Alpari Ltd.
A/C No: 134114Name: 222222006.02.06 07:21 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12571738200510212006.01.03 09:15buy0.10gbpusd1.73131.73221.73932006.01.03 09:351.73229.00
22579858200510212006.01.03 15:45buy0.10gbpusd1.73061.73601.73862006.01.03 16:501.738680.00
32595568200510212006.01.04 03:15buy0.10gbpusd1.75071.75151.75872006.01.04 04:551.75158.00
42601056200510212006.01.04 09:30buy0.10gbpusd1.75121.75481.75922006.01.04 10:221.754836.00
52607195200510212006.01.04 13:15buy0.10gbpusd1.75691.75771.76492006.01.04 13:471.75778.00
62612514200510212006.01.04 16:30buy0.10gbpusd1.75921.75981.76722006.01.04 17:161.75986.00
72621175200510212006.01.05 01:15buy0.10gbpusd1.75851.75551.76652006.01.05 06:441.7555-30.00
82625033200510212006.01.05 08:15buy0.10gbpusd1.75721.75421.76522006.01.05 08:521.7542-30.00
92628222200510212006.01.05 11:00buy0.10gbpusd1.75591.75171.76382006.01.05 11:151.7525-34.00
102631560200510212006.01.05 13:30buy0.10gbpusd1.75491.74971.76292006.01.05 14:451.7519-30.00
112635999200510212006.01.05 16:15buy0.10gbpusd1.75491.75521.76292006.01.05 16:351.75523.00
122643615200510212006.01.06 01:15buy0.10gbpusd1.75621.75371.76422006.01.06 02:361.7537-25.00
132644891200510212006.01.06 05:16buy0.10gbpusd1.75421.75241.76222006.01.06 05:451.7534-8.00
142645441200510212006.01.06 07:15buy0.10gbpusd1.75471.75261.76272006.01.06 08:061.7526-21.00
152647152200510212006.01.06 10:00buy0.10gbpusd1.75411.75451.76212006.01.06 11:161.75454.00
162674344200510212006.01.09 12:45sell0.10gbpusd1.76491.76831.75692006.01.09 14:201.7683-34.00
172714528200510212006.01.11 15:30buy0.10gbpusd1.75941.75971.76742006.01.11 16:161.75973.00
182773385200510212006.01.13 17:42buy0.10gbpusd1.77171.77501.77972006.01.16 06:431.775033.00
192819275200510212006.01.18 07:30sell0.10gbpusd1.76031.76411.75232006.01.18 08:091.7641-38.00
202865895200510212006.01.20 09:45sell0.10gbpusd1.75461.75801.74662006.01.20 10:081.7580-34.00
212880781200510212006.01.23 00:34buy0.10gbpusd1.77261.77641.78062006.01.23 01:471.776438.00
222919965200510212006.01.24 18:00buy0.10gbpusd1.78841.78441.79642006.01.24 20:251.7844-40.00
-96.00
 
Summary P/L:-96.00
 
Winning trades:(11) 228.00
Losing trades:(11) -324.00
Max summary P/L:147.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-40.00
Max consecutive winners:6 (147.00)
Max consecutive losers:4 (-124.00)
Max consecutive profit:147.00 (6)
Max consecutive loss:-124.00 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:243.00 (4.72%)
Profit factor:0.70
Avg. profit factor:0.70
Risk factor:-0.40
 
* * *