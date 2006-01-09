|Account: 140860
|Name: 18_18_18_18
|Currency: USD
|2006 February 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2664923
|2006.01.09 01:10
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2667592
|2006.01.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2124
|1.2086
|1.2024
|2006.01.09 10:39
|1.2086
|0.00
|0.00
|38.00
|2667623
|2006.01.09 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2717
|1.2764
|1.2817
|2006.01.09 10:37
|1.2764
|0.00
|0.00
|36.83
|2682073
|2006.01.09 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2757
|1.2792
|1.2657
|2006.01.10 03:30
|1.2792
|0.00
|-1.08
|-27.36
|2684621
|2006.01.10 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7672
|1.7642
|1.7772
|2006.01.10 03:31
|1.7642
|0.00
|0.00
|-21.00
|2685016
|2006.01.10 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2791
|1.2794
|1.2891
|2006.01.10 08:58
|1.2794
|0.00
|0.00
|2.34
|2685048
|2006.01.10 04:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7650
|1.7645
|1.7550
|2006.01.10 08:56
|1.7645
|0.00
|0.00
|3.50
|2689998
|2006.01.10 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2777
|1.2771
|1.2675
|2006.01.10 11:29
|1.2771
|0.00
|0.00
|4.70
|2690970
|2006.01.10 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7673
|1.7680
|1.7774
|2006.01.10 11:24
|1.7680
|0.00
|0.00
|4.90
|2696538
|2006.01.10 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2816
|1.2762
|1.2916
|2006.01.11 04:02
|1.2797
|0.00
|0.93
|-14.85
|2698808
|2006.01.10 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.54
|114.18
|115.54
|2006.01.10 23:01
|114.36
|0.00
|0.00
|-15.74
|2703819
|2006.01.11 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.65
|114.69
|115.65
|2006.01.11 08:13
|114.69
|0.00
|0.00
|3.49
|2704066
|2006.01.11 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2049
|1.2174
|2006.01.11 07:00
|1.2051
|0.00
|0.00
|-23.00
|2705250
|2006.01.11 07:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2792
|1.2924
|2006.01.11 13:00
|1.2807
|0.00
|0.00
|-13.27
|2711386
|2006.01.11 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2081
|1.2097
|1.2181
|2006.01.11 16:18
|1.2097
|0.00
|0.00
|16.00
|2715374
|2006.01.11 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7609
|1.7648
|1.7709
|2006.01.11 19:24
|1.7648
|0.00
|0.00
|27.30
|2723459
|2006.01.12 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|113.97
|115.33
|2006.01.12 02:53
|113.97
|0.00
|0.00
|-31.59
|2725094
|2006.01.12 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.04
|113.75
|113.04
|2006.01.12 10:11
|113.75
|0.00
|0.00
|25.49
|2728544
|2006.01.12 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2733
|1.2760
|1.2634
|2006.01.12 10:51
|1.2760
|0.00
|0.00
|-21.16
|2732941
|2006.01.12 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2757
|1.2769
|1.2857
|2006.01.12 14:34
|1.2769
|0.00
|0.00
|9.40
|2735723
|2006.01.12 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2133
|1.2129
|1.2033
|2006.01.12 14:37
|1.2129
|0.00
|0.00
|4.00
|2739739
|2006.01.12 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7647
|1.7625
|1.7559
|2006.01.12 18:04
|1.7625
|0.00
|0.00
|15.40
|2755656
|2006.01.13 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2044
|1.2061
|1.2144
|2006.01.13 11:30
|1.2061
|0.00
|0.00
|17.00
|2755657
|2006.01.13 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2850
|1.2871
|1.2750
|2006.01.13 06:05
|1.2863
|0.00
|0.00
|-10.11
|2758829
|2006.01.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7639
|1.7643
|1.7739
|2006.01.13 08:40
|1.7643
|0.00
|0.00
|2.80
|2758854
|2006.01.13 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2834
|1.2834
|1.2734
|2006.01.13 11:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|2761664
|2006.01.13 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.78
|113.50
|2006.01.13 14:01
|114.73
|0.00
|0.00
|-20.92
|2767730
|2006.01.13 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2040
|1.2078
|1.1940
|2006.01.13 14:39
|1.2078
|0.00
|0.00
|-38.00
|2772700
|2006.01.13 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.03
|113.38
|2006.01.16 02:29
|114.03
|0.00
|-1.29
|29.82
|2773862
|2006.01.13 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2801
|1.2752
|1.2701
|2006.01.16 02:22
|1.2752
|0.00
|-1.08
|38.42
|2779844
|2006.01.16 06:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.88
|115.32
|2006.01.16 14:22
|114.88
|0.00
|0.00
|48.75
|2780659
|2006.01.16 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7750
|1.7675
|1.7650
|2006.01.16 15:40
|1.7650
|0.00
|0.00
|70.00
|2781582
|2006.01.16 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2130
|1.2043
|2006.01.16 16:34
|1.2130
|0.00
|0.00
|13.00
|2786252
|2006.01.16 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2777
|1.2785
|1.2877
|2006.01.16 16:32
|1.2785
|0.00
|0.00
|6.26
|2793434
|2006.01.16 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7685
|1.7646
|1.7785
|2006.01.17 01:56
|1.7646
|0.00
|0.02
|-27.30
|2794855
|2006.01.17 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7645
|1.7683
|1.7545
|2006.01.17 08:20
|1.7683
|0.00
|0.00
|-26.60
|2795342
|2006.01.17 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.95
|114.78
|113.95
|2006.01.17 08:55
|114.78
|0.00
|0.00
|14.81
|2796101
|2006.01.17 05:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2119
|1.2213
|2006.01.17 10:21
|1.2119
|0.00
|0.00
|7.00
|2797155
|2006.01.17 07:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2797
|1.2788
|1.2697
|2006.01.17 10:23
|1.2788
|0.00
|0.00
|7.04
|2799428
|2006.01.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7690
|1.7647
|1.7790
|2006.01.17 10:30
|1.7647
|0.00
|0.00
|-30.10
|2802169
|2006.01.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7610
|1.7610
|1.7510
|2006.01.17 13:02
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|2805270
|2006.01.17 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|115.72
|116.36
|2006.01.17 17:11
|115.72
|0.00
|0.00
|31.11
|2805280
|2006.01.17 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2124
|1.1970
|2006.01.17 21:00
|1.2099
|0.00
|0.00
|-29.00
|2805351
|2006.01.17 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2833
|1.2840
|1.2933
|2006.01.17 17:08
|1.2840
|0.00
|0.00
|5.45
|2817299
|2006.01.18 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.52
|115.81
|114.52
|2006.01.18 05:15
|115.81
|0.00
|0.00
|-25.04
|2818215
|2006.01.18 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2114
|1.1987
|2006.01.18 08:54
|1.2114
|0.00
|0.00
|-27.00
|2818219
|2006.01.18 06:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2789
|1.2922
|2006.01.18 08:47
|1.2789
|0.00
|0.00
|-25.81
|2818230
|2006.01.18 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7628
|1.7534
|2006.01.18 08:00
|1.7628
|0.00
|0.00
|4.20
|2821122
|2006.01.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2119
|1.2131
|1.2219
|2006.01.18 10:06
|1.2131
|0.00
|0.00
|12.00
|2821132
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|115.17
|114.25
|2006.01.18 10:00
|115.17
|0.00
|0.00
|6.95
|2823056
|2006.01.18 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7684
|1.7620
|1.7784
|2006.01.18 17:19
|1.7620
|0.00
|0.00
|-44.80
|2832907
|2006.01.18 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2806
|1.2819
|1.2906
|2006.01.18 19:32
|1.2819
|0.00
|0.00
|10.14
|2834193
|2006.01.18 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2079
|1.2076
|1.1979
|2006.01.19 15:43
|1.2076
|0.00
|1.65
|3.00
|2835367
|2006.01.18 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.89
|116.32
|2006.01.19 04:01
|115.26
|0.00
|3.41
|-5.21
|2854232
|2006.01.19 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7624
|1.7548
|1.7724
|2006.01.20 00:00
|1.7571
|0.00
|0.02
|-37.10
|2854234
|2006.01.19 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2873
|1.2714
|2006.01.20 03:11
|1.2867
|0.00
|-1.07
|-41.19
|2854252
|2006.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2115
|1.2064
|1.2215
|2006.01.20 03:00
|1.2079
|0.00
|-0.71
|-36.00
|2857555
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.49
|115.01
|116.49
|2006.01.20 09:02
|115.28
|0.00
|1.13
|-18.22
|2867935
|2006.01.20 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2841
|1.2832
|1.2741
|2006.01.20 15:40
|1.2832
|0.00
|0.00
|7.01
|2867941
|2006.01.20 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7584
|1.7606
|1.7684
|2006.01.20 14:29
|1.7606
|0.00
|0.00
|15.40
|2876940
|2006.01.20 19:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.42
|115.02
|116.42
|2006.01.23 01:44
|115.02
|0.00
|1.14
|-34.78
|2883635
|2006.01.23 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|114.70
|113.83
|2006.01.23 05:03
|114.70
|0.00
|0.00
|11.33
|2899210
|2006.01.23 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.69
|114.25
|115.69
|2006.01.24 01:00
|114.45
|0.00
|1.14
|-20.97
|2906090
|2006.01.24 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.71
|114.34
|115.71
|2006.01.24 14:01
|114.54
|0.00
|0.00
|-14.84
|2906092
|2006.01.24 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2598
|1.2612
|1.2698
|2006.01.24 13:16
|1.2612
|0.00
|0.00
|11.10
|2906098
|2006.01.24 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2283
|1.2278
|1.2183
|2006.01.24 15:06
|1.2278
|0.00
|0.00
|5.00
|2906493
|2006.01.24 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7843
|1.7830
|1.7743
|2006.01.24 09:56
|1.7830
|0.00
|0.00
|9.10
|2918191
|2006.01.24 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7859
|1.7875
|1.7962
|2006.01.24 18:26
|1.7875
|0.00
|0.00
|11.20
|2919963
|2006.01.24 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2595
|1.2628
|1.2495
|2006.01.24 20:24
|1.2628
|0.00
|0.00
|-26.13
|2919993
|2006.01.24 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2293
|1.2257
|1.2391
|2006.01.24 20:25
|1.2257
|0.00
|0.00
|-36.00
|2923713
|2006.01.24 23:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7847
|1.7841
|1.7746
|2006.01.25 06:59
|1.7841
|0.00
|-0.17
|4.20
|2924677
|2006.01.25 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2263
|1.2295
|1.2163
|2006.01.25 08:00
|1.2275
|0.00
|0.00
|-12.00
|2930158
|2006.01.25 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.85
|115.22
|113.85
|2006.01.25 15:05
|115.22
|0.00
|0.00
|-32.11
|2930165
|2006.01.25 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2609
|1.2602
|1.2509
|2006.01.25 11:43
|1.2602
|0.00
|0.00
|5.55
|2937847
|2006.01.25 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2268
|1.2260
|1.2167
|2006.01.25 16:58
|1.2260
|0.00
|0.00
|8.00
|2939568
|2006.01.25 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2634
|1.2727
|2006.01.26 02:32
|1.2634
|0.00
|2.61
|5.54
|2944954
|2006.01.25 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7906
|1.7744
|2006.01.26 07:01
|1.7857
|0.00
|-0.50
|-9.10
|2948070
|2006.01.26 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.54
|115.84
|114.54
|2006.01.26 10:00
|115.76
|0.00
|0.00
|-19.00
|2951330
|2006.01.26 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2631
|1.2654
|1.2531
|2006.01.26 10:03
|1.2654
|0.00
|0.00
|-18.17
|2951361
|2006.01.26 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2266
|1.2236
|1.2366
|2006.01.26 10:00
|1.2240
|0.00
|0.00
|-26.00
|2955536
|2006.01.26 13:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7875
|1.7766
|2006.01.26 14:26
|1.7875
|0.00
|0.00
|-6.30
|2957851
|2006.01.26 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7872
|1.7832
|1.7972
|2006.01.26 17:27
|1.7832
|0.00
|0.00
|-28.00
|2967979
|2006.01.27 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|116.53
|115.20
|2006.01.27 06:44
|116.53
|0.00
|0.00
|-28.32
|2968386
|2006.01.27 05:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2692
|1.2714
|1.2589
|2006.01.27 06:44
|1.2714
|0.00
|0.00
|-17.30
|2973454
|2006.01.27 11:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.44
|116.68
|117.43
|2006.01.27 13:54
|116.68
|0.00
|0.00
|20.57
|2979965
|2006.01.27 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2221
|1.2172
|1.2321
|2006.01.27 16:20
|1.2172
|0.00
|0.00
|-49.00
|2979981
|2006.01.27 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2698
|1.2751
|1.2598
|2006.01.27 16:21
|1.2751
|0.00
|0.00
|-41.57
|2983747
|2006.01.27 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2785
|1.2785
|1.2885
|2006.01.27 17:21
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|2983751
|2006.01.27 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7727
|1.7690
|1.7627
|2006.01.27 20:08
|1.7690
|0.00
|0.00
|25.90
|2995289
|2006.01.30 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2082
|1.2210
|2006.01.30 09:31
|1.2082
|0.00
|0.00
|-28.00
|2995307
|2006.01.30 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2853
|1.2722
|2006.01.30 09:28
|1.2853
|0.00
|0.00
|-24.12
|2998668
|2006.01.30 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2084
|1.2111
|1.1983
|2006.01.31 08:54
|1.2111
|0.00
|0.59
|-27.00
|3004812
|2006.01.30 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7676
|1.7693
|1.7776
|2006.01.30 16:50
|1.7693
|0.00
|0.00
|11.90
|3013336
|2006.01.31 00:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2866
|1.2866
|1.2766
|2006.01.31 08:27
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|3014706
|2006.01.31 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|117.19
|116.53
|2006.01.31 11:18
|117.19
|0.00
|0.00
|29.01
|3014770
|2006.01.31 04:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7715
|1.7794
|2006.01.31 09:38
|1.7715
|0.00
|0.00
|14.70
|3035119
|2006.01.31 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.39
|117.51
|118.39
|2006.02.01 12:00
|117.51
|0.00
|1.15
|10.21
|3038391
|2006.02.01 03:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7784
|1.7837
|1.7682
|2006.02.01 07:02
|1.7815
|0.00
|0.00
|-21.70
|3042239
|2006.02.01 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2804
|1.2827
|1.2904
|2006.02.01 14:00
|1.2827
|0.00
|0.00
|17.93
|3042245
|2006.02.01 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2135
|1.2097
|1.2035
|2006.02.01 15:33
|1.2097
|0.00
|0.00
|38.00
|3045814
|2006.02.01 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7785
|1.7775
|1.7685
|2006.02.01 12:15
|1.7775
|0.00
|0.00
|7.00
|3054848
|2006.02.01 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7797
|1.7742
|1.7897
|2006.02.01 20:21
|1.7742
|0.00
|0.00
|-38.50
|3059544
|2006.02.01 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7731
|1.7792
|1.7631
|2006.02.02 12:00
|1.7748
|0.00
|-0.36
|-11.90
|3069616
|2006.02.02 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2035
|1.2170
|2006.02.02 15:00
|1.2044
|0.00
|0.00
|-26.00
|3076945
|2006.02.02 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2090
|1.2047
|1.2188
|2006.02.03 07:01
|1.2089
|0.00
|-0.84
|-1.00
|3078237
|2006.02.02 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.26
|118.60
|117.26
|2006.02.02 22:58
|118.60
|0.00
|0.00
|-28.67
|3081347
|2006.02.02 23:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|118.21
|119.56
|2006.02.03 04:00
|118.34
|0.00
|1.14
|-18.59
|3083753
|2006.02.03 07:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2869
|1.2880
|1.2969
|2006.02.03 14:30
|1.2880
|0.00
|0.00
|8.55
|3085518
|2006.02.03 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7778
|1.7777
|1.7678
|2006.02.03 11:59
|1.7777
|0.00
|0.00
|0.70
|3086464
|2006.02.03 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|119.15
|119.56
|2006.02.03 15:47
|119.15
|0.00
|0.00
|49.52
|0.00
|7.83
|-408.92
|Closed P/L:
|-401.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-401.09
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 598.91
|Equity:
|9 598.91
|Free Margin:
|9 598.91
|Details:
|Gross Profit:
|849.39
|Gross Loss:
|1 250.48
|Total Net Profit:
|-401.09
|Profit Factor:
|0.68
|Expected Payoff:
|-3.68
|Absolute Drawdown:
|459.86
|Maximal Drawdown (%):
|100.83 (1.0%)
|Total Trades:
|109
|Short Positions (won %):
|55 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|54 (51.85%)
|Profit Trades (% of total):
|58 (53.21%)
|Loss trades (% of total):
|51 (46.79%)
|Largest
|profit trade:
|70.00
|loss trade:
|-49.00
|Average
|profit trade:
|14.64
|loss trade:
|-24.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (203.88)
|consecutive losses ($):
|8 (-152.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|203.88 (6)
|consecutive loss (count):
|-152.69 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2