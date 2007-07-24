|Account: 1555511
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 August 1, 03:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44585093
|2007.07.24 01:50
|balance
|Deposit
|100.00
|44601922
|2007.07.24 03:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.55
|105.80
|120.84
|2007.07.24 10:26
|120.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|44585184
|2007.07.24 01:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3823
|1.2367
|1.3852
|2007.07.24 12:35
|1.3852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|44650528
|2007.07.24 10:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0603
|1.8991
|2.0644
|2007.07.24 12:36
|2.0644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|44601956
|2007.07.24 03:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0637
|1.9029
|2.0676
|2007.07.24 12:36
|2.0645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44666380
|2007.07.24 11:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.89
|137.55
|120.45
|2007.07.24 13:19
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|44670757
|2007.07.24 12:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2022
|1.0482
|1.2058
|2007.07.24 16:20
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|44601976
|2007.07.24 03:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2052
|1.0311
|1.2099
|2007.07.24 16:20
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|44678867
|2007.07.24 12:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3845
|1.5277
|1.3816
|2007.07.24 16:22
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|44585188
|2007.07.24 01:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3821
|1.5277
|1.3792
|2007.07.24 16:22
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44601923
|2007.07.24 03:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.52
|135.27
|120.23
|2007.07.24 18:41
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|44601957
|2007.07.24 03:19
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0633
|2.2241
|2.0594
|2007.07.25 00:25
|2.0594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|44739826
|2007.07.24 18:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.37
|137.78
|119.90
|2007.07.25 01:01
|119.90
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.39
|44720519
|2007.07.24 16:22
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3816
|1.5272
|1.3788
|2007.07.25 07:26
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.01
|0.28
|44768688
|2007.07.24 21:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2032
|1.0492
|1.2068
|2007.07.25 07:26
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|44720020
|2007.07.24 16:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2062
|1.0492
|1.2098
|2007.07.25 07:27
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|44794233
|2007.07.25 00:28
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0585
|2.2231
|2.0545
|2007.07.25 08:43
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44895108
|2007.07.25 07:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3783
|1.5258
|1.3753
|2007.07.25 08:45
|1.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|44896902
|2007.07.25 07:27
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2072
|1.0483
|1.2109
|2007.07.25 08:45
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|44759201
|2007.07.24 19:57
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.06
|103.09
|120.55
|2007.07.25 11:21
|120.55
|0.00
|0.00
|0.04
|1.22
|44693075
|2007.07.24 13:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.47
|103.45
|120.93
|2007.07.25 11:25
|120.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|44649906
|2007.07.24 10:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.86
|104.02
|121.30
|2007.07.25 11:25
|120.61
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.21
|44924524
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2113
|1.0486
|1.2152
|2007.07.25 13:47
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|44924835
|2007.07.25 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3748
|1.5261
|1.3716
|2007.07.25 14:09
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|44921257
|2007.07.25 08:43
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0542
|2.2264
|2.0496
|2007.07.25 14:59
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|45019397
|2007.07.25 14:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.17
|101.71
|120.73
|2007.07.26 00:59
|120.67
|0.00
|0.00
|0.04
|0.41
|44971305
|2007.07.25 11:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.64
|101.90
|121.20
|2007.07.26 00:59
|120.67
|0.00
|0.00
|0.04
|0.02
|45069532
|2007.07.25 20:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0532
|2.2216
|2.0487
|2007.07.26 08:50
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|45026931
|2007.07.25 14:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0494
|2.2292
|2.0444
|2007.07.26 08:51
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|45098753
|2007.07.26 01:02
|sell
|0.03
|usdjpym
|120.73
|137.87
|120.22
|2007.07.26 11:05
|120.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|44855808
|2007.07.25 05:06
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.31
|138.05
|119.79
|2007.07.26 11:05
|120.23
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.07
|44808482
|2007.07.25 01:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.87
|137.85
|119.36
|2007.07.26 11:05
|120.23
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.30
|45177420
|2007.07.26 11:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.19
|138.17
|119.69
|2007.07.26 11:23
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|45152083
|2007.07.26 08:51
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0478
|2.2238
|2.0430
|2007.07.26 11:24
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|44996292
|2007.07.25 13:46
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2148
|1.3708
|1.2106
|2007.07.26 12:13
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.57
|44929027
|2007.07.25 08:49
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2113
|1.3674
|1.2073
|2007.07.26 12:13
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.07
|44904440
|2007.07.25 07:52
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2080
|1.3638
|1.2043
|2007.07.26 12:13
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.25
|44601978
|2007.07.24 03:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2048
|1.3789
|1.2001
|2007.07.26 12:13
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.51
|45195720
|2007.07.26 11:30
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3698
|1.2334
|1.3732
|2007.07.26 14:00
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|44900100
|2007.07.25 07:31
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3780
|1.2380
|1.3810
|2007.07.26 14:00
|1.3733
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.35
|44924080
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3754
|1.2364
|1.3786
|2007.07.26 14:00
|1.3733
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.89
|44959542
|2007.07.25 10:37
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3726
|1.2334
|1.3759
|2007.07.26 14:00
|1.3733
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.12
|45255752
|2007.07.26 14:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3734
|1.2270
|1.3768
|2007.07.26 14:00
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|44680357
|2007.07.24 12:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3853
|1.2397
|1.3882
|2007.07.26 14:00
|1.3732
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.21
|44706267
|2007.07.24 14:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3828
|1.2378
|1.3857
|2007.07.26 14:00
|1.3732
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.96
|44804579
|2007.07.25 00:56
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3805
|1.2414
|1.3833
|2007.07.26 14:00
|1.3732
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.19
|45190595
|2007.07.26 11:23
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.65
|138.01
|119.12
|2007.07.26 15:19
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|45211459
|2007.07.26 12:13
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2107
|1.3715
|1.2069
|2007.07.26 15:35
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|45184347
|2007.07.26 11:19
|buy
|0.16
|gbpusdm
|2.0444
|1.8856
|2.0494
|2007.07.26 15:56
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45026750
|2007.07.25 14:59
|buy
|0.09
|gbpusdm
|2.0500
|1.8885
|2.0550
|2007.07.26 16:20
|2.0496
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.36
|44921577
|2007.07.25 08:43
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0542
|1.8934
|2.0588
|2007.07.26 16:20
|2.0498
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.20
|44681906
|2007.07.24 12:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0649
|1.8984
|2.0691
|2007.07.26 16:20
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|44799232
|2007.07.25 00:48
|buy
|0.03
|gbpusdm
|2.0580
|1.9002
|2.0621
|2007.07.26 16:20
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|44708891
|2007.07.24 15:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0614
|1.8984
|2.0656
|2007.07.26 16:20
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|45256141
|2007.07.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3736
|1.2185
|1.3770
|2007.07.26 16:31
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45296379
|2007.07.26 16:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0501
|1.8684
|2.0553
|2007.07.26 16:31
|2.0553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|45285689
|2007.07.26 15:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2065
|1.3711
|1.2025
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45281470
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.09
|138.02
|118.52
|2007.07.26 21:11
|118.52
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.48
|45298045
|2007.07.26 16:22
|sell
|0.03
|gbpusdm
|2.0519
|2.2267
|2.0466
|2007.07.26 21:30
|2.0466
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|45253409
|2007.07.26 13:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0475
|2.2249
|2.0424
|2007.07.26 21:32
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|45192250
|2007.07.26 11:24
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0426
|2.2243
|2.0375
|2007.07.26 21:32
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|45369963
|2007.07.26 21:12
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.42
|101.42
|119.02
|2007.07.27 01:07
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|45311876
|2007.07.26 16:31
|buy
|0.09
|usdjpym
|118.92
|101.87
|119.48
|2007.07.27 01:11
|119.05
|0.00
|0.00
|0.12
|0.98
|45234257
|2007.07.26 13:12
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.40
|102.04
|119.95
|2007.07.27 01:11
|119.05
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.47
|45188892
|2007.07.26 11:22
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.86
|102.55
|120.38
|2007.07.27 01:11
|119.05
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.04
|45417759
|2007.07.27 01:11
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.10
|100.26
|119.73
|2007.07.27 01:11
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|45176715
|2007.07.26 11:03
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.29
|102.91
|120.79
|2007.07.27 01:11
|119.08
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.02
|45097485
|2007.07.26 00:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.70
|102.72
|121.20
|2007.07.27 01:11
|119.08
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.36
|45311524
|2007.07.26 16:31
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3769
|1.5279
|1.3733
|2007.07.27 05:48
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.02
|1.08
|45259893
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3739
|1.5261
|1.3704
|2007.07.27 05:53
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|45004937
|2007.07.25 14:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3710
|1.5261
|1.3675
|2007.07.27 05:53
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.24
|45379640
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0460
|2.2353
|2.0404
|2007.07.27 06:08
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|45319669
|2007.07.26 16:46
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2025
|1.0515
|1.2066
|2007.07.27 07:28
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.08
|3.06
|45296723
|2007.07.26 16:21
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2059
|1.0547
|1.2098
|2007.07.27 07:28
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.04
|0.25
|45147827
|2007.07.26 08:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|1.0567
|1.2163
|2007.07.27 07:28
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.50
|45230914
|2007.07.26 13:05
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2091
|1.0530
|1.2131
|2007.07.27 07:28
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.65
|45483207
|2007.07.27 07:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2068
|1.0456
|1.2109
|2007.07.27 07:29
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|44997066
|2007.07.25 13:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2156
|1.0491
|1.2198
|2007.07.27 07:29
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.75
|45448729
|2007.07.27 05:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3733
|1.5284
|1.3698
|2007.07.27 07:36
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|45484202
|2007.07.27 07:29
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2069
|1.0423
|1.2110
|2007.07.27 08:47
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45452193
|2007.07.27 06:04
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.55
|98.65
|119.21
|2007.07.27 08:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|45417888
|2007.07.27 01:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.10
|99.22
|119.73
|2007.07.27 08:50
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|45487844
|2007.07.27 07:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3693
|1.5282
|1.3656
|2007.07.27 10:05
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|45458394
|2007.07.27 06:14
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0392
|2.2380
|2.0330
|2007.07.27 10:29
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|45550150
|2007.07.27 10:08
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2125
|1.3701
|1.2082
|2007.07.27 14:53
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|45505452
|2007.07.27 08:41
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2088
|1.3666
|1.2047
|2007.07.27 14:59
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45463339
|2007.07.27 06:22
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2054
|1.3648
|1.2014
|2007.07.27 14:59
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45319664
|2007.07.26 16:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2021
|1.3667
|1.1980
|2007.07.27 14:59
|1.2081
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.50
|45557410
|2007.07.27 10:29
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0322
|2.2367
|2.0257
|2007.07.27 16:13
|2.0257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|45416770
|2007.07.27 01:07
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.01
|138.37
|118.39
|2007.07.29 22:00
|118.39
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|45369156
|2007.07.26 21:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.49
|137.80
|117.90
|2007.07.29 22:00
|118.25
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|45549722
|2007.07.27 10:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3650
|1.5277
|1.3611
|2007.07.29 22:21
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.01
|0.39
|45698827
|2007.07.29 22:20
|buy
|0.03
|usdjpym
|118.10
|98.07
|118.81
|2007.07.30 07:48
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|45693018
|2007.07.29 22:05
|buy
|0.28
|gbpusdm
|2.0212
|1.8445
|2.0283
|2007.07.30 07:58
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|19.88
|45642125
|2007.07.27 14:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2078
|1.3781
|1.2034
|2007.07.30 09:13
|1.2034
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.37
|45582313
|2007.07.27 11:33
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3638
|1.2110
|1.3678
|2007.07.30 09:59
|1.3678
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.00
|45513990
|2007.07.27 08:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3671
|1.2127
|1.3709
|2007.07.30 12:58
|1.3677
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.18
|45448723
|2007.07.27 05:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3735
|1.2184
|1.3770
|2007.07.30 12:58
|1.3677
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.58
|45484076
|2007.07.27 07:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3703
|1.2145
|1.3740
|2007.07.30 12:58
|1.3677
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|45521876
|2007.07.27 08:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.25
|98.80
|119.91
|2007.07.30 18:59
|118.82
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|45578433
|2007.07.27 11:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.69
|98.61
|119.36
|2007.07.30 18:59
|118.82
|0.00
|0.00
|0.01
|0.11
|45834096
|2007.07.30 12:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3678
|1.2051
|1.3717
|2007.07.30 22:11
|1.3717
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.39
|45817551
|2007.07.30 10:52
|buy
|0.28
|gbpusdm
|2.0242
|1.8436
|2.0316
|2007.07.30 23:00
|2.0283
|0.00
|0.00
|-0.01
|11.48
|45454212
|2007.07.27 06:07
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0414
|1.8598
|2.0475
|2007.07.30 23:00
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|45377594
|2007.07.26 21:31
|buy
|0.03
|gbpusdm
|2.0465
|1.8666
|2.0521
|2007.07.30 23:00
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|45570651
|2007.07.27 11:05
|buy
|0.16
|gbpusdm
|2.0304
|1.8520
|2.0371
|2007.07.30 23:00
|2.0283
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.36
|45485684
|2007.07.27 07:32
|buy
|0.09
|gbpusdm
|2.0360
|1.8550
|2.0424
|2007.07.30 23:00
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|45326271
|2007.07.26 17:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0512
|1.8684
|2.0568
|2007.07.30 23:01
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|45311832
|2007.07.26 16:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0558
|1.8684
|2.0613
|2007.07.30 23:01
|2.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|45908008
|2007.07.30 23:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0286
|1.8165
|2.0357
|2007.07.31 15:54
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|45979602
|2007.07.31 09:03
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.39
|139.93
|118.65
|2007.07.31 19:44
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|45847971
|2007.07.30 14:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.77
|139.75
|118.03
|2007.07.31 19:44
|118.65
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|45691558
|2007.07.29 22:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.15
|139.17
|117.45
|2007.07.31 19:44
|118.65
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|46051403
|2007.07.31 16:37
|sell
|0.03
|gbpusdm
|2.0375
|2.2463
|2.0299
|2007.07.31 21:13
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|45911558
|2007.07.30 23:12
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0310
|2.2408
|2.0237
|2007.07.31 21:13
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|45658322
|2007.07.27 16:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0249
|2.2351
|2.0179
|2007.07.31 21:13
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|45899267
|2007.07.30 22:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3713
|1.5271
|1.3676
|2007.07.31 21:17
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.01
|0.37
|45834101
|2007.07.30 12:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3676
|1.5303
|1.3637
|2007.07.31 21:18
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.02
|0.02
|0.00
|0.00
|-0.50
|40.41
|Closed P/L:
|39.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45899874
|2007.07.30 22:13
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3719
|1.2130
|1.3756
|1.3664
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.55
|45514416
|2007.07.27 08:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2114
|1.0449
|1.2156
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.80
|45647234
|2007.07.27 15:19
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2077
|1.0411
|1.2122
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.49
|45803904
|2007.07.30 09:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2036
|1.3739
|1.1992
|1.2022
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|45803905
|2007.07.30 09:28
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2040
|1.0411
|1.2084
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.55
|45873034
|2007.07.30 18:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.84
|97.44
|119.56
|118.51
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.28
|46044687
|2007.07.31 15:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0361
|1.8107
|2.0440
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|46064416
|2007.07.31 18:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3686
|1.2110
|1.3725
|1.3664
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.22
|46073767
|2007.07.31 19:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.61
|140.39
|117.87
|118.54
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|46087249
|2007.07.31 21:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0295
|2.2511
|2.0219
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|46087439
|2007.07.31 21:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0296
|1.8144
|2.0372
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|46088921
|2007.07.31 21:18
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3671
|1.5279
|1.3633
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|46114462
|2007.08.01 00:56
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3655
|1.2128
|1.3692
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.21
|Floating P/L:
|-3.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|39.91
|Floating P/L:
|-3.12
|Margin:
|6.50
|Balance:
|139.91
|Equity:
|136.79
|Free Margin:
|130.29
|Details:
|Gross Profit:
|96.52
|Gross Loss:
|56.61
|Total Net Profit:
|39.91
|Profit Factor:
|1.70
|Expected Payoff:
|0.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|27.36 (16.81%)
|Relative Drawdown:
|16.81% (27.36)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|53 (81.13%)
|Long Positions (won %):
|64 (53.13%)
|Profit Trades (% of total):
|77 (65.81%)
|Loss trades (% of total):
|40 (34.19%)
|Largest
|profit trade:
|19.88
|loss trade:
|-6.93
|Average
|profit trade:
|1.25
|loss trade:
|-1.42
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (6.31)
|consecutive losses ($):
|6 (-27.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|25.91 (9)
|consecutive loss (count):
|-27.36 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3