North Finance Co Ltd

Account: 116601 Name: 17nf_17_17_17_17 Currency: USD 2006 February 3, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7116302006.01.16 09:44balanceDeposit5 000.00
7217822006.01.17 10:12buy0.20eurusd1.21351.20381.22352006.01.17 12:001.21060.000.000.00-58.00
7218752006.01.17 10:22sell0.10usdjpy114.75115.75113.752006.01.17 12:00115.000.000.000.00-21.74
7222692006.01.17 11:02buy0.10gbpusd1.76931.75931.77932006.01.17 12:001.76090.000.000.00-84.00
7229612006.01.17 12:00sell0.10eurusd1.21061.21531.20062006.01.18 00:011.21070.000.000.20-1.00
7229652006.01.17 12:00buy0.10usdjpy115.01114.91116.012006.01.18 10:00115.230.000.000.2619.09
7229722006.01.17 12:00sell0.10gbpusd1.76101.76891.75102006.01.17 23:001.76800.000.000.00-70.00
7246182006.01.17 14:00buy0.10usdchf1.28301.27591.29302006.01.18 00:001.28010.000.000.23-22.65
7310212006.01.17 23:00buy0.10gbpusd1.76791.75841.77792006.01.18 06:001.76430.000.000.20-36.00
7315402006.01.18 00:02sell0.10usdchf1.28001.28911.27002006.01.18 04:001.28150.000.000.00-11.71
7315422006.01.18 00:02buy0.10eurusd1.21061.20171.22062006.01.18 07:011.20880.000.000.00-18.00
7326302006.01.18 04:00buy0.10usdchf1.28161.27321.29162006.01.18 10:251.27700.000.000.00-36.02
7331832006.01.18 06:01sell0.10gbpusd1.76411.77051.75412006.01.18 11:001.76840.000.000.00-43.00
7337092006.01.18 07:01sell0.10eurusd1.20871.21781.19872006.01.18 10:001.21170.000.000.00-30.00
7354512006.01.18 10:00sell0.10usdjpy115.24115.83114.242006.01.19 03:07115.310.000.00-1.56-6.07
7359282006.01.18 10:26sell0.10usdchf1.27701.28291.26702006.01.18 18:451.28290.000.000.00-45.99
7365162006.01.18 11:00buy0.10gbpusd1.76831.76021.77832006.01.18 18:001.76220.000.000.00-61.00
7424362006.01.18 18:00sell0.10gbpusd1.76211.76311.75212006.01.19 17:411.76310.000.00-1.50-10.00
7432562006.01.18 19:00buy0.10usdchf1.28281.27891.29282006.01.19 20:001.28150.000.000.70-10.14
7432592006.01.18 19:00sell0.10eurusd1.20801.21721.19802006.01.19 00:001.21110.000.000.60-31.00
7454152006.01.19 00:01buy0.10eurusd1.21121.20221.22122006.01.19 03:101.20970.000.000.00-15.00
7462372006.01.19 03:07buy0.10usdjpy115.32114.32116.322006.01.19 05:00115.240.000.000.00-6.94
7462602006.01.19 03:11sell0.10eurusd1.20981.21561.19982006.01.19 18:001.21150.000.000.00-17.00
7466122006.01.19 05:01sell0.10usdjpy115.25116.11114.252006.01.19 11:00115.370.000.000.00-10.40
7492882006.01.19 11:00buy0.10usdjpy115.36114.39116.362006.01.19 13:00115.210.000.000.00-13.02
7504372006.01.19 13:00sell0.10usdjpy115.22115.95114.222006.01.19 21:00115.530.000.000.00-26.83
7542842006.01.19 18:00buy0.10eurusd1.21141.20181.22142006.01.20 02:001.20880.000.00-0.40-26.00
7550172006.01.19 19:00buy0.10gbpusd1.76181.75281.77182006.01.19 22:001.75870.000.000.00-31.00
7555802006.01.19 20:00sell0.10usdchf1.28161.29161.27162006.01.19 21:001.28540.000.000.00-29.56
7561222006.01.19 21:00buy0.10usdjpy115.52114.65116.522006.01.20 11:00115.290.000.000.26-19.95
7561252006.01.19 21:00buy0.10usdchf1.28551.27851.29552006.01.20 16:501.28400.000.000.23-11.68
7565052006.01.19 22:00sell0.10gbpusd1.75861.76451.74862006.01.20 13:001.75960.000.00-0.50-10.00
7576522006.01.20 02:01sell0.10eurusd1.20871.21821.19872006.01.20 03:041.20870.000.000.000.00
7578882006.01.20 03:04buy0.10eurusd1.20861.19861.21862006.01.20 04:001.20790.000.000.00-7.00
7581582006.01.20 04:00sell0.10eurusd1.20801.21441.19802006.01.20 16:001.20960.000.000.00-16.00
7617342006.01.20 11:00sell0.10usdjpy115.28115.29114.282006.01.23 11:54114.280.000.00-0.5287.50
7632472006.01.20 13:00buy0.10gbpusd1.75951.75941.76952006.01.20 21:051.76950.000.000.00100.00
7652022006.01.20 16:00buy0.10eurusd1.20961.20941.21962006.01.23 02:401.21960.000.00-0.40100.00
7660892006.01.20 16:50sell0.10usdchf1.28411.28421.27412006.01.23 01:481.27410.000.00-0.4778.49
7844812006.01.24 06:04buy0.10usdjpy114.78113.84115.782006.01.24 10:00114.490.000.000.00-25.33
7864072006.01.24 10:00sell0.10usdjpy114.51115.51113.512006.01.24 14:03114.690.000.000.00-15.69
7888112006.01.24 14:03buy0.10usdjpy114.69113.69115.692006.01.24 15:02114.560.000.000.00-11.35
7894482006.01.24 15:00buy0.10eurusd1.22811.22001.23812006.01.25 01:001.22700.000.00-0.40-11.00
7894642006.01.24 15:00buy0.10gbpusd1.78541.77951.79542006.01.25 01:001.78320.000.000.20-22.00
7919372006.01.24 19:00sell0.10usdchf1.25901.26751.24902006.01.25 01:001.26220.000.00-0.48-25.35
7940792006.01.25 00:02buy0.10usdjpy114.72114.23115.722006.01.25 12:00114.640.000.000.00-6.98
7943222006.01.25 01:00sell0.10gbpusd1.78311.79201.77312006.01.25 11:541.79200.000.000.00-89.00
7943312006.01.25 01:00sell0.10eurusd1.22711.23561.21712006.01.25 11:011.22890.000.000.00-18.00
7943372006.01.25 01:00buy0.10usdchf1.26211.25421.27212006.01.25 12:001.25780.000.000.00-34.19
7975822006.01.25 11:02buy0.10eurusd1.22901.22221.23902006.01.25 17:001.22560.000.000.00-34.00
7986872006.01.25 12:00sell0.10usdjpy114.65115.65113.652006.01.25 13:00114.840.000.000.00-16.54
7987032006.01.25 12:00sell0.10usdchf1.25761.26761.24762006.01.25 17:001.26260.000.000.00-39.60
7987542006.01.25 12:02buy0.10gbpusd1.79231.78251.80232006.01.26 13:351.78250.000.000.60-98.00
7995032006.01.25 13:00buy0.10usdjpy114.85114.84115.852006.01.25 17:46115.850.000.000.0086.32
8026072006.01.25 17:00sell0.10eurusd1.22581.22641.21582006.01.27 17:451.21580.000.000.80100.00
8026102006.01.25 17:00buy0.10usdchf1.26251.26241.27252006.01.27 12:451.27250.000.000.9578.59
8143122006.01.26 19:00sell0.10gbpusd1.78281.78601.77282006.01.27 15:381.78600.000.00-0.50-32.00
8236842006.01.27 16:00buy0.10gbpusd1.78611.77671.79612006.01.27 17:241.77670.000.000.00-94.00
8257882006.01.27 18:00sell0.10gbpusd1.77231.77371.76232006.01.31 10:131.77370.000.00-1.00-14.00
8542062006.02.01 04:00sell0.10usdjpy117.14118.08116.142006.02.01 19:35118.080.000.000.00-79.61
8594732006.02.01 14:01sell0.10gbpusd1.77661.78651.76662006.02.01 15:001.77830.000.000.00-17.00
8599132006.02.01 15:00buy0.10gbpusd1.77821.77041.78822006.02.02 16:001.77420.000.000.60-40.00
8775692006.02.02 16:00sell0.10gbpusd1.77431.77451.76432006.02.03 16:191.76430.000.00-0.50100.00
8794092006.02.02 18:00buy0.10eurusd1.20871.20111.21872006.02.03 10:021.20770.000.00-0.40-10.00
8802172006.02.02 19:00sell0.10usdchf1.28431.29431.27432006.02.03 10:121.28750.000.00-0.47-24.85
8834342006.02.03 06:14sell0.10usdjpy118.37119.37117.372006.02.03 07:00118.410.000.000.00-3.38
8850042006.02.03 10:02sell0.10eurusd1.20761.20781.19762006.02.03 16:191.19760.000.000.00100.00
8851422006.02.03 10:13buy0.10usdchf1.28751.28711.29752006.02.03 16:071.29750.000.000.0077.07
  0.00 0.00 -3.27 -671.51
Closed P/L: -674.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
8836412006.02.03 07:01buy0.10usdjpy118.40118.36119.40 118.870.000.000.2539.54
  0.00 0.00 0.25 39.54
 Floating P/L: 39.79
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -674.78 Floating P/L: 39.79 Margin: 20.00
Balance: 4 325.22 Equity: 4 365.01 Free Margin: 4 345.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 927.18 Gross Loss: 1 601.96 Total Net Profit: -674.78
Profit Factor: 0.58 Expected Payoff: -10.07  
Absolute Drawdown: 912.25 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 34 (17.65%) Long Positions (won %): 33 (18.18%)
Profit Trades (% of total): 12 (17.91%) Loss trades (% of total): 55 (82.09%)
Largest profit trade: 100.80 loss trade: -97.40
Average profit trade: 77.26 loss trade: -29.13
Maximum consecutive wins ($): 4 (364.60) consecutive losses ($): 26 (-650.70)
Maximal consecutive profit (count): 364.60 (4) consecutive loss (count): -650.70 (26)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 9