Alpari Ltd.
A/C No: 140860Name: 18_18_18_182006.02.09 03:11 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12667592200510212006.01.09 08:00sell0.10eurusd1.21241.20861.20242006.01.09 10:391.208638.00
22704066200510212006.01.11 04:00buy0.10eurusd1.20741.20491.21742006.01.11 07:001.2051-23.00
32711386200510212006.01.11 13:00buy0.10eurusd1.20811.20971.21812006.01.11 16:181.209716.00
42735723200510212006.01.12 13:01sell0.10eurusd1.21331.21291.20332006.01.12 14:371.21294.00
52755656200510212006.01.13 04:00buy0.10eurusd1.20441.20611.21442006.01.13 11:301.206117.00
62767730200510212006.01.13 14:00sell0.10eurusd1.20401.20781.19402006.01.13 14:391.2078-38.00
72781582200510212006.01.16 08:00sell0.10eurusd1.21431.21301.20432006.01.16 16:341.213013.00
82796101200510212006.01.17 05:01buy0.10eurusd1.21121.21191.22132006.01.17 10:211.21197.00
92805280200510212006.01.17 13:00sell0.10eurusd1.20701.21241.19702006.01.17 21:001.2099-29.00
102818215200510212006.01.18 06:00sell0.10eurusd1.20871.21141.19872006.01.18 08:541.2114-27.00
112821122200510212006.01.18 09:00buy0.10eurusd1.21191.21311.22192006.01.18 10:061.213112.00
122834193200510212006.01.18 18:00sell0.10eurusd1.20791.20761.19792006.01.19 15:431.20763.00
132854252200510212006.01.19 17:00buy0.10eurusd1.21151.20641.22152006.01.20 03:001.2079-36.00
142906098200510212006.01.24 04:00sell0.10eurusd1.22831.22781.21832006.01.24 15:061.22785.00
152919993200510212006.01.24 18:01buy0.10eurusd1.22931.22571.23912006.01.24 20:251.2257-36.00
162924677200510212006.01.25 01:02sell0.10eurusd1.22631.22951.21632006.01.25 08:001.2275-12.00
172937847200510212006.01.25 15:01sell0.10eurusd1.22681.22601.21672006.01.25 16:581.22608.00
182951361200510212006.01.26 09:00buy0.10eurusd1.22661.22361.23662006.01.26 10:001.2240-26.00
192979965200510212006.01.27 15:00buy0.10eurusd1.22211.21721.23212006.01.27 16:201.2172-49.00
202995289200510212006.01.30 08:00buy0.10eurusd1.21101.20821.22102006.01.30 09:311.2082-28.00
212998668200510212006.01.30 10:01sell0.10eurusd1.20841.21111.19832006.01.31 08:541.2111-27.00
223042245200510212006.02.01 09:00sell0.10eurusd1.21351.20971.20352006.02.01 15:331.209738.00
233069616200510212006.02.02 11:00buy0.10eurusd1.20701.20351.21702006.02.02 15:001.2044-26.00
243076945200510212006.02.02 17:01buy0.10eurusd1.20901.20471.21882006.02.03 07:011.2089-1.00
253103667200510212006.02.06 02:00buy0.10eurusd1.20411.19881.21412006.02.06 05:011.2016-25.00
263141173200510212006.02.07 14:01sell0.10eurusd1.19691.19641.18662006.02.07 17:111.19645.00
273152238200510212006.02.07 23:00buy0.10eurusd1.19821.19441.20822006.02.08 06:021.1965-17.00
-234.00
 
Summary P/L:-234.00
 
Winning trades:(12) 166.00
Losing trades:(15) -400.00
Max summary P/L:52.00
Largest winning trade:38.00
Largest losing trade:-49.00
Max consecutive winners:3 (37.00)
Max consecutive losers:4 (-130.00)
Max consecutive profit:38.00 (1)
Max consecutive loss:-130.00 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:286.00 (2.85%)
Profit factor:0.41
Avg. profit factor:0.52
Risk factor:-0.82
 
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