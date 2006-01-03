|A/C No: 134114
|Name: 22222
|2006.02.06 07:23 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2570244
|20051021
|2006.01.03 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.05
|118.14
|2006.01.03 09:00
|117.16
|-18.00
|2
|2574766
|20051021
|2006.01.03 11:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|117.37
|118.00
|2006.01.03 15:09
|117.37
|17.00
|3
|2592570
|20051021
|2006.01.04 00:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.06
|117.08
|2006.01.04 00:52
|116.06
|-22.00
|4
|2596819
|20051021
|2006.01.04 05:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.82
|115.58
|116.62
|2006.01.04 06:45
|115.70
|-12.00
|5
|2599322
|20051021
|2006.01.04 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.02
|116.02
|116.82
|2006.01.04 10:29
|116.02
|0.00
|6
|2611149
|20051021
|2006.01.04 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.16
|116.19
|116.96
|2006.01.04 16:54
|116.19
|3.00
|7
|2619540
|20051021
|2006.01.04 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.04
|116.13
|116.84
|2006.01.05 01:11
|116.13
|9.00
|8
|2623105
|20051021
|2006.01.05 06:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.24
|116.04
|117.04
|2006.01.05 07:52
|116.04
|-20.00
|9
|2627649
|20051021
|2006.01.05 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|116.21
|116.83
|2006.01.05 13:53
|116.21
|18.00
|10
|2642530
|20051021
|2006.01.05 23:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|116.04
|116.73
|2006.01.06 05:11
|116.04
|11.00
|11
|2645531
|20051021
|2006.01.06 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.15
|115.93
|116.95
|2006.01.06 13:00
|116.16
|1.00
|12
|2662897
|20051021
|2006.01.06 21:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.19
|115.22
|2006.01.09 01:20
|114.19
|-23.00
|13
|2667299
|20051021
|2006.01.09 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.54
|115.02
|2006.01.09 18:22
|114.54
|32.00
|14
|2731895
|20051021
|2006.01.12 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.71
|114.02
|112.91
|2006.01.12 15:06
|114.02
|-31.00
|15
|2880597
|20051021
|2006.01.23 00:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.11
|114.86
|114.31
|2006.01.23 02:24
|114.86
|25.00
|16
|3033948
|20051021
|2006.01.31 20:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.46
|116.80
|118.26
|2006.01.31 22:45
|117.28
|-18.00
|17
|3067805
|20051021
|2006.02.02 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.59
|118.26
|119.39
|2006.02.02 17:28
|118.26
|-33.00
|-61.00
|Summary P/L:
|-61.00
|Winning trades:
|(8) 116.00
|Losing trades:
|(8) -177.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|32.00
|Largest losing trade:
|-33.00
|Max consecutive winners:
|3 (30.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-51.00)
|Max consecutive profit:
|32.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-51.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|61.00 (1.22%)
|Profit factor:
|0.66
|Avg. profit factor:
|0.66
|Risk factor:
|-1.00