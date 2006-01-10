Alpari Ltd.
A/C No: 140860Name: 18_18_18_182006.02.09 03:13 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12684621200510212006.01.10 03:01buy0.10gbpusd1.76721.76421.77722006.01.10 03:311.7642-30.00
22685048200510212006.01.10 04:02sell0.10gbpusd1.76501.76451.75502006.01.10 08:561.76455.00
32690970200510212006.01.10 11:01buy0.10gbpusd1.76731.76801.77742006.01.10 11:241.76807.00
42715374200510212006.01.11 16:00buy0.10gbpusd1.76091.76481.77092006.01.11 19:241.764839.00
52739739200510212006.01.12 15:01sell0.10gbpusd1.76471.76251.75592006.01.12 18:041.762522.00
62758829200510212006.01.13 08:00buy0.10gbpusd1.76391.76431.77392006.01.13 08:401.76434.00
72780659200510212006.01.16 07:00sell0.10gbpusd1.77501.76751.76502006.01.16 15:401.7650100.00
82793434200510212006.01.16 23:01buy0.10gbpusd1.76851.76461.77852006.01.17 01:561.7646-39.00
92794855200510212006.01.17 02:00sell0.10gbpusd1.76451.76831.75452006.01.17 08:201.7683-38.00
102799428200510212006.01.17 09:00buy0.10gbpusd1.76901.76471.77902006.01.17 10:301.7647-43.00
112802169200510212006.01.17 11:00sell0.10gbpusd1.76101.76101.75102006.01.17 13:021.76100.00
122818230200510212006.01.18 06:00sell0.10gbpusd1.76341.76281.75342006.01.18 08:001.76286.00
132823056200510212006.01.18 10:00buy0.10gbpusd1.76841.76201.77842006.01.18 17:191.7620-64.00
142854232200510212006.01.19 17:00buy0.10gbpusd1.76241.75481.77242006.01.20 00:001.7571-53.00
152867941200510212006.01.20 11:00buy0.10gbpusd1.75841.76061.76842006.01.20 14:291.760622.00
162906493200510212006.01.24 05:00sell0.10gbpusd1.78431.78301.77432006.01.24 09:561.783013.00
172918191200510212006.01.24 16:01buy0.10gbpusd1.78591.78751.79622006.01.24 18:261.787516.00
182923713200510212006.01.24 23:02sell0.10gbpusd1.78471.78411.77462006.01.25 06:591.78416.00
192944954200510212006.01.25 21:00sell0.10gbpusd1.78441.79061.77442006.01.26 07:011.7857-13.00
202955536200510212006.01.26 13:11sell0.10gbpusd1.78661.78751.77662006.01.26 14:261.7875-9.00
212957851200510212006.01.26 15:00buy0.10gbpusd1.78721.78321.79722006.01.26 17:271.7832-40.00
222983751200510212006.01.27 17:00sell0.10gbpusd1.77271.76901.76272006.01.27 20:081.769037.00
233004812200510212006.01.30 15:00buy0.10gbpusd1.76761.76931.77762006.01.30 16:501.769317.00
243014770200510212006.01.31 04:11buy0.10gbpusd1.76941.77151.77942006.01.31 09:381.771521.00
253038391200510212006.02.01 03:01sell0.10gbpusd1.77841.78371.76822006.02.01 07:021.7815-31.00
263045814200510212006.02.01 11:02sell0.10gbpusd1.77851.77751.76852006.02.01 12:151.777510.00
273054848200510212006.02.01 17:00buy0.10gbpusd1.77971.77421.78972006.02.01 20:211.7742-55.00
283059544200510212006.02.01 21:00sell0.10gbpusd1.77311.77921.76312006.02.02 12:001.7748-17.00
293085518200510212006.02.03 09:00sell0.10gbpusd1.77781.77771.76782006.02.03 11:591.77771.00
303128685200510212006.02.07 04:00buy0.10gbpusd1.74881.74961.75882006.02.07 10:481.74968.00
313137305200510212006.02.07 11:00buy0.10gbpusd1.75031.74701.76032006.02.07 13:041.7470-33.00
323141149200510212006.02.07 14:00sell0.10gbpusd1.74541.74291.73542006.02.07 17:111.742925.00
333153037200510212006.02.08 00:00buy0.10gbpusd1.74701.74151.75702006.02.08 08:001.7444-26.00
-132.00
 
Summary P/L:-132.00
 
Winning trades:(18) 359.00
Losing trades:(14) -491.00
Max summary P/L:147.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-64.00
Max consecutive winners:6 (177.00)
Max consecutive losers:3 (-120.00)
Max consecutive profit:177.00 (6)
Max consecutive loss:-120.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:279.00 (2.75%)
Profit factor:0.73
Avg. profit factor:0.57
Risk factor:-0.47
 
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