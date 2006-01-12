Alpari Ltd.
A/C No: 140860Name: 18_18_18_182006.02.09 03:14 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12698808200510212006.01.10 17:00buy0.10usdjpy114.54114.18115.542006.01.10 23:01114.36-18.00
22703819200510212006.01.11 03:00buy0.10usdjpy114.65114.69115.652006.01.11 08:13114.694.00
32723459200510212006.01.12 01:00buy0.10usdjpy114.33113.97115.332006.01.12 02:53113.97-36.00
42725094200510212006.01.12 04:00sell0.10usdjpy114.04113.75113.042006.01.12 10:11113.7529.00
52761664200510212006.01.13 10:02sell0.10usdjpy114.49114.78113.502006.01.13 14:01114.73-24.00
62772700200510212006.01.13 17:01sell0.10usdjpy114.37114.03113.382006.01.16 02:29114.0334.00
72779844200510212006.01.16 06:01buy0.10usdjpy114.32114.88115.322006.01.16 14:22114.8856.00
82795342200510212006.01.17 03:00sell0.10usdjpy114.95114.78113.952006.01.17 08:55114.7817.00
92805270200510212006.01.17 13:00buy0.10usdjpy115.36115.72116.362006.01.17 17:11115.7236.00
102817299200510212006.01.18 04:00sell0.10usdjpy115.52115.81114.522006.01.18 05:15115.81-29.00
112821132200510212006.01.18 09:00sell0.10usdjpy115.25115.17114.252006.01.18 10:00115.178.00
122835367200510212006.01.18 19:00buy0.10usdjpy115.32114.89116.322006.01.19 04:01115.26-6.00
132857555200510212006.01.19 20:00buy0.10usdjpy115.49115.01116.492006.01.20 09:02115.28-21.00
142876940200510212006.01.20 19:01buy0.10usdjpy115.42115.02116.422006.01.23 01:44115.02-40.00
152883635200510212006.01.23 03:00sell0.10usdjpy114.83114.70113.832006.01.23 05:03114.7013.00
162899210200510212006.01.23 17:07buy0.10usdjpy114.69114.25115.692006.01.24 01:00114.45-24.00
172906090200510212006.01.24 04:00buy0.10usdjpy114.71114.34115.712006.01.24 14:01114.54-17.00
182930158200510212006.01.25 10:00sell0.10usdjpy114.85115.22113.852006.01.25 15:05115.22-37.00
192948070200510212006.01.26 03:00sell0.10usdjpy115.54115.84114.542006.01.26 10:00115.76-22.00
202967979200510212006.01.27 04:00sell0.10usdjpy116.20116.53115.202006.01.27 06:44116.53-33.00
212973454200510212006.01.27 11:02buy0.10usdjpy116.44116.68117.432006.01.27 13:54116.6824.00
223014706200510212006.01.31 04:00sell0.10usdjpy117.53117.19116.532006.01.31 11:18117.1934.00
233035119200510212006.01.31 21:00buy0.10usdjpy117.39117.51118.392006.02.01 12:00117.5112.00
243078237200510212006.02.02 18:00sell0.10usdjpy118.26118.60117.262006.02.02 22:58118.60-34.00
253081347200510212006.02.02 23:07buy0.10usdjpy118.56118.21119.562006.02.03 04:00118.34-22.00
263086464200510212006.02.03 10:00buy0.10usdjpy118.56119.15119.562006.02.03 15:47119.1559.00
273103665200510212006.02.06 02:00sell0.10usdjpy118.69118.69117.692006.02.06 07:18118.690.00
283113398200510212006.02.06 12:02buy0.10usdjpy118.74118.81119.742006.02.06 16:28118.817.00
293128678200510212006.02.07 04:00sell0.10usdjpy118.96118.20117.962006.02.07 10:29117.96100.00
303150688200510212006.02.07 21:00buy0.10usdjpy118.19117.80119.192006.02.07 23:04117.80-39.00
313154158200510212006.02.08 02:00buy0.10usdjpy118.05117.63119.052006.02.08 07:54117.63-42.00
323158194200510212006.02.08 08:00sell0.10usdjpy117.68118.04116.682006.02.08 10:23118.04-36.00
333162521200510212006.02.08 11:00buy0.10usdjpy118.08118.26119.082006.02.08 14:37118.2618.00
-29.00
 
Summary P/L:-29.00
 
Winning trades:(15) 451.00
Losing trades:(17) -480.00
Max summary P/L:98.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-42.00
Max consecutive winners:4 (143.00)
Max consecutive losers:5 (-133.00)
Max consecutive profit:166.00 (3)
Max consecutive loss:-133.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:208.00 (2.06%)
Profit factor:0.94
Avg. profit factor:1.06
Risk factor:-0.14
 
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