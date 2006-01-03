Alpari Ltd.
A/C No: 134969Name: 11_11_11_11_112006.02.08 10:33 (local time)
 
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-438.00
 
Summary P/L:-438.00
 
Winning trades:(4) 80.00
Losing trades:(2) -518.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:20.00
Largest losing trade:-352.00
Max consecutive winners:3 (60.00)
Max consecutive losers:1 (-352.00)
Max consecutive profit:60.00 (3)
Max consecutive loss:-352.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:458.00 (4.58%)
Profit factor:0.15
Avg. profit factor:0.08
Risk factor:-0.96
 
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