|Account: 134685
|Name: 99999
|Currency: USD
|2006 February 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2469506
|2005.12.23 13:43
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2565707
|2006.01.03 02:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1854
|1.1948
|1.1763
|2006.01.03 16:00
|1.1948
|0.00
|0.00
|-94.00
|2565844
|2006.01.03 02:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.56
|116.76
|118.61
|2006.01.03 16:16
|116.76
|0.00
|0.00
|-68.52
|2565868
|2006.01.03 02:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3105
|1.3007
|1.3192
|2006.01.03 15:41
|1.3007
|0.00
|0.00
|-75.34
|2566079
|2006.01.03 03:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7251
|1.7325
|1.7161
|2006.01.03 09:09
|1.7325
|0.00
|0.00
|-51.80
|2566949
|2006.01.03 03:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7281
|1.7325
|1.7161
|2006.01.03 09:09
|1.7325
|0.00
|0.00
|-30.80
|2567785
|2006.01.03 05:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|117.42
|118.61
|2006.01.03 14:55
|117.42
|0.00
|0.00
|14.48
|2568246
|2006.01.03 06:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1890
|1.1753
|2006.01.03 08:14
|1.1890
|0.00
|0.00
|1.00
|2568666
|2006.01.03 06:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.3080
|1.3208
|2006.01.03 08:14
|1.3080
|0.00
|0.00
|6.88
|2568831
|2006.01.03 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7312
|1.7305
|1.7161
|2006.01.03 07:01
|1.7305
|0.00
|0.00
|4.90
|2573818
|2006.01.03 10:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7337
|1.7314
|1.7217
|2006.01.03 11:29
|1.7314
|0.00
|0.00
|16.10
|2577156
|2006.01.03 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7262
|1.7272
|1.7382
|2006.01.03 15:07
|1.7272
|0.00
|0.00
|7.00
|2577341
|2006.01.03 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|117.10
|116.25
|2006.01.03 16:02
|117.10
|0.00
|0.00
|38.43
|2579009
|2006.01.03 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.3007
|1.3192
|2006.01.03 15:41
|1.3007
|0.00
|0.00
|-24.60
|2579026
|2006.01.03 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1948
|1.1763
|2006.01.03 16:00
|1.1948
|0.00
|0.00
|-37.00
|2580615
|2006.01.03 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|0.00
|0.00
|-74.00
|2580724
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|116.21
|117.85
|2006.01.03 20:02
|116.21
|0.00
|0.00
|-66.27
|2581315
|2006.01.03 16:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7329
|1.7403
|1.7239
|2006.01.03 17:55
|1.7403
|0.00
|0.00
|-51.80
|2582376
|2006.01.03 16:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7359
|1.7403
|1.7239
|2006.01.03 17:55
|1.7403
|0.00
|0.00
|-30.80
|2583195
|2006.01.03 16:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2982
|1.2899
|1.3083
|2006.01.03 20:34
|1.2899
|0.00
|0.00
|-64.35
|2583569
|2006.01.03 16:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2951
|1.2957
|1.3087
|2006.01.03 17:19
|1.2957
|0.00
|0.00
|4.63
|2583617
|2006.01.03 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7390
|1.7381
|1.7239
|2006.01.03 17:21
|1.7381
|0.00
|0.00
|6.30
|2584175
|2006.01.03 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1973
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|0.00
|0.00
|-44.00
|2584661
|2006.01.03 17:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.63
|116.21
|117.85
|2006.01.03 20:02
|116.21
|0.00
|0.00
|-36.14
|2585023
|2006.01.03 17:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.37
|117.85
|2006.01.03 20:01
|116.37
|0.00
|0.00
|3.44
|2586247
|2006.01.03 18:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2945
|1.2899
|1.3083
|2006.01.03 20:34
|1.2899
|0.00
|0.00
|-35.66
|2586920
|2006.01.03 18:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7422
|1.7502
|1.7317
|2006.01.04 03:07
|1.7502
|0.00
|-0.21
|-56.00
|2588632
|2006.01.03 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2004
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|0.00
|0.00
|-13.00
|2588639
|2006.01.03 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2913
|1.2809
|1.2994
|2006.01.04 13:38
|1.2809
|0.00
|0.92
|-81.19
|2589729
|2006.01.03 20:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7452
|1.7502
|1.7317
|2006.01.04 03:07
|1.7502
|0.00
|-0.21
|-35.00
|2590508
|2006.01.03 21:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.07
|116.18
|117.27
|2006.01.03 21:54
|116.18
|0.00
|0.00
|9.47
|2590942
|2006.01.03 21:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2022
|1.2020
|1.1902
|2006.01.04 00:03
|1.2020
|0.00
|0.55
|2.00
|2593179
|2006.01.04 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.94
|115.96
|117.14
|2006.01.04 01:12
|115.96
|0.00
|0.00
|1.72
|2593944
|2006.01.04 01:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2046
|1.2043
|1.1926
|2006.01.04 02:51
|1.2043
|0.00
|0.00
|3.00
|2595128
|2006.01.04 03:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2861
|1.2885
|1.3007
|2006.01.04 08:16
|1.2885
|0.00
|0.00
|18.63
|2595575
|2006.01.04 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.83
|115.97
|117.03
|2006.01.04 08:23
|115.97
|0.00
|0.00
|12.07
|2595858
|2006.01.04 03:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2068
|1.2050
|1.1948
|2006.01.04 08:39
|1.2050
|0.00
|0.00
|18.00
|2595993
|2006.01.04 04:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7525
|1.7512
|1.7408
|2006.01.04 06:07
|1.7512
|0.00
|0.00
|9.10
|2596107
|2006.01.04 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2831
|1.2839
|1.2951
|2006.01.04 04:26
|1.2839
|0.00
|0.00
|6.23
|2598853
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2891
|1.2880
|1.2768
|2006.01.04 08:51
|1.2880
|0.00
|0.00
|8.54
|2601751
|2006.01.04 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7540
|1.7456
|2006.01.05 09:27
|1.7540
|0.00
|-0.63
|1.40
|2602560
|2006.01.04 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|116.00
|115.07
|2006.01.04 13:41
|116.00
|0.00
|0.00
|10.34
|2603484
|2006.01.04 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2084
|1.2071
|1.1964
|2006.01.04 13:01
|1.2071
|0.00
|0.00
|13.00
|2603504
|2006.01.04 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2839
|1.2855
|1.2996
|2006.01.04 11:15
|1.2855
|0.00
|0.00
|12.45
|2605188
|2006.01.04 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.42
|116.00
|115.07
|2006.01.04 13:41
|116.00
|0.00
|0.00
|36.21
|2607241
|2006.01.04 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7574
|1.7567
|1.7438
|2006.01.04 14:36
|1.7567
|0.00
|0.00
|4.90
|2607528
|2006.01.04 13:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2835
|1.2809
|1.2994
|2006.01.04 13:38
|1.2809
|0.00
|0.00
|-20.30
|2609140
|2006.01.04 14:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2093
|1.2089
|1.1973
|2006.01.04 14:31
|1.2089
|0.00
|0.00
|4.00
|2609791
|2006.01.04 14:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2821
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|0.00
|0.00
|-62.00
|2613483
|2006.01.04 17:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7609
|1.7591
|1.7456
|2006.01.04 17:32
|1.7591
|0.00
|0.00
|12.60
|2615337
|2006.01.04 18:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2110
|1.1993
|2006.01.05 02:31
|1.2110
|0.00
|1.65
|8.00
|2615350
|2006.01.04 18:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2783
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|0.00
|0.00
|-32.18
|2615697
|2006.01.04 18:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.93
|117.12
|2006.01.04 19:00
|115.93
|0.00
|0.00
|0.86
|2616526
|2006.01.04 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2753
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|0.00
|0.00
|-8.63
|2618024
|2006.01.04 20:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2758
|1.2763
|1.2878
|2006.01.05 01:06
|1.2763
|0.00
|2.80
|3.92
|2620501
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|1.72
|2620503
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.86
|2620505
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|1.72
|2620507
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.86
|2620508
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.86
|2620510
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.86
|2624627
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-7.77
|2624635
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.04
|2624639
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.04
|2624643
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-5.18
|2624659
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-5.18
|2624662
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.04
|2624666
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.04
|2624670
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-7.77
|2624678
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-7.77
|2624685
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.91
|2624689
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.91
|2624691
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|0.00
|0.00
|-6.91
|2624694
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|0.00
|0.00
|-8.64
|2624695
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|0.00
|0.00
|-7.77
|2624706
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|0.00
|0.00
|-6.91
|2624718
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|0.00
|0.00
|35.26
|2624721
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|0.00
|0.00
|34.40
|2624731
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|0.00
|0.00
|34.40
|2624732
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|0.00
|0.00
|35.26
|2624734
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|0.00
|0.00
|36.12
|2628595
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628601
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628609
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628611
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628612
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628613
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628614
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628615
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628616
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628619
|2006.01.05 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628621
|2006.01.05 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628639
|2006.01.05 11:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|7.75
|2628898
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628907
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628913
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|8.61
|2628914
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628917
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628924
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2628925
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628928
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628936
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2628941
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628942
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2628945
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628947
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628949
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628951
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628960
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628966
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628968
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628973
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2628974
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628976
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2628981
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628986
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628988
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628989
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2628990
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2628994
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629007
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629010
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629012
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629013
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629015
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629018
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629022
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629024
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629034
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629041
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-5.60
|2629043
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629045
|2006.01.05 11:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.91
|2629050
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629052
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629055
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-5.60
|2629059
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-4.90
|2629066
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-4.20
|2629071
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-4.90
|2629075
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7501
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-2.80
|2629078
|2006.01.05 11:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629081
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-4.90
|2629082
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-4.90
|2629083
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629085
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629092
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-5.60
|2629097
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|0.00
|0.00
|-5.60
|2629100
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.00
|2629102
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629104
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.00
|2629106
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.70
|2629108
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-8.40
|2629112
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-8.40
|2629121
|2006.01.05 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629127
|2006.01.05 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.70
|2629129
|2006.01.05 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-8.40
|2629130
|2006.01.05 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.91
|2629132
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-8.40
|2629135
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629147
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|13.77
|2629166
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.00
|2629170
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|15.49
|2629181
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-6.30
|2629185
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|13.77
|2629194
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|0.00
|0.00
|-7.70
|2629235
|2006.01.05 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629238
|2006.01.05 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629352
|2006.01.05 11:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629353
|2006.01.05 11:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629360
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629367
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629371
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2629387
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629433
|2006.01.05 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629452
|2006.01.05 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629539
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2629541
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2629545
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.91
|2629556
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|14.63
|2629558
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|15.49
|2629563
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|14.63
|2629572
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|15.49
|2629707
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.86
|2629730
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2629736
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.86
|2629742
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.42
|116.40
|115.22
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|1.72
|2629745
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2629747
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.86
|2629754
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2629756
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.86
|2629762
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2629768
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.19
|115.19
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|17.21
|2629769
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|116.19
|115.18
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|16.35
|2629773
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.19
|115.19
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|17.21
|2629785
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|116.19
|115.18
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|16.35
|2630023
|2006.01.05 12:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|14.63
|2630024
|2006.01.05 12:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|13.77
|2630312
|2006.01.05 12:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|11.19
|2630318
|2006.01.05 12:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|12.05
|2630403
|2006.01.05 12:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|0.00
|0.00
|9.47
|2633120
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633123
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633141
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633147
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633153
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|11.74
|2633165
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633168
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|11.74
|2633175
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633179
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633183
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633187
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633206
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633209
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633215
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633222
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|11.74
|2633236
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633237
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|11.74
|2633248
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633250
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|11.74
|2633252
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2633253
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|0.00
|0.00
|10.17
|2636876
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636877
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636878
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636883
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636886
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-5.18
|2636888
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636889
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-5.18
|2636891
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-4.32
|2636895
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-3.45
|2636899
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-3.45
|2636905
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-4.32
|2636907
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-5.18
|2636910
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-5.18
|2636912
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636916
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636923
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636932
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636944
|2006.01.05 16:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636959
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636965
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.91
|2636970
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|0.00
|0.00
|-6.04
|2636977
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|3.45
|2636980
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|4.31
|2636990
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|3.45
|2636992
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|2.59
|2636993
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|3.45
|2636997
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|0.00
|1.13
|4.31
|2637003
|2006.01.05 16:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.89
|117.11
|2006.01.05 18:19
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2644354
|2006.01.06 02:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|116.15
|115.04
|2006.01.06 07:23
|116.15
|0.00
|0.00
|7.75
|2651240
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2133
|1.2124
|1.2000
|2006.01.06 14:34
|1.2124
|0.00
|0.00
|9.00
|2651253
|2006.01.06 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2729
|1.2746
|1.2849
|2006.01.06 14:34
|1.2746
|0.00
|0.00
|13.34
|2651263
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7600
|1.7596
|1.7480
|2006.01.06 14:34
|1.7596
|0.00
|0.00
|2.80
|2651279
|2006.01.06 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|115.71
|116.87
|2006.01.06 14:31
|115.71
|0.00
|0.00
|3.46
|2656625
|2006.01.06 15:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|0.00
|1.14
|-64.89
|2656710
|2006.01.06 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2142
|1.2023
|2006.01.06 17:32
|1.2142
|0.00
|0.00
|1.00
|2656711
|2006.01.06 15:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7642
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|0.00
|0.00
|-51.10
|2656717
|2006.01.06 15:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2711
|1.2769
|1.2816
|2006.01.09 10:30
|1.2769
|0.00
|0.94
|45.42
|2657315
|2006.01.06 15:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7672
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|0.00
|0.00
|-30.10
|2657800
|2006.01.06 16:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2681
|1.2683
|1.2816
|2006.01.06 16:37
|1.2683
|0.00
|0.00
|1.58
|2658040
|2006.01.06 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7702
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|0.00
|0.00
|-9.10
|2658189
|2006.01.06 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.48
|114.59
|115.83
|2006.01.06 16:46
|114.59
|0.00
|0.00
|9.60
|2659848
|2006.01.06 17:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7674
|1.7571
|2006.01.09 09:28
|1.7674
|0.00
|-0.21
|11.90
|2660478
|2006.01.06 17:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.48
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|0.00
|1.14
|-38.58
|2660939
|2006.01.06 18:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2681
|1.2689
|1.2816
|2006.01.06 19:40
|1.2689
|0.00
|0.00
|6.30
|2665020
|2006.01.09 01:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|0.00
|0.00
|-10.52
|2665604
|2006.01.09 02:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.04
|114.06
|115.24
|2006.01.09 07:48
|114.06
|0.00
|0.00
|1.75
|2668551
|2006.01.09 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2108
|1.2126
|1.2200
|2006.01.11 18:30
|1.2126
|0.00
|-1.42
|18.00
|2668631
|2006.01.09 08:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2785
|1.2622
|2006.01.09 10:18
|1.2785
|0.00
|0.00
|-33.63
|2668819
|2006.01.09 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.20
|114.15
|113.00
|2006.01.09 10:11
|114.15
|0.00
|0.00
|4.38
|2669377
|2006.01.09 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7661
|1.7672
|1.7796
|2006.01.09 11:10
|1.7672
|0.00
|0.00
|7.70
|2670514
|2006.01.09 10:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2772
|1.2785
|1.2622
|2006.01.09 10:18
|1.2785
|0.00
|0.00
|-10.17
|2670581
|2006.01.09 10:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2078
|1.2213
|2006.01.09 11:14
|1.2078
|0.00
|0.00
|1.00
|2673687
|2006.01.09 12:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2773
|1.2770
|1.2653
|2006.01.09 14:43
|1.2770
|0.00
|0.00
|2.35
|2678775
|2006.01.09 17:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.38
|113.39
|2006.01.09 22:32
|114.38
|0.00
|0.00
|4.37
|2679430
|2006.01.09 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.74
|114.55
|113.39
|2006.01.09 20:08
|114.55
|0.00
|0.00
|16.59
|2684189
|2006.01.10 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.56
|113.52
|2006.01.10 02:42
|114.56
|0.00
|0.00
|13.97
|2684821
|2006.01.10 03:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2799
|1.2797
|1.2679
|2006.01.10 05:14
|1.2797
|0.00
|0.00
|1.56
|2688724
|2006.01.10 09:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.54
|115.52
|2006.01.10 14:57
|114.54
|0.00
|0.00
|19.21
|2689330
|2006.01.10 09:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2759
|1.2765
|1.2879
|2006.01.10 11:09
|1.2765
|0.00
|0.00
|4.70
|2691280
|2006.01.10 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7693
|1.7574
|2006.01.10 11:33
|1.7693
|0.00
|0.00
|0.70
|2695532
|2006.01.10 14:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2803
|1.2800
|1.2683
|2006.01.10 16:57
|1.2800
|0.00
|0.00
|2.34
|2695773
|2006.01.10 14:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.62
|114.42
|113.27
|2006.01.10 16:31
|114.42
|0.00
|0.00
|17.48
|2695783
|2006.01.10 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2052
|1.2067
|1.2200
|2006.01.10 17:37
|1.2067
|0.00
|0.00
|15.00
|2703494
|2006.01.11 02:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.69
|114.59
|113.49
|2006.01.11 05:31
|114.59
|0.00
|0.00
|8.73
|2705215
|2006.01.11 06:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|114.80
|113.63
|2006.01.11 08:47
|114.80
|0.00
|0.00
|2.61
|2708579
|2006.01.11 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7573
|1.7669
|2006.01.11 13:49
|1.7573
|0.00
|0.00
|6.30
|2709278
|2006.01.11 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7534
|1.7536
|1.7669
|2006.01.11 11:57
|1.7536
|0.00
|0.00
|1.40
|2710484
|2006.01.11 12:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.46
|113.66
|115.51
|2006.01.12 10:10
|113.66
|0.00
|3.44
|-70.39
|2712395
|2006.01.11 13:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2789
|1.2790
|1.2909
|2006.01.11 15:08
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.78
|2714764
|2006.01.11 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7602
|1.7677
|1.7514
|2006.01.12 00:31
|1.7677
|0.00
|-0.63
|-52.50
|2714769
|2006.01.11 15:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.15
|114.17
|115.51
|2006.01.11 17:25
|114.17
|0.00
|0.00
|1.75
|2716910
|2006.01.11 17:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2764
|1.2774
|1.2869
|2006.01.12 14:34
|1.2774
|0.00
|2.80
|7.83
|2717728
|2006.01.11 17:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7633
|1.7677
|1.7514
|2006.01.12 00:31
|1.7677
|0.00
|-0.63
|-30.80
|2717766
|2006.01.11 17:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2746
|1.2869
|2006.01.11 23:27
|1.2746
|0.00
|0.00
|9.41
|2718223
|2006.01.11 18:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2138
|1.2136
|1.2003
|2006.01.11 20:28
|1.2136
|0.00
|0.00
|2.00
|2718501
|2006.01.11 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7666
|1.7654
|1.7514
|2006.01.11 19:49
|1.7654
|0.00
|0.00
|8.40
|2731498
|2006.01.12 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.70
|113.81
|114.90
|2006.01.12 10:29
|113.81
|0.00
|0.00
|9.67
|2732907
|2006.01.12 10:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7709
|1.7692
|1.7589
|2006.01.12 13:25
|1.7692
|0.00
|0.00
|11.90
|2734109
|2006.01.12 11:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.66
|113.76
|114.86
|2006.01.12 15:03
|113.76
|0.00
|0.00
|8.79
|2738387
|2006.01.12 14:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2111
|1.2035
|1.2198
|2006.01.12 15:27
|1.2035
|0.00
|0.00
|-76.00
|2739511
|2006.01.12 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2035
|1.2198
|2006.01.12 15:27
|1.2035
|0.00
|0.00
|-45.00
|2739740
|2006.01.12 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7649
|1.7662
|1.7754
|2006.01.13 09:10
|1.7662
|0.00
|0.02
|9.10
|2740215
|2006.01.12 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2044
|1.2052
|1.2198
|2006.01.12 15:20
|1.2052
|0.00
|0.00
|8.00
|2741458
|2006.01.12 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7627
|1.7754
|2006.01.13 08:12
|1.7627
|0.00
|0.02
|5.60
|2741788
|2006.01.12 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2860
|1.2857
|1.2740
|2006.01.13 01:01
|1.2857
|0.00
|-1.07
|2.33
|2746387
|2006.01.12 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|1.2036
|1.2155
|2006.01.13 01:01
|1.2036
|0.00
|-0.71
|1.00
|2746394
|2006.01.12 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.26
|115.01
|113.38
|2006.01.16 14:14
|115.01
|0.00
|-2.57
|-65.18
|2751352
|2006.01.12 23:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.57
|114.55
|113.21
|2006.01.13 10:25
|114.55
|0.00
|-1.28
|1.75
|2760290
|2006.01.13 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2052
|1.1954
|2006.01.13 14:26
|1.2052
|0.00
|0.00
|22.00
|2761937
|2006.01.13 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7692
|1.7675
|1.7572
|2006.01.13 11:48
|1.7675
|0.00
|0.00
|11.90
|2767445
|2006.01.13 13:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2859
|1.2831
|1.2739
|2006.01.13 14:43
|1.2831
|0.00
|0.00
|21.82
|2769341
|2006.01.13 14:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7711
|1.7709
|1.7591
|2006.01.13 15:12
|1.7709
|0.00
|0.00
|1.40
|2772303
|2006.01.13 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7716
|1.7692
|1.7596
|2006.01.13 17:21
|1.7692
|0.00
|0.00
|16.80
|2772348
|2006.01.13 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2082
|1.2162
|1.1977
|2006.01.16 00:39
|1.2162
|0.00
|0.55
|-80.00
|2772373
|2006.01.13 16:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2830
|1.2935
|2006.01.13 17:24
|1.2830
|0.00
|0.00
|11.69
|2773526
|2006.01.13 17:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2162
|1.1977
|2006.01.16 00:39
|1.2162
|0.00
|0.55
|-50.00
|2774199
|2006.01.13 18:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7746
|1.7681
|1.7641
|2006.01.16 15:13
|1.7681
|0.00
|-0.21
|45.50
|2774233
|2006.01.13 18:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2804
|1.2824
|1.2909
|2006.01.17 02:20
|1.2824
|0.00
|1.86
|15.60
|2774401
|2006.01.13 18:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7776
|1.7770
|1.7641
|2006.01.13 22:43
|1.7770
|0.00
|0.00
|4.20
|2774484
|2006.01.13 18:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2774
|1.2784
|1.2909
|2006.01.16 14:25
|1.2784
|0.00
|0.93
|7.82
|2783609
|2006.01.16 10:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.58
|115.07
|113.22
|2006.01.16 14:14
|115.07
|0.00
|0.00
|-42.58
|2784641
|2006.01.16 11:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7707
|1.7666
|1.7829
|2006.01.16 14:16
|1.7666
|0.00
|0.00
|-28.70
|2786911
|2006.01.16 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7675
|1.7666
|1.7829
|2006.01.16 14:16
|1.7666
|0.00
|0.00
|-6.30
|2787601
|2006.01.16 14:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|114.73
|113.88
|2006.01.17 08:38
|114.73
|0.00
|-1.28
|13.95
|2787745
|2006.01.16 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2112
|1.2230
|2006.01.16 17:42
|1.2112
|0.00
|0.00
|2.00
|2794686
|2006.01.17 01:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2089
|1.2116
|1.2209
|2006.01.17 08:00
|1.2116
|0.00
|0.00
|27.00
|2794789
|2006.01.17 01:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2834
|1.2798
|1.2699
|2006.01.17 07:58
|1.2798
|0.00
|0.00
|28.13
|2794805
|2006.01.17 01:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.27
|114.97
|113.88
|2006.01.17 04:50
|114.97
|0.00
|0.00
|26.09
|2798902
|2006.01.17 08:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.58
|115.29
|115.94
|2006.01.17 13:21
|115.29
|0.00
|0.00
|61.58
|2801451
|2006.01.17 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7629
|1.7632
|1.7734
|2006.01.17 17:31
|1.7632
|0.00
|0.00
|2.10
|2803759
|2006.01.17 12:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.14
|115.51
|113.66
|2006.01.17 15:03
|115.51
|0.00
|0.00
|-32.02
|2803872
|2006.01.17 12:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2804
|1.2714
|2006.01.18 01:00
|1.2804
|0.00
|-1.08
|8.59
|2803893
|2006.01.17 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2091
|1.2101
|1.2195
|2006.01.18 01:01
|1.2101
|0.00
|-0.71
|10.00
|2804472
|2006.01.17 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7599
|1.7615
|1.7734
|2006.01.17 14:18
|1.7615
|0.00
|0.00
|11.20
|2804763
|2006.01.17 12:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2059
|1.2078
|1.2195
|2006.01.17 14:04
|1.2078
|0.00
|0.00
|19.00
|2804877
|2006.01.17 12:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2845
|1.2829
|1.2710
|2006.01.17 14:05
|1.2829
|0.00
|0.00
|12.47
|2804932
|2006.01.17 12:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.44
|115.31
|114.24
|2006.01.17 14:05
|115.31
|0.00
|0.00
|11.27
|2809064
|2006.01.17 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|115.53
|114.44
|2006.01.17 23:04
|115.53
|0.00
|0.00
|9.52
|2809084
|2006.01.17 16:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2853
|1.2846
|1.2714
|2006.01.17 17:17
|1.2846
|0.00
|0.00
|5.45
|2813972
|2006.01.17 20:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7650
|1.7543
|2006.01.18 04:06
|1.7650
|0.00
|-0.21
|9.10
|2816293
|2006.01.18 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.74
|115.69
|114.54
|2006.01.18 04:30
|115.69
|0.00
|0.00
|4.32
|2820622
|2006.01.18 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.33
|115.40
|116.38
|2006.01.19 21:32
|115.40
|0.00
|3.41
|6.07
|2820683
|2006.01.18 08:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2785
|1.2786
|1.2877
|2006.01.18 16:22
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.78
|2821077
|2006.01.18 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2106
|1.2014
|2006.01.18 16:22
|1.2106
|0.00
|0.00
|12.00
|2822469
|2006.01.18 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7676
|1.7672
|1.7556
|2006.01.18 10:46
|1.7672
|0.00
|0.00
|2.80
|2822541
|2006.01.18 09:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.00
|115.00
|116.37
|2006.01.18 10:10
|115.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2822609
|2006.01.18 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2755
|1.2759
|1.2890
|2006.01.18 10:46
|1.2759
|0.00
|0.00
|3.14
|2822791
|2006.01.18 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2148
|1.2131
|1.2013
|2006.01.18 10:47
|1.2131
|0.00
|0.00
|17.00
|2825209
|2006.01.18 11:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.03
|115.13
|116.38
|2006.01.18 13:40
|115.13
|0.00
|0.00
|8.69
|2826048
|2006.01.18 12:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2751
|1.2761
|1.2888
|2006.01.18 13:30
|1.2761
|0.00
|0.00
|7.84
|2828870
|2006.01.18 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2149
|1.2139
|1.2014
|2006.01.18 15:00
|1.2139
|0.00
|0.00
|10.00
|2830291
|2006.01.18 15:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2728
|1.2786
|1.2877
|2006.01.18 16:22
|1.2786
|0.00
|0.00
|45.36
|2831527
|2006.01.18 16:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2790
|1.2811
|1.2648
|2006.01.18 17:34
|1.2811
|0.00
|0.00
|-16.39
|2833529
|2006.01.18 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2091
|1.2106
|1.2211
|2006.01.19 00:44
|1.2106
|0.00
|-2.13
|15.00
|2834405
|2006.01.18 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7606
|1.7616
|1.7726
|2006.01.18 21:33
|1.7616
|0.00
|0.00
|7.00
|2834951
|2006.01.18 18:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2836
|1.2835
|1.2713
|2006.01.18 20:29
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.78
|2842702
|2006.01.19 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7571
|1.7689
|2006.01.19 08:57
|1.7571
|0.00
|0.00
|1.40
|2844296
|2006.01.19 09:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2854
|1.2852
|1.2752
|2006.01.19 16:11
|1.2852
|0.00
|0.00
|1.56
|2844422
|2006.01.19 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2071
|1.2184
|2006.01.19 12:29
|1.2071
|0.00
|0.00
|7.00
|2845074
|2006.01.19 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7556
|1.7566
|1.7676
|2006.01.19 11:54
|1.7566
|0.00
|0.00
|7.00
|2851113
|2006.01.19 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2889
|1.2852
|1.2752
|2006.01.19 16:11
|1.2852
|0.00
|0.00
|28.79
|2853188
|2006.01.19 16:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7595
|1.7499
|2006.01.19 21:30
|1.7595
|0.00
|0.00
|6.30
|2853196
|2006.01.19 16:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2105
|1.2098
|1.1985
|2006.01.19 20:53
|1.2098
|0.00
|0.00
|7.00
|2854152
|2006.01.19 16:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7615
|1.7499
|2006.01.19 17:53
|1.7615
|0.00
|0.00
|13.30
|2854592
|2006.01.19 17:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2843
|1.2944
|2006.01.19 20:09
|1.2843
|0.00
|0.00
|14.79
|2864394
|2006.01.20 08:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.31
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|0.00
|1.14
|-68.10
|2865423
|2006.01.20 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2042
|1.2075
|1.2162
|2006.01.20 10:24
|1.2075
|0.00
|0.00
|33.00
|2871458
|2006.01.20 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7729
|1.7544
|2006.01.23 00:34
|1.7729
|0.00
|-0.21
|-66.50
|2871607
|2006.01.20 14:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2817
|1.2826
|1.2937
|2006.01.20 15:56
|1.2826
|0.00
|0.00
|7.02
|2872240
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7669
|1.7664
|1.7532
|2006.01.20 16:10
|1.7664
|0.00
|0.00
|3.50
|2872293
|2006.01.20 15:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2103
|1.2100
|1.1983
|2006.01.20 16:01
|1.2100
|0.00
|0.00
|3.00
|2872632
|2006.01.20 15:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.98
|115.30
|116.35
|2006.01.20 16:58
|115.30
|0.00
|0.00
|27.75
|2877269
|2006.01.20 19:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2798
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|0.00
|0.93
|-57.37
|2877741
|2006.01.20 19:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7729
|1.7544
|2006.01.23 00:34
|1.7729
|0.00
|-0.21
|-24.50
|2877757
|2006.01.20 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2126
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|0.00
|0.55
|-77.00
|2878107
|2006.01.20 20:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|0.00
|0.93
|-33.79
|2880916
|2006.01.23 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2159
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|0.00
|0.00
|-44.00
|2881106
|2006.01.23 00:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2738
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|0.00
|0.00
|-10.22
|2881681
|2006.01.23 01:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2193
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|0.00
|0.00
|-10.00
|2881778
|2006.01.23 01:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7756
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|0.00
|0.00
|-51.10
|2882905
|2006.01.23 02:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|0.00
|0.00
|-58.67
|2882991
|2006.01.23 02:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.94
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|0.00
|0.00
|-35.80
|2883014
|2006.01.23 02:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7786
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|0.00
|0.00
|-30.10
|2883370
|2006.01.23 02:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2226
|1.2310
|1.2125
|2006.01.23 22:03
|1.2310
|0.00
|0.00
|-84.00
|2883836
|2006.01.23 03:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7816
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|0.00
|0.00
|-9.10
|2884467
|2006.01.23 04:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2657
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|0.00
|0.00
|-34.09
|2884637
|2006.01.23 04:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.64
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|0.00
|0.00
|-9.60
|2884805
|2006.01.23 04:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7820
|1.7794
|1.7700
|2006.01.23 05:25
|1.7794
|0.00
|0.00
|18.20
|2884935
|2006.01.23 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2257
|1.2247
|1.2121
|2006.01.23 05:54
|1.2247
|0.00
|0.00
|10.00
|2889735
|2006.01.23 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7752
|1.7799
|1.7872
|2006.01.23 10:59
|1.7799
|0.00
|0.00
|32.90
|2890695
|2006.01.23 10:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.59
|115.64
|2006.01.23 19:23
|114.59
|0.00
|0.00
|13.09
|2891168
|2006.01.23 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|0.00
|0.00
|-10.31
|2891246
|2006.01.23 10:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2264
|1.2310
|1.2125
|2006.01.23 22:03
|1.2310
|0.00
|0.00
|-46.00
|2893440
|2006.01.23 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7840
|1.7837
|1.7720
|2006.01.24 09:23
|1.7837
|0.00
|-0.21
|2.10
|2894518
|2006.01.23 12:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2610
|1.2617
|1.2730
|2006.01.24 13:11
|1.2617
|0.00
|0.95
|5.55
|2906420
|2006.01.24 04:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.81
|114.62
|113.61
|2006.01.24 09:17
|114.62
|0.00
|0.00
|16.58
|2921961
|2006.01.24 20:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2635
|1.2610
|1.2515
|2006.01.24 21:51
|1.2610
|0.00
|0.00
|19.83
|2924242
|2006.01.24 23:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.88
|114.81
|113.83
|2006.01.25 10:33
|114.81
|0.00
|-1.22
|6.10
|2924738
|2006.01.25 01:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.18
|115.10
|113.83
|2006.01.25 02:39
|115.10
|0.00
|0.00
|6.95
|2930652
|2006.01.25 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2301
|1.2278
|1.2181
|2006.01.25 15:31
|1.2278
|0.00
|0.00
|23.00
|2930843
|2006.01.25 10:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7875
|1.7875
|1.7771
|2006.01.25 16:58
|1.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|2931079
|2006.01.25 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2591
|1.2592
|1.2711
|2006.01.25 12:55
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.79
|2931449
|2006.01.25 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7905
|1.7904
|1.7770
|2006.01.25 10:48
|1.7904
|0.00
|0.00
|0.70
|2934604
|2006.01.25 12:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7907
|1.7902
|1.7771
|2006.01.25 14:25
|1.7902
|0.00
|0.00
|3.50
|2937055
|2006.01.25 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2271
|1.2176
|1.2361
|2006.01.27 12:04
|1.2176
|0.00
|-2.96
|-95.00
|2937604
|2006.01.25 14:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.07
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|0.00
|0.00
|-63.04
|2938245
|2006.01.25 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.37
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|0.00
|0.00
|-37.13
|2939104
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2626
|1.2623
|1.2506
|2006.01.25 16:41
|1.2623
|0.00
|0.00
|2.38
|2939176
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.67
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|0.00
|0.00
|-11.23
|2940729
|2006.01.25 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2240
|1.2254
|1.2376
|2006.01.25 17:40
|1.2254
|0.00
|0.00
|14.00
|2941902
|2006.01.25 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.70
|115.63
|114.50
|2006.01.25 18:53
|115.63
|0.00
|0.00
|6.05
|2941980
|2006.01.25 17:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2636
|1.2627
|1.2516
|2006.01.25 18:49
|1.2627
|0.00
|0.00
|7.13
|2959613
|2006.01.26 16:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.10
|117.18
|115.33
|2006.01.27 17:50
|117.18
|0.00
|-1.20
|-92.17
|2961215
|2006.01.26 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2687
|1.2791
|1.2606
|2006.01.27 16:54
|1.2791
|0.00
|-1.02
|-81.31
|2962668
|2006.01.26 19:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.33
|115.05
|2006.01.27 00:56
|116.33
|0.00
|-1.20
|6.02
|2962737
|2006.01.26 19:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7814
|1.7863
|1.7919
|2006.01.27 14:44
|1.7863
|0.00
|-0.01
|34.30
|2962800
|2006.01.26 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2211
|1.2176
|1.2361
|2006.01.27 12:04
|1.2176
|0.00
|-0.74
|-35.00
|2964128
|2006.01.26 20:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7784
|1.7795
|1.7919
|2006.01.26 22:58
|1.7795
|0.00
|0.00
|7.70
|2974107
|2006.01.27 11:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2731
|1.2722
|1.2589
|2006.01.27 14:36
|1.2722
|0.00
|0.00
|7.07
|2974321
|2006.01.27 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.65
|116.51
|115.18
|2006.01.27 14:34
|116.51
|0.00
|0.00
|12.02
|2975200
|2006.01.27 12:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2764
|1.2645
|2006.01.27 13:02
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.78
|2977750
|2006.01.27 14:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2761
|1.2722
|1.2641
|2006.01.27 14:36
|1.2722
|0.00
|0.00
|30.66
|2977752
|2006.01.27 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2167
|1.2204
|1.2287
|2006.01.27 14:34
|1.2204
|0.00
|0.00
|37.00
|2978447
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7845
|1.7834
|1.7725
|2006.01.27 16:09
|1.7834
|0.00
|0.00
|7.70
|2979221
|2006.01.27 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7875
|1.7871
|1.7725
|2006.01.27 14:52
|1.7871
|0.00
|0.00
|2.80
|2980819
|2006.01.27 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2222
|1.2132
|1.2102
|2006.01.27 17:19
|1.2132
|0.00
|0.00
|90.00
|2982861
|2006.01.27 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2159
|1.2126
|1.2311
|2006.01.27 16:56
|1.2126
|0.00
|0.00
|-33.00
|2982886
|2006.01.27 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2791
|1.2606
|2006.01.27 16:54
|1.2791
|0.00
|0.00
|-20.33
|2983470
|2006.01.27 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.95
|117.18
|115.33
|2006.01.27 17:50
|117.18
|0.00
|0.00
|-19.63
|2984007
|2006.01.27 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7735
|1.7741
|1.7855
|2006.01.27 17:41
|1.7741
|0.00
|0.00
|4.20
|2985409
|2006.01.27 18:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2793
|1.2874
|1.2689
|2006.01.30 09:54
|1.2874
|0.00
|-1.01
|-62.91
|2985661
|2006.01.27 18:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2128
|1.2173
|1.2233
|2006.01.31 18:54
|1.2173
|0.00
|-1.58
|45.00
|2986136
|2006.01.27 18:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7727
|1.7647
|1.7832
|2006.01.30 09:28
|1.7647
|0.00
|-0.01
|-56.00
|2986287
|2006.01.27 18:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.22
|117.18
|116.02
|2006.01.30 01:43
|117.18
|0.00
|-1.19
|3.41
|2986699
|2006.01.27 19:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2874
|1.2689
|2006.01.30 09:54
|1.2874
|0.00
|-1.01
|-38.83
|2986775
|2006.01.27 19:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7696
|1.7647
|1.7832
|2006.01.30 09:28
|1.7647
|0.00
|-0.01
|-34.30
|2987126
|2006.01.27 19:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2098
|1.2098
|1.2233
|2006.01.30 09:21
|1.2098
|0.00
|-0.74
|0.00
|2998231
|2006.01.30 09:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.60
|116.45
|2006.01.30 14:50
|117.60
|0.00
|0.00
|4.25
|2998307
|2006.01.30 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2866
|1.2859
|1.2761
|2006.01.31 06:03
|1.2859
|0.00
|-1.09
|5.44
|3003628
|2006.01.30 14:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2896
|1.2877
|1.2761
|2006.01.30 14:47
|1.2877
|0.00
|0.00
|14.75
|3004354
|2006.01.30 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7678
|1.7574
|2006.01.30 15:13
|1.7678
|0.00
|0.00
|11.20
|3006963
|2006.01.30 16:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7708
|1.7699
|1.7588
|2006.01.30 17:17
|1.7699
|0.00
|0.00
|6.30
|3017613
|2006.01.31 08:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.23
|117.24
|118.43
|2006.01.31 13:52
|117.24
|0.00
|0.00
|0.85
|3018785
|2006.01.31 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7737
|1.7729
|1.7617
|2006.01.31 10:14
|1.7729
|0.00
|0.00
|5.60
|3027001
|2006.01.31 16:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7761
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|0.00
|0.00
|-51.10
|3028237
|2006.01.31 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7791
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|0.00
|0.00
|-30.10
|3028875
|2006.01.31 17:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2793
|1.2809
|1.2898
|2006.01.31 20:33
|1.2809
|0.00
|0.00
|12.49
|3028947
|2006.01.31 17:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|117.06
|118.09
|2006.01.31 20:17
|117.06
|0.00
|0.00
|14.52
|3029084
|2006.01.31 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2158
|1.2134
|1.2038
|2006.01.31 20:44
|1.2134
|0.00
|0.00
|24.00
|3029453
|2006.01.31 18:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7821
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|0.00
|0.00
|-9.10
|3030007
|2006.01.31 18:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2763
|1.2769
|1.2898
|2006.01.31 20:17
|1.2769
|0.00
|0.00
|4.70
|3030891
|2006.01.31 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2188
|1.2177
|1.2038
|2006.01.31 20:03
|1.2177
|0.00
|0.00
|11.00
|3031655
|2006.01.31 19:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7834
|1.7777
|1.7714
|2006.01.31 20:33
|1.7777
|0.00
|0.00
|39.90
|3035799
|2006.01.31 21:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|117.22
|116.11
|2006.02.01 03:28
|117.22
|0.00
|-1.30
|7.68
|3043430
|2006.02.01 09:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|118.32
|116.47
|2006.02.02 02:44
|118.32
|0.00
|-3.86
|-70.15
|3044521
|2006.02.01 10:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2910
|1.2725
|2006.02.01 20:22
|1.2910
|0.00
|0.00
|-74.36
|3045390
|2006.02.01 10:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2013
|1.2197
|2006.02.03 14:53
|1.2013
|0.00
|-3.36
|-105.00
|3048337
|2006.02.01 12:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2845
|1.2844
|1.2725
|2006.02.01 16:45
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.78
|3050687
|2006.02.01 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2088
|1.2097
|1.2223
|2006.02.01 16:46
|1.2097
|0.00
|0.00
|9.00
|3051483
|2006.02.01 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7733
|1.7775
|1.7853
|2006.02.01 16:22
|1.7775
|0.00
|0.00
|29.40
|3051497
|2006.02.01 14:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2844
|1.2725
|2006.02.01 16:45
|1.2844
|0.00
|0.00
|24.14
|3054968
|2006.02.01 17:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|118.32
|116.47
|2006.02.02 02:44
|118.32
|0.00
|-3.86
|-39.72
|3056644
|2006.02.01 18:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2910
|1.2725
|2006.02.01 20:22
|1.2910
|0.00
|0.00
|-27.11
|3058552
|2006.02.01 20:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2058
|1.2063
|1.2208
|2006.02.02 02:11
|1.2063
|0.00
|-2.52
|5.00
|3059861
|2006.02.01 21:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2893
|1.2888
|1.2773
|2006.02.02 02:06
|1.2888
|0.00
|-3.25
|3.88
|3064235
|2006.02.02 06:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.52
|118.44
|117.29
|2006.02.02 09:34
|118.44
|0.00
|0.00
|6.75
|3064241
|2006.02.02 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|1.2053
|1.2197
|2006.02.02 09:35
|1.2053
|0.00
|0.00
|18.00
|3064442
|2006.02.02 06:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2912
|1.2899
|1.2792
|2006.02.02 09:16
|1.2899
|0.00
|0.00
|10.08
|3075809
|2006.02.02 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2872
|1.2985
|2006.02.03 09:07
|1.2872
|0.00
|0.92
|5.44
|3076591
|2006.02.02 16:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7796
|1.7783
|1.7676
|2006.02.03 08:58
|1.7783
|0.00
|-0.12
|9.10
|3091179
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2914
|1.2994
|1.2809
|2006.02.03 15:19
|1.2994
|0.00
|0.00
|-61.56
|3091256
|2006.02.03 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2037
|1.2013
|1.2197
|2006.02.03 14:53
|1.2013
|0.00
|0.00
|-24.00
|3091307
|2006.02.03 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7720
|1.7644
|1.7808
|2006.02.03 15:08
|1.7644
|0.00
|0.00
|-53.20
|3091325
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2944
|1.2941
|1.2809
|2006.02.03 14:52
|1.2941
|0.00
|0.00
|2.32
|3092631
|2006.02.03 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7690
|1.7644
|1.7808
|2006.02.03 15:08
|1.7644
|0.00
|0.00
|-32.20
|3093008
|2006.02.03 14:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.12
|119.00
|117.77
|2006.02.03 18:04
|119.00
|0.00
|0.00
|10.08
|3095790
|2006.02.03 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1994
|1.2011
|1.2114
|2006.02.03 18:28
|1.2011
|0.00
|0.00
|17.00
|3096467
|2006.02.03 16:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2975
|1.2960
|1.2855
|2006.02.03 17:21
|1.2960
|0.00
|0.00
|11.57
|0.00
|-14.16
|-846.76
|Closed P/L:
|-860.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|3093819
|2006.02.03 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7653
|1.7573
|1.7758
|1.7628
|0.00
|-0.08
|-17.50
|3096472
|2006.02.03 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7623
|1.7573
|1.7758
|1.7628
|0.00
|-0.08
|3.50
|3091272
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.82
|119.62
|117.77
|118.96
|0.00
|-1.28
|-11.77
|0.00
|-1.44
|-25.77
|Floating P/L:
|-27.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-860.92
|Floating P/L:
|-27.21
|Margin:
|346.93
|Balance:
|9 139.08
|Equity:
|9 111.87
|Free Margin:
|8 764.94
|Details:
|Gross Profit:
|3 507.15
|Gross Loss:
|4 368.07
|Total Net Profit:
|-860.92
|Profit Factor:
|0.80
|Expected Payoff:
|-1.80
|Absolute Drawdown:
|899.57
|Maximal Drawdown (%):
|883.91 (8.8%)
|Total Trades:
|477
|Short Positions (won %):
|257 (80.16%)
|Long Positions (won %):
|220 (53.18%)
|Profit Trades (% of total):
|323 (67.71%)
|Loss trades (% of total):
|154 (32.29%)
|Largest
|profit trade:
|90.00
|loss trade:
|-108.36
|Average
|profit trade:
|10.86
|loss trade:
|-28.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|56 (556.22)
|consecutive losses ($):
|21 (-120.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|647.19 (52)
|consecutive loss (count):
|-567.14 (15)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3