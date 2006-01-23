|Account: 119156
|Name: 22nof_22_22_22_22
|Currency: USD
|2006 February 3, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|769834
|2006.01.22 19:13
|balance
|Deposit
|50 000.00
|769887
|2006.01.23 01:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.15
|0.00
|0.00
|2006.01.23 01:40
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.75
|769892
|2006.01.23 01:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 05:05
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|670.98
|769940
|2006.01.23 01:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 05:06
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|890.00
|769944
|2006.01.23 01:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7718
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 05:15
|1.7815
|0.00
|0.00
|0.00
|970.00
|771655
|2006.01.23 04:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1526
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 04:58
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.77
|771711
|2006.01.23 04:58
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 06:00
|1.1521
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.36
|771756
|2006.01.23 05:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2006.01.23 05:16
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.54
|771772
|2006.01.23 05:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2240
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 06:05
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|771788
|2006.01.23 05:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.78
|0.00
|0.00
|2006.01.23 06:10
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|52.30
|771790
|2006.01.23 05:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 06:06
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|771919
|2006.01.23 05:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7821
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 05:50
|1.7815
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|771957
|2006.01.23 05:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7815
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 05:55
|1.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|772013
|2006.01.23 05:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7827
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 06:05
|1.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|772137
|2006.01.23 06:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 06:50
|1.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|772564
|2006.01.23 07:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 07:54
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772565
|2006.01.23 07:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 07:45
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.69
|772567
|2006.01.23 07:06
|sell
|1.00
|audusd
|0.7535
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 07:56
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772773
|2006.01.23 07:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1524
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 08:00
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.37
|772878
|2006.01.23 08:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1532
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 08:35
|1.1527
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.38
|772889
|2006.01.23 08:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7530
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 08:06
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|773013
|2006.01.23 08:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.7532
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 08:15
|0.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|773661
|2006.01.23 09:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2006.01.23 09:25
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.59
|773788
|2006.01.23 09:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.70
|0.00
|0.00
|2006.01.23 09:55
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.28
|774170
|2006.01.23 09:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 10:25
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.92
|774172
|2006.01.23 09:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 10:05
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|774195
|2006.01.23 09:51
|buy
|1.00
|audusd
|0.7538
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 10:31
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|774466
|2006.01.23 10:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.60
|0.00
|0.00
|2006.01.23 10:25
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.01
|774649
|2006.01.23 10:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2238
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 11:10
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|774856
|2006.01.23 10:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.55
|0.00
|0.00
|2006.01.23 11:00
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.48
|776293
|2006.01.23 12:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 13:20
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|776806
|2006.01.23 13:10
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 13:30
|1.1508
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.52
|777489
|2006.01.23 14:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 14:15
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.59
|777524
|2006.01.23 14:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7842
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 15:40
|1.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|777534
|2006.01.23 14:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 14:25
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.56
|777590
|2006.01.23 14:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.25
|0.00
|0.00
|2006.01.23 15:05
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.45
|777717
|2006.01.23 14:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 15:15
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|778323
|2006.01.23 15:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 15:13
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.94
|778488
|2006.01.23 15:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 15:55
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.08
|778489
|2006.01.23 15:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 16:26
|1.1491
|0.00
|0.00
|0.00
|52.21
|778739
|2006.01.23 15:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 15:45
|1.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|778874
|2006.01.23 15:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7852
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 16:25
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|778923
|2006.01.23 15:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 16:20
|1.2594
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.46
|779340
|2006.01.23 16:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.50
|0.00
|0.00
|2006.01.23 18:45
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|113.41
|779395
|2006.01.23 16:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7846
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 17:40
|1.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|779490
|2006.01.23 16:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2275
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 17:35
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|779562
|2006.01.23 16:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 17:40
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.36
|780169
|2006.01.23 17:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 18:05
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|780225
|2006.01.23 17:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7849
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 17:45
|1.7842
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|780258
|2006.01.23 17:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7842
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 17:50
|1.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|780314
|2006.01.23 17:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7852
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 18:05
|1.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|780423
|2006.01.23 18:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7520
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 18:56
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|781090
|2006.01.23 18:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.65
|0.00
|0.00
|2006.01.23 19:40
|114.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.72
|781148
|2006.01.23 18:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 19:09
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|781273
|2006.01.23 19:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 20:05
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|15.88
|781295
|2006.01.23 19:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 20:15
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|782054
|2006.01.23 20:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.60
|0.00
|0.00
|2006.01.23 21:10
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|34.92
|782056
|2006.01.23 20:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1498
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 21:02
|1.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.16
|782251
|2006.01.23 20:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7526
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 20:50
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|782442
|2006.01.23 21:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 21:56
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|782469
|2006.01.23 21:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.44
|0.00
|0.00
|2006.01.23 21:55
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.13
|782470
|2006.01.23 21:15
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 21:31
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.55
|782471
|2006.01.23 21:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 21:30
|1.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|782592
|2006.01.23 21:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 21:45
|1.7873
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|782726
|2006.01.23 21:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7873
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 23:15
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|782842
|2006.01.23 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 22:15
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|782844
|2006.01.23 22:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.44
|0.00
|0.00
|2006.01.23 23:00
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.47
|782845
|2006.01.23 22:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 22:05
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.64
|782896
|2006.01.23 22:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 22:40
|1.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.79
|782921
|2006.01.23 22:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 23:55
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|39.78
|782942
|2006.01.23 22:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 22:20
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|782965
|2006.01.23 22:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2006.01.23 23:50
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|783205
|2006.01.23 23:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2006.01.23 23:50
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.17
|783213
|2006.01.23 23:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7877
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 00:03
|1.7872
|0.00
|0.00
|2.00
|-50.00
|783382
|2006.01.24 00:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 01:07
|1.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|783730
|2006.01.24 02:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7542
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 02:05
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|783881
|2006.01.24 02:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7862
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 03:20
|1.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|783914
|2006.01.24 03:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 03:40
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.60
|783975
|2006.01.24 03:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7866
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 03:56
|1.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|783991
|2006.01.24 03:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 03:36
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|784000
|2006.01.24 03:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.47
|0.00
|0.00
|2006.01.24 03:40
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.56
|784004
|2006.01.24 03:35
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 04:55
|1.1508
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|784032
|2006.01.24 03:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:25
|1.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|784051
|2006.01.24 04:15
|sell
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:30
|0.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|784488
|2006.01.24 06:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:21
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.65
|784557
|2006.01.24 06:21
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:30
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.63
|784589
|2006.01.24 06:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7841
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:35
|1.7847
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|784599
|2006.01.24 06:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7847
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 08:10
|1.7858
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|784600
|2006.01.24 06:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:40
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|784623
|2006.01.24 06:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:45
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|784625
|2006.01.24 06:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 06:50
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.69
|784681
|2006.01.24 06:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 08:25
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|784685
|2006.01.24 06:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.78
|0.00
|0.00
|2006.01.24 08:30
|114.64
|0.00
|0.00
|0.00
|122.12
|784750
|2006.01.24 07:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 08:25
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|63.57
|785650
|2006.01.24 08:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2006.01.24 09:05
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.93
|785833
|2006.01.24 09:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2006.01.24 09:20
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.28
|786020
|2006.01.24 09:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2006.01.24 10:10
|114.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|786187
|2006.01.24 09:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7847
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 09:45
|1.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|786390
|2006.01.24 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 11:25
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|787771
|2006.01.24 12:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 12:30
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.14
|787775
|2006.01.24 12:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 12:30
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|787857
|2006.01.24 12:06
|buy
|1.00
|audusd
|0.7501
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 13:32
|0.7500
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|788035
|2006.01.24 12:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2006.01.24 12:41
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.77
|788175
|2006.01.24 12:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.66
|0.00
|0.00
|2006.01.24 12:56
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.29
|788267
|2006.01.24 12:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2006.01.24 13:40
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.50
|788337
|2006.01.24 13:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 13:25
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|788465
|2006.01.24 13:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7842
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 13:55
|1.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|788614
|2006.01.24 13:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 14:10
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|788619
|2006.01.24 13:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 14:00
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.23
|788740
|2006.01.24 13:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 14:05
|1.7842
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|788827
|2006.01.24 14:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7842
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 15:05
|1.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|788938
|2006.01.24 14:15
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1510
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 14:55
|1.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.81
|789558
|2006.01.24 15:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1511
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 15:50
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|789838
|2006.01.24 15:33
|sell
|1.00
|audusd
|0.7496
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 15:50
|0.7502
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|790013
|2006.01.24 15:50
|buy
|1.00
|audusd
|0.7502
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 15:57
|0.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|790065
|2006.01.24 15:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:10
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.96
|790082
|2006.01.24 15:57
|sell
|1.00
|audusd
|0.7494
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:10
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|790195
|2006.01.24 16:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7859
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:25
|1.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|790251
|2006.01.24 16:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:40
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.82
|790264
|2006.01.24 16:10
|buy
|1.00
|audusd
|0.7504
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:25
|0.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|790413
|2006.01.24 16:25
|sell
|1.00
|audusd
|0.7492
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:56
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|790416
|2006.01.24 16:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7851
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:35
|1.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|790537
|2006.01.24 16:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2006.01.24 17:05
|114.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.88
|790590
|2006.01.24 16:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 16:55
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|790596
|2006.01.24 16:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 17:00
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.02
|790758
|2006.01.24 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 17:45
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|790811
|2006.01.24 17:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 18:10
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.86
|790882
|2006.01.24 17:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2006.01.24 18:20
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|26.18
|791288
|2006.01.24 17:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7865
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 18:00
|1.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|791325
|2006.01.24 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7848
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 18:40
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|791543
|2006.01.24 18:22
|buy
|1.00
|audusd
|0.7507
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 19:20
|0.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|791603
|2006.01.24 18:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.64
|0.00
|0.00
|2006.01.24 18:35
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.63
|792295
|2006.01.24 19:27
|buy
|1.00
|audusd
|0.7517
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 19:46
|0.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|792393
|2006.01.24 19:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2006.01.24 19:45
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.09
|792402
|2006.01.24 19:40
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1548
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 20:55
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.66
|792490
|2006.01.24 19:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2006.01.24 20:50
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|792571
|2006.01.24 19:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 20:16
|0.7509
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|792752
|2006.01.24 20:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7897
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 20:35
|1.7886
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|792896
|2006.01.24 21:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 21:50
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|55.54
|792930
|2006.01.24 21:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1541
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 22:50
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|147.52
|792951
|2006.01.24 21:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7885
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 21:15
|1.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|793005
|2006.01.24 21:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 22:00
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|793008
|2006.01.24 21:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7881
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 22:05
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|793213
|2006.01.24 21:30
|buy
|1.00
|audusd
|0.7517
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 23:06
|0.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|793426
|2006.01.24 22:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2006.01.24 22:20
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.80
|793694
|2006.01.24 22:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 22:45
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|793699
|2006.01.24 22:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 22:50
|1.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|793920
|2006.01.24 23:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 23:29
|0.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|793969
|2006.01.24 23:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.7514
|0.0000
|0.0000
|2006.01.24 23:42
|0.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|794036
|2006.01.24 23:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 01:16
|1.2274
|0.00
|0.00
|2.00
|40.00
|794220
|2006.01.25 00:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7844
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 01:30
|1.7843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|794289
|2006.01.25 00:55
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1524
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:26
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|794404
|2006.01.25 01:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:32
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|794428
|2006.01.25 01:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:40
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|794633
|2006.01.25 01:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7831
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:55
|1.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|794731
|2006.01.25 02:05
|buy
|1.00
|audusd
|0.7516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:11
|0.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|794797
|2006.01.25 02:16
|buy
|1.00
|audusd
|0.7516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:20
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|794814
|2006.01.25 02:20
|sell
|1.00
|audusd
|0.7506
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 02:35
|0.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|795136
|2006.01.25 04:10
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1532
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 04:15
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.74
|795147
|2006.01.25 04:15
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1525
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 04:25
|1.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.37
|795153
|2006.01.25 04:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 04:40
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.33
|795170
|2006.01.25 04:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1527
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 04:35
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.36
|795205
|2006.01.25 04:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 05:20
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|795208
|2006.01.25 04:41
|sell
|1.00
|audusd
|0.7508
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 05:20
|0.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|795267
|2006.01.25 05:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7829
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 05:47
|1.7823
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|795375
|2006.01.25 05:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 05:50
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|795405
|2006.01.25 05:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 06:35
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.83
|795412
|2006.01.25 05:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 06:35
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|795612
|2006.01.25 06:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 07:20
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|795613
|2006.01.25 06:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 07:20
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.42
|795745
|2006.01.25 07:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7821
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 07:35
|1.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|795746
|2006.01.25 07:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 08:00
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|795809
|2006.01.25 07:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 08:10
|1.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.72
|795899
|2006.01.25 07:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 07:52
|0.7512
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|795928
|2006.01.25 07:52
|sell
|1.00
|audusd
|0.7512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 07:55
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|795940
|2006.01.25 07:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7518
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 09:20
|0.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|796138
|2006.01.25 08:15
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1511
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 08:55
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.74
|796234
|2006.01.25 08:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 09:15
|1.2268
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|796293
|2006.01.25 08:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2006.01.25 08:55
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.58
|796364
|2006.01.25 09:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1510
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 09:16
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.06
|796488
|2006.01.25 09:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 09:40
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|796517
|2006.01.25 09:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 09:25
|1.1517
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.15
|796566
|2006.01.25 09:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 10:20
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.74
|797396
|2006.01.25 10:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2006.01.25 12:05
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|95.83
|797687
|2006.01.25 11:10
|buy
|1.00
|audusd
|0.7530
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 11:30
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|797837
|2006.01.25 11:16
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 11:25
|1.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.20
|798425
|2006.01.25 11:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7536
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 12:10
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|799112
|2006.01.25 12:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 12:40
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.41
|799114
|2006.01.25 12:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7920
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 12:45
|1.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|799270
|2006.01.25 12:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7893
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 13:35
|1.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|799817
|2006.01.25 13:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.81
|0.00
|0.00
|2006.01.25 14:15
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.83
|800062
|2006.01.25 14:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 14:05
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.36
|800137
|2006.01.25 14:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 14:55
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.00
|34.77
|800351
|2006.01.25 14:25
|buy
|1.00
|audusd
|0.7542
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 15:35
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|800490
|2006.01.25 14:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 15:15
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.54
|800828
|2006.01.25 15:10
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1510
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 15:30
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.55
|800898
|2006.01.25 15:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2006.01.25 15:25
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.86
|801016
|2006.01.25 15:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 16:30
|1.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|801165
|2006.01.25 15:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1502
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 15:35
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.90
|801263
|2006.01.25 15:35
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1515
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 15:40
|1.1507
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.52
|801422
|2006.01.25 15:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1513
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 16:00
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.34
|801659
|2006.01.25 16:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 16:26
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.19
|802360
|2006.01.25 16:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 17:15
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|802363
|2006.01.25 16:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7536
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 18:10
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|803271
|2006.01.25 17:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 18:15
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.47
|803272
|2006.01.25 17:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 18:05
|1.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|803276
|2006.01.25 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 18:10
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|804236
|2006.01.25 18:55
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1487
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 19:15
|1.1507
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.81
|804239
|2006.01.25 18:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.81
|0.00
|0.00
|2006.01.25 19:16
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.69
|804397
|2006.01.25 19:10
|buy
|1.00
|audusd
|0.7541
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 19:55
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|804435
|2006.01.25 19:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1507
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 19:45
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.39
|804765
|2006.01.25 19:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1488
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 20:10
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.72
|805060
|2006.01.25 20:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.65
|0.00
|0.00
|2006.01.25 20:40
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.91
|805132
|2006.01.25 20:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 23:10
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|87.03
|805439
|2006.01.25 21:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|0.00
|0.00
|2006.01.25 23:00
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|805607
|2006.01.25 22:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 23:15
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|805843
|2006.01.25 22:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7833
|0.0000
|0.0000
|2006.01.25 22:55
|1.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|806056
|2006.01.25 23:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7834
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 01:20
|1.7838
|0.00
|0.00
|-15.00
|-40.00
|806123
|2006.01.26 00:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 00:05
|1.1507
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.14
|806136
|2006.01.26 00:04
|buy
|1.00
|audusd
|0.7533
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 00:45
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806160
|2006.01.26 00:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 01:11
|1.1511
|0.00
|0.00
|0.00
|26.06
|806244
|2006.01.26 00:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 00:55
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|806251
|2006.01.26 00:50
|buy
|1.00
|audusd
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 01:36
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806346
|2006.01.26 01:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 03:45
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|39.55
|806348
|2006.01.26 01:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 01:55
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806358
|2006.01.26 01:41
|buy
|1.00
|audusd
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 01:45
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|806363
|2006.01.26 01:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 02:00
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|806385
|2006.01.26 01:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 02:00
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806408
|2006.01.26 02:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.76
|0.00
|0.00
|2006.01.26 03:05
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|34.57
|806410
|2006.01.26 02:05
|sell
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 02:30
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806555
|2006.01.26 03:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|0.00
|0.00
|2006.01.26 04:20
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|806573
|2006.01.26 03:24
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 03:44
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.77
|806679
|2006.01.26 04:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 04:50
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|806721
|2006.01.26 04:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 04:26
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.47
|806795
|2006.01.26 04:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7862
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 04:45
|1.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|806862
|2006.01.26 05:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 05:10
|1.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.75
|806878
|2006.01.26 05:10
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 05:28
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.17
|806912
|2006.01.26 05:31
|sell
|1.00
|audusd
|0.7536
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 05:45
|0.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|806939
|2006.01.26 05:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.64
|0.00
|0.00
|2006.01.26 06:40
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|806940
|2006.01.26 05:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:00
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|806941
|2006.01.26 05:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:15
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.73
|806975
|2006.01.26 05:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:15
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|807012
|2006.01.26 06:05
|buy
|1.00
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 08:30
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|807094
|2006.01.26 06:17
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:50
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.77
|807117
|2006.01.26 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:43
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|807119
|2006.01.26 06:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:42
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.54
|807130
|2006.01.26 06:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7847
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 06:50
|1.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|807383
|2006.01.26 07:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.60
|0.00
|0.00
|2006.01.26 07:55
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.52
|807430
|2006.01.26 07:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.67
|0.00
|0.00
|2006.01.26 09:30
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|807471
|2006.01.26 08:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 08:35
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.20
|807498
|2006.01.26 08:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7848
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 09:05
|1.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|807569
|2006.01.26 08:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 08:32
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|807584
|2006.01.26 08:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1516
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 09:17
|1.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.72
|807596
|2006.01.26 08:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.7540
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 08:35
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|807653
|2006.01.26 08:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2246
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 08:46
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|807662
|2006.01.26 08:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 09:25
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|807710
|2006.01.26 08:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 09:01
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|807967
|2006.01.26 09:25
|buy
|1.00
|audusd
|0.7547
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 09:30
|0.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|808108
|2006.01.26 09:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1521
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 10:01
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|808234
|2006.01.26 09:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7546
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 10:35
|0.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|808237
|2006.01.26 09:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 10:05
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.10
|808497
|2006.01.26 10:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7882
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 10:45
|1.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|809268
|2006.01.26 11:23
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1506
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 11:25
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|809293
|2006.01.26 11:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1513
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 11:46
|1.1508
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.45
|809595
|2006.01.26 12:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|0.00
|0.00
|2006.01.26 12:25
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.69
|809861
|2006.01.26 12:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 14:00
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|39.52
|810411
|2006.01.26 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 14:00
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|810446
|2006.01.26 13:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7844
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 14:00
|1.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|811108
|2006.01.26 14:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1520
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 15:45
|1.1536
|0.00
|0.00
|0.00
|138.70
|811514
|2006.01.26 15:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|0.00
|0.00
|2006.01.26 15:35
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.85
|811761
|2006.01.26 15:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7849
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 15:50
|1.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|812098
|2006.01.26 15:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7876
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 16:25
|1.7857
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|812565
|2006.01.26 16:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.88
|0.00
|0.00
|2006.01.26 16:51
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.44
|813599
|2006.01.26 18:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1486
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 18:35
|1.1502
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.11
|813662
|2006.01.26 18:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 18:10
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.50
|813862
|2006.01.26 18:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 19:15
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|47.34
|813961
|2006.01.26 18:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.7535
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 18:45
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|814154
|2006.01.26 18:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7544
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 18:56
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|814252
|2006.01.26 18:56
|sell
|1.00
|audusd
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 19:56
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|814528
|2006.01.26 19:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7834
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 20:50
|1.7812
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|815124
|2006.01.26 20:27
|sell
|1.00
|audusd
|0.7524
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 21:11
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|815264
|2006.01.26 20:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.38
|0.00
|0.00
|2006.01.26 21:37
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.58
|815402
|2006.01.26 21:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7797
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 21:30
|1.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|815457
|2006.01.26 21:16
|sell
|1.00
|audusd
|0.7524
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 21:56
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|815674
|2006.01.26 21:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1507
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 22:03
|1.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.27
|815840
|2006.01.26 22:15
|sell
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 23:27
|0.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|815863
|2006.01.26 22:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2216
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 22:35
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|815887
|2006.01.26 22:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7812
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 23:02
|1.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|816133
|2006.01.26 23:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7798
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 23:20
|1.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|816215
|2006.01.26 23:27
|buy
|1.00
|audusd
|0.7522
|0.0000
|0.0000
|2006.01.26 23:40
|0.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|816218
|2006.01.26 23:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 01:00
|1.2207
|0.00
|0.00
|2.00
|20.00
|816219
|2006.01.26 23:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 00:10
|1.2695
|0.00
|0.00
|2.36
|-23.63
|816271
|2006.01.26 23:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7799
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 01:01
|1.7801
|0.00
|0.00
|-5.00
|-20.00
|816428
|2006.01.27 00:28
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 01:06
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.26
|816681
|2006.01.27 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|0.7519
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 02:40
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|816704
|2006.01.27 01:55
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 02:50
|1.1495
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|816762
|2006.01.27 02:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 02:30
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.02
|816775
|2006.01.27 02:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 03:35
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|23.63
|816803
|2006.01.27 02:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2218
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 02:40
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|816814
|2006.01.27 02:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2208
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 03:40
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|816891
|2006.01.27 03:14
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1485
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 03:30
|1.1493
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.61
|816949
|2006.01.27 03:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.7518
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 03:40
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|816985
|2006.01.27 03:40
|buy
|1.00
|audusd
|0.7525
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 04:01
|0.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|817068
|2006.01.27 04:05
|buy
|1.00
|audusd
|0.7525
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 04:20
|0.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|817097
|2006.01.27 04:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2200
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 04:42
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|817106
|2006.01.27 04:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.24
|0.00
|0.00
|2006.01.27 04:45
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.82
|817471
|2006.01.27 06:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7808
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 07:20
|1.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|817483
|2006.01.27 06:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|0.00
|0.00
|2006.01.27 06:25
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.09
|817517
|2006.01.27 06:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.16
|0.00
|0.00
|2006.01.27 06:45
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.42
|817608
|2006.01.27 06:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 06:53
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.40
|817626
|2006.01.27 06:52
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1508
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 07:45
|1.1505
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.08
|817641
|2006.01.27 06:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 07:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|817752
|2006.01.27 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7794
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 07:30
|1.7802
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|817866
|2006.01.27 07:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 08:15
|0.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|818109
|2006.01.27 08:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7526
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 08:55
|0.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|818941
|2006.01.27 09:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 09:50
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|819263
|2006.01.27 10:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 10:50
|1.7795
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|819264
|2006.01.27 10:05
|sell
|1.00
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 10:53
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|819265
|2006.01.27 10:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 10:35
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.63
|819595
|2006.01.27 10:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1501
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 11:00
|1.1484
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.03
|819613
|2006.01.27 10:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 10:57
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.12
|819716
|2006.01.27 10:53
|buy
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 11:17
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|819756
|2006.01.27 10:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 11:10
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.82
|820060
|2006.01.27 11:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.36
|0.00
|0.00
|2006.01.27 11:25
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.78
|820096
|2006.01.27 11:25
|buy
|1.00
|audusd
|0.7530
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 12:40
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|820153
|2006.01.27 11:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 12:20
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|820351
|2006.01.27 11:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 12:40
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.45
|820540
|2006.01.27 12:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7806
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 12:25
|1.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|820599
|2006.01.27 12:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 12:35
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|820771
|2006.01.27 12:40
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 13:45
|1.1475
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.43
|821809
|2006.01.27 13:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7768
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 14:20
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|821861
|2006.01.27 13:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 14:30
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.12
|821862
|2006.01.27 13:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 14:25
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|822072
|2006.01.27 14:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.76
|0.00
|0.00
|2006.01.27 15:01
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.69
|822324
|2006.01.27 14:50
|buy
|1.00
|audusd
|0.7527
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 15:01
|0.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|822465
|2006.01.27 15:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 15:15
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|822665
|2006.01.27 15:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1488
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 16:15
|1.1485
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.12
|824009
|2006.01.27 16:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1494
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 16:30
|1.1483
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.79
|824066
|2006.01.27 16:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 16:45
|1.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|824198
|2006.01.27 16:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 17:05
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|824199
|2006.01.27 16:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 17:10
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.18
|824262
|2006.01.27 16:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7852
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 16:50
|1.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|824312
|2006.01.27 16:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7864
|0.0000
|0.0000
|2006.01.27 17:05
|1.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|-370.00
|824379
|2006.01.27 16:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|0.00
|0.00
|2006.01.27 18:25
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|308.01
|828763
|2006.01.30 02:41
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 02:46
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.22
|828848
|2006.01.30 02:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 03:25
|1.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|828927
|2006.01.30 03:11
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 03:40
|1.1484
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.79
|829063
|2006.01.30 03:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2006.01.30 06:20
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|68.18
|829223
|2006.01.30 04:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7690
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 04:31
|1.7683
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|829224
|2006.01.30 04:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1482
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 04:30
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.53
|829291
|2006.01.30 04:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7502
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 06:41
|0.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|829342
|2006.01.30 05:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 05:47
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|829617
|2006.01.30 06:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 06:25
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|829618
|2006.01.30 06:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1495
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 06:39
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.93
|829631
|2006.01.30 06:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 06:40
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|829673
|2006.01.30 06:39
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1488
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 08:05
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|829697
|2006.01.30 06:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7663
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 09:05
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|829733
|2006.01.30 06:56
|sell
|1.00
|audusd
|0.7489
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 07:10
|0.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|829795
|2006.01.30 07:10
|buy
|1.00
|audusd
|0.7497
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 10:10
|0.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|830064
|2006.01.30 08:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.32
|0.00
|0.00
|2006.01.30 08:30
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.04
|830736
|2006.01.30 09:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 09:20
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|830953
|2006.01.30 09:35
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1493
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 10:06
|1.1486
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.94
|831179
|2006.01.30 09:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7665
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 11:50
|1.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|831367
|2006.01.30 10:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1486
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 10:29
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.68
|831448
|2006.01.30 10:16
|buy
|1.00
|audusd
|0.7514
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 10:20
|0.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|832341
|2006.01.30 11:11
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 11:50
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.47
|833076
|2006.01.30 12:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7507
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 12:30
|0.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|833407
|2006.01.30 12:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 13:05
|1.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|833413
|2006.01.30 12:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.71
|0.00
|0.00
|2006.01.30 13:40
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.50
|833471
|2006.01.30 13:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 13:05
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.64
|833642
|2006.01.30 13:13
|sell
|1.00
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 13:15
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|833704
|2006.01.30 13:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 14:00
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.97
|833705
|2006.01.30 13:20
|sell
|1.00
|audusd
|0.7498
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 13:42
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|833817
|2006.01.30 13:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 14:15
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|833884
|2006.01.30 13:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.70
|0.00
|0.00
|2006.01.30 13:50
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|833918
|2006.01.30 13:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.64
|0.00
|0.00
|2006.01.30 14:35
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|833946
|2006.01.30 13:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 15:20
|1.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|833972
|2006.01.30 14:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 14:05
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.44
|834010
|2006.01.30 14:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 15:00
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|834256
|2006.01.30 14:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.59
|0.00
|0.00
|2006.01.30 15:20
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|834809
|2006.01.30 15:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 15:35
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.75
|835159
|2006.01.30 15:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 16:55
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|835277
|2006.01.30 15:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2006.01.30 16:06
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.03
|835282
|2006.01.30 15:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 16:05
|1.7658
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|835836
|2006.01.30 16:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7688
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:00
|1.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|835840
|2006.01.30 16:15
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1434
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 16:25
|1.1454
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.61
|835842
|2006.01.30 16:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2006.01.30 16:55
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.07
|836028
|2006.01.30 16:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1454
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:05
|1.1453
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|836776
|2006.01.30 17:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7696
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:20
|1.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|836888
|2006.01.30 17:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:50
|1.1455
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.38
|836946
|2006.01.30 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:30
|1.7697
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|837108
|2006.01.30 17:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 17:55
|1.7683
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|837651
|2006.01.30 18:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7485
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 18:07
|0.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|837743
|2006.01.30 18:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 18:45
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.09
|837754
|2006.01.30 18:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.61
|0.00
|0.00
|2006.01.30 18:11
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|837766
|2006.01.30 18:07
|buy
|1.00
|audusd
|0.7495
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 19:34
|0.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|837931
|2006.01.30 18:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.54
|0.00
|0.00
|2006.01.30 19:10
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.02
|838048
|2006.01.30 18:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 18:50
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|838200
|2006.01.30 18:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7688
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 19:35
|1.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|838578
|2006.01.30 19:34
|sell
|1.00
|audusd
|0.7489
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 20:55
|0.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|838627
|2006.01.30 19:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7680
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 21:10
|1.7669
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|838820
|2006.01.30 20:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 21:10
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|838821
|2006.01.30 20:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 20:15
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|838868
|2006.01.30 20:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.58
|0.00
|0.00
|2006.01.30 20:20
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.51
|838909
|2006.01.30 20:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 21:10
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|839182
|2006.01.30 20:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7489
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 21:41
|0.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|839266
|2006.01.30 21:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1459
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 22:00
|1.1465
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.33
|839561
|2006.01.30 21:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.67
|0.00
|0.00
|2006.01.30 21:50
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.54
|839700
|2006.01.30 21:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7665
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 00:17
|1.7684
|0.00
|0.00
|2.00
|190.00
|839764
|2006.01.30 22:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7481
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 23:00
|0.7487
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|839817
|2006.01.30 22:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 22:10
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.83
|839954
|2006.01.30 22:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.58
|0.00
|0.00
|2006.01.30 22:40
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|840144
|2006.01.30 23:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 23:37
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|840148
|2006.01.30 23:06
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 00:36
|1.2871
|0.00
|0.00
|-4.66
|-7.77
|840162
|2006.01.30 23:10
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1473
|0.0000
|0.0000
|2006.01.30 23:45
|1.1463
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.24
|840233
|2006.01.30 23:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 00:36
|1.2088
|0.00
|0.00
|-4.00
|-20.00
|840259
|2006.01.30 23:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1463
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 00:35
|1.1465
|0.00
|0.00
|-2.62
|-17.44
|840426
|2006.01.31 00:40
|buy
|1.00
|audusd
|0.7491
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 01:20
|0.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|840494
|2006.01.31 01:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 02:00
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|840506
|2006.01.31 01:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.69
|0.00
|0.00
|2006.01.31 02:00
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.51
|840550
|2006.01.31 01:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 02:21
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|840697
|2006.01.31 02:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2006.01.31 03:20
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.49
|840821
|2006.01.31 03:14
|buy
|1.00
|audusd
|0.7498
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 04:46
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|840860
|2006.01.31 03:26
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1474
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 04:05
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.04
|840969
|2006.01.31 04:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 04:33
|1.1472
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.58
|841068
|2006.01.31 04:38
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1464
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 06:38
|1.1464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|841124
|2006.01.31 05:07
|buy
|1.00
|audusd
|0.7511
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 05:50
|0.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|841295
|2006.01.31 06:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 06:05
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.14
|841344
|2006.01.31 06:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 06:40
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|841345
|2006.01.31 06:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 06:41
|1.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|841414
|2006.01.31 06:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 07:35
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|841423
|2006.01.31 06:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1464
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 06:53
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.83
|841427
|2006.01.31 06:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 07:35
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|841430
|2006.01.31 06:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7692
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 07:35
|1.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|841519
|2006.01.31 06:56
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1463
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 07:56
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.45
|841622
|2006.01.31 07:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7512
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 08:00
|0.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|841707
|2006.01.31 07:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 07:45
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|841918
|2006.01.31 08:25
|sell
|1.00
|audusd
|0.7510
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 08:30
|0.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|842095
|2006.01.31 08:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 09:05
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|842125
|2006.01.31 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 09:40
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|842128
|2006.01.31 09:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 09:40
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.34
|842184
|2006.01.31 09:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7695
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 10:40
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|842378
|2006.01.31 09:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 10:05
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.82
|842506
|2006.01.31 09:40
|buy
|1.00
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 12:16
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|842950
|2006.01.31 10:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1452
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 10:15
|1.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.09
|843016
|2006.01.31 10:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1459
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 10:20
|1.1450
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.60
|843128
|2006.01.31 10:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 10:46
|1.1450
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.80
|843309
|2006.01.31 10:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.32
|0.00
|0.00
|2006.01.31 11:00
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.02
|844268
|2006.01.31 12:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7741
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 12:20
|1.7729
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|844354
|2006.01.31 12:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 12:35
|1.7732
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|844403
|2006.01.31 12:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 13:00
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|844404
|2006.01.31 12:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7732
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 13:50
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|844410
|2006.01.31 12:35
|sell
|1.00
|audusd
|0.7529
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 12:40
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|844525
|2006.01.31 12:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1467
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 12:55
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.35
|844787
|2006.01.31 13:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 13:55
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.36
|845173
|2006.01.31 13:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 14:05
|1.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|845176
|2006.01.31 13:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.11
|0.00
|0.00
|2006.01.31 14:00
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.14
|845324
|2006.01.31 14:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.07
|0.00
|0.00
|2006.01.31 14:36
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.87
|845347
|2006.01.31 14:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 15:00
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|845448
|2006.01.31 14:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 15:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|15.59
|845834
|2006.01.31 14:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2006.01.31 15:55
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|51.18
|846300
|2006.01.31 15:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 16:05
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.67
|846631
|2006.01.31 16:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 17:30
|1.1439
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|846909
|2006.01.31 16:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.37
|0.00
|0.00
|2006.01.31 16:50
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.42
|847344
|2006.01.31 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 20:00
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|510.00
|847384
|2006.01.31 17:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 17:10
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.37
|847473
|2006.01.31 17:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7734
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 19:55
|1.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|990.00
|848615
|2006.01.31 18:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 20:26
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|391.79
|848616
|2006.01.31 18:15
|buy
|1.00
|audusd
|0.7567
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 18:20
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|848714
|2006.01.31 18:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1444
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 18:55
|1.1431
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.73
|848849
|2006.01.31 18:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.09
|0.00
|0.00
|2006.01.31 19:55
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|196.82
|849387
|2006.01.31 18:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7559
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 18:55
|0.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|849533
|2006.01.31 18:55
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 19:00
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.87
|849545
|2006.01.31 18:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7568
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 19:50
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|849669
|2006.01.31 19:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1443
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 19:20
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.71
|851128
|2006.01.31 20:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 21:10
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|851598
|2006.01.31 21:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 21:20
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.04
|851603
|2006.01.31 21:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 22:05
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|851718
|2006.01.31 21:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.04
|0.00
|0.00
|2006.01.31 22:10
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|196.13
|851725
|2006.01.31 21:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1421
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 21:25
|1.1431
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.48
|851884
|2006.01.31 21:25
|sell
|1.00
|audusd
|0.7545
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 21:51
|0.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|851898
|2006.01.31 21:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1431
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 21:50
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|-421.68
|852931
|2006.01.31 22:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2006.01.31 22:40
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.60
|853243
|2006.01.31 23:35
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1395
|0.0000
|0.0000
|2006.01.31 23:50
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.90
|853304
|2006.01.31 23:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.23
|0.00
|0.00
|2006.02.01 00:35
|117.29
|0.00
|0.00
|-5.12
|-51.16
|853483
|2006.02.01 00:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1387
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 01:15
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.44
|853520
|2006.02.01 00:32
|sell
|1.00
|audusd
|0.7578
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 00:45
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|853559
|2006.02.01 00:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 00:57
|1.7792
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|853581
|2006.02.01 00:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7589
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 01:05
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|853611
|2006.02.01 01:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 01:56
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.03
|853612
|2006.02.01 01:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2006.02.01 02:15
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|34.09
|853614
|2006.02.01 01:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7779
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 01:53
|1.7784
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|853810
|2006.02.01 02:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7776
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 03:45
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|853814
|2006.02.01 02:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.7573
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 02:17
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|853840
|2006.02.01 02:17
|buy
|1.00
|audusd
|0.7579
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 02:35
|0.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|853854
|2006.02.01 02:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 02:55
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|853952
|2006.02.01 02:51
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 03:50
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.78
|853996
|2006.02.01 03:05
|sell
|1.00
|audusd
|0.7569
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 03:45
|0.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|854180
|2006.02.01 03:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7565
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 04:05
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|854401
|2006.02.01 05:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 06:11
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|854403
|2006.02.01 05:06
|sell
|1.00
|audusd
|0.7571
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 06:15
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|855074
|2006.02.01 07:50
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1393
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 07:59
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.87
|855164
|2006.02.01 08:05
|sell
|1.00
|audusd
|0.7571
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 09:05
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|855228
|2006.02.01 08:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|0.00
|0.00
|2006.02.01 08:25
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.79
|855715
|2006.02.01 09:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.26
|0.00
|0.00
|2006.02.01 09:35
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.27
|855881
|2006.02.01 09:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2006.02.01 09:55
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.75
|856109
|2006.02.01 09:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 10:35
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|856624
|2006.02.01 10:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.43
|0.00
|0.00
|2006.02.01 12:05
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|144.56
|856917
|2006.02.01 11:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1412
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 13:00
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.60
|858088
|2006.02.01 12:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 12:30
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|858094
|2006.02.01 12:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.66
|0.00
|0.00
|2006.02.01 12:27
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.51
|858101
|2006.02.01 12:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 12:25
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.02
|858296
|2006.02.01 12:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.61
|0.00
|0.00
|2006.02.01 12:50
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.95
|858322
|2006.02.01 12:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 12:50
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|858512
|2006.02.01 12:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.71
|0.00
|0.00
|2006.02.01 13:00
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.67
|858515
|2006.02.01 12:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7755
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 14:05
|1.7770
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|858675
|2006.02.01 13:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.52
|0.00
|0.00
|2006.02.01 14:25
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.52
|858686
|2006.02.01 13:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 13:31
|1.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.10
|859517
|2006.02.01 14:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:10
|1.7772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|859660
|2006.02.01 14:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.55
|0.00
|0.00
|2006.02.01 14:50
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.58
|859772
|2006.02.01 14:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1407
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:25
|1.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.53
|859833
|2006.02.01 14:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:10
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|859839
|2006.02.01 14:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:10
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.66
|860009
|2006.02.01 15:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 16:00
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|116.68
|860011
|2006.02.01 15:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:55
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|860081
|2006.02.01 15:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.62
|0.00
|0.00
|2006.02.01 16:20
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|860083
|2006.02.01 15:15
|sell
|1.00
|audusd
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 15:55
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|860880
|2006.02.01 15:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 17:00
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|861944
|2006.02.01 17:05
|buy
|1.00
|audusd
|0.7557
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 17:50
|0.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|862923
|2006.02.01 18:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1409
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 18:40
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.05
|863800
|2006.02.01 19:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1401
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:30
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|61.44
|863877
|2006.02.01 19:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:00
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|863878
|2006.02.01 19:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.95
|0.00
|0.00
|2006.02.01 20:21
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|864882
|2006.02.01 20:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:56
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.51
|864884
|2006.02.01 20:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:50
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|864917
|2006.02.01 20:07
|sell
|1.00
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:25
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|865259
|2006.02.01 20:32
|sell
|1.00
|audusd
|0.7529
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:35
|0.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|865284
|2006.02.01 20:35
|buy
|1.00
|audusd
|0.7537
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 20:40
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|865438
|2006.02.01 20:50
|buy
|1.00
|audusd
|0.7537
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 21:10
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|865503
|2006.02.01 20:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 21:05
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.68
|865653
|2006.02.01 21:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.97
|0.00
|0.00
|2006.02.01 21:20
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.83
|865770
|2006.02.01 21:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.03
|0.00
|0.00
|2006.02.01 21:40
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.31
|865776
|2006.02.01 21:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 22:05
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|23.28
|866211
|2006.02.01 21:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 21:55
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.97
|866386
|2006.02.01 22:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1409
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 22:45
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.62
|866646
|2006.02.01 22:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 22:50
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|866726
|2006.02.01 22:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 23:25
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.05
|866765
|2006.02.01 22:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 23:40
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|866795
|2006.02.01 22:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 23:50
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|866985
|2006.02.01 23:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 23:55
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.34
|866990
|2006.02.01 23:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|2006.02.01 23:56
|1.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|867180
|2006.02.01 23:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7746
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 00:35
|1.7738
|0.00
|0.00
|6.00
|-80.00
|867271
|2006.02.02 00:13
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1418
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 00:16
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.58
|867328
|2006.02.02 00:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1422
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 01:45
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.63
|867393
|2006.02.02 00:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 01:17
|1.7744
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|867411
|2006.02.02 00:45
|buy
|1.00
|audusd
|0.7536
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 00:55
|0.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|867524
|2006.02.02 01:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 01:20
|0.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|867566
|2006.02.02 01:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 01:35
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|867621
|2006.02.02 01:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 02:50
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|867634
|2006.02.02 01:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7752
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 01:55
|1.7744
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|867685
|2006.02.02 01:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 02:16
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|867756
|2006.02.02 02:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7759
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 02:55
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|868170
|2006.02.02 03:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 04:05
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|868261
|2006.02.02 04:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 04:46
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|868262
|2006.02.02 04:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7741
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 04:10
|1.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|868264
|2006.02.02 04:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 04:45
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.83
|868296
|2006.02.02 04:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7749
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 05:05
|1.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|868440
|2006.02.02 04:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.22
|0.00
|0.00
|2006.02.02 05:39
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.82
|868458
|2006.02.02 04:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 05:40
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|868459
|2006.02.02 04:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 05:45
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.33
|868462
|2006.02.02 04:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7522
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 05:56
|0.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|868670
|2006.02.02 05:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 05:55
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.57
|868845
|2006.02.02 06:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.32
|0.00
|0.00
|2006.02.02 06:40
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.28
|868963
|2006.02.02 06:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.33
|0.00
|0.00
|2006.02.02 07:05
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.51
|869068
|2006.02.02 07:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.21
|0.00
|0.00
|2006.02.02 07:25
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.52
|869278
|2006.02.02 07:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1433
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 08:50
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|34.97
|869385
|2006.02.02 07:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 08:35
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|869386
|2006.02.02 07:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7734
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 08:55
|1.7730
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|870993
|2006.02.02 08:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7520
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 09:50
|0.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|871308
|2006.02.02 09:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.44
|0.00
|0.00
|2006.02.02 09:45
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.32
|872057
|2006.02.02 09:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2006.02.02 10:20
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.89
|872199
|2006.02.02 10:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7528
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:05
|0.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|872202
|2006.02.02 10:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7754
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:20
|1.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|872471
|2006.02.02 10:11
|buy
|1.00
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:40
|0.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|872685
|2006.02.02 10:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7747
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:35
|1.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|872687
|2006.02.02 10:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:35
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|872833
|2006.02.02 10:35
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1414
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 10:40
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.54
|873726
|2006.02.02 11:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1421
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 12:30
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|874039
|2006.02.02 11:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 11:55
|0.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|874108
|2006.02.02 11:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7523
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 13:20
|0.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|874987
|2006.02.02 13:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 14:25
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|69.77
|875076
|2006.02.02 13:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7755
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 13:40
|1.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|875898
|2006.02.02 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.58
|0.00
|0.00
|2006.02.02 14:30
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.07
|875989
|2006.02.02 14:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 15:00
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|876063
|2006.02.02 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2006.02.02 14:50
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.31
|876341
|2006.02.02 14:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.61
|0.00
|0.00
|2006.02.02 15:05
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.49
|876493
|2006.02.02 15:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 15:15
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|876757
|2006.02.02 15:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 15:50
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|876857
|2006.02.02 15:25
|buy
|1.00
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 15:30
|0.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|876935
|2006.02.02 15:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.7526
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 16:30
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|877227
|2006.02.02 15:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 16:35
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|38.75
|877425
|2006.02.02 15:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.60
|0.00
|0.00
|2006.02.02 17:10
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.94
|878329
|2006.02.02 17:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 18:50
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|350.03
|878334
|2006.02.02 17:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 18:10
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|878481
|2006.02.02 17:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2006.02.02 18:00
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|59.10
|879751
|2006.02.02 18:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.30
|0.00
|0.00
|2006.02.02 18:50
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.46
|879752
|2006.02.02 18:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 18:50
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|880169
|2006.02.02 18:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 19:05
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.78
|880748
|2006.02.02 19:40
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1440
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:00
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|61.15
|880842
|2006.02.02 19:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7796
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:05
|1.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|880844
|2006.02.02 19:50
|sell
|1.00
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:05
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|881150
|2006.02.02 20:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:05
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|881151
|2006.02.02 20:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:05
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.90
|881422
|2006.02.02 21:11
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1454
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 21:16
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.15
|881852
|2006.02.02 22:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 00:10
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.87
|-78.66
|882127
|2006.02.02 23:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2006.02.02 23:30
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.68
|882261
|2006.02.03 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7808
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 00:45
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|882344
|2006.02.03 00:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 01:50
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|46.63
|882353
|2006.02.03 00:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 02:10
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|882356
|2006.02.03 00:26
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1451
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 01:20
|1.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.42
|882490
|2006.02.03 01:16
|buy
|1.00
|audusd
|0.7538
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 01:20
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|882500
|2006.02.03 01:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1445
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 02:31
|1.1449
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.94
|882614
|2006.02.03 02:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.53
|0.00
|0.00
|2006.02.03 03:00
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|882667
|2006.02.03 02:20
|sell
|1.00
|audusd
|0.7525
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 02:35
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|882749
|2006.02.03 02:40
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1444
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 02:50
|1.1449
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.67
|882790
|2006.02.03 02:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1449
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 03:04
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.69
|882934
|2006.02.03 03:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|0.00
|0.00
|2006.02.03 03:50
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.42
|882936
|2006.02.03 03:20
|buy
|1.00
|audusd
|0.7535
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 03:35
|0.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|883021
|2006.02.03 03:37
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1452
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 05:09
|1.1454
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|883091
|2006.02.03 04:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|0.00
|0.00
|2006.02.03 05:51
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.34
|883271
|2006.02.03 05:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7799
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 05:50
|1.7795
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|883324
|2006.02.03 05:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.7526
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 06:31
|0.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|883369
|2006.02.03 05:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2006.02.03 05:55
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.80
|883378
|2006.02.03 05:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 06:21
|1.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|883390
|2006.02.03 06:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 06:45
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883400
|2006.02.03 06:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2006.02.03 07:05
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|16.89
|883593
|2006.02.03 06:51
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1445
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:45
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.12
|883625
|2006.02.03 06:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:12
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883682
|2006.02.03 07:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7795
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 08:05
|1.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883686
|2006.02.03 07:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:21
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.87
|883697
|2006.02.03 07:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.47
|0.00
|0.00
|2006.02.03 07:56
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|883701
|2006.02.03 07:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:20
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883735
|2006.02.03 07:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:30
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883798
|2006.02.03 07:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:40
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.87
|883799
|2006.02.03 07:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 07:40
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|883857
|2006.02.03 07:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 08:07
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|883944
|2006.02.03 07:55
|buy
|1.00
|audusd
|0.7529
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 09:15
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|884185
|2006.02.03 08:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 08:52
|1.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|884216
|2006.02.03 08:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7796
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 08:57
|1.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|884237
|2006.02.03 08:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 10:00
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|884248
|2006.02.03 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 10:10
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|884281
|2006.02.03 09:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.49
|0.00
|0.00
|2006.02.03 09:30
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|884337
|2006.02.03 09:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1445
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 09:10
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.12
|884709
|2006.02.03 09:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2006.02.03 10:05
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.90
|885316
|2006.02.03 10:35
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1453
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 10:57
|1.1459
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.36
|885336
|2006.02.03 10:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7783
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 10:45
|1.7776
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|885430
|2006.02.03 10:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 10:55
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.05
|885470
|2006.02.03 10:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 12:10
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|23.28
|885891
|2006.02.03 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 11:55
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|885947
|2006.02.03 11:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 12:41
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|885982
|2006.02.03 11:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2006.02.03 12:05
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.33
|885983
|2006.02.03 11:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 12:05
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|886415
|2006.02.03 12:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2006.02.03 13:10
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.60
|886448
|2006.02.03 12:50
|buy
|1.00
|audusd
|0.7527
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 12:57
|0.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|886534
|2006.02.03 12:57
|sell
|1.00
|audusd
|0.7520
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 13:36
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|886571
|2006.02.03 13:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 13:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|886647
|2006.02.03 13:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 13:50
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|887098
|2006.02.03 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:06
|1.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|887139
|2006.02.03 14:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:20
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.40
|887151
|2006.02.03 14:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1460
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:40
|1.1463
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.17
|887198
|2006.02.03 14:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:40
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|887201
|2006.02.03 14:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:30
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.07
|887323
|2006.02.03 14:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 15:15
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.31
|887362
|2006.02.03 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 16:45
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|710.00
|887422
|2006.02.03 14:50
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1457
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:55
|1.1465
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.78
|887577
|2006.02.03 15:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 16:50
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|593.63
|887579
|2006.02.03 15:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.59
|0.00
|0.00
|2006.02.03 17:05
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|511.74
|888063
|2006.02.03 15:35
|sell
|1.00
|audusd
|0.7512
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 16:55
|0.7487
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|0.00
|0.00
|-19.17
|-25 409.94
|Closed P/L:
|-25 429.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-25 429.11
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|24 570.89
|Equity:
|24 570.89
|Free Margin:
|24 570.89
|Details:
|Gross Profit:
|13 671.46
|Gross Loss:
|39 100.57
|Total Net Profit:
|-25 429.11
|Profit Factor:
|0.35
|Expected Payoff:
|-37.56
|Absolute Drawdown:
|27 494.48
|Maximal Drawdown (%):
|121.52 (0.2%)
|Total Trades:
|677
|Short Positions (won %):
|347 (17.29%)
|Long Positions (won %):
|330 (22.12%)
|Profit Trades (% of total):
|133 (19.65%)
|Loss trades (% of total):
|544 (80.35%)
|Largest
|profit trade:
|990.00
|loss trade:
|-421.68
|Average
|profit trade:
|102.79
|loss trade:
|-71.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (2 088.61)
|consecutive losses ($):
|29 (-2 361.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 530.98 (3)
|consecutive loss (count):
|-2 361.97 (29)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|6