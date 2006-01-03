|A/C No: 134114
|Name: 22222
|2006.02.06 07:21 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2571738
|20051021
|2006.01.03 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7313
|1.7322
|1.7393
|2006.01.03 09:35
|1.7322
|9.00
|2
|2579858
|20051021
|2006.01.03 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7306
|1.7360
|1.7386
|2006.01.03 16:50
|1.7386
|80.00
|3
|2595568
|20051021
|2006.01.04 03:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7507
|1.7515
|1.7587
|2006.01.04 04:55
|1.7515
|8.00
|4
|2601056
|20051021
|2006.01.04 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7512
|1.7548
|1.7592
|2006.01.04 10:22
|1.7548
|36.00
|5
|2607195
|20051021
|2006.01.04 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7577
|1.7649
|2006.01.04 13:47
|1.7577
|8.00
|6
|2612514
|20051021
|2006.01.04 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7592
|1.7598
|1.7672
|2006.01.04 17:16
|1.7598
|6.00
|7
|2621175
|20051021
|2006.01.05 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7585
|1.7555
|1.7665
|2006.01.05 06:44
|1.7555
|-30.00
|8
|2625033
|20051021
|2006.01.05 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7572
|1.7542
|1.7652
|2006.01.05 08:52
|1.7542
|-30.00
|9
|2628222
|20051021
|2006.01.05 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7559
|1.7517
|1.7638
|2006.01.05 11:15
|1.7525
|-34.00
|10
|2631560
|20051021
|2006.01.05 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7549
|1.7497
|1.7629
|2006.01.05 14:45
|1.7519
|-30.00
|11
|2635999
|20051021
|2006.01.05 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7549
|1.7552
|1.7629
|2006.01.05 16:35
|1.7552
|3.00
|12
|2643615
|20051021
|2006.01.06 01:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7537
|1.7642
|2006.01.06 02:36
|1.7537
|-25.00
|13
|2644891
|20051021
|2006.01.06 05:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7524
|1.7622
|2006.01.06 05:45
|1.7534
|-8.00
|14
|2645441
|20051021
|2006.01.06 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7547
|1.7526
|1.7627
|2006.01.06 08:06
|1.7526
|-21.00
|15
|2647152
|20051021
|2006.01.06 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7541
|1.7545
|1.7621
|2006.01.06 11:16
|1.7545
|4.00
|16
|2674344
|20051021
|2006.01.09 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7649
|1.7683
|1.7569
|2006.01.09 14:20
|1.7683
|-34.00
|17
|2714528
|20051021
|2006.01.11 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7594
|1.7597
|1.7674
|2006.01.11 16:16
|1.7597
|3.00
|18
|2773385
|20051021
|2006.01.13 17:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7717
|1.7750
|1.7797
|2006.01.16 06:43
|1.7750
|33.00
|19
|2819275
|20051021
|2006.01.18 07:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7603
|1.7641
|1.7523
|2006.01.18 08:09
|1.7641
|-38.00
|20
|2865895
|20051021
|2006.01.20 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7546
|1.7580
|1.7466
|2006.01.20 10:08
|1.7580
|-34.00
|21
|2880781
|20051021
|2006.01.23 00:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7726
|1.7764
|1.7806
|2006.01.23 01:47
|1.7764
|38.00
|22
|2919965
|20051021
|2006.01.24 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7884
|1.7844
|1.7964
|2006.01.24 20:25
|1.7844
|-40.00
|-96.00
|Summary P/L:
|-96.00
|Winning trades:
|(11) 228.00
|Losing trades:
|(11) -324.00
|Max summary P/L:
|147.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-40.00
|Max consecutive winners:
|6 (147.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-124.00)
|Max consecutive profit:
|147.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-124.00 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|243.00 (4.72%)
|Profit factor:
|0.70
|Avg. profit factor:
|0.70
|Risk factor:
|-0.40