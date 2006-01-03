Alpari Ltd.

A/C No: 134969 Name: 11_11_11_11_11 2006.02.08 10:33 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 2564814 19015 2006.01.03 01:10 buy 1.00 usdjpy 117.90 0.00 118.10 2006.01.09 01:07 114.38 -352.00 2 2664911 19015 2006.01.09 01:07 sell 1.00 usdjpy 114.37 114.35 114.17 2006.01.09 01:24 114.17 20.00 3 2812367 19015 2006.01.17 18:53 sell 1.00 usdjpy 115.80 115.78 115.60 2006.01.17 20:26 115.60 20.00 4 2839182 19015 2006.01.19 01:14 sell 1.00 usdjpy 115.25 115.23 115.05 2006.01.19 14:22 115.05 20.00 5 2968546 19015 2006.01.27 05:26 sell 1.00 usdjpy 116.15 0.00 115.95 2006.02.07 10:47 117.81 -166.00 6 3136967 19015 2006.02.07 10:47 buy 1.00 usdjpy 117.82 117.85 118.02 2006.02.07 12:14 118.02 20.00 -438.00 Summary P/L: -438.00 Winning trades: (4) 80.00 Losing trades: (2) -518.00 Max summary P/L: 0.00 Largest winning trade: 20.00 Largest losing trade: -352.00 Max consecutive winners: 3 (60.00) Max consecutive losers: 1 (-352.00) Max consecutive profit: 60.00 (3) Max consecutive loss: -352.00 (1) Absolute drawdown: * Max drawdown: 458.00 (4.58%) Profit factor: 0.15 Avg. profit factor: 0.08 Risk factor: -0.96

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