|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минути (M15) 2007.05.11 11:30 - 2007.07.27 15:00
|Модел
|Контолни точки (базира се на най-близката времева единица чрез интерполация на фрактал на 12 контролни точки)
|Параметри
|Note1="TF 15M";
|Барове за тест
|5222
|Моделирани тикове
|59187
|Качество на моделиране
|49.05%
|Начален депозит
|500.00
|Обща нетна печалба
|-390.05
|Груба печалба
|78.70
|Груба загуба
|-468.75
|Печеливш фактор
|0.17
|Очаквано възнаграждение
|-97.51
|Абсолютна загуба
|390.05
|Максимално спадане на нивото %
|493.75 (81.79%)
|Relative drawdown
|81.79% (493.75)
|Общо сделки
|4
|Къси позиции (спечелени %)
|0 (0.00%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|4 (50.00%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|2 (50.00%)
|Загубени сделки (% от всички)
|2 (50.00%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|40.00
|Загубена търговия
|-275.40
|Средно
|Печеливша търговия
|39.35
|Загубена търговия
|-234.38
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|2 (78.70)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|2 (-468.75)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|78.70 (2)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-468.75 (2)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|2
|Последователни загубени сделки
|2