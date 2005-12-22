Alpari Ltd

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Closed P/L: 578.92
Open Trades:
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No transactions
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 578.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 578.92 Equity: 5 578.92 Free Margin: 5 578.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 649.89 Gross Loss: 70.97 Total Net Profit: 578.92
Profit Factor: 9.16 Expected Payoff: 48.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 70.97 (1.3%)  
 
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 9 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 10 (83.33%) Loss trades (% of total): 2 (16.67%)
Largest profit trade: 143.29 loss trade: -44.84
Average profit trade: 64.99 loss trade: -35.49
Maximum consecutive wins ($): 6 (211.15) consecutive losses ($): 2 (-70.97)
Maximal consecutive profit (count): 438.74 (4) consecutive loss (count): -70.97 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2