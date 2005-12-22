Alpari Ltd

Account: 134114 Name: 22222 Currency: USD 2006 February 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
24500352005.12.22 11:13balanceDeposit5 000.00
25637812006.01.02 23:00buy0.10usdchf1.31501.31261.32302006.01.03 01:181.31260.000.91-18.29
25649102006.01.03 01:15buy0.10eurusd1.18361.18861.19162006.01.03 07:331.18860.000.0050.00
25702432006.01.03 07:45buy0.10usdchf1.30941.30601.31742006.01.03 10:591.30600.000.00-26.03
25702442006.01.03 07:45buy0.10usdjpy117.34117.05118.142006.01.03 09:00117.160.000.00-15.36
25717382006.01.03 09:15buy0.10gbpusd1.73131.73221.73932006.01.03 09:351.73220.000.006.30
25747622006.01.03 11:45buy0.10eurusd1.18911.18591.19712006.01.03 12:451.18740.000.00-17.00
25747662006.01.03 11:45buy0.10usdjpy117.20117.37118.002006.01.03 15:09117.370.000.0014.48
25767032006.01.03 14:00buy0.10usdchf1.30851.30561.31652006.01.03 15:281.30560.000.00-22.21
25788142006.01.03 15:30buy0.10eurusd1.19041.19611.19842006.01.03 17:121.19610.000.0057.00
25798582006.01.03 15:45buy0.10gbpusd1.73061.73601.73862006.01.03 16:501.73860.000.0056.00
25922772006.01.03 23:15buy0.10usdchf1.29131.28851.29932006.01.04 00:011.29000.000.92-10.08
25925702006.01.04 00:01buy0.10usdjpy116.28116.06117.082006.01.04 00:52116.060.000.00-18.96
25928072006.01.04 00:15buy0.10eurusd1.20211.20301.21012006.01.04 02:001.20300.000.009.00
25955682006.01.04 03:15buy0.10gbpusd1.75071.75151.75872006.01.04 04:551.75150.000.005.60
25967422006.01.04 05:30buy0.10usdchf1.28651.28801.29452006.01.04 08:401.28800.000.0011.65
25968192006.01.04 05:45buy0.10usdjpy115.82115.58116.622006.01.04 06:45115.700.000.00-10.37
25993222006.01.04 08:15buy0.10usdjpy116.02116.02116.822006.01.04 10:29116.020.000.000.00
26010562006.01.04 09:30buy0.10gbpusd1.75121.75481.75922006.01.04 10:221.75480.000.0025.20
26031422006.01.04 10:30buy0.10eurusd1.20701.20731.21502006.01.04 10:401.20730.000.003.00
26062212006.01.04 12:47buy0.10usdchf1.28651.28321.29452006.01.04 13:001.28550.000.00-7.78
26071782006.01.04 13:15buy0.10eurusd1.20731.20881.21532006.01.04 13:501.20880.000.0015.00
26071952006.01.04 13:15buy0.10gbpusd1.75691.75771.76492006.01.04 13:471.75770.000.005.60
26111492006.01.04 15:30buy0.10usdjpy116.16116.19116.962006.01.04 16:54116.190.000.002.58
26125142006.01.04 16:30buy0.10gbpusd1.75921.75981.76722006.01.04 17:161.75980.000.004.20
26137112006.01.04 17:15buy0.10eurusd1.20941.20661.21742006.01.04 17:451.20760.000.00-18.00
26193552006.01.04 22:00buy0.10usdchf1.27571.27571.28372006.01.05 01:171.27630.002.804.70
26195402006.01.04 22:30buy0.10usdjpy116.04116.13116.842006.01.05 01:11116.130.003.387.75
26211752006.01.05 01:15buy0.10gbpusd1.75851.75551.76652006.01.05 06:441.75550.000.00-21.00
26218462006.01.05 02:15buy0.10usdchf1.27871.27901.28672006.01.05 09:301.27900.000.002.35
26220742006.01.05 02:46buy0.10eurusd1.21181.20901.21982006.01.05 08:451.20900.000.00-28.00
26231052006.01.05 06:30buy0.10usdjpy116.24116.04117.042006.01.05 07:52116.040.000.00-17.24
26250332006.01.05 08:15buy0.10gbpusd1.75721.75421.76522006.01.05 08:521.75420.000.00-21.00
26271682006.01.05 10:00buy0.10eurusd1.21041.20811.21852006.01.05 11:501.20810.000.00-23.00
26276492006.01.05 10:30buy0.10usdjpy116.03116.21116.832006.01.05 13:53116.210.000.0015.49
26282222006.01.05 11:00buy0.10gbpusd1.75591.75171.76382006.01.05 11:151.75250.000.00-23.80
26290202006.01.05 11:45buy0.10usdchf1.28121.27851.28922006.01.05 13:501.27850.000.00-21.12
26315602006.01.05 13:30buy0.10gbpusd1.75491.74971.76292006.01.05 14:451.75190.000.00-21.00
26351022006.01.05 15:45buy0.10eurusd1.20941.20941.21742006.01.05 22:131.20940.000.000.00
26359992006.01.05 16:15buy0.10gbpusd1.75491.75521.76292006.01.05 16:351.75520.000.002.10
26425302006.01.05 23:00buy0.10usdjpy115.93116.04116.732006.01.06 05:11116.040.001.139.48
26427202006.01.05 23:15buy0.10usdchf1.27681.27471.28482006.01.06 01:321.27470.000.93-16.48
26436152006.01.06 01:15buy0.10gbpusd1.75621.75371.76422006.01.06 02:361.75370.000.00-17.50
26436952006.01.06 01:31buy0.10eurusd1.21141.20881.21942006.01.06 02:361.20880.000.00-26.00
26442172006.01.06 02:30buy0.10usdchf1.27741.27431.28542006.01.06 05:151.27770.000.002.35
26448912006.01.06 05:16buy0.10gbpusd1.75421.75241.76222006.01.06 05:451.75340.000.00-5.60
26449802006.01.06 05:45buy0.10usdchf1.27871.27691.28672006.01.06 10:141.27690.000.00-14.10
26450582006.01.06 06:17buy0.10eurusd1.20931.20771.21732006.01.06 06:301.20860.000.00-7.00
26454412006.01.06 07:15buy0.10gbpusd1.75471.75261.76272006.01.06 08:061.75260.000.00-14.70
26454442006.01.06 07:15buy0.10eurusd1.20951.21131.21752006.01.06 14:331.21130.000.0018.00
26455312006.01.06 07:30buy0.10usdjpy116.15115.93116.952006.01.06 13:00116.160.000.000.86
26471522006.01.06 10:00buy0.10gbpusd1.75411.75451.76212006.01.06 11:161.75450.000.002.80
26481162006.01.06 11:00buy0.10usdchf1.27891.27591.28692006.01.06 14:291.27590.000.00-23.53
26601682006.01.06 17:30buy0.10usdchf1.27131.26781.27932006.01.06 18:091.26780.000.00-27.61
26610612006.01.06 18:15buy0.10eurusd1.21621.21271.22422006.01.09 01:331.21270.00-0.71-35.00
26628972006.01.06 21:01buy0.10usdjpy114.42114.19115.222006.01.09 01:20114.190.001.14-20.14
26632692006.01.06 21:47buy0.10usdchf1.27021.27031.27822006.01.09 01:561.27030.000.940.79
26672992006.01.09 07:45buy0.10usdjpy114.22114.54115.022006.01.09 18:22114.540.000.0027.94
26743442006.01.09 12:45sell0.10gbpusd1.76491.76831.75692006.01.09 14:201.76830.000.00-23.80
26763232006.01.09 14:45sell0.10usdchf1.27651.27791.26852006.01.09 15:591.27790.000.00-10.96
26847842006.01.10 03:30buy0.10usdchf1.27871.27941.28672006.01.10 08:581.27940.000.005.47
26981622006.01.10 16:15sell0.10usdchf1.27861.28261.27062006.01.11 07:011.28260.00-1.08-31.18
27145282006.01.11 15:30buy0.10gbpusd1.75941.75971.76742006.01.11 16:161.75970.000.002.10
27318952006.01.12 10:15sell0.10usdjpy113.71114.02112.912006.01.12 15:06114.020.000.00-27.19
27712602006.01.13 15:31buy0.10usdchf1.28621.28181.29402006.01.13 16:471.28180.000.00-34.33
27733852006.01.13 17:42buy0.10gbpusd1.77171.77501.77972006.01.16 06:431.77500.000.0223.10
27903872006.01.16 17:00buy0.10usdchf1.28021.28191.28822006.01.17 02:461.28190.000.9313.26
28192752006.01.18 07:30sell0.10gbpusd1.76031.76411.75232006.01.18 08:091.76410.000.00-26.60
28315912006.01.18 16:15buy0.10usdchf1.27871.28181.28672006.01.18 19:321.28180.000.0024.18
28658952006.01.20 09:45sell0.10gbpusd1.75461.75801.74662006.01.20 10:081.75800.000.00-23.80
28668262006.01.20 10:15sell0.10usdchf1.28321.28321.27522006.01.20 15:401.28320.000.000.00
28805972006.01.23 00:16sell0.10usdjpy115.11114.86114.312006.01.23 02:24114.860.000.0021.77
28807812006.01.23 00:34buy0.10gbpusd1.77261.77641.78062006.01.23 01:471.77640.000.0026.60
28911072006.01.23 10:45sell0.10usdchf1.26311.26221.25512006.01.23 12:271.26220.000.007.13
29199652006.01.24 18:00buy0.10gbpusd1.78841.78441.79642006.01.24 20:251.78440.000.00-28.00
29221312006.01.24 20:30buy0.10usdchf1.26271.25851.27072006.01.25 10:541.25850.000.87-33.38
29740742006.01.27 11:45buy0.10usdchf1.27321.27451.28122006.01.27 12:281.27450.000.0010.20
29794072006.01.27 14:45sell0.10usdchf1.26921.27511.26122006.01.27 16:211.27510.000.00-46.27
29825202006.01.27 16:31buy0.10usdchf1.27491.27851.28292006.01.27 17:211.27850.000.0028.16
29906632006.01.30 00:19sell0.10usdchf1.28221.28471.27422006.01.30 01:411.28470.000.00-19.46
29975312006.01.30 09:30buy0.10usdchf1.28551.28761.29352006.01.30 14:341.28760.000.0016.31
30339482006.01.31 20:30buy0.10usdjpy117.46116.80118.262006.01.31 22:45117.280.000.00-15.35
30678052006.02.02 09:45buy0.10usdjpy118.59118.26119.392006.02.02 17:28118.260.000.00-27.90
30741212006.02.02 15:00buy0.10usdchf1.29201.28821.30002006.02.02 16:121.28820.000.00-29.51
30755792006.02.02 16:15sell0.10usdchf1.28721.28621.27922006.02.02 17:491.28620.000.007.77
  0.00 12.18 -379.36
Closed P/L: -367.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -367.18 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 632.82 Equity: 4 632.82 Free Margin: 4 632.82
 
Details:
Gross Profit: 555.47 Gross Loss: 922.65 Total Net Profit: -367.18
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -4.37  
Absolute Drawdown: 374.95 Maximal Drawdown (%): 59.82 (1.2%)  
 
Total Trades: 84 Short Positions (won %): 12 (33.33%) Long Positions (won %): 72 (51.39%)
Profit Trades (% of total): 41 (48.81%) Loss trades (% of total): 43 (51.19%)
Largest profit trade: 57.00 loss trade: -46.27
Average profit trade: 13.55 loss trade: -21.46
Maximum consecutive wins ($): 4 (27.38) consecutive losses ($): 4 (-105.85)
Maximal consecutive profit (count): 113.00 (2) consecutive loss (count): -105.85 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2