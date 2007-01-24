|Symbol
|EURAUD (Euro Vs Australian Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.01.01 16:00 - 2007.08.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.02)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|TakeProfit=20; Loturi=1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MarjaPip=3;
|Bars in test
|2075
|Ticks modelled
|22028
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|163626.10
|Gross profit
|328154.01
|Gross loss
|-164527.91
|Profit factor
|1.99
|Expected payoff
|58.67
|Absolute drawdown
|1607.81
|Maximal drawdown
|15884.27 (9.84%)
|Relative drawdown
|20.27% (6661.76)
|Total trades
|2789
|Short positions (won %)
|2607 (62.22%)
|Long positions (won %)
|182 (70.88%)
|Profit trades (% of total)
|1751 (62.78%)
|Loss trades (% of total)
|1038 (37.22%)
|Largest
|profit trade
|5409.28
|loss trade
|-1885.25
|Average
|profit trade
|187.41
|loss trade
|-158.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (1917.01)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6367.32)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5409.28 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-6367.32 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 16:00
|buy
|1
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6742
|2
|2007.01.02 02:20
|buy
|2
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6727
|3
|2007.01.02 04:20
|buy
|3
|2.00
|1.6690
|0.0000
|1.6710
|4
|2007.01.02 06:40
|buy
|4
|4.00
|1.6671
|0.0000
|1.6691
|5
|2007.01.02 08:10
|t/p
|3
|2.00
|1.6710
|0.0000
|1.6710
|338.08
|10338.08
|6
|2007.01.02 08:10
|t/p
|4
|4.00
|1.6691
|0.0000
|1.6691
|676.16
|11014.24
|7
|2007.01.02 08:10
|close
|2
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6727
|33.81
|11048.05
|8
|2007.01.02 08:10
|close
|1
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6742
|-103.36
|10944.69
|9
|2007.01.02 08:20
|sell
|5
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6652
|10
|2007.01.02 08:59
|sell
|6
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6684
|11
|2007.01.02 09:10
|sell
|7
|2.00
|1.6733
|0.0000
|1.6713
|12
|2007.01.02 09:40
|t/p
|7
|2.00
|1.6713
|0.0000
|1.6713
|338.16
|11282.85
|13
|2007.01.02 09:40
|close
|6
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6684
|16.91
|11299.76
|14
|2007.01.02 09:40
|close
|5
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6652
|-253.62
|11046.14
|15
|2007.01.02 09:40
|sell
|8
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6676
|16
|2007.01.02 09:59
|sell
|9
|1.00
|1.6725
|0.0000
|1.6705
|17
|2007.01.02 10:30
|close
|9
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6705
|152.17
|11198.31
|18
|2007.01.02 10:30
|close
|8
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6676
|-93.00
|11105.31
|19
|2007.01.02 10:30
|sell
|10
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|20
|2007.01.02 10:40
|sell
|11
|1.00
|1.6725
|0.0000
|1.6705
|21
|2007.01.02 11:10
|t/p
|11
|1.00
|1.6705
|0.0000
|1.6705
|169.08
|11274.39
|22
|2007.01.02 11:10
|close
|10
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|0.00
|11274.39
|23
|2007.01.02 11:10
|sell
|12
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6675
|24
|2007.01.02 11:40
|sell
|13
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6700
|25
|2007.01.02 12:10
|t/p
|13
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.6700
|169.08
|11443.47
|26
|2007.01.02 12:10
|close
|12
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6675
|-16.91
|11426.56
|27
|2007.01.02 12:10
|sell
|14
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|28
|2007.01.02 12:30
|sell
|15
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|29
|2007.01.02 13:10
|t/p
|15
|1.00
|1.6692
|0.0000
|1.6692
|169.08
|11595.64
|30
|2007.01.02 13:10
|close
|14
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|0.00
|11595.64
|31
|2007.01.02 13:10
|sell
|16
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|32
|2007.01.02 16:20
|close
|16
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6665
|143.72
|11739.36
|33
|2007.01.02 16:20
|sell
|17
|1.00
|1.6662
|0.0000
|1.6642
|34
|2007.01.02 17:10
|sell
|18
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|35
|2007.01.02 22:40
|t/p
|18
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6671
|169.08
|11908.44
|36
|2007.01.02 22:40
|close
|17
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6642
|-76.08
|11832.36
|37
|2007.01.02 22:40
|sell
|19
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6645
|38
|2007.01.02 23:10
|sell
|20
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|39
|2007.01.03 01:30
|close
|20
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6665
|155.80
|11988.16
|40
|2007.01.03 01:30
|close
|19
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6645
|-13.28
|11974.88
|41
|2007.01.03 01:30
|sell
|21
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6641
|42
|2007.01.03 11:10
|t/p
|21
|1.00
|1.6641
|0.0000
|1.6641
|169.08
|12143.96
|43
|2007.01.03 11:10
|sell
|22
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6614
|44
|2007.01.03 11:40
|sell
|23
|1.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|45
|2007.01.03 15:20
|t/p
|23
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|169.08
|12313.04
|46
|2007.01.03 15:20
|close
|22
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6614
|93.00
|12406.04
|47
|2007.01.03 15:20
|sell
|24
|1.00
|1.6617
|0.0000
|1.6597
|48
|2007.01.03 15:30
|sell
|25
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6622
|49
|2007.01.03 15:59
|close
|25
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6622
|160.63
|12566.67
|50
|2007.01.03 15:59
|close
|24
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6597
|-50.72
|12515.95
|51
|2007.01.03 15:59
|sell
|26
|1.00
|1.6617
|0.0000
|1.6597
|52
|2007.01.03 17:10
|sell
|27
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6618
|53
|2007.01.03 17:40
|t/p
|27
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6618
|169.08
|12685.03
|54
|2007.01.03 17:40
|close
|26
|1.00
|1.6602
|0.0000
|1.6597
|126.81
|12811.84
|55
|2007.01.03 17:40
|sell
|28
|1.00
|1.6596
|0.0000
|1.6576
|56
|2007.01.03 17:59
|sell
|29
|1.00
|1.6637
|0.0000
|1.6617
|57
|2007.01.03 19:20
|close
|29
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6617
|160.63
|12972.47
|58
|2007.01.03 19:20
|close
|28
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6576
|-185.99
|12786.48
|59
|2007.01.03 19:20
|sell
|30
|1.00
|1.6612
|0.0000
|1.6592
|60
|2007.01.03 19:40
|sell
|31
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6616
|61
|2007.01.03 19:59
|close
|31
|1.00
|1.6619
|0.0000
|1.6616
|143.71
|12930.19
|62
|2007.01.03 19:59
|close
|30
|1.00
|1.6619
|0.0000
|1.6592
|-59.18
|12871.01
|63
|2007.01.03 19:59
|sell
|32
|1.00
|1.6613
|0.0000
|1.6593
|64
|2007.01.03 20:30
|sell
|33
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6614
|65
|2007.01.03 20:59
|close
|33
|1.00
|1.6616
|0.0000
|1.6614
|152.18
|13023.19
|66
|2007.01.03 20:59
|close
|32
|1.00
|1.6616
|0.0000
|1.6593
|-25.36
|12997.83
|67
|2007.01.03 20:59
|sell
|34
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6590
|68
|2007.01.03 21:20
|sell
|35
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6610
|69
|2007.01.04 01:30
|sell
|36
|2.00
|1.6651
|0.0000
|1.6631
|70
|2007.01.04 02:10
|t/p
|36
|2.00
|1.6631
|0.0000
|1.6631
|338.16
|13335.99
|71
|2007.01.04 02:10
|close
|35
|1.00
|1.6628
|0.0000
|1.6610
|27.81
|13363.80
|72
|2007.01.04 02:10
|close
|34
|1.00
|1.6628
|0.0000
|1.6590
|-141.27
|13222.53
|73
|2007.01.04 02:10
|sell
|37
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6602
|74
|2007.01.04 04:30
|sell
|38
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6634
|75
|2007.01.04 07:20
|sell
|39
|2.00
|1.6674
|0.0000
|1.6654
|76
|2007.01.04 07:30
|sell
|40
|4.00
|1.6695
|0.0000
|1.6675
|77
|2007.01.04 07:59
|t/p
|40
|4.00
|1.6675
|0.0000
|1.6675
|676.32
|13898.85
|78
|2007.01.04 07:59
|close
|39
|2.00
|1.6670
|0.0000
|1.6654
|67.63
|13966.48
|79
|2007.01.04 07:59
|close
|38
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6634
|-135.26
|13831.22
|80
|2007.01.04 07:59
|close
|37
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6602
|-405.79
|13425.43
|81
|2007.01.04 07:59
|sell
|41
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.6644
|82
|2007.01.04 08:40
|sell
|42
|1.00
|1.6710
|0.0000
|1.6690
|83
|2007.01.04 09:10
|t/p
|42
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6690
|169.08
|13594.51
|84
|2007.01.04 09:10
|close
|41
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6644
|-76.08
|13518.43
|85
|2007.01.04 09:10
|sell
|43
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6647
|86
|2007.01.04 09:30
|sell
|44
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|87
|2007.01.04 09:59
|t/p
|44
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6694
|169.08
|13687.51
|88
|2007.01.04 09:59
|close
|43
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6647
|-42.27
|13645.24
|89
|2007.01.04 09:59
|sell
|45
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6646
|90
|2007.01.04 10:20
|sell
|46
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6666
|91
|2007.01.04 10:40
|sell
|47
|2.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|92
|2007.01.04 13:20
|t/p
|47
|2.00
|1.6694
|0.0000
|1.6694
|338.16
|13983.40
|93
|2007.01.04 13:20
|close
|46
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6666
|33.81
|14017.21
|94
|2007.01.04 13:20
|close
|45
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6646
|-135.27
|13881.94
|95
|2007.01.04 13:20
|sell
|48
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6656
|96
|2007.01.04 13:30
|sell
|49
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|97
|2007.01.04 14:10
|t/p
|49
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6686
|169.08
|14051.02
|98
|2007.01.04 14:10
|close
|48
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6656
|0.00
|14051.02
|99
|2007.01.04 14:10
|sell
|50
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6650
|100
|2007.01.04 14:20
|sell
|51
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6673
|101
|2007.01.04 15:59
|t/p
|51
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6673
|169.08
|14220.10
|102
|2007.01.04 15:59
|close
|50
|1.00
|1.6659
|0.0000
|1.6650
|92.99
|14313.09
|103
|2007.01.04 15:59
|sell
|52
|1.00
|1.6653
|0.0000
|1.6633
|104
|2007.01.04 16:10
|sell
|53
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6653
|105
|2007.01.04 16:30
|close
|53
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6653
|160.62
|14473.71
|106
|2007.01.04 16:30
|close
|52
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6633
|-8.46
|14465.25
|107
|2007.01.04 16:30
|sell
|54
|1.00
|1.6648
|0.0000
|1.6628
|108
|2007.01.04 17:10
|sell
|55
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6653
|109
|2007.01.04 17:40
|t/p
|55
|1.00
|1.6653
|0.0000
|1.6653
|169.08
|14634.33
|110
|2007.01.04 17:40
|close
|54
|1.00
|1.6652
|0.0000
|1.6628
|-33.82
|14600.51
|111
|2007.01.04 17:40
|sell
|56
|1.00
|1.6646
|0.0000
|1.6626
|112
|2007.01.04 19:10
|sell
|57
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6648
|113
|2007.01.04 23:30
|sell
|58
|2.00
|1.6690
|0.0000
|1.6670
|114
|2007.01.05 00:30
|sell
|59
|4.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|115
|2007.01.05 01:10
|t/p
|59
|4.00
|1.6701
|0.0000
|1.6701
|676.24
|15276.75
|116
|2007.01.05 01:10
|close
|58
|2.00
|1.6699
|0.0000
|1.6670
|-144.88
|15131.87
|117
|2007.01.05 01:10
|close
|57
|1.00
|1.6699
|0.0000
|1.6648
|-258.42
|14873.45
|118
|2007.01.05 01:10
|close
|56
|1.00
|1.6699
|0.0000
|1.6626
|-444.38
|14429.08
|119
|2007.01.05 01:10
|sell
|60
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6673
|120
|2007.01.05 01:20
|sell
|61
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|121
|2007.01.05 02:10
|t/p
|61
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6701
|169.06
|14598.14
|122
|2007.01.05 02:10
|close
|60
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.6673
|-59.17
|14538.97
|123
|2007.01.05 02:10
|sell
|62
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6674
|124
|2007.01.05 02:40
|sell
|63
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6717
|125
|2007.01.05 02:59
|t/p
|63
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6717
|169.06
|14708.03
|126
|2007.01.05 02:59
|close
|62
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6674
|-118.34
|14589.69
|127
|2007.01.05 02:59
|sell
|64
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6682
|128
|2007.01.05 07:10
|sell
|65
|1.00
|1.6739
|0.0000
|1.6719
|129
|2007.01.05 07:20
|t/p
|65
|1.00
|1.6719
|0.0000
|1.6719
|169.06
|14758.75
|130
|2007.01.05 07:20
|close
|64
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6682
|-135.24
|14623.51
|131
|2007.01.05 07:20
|sell
|66
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|132
|2007.01.05 08:00
|sell
|67
|1.00
|1.6733
|0.0000
|1.6713
|133
|2007.01.05 08:30
|t/p
|67
|1.00
|1.6713
|0.0000
|1.6713
|169.06
|14792.57
|134
|2007.01.05 08:30
|close
|66
|1.00
|1.6699
|0.0000
|1.6692
|109.89
|14902.46
|135
|2007.01.05 08:30
|sell
|68
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6673
|136
|2007.01.05 08:40
|sell
|69
|1.00
|1.6733
|0.0000
|1.6713
|137
|2007.01.05 09:10
|t/p
|69
|1.00
|1.6713
|0.0000
|1.6713
|169.06
|15071.52
|138
|2007.01.05 09:10
|close
|68
|1.00
|1.6698
|0.0000
|1.6673
|-42.26
|15029.26
|139
|2007.01.05 09:10
|sell
|70
|1.00
|1.6692
|0.0000
|1.6672
|140
|2007.01.05 09:40
|sell
|71
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|141
|2007.01.05 09:59
|close
|71
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6701
|160.60
|15189.86
|142
|2007.01.05 09:59
|close
|70
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6672
|-84.53
|15105.33
|143
|2007.01.05 09:59
|sell
|72
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6676
|144
|2007.01.05 13:20
|t/p
|72
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6676
|169.06
|15274.39
|145
|2007.01.05 13:20
|sell
|73
|1.00
|1.6669
|0.0000
|1.6649
|146
|2007.01.05 13:59
|sell
|74
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6674
|147
|2007.01.05 14:10
|t/p
|74
|1.00
|1.6674
|0.0000
|1.6674
|169.06
|15443.45
|148
|2007.01.05 14:10
|close
|73
|1.00
|1.6658
|0.0000
|1.6649
|92.99
|15536.44
|149
|2007.01.05 14:10
|sell
|75
|1.00
|1.6652
|0.0000
|1.6632
|150
|2007.01.05 14:20
|sell
|76
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6689
|151
|2007.01.05 14:59
|t/p
|76
|1.00
|1.6689
|0.0000
|1.6689
|169.06
|15705.50
|152
|2007.01.05 14:59
|close
|75
|1.00
|1.6658
|0.0000
|1.6632
|-50.71
|15654.79
|153
|2007.01.05 14:59
|sell
|77
|1.00
|1.6652
|0.0000
|1.6632
|154
|2007.01.05 15:10
|sell
|78
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6657
|155
|2007.01.05 15:30
|close
|78
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6657
|143.70
|15798.49
|156
|2007.01.05 15:30
|close
|77
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6632
|-67.62
|15730.87
|157
|2007.01.05 15:30
|sell
|79
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6634
|158
|2007.01.05 16:10
|sell
|80
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6660
|159
|2007.01.05 20:20
|sell
|81
|2.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|160
|2007.01.05 22:00
|close
|81
|2.00
|1.6689
|0.0000
|1.6686
|287.41
|16018.28
|161
|2007.01.05 22:00
|close
|80
|1.00
|1.6689
|0.0000
|1.6660
|-76.08
|15942.20
|162
|2007.01.05 22:00
|close
|79
|1.00
|1.6689
|0.0000
|1.6634
|-295.86
|15646.34
|163
|2007.01.05 22:00
|sell
|82
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6663
|164
|2007.01.07 23:30
|sell
|83
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|165
|2007.01.08 01:20
|t/p
|83
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6688
|172.69
|15819.03
|166
|2007.01.08 01:20
|close
|82
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6663
|113.52
|15932.56
|167
|2007.01.08 01:20
|sell
|84
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.6644
|168
|2007.01.08 01:40
|sell
|85
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.6667
|169
|2007.01.08 02:10
|t/p
|85
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6667
|169.06
|16101.62
|170
|2007.01.08 02:10
|close
|84
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6644
|33.81
|16135.43
|171
|2007.01.08 02:10
|sell
|86
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6634
|172
|2007.01.08 04:10
|sell
|87
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6662
|173
|2007.01.08 05:30
|close
|87
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6662
|143.70
|16279.13
|174
|2007.01.08 05:30
|close
|86
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6634
|-92.99
|16186.14
|175
|2007.01.08 05:30
|sell
|88
|1.00
|1.6659
|0.0000
|1.6639
|176
|2007.01.08 06:40
|sell
|89
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6666
|177
|2007.01.08 14:59
|t/p
|89
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6666
|169.06
|16355.20
|178
|2007.01.08 14:59
|close
|88
|1.00
|1.6648
|0.0000
|1.6639
|92.99
|16448.19
|179
|2007.01.08 14:59
|sell
|90
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6622
|180
|2007.01.08 16:10
|sell
|91
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.6644
|181
|2007.01.08 16:40
|t/p
|91
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.6644
|169.06
|16617.25
|182
|2007.01.08 16:40
|close
|90
|1.00
|1.6639
|0.0000
|1.6622
|25.36
|16642.61
|183
|2007.01.08 16:40
|sell
|92
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6613
|184
|2007.01.08 17:10
|sell
|93
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6652
|185
|2007.01.08 17:30
|t/p
|93
|1.00
|1.6652
|0.0000
|1.6652
|169.06
|16811.67
|186
|2007.01.08 17:30
|close
|92
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.6613
|-92.98
|16718.69
|187
|2007.01.08 17:30
|sell
|94
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6618
|188
|2007.01.08 17:59
|sell
|95
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.6644
|189
|2007.01.08 19:40
|sell
|96
|2.00
|1.6694
|0.0000
|1.6674
|190
|2007.01.08 20:20
|close
|96
|2.00
|1.6676
|0.0000
|1.6674
|304.30
|17022.99
|191
|2007.01.08 20:20
|close
|95
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6644
|-101.44
|16921.55
|192
|2007.01.08 20:20
|close
|94
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6618
|-321.22
|16600.33
|193
|2007.01.08 20:20
|sell
|97
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6650
|194
|2007.01.08 20:30
|sell
|98
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6670
|195
|2007.01.09 08:00
|close
|98
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6670
|164.24
|16764.57
|196
|2007.01.09 08:00
|close
|97
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6650
|-4.82
|16759.75
|197
|2007.01.09 08:00
|sell
|99
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6645
|198
|2007.01.09 09:40
|t/p
|99
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6645
|169.06
|16928.81
|199
|2007.01.09 09:40
|sell
|100
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6610
|200
|2007.01.09 11:10
|sell
|101
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6630
|201
|2007.01.09 12:30
|close
|101
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6630
|152.15
|17080.96
|202
|2007.01.09 12:30
|close
|100
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6610
|-16.91
|17064.05
|203
|2007.01.09 12:30
|sell
|102
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6606
|204
|2007.01.09 13:10
|sell
|103
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6650
|205
|2007.01.09 13:20
|t/p
|103
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6650
|169.06
|17233.11
|206
|2007.01.09 13:20
|close
|102
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6606
|-101.43
|17131.68
|207
|2007.01.09 13:20
|sell
|104
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6612
|208
|2007.01.09 13:59
|sell
|105
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6645
|209
|2007.01.09 15:40
|sell
|106
|2.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|210
|2007.01.09 15:59
|t/p
|106
|2.00
|1.6665
|0.0000
|1.6665
|338.16
|17469.84
|211
|2007.01.09 15:59
|close
|105
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6645
|0.00
|17469.84
|212
|2007.01.09 15:59
|close
|104
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6612
|-278.98
|17190.86
|213
|2007.01.09 15:59
|sell
|107
|1.00
|1.6659
|0.0000
|1.6639
|214
|2007.01.09 18:10
|sell
|108
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6661
|215
|2007.01.09 19:30
|t/p
|108
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6661
|169.09
|17359.95
|216
|2007.01.09 19:30
|close
|107
|1.00
|1.6657
|0.0000
|1.6639
|16.91
|17376.86
|217
|2007.01.09 19:30
|sell
|109
|1.00
|1.6651
|0.0000
|1.6631
|218
|2007.01.10 01:10
|t/p
|109
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6631
|172.73
|17549.60
|219
|2007.01.10 01:10
|sell
|110
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6590
|220
|2007.01.10 01:30
|sell
|111
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6615
|221
|2007.01.10 03:40
|close
|111
|1.00
|1.6617
|0.0000
|1.6615
|152.21
|17701.81
|222
|2007.01.10 03:40
|close
|110
|1.00
|1.6617
|0.0000
|1.6590
|-59.19
|17642.62
|223
|2007.01.10 03:40
|sell
|112
|1.00
|1.6611
|0.0000
|1.6591
|224
|2007.01.10 03:59
|sell
|113
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6616
|225
|2007.01.10 10:40
|sell
|114
|2.00
|1.6662
|0.0000
|1.6642
|226
|2007.01.10 14:30
|sell
|115
|4.00
|1.6687
|0.0000
|1.6667
|227
|2007.01.10 16:10
|t/p
|115
|4.00
|1.6667
|0.0000
|1.6667
|676.48
|18319.10
|228
|2007.01.10 16:10
|close
|114
|2.00
|1.6650
|0.0000
|1.6642
|202.94
|18522.04
|229
|2007.01.10 16:10
|close
|113
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6616
|-118.38
|18403.66
|230
|2007.01.10 16:10
|close
|112
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6591
|-329.78
|18073.88
|231
|2007.01.10 16:10
|sell
|116
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.6624
|232
|2007.01.10 16:40
|sell
|117
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.6667
|233
|2007.01.10 16:59
|t/p
|117
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6667
|169.12
|18243.00
|234
|2007.01.10 16:59
|close
|116
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6624
|-194.49
|18048.51
|235
|2007.01.10 16:59
|sell
|118
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6641
|236
|2007.01.10 19:30
|t/p
|118
|1.00
|1.6641
|0.0000
|1.6641
|169.12
|18217.63
|237
|2007.01.10 19:30
|sell
|119
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6615
|238
|2007.01.10 21:10
|sell
|120
|1.00
|1.6658
|0.0000
|1.6638
|239
|2007.01.10 22:30
|close
|120
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6638
|152.21
|18369.84
|240
|2007.01.10 22:30
|close
|119
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6615
|-42.28
|18327.56
|241
|2007.01.10 22:30
|sell
|121
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6614
|242
|2007.01.11 01:30
|t/p
|121
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6614
|180.02
|18507.58
|243
|2007.01.11 01:30
|sell
|122
|1.00
|1.6565
|0.0000
|1.6545
|244
|2007.01.11 02:10
|sell
|123
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6571
|245
|2007.01.11 02:30
|t/p
|123
|1.00
|1.6571
|0.0000
|1.6571
|169.12
|18676.70
|246
|2007.01.11 02:30
|close
|122
|1.00
|1.6570
|0.0000
|1.6545
|-42.28
|18634.42
|247
|2007.01.11 02:30
|sell
|124
|1.00
|1.6564
|0.0000
|1.6544
|248
|2007.01.11 02:40
|sell
|125
|1.00
|1.6585
|0.0000
|1.6565
|249
|2007.01.11 03:40
|t/p
|125
|1.00
|1.6565
|0.0000
|1.6565
|169.12
|18803.54
|250
|2007.01.11 03:40
|close
|124
|1.00
|1.6547
|0.0000
|1.6544
|143.75
|18947.29
|251
|2007.01.11 03:40
|sell
|126
|1.00
|1.6541
|0.0000
|1.6521
|252
|2007.01.11 04:10
|sell
|127
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6546
|253
|2007.01.11 04:40
|close
|127
|1.00
|1.6548
|0.0000
|1.6546
|152.21
|19099.50
|254
|2007.01.11 04:40
|close
|126
|1.00
|1.6548
|0.0000
|1.6521
|-59.19
|19040.31
|255
|2007.01.11 04:40
|sell
|128
|1.00
|1.6542
|0.0000
|1.6522
|256
|2007.01.11 04:59
|sell
|129
|1.00
|1.6570
|0.0000
|1.6550
|257
|2007.01.11 10:40
|sell
|130
|2.00
|1.6597
|0.0000
|1.6577
|258
|2007.01.11 10:59
|close
|130
|2.00
|1.6580
|0.0000
|1.6577
|287.50
|19327.81
|259
|2007.01.11 10:59
|close
|129
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6550
|-84.56
|19243.25
|260
|2007.01.11 10:59
|close
|128
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6522
|-321.33
|18921.92
|261
|2007.01.11 10:59
|sell
|131
|1.00
|1.6574
|0.0000
|1.6554
|262
|2007.01.11 13:20
|sell
|132
|1.00
|1.6601
|0.0000
|1.6581
|263
|2007.01.11 13:30
|t/p
|132
|1.00
|1.6581
|0.0000
|1.6581
|169.10
|19091.02
|264
|2007.01.11 13:30
|close
|131
|1.00
|1.6572
|0.0000
|1.6554
|16.91
|19107.93
|265
|2007.01.11 13:30
|sell
|133
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6546
|266
|2007.01.11 14:10
|sell
|134
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6566
|267
|2007.01.11 14:30
|close
|134
|1.00
|1.6569
|0.0000
|1.6566
|143.74
|19251.67
|268
|2007.01.11 14:30
|close
|133
|1.00
|1.6569
|0.0000
|1.6546
|-25.36
|19226.31
|269
|2007.01.11 14:30
|sell
|135
|1.00
|1.6563
|0.0000
|1.6543
|270
|2007.01.11 14:40
|t/p
|135
|1.00
|1.6543
|0.0000
|1.6543
|169.10
|19395.41
|271
|2007.01.11 14:40
|sell
|136
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6511
|272
|2007.01.11 14:59
|sell
|137
|1.00
|1.6554
|0.0000
|1.6534
|273
|2007.01.11 15:30
|t/p
|136
|1.00
|1.6511
|0.0000
|1.6511
|169.10
|19564.51
|274
|2007.01.11 15:30
|t/p
|137
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6534
|169.10
|19733.61
|275
|2007.01.11 15:30
|sell
|138
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6476
|276
|2007.01.11 15:40
|sell
|139
|1.00
|1.6561
|0.0000
|1.6541
|277
|2007.01.11 15:59
|t/p
|139
|1.00
|1.6541
|0.0000
|1.6541
|169.10
|19902.71
|278
|2007.01.11 15:59
|close
|138
|1.00
|1.6511
|0.0000
|1.6476
|-126.83
|19775.88
|279
|2007.01.11 15:59
|sell
|140
|1.00
|1.6505
|0.0000
|1.6485
|280
|2007.01.11 23:10
|sell
|141
|1.00
|1.6530
|0.0000
|1.6510
|281
|2007.01.11 23:30
|t/p
|141
|1.00
|1.6510
|0.0000
|1.6510
|169.10
|19944.98
|282
|2007.01.11 23:30
|close
|140
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6485
|8.46
|19953.44
|283
|2007.01.11 23:30
|sell
|142
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|284
|2007.01.11 23:59
|sell
|143
|1.00
|1.6519
|0.0000
|1.6499
|285
|2007.01.12 03:20
|sell
|144
|2.00
|1.6542
|0.0000
|1.6522
|286
|2007.01.12 14:20
|t/p
|144
|2.00
|1.6522
|0.0000
|1.6522
|338.20
|20291.64
|287
|2007.01.12 14:20
|close
|143
|1.00
|1.6517
|0.0000
|1.6499
|20.54
|20312.18
|288
|2007.01.12 14:20
|close
|142
|1.00
|1.6517
|0.0000
|1.6478
|-157.01
|20155.17
|289
|2007.01.12 14:20
|sell
|145
|1.00
|1.6511
|0.0000
|1.6491
|290
|2007.01.12 14:30
|sell
|146
|1.00
|1.6535
|0.0000
|1.6515
|291
|2007.01.12 15:00
|sell
|147
|2.00
|1.6555
|0.0000
|1.6535
|292
|2007.01.12 15:10
|t/p
|147
|2.00
|1.6535
|0.0000
|1.6535
|338.20
|20493.37
|293
|2007.01.12 15:10
|close
|146
|1.00
|1.6535
|0.0000
|1.6515
|0.00
|20493.37
|294
|2007.01.12 15:10
|close
|145
|1.00
|1.6535
|0.0000
|1.6491
|-202.91
|20290.46
|295
|2007.01.12 15:10
|sell
|148
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6509
|296
|2007.01.12 15:20
|sell
|149
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|297
|2007.01.12 15:30
|sell
|150
|2.00
|1.6580
|0.0000
|1.6560
|298
|2007.01.12 15:59
|t/p
|150
|2.00
|1.6560
|0.0000
|1.6560
|338.20
|20628.66
|299
|2007.01.12 15:59
|close
|149
|1.00
|1.6543
|0.0000
|1.6540
|143.73
|20772.39
|300
|2007.01.12 15:59
|close
|148
|1.00
|1.6543
|0.0000
|1.6509
|-118.37
|20654.02
|301
|2007.01.12 15:59
|sell
|151
|1.00
|1.6537
|0.0000
|1.6517
|302
|2007.01.12 16:10
|close
|151
|1.00
|1.6519
|0.0000
|1.6517
|152.20
|20806.22
|303
|2007.01.12 16:10
|sell
|152
|1.00
|1.6513
|0.0000
|1.6493
|304
|2007.01.12 16:20
|sell
|153
|1.00
|1.6542
|0.0000
|1.6522
|305
|2007.01.12 17:20
|close
|153
|1.00
|1.6525
|0.0000
|1.6522
|143.73
|20949.95
|306
|2007.01.12 17:20
|close
|152
|1.00
|1.6525
|0.0000
|1.6493
|-101.46
|20848.49
|307
|2007.01.12 17:20
|sell
|154
|1.00
|1.6519
|0.0000
|1.6499
|308
|2007.01.12 18:40
|t/p
|154
|1.00
|1.6499
|0.0000
|1.6499
|169.10
|21017.59
|309
|2007.01.12 18:40
|sell
|155
|1.00
|1.6485
|0.0000
|1.6465
|310
|2007.01.15 01:40
|t/p
|155
|1.00
|1.6465
|0.0000
|1.6465
|172.73
|21190.33
|311
|2007.01.15 01:40
|sell
|156
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|312
|2007.01.15 04:10
|sell
|157
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|313
|2007.01.15 11:30
|sell
|158
|2.00
|1.6500
|0.0000
|1.6480
|314
|2007.01.16 01:20
|sell
|159
|4.00
|1.6531
|0.0000
|1.6511
|315
|2007.01.16 01:30
|t/p
|159
|4.00
|1.6511
|0.0000
|1.6511
|676.32
|21866.65
|316
|2007.01.16 01:30
|close
|158
|2.00
|1.6502
|0.0000
|1.6480
|-26.55
|21840.09
|317
|2007.01.16 01:30
|close
|157
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6455
|-224.63
|21615.47
|318
|2007.01.16 01:30
|close
|156
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6434
|-402.16
|21213.31
|319
|2007.01.16 01:30
|sell
|160
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6476
|320
|2007.01.16 02:10
|sell
|161
|1.00
|1.6518
|0.0000
|1.6498
|321
|2007.01.16 06:30
|sell
|162
|2.00
|1.6542
|0.0000
|1.6522
|322
|2007.01.16 11:10
|sell
|163
|4.00
|1.6562
|0.0000
|1.6542
|323
|2007.01.16 11:20
|t/p
|163
|4.00
|1.6542
|0.0000
|1.6542
|676.32
|21889.63
|324
|2007.01.16 11:20
|close
|162
|2.00
|1.6538
|0.0000
|1.6522
|67.64
|21957.27
|325
|2007.01.16 11:20
|close
|161
|1.00
|1.6538
|0.0000
|1.6498
|-169.08
|21788.19
|326
|2007.01.16 11:20
|close
|160
|1.00
|1.6538
|0.0000
|1.6476
|-355.07
|21433.12
|327
|2007.01.16 11:20
|sell
|164
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6512
|328
|2007.01.16 11:30
|sell
|165
|1.00
|1.6557
|0.0000
|1.6537
|329
|2007.01.16 11:59
|close
|165
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6537
|143.72
|21576.84
|330
|2007.01.16 11:59
|close
|164
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6512
|-67.63
|21509.21
|331
|2007.01.16 11:59
|sell
|166
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6514
|332
|2007.01.16 14:40
|t/p
|166
|1.00
|1.6514
|0.0000
|1.6514
|169.08
|21678.29
|333
|2007.01.16 14:40
|sell
|167
|1.00
|1.6499
|0.0000
|1.6479
|334
|2007.01.16 16:10
|sell
|168
|1.00
|1.6527
|0.0000
|1.6507
|335
|2007.01.16 16:40
|t/p
|168
|1.00
|1.6507
|0.0000
|1.6507
|169.08
|21847.37
|336
|2007.01.16 16:40
|close
|167
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6479
|-59.17
|21788.20
|337
|2007.01.16 16:40
|sell
|169
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6480
|338
|2007.01.16 17:00
|sell
|170
|1.00
|1.6521
|0.0000
|1.6501
|339
|2007.01.16 17:30
|close
|170
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6501
|143.71
|21931.91
|340
|2007.01.16 17:30
|close
|169
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6480
|-33.82
|21898.09
|341
|2007.01.16 17:30
|sell
|171
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|342
|2007.01.16 23:10
|sell
|172
|1.00
|1.6528
|0.0000
|1.6508
|343
|2007.01.16 23:30
|t/p
|172
|1.00
|1.6508
|0.0000
|1.6508
|169.08
|22067.17
|344
|2007.01.16 23:30
|close
|171
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6478
|-50.73
|22016.44
|345
|2007.01.16 23:30
|sell
|173
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|346
|2007.01.16 23:59
|sell
|174
|1.00
|1.6518
|0.0000
|1.6498
|347
|2007.01.17 01:20
|close
|174
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6498
|155.80
|22172.24
|348
|2007.01.17 01:20
|close
|173
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6478
|-13.28
|22158.97
|349
|2007.01.17 01:20
|sell
|175
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|350
|2007.01.17 10:40
|t/p
|175
|1.00
|1.6474
|0.0000
|1.6474
|169.08
|22328.05
|351
|2007.01.17 10:40
|sell
|176
|1.00
|1.6461
|0.0000
|1.6441
|352
|2007.01.17 11:30
|close
|176
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6441
|160.62
|22488.67
|353
|2007.01.17 11:30
|sell
|177
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|354
|2007.01.17 14:40
|close
|177
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6416
|143.71
|22632.38
|355
|2007.01.17 14:40
|sell
|178
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|356
|2007.01.17 15:10
|sell
|179
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6424
|357
|2007.01.17 18:40
|sell
|180
|2.00
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|358
|2007.01.17 20:10
|t/p
|180
|2.00
|1.6444
|0.0000
|1.6444
|338.16
|22970.54
|359
|2007.01.17 20:10
|close
|179
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6424
|59.18
|23029.72
|360
|2007.01.17 20:10
|close
|178
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6393
|-202.90
|22826.82
|361
|2007.01.17 20:10
|sell
|181
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|362
|2007.01.17 20:30
|sell
|182
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6436
|363
|2007.01.17 21:10
|close
|182
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6436
|160.62
|22987.44
|364
|2007.01.17 21:10
|close
|181
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6411
|-50.73
|22936.71
|365
|2007.01.17 21:10
|sell
|183
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|366
|2007.01.17 22:10
|sell
|184
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6432
|367
|2007.01.18 00:20
|t/p
|184
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6432
|179.98
|23116.69
|368
|2007.01.18 00:20
|close
|183
|1.00
|1.6430
|0.0000
|1.6411
|19.35
|23136.04
|369
|2007.01.18 00:20
|sell
|185
|1.00
|1.6424
|0.0000
|1.6404
|370
|2007.01.18 04:10
|sell
|186
|1.00
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|371
|2007.01.18 04:40
|t/p
|186
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6444
|169.08
|23305.12
|372
|2007.01.18 04:40
|close
|185
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6404
|-67.63
|23237.49
|373
|2007.01.18 04:40
|sell
|187
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6406
|374
|2007.01.18 04:59
|sell
|188
|1.00
|1.6458
|0.0000
|1.6438
|375
|2007.01.18 08:10
|close
|188
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6438
|143.72
|23381.21
|376
|2007.01.18 08:10
|close
|187
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6406
|-126.81
|23254.40
|377
|2007.01.18 08:10
|sell
|189
|1.00
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|378
|2007.01.18 10:40
|close
|189
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6415
|160.63
|23415.03
|379
|2007.01.18 10:40
|sell
|190
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|380
|2007.01.18 12:10
|sell
|191
|1.00
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|381
|2007.01.18 13:20
|t/p
|191
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|169.08
|23584.11
|382
|2007.01.18 13:20
|close
|190
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6390
|-25.36
|23558.75
|383
|2007.01.18 13:20
|sell
|192
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|384
|2007.01.18 16:10
|sell
|193
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6421
|385
|2007.01.18 16:30
|t/p
|193
|1.00
|1.6421
|0.0000
|1.6421
|169.08
|23727.83
|386
|2007.01.18 16:30
|close
|192
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|0.00
|23727.83
|387
|2007.01.18 16:30
|sell
|194
|1.00
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|388
|2007.01.18 16:40
|sell
|195
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|389
|2007.01.18 21:30
|sell
|196
|2.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|390
|2007.01.18 22:10
|t/p
|196
|2.00
|1.6423
|0.0000
|1.6423
|338.16
|24065.99
|391
|2007.01.18 22:10
|close
|195
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6403
|8.45
|24074.44
|392
|2007.01.18 22:10
|close
|194
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6381
|-177.54
|23896.90
|393
|2007.01.18 22:10
|sell
|197
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|394
|2007.01.18 22:20
|sell
|198
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6419
|395
|2007.01.18 23:10
|t/p
|198
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6419
|169.08
|24065.98
|396
|2007.01.18 23:10
|close
|197
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6396
|-25.37
|24040.61
|397
|2007.01.18 23:10
|sell
|199
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|398
|2007.01.19 01:10
|sell
|200
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|399
|2007.01.19 01:40
|t/p
|200
|1.00
|1.6427
|0.0000
|1.6427
|169.08
|24209.69
|400
|2007.01.19 01:40
|close
|199
|1.00
|1.6417
|0.0000
|1.6393
|-30.19
|24179.50
|401
|2007.01.19 01:40
|sell
|201
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|402
|2007.01.19 01:59
|sell
|202
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|403
|2007.01.19 03:40
|sell
|203
|2.00
|1.6474
|0.0000
|1.6454
|404
|2007.01.19 04:10
|close
|203
|2.00
|1.6455
|0.0000
|1.6454
|321.25
|24500.75
|405
|2007.01.19 04:10
|close
|202
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6427
|-67.63
|24433.12
|406
|2007.01.19 04:10
|close
|201
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6391
|-371.98
|24061.14
|407
|2007.01.19 04:10
|sell
|204
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6429
|408
|2007.01.19 05:30
|sell
|205
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|409
|2007.01.19 05:59
|close
|205
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6449
|152.18
|24213.32
|410
|2007.01.19 05:59
|close
|204
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6429
|-16.90
|24196.42
|411
|2007.01.19 05:59
|sell
|206
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|412
|2007.01.19 09:10
|sell
|207
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6452
|413
|2007.01.19 09:40
|t/p
|207
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6452
|169.08
|24365.50
|414
|2007.01.19 09:40
|close
|206
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6425
|-33.82
|24331.68
|415
|2007.01.19 09:40
|sell
|208
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|416
|2007.01.19 09:59
|sell
|209
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6452
|417
|2007.01.19 10:30
|t/p
|209
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6452
|169.08
|24500.76
|418
|2007.01.19 10:30
|close
|208
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6423
|-76.09
|24424.67
|419
|2007.01.19 10:30
|sell
|210
|1.00
|1.6446
|0.0000
|1.6426
|420
|2007.01.19 10:40
|sell
|211
|1.00
|1.6479
|0.0000
|1.6459
|421
|2007.01.19 10:59
|t/p
|211
|1.00
|1.6459
|0.0000
|1.6459
|169.08
|24593.75
|422
|2007.01.19 10:59
|close
|210
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6426
|-50.73
|24543.02
|423
|2007.01.19 10:59
|sell
|212
|1.00
|1.6446
|0.0000
|1.6426
|424
|2007.01.19 11:59
|sell
|213
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6452
|425
|2007.01.19 12:10
|close
|213
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6452
|143.72
|24686.74
|426
|2007.01.19 12:10
|close
|212
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6426
|-76.09
|24610.65
|427
|2007.01.19 12:10
|sell
|214
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6429
|428
|2007.01.19 12:20
|sell
|215
|1.00
|1.6474
|0.0000
|1.6454
|429
|2007.01.19 12:59
|close
|215
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6454
|143.72
|24754.37
|430
|2007.01.19 12:59
|close
|214
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6429
|-67.63
|24686.74
|431
|2007.01.19 12:59
|sell
|216
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6431
|432
|2007.01.19 14:20
|t/p
|216
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6431
|169.08
|24855.82
|433
|2007.01.19 14:20
|sell
|217
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|434
|2007.01.19 14:30
|sell
|218
|1.00
|1.6461
|0.0000
|1.6441
|435
|2007.01.19 14:40
|t/p
|218
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6441
|169.08
|25024.90
|436
|2007.01.19 14:40
|close
|217
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6403
|-109.90
|24915.00
|437
|2007.01.19 14:40
|sell
|219
|1.00
|1.6430
|0.0000
|1.6410
|438
|2007.01.19 16:40
|t/p
|219
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6410
|169.08
|25084.08
|439
|2007.01.19 16:40
|sell
|220
|1.00
|1.6400
|0.0000
|1.6380
|440
|2007.01.19 17:20
|sell
|221
|1.00
|1.6430
|0.0000
|1.6410
|441
|2007.01.19 17:40
|t/p
|221
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6410
|169.08
|25253.16
|442
|2007.01.19 17:40
|close
|220
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6380
|-76.09
|25177.07
|443
|2007.01.19 17:40
|sell
|222
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|444
|2007.01.19 17:59
|sell
|223
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|445
|2007.01.21 23:20
|sell
|224
|2.00
|1.6446
|0.0000
|1.6426
|446
|2007.01.21 23:30
|close
|224
|2.00
|1.6428
|0.0000
|1.6426
|304.35
|25481.42
|447
|2007.01.21 23:30
|close
|223
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6405
|-25.36
|25456.06
|448
|2007.01.21 23:30
|close
|222
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6383
|-211.35
|25244.71
|449
|2007.01.21 23:30
|sell
|225
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|450
|2007.01.22 12:20
|t/p
|225
|1.00
|1.6402
|0.0000
|1.6402
|172.71
|25417.43
|451
|2007.01.22 12:20
|sell
|226
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6375
|452
|2007.01.22 13:40
|t/p
|226
|1.00
|1.6375
|0.0000
|1.6375
|169.08
|25586.51
|453
|2007.01.22 13:40
|sell
|227
|1.00
|1.6367
|0.0000
|1.6347
|454
|2007.01.22 14:10
|sell
|228
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|455
|2007.01.22 14:40
|close
|228
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6378
|160.62
|25747.13
|456
|2007.01.22 14:40
|close
|227
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6347
|-101.45
|25645.68
|457
|2007.01.22 14:40
|sell
|229
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6353
|458
|2007.01.22 14:59
|sell
|230
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6376
|459
|2007.01.22 16:10
|sell
|231
|2.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|460
|2007.01.22 16:30
|t/p
|231
|2.00
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|338.16
|25983.84
|461
|2007.01.22 16:30
|close
|230
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6376
|33.81
|26017.65
|462
|2007.01.22 16:30
|close
|229
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6353
|-160.63
|25857.02
|463
|2007.01.22 16:30
|sell
|232
|1.00
|1.6386
|0.0000
|1.6366
|464
|2007.01.22 16:40
|sell
|233
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|465
|2007.01.22 18:40
|sell
|234
|2.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|466
|2007.01.23 02:10
|close
|234
|2.00
|1.6412
|0.0000
|1.6411
|328.52
|26185.53
|467
|2007.01.23 02:10
|close
|233
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6386
|-47.10
|26138.44
|468
|2007.01.23 02:10
|close
|232
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6366
|-216.18
|25922.26
|469
|2007.01.23 02:10
|sell
|235
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|470
|2007.01.23 08:20
|sell
|236
|1.00
|1.6440
|0.0000
|1.6420
|471
|2007.01.23 08:30
|t/p
|236
|1.00
|1.6420
|0.0000
|1.6420
|169.08
|26091.34
|472
|2007.01.23 08:30
|close
|235
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6386
|-76.09
|26015.25
|473
|2007.01.23 08:30
|sell
|237
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|474
|2007.01.23 08:59
|sell
|238
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6412
|475
|2007.01.23 10:10
|t/p
|238
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6412
|169.08
|26184.33
|476
|2007.01.23 10:10
|close
|237
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6389
|25.37
|26209.70
|477
|2007.01.23 10:10
|sell
|239
|1.00
|1.6400
|0.0000
|1.6380
|478
|2007.01.23 10:40
|sell
|240
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|479
|2007.01.23 10:59
|t/p
|240
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6416
|169.08
|26378.78
|480
|2007.01.23 10:59
|close
|239
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6380
|-33.82
|26344.96
|481
|2007.01.23 10:59
|sell
|241
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|482
|2007.01.23 11:40
|sell
|242
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|483
|2007.01.23 12:10
|close
|242
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6425
|160.63
|26505.59
|484
|2007.01.23 12:10
|close
|241
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6378
|-236.71
|26268.88
|485
|2007.01.23 12:10
|sell
|243
|1.00
|1.6420
|0.0000
|1.6400
|486
|2007.01.23 12:30
|sell
|244
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6428
|487
|2007.01.23 12:40
|t/p
|244
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6428
|169.08
|26437.96
|488
|2007.01.23 12:40
|close
|243
|1.00
|1.6424
|0.0000
|1.6400
|-33.82
|26404.14
|489
|2007.01.23 12:40
|sell
|245
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|490
|2007.01.23 12:59
|sell
|246
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6419
|491
|2007.01.23 14:20
|t/p
|246
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6419
|169.08
|26573.22
|492
|2007.01.23 14:20
|close
|245
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|0.00
|26573.22
|493
|2007.01.23 14:20
|sell
|247
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|494
|2007.01.23 14:40
|sell
|248
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|495
|2007.01.23 15:10
|close
|248
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6416
|143.71
|26716.93
|496
|2007.01.23 15:10
|close
|247
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6392
|-59.18
|26657.75
|497
|2007.01.23 15:10
|sell
|249
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|498
|2007.01.23 15:30
|sell
|250
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6417
|499
|2007.01.24 01:10
|sell
|251
|2.00
|1.6495
|0.0000
|1.6475
|500
|2007.01.24 01:20
|sell
|252
|4.00
|1.6603
|0.0000
|1.6583
|501
|2007.01.24 01:30
|t/p
|251
|2.00
|1.6475
|0.0000
|1.6475
|338.16
|26995.91
|502
|2007.01.24 01:30
|t/p
|252
|4.00
|1.6583
|0.0000
|1.6583
|676.32
|27672.23
|503
|2007.01.24 01:30
|close
|250
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6417
|-275.35
|27396.88
|504
|2007.01.24 01:30
|close
|249
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6393
|-478.25
|26918.64
|505
|2007.01.24 01:30
|sell
|253
|1.00
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|506
|2007.01.24 01:40
|t/p
|253
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6444
|169.08
|27087.72
|507
|2007.01.24 01:40
|buy
|254
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6459
|508
|2007.01.24 01:59
|t/p
|254
|1.00
|1.6459
|0.0000
|1.6459
|169.04
|27256.76
|509
|2007.01.24 01:59
|buy
|255
|1.00
|1.6574
|0.0000
|1.6594
|510
|2007.01.24 02:10
|t/p
|255
|1.00
|1.6594
|0.0000
|1.6594
|169.04
|27425.80
|511
|2007.01.24 02:10
|buy
|256
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6653
|512
|2007.01.24 02:20
|buy
|257
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6602
|513
|2007.01.24 02:40
|t/p
|257
|1.00
|1.6602
|0.0000
|1.6602
|169.04
|27594.84
|514
|2007.01.24 02:40
|close
|256
|1.00
|1.6621
|0.0000
|1.6653
|-101.43
|27493.41
|515
|2007.01.24 02:59
|buy
|258
|1.00
|1.6616
|0.0000
|1.6636
|516
|2007.01.24 03:40
|t/p
|258
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6636
|169.04
|27662.45
|517
|2007.01.24 03:40
|buy
|259
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6662
|518
|2007.01.24 03:59
|buy
|260
|1.00
|1.6627
|0.0000
|1.6647
|519
|2007.01.24 07:30
|t/p
|260
|1.00
|1.6647
|0.0000
|1.6647
|169.04
|27831.49
|520
|2007.01.24 07:30
|close
|259
|1.00
|1.6647
|0.0000
|1.6662
|42.26
|27873.75
|521
|2007.01.24 07:40
|buy
|261
|1.00
|1.6641
|0.0000
|1.6661
|522
|2007.01.24 08:10
|buy
|262
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6643
|523
|2007.01.24 08:20
|t/p
|262
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6643
|169.04
|28042.79
|524
|2007.01.24 08:20
|close
|261
|1.00
|1.6652
|0.0000
|1.6661
|92.97
|28135.76
|525
|2007.01.24 08:30
|buy
|263
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6654
|526
|2007.01.24 08:40
|buy
|264
|1.00
|1.6616
|0.0000
|1.6636
|527
|2007.01.24 09:30
|buy
|265
|2.00
|1.6595
|0.0000
|1.6615
|528
|2007.01.24 09:40
|t/p
|265
|2.00
|1.6615
|0.0000
|1.6615
|338.08
|28473.84
|529
|2007.01.24 09:40
|close
|264
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6636
|152.14
|28625.98
|530
|2007.01.24 09:40
|close
|263
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6654
|0.00
|28625.98
|531
|2007.01.24 09:59
|buy
|266
|1.00
|1.6601
|0.0000
|1.6621
|532
|2007.01.24 10:30
|t/p
|266
|1.00
|1.6621
|0.0000
|1.6621
|169.04
|28795.02
|533
|2007.01.24 10:30
|buy
|267
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6652
|534
|2007.01.24 11:10
|buy
|268
|1.00
|1.6607
|0.0000
|1.6627
|535
|2007.01.24 11:40
|buy
|269
|2.00
|1.6583
|0.0000
|1.6603
|536
|2007.01.24 11:59
|t/p
|269
|2.00
|1.6603
|0.0000
|1.6603
|338.08
|29133.10
|537
|2007.01.24 11:59
|close
|268
|1.00
|1.6609
|0.0000
|1.6627
|16.91
|29150.01
|538
|2007.01.24 11:59
|close
|267
|1.00
|1.6609
|0.0000
|1.6652
|-194.39
|28955.62
|539
|2007.01.24 12:00
|sell
|270
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6590
|540
|2007.01.24 12:30
|t/p
|270
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6590
|169.08
|29124.70
|541
|2007.01.24 12:30
|sell
|271
|1.00
|1.6574
|0.0000
|1.6554
|542
|2007.01.24 12:40
|sell
|272
|1.00
|1.6594
|0.0000
|1.6574
|543
|2007.01.24 13:10
|sell
|273
|2.00
|1.6619
|0.0000
|1.6599
|544
|2007.01.24 13:20
|t/p
|273
|2.00
|1.6599
|0.0000
|1.6599
|338.16
|29462.86
|545
|2007.01.24 13:20
|close
|272
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6574
|101.45
|29564.31
|546
|2007.01.24 13:20
|close
|271
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6554
|-67.63
|29496.68
|547
|2007.01.24 13:20
|sell
|274
|1.00
|1.6576
|0.0000
|1.6556
|548
|2007.01.24 13:30
|sell
|275
|1.00
|1.6603
|0.0000
|1.6583
|549
|2007.01.24 14:20
|sell
|276
|2.00
|1.6636
|0.0000
|1.6616
|550
|2007.01.24 14:40
|t/p
|276
|2.00
|1.6616
|0.0000
|1.6616
|338.16
|29834.84
|551
|2007.01.24 14:40
|close
|275
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6583
|-8.46
|29826.38
|552
|2007.01.24 14:40
|close
|274
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6556
|-236.72
|29589.66
|553
|2007.01.24 14:40
|sell
|277
|1.00
|1.6598
|0.0000
|1.6578
|554
|2007.01.24 15:10
|sell
|278
|1.00
|1.6651
|0.0000
|1.6631
|555
|2007.01.24 15:30
|t/p
|278
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6631
|169.08
|29758.74
|556
|2007.01.24 15:30
|close
|277
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6578
|-50.73
|29708.01
|557
|2007.01.24 15:30
|sell
|279
|1.00
|1.6598
|0.0000
|1.6578
|558
|2007.01.24 15:59
|sell
|280
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6623
|559
|2007.01.24 16:20
|t/p
|280
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6623
|169.08
|29877.09
|560
|2007.01.24 16:20
|close
|279
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6578
|-50.73
|29826.36
|561
|2007.01.24 16:20
|sell
|281
|1.00
|1.6598
|0.0000
|1.6578
|562
|2007.01.24 16:30
|sell
|282
|1.00
|1.6648
|0.0000
|1.6628
|563
|2007.01.24 16:59
|t/p
|282
|1.00
|1.6628
|0.0000
|1.6628
|169.08
|29995.44
|564
|2007.01.24 16:59
|close
|281
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6578
|-50.73
|29944.71
|565
|2007.01.24 16:59
|sell
|283
|1.00
|1.6598
|0.0000
|1.6578
|566
|2007.01.24 17:10
|t/p
|283
|1.00
|1.6578
|0.0000
|1.6578
|169.08
|30113.79
|567
|2007.01.24 17:10
|sell
|284
|1.00
|1.6562
|0.0000
|1.6542
|568
|2007.01.24 17:20
|sell
|285
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6564
|569
|2007.01.24 20:10
|sell
|286
|2.00
|1.6608
|0.0000
|1.6588
|570
|2007.01.24 20:30
|t/p
|286
|2.00
|1.6588
|0.0000
|1.6588
|338.16
|30451.95
|571
|2007.01.24 20:30
|close
|285
|1.00
|1.6583
|0.0000
|1.6564
|8.46
|30460.41
|572
|2007.01.24 20:30
|close
|284
|1.00
|1.6583
|0.0000
|1.6542
|-177.53
|30282.88
|573
|2007.01.24 20:30
|sell
|287
|1.00
|1.6577
|0.0000
|1.6557
|574
|2007.01.24 20:59
|sell
|288
|1.00
|1.6597
|0.0000
|1.6577
|575
|2007.01.24 21:30
|close
|288
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6577
|152.17
|30435.05
|576
|2007.01.24 21:30
|close
|287
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6557
|-16.91
|30418.14
|577
|2007.01.24 21:30
|sell
|289
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6553
|578
|2007.01.24 22:40
|sell
|290
|1.00
|1.6601
|0.0000
|1.6581
|579
|2007.01.24 23:10
|t/p
|290
|1.00
|1.6581
|0.0000
|1.6581
|169.08
|30587.22
|580
|2007.01.24 23:10
|close
|289
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6553
|-59.18
|30528.04
|581
|2007.01.24 23:10
|sell
|291
|1.00
|1.6574
|0.0000
|1.6554
|582
|2007.01.24 23:30
|sell
|292
|1.00
|1.6607
|0.0000
|1.6587
|583
|2007.01.24 23:40
|t/p
|292
|1.00
|1.6587
|0.0000
|1.6587
|169.08
|30697.12
|584
|2007.01.24 23:40
|close
|291
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6554
|-101.44
|30595.68
|585
|2007.01.24 23:40
|sell
|293
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6560
|586
|2007.01.25 01:00
|sell
|294
|1.00
|1.6600
|0.0000
|1.6580
|587
|2007.01.25 01:10
|sell
|295
|2.00
|1.6631
|0.0000
|1.6611
|588
|2007.01.25 01:20
|t/p
|295
|2.00
|1.6611
|0.0000
|1.6611
|338.16
|30933.84
|589
|2007.01.25 01:20
|close
|294
|1.00
|1.6606
|0.0000
|1.6580
|-50.72
|30883.12
|590
|2007.01.25 01:20
|close
|293
|1.00
|1.6606
|0.0000
|1.6560
|-208.90
|30674.22
|591
|2007.01.25 01:20
|sell
|296
|1.00
|1.6600
|0.0000
|1.6580
|592
|2007.01.25 01:30
|sell
|297
|1.00
|1.6625
|0.0000
|1.6605
|593
|2007.01.25 07:20
|sell
|298
|2.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|594
|2007.01.25 07:30
|t/p
|298
|2.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|338.16
|31012.38
|595
|2007.01.25 07:30
|close
|297
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6605
|-84.54
|30927.84
|596
|2007.01.25 07:30
|close
|296
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6580
|-295.89
|30631.95
|597
|2007.01.25 07:30
|sell
|299
|1.00
|1.6629
|0.0000
|1.6609
|598
|2007.01.25 07:59
|sell
|300
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6634
|599
|2007.01.25 11:10
|close
|300
|1.00
|1.6637
|0.0000
|1.6634
|143.72
|30775.67
|600
|2007.01.25 11:10
|close
|299
|1.00
|1.6637
|0.0000
|1.6609
|-67.63
|30708.04
|601
|2007.01.25 11:10
|sell
|301
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6611
|602
|2007.01.25 11:20
|sell
|302
|1.00
|1.6658
|0.0000
|1.6638
|603
|2007.01.25 12:20
|t/p
|302
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6638
|169.08
|30877.12
|604
|2007.01.25 12:20
|close
|301
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6611
|42.27
|30919.39
|605
|2007.01.25 12:20
|sell
|303
|1.00
|1.6620
|0.0000
|1.6600
|606
|2007.01.25 12:30
|sell
|304
|1.00
|1.6663
|0.0000
|1.6643
|607
|2007.01.25 12:59
|t/p
|304
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6643
|169.08
|31088.47
|608
|2007.01.25 12:59
|close
|303
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6600
|-152.17
|30936.30
|609
|2007.01.25 12:59
|sell
|305
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6612
|610
|2007.01.25 14:10
|sell
|306
|1.00
|1.6670
|0.0000
|1.6650
|611
|2007.01.25 14:40
|t/p
|306
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6650
|169.08
|31105.38
|612
|2007.01.25 14:40
|close
|305
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6612
|-8.45
|31096.93
|613
|2007.01.25 14:40
|sell
|307
|1.00
|1.6627
|0.0000
|1.6607
|614
|2007.01.25 14:59
|sell
|308
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6646
|615
|2007.01.25 17:30
|sell
|309
|2.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|616
|2007.01.25 20:30
|sell
|310
|4.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|617
|2007.01.26 00:30
|sell
|311
|8.00
|1.6735
|0.0000
|1.6715
|618
|2007.01.26 02:20
|t/p
|311
|8.00
|1.6715
|0.0000
|1.6715
|1352.64
|32449.57
|619
|2007.01.26 02:20
|close
|310
|4.00
|1.6704
|0.0000
|1.6692
|285.06
|32734.63
|620
|2007.01.26 02:20
|close
|309
|2.00
|1.6704
|0.0000
|1.6671
|-212.53
|32522.10
|621
|2007.01.26 02:20
|close
|308
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6646
|-317.63
|32204.47
|622
|2007.01.26 02:20
|close
|307
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6607
|-647.33
|31557.15
|623
|2007.01.26 02:20
|sell
|312
|1.00
|1.6698
|0.0000
|1.6678
|624
|2007.01.26 05:40
|close
|312
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6678
|143.72
|31700.87
|625
|2007.01.26 05:40
|sell
|313
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6655
|626
|2007.01.26 08:10
|sell
|314
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|627
|2007.01.26 08:30
|t/p
|314
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6681
|169.08
|31869.95
|628
|2007.01.26 08:30
|close
|313
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6655
|-42.27
|31827.68
|629
|2007.01.26 08:30
|sell
|315
|1.00
|1.6674
|0.0000
|1.6654
|630
|2007.01.26 08:59
|sell
|316
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|631
|2007.01.26 11:20
|t/p
|316
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6681
|169.08
|31996.76
|632
|2007.01.26 11:20
|close
|315
|1.00
|1.6678
|0.0000
|1.6654
|-33.81
|31962.95
|633
|2007.01.26 11:20
|sell
|317
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6652
|634
|2007.01.26 14:10
|sell
|318
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|635
|2007.01.26 14:40
|t/p
|318
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6681
|169.08
|32132.03
|636
|2007.01.26 14:40
|close
|317
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6652
|-67.63
|32064.40
|637
|2007.01.26 14:40
|sell
|319
|1.00
|1.6674
|0.0000
|1.6654
|638
|2007.01.26 15:00
|sell
|320
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6675
|639
|2007.01.26 15:30
|t/p
|320
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6675
|169.08
|32233.48
|640
|2007.01.26 15:30
|close
|319
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6654
|25.37
|32258.85
|641
|2007.01.26 15:30
|sell
|321
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6645
|642
|2007.01.26 16:40
|sell
|322
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6687
|643
|2007.01.26 18:30
|close
|322
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6687
|143.72
|32402.57
|644
|2007.01.26 18:30
|close
|321
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6645
|-211.35
|32191.22
|645
|2007.01.26 18:30
|sell
|323
|1.00
|1.6684
|0.0000
|1.6664
|646
|2007.01.26 18:40
|sell
|324
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|647
|2007.01.26 19:00
|close
|324
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6694
|143.72
|32334.94
|648
|2007.01.26 19:00
|close
|323
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6664
|-109.90
|32225.04
|649
|2007.01.26 19:00
|sell
|325
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|650
|2007.01.26 20:30
|sell
|326
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6691
|651
|2007.01.26 22:20
|close
|326
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6691
|143.71
|32368.75
|652
|2007.01.26 22:20
|close
|325
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6671
|-25.37
|32343.38
|653
|2007.01.26 22:20
|sell
|327
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6668
|654
|2007.01.28 23:20
|sell
|328
|1.00
|1.6710
|0.0000
|1.6690
|655
|2007.01.29 00:40
|close
|328
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6690
|164.26
|32507.64
|656
|2007.01.29 00:40
|close
|327
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6668
|-21.73
|32485.91
|657
|2007.01.29 00:40
|sell
|329
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|658
|2007.01.29 02:20
|sell
|330
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6689
|659
|2007.01.29 03:30
|t/p
|330
|1.00
|1.6689
|0.0000
|1.6689
|169.08
|32654.99
|660
|2007.01.29 03:30
|close
|329
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6665
|-8.45
|32646.54
|661
|2007.01.29 03:30
|sell
|331
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6660
|662
|2007.01.29 08:10
|sell
|332
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|663
|2007.01.29 08:40
|t/p
|332
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6681
|169.08
|32815.62
|664
|2007.01.29 08:40
|close
|331
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6660
|42.27
|32857.89
|665
|2007.01.29 08:40
|sell
|333
|1.00
|1.6669
|0.0000
|1.6649
|666
|2007.01.29 08:59
|sell
|334
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|667
|2007.01.29 13:20
|sell
|335
|2.00
|1.6723
|0.0000
|1.6703
|668
|2007.01.29 14:40
|sell
|336
|4.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|669
|2007.01.29 18:20
|sell
|337
|8.00
|1.6777
|0.0000
|1.6757
|670
|2007.01.30 00:40
|close
|337
|8.00
|1.6759
|0.0000
|1.6757
|1246.44
|34104.33
|671
|2007.01.30 00:40
|close
|336
|4.00
|1.6759
|0.0000
|1.6725
|-458.89
|33645.44
|672
|2007.01.30 00:40
|close
|335
|2.00
|1.6759
|0.0000
|1.6703
|-601.42
|33044.02
|673
|2007.01.30 00:40
|close
|334
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6681
|-486.71
|32557.32
|674
|2007.01.30 00:40
|close
|333
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6649
|-757.23
|31800.09
|675
|2007.01.30 00:40
|sell
|338
|1.00
|1.6753
|0.0000
|1.6733
|676
|2007.01.30 01:00
|sell
|339
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|677
|2007.01.30 03:20
|t/p
|339
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6754
|169.08
|31969.17
|678
|2007.01.30 03:20
|close
|338
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6733
|8.45
|31977.62
|679
|2007.01.30 03:20
|sell
|340
|1.00
|1.6746
|0.0000
|1.6726
|680
|2007.01.30 03:30
|sell
|341
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6750
|681
|2007.01.30 10:20
|sell
|342
|2.00
|1.6790
|0.0000
|1.6770
|682
|2007.01.30 10:30
|t/p
|342
|2.00
|1.6770
|0.0000
|1.6770
|338.16
|32315.78
|683
|2007.01.30 10:30
|close
|341
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6750
|16.91
|32332.69
|684
|2007.01.30 10:30
|close
|340
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6726
|-185.99
|32146.70
|685
|2007.01.30 10:30
|sell
|343
|1.00
|1.6762
|0.0000
|1.6742
|686
|2007.01.30 11:10
|sell
|344
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|687
|2007.01.30 11:30
|close
|344
|1.00
|1.6765
|0.0000
|1.6764
|160.63
|32307.33
|688
|2007.01.30 11:30
|close
|343
|1.00
|1.6765
|0.0000
|1.6742
|-25.36
|32281.97
|689
|2007.01.30 11:30
|sell
|345
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6739
|690
|2007.01.30 13:30
|sell
|346
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6770
|691
|2007.01.30 14:20
|sell
|347
|2.00
|1.6820
|0.0000
|1.6800
|692
|2007.01.30 14:30
|t/p
|347
|2.00
|1.6800
|0.0000
|1.6800
|338.16
|32620.13
|693
|2007.01.30 14:30
|close
|346
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6770
|0.00
|32620.13
|694
|2007.01.30 14:30
|close
|345
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6739
|-262.07
|32358.06
|695
|2007.01.30 14:30
|sell
|348
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|696
|2007.01.30 14:59
|sell
|349
|1.00
|1.6817
|0.0000
|1.6797
|697
|2007.01.30 16:10
|t/p
|349
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6797
|169.08
|32527.14
|698
|2007.01.30 16:10
|close
|348
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6764
|118.36
|32645.50
|699
|2007.01.30 16:10
|sell
|350
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6744
|700
|2007.01.30 16:40
|sell
|351
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6795
|701
|2007.01.30 16:59
|t/p
|351
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6795
|169.08
|32814.58
|702
|2007.01.30 16:59
|close
|350
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6744
|-76.08
|32738.50
|703
|2007.01.30 16:59
|sell
|352
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|704
|2007.01.30 19:10
|sell
|353
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6767
|705
|2007.01.31 08:30
|sell
|354
|2.00
|1.6807
|0.0000
|1.6787
|706
|2007.01.31 09:40
|t/p
|354
|2.00
|1.6787
|0.0000
|1.6787
|338.16
|33076.66
|707
|2007.01.31 09:40
|close
|353
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6767
|45.90
|33122.56
|708
|2007.01.31 09:40
|close
|352
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6747
|-123.18
|32999.39
|709
|2007.01.31 09:40
|sell
|355
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|710
|2007.01.31 15:10
|sell
|356
|1.00
|1.6798
|0.0000
|1.6778
|711
|2007.01.31 15:30
|t/p
|356
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6778
|169.08
|33168.47
|712
|2007.01.31 15:30
|close
|355
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6756
|25.36
|33193.83
|713
|2007.01.31 15:30
|sell
|357
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|714
|2007.01.31 15:40
|sell
|358
|1.00
|1.6798
|0.0000
|1.6778
|715
|2007.01.31 16:20
|t/p
|358
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6778
|169.08
|33362.91
|716
|2007.01.31 16:20
|close
|357
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6747
|-67.63
|33295.28
|717
|2007.01.31 16:20
|sell
|359
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6749
|718
|2007.01.31 16:30
|sell
|360
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|719
|2007.01.31 19:20
|sell
|361
|2.00
|1.6814
|0.0000
|1.6794
|720
|2007.01.31 20:20
|t/p
|361
|2.00
|1.6794
|0.0000
|1.6794
|338.16
|33633.44
|721
|2007.01.31 20:20
|close
|360
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6774
|118.36
|33751.80
|722
|2007.01.31 20:20
|close
|359
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6749
|-92.99
|33658.81
|723
|2007.01.31 20:20
|sell
|362
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|724
|2007.01.31 20:40
|sell
|363
|1.00
|1.6810
|0.0000
|1.6790
|725
|2007.01.31 21:10
|t/p
|363
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6790
|169.08
|33827.89
|726
|2007.01.31 21:10
|close
|362
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6754
|-50.72
|33777.17
|727
|2007.01.31 21:10
|sell
|364
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|728
|2007.01.31 21:30
|sell
|365
|1.00
|1.6805
|0.0000
|1.6785
|729
|2007.01.31 21:59
|close
|365
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6785
|160.63
|33937.80
|730
|2007.01.31 21:59
|close
|364
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6754
|-101.44
|33836.36
|731
|2007.01.31 21:59
|sell
|366
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6760
|732
|2007.02.01 01:10
|sell
|367
|1.00
|1.6805
|0.0000
|1.6785
|733
|2007.02.01 01:40
|close
|367
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6785
|143.72
|33980.08
|734
|2007.02.01 01:40
|close
|366
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6760
|-56.73
|33923.35
|735
|2007.02.01 01:40
|sell
|368
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6762
|736
|2007.02.01 01:59
|sell
|369
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6782
|737
|2007.02.01 03:40
|sell
|370
|2.00
|1.6826
|0.0000
|1.6806
|738
|2007.02.01 04:00
|close
|370
|2.00
|1.6808
|0.0000
|1.6806
|304.35
|34227.70
|739
|2007.02.01 04:00
|close
|369
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6782
|-50.72
|34176.98
|740
|2007.02.01 04:00
|close
|368
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6762
|-219.80
|33957.18
|741
|2007.02.01 04:00
|sell
|371
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6782
|742
|2007.02.01 06:20
|sell
|372
|1.00
|1.6827
|0.0000
|1.6807
|743
|2007.02.01 06:40
|close
|372
|1.00
|1.6810
|0.0000
|1.6807
|143.72
|34100.90
|744
|2007.02.01 06:40
|close
|371
|1.00
|1.6810
|0.0000
|1.6782
|-67.63
|34033.27
|745
|2007.02.01 06:40
|sell
|373
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|746
|2007.02.01 07:10
|sell
|374
|1.00
|1.6835
|0.0000
|1.6815
|747
|2007.02.01 07:30
|t/p
|374
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6815
|169.08
|34202.35
|748
|2007.02.01 07:30
|close
|373
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6784
|-84.54
|34117.81
|749
|2007.02.01 07:30
|sell
|375
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6788
|750
|2007.02.01 09:10
|close
|375
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6788
|160.62
|34278.43
|751
|2007.02.01 09:10
|sell
|376
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|752
|2007.02.01 09:40
|sell
|377
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6786
|753
|2007.02.01 10:10
|t/p
|377
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6786
|169.08
|34447.51
|754
|2007.02.01 10:10
|close
|376
|1.00
|1.6779
|0.0000
|1.6763
|33.81
|34481.32
|755
|2007.02.01 10:10
|sell
|378
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6753
|756
|2007.02.01 10:30
|sell
|379
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|757
|2007.02.01 10:40
|t/p
|379
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6774
|169.08
|34650.40
|758
|2007.02.01 10:40
|close
|378
|1.00
|1.6766
|0.0000
|1.6753
|59.18
|34709.58
|759
|2007.02.01 10:40
|sell
|380
|1.00
|1.6760
|0.0000
|1.6740
|760
|2007.02.01 12:10
|sell
|381
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|761
|2007.02.01 16:40
|sell
|382
|2.00
|1.6817
|0.0000
|1.6797
|762
|2007.02.02 01:20
|sell
|383
|4.00
|1.6862
|0.0000
|1.6842
|763
|2007.02.02 01:40
|t/p
|383
|4.00
|1.6842
|0.0000
|1.6842
|676.32
|35385.90
|764
|2007.02.02 01:40
|close
|382
|2.00
|1.6814
|0.0000
|1.6797
|58.00
|35443.89
|765
|2007.02.02 01:40
|close
|381
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6764
|-249.99
|35193.91
|766
|2007.02.02 01:40
|close
|380
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6740
|-452.89
|34741.02
|767
|2007.02.02 01:40
|sell
|384
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6788
|768
|2007.02.02 01:59
|sell
|385
|1.00
|1.6849
|0.0000
|1.6829
|769
|2007.02.02 13:40
|t/p
|385
|1.00
|1.6829
|0.0000
|1.6829
|169.08
|34910.10
|770
|2007.02.02 13:40
|close
|384
|1.00
|1.6824
|0.0000
|1.6788
|-135.27
|34774.83
|771
|2007.02.02 13:40
|sell
|386
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6798
|772
|2007.02.02 14:10
|sell
|387
|1.00
|1.6862
|0.0000
|1.6842
|773
|2007.02.02 14:30
|close
|387
|1.00
|1.6843
|0.0000
|1.6842
|160.63
|34935.46
|774
|2007.02.02 14:30
|close
|386
|1.00
|1.6843
|0.0000
|1.6798
|-211.35
|34724.11
|775
|2007.02.02 14:30
|sell
|388
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6817
|776
|2007.02.02 15:30
|t/p
|388
|1.00
|1.6817
|0.0000
|1.6817
|169.08
|34893.19
|777
|2007.02.02 15:30
|sell
|389
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6781
|778
|2007.02.02 16:20
|t/p
|389
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6781
|169.08
|35062.27
|779
|2007.02.02 16:20
|sell
|390
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6750
|780
|2007.02.02 16:30
|t/p
|390
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6750
|169.08
|35231.35
|781
|2007.02.02 16:30
|sell
|391
|1.00
|1.6735
|0.0000
|1.6715
|782
|2007.02.05 01:10
|sell
|392
|1.00
|1.6765
|0.0000
|1.6745
|783
|2007.02.05 01:30
|t/p
|392
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6745
|169.08
|35400.43
|784
|2007.02.05 01:30
|close
|391
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6715
|147.35
|35547.78
|785
|2007.02.05 01:30
|sell
|393
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|786
|2007.02.05 01:59
|sell
|394
|1.00
|1.6762
|0.0000
|1.6742
|787
|2007.02.05 02:20
|t/p
|394
|1.00
|1.6742
|0.0000
|1.6742
|169.08
|35716.86
|788
|2007.02.05 02:20
|close
|393
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6692
|-169.08
|35547.78
|789
|2007.02.05 02:20
|sell
|395
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6706
|790
|2007.02.05 02:30
|sell
|396
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6739
|791
|2007.02.05 02:59
|close
|396
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6739
|160.63
|35708.41
|792
|2007.02.05 02:59
|close
|395
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6706
|-118.36
|35590.05
|793
|2007.02.05 02:59
|sell
|397
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|794
|2007.02.05 10:10
|t/p
|397
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6714
|169.08
|35759.13
|795
|2007.02.05 10:10
|sell
|398
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.6680
|796
|2007.02.05 10:30
|sell
|399
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6704
|797
|2007.02.05 11:40
|t/p
|399
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6704
|169.08
|35928.21
|798
|2007.02.05 11:40
|close
|398
|1.00
|1.6703
|0.0000
|1.6680
|-25.36
|35902.85
|799
|2007.02.05 11:40
|sell
|400
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6677
|800
|2007.02.05 15:40
|t/p
|400
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6677
|169.08
|36071.93
|801
|2007.02.05 15:40
|sell
|401
|1.00
|1.6650
|0.0000
|1.6630
|802
|2007.02.05 16:10
|sell
|402
|1.00
|1.6674
|0.0000
|1.6654
|803
|2007.02.05 16:30
|t/p
|402
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6654
|169.08
|36241.01
|804
|2007.02.05 16:30
|close
|401
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6630
|42.27
|36283.28
|805
|2007.02.05 16:30
|sell
|403
|1.00
|1.6639
|0.0000
|1.6619
|806
|2007.02.05 17:10
|sell
|404
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6651
|807
|2007.02.05 17:40
|t/p
|404
|1.00
|1.6651
|0.0000
|1.6651
|169.08
|36452.36
|808
|2007.02.05 17:40
|close
|403
|1.00
|1.6648
|0.0000
|1.6619
|-76.08
|36376.28
|809
|2007.02.05 17:40
|sell
|405
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6622
|810
|2007.02.05 22:20
|sell
|406
|1.00
|1.6662
|0.0000
|1.6642
|811
|2007.02.06 07:30
|sell
|407
|2.00
|1.6682
|0.0000
|1.6662
|812
|2007.02.06 08:10
|close
|407
|2.00
|1.6665
|0.0000
|1.6662
|287.44
|36663.72
|813
|2007.02.06 08:10
|close
|406
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6642
|-21.73
|36642.00
|814
|2007.02.06 08:10
|close
|405
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6622
|-190.81
|36451.19
|815
|2007.02.06 08:10
|sell
|408
|1.00
|1.6659
|0.0000
|1.6639
|816
|2007.02.06 08:40
|sell
|409
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6659
|817
|2007.02.06 11:10
|sell
|410
|2.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|818
|2007.02.06 11:30
|t/p
|410
|2.00
|1.6688
|0.0000
|1.6688
|338.16
|36789.35
|819
|2007.02.06 11:30
|close
|409
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6659
|-33.81
|36755.54
|820
|2007.02.06 11:30
|close
|408
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6639
|-202.89
|36552.65
|821
|2007.02.06 11:30
|sell
|411
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6657
|822
|2007.02.06 11:40
|sell
|412
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6682
|823
|2007.02.06 13:10
|close
|412
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6682
|160.63
|36713.28
|824
|2007.02.06 13:10
|close
|411
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6657
|-50.72
|36662.56
|825
|2007.02.06 13:10
|sell
|413
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6657
|826
|2007.02.06 13:40
|sell
|414
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|827
|2007.02.06 14:10
|t/p
|413
|1.00
|1.6657
|0.0000
|1.6657
|169.08
|36831.64
|828
|2007.02.06 14:10
|t/p
|414
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6681
|169.08
|37000.72
|829
|2007.02.06 14:10
|sell
|415
|1.00
|1.6639
|0.0000
|1.6619
|830
|2007.02.06 14:30
|sell
|416
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|831
|2007.02.06 14:59
|t/p
|416
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6665
|169.08
|37169.80
|832
|2007.02.06 14:59
|close
|415
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6619
|-185.98
|36983.82
|833
|2007.02.06 14:59
|sell
|417
|1.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|834
|2007.02.06 17:00
|sell
|418
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6655
|835
|2007.02.06 19:30
|sell
|419
|2.00
|1.6698
|0.0000
|1.6678
|836
|2007.02.06 22:40
|close
|419
|2.00
|1.6681
|0.0000
|1.6678
|287.43
|37271.25
|837
|2007.02.06 22:40
|close
|418
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6655
|-50.72
|37220.53
|838
|2007.02.06 22:40
|close
|417
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6635
|-219.80
|37000.73
|839
|2007.02.06 22:40
|sell
|420
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6655
|840
|2007.02.06 23:10
|sell
|421
|1.00
|1.6703
|0.0000
|1.6683
|841
|2007.02.07 00:20
|close
|421
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6683
|155.80
|37156.53
|842
|2007.02.07 00:20
|close
|420
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6655
|-80.91
|37075.63
|843
|2007.02.07 00:20
|sell
|422
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6659
|844
|2007.02.07 01:30
|sell
|423
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|845
|2007.02.07 06:20
|t/p
|423
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6686
|169.08
|37244.71
|846
|2007.02.07 06:20
|close
|422
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6659
|-59.17
|37185.54
|847
|2007.02.07 06:20
|sell
|424
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6660
|848
|2007.02.07 06:30
|sell
|425
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|849
|2007.02.07 07:00
|close
|425
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6692
|143.72
|37329.26
|850
|2007.02.07 07:00
|close
|424
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6660
|-126.81
|37202.45
|851
|2007.02.07 07:00
|sell
|426
|1.00
|1.6689
|0.0000
|1.6669
|852
|2007.02.07 11:10
|sell
|427
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6691
|853
|2007.02.07 13:20
|t/p
|427
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6691
|169.08
|37371.53
|854
|2007.02.07 13:20
|close
|426
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6669
|-8.45
|37363.08
|855
|2007.02.07 13:20
|sell
|428
|1.00
|1.6684
|0.0000
|1.6664
|856
|2007.02.07 15:20
|sell
|429
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6696
|857
|2007.02.07 15:30
|t/p
|429
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6696
|169.08
|37532.16
|858
|2007.02.07 15:30
|close
|428
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6664
|-76.08
|37456.08
|859
|2007.02.07 15:30
|sell
|430
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.6667
|860
|2007.02.07 16:10
|sell
|431
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|861
|2007.02.07 23:30
|t/p
|431
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6701
|169.08
|37625.16
|862
|2007.02.07 23:30
|close
|430
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6667
|-84.54
|37540.62
|863
|2007.02.07 23:30
|sell
|432
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6671
|864
|2007.02.08 00:10
|sell
|433
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6698
|865
|2007.02.08 00:40
|t/p
|433
|1.00
|1.6698
|0.0000
|1.6698
|169.08
|37709.70
|866
|2007.02.08 00:40
|close
|432
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6671
|-31.37
|37678.33
|867
|2007.02.08 00:40
|sell
|434
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6670
|868
|2007.02.08 01:10
|sell
|435
|1.00
|1.6729
|0.0000
|1.6709
|869
|2007.02.08 01:30
|t/p
|435
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6709
|169.08
|37847.41
|870
|2007.02.08 01:30
|close
|434
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6670
|67.63
|37915.04
|871
|2007.02.08 01:30
|sell
|436
|1.00
|1.6676
|0.0000
|1.6656
|872
|2007.02.08 02:10
|sell
|437
|1.00
|1.6703
|0.0000
|1.6683
|873
|2007.02.08 02:20
|t/p
|437
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6683
|169.08
|38084.12
|874
|2007.02.08 02:20
|close
|436
|1.00
|1.6669
|0.0000
|1.6656
|59.17
|38143.29
|875
|2007.02.08 02:20
|sell
|438
|1.00
|1.6663
|0.0000
|1.6643
|876
|2007.02.08 02:40
|sell
|439
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6670
|877
|2007.02.08 02:59
|close
|439
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6670
|143.72
|38287.01
|878
|2007.02.08 02:59
|close
|438
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6643
|-84.54
|38202.47
|879
|2007.02.08 02:59
|sell
|440
|1.00
|1.6667
|0.0000
|1.6647
|880
|2007.02.08 15:20
|sell
|441
|1.00
|1.6693
|0.0000
|1.6673
|881
|2007.02.08 16:30
|t/p
|441
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6673
|169.08
|38371.55
|882
|2007.02.08 16:30
|close
|440
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6647
|-42.27
|38329.28
|883
|2007.02.08 16:30
|sell
|442
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6646
|884
|2007.02.08 16:59
|sell
|443
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6677
|885
|2007.02.08 17:20
|close
|443
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6677
|152.17
|38481.45
|886
|2007.02.08 17:20
|close
|442
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6646
|-109.91
|38371.54
|887
|2007.02.08 17:20
|sell
|444
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6653
|888
|2007.02.08 17:30
|sell
|445
|1.00
|1.6702
|0.0000
|1.6682
|889
|2007.02.08 18:10
|t/p
|445
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6682
|169.08
|38540.62
|890
|2007.02.08 18:10
|close
|444
|1.00
|1.6678
|0.0000
|1.6653
|-42.27
|38498.35
|891
|2007.02.08 18:10
|sell
|446
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6652
|892
|2007.02.09 02:20
|sell
|447
|1.00
|1.6697
|0.0000
|1.6677
|893
|2007.02.09 02:40
|close
|447
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6677
|152.17
|38650.52
|894
|2007.02.09 02:40
|close
|446
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6652
|-55.55
|38594.97
|895
|2007.02.09 02:40
|sell
|448
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6653
|896
|2007.02.09 03:10
|sell
|449
|1.00
|1.6703
|0.0000
|1.6683
|897
|2007.02.09 11:20
|close
|449
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6683
|143.72
|38738.69
|898
|2007.02.09 11:20
|close
|448
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6653
|-109.90
|38628.79
|899
|2007.02.09 11:20
|sell
|450
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6660
|900
|2007.02.09 12:10
|sell
|451
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|901
|2007.02.09 12:20
|t/p
|451
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6718
|169.08
|38797.87
|902
|2007.02.09 12:20
|close
|450
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6660
|-321.25
|38476.62
|903
|2007.02.09 12:20
|sell
|452
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|904
|2007.02.09 13:10
|sell
|453
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|905
|2007.02.09 13:30
|t/p
|453
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6747
|169.08
|38645.70
|906
|2007.02.09 13:30
|close
|452
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6692
|-135.26
|38510.44
|907
|2007.02.09 13:30
|sell
|454
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6702
|908
|2007.02.09 13:40
|sell
|455
|1.00
|1.6757
|0.0000
|1.6737
|909
|2007.02.09 15:10
|t/p
|455
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6737
|169.08
|38679.52
|910
|2007.02.09 15:10
|close
|454
|1.00
|1.6723
|0.0000
|1.6702
|-8.45
|38671.07
|911
|2007.02.09 15:10
|sell
|456
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6697
|912
|2007.02.09 15:40
|sell
|457
|1.00
|1.6746
|0.0000
|1.6726
|913
|2007.02.09 18:30
|t/p
|457
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6726
|169.08
|38840.15
|914
|2007.02.09 18:30
|close
|456
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6697
|-76.08
|38764.07
|915
|2007.02.09 18:30
|sell
|458
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6700
|916
|2007.02.09 19:10
|sell
|459
|1.00
|1.6743
|0.0000
|1.6723
|917
|2007.02.11 23:30
|sell
|460
|2.00
|1.6766
|0.0000
|1.6746
|918
|2007.02.12 00:10
|t/p
|460
|2.00
|1.6746
|0.0000
|1.6746
|345.43
|39109.50
|919
|2007.02.12 00:10
|close
|459
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6723
|-4.83
|39104.67
|920
|2007.02.12 00:10
|close
|458
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6700
|-199.27
|38905.41
|921
|2007.02.12 00:10
|sell
|461
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|922
|2007.02.12 01:10
|sell
|462
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6760
|923
|2007.02.12 01:20
|t/p
|462
|1.00
|1.6760
|0.0000
|1.6760
|169.08
|39074.49
|924
|2007.02.12 01:20
|close
|461
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6718
|-16.91
|39057.58
|925
|2007.02.12 01:20
|sell
|463
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|926
|2007.02.12 01:40
|sell
|464
|1.00
|1.6821
|0.0000
|1.6801
|927
|2007.02.12 02:10
|t/p
|464
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6801
|169.08
|39226.66
|928
|2007.02.12 02:10
|close
|463
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6714
|-566.41
|38660.25
|929
|2007.02.12 02:10
|sell
|465
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6775
|930
|2007.02.12 04:30
|sell
|466
|1.00
|1.6816
|0.0000
|1.6796
|931
|2007.02.12 11:10
|t/p
|466
|1.00
|1.6796
|0.0000
|1.6796
|169.08
|38829.33
|932
|2007.02.12 11:10
|close
|465
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6775
|92.99
|38922.32
|933
|2007.02.12 11:10
|sell
|467
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6758
|934
|2007.02.12 11:30
|sell
|468
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|935
|2007.02.12 11:40
|t/p
|468
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6784
|169.08
|39091.40
|936
|2007.02.12 11:40
|close
|467
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6758
|-16.91
|39074.49
|937
|2007.02.12 11:40
|sell
|469
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|938
|2007.02.12 12:10
|close
|469
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6754
|152.18
|39226.67
|939
|2007.02.12 12:10
|sell
|470
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6730
|940
|2007.02.12 15:10
|sell
|471
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6761
|941
|2007.02.12 15:30
|close
|471
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6761
|143.71
|39370.38
|942
|2007.02.12 15:30
|close
|470
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6730
|-118.36
|39252.02
|943
|2007.02.12 15:30
|sell
|472
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6738
|944
|2007.02.12 16:10
|sell
|473
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6768
|945
|2007.02.12 18:10
|close
|473
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6768
|160.62
|39412.64
|946
|2007.02.12 18:10
|close
|472
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6738
|-93.00
|39319.64
|947
|2007.02.12 18:10
|sell
|474
|1.00
|1.6763
|0.0000
|1.6743
|948
|2007.02.12 18:40
|sell
|475
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|949
|2007.02.12 21:10
|sell
|476
|2.00
|1.6803
|0.0000
|1.6783
|950
|2007.02.13 00:10
|close
|476
|2.00
|1.6784
|0.0000
|1.6783
|328.52
|39648.15
|951
|2007.02.13 00:10
|close
|475
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6763
|-4.83
|39643.33
|952
|2007.02.13 00:10
|close
|474
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6743
|-173.91
|39469.42
|953
|2007.02.13 00:10
|sell
|477
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6758
|954
|2007.02.13 01:10
|sell
|478
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|955
|2007.02.13 02:40
|t/p
|478
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6784
|169.08
|39638.50
|956
|2007.02.13 02:40
|close
|477
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6758
|33.81
|39672.31
|957
|2007.02.13 02:40
|sell
|479
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6748
|958
|2007.02.13 08:10
|sell
|480
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|959
|2007.02.13 08:30
|close
|480
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6774
|160.63
|39832.94
|960
|2007.02.13 08:30
|close
|479
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6748
|-59.18
|39773.76
|961
|2007.02.13 08:30
|sell
|481
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6749
|962
|2007.02.13 09:00
|sell
|482
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6769
|963
|2007.02.13 12:10
|close
|482
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6769
|143.72
|39917.48
|964
|2007.02.13 12:10
|close
|481
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6749
|-25.36
|39892.12
|965
|2007.02.13 12:10
|sell
|483
|1.00
|1.6766
|0.0000
|1.6746
|966
|2007.02.13 12:20
|sell
|484
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6769
|967
|2007.02.13 13:30
|sell
|485
|2.00
|1.6817
|0.0000
|1.6797
|968
|2007.02.13 13:40
|t/p
|485
|2.00
|1.6797
|0.0000
|1.6797
|338.16
|40230.28
|969
|2007.02.13 13:40
|close
|484
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6769
|8.46
|40238.74
|970
|2007.02.13 13:40
|close
|483
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6746
|-185.99
|40052.75
|971
|2007.02.13 13:40
|sell
|486
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6762
|972
|2007.02.13 13:59
|sell
|487
|1.00
|1.6811
|0.0000
|1.6791
|973
|2007.02.13 14:10
|t/p
|487
|1.00
|1.6791
|0.0000
|1.6791
|169.08
|40221.83
|974
|2007.02.13 14:10
|close
|486
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6762
|8.46
|40230.29
|975
|2007.02.13 14:10
|sell
|488
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6755
|976
|2007.02.13 14:20
|sell
|489
|1.00
|1.6819
|0.0000
|1.6799
|977
|2007.02.13 14:30
|t/p
|489
|1.00
|1.6799
|0.0000
|1.6799
|169.08
|40399.37
|978
|2007.02.13 14:30
|close
|488
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6755
|-50.72
|40348.65
|979
|2007.02.13 14:30
|sell
|490
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6755
|980
|2007.02.13 16:40
|close
|490
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6755
|143.72
|40492.37
|981
|2007.02.13 16:40
|sell
|491
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|982
|2007.02.13 16:59
|sell
|492
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6752
|983
|2007.02.13 17:40
|t/p
|492
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6752
|169.08
|40661.45
|984
|2007.02.13 17:40
|close
|491
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6732
|16.91
|40678.36
|985
|2007.02.13 17:40
|sell
|493
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6724
|986
|2007.02.13 20:30
|t/p
|493
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6724
|169.08
|40847.44
|987
|2007.02.13 20:30
|sell
|494
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6698
|988
|2007.02.14 01:40
|sell
|495
|1.00
|1.6739
|0.0000
|1.6719
|989
|2007.02.14 02:20
|close
|495
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6719
|152.18
|40999.62
|990
|2007.02.14 02:20
|close
|494
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6698
|-21.73
|40977.89
|991
|2007.02.14 02:20
|sell
|496
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|992
|2007.02.14 02:30
|sell
|497
|1.00
|1.6739
|0.0000
|1.6719
|993
|2007.02.14 03:10
|close
|497
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6719
|152.18
|41130.07
|994
|2007.02.14 03:10
|close
|496
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6695
|-50.72
|41079.35
|995
|2007.02.14 03:10
|sell
|498
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|996
|2007.02.14 07:30
|t/p
|498
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6695
|169.08
|41248.43
|997
|2007.02.14 07:30
|sell
|499
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6666
|998
|2007.02.14 08:10
|sell
|500
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|999
|2007.02.14 08:20
|t/p
|500
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6714
|169.08
|41417.51
|1000
|2007.02.14 08:20
|close
|499
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6666
|-84.54
|41332.97
|1001
|2007.02.14 08:20
|sell
|501
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6670
|1002
|2007.02.14 08:59
|sell
|502
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6696
|1003
|2007.02.14 09:10
|sell
|503
|2.00
|1.6744
|0.0000
|1.6724
|1004
|2007.02.14 09:40
|t/p
|503
|2.00
|1.6724
|0.0000
|1.6724
|338.16
|41671.13
|1005
|2007.02.14 09:40
|close
|502
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6696
|-33.82
|41637.31
|1006
|2007.02.14 09:40
|close
|501
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6670
|-253.62
|41383.69
|1007
|2007.02.14 09:40
|sell
|504
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|1008
|2007.02.14 10:40
|sell
|505
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|1009
|2007.02.14 15:10
|t/p
|505
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6718
|169.08
|41552.77
|1010
|2007.02.14 15:10
|close
|504
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6694
|-33.81
|41518.96
|1011
|2007.02.14 15:10
|sell
|506
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6692
|1012
|2007.02.14 15:20
|sell
|507
|1.00
|1.6746
|0.0000
|1.6726
|1013
|2007.02.14 15:30
|t/p
|507
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6726
|169.08
|41688.04
|1014
|2007.02.14 15:30
|close
|506
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6692
|-25.36
|41662.68
|1015
|2007.02.14 15:30
|sell
|508
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6689
|1016
|2007.02.14 16:10
|sell
|509
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1017
|2007.02.14 16:20
|t/p
|509
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6732
|169.08
|41831.76
|1018
|2007.02.14 16:20
|close
|508
|1.00
|1.6723
|0.0000
|1.6689
|-118.35
|41713.41
|1019
|2007.02.14 16:20
|sell
|510
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6697
|1020
|2007.02.14 16:59
|sell
|511
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6728
|1021
|2007.02.15 00:40
|sell
|512
|2.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|1022
|2007.02.15 05:10
|t/p
|512
|2.00
|1.6754
|0.0000
|1.6754
|338.16
|42051.57
|1023
|2007.02.15 05:10
|close
|511
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6728
|-39.83
|42011.74
|1024
|2007.02.15 05:10
|close
|510
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6697
|-301.90
|41709.84
|1025
|2007.02.15 05:10
|sell
|513
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6728
|1026
|2007.02.15 09:20
|t/p
|513
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6728
|169.08
|41878.92
|1027
|2007.02.15 09:20
|sell
|514
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6702
|1028
|2007.02.15 09:59
|sell
|515
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6724
|1029
|2007.02.15 12:20
|t/p
|515
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6724
|169.08
|42048.00
|1030
|2007.02.15 12:20
|close
|514
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6702
|16.91
|42064.91
|1031
|2007.02.15 12:20
|sell
|516
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|1032
|2007.02.15 14:10
|sell
|517
|1.00
|1.6735
|0.0000
|1.6715
|1033
|2007.02.15 14:40
|t/p
|517
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6715
|169.08
|42233.99
|1034
|2007.02.15 14:40
|close
|516
|1.00
|1.6713
|0.0000
|1.6694
|8.46
|42242.45
|1035
|2007.02.15 14:40
|sell
|518
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6687
|1036
|2007.02.15 15:00
|sell
|519
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6708
|1037
|2007.02.15 15:10
|sell
|520
|2.00
|1.6749
|0.0000
|1.6729
|1038
|2007.02.15 15:30
|t/p
|520
|2.00
|1.6729
|0.0000
|1.6729
|338.16
|42580.61
|1039
|2007.02.15 15:30
|close
|519
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6708
|8.45
|42589.06
|1040
|2007.02.15 15:30
|close
|518
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6687
|-169.08
|42419.98
|1041
|2007.02.15 15:30
|sell
|521
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|1042
|2007.02.15 16:10
|sell
|522
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1043
|2007.02.15 16:20
|t/p
|522
|1.00
|1.6725
|0.0000
|1.6725
|169.08
|42589.06
|1044
|2007.02.15 16:20
|close
|521
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6701
|-25.37
|42563.69
|1045
|2007.02.15 16:20
|sell
|523
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6698
|1046
|2007.02.15 16:59
|sell
|524
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1047
|2007.02.15 17:40
|sell
|525
|2.00
|1.6766
|0.0000
|1.6746
|1048
|2007.02.15 18:10
|t/p
|525
|2.00
|1.6746
|0.0000
|1.6746
|338.16
|42901.85
|1049
|2007.02.15 18:10
|close
|524
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6725
|42.27
|42944.12
|1050
|2007.02.15 18:10
|close
|523
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6698
|-185.99
|42758.13
|1051
|2007.02.15 18:10
|sell
|526
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|1052
|2007.02.15 18:40
|sell
|527
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6736
|1053
|2007.02.16 02:20
|t/p
|527
|1.00
|1.6736
|0.0000
|1.6736
|172.71
|42930.85
|1054
|2007.02.16 02:20
|close
|526
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6714
|113.54
|43044.39
|1055
|2007.02.16 02:20
|sell
|528
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|1056
|2007.02.16 02:30
|sell
|529
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|1057
|2007.02.16 09:40
|t/p
|529
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6718
|169.08
|43213.47
|1058
|2007.02.16 09:40
|close
|528
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|0.00
|43213.47
|1059
|2007.02.16 09:40
|sell
|530
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6689
|1060
|2007.02.16 10:10
|sell
|531
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6728
|1061
|2007.02.16 10:30
|t/p
|531
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6728
|169.08
|43382.55
|1062
|2007.02.16 10:30
|close
|530
|1.00
|1.6723
|0.0000
|1.6689
|-118.35
|43264.20
|1063
|2007.02.16 10:30
|sell
|532
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6697
|1064
|2007.02.16 10:40
|sell
|533
|1.00
|1.6742
|0.0000
|1.6722
|1065
|2007.02.16 12:30
|close
|533
|1.00
|1.6723
|0.0000
|1.6722
|160.63
|43424.83
|1066
|2007.02.16 12:30
|close
|532
|1.00
|1.6723
|0.0000
|1.6697
|-50.72
|43374.11
|1067
|2007.02.16 12:30
|sell
|534
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6697
|1068
|2007.02.16 12:40
|sell
|535
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|1069
|2007.02.16 13:20
|t/p
|535
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6718
|169.08
|43543.19
|1070
|2007.02.16 13:20
|close
|534
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6697
|50.73
|43593.92
|1071
|2007.02.16 13:20
|sell
|536
|1.00
|1.6705
|0.0000
|1.6685
|1072
|2007.02.16 13:30
|sell
|537
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|1073
|2007.02.16 13:59
|t/p
|537
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6714
|169.08
|43763.00
|1074
|2007.02.16 13:59
|close
|536
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6685
|-76.09
|43686.91
|1075
|2007.02.16 13:59
|sell
|538
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|1076
|2007.02.16 18:20
|close
|538
|1.00
|1.6691
|0.0000
|1.6688
|143.72
|43830.63
|1077
|2007.02.16 18:20
|sell
|539
|1.00
|1.6685
|0.0000
|1.6665
|1078
|2007.02.18 23:30
|sell
|540
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|1079
|2007.02.19 01:10
|t/p
|540
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6688
|172.71
|44003.34
|1080
|2007.02.19 01:10
|close
|539
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.6665
|-13.28
|43990.07
|1081
|2007.02.19 01:10
|sell
|541
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.6661
|1082
|2007.02.19 01:40
|sell
|542
|1.00
|1.6705
|0.0000
|1.6685
|1083
|2007.02.19 02:10
|close
|542
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6685
|143.72
|44133.79
|1084
|2007.02.19 02:10
|close
|541
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6661
|-59.18
|44074.61
|1085
|2007.02.19 02:10
|sell
|543
|1.00
|1.6682
|0.0000
|1.6662
|1086
|2007.02.19 05:40
|sell
|544
|1.00
|1.6703
|0.0000
|1.6683
|1087
|2007.02.19 08:00
|close
|544
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6683
|143.72
|44218.33
|1088
|2007.02.19 08:00
|close
|543
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6662
|-33.81
|44184.52
|1089
|2007.02.19 08:00
|sell
|545
|1.00
|1.6680
|0.0000
|1.6660
|1090
|2007.02.19 10:10
|sell
|546
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|1091
|2007.02.19 10:30
|close
|546
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6688
|152.17
|44336.69
|1092
|2007.02.19 10:30
|close
|545
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.6660
|-84.54
|44252.15
|1093
|2007.02.19 10:30
|sell
|547
|1.00
|1.6684
|0.0000
|1.6664
|1094
|2007.02.19 10:59
|sell
|548
|1.00
|1.6705
|0.0000
|1.6685
|1095
|2007.02.19 11:10
|sell
|549
|2.00
|1.6725
|0.0000
|1.6705
|1096
|2007.02.19 11:20
|t/p
|549
|2.00
|1.6705
|0.0000
|1.6705
|338.16
|44590.31
|1097
|2007.02.19 11:20
|close
|548
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6685
|33.82
|44624.13
|1098
|2007.02.19 11:20
|close
|547
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6664
|-143.71
|44480.42
|1099
|2007.02.19 11:20
|sell
|550
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6675
|1100
|2007.02.19 11:30
|sell
|551
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6702
|1101
|2007.02.19 15:10
|close
|551
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6702
|152.17
|44632.59
|1102
|2007.02.19 15:10
|close
|550
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6675
|-76.09
|44556.50
|1103
|2007.02.19 15:10
|sell
|552
|1.00
|1.6698
|0.0000
|1.6678
|1104
|2007.02.19 15:30
|sell
|553
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6698
|1105
|2007.02.19 20:30
|sell
|554
|2.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1106
|2007.02.19 23:59
|close
|554
|2.00
|1.6726
|0.0000
|1.6725
|321.25
|44877.75
|1107
|2007.02.19 23:59
|close
|553
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6698
|-67.63
|44810.12
|1108
|2007.02.19 23:59
|close
|552
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6678
|-236.71
|44573.41
|1109
|2007.02.19 23:59
|sell
|555
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6700
|1110
|2007.02.20 02:40
|sell
|556
|1.00
|1.6740
|0.0000
|1.6720
|1111
|2007.02.20 03:40
|sell
|557
|2.00
|1.6762
|0.0000
|1.6742
|1112
|2007.02.20 04:10
|close
|557
|2.00
|1.6743
|0.0000
|1.6742
|321.26
|44894.67
|1113
|2007.02.20 04:10
|close
|556
|1.00
|1.6743
|0.0000
|1.6720
|-25.36
|44869.31
|1114
|2007.02.20 04:10
|close
|555
|1.00
|1.6743
|0.0000
|1.6700
|-190.81
|44678.50
|1115
|2007.02.20 04:10
|sell
|558
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6717
|1116
|2007.02.20 06:30
|sell
|559
|1.00
|1.6763
|0.0000
|1.6743
|1117
|2007.02.20 08:20
|t/p
|559
|1.00
|1.6743
|0.0000
|1.6743
|169.08
|44847.58
|1118
|2007.02.20 08:20
|close
|558
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6717
|0.00
|44847.58
|1119
|2007.02.20 08:20
|sell
|560
|1.00
|1.6731
|0.0000
|1.6711
|1120
|2007.02.20 08:40
|sell
|561
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1121
|2007.02.20 09:10
|t/p
|561
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6732
|169.08
|45016.66
|1122
|2007.02.20 09:10
|close
|560
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6711
|25.36
|45042.02
|1123
|2007.02.20 09:10
|sell
|562
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6702
|1124
|2007.02.20 09:30
|sell
|563
|1.00
|1.6749
|0.0000
|1.6729
|1125
|2007.02.20 10:10
|t/p
|563
|1.00
|1.6729
|0.0000
|1.6729
|169.08
|45211.10
|1126
|2007.02.20 10:10
|close
|562
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6702
|16.91
|45228.01
|1127
|2007.02.20 10:10
|sell
|564
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|1128
|2007.02.20 11:10
|sell
|565
|1.00
|1.6741
|0.0000
|1.6721
|1129
|2007.02.20 11:40
|t/p
|565
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6721
|169.08
|45397.09
|1130
|2007.02.20 11:40
|close
|564
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6694
|-8.45
|45388.64
|1131
|2007.02.20 11:40
|sell
|566
|1.00
|1.6709
|0.0000
|1.6689
|1132
|2007.02.20 11:59
|sell
|567
|1.00
|1.6730
|0.0000
|1.6710
|1133
|2007.02.20 12:40
|t/p
|567
|1.00
|1.6710
|0.0000
|1.6710
|169.08
|45557.72
|1134
|2007.02.20 12:40
|close
|566
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6689
|25.37
|45583.09
|1135
|2007.02.20 12:40
|sell
|568
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.6680
|1136
|2007.02.20 15:20
|sell
|569
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6706
|1137
|2007.02.20 15:30
|close
|569
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6706
|160.62
|45743.71
|1138
|2007.02.20 15:30
|close
|568
|1.00
|1.6707
|0.0000
|1.6680
|-59.18
|45684.53
|1139
|2007.02.20 15:30
|sell
|570
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6681
|1140
|2007.02.20 16:10
|sell
|571
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6717
|1141
|2007.02.20 16:20
|t/p
|571
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6717
|169.08
|45853.61
|1142
|2007.02.20 16:20
|close
|570
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6681
|-42.27
|45811.34
|1143
|2007.02.20 16:20
|sell
|572
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.6680
|1144
|2007.02.20 16:59
|sell
|573
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6714
|1145
|2007.02.20 18:30
|close
|573
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6714
|152.18
|45963.52
|1146
|2007.02.20 18:30
|close
|572
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6680
|-135.26
|45828.26
|1147
|2007.02.20 18:30
|sell
|574
|1.00
|1.6710
|0.0000
|1.6690
|1148
|2007.02.20 18:40
|sell
|575
|1.00
|1.6731
|0.0000
|1.6711
|1149
|2007.02.20 20:10
|close
|575
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6711
|160.62
|45988.88
|1150
|2007.02.20 20:10
|close
|574
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6690
|-16.91
|45971.97
|1151
|2007.02.20 20:10
|sell
|576
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|1152
|2007.02.21 00:40
|t/p
|576
|1.00
|1.6686
|0.0000
|1.6686
|172.71
|46144.69
|1153
|2007.02.21 00:40
|sell
|577
|1.00
|1.6675
|0.0000
|1.6655
|1154
|2007.02.21 01:20
|sell
|578
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6676
|1155
|2007.02.21 01:30
|close
|578
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6676
|143.71
|46288.40
|1156
|2007.02.21 01:30
|close
|577
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6655
|-33.82
|46254.58
|1157
|2007.02.21 01:30
|sell
|579
|1.00
|1.6673
|0.0000
|1.6653
|1158
|2007.02.21 02:10
|sell
|580
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6674
|1159
|2007.02.21 03:40
|close
|580
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6674
|143.72
|46398.30
|1160
|2007.02.21 03:40
|close
|579
|1.00
|1.6677
|0.0000
|1.6653
|-33.82
|46364.48
|1161
|2007.02.21 03:40
|sell
|581
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6651
|1162
|2007.02.21 03:59
|sell
|582
|1.00
|1.6692
|0.0000
|1.6672
|1163
|2007.02.21 08:40
|t/p
|582
|1.00
|1.6672
|0.0000
|1.6672
|169.08
|46533.56
|1164
|2007.02.21 08:40
|close
|581
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6651
|84.54
|46618.10
|1165
|2007.02.21 08:40
|sell
|583
|1.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|1166
|2007.02.21 12:40
|t/p
|583
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|169.08
|46787.18
|1167
|2007.02.21 12:40
|sell
|584
|1.00
|1.6629
|0.0000
|1.6609
|1168
|2007.02.21 17:30
|close
|584
|1.00
|1.6611
|0.0000
|1.6609
|152.18
|46939.36
|1169
|2007.02.21 17:30
|sell
|585
|1.00
|1.6605
|0.0000
|1.6585
|1170
|2007.02.22 08:30
|t/p
|585
|1.00
|1.6585
|0.0000
|1.6585
|179.98
|47119.34
|1171
|2007.02.22 08:30
|sell
|586
|1.00
|1.6575
|0.0000
|1.6555
|1172
|2007.02.22 09:10
|sell
|587
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6602
|1173
|2007.02.22 09:20
|t/p
|587
|1.00
|1.6602
|0.0000
|1.6602
|169.08
|47288.42
|1174
|2007.02.22 09:20
|close
|586
|1.00
|1.6588
|0.0000
|1.6555
|-109.90
|47178.52
|1175
|2007.02.22 09:20
|sell
|588
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6562
|1176
|2007.02.22 09:59
|sell
|589
|1.00
|1.6615
|0.0000
|1.6595
|1177
|2007.02.22 10:40
|close
|589
|1.00
|1.6596
|0.0000
|1.6595
|160.63
|47339.15
|1178
|2007.02.22 10:40
|close
|588
|1.00
|1.6596
|0.0000
|1.6562
|-118.35
|47220.80
|1179
|2007.02.22 10:40
|sell
|590
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6570
|1180
|2007.02.22 11:40
|sell
|591
|1.00
|1.6611
|0.0000
|1.6591
|1181
|2007.02.22 15:10
|t/p
|591
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6591
|169.08
|47389.88
|1182
|2007.02.22 15:10
|close
|590
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6570
|0.00
|47389.88
|1183
|2007.02.22 15:10
|sell
|592
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6564
|1184
|2007.02.22 15:20
|sell
|593
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6584
|1185
|2007.02.22 17:20
|sell
|594
|2.00
|1.6632
|0.0000
|1.6612
|1186
|2007.02.22 17:40
|t/p
|594
|2.00
|1.6612
|0.0000
|1.6612
|338.16
|47728.04
|1187
|2007.02.22 17:40
|close
|593
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6584
|0.00
|47728.04
|1188
|2007.02.22 17:40
|close
|592
|1.00
|1.6604
|0.0000
|1.6564
|-169.08
|47558.96
|1189
|2007.02.22 17:40
|sell
|595
|1.00
|1.6598
|0.0000
|1.6578
|1190
|2007.02.22 17:59
|sell
|596
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6610
|1191
|2007.02.23 11:20
|t/p
|596
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6610
|172.71
|47731.67
|1192
|2007.02.23 11:20
|close
|595
|1.00
|1.6608
|0.0000
|1.6578
|-80.91
|47650.76
|1193
|2007.02.23 11:20
|sell
|597
|1.00
|1.6602
|0.0000
|1.6582
|1194
|2007.02.23 13:10
|sell
|598
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6606
|1195
|2007.02.23 16:30
|sell
|599
|2.00
|1.6651
|0.0000
|1.6631
|1196
|2007.02.23 17:10
|t/p
|599
|2.00
|1.6631
|0.0000
|1.6631
|338.16
|47988.92
|1197
|2007.02.23 17:10
|close
|598
|1.00
|1.6620
|0.0000
|1.6606
|50.72
|48039.64
|1198
|2007.02.23 17:10
|close
|597
|1.00
|1.6620
|0.0000
|1.6582
|-152.17
|47887.47
|1199
|2007.02.23 17:10
|sell
|600
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6594
|1200
|2007.02.23 17:40
|sell
|601
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6623
|1201
|2007.02.23 17:59
|close
|601
|1.00
|1.6625
|0.0000
|1.6623
|152.17
|48039.64
|1202
|2007.02.23 17:59
|close
|600
|1.00
|1.6625
|0.0000
|1.6594
|-92.99
|47946.65
|1203
|2007.02.23 17:59
|sell
|602
|1.00
|1.6619
|0.0000
|1.6599
|1204
|2007.02.23 22:30
|sell
|603
|1.00
|1.6639
|0.0000
|1.6619
|1205
|2007.02.26 10:30
|close
|603
|1.00
|1.6621
|0.0000
|1.6619
|155.81
|48102.47
|1206
|2007.02.26 10:30
|close
|602
|1.00
|1.6621
|0.0000
|1.6599
|-13.27
|48089.20
|1207
|2007.02.26 10:30
|sell
|604
|1.00
|1.6615
|0.0000
|1.6595
|1208
|2007.02.26 15:30
|t/p
|604
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6595
|169.08
|48258.28
|1209
|2007.02.26 15:30
|sell
|605
|1.00
|1.6588
|0.0000
|1.6568
|1210
|2007.02.26 18:10
|sell
|606
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6594
|1211
|2007.02.26 18:20
|close
|606
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6594
|160.63
|48418.91
|1212
|2007.02.26 18:20
|close
|605
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6568
|-59.18
|48359.73
|1213
|2007.02.26 18:20
|sell
|607
|1.00
|1.6589
|0.0000
|1.6569
|1214
|2007.02.26 18:59
|sell
|608
|1.00
|1.6611
|0.0000
|1.6591
|1215
|2007.02.27 06:30
|close
|608
|1.00
|1.6592
|0.0000
|1.6591
|164.25
|48523.98
|1216
|2007.02.27 06:30
|close
|607
|1.00
|1.6592
|0.0000
|1.6569
|-21.73
|48502.26
|1217
|2007.02.27 06:30
|sell
|609
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6566
|1218
|2007.02.27 08:10
|sell
|610
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6620
|1219
|2007.02.27 08:40
|t/p
|610
|1.00
|1.6620
|0.0000
|1.6620
|169.08
|48671.34
|1220
|2007.02.27 08:40
|close
|609
|1.00
|1.6592
|0.0000
|1.6566
|-50.73
|48620.61
|1221
|2007.02.27 08:40
|sell
|611
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6566
|1222
|2007.02.27 08:59
|sell
|612
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6602
|1223
|2007.02.27 09:20
|sell
|613
|2.00
|1.6662
|0.0000
|1.6642
|1224
|2007.02.27 09:30
|t/p
|613
|2.00
|1.6642
|0.0000
|1.6642
|338.16
|48958.77
|1225
|2007.02.27 09:30
|close
|612
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6602
|-67.63
|48891.14
|1226
|2007.02.27 09:30
|close
|611
|1.00
|1.6630
|0.0000
|1.6566
|-371.98
|48519.16
|1227
|2007.02.27 09:30
|sell
|614
|1.00
|1.6624
|0.0000
|1.6604
|1228
|2007.02.27 09:59
|sell
|615
|1.00
|1.6656
|0.0000
|1.6636
|1229
|2007.02.27 10:40
|sell
|616
|2.00
|1.6683
|0.0000
|1.6663
|1230
|2007.02.27 10:59
|close
|616
|2.00
|1.6665
|0.0000
|1.6663
|304.34
|48823.50
|1231
|2007.02.27 10:59
|close
|615
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6636
|-76.09
|48747.41
|1232
|2007.02.27 10:59
|close
|614
|1.00
|1.6665
|0.0000
|1.6604
|-346.61
|48400.80
|1233
|2007.02.27 10:59
|sell
|617
|1.00
|1.6659
|0.0000
|1.6639
|1234
|2007.02.27 12:30
|sell
|618
|1.00
|1.6684
|0.0000
|1.6664
|1235
|2007.02.27 14:40
|sell
|619
|2.00
|1.6710
|0.0000
|1.6690
|1236
|2007.02.27 15:40
|sell
|620
|4.00
|1.6733
|0.0000
|1.6713
|1237
|2007.02.27 16:10
|t/p
|620
|4.00
|1.6713
|0.0000
|1.6713
|676.32
|49077.12
|1238
|2007.02.27 16:10
|close
|619
|2.00
|1.6694
|0.0000
|1.6690
|270.53
|49347.65
|1239
|2007.02.27 16:10
|close
|618
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6664
|-84.54
|49263.11
|1240
|2007.02.27 16:10
|close
|617
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6639
|-295.89
|48967.22
|1241
|2007.02.27 16:10
|sell
|621
|1.00
|1.6688
|0.0000
|1.6668
|1242
|2007.02.27 16:30
|sell
|622
|1.00
|1.6710
|0.0000
|1.6690
|1243
|2007.02.27 20:10
|sell
|623
|2.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1244
|2007.02.27 20:30
|t/p
|623
|2.00
|1.6732
|0.0000
|1.6732
|338.16
|49305.38
|1245
|2007.02.27 20:30
|close
|622
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6690
|-59.18
|49246.20
|1246
|2007.02.27 20:30
|close
|621
|1.00
|1.6717
|0.0000
|1.6668
|-245.17
|49001.03
|1247
|2007.02.27 20:30
|sell
|624
|1.00
|1.6711
|0.0000
|1.6691
|1248
|2007.02.27 20:59
|sell
|625
|1.00
|1.6742
|0.0000
|1.6722
|1249
|2007.02.27 21:10
|sell
|626
|2.00
|1.6793
|0.0000
|1.6773
|1250
|2007.02.27 21:20
|t/p
|626
|2.00
|1.6773
|0.0000
|1.6773
|338.16
|49339.19
|1251
|2007.02.27 21:20
|close
|625
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6722
|-16.91
|49322.28
|1252
|2007.02.27 21:20
|close
|624
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6691
|-278.99
|49043.29
|1253
|2007.02.27 21:20
|sell
|627
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|1254
|2007.02.27 21:30
|sell
|628
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|1255
|2007.02.27 21:40
|sell
|629
|2.00
|1.6822
|0.0000
|1.6802
|1256
|2007.02.27 21:59
|t/p
|629
|2.00
|1.6802
|0.0000
|1.6802
|338.16
|49381.45
|1257
|2007.02.27 21:59
|close
|628
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6747
|-278.98
|49102.47
|1258
|2007.02.27 21:59
|close
|627
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6718
|-524.15
|48578.32
|1259
|2007.02.27 21:59
|sell
|630
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1260
|2007.02.27 22:40
|sell
|631
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6794
|1261
|2007.02.27 23:10
|t/p
|631
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6794
|169.08
|48747.40
|1262
|2007.02.27 23:10
|close
|630
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6774
|67.64
|48815.04
|1263
|2007.02.27 23:10
|sell
|632
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6760
|1264
|2007.02.27 23:40
|sell
|633
|1.00
|1.6812
|0.0000
|1.6792
|1265
|2007.02.28 00:30
|sell
|634
|2.00
|1.6835
|0.0000
|1.6815
|1266
|2007.02.28 01:10
|t/p
|634
|2.00
|1.6815
|0.0000
|1.6815
|338.16
|49153.20
|1267
|2007.02.28 01:10
|close
|633
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6792
|54.36
|49207.56
|1268
|2007.02.28 01:10
|close
|632
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6760
|-216.17
|48991.39
|1269
|2007.02.28 01:10
|sell
|635
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6780
|1270
|2007.02.28 01:20
|sell
|636
|1.00
|1.6826
|0.0000
|1.6806
|1271
|2007.02.28 02:10
|t/p
|635
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6780
|169.08
|49160.47
|1272
|2007.02.28 02:10
|t/p
|636
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6806
|169.08
|49329.55
|1273
|2007.02.28 02:10
|buy
|637
|1.00
|1.6777
|0.0000
|1.6797
|1274
|2007.02.28 02:40
|t/p
|637
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6797
|169.04
|49498.59
|1275
|2007.02.28 02:40
|buy
|638
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6838
|1276
|2007.02.28 02:59
|buy
|639
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6807
|1277
|2007.02.28 05:30
|buy
|640
|2.00
|1.6768
|0.0000
|1.6788
|1278
|2007.02.28 06:10
|t/p
|640
|2.00
|1.6788
|0.0000
|1.6788
|338.08
|49836.67
|1279
|2007.02.28 06:10
|close
|639
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6807
|8.46
|49845.13
|1280
|2007.02.28 06:10
|close
|638
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6838
|-253.56
|49591.57
|1281
|2007.02.28 06:20
|sell
|641
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|1282
|2007.02.28 07:20
|sell
|642
|1.00
|1.6796
|0.0000
|1.6776
|1283
|2007.02.28 07:30
|t/p
|642
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6776
|169.08
|49760.65
|1284
|2007.02.28 07:30
|close
|641
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6747
|-25.36
|49735.29
|1285
|2007.02.28 07:30
|sell
|643
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6744
|1286
|2007.02.28 07:59
|sell
|644
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|1287
|2007.02.28 08:40
|t/p
|644
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6764
|169.08
|49904.37
|1288
|2007.02.28 08:40
|close
|643
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6744
|42.27
|49946.64
|1289
|2007.02.28 08:40
|sell
|645
|1.00
|1.6753
|0.0000
|1.6733
|1290
|2007.02.28 10:40
|t/p
|645
|1.00
|1.6733
|0.0000
|1.6733
|169.08
|50115.72
|1291
|2007.02.28 10:40
|sell
|646
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|1292
|2007.02.28 11:20
|sell
|647
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6727
|1293
|2007.02.28 11:30
|t/p
|647
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6727
|169.08
|50284.80
|1294
|2007.02.28 11:30
|close
|646
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6695
|-50.72
|50234.08
|1295
|2007.02.28 11:30
|sell
|648
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6695
|1296
|2007.02.28 11:59
|sell
|649
|1.00
|1.6736
|0.0000
|1.6716
|1297
|2007.02.28 13:10
|sell
|650
|2.00
|1.6775
|0.0000
|1.6755
|1298
|2007.02.28 13:30
|t/p
|650
|2.00
|1.6755
|0.0000
|1.6755
|338.16
|50572.24
|1299
|2007.02.28 13:30
|close
|649
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6716
|-118.36
|50453.88
|1300
|2007.02.28 13:30
|close
|648
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6695
|-295.89
|50157.99
|1301
|2007.02.28 13:30
|sell
|651
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6724
|1302
|2007.02.28 13:59
|sell
|652
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6752
|1303
|2007.02.28 14:20
|t/p
|652
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6752
|169.08
|50327.07
|1304
|2007.02.28 14:20
|close
|651
|1.00
|1.6751
|0.0000
|1.6724
|-59.17
|50267.90
|1305
|2007.02.28 14:20
|sell
|653
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1306
|2007.02.28 14:40
|sell
|654
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|1307
|2007.02.28 15:10
|t/p
|654
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6747
|169.08
|50436.98
|1308
|2007.02.28 15:10
|close
|653
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6725
|8.45
|50445.43
|1309
|2007.02.28 15:10
|sell
|655
|1.00
|1.6738
|0.0000
|1.6718
|1310
|2007.02.28 15:40
|sell
|656
|1.00
|1.6765
|0.0000
|1.6745
|1311
|2007.02.28 16:10
|t/p
|656
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6745
|169.08
|50614.51
|1312
|2007.02.28 16:10
|close
|655
|1.00
|1.6742
|0.0000
|1.6718
|-33.82
|50580.69
|1313
|2007.02.28 16:10
|sell
|657
|1.00
|1.6736
|0.0000
|1.6716
|1314
|2007.02.28 16:30
|sell
|658
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|1315
|2007.02.28 16:40
|t/p
|658
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6764
|169.08
|50749.77
|1316
|2007.02.28 16:40
|close
|657
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6716
|-236.72
|50513.05
|1317
|2007.02.28 16:40
|sell
|659
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6738
|1318
|2007.02.28 19:30
|sell
|660
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6761
|1319
|2007.03.01 00:20
|sell
|661
|2.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1320
|2007.03.01 03:30
|sell
|662
|4.00
|1.6831
|0.0000
|1.6811
|1321
|2007.03.01 04:10
|close
|662
|4.00
|1.6814
|0.0000
|1.6811
|574.88
|51087.93
|1322
|2007.03.01 04:10
|close
|661
|2.00
|1.6814
|0.0000
|1.6789
|-84.54
|51003.39
|1323
|2007.03.01 04:10
|close
|660
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6761
|-268.09
|50735.30
|1324
|2007.03.01 04:10
|close
|659
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6738
|-462.53
|50272.77
|1325
|2007.03.01 04:10
|sell
|663
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6788
|1326
|2007.03.01 07:40
|sell
|664
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.6810
|1327
|2007.03.01 08:40
|t/p
|664
|1.00
|1.6810
|0.0000
|1.6810
|169.08
|50441.85
|1328
|2007.03.01 08:40
|close
|663
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6788
|160.62
|50602.47
|1329
|2007.03.01 08:40
|sell
|665
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|1330
|2007.03.01 08:59
|sell
|666
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6786
|1331
|2007.03.01 10:20
|t/p
|666
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6786
|169.08
|50771.55
|1332
|2007.03.01 10:20
|close
|665
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6763
|59.18
|50830.73
|1333
|2007.03.01 10:20
|sell
|667
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6750
|1334
|2007.03.01 11:20
|sell
|668
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6773
|1335
|2007.03.01 13:10
|sell
|669
|2.00
|1.6832
|0.0000
|1.6812
|1336
|2007.03.01 13:30
|t/p
|669
|2.00
|1.6812
|0.0000
|1.6812
|338.16
|51168.89
|1337
|2007.03.01 13:30
|close
|668
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6773
|-16.91
|51151.98
|1338
|2007.03.01 13:30
|close
|667
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6750
|-211.35
|50940.63
|1339
|2007.03.01 13:30
|sell
|670
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6769
|1340
|2007.03.01 13:40
|sell
|671
|1.00
|1.6811
|0.0000
|1.6791
|1341
|2007.03.01 14:10
|sell
|672
|2.00
|1.6839
|0.0000
|1.6819
|1342
|2007.03.01 14:20
|t/p
|672
|2.00
|1.6819
|0.0000
|1.6819
|338.16
|51278.79
|1343
|2007.03.01 14:20
|close
|671
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6791
|118.35
|51397.14
|1344
|2007.03.01 14:20
|close
|670
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6769
|-67.63
|51329.51
|1345
|2007.03.01 14:20
|sell
|673
|1.00
|1.6791
|0.0000
|1.6771
|1346
|2007.03.01 14:30
|sell
|674
|1.00
|1.6817
|0.0000
|1.6797
|1347
|2007.03.01 15:40
|sell
|675
|2.00
|1.6853
|0.0000
|1.6833
|1348
|2007.03.01 15:59
|t/p
|675
|2.00
|1.6833
|0.0000
|1.6833
|338.16
|51667.67
|1349
|2007.03.01 15:59
|close
|674
|1.00
|1.6826
|0.0000
|1.6797
|-76.08
|51591.59
|1350
|2007.03.01 15:59
|close
|673
|1.00
|1.6826
|0.0000
|1.6771
|-295.89
|51295.70
|1351
|2007.03.01 15:59
|sell
|676
|1.00
|1.6820
|0.0000
|1.6800
|1352
|2007.03.01 16:10
|t/p
|676
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6800
|169.08
|51464.78
|1353
|2007.03.01 16:10
|sell
|677
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6728
|1354
|2007.03.01 16:30
|sell
|678
|1.00
|1.6822
|0.0000
|1.6802
|1355
|2007.03.01 16:40
|t/p
|678
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6802
|169.08
|51633.86
|1356
|2007.03.01 16:40
|close
|677
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6728
|-160.63
|51473.23
|1357
|2007.03.01 16:40
|sell
|679
|1.00
|1.6761
|0.0000
|1.6741
|1358
|2007.03.01 17:20
|sell
|680
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|1359
|2007.03.01 17:30
|t/p
|680
|1.00
|1.6763
|0.0000
|1.6763
|169.08
|51642.31
|1360
|2007.03.01 17:30
|close
|679
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6741
|42.27
|51684.58
|1361
|2007.03.01 17:30
|sell
|681
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6730
|1362
|2007.03.01 17:40
|sell
|682
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6753
|1363
|2007.03.01 17:59
|close
|682
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6753
|143.72
|51828.30
|1364
|2007.03.01 17:59
|close
|681
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6730
|-50.72
|51777.58
|1365
|2007.03.01 17:59
|sell
|683
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6730
|1366
|2007.03.01 18:10
|sell
|684
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|1367
|2007.03.01 18:40
|t/p
|684
|1.00
|1.6763
|0.0000
|1.6763
|169.08
|51946.66
|1368
|2007.03.01 18:40
|close
|683
|1.00
|1.6751
|0.0000
|1.6730
|-8.45
|51938.21
|1369
|2007.03.01 18:40
|sell
|685
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1370
|2007.03.01 18:59
|sell
|686
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|1371
|2007.03.01 19:20
|sell
|687
|2.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1372
|2007.03.01 19:40
|close
|687
|2.00
|1.6776
|0.0000
|1.6774
|304.34
|52242.55
|1373
|2007.03.01 19:40
|close
|686
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6754
|-16.90
|52225.65
|1374
|2007.03.01 19:40
|close
|685
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6725
|-262.07
|51963.58
|1375
|2007.03.01 19:40
|sell
|688
|1.00
|1.6770
|0.0000
|1.6750
|1376
|2007.03.01 20:10
|sell
|689
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1377
|2007.03.01 20:20
|t/p
|689
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6789
|169.08
|52132.66
|1378
|2007.03.01 20:20
|close
|688
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.6750
|-160.63
|51972.03
|1379
|2007.03.01 20:20
|sell
|690
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6763
|1380
|2007.03.01 22:40
|sell
|691
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6786
|1381
|2007.03.02 00:10
|t/p
|691
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6786
|172.71
|52144.75
|1382
|2007.03.02 00:10
|close
|690
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6763
|71.26
|52216.01
|1383
|2007.03.02 00:10
|sell
|692
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6749
|1384
|2007.03.02 00:20
|sell
|693
|1.00
|1.6792
|0.0000
|1.6772
|1385
|2007.03.02 01:10
|close
|693
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6772
|152.17
|52368.18
|1386
|2007.03.02 01:10
|close
|692
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6749
|-42.27
|52325.91
|1387
|2007.03.02 01:10
|sell
|694
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6748
|1388
|2007.03.02 01:20
|close
|694
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6748
|152.17
|52478.08
|1389
|2007.03.02 01:20
|sell
|695
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6724
|1390
|2007.03.02 01:30
|sell
|696
|1.00
|1.6779
|0.0000
|1.6759
|1391
|2007.03.02 01:40
|t/p
|696
|1.00
|1.6759
|0.0000
|1.6759
|169.08
|52647.16
|1392
|2007.03.02 01:40
|close
|695
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6724
|-101.44
|52545.72
|1393
|2007.03.02 01:40
|sell
|697
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6730
|1394
|2007.03.02 02:20
|sell
|698
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|1395
|2007.03.02 07:20
|sell
|699
|2.00
|1.6813
|0.0000
|1.6793
|1396
|2007.03.02 07:30
|t/p
|699
|2.00
|1.6793
|0.0000
|1.6793
|338.16
|52883.88
|1397
|2007.03.02 07:30
|close
|698
|1.00
|1.6792
|0.0000
|1.6756
|-135.27
|52748.61
|1398
|2007.03.02 07:30
|close
|697
|1.00
|1.6792
|0.0000
|1.6730
|-355.07
|52393.54
|1399
|2007.03.02 07:30
|sell
|700
|1.00
|1.6786
|0.0000
|1.6766
|1400
|2007.03.02 07:59
|sell
|701
|1.00
|1.6807
|0.0000
|1.6787
|1401
|2007.03.02 10:10
|close
|701
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6787
|160.63
|52554.17
|1402
|2007.03.02 10:10
|close
|700
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6766
|-16.91
|52537.26
|1403
|2007.03.02 10:10
|sell
|702
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6762
|1404
|2007.03.02 10:30
|sell
|703
|1.00
|1.6811
|0.0000
|1.6791
|1405
|2007.03.02 11:10
|close
|703
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6791
|152.17
|52689.43
|1406
|2007.03.02 11:10
|close
|702
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6762
|-92.99
|52596.44
|1407
|2007.03.02 11:10
|sell
|704
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6767
|1408
|2007.03.02 12:10
|sell
|705
|1.00
|1.6816
|0.0000
|1.6796
|1409
|2007.03.02 12:40
|close
|705
|1.00
|1.6799
|0.0000
|1.6796
|143.71
|52740.15
|1410
|2007.03.02 12:40
|close
|704
|1.00
|1.6799
|0.0000
|1.6767
|-101.45
|52638.70
|1411
|2007.03.02 12:40
|sell
|706
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6773
|1412
|2007.03.02 12:59
|sell
|707
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6794
|1413
|2007.03.02 13:20
|sell
|708
|2.00
|1.6839
|0.0000
|1.6819
|1414
|2007.03.02 13:30
|t/p
|708
|2.00
|1.6819
|0.0000
|1.6819
|338.16
|52976.86
|1415
|2007.03.02 13:30
|close
|707
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6794
|101.45
|53078.31
|1416
|2007.03.02 13:30
|close
|706
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6773
|-76.09
|53002.22
|1417
|2007.03.02 13:30
|sell
|709
|1.00
|1.6796
|0.0000
|1.6776
|1418
|2007.03.02 14:10
|sell
|710
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.6812
|1419
|2007.03.02 14:20
|t/p
|710
|1.00
|1.6812
|0.0000
|1.6812
|169.08
|53171.30
|1420
|2007.03.02 14:20
|close
|709
|1.00
|1.6807
|0.0000
|1.6776
|-93.00
|53078.30
|1421
|2007.03.02 14:20
|sell
|711
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6781
|1422
|2007.03.02 14:40
|sell
|712
|1.00
|1.6844
|0.0000
|1.6824
|1423
|2007.03.02 15:10
|t/p
|712
|1.00
|1.6824
|0.0000
|1.6824
|169.08
|53247.38
|1424
|2007.03.02 15:10
|close
|711
|1.00
|1.6803
|0.0000
|1.6781
|-16.91
|53230.47
|1425
|2007.03.02 15:10
|sell
|713
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6777
|1426
|2007.03.02 15:30
|sell
|714
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6817
|1427
|2007.03.02 15:40
|t/p
|714
|1.00
|1.6817
|0.0000
|1.6817
|169.08
|53399.55
|1428
|2007.03.02 15:40
|close
|713
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6777
|-152.17
|53247.38
|1429
|2007.03.02 15:40
|sell
|715
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1430
|2007.03.02 18:20
|sell
|716
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6817
|1431
|2007.03.02 20:30
|sell
|717
|2.00
|1.6858
|0.0000
|1.6838
|1432
|2007.03.02 22:40
|sell
|718
|4.00
|1.6881
|0.0000
|1.6861
|1433
|2007.03.05 00:30
|sell
|719
|8.00
|1.6903
|0.0000
|1.6883
|1434
|2007.03.05 01:40
|sell
|720
|16.00
|1.6944
|0.0000
|1.6924
|1435
|2007.03.05 01:59
|close
|720
|16.00
|1.6925
|0.0000
|1.6924
|2570.02
|55817.40
|1436
|2007.03.05 01:59
|close
|719
|8.00
|1.6925
|0.0000
|1.6883
|-1487.90
|54329.50
|1437
|2007.03.05 01:59
|close
|718
|4.00
|1.6925
|0.0000
|1.6861
|-1473.37
|52856.14
|1438
|2007.03.05 01:59
|close
|717
|2.00
|1.6925
|0.0000
|1.6838
|-1125.57
|51730.56
|1439
|2007.03.05 01:59
|close
|716
|1.00
|1.6925
|0.0000
|1.6817
|-740.32
|50990.25
|1440
|2007.03.05 01:59
|close
|715
|1.00
|1.6925
|0.0000
|1.6789
|-977.03
|50013.22
|1441
|2007.03.05 01:59
|sell
|721
|1.00
|1.6919
|0.0000
|1.6899
|1442
|2007.03.05 02:40
|sell
|722
|1.00
|1.6945
|0.0000
|1.6925
|1443
|2007.03.05 02:59
|t/p
|722
|1.00
|1.6925
|0.0000
|1.6925
|169.08
|50182.30
|1444
|2007.03.05 02:59
|close
|721
|1.00
|1.6918
|0.0000
|1.6899
|8.46
|50190.76
|1445
|2007.03.05 02:59
|sell
|723
|1.00
|1.6912
|0.0000
|1.6892
|1446
|2007.03.05 04:30
|sell
|724
|1.00
|1.6936
|0.0000
|1.6916
|1447
|2007.03.05 04:59
|close
|724
|1.00
|1.6918
|0.0000
|1.6916
|152.17
|50342.93
|1448
|2007.03.05 04:59
|close
|723
|1.00
|1.6918
|0.0000
|1.6892
|-50.72
|50292.21
|1449
|2007.03.05 04:59
|sell
|725
|1.00
|1.6912
|0.0000
|1.6892
|1450
|2007.03.05 05:20
|sell
|726
|1.00
|1.6932
|0.0000
|1.6912
|1451
|2007.03.05 06:10
|sell
|727
|2.00
|1.6961
|0.0000
|1.6941
|1452
|2007.03.05 06:20
|t/p
|727
|2.00
|1.6941
|0.0000
|1.6941
|338.16
|50630.37
|1453
|2007.03.05 06:20
|close
|726
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6912
|93.00
|50723.37
|1454
|2007.03.05 06:20
|close
|725
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6892
|-76.08
|50647.29
|1455
|2007.03.05 06:20
|sell
|728
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1456
|2007.03.05 06:30
|sell
|729
|1.00
|1.6954
|0.0000
|1.6934
|1457
|2007.03.05 06:40
|t/p
|729
|1.00
|1.6934
|0.0000
|1.6934
|169.08
|50816.37
|1458
|2007.03.05 06:40
|close
|728
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6895
|-50.72
|50765.65
|1459
|2007.03.05 06:40
|sell
|730
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1460
|2007.03.05 06:59
|sell
|731
|1.00
|1.6943
|0.0000
|1.6923
|1461
|2007.03.05 07:40
|sell
|732
|2.00
|1.6963
|0.0000
|1.6943
|1462
|2007.03.05 08:00
|close
|732
|2.00
|1.6946
|0.0000
|1.6943
|287.43
|51053.08
|1463
|2007.03.05 08:00
|close
|731
|1.00
|1.6946
|0.0000
|1.6923
|-25.36
|51027.72
|1464
|2007.03.05 08:00
|close
|730
|1.00
|1.6946
|0.0000
|1.6895
|-262.07
|50765.65
|1465
|2007.03.05 08:00
|sell
|733
|1.00
|1.6940
|0.0000
|1.6920
|1466
|2007.03.05 08:40
|sell
|734
|1.00
|1.6966
|0.0000
|1.6946
|1467
|2007.03.05 08:59
|t/p
|734
|1.00
|1.6946
|0.0000
|1.6946
|169.08
|50934.73
|1468
|2007.03.05 08:59
|close
|733
|1.00
|1.6944
|0.0000
|1.6920
|-33.82
|50900.91
|1469
|2007.03.05 08:59
|sell
|735
|1.00
|1.6938
|0.0000
|1.6918
|1470
|2007.03.05 09:30
|sell
|736
|1.00
|1.6969
|0.0000
|1.6949
|1471
|2007.03.05 09:59
|t/p
|736
|1.00
|1.6949
|0.0000
|1.6949
|169.08
|51069.99
|1472
|2007.03.05 09:59
|close
|735
|1.00
|1.6937
|0.0000
|1.6918
|8.45
|51078.44
|1473
|2007.03.05 09:59
|sell
|737
|1.00
|1.6931
|0.0000
|1.6911
|1474
|2007.03.05 11:10
|sell
|738
|1.00
|1.6977
|0.0000
|1.6957
|1475
|2007.03.05 11:30
|t/p
|738
|1.00
|1.6957
|0.0000
|1.6957
|169.08
|51247.52
|1476
|2007.03.05 11:30
|close
|737
|1.00
|1.6956
|0.0000
|1.6911
|-211.35
|51036.17
|1477
|2007.03.05 11:30
|sell
|739
|1.00
|1.6950
|0.0000
|1.6930
|1478
|2007.03.05 11:40
|t/p
|739
|1.00
|1.6930
|0.0000
|1.6930
|169.08
|51205.25
|1479
|2007.03.05 11:40
|sell
|740
|1.00
|1.6914
|0.0000
|1.6894
|1480
|2007.03.05 11:59
|sell
|741
|1.00
|1.6938
|0.0000
|1.6918
|1481
|2007.03.05 12:40
|t/p
|741
|1.00
|1.6918
|0.0000
|1.6918
|169.08
|51374.33
|1482
|2007.03.05 12:40
|close
|740
|1.00
|1.6908
|0.0000
|1.6894
|50.73
|51425.06
|1483
|2007.03.05 12:40
|sell
|742
|1.00
|1.6902
|0.0000
|1.6882
|1484
|2007.03.05 13:30
|t/p
|742
|1.00
|1.6882
|0.0000
|1.6882
|169.08
|51594.14
|1485
|2007.03.05 13:30
|sell
|743
|1.00
|1.6875
|0.0000
|1.6855
|1486
|2007.03.05 13:40
|sell
|744
|1.00
|1.6911
|0.0000
|1.6891
|1487
|2007.03.05 13:59
|t/p
|744
|1.00
|1.6891
|0.0000
|1.6891
|169.08
|51763.22
|1488
|2007.03.05 13:59
|close
|743
|1.00
|1.6891
|0.0000
|1.6855
|-135.26
|51627.96
|1489
|2007.03.05 13:59
|sell
|745
|1.00
|1.6885
|0.0000
|1.6865
|1490
|2007.03.05 14:20
|sell
|746
|1.00
|1.6911
|0.0000
|1.6891
|1491
|2007.03.05 14:40
|t/p
|746
|1.00
|1.6891
|0.0000
|1.6891
|169.08
|51797.04
|1492
|2007.03.05 14:40
|close
|745
|1.00
|1.6889
|0.0000
|1.6865
|-33.82
|51763.22
|1493
|2007.03.05 14:40
|sell
|747
|1.00
|1.6883
|0.0000
|1.6863
|1494
|2007.03.05 14:59
|sell
|748
|1.00
|1.6913
|0.0000
|1.6893
|1495
|2007.03.05 15:10
|sell
|749
|2.00
|1.6944
|0.0000
|1.6924
|1496
|2007.03.05 15:40
|t/p
|749
|2.00
|1.6924
|0.0000
|1.6924
|338.16
|52101.38
|1497
|2007.03.05 15:40
|close
|748
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6893
|-67.63
|52033.75
|1498
|2007.03.05 15:40
|close
|747
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6863
|-321.25
|51712.50
|1499
|2007.03.05 15:40
|sell
|750
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1500
|2007.03.05 15:59
|sell
|751
|1.00
|1.6945
|0.0000
|1.6925
|1501
|2007.03.05 16:30
|t/p
|751
|1.00
|1.6925
|0.0000
|1.6925
|169.08
|51881.58
|1502
|2007.03.05 16:30
|close
|750
|1.00
|1.6919
|0.0000
|1.6895
|-33.82
|51847.76
|1503
|2007.03.05 16:30
|sell
|752
|1.00
|1.6913
|0.0000
|1.6893
|1504
|2007.03.05 16:40
|sell
|753
|1.00
|1.6936
|0.0000
|1.6916
|1505
|2007.03.05 18:30
|sell
|754
|2.00
|1.6963
|0.0000
|1.6943
|1506
|2007.03.05 20:40
|sell
|755
|4.00
|1.6999
|0.0000
|1.6979
|1507
|2007.03.05 22:10
|close
|755
|4.00
|1.6980
|0.0000
|1.6979
|642.50
|52490.26
|1508
|2007.03.05 22:10
|close
|754
|2.00
|1.6980
|0.0000
|1.6943
|-287.44
|52202.82
|1509
|2007.03.05 22:10
|close
|753
|1.00
|1.6980
|0.0000
|1.6916
|-371.98
|51830.84
|1510
|2007.03.05 22:10
|close
|752
|1.00
|1.6980
|0.0000
|1.6893
|-566.42
|51264.42
|1511
|2007.03.05 22:10
|sell
|756
|1.00
|1.6974
|0.0000
|1.6954
|1512
|2007.03.05 23:30
|sell
|757
|1.00
|1.7024
|0.0000
|1.7004
|1513
|2007.03.06 00:10
|close
|757
|1.00
|1.7006
|0.0000
|1.7004
|155.81
|51420.23
|1514
|2007.03.06 00:10
|close
|756
|1.00
|1.7006
|0.0000
|1.6954
|-266.89
|51153.35
|1515
|2007.03.06 00:10
|sell
|758
|1.00
|1.7000
|0.0000
|1.6980
|1516
|2007.03.06 00:20
|sell
|759
|1.00
|1.7029
|0.0000
|1.7009
|1517
|2007.03.06 00:59
|t/p
|759
|1.00
|1.7009
|0.0000
|1.7009
|169.08
|51322.43
|1518
|2007.03.06 00:59
|close
|758
|1.00
|1.7008
|0.0000
|1.6980
|-67.63
|51254.80
|1519
|2007.03.06 00:59
|sell
|760
|1.00
|1.7002
|0.0000
|1.6982
|1520
|2007.03.06 01:10
|t/p
|760
|1.00
|1.6982
|0.0000
|1.6982
|169.08
|51423.88
|1521
|2007.03.06 01:10
|sell
|761
|1.00
|1.6969
|0.0000
|1.6949
|1522
|2007.03.06 01:20
|t/p
|761
|1.00
|1.6949
|0.0000
|1.6949
|169.08
|51592.96
|1523
|2007.03.06 01:20
|sell
|762
|1.00
|1.6943
|0.0000
|1.6923
|1524
|2007.03.06 01:40
|sell
|763
|1.00
|1.7007
|0.0000
|1.6987
|1525
|2007.03.06 01:59
|t/p
|763
|1.00
|1.6987
|0.0000
|1.6987
|169.08
|51762.04
|1526
|2007.03.06 01:59
|close
|762
|1.00
|1.6966
|0.0000
|1.6923
|-194.44
|51567.60
|1527
|2007.03.06 01:59
|sell
|764
|1.00
|1.6960
|0.0000
|1.6940
|1528
|2007.03.06 02:10
|t/p
|764
|1.00
|1.6940
|0.0000
|1.6940
|169.08
|51736.68
|1529
|2007.03.06 02:10
|sell
|765
|1.00
|1.6932
|0.0000
|1.6912
|1530
|2007.03.06 02:30
|sell
|766
|1.00
|1.6965
|0.0000
|1.6945
|1531
|2007.03.06 03:00
|close
|766
|1.00
|1.6947
|0.0000
|1.6945
|152.17
|51888.85
|1532
|2007.03.06 03:00
|close
|765
|1.00
|1.6947
|0.0000
|1.6912
|-126.81
|51762.04
|1533
|2007.03.06 03:00
|sell
|767
|1.00
|1.6941
|0.0000
|1.6921
|1534
|2007.03.06 03:40
|t/p
|767
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6921
|169.08
|51931.12
|1535
|2007.03.06 03:40
|sell
|768
|1.00
|1.6910
|0.0000
|1.6890
|1536
|2007.03.06 04:10
|sell
|769
|1.00
|1.6933
|0.0000
|1.6913
|1537
|2007.03.06 10:10
|sell
|770
|2.00
|1.6964
|0.0000
|1.6944
|1538
|2007.03.06 10:30
|t/p
|770
|2.00
|1.6944
|0.0000
|1.6944
|338.16
|52269.28
|1539
|2007.03.06 10:30
|close
|769
|1.00
|1.6935
|0.0000
|1.6913
|-16.91
|52252.37
|1540
|2007.03.06 10:30
|close
|768
|1.00
|1.6935
|0.0000
|1.6890
|-211.35
|52041.02
|1541
|2007.03.06 10:30
|sell
|771
|1.00
|1.6929
|0.0000
|1.6909
|1542
|2007.03.06 11:40
|sell
|772
|1.00
|1.6952
|0.0000
|1.6932
|1543
|2007.03.06 13:10
|close
|772
|1.00
|1.6933
|0.0000
|1.6932
|160.63
|52201.65
|1544
|2007.03.06 13:10
|close
|771
|1.00
|1.6933
|0.0000
|1.6909
|-33.81
|52167.84
|1545
|2007.03.06 13:10
|sell
|773
|1.00
|1.6927
|0.0000
|1.6907
|1546
|2007.03.06 13:40
|sell
|774
|1.00
|1.6947
|0.0000
|1.6927
|1547
|2007.03.07 01:10
|t/p
|773
|1.00
|1.6907
|0.0000
|1.6907
|172.71
|52340.55
|1548
|2007.03.07 01:10
|t/p
|774
|1.00
|1.6927
|0.0000
|1.6927
|172.71
|52513.26
|1549
|2007.03.07 01:10
|sell
|775
|1.00
|1.6886
|0.0000
|1.6866
|1550
|2007.03.07 01:40
|sell
|776
|1.00
|1.6959
|0.0000
|1.6939
|1551
|2007.03.07 01:59
|t/p
|776
|1.00
|1.6939
|0.0000
|1.6939
|169.08
|52682.34
|1552
|2007.03.07 01:59
|close
|775
|1.00
|1.6910
|0.0000
|1.6866
|-202.90
|52479.44
|1553
|2007.03.07 01:59
|sell
|777
|1.00
|1.6904
|0.0000
|1.6884
|1554
|2007.03.07 02:40
|sell
|778
|1.00
|1.6939
|0.0000
|1.6919
|1555
|2007.03.07 04:30
|close
|778
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6919
|152.18
|52631.62
|1556
|2007.03.07 04:30
|close
|777
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6884
|-143.71
|52487.91
|1557
|2007.03.07 04:30
|sell
|779
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1558
|2007.03.07 08:30
|t/p
|779
|1.00
|1.6895
|0.0000
|1.6895
|169.08
|52656.99
|1559
|2007.03.07 08:30
|sell
|780
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6867
|1560
|2007.03.07 10:40
|close
|780
|1.00
|1.6869
|0.0000
|1.6867
|152.17
|52809.16
|1561
|2007.03.07 10:40
|sell
|781
|1.00
|1.6863
|0.0000
|1.6843
|1562
|2007.03.07 14:10
|sell
|782
|1.00
|1.6891
|0.0000
|1.6871
|1563
|2007.03.07 14:30
|t/p
|782
|1.00
|1.6871
|0.0000
|1.6871
|169.08
|52978.24
|1564
|2007.03.07 14:30
|close
|781
|1.00
|1.6868
|0.0000
|1.6843
|-42.27
|52935.97
|1565
|2007.03.07 14:30
|sell
|783
|1.00
|1.6862
|0.0000
|1.6842
|1566
|2007.03.07 14:40
|sell
|784
|1.00
|1.6891
|0.0000
|1.6871
|1567
|2007.03.07 15:00
|close
|784
|1.00
|1.6874
|0.0000
|1.6871
|143.71
|53079.68
|1568
|2007.03.07 15:00
|close
|783
|1.00
|1.6874
|0.0000
|1.6842
|-101.45
|52978.23
|1569
|2007.03.07 15:00
|sell
|785
|1.00
|1.6868
|0.0000
|1.6848
|1570
|2007.03.07 15:30
|sell
|786
|1.00
|1.6912
|0.0000
|1.6892
|1571
|2007.03.07 16:20
|sell
|787
|2.00
|1.6941
|0.0000
|1.6921
|1572
|2007.03.07 17:30
|t/p
|787
|2.00
|1.6921
|0.0000
|1.6921
|338.16
|53316.39
|1573
|2007.03.07 17:30
|close
|786
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6892
|-76.08
|53240.31
|1574
|2007.03.07 17:30
|close
|785
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6848
|-448.06
|52792.25
|1575
|2007.03.07 17:30
|sell
|788
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1576
|2007.03.07 17:40
|sell
|789
|1.00
|1.6941
|0.0000
|1.6921
|1577
|2007.03.07 18:10
|t/p
|789
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6921
|169.08
|52961.33
|1578
|2007.03.07 18:10
|close
|788
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.6895
|-50.72
|52910.61
|1579
|2007.03.07 18:10
|sell
|790
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6895
|1580
|2007.03.07 18:40
|sell
|791
|1.00
|1.6935
|0.0000
|1.6915
|1581
|2007.03.07 19:10
|t/p
|791
|1.00
|1.6915
|0.0000
|1.6915
|169.08
|53079.69
|1582
|2007.03.07 19:10
|close
|790
|1.00
|1.6910
|0.0000
|1.6895
|42.27
|53121.96
|1583
|2007.03.07 19:10
|sell
|792
|1.00
|1.6904
|0.0000
|1.6884
|1584
|2007.03.07 20:30
|sell
|793
|1.00
|1.6927
|0.0000
|1.6907
|1585
|2007.03.07 21:40
|close
|793
|1.00
|1.6910
|0.0000
|1.6907
|143.72
|53265.68
|1586
|2007.03.07 21:40
|close
|792
|1.00
|1.6910
|0.0000
|1.6884
|-50.72
|53214.96
|1587
|2007.03.07 21:40
|sell
|794
|1.00
|1.6904
|0.0000
|1.6884
|1588
|2007.03.07 21:59
|sell
|795
|1.00
|1.6937
|0.0000
|1.6917
|1589
|2007.03.07 22:10
|sell
|796
|2.00
|1.6961
|0.0000
|1.6941
|1590
|2007.03.07 22:30
|t/p
|796
|2.00
|1.6941
|0.0000
|1.6941
|338.16
|53553.12
|1591
|2007.03.07 22:30
|close
|795
|1.00
|1.6936
|0.0000
|1.6917
|8.46
|53561.58
|1592
|2007.03.07 22:30
|close
|794
|1.00
|1.6936
|0.0000
|1.6884
|-270.52
|53291.06
|1593
|2007.03.07 22:30
|sell
|797
|1.00
|1.6930
|0.0000
|1.6910
|1594
|2007.03.07 22:59
|sell
|798
|1.00
|1.6952
|0.0000
|1.6932
|1595
|2007.03.08 00:30
|sell
|799
|2.00
|1.6974
|0.0000
|1.6954
|1596
|2007.03.08 05:20
|close
|799
|2.00
|1.6956
|0.0000
|1.6954
|304.34
|53595.40
|1597
|2007.03.08 05:20
|close
|798
|1.00
|1.6956
|0.0000
|1.6932
|-22.91
|53572.49
|1598
|2007.03.08 05:20
|close
|797
|1.00
|1.6956
|0.0000
|1.6910
|-208.90
|53363.59
|1599
|2007.03.08 05:20
|sell
|800
|1.00
|1.6950
|0.0000
|1.6930
|1600
|2007.03.08 08:30
|close
|800
|1.00
|1.6933
|0.0000
|1.6930
|143.72
|53507.31
|1601
|2007.03.08 08:30
|sell
|801
|1.00
|1.6927
|0.0000
|1.6907
|1602
|2007.03.08 11:30
|close
|801
|1.00
|1.6909
|0.0000
|1.6907
|152.17
|53659.48
|1603
|2007.03.08 11:30
|sell
|802
|1.00
|1.6903
|0.0000
|1.6883
|1604
|2007.03.08 15:30
|t/p
|802
|1.00
|1.6883
|0.0000
|1.6883
|169.08
|53828.56
|1605
|2007.03.08 15:30
|sell
|803
|1.00
|1.6868
|0.0000
|1.6848
|1606
|2007.03.08 15:59
|sell
|804
|1.00
|1.6902
|0.0000
|1.6882
|1607
|2007.03.08 17:10
|sell
|805
|2.00
|1.6925
|0.0000
|1.6905
|1608
|2007.03.08 19:10
|t/p
|805
|2.00
|1.6905
|0.0000
|1.6905
|338.16
|54166.72
|1609
|2007.03.08 19:10
|close
|804
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6882
|126.81
|54293.53
|1610
|2007.03.08 19:10
|close
|803
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6848
|-160.63
|54132.90
|1611
|2007.03.08 19:10
|sell
|806
|1.00
|1.6881
|0.0000
|1.6861
|1612
|2007.03.08 19:30
|sell
|807
|1.00
|1.6903
|0.0000
|1.6883
|1613
|2007.03.08 20:10
|t/p
|807
|1.00
|1.6883
|0.0000
|1.6883
|169.08
|54301.98
|1614
|2007.03.08 20:10
|close
|806
|1.00
|1.6879
|0.0000
|1.6861
|16.90
|54318.88
|1615
|2007.03.08 20:10
|sell
|808
|1.00
|1.6873
|0.0000
|1.6853
|1616
|2007.03.08 20:30
|sell
|809
|1.00
|1.6907
|0.0000
|1.6887
|1617
|2007.03.08 22:30
|t/p
|809
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6887
|169.08
|54487.96
|1618
|2007.03.08 22:30
|close
|808
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6853
|-118.36
|54369.60
|1619
|2007.03.08 22:30
|sell
|810
|1.00
|1.6881
|0.0000
|1.6861
|1620
|2007.03.09 01:30
|t/p
|810
|1.00
|1.6861
|0.0000
|1.6861
|172.71
|54542.32
|1621
|2007.03.09 01:30
|sell
|811
|1.00
|1.6853
|0.0000
|1.6833
|1622
|2007.03.09 03:10
|sell
|812
|1.00
|1.6876
|0.0000
|1.6856
|1623
|2007.03.09 07:10
|t/p
|812
|1.00
|1.6856
|0.0000
|1.6856
|169.08
|54711.40
|1624
|2007.03.09 07:10
|close
|811
|1.00
|1.6854
|0.0000
|1.6833
|-8.46
|54702.94
|1625
|2007.03.09 07:10
|sell
|813
|1.00
|1.6848
|0.0000
|1.6828
|1626
|2007.03.09 07:30
|sell
|814
|1.00
|1.6875
|0.0000
|1.6855
|1627
|2007.03.09 10:10
|sell
|815
|2.00
|1.6895
|0.0000
|1.6875
|1628
|2007.03.09 10:20
|t/p
|815
|2.00
|1.6875
|0.0000
|1.6875
|338.16
|55041.10
|1629
|2007.03.09 10:20
|close
|814
|1.00
|1.6871
|0.0000
|1.6855
|33.82
|55074.92
|1630
|2007.03.09 10:20
|close
|813
|1.00
|1.6871
|0.0000
|1.6828
|-194.44
|54880.48
|1631
|2007.03.09 10:20
|sell
|816
|1.00
|1.6865
|0.0000
|1.6845
|1632
|2007.03.09 10:59
|sell
|817
|1.00
|1.6887
|0.0000
|1.6867
|1633
|2007.03.09 11:10
|close
|817
|1.00
|1.6870
|0.0000
|1.6867
|143.72
|55024.20
|1634
|2007.03.09 11:10
|close
|816
|1.00
|1.6870
|0.0000
|1.6845
|-42.27
|54981.93
|1635
|2007.03.09 11:10
|sell
|818
|1.00
|1.6864
|0.0000
|1.6844
|1636
|2007.03.09 11:40
|sell
|819
|1.00
|1.6888
|0.0000
|1.6868
|1637
|2007.03.09 12:10
|t/p
|819
|1.00
|1.6868
|0.0000
|1.6868
|169.08
|55151.01
|1638
|2007.03.09 12:10
|close
|818
|1.00
|1.6860
|0.0000
|1.6844
|33.82
|55184.83
|1639
|2007.03.09 12:10
|sell
|820
|1.00
|1.6854
|0.0000
|1.6834
|1640
|2007.03.09 12:30
|sell
|821
|1.00
|1.6876
|0.0000
|1.6856
|1641
|2007.03.09 14:30
|t/p
|820
|1.00
|1.6834
|0.0000
|1.6834
|169.08
|55353.91
|1642
|2007.03.09 14:30
|t/p
|821
|1.00
|1.6856
|0.0000
|1.6856
|169.08
|55522.99
|1643
|2007.03.09 14:30
|sell
|822
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6761
|1644
|2007.03.09 14:40
|sell
|823
|1.00
|1.6801
|0.0000
|1.6781
|1645
|2007.03.09 15:20
|t/p
|823
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6781
|169.08
|55692.07
|1646
|2007.03.09 15:20
|close
|822
|1.00
|1.6769
|0.0000
|1.6761
|101.44
|55793.51
|1647
|2007.03.09 15:20
|sell
|824
|1.00
|1.6763
|0.0000
|1.6743
|1648
|2007.03.09 15:40
|sell
|825
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6777
|1649
|2007.03.09 16:20
|sell
|826
|2.00
|1.6817
|0.0000
|1.6797
|1650
|2007.03.09 16:40
|close
|826
|2.00
|1.6800
|0.0000
|1.6797
|287.44
|56080.95
|1651
|2007.03.09 16:40
|close
|825
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6777
|-25.36
|56055.59
|1652
|2007.03.09 16:40
|close
|824
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6743
|-312.80
|55742.79
|1653
|2007.03.09 16:40
|sell
|827
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1654
|2007.03.09 17:10
|sell
|828
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6795
|1655
|2007.03.09 17:30
|close
|828
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6795
|152.17
|55894.96
|1656
|2007.03.09 17:30
|close
|827
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6774
|-25.36
|55869.60
|1657
|2007.03.09 17:30
|sell
|829
|1.00
|1.6791
|0.0000
|1.6771
|1658
|2007.03.09 20:20
|sell
|830
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6798
|1659
|2007.03.09 21:30
|t/p
|830
|1.00
|1.6798
|0.0000
|1.6798
|169.08
|56038.68
|1660
|2007.03.09 21:30
|close
|829
|1.00
|1.6798
|0.0000
|1.6771
|-59.18
|55979.50
|1661
|2007.03.09 21:30
|sell
|831
|1.00
|1.6792
|0.0000
|1.6772
|1662
|2007.03.09 22:30
|sell
|832
|1.00
|1.6812
|0.0000
|1.6792
|1663
|2007.03.11 23:00
|t/p
|832
|1.00
|1.6792
|0.0000
|1.6792
|169.08
|56148.58
|1664
|2007.03.11 23:00
|close
|831
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6772
|16.91
|56165.49
|1665
|2007.03.11 23:00
|sell
|833
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|1666
|2007.03.11 23:30
|sell
|834
|1.00
|1.6805
|0.0000
|1.6785
|1667
|2007.03.12 02:40
|close
|834
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6785
|155.80
|56321.29
|1668
|2007.03.12 02:40
|close
|833
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6764
|-21.73
|56299.57
|1669
|2007.03.12 02:40
|sell
|835
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.6761
|1670
|2007.03.12 07:40
|t/p
|835
|1.00
|1.6761
|0.0000
|1.6761
|169.08
|56468.65
|1671
|2007.03.12 07:40
|sell
|836
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6734
|1672
|2007.03.12 08:40
|sell
|837
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6760
|1673
|2007.03.12 11:10
|sell
|838
|2.00
|1.6807
|0.0000
|1.6787
|1674
|2007.03.12 11:30
|close
|838
|2.00
|1.6790
|0.0000
|1.6787
|287.44
|56756.09
|1675
|2007.03.12 11:30
|close
|837
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6760
|-84.54
|56671.55
|1676
|2007.03.12 11:30
|close
|836
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6734
|-304.34
|56367.21
|1677
|2007.03.12 11:30
|sell
|839
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|1678
|2007.03.12 12:00
|sell
|840
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|1679
|2007.03.12 13:30
|sell
|841
|2.00
|1.6845
|0.0000
|1.6825
|1680
|2007.03.12 14:10
|t/p
|841
|2.00
|1.6825
|0.0000
|1.6825
|338.16
|56705.37
|1681
|2007.03.12 14:10
|close
|840
|1.00
|1.6821
|0.0000
|1.6784
|-143.71
|56561.66
|1682
|2007.03.12 14:10
|close
|839
|1.00
|1.6821
|0.0000
|1.6764
|-312.79
|56248.87
|1683
|2007.03.12 14:10
|sell
|842
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6795
|1684
|2007.03.12 14:20
|sell
|843
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6818
|1685
|2007.03.12 15:10
|close
|843
|1.00
|1.6821
|0.0000
|1.6818
|143.72
|56392.59
|1686
|2007.03.12 15:10
|close
|842
|1.00
|1.6821
|0.0000
|1.6795
|-50.72
|56341.87
|1687
|2007.03.12 15:10
|sell
|844
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6795
|1688
|2007.03.12 15:40
|sell
|845
|1.00
|1.6855
|0.0000
|1.6835
|1689
|2007.03.12 15:59
|close
|845
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6835
|152.17
|56494.04
|1690
|2007.03.12 15:59
|close
|844
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6795
|-185.99
|56308.05
|1691
|2007.03.12 15:59
|sell
|846
|1.00
|1.6831
|0.0000
|1.6811
|1692
|2007.03.12 17:10
|t/p
|846
|1.00
|1.6811
|0.0000
|1.6811
|169.08
|56477.13
|1693
|2007.03.12 17:10
|buy
|847
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6828
|1694
|2007.03.12 20:20
|buy
|848
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6800
|1695
|2007.03.12 23:30
|buy
|849
|2.00
|1.6757
|0.0000
|1.6777
|1696
|2007.03.13 00:10
|t/p
|849
|2.00
|1.6777
|0.0000
|1.6777
|317.29
|56794.42
|1697
|2007.03.13 00:10
|close
|848
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6800
|14.97
|56809.38
|1698
|2007.03.13 00:10
|close
|847
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6828
|-221.69
|56587.69
|1699
|2007.03.13 00:20
|sell
|850
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1700
|2007.03.13 00:59
|sell
|851
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|1701
|2007.03.13 07:10
|sell
|852
|2.00
|1.6827
|0.0000
|1.6807
|1702
|2007.03.13 07:20
|t/p
|852
|2.00
|1.6807
|0.0000
|1.6807
|338.16
|56925.85
|1703
|2007.03.13 07:20
|close
|851
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6756
|-202.90
|56722.95
|1704
|2007.03.13 07:20
|close
|850
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6725
|-464.97
|56257.98
|1705
|2007.03.13 07:20
|sell
|853
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1706
|2007.03.13 09:30
|sell
|854
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6794
|1707
|2007.03.13 10:10
|t/p
|854
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6794
|169.08
|56427.06
|1708
|2007.03.13 10:10
|close
|853
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6774
|135.27
|56562.33
|1709
|2007.03.13 10:10
|sell
|855
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6752
|1710
|2007.03.13 10:20
|sell
|856
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6788
|1711
|2007.03.13 10:59
|t/p
|856
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6788
|169.08
|56731.41
|1712
|2007.03.13 10:59
|close
|855
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6752
|-84.54
|56646.87
|1713
|2007.03.13 10:59
|sell
|857
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|1714
|2007.03.13 12:10
|sell
|858
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6777
|1715
|2007.03.13 13:10
|close
|858
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6777
|160.63
|56807.50
|1716
|2007.03.13 13:10
|close
|857
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6756
|-16.91
|56790.59
|1717
|2007.03.13 13:10
|sell
|859
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6752
|1718
|2007.03.13 13:20
|sell
|860
|1.00
|1.6803
|0.0000
|1.6783
|1719
|2007.03.13 13:30
|t/p
|860
|1.00
|1.6783
|0.0000
|1.6783
|169.08
|56959.67
|1720
|2007.03.13 13:30
|close
|859
|1.00
|1.6753
|0.0000
|1.6752
|160.63
|57120.30
|1721
|2007.03.13 13:30
|sell
|861
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6727
|1722
|2007.03.13 13:40
|sell
|862
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6747
|1723
|2007.03.13 14:10
|sell
|863
|2.00
|1.6799
|0.0000
|1.6779
|1724
|2007.03.13 14:20
|t/p
|863
|2.00
|1.6779
|0.0000
|1.6779
|338.16
|57458.46
|1725
|2007.03.13 14:20
|close
|862
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6747
|93.00
|57551.46
|1726
|2007.03.13 14:20
|close
|861
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6727
|-76.08
|57475.38
|1727
|2007.03.13 14:20
|sell
|864
|1.00
|1.6750
|0.0000
|1.6730
|1728
|2007.03.13 14:40
|sell
|865
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6760
|1729
|2007.03.13 14:59
|t/p
|865
|1.00
|1.6760
|0.0000
|1.6760
|169.08
|57644.46
|1730
|2007.03.13 14:59
|close
|864
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6730
|-67.63
|57576.83
|1731
|2007.03.13 14:59
|sell
|866
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1732
|2007.03.13 17:10
|sell
|867
|1.00
|1.6798
|0.0000
|1.6778
|1733
|2007.03.13 17:30
|t/p
|867
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6778
|169.08
|57745.91
|1734
|2007.03.13 17:30
|close
|866
|1.00
|1.6760
|0.0000
|1.6732
|-67.63
|57678.28
|1735
|2007.03.13 17:30
|sell
|868
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6734
|1736
|2007.03.13 17:59
|sell
|869
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6755
|1737
|2007.03.13 18:10
|sell
|870
|2.00
|1.6816
|0.0000
|1.6796
|1738
|2007.03.13 18:20
|t/p
|870
|2.00
|1.6796
|0.0000
|1.6796
|338.16
|58016.44
|1739
|2007.03.13 18:20
|close
|869
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6755
|-25.36
|57991.08
|1740
|2007.03.13 18:20
|close
|868
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6734
|-202.89
|57788.19
|1741
|2007.03.13 18:20
|sell
|871
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6752
|1742
|2007.03.13 18:59
|sell
|872
|1.00
|1.6813
|0.0000
|1.6793
|1743
|2007.03.13 19:30
|sell
|873
|2.00
|1.6838
|0.0000
|1.6818
|1744
|2007.03.13 21:30
|sell
|874
|4.00
|1.6882
|0.0000
|1.6862
|1745
|2007.03.13 22:30
|sell
|875
|8.00
|1.6904
|0.0000
|1.6884
|1746
|2007.03.14 00:10
|t/p
|875
|8.00
|1.6884
|0.0000
|1.6884
|1381.71
|59169.90
|1747
|2007.03.14 00:10
|close
|874
|4.00
|1.6872
|0.0000
|1.6862
|352.69
|59522.59
|1748
|2007.03.14 00:10
|close
|873
|2.00
|1.6872
|0.0000
|1.6818
|-567.61
|58954.98
|1749
|2007.03.14 00:10
|close
|872
|1.00
|1.6872
|0.0000
|1.6793
|-495.16
|58459.82
|1750
|2007.03.14 00:10
|close
|871
|1.00
|1.6872
|0.0000
|1.6752
|-841.77
|57618.06
|1751
|2007.03.14 00:10
|sell
|876
|1.00
|1.6866
|0.0000
|1.6846
|1752
|2007.03.14 00:30
|sell
|877
|1.00
|1.6897
|0.0000
|1.6877
|1753
|2007.03.14 00:59
|close
|877
|1.00
|1.6878
|0.0000
|1.6877
|160.63
|57778.69
|1754
|2007.03.14 00:59
|close
|876
|1.00
|1.6878
|0.0000
|1.6846
|-101.45
|57677.24
|1755
|2007.03.14 00:59
|sell
|878
|1.00
|1.6872
|0.0000
|1.6852
|1756
|2007.03.14 02:40
|close
|878
|1.00
|1.6854
|0.0000
|1.6852
|152.17
|57829.41
|1757
|2007.03.14 02:40
|sell
|879
|1.00
|1.6848
|0.0000
|1.6828
|1758
|2007.03.14 03:00
|sell
|880
|1.00
|1.6868
|0.0000
|1.6848
|1759
|2007.03.14 08:10
|sell
|881
|2.00
|1.6890
|0.0000
|1.6870
|1760
|2007.03.14 09:10
|t/p
|881
|2.00
|1.6870
|0.0000
|1.6870
|338.16
|58167.57
|1761
|2007.03.14 09:10
|close
|880
|1.00
|1.6861
|0.0000
|1.6848
|59.18
|58226.75
|1762
|2007.03.14 09:10
|close
|879
|1.00
|1.6861
|0.0000
|1.6828
|-109.90
|58116.85
|1763
|2007.03.14 09:10
|sell
|882
|1.00
|1.6855
|0.0000
|1.6835
|1764
|2007.03.14 09:40
|sell
|883
|1.00
|1.6890
|0.0000
|1.6870
|1765
|2007.03.14 09:59
|t/p
|883
|1.00
|1.6870
|0.0000
|1.6870
|169.08
|58285.93
|1766
|2007.03.14 09:59
|close
|882
|1.00
|1.6864
|0.0000
|1.6835
|-76.09
|58209.84
|1767
|2007.03.14 09:59
|sell
|884
|1.00
|1.6858
|0.0000
|1.6838
|1768
|2007.03.14 10:10
|t/p
|884
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6838
|169.08
|58378.92
|1769
|2007.03.14 10:10
|sell
|885
|1.00
|1.6826
|0.0000
|1.6806
|1770
|2007.03.14 10:30
|sell
|886
|1.00
|1.6858
|0.0000
|1.6838
|1771
|2007.03.14 11:40
|t/p
|886
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6838
|169.08
|58548.00
|1772
|2007.03.14 11:40
|close
|885
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.6806
|-50.73
|58497.27
|1773
|2007.03.14 11:40
|sell
|887
|1.00
|1.6826
|0.0000
|1.6806
|1774
|2007.03.14 11:59
|sell
|888
|1.00
|1.6862
|0.0000
|1.6842
|1775
|2007.03.14 13:30
|close
|888
|1.00
|1.6844
|0.0000
|1.6842
|152.17
|58649.44
|1776
|2007.03.14 13:30
|close
|887
|1.00
|1.6844
|0.0000
|1.6806
|-152.18
|58497.26
|1777
|2007.03.14 13:30
|sell
|889
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6818
|1778
|2007.03.14 14:20
|t/p
|889
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6818
|169.08
|58666.34
|1779
|2007.03.14 14:20
|sell
|890
|1.00
|1.6807
|0.0000
|1.6787
|1780
|2007.03.14 14:30
|sell
|891
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6818
|1781
|2007.03.14 14:59
|t/p
|891
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6818
|169.08
|58835.42
|1782
|2007.03.14 14:59
|close
|890
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6787
|-59.18
|58776.24
|1783
|2007.03.14 14:59
|sell
|892
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6788
|1784
|2007.03.14 15:30
|sell
|893
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6818
|1785
|2007.03.14 15:40
|t/p
|893
|1.00
|1.6818
|0.0000
|1.6818
|169.08
|58945.32
|1786
|2007.03.14 15:40
|close
|892
|1.00
|1.6805
|0.0000
|1.6788
|25.36
|58970.68
|1787
|2007.03.14 15:40
|sell
|894
|1.00
|1.6799
|0.0000
|1.6779
|1788
|2007.03.14 16:10
|sell
|895
|1.00
|1.6827
|0.0000
|1.6807
|1789
|2007.03.14 16:40
|t/p
|895
|1.00
|1.6807
|0.0000
|1.6807
|169.08
|59139.76
|1790
|2007.03.14 16:40
|close
|894
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6779
|42.27
|59182.03
|1791
|2007.03.14 16:40
|sell
|896
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6768
|1792
|2007.03.14 16:59
|sell
|897
|1.00
|1.6824
|0.0000
|1.6804
|1793
|2007.03.14 17:10
|sell
|898
|2.00
|1.6880
|0.0000
|1.6860
|1794
|2007.03.14 17:30
|t/p
|898
|2.00
|1.6860
|0.0000
|1.6860
|338.16
|59520.19
|1795
|2007.03.14 17:30
|close
|897
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6804
|-118.35
|59401.84
|1796
|2007.03.14 17:30
|close
|896
|1.00
|1.6838
|0.0000
|1.6768
|-422.70
|58979.14
|1797
|2007.03.14 17:30
|sell
|899
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.6812
|1798
|2007.03.14 17:59
|sell
|900
|1.00
|1.6857
|0.0000
|1.6837
|1799
|2007.03.14 18:20
|t/p
|900
|1.00
|1.6837
|0.0000
|1.6837
|169.08
|59148.22
|1800
|2007.03.14 18:20
|close
|899
|1.00
|1.6834
|0.0000
|1.6812
|-16.91
|59131.31
|1801
|2007.03.14 18:20
|sell
|901
|1.00
|1.6828
|0.0000
|1.6808
|1802
|2007.03.14 19:59
|sell
|902
|1.00
|1.6852
|0.0000
|1.6832
|1803
|2007.03.14 20:10
|t/p
|902
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.6832
|169.08
|59300.39
|1804
|2007.03.14 20:10
|close
|901
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6808
|109.90
|59410.29
|1805
|2007.03.14 20:10
|sell
|903
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1806
|2007.03.14 20:20
|sell
|904
|1.00
|1.6829
|0.0000
|1.6809
|1807
|2007.03.14 20:30
|sell
|905
|2.00
|1.6852
|0.0000
|1.6832
|1808
|2007.03.14 21:10
|t/p
|904
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6809
|169.08
|59579.37
|1809
|2007.03.14 21:10
|t/p
|905
|2.00
|1.6832
|0.0000
|1.6832
|338.16
|59917.53
|1810
|2007.03.14 21:10
|close
|903
|1.00
|1.6799
|0.0000
|1.6789
|84.54
|60002.07
|1811
|2007.03.14 21:10
|sell
|906
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6773
|1812
|2007.03.14 21:20
|sell
|907
|1.00
|1.6835
|0.0000
|1.6815
|1813
|2007.03.14 21:30
|t/p
|907
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6815
|169.08
|60171.15
|1814
|2007.03.14 21:30
|close
|906
|1.00
|1.6812
|0.0000
|1.6773
|-160.63
|60010.52
|1815
|2007.03.14 21:30
|sell
|908
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6786
|1816
|2007.03.14 21:40
|sell
|909
|1.00
|1.6829
|0.0000
|1.6809
|1817
|2007.03.14 21:59
|t/p
|909
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6809
|169.08
|60179.60
|1818
|2007.03.14 21:59
|close
|908
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6786
|-25.37
|60154.23
|1819
|2007.03.14 21:59
|sell
|910
|1.00
|1.6803
|0.0000
|1.6783
|1820
|2007.03.15 01:10
|sell
|911
|1.00
|1.6836
|0.0000
|1.6816
|1821
|2007.03.15 01:20
|close
|911
|1.00
|1.6819
|0.0000
|1.6816
|143.71
|60297.94
|1822
|2007.03.15 01:20
|close
|910
|1.00
|1.6819
|0.0000
|1.6783
|-124.37
|60173.57
|1823
|2007.03.15 01:20
|sell
|912
|1.00
|1.6813
|0.0000
|1.6793
|1824
|2007.03.15 02:40
|sell
|913
|1.00
|1.6834
|0.0000
|1.6814
|1825
|2007.03.15 03:20
|close
|913
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6814
|160.63
|60334.20
|1826
|2007.03.15 03:20
|close
|912
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6793
|-16.91
|60317.29
|1827
|2007.03.15 03:20
|sell
|914
|1.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1828
|2007.03.15 06:10
|sell
|915
|1.00
|1.6844
|0.0000
|1.6824
|1829
|2007.03.15 06:30
|t/p
|915
|1.00
|1.6824
|0.0000
|1.6824
|169.08
|60486.37
|1830
|2007.03.15 06:30
|close
|914
|1.00
|1.6820
|0.0000
|1.6789
|-92.99
|60393.38
|1831
|2007.03.15 06:30
|sell
|916
|1.00
|1.6814
|0.0000
|1.6794
|1832
|2007.03.15 07:30
|sell
|917
|1.00
|1.6844
|0.0000
|1.6824
|1833
|2007.03.15 08:10
|t/p
|917
|1.00
|1.6824
|0.0000
|1.6824
|169.08
|60562.46
|1834
|2007.03.15 08:10
|close
|916
|1.00
|1.6808
|0.0000
|1.6794
|50.73
|60613.19
|1835
|2007.03.15 08:10
|sell
|918
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6782
|1836
|2007.03.15 08:20
|sell
|919
|1.00
|1.6827
|0.0000
|1.6807
|1837
|2007.03.15 09:10
|t/p
|919
|1.00
|1.6807
|0.0000
|1.6807
|169.08
|60782.27
|1838
|2007.03.15 09:10
|close
|918
|1.00
|1.6790
|0.0000
|1.6782
|101.45
|60883.72
|1839
|2007.03.15 09:10
|sell
|920
|1.00
|1.6784
|0.0000
|1.6764
|1840
|2007.03.15 09:40
|sell
|921
|1.00
|1.6806
|0.0000
|1.6786
|1841
|2007.03.15 10:00
|close
|921
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6786
|152.17
|61035.89
|1842
|2007.03.15 10:00
|close
|920
|1.00
|1.6788
|0.0000
|1.6764
|-33.81
|61002.08
|1843
|2007.03.15 10:00
|sell
|922
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6762
|1844
|2007.03.15 10:10
|t/p
|922
|1.00
|1.6762
|0.0000
|1.6762
|169.08
|61171.16
|1845
|2007.03.15 10:10
|sell
|923
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1846
|2007.03.15 10:30
|sell
|924
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6767
|1847
|2007.03.15 10:40
|t/p
|923
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6732
|169.08
|61340.24
|1848
|2007.03.15 10:40
|t/p
|924
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6767
|169.08
|61509.32
|1849
|2007.03.15 10:40
|sell
|925
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6704
|1850
|2007.03.15 10:59
|sell
|926
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6727
|1851
|2007.03.15 12:10
|sell
|927
|2.00
|1.6809
|0.0000
|1.6789
|1852
|2007.03.15 12:30
|t/p
|927
|2.00
|1.6789
|0.0000
|1.6789
|338.16
|61847.48
|1853
|2007.03.15 12:30
|close
|926
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6727
|-295.89
|61551.59
|1854
|2007.03.15 12:30
|close
|925
|1.00
|1.6782
|0.0000
|1.6704
|-490.33
|61061.26
|1855
|2007.03.15 12:30
|sell
|928
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|1856
|2007.03.15 12:40
|close
|928
|1.00
|1.6757
|0.0000
|1.6756
|160.62
|61221.88
|1857
|2007.03.15 12:40
|sell
|929
|1.00
|1.6751
|0.0000
|1.6731
|1858
|2007.03.15 12:59
|sell
|930
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|1859
|2007.03.15 13:30
|close
|930
|1.00
|1.6785
|0.0000
|1.6784
|160.63
|61382.51
|1860
|2007.03.15 13:30
|close
|929
|1.00
|1.6785
|0.0000
|1.6731
|-287.44
|61095.07
|1861
|2007.03.15 13:30
|sell
|931
|1.00
|1.6779
|0.0000
|1.6759
|1862
|2007.03.15 16:20
|sell
|932
|1.00
|1.6804
|0.0000
|1.6784
|1863
|2007.03.15 16:40
|close
|932
|1.00
|1.6785
|0.0000
|1.6784
|160.63
|61255.70
|1864
|2007.03.15 16:40
|close
|931
|1.00
|1.6785
|0.0000
|1.6759
|-50.72
|61204.98
|1865
|2007.03.15 16:40
|sell
|933
|1.00
|1.6779
|0.0000
|1.6759
|1866
|2007.03.15 16:59
|sell
|934
|1.00
|1.6800
|0.0000
|1.6780
|1867
|2007.03.15 17:30
|t/p
|934
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6780
|169.08
|61374.06
|1868
|2007.03.15 17:30
|close
|933
|1.00
|1.6780
|0.0000
|1.6759
|-8.45
|61365.61
|1869
|2007.03.15 17:30
|sell
|935
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6754
|1870
|2007.03.15 18:00
|sell
|936
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1871
|2007.03.15 19:10
|t/p
|936
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6774
|169.08
|61534.69
|1872
|2007.03.15 19:10
|close
|935
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6754
|84.54
|61619.23
|1873
|2007.03.15 19:10
|sell
|937
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6738
|1874
|2007.03.15 19:30
|sell
|938
|1.00
|1.6794
|0.0000
|1.6774
|1875
|2007.03.15 19:59
|t/p
|938
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6774
|169.08
|61788.31
|1876
|2007.03.15 19:59
|close
|937
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6738
|-50.73
|61737.58
|1877
|2007.03.15 19:59
|sell
|939
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6738
|1878
|2007.03.15 23:10
|sell
|940
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6775
|1879
|2007.03.15 23:20
|t/p
|940
|1.00
|1.6775
|0.0000
|1.6775
|169.08
|61906.66
|1880
|2007.03.15 23:20
|close
|939
|1.00
|1.6774
|0.0000
|1.6738
|-135.27
|61771.39
|1881
|2007.03.15 23:20
|sell
|941
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6748
|1882
|2007.03.15 23:59
|sell
|942
|1.00
|1.6795
|0.0000
|1.6775
|1883
|2007.03.16 00:40
|sell
|943
|2.00
|1.6837
|0.0000
|1.6817
|1884
|2007.03.16 01:20
|t/p
|943
|2.00
|1.6817
|0.0000
|1.6817
|338.16
|62109.55
|1885
|2007.03.16 01:20
|close
|942
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6775
|-13.28
|62096.27
|1886
|2007.03.16 01:20
|close
|941
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6748
|-241.54
|61854.73
|1887
|2007.03.16 01:20
|sell
|944
|1.00
|1.6791
|0.0000
|1.6771
|1888
|2007.03.16 01:40
|sell
|945
|1.00
|1.6849
|0.0000
|1.6829
|1889
|2007.03.16 01:59
|t/p
|945
|1.00
|1.6829
|0.0000
|1.6829
|169.08
|62023.81
|1890
|2007.03.16 01:59
|close
|944
|1.00
|1.6828
|0.0000
|1.6771
|-312.80
|61711.01
|1891
|2007.03.16 01:59
|sell
|946
|1.00
|1.6822
|0.0000
|1.6802
|1892
|2007.03.16 04:10
|t/p
|946
|1.00
|1.6802
|0.0000
|1.6802
|169.08
|61880.09
|1893
|2007.03.16 04:10
|sell
|947
|1.00
|1.6787
|0.0000
|1.6767
|1894
|2007.03.16 04:20
|sell
|948
|1.00
|1.6823
|0.0000
|1.6803
|1895
|2007.03.16 04:59
|t/p
|948
|1.00
|1.6803
|0.0000
|1.6803
|169.08
|62049.17
|1896
|2007.03.16 04:59
|close
|947
|1.00
|1.6803
|0.0000
|1.6767
|-135.26
|61913.91
|1897
|2007.03.16 04:59
|sell
|949
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6777
|1898
|2007.03.16 06:40
|close
|949
|1.00
|1.6779
|0.0000
|1.6777
|152.17
|62066.08
|1899
|2007.03.16 06:40
|sell
|950
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6753
|1900
|2007.03.16 08:10
|sell
|951
|1.00
|1.6797
|0.0000
|1.6777
|1901
|2007.03.16 08:30
|t/p
|951
|1.00
|1.6777
|0.0000
|1.6777
|169.08
|62235.16
|1902
|2007.03.16 08:30
|close
|950
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6753
|8.45
|62243.61
|1903
|2007.03.16 08:30
|sell
|952
|1.00
|1.6766
|0.0000
|1.6746
|1904
|2007.03.16 09:10
|sell
|953
|1.00
|1.6793
|0.0000
|1.6773
|1905
|2007.03.16 09:20
|t/p
|953
|1.00
|1.6773
|0.0000
|1.6773
|169.08
|62412.69
|1906
|2007.03.16 09:20
|close
|952
|1.00
|1.6761
|0.0000
|1.6746
|42.27
|62454.96
|1907
|2007.03.16 09:20
|sell
|954
|1.00
|1.6755
|0.0000
|1.6735
|1908
|2007.03.16 09:59
|sell
|955
|1.00
|1.6778
|0.0000
|1.6758
|1909
|2007.03.16 10:10
|t/p
|955
|1.00
|1.6758
|0.0000
|1.6758
|169.08
|62624.04
|1910
|2007.03.16 10:10
|close
|954
|1.00
|1.6751
|0.0000
|1.6735
|33.82
|62657.86
|1911
|2007.03.16 10:10
|sell
|956
|1.00
|1.6745
|0.0000
|1.6725
|1912
|2007.03.16 10:20
|sell
|957
|1.00
|1.6776
|0.0000
|1.6756
|1913
|2007.03.16 10:40
|t/p
|957
|1.00
|1.6756
|0.0000
|1.6756
|169.08
|62826.94
|1914
|2007.03.16 10:40
|close
|956
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6725
|-16.91
|62810.03
|1915
|2007.03.16 10:40
|sell
|958
|1.00
|1.6741
|0.0000
|1.6721
|1916
|2007.03.16 11:10
|sell
|959
|1.00
|1.6765
|0.0000
|1.6745
|1917
|2007.03.16 11:30
|close
|959
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6745
|143.72
|62953.75
|1918
|2007.03.16 11:30
|close
|958
|1.00
|1.6748
|0.0000
|1.6721
|-59.18
|62894.57
|1919
|2007.03.16 11:30
|sell
|960
|1.00
|1.6742
|0.0000
|1.6722
|1920
|2007.03.16 11:59
|sell
|961
|1.00
|1.6764
|0.0000
|1.6744
|1921
|2007.03.16 14:20
|t/p
|960
|1.00
|1.6722
|0.0000
|1.6722
|169.08
|63063.65
|1922
|2007.03.16 14:20
|t/p
|961
|1.00
|1.6744
|0.0000
|1.6744
|169.08
|63232.73
|1923
|2007.03.16 14:20
|sell
|962
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|1924
|2007.03.16 14:30
|sell
|963
|1.00
|1.6735
|0.0000
|1.6715
|1925
|2007.03.16 14:59
|t/p
|963
|1.00
|1.6715
|0.0000
|1.6715
|169.08
|63401.81
|1926
|2007.03.16 14:59
|close
|962
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6686
|-67.64
|63334.17
|1927
|2007.03.16 14:59
|sell
|964
|1.00
|1.6708
|0.0000
|1.6688
|1928
|2007.03.16 15:20
|sell
|965
|1.00
|1.6730
|0.0000
|1.6710
|1929
|2007.03.16 15:40
|close
|965
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6710
|152.17
|63486.34
|1930
|2007.03.16 15:40
|close
|964
|1.00
|1.6712
|0.0000
|1.6688
|-33.82
|63452.52
|1931
|2007.03.16 15:40
|sell
|966
|1.00
|1.6706
|0.0000
|1.6686
|1932
|2007.03.16 15:59
|sell
|967
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6707
|1933
|2007.03.18 23:10
|sell
|968
|2.00
|1.6764
|0.0000
|1.6744
|1934
|2007.03.18 23:20
|t/p
|968
|2.00
|1.6744
|0.0000
|1.6744
|338.16
|63790.68
|1935
|2007.03.18 23:20
|close
|967
|1.00
|1.6736
|0.0000
|1.6707
|-76.08
|63714.60
|1936
|2007.03.18 23:20
|close
|966
|1.00
|1.6736
|0.0000
|1.6686
|-253.62
|63460.98
|1937
|2007.03.18 23:20
|sell
|969
|1.00
|1.6730
|0.0000
|1.6710
|1938
|2007.03.18 23:40
|sell
|970
|1.00
|1.6754
|0.0000
|1.6734
|1939
|2007.03.19 00:10
|t/p
|970
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6734
|172.71
|63633.70
|1940
|2007.03.19 00:10
|close
|969
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6710
|-13.28
|63620.42
|1941
|2007.03.19 00:10
|sell
|971
|1.00
|1.6726
|0.0000
|1.6706
|1942
|2007.03.19 00:20
|sell
|972
|1.00
|1.6747
|0.0000
|1.6727
|1943
|2007.03.19 00:30
|sell
|973
|2.00
|1.6778
|0.0000
|1.6758
|1944
|2007.03.19 00:59
|t/p
|973
|2.00
|1.6758
|0.0000
|1.6758
|338.16
|63958.58
|1945
|2007.03.19 00:59
|close
|972
|1.00
|1.6739
|0.0000
|1.6727
|67.63
|64026.21
|1946
|2007.03.19 00:59
|close
|971
|1.00
|1.6739
|0.0000
|1.6706
|-109.91
|63916.30
|1947
|2007.03.19 00:59
|sell
|974
|1.00
|1.6733
|0.0000
|1.6713
|1948
|2007.03.19 02:30
|sell
|975
|1.00
|1.6757
|0.0000
|1.6737
|1949
|2007.03.19 02:40
|t/p
|975
|1.00
|1.6737
|0.0000
|1.6737
|169.08
|64085.38
|1950
|2007.03.19 02:40
|close
|974
|1.00
|1.6731
|0.0000
|1.6713
|16.91
|64102.29
|1951
|2007.03.19 02:40
|sell
|976
|1.00
|1.6725
|0.0000
|1.6705
|1952
|2007.03.19 02:59
|sell
|977
|1.00
|1.6746
|0.0000
|1.6726
|1953
|2007.03.19 03:10
|close
|977
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6726
|160.62
|64262.91
|1954
|2007.03.19 03:10
|close
|976
|1.00
|1.6727
|0.0000
|1.6705
|-16.91
|64246.00
|1955
|2007.03.19 03:10
|sell
|978
|1.00
|1.6721
|0.0000
|1.6701
|1956
|2007.03.19 03:20
|sell
|979
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1957
|2007.03.19 03:30
|close
|979
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6732
|152.17
|64398.17
|1958
|2007.03.19 03:30
|close
|978
|1.00
|1.6734
|0.0000
|1.6701
|-109.91
|64288.26
|1959
|2007.03.19 03:30
|sell
|980
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.6708
|1960
|2007.03.19 03:59
|sell
|981
|1.00
|1.6752
|0.0000
|1.6732
|1961
|2007.03.19 04:30
|t/p
|981
|1.00
|1.6732
|0.0000
|1.6732
|169.08
|64457.34
|1962
|2007.03.19 04:30
|close
|980
|1.00
|1.6730
|0.0000
|1.6708
|-16.91
|64440.43
|1963
|2007.03.19 04:30
|sell
|982
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6704
|1964
|2007.03.19 07:40
|t/p
|982
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6704
|169.08
|64609.51
|1965
|2007.03.19 07:40
|sell
|983
|1.00
|1.6696
|0.0000
|1.6676
|1966
|2007.03.19 08:10
|sell
|984
|1.00
|1.6724
|0.0000
|1.6704
|1967
|2007.03.19 08:30
|t/p
|984
|1.00
|1.6704
|0.0000
|1.6704
|169.08
|64778.59
|1968
|2007.03.19 08:30
|close
|983
|1.00
|1.6701
|0.0000
|1.6676
|-42.27
|64736.32
|1969
|2007.03.19 08:30
|sell
|985
|1.00
|1.6695
|0.0000
|1.6675
|1970
|2007.03.19 08:59
|sell
|986
|1.00
|1.6718
|0.0000
|1.6698
|1971
|2007.03.19 09:10
|sell
|987
|2.00
|1.6739
|0.0000
|1.6719
|1972
|2007.03.19 09:20
|close
|987
|2.00
|1.6720
|0.0000
|1.6719
|321.25
|65057.57
|1973
|2007.03.19 09:20
|close
|986
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6698
|-16.91
|65040.66
|1974
|2007.03.19 09:20
|close
|985
|1.00
|1.6720
|0.0000
|1.6675
|-211.35
|64829.31
|1975
|2007.03.19 09:20
|sell
|988
|1.00
|1.6714
|0.0000
|1.6694
|1976
|2007.03.19 09:40
|t/p
|988
|1.00
|1.6694
|0.0000
|1.6694
|169.08
|64998.39
|1977
|2007.03.19 09:40
|sell
|989
|1.00
|1.6683
|0.0000
|1.6663
|1978
|2007.03.19 11:20
|t/p
|989
|1.00
|1.6663
|0.0000
|1.6663
|169.08
|65167.47
|1979
|2007.03.19 11:20
|sell
|990
|1.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|1980
|2007.03.19 13:30
|t/p
|990
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|169.08
|65336.55
|1981
|2007.03.19 13:30
|sell
|991
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6603
|1982
|2007.03.19 14:10
|sell
|992
|1.00
|1.6663
|0.0000
|1.6643
|1983
|2007.03.19 14:30
|t/p
|992
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6643
|169.08
|65505.63
|1984
|2007.03.19 14:30
|close
|991
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6603
|-160.63
|65345.00
|1985
|2007.03.19 14:30
|sell
|993
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6616
|1986
|2007.03.19 15:10
|sell
|994
|1.00
|1.6668
|0.0000
|1.6648
|1987
|2007.03.19 15:40
|t/p
|994
|1.00
|1.6648
|0.0000
|1.6648
|169.08
|65514.08
|1988
|2007.03.19 15:40
|close
|993
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6616
|-33.82
|65480.26
|1989
|2007.03.19 15:40
|sell
|995
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6614
|1990
|2007.03.19 18:30
|sell
|996
|1.00
|1.6655
|0.0000
|1.6635
|1991
|2007.03.19 20:20
|t/p
|996
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|169.08
|65649.34
|1992
|2007.03.19 20:20
|close
|995
|1.00
|1.6632
|0.0000
|1.6614
|16.91
|65666.25
|1993
|2007.03.19 20:20
|sell
|997
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6606
|1994
|2007.03.19 22:40
|t/p
|997
|1.00
|1.6606
|0.0000
|1.6606
|169.08
|65835.33
|1995
|2007.03.19 22:40
|sell
|998
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6562
|1996
|2007.03.19 22:59
|sell
|999
|1.00
|1.6607
|0.0000
|1.6587
|1997
|2007.03.19 23:30
|t/p
|999
|1.00
|1.6587
|0.0000
|1.6587
|169.08
|66004.41
|1998
|2007.03.19 23:30
|close
|998
|1.00
|1.6576
|0.0000
|1.6562
|50.73
|66055.14
|1999
|2007.03.19 23:30
|sell
|1000
|1.00
|1.6570
|0.0000
|1.6550
|2000
|2007.03.20 00:10
|sell
|1001
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6590
|2001
|2007.03.20 00:40
|t/p
|1001
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6590
|169.08
|66224.22
|2002
|2007.03.20 00:40
|close
|1000
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6550
|-80.91
|66143.32
|2003
|2007.03.20 00:40
|sell
|1002
|1.00
|1.6574
|0.0000
|1.6554
|2004
|2007.03.20 00:59
|sell
|1003
|1.00
|1.6607
|0.0000
|1.6587
|2005
|2007.03.20 02:10
|sell
|1004
|2.00
|1.6688
|0.0000
|1.6668
|2006
|2007.03.20 02:20
|t/p
|1004
|2.00
|1.6668
|0.0000
|1.6668
|338.16
|66481.48
|2007
|2007.03.20 02:20
|close
|1003
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6587
|-448.06
|66033.42
|2008
|2007.03.20 02:20
|close
|1002
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6554
|-727.04
|65306.38
|2009
|2007.03.20 02:20
|sell
|1005
|1.00
|1.6654
|0.0000
|1.6634
|2010
|2007.03.20 02:30
|t/p
|1005
|1.00
|1.6634
|0.0000
|1.6634
|169.08
|65475.46
|2011
|2007.03.20 02:30
|buy
|1006
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6638
|2012
|2007.03.20 02:40
|t/p
|1006
|1.00
|1.6638
|0.0000
|1.6638
|169.04
|65644.50
|2013
|2007.03.20 02:40
|buy
|1007
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6680
|2014
|2007.03.20 03:20
|buy
|1008
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.6664
|2015
|2007.03.20 03:40
|t/p
|1008
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.6664
|169.04
|65813.54
|2016
|2007.03.20 03:40
|close
|1007
|1.00
|1.6671
|0.0000
|1.6680
|92.97
|65906.51
|2017
|2007.03.20 03:59
|buy
|1009
|1.00
|1.6661
|0.0000
|1.6681
|2018
|2007.03.20 04:10
|buy
|1010
|1.00
|1.6643
|0.0000
|1.6663
|2019
|2007.03.20 05:10
|buy
|1011
|2.00
|1.6615
|0.0000
|1.6635
|2020
|2007.03.20 05:30
|t/p
|1011
|2.00
|1.6635
|0.0000
|1.6635
|338.08
|66244.59
|2021
|2007.03.20 05:30
|close
|1010
|1.00
|1.6649
|0.0000
|1.6663
|50.71
|66295.30
|2022
|2007.03.20 05:30
|close
|1009
|1.00
|1.6649
|0.0000
|1.6681
|-101.42
|66193.88
|2023
|2007.03.20 05:40
|buy
|1012
|1.00
|1.6646
|0.0000
|1.6666
|2024
|2007.03.20 06:10
|buy
|1013
|1.00
|1.6617
|0.0000
|1.6637
|2025
|2007.03.20 06:20
|t/p
|1013
|1.00
|1.6637
|0.0000
|1.6637
|169.04
|66362.92
|2026
|2007.03.20 06:20
|close
|1012
|1.00
|1.6642
|0.0000
|1.6666
|-33.81
|66329.11
|2027
|2007.03.20 06:30
|buy
|1014
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6660
|2028
|2007.03.20 08:40
|buy
|1015
|1.00
|1.6623
|0.0000
|1.6643
|2029
|2007.03.20 09:30
|buy
|1016
|2.00
|1.6604
|0.0000
|1.6624
|2030
|2007.03.20 12:40
|buy
|1017
|4.00
|1.6584
|0.0000
|1.6604
|2031
|2007.03.20 13:10
|t/p
|1016
|2.00
|1.6624
|0.0000
|1.6624
|338.08
|66667.19
|2032
|2007.03.20 13:10
|t/p
|1017
|4.00
|1.6604
|0.0000
|1.6604
|676.16
|67343.35
|2033
|2007.03.20 13:10
|close
|1015
|1.00
|1.6629
|0.0000
|1.6643
|50.71
|67394.06
|2034
|2007.03.20 13:10
|close
|1014
|1.00
|1.6629
|0.0000
|1.6660
|-92.97
|67301.09
|2035
|2007.03.20 13:30
|sell
|1018
|1.00
|1.6593
|0.0000
|1.6573
|2036
|2007.03.20 14:00
|sell
|1019
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6594
|2037
|2007.03.20 16:10
|t/p
|1019
|1.00
|1.6594
|0.0000
|1.6594
|169.08
|67470.17
|2038
|2007.03.20 16:10
|close
|1018
|1.00
|1.6587
|0.0000
|1.6573
|50.72
|67520.89
|2039
|2007.03.20 16:10
|sell
|1020
|1.00
|1.6581
|0.0000
|1.6561
|2040
|2007.03.20 16:30
|sell
|1021
|1.00
|1.6601
|0.0000
|1.6581
|2041
|2007.03.20 16:59
|close
|1021
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6581
|143.71
|67664.60
|2042
|2007.03.20 16:59
|close
|1020
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6561
|-25.37
|67639.23
|2043
|2007.03.20 16:59
|sell
|1022
|1.00
|1.6578
|0.0000
|1.6558
|2044
|2007.03.21 00:30
|close
|1022
|1.00
|1.6561
|0.0000
|1.6558
|147.35
|67786.58
|2045
|2007.03.21 00:30
|sell
|1023
|1.00
|1.6555
|0.0000
|1.6535
|2046
|2007.03.21 00:40
|sell
|1024
|1.00
|1.6583
|0.0000
|1.6563
|2047
|2007.03.21 00:59
|close
|1024
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6563
|143.72
|67930.30
|2048
|2007.03.21 00:59
|close
|1023
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6535
|-92.99
|67837.31
|2049
|2007.03.21 00:59
|sell
|1025
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|2050
|2007.03.21 02:20
|sell
|1026
|1.00
|1.6583
|0.0000
|1.6563
|2051
|2007.03.21 02:40
|close
|1026
|1.00
|1.6565
|0.0000
|1.6563
|152.17
|67989.48
|2052
|2007.03.21 02:40
|close
|1025
|1.00
|1.6565
|0.0000
|1.6540
|-42.27
|67947.21
|2053
|2007.03.21 02:40
|sell
|1027
|1.00
|1.6559
|0.0000
|1.6539
|2054
|2007.03.21 03:10
|sell
|1028
|1.00
|1.6585
|0.0000
|1.6565
|2055
|2007.03.21 06:59
|sell
|1029
|2.00
|1.6613
|0.0000
|1.6593
|2056
|2007.03.21 07:10
|t/p
|1029
|2.00
|1.6593
|0.0000
|1.6593
|338.16
|68285.37
|2057
|2007.03.21 07:10
|close
|1028
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6565
|-50.72
|68234.65
|2058
|2007.03.21 07:10
|close
|1027
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6539
|-270.52
|67964.13
|2059
|2007.03.21 07:10
|sell
|1030
|1.00
|1.6585
|0.0000
|1.6565
|2060
|2007.03.21 07:30
|sell
|1031
|1.00
|1.6612
|0.0000
|1.6592
|2061
|2007.03.21 07:59
|close
|1031
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6592
|143.72
|68107.85
|2062
|2007.03.21 07:59
|close
|1030
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6565
|-84.54
|68023.31
|2063
|2007.03.21 07:59
|sell
|1032
|1.00
|1.6589
|0.0000
|1.6569
|2064
|2007.03.21 08:30
|sell
|1033
|1.00
|1.6609
|0.0000
|1.6589
|2065
|2007.03.21 09:30
|sell
|1034
|2.00
|1.6630
|0.0000
|1.6610
|2066
|2007.03.21 10:10
|t/p
|1034
|2.00
|1.6610
|0.0000
|1.6610
|338.16
|68361.47
|2067
|2007.03.21 10:10
|close
|1033
|1.00
|1.6594
|0.0000
|1.6589
|126.81
|68488.28
|2068
|2007.03.21 10:10
|close
|1032
|1.00
|1.6594
|0.0000
|1.6569
|-42.27
|68446.01
|2069
|2007.03.21 10:10
|sell
|1035
|1.00
|1.6588
|0.0000
|1.6568
|2070
|2007.03.21 10:20
|sell
|1036
|1.00
|1.6620
|0.0000
|1.6600
|2071
|2007.03.21 10:30
|t/p
|1036
|1.00
|1.6600
|0.0000
|1.6600
|169.08
|68615.09
|2072
|2007.03.21 10:30
|close
|1035
|1.00
|1.6578
|0.0000
|1.6568
|84.54
|68699.63
|2073
|2007.03.21 10:30
|sell
|1037
|1.00
|1.6572
|0.0000
|1.6552
|2074
|2007.03.21 10:40
|sell
|1038
|1.00
|1.6627
|0.0000
|1.6607
|2075
|2007.03.21 10:59
|t/p
|1038
|1.00
|1.6607
|0.0000
|1.6607
|169.08
|68868.71
|2076
|2007.03.21 10:59
|close
|1037
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6552
|-101.45
|68767.26
|2077
|2007.03.21 10:59
|sell
|1039
|1.00
|1.6578
|0.0000
|1.6558
|2078
|2007.03.21 11:40
|sell
|1040
|1.00
|1.6599
|0.0000
|1.6579
|2079
|2007.03.21 12:59
|t/p
|1040
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6579
|169.08
|68936.34
|2080
|2007.03.21 12:59
|close
|1039
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6558
|-8.46
|68927.88
|2081
|2007.03.21 12:59
|sell
|1041
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6553
|2082
|2007.03.21 14:10
|sell
|1042
|1.00
|1.6593
|0.0000
|1.6573
|2083
|2007.03.21 19:10
|t/p
|1042
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6573
|169.08
|69096.96
|2084
|2007.03.21 19:10
|close
|1041
|1.00
|1.6556
|0.0000
|1.6553
|143.72
|69240.68
|2085
|2007.03.21 19:10
|sell
|1043
|1.00
|1.6550
|0.0000
|1.6530
|2086
|2007.03.21 19:20
|sell
|1044
|1.00
|1.6610
|0.0000
|1.6590
|2087
|2007.03.21 19:59
|t/p
|1044
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6590
|169.08
|69409.76
|2088
|2007.03.21 19:59
|close
|1043
|1.00
|1.6562
|0.0000
|1.6530
|-101.45
|69308.31
|2089
|2007.03.21 19:59
|sell
|1045
|1.00
|1.6556
|0.0000
|1.6536
|2090
|2007.03.22 00:20
|sell
|1046
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6566
|2091
|2007.03.22 01:40
|t/p
|1046
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6566
|169.08
|69477.39
|2092
|2007.03.22 01:40
|close
|1045
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6536
|-73.64
|69403.75
|2093
|2007.03.22 01:40
|sell
|1047
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|2094
|2007.03.22 01:59
|sell
|1048
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6575
|2095
|2007.03.22 08:10
|t/p
|1048
|1.00
|1.6575
|0.0000
|1.6575
|169.08
|69572.83
|2096
|2007.03.22 08:10
|close
|1047
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6540
|-50.72
|69522.11
|2097
|2007.03.22 08:10
|sell
|1049
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|2098
|2007.03.22 08:30
|sell
|1050
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6571
|2099
|2007.03.22 09:10
|t/p
|1050
|1.00
|1.6571
|0.0000
|1.6571
|169.08
|69691.19
|2100
|2007.03.22 09:10
|close
|1049
|1.00
|1.6550
|0.0000
|1.6540
|84.54
|69775.73
|2101
|2007.03.22 09:10
|sell
|1051
|1.00
|1.6544
|0.0000
|1.6524
|2102
|2007.03.22 09:20
|sell
|1052
|1.00
|1.6580
|0.0000
|1.6560
|2103
|2007.03.22 09:40
|t/p
|1052
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6560
|169.08
|69944.81
|2104
|2007.03.22 09:40
|close
|1051
|1.00
|1.6546
|0.0000
|1.6524
|-16.90
|69927.91
|2105
|2007.03.22 09:40
|sell
|1053
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|2106
|2007.03.22 12:10
|sell
|1054
|1.00
|1.6568
|0.0000
|1.6548
|2107
|2007.03.22 13:20
|t/p
|1054
|1.00
|1.6548
|0.0000
|1.6548
|169.08
|70096.99
|2108
|2007.03.22 13:20
|close
|1053
|1.00
|1.6539
|0.0000
|1.6520
|8.45
|70105.44
|2109
|2007.03.22 13:20
|sell
|1055
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6513
|2110
|2007.03.22 14:00
|sell
|1056
|1.00
|1.6554
|0.0000
|1.6534
|2111
|2007.03.22 14:20
|t/p
|1056
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6534
|169.08
|70274.52
|2112
|2007.03.22 14:20
|close
|1055
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6513
|33.81
|70308.33
|2113
|2007.03.22 14:20
|sell
|1057
|1.00
|1.6523
|0.0000
|1.6503
|2114
|2007.03.22 14:30
|sell
|1058
|1.00
|1.6554
|0.0000
|1.6534
|2115
|2007.03.22 14:59
|t/p
|1058
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6534
|169.08
|70477.41
|2116
|2007.03.22 14:59
|close
|1057
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6503
|-84.54
|70392.87
|2117
|2007.03.22 14:59
|sell
|1059
|1.00
|1.6527
|0.0000
|1.6507
|2118
|2007.03.23 03:30
|t/p
|1059
|1.00
|1.6507
|0.0000
|1.6507
|172.71
|70565.58
|2119
|2007.03.23 03:30
|sell
|1060
|1.00
|1.6499
|0.0000
|1.6479
|2120
|2007.03.23 04:10
|sell
|1061
|1.00
|1.6546
|0.0000
|1.6526
|2121
|2007.03.23 04:40
|t/p
|1061
|1.00
|1.6526
|0.0000
|1.6526
|169.08
|70734.66
|2122
|2007.03.23 04:40
|close
|1060
|1.00
|1.6507
|0.0000
|1.6479
|-67.63
|70667.03
|2123
|2007.03.23 04:40
|sell
|1062
|1.00
|1.6501
|0.0000
|1.6481
|2124
|2007.03.23 04:59
|sell
|1063
|1.00
|1.6537
|0.0000
|1.6517
|2125
|2007.03.23 07:30
|sell
|1064
|2.00
|1.6558
|0.0000
|1.6538
|2126
|2007.03.23 08:10
|t/p
|1064
|2.00
|1.6538
|0.0000
|1.6538
|338.16
|71005.19
|2127
|2007.03.23 08:10
|close
|1063
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6517
|50.73
|71055.92
|2128
|2007.03.23 08:10
|close
|1062
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6481
|-253.62
|70802.30
|2129
|2007.03.23 08:10
|sell
|1065
|1.00
|1.6525
|0.0000
|1.6505
|2130
|2007.03.23 08:20
|sell
|1066
|1.00
|1.6553
|0.0000
|1.6533
|2131
|2007.03.23 09:10
|t/p
|1066
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6533
|169.08
|70971.38
|2132
|2007.03.23 09:10
|close
|1065
|1.00
|1.6521
|0.0000
|1.6505
|33.82
|71005.20
|2133
|2007.03.23 09:10
|sell
|1067
|1.00
|1.6515
|0.0000
|1.6495
|2134
|2007.03.23 09:40
|sell
|1068
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|2135
|2007.03.23 10:10
|t/p
|1068
|1.00
|1.6520
|0.0000
|1.6520
|169.08
|71174.28
|2136
|2007.03.23 10:10
|close
|1067
|1.00
|1.6512
|0.0000
|1.6495
|25.36
|71199.64
|2137
|2007.03.23 10:10
|sell
|1069
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6486
|2138
|2007.03.23 10:30
|sell
|1070
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6511
|2139
|2007.03.23 11:40
|t/p
|1070
|1.00
|1.6511
|0.0000
|1.6511
|169.08
|71368.72
|2140
|2007.03.23 11:40
|close
|1069
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6486
|16.90
|71385.62
|2141
|2007.03.23 11:40
|sell
|1071
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|2142
|2007.03.23 13:10
|sell
|1072
|1.00
|1.6522
|0.0000
|1.6502
|2143
|2007.03.23 13:40
|t/p
|1072
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6502
|169.08
|71554.70
|2144
|2007.03.23 13:40
|close
|1071
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6478
|-16.91
|71537.79
|2145
|2007.03.23 13:40
|sell
|1073
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|2146
|2007.03.23 13:59
|sell
|1074
|1.00
|1.6517
|0.0000
|1.6497
|2147
|2007.03.23 14:30
|close
|1074
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6497
|143.72
|71681.51
|2148
|2007.03.23 14:30
|close
|1073
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6474
|-50.72
|71630.79
|2149
|2007.03.23 14:30
|sell
|1075
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|2150
|2007.03.23 15:10
|sell
|1076
|1.00
|1.6522
|0.0000
|1.6502
|2151
|2007.03.23 15:20
|t/p
|1076
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6502
|169.08
|71799.87
|2152
|2007.03.23 15:20
|close
|1075
|1.00
|1.6485
|0.0000
|1.6474
|76.09
|71875.96
|2153
|2007.03.23 15:20
|sell
|1077
|1.00
|1.6479
|0.0000
|1.6459
|2154
|2007.03.23 15:40
|sell
|1078
|1.00
|1.6514
|0.0000
|1.6494
|2155
|2007.03.23 17:30
|t/p
|1078
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6494
|169.08
|72045.04
|2156
|2007.03.23 17:30
|close
|1077
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6459
|-84.54
|71960.50
|2157
|2007.03.23 17:30
|sell
|1079
|1.00
|1.6483
|0.0000
|1.6463
|2158
|2007.03.23 18:10
|sell
|1080
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|2159
|2007.03.23 22:30
|t/p
|1080
|1.00
|1.6483
|0.0000
|1.6483
|169.08
|72129.58
|2160
|2007.03.23 22:30
|close
|1079
|1.00
|1.6481
|0.0000
|1.6463
|16.91
|72146.49
|2161
|2007.03.23 22:30
|sell
|1081
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|2162
|2007.03.23 22:40
|sell
|1082
|1.00
|1.6499
|0.0000
|1.6479
|2163
|2007.03.26 00:40
|t/p
|1082
|1.00
|1.6479
|0.0000
|1.6479
|172.71
|72319.21
|2164
|2007.03.26 00:40
|close
|1081
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|3.63
|72322.84
|2165
|2007.03.26 00:40
|sell
|1083
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|2166
|2007.03.26 01:40
|sell
|1084
|1.00
|1.6490
|0.0000
|1.6470
|2167
|2007.03.26 04:10
|sell
|1085
|2.00
|1.6515
|0.0000
|1.6495
|2168
|2007.03.26 04:20
|t/p
|1085
|2.00
|1.6495
|0.0000
|1.6495
|338.16
|72661.00
|2169
|2007.03.26 04:20
|close
|1084
|1.00
|1.6495
|0.0000
|1.6470
|-42.27
|72618.73
|2170
|2007.03.26 04:20
|close
|1083
|1.00
|1.6495
|0.0000
|1.6449
|-219.80
|72398.93
|2171
|2007.03.26 04:20
|sell
|1086
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6469
|2172
|2007.03.26 05:30
|sell
|1087
|1.00
|1.6509
|0.0000
|1.6489
|2173
|2007.03.26 06:10
|t/p
|1087
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6489
|169.08
|72568.01
|2174
|2007.03.26 06:10
|close
|1086
|1.00
|1.6484
|0.0000
|1.6469
|42.27
|72610.28
|2175
|2007.03.26 06:10
|sell
|1088
|1.00
|1.6478
|0.0000
|1.6458
|2176
|2007.03.26 06:20
|sell
|1089
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|2177
|2007.03.26 08:10
|t/p
|1089
|1.00
|1.6478
|0.0000
|1.6478
|169.08
|72779.36
|2178
|2007.03.26 08:10
|close
|1088
|1.00
|1.6474
|0.0000
|1.6458
|33.81
|72813.17
|2179
|2007.03.26 08:10
|sell
|1090
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6448
|2180
|2007.03.26 08:20
|sell
|1091
|1.00
|1.6497
|0.0000
|1.6477
|2181
|2007.03.26 09:40
|t/p
|1091
|1.00
|1.6477
|0.0000
|1.6477
|169.08
|72982.25
|2182
|2007.03.26 09:40
|close
|1090
|1.00
|1.6477
|0.0000
|1.6448
|-76.09
|72906.16
|2183
|2007.03.26 09:40
|sell
|1092
|1.00
|1.6471
|0.0000
|1.6451
|2184
|2007.03.26 11:10
|sell
|1093
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6476
|2185
|2007.03.26 11:40
|t/p
|1093
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6476
|169.08
|73075.24
|2186
|2007.03.26 11:40
|close
|1092
|1.00
|1.6467
|0.0000
|1.6451
|33.81
|73109.05
|2187
|2007.03.26 11:40
|sell
|1094
|1.00
|1.6461
|0.0000
|1.6441
|2188
|2007.03.26 12:20
|sell
|1095
|1.00
|1.6482
|0.0000
|1.6462
|2189
|2007.03.26 12:30
|t/p
|1095
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6462
|169.08
|73278.13
|2190
|2007.03.26 12:30
|close
|1094
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6441
|-8.46
|73269.67
|2191
|2007.03.26 12:30
|sell
|1096
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6436
|2192
|2007.03.26 14:40
|t/p
|1096
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6436
|169.08
|73438.75
|2193
|2007.03.26 14:40
|sell
|1097
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|2194
|2007.03.26 15:20
|sell
|1098
|1.00
|1.6459
|0.0000
|1.6439
|2195
|2007.03.26 15:30
|t/p
|1098
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6439
|169.08
|73607.83
|2196
|2007.03.26 15:30
|close
|1097
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6408
|-76.09
|73531.74
|2197
|2007.03.26 15:30
|sell
|1099
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|2198
|2007.03.26 16:10
|sell
|1100
|1.00
|1.6473
|0.0000
|1.6453
|2199
|2007.03.26 16:40
|t/p
|1100
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6453
|169.08
|73700.82
|2200
|2007.03.26 16:40
|close
|1099
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6411
|-118.36
|73582.46
|2201
|2007.03.26 16:40
|sell
|1101
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6419
|2202
|2007.03.26 17:10
|sell
|1102
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6450
|2203
|2007.03.26 17:30
|close
|1102
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6450
|143.72
|73726.18
|2204
|2007.03.26 17:30
|close
|1101
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6419
|-118.35
|73607.83
|2205
|2007.03.26 17:30
|sell
|1103
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|2206
|2007.03.26 18:00
|sell
|1104
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6448
|2207
|2007.03.26 20:10
|t/p
|1104
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6448
|169.08
|73776.91
|2208
|2007.03.26 20:10
|close
|1103
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6427
|-8.45
|73768.46
|2209
|2007.03.26 20:10
|sell
|1105
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|2210
|2007.03.26 22:20
|sell
|1106
|1.00
|1.6463
|0.0000
|1.6443
|2211
|2007.03.27 00:20
|t/p
|1106
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6443
|172.71
|73941.17
|2212
|2007.03.27 00:20
|close
|1105
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6422
|-4.82
|73936.36
|2213
|2007.03.27 00:20
|sell
|1107
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6417
|2214
|2007.03.27 00:30
|sell
|1108
|1.00
|1.6458
|0.0000
|1.6438
|2215
|2007.03.27 01:40
|sell
|1109
|2.00
|1.6479
|0.0000
|1.6459
|2216
|2007.03.27 05:10
|t/p
|1109
|2.00
|1.6459
|0.0000
|1.6459
|338.16
|74274.52
|2217
|2007.03.27 05:10
|close
|1108
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6438
|33.81
|74308.33
|2218
|2007.03.27 05:10
|close
|1107
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6417
|-143.72
|74164.61
|2219
|2007.03.27 05:10
|sell
|1110
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6428
|2220
|2007.03.27 05:20
|sell
|1111
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6452
|2221
|2007.03.27 05:59
|close
|1111
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6452
|152.17
|74316.78
|2222
|2007.03.27 05:59
|close
|1110
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6428
|-50.73
|74266.05
|2223
|2007.03.27 05:59
|sell
|1112
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6428
|2224
|2007.03.27 06:10
|sell
|1113
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|2225
|2007.03.27 06:20
|t/p
|1113
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6449
|169.08
|74435.13
|2226
|2007.03.27 06:20
|close
|1112
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6428
|50.72
|74485.85
|2227
|2007.03.27 06:20
|sell
|1114
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|2228
|2007.03.27 06:30
|sell
|1115
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|2229
|2007.03.27 10:20
|sell
|1116
|2.00
|1.6547
|0.0000
|1.6527
|2230
|2007.03.27 10:59
|close
|1116
|2.00
|1.6529
|0.0000
|1.6527
|304.35
|74790.20
|2231
|2007.03.27 10:59
|close
|1115
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6455
|-456.52
|74333.68
|2232
|2007.03.27 10:59
|close
|1114
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6416
|-786.23
|73547.45
|2233
|2007.03.27 10:59
|sell
|1117
|1.00
|1.6523
|0.0000
|1.6503
|2234
|2007.03.27 12:10
|t/p
|1117
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6503
|169.08
|73716.53
|2235
|2007.03.27 12:10
|buy
|1118
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6518
|2236
|2007.03.27 15:40
|buy
|1119
|1.00
|1.6482
|0.0000
|1.6502
|2237
|2007.03.27 16:10
|t/p
|1119
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6502
|169.04
|73885.57
|2238
|2007.03.27 16:10
|close
|1118
|1.00
|1.6510
|0.0000
|1.6518
|101.42
|73986.99
|2239
|2007.03.27 16:20
|buy
|1120
|1.00
|1.6491
|0.0000
|1.6511
|2240
|2007.03.27 17:10
|t/p
|1120
|1.00
|1.6511
|0.0000
|1.6511
|169.04
|74156.03
|2241
|2007.03.27 17:10
|buy
|1121
|1.00
|1.6519
|0.0000
|1.6539
|2242
|2007.03.27 17:40
|buy
|1122
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6516
|2243
|2007.03.27 23:10
|t/p
|1122
|1.00
|1.6516
|0.0000
|1.6516
|169.04
|74325.07
|2244
|2007.03.27 23:10
|close
|1121
|1.00
|1.6523
|0.0000
|1.6539
|33.81
|74358.88
|2245
|2007.03.27 23:20
|buy
|1123
|1.00
|1.6513
|0.0000
|1.6533
|2246
|2007.03.28 00:00
|t/p
|1123
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6533
|158.65
|74517.52
|2247
|2007.03.28 00:00
|buy
|1124
|1.00
|1.6539
|0.0000
|1.6559
|2248
|2007.03.28 06:30
|t/p
|1124
|1.00
|1.6559
|0.0000
|1.6559
|169.04
|74686.56
|2249
|2007.03.28 06:30
|buy
|1125
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6604
|2250
|2007.03.28 06:40
|buy
|1126
|1.00
|1.6548
|0.0000
|1.6568
|2251
|2007.03.28 07:20
|t/p
|1126
|1.00
|1.6568
|0.0000
|1.6568
|169.04
|74855.60
|2252
|2007.03.28 07:20
|close
|1125
|1.00
|1.6590
|0.0000
|1.6604
|50.71
|74906.31
|2253
|2007.03.28 07:30
|buy
|1127
|1.00
|1.6566
|0.0000
|1.6586
|2254
|2007.03.28 08:40
|t/p
|1127
|1.00
|1.6586
|0.0000
|1.6586
|169.04
|75075.35
|2255
|2007.03.28 08:40
|buy
|1128
|1.00
|1.6605
|0.0000
|1.6625
|2256
|2007.03.28 09:10
|buy
|1129
|1.00
|1.6571
|0.0000
|1.6591
|2257
|2007.03.28 09:30
|t/p
|1129
|1.00
|1.6591
|0.0000
|1.6591
|169.04
|75244.39
|2258
|2007.03.28 09:30
|close
|1128
|1.00
|1.6595
|0.0000
|1.6625
|-84.52
|75159.87
|2259
|2007.03.28 09:40
|buy
|1130
|1.00
|1.6616
|0.0000
|1.6636
|2260
|2007.03.28 09:59
|buy
|1131
|1.00
|1.6584
|0.0000
|1.6604
|2261
|2007.03.28 10:10
|buy
|1132
|2.00
|1.6559
|0.0000
|1.6579
|2262
|2007.03.28 10:40
|t/p
|1132
|2.00
|1.6579
|0.0000
|1.6579
|338.08
|75497.95
|2263
|2007.03.28 10:40
|close
|1131
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6604
|-42.26
|75455.69
|2264
|2007.03.28 10:40
|close
|1130
|1.00
|1.6579
|0.0000
|1.6636
|-312.72
|75142.97
|2265
|2007.03.28 10:59
|buy
|1133
|1.00
|1.6567
|0.0000
|1.6587
|2266
|2007.03.28 11:10
|buy
|1134
|1.00
|1.6547
|0.0000
|1.6567
|2267
|2007.03.28 13:40
|buy
|1135
|2.00
|1.6529
|0.0000
|1.6549
|2268
|2007.03.28 14:10
|t/p
|1135
|2.00
|1.6549
|0.0000
|1.6549
|338.08
|75481.05
|2269
|2007.03.28 14:10
|close
|1134
|1.00
|1.6550
|0.0000
|1.6567
|25.36
|75506.41
|2270
|2007.03.28 14:10
|close
|1133
|1.00
|1.6550
|0.0000
|1.6587
|-143.68
|75362.73
|2271
|2007.03.28 14:20
|sell
|1136
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|2272
|2007.03.28 15:10
|sell
|1137
|1.00
|1.6582
|0.0000
|1.6562
|2273
|2007.03.28 15:30
|t/p
|1137
|1.00
|1.6562
|0.0000
|1.6562
|169.08
|75531.81
|2274
|2007.03.28 15:30
|close
|1136
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|0.00
|75531.81
|2275
|2007.03.28 15:30
|sell
|1138
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6514
|2276
|2007.03.28 15:59
|sell
|1139
|1.00
|1.6568
|0.0000
|1.6548
|2277
|2007.03.28 17:10
|t/p
|1139
|1.00
|1.6548
|0.0000
|1.6548
|169.08
|75700.89
|2278
|2007.03.28 17:10
|close
|1138
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6514
|0.00
|75700.89
|2279
|2007.03.28 17:10
|sell
|1140
|1.00
|1.6528
|0.0000
|1.6508
|2280
|2007.03.28 17:40
|sell
|1141
|1.00
|1.6570
|0.0000
|1.6550
|2281
|2007.03.28 17:59
|t/p
|1141
|1.00
|1.6550
|0.0000
|1.6550
|169.08
|75869.97
|2282
|2007.03.28 17:59
|close
|1140
|1.00
|1.6535
|0.0000
|1.6508
|-59.18
|75810.79
|2283
|2007.03.28 17:59
|sell
|1142
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6509
|2284
|2007.03.29 01:30
|t/p
|1142
|1.00
|1.6509
|0.0000
|1.6509
|179.98
|75990.77
|2285
|2007.03.29 01:30
|sell
|1143
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|2286
|2007.03.29 05:10
|sell
|1144
|1.00
|1.6527
|0.0000
|1.6507
|2287
|2007.03.29 05:30
|close
|1144
|1.00
|1.6510
|0.0000
|1.6507
|143.72
|76134.49
|2288
|2007.03.29 05:30
|close
|1143
|1.00
|1.6510
|0.0000
|1.6483
|-59.18
|76075.31
|2289
|2007.03.29 05:30
|sell
|1145
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6484
|2290
|2007.03.29 08:20
|t/p
|1145
|1.00
|1.6484
|0.0000
|1.6484
|169.08
|76244.39
|2291
|2007.03.29 08:20
|sell
|1146
|1.00
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|2292
|2007.03.29 08:30
|sell
|1147
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6486
|2293
|2007.03.29 08:40
|t/p
|1147
|1.00
|1.6486
|0.0000
|1.6486
|169.08
|76413.47
|2294
|2007.03.29 08:40
|close
|1146
|1.00
|1.6466
|0.0000
|1.6457
|93.00
|76506.47
|2295
|2007.03.29 08:40
|sell
|1148
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6440
|2296
|2007.03.29 11:10
|sell
|1149
|1.00
|1.6490
|0.0000
|1.6470
|2297
|2007.03.29 16:40
|sell
|1150
|2.00
|1.6515
|0.0000
|1.6495
|2298
|2007.03.29 20:20
|sell
|1151
|4.00
|1.6537
|0.0000
|1.6517
|2299
|2007.03.29 23:10
|t/p
|1151
|4.00
|1.6517
|0.0000
|1.6517
|676.32
|77182.79
|2300
|2007.03.29 23:10
|close
|1150
|2.00
|1.6500
|0.0000
|1.6495
|253.62
|77436.41
|2301
|2007.03.29 23:10
|close
|1149
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6470
|-84.54
|77351.87
|2302
|2007.03.29 23:10
|close
|1148
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6440
|-338.16
|77013.71
|2303
|2007.03.29 23:10
|sell
|1152
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|2304
|2007.03.29 23:30
|sell
|1153
|1.00
|1.6526
|0.0000
|1.6506
|2305
|2007.03.30 00:10
|t/p
|1153
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6506
|172.71
|77186.43
|2306
|2007.03.30 00:10
|close
|1152
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6474
|-80.91
|77105.52
|2307
|2007.03.30 00:10
|sell
|1154
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|2308
|2007.03.30 00:20
|sell
|1155
|1.00
|1.6524
|0.0000
|1.6504
|2309
|2007.03.30 01:40
|close
|1155
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6504
|152.18
|77257.70
|2310
|2007.03.30 01:40
|close
|1154
|1.00
|1.6506
|0.0000
|1.6478
|-67.63
|77190.07
|2311
|2007.03.30 01:40
|sell
|1156
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6480
|2312
|2007.03.30 03:10
|sell
|1157
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6513
|2313
|2007.03.30 03:20
|t/p
|1157
|1.00
|1.6513
|0.0000
|1.6513
|169.08
|77359.15
|2314
|2007.03.30 03:20
|close
|1156
|1.00
|1.6509
|0.0000
|1.6480
|-76.09
|77283.06
|2315
|2007.03.30 03:20
|sell
|1158
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|2316
|2007.03.30 03:30
|sell
|1159
|1.00
|1.6529
|0.0000
|1.6509
|2317
|2007.03.30 03:40
|t/p
|1159
|1.00
|1.6509
|0.0000
|1.6509
|169.08
|77452.14
|2318
|2007.03.30 03:40
|close
|1158
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|0.00
|77452.14
|2319
|2007.03.30 03:40
|sell
|1160
|1.00
|1.6497
|0.0000
|1.6477
|2320
|2007.03.30 04:20
|sell
|1161
|1.00
|1.6524
|0.0000
|1.6504
|2321
|2007.03.30 04:40
|t/p
|1161
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6504
|169.08
|77621.22
|2322
|2007.03.30 04:40
|close
|1160
|1.00
|1.6504
|0.0000
|1.6477
|-59.18
|77562.04
|2323
|2007.03.30 04:40
|sell
|1162
|1.00
|1.6498
|0.0000
|1.6478
|2324
|2007.03.30 05:10
|sell
|1163
|1.00
|1.6521
|0.0000
|1.6501
|2325
|2007.03.30 09:10
|t/p
|1163
|1.00
|1.6501
|0.0000
|1.6501
|169.08
|77731.12
|2326
|2007.03.30 09:10
|close
|1162
|1.00
|1.6499
|0.0000
|1.6478
|-8.46
|77722.66
|2327
|2007.03.30 09:10
|sell
|1164
|1.00
|1.6493
|0.0000
|1.6473
|2328
|2007.03.30 09:30
|sell
|1165
|1.00
|1.6522
|0.0000
|1.6502
|2329
|2007.03.30 10:10
|t/p
|1165
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6502
|169.08
|77891.74
|2330
|2007.03.30 10:10
|close
|1164
|1.00
|1.6486
|0.0000
|1.6473
|59.18
|77950.92
|2331
|2007.03.30 10:10
|sell
|1166
|1.00
|1.6480
|0.0000
|1.6460
|2332
|2007.03.30 10:20
|sell
|1167
|1.00
|1.6508
|0.0000
|1.6488
|2333
|2007.03.30 10:59
|close
|1167
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6488
|160.62
|78111.54
|2334
|2007.03.30 10:59
|close
|1166
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6460
|-76.09
|78035.45
|2335
|2007.03.30 10:59
|sell
|1168
|1.00
|1.6483
|0.0000
|1.6463
|2336
|2007.03.30 15:30
|t/p
|1168
|1.00
|1.6463
|0.0000
|1.6463
|169.08
|78204.53
|2337
|2007.03.30 15:30
|sell
|1169
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|2338
|2007.03.30 15:40
|sell
|1170
|1.00
|1.6485
|0.0000
|1.6465
|2339
|2007.03.30 15:59
|t/p
|1170
|1.00
|1.6465
|0.0000
|1.6465
|169.08
|78373.61
|2340
|2007.03.30 15:59
|close
|1169
|1.00
|1.6463
|0.0000
|1.6425
|-152.17
|78221.44
|2341
|2007.03.30 15:59
|sell
|1171
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6437
|2342
|2007.03.30 16:30
|sell
|1172
|1.00
|1.6480
|0.0000
|1.6460
|2343
|2007.03.30 16:40
|t/p
|1172
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6460
|169.08
|78390.52
|2344
|2007.03.30 16:40
|close
|1171
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6437
|8.46
|78398.98
|2345
|2007.03.30 16:40
|sell
|1173
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6430
|2346
|2007.03.30 16:59
|sell
|1174
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6456
|2347
|2007.03.30 17:20
|sell
|1175
|2.00
|1.6516
|0.0000
|1.6496
|2348
|2007.03.30 17:30
|t/p
|1175
|2.00
|1.6496
|0.0000
|1.6496
|338.16
|78737.14
|2349
|2007.03.30 17:30
|close
|1174
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6456
|-169.08
|78568.06
|2350
|2007.03.30 17:30
|close
|1173
|1.00
|1.6496
|0.0000
|1.6430
|-388.88
|78179.18
|2351
|2007.03.30 17:30
|sell
|1176
|1.00
|1.6490
|0.0000
|1.6470
|2352
|2007.03.30 17:40
|t/p
|1176
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6470
|169.08
|78348.26
|2353
|2007.03.30 17:40
|sell
|1177
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6433
|2354
|2007.03.30 17:59
|sell
|1178
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6482
|2355
|2007.04.02 00:40
|sell
|1179
|2.00
|1.6529
|0.0000
|1.6509
|2356
|2007.04.02 00:59
|t/p
|1179
|2.00
|1.6509
|0.0000
|1.6509
|338.16
|78686.42
|2357
|2007.04.02 00:59
|close
|1178
|1.00
|1.6495
|0.0000
|1.6482
|62.81
|78749.23
|2358
|2007.04.02 00:59
|close
|1177
|1.00
|1.6495
|0.0000
|1.6433
|-351.44
|78397.80
|2359
|2007.04.02 00:59
|sell
|1180
|1.00
|1.6489
|0.0000
|1.6469
|2360
|2007.04.02 03:40
|t/p
|1180
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6469
|169.08
|78566.88
|2361
|2007.04.02 03:40
|sell
|1181
|1.00
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|2362
|2007.04.02 04:10
|sell
|1182
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6412
|2363
|2007.04.02 04:30
|close
|1182
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6412
|143.72
|78710.60
|2364
|2007.04.02 04:30
|close
|1181
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6385
|-84.54
|78626.06
|2365
|2007.04.02 04:30
|sell
|1183
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|2366
|2007.04.02 04:59
|sell
|1184
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|2367
|2007.04.02 07:20
|t/p
|1184
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6411
|169.08
|78795.14
|2368
|2007.04.02 07:20
|close
|1183
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6389
|25.37
|78820.51
|2369
|2007.04.02 07:20
|sell
|1185
|1.00
|1.6400
|0.0000
|1.6380
|2370
|2007.04.02 13:30
|close
|1185
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6380
|143.72
|78964.23
|2371
|2007.04.02 13:30
|sell
|1186
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|2372
|2007.04.02 14:40
|close
|1186
|1.00
|1.6360
|0.0000
|1.6357
|143.72
|79107.95
|2373
|2007.04.02 14:40
|sell
|1187
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6334
|2374
|2007.04.02 16:10
|sell
|1188
|1.00
|1.6386
|0.0000
|1.6366
|2375
|2007.04.02 16:40
|t/p
|1188
|1.00
|1.6366
|0.0000
|1.6366
|169.08
|79277.03
|2376
|2007.04.02 16:40
|close
|1187
|1.00
|1.6349
|0.0000
|1.6334
|42.27
|79319.30
|2377
|2007.04.02 16:40
|sell
|1189
|1.00
|1.6343
|0.0000
|1.6323
|2378
|2007.04.02 16:59
|sell
|1190
|1.00
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|2379
|2007.04.03 05:20
|sell
|1191
|2.00
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|2380
|2007.04.03 06:20
|t/p
|1191
|2.00
|1.6392
|0.0000
|1.6392
|338.16
|79657.46
|2381
|2007.04.03 06:20
|close
|1190
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6349
|-123.18
|79534.28
|2382
|2007.04.03 06:20
|close
|1189
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6323
|-342.99
|79191.29
|2383
|2007.04.03 06:20
|sell
|1192
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|2384
|2007.04.03 06:40
|sell
|1193
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|2385
|2007.04.03 06:59
|close
|1193
|1.00
|1.6394
|0.0000
|1.6391
|143.71
|79335.00
|2386
|2007.04.03 06:59
|close
|1192
|1.00
|1.6394
|0.0000
|1.6358
|-135.27
|79199.73
|2387
|2007.04.03 06:59
|sell
|1194
|1.00
|1.6388
|0.0000
|1.6368
|2388
|2007.04.03 09:00
|sell
|1195
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|2389
|2007.04.03 09:20
|sell
|1196
|2.00
|1.6438
|0.0000
|1.6418
|2390
|2007.04.03 09:30
|t/p
|1196
|2.00
|1.6418
|0.0000
|1.6418
|338.16
|79537.89
|2391
|2007.04.03 09:30
|close
|1195
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6388
|-25.36
|79512.53
|2392
|2007.04.03 09:30
|close
|1194
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6368
|-194.44
|79318.09
|2393
|2007.04.03 09:30
|sell
|1197
|1.00
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|2394
|2007.04.03 10:00
|sell
|1198
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|2395
|2007.04.03 12:40
|sell
|1199
|2.00
|1.6446
|0.0000
|1.6426
|2396
|2007.04.03 13:10
|t/p
|1199
|2.00
|1.6426
|0.0000
|1.6426
|338.16
|79656.25
|2397
|2007.04.03 13:10
|close
|1198
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6405
|92.99
|79749.24
|2398
|2007.04.03 13:10
|close
|1197
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6385
|-76.09
|79673.15
|2399
|2007.04.03 13:10
|sell
|1200
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|2400
|2007.04.03 15:10
|sell
|1201
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|2401
|2007.04.03 15:40
|t/p
|1201
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|169.08
|79842.23
|2402
|2007.04.03 15:40
|close
|1200
|1.00
|1.6417
|0.0000
|1.6388
|-76.09
|79766.14
|2403
|2007.04.03 15:40
|sell
|1202
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|2404
|2007.04.03 15:59
|sell
|1203
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6412
|2405
|2007.04.03 19:10
|close
|1203
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6412
|152.17
|79918.31
|2406
|2007.04.03 19:10
|close
|1202
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6391
|-25.37
|79892.94
|2407
|2007.04.03 19:10
|sell
|1204
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|2408
|2007.04.03 19:20
|sell
|1205
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|2409
|2007.04.03 19:59
|close
|1205
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6416
|143.71
|80036.65
|2410
|2007.04.03 19:59
|close
|1204
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6388
|-93.00
|79943.65
|2411
|2007.04.03 19:59
|sell
|1206
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|2412
|2007.04.03 21:40
|close
|1206
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6393
|143.72
|80087.37
|2413
|2007.04.03 21:40
|sell
|1207
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|2414
|2007.04.04 01:20
|sell
|1208
|1.00
|1.6514
|0.0000
|1.6494
|2415
|2007.04.04 01:30
|t/p
|1208
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6494
|169.08
|80256.45
|2416
|2007.04.04 01:30
|close
|1207
|1.00
|1.6402
|0.0000
|1.6370
|-97.82
|80158.64
|2417
|2007.04.04 01:30
|sell
|1209
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6376
|2418
|2007.04.04 01:40
|sell
|1210
|1.00
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|2419
|2007.04.04 01:59
|sell
|1211
|2.00
|1.6483
|0.0000
|1.6463
|2420
|2007.04.04 02:40
|sell
|1212
|4.00
|1.6504
|0.0000
|1.6484
|2421
|2007.04.04 03:10
|t/p
|1212
|4.00
|1.6484
|0.0000
|1.6484
|676.32
|80834.96
|2422
|2007.04.04 03:10
|close
|1211
|2.00
|1.6476
|0.0000
|1.6463
|118.35
|80953.31
|2423
|2007.04.04 03:10
|close
|1210
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6414
|-355.06
|80598.25
|2424
|2007.04.04 03:10
|close
|1209
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6376
|-676.32
|79921.93
|2425
|2007.04.04 03:10
|sell
|1213
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6450
|2426
|2007.04.04 03:40
|sell
|1214
|1.00
|1.6497
|0.0000
|1.6477
|2427
|2007.04.04 03:59
|close
|1214
|1.00
|1.6478
|0.0000
|1.6477
|160.63
|80082.56
|2428
|2007.04.04 03:59
|close
|1213
|1.00
|1.6478
|0.0000
|1.6450
|-67.63
|80014.93
|2429
|2007.04.04 03:59
|sell
|1215
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6452
|2430
|2007.04.04 05:10
|t/p
|1215
|1.00
|1.6452
|0.0000
|1.6452
|169.08
|80184.01
|2431
|2007.04.04 05:10
|sell
|1216
|1.00
|1.6429
|0.0000
|1.6409
|2432
|2007.04.04 05:20
|sell
|1217
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6448
|2433
|2007.04.04 05:59
|t/p
|1217
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6448
|169.08
|80353.09
|2434
|2007.04.04 05:59
|close
|1216
|1.00
|1.6440
|0.0000
|1.6409
|-92.99
|80260.10
|2435
|2007.04.04 05:59
|sell
|1218
|1.00
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|2436
|2007.04.04 06:30
|t/p
|1218
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|169.08
|80429.18
|2437
|2007.04.04 06:30
|sell
|1219
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|2438
|2007.04.04 08:20
|sell
|1220
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6406
|2439
|2007.04.04 08:40
|close
|1220
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6406
|143.71
|80572.89
|2440
|2007.04.04 08:40
|close
|1219
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6386
|-25.37
|80547.52
|2441
|2007.04.04 08:40
|sell
|1221
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|2442
|2007.04.04 10:10
|sell
|1222
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6406
|2443
|2007.04.04 10:20
|t/p
|1222
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6406
|169.08
|80716.60
|2444
|2007.04.04 10:20
|close
|1221
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6383
|-8.46
|80708.14
|2445
|2007.04.04 10:20
|sell
|1223
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|2446
|2007.04.04 11:20
|sell
|1224
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|2447
|2007.04.04 12:10
|sell
|1225
|2.00
|1.6440
|0.0000
|1.6420
|2448
|2007.04.04 12:20
|close
|1225
|2.00
|1.6422
|0.0000
|1.6420
|304.34
|81012.48
|2449
|2007.04.04 12:20
|close
|1224
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6399
|-25.36
|80987.12
|2450
|2007.04.04 12:20
|close
|1223
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6378
|-202.90
|80784.22
|2451
|2007.04.04 12:20
|sell
|1226
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|2452
|2007.04.04 12:30
|sell
|1227
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6417
|2453
|2007.04.04 13:10
|close
|1227
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6417
|160.63
|80944.85
|2454
|2007.04.04 13:10
|close
|1226
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6396
|-16.91
|80927.94
|2455
|2007.04.04 13:10
|sell
|1228
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|2456
|2007.04.04 15:10
|t/p
|1228
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6392
|169.08
|81097.02
|2457
|2007.04.04 15:10
|sell
|1229
|1.00
|1.6382
|0.0000
|1.6362
|2458
|2007.04.04 15:30
|sell
|1230
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|2459
|2007.04.04 16:10
|t/p
|1230
|1.00
|1.6388
|0.0000
|1.6388
|169.08
|81266.10
|2460
|2007.04.04 16:10
|close
|1229
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6362
|-25.36
|81240.74
|2461
|2007.04.04 16:10
|sell
|1231
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|2462
|2007.04.04 16:20
|sell
|1232
|1.00
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|2463
|2007.04.04 16:30
|t/p
|1232
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6381
|169.08
|81409.82
|2464
|2007.04.04 16:30
|close
|1231
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6359
|-8.45
|81401.37
|2465
|2007.04.04 16:30
|sell
|1233
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|2466
|2007.04.04 16:40
|t/p
|1233
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6354
|169.08
|81570.45
|2467
|2007.04.04 16:40
|sell
|1234
|1.00
|1.6345
|0.0000
|1.6325
|2468
|2007.04.04 17:40
|t/p
|1234
|1.00
|1.6325
|0.0000
|1.6325
|169.08
|81739.53
|2469
|2007.04.04 17:40
|sell
|1235
|1.00
|1.6313
|0.0000
|1.6293
|2470
|2007.04.04 17:59
|sell
|1236
|1.00
|1.6333
|0.0000
|1.6313
|2471
|2007.04.05 01:30
|t/p
|1235
|1.00
|1.6293
|0.0000
|1.6293
|179.98
|81919.51
|2472
|2007.04.05 01:30
|t/p
|1236
|1.00
|1.6313
|0.0000
|1.6313
|179.98
|82099.49
|2473
|2007.04.05 01:30
|sell
|1237
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2474
|2007.04.05 01:40
|sell
|1238
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|2475
|2007.04.05 04:10
|sell
|1239
|2.00
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|2476
|2007.04.05 04:40
|t/p
|1239
|2.00
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|338.16
|82437.65
|2477
|2007.04.05 04:40
|close
|1238
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6306
|42.27
|82479.92
|2478
|2007.04.05 04:40
|close
|1237
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6266
|-295.89
|82184.03
|2479
|2007.04.05 04:40
|sell
|1240
|1.00
|1.6315
|0.0000
|1.6295
|2480
|2007.04.05 06:10
|sell
|1241
|1.00
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|2481
|2007.04.05 09:10
|t/p
|1241
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|169.08
|82353.11
|2482
|2007.04.05 09:10
|close
|1240
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6295
|-8.45
|82344.66
|2483
|2007.04.05 09:10
|sell
|1242
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6290
|2484
|2007.04.05 09:30
|sell
|1243
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6331
|2485
|2007.04.05 09:59
|t/p
|1243
|1.00
|1.6331
|0.0000
|1.6331
|169.08
|82513.74
|2486
|2007.04.05 09:59
|close
|1242
|1.00
|1.6328
|0.0000
|1.6290
|-152.17
|82361.57
|2487
|2007.04.05 09:59
|sell
|1244
|1.00
|1.6322
|0.0000
|1.6302
|2488
|2007.04.05 10:20
|sell
|1245
|1.00
|1.6343
|0.0000
|1.6323
|2489
|2007.04.05 13:20
|t/p
|1245
|1.00
|1.6323
|0.0000
|1.6323
|169.08
|82530.65
|2490
|2007.04.05 13:20
|close
|1244
|1.00
|1.6323
|0.0000
|1.6302
|-8.45
|82522.20
|2491
|2007.04.05 13:20
|sell
|1246
|1.00
|1.6317
|0.0000
|1.6297
|2492
|2007.04.05 13:40
|sell
|1247
|1.00
|1.6340
|0.0000
|1.6320
|2493
|2007.04.05 14:30
|sell
|1248
|2.00
|1.6362
|0.0000
|1.6342
|2494
|2007.04.05 15:40
|sell
|1249
|4.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|2495
|2007.04.05 15:59
|t/p
|1249
|4.00
|1.6387
|0.0000
|1.6387
|676.32
|83198.52
|2496
|2007.04.05 15:59
|close
|1248
|2.00
|1.6385
|0.0000
|1.6342
|-388.88
|82809.64
|2497
|2007.04.05 15:59
|close
|1247
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6320
|-380.43
|82429.21
|2498
|2007.04.05 15:59
|close
|1246
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6297
|-574.87
|81854.34
|2499
|2007.04.05 15:59
|sell
|1250
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|2500
|2007.04.05 16:40
|sell
|1251
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|2501
|2007.04.05 17:10
|close
|1251
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6379
|160.63
|82014.97
|2502
|2007.04.05 17:10
|close
|1250
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6359
|-8.45
|82006.52
|2503
|2007.04.05 17:10
|sell
|1252
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|2504
|2007.04.05 17:40
|sell
|1253
|1.00
|1.6394
|0.0000
|1.6374
|2505
|2007.04.05 22:10
|close
|1253
|1.00
|1.6375
|0.0000
|1.6374
|160.63
|82167.15
|2506
|2007.04.05 22:10
|close
|1252
|1.00
|1.6375
|0.0000
|1.6354
|-8.45
|82158.70
|2507
|2007.04.05 22:10
|sell
|1254
|1.00
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|2508
|2007.04.05 23:20
|sell
|1255
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|2509
|2007.04.05 23:40
|close
|1255
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6369
|143.72
|82302.42
|2510
|2007.04.05 23:40
|close
|1254
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6349
|-25.36
|82277.06
|2511
|2007.04.05 23:40
|sell
|1256
|1.00
|1.6366
|0.0000
|1.6346
|2512
|2007.04.06 00:10
|sell
|1257
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|2513
|2007.04.06 14:40
|t/p
|1257
|1.00
|1.6367
|0.0000
|1.6367
|169.08
|82446.14
|2514
|2007.04.06 14:40
|close
|1256
|1.00
|1.6353
|0.0000
|1.6346
|113.53
|82559.67
|2515
|2007.04.06 14:40
|sell
|1258
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6327
|2516
|2007.04.06 14:59
|sell
|1259
|1.00
|1.6367
|0.0000
|1.6347
|2517
|2007.04.06 16:10
|sell
|1260
|2.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|2518
|2007.04.06 16:40
|t/p
|1260
|2.00
|1.6378
|0.0000
|1.6378
|338.16
|82897.83
|2519
|2007.04.06 16:40
|close
|1259
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6347
|-92.99
|82804.84
|2520
|2007.04.06 16:40
|close
|1258
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6327
|-262.07
|82542.77
|2521
|2007.04.06 16:40
|sell
|1261
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6352
|2522
|2007.04.09 01:20
|sell
|1262
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6376
|2523
|2007.04.09 01:40
|t/p
|1262
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6376
|169.08
|82711.85
|2524
|2007.04.09 01:40
|close
|1261
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6352
|-13.28
|82698.58
|2525
|2007.04.09 01:40
|sell
|1263
|1.00
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|2526
|2007.04.09 01:59
|sell
|1264
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|2527
|2007.04.09 02:40
|close
|1264
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6372
|160.63
|82859.21
|2528
|2007.04.09 02:40
|close
|1263
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6348
|-42.27
|82816.94
|2529
|2007.04.09 02:40
|sell
|1265
|1.00
|1.6367
|0.0000
|1.6347
|2530
|2007.04.09 18:20
|close
|1265
|1.00
|1.6350
|0.0000
|1.6347
|143.72
|82960.66
|2531
|2007.04.09 18:20
|sell
|1266
|1.00
|1.6344
|0.0000
|1.6324
|2532
|2007.04.09 18:40
|sell
|1267
|1.00
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|2533
|2007.04.09 22:20
|close
|1267
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6349
|152.18
|83112.84
|2534
|2007.04.09 22:20
|close
|1266
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6324
|-59.17
|83053.67
|2535
|2007.04.09 22:20
|sell
|1268
|1.00
|1.6345
|0.0000
|1.6325
|2536
|2007.04.10 00:10
|sell
|1269
|1.00
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|2537
|2007.04.10 01:20
|t/p
|1269
|1.00
|1.6349
|0.0000
|1.6349
|169.08
|83222.75
|2538
|2007.04.10 01:20
|close
|1268
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6325
|-13.28
|83209.47
|2539
|2007.04.10 01:20
|sell
|1270
|1.00
|1.6341
|0.0000
|1.6321
|2540
|2007.04.10 02:10
|t/p
|1270
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6321
|169.08
|83378.55
|2541
|2007.04.10 02:10
|sell
|1271
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|2542
|2007.04.10 02:40
|sell
|1272
|1.00
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|2543
|2007.04.10 02:59
|t/p
|1272
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|169.08
|83547.63
|2544
|2007.04.10 02:59
|close
|1271
|1.00
|1.6317
|0.0000
|1.6287
|-84.54
|83463.09
|2545
|2007.04.10 02:59
|sell
|1273
|1.00
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|2546
|2007.04.10 03:20
|t/p
|1273
|1.00
|1.6291
|0.0000
|1.6291
|169.08
|83632.17
|2547
|2007.04.10 03:20
|sell
|1274
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|2548
|2007.04.10 03:30
|sell
|1275
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|2549
|2007.04.10 03:40
|t/p
|1274
|1.00
|1.6244
|0.0000
|1.6244
|169.08
|83801.25
|2550
|2007.04.10 03:40
|t/p
|1275
|1.00
|1.6306
|0.0000
|1.6306
|169.08
|83970.33
|2551
|2007.04.10 03:40
|sell
|1276
|1.00
|1.6228
|0.0000
|1.6208
|2552
|2007.04.10 03:59
|sell
|1277
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|2553
|2007.04.10 04:20
|sell
|1278
|2.00
|1.6315
|0.0000
|1.6295
|2554
|2007.04.10 04:40
|t/p
|1278
|2.00
|1.6295
|0.0000
|1.6295
|338.16
|84308.49
|2555
|2007.04.10 04:40
|close
|1277
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6274
|50.73
|84359.22
|2556
|2007.04.10 04:40
|close
|1276
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6208
|-507.24
|83851.98
|2557
|2007.04.10 04:40
|sell
|1279
|1.00
|1.6282
|0.0000
|1.6262
|2558
|2007.04.10 04:59
|sell
|1280
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6288
|2559
|2007.04.10 06:30
|close
|1280
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6288
|160.62
|84012.60
|2560
|2007.04.10 06:30
|close
|1279
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6262
|-59.18
|83953.42
|2561
|2007.04.10 06:30
|sell
|1281
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|2562
|2007.04.10 07:10
|sell
|1282
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6290
|2563
|2007.04.10 08:10
|close
|1282
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6290
|152.17
|84105.59
|2564
|2007.04.10 08:10
|close
|1281
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6263
|-76.09
|84029.50
|2565
|2007.04.10 08:10
|sell
|1283
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2566
|2007.04.10 08:20
|sell
|1284
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|2567
|2007.04.10 08:40
|close
|1284
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6287
|152.17
|84181.67
|2568
|2007.04.10 08:40
|close
|1283
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6266
|-25.37
|84156.30
|2569
|2007.04.10 08:40
|sell
|1285
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|2570
|2007.04.10 09:10
|sell
|1286
|1.00
|1.6303
|0.0000
|1.6283
|2571
|2007.04.10 09:30
|t/p
|1286
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6283
|169.08
|84325.38
|2572
|2007.04.10 09:30
|close
|1285
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|0.00
|84325.38
|2573
|2007.04.10 09:30
|sell
|1287
|1.00
|1.6277
|0.0000
|1.6257
|2574
|2007.04.10 14:10
|sell
|1288
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|2575
|2007.04.10 14:20
|t/p
|1288
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6284
|169.08
|84494.46
|2576
|2007.04.10 14:20
|close
|1287
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6257
|-50.72
|84443.74
|2577
|2007.04.10 14:20
|sell
|1289
|1.00
|1.6277
|0.0000
|1.6257
|2578
|2007.04.10 14:59
|sell
|1290
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|2579
|2007.04.10 15:30
|sell
|1291
|2.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|2580
|2007.04.10 15:59
|t/p
|1291
|2.00
|1.6306
|0.0000
|1.6306
|338.16
|84781.90
|2581
|2007.04.10 15:59
|close
|1290
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|0.00
|84781.90
|2582
|2007.04.10 15:59
|close
|1289
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6257
|-228.26
|84553.64
|2583
|2007.04.10 15:59
|sell
|1292
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6278
|2584
|2007.04.10 16:10
|t/p
|1292
|1.00
|1.6278
|0.0000
|1.6278
|169.08
|84722.72
|2585
|2007.04.10 16:10
|sell
|1293
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|2586
|2007.04.10 16:40
|sell
|1294
|1.00
|1.6303
|0.0000
|1.6283
|2587
|2007.04.10 17:10
|close
|1294
|1.00
|1.6285
|0.0000
|1.6283
|152.17
|84874.89
|2588
|2007.04.10 17:10
|close
|1293
|1.00
|1.6285
|0.0000
|1.6246
|-160.63
|84714.26
|2589
|2007.04.10 17:10
|sell
|1295
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6259
|2590
|2007.04.10 17:30
|sell
|1296
|1.00
|1.6303
|0.0000
|1.6283
|2591
|2007.04.10 18:10
|t/p
|1296
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6283
|169.08
|84883.34
|2592
|2007.04.10 18:10
|close
|1295
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6259
|93.00
|84976.34
|2593
|2007.04.10 18:10
|sell
|1297
|1.00
|1.6262
|0.0000
|1.6242
|2594
|2007.04.10 18:20
|sell
|1298
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2595
|2007.04.10 19:30
|close
|1298
|1.00
|1.6269
|0.0000
|1.6266
|143.71
|85120.05
|2596
|2007.04.10 19:30
|close
|1297
|1.00
|1.6269
|0.0000
|1.6242
|-59.18
|85060.87
|2597
|2007.04.10 19:30
|sell
|1299
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6243
|2598
|2007.04.10 21:40
|close
|1299
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6243
|143.72
|85204.59
|2599
|2007.04.10 21:40
|sell
|1300
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|2600
|2007.04.10 23:10
|sell
|1301
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6250
|2601
|2007.04.11 00:30
|close
|1301
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6250
|147.35
|85351.94
|2602
|2007.04.11 00:30
|close
|1300
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6220
|-106.27
|85245.68
|2603
|2007.04.11 00:30
|sell
|1302
|1.00
|1.6247
|0.0000
|1.6227
|2604
|2007.04.11 01:40
|sell
|1303
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6247
|2605
|2007.04.11 03:20
|sell
|1304
|2.00
|1.6288
|0.0000
|1.6268
|2606
|2007.04.11 04:20
|close
|1304
|2.00
|1.6271
|0.0000
|1.6268
|287.43
|85533.11
|2607
|2007.04.11 04:20
|close
|1303
|1.00
|1.6271
|0.0000
|1.6247
|-33.81
|85499.30
|2608
|2007.04.11 04:20
|close
|1302
|1.00
|1.6271
|0.0000
|1.6227
|-202.89
|85296.41
|2609
|2007.04.11 04:20
|sell
|1305
|1.00
|1.6265
|0.0000
|1.6245
|2610
|2007.04.11 05:30
|sell
|1306
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|2611
|2007.04.11 07:10
|t/p
|1306
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|169.08
|85465.49
|2612
|2007.04.11 07:10
|close
|1305
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6245
|-16.91
|85448.58
|2613
|2007.04.11 07:10
|sell
|1307
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|2614
|2007.04.11 07:40
|sell
|1308
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6268
|2615
|2007.04.11 11:30
|close
|1308
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6268
|152.17
|85600.75
|2616
|2007.04.11 11:30
|close
|1307
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6241
|-76.09
|85524.66
|2617
|2007.04.11 11:30
|sell
|1309
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|2618
|2007.04.11 11:40
|sell
|1310
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|2619
|2007.04.11 12:20
|t/p
|1310
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|169.08
|85693.74
|2620
|2007.04.11 12:20
|close
|1309
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6244
|25.37
|85719.11
|2621
|2007.04.11 12:20
|sell
|1311
|1.00
|1.6255
|0.0000
|1.6235
|2622
|2007.04.11 12:40
|sell
|1312
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6256
|2623
|2007.04.11 13:10
|t/p
|1312
|1.00
|1.6256
|0.0000
|1.6256
|169.08
|85888.19
|2624
|2007.04.11 13:10
|close
|1311
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6235
|8.45
|85896.64
|2625
|2007.04.11 13:10
|sell
|1313
|1.00
|1.6248
|0.0000
|1.6228
|2626
|2007.04.11 13:20
|sell
|1314
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6248
|2627
|2007.04.11 15:40
|t/p
|1314
|1.00
|1.6248
|0.0000
|1.6248
|169.08
|86065.72
|2628
|2007.04.11 15:40
|close
|1313
|1.00
|1.6248
|0.0000
|1.6228
|0.00
|86065.72
|2629
|2007.04.11 15:40
|sell
|1315
|1.00
|1.6242
|0.0000
|1.6222
|2630
|2007.04.11 15:59
|sell
|1316
|1.00
|1.6274
|0.0000
|1.6254
|2631
|2007.04.12 01:30
|sell
|1317
|2.00
|1.6306
|0.0000
|1.6286
|2632
|2007.04.12 01:40
|t/p
|1317
|2.00
|1.6286
|0.0000
|1.6286
|338.16
|86403.88
|2633
|2007.04.12 01:40
|close
|1316
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6254
|95.44
|86499.32
|2634
|2007.04.12 01:40
|close
|1315
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6222
|-175.09
|86324.23
|2635
|2007.04.12 01:40
|sell
|1318
|1.00
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|2636
|2007.04.12 01:59
|sell
|1319
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2637
|2007.04.12 03:10
|sell
|1320
|2.00
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|2638
|2007.04.12 03:20
|t/p
|1320
|2.00
|1.6291
|0.0000
|1.6291
|338.16
|86662.39
|2639
|2007.04.12 03:20
|close
|1319
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6266
|160.62
|86823.01
|2640
|2007.04.12 03:20
|close
|1318
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6238
|-76.09
|86746.92
|2641
|2007.04.12 03:20
|sell
|1321
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|2642
|2007.04.12 03:40
|sell
|1322
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6288
|2643
|2007.04.12 03:59
|t/p
|1322
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6288
|169.08
|86916.00
|2644
|2007.04.12 03:59
|close
|1321
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6241
|-228.26
|86687.74
|2645
|2007.04.12 03:59
|sell
|1323
|1.00
|1.6282
|0.0000
|1.6262
|2646
|2007.04.12 04:40
|sell
|1324
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|2647
|2007.04.12 12:40
|t/p
|1324
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6287
|169.08
|86856.82
|2648
|2007.04.12 12:40
|close
|1323
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6262
|-33.81
|86823.01
|2649
|2007.04.12 12:40
|sell
|1325
|1.00
|1.6280
|0.0000
|1.6260
|2650
|2007.04.12 14:10
|sell
|1326
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6290
|2651
|2007.04.12 16:20
|t/p
|1326
|1.00
|1.6290
|0.0000
|1.6290
|169.08
|86992.09
|2652
|2007.04.12 16:20
|close
|1325
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6260
|-33.82
|86958.27
|2653
|2007.04.12 16:20
|sell
|1327
|1.00
|1.6278
|0.0000
|1.6258
|2654
|2007.04.12 16:40
|sell
|1328
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.6298
|2655
|2007.04.12 17:10
|t/p
|1328
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6298
|169.08
|87127.35
|2656
|2007.04.12 17:10
|close
|1327
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6258
|-118.36
|87008.99
|2657
|2007.04.12 17:10
|sell
|1329
|1.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2658
|2007.04.12 17:40
|sell
|1330
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|2659
|2007.04.12 18:10
|t/p
|1330
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6287
|169.08
|87178.07
|2660
|2007.04.12 18:10
|close
|1329
|1.00
|1.6273
|0.0000
|1.6266
|109.90
|87287.97
|2661
|2007.04.12 18:10
|sell
|1331
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6247
|2662
|2007.04.12 18:30
|sell
|1332
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|2663
|2007.04.12 19:10
|close
|1332
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6274
|152.18
|87440.15
|2664
|2007.04.12 19:10
|close
|1331
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6247
|-76.08
|87364.07
|2665
|2007.04.12 19:10
|sell
|1333
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6250
|2666
|2007.04.13 00:10
|t/p
|1333
|1.00
|1.6250
|0.0000
|1.6250
|172.71
|87536.78
|2667
|2007.04.13 00:10
|sell
|1334
|1.00
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|2668
|2007.04.13 00:20
|sell
|1335
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6243
|2669
|2007.04.13 00:30
|t/p
|1335
|1.00
|1.6243
|0.0000
|1.6243
|169.08
|87705.86
|2670
|2007.04.13 00:30
|close
|1334
|1.00
|1.6227
|0.0000
|1.6223
|135.26
|87841.12
|2671
|2007.04.13 00:30
|sell
|1336
|1.00
|1.6221
|0.0000
|1.6201
|2672
|2007.04.13 03:10
|sell
|1337
|1.00
|1.6252
|0.0000
|1.6232
|2673
|2007.04.13 03:30
|t/p
|1337
|1.00
|1.6232
|0.0000
|1.6232
|169.08
|88010.20
|2674
|2007.04.13 03:30
|close
|1336
|1.00
|1.6232
|0.0000
|1.6201
|-93.00
|87917.20
|2675
|2007.04.13 03:30
|sell
|1338
|1.00
|1.6226
|0.0000
|1.6206
|2676
|2007.04.13 09:20
|sell
|1339
|1.00
|1.6250
|0.0000
|1.6230
|2677
|2007.04.13 09:40
|close
|1339
|1.00
|1.6231
|0.0000
|1.6230
|160.63
|88077.83
|2678
|2007.04.13 09:40
|close
|1338
|1.00
|1.6231
|0.0000
|1.6206
|-42.27
|88035.56
|2679
|2007.04.13 09:40
|sell
|1340
|1.00
|1.6225
|0.0000
|1.6205
|2680
|2007.04.13 10:10
|sell
|1341
|1.00
|1.6257
|0.0000
|1.6237
|2681
|2007.04.13 10:30
|t/p
|1341
|1.00
|1.6237
|0.0000
|1.6237
|169.08
|88204.64
|2682
|2007.04.13 10:30
|close
|1340
|1.00
|1.6235
|0.0000
|1.6205
|-84.54
|88120.10
|2683
|2007.04.13 10:30
|sell
|1342
|1.00
|1.6229
|0.0000
|1.6209
|2684
|2007.04.13 11:00
|sell
|1343
|1.00
|1.6250
|0.0000
|1.6230
|2685
|2007.04.13 12:40
|sell
|1344
|2.00
|1.6276
|0.0000
|1.6256
|2686
|2007.04.13 12:59
|t/p
|1344
|2.00
|1.6256
|0.0000
|1.6256
|338.16
|88458.26
|2687
|2007.04.13 12:59
|close
|1343
|1.00
|1.6255
|0.0000
|1.6230
|-42.27
|88415.99
|2688
|2007.04.13 12:59
|close
|1342
|1.00
|1.6255
|0.0000
|1.6209
|-219.80
|88196.19
|2689
|2007.04.13 12:59
|sell
|1345
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6229
|2690
|2007.04.13 14:30
|sell
|1346
|1.00
|1.6271
|0.0000
|1.6251
|2691
|2007.04.13 16:20
|t/p
|1346
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6251
|169.08
|88365.27
|2692
|2007.04.13 16:20
|close
|1345
|1.00
|1.6235
|0.0000
|1.6229
|118.36
|88483.63
|2693
|2007.04.13 16:20
|sell
|1347
|1.00
|1.6229
|0.0000
|1.6209
|2694
|2007.04.13 16:40
|sell
|1348
|1.00
|1.6256
|0.0000
|1.6236
|2695
|2007.04.13 17:10
|t/p
|1348
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6236
|169.08
|88652.71
|2696
|2007.04.13 17:10
|close
|1347
|1.00
|1.6211
|0.0000
|1.6209
|152.18
|88804.89
|2697
|2007.04.13 17:10
|sell
|1349
|1.00
|1.6205
|0.0000
|1.6185
|2698
|2007.04.13 17:30
|sell
|1350
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6229
|2699
|2007.04.13 18:40
|t/p
|1350
|1.00
|1.6229
|0.0000
|1.6229
|169.08
|88973.97
|2700
|2007.04.13 18:40
|close
|1349
|1.00
|1.6226
|0.0000
|1.6185
|-177.53
|88796.44
|2701
|2007.04.13 18:40
|sell
|1351
|1.00
|1.6220
|0.0000
|1.6200
|2702
|2007.04.13 19:10
|sell
|1352
|1.00
|1.6255
|0.0000
|1.6235
|2703
|2007.04.13 19:40
|t/p
|1352
|1.00
|1.6235
|0.0000
|1.6235
|169.08
|88965.52
|2704
|2007.04.13 19:40
|close
|1351
|1.00
|1.6234
|0.0000
|1.6200
|-118.36
|88847.16
|2705
|2007.04.13 19:40
|sell
|1353
|1.00
|1.6228
|0.0000
|1.6208
|2706
|2007.04.13 19:59
|sell
|1354
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6231
|2707
|2007.04.13 22:20
|t/p
|1354
|1.00
|1.6231
|0.0000
|1.6231
|169.08
|89016.24
|2708
|2007.04.13 22:20
|close
|1353
|1.00
|1.6229
|0.0000
|1.6208
|-8.46
|89007.78
|2709
|2007.04.13 22:20
|sell
|1355
|1.00
|1.6223
|0.0000
|1.6203
|2710
|2007.04.15 23:00
|sell
|1356
|1.00
|1.6256
|0.0000
|1.6236
|2711
|2007.04.16 00:40
|close
|1356
|1.00
|1.6238
|0.0000
|1.6236
|155.80
|89163.58
|2712
|2007.04.16 00:40
|close
|1355
|1.00
|1.6238
|0.0000
|1.6203
|-123.18
|89040.41
|2713
|2007.04.16 00:40
|sell
|1357
|1.00
|1.6232
|0.0000
|1.6212
|2714
|2007.04.16 01:10
|sell
|1358
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6233
|2715
|2007.04.16 02:20
|close
|1358
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6233
|143.72
|89184.13
|2716
|2007.04.16 02:20
|close
|1357
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6212
|-33.81
|89150.32
|2717
|2007.04.16 02:20
|sell
|1359
|1.00
|1.6230
|0.0000
|1.6210
|2718
|2007.04.16 02:30
|sell
|1360
|1.00
|1.6265
|0.0000
|1.6245
|2719
|2007.04.16 07:30
|sell
|1361
|2.00
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|2720
|2007.04.16 08:10
|close
|1361
|2.00
|1.6267
|0.0000
|1.6266
|321.25
|89471.57
|2721
|2007.04.16 08:10
|close
|1360
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6245
|-16.91
|89454.66
|2722
|2007.04.16 08:10
|close
|1359
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6210
|-312.80
|89141.86
|2723
|2007.04.16 08:10
|sell
|1362
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|2724
|2007.04.16 08:30
|sell
|1363
|1.00
|1.6293
|0.0000
|1.6273
|2725
|2007.04.16 08:59
|t/p
|1363
|1.00
|1.6273
|0.0000
|1.6273
|169.08
|89310.94
|2726
|2007.04.16 08:59
|close
|1362
|1.00
|1.6269
|0.0000
|1.6241
|-67.64
|89243.30
|2727
|2007.04.16 08:59
|sell
|1364
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6243
|2728
|2007.04.16 14:30
|t/p
|1364
|1.00
|1.6243
|0.0000
|1.6243
|169.08
|89412.38
|2729
|2007.04.16 14:30
|sell
|1365
|1.00
|1.6232
|0.0000
|1.6212
|2730
|2007.04.16 15:30
|sell
|1366
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6234
|2731
|2007.04.16 15:40
|t/p
|1366
|1.00
|1.6234
|0.0000
|1.6234
|169.08
|89581.46
|2732
|2007.04.16 15:40
|close
|1365
|1.00
|1.6234
|0.0000
|1.6212
|-16.91
|89564.55
|2733
|2007.04.16 15:40
|sell
|1367
|1.00
|1.6228
|0.0000
|1.6208
|2734
|2007.04.16 16:20
|sell
|1368
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|2735
|2007.04.16 16:30
|close
|1368
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6244
|152.18
|89716.73
|2736
|2007.04.16 16:30
|close
|1367
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6208
|-152.17
|89564.56
|2737
|2007.04.16 16:30
|sell
|1369
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|2738
|2007.04.16 16:59
|sell
|1370
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|2739
|2007.04.16 19:30
|sell
|1371
|2.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|2740
|2007.04.16 21:10
|t/p
|1371
|2.00
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|338.16
|89902.72
|2741
|2007.04.16 21:10
|close
|1370
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6244
|8.46
|89911.18
|2742
|2007.04.16 21:10
|close
|1369
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6220
|-194.44
|89716.74
|2743
|2007.04.16 21:10
|sell
|1372
|1.00
|1.6257
|0.0000
|1.6237
|2744
|2007.04.16 21:40
|sell
|1373
|1.00
|1.6281
|0.0000
|1.6261
|2745
|2007.04.16 22:10
|t/p
|1373
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|169.08
|89885.82
|2746
|2007.04.16 22:10
|close
|1372
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6237
|93.00
|89978.82
|2747
|2007.04.16 22:10
|sell
|1374
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|2748
|2007.04.16 22:30
|sell
|1375
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|2749
|2007.04.16 23:40
|close
|1375
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6244
|152.18
|90131.00
|2750
|2007.04.16 23:40
|close
|1374
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6220
|-50.72
|90080.28
|2751
|2007.04.16 23:40
|sell
|1376
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|2752
|2007.04.17 01:10
|sell
|1377
|1.00
|1.6262
|0.0000
|1.6242
|2753
|2007.04.17 12:40
|t/p
|1377
|1.00
|1.6242
|0.0000
|1.6242
|169.08
|90249.36
|2754
|2007.04.17 12:40
|close
|1376
|1.00
|1.6242
|0.0000
|1.6220
|-13.28
|90236.08
|2755
|2007.04.17 12:40
|sell
|1378
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6216
|2756
|2007.04.17 14:40
|t/p
|1378
|1.00
|1.6216
|0.0000
|1.6216
|169.08
|90405.16
|2757
|2007.04.17 14:40
|sell
|1379
|1.00
|1.6192
|0.0000
|1.6172
|2758
|2007.04.17 15:10
|sell
|1380
|1.00
|1.6221
|0.0000
|1.6201
|2759
|2007.04.17 16:40
|t/p
|1380
|1.00
|1.6201
|0.0000
|1.6201
|169.08
|90574.24
|2760
|2007.04.17 16:40
|close
|1379
|1.00
|1.6199
|0.0000
|1.6172
|-59.18
|90515.06
|2761
|2007.04.17 16:40
|sell
|1381
|1.00
|1.6193
|0.0000
|1.6173
|2762
|2007.04.17 17:10
|sell
|1382
|1.00
|1.6224
|0.0000
|1.6204
|2763
|2007.04.17 17:30
|close
|1382
|1.00
|1.6205
|0.0000
|1.6204
|160.63
|90675.69
|2764
|2007.04.17 17:30
|close
|1381
|1.00
|1.6205
|0.0000
|1.6173
|-101.45
|90574.24
|2765
|2007.04.17 17:30
|sell
|1383
|1.00
|1.6199
|0.0000
|1.6179
|2766
|2007.04.17 18:10
|sell
|1384
|1.00
|1.6222
|0.0000
|1.6202
|2767
|2007.04.18 03:20
|sell
|1385
|2.00
|1.6245
|0.0000
|1.6225
|2768
|2007.04.18 05:10
|close
|1385
|2.00
|1.6226
|0.0000
|1.6225
|321.25
|90895.49
|2769
|2007.04.18 05:10
|close
|1384
|1.00
|1.6226
|0.0000
|1.6202
|-30.18
|90865.32
|2770
|2007.04.18 05:10
|close
|1383
|1.00
|1.6226
|0.0000
|1.6179
|-224.62
|90640.70
|2771
|2007.04.18 05:10
|sell
|1386
|1.00
|1.6220
|0.0000
|1.6200
|2772
|2007.04.18 06:20
|sell
|1387
|1.00
|1.6241
|0.0000
|1.6221
|2773
|2007.04.18 10:40
|sell
|1388
|2.00
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|2774
|2007.04.18 14:20
|sell
|1389
|4.00
|1.6309
|0.0000
|1.6289
|2775
|2007.04.18 15:10
|t/p
|1389
|4.00
|1.6289
|0.0000
|1.6289
|676.32
|91317.02
|2776
|2007.04.18 15:10
|close
|1388
|2.00
|1.6280
|0.0000
|1.6246
|-236.71
|91080.31
|2777
|2007.04.18 15:10
|close
|1387
|1.00
|1.6280
|0.0000
|1.6221
|-329.71
|90750.60
|2778
|2007.04.18 15:10
|close
|1386
|1.00
|1.6280
|0.0000
|1.6200
|-507.24
|90243.36
|2779
|2007.04.18 15:10
|sell
|1390
|1.00
|1.6274
|0.0000
|1.6254
|2780
|2007.04.18 15:40
|sell
|1391
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|2781
|2007.04.18 16:10
|t/p
|1390
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6254
|169.08
|90412.44
|2782
|2007.04.18 16:10
|t/p
|1391
|1.00
|1.6274
|0.0000
|1.6274
|169.08
|90581.52
|2783
|2007.04.18 16:10
|sell
|1392
|1.00
|1.6238
|0.0000
|1.6218
|2784
|2007.04.18 16:30
|sell
|1393
|1.00
|1.6259
|0.0000
|1.6239
|2785
|2007.04.18 16:40
|sell
|1394
|2.00
|1.6281
|0.0000
|1.6261
|2786
|2007.04.18 16:59
|t/p
|1394
|2.00
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|338.16
|90919.68
|2787
|2007.04.18 16:59
|close
|1393
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6239
|67.64
|90987.32
|2788
|2007.04.18 16:59
|close
|1392
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6218
|-109.90
|90877.42
|2789
|2007.04.18 16:59
|sell
|1395
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6225
|2790
|2007.04.18 22:40
|t/p
|1395
|1.00
|1.6225
|0.0000
|1.6225
|169.08
|91046.50
|2791
|2007.04.18 22:40
|sell
|1396
|1.00
|1.6215
|0.0000
|1.6195
|2792
|2007.04.19 01:10
|sell
|1397
|1.00
|1.6237
|0.0000
|1.6217
|2793
|2007.04.19 02:10
|sell
|1398
|2.00
|1.6265
|0.0000
|1.6245
|2794
|2007.04.19 02:20
|sell
|1399
|4.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|2795
|2007.04.19 02:30
|t/p
|1398
|2.00
|1.6245
|0.0000
|1.6245
|338.16
|91384.66
|2796
|2007.04.19 02:30
|t/p
|1399
|4.00
|1.6284
|0.0000
|1.6284
|676.32
|92060.98
|2797
|2007.04.19 02:30
|close
|1397
|1.00
|1.6231
|0.0000
|1.6217
|50.73
|92111.71
|2798
|2007.04.19 02:30
|close
|1396
|1.00
|1.6231
|0.0000
|1.6195
|-124.36
|91987.35
|2799
|2007.04.19 02:30
|sell
|1400
|1.00
|1.6225
|0.0000
|1.6205
|2800
|2007.04.19 02:40
|sell
|1401
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6256
|2801
|2007.04.19 03:10
|sell
|1402
|2.00
|1.6296
|0.0000
|1.6276
|2802
|2007.04.19 03:20
|t/p
|1402
|2.00
|1.6276
|0.0000
|1.6276
|338.16
|92325.51
|2803
|2007.04.19 03:20
|close
|1401
|1.00
|1.6272
|0.0000
|1.6256
|33.81
|92359.32
|2804
|2007.04.19 03:20
|close
|1400
|1.00
|1.6272
|0.0000
|1.6205
|-397.34
|91961.98
|2805
|2007.04.19 03:20
|sell
|1403
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|2806
|2007.04.19 03:40
|sell
|1404
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6269
|2807
|2007.04.19 04:40
|sell
|1405
|2.00
|1.6314
|0.0000
|1.6294
|2808
|2007.04.19 05:30
|sell
|1406
|4.00
|1.6334
|0.0000
|1.6314
|2809
|2007.04.19 06:10
|t/p
|1406
|4.00
|1.6314
|0.0000
|1.6314
|676.32
|92638.30
|2810
|2007.04.19 06:10
|close
|1405
|2.00
|1.6311
|0.0000
|1.6294
|50.72
|92689.02
|2811
|2007.04.19 06:10
|close
|1404
|1.00
|1.6311
|0.0000
|1.6269
|-185.98
|92503.04
|2812
|2007.04.19 06:10
|close
|1403
|1.00
|1.6311
|0.0000
|1.6246
|-380.43
|92122.61
|2813
|2007.04.19 06:10
|sell
|1407
|1.00
|1.6305
|0.0000
|1.6285
|2814
|2007.04.19 06:40
|sell
|1408
|1.00
|1.6328
|0.0000
|1.6308
|2815
|2007.04.19 07:20
|close
|1408
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6308
|152.17
|92274.78
|2816
|2007.04.19 07:20
|close
|1407
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6285
|-42.27
|92232.51
|2817
|2007.04.19 07:20
|sell
|1409
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|2818
|2007.04.19 07:30
|sell
|1410
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|2819
|2007.04.19 08:20
|sell
|1411
|2.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|2820
|2007.04.19 09:10
|t/p
|1411
|2.00
|1.6354
|0.0000
|1.6354
|338.16
|92570.67
|2821
|2007.04.19 09:10
|close
|1410
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6306
|84.54
|92655.21
|2822
|2007.04.19 09:10
|close
|1409
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6284
|-101.44
|92553.77
|2823
|2007.04.19 09:10
|sell
|1412
|1.00
|1.6310
|0.0000
|1.6290
|2824
|2007.04.19 09:20
|sell
|1413
|1.00
|1.6330
|0.0000
|1.6310
|2825
|2007.04.19 09:40
|sell
|1414
|2.00
|1.6362
|0.0000
|1.6342
|2826
|2007.04.19 09:59
|t/p
|1414
|2.00
|1.6342
|0.0000
|1.6342
|338.16
|92891.93
|2827
|2007.04.19 09:59
|close
|1413
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6310
|-67.63
|92824.30
|2828
|2007.04.19 09:59
|close
|1412
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6290
|-236.71
|92587.59
|2829
|2007.04.19 09:59
|sell
|1415
|1.00
|1.6332
|0.0000
|1.6312
|2830
|2007.04.19 10:40
|sell
|1416
|1.00
|1.6357
|0.0000
|1.6337
|2831
|2007.04.19 10:59
|close
|1416
|1.00
|1.6339
|0.0000
|1.6337
|152.17
|92739.76
|2832
|2007.04.19 10:59
|close
|1415
|1.00
|1.6339
|0.0000
|1.6312
|-59.18
|92680.58
|2833
|2007.04.19 10:59
|sell
|1417
|1.00
|1.6333
|0.0000
|1.6313
|2834
|2007.04.19 11:10
|t/p
|1417
|1.00
|1.6313
|0.0000
|1.6313
|169.08
|92849.66
|2835
|2007.04.19 11:10
|buy
|1418
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6318
|2836
|2007.04.19 11:30
|t/p
|1418
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.6318
|169.04
|93018.70
|2837
|2007.04.19 11:30
|buy
|1419
|1.00
|1.6341
|0.0000
|1.6361
|2838
|2007.04.19 11:40
|buy
|1420
|1.00
|1.6314
|0.0000
|1.6334
|2839
|2007.04.19 14:20
|t/p
|1420
|1.00
|1.6334
|0.0000
|1.6334
|169.04
|93187.74
|2840
|2007.04.19 14:20
|close
|1419
|1.00
|1.6334
|0.0000
|1.6361
|-59.16
|93128.58
|2841
|2007.04.19 14:30
|sell
|1421
|1.00
|1.6291
|0.0000
|1.6271
|2842
|2007.04.19 15:20
|t/p
|1421
|1.00
|1.6271
|0.0000
|1.6271
|169.08
|93297.66
|2843
|2007.04.19 15:20
|sell
|1422
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6229
|2844
|2007.04.19 16:10
|sell
|1423
|1.00
|1.6282
|0.0000
|1.6262
|2845
|2007.04.19 16:40
|t/p
|1423
|1.00
|1.6262
|0.0000
|1.6262
|169.08
|93466.74
|2846
|2007.04.19 16:40
|close
|1422
|1.00
|1.6258
|0.0000
|1.6229
|-76.08
|93390.66
|2847
|2007.04.19 16:40
|sell
|1424
|1.00
|1.6252
|0.0000
|1.6232
|2848
|2007.04.19 16:59
|sell
|1425
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6272
|2849
|2007.04.20 01:20
|sell
|1426
|2.00
|1.6316
|0.0000
|1.6296
|2850
|2007.04.20 01:30
|close
|1426
|2.00
|1.6298
|0.0000
|1.6296
|304.35
|93695.01
|2851
|2007.04.20 01:30
|close
|1425
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6272
|-47.09
|93647.92
|2852
|2007.04.20 01:30
|close
|1424
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6232
|-385.25
|93262.68
|2853
|2007.04.20 01:30
|sell
|1427
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6272
|2854
|2007.04.20 01:59
|sell
|1428
|1.00
|1.6313
|0.0000
|1.6293
|2855
|2007.04.20 02:20
|close
|1428
|1.00
|1.6296
|0.0000
|1.6293
|143.72
|93406.40
|2856
|2007.04.20 02:20
|close
|1427
|1.00
|1.6296
|0.0000
|1.6272
|-33.81
|93372.59
|2857
|2007.04.20 02:20
|sell
|1429
|1.00
|1.6290
|0.0000
|1.6270
|2858
|2007.04.20 03:40
|sell
|1430
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6301
|2859
|2007.04.20 05:10
|close
|1430
|1.00
|1.6302
|0.0000
|1.6301
|160.62
|93533.21
|2860
|2007.04.20 05:10
|close
|1429
|1.00
|1.6302
|0.0000
|1.6270
|-101.45
|93431.76
|2861
|2007.04.20 05:10
|sell
|1431
|1.00
|1.6296
|0.0000
|1.6276
|2862
|2007.04.20 05:40
|sell
|1432
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6301
|2863
|2007.04.20 06:20
|close
|1432
|1.00
|1.6303
|0.0000
|1.6301
|152.17
|93583.93
|2864
|2007.04.20 06:20
|close
|1431
|1.00
|1.6303
|0.0000
|1.6276
|-59.18
|93524.75
|2865
|2007.04.20 06:20
|sell
|1433
|1.00
|1.6297
|0.0000
|1.6277
|2866
|2007.04.20 07:20
|sell
|1434
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.6298
|2867
|2007.04.20 10:10
|t/p
|1434
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6298
|169.08
|93693.83
|2868
|2007.04.20 10:10
|close
|1433
|1.00
|1.6295
|0.0000
|1.6277
|16.91
|93710.74
|2869
|2007.04.20 10:10
|sell
|1435
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6269
|2870
|2007.04.20 10:40
|sell
|1436
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.6292
|2871
|2007.04.20 12:40
|close
|1436
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6292
|152.17
|93862.91
|2872
|2007.04.20 12:40
|close
|1435
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6269
|-42.27
|93820.64
|2873
|2007.04.20 12:40
|sell
|1437
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6268
|2874
|2007.04.20 15:20
|t/p
|1437
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6268
|169.08
|93989.72
|2875
|2007.04.20 15:20
|sell
|1438
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6233
|2876
|2007.04.20 15:30
|sell
|1439
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|2877
|2007.04.20 15:59
|t/p
|1439
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|169.08
|94158.80
|2878
|2007.04.20 15:59
|close
|1438
|1.00
|1.6259
|0.0000
|1.6233
|-50.73
|94108.07
|2879
|2007.04.20 15:59
|sell
|1440
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6233
|2880
|2007.04.20 16:10
|sell
|1441
|1.00
|1.6273
|0.0000
|1.6253
|2881
|2007.04.20 16:40
|t/p
|1441
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6253
|169.08
|94277.15
|2882
|2007.04.20 16:40
|close
|1440
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6233
|16.91
|94294.06
|2883
|2007.04.20 16:40
|sell
|1442
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6225
|2884
|2007.04.20 16:59
|sell
|1443
|1.00
|1.6265
|0.0000
|1.6245
|2885
|2007.04.20 20:10
|t/p
|1443
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6245
|169.08
|94463.14
|2886
|2007.04.20 20:10
|close
|1442
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6225
|50.72
|94513.86
|2887
|2007.04.20 20:10
|sell
|1444
|1.00
|1.6233
|0.0000
|1.6213
|2888
|2007.04.23 01:40
|sell
|1445
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6240
|2889
|2007.04.23 03:40
|sell
|1446
|2.00
|1.6280
|0.0000
|1.6260
|2890
|2007.04.23 19:10
|sell
|1447
|4.00
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|2891
|2007.04.23 19:30
|close
|1447
|4.00
|1.6294
|0.0000
|1.6291
|574.88
|95088.74
|2892
|2007.04.23 19:30
|close
|1446
|2.00
|1.6294
|0.0000
|1.6260
|-236.71
|94852.03
|2893
|2007.04.23 19:30
|close
|1445
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6240
|-287.44
|94564.59
|2894
|2007.04.23 19:30
|close
|1444
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6213
|-512.07
|94052.52
|2895
|2007.04.23 19:30
|sell
|1448
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.6268
|2896
|2007.04.23 19:40
|sell
|1449
|1.00
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|2897
|2007.04.24 02:10
|t/p
|1449
|1.00
|1.6291
|0.0000
|1.6291
|172.71
|94225.23
|2898
|2007.04.24 02:10
|close
|1448
|1.00
|1.6282
|0.0000
|1.6268
|54.35
|94279.59
|2899
|2007.04.24 02:10
|sell
|1450
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6256
|2900
|2007.04.24 02:20
|sell
|1451
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|2901
|2007.04.24 02:40
|t/p
|1451
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6287
|169.08
|94448.67
|2902
|2007.04.24 02:40
|close
|1450
|1.00
|1.6282
|0.0000
|1.6256
|-50.73
|94397.94
|2903
|2007.04.24 02:40
|sell
|1452
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6256
|2904
|2007.04.24 02:59
|sell
|1453
|1.00
|1.6296
|0.0000
|1.6276
|2905
|2007.04.24 03:10
|sell
|1454
|2.00
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|2906
|2007.04.24 03:20
|t/p
|1454
|2.00
|1.6399
|0.0000
|1.6399
|338.16
|94736.10
|2907
|2007.04.24 03:20
|close
|1453
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6276
|-710.14
|94025.96
|2908
|2007.04.24 03:20
|close
|1452
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6256
|-879.22
|93146.74
|2909
|2007.04.24 03:20
|sell
|1455
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|2910
|2007.04.24 03:30
|t/p
|1455
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6354
|169.08
|93315.82
|2911
|2007.04.24 03:30
|buy
|1456
|1.00
|1.6349
|0.0000
|1.6369
|2912
|2007.04.24 03:40
|buy
|1457
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6309
|2913
|2007.04.24 03:59
|t/p
|1456
|1.00
|1.6369
|0.0000
|1.6369
|169.04
|93484.86
|2914
|2007.04.24 03:59
|t/p
|1457
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6309
|169.04
|93653.90
|2915
|2007.04.24 03:59
|buy
|1458
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6443
|2916
|2007.04.24 04:10
|t/p
|1458
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6443
|169.04
|93822.94
|2917
|2007.04.24 04:10
|buy
|1459
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6470
|2918
|2007.04.24 04:30
|buy
|1460
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6431
|2919
|2007.04.24 06:30
|t/p
|1460
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6431
|169.04
|93991.98
|2920
|2007.04.24 06:30
|close
|1459
|1.00
|1.6435
|0.0000
|1.6470
|-126.78
|93865.20
|2921
|2007.04.24 06:40
|buy
|1461
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6462
|2922
|2007.04.24 08:40
|t/p
|1461
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6462
|169.04
|94034.24
|2923
|2007.04.24 08:40
|buy
|1462
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6488
|2924
|2007.04.24 09:10
|buy
|1463
|1.00
|1.6420
|0.0000
|1.6440
|2925
|2007.04.24 09:30
|t/p
|1463
|1.00
|1.6440
|0.0000
|1.6440
|169.04
|94203.28
|2926
|2007.04.24 09:30
|close
|1462
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6488
|-160.59
|94042.69
|2927
|2007.04.24 09:40
|buy
|1464
|1.00
|1.6465
|0.0000
|1.6485
|2928
|2007.04.24 09:59
|buy
|1465
|1.00
|1.6427
|0.0000
|1.6447
|2929
|2007.04.24 10:10
|buy
|1466
|2.00
|1.6411
|0.0000
|1.6431
|2930
|2007.04.24 11:30
|t/p
|1466
|2.00
|1.6431
|0.0000
|1.6431
|338.08
|94380.77
|2931
|2007.04.24 11:30
|close
|1465
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6447
|76.07
|94456.84
|2932
|2007.04.24 11:30
|close
|1464
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6485
|-245.11
|94211.73
|2933
|2007.04.24 11:40
|buy
|1467
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6436
|2934
|2007.04.24 15:20
|t/p
|1467
|1.00
|1.6436
|0.0000
|1.6436
|169.04
|94380.77
|2935
|2007.04.24 15:20
|buy
|1468
|1.00
|1.6446
|0.0000
|1.6466
|2936
|2007.04.24 15:40
|buy
|1469
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6448
|2937
|2007.04.24 15:59
|t/p
|1469
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6448
|169.04
|94549.81
|2938
|2007.04.24 15:59
|close
|1468
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6466
|33.81
|94583.62
|2939
|2007.04.24 16:00
|sell
|1470
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6429
|2940
|2007.04.24 16:30
|t/p
|1470
|1.00
|1.6429
|0.0000
|1.6429
|169.08
|94752.70
|2941
|2007.04.24 16:30
|sell
|1471
|1.00
|1.6421
|0.0000
|1.6401
|2942
|2007.04.24 16:40
|sell
|1472
|1.00
|1.6463
|0.0000
|1.6443
|2943
|2007.04.24 17:10
|t/p
|1472
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6443
|169.08
|94921.78
|2944
|2007.04.24 17:10
|close
|1471
|1.00
|1.6438
|0.0000
|1.6401
|-143.72
|94778.06
|2945
|2007.04.24 17:10
|sell
|1473
|1.00
|1.6432
|0.0000
|1.6412
|2946
|2007.04.24 18:30
|sell
|1474
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6442
|2947
|2007.04.24 21:30
|sell
|1475
|2.00
|1.6483
|0.0000
|1.6463
|2948
|2007.04.25 01:10
|t/p
|1474
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6442
|172.71
|94950.77
|2949
|2007.04.25 01:10
|t/p
|1475
|2.00
|1.6463
|0.0000
|1.6463
|345.43
|95296.20
|2950
|2007.04.25 01:10
|close
|1473
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6412
|62.81
|95359.01
|2951
|2007.04.25 01:10
|sell
|1476
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|2952
|2007.04.25 01:20
|sell
|1477
|1.00
|1.6467
|0.0000
|1.6447
|2953
|2007.04.25 01:40
|t/p
|1477
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6447
|169.08
|95528.09
|2954
|2007.04.25 01:40
|close
|1476
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6399
|42.27
|95570.36
|2955
|2007.04.25 01:40
|sell
|1478
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|2956
|2007.04.25 02:10
|sell
|1479
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6417
|2957
|2007.04.25 03:40
|t/p
|1479
|1.00
|1.6417
|0.0000
|1.6417
|169.08
|95739.44
|2958
|2007.04.25 03:40
|close
|1478
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6388
|-33.82
|95705.62
|2959
|2007.04.25 03:40
|sell
|1480
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|2960
|2007.04.25 04:10
|sell
|1481
|1.00
|1.6429
|0.0000
|1.6409
|2961
|2007.04.25 08:10
|t/p
|1481
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6409
|169.08
|95874.70
|2962
|2007.04.25 08:10
|close
|1480
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6386
|143.71
|96018.41
|2963
|2007.04.25 08:10
|sell
|1482
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6363
|2964
|2007.04.25 08:30
|sell
|1483
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|2965
|2007.04.25 08:59
|t/p
|1483
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6411
|169.08
|96187.49
|2966
|2007.04.25 08:59
|close
|1482
|1.00
|1.6382
|0.0000
|1.6363
|8.45
|96195.94
|2967
|2007.04.25 08:59
|sell
|1484
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|2968
|2007.04.25 09:30
|close
|1484
|1.00
|1.6357
|0.0000
|1.6356
|160.62
|96356.56
|2969
|2007.04.25 09:30
|sell
|1485
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6331
|2970
|2007.04.25 10:10
|sell
|1486
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|2971
|2007.04.25 10:40
|t/p
|1486
|1.00
|1.6361
|0.0000
|1.6361
|169.08
|96525.64
|2972
|2007.04.25 10:40
|close
|1485
|1.00
|1.6353
|0.0000
|1.6331
|-16.91
|96508.73
|2973
|2007.04.25 10:40
|sell
|1487
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6327
|2974
|2007.04.25 11:10
|sell
|1488
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|2975
|2007.04.25 12:30
|t/p
|1488
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6358
|169.08
|96677.81
|2976
|2007.04.25 12:30
|close
|1487
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6327
|-92.99
|96584.82
|2977
|2007.04.25 12:30
|sell
|1489
|1.00
|1.6352
|0.0000
|1.6332
|2978
|2007.04.25 12:59
|sell
|1490
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6360
|2979
|2007.04.25 13:10
|sell
|1491
|2.00
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|2980
|2007.04.25 13:20
|t/p
|1491
|2.00
|1.6383
|0.0000
|1.6383
|338.16
|96922.98
|2981
|2007.04.25 13:20
|close
|1490
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6360
|0.00
|96922.98
|2982
|2007.04.25 13:20
|close
|1489
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6332
|-236.71
|96686.27
|2983
|2007.04.25 13:20
|sell
|1492
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|2984
|2007.04.25 13:40
|sell
|1493
|1.00
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|2985
|2007.04.25 14:10
|t/p
|1493
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6377
|169.08
|96855.35
|2986
|2007.04.25 14:10
|close
|1492
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6354
|16.91
|96872.26
|2987
|2007.04.25 14:10
|sell
|1494
|1.00
|1.6366
|0.0000
|1.6346
|2988
|2007.04.25 14:30
|sell
|1495
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|2989
|2007.04.25 15:00
|close
|1495
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6378
|143.72
|97015.98
|2990
|2007.04.25 15:00
|close
|1494
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6346
|-126.81
|96889.17
|2991
|2007.04.25 15:00
|sell
|1496
|1.00
|1.6375
|0.0000
|1.6355
|2992
|2007.04.25 21:59
|close
|1496
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6355
|143.72
|97032.89
|2993
|2007.04.25 21:59
|sell
|1497
|1.00
|1.6352
|0.0000
|1.6332
|2994
|2007.04.25 23:40
|t/p
|1497
|1.00
|1.6332
|0.0000
|1.6332
|169.08
|97201.97
|2995
|2007.04.25 23:40
|sell
|1498
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6289
|2996
|2007.04.25 23:59
|sell
|1499
|1.00
|1.6329
|0.0000
|1.6309
|2997
|2007.04.26 00:20
|sell
|1500
|2.00
|1.6360
|0.0000
|1.6340
|2998
|2007.04.26 00:30
|t/p
|1500
|2.00
|1.6340
|0.0000
|1.6340
|338.16
|97540.13
|2999
|2007.04.26 00:30
|close
|1499
|1.00
|1.6333
|0.0000
|1.6309
|-22.91
|97517.22
|3000
|2007.04.26 00:30
|close
|1498
|1.00
|1.6333
|0.0000
|1.6289
|-191.99
|97325.23
|3001
|2007.04.26 00:30
|sell
|1501
|1.00
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|3002
|2007.04.26 01:10
|sell
|1502
|1.00
|1.6365
|0.0000
|1.6345
|3003
|2007.04.26 04:10
|close
|1502
|1.00
|1.6348
|0.0000
|1.6345
|143.72
|97468.95
|3004
|2007.04.26 04:10
|close
|1501
|1.00
|1.6348
|0.0000
|1.6307
|-177.53
|97291.42
|3005
|2007.04.26 04:10
|sell
|1503
|1.00
|1.6342
|0.0000
|1.6322
|3006
|2007.04.26 04:40
|sell
|1504
|1.00
|1.6365
|0.0000
|1.6345
|3007
|2007.04.26 08:10
|sell
|1505
|2.00
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|3008
|2007.04.26 14:30
|sell
|1506
|4.00
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|3009
|2007.04.26 14:40
|close
|1506
|4.00
|1.6396
|0.0000
|1.6394
|608.68
|97900.10
|3010
|2007.04.26 14:40
|close
|1505
|2.00
|1.6396
|0.0000
|1.6372
|-67.63
|97832.47
|3011
|2007.04.26 14:40
|close
|1504
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6345
|-262.07
|97570.40
|3012
|2007.04.26 14:40
|close
|1503
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6322
|-456.51
|97113.89
|3013
|2007.04.26 14:40
|sell
|1507
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|3014
|2007.04.26 15:10
|sell
|1508
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|3015
|2007.04.26 15:30
|t/p
|1508
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6411
|169.08
|97282.97
|3016
|2007.04.26 15:30
|close
|1507
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6370
|-160.63
|97122.34
|3017
|2007.04.26 15:30
|sell
|1509
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|3018
|2007.04.26 15:40
|sell
|1510
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|3019
|2007.04.26 16:10
|sell
|1511
|2.00
|1.6459
|0.0000
|1.6439
|3020
|2007.04.26 23:10
|close
|1511
|2.00
|1.6441
|0.0000
|1.6439
|304.34
|97426.68
|3021
|2007.04.26 23:10
|close
|1510
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6411
|-84.54
|97342.14
|3022
|2007.04.26 23:10
|close
|1509
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6383
|-321.25
|97020.89
|3023
|2007.04.26 23:10
|sell
|1512
|1.00
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|3024
|2007.04.26 23:40
|sell
|1513
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6435
|3025
|2007.04.27 01:40
|close
|1513
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6435
|155.80
|97176.70
|3026
|2007.04.27 01:40
|close
|1512
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6415
|-13.28
|97163.42
|3027
|2007.04.27 01:40
|sell
|1514
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|3028
|2007.04.27 02:10
|sell
|1515
|1.00
|1.6466
|0.0000
|1.6446
|3029
|2007.04.27 02:30
|close
|1515
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6446
|143.71
|97307.13
|3030
|2007.04.27 02:30
|close
|1514
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6411
|-152.18
|97154.95
|3031
|2007.04.27 02:30
|sell
|1516
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|3032
|2007.04.27 03:10
|sell
|1517
|1.00
|1.6465
|0.0000
|1.6445
|3033
|2007.04.27 03:30
|t/p
|1517
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6445
|169.08
|97324.03
|3034
|2007.04.27 03:30
|close
|1516
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6423
|-16.91
|97307.12
|3035
|2007.04.27 03:30
|sell
|1518
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6419
|3036
|2007.04.27 05:30
|sell
|1519
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|3037
|2007.04.27 08:40
|sell
|1520
|2.00
|1.6493
|0.0000
|1.6473
|3038
|2007.04.27 09:10
|t/p
|1520
|2.00
|1.6473
|0.0000
|1.6473
|338.16
|97645.28
|3039
|2007.04.27 09:10
|close
|1519
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6449
|8.46
|97653.74
|3040
|2007.04.27 09:10
|close
|1518
|1.00
|1.6468
|0.0000
|1.6419
|-245.16
|97408.58
|3041
|2007.04.27 09:10
|sell
|1521
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6442
|3042
|2007.04.27 09:30
|sell
|1522
|1.00
|1.6484
|0.0000
|1.6464
|3043
|2007.04.27 10:20
|t/p
|1522
|1.00
|1.6464
|0.0000
|1.6464
|169.08
|97577.66
|3044
|2007.04.27 10:20
|close
|1521
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6442
|42.27
|97619.93
|3045
|2007.04.27 10:20
|sell
|1523
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6431
|3046
|2007.04.27 10:40
|sell
|1524
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6456
|3047
|2007.04.27 12:10
|t/p
|1524
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6456
|169.08
|97789.01
|3048
|2007.04.27 12:10
|close
|1523
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6431
|-16.91
|97772.10
|3049
|2007.04.27 12:10
|sell
|1525
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|3050
|2007.04.27 12:20
|sell
|1526
|1.00
|1.6470
|0.0000
|1.6450
|3051
|2007.04.27 12:40
|t/p
|1526
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6450
|169.08
|97941.18
|3052
|2007.04.27 12:40
|close
|1525
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6427
|50.73
|97991.91
|3053
|2007.04.27 12:40
|sell
|1527
|1.00
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|3054
|2007.04.27 13:30
|t/p
|1527
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6415
|169.08
|98160.99
|3055
|2007.04.27 13:30
|sell
|1528
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6384
|3056
|2007.04.27 14:10
|sell
|1529
|1.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|3057
|2007.04.27 14:40
|t/p
|1529
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|169.08
|98330.07
|3058
|2007.04.27 14:40
|close
|1528
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6384
|-126.81
|98203.26
|3059
|2007.04.27 14:40
|sell
|1530
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|3060
|2007.04.27 15:20
|sell
|1531
|1.00
|1.6433
|0.0000
|1.6413
|3061
|2007.04.27 15:30
|t/p
|1531
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6413
|169.08
|98372.34
|3062
|2007.04.27 15:30
|close
|1530
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6393
|25.36
|98397.70
|3063
|2007.04.27 15:30
|sell
|1532
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6384
|3064
|2007.04.27 17:10
|sell
|1533
|1.00
|1.6424
|0.0000
|1.6404
|3065
|2007.04.27 17:40
|t/p
|1533
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6404
|169.08
|98566.78
|3066
|2007.04.27 17:40
|close
|1532
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6384
|93.00
|98659.78
|3067
|2007.04.27 17:40
|sell
|1534
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3068
|2007.04.27 18:10
|sell
|1535
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|3069
|2007.04.27 18:30
|close
|1535
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6391
|152.17
|98811.95
|3070
|2007.04.27 18:30
|close
|1534
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6367
|-50.72
|98761.23
|3071
|2007.04.27 18:30
|sell
|1536
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3072
|2007.04.27 18:59
|sell
|1537
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|3073
|2007.04.27 21:10
|sell
|1538
|2.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|3074
|2007.04.27 22:40
|sell
|1539
|4.00
|1.6465
|0.0000
|1.6445
|3075
|2007.04.29 23:10
|t/p
|1539
|4.00
|1.6445
|0.0000
|1.6445
|676.32
|99437.55
|3076
|2007.04.29 23:10
|close
|1538
|2.00
|1.6445
|0.0000
|1.6423
|-33.82
|99403.73
|3077
|2007.04.29 23:10
|close
|1537
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6390
|-295.89
|99107.84
|3078
|2007.04.29 23:10
|close
|1536
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6367
|-490.33
|98617.51
|3079
|2007.04.29 23:10
|sell
|1540
|1.00
|1.6439
|0.0000
|1.6419
|3080
|2007.04.30 00:30
|sell
|1541
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6442
|3081
|2007.04.30 01:30
|sell
|1542
|2.00
|1.6482
|0.0000
|1.6462
|3082
|2007.04.30 08:20
|t/p
|1542
|2.00
|1.6462
|0.0000
|1.6462
|338.16
|98955.67
|3083
|2007.04.30 08:20
|close
|1541
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6442
|76.09
|99031.76
|3084
|2007.04.30 08:20
|close
|1540
|1.00
|1.6453
|0.0000
|1.6419
|-114.72
|98917.04
|3085
|2007.04.30 08:20
|sell
|1543
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|3086
|2007.04.30 08:40
|sell
|1544
|1.00
|1.6484
|0.0000
|1.6464
|3087
|2007.04.30 08:59
|t/p
|1544
|1.00
|1.6464
|0.0000
|1.6464
|169.08
|99086.12
|3088
|2007.04.30 08:59
|close
|1543
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6427
|-76.08
|99010.04
|3089
|2007.04.30 08:59
|sell
|1545
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6430
|3090
|2007.04.30 13:40
|t/p
|1545
|1.00
|1.6430
|0.0000
|1.6430
|169.08
|99179.12
|3091
|2007.04.30 13:40
|sell
|1546
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|3092
|2007.04.30 14:10
|sell
|1547
|1.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|3093
|2007.04.30 14:30
|t/p
|1547
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6423
|169.08
|99348.20
|3094
|2007.04.30 14:30
|close
|1546
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6398
|-8.46
|99339.74
|3095
|2007.04.30 14:30
|sell
|1548
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|3096
|2007.04.30 16:40
|close
|1548
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6393
|152.17
|99491.91
|3097
|2007.04.30 16:40
|sell
|1549
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3098
|2007.04.30 17:10
|sell
|1550
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3099
|2007.04.30 17:40
|t/p
|1550
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|169.08
|99660.99
|3100
|2007.04.30 17:40
|close
|1549
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6369
|-33.81
|99627.18
|3101
|2007.04.30 17:40
|sell
|1551
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3102
|2007.04.30 18:10
|sell
|1552
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6406
|3103
|2007.04.30 18:40
|close
|1552
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6406
|160.62
|99787.80
|3104
|2007.04.30 18:40
|close
|1551
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6367
|-169.08
|99618.72
|3105
|2007.04.30 18:40
|sell
|1553
|1.00
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|3106
|2007.04.30 18:59
|sell
|1554
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3107
|2007.04.30 22:40
|sell
|1555
|2.00
|1.6447
|0.0000
|1.6427
|3108
|2007.04.30 23:20
|t/p
|1555
|2.00
|1.6427
|0.0000
|1.6427
|338.16
|99956.88
|3109
|2007.04.30 23:20
|close
|1554
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6403
|59.18
|100016.06
|3110
|2007.04.30 23:20
|close
|1553
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6381
|-126.81
|99889.25
|3111
|2007.04.30 23:20
|sell
|1556
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|3112
|2007.04.30 23:30
|sell
|1557
|1.00
|1.6448
|0.0000
|1.6428
|3113
|2007.04.30 23:40
|close
|1557
|1.00
|1.6429
|0.0000
|1.6428
|160.62
|100049.87
|3114
|2007.04.30 23:40
|close
|1556
|1.00
|1.6429
|0.0000
|1.6390
|-160.63
|99889.24
|3115
|2007.04.30 23:40
|sell
|1558
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3116
|2007.05.01 00:40
|sell
|1559
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|3117
|2007.05.01 05:20
|sell
|1560
|2.00
|1.6471
|0.0000
|1.6451
|3118
|2007.05.01 05:40
|t/p
|1560
|2.00
|1.6451
|0.0000
|1.6451
|338.16
|100227.40
|3119
|2007.05.01 05:40
|close
|1559
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6425
|-50.72
|100176.68
|3120
|2007.05.01 05:40
|close
|1558
|1.00
|1.6451
|0.0000
|1.6403
|-233.08
|99943.61
|3121
|2007.05.01 05:40
|sell
|1561
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|3122
|2007.05.01 05:59
|sell
|1562
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|3123
|2007.05.01 07:20
|close
|1562
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6449
|160.63
|100104.24
|3124
|2007.05.01 07:20
|close
|1561
|1.00
|1.6450
|0.0000
|1.6425
|-42.27
|100061.97
|3125
|2007.05.01 07:20
|sell
|1563
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6424
|3126
|2007.05.01 07:40
|sell
|1564
|1.00
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|3127
|2007.05.01 08:10
|t/p
|1564
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6457
|169.08
|100231.05
|3128
|2007.05.01 08:10
|close
|1563
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6424
|-92.99
|100138.06
|3129
|2007.05.01 08:10
|sell
|1565
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6429
|3130
|2007.05.01 09:10
|close
|1565
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6429
|152.18
|100290.24
|3131
|2007.05.01 09:10
|sell
|1566
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|3132
|2007.05.01 09:20
|sell
|1567
|1.00
|1.6458
|0.0000
|1.6438
|3133
|2007.05.01 10:30
|t/p
|1567
|1.00
|1.6438
|0.0000
|1.6438
|169.08
|100459.32
|3134
|2007.05.01 10:30
|close
|1566
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6405
|-101.45
|100357.87
|3135
|2007.05.01 10:30
|sell
|1568
|1.00
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|3136
|2007.05.01 14:20
|close
|1568
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6411
|143.71
|100501.58
|3137
|2007.05.01 14:20
|sell
|1569
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|3138
|2007.05.01 16:10
|sell
|1570
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|3139
|2007.05.01 16:40
|t/p
|1570
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6408
|169.08
|100670.66
|3140
|2007.05.01 16:40
|close
|1569
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6388
|101.45
|100772.11
|3141
|2007.05.01 16:40
|sell
|1571
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|3142
|2007.05.01 16:59
|sell
|1572
|1.00
|1.6424
|0.0000
|1.6404
|3143
|2007.05.01 18:20
|close
|1572
|1.00
|1.6405
|0.0000
|1.6404
|160.63
|100932.74
|3144
|2007.05.01 18:20
|close
|1571
|1.00
|1.6405
|0.0000
|1.6370
|-126.81
|100805.93
|3145
|2007.05.01 18:20
|sell
|1573
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|3146
|2007.05.01 19:30
|sell
|1574
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|3147
|2007.05.01 22:40
|sell
|1575
|2.00
|1.6443
|0.0000
|1.6423
|3148
|2007.05.02 01:10
|close
|1575
|2.00
|1.6426
|0.0000
|1.6423
|294.70
|101100.62
|3149
|2007.05.02 01:10
|close
|1574
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6402
|-30.18
|101070.45
|3150
|2007.05.02 01:10
|close
|1573
|1.00
|1.6426
|0.0000
|1.6379
|-224.62
|100845.83
|3151
|2007.05.02 01:10
|sell
|1576
|1.00
|1.6420
|0.0000
|1.6400
|3152
|2007.05.02 01:30
|sell
|1577
|1.00
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|3153
|2007.05.02 03:30
|sell
|1578
|2.00
|1.6489
|0.0000
|1.6469
|3154
|2007.05.02 09:40
|t/p
|1578
|2.00
|1.6469
|0.0000
|1.6469
|338.16
|101183.99
|3155
|2007.05.02 09:40
|close
|1577
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6425
|-126.81
|101057.18
|3156
|2007.05.02 09:40
|close
|1576
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6400
|-338.16
|100719.02
|3157
|2007.05.02 09:40
|sell
|1579
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|3158
|2007.05.02 15:30
|sell
|1580
|1.00
|1.6474
|0.0000
|1.6454
|3159
|2007.05.03 06:20
|sell
|1581
|2.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|3160
|2007.05.03 08:40
|sell
|1582
|4.00
|1.6525
|0.0000
|1.6505
|3161
|2007.05.03 09:10
|t/p
|1582
|4.00
|1.6505
|0.0000
|1.6505
|676.32
|101395.34
|3162
|2007.05.03 09:10
|close
|1581
|2.00
|1.6497
|0.0000
|1.6474
|-50.73
|101344.61
|3163
|2007.05.03 09:10
|close
|1580
|1.00
|1.6497
|0.0000
|1.6454
|-183.54
|101161.07
|3164
|2007.05.03 09:10
|close
|1579
|1.00
|1.6497
|0.0000
|1.6434
|-352.62
|100808.45
|3165
|2007.05.03 09:10
|sell
|1583
|1.00
|1.6491
|0.0000
|1.6471
|3166
|2007.05.03 09:40
|sell
|1584
|1.00
|1.6522
|0.0000
|1.6502
|3167
|2007.05.03 10:10
|t/p
|1584
|1.00
|1.6502
|0.0000
|1.6502
|169.08
|100977.53
|3168
|2007.05.03 10:10
|close
|1583
|1.00
|1.6483
|0.0000
|1.6471
|67.63
|101045.16
|3169
|2007.05.03 10:10
|sell
|1585
|1.00
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|3170
|2007.05.03 10:40
|sell
|1586
|1.00
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|3171
|2007.05.03 11:10
|t/p
|1586
|1.00
|1.6483
|0.0000
|1.6483
|169.08
|101214.24
|3172
|2007.05.03 11:10
|close
|1585
|1.00
|1.6481
|0.0000
|1.6457
|-33.81
|101180.43
|3173
|2007.05.03 11:10
|sell
|1587
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|3174
|2007.05.03 14:10
|sell
|1588
|1.00
|1.6507
|0.0000
|1.6487
|3175
|2007.05.03 14:40
|close
|1588
|1.00
|1.6488
|0.0000
|1.6487
|160.63
|101341.06
|3176
|2007.05.03 14:40
|close
|1587
|1.00
|1.6488
|0.0000
|1.6455
|-109.90
|101231.16
|3177
|2007.05.03 14:40
|sell
|1589
|1.00
|1.6482
|0.0000
|1.6462
|3178
|2007.05.03 17:10
|t/p
|1589
|1.00
|1.6462
|0.0000
|1.6462
|169.08
|101400.24
|3179
|2007.05.03 17:10
|sell
|1590
|1.00
|1.6456
|0.0000
|1.6436
|3180
|2007.05.04 02:40
|sell
|1591
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6456
|3181
|2007.05.04 03:20
|sell
|1592
|2.00
|1.6517
|0.0000
|1.6497
|3182
|2007.05.04 03:30
|sell
|1593
|4.00
|1.6538
|0.0000
|1.6518
|3183
|2007.05.04 04:40
|sell
|1594
|8.00
|1.6564
|0.0000
|1.6544
|3184
|2007.05.04 04:59
|close
|1594
|8.00
|1.6545
|0.0000
|1.6544
|1285.01
|102685.25
|3185
|2007.05.04 04:59
|close
|1593
|4.00
|1.6545
|0.0000
|1.6518
|-236.71
|102448.54
|3186
|2007.05.04 04:59
|close
|1592
|2.00
|1.6545
|0.0000
|1.6497
|-473.42
|101975.12
|3187
|2007.05.04 04:59
|close
|1591
|1.00
|1.6545
|0.0000
|1.6456
|-583.33
|101391.79
|3188
|2007.05.04 04:59
|close
|1590
|1.00
|1.6545
|0.0000
|1.6436
|-748.78
|100643.01
|3189
|2007.05.04 04:59
|sell
|1595
|1.00
|1.6539
|0.0000
|1.6519
|3190
|2007.05.04 07:30
|sell
|1596
|1.00
|1.6563
|0.0000
|1.6543
|3191
|2007.05.04 08:10
|close
|1596
|1.00
|1.6546
|0.0000
|1.6543
|143.72
|100786.73
|3192
|2007.05.04 08:10
|close
|1595
|1.00
|1.6546
|0.0000
|1.6519
|-59.17
|100727.56
|3193
|2007.05.04 08:10
|sell
|1597
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|3194
|2007.05.04 08:20
|sell
|1598
|1.00
|1.6564
|0.0000
|1.6544
|3195
|2007.05.04 09:30
|t/p
|1598
|1.00
|1.6544
|0.0000
|1.6544
|169.08
|100896.64
|3196
|2007.05.04 09:30
|close
|1597
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|0.00
|100896.64
|3197
|2007.05.04 09:30
|sell
|1599
|1.00
|1.6534
|0.0000
|1.6514
|3198
|2007.05.04 09:40
|sell
|1600
|1.00
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|3199
|2007.05.04 09:59
|close
|1600
|1.00
|1.6541
|0.0000
|1.6540
|160.63
|101057.27
|3200
|2007.05.04 09:59
|close
|1599
|1.00
|1.6541
|0.0000
|1.6514
|-59.17
|100998.10
|3201
|2007.05.04 09:59
|sell
|1601
|1.00
|1.6535
|0.0000
|1.6515
|3202
|2007.05.04 10:30
|sell
|1602
|1.00
|1.6563
|0.0000
|1.6543
|3203
|2007.05.04 14:30
|sell
|1603
|2.00
|1.6586
|0.0000
|1.6566
|3204
|2007.05.04 15:00
|close
|1603
|2.00
|1.6569
|0.0000
|1.6566
|287.44
|101285.54
|3205
|2007.05.04 15:00
|close
|1602
|1.00
|1.6569
|0.0000
|1.6543
|-50.73
|101234.81
|3206
|2007.05.04 15:00
|close
|1601
|1.00
|1.6569
|0.0000
|1.6515
|-287.44
|100947.37
|3207
|2007.05.04 15:00
|sell
|1604
|1.00
|1.6563
|0.0000
|1.6543
|3208
|2007.05.04 22:10
|close
|1604
|1.00
|1.6546
|0.0000
|1.6543
|143.72
|101091.09
|3209
|2007.05.04 22:10
|sell
|1605
|1.00
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|3210
|2007.05.07 00:10
|sell
|1606
|1.00
|1.6569
|0.0000
|1.6549
|3211
|2007.05.07 02:10
|t/p
|1606
|1.00
|1.6549
|0.0000
|1.6549
|169.08
|101260.17
|3212
|2007.05.07 02:10
|close
|1605
|1.00
|1.6539
|0.0000
|1.6520
|12.08
|101272.26
|3213
|2007.05.07 02:10
|sell
|1607
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6513
|3214
|2007.05.07 02:40
|sell
|1608
|1.00
|1.6558
|0.0000
|1.6538
|3215
|2007.05.07 02:59
|t/p
|1608
|1.00
|1.6538
|0.0000
|1.6538
|169.08
|101441.34
|3216
|2007.05.07 02:59
|close
|1607
|1.00
|1.6523
|0.0000
|1.6513
|84.54
|101525.88
|3217
|2007.05.07 02:59
|sell
|1609
|1.00
|1.6517
|0.0000
|1.6497
|3218
|2007.05.07 04:40
|close
|1609
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6497
|143.72
|101669.60
|3219
|2007.05.07 04:40
|sell
|1610
|1.00
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|3220
|2007.05.08 02:10
|close
|1610
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6474
|164.26
|101833.86
|3221
|2007.05.08 02:10
|sell
|1611
|1.00
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|3222
|2007.05.08 03:30
|t/p
|1611
|1.00
|1.6449
|0.0000
|1.6449
|169.08
|102002.94
|3223
|2007.05.08 03:30
|sell
|1612
|1.00
|1.6437
|0.0000
|1.6417
|3224
|2007.05.08 04:30
|t/p
|1612
|1.00
|1.6417
|0.0000
|1.6417
|169.08
|102172.02
|3225
|2007.05.08 04:30
|sell
|1613
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|3226
|2007.05.08 05:40
|close
|1613
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6390
|143.72
|102315.74
|3227
|2007.05.08 05:40
|sell
|1614
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3228
|2007.05.08 08:10
|sell
|1615
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|3229
|2007.05.08 08:30
|t/p
|1615
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6390
|169.08
|102484.82
|3230
|2007.05.08 08:30
|close
|1614
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6367
|-25.36
|102459.46
|3231
|2007.05.08 08:30
|sell
|1616
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3232
|2007.05.08 09:10
|sell
|1617
|1.00
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|3233
|2007.05.08 10:10
|t/p
|1617
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6385
|169.08
|102628.54
|3234
|2007.05.08 10:10
|close
|1616
|1.00
|1.6370
|0.0000
|1.6364
|118.36
|102746.90
|3235
|2007.05.08 10:10
|sell
|1618
|1.00
|1.6364
|0.0000
|1.6344
|3236
|2007.05.08 10:20
|sell
|1619
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|3237
|2007.05.08 10:30
|t/p
|1619
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6379
|169.08
|102915.98
|3238
|2007.05.08 10:30
|close
|1618
|1.00
|1.6360
|0.0000
|1.6344
|33.82
|102949.80
|3239
|2007.05.08 10:30
|sell
|1620
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6334
|3240
|2007.05.08 11:10
|sell
|1621
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|3241
|2007.05.08 11:20
|t/p
|1621
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6358
|169.08
|103118.88
|3242
|2007.05.08 11:20
|close
|1620
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6334
|-16.90
|103101.98
|3243
|2007.05.08 11:20
|sell
|1622
|1.00
|1.6350
|0.0000
|1.6330
|3244
|2007.05.08 11:40
|sell
|1623
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6352
|3245
|2007.05.08 14:20
|t/p
|1623
|1.00
|1.6352
|0.0000
|1.6352
|169.08
|103271.06
|3246
|2007.05.08 14:20
|close
|1622
|1.00
|1.6349
|0.0000
|1.6330
|8.45
|103279.51
|3247
|2007.05.08 14:20
|sell
|1624
|1.00
|1.6343
|0.0000
|1.6323
|3248
|2007.05.08 20:10
|sell
|1625
|1.00
|1.6363
|0.0000
|1.6343
|3249
|2007.05.08 21:10
|close
|1625
|1.00
|1.6344
|0.0000
|1.6343
|160.62
|103440.13
|3250
|2007.05.08 21:10
|close
|1624
|1.00
|1.6344
|0.0000
|1.6323
|-8.46
|103431.67
|3251
|2007.05.08 21:10
|sell
|1626
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6318
|3252
|2007.05.08 21:20
|sell
|1627
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6338
|3253
|2007.05.08 22:20
|t/p
|1627
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6338
|169.08
|103600.75
|3254
|2007.05.08 22:20
|close
|1626
|1.00
|1.6336
|0.0000
|1.6318
|16.91
|103617.66
|3255
|2007.05.08 22:20
|sell
|1628
|1.00
|1.6330
|0.0000
|1.6310
|3256
|2007.05.08 23:30
|sell
|1629
|1.00
|1.6360
|0.0000
|1.6340
|3257
|2007.05.08 23:40
|t/p
|1629
|1.00
|1.6340
|0.0000
|1.6340
|169.08
|103786.74
|3258
|2007.05.08 23:40
|close
|1628
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6310
|-67.63
|103719.11
|3259
|2007.05.08 23:40
|sell
|1630
|1.00
|1.6332
|0.0000
|1.6312
|3260
|2007.05.09 00:10
|sell
|1631
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6336
|3261
|2007.05.09 01:10
|sell
|1632
|2.00
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|3262
|2007.05.09 01:30
|close
|1632
|2.00
|1.6359
|0.0000
|1.6356
|287.44
|104006.55
|3263
|2007.05.09 01:30
|close
|1631
|1.00
|1.6359
|0.0000
|1.6336
|-25.37
|103981.18
|3264
|2007.05.09 01:30
|close
|1630
|1.00
|1.6359
|0.0000
|1.6312
|-224.63
|103756.55
|3265
|2007.05.09 01:30
|sell
|1633
|1.00
|1.6353
|0.0000
|1.6333
|3266
|2007.05.09 01:40
|sell
|1634
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|3267
|2007.05.09 02:20
|t/p
|1634
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6356
|169.08
|103925.63
|3268
|2007.05.09 02:20
|close
|1633
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6333
|16.91
|103942.54
|3269
|2007.05.09 02:20
|sell
|1635
|1.00
|1.6345
|0.0000
|1.6325
|3270
|2007.05.09 02:40
|sell
|1636
|1.00
|1.6371
|0.0000
|1.6351
|3271
|2007.05.09 05:10
|t/p
|1636
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6351
|169.08
|104111.62
|3272
|2007.05.09 05:10
|close
|1635
|1.00
|1.6350
|0.0000
|1.6325
|-42.27
|104069.35
|3273
|2007.05.09 05:10
|sell
|1637
|1.00
|1.6344
|0.0000
|1.6324
|3274
|2007.05.09 13:20
|close
|1637
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6324
|152.18
|104221.53
|3275
|2007.05.09 13:20
|sell
|1638
|1.00
|1.6320
|0.0000
|1.6300
|3276
|2007.05.09 16:10
|sell
|1639
|1.00
|1.6350
|0.0000
|1.6330
|3277
|2007.05.09 16:40
|t/p
|1639
|1.00
|1.6330
|0.0000
|1.6330
|169.08
|104390.61
|3278
|2007.05.09 16:40
|close
|1638
|1.00
|1.6324
|0.0000
|1.6300
|-33.82
|104356.79
|3279
|2007.05.09 16:40
|sell
|1640
|1.00
|1.6318
|0.0000
|1.6298
|3280
|2007.05.09 16:59
|sell
|1641
|1.00
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|3281
|2007.05.10 03:10
|t/p
|1640
|1.00
|1.6298
|0.0000
|1.6298
|179.98
|104536.78
|3282
|2007.05.10 03:10
|t/p
|1641
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|179.98
|104716.76
|3283
|2007.05.10 03:10
|sell
|1642
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|3284
|2007.05.10 03:20
|sell
|1643
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|3285
|2007.05.10 03:30
|t/p
|1643
|1.00
|1.6306
|0.0000
|1.6306
|169.08
|104885.84
|3286
|2007.05.10 03:30
|close
|1642
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6263
|160.62
|105046.46
|3287
|2007.05.10 03:30
|sell
|1644
|1.00
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|3288
|2007.05.10 03:40
|sell
|1645
|1.00
|1.6334
|0.0000
|1.6314
|3289
|2007.05.10 03:59
|t/p
|1645
|1.00
|1.6314
|0.0000
|1.6314
|169.08
|105215.54
|3290
|2007.05.10 03:59
|close
|1644
|1.00
|1.6275
|0.0000
|1.6238
|-143.72
|105071.82
|3291
|2007.05.10 03:59
|sell
|1646
|1.00
|1.6269
|0.0000
|1.6249
|3292
|2007.05.10 12:40
|t/p
|1646
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6249
|169.08
|105240.90
|3293
|2007.05.10 12:40
|sell
|1647
|1.00
|1.6241
|0.0000
|1.6221
|3294
|2007.05.10 12:59
|sell
|1648
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|3295
|2007.05.10 14:20
|t/p
|1648
|1.00
|1.6244
|0.0000
|1.6244
|169.08
|105409.98
|3296
|2007.05.10 14:20
|close
|1647
|1.00
|1.6222
|0.0000
|1.6221
|160.62
|105570.60
|3297
|2007.05.10 14:20
|sell
|1649
|1.00
|1.6216
|0.0000
|1.6196
|3298
|2007.05.10 14:40
|sell
|1650
|1.00
|1.6237
|0.0000
|1.6217
|3299
|2007.05.10 18:10
|sell
|1651
|2.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|3300
|2007.05.10 18:20
|t/p
|1651
|2.00
|1.6263
|0.0000
|1.6263
|338.16
|105908.76
|3301
|2007.05.10 18:20
|close
|1650
|1.00
|1.6242
|0.0000
|1.6217
|-42.27
|105866.49
|3302
|2007.05.10 18:20
|close
|1649
|1.00
|1.6242
|0.0000
|1.6196
|-219.81
|105646.68
|3303
|2007.05.10 18:20
|sell
|1652
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6216
|3304
|2007.05.10 18:59
|sell
|1653
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|3305
|2007.05.10 22:20
|sell
|1654
|2.00
|1.6317
|0.0000
|1.6297
|3306
|2007.05.10 23:20
|close
|1654
|2.00
|1.6300
|0.0000
|1.6297
|287.44
|105934.12
|3307
|2007.05.10 23:20
|close
|1653
|1.00
|1.6300
|0.0000
|1.6246
|-287.44
|105646.68
|3308
|2007.05.10 23:20
|close
|1652
|1.00
|1.6300
|0.0000
|1.6216
|-541.06
|105105.62
|3309
|2007.05.10 23:20
|sell
|1655
|1.00
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|3310
|2007.05.10 23:40
|sell
|1656
|1.00
|1.6365
|0.0000
|1.6345
|3311
|2007.05.10 23:59
|t/p
|1656
|1.00
|1.6345
|0.0000
|1.6345
|169.08
|105274.70
|3312
|2007.05.10 23:59
|close
|1655
|1.00
|1.6332
|0.0000
|1.6274
|-321.25
|104953.45
|3313
|2007.05.10 23:59
|sell
|1657
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|3314
|2007.05.11 00:40
|sell
|1658
|1.00
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|3315
|2007.05.11 00:59
|t/p
|1658
|1.00
|1.6348
|0.0000
|1.6348
|169.08
|105122.53
|3316
|2007.05.11 00:59
|close
|1657
|1.00
|1.6339
|0.0000
|1.6306
|-106.28
|105016.25
|3317
|2007.05.11 00:59
|sell
|1659
|1.00
|1.6333
|0.0000
|1.6313
|3318
|2007.05.11 02:10
|t/p
|1659
|1.00
|1.6313
|0.0000
|1.6313
|169.08
|105185.33
|3319
|2007.05.11 02:10
|buy
|1660
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6327
|3320
|2007.05.11 03:10
|buy
|1661
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6299
|3321
|2007.05.11 03:30
|t/p
|1661
|1.00
|1.6299
|0.0000
|1.6299
|169.04
|105354.37
|3322
|2007.05.11 03:30
|close
|1660
|1.00
|1.6306
|0.0000
|1.6327
|-8.45
|105345.92
|3323
|2007.05.11 03:40
|buy
|1662
|1.00
|1.6295
|0.0000
|1.6315
|3324
|2007.05.11 04:00
|buy
|1663
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6299
|3325
|2007.05.11 07:20
|buy
|1664
|2.00
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|3326
|2007.05.11 08:10
|t/p
|1664
|2.00
|1.6259
|0.0000
|1.6259
|338.08
|105684.00
|3327
|2007.05.11 08:10
|close
|1663
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6299
|-109.88
|105574.12
|3328
|2007.05.11 08:10
|close
|1662
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6315
|-245.11
|105329.01
|3329
|2007.05.11 08:20
|buy
|1665
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6284
|3330
|2007.05.11 08:40
|buy
|1666
|1.00
|1.6237
|0.0000
|1.6257
|3331
|2007.05.11 09:10
|t/p
|1666
|1.00
|1.6257
|0.0000
|1.6257
|169.04
|105498.05
|3332
|2007.05.11 09:10
|close
|1665
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6284
|-25.36
|105472.69
|3333
|2007.05.11 09:20
|buy
|1667
|1.00
|1.6265
|0.0000
|1.6285
|3334
|2007.05.11 09:40
|buy
|1668
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|3335
|2007.05.11 10:10
|t/p
|1668
|1.00
|1.6259
|0.0000
|1.6259
|169.04
|105641.73
|3336
|2007.05.11 10:10
|close
|1667
|1.00
|1.6272
|0.0000
|1.6285
|59.16
|105700.89
|3337
|2007.05.11 10:20
|buy
|1669
|1.00
|1.6275
|0.0000
|1.6295
|3338
|2007.05.11 10:30
|buy
|1670
|1.00
|1.6252
|0.0000
|1.6272
|3339
|2007.05.11 11:10
|t/p
|1670
|1.00
|1.6272
|0.0000
|1.6272
|169.04
|105869.93
|3340
|2007.05.11 11:10
|close
|1669
|1.00
|1.6279
|0.0000
|1.6295
|33.81
|105903.74
|3341
|2007.05.11 11:20
|buy
|1671
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6286
|3342
|2007.05.11 12:10
|buy
|1672
|1.00
|1.6247
|0.0000
|1.6267
|3343
|2007.05.11 12:40
|t/p
|1672
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|169.04
|106072.78
|3344
|2007.05.11 12:40
|close
|1671
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6286
|8.45
|106081.23
|3345
|2007.05.11 12:59
|buy
|1673
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6274
|3346
|2007.05.11 13:10
|buy
|1674
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6256
|3347
|2007.05.11 13:30
|t/p
|1674
|1.00
|1.6256
|0.0000
|1.6256
|169.04
|106250.27
|3348
|2007.05.11 13:30
|close
|1673
|1.00
|1.6258
|0.0000
|1.6274
|33.81
|106284.08
|3349
|2007.05.11 13:40
|buy
|1675
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6280
|3350
|2007.05.11 14:10
|buy
|1676
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|3351
|2007.05.11 20:20
|t/p
|1676
|1.00
|1.6259
|0.0000
|1.6259
|169.04
|106453.12
|3352
|2007.05.11 20:20
|close
|1675
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6280
|84.52
|106537.64
|3353
|2007.05.11 20:30
|buy
|1677
|1.00
|1.6256
|0.0000
|1.6276
|3354
|2007.05.13 23:30
|t/p
|1677
|1.00
|1.6276
|0.0000
|1.6276
|169.04
|106706.68
|3355
|2007.05.13 23:30
|buy
|1678
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6304
|3356
|2007.05.13 23:59
|buy
|1679
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6288
|3357
|2007.05.14 00:10
|buy
|1680
|2.00
|1.6240
|0.0000
|1.6260
|3358
|2007.05.14 00:20
|t/p
|1680
|2.00
|1.6260
|0.0000
|1.6260
|338.08
|107044.76
|3359
|2007.05.14 00:20
|close
|1679
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6288
|-78.01
|106966.75
|3360
|2007.05.14 00:20
|close
|1678
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6304
|-213.24
|106753.50
|3361
|2007.05.14 00:30
|buy
|1681
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6288
|3362
|2007.05.14 00:59
|buy
|1682
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6265
|3363
|2007.05.14 01:40
|buy
|1683
|2.00
|1.6219
|0.0000
|1.6239
|3364
|2007.05.14 02:00
|t/p
|1683
|2.00
|1.6239
|0.0000
|1.6239
|338.08
|107091.58
|3365
|2007.05.14 02:00
|close
|1682
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6265
|-50.71
|107040.87
|3366
|2007.05.14 02:00
|close
|1681
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6288
|-245.11
|106795.76
|3367
|2007.05.14 02:10
|buy
|1684
|1.00
|1.6259
|0.0000
|1.6279
|3368
|2007.05.14 02:40
|buy
|1685
|1.00
|1.6241
|0.0000
|1.6261
|3369
|2007.05.14 05:30
|t/p
|1685
|1.00
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|169.04
|106964.80
|3370
|2007.05.14 05:30
|close
|1684
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6279
|42.26
|107007.06
|3371
|2007.05.14 05:40
|buy
|1686
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6274
|3372
|2007.05.14 08:10
|buy
|1687
|1.00
|1.6236
|0.0000
|1.6256
|3373
|2007.05.14 09:40
|buy
|1688
|2.00
|1.6221
|0.0000
|1.6241
|3374
|2007.05.14 11:10
|t/p
|1688
|2.00
|1.6241
|0.0000
|1.6241
|338.08
|107345.14
|3375
|2007.05.14 11:10
|close
|1687
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6256
|109.88
|107455.02
|3376
|2007.05.14 11:10
|close
|1686
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6274
|-42.26
|107412.76
|3377
|2007.05.14 11:20
|buy
|1689
|1.00
|1.6251
|0.0000
|1.6271
|3378
|2007.05.14 14:40
|t/p
|1689
|1.00
|1.6271
|0.0000
|1.6271
|169.04
|107581.80
|3379
|2007.05.14 14:40
|buy
|1690
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6303
|3380
|2007.05.14 14:59
|buy
|1691
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6284
|3381
|2007.05.15 08:10
|t/p
|1691
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6284
|158.65
|107740.45
|3382
|2007.05.15 08:10
|close
|1690
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6303
|23.41
|107763.86
|3383
|2007.05.15 08:20
|sell
|1692
|1.00
|1.6253
|0.0000
|1.6233
|3384
|2007.05.15 08:30
|sell
|1693
|1.00
|1.6277
|0.0000
|1.6257
|3385
|2007.05.15 12:10
|close
|1693
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6257
|143.72
|107907.58
|3386
|2007.05.15 12:10
|close
|1692
|1.00
|1.6260
|0.0000
|1.6233
|-59.18
|107848.40
|3387
|2007.05.15 12:10
|sell
|1694
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6234
|3388
|2007.05.15 13:20
|sell
|1695
|1.00
|1.6275
|0.0000
|1.6255
|3389
|2007.05.15 15:10
|sell
|1696
|2.00
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|3390
|2007.05.15 15:20
|close
|1696
|2.00
|1.6290
|0.0000
|1.6287
|287.44
|108135.84
|3391
|2007.05.15 15:20
|close
|1695
|1.00
|1.6290
|0.0000
|1.6255
|-126.81
|108009.03
|3392
|2007.05.15 15:20
|close
|1694
|1.00
|1.6290
|0.0000
|1.6234
|-304.34
|107704.69
|3393
|2007.05.15 15:20
|sell
|1697
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6264
|3394
|2007.05.15 16:30
|sell
|1698
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|3395
|2007.05.16 03:40
|sell
|1699
|2.00
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|3396
|2007.05.16 05:10
|t/p
|1699
|2.00
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|338.16
|108042.85
|3397
|2007.05.16 05:10
|close
|1698
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6284
|-182.35
|107860.50
|3398
|2007.05.16 05:10
|close
|1697
|1.00
|1.6326
|0.0000
|1.6264
|-351.43
|107509.07
|3399
|2007.05.16 05:10
|sell
|1700
|1.00
|1.6320
|0.0000
|1.6300
|3400
|2007.05.16 07:20
|sell
|1701
|1.00
|1.6341
|0.0000
|1.6321
|3401
|2007.05.16 08:10
|sell
|1702
|2.00
|1.6361
|0.0000
|1.6341
|3402
|2007.05.16 08:30
|t/p
|1702
|2.00
|1.6341
|0.0000
|1.6341
|338.16
|107847.23
|3403
|2007.05.16 08:30
|close
|1701
|1.00
|1.6337
|0.0000
|1.6321
|33.81
|107881.04
|3404
|2007.05.16 08:30
|close
|1700
|1.00
|1.6337
|0.0000
|1.6300
|-143.72
|107737.32
|3405
|2007.05.16 08:30
|sell
|1703
|1.00
|1.6331
|0.0000
|1.6311
|3406
|2007.05.16 08:59
|sell
|1704
|1.00
|1.6361
|0.0000
|1.6341
|3407
|2007.05.16 15:00
|sell
|1705
|2.00
|1.6382
|0.0000
|1.6362
|3408
|2007.05.16 15:10
|sell
|1706
|4.00
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|3409
|2007.05.16 15:30
|t/p
|1706
|4.00
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|676.32
|108413.64
|3410
|2007.05.16 15:30
|close
|1705
|2.00
|1.6385
|0.0000
|1.6362
|-50.72
|108362.92
|3411
|2007.05.16 15:30
|close
|1704
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6341
|-202.90
|108160.02
|3412
|2007.05.16 15:30
|close
|1703
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6311
|-456.52
|107703.50
|3413
|2007.05.16 15:30
|sell
|1707
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|3414
|2007.05.16 15:40
|sell
|1708
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|3415
|2007.05.16 15:59
|sell
|1709
|2.00
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|3416
|2007.05.16 16:40
|sell
|1710
|4.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|3417
|2007.05.16 17:10
|t/p
|1709
|2.00
|1.6402
|0.0000
|1.6402
|338.16
|108041.66
|3418
|2007.05.16 17:10
|t/p
|1710
|4.00
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|676.32
|108717.98
|3419
|2007.05.16 17:10
|close
|1708
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6379
|50.73
|108768.71
|3420
|2007.05.16 17:10
|close
|1707
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6359
|-118.35
|108650.36
|3421
|2007.05.16 17:10
|sell
|1711
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3422
|2007.05.16 17:30
|sell
|1712
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|3423
|2007.05.16 17:40
|sell
|1713
|2.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|3424
|2007.05.16 17:59
|t/p
|1713
|2.00
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|338.16
|108988.52
|3425
|2007.05.16 17:59
|close
|1712
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6388
|101.45
|109089.97
|3426
|2007.05.16 17:59
|close
|1711
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6367
|-76.08
|109013.89
|3427
|2007.05.16 17:59
|sell
|1714
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|3428
|2007.05.16 20:20
|sell
|1715
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|3429
|2007.05.16 20:30
|close
|1715
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6393
|152.17
|109166.06
|3430
|2007.05.16 20:30
|close
|1714
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6370
|-42.27
|109123.79
|3431
|2007.05.16 20:30
|sell
|1716
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3432
|2007.05.16 20:59
|sell
|1717
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|3433
|2007.05.16 22:10
|close
|1717
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6391
|152.17
|109275.96
|3434
|2007.05.16 22:10
|close
|1716
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6369
|-33.81
|109242.15
|3435
|2007.05.16 22:10
|sell
|1718
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|3436
|2007.05.16 23:30
|sell
|1719
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|3437
|2007.05.17 00:10
|t/p
|1719
|1.00
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|179.98
|109422.13
|3438
|2007.05.17 00:10
|close
|1718
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6367
|-14.46
|109407.67
|3439
|2007.05.17 00:10
|sell
|1720
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3440
|2007.05.17 00:20
|sell
|1721
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|3441
|2007.05.17 00:40
|close
|1721
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6387
|152.17
|109559.84
|3442
|2007.05.17 00:40
|close
|1720
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6364
|-42.27
|109517.57
|3443
|2007.05.17 00:40
|sell
|1722
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6363
|3444
|2007.05.17 03:40
|t/p
|1722
|1.00
|1.6363
|0.0000
|1.6363
|169.08
|109686.65
|3445
|2007.05.17 03:40
|sell
|1723
|1.00
|1.6357
|0.0000
|1.6337
|3446
|2007.05.17 05:10
|sell
|1724
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|3447
|2007.05.17 07:40
|t/p
|1724
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6358
|169.08
|109855.73
|3448
|2007.05.17 07:40
|close
|1723
|1.00
|1.6358
|0.0000
|1.6337
|-8.45
|109847.28
|3449
|2007.05.17 07:40
|sell
|1725
|1.00
|1.6352
|0.0000
|1.6332
|3450
|2007.05.17 07:59
|sell
|1726
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|3451
|2007.05.17 08:10
|sell
|1727
|2.00
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|3452
|2007.05.17 08:40
|close
|1727
|2.00
|1.6380
|0.0000
|1.6378
|304.34
|110151.62
|3453
|2007.05.17 08:40
|close
|1726
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6356
|-33.82
|110117.80
|3454
|2007.05.17 08:40
|close
|1725
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.6332
|-236.71
|109881.09
|3455
|2007.05.17 08:40
|sell
|1728
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|3456
|2007.05.17 09:10
|sell
|1729
|1.00
|1.6402
|0.0000
|1.6382
|3457
|2007.05.17 10:10
|close
|1729
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6382
|160.63
|110041.72
|3458
|2007.05.17 10:10
|close
|1728
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6354
|-76.08
|109965.64
|3459
|2007.05.17 10:10
|sell
|1730
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|3460
|2007.05.17 13:10
|sell
|1731
|1.00
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|3461
|2007.05.17 13:40
|t/p
|1731
|1.00
|1.6408
|0.0000
|1.6408
|169.08
|110134.72
|3462
|2007.05.17 13:40
|close
|1730
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6357
|-59.18
|110075.54
|3463
|2007.05.17 13:40
|sell
|1732
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|3464
|2007.05.17 13:59
|sell
|1733
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|3465
|2007.05.17 15:40
|sell
|1734
|2.00
|1.6429
|0.0000
|1.6409
|3466
|2007.05.17 17:10
|close
|1734
|2.00
|1.6412
|0.0000
|1.6409
|287.43
|110362.97
|3467
|2007.05.17 17:10
|close
|1733
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6387
|-42.27
|110320.70
|3468
|2007.05.17 17:10
|close
|1732
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6358
|-287.44
|110033.26
|3469
|2007.05.17 17:10
|sell
|1735
|1.00
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|3470
|2007.05.17 20:40
|close
|1735
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6386
|160.62
|110193.88
|3471
|2007.05.17 20:40
|sell
|1736
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|3472
|2007.05.18 01:40
|sell
|1737
|1.00
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|3473
|2007.05.18 07:30
|sell
|1738
|2.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3474
|2007.05.18 09:20
|t/p
|1738
|2.00
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|338.16
|110532.04
|3475
|2007.05.18 09:20
|close
|1737
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6381
|-16.91
|110515.13
|3476
|2007.05.18 09:20
|close
|1736
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6361
|-182.36
|110332.78
|3477
|2007.05.18 09:20
|sell
|1739
|1.00
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|3478
|2007.05.18 09:40
|sell
|1740
|1.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3479
|2007.05.18 10:10
|t/p
|1740
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|169.08
|110501.86
|3480
|2007.05.18 10:10
|close
|1739
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6377
|59.18
|110561.04
|3481
|2007.05.18 10:10
|sell
|1741
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3482
|2007.05.18 10:30
|sell
|1742
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|3483
|2007.05.18 11:10
|close
|1742
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6389
|160.63
|110721.67
|3484
|2007.05.18 11:10
|close
|1741
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6364
|-50.72
|110670.95
|3485
|2007.05.18 11:10
|sell
|1743
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3486
|2007.05.18 11:20
|sell
|1744
|1.00
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|3487
|2007.05.18 11:40
|t/p
|1744
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6390
|169.08
|110840.03
|3488
|2007.05.18 11:40
|close
|1743
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6364
|8.46
|110848.49
|3489
|2007.05.18 11:40
|sell
|1745
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|3490
|2007.05.18 12:10
|sell
|1746
|1.00
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|3491
|2007.05.18 12:30
|t/p
|1746
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6377
|169.08
|111017.57
|3492
|2007.05.18 12:30
|close
|1745
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6357
|25.36
|111042.93
|3493
|2007.05.18 12:30
|sell
|1747
|1.00
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|3494
|2007.05.18 13:00
|sell
|1748
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3495
|2007.05.18 14:10
|sell
|1749
|2.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|3496
|2007.05.18 14:30
|t/p
|1749
|2.00
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|338.16
|111381.09
|3497
|2007.05.18 14:30
|close
|1748
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6369
|-76.08
|111305.01
|3498
|2007.05.18 14:30
|close
|1747
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6348
|-253.62
|111051.39
|3499
|2007.05.18 14:30
|sell
|1750
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|3500
|2007.05.18 17:10
|close
|1750
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6372
|152.17
|111203.56
|3501
|2007.05.18 17:10
|sell
|1751
|1.00
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|3502
|2007.05.18 17:40
|sell
|1752
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|3503
|2007.05.18 17:59
|t/p
|1752
|1.00
|1.6383
|0.0000
|1.6383
|169.08
|111372.64
|3504
|2007.05.18 17:59
|close
|1751
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6348
|-109.90
|111262.74
|3505
|2007.05.18 17:59
|sell
|1753
|1.00
|1.6375
|0.0000
|1.6355
|3506
|2007.05.18 20:10
|sell
|1754
|1.00
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|3507
|2007.05.18 20:30
|t/p
|1754
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6381
|169.08
|111431.82
|3508
|2007.05.18 20:30
|close
|1753
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6355
|-33.82
|111398.00
|3509
|2007.05.18 20:30
|sell
|1755
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6353
|3510
|2007.05.18 20:59
|sell
|1756
|1.00
|1.6393
|0.0000
|1.6373
|3511
|2007.05.20 23:40
|sell
|1757
|2.00
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|3512
|2007.05.21 00:10
|t/p
|1757
|2.00
|1.6397
|0.0000
|1.6397
|345.43
|111743.42
|3513
|2007.05.21 00:10
|close
|1756
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6373
|-13.28
|111730.15
|3514
|2007.05.21 00:10
|close
|1755
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6353
|-182.36
|111547.79
|3515
|2007.05.21 00:10
|sell
|1758
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3516
|2007.05.21 00:40
|sell
|1759
|1.00
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|3517
|2007.05.21 11:40
|sell
|1760
|2.00
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|3518
|2007.05.21 12:10
|t/p
|1760
|2.00
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|338.16
|111885.95
|3519
|2007.05.21 12:10
|close
|1759
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6391
|135.26
|112021.21
|3520
|2007.05.21 12:10
|close
|1758
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6369
|-50.72
|111970.49
|3521
|2007.05.21 12:10
|sell
|1761
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3522
|2007.05.21 12:30
|sell
|1762
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|3523
|2007.05.21 13:10
|close
|1762
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6402
|160.63
|112131.12
|3524
|2007.05.21 13:10
|close
|1761
|1.00
|1.6403
|0.0000
|1.6369
|-118.35
|112012.77
|3525
|2007.05.21 13:10
|sell
|1763
|1.00
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|3526
|2007.05.21 14:10
|sell
|1764
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|3527
|2007.05.21 19:30
|t/p
|1764
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|169.08
|112181.85
|3528
|2007.05.21 19:30
|close
|1763
|1.00
|1.6391
|0.0000
|1.6377
|50.73
|112232.58
|3529
|2007.05.21 19:30
|sell
|1765
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6365
|3530
|2007.05.22 09:40
|t/p
|1765
|1.00
|1.6365
|0.0000
|1.6365
|172.71
|112405.29
|3531
|2007.05.22 09:40
|sell
|1766
|1.00
|1.6350
|0.0000
|1.6330
|3532
|2007.05.22 10:10
|sell
|1767
|1.00
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|3533
|2007.05.22 12:30
|close
|1767
|1.00
|1.6359
|0.0000
|1.6357
|152.17
|112557.46
|3534
|2007.05.22 12:30
|close
|1766
|1.00
|1.6359
|0.0000
|1.6330
|-76.09
|112481.37
|3535
|2007.05.22 12:30
|sell
|1768
|1.00
|1.6353
|0.0000
|1.6333
|3536
|2007.05.22 15:10
|sell
|1769
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6353
|3537
|2007.05.22 16:10
|sell
|1770
|2.00
|1.6393
|0.0000
|1.6373
|3538
|2007.05.22 16:20
|close
|1770
|2.00
|1.6376
|0.0000
|1.6373
|287.43
|112768.80
|3539
|2007.05.22 16:20
|close
|1769
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6353
|-25.36
|112743.44
|3540
|2007.05.22 16:20
|close
|1768
|1.00
|1.6376
|0.0000
|1.6333
|-194.44
|112549.00
|3541
|2007.05.22 16:20
|sell
|1771
|1.00
|1.6370
|0.0000
|1.6350
|3542
|2007.05.22 16:59
|sell
|1772
|1.00
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|3543
|2007.05.22 21:40
|sell
|1773
|2.00
|1.6415
|0.0000
|1.6395
|3544
|2007.05.23 02:40
|t/p
|1773
|2.00
|1.6395
|0.0000
|1.6395
|345.43
|112894.43
|3545
|2007.05.23 02:40
|close
|1772
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6371
|37.44
|112931.87
|3546
|2007.05.23 02:40
|close
|1771
|1.00
|1.6387
|0.0000
|1.6350
|-140.09
|112791.79
|3547
|2007.05.23 02:40
|sell
|1774
|1.00
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|3548
|2007.05.23 04:10
|sell
|1775
|1.00
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|3549
|2007.05.23 04:40
|t/p
|1775
|1.00
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|169.08
|112960.87
|3550
|2007.05.23 04:40
|close
|1774
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6361
|-76.09
|112884.78
|3551
|2007.05.23 04:40
|sell
|1776
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3552
|2007.05.23 04:59
|sell
|1777
|1.00
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|3553
|2007.05.23 05:30
|t/p
|1777
|1.00
|1.6392
|0.0000
|1.6392
|169.08
|113053.86
|3554
|2007.05.23 05:30
|close
|1776
|1.00
|1.6390
|0.0000
|1.6364
|-50.72
|113003.14
|3555
|2007.05.23 05:30
|sell
|1778
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|3556
|2007.05.23 09:20
|t/p
|1778
|1.00
|1.6364
|0.0000
|1.6364
|169.08
|113172.22
|3557
|2007.05.23 09:20
|sell
|1779
|1.00
|1.6342
|0.0000
|1.6322
|3558
|2007.05.23 10:40
|t/p
|1779
|1.00
|1.6322
|0.0000
|1.6322
|169.08
|113341.30
|3559
|2007.05.23 10:40
|sell
|1780
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6296
|3560
|2007.05.23 13:10
|sell
|1781
|1.00
|1.6355
|0.0000
|1.6335
|3561
|2007.05.23 13:20
|close
|1781
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6335
|143.72
|113485.02
|3562
|2007.05.23 13:20
|close
|1780
|1.00
|1.6338
|0.0000
|1.6296
|-185.99
|113299.03
|3563
|2007.05.23 13:20
|sell
|1782
|1.00
|1.6332
|0.0000
|1.6312
|3564
|2007.05.23 23:10
|sell
|1783
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6334
|3565
|2007.05.23 23:20
|close
|1783
|1.00
|1.6336
|0.0000
|1.6334
|152.18
|113451.21
|3566
|2007.05.23 23:20
|close
|1782
|1.00
|1.6336
|0.0000
|1.6312
|-33.81
|113417.40
|3567
|2007.05.23 23:20
|sell
|1784
|1.00
|1.6330
|0.0000
|1.6310
|3568
|2007.05.23 23:40
|sell
|1785
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6334
|3569
|2007.05.24 08:30
|close
|1785
|1.00
|1.6337
|0.0000
|1.6334
|154.62
|113572.02
|3570
|2007.05.24 08:30
|close
|1784
|1.00
|1.6337
|0.0000
|1.6310
|-48.28
|113523.74
|3571
|2007.05.24 08:30
|sell
|1786
|1.00
|1.6331
|0.0000
|1.6311
|3572
|2007.05.24 12:10
|sell
|1787
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6331
|3573
|2007.05.24 16:40
|sell
|1788
|2.00
|1.6371
|0.0000
|1.6351
|3574
|2007.05.24 17:10
|t/p
|1788
|2.00
|1.6351
|0.0000
|1.6351
|338.16
|113861.90
|3575
|2007.05.24 17:10
|close
|1787
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6331
|0.00
|113861.90
|3576
|2007.05.24 17:10
|close
|1786
|1.00
|1.6351
|0.0000
|1.6311
|-169.08
|113692.82
|3577
|2007.05.24 17:10
|sell
|1789
|1.00
|1.6345
|0.0000
|1.6325
|3578
|2007.05.24 18:30
|sell
|1790
|1.00
|1.6373
|0.0000
|1.6353
|3579
|2007.05.24 20:40
|sell
|1791
|2.00
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|3580
|2007.05.25 00:30
|sell
|1792
|4.00
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|3581
|2007.05.25 01:10
|t/p
|1792
|4.00
|1.6397
|0.0000
|1.6397
|676.32
|114369.14
|3582
|2007.05.25 01:10
|close
|1791
|2.00
|1.6395
|0.0000
|1.6377
|41.09
|114410.23
|3583
|2007.05.25 01:10
|close
|1790
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6353
|-182.36
|114227.87
|3584
|2007.05.25 01:10
|close
|1789
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6325
|-419.07
|113808.80
|3585
|2007.05.25 01:10
|sell
|1793
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3586
|2007.05.25 01:20
|sell
|1794
|1.00
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|3587
|2007.05.25 01:59
|t/p
|1794
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6399
|169.08
|113977.88
|3588
|2007.05.25 01:59
|close
|1793
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6369
|-50.72
|113927.16
|3589
|2007.05.25 01:59
|sell
|1795
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3590
|2007.05.25 04:40
|close
|1795
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6369
|143.72
|114070.88
|3591
|2007.05.25 04:40
|sell
|1796
|1.00
|1.6366
|0.0000
|1.6346
|3592
|2007.05.25 08:30
|sell
|1797
|1.00
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|3593
|2007.05.25 09:20
|sell
|1798
|2.00
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|3594
|2007.05.25 09:40
|t/p
|1798
|2.00
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|338.16
|114409.04
|3595
|2007.05.25 09:40
|close
|1797
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6371
|59.17
|114468.21
|3596
|2007.05.25 09:40
|close
|1796
|1.00
|1.6384
|0.0000
|1.6346
|-152.18
|114316.03
|3597
|2007.05.25 09:40
|sell
|1799
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|3598
|2007.05.25 09:59
|sell
|1800
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|3599
|2007.05.25 14:30
|t/p
|1800
|1.00
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|169.08
|114485.11
|3600
|2007.05.25 14:30
|close
|1799
|1.00
|1.6385
|0.0000
|1.6358
|-59.18
|114425.93
|3601
|2007.05.25 14:30
|sell
|1801
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|3602
|2007.05.25 15:10
|sell
|1802
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|3603
|2007.05.25 17:10
|sell
|1803
|2.00
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|3604
|2007.05.25 17:30
|t/p
|1803
|2.00
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|338.16
|114764.09
|3605
|2007.05.25 17:30
|close
|1802
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6379
|33.82
|114797.91
|3606
|2007.05.25 17:30
|close
|1801
|1.00
|1.6395
|0.0000
|1.6359
|-135.26
|114662.65
|3607
|2007.05.25 17:30
|sell
|1804
|1.00
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|3608
|2007.05.25 17:59
|sell
|1805
|1.00
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|3609
|2007.05.29 08:00
|sell
|1806
|2.00
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|3610
|2007.05.29 09:10
|t/p
|1806
|2.00
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|338.16
|115000.81
|3611
|2007.05.29 09:10
|close
|1805
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6402
|66.45
|115067.26
|3612
|2007.05.29 09:10
|close
|1804
|1.00
|1.6415
|0.0000
|1.6369
|-212.53
|114854.73
|3613
|2007.05.29 09:10
|sell
|1807
|1.00
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|3614
|2007.05.29 09:40
|sell
|1808
|1.00
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|3615
|2007.05.29 10:20
|t/p
|1808
|1.00
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|169.08
|115023.81
|3616
|2007.05.29 10:20
|close
|1807
|1.00
|1.6413
|0.0000
|1.6389
|-33.81
|114990.00
|3617
|2007.05.29 10:20
|sell
|1809
|1.00
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|3618
|2007.05.29 10:30
|sell
|1810
|1.00
|1.6438
|0.0000
|1.6418
|3619
|2007.05.29 13:10
|sell
|1811
|2.00
|1.6459
|0.0000
|1.6439
|3620
|2007.05.29 13:20
|close
|1811
|2.00
|1.6441
|0.0000
|1.6439
|304.34
|115294.34
|3621
|2007.05.29 13:20
|close
|1810
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6418
|-25.36
|115268.98
|3622
|2007.05.29 13:20
|close
|1809
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6387
|-287.43
|114981.55
|3623
|2007.05.29 13:20
|sell
|1812
|1.00
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|3624
|2007.05.29 13:30
|sell
|1813
|1.00
|1.6457
|0.0000
|1.6437
|3625
|2007.05.29 14:40
|sell
|1814
|2.00
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|3626
|2007.05.29 15:10
|close
|1814
|2.00
|1.6460
|0.0000
|1.6457
|287.44
|115268.99
|3627
|2007.05.29 15:10
|close
|1813
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6437
|-25.36
|115243.63
|3628
|2007.05.29 15:10
|close
|1812
|1.00
|1.6460
|0.0000
|1.6415
|-211.35
|115032.28
|3629
|2007.05.29 15:10
|sell
|1815
|1.00
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|3630
|2007.05.29 15:59
|sell
|1816
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|3631
|2007.05.29 16:10
|t/p
|1816
|1.00
|1.6455
|0.0000
|1.6455
|169.08
|115201.36
|3632
|2007.05.29 16:10
|close
|1815
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6434
|59.18
|115260.54
|3633
|2007.05.29 16:10
|sell
|1817
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6421
|3634
|2007.05.29 16:30
|sell
|1818
|1.00
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|3635
|2007.05.29 16:59
|close
|1818
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6444
|143.72
|115404.26
|3636
|2007.05.29 16:59
|close
|1817
|1.00
|1.6447
|0.0000
|1.6421
|-50.73
|115353.53
|3637
|2007.05.29 16:59
|sell
|1819
|1.00
|1.6441
|0.0000
|1.6421
|3638
|2007.05.30 08:00
|close
|1819
|1.00
|1.6424
|0.0000
|1.6421
|147.34
|115500.87
|3639
|2007.05.30 08:00
|sell
|1820
|1.00
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|3640
|2007.05.30 14:30
|t/p
|1820
|1.00
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|169.08
|115669.95
|3641
|2007.05.30 14:30
|sell
|1821
|1.00
|1.6360
|0.0000
|1.6340
|3642
|2007.05.30 14:40
|sell
|1822
|1.00
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|3643
|2007.05.30 14:59
|t/p
|1822
|1.00
|1.6379
|0.0000
|1.6379
|169.08
|115839.03
|3644
|2007.05.30 14:59
|close
|1821
|1.00
|1.6378
|0.0000
|1.6340
|-152.17
|115686.86
|3645
|2007.05.30 14:59
|sell
|1823
|1.00
|1.6372
|0.0000
|1.6352
|3646
|2007.05.30 15:20
|t/p
|1823
|1.00
|1.6352
|0.0000
|1.6352
|169.08
|115855.94
|3647
|2007.05.30 15:20
|sell
|1824
|1.00
|1.6336
|0.0000
|1.6316
|3648
|2007.05.30 15:30
|sell
|1825
|1.00
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|3649
|2007.05.30 15:59
|t/p
|1825
|1.00
|1.6354
|0.0000
|1.6354
|169.08
|116025.02
|3650
|2007.05.30 15:59
|close
|1824
|1.00
|1.6346
|0.0000
|1.6316
|-84.54
|115940.48
|3651
|2007.05.30 15:59
|sell
|1826
|1.00
|1.6340
|0.0000
|1.6320
|3652
|2007.05.30 20:30
|close
|1826
|1.00
|1.6322
|0.0000
|1.6320
|152.17
|116092.65
|3653
|2007.05.30 20:30
|sell
|1827
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6296
|3654
|2007.05.30 21:10
|sell
|1828
|1.00
|1.6337
|0.0000
|1.6317
|3655
|2007.05.30 22:10
|t/p
|1828
|1.00
|1.6317
|0.0000
|1.6317
|169.08
|116261.73
|3656
|2007.05.30 22:10
|close
|1827
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6296
|67.63
|116329.36
|3657
|2007.05.30 22:10
|sell
|1829
|1.00
|1.6302
|0.0000
|1.6282
|3658
|2007.05.30 22:20
|sell
|1830
|1.00
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|3659
|2007.05.30 22:59
|close
|1830
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6307
|160.63
|116489.99
|3660
|2007.05.30 22:59
|close
|1829
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6282
|-50.72
|116439.27
|3661
|2007.05.30 22:59
|sell
|1831
|1.00
|1.6302
|0.0000
|1.6282
|3662
|2007.05.31 00:10
|sell
|1832
|1.00
|1.6328
|0.0000
|1.6308
|3663
|2007.05.31 03:10
|t/p
|1832
|1.00
|1.6308
|0.0000
|1.6308
|169.08
|116608.35
|3664
|2007.05.31 03:10
|close
|1831
|1.00
|1.6293
|0.0000
|1.6282
|86.99
|116695.34
|3665
|2007.05.31 03:10
|sell
|1833
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|3666
|2007.05.31 03:30
|sell
|1834
|1.00
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|3667
|2007.05.31 05:10
|t/p
|1834
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6307
|169.08
|116864.42
|3668
|2007.05.31 05:10
|close
|1833
|1.00
|1.6307
|0.0000
|1.6267
|-169.08
|116695.34
|3669
|2007.05.31 05:10
|sell
|1835
|1.00
|1.6301
|0.0000
|1.6281
|3670
|2007.05.31 05:40
|sell
|1836
|1.00
|1.6321
|0.0000
|1.6301
|3671
|2007.05.31 06:40
|t/p
|1836
|1.00
|1.6301
|0.0000
|1.6301
|169.08
|116864.42
|3672
|2007.05.31 06:40
|close
|1835
|1.00
|1.6299
|0.0000
|1.6281
|16.90
|116881.32
|3673
|2007.05.31 06:40
|sell
|1837
|1.00
|1.6293
|0.0000
|1.6273
|3674
|2007.05.31 09:30
|close
|1837
|1.00
|1.6274
|0.0000
|1.6273
|160.62
|117041.94
|3675
|2007.05.31 09:30
|sell
|1838
|1.00
|1.6268
|0.0000
|1.6248
|3676
|2007.05.31 10:10
|sell
|1839
|1.00
|1.6292
|0.0000
|1.6272
|3677
|2007.05.31 10:20
|close
|1839
|1.00
|1.6273
|0.0000
|1.6272
|160.63
|117202.57
|3678
|2007.05.31 10:20
|close
|1838
|1.00
|1.6273
|0.0000
|1.6248
|-42.27
|117160.30
|3679
|2007.05.31 10:20
|sell
|1840
|1.00
|1.6267
|0.0000
|1.6247
|3680
|2007.05.31 10:59
|sell
|1841
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|3681
|2007.05.31 11:10
|sell
|1842
|2.00
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|3682
|2007.05.31 11:40
|t/p
|1842
|2.00
|1.6291
|0.0000
|1.6291
|338.16
|117498.46
|3683
|2007.05.31 11:40
|close
|1841
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6267
|-16.91
|117481.55
|3684
|2007.05.31 11:40
|close
|1840
|1.00
|1.6289
|0.0000
|1.6247
|-185.99
|117295.56
|3685
|2007.05.31 11:40
|sell
|1843
|1.00
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|3686
|2007.05.31 12:20
|sell
|1844
|1.00
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|3687
|2007.05.31 12:30
|close
|1844
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6284
|143.72
|117439.28
|3688
|2007.05.31 12:30
|close
|1843
|1.00
|1.6287
|0.0000
|1.6263
|-33.82
|117405.46
|3689
|2007.05.31 12:30
|sell
|1845
|1.00
|1.6281
|0.0000
|1.6261
|3690
|2007.05.31 13:20
|close
|1845
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6261
|143.71
|117549.17
|3691
|2007.05.31 13:20
|sell
|1846
|1.00
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|3692
|2007.05.31 13:30
|sell
|1847
|1.00
|1.6284
|0.0000
|1.6264
|3693
|2007.05.31 14:10
|t/p
|1847
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6264
|169.08
|117718.25
|3694
|2007.05.31 14:10
|close
|1846
|1.00
|1.6250
|0.0000
|1.6238
|67.63
|117785.88
|3695
|2007.05.31 14:10
|sell
|1848
|1.00
|1.6244
|0.0000
|1.6224
|3696
|2007.05.31 14:20
|sell
|1849
|1.00
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|3697
|2007.05.31 15:00
|close
|1849
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6246
|143.71
|117929.59
|3698
|2007.05.31 15:00
|close
|1848
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6224
|-42.27
|117887.32
|3699
|2007.05.31 15:00
|sell
|1850
|1.00
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|3700
|2007.05.31 17:10
|sell
|1851
|1.00
|1.6274
|0.0000
|1.6254
|3701
|2007.05.31 17:30
|t/p
|1851
|1.00
|1.6254
|0.0000
|1.6254
|169.08
|118056.40
|3702
|2007.05.31 17:30
|close
|1850
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6223
|-50.73
|118005.67
|3703
|2007.05.31 17:30
|sell
|1852
|1.00
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|3704
|2007.05.31 18:10
|sell
|1853
|1.00
|1.6270
|0.0000
|1.6250
|3705
|2007.05.31 20:10
|t/p
|1853
|1.00
|1.6250
|0.0000
|1.6250
|169.08
|118174.75
|3706
|2007.05.31 20:10
|close
|1852
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6223
|-25.36
|118149.39
|3707
|2007.05.31 20:10
|sell
|1854
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|3708
|2007.05.31 20:40
|sell
|1855
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.6243
|3709
|2007.05.31 21:10
|close
|1855
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6243
|143.72
|118293.11
|3710
|2007.05.31 21:10
|close
|1854
|1.00
|1.6246
|0.0000
|1.6220
|-50.72
|118242.39
|3711
|2007.05.31 21:10
|sell
|1856
|1.00
|1.6240
|0.0000
|1.6220
|3712
|2007.05.31 23:10
|sell
|1857
|1.00
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|3713
|2007.05.31 23:30
|t/p
|1857
|1.00
|1.6244
|0.0000
|1.6244
|169.08
|118411.47
|3714
|2007.05.31 23:30
|close
|1856
|1.00
|1.6241
|0.0000
|1.6220
|-8.45
|118403.02
|3715
|2007.05.31 23:30
|sell
|1858
|1.00
|1.6235
|0.0000
|1.6215
|3716
|2007.05.31 23:59
|sell
|1859
|1.00
|1.6262
|0.0000
|1.6242
|3717
|2007.06.01 01:00
|close
|1859
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6242
|147.35
|118550.37
|3718
|2007.06.01 01:00
|close
|1858
|1.00
|1.6245
|0.0000
|1.6215
|-80.91
|118469.47
|3719
|2007.06.01 01:00
|sell
|1860
|1.00
|1.6239
|0.0000
|1.6219
|3720
|2007.06.01 06:20
|t/p
|1860
|1.00
|1.6219
|0.0000
|1.6219
|169.08
|118638.55
|3721
|2007.06.01 06:20
|sell
|1861
|1.00
|1.6213
|0.0000
|1.6193
|3722
|2007.06.01 14:30
|t/p
|1861
|1.00
|1.6193
|0.0000
|1.6193
|169.08
|118807.63
|3723
|2007.06.01 14:30
|sell
|1862
|1.00
|1.6170
|0.0000
|1.6150
|3724
|2007.06.01 14:40
|sell
|1863
|1.00
|1.6208
|0.0000
|1.6188
|3725
|2007.06.01 14:59
|t/p
|1863
|1.00
|1.6188
|0.0000
|1.6188
|169.08
|118976.71
|3726
|2007.06.01 14:59
|close
|1862
|1.00
|1.6178
|0.0000
|1.6150
|-67.63
|118909.08
|3727
|2007.06.01 14:59
|sell
|1864
|1.00
|1.6172
|0.0000
|1.6152
|3728
|2007.06.01 16:40
|t/p
|1864
|1.00
|1.6152
|0.0000
|1.6152
|169.08
|119078.16
|3729
|2007.06.01 16:40
|sell
|1865
|1.00
|1.6137
|0.0000
|1.6117
|3730
|2007.06.01 17:10
|sell
|1866
|1.00
|1.6170
|0.0000
|1.6150
|3731
|2007.06.01 17:30
|t/p
|1866
|1.00
|1.6150
|0.0000
|1.6150
|169.08
|119247.24
|3732
|2007.06.01 17:30
|close
|1865
|1.00
|1.6141
|0.0000
|1.6117
|-33.81
|119213.43
|3733
|2007.06.01 17:30
|sell
|1867
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|3734
|2007.06.01 17:59
|sell
|1868
|1.00
|1.6163
|0.0000
|1.6143
|3735
|2007.06.01 20:20
|t/p
|1868
|1.00
|1.6143
|0.0000
|1.6143
|169.08
|119382.51
|3736
|2007.06.01 20:20
|close
|1867
|1.00
|1.6141
|0.0000
|1.6115
|-50.72
|119331.79
|3737
|2007.06.01 20:20
|sell
|1869
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|3738
|2007.06.04 00:10
|sell
|1870
|1.00
|1.6157
|0.0000
|1.6137
|3739
|2007.06.04 03:40
|sell
|1871
|2.00
|1.6181
|0.0000
|1.6161
|3740
|2007.06.04 05:10
|t/p
|1871
|2.00
|1.6161
|0.0000
|1.6161
|338.16
|119669.95
|3741
|2007.06.04 05:10
|close
|1870
|1.00
|1.6156
|0.0000
|1.6137
|8.46
|119678.41
|3742
|2007.06.04 05:10
|close
|1869
|1.00
|1.6156
|0.0000
|1.6115
|-173.90
|119504.51
|3743
|2007.06.04 05:10
|sell
|1872
|1.00
|1.6150
|0.0000
|1.6130
|3744
|2007.06.04 08:30
|close
|1872
|1.00
|1.6132
|0.0000
|1.6130
|152.17
|119656.68
|3745
|2007.06.04 08:30
|sell
|1873
|1.00
|1.6126
|0.0000
|1.6106
|3746
|2007.06.04 09:10
|sell
|1874
|1.00
|1.6151
|0.0000
|1.6131
|3747
|2007.06.04 13:30
|sell
|1875
|2.00
|1.6171
|0.0000
|1.6151
|3748
|2007.06.04 14:30
|sell
|1876
|4.00
|1.6192
|0.0000
|1.6172
|3749
|2007.06.04 17:10
|t/p
|1876
|4.00
|1.6172
|0.0000
|1.6172
|676.32
|120333.00
|3750
|2007.06.04 17:10
|close
|1875
|2.00
|1.6169
|0.0000
|1.6151
|33.82
|120366.82
|3751
|2007.06.04 17:10
|close
|1874
|1.00
|1.6169
|0.0000
|1.6131
|-152.18
|120214.64
|3752
|2007.06.04 17:10
|close
|1873
|1.00
|1.6169
|0.0000
|1.6106
|-363.53
|119851.11
|3753
|2007.06.04 17:10
|sell
|1877
|1.00
|1.6163
|0.0000
|1.6143
|3754
|2007.06.04 17:30
|sell
|1878
|1.00
|1.6188
|0.0000
|1.6168
|3755
|2007.06.04 18:10
|t/p
|1878
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6168
|169.08
|120020.19
|3756
|2007.06.04 18:10
|close
|1877
|1.00
|1.6157
|0.0000
|1.6143
|50.72
|120070.91
|3757
|2007.06.04 18:10
|sell
|1879
|1.00
|1.6151
|0.0000
|1.6131
|3758
|2007.06.04 20:10
|sell
|1880
|1.00
|1.6172
|0.0000
|1.6152
|3759
|2007.06.05 03:20
|t/p
|1880
|1.00
|1.6152
|0.0000
|1.6152
|172.71
|120243.63
|3760
|2007.06.05 03:20
|close
|1879
|1.00
|1.6150
|0.0000
|1.6131
|12.08
|120255.71
|3761
|2007.06.05 03:20
|sell
|1881
|1.00
|1.6144
|0.0000
|1.6124
|3762
|2007.06.05 03:40
|sell
|1882
|1.00
|1.6177
|0.0000
|1.6157
|3763
|2007.06.05 04:10
|close
|1882
|1.00
|1.6160
|0.0000
|1.6157
|143.72
|120399.43
|3764
|2007.06.05 04:10
|close
|1881
|1.00
|1.6160
|0.0000
|1.6124
|-135.26
|120264.17
|3765
|2007.06.05 04:10
|sell
|1883
|1.00
|1.6154
|0.0000
|1.6134
|3766
|2007.06.05 09:40
|t/p
|1883
|1.00
|1.6134
|0.0000
|1.6134
|169.08
|120433.25
|3767
|2007.06.05 09:40
|sell
|1884
|1.00
|1.6127
|0.0000
|1.6107
|3768
|2007.06.05 13:40
|close
|1884
|1.00
|1.6110
|0.0000
|1.6107
|143.72
|120576.97
|3769
|2007.06.05 13:40
|sell
|1885
|1.00
|1.6104
|0.0000
|1.6084
|3770
|2007.06.05 14:10
|sell
|1886
|1.00
|1.6167
|0.0000
|1.6147
|3771
|2007.06.05 14:30
|t/p
|1886
|1.00
|1.6147
|0.0000
|1.6147
|169.08
|120746.05
|3772
|2007.06.05 14:30
|close
|1885
|1.00
|1.6114
|0.0000
|1.6084
|-84.54
|120661.51
|3773
|2007.06.05 14:30
|sell
|1887
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.6088
|3774
|2007.06.05 14:59
|sell
|1888
|1.00
|1.6166
|0.0000
|1.6146
|3775
|2007.06.05 16:10
|t/p
|1888
|1.00
|1.6146
|0.0000
|1.6146
|169.08
|120830.59
|3776
|2007.06.05 16:10
|close
|1887
|1.00
|1.6144
|0.0000
|1.6088
|-304.35
|120526.24
|3777
|2007.06.05 16:10
|sell
|1889
|1.00
|1.6138
|0.0000
|1.6118
|3778
|2007.06.05 16:40
|sell
|1890
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6141
|3779
|2007.06.05 18:20
|sell
|1891
|2.00
|1.6190
|0.0000
|1.6170
|3780
|2007.06.05 19:30
|t/p
|1891
|2.00
|1.6170
|0.0000
|1.6170
|338.16
|120864.40
|3781
|2007.06.05 19:30
|close
|1890
|1.00
|1.6167
|0.0000
|1.6141
|-50.73
|120813.67
|3782
|2007.06.05 19:30
|close
|1889
|1.00
|1.6167
|0.0000
|1.6118
|-245.17
|120568.50
|3783
|2007.06.05 19:30
|sell
|1892
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6141
|3784
|2007.06.05 21:10
|close
|1892
|1.00
|1.6143
|0.0000
|1.6141
|152.17
|120720.67
|3785
|2007.06.05 21:10
|sell
|1893
|1.00
|1.6137
|0.0000
|1.6117
|3786
|2007.06.06 03:20
|t/p
|1893
|1.00
|1.6117
|0.0000
|1.6117
|172.71
|120893.38
|3787
|2007.06.06 03:20
|sell
|1894
|1.00
|1.6095
|0.0000
|1.6075
|3788
|2007.06.06 03:30
|sell
|1895
|1.00
|1.6115
|0.0000
|1.6095
|3789
|2007.06.06 03:40
|t/p
|1894
|1.00
|1.6075
|0.0000
|1.6075
|169.08
|121062.46
|3790
|2007.06.06 03:40
|t/p
|1895
|1.00
|1.6095
|0.0000
|1.6095
|169.08
|121231.54
|3791
|2007.06.06 03:40
|sell
|1896
|1.00
|1.6057
|0.0000
|1.6037
|3792
|2007.06.06 06:30
|t/p
|1896
|1.00
|1.6037
|0.0000
|1.6037
|169.08
|121400.62
|3793
|2007.06.06 06:30
|sell
|1897
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|3794
|2007.06.06 08:10
|sell
|1898
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|3795
|2007.06.06 08:40
|close
|1898
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6033
|160.62
|121561.24
|3796
|2007.06.06 08:40
|close
|1897
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6011
|-25.37
|121535.87
|3797
|2007.06.06 08:40
|sell
|1899
|1.00
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|3798
|2007.06.06 08:59
|sell
|1900
|1.00
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|3799
|2007.06.06 09:30
|t/p
|1900
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6029
|169.08
|121704.95
|3800
|2007.06.06 09:30
|close
|1899
|1.00
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|0.00
|121704.95
|3801
|2007.06.06 09:30
|sell
|1901
|1.00
|1.6022
|0.0000
|1.6002
|3802
|2007.06.06 10:10
|sell
|1902
|1.00
|1.6048
|0.0000
|1.6028
|3803
|2007.06.06 10:20
|close
|1902
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6028
|160.62
|121865.57
|3804
|2007.06.06 10:20
|close
|1901
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6002
|-59.18
|121806.39
|3805
|2007.06.06 10:20
|sell
|1903
|1.00
|1.6023
|0.0000
|1.6003
|3806
|2007.06.06 10:40
|sell
|1904
|1.00
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|3807
|2007.06.06 12:20
|sell
|1905
|2.00
|1.6079
|0.0000
|1.6059
|3808
|2007.06.06 12:30
|t/p
|1905
|2.00
|1.6059
|0.0000
|1.6059
|338.16
|122144.55
|3809
|2007.06.06 12:30
|close
|1904
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6035
|-25.36
|122119.19
|3810
|2007.06.06 12:30
|close
|1903
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6003
|-295.89
|121823.30
|3811
|2007.06.06 12:30
|sell
|1906
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|3812
|2007.06.06 12:40
|sell
|1907
|1.00
|1.6080
|0.0000
|1.6060
|3813
|2007.06.06 13:20
|t/p
|1907
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.6060
|169.08
|121992.38
|3814
|2007.06.06 13:20
|close
|1906
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6032
|-50.72
|121941.66
|3815
|2007.06.06 13:20
|sell
|1908
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|3816
|2007.06.06 13:40
|sell
|1909
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6056
|3817
|2007.06.06 14:10
|t/p
|1909
|1.00
|1.6056
|0.0000
|1.6056
|169.08
|122110.74
|3818
|2007.06.06 14:10
|close
|1908
|1.00
|1.6040
|0.0000
|1.6032
|101.45
|122212.19
|3819
|2007.06.06 14:10
|sell
|1910
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|3820
|2007.06.06 14:20
|sell
|1911
|1.00
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|3821
|2007.06.06 15:10
|t/p
|1911
|1.00
|1.6035
|0.0000
|1.6035
|169.08
|122381.27
|3822
|2007.06.06 15:10
|close
|1910
|1.00
|1.6017
|0.0000
|1.6014
|143.72
|122524.99
|3823
|2007.06.06 15:10
|sell
|1912
|1.00
|1.6011
|0.0000
|1.5991
|3824
|2007.06.06 15:30
|sell
|1913
|1.00
|1.6045
|0.0000
|1.6025
|3825
|2007.06.06 15:59
|t/p
|1913
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.6025
|169.08
|122694.07
|3826
|2007.06.06 15:59
|close
|1912
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5991
|-84.54
|122609.53
|3827
|2007.06.06 15:59
|sell
|1914
|1.00
|1.6015
|0.0000
|1.5995
|3828
|2007.06.06 16:20
|sell
|1915
|1.00
|1.6035
|0.0000
|1.6015
|3829
|2007.06.06 16:40
|t/p
|1915
|1.00
|1.6015
|0.0000
|1.6015
|169.08
|122778.61
|3830
|2007.06.06 16:40
|close
|1914
|1.00
|1.6009
|0.0000
|1.5995
|50.72
|122829.33
|3831
|2007.06.06 16:40
|sell
|1916
|1.00
|1.6003
|0.0000
|1.5983
|3832
|2007.06.06 16:59
|sell
|1917
|1.00
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|3833
|2007.06.06 17:10
|sell
|1918
|2.00
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|3834
|2007.06.06 17:40
|close
|1918
|2.00
|1.6031
|0.0000
|1.6029
|304.34
|123133.67
|3835
|2007.06.06 17:40
|close
|1917
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6008
|-25.36
|123108.31
|3836
|2007.06.06 17:40
|close
|1916
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.5983
|-236.71
|122871.60
|3837
|2007.06.06 17:40
|sell
|1919
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|3838
|2007.06.06 18:10
|sell
|1920
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6030
|3839
|2007.06.06 20:30
|sell
|1921
|2.00
|1.6074
|0.0000
|1.6054
|3840
|2007.06.06 23:10
|t/p
|1921
|2.00
|1.6054
|0.0000
|1.6054
|338.16
|123209.76
|3841
|2007.06.06 23:10
|close
|1920
|1.00
|1.6041
|0.0000
|1.6030
|76.09
|123285.85
|3842
|2007.06.06 23:10
|close
|1919
|1.00
|1.6041
|0.0000
|1.6005
|-135.26
|123150.59
|3843
|2007.06.06 23:10
|sell
|1922
|1.00
|1.6035
|0.0000
|1.6015
|3844
|2007.06.06 23:30
|sell
|1923
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|3845
|2007.06.06 23:59
|close
|1923
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6048
|152.17
|123302.76
|3846
|2007.06.06 23:59
|close
|1922
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6015
|-126.81
|123175.95
|3847
|2007.06.06 23:59
|sell
|1924
|1.00
|1.6044
|0.0000
|1.6024
|3848
|2007.06.07 02:40
|close
|1924
|1.00
|1.6026
|0.0000
|1.6024
|163.08
|123339.03
|3849
|2007.06.07 02:40
|sell
|1925
|1.00
|1.6020
|0.0000
|1.6000
|3850
|2007.06.07 03:30
|t/p
|1925
|1.00
|1.6000
|0.0000
|1.6000
|169.08
|123508.11
|3851
|2007.06.07 03:30
|sell
|1926
|1.00
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|3852
|2007.06.07 03:40
|t/p
|1926
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5959
|169.08
|123677.19
|3853
|2007.06.07 03:40
|sell
|1927
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5911
|3854
|2007.06.07 04:20
|sell
|1928
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|3855
|2007.06.07 10:20
|t/p
|1928
|1.00
|1.5933
|0.0000
|1.5933
|169.08
|123846.27
|3856
|2007.06.07 10:20
|close
|1927
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5911
|33.81
|123880.08
|3857
|2007.06.07 10:20
|sell
|1929
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|3858
|2007.06.07 10:30
|sell
|1930
|1.00
|1.5949
|0.0000
|1.5929
|3859
|2007.06.07 11:10
|t/p
|1930
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5929
|169.08
|124049.16
|3860
|2007.06.07 11:10
|close
|1929
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5901
|-33.82
|124015.34
|3861
|2007.06.07 11:10
|sell
|1931
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|3862
|2007.06.07 11:30
|sell
|1932
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|3863
|2007.06.07 12:10
|t/p
|1932
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5927
|169.08
|124184.42
|3864
|2007.06.07 12:10
|close
|1931
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5899
|-67.63
|124116.79
|3865
|2007.06.07 12:10
|sell
|1933
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|3866
|2007.06.07 12:40
|t/p
|1933
|1.00
|1.5901
|0.0000
|1.5901
|169.08
|124285.87
|3867
|2007.06.07 12:40
|sell
|1934
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|3868
|2007.06.07 13:10
|sell
|1935
|1.00
|1.5936
|0.0000
|1.5916
|3869
|2007.06.07 13:30
|close
|1935
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5916
|160.62
|124446.49
|3870
|2007.06.07 13:30
|close
|1934
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5874
|-194.44
|124252.05
|3871
|2007.06.07 13:30
|sell
|1936
|1.00
|1.5911
|0.0000
|1.5891
|3872
|2007.06.07 14:10
|sell
|1937
|1.00
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|3873
|2007.06.07 14:20
|close
|1937
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5938
|152.17
|124404.22
|3874
|2007.06.07 14:20
|close
|1936
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5891
|-245.17
|124159.05
|3875
|2007.06.07 14:20
|sell
|1938
|1.00
|1.5934
|0.0000
|1.5914
|3876
|2007.06.07 14:40
|close
|1938
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5914
|160.63
|124319.68
|3877
|2007.06.07 14:40
|sell
|1939
|1.00
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|3878
|2007.06.07 14:59
|sell
|1940
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|3879
|2007.06.07 15:30
|t/p
|1940
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.5926
|169.08
|124488.76
|3880
|2007.06.07 15:30
|close
|1939
|1.00
|1.5922
|0.0000
|1.5889
|-109.90
|124378.86
|3881
|2007.06.07 15:30
|sell
|1941
|1.00
|1.5916
|0.0000
|1.5896
|3882
|2007.06.07 17:30
|sell
|1942
|1.00
|1.5936
|0.0000
|1.5916
|3883
|2007.06.07 17:40
|close
|1942
|1.00
|1.5918
|0.0000
|1.5916
|152.17
|124531.03
|3884
|2007.06.07 17:40
|close
|1941
|1.00
|1.5918
|0.0000
|1.5896
|-16.91
|124514.12
|3885
|2007.06.07 17:40
|sell
|1943
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|3886
|2007.06.07 18:20
|sell
|1944
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5936
|3887
|2007.06.07 18:30
|t/p
|1944
|1.00
|1.5936
|0.0000
|1.5936
|169.08
|124683.20
|3888
|2007.06.07 18:30
|close
|1943
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5892
|-160.62
|124522.58
|3889
|2007.06.07 18:30
|sell
|1945
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|3890
|2007.06.07 18:59
|sell
|1946
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|3891
|2007.06.07 22:20
|sell
|1947
|2.00
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|3892
|2007.06.07 23:20
|sell
|1948
|4.00
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|3893
|2007.06.07 23:30
|t/p
|1948
|4.00
|1.5993
|0.0000
|1.5993
|676.32
|125198.90
|3894
|2007.06.07 23:30
|close
|1947
|2.00
|1.5960
|0.0000
|1.5957
|287.44
|125486.34
|3895
|2007.06.07 23:30
|close
|1946
|1.00
|1.5960
|0.0000
|1.5927
|-109.90
|125376.44
|3896
|2007.06.07 23:30
|close
|1945
|1.00
|1.5960
|0.0000
|1.5905
|-295.89
|125080.55
|3897
|2007.06.07 23:30
|sell
|1949
|1.00
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|3898
|2007.06.07 23:40
|sell
|1950
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.5972
|3899
|2007.06.07 23:59
|t/p
|1950
|1.00
|1.5972
|0.0000
|1.5972
|169.08
|125249.63
|3900
|2007.06.07 23:59
|close
|1949
|1.00
|1.5965
|0.0000
|1.5934
|-92.99
|125156.64
|3901
|2007.06.07 23:59
|sell
|1951
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5939
|3902
|2007.06.08 01:10
|t/p
|1951
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5939
|172.71
|125329.36
|3903
|2007.06.08 01:10
|buy
|1952
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5951
|3904
|2007.06.08 01:30
|t/p
|1952
|1.00
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|169.04
|125498.40
|3905
|2007.06.08 01:30
|buy
|1953
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5987
|3906
|2007.06.08 01:40
|buy
|1954
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5965
|3907
|2007.06.08 02:10
|buy
|1955
|2.00
|1.5918
|0.0000
|1.5938
|3908
|2007.06.08 02:20
|t/p
|1955
|2.00
|1.5938
|0.0000
|1.5938
|338.08
|125836.48
|3909
|2007.06.08 02:20
|close
|1954
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5965
|-33.81
|125802.67
|3910
|2007.06.08 02:20
|close
|1953
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5987
|-219.75
|125582.92
|3911
|2007.06.08 02:30
|buy
|1956
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5947
|3912
|2007.06.08 04:30
|buy
|1957
|1.00
|1.5901
|0.0000
|1.5921
|3913
|2007.06.08 05:10
|t/p
|1957
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5921
|169.04
|125751.96
|3914
|2007.06.08 05:10
|close
|1956
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5947
|-16.90
|125735.06
|3915
|2007.06.08 05:20
|buy
|1958
|1.00
|1.5914
|0.0000
|1.5934
|3916
|2007.06.08 07:10
|t/p
|1958
|1.00
|1.5934
|0.0000
|1.5934
|169.04
|125904.10
|3917
|2007.06.08 07:10
|buy
|1959
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5967
|3918
|2007.06.08 07:20
|buy
|1960
|1.00
|1.5930
|0.0000
|1.5950
|3919
|2007.06.08 08:20
|buy
|1961
|2.00
|1.5912
|0.0000
|1.5932
|3920
|2007.06.08 08:40
|t/p
|1961
|2.00
|1.5932
|0.0000
|1.5932
|338.08
|126242.18
|3921
|2007.06.08 08:40
|close
|1960
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5950
|67.62
|126309.80
|3922
|2007.06.08 08:40
|close
|1959
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5967
|-76.06
|126233.74
|3923
|2007.06.08 08:59
|buy
|1962
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5937
|3924
|2007.06.08 09:10
|buy
|1963
|1.00
|1.5902
|0.0000
|1.5922
|3925
|2007.06.08 09:40
|t/p
|1962
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5937
|169.04
|126402.78
|3926
|2007.06.08 09:40
|t/p
|1963
|1.00
|1.5922
|0.0000
|1.5922
|169.04
|126571.82
|3927
|2007.06.08 09:40
|buy
|1964
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5966
|3928
|2007.06.08 10:20
|buy
|1965
|1.00
|1.5923
|0.0000
|1.5943
|3929
|2007.06.08 10:30
|t/p
|1965
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5943
|169.04
|126740.86
|3930
|2007.06.08 10:30
|close
|1964
|1.00
|1.5963
|0.0000
|1.5966
|143.69
|126884.55
|3931
|2007.06.08 10:40
|sell
|1966
|1.00
|1.5902
|0.0000
|1.5882
|3932
|2007.06.08 11:20
|sell
|1967
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|3933
|2007.06.08 11:30
|t/p
|1967
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5912
|169.08
|127053.63
|3934
|2007.06.08 11:30
|close
|1966
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5882
|16.91
|127070.54
|3935
|2007.06.08 11:30
|sell
|1968
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|3936
|2007.06.08 11:40
|sell
|1969
|1.00
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|3937
|2007.06.08 12:20
|t/p
|1969
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|169.08
|127239.62
|3938
|2007.06.08 12:20
|close
|1968
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5874
|-8.45
|127231.17
|3939
|2007.06.08 12:20
|sell
|1970
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|3940
|2007.06.08 12:30
|sell
|1971
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|3941
|2007.06.08 12:40
|t/p
|1971
|1.00
|1.5918
|0.0000
|1.5918
|169.08
|127400.25
|3942
|2007.06.08 12:40
|close
|1970
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5869
|42.27
|127442.52
|3943
|2007.06.08 12:40
|sell
|1972
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|3944
|2007.06.08 13:20
|sell
|1973
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.5890
|3945
|2007.06.08 13:30
|t/p
|1973
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5890
|169.08
|127611.60
|3946
|2007.06.08 13:30
|close
|1972
|1.00
|1.5871
|0.0000
|1.5858
|59.18
|127670.78
|3947
|2007.06.08 13:30
|sell
|1974
|1.00
|1.5865
|0.0000
|1.5845
|3948
|2007.06.08 13:40
|sell
|1975
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|3949
|2007.06.08 13:59
|t/p
|1975
|1.00
|1.5877
|0.0000
|1.5877
|169.08
|127839.86
|3950
|2007.06.08 13:59
|close
|1974
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5845
|-59.18
|127780.68
|3951
|2007.06.08 13:59
|sell
|1976
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|3952
|2007.06.08 14:59
|t/p
|1976
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|169.08
|127949.76
|3953
|2007.06.08 14:59
|sell
|1977
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5805
|3954
|2007.06.08 15:10
|sell
|1978
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|3955
|2007.06.08 15:40
|t/p
|1978
|1.00
|1.5832
|0.0000
|1.5832
|169.08
|128118.84
|3956
|2007.06.08 15:40
|close
|1977
|1.00
|1.5827
|0.0000
|1.5805
|-16.91
|128101.93
|3957
|2007.06.08 15:40
|sell
|1979
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|3958
|2007.06.08 15:59
|sell
|1980
|1.00
|1.5841
|0.0000
|1.5821
|3959
|2007.06.08 17:10
|sell
|1981
|2.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|3960
|2007.06.08 17:30
|t/p
|1981
|2.00
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|338.16
|128440.09
|3961
|2007.06.08 17:30
|close
|1980
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5821
|42.27
|128482.36
|3962
|2007.06.08 17:30
|close
|1979
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5801
|-126.81
|128355.55
|3963
|2007.06.08 17:30
|sell
|1982
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.5810
|3964
|2007.06.08 17:59
|sell
|1983
|1.00
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|3965
|2007.06.08 20:20
|t/p
|1983
|1.00
|1.5831
|0.0000
|1.5831
|169.08
|128524.63
|3966
|2007.06.08 20:20
|close
|1982
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5810
|8.45
|128533.08
|3967
|2007.06.08 20:20
|sell
|1984
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|3968
|2007.06.08 20:30
|sell
|1985
|1.00
|1.5843
|0.0000
|1.5823
|3969
|2007.06.08 22:30
|close
|1985
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5823
|152.17
|128685.25
|3970
|2007.06.08 22:30
|close
|1984
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5803
|-16.91
|128668.34
|3971
|2007.06.08 22:30
|sell
|1986
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|3972
|2007.06.11 00:10
|sell
|1987
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|3973
|2007.06.11 02:20
|close
|1987
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5819
|160.63
|128828.97
|3974
|2007.06.11 02:20
|close
|1986
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5799
|-4.82
|128824.15
|3975
|2007.06.11 02:20
|sell
|1988
|1.00
|1.5814
|0.0000
|1.5794
|3976
|2007.06.11 02:40
|sell
|1989
|1.00
|1.5840
|0.0000
|1.5820
|3977
|2007.06.11 03:00
|close
|1989
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5820
|143.72
|128967.87
|3978
|2007.06.11 03:00
|close
|1988
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5794
|-76.08
|128891.79
|3979
|2007.06.11 03:00
|sell
|1990
|1.00
|1.5817
|0.0000
|1.5797
|3980
|2007.06.11 04:10
|sell
|1991
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|3981
|2007.06.11 04:20
|sell
|1992
|2.00
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|3982
|2007.06.11 04:40
|t/p
|1992
|2.00
|1.5873
|0.0000
|1.5873
|338.16
|129229.95
|3983
|2007.06.11 04:40
|close
|1991
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.5826
|135.26
|129365.21
|3984
|2007.06.11 04:40
|close
|1990
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.5797
|-109.90
|129255.31
|3985
|2007.06.11 04:40
|sell
|1993
|1.00
|1.5824
|0.0000
|1.5804
|3986
|2007.06.11 04:59
|sell
|1994
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|3987
|2007.06.11 05:30
|t/p
|1994
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|169.08
|129424.39
|3988
|2007.06.11 05:30
|close
|1993
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5804
|-355.06
|129069.33
|3989
|2007.06.11 05:30
|sell
|1995
|1.00
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|3990
|2007.06.11 05:59
|sell
|1996
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|3991
|2007.06.11 06:20
|close
|1996
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5868
|160.62
|129229.95
|3992
|2007.06.11 06:20
|close
|1995
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5840
|-76.09
|129153.86
|3993
|2007.06.11 06:20
|sell
|1997
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5843
|3994
|2007.06.11 06:40
|sell
|1998
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|3995
|2007.06.11 06:59
|close
|1998
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5870
|143.72
|129297.58
|3996
|2007.06.11 06:59
|close
|1997
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5843
|-84.54
|129213.04
|3997
|2007.06.11 06:59
|sell
|1999
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|3998
|2007.06.11 07:30
|sell
|2000
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|3999
|2007.06.11 08:10
|t/p
|1999
|1.00
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|169.08
|129382.12
|4000
|2007.06.11 08:10
|t/p
|2000
|1.00
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|169.08
|129551.20
|4001
|2007.06.11 08:10
|buy
|2001
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5864
|4002
|2007.06.11 08:20
|t/p
|2001
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5864
|169.04
|129720.24
|4003
|2007.06.11 08:20
|buy
|2002
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5908
|4004
|2007.06.11 08:40
|buy
|2003
|1.00
|1.5871
|0.0000
|1.5891
|4005
|2007.06.11 08:59
|buy
|2004
|2.00
|1.5855
|0.0000
|1.5875
|4006
|2007.06.11 09:30
|buy
|2005
|4.00
|1.5822
|0.0000
|1.5842
|4007
|2007.06.11 14:10
|t/p
|2005
|4.00
|1.5842
|0.0000
|1.5842
|676.16
|130396.40
|4008
|2007.06.11 14:10
|close
|2004
|2.00
|1.5850
|0.0000
|1.5875
|-84.52
|130311.88
|4009
|2007.06.11 14:10
|close
|2003
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5891
|-177.49
|130134.39
|4010
|2007.06.11 14:10
|close
|2002
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5908
|-321.18
|129813.21
|4011
|2007.06.11 14:20
|buy
|2006
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5864
|4012
|2007.06.11 16:40
|t/p
|2006
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5864
|169.04
|129982.25
|4013
|2007.06.11 16:40
|buy
|2007
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5892
|4014
|2007.06.11 17:10
|buy
|2008
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5872
|4015
|2007.06.11 19:20
|buy
|2009
|2.00
|1.5837
|0.0000
|1.5857
|4016
|2007.06.12 02:10
|buy
|2010
|4.00
|1.5817
|0.0000
|1.5837
|4017
|2007.06.12 03:30
|t/p
|2010
|4.00
|1.5837
|0.0000
|1.5837
|676.16
|130658.41
|4018
|2007.06.12 03:30
|close
|2009
|2.00
|1.5840
|0.0000
|1.5857
|29.92
|130688.33
|4019
|2007.06.12 03:30
|close
|2008
|1.00
|1.5840
|0.0000
|1.5872
|-111.81
|130576.52
|4020
|2007.06.12 03:30
|close
|2007
|1.00
|1.5840
|0.0000
|1.5892
|-280.85
|130295.67
|4021
|2007.06.12 03:40
|sell
|2011
|1.00
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|4022
|2007.06.12 03:59
|sell
|2012
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4023
|2007.06.12 09:30
|close
|2012
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5816
|143.71
|130439.38
|4024
|2007.06.12 09:30
|close
|2011
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5796
|-25.37
|130414.01
|4025
|2007.06.12 09:30
|sell
|2013
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|4026
|2007.06.12 09:40
|sell
|2014
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|4027
|2007.06.12 09:59
|t/p
|2014
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5829
|169.08
|130583.09
|4028
|2007.06.12 09:59
|close
|2013
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5793
|-101.45
|130481.64
|4029
|2007.06.12 09:59
|sell
|2015
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|4030
|2007.06.12 10:30
|sell
|2016
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|4031
|2007.06.12 12:30
|t/p
|2016
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5829
|169.08
|130650.72
|4032
|2007.06.12 12:30
|close
|2015
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|0.00
|130650.72
|4033
|2007.06.12 12:30
|sell
|2017
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|4034
|2007.06.12 12:40
|sell
|2018
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|4035
|2007.06.12 16:20
|t/p
|2018
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5819
|169.08
|130819.80
|4036
|2007.06.12 16:20
|close
|2017
|1.00
|1.5809
|0.0000
|1.5793
|33.81
|130853.61
|4037
|2007.06.12 16:20
|sell
|2019
|1.00
|1.5803
|0.0000
|1.5783
|4038
|2007.06.12 16:40
|sell
|2020
|1.00
|1.5828
|0.0000
|1.5808
|4039
|2007.06.12 17:10
|t/p
|2020
|1.00
|1.5808
|0.0000
|1.5808
|169.08
|131022.69
|4040
|2007.06.12 17:10
|close
|2019
|1.00
|1.5792
|0.0000
|1.5783
|92.99
|131115.68
|4041
|2007.06.12 17:10
|sell
|2021
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5766
|4042
|2007.06.12 17:30
|sell
|2022
|1.00
|1.5814
|0.0000
|1.5794
|4043
|2007.06.12 17:59
|t/p
|2022
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.5794
|169.08
|131284.76
|4044
|2007.06.12 17:59
|close
|2021
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5766
|-42.27
|131242.49
|4045
|2007.06.12 17:59
|sell
|2023
|1.00
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|4046
|2007.06.12 21:10
|sell
|2024
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|4047
|2007.06.12 21:20
|close
|2024
|1.00
|1.5801
|0.0000
|1.5798
|143.72
|131386.21
|4048
|2007.06.12 21:20
|close
|2023
|1.00
|1.5801
|0.0000
|1.5765
|-135.26
|131250.95
|4049
|2007.06.12 21:20
|sell
|2025
|1.00
|1.5795
|0.0000
|1.5775
|4050
|2007.06.12 22:00
|sell
|2026
|1.00
|1.5815
|0.0000
|1.5795
|4051
|2007.06.12 23:40
|sell
|2027
|2.00
|1.5843
|0.0000
|1.5823
|4052
|2007.06.13 01:10
|t/p
|2027
|2.00
|1.5823
|0.0000
|1.5823
|345.43
|131596.37
|4053
|2007.06.13 01:10
|close
|2026
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5795
|-64.00
|131532.38
|4054
|2007.06.13 01:10
|close
|2025
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5775
|-233.08
|131299.30
|4055
|2007.06.13 01:10
|sell
|2028
|1.00
|1.5817
|0.0000
|1.5797
|4056
|2007.06.13 01:40
|sell
|2029
|1.00
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|4057
|2007.06.13 02:10
|t/p
|2029
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5818
|169.08
|131468.38
|4058
|2007.06.13 02:10
|close
|2028
|1.00
|1.5799
|0.0000
|1.5797
|152.17
|131620.55
|4059
|2007.06.13 02:10
|sell
|2030
|1.00
|1.5793
|0.0000
|1.5773
|4060
|2007.06.13 02:30
|sell
|2031
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|4061
|2007.06.13 03:20
|t/p
|2031
|1.00
|1.5798
|0.0000
|1.5798
|169.08
|131789.63
|4062
|2007.06.13 03:20
|close
|2030
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5773
|76.08
|131865.71
|4063
|2007.06.13 03:20
|sell
|2032
|1.00
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|4064
|2007.06.13 03:30
|sell
|2033
|1.00
|1.5804
|0.0000
|1.5784
|4065
|2007.06.13 03:40
|t/p
|2033
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5784
|169.08
|132034.79
|4066
|2007.06.13 03:40
|close
|2032
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5758
|-50.73
|131984.06
|4067
|2007.06.13 03:40
|sell
|2034
|1.00
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|4068
|2007.06.13 04:10
|sell
|2035
|1.00
|1.5799
|0.0000
|1.5779
|4069
|2007.06.13 07:10
|sell
|2036
|2.00
|1.5827
|0.0000
|1.5807
|4070
|2007.06.13 08:10
|t/p
|2036
|2.00
|1.5807
|0.0000
|1.5807
|338.16
|132322.22
|4071
|2007.06.13 08:10
|close
|2035
|1.00
|1.5800
|0.0000
|1.5779
|-8.45
|132313.77
|4072
|2007.06.13 08:10
|close
|2034
|1.00
|1.5800
|0.0000
|1.5758
|-185.99
|132127.78
|4073
|2007.06.13 08:10
|sell
|2037
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.5774
|4074
|2007.06.13 08:40
|sell
|2038
|1.00
|1.5824
|0.0000
|1.5804
|4075
|2007.06.13 10:40
|sell
|2039
|2.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|4076
|2007.06.13 11:40
|t/p
|2039
|2.00
|1.5826
|0.0000
|1.5826
|338.16
|132465.94
|4077
|2007.06.13 11:40
|close
|2038
|1.00
|1.5826
|0.0000
|1.5804
|-16.90
|132449.04
|4078
|2007.06.13 11:40
|close
|2037
|1.00
|1.5826
|0.0000
|1.5774
|-270.52
|132178.52
|4079
|2007.06.13 11:40
|sell
|2040
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5800
|4080
|2007.06.13 11:59
|sell
|2041
|1.00
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|4081
|2007.06.13 13:10
|close
|2041
|1.00
|1.5841
|0.0000
|1.5839
|152.18
|132330.70
|4082
|2007.06.13 13:10
|close
|2040
|1.00
|1.5841
|0.0000
|1.5800
|-177.53
|132153.17
|4083
|2007.06.13 13:10
|sell
|2042
|1.00
|1.5835
|0.0000
|1.5815
|4084
|2007.06.13 14:10
|t/p
|2042
|1.00
|1.5815
|0.0000
|1.5815
|169.08
|132322.25
|4085
|2007.06.13 14:10
|sell
|2043
|1.00
|1.5806
|0.0000
|1.5786
|4086
|2007.06.13 14:20
|sell
|2044
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4087
|2007.06.13 15:40
|close
|2044
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5816
|152.17
|132474.42
|4088
|2007.06.13 15:40
|close
|2043
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5786
|-101.45
|132372.97
|4089
|2007.06.13 15:40
|sell
|2045
|1.00
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|4090
|2007.06.13 16:10
|sell
|2046
|1.00
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|4091
|2007.06.13 18:30
|t/p
|2046
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5813
|169.08
|132542.05
|4092
|2007.06.13 18:30
|close
|2045
|1.00
|1.5809
|0.0000
|1.5792
|25.36
|132567.41
|4093
|2007.06.13 18:30
|sell
|2047
|1.00
|1.5803
|0.0000
|1.5783
|4094
|2007.06.13 19:10
|sell
|2048
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|4095
|2007.06.13 20:20
|sell
|2049
|2.00
|1.5847
|0.0000
|1.5827
|4096
|2007.06.13 20:40
|t/p
|2049
|2.00
|1.5827
|0.0000
|1.5827
|338.16
|132905.57
|4097
|2007.06.13 20:40
|close
|2048
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5803
|42.27
|132947.84
|4098
|2007.06.13 20:40
|close
|2047
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5783
|-126.81
|132821.03
|4099
|2007.06.13 20:40
|sell
|2050
|1.00
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|4100
|2007.06.13 20:59
|sell
|2051
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4101
|2007.06.14 04:10
|sell
|2052
|2.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|4102
|2007.06.14 04:40
|t/p
|2052
|2.00
|1.5850
|0.0000
|1.5850
|338.16
|133159.19
|4103
|2007.06.14 04:40
|close
|2051
|1.00
|1.5837
|0.0000
|1.5822
|53.17
|133212.36
|4104
|2007.06.14 04:40
|close
|2050
|1.00
|1.5837
|0.0000
|1.5792
|-200.45
|133011.91
|4105
|2007.06.14 04:40
|sell
|2053
|1.00
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|4106
|2007.06.14 04:59
|sell
|2054
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|4107
|2007.06.14 05:20
|sell
|2055
|2.00
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|4108
|2007.06.14 05:30
|t/p
|2055
|2.00
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|338.16
|133350.07
|4109
|2007.06.14 05:30
|close
|2054
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5844
|25.37
|133375.44
|4110
|2007.06.14 05:30
|close
|2053
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5811
|-253.62
|133121.82
|4111
|2007.06.14 05:30
|sell
|2056
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4112
|2007.06.14 05:59
|sell
|2057
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|4113
|2007.06.14 08:10
|close
|2057
|1.00
|1.5865
|0.0000
|1.5862
|143.72
|133265.54
|4114
|2007.06.14 08:10
|close
|2056
|1.00
|1.5865
|0.0000
|1.5835
|-84.54
|133181.00
|4115
|2007.06.14 08:10
|sell
|2058
|1.00
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|4116
|2007.06.14 09:20
|sell
|2059
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|4117
|2007.06.14 13:30
|sell
|2060
|2.00
|1.5939
|0.0000
|1.5919
|4118
|2007.06.14 13:40
|t/p
|2060
|2.00
|1.5919
|0.0000
|1.5919
|338.16
|133519.16
|4119
|2007.06.14 13:40
|close
|2059
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5862
|-76.08
|133443.08
|4120
|2007.06.14 13:40
|close
|2058
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5839
|-270.52
|133172.56
|4121
|2007.06.14 13:40
|sell
|2061
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|4122
|2007.06.14 13:59
|sell
|2062
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5908
|4123
|2007.06.15 03:40
|close
|2062
|1.00
|1.5909
|0.0000
|1.5908
|164.25
|133336.81
|4124
|2007.06.15 03:40
|close
|2061
|1.00
|1.5909
|0.0000
|1.5865
|-199.27
|133137.55
|4125
|2007.06.15 03:40
|sell
|2063
|1.00
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|4126
|2007.06.15 11:10
|sell
|2064
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|4127
|2007.06.15 11:30
|close
|2064
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5905
|160.63
|133298.18
|4128
|2007.06.15 11:30
|close
|2063
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5883
|-25.36
|133272.82
|4129
|2007.06.15 11:30
|sell
|2065
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5880
|4130
|2007.06.15 12:10
|sell
|2066
|1.00
|1.5920
|0.0000
|1.5900
|4131
|2007.06.15 14:10
|t/p
|2066
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5900
|169.08
|133441.90
|4132
|2007.06.15 14:10
|close
|2065
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5880
|109.90
|133551.80
|4133
|2007.06.15 14:10
|sell
|2067
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|4134
|2007.06.15 14:20
|sell
|2068
|1.00
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|4135
|2007.06.15 14:30
|t/p
|2068
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|169.08
|133720.88
|4136
|2007.06.15 14:30
|close
|2067
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.5861
|50.72
|133771.60
|4137
|2007.06.15 14:30
|sell
|2069
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|4138
|2007.06.15 14:40
|sell
|2070
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5878
|4139
|2007.06.15 15:00
|t/p
|2070
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5878
|169.08
|133940.68
|4140
|2007.06.15 15:00
|close
|2069
|1.00
|1.5877
|0.0000
|1.5849
|-67.63
|133873.05
|4141
|2007.06.15 15:00
|sell
|2071
|1.00
|1.5871
|0.0000
|1.5851
|4142
|2007.06.15 15:40
|sell
|2072
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|4143
|2007.06.15 17:10
|sell
|2073
|2.00
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|4144
|2007.06.15 17:30
|close
|2073
|2.00
|1.5898
|0.0000
|1.5895
|287.44
|134160.49
|4145
|2007.06.15 17:30
|close
|2072
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5871
|-59.18
|134101.31
|4146
|2007.06.15 17:30
|close
|2071
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5851
|-228.26
|133873.05
|4147
|2007.06.15 17:30
|sell
|2074
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|4148
|2007.06.15 18:10
|sell
|2075
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5897
|4149
|2007.06.15 20:10
|t/p
|2075
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5897
|169.08
|134042.13
|4150
|2007.06.15 20:10
|close
|2074
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|0.00
|134042.13
|4151
|2007.06.15 20:10
|sell
|2076
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|4152
|2007.06.15 20:30
|sell
|2077
|1.00
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|4153
|2007.06.18 01:20
|t/p
|2077
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5887
|172.71
|134214.84
|4154
|2007.06.18 01:20
|close
|2076
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|3.63
|134218.47
|4155
|2007.06.18 01:20
|sell
|2078
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4156
|2007.06.18 02:20
|sell
|2079
|1.00
|1.5911
|0.0000
|1.5891
|4157
|2007.06.18 02:40
|t/p
|2079
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5891
|169.08
|134387.55
|4158
|2007.06.18 02:40
|close
|2078
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5860
|-92.99
|134294.56
|4159
|2007.06.18 02:40
|sell
|2080
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|4160
|2007.06.18 05:00
|sell
|2081
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5885
|4161
|2007.06.18 07:20
|t/p
|2081
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5885
|169.08
|134463.64
|4162
|2007.06.18 07:20
|close
|2080
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5865
|8.45
|134472.09
|4163
|2007.06.18 07:20
|sell
|2082
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|4164
|2007.06.18 07:30
|sell
|2083
|1.00
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|4165
|2007.06.18 08:10
|t/p
|2083
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5883
|169.08
|134641.17
|4166
|2007.06.18 08:10
|close
|2082
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5858
|118.35
|134759.52
|4167
|2007.06.18 08:10
|sell
|2084
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5838
|4168
|2007.06.18 08:20
|sell
|2085
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|4169
|2007.06.18 09:30
|close
|2085
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5864
|152.18
|134911.70
|4170
|2007.06.18 09:30
|close
|2084
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5838
|-67.63
|134844.07
|4171
|2007.06.18 09:30
|sell
|2086
|1.00
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|4172
|2007.06.18 10:10
|sell
|2087
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4173
|2007.06.18 10:40
|t/p
|2087
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|169.08
|135013.15
|4174
|2007.06.18 10:40
|close
|2086
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5840
|42.27
|135055.42
|4175
|2007.06.18 10:40
|sell
|2088
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|4176
|2007.06.18 10:59
|sell
|2089
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|4177
|2007.06.18 11:10
|sell
|2090
|2.00
|1.5914
|0.0000
|1.5894
|4178
|2007.06.18 11:30
|close
|2090
|2.00
|1.5897
|0.0000
|1.5894
|287.43
|135342.85
|4179
|2007.06.18 11:30
|close
|2089
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5858
|-160.63
|135182.22
|4180
|2007.06.18 11:30
|close
|2088
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5829
|-405.79
|134776.43
|4181
|2007.06.18 11:30
|sell
|2091
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|4182
|2007.06.18 11:59
|sell
|2092
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|4183
|2007.06.18 12:10
|sell
|2093
|2.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|4184
|2007.06.18 12:30
|t/p
|2093
|2.00
|1.5920
|0.0000
|1.5920
|338.16
|135114.59
|4185
|2007.06.18 12:30
|close
|2092
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|0.00
|135114.59
|4186
|2007.06.18 12:30
|close
|2091
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5871
|-177.54
|134937.05
|4187
|2007.06.18 12:30
|sell
|2094
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|4188
|2007.06.18 12:40
|sell
|2095
|1.00
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|4189
|2007.06.18 16:10
|t/p
|2095
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|169.08
|135106.13
|4190
|2007.06.18 16:10
|close
|2094
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5886
|67.63
|135173.76
|4191
|2007.06.18 16:10
|sell
|2096
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|4192
|2007.06.18 16:20
|sell
|2097
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|4193
|2007.06.18 16:59
|t/p
|2097
|1.00
|1.5920
|0.0000
|1.5920
|169.08
|135342.84
|4194
|2007.06.18 16:59
|close
|2096
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5872
|-67.63
|135275.21
|4195
|2007.06.18 16:59
|sell
|2098
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|4196
|2007.06.18 18:10
|sell
|2099
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|4197
|2007.06.18 20:20
|t/p
|2099
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5906
|169.08
|135444.29
|4198
|2007.06.18 20:20
|close
|2098
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5874
|-8.45
|135435.84
|4199
|2007.06.18 20:20
|sell
|2100
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|4200
|2007.06.18 20:40
|sell
|2101
|1.00
|1.5920
|0.0000
|1.5900
|4201
|2007.06.18 20:59
|t/p
|2101
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5900
|169.08
|135604.92
|4202
|2007.06.18 20:59
|close
|2100
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5869
|-84.54
|135520.38
|4203
|2007.06.18 20:59
|sell
|2102
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|4204
|2007.06.18 22:20
|sell
|2103
|1.00
|1.5913
|0.0000
|1.5893
|4205
|2007.06.19 09:30
|close
|2103
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5893
|155.80
|135676.19
|4206
|2007.06.19 09:30
|close
|2102
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5873
|-13.28
|135662.91
|4207
|2007.06.19 09:30
|sell
|2104
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|4208
|2007.06.19 09:40
|sell
|2105
|1.00
|1.5913
|0.0000
|1.5893
|4209
|2007.06.19 10:20
|t/p
|2105
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5893
|169.08
|135831.99
|4210
|2007.06.19 10:20
|close
|2104
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5869
|25.37
|135857.36
|4211
|2007.06.19 10:20
|sell
|2106
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4212
|2007.06.19 10:30
|sell
|2107
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5880
|4213
|2007.06.19 11:40
|t/p
|2107
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5880
|169.08
|136026.44
|4214
|2007.06.19 11:40
|close
|2106
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|0.00
|136026.44
|4215
|2007.06.19 11:40
|sell
|2108
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|4216
|2007.06.19 12:10
|sell
|2109
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5875
|4217
|2007.06.19 12:40
|close
|2109
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5875
|143.72
|136170.16
|4218
|2007.06.19 12:40
|close
|2108
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5854
|-33.81
|136136.35
|4219
|2007.06.19 12:40
|sell
|2110
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4220
|2007.06.19 16:30
|t/p
|2110
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|169.08
|136305.43
|4221
|2007.06.19 16:30
|sell
|2111
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|4222
|2007.06.19 16:40
|sell
|2112
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5853
|4223
|2007.06.19 18:40
|close
|2112
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5853
|143.72
|136449.15
|4224
|2007.06.19 18:40
|close
|2111
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5824
|-101.44
|136347.71
|4225
|2007.06.19 18:40
|sell
|2113
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|4226
|2007.06.20 00:30
|sell
|2114
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|4227
|2007.06.20 03:10
|t/p
|2114
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5850
|169.08
|136516.79
|4228
|2007.06.20 03:10
|close
|2113
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5830
|20.54
|136537.34
|4229
|2007.06.20 03:10
|sell
|2115
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4230
|2007.06.20 04:20
|sell
|2116
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|4231
|2007.06.20 08:10
|t/p
|2116
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5849
|169.08
|136706.42
|4232
|2007.06.20 08:10
|close
|2115
|1.00
|1.5841
|0.0000
|1.5822
|8.46
|136714.88
|4233
|2007.06.20 08:10
|sell
|2117
|1.00
|1.5835
|0.0000
|1.5815
|4234
|2007.06.20 10:10
|sell
|2118
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4235
|2007.06.20 10:40
|t/p
|2118
|1.00
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|169.08
|136883.96
|4236
|2007.06.20 10:40
|close
|2117
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5815
|-59.18
|136824.78
|4237
|2007.06.20 10:40
|sell
|2119
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4238
|2007.06.20 12:10
|sell
|2120
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4239
|2007.06.20 12:40
|close
|2120
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5847
|143.72
|136968.50
|4240
|2007.06.20 12:40
|close
|2119
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5816
|-118.36
|136850.14
|4241
|2007.06.20 12:40
|sell
|2121
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|4242
|2007.06.20 12:59
|sell
|2122
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|4243
|2007.06.20 15:30
|sell
|2123
|2.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|4244
|2007.06.20 16:10
|t/p
|2123
|2.00
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|338.16
|137188.30
|4245
|2007.06.20 16:10
|close
|2122
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5846
|118.35
|137306.65
|4246
|2007.06.20 16:10
|close
|2121
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5824
|-67.63
|137239.02
|4247
|2007.06.20 16:10
|sell
|2124
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|4248
|2007.06.20 16:20
|sell
|2125
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|4249
|2007.06.20 16:59
|t/p
|2125
|1.00
|1.5871
|0.0000
|1.5871
|169.08
|137408.10
|4250
|2007.06.20 16:59
|close
|2124
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5826
|-84.54
|137323.56
|4251
|2007.06.20 16:59
|sell
|2126
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|4252
|2007.06.20 17:40
|sell
|2127
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4253
|2007.06.20 18:40
|close
|2127
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5863
|143.72
|137467.28
|4254
|2007.06.20 18:40
|close
|2126
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5830
|-135.26
|137332.02
|4255
|2007.06.20 18:40
|sell
|2128
|1.00
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|4256
|2007.06.20 22:10
|sell
|2129
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|4257
|2007.06.20 22:40
|t/p
|2129
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5861
|169.08
|137501.10
|4258
|2007.06.20 22:40
|close
|2128
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5840
|-8.45
|137492.65
|4259
|2007.06.20 22:40
|sell
|2130
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4260
|2007.06.20 23:10
|sell
|2131
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|4261
|2007.06.20 23:30
|close
|2131
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5874
|152.18
|137644.83
|4262
|2007.06.20 23:30
|close
|2130
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5835
|-177.53
|137467.30
|4263
|2007.06.20 23:30
|sell
|2132
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|4264
|2007.06.20 23:40
|sell
|2133
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|4265
|2007.06.21 01:10
|t/p
|2133
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|179.98
|137647.28
|4266
|2007.06.21 01:10
|close
|2132
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|10.90
|137658.18
|4267
|2007.06.21 01:10
|sell
|2134
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|4268
|2007.06.21 01:40
|sell
|2135
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|4269
|2007.06.21 02:10
|t/p
|2135
|1.00
|1.5865
|0.0000
|1.5865
|169.08
|137827.26
|4270
|2007.06.21 02:10
|close
|2134
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5844
|16.91
|137844.17
|4271
|2007.06.21 02:10
|sell
|2136
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4272
|2007.06.21 08:40
|t/p
|2136
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5836
|169.08
|138013.25
|4273
|2007.06.21 08:40
|sell
|2137
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|4274
|2007.06.21 09:10
|sell
|2138
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5828
|4275
|2007.06.21 09:40
|close
|2138
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5828
|160.62
|138173.87
|4276
|2007.06.21 09:40
|close
|2137
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5801
|-67.64
|138106.23
|4277
|2007.06.21 09:40
|sell
|2139
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|4278
|2007.06.21 11:30
|close
|2139
|1.00
|1.5806
|0.0000
|1.5803
|143.72
|138249.95
|4279
|2007.06.21 11:30
|sell
|2140
|1.00
|1.5800
|0.0000
|1.5780
|4280
|2007.06.21 14:10
|sell
|2141
|1.00
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|4281
|2007.06.21 15:20
|close
|2141
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5811
|152.17
|138402.12
|4282
|2007.06.21 15:20
|close
|2140
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5780
|-109.90
|138292.22
|4283
|2007.06.21 15:20
|sell
|2142
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5787
|4284
|2007.06.21 17:30
|sell
|2143
|1.00
|1.5827
|0.0000
|1.5807
|4285
|2007.06.21 20:30
|close
|2143
|1.00
|1.5808
|0.0000
|1.5807
|160.63
|138452.85
|4286
|2007.06.21 20:30
|close
|2142
|1.00
|1.5808
|0.0000
|1.5787
|-8.45
|138444.40
|4287
|2007.06.21 20:30
|sell
|2144
|1.00
|1.5802
|0.0000
|1.5782
|4288
|2007.06.22 05:10
|sell
|2145
|1.00
|1.5826
|0.0000
|1.5806
|4289
|2007.06.22 08:10
|t/p
|2145
|1.00
|1.5806
|0.0000
|1.5806
|169.08
|138613.48
|4290
|2007.06.22 08:10
|close
|2144
|1.00
|1.5803
|0.0000
|1.5782
|-4.82
|138608.66
|4291
|2007.06.22 08:10
|sell
|2146
|1.00
|1.5797
|0.0000
|1.5777
|4292
|2007.06.22 08:30
|sell
|2147
|1.00
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|4293
|2007.06.22 09:10
|t/p
|2147
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5813
|169.08
|138777.74
|4294
|2007.06.22 09:10
|close
|2146
|1.00
|1.5790
|0.0000
|1.5777
|59.18
|138836.92
|4295
|2007.06.22 09:10
|sell
|2148
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5764
|4296
|2007.06.22 09:20
|sell
|2149
|1.00
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|4297
|2007.06.22 09:40
|t/p
|2149
|1.00
|1.5796
|0.0000
|1.5796
|169.08
|139006.00
|4298
|2007.06.22 09:40
|close
|2148
|1.00
|1.5796
|0.0000
|1.5764
|-101.44
|138904.56
|4299
|2007.06.22 09:40
|sell
|2150
|1.00
|1.5790
|0.0000
|1.5770
|4300
|2007.06.22 10:10
|sell
|2151
|1.00
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|4301
|2007.06.22 10:30
|t/p
|2151
|1.00
|1.5792
|0.0000
|1.5792
|169.08
|139073.64
|4302
|2007.06.22 10:30
|close
|2150
|1.00
|1.5787
|0.0000
|1.5770
|25.36
|139099.00
|4303
|2007.06.22 10:30
|sell
|2152
|1.00
|1.5781
|0.0000
|1.5761
|4304
|2007.06.22 10:59
|sell
|2153
|1.00
|1.5811
|0.0000
|1.5791
|4305
|2007.06.22 12:10
|sell
|2154
|2.00
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|4306
|2007.06.22 12:30
|close
|2154
|2.00
|1.5821
|0.0000
|1.5818
|287.43
|139386.43
|4307
|2007.06.22 12:30
|close
|2153
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5791
|-84.54
|139301.89
|4308
|2007.06.22 12:30
|close
|2152
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5761
|-338.16
|138963.73
|4309
|2007.06.22 12:30
|sell
|2155
|1.00
|1.5815
|0.0000
|1.5795
|4310
|2007.06.22 12:40
|sell
|2156
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4311
|2007.06.22 14:30
|sell
|2157
|2.00
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|4312
|2007.06.22 16:10
|t/p
|2157
|2.00
|1.5839
|0.0000
|1.5839
|338.16
|139301.89
|4313
|2007.06.22 16:10
|close
|2156
|1.00
|1.5827
|0.0000
|1.5816
|76.08
|139377.97
|4314
|2007.06.22 16:10
|close
|2155
|1.00
|1.5827
|0.0000
|1.5795
|-101.45
|139276.52
|4315
|2007.06.22 16:10
|sell
|2158
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|4316
|2007.06.22 16:30
|sell
|2159
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4317
|2007.06.22 16:40
|sell
|2160
|2.00
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|4318
|2007.06.22 16:59
|t/p
|2160
|2.00
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|338.16
|139614.68
|4319
|2007.06.22 16:59
|close
|2159
|1.00
|1.5828
|0.0000
|1.5822
|118.36
|139733.04
|4320
|2007.06.22 16:59
|close
|2158
|1.00
|1.5828
|0.0000
|1.5801
|-59.18
|139673.86
|4321
|2007.06.22 16:59
|sell
|2161
|1.00
|1.5822
|0.0000
|1.5802
|4322
|2007.06.22 17:30
|sell
|2162
|1.00
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|4323
|2007.06.22 19:10
|sell
|2163
|2.00
|1.5898
|0.0000
|1.5878
|4324
|2007.06.22 19:30
|t/p
|2163
|2.00
|1.5878
|0.0000
|1.5878
|338.16
|140012.02
|4325
|2007.06.22 19:30
|close
|2162
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5831
|-93.00
|139919.02
|4326
|2007.06.22 19:30
|close
|2161
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5802
|-338.16
|139580.86
|4327
|2007.06.22 19:30
|sell
|2164
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4328
|2007.06.22 19:40
|sell
|2165
|1.00
|1.5879
|0.0000
|1.5859
|4329
|2007.06.22 21:30
|sell
|2166
|2.00
|1.5905
|0.0000
|1.5885
|4330
|2007.06.24 23:10
|t/p
|2166
|2.00
|1.5885
|0.0000
|1.5885
|338.16
|139919.02
|4331
|2007.06.24 23:10
|close
|2165
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5859
|8.46
|139927.48
|4332
|2007.06.24 23:10
|close
|2164
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5836
|-185.99
|139741.49
|4333
|2007.06.24 23:10
|sell
|2167
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4334
|2007.06.25 04:40
|t/p
|2167
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|172.71
|139914.20
|4335
|2007.06.25 04:40
|sell
|2168
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|4336
|2007.06.25 07:40
|sell
|2169
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4337
|2007.06.25 09:40
|t/p
|2169
|1.00
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|169.08
|140083.28
|4338
|2007.06.25 09:40
|close
|2168
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|0.00
|140083.28
|4339
|2007.06.25 09:40
|sell
|2170
|1.00
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|4340
|2007.06.25 10:10
|sell
|2171
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4341
|2007.06.25 10:30
|t/p
|2171
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|169.08
|140252.36
|4342
|2007.06.25 10:30
|close
|2170
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5818
|-101.45
|140150.91
|4343
|2007.06.25 10:30
|sell
|2172
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|4344
|2007.06.25 10:59
|sell
|2173
|1.00
|1.5871
|0.0000
|1.5851
|4345
|2007.06.25 13:10
|close
|2173
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5851
|160.62
|140311.53
|4346
|2007.06.25 13:10
|close
|2172
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5824
|-67.63
|140243.90
|4347
|2007.06.25 13:10
|sell
|2174
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|4348
|2007.06.25 15:10
|sell
|2175
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|4349
|2007.06.25 16:20
|close
|2175
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5854
|160.63
|140404.53
|4350
|2007.06.25 16:20
|close
|2174
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5826
|-76.09
|140328.44
|4351
|2007.06.25 16:20
|sell
|2176
|1.00
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|4352
|2007.06.25 18:30
|sell
|2177
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5853
|4353
|2007.06.25 20:10
|sell
|2178
|2.00
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|4354
|2007.06.25 20:20
|t/p
|2178
|2.00
|1.5881
|0.0000
|1.5881
|338.16
|140666.60
|4355
|2007.06.25 20:20
|close
|2177
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5853
|-59.18
|140607.42
|4356
|2007.06.25 20:20
|close
|2176
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5829
|-262.07
|140345.35
|4357
|2007.06.25 20:20
|sell
|2179
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|4358
|2007.06.25 20:40
|sell
|2180
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|4359
|2007.06.25 22:10
|close
|2180
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5886
|160.62
|140505.97
|4360
|2007.06.25 22:10
|close
|2179
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5854
|-109.90
|140396.07
|4361
|2007.06.25 22:10
|sell
|2181
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|4362
|2007.06.25 22:40
|sell
|2182
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|4363
|2007.06.25 22:59
|close
|2182
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5886
|143.71
|140539.78
|4364
|2007.06.25 22:59
|close
|2181
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5861
|-67.64
|140472.14
|4365
|2007.06.25 22:59
|sell
|2183
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4366
|2007.06.26 01:10
|sell
|2184
|1.00
|1.5904
|0.0000
|1.5884
|4367
|2007.06.26 04:10
|t/p
|2184
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5884
|169.08
|140641.22
|4368
|2007.06.26 04:10
|close
|2183
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5863
|62.81
|140704.04
|4369
|2007.06.26 04:10
|sell
|2185
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|4370
|2007.06.26 04:30
|sell
|2186
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|4371
|2007.06.26 07:30
|t/p
|2186
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5873
|169.08
|140873.12
|4372
|2007.06.26 07:30
|close
|2185
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5850
|-25.36
|140847.76
|4373
|2007.06.26 07:30
|sell
|2187
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4374
|2007.06.26 08:10
|sell
|2188
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5878
|4375
|2007.06.26 09:10
|t/p
|2188
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5878
|169.08
|141016.84
|4376
|2007.06.26 09:10
|close
|2187
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5847
|-25.36
|140991.48
|4377
|2007.06.26 09:10
|sell
|2189
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|4378
|2007.06.26 09:20
|sell
|2190
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|4379
|2007.06.26 10:20
|t/p
|2190
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5867
|169.08
|141160.56
|4380
|2007.06.26 10:20
|close
|2189
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5844
|50.73
|141211.29
|4381
|2007.06.26 10:20
|sell
|2191
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|4382
|2007.06.26 12:40
|t/p
|2191
|1.00
|1.5832
|0.0000
|1.5832
|169.08
|141380.37
|4383
|2007.06.26 12:40
|sell
|2192
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|4384
|2007.06.26 13:10
|sell
|2193
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5828
|4385
|2007.06.26 14:40
|close
|2193
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5828
|160.62
|141540.99
|4386
|2007.06.26 14:40
|close
|2192
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5803
|-50.73
|141490.26
|4387
|2007.06.26 14:40
|sell
|2194
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|4388
|2007.06.26 15:10
|sell
|2195
|1.00
|1.5854
|0.0000
|1.5834
|4389
|2007.06.26 17:30
|sell
|2196
|2.00
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|4390
|2007.06.26 18:40
|sell
|2197
|4.00
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|4391
|2007.06.27 01:10
|sell
|2198
|8.00
|1.5933
|0.0000
|1.5913
|4392
|2007.06.27 01:20
|t/p
|2198
|8.00
|1.5913
|0.0000
|1.5913
|1352.64
|142842.90
|4393
|2007.06.27 01:20
|close
|2197
|4.00
|1.5895
|0.0000
|1.5879
|149.79
|142992.69
|4394
|2007.06.27 01:20
|close
|2196
|2.00
|1.5895
|0.0000
|1.5855
|-330.89
|142661.80
|4395
|2007.06.27 01:20
|close
|2195
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5834
|-342.98
|142318.82
|4396
|2007.06.27 01:20
|close
|2194
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5803
|-605.06
|141713.76
|4397
|2007.06.27 01:20
|sell
|2199
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|4398
|2007.06.27 01:30
|sell
|2200
|1.00
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|4399
|2007.06.27 01:40
|sell
|2201
|2.00
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|4400
|2007.06.27 02:40
|t/p
|2201
|2.00
|1.5934
|0.0000
|1.5934
|338.16
|142051.92
|4401
|2007.06.27 02:40
|close
|2200
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5892
|-143.72
|141908.20
|4402
|2007.06.27 02:40
|close
|2199
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5869
|-338.16
|141570.04
|4403
|2007.06.27 02:40
|sell
|2202
|1.00
|1.5923
|0.0000
|1.5903
|4404
|2007.06.27 06:10
|sell
|2203
|1.00
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|4405
|2007.06.27 06:20
|t/p
|2203
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5945
|169.08
|141739.12
|4406
|2007.06.27 06:20
|close
|2202
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5903
|-42.27
|141696.85
|4407
|2007.06.27 06:20
|sell
|2204
|1.00
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|4408
|2007.06.27 06:59
|sell
|2205
|1.00
|1.5964
|0.0000
|1.5944
|4409
|2007.06.27 07:10
|t/p
|2205
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5944
|169.08
|141865.93
|4410
|2007.06.27 07:10
|close
|2204
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5902
|-135.26
|141730.67
|4411
|2007.06.27 07:10
|sell
|2206
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|4412
|2007.06.27 07:20
|sell
|2207
|1.00
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|4413
|2007.06.27 07:30
|t/p
|2207
|1.00
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|169.08
|141899.75
|4414
|2007.06.27 07:30
|close
|2206
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5912
|-92.99
|141806.76
|4415
|2007.06.27 07:30
|sell
|2208
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|4416
|2007.06.27 07:40
|sell
|2209
|1.00
|1.5981
|0.0000
|1.5961
|4417
|2007.06.27 08:10
|t/p
|2209
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5961
|169.08
|141975.84
|4418
|2007.06.27 08:10
|close
|2208
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5917
|-135.26
|141840.58
|4419
|2007.06.27 08:10
|sell
|2210
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|4420
|2007.06.27 08:40
|sell
|2211
|1.00
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|4421
|2007.06.27 08:59
|t/p
|2211
|1.00
|1.5957
|0.0000
|1.5957
|169.08
|142009.66
|4422
|2007.06.27 08:59
|close
|2210
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5927
|-42.27
|141967.39
|4423
|2007.06.27 08:59
|sell
|2212
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|4424
|2007.06.27 09:30
|sell
|2213
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5954
|4425
|2007.06.27 10:30
|sell
|2214
|2.00
|1.5997
|0.0000
|1.5977
|4426
|2007.06.27 11:10
|sell
|2215
|4.00
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|4427
|2007.06.27 11:30
|t/p
|2215
|4.00
|1.5997
|0.0000
|1.5997
|676.32
|142643.71
|4428
|2007.06.27 11:30
|close
|2214
|2.00
|1.5990
|0.0000
|1.5977
|118.36
|142762.07
|4429
|2007.06.27 11:30
|close
|2213
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.5954
|-135.26
|142626.81
|4430
|2007.06.27 11:30
|close
|2212
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.5926
|-371.98
|142254.83
|4431
|2007.06.27 11:30
|sell
|2216
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|4432
|2007.06.27 11:40
|sell
|2217
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|4433
|2007.06.27 11:59
|t/p
|2217
|1.00
|1.6011
|0.0000
|1.6011
|169.08
|142423.91
|4434
|2007.06.27 11:59
|close
|2216
|1.00
|1.6010
|0.0000
|1.5964
|-219.80
|142204.11
|4435
|2007.06.27 11:59
|sell
|2218
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.5984
|4436
|2007.06.27 12:20
|t/p
|2218
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|169.08
|142373.19
|4437
|2007.06.27 12:20
|sell
|2219
|1.00
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|4438
|2007.06.27 12:30
|sell
|2220
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.5972
|4439
|2007.06.27 12:59
|close
|2220
|1.00
|1.5975
|0.0000
|1.5972
|143.72
|142516.91
|4440
|2007.06.27 12:59
|close
|2219
|1.00
|1.5975
|0.0000
|1.5945
|-84.54
|142432.37
|4441
|2007.06.27 12:59
|sell
|2221
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5949
|4442
|2007.06.27 15:20
|sell
|2222
|1.00
|1.5996
|0.0000
|1.5976
|4443
|2007.06.27 15:30
|t/p
|2222
|1.00
|1.5976
|0.0000
|1.5976
|169.08
|142601.45
|4444
|2007.06.27 15:30
|close
|2221
|1.00
|1.5968
|0.0000
|1.5949
|8.46
|142609.91
|4445
|2007.06.27 15:30
|sell
|2223
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|4446
|2007.06.27 15:59
|sell
|2224
|1.00
|1.5996
|0.0000
|1.5976
|4447
|2007.06.27 16:10
|sell
|2225
|2.00
|1.6040
|0.0000
|1.6020
|4448
|2007.06.27 16:20
|t/p
|2225
|2.00
|1.6020
|0.0000
|1.6020
|338.16
|142948.07
|4449
|2007.06.27 16:20
|close
|2224
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5976
|-93.00
|142855.07
|4450
|2007.06.27 16:20
|close
|2223
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5942
|-380.43
|142474.64
|4451
|2007.06.27 16:20
|sell
|2226
|1.00
|1.6001
|0.0000
|1.5981
|4452
|2007.06.27 16:59
|sell
|2227
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|4453
|2007.06.27 19:20
|sell
|2228
|2.00
|1.6067
|0.0000
|1.6047
|4454
|2007.06.27 19:30
|sell
|2229
|4.00
|1.6087
|0.0000
|1.6067
|4455
|2007.06.27 20:10
|t/p
|2229
|4.00
|1.6067
|0.0000
|1.6067
|676.32
|143150.96
|4456
|2007.06.27 20:10
|close
|2228
|2.00
|1.6061
|0.0000
|1.6047
|101.45
|143252.41
|4457
|2007.06.27 20:10
|close
|2227
|1.00
|1.6061
|0.0000
|1.6014
|-228.25
|143024.16
|4458
|2007.06.27 20:10
|close
|2226
|1.00
|1.6061
|0.0000
|1.5981
|-507.24
|142516.92
|4459
|2007.06.27 20:10
|sell
|2230
|1.00
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|4460
|2007.06.27 20:40
|sell
|2231
|1.00
|1.6080
|0.0000
|1.6060
|4461
|2007.06.27 21:10
|t/p
|2231
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.6060
|169.08
|142686.00
|4462
|2007.06.27 21:10
|close
|2230
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6035
|42.27
|142728.27
|4463
|2007.06.27 21:10
|sell
|2232
|1.00
|1.6044
|0.0000
|1.6024
|4464
|2007.06.27 21:40
|sell
|2233
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|4465
|2007.06.27 22:10
|t/p
|2233
|1.00
|1.6048
|0.0000
|1.6048
|169.08
|142897.35
|4466
|2007.06.27 22:10
|close
|2232
|1.00
|1.6040
|0.0000
|1.6024
|33.82
|142931.17
|4467
|2007.06.27 22:10
|sell
|2234
|1.00
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|4468
|2007.06.28 01:30
|t/p
|2234
|1.00
|1.6014
|0.0000
|1.6014
|179.98
|143111.16
|4469
|2007.06.28 01:30
|sell
|2235
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|4470
|2007.06.28 02:10
|sell
|2236
|1.00
|1.6032
|0.0000
|1.6012
|4471
|2007.06.28 02:40
|t/p
|2236
|1.00
|1.6012
|0.0000
|1.6012
|169.08
|143280.24
|4472
|2007.06.28 02:40
|close
|2235
|1.00
|1.6000
|0.0000
|1.5987
|59.18
|143339.42
|4473
|2007.06.28 02:40
|sell
|2237
|1.00
|1.5994
|0.0000
|1.5974
|4474
|2007.06.28 03:10
|sell
|2238
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|4475
|2007.06.28 03:40
|close
|2238
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.6011
|152.17
|143491.59
|4476
|2007.06.28 03:40
|close
|2237
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.5974
|-160.62
|143330.97
|4477
|2007.06.28 03:40
|sell
|2239
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|4478
|2007.06.28 06:40
|t/p
|2239
|1.00
|1.5987
|0.0000
|1.5987
|169.08
|143500.05
|4479
|2007.06.28 06:40
|sell
|2240
|1.00
|1.5981
|0.0000
|1.5961
|4480
|2007.06.28 08:40
|t/p
|2240
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5961
|169.08
|143669.13
|4481
|2007.06.28 08:40
|sell
|2241
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|4482
|2007.06.28 09:10
|sell
|2242
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|4483
|2007.06.28 09:30
|t/p
|2242
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5947
|169.08
|143838.21
|4484
|2007.06.28 09:30
|close
|2241
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|0.00
|143838.21
|4485
|2007.06.28 09:30
|sell
|2243
|1.00
|1.5934
|0.0000
|1.5914
|4486
|2007.06.28 13:40
|t/p
|2243
|1.00
|1.5914
|0.0000
|1.5914
|169.08
|144007.29
|4487
|2007.06.28 13:40
|sell
|2244
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|4488
|2007.06.28 19:20
|close
|2244
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5886
|143.71
|144151.00
|4489
|2007.06.28 19:20
|sell
|2245
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4490
|2007.06.28 20:30
|sell
|2246
|1.00
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|4491
|2007.06.28 20:40
|t/p
|2246
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5883
|169.08
|144320.08
|4492
|2007.06.28 20:40
|close
|2245
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5863
|16.91
|144336.99
|4493
|2007.06.28 20:40
|sell
|2247
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|4494
|2007.06.28 22:10
|sell
|2248
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5875
|4495
|2007.06.28 22:40
|close
|2248
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5875
|143.72
|144480.71
|4496
|2007.06.28 22:40
|close
|2247
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5855
|-25.36
|144455.35
|4497
|2007.06.28 22:40
|sell
|2249
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4498
|2007.06.28 22:59
|sell
|2250
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|4499
|2007.06.28 23:30
|t/p
|2250
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|169.08
|144624.43
|4500
|2007.06.28 23:30
|close
|2249
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|0.00
|144624.43
|4501
|2007.06.28 23:30
|sell
|2251
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|4502
|2007.06.29 00:40
|sell
|2252
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|4503
|2007.06.29 02:10
|t/p
|2252
|1.00
|1.5866
|0.0000
|1.5866
|169.08
|144793.51
|4504
|2007.06.29 02:10
|close
|2251
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5846
|45.90
|144839.41
|4505
|2007.06.29 02:10
|sell
|2253
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4506
|2007.06.29 04:40
|t/p
|2253
|1.00
|1.5835
|0.0000
|1.5835
|169.08
|145008.49
|4507
|2007.06.29 04:40
|sell
|2254
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5809
|4508
|2007.06.29 06:10
|sell
|2255
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|4509
|2007.06.29 07:40
|t/p
|2255
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.5830
|169.08
|145177.57
|4510
|2007.06.29 07:40
|close
|2254
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5809
|33.82
|145211.39
|4511
|2007.06.29 07:40
|sell
|2256
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|4512
|2007.06.29 07:59
|sell
|2257
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4513
|2007.06.29 08:20
|t/p
|2257
|1.00
|1.5822
|0.0000
|1.5822
|169.08
|145380.47
|4514
|2007.06.29 08:20
|close
|2256
|1.00
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|0.00
|145380.47
|4515
|2007.06.29 08:20
|sell
|2258
|1.00
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|4516
|2007.06.29 10:20
|sell
|2259
|1.00
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|4517
|2007.06.29 10:40
|close
|2259
|1.00
|1.5817
|0.0000
|1.5814
|143.72
|145524.19
|4518
|2007.06.29 10:40
|close
|2258
|1.00
|1.5817
|0.0000
|1.5793
|-33.82
|145490.37
|4519
|2007.06.29 10:40
|sell
|2260
|1.00
|1.5811
|0.0000
|1.5791
|4520
|2007.06.29 10:59
|sell
|2261
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4521
|2007.06.29 11:10
|sell
|2262
|2.00
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|4522
|2007.06.29 11:30
|t/p
|2262
|2.00
|1.5841
|0.0000
|1.5841
|338.16
|145828.53
|4523
|2007.06.29 11:30
|close
|2261
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5816
|-25.37
|145803.16
|4524
|2007.06.29 11:30
|close
|2260
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5791
|-236.72
|145566.44
|4525
|2007.06.29 11:30
|sell
|2263
|1.00
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|4526
|2007.06.29 11:59
|sell
|2264
|1.00
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|4527
|2007.06.29 12:20
|close
|2264
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5840
|152.17
|145718.61
|4528
|2007.06.29 12:20
|close
|2263
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5813
|-76.09
|145642.52
|4529
|2007.06.29 12:20
|sell
|2265
|1.00
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|4530
|2007.06.29 12:40
|sell
|2266
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|4531
|2007.06.29 13:40
|sell
|2267
|2.00
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|4532
|2007.06.29 16:59
|sell
|2268
|4.00
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|4533
|2007.06.29 19:20
|sell
|2269
|8.00
|1.5929
|0.0000
|1.5909
|4534
|2007.06.29 20:30
|sell
|2270
|16.00
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|4535
|2007.07.01 23:10
|t/p
|2267
|2.00
|1.5865
|0.0000
|1.5865
|338.16
|145980.68
|4536
|2007.07.01 23:10
|t/p
|2268
|4.00
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|676.32
|146657.00
|4537
|2007.07.01 23:10
|t/p
|2269
|8.00
|1.5909
|0.0000
|1.5909
|1352.64
|148009.64
|4538
|2007.07.01 23:10
|t/p
|2270
|16.00
|1.5938
|0.0000
|1.5938
|2705.28
|150714.92
|4539
|2007.07.01 23:10
|close
|2266
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|0.00
|150714.92
|4540
|2007.07.01 23:10
|close
|2265
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5816
|-211.35
|150503.57
|4541
|2007.07.01 23:10
|sell
|2271
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4542
|2007.07.01 23:30
|sell
|2272
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5925
|4543
|2007.07.01 23:59
|t/p
|2272
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5925
|169.08
|150672.65
|4544
|2007.07.01 23:59
|close
|2271
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5835
|-287.44
|150385.21
|4545
|2007.07.01 23:59
|sell
|2273
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4546
|2007.07.02 00:20
|sell
|2274
|1.00
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|4547
|2007.07.02 01:20
|sell
|2275
|2.00
|1.5929
|0.0000
|1.5909
|4548
|2007.07.02 01:40
|t/p
|2275
|2.00
|1.5909
|0.0000
|1.5909
|338.16
|150723.37
|4549
|2007.07.02 01:40
|close
|2274
|1.00
|1.5903
|0.0000
|1.5886
|25.36
|150748.73
|4550
|2007.07.02 01:40
|close
|2273
|1.00
|1.5903
|0.0000
|1.5863
|-165.45
|150583.28
|4551
|2007.07.02 01:40
|sell
|2276
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|4552
|2007.07.02 01:59
|sell
|2277
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|4553
|2007.07.02 02:30
|t/p
|2277
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|169.08
|150752.36
|4554
|2007.07.02 02:30
|close
|2276
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5877
|-8.45
|150743.91
|4555
|2007.07.02 02:30
|sell
|2278
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|4556
|2007.07.02 07:20
|close
|2278
|1.00
|1.5873
|0.0000
|1.5872
|160.63
|150904.54
|4557
|2007.07.02 07:20
|sell
|2279
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4558
|2007.07.02 08:30
|sell
|2280
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|4559
|2007.07.02 08:59
|t/p
|2280
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5869
|169.08
|151073.62
|4560
|2007.07.02 08:59
|close
|2279
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|0.00
|151073.62
|4561
|2007.07.02 08:59
|sell
|2281
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|4562
|2007.07.02 09:40
|close
|2281
|1.00
|1.5843
|0.0000
|1.5841
|152.17
|151225.79
|4563
|2007.07.02 09:40
|sell
|2282
|1.00
|1.5837
|0.0000
|1.5817
|4564
|2007.07.02 09:59
|sell
|2283
|1.00
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|4565
|2007.07.02 11:10
|sell
|2284
|2.00
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|4566
|2007.07.02 11:30
|close
|2284
|2.00
|1.5874
|0.0000
|1.5871
|287.44
|151513.23
|4567
|2007.07.02 11:30
|close
|2283
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5849
|-42.27
|151470.96
|4568
|2007.07.02 11:30
|close
|2282
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5817
|-312.80
|151158.16
|4569
|2007.07.02 11:30
|sell
|2285
|1.00
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|4570
|2007.07.02 12:30
|sell
|2286
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|4571
|2007.07.02 13:10
|t/p
|2286
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|169.08
|151327.24
|4572
|2007.07.02 13:10
|close
|2285
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5848
|50.72
|151377.96
|4573
|2007.07.02 13:10
|sell
|2287
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4574
|2007.07.02 14:30
|sell
|2288
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|4575
|2007.07.02 14:40
|t/p
|2288
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5864
|169.08
|151547.04
|4576
|2007.07.02 14:40
|close
|2287
|1.00
|1.5859
|0.0000
|1.5836
|-25.37
|151521.67
|4577
|2007.07.02 14:40
|sell
|2289
|1.00
|1.5853
|0.0000
|1.5833
|4578
|2007.07.02 14:59
|sell
|2290
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4579
|2007.07.02 15:40
|t/p
|2290
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|169.08
|151690.75
|4580
|2007.07.02 15:40
|close
|2289
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5833
|-67.63
|151623.12
|4581
|2007.07.02 15:40
|sell
|2291
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4582
|2007.07.02 16:40
|sell
|2292
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4583
|2007.07.02 17:10
|close
|2292
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5860
|152.17
|151775.29
|4584
|2007.07.02 17:10
|close
|2291
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5835
|-59.18
|151716.11
|4585
|2007.07.02 17:10
|sell
|2293
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4586
|2007.07.02 17:30
|sell
|2294
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4587
|2007.07.02 17:59
|t/p
|2294
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|169.08
|151885.19
|4588
|2007.07.02 17:59
|close
|2293
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|0.00
|151885.19
|4589
|2007.07.02 17:59
|sell
|2295
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|4590
|2007.07.02 18:20
|sell
|2296
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|4591
|2007.07.02 19:40
|t/p
|2296
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5861
|169.08
|152054.27
|4592
|2007.07.02 19:40
|close
|2295
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5830
|16.91
|152071.18
|4593
|2007.07.02 19:40
|sell
|2297
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4594
|2007.07.02 22:20
|sell
|2298
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|4595
|2007.07.03 03:59
|sell
|2299
|2.00
|1.5911
|0.0000
|1.5891
|4596
|2007.07.03 05:10
|t/p
|2299
|2.00
|1.5891
|0.0000
|1.5891
|338.16
|152409.34
|4597
|2007.07.03 05:10
|close
|2298
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5847
|-190.81
|152218.54
|4598
|2007.07.03 05:10
|close
|2297
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5822
|-402.16
|151816.38
|4599
|2007.07.03 05:10
|sell
|2300
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|4600
|2007.07.03 06:30
|sell
|2301
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.5890
|4601
|2007.07.03 08:30
|close
|2301
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5890
|152.17
|151968.55
|4602
|2007.07.03 08:30
|close
|2300
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5864
|-67.63
|151900.92
|4603
|2007.07.03 08:30
|sell
|2302
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|4604
|2007.07.03 09:30
|sell
|2303
|1.00
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|4605
|2007.07.03 09:40
|t/p
|2303
|1.00
|1.5889
|0.0000
|1.5889
|169.08
|152070.00
|4606
|2007.07.03 09:40
|close
|2302
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5866
|16.90
|152086.90
|4607
|2007.07.03 09:40
|sell
|2304
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|4608
|2007.07.03 14:30
|sell
|2305
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|4609
|2007.07.03 14:40
|t/p
|2305
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|169.08
|152255.98
|4610
|2007.07.03 14:40
|close
|2304
|1.00
|1.5896
|0.0000
|1.5858
|-152.17
|152103.81
|4611
|2007.07.03 14:40
|sell
|2306
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|4612
|2007.07.03 14:59
|sell
|2307
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|4613
|2007.07.03 16:20
|t/p
|2307
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|169.08
|152272.89
|4614
|2007.07.03 16:20
|close
|2306
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5870
|-76.09
|152196.80
|4615
|2007.07.03 16:20
|sell
|2308
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|4616
|2007.07.03 16:40
|sell
|2309
|1.00
|1.5924
|0.0000
|1.5904
|4617
|2007.07.04 01:10
|t/p
|2309
|1.00
|1.5904
|0.0000
|1.5904
|172.71
|152369.51
|4618
|2007.07.04 01:10
|close
|2308
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5873
|-47.10
|152322.42
|4619
|2007.07.04 01:10
|sell
|2310
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|4620
|2007.07.04 01:30
|sell
|2311
|1.00
|1.5920
|0.0000
|1.5900
|4621
|2007.07.04 03:30
|t/p
|2311
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5900
|169.08
|152491.50
|4622
|2007.07.04 03:30
|close
|2310
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5873
|59.18
|152550.68
|4623
|2007.07.04 03:30
|sell
|2312
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4624
|2007.07.04 03:40
|sell
|2313
|1.00
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|4625
|2007.07.04 04:20
|close
|2313
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5887
|143.72
|152694.40
|4626
|2007.07.04 04:20
|close
|2312
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5860
|-84.54
|152609.86
|4627
|2007.07.04 04:20
|sell
|2314
|1.00
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|4628
|2007.07.04 17:40
|close
|2314
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5864
|143.72
|152753.58
|4629
|2007.07.04 17:40
|sell
|2315
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|4630
|2007.07.04 18:10
|sell
|2316
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|4631
|2007.07.05 00:10
|close
|2316
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5862
|171.53
|152925.11
|4632
|2007.07.05 00:10
|close
|2315
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5841
|-6.01
|152919.10
|4633
|2007.07.05 00:10
|sell
|2317
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|4634
|2007.07.05 01:10
|sell
|2318
|1.00
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|4635
|2007.07.05 13:10
|close
|2318
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5861
|152.17
|153071.27
|4636
|2007.07.05 13:10
|close
|2317
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5837
|-50.72
|153020.55
|4637
|2007.07.05 13:10
|sell
|2319
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|4638
|2007.07.05 13:20
|sell
|2320
|1.00
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|4639
|2007.07.05 14:10
|t/p
|2320
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5858
|169.08
|153189.63
|4640
|2007.07.05 14:10
|close
|2319
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5837
|76.09
|153265.72
|4641
|2007.07.05 14:10
|sell
|2321
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|4642
|2007.07.05 14:20
|sell
|2322
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|4643
|2007.07.05 15:40
|t/p
|2322
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|169.08
|153434.80
|4644
|2007.07.05 15:40
|close
|2321
|1.00
|1.5865
|0.0000
|1.5822
|-194.44
|153240.36
|4645
|2007.07.05 15:40
|sell
|2323
|1.00
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|4646
|2007.07.05 18:10
|sell
|2324
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4647
|2007.07.06 03:30
|close
|2324
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5860
|155.80
|153396.16
|4648
|2007.07.06 03:30
|close
|2323
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5839
|-21.73
|153374.43
|4649
|2007.07.06 03:30
|sell
|2325
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4650
|2007.07.06 14:20
|sell
|2326
|1.00
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|4651
|2007.07.06 14:30
|t/p
|2326
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5857
|169.08
|153543.51
|4652
|2007.07.06 14:30
|close
|2325
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5836
|-8.46
|153535.05
|4653
|2007.07.06 14:30
|sell
|2327
|1.00
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|4654
|2007.07.06 14:40
|sell
|2328
|1.00
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|4655
|2007.07.06 15:20
|close
|2328
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5860
|152.17
|153687.22
|4656
|2007.07.06 15:20
|close
|2327
|1.00
|1.5862
|0.0000
|1.5831
|-93.00
|153594.22
|4657
|2007.07.06 15:20
|sell
|2329
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|4658
|2007.07.06 15:30
|sell
|2330
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|4659
|2007.07.06 16:10
|t/p
|2330
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|169.08
|153763.30
|4660
|2007.07.06 16:10
|close
|2329
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5836
|-42.27
|153721.03
|4661
|2007.07.06 16:10
|sell
|2331
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4662
|2007.07.06 16:20
|sell
|2332
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|4663
|2007.07.06 17:30
|sell
|2333
|2.00
|1.5902
|0.0000
|1.5882
|4664
|2007.07.06 21:40
|t/p
|2333
|2.00
|1.5882
|0.0000
|1.5882
|338.16
|154059.19
|4665
|2007.07.06 21:40
|close
|2332
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5856
|-50.73
|154008.46
|4666
|2007.07.06 21:40
|close
|2331
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5835
|-228.26
|153780.20
|4667
|2007.07.06 21:40
|sell
|2334
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|4668
|2007.07.09 07:59
|t/p
|2334
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5856
|172.71
|153952.92
|4669
|2007.07.09 07:59
|sell
|2335
|1.00
|1.5848
|0.0000
|1.5828
|4670
|2007.07.09 08:20
|sell
|2336
|1.00
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|4671
|2007.07.09 08:40
|t/p
|2336
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5857
|169.08
|154122.00
|4672
|2007.07.09 08:40
|close
|2335
|1.00
|1.5851
|0.0000
|1.5828
|-25.36
|154096.64
|4673
|2007.07.09 08:40
|sell
|2337
|1.00
|1.5845
|0.0000
|1.5825
|4674
|2007.07.09 11:40
|close
|2337
|1.00
|1.5827
|0.0000
|1.5825
|152.17
|154248.81
|4675
|2007.07.09 11:40
|sell
|2338
|1.00
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|4676
|2007.07.09 15:30
|sell
|2339
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|4677
|2007.07.10 02:30
|close
|2339
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5826
|147.34
|154396.15
|4678
|2007.07.10 02:30
|close
|2338
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5801
|-64.01
|154332.14
|4679
|2007.07.10 02:30
|sell
|2340
|1.00
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|4680
|2007.07.10 05:20
|sell
|2341
|1.00
|1.5847
|0.0000
|1.5827
|4681
|2007.07.10 06:10
|sell
|2342
|2.00
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|4682
|2007.07.10 06:30
|t/p
|2342
|2.00
|1.5848
|0.0000
|1.5848
|338.16
|154670.30
|4683
|2007.07.10 06:30
|close
|2341
|1.00
|1.5845
|0.0000
|1.5827
|16.91
|154687.21
|4684
|2007.07.10 06:30
|close
|2340
|1.00
|1.5845
|0.0000
|1.5803
|-185.99
|154501.22
|4685
|2007.07.10 06:30
|sell
|2343
|1.00
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|4686
|2007.07.10 06:40
|sell
|2344
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|4687
|2007.07.10 07:20
|t/p
|2344
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5856
|169.08
|154670.30
|4688
|2007.07.10 07:20
|close
|2343
|1.00
|1.5856
|0.0000
|1.5819
|-143.71
|154526.59
|4689
|2007.07.10 07:20
|sell
|2345
|1.00
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|4690
|2007.07.10 07:30
|sell
|2346
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|4691
|2007.07.10 15:10
|sell
|2347
|2.00
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|4692
|2007.07.10 15:30
|t/p
|2347
|2.00
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|338.16
|154864.75
|4693
|2007.07.10 15:30
|close
|2346
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5850
|-101.45
|154763.30
|4694
|2007.07.10 15:30
|close
|2345
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5830
|-270.53
|154492.77
|4695
|2007.07.10 15:30
|sell
|2348
|1.00
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|4696
|2007.07.10 15:40
|sell
|2349
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|4697
|2007.07.10 17:10
|t/p
|2349
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5917
|169.08
|154661.85
|4698
|2007.07.10 17:10
|close
|2348
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5856
|-101.45
|154560.40
|4699
|2007.07.10 17:10
|sell
|2350
|1.00
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|4700
|2007.07.10 17:40
|sell
|2351
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|4701
|2007.07.10 18:10
|t/p
|2351
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|169.08
|154729.48
|4702
|2007.07.10 18:10
|close
|2350
|1.00
|1.5902
|0.0000
|1.5862
|-169.08
|154560.40
|4703
|2007.07.10 18:10
|sell
|2352
|1.00
|1.5896
|0.0000
|1.5876
|4704
|2007.07.10 18:30
|sell
|2353
|1.00
|1.5916
|0.0000
|1.5896
|4705
|2007.07.10 19:10
|t/p
|2353
|1.00
|1.5896
|0.0000
|1.5896
|169.08
|154729.48
|4706
|2007.07.10 19:10
|close
|2352
|1.00
|1.5893
|0.0000
|1.5876
|25.36
|154754.84
|4707
|2007.07.10 19:10
|sell
|2354
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|4708
|2007.07.10 19:20
|sell
|2355
|1.00
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|4709
|2007.07.10 21:10
|sell
|2356
|2.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|4710
|2007.07.10 21:30
|close
|2356
|2.00
|1.5923
|0.0000
|1.5920
|287.44
|155042.28
|4711
|2007.07.10 21:30
|close
|2355
|1.00
|1.5923
|0.0000
|1.5888
|-126.81
|154915.47
|4712
|2007.07.10 21:30
|close
|2354
|1.00
|1.5923
|0.0000
|1.5867
|-304.34
|154611.13
|4713
|2007.07.10 21:30
|sell
|2357
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5897
|4714
|2007.07.10 21:59
|sell
|2358
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|4715
|2007.07.10 23:30
|sell
|2359
|2.00
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|4716
|2007.07.10 23:40
|sell
|2360
|4.00
|1.5999
|0.0000
|1.5979
|4717
|2007.07.11 00:30
|sell
|2361
|8.00
|1.6043
|0.0000
|1.6023
|4718
|2007.07.11 00:59
|t/p
|2361
|8.00
|1.6023
|0.0000
|1.6023
|1352.64
|155963.77
|4719
|2007.07.11 00:59
|close
|2360
|4.00
|1.6020
|0.0000
|1.5979
|-695.61
|155268.17
|4720
|2007.07.11 00:59
|close
|2359
|2.00
|1.6020
|0.0000
|1.5945
|-922.67
|154345.50
|4721
|2007.07.11 00:59
|close
|2358
|1.00
|1.6020
|0.0000
|1.5918
|-689.60
|153655.90
|4722
|2007.07.11 00:59
|close
|2357
|1.00
|1.6020
|0.0000
|1.5897
|-867.13
|152788.77
|4723
|2007.07.11 00:59
|sell
|2362
|1.00
|1.6014
|0.0000
|1.5994
|4724
|2007.07.11 01:10
|t/p
|2362
|1.00
|1.5994
|0.0000
|1.5994
|169.08
|152957.85
|4725
|2007.07.11 01:10
|buy
|2363
|1.00
|1.5964
|0.0000
|1.5984
|4726
|2007.07.11 01:40
|t/p
|2363
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|169.04
|153126.89
|4727
|2007.07.11 01:40
|buy
|2364
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.6041
|4728
|2007.07.11 01:59
|buy
|2365
|1.00
|1.5972
|0.0000
|1.5992
|4729
|2007.07.11 08:10
|t/p
|2365
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.5992
|169.04
|153295.93
|4730
|2007.07.11 08:10
|close
|2364
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.6041
|-245.11
|153050.82
|4731
|2007.07.11 08:20
|sell
|2366
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|4732
|2007.07.11 08:30
|sell
|2367
|1.00
|1.6005
|0.0000
|1.5985
|4733
|2007.07.11 09:10
|t/p
|2367
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5985
|169.08
|153219.90
|4734
|2007.07.11 09:10
|close
|2366
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5942
|-101.45
|153118.45
|4735
|2007.07.11 09:10
|sell
|2368
|1.00
|1.5968
|0.0000
|1.5948
|4736
|2007.07.11 09:20
|sell
|2369
|1.00
|1.6002
|0.0000
|1.5982
|4737
|2007.07.11 09:59
|t/p
|2369
|1.00
|1.5982
|0.0000
|1.5982
|169.08
|153287.53
|4738
|2007.07.11 09:59
|close
|2368
|1.00
|1.5977
|0.0000
|1.5948
|-76.09
|153211.44
|4739
|2007.07.11 09:59
|sell
|2370
|1.00
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|4740
|2007.07.11 12:40
|t/p
|2370
|1.00
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|169.08
|153380.52
|4741
|2007.07.11 12:40
|sell
|2371
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5923
|4742
|2007.07.11 13:10
|sell
|2372
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5965
|4743
|2007.07.11 13:30
|t/p
|2372
|1.00
|1.5965
|0.0000
|1.5965
|169.08
|153549.60
|4744
|2007.07.11 13:30
|close
|2371
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5923
|-160.63
|153388.97
|4745
|2007.07.11 13:30
|sell
|2373
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5936
|4746
|2007.07.11 13:59
|sell
|2374
|1.00
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|4747
|2007.07.11 14:20
|t/p
|2374
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5959
|169.08
|153558.05
|4748
|2007.07.11 14:20
|close
|2373
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5936
|101.44
|153659.49
|4749
|2007.07.11 14:20
|sell
|2375
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|4750
|2007.07.11 16:30
|sell
|2376
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5941
|4751
|2007.07.11 16:40
|t/p
|2376
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5941
|169.08
|153828.57
|4752
|2007.07.11 16:40
|close
|2375
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|0.00
|153828.57
|4753
|2007.07.11 16:40
|sell
|2377
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|4754
|2007.07.11 16:59
|sell
|2378
|1.00
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|4755
|2007.07.11 18:10
|sell
|2379
|2.00
|1.5980
|0.0000
|1.5960
|4756
|2007.07.11 18:20
|close
|2379
|2.00
|1.5962
|0.0000
|1.5960
|304.34
|154132.91
|4757
|2007.07.11 18:20
|close
|2378
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5934
|-67.63
|154065.28
|4758
|2007.07.11 18:20
|close
|2377
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5912
|-253.62
|153811.66
|4759
|2007.07.11 18:20
|sell
|2380
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5936
|4760
|2007.07.11 20:40
|sell
|2381
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5958
|4761
|2007.07.11 21:10
|t/p
|2381
|1.00
|1.5958
|0.0000
|1.5958
|169.08
|153980.74
|4762
|2007.07.11 21:10
|close
|2380
|1.00
|1.5955
|0.0000
|1.5936
|8.45
|153989.19
|4763
|2007.07.11 21:10
|sell
|2382
|1.00
|1.5949
|0.0000
|1.5929
|4764
|2007.07.11 21:20
|sell
|2383
|1.00
|1.5970
|0.0000
|1.5950
|4765
|2007.07.11 22:10
|t/p
|2383
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5950
|169.08
|154158.27
|4766
|2007.07.11 22:10
|close
|2382
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5929
|-8.45
|154149.82
|4767
|2007.07.11 22:10
|sell
|2384
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5924
|4768
|2007.07.11 23:20
|t/p
|2384
|1.00
|1.5924
|0.0000
|1.5924
|169.08
|154318.90
|4769
|2007.07.11 23:20
|sell
|2385
|1.00
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|4770
|2007.07.11 23:30
|sell
|2386
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5909
|4771
|2007.07.11 23:40
|close
|2386
|1.00
|1.5911
|0.0000
|1.5909
|152.18
|154471.08
|4772
|2007.07.11 23:40
|close
|2385
|1.00
|1.5911
|0.0000
|1.5881
|-84.54
|154386.54
|4773
|2007.07.11 23:40
|sell
|2387
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5885
|4774
|2007.07.12 00:10
|sell
|2388
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|4775
|2007.07.12 01:10
|sell
|2389
|2.00
|1.5952
|0.0000
|1.5932
|4776
|2007.07.12 02:30
|t/p
|2389
|2.00
|1.5932
|0.0000
|1.5932
|338.16
|154724.70
|4777
|2007.07.12 02:30
|close
|2388
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|0.00
|154724.70
|4778
|2007.07.12 02:30
|close
|2387
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5885
|-217.36
|154507.34
|4779
|2007.07.12 02:30
|sell
|2390
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|4780
|2007.07.12 03:40
|sell
|2391
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|4781
|2007.07.12 06:20
|close
|2391
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5947
|143.72
|154651.06
|4782
|2007.07.12 06:20
|close
|2390
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5906
|-202.90
|154448.16
|4783
|2007.07.12 06:20
|sell
|2392
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5924
|4784
|2007.07.12 07:20
|sell
|2393
|1.00
|1.5976
|0.0000
|1.5956
|4785
|2007.07.12 09:40
|sell
|2394
|2.00
|1.5997
|0.0000
|1.5977
|4786
|2007.07.12 10:10
|close
|2394
|2.00
|1.5980
|0.0000
|1.5977
|287.44
|154735.60
|4787
|2007.07.12 10:10
|close
|2393
|1.00
|1.5980
|0.0000
|1.5956
|-33.82
|154701.78
|4788
|2007.07.12 10:10
|close
|2392
|1.00
|1.5980
|0.0000
|1.5924
|-304.34
|154397.44
|4789
|2007.07.12 10:10
|sell
|2395
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5954
|4790
|2007.07.12 14:30
|t/p
|2395
|1.00
|1.5954
|0.0000
|1.5954
|169.08
|154566.52
|4791
|2007.07.12 14:30
|sell
|2396
|1.00
|1.5948
|0.0000
|1.5928
|4792
|2007.07.12 14:40
|sell
|2397
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|4793
|2007.07.12 14:59
|t/p
|2397
|1.00
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|169.08
|154735.60
|4794
|2007.07.12 14:59
|close
|2396
|1.00
|1.5955
|0.0000
|1.5928
|-59.18
|154676.42
|4795
|2007.07.12 14:59
|sell
|2398
|1.00
|1.5949
|0.0000
|1.5929
|4796
|2007.07.12 16:40
|close
|2398
|1.00
|1.5930
|0.0000
|1.5929
|160.63
|154837.05
|4797
|2007.07.12 16:40
|sell
|2399
|1.00
|1.5924
|0.0000
|1.5904
|4798
|2007.07.12 17:10
|sell
|2400
|1.00
|1.5948
|0.0000
|1.5928
|4799
|2007.07.12 17:40
|t/p
|2400
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5928
|169.08
|155006.13
|4800
|2007.07.12 17:40
|close
|2399
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5904
|-33.81
|154972.32
|4801
|2007.07.12 17:40
|sell
|2401
|1.00
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|4802
|2007.07.12 17:59
|sell
|2402
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5923
|4803
|2007.07.12 20:20
|t/p
|2402
|1.00
|1.5923
|0.0000
|1.5923
|169.08
|155141.40
|4804
|2007.07.12 20:20
|close
|2401
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5902
|8.46
|155149.86
|4805
|2007.07.12 20:20
|sell
|2403
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|4806
|2007.07.12 20:30
|sell
|2404
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|4807
|2007.07.12 22:40
|t/p
|2404
|1.00
|1.5917
|0.0000
|1.5917
|169.08
|155318.94
|4808
|2007.07.12 22:40
|close
|2403
|1.00
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|0.00
|155318.94
|4809
|2007.07.12 22:40
|sell
|2405
|1.00
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|4810
|2007.07.13 00:59
|close
|2405
|1.00
|1.5892
|0.0000
|1.5889
|147.35
|155466.30
|4811
|2007.07.13 00:59
|sell
|2406
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|4812
|2007.07.13 02:10
|sell
|2407
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|4813
|2007.07.13 02:40
|close
|2407
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5899
|160.63
|155626.93
|4814
|2007.07.13 02:40
|close
|2406
|1.00
|1.5900
|0.0000
|1.5866
|-118.36
|155508.57
|4815
|2007.07.13 02:40
|sell
|2408
|1.00
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|4816
|2007.07.13 08:20
|t/p
|2408
|1.00
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|169.08
|155677.65
|4817
|2007.07.13 08:20
|sell
|2409
|1.00
|1.5863
|0.0000
|1.5843
|4818
|2007.07.13 08:40
|sell
|2410
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|4819
|2007.07.13 09:10
|t/p
|2410
|1.00
|1.5867
|0.0000
|1.5867
|169.08
|155846.73
|4820
|2007.07.13 09:10
|close
|2409
|1.00
|1.5861
|0.0000
|1.5843
|16.91
|155863.64
|4821
|2007.07.13 09:10
|sell
|2411
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|4822
|2007.07.13 09:30
|sell
|2412
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|4823
|2007.07.13 12:40
|close
|2412
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5855
|152.17
|156015.81
|4824
|2007.07.13 12:40
|close
|2411
|1.00
|1.5857
|0.0000
|1.5835
|-16.91
|155998.90
|4825
|2007.07.13 12:40
|sell
|2413
|1.00
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|4826
|2007.07.13 12:59
|sell
|2414
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4827
|2007.07.13 15:30
|sell
|2415
|2.00
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|4828
|2007.07.13 16:10
|t/p
|2414
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|169.08
|156167.98
|4829
|2007.07.13 16:10
|t/p
|2415
|2.00
|1.5877
|0.0000
|1.5877
|338.16
|156506.14
|4830
|2007.07.13 16:10
|close
|2413
|1.00
|1.5852
|0.0000
|1.5831
|-8.46
|156497.68
|4831
|2007.07.13 16:10
|sell
|2416
|1.00
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|4832
|2007.07.13 16:20
|sell
|2417
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|4833
|2007.07.13 16:30
|sell
|2418
|2.00
|1.5896
|0.0000
|1.5876
|4834
|2007.07.13 16:59
|t/p
|2418
|2.00
|1.5876
|0.0000
|1.5876
|338.16
|156835.84
|4835
|2007.07.13 16:59
|close
|2417
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5852
|67.63
|156903.47
|4836
|2007.07.13 16:59
|close
|2416
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5826
|-152.18
|156751.29
|4837
|2007.07.13 16:59
|sell
|2419
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5838
|4838
|2007.07.13 22:20
|t/p
|2419
|1.00
|1.5838
|0.0000
|1.5838
|169.08
|156920.37
|4839
|2007.07.13 22:20
|sell
|2420
|1.00
|1.5832
|0.0000
|1.5812
|4840
|2007.07.13 22:30
|sell
|2421
|1.00
|1.5854
|0.0000
|1.5834
|4841
|2007.07.13 22:40
|t/p
|2420
|1.00
|1.5812
|0.0000
|1.5812
|169.08
|157089.45
|4842
|2007.07.13 22:40
|t/p
|2421
|1.00
|1.5834
|0.0000
|1.5834
|169.08
|157258.53
|4843
|2007.07.13 22:40
|sell
|2422
|1.00
|1.5806
|0.0000
|1.5786
|4844
|2007.07.15 23:00
|sell
|2423
|1.00
|1.5829
|0.0000
|1.5809
|4845
|2007.07.16 05:20
|t/p
|2423
|1.00
|1.5809
|0.0000
|1.5809
|172.71
|157431.24
|4846
|2007.07.16 05:20
|close
|2422
|1.00
|1.5805
|0.0000
|1.5786
|12.08
|157443.32
|4847
|2007.07.16 05:20
|sell
|2424
|1.00
|1.5799
|0.0000
|1.5779
|4848
|2007.07.16 08:30
|close
|2424
|1.00
|1.5782
|0.0000
|1.5779
|143.72
|157587.04
|4849
|2007.07.16 08:30
|sell
|2425
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5756
|4850
|2007.07.16 10:10
|sell
|2426
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5787
|4851
|2007.07.16 10:30
|t/p
|2426
|1.00
|1.5787
|0.0000
|1.5787
|169.08
|157756.12
|4852
|2007.07.16 10:30
|close
|2425
|1.00
|1.5787
|0.0000
|1.5756
|-93.00
|157663.12
|4853
|2007.07.16 10:30
|sell
|2427
|1.00
|1.5781
|0.0000
|1.5761
|4854
|2007.07.16 13:00
|close
|2427
|1.00
|1.5764
|0.0000
|1.5761
|143.71
|157806.83
|4855
|2007.07.16 13:00
|sell
|2428
|1.00
|1.5758
|0.0000
|1.5738
|4856
|2007.07.16 14:10
|sell
|2429
|1.00
|1.5779
|0.0000
|1.5759
|4857
|2007.07.16 16:40
|sell
|2430
|2.00
|1.5801
|0.0000
|1.5781
|4858
|2007.07.16 18:10
|close
|2430
|2.00
|1.5784
|0.0000
|1.5781
|287.44
|158094.27
|4859
|2007.07.16 18:10
|close
|2429
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5759
|-42.27
|158052.00
|4860
|2007.07.16 18:10
|close
|2428
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5738
|-219.81
|157832.19
|4861
|2007.07.16 18:10
|sell
|2431
|1.00
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|4862
|2007.07.16 18:30
|sell
|2432
|1.00
|1.5802
|0.0000
|1.5782
|4863
|2007.07.17 04:30
|t/p
|2432
|1.00
|1.5782
|0.0000
|1.5782
|172.71
|158004.91
|4864
|2007.07.17 04:30
|close
|2431
|1.00
|1.5781
|0.0000
|1.5758
|-21.73
|157983.18
|4865
|2007.07.17 04:30
|sell
|2433
|1.00
|1.5775
|0.0000
|1.5755
|4866
|2007.07.17 11:40
|close
|2433
|1.00
|1.5757
|0.0000
|1.5755
|152.17
|158135.35
|4867
|2007.07.17 11:40
|sell
|2434
|1.00
|1.5751
|0.0000
|1.5731
|4868
|2007.07.17 12:20
|sell
|2435
|1.00
|1.5771
|0.0000
|1.5751
|4869
|2007.07.17 13:40
|t/p
|2435
|1.00
|1.5751
|0.0000
|1.5751
|169.08
|158304.43
|4870
|2007.07.17 13:40
|close
|2434
|1.00
|1.5740
|0.0000
|1.5731
|92.99
|158397.42
|4871
|2007.07.17 13:40
|sell
|2436
|1.00
|1.5734
|0.0000
|1.5714
|4872
|2007.07.17 14:10
|sell
|2437
|1.00
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|4873
|2007.07.17 14:30
|t/p
|2437
|1.00
|1.5758
|0.0000
|1.5758
|169.08
|158566.50
|4874
|2007.07.17 14:30
|close
|2436
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5714
|-169.08
|158397.42
|4875
|2007.07.17 14:30
|sell
|2438
|1.00
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|4876
|2007.07.17 14:59
|sell
|2439
|1.00
|1.5773
|0.0000
|1.5753
|4877
|2007.07.17 20:10
|sell
|2440
|2.00
|1.5797
|0.0000
|1.5777
|4878
|2007.07.18 02:20
|close
|2440
|2.00
|1.5779
|0.0000
|1.5777
|311.62
|158709.04
|4879
|2007.07.18 02:20
|close
|2439
|1.00
|1.5779
|0.0000
|1.5753
|-47.10
|158661.94
|4880
|2007.07.18 02:20
|close
|2438
|1.00
|1.5779
|0.0000
|1.5728
|-258.45
|158403.49
|4881
|2007.07.18 02:20
|sell
|2441
|1.00
|1.5773
|0.0000
|1.5753
|4882
|2007.07.18 02:40
|sell
|2442
|1.00
|1.5802
|0.0000
|1.5782
|4883
|2007.07.18 02:59
|close
|2442
|1.00
|1.5785
|0.0000
|1.5782
|143.72
|158547.21
|4884
|2007.07.18 02:59
|close
|2441
|1.00
|1.5785
|0.0000
|1.5753
|-101.45
|158445.76
|4885
|2007.07.18 02:59
|sell
|2443
|1.00
|1.5779
|0.0000
|1.5759
|4886
|2007.07.18 05:20
|t/p
|2443
|1.00
|1.5759
|0.0000
|1.5759
|169.08
|158614.84
|4887
|2007.07.18 05:20
|sell
|2444
|1.00
|1.5752
|0.0000
|1.5732
|4888
|2007.07.18 08:30
|close
|2444
|1.00
|1.5734
|0.0000
|1.5732
|152.17
|158767.01
|4889
|2007.07.18 08:30
|sell
|2445
|1.00
|1.5728
|0.0000
|1.5708
|4890
|2007.07.18 09:10
|sell
|2446
|1.00
|1.5753
|0.0000
|1.5733
|4891
|2007.07.18 09:20
|close
|2446
|1.00
|1.5734
|0.0000
|1.5733
|160.62
|158927.63
|4892
|2007.07.18 09:20
|close
|2445
|1.00
|1.5734
|0.0000
|1.5708
|-50.73
|158876.90
|4893
|2007.07.18 09:20
|sell
|2447
|1.00
|1.5728
|0.0000
|1.5708
|4894
|2007.07.18 10:20
|sell
|2448
|1.00
|1.5757
|0.0000
|1.5737
|4895
|2007.07.18 10:40
|t/p
|2448
|1.00
|1.5737
|0.0000
|1.5737
|169.08
|159045.98
|4896
|2007.07.18 10:40
|close
|2447
|1.00
|1.5733
|0.0000
|1.5708
|-42.27
|159003.71
|4897
|2007.07.18 10:40
|sell
|2449
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5707
|4898
|2007.07.18 11:10
|sell
|2450
|1.00
|1.5750
|0.0000
|1.5730
|4899
|2007.07.18 13:10
|t/p
|2450
|1.00
|1.5730
|0.0000
|1.5730
|169.08
|159172.79
|4900
|2007.07.18 13:10
|close
|2449
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5707
|93.00
|159265.79
|4901
|2007.07.18 13:10
|sell
|2451
|1.00
|1.5710
|0.0000
|1.5690
|4902
|2007.07.18 13:30
|sell
|2452
|1.00
|1.5755
|0.0000
|1.5735
|4903
|2007.07.18 13:59
|t/p
|2452
|1.00
|1.5735
|0.0000
|1.5735
|169.08
|159434.87
|4904
|2007.07.18 13:59
|close
|2451
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5690
|-16.91
|159417.96
|4905
|2007.07.18 13:59
|sell
|2453
|1.00
|1.5706
|0.0000
|1.5686
|4906
|2007.07.18 14:10
|t/p
|2453
|1.00
|1.5686
|0.0000
|1.5686
|169.08
|159587.04
|4907
|2007.07.18 14:10
|sell
|2454
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5657
|4908
|2007.07.18 14:20
|sell
|2455
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5683
|4909
|2007.07.18 17:10
|sell
|2456
|2.00
|1.5739
|0.0000
|1.5719
|4910
|2007.07.18 17:30
|close
|2456
|2.00
|1.5721
|0.0000
|1.5719
|304.34
|159891.38
|4911
|2007.07.18 17:30
|close
|2455
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5683
|-152.17
|159739.21
|4912
|2007.07.18 17:30
|close
|2454
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5657
|-371.97
|159367.24
|4913
|2007.07.18 17:30
|sell
|2457
|1.00
|1.5715
|0.0000
|1.5695
|4914
|2007.07.18 18:40
|sell
|2458
|1.00
|1.5741
|0.0000
|1.5721
|4915
|2007.07.18 22:10
|t/p
|2458
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5721
|169.08
|159536.32
|4916
|2007.07.18 22:10
|close
|2457
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5695
|-50.72
|159485.60
|4917
|2007.07.18 22:10
|sell
|2459
|1.00
|1.5715
|0.0000
|1.5695
|4918
|2007.07.19 00:00
|sell
|2460
|1.00
|1.5735
|0.0000
|1.5715
|4919
|2007.07.19 07:30
|close
|2460
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5715
|160.63
|159646.23
|4920
|2007.07.19 07:30
|close
|2459
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5695
|2.45
|159648.68
|4921
|2007.07.19 07:30
|sell
|2461
|1.00
|1.5710
|0.0000
|1.5690
|4922
|2007.07.19 09:40
|close
|2461
|1.00
|1.5691
|0.0000
|1.5690
|160.63
|159809.31
|4923
|2007.07.19 09:40
|sell
|2462
|1.00
|1.5685
|0.0000
|1.5665
|4924
|2007.07.19 11:10
|sell
|2463
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.5694
|4925
|2007.07.19 11:40
|close
|2463
|1.00
|1.5697
|0.0000
|1.5694
|143.72
|159953.03
|4926
|2007.07.19 11:40
|close
|2462
|1.00
|1.5697
|0.0000
|1.5665
|-101.45
|159851.58
|4927
|2007.07.19 11:40
|sell
|2464
|1.00
|1.5691
|0.0000
|1.5671
|4928
|2007.07.19 12:10
|sell
|2465
|1.00
|1.5717
|0.0000
|1.5697
|4929
|2007.07.19 16:10
|close
|2465
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5697
|152.17
|160003.75
|4930
|2007.07.19 16:10
|close
|2464
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5671
|-67.64
|159936.11
|4931
|2007.07.19 16:10
|sell
|2466
|1.00
|1.5693
|0.0000
|1.5673
|4932
|2007.07.19 16:40
|sell
|2467
|1.00
|1.5713
|0.0000
|1.5693
|4933
|2007.07.19 17:20
|close
|2467
|1.00
|1.5694
|0.0000
|1.5693
|160.62
|160096.73
|4934
|2007.07.19 17:20
|close
|2466
|1.00
|1.5694
|0.0000
|1.5673
|-8.46
|160088.27
|4935
|2007.07.19 17:20
|sell
|2468
|1.00
|1.5688
|0.0000
|1.5668
|4936
|2007.07.19 18:20
|sell
|2469
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5692
|4937
|2007.07.19 20:20
|t/p
|2469
|1.00
|1.5692
|0.0000
|1.5692
|169.08
|160257.35
|4938
|2007.07.19 20:20
|close
|2468
|1.00
|1.5690
|0.0000
|1.5668
|-16.91
|160240.44
|4939
|2007.07.19 20:20
|sell
|2470
|1.00
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|4940
|2007.07.20 04:30
|close
|2470
|1.00
|1.5666
|0.0000
|1.5664
|155.81
|160396.26
|4941
|2007.07.20 04:30
|sell
|2471
|1.00
|1.5660
|0.0000
|1.5640
|4942
|2007.07.20 09:10
|sell
|2472
|1.00
|1.5685
|0.0000
|1.5665
|4943
|2007.07.20 09:20
|close
|2472
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5665
|152.17
|160548.43
|4944
|2007.07.20 09:20
|close
|2471
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5640
|-59.18
|160489.25
|4945
|2007.07.20 09:20
|sell
|2473
|1.00
|1.5661
|0.0000
|1.5641
|4946
|2007.07.20 09:59
|sell
|2474
|1.00
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|4947
|2007.07.20 11:10
|t/p
|2474
|1.00
|1.5664
|0.0000
|1.5664
|169.08
|160658.33
|4948
|2007.07.20 11:10
|close
|2473
|1.00
|1.5662
|0.0000
|1.5641
|-8.46
|160649.87
|4949
|2007.07.20 11:10
|sell
|2475
|1.00
|1.5656
|0.0000
|1.5636
|4950
|2007.07.20 11:40
|sell
|2476
|1.00
|1.5683
|0.0000
|1.5663
|4951
|2007.07.20 12:10
|close
|2476
|1.00
|1.5666
|0.0000
|1.5663
|143.72
|160793.59
|4952
|2007.07.20 12:10
|close
|2475
|1.00
|1.5666
|0.0000
|1.5636
|-84.54
|160709.05
|4953
|2007.07.20 12:10
|sell
|2477
|1.00
|1.5660
|0.0000
|1.5640
|4954
|2007.07.20 14:10
|sell
|2478
|1.00
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|4955
|2007.07.20 16:10
|t/p
|2478
|1.00
|1.5664
|0.0000
|1.5664
|169.08
|160878.13
|4956
|2007.07.20 16:10
|close
|2477
|1.00
|1.5658
|0.0000
|1.5640
|16.91
|160895.04
|4957
|2007.07.20 16:10
|sell
|2479
|1.00
|1.5652
|0.0000
|1.5632
|4958
|2007.07.20 16:40
|sell
|2480
|1.00
|1.5708
|0.0000
|1.5688
|4959
|2007.07.20 18:20
|sell
|2481
|2.00
|1.5756
|0.0000
|1.5736
|4960
|2007.07.20 19:10
|t/p
|2481
|2.00
|1.5736
|0.0000
|1.5736
|338.16
|161233.20
|4961
|2007.07.20 19:10
|close
|2480
|1.00
|1.5731
|0.0000
|1.5688
|-194.44
|161038.76
|4962
|2007.07.20 19:10
|close
|2479
|1.00
|1.5731
|0.0000
|1.5632
|-667.86
|160370.90
|4963
|2007.07.20 19:10
|sell
|2482
|1.00
|1.5725
|0.0000
|1.5705
|4964
|2007.07.20 19:40
|sell
|2483
|1.00
|1.5771
|0.0000
|1.5751
|4965
|2007.07.20 19:59
|t/p
|2483
|1.00
|1.5751
|0.0000
|1.5751
|169.08
|160539.98
|4966
|2007.07.20 19:59
|close
|2482
|1.00
|1.5737
|0.0000
|1.5705
|-101.45
|160438.53
|4967
|2007.07.20 19:59
|sell
|2484
|1.00
|1.5731
|0.0000
|1.5711
|4968
|2007.07.20 22:10
|t/p
|2484
|1.00
|1.5711
|0.0000
|1.5711
|169.08
|160607.61
|4969
|2007.07.20 22:10
|buy
|2485
|1.00
|1.5709
|0.0000
|1.5729
|4970
|2007.07.22 23:10
|t/p
|2485
|1.00
|1.5729
|0.0000
|1.5729
|169.04
|160776.65
|4971
|2007.07.22 23:10
|buy
|2486
|1.00
|1.5744
|0.0000
|1.5764
|4972
|2007.07.22 23:20
|buy
|2487
|1.00
|1.5726
|0.0000
|1.5746
|4973
|2007.07.23 02:10
|buy
|2488
|2.00
|1.5711
|0.0000
|1.5731
|4974
|2007.07.23 02:20
|buy
|2489
|4.00
|1.5692
|0.0000
|1.5712
|4975
|2007.07.23 02:30
|t/p
|2489
|4.00
|1.5712
|0.0000
|1.5712
|676.16
|161452.81
|4976
|2007.07.23 02:30
|close
|2488
|2.00
|1.5718
|0.0000
|1.5731
|118.33
|161571.14
|4977
|2007.07.23 02:30
|close
|2487
|1.00
|1.5718
|0.0000
|1.5746
|-78.00
|161493.13
|4978
|2007.07.23 02:30
|close
|2486
|1.00
|1.5718
|0.0000
|1.5764
|-230.14
|161262.99
|4979
|2007.07.23 02:40
|buy
|2490
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5747
|4980
|2007.07.23 03:10
|buy
|2491
|1.00
|1.5701
|0.0000
|1.5721
|4981
|2007.07.23 03:20
|t/p
|2491
|1.00
|1.5721
|0.0000
|1.5721
|169.04
|161432.03
|4982
|2007.07.23 03:20
|close
|2490
|1.00
|1.5725
|0.0000
|1.5747
|-16.90
|161415.13
|4983
|2007.07.23 03:30
|buy
|2492
|1.00
|1.5734
|0.0000
|1.5754
|4984
|2007.07.23 03:40
|buy
|2493
|1.00
|1.5710
|0.0000
|1.5730
|4985
|2007.07.23 05:20
|buy
|2494
|2.00
|1.5695
|0.0000
|1.5715
|4986
|2007.07.23 08:20
|buy
|2495
|4.00
|1.5678
|0.0000
|1.5698
|4987
|2007.07.23 09:40
|buy
|2496
|8.00
|1.5654
|0.0000
|1.5674
|4988
|2007.07.23 10:40
|buy
|2497
|16.00
|1.5633
|0.0000
|1.5653
|4989
|2007.07.24 04:20
|buy
|2498
|32.00
|1.5602
|0.0000
|1.5622
|4990
|2007.07.24 05:20
|t/p
|2498
|32.00
|1.5622
|0.0000
|1.5622
|5409.28
|166824.41
|4991
|2007.07.24 05:20
|close
|2497
|16.00
|1.5631
|0.0000
|1.5653
|-436.77
|166387.65
|4992
|2007.07.24 05:20
|close
|2496
|8.00
|1.5631
|0.0000
|1.5674
|-1638.31
|164749.34
|4993
|2007.07.24 05:20
|close
|2495
|4.00
|1.5631
|0.0000
|1.5698
|-1630.54
|163118.79
|4994
|2007.07.24 05:20
|close
|2494
|2.00
|1.5631
|0.0000
|1.5715
|-1102.65
|162016.15
|4995
|2007.07.24 05:20
|close
|2493
|1.00
|1.5631
|0.0000
|1.5730
|-678.10
|161338.04
|4996
|2007.07.24 05:20
|close
|2492
|1.00
|1.5631
|0.0000
|1.5754
|-880.95
|160457.09
|4997
|2007.07.24 05:30
|buy
|2499
|1.00
|1.5642
|0.0000
|1.5662
|4998
|2007.07.24 05:40
|buy
|2500
|1.00
|1.5616
|0.0000
|1.5636
|4999
|2007.07.24 14:10
|t/p
|2500
|1.00
|1.5636
|0.0000
|1.5636
|169.04
|160626.13
|5000
|2007.07.24 14:10
|close
|2499
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5662
|-8.45
|160617.68
|5001
|2007.07.24 14:20
|buy
|2501
|1.00
|1.5624
|0.0000
|1.5644
|5002
|2007.07.24 15:40
|t/p
|2501
|1.00
|1.5644
|0.0000
|1.5644
|169.04
|160786.72
|5003
|2007.07.24 15:40
|buy
|2502
|1.00
|1.5653
|0.0000
|1.5673
|5004
|2007.07.24 16:10
|buy
|2503
|1.00
|1.5633
|0.0000
|1.5653
|5005
|2007.07.24 21:20
|t/p
|2503
|1.00
|1.5653
|0.0000
|1.5653
|169.04
|160955.76
|5006
|2007.07.24 21:20
|close
|2502
|1.00
|1.5659
|0.0000
|1.5673
|50.71
|161006.47
|5007
|2007.07.24 21:30
|buy
|2504
|1.00
|1.5690
|0.0000
|1.5710
|5008
|2007.07.24 22:10
|buy
|2505
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5675
|5009
|2007.07.24 22:20
|t/p
|2505
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5675
|169.04
|161175.51
|5010
|2007.07.24 22:20
|close
|2504
|1.00
|1.5681
|0.0000
|1.5710
|-76.07
|161099.44
|5011
|2007.07.24 22:30
|buy
|2506
|1.00
|1.5680
|0.0000
|1.5700
|5012
|2007.07.25 00:10
|buy
|2507
|1.00
|1.5662
|0.0000
|1.5682
|5013
|2007.07.25 00:30
|t/p
|2507
|1.00
|1.5682
|0.0000
|1.5682
|169.04
|161268.48
|5014
|2007.07.25 00:30
|close
|2506
|1.00
|1.5686
|0.0000
|1.5700
|40.32
|161308.80
|5015
|2007.07.25 00:40
|buy
|2508
|1.00
|1.5685
|0.0000
|1.5705
|5016
|2007.07.25 00:59
|buy
|2509
|1.00
|1.5663
|0.0000
|1.5683
|5017
|2007.07.25 03:20
|t/p
|2509
|1.00
|1.5683
|0.0000
|1.5683
|169.04
|161477.84
|5018
|2007.07.25 03:20
|close
|2508
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5705
|152.14
|161629.98
|5019
|2007.07.25 03:30
|sell
|2510
|1.00
|1.5619
|0.0000
|1.5599
|5020
|2007.07.25 03:40
|sell
|2511
|1.00
|1.5640
|0.0000
|1.5620
|5021
|2007.07.25 04:20
|t/p
|2510
|1.00
|1.5599
|0.0000
|1.5599
|169.08
|161799.06
|5022
|2007.07.25 04:20
|t/p
|2511
|1.00
|1.5620
|0.0000
|1.5620
|169.08
|161968.14
|5023
|2007.07.25 04:20
|sell
|2512
|1.00
|1.5587
|0.0000
|1.5567
|5024
|2007.07.25 04:40
|sell
|2513
|1.00
|1.5611
|0.0000
|1.5591
|5025
|2007.07.25 05:40
|t/p
|2513
|1.00
|1.5591
|0.0000
|1.5591
|169.08
|162137.22
|5026
|2007.07.25 05:40
|close
|2512
|1.00
|1.5581
|0.0000
|1.5567
|50.73
|162187.95
|5027
|2007.07.25 05:40
|sell
|2514
|1.00
|1.5575
|0.0000
|1.5555
|5028
|2007.07.25 09:40
|t/p
|2514
|1.00
|1.5555
|0.0000
|1.5555
|169.08
|162357.03
|5029
|2007.07.25 09:40
|sell
|2515
|1.00
|1.5548
|0.0000
|1.5528
|5030
|2007.07.25 10:20
|sell
|2516
|1.00
|1.5574
|0.0000
|1.5554
|5031
|2007.07.25 10:30
|t/p
|2516
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5554
|169.08
|162526.11
|5032
|2007.07.25 10:30
|close
|2515
|1.00
|1.5536
|0.0000
|1.5528
|101.45
|162627.56
|5033
|2007.07.25 10:30
|sell
|2517
|1.00
|1.5530
|0.0000
|1.5510
|5034
|2007.07.25 13:10
|sell
|2518
|1.00
|1.5561
|0.0000
|1.5541
|5035
|2007.07.25 13:30
|t/p
|2518
|1.00
|1.5541
|0.0000
|1.5541
|169.08
|162796.64
|5036
|2007.07.25 13:30
|close
|2517
|1.00
|1.5523
|0.0000
|1.5510
|59.18
|162855.82
|5037
|2007.07.25 13:30
|sell
|2519
|1.00
|1.5517
|0.0000
|1.5497
|5038
|2007.07.25 13:59
|sell
|2520
|1.00
|1.5545
|0.0000
|1.5525
|5039
|2007.07.25 14:20
|close
|2520
|1.00
|1.5526
|0.0000
|1.5525
|160.63
|163016.45
|5040
|2007.07.25 14:20
|close
|2519
|1.00
|1.5526
|0.0000
|1.5497
|-76.08
|162940.37
|5041
|2007.07.25 14:20
|sell
|2521
|1.00
|1.5520
|0.0000
|1.5500
|5042
|2007.07.25 16:10
|t/p
|2521
|1.00
|1.5500
|0.0000
|1.5500
|169.08
|163109.45
|5043
|2007.07.25 16:10
|sell
|2522
|1.00
|1.5494
|0.0000
|1.5474
|5044
|2007.07.25 16:20
|sell
|2523
|1.00
|1.5523
|0.0000
|1.5503
|5045
|2007.07.25 23:30
|sell
|2524
|2.00
|1.5547
|0.0000
|1.5527
|5046
|2007.07.25 23:40
|t/p
|2524
|2.00
|1.5527
|0.0000
|1.5527
|338.16
|163447.61
|5047
|2007.07.25 23:40
|close
|2523
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5503
|143.72
|163591.33
|5048
|2007.07.25 23:40
|close
|2522
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5474
|-101.44
|163489.89
|5049
|2007.07.25 23:40
|sell
|2525
|1.00
|1.5500
|0.0000
|1.5480
|5050
|2007.07.26 04:10
|sell
|2526
|1.00
|1.5528
|0.0000
|1.5508
|5051
|2007.07.26 04:30
|t/p
|2526
|1.00
|1.5508
|0.0000
|1.5508
|169.08
|163658.97
|5052
|2007.07.26 04:30
|close
|2525
|1.00
|1.5504
|0.0000
|1.5480
|-22.92
|163636.05
|5053
|2007.07.26 04:30
|sell
|2527
|1.00
|1.5498
|0.0000
|1.5478
|5054
|2007.07.26 08:20
|sell
|2528
|1.00
|1.5523
|0.0000
|1.5503
|5055
|2007.07.26 09:20
|t/p
|2528
|1.00
|1.5503
|0.0000
|1.5503
|169.08
|163805.13
|5056
|2007.07.26 09:20
|close
|2527
|1.00
|1.5487
|0.0000
|1.5478
|92.99
|163898.12
|5057
|2007.07.26 09:20
|sell
|2529
|1.00
|1.5481
|0.0000
|1.5461
|5058
|2007.07.26 09:40
|sell
|2530
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5486
|5059
|2007.07.26 12:30
|t/p
|2530
|1.00
|1.5486
|0.0000
|1.5486
|169.08
|164067.20
|5060
|2007.07.26 12:30
|close
|2529
|1.00
|1.5481
|0.0000
|1.5461
|0.00
|164067.20
|5061
|2007.07.26 12:30
|sell
|2531
|1.00
|1.5475
|0.0000
|1.5455
|5062
|2007.07.26 12:59
|sell
|2532
|1.00
|1.5511
|0.0000
|1.5491
|5063
|2007.07.26 13:10
|sell
|2533
|2.00
|1.5565
|0.0000
|1.5545
|5064
|2007.07.26 13:20
|t/p
|2533
|2.00
|1.5545
|0.0000
|1.5545
|338.16
|164405.36
|5065
|2007.07.26 13:20
|close
|2532
|1.00
|1.5528
|0.0000
|1.5491
|-143.72
|164261.64
|5066
|2007.07.26 13:20
|close
|2531
|1.00
|1.5528
|0.0000
|1.5455
|-448.06
|163813.58
|5067
|2007.07.26 13:20
|sell
|2534
|1.00
|1.5522
|0.0000
|1.5502
|5068
|2007.07.26 13:59
|sell
|2535
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5534
|5069
|2007.07.26 14:40
|sell
|2536
|2.00
|1.5607
|0.0000
|1.5587
|5070
|2007.07.26 15:40
|sell
|2537
|4.00
|1.5657
|0.0000
|1.5637
|5071
|2007.07.26 15:59
|t/p
|2537
|4.00
|1.5637
|0.0000
|1.5637
|676.32
|164489.90
|5072
|2007.07.26 15:59
|close
|2536
|2.00
|1.5630
|0.0000
|1.5587
|-388.88
|164101.02
|5073
|2007.07.26 15:59
|close
|2535
|1.00
|1.5630
|0.0000
|1.5534
|-642.50
|163458.52
|5074
|2007.07.26 15:59
|close
|2534
|1.00
|1.5630
|0.0000
|1.5502
|-913.03
|162545.49
|5075
|2007.07.26 15:59
|sell
|2538
|1.00
|1.5624
|0.0000
|1.5604
|5076
|2007.07.26 17:30
|sell
|2539
|1.00
|1.5651
|0.0000
|1.5631
|5077
|2007.07.26 18:10
|close
|2539
|1.00
|1.5633
|0.0000
|1.5631
|152.17
|162697.66
|5078
|2007.07.26 18:10
|close
|2538
|1.00
|1.5633
|0.0000
|1.5604
|-76.08
|162621.58
|5079
|2007.07.26 18:10
|sell
|2540
|1.00
|1.5627
|0.0000
|1.5607
|5080
|2007.07.26 18:30
|sell
|2541
|1.00
|1.5665
|0.0000
|1.5645
|5081
|2007.07.26 20:20
|sell
|2542
|2.00
|1.5714
|0.0000
|1.5694
|5082
|2007.07.26 20:40
|sell
|2543
|4.00
|1.5786
|0.0000
|1.5766
|5083
|2007.07.26 21:10
|t/p
|2543
|4.00
|1.5766
|0.0000
|1.5766
|676.32
|163297.90
|5084
|2007.07.26 21:10
|close
|2542
|2.00
|1.5730
|0.0000
|1.5694
|-270.53
|163027.37
|5085
|2007.07.26 21:10
|close
|2541
|1.00
|1.5730
|0.0000
|1.5645
|-549.51
|162477.86
|5086
|2007.07.26 21:10
|close
|2540
|1.00
|1.5730
|0.0000
|1.5607
|-870.76
|161607.10
|5087
|2007.07.26 21:10
|sell
|2544
|1.00
|1.5724
|0.0000
|1.5704
|5088
|2007.07.26 21:30
|sell
|2545
|1.00
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|5089
|2007.07.26 21:40
|sell
|2546
|2.00
|1.5774
|0.0000
|1.5754
|5090
|2007.07.26 22:10
|t/p
|2546
|2.00
|1.5754
|0.0000
|1.5754
|338.16
|161945.26
|5091
|2007.07.26 22:10
|close
|2545
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5728
|-50.73
|161894.53
|5092
|2007.07.26 22:10
|close
|2544
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5704
|-253.62
|161640.91
|5093
|2007.07.26 22:10
|sell
|2547
|1.00
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|5094
|2007.07.26 22:40
|sell
|2548
|1.00
|1.5780
|0.0000
|1.5760
|5095
|2007.07.26 23:30
|sell
|2549
|2.00
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|5096
|2007.07.26 23:59
|t/p
|2549
|2.00
|1.5837
|0.0000
|1.5837
|338.16
|161979.07
|5097
|2007.07.26 23:59
|close
|2548
|1.00
|1.5824
|0.0000
|1.5760
|-371.98
|161607.09
|5098
|2007.07.26 23:59
|close
|2547
|1.00
|1.5824
|0.0000
|1.5728
|-642.51
|160964.58
|5099
|2007.07.26 23:59
|sell
|2550
|1.00
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|5100
|2007.07.27 00:10
|t/p
|2550
|1.00
|1.5798
|0.0000
|1.5798
|172.71
|161137.29
|5101
|2007.07.27 00:10
|buy
|2551
|1.00
|1.5763
|0.0000
|1.5783
|5102
|2007.07.27 00:20
|t/p
|2551
|1.00
|1.5783
|0.0000
|1.5783
|169.04
|161306.33
|5103
|2007.07.27 00:20
|buy
|2552
|1.00
|1.5817
|0.0000
|1.5837
|5104
|2007.07.27 00:59
|buy
|2553
|1.00
|1.5778
|0.0000
|1.5798
|5105
|2007.07.27 01:10
|buy
|2554
|2.00
|1.5729
|0.0000
|1.5749
|5106
|2007.07.27 01:40
|t/p
|2554
|2.00
|1.5749
|0.0000
|1.5749
|338.08
|161644.41
|5107
|2007.07.27 01:40
|close
|2553
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5798
|50.71
|161695.12
|5108
|2007.07.27 01:40
|close
|2552
|1.00
|1.5784
|0.0000
|1.5837
|-278.91
|161416.21
|5109
|2007.07.27 01:59
|buy
|2555
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5747
|5110
|2007.07.27 02:10
|buy
|2556
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5719
|5111
|2007.07.27 02:30
|t/p
|2556
|1.00
|1.5719
|0.0000
|1.5719
|169.04
|161585.25
|5112
|2007.07.27 02:30
|close
|2555
|1.00
|1.5725
|0.0000
|1.5747
|-16.90
|161568.35
|5113
|2007.07.27 02:40
|sell
|2557
|1.00
|1.5700
|0.0000
|1.5680
|5114
|2007.07.27 03:40
|t/p
|2557
|1.00
|1.5680
|0.0000
|1.5680
|169.08
|161737.43
|5115
|2007.07.27 03:40
|sell
|2558
|1.00
|1.5673
|0.0000
|1.5653
|5116
|2007.07.27 04:10
|sell
|2559
|1.00
|1.5695
|0.0000
|1.5675
|5117
|2007.07.27 04:30
|close
|2559
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5675
|160.63
|161898.06
|5118
|2007.07.27 04:30
|close
|2558
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5653
|-25.36
|161872.70
|5119
|2007.07.27 04:30
|sell
|2560
|1.00
|1.5670
|0.0000
|1.5650
|5120
|2007.07.27 04:59
|sell
|2561
|1.00
|1.5695
|0.0000
|1.5675
|5121
|2007.07.27 06:10
|sell
|2562
|2.00
|1.5739
|0.0000
|1.5719
|5122
|2007.07.27 06:20
|t/p
|2562
|2.00
|1.5719
|0.0000
|1.5719
|338.16
|162210.86
|5123
|2007.07.27 06:20
|close
|2561
|1.00
|1.5715
|0.0000
|1.5675
|-169.08
|162041.78
|5124
|2007.07.27 06:20
|close
|2560
|1.00
|1.5715
|0.0000
|1.5650
|-380.43
|161661.35
|5125
|2007.07.27 06:20
|sell
|2563
|1.00
|1.5709
|0.0000
|1.5689
|5126
|2007.07.27 06:30
|t/p
|2563
|1.00
|1.5689
|0.0000
|1.5689
|169.08
|161830.43
|5127
|2007.07.27 06:30
|sell
|2564
|1.00
|1.5680
|0.0000
|1.5660
|5128
|2007.07.27 06:59
|sell
|2565
|1.00
|1.5737
|0.0000
|1.5717
|5129
|2007.07.27 07:10
|sell
|2566
|2.00
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|5130
|2007.07.27 07:20
|t/p
|2566
|2.00
|1.5765
|0.0000
|1.5765
|338.16
|162168.59
|5131
|2007.07.27 07:20
|close
|2565
|1.00
|1.5742
|0.0000
|1.5717
|-42.27
|162126.32
|5132
|2007.07.27 07:20
|close
|2564
|1.00
|1.5742
|0.0000
|1.5660
|-524.15
|161602.17
|5133
|2007.07.27 07:20
|sell
|2567
|1.00
|1.5736
|0.0000
|1.5716
|5134
|2007.07.27 07:59
|sell
|2568
|1.00
|1.5768
|0.0000
|1.5748
|5135
|2007.07.27 08:20
|sell
|2569
|2.00
|1.5793
|0.0000
|1.5773
|5136
|2007.07.27 08:30
|t/p
|2569
|2.00
|1.5773
|0.0000
|1.5773
|338.16
|161940.33
|5137
|2007.07.27 08:30
|close
|2568
|1.00
|1.5772
|0.0000
|1.5748
|-33.82
|161906.51
|5138
|2007.07.27 08:30
|close
|2567
|1.00
|1.5772
|0.0000
|1.5716
|-304.35
|161602.16
|5139
|2007.07.27 08:30
|sell
|2570
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.5746
|5140
|2007.07.27 08:40
|sell
|2571
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|5141
|2007.07.27 08:59
|t/p
|2571
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6004
|169.08
|161771.24
|5142
|2007.07.27 08:59
|close
|2570
|1.00
|1.5989
|0.0000
|1.5746
|-1885.25
|159885.99
|5143
|2007.07.27 08:59
|sell
|2572
|1.00
|1.5983
|0.0000
|1.5963
|5144
|2007.07.27 09:10
|t/p
|2572
|1.00
|1.5963
|0.0000
|1.5963
|169.08
|160055.07
|5145
|2007.07.27 09:10
|buy
|2573
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5919
|5146
|2007.07.27 09:30
|t/p
|2573
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5919
|169.04
|160224.11
|5147
|2007.07.27 09:30
|buy
|2574
|1.00
|1.5966
|0.0000
|1.5986
|5148
|2007.07.27 09:40
|t/p
|2574
|1.00
|1.5986
|0.0000
|1.5986
|169.04
|160393.15
|5149
|2007.07.27 09:40
|buy
|2575
|1.00
|1.6015
|0.0000
|1.6035
|5150
|2007.07.27 09:59
|buy
|2576
|1.00
|1.5907
|0.0000
|1.5927
|5151
|2007.07.27 10:10
|buy
|2577
|2.00
|1.5832
|0.0000
|1.5852
|5152
|2007.07.27 10:30
|t/p
|2577
|2.00
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|338.08
|160731.23
|5153
|2007.07.27 10:30
|close
|2576
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5927
|-414.14
|160317.09
|5154
|2007.07.27 10:30
|close
|2575
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.6035
|-1326.96
|158990.13
|5155
|2007.07.27 10:40
|buy
|2578
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5972
|5156
|2007.07.27 10:59
|buy
|2579
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5864
|5157
|2007.07.27 11:10
|buy
|2580
|2.00
|1.5825
|0.0000
|1.5845
|5158
|2007.07.27 11:30
|t/p
|2579
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5864
|169.04
|159159.17
|5159
|2007.07.27 11:30
|t/p
|2580
|2.00
|1.5845
|0.0000
|1.5845
|338.08
|159497.25
|5160
|2007.07.27 11:30
|close
|2578
|1.00
|1.5887
|0.0000
|1.5972
|-549.38
|158947.87
|5161
|2007.07.27 11:40
|buy
|2581
|1.00
|1.5870
|0.0000
|1.5890
|5162
|2007.07.27 12:10
|buy
|2582
|1.00
|1.5822
|0.0000
|1.5842
|5163
|2007.07.27 12:20
|t/p
|2581
|1.00
|1.5890
|0.0000
|1.5890
|169.04
|159116.91
|5164
|2007.07.27 12:20
|t/p
|2582
|1.00
|1.5842
|0.0000
|1.5842
|169.04
|159285.95
|5165
|2007.07.27 12:20
|buy
|2583
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5917
|5166
|2007.07.27 12:30
|buy
|2584
|1.00
|1.5868
|0.0000
|1.5888
|5167
|2007.07.27 12:40
|buy
|2585
|2.00
|1.5846
|0.0000
|1.5866
|5168
|2007.07.27 12:59
|buy
|2586
|4.00
|1.5826
|0.0000
|1.5846
|5169
|2007.07.27 13:10
|t/p
|2584
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|169.04
|159454.99
|5170
|2007.07.27 13:10
|t/p
|2585
|2.00
|1.5866
|0.0000
|1.5866
|338.08
|159793.07
|5171
|2007.07.27 13:10
|t/p
|2586
|4.00
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|676.16
|160469.23
|5172
|2007.07.27 13:10
|close
|2583
|1.00
|1.5895
|0.0000
|1.5917
|-16.90
|160452.33
|5173
|2007.07.27 13:20
|buy
|2587
|1.00
|1.5858
|0.0000
|1.5878
|5174
|2007.07.27 13:30
|buy
|2588
|1.00
|1.5825
|0.0000
|1.5845
|5175
|2007.07.27 13:59
|t/p
|2588
|1.00
|1.5845
|0.0000
|1.5845
|169.04
|160621.37
|5176
|2007.07.27 13:59
|close
|2587
|1.00
|1.5864
|0.0000
|1.5878
|50.71
|160672.08
|5177
|2007.07.27 14:00
|buy
|2589
|1.00
|1.5855
|0.0000
|1.5875
|5178
|2007.07.27 14:20
|buy
|2590
|1.00
|1.5806
|0.0000
|1.5826
|5179
|2007.07.27 14:30
|t/p
|2590
|1.00
|1.5826
|0.0000
|1.5826
|169.04
|160841.12
|5180
|2007.07.27 14:30
|close
|2589
|1.00
|1.5838
|0.0000
|1.5875
|-143.68
|160697.44
|5181
|2007.07.27 14:40
|sell
|2591
|1.00
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|5182
|2007.07.27 14:59
|sell
|2592
|1.00
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|5183
|2007.07.27 15:10
|sell
|2593
|2.00
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|5184
|2007.07.27 15:20
|sell
|2594
|4.00
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|5185
|2007.07.27 15:30
|t/p
|2593
|2.00
|1.5819
|0.0000
|1.5819
|338.16
|161035.60
|5186
|2007.07.27 15:30
|t/p
|2594
|4.00
|1.5902
|0.0000
|1.5902
|676.32
|161711.92
|5187
|2007.07.27 15:30
|close
|2592
|1.00
|1.5811
|0.0000
|1.5792
|8.46
|161720.38
|5188
|2007.07.27 15:30
|close
|2591
|1.00
|1.5811
|0.0000
|1.5765
|-219.80
|161500.58
|5189
|2007.07.27 15:30
|sell
|2595
|1.00
|1.5805
|0.0000
|1.5785
|5190
|2007.07.27 15:40
|sell
|2596
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|5191
|2007.07.27 15:59
|sell
|2597
|2.00
|1.5918
|0.0000
|1.5898
|5192
|2007.07.27 16:10
|sell
|2598
|4.00
|1.5963
|0.0000
|1.5943
|5193
|2007.07.27 16:20
|t/p
|2598
|4.00
|1.5943
|0.0000
|1.5943
|676.32
|162176.90
|5194
|2007.07.27 16:20
|close
|2597
|2.00
|1.5905
|0.0000
|1.5898
|219.80
|162396.70
|5195
|2007.07.27 16:20
|close
|2596
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5868
|-143.72
|162252.98
|5196
|2007.07.27 16:20
|close
|2595
|1.00
|1.5905
|0.0000
|1.5785
|-845.40
|161407.58
|5197
|2007.07.27 16:20
|sell
|2599
|1.00
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|5198
|2007.07.27 16:30
|sell
|2600
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5925
|5199
|2007.07.27 16:40
|t/p
|2600
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5925
|169.08
|161576.66
|5200
|2007.07.27 16:40
|close
|2599
|1.00
|1.5897
|0.0000
|1.5879
|16.91
|161593.57
|5201
|2007.07.27 16:40
|sell
|2601
|1.00
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|5202
|2007.07.27 16:59
|sell
|2602
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|5203
|2007.07.27 18:30
|sell
|2603
|2.00
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|5204
|2007.07.27 19:10
|close
|2603
|2.00
|1.5952
|0.0000
|1.5951
|321.25
|161914.82
|5205
|2007.07.27 19:10
|close
|2602
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5927
|-42.27
|161872.55
|5206
|2007.07.27 19:10
|close
|2601
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5871
|-515.70
|161356.85
|5207
|2007.07.27 19:10
|sell
|2604
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|5208
|2007.07.27 19:20
|sell
|2605
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|5209
|2007.07.27 19:59
|t/p
|2605
|1.00
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|169.08
|161525.93
|5210
|2007.07.27 19:59
|close
|2604
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5926
|-109.91
|161416.02
|5211
|2007.07.27 19:59
|sell
|2606
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|5212
|2007.07.27 20:20
|sell
|2607
|1.00
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|5213
|2007.07.27 20:40
|sell
|2608
|2.00
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|5214
|2007.07.27 21:10
|t/p
|2608
|2.00
|1.5987
|0.0000
|1.5987
|338.16
|161754.18
|5215
|2007.07.27 21:10
|close
|2607
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5957
|-67.63
|161686.55
|5216
|2007.07.27 21:10
|close
|2606
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5933
|-270.53
|161416.02
|5217
|2007.07.27 21:10
|sell
|2609
|1.00
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|5218
|2007.07.27 21:30
|sell
|2610
|1.00
|1.6002
|0.0000
|1.5982
|5219
|2007.07.29 23:10
|sell
|2611
|2.00
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|5220
|2007.07.29 23:30
|sell
|2612
|4.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|5221
|2007.07.30 00:10
|t/p
|2610
|1.00
|1.5982
|0.0000
|1.5982
|172.71
|161588.73
|5222
|2007.07.30 00:10
|t/p
|2611
|2.00
|1.6005
|0.0000
|1.6005
|345.43
|161934.16
|5223
|2007.07.30 00:10
|t/p
|2612
|4.00
|1.6032
|0.0000
|1.6032
|690.85
|162625.01
|5224
|2007.07.30 00:10
|close
|2609
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5959
|45.90
|162670.92
|5225
|2007.07.30 00:10
|sell
|2613
|1.00
|1.5968
|0.0000
|1.5948
|5226
|2007.07.30 00:20
|sell
|2614
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6038
|5227
|2007.07.30 00:59
|t/p
|2614
|1.00
|1.6038
|0.0000
|1.6038
|169.08
|162840.00
|5228
|2007.07.30 00:59
|close
|2613
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5948
|-84.54
|162755.46
|5229
|2007.07.30 00:59
|sell
|2615
|1.00
|1.5972
|0.0000
|1.5952
|5230
|2007.07.30 01:40
|sell
|2616
|1.00
|1.6036
|0.0000
|1.6016
|5231
|2007.07.30 01:59
|t/p
|2616
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.6016
|169.08
|162924.54
|5232
|2007.07.30 01:59
|close
|2615
|1.00
|1.6012
|0.0000
|1.5952
|-338.16
|162586.38
|5233
|2007.07.30 01:59
|sell
|2617
|1.00
|1.6006
|0.0000
|1.5986
|5234
|2007.07.30 02:30
|sell
|2618
|1.00
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|5235
|2007.07.30 02:40
|t/p
|2618
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.6008
|169.08
|162755.46
|5236
|2007.07.30 02:40
|close
|2617
|1.00
|1.5989
|0.0000
|1.5986
|143.71
|162899.17
|5237
|2007.07.30 02:40
|sell
|2619
|1.00
|1.5983
|0.0000
|1.5963
|5238
|2007.07.30 03:10
|sell
|2620
|1.00
|1.6012
|0.0000
|1.5992
|5239
|2007.07.30 03:20
|sell
|2621
|2.00
|1.6032
|0.0000
|1.6012
|5240
|2007.07.30 03:30
|t/p
|2621
|2.00
|1.6012
|0.0000
|1.6012
|338.16
|163237.33
|5241
|2007.07.30 03:30
|close
|2620
|1.00
|1.5999
|0.0000
|1.5992
|109.90
|163347.23
|5242
|2007.07.30 03:30
|close
|2619
|1.00
|1.5999
|0.0000
|1.5963
|-135.27
|163211.96
|5243
|2007.07.30 03:30
|sell
|2622
|1.00
|1.5993
|0.0000
|1.5973
|5244
|2007.07.30 03:40
|sell
|2623
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|5245
|2007.07.30 06:40
|sell
|2624
|2.00
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|5246
|2007.07.30 07:30
|sell
|2625
|4.00
|1.6081
|0.0000
|1.6061
|5247
|2007.07.30 08:10
|t/p
|2625
|4.00
|1.6061
|0.0000
|1.6061
|676.32
|163888.28
|5248
|2007.07.30 08:10
|close
|2624
|2.00
|1.6057
|0.0000
|1.6040
|50.72
|163939.00
|5249
|2007.07.30 08:10
|close
|2623
|1.00
|1.6057
|0.0000
|1.5993
|-371.98
|163567.02
|5250
|2007.07.30 08:10
|close
|2622
|1.00
|1.6057
|0.0000
|1.5973
|-541.06
|163025.96
|5251
|2007.07.30 08:10
|sell
|2626
|1.00
|1.6051
|0.0000
|1.6031
|5252
|2007.07.30 08:40
|sell
|2627
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6070
|5253
|2007.07.30 08:59
|t/p
|2627
|1.00
|1.6070
|0.0000
|1.6070
|169.08
|163195.04
|5254
|2007.07.30 08:59
|close
|2626
|1.00
|1.6059
|0.0000
|1.6031
|-67.64
|163127.40
|5255
|2007.07.30 08:59
|sell
|2628
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|5256
|2007.07.30 09:10
|t/p
|2628
|1.00
|1.6033
|0.0000
|1.6033
|169.08
|163296.48
|5257
|2007.07.30 09:10
|sell
|2629
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|5258
|2007.07.30 09:30
|sell
|2630
|1.00
|1.6067
|0.0000
|1.6047
|5259
|2007.07.30 09:59
|t/p
|2630
|1.00
|1.6047
|0.0000
|1.6047
|169.08
|163465.56
|5260
|2007.07.30 09:59
|close
|2629
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.5987
|-76.08
|163389.48
|5261
|2007.07.30 09:59
|sell
|2631
|1.00
|1.6010
|0.0000
|1.5990
|5262
|2007.07.30 10:10
|t/p
|2631
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.5990
|169.08
|163558.56
|5263
|2007.07.30 10:10
|sell
|2632
|1.00
|1.5982
|0.0000
|1.5962
|5264
|2007.07.30 10:20
|sell
|2633
|1.00
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|5265
|2007.07.30 11:10
|sell
|2634
|2.00
|1.6042
|0.0000
|1.6022
|5266
|2007.07.30 11:40
|close
|2634
|2.00
|1.6024
|0.0000
|1.6022
|304.35
|163862.91
|5267
|2007.07.30 11:40
|close
|2633
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.5997
|-59.18
|163803.73
|5268
|2007.07.30 11:40
|close
|2632
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.5962
|-355.07
|163448.66
|5269
|2007.07.30 11:40
|sell
|2635
|1.00
|1.6018
|0.0000
|1.5998
|5270
|2007.07.30 11:59
|sell
|2636
|1.00
|1.6045
|0.0000
|1.6025
|5271
|2007.07.30 12:10
|sell
|2637
|2.00
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|5272
|2007.07.30 12:30
|t/p
|2636
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.6025
|169.08
|163617.74
|5273
|2007.07.30 12:30
|t/p
|2637
|2.00
|1.6115
|0.0000
|1.6115
|338.16
|163955.90
|5274
|2007.07.30 12:30
|close
|2635
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.5998
|-59.18
|163896.72
|5275
|2007.07.30 12:30
|sell
|2638
|1.00
|1.6019
|0.0000
|1.5999
|5276
|2007.07.30 12:40
|sell
|2639
|1.00
|1.6039
|0.0000
|1.6019
|5277
|2007.07.30 12:59
|sell
|2640
|2.00
|1.6095
|0.0000
|1.6075
|5278
|2007.07.30 13:10
|sell
|2641
|4.00
|1.6133
|0.0000
|1.6113
|5279
|2007.07.30 13:20
|t/p
|2641
|4.00
|1.6113
|0.0000
|1.6113
|676.32
|164573.04
|5280
|2007.07.30 13:20
|close
|2640
|2.00
|1.6092
|0.0000
|1.6075
|50.72
|164623.76
|5281
|2007.07.30 13:20
|close
|2639
|1.00
|1.6092
|0.0000
|1.6019
|-448.06
|164175.70
|5282
|2007.07.30 13:20
|close
|2638
|1.00
|1.6092
|0.0000
|1.5999
|-617.14
|163558.56
|5283
|2007.07.30 13:20
|sell
|2642
|1.00
|1.6086
|0.0000
|1.6066
|5284
|2007.07.30 13:40
|sell
|2643
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6104
|5285
|2007.07.30 14:10
|t/p
|2642
|1.00
|1.6066
|0.0000
|1.6066
|169.08
|163727.64
|5286
|2007.07.30 14:10
|t/p
|2643
|1.00
|1.6104
|0.0000
|1.6104
|169.08
|163896.72
|5287
|2007.07.30 14:10
|sell
|2644
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|5288
|2007.07.30 14:30
|sell
|2645
|1.00
|1.6097
|0.0000
|1.6077
|5289
|2007.07.30 14:40
|sell
|2646
|2.00
|1.6150
|0.0000
|1.6130
|5290
|2007.07.30 14:59
|t/p
|2646
|2.00
|1.6130
|0.0000
|1.6130
|338.16
|164234.88
|5291
|2007.07.30 14:59
|close
|2645
|1.00
|1.6078
|0.0000
|1.6077
|160.63
|164395.51
|5292
|2007.07.30 14:59
|close
|2644
|1.00
|1.6078
|0.0000
|1.6040
|-152.17
|164243.34
|5293
|2007.07.30 14:59
|sell
|2647
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.6052
|5294
|2007.07.30 15:10
|t/p
|2647
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6052
|169.08
|164412.42
|5295
|2007.07.30 15:10
|sell
|2648
|1.00
|1.6012
|0.0000
|1.5992
|5296
|2007.07.30 15:30
|sell
|2649
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|5297
|2007.07.30 15:40
|sell
|2650
|2.00
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|5298
|2007.07.30 15:59
|t/p
|2650
|2.00
|1.6053
|0.0000
|1.6053
|338.16
|164750.58
|5299
|2007.07.30 15:59
|close
|2649
|1.00
|1.6044
|0.0000
|1.6033
|76.08
|164826.66
|5300
|2007.07.30 15:59
|close
|2648
|1.00
|1.6044
|0.0000
|1.5992
|-270.53
|164556.13
|5301
|2007.07.30 15:59
|sell
|2651
|1.00
|1.6038
|0.0000
|1.6018
|5302
|2007.07.30 16:20
|sell
|2652
|1.00
|1.6064
|0.0000
|1.6044
|5303
|2007.07.30 16:30
|sell
|2653
|2.00
|1.6084
|0.0000
|1.6064
|5304
|2007.07.30 16:40
|t/p
|2653
|2.00
|1.6064
|0.0000
|1.6064
|338.16
|164894.29
|5305
|2007.07.30 16:40
|close
|2652
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6044
|50.73
|164945.02
|5306
|2007.07.30 16:40
|close
|2651
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6018
|-169.08
|164775.94
|5307
|2007.07.30 16:40
|sell
|2654
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|5308
|2007.07.30 16:59
|sell
|2655
|1.00
|1.6083
|0.0000
|1.6063
|5309
|2007.07.30 17:40
|t/p
|2655
|1.00
|1.6063
|0.0000
|1.6063
|169.08
|164945.02
|5310
|2007.07.30 17:40
|close
|2654
|1.00
|1.6057
|0.0000
|1.6032
|-42.27
|164902.75
|5311
|2007.07.30 17:40
|sell
|2656
|1.00
|1.6051
|0.0000
|1.6031
|5312
|2007.07.30 17:59
|sell
|2657
|1.00
|1.6072
|0.0000
|1.6052
|5313
|2007.07.30 19:10
|close
|2657
|1.00
|1.6055
|0.0000
|1.6052
|143.72
|165046.47
|5314
|2007.07.30 19:10
|close
|2656
|1.00
|1.6055
|0.0000
|1.6031
|-33.82
|165012.65
|5315
|2007.07.30 19:10
|sell
|2658
|1.00
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|5316
|2007.07.30 19:20
|t/p
|2658
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6029
|169.08
|165181.73
|5317
|2007.07.30 19:20
|sell
|2659
|1.00
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|5318
|2007.07.30 19:30
|sell
|2660
|1.00
|1.6059
|0.0000
|1.6039
|5319
|2007.07.30 19:59
|t/p
|2660
|1.00
|1.6039
|0.0000
|1.6039
|169.08
|165350.81
|5320
|2007.07.30 19:59
|close
|2659
|1.00
|1.6030
|0.0000
|1.5997
|-109.90
|165240.91
|5321
|2007.07.30 19:59
|sell
|2661
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|5322
|2007.07.30 20:20
|sell
|2662
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6038
|5323
|2007.07.30 20:40
|t/p
|2662
|1.00
|1.6038
|0.0000
|1.6038
|169.08
|165409.99
|5324
|2007.07.30 20:40
|close
|2661
|1.00
|1.6037
|0.0000
|1.6004
|-109.90
|165300.09
|5325
|2007.07.30 20:40
|sell
|2663
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|5326
|2007.07.30 20:59
|sell
|2664
|1.00
|1.6056
|0.0000
|1.6036
|5327
|2007.07.30 21:40
|t/p
|2664
|1.00
|1.6036
|0.0000
|1.6036
|169.08
|165469.17
|5328
|2007.07.30 21:40
|close
|2663
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.6011
|126.81
|165595.98
|5329
|2007.07.30 21:40
|sell
|2665
|1.00
|1.6010
|0.0000
|1.5990
|5330
|2007.07.30 22:30
|t/p
|2665
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.5990
|169.08
|165765.06
|5331
|2007.07.30 22:30
|sell
|2666
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|5332
|2007.07.30 22:40
|sell
|2667
|1.00
|1.6005
|0.0000
|1.5985
|5333
|2007.07.30 23:20
|t/p
|2667
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5985
|169.08
|165934.14
|5334
|2007.07.30 23:20
|close
|2666
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5947
|50.73
|165984.87
|5335
|2007.07.30 23:20
|sell
|2668
|1.00
|1.5955
|0.0000
|1.5935
|5336
|2007.07.30 23:30
|sell
|2669
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.5984
|5337
|2007.07.30 23:59
|t/p
|2669
|1.00
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|169.08
|166153.95
|5338
|2007.07.30 23:59
|close
|2668
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5935
|-33.82
|166120.13
|5339
|2007.07.30 23:59
|sell
|2670
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|5340
|2007.07.31 00:20
|sell
|2671
|1.00
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|5341
|2007.07.31 00:40
|t/p
|2671
|1.00
|1.5959
|0.0000
|1.5959
|169.08
|166289.21
|5342
|2007.07.31 00:40
|close
|2670
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5933
|88.17
|166377.38
|5343
|2007.07.31 00:40
|sell
|2672
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|5344
|2007.07.31 00:59
|sell
|2673
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|5345
|2007.07.31 01:40
|t/p
|2673
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5947
|169.08
|166546.46
|5346
|2007.07.31 01:40
|close
|2672
|1.00
|1.5947
|0.0000
|1.5917
|-84.54
|166461.92
|5347
|2007.07.31 01:40
|sell
|2674
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5921
|5348
|2007.07.31 02:10
|sell
|2675
|1.00
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|5349
|2007.07.31 02:30
|t/p
|2675
|1.00
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|169.08
|166631.00
|5350
|2007.07.31 02:30
|close
|2674
|1.00
|1.5942
|0.0000
|1.5921
|-8.46
|166622.54
|5351
|2007.07.31 02:30
|sell
|2676
|1.00
|1.5936
|0.0000
|1.5916
|5352
|2007.07.31 02:59
|sell
|2677
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|5353
|2007.07.31 03:10
|sell
|2678
|2.00
|1.5989
|0.0000
|1.5969
|5354
|2007.07.31 03:20
|t/p
|2677
|1.00
|1.5942
|0.0000
|1.5942
|169.08
|166791.62
|5355
|2007.07.31 03:20
|t/p
|2678
|2.00
|1.5969
|0.0000
|1.5969
|338.16
|167129.78
|5356
|2007.07.31 03:20
|close
|2676
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5916
|-16.91
|167112.87
|5357
|2007.07.31 03:20
|sell
|2679
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|5358
|2007.07.31 03:30
|sell
|2680
|1.00
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|5359
|2007.07.31 04:00
|close
|2680
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5934
|143.72
|167256.59
|5360
|2007.07.31 04:00
|close
|2679
|1.00
|1.5937
|0.0000
|1.5912
|-42.27
|167214.32
|5361
|2007.07.31 04:00
|sell
|2681
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5911
|5362
|2007.07.31 04:20
|sell
|2682
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|5363
|2007.07.31 04:30
|t/p
|2682
|1.00
|1.5933
|0.0000
|1.5933
|169.08
|167383.40
|5364
|2007.07.31 04:30
|close
|2681
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5911
|33.81
|167417.21
|5365
|2007.07.31 04:30
|sell
|2683
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|5366
|2007.07.31 04:59
|sell
|2684
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5924
|5367
|2007.07.31 06:30
|close
|2684
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5924
|160.63
|167577.84
|5368
|2007.07.31 06:30
|close
|2683
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5901
|-33.82
|167544.02
|5369
|2007.07.31 06:30
|sell
|2685
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|5370
|2007.07.31 06:59
|sell
|2686
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5919
|5371
|2007.07.31 07:10
|sell
|2687
|2.00
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|5372
|2007.07.31 07:20
|t/p
|2687
|2.00
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|338.16
|167882.18
|5373
|2007.07.31 07:20
|close
|2686
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5919
|-42.27
|167839.91
|5374
|2007.07.31 07:20
|close
|2685
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5899
|-211.35
|167628.56
|5375
|2007.07.31 07:20
|sell
|2688
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|5376
|2007.07.31 07:59
|sell
|2689
|1.00
|1.5976
|0.0000
|1.5956
|5377
|2007.07.31 08:10
|t/p
|2689
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5956
|169.08
|167797.64
|5378
|2007.07.31 08:10
|close
|2688
|1.00
|1.5936
|0.0000
|1.5918
|16.91
|167814.55
|5379
|2007.07.31 08:10
|sell
|2690
|1.00
|1.5930
|0.0000
|1.5910
|5380
|2007.07.31 08:20
|sell
|2691
|1.00
|1.5985
|0.0000
|1.5965
|5381
|2007.07.31 08:30
|t/p
|2691
|1.00
|1.5965
|0.0000
|1.5965
|169.08
|167983.63
|5382
|2007.07.31 08:30
|close
|2690
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5910
|25.36
|168008.99
|5383
|2007.07.31 08:30
|sell
|2692
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|5384
|2007.07.31 08:40
|sell
|2693
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|5385
|2007.07.31 08:59
|t/p
|2693
|1.00
|1.5942
|0.0000
|1.5942
|169.08
|168178.07
|5386
|2007.07.31 08:59
|close
|2692
|1.00
|1.5932
|0.0000
|1.5901
|-93.00
|168085.07
|5387
|2007.07.31 08:59
|sell
|2694
|1.00
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|5388
|2007.07.31 09:40
|sell
|2695
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5930
|5389
|2007.07.31 09:59
|close
|2695
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5930
|160.63
|168245.70
|5390
|2007.07.31 09:59
|close
|2694
|1.00
|1.5931
|0.0000
|1.5906
|-42.27
|168203.43
|5391
|2007.07.31 09:59
|sell
|2696
|1.00
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|5392
|2007.07.31 11:20
|sell
|2697
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5941
|5393
|2007.07.31 11:30
|t/p
|2697
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5941
|169.08
|168372.51
|5394
|2007.07.31 11:30
|close
|2696
|1.00
|1.5924
|0.0000
|1.5905
|8.45
|168380.96
|5395
|2007.07.31 11:30
|sell
|2698
|1.00
|1.5918
|0.0000
|1.5898
|5396
|2007.07.31 11:59
|sell
|2699
|1.00
|1.5948
|0.0000
|1.5928
|5397
|2007.07.31 12:20
|t/p
|2699
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5928
|169.08
|168550.04
|5398
|2007.07.31 12:20
|close
|2698
|1.00
|1.5927
|0.0000
|1.5898
|-76.09
|168473.95
|5399
|2007.07.31 12:20
|sell
|2700
|1.00
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|5400
|2007.07.31 13:40
|sell
|2701
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5921
|5401
|2007.07.31 14:30
|sell
|2702
|2.00
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|5402
|2007.07.31 15:10
|t/p
|2702
|2.00
|1.5945
|0.0000
|1.5945
|338.16
|168812.11
|5403
|2007.07.31 15:10
|close
|2701
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5921
|-25.37
|168786.74
|5404
|2007.07.31 15:10
|close
|2700
|1.00
|1.5944
|0.0000
|1.5901
|-194.45
|168592.29
|5405
|2007.07.31 15:10
|sell
|2703
|1.00
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|5406
|2007.07.31 15:20
|sell
|2704
|1.00
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|5407
|2007.07.31 15:40
|close
|2704
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5951
|160.62
|168752.91
|5408
|2007.07.31 15:40
|close
|2703
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5918
|-118.36
|168634.55
|5409
|2007.07.31 15:40
|sell
|2705
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|5410
|2007.07.31 16:40
|sell
|2706
|1.00
|1.5980
|0.0000
|1.5960
|5411
|2007.07.31 17:10
|t/p
|2706
|1.00
|1.5960
|0.0000
|1.5960
|169.08
|168803.63
|5412
|2007.07.31 17:10
|close
|2705
|1.00
|1.5952
|0.0000
|1.5926
|-50.73
|168752.90
|5413
|2007.07.31 17:10
|sell
|2707
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|5414
|2007.07.31 17:30
|sell
|2708
|1.00
|1.5970
|0.0000
|1.5950
|5415
|2007.07.31 18:10
|t/p
|2708
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5950
|169.08
|168921.98
|5416
|2007.07.31 18:10
|close
|2707
|1.00
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|0.00
|168921.98
|5417
|2007.07.31 18:10
|sell
|2709
|1.00
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|5418
|2007.07.31 18:30
|sell
|2710
|1.00
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|5419
|2007.07.31 19:00
|close
|2710
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5942
|143.72
|169065.70
|5420
|2007.07.31 19:00
|close
|2709
|1.00
|1.5945
|0.0000
|1.5920
|-42.27
|169023.43
|5421
|2007.07.31 19:00
|sell
|2711
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5919
|5422
|2007.07.31 19:30
|sell
|2712
|1.00
|1.5963
|0.0000
|1.5943
|5423
|2007.07.31 19:40
|t/p
|2712
|1.00
|1.5943
|0.0000
|1.5943
|169.08
|169192.51
|5424
|2007.07.31 19:40
|close
|2711
|1.00
|1.5941
|0.0000
|1.5919
|-16.90
|169175.61
|5425
|2007.07.31 19:40
|sell
|2713
|1.00
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|5426
|2007.07.31 19:59
|sell
|2714
|1.00
|1.5957
|0.0000
|1.5937
|5427
|2007.07.31 20:20
|sell
|2715
|2.00
|1.5989
|0.0000
|1.5969
|5428
|2007.07.31 20:30
|t/p
|2715
|2.00
|1.5969
|0.0000
|1.5969
|338.16
|169513.77
|5429
|2007.07.31 20:30
|close
|2714
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5937
|-84.54
|169429.23
|5430
|2007.07.31 20:30
|close
|2713
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5915
|-270.53
|169158.70
|5431
|2007.07.31 20:30
|sell
|2716
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.5941
|5432
|2007.07.31 20:59
|sell
|2717
|1.00
|1.5983
|0.0000
|1.5963
|5433
|2007.07.31 21:10
|sell
|2718
|2.00
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|5434
|2007.07.31 21:20
|t/p
|2718
|2.00
|1.6048
|0.0000
|1.6048
|338.16
|169496.86
|5435
|2007.07.31 21:20
|close
|2717
|1.00
|1.6006
|0.0000
|1.5963
|-194.44
|169302.42
|5436
|2007.07.31 21:20
|close
|2716
|1.00
|1.6006
|0.0000
|1.5941
|-380.43
|168921.99
|5437
|2007.07.31 21:20
|sell
|2719
|1.00
|1.6000
|0.0000
|1.5980
|5438
|2007.07.31 21:30
|t/p
|2719
|1.00
|1.5980
|0.0000
|1.5980
|169.08
|169091.07
|5439
|2007.07.31 21:30
|sell
|2720
|1.00
|1.5966
|0.0000
|1.5946
|5440
|2007.07.31 21:40
|sell
|2721
|1.00
|1.6015
|0.0000
|1.5995
|5441
|2007.07.31 21:59
|sell
|2722
|2.00
|1.6047
|0.0000
|1.6027
|5442
|2007.07.31 22:40
|sell
|2723
|4.00
|1.6074
|0.0000
|1.6054
|5443
|2007.08.01 00:00
|sell
|2724
|8.00
|1.6095
|0.0000
|1.6075
|5444
|2007.08.01 00:10
|t/p
|2723
|4.00
|1.6054
|0.0000
|1.6054
|690.85
|169781.93
|5445
|2007.08.01 00:10
|t/p
|2724
|8.00
|1.6075
|0.0000
|1.6075
|1352.64
|171134.57
|5446
|2007.08.01 00:10
|close
|2722
|2.00
|1.6042
|0.0000
|1.6027
|91.81
|171226.37
|5447
|2007.08.01 00:10
|close
|2721
|1.00
|1.6042
|0.0000
|1.5995
|-224.63
|171001.75
|5448
|2007.08.01 00:10
|close
|2720
|1.00
|1.6042
|0.0000
|1.5946
|-638.88
|170362.87
|5449
|2007.08.01 00:10
|sell
|2725
|1.00
|1.6036
|0.0000
|1.6016
|5450
|2007.08.01 00:30
|sell
|2726
|1.00
|1.6088
|0.0000
|1.6068
|5451
|2007.08.01 00:59
|t/p
|2726
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6068
|169.08
|170531.95
|5452
|2007.08.01 00:59
|close
|2725
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6016
|-185.99
|170345.96
|5453
|2007.08.01 00:59
|sell
|2727
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|5454
|2007.08.01 01:10
|t/p
|2727
|1.00
|1.6032
|0.0000
|1.6032
|169.08
|170515.04
|5455
|2007.08.01 01:10
|sell
|2728
|1.00
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|5456
|2007.08.01 01:20
|sell
|2729
|1.00
|1.6039
|0.0000
|1.6019
|5457
|2007.08.01 02:10
|t/p
|2729
|1.00
|1.6019
|0.0000
|1.6019
|169.08
|170684.12
|5458
|2007.08.01 02:10
|close
|2728
|1.00
|1.6018
|0.0000
|1.5997
|-8.45
|170675.67
|5459
|2007.08.01 02:10
|sell
|2730
|1.00
|1.6012
|0.0000
|1.5992
|5460
|2007.08.01 02:30
|sell
|2731
|1.00
|1.6046
|0.0000
|1.6026
|5461
|2007.08.01 02:40
|t/p
|2731
|1.00
|1.6026
|0.0000
|1.6026
|169.08
|170844.75
|5462
|2007.08.01 02:40
|close
|2730
|1.00
|1.6022
|0.0000
|1.5992
|-84.54
|170760.21
|5463
|2007.08.01 02:40
|sell
|2732
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.5996
|5464
|2007.08.01 03:20
|sell
|2733
|1.00
|1.6042
|0.0000
|1.6022
|5465
|2007.08.01 03:30
|t/p
|2733
|1.00
|1.6022
|0.0000
|1.6022
|169.08
|170929.29
|5466
|2007.08.01 03:30
|close
|2732
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.5996
|0.00
|170929.29
|5467
|2007.08.01 03:30
|sell
|2734
|1.00
|1.6010
|0.0000
|1.5990
|5468
|2007.08.01 03:40
|close
|2734
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.5990
|152.17
|171081.46
|5469
|2007.08.01 03:40
|sell
|2735
|1.00
|1.5986
|0.0000
|1.5966
|5470
|2007.08.01 03:59
|sell
|2736
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|5471
|2007.08.01 04:10
|sell
|2737
|2.00
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|5472
|2007.08.01 04:30
|t/p
|2737
|2.00
|1.6014
|0.0000
|1.6014
|338.16
|171419.62
|5473
|2007.08.01 04:30
|close
|2736
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|0.00
|171419.62
|5474
|2007.08.01 04:30
|close
|2735
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.5966
|-228.26
|171191.36
|5475
|2007.08.01 04:30
|sell
|2738
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|5476
|2007.08.01 04:59
|sell
|2739
|1.00
|1.6033
|0.0000
|1.6013
|5477
|2007.08.01 05:10
|sell
|2740
|2.00
|1.6064
|0.0000
|1.6044
|5478
|2007.08.01 05:20
|t/p
|2740
|2.00
|1.6044
|0.0000
|1.6044
|338.16
|171529.52
|5479
|2007.08.01 05:20
|close
|2739
|1.00
|1.6043
|0.0000
|1.6013
|-84.54
|171444.98
|5480
|2007.08.01 05:20
|close
|2738
|1.00
|1.6043
|0.0000
|1.5987
|-304.34
|171140.64
|5481
|2007.08.01 05:20
|sell
|2741
|1.00
|1.6037
|0.0000
|1.6017
|5482
|2007.08.01 06:10
|sell
|2742
|1.00
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|5483
|2007.08.01 06:20
|t/p
|2742
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6053
|169.08
|171309.72
|5484
|2007.08.01 06:20
|close
|2741
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6017
|-135.26
|171174.46
|5485
|2007.08.01 06:20
|sell
|2743
|1.00
|1.6047
|0.0000
|1.6027
|5486
|2007.08.01 06:40
|sell
|2744
|1.00
|1.6114
|0.0000
|1.6094
|5487
|2007.08.01 06:59
|t/p
|2744
|1.00
|1.6094
|0.0000
|1.6094
|169.08
|171343.54
|5488
|2007.08.01 06:59
|close
|2743
|1.00
|1.6088
|0.0000
|1.6027
|-346.61
|170996.93
|5489
|2007.08.01 06:59
|sell
|2745
|1.00
|1.6082
|0.0000
|1.6062
|5490
|2007.08.01 07:30
|sell
|2746
|1.00
|1.6118
|0.0000
|1.6098
|5491
|2007.08.01 07:59
|sell
|2747
|2.00
|1.6144
|0.0000
|1.6124
|5492
|2007.08.01 08:10
|t/p
|2746
|1.00
|1.6098
|0.0000
|1.6098
|169.08
|171166.01
|5493
|2007.08.01 08:10
|t/p
|2747
|2.00
|1.6124
|0.0000
|1.6124
|338.16
|171504.17
|5494
|2007.08.01 08:10
|close
|2745
|1.00
|1.6074
|0.0000
|1.6062
|67.63
|171571.80
|5495
|2007.08.01 08:10
|sell
|2748
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|5496
|2007.08.01 08:20
|sell
|2749
|1.00
|1.6096
|0.0000
|1.6076
|5497
|2007.08.01 08:30
|sell
|2750
|2.00
|1.6117
|0.0000
|1.6097
|5498
|2007.08.01 08:40
|sell
|2751
|4.00
|1.6163
|0.0000
|1.6143
|5499
|2007.08.01 08:59
|t/p
|2750
|2.00
|1.6097
|0.0000
|1.6097
|338.16
|171909.96
|5500
|2007.08.01 08:59
|t/p
|2751
|4.00
|1.6143
|0.0000
|1.6143
|676.32
|172586.28
|5501
|2007.08.01 08:59
|close
|2749
|1.00
|1.6092
|0.0000
|1.6076
|33.81
|172620.09
|5502
|2007.08.01 08:59
|close
|2748
|1.00
|1.6092
|0.0000
|1.6048
|-202.90
|172417.19
|5503
|2007.08.01 08:59
|sell
|2752
|1.00
|1.6086
|0.0000
|1.6066
|5504
|2007.08.01 09:40
|sell
|2753
|1.00
|1.6118
|0.0000
|1.6098
|5505
|2007.08.01 10:30
|sell
|2754
|2.00
|1.6144
|0.0000
|1.6124
|5506
|2007.08.01 10:40
|t/p
|2754
|2.00
|1.6124
|0.0000
|1.6124
|338.16
|172755.35
|5507
|2007.08.01 10:40
|close
|2753
|1.00
|1.6123
|0.0000
|1.6098
|-42.27
|172713.08
|5508
|2007.08.01 10:40
|close
|2752
|1.00
|1.6123
|0.0000
|1.6066
|-312.80
|172400.28
|5509
|2007.08.01 10:40
|sell
|2755
|1.00
|1.6117
|0.0000
|1.6097
|5510
|2007.08.01 11:10
|t/p
|2755
|1.00
|1.6097
|0.0000
|1.6097
|169.08
|172569.36
|5511
|2007.08.01 11:10
|sell
|2756
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|5512
|2007.08.01 11:20
|sell
|2757
|1.00
|1.6111
|0.0000
|1.6091
|5513
|2007.08.01 11:30
|t/p
|2757
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6091
|169.08
|172738.44
|5514
|2007.08.01 11:30
|close
|2756
|1.00
|1.6069
|0.0000
|1.6040
|-76.09
|172662.35
|5515
|2007.08.01 11:30
|sell
|2758
|1.00
|1.6063
|0.0000
|1.6043
|5516
|2007.08.01 11:40
|sell
|2759
|1.00
|1.6084
|0.0000
|1.6064
|5517
|2007.08.01 12:20
|t/p
|2759
|1.00
|1.6064
|0.0000
|1.6064
|169.08
|172831.43
|5518
|2007.08.01 12:20
|close
|2758
|1.00
|1.6053
|0.0000
|1.6043
|84.54
|172915.97
|5519
|2007.08.01 12:20
|sell
|2760
|1.00
|1.6047
|0.0000
|1.6027
|5520
|2007.08.01 12:30
|sell
|2761
|1.00
|1.6070
|0.0000
|1.6050
|5521
|2007.08.01 13:10
|t/p
|2761
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6050
|169.08
|173085.05
|5522
|2007.08.01 13:10
|close
|2760
|1.00
|1.6031
|0.0000
|1.6027
|135.27
|173220.32
|5523
|2007.08.01 13:10
|sell
|2762
|1.00
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|5524
|2007.08.01 13:20
|sell
|2763
|1.00
|1.6070
|0.0000
|1.6050
|5525
|2007.08.01 13:40
|t/p
|2763
|1.00
|1.6050
|0.0000
|1.6050
|169.08
|173389.40
|5526
|2007.08.01 13:40
|close
|2762
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6005
|-33.82
|173355.58
|5527
|2007.08.01 13:40
|sell
|2764
|1.00
|1.6023
|0.0000
|1.6003
|5528
|2007.08.01 14:10
|sell
|2765
|1.00
|1.6078
|0.0000
|1.6058
|5529
|2007.08.01 14:30
|t/p
|2765
|1.00
|1.6058
|0.0000
|1.6058
|169.08
|173524.66
|5530
|2007.08.01 14:30
|close
|2764
|1.00
|1.6054
|0.0000
|1.6003
|-262.08
|173262.58
|5531
|2007.08.01 14:30
|sell
|2766
|1.00
|1.6048
|0.0000
|1.6028
|5532
|2007.08.01 14:40
|t/p
|2766
|1.00
|1.6028
|0.0000
|1.6028
|169.08
|173431.66
|5533
|2007.08.01 14:40
|sell
|2767
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.5984
|5534
|2007.08.01 14:59
|sell
|2768
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|5535
|2007.08.01 15:10
|sell
|2769
|2.00
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|5536
|2007.08.01 15:20
|t/p
|2769
|2.00
|1.6115
|0.0000
|1.6115
|338.16
|173769.82
|5537
|2007.08.01 15:20
|close
|2768
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.6032
|-507.24
|173262.58
|5538
|2007.08.01 15:20
|close
|2767
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5984
|-913.03
|172349.55
|5539
|2007.08.01 15:20
|sell
|2770
|1.00
|1.6106
|0.0000
|1.6086
|5540
|2007.08.01 15:30
|t/p
|2770
|1.00
|1.6086
|0.0000
|1.6086
|169.08
|172518.63
|5541
|2007.08.01 15:30
|sell
|2771
|1.00
|1.6038
|0.0000
|1.6018
|5542
|2007.08.01 15:59
|sell
|2772
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6070
|5543
|2007.08.01 16:20
|t/p
|2772
|1.00
|1.6070
|0.0000
|1.6070
|169.08
|172687.71
|5544
|2007.08.01 16:20
|close
|2771
|1.00
|1.6065
|0.0000
|1.6018
|-228.26
|172459.45
|5545
|2007.08.01 16:20
|sell
|2773
|1.00
|1.6059
|0.0000
|1.6039
|5546
|2007.08.01 17:10
|t/p
|2773
|1.00
|1.6039
|0.0000
|1.6039
|169.08
|172628.53
|5547
|2007.08.01 17:10
|sell
|2774
|1.00
|1.6030
|0.0000
|1.6010
|5548
|2007.08.01 17:40
|sell
|2775
|1.00
|1.6063
|0.0000
|1.6043
|5549
|2007.08.01 17:59
|t/p
|2775
|1.00
|1.6043
|0.0000
|1.6043
|169.08
|172797.61
|5550
|2007.08.01 17:59
|close
|2774
|1.00
|1.6030
|0.0000
|1.6010
|0.00
|172797.61
|5551
|2007.08.01 17:59
|sell
|2776
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|5552
|2007.08.01 18:30
|sell
|2777
|1.00
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|5553
|2007.08.01 18:40
|t/p
|2777
|1.00
|1.6032
|0.0000
|1.6032
|169.08
|172966.69
|5554
|2007.08.01 18:40
|close
|2776
|1.00
|1.6029
|0.0000
|1.6004
|-42.27
|172924.42
|5555
|2007.08.01 18:40
|sell
|2778
|1.00
|1.6023
|0.0000
|1.6003
|5556
|2007.08.01 18:59
|sell
|2779
|1.00
|1.6047
|0.0000
|1.6027
|5557
|2007.08.01 20:10
|sell
|2780
|2.00
|1.6089
|0.0000
|1.6069
|5558
|2007.08.01 20:20
|t/p
|2780
|2.00
|1.6069
|0.0000
|1.6069
|338.16
|173262.58
|5559
|2007.08.01 20:20
|close
|2779
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6027
|-177.53
|173085.05
|5560
|2007.08.01 20:20
|close
|2778
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6003
|-380.43
|172704.62
|5561
|2007.08.01 20:20
|sell
|2781
|1.00
|1.6062
|0.0000
|1.6042
|5562
|2007.08.01 20:59
|sell
|2782
|1.00
|1.6088
|0.0000
|1.6068
|5563
|2007.08.01 21:20
|t/p
|2781
|1.00
|1.6042
|0.0000
|1.6042
|169.08
|172873.70
|5564
|2007.08.01 21:20
|t/p
|2782
|1.00
|1.6068
|0.0000
|1.6068
|169.08
|173042.78
|5565
|2007.08.01 21:20
|sell
|2783
|1.00
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|5566
|2007.08.01 21:30
|sell
|2784
|1.00
|1.6082
|0.0000
|1.6062
|5567
|2007.08.01 21:59
|t/p
|2784
|1.00
|1.6062
|0.0000
|1.6062
|169.08
|173211.86
|5568
|2007.08.01 21:59
|close
|2783
|1.00
|1.6042
|0.0000
|1.6004
|-152.17
|173059.69
|5569
|2007.08.01 21:59
|sell
|2785
|1.00
|1.6036
|0.0000
|1.6016
|5570
|2007.08.01 22:10
|t/p
|2785
|1.00
|1.6016
|0.0000
|1.6016
|169.08
|173228.77
|5571
|2007.08.01 22:10
|sell
|2786
|1.00
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|5572
|2007.08.01 22:20
|sell
|2787
|1.00
|1.5992
|0.0000
|1.5972
|5573
|2007.08.01 22:40
|sell
|2788
|2.00
|1.6036
|0.0000
|1.6016
|5574
|2007.08.01 22:59
|t/p
|2788
|2.00
|1.6016
|0.0000
|1.6016
|338.16
|173566.93
|5575
|2007.08.01 22:59
|close
|2787
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5972
|152.17
|173719.10
|5576
|2007.08.01 22:59
|close
|2786
|1.00
|1.5974
|0.0000
|1.5947
|-59.18
|173659.92
|5577
|2007.08.01 22:59
|sell
|2789
|1.00
|1.5968
|0.0000
|1.5948
|5578
|2007.08.01 23:59
|close at stop
|2789
|1.00
|1.5972
|0.0000
|1.5948
|-33.82
|173626.10