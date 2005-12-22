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|Largest
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|-44.84
|Average
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|64.99
|loss trade:
|-35.49
|Maximum
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|6 (211.15)
|consecutive losses ($):
|2 (-70.97)
|Maximal
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|-70.97 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
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