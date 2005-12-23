|Account: 134722
|Name: 10_10_10_10_10
|Currency: USD
|2006 February 3, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|2470434
|2005.12.23 14:29
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2570427
|2006.01.03 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.35
|117.37
|118.15
|2006.01.03 15:09
|117.37
|0.00
|0.00
|1.70
|2570431
|2006.01.03 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7277
|1.7316
|1.7202
|2006.01.03 09:06
|1.7316
|0.00
|0.00
|-27.30
|2570454
|2006.01.03 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1877
|1.1915
|1.1802
|2006.01.03 15:31
|1.1915
|0.00
|0.00
|-38.00
|2570462
|2006.01.03 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3092
|1.3050
|1.3172
|2006.01.03 15:28
|1.3050
|0.00
|0.00
|-32.19
|2571566
|2006.01.03 09:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7313
|1.7292
|1.7238
|2006.01.03 12:54
|1.7292
|0.00
|0.00
|14.70
|2578128
|2006.01.03 15:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|116.84
|116.61
|2006.01.03 16:54
|116.61
|0.00
|0.00
|64.32
|2578691
|2006.01.03 15:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3049
|1.2999
|1.2974
|2006.01.03 16:16
|1.2974
|0.00
|0.00
|57.81
|2579043
|2006.01.03 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1950
|1.1837
|2006.01.03 16:00
|1.1950
|0.00
|0.00
|-38.00
|2580666
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1950
|1.1961
|1.2030
|2006.01.03 17:12
|1.1961
|0.00
|0.00
|11.00
|2581792
|2006.01.03 16:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2969
|1.2961
|1.2894
|2006.01.03 17:02
|1.2961
|0.00
|0.00
|6.17
|2583856
|2006.01.03 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.58
|116.49
|115.83
|2006.01.03 18:56
|116.49
|0.00
|0.00
|7.73
|2584243
|2006.01.03 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2957
|1.2948
|1.2882
|2006.01.04 01:19
|1.2882
|0.00
|-1.07
|58.22
|2584586
|2006.01.03 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1966
|1.1968
|1.2046
|2006.01.04 01:46
|1.2046
|0.00
|-0.71
|80.00
|2586870
|2006.01.03 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7430
|1.7389
|1.7510
|2006.01.04 03:26
|1.7510
|0.00
|0.02
|56.00
|2586938
|2006.01.03 18:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.45
|116.83
|115.70
|2006.01.04 03:15
|115.70
|0.00
|-1.26
|64.83
|2598666
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|116.15
|115.02
|2006.01.04 08:21
|116.15
|0.00
|0.00
|-32.72
|2598669
|2006.01.04 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2048
|1.2060
|1.2128
|2006.01.04 10:24
|1.2060
|0.00
|0.00
|12.00
|2598756
|2006.01.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7491
|1.7491
|1.7568
|2006.01.04 09:21
|1.7491
|0.00
|0.00
|0.00
|2598765
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2889
|1.2885
|1.2814
|2006.01.04 08:59
|1.2885
|0.00
|0.00
|3.10
|2599436
|2006.01.04 08:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|116.07
|115.37
|2006.01.04 09:41
|116.07
|0.00
|0.00
|4.31
|2600505
|2006.01.04 08:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2879
|1.2870
|1.2804
|2006.01.04 10:24
|1.2870
|0.00
|0.00
|6.99
|2600950
|2006.01.04 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7496
|1.7549
|1.7576
|2006.01.04 10:22
|1.7549
|0.00
|0.00
|37.10
|2601225
|2006.01.04 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|116.41
|115.28
|2006.01.04 11:34
|116.41
|0.00
|0.00
|-32.64
|2602699
|2006.01.04 10:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7552
|1.7577
|1.7632
|2006.01.04 13:47
|1.7577
|0.00
|0.00
|17.50
|2602807
|2006.01.04 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2073
|1.2144
|2006.01.04 10:40
|1.2073
|0.00
|0.00
|9.00
|2602824
|2006.01.04 10:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2868
|1.2855
|1.2793
|2006.01.04 10:40
|1.2855
|0.00
|0.00
|10.11
|2604059
|2006.01.04 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2090
|1.2154
|2006.01.04 13:46
|1.2090
|0.00
|0.00
|16.00
|2604067
|2006.01.04 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2852
|1.2830
|1.2777
|2006.01.04 13:46
|1.2830
|0.00
|0.00
|17.15
|2605157
|2006.01.04 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.06
|115.64
|2006.01.04 13:59
|116.06
|0.00
|0.00
|28.43
|2608369
|2006.01.04 13:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2826
|1.2822
|1.2751
|2006.01.04 15:02
|1.2822
|0.00
|0.00
|3.12
|2608378
|2006.01.04 13:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2095
|1.2123
|1.2175
|2006.01.04 19:26
|1.2123
|0.00
|0.00
|28.00
|2608427
|2006.01.04 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7581
|1.7599
|1.7661
|2006.01.04 17:16
|1.7599
|0.00
|0.00
|12.60
|2608659
|2006.01.04 13:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|116.40
|115.27
|2006.01.04 16:16
|116.40
|0.00
|0.00
|-32.65
|2610554
|2006.01.04 15:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2818
|1.2817
|1.2743
|2006.01.04 15:42
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.78
|2611448
|2006.01.04 15:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2765
|1.2739
|2006.01.04 19:04
|1.2739
|0.00
|0.00
|58.87
|2612309
|2006.01.04 16:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.11
|115.61
|2006.01.04 18:49
|116.11
|0.00
|0.00
|21.53
|2613783
|2006.01.04 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7605
|1.7564
|1.7685
|2006.01.04 23:52
|1.7564
|0.00
|0.00
|-28.70
|2616165
|2006.01.04 18:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|116.45
|115.32
|2006.01.05 02:09
|116.45
|0.00
|-3.80
|-32.63
|2616836
|2006.01.04 19:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2774
|1.2659
|2006.01.04 23:43
|1.2774
|0.00
|0.00
|-31.31
|2617307
|2006.01.04 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2127
|1.2087
|1.2207
|2006.01.05 08:45
|1.2087
|0.00
|-2.13
|-40.00
|2624464
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2796
|1.2786
|1.2721
|2006.01.05 14:37
|1.2786
|0.00
|0.00
|7.82
|2624485
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|115.98
|115.33
|2006.01.05 10:04
|115.98
|0.00
|0.00
|8.62
|2627292
|2006.01.05 10:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.94
|116.32
|115.19
|2006.01.05 11:22
|116.32
|0.00
|0.00
|-32.67
|2628603
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.24
|115.55
|2006.01.05 14:39
|116.24
|0.00
|0.00
|5.16
|2633425
|2006.01.05 14:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2781
|1.2711
|2006.01.05 18:49
|1.2781
|0.00
|0.00
|3.91
|2633515
|2006.01.05 14:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.21
|116.03
|115.46
|2006.01.05 17:16
|116.03
|0.00
|0.00
|15.51
|2637627
|2006.01.05 17:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|115.87
|115.27
|2006.01.06 14:30
|115.87
|0.00
|-1.27
|12.95
|2639276
|2006.01.05 18:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2776
|1.2749
|1.2701
|2006.01.06 14:31
|1.2749
|0.00
|-1.08
|21.17
|2651447
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|115.33
|115.10
|2006.01.06 14:48
|115.10
|0.00
|0.00
|65.17
|2651668
|2006.01.06 14:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2745
|1.2785
|1.2670
|2006.01.06 14:36
|1.2785
|0.00
|0.00
|-31.28
|2652262
|2006.01.06 14:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2731
|1.2705
|2006.01.06 14:50
|1.2705
|0.00
|0.00
|59.03
|2653552
|2006.01.06 14:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.05
|115.02
|114.30
|2006.01.06 14:53
|115.02
|0.00
|0.00
|2.61
|2653790
|2006.01.06 14:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2700
|1.2700
|1.2625
|2006.01.06 16:27
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|2654385
|2006.01.06 14:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.97
|114.77
|114.22
|2006.01.06 15:24
|114.77
|0.00
|0.00
|17.43
|2656343
|2006.01.06 15:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.74
|114.55
|113.99
|2006.01.06 16:26
|114.55
|0.00
|0.00
|16.59
|2658561
|2006.01.06 16:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.47
|113.76
|2006.01.06 18:29
|114.47
|0.00
|0.00
|3.49
|2658603
|2006.01.06 16:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2696
|1.2736
|1.2621
|2006.01.09 08:25
|1.2736
|0.00
|-1.09
|-31.41
|2661312
|2006.01.06 18:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.45
|113.70
|2006.01.06 21:36
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2667618
|2006.01.09 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.15
|113.41
|2006.01.09 11:12
|114.15
|0.00
|0.00
|0.88
|2668025
|2006.01.09 08:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2731
|1.2771
|1.2656
|2006.01.09 10:02
|1.2771
|0.00
|0.00
|-31.32
|2670355
|2006.01.09 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2767
|1.2807
|1.2692
|2006.01.10 08:28
|1.2807
|0.00
|-1.08
|-31.23
|2672625
|2006.01.09 11:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.17
|114.55
|113.42
|2006.01.09 17:25
|114.55
|0.00
|0.00
|-33.17
|2673459
|2006.01.09 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2086
|1.2046
|1.2166
|2006.01.10 03:31
|1.2046
|0.00
|-0.71
|-40.00
|2677348
|2006.01.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7655
|1.7661
|1.7735
|2006.01.09 19:16
|1.7661
|0.00
|0.00
|4.20
|2678948
|2006.01.09 17:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.34
|113.77
|2006.01.10 10:18
|114.34
|0.00
|-1.28
|15.74
|2680804
|2006.01.09 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7665
|1.7624
|1.7745
|2006.01.10 08:28
|1.7624
|0.00
|0.02
|-28.70
|2687516
|2006.01.10 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7628
|1.7661
|1.7708
|2006.01.10 09:42
|1.7661
|0.00
|0.00
|23.10
|2687524
|2006.01.10 08:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2803
|1.2778
|1.2728
|2006.01.10 09:53
|1.2778
|0.00
|0.00
|19.56
|2689597
|2006.01.10 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7664
|1.7680
|1.7744
|2006.01.10 11:24
|1.7680
|0.00
|0.00
|11.20
|2689794
|2006.01.10 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2772
|1.2771
|1.2697
|2006.01.10 11:29
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.78
|2690306
|2006.01.10 10:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.70
|113.57
|2006.01.10 14:42
|114.70
|0.00
|0.00
|-33.13
|2691975
|2006.01.10 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7685
|1.7644
|1.7765
|2006.01.10 14:41
|1.7644
|0.00
|0.00
|-28.70
|2692051
|2006.01.10 11:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2805
|1.2690
|2006.01.10 14:30
|1.2805
|0.00
|0.00
|-31.24
|2692828
|2006.01.10 12:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2102
|1.2062
|1.2027
|2006.01.10 15:53
|1.2062
|0.00
|0.00
|40.00
|2695463
|2006.01.10 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2799
|1.2839
|1.2724
|2006.01.11 09:41
|1.2839
|0.00
|-1.08
|-31.16
|2695883
|2006.01.10 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7648
|1.7655
|1.7728
|2006.01.10 16:46
|1.7655
|0.00
|0.00
|4.90
|2695915
|2006.01.10 14:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.67
|114.44
|113.92
|2006.01.10 16:57
|114.44
|0.00
|0.00
|20.10
|2697584
|2006.01.10 15:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2061
|1.2099
|1.1986
|2006.01.11 13:34
|1.2099
|0.00
|0.55
|-38.00
|2698558
|2006.01.10 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7659
|1.7618
|1.7739
|2006.01.10 23:37
|1.7618
|0.00
|0.00
|-28.70
|2698735
|2006.01.10 16:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.80
|113.67
|2006.01.11 06:25
|114.80
|0.00
|-1.28
|-33.10
|2706015
|2006.01.11 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7629
|1.7588
|1.7709
|2006.01.11 09:40
|1.7588
|0.00
|0.00
|-28.70
|2706026
|2006.01.11 08:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.77
|114.48
|114.02
|2006.01.11 12:50
|114.48
|0.00
|0.00
|25.33
|2707683
|2006.01.11 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7588
|1.7547
|1.7668
|2006.01.11 11:05
|1.7547
|0.00
|0.00
|-28.70
|2709098
|2006.01.11 11:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7552
|1.7568
|1.7632
|2006.01.11 13:51
|1.7568
|0.00
|0.00
|11.20
|2711241
|2006.01.11 12:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.41
|113.69
|2006.01.11 14:14
|114.41
|0.00
|0.00
|2.62
|2712388
|2006.01.11 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2096
|1.2134
|1.2021
|2006.01.11 17:55
|1.2134
|0.00
|0.00
|-38.00
|2712773
|2006.01.11 13:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7608
|1.7494
|2006.01.11 15:36
|1.7608
|0.00
|0.00
|-27.30
|2713122
|2006.01.11 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.39
|114.25
|113.64
|2006.01.11 16:17
|114.25
|0.00
|0.00
|12.25
|2714738
|2006.01.11 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7643
|1.7529
|2006.01.11 17:58
|1.7643
|0.00
|0.00
|-27.30
|2715775
|2006.01.11 16:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.14
|113.46
|2006.01.11 19:24
|114.14
|0.00
|0.00
|6.13
|2717767
|2006.01.11 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2135
|1.2123
|1.2060
|2006.01.12 14:34
|1.2123
|0.00
|1.65
|12.00
|2717839
|2006.01.11 17:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7639
|1.7678
|1.7564
|2006.01.12 00:31
|1.7678
|0.00
|-0.63
|-27.30
|2719516
|2006.01.11 19:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.11
|114.06
|113.36
|2006.01.12 09:01
|114.06
|0.00
|-3.86
|4.38
|2728536
|2006.01.12 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7674
|1.7713
|1.7599
|2006.01.12 10:59
|1.7713
|0.00
|0.00
|-27.30
|2730078
|2006.01.12 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.03
|113.73
|113.28
|2006.01.12 10:11
|113.73
|0.00
|0.00
|26.38
|2731697
|2006.01.12 10:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.71
|114.09
|112.96
|2006.01.12 15:28
|114.09
|0.00
|0.00
|-33.30
|2732911
|2006.01.12 10:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7712
|1.7697
|1.7637
|2006.01.12 13:25
|1.7697
|0.00
|0.00
|10.50
|2738872
|2006.01.12 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2114
|1.2074
|1.2194
|2006.01.12 15:00
|1.2074
|0.00
|0.00
|-40.00
|2739556
|2006.01.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2037
|1.2157
|2006.01.12 15:27
|1.2037
|0.00
|0.00
|-37.00
|2741224
|2006.01.12 15:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.2069
|1.1956
|2006.01.13 08:31
|1.2069
|0.00
|0.55
|-35.00
|2758897
|2006.01.13 08:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.41
|113.68
|2006.01.13 16:59
|114.41
|0.00
|0.00
|1.75
|2765103
|2006.01.13 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7675
|1.7709
|1.7755
|2006.01.13 14:43
|1.7709
|0.00
|0.00
|23.80
|2769711
|2006.01.13 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7712
|1.7760
|1.7792
|2006.01.13 18:56
|1.7760
|0.00
|0.00
|33.60
|2772678
|2006.01.13 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.37
|113.63
|2006.01.16 05:16
|114.37
|0.00
|-1.29
|0.87
|2774789
|2006.01.13 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7765
|1.7724
|1.7845
|2006.01.16 10:42
|1.7724
|0.00
|0.02
|-28.70
|2781706
|2006.01.16 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.76
|113.63
|2006.01.16 12:37
|114.76
|0.00
|0.00
|-33.11
|2781707
|2006.01.16 08:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2764
|1.2785
|1.2844
|2006.01.16 16:32
|1.2785
|0.00
|0.00
|16.43
|2784160
|2006.01.16 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7728
|1.7687
|1.7808
|2006.01.16 12:21
|1.7687
|0.00
|0.00
|-28.70
|2785615
|2006.01.16 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7695
|1.7650
|1.7771
|2006.01.16 15:38
|1.7650
|0.00
|0.00
|-31.50
|2789081
|2006.01.16 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7660
|1.7731
|2006.01.16 16:51
|1.7660
|0.00
|0.00
|4.20
|2789449
|2006.01.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2115
|1.2075
|1.2195
|2006.01.17 01:57
|1.2075
|0.00
|-0.71
|-40.00
|2789927
|2006.01.16 16:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2826
|1.2711
|2006.01.17 01:56
|1.2826
|0.00
|-1.08
|-31.18
|2790224
|2006.01.16 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7680
|1.7743
|2006.01.17 09:25
|1.7680
|0.00
|0.02
|11.90
|2798103
|2006.01.17 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2795
|1.2786
|1.2720
|2006.01.17 09:33
|1.2786
|0.00
|0.00
|7.04
|2800032
|2006.01.17 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7682
|1.7641
|1.7762
|2006.01.17 10:30
|1.7641
|0.00
|0.00
|-28.70
|2800200
|2006.01.17 09:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2820
|1.2705
|2006.01.17 12:17
|1.2820
|0.00
|0.00
|-31.20
|2801185
|2006.01.17 10:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7646
|1.7605
|1.7726
|2006.01.17 10:49
|1.7605
|0.00
|0.00
|-28.70
|2801785
|2006.01.17 10:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7608
|1.7611
|1.7691
|2006.01.17 12:13
|1.7611
|0.00
|0.00
|2.10
|2803771
|2006.01.17 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7616
|1.7627
|1.7696
|2006.01.17 17:45
|1.7627
|0.00
|0.00
|7.70
|2803876
|2006.01.17 12:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2854
|1.2739
|2006.01.17 15:40
|1.2854
|0.00
|0.00
|-31.12
|2808779
|2006.01.17 15:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2841
|1.2839
|1.2766
|2006.01.18 05:22
|1.2839
|0.00
|-1.08
|1.56
|2811376
|2006.01.17 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7632
|1.7653
|1.7712
|2006.01.18 09:15
|1.7653
|0.00
|0.02
|14.70
|2819740
|2006.01.18 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2775
|1.2749
|2006.01.18 09:52
|1.2749
|0.00
|0.00
|58.83
|2821896
|2006.01.18 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7693
|1.7579
|2006.01.18 09:52
|1.7693
|0.00
|0.00
|-27.30
|2822689
|2006.01.18 09:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7675
|1.7616
|2006.01.18 11:18
|1.7675
|0.00
|0.00
|11.20
|2822693
|2006.01.18 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2746
|1.2786
|1.2671
|2006.01.18 11:00
|1.2786
|0.00
|0.00
|-31.28
|2824644
|2006.01.18 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2771
|1.2705
|2006.01.18 13:20
|1.2771
|0.00
|0.00
|7.05
|2825094
|2006.01.18 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7671
|1.7669
|1.7596
|2006.01.18 13:40
|1.7669
|0.00
|0.00
|1.40
|2827134
|2006.01.18 13:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2752
|1.2690
|2006.01.18 14:52
|1.2752
|0.00
|0.00
|10.19
|2827540
|2006.01.18 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7665
|1.7704
|1.7590
|2006.01.18 14:46
|1.7704
|0.00
|0.00
|-27.30
|2828858
|2006.01.18 14:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7701
|1.7679
|1.7626
|2006.01.18 15:17
|1.7679
|0.00
|0.00
|15.40
|2829098
|2006.01.18 14:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2746
|1.2786
|1.2671
|2006.01.18 16:14
|1.2786
|0.00
|0.00
|-31.28
|2829871
|2006.01.18 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7674
|1.7656
|1.7599
|2006.01.18 16:25
|1.7656
|0.00
|0.00
|12.60
|2830996
|2006.01.18 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2136
|1.2096
|1.2216
|2006.01.18 16:16
|1.2096
|0.00
|0.00
|-40.00
|2831528
|2006.01.18 16:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2790
|1.2830
|1.2715
|2006.01.18 17:45
|1.2830
|0.00
|0.00
|-31.17
|2831700
|2006.01.18 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2101
|1.2061
|1.2181
|2006.01.19 09:35
|1.2061
|0.00
|-2.13
|-40.00
|2832140
|2006.01.18 16:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7650
|1.7623
|1.7575
|2006.01.18 18:30
|1.7623
|0.00
|0.00
|18.90
|2833792
|2006.01.18 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2862
|1.2747
|2006.01.19 09:34
|1.2862
|0.00
|-3.24
|-31.10
|2834877
|2006.01.18 18:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7609
|1.7544
|2006.01.18 19:17
|1.7609
|0.00
|0.00
|7.00
|2835689
|2006.01.18 19:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7643
|1.7529
|2006.01.18 22:42
|1.7643
|0.00
|0.00
|-27.30
|2841842
|2006.01.19 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7617
|1.7587
|1.7542
|2006.01.19 08:49
|1.7587
|0.00
|0.00
|21.00
|2843183
|2006.01.19 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7580
|1.7560
|1.7505
|2006.01.19 09:41
|1.7560
|0.00
|0.00
|14.00
|2844317
|2006.01.19 09:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2856
|1.2832
|1.2781
|2006.01.19 17:49
|1.2832
|0.00
|0.00
|18.70
|2844424
|2006.01.19 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2065
|1.2066
|1.2145
|2006.01.19 13:37
|1.2066
|0.00
|0.00
|1.00
|2844682
|2006.01.19 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7555
|1.7549
|1.7480
|2006.01.19 13:51
|1.7549
|0.00
|0.00
|4.20
|2848818
|2006.01.19 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2108
|1.1995
|2006.01.19 16:34
|1.2108
|0.00
|0.00
|-38.00
|2849012
|2006.01.19 13:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7545
|1.7584
|1.7470
|2006.01.19 14:23
|1.7584
|0.00
|0.00
|-27.30
|2849720
|2006.01.19 14:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7581
|1.7574
|1.7506
|2006.01.19 14:44
|1.7574
|0.00
|0.00
|4.90
|2850450
|2006.01.19 14:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7570
|1.7609
|1.7495
|2006.01.19 16:34
|1.7609
|0.00
|0.00
|-27.30
|2853212
|2006.01.19 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7615
|1.7585
|1.7540
|2006.01.20 08:22
|1.7585
|0.00
|-0.21
|21.00
|2853215
|2006.01.19 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2108
|1.2063
|1.2033
|2006.01.20 09:40
|1.2063
|0.00
|0.55
|45.00
|2863067
|2006.01.20 08:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.65
|115.25
|116.45
|2006.01.20 08:57
|115.25
|0.00
|0.00
|-34.71
|2864423
|2006.01.20 08:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.27
|115.31
|116.07
|2006.01.20 17:09
|115.31
|0.00
|0.00
|3.47
|2868807
|2006.01.20 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7597
|1.7636
|1.7522
|2006.01.20 14:54
|1.7636
|0.00
|0.00
|-27.30
|2868834
|2006.01.20 12:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2066
|1.2104
|1.1991
|2006.01.20 15:16
|1.2104
|0.00
|0.00
|-38.00
|2871446
|2006.01.20 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7632
|1.7671
|1.7557
|2006.01.20 15:16
|1.7671
|0.00
|0.00
|-27.30
|2872217
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2101
|1.2091
|1.2026
|2006.01.20 16:58
|1.2091
|0.00
|0.00
|10.00
|2872241
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7669
|1.7669
|1.7594
|2006.01.20 16:13
|1.7669
|0.00
|0.00
|0.00
|2874064
|2006.01.20 16:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7647
|1.7588
|2006.01.20 17:10
|1.7647
|0.00
|0.00
|11.20
|2875088
|2006.01.20 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2125
|1.2012
|2006.01.20 19:48
|1.2125
|0.00
|0.00
|-38.00
|2875480
|2006.01.20 17:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.33
|114.93
|116.13
|2006.01.23 02:15
|114.93
|0.00
|1.14
|-34.80
|2875491
|2006.01.20 17:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7643
|1.7682
|1.7568
|2006.01.20 19:38
|1.7682
|0.00
|0.00
|-27.30
|2877528
|2006.01.20 19:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7722
|1.7608
|2006.01.20 20:53
|1.7722
|0.00
|0.00
|-27.30
|2877687
|2006.01.20 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2123
|1.2161
|1.2048
|2006.01.23 00:40
|1.2161
|0.00
|0.55
|-38.00
|2887430
|2006.01.23 08:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.79
|114.77
|114.04
|2006.01.23 10:05
|114.77
|0.00
|0.00
|1.74
|2889971
|2006.01.23 10:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.42
|113.97
|2006.01.23 12:26
|114.42
|0.00
|0.00
|26.22
|2893438
|2006.01.23 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7848
|1.7924
|2006.01.23 14:03
|1.7848
|0.00
|0.00
|2.80
|2894120
|2006.01.23 12:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.76
|113.63
|2006.01.23 19:06
|114.76
|0.00
|0.00
|-33.11
|2896264
|2006.01.23 14:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7851
|1.7854
|1.7931
|2006.01.23 19:02
|1.7854
|0.00
|0.00
|2.10
|2901154
|2006.01.23 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7858
|1.7817
|1.7938
|2006.01.24 09:25
|1.7817
|0.00
|0.02
|-28.70
|2901242
|2006.01.23 19:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.73
|114.71
|113.98
|2006.01.24 03:38
|114.71
|0.00
|-1.28
|1.74
|2908776
|2006.01.24 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2295
|1.2255
|1.2375
|2006.01.24 14:58
|1.2255
|0.00
|0.00
|-40.00
|2908782
|2006.01.24 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2584
|1.2624
|1.2509
|2006.01.24 09:42
|1.2624
|0.00
|0.00
|-31.68
|2908783
|2006.01.24 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.59
|114.97
|113.84
|2006.01.25 00:24
|114.97
|0.00
|-1.22
|-33.05
|2911044
|2006.01.24 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2620
|1.2602
|1.2545
|2006.01.24 20:04
|1.2602
|0.00
|0.00
|14.28
|2916858
|2006.01.24 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2263
|1.2278
|1.2343
|2006.01.24 20:20
|1.2278
|0.00
|0.00
|15.00
|2927669
|2006.01.25 08:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.95
|114.86
|114.20
|2006.01.25 11:32
|114.86
|0.00
|0.00
|7.84
|2927706
|2006.01.25 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2618
|1.2601
|1.2543
|2006.01.25 11:43
|1.2601
|0.00
|0.00
|13.49
|2933145
|2006.01.25 11:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|115.21
|114.08
|2006.01.25 15:05
|115.21
|0.00
|0.00
|-32.98
|2933432
|2006.01.25 11:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2596
|1.2636
|1.2521
|2006.01.25 15:51
|1.2636
|0.00
|0.00
|-31.65
|2938007
|2006.01.25 15:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.17
|115.55
|114.42
|2006.01.25 15:49
|115.55
|0.00
|0.00
|-32.88
|2939133
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2632
|1.2630
|1.2557
|2006.01.25 16:47
|1.2630
|0.00
|0.00
|1.58
|2940556
|2006.01.25 16:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.84
|115.44
|116.64
|2006.01.26 08:57
|115.44
|0.00
|3.27
|-34.65
|2940590
|2006.01.25 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2624
|1.2664
|1.2549
|2006.01.26 12:31
|1.2664
|0.00
|-3.08
|-31.58
|2954927
|2006.01.26 12:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2660
|1.2700
|1.2585
|2006.01.26 19:01
|1.2700
|0.00
|0.00
|-31.49
|2959025
|2006.01.26 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2252
|1.2212
|1.2332
|2006.01.26 19:01
|1.2212
|0.00
|0.00
|-40.00
|2959038
|2006.01.26 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7885
|1.7844
|1.7965
|2006.01.26 17:19
|1.7844
|0.00
|0.00
|-28.70
|2960377
|2006.01.26 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7848
|1.7807
|1.7928
|2006.01.26 19:08
|1.7807
|0.00
|0.00
|-28.70
|2961557
|2006.01.26 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.21
|116.30
|117.01
|2006.01.27 08:15
|116.30
|0.00
|1.08
|7.74
|2962268
|2006.01.26 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2218
|1.2178
|1.2298
|2006.01.27 12:04
|1.2178
|0.00
|-0.74
|-40.00
|2962325
|2006.01.26 19:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2692
|1.2732
|1.2617
|2006.01.27 11:45
|1.2732
|0.00
|-1.02
|-31.42
|2962862
|2006.01.26 19:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7807
|1.7766
|1.7887
|2006.01.27 12:09
|1.7766
|0.00
|-0.01
|-28.70
|2974741
|2006.01.27 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|116.49
|117.69
|2006.01.27 14:30
|116.49
|0.00
|0.00
|-34.34
|2974991
|2006.01.27 12:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2178
|1.2216
|1.2103
|2006.01.27 14:32
|1.2216
|0.00
|0.00
|-38.00
|2975169
|2006.01.27 12:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7764
|1.7803
|1.7689
|2006.01.27 14:30
|1.7803
|0.00
|0.00
|-27.30
|2978169
|2006.01.27 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7806
|1.7845
|1.7731
|2006.01.27 14:32
|1.7845
|0.00
|0.00
|-27.30
|2978317
|2006.01.27 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.60
|116.83
|117.40
|2006.01.27 17:32
|116.83
|0.00
|0.00
|19.69
|2978443
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7839
|1.7769
|2006.01.27 16:10
|1.7839
|0.00
|0.00
|3.50
|2978454
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2214
|1.2162
|1.2139
|2006.01.27 16:52
|1.2139
|0.00
|0.00
|75.00
|2981748
|2006.01.27 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7834
|1.7783
|1.7759
|2006.01.27 16:45
|1.7759
|0.00
|0.00
|52.50
|2982940
|2006.01.27 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7753
|1.7742
|1.7678
|2006.01.27 17:20
|1.7742
|0.00
|0.00
|7.70
|2983252
|2006.01.27 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2136
|1.2136
|1.2061
|2006.01.27 17:21
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|2984499
|2006.01.27 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7740
|1.7690
|1.7665
|2006.01.27 20:08
|1.7690
|0.00
|0.00
|35.00
|2984543
|2006.01.27 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2132
|1.2107
|1.2057
|2006.01.27 20:15
|1.2107
|0.00
|0.00
|25.00
|2984789
|2006.01.27 17:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.88
|117.20
|117.68
|2006.01.27 21:20
|117.20
|0.00
|0.00
|27.30
|2986862
|2006.01.27 19:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2840
|1.2853
|1.2920
|2006.01.30 10:49
|1.2853
|0.00
|0.86
|10.12
|2995328
|2006.01.30 08:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7684
|1.7659
|1.7609
|2006.01.30 10:42
|1.7659
|0.00
|0.00
|17.50
|2995335
|2006.01.30 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2100
|1.2097
|1.2025
|2006.01.30 10:44
|1.2097
|0.00
|0.00
|3.00
|2998295
|2006.01.30 09:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.73
|117.33
|118.53
|2006.01.31 08:10
|117.33
|0.00
|1.15
|-34.09
|2999615
|2006.01.30 10:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7693
|1.7579
|2006.01.30 14:42
|1.7693
|0.00
|0.00
|-27.30
|2999696
|2006.01.30 10:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2092
|1.2085
|1.2017
|2006.01.30 14:37
|1.2085
|0.00
|0.00
|7.00
|3003692
|2006.01.30 14:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2903
|1.2861
|1.2983
|2006.01.30 14:42
|1.2861
|0.00
|0.00
|-32.66
|3004111
|2006.01.30 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2083
|1.2121
|1.2008
|2006.01.31 13:11
|1.2121
|0.00
|0.59
|-38.00
|3004328
|2006.01.30 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7684
|1.7616
|2006.01.30 15:14
|1.7684
|0.00
|0.00
|4.90
|3004333
|2006.01.30 14:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2874
|1.2945
|2006.01.30 20:20
|1.2874
|0.00
|0.00
|6.99
|3005102
|2006.01.30 15:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7681
|1.7670
|1.7606
|2006.01.30 20:08
|1.7670
|0.00
|0.00
|7.70
|3016774
|2006.01.31 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7722
|1.7608
|2006.01.31 08:54
|1.7722
|0.00
|0.00
|-27.30
|3017852
|2006.01.31 08:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7718
|1.7711
|1.7643
|2006.01.31 14:37
|1.7711
|0.00
|0.00
|4.90
|3021657
|2006.01.31 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|117.19
|117.99
|2006.01.31 13:52
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3022821
|2006.01.31 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2156
|1.2043
|2006.01.31 17:54
|1.2156
|0.00
|0.00
|-38.00
|3023770
|2006.01.31 13:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|116.80
|118.00
|2006.01.31 18:14
|116.80
|0.00
|0.00
|-34.25
|3024644
|2006.01.31 14:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7706
|1.7745
|1.7631
|2006.01.31 16:18
|1.7745
|0.00
|0.00
|-27.30
|3026424
|2006.01.31 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7738
|1.7777
|1.7663
|2006.01.31 16:56
|1.7777
|0.00
|0.00
|-27.30
|3027365
|2006.01.31 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7771
|1.7810
|1.7696
|2006.01.31 17:52
|1.7810
|0.00
|0.00
|-27.30
|3028930
|2006.01.31 17:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7805
|1.7844
|1.7730
|2006.01.31 18:14
|1.7844
|0.00
|0.00
|-27.30
|3028955
|2006.01.31 17:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2153
|1.2191
|1.2078
|2006.01.31 18:41
|1.2191
|0.00
|0.00
|-38.00
|3029689
|2006.01.31 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|117.39
|117.62
|2006.02.01 10:21
|117.62
|0.00
|1.15
|68.02
|3029806
|2006.01.31 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7841
|1.7880
|1.7766
|2006.01.31 20:30
|1.7766
|0.00
|0.00
|52.50
|3030887
|2006.01.31 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2188
|1.2182
|1.2113
|2006.01.31 20:14
|1.2182
|0.00
|0.00
|6.00
|3040872
|2006.02.01 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2151
|1.2109
|1.2076
|2006.02.01 13:54
|1.2109
|0.00
|0.00
|42.00
|3040886
|2006.02.01 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7791
|1.7787
|1.7716
|2006.02.01 10:59
|1.7787
|0.00
|0.00
|2.80
|3044499
|2006.02.01 10:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.91
|118.45
|2006.02.01 19:56
|117.91
|0.00
|0.00
|22.05
|3045813
|2006.02.01 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7785
|1.7775
|1.7710
|2006.02.01 12:15
|1.7775
|0.00
|0.00
|7.00
|3047557
|2006.02.01 12:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7772
|1.7750
|1.7697
|2006.02.01 14:52
|1.7750
|0.00
|0.00
|15.40
|3050096
|2006.02.01 13:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2106
|1.2096
|1.2031
|2006.02.01 15:24
|1.2096
|0.00
|0.00
|10.00
|3051819
|2006.02.01 14:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7746
|1.7785
|1.7671
|2006.02.01 16:02
|1.7785
|0.00
|0.00
|-27.30
|3052732
|2006.02.01 15:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2093
|1.2067
|1.2018
|2006.02.02 10:52
|1.2067
|0.00
|1.77
|26.00
|3053413
|2006.02.01 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2846
|1.2859
|1.2926
|2006.02.01 18:52
|1.2859
|0.00
|0.00
|10.11
|3057165
|2006.02.01 18:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2864
|1.2882
|1.2944
|2006.02.02 09:10
|1.2882
|0.00
|2.77
|13.98
|3058081
|2006.02.01 19:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|118.29
|118.76
|2006.02.02 09:06
|118.29
|0.00
|3.43
|27.90
|3065736
|2006.02.02 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7733
|1.7735
|1.7813
|2006.02.02 08:30
|1.7735
|0.00
|0.00
|1.40
|3066443
|2006.02.02 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7737
|1.7746
|1.7817
|2006.02.02 12:36
|1.7746
|0.00
|0.00
|6.30
|3067114
|2006.02.02 09:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.32
|118.43
|119.12
|2006.02.02 11:05
|118.43
|0.00
|0.00
|9.29
|3069384
|2006.02.02 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2063
|1.1989
|2006.02.02 16:01
|1.2063
|0.00
|0.00
|1.00
|3069769
|2006.02.02 11:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.45
|118.47
|119.25
|2006.02.03 14:30
|118.47
|0.00
|1.14
|1.69
|3075161
|2006.02.02 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2907
|1.2865
|1.2987
|2006.02.02 16:23
|1.2865
|0.00
|0.00
|-32.65
|3075181
|2006.02.02 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2062
|1.2100
|1.1987
|2006.02.02 16:29
|1.2100
|0.00
|0.00
|-38.00
|3075811
|2006.02.02 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2867
|1.2945
|2006.02.03 11:40
|1.2867
|0.00
|0.92
|1.55
|3076102
|2006.02.02 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2094
|1.2075
|1.2019
|2006.02.03 14:30
|1.2075
|0.00
|0.59
|19.00
|3087989
|2006.02.03 11:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2873
|1.2880
|1.2953
|2006.02.03 14:30
|1.2880
|0.00
|0.00
|5.44
|3090531
|2006.02.03 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.43
|119.00
|119.23
|2006.02.03 15:07
|119.23
|0.00
|0.00
|67.10
|3090564
|2006.02.03 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2037
|1.2002
|2006.02.03 14:38
|1.2037
|0.00
|0.00
|40.00
|3090586
|2006.02.03 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2867
|1.2922
|1.2947
|2006.02.03 14:45
|1.2922
|0.00
|0.00
|42.57
|3091704
|2006.02.03 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.1991
|1.1959
|2006.02.03 15:43
|1.1991
|0.00
|0.00
|43.00
|3092178
|2006.02.03 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2934
|1.2945
|1.3014
|2006.02.03 15:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|8.50
|3092632
|2006.02.03 14:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7686
|1.7637
|1.7611
|2006.02.03 15:37
|1.7637
|0.00
|0.00
|34.30
|3093132
|2006.02.03 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2955
|1.2975
|1.3031
|2006.02.03 15:32
|1.2975
|0.00
|0.00
|15.41
|3093802
|2006.02.03 15:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.26
|118.86
|120.06
|2006.02.03 17:47
|118.86
|0.00
|0.00
|-33.65
|3095201
|2006.02.03 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2980
|1.2938
|1.3060
|2006.02.03 17:31
|1.2938
|0.00
|0.00
|-32.47
|3095412
|2006.02.03 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7625
|1.7617
|1.7550
|2006.02.03 17:05
|1.7617
|0.00
|0.00
|5.60
|3095539
|2006.02.03 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1989
|1.2027
|1.1914
|2006.02.03 17:34
|1.2027
|0.00
|0.00
|-38.00
|0.00
|-15.59
|-821.19
|Closed P/L:
|-836.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|3098224
|2006.02.03 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2024
|1.2062
|1.1949
|1.2026
|0.00
|0.59
|-2.00
|3097541
|2006.02.03 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7613
|1.7652
|1.7538
|1.7632
|0.00
|-0.12
|-13.30
|3098177
|2006.02.03 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2942
|1.2900
|1.3022
|1.2946
|0.00
|0.92
|3.09
|3098606
|2006.02.03 17:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.93
|118.53
|119.73
|118.93
|0.00
|1.14
|0.00
|0.00
|2.53
|-12.21
|Floating P/L:
|-9.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-836.78
|Floating P/L:
|-9.68
|Margin:
|443.53
|Balance:
|9 163.22
|Equity:
|9 153.54
|Free Margin:
|8 710.01
|Details:
|Gross Profit:
|2 632.71
|Gross Loss:
|3 469.49
|Total Net Profit:
|-836.78
|Profit Factor:
|0.76
|Expected Payoff:
|-3.21
|Absolute Drawdown:
|1 252.39
|Maximal Drawdown (%):
|154.80 (1.5%)
|Total Trades:
|261
|Short Positions (won %):
|174 (58.62%)
|Long Positions (won %):
|87 (58.62%)
|Profit Trades (% of total):
|153 (58.62%)
|Loss trades (% of total):
|108 (41.38%)
|Largest
|profit trade:
|79.29
|loss trade:
|-42.13
|Average
|profit trade:
|17.21
|loss trade:
|-32.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (277.17)
|consecutive losses ($):
|7 (-228.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|280.93 (7)
|consecutive loss (count):
|-228.83 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2