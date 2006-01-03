Alpari Ltd.
A/C No: 134113Name: 111112006.02.06 07:16 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12577897200510212006.01.03 15:00buy0.10usdjpy117.47117.05118.272006.01.03 15:49117.05-42.00
22604572200510212006.01.04 11:00buy0.10usdjpy116.11116.21116.932006.01.04 12:59116.2110.00
32621482200510212006.01.05 02:00buy0.10usdjpy116.29115.95117.092006.01.05 08:03115.95-34.00
42629394200510212006.01.05 12:00buy0.10usdjpy116.32115.86117.122006.01.05 16:53115.86-46.00
52644464200510212006.01.06 03:00buy0.10usdjpy116.20115.83117.002006.01.06 14:30115.83-37.00
62690000200510212006.01.10 10:02sell0.10usdjpy114.22114.68113.442006.01.10 14:42114.68-46.00
72702134200510212006.01.10 23:02sell0.10usdjpy114.38114.65113.562006.01.11 02:05114.65-27.00
82725095200510212006.01.12 04:00sell0.10usdjpy114.04113.75113.242006.01.12 10:11113.7529.00
92767819200510212006.01.13 14:02buy0.10usdjpy114.72114.38115.532006.01.13 14:35114.38-34.00
102772703200510212006.01.13 17:01sell0.10usdjpy114.36114.68113.582006.01.16 10:34114.68-32.00
112805271200510212006.01.17 13:00buy0.10usdjpy115.36115.73116.162006.01.17 17:11115.7337.00
122818222200510212006.01.18 06:00buy0.10usdjpy115.77115.41116.572006.01.18 08:30115.41-36.00
132821133200510212006.01.18 09:00sell0.10usdjpy115.25115.17114.452006.01.18 10:00115.178.00
142857554200510212006.01.19 20:00buy0.10usdjpy115.49115.01116.292006.01.20 14:57115.01-48.00
152883636200510212006.01.23 03:00sell0.10usdjpy114.83114.70114.032006.01.23 05:03114.7013.00
162937848200510222006.01.25 15:01buy0.10usdjpy115.16115.69115.942006.01.25 16:49115.9478.00
172970347200510222006.01.27 08:01buy0.10usdjpy116.46116.68117.262006.01.27 13:54116.6822.00
183043745200510222006.02.01 10:00buy0.10usdjpy117.45117.51118.252006.02.01 12:00117.516.00
-179.00
 
Summary P/L:-179.00
 
Winning trades:(8) 203.00
Losing trades:(10) -382.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:78.00
Largest losing trade:-48.00
Max consecutive winners:4 (119.00)
Max consecutive losers:5 (-190.00)
Max consecutive profit:119.00 (4)
Max consecutive loss:-190.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:298.00 (5.96%)
Profit factor:0.53
Avg. profit factor:0.66
Risk factor:-0.60
 
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