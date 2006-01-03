|A/C No: 134113
|Name: 11111
|2006.02.06 07:16 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2577897
|20051021
|2006.01.03 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|117.05
|118.27
|2006.01.03 15:49
|117.05
|-42.00
|2
|2604572
|20051021
|2006.01.04 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.11
|116.21
|116.93
|2006.01.04 12:59
|116.21
|10.00
|3
|2621482
|20051021
|2006.01.05 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.29
|115.95
|117.09
|2006.01.05 08:03
|115.95
|-34.00
|4
|2629394
|20051021
|2006.01.05 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.32
|115.86
|117.12
|2006.01.05 16:53
|115.86
|-46.00
|5
|2644464
|20051021
|2006.01.06 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.20
|115.83
|117.00
|2006.01.06 14:30
|115.83
|-37.00
|6
|2690000
|20051021
|2006.01.10 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.68
|113.44
|2006.01.10 14:42
|114.68
|-46.00
|7
|2702134
|20051021
|2006.01.10 23:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.65
|113.56
|2006.01.11 02:05
|114.65
|-27.00
|8
|2725095
|20051021
|2006.01.12 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.04
|113.75
|113.24
|2006.01.12 10:11
|113.75
|29.00
|9
|2767819
|20051021
|2006.01.13 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.38
|115.53
|2006.01.13 14:35
|114.38
|-34.00
|10
|2772703
|20051021
|2006.01.13 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.68
|113.58
|2006.01.16 10:34
|114.68
|-32.00
|11
|2805271
|20051021
|2006.01.17 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|115.73
|116.16
|2006.01.17 17:11
|115.73
|37.00
|12
|2818222
|20051021
|2006.01.18 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.77
|115.41
|116.57
|2006.01.18 08:30
|115.41
|-36.00
|13
|2821133
|20051021
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|115.17
|114.45
|2006.01.18 10:00
|115.17
|8.00
|14
|2857554
|20051021
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.49
|115.01
|116.29
|2006.01.20 14:57
|115.01
|-48.00
|15
|2883636
|20051021
|2006.01.23 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|114.70
|114.03
|2006.01.23 05:03
|114.70
|13.00
|16
|2937848
|20051022
|2006.01.25 15:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.16
|115.69
|115.94
|2006.01.25 16:49
|115.94
|78.00
|17
|2970347
|20051022
|2006.01.27 08:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.46
|116.68
|117.26
|2006.01.27 13:54
|116.68
|22.00
|18
|3043745
|20051022
|2006.02.01 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.45
|117.51
|118.25
|2006.02.01 12:00
|117.51
|6.00
|-179.00
|Summary P/L:
|-179.00
|Winning trades:
|(8) 203.00
|Losing trades:
|(10) -382.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|78.00
|Largest losing trade:
|-48.00
|Max consecutive winners:
|4 (119.00)
|Max consecutive losers:
|5 (-190.00)
|Max consecutive profit:
|119.00 (4)
|Max consecutive loss:
|-190.00 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|298.00 (5.96%)
|Profit factor:
|0.53
|Avg. profit factor:
|0.66
|Risk factor:
|-0.60