Alpari Ltd

Account: 134685 Name: 99999 Currency: USD 2006 February 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
24695062005.12.23 13:43balanceDeposit10 000.00
25657072006.01.03 02:54sell0.10eurusd1.18541.19481.17632006.01.03 16:001.19480.000.00-94.00
25658442006.01.03 02:58buy0.10usdjpy117.56116.76118.612006.01.03 16:16116.760.000.00-68.52
25658682006.01.03 02:59buy0.10usdchf1.31051.30071.31922006.01.03 15:411.30070.000.00-75.34
25660792006.01.03 03:05sell0.10gbpusd1.72511.73251.71612006.01.03 09:091.73250.000.00-51.80
25669492006.01.03 03:47sell0.10gbpusd1.72811.73251.71612006.01.03 09:091.73250.000.00-30.80
25677852006.01.03 05:23buy0.10usdjpy117.25117.42118.612006.01.03 14:55117.420.000.0014.48
25682462006.01.03 06:07sell0.10eurusd1.18911.18901.17532006.01.03 08:141.18900.000.001.00
25686662006.01.03 06:28buy0.10usdchf1.30711.30801.32082006.01.03 08:141.30800.000.006.88
25688312006.01.03 06:30sell0.10gbpusd1.73121.73051.71612006.01.03 07:011.73050.000.004.90
25738182006.01.03 10:55sell0.10gbpusd1.73371.73141.72172006.01.03 11:291.73140.000.0016.10
25771562006.01.03 14:21buy0.10gbpusd1.72621.72721.73822006.01.03 15:071.72720.000.007.00
25773412006.01.03 14:27sell0.10usdjpy117.55117.10116.252006.01.03 16:02117.100.000.0038.43
25790092006.01.03 15:31buy0.10usdchf1.30391.30071.31922006.01.03 15:411.30070.000.00-24.60
25790262006.01.03 15:31sell0.10eurusd1.19111.19481.17632006.01.03 16:001.19480.000.00-37.00
25806152006.01.03 16:00sell0.10eurusd1.19431.20171.18532006.01.03 20:331.20170.000.00-74.00
25807242006.01.03 16:00buy0.10usdjpy116.98116.21117.852006.01.03 20:02116.210.000.00-66.27
25813152006.01.03 16:08sell0.10gbpusd1.73291.74031.72392006.01.03 17:551.74030.000.00-51.80
25823762006.01.03 16:23sell0.10gbpusd1.73591.74031.72392006.01.03 17:551.74030.000.00-30.80
25831952006.01.03 16:42buy0.10usdchf1.29821.28991.30832006.01.03 20:341.28990.000.00-64.35
25835692006.01.03 16:51buy0.10usdchf1.29511.29571.30872006.01.03 17:191.29570.000.004.63
25836172006.01.03 16:51sell0.10gbpusd1.73901.73811.72392006.01.03 17:211.73810.000.006.30
25841752006.01.03 17:01sell0.10eurusd1.19731.20171.18532006.01.03 20:331.20170.000.00-44.00
25846612006.01.03 17:17buy0.10usdjpy116.63116.21117.852006.01.03 20:02116.210.000.00-36.14
25850232006.01.03 17:31buy0.10usdjpy116.33116.37117.852006.01.03 20:01116.370.000.003.44
25862472006.01.03 18:20buy0.10usdchf1.29451.28991.30832006.01.03 20:341.28990.000.00-35.66
25869202006.01.03 18:56sell0.10gbpusd1.74221.75021.73172006.01.04 03:071.75020.00-0.21-56.00
25886322006.01.03 20:04sell0.10eurusd1.20041.20171.18532006.01.03 20:331.20170.000.00-13.00
25886392006.01.03 20:04buy0.10usdchf1.29131.28091.29942006.01.04 13:381.28090.000.92-81.19
25897292006.01.03 20:34sell0.10gbpusd1.74521.75021.73172006.01.04 03:071.75020.00-0.21-35.00
25905082006.01.03 21:08buy0.10usdjpy116.07116.18117.272006.01.03 21:54116.180.000.009.47
25909422006.01.03 21:34sell0.10eurusd1.20221.20201.19022006.01.04 00:031.20200.000.552.00
25931792006.01.04 00:54buy0.10usdjpy115.94115.96117.142006.01.04 01:12115.960.000.001.72
25939442006.01.04 01:46sell0.10eurusd1.20461.20431.19262006.01.04 02:511.20430.000.003.00
25951282006.01.04 03:07buy0.10usdchf1.28611.28851.30072006.01.04 08:161.28850.000.0018.63
25955752006.01.04 03:15buy0.10usdjpy115.83115.97117.032006.01.04 08:23115.970.000.0012.07
25958582006.01.04 03:52sell0.10eurusd1.20681.20501.19482006.01.04 08:391.20500.000.0018.00
25959932006.01.04 04:08sell0.10gbpusd1.75251.75121.74082006.01.04 06:071.75120.000.009.10
25961072006.01.04 04:15buy0.10usdchf1.28311.28391.29512006.01.04 04:261.28390.000.006.23
25988532006.01.04 08:00sell0.10usdchf1.28911.28801.27682006.01.04 08:511.28800.000.008.54
26017512006.01.04 10:10sell0.10gbpusd1.75421.75401.74562006.01.05 09:271.75400.00-0.631.40
26025602006.01.04 10:21sell0.10usdjpy116.12116.00115.072006.01.04 13:41116.000.000.0010.34
26034842006.01.04 10:35sell0.10eurusd1.20841.20711.19642006.01.04 13:011.20710.000.0013.00
26035042006.01.04 10:35buy0.10usdchf1.28391.28551.29962006.01.04 11:151.28550.000.0012.45
26051882006.01.04 11:35sell0.10usdjpy116.42116.00115.072006.01.04 13:41116.000.000.0036.21
26072412006.01.04 13:17sell0.10gbpusd1.75741.75671.74382006.01.04 14:361.75670.000.004.90
26075282006.01.04 13:29buy0.10usdchf1.28351.28091.29942006.01.04 13:381.28090.000.00-20.30
26091402006.01.04 14:06sell0.10eurusd1.20931.20891.19732006.01.04 14:311.20890.000.004.00
26097912006.01.04 14:39buy0.10usdchf1.28211.27421.29062006.01.04 19:031.27420.000.00-62.00
26134832006.01.04 17:11sell0.10gbpusd1.76091.75911.74562006.01.04 17:321.75910.000.0012.60
26153372006.01.04 18:23sell0.10eurusd1.21181.21101.19932006.01.05 02:311.21100.001.658.00
26153502006.01.04 18:23buy0.10usdchf1.27831.27421.29062006.01.04 19:031.27420.000.00-32.18
26156972006.01.04 18:29buy0.10usdjpy115.92115.93117.122006.01.04 19:00115.930.000.000.86
26165262006.01.04 19:00buy0.10usdchf1.27531.27421.29062006.01.04 19:031.27420.000.00-8.63
26180242006.01.04 20:05buy0.10usdchf1.27581.27631.28782006.01.05 01:061.27630.002.803.92
26205012006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.33116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.001.72
26205032006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.000.86
26205052006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.33116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.001.72
26205072006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.000.86
26205082006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.000.86
26205102006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.310.000.000.86
26246272006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-7.77
26246352006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.04
26246392006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.04
26246432006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.87115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-5.18
26246592006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.87115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-5.18
26246622006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.04
26246662006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.04
26246702006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-7.77
26246782006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-7.77
26246852006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.91
26246892006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.91
26246912006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.810.000.00-6.91
26246942006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.80117.092006.01.05 08:06115.800.000.00-8.64
26246952006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.80117.092006.01.05 08:06115.800.000.00-7.77
26247062006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.88115.80117.092006.01.05 08:06115.800.000.00-6.91
26247182006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.86116.27117.062006.01.05 12:42116.270.000.0035.26
26247212006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.87116.27117.062006.01.05 12:42116.270.000.0034.40
26247312006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.87116.27117.062006.01.05 12:42116.270.000.0034.40
26247322006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.86116.27117.062006.01.05 12:42116.270.000.0035.26
26247342006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.85116.27117.062006.01.05 12:42116.270.000.0036.12
26285952006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286012006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26286092006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26286112006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26286122006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286132006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26286142006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286152006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26286162006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286192006.01.05 11:23sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286212006.01.05 11:23sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26286392006.01.05 11:24sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.190.000.007.75
26288982006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26289072006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26289132006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.190.000.008.61
26289142006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289172006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289242006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26289252006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289282006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289362006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26289412006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289422006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26289452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289472006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289492006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289512006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289602006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289662006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289682006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289732006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26289742006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289762006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26289812006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289862006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289882006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289892006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26289902006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26289942006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26290072006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26290102006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26290122006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26290132006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26290152006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26290182006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26290222006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26290242006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26290342006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290412006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-5.60
26290432006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290452006.01.05 11:46sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.190.000.0012.91
26290502006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290522006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290552006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-5.60
26290592006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-4.90
26290662006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75031.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-4.20
26290712006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-4.90
26290752006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75011.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-2.80
26290782006.01.05 11:47sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26290812006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-4.90
26290822006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-4.90
26290832006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290852006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-6.30
26290922006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-5.60
26290972006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.74970.000.00-5.60
26291002006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.00
26291022006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75031.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-6.30
26291042006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.00
26291062006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.70
26291082006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-8.40
26291122006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-8.40
26291212006.01.05 11:49sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26291272006.01.05 11:49buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.70
26291292006.01.05 11:49buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-8.40
26291302006.01.05 11:49sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.190.000.0012.91
26291322006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-8.40
26291352006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26291472006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.190.000.0013.77
26291662006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.00
26291702006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.190.000.0015.49
26291812006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75031.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-6.30
26291852006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.190.000.0013.77
26291942006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.74940.000.00-7.70
26292352006.01.05 11:52sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26292382006.01.05 11:52sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26293522006.01.05 11:58sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26293532006.01.05 11:58sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26293602006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26293672006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26293712006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26293872006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26294332006.01.05 12:00sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26294522006.01.05 12:00sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26295392006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26295412006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26295452006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.190.000.0012.91
26295562006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.190.000.0014.63
26295582006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.190.000.0015.49
26295632006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.190.000.0014.63
26295722006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.190.000.0015.49
26297072006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.400.000.000.86
26297302006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.000.000.00
26297362006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.400.000.000.86
26297422006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.42116.40115.222006.01.05 13:32116.400.000.001.72
26297452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.000.000.00
26297472006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.400.000.000.86
26297542006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.000.000.00
26297562006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.400.000.000.86
26297622006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.000.000.00
26297682006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.39116.19115.192006.01.05 14:36116.190.000.0017.21
26297692006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.38116.19115.182006.01.05 14:36116.190.000.0016.35
26297732006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.39116.19115.192006.01.05 14:36116.190.000.0017.21
26297852006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.38116.19115.182006.01.05 14:36116.190.000.0016.35
26300232006.01.05 12:11sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.190.000.0014.63
26300242006.01.05 12:11sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.190.000.0013.77
26303122006.01.05 12:24sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.190.000.0011.19
26303182006.01.05 12:24sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.190.000.0012.05
26304032006.01.05 12:26sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.190.000.009.47
26331202006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331232006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331412006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331472006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331532006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27661.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0011.74
26331652006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331682006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27661.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0011.74
26331752006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331792006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331832006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26331872006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332062006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332092006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332152006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332222006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.27810.000.0011.74
26332362006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332372006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.27810.000.0011.74
26332482006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332502006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.27810.000.0011.74
26332522006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26332532006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.27810.000.0010.17
26368762006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26368772006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26368782006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26368832006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26368862006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-5.18
26368882006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26368892006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-5.18
26368912006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.90115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-4.32
26368952006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.89115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-3.45
26368992006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.89115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-3.45
26369052006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.90115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-4.32
26369072006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-5.18
26369102006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-5.18
26369122006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26369162006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26369232006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26369322006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26369442006.01.05 16:56buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26369592006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26369652006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.91
26369702006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.850.000.00-6.04
26369772006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.133.45
26369802006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.90115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.134.31
26369902006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.133.45
26369922006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.92115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.132.59
26369932006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.133.45
26369972006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.90115.95117.112006.01.06 00:42115.950.001.134.31
26370032006.01.05 16:59buy0.10usdjpy115.89115.89117.112006.01.05 18:19115.890.000.000.00
26443542006.01.06 02:41sell0.10usdjpy116.24116.15115.042006.01.06 07:23116.150.000.007.75
26512402006.01.06 14:30sell0.10eurusd1.21331.21241.20002006.01.06 14:341.21240.000.009.00
26512532006.01.06 14:30buy0.10usdchf1.27291.27461.28492006.01.06 14:341.27460.000.0013.34
26512632006.01.06 14:30sell0.10gbpusd1.76001.75961.74802006.01.06 14:341.75960.000.002.80
26512792006.01.06 14:30buy0.10usdjpy115.67115.71116.872006.01.06 14:31115.710.000.003.46
26566252006.01.06 15:32buy0.10usdjpy114.78114.04115.672006.01.09 01:54114.040.001.14-64.89
26567102006.01.06 15:35sell0.10eurusd1.21431.21421.20232006.01.06 17:321.21420.000.001.00
26567112006.01.06 15:35sell0.10gbpusd1.76421.77151.75522006.01.06 16:131.77150.000.00-51.10
26567172006.01.06 15:35buy0.10usdchf1.27111.27691.28162006.01.09 10:301.27690.000.9445.42
26573152006.01.06 15:52sell0.10gbpusd1.76721.77151.75522006.01.06 16:131.77150.000.00-30.10
26578002006.01.06 16:03buy0.10usdchf1.26811.26831.28162006.01.06 16:371.26830.000.001.58
26580402006.01.06 16:11sell0.10gbpusd1.77021.77151.75522006.01.06 16:131.77150.000.00-9.10
26581892006.01.06 16:15buy0.10usdjpy114.48114.59115.832006.01.06 16:46114.590.000.009.60
26598482006.01.06 17:14sell0.10gbpusd1.76911.76741.75712006.01.09 09:281.76740.00-0.2111.90
26604782006.01.06 17:48buy0.10usdjpy114.48114.04115.672006.01.09 01:54114.040.001.14-38.58
26609392006.01.06 18:09buy0.10usdchf1.26811.26891.28162006.01.06 19:401.26890.000.006.30
26650202006.01.09 01:24buy0.10usdjpy114.16114.04115.672006.01.09 01:54114.040.000.00-10.52
26656042006.01.09 02:55buy0.10usdjpy114.04114.06115.242006.01.09 07:48114.060.000.001.75
26685512006.01.09 08:47buy0.10eurusd1.21081.21261.22002006.01.11 18:301.21260.00-1.4218.00
26686312006.01.09 08:50sell0.10usdchf1.27421.27851.26222006.01.09 10:181.27850.000.00-33.63
26688192006.01.09 08:59sell0.10usdjpy114.20114.15113.002006.01.09 10:11114.150.000.004.38
26693772006.01.09 09:22buy0.10gbpusd1.76611.76721.77962006.01.09 11:101.76720.000.007.70
26705142006.01.09 10:10sell0.10usdchf1.27721.27851.26222006.01.09 10:181.27850.000.00-10.17
26705812006.01.09 10:12buy0.10eurusd1.20771.20781.22132006.01.09 11:141.20780.000.001.00
26736872006.01.09 12:09sell0.10usdchf1.27731.27701.26532006.01.09 14:431.27700.000.002.35
26787752006.01.09 17:18sell0.10usdjpy114.43114.38113.392006.01.09 22:32114.380.000.004.37
26794302006.01.09 17:49sell0.10usdjpy114.74114.55113.392006.01.09 20:08114.550.000.0016.59
26841892006.01.10 01:13sell0.10usdjpy114.72114.56113.522006.01.10 02:42114.560.000.0013.97
26848212006.01.10 03:31sell0.10usdchf1.27991.27971.26792006.01.10 05:141.27970.000.001.56
26887242006.01.10 09:10buy0.10usdjpy114.32114.54115.522006.01.10 14:57114.540.000.0019.21
26893302006.01.10 09:36buy0.10usdchf1.27591.27651.28792006.01.10 11:091.27650.000.004.70
26912802006.01.10 11:11sell0.10gbpusd1.76941.76931.75742006.01.10 11:331.76930.000.000.70
26955322006.01.10 14:31sell0.10usdchf1.28031.28001.26832006.01.10 16:571.28000.000.002.34
26957732006.01.10 14:40sell0.10usdjpy114.62114.42113.272006.01.10 16:31114.420.000.0017.48
26957832006.01.10 14:40buy0.10eurusd1.20521.20671.22002006.01.10 17:371.20670.000.0015.00
27034942006.01.11 02:12sell0.10usdjpy114.69114.59113.492006.01.11 05:31114.590.000.008.73
27052152006.01.11 06:59sell0.10usdjpy114.83114.80113.632006.01.11 08:47114.800.000.002.61
27085792006.01.11 10:30buy0.10gbpusd1.75641.75731.76692006.01.11 13:491.75730.000.006.30
27092782006.01.11 11:15buy0.10gbpusd1.75341.75361.76692006.01.11 11:571.75360.000.001.40
27104842006.01.11 12:14buy0.10usdjpy114.46113.66115.512006.01.12 10:10113.660.003.44-70.39
27123952006.01.11 13:34buy0.10usdchf1.27891.27901.29092006.01.11 15:081.27900.000.000.78
27147642006.01.11 15:37sell0.10gbpusd1.76021.76771.75142006.01.12 00:311.76770.00-0.63-52.50
27147692006.01.11 15:37buy0.10usdjpy114.15114.17115.512006.01.11 17:25114.170.000.001.75
27169102006.01.11 17:27buy0.10usdchf1.27641.27741.28692006.01.12 14:341.27740.002.807.83
27177282006.01.11 17:56sell0.10gbpusd1.76331.76771.75142006.01.12 00:311.76770.00-0.63-30.80
27177662006.01.11 17:57buy0.10usdchf1.27341.27461.28692006.01.11 23:271.27460.000.009.41
27182232006.01.11 18:08sell0.10eurusd1.21381.21361.20032006.01.11 20:281.21360.000.002.00
27185012006.01.11 18:18sell0.10gbpusd1.76661.76541.75142006.01.11 19:491.76540.000.008.40
27314982006.01.12 10:10buy0.10usdjpy113.70113.81114.902006.01.12 10:29113.810.000.009.67
27329072006.01.12 10:59sell0.10gbpusd1.77091.76921.75892006.01.12 13:251.76920.000.0011.90
27341092006.01.12 11:48buy0.10usdjpy113.66113.76114.862006.01.12 15:03113.760.000.008.79
27383872006.01.12 14:29buy0.10eurusd1.21111.20351.21982006.01.12 15:271.20350.000.00-76.00
27395112006.01.12 14:59buy0.10eurusd1.20801.20351.21982006.01.12 15:271.20350.000.00-45.00
27397402006.01.12 15:02buy0.10gbpusd1.76491.76621.77542006.01.13 09:101.76620.000.029.10
27402152006.01.12 15:06buy0.10eurusd1.20441.20521.21982006.01.12 15:201.20520.000.008.00
27414582006.01.12 15:29buy0.10gbpusd1.76191.76271.77542006.01.13 08:121.76270.000.025.60
27417882006.01.12 15:35sell0.10usdchf1.28601.28571.27402006.01.13 01:011.28570.00-1.072.33
27463872006.01.12 17:39buy0.10eurusd1.20351.20361.21552006.01.13 01:011.20360.00-0.711.00
27463942006.01.12 17:39sell0.10usdjpy114.26115.01113.382006.01.16 14:14115.010.00-2.57-65.18
27513522006.01.12 23:46sell0.10usdjpy114.57114.55113.212006.01.13 10:25114.550.00-1.281.75
27602902006.01.13 08:59sell0.10eurusd1.20741.20521.19542006.01.13 14:261.20520.000.0022.00
27619372006.01.13 10:11sell0.10gbpusd1.76921.76751.75722006.01.13 11:481.76750.000.0011.90
27674452006.01.13 13:55sell0.10usdchf1.28591.28311.27392006.01.13 14:431.28310.000.0021.82
27693412006.01.13 14:39sell0.10gbpusd1.77111.77091.75912006.01.13 15:121.77090.000.001.40
27723032006.01.13 16:44sell0.10gbpusd1.77161.76921.75962006.01.13 17:211.76920.000.0016.80
27723482006.01.13 16:47sell0.10eurusd1.20821.21621.19772006.01.16 00:391.21620.000.55-80.00
27723732006.01.13 16:47buy0.10usdchf1.28151.28301.29352006.01.13 17:241.28300.000.0011.69
27735262006.01.13 17:44sell0.10eurusd1.21121.21621.19772006.01.16 00:391.21620.000.55-50.00
27741992006.01.13 18:22sell0.10gbpusd1.77461.76811.76412006.01.16 15:131.76810.00-0.2145.50
27742332006.01.13 18:25buy0.10usdchf1.28041.28241.29092006.01.17 02:201.28240.001.8615.60
27744012006.01.13 18:39sell0.10gbpusd1.77761.77701.76412006.01.13 22:431.77700.000.004.20
27744842006.01.13 18:42buy0.10usdchf1.27741.27841.29092006.01.16 14:251.27840.000.937.82
27836092006.01.16 10:04sell0.10usdjpy114.58115.07113.222006.01.16 14:14115.070.000.00-42.58
27846412006.01.16 11:11buy0.10gbpusd1.77071.76661.78292006.01.16 14:161.76660.000.00-28.70
27869112006.01.16 13:37buy0.10gbpusd1.76751.76661.78292006.01.16 14:161.76660.000.00-6.30
27876012006.01.16 14:14sell0.10usdjpy114.89114.73113.882006.01.17 08:38114.730.00-1.2813.95
27877452006.01.16 14:16buy0.10eurusd1.21101.21121.22302006.01.16 17:421.21120.000.002.00
27946862006.01.17 01:56buy0.10eurusd1.20891.21161.22092006.01.17 08:001.21160.000.0027.00
27947892006.01.17 01:57sell0.10usdchf1.28341.27981.26992006.01.17 07:581.27980.000.0028.13
27948052006.01.17 01:58sell0.10usdjpy115.27114.97113.882006.01.17 04:50114.970.000.0026.09
27989022006.01.17 08:34buy0.10usdjpy114.58115.29115.942006.01.17 13:21115.290.000.0061.58
28014512006.01.17 10:42buy0.10gbpusd1.76291.76321.77342006.01.17 17:311.76320.000.002.10
28037592006.01.17 12:13sell0.10usdjpy115.14115.51113.662006.01.17 15:03115.510.000.00-32.02
28038722006.01.17 12:17sell0.10usdchf1.28151.28041.27142006.01.18 01:001.28040.00-1.088.59
28038932006.01.17 12:17buy0.10eurusd1.20911.21011.21952006.01.18 01:011.21010.00-0.7110.00
28044722006.01.17 12:40buy0.10gbpusd1.75991.76151.77342006.01.17 14:181.76150.000.0011.20
28047632006.01.17 12:44buy0.10eurusd1.20591.20781.21952006.01.17 14:041.20780.000.0019.00
28048772006.01.17 12:45sell0.10usdchf1.28451.28291.27102006.01.17 14:051.28290.000.0012.47
28049322006.01.17 12:47sell0.10usdjpy115.44115.31114.242006.01.17 14:05115.310.000.0011.27
28090642006.01.17 16:05sell0.10usdjpy115.64115.53114.442006.01.17 23:04115.530.000.009.52
28090842006.01.17 16:06sell0.10usdchf1.28531.28461.27142006.01.17 17:171.28460.000.005.45
28139722006.01.17 20:51sell0.10gbpusd1.76631.76501.75432006.01.18 04:061.76500.00-0.219.10
28162932006.01.18 01:13sell0.10usdjpy115.74115.69114.542006.01.18 04:30115.690.000.004.32
28206222006.01.18 08:47buy0.10usdjpy115.33115.40116.382006.01.19 21:32115.400.003.416.07
28206832006.01.18 08:47buy0.10usdchf1.27851.27861.28772006.01.18 16:221.27860.000.000.78
28210772006.01.18 08:59sell0.10eurusd1.21181.21061.20142006.01.18 16:221.21060.000.0012.00
28224692006.01.18 09:47sell0.10gbpusd1.76761.76721.75562006.01.18 10:461.76720.000.002.80
28225412006.01.18 09:49buy0.10usdjpy115.00115.00116.372006.01.18 10:10115.000.000.000.00
28226092006.01.18 09:50buy0.10usdchf1.27551.27591.28902006.01.18 10:461.27590.000.003.14
28227912006.01.18 09:53sell0.10eurusd1.21481.21311.20132006.01.18 10:471.21310.000.0017.00
28252092006.01.18 11:25buy0.10usdjpy115.03115.13116.382006.01.18 13:40115.130.000.008.69
28260482006.01.18 12:16buy0.10usdchf1.27511.27611.28882006.01.18 13:301.27610.000.007.84
28288702006.01.18 14:46sell0.10eurusd1.21491.21391.20142006.01.18 15:001.21390.000.0010.00
28302912006.01.18 15:35buy0.10usdchf1.27281.27861.28772006.01.18 16:221.27860.000.0045.36
28315272006.01.18 16:14sell0.10usdchf1.27901.28111.26482006.01.18 17:341.28110.000.00-16.39
28335292006.01.18 17:35buy0.10eurusd1.20911.21061.22112006.01.19 00:441.21060.00-2.1315.00
28344052006.01.18 18:09buy0.10gbpusd1.76061.76161.77262006.01.18 21:331.76160.000.007.00
28349512006.01.18 18:35sell0.10usdchf1.28361.28351.27132006.01.18 20:291.28350.000.000.78
28427022006.01.19 08:34buy0.10gbpusd1.75691.75711.76892006.01.19 08:571.75710.000.001.40
28442962006.01.19 09:33sell0.10usdchf1.28541.28521.27522006.01.19 16:111.28520.000.001.56
28444222006.01.19 09:35buy0.10eurusd1.20641.20711.21842006.01.19 12:291.20710.000.007.00
28450742006.01.19 09:58buy0.10gbpusd1.75561.75661.76762006.01.19 11:541.75660.000.007.00
28511132006.01.19 15:09sell0.10usdchf1.28891.28521.27522006.01.19 16:111.28520.000.0028.79
28531882006.01.19 16:34sell0.10gbpusd1.76041.75951.74992006.01.19 21:301.75950.000.006.30
28531962006.01.19 16:34sell0.10eurusd1.21051.20981.19852006.01.19 20:531.20980.000.007.00
28541522006.01.19 16:58sell0.10gbpusd1.76341.76151.74992006.01.19 17:531.76150.000.0013.30
28545922006.01.19 17:12buy0.10usdchf1.28241.28431.29442006.01.19 20:091.28430.000.0014.79
28643942006.01.20 08:56buy0.10usdjpy115.31114.53116.162006.01.23 04:54114.530.001.14-68.10
28654232006.01.20 09:37buy0.10eurusd1.20421.20751.21622006.01.20 10:241.20750.000.0033.00
28714582006.01.20 14:54sell0.10gbpusd1.76341.77291.75442006.01.23 00:341.77290.00-0.21-66.50
28716072006.01.20 14:57buy0.10usdchf1.28171.28261.29372006.01.20 15:561.28260.000.007.02
28722402006.01.20 15:16sell0.10gbpusd1.76691.76641.75322006.01.20 16:101.76640.000.003.50
28722932006.01.20 15:17sell0.10eurusd1.21031.21001.19832006.01.20 16:011.21000.000.003.00
28726322006.01.20 15:25buy0.10usdjpy114.98115.30116.352006.01.20 16:58115.300.000.0027.75
28772692006.01.20 19:24buy0.10usdchf1.27981.27251.28882006.01.23 01:061.27250.000.93-57.37
28777412006.01.20 19:50sell0.10gbpusd1.76941.77291.75442006.01.23 00:341.77290.00-0.21-24.50
28777572006.01.20 19:50sell0.10eurusd1.21261.22031.20392006.01.23 01:401.22030.000.55-77.00
28781072006.01.20 20:02buy0.10usdchf1.27681.27251.28882006.01.23 01:061.27250.000.93-33.79
28809162006.01.23 00:41sell0.10eurusd1.21591.22031.20392006.01.23 01:401.22030.000.00-44.00
28811062006.01.23 00:54buy0.10usdchf1.27381.27251.28882006.01.23 01:061.27250.000.00-10.22
28816812006.01.23 01:40sell0.10eurusd1.21931.22031.20392006.01.23 01:401.22030.000.00-10.00
28817782006.01.23 01:40sell0.10gbpusd1.77561.78291.76662006.01.23 03:521.78290.000.00-51.10
28829052006.01.23 02:07buy0.10usdchf1.26881.26141.27772006.01.23 11:351.26140.000.00-58.67
28829912006.01.23 02:15buy0.10usdjpy114.94114.53116.162006.01.23 04:54114.530.000.00-35.80
28830142006.01.23 02:16sell0.10gbpusd1.77861.78291.76662006.01.23 03:521.78290.000.00-30.10
28833702006.01.23 02:41sell0.10eurusd1.22261.23101.21252006.01.23 22:031.23100.000.00-84.00
28838362006.01.23 03:19sell0.10gbpusd1.78161.78291.76662006.01.23 03:521.78290.000.00-9.10
28844672006.01.23 04:27buy0.10usdchf1.26571.26141.27772006.01.23 11:351.26140.000.00-34.09
28846372006.01.23 04:44buy0.10usdjpy114.64114.53116.162006.01.23 04:54114.530.000.00-9.60
28848052006.01.23 04:53sell0.10gbpusd1.78201.77941.77002006.01.23 05:251.77940.000.0018.20
28849352006.01.23 04:55sell0.10eurusd1.22571.22471.21212006.01.23 05:541.22470.000.0010.00
28897352006.01.23 09:59buy0.10gbpusd1.77521.77991.78722006.01.23 10:591.77990.000.0032.90
28906952006.01.23 10:36buy0.10usdjpy114.44114.59115.642006.01.23 19:23114.590.000.0013.09
28911682006.01.23 10:46buy0.10usdchf1.26271.26141.27772006.01.23 11:351.26140.000.00-10.31
28912462006.01.23 10:49sell0.10eurusd1.22641.23101.21252006.01.23 22:031.23100.000.00-46.00
28934402006.01.23 12:00sell0.10gbpusd1.78401.78371.77202006.01.24 09:231.78370.00-0.212.10
28945182006.01.23 12:47buy0.10usdchf1.26101.26171.27302006.01.24 13:111.26170.000.955.55
29064202006.01.24 04:50sell0.10usdjpy114.81114.62113.612006.01.24 09:17114.620.000.0016.58
29219612006.01.24 20:25sell0.10usdchf1.26351.26101.25152006.01.24 21:511.26100.000.0019.83
29242422006.01.24 23:56sell0.10usdjpy114.88114.81113.832006.01.25 10:33114.810.00-1.226.10
29247382006.01.25 01:14sell0.10usdjpy115.18115.10113.832006.01.25 02:39115.100.000.006.95
29306522006.01.25 10:13sell0.10eurusd1.23011.22781.21812006.01.25 15:311.22780.000.0023.00
29308432006.01.25 10:16sell0.10gbpusd1.78751.78751.77712006.01.25 16:581.78750.000.000.00
29310792006.01.25 10:21buy0.10usdchf1.25911.25921.27112006.01.25 12:551.25920.000.000.79
29314492006.01.25 10:31sell0.10gbpusd1.79051.79041.77702006.01.25 10:481.79040.000.000.70
29346042006.01.25 12:47sell0.10gbpusd1.79071.79021.77712006.01.25 14:251.79020.000.003.50
29370552006.01.25 14:41buy0.10eurusd1.22711.21761.23612006.01.27 12:041.21760.00-2.96-95.00
29376042006.01.25 14:57sell0.10usdjpy115.07115.80114.172006.01.25 16:43115.800.000.00-63.04
29382452006.01.25 15:15sell0.10usdjpy115.37115.80114.172006.01.25 16:43115.800.000.00-37.13
29391042006.01.25 15:51sell0.10usdchf1.26261.26231.25062006.01.25 16:411.26230.000.002.38
29391762006.01.25 15:51sell0.10usdjpy115.67115.80114.172006.01.25 16:43115.800.000.00-11.23
29407292006.01.25 16:50buy0.10eurusd1.22401.22541.23762006.01.25 17:401.22540.000.0014.00
29419022006.01.25 17:45sell0.10usdjpy115.70115.63114.502006.01.25 18:53115.630.000.006.05
29419802006.01.25 17:50sell0.10usdchf1.26361.26271.25162006.01.25 18:491.26270.000.007.13
29596132006.01.26 16:35sell0.10usdjpy116.10117.18115.332006.01.27 17:50117.180.00-1.20-92.17
29612152006.01.26 17:58sell0.10usdchf1.26871.27911.26062006.01.27 16:541.27910.00-1.02-81.31
29626682006.01.26 19:08sell0.10usdjpy116.40116.33115.052006.01.27 00:56116.330.00-1.206.02
29627372006.01.26 19:08buy0.10gbpusd1.78141.78631.79192006.01.27 14:441.78630.00-0.0134.30
29628002006.01.26 19:09buy0.10eurusd1.22111.21761.23612006.01.27 12:041.21760.00-0.74-35.00
29641282006.01.26 20:17buy0.10gbpusd1.77841.77951.79192006.01.26 22:581.77950.000.007.70
29741072006.01.27 11:46sell0.10usdchf1.27311.27221.25892006.01.27 14:361.27220.000.007.07
29743212006.01.27 11:52sell0.10usdjpy116.65116.51115.182006.01.27 14:34116.510.000.0012.02
29752002006.01.27 12:09sell0.10usdchf1.27651.27641.26452006.01.27 13:021.27640.000.000.78
29777502006.01.27 14:18sell0.10usdchf1.27611.27221.26412006.01.27 14:361.27220.000.0030.66
29777522006.01.27 14:18buy0.10eurusd1.21671.22041.22872006.01.27 14:341.22040.000.0037.00
29784472006.01.27 14:32sell0.10gbpusd1.78451.78341.77252006.01.27 16:091.78340.000.007.70
29792212006.01.27 14:42sell0.10gbpusd1.78751.78711.77252006.01.27 14:521.78710.000.002.80
29808192006.01.27 15:39sell0.10eurusd1.22221.21321.21022006.01.27 17:191.21320.000.0090.00
29828612006.01.27 16:45buy0.10eurusd1.21591.21261.23112006.01.27 16:561.21260.000.00-33.00
29828862006.01.27 16:45sell0.10usdchf1.27651.27911.26062006.01.27 16:541.27910.000.00-20.33
29834702006.01.27 16:55sell0.10usdjpy116.95117.18115.332006.01.27 17:50117.180.000.00-19.63
29840072006.01.27 17:10buy0.10gbpusd1.77351.77411.78552006.01.27 17:411.77410.000.004.20
29854092006.01.27 18:04sell0.10usdchf1.27931.28741.26892006.01.30 09:541.28740.00-1.01-62.91
29856612006.01.27 18:20buy0.10eurusd1.21281.21731.22332006.01.31 18:541.21730.00-1.5845.00
29861362006.01.27 18:43buy0.10gbpusd1.77271.76471.78322006.01.30 09:281.76470.00-0.01-56.00
29862872006.01.27 18:51sell0.10usdjpy117.22117.18116.022006.01.30 01:43117.180.00-1.193.41
29866992006.01.27 19:17sell0.10usdchf1.28241.28741.26892006.01.30 09:541.28740.00-1.01-38.83
29867752006.01.27 19:18buy0.10gbpusd1.76961.76471.78322006.01.30 09:281.76470.00-0.01-34.30
29871262006.01.27 19:29buy0.10eurusd1.20981.20981.22332006.01.30 09:211.20980.00-0.740.00
29982312006.01.30 09:50sell0.10usdjpy117.65117.60116.452006.01.30 14:50117.600.000.004.25
29983072006.01.30 09:53sell0.10usdchf1.28661.28591.27612006.01.31 06:031.28590.00-1.095.44
30036282006.01.30 14:24sell0.10usdchf1.28961.28771.27612006.01.30 14:471.28770.000.0014.75
30043542006.01.30 14:42sell0.10gbpusd1.76941.76781.75742006.01.30 15:131.76780.000.0011.20
30069632006.01.30 16:40sell0.10gbpusd1.77081.76991.75882006.01.30 17:171.76990.000.006.30
30176132006.01.31 08:45buy0.10usdjpy117.23117.24118.432006.01.31 13:52117.240.000.000.85
30187852006.01.31 09:21sell0.10gbpusd1.77371.77291.76172006.01.31 10:141.77290.000.005.60
30270012006.01.31 16:46sell0.10gbpusd1.77611.78341.76712006.01.31 18:141.78340.000.00-51.10
30282372006.01.31 17:30sell0.10gbpusd1.77911.78341.76712006.01.31 18:141.78340.000.00-30.10
30288752006.01.31 17:53buy0.10usdchf1.27931.28091.28982006.01.31 20:331.28090.000.0012.49
30289472006.01.31 17:54buy0.10usdjpy116.89117.06118.092006.01.31 20:17117.060.000.0014.52
30290842006.01.31 17:55sell0.10eurusd1.21581.21341.20382006.01.31 20:441.21340.000.0024.00
30294532006.01.31 18:06sell0.10gbpusd1.78211.78341.76712006.01.31 18:141.78340.000.00-9.10
30300072006.01.31 18:18buy0.10usdchf1.27631.27691.28982006.01.31 20:171.27690.000.004.70
30308912006.01.31 18:41sell0.10eurusd1.21881.21771.20382006.01.31 20:031.21770.000.0011.00
30316552006.01.31 19:16sell0.10gbpusd1.78341.77771.77142006.01.31 20:331.77770.000.0039.90
30357992006.01.31 21:29sell0.10usdjpy117.31117.22116.112006.02.01 03:28117.220.00-1.307.68
30434302006.02.01 09:48sell0.10usdjpy117.49118.32116.472006.02.02 02:44118.320.00-3.86-70.15
30445212006.02.01 10:22sell0.10usdchf1.28141.29101.27252006.02.01 20:221.29100.000.00-74.36
30453902006.02.01 10:46buy0.10eurusd1.21181.20131.21972006.02.03 14:531.20130.00-3.36-105.00
30483372006.02.01 12:39sell0.10usdchf1.28451.28441.27252006.02.01 16:451.28440.000.000.78
30506872006.02.01 14:19buy0.10eurusd1.20881.20971.22232006.02.01 16:461.20970.000.009.00
30514832006.02.01 14:48buy0.10gbpusd1.77331.77751.78532006.02.01 16:221.77750.000.0029.40
30514972006.02.01 14:48sell0.10usdchf1.28751.28441.27252006.02.01 16:451.28440.000.0024.14
30549682006.02.01 17:05sell0.10usdjpy117.85118.32116.472006.02.02 02:44118.320.00-3.86-39.72
30566442006.02.01 18:34sell0.10usdchf1.28751.29101.27252006.02.01 20:221.29100.000.00-27.11
30585522006.02.01 20:21buy0.10eurusd1.20581.20631.22082006.02.02 02:111.20630.00-2.525.00
30598612006.02.01 21:23sell0.10usdchf1.28931.28881.27732006.02.02 02:061.28880.00-3.253.88
30642352006.02.02 06:47sell0.10usdjpy118.52118.44117.292006.02.02 09:34118.440.000.006.75
30642412006.02.02 06:47buy0.10eurusd1.20351.20531.21972006.02.02 09:351.20530.000.0018.00
30644422006.02.02 06:49sell0.10usdchf1.29121.28991.27922006.02.02 09:161.28990.000.0010.08
30758092006.02.02 16:23buy0.10usdchf1.28651.28721.29852006.02.03 09:071.28720.000.925.44
30765912006.02.02 16:47sell0.10gbpusd1.77961.77831.76762006.02.03 08:581.77830.00-0.129.10
30911792006.02.03 14:35sell0.10usdchf1.29141.29941.28092006.02.03 15:191.29940.000.00-61.56
30912562006.02.03 14:35buy0.10eurusd1.20371.20131.21972006.02.03 14:531.20130.000.00-24.00
30913072006.02.03 14:35buy0.10gbpusd1.77201.76441.78082006.02.03 15:081.76440.000.00-53.20
30913252006.02.03 14:35sell0.10usdchf1.29441.29411.28092006.02.03 14:521.29410.000.002.32
30926312006.02.03 14:55buy0.10gbpusd1.76901.76441.78082006.02.03 15:081.76440.000.00-32.20
30930082006.02.03 14:59sell0.10usdjpy119.12119.00117.772006.02.03 18:04119.000.000.0010.08
30957902006.02.03 15:54buy0.10eurusd1.19941.20111.21142006.02.03 18:281.20110.000.0017.00
30964672006.02.03 16:21sell0.10usdchf1.29751.29601.28552006.02.03 17:211.29600.000.0011.57
  0.00 -14.16 -846.76
Closed P/L: -860.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
30938192006.02.03 15:07buy0.10gbpusd1.76531.75731.7758 1.76280.00-0.08-17.50
30964722006.02.03 16:21buy0.10gbpusd1.76231.75731.7758 1.76280.00-0.083.50
30912722006.02.03 14:35sell0.10usdjpy118.82119.62117.77 118.960.00-1.28-11.77
  0.00 -1.44 -25.77
 Floating P/L: -27.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -860.92 Floating P/L: -27.21 Margin: 346.93
Balance: 9 139.08 Equity: 9 111.87 Free Margin: 8 764.94
 
Details:
Gross Profit: 3 507.15 Gross Loss: 4 368.07 Total Net Profit: -860.92
Profit Factor: 0.80 Expected Payoff: -1.80  
Absolute Drawdown: 899.57 Maximal Drawdown (%): 883.91 (8.8%)  
 
Total Trades: 477 Short Positions (won %): 257 (80.16%) Long Positions (won %): 220 (53.18%)
Profit Trades (% of total): 323 (67.71%) Loss trades (% of total): 154 (32.29%)
Largest profit trade: 90.00 loss trade: -108.36
Average profit trade: 10.86 loss trade: -28.36
Maximum consecutive wins ($): 56 (556.22) consecutive losses ($): 21 (-120.87)
Maximal consecutive profit (count): 647.19 (52) consecutive loss (count): -567.14 (15)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3