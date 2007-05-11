Strategy Tester Report
Emily_v11

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минути (M15) 2007.05.11 11:30 - 2007.07.27 15:00
МоделКонтолни точки (базира се на най-близката времева единица чрез интерполация на фрактал на 12 контролни точки)
ПараметриNote1="TF 15M";
Барове за тест5222Моделирани тикове59187Качество на моделиране49.05%
Начален депозит500.00
Обща нетна печалба-390.05Груба печалба78.70Груба загуба-468.75
Печеливш фактор0.17Очаквано възнаграждение-97.51
Абсолютна загуба390.05Максимално спадане на нивото %493.75 (81.79%)Relative drawdown81.79% (493.75)
Общо сделки4Къси позиции (спечелени %)0 (0.00%)Дълги позиции (спечелени %)4 (50.00%)
Печеливши сделки (% от всички)2 (50.00%)Загубени сделки (% от всички)2 (50.00%)
Най-голямаПечеливша търговия40.00Загубена търговия-275.40
СредноПечеливша търговия39.35Загубена търговия-234.38
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)2 (78.70)Последователни загубени сделки (загубата в пари)2 (-468.75)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)78.70 (2)Последователни загуби (брой загубени сделки)-468.75 (2)
СредноПоследователни печаливши сделки2Последователни загубени сделки2
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12007.05.11 11:30buy10.101.34860.00001.3526
22007.05.11 15:53t/p10.101.35260.00001.352640.00540.00
32007.05.11 15:53buy20.101.35290.00001.3569
42007.05.15 15:33t/p20.101.35690.00001.356938.70578.70
52007.05.15 15:33buy30.101.35850.00001.3625
62007.05.16 16:31buy40.201.35300.00001.3570
72007.06.01 15:06close at stop40.201.34040.00001.3570-275.40303.30
82007.06.01 15:06close at stop30.101.34040.00001.3625-193.35109.95