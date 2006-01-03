Alpari Ltd.
A/C No: 134114Name: 222222006.02.06 07:23 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12570244200510212006.01.03 07:45buy0.10usdjpy117.34117.05118.142006.01.03 09:00117.16-18.00
22574766200510212006.01.03 11:45buy0.10usdjpy117.20117.37118.002006.01.03 15:09117.3717.00
32592570200510212006.01.04 00:01buy0.10usdjpy116.28116.06117.082006.01.04 00:52116.06-22.00
42596819200510212006.01.04 05:45buy0.10usdjpy115.82115.58116.622006.01.04 06:45115.70-12.00
52599322200510212006.01.04 08:15buy0.10usdjpy116.02116.02116.822006.01.04 10:29116.020.00
62611149200510212006.01.04 15:30buy0.10usdjpy116.16116.19116.962006.01.04 16:54116.193.00
72619540200510212006.01.04 22:30buy0.10usdjpy116.04116.13116.842006.01.05 01:11116.139.00
82623105200510212006.01.05 06:30buy0.10usdjpy116.24116.04117.042006.01.05 07:52116.04-20.00
92627649200510212006.01.05 10:30buy0.10usdjpy116.03116.21116.832006.01.05 13:53116.2118.00
102642530200510212006.01.05 23:00buy0.10usdjpy115.93116.04116.732006.01.06 05:11116.0411.00
112645531200510212006.01.06 07:30buy0.10usdjpy116.15115.93116.952006.01.06 13:00116.161.00
122662897200510212006.01.06 21:01buy0.10usdjpy114.42114.19115.222006.01.09 01:20114.19-23.00
132667299200510212006.01.09 07:45buy0.10usdjpy114.22114.54115.022006.01.09 18:22114.5432.00
142731895200510212006.01.12 10:15sell0.10usdjpy113.71114.02112.912006.01.12 15:06114.02-31.00
152880597200510212006.01.23 00:16sell0.10usdjpy115.11114.86114.312006.01.23 02:24114.8625.00
163033948200510212006.01.31 20:30buy0.10usdjpy117.46116.80118.262006.01.31 22:45117.28-18.00
173067805200510212006.02.02 09:45buy0.10usdjpy118.59118.26119.392006.02.02 17:28118.26-33.00
-61.00
 
Summary P/L:-61.00
 
Winning trades:(8) 116.00
Losing trades:(8) -177.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:32.00
Largest losing trade:-33.00
Max consecutive winners:3 (30.00)
Max consecutive losers:2 (-51.00)
Max consecutive profit:32.00 (1)
Max consecutive loss:-51.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:61.00 (1.22%)
Profit factor:0.66
Avg. profit factor:0.66
Risk factor:-1.00
 
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