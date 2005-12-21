Tradex Group, LLC

Account: 2768 Name: TESTTTTT Currency: USD 2006 January 12, 16:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1181262005.12.21 09:17balanceDeposit10 000.00
1182122005.12.21 09:46sell0.10gbpjpy205.84206.34205.782005.12.21 09:51205.780.000.005.12
1183502005.12.21 10:33buy0.10gbpjpy205.52205.02205.582005.12.21 11:04205.580.000.005.12
1183722005.12.21 10:45sell0.10eurchf1.55321.55821.55262005.12.21 14:501.55260.000.004.59
1184112005.12.21 11:19sell0.10gbpjpy205.65206.15205.592005.12.21 11:30205.590.000.005.12
1184322005.12.21 11:36sell0.10eurusd1.18941.19441.18882005.12.21 11:561.18880.000.006.00
1184712005.12.21 11:49buy0.10usdjpy117.01116.51117.072005.12.21 12:23117.070.000.005.13
1185092005.12.21 12:00buy0.10gbpusd1.75171.74671.75232005.12.21 12:451.75230.000.006.00
1185132005.12.21 12:00buy0.10gbpjpy204.98204.48205.042005.12.21 12:33205.040.000.005.12
1185292005.12.21 12:13sell0.10usdchf1.30741.31241.30682005.12.21 12:171.30680.000.004.59
1185422005.12.21 12:20sell0.10eurusd1.18941.19441.18882005.12.21 12:281.18880.000.006.00
1185552005.12.21 12:26buy0.10usdjpy117.01116.51117.072005.12.21 12:30117.070.000.005.13
1185572005.12.21 12:32sell0.10usdchf1.30741.31241.30682005.12.21 12:571.30680.000.004.59
1185692005.12.21 12:42sell0.10usdjpy117.13117.63117.072005.12.21 12:58117.070.000.005.13
1185722005.12.21 12:45sell0.10gbpjpy205.14205.64205.082005.12.21 12:58205.080.000.005.12
1185932005.12.21 12:53buy0.10eurusd1.18801.18301.18862005.12.21 12:571.18860.000.006.00
1186352005.12.21 13:04buy0.10eurusd1.18801.18301.18862005.12.21 16:341.18300.000.00-50.00
1186372005.12.21 13:05sell0.10usdchf1.30741.31241.30682005.12.21 16:281.31240.000.00-38.10
1186902005.12.21 13:44buy0.10gbpusd1.74941.74441.75002005.12.21 14:051.75000.000.006.00
1187282005.12.21 14:17sell0.10usdjpy117.17117.70117.142005.12.21 14:54117.140.000.002.56
1187822005.12.21 14:39sell0.10gbpjpy205.13205.63205.072005.12.21 14:41205.070.000.005.12
1187962005.12.21 14:50buy0.10eurchf1.55271.54771.55332005.12.21 15:201.55330.000.004.58
1188642005.12.21 15:46sell0.10eurchf1.55371.55871.55312005.12.22 06:071.55310.00-0.344.57
1191182005.12.21 16:34buy0.10eurusd1.18311.17841.18402005.12.21 21:431.18400.000.009.00
1192442005.12.21 16:42buy0.10gbpjpy204.72204.22204.782005.12.21 16:50204.780.000.005.11
1193462005.12.21 16:56buy0.10gbpjpy204.78204.28204.842005.12.21 17:52204.280.000.00-42.57
1196212005.12.21 18:12buy0.10usdjpy117.36116.86117.422005.12.21 18:23117.420.000.005.11
1196232005.12.21 18:13buy0.10usdchf1.31481.30981.31542005.12.21 18:201.31540.000.004.56
1197082005.12.21 18:53buy0.10usdjpy117.35116.85117.412005.12.21 18:59117.410.000.005.11
1197202005.12.21 19:21buy0.10usdjpy117.35116.82117.382005.12.21 23:59117.380.000.002.56
1197502005.12.21 19:47sell0.10gbpusd1.74171.74671.74112005.12.22 10:341.74110.00-0.756.00
1197922005.12.21 20:16buy0.10usdchf1.31461.30961.31522005.12.22 01:001.31340.000.08-9.14
1199342005.12.21 21:17sell0.10gbpjpy204.33204.83204.272005.12.21 23:58204.830.000.00-42.60
1201192005.12.22 01:02sell0.10usdchf1.31341.31841.31282005.12.22 02:521.31280.000.004.57
1202302005.12.22 02:15sell0.10usdjpy117.51118.01117.452005.12.22 04:34117.470.000.003.41
1202312005.12.22 02:15buy0.10eurusd1.18271.17771.18332005.12.22 02:491.18330.000.006.00
1202352005.12.22 02:16sell0.10gbpjpy204.95205.45204.892005.12.22 04:40204.890.000.005.11
1202922005.12.22 03:00sell0.10eurusd1.18361.18861.18302005.12.22 03:321.18300.000.006.00
1203782005.12.22 04:34buy0.10usdjpy117.47116.97117.532005.12.22 05:57117.460.000.00-0.85
1204132005.12.22 05:58sell0.10usdjpy117.46117.96117.402005.12.22 06:39117.400.000.005.11
1204152005.12.22 06:13sell0.10gbpjpy204.86205.36204.802005.12.22 06:50204.800.000.005.11
1204172005.12.22 06:34sell0.10eurusd1.18311.18841.18282005.12.22 08:361.18280.000.003.00
1204202005.12.22 06:40sell0.10eurchf1.55361.55861.55302005.12.22 07:241.55300.000.004.57
1204282005.12.22 07:02buy0.10gbpjpy204.70204.20204.762005.12.22 07:42204.760.000.005.11
1204472005.12.22 07:45sell0.10gbpjpy204.80205.30204.742005.12.22 10:00204.740.000.005.11
1204492005.12.22 07:46sell0.10eurchf1.55381.55881.55322005.12.27 16:551.55880.00-0.36-38.04
1204532005.12.22 07:49sell0.10usdjpy117.39117.89117.332005.12.22 09:46117.470.000.00-6.81
1204582005.12.22 07:51sell0.10usdchf1.31311.31811.31252005.12.22 11:451.31250.000.004.57
1206192005.12.22 08:36buy0.10eurusd1.18291.17791.18352005.12.22 08:481.18350.000.006.00
1206472005.12.22 08:57buy0.10eurusd1.18311.17781.18342005.12.22 09:451.18340.000.003.00
1207922005.12.22 09:46buy0.10usdjpy117.48116.98117.542005.12.22 09:54117.540.000.005.10
1208142005.12.22 10:01buy0.10usdjpy117.48116.98117.542005.12.22 14:38117.500.000.001.70
1208762005.12.22 10:34buy0.10gbpusd1.74111.73611.74172005.12.22 10:421.74170.000.006.00
1208872005.12.22 10:45buy0.10gbpusd1.74151.73651.74212005.12.22 11:081.74210.000.006.00
1208912005.12.22 10:45buy0.10eurusd1.18211.17711.18272005.12.22 11:021.18270.000.006.00
1209222005.12.22 11:18buy0.10gbpusd1.74151.73651.74212005.12.22 11:581.73650.000.00-50.00
1209302005.12.22 11:21buy0.10eurusd1.18211.17711.18272005.12.22 11:331.18270.000.006.00
1209542005.12.22 11:37sell0.10eurusd1.18311.18811.18252005.12.22 12:071.18250.000.006.00
1209942005.12.22 11:45buy0.10usdchf1.31271.30771.31332005.12.22 11:501.31330.000.004.57
1209992005.12.22 11:49sell0.10gbpjpy204.49204.99204.432005.12.22 11:51204.430.000.005.11
1210002005.12.22 11:50buy0.10usdchf1.31341.30871.31432005.12.22 11:591.31430.000.006.85
1211072005.12.22 13:00sell0.10eurusd1.18311.18811.18252005.12.22 13:111.18250.000.006.00
1211552005.12.22 13:36buy0.10gbpusd1.73641.73141.73702005.12.22 13:431.73700.000.006.00
1211762005.12.22 13:45buy0.10gbpusd1.73641.73141.73702005.12.22 13:501.73700.000.006.00
1212282005.12.22 14:38sell0.10usdjpy117.50118.00117.442005.12.22 15:05117.440.000.005.11
1212752005.12.22 15:17sell0.10usdchf1.31571.32071.31512005.12.22 15:371.31510.000.004.56
1212852005.12.22 15:19buy0.10gbpjpy203.77203.27203.832005.12.22 15:39203.830.000.005.11
1212932005.12.22 15:20buy0.10eurusd1.18151.17651.18212005.12.22 15:351.18210.000.006.00
1214262005.12.22 15:39sell0.10eurusd1.18331.18831.18272005.12.22 15:401.18270.000.006.00
1214702005.12.22 15:49sell0.10eurusd1.18321.18821.18262005.12.22 17:111.18820.000.00-50.00
1214832005.12.22 15:53buy0.10usdjpy117.34116.84117.402005.12.22 16:05116.840.000.00-42.79
1214872005.12.22 15:54buy0.10gbpjpy203.80203.30203.862005.12.22 16:02203.300.000.00-42.76
1215082005.12.22 15:59buy0.10usdchf1.31451.30951.31512005.12.22 17:121.30950.000.00-38.18
1215112005.12.22 16:00sell0.10gbpusd1.73741.74241.73682005.12.22 17:111.74240.000.00-50.00
1215322005.12.22 16:05buy0.10usdjpy116.88116.38116.942005.12.22 16:12116.940.000.005.13
1215702005.12.22 16:12buy0.10usdjpy116.98116.48117.042005.12.22 17:11116.480.000.00-42.93
1217752005.12.22 17:54buy0.10gbpusd1.73861.73361.73922005.12.22 18:551.73920.000.006.00
1217982005.12.22 18:00sell0.10usdchf1.31191.31691.31132005.12.22 18:401.31130.000.004.58
1218042005.12.22 18:03buy0.10eurusd1.18661.18131.18692005.12.22 18:191.18690.000.003.00
1218332005.12.22 18:41sell0.10usdchf1.31141.31641.31082005.12.22 18:461.31080.000.004.58
1218392005.12.22 18:46sell0.10eurusd1.18791.19291.18732005.12.22 19:221.18730.000.006.00
1218652005.12.22 19:35buy0.10eurusd1.18681.18181.18742005.12.22 20:571.18740.000.006.00
1218672005.12.22 19:36sell0.10usdchf1.31211.31711.31152005.12.22 20:541.31150.000.004.57
1218712005.12.22 19:43sell0.10usdjpy116.69117.19116.632005.12.22 20:43116.630.000.005.14
1218962005.12.22 20:45buy0.10usdjpy116.62116.12116.682005.12.22 22:41116.680.000.005.14
1219152005.12.22 21:00sell0.10gbpusd1.73891.74361.73802005.12.22 21:561.73800.000.009.00
1219162005.12.22 21:00sell0.10eurusd1.18771.19271.18712005.12.22 23:161.18710.000.006.00
1219182005.12.22 21:03buy0.10usdchf1.31051.30551.31112005.12.22 21:351.31110.000.004.58
1220082005.12.22 22:14buy0.10gbpusd1.73711.73211.73772005.12.22 22:461.73770.000.006.00
1220342005.12.22 22:41sell0.10usdjpy116.66117.16116.602005.12.23 00:24116.600.00-0.135.15
1220432005.12.22 22:45sell0.10gbpjpy202.65203.15202.592005.12.23 00:33202.590.00-0.525.15
1221062005.12.22 23:17buy0.10eurusd1.18701.18201.18762005.12.23 00:151.18760.00-0.086.00
1222232005.12.23 00:18sell0.10eurusd1.18781.19281.18722005.12.23 00:431.18720.000.006.00
1222242005.12.23 00:18buy0.10usdchf1.31121.30621.31182005.12.23 00:411.31180.000.004.57
1222332005.12.23 00:30sell0.10gbpusd1.73861.74361.73802005.12.23 00:431.73800.000.006.00
1222342005.12.23 00:31buy0.10usdjpy116.57116.07116.632005.12.23 00:46116.630.000.005.14
1222352005.12.23 00:33buy0.10gbpjpy202.59202.09202.652005.12.23 00:56202.650.000.005.15
1222452005.12.23 01:00sell0.10usdjpy116.69117.19116.632005.12.23 02:14116.630.000.005.14
1224002005.12.23 02:03sell0.10gbpusd1.73781.74281.73722005.12.23 12:121.73720.000.006.00
1224242005.12.23 02:13sell0.10eurusd1.18731.19231.18672005.12.23 03:021.18670.000.006.00
1224362005.12.23 02:17buy0.10usdchf1.31131.30631.31192005.12.23 03:041.31190.000.004.57
1224462005.12.23 02:19buy0.10usdjpy116.60116.10116.662005.12.23 02:39116.660.000.005.14
1224852005.12.23 03:00sell0.10usdjpy116.70117.20116.642005.12.23 03:29116.640.000.005.14
1224862005.12.23 03:00sell0.10gbpjpy202.73203.23202.672005.12.23 05:04202.670.000.005.15
1224882005.12.23 03:02buy0.10eurusd1.18661.18161.18722005.12.23 03:031.18720.000.006.00
1224922005.12.23 03:04buy0.10eurusd1.18661.18161.18722005.12.23 03:041.18720.000.006.00
1224942005.12.23 03:04sell0.10usdchf1.31191.31691.31132005.12.23 03:491.31130.000.004.58
1224952005.12.23 03:04buy0.10eurusd1.18661.18161.18722005.12.23 03:301.18720.000.006.00
1225062005.12.23 03:49sell0.10eurusd1.18761.19261.18702005.12.23 04:141.18700.000.006.00
1225392005.12.23 05:00sell0.10eurusd1.18791.19291.18732005.12.23 06:091.18730.000.006.00
1225462005.12.23 05:09buy0.10usdchf1.31051.30551.31112005.12.23 06:091.31110.000.004.58
1225542005.12.23 05:15buy0.10gbpjpy202.61202.11202.672005.12.23 06:09202.670.000.005.15
1226442005.12.23 06:09buy0.10eurusd1.18731.18231.18792005.12.23 06:441.18790.000.006.00
1226452005.12.23 06:09sell0.10usdjpy116.59117.09116.532005.12.23 13:20116.530.000.005.15
1226462005.12.23 06:09sell0.10usdchf1.31091.31591.31032005.12.23 11:451.31030.000.004.58
1226682005.12.23 06:45sell0.10eurusd1.18811.19311.18752005.12.23 06:451.18750.000.006.00
1226912005.12.23 08:08sell0.10gbpjpy202.75203.25202.692005.12.23 10:22202.690.000.005.14
1228192005.12.23 09:35sell0.10eurusd1.18751.19251.18692005.12.23 10:201.18690.000.006.00
1228482005.12.23 10:30buy0.10gbpjpy202.68202.15202.712005.12.23 16:32202.150.000.00-45.41
1228652005.12.23 11:29sell0.10eurusd1.18781.19281.18722005.12.23 12:451.18720.000.006.00
1229722005.12.23 12:38sell0.10usdchf1.31081.31581.31022005.12.23 15:331.31580.000.00-38.00
1230362005.12.23 13:15sell0.10gbpusd1.73841.74341.73782005.12.23 13:341.73780.000.006.00
1230422005.12.23 13:20buy0.10usdjpy116.52116.02116.582005.12.23 13:39116.580.000.005.15
1230732005.12.23 13:59buy0.10gbpusd1.73631.73131.73692005.12.23 16:011.73130.000.00-50.00
1232322005.12.23 15:45sell0.10usdchf1.31441.31941.31382005.12.23 15:571.31380.000.004.57
1232352005.12.23 15:45buy0.10eurusd1.18401.17901.18462005.12.23 15:541.18460.000.006.00
1232582005.12.23 15:59sell0.10usdchf1.31431.31931.31372005.12.23 17:051.31370.000.004.57
1232652005.12.23 16:00buy0.10eurusd1.18401.17901.18462005.12.23 16:131.18460.000.006.00
1239362005.12.27 14:21buy0.10gbpusd1.73541.73041.73602005.12.27 14:251.73600.000.006.00
1239392005.12.27 14:21sell0.10usdchf1.31411.31911.31352005.12.27 14:251.31350.000.004.57
1239452005.12.27 14:22buy0.10eurusd1.18541.18041.18602005.12.27 14:251.18600.000.006.00
1239672005.12.27 14:25sell0.10usdchf1.31311.31811.31252005.12.27 22:011.31810.000.00-37.93
1239842005.12.27 14:37buy0.10usdjpy117.05116.55117.112005.12.27 17:21117.110.000.005.12
1239952005.12.27 14:45sell0.10gbpusd1.73651.74151.73592005.12.27 15:061.73590.000.006.00
1240462005.12.27 15:19buy0.10gbpusd1.73441.72941.73502005.12.27 21:181.72940.000.00-50.00
1241032005.12.27 16:40sell0.10gbpjpy202.94203.44202.882005.12.27 16:53202.880.000.005.12
1241052005.12.27 16:45sell0.10eurusd1.18551.19051.18492005.12.27 20:171.18490.000.006.00
1241472005.12.27 18:00sell0.10eurchf1.55821.56321.55762005.12.28 09:481.55760.00-0.114.59
1241682005.12.27 18:45sell0.10usdjpy117.12117.62117.062005.12.28 09:12117.180.00-0.13-5.12
1242632005.12.27 20:34sell0.10eurusd1.18551.19051.18492005.12.27 20:581.18490.000.006.00
1242802005.12.27 21:15buy0.10eurusd1.18451.17951.18512005.12.28 01:561.18510.00-0.086.00
1242882005.12.27 21:20buy0.10gbpusd1.72961.72461.73022005.12.28 02:551.73020.000.046.00
1243132005.12.27 21:30buy0.10gbpjpy202.90202.40202.962005.12.27 22:55202.880.000.00-1.70
1244142005.12.27 22:56sell0.10gbpjpy202.88203.38202.822005.12.28 01:20202.820.00-0.515.11
1244662005.12.27 23:39buy0.10usdchf1.31701.31201.31762005.12.27 23:501.31760.000.004.55
1244962005.12.28 01:29buy0.10usdchf1.31701.31201.31762005.12.28 04:341.31620.000.00-6.08
1245212005.12.28 01:56sell0.10eurusd1.18521.19021.18462005.12.28 03:101.18460.000.006.00
1245652005.12.28 03:19sell0.10gbpusd1.72941.73441.72882005.12.28 04:311.72880.000.006.00
1245662005.12.28 03:22buy0.10gbpjpy202.91202.41202.972005.12.28 03:32202.970.000.005.11
1245702005.12.28 03:58buy0.10gbpjpy202.90202.40202.962005.12.28 04:24202.960.000.005.11
1245862005.12.28 05:14sell0.10eurusd1.18481.18981.18422005.12.28 07:051.18420.000.006.00
1245922005.12.28 05:34sell0.10gbpusd1.73011.73511.72952005.12.28 05:541.72950.000.006.00
1245972005.12.28 05:42buy0.10usdchf1.31501.31001.31562005.12.28 07:051.31560.000.004.56
1246362005.12.28 06:20buy0.10gbpjpy202.83202.33202.892005.12.28 06:53202.890.000.005.11
1246512005.12.28 06:21buy0.10gbpusd1.72901.72401.72962005.12.28 08:171.72960.000.006.00
1247472005.12.28 07:05buy0.10eurusd1.18431.17931.18492005.12.28 07:291.18490.000.006.00
1247492005.12.28 07:05sell0.10usdchf1.31541.32041.31482005.12.28 07:371.31480.000.004.56
1247762005.12.28 07:45sell0.10eurusd1.18541.19041.18482005.12.28 09:121.19040.000.00-50.00
1247932005.12.28 08:12sell0.10gbpjpy202.82203.32202.762005.12.28 09:04203.320.000.00-42.67
1247942005.12.28 08:20sell0.10gbpusd1.73011.73511.72952005.12.28 09:041.73510.000.00-50.00
1248872005.12.28 09:12buy0.10usdjpy117.15116.65117.212005.12.28 09:34117.210.000.005.12
1249732005.12.28 09:37sell0.10usdjpy117.27117.77117.212005.12.28 09:49117.210.000.005.12
1250882005.12.28 10:25buy0.10eurchf1.55751.55251.55812005.12.28 11:141.55810.000.004.58
1251152005.12.28 10:58buy0.10eurusd1.19071.18571.19132005.12.28 12:201.19130.000.006.00
1251172005.12.28 10:58sell0.10usdchf1.30811.31311.30752005.12.28 12:501.30750.000.004.59
1251442005.12.28 11:11buy0.10gbpusd1.73601.73101.73662005.12.28 11:181.73660.000.006.00
1251462005.12.28 11:11buy0.10gbpjpy203.45202.95203.512005.12.28 12:09203.510.000.005.12
1251512005.12.28 11:14sell0.10eurchf1.55811.56311.55752005.12.28 12:281.55750.000.004.59
1251872005.12.28 12:10sell0.10gbpusd1.73781.74281.73722005.12.28 12:261.73720.000.006.00
1251902005.12.28 12:10sell0.10gbpjpy203.61204.11203.552005.12.28 12:15203.550.000.005.12
1251962005.12.28 12:20sell0.10eurusd1.19121.19621.19062005.12.28 17:061.19060.000.006.00
1251992005.12.28 12:30buy0.10eurchf1.55751.55251.55812005.12.28 15:321.55810.000.004.59
1252082005.12.28 12:51buy0.10usdchf1.30741.30241.30802005.12.28 15:421.30800.000.004.59
1252162005.12.28 12:55sell0.10gbpusd1.73781.74281.73722005.12.28 13:021.73720.000.006.00
1252522005.12.28 13:43sell0.10usdjpy117.19117.69117.132005.12.28 18:54117.690.000.00-42.48
1252552005.12.28 13:45sell0.10gbpjpy203.56204.06203.502005.12.28 15:06203.500.000.005.12
1253122005.12.28 14:17sell0.10gbpusd1.73771.74271.73712005.12.28 14:311.73710.000.006.00
1253282005.12.28 14:45sell0.10gbpusd1.73771.74271.73712005.12.28 14:471.73710.000.006.00
1253342005.12.28 14:51sell0.10gbpusd1.73771.74271.73712005.12.28 14:571.73710.000.006.00
1253412005.12.28 15:02buy0.10gbpusd1.73661.73161.73722005.12.28 15:581.73160.000.00-50.00
1253682005.12.28 15:17buy0.10gbpjpy203.45202.95203.512005.12.28 16:48202.950.000.00-42.64
1254052005.12.28 15:42sell0.10usdchf1.30801.31301.30742005.12.28 16:251.30740.000.004.59
1254412005.12.28 16:26buy0.10usdchf1.30711.30211.30772005.12.28 16:531.30770.000.004.59
1254862005.12.28 16:51sell0.10eurchf1.55821.56321.55762005.12.29 18:131.55760.00-0.344.56
1255062005.12.28 17:00buy0.10gbpusd1.73031.72531.73092005.12.28 18:511.72530.000.00-50.00
1255202005.12.28 17:01sell0.10usdchf1.30821.31321.30762005.12.28 17:331.30760.000.004.59
1255312005.12.28 17:06buy0.10eurusd1.19061.18561.19122005.12.28 17:111.19120.000.006.00
1255542005.12.28 17:15buy0.10eurusd1.19111.18611.19172005.12.28 17:261.19170.000.006.00
1255922005.12.28 17:39sell0.10usdchf1.30831.31331.30772005.12.28 18:541.31330.000.00-38.07
1256012005.12.28 17:40buy0.10eurusd1.19111.18611.19172005.12.28 18:001.19170.000.006.00
1257222005.12.28 19:00buy0.10eurusd1.18771.18271.18832005.12.28 19:091.18270.000.00-50.00
1257372005.12.28 19:00buy0.10gbpjpy202.61202.11202.672005.12.28 19:08202.110.000.00-42.46
1258522005.12.28 19:08buy0.10gbpjpy202.17201.67202.232005.12.28 19:18202.230.000.005.09
1258782005.12.28 19:09buy0.10eurusd1.18331.17831.18392005.12.28 19:131.18390.000.006.00
1259362005.12.28 19:13buy0.10eurusd1.18401.17901.18462005.12.28 19:181.18460.000.006.00
1259902005.12.28 19:18buy0.10gbpjpy202.33201.83202.392005.12.28 20:09202.390.000.005.10
1259922005.12.28 19:19buy0.10eurusd1.18471.17971.18532005.12.29 02:311.18530.00-0.246.00
1262002005.12.28 20:57buy0.10gbpusd1.71581.71081.71642005.12.28 22:221.71640.000.006.00
1262082005.12.28 21:00sell0.10usdchf1.31831.32331.31772005.12.28 21:571.31770.000.004.55
1262662005.12.28 21:50sell0.10gbpjpy202.31202.81202.252005.12.28 21:57202.250.000.005.09
1262812005.12.28 22:01buy0.10usdchf1.31691.31191.31752005.12.29 00:321.31750.000.084.55
1263112005.12.28 22:22sell0.10gbpusd1.71651.72151.71592005.12.28 22:251.71590.000.006.00
1263172005.12.28 22:30sell0.10gbpusd1.71581.72081.71522005.12.29 02:321.72080.00-0.74-50.00
1263372005.12.28 23:00sell0.10usdjpy117.88118.38117.822005.12.29 00:45117.820.00-0.395.09
1263762005.12.29 00:15sell0.10gbpjpy202.58203.08202.522005.12.29 00:28202.520.000.005.09
1263822005.12.29 00:29sell0.10gbpjpy202.44202.94202.382005.12.29 00:33202.380.000.005.09
1263882005.12.29 00:41sell0.10gbpjpy202.37202.87202.312005.12.29 01:39202.310.000.005.10
1263892005.12.29 00:54buy0.10usdjpy117.80117.30117.862005.12.29 02:20117.860.000.005.09
1264072005.12.29 01:34buy0.10usdchf1.31571.31071.31632005.12.29 05:111.31630.000.004.56
1264112005.12.29 01:49sell0.10gbpjpy202.37202.87202.312005.12.29 02:24202.870.000.00-42.40
1264862005.12.29 02:20sell0.10usdjpy117.85118.35117.792005.12.29 03:52117.810.000.003.40
1264962005.12.29 02:24sell0.10gbpjpy202.78203.28202.722005.12.29 03:43202.720.000.005.09
1266492005.12.29 03:42buy0.10eurusd1.18441.17941.18502005.12.29 03:561.18500.000.006.00
1266602005.12.29 03:44buy0.10gbpjpy202.72202.22202.782005.12.29 04:03202.780.000.005.09
1266932005.12.29 03:53buy0.10usdjpy117.81117.31117.872005.12.29 04:03117.870.000.005.09
1267662005.12.29 04:18sell0.10usdjpy117.97118.47117.912005.12.29 06:58117.910.000.005.09
1267672005.12.29 04:19buy0.10eurusd1.18471.17971.18532005.12.29 06:121.18530.000.006.00
1267792005.12.29 04:56sell0.10gbpjpy202.88203.38202.822005.12.29 08:08202.820.000.005.09
1267952005.12.29 05:31sell0.10gbpusd1.72071.72571.72012005.12.29 11:191.72010.000.006.00
1268212005.12.29 06:10buy0.10usdchf1.31531.31031.31592005.12.29 11:201.31590.000.004.56
1268242005.12.29 06:12sell0.10eurusd1.18511.19011.18452005.12.29 11:191.18450.000.006.00
1268672005.12.29 08:48sell0.10gbpjpy202.97203.47202.912005.12.29 09:15202.910.000.005.09
1268792005.12.29 09:13sell0.10usdjpy117.89118.39117.832005.12.29 09:16117.830.000.005.09
1269682005.12.29 10:03sell0.10gbpjpy203.06203.56203.002005.12.29 10:17203.000.000.005.09
1270062005.12.29 10:46buy0.10gbpjpy202.75202.25202.812005.12.29 12:35202.810.000.005.09
1270202005.12.29 11:17sell0.10usdjpy117.86118.36117.802005.12.29 13:52117.800.000.005.09
1270612005.12.29 11:50sell0.10usdchf1.31551.32051.31492005.12.29 18:101.31490.000.004.56
1270882005.12.29 12:30sell0.10gbpusd1.71951.72451.71892005.12.29 15:101.71890.000.006.00
1270922005.12.29 12:35sell0.10gbpjpy202.80203.30202.742005.12.29 14:31202.740.000.005.09
1271612005.12.29 13:30buy0.10eurusd1.18421.17921.18482005.12.29 13:541.18480.000.006.00
1271902005.12.29 13:58buy0.10eurusd1.18421.17921.18482005.12.29 18:091.18480.000.006.00
1272202005.12.29 14:27sell0.10usdjpy117.87118.37117.812005.12.29 14:33117.810.000.005.09
1272502005.12.29 15:05sell0.10usdjpy117.86118.36117.802005.12.29 16:40117.800.000.005.09
1273152005.12.29 15:59sell0.10gbpjpy202.80203.30202.742005.12.29 16:46202.740.000.005.09
1273332005.12.29 16:27sell0.10gbpusd1.72171.72671.72112005.12.29 16:481.72110.000.006.00
1273432005.12.29 16:53buy0.10gbpjpy202.64202.14202.702005.12.29 17:36202.700.000.005.09
1273732005.12.29 17:45sell0.10gbpusd1.72181.72681.72122005.12.29 18:061.72680.000.00-50.00
1274092005.12.29 18:06sell0.10gbpusd1.72641.73141.72582005.12.29 18:311.72580.000.006.00
1274222005.12.29 18:17sell0.10usdjpy117.85118.35117.792005.12.29 20:25117.790.000.005.09
1274692005.12.29 19:32sell0.10eurchf1.55671.56171.55612005.12.29 22:431.55610.000.004.57
1274772005.12.29 19:46buy0.10gbpusd1.72451.71951.72512005.12.29 20:441.72510.000.006.00
1274782005.12.29 19:47buy0.10gbpjpy203.13202.63203.192005.12.29 21:00203.190.000.005.09
1274882005.12.29 19:53sell0.10usdchf1.31521.32021.31462005.12.29 20:111.31460.000.004.56
1275052005.12.29 20:12sell0.10usdchf1.31471.31971.31412005.12.29 21:261.31410.000.004.57
1275062005.12.29 20:17buy0.10eurusd1.18381.17881.18442005.12.29 21:261.18440.000.006.00
1275152005.12.29 20:45sell0.10gbpusd1.72501.73001.72442005.12.29 22:011.72440.000.006.00
1275262005.12.29 21:01sell0.10gbpjpy203.18203.68203.122005.12.29 22:25203.120.000.005.09
1275342005.12.29 21:15sell0.10usdjpy117.82118.32117.762005.12.30 05:16117.760.00-0.135.10
1275542005.12.29 22:25buy0.10gbpjpy203.13202.63203.192005.12.29 23:38203.190.000.005.09
1275592005.12.29 23:15sell0.10usdchf1.31381.31881.31322005.12.30 04:171.31320.00-0.124.57
1275602005.12.29 23:18sell0.10eurchf1.55621.56121.55562005.12.30 00:281.55560.000.004.57
1275692005.12.29 23:39sell0.10gbpjpy203.20203.70203.142005.12.30 00:44203.140.00-0.515.09
1275842005.12.30 00:28buy0.10eurchf1.55551.55051.55612005.12.30 00:371.55610.000.004.57
1276072005.12.30 00:35buy0.10eurusd1.18371.17871.18432005.12.30 01:431.18430.000.006.00
1276422005.12.30 01:27sell0.10eurchf1.55651.56151.55592005.12.30 11:051.55590.000.004.57
1276672005.12.30 01:57sell0.10gbpjpy203.22203.72203.162005.12.30 03:34203.160.000.005.09
1276682005.12.30 01:57sell0.10gbpusd1.72511.73011.72452005.12.30 02:061.72450.000.006.00
1276822005.12.30 02:54sell0.10gbpusd1.72491.72991.72432005.12.30 03:051.72430.000.006.00
1276942005.12.30 03:06buy0.10eurusd1.18401.17901.18462005.12.30 03:371.18460.000.006.00
1277252005.12.30 03:34buy0.10gbpjpy203.19202.69203.252005.12.30 03:51203.250.000.005.09
1277572005.12.30 04:03buy0.10gbpjpy203.19202.69203.252005.12.30 05:18202.690.000.00-42.55
1277672005.12.30 04:16sell0.10eurusd1.18491.18991.18432005.12.30 11:111.18430.000.006.00
1277752005.12.30 04:17buy0.10usdchf1.31331.30831.31392005.12.30 10:571.31390.000.004.57
1277882005.12.30 04:24sell0.10gbpusd1.72491.72991.72432005.12.30 04:261.72430.000.006.00
1277942005.12.30 04:42sell0.10gbpusd1.72481.72981.72422005.12.30 07:301.72700.000.00-22.00
1278472005.12.30 06:30sell0.10gbpjpy202.58203.08202.522005.12.30 06:33202.520.000.005.12
1278602005.12.30 07:30buy0.10gbpusd1.72691.72191.72752005.12.30 08:241.72750.000.006.00
1278632005.12.30 07:33sell0.10usdjpy117.29117.79117.232005.12.30 11:06117.230.000.005.12
1278772005.12.30 08:15sell0.10gbpjpy202.60203.10202.542005.12.30 10:32202.540.000.005.12
1278832005.12.30 08:28sell0.10gbpusd1.72791.73291.72732005.12.30 09:231.72730.000.006.00
1279582005.12.30 09:31buy0.10gbpusd1.72781.72281.72842005.12.30 12:531.72280.000.00-50.00
1280372005.12.30 10:45buy0.10gbpjpy202.45201.95202.512005.12.30 10:54202.510.000.005.11
1280542005.12.30 11:06buy0.10gbpjpy202.47201.97202.532005.12.30 11:22202.530.000.005.11
1280552005.12.30 11:06buy0.10usdjpy117.23116.73117.292005.12.30 11:13117.290.000.005.12
1280742005.12.30 11:29sell0.10usdjpy117.45117.95117.392005.12.30 11:46117.390.000.005.11
1280812005.12.30 11:30sell0.10gbpjpy202.59203.09202.532005.12.30 11:49202.530.000.005.11
1280882005.12.30 11:46sell0.10usdjpy117.34117.84117.282005.12.30 14:36117.840.000.00-42.43
1280912005.12.30 11:46sell0.10eurchf1.55671.56171.55612005.12.30 12:301.55610.000.004.57
1281032005.12.30 12:23buy0.10gbpjpy202.41201.91202.472005.12.30 12:33202.470.000.005.11
1281062005.12.30 12:30buy0.10usdchf1.31351.30851.31412005.12.30 12:451.31410.000.004.57
1281072005.12.30 12:30buy0.10eurchf1.55541.55041.55602005.12.30 18:291.55600.000.004.56
1281372005.12.30 13:23sell0.10eurusd1.18411.18911.18352005.12.30 13:441.18350.000.006.00
1281822005.12.30 14:07sell0.10gbpjpy202.54203.04202.482005.12.30 14:28202.480.000.005.10
1281852005.12.30 14:13buy0.10eurusd1.18271.17771.18332005.12.30 16:281.17770.000.00-50.00
1281872005.12.30 14:13sell0.10usdchf1.31521.32021.31462005.12.30 16:391.32020.000.00-37.87
1281892005.12.30 14:15sell0.10gbpusd1.72331.72831.72272005.12.30 14:181.72270.000.006.00
1282212005.12.30 14:36sell0.10gbpjpy202.55203.05202.492005.12.30 14:44202.490.000.005.10
1282242005.12.30 14:45buy0.10gbpusd1.72041.71541.72102005.12.30 14:491.72100.000.006.00
1282282005.12.30 14:53buy0.10gbpusd1.72091.71591.72152005.12.30 15:111.72150.000.006.00
1282902005.12.30 16:32sell0.10gbpjpy202.66203.16202.602005.12.30 17:16202.600.000.005.09
1282932005.12.30 16:38sell0.10gbpusd1.72101.72601.72042005.12.30 17:041.72040.000.006.00
1285112006.01.02 08:17sell0.10usdchf1.31541.32041.31482006.01.02 08:471.31480.000.004.56
1285192006.01.02 08:39buy0.10usdjpy117.58117.08117.642006.01.02 08:55117.640.000.005.10
1285222006.01.02 08:45sell0.10gbpusd1.72071.72571.72012006.01.03 00:001.72010.00-0.256.00
1285232006.01.02 08:52sell0.10eurusd1.18371.18871.18312006.01.02 08:581.18310.000.006.00
1285262006.01.02 08:54buy0.10eurchf1.55471.54971.55532006.01.02 08:561.55530.000.004.57
1285272006.01.02 08:57sell0.10gbpjpy202.56203.06202.502006.01.02 09:19202.500.000.005.10
1285282006.01.02 08:58buy0.10eurchf1.55431.54931.55492006.01.02 08:591.55490.000.004.56
1285332006.01.02 09:19buy0.10usdchf1.31481.30981.31542006.01.02 18:281.31540.000.004.56
1285382006.01.02 09:25sell0.10usdjpy117.71118.21117.652006.01.03 03:56117.650.00-0.135.10
1285402006.01.02 09:25sell0.10gbpjpy202.59203.09202.532006.01.02 10:18203.090.000.00-42.44
1285452006.01.02 09:49sell0.10eurusd1.18371.18871.18312006.01.02 14:251.18310.000.006.00
1285962006.01.02 11:20buy0.10eurchf1.55461.54961.55522006.01.03 07:111.55520.000.024.59
1286282006.01.02 12:51sell0.10gbpjpy203.18203.68203.122006.01.02 16:45203.120.000.005.09
1287532006.01.02 18:05sell0.10gbpjpy202.99203.49202.932006.01.02 18:15202.930.000.005.09
1287662006.01.02 18:28sell0.10usdchf1.31541.32041.31482006.01.02 18:281.31480.000.004.56
1287672006.01.02 18:28sell0.10gbpjpy202.98203.48202.922006.01.02 18:28202.920.000.005.09
1287692006.01.02 18:29sell0.10usdchf1.31411.31911.31352006.01.02 21:241.31350.000.004.57
1287992006.01.02 19:43sell0.10eurusd1.18221.18721.18162006.01.02 20:491.18160.000.006.00
1288042006.01.02 19:46sell0.10gbpjpy202.98203.48202.922006.01.02 20:09202.920.000.005.09
1288262006.01.02 21:11sell0.10eurusd1.18251.18751.18192006.01.02 21:171.18190.000.006.00
1288322006.01.02 21:18sell0.10eurusd1.18221.18721.18162006.01.03 01:321.18160.000.026.00
1288562006.01.02 22:30sell0.10gbpjpy203.06203.56203.002006.01.02 23:48203.000.000.005.09
1288892006.01.02 23:13buy0.10usdchf1.31371.30871.31432006.01.02 23:311.31410.000.003.04
1289032006.01.02 23:42sell0.10usdchf1.31411.31911.31352006.01.03 02:121.31350.00-0.124.57
1289072006.01.02 23:49buy0.10gbpjpy202.95202.45203.012006.01.03 01:30202.450.000.23-42.46
1289252006.01.03 00:00buy0.10gbpusd1.71981.71481.72042006.01.03 02:051.72010.000.003.00
1289642006.01.03 02:05sell0.10gbpusd1.72001.72501.71942006.01.03 03:581.72500.000.00-50.00
1289672006.01.03 02:09sell0.10gbpjpy202.63203.13202.572006.01.03 02:23203.130.000.00-42.41
1289692006.01.03 02:12sell0.10eurusd1.18311.18811.18252006.01.03 04:241.18810.000.00-50.00
1289732006.01.03 02:12buy0.10usdchf1.31361.30861.31422006.01.03 04:061.30860.000.00-38.21
1289862006.01.03 02:24sell0.10gbpjpy203.04203.54202.982006.01.03 02:57202.980.000.005.09
1289972006.01.03 02:57sell0.10gbpjpy202.90203.40202.842006.01.03 03:01202.840.000.005.09
1290112006.01.03 03:15buy0.10gbpjpy202.77202.27202.832006.01.03 03:31202.830.000.005.09
1290272006.01.03 03:58sell0.10gbpusd1.72431.72931.72372006.01.03 07:091.72930.000.00-50.00
1290382006.01.03 04:07buy0.10usdchf1.30921.30421.30982006.01.03 04:191.30980.000.004.58
1290552006.01.03 05:00sell0.10gbpjpy202.77203.27202.712006.01.03 06:08202.710.000.005.11
1290732006.01.03 05:51sell0.10usdjpy117.39117.89117.332006.01.03 06:22117.330.000.005.11
1290812006.01.03 06:08buy0.10gbpjpy202.71202.21202.772006.01.03 07:18202.770.000.005.12
1291652006.01.03 07:09sell0.10gbpusd1.72881.73381.72822006.01.03 07:131.72820.000.006.00
1291672006.01.03 07:13sell0.10gbpusd1.72811.73311.72752006.01.03 08:441.72750.000.006.00
1291692006.01.03 07:18sell0.10gbpjpy202.75203.25202.692006.01.03 08:11202.690.000.005.12
1292152006.01.03 08:15buy0.10usdjpy117.18116.68117.242006.01.03 08:34117.240.000.005.12
1292192006.01.03 08:17buy0.10gbpjpy202.69202.19202.752006.01.03 08:36202.750.000.005.12
1292282006.01.03 08:38sell0.10usdchf1.30811.31311.30752006.01.03 10:001.30750.000.004.59
1292302006.01.03 08:39buy0.10gbpjpy202.68202.18202.742006.01.03 09:00202.740.000.005.11
1292312006.01.03 08:39buy0.10eurusd1.18841.18341.18902006.01.03 09:151.18900.000.006.00
1292362006.01.03 08:44buy0.10gbpusd1.72741.72241.72802006.01.03 08:531.72800.000.006.00
1292402006.01.03 08:47sell0.10eurchf1.55501.56001.55442006.01.03 10:461.55440.000.004.59
1292452006.01.03 08:53buy0.10gbpusd1.72861.72361.72922006.01.03 09:591.72920.000.006.00
1292472006.01.03 09:00sell0.10usdjpy117.34117.84117.282006.01.03 09:14117.280.000.005.12
1292842006.01.03 09:20sell0.10usdjpy117.34117.84117.282006.01.03 09:27117.280.000.005.12
1294192006.01.03 10:00sell0.10gbpusd1.72971.73471.72912006.01.03 13:031.72910.000.006.00
1294212006.01.03 10:02buy0.10usdjpy117.15116.65117.212006.01.03 10:35117.210.000.005.12
1294252006.01.03 10:02buy0.10usdchf1.30691.30191.30752006.01.03 10:141.30750.000.004.59
1294292006.01.03 10:06buy0.10gbpjpy202.56202.06202.622006.01.03 10:07202.620.000.005.13
1294442006.01.03 10:25sell0.10gbpjpy202.84203.34202.782006.01.03 10:51202.780.000.005.12
1294832006.01.03 10:54buy0.10eurchf1.55421.54921.55482006.01.03 18:041.55160.000.00-20.06
1294922006.01.03 11:11buy0.10eurusd1.18701.18201.18762006.01.03 11:281.18760.000.006.00
1295192006.01.03 11:48sell0.10usdjpy117.19117.69117.132006.01.03 11:54117.130.000.005.12
1295222006.01.03 11:52sell0.10gbpjpy202.99203.49202.932006.01.03 11:59202.930.000.005.12
1295402006.01.03 12:00sell0.10eurusd1.18871.19371.18812006.01.03 13:291.18810.000.006.00
1295422006.01.03 12:00buy0.10usdchf1.30641.30141.30702006.01.03 12:191.30700.000.004.59
1295682006.01.03 12:29buy0.10usdchf1.30691.30191.30752006.01.03 13:271.30750.000.004.59
1295772006.01.03 12:45sell0.10usdjpy117.16117.69117.132006.01.03 16:49117.130.000.002.56
1296852006.01.03 13:50buy0.10gbpjpy202.61202.11202.672006.01.03 13:54202.670.000.005.12
1297012006.01.03 14:23buy0.10usdchf1.30651.30151.30712006.01.03 14:301.30710.000.004.59
1297042006.01.03 14:23sell0.10eurusd1.18911.19411.18852006.01.03 14:301.18850.000.006.00
1297612006.01.03 15:00buy0.10eurusd1.18731.18231.18792006.01.03 15:491.18790.000.006.00
1297682006.01.03 15:03sell0.10usdchf1.30821.31321.30762006.01.03 16:171.30760.000.004.59
1297732006.01.03 15:08sell0.10gbpjpy202.83203.33202.772006.01.03 16:09202.770.000.005.11
1297762006.01.03 15:20buy0.10gbpusd1.72771.72271.72832006.01.03 16:001.72830.000.006.00
1298382006.01.03 16:17buy0.10usdchf1.30761.30261.30822006.01.03 16:361.30260.000.00-38.38
1298412006.01.03 16:17sell0.10eurusd1.18871.19371.18812006.01.03 16:571.19370.000.00-50.00
1298542006.01.03 16:27buy0.10gbpjpy202.64202.14202.702006.01.03 16:34202.700.000.005.12
1298742006.01.03 16:30sell0.10gbpusd1.72911.73411.72852006.01.03 17:111.73410.000.00-50.00
1298952006.01.03 16:36buy0.10usdchf1.30331.29831.30392006.01.03 17:001.29830.000.00-38.51
1299282006.01.03 16:48buy0.10gbpjpy202.65202.15202.712006.01.03 17:03202.710.000.005.13
1299352006.01.03 16:57sell0.10eurusd1.19341.19841.19282006.01.03 16:581.19280.000.006.00
1299392006.01.03 16:58sell0.10eurusd1.19251.19751.19192006.01.03 17:511.19750.000.00-50.00
1299422006.01.03 17:00buy0.10usdchf1.29871.29371.29932006.01.03 17:041.29930.000.004.62
1299582006.01.03 17:04buy0.10usdchf1.29971.29471.30032006.01.03 17:511.29470.000.00-38.62
1300372006.01.03 18:04sell0.10eurchf1.55151.55651.55092006.01.03 18:231.55090.000.004.63
1300512006.01.03 18:31buy0.10gbpjpy202.47201.97202.532006.01.03 19:15202.530.000.005.16
1302622006.01.03 19:35sell0.10usdchf1.29501.30001.29442006.01.03 19:501.29440.000.004.64
1302682006.01.03 19:46sell0.10usdjpy116.40116.90116.342006.01.03 21:02116.340.000.005.16
1302922006.01.03 19:56sell0.10gbpjpy202.83203.33202.772006.01.03 21:04202.770.000.005.16
1303052006.01.03 20:29buy0.10usdchf1.29361.28861.29422006.01.04 01:361.28860.000.03-38.80
1303662006.01.03 21:00sell0.10eurchf1.55001.55501.54942006.01.04 05:151.55030.00-0.12-2.34
1303722006.01.03 21:02buy0.10usdjpy116.31115.81116.372006.01.04 04:15115.810.000.02-43.17
1303772006.01.03 21:04buy0.10gbpjpy202.71202.21202.772006.01.03 22:24202.770.000.005.16
1304132006.01.03 22:00sell0.10eurusd1.20201.20701.20142006.01.03 22:581.20140.000.006.00
1304282006.01.03 22:32sell0.10gbpjpy202.87203.37202.812006.01.03 23:13202.810.000.005.16
1304372006.01.03 22:58buy0.10eurusd1.20141.19641.20202006.01.04 01:031.20200.00-0.086.00
1304472006.01.03 23:13sell0.10gbpjpy202.72203.22202.662006.01.04 01:25203.220.00-0.52-42.99
1304582006.01.03 23:32sell0.10gbpusd1.74591.75091.74532006.01.04 00:081.74530.00-0.256.00
1304792006.01.04 00:14sell0.10gbpusd1.74611.75111.74552006.01.04 04:081.75110.000.00-50.00
1306092006.01.04 01:03sell0.10eurusd1.20161.20661.20102006.01.04 04:071.20660.000.00-50.00
1306732006.01.04 01:36buy0.10usdchf1.28891.28391.28952006.01.04 05:121.28390.000.00-38.94
1306902006.01.04 01:54buy0.10gbpjpy202.84202.34202.902006.01.04 02:33202.900.000.005.17
1308852006.01.04 02:34buy0.10gbpjpy202.97202.47203.032006.01.04 04:07202.870.000.00-8.63
1312472006.01.04 04:07sell0.10gbpjpy202.92203.42202.862006.01.04 04:11202.860.000.005.17
1312832006.01.04 04:54sell0.10gbpjpy202.87203.37202.812006.01.04 05:10202.810.000.005.18
1312952006.01.04 05:15buy0.10eurchf1.55041.54541.55102006.01.04 05:181.55100.000.004.67
1313132006.01.04 06:03buy0.10gbpusd1.75181.74681.75242006.01.04 07:491.75130.000.00-5.00
1313152006.01.04 06:15sell0.10usdchf1.28601.29101.28542006.01.04 07:491.28540.000.004.67
1313162006.01.04 06:19sell0.10usdjpy115.80116.30115.742006.01.04 07:25115.740.000.005.18
1313442006.01.04 07:49sell0.10gbpusd1.75121.75621.75062006.01.04 07:551.75060.000.006.00
1313452006.01.04 07:50buy0.10usdchf1.28521.28021.28582006.01.04 07:591.28580.000.004.67
1313772006.01.04 08:27sell0.10usdjpy115.77116.27115.712006.01.04 10:43116.060.000.00-24.99
1313802006.01.04 08:28buy0.10gbpusd1.74981.74481.75042006.01.04 09:431.75040.000.006.00
1313912006.01.04 08:53buy0.10eurusd1.20541.20041.20602006.01.04 09:451.20600.000.006.00
1316162006.01.04 09:09sell0.10gbpjpy202.60203.10202.542006.01.04 10:30203.100.000.00-43.10
1317162006.01.04 09:43sell0.10gbpusd1.75021.75521.74962006.01.04 09:511.74960.000.006.00
1317532006.01.04 09:46sell0.10eurusd1.20601.21101.20542006.01.04 09:511.20540.000.006.00
1317542006.01.04 09:47buy0.10usdchf1.28661.28161.28722006.01.04 09:521.28720.000.004.66
1317712006.01.04 10:06sell0.10gbpusd1.74971.75471.74912006.01.04 10:211.74910.000.006.00
1318392006.01.04 11:10sell0.10eurusd1.20521.21051.20492006.01.04 14:371.21050.000.00-53.00
1320012006.01.04 14:37sell0.10eurusd1.21021.21521.20962006.01.04 14:451.20960.000.006.00
1322692006.01.04 16:01sell0.10eurusd1.20951.21451.20892006.01.04 16:021.20890.000.006.00
1323002006.01.04 16:47buy0.10eurusd1.20741.20241.20802006.01.04 16:541.20800.000.006.00
1323902006.01.04 19:18sell1.00eurusd1.21011.21511.20952006.01.04 19:201.20950.000.0060.00
1323952006.01.04 19:21sell1.00eurusd1.21011.21511.20952006.01.05 03:051.21010.000.690.00
1332002006.01.05 03:05buy1.00eurusd1.21011.20511.21072006.01.05 03:301.21070.000.0060.00
1332892006.01.05 03:46sell1.00eurusd1.21171.21671.21112006.01.05 03:511.21110.000.0060.00
1333752006.01.05 05:41buy1.00eurusd1.20991.20491.21052006.01.05 06:081.21050.000.0060.00
1334342006.01.05 07:57sell1.00eurusd1.21041.21541.20982006.01.05 08:231.20980.000.0060.00
1334532006.01.05 08:35buy1.00eurusd1.20941.20441.21002006.01.05 08:441.21000.000.0060.00
1335432006.01.05 09:00buy1.00eurusd1.20941.20441.21002006.01.05 09:031.21000.000.0060.00
1341182006.01.05 13:00buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.05 13:251.20900.000.0060.00
1341762006.01.05 13:27buy1.00eurusd1.20891.20391.20952006.01.05 14:501.20950.000.0060.00
1345592006.01.05 15:45buy1.00eurusd1.20761.20261.20822006.01.05 15:471.20820.000.0060.00
1346652006.01.05 18:10sell1.00eurusd1.21021.21521.20962006.01.05 18:161.20960.000.0060.00
1347302006.01.05 20:10sell1.00eurusd1.21031.21531.20972006.01.05 20:211.20970.000.0060.00
1350282006.01.05 23:53sell1.00eurusd1.21101.21601.21042006.01.06 00:111.21040.000.2360.00
1350632006.01.06 00:40buy1.00eurusd1.20981.20481.21042006.01.06 01:021.21040.000.0060.00
1351272006.01.06 01:47sell1.00eurusd1.21051.21551.20992006.01.06 03:271.21020.000.0030.00
1352812006.01.06 03:27buy1.00eurusd1.21011.20511.21072006.01.06 06:371.20940.000.00-70.00
1353792006.01.06 06:37sell1.00eurusd1.20951.21451.20892006.01.06 06:441.20890.000.0060.00
1354322006.01.06 08:14sell1.00eurusd1.20961.21461.20902006.01.06 08:291.20900.000.0060.00
1355452006.01.06 09:06buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.06 09:071.20900.000.0060.00
1355642006.01.06 09:30sell1.00eurusd1.20931.21431.20872006.01.06 10:511.20870.000.0060.00
1356292006.01.06 11:04sell1.00eurusd1.20961.21461.20902006.01.06 11:471.20900.000.0060.00
1359022006.01.06 15:36buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.06 15:361.20960.000.0060.00
1359112006.01.06 15:36buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.06 15:371.20960.000.0060.00
1359772006.01.06 16:00sell1.00eurusd1.21591.22091.21532006.01.06 16:091.21530.000.0060.00
1360022006.01.06 16:09sell1.00eurusd1.21491.21991.21432006.01.06 16:241.21430.000.0060.00
1360432006.01.06 16:24sell1.00eurusd1.21401.21901.21342006.01.06 16:421.21340.000.0060.00
1361572006.01.06 17:15sell1.00eurusd1.21611.22111.21552006.01.06 17:241.21550.000.0060.00
1364482006.01.06 19:00sell1.00eurusd1.21471.21971.21412006.01.09 01:111.21410.000.2360.00
1378742006.01.09 08:44buy1.00eurusd1.21371.20871.21432006.01.09 10:541.20870.000.00-500.00
1382062006.01.09 12:01sell1.00eurusd1.20871.21371.20812006.01.09 12:141.20810.000.0060.00
1383132006.01.09 13:44buy1.00eurusd1.20731.20231.20792006.01.09 14:261.20790.000.0060.00
1383442006.01.09 14:40sell1.00eurusd1.20851.21351.20792006.01.09 15:021.20790.000.0060.00
1384132006.01.09 15:02sell1.00eurusd1.20791.21291.20732006.01.09 16:591.20750.000.0040.00
1385032006.01.09 16:59buy1.00eurusd1.20751.20251.20812006.01.09 17:251.20810.000.0060.00
1386172006.01.09 18:17buy1.00eurusd1.20641.20141.20702006.01.09 18:341.20700.000.0060.00
1386622006.01.09 18:42buy1.00eurusd1.20641.20141.20702006.01.09 19:321.20700.000.0060.00
1387192006.01.09 19:33sell1.00eurusd1.20731.21231.20672006.01.10 02:041.20670.000.2360.00
1390902006.01.10 03:10sell1.00eurusd1.20731.21231.20672006.01.10 04:251.20670.000.0060.00
1391452006.01.10 04:25buy1.00eurusd1.20661.20161.20722006.01.10 09:071.20620.000.00-40.00
1393962006.01.10 09:07sell1.00eurusd1.20641.21141.20582006.01.10 09:181.20580.000.0060.00
1394982006.01.10 10:01sell1.00eurusd1.20651.21151.20592006.01.10 15:301.20590.000.0060.00
1398512006.01.10 15:17buy limit1.00eurusd1.20000.00000.00002006.01.10 15:191.2068cancelled
1399742006.01.10 16:58sell1.00eurusd1.20641.21141.20582006.01.10 19:001.20600.000.0040.00
1401092006.01.10 19:00buy1.00eurusd1.20601.20101.20662006.01.10 19:271.20660.000.0060.00
1401612006.01.10 20:37sell1.00eurusd1.20721.21221.20662006.01.10 23:111.20660.000.0060.00
1403252006.01.11 01:20sell1.00eurusd1.20631.21131.20572006.01.11 02:161.20570.000.0060.00
1403852006.01.11 02:16buy1.00eurusd1.20571.20071.20632006.01.11 03:141.20610.000.0040.00
1404332006.01.11 03:15sell1.00eurusd1.20621.21121.20562006.01.11 03:411.20560.000.0060.00
1404662006.01.11 03:59sell1.00eurusd1.20611.21111.20552006.01.11 07:161.20650.000.00-40.00
1405772006.01.11 07:17buy1.00eurusd1.20651.20151.20712006.01.11 10:151.20640.000.00-10.00
1408082006.01.11 10:15sell1.00eurusd1.20651.21151.20592006.01.11 10:321.20590.000.0060.00
1409482006.01.11 12:33sell1.00eurusd1.20621.21121.20562006.01.11 16:361.21120.000.00-500.00
1413362006.01.11 16:36sell1.00eurusd1.21091.21591.21032006.01.11 16:421.21030.000.0060.00
1413492006.01.11 16:42sell1.00eurusd1.21001.21501.20942006.01.11 17:191.20940.000.0060.00
1414182006.01.11 18:00buy1.00eurusd1.20961.20461.21022006.01.11 18:221.21020.000.0060.00
1414462006.01.11 18:45sell1.00eurusd1.21121.21621.21062006.01.11 21:051.21270.000.00-150.00
1415782006.01.11 21:05buy1.00eurusd1.21271.20771.21332006.01.11 21:281.21330.000.0060.00
1416082006.01.11 21:28sell1.00eurusd1.21341.21841.21282006.01.11 21:481.21280.000.0060.00
1418372006.01.12 02:38buy1.00eurusd1.21311.20811.21372006.01.12 02:551.21370.000.0060.00
1419032006.01.12 03:07sell1.00eurusd1.21401.21901.21342006.01.12 06:501.21400.000.000.00
1420402006.01.12 06:50buy1.00eurusd1.21391.20891.21452006.01.12 07:521.21410.000.0020.00
1420882006.01.12 07:52sell1.00eurusd1.21421.21921.21362006.01.12 09:301.21360.000.0060.00
1422172006.01.12 09:30buy1.00eurusd1.21361.20861.21422006.01.12 09:331.21420.000.0060.00
1423662006.01.12 11:10sell1.00eurusd1.21521.22021.21462006.01.12 11:251.21460.000.0060.00
1424012006.01.12 11:29sell1.00eurusd1.21461.21961.21402006.01.12 12:041.21400.000.0060.00
  0.00 -5.05 1 097.70
Closed P/L: 1 092.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 092.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 092.65 Equity: 11 092.65 Free Margin: 11 092.65
 
Details:
Gross Profit: 5 030.79 Gross Loss: 3 938.14 Total Net Profit: 1 092.65
Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 2.30  
Absolute Drawdown: 846.73 Maximal Drawdown (%): 925.49 (9.2%)  
 
Total Trades: 475 Short Positions (won %): 266 (85.71%) Long Positions (won %): 209 (82.30%)
Profit Trades (% of total): 400 (84.21%) Loss trades (% of total): 75 (15.79%)
Largest profit trade: 60.23 loss trade: -500.00
Average profit trade: 12.58 loss trade: -52.51
Maximum consecutive wins ($): 42 (227.34) consecutive losses ($): 5 (-223.73)
Maximal consecutive profit (count): 888.92 (19) consecutive loss (count): -500.00 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1