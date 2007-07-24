Interbank FX, LLC

Account: 1555511 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 August 1, 03:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
445850932007.07.24 01:50balanceDeposit100.00
446019222007.07.24 03:19buy0.01usdjpym120.55105.80120.842007.07.24 10:26120.840.000.000.000.24
445851842007.07.24 01:52buy0.02eurusdm1.38231.23671.38522007.07.24 12:351.38520.000.000.000.58
446505282007.07.24 10:27buy0.01gbpusdm2.06031.89912.06442007.07.24 12:362.06440.000.000.000.41
446019562007.07.24 03:19buy0.01gbpusdm2.06371.90292.06762007.07.24 12:362.06450.000.000.000.08
446663802007.07.24 11:55sell0.01usdjpym120.89137.55120.452007.07.24 13:19120.450.000.000.000.37
446707572007.07.24 12:02buy0.01usdchfm1.20221.04821.20582007.07.24 16:201.20580.000.000.000.30
446019762007.07.24 03:20buy0.01usdchfm1.20521.03111.20992007.07.24 16:201.20580.000.000.000.05
446788672007.07.24 12:34sell0.01eurusdm1.38451.52771.38162007.07.24 16:221.38170.000.000.000.28
445851882007.07.24 01:52sell0.02eurusdm1.38211.52771.37922007.07.24 16:221.38170.000.000.000.08
446019232007.07.24 03:19sell0.01usdjpym120.52135.27120.232007.07.24 18:41120.410.000.000.000.09
446019572007.07.24 03:19sell0.01gbpusdm2.06332.22412.05942007.07.25 00:252.05940.000.000.000.39
447398262007.07.24 18:41sell0.01usdjpym120.37137.78119.902007.07.25 01:01119.900.000.00-0.010.39
447205192007.07.24 16:22sell0.01eurusdm1.38161.52721.37882007.07.25 07:261.37880.000.000.010.28
447686882007.07.24 21:00buy0.01usdchfm1.20321.04921.20682007.07.25 07:261.20680.000.000.000.30
447200202007.07.24 16:20buy0.01usdchfm1.20621.04921.20982007.07.25 07:271.20690.000.000.010.06
447942332007.07.25 00:28sell0.01gbpusdm2.05852.22312.05452007.07.25 08:432.05450.000.000.000.40
448951082007.07.25 07:26sell0.01eurusdm1.37831.52581.37532007.07.25 08:451.37530.000.000.000.30
448969022007.07.25 07:27buy0.01usdchfm1.20721.04831.21092007.07.25 08:451.21090.000.000.000.31
447592012007.07.24 19:57buy0.03usdjpym120.06103.09120.552007.07.25 11:21120.550.000.000.041.22
446930752007.07.24 13:19buy0.01usdjpym120.47103.45120.932007.07.25 11:25120.610.000.000.010.12
446499062007.07.24 10:26buy0.01usdjpym120.86104.02121.302007.07.25 11:25120.610.000.000.01-0.21
449245242007.07.25 08:45buy0.01usdchfm1.21131.04861.21522007.07.25 13:471.21520.000.000.000.32
449248352007.07.25 08:45sell0.01eurusdm1.37481.52611.37162007.07.25 14:091.37160.000.000.000.32
449212572007.07.25 08:43sell0.01gbpusdm2.05422.22642.04962007.07.25 14:592.04960.000.000.000.46
450193972007.07.25 14:45buy0.01usdjpym120.17101.71120.732007.07.26 00:59120.670.000.000.040.41
449713052007.07.25 11:25buy0.01usdjpym120.64101.90121.202007.07.26 00:59120.670.000.000.040.02
450695322007.07.25 20:40sell0.01gbpusdm2.05322.22162.04872007.07.26 08:502.04870.000.000.000.45
450269312007.07.25 14:59sell0.01gbpusdm2.04942.22922.04442007.07.26 08:512.04820.000.000.000.12
450987532007.07.26 01:02sell0.03usdjpym120.73137.87120.222007.07.26 11:05120.230.000.000.001.25
448558082007.07.25 05:06sell0.01usdjpym120.31138.05119.792007.07.26 11:05120.230.000.00-0.040.07
448084822007.07.25 01:01sell0.01usdjpym119.87137.85119.362007.07.26 11:05120.230.000.00-0.04-0.30
451774202007.07.26 11:05sell0.01usdjpym120.19138.17119.692007.07.26 11:23119.690.000.000.000.42
451520832007.07.26 08:51sell0.01gbpusdm2.04782.22382.04302007.07.26 11:242.04300.000.000.000.48
449962922007.07.25 13:46sell0.05usdchfm1.21481.37081.21062007.07.26 12:131.21100.000.00-0.141.57
449290272007.07.25 08:49sell0.03usdchfm1.21131.36741.20732007.07.26 12:131.21100.000.00-0.080.07
449044402007.07.25 07:52sell0.01usdchfm1.20801.36381.20432007.07.26 12:131.21100.000.00-0.03-0.25
446019782007.07.24 03:20sell0.01usdchfm1.20481.37891.20012007.07.26 12:131.21100.000.00-0.04-0.51
451957202007.07.26 11:30buy0.28eurusdm1.36981.23341.37322007.07.26 14:001.37320.000.000.009.52
449001002007.07.25 07:31buy0.05eurusdm1.37801.23801.38102007.07.26 14:001.37330.000.00-0.09-2.35
449240802007.07.25 08:45buy0.09eurusdm1.37541.23641.37862007.07.26 14:001.37330.000.00-0.16-1.89
449595422007.07.25 10:37buy0.16eurusdm1.37261.23341.37592007.07.26 14:001.37330.000.00-0.291.12
452557522007.07.26 14:00buy0.05eurusdm1.37341.22701.37682007.07.26 14:001.37320.000.000.00-0.10
446803572007.07.24 12:35buy0.01eurusdm1.38531.23971.38822007.07.26 14:001.37320.000.00-0.03-1.21
447062672007.07.24 14:52buy0.01eurusdm1.38281.23781.38572007.07.26 14:001.37320.000.00-0.03-0.96
448045792007.07.25 00:56buy0.03eurusdm1.38051.24141.38332007.07.26 14:001.37320.000.00-0.05-2.19
451905952007.07.26 11:23sell0.01usdjpym119.65138.01119.122007.07.26 15:19119.120.000.000.000.44
452114592007.07.26 12:13sell0.01usdchfm1.21071.37151.20692007.07.26 15:351.20690.000.000.000.31
451843472007.07.26 11:19buy0.16gbpusdm2.04441.88562.04942007.07.26 15:562.04940.000.000.008.00
450267502007.07.25 14:59buy0.09gbpusdm2.05001.88852.05502007.07.26 16:202.04960.000.00-0.01-0.36
449215772007.07.25 08:43buy0.05gbpusdm2.05421.89342.05882007.07.26 16:202.04980.000.00-0.01-2.20
446819062007.07.24 12:36buy0.01gbpusdm2.06491.89842.06912007.07.26 16:202.04980.000.000.00-1.51
447992322007.07.25 00:48buy0.03gbpusdm2.05801.90022.06212007.07.26 16:202.04980.000.000.00-2.46
447088912007.07.24 15:00buy0.01gbpusdm2.06141.89842.06562007.07.26 16:202.04980.000.000.00-1.16
452561412007.07.26 14:00buy0.01eurusdm1.37361.21851.37702007.07.26 16:311.37700.000.000.000.34
452963792007.07.26 16:20buy0.01gbpusdm2.05011.86842.05532007.07.26 16:312.05530.000.000.000.52
452856892007.07.26 15:35sell0.01usdchfm1.20651.37111.20252007.07.26 16:461.20250.000.000.000.33
452814702007.07.26 15:19sell0.01usdjpym119.09138.02118.522007.07.26 21:11118.520.000.00-0.010.48
452980452007.07.26 16:22sell0.03gbpusdm2.05192.22672.04662007.07.26 21:302.04660.000.000.001.59
452534092007.07.26 13:55sell0.01gbpusdm2.04752.22492.04242007.07.26 21:322.04630.000.000.000.12
451922502007.07.26 11:24sell0.01gbpusdm2.04262.22432.03752007.07.26 21:322.04630.000.000.00-0.37
453699632007.07.26 21:12buy0.16usdjpym118.42101.42119.022007.07.27 01:07119.020.000.000.008.07
453118762007.07.26 16:31buy0.09usdjpym118.92101.87119.482007.07.27 01:11119.050.000.000.120.98
452342572007.07.26 13:12buy0.05usdjpym119.40102.04119.952007.07.27 01:11119.050.000.000.07-1.47
451888922007.07.26 11:22buy0.03usdjpym119.86102.55120.382007.07.27 01:11119.050.000.000.04-2.04
454177592007.07.27 01:11buy0.03usdjpym119.10100.26119.732007.07.27 01:11119.080.000.000.00-0.05
451767152007.07.26 11:03buy0.01usdjpym120.29102.91120.792007.07.27 01:11119.080.000.000.01-1.02
450974852007.07.26 00:59buy0.01usdjpym120.70102.72121.202007.07.27 01:11119.080.000.000.01-1.36
453115242007.07.26 16:31sell0.03eurusdm1.37691.52791.37332007.07.27 05:481.37330.000.000.021.08
452598932007.07.26 14:02sell0.01eurusdm1.37391.52611.37042007.07.27 05:531.37340.000.000.010.05
450049372007.07.25 14:09sell0.01eurusdm1.37101.52611.36752007.07.27 05:531.37340.000.000.03-0.24
453796402007.07.26 21:32sell0.01gbpusdm2.04602.23532.04042007.07.27 06:082.04040.000.000.000.56
453196692007.07.26 16:46buy0.09usdchfm1.20251.05151.20662007.07.27 07:281.20660.000.000.083.06
452967232007.07.26 16:21buy0.05usdchfm1.20591.05471.20982007.07.27 07:281.20650.000.000.040.25
451478272007.07.26 08:32buy0.01usdchfm1.21251.05671.21632007.07.27 07:281.20650.000.000.01-0.50
452309142007.07.26 13:05buy0.03usdchfm1.20911.05301.21312007.07.27 07:281.20650.000.000.03-0.65
454832072007.07.27 07:28buy0.01usdchfm1.20681.04561.21092007.07.27 07:291.20660.000.000.00-0.02
449970662007.07.25 13:47buy0.01usdchfm1.21561.04911.21982007.07.27 07:291.20660.000.000.04-0.75
454487292007.07.27 05:54sell0.01eurusdm1.37331.52841.36982007.07.27 07:361.36980.000.000.000.35
454842022007.07.27 07:29buy0.01usdchfm1.20691.04231.21102007.07.27 08:471.21100.000.000.000.34
454521932007.07.27 06:04buy0.01usdjpym118.5598.65119.212007.07.27 08:50119.210.000.000.000.55
454178882007.07.27 01:11buy0.01usdjpym119.1099.22119.732007.07.27 08:50119.210.000.000.000.09
454878442007.07.27 07:36sell0.01eurusdm1.36931.52821.36562007.07.27 10:051.36560.000.000.000.37
454583942007.07.27 06:14sell0.01gbpusdm2.03922.23802.03302007.07.27 10:292.03300.000.000.000.62
455501502007.07.27 10:08sell0.05usdchfm1.21251.37011.20822007.07.27 14:531.20820.000.000.001.78
455054522007.07.27 08:41sell0.03usdchfm1.20881.36661.20472007.07.27 14:591.20810.000.000.000.17
454633392007.07.27 06:22sell0.01usdchfm1.20541.36481.20142007.07.27 14:591.20810.000.000.00-0.22
453196642007.07.26 16:46sell0.01usdchfm1.20211.36671.19802007.07.27 14:591.20810.000.00-0.01-0.50
455574102007.07.27 10:29sell0.01gbpusdm2.03222.23672.02572007.07.27 16:132.02570.000.000.000.65
454167702007.07.27 01:07sell0.01usdjpym119.01138.37118.392007.07.29 22:00118.390.000.00-0.010.52
453691562007.07.26 21:11sell0.01usdjpym118.49137.80117.902007.07.29 22:00118.250.000.00-0.010.20
455497222007.07.27 10:07sell0.01eurusdm1.36501.52771.36112007.07.29 22:211.36110.000.000.010.39
456988272007.07.29 22:20buy0.03usdjpym118.1098.07118.812007.07.30 07:48118.810.000.000.001.79
456930182007.07.29 22:05buy0.28gbpusdm2.02121.84452.02832007.07.30 07:582.02830.000.000.0019.88
456421252007.07.27 14:59sell0.01usdchfm1.20781.37811.20342007.07.30 09:131.20340.000.00-0.010.37
455823132007.07.27 11:33buy0.05eurusdm1.36381.21101.36782007.07.30 09:591.36780.000.00-0.032.00
455139902007.07.27 08:47buy0.03eurusdm1.36711.21271.37092007.07.30 12:581.36770.000.00-0.020.18
454487232007.07.27 05:54buy0.01eurusdm1.37351.21841.37702007.07.30 12:581.36770.000.00-0.01-0.58
454840762007.07.27 07:29buy0.01eurusdm1.37031.21451.37402007.07.30 12:581.36770.000.00-0.01-0.26
455218762007.07.27 08:50buy0.01usdjpym119.2598.80119.912007.07.30 18:59118.820.000.000.01-0.36
455784332007.07.27 11:21buy0.01usdjpym118.6998.61119.362007.07.30 18:59118.820.000.000.010.11
458340962007.07.30 12:58buy0.01eurusdm1.36781.20511.37172007.07.30 22:111.37170.000.00-0.010.39
458175512007.07.30 10:52buy0.28gbpusdm2.02421.84362.03162007.07.30 23:002.02830.000.00-0.0111.48
454542122007.07.27 06:07buy0.05gbpusdm2.04141.85982.04752007.07.30 23:002.02830.000.000.00-6.55
453775942007.07.26 21:31buy0.03gbpusdm2.04651.86662.05212007.07.30 23:002.02830.000.000.00-5.46
455706512007.07.27 11:05buy0.16gbpusdm2.03041.85202.03712007.07.30 23:002.02830.000.00-0.02-3.36
454856842007.07.27 07:32buy0.09gbpusdm2.03601.85502.04242007.07.30 23:002.02830.000.000.00-6.93
453262712007.07.26 17:16buy0.01gbpusdm2.05121.86842.05682007.07.30 23:012.02830.000.000.00-2.29
453118322007.07.26 16:31buy0.01gbpusdm2.05581.86842.06132007.07.30 23:012.02830.000.000.00-2.75
459080082007.07.30 23:01buy0.01gbpusdm2.02861.81652.03572007.07.31 15:542.03570.000.000.000.71
459796022007.07.31 09:03sell0.03usdjpym119.39139.93118.652007.07.31 19:44118.650.000.000.001.87
458479712007.07.30 14:25sell0.01usdjpym118.77139.75118.032007.07.31 19:44118.650.000.00-0.010.10
456915582007.07.29 22:02sell0.01usdjpym118.15139.17117.452007.07.31 19:44118.650.000.00-0.01-0.42
460514032007.07.31 16:37sell0.03gbpusdm2.03752.24632.02992007.07.31 21:132.02990.000.000.002.28
459115582007.07.30 23:12sell0.01gbpusdm2.03102.24082.02372007.07.31 21:132.02990.000.000.000.11
456583222007.07.27 16:13sell0.01gbpusdm2.02492.23512.01792007.07.31 21:132.02990.000.000.00-0.50
458992672007.07.30 22:11sell0.01eurusdm1.37131.52711.36762007.07.31 21:171.36760.000.000.010.37
458341012007.07.30 12:58sell0.01eurusdm1.36761.53031.36372007.07.31 21:181.36740.000.000.020.02
  0.00 0.00 -0.50 40.41
Closed P/L: 39.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
458998742007.07.30 22:13buy0.01eurusdm1.37191.21301.3756 1.36640.000.00-0.01-0.55
455144162007.07.27 08:47buy0.01usdchfm1.21141.04491.2156 1.20180.000.000.03-0.80
456472342007.07.27 15:19buy0.01usdchfm1.20771.04111.2122 1.20180.000.000.03-0.49
458039042007.07.30 09:28sell0.01usdchfm1.20361.37391.1992 1.20220.000.00-0.020.12
458039052007.07.30 09:28buy0.03usdchfm1.20401.04111.2084 1.20180.000.000.06-0.55
458730342007.07.30 18:59buy0.01usdjpym118.8497.44119.56 118.510.000.000.02-0.28
460446872007.07.31 15:54buy0.01gbpusdm2.03611.81072.0440 2.02840.000.000.00-0.77
460644162007.07.31 18:37buy0.01eurusdm1.36861.21101.3725 1.36640.000.00-0.01-0.22
460737672007.07.31 19:44sell0.01usdjpym118.61140.39117.87 118.540.000.00-0.010.06
460872492007.07.31 21:13sell0.01gbpusdm2.02952.25112.0219 2.02880.000.000.000.07
460874392007.07.31 21:14buy0.01gbpusdm2.02961.81442.0372 2.02840.000.000.00-0.12
460889212007.07.31 21:18sell0.01eurusdm1.36711.52791.3633 1.36660.000.000.000.05
461144622007.08.01 00:56buy0.03eurusdm1.36551.21281.3692 1.36640.000.000.000.27
  0.00 0.00 0.09 -3.21
 Floating P/L: -3.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 39.91 Floating P/L: -3.12 Margin: 6.50
Balance: 139.91 Equity: 136.79 Free Margin: 130.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 96.52 Gross Loss: 56.61 Total Net Profit: 39.91
Profit Factor: 1.70 Expected Payoff: 0.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 27.36 (16.81%) Relative Drawdown: 16.81% (27.36)
 
Total Trades: 117 Short Positions (won %): 53 (81.13%) Long Positions (won %): 64 (53.13%)
Profit Trades (% of total): 77 (65.81%) Loss trades (% of total): 40 (34.19%)
Largest profit trade: 19.88 loss trade: -6.93
Average profit trade: 1.25 loss trade: -1.42
Maximum consecutive wins ($): 20 (6.31) consecutive losses ($): 6 (-27.36)
Maximal consecutive profit (count): 25.91 (9) consecutive loss (count): -27.36 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3