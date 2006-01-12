|A/C No: 140860
|Name: 18_18_18_18
|2006.02.09 03:14 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2698808
|20051021
|2006.01.10 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.54
|114.18
|115.54
|2006.01.10 23:01
|114.36
|-18.00
|2
|2703819
|20051021
|2006.01.11 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.65
|114.69
|115.65
|2006.01.11 08:13
|114.69
|4.00
|3
|2723459
|20051021
|2006.01.12 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|113.97
|115.33
|2006.01.12 02:53
|113.97
|-36.00
|4
|2725094
|20051021
|2006.01.12 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.04
|113.75
|113.04
|2006.01.12 10:11
|113.75
|29.00
|5
|2761664
|20051021
|2006.01.13 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.78
|113.50
|2006.01.13 14:01
|114.73
|-24.00
|6
|2772700
|20051021
|2006.01.13 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.03
|113.38
|2006.01.16 02:29
|114.03
|34.00
|7
|2779844
|20051021
|2006.01.16 06:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.88
|115.32
|2006.01.16 14:22
|114.88
|56.00
|8
|2795342
|20051021
|2006.01.17 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.95
|114.78
|113.95
|2006.01.17 08:55
|114.78
|17.00
|9
|2805270
|20051021
|2006.01.17 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|115.72
|116.36
|2006.01.17 17:11
|115.72
|36.00
|10
|2817299
|20051021
|2006.01.18 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.52
|115.81
|114.52
|2006.01.18 05:15
|115.81
|-29.00
|11
|2821132
|20051021
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|115.17
|114.25
|2006.01.18 10:00
|115.17
|8.00
|12
|2835367
|20051021
|2006.01.18 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.89
|116.32
|2006.01.19 04:01
|115.26
|-6.00
|13
|2857555
|20051021
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.49
|115.01
|116.49
|2006.01.20 09:02
|115.28
|-21.00
|14
|2876940
|20051021
|2006.01.20 19:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.42
|115.02
|116.42
|2006.01.23 01:44
|115.02
|-40.00
|15
|2883635
|20051021
|2006.01.23 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|114.70
|113.83
|2006.01.23 05:03
|114.70
|13.00
|16
|2899210
|20051021
|2006.01.23 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.69
|114.25
|115.69
|2006.01.24 01:00
|114.45
|-24.00
|17
|2906090
|20051021
|2006.01.24 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.71
|114.34
|115.71
|2006.01.24 14:01
|114.54
|-17.00
|18
|2930158
|20051021
|2006.01.25 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.85
|115.22
|113.85
|2006.01.25 15:05
|115.22
|-37.00
|19
|2948070
|20051021
|2006.01.26 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.54
|115.84
|114.54
|2006.01.26 10:00
|115.76
|-22.00
|20
|2967979
|20051021
|2006.01.27 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|116.53
|115.20
|2006.01.27 06:44
|116.53
|-33.00
|21
|2973454
|20051021
|2006.01.27 11:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.44
|116.68
|117.43
|2006.01.27 13:54
|116.68
|24.00
|22
|3014706
|20051021
|2006.01.31 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|117.19
|116.53
|2006.01.31 11:18
|117.19
|34.00
|23
|3035119
|20051021
|2006.01.31 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.39
|117.51
|118.39
|2006.02.01 12:00
|117.51
|12.00
|24
|3078237
|20051021
|2006.02.02 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.26
|118.60
|117.26
|2006.02.02 22:58
|118.60
|-34.00
|25
|3081347
|20051021
|2006.02.02 23:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|118.21
|119.56
|2006.02.03 04:00
|118.34
|-22.00
|26
|3086464
|20051021
|2006.02.03 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|119.15
|119.56
|2006.02.03 15:47
|119.15
|59.00
|27
|3103665
|20051021
|2006.02.06 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|118.69
|117.69
|2006.02.06 07:18
|118.69
|0.00
|28
|3113398
|20051021
|2006.02.06 12:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.74
|118.81
|119.74
|2006.02.06 16:28
|118.81
|7.00
|29
|3128678
|20051021
|2006.02.07 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.96
|118.20
|117.96
|2006.02.07 10:29
|117.96
|100.00
|30
|3150688
|20051021
|2006.02.07 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.19
|117.80
|119.19
|2006.02.07 23:04
|117.80
|-39.00
|31
|3154158
|20051021
|2006.02.08 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.05
|117.63
|119.05
|2006.02.08 07:54
|117.63
|-42.00
|32
|3158194
|20051021
|2006.02.08 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.68
|118.04
|116.68
|2006.02.08 10:23
|118.04
|-36.00
|33
|3162521
|20051021
|2006.02.08 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.08
|118.26
|119.08
|2006.02.08 14:37
|118.26
|18.00
|-29.00
|Summary P/L:
|-29.00
|Winning trades:
|(15) 451.00
|Losing trades:
|(17) -480.00
|Max summary P/L:
|98.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-42.00
|Max consecutive winners:
|4 (143.00)
|Max consecutive losers:
|5 (-133.00)
|Max consecutive profit:
|166.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-133.00 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|208.00 (2.06%)
|Profit factor:
|0.94
|Avg. profit factor:
|1.06
|Risk factor:
|-0.14