Alpari Ltd

Account: 134132 Name: 55555 Currency: USD 2006 February 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
24503512005.12.22 11:30balanceDeposit5 000.00
25652752006.01.03 02:00sell0.20usdjpy117.77116.81115.772006.01.04 03:15115.770.00-2.53345.51
25659092006.01.03 03:00sell0.10usdchf1.31021.30071.29022006.01.03 20:341.29020.000.00155.01
25659342006.01.03 03:00buy0.10gbpusd1.72491.73451.74492006.01.03 20:051.74490.000.00140.00
25659402006.01.03 03:00buy0.10eurusd1.18641.19591.20642006.01.04 03:071.20640.00-0.71200.00
26164512006.01.04 19:00sell0.20usdjpy115.95116.91113.952006.01.05 01:00116.270.00-7.59-55.04
26207872006.01.05 01:00buy0.20usdjpy116.25115.46118.252006.01.05 08:00116.080.000.00-29.29
26244942006.01.05 08:00sell0.20usdjpy116.07116.78114.072006.01.05 12:00116.320.000.00-42.98
26280932006.01.05 10:54sell0.20gbpusd1.75541.75891.73542006.01.05 18:001.75650.000.00-15.40
26294122006.01.05 12:00buy0.20usdjpy116.33115.42118.332006.01.05 17:00115.880.000.00-77.67
26322942006.01.05 14:00sell0.20usdchf1.27861.27791.25862006.01.09 09:031.27410.00-4.3370.64
26370862006.01.05 17:00sell0.20usdjpy115.89116.82113.892006.01.06 03:00116.200.00-2.53-53.36
26384222006.01.05 18:00buy0.20gbpusd1.75661.74811.77662006.01.06 03:001.75320.000.04-47.60
26444672006.01.06 03:00buy0.20usdjpy116.19115.29118.192006.01.06 14:00115.870.000.00-55.23
26444782006.01.06 03:00sell0.20gbpusd1.75341.76181.73342006.01.06 11:001.75640.000.00-42.00
26444802006.01.06 03:00sell0.10eurusd1.20851.21821.18852006.01.06 14:011.21010.000.00-16.00
26480732006.01.06 11:00buy0.10gbpusd1.75621.76251.77622006.01.10 08:271.76250.000.0444.10
26505362006.01.06 14:00sell0.10usdjpy115.88114.91113.882006.01.09 01:59113.880.00-1.28175.62
26505872006.01.06 14:01buy0.10eurusd1.21021.20761.23022006.01.09 10:081.20760.00-0.71-26.00
26690152006.01.09 09:03buy0.20usdchf1.27411.27431.29412006.01.11 15:011.28010.003.7293.74
26801942006.01.09 18:36buy0.20usdjpy114.47113.78116.472006.01.10 10:02114.240.002.29-40.27
26900292006.01.10 10:02sell0.20usdjpy114.22115.22112.222006.01.10 17:00114.540.000.00-55.88
26988122006.01.10 17:00sell0.20gbpusd1.76471.76251.74472006.01.11 17:441.76250.00-0.4230.80
27113762006.01.11 13:00sell0.20usdjpy114.37114.52112.372006.01.12 18:00114.350.00-7.733.50
27113842006.01.11 13:00buy0.20eurusd1.20811.20621.22812006.01.12 15:011.20620.00-4.26-38.00
27138732006.01.11 15:01sell0.20usdchf1.27971.28211.25972006.01.12 15:001.28210.00-6.50-37.44
27179212006.01.11 18:00buy0.20gbpusd1.76451.76251.78452006.01.12 15:061.76250.000.13-28.00
27472492006.01.12 18:00buy0.20usdjpy114.35113.79116.352006.01.16 00:52113.790.004.59-98.43
27605362006.01.13 09:07buy0.20gbpusd1.76691.76951.78692006.01.16 12:151.76950.000.0436.40
27615082006.01.13 09:57buy0.20eurusd1.20611.19821.22612006.01.13 14:001.20400.000.00-42.00
27666332006.01.13 13:15buy0.10usdchf1.28501.27681.30502006.01.13 18:001.28010.000.00-38.28
27677382006.01.13 14:00sell0.20eurusd1.20391.21371.18392006.01.13 17:201.20670.000.00-56.00
27738872006.01.13 18:00sell0.20usdchf1.28051.28321.26052006.01.17 01:571.28320.00-4.32-42.07
27998902006.01.17 09:18buy0.20eurusd1.21341.20341.23342006.01.17 11:001.21030.000.00-62.00
27998962006.01.17 09:18sell0.20usdjpy114.74115.74112.742006.01.17 11:00115.000.000.00-45.22
28006522006.01.17 10:06buy0.10gbpusd1.76911.75911.78912006.01.17 11:001.76100.000.00-56.70
28021762006.01.17 11:00sell0.10gbpusd1.76111.76891.74112006.01.17 22:001.76800.000.00-48.30
28022062006.01.17 11:00sell0.20eurusd1.21051.21551.19052006.01.17 23:001.21090.000.00-8.00
28022172006.01.17 11:00buy0.10usdjpy115.02114.92117.022006.01.18 09:00115.250.001.1319.96
28053542006.01.17 13:00buy0.10usdchf1.28331.27581.30332006.01.17 23:001.27990.000.00-26.56
28147422006.01.17 22:00buy0.10gbpusd1.76791.75871.78792006.01.18 05:001.76440.000.02-24.50
28152432006.01.17 23:00sell0.10usdchf1.27991.28891.25992006.01.18 03:001.28210.00-1.08-17.16
28152542006.01.17 23:00buy0.10eurusd1.21091.20161.23092006.01.18 06:001.20870.00-0.71-22.00
28169262006.01.18 03:00buy0.10usdchf1.28201.27341.30202006.01.18 09:001.27740.000.00-36.01
28176242006.01.18 05:01sell0.10gbpusd1.76451.77061.74452006.01.18 10:001.76820.000.00-25.90
28182292006.01.18 06:00sell0.10eurusd1.20871.21771.18872006.01.18 09:001.21190.000.00-32.00
28211242006.01.18 09:00sell0.10usdchf1.27751.28301.25752006.01.18 17:451.28300.000.00-42.86
28211302006.01.18 09:00buy0.10eurusd1.21171.20581.23172006.01.18 18:001.20790.000.00-38.00
28211392006.01.18 09:00sell0.10usdjpy115.24115.83113.242006.01.19 02:07115.330.00-3.83-7.80
28231322006.01.18 10:00buy0.10gbpusd1.76811.76031.78812006.01.18 17:001.76250.000.00-39.20
28329342006.01.18 17:00sell0.10gbpusd1.76251.76291.74252006.01.19 16:411.76290.00-0.63-2.80
28341982006.01.18 18:00sell0.10eurusd1.20801.21731.18802006.01.18 23:001.21140.000.00-34.00
28342052006.01.18 18:00buy0.10usdchf1.28291.27891.30292006.01.19 19:011.28200.002.79-7.02
28382462006.01.18 23:01buy0.10eurusd1.21121.20211.23122006.01.19 02:111.20980.00-2.13-14.00
28395622006.01.19 02:07buy0.10usdjpy115.32114.35117.322006.01.19 06:01115.250.000.00-6.07
28396002006.01.19 02:11sell0.10eurusd1.20991.21551.18992006.01.19 18:001.21140.000.00-15.00
28405962006.01.19 06:01sell0.10usdjpy115.25116.11113.252006.01.19 10:12115.300.000.00-4.34
28452632006.01.19 10:12buy0.10usdjpy115.30114.39117.302006.01.19 12:00115.220.000.00-6.94
28473542006.01.19 12:00sell0.10usdjpy115.22115.95113.222006.01.19 20:00115.490.000.00-23.38
28553642006.01.19 18:00buy0.10gbpusd1.76191.75241.78192006.01.19 21:011.75880.000.00-21.70
28553982006.01.19 18:00buy0.10eurusd1.21181.20181.23182006.01.20 01:021.20880.00-0.71-30.00
28564492006.01.19 19:01sell0.10usdchf1.28221.29221.26222006.01.19 20:001.28550.000.00-25.67
28575432006.01.19 20:00buy0.10usdchf1.28551.27891.30552006.01.20 15:511.28340.000.93-16.36
28575522006.01.19 20:00buy0.10usdjpy115.50114.67117.502006.01.20 10:01115.250.001.13-21.69
28583072006.01.19 21:02sell0.10gbpusd1.75861.76421.73862006.01.20 12:011.76010.00-0.21-10.50
28601642006.01.20 01:02sell0.10eurusd1.20891.21431.18892006.01.20 16:001.20940.000.00-5.00
28662902006.01.20 10:01sell0.10usdjpy115.27115.18113.272006.01.24 13:02114.700.00-2.5549.69
28688082006.01.20 12:01buy0.10gbpusd1.76001.76961.78002006.01.23 03:001.78000.000.02140.00
28734732006.01.20 15:51sell0.10usdchf1.28371.27421.26372006.01.23 04:551.26370.00-1.08158.27
28737212006.01.20 16:00buy0.10eurusd1.20961.21931.22962006.01.23 18:461.22960.00-0.71200.00
29144752006.01.24 13:03buy0.20usdjpy114.69114.24116.692006.01.25 11:00114.650.002.19-6.98
29155562006.01.24 14:00buy0.10gbpusd1.78551.77961.80552006.01.25 00:011.78360.00-0.01-13.30
29155792006.01.24 14:01buy0.10eurusd1.22811.21981.24812006.01.25 00:011.22690.00-0.74-12.00
29199642006.01.24 18:00sell0.10usdchf1.25951.26821.23952006.01.25 00:021.26220.00-1.03-21.39
29242612006.01.25 00:02sell0.10eurusd1.22691.23541.20692006.01.25 10:011.22880.000.00-19.00
29242622006.01.25 00:02sell0.10gbpusd1.78351.79221.76352006.01.25 10:481.79220.000.00-60.90
29242662006.01.25 00:02buy0.10usdchf1.26211.25431.28212006.01.25 11:001.25770.000.00-34.98
29303182006.01.25 10:02buy0.10eurusd1.22871.22211.24872006.01.25 16:001.22550.000.00-32.00
29324242006.01.25 11:00sell0.10usdjpy114.64115.64112.642006.01.25 12:00114.860.000.00-19.15
29324392006.01.25 11:00sell0.10usdchf1.25781.26781.23782006.01.25 16:001.26270.000.00-38.81
29325212006.01.25 11:02buy0.10gbpusd1.79241.78271.81242006.01.25 21:001.78470.000.00-53.90
29338982006.01.25 12:00buy0.10usdjpy114.85115.82116.852006.01.27 11:59116.850.004.35171.16
29395542006.01.25 16:00sell0.10eurusd1.22571.21651.20572006.01.31 18:131.21650.003.5992.00
29395732006.01.25 16:00buy0.10usdchf1.26251.27201.28252006.01.27 19:171.28250.003.48155.93
29449692006.01.25 21:01sell0.10gbpusd1.78471.79311.76472006.01.26 09:021.78660.00-0.50-13.30
29515672006.01.26 09:02buy0.10gbpusd1.78661.77831.80662006.01.26 13:111.78660.000.000.00
29555752006.01.26 13:13sell0.10gbpusd1.78681.79431.76682006.01.26 15:161.78660.000.001.40
29582642006.01.26 15:17buy0.10gbpusd1.78661.77831.80662006.01.26 18:001.78270.000.00-27.30
29612822006.01.26 18:00sell0.10gbpusd1.78281.78621.76282006.01.27 14:381.78620.00-0.17-23.80
29799612006.01.27 15:00buy0.10gbpusd1.78631.77701.80632006.01.27 16:241.77700.000.00-65.10
29837302006.01.27 17:00sell0.10gbpusd1.77251.77381.75252006.01.31 09:131.77380.00-0.29-9.10
30160952006.01.31 07:07sell0.10usdjpy117.52117.71115.522006.02.01 10:22117.710.00-1.30-16.14
30496162006.02.01 13:24sell0.20gbpusd1.77691.78691.75692006.02.01 14:001.77830.000.00-19.60
30548462006.02.01 17:00buy0.20gbpusd1.77971.77061.79972006.02.02 15:001.77430.00-0.46-75.60
  0.00 -30.57 7.76
Closed P/L: -22.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
30855972006.02.03 09:02sell0.10eurusd1.20761.20701.1876 1.20260.000.5950.00
30740902006.02.02 15:00sell0.10gbpusd1.77441.76971.7544 1.76320.00-0.2478.40
  0.00 0.35 128.40
 Floating P/L: 128.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -22.81 Floating P/L: 128.75 Margin: 244.97
Balance: 4 977.19 Equity: 5 105.94 Free Margin: 4 860.97
 
Details:
Gross Profit: 2 282.99 Gross Loss: 2 305.80 Total Net Profit: -22.81
Profit Factor: 0.99 Expected Payoff: -0.25  
Absolute Drawdown: 433.70 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 93 Short Positions (won %): 46 (19.57%) Long Positions (won %): 47 (23.40%)
Profit Trades (% of total): 20 (21.51%) Loss trades (% of total): 73 (78.49%)
Largest profit trade: 342.98 loss trade: -93.84
Average profit trade: 114.15 loss trade: -31.59
Maximum consecutive wins ($): 4 (837.28) consecutive losses ($): 27 (-560.89)
Maximal consecutive profit (count): 837.28 (4) consecutive loss (count): -560.89 (27)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 7