|A/C No: 134969
|Name: 11_11_11_11_11
|2006.02.08 10:33 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2564814
|19015
|2006.01.03 01:10
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|1.00
|usdjpy
|117.90
|0.00
|118.10
|2006.01.09 01:07
|114.38
|-352.00
|2
|2664911
|19015
|2006.01.09 01:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.37
|114.35
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|2006.01.09 01:24
|114.17
|20.00
|3
|2812367
|19015
|2006.01.17 18:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.78
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|2006.01.17 20:26
|115.60
|20.00
|4
|2839182
|19015
|2006.01.19 01:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.25
|115.23
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|2006.01.19 14:22
|115.05
|20.00
|5
|2968546
|19015
|2006.01.27 05:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.15
|0.00
|115.95
|2006.02.07 10:47
|117.81
|-166.00
|6
|3136967
|19015
|2006.02.07 10:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.82
|117.85
|118.02
|2006.02.07 12:14
|118.02
|20.00
|-438.00
|Summary P/L:
|-438.00
|Winning trades:
|(4) 80.00
|Losing trades:
|(2) -518.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|20.00
|Largest losing trade:
|-352.00
|Max consecutive winners:
|3 (60.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-352.00)
|Max consecutive profit:
|60.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-352.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|458.00 (4.58%)
|Profit factor:
|0.15
|Avg. profit factor:
|0.08
|Risk factor:
|-0.96