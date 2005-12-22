|Account: 134114
|Name: 22222
|Currency: USD
|2006 February 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2450035
|2005.12.22 11:13
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2563781
|2006.01.02 23:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3150
|1.3126
|1.3230
|2006.01.03 01:18
|1.3126
|0.00
|0.91
|-18.29
|2564910
|2006.01.03 01:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1836
|1.1886
|1.1916
|2006.01.03 07:33
|1.1886
|0.00
|0.00
|50.00
|2570243
|2006.01.03 07:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3094
|1.3060
|1.3174
|2006.01.03 10:59
|1.3060
|0.00
|0.00
|-26.03
|2570244
|2006.01.03 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.05
|118.14
|2006.01.03 09:00
|117.16
|0.00
|0.00
|-15.36
|2571738
|2006.01.03 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7313
|1.7322
|1.7393
|2006.01.03 09:35
|1.7322
|0.00
|0.00
|6.30
|2574762
|2006.01.03 11:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1859
|1.1971
|2006.01.03 12:45
|1.1874
|0.00
|0.00
|-17.00
|2574766
|2006.01.03 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|117.37
|118.00
|2006.01.03 15:09
|117.37
|0.00
|0.00
|14.48
|2576703
|2006.01.03 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3085
|1.3056
|1.3165
|2006.01.03 15:28
|1.3056
|0.00
|0.00
|-22.21
|2578814
|2006.01.03 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1961
|1.1984
|2006.01.03 17:12
|1.1961
|0.00
|0.00
|57.00
|2579858
|2006.01.03 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7306
|1.7360
|1.7386
|2006.01.03 16:50
|1.7386
|0.00
|0.00
|56.00
|2592277
|2006.01.03 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2913
|1.2885
|1.2993
|2006.01.04 00:01
|1.2900
|0.00
|0.92
|-10.08
|2592570
|2006.01.04 00:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.06
|117.08
|2006.01.04 00:52
|116.06
|0.00
|0.00
|-18.96
|2592807
|2006.01.04 00:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2021
|1.2030
|1.2101
|2006.01.04 02:00
|1.2030
|0.00
|0.00
|9.00
|2595568
|2006.01.04 03:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7507
|1.7515
|1.7587
|2006.01.04 04:55
|1.7515
|0.00
|0.00
|5.60
|2596742
|2006.01.04 05:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2880
|1.2945
|2006.01.04 08:40
|1.2880
|0.00
|0.00
|11.65
|2596819
|2006.01.04 05:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.82
|115.58
|116.62
|2006.01.04 06:45
|115.70
|0.00
|0.00
|-10.37
|2599322
|2006.01.04 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.02
|116.02
|116.82
|2006.01.04 10:29
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2601056
|2006.01.04 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7512
|1.7548
|1.7592
|2006.01.04 10:22
|1.7548
|0.00
|0.00
|25.20
|2603142
|2006.01.04 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2073
|1.2150
|2006.01.04 10:40
|1.2073
|0.00
|0.00
|3.00
|2606221
|2006.01.04 12:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2832
|1.2945
|2006.01.04 13:00
|1.2855
|0.00
|0.00
|-7.78
|2607178
|2006.01.04 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2073
|1.2088
|1.2153
|2006.01.04 13:50
|1.2088
|0.00
|0.00
|15.00
|2607195
|2006.01.04 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7577
|1.7649
|2006.01.04 13:47
|1.7577
|0.00
|0.00
|5.60
|2611149
|2006.01.04 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.16
|116.19
|116.96
|2006.01.04 16:54
|116.19
|0.00
|0.00
|2.58
|2612514
|2006.01.04 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7592
|1.7598
|1.7672
|2006.01.04 17:16
|1.7598
|0.00
|0.00
|4.20
|2613711
|2006.01.04 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2094
|1.2066
|1.2174
|2006.01.04 17:45
|1.2076
|0.00
|0.00
|-18.00
|2619355
|2006.01.04 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2757
|1.2757
|1.2837
|2006.01.05 01:17
|1.2763
|0.00
|2.80
|4.70
|2619540
|2006.01.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.04
|116.13
|116.84
|2006.01.05 01:11
|116.13
|0.00
|3.38
|7.75
|2621175
|2006.01.05 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7585
|1.7555
|1.7665
|2006.01.05 06:44
|1.7555
|0.00
|0.00
|-21.00
|2621846
|2006.01.05 02:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2787
|1.2790
|1.2867
|2006.01.05 09:30
|1.2790
|0.00
|0.00
|2.35
|2622074
|2006.01.05 02:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2090
|1.2198
|2006.01.05 08:45
|1.2090
|0.00
|0.00
|-28.00
|2623105
|2006.01.05 06:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.24
|116.04
|117.04
|2006.01.05 07:52
|116.04
|0.00
|0.00
|-17.24
|2625033
|2006.01.05 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7572
|1.7542
|1.7652
|2006.01.05 08:52
|1.7542
|0.00
|0.00
|-21.00
|2627168
|2006.01.05 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2104
|1.2081
|1.2185
|2006.01.05 11:50
|1.2081
|0.00
|0.00
|-23.00
|2627649
|2006.01.05 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|116.21
|116.83
|2006.01.05 13:53
|116.21
|0.00
|0.00
|15.49
|2628222
|2006.01.05 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7559
|1.7517
|1.7638
|2006.01.05 11:15
|1.7525
|0.00
|0.00
|-23.80
|2629020
|2006.01.05 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2812
|1.2785
|1.2892
|2006.01.05 13:50
|1.2785
|0.00
|0.00
|-21.12
|2631560
|2006.01.05 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7549
|1.7497
|1.7629
|2006.01.05 14:45
|1.7519
|0.00
|0.00
|-21.00
|2635102
|2006.01.05 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2094
|1.2094
|1.2174
|2006.01.05 22:13
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|2635999
|2006.01.05 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7549
|1.7552
|1.7629
|2006.01.05 16:35
|1.7552
|0.00
|0.00
|2.10
|2642530
|2006.01.05 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|116.04
|116.73
|2006.01.06 05:11
|116.04
|0.00
|1.13
|9.48
|2642720
|2006.01.05 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2747
|1.2848
|2006.01.06 01:32
|1.2747
|0.00
|0.93
|-16.48
|2643615
|2006.01.06 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7537
|1.7642
|2006.01.06 02:36
|1.7537
|0.00
|0.00
|-17.50
|2643695
|2006.01.06 01:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2114
|1.2088
|1.2194
|2006.01.06 02:36
|1.2088
|0.00
|0.00
|-26.00
|2644217
|2006.01.06 02:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2774
|1.2743
|1.2854
|2006.01.06 05:15
|1.2777
|0.00
|0.00
|2.35
|2644891
|2006.01.06 05:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7524
|1.7622
|2006.01.06 05:45
|1.7534
|0.00
|0.00
|-5.60
|2644980
|2006.01.06 05:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2787
|1.2769
|1.2867
|2006.01.06 10:14
|1.2769
|0.00
|0.00
|-14.10
|2645058
|2006.01.06 06:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2093
|1.2077
|1.2173
|2006.01.06 06:30
|1.2086
|0.00
|0.00
|-7.00
|2645441
|2006.01.06 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7547
|1.7526
|1.7627
|2006.01.06 08:06
|1.7526
|0.00
|0.00
|-14.70
|2645444
|2006.01.06 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2095
|1.2113
|1.2175
|2006.01.06 14:33
|1.2113
|0.00
|0.00
|18.00
|2645531
|2006.01.06 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.15
|115.93
|116.95
|2006.01.06 13:00
|116.16
|0.00
|0.00
|0.86
|2647152
|2006.01.06 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7541
|1.7545
|1.7621
|2006.01.06 11:16
|1.7545
|0.00
|0.00
|2.80
|2648116
|2006.01.06 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2789
|1.2759
|1.2869
|2006.01.06 14:29
|1.2759
|0.00
|0.00
|-23.53
|2660168
|2006.01.06 17:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2713
|1.2678
|1.2793
|2006.01.06 18:09
|1.2678
|0.00
|0.00
|-27.61
|2661061
|2006.01.06 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2162
|1.2127
|1.2242
|2006.01.09 01:33
|1.2127
|0.00
|-0.71
|-35.00
|2662897
|2006.01.06 21:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.19
|115.22
|2006.01.09 01:20
|114.19
|0.00
|1.14
|-20.14
|2663269
|2006.01.06 21:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2702
|1.2703
|1.2782
|2006.01.09 01:56
|1.2703
|0.00
|0.94
|0.79
|2667299
|2006.01.09 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.54
|115.02
|2006.01.09 18:22
|114.54
|0.00
|0.00
|27.94
|2674344
|2006.01.09 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7649
|1.7683
|1.7569
|2006.01.09 14:20
|1.7683
|0.00
|0.00
|-23.80
|2676323
|2006.01.09 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2779
|1.2685
|2006.01.09 15:59
|1.2779
|0.00
|0.00
|-10.96
|2684784
|2006.01.10 03:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2787
|1.2794
|1.2867
|2006.01.10 08:58
|1.2794
|0.00
|0.00
|5.47
|2698162
|2006.01.10 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2826
|1.2706
|2006.01.11 07:01
|1.2826
|0.00
|-1.08
|-31.18
|2714528
|2006.01.11 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7594
|1.7597
|1.7674
|2006.01.11 16:16
|1.7597
|0.00
|0.00
|2.10
|2731895
|2006.01.12 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.71
|114.02
|112.91
|2006.01.12 15:06
|114.02
|0.00
|0.00
|-27.19
|2771260
|2006.01.13 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2862
|1.2818
|1.2940
|2006.01.13 16:47
|1.2818
|0.00
|0.00
|-34.33
|2773385
|2006.01.13 17:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7717
|1.7750
|1.7797
|2006.01.16 06:43
|1.7750
|0.00
|0.02
|23.10
|2790387
|2006.01.16 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2802
|1.2819
|1.2882
|2006.01.17 02:46
|1.2819
|0.00
|0.93
|13.26
|2819275
|2006.01.18 07:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7603
|1.7641
|1.7523
|2006.01.18 08:09
|1.7641
|0.00
|0.00
|-26.60
|2831591
|2006.01.18 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2787
|1.2818
|1.2867
|2006.01.18 19:32
|1.2818
|0.00
|0.00
|24.18
|2865895
|2006.01.20 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7546
|1.7580
|1.7466
|2006.01.20 10:08
|1.7580
|0.00
|0.00
|-23.80
|2866826
|2006.01.20 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2832
|1.2832
|1.2752
|2006.01.20 15:40
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|2880597
|2006.01.23 00:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.11
|114.86
|114.31
|2006.01.23 02:24
|114.86
|0.00
|0.00
|21.77
|2880781
|2006.01.23 00:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7726
|1.7764
|1.7806
|2006.01.23 01:47
|1.7764
|0.00
|0.00
|26.60
|2891107
|2006.01.23 10:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2631
|1.2622
|1.2551
|2006.01.23 12:27
|1.2622
|0.00
|0.00
|7.13
|2919965
|2006.01.24 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7884
|1.7844
|1.7964
|2006.01.24 20:25
|1.7844
|0.00
|0.00
|-28.00
|2922131
|2006.01.24 20:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2585
|1.2707
|2006.01.25 10:54
|1.2585
|0.00
|0.87
|-33.38
|2974074
|2006.01.27 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2732
|1.2745
|1.2812
|2006.01.27 12:28
|1.2745
|0.00
|0.00
|10.20
|2979407
|2006.01.27 14:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2692
|1.2751
|1.2612
|2006.01.27 16:21
|1.2751
|0.00
|0.00
|-46.27
|2982520
|2006.01.27 16:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2749
|1.2785
|1.2829
|2006.01.27 17:21
|1.2785
|0.00
|0.00
|28.16
|2990663
|2006.01.30 00:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2847
|1.2742
|2006.01.30 01:41
|1.2847
|0.00
|0.00
|-19.46
|2997531
|2006.01.30 09:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2855
|1.2876
|1.2935
|2006.01.30 14:34
|1.2876
|0.00
|0.00
|16.31
|3033948
|2006.01.31 20:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.46
|116.80
|118.26
|2006.01.31 22:45
|117.28
|0.00
|0.00
|-15.35
|3067805
|2006.02.02 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.59
|118.26
|119.39
|2006.02.02 17:28
|118.26
|0.00
|0.00
|-27.90
|3074121
|2006.02.02 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2920
|1.2882
|1.3000
|2006.02.02 16:12
|1.2882
|0.00
|0.00
|-29.51
|3075579
|2006.02.02 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2872
|1.2862
|1.2792
|2006.02.02 17:49
|1.2862
|0.00
|0.00
|7.77
|0.00
|12.18
|-379.36
|Closed P/L:
|-367.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-367.18
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 632.82
|Equity:
|4 632.82
|Free Margin:
|4 632.82
|Details:
|Gross Profit:
|555.47
|Gross Loss:
|922.65
|Total Net Profit:
|-367.18
|Profit Factor:
|0.60
|Expected Payoff:
|-4.37
|Absolute Drawdown:
|374.95
|Maximal Drawdown (%):
|59.82 (1.2%)
|Total Trades:
|84
|Short Positions (won %):
|12 (33.33%)
|Long Positions (won %):
|72 (51.39%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (48.81%)
|Loss trades (% of total):
|43 (51.19%)
|Largest
|profit trade:
|57.00
|loss trade:
|-46.27
|Average
|profit trade:
|13.55
|loss trade:
|-21.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (27.38)
|consecutive losses ($):
|4 (-105.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|113.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-105.85 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2