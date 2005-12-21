|Account: 2768
|Name: TESTTTTT
|Currency: USD
|2006 January 12, 16:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|118126
|2005.12.21 09:17
|balance
|Deposit
|10 000.00
|118212
|2005.12.21 09:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.84
|206.34
|205.78
|2005.12.21 09:51
|205.78
|0.00
|0.00
|5.12
|118350
|2005.12.21 10:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.52
|205.02
|205.58
|2005.12.21 11:04
|205.58
|0.00
|0.00
|5.12
|118372
|2005.12.21 10:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5532
|1.5582
|1.5526
|2005.12.21 14:50
|1.5526
|0.00
|0.00
|4.59
|118411
|2005.12.21 11:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.65
|206.15
|205.59
|2005.12.21 11:30
|205.59
|0.00
|0.00
|5.12
|118432
|2005.12.21 11:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1944
|1.1888
|2005.12.21 11:56
|1.1888
|0.00
|0.00
|6.00
|118471
|2005.12.21 11:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.01
|116.51
|117.07
|2005.12.21 12:23
|117.07
|0.00
|0.00
|5.13
|118509
|2005.12.21 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7517
|1.7467
|1.7523
|2005.12.21 12:45
|1.7523
|0.00
|0.00
|6.00
|118513
|2005.12.21 12:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.98
|204.48
|205.04
|2005.12.21 12:33
|205.04
|0.00
|0.00
|5.12
|118529
|2005.12.21 12:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2005.12.21 12:17
|1.3068
|0.00
|0.00
|4.59
|118542
|2005.12.21 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1944
|1.1888
|2005.12.21 12:28
|1.1888
|0.00
|0.00
|6.00
|118555
|2005.12.21 12:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.01
|116.51
|117.07
|2005.12.21 12:30
|117.07
|0.00
|0.00
|5.13
|118557
|2005.12.21 12:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2005.12.21 12:57
|1.3068
|0.00
|0.00
|4.59
|118569
|2005.12.21 12:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.13
|117.63
|117.07
|2005.12.21 12:58
|117.07
|0.00
|0.00
|5.13
|118572
|2005.12.21 12:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.14
|205.64
|205.08
|2005.12.21 12:58
|205.08
|0.00
|0.00
|5.12
|118593
|2005.12.21 12:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1880
|1.1830
|1.1886
|2005.12.21 12:57
|1.1886
|0.00
|0.00
|6.00
|118635
|2005.12.21 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1880
|1.1830
|1.1886
|2005.12.21 16:34
|1.1830
|0.00
|0.00
|-50.00
|118637
|2005.12.21 13:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2005.12.21 16:28
|1.3124
|0.00
|0.00
|-38.10
|118690
|2005.12.21 13:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7494
|1.7444
|1.7500
|2005.12.21 14:05
|1.7500
|0.00
|0.00
|6.00
|118728
|2005.12.21 14:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.17
|117.70
|117.14
|2005.12.21 14:54
|117.14
|0.00
|0.00
|2.56
|118782
|2005.12.21 14:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.13
|205.63
|205.07
|2005.12.21 14:41
|205.07
|0.00
|0.00
|5.12
|118796
|2005.12.21 14:50
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5527
|1.5477
|1.5533
|2005.12.21 15:20
|1.5533
|0.00
|0.00
|4.58
|118864
|2005.12.21 15:46
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5537
|1.5587
|1.5531
|2005.12.22 06:07
|1.5531
|0.00
|-0.34
|4.57
|119118
|2005.12.21 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1784
|1.1840
|2005.12.21 21:43
|1.1840
|0.00
|0.00
|9.00
|119244
|2005.12.21 16:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.72
|204.22
|204.78
|2005.12.21 16:50
|204.78
|0.00
|0.00
|5.11
|119346
|2005.12.21 16:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.78
|204.28
|204.84
|2005.12.21 17:52
|204.28
|0.00
|0.00
|-42.57
|119621
|2005.12.21 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.36
|116.86
|117.42
|2005.12.21 18:23
|117.42
|0.00
|0.00
|5.11
|119623
|2005.12.21 18:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3148
|1.3098
|1.3154
|2005.12.21 18:20
|1.3154
|0.00
|0.00
|4.56
|119708
|2005.12.21 18:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.35
|116.85
|117.41
|2005.12.21 18:59
|117.41
|0.00
|0.00
|5.11
|119720
|2005.12.21 19:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.35
|116.82
|117.38
|2005.12.21 23:59
|117.38
|0.00
|0.00
|2.56
|119750
|2005.12.21 19:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7417
|1.7467
|1.7411
|2005.12.22 10:34
|1.7411
|0.00
|-0.75
|6.00
|119792
|2005.12.21 20:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3146
|1.3096
|1.3152
|2005.12.22 01:00
|1.3134
|0.00
|0.08
|-9.14
|119934
|2005.12.21 21:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.33
|204.83
|204.27
|2005.12.21 23:58
|204.83
|0.00
|0.00
|-42.60
|120119
|2005.12.22 01:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3134
|1.3184
|1.3128
|2005.12.22 02:52
|1.3128
|0.00
|0.00
|4.57
|120230
|2005.12.22 02:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.51
|118.01
|117.45
|2005.12.22 04:34
|117.47
|0.00
|0.00
|3.41
|120231
|2005.12.22 02:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1827
|1.1777
|1.1833
|2005.12.22 02:49
|1.1833
|0.00
|0.00
|6.00
|120235
|2005.12.22 02:16
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.95
|205.45
|204.89
|2005.12.22 04:40
|204.89
|0.00
|0.00
|5.11
|120292
|2005.12.22 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1836
|1.1886
|1.1830
|2005.12.22 03:32
|1.1830
|0.00
|0.00
|6.00
|120378
|2005.12.22 04:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|116.97
|117.53
|2005.12.22 05:57
|117.46
|0.00
|0.00
|-0.85
|120413
|2005.12.22 05:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.46
|117.96
|117.40
|2005.12.22 06:39
|117.40
|0.00
|0.00
|5.11
|120415
|2005.12.22 06:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.86
|205.36
|204.80
|2005.12.22 06:50
|204.80
|0.00
|0.00
|5.11
|120417
|2005.12.22 06:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1884
|1.1828
|2005.12.22 08:36
|1.1828
|0.00
|0.00
|3.00
|120420
|2005.12.22 06:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5536
|1.5586
|1.5530
|2005.12.22 07:24
|1.5530
|0.00
|0.00
|4.57
|120428
|2005.12.22 07:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.70
|204.20
|204.76
|2005.12.22 07:42
|204.76
|0.00
|0.00
|5.11
|120447
|2005.12.22 07:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.80
|205.30
|204.74
|2005.12.22 10:00
|204.74
|0.00
|0.00
|5.11
|120449
|2005.12.22 07:46
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5538
|1.5588
|1.5532
|2005.12.27 16:55
|1.5588
|0.00
|-0.36
|-38.04
|120453
|2005.12.22 07:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.39
|117.89
|117.33
|2005.12.22 09:46
|117.47
|0.00
|0.00
|-6.81
|120458
|2005.12.22 07:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3131
|1.3181
|1.3125
|2005.12.22 11:45
|1.3125
|0.00
|0.00
|4.57
|120619
|2005.12.22 08:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1829
|1.1779
|1.1835
|2005.12.22 08:48
|1.1835
|0.00
|0.00
|6.00
|120647
|2005.12.22 08:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1778
|1.1834
|2005.12.22 09:45
|1.1834
|0.00
|0.00
|3.00
|120792
|2005.12.22 09:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.48
|116.98
|117.54
|2005.12.22 09:54
|117.54
|0.00
|0.00
|5.10
|120814
|2005.12.22 10:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.48
|116.98
|117.54
|2005.12.22 14:38
|117.50
|0.00
|0.00
|1.70
|120876
|2005.12.22 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7411
|1.7361
|1.7417
|2005.12.22 10:42
|1.7417
|0.00
|0.00
|6.00
|120887
|2005.12.22 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7415
|1.7365
|1.7421
|2005.12.22 11:08
|1.7421
|0.00
|0.00
|6.00
|120891
|2005.12.22 10:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1821
|1.1771
|1.1827
|2005.12.22 11:02
|1.1827
|0.00
|0.00
|6.00
|120922
|2005.12.22 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7415
|1.7365
|1.7421
|2005.12.22 11:58
|1.7365
|0.00
|0.00
|-50.00
|120930
|2005.12.22 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1821
|1.1771
|1.1827
|2005.12.22 11:33
|1.1827
|0.00
|0.00
|6.00
|120954
|2005.12.22 11:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1881
|1.1825
|2005.12.22 12:07
|1.1825
|0.00
|0.00
|6.00
|120994
|2005.12.22 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3127
|1.3077
|1.3133
|2005.12.22 11:50
|1.3133
|0.00
|0.00
|4.57
|120999
|2005.12.22 11:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.49
|204.99
|204.43
|2005.12.22 11:51
|204.43
|0.00
|0.00
|5.11
|121000
|2005.12.22 11:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3134
|1.3087
|1.3143
|2005.12.22 11:59
|1.3143
|0.00
|0.00
|6.85
|121107
|2005.12.22 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1881
|1.1825
|2005.12.22 13:11
|1.1825
|0.00
|0.00
|6.00
|121155
|2005.12.22 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7364
|1.7314
|1.7370
|2005.12.22 13:43
|1.7370
|0.00
|0.00
|6.00
|121176
|2005.12.22 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7364
|1.7314
|1.7370
|2005.12.22 13:50
|1.7370
|0.00
|0.00
|6.00
|121228
|2005.12.22 14:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.50
|118.00
|117.44
|2005.12.22 15:05
|117.44
|0.00
|0.00
|5.11
|121275
|2005.12.22 15:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3157
|1.3207
|1.3151
|2005.12.22 15:37
|1.3151
|0.00
|0.00
|4.56
|121285
|2005.12.22 15:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.77
|203.27
|203.83
|2005.12.22 15:39
|203.83
|0.00
|0.00
|5.11
|121293
|2005.12.22 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1815
|1.1765
|1.1821
|2005.12.22 15:35
|1.1821
|0.00
|0.00
|6.00
|121426
|2005.12.22 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1833
|1.1883
|1.1827
|2005.12.22 15:40
|1.1827
|0.00
|0.00
|6.00
|121470
|2005.12.22 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1832
|1.1882
|1.1826
|2005.12.22 17:11
|1.1882
|0.00
|0.00
|-50.00
|121483
|2005.12.22 15:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|116.84
|117.40
|2005.12.22 16:05
|116.84
|0.00
|0.00
|-42.79
|121487
|2005.12.22 15:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.80
|203.30
|203.86
|2005.12.22 16:02
|203.30
|0.00
|0.00
|-42.76
|121508
|2005.12.22 15:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3145
|1.3095
|1.3151
|2005.12.22 17:12
|1.3095
|0.00
|0.00
|-38.18
|121511
|2005.12.22 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7374
|1.7424
|1.7368
|2005.12.22 17:11
|1.7424
|0.00
|0.00
|-50.00
|121532
|2005.12.22 16:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.88
|116.38
|116.94
|2005.12.22 16:12
|116.94
|0.00
|0.00
|5.13
|121570
|2005.12.22 16:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|116.48
|117.04
|2005.12.22 17:11
|116.48
|0.00
|0.00
|-42.93
|121775
|2005.12.22 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7386
|1.7336
|1.7392
|2005.12.22 18:55
|1.7392
|0.00
|0.00
|6.00
|121798
|2005.12.22 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3119
|1.3169
|1.3113
|2005.12.22 18:40
|1.3113
|0.00
|0.00
|4.58
|121804
|2005.12.22 18:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1866
|1.1813
|1.1869
|2005.12.22 18:19
|1.1869
|0.00
|0.00
|3.00
|121833
|2005.12.22 18:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3114
|1.3164
|1.3108
|2005.12.22 18:46
|1.3108
|0.00
|0.00
|4.58
|121839
|2005.12.22 18:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1879
|1.1929
|1.1873
|2005.12.22 19:22
|1.1873
|0.00
|0.00
|6.00
|121865
|2005.12.22 19:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1868
|1.1818
|1.1874
|2005.12.22 20:57
|1.1874
|0.00
|0.00
|6.00
|121867
|2005.12.22 19:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3121
|1.3171
|1.3115
|2005.12.22 20:54
|1.3115
|0.00
|0.00
|4.57
|121871
|2005.12.22 19:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.69
|117.19
|116.63
|2005.12.22 20:43
|116.63
|0.00
|0.00
|5.14
|121896
|2005.12.22 20:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.62
|116.12
|116.68
|2005.12.22 22:41
|116.68
|0.00
|0.00
|5.14
|121915
|2005.12.22 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7389
|1.7436
|1.7380
|2005.12.22 21:56
|1.7380
|0.00
|0.00
|9.00
|121916
|2005.12.22 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1877
|1.1927
|1.1871
|2005.12.22 23:16
|1.1871
|0.00
|0.00
|6.00
|121918
|2005.12.22 21:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3105
|1.3055
|1.3111
|2005.12.22 21:35
|1.3111
|0.00
|0.00
|4.58
|122008
|2005.12.22 22:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7371
|1.7321
|1.7377
|2005.12.22 22:46
|1.7377
|0.00
|0.00
|6.00
|122034
|2005.12.22 22:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.66
|117.16
|116.60
|2005.12.23 00:24
|116.60
|0.00
|-0.13
|5.15
|122043
|2005.12.22 22:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.65
|203.15
|202.59
|2005.12.23 00:33
|202.59
|0.00
|-0.52
|5.15
|122106
|2005.12.22 23:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1870
|1.1820
|1.1876
|2005.12.23 00:15
|1.1876
|0.00
|-0.08
|6.00
|122223
|2005.12.23 00:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1878
|1.1928
|1.1872
|2005.12.23 00:43
|1.1872
|0.00
|0.00
|6.00
|122224
|2005.12.23 00:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3112
|1.3062
|1.3118
|2005.12.23 00:41
|1.3118
|0.00
|0.00
|4.57
|122233
|2005.12.23 00:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7386
|1.7436
|1.7380
|2005.12.23 00:43
|1.7380
|0.00
|0.00
|6.00
|122234
|2005.12.23 00:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.57
|116.07
|116.63
|2005.12.23 00:46
|116.63
|0.00
|0.00
|5.14
|122235
|2005.12.23 00:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.59
|202.09
|202.65
|2005.12.23 00:56
|202.65
|0.00
|0.00
|5.15
|122245
|2005.12.23 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.69
|117.19
|116.63
|2005.12.23 02:14
|116.63
|0.00
|0.00
|5.14
|122400
|2005.12.23 02:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7428
|1.7372
|2005.12.23 12:12
|1.7372
|0.00
|0.00
|6.00
|122424
|2005.12.23 02:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1873
|1.1923
|1.1867
|2005.12.23 03:02
|1.1867
|0.00
|0.00
|6.00
|122436
|2005.12.23 02:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3113
|1.3063
|1.3119
|2005.12.23 03:04
|1.3119
|0.00
|0.00
|4.57
|122446
|2005.12.23 02:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.60
|116.10
|116.66
|2005.12.23 02:39
|116.66
|0.00
|0.00
|5.14
|122485
|2005.12.23 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.70
|117.20
|116.64
|2005.12.23 03:29
|116.64
|0.00
|0.00
|5.14
|122486
|2005.12.23 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.73
|203.23
|202.67
|2005.12.23 05:04
|202.67
|0.00
|0.00
|5.15
|122488
|2005.12.23 03:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1866
|1.1816
|1.1872
|2005.12.23 03:03
|1.1872
|0.00
|0.00
|6.00
|122492
|2005.12.23 03:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1866
|1.1816
|1.1872
|2005.12.23 03:04
|1.1872
|0.00
|0.00
|6.00
|122494
|2005.12.23 03:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3119
|1.3169
|1.3113
|2005.12.23 03:49
|1.3113
|0.00
|0.00
|4.58
|122495
|2005.12.23 03:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1866
|1.1816
|1.1872
|2005.12.23 03:30
|1.1872
|0.00
|0.00
|6.00
|122506
|2005.12.23 03:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1876
|1.1926
|1.1870
|2005.12.23 04:14
|1.1870
|0.00
|0.00
|6.00
|122539
|2005.12.23 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1879
|1.1929
|1.1873
|2005.12.23 06:09
|1.1873
|0.00
|0.00
|6.00
|122546
|2005.12.23 05:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3105
|1.3055
|1.3111
|2005.12.23 06:09
|1.3111
|0.00
|0.00
|4.58
|122554
|2005.12.23 05:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.61
|202.11
|202.67
|2005.12.23 06:09
|202.67
|0.00
|0.00
|5.15
|122644
|2005.12.23 06:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1873
|1.1823
|1.1879
|2005.12.23 06:44
|1.1879
|0.00
|0.00
|6.00
|122645
|2005.12.23 06:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.59
|117.09
|116.53
|2005.12.23 13:20
|116.53
|0.00
|0.00
|5.15
|122646
|2005.12.23 06:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3109
|1.3159
|1.3103
|2005.12.23 11:45
|1.3103
|0.00
|0.00
|4.58
|122668
|2005.12.23 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1881
|1.1931
|1.1875
|2005.12.23 06:45
|1.1875
|0.00
|0.00
|6.00
|122691
|2005.12.23 08:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.75
|203.25
|202.69
|2005.12.23 10:22
|202.69
|0.00
|0.00
|5.14
|122819
|2005.12.23 09:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1875
|1.1925
|1.1869
|2005.12.23 10:20
|1.1869
|0.00
|0.00
|6.00
|122848
|2005.12.23 10:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.68
|202.15
|202.71
|2005.12.23 16:32
|202.15
|0.00
|0.00
|-45.41
|122865
|2005.12.23 11:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1878
|1.1928
|1.1872
|2005.12.23 12:45
|1.1872
|0.00
|0.00
|6.00
|122972
|2005.12.23 12:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3108
|1.3158
|1.3102
|2005.12.23 15:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|-38.00
|123036
|2005.12.23 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7384
|1.7434
|1.7378
|2005.12.23 13:34
|1.7378
|0.00
|0.00
|6.00
|123042
|2005.12.23 13:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.52
|116.02
|116.58
|2005.12.23 13:39
|116.58
|0.00
|0.00
|5.15
|123073
|2005.12.23 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7363
|1.7313
|1.7369
|2005.12.23 16:01
|1.7313
|0.00
|0.00
|-50.00
|123232
|2005.12.23 15:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3144
|1.3194
|1.3138
|2005.12.23 15:57
|1.3138
|0.00
|0.00
|4.57
|123235
|2005.12.23 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1840
|1.1790
|1.1846
|2005.12.23 15:54
|1.1846
|0.00
|0.00
|6.00
|123258
|2005.12.23 15:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3143
|1.3193
|1.3137
|2005.12.23 17:05
|1.3137
|0.00
|0.00
|4.57
|123265
|2005.12.23 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1840
|1.1790
|1.1846
|2005.12.23 16:13
|1.1846
|0.00
|0.00
|6.00
|123936
|2005.12.27 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7354
|1.7304
|1.7360
|2005.12.27 14:25
|1.7360
|0.00
|0.00
|6.00
|123939
|2005.12.27 14:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3141
|1.3191
|1.3135
|2005.12.27 14:25
|1.3135
|0.00
|0.00
|4.57
|123945
|2005.12.27 14:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1854
|1.1804
|1.1860
|2005.12.27 14:25
|1.1860
|0.00
|0.00
|6.00
|123967
|2005.12.27 14:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3131
|1.3181
|1.3125
|2005.12.27 22:01
|1.3181
|0.00
|0.00
|-37.93
|123984
|2005.12.27 14:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.05
|116.55
|117.11
|2005.12.27 17:21
|117.11
|0.00
|0.00
|5.12
|123995
|2005.12.27 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7365
|1.7415
|1.7359
|2005.12.27 15:06
|1.7359
|0.00
|0.00
|6.00
|124046
|2005.12.27 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7344
|1.7294
|1.7350
|2005.12.27 21:18
|1.7294
|0.00
|0.00
|-50.00
|124103
|2005.12.27 16:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.94
|203.44
|202.88
|2005.12.27 16:53
|202.88
|0.00
|0.00
|5.12
|124105
|2005.12.27 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1905
|1.1849
|2005.12.27 20:17
|1.1849
|0.00
|0.00
|6.00
|124147
|2005.12.27 18:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5582
|1.5632
|1.5576
|2005.12.28 09:48
|1.5576
|0.00
|-0.11
|4.59
|124168
|2005.12.27 18:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.12
|117.62
|117.06
|2005.12.28 09:12
|117.18
|0.00
|-0.13
|-5.12
|124263
|2005.12.27 20:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1905
|1.1849
|2005.12.27 20:58
|1.1849
|0.00
|0.00
|6.00
|124280
|2005.12.27 21:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1795
|1.1851
|2005.12.28 01:56
|1.1851
|0.00
|-0.08
|6.00
|124288
|2005.12.27 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7296
|1.7246
|1.7302
|2005.12.28 02:55
|1.7302
|0.00
|0.04
|6.00
|124313
|2005.12.27 21:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.90
|202.40
|202.96
|2005.12.27 22:55
|202.88
|0.00
|0.00
|-1.70
|124414
|2005.12.27 22:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.88
|203.38
|202.82
|2005.12.28 01:20
|202.82
|0.00
|-0.51
|5.11
|124466
|2005.12.27 23:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3170
|1.3120
|1.3176
|2005.12.27 23:50
|1.3176
|0.00
|0.00
|4.55
|124496
|2005.12.28 01:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3170
|1.3120
|1.3176
|2005.12.28 04:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|-6.08
|124521
|2005.12.28 01:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1902
|1.1846
|2005.12.28 03:10
|1.1846
|0.00
|0.00
|6.00
|124565
|2005.12.28 03:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7294
|1.7344
|1.7288
|2005.12.28 04:31
|1.7288
|0.00
|0.00
|6.00
|124566
|2005.12.28 03:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.91
|202.41
|202.97
|2005.12.28 03:32
|202.97
|0.00
|0.00
|5.11
|124570
|2005.12.28 03:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.90
|202.40
|202.96
|2005.12.28 04:24
|202.96
|0.00
|0.00
|5.11
|124586
|2005.12.28 05:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1898
|1.1842
|2005.12.28 07:05
|1.1842
|0.00
|0.00
|6.00
|124592
|2005.12.28 05:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7301
|1.7351
|1.7295
|2005.12.28 05:54
|1.7295
|0.00
|0.00
|6.00
|124597
|2005.12.28 05:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3150
|1.3100
|1.3156
|2005.12.28 07:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|4.56
|124636
|2005.12.28 06:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.83
|202.33
|202.89
|2005.12.28 06:53
|202.89
|0.00
|0.00
|5.11
|124651
|2005.12.28 06:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7290
|1.7240
|1.7296
|2005.12.28 08:17
|1.7296
|0.00
|0.00
|6.00
|124747
|2005.12.28 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1843
|1.1793
|1.1849
|2005.12.28 07:29
|1.1849
|0.00
|0.00
|6.00
|124749
|2005.12.28 07:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3154
|1.3204
|1.3148
|2005.12.28 07:37
|1.3148
|0.00
|0.00
|4.56
|124776
|2005.12.28 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1854
|1.1904
|1.1848
|2005.12.28 09:12
|1.1904
|0.00
|0.00
|-50.00
|124793
|2005.12.28 08:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.82
|203.32
|202.76
|2005.12.28 09:04
|203.32
|0.00
|0.00
|-42.67
|124794
|2005.12.28 08:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7301
|1.7351
|1.7295
|2005.12.28 09:04
|1.7351
|0.00
|0.00
|-50.00
|124887
|2005.12.28 09:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|116.65
|117.21
|2005.12.28 09:34
|117.21
|0.00
|0.00
|5.12
|124973
|2005.12.28 09:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.27
|117.77
|117.21
|2005.12.28 09:49
|117.21
|0.00
|0.00
|5.12
|125088
|2005.12.28 10:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5575
|1.5525
|1.5581
|2005.12.28 11:14
|1.5581
|0.00
|0.00
|4.58
|125115
|2005.12.28 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1857
|1.1913
|2005.12.28 12:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|6.00
|125117
|2005.12.28 10:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3081
|1.3131
|1.3075
|2005.12.28 12:50
|1.3075
|0.00
|0.00
|4.59
|125144
|2005.12.28 11:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7360
|1.7310
|1.7366
|2005.12.28 11:18
|1.7366
|0.00
|0.00
|6.00
|125146
|2005.12.28 11:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.45
|202.95
|203.51
|2005.12.28 12:09
|203.51
|0.00
|0.00
|5.12
|125151
|2005.12.28 11:14
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5581
|1.5631
|1.5575
|2005.12.28 12:28
|1.5575
|0.00
|0.00
|4.59
|125187
|2005.12.28 12:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7428
|1.7372
|2005.12.28 12:26
|1.7372
|0.00
|0.00
|6.00
|125190
|2005.12.28 12:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.61
|204.11
|203.55
|2005.12.28 12:15
|203.55
|0.00
|0.00
|5.12
|125196
|2005.12.28 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1962
|1.1906
|2005.12.28 17:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|6.00
|125199
|2005.12.28 12:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5575
|1.5525
|1.5581
|2005.12.28 15:32
|1.5581
|0.00
|0.00
|4.59
|125208
|2005.12.28 12:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3074
|1.3024
|1.3080
|2005.12.28 15:42
|1.3080
|0.00
|0.00
|4.59
|125216
|2005.12.28 12:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|1.7428
|1.7372
|2005.12.28 13:02
|1.7372
|0.00
|0.00
|6.00
|125252
|2005.12.28 13:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.19
|117.69
|117.13
|2005.12.28 18:54
|117.69
|0.00
|0.00
|-42.48
|125255
|2005.12.28 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.56
|204.06
|203.50
|2005.12.28 15:06
|203.50
|0.00
|0.00
|5.12
|125312
|2005.12.28 14:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.7427
|1.7371
|2005.12.28 14:31
|1.7371
|0.00
|0.00
|6.00
|125328
|2005.12.28 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.7427
|1.7371
|2005.12.28 14:47
|1.7371
|0.00
|0.00
|6.00
|125334
|2005.12.28 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|1.7427
|1.7371
|2005.12.28 14:57
|1.7371
|0.00
|0.00
|6.00
|125341
|2005.12.28 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7366
|1.7316
|1.7372
|2005.12.28 15:58
|1.7316
|0.00
|0.00
|-50.00
|125368
|2005.12.28 15:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.45
|202.95
|203.51
|2005.12.28 16:48
|202.95
|0.00
|0.00
|-42.64
|125405
|2005.12.28 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3080
|1.3130
|1.3074
|2005.12.28 16:25
|1.3074
|0.00
|0.00
|4.59
|125441
|2005.12.28 16:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.3021
|1.3077
|2005.12.28 16:53
|1.3077
|0.00
|0.00
|4.59
|125486
|2005.12.28 16:51
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5582
|1.5632
|1.5576
|2005.12.29 18:13
|1.5576
|0.00
|-0.34
|4.56
|125506
|2005.12.28 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7303
|1.7253
|1.7309
|2005.12.28 18:51
|1.7253
|0.00
|0.00
|-50.00
|125520
|2005.12.28 17:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3082
|1.3132
|1.3076
|2005.12.28 17:33
|1.3076
|0.00
|0.00
|4.59
|125531
|2005.12.28 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1856
|1.1912
|2005.12.28 17:11
|1.1912
|0.00
|0.00
|6.00
|125554
|2005.12.28 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1861
|1.1917
|2005.12.28 17:26
|1.1917
|0.00
|0.00
|6.00
|125592
|2005.12.28 17:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|2005.12.28 18:54
|1.3133
|0.00
|0.00
|-38.07
|125601
|2005.12.28 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1861
|1.1917
|2005.12.28 18:00
|1.1917
|0.00
|0.00
|6.00
|125722
|2005.12.28 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1877
|1.1827
|1.1883
|2005.12.28 19:09
|1.1827
|0.00
|0.00
|-50.00
|125737
|2005.12.28 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.61
|202.11
|202.67
|2005.12.28 19:08
|202.11
|0.00
|0.00
|-42.46
|125852
|2005.12.28 19:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.17
|201.67
|202.23
|2005.12.28 19:18
|202.23
|0.00
|0.00
|5.09
|125878
|2005.12.28 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1833
|1.1783
|1.1839
|2005.12.28 19:13
|1.1839
|0.00
|0.00
|6.00
|125936
|2005.12.28 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1840
|1.1790
|1.1846
|2005.12.28 19:18
|1.1846
|0.00
|0.00
|6.00
|125990
|2005.12.28 19:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.33
|201.83
|202.39
|2005.12.28 20:09
|202.39
|0.00
|0.00
|5.10
|125992
|2005.12.28 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1847
|1.1797
|1.1853
|2005.12.29 02:31
|1.1853
|0.00
|-0.24
|6.00
|126200
|2005.12.28 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7158
|1.7108
|1.7164
|2005.12.28 22:22
|1.7164
|0.00
|0.00
|6.00
|126208
|2005.12.28 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3183
|1.3233
|1.3177
|2005.12.28 21:57
|1.3177
|0.00
|0.00
|4.55
|126266
|2005.12.28 21:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.31
|202.81
|202.25
|2005.12.28 21:57
|202.25
|0.00
|0.00
|5.09
|126281
|2005.12.28 22:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3169
|1.3119
|1.3175
|2005.12.29 00:32
|1.3175
|0.00
|0.08
|4.55
|126311
|2005.12.28 22:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7165
|1.7215
|1.7159
|2005.12.28 22:25
|1.7159
|0.00
|0.00
|6.00
|126317
|2005.12.28 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7158
|1.7208
|1.7152
|2005.12.29 02:32
|1.7208
|0.00
|-0.74
|-50.00
|126337
|2005.12.28 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.88
|118.38
|117.82
|2005.12.29 00:45
|117.82
|0.00
|-0.39
|5.09
|126376
|2005.12.29 00:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.58
|203.08
|202.52
|2005.12.29 00:28
|202.52
|0.00
|0.00
|5.09
|126382
|2005.12.29 00:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.44
|202.94
|202.38
|2005.12.29 00:33
|202.38
|0.00
|0.00
|5.09
|126388
|2005.12.29 00:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.37
|202.87
|202.31
|2005.12.29 01:39
|202.31
|0.00
|0.00
|5.10
|126389
|2005.12.29 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.80
|117.30
|117.86
|2005.12.29 02:20
|117.86
|0.00
|0.00
|5.09
|126407
|2005.12.29 01:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3157
|1.3107
|1.3163
|2005.12.29 05:11
|1.3163
|0.00
|0.00
|4.56
|126411
|2005.12.29 01:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.37
|202.87
|202.31
|2005.12.29 02:24
|202.87
|0.00
|0.00
|-42.40
|126486
|2005.12.29 02:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|118.35
|117.79
|2005.12.29 03:52
|117.81
|0.00
|0.00
|3.40
|126496
|2005.12.29 02:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.78
|203.28
|202.72
|2005.12.29 03:43
|202.72
|0.00
|0.00
|5.09
|126649
|2005.12.29 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1794
|1.1850
|2005.12.29 03:56
|1.1850
|0.00
|0.00
|6.00
|126660
|2005.12.29 03:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.72
|202.22
|202.78
|2005.12.29 04:03
|202.78
|0.00
|0.00
|5.09
|126693
|2005.12.29 03:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.81
|117.31
|117.87
|2005.12.29 04:03
|117.87
|0.00
|0.00
|5.09
|126766
|2005.12.29 04:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.97
|118.47
|117.91
|2005.12.29 06:58
|117.91
|0.00
|0.00
|5.09
|126767
|2005.12.29 04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1847
|1.1797
|1.1853
|2005.12.29 06:12
|1.1853
|0.00
|0.00
|6.00
|126779
|2005.12.29 04:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.88
|203.38
|202.82
|2005.12.29 08:08
|202.82
|0.00
|0.00
|5.09
|126795
|2005.12.29 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7207
|1.7257
|1.7201
|2005.12.29 11:19
|1.7201
|0.00
|0.00
|6.00
|126821
|2005.12.29 06:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3153
|1.3103
|1.3159
|2005.12.29 11:20
|1.3159
|0.00
|0.00
|4.56
|126824
|2005.12.29 06:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1901
|1.1845
|2005.12.29 11:19
|1.1845
|0.00
|0.00
|6.00
|126867
|2005.12.29 08:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.97
|203.47
|202.91
|2005.12.29 09:15
|202.91
|0.00
|0.00
|5.09
|126879
|2005.12.29 09:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.89
|118.39
|117.83
|2005.12.29 09:16
|117.83
|0.00
|0.00
|5.09
|126968
|2005.12.29 10:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.06
|203.56
|203.00
|2005.12.29 10:17
|203.00
|0.00
|0.00
|5.09
|127006
|2005.12.29 10:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.75
|202.25
|202.81
|2005.12.29 12:35
|202.81
|0.00
|0.00
|5.09
|127020
|2005.12.29 11:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.86
|118.36
|117.80
|2005.12.29 13:52
|117.80
|0.00
|0.00
|5.09
|127061
|2005.12.29 11:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3155
|1.3205
|1.3149
|2005.12.29 18:10
|1.3149
|0.00
|0.00
|4.56
|127088
|2005.12.29 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7195
|1.7245
|1.7189
|2005.12.29 15:10
|1.7189
|0.00
|0.00
|6.00
|127092
|2005.12.29 12:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.80
|203.30
|202.74
|2005.12.29 14:31
|202.74
|0.00
|0.00
|5.09
|127161
|2005.12.29 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1842
|1.1792
|1.1848
|2005.12.29 13:54
|1.1848
|0.00
|0.00
|6.00
|127190
|2005.12.29 13:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1842
|1.1792
|1.1848
|2005.12.29 18:09
|1.1848
|0.00
|0.00
|6.00
|127220
|2005.12.29 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.87
|118.37
|117.81
|2005.12.29 14:33
|117.81
|0.00
|0.00
|5.09
|127250
|2005.12.29 15:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.86
|118.36
|117.80
|2005.12.29 16:40
|117.80
|0.00
|0.00
|5.09
|127315
|2005.12.29 15:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.80
|203.30
|202.74
|2005.12.29 16:46
|202.74
|0.00
|0.00
|5.09
|127333
|2005.12.29 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7217
|1.7267
|1.7211
|2005.12.29 16:48
|1.7211
|0.00
|0.00
|6.00
|127343
|2005.12.29 16:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.64
|202.14
|202.70
|2005.12.29 17:36
|202.70
|0.00
|0.00
|5.09
|127373
|2005.12.29 17:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7218
|1.7268
|1.7212
|2005.12.29 18:06
|1.7268
|0.00
|0.00
|-50.00
|127409
|2005.12.29 18:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7264
|1.7314
|1.7258
|2005.12.29 18:31
|1.7258
|0.00
|0.00
|6.00
|127422
|2005.12.29 18:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|118.35
|117.79
|2005.12.29 20:25
|117.79
|0.00
|0.00
|5.09
|127469
|2005.12.29 19:32
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5567
|1.5617
|1.5561
|2005.12.29 22:43
|1.5561
|0.00
|0.00
|4.57
|127477
|2005.12.29 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7245
|1.7195
|1.7251
|2005.12.29 20:44
|1.7251
|0.00
|0.00
|6.00
|127478
|2005.12.29 19:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.13
|202.63
|203.19
|2005.12.29 21:00
|203.19
|0.00
|0.00
|5.09
|127488
|2005.12.29 19:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3152
|1.3202
|1.3146
|2005.12.29 20:11
|1.3146
|0.00
|0.00
|4.56
|127505
|2005.12.29 20:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3147
|1.3197
|1.3141
|2005.12.29 21:26
|1.3141
|0.00
|0.00
|4.57
|127506
|2005.12.29 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1838
|1.1788
|1.1844
|2005.12.29 21:26
|1.1844
|0.00
|0.00
|6.00
|127515
|2005.12.29 20:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7250
|1.7300
|1.7244
|2005.12.29 22:01
|1.7244
|0.00
|0.00
|6.00
|127526
|2005.12.29 21:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.18
|203.68
|203.12
|2005.12.29 22:25
|203.12
|0.00
|0.00
|5.09
|127534
|2005.12.29 21:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.82
|118.32
|117.76
|2005.12.30 05:16
|117.76
|0.00
|-0.13
|5.10
|127554
|2005.12.29 22:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.13
|202.63
|203.19
|2005.12.29 23:38
|203.19
|0.00
|0.00
|5.09
|127559
|2005.12.29 23:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3138
|1.3188
|1.3132
|2005.12.30 04:17
|1.3132
|0.00
|-0.12
|4.57
|127560
|2005.12.29 23:18
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5562
|1.5612
|1.5556
|2005.12.30 00:28
|1.5556
|0.00
|0.00
|4.57
|127569
|2005.12.29 23:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.20
|203.70
|203.14
|2005.12.30 00:44
|203.14
|0.00
|-0.51
|5.09
|127584
|2005.12.30 00:28
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5555
|1.5505
|1.5561
|2005.12.30 00:37
|1.5561
|0.00
|0.00
|4.57
|127607
|2005.12.30 00:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1837
|1.1787
|1.1843
|2005.12.30 01:43
|1.1843
|0.00
|0.00
|6.00
|127642
|2005.12.30 01:27
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5565
|1.5615
|1.5559
|2005.12.30 11:05
|1.5559
|0.00
|0.00
|4.57
|127667
|2005.12.30 01:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.22
|203.72
|203.16
|2005.12.30 03:34
|203.16
|0.00
|0.00
|5.09
|127668
|2005.12.30 01:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7251
|1.7301
|1.7245
|2005.12.30 02:06
|1.7245
|0.00
|0.00
|6.00
|127682
|2005.12.30 02:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7249
|1.7299
|1.7243
|2005.12.30 03:05
|1.7243
|0.00
|0.00
|6.00
|127694
|2005.12.30 03:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1840
|1.1790
|1.1846
|2005.12.30 03:37
|1.1846
|0.00
|0.00
|6.00
|127725
|2005.12.30 03:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.19
|202.69
|203.25
|2005.12.30 03:51
|203.25
|0.00
|0.00
|5.09
|127757
|2005.12.30 04:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.19
|202.69
|203.25
|2005.12.30 05:18
|202.69
|0.00
|0.00
|-42.55
|127767
|2005.12.30 04:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1849
|1.1899
|1.1843
|2005.12.30 11:11
|1.1843
|0.00
|0.00
|6.00
|127775
|2005.12.30 04:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3133
|1.3083
|1.3139
|2005.12.30 10:57
|1.3139
|0.00
|0.00
|4.57
|127788
|2005.12.30 04:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7249
|1.7299
|1.7243
|2005.12.30 04:26
|1.7243
|0.00
|0.00
|6.00
|127794
|2005.12.30 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7248
|1.7298
|1.7242
|2005.12.30 07:30
|1.7270
|0.00
|0.00
|-22.00
|127847
|2005.12.30 06:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.58
|203.08
|202.52
|2005.12.30 06:33
|202.52
|0.00
|0.00
|5.12
|127860
|2005.12.30 07:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7269
|1.7219
|1.7275
|2005.12.30 08:24
|1.7275
|0.00
|0.00
|6.00
|127863
|2005.12.30 07:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.29
|117.79
|117.23
|2005.12.30 11:06
|117.23
|0.00
|0.00
|5.12
|127877
|2005.12.30 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.60
|203.10
|202.54
|2005.12.30 10:32
|202.54
|0.00
|0.00
|5.12
|127883
|2005.12.30 08:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7279
|1.7329
|1.7273
|2005.12.30 09:23
|1.7273
|0.00
|0.00
|6.00
|127958
|2005.12.30 09:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7278
|1.7228
|1.7284
|2005.12.30 12:53
|1.7228
|0.00
|0.00
|-50.00
|128037
|2005.12.30 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.45
|201.95
|202.51
|2005.12.30 10:54
|202.51
|0.00
|0.00
|5.11
|128054
|2005.12.30 11:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.47
|201.97
|202.53
|2005.12.30 11:22
|202.53
|0.00
|0.00
|5.11
|128055
|2005.12.30 11:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.23
|116.73
|117.29
|2005.12.30 11:13
|117.29
|0.00
|0.00
|5.12
|128074
|2005.12.30 11:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.45
|117.95
|117.39
|2005.12.30 11:46
|117.39
|0.00
|0.00
|5.11
|128081
|2005.12.30 11:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.59
|203.09
|202.53
|2005.12.30 11:49
|202.53
|0.00
|0.00
|5.11
|128088
|2005.12.30 11:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.84
|117.28
|2005.12.30 14:36
|117.84
|0.00
|0.00
|-42.43
|128091
|2005.12.30 11:46
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5567
|1.5617
|1.5561
|2005.12.30 12:30
|1.5561
|0.00
|0.00
|4.57
|128103
|2005.12.30 12:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.41
|201.91
|202.47
|2005.12.30 12:33
|202.47
|0.00
|0.00
|5.11
|128106
|2005.12.30 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3135
|1.3085
|1.3141
|2005.12.30 12:45
|1.3141
|0.00
|0.00
|4.57
|128107
|2005.12.30 12:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5554
|1.5504
|1.5560
|2005.12.30 18:29
|1.5560
|0.00
|0.00
|4.56
|128137
|2005.12.30 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1841
|1.1891
|1.1835
|2005.12.30 13:44
|1.1835
|0.00
|0.00
|6.00
|128182
|2005.12.30 14:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.54
|203.04
|202.48
|2005.12.30 14:28
|202.48
|0.00
|0.00
|5.10
|128185
|2005.12.30 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1827
|1.1777
|1.1833
|2005.12.30 16:28
|1.1777
|0.00
|0.00
|-50.00
|128187
|2005.12.30 14:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3152
|1.3202
|1.3146
|2005.12.30 16:39
|1.3202
|0.00
|0.00
|-37.87
|128189
|2005.12.30 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7233
|1.7283
|1.7227
|2005.12.30 14:18
|1.7227
|0.00
|0.00
|6.00
|128221
|2005.12.30 14:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.55
|203.05
|202.49
|2005.12.30 14:44
|202.49
|0.00
|0.00
|5.10
|128224
|2005.12.30 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7204
|1.7154
|1.7210
|2005.12.30 14:49
|1.7210
|0.00
|0.00
|6.00
|128228
|2005.12.30 14:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7209
|1.7159
|1.7215
|2005.12.30 15:11
|1.7215
|0.00
|0.00
|6.00
|128290
|2005.12.30 16:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.66
|203.16
|202.60
|2005.12.30 17:16
|202.60
|0.00
|0.00
|5.09
|128293
|2005.12.30 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7210
|1.7260
|1.7204
|2005.12.30 17:04
|1.7204
|0.00
|0.00
|6.00
|128511
|2006.01.02 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3154
|1.3204
|1.3148
|2006.01.02 08:47
|1.3148
|0.00
|0.00
|4.56
|128519
|2006.01.02 08:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.58
|117.08
|117.64
|2006.01.02 08:55
|117.64
|0.00
|0.00
|5.10
|128522
|2006.01.02 08:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7207
|1.7257
|1.7201
|2006.01.03 00:00
|1.7201
|0.00
|-0.25
|6.00
|128523
|2006.01.02 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1837
|1.1887
|1.1831
|2006.01.02 08:58
|1.1831
|0.00
|0.00
|6.00
|128526
|2006.01.02 08:54
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5547
|1.5497
|1.5553
|2006.01.02 08:56
|1.5553
|0.00
|0.00
|4.57
|128527
|2006.01.02 08:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.56
|203.06
|202.50
|2006.01.02 09:19
|202.50
|0.00
|0.00
|5.10
|128528
|2006.01.02 08:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5543
|1.5493
|1.5549
|2006.01.02 08:59
|1.5549
|0.00
|0.00
|4.56
|128533
|2006.01.02 09:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3148
|1.3098
|1.3154
|2006.01.02 18:28
|1.3154
|0.00
|0.00
|4.56
|128538
|2006.01.02 09:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.71
|118.21
|117.65
|2006.01.03 03:56
|117.65
|0.00
|-0.13
|5.10
|128540
|2006.01.02 09:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.59
|203.09
|202.53
|2006.01.02 10:18
|203.09
|0.00
|0.00
|-42.44
|128545
|2006.01.02 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1837
|1.1887
|1.1831
|2006.01.02 14:25
|1.1831
|0.00
|0.00
|6.00
|128596
|2006.01.02 11:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5546
|1.5496
|1.5552
|2006.01.03 07:11
|1.5552
|0.00
|0.02
|4.59
|128628
|2006.01.02 12:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.18
|203.68
|203.12
|2006.01.02 16:45
|203.12
|0.00
|0.00
|5.09
|128753
|2006.01.02 18:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.99
|203.49
|202.93
|2006.01.02 18:15
|202.93
|0.00
|0.00
|5.09
|128766
|2006.01.02 18:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3154
|1.3204
|1.3148
|2006.01.02 18:28
|1.3148
|0.00
|0.00
|4.56
|128767
|2006.01.02 18:28
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.98
|203.48
|202.92
|2006.01.02 18:28
|202.92
|0.00
|0.00
|5.09
|128769
|2006.01.02 18:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3141
|1.3191
|1.3135
|2006.01.02 21:24
|1.3135
|0.00
|0.00
|4.57
|128799
|2006.01.02 19:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1822
|1.1872
|1.1816
|2006.01.02 20:49
|1.1816
|0.00
|0.00
|6.00
|128804
|2006.01.02 19:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.98
|203.48
|202.92
|2006.01.02 20:09
|202.92
|0.00
|0.00
|5.09
|128826
|2006.01.02 21:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1825
|1.1875
|1.1819
|2006.01.02 21:17
|1.1819
|0.00
|0.00
|6.00
|128832
|2006.01.02 21:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1822
|1.1872
|1.1816
|2006.01.03 01:32
|1.1816
|0.00
|0.02
|6.00
|128856
|2006.01.02 22:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.06
|203.56
|203.00
|2006.01.02 23:48
|203.00
|0.00
|0.00
|5.09
|128889
|2006.01.02 23:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3137
|1.3087
|1.3143
|2006.01.02 23:31
|1.3141
|0.00
|0.00
|3.04
|128903
|2006.01.02 23:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3141
|1.3191
|1.3135
|2006.01.03 02:12
|1.3135
|0.00
|-0.12
|4.57
|128907
|2006.01.02 23:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.95
|202.45
|203.01
|2006.01.03 01:30
|202.45
|0.00
|0.23
|-42.46
|128925
|2006.01.03 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7198
|1.7148
|1.7204
|2006.01.03 02:05
|1.7201
|0.00
|0.00
|3.00
|128964
|2006.01.03 02:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7200
|1.7250
|1.7194
|2006.01.03 03:58
|1.7250
|0.00
|0.00
|-50.00
|128967
|2006.01.03 02:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.63
|203.13
|202.57
|2006.01.03 02:23
|203.13
|0.00
|0.00
|-42.41
|128969
|2006.01.03 02:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1831
|1.1881
|1.1825
|2006.01.03 04:24
|1.1881
|0.00
|0.00
|-50.00
|128973
|2006.01.03 02:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3136
|1.3086
|1.3142
|2006.01.03 04:06
|1.3086
|0.00
|0.00
|-38.21
|128986
|2006.01.03 02:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|203.04
|203.54
|202.98
|2006.01.03 02:57
|202.98
|0.00
|0.00
|5.09
|128997
|2006.01.03 02:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.90
|203.40
|202.84
|2006.01.03 03:01
|202.84
|0.00
|0.00
|5.09
|129011
|2006.01.03 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.77
|202.27
|202.83
|2006.01.03 03:31
|202.83
|0.00
|0.00
|5.09
|129027
|2006.01.03 03:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7243
|1.7293
|1.7237
|2006.01.03 07:09
|1.7293
|0.00
|0.00
|-50.00
|129038
|2006.01.03 04:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3092
|1.3042
|1.3098
|2006.01.03 04:19
|1.3098
|0.00
|0.00
|4.58
|129055
|2006.01.03 05:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.77
|203.27
|202.71
|2006.01.03 06:08
|202.71
|0.00
|0.00
|5.11
|129073
|2006.01.03 05:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.39
|117.89
|117.33
|2006.01.03 06:22
|117.33
|0.00
|0.00
|5.11
|129081
|2006.01.03 06:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.71
|202.21
|202.77
|2006.01.03 07:18
|202.77
|0.00
|0.00
|5.12
|129165
|2006.01.03 07:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7288
|1.7338
|1.7282
|2006.01.03 07:13
|1.7282
|0.00
|0.00
|6.00
|129167
|2006.01.03 07:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7281
|1.7331
|1.7275
|2006.01.03 08:44
|1.7275
|0.00
|0.00
|6.00
|129169
|2006.01.03 07:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.75
|203.25
|202.69
|2006.01.03 08:11
|202.69
|0.00
|0.00
|5.12
|129215
|2006.01.03 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.18
|116.68
|117.24
|2006.01.03 08:34
|117.24
|0.00
|0.00
|5.12
|129219
|2006.01.03 08:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.69
|202.19
|202.75
|2006.01.03 08:36
|202.75
|0.00
|0.00
|5.12
|129228
|2006.01.03 08:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3081
|1.3131
|1.3075
|2006.01.03 10:00
|1.3075
|0.00
|0.00
|4.59
|129230
|2006.01.03 08:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.68
|202.18
|202.74
|2006.01.03 09:00
|202.74
|0.00
|0.00
|5.11
|129231
|2006.01.03 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1834
|1.1890
|2006.01.03 09:15
|1.1890
|0.00
|0.00
|6.00
|129236
|2006.01.03 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7274
|1.7224
|1.7280
|2006.01.03 08:53
|1.7280
|0.00
|0.00
|6.00
|129240
|2006.01.03 08:47
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5550
|1.5600
|1.5544
|2006.01.03 10:46
|1.5544
|0.00
|0.00
|4.59
|129245
|2006.01.03 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7286
|1.7236
|1.7292
|2006.01.03 09:59
|1.7292
|0.00
|0.00
|6.00
|129247
|2006.01.03 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.84
|117.28
|2006.01.03 09:14
|117.28
|0.00
|0.00
|5.12
|129284
|2006.01.03 09:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.84
|117.28
|2006.01.03 09:27
|117.28
|0.00
|0.00
|5.12
|129419
|2006.01.03 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7297
|1.7347
|1.7291
|2006.01.03 13:03
|1.7291
|0.00
|0.00
|6.00
|129421
|2006.01.03 10:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|116.65
|117.21
|2006.01.03 10:35
|117.21
|0.00
|0.00
|5.12
|129425
|2006.01.03 10:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3069
|1.3019
|1.3075
|2006.01.03 10:14
|1.3075
|0.00
|0.00
|4.59
|129429
|2006.01.03 10:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.56
|202.06
|202.62
|2006.01.03 10:07
|202.62
|0.00
|0.00
|5.13
|129444
|2006.01.03 10:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.84
|203.34
|202.78
|2006.01.03 10:51
|202.78
|0.00
|0.00
|5.12
|129483
|2006.01.03 10:54
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5542
|1.5492
|1.5548
|2006.01.03 18:04
|1.5516
|0.00
|0.00
|-20.06
|129492
|2006.01.03 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1870
|1.1820
|1.1876
|2006.01.03 11:28
|1.1876
|0.00
|0.00
|6.00
|129519
|2006.01.03 11:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.19
|117.69
|117.13
|2006.01.03 11:54
|117.13
|0.00
|0.00
|5.12
|129522
|2006.01.03 11:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.99
|203.49
|202.93
|2006.01.03 11:59
|202.93
|0.00
|0.00
|5.12
|129540
|2006.01.03 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1887
|1.1937
|1.1881
|2006.01.03 13:29
|1.1881
|0.00
|0.00
|6.00
|129542
|2006.01.03 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3064
|1.3014
|1.3070
|2006.01.03 12:19
|1.3070
|0.00
|0.00
|4.59
|129568
|2006.01.03 12:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3069
|1.3019
|1.3075
|2006.01.03 13:27
|1.3075
|0.00
|0.00
|4.59
|129577
|2006.01.03 12:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.16
|117.69
|117.13
|2006.01.03 16:49
|117.13
|0.00
|0.00
|2.56
|129685
|2006.01.03 13:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.61
|202.11
|202.67
|2006.01.03 13:54
|202.67
|0.00
|0.00
|5.12
|129701
|2006.01.03 14:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3065
|1.3015
|1.3071
|2006.01.03 14:30
|1.3071
|0.00
|0.00
|4.59
|129704
|2006.01.03 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1941
|1.1885
|2006.01.03 14:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|6.00
|129761
|2006.01.03 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1873
|1.1823
|1.1879
|2006.01.03 15:49
|1.1879
|0.00
|0.00
|6.00
|129768
|2006.01.03 15:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3082
|1.3132
|1.3076
|2006.01.03 16:17
|1.3076
|0.00
|0.00
|4.59
|129773
|2006.01.03 15:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.83
|203.33
|202.77
|2006.01.03 16:09
|202.77
|0.00
|0.00
|5.11
|129776
|2006.01.03 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7277
|1.7227
|1.7283
|2006.01.03 16:00
|1.7283
|0.00
|0.00
|6.00
|129838
|2006.01.03 16:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3076
|1.3026
|1.3082
|2006.01.03 16:36
|1.3026
|0.00
|0.00
|-38.38
|129841
|2006.01.03 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1887
|1.1937
|1.1881
|2006.01.03 16:57
|1.1937
|0.00
|0.00
|-50.00
|129854
|2006.01.03 16:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.64
|202.14
|202.70
|2006.01.03 16:34
|202.70
|0.00
|0.00
|5.12
|129874
|2006.01.03 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7291
|1.7341
|1.7285
|2006.01.03 17:11
|1.7341
|0.00
|0.00
|-50.00
|129895
|2006.01.03 16:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2983
|1.3039
|2006.01.03 17:00
|1.2983
|0.00
|0.00
|-38.51
|129928
|2006.01.03 16:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.65
|202.15
|202.71
|2006.01.03 17:03
|202.71
|0.00
|0.00
|5.13
|129935
|2006.01.03 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1984
|1.1928
|2006.01.03 16:58
|1.1928
|0.00
|0.00
|6.00
|129939
|2006.01.03 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1975
|1.1919
|2006.01.03 17:51
|1.1975
|0.00
|0.00
|-50.00
|129942
|2006.01.03 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2987
|1.2937
|1.2993
|2006.01.03 17:04
|1.2993
|0.00
|0.00
|4.62
|129958
|2006.01.03 17:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2997
|1.2947
|1.3003
|2006.01.03 17:51
|1.2947
|0.00
|0.00
|-38.62
|130037
|2006.01.03 18:04
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5515
|1.5565
|1.5509
|2006.01.03 18:23
|1.5509
|0.00
|0.00
|4.63
|130051
|2006.01.03 18:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.47
|201.97
|202.53
|2006.01.03 19:15
|202.53
|0.00
|0.00
|5.16
|130262
|2006.01.03 19:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2950
|1.3000
|1.2944
|2006.01.03 19:50
|1.2944
|0.00
|0.00
|4.64
|130268
|2006.01.03 19:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.90
|116.34
|2006.01.03 21:02
|116.34
|0.00
|0.00
|5.16
|130292
|2006.01.03 19:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.83
|203.33
|202.77
|2006.01.03 21:04
|202.77
|0.00
|0.00
|5.16
|130305
|2006.01.03 20:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2936
|1.2886
|1.2942
|2006.01.04 01:36
|1.2886
|0.00
|0.03
|-38.80
|130366
|2006.01.03 21:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5500
|1.5550
|1.5494
|2006.01.04 05:15
|1.5503
|0.00
|-0.12
|-2.34
|130372
|2006.01.03 21:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.31
|115.81
|116.37
|2006.01.04 04:15
|115.81
|0.00
|0.02
|-43.17
|130377
|2006.01.03 21:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.71
|202.21
|202.77
|2006.01.03 22:24
|202.77
|0.00
|0.00
|5.16
|130413
|2006.01.03 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2020
|1.2070
|1.2014
|2006.01.03 22:58
|1.2014
|0.00
|0.00
|6.00
|130428
|2006.01.03 22:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.87
|203.37
|202.81
|2006.01.03 23:13
|202.81
|0.00
|0.00
|5.16
|130437
|2006.01.03 22:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2014
|1.1964
|1.2020
|2006.01.04 01:03
|1.2020
|0.00
|-0.08
|6.00
|130447
|2006.01.03 23:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.72
|203.22
|202.66
|2006.01.04 01:25
|203.22
|0.00
|-0.52
|-42.99
|130458
|2006.01.03 23:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7459
|1.7509
|1.7453
|2006.01.04 00:08
|1.7453
|0.00
|-0.25
|6.00
|130479
|2006.01.04 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7461
|1.7511
|1.7455
|2006.01.04 04:08
|1.7511
|0.00
|0.00
|-50.00
|130609
|2006.01.04 01:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2016
|1.2066
|1.2010
|2006.01.04 04:07
|1.2066
|0.00
|0.00
|-50.00
|130673
|2006.01.04 01:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2889
|1.2839
|1.2895
|2006.01.04 05:12
|1.2839
|0.00
|0.00
|-38.94
|130690
|2006.01.04 01:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.84
|202.34
|202.90
|2006.01.04 02:33
|202.90
|0.00
|0.00
|5.17
|130885
|2006.01.04 02:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|202.97
|202.47
|203.03
|2006.01.04 04:07
|202.87
|0.00
|0.00
|-8.63
|131247
|2006.01.04 04:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.92
|203.42
|202.86
|2006.01.04 04:11
|202.86
|0.00
|0.00
|5.17
|131283
|2006.01.04 04:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.87
|203.37
|202.81
|2006.01.04 05:10
|202.81
|0.00
|0.00
|5.18
|131295
|2006.01.04 05:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5504
|1.5454
|1.5510
|2006.01.04 05:18
|1.5510
|0.00
|0.00
|4.67
|131313
|2006.01.04 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7518
|1.7468
|1.7524
|2006.01.04 07:49
|1.7513
|0.00
|0.00
|-5.00
|131315
|2006.01.04 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2860
|1.2910
|1.2854
|2006.01.04 07:49
|1.2854
|0.00
|0.00
|4.67
|131316
|2006.01.04 06:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.80
|116.30
|115.74
|2006.01.04 07:25
|115.74
|0.00
|0.00
|5.18
|131344
|2006.01.04 07:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7512
|1.7562
|1.7506
|2006.01.04 07:55
|1.7506
|0.00
|0.00
|6.00
|131345
|2006.01.04 07:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2852
|1.2802
|1.2858
|2006.01.04 07:59
|1.2858
|0.00
|0.00
|4.67
|131377
|2006.01.04 08:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|116.27
|115.71
|2006.01.04 10:43
|116.06
|0.00
|0.00
|-24.99
|131380
|2006.01.04 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7498
|1.7448
|1.7504
|2006.01.04 09:43
|1.7504
|0.00
|0.00
|6.00
|131391
|2006.01.04 08:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2054
|1.2004
|1.2060
|2006.01.04 09:45
|1.2060
|0.00
|0.00
|6.00
|131616
|2006.01.04 09:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|202.60
|203.10
|202.54
|2006.01.04 10:30
|203.10
|0.00
|0.00
|-43.10
|131716
|2006.01.04 09:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7502
|1.7552
|1.7496
|2006.01.04 09:51
|1.7496
|0.00
|0.00
|6.00
|131753
|2006.01.04 09:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2060
|1.2110
|1.2054
|2006.01.04 09:51
|1.2054
|0.00
|0.00
|6.00
|131754
|2006.01.04 09:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2866
|1.2816
|1.2872
|2006.01.04 09:52
|1.2872
|0.00
|0.00
|4.66
|131771
|2006.01.04 10:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7497
|1.7547
|1.7491
|2006.01.04 10:21
|1.7491
|0.00
|0.00
|6.00
|131839
|2006.01.04 11:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2052
|1.2105
|1.2049
|2006.01.04 14:37
|1.2105
|0.00
|0.00
|-53.00
|132001
|2006.01.04 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2102
|1.2152
|1.2096
|2006.01.04 14:45
|1.2096
|0.00
|0.00
|6.00
|132269
|2006.01.04 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2095
|1.2145
|1.2089
|2006.01.04 16:02
|1.2089
|0.00
|0.00
|6.00
|132300
|2006.01.04 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2024
|1.2080
|2006.01.04 16:54
|1.2080
|0.00
|0.00
|6.00
|132390
|2006.01.04 19:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2151
|1.2095
|2006.01.04 19:20
|1.2095
|0.00
|0.00
|60.00
|132395
|2006.01.04 19:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2151
|1.2095
|2006.01.05 03:05
|1.2101
|0.00
|0.69
|0.00
|133200
|2006.01.05 03:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2051
|1.2107
|2006.01.05 03:30
|1.2107
|0.00
|0.00
|60.00
|133289
|2006.01.05 03:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2117
|1.2167
|1.2111
|2006.01.05 03:51
|1.2111
|0.00
|0.00
|60.00
|133375
|2006.01.05 05:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2099
|1.2049
|1.2105
|2006.01.05 06:08
|1.2105
|0.00
|0.00
|60.00
|133434
|2006.01.05 07:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2104
|1.2154
|1.2098
|2006.01.05 08:23
|1.2098
|0.00
|0.00
|60.00
|133453
|2006.01.05 08:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2044
|1.2100
|2006.01.05 08:44
|1.2100
|0.00
|0.00
|60.00
|133543
|2006.01.05 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2044
|1.2100
|2006.01.05 09:03
|1.2100
|0.00
|0.00
|60.00
|134118
|2006.01.05 13:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.05 13:25
|1.2090
|0.00
|0.00
|60.00
|134176
|2006.01.05 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2039
|1.2095
|2006.01.05 14:50
|1.2095
|0.00
|0.00
|60.00
|134559
|2006.01.05 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2076
|1.2026
|1.2082
|2006.01.05 15:47
|1.2082
|0.00
|0.00
|60.00
|134665
|2006.01.05 18:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2102
|1.2152
|1.2096
|2006.01.05 18:16
|1.2096
|0.00
|0.00
|60.00
|134730
|2006.01.05 20:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2103
|1.2153
|1.2097
|2006.01.05 20:21
|1.2097
|0.00
|0.00
|60.00
|135028
|2006.01.05 23:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2110
|1.2160
|1.2104
|2006.01.06 00:11
|1.2104
|0.00
|0.23
|60.00
|135063
|2006.01.06 00:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2098
|1.2048
|1.2104
|2006.01.06 01:02
|1.2104
|0.00
|0.00
|60.00
|135127
|2006.01.06 01:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2105
|1.2155
|1.2099
|2006.01.06 03:27
|1.2102
|0.00
|0.00
|30.00
|135281
|2006.01.06 03:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2051
|1.2107
|2006.01.06 06:37
|1.2094
|0.00
|0.00
|-70.00
|135379
|2006.01.06 06:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2095
|1.2145
|1.2089
|2006.01.06 06:44
|1.2089
|0.00
|0.00
|60.00
|135432
|2006.01.06 08:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2146
|1.2090
|2006.01.06 08:29
|1.2090
|0.00
|0.00
|60.00
|135545
|2006.01.06 09:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.06 09:07
|1.2090
|0.00
|0.00
|60.00
|135564
|2006.01.06 09:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2093
|1.2143
|1.2087
|2006.01.06 10:51
|1.2087
|0.00
|0.00
|60.00
|135629
|2006.01.06 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2146
|1.2090
|2006.01.06 11:47
|1.2090
|0.00
|0.00
|60.00
|135902
|2006.01.06 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.06 15:36
|1.2096
|0.00
|0.00
|60.00
|135911
|2006.01.06 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.06 15:37
|1.2096
|0.00
|0.00
|60.00
|135977
|2006.01.06 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2159
|1.2209
|1.2153
|2006.01.06 16:09
|1.2153
|0.00
|0.00
|60.00
|136002
|2006.01.06 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2149
|1.2199
|1.2143
|2006.01.06 16:24
|1.2143
|0.00
|0.00
|60.00
|136043
|2006.01.06 16:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2140
|1.2190
|1.2134
|2006.01.06 16:42
|1.2134
|0.00
|0.00
|60.00
|136157
|2006.01.06 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2161
|1.2211
|1.2155
|2006.01.06 17:24
|1.2155
|0.00
|0.00
|60.00
|136448
|2006.01.06 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2197
|1.2141
|2006.01.09 01:11
|1.2141
|0.00
|0.23
|60.00
|137874
|2006.01.09 08:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.2087
|1.2143
|2006.01.09 10:54
|1.2087
|0.00
|0.00
|-500.00
|138206
|2006.01.09 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2137
|1.2081
|2006.01.09 12:14
|1.2081
|0.00
|0.00
|60.00
|138313
|2006.01.09 13:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2023
|1.2079
|2006.01.09 14:26
|1.2079
|0.00
|0.00
|60.00
|138344
|2006.01.09 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2135
|1.2079
|2006.01.09 15:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|60.00
|138413
|2006.01.09 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2079
|1.2129
|1.2073
|2006.01.09 16:59
|1.2075
|0.00
|0.00
|40.00
|138503
|2006.01.09 16:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2075
|1.2025
|1.2081
|2006.01.09 17:25
|1.2081
|0.00
|0.00
|60.00
|138617
|2006.01.09 18:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2014
|1.2070
|2006.01.09 18:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|60.00
|138662
|2006.01.09 18:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2014
|1.2070
|2006.01.09 19:32
|1.2070
|0.00
|0.00
|60.00
|138719
|2006.01.09 19:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2123
|1.2067
|2006.01.10 02:04
|1.2067
|0.00
|0.23
|60.00
|139090
|2006.01.10 03:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2123
|1.2067
|2006.01.10 04:25
|1.2067
|0.00
|0.00
|60.00
|139145
|2006.01.10 04:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2066
|1.2016
|1.2072
|2006.01.10 09:07
|1.2062
|0.00
|0.00
|-40.00
|139396
|2006.01.10 09:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2114
|1.2058
|2006.01.10 09:18
|1.2058
|0.00
|0.00
|60.00
|139498
|2006.01.10 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2115
|1.2059
|2006.01.10 15:30
|1.2059
|0.00
|0.00
|60.00
|139851
|2006.01.10 15:17
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2006.01.10 15:19
|1.2068
|cancelled
|139974
|2006.01.10 16:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2114
|1.2058
|2006.01.10 19:00
|1.2060
|0.00
|0.00
|40.00
|140109
|2006.01.10 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2060
|1.2010
|1.2066
|2006.01.10 19:27
|1.2066
|0.00
|0.00
|60.00
|140161
|2006.01.10 20:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2072
|1.2122
|1.2066
|2006.01.10 23:11
|1.2066
|0.00
|0.00
|60.00
|140325
|2006.01.11 01:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2063
|1.2113
|1.2057
|2006.01.11 02:16
|1.2057
|0.00
|0.00
|60.00
|140385
|2006.01.11 02:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|1.2007
|1.2063
|2006.01.11 03:14
|1.2061
|0.00
|0.00
|40.00
|140433
|2006.01.11 03:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2062
|1.2112
|1.2056
|2006.01.11 03:41
|1.2056
|0.00
|0.00
|60.00
|140466
|2006.01.11 03:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2061
|1.2111
|1.2055
|2006.01.11 07:16
|1.2065
|0.00
|0.00
|-40.00
|140577
|2006.01.11 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2015
|1.2071
|2006.01.11 10:15
|1.2064
|0.00
|0.00
|-10.00
|140808
|2006.01.11 10:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2115
|1.2059
|2006.01.11 10:32
|1.2059
|0.00
|0.00
|60.00
|140948
|2006.01.11 12:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2062
|1.2112
|1.2056
|2006.01.11 16:36
|1.2112
|0.00
|0.00
|-500.00
|141336
|2006.01.11 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2109
|1.2159
|1.2103
|2006.01.11 16:42
|1.2103
|0.00
|0.00
|60.00
|141349
|2006.01.11 16:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2100
|1.2150
|1.2094
|2006.01.11 17:19
|1.2094
|0.00
|0.00
|60.00
|141418
|2006.01.11 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2046
|1.2102
|2006.01.11 18:22
|1.2102
|0.00
|0.00
|60.00
|141446
|2006.01.11 18:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2162
|1.2106
|2006.01.11 21:05
|1.2127
|0.00
|0.00
|-150.00
|141578
|2006.01.11 21:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|1.2077
|1.2133
|2006.01.11 21:28
|1.2133
|0.00
|0.00
|60.00
|141608
|2006.01.11 21:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2134
|1.2184
|1.2128
|2006.01.11 21:48
|1.2128
|0.00
|0.00
|60.00
|141837
|2006.01.12 02:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2131
|1.2081
|1.2137
|2006.01.12 02:55
|1.2137
|0.00
|0.00
|60.00
|141903
|2006.01.12 03:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2140
|1.2190
|1.2134
|2006.01.12 06:50
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|142040
|2006.01.12 06:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2089
|1.2145
|2006.01.12 07:52
|1.2141
|0.00
|0.00
|20.00
|142088
|2006.01.12 07:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.2192
|1.2136
|2006.01.12 09:30
|1.2136
|0.00
|0.00
|60.00
|142217
|2006.01.12 09:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2136
|1.2086
|1.2142
|2006.01.12 09:33
|1.2142
|0.00
|0.00
|60.00
|142366
|2006.01.12 11:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2152
|1.2202
|1.2146
|2006.01.12 11:25
|1.2146
|0.00
|0.00
|60.00
|142401
|2006.01.12 11:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2196
|1.2140
|2006.01.12 12:04
|1.2140
|0.00
|0.00
|60.00
|0.00
|-5.05
|1 097.70
|Closed P/L:
|1 092.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 092.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 092.65
|Equity:
|11 092.65
|Free Margin:
|11 092.65
|Details:
|Gross Profit:
|5 030.79
|Gross Loss:
|3 938.14
|Total Net Profit:
|1 092.65
|Profit Factor:
|1.28
|Expected Payoff:
|2.30
|Absolute Drawdown:
|846.73
|Maximal Drawdown (%):
|925.49 (9.2%)
|Total Trades:
|475
|Short Positions (won %):
|266 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|209 (82.30%)
|Profit Trades (% of total):
|400 (84.21%)
|Loss trades (% of total):
|75 (15.79%)
|Largest
|profit trade:
|60.23
|loss trade:
|-500.00
|Average
|profit trade:
|12.58
|loss trade:
|-52.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|42 (227.34)
|consecutive losses ($):
|5 (-223.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|888.92 (19)
|consecutive loss (count):
|-500.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1