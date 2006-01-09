|A/C No: 140860
|Name: 18_18_18_18
|2006.02.09 03:11 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2667592
|20051021
|2006.01.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2124
|1.2086
|1.2024
|2006.01.09 10:39
|1.2086
|38.00
|2
|2704066
|20051021
|2006.01.11 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2049
|1.2174
|2006.01.11 07:00
|1.2051
|-23.00
|3
|2711386
|20051021
|2006.01.11 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2081
|1.2097
|1.2181
|2006.01.11 16:18
|1.2097
|16.00
|4
|2735723
|20051021
|2006.01.12 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2133
|1.2129
|1.2033
|2006.01.12 14:37
|1.2129
|4.00
|5
|2755656
|20051021
|2006.01.13 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2044
|1.2061
|1.2144
|2006.01.13 11:30
|1.2061
|17.00
|6
|2767730
|20051021
|2006.01.13 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2040
|1.2078
|1.1940
|2006.01.13 14:39
|1.2078
|-38.00
|7
|2781582
|20051021
|2006.01.16 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2130
|1.2043
|2006.01.16 16:34
|1.2130
|13.00
|8
|2796101
|20051021
|2006.01.17 05:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2119
|1.2213
|2006.01.17 10:21
|1.2119
|7.00
|9
|2805280
|20051021
|2006.01.17 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2124
|1.1970
|2006.01.17 21:00
|1.2099
|-29.00
|10
|2818215
|20051021
|2006.01.18 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2114
|1.1987
|2006.01.18 08:54
|1.2114
|-27.00
|11
|2821122
|20051021
|2006.01.18 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2119
|1.2131
|1.2219
|2006.01.18 10:06
|1.2131
|12.00
|12
|2834193
|20051021
|2006.01.18 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2079
|1.2076
|1.1979
|2006.01.19 15:43
|1.2076
|3.00
|13
|2854252
|20051021
|2006.01.19 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2115
|1.2064
|1.2215
|2006.01.20 03:00
|1.2079
|-36.00
|14
|2906098
|20051021
|2006.01.24 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2283
|1.2278
|1.2183
|2006.01.24 15:06
|1.2278
|5.00
|15
|2919993
|20051021
|2006.01.24 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2293
|1.2257
|1.2391
|2006.01.24 20:25
|1.2257
|-36.00
|16
|2924677
|20051021
|2006.01.25 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2263
|1.2295
|1.2163
|2006.01.25 08:00
|1.2275
|-12.00
|17
|2937847
|20051021
|2006.01.25 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2268
|1.2260
|1.2167
|2006.01.25 16:58
|1.2260
|8.00
|18
|2951361
|20051021
|2006.01.26 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2266
|1.2236
|1.2366
|2006.01.26 10:00
|1.2240
|-26.00
|19
|2979965
|20051021
|2006.01.27 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2221
|1.2172
|1.2321
|2006.01.27 16:20
|1.2172
|-49.00
|20
|2995289
|20051021
|2006.01.30 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2082
|1.2210
|2006.01.30 09:31
|1.2082
|-28.00
|21
|2998668
|20051021
|2006.01.30 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2084
|1.2111
|1.1983
|2006.01.31 08:54
|1.2111
|-27.00
|22
|3042245
|20051021
|2006.02.01 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2135
|1.2097
|1.2035
|2006.02.01 15:33
|1.2097
|38.00
|23
|3069616
|20051021
|2006.02.02 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2035
|1.2170
|2006.02.02 15:00
|1.2044
|-26.00
|24
|3076945
|20051021
|2006.02.02 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2090
|1.2047
|1.2188
|2006.02.03 07:01
|1.2089
|-1.00
|25
|3103667
|20051021
|2006.02.06 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2041
|1.1988
|1.2141
|2006.02.06 05:01
|1.2016
|-25.00
|26
|3141173
|20051021
|2006.02.07 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1969
|1.1964
|1.1866
|2006.02.07 17:11
|1.1964
|5.00
|27
|3152238
|20051021
|2006.02.07 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1982
|1.1944
|1.2082
|2006.02.08 06:02
|1.1965
|-17.00
|-234.00
|Summary P/L:
|-234.00
|Winning trades:
|(12) 166.00
|Losing trades:
|(15) -400.00
|Max summary P/L:
|52.00
|Largest winning trade:
|38.00
|Largest losing trade:
|-49.00
|Max consecutive winners:
|3 (37.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-130.00)
|Max consecutive profit:
|38.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-130.00 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|286.00 (2.85%)
|Profit factor:
|0.41
|Avg. profit factor:
|0.52
|Risk factor:
|-0.82