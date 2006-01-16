|Account: 116601
|Name: 17nf_17_17_17_17
|Currency: USD
|2006 February 3, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|711630
|2006.01.16 09:44
|balance
|Deposit
|5 000.00
|721782
|2006.01.17 10:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2135
|1.2038
|1.2235
|2006.01.17 12:00
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|721875
|2006.01.17 10:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.75
|115.75
|113.75
|2006.01.17 12:00
|115.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.74
|722269
|2006.01.17 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7693
|1.7593
|1.7793
|2006.01.17 12:00
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|722961
|2006.01.17 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2106
|1.2153
|1.2006
|2006.01.18 00:01
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.00
|722965
|2006.01.17 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|114.91
|116.01
|2006.01.18 10:00
|115.23
|0.00
|0.00
|0.26
|19.09
|722972
|2006.01.17 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7610
|1.7689
|1.7510
|2006.01.17 23:00
|1.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|724618
|2006.01.17 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2830
|1.2759
|1.2930
|2006.01.18 00:00
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.23
|-22.65
|731021
|2006.01.17 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7679
|1.7584
|1.7779
|2006.01.18 06:00
|1.7643
|0.00
|0.00
|0.20
|-36.00
|731540
|2006.01.18 00:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2800
|1.2891
|1.2700
|2006.01.18 04:00
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.71
|731542
|2006.01.18 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2106
|1.2017
|1.2206
|2006.01.18 07:01
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|732630
|2006.01.18 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2816
|1.2732
|1.2916
|2006.01.18 10:25
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.02
|733183
|2006.01.18 06:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7641
|1.7705
|1.7541
|2006.01.18 11:00
|1.7684
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|733709
|2006.01.18 07:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2178
|1.1987
|2006.01.18 10:00
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|735451
|2006.01.18 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|115.83
|114.24
|2006.01.19 03:07
|115.31
|0.00
|0.00
|-1.56
|-6.07
|735928
|2006.01.18 10:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2770
|1.2829
|1.2670
|2006.01.18 18:45
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.99
|736516
|2006.01.18 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7602
|1.7783
|2006.01.18 18:00
|1.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|742436
|2006.01.18 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7621
|1.7631
|1.7521
|2006.01.19 17:41
|1.7631
|0.00
|0.00
|-1.50
|-10.00
|743256
|2006.01.18 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2828
|1.2789
|1.2928
|2006.01.19 20:00
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.70
|-10.14
|743259
|2006.01.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2172
|1.1980
|2006.01.19 00:00
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.60
|-31.00
|745415
|2006.01.19 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2022
|1.2212
|2006.01.19 03:10
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|746237
|2006.01.19 03:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.32
|116.32
|2006.01.19 05:00
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.94
|746260
|2006.01.19 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2098
|1.2156
|1.1998
|2006.01.19 18:00
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|746612
|2006.01.19 05:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.11
|114.25
|2006.01.19 11:00
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|749288
|2006.01.19 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|114.39
|116.36
|2006.01.19 13:00
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.02
|750437
|2006.01.19 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|115.95
|114.22
|2006.01.19 21:00
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.83
|754284
|2006.01.19 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2114
|1.2018
|1.2214
|2006.01.20 02:00
|1.2088
|0.00
|0.00
|-0.40
|-26.00
|755017
|2006.01.19 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7618
|1.7528
|1.7718
|2006.01.19 22:00
|1.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|755580
|2006.01.19 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2816
|1.2916
|1.2716
|2006.01.19 21:00
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.56
|756122
|2006.01.19 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.52
|114.65
|116.52
|2006.01.20 11:00
|115.29
|0.00
|0.00
|0.26
|-19.95
|756125
|2006.01.19 21:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2855
|1.2785
|1.2955
|2006.01.20 16:50
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.23
|-11.68
|756505
|2006.01.19 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7586
|1.7645
|1.7486
|2006.01.20 13:00
|1.7596
|0.00
|0.00
|-0.50
|-10.00
|757652
|2006.01.20 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2182
|1.1987
|2006.01.20 03:04
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|757888
|2006.01.20 03:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2086
|1.1986
|1.2186
|2006.01.20 04:00
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|758158
|2006.01.20 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2144
|1.1980
|2006.01.20 16:00
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|761734
|2006.01.20 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.28
|115.29
|114.28
|2006.01.23 11:54
|114.28
|0.00
|0.00
|-0.52
|87.50
|763247
|2006.01.20 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7595
|1.7594
|1.7695
|2006.01.20 21:05
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|765202
|2006.01.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2096
|1.2094
|1.2196
|2006.01.23 02:40
|1.2196
|0.00
|0.00
|-0.40
|100.00
|766089
|2006.01.20 16:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2841
|1.2842
|1.2741
|2006.01.23 01:48
|1.2741
|0.00
|0.00
|-0.47
|78.49
|784481
|2006.01.24 06:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|113.84
|115.78
|2006.01.24 10:00
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|786407
|2006.01.24 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|115.51
|113.51
|2006.01.24 14:03
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.69
|788811
|2006.01.24 14:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.69
|113.69
|115.69
|2006.01.24 15:02
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.35
|789448
|2006.01.24 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2281
|1.2200
|1.2381
|2006.01.25 01:00
|1.2270
|0.00
|0.00
|-0.40
|-11.00
|789464
|2006.01.24 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7854
|1.7795
|1.7954
|2006.01.25 01:00
|1.7832
|0.00
|0.00
|0.20
|-22.00
|791937
|2006.01.24 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2590
|1.2675
|1.2490
|2006.01.25 01:00
|1.2622
|0.00
|0.00
|-0.48
|-25.35
|794079
|2006.01.25 00:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.23
|115.72
|2006.01.25 12:00
|114.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|794322
|2006.01.25 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7831
|1.7920
|1.7731
|2006.01.25 11:54
|1.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.00
|794331
|2006.01.25 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2271
|1.2356
|1.2171
|2006.01.25 11:01
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|794337
|2006.01.25 01:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2621
|1.2542
|1.2721
|2006.01.25 12:00
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.19
|797582
|2006.01.25 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2290
|1.2222
|1.2390
|2006.01.25 17:00
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|798687
|2006.01.25 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.65
|115.65
|113.65
|2006.01.25 13:00
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.54
|798703
|2006.01.25 12:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2576
|1.2676
|1.2476
|2006.01.25 17:00
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.60
|798754
|2006.01.25 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7923
|1.7825
|1.8023
|2006.01.26 13:35
|1.7825
|0.00
|0.00
|0.60
|-98.00
|799503
|2006.01.25 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.85
|114.84
|115.85
|2006.01.25 17:46
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|86.32
|802607
|2006.01.25 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2258
|1.2264
|1.2158
|2006.01.27 17:45
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.80
|100.00
|802610
|2006.01.25 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2625
|1.2624
|1.2725
|2006.01.27 12:45
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.95
|78.59
|814312
|2006.01.26 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7828
|1.7860
|1.7728
|2006.01.27 15:38
|1.7860
|0.00
|0.00
|-0.50
|-32.00
|823684
|2006.01.27 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7861
|1.7767
|1.7961
|2006.01.27 17:24
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|825788
|2006.01.27 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7723
|1.7737
|1.7623
|2006.01.31 10:13
|1.7737
|0.00
|0.00
|-1.00
|-14.00
|854206
|2006.02.01 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|118.08
|116.14
|2006.02.01 19:35
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.61
|859473
|2006.02.01 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7766
|1.7865
|1.7666
|2006.02.01 15:00
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|859913
|2006.02.01 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|1.7704
|1.7882
|2006.02.02 16:00
|1.7742
|0.00
|0.00
|0.60
|-40.00
|877569
|2006.02.02 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7743
|1.7745
|1.7643
|2006.02.03 16:19
|1.7643
|0.00
|0.00
|-0.50
|100.00
|879409
|2006.02.02 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2011
|1.2187
|2006.02.03 10:02
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.40
|-10.00
|880217
|2006.02.02 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2843
|1.2943
|1.2743
|2006.02.03 10:12
|1.2875
|0.00
|0.00
|-0.47
|-24.85
|883434
|2006.02.03 06:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.37
|119.37
|117.37
|2006.02.03 07:00
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|885004
|2006.02.03 10:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2076
|1.2078
|1.1976
|2006.02.03 16:19
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|885142
|2006.02.03 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2871
|1.2975
|2006.02.03 16:07
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|77.07
|0.00
|0.00
|-3.27
|-671.51
|Closed P/L:
|-674.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|883641
|2006.02.03 07:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.40
|118.36
|119.40
|118.87
|0.00
|0.00
|0.25
|39.54
|0.00
|0.00
|0.25
|39.54
|Floating P/L:
|39.79
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-674.78
|Floating P/L:
|39.79
|Margin:
|20.00
|Balance:
|4 325.22
|Equity:
|4 365.01
|Free Margin:
|4 345.01
|Details:
|Gross Profit:
|927.18
|Gross Loss:
|1 601.96
|Total Net Profit:
|-674.78
|Profit Factor:
|0.58
|Expected Payoff:
|-10.07
|Absolute Drawdown:
|912.25
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|34 (17.65%)
|Long Positions (won %):
|33 (18.18%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (17.91%)
|Loss trades (% of total):
|55 (82.09%)
|Largest
|profit trade:
|100.80
|loss trade:
|-97.40
|Average
|profit trade:
|77.26
|loss trade:
|-29.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (364.60)
|consecutive losses ($):
|26 (-650.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|364.60 (4)
|consecutive loss (count):
|-650.70 (26)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|9