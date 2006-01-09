Alpari Ltd

Account: 140860 Name: 18_18_18_18 Currency: USD 2006 February 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
26649232006.01.09 01:10balanceDeposit10 000.00
26675922006.01.09 08:00sell0.10eurusd1.21241.20861.20242006.01.09 10:391.20860.000.0038.00
26676232006.01.09 08:00buy0.10usdchf1.27171.27641.28172006.01.09 10:371.27640.000.0036.83
26820732006.01.09 21:00sell0.10usdchf1.27571.27921.26572006.01.10 03:301.27920.00-1.08-27.36
26846212006.01.10 03:01buy0.10gbpusd1.76721.76421.77722006.01.10 03:311.76420.000.00-21.00
26850162006.01.10 04:00buy0.10usdchf1.27911.27941.28912006.01.10 08:581.27940.000.002.34
26850482006.01.10 04:02sell0.10gbpusd1.76501.76451.75502006.01.10 08:561.76450.000.003.50
26899982006.01.10 10:02sell0.10usdchf1.27771.27711.26752006.01.10 11:291.27710.000.004.70
26909702006.01.10 11:01buy0.10gbpusd1.76731.76801.77742006.01.10 11:241.76800.000.004.90
26965382006.01.10 15:00buy0.10usdchf1.28161.27621.29162006.01.11 04:021.27970.000.93-14.85
26988082006.01.10 17:00buy0.10usdjpy114.54114.18115.542006.01.10 23:01114.360.000.00-15.74
27038192006.01.11 03:00buy0.10usdjpy114.65114.69115.652006.01.11 08:13114.690.000.003.49
27040662006.01.11 04:00buy0.10eurusd1.20741.20491.21742006.01.11 07:001.20510.000.00-23.00
27052502006.01.11 07:00buy0.10usdchf1.28241.27921.29242006.01.11 13:001.28070.000.00-13.27
27113862006.01.11 13:00buy0.10eurusd1.20811.20971.21812006.01.11 16:181.20970.000.0016.00
27153742006.01.11 16:00buy0.10gbpusd1.76091.76481.77092006.01.11 19:241.76480.000.0027.30
27234592006.01.12 01:00buy0.10usdjpy114.33113.97115.332006.01.12 02:53113.970.000.00-31.59
27250942006.01.12 04:00sell0.10usdjpy114.04113.75113.042006.01.12 10:11113.750.000.0025.49
27285442006.01.12 08:01sell0.10usdchf1.27331.27601.26342006.01.12 10:511.27600.000.00-21.16
27329412006.01.12 11:00buy0.10usdchf1.27571.27691.28572006.01.12 14:341.27690.000.009.40
27357232006.01.12 13:01sell0.10eurusd1.21331.21291.20332006.01.12 14:371.21290.000.004.00
27397392006.01.12 15:01sell0.10gbpusd1.76471.76251.75592006.01.12 18:041.76250.000.0015.40
27556562006.01.13 04:00buy0.10eurusd1.20441.20611.21442006.01.13 11:301.20610.000.0017.00
27556572006.01.13 04:00sell0.10usdchf1.28501.28711.27502006.01.13 06:051.28630.000.00-10.11
27588292006.01.13 08:00buy0.10gbpusd1.76391.76431.77392006.01.13 08:401.76430.000.002.80
27588542006.01.13 08:01sell0.10usdchf1.28341.28341.27342006.01.13 11:301.28340.000.000.00
27616642006.01.13 10:02sell0.10usdjpy114.49114.78113.502006.01.13 14:01114.730.000.00-20.92
27677302006.01.13 14:00sell0.10eurusd1.20401.20781.19402006.01.13 14:391.20780.000.00-38.00
27727002006.01.13 17:01sell0.10usdjpy114.37114.03113.382006.01.16 02:29114.030.00-1.2929.82
27738622006.01.13 18:00sell0.10usdchf1.28011.27521.27012006.01.16 02:221.27520.00-1.0838.42
27798442006.01.16 06:01buy0.10usdjpy114.32114.88115.322006.01.16 14:22114.880.000.0048.75
27806592006.01.16 07:00sell0.10gbpusd1.77501.76751.76502006.01.16 15:401.76500.000.0070.00
27815822006.01.16 08:00sell0.10eurusd1.21431.21301.20432006.01.16 16:341.21300.000.0013.00
27862522006.01.16 13:00buy0.10usdchf1.27771.27851.28772006.01.16 16:321.27850.000.006.26
27934342006.01.16 23:01buy0.10gbpusd1.76851.76461.77852006.01.17 01:561.76460.000.02-27.30
27948552006.01.17 02:00sell0.10gbpusd1.76451.76831.75452006.01.17 08:201.76830.000.00-26.60
27953422006.01.17 03:00sell0.10usdjpy114.95114.78113.952006.01.17 08:55114.780.000.0014.81
27961012006.01.17 05:01buy0.10eurusd1.21121.21191.22132006.01.17 10:211.21190.000.007.00
27971552006.01.17 07:01sell0.10usdchf1.27971.27881.26972006.01.17 10:231.27880.000.007.04
27994282006.01.17 09:00buy0.10gbpusd1.76901.76471.77902006.01.17 10:301.76470.000.00-30.10
28021692006.01.17 11:00sell0.10gbpusd1.76101.76101.75102006.01.17 13:021.76100.000.000.00
28052702006.01.17 13:00buy0.10usdjpy115.36115.72116.362006.01.17 17:11115.720.000.0031.11
28052802006.01.17 13:00sell0.10eurusd1.20701.21241.19702006.01.17 21:001.20990.000.00-29.00
28053512006.01.17 13:00buy0.10usdchf1.28331.28401.29332006.01.17 17:081.28400.000.005.45
28172992006.01.18 04:00sell0.10usdjpy115.52115.81114.522006.01.18 05:15115.810.000.00-25.04
28182152006.01.18 06:00sell0.10eurusd1.20871.21141.19872006.01.18 08:541.21140.000.00-27.00
28182192006.01.18 06:00buy0.10usdchf1.28221.27891.29222006.01.18 08:471.27890.000.00-25.81
28182302006.01.18 06:00sell0.10gbpusd1.76341.76281.75342006.01.18 08:001.76280.000.004.20
28211222006.01.18 09:00buy0.10eurusd1.21191.21311.22192006.01.18 10:061.21310.000.0012.00
28211322006.01.18 09:00sell0.10usdjpy115.25115.17114.252006.01.18 10:00115.170.000.006.95
28230562006.01.18 10:00buy0.10gbpusd1.76841.76201.77842006.01.18 17:191.76200.000.00-44.80
28329072006.01.18 17:00buy0.10usdchf1.28061.28191.29062006.01.18 19:321.28190.000.0010.14
28341932006.01.18 18:00sell0.10eurusd1.20791.20761.19792006.01.19 15:431.20760.001.653.00
28353672006.01.18 19:00buy0.10usdjpy115.32114.89116.322006.01.19 04:01115.260.003.41-5.21
28542322006.01.19 17:00buy0.10gbpusd1.76241.75481.77242006.01.20 00:001.75710.000.02-37.10
28542342006.01.19 17:00sell0.10usdchf1.28141.28731.27142006.01.20 03:111.28670.00-1.07-41.19
28542522006.01.19 17:00buy0.10eurusd1.21151.20641.22152006.01.20 03:001.20790.00-0.71-36.00
28575552006.01.19 20:00buy0.10usdjpy115.49115.01116.492006.01.20 09:02115.280.001.13-18.22
28679352006.01.20 11:00sell0.10usdchf1.28411.28321.27412006.01.20 15:401.28320.000.007.01
28679412006.01.20 11:00buy0.10gbpusd1.75841.76061.76842006.01.20 14:291.76060.000.0015.40
28769402006.01.20 19:01buy0.10usdjpy115.42115.02116.422006.01.23 01:44115.020.001.14-34.78
28836352006.01.23 03:00sell0.10usdjpy114.83114.70113.832006.01.23 05:03114.700.000.0011.33
28992102006.01.23 17:07buy0.10usdjpy114.69114.25115.692006.01.24 01:00114.450.001.14-20.97
29060902006.01.24 04:00buy0.10usdjpy114.71114.34115.712006.01.24 14:01114.540.000.00-14.84
29060922006.01.24 04:00buy0.10usdchf1.25981.26121.26982006.01.24 13:161.26120.000.0011.10
29060982006.01.24 04:00sell0.10eurusd1.22831.22781.21832006.01.24 15:061.22780.000.005.00
29064932006.01.24 05:00sell0.10gbpusd1.78431.78301.77432006.01.24 09:561.78300.000.009.10
29181912006.01.24 16:01buy0.10gbpusd1.78591.78751.79622006.01.24 18:261.78750.000.0011.20
29199632006.01.24 18:00sell0.10usdchf1.25951.26281.24952006.01.24 20:241.26280.000.00-26.13
29199932006.01.24 18:01buy0.10eurusd1.22931.22571.23912006.01.24 20:251.22570.000.00-36.00
29237132006.01.24 23:02sell0.10gbpusd1.78471.78411.77462006.01.25 06:591.78410.00-0.174.20
29246772006.01.25 01:02sell0.10eurusd1.22631.22951.21632006.01.25 08:001.22750.000.00-12.00
29301582006.01.25 10:00sell0.10usdjpy114.85115.22113.852006.01.25 15:05115.220.000.00-32.11
29301652006.01.25 10:00sell0.10usdchf1.26091.26021.25092006.01.25 11:431.26020.000.005.55
29378472006.01.25 15:01sell0.10eurusd1.22681.22601.21672006.01.25 16:581.22600.000.008.00
29395682006.01.25 16:00buy0.10usdchf1.26271.26341.27272006.01.26 02:321.26340.002.615.54
29449542006.01.25 21:00sell0.10gbpusd1.78441.79061.77442006.01.26 07:011.78570.00-0.50-9.10
29480702006.01.26 03:00sell0.10usdjpy115.54115.84114.542006.01.26 10:00115.760.000.00-19.00
29513302006.01.26 09:00sell0.10usdchf1.26311.26541.25312006.01.26 10:031.26540.000.00-18.17
29513612006.01.26 09:00buy0.10eurusd1.22661.22361.23662006.01.26 10:001.22400.000.00-26.00
29555362006.01.26 13:11sell0.10gbpusd1.78661.78751.77662006.01.26 14:261.78750.000.00-6.30
29578512006.01.26 15:00buy0.10gbpusd1.78721.78321.79722006.01.26 17:271.78320.000.00-28.00
29679792006.01.27 04:00sell0.10usdjpy116.20116.53115.202006.01.27 06:44116.530.000.00-28.32
29683862006.01.27 05:02sell0.10usdchf1.26921.27141.25892006.01.27 06:441.27140.000.00-17.30
29734542006.01.27 11:02buy0.10usdjpy116.44116.68117.432006.01.27 13:54116.680.000.0020.57
29799652006.01.27 15:00buy0.10eurusd1.22211.21721.23212006.01.27 16:201.21720.000.00-49.00
29799812006.01.27 15:00sell0.10usdchf1.26981.27511.25982006.01.27 16:211.27510.000.00-41.57
29837472006.01.27 17:00buy0.10usdchf1.27851.27851.28852006.01.27 17:211.27850.000.000.00
29837512006.01.27 17:00sell0.10gbpusd1.77271.76901.76272006.01.27 20:081.76900.000.0025.90
29952892006.01.30 08:00buy0.10eurusd1.21101.20821.22102006.01.30 09:311.20820.000.00-28.00
29953072006.01.30 08:01sell0.10usdchf1.28221.28531.27222006.01.30 09:281.28530.000.00-24.12
29986682006.01.30 10:01sell0.10eurusd1.20841.21111.19832006.01.31 08:541.21110.000.59-27.00
30048122006.01.30 15:00buy0.10gbpusd1.76761.76931.77762006.01.30 16:501.76930.000.0011.90
30133362006.01.31 00:02sell0.10usdchf1.28661.28661.27662006.01.31 08:271.28660.000.000.00
30147062006.01.31 04:00sell0.10usdjpy117.53117.19116.532006.01.31 11:18117.190.000.0029.01
30147702006.01.31 04:11buy0.10gbpusd1.76941.77151.77942006.01.31 09:381.77150.000.0014.70
30351192006.01.31 21:00buy0.10usdjpy117.39117.51118.392006.02.01 12:00117.510.001.1510.21
30383912006.02.01 03:01sell0.10gbpusd1.77841.78371.76822006.02.01 07:021.78150.000.00-21.70
30422392006.02.01 09:00buy0.10usdchf1.28041.28271.29042006.02.01 14:001.28270.000.0017.93
30422452006.02.01 09:00sell0.10eurusd1.21351.20971.20352006.02.01 15:331.20970.000.0038.00
30458142006.02.01 11:02sell0.10gbpusd1.77851.77751.76852006.02.01 12:151.77750.000.007.00
30548482006.02.01 17:00buy0.10gbpusd1.77971.77421.78972006.02.01 20:211.77420.000.00-38.50
30595442006.02.01 21:00sell0.10gbpusd1.77311.77921.76312006.02.02 12:001.77480.00-0.36-11.90
30696162006.02.02 11:00buy0.10eurusd1.20701.20351.21702006.02.02 15:001.20440.000.00-26.00
30769452006.02.02 17:01buy0.10eurusd1.20901.20471.21882006.02.03 07:011.20890.00-0.84-1.00
30782372006.02.02 18:00sell0.10usdjpy118.26118.60117.262006.02.02 22:58118.600.000.00-28.67
30813472006.02.02 23:07buy0.10usdjpy118.56118.21119.562006.02.03 04:00118.340.001.14-18.59
30837532006.02.03 07:01buy0.10usdchf1.28691.28801.29692006.02.03 14:301.28800.000.008.55
30855182006.02.03 09:00sell0.10gbpusd1.77781.77771.76782006.02.03 11:591.77770.000.000.70
30864642006.02.03 10:00buy0.10usdjpy118.56119.15119.562006.02.03 15:47119.150.000.0049.52
  0.00 7.83 -408.92
Closed P/L: -401.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -401.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 598.91 Equity: 9 598.91 Free Margin: 9 598.91
 
Details:
Gross Profit: 849.39 Gross Loss: 1 250.48 Total Net Profit: -401.09
Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -3.68  
Absolute Drawdown: 459.86 Maximal Drawdown (%): 100.83 (1.0%)  
 
Total Trades: 109 Short Positions (won %): 55 (54.55%) Long Positions (won %): 54 (51.85%)
Profit Trades (% of total): 58 (53.21%) Loss trades (% of total): 51 (46.79%)
Largest profit trade: 70.00 loss trade: -49.00
Average profit trade: 14.64 loss trade: -24.52
Maximum consecutive wins ($): 6 (203.88) consecutive losses ($): 8 (-152.69)
Maximal consecutive profit (count): 203.88 (6) consecutive loss (count): -152.69 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2