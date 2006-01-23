North Finance Co Ltd

Account: 119156 Name: 22nof_22_22_22_22 Currency: USD 2006 February 3, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7698342006.01.22 19:13balanceDeposit50 000.00
7698872006.01.23 01:00sell1.00usdjpy115.150.000.002006.01.23 01:40115.220.000.000.00-60.75
7698922006.01.23 01:00sell1.00usdchf1.27530.00000.00002006.01.23 05:051.26680.000.000.00670.98
7699402006.01.23 01:07buy1.00eurusd1.21440.00000.00002006.01.23 05:061.22330.000.000.00890.00
7699442006.01.23 01:08buy1.00gbpusd1.77180.00000.00002006.01.23 05:151.78150.000.000.00970.00
7716552006.01.23 04:50buy1.00usdcad1.15260.00000.00002006.01.23 04:581.15190.000.000.00-60.77
7717112006.01.23 04:58sell1.00usdcad1.15190.00000.00002006.01.23 06:001.15210.000.000.00-17.36
7717562006.01.23 05:10sell1.00usdjpy114.790.000.002006.01.23 05:16114.840.000.000.00-43.54
7717722006.01.23 05:15buy1.00eurusd1.22400.00000.00002006.01.23 06:051.22430.000.000.0030.00
7717882006.01.23 05:20sell1.00usdjpy114.780.000.002006.01.23 06:10114.720.000.000.0052.30
7717902006.01.23 05:20sell1.00usdchf1.26600.00000.00002006.01.23 06:061.26580.000.000.0015.80
7719192006.01.23 05:45buy1.00gbpusd1.78210.00000.00002006.01.23 05:501.78150.000.000.00-60.00
7719572006.01.23 05:50sell1.00gbpusd1.78150.00000.00002006.01.23 05:551.78270.000.000.00-120.00
7720132006.01.23 05:55buy1.00gbpusd1.78270.00000.00002006.01.23 06:051.78000.000.000.00-270.00
7721372006.01.23 06:05sell1.00gbpusd1.78000.00000.00002006.01.23 06:501.78100.000.000.00-100.00
7725642006.01.23 07:05sell1.00eurusd1.22370.00000.00002006.01.23 07:541.22370.000.000.000.00
7725652006.01.23 07:05buy1.00usdchf1.26650.00000.00002006.01.23 07:451.26620.000.000.00-23.69
7725672006.01.23 07:06sell1.00audusd0.75350.00000.00002006.01.23 07:560.75370.000.000.00-20.00
7727732006.01.23 07:45sell1.00usdcad1.15240.00000.00002006.01.23 08:001.15320.000.000.00-69.37
7728782006.01.23 08:00buy1.00usdcad1.15320.00000.00002006.01.23 08:351.15270.000.000.00-43.38
7728892006.01.23 08:00sell1.00audusd0.75300.00000.00002006.01.23 08:060.75370.000.000.00-70.00
7730132006.01.23 08:10sell1.00audusd0.75320.00000.00002006.01.23 08:150.75350.000.000.00-30.00
7736612006.01.23 09:15buy1.00usdjpy114.750.000.002006.01.23 09:25114.700.000.000.00-43.59
7737882006.01.23 09:25sell1.00usdjpy114.700.000.002006.01.23 09:55114.760.000.000.00-52.28
7741702006.01.23 09:50sell1.00usdchf1.26450.00000.00002006.01.23 10:251.26560.000.000.00-86.92
7741722006.01.23 09:50buy1.00eurusd1.22490.00000.00002006.01.23 10:051.22430.000.000.00-60.00
7741952006.01.23 09:51buy1.00audusd0.75380.00000.00002006.01.23 10:310.75320.000.000.00-60.00
7744662006.01.23 10:10sell1.00usdjpy114.600.000.002006.01.23 10:25114.740.000.000.00-122.01
7746492006.01.23 10:25sell1.00eurusd1.22380.00000.00002006.01.23 11:101.22390.000.000.00-10.00
7748562006.01.23 10:45sell1.00usdjpy114.550.000.002006.01.23 11:00114.710.000.000.00-139.48
7762932006.01.23 12:35buy1.00eurusd1.22700.00000.00002006.01.23 13:201.22760.000.000.0060.00
7768062006.01.23 13:10buy1.00usdcad1.15160.00000.00002006.01.23 13:301.15080.000.000.00-69.52
7774892006.01.23 14:10buy1.00usdchf1.26150.00000.00002006.01.23 14:151.26090.000.000.00-47.59
7775242006.01.23 14:15buy1.00gbpusd1.78420.00000.00002006.01.23 15:401.78500.000.000.0080.00
7775342006.01.23 14:15sell1.00usdchf1.26090.00000.00002006.01.23 14:251.26150.000.000.00-47.56
7775902006.01.23 14:20sell1.00usdjpy114.250.000.002006.01.23 15:05114.350.000.000.00-87.45
7777172006.01.23 14:30sell1.00usdchf1.26070.00000.00002006.01.23 15:151.26040.000.000.0023.80
7783232006.01.23 15:05buy1.00usdcad1.15120.00000.00002006.01.23 15:131.15020.000.000.00-86.94
7784882006.01.23 15:20sell1.00usdchf1.25890.00000.00002006.01.23 15:551.26030.000.000.00-111.08
7784892006.01.23 15:20sell1.00usdcad1.14970.00000.00002006.01.23 16:261.14910.000.000.0052.21
7787392006.01.23 15:40sell1.00gbpusd1.78500.00000.00002006.01.23 15:451.78620.000.000.00-120.00
7788742006.01.23 15:50sell1.00gbpusd1.78520.00000.00002006.01.23 16:251.78650.000.000.00-130.00
7789232006.01.23 15:55buy1.00usdchf1.26030.00000.00002006.01.23 16:201.25940.000.000.00-71.46
7793402006.01.23 16:30buy1.00usdjpy114.500.000.002006.01.23 18:45114.630.000.000.00113.41
7793952006.01.23 16:35sell1.00gbpusd1.78460.00000.00002006.01.23 17:401.78490.000.000.00-30.00
7794902006.01.23 16:40sell1.00eurusd1.22750.00000.00002006.01.23 17:351.22840.000.000.00-90.00
7795622006.01.23 16:45buy1.00usdchf1.26020.00000.00002006.01.23 17:401.25910.000.000.00-87.36
7801692006.01.23 17:35buy1.00eurusd1.22840.00000.00002006.01.23 18:051.22730.000.000.00-110.00
7802252006.01.23 17:40buy1.00gbpusd1.78490.00000.00002006.01.23 17:451.78420.000.000.00-70.00
7802582006.01.23 17:45sell1.00gbpusd1.78420.00000.00002006.01.23 17:501.78520.000.000.00-100.00
7803142006.01.23 17:50buy1.00gbpusd1.78520.00000.00002006.01.23 18:051.78410.000.000.00-110.00
7804232006.01.23 18:00sell1.00audusd0.75200.00000.00002006.01.23 18:560.75250.000.000.00-50.00
7810902006.01.23 18:50buy1.00usdjpy114.650.000.002006.01.23 19:40114.640.000.000.00-8.72
7811482006.01.23 18:55sell1.00eurusd1.22720.00000.00002006.01.23 19:091.22810.000.000.00-90.00
7812732006.01.23 19:05sell1.00usdchf1.25990.00000.00002006.01.23 20:051.25970.000.000.0015.88
7812952006.01.23 19:09buy1.00eurusd1.22810.00000.00002006.01.23 20:151.22840.000.000.0030.00
7820542006.01.23 20:20sell1.00usdjpy114.600.000.002006.01.23 21:10114.560.000.000.0034.92
7820562006.01.23 20:20sell1.00usdcad1.14980.00000.00002006.01.23 21:021.15040.000.000.00-52.16
7822512006.01.23 20:45sell1.00audusd0.75260.00000.00002006.01.23 20:500.75320.000.000.00-60.00
7824422006.01.23 21:10buy1.00eurusd1.22910.00000.00002006.01.23 21:561.22940.000.000.0030.00
7824692006.01.23 21:15sell1.00usdjpy114.440.000.002006.01.23 21:55114.510.000.000.00-61.13
7824702006.01.23 21:15sell1.00usdcad1.14940.00000.00002006.01.23 21:311.15020.000.000.00-69.55
7824712006.01.23 21:15buy1.00gbpusd1.78680.00000.00002006.01.23 21:301.78600.000.000.00-80.00
7825922006.01.23 21:30sell1.00gbpusd1.78600.00000.00002006.01.23 21:451.78730.000.000.00-130.00
7827262006.01.23 21:45buy1.00gbpusd1.78730.00000.00002006.01.23 23:151.78650.000.000.00-80.00
7828422006.01.23 22:00buy1.00eurusd1.23010.00000.00002006.01.23 22:151.22960.000.000.00-50.00
7828442006.01.23 22:00sell1.00usdjpy114.440.000.002006.01.23 23:00114.460.000.000.00-17.47
7828452006.01.23 22:00sell1.00usdchf1.25740.00000.00002006.01.23 22:051.25810.000.000.00-55.64
7828962006.01.23 22:05sell1.00usdcad1.14940.00000.00002006.01.23 22:401.14980.000.000.00-34.79
7829212006.01.23 22:10sell1.00usdchf1.25740.00000.00002006.01.23 23:551.25690.000.000.0039.78
7829422006.01.23 22:15sell1.00eurusd1.22960.00000.00002006.01.23 22:201.23040.000.000.00-80.00
7829652006.01.23 22:20buy1.00eurusd1.23040.00000.00002006.01.23 23:501.23060.000.000.0020.00
7832052006.01.23 23:17sell1.00usdjpy114.370.000.002006.01.23 23:50114.440.000.000.00-61.17
7832132006.01.23 23:20buy1.00gbpusd1.78770.00000.00002006.01.24 00:031.78720.000.002.00-50.00
7833822006.01.24 00:15buy1.00usdcad1.14970.00000.00002006.01.24 01:071.14960.000.000.00-8.70
7837302006.01.24 02:00buy1.00audusd0.75420.00000.00002006.01.24 02:050.75300.000.000.00-120.00
7838812006.01.24 02:43sell1.00gbpusd1.78620.00000.00002006.01.24 03:201.78660.000.000.00-40.00
7839142006.01.24 03:00sell1.00usdchf1.25820.00000.00002006.01.24 03:401.25890.000.000.00-55.60
7839752006.01.24 03:20buy1.00gbpusd1.78660.00000.00002006.01.24 03:561.78600.000.000.00-60.00
7839912006.01.24 03:25buy1.00eurusd1.22990.00000.00002006.01.24 03:361.22940.000.000.00-50.00
7840002006.01.24 03:33sell1.00usdjpy114.470.000.002006.01.24 03:40114.560.000.000.00-78.56
7840042006.01.24 03:35buy1.00usdcad1.15010.00000.00002006.01.24 04:551.15080.000.000.0060.83
7840322006.01.24 03:56sell1.00gbpusd1.78600.00000.00002006.01.24 06:251.78460.000.000.00140.00
7840512006.01.24 04:15sell1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.24 06:300.75140.000.000.0050.00
7844882006.01.24 06:05buy1.00usdchf1.25980.00000.00002006.01.24 06:211.25920.000.000.00-47.65
7845572006.01.24 06:21sell1.00usdchf1.25920.00000.00002006.01.24 06:301.25980.000.000.00-47.63
7845892006.01.24 06:30sell1.00gbpusd1.78410.00000.00002006.01.24 06:351.78470.000.000.00-60.00
7845992006.01.24 06:35buy1.00gbpusd1.78470.00000.00002006.01.24 08:101.78580.000.000.00110.00
7846002006.01.24 06:35sell1.00eurusd1.22820.00000.00002006.01.24 06:401.22870.000.000.00-50.00
7846232006.01.24 06:40buy1.00eurusd1.22870.00000.00002006.01.24 06:451.22830.000.000.00-40.00
7846252006.01.24 06:40sell1.00usdchf1.25930.00000.00002006.01.24 06:501.25980.000.000.00-39.69
7846812006.01.24 06:55buy1.00eurusd1.22850.00000.00002006.01.24 08:251.22980.000.000.00130.00
7846852006.01.24 06:57sell1.00usdjpy114.780.000.002006.01.24 08:30114.640.000.000.00122.12
7847502006.01.24 07:15sell1.00usdchf1.25930.00000.00002006.01.24 08:251.25850.000.000.0063.57
7856502006.01.24 08:45sell1.00usdjpy114.560.000.002006.01.24 09:05114.670.000.000.00-95.93
7858332006.01.24 09:05buy1.00usdjpy114.670.000.002006.01.24 09:20114.570.000.000.00-87.28
7860202006.01.24 09:20sell1.00usdjpy114.570.000.002006.01.24 10:10114.550.000.000.0017.46
7861872006.01.24 09:35sell1.00gbpusd1.78470.00000.00002006.01.24 09:451.78590.000.000.00-120.00
7863902006.01.24 10:00sell1.00eurusd1.22860.00000.00002006.01.24 11:251.22750.000.000.00110.00
7877712006.01.24 12:00sell1.00usdchf1.26130.00000.00002006.01.24 12:301.26240.000.000.00-87.14
7877752006.01.24 12:00buy1.00eurusd1.22780.00000.00002006.01.24 12:301.22710.000.000.00-70.00
7878572006.01.24 12:06buy1.00audusd0.75010.00000.00002006.01.24 13:320.75000.000.000.00-10.00
7880352006.01.24 12:25sell1.00usdjpy114.580.000.002006.01.24 12:41114.660.000.000.00-69.77
7881752006.01.24 12:41buy1.00usdjpy114.660.000.002006.01.24 12:56114.560.000.000.00-87.29
7882672006.01.24 12:56sell1.00usdjpy114.560.000.002006.01.24 13:40114.650.000.000.00-78.50
7883372006.01.24 13:05sell1.00eurusd1.22740.00000.00002006.01.24 13:251.22760.000.000.00-20.00
7884652006.01.24 13:20buy1.00gbpusd1.78420.00000.00002006.01.24 13:551.78300.000.000.00-120.00
7886142006.01.24 13:40sell1.00eurusd1.22620.00000.00002006.01.24 14:101.22740.000.000.00-120.00
7886192006.01.24 13:40buy1.00usdchf1.26320.00000.00002006.01.24 14:001.26220.000.000.00-79.23
7887402006.01.24 13:55sell1.00gbpusd1.78300.00000.00002006.01.24 14:051.78420.000.000.00-120.00
7888272006.01.24 14:05buy1.00gbpusd1.78420.00000.00002006.01.24 15:051.78410.000.000.00-10.00
7889382006.01.24 14:15sell1.00usdcad1.15100.00000.00002006.01.24 14:551.15200.000.000.00-86.81
7895582006.01.24 15:05sell1.00usdcad1.15110.00000.00002006.01.24 15:501.15120.000.000.00-8.69
7898382006.01.24 15:33sell1.00audusd0.74960.00000.00002006.01.24 15:500.75020.000.000.00-60.00
7900132006.01.24 15:50buy1.00audusd0.75020.00000.00002006.01.24 15:570.74940.000.000.00-80.00
7900652006.01.24 15:55buy1.00usdchf1.26240.00000.00002006.01.24 16:101.26090.000.000.00-118.96
7900822006.01.24 15:57sell1.00audusd0.74940.00000.00002006.01.24 16:100.75040.000.000.00-100.00
7901952006.01.24 16:05buy1.00gbpusd1.78590.00000.00002006.01.24 16:251.78510.000.000.00-80.00
7902512006.01.24 16:10sell1.00usdchf1.26090.00000.00002006.01.24 16:401.26240.000.000.00-118.82
7902642006.01.24 16:10buy1.00audusd0.75040.00000.00002006.01.24 16:250.74920.000.000.00-120.00
7904132006.01.24 16:25sell1.00audusd0.74920.00000.00002006.01.24 16:560.75030.000.000.00-110.00
7904162006.01.24 16:25sell1.00gbpusd1.78510.00000.00002006.01.24 16:351.78620.000.000.00-110.00
7905372006.01.24 16:35buy1.00usdjpy114.560.000.002006.01.24 17:05114.480.000.000.00-69.88
7905902006.01.24 16:40sell1.00eurusd1.22650.00000.00002006.01.24 16:551.22760.000.000.00-110.00
7905962006.01.24 16:40buy1.00usdchf1.26240.00000.00002006.01.24 17:001.26100.000.000.00-111.02
7907582006.01.24 16:55buy1.00eurusd1.22760.00000.00002006.01.24 17:451.22740.000.000.00-20.00
7908112006.01.24 17:00sell1.00usdchf1.26100.00000.00002006.01.24 18:101.26120.000.000.00-15.86
7908822006.01.24 17:10buy1.00usdjpy114.540.000.002006.01.24 18:20114.570.000.000.0026.18
7912882006.01.24 17:55buy1.00gbpusd1.78650.00000.00002006.01.24 18:001.78480.000.000.00-170.00
7913252006.01.24 18:00sell1.00gbpusd1.78480.00000.00002006.01.24 18:401.78650.000.000.00-170.00
7915432006.01.24 18:22buy1.00audusd0.75070.00000.00002006.01.24 19:200.75080.000.000.0010.00
7916032006.01.24 18:30buy1.00usdjpy114.640.000.002006.01.24 18:35114.590.000.000.00-43.63
7922952006.01.24 19:27buy1.00audusd0.75170.00000.00002006.01.24 19:460.75100.000.000.00-70.00
7923932006.01.24 19:40sell1.00usdjpy114.510.000.002006.01.24 19:45114.580.000.000.00-61.09
7924022006.01.24 19:40sell1.00usdcad1.15480.00000.00002006.01.24 20:551.15490.000.000.00-8.66
7924902006.01.24 19:45buy1.00usdjpy114.580.000.002006.01.24 20:50114.590.000.000.008.73
7925712006.01.24 19:55buy1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.24 20:160.75090.000.000.00-100.00
7927522006.01.24 20:20buy1.00gbpusd1.78970.00000.00002006.01.24 20:351.78860.000.000.00-110.00
7928962006.01.24 21:00buy1.00usdchf1.25970.00000.00002006.01.24 21:501.26040.000.000.0055.54
7929302006.01.24 21:05sell1.00usdcad1.15410.00000.00002006.01.24 22:501.15240.000.000.00147.52
7929512006.01.24 21:10sell1.00gbpusd1.78850.00000.00002006.01.24 21:151.78920.000.000.00-70.00
7930052006.01.24 21:20sell1.00eurusd1.22840.00000.00002006.01.24 22:001.22900.000.000.00-60.00
7930082006.01.24 21:20sell1.00gbpusd1.78810.00000.00002006.01.24 22:051.78650.000.000.00160.00
7932132006.01.24 21:30buy1.00audusd0.75170.00000.00002006.01.24 23:060.75140.000.000.00-30.00
7934262006.01.24 22:02sell1.00usdjpy114.540.000.002006.01.24 22:20114.620.000.000.00-69.80
7936942006.01.24 22:44buy1.00eurusd1.22910.00000.00002006.01.24 22:451.22860.000.000.00-50.00
7936992006.01.24 22:45buy1.00gbpusd1.78680.00000.00002006.01.24 22:501.78600.000.000.00-80.00
7939202006.01.24 23:15buy1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.24 23:290.75140.000.000.00-50.00
7939692006.01.24 23:29sell1.00audusd0.75140.00000.00002006.01.24 23:420.75210.000.000.00-70.00
7940362006.01.24 23:55sell1.00eurusd1.22780.00000.00002006.01.25 01:161.22740.000.002.0040.00
7942202006.01.25 00:40sell1.00gbpusd1.78440.00000.00002006.01.25 01:301.78430.000.000.0010.00
7942892006.01.25 00:55buy1.00usdcad1.15240.00000.00002006.01.25 02:261.15240.000.000.000.00
7944042006.01.25 01:20sell1.00eurusd1.22700.00000.00002006.01.25 02:321.22660.000.000.0040.00
7944282006.01.25 01:26buy1.00usdchf1.26210.00000.00002006.01.25 02:401.26260.000.000.0039.60
7946332006.01.25 01:50sell1.00gbpusd1.78310.00000.00002006.01.25 02:551.78330.000.000.00-20.00
7947312006.01.25 02:05buy1.00audusd0.75160.00000.00002006.01.25 02:110.75100.000.000.00-60.00
7947972006.01.25 02:16buy1.00audusd0.75160.00000.00002006.01.25 02:200.75060.000.000.00-100.00
7948142006.01.25 02:20sell1.00audusd0.75060.00000.00002006.01.25 02:350.75130.000.000.00-70.00
7951362006.01.25 04:10buy1.00usdcad1.15320.00000.00002006.01.25 04:151.15250.000.000.00-60.74
7951472006.01.25 04:15sell1.00usdcad1.15250.00000.00002006.01.25 04:251.15330.000.000.00-69.37
7951532006.01.25 04:20sell1.00usdchf1.26240.00000.00002006.01.25 04:401.26320.000.000.00-63.33
7951702006.01.25 04:30sell1.00usdcad1.15270.00000.00002006.01.25 04:351.15320.000.000.00-43.36
7952052006.01.25 04:40buy1.00usdchf1.26320.00000.00002006.01.25 05:201.26310.000.000.00-7.92
7952082006.01.25 04:41sell1.00audusd0.75080.00000.00002006.01.25 05:200.75150.000.000.00-70.00
7952672006.01.25 05:00buy1.00gbpusd1.78290.00000.00002006.01.25 05:471.78230.000.000.00-60.00
7953752006.01.25 05:47buy1.00eurusd1.22660.00000.00002006.01.25 05:501.22610.000.000.00-50.00
7954052006.01.25 05:55sell1.00usdchf1.26290.00000.00002006.01.25 06:351.26310.000.000.00-15.83
7954122006.01.25 05:56buy1.00eurusd1.22680.00000.00002006.01.25 06:351.22670.000.000.00-10.00
7956122006.01.25 06:40buy1.00eurusd1.22730.00000.00002006.01.25 07:201.22630.000.000.00-100.00
7956132006.01.25 06:40sell1.00usdchf1.26230.00000.00002006.01.25 07:201.26300.000.000.00-55.42
7957452006.01.25 07:20sell1.00gbpusd1.78210.00000.00002006.01.25 07:351.78340.000.000.00-130.00
7957462006.01.25 07:20sell1.00eurusd1.22630.00000.00002006.01.25 08:001.22750.000.000.00-120.00
7958092006.01.25 07:30sell1.00usdcad1.15160.00000.00002006.01.25 08:101.15200.000.000.00-34.72
7958992006.01.25 07:45buy1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.25 07:520.75120.000.000.00-70.00
7959282006.01.25 07:52sell1.00audusd0.75120.00000.00002006.01.25 07:550.75180.000.000.00-60.00
7959402006.01.25 07:55buy1.00audusd0.75180.00000.00002006.01.25 09:200.75170.000.000.00-10.00
7961382006.01.25 08:15sell1.00usdcad1.15110.00000.00002006.01.25 08:551.15150.000.000.00-34.74
7962342006.01.25 08:31buy1.00eurusd1.22800.00000.00002006.01.25 09:151.22680.000.000.00-120.00
7962932006.01.25 08:45sell1.00usdjpy114.900.000.002006.01.25 08:55114.980.000.000.00-69.58
7963642006.01.25 09:00sell1.00usdcad1.15100.00000.00002006.01.25 09:161.15130.000.000.00-26.06
7964882006.01.25 09:15sell1.00eurusd1.22680.00000.00002006.01.25 09:401.22760.000.000.00-80.00
7965172006.01.25 09:20sell1.00usdcad1.15080.00000.00002006.01.25 09:251.15170.000.000.00-78.15
7965662006.01.25 09:25buy1.00usdcad1.15170.00000.00002006.01.25 10:201.15130.000.000.00-34.74
7973962006.01.25 10:50sell1.00usdjpy114.900.000.002006.01.25 12:05114.790.000.000.0095.83
7976872006.01.25 11:10buy1.00audusd0.75300.00000.00002006.01.25 11:300.75250.000.000.00-50.00
7978372006.01.25 11:16sell1.00usdcad1.15000.00000.00002006.01.25 11:251.15090.000.000.00-78.20
7984252006.01.25 11:45buy1.00audusd0.75360.00000.00002006.01.25 12:100.75280.000.000.00-80.00
7991122006.01.25 12:35sell1.00usdchf1.25830.00000.00002006.01.25 12:401.25930.000.000.00-79.41
7991142006.01.25 12:35buy1.00gbpusd1.79200.00000.00002006.01.25 12:451.78930.000.000.00-270.00
7992702006.01.25 12:45sell1.00gbpusd1.78930.00000.00002006.01.25 13:351.78930.000.000.000.00
7998172006.01.25 13:35sell1.00usdjpy114.810.000.002006.01.25 14:15114.850.000.000.00-34.83
8000622006.01.25 14:00sell1.00usdcad1.14870.00000.00002006.01.25 14:051.14990.000.000.00-104.36
8001372006.01.25 14:05buy1.00usdcad1.14990.00000.00002006.01.25 14:551.15030.000.000.0034.77
8003512006.01.25 14:25buy1.00audusd0.75420.00000.00002006.01.25 15:350.75440.000.000.0020.00
8004902006.01.25 14:40sell1.00usdchf1.25830.00000.00002006.01.25 15:151.25910.000.000.00-63.54
8008282006.01.25 15:10buy1.00usdcad1.15100.00000.00002006.01.25 15:301.15020.000.000.00-69.55
8008982006.01.25 15:15sell1.00usdjpy114.750.000.002006.01.25 15:25114.890.000.000.00-121.86
8010162006.01.25 15:20sell1.00gbpusd1.78880.00000.00002006.01.25 16:301.78850.000.000.0030.00
8011652006.01.25 15:30sell1.00usdcad1.15020.00000.00002006.01.25 15:351.15150.000.000.00-112.90
8012632006.01.25 15:35buy1.00usdcad1.15150.00000.00002006.01.25 15:401.15070.000.000.00-69.52
8014222006.01.25 15:45buy1.00usdcad1.15130.00000.00002006.01.25 16:001.15010.000.000.00-104.34
8016592006.01.25 16:00sell1.00usdcad1.15010.00000.00002006.01.25 16:261.15100.000.000.00-78.19
8023602006.01.25 16:50sell1.00eurusd1.22640.00000.00002006.01.25 17:151.22730.000.000.00-90.00
8023632006.01.25 16:50sell1.00audusd0.75360.00000.00002006.01.25 18:100.75300.000.000.0060.00
8032712006.01.25 17:45buy1.00usdchf1.26260.00000.00002006.01.25 18:151.26190.000.000.00-55.47
8032722006.01.25 17:45sell1.00gbpusd1.78680.00000.00002006.01.25 18:051.78790.000.000.00-110.00
8032762006.01.25 17:45sell1.00eurusd1.22570.00000.00002006.01.25 18:101.22710.000.000.00-140.00
8042362006.01.25 18:55sell1.00usdcad1.14870.00000.00002006.01.25 19:151.15070.000.000.00-173.81
8042392006.01.25 18:55buy1.00usdjpy115.810.000.002006.01.25 19:16115.660.000.000.00-129.69
8043972006.01.25 19:10buy1.00audusd0.75410.00000.00002006.01.25 19:550.75400.000.000.00-10.00
8044352006.01.25 19:15buy1.00usdcad1.15070.00000.00002006.01.25 19:451.14880.000.000.00-165.39
8047652006.01.25 19:45sell1.00usdcad1.14880.00000.00002006.01.25 20:101.15020.000.000.00-121.72
8050602006.01.25 20:35buy1.00usdjpy115.650.000.002006.01.25 20:40115.590.000.000.00-51.91
8051322006.01.25 20:55buy1.00usdchf1.26290.00000.00002006.01.25 23:101.26400.000.000.0087.03
8054392006.01.25 21:45buy1.00usdjpy115.690.000.002006.01.25 23:00115.710.000.000.0017.28
8056072006.01.25 22:10sell1.00audusd0.75310.00000.00002006.01.25 23:150.75340.000.000.00-30.00
8058432006.01.25 22:50sell1.00gbpusd1.78330.00000.00002006.01.25 22:551.78400.000.000.00-70.00
8060562006.01.25 23:40sell1.00gbpusd1.78340.00000.00002006.01.26 01:201.78380.000.00-15.00-40.00
8061232006.01.26 00:00sell1.00usdcad1.15010.00000.00002006.01.26 00:051.15070.000.000.00-52.14
8061362006.01.26 00:04buy1.00audusd0.75330.00000.00002006.01.26 00:450.75280.000.000.00-50.00
8061602006.01.26 00:15buy1.00usdcad1.15080.00000.00002006.01.26 01:111.15110.000.000.0026.06
8062442006.01.26 00:48sell1.00eurusd1.22370.00000.00002006.01.26 00:551.22430.000.000.00-60.00
8062512006.01.26 00:50buy1.00audusd0.75340.00000.00002006.01.26 01:360.75290.000.000.00-50.00
8063462006.01.26 01:35sell1.00usdchf1.26480.00000.00002006.01.26 03:451.26430.000.000.0039.55
8063482006.01.26 01:36buy1.00eurusd1.22440.00000.00002006.01.26 01:551.22390.000.000.00-50.00
8063582006.01.26 01:41buy1.00audusd0.75340.00000.00002006.01.26 01:450.75280.000.000.00-60.00
8063632006.01.26 01:45sell1.00audusd0.75280.00000.00002006.01.26 02:000.75340.000.000.00-60.00
8063852006.01.26 01:55sell1.00eurusd1.22390.00000.00002006.01.26 02:001.22440.000.000.00-50.00
8064082006.01.26 02:05sell1.00usdjpy115.760.000.002006.01.26 03:05115.720.000.000.0034.57
8064102006.01.26 02:05sell1.00audusd0.75280.00000.00002006.01.26 02:300.75330.000.000.00-50.00
8065552006.01.26 03:10sell1.00usdjpy115.630.000.002006.01.26 04:20115.610.000.000.0017.30
8065732006.01.26 03:24sell1.00usdcad1.15120.00000.00002006.01.26 03:441.15190.000.000.00-60.77
8066792006.01.26 04:05buy1.00eurusd1.22590.00000.00002006.01.26 04:501.22550.000.000.00-40.00
8067212006.01.26 04:20sell1.00usdchf1.26340.00000.00002006.01.26 04:261.26400.000.000.00-47.47
8067952006.01.26 04:41buy1.00gbpusd1.78620.00000.00002006.01.26 04:451.78540.000.000.00-80.00
8068622006.01.26 05:05sell1.00usdcad1.15160.00000.00002006.01.26 05:101.15230.000.000.00-60.75
8068782006.01.26 05:10buy1.00usdcad1.15230.00000.00002006.01.26 05:281.15140.000.000.00-78.17
8069122006.01.26 05:31sell1.00audusd0.75360.00000.00002006.01.26 05:450.75430.000.000.00-70.00
8069392006.01.26 05:45buy1.00usdjpy115.640.000.002006.01.26 06:40115.620.000.000.00-17.30
8069402006.01.26 05:45buy1.00audusd0.75430.00000.00002006.01.26 06:000.75380.000.000.00-50.00
8069412006.01.26 05:45buy1.00usdchf1.26460.00000.00002006.01.26 06:151.26430.000.000.00-23.73
8069752006.01.26 05:56sell1.00eurusd1.22490.00000.00002006.01.26 06:151.22530.000.000.00-40.00
8070122006.01.26 06:05buy1.00audusd0.75430.00000.00002006.01.26 08:300.75400.000.000.00-30.00
8070942006.01.26 06:17sell1.00usdcad1.15120.00000.00002006.01.26 06:501.15190.000.000.00-60.77
8071172006.01.26 06:21sell1.00eurusd1.22490.00000.00002006.01.26 06:431.22530.000.000.00-40.00
8071192006.01.26 06:21buy1.00usdchf1.26500.00000.00002006.01.26 06:421.26450.000.000.00-39.54
8071302006.01.26 06:25sell1.00gbpusd1.78470.00000.00002006.01.26 06:501.78610.000.000.00-140.00
8073832006.01.26 07:40sell1.00usdjpy115.600.000.002006.01.26 07:55115.670.000.000.00-60.52
8074302006.01.26 07:55buy1.00usdjpy115.670.000.002006.01.26 09:30115.680.000.000.008.64
8074712006.01.26 08:00buy1.00usdchf1.26500.00000.00002006.01.26 08:351.26410.000.000.00-71.20
8074982006.01.26 08:05sell1.00gbpusd1.78480.00000.00002006.01.26 09:051.78510.000.000.00-30.00
8075692006.01.26 08:20sell1.00eurusd1.22500.00000.00002006.01.26 08:321.22540.000.000.00-40.00
8075842006.01.26 08:25sell1.00usdcad1.15160.00000.00002006.01.26 09:171.15200.000.000.00-34.72
8075962006.01.26 08:30sell1.00audusd0.75400.00000.00002006.01.26 08:350.75470.000.000.00-70.00
8076532006.01.26 08:40sell1.00eurusd1.22460.00000.00002006.01.26 08:461.22530.000.000.00-70.00
8076622006.01.26 08:40sell1.00audusd0.75390.00000.00002006.01.26 09:250.75470.000.000.00-80.00
8077102006.01.26 08:50sell1.00eurusd1.22470.00000.00002006.01.26 09:011.22530.000.000.00-60.00
8079672006.01.26 09:25buy1.00audusd0.75470.00000.00002006.01.26 09:300.75410.000.000.00-60.00
8081082006.01.26 09:45buy1.00usdcad1.15210.00000.00002006.01.26 10:011.15140.000.000.00-60.80
8082342006.01.26 09:55buy1.00audusd0.75460.00000.00002006.01.26 10:350.75430.000.000.00-30.00
8082372006.01.26 09:55sell1.00usdchf1.26320.00000.00002006.01.26 10:051.26420.000.000.00-79.10
8084972006.01.26 10:10buy1.00gbpusd1.78820.00000.00002006.01.26 10:451.78610.000.000.00-210.00
8092682006.01.26 11:23sell1.00usdcad1.15060.00000.00002006.01.26 11:251.15130.000.000.00-60.80
8092932006.01.26 11:25buy1.00usdcad1.15130.00000.00002006.01.26 11:461.15080.000.000.00-43.45
8095952006.01.26 12:05sell1.00usdjpy115.750.000.002006.01.26 12:25115.840.000.000.00-77.69
8098612006.01.26 12:35buy1.00usdchf1.26460.00000.00002006.01.26 14:001.26510.000.000.0039.52
8104112006.01.26 13:25sell1.00eurusd1.22420.00000.00002006.01.26 14:001.22490.000.000.00-70.00
8104462006.01.26 13:30sell1.00gbpusd1.78440.00000.00002006.01.26 14:001.78700.000.000.00-260.00
8111082006.01.26 14:25buy1.00usdcad1.15200.00000.00002006.01.26 15:451.15360.000.000.00138.70
8115142006.01.26 15:15sell1.00usdjpy115.770.000.002006.01.26 15:35115.960.000.000.00-163.85
8117612006.01.26 15:35sell1.00gbpusd1.78490.00000.00002006.01.26 15:501.78760.000.000.00-270.00
8120982006.01.26 15:50buy1.00gbpusd1.78760.00000.00002006.01.26 16:251.78570.000.000.00-190.00
8125652006.01.26 16:25buy1.00usdjpy115.880.000.002006.01.26 16:51115.810.000.000.00-60.44
8135992006.01.26 18:00sell1.00usdcad1.14860.00000.00002006.01.26 18:351.15020.000.000.00-139.11
8136622006.01.26 18:05buy1.00usdchf1.26640.00000.00002006.01.26 18:101.26590.000.000.00-39.50
8138622006.01.26 18:25buy1.00usdchf1.26690.00000.00002006.01.26 19:151.26750.000.000.0047.34
8139612006.01.26 18:30sell1.00audusd0.75350.00000.00002006.01.26 18:450.75440.000.000.00-90.00
8141542006.01.26 18:45buy1.00audusd0.75440.00000.00002006.01.26 18:560.75340.000.000.00-100.00
8142522006.01.26 18:56sell1.00audusd0.75340.00000.00002006.01.26 19:560.75310.000.000.0030.00
8145282006.01.26 19:20sell1.00gbpusd1.78340.00000.00002006.01.26 20:501.78120.000.000.00220.00
8151242006.01.26 20:27sell1.00audusd0.75240.00000.00002006.01.26 21:110.75300.000.000.00-60.00
8152642006.01.26 20:50buy1.00usdjpy116.380.000.002006.01.26 21:37116.320.000.000.00-51.58
8154022006.01.26 21:10sell1.00gbpusd1.77970.00000.00002006.01.26 21:301.78050.000.000.00-80.00
8154572006.01.26 21:16sell1.00audusd0.75240.00000.00002006.01.26 21:560.75280.000.000.00-40.00
8156742006.01.26 21:50buy1.00usdcad1.15070.00000.00002006.01.26 22:031.14980.000.000.00-78.27
8158402006.01.26 22:15sell1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.26 23:270.75220.000.000.00-30.00
8158632006.01.26 22:21buy1.00eurusd1.22160.00000.00002006.01.26 22:351.22120.000.000.00-40.00
8158872006.01.26 22:25buy1.00gbpusd1.78120.00000.00002006.01.26 23:021.77980.000.000.00-140.00
8161332006.01.26 23:02sell1.00gbpusd1.77980.00000.00002006.01.26 23:201.78080.000.000.00-100.00
8162152006.01.26 23:27buy1.00audusd0.75220.00000.00002006.01.26 23:400.75130.000.000.00-90.00
8162182006.01.26 23:30sell1.00eurusd1.22090.00000.00002006.01.27 01:001.22070.000.002.0020.00
8162192006.01.26 23:30buy1.00usdchf1.26980.00000.00002006.01.27 00:101.26950.000.002.36-23.63
8162712006.01.26 23:50sell1.00gbpusd1.77990.00000.00002006.01.27 01:011.78010.000.00-5.00-20.00
8164282006.01.27 00:28buy1.00usdchf1.27020.00000.00002006.01.27 01:061.26960.000.000.00-47.26
8166812006.01.27 01:40buy1.00audusd0.75190.00000.00002006.01.27 02:400.75180.000.000.00-10.00
8167042006.01.27 01:55sell1.00usdcad1.14940.00000.00002006.01.27 02:501.14950.000.000.00-8.70
8167622006.01.27 02:25sell1.00usdchf1.26860.00000.00002006.01.27 02:301.26940.000.000.00-63.02
8167752006.01.27 02:30buy1.00usdchf1.26940.00000.00002006.01.27 03:351.26970.000.000.0023.63
8168032006.01.27 02:35buy1.00eurusd1.22180.00000.00002006.01.27 02:401.22080.000.000.00-100.00
8168142006.01.27 02:40sell1.00eurusd1.22080.00000.00002006.01.27 03:401.22090.000.000.00-10.00
8168912006.01.27 03:14sell1.00usdcad1.14850.00000.00002006.01.27 03:301.14930.000.000.00-69.61
8169492006.01.27 03:30sell1.00audusd0.75180.00000.00002006.01.27 03:400.75250.000.000.00-70.00
8169852006.01.27 03:40buy1.00audusd0.75250.00000.00002006.01.27 04:010.75190.000.000.00-60.00
8170682006.01.27 04:05buy1.00audusd0.75250.00000.00002006.01.27 04:200.75160.000.000.00-90.00
8170972006.01.27 04:15sell1.00eurusd1.22000.00000.00002006.01.27 04:421.22020.000.000.00-20.00
8171062006.01.27 04:20buy1.00usdjpy116.240.000.002006.01.27 04:45116.210.000.000.00-25.82
8174712006.01.27 06:10sell1.00gbpusd1.78080.00000.00002006.01.27 07:201.78030.000.000.0050.00
8174832006.01.27 06:15buy1.00usdjpy116.260.000.002006.01.27 06:25116.160.000.000.00-86.09
8175172006.01.27 06:25sell1.00usdjpy116.160.000.002006.01.27 06:45116.250.000.000.00-77.42
8176082006.01.27 06:45buy1.00usdchf1.26940.00000.00002006.01.27 06:531.26890.000.000.00-39.40
8176262006.01.27 06:52buy1.00usdcad1.15080.00000.00002006.01.27 07:451.15050.000.000.00-26.08
8176412006.01.27 06:57buy1.00eurusd1.22150.00000.00002006.01.27 07:051.22110.000.000.00-40.00
8177522006.01.27 07:25sell1.00gbpusd1.77940.00000.00002006.01.27 07:301.78020.000.000.00-80.00
8178662006.01.27 07:45sell1.00audusd0.75120.00000.00002006.01.27 08:150.75260.000.000.00-140.00
8181092006.01.27 08:15buy1.00audusd0.75260.00000.00002006.01.27 08:550.75190.000.000.00-70.00
8189412006.01.27 09:45sell1.00gbpusd1.77820.00000.00002006.01.27 09:501.77990.000.000.00-170.00
8192632006.01.27 10:05sell1.00gbpusd1.77820.00000.00002006.01.27 10:501.77950.000.000.00-130.00
8192642006.01.27 10:05sell1.00audusd0.75130.00000.00002006.01.27 10:530.75280.000.000.00-150.00
8192652006.01.27 10:05buy1.00usdchf1.27080.00000.00002006.01.27 10:351.26970.000.000.00-86.63
8195952006.01.27 10:38buy1.00usdcad1.15010.00000.00002006.01.27 11:001.14840.000.000.00-148.03
8196132006.01.27 10:40buy1.00usdchf1.27060.00000.00002006.01.27 10:571.26990.000.000.00-55.12
8197162006.01.27 10:53buy1.00audusd0.75280.00000.00002006.01.27 11:170.75230.000.000.00-50.00
8197562006.01.27 10:57sell1.00usdchf1.26990.00000.00002006.01.27 11:101.27080.000.000.00-70.82
8200602006.01.27 11:20sell1.00usdjpy116.360.000.002006.01.27 11:25116.390.000.000.00-25.78
8200962006.01.27 11:25buy1.00audusd0.75300.00000.00002006.01.27 12:400.75340.000.000.0040.00
8201532006.01.27 11:30buy1.00eurusd1.22130.00000.00002006.01.27 12:201.22090.000.000.00-40.00
8203512006.01.27 11:50sell1.00usdchf1.27010.00000.00002006.01.27 12:401.27260.000.000.00-196.45
8205402006.01.27 12:20buy1.00gbpusd1.78060.00000.00002006.01.27 12:251.78000.000.000.00-60.00
8205992006.01.27 12:30buy1.00eurusd1.22130.00000.00002006.01.27 12:351.22080.000.000.00-50.00
8207712006.01.27 12:40buy1.00usdcad1.14770.00000.00002006.01.27 13:451.14750.000.000.00-17.43
8218092006.01.27 13:50sell1.00gbpusd1.77680.00000.00002006.01.27 14:201.77800.000.000.00-120.00
8218612006.01.27 13:55buy1.00usdchf1.27600.00000.00002006.01.27 14:301.27410.000.000.00-149.12
8218622006.01.27 13:55sell1.00eurusd1.21750.00000.00002006.01.27 14:251.21850.000.000.00-100.00
8220722006.01.27 14:20sell1.00usdjpy116.760.000.002006.01.27 15:01116.790.000.000.00-25.69
8223242006.01.27 14:50buy1.00audusd0.75270.00000.00002006.01.27 15:010.75190.000.000.00-80.00
8224652006.01.27 15:10buy1.00gbpusd1.77910.00000.00002006.01.27 15:151.77800.000.000.00-110.00
8226652006.01.27 15:25buy1.00usdcad1.14880.00000.00002006.01.27 16:151.14850.000.000.00-26.12
8240092006.01.27 16:20buy1.00usdcad1.14940.00000.00002006.01.27 16:301.14830.000.000.00-95.79
8240662006.01.27 16:25buy1.00gbpusd1.78600.00000.00002006.01.27 16:451.78520.000.000.00-80.00
8241982006.01.27 16:40buy1.00eurusd1.22280.00000.00002006.01.27 17:051.21980.000.000.00-300.00
8241992006.01.27 16:40sell1.00usdchf1.26890.00000.00002006.01.27 17:101.27170.000.000.00-220.18
8242622006.01.27 16:45sell1.00gbpusd1.78520.00000.00002006.01.27 16:501.78640.000.000.00-120.00
8243122006.01.27 16:50buy1.00gbpusd1.78640.00000.00002006.01.27 17:051.78270.000.000.00-370.00
8243792006.01.27 16:55buy1.00usdjpy116.520.000.002006.01.27 18:25116.880.000.000.00308.01
8287632006.01.30 02:41buy1.00usdcad1.14950.00000.00002006.01.30 02:461.14890.000.000.00-52.22
8288482006.01.30 02:55buy1.00gbpusd1.77080.00000.00002006.01.30 03:251.76880.000.000.00-200.00
8289272006.01.30 03:11buy1.00usdcad1.14950.00000.00002006.01.30 03:401.14840.000.000.00-95.79
8290632006.01.30 03:45buy1.00usdjpy117.260.000.002006.01.30 06:20117.340.000.000.0068.18
8292232006.01.30 04:26buy1.00gbpusd1.76900.00000.00002006.01.30 04:311.76830.000.000.00-70.00
8292242006.01.30 04:26sell1.00usdcad1.14820.00000.00002006.01.30 04:301.14870.000.000.00-43.53
8292912006.01.30 04:50sell1.00audusd0.75020.00000.00002006.01.30 06:410.74950.000.000.0070.00
8293422006.01.30 05:05sell1.00eurusd1.20900.00000.00002006.01.30 05:471.20930.000.000.00-30.00
8296172006.01.30 06:20buy1.00eurusd1.20900.00000.00002006.01.30 06:251.20860.000.000.00-40.00
8296182006.01.30 06:20buy1.00usdcad1.14950.00000.00002006.01.30 06:391.14880.000.000.00-60.93
8296312006.01.30 06:25sell1.00eurusd1.20860.00000.00002006.01.30 06:401.20910.000.000.00-50.00
8296732006.01.30 06:39sell1.00usdcad1.14880.00000.00002006.01.30 08:051.14880.000.000.000.00
8296972006.01.30 06:45buy1.00gbpusd1.76630.00000.00002006.01.30 09:051.76750.000.000.00120.00
8297332006.01.30 06:56sell1.00audusd0.74890.00000.00002006.01.30 07:100.74970.000.000.00-80.00
8297952006.01.30 07:10buy1.00audusd0.74970.00000.00002006.01.30 10:100.75070.000.000.00100.00
8300642006.01.30 08:05sell1.00usdjpy117.320.000.002006.01.30 08:30117.340.000.000.00-17.04
8307362006.01.30 09:15buy1.00eurusd1.21060.00000.00002006.01.30 09:201.21010.000.000.00-50.00
8309532006.01.30 09:35buy1.00usdcad1.14930.00000.00002006.01.30 10:061.14860.000.000.00-60.94
8311792006.01.30 09:55sell1.00gbpusd1.76650.00000.00002006.01.30 11:501.76600.000.000.0050.00
8313672006.01.30 10:06sell1.00usdcad1.14860.00000.00002006.01.30 10:291.14970.000.000.00-95.68
8314482006.01.30 10:16buy1.00audusd0.75140.00000.00002006.01.30 10:200.75070.000.000.00-70.00
8323412006.01.30 11:11buy1.00usdcad1.14990.00000.00002006.01.30 11:501.14870.000.000.00-104.47
8330762006.01.30 12:15buy1.00audusd0.75070.00000.00002006.01.30 12:300.74990.000.000.00-80.00
8334072006.01.30 12:55sell1.00gbpusd1.76480.00000.00002006.01.30 13:051.76570.000.000.00-90.00
8334132006.01.30 12:55buy1.00usdjpy117.710.000.002006.01.30 13:40117.660.000.000.00-42.50
8334712006.01.30 13:00buy1.00usdchf1.28710.00000.00002006.01.30 13:051.28650.000.000.00-46.64
8336422006.01.30 13:13sell1.00audusd0.75000.00000.00002006.01.30 13:150.75040.000.000.00-40.00
8337042006.01.30 13:20buy1.00usdchf1.28720.00000.00002006.01.30 14:001.28630.000.000.00-69.97
8337052006.01.30 13:20sell1.00audusd0.74980.00000.00002006.01.30 13:420.75030.000.000.00-50.00
8338172006.01.30 13:35buy1.00eurusd1.20880.00000.00002006.01.30 14:151.20840.000.000.00-40.00
8338842006.01.30 13:45buy1.00usdjpy117.700.000.002006.01.30 13:50117.640.000.000.00-51.00
8339182006.01.30 13:50sell1.00usdjpy117.640.000.002006.01.30 14:35117.670.000.000.00-25.50
8339462006.01.30 13:55buy1.00gbpusd1.76560.00000.00002006.01.30 15:201.76600.000.000.0040.00
8339722006.01.30 14:00sell1.00usdchf1.28630.00000.00002006.01.30 14:051.28740.000.000.00-85.44
8340102006.01.30 14:05buy1.00usdchf1.28740.00000.00002006.01.30 15:001.28740.000.000.000.00
8342562006.01.30 14:40sell1.00usdjpy117.590.000.002006.01.30 15:20117.630.000.000.00-34.00
8348092006.01.30 15:20buy1.00usdchf1.28880.00000.00002006.01.30 15:351.28740.000.000.00-108.75
8351592006.01.30 15:35sell1.00usdchf1.28740.00000.00002006.01.30 16:551.28730.000.000.007.77
8352772006.01.30 15:40sell1.00usdjpy117.510.000.002006.01.30 16:06117.610.000.000.00-85.03
8352822006.01.30 15:40buy1.00gbpusd1.76840.00000.00002006.01.30 16:051.76580.000.000.00-260.00
8358362006.01.30 16:15buy1.00gbpusd1.76880.00000.00002006.01.30 17:001.76780.000.000.00-100.00
8358402006.01.30 16:15sell1.00usdcad1.14340.00000.00002006.01.30 16:251.14540.000.000.00-174.61
8358422006.01.30 16:15sell1.00usdjpy117.440.000.002006.01.30 16:55117.580.000.000.00-119.07
8360282006.01.30 16:25buy1.00usdcad1.14540.00000.00002006.01.30 17:051.14530.000.000.00-8.73
8367762006.01.30 17:10buy1.00gbpusd1.76960.00000.00002006.01.30 17:201.76810.000.000.00-150.00
8368882006.01.30 17:15buy1.00usdcad1.14610.00000.00002006.01.30 17:501.14550.000.000.00-52.38
8369462006.01.30 17:20sell1.00gbpusd1.76810.00000.00002006.01.30 17:301.76970.000.000.00-160.00
8371082006.01.30 17:30buy1.00gbpusd1.76970.00000.00002006.01.30 17:551.76830.000.000.00-140.00
8376512006.01.30 18:00sell1.00audusd0.74850.00000.00002006.01.30 18:070.74950.000.000.00-100.00
8377432006.01.30 18:05sell1.00usdchf1.28620.00000.00002006.01.30 18:451.28660.000.000.00-31.09
8377542006.01.30 18:06sell1.00usdjpy117.610.000.002006.01.30 18:11117.640.000.000.00-25.50
8377662006.01.30 18:07buy1.00audusd0.74950.00000.00002006.01.30 19:340.74890.000.000.00-60.00
8379312006.01.30 18:20sell1.00usdjpy117.540.000.002006.01.30 19:10117.600.000.000.00-51.02
8380482006.01.30 18:31buy1.00eurusd1.20980.00000.00002006.01.30 18:501.20880.000.000.00-100.00
8382002006.01.30 18:45sell1.00gbpusd1.76880.00000.00002006.01.30 19:351.76920.000.000.00-40.00
8385782006.01.30 19:34sell1.00audusd0.74890.00000.00002006.01.30 20:550.74890.000.000.000.00
8386272006.01.30 19:40sell1.00gbpusd1.76800.00000.00002006.01.30 21:101.76690.000.000.00110.00
8388202006.01.30 20:05buy1.00usdchf1.28770.00000.00002006.01.30 21:101.28770.000.000.000.00
8388212006.01.30 20:05sell1.00eurusd1.20830.00000.00002006.01.30 20:151.20870.000.000.00-40.00
8388682006.01.30 20:11sell1.00usdjpy117.580.000.002006.01.30 20:20117.630.000.000.00-42.51
8389092006.01.30 20:20sell1.00eurusd1.20830.00000.00002006.01.30 21:101.20820.000.000.0010.00
8391822006.01.30 20:55buy1.00audusd0.74890.00000.00002006.01.30 21:410.74820.000.000.00-70.00
8392662006.01.30 21:06sell1.00usdcad1.14590.00000.00002006.01.30 22:001.14650.000.000.00-52.33
8395612006.01.30 21:40buy1.00usdjpy117.670.000.002006.01.30 21:50117.580.000.000.00-76.54
8397002006.01.30 21:55buy1.00gbpusd1.76650.00000.00002006.01.31 00:171.76840.000.002.00190.00
8397642006.01.30 22:00sell1.00audusd0.74810.00000.00002006.01.30 23:000.74870.000.000.00-60.00
8398172006.01.30 22:05sell1.00usdchf1.28720.00000.00002006.01.30 22:101.28770.000.000.00-38.83
8399542006.01.30 22:30sell1.00usdjpy117.580.000.002006.01.30 22:40117.640.000.000.00-51.00
8401442006.01.30 23:05buy1.00eurusd1.20880.00000.00002006.01.30 23:371.20850.000.000.00-30.00
8401482006.01.30 23:06sell1.00usdchf1.28700.00000.00002006.01.31 00:361.28710.000.00-4.66-7.77
8401622006.01.30 23:10buy1.00usdcad1.14730.00000.00002006.01.30 23:451.14630.000.000.00-87.24
8402332006.01.30 23:40buy1.00eurusd1.20900.00000.00002006.01.31 00:361.20880.000.00-4.00-20.00
8402592006.01.30 23:45sell1.00usdcad1.14630.00000.00002006.01.31 00:351.14650.000.00-2.62-17.44
8404262006.01.31 00:40buy1.00audusd0.74910.00000.00002006.01.31 01:200.74860.000.000.00-50.00
8404942006.01.31 01:05buy1.00usdchf1.28720.00000.00002006.01.31 02:001.28730.000.000.007.77
8405062006.01.31 01:10buy1.00usdjpy117.690.000.002006.01.31 02:00117.620.000.000.00-59.51
8405502006.01.31 01:21sell1.00eurusd1.20880.00000.00002006.01.31 02:211.20850.000.000.0030.00
8406972006.01.31 02:10buy1.00usdjpy117.730.000.002006.01.31 03:20117.660.000.000.00-59.49
8408212006.01.31 03:14buy1.00audusd0.74980.00000.00002006.01.31 04:460.75030.000.000.0050.00
8408602006.01.31 03:26buy1.00usdcad1.14740.00000.00002006.01.31 04:051.14670.000.000.00-61.04
8409692006.01.31 04:05sell1.00usdcad1.14670.00000.00002006.01.31 04:331.14720.000.000.00-43.58
8410682006.01.31 04:38sell1.00usdcad1.14640.00000.00002006.01.31 06:381.14640.000.000.000.00
8411242006.01.31 05:07buy1.00audusd0.75110.00000.00002006.01.31 05:500.75080.000.000.00-30.00
8412952006.01.31 06:00sell1.00usdchf1.28420.00000.00002006.01.31 06:051.28460.000.000.00-31.14
8413442006.01.31 06:10buy1.00eurusd1.21030.00000.00002006.01.31 06:401.21000.000.000.00-30.00
8413452006.01.31 06:10buy1.00gbpusd1.77010.00000.00002006.01.31 06:411.76920.000.000.00-90.00
8414142006.01.31 06:36buy1.00usdchf1.28470.00000.00002006.01.31 07:351.28490.000.000.0015.57
8414232006.01.31 06:38buy1.00usdcad1.14640.00000.00002006.01.31 06:531.14560.000.000.00-69.83
8414272006.01.31 06:40sell1.00eurusd1.21000.00000.00002006.01.31 07:351.20980.000.000.0020.00
8414302006.01.31 06:41sell1.00gbpusd1.76920.00000.00002006.01.31 07:351.76930.000.000.00-10.00
8415192006.01.31 06:56buy1.00usdcad1.14630.00000.00002006.01.31 07:561.14610.000.000.00-17.45
8416222006.01.31 07:15buy1.00audusd0.75120.00000.00002006.01.31 08:000.75100.000.000.00-20.00
8417072006.01.31 07:42sell1.00eurusd1.20940.00000.00002006.01.31 07:451.20970.000.000.00-30.00
8419182006.01.31 08:25sell1.00audusd0.75100.00000.00002006.01.31 08:300.75150.000.000.00-50.00
8420952006.01.31 08:55sell1.00gbpusd1.76840.00000.00002006.01.31 09:051.76950.000.000.00-110.00
8421252006.01.31 09:00sell1.00eurusd1.20920.00000.00002006.01.31 09:401.20980.000.000.00-60.00
8421282006.01.31 09:00buy1.00usdchf1.28540.00000.00002006.01.31 09:401.28510.000.000.00-23.34
8421842006.01.31 09:05buy1.00gbpusd1.76950.00000.00002006.01.31 10:401.77160.000.000.00210.00
8423782006.01.31 09:25sell1.00usdcad1.14500.00000.00002006.01.31 10:051.14580.000.000.00-69.82
8425062006.01.31 09:40buy1.00audusd0.75210.00000.00002006.01.31 12:160.75290.000.000.0080.00
8429502006.01.31 10:10sell1.00usdcad1.14520.00000.00002006.01.31 10:151.14590.000.000.00-61.09
8430162006.01.31 10:15buy1.00usdcad1.14590.00000.00002006.01.31 10:201.14500.000.000.00-78.60
8431282006.01.31 10:25buy1.00usdcad1.14620.00000.00002006.01.31 10:461.14500.000.000.00-104.80
8433092006.01.31 10:40buy1.00usdjpy117.320.000.002006.01.31 11:00117.170.000.000.00-128.02
8442682006.01.31 12:15buy1.00gbpusd1.77410.00000.00002006.01.31 12:201.77290.000.000.00-120.00
8443542006.01.31 12:30buy1.00gbpusd1.77450.00000.00002006.01.31 12:351.77320.000.000.00-130.00
8444032006.01.31 12:35sell1.00eurusd1.20990.00000.00002006.01.31 13:001.21050.000.000.00-60.00
8444042006.01.31 12:35sell1.00gbpusd1.77320.00000.00002006.01.31 13:501.77220.000.000.00100.00
8444102006.01.31 12:35sell1.00audusd0.75290.00000.00002006.01.31 12:400.75330.000.000.00-40.00
8445252006.01.31 12:50buy1.00usdcad1.14670.00000.00002006.01.31 12:551.14610.000.000.00-52.35
8447872006.01.31 13:15sell1.00usdchf1.28380.00000.00002006.01.31 13:551.28410.000.000.00-23.36
8451732006.01.31 13:55sell1.00gbpusd1.77130.00000.00002006.01.31 14:051.77200.000.000.00-70.00
8451762006.01.31 13:55sell1.00usdjpy117.110.000.002006.01.31 14:00117.150.000.000.00-34.14
8453242006.01.31 14:05sell1.00usdjpy117.070.000.002006.01.31 14:36117.180.000.000.00-93.87
8453472006.01.31 14:06buy1.00eurusd1.21120.00000.00002006.01.31 15:001.21190.000.000.0070.00
8454482006.01.31 14:10sell1.00usdchf1.28310.00000.00002006.01.31 15:001.28290.000.000.0015.59
8458342006.01.31 14:36buy1.00usdjpy117.180.000.002006.01.31 15:55117.240.000.000.0051.18
8463002006.01.31 15:25buy1.00usdcad1.14490.00000.00002006.01.31 16:051.14400.000.000.00-78.67
8466312006.01.31 16:05sell1.00usdcad1.14400.00000.00002006.01.31 17:301.14390.000.000.008.74
8469092006.01.31 16:30buy1.00usdjpy117.370.000.002006.01.31 16:50117.230.000.000.00-119.42
8473442006.01.31 16:55buy1.00eurusd1.21220.00000.00002006.01.31 20:001.21730.000.000.00510.00
8473842006.01.31 17:00buy1.00usdchf1.28340.00000.00002006.01.31 17:101.28260.000.000.00-62.37
8474732006.01.31 17:05buy1.00gbpusd1.77340.00000.00002006.01.31 19:551.78330.000.000.00990.00
8486152006.01.31 18:15sell1.00usdchf1.28120.00000.00002006.01.31 20:261.27620.000.000.00391.79
8486162006.01.31 18:15buy1.00audusd0.75670.00000.00002006.01.31 18:200.75610.000.000.00-60.00
8487142006.01.31 18:20buy1.00usdcad1.14440.00000.00002006.01.31 18:551.14310.000.000.00-113.73
8488492006.01.31 18:25sell1.00usdjpy117.090.000.002006.01.31 19:55116.860.000.000.00196.82
8493872006.01.31 18:50sell1.00audusd0.75590.00000.00002006.01.31 18:550.75680.000.000.00-90.00
8495332006.01.31 18:55sell1.00usdcad1.14310.00000.00002006.01.31 19:001.14430.000.000.00-104.87
8495452006.01.31 18:55buy1.00audusd0.75680.00000.00002006.01.31 19:500.75670.000.000.00-10.00
8496692006.01.31 19:00buy1.00usdcad1.14430.00000.00002006.01.31 19:201.14340.000.000.00-78.71
8511282006.01.31 20:26buy1.00usdchf1.27620.00000.00002006.01.31 21:101.27620.000.000.000.00
8515982006.01.31 21:15buy1.00usdchf1.27800.00000.00002006.01.31 21:201.27620.000.000.00-141.04
8516032006.01.31 21:15sell1.00eurusd1.21610.00000.00002006.01.31 22:051.21590.000.000.0020.00
8517182006.01.31 21:20buy1.00usdjpy117.040.000.002006.01.31 22:10117.270.000.000.00196.13
8517252006.01.31 21:20sell1.00usdcad1.14210.00000.00002006.01.31 21:251.14310.000.000.00-87.48
8518842006.01.31 21:25sell1.00audusd0.75450.00000.00002006.01.31 21:510.75690.000.000.00-240.00
8518982006.01.31 21:25buy1.00usdcad1.14310.00000.00002006.01.31 21:501.13830.000.000.00-421.68
8529312006.01.31 22:36sell1.00usdjpy117.310.000.002006.01.31 22:40117.360.000.000.00-42.60
8532432006.01.31 23:35buy1.00usdcad1.13950.00000.00002006.01.31 23:501.13900.000.000.00-43.90
8533042006.01.31 23:50sell1.00usdjpy117.230.000.002006.02.01 00:35117.290.000.00-5.12-51.16
8534832006.02.01 00:25sell1.00usdcad1.13870.00000.00002006.02.01 01:151.13940.000.000.00-61.44
8535202006.02.01 00:32sell1.00audusd0.75780.00000.00002006.02.01 00:450.75890.000.000.00-110.00
8535592006.02.01 00:40sell1.00gbpusd1.77820.00000.00002006.02.01 00:571.77920.000.000.00-100.00
8535812006.02.01 00:45buy1.00audusd0.75890.00000.00002006.02.01 01:050.75770.000.000.00-120.00
8536112006.02.01 01:00buy1.00usdchf1.27970.00000.00002006.02.01 01:561.27860.000.000.00-86.03
8536122006.02.01 01:01buy1.00usdjpy117.300.000.002006.02.01 02:15117.340.000.000.0034.09
8536142006.02.01 01:01sell1.00gbpusd1.77790.00000.00002006.02.01 01:531.77840.000.000.00-50.00
8538102006.02.01 02:10sell1.00gbpusd1.77760.00000.00002006.02.01 03:451.77830.000.000.00-70.00
8538142006.02.01 02:10sell1.00audusd0.75730.00000.00002006.02.01 02:170.75790.000.000.00-60.00
8538402006.02.01 02:17buy1.00audusd0.75790.00000.00002006.02.01 02:350.75700.000.000.00-90.00
8538542006.02.01 02:20buy1.00eurusd1.21470.00000.00002006.02.01 02:551.21430.000.000.00-40.00
8539522006.02.01 02:51buy1.00usdcad1.13920.00000.00002006.02.01 03:501.13910.000.000.00-8.78
8539962006.02.01 03:05sell1.00audusd0.75690.00000.00002006.02.01 03:450.75720.000.000.00-30.00
8541802006.02.01 03:50sell1.00audusd0.75650.00000.00002006.02.01 04:050.75750.000.000.00-100.00
8544012006.02.01 05:05sell1.00eurusd1.21490.00000.00002006.02.01 06:111.21500.000.000.00-10.00
8544032006.02.01 05:06sell1.00audusd0.75710.00000.00002006.02.01 06:150.75750.000.000.00-40.00
8550742006.02.01 07:50sell1.00usdcad1.13930.00000.00002006.02.01 07:591.13980.000.000.00-43.87
8551642006.02.01 08:05sell1.00audusd0.75710.00000.00002006.02.01 09:050.75790.000.000.00-80.00
8552282006.02.01 08:20sell1.00usdjpy117.120.000.002006.02.01 08:25117.210.000.000.00-76.79
8557152006.02.01 09:20buy1.00usdjpy117.260.000.002006.02.01 09:35117.180.000.000.00-68.27
8558812006.02.01 09:35sell1.00usdjpy117.180.000.002006.02.01 09:55117.270.000.000.00-76.75
8561092006.02.01 09:55sell1.00eurusd1.21440.00000.00002006.02.01 10:351.21480.000.000.00-40.00
8566242006.02.01 10:45buy1.00usdjpy117.430.000.002006.02.01 12:05117.600.000.000.00144.56
8569172006.02.01 11:05buy1.00usdcad1.14120.00000.00002006.02.01 13:001.14060.000.000.00-52.60
8580882006.02.01 12:10sell1.00eurusd1.21210.00000.00002006.02.01 12:301.21270.000.000.00-60.00
8580942006.02.01 12:10buy1.00usdjpy117.660.000.002006.02.01 12:27117.610.000.000.00-42.51
8581012006.02.01 12:10buy1.00usdchf1.28190.00000.00002006.02.01 12:251.28140.000.000.00-39.02
8582962006.02.01 12:27sell1.00usdjpy117.610.000.002006.02.01 12:50117.710.000.000.00-84.95
8583222006.02.01 12:30buy1.00eurusd1.21270.00000.00002006.02.01 12:501.21110.000.000.00-160.00
8585122006.02.01 12:50buy1.00usdjpy117.710.000.002006.02.01 13:00117.520.000.000.00-161.67
8585152006.02.01 12:50sell1.00gbpusd1.77550.00000.00002006.02.01 14:051.77700.000.000.00-150.00
8586752006.02.01 13:00sell1.00usdjpy117.520.000.002006.02.01 14:25117.550.000.000.00-25.52
8586862006.02.01 13:00sell1.00usdcad1.14060.00000.00002006.02.01 13:311.14180.000.000.00-105.10
8595172006.02.01 14:05buy1.00gbpusd1.77700.00000.00002006.02.01 15:101.77720.000.000.0020.00
8596602006.02.01 14:25buy1.00usdjpy117.550.000.002006.02.01 14:50117.480.000.000.00-59.58
8597722006.02.01 14:43sell1.00usdcad1.14070.00000.00002006.02.01 15:251.14090.000.000.00-17.53
8598332006.02.01 14:50buy1.00eurusd1.21050.00000.00002006.02.01 15:101.20990.000.000.00-60.00
8598392006.02.01 14:50sell1.00usdchf1.28300.00000.00002006.02.01 15:101.28410.000.000.00-85.66
8600092006.02.01 15:10buy1.00usdchf1.28410.00000.00002006.02.01 16:001.28560.000.000.00116.68
8600112006.02.01 15:10sell1.00eurusd1.20990.00000.00002006.02.01 15:551.20900.000.000.0090.00
8600812006.02.01 15:15buy1.00usdjpy117.620.000.002006.02.01 16:20117.620.000.000.000.00
8600832006.02.01 15:15sell1.00audusd0.75340.00000.00002006.02.01 15:550.75490.000.000.00-150.00
8608802006.02.01 15:55buy1.00audusd0.75490.00000.00002006.02.01 17:000.75440.000.000.00-50.00
8619442006.02.01 17:05buy1.00audusd0.75570.00000.00002006.02.01 17:500.75460.000.000.00-110.00
8629232006.02.01 18:00sell1.00usdcad1.14090.00000.00002006.02.01 18:401.14130.000.000.00-35.05
8638002006.02.01 19:00sell1.00usdcad1.14010.00000.00002006.02.01 20:301.13940.000.000.0061.44
8638772006.02.01 19:05buy1.00usdchf1.28600.00000.00002006.02.01 20:001.28610.000.000.007.78
8638782006.02.01 19:05buy1.00usdjpy117.950.000.002006.02.01 20:21117.970.000.000.0016.95
8648822006.02.01 20:05buy1.00usdchf1.28750.00000.00002006.02.01 20:561.28640.000.000.00-85.51
8648842006.02.01 20:05sell1.00eurusd1.20740.00000.00002006.02.01 20:501.20770.000.000.00-30.00
8649172006.02.01 20:07sell1.00audusd0.75310.00000.00002006.02.01 20:250.75370.000.000.00-60.00
8652592006.02.01 20:32sell1.00audusd0.75290.00000.00002006.02.01 20:350.75370.000.000.00-80.00
8652842006.02.01 20:35buy1.00audusd0.75370.00000.00002006.02.01 20:400.75330.000.000.00-40.00
8654382006.02.01 20:50buy1.00audusd0.75370.00000.00002006.02.01 21:100.75320.000.000.00-50.00
8655032006.02.01 20:56sell1.00usdchf1.28640.00000.00002006.02.01 21:051.28740.000.000.00-77.68
8656532006.02.01 21:10sell1.00usdjpy117.970.000.002006.02.01 21:20118.030.000.000.00-50.83
8657702006.02.01 21:20buy1.00usdjpy118.030.000.002006.02.01 21:40117.940.000.000.00-76.31
8657762006.02.01 21:20buy1.00usdchf1.28860.00000.00002006.02.01 22:051.28890.000.000.0023.28
8662112006.02.01 21:45buy1.00usdcad1.14060.00000.00002006.02.01 21:551.13970.000.000.00-78.97
8663862006.02.01 22:00buy1.00usdcad1.14090.00000.00002006.02.01 22:451.14030.000.000.00-52.62
8666462006.02.01 22:25buy1.00eurusd1.20650.00000.00002006.02.01 22:501.20580.000.000.00-70.00
8667262006.02.01 22:40buy1.00usdchf1.29010.00000.00002006.02.01 23:251.28930.000.000.00-62.05
8667652006.02.01 22:45sell1.00audusd0.75280.00000.00002006.02.01 23:400.75310.000.000.00-30.00
8667952006.02.01 22:50sell1.00eurusd1.20580.00000.00002006.02.01 23:501.20590.000.000.00-10.00
8669852006.02.01 23:30buy1.00usdchf1.29080.00000.00002006.02.01 23:551.28930.000.000.00-116.34
8669902006.02.01 23:30sell1.00gbpusd1.77310.00000.00002006.02.01 23:561.77460.000.000.00-150.00
8671802006.02.01 23:56buy1.00gbpusd1.77460.00000.00002006.02.02 00:351.77380.000.006.00-80.00
8672712006.02.02 00:13buy1.00usdcad1.14180.00000.00002006.02.02 00:161.14120.000.000.00-52.58
8673282006.02.02 00:25buy1.00usdcad1.14220.00000.00002006.02.02 01:451.14120.000.000.00-87.63
8673932006.02.02 00:40buy1.00gbpusd1.77480.00000.00002006.02.02 01:171.77440.000.000.00-40.00
8674112006.02.02 00:45buy1.00audusd0.75360.00000.00002006.02.02 00:550.75270.000.000.00-90.00
8675242006.02.02 01:01buy1.00audusd0.75340.00000.00002006.02.02 01:200.75270.000.000.00-70.00
8675662006.02.02 01:12sell1.00eurusd1.20580.00000.00002006.02.02 01:351.20670.000.000.00-90.00
8676212006.02.02 01:35buy1.00eurusd1.20670.00000.00002006.02.02 02:501.20690.000.000.0020.00
8676342006.02.02 01:40buy1.00gbpusd1.77520.00000.00002006.02.02 01:551.77440.000.000.00-80.00
8676852006.02.02 01:55sell1.00gbpusd1.77440.00000.00002006.02.02 02:161.77590.000.000.00-150.00
8677562006.02.02 02:16buy1.00gbpusd1.77590.00000.00002006.02.02 02:551.77540.000.000.00-50.00
8681702006.02.02 03:50sell1.00eurusd1.20610.00000.00002006.02.02 04:051.20700.000.000.00-90.00
8682612006.02.02 04:05buy1.00eurusd1.20700.00000.00002006.02.02 04:461.20660.000.000.00-40.00
8682622006.02.02 04:05sell1.00gbpusd1.77410.00000.00002006.02.02 04:101.77490.000.000.00-80.00
8682642006.02.02 04:05sell1.00usdchf1.28790.00000.00002006.02.02 04:451.28880.000.000.00-69.83
8682962006.02.02 04:10buy1.00gbpusd1.77490.00000.00002006.02.02 05:051.77460.000.000.00-30.00
8684402006.02.02 04:50sell1.00usdjpy118.220.000.002006.02.02 05:39118.260.000.000.00-33.82
8684582006.02.02 04:55buy1.00eurusd1.20730.00000.00002006.02.02 05:401.20690.000.000.00-40.00
8684592006.02.02 04:55sell1.00usdchf1.28770.00000.00002006.02.02 05:451.28840.000.000.00-54.33
8684622006.02.02 04:55buy1.00audusd0.75220.00000.00002006.02.02 05:560.75220.000.000.000.00
8686702006.02.02 05:51sell1.00usdchf1.28770.00000.00002006.02.02 05:551.28830.000.000.00-46.57
8688452006.02.02 06:30buy1.00usdjpy118.320.000.002006.02.02 06:40118.270.000.000.00-42.28
8689632006.02.02 06:55buy1.00usdjpy118.330.000.002006.02.02 07:05118.210.000.000.00-101.51
8690682006.02.02 07:05sell1.00usdjpy118.210.000.002006.02.02 07:25118.310.000.000.00-84.52
8692782006.02.02 07:30buy1.00usdcad1.14330.00000.00002006.02.02 08:501.14370.000.000.0034.97
8693852006.02.02 07:35buy1.00usdchf1.28950.00000.00002006.02.02 08:351.29030.000.000.0062.00
8693862006.02.02 07:35sell1.00gbpusd1.77340.00000.00002006.02.02 08:551.77300.000.000.0040.00
8709932006.02.02 08:55buy1.00audusd0.75200.00000.00002006.02.02 09:500.75190.000.000.00-10.00
8713082006.02.02 09:05sell1.00usdjpy118.440.000.002006.02.02 09:45118.470.000.000.00-25.32
8720572006.02.02 09:50sell1.00usdjpy118.390.000.002006.02.02 10:20118.410.000.000.00-16.89
8721992006.02.02 10:00buy1.00audusd0.75280.00000.00002006.02.02 10:050.75220.000.000.00-60.00
8722022006.02.02 10:00buy1.00gbpusd1.77540.00000.00002006.02.02 10:201.77360.000.000.00-180.00
8724712006.02.02 10:11buy1.00audusd0.75310.00000.00002006.02.02 10:400.75210.000.000.00-100.00
8726852006.02.02 10:25buy1.00gbpusd1.77470.00000.00002006.02.02 10:351.77360.000.000.00-110.00
8726872006.02.02 10:25buy1.00eurusd1.20630.00000.00002006.02.02 10:351.20550.000.000.00-80.00
8728332006.02.02 10:35sell1.00usdcad1.14140.00000.00002006.02.02 10:401.14240.000.000.00-87.54
8737262006.02.02 11:25sell1.00usdcad1.14210.00000.00002006.02.02 12:301.14210.000.000.000.00
8740392006.02.02 11:50sell1.00audusd0.75130.00000.00002006.02.02 11:550.75230.000.000.00-100.00
8741082006.02.02 11:55buy1.00audusd0.75230.00000.00002006.02.02 13:200.75260.000.000.0030.00
8749872006.02.02 13:00buy1.00usdchf1.28910.00000.00002006.02.02 14:251.29000.000.000.0069.77
8750762006.02.02 13:05buy1.00gbpusd1.77550.00000.00002006.02.02 13:401.77450.000.000.00-100.00
8758982006.02.02 14:15buy1.00usdjpy118.580.000.002006.02.02 14:30118.510.000.000.00-59.07
8759892006.02.02 14:25buy1.00eurusd1.20620.00000.00002006.02.02 15:001.20620.000.000.000.00
8760632006.02.02 14:30sell1.00usdjpy118.510.000.002006.02.02 14:50118.610.000.000.00-84.31
8763412006.02.02 14:50buy1.00usdjpy118.610.000.002006.02.02 15:05118.530.000.000.00-67.49
8764932006.02.02 15:05buy1.00eurusd1.20700.00000.00002006.02.02 15:151.20640.000.000.00-60.00
8767572006.02.02 15:20buy1.00eurusd1.20710.00000.00002006.02.02 15:501.20580.000.000.00-130.00
8768572006.02.02 15:25buy1.00audusd0.75310.00000.00002006.02.02 15:300.75260.000.000.00-50.00
8769352006.02.02 15:30sell1.00audusd0.75260.00000.00002006.02.02 16:300.75250.000.000.0010.00
8772272006.02.02 15:45buy1.00usdchf1.28990.00000.00002006.02.02 16:351.29040.000.000.0038.75
8774252006.02.02 15:55buy1.00usdjpy118.600.000.002006.02.02 17:10118.510.000.000.00-75.94
8783292006.02.02 17:00sell1.00usdchf1.29010.00000.00002006.02.02 18:501.28560.000.000.00350.03
8783342006.02.02 17:00buy1.00eurusd1.20570.00000.00002006.02.02 18:101.20900.000.000.00330.00
8784812006.02.02 17:10sell1.00usdjpy118.510.000.002006.02.02 18:00118.440.000.000.0059.10
8797512006.02.02 18:25sell1.00usdjpy118.300.000.002006.02.02 18:50118.400.000.000.00-84.46
8797522006.02.02 18:25buy1.00eurusd1.20990.00000.00002006.02.02 18:501.20930.000.000.00-60.00
8801692006.02.02 18:55sell1.00usdchf1.28460.00000.00002006.02.02 19:051.28560.000.000.00-77.78
8807482006.02.02 19:40buy1.00usdcad1.14400.00000.00002006.02.02 21:001.14470.000.000.0061.15
8808422006.02.02 19:50sell1.00gbpusd1.77960.00000.00002006.02.02 21:051.77970.000.000.00-10.00
8808442006.02.02 19:50sell1.00audusd0.75430.00000.00002006.02.02 21:050.75440.000.000.00-10.00
8811502006.02.02 20:20sell1.00eurusd1.20930.00000.00002006.02.02 21:051.20970.000.000.00-40.00
8811512006.02.02 20:20buy1.00usdchf1.28600.00000.00002006.02.02 21:051.28550.000.000.00-38.90
8814222006.02.02 21:11buy1.00usdcad1.14540.00000.00002006.02.02 21:161.14470.000.000.00-61.15
8818522006.02.02 22:20buy1.00usdcad1.14500.00000.00002006.02.03 00:101.14410.000.000.87-78.66
8821272006.02.02 23:25sell1.00usdchf1.28480.00000.00002006.02.02 23:301.28540.000.000.00-46.68
8822612006.02.03 00:00buy1.00gbpusd1.78080.00000.00002006.02.03 00:451.77990.000.000.00-90.00
8823442006.02.03 00:20buy1.00usdchf1.28610.00000.00002006.02.03 01:501.28670.000.000.0046.63
8823532006.02.03 00:25sell1.00eurusd1.20920.00000.00002006.02.03 02:101.20860.000.000.0060.00
8823562006.02.03 00:26buy1.00usdcad1.14510.00000.00002006.02.03 01:201.14450.000.000.00-52.42
8824902006.02.03 01:16buy1.00audusd0.75380.00000.00002006.02.03 01:200.75330.000.000.00-50.00
8825002006.02.03 01:20sell1.00usdcad1.14450.00000.00002006.02.03 02:311.14490.000.000.00-34.94
8826142006.02.03 02:00sell1.00usdjpy118.530.000.002006.02.03 03:00118.510.000.000.0016.88
8826672006.02.03 02:20sell1.00audusd0.75250.00000.00002006.02.03 02:350.75340.000.000.00-90.00
8827492006.02.03 02:40sell1.00usdcad1.14440.00000.00002006.02.03 02:501.14490.000.000.00-43.67
8827902006.02.03 02:50buy1.00usdcad1.14490.00000.00002006.02.03 03:041.14440.000.000.00-43.69
8829342006.02.03 03:20sell1.00usdjpy118.360.000.002006.02.03 03:50118.460.000.000.00-84.42
8829362006.02.03 03:20buy1.00audusd0.75350.00000.00002006.02.03 03:350.75270.000.000.00-80.00
8830212006.02.03 03:37buy1.00usdcad1.14520.00000.00002006.02.03 05:091.14540.000.000.0017.46
8830912006.02.03 04:05sell1.00usdjpy118.350.000.002006.02.03 05:51118.380.000.000.00-25.34
8832712006.02.03 05:20buy1.00gbpusd1.77990.00000.00002006.02.03 05:501.77950.000.000.00-40.00
8833242006.02.03 05:40sell1.00audusd0.75260.00000.00002006.02.03 06:310.75330.000.000.00-70.00
8833692006.02.03 05:51buy1.00usdjpy118.380.000.002006.02.03 05:55118.340.000.000.00-33.80
8833782006.02.03 05:55buy1.00gbpusd1.78000.00000.00002006.02.03 06:211.77960.000.000.00-40.00
8833902006.02.03 06:00sell1.00eurusd1.20910.00000.00002006.02.03 06:451.20940.000.000.00-30.00
8834002006.02.03 06:05buy1.00usdjpy118.380.000.002006.02.03 07:05118.400.000.000.0016.89
8835932006.02.03 06:51sell1.00usdcad1.14450.00000.00002006.02.03 07:451.14520.000.000.00-61.12
8836252006.02.03 06:58sell1.00eurusd1.20900.00000.00002006.02.03 07:121.20930.000.000.00-30.00
8836822006.02.03 07:11sell1.00gbpusd1.77950.00000.00002006.02.03 08:051.77980.000.000.00-30.00
8836862006.02.03 07:12sell1.00usdchf1.28600.00000.00002006.02.03 07:211.28650.000.000.00-38.87
8836972006.02.03 07:15buy1.00usdjpy118.470.000.002006.02.03 07:56118.460.000.000.00-8.44
8837012006.02.03 07:16sell1.00eurusd1.20890.00000.00002006.02.03 07:201.20920.000.000.00-30.00
8837352006.02.03 07:25sell1.00eurusd1.20900.00000.00002006.02.03 07:301.20930.000.000.00-30.00
8837982006.02.03 07:35sell1.00usdchf1.28600.00000.00002006.02.03 07:401.28650.000.000.00-38.87
8837992006.02.03 07:35sell1.00eurusd1.20890.00000.00002006.02.03 07:401.20920.000.000.00-30.00
8838572006.02.03 07:45sell1.00eurusd1.20860.00000.00002006.02.03 08:071.20940.000.000.00-80.00
8839442006.02.03 07:55buy1.00audusd0.75290.00000.00002006.02.03 09:150.75300.000.000.0010.00
8841852006.02.03 08:45sell1.00gbpusd1.77900.00000.00002006.02.03 08:521.77960.000.000.00-60.00
8842162006.02.03 08:52buy1.00gbpusd1.77960.00000.00002006.02.03 08:571.77900.000.000.00-60.00
8842372006.02.03 08:57sell1.00gbpusd1.77900.00000.00002006.02.03 10:001.77800.000.000.00100.00
8842482006.02.03 09:00sell1.00eurusd1.20900.00000.00002006.02.03 10:101.20800.000.000.00100.00
8842812006.02.03 09:05buy1.00usdjpy118.490.000.002006.02.03 09:30118.460.000.000.00-25.33
8843372006.02.03 09:08sell1.00usdcad1.14450.00000.00002006.02.03 09:101.14520.000.000.00-61.12
8847092006.02.03 09:40buy1.00usdjpy118.520.000.002006.02.03 10:05118.410.000.000.00-92.90
8853162006.02.03 10:35sell1.00usdcad1.14530.00000.00002006.02.03 10:571.14590.000.000.00-52.36
8853362006.02.03 10:40buy1.00gbpusd1.77830.00000.00002006.02.03 10:451.77760.000.000.00-70.00
8854302006.02.03 10:50sell1.00usdchf1.28770.00000.00002006.02.03 10:551.28810.000.000.00-31.05
8854702006.02.03 10:55buy1.00usdchf1.28810.00000.00002006.02.03 12:101.28840.000.000.0023.28
8858912006.02.03 11:45sell1.00eurusd1.20720.00000.00002006.02.03 11:551.20760.000.000.00-40.00
8859472006.02.03 11:50buy1.00usdcad1.14610.00000.00002006.02.03 12:411.14600.000.000.00-8.73
8859822006.02.03 11:55sell1.00usdjpy118.480.000.002006.02.03 12:05118.580.000.000.00-84.33
8859832006.02.03 11:55buy1.00eurusd1.20760.00000.00002006.02.03 12:051.20700.000.000.00-60.00
8864152006.02.03 12:45sell1.00usdjpy118.510.000.002006.02.03 13:10118.570.000.000.00-50.60
8864482006.02.03 12:50buy1.00audusd0.75270.00000.00002006.02.03 12:570.75200.000.000.00-70.00
8865342006.02.03 12:57sell1.00audusd0.75200.00000.00002006.02.03 13:360.75240.000.000.00-40.00
8865712006.02.03 13:00sell1.00eurusd1.20690.00000.00002006.02.03 13:051.20730.000.000.00-40.00
8866472006.02.03 13:10sell1.00eurusd1.20630.00000.00002006.02.03 13:501.20690.000.000.00-60.00
8870982006.02.03 14:00sell1.00gbpusd1.77560.00000.00002006.02.03 14:061.77630.000.000.00-70.00
8871392006.02.03 14:05buy1.00usdchf1.28920.00000.00002006.02.03 14:201.28810.000.000.00-85.40
8871512006.02.03 14:08sell1.00usdcad1.14600.00000.00002006.02.03 14:401.14630.000.000.00-26.17
8871982006.02.03 14:20buy1.00eurusd1.20680.00000.00002006.02.03 14:401.20640.000.000.00-40.00
8872012006.02.03 14:20sell1.00usdchf1.28810.00000.00002006.02.03 14:301.28890.000.000.00-62.07
8873232006.02.03 14:36sell1.00usdchf1.28830.00000.00002006.02.03 15:151.28940.000.000.00-85.31
8873622006.02.03 14:40sell1.00eurusd1.20640.00000.00002006.02.03 16:451.19930.000.000.00710.00
8874222006.02.03 14:50sell1.00usdcad1.14570.00000.00002006.02.03 14:551.14650.000.000.00-69.78
8875772006.02.03 15:15buy1.00usdchf1.28940.00000.00002006.02.03 16:501.29710.000.000.00593.63
8875792006.02.03 15:15buy1.00usdjpy118.590.000.002006.02.03 17:05119.200.000.000.00511.74
8880632006.02.03 15:35sell1.00audusd0.75120.00000.00002006.02.03 16:550.74870.000.000.00250.00
  0.00 0.00 -19.17 -25 409.94
Closed P/L: -25 429.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -25 429.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 24 570.89 Equity: 24 570.89 Free Margin: 24 570.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 671.46 Gross Loss: 39 100.57 Total Net Profit: -25 429.11
Profit Factor: 0.35 Expected Payoff: -37.56  
Absolute Drawdown: 27 494.48 Maximal Drawdown (%): 121.52 (0.2%)  
 
Total Trades: 677 Short Positions (won %): 347 (17.29%) Long Positions (won %): 330 (22.12%)
Profit Trades (% of total): 133 (19.65%) Loss trades (% of total): 544 (80.35%)
Largest profit trade: 990.00 loss trade: -421.68
Average profit trade: 102.79 loss trade: -71.88
Maximum consecutive wins ($): 5 (2 088.61) consecutive losses ($): 29 (-2 361.97)
Maximal consecutive profit (count): 2 530.98 (3) consecutive loss (count): -2 361.97 (29)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 6