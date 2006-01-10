|A/C No: 140860
|Name: 18_18_18_18
|2006.02.09 03:13 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2684621
|20051021
|2006.01.10 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7672
|1.7642
|1.7772
|2006.01.10 03:31
|1.7642
|-30.00
|2
|2685048
|20051021
|2006.01.10 04:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7650
|1.7645
|1.7550
|2006.01.10 08:56
|1.7645
|5.00
|3
|2690970
|20051021
|2006.01.10 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7673
|1.7680
|1.7774
|2006.01.10 11:24
|1.7680
|7.00
|4
|2715374
|20051021
|2006.01.11 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7609
|1.7648
|1.7709
|2006.01.11 19:24
|1.7648
|39.00
|5
|2739739
|20051021
|2006.01.12 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7647
|1.7625
|1.7559
|2006.01.12 18:04
|1.7625
|22.00
|6
|2758829
|20051021
|2006.01.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7639
|1.7643
|1.7739
|2006.01.13 08:40
|1.7643
|4.00
|7
|2780659
|20051021
|2006.01.16 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7750
|1.7675
|1.7650
|2006.01.16 15:40
|1.7650
|100.00
|8
|2793434
|20051021
|2006.01.16 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7685
|1.7646
|1.7785
|2006.01.17 01:56
|1.7646
|-39.00
|9
|2794855
|20051021
|2006.01.17 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7645
|1.7683
|1.7545
|2006.01.17 08:20
|1.7683
|-38.00
|10
|2799428
|20051021
|2006.01.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7690
|1.7647
|1.7790
|2006.01.17 10:30
|1.7647
|-43.00
|11
|2802169
|20051021
|2006.01.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7610
|1.7610
|1.7510
|2006.01.17 13:02
|1.7610
|0.00
|12
|2818230
|20051021
|2006.01.18 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7628
|1.7534
|2006.01.18 08:00
|1.7628
|6.00
|13
|2823056
|20051021
|2006.01.18 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7684
|1.7620
|1.7784
|2006.01.18 17:19
|1.7620
|-64.00
|14
|2854232
|20051021
|2006.01.19 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7624
|1.7548
|1.7724
|2006.01.20 00:00
|1.7571
|-53.00
|15
|2867941
|20051021
|2006.01.20 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7584
|1.7606
|1.7684
|2006.01.20 14:29
|1.7606
|22.00
|16
|2906493
|20051021
|2006.01.24 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7843
|1.7830
|1.7743
|2006.01.24 09:56
|1.7830
|13.00
|17
|2918191
|20051021
|2006.01.24 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7859
|1.7875
|1.7962
|2006.01.24 18:26
|1.7875
|16.00
|18
|2923713
|20051021
|2006.01.24 23:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7847
|1.7841
|1.7746
|2006.01.25 06:59
|1.7841
|6.00
|19
|2944954
|20051021
|2006.01.25 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7906
|1.7744
|2006.01.26 07:01
|1.7857
|-13.00
|20
|2955536
|20051021
|2006.01.26 13:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7875
|1.7766
|2006.01.26 14:26
|1.7875
|-9.00
|21
|2957851
|20051021
|2006.01.26 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7872
|1.7832
|1.7972
|2006.01.26 17:27
|1.7832
|-40.00
|22
|2983751
|20051021
|2006.01.27 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7727
|1.7690
|1.7627
|2006.01.27 20:08
|1.7690
|37.00
|23
|3004812
|20051021
|2006.01.30 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7676
|1.7693
|1.7776
|2006.01.30 16:50
|1.7693
|17.00
|24
|3014770
|20051021
|2006.01.31 04:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7715
|1.7794
|2006.01.31 09:38
|1.7715
|21.00
|25
|3038391
|20051021
|2006.02.01 03:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7784
|1.7837
|1.7682
|2006.02.01 07:02
|1.7815
|-31.00
|26
|3045814
|20051021
|2006.02.01 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7785
|1.7775
|1.7685
|2006.02.01 12:15
|1.7775
|10.00
|27
|3054848
|20051021
|2006.02.01 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7797
|1.7742
|1.7897
|2006.02.01 20:21
|1.7742
|-55.00
|28
|3059544
|20051021
|2006.02.01 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7731
|1.7792
|1.7631
|2006.02.02 12:00
|1.7748
|-17.00
|29
|3085518
|20051021
|2006.02.03 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7778
|1.7777
|1.7678
|2006.02.03 11:59
|1.7777
|1.00
|30
|3128685
|20051021
|2006.02.07 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7488
|1.7496
|1.7588
|2006.02.07 10:48
|1.7496
|8.00
|31
|3137305
|20051021
|2006.02.07 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7470
|1.7603
|2006.02.07 13:04
|1.7470
|-33.00
|32
|3141149
|20051021
|2006.02.07 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7454
|1.7429
|1.7354
|2006.02.07 17:11
|1.7429
|25.00
|33
|3153037
|20051021
|2006.02.08 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7470
|1.7415
|1.7570
|2006.02.08 08:00
|1.7444
|-26.00
|-132.00
|Summary P/L:
|-132.00
|Winning trades:
|(18) 359.00
|Losing trades:
|(14) -491.00
|Max summary P/L:
|147.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-64.00
|Max consecutive winners:
|6 (177.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-120.00)
|Max consecutive profit:
|177.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-120.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|279.00 (2.75%)
|Profit factor:
|0.73
|Avg. profit factor:
|0.57
|Risk factor:
|-0.47