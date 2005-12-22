Alpari Ltd

Account: 134358 Name: 88888 Currency: USD 2006 February 3, 22:59

Closed Transactions:

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0.00 0.00 -7.08 586.00

Closed P/L: 578.92

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

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3082011 buy stop 0.10 eurusd 1.2205 1.1963 1.2294 1.2026

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3082017 sell stop 0.10 eurusd 1.1963 1.2205 1.1730 1.2023

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 578.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 578.92 Equity: 5 578.92 Free Margin: 5 578.92

Details:

Gross Profit: 649.89 Gross Loss: 70.97 Total Net Profit: 578.92

Profit Factor: 9.16 Expected Payoff: 48.24

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 70.97 (1.3%)

Total Trades: 12 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 9 (77.78%)

Profit Trades (% of total): 10 (83.33%) Loss trades (% of total): 2 (16.67%)

Largest profit trade: 143.29 loss trade: -44.84

Average profit trade: 64.99 loss trade: -35.49

Maximum consecutive wins ($): 6 (211.15) consecutive losses ($): 2 (-70.97)

Maximal consecutive profit (count): 438.74 (4) consecutive loss (count): -70.97 (2)