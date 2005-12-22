|Account: 134132
|Name: 55555
|Currency: USD
|2006 February 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2450351
|2005.12.22 11:30
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2565275
|2006.01.03 02:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.77
|116.81
|115.77
|2006.01.04 03:15
|115.77
|0.00
|-2.53
|345.51
|2565909
|2006.01.03 03:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3102
|1.3007
|1.2902
|2006.01.03 20:34
|1.2902
|0.00
|0.00
|155.01
|2565934
|2006.01.03 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7249
|1.7345
|1.7449
|2006.01.03 20:05
|1.7449
|0.00
|0.00
|140.00
|2565940
|2006.01.03 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1864
|1.1959
|1.2064
|2006.01.04 03:07
|1.2064
|0.00
|-0.71
|200.00
|2616451
|2006.01.04 19:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.95
|116.91
|113.95
|2006.01.05 01:00
|116.27
|0.00
|-7.59
|-55.04
|2620787
|2006.01.05 01:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.25
|115.46
|118.25
|2006.01.05 08:00
|116.08
|0.00
|0.00
|-29.29
|2624494
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.07
|116.78
|114.07
|2006.01.05 12:00
|116.32
|0.00
|0.00
|-42.98
|2628093
|2006.01.05 10:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|1.7589
|1.7354
|2006.01.05 18:00
|1.7565
|0.00
|0.00
|-15.40
|2629412
|2006.01.05 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|115.42
|118.33
|2006.01.05 17:00
|115.88
|0.00
|0.00
|-77.67
|2632294
|2006.01.05 14:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2786
|1.2779
|1.2586
|2006.01.09 09:03
|1.2741
|0.00
|-4.33
|70.64
|2637086
|2006.01.05 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.89
|116.82
|113.89
|2006.01.06 03:00
|116.20
|0.00
|-2.53
|-53.36
|2638422
|2006.01.05 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7566
|1.7481
|1.7766
|2006.01.06 03:00
|1.7532
|0.00
|0.04
|-47.60
|2644467
|2006.01.06 03:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.19
|115.29
|118.19
|2006.01.06 14:00
|115.87
|0.00
|0.00
|-55.23
|2644478
|2006.01.06 03:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7534
|1.7618
|1.7334
|2006.01.06 11:00
|1.7564
|0.00
|0.00
|-42.00
|2644480
|2006.01.06 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2085
|1.2182
|1.1885
|2006.01.06 14:01
|1.2101
|0.00
|0.00
|-16.00
|2648073
|2006.01.06 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7625
|1.7762
|2006.01.10 08:27
|1.7625
|0.00
|0.04
|44.10
|2650536
|2006.01.06 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.88
|114.91
|113.88
|2006.01.09 01:59
|113.88
|0.00
|-1.28
|175.62
|2650587
|2006.01.06 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2102
|1.2076
|1.2302
|2006.01.09 10:08
|1.2076
|0.00
|-0.71
|-26.00
|2669015
|2006.01.09 09:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2741
|1.2743
|1.2941
|2006.01.11 15:01
|1.2801
|0.00
|3.72
|93.74
|2680194
|2006.01.09 18:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.47
|113.78
|116.47
|2006.01.10 10:02
|114.24
|0.00
|2.29
|-40.27
|2690029
|2006.01.10 10:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.22
|115.22
|112.22
|2006.01.10 17:00
|114.54
|0.00
|0.00
|-55.88
|2698812
|2006.01.10 17:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7647
|1.7625
|1.7447
|2006.01.11 17:44
|1.7625
|0.00
|-0.42
|30.80
|2711376
|2006.01.11 13:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.37
|114.52
|112.37
|2006.01.12 18:00
|114.35
|0.00
|-7.73
|3.50
|2711384
|2006.01.11 13:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2081
|1.2062
|1.2281
|2006.01.12 15:01
|1.2062
|0.00
|-4.26
|-38.00
|2713873
|2006.01.11 15:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2797
|1.2821
|1.2597
|2006.01.12 15:00
|1.2821
|0.00
|-6.50
|-37.44
|2717921
|2006.01.11 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7645
|1.7625
|1.7845
|2006.01.12 15:06
|1.7625
|0.00
|0.13
|-28.00
|2747249
|2006.01.12 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.35
|113.79
|116.35
|2006.01.16 00:52
|113.79
|0.00
|4.59
|-98.43
|2760536
|2006.01.13 09:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7669
|1.7695
|1.7869
|2006.01.16 12:15
|1.7695
|0.00
|0.04
|36.40
|2761508
|2006.01.13 09:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2061
|1.1982
|1.2261
|2006.01.13 14:00
|1.2040
|0.00
|0.00
|-42.00
|2766633
|2006.01.13 13:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2850
|1.2768
|1.3050
|2006.01.13 18:00
|1.2801
|0.00
|0.00
|-38.28
|2767738
|2006.01.13 14:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2039
|1.2137
|1.1839
|2006.01.13 17:20
|1.2067
|0.00
|0.00
|-56.00
|2773887
|2006.01.13 18:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2805
|1.2832
|1.2605
|2006.01.17 01:57
|1.2832
|0.00
|-4.32
|-42.07
|2799890
|2006.01.17 09:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2134
|1.2034
|1.2334
|2006.01.17 11:00
|1.2103
|0.00
|0.00
|-62.00
|2799896
|2006.01.17 09:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.74
|115.74
|112.74
|2006.01.17 11:00
|115.00
|0.00
|0.00
|-45.22
|2800652
|2006.01.17 10:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7591
|1.7891
|2006.01.17 11:00
|1.7610
|0.00
|0.00
|-56.70
|2802176
|2006.01.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7611
|1.7689
|1.7411
|2006.01.17 22:00
|1.7680
|0.00
|0.00
|-48.30
|2802206
|2006.01.17 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2105
|1.2155
|1.1905
|2006.01.17 23:00
|1.2109
|0.00
|0.00
|-8.00
|2802217
|2006.01.17 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.02
|114.92
|117.02
|2006.01.18 09:00
|115.25
|0.00
|1.13
|19.96
|2805354
|2006.01.17 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2833
|1.2758
|1.3033
|2006.01.17 23:00
|1.2799
|0.00
|0.00
|-26.56
|2814742
|2006.01.17 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7679
|1.7587
|1.7879
|2006.01.18 05:00
|1.7644
|0.00
|0.02
|-24.50
|2815243
|2006.01.17 23:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2799
|1.2889
|1.2599
|2006.01.18 03:00
|1.2821
|0.00
|-1.08
|-17.16
|2815254
|2006.01.17 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2109
|1.2016
|1.2309
|2006.01.18 06:00
|1.2087
|0.00
|-0.71
|-22.00
|2816926
|2006.01.18 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2820
|1.2734
|1.3020
|2006.01.18 09:00
|1.2774
|0.00
|0.00
|-36.01
|2817624
|2006.01.18 05:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7645
|1.7706
|1.7445
|2006.01.18 10:00
|1.7682
|0.00
|0.00
|-25.90
|2818229
|2006.01.18 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2177
|1.1887
|2006.01.18 09:00
|1.2119
|0.00
|0.00
|-32.00
|2821124
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2775
|1.2830
|1.2575
|2006.01.18 17:45
|1.2830
|0.00
|0.00
|-42.86
|2821130
|2006.01.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2117
|1.2058
|1.2317
|2006.01.18 18:00
|1.2079
|0.00
|0.00
|-38.00
|2821139
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|115.83
|113.24
|2006.01.19 02:07
|115.33
|0.00
|-3.83
|-7.80
|2823132
|2006.01.18 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7681
|1.7603
|1.7881
|2006.01.18 17:00
|1.7625
|0.00
|0.00
|-39.20
|2832934
|2006.01.18 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7625
|1.7629
|1.7425
|2006.01.19 16:41
|1.7629
|0.00
|-0.63
|-2.80
|2834198
|2006.01.18 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2173
|1.1880
|2006.01.18 23:00
|1.2114
|0.00
|0.00
|-34.00
|2834205
|2006.01.18 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2829
|1.2789
|1.3029
|2006.01.19 19:01
|1.2820
|0.00
|2.79
|-7.02
|2838246
|2006.01.18 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2021
|1.2312
|2006.01.19 02:11
|1.2098
|0.00
|-2.13
|-14.00
|2839562
|2006.01.19 02:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.35
|117.32
|2006.01.19 06:01
|115.25
|0.00
|0.00
|-6.07
|2839600
|2006.01.19 02:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2099
|1.2155
|1.1899
|2006.01.19 18:00
|1.2114
|0.00
|0.00
|-15.00
|2840596
|2006.01.19 06:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.11
|113.25
|2006.01.19 10:12
|115.30
|0.00
|0.00
|-4.34
|2845263
|2006.01.19 10:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.30
|114.39
|117.30
|2006.01.19 12:00
|115.22
|0.00
|0.00
|-6.94
|2847354
|2006.01.19 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|115.95
|113.22
|2006.01.19 20:00
|115.49
|0.00
|0.00
|-23.38
|2855364
|2006.01.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7524
|1.7819
|2006.01.19 21:01
|1.7588
|0.00
|0.00
|-21.70
|2855398
|2006.01.19 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2018
|1.2318
|2006.01.20 01:02
|1.2088
|0.00
|-0.71
|-30.00
|2856449
|2006.01.19 19:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2922
|1.2622
|2006.01.19 20:00
|1.2855
|0.00
|0.00
|-25.67
|2857543
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2855
|1.2789
|1.3055
|2006.01.20 15:51
|1.2834
|0.00
|0.93
|-16.36
|2857552
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.50
|114.67
|117.50
|2006.01.20 10:01
|115.25
|0.00
|1.13
|-21.69
|2858307
|2006.01.19 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7586
|1.7642
|1.7386
|2006.01.20 12:01
|1.7601
|0.00
|-0.21
|-10.50
|2860164
|2006.01.20 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2089
|1.2143
|1.1889
|2006.01.20 16:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|-5.00
|2866290
|2006.01.20 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.27
|115.18
|113.27
|2006.01.24 13:02
|114.70
|0.00
|-2.55
|49.69
|2868808
|2006.01.20 12:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7600
|1.7696
|1.7800
|2006.01.23 03:00
|1.7800
|0.00
|0.02
|140.00
|2873473
|2006.01.20 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2837
|1.2742
|1.2637
|2006.01.23 04:55
|1.2637
|0.00
|-1.08
|158.27
|2873721
|2006.01.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2096
|1.2193
|1.2296
|2006.01.23 18:46
|1.2296
|0.00
|-0.71
|200.00
|2914475
|2006.01.24 13:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.69
|114.24
|116.69
|2006.01.25 11:00
|114.65
|0.00
|2.19
|-6.98
|2915556
|2006.01.24 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7855
|1.7796
|1.8055
|2006.01.25 00:01
|1.7836
|0.00
|-0.01
|-13.30
|2915579
|2006.01.24 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2281
|1.2198
|1.2481
|2006.01.25 00:01
|1.2269
|0.00
|-0.74
|-12.00
|2919964
|2006.01.24 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2595
|1.2682
|1.2395
|2006.01.25 00:02
|1.2622
|0.00
|-1.03
|-21.39
|2924261
|2006.01.25 00:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2269
|1.2354
|1.2069
|2006.01.25 10:01
|1.2288
|0.00
|0.00
|-19.00
|2924262
|2006.01.25 00:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7835
|1.7922
|1.7635
|2006.01.25 10:48
|1.7922
|0.00
|0.00
|-60.90
|2924266
|2006.01.25 00:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2621
|1.2543
|1.2821
|2006.01.25 11:00
|1.2577
|0.00
|0.00
|-34.98
|2930318
|2006.01.25 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2287
|1.2221
|1.2487
|2006.01.25 16:00
|1.2255
|0.00
|0.00
|-32.00
|2932424
|2006.01.25 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.64
|115.64
|112.64
|2006.01.25 12:00
|114.86
|0.00
|0.00
|-19.15
|2932439
|2006.01.25 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2578
|1.2678
|1.2378
|2006.01.25 16:00
|1.2627
|0.00
|0.00
|-38.81
|2932521
|2006.01.25 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7924
|1.7827
|1.8124
|2006.01.25 21:00
|1.7847
|0.00
|0.00
|-53.90
|2933898
|2006.01.25 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.85
|115.82
|116.85
|2006.01.27 11:59
|116.85
|0.00
|4.35
|171.16
|2939554
|2006.01.25 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2257
|1.2165
|1.2057
|2006.01.31 18:13
|1.2165
|0.00
|3.59
|92.00
|2939573
|2006.01.25 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2625
|1.2720
|1.2825
|2006.01.27 19:17
|1.2825
|0.00
|3.48
|155.93
|2944969
|2006.01.25 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7847
|1.7931
|1.7647
|2006.01.26 09:02
|1.7866
|0.00
|-0.50
|-13.30
|2951567
|2006.01.26 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7783
|1.8066
|2006.01.26 13:11
|1.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|2955575
|2006.01.26 13:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7868
|1.7943
|1.7668
|2006.01.26 15:16
|1.7866
|0.00
|0.00
|1.40
|2958264
|2006.01.26 15:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7783
|1.8066
|2006.01.26 18:00
|1.7827
|0.00
|0.00
|-27.30
|2961282
|2006.01.26 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7828
|1.7862
|1.7628
|2006.01.27 14:38
|1.7862
|0.00
|-0.17
|-23.80
|2979961
|2006.01.27 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7863
|1.7770
|1.8063
|2006.01.27 16:24
|1.7770
|0.00
|0.00
|-65.10
|2983730
|2006.01.27 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7725
|1.7738
|1.7525
|2006.01.31 09:13
|1.7738
|0.00
|-0.29
|-9.10
|3016095
|2006.01.31 07:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|117.71
|115.52
|2006.02.01 10:22
|117.71
|0.00
|-1.30
|-16.14
|3049616
|2006.02.01 13:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7769
|1.7869
|1.7569
|2006.02.01 14:00
|1.7783
|0.00
|0.00
|-19.60
|3054846
|2006.02.01 17:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7797
|1.7706
|1.7997
|2006.02.02 15:00
|1.7743
|0.00
|-0.46
|-75.60
|0.00
|-30.57
|7.76
|Closed P/L:
|-22.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|3085597
|2006.02.03 09:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2076
|1.2070
|1.1876
|1.2026
|0.00
|0.59
|50.00
|3074090
|2006.02.02 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7744
|1.7697
|1.7544
|1.7632
|0.00
|-0.24
|78.40
|0.00
|0.35
|128.40
|Floating P/L:
|128.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-22.81
|Floating P/L:
|128.75
|Margin:
|244.97
|Balance:
|4 977.19
|Equity:
|5 105.94
|Free Margin:
|4 860.97
|Details:
|Gross Profit:
|2 282.99
|Gross Loss:
|2 305.80
|Total Net Profit:
|-22.81
|Profit Factor:
|0.99
|Expected Payoff:
|-0.25
|Absolute Drawdown:
|433.70
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|93
|Short Positions (won %):
|46 (19.57%)
|Long Positions (won %):
|47 (23.40%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (21.51%)
|Loss trades (% of total):
|73 (78.49%)
|Largest
|profit trade:
|342.98
|loss trade:
|-93.84
|Average
|profit trade:
|114.15
|loss trade:
|-31.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (837.28)
|consecutive losses ($):
|27 (-560.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|837.28 (4)
|consecutive loss (count):
|-560.89 (27)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|7