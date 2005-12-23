Alpari Ltd

Account: 134722 Name: 10_10_10_10_10 Currency: USD 2006 February 3, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
24704342005.12.23 14:29balanceDeposit10 000.00
25704272006.01.03 08:00buy0.10usdjpy117.35117.37118.152006.01.03 15:09117.370.000.001.70
25704312006.01.03 08:00sell0.10gbpusd1.72771.73161.72022006.01.03 09:061.73160.000.00-27.30
25704542006.01.03 08:00sell0.10eurusd1.18771.19151.18022006.01.03 15:311.19150.000.00-38.00
25704622006.01.03 08:00buy0.10usdchf1.30921.30501.31722006.01.03 15:281.30500.000.00-32.19
25715662006.01.03 09:07sell0.10gbpusd1.73131.72921.72382006.01.03 12:541.72920.000.0014.70
25781282006.01.03 15:09sell0.10usdjpy117.36116.84116.612006.01.03 16:54116.610.000.0064.32
25786912006.01.03 15:28sell0.10usdchf1.30491.29991.29742006.01.03 16:161.29740.000.0057.81
25790432006.01.03 15:31sell0.10eurusd1.19121.19501.18372006.01.03 16:001.19500.000.00-38.00
25806662006.01.03 16:00buy0.10eurusd1.19501.19611.20302006.01.03 17:121.19610.000.0011.00
25817922006.01.03 16:16sell0.10usdchf1.29691.29611.28942006.01.03 17:021.29610.000.006.17
25838562006.01.03 16:54sell0.10usdjpy116.58116.49115.832006.01.03 18:56116.490.000.007.73
25842432006.01.03 17:02sell0.10usdchf1.29571.29481.28822006.01.04 01:191.28820.00-1.0758.22
25845862006.01.03 17:12buy0.10eurusd1.19661.19681.20462006.01.04 01:461.20460.00-0.7180.00
25868702006.01.03 18:54buy0.10gbpusd1.74301.73891.75102006.01.04 03:261.75100.000.0256.00
25869382006.01.03 18:56sell0.10usdjpy116.45116.83115.702006.01.04 03:15115.700.00-1.2664.83
25986662006.01.04 08:00sell0.10usdjpy115.77116.15115.022006.01.04 08:21116.150.000.00-32.72
25986692006.01.04 08:00buy0.10eurusd1.20481.20601.21282006.01.04 10:241.20600.000.0012.00
25987562006.01.04 08:00buy0.10gbpusd1.74911.74911.75682006.01.04 09:211.74910.000.000.00
25987652006.01.04 08:00sell0.10usdchf1.28891.28851.28142006.01.04 08:591.28850.000.003.10
25994362006.01.04 08:21sell0.10usdjpy116.12116.07115.372006.01.04 09:41116.070.000.004.31
26005052006.01.04 08:59sell0.10usdchf1.28791.28701.28042006.01.04 10:241.28700.000.006.99
26009502006.01.04 09:21buy0.10gbpusd1.74961.75491.75762006.01.04 10:221.75490.000.0037.10
26012252006.01.04 09:41sell0.10usdjpy116.03116.41115.282006.01.04 11:34116.410.000.00-32.64
26026992006.01.04 10:22buy0.10gbpusd1.75521.75771.76322006.01.04 13:471.75770.000.0017.50
26028072006.01.04 10:24buy0.10eurusd1.20641.20731.21442006.01.04 10:401.20730.000.009.00
26028242006.01.04 10:24sell0.10usdchf1.28681.28551.27932006.01.04 10:401.28550.000.0010.11
26040592006.01.04 10:40buy0.10eurusd1.20741.20901.21542006.01.04 13:461.20900.000.0016.00
26040672006.01.04 10:40sell0.10usdchf1.28521.28301.27772006.01.04 13:461.28300.000.0017.15
26051572006.01.04 11:35sell0.10usdjpy116.39116.06115.642006.01.04 13:59116.060.000.0028.43
26083692006.01.04 13:46sell0.10usdchf1.28261.28221.27512006.01.04 15:021.28220.000.003.12
26083782006.01.04 13:46buy0.10eurusd1.20951.21231.21752006.01.04 19:261.21230.000.0028.00
26084272006.01.04 13:47buy0.10gbpusd1.75811.75991.76612006.01.04 17:161.75990.000.0012.60
26086592006.01.04 13:59sell0.10usdjpy116.02116.40115.272006.01.04 16:16116.400.000.00-32.65
26105542006.01.04 15:02sell0.10usdchf1.28181.28171.27432006.01.04 15:421.28170.000.000.78
26114482006.01.04 15:43sell0.10usdchf1.28141.27651.27392006.01.04 19:041.27390.000.0058.87
26123092006.01.04 16:17sell0.10usdjpy116.36116.11115.612006.01.04 18:49116.110.000.0021.53
26137832006.01.04 17:16buy0.10gbpusd1.76051.75641.76852006.01.04 23:521.75640.000.00-28.70
26161652006.01.04 18:49sell0.10usdjpy116.07116.45115.322006.01.05 02:09116.450.00-3.80-32.63
26168362006.01.04 19:04sell0.10usdchf1.27341.27741.26592006.01.04 23:431.27740.000.00-31.31
26173072006.01.04 19:26buy0.10eurusd1.21271.20871.22072006.01.05 08:451.20870.00-2.13-40.00
26244642006.01.05 08:00sell0.10usdchf1.27961.27861.27212006.01.05 14:371.27860.000.007.82
26244852006.01.05 08:00sell0.10usdjpy116.08115.98115.332006.01.05 10:04115.980.000.008.62
26272922006.01.05 10:04sell0.10usdjpy115.94116.32115.192006.01.05 11:22116.320.000.00-32.67
26286032006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.30116.24115.552006.01.05 14:39116.240.000.005.16
26334252006.01.05 14:37sell0.10usdchf1.27861.27811.27112006.01.05 18:491.27810.000.003.91
26335152006.01.05 14:39sell0.10usdjpy116.21116.03115.462006.01.05 17:16116.030.000.0015.51
26376272006.01.05 17:16sell0.10usdjpy116.02115.87115.272006.01.06 14:30115.870.00-1.2712.95
26392762006.01.05 18:49sell0.10usdchf1.27761.27491.27012006.01.06 14:311.27490.00-1.0821.17
26514472006.01.06 14:30sell0.10usdjpy115.85115.33115.102006.01.06 14:48115.100.000.0065.17
26516682006.01.06 14:32sell0.10usdchf1.27451.27851.26702006.01.06 14:361.27850.000.00-31.28
26522622006.01.06 14:36sell0.10usdchf1.27801.27311.27052006.01.06 14:501.27050.000.0059.03
26535522006.01.06 14:48sell0.10usdjpy115.05115.02114.302006.01.06 14:53115.020.000.002.61
26537902006.01.06 14:50sell0.10usdchf1.27001.27001.26252006.01.06 16:271.27000.000.000.00
26543852006.01.06 14:53sell0.10usdjpy114.97114.77114.222006.01.06 15:24114.770.000.0017.43
26563432006.01.06 15:24sell0.10usdjpy114.74114.55113.992006.01.06 16:26114.550.000.0016.59
26585612006.01.06 16:26sell0.10usdjpy114.51114.47113.762006.01.06 18:29114.470.000.003.49
26586032006.01.06 16:27sell0.10usdchf1.26961.27361.26212006.01.09 08:251.27360.00-1.09-31.41
26613122006.01.06 18:29sell0.10usdjpy114.45114.45113.702006.01.06 21:36114.450.000.000.00
26676182006.01.09 08:00sell0.10usdjpy114.16114.15113.412006.01.09 11:12114.150.000.000.88
26680252006.01.09 08:25sell0.10usdchf1.27311.27711.26562006.01.09 10:021.27710.000.00-31.32
26703552006.01.09 10:02sell0.10usdchf1.27671.28071.26922006.01.10 08:281.28070.00-1.08-31.23
26726252006.01.09 11:14sell0.10usdjpy114.17114.55113.422006.01.09 17:25114.550.000.00-33.17
26734592006.01.09 12:00buy0.10eurusd1.20861.20461.21662006.01.10 03:311.20460.00-0.71-40.00
26773482006.01.09 16:00buy0.10gbpusd1.76551.76611.77352006.01.09 19:161.76610.000.004.20
26789482006.01.09 17:25sell0.10usdjpy114.52114.34113.772006.01.10 10:18114.340.00-1.2815.74
26808042006.01.09 19:16buy0.10gbpusd1.76651.76241.77452006.01.10 08:281.76240.000.02-28.70
26875162006.01.10 08:28buy0.10gbpusd1.76281.76611.77082006.01.10 09:421.76610.000.0023.10
26875242006.01.10 08:28sell0.10usdchf1.28031.27781.27282006.01.10 09:531.27780.000.0019.56
26895972006.01.10 09:42buy0.10gbpusd1.76641.76801.77442006.01.10 11:241.76800.000.0011.20
26897942006.01.10 09:53sell0.10usdchf1.27721.27711.26972006.01.10 11:291.27710.000.000.78
26903062006.01.10 10:18sell0.10usdjpy114.32114.70113.572006.01.10 14:42114.700.000.00-33.13
26919752006.01.10 11:24buy0.10gbpusd1.76851.76441.77652006.01.10 14:411.76440.000.00-28.70
26920512006.01.10 11:29sell0.10usdchf1.27651.28051.26902006.01.10 14:301.28050.000.00-31.24
26928282006.01.10 12:02sell0.10eurusd1.21021.20621.20272006.01.10 15:531.20620.000.0040.00
26954632006.01.10 14:30sell0.10usdchf1.27991.28391.27242006.01.11 09:411.28390.00-1.08-31.16
26958832006.01.10 14:42buy0.10gbpusd1.76481.76551.77282006.01.10 16:461.76550.000.004.90
26959152006.01.10 14:42sell0.10usdjpy114.67114.44113.922006.01.10 16:57114.440.000.0020.10
26975842006.01.10 15:56sell0.10eurusd1.20611.20991.19862006.01.11 13:341.20990.000.55-38.00
26985582006.01.10 16:46buy0.10gbpusd1.76591.76181.77392006.01.10 23:371.76180.000.00-28.70
26987352006.01.10 16:57sell0.10usdjpy114.42114.80113.672006.01.11 06:25114.800.00-1.28-33.10
27060152006.01.11 08:00buy0.10gbpusd1.76291.75881.77092006.01.11 09:401.75880.000.00-28.70
27060262006.01.11 08:01sell0.10usdjpy114.77114.48114.022006.01.11 12:50114.480.000.0025.33
27076832006.01.11 09:42buy0.10gbpusd1.75881.75471.76682006.01.11 11:051.75470.000.00-28.70
27090982006.01.11 11:05buy0.10gbpusd1.75521.75681.76322006.01.11 13:511.75680.000.0011.20
27112412006.01.11 12:50sell0.10usdjpy114.44114.41113.692006.01.11 14:14114.410.000.002.62
27123882006.01.11 13:34sell0.10eurusd1.20961.21341.20212006.01.11 17:551.21340.000.00-38.00
27127732006.01.11 13:51sell0.10gbpusd1.75691.76081.74942006.01.11 15:361.76080.000.00-27.30
27131222006.01.11 14:15sell0.10usdjpy114.39114.25113.642006.01.11 16:17114.250.000.0012.25
27147382006.01.11 15:37sell0.10gbpusd1.76041.76431.75292006.01.11 17:581.76430.000.00-27.30
27157752006.01.11 16:17sell0.10usdjpy114.21114.14113.462006.01.11 19:24114.140.000.006.13
27177672006.01.11 17:57sell0.10eurusd1.21351.21231.20602006.01.12 14:341.21230.001.6512.00
27178392006.01.11 17:58sell0.10gbpusd1.76391.76781.75642006.01.12 00:311.76780.00-0.63-27.30
27195162006.01.11 19:24sell0.10usdjpy114.11114.06113.362006.01.12 09:01114.060.00-3.864.38
27285362006.01.12 08:01sell0.10gbpusd1.76741.77131.75992006.01.12 10:591.77130.000.00-27.30
27300782006.01.12 09:01sell0.10usdjpy114.03113.73113.282006.01.12 10:11113.730.000.0026.38
27316972006.01.12 10:11sell0.10usdjpy113.71114.09112.962006.01.12 15:28114.090.000.00-33.30
27329112006.01.12 10:59sell0.10gbpusd1.77121.76971.76372006.01.12 13:251.76970.000.0010.50
27388722006.01.12 14:47buy0.10eurusd1.21141.20741.21942006.01.12 15:001.20740.000.00-40.00
27395562006.01.12 15:01buy0.10eurusd1.20741.20371.21572006.01.12 15:271.20370.000.00-37.00
27412242006.01.12 15:27sell0.10eurusd1.20341.20691.19562006.01.13 08:311.20690.000.55-35.00
27588972006.01.13 08:02sell0.10usdjpy114.43114.41113.682006.01.13 16:59114.410.000.001.75
27651032006.01.13 12:00buy0.10gbpusd1.76751.77091.77552006.01.13 14:431.77090.000.0023.80
27697112006.01.13 14:43buy0.10gbpusd1.77121.77601.77922006.01.13 18:561.77600.000.0033.60
27726782006.01.13 17:00sell0.10usdjpy114.38114.37113.632006.01.16 05:16114.370.00-1.290.87
27747892006.01.13 18:56buy0.10gbpusd1.77651.77241.78452006.01.16 10:421.77240.000.02-28.70
27817062006.01.16 08:07sell0.10usdjpy114.38114.76113.632006.01.16 12:37114.760.000.00-33.11
27817072006.01.16 08:07buy0.10usdchf1.27641.27851.28442006.01.16 16:321.27850.000.0016.43
27841602006.01.16 10:42buy0.10gbpusd1.77281.76871.78082006.01.16 12:211.76870.000.00-28.70
27856152006.01.16 12:21buy0.10gbpusd1.76951.76501.77712006.01.16 15:381.76500.000.00-31.50
27890812006.01.16 15:38buy0.10gbpusd1.76541.76601.77312006.01.16 16:511.76600.000.004.20
27894492006.01.16 16:00buy0.10eurusd1.21151.20751.21952006.01.17 01:571.20750.00-0.71-40.00
27899272006.01.16 16:33sell0.10usdchf1.27861.28261.27112006.01.17 01:561.28260.00-1.08-31.18
27902242006.01.16 16:51buy0.10gbpusd1.76631.76801.77432006.01.17 09:251.76800.000.0211.90
27981032006.01.17 08:00sell0.10usdchf1.27951.27861.27202006.01.17 09:331.27860.000.007.04
28000322006.01.17 09:25buy0.10gbpusd1.76821.76411.77622006.01.17 10:301.76410.000.00-28.70
28002002006.01.17 09:33sell0.10usdchf1.27801.28201.27052006.01.17 12:171.28200.000.00-31.20
28011852006.01.17 10:31buy0.10gbpusd1.76461.76051.77262006.01.17 10:491.76050.000.00-28.70
28017852006.01.17 10:49buy0.10gbpusd1.76081.76111.76912006.01.17 12:131.76110.000.002.10
28037712006.01.17 12:14buy0.10gbpusd1.76161.76271.76962006.01.17 17:451.76270.000.007.70
28038762006.01.17 12:17sell0.10usdchf1.28141.28541.27392006.01.17 15:401.28540.000.00-31.12
28087792006.01.17 15:47sell0.10usdchf1.28411.28391.27662006.01.18 05:221.28390.00-1.081.56
28113762006.01.17 17:45buy0.10gbpusd1.76321.76531.77122006.01.18 09:151.76530.000.0214.70
28197402006.01.18 08:00sell0.10usdchf1.28241.27751.27492006.01.18 09:521.27490.000.0058.83
28218962006.01.18 09:15sell0.10gbpusd1.76541.76931.75792006.01.18 09:521.76930.000.00-27.30
28226892006.01.18 09:52sell0.10gbpusd1.76911.76751.76162006.01.18 11:181.76750.000.0011.20
28226932006.01.18 09:52sell0.10usdchf1.27461.27861.26712006.01.18 11:001.27860.000.00-31.28
28246442006.01.18 11:00sell0.10usdchf1.27801.27711.27052006.01.18 13:201.27710.000.007.05
28250942006.01.18 11:18sell0.10gbpusd1.76711.76691.75962006.01.18 13:401.76690.000.001.40
28271342006.01.18 13:20sell0.10usdchf1.27651.27521.26902006.01.18 14:521.27520.000.0010.19
28275402006.01.18 13:40sell0.10gbpusd1.76651.77041.75902006.01.18 14:461.77040.000.00-27.30
28288582006.01.18 14:46sell0.10gbpusd1.77011.76791.76262006.01.18 15:171.76790.000.0015.40
28290982006.01.18 14:52sell0.10usdchf1.27461.27861.26712006.01.18 16:141.27860.000.00-31.28
28298712006.01.18 15:17sell0.10gbpusd1.76741.76561.75992006.01.18 16:251.76560.000.0012.60
28309962006.01.18 16:01buy0.10eurusd1.21361.20961.22162006.01.18 16:161.20960.000.00-40.00
28315282006.01.18 16:14sell0.10usdchf1.27901.28301.27152006.01.18 17:451.28300.000.00-31.17
28317002006.01.18 16:16buy0.10eurusd1.21011.20611.21812006.01.19 09:351.20610.00-2.13-40.00
28321402006.01.18 16:25sell0.10gbpusd1.76501.76231.75752006.01.18 18:301.76230.000.0018.90
28337922006.01.18 17:45sell0.10usdchf1.28221.28621.27472006.01.19 09:341.28620.00-3.24-31.10
28348772006.01.18 18:30sell0.10gbpusd1.76191.76091.75442006.01.18 19:171.76090.000.007.00
28356892006.01.18 19:17sell0.10gbpusd1.76041.76431.75292006.01.18 22:421.76430.000.00-27.30
28418422006.01.19 08:00sell0.10gbpusd1.76171.75871.75422006.01.19 08:491.75870.000.0021.00
28431832006.01.19 08:49sell0.10gbpusd1.75801.75601.75052006.01.19 09:411.75600.000.0014.00
28443172006.01.19 09:34sell0.10usdchf1.28561.28321.27812006.01.19 17:491.28320.000.0018.70
28444242006.01.19 09:35buy0.10eurusd1.20651.20661.21452006.01.19 13:371.20660.000.001.00
28446822006.01.19 09:41sell0.10gbpusd1.75551.75491.74802006.01.19 13:511.75490.000.004.20
28488182006.01.19 13:40sell0.10eurusd1.20701.21081.19952006.01.19 16:341.21080.000.00-38.00
28490122006.01.19 13:51sell0.10gbpusd1.75451.75841.74702006.01.19 14:231.75840.000.00-27.30
28497202006.01.19 14:23sell0.10gbpusd1.75811.75741.75062006.01.19 14:441.75740.000.004.90
28504502006.01.19 14:44sell0.10gbpusd1.75701.76091.74952006.01.19 16:341.76090.000.00-27.30
28532122006.01.19 16:35sell0.10gbpusd1.76151.75851.75402006.01.20 08:221.75850.00-0.2121.00
28532152006.01.19 16:35sell0.10eurusd1.21081.20631.20332006.01.20 09:401.20630.000.5545.00
28630672006.01.20 08:01buy0.10usdjpy115.65115.25116.452006.01.20 08:57115.250.000.00-34.71
28644232006.01.20 08:57buy0.10usdjpy115.27115.31116.072006.01.20 17:09115.310.000.003.47
28688072006.01.20 12:01sell0.10gbpusd1.75971.76361.75222006.01.20 14:541.76360.000.00-27.30
28688342006.01.20 12:02sell0.10eurusd1.20661.21041.19912006.01.20 15:161.21040.000.00-38.00
28714462006.01.20 14:54sell0.10gbpusd1.76321.76711.75572006.01.20 15:161.76710.000.00-27.30
28722172006.01.20 15:16sell0.10eurusd1.21011.20911.20262006.01.20 16:581.20910.000.0010.00
28722412006.01.20 15:16sell0.10gbpusd1.76691.76691.75942006.01.20 16:131.76690.000.000.00
28740642006.01.20 16:13sell0.10gbpusd1.76631.76471.75882006.01.20 17:101.76470.000.0011.20
28750882006.01.20 16:58sell0.10eurusd1.20871.21251.20122006.01.20 19:481.21250.000.00-38.00
28754802006.01.20 17:10buy0.10usdjpy115.33114.93116.132006.01.23 02:15114.930.001.14-34.80
28754912006.01.20 17:10sell0.10gbpusd1.76431.76821.75682006.01.20 19:381.76820.000.00-27.30
28775282006.01.20 19:40sell0.10gbpusd1.76831.77221.76082006.01.20 20:531.77220.000.00-27.30
28776872006.01.20 19:48sell0.10eurusd1.21231.21611.20482006.01.23 00:401.21610.000.55-38.00
28874302006.01.23 08:02sell0.10usdjpy114.79114.77114.042006.01.23 10:05114.770.000.001.74
28899712006.01.23 10:05sell0.10usdjpy114.72114.42113.972006.01.23 12:26114.420.000.0026.22
28934382006.01.23 12:00buy0.10gbpusd1.78441.78481.79242006.01.23 14:031.78480.000.002.80
28941202006.01.23 12:26sell0.10usdjpy114.38114.76113.632006.01.23 19:06114.760.000.00-33.11
28962642006.01.23 14:03buy0.10gbpusd1.78511.78541.79312006.01.23 19:021.78540.000.002.10
29011542006.01.23 19:02buy0.10gbpusd1.78581.78171.79382006.01.24 09:251.78170.000.02-28.70
29012422006.01.23 19:06sell0.10usdjpy114.73114.71113.982006.01.24 03:38114.710.00-1.281.74
29087762006.01.24 08:00buy0.10eurusd1.22951.22551.23752006.01.24 14:581.22550.000.00-40.00
29087822006.01.24 08:00sell0.10usdchf1.25841.26241.25092006.01.24 09:421.26240.000.00-31.68
29087832006.01.24 08:00sell0.10usdjpy114.59114.97113.842006.01.25 00:24114.970.00-1.22-33.05
29110442006.01.24 09:43sell0.10usdchf1.26201.26021.25452006.01.24 20:041.26020.000.0014.28
29168582006.01.24 15:00buy0.10eurusd1.22631.22781.23432006.01.24 20:201.22780.000.0015.00
29276692006.01.25 08:01sell0.10usdjpy114.95114.86114.202006.01.25 11:32114.860.000.007.84
29277062006.01.25 08:02sell0.10usdchf1.26181.26011.25432006.01.25 11:431.26010.000.0013.49
29331452006.01.25 11:32sell0.10usdjpy114.83115.21114.082006.01.25 15:05115.210.000.00-32.98
29334322006.01.25 11:43sell0.10usdchf1.25961.26361.25212006.01.25 15:511.26360.000.00-31.65
29380072006.01.25 15:06sell0.10usdjpy115.17115.55114.422006.01.25 15:49115.550.000.00-32.88
29391332006.01.25 15:51sell0.10usdchf1.26321.26301.25572006.01.25 16:471.26300.000.001.58
29405562006.01.25 16:46buy0.10usdjpy115.84115.44116.642006.01.26 08:57115.440.003.27-34.65
29405902006.01.25 16:47sell0.10usdchf1.26241.26641.25492006.01.26 12:311.26640.00-3.08-31.58
29549272006.01.26 12:31sell0.10usdchf1.26601.27001.25852006.01.26 19:011.27000.000.00-31.49
29590252006.01.26 16:01buy0.10eurusd1.22521.22121.23322006.01.26 19:011.22120.000.00-40.00
29590382006.01.26 16:02buy0.10gbpusd1.78851.78441.79652006.01.26 17:191.78440.000.00-28.70
29603772006.01.26 17:19buy0.10gbpusd1.78481.78071.79282006.01.26 19:081.78070.000.00-28.70
29615572006.01.26 18:12buy0.10usdjpy116.21116.30117.012006.01.27 08:15116.300.001.087.74
29622682006.01.26 19:02buy0.10eurusd1.22181.21781.22982006.01.27 12:041.21780.00-0.74-40.00
29623252006.01.26 19:02sell0.10usdchf1.26921.27321.26172006.01.27 11:451.27320.00-1.02-31.42
29628622006.01.26 19:09buy0.10gbpusd1.78071.77661.78872006.01.27 12:091.77660.00-0.01-28.70
29747412006.01.27 12:00buy0.10usdjpy116.89116.49117.692006.01.27 14:30116.490.000.00-34.34
29749912006.01.27 12:04sell0.10eurusd1.21781.22161.21032006.01.27 14:321.22160.000.00-38.00
29751692006.01.27 12:09sell0.10gbpusd1.77641.78031.76892006.01.27 14:301.78030.000.00-27.30
29781692006.01.27 14:30sell0.10gbpusd1.78061.78451.77312006.01.27 14:321.78450.000.00-27.30
29783172006.01.27 14:31buy0.10usdjpy116.60116.83117.402006.01.27 17:32116.830.000.0019.69
29784432006.01.27 14:32sell0.10gbpusd1.78441.78391.77692006.01.27 16:101.78390.000.003.50
29784542006.01.27 14:32sell0.10eurusd1.22141.21621.21392006.01.27 16:521.21390.000.0075.00
29817482006.01.27 16:10sell0.10gbpusd1.78341.77831.77592006.01.27 16:451.77590.000.0052.50
29829402006.01.27 16:45sell0.10gbpusd1.77531.77421.76782006.01.27 17:201.77420.000.007.70
29832522006.01.27 16:52sell0.10eurusd1.21361.21361.20612006.01.27 17:211.21360.000.000.00
29844992006.01.27 17:20sell0.10gbpusd1.77401.76901.76652006.01.27 20:081.76900.000.0035.00
29845432006.01.27 17:21sell0.10eurusd1.21321.21071.20572006.01.27 20:151.21070.000.0025.00
29847892006.01.27 17:33buy0.10usdjpy116.88117.20117.682006.01.27 21:20117.200.000.0027.30
29868622006.01.27 19:19buy0.10usdchf1.28401.28531.29202006.01.30 10:491.28530.000.8610.12
29953282006.01.30 08:02sell0.10gbpusd1.76841.76591.76092006.01.30 10:421.76590.000.0017.50
29953352006.01.30 08:02sell0.10eurusd1.21001.20971.20252006.01.30 10:441.20970.000.003.00
29982952006.01.30 09:52buy0.10usdjpy117.73117.33118.532006.01.31 08:10117.330.001.15-34.09
29996152006.01.30 10:42sell0.10gbpusd1.76541.76931.75792006.01.30 14:421.76930.000.00-27.30
29996962006.01.30 10:44sell0.10eurusd1.20921.20851.20172006.01.30 14:371.20850.000.007.00
30036922006.01.30 14:26buy0.10usdchf1.29031.28611.29832006.01.30 14:421.28610.000.00-32.66
30041112006.01.30 14:37sell0.10eurusd1.20831.21211.20082006.01.31 13:111.21210.000.59-38.00
30043282006.01.30 14:42sell0.10gbpusd1.76911.76841.76162006.01.30 15:141.76840.000.004.90
30043332006.01.30 14:42buy0.10usdchf1.28651.28741.29452006.01.30 20:201.28740.000.006.99
30051022006.01.30 15:14sell0.10gbpusd1.76811.76701.76062006.01.30 20:081.76700.000.007.70
30167742006.01.31 08:00sell0.10gbpusd1.76831.77221.76082006.01.31 08:541.77220.000.00-27.30
30178522006.01.31 08:54sell0.10gbpusd1.77181.77111.76432006.01.31 14:371.77110.000.004.90
30216572006.01.31 12:00buy0.10usdjpy117.19117.19117.992006.01.31 13:52117.190.000.000.00
30228212006.01.31 13:11sell0.10eurusd1.21181.21561.20432006.01.31 17:541.21560.000.00-38.00
30237702006.01.31 13:52buy0.10usdjpy117.20116.80118.002006.01.31 18:14116.800.000.00-34.25
30246442006.01.31 14:37sell0.10gbpusd1.77061.77451.76312006.01.31 16:181.77450.000.00-27.30
30264242006.01.31 16:18sell0.10gbpusd1.77381.77771.76632006.01.31 16:561.77770.000.00-27.30
30273652006.01.31 16:56sell0.10gbpusd1.77711.78101.76962006.01.31 17:521.78100.000.00-27.30
30289302006.01.31 17:54sell0.10gbpusd1.78051.78441.77302006.01.31 18:141.78440.000.00-27.30
30289552006.01.31 17:54sell0.10eurusd1.21531.21911.20782006.01.31 18:411.21910.000.00-38.00
30296892006.01.31 18:14buy0.10usdjpy116.82117.39117.622006.02.01 10:21117.620.001.1568.02
30298062006.01.31 18:14sell0.10gbpusd1.78411.78801.77662006.01.31 20:301.77660.000.0052.50
30308872006.01.31 18:41sell0.10eurusd1.21881.21821.21132006.01.31 20:141.21820.000.006.00
30408722006.02.01 08:00sell0.10eurusd1.21511.21091.20762006.02.01 13:541.21090.000.0042.00
30408862006.02.01 08:00sell0.10gbpusd1.77911.77871.77162006.02.01 10:591.77870.000.002.80
30444992006.02.01 10:21buy0.10usdjpy117.65117.91118.452006.02.01 19:56117.910.000.0022.05
30458132006.02.01 11:02sell0.10gbpusd1.77851.77751.77102006.02.01 12:151.77750.000.007.00
30475572006.02.01 12:15sell0.10gbpusd1.77721.77501.76972006.02.01 14:521.77500.000.0015.40
30500962006.02.01 13:54sell0.10eurusd1.21061.20961.20312006.02.01 15:241.20960.000.0010.00
30518192006.02.01 14:52sell0.10gbpusd1.77461.77851.76712006.02.01 16:021.77850.000.00-27.30
30527322006.02.01 15:24sell0.10eurusd1.20931.20671.20182006.02.02 10:521.20670.001.7726.00
30534132006.02.01 16:02buy0.10usdchf1.28461.28591.29262006.02.01 18:521.28590.000.0010.11
30571652006.02.01 18:52buy0.10usdchf1.28641.28821.29442006.02.02 09:101.28820.002.7713.98
30580812006.02.01 19:56buy0.10usdjpy117.96118.29118.762006.02.02 09:06118.290.003.4327.90
30657362006.02.02 08:00buy0.10gbpusd1.77331.77351.78132006.02.02 08:301.77350.000.001.40
30664432006.02.02 08:30buy0.10gbpusd1.77371.77461.78172006.02.02 12:361.77460.000.006.30
30671142006.02.02 09:06buy0.10usdjpy118.32118.43119.122006.02.02 11:05118.430.000.009.29
30693842006.02.02 10:52sell0.10eurusd1.20641.20631.19892006.02.02 16:011.20630.000.001.00
30697692006.02.02 11:06buy0.10usdjpy118.45118.47119.252006.02.03 14:30118.470.001.141.69
30751612006.02.02 16:00buy0.10usdchf1.29071.28651.29872006.02.02 16:231.28650.000.00-32.65
30751812006.02.02 16:01sell0.10eurusd1.20621.21001.19872006.02.02 16:291.21000.000.00-38.00
30758112006.02.02 16:23buy0.10usdchf1.28651.28671.29452006.02.03 11:401.28670.000.921.55
30761022006.02.02 16:29sell0.10eurusd1.20941.20751.20192006.02.03 14:301.20750.000.5919.00
30879892006.02.03 11:40buy0.10usdchf1.28731.28801.29532006.02.03 14:301.28800.000.005.44
30905312006.02.03 14:30buy0.10usdjpy118.43119.00119.232006.02.03 15:07119.230.000.0067.10
30905642006.02.03 14:30sell0.10eurusd1.20771.20371.20022006.02.03 14:381.20370.000.0040.00
30905862006.02.03 14:30buy0.10usdchf1.28671.29221.29472006.02.03 14:451.29220.000.0042.57
30917042006.02.03 14:38sell0.10eurusd1.20341.19911.19592006.02.03 15:431.19910.000.0043.00
30921782006.02.03 14:46buy0.10usdchf1.29341.29451.30142006.02.03 15:011.29450.000.008.50
30926322006.02.03 14:55sell0.10gbpusd1.76861.76371.76112006.02.03 15:371.76370.000.0034.30
30931322006.02.03 15:01buy0.10usdchf1.29551.29751.30312006.02.03 15:321.29750.000.0015.41
30938022006.02.03 15:07buy0.10usdjpy119.26118.86120.062006.02.03 17:47118.860.000.00-33.65
30952012006.02.03 15:32buy0.10usdchf1.29801.29381.30602006.02.03 17:311.29380.000.00-32.47
30954122006.02.03 15:39sell0.10gbpusd1.76251.76171.75502006.02.03 17:051.76170.000.005.60
30955392006.02.03 15:43sell0.10eurusd1.19891.20271.19142006.02.03 17:341.20270.000.00-38.00
  0.00 -15.59 -821.19
Closed P/L: -836.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
30982242006.02.03 17:34sell0.10eurusd1.20241.20621.1949 1.20260.000.59-2.00
30975412006.02.03 17:05sell0.10gbpusd1.76131.76521.7538 1.76320.00-0.12-13.30
30981772006.02.03 17:33buy0.10usdchf1.29421.29001.3022 1.29460.000.923.09
30986062006.02.03 17:52buy0.10usdjpy118.93118.53119.73 118.930.001.140.00
  0.00 2.53 -12.21
 Floating P/L: -9.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -836.78 Floating P/L: -9.68 Margin: 443.53
Balance: 9 163.22 Equity: 9 153.54 Free Margin: 8 710.01
 
Details:
Gross Profit: 2 632.71 Gross Loss: 3 469.49 Total Net Profit: -836.78
Profit Factor: 0.76 Expected Payoff: -3.21  
Absolute Drawdown: 1 252.39 Maximal Drawdown (%): 154.80 (1.5%)  
 
Total Trades: 261 Short Positions (won %): 174 (58.62%) Long Positions (won %): 87 (58.62%)
Profit Trades (% of total): 153 (58.62%) Loss trades (% of total): 108 (41.38%)
Largest profit trade: 79.29 loss trade: -42.13
Average profit trade: 17.21 loss trade: -32.12
Maximum consecutive wins ($): 12 (277.17) consecutive losses ($): 7 (-228.83)
Maximal consecutive profit (count): 280.93 (7) consecutive loss (count): -228.83 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2