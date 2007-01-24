Strategy Tester Report
BOSS_BUY_V1

SymbolEURAUD (Euro Vs Australian Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.01.01 16:00 - 2007.08.02 00:00 (2007.01.01 - 2007.08.02)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersTakeProfit=20; Loturi=1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MarjaPip=3;
Bars in test2075Ticks modelled22028Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit163626.10Gross profit328154.01Gross loss-164527.91
Profit factor1.99Expected payoff58.67
Absolute drawdown1607.81Maximal drawdown15884.27 (9.84%)Relative drawdown20.27% (6661.76)
Total trades2789Short positions (won %)2607 (62.22%)Long positions (won %)182 (70.88%)
Profit trades (% of total)1751 (62.78%)Loss trades (% of total)1038 (37.22%)
Largestprofit trade5409.28loss trade-1885.25
Averageprofit trade187.41loss trade-158.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (1917.01)consecutive losses (loss in money)6 (-6367.32)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5409.28 (1)consecutive loss (count of losses)-6367.32 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 16:00buy11.001.67220.00001.6742
22007.01.02 02:20buy21.001.67070.00001.6727
32007.01.02 04:20buy32.001.66900.00001.6710
42007.01.02 06:40buy44.001.66710.00001.6691
52007.01.02 08:10t/p32.001.67100.00001.6710338.0810338.08
62007.01.02 08:10t/p44.001.66910.00001.6691676.1611014.24
72007.01.02 08:10close21.001.67110.00001.672733.8111048.05
82007.01.02 08:10close11.001.67110.00001.6742-103.3610944.69
92007.01.02 08:20sell51.001.66720.00001.6652
102007.01.02 08:59sell61.001.67040.00001.6684
112007.01.02 09:10sell72.001.67330.00001.6713
122007.01.02 09:40t/p72.001.67130.00001.6713338.1611282.85
132007.01.02 09:40close61.001.67020.00001.668416.9111299.76
142007.01.02 09:40close51.001.67020.00001.6652-253.6211046.14
152007.01.02 09:40sell81.001.66960.00001.6676
162007.01.02 09:59sell91.001.67250.00001.6705
172007.01.02 10:30close91.001.67070.00001.6705152.1711198.31
182007.01.02 10:30close81.001.67070.00001.6676-93.0011105.31
192007.01.02 10:30sell101.001.67010.00001.6681
202007.01.02 10:40sell111.001.67250.00001.6705
212007.01.02 11:10t/p111.001.67050.00001.6705169.0811274.39
222007.01.02 11:10close101.001.67010.00001.66810.0011274.39
232007.01.02 11:10sell121.001.66950.00001.6675
242007.01.02 11:40sell131.001.67200.00001.6700
252007.01.02 12:10t/p131.001.67000.00001.6700169.0811443.47
262007.01.02 12:10close121.001.66970.00001.6675-16.9111426.56
272007.01.02 12:10sell141.001.66910.00001.6671
282007.01.02 12:30sell151.001.67120.00001.6692
292007.01.02 13:10t/p151.001.66920.00001.6692169.0811595.64
302007.01.02 13:10close141.001.66910.00001.66710.0011595.64
312007.01.02 13:10sell161.001.66850.00001.6665
322007.01.02 16:20close161.001.66680.00001.6665143.7211739.36
332007.01.02 16:20sell171.001.66620.00001.6642
342007.01.02 17:10sell181.001.66910.00001.6671
352007.01.02 22:40t/p181.001.66710.00001.6671169.0811908.44
362007.01.02 22:40close171.001.66710.00001.6642-76.0811832.36
372007.01.02 22:40sell191.001.66650.00001.6645
382007.01.02 23:10sell201.001.66850.00001.6665
392007.01.03 01:30close201.001.66670.00001.6665155.8011988.16
402007.01.03 01:30close191.001.66670.00001.6645-13.2811974.88
412007.01.03 01:30sell211.001.66610.00001.6641
422007.01.03 11:10t/p211.001.66410.00001.6641169.0812143.96
432007.01.03 11:10sell221.001.66340.00001.6614
442007.01.03 11:40sell231.001.66550.00001.6635
452007.01.03 15:20t/p231.001.66350.00001.6635169.0812313.04
462007.01.03 15:20close221.001.66230.00001.661493.0012406.04
472007.01.03 15:20sell241.001.66170.00001.6597
482007.01.03 15:30sell251.001.66420.00001.6622
492007.01.03 15:59close251.001.66230.00001.6622160.6312566.67
502007.01.03 15:59close241.001.66230.00001.6597-50.7212515.95
512007.01.03 15:59sell261.001.66170.00001.6597
522007.01.03 17:10sell271.001.66380.00001.6618
532007.01.03 17:40t/p271.001.66180.00001.6618169.0812685.03
542007.01.03 17:40close261.001.66020.00001.6597126.8112811.84
552007.01.03 17:40sell281.001.65960.00001.6576
562007.01.03 17:59sell291.001.66370.00001.6617
572007.01.03 19:20close291.001.66180.00001.6617160.6312972.47
582007.01.03 19:20close281.001.66180.00001.6576-185.9912786.48
592007.01.03 19:20sell301.001.66120.00001.6592
602007.01.03 19:40sell311.001.66360.00001.6616
612007.01.03 19:59close311.001.66190.00001.6616143.7112930.19
622007.01.03 19:59close301.001.66190.00001.6592-59.1812871.01
632007.01.03 19:59sell321.001.66130.00001.6593
642007.01.03 20:30sell331.001.66340.00001.6614
652007.01.03 20:59close331.001.66160.00001.6614152.1813023.19
662007.01.03 20:59close321.001.66160.00001.6593-25.3612997.83
672007.01.03 20:59sell341.001.66100.00001.6590
682007.01.03 21:20sell351.001.66300.00001.6610
692007.01.04 01:30sell362.001.66510.00001.6631
702007.01.04 02:10t/p362.001.66310.00001.6631338.1613335.99
712007.01.04 02:10close351.001.66280.00001.661027.8113363.80
722007.01.04 02:10close341.001.66280.00001.6590-141.2713222.53
732007.01.04 02:10sell371.001.66220.00001.6602
742007.01.04 04:30sell381.001.66540.00001.6634
752007.01.04 07:20sell392.001.66740.00001.6654
762007.01.04 07:30sell404.001.66950.00001.6675
772007.01.04 07:59t/p404.001.66750.00001.6675676.3213898.85
782007.01.04 07:59close392.001.66700.00001.665467.6313966.48
792007.01.04 07:59close381.001.66700.00001.6634-135.2613831.22
802007.01.04 07:59close371.001.66700.00001.6602-405.7913425.43
812007.01.04 07:59sell411.001.66640.00001.6644
822007.01.04 08:40sell421.001.67100.00001.6690
832007.01.04 09:10t/p421.001.66900.00001.6690169.0813594.51
842007.01.04 09:10close411.001.66730.00001.6644-76.0813518.43
852007.01.04 09:10sell431.001.66670.00001.6647
862007.01.04 09:30sell441.001.67140.00001.6694
872007.01.04 09:59t/p441.001.66940.00001.6694169.0813687.51
882007.01.04 09:59close431.001.66720.00001.6647-42.2713645.24
892007.01.04 09:59sell451.001.66660.00001.6646
902007.01.04 10:20sell461.001.66860.00001.6666
912007.01.04 10:40sell472.001.67140.00001.6694
922007.01.04 13:20t/p472.001.66940.00001.6694338.1613983.40
932007.01.04 13:20close461.001.66820.00001.666633.8114017.21
942007.01.04 13:20close451.001.66820.00001.6646-135.2713881.94
952007.01.04 13:20sell481.001.66760.00001.6656
962007.01.04 13:30sell491.001.67060.00001.6686
972007.01.04 14:10t/p491.001.66860.00001.6686169.0814051.02
982007.01.04 14:10close481.001.66760.00001.66560.0014051.02
992007.01.04 14:10sell501.001.66700.00001.6650
1002007.01.04 14:20sell511.001.66930.00001.6673
1012007.01.04 15:59t/p511.001.66730.00001.6673169.0814220.10
1022007.01.04 15:59close501.001.66590.00001.665092.9914313.09
1032007.01.04 15:59sell521.001.66530.00001.6633
1042007.01.04 16:10sell531.001.66730.00001.6653
1052007.01.04 16:30close531.001.66540.00001.6653160.6214473.71
1062007.01.04 16:30close521.001.66540.00001.6633-8.4614465.25
1072007.01.04 16:30sell541.001.66480.00001.6628
1082007.01.04 17:10sell551.001.66730.00001.6653
1092007.01.04 17:40t/p551.001.66530.00001.6653169.0814634.33
1102007.01.04 17:40close541.001.66520.00001.6628-33.8214600.51
1112007.01.04 17:40sell561.001.66460.00001.6626
1122007.01.04 19:10sell571.001.66680.00001.6648
1132007.01.04 23:30sell582.001.66900.00001.6670
1142007.01.05 00:30sell594.001.67210.00001.6701
1152007.01.05 01:10t/p594.001.67010.00001.6701676.2415276.75
1162007.01.05 01:10close582.001.66990.00001.6670-144.8815131.87
1172007.01.05 01:10close571.001.66990.00001.6648-258.4214873.45
1182007.01.05 01:10close561.001.66990.00001.6626-444.3814429.08
1192007.01.05 01:10sell601.001.66930.00001.6673
1202007.01.05 01:20sell611.001.67210.00001.6701
1212007.01.05 02:10t/p611.001.67010.00001.6701169.0614598.14
1222007.01.05 02:10close601.001.67000.00001.6673-59.1714538.97
1232007.01.05 02:10sell621.001.66940.00001.6674
1242007.01.05 02:40sell631.001.67370.00001.6717
1252007.01.05 02:59t/p631.001.67170.00001.6717169.0614708.03
1262007.01.05 02:59close621.001.67080.00001.6674-118.3414589.69
1272007.01.05 02:59sell641.001.67020.00001.6682
1282007.01.05 07:10sell651.001.67390.00001.6719
1292007.01.05 07:20t/p651.001.67190.00001.6719169.0614758.75
1302007.01.05 07:20close641.001.67180.00001.6682-135.2414623.51
1312007.01.05 07:20sell661.001.67120.00001.6692
1322007.01.05 08:00sell671.001.67330.00001.6713
1332007.01.05 08:30t/p671.001.67130.00001.6713169.0614792.57
1342007.01.05 08:30close661.001.66990.00001.6692109.8914902.46
1352007.01.05 08:30sell681.001.66930.00001.6673
1362007.01.05 08:40sell691.001.67330.00001.6713
1372007.01.05 09:10t/p691.001.67130.00001.6713169.0615071.52
1382007.01.05 09:10close681.001.66980.00001.6673-42.2615029.26
1392007.01.05 09:10sell701.001.66920.00001.6672
1402007.01.05 09:40sell711.001.67210.00001.6701
1412007.01.05 09:59close711.001.67020.00001.6701160.6015189.86
1422007.01.05 09:59close701.001.67020.00001.6672-84.5315105.33
1432007.01.05 09:59sell721.001.66960.00001.6676
1442007.01.05 13:20t/p721.001.66760.00001.6676169.0615274.39
1452007.01.05 13:20sell731.001.66690.00001.6649
1462007.01.05 13:59sell741.001.66940.00001.6674
1472007.01.05 14:10t/p741.001.66740.00001.6674169.0615443.45
1482007.01.05 14:10close731.001.66580.00001.664992.9915536.44
1492007.01.05 14:10sell751.001.66520.00001.6632
1502007.01.05 14:20sell761.001.67090.00001.6689
1512007.01.05 14:59t/p761.001.66890.00001.6689169.0615705.50
1522007.01.05 14:59close751.001.66580.00001.6632-50.7115654.79
1532007.01.05 14:59sell771.001.66520.00001.6632
1542007.01.05 15:10sell781.001.66770.00001.6657
1552007.01.05 15:30close781.001.66600.00001.6657143.7015798.49
1562007.01.05 15:30close771.001.66600.00001.6632-67.6215730.87
1572007.01.05 15:30sell791.001.66540.00001.6634
1582007.01.05 16:10sell801.001.66800.00001.6660
1592007.01.05 20:20sell812.001.67060.00001.6686
1602007.01.05 22:00close812.001.66890.00001.6686287.4116018.28
1612007.01.05 22:00close801.001.66890.00001.6660-76.0815942.20
1622007.01.05 22:00close791.001.66890.00001.6634-295.8615646.34
1632007.01.05 22:00sell821.001.66830.00001.6663
1642007.01.07 23:30sell831.001.67080.00001.6688
1652007.01.08 01:20t/p831.001.66880.00001.6688172.6915819.03
1662007.01.08 01:20close821.001.66700.00001.6663113.5215932.56
1672007.01.08 01:20sell841.001.66640.00001.6644
1682007.01.08 01:40sell851.001.66870.00001.6667
1692007.01.08 02:10t/p851.001.66670.00001.6667169.0616101.62
1702007.01.08 02:10close841.001.66600.00001.664433.8116135.43
1712007.01.08 02:10sell861.001.66540.00001.6634
1722007.01.08 04:10sell871.001.66820.00001.6662
1732007.01.08 05:30close871.001.66650.00001.6662143.7016279.13
1742007.01.08 05:30close861.001.66650.00001.6634-92.9916186.14
1752007.01.08 05:30sell881.001.66590.00001.6639
1762007.01.08 06:40sell891.001.66860.00001.6666
1772007.01.08 14:59t/p891.001.66660.00001.6666169.0616355.20
1782007.01.08 14:59close881.001.66480.00001.663992.9916448.19
1792007.01.08 14:59sell901.001.66420.00001.6622
1802007.01.08 16:10sell911.001.66640.00001.6644
1812007.01.08 16:40t/p911.001.66440.00001.6644169.0616617.25
1822007.01.08 16:40close901.001.66390.00001.662225.3616642.61
1832007.01.08 16:40sell921.001.66330.00001.6613
1842007.01.08 17:10sell931.001.66720.00001.6652
1852007.01.08 17:30t/p931.001.66520.00001.6652169.0616811.67
1862007.01.08 17:30close921.001.66440.00001.6613-92.9816718.69
1872007.01.08 17:30sell941.001.66380.00001.6618
1882007.01.08 17:59sell951.001.66640.00001.6644
1892007.01.08 19:40sell962.001.66940.00001.6674
1902007.01.08 20:20close962.001.66760.00001.6674304.3017022.99
1912007.01.08 20:20close951.001.66760.00001.6644-101.4416921.55
1922007.01.08 20:20close941.001.66760.00001.6618-321.2216600.33
1932007.01.08 20:20sell971.001.66700.00001.6650
1942007.01.08 20:30sell981.001.66900.00001.6670
1952007.01.09 08:00close981.001.66710.00001.6670164.2416764.57
1962007.01.09 08:00close971.001.66710.00001.6650-4.8216759.75
1972007.01.09 08:00sell991.001.66650.00001.6645
1982007.01.09 09:40t/p991.001.66450.00001.6645169.0616928.81
1992007.01.09 09:40sell1001.001.66300.00001.6610
2002007.01.09 11:10sell1011.001.66500.00001.6630
2012007.01.09 12:30close1011.001.66320.00001.6630152.1517080.96
2022007.01.09 12:30close1001.001.66320.00001.6610-16.9117064.05
2032007.01.09 12:30sell1021.001.66260.00001.6606
2042007.01.09 13:10sell1031.001.66700.00001.6650
2052007.01.09 13:20t/p1031.001.66500.00001.6650169.0617233.11
2062007.01.09 13:20close1021.001.66380.00001.6606-101.4317131.68
2072007.01.09 13:20sell1041.001.66320.00001.6612
2082007.01.09 13:59sell1051.001.66650.00001.6645
2092007.01.09 15:40sell1062.001.66850.00001.6665
2102007.01.09 15:59t/p1062.001.66650.00001.6665338.1617469.84
2112007.01.09 15:59close1051.001.66650.00001.66450.0017469.84
2122007.01.09 15:59close1041.001.66650.00001.6612-278.9817190.86
2132007.01.09 15:59sell1071.001.66590.00001.6639
2142007.01.09 18:10sell1081.001.66810.00001.6661
2152007.01.09 19:30t/p1081.001.66610.00001.6661169.0917359.95
2162007.01.09 19:30close1071.001.66570.00001.663916.9117376.86
2172007.01.09 19:30sell1091.001.66510.00001.6631
2182007.01.10 01:10t/p1091.001.66310.00001.6631172.7317549.60
2192007.01.10 01:10sell1101.001.66100.00001.6590
2202007.01.10 01:30sell1111.001.66350.00001.6615
2212007.01.10 03:40close1111.001.66170.00001.6615152.2117701.81
2222007.01.10 03:40close1101.001.66170.00001.6590-59.1917642.62
2232007.01.10 03:40sell1121.001.66110.00001.6591
2242007.01.10 03:59sell1131.001.66360.00001.6616
2252007.01.10 10:40sell1142.001.66620.00001.6642
2262007.01.10 14:30sell1154.001.66870.00001.6667
2272007.01.10 16:10t/p1154.001.66670.00001.6667676.4818319.10
2282007.01.10 16:10close1142.001.66500.00001.6642202.9418522.04
2292007.01.10 16:10close1131.001.66500.00001.6616-118.3818403.66
2302007.01.10 16:10close1121.001.66500.00001.6591-329.7818073.88
2312007.01.10 16:10sell1161.001.66440.00001.6624
2322007.01.10 16:40sell1171.001.66870.00001.6667
2332007.01.10 16:59t/p1171.001.66670.00001.6667169.1218243.00
2342007.01.10 16:59close1161.001.66670.00001.6624-194.4918048.51
2352007.01.10 16:59sell1181.001.66610.00001.6641
2362007.01.10 19:30t/p1181.001.66410.00001.6641169.1218217.63
2372007.01.10 19:30sell1191.001.66350.00001.6615
2382007.01.10 21:10sell1201.001.66580.00001.6638
2392007.01.10 22:30close1201.001.66400.00001.6638152.2118369.84
2402007.01.10 22:30close1191.001.66400.00001.6615-42.2818327.56
2412007.01.10 22:30sell1211.001.66340.00001.6614
2422007.01.11 01:30t/p1211.001.66140.00001.6614180.0218507.58
2432007.01.11 01:30sell1221.001.65650.00001.6545
2442007.01.11 02:10sell1231.001.65910.00001.6571
2452007.01.11 02:30t/p1231.001.65710.00001.6571169.1218676.70
2462007.01.11 02:30close1221.001.65700.00001.6545-42.2818634.42
2472007.01.11 02:30sell1241.001.65640.00001.6544
2482007.01.11 02:40sell1251.001.65850.00001.6565
2492007.01.11 03:40t/p1251.001.65650.00001.6565169.1218803.54
2502007.01.11 03:40close1241.001.65470.00001.6544143.7518947.29
2512007.01.11 03:40sell1261.001.65410.00001.6521
2522007.01.11 04:10sell1271.001.65660.00001.6546
2532007.01.11 04:40close1271.001.65480.00001.6546152.2119099.50
2542007.01.11 04:40close1261.001.65480.00001.6521-59.1919040.31
2552007.01.11 04:40sell1281.001.65420.00001.6522
2562007.01.11 04:59sell1291.001.65700.00001.6550
2572007.01.11 10:40sell1302.001.65970.00001.6577
2582007.01.11 10:59close1302.001.65800.00001.6577287.5019327.81
2592007.01.11 10:59close1291.001.65800.00001.6550-84.5619243.25
2602007.01.11 10:59close1281.001.65800.00001.6522-321.3318921.92
2612007.01.11 10:59sell1311.001.65740.00001.6554
2622007.01.11 13:20sell1321.001.66010.00001.6581
2632007.01.11 13:30t/p1321.001.65810.00001.6581169.1019091.02
2642007.01.11 13:30close1311.001.65720.00001.655416.9119107.93
2652007.01.11 13:30sell1331.001.65660.00001.6546
2662007.01.11 14:10sell1341.001.65860.00001.6566
2672007.01.11 14:30close1341.001.65690.00001.6566143.7419251.67
2682007.01.11 14:30close1331.001.65690.00001.6546-25.3619226.31
2692007.01.11 14:30sell1351.001.65630.00001.6543
2702007.01.11 14:40t/p1351.001.65430.00001.6543169.1019395.41
2712007.01.11 14:40sell1361.001.65310.00001.6511
2722007.01.11 14:59sell1371.001.65540.00001.6534
2732007.01.11 15:30t/p1361.001.65110.00001.6511169.1019564.51
2742007.01.11 15:30t/p1371.001.65340.00001.6534169.1019733.61
2752007.01.11 15:30sell1381.001.64960.00001.6476
2762007.01.11 15:40sell1391.001.65610.00001.6541
2772007.01.11 15:59t/p1391.001.65410.00001.6541169.1019902.71
2782007.01.11 15:59close1381.001.65110.00001.6476-126.8319775.88
2792007.01.11 15:59sell1401.001.65050.00001.6485
2802007.01.11 23:10sell1411.001.65300.00001.6510
2812007.01.11 23:30t/p1411.001.65100.00001.6510169.1019944.98
2822007.01.11 23:30close1401.001.65040.00001.64858.4619953.44
2832007.01.11 23:30sell1421.001.64980.00001.6478
2842007.01.11 23:59sell1431.001.65190.00001.6499
2852007.01.12 03:20sell1442.001.65420.00001.6522
2862007.01.12 14:20t/p1442.001.65220.00001.6522338.2020291.64
2872007.01.12 14:20close1431.001.65170.00001.649920.5420312.18
2882007.01.12 14:20close1421.001.65170.00001.6478-157.0120155.17
2892007.01.12 14:20sell1451.001.65110.00001.6491
2902007.01.12 14:30sell1461.001.65350.00001.6515
2912007.01.12 15:00sell1472.001.65550.00001.6535
2922007.01.12 15:10t/p1472.001.65350.00001.6535338.2020493.37
2932007.01.12 15:10close1461.001.65350.00001.65150.0020493.37
2942007.01.12 15:10close1451.001.65350.00001.6491-202.9120290.46
2952007.01.12 15:10sell1481.001.65290.00001.6509
2962007.01.12 15:20sell1491.001.65600.00001.6540
2972007.01.12 15:30sell1502.001.65800.00001.6560
2982007.01.12 15:59t/p1502.001.65600.00001.6560338.2020628.66
2992007.01.12 15:59close1491.001.65430.00001.6540143.7320772.39
3002007.01.12 15:59close1481.001.65430.00001.6509-118.3720654.02
3012007.01.12 15:59sell1511.001.65370.00001.6517
3022007.01.12 16:10close1511.001.65190.00001.6517152.2020806.22
3032007.01.12 16:10sell1521.001.65130.00001.6493
3042007.01.12 16:20sell1531.001.65420.00001.6522
3052007.01.12 17:20close1531.001.65250.00001.6522143.7320949.95
3062007.01.12 17:20close1521.001.65250.00001.6493-101.4620848.49
3072007.01.12 17:20sell1541.001.65190.00001.6499
3082007.01.12 18:40t/p1541.001.64990.00001.6499169.1021017.59
3092007.01.12 18:40sell1551.001.64850.00001.6465
3102007.01.15 01:40t/p1551.001.64650.00001.6465172.7321190.33
3112007.01.15 01:40sell1561.001.64540.00001.6434
3122007.01.15 04:10sell1571.001.64750.00001.6455
3132007.01.15 11:30sell1582.001.65000.00001.6480
3142007.01.16 01:20sell1594.001.65310.00001.6511
3152007.01.16 01:30t/p1594.001.65110.00001.6511676.3221866.65
3162007.01.16 01:30close1582.001.65020.00001.6480-26.5521840.09
3172007.01.16 01:30close1571.001.65020.00001.6455-224.6321615.47
3182007.01.16 01:30close1561.001.65020.00001.6434-402.1621213.31
3192007.01.16 01:30sell1601.001.64960.00001.6476
3202007.01.16 02:10sell1611.001.65180.00001.6498
3212007.01.16 06:30sell1622.001.65420.00001.6522
3222007.01.16 11:10sell1634.001.65620.00001.6542
3232007.01.16 11:20t/p1634.001.65420.00001.6542676.3221889.63
3242007.01.16 11:20close1622.001.65380.00001.652267.6421957.27
3252007.01.16 11:20close1611.001.65380.00001.6498-169.0821788.19
3262007.01.16 11:20close1601.001.65380.00001.6476-355.0721433.12
3272007.01.16 11:20sell1641.001.65320.00001.6512
3282007.01.16 11:30sell1651.001.65570.00001.6537
3292007.01.16 11:59close1651.001.65400.00001.6537143.7221576.84
3302007.01.16 11:59close1641.001.65400.00001.6512-67.6321509.21
3312007.01.16 11:59sell1661.001.65340.00001.6514
3322007.01.16 14:40t/p1661.001.65140.00001.6514169.0821678.29
3332007.01.16 14:40sell1671.001.64990.00001.6479
3342007.01.16 16:10sell1681.001.65270.00001.6507
3352007.01.16 16:40t/p1681.001.65070.00001.6507169.0821847.37
3362007.01.16 16:40close1671.001.65060.00001.6479-59.1721788.20
3372007.01.16 16:40sell1691.001.65000.00001.6480
3382007.01.16 17:00sell1701.001.65210.00001.6501
3392007.01.16 17:30close1701.001.65040.00001.6501143.7121931.91
3402007.01.16 17:30close1691.001.65040.00001.6480-33.8221898.09
3412007.01.16 17:30sell1711.001.64980.00001.6478
3422007.01.16 23:10sell1721.001.65280.00001.6508
3432007.01.16 23:30t/p1721.001.65080.00001.6508169.0822067.17
3442007.01.16 23:30close1711.001.65040.00001.6478-50.7322016.44
3452007.01.16 23:30sell1731.001.64980.00001.6478
3462007.01.16 23:59sell1741.001.65180.00001.6498
3472007.01.17 01:20close1741.001.65000.00001.6498155.8022172.24
3482007.01.17 01:20close1731.001.65000.00001.6478-13.2822158.97
3492007.01.17 01:20sell1751.001.64940.00001.6474
3502007.01.17 10:40t/p1751.001.64740.00001.6474169.0822328.05
3512007.01.17 10:40sell1761.001.64610.00001.6441
3522007.01.17 11:30close1761.001.64420.00001.6441160.6222488.67
3532007.01.17 11:30sell1771.001.64360.00001.6416
3542007.01.17 14:40close1771.001.64190.00001.6416143.7122632.38
3552007.01.17 14:40sell1781.001.64130.00001.6393
3562007.01.17 15:10sell1791.001.64440.00001.6424
3572007.01.17 18:40sell1802.001.64640.00001.6444
3582007.01.17 20:10t/p1802.001.64440.00001.6444338.1622970.54
3592007.01.17 20:10close1791.001.64370.00001.642459.1823029.72
3602007.01.17 20:10close1781.001.64370.00001.6393-202.9022826.82
3612007.01.17 20:10sell1811.001.64310.00001.6411
3622007.01.17 20:30sell1821.001.64560.00001.6436
3632007.01.17 21:10close1821.001.64370.00001.6436160.6222987.44
3642007.01.17 21:10close1811.001.64370.00001.6411-50.7322936.71
3652007.01.17 21:10sell1831.001.64310.00001.6411
3662007.01.17 22:10sell1841.001.64520.00001.6432
3672007.01.18 00:20t/p1841.001.64320.00001.6432179.9823116.69
3682007.01.18 00:20close1831.001.64300.00001.641119.3523136.04
3692007.01.18 00:20sell1851.001.64240.00001.6404
3702007.01.18 04:10sell1861.001.64640.00001.6444
3712007.01.18 04:40t/p1861.001.64440.00001.6444169.0823305.12
3722007.01.18 04:40close1851.001.64320.00001.6404-67.6323237.49
3732007.01.18 04:40sell1871.001.64260.00001.6406
3742007.01.18 04:59sell1881.001.64580.00001.6438
3752007.01.18 08:10close1881.001.64410.00001.6438143.7223381.21
3762007.01.18 08:10close1871.001.64410.00001.6406-126.8123254.40
3772007.01.18 08:10sell1891.001.64350.00001.6415
3782007.01.18 10:40close1891.001.64160.00001.6415160.6323415.03
3792007.01.18 10:40sell1901.001.64100.00001.6390
3802007.01.18 12:10sell1911.001.64340.00001.6414
3812007.01.18 13:20t/p1911.001.64140.00001.6414169.0823584.11
3822007.01.18 13:20close1901.001.64130.00001.6390-25.3623558.75
3832007.01.18 13:20sell1921.001.64070.00001.6387
3842007.01.18 16:10sell1931.001.64410.00001.6421
3852007.01.18 16:30t/p1931.001.64210.00001.6421169.0823727.83
3862007.01.18 16:30close1921.001.64070.00001.63870.0023727.83
3872007.01.18 16:30sell1941.001.64010.00001.6381
3882007.01.18 16:40sell1951.001.64230.00001.6403
3892007.01.18 21:30sell1962.001.64430.00001.6423
3902007.01.18 22:10t/p1962.001.64230.00001.6423338.1624065.99
3912007.01.18 22:10close1951.001.64220.00001.64038.4524074.44
3922007.01.18 22:10close1941.001.64220.00001.6381-177.5423896.90
3932007.01.18 22:10sell1971.001.64160.00001.6396
3942007.01.18 22:20sell1981.001.64390.00001.6419
3952007.01.18 23:10t/p1981.001.64190.00001.6419169.0824065.98
3962007.01.18 23:10close1971.001.64190.00001.6396-25.3724040.61
3972007.01.18 23:10sell1991.001.64130.00001.6393
3982007.01.19 01:10sell2001.001.64470.00001.6427
3992007.01.19 01:40t/p2001.001.64270.00001.6427169.0824209.69
4002007.01.19 01:40close1991.001.64170.00001.6393-30.1924179.50
4012007.01.19 01:40sell2011.001.64110.00001.6391
4022007.01.19 01:59sell2021.001.64470.00001.6427
4032007.01.19 03:40sell2032.001.64740.00001.6454
4042007.01.19 04:10close2032.001.64550.00001.6454321.2524500.75
4052007.01.19 04:10close2021.001.64550.00001.6427-67.6324433.12
4062007.01.19 04:10close2011.001.64550.00001.6391-371.9824061.14
4072007.01.19 04:10sell2041.001.64490.00001.6429
4082007.01.19 05:30sell2051.001.64690.00001.6449
4092007.01.19 05:59close2051.001.64510.00001.6449152.1824213.32
4102007.01.19 05:59close2041.001.64510.00001.6429-16.9024196.42
4112007.01.19 05:59sell2061.001.64450.00001.6425
4122007.01.19 09:10sell2071.001.64720.00001.6452
4132007.01.19 09:40t/p2071.001.64520.00001.6452169.0824365.50
4142007.01.19 09:40close2061.001.64490.00001.6425-33.8224331.68
4152007.01.19 09:40sell2081.001.64430.00001.6423
4162007.01.19 09:59sell2091.001.64720.00001.6452
4172007.01.19 10:30t/p2091.001.64520.00001.6452169.0824500.76
4182007.01.19 10:30close2081.001.64520.00001.6423-76.0924424.67
4192007.01.19 10:30sell2101.001.64460.00001.6426
4202007.01.19 10:40sell2111.001.64790.00001.6459
4212007.01.19 10:59t/p2111.001.64590.00001.6459169.0824593.75
4222007.01.19 10:59close2101.001.64520.00001.6426-50.7324543.02
4232007.01.19 10:59sell2121.001.64460.00001.6426
4242007.01.19 11:59sell2131.001.64720.00001.6452
4252007.01.19 12:10close2131.001.64550.00001.6452143.7224686.74
4262007.01.19 12:10close2121.001.64550.00001.6426-76.0924610.65
4272007.01.19 12:10sell2141.001.64490.00001.6429
4282007.01.19 12:20sell2151.001.64740.00001.6454
4292007.01.19 12:59close2151.001.64570.00001.6454143.7224754.37
4302007.01.19 12:59close2141.001.64570.00001.6429-67.6324686.74
4312007.01.19 12:59sell2161.001.64510.00001.6431
4322007.01.19 14:20t/p2161.001.64310.00001.6431169.0824855.82
4332007.01.19 14:20sell2171.001.64230.00001.6403
4342007.01.19 14:30sell2181.001.64610.00001.6441
4352007.01.19 14:40t/p2181.001.64410.00001.6441169.0825024.90
4362007.01.19 14:40close2171.001.64360.00001.6403-109.9024915.00
4372007.01.19 14:40sell2191.001.64300.00001.6410
4382007.01.19 16:40t/p2191.001.64100.00001.6410169.0825084.08
4392007.01.19 16:40sell2201.001.64000.00001.6380
4402007.01.19 17:20sell2211.001.64300.00001.6410
4412007.01.19 17:40t/p2211.001.64100.00001.6410169.0825253.16
4422007.01.19 17:40close2201.001.64090.00001.6380-76.0925177.07
4432007.01.19 17:40sell2221.001.64030.00001.6383
4442007.01.19 17:59sell2231.001.64250.00001.6405
4452007.01.21 23:20sell2242.001.64460.00001.6426
4462007.01.21 23:30close2242.001.64280.00001.6426304.3525481.42
4472007.01.21 23:30close2231.001.64280.00001.6405-25.3625456.06
4482007.01.21 23:30close2221.001.64280.00001.6383-211.3525244.71
4492007.01.21 23:30sell2251.001.64220.00001.6402
4502007.01.22 12:20t/p2251.001.64020.00001.6402172.7125417.43
4512007.01.22 12:20sell2261.001.63950.00001.6375
4522007.01.22 13:40t/p2261.001.63750.00001.6375169.0825586.51
4532007.01.22 13:40sell2271.001.63670.00001.6347
4542007.01.22 14:10sell2281.001.63980.00001.6378
4552007.01.22 14:40close2281.001.63790.00001.6378160.6225747.13
4562007.01.22 14:40close2271.001.63790.00001.6347-101.4525645.68
4572007.01.22 14:40sell2291.001.63730.00001.6353
4582007.01.22 14:59sell2301.001.63960.00001.6376
4592007.01.22 16:10sell2312.001.64180.00001.6398
4602007.01.22 16:30t/p2312.001.63980.00001.6398338.1625983.84
4612007.01.22 16:30close2301.001.63920.00001.637633.8126017.65
4622007.01.22 16:30close2291.001.63920.00001.6353-160.6325857.02
4632007.01.22 16:30sell2321.001.63860.00001.6366
4642007.01.22 16:40sell2331.001.64060.00001.6386
4652007.01.22 18:40sell2342.001.64310.00001.6411
4662007.01.23 02:10close2342.001.64120.00001.6411328.5226185.53
4672007.01.23 02:10close2331.001.64120.00001.6386-47.1026138.44
4682007.01.23 02:10close2321.001.64120.00001.6366-216.1825922.26
4692007.01.23 02:10sell2351.001.64060.00001.6386
4702007.01.23 08:20sell2361.001.64400.00001.6420
4712007.01.23 08:30t/p2361.001.64200.00001.6420169.0826091.34
4722007.01.23 08:30close2351.001.64150.00001.6386-76.0926015.25
4732007.01.23 08:30sell2371.001.64090.00001.6389
4742007.01.23 08:59sell2381.001.64320.00001.6412
4752007.01.23 10:10t/p2381.001.64120.00001.6412169.0826184.33
4762007.01.23 10:10close2371.001.64060.00001.638925.3726209.70
4772007.01.23 10:10sell2391.001.64000.00001.6380
4782007.01.23 10:40sell2401.001.64360.00001.6416
4792007.01.23 10:59t/p2401.001.64160.00001.6416169.0826378.78
4802007.01.23 10:59close2391.001.64040.00001.6380-33.8226344.96
4812007.01.23 10:59sell2411.001.63980.00001.6378
4822007.01.23 11:40sell2421.001.64450.00001.6425
4832007.01.23 12:10close2421.001.64260.00001.6425160.6326505.59
4842007.01.23 12:10close2411.001.64260.00001.6378-236.7126268.88
4852007.01.23 12:10sell2431.001.64200.00001.6400
4862007.01.23 12:30sell2441.001.64480.00001.6428
4872007.01.23 12:40t/p2441.001.64280.00001.6428169.0826437.96
4882007.01.23 12:40close2431.001.64240.00001.6400-33.8226404.14
4892007.01.23 12:40sell2451.001.64180.00001.6398
4902007.01.23 12:59sell2461.001.64390.00001.6419
4912007.01.23 14:20t/p2461.001.64190.00001.6419169.0826573.22
4922007.01.23 14:20close2451.001.64180.00001.63980.0026573.22
4932007.01.23 14:20sell2471.001.64120.00001.6392
4942007.01.23 14:40sell2481.001.64360.00001.6416
4952007.01.23 15:10close2481.001.64190.00001.6416143.7126716.93
4962007.01.23 15:10close2471.001.64190.00001.6392-59.1826657.75
4972007.01.23 15:10sell2491.001.64130.00001.6393
4982007.01.23 15:30sell2501.001.64370.00001.6417
4992007.01.24 01:10sell2512.001.64950.00001.6475
5002007.01.24 01:20sell2524.001.66030.00001.6583
5012007.01.24 01:30t/p2512.001.64750.00001.6475338.1626995.91
5022007.01.24 01:30t/p2524.001.65830.00001.6583676.3227672.23
5032007.01.24 01:30close2501.001.64700.00001.6417-275.3527396.88
5042007.01.24 01:30close2491.001.64700.00001.6393-478.2526918.64
5052007.01.24 01:30sell2531.001.64640.00001.6444
5062007.01.24 01:40t/p2531.001.64440.00001.6444169.0827087.72
5072007.01.24 01:40buy2541.001.64390.00001.6459
5082007.01.24 01:59t/p2541.001.64590.00001.6459169.0427256.76
5092007.01.24 01:59buy2551.001.65740.00001.6594
5102007.01.24 02:10t/p2551.001.65940.00001.6594169.0427425.80
5112007.01.24 02:10buy2561.001.66330.00001.6653
5122007.01.24 02:20buy2571.001.65820.00001.6602
5132007.01.24 02:40t/p2571.001.66020.00001.6602169.0427594.84
5142007.01.24 02:40close2561.001.66210.00001.6653-101.4327493.41
5152007.01.24 02:59buy2581.001.66160.00001.6636
5162007.01.24 03:40t/p2581.001.66360.00001.6636169.0427662.45
5172007.01.24 03:40buy2591.001.66420.00001.6662
5182007.01.24 03:59buy2601.001.66270.00001.6647
5192007.01.24 07:30t/p2601.001.66470.00001.6647169.0427831.49
5202007.01.24 07:30close2591.001.66470.00001.666242.2627873.75
5212007.01.24 07:40buy2611.001.66410.00001.6661
5222007.01.24 08:10buy2621.001.66230.00001.6643
5232007.01.24 08:20t/p2621.001.66430.00001.6643169.0428042.79
5242007.01.24 08:20close2611.001.66520.00001.666192.9728135.76
5252007.01.24 08:30buy2631.001.66340.00001.6654
5262007.01.24 08:40buy2641.001.66160.00001.6636
5272007.01.24 09:30buy2652.001.65950.00001.6615
5282007.01.24 09:40t/p2652.001.66150.00001.6615338.0828473.84
5292007.01.24 09:40close2641.001.66340.00001.6636152.1428625.98
5302007.01.24 09:40close2631.001.66340.00001.66540.0028625.98
5312007.01.24 09:59buy2661.001.66010.00001.6621
5322007.01.24 10:30t/p2661.001.66210.00001.6621169.0428795.02
5332007.01.24 10:30buy2671.001.66320.00001.6652
5342007.01.24 11:10buy2681.001.66070.00001.6627
5352007.01.24 11:40buy2692.001.65830.00001.6603
5362007.01.24 11:59t/p2692.001.66030.00001.6603338.0829133.10
5372007.01.24 11:59close2681.001.66090.00001.662716.9129150.01
5382007.01.24 11:59close2671.001.66090.00001.6652-194.3928955.62
5392007.01.24 12:00sell2701.001.66100.00001.6590
5402007.01.24 12:30t/p2701.001.65900.00001.6590169.0829124.70
5412007.01.24 12:30sell2711.001.65740.00001.6554
5422007.01.24 12:40sell2721.001.65940.00001.6574
5432007.01.24 13:10sell2732.001.66190.00001.6599
5442007.01.24 13:20t/p2732.001.65990.00001.6599338.1629462.86
5452007.01.24 13:20close2721.001.65820.00001.6574101.4529564.31
5462007.01.24 13:20close2711.001.65820.00001.6554-67.6329496.68
5472007.01.24 13:20sell2741.001.65760.00001.6556
5482007.01.24 13:30sell2751.001.66030.00001.6583
5492007.01.24 14:20sell2762.001.66360.00001.6616
5502007.01.24 14:40t/p2762.001.66160.00001.6616338.1629834.84
5512007.01.24 14:40close2751.001.66040.00001.6583-8.4629826.38
5522007.01.24 14:40close2741.001.66040.00001.6556-236.7229589.66
5532007.01.24 14:40sell2771.001.65980.00001.6578
5542007.01.24 15:10sell2781.001.66510.00001.6631
5552007.01.24 15:30t/p2781.001.66310.00001.6631169.0829758.74
5562007.01.24 15:30close2771.001.66040.00001.6578-50.7329708.01
5572007.01.24 15:30sell2791.001.65980.00001.6578
5582007.01.24 15:59sell2801.001.66430.00001.6623
5592007.01.24 16:20t/p2801.001.66230.00001.6623169.0829877.09
5602007.01.24 16:20close2791.001.66040.00001.6578-50.7329826.36
5612007.01.24 16:20sell2811.001.65980.00001.6578
5622007.01.24 16:30sell2821.001.66480.00001.6628
5632007.01.24 16:59t/p2821.001.66280.00001.6628169.0829995.44
5642007.01.24 16:59close2811.001.66040.00001.6578-50.7329944.71
5652007.01.24 16:59sell2831.001.65980.00001.6578
5662007.01.24 17:10t/p2831.001.65780.00001.6578169.0830113.79
5672007.01.24 17:10sell2841.001.65620.00001.6542
5682007.01.24 17:20sell2851.001.65840.00001.6564
5692007.01.24 20:10sell2862.001.66080.00001.6588
5702007.01.24 20:30t/p2862.001.65880.00001.6588338.1630451.95
5712007.01.24 20:30close2851.001.65830.00001.65648.4630460.41
5722007.01.24 20:30close2841.001.65830.00001.6542-177.5330282.88
5732007.01.24 20:30sell2871.001.65770.00001.6557
5742007.01.24 20:59sell2881.001.65970.00001.6577
5752007.01.24 21:30close2881.001.65790.00001.6577152.1730435.05
5762007.01.24 21:30close2871.001.65790.00001.6557-16.9130418.14
5772007.01.24 21:30sell2891.001.65730.00001.6553
5782007.01.24 22:40sell2901.001.66010.00001.6581
5792007.01.24 23:10t/p2901.001.65810.00001.6581169.0830587.22
5802007.01.24 23:10close2891.001.65800.00001.6553-59.1830528.04
5812007.01.24 23:10sell2911.001.65740.00001.6554
5822007.01.24 23:30sell2921.001.66070.00001.6587
5832007.01.24 23:40t/p2921.001.65870.00001.6587169.0830697.12
5842007.01.24 23:40close2911.001.65860.00001.6554-101.4430595.68
5852007.01.24 23:40sell2931.001.65800.00001.6560
5862007.01.25 01:00sell2941.001.66000.00001.6580
5872007.01.25 01:10sell2952.001.66310.00001.6611
5882007.01.25 01:20t/p2952.001.66110.00001.6611338.1630933.84
5892007.01.25 01:20close2941.001.66060.00001.6580-50.7230883.12
5902007.01.25 01:20close2931.001.66060.00001.6560-208.9030674.22
5912007.01.25 01:20sell2961.001.66000.00001.6580
5922007.01.25 01:30sell2971.001.66250.00001.6605
5932007.01.25 07:20sell2982.001.66550.00001.6635
5942007.01.25 07:30t/p2982.001.66350.00001.6635338.1631012.38
5952007.01.25 07:30close2971.001.66350.00001.6605-84.5430927.84
5962007.01.25 07:30close2961.001.66350.00001.6580-295.8930631.95
5972007.01.25 07:30sell2991.001.66290.00001.6609
5982007.01.25 07:59sell3001.001.66540.00001.6634
5992007.01.25 11:10close3001.001.66370.00001.6634143.7230775.67
6002007.01.25 11:10close2991.001.66370.00001.6609-67.6330708.04
6012007.01.25 11:10sell3011.001.66310.00001.6611
6022007.01.25 11:20sell3021.001.66580.00001.6638
6032007.01.25 12:20t/p3021.001.66380.00001.6638169.0830877.12
6042007.01.25 12:20close3011.001.66260.00001.661142.2730919.39
6052007.01.25 12:20sell3031.001.66200.00001.6600
6062007.01.25 12:30sell3041.001.66630.00001.6643
6072007.01.25 12:59t/p3041.001.66430.00001.6643169.0831088.47
6082007.01.25 12:59close3031.001.66380.00001.6600-152.1730936.30
6092007.01.25 12:59sell3051.001.66320.00001.6612
6102007.01.25 14:10sell3061.001.66700.00001.6650
6112007.01.25 14:40t/p3061.001.66500.00001.6650169.0831105.38
6122007.01.25 14:40close3051.001.66330.00001.6612-8.4531096.93
6132007.01.25 14:40sell3071.001.66270.00001.6607
6142007.01.25 14:59sell3081.001.66660.00001.6646
6152007.01.25 17:30sell3092.001.66910.00001.6671
6162007.01.25 20:30sell3104.001.67120.00001.6692
6172007.01.26 00:30sell3118.001.67350.00001.6715
6182007.01.26 02:20t/p3118.001.67150.00001.67151352.6432449.57
6192007.01.26 02:20close3104.001.67040.00001.6692285.0632734.63
6202007.01.26 02:20close3092.001.67040.00001.6671-212.5332522.10
6212007.01.26 02:20close3081.001.67040.00001.6646-317.6332204.47
6222007.01.26 02:20close3071.001.67040.00001.6607-647.3331557.15
6232007.01.26 02:20sell3121.001.66980.00001.6678
6242007.01.26 05:40close3121.001.66810.00001.6678143.7231700.87
6252007.01.26 05:40sell3131.001.66750.00001.6655
6262007.01.26 08:10sell3141.001.67010.00001.6681
6272007.01.26 08:30t/p3141.001.66810.00001.6681169.0831869.95
6282007.01.26 08:30close3131.001.66800.00001.6655-42.2731827.68
6292007.01.26 08:30sell3151.001.66740.00001.6654
6302007.01.26 08:59sell3161.001.67010.00001.6681
6312007.01.26 11:20t/p3161.001.66810.00001.6681169.0831996.76
6322007.01.26 11:20close3151.001.66780.00001.6654-33.8131962.95
6332007.01.26 11:20sell3171.001.66720.00001.6652
6342007.01.26 14:10sell3181.001.67010.00001.6681
6352007.01.26 14:40t/p3181.001.66810.00001.6681169.0832132.03
6362007.01.26 14:40close3171.001.66800.00001.6652-67.6332064.40
6372007.01.26 14:40sell3191.001.66740.00001.6654
6382007.01.26 15:00sell3201.001.66950.00001.6675
6392007.01.26 15:30t/p3201.001.66750.00001.6675169.0832233.48
6402007.01.26 15:30close3191.001.66710.00001.665425.3732258.85
6412007.01.26 15:30sell3211.001.66650.00001.6645
6422007.01.26 16:40sell3221.001.67070.00001.6687
6432007.01.26 18:30close3221.001.66900.00001.6687143.7232402.57
6442007.01.26 18:30close3211.001.66900.00001.6645-211.3532191.22
6452007.01.26 18:30sell3231.001.66840.00001.6664
6462007.01.26 18:40sell3241.001.67140.00001.6694
6472007.01.26 19:00close3241.001.66970.00001.6694143.7232334.94
6482007.01.26 19:00close3231.001.66970.00001.6664-109.9032225.04
6492007.01.26 19:00sell3251.001.66910.00001.6671
6502007.01.26 20:30sell3261.001.67110.00001.6691
6512007.01.26 22:20close3261.001.66940.00001.6691143.7132368.75
6522007.01.26 22:20close3251.001.66940.00001.6671-25.3732343.38
6532007.01.26 22:20sell3271.001.66880.00001.6668
6542007.01.28 23:20sell3281.001.67100.00001.6690
6552007.01.29 00:40close3281.001.66910.00001.6690164.2632507.64
6562007.01.29 00:40close3271.001.66910.00001.6668-21.7332485.91
6572007.01.29 00:40sell3291.001.66850.00001.6665
6582007.01.29 02:20sell3301.001.67090.00001.6689
6592007.01.29 03:30t/p3301.001.66890.00001.6689169.0832654.99
6602007.01.29 03:30close3291.001.66860.00001.6665-8.4532646.54
6612007.01.29 03:30sell3311.001.66800.00001.6660
6622007.01.29 08:10sell3321.001.67010.00001.6681
6632007.01.29 08:40t/p3321.001.66810.00001.6681169.0832815.62
6642007.01.29 08:40close3311.001.66750.00001.666042.2732857.89
6652007.01.29 08:40sell3331.001.66690.00001.6649
6662007.01.29 08:59sell3341.001.67010.00001.6681
6672007.01.29 13:20sell3352.001.67230.00001.6703
6682007.01.29 14:40sell3364.001.67450.00001.6725
6692007.01.29 18:20sell3378.001.67770.00001.6757
6702007.01.30 00:40close3378.001.67590.00001.67571246.4434104.33
6712007.01.30 00:40close3364.001.67590.00001.6725-458.8933645.44
6722007.01.30 00:40close3352.001.67590.00001.6703-601.4233044.02
6732007.01.30 00:40close3341.001.67590.00001.6681-486.7132557.32
6742007.01.30 00:40close3331.001.67590.00001.6649-757.2331800.09
6752007.01.30 00:40sell3381.001.67530.00001.6733
6762007.01.30 01:00sell3391.001.67740.00001.6754
6772007.01.30 03:20t/p3391.001.67540.00001.6754169.0831969.17
6782007.01.30 03:20close3381.001.67520.00001.67338.4531977.62
6792007.01.30 03:20sell3401.001.67460.00001.6726
6802007.01.30 03:30sell3411.001.67700.00001.6750
6812007.01.30 10:20sell3422.001.67900.00001.6770
6822007.01.30 10:30t/p3422.001.67700.00001.6770338.1632315.78
6832007.01.30 10:30close3411.001.67680.00001.675016.9132332.69
6842007.01.30 10:30close3401.001.67680.00001.6726-185.9932146.70
6852007.01.30 10:30sell3431.001.67620.00001.6742
6862007.01.30 11:10sell3441.001.67840.00001.6764
6872007.01.30 11:30close3441.001.67650.00001.6764160.6332307.33
6882007.01.30 11:30close3431.001.67650.00001.6742-25.3632281.97
6892007.01.30 11:30sell3451.001.67590.00001.6739
6902007.01.30 13:30sell3461.001.67900.00001.6770
6912007.01.30 14:20sell3472.001.68200.00001.6800
6922007.01.30 14:30t/p3472.001.68000.00001.6800338.1632620.13
6932007.01.30 14:30close3461.001.67900.00001.67700.0032620.13
6942007.01.30 14:30close3451.001.67900.00001.6739-262.0732358.06
6952007.01.30 14:30sell3481.001.67840.00001.6764
6962007.01.30 14:59sell3491.001.68170.00001.6797
6972007.01.30 16:10t/p3491.001.67970.00001.6797169.0832527.14
6982007.01.30 16:10close3481.001.67700.00001.6764118.3632645.50
6992007.01.30 16:10sell3501.001.67640.00001.6744
7002007.01.30 16:40sell3511.001.68150.00001.6795
7012007.01.30 16:59t/p3511.001.67950.00001.6795169.0832814.58
7022007.01.30 16:59close3501.001.67730.00001.6744-76.0832738.50
7032007.01.30 16:59sell3521.001.67670.00001.6747
7042007.01.30 19:10sell3531.001.67870.00001.6767
7052007.01.31 08:30sell3542.001.68070.00001.6787
7062007.01.31 09:40t/p3542.001.67870.00001.6787338.1633076.66
7072007.01.31 09:40close3531.001.67820.00001.676745.9033122.56
7082007.01.31 09:40close3521.001.67820.00001.6747-123.1832999.39
7092007.01.31 09:40sell3551.001.67760.00001.6756
7102007.01.31 15:10sell3561.001.67980.00001.6778
7112007.01.31 15:30t/p3561.001.67780.00001.6778169.0833168.47
7122007.01.31 15:30close3551.001.67730.00001.675625.3633193.83
7132007.01.31 15:30sell3571.001.67670.00001.6747
7142007.01.31 15:40sell3581.001.67980.00001.6778
7152007.01.31 16:20t/p3581.001.67780.00001.6778169.0833362.91
7162007.01.31 16:20close3571.001.67750.00001.6747-67.6333295.28
7172007.01.31 16:20sell3591.001.67690.00001.6749
7182007.01.31 16:30sell3601.001.67940.00001.6774
7192007.01.31 19:20sell3612.001.68140.00001.6794
7202007.01.31 20:20t/p3612.001.67940.00001.6794338.1633633.44
7212007.01.31 20:20close3601.001.67800.00001.6774118.3633751.80
7222007.01.31 20:20close3591.001.67800.00001.6749-92.9933658.81
7232007.01.31 20:20sell3621.001.67740.00001.6754
7242007.01.31 20:40sell3631.001.68100.00001.6790
7252007.01.31 21:10t/p3631.001.67900.00001.6790169.0833827.89
7262007.01.31 21:10close3621.001.67800.00001.6754-50.7233777.17
7272007.01.31 21:10sell3641.001.67740.00001.6754
7282007.01.31 21:30sell3651.001.68050.00001.6785
7292007.01.31 21:59close3651.001.67860.00001.6785160.6333937.80
7302007.01.31 21:59close3641.001.67860.00001.6754-101.4433836.36
7312007.01.31 21:59sell3661.001.67800.00001.6760
7322007.02.01 01:10sell3671.001.68050.00001.6785
7332007.02.01 01:40close3671.001.67880.00001.6785143.7233980.08
7342007.02.01 01:40close3661.001.67880.00001.6760-56.7333923.35
7352007.02.01 01:40sell3681.001.67820.00001.6762
7362007.02.01 01:59sell3691.001.68020.00001.6782
7372007.02.01 03:40sell3702.001.68260.00001.6806
7382007.02.01 04:00close3702.001.68080.00001.6806304.3534227.70
7392007.02.01 04:00close3691.001.68080.00001.6782-50.7234176.98
7402007.02.01 04:00close3681.001.68080.00001.6762-219.8033957.18
7412007.02.01 04:00sell3711.001.68020.00001.6782
7422007.02.01 06:20sell3721.001.68270.00001.6807
7432007.02.01 06:40close3721.001.68100.00001.6807143.7234100.90
7442007.02.01 06:40close3711.001.68100.00001.6782-67.6334033.27
7452007.02.01 06:40sell3731.001.68040.00001.6784
7462007.02.01 07:10sell3741.001.68350.00001.6815
7472007.02.01 07:30t/p3741.001.68150.00001.6815169.0834202.35
7482007.02.01 07:30close3731.001.68140.00001.6784-84.5434117.81
7492007.02.01 07:30sell3751.001.68080.00001.6788
7502007.02.01 09:10close3751.001.67890.00001.6788160.6234278.43
7512007.02.01 09:10sell3761.001.67830.00001.6763
7522007.02.01 09:40sell3771.001.68060.00001.6786
7532007.02.01 10:10t/p3771.001.67860.00001.6786169.0834447.51
7542007.02.01 10:10close3761.001.67790.00001.676333.8134481.32
7552007.02.01 10:10sell3781.001.67730.00001.6753
7562007.02.01 10:30sell3791.001.67940.00001.6774
7572007.02.01 10:40t/p3791.001.67740.00001.6774169.0834650.40
7582007.02.01 10:40close3781.001.67660.00001.675359.1834709.58
7592007.02.01 10:40sell3801.001.67600.00001.6740
7602007.02.01 12:10sell3811.001.67840.00001.6764
7612007.02.01 16:40sell3822.001.68170.00001.6797
7622007.02.02 01:20sell3834.001.68620.00001.6842
7632007.02.02 01:40t/p3834.001.68420.00001.6842676.3235385.90
7642007.02.02 01:40close3822.001.68140.00001.679758.0035443.89
7652007.02.02 01:40close3811.001.68140.00001.6764-249.9935193.91
7662007.02.02 01:40close3801.001.68140.00001.6740-452.8934741.02
7672007.02.02 01:40sell3841.001.68080.00001.6788
7682007.02.02 01:59sell3851.001.68490.00001.6829
7692007.02.02 13:40t/p3851.001.68290.00001.6829169.0834910.10
7702007.02.02 13:40close3841.001.68240.00001.6788-135.2734774.83
7712007.02.02 13:40sell3861.001.68180.00001.6798
7722007.02.02 14:10sell3871.001.68620.00001.6842
7732007.02.02 14:30close3871.001.68430.00001.6842160.6334935.46
7742007.02.02 14:30close3861.001.68430.00001.6798-211.3534724.11
7752007.02.02 14:30sell3881.001.68370.00001.6817
7762007.02.02 15:30t/p3881.001.68170.00001.6817169.0834893.19
7772007.02.02 15:30sell3891.001.68010.00001.6781
7782007.02.02 16:20t/p3891.001.67810.00001.6781169.0835062.27
7792007.02.02 16:20sell3901.001.67700.00001.6750
7802007.02.02 16:30t/p3901.001.67500.00001.6750169.0835231.35
7812007.02.02 16:30sell3911.001.67350.00001.6715
7822007.02.05 01:10sell3921.001.67650.00001.6745
7832007.02.05 01:30t/p3921.001.67450.00001.6745169.0835400.43
7842007.02.05 01:30close3911.001.67180.00001.6715147.3535547.78
7852007.02.05 01:30sell3931.001.67120.00001.6692
7862007.02.05 01:59sell3941.001.67620.00001.6742
7872007.02.05 02:20t/p3941.001.67420.00001.6742169.0835716.86
7882007.02.05 02:20close3931.001.67320.00001.6692-169.0835547.78
7892007.02.05 02:20sell3951.001.67260.00001.6706
7902007.02.05 02:30sell3961.001.67590.00001.6739
7912007.02.05 02:59close3961.001.67400.00001.6739160.6335708.41
7922007.02.05 02:59close3951.001.67400.00001.6706-118.3635590.05
7932007.02.05 02:59sell3971.001.67340.00001.6714
7942007.02.05 10:10t/p3971.001.67140.00001.6714169.0835759.13
7952007.02.05 10:10sell3981.001.67000.00001.6680
7962007.02.05 10:30sell3991.001.67240.00001.6704
7972007.02.05 11:40t/p3991.001.67040.00001.6704169.0835928.21
7982007.02.05 11:40close3981.001.67030.00001.6680-25.3635902.85
7992007.02.05 11:40sell4001.001.66970.00001.6677
8002007.02.05 15:40t/p4001.001.66770.00001.6677169.0836071.93
8012007.02.05 15:40sell4011.001.66500.00001.6630
8022007.02.05 16:10sell4021.001.66740.00001.6654
8032007.02.05 16:30t/p4021.001.66540.00001.6654169.0836241.01
8042007.02.05 16:30close4011.001.66450.00001.663042.2736283.28
8052007.02.05 16:30sell4031.001.66390.00001.6619
8062007.02.05 17:10sell4041.001.66710.00001.6651
8072007.02.05 17:40t/p4041.001.66510.00001.6651169.0836452.36
8082007.02.05 17:40close4031.001.66480.00001.6619-76.0836376.28
8092007.02.05 17:40sell4051.001.66420.00001.6622
8102007.02.05 22:20sell4061.001.66620.00001.6642
8112007.02.06 07:30sell4072.001.66820.00001.6662
8122007.02.06 08:10close4072.001.66650.00001.6662287.4436663.72
8132007.02.06 08:10close4061.001.66650.00001.6642-21.7336642.00
8142007.02.06 08:10close4051.001.66650.00001.6622-190.8136451.19
8152007.02.06 08:10sell4081.001.66590.00001.6639
8162007.02.06 08:40sell4091.001.66790.00001.6659
8172007.02.06 11:10sell4102.001.67080.00001.6688
8182007.02.06 11:30t/p4102.001.66880.00001.6688338.1636789.35
8192007.02.06 11:30close4091.001.66830.00001.6659-33.8136755.54
8202007.02.06 11:30close4081.001.66830.00001.6639-202.8936552.65
8212007.02.06 11:30sell4111.001.66770.00001.6657
8222007.02.06 11:40sell4121.001.67020.00001.6682
8232007.02.06 13:10close4121.001.66830.00001.6682160.6336713.28
8242007.02.06 13:10close4111.001.66830.00001.6657-50.7236662.56
8252007.02.06 13:10sell4131.001.66770.00001.6657
8262007.02.06 13:40sell4141.001.67010.00001.6681
8272007.02.06 14:10t/p4131.001.66570.00001.6657169.0836831.64
8282007.02.06 14:10t/p4141.001.66810.00001.6681169.0837000.72
8292007.02.06 14:10sell4151.001.66390.00001.6619
8302007.02.06 14:30sell4161.001.66850.00001.6665
8312007.02.06 14:59t/p4161.001.66650.00001.6665169.0837169.80
8322007.02.06 14:59close4151.001.66610.00001.6619-185.9836983.82
8332007.02.06 14:59sell4171.001.66550.00001.6635
8342007.02.06 17:00sell4181.001.66750.00001.6655
8352007.02.06 19:30sell4192.001.66980.00001.6678
8362007.02.06 22:40close4192.001.66810.00001.6678287.4337271.25
8372007.02.06 22:40close4181.001.66810.00001.6655-50.7237220.53
8382007.02.06 22:40close4171.001.66810.00001.6635-219.8037000.73
8392007.02.06 22:40sell4201.001.66750.00001.6655
8402007.02.06 23:10sell4211.001.67030.00001.6683
8412007.02.07 00:20close4211.001.66850.00001.6683155.8037156.53
8422007.02.07 00:20close4201.001.66850.00001.6655-80.9137075.63
8432007.02.07 00:20sell4221.001.66790.00001.6659
8442007.02.07 01:30sell4231.001.67060.00001.6686
8452007.02.07 06:20t/p4231.001.66860.00001.6686169.0837244.71
8462007.02.07 06:20close4221.001.66860.00001.6659-59.1737185.54
8472007.02.07 06:20sell4241.001.66800.00001.6660
8482007.02.07 06:30sell4251.001.67120.00001.6692
8492007.02.07 07:00close4251.001.66950.00001.6692143.7237329.26
8502007.02.07 07:00close4241.001.66950.00001.6660-126.8137202.45
8512007.02.07 07:00sell4261.001.66890.00001.6669
8522007.02.07 11:10sell4271.001.67110.00001.6691
8532007.02.07 13:20t/p4271.001.66910.00001.6691169.0837371.53
8542007.02.07 13:20close4261.001.66900.00001.6669-8.4537363.08
8552007.02.07 13:20sell4281.001.66840.00001.6664
8562007.02.07 15:20sell4291.001.67160.00001.6696
8572007.02.07 15:30t/p4291.001.66960.00001.6696169.0837532.16
8582007.02.07 15:30close4281.001.66930.00001.6664-76.0837456.08
8592007.02.07 15:30sell4301.001.66870.00001.6667
8602007.02.07 16:10sell4311.001.67210.00001.6701
8612007.02.07 23:30t/p4311.001.67010.00001.6701169.0837625.16
8622007.02.07 23:30close4301.001.66970.00001.6667-84.5437540.62
8632007.02.07 23:30sell4321.001.66910.00001.6671
8642007.02.08 00:10sell4331.001.67180.00001.6698
8652007.02.08 00:40t/p4331.001.66980.00001.6698169.0837709.70
8662007.02.08 00:40close4321.001.66960.00001.6671-31.3737678.33
8672007.02.08 00:40sell4341.001.66900.00001.6670
8682007.02.08 01:10sell4351.001.67290.00001.6709
8692007.02.08 01:30t/p4351.001.67090.00001.6709169.0837847.41
8702007.02.08 01:30close4341.001.66820.00001.667067.6337915.04
8712007.02.08 01:30sell4361.001.66760.00001.6656
8722007.02.08 02:10sell4371.001.67030.00001.6683
8732007.02.08 02:20t/p4371.001.66830.00001.6683169.0838084.12
8742007.02.08 02:20close4361.001.66690.00001.665659.1738143.29
8752007.02.08 02:20sell4381.001.66630.00001.6643
8762007.02.08 02:40sell4391.001.66900.00001.6670
8772007.02.08 02:59close4391.001.66730.00001.6670143.7238287.01
8782007.02.08 02:59close4381.001.66730.00001.6643-84.5438202.47
8792007.02.08 02:59sell4401.001.66670.00001.6647
8802007.02.08 15:20sell4411.001.66930.00001.6673
8812007.02.08 16:30t/p4411.001.66730.00001.6673169.0838371.55
8822007.02.08 16:30close4401.001.66720.00001.6647-42.2738329.28
8832007.02.08 16:30sell4421.001.66660.00001.6646
8842007.02.08 16:59sell4431.001.66970.00001.6677
8852007.02.08 17:20close4431.001.66790.00001.6677152.1738481.45
8862007.02.08 17:20close4421.001.66790.00001.6646-109.9138371.54
8872007.02.08 17:20sell4441.001.66730.00001.6653
8882007.02.08 17:30sell4451.001.67020.00001.6682
8892007.02.08 18:10t/p4451.001.66820.00001.6682169.0838540.62
8902007.02.08 18:10close4441.001.66780.00001.6653-42.2738498.35
8912007.02.08 18:10sell4461.001.66720.00001.6652
8922007.02.09 02:20sell4471.001.66970.00001.6677
8932007.02.09 02:40close4471.001.66790.00001.6677152.1738650.52
8942007.02.09 02:40close4461.001.66790.00001.6652-55.5538594.97
8952007.02.09 02:40sell4481.001.66730.00001.6653
8962007.02.09 03:10sell4491.001.67030.00001.6683
8972007.02.09 11:20close4491.001.66860.00001.6683143.7238738.69
8982007.02.09 11:20close4481.001.66860.00001.6653-109.9038628.79
8992007.02.09 11:20sell4501.001.66800.00001.6660
9002007.02.09 12:10sell4511.001.67380.00001.6718
9012007.02.09 12:20t/p4511.001.67180.00001.6718169.0838797.87
9022007.02.09 12:20close4501.001.67180.00001.6660-321.2538476.62
9032007.02.09 12:20sell4521.001.67120.00001.6692
9042007.02.09 13:10sell4531.001.67670.00001.6747
9052007.02.09 13:30t/p4531.001.67470.00001.6747169.0838645.70
9062007.02.09 13:30close4521.001.67280.00001.6692-135.2638510.44
9072007.02.09 13:30sell4541.001.67220.00001.6702
9082007.02.09 13:40sell4551.001.67570.00001.6737
9092007.02.09 15:10t/p4551.001.67370.00001.6737169.0838679.52
9102007.02.09 15:10close4541.001.67230.00001.6702-8.4538671.07
9112007.02.09 15:10sell4561.001.67170.00001.6697
9122007.02.09 15:40sell4571.001.67460.00001.6726
9132007.02.09 18:30t/p4571.001.67260.00001.6726169.0838840.15
9142007.02.09 18:30close4561.001.67260.00001.6697-76.0838764.07
9152007.02.09 18:30sell4581.001.67200.00001.6700
9162007.02.09 19:10sell4591.001.67430.00001.6723
9172007.02.11 23:30sell4602.001.67660.00001.6746
9182007.02.12 00:10t/p4602.001.67460.00001.6746345.4339109.50
9192007.02.12 00:10close4591.001.67440.00001.6723-4.8339104.67
9202007.02.12 00:10close4581.001.67440.00001.6700-199.2738905.41
9212007.02.12 00:10sell4611.001.67380.00001.6718
9222007.02.12 01:10sell4621.001.67800.00001.6760
9232007.02.12 01:20t/p4621.001.67600.00001.6760169.0839074.49
9242007.02.12 01:20close4611.001.67400.00001.6718-16.9139057.58
9252007.02.12 01:20sell4631.001.67340.00001.6714
9262007.02.12 01:40sell4641.001.68210.00001.6801
9272007.02.12 02:10t/p4641.001.68010.00001.6801169.0839226.66
9282007.02.12 02:10close4631.001.68010.00001.6714-566.4138660.25
9292007.02.12 02:10sell4651.001.67950.00001.6775
9302007.02.12 04:30sell4661.001.68160.00001.6796
9312007.02.12 11:10t/p4661.001.67960.00001.6796169.0838829.33
9322007.02.12 11:10close4651.001.67840.00001.677592.9938922.32
9332007.02.12 11:10sell4671.001.67780.00001.6758
9342007.02.12 11:30sell4681.001.68040.00001.6784
9352007.02.12 11:40t/p4681.001.67840.00001.6784169.0839091.40
9362007.02.12 11:40close4671.001.67800.00001.6758-16.9139074.49
9372007.02.12 11:40sell4691.001.67740.00001.6754
9382007.02.12 12:10close4691.001.67560.00001.6754152.1839226.67
9392007.02.12 12:10sell4701.001.67500.00001.6730
9402007.02.12 15:10sell4711.001.67810.00001.6761
9412007.02.12 15:30close4711.001.67640.00001.6761143.7139370.38
9422007.02.12 15:30close4701.001.67640.00001.6730-118.3639252.02
9432007.02.12 15:30sell4721.001.67580.00001.6738
9442007.02.12 16:10sell4731.001.67880.00001.6768
9452007.02.12 18:10close4731.001.67690.00001.6768160.6239412.64
9462007.02.12 18:10close4721.001.67690.00001.6738-93.0039319.64
9472007.02.12 18:10sell4741.001.67630.00001.6743
9482007.02.12 18:40sell4751.001.67830.00001.6763
9492007.02.12 21:10sell4762.001.68030.00001.6783
9502007.02.13 00:10close4762.001.67840.00001.6783328.5239648.15
9512007.02.13 00:10close4751.001.67840.00001.6763-4.8339643.33
9522007.02.13 00:10close4741.001.67840.00001.6743-173.9139469.42
9532007.02.13 00:10sell4771.001.67780.00001.6758
9542007.02.13 01:10sell4781.001.68040.00001.6784
9552007.02.13 02:40t/p4781.001.67840.00001.6784169.0839638.50
9562007.02.13 02:40close4771.001.67740.00001.675833.8139672.31
9572007.02.13 02:40sell4791.001.67680.00001.6748
9582007.02.13 08:10sell4801.001.67940.00001.6774
9592007.02.13 08:30close4801.001.67750.00001.6774160.6339832.94
9602007.02.13 08:30close4791.001.67750.00001.6748-59.1839773.76
9612007.02.13 08:30sell4811.001.67690.00001.6749
9622007.02.13 09:00sell4821.001.67890.00001.6769
9632007.02.13 12:10close4821.001.67720.00001.6769143.7239917.48
9642007.02.13 12:10close4811.001.67720.00001.6749-25.3639892.12
9652007.02.13 12:10sell4831.001.67660.00001.6746
9662007.02.13 12:20sell4841.001.67890.00001.6769
9672007.02.13 13:30sell4852.001.68170.00001.6797
9682007.02.13 13:40t/p4852.001.67970.00001.6797338.1640230.28
9692007.02.13 13:40close4841.001.67880.00001.67698.4640238.74
9702007.02.13 13:40close4831.001.67880.00001.6746-185.9940052.75
9712007.02.13 13:40sell4861.001.67820.00001.6762
9722007.02.13 13:59sell4871.001.68110.00001.6791
9732007.02.13 14:10t/p4871.001.67910.00001.6791169.0840221.83
9742007.02.13 14:10close4861.001.67810.00001.67628.4640230.29
9752007.02.13 14:10sell4881.001.67750.00001.6755
9762007.02.13 14:20sell4891.001.68190.00001.6799
9772007.02.13 14:30t/p4891.001.67990.00001.6799169.0840399.37
9782007.02.13 14:30close4881.001.67810.00001.6755-50.7240348.65
9792007.02.13 14:30sell4901.001.67750.00001.6755
9802007.02.13 16:40close4901.001.67580.00001.6755143.7240492.37
9812007.02.13 16:40sell4911.001.67520.00001.6732
9822007.02.13 16:59sell4921.001.67720.00001.6752
9832007.02.13 17:40t/p4921.001.67520.00001.6752169.0840661.45
9842007.02.13 17:40close4911.001.67500.00001.673216.9140678.36
9852007.02.13 17:40sell4931.001.67440.00001.6724
9862007.02.13 20:30t/p4931.001.67240.00001.6724169.0840847.44
9872007.02.13 20:30sell4941.001.67180.00001.6698
9882007.02.14 01:40sell4951.001.67390.00001.6719
9892007.02.14 02:20close4951.001.67210.00001.6719152.1840999.62
9902007.02.14 02:20close4941.001.67210.00001.6698-21.7340977.89
9912007.02.14 02:20sell4961.001.67150.00001.6695
9922007.02.14 02:30sell4971.001.67390.00001.6719
9932007.02.14 03:10close4971.001.67210.00001.6719152.1841130.07
9942007.02.14 03:10close4961.001.67210.00001.6695-50.7241079.35
9952007.02.14 03:10sell4981.001.67150.00001.6695
9962007.02.14 07:30t/p4981.001.66950.00001.6695169.0841248.43
9972007.02.14 07:30sell4991.001.66860.00001.6666
9982007.02.14 08:10sell5001.001.67340.00001.6714
9992007.02.14 08:20t/p5001.001.67140.00001.6714169.0841417.51
10002007.02.14 08:20close4991.001.66960.00001.6666-84.5441332.97
10012007.02.14 08:20sell5011.001.66900.00001.6670
10022007.02.14 08:59sell5021.001.67160.00001.6696
10032007.02.14 09:10sell5032.001.67440.00001.6724
10042007.02.14 09:40t/p5032.001.67240.00001.6724338.1641671.13
10052007.02.14 09:40close5021.001.67200.00001.6696-33.8241637.31
10062007.02.14 09:40close5011.001.67200.00001.6670-253.6241383.69
10072007.02.14 09:40sell5041.001.67140.00001.6694
10082007.02.14 10:40sell5051.001.67380.00001.6718
10092007.02.14 15:10t/p5051.001.67180.00001.6718169.0841552.77
10102007.02.14 15:10close5041.001.67180.00001.6694-33.8141518.96
10112007.02.14 15:10sell5061.001.67120.00001.6692
10122007.02.14 15:20sell5071.001.67460.00001.6726
10132007.02.14 15:30t/p5071.001.67260.00001.6726169.0841688.04
10142007.02.14 15:30close5061.001.67150.00001.6692-25.3641662.68
10152007.02.14 15:30sell5081.001.67090.00001.6689
10162007.02.14 16:10sell5091.001.67520.00001.6732
10172007.02.14 16:20t/p5091.001.67320.00001.6732169.0841831.76
10182007.02.14 16:20close5081.001.67230.00001.6689-118.3541713.41
10192007.02.14 16:20sell5101.001.67170.00001.6697
10202007.02.14 16:59sell5111.001.67480.00001.6728
10212007.02.15 00:40sell5122.001.67740.00001.6754
10222007.02.15 05:10t/p5122.001.67540.00001.6754338.1642051.57
10232007.02.15 05:10close5111.001.67540.00001.6728-39.8342011.74
10242007.02.15 05:10close5101.001.67540.00001.6697-301.9041709.84
10252007.02.15 05:10sell5131.001.67480.00001.6728
10262007.02.15 09:20t/p5131.001.67280.00001.6728169.0841878.92
10272007.02.15 09:20sell5141.001.67220.00001.6702
10282007.02.15 09:59sell5151.001.67440.00001.6724
10292007.02.15 12:20t/p5151.001.67240.00001.6724169.0842048.00
10302007.02.15 12:20close5141.001.67200.00001.670216.9142064.91
10312007.02.15 12:20sell5161.001.67140.00001.6694
10322007.02.15 14:10sell5171.001.67350.00001.6715
10332007.02.15 14:40t/p5171.001.67150.00001.6715169.0842233.99
10342007.02.15 14:40close5161.001.67130.00001.66948.4642242.45
10352007.02.15 14:40sell5181.001.67070.00001.6687
10362007.02.15 15:00sell5191.001.67280.00001.6708
10372007.02.15 15:10sell5202.001.67490.00001.6729
10382007.02.15 15:30t/p5202.001.67290.00001.6729338.1642580.61
10392007.02.15 15:30close5191.001.67270.00001.67088.4542589.06
10402007.02.15 15:30close5181.001.67270.00001.6687-169.0842419.98
10412007.02.15 15:30sell5211.001.67210.00001.6701
10422007.02.15 16:10sell5221.001.67450.00001.6725
10432007.02.15 16:20t/p5221.001.67250.00001.6725169.0842589.06
10442007.02.15 16:20close5211.001.67240.00001.6701-25.3742563.69
10452007.02.15 16:20sell5231.001.67180.00001.6698
10462007.02.15 16:59sell5241.001.67450.00001.6725
10472007.02.15 17:40sell5252.001.67660.00001.6746
10482007.02.15 18:10t/p5252.001.67460.00001.6746338.1642901.85
10492007.02.15 18:10close5241.001.67400.00001.672542.2742944.12
10502007.02.15 18:10close5231.001.67400.00001.6698-185.9942758.13
10512007.02.15 18:10sell5261.001.67340.00001.6714
10522007.02.15 18:40sell5271.001.67560.00001.6736
10532007.02.16 02:20t/p5271.001.67360.00001.6736172.7142930.85
10542007.02.16 02:20close5261.001.67210.00001.6714113.5443044.39
10552007.02.16 02:20sell5281.001.67150.00001.6695
10562007.02.16 02:30sell5291.001.67380.00001.6718
10572007.02.16 09:40t/p5291.001.67180.00001.6718169.0843213.47
10582007.02.16 09:40close5281.001.67150.00001.66950.0043213.47
10592007.02.16 09:40sell5301.001.67090.00001.6689
10602007.02.16 10:10sell5311.001.67480.00001.6728
10612007.02.16 10:30t/p5311.001.67280.00001.6728169.0843382.55
10622007.02.16 10:30close5301.001.67230.00001.6689-118.3543264.20
10632007.02.16 10:30sell5321.001.67170.00001.6697
10642007.02.16 10:40sell5331.001.67420.00001.6722
10652007.02.16 12:30close5331.001.67230.00001.6722160.6343424.83
10662007.02.16 12:30close5321.001.67230.00001.6697-50.7243374.11
10672007.02.16 12:30sell5341.001.67170.00001.6697
10682007.02.16 12:40sell5351.001.67380.00001.6718
10692007.02.16 13:20t/p5351.001.67180.00001.6718169.0843543.19
10702007.02.16 13:20close5341.001.67110.00001.669750.7343593.92
10712007.02.16 13:20sell5361.001.67050.00001.6685
10722007.02.16 13:30sell5371.001.67340.00001.6714
10732007.02.16 13:59t/p5371.001.67140.00001.6714169.0843763.00
10742007.02.16 13:59close5361.001.67140.00001.6685-76.0943686.91
10752007.02.16 13:59sell5381.001.67080.00001.6688
10762007.02.16 18:20close5381.001.66910.00001.6688143.7243830.63
10772007.02.16 18:20sell5391.001.66850.00001.6665
10782007.02.18 23:30sell5401.001.67080.00001.6688
10792007.02.19 01:10t/p5401.001.66880.00001.6688172.7144003.34
10802007.02.19 01:10close5391.001.66870.00001.6665-13.2843990.07
10812007.02.19 01:10sell5411.001.66810.00001.6661
10822007.02.19 01:40sell5421.001.67050.00001.6685
10832007.02.19 02:10close5421.001.66880.00001.6685143.7244133.79
10842007.02.19 02:10close5411.001.66880.00001.6661-59.1844074.61
10852007.02.19 02:10sell5431.001.66820.00001.6662
10862007.02.19 05:40sell5441.001.67030.00001.6683
10872007.02.19 08:00close5441.001.66860.00001.6683143.7244218.33
10882007.02.19 08:00close5431.001.66860.00001.6662-33.8144184.52
10892007.02.19 08:00sell5451.001.66800.00001.6660
10902007.02.19 10:10sell5461.001.67080.00001.6688
10912007.02.19 10:30close5461.001.66900.00001.6688152.1744336.69
10922007.02.19 10:30close5451.001.66900.00001.6660-84.5444252.15
10932007.02.19 10:30sell5471.001.66840.00001.6664
10942007.02.19 10:59sell5481.001.67050.00001.6685
10952007.02.19 11:10sell5492.001.67250.00001.6705
10962007.02.19 11:20t/p5492.001.67050.00001.6705338.1644590.31
10972007.02.19 11:20close5481.001.67010.00001.668533.8244624.13
10982007.02.19 11:20close5471.001.67010.00001.6664-143.7144480.42
10992007.02.19 11:20sell5501.001.66950.00001.6675
11002007.02.19 11:30sell5511.001.67220.00001.6702
11012007.02.19 15:10close5511.001.67040.00001.6702152.1744632.59
11022007.02.19 15:10close5501.001.67040.00001.6675-76.0944556.50
11032007.02.19 15:10sell5521.001.66980.00001.6678
11042007.02.19 15:30sell5531.001.67180.00001.6698
11052007.02.19 20:30sell5542.001.67450.00001.6725
11062007.02.19 23:59close5542.001.67260.00001.6725321.2544877.75
11072007.02.19 23:59close5531.001.67260.00001.6698-67.6344810.12
11082007.02.19 23:59close5521.001.67260.00001.6678-236.7144573.41
11092007.02.19 23:59sell5551.001.67200.00001.6700
11102007.02.20 02:40sell5561.001.67400.00001.6720
11112007.02.20 03:40sell5572.001.67620.00001.6742
11122007.02.20 04:10close5572.001.67430.00001.6742321.2644894.67
11132007.02.20 04:10close5561.001.67430.00001.6720-25.3644869.31
11142007.02.20 04:10close5551.001.67430.00001.6700-190.8144678.50
11152007.02.20 04:10sell5581.001.67370.00001.6717
11162007.02.20 06:30sell5591.001.67630.00001.6743
11172007.02.20 08:20t/p5591.001.67430.00001.6743169.0844847.58
11182007.02.20 08:20close5581.001.67370.00001.67170.0044847.58
11192007.02.20 08:20sell5601.001.67310.00001.6711
11202007.02.20 08:40sell5611.001.67520.00001.6732
11212007.02.20 09:10t/p5611.001.67320.00001.6732169.0845016.66
11222007.02.20 09:10close5601.001.67280.00001.671125.3645042.02
11232007.02.20 09:10sell5621.001.67220.00001.6702
11242007.02.20 09:30sell5631.001.67490.00001.6729
11252007.02.20 10:10t/p5631.001.67290.00001.6729169.0845211.10
11262007.02.20 10:10close5621.001.67200.00001.670216.9145228.01
11272007.02.20 10:10sell5641.001.67140.00001.6694
11282007.02.20 11:10sell5651.001.67410.00001.6721
11292007.02.20 11:40t/p5651.001.67210.00001.6721169.0845397.09
11302007.02.20 11:40close5641.001.67150.00001.6694-8.4545388.64
11312007.02.20 11:40sell5661.001.67090.00001.6689
11322007.02.20 11:59sell5671.001.67300.00001.6710
11332007.02.20 12:40t/p5671.001.67100.00001.6710169.0845557.72
11342007.02.20 12:40close5661.001.67060.00001.668925.3745583.09
11352007.02.20 12:40sell5681.001.67000.00001.6680
11362007.02.20 15:20sell5691.001.67260.00001.6706
11372007.02.20 15:30close5691.001.67070.00001.6706160.6245743.71
11382007.02.20 15:30close5681.001.67070.00001.6680-59.1845684.53
11392007.02.20 15:30sell5701.001.67010.00001.6681
11402007.02.20 16:10sell5711.001.67370.00001.6717
11412007.02.20 16:20t/p5711.001.67170.00001.6717169.0845853.61
11422007.02.20 16:20close5701.001.67060.00001.6681-42.2745811.34
11432007.02.20 16:20sell5721.001.67000.00001.6680
11442007.02.20 16:59sell5731.001.67340.00001.6714
11452007.02.20 18:30close5731.001.67160.00001.6714152.1845963.52
11462007.02.20 18:30close5721.001.67160.00001.6680-135.2645828.26
11472007.02.20 18:30sell5741.001.67100.00001.6690
11482007.02.20 18:40sell5751.001.67310.00001.6711
11492007.02.20 20:10close5751.001.67120.00001.6711160.6245988.88
11502007.02.20 20:10close5741.001.67120.00001.6690-16.9145971.97
11512007.02.20 20:10sell5761.001.67060.00001.6686
11522007.02.21 00:40t/p5761.001.66860.00001.6686172.7146144.69
11532007.02.21 00:40sell5771.001.66750.00001.6655
11542007.02.21 01:20sell5781.001.66960.00001.6676
11552007.02.21 01:30close5781.001.66790.00001.6676143.7146288.40
11562007.02.21 01:30close5771.001.66790.00001.6655-33.8246254.58
11572007.02.21 01:30sell5791.001.66730.00001.6653
11582007.02.21 02:10sell5801.001.66940.00001.6674
11592007.02.21 03:40close5801.001.66770.00001.6674143.7246398.30
11602007.02.21 03:40close5791.001.66770.00001.6653-33.8246364.48
11612007.02.21 03:40sell5811.001.66710.00001.6651
11622007.02.21 03:59sell5821.001.66920.00001.6672
11632007.02.21 08:40t/p5821.001.66720.00001.6672169.0846533.56
11642007.02.21 08:40close5811.001.66610.00001.665184.5446618.10
11652007.02.21 08:40sell5831.001.66550.00001.6635
11662007.02.21 12:40t/p5831.001.66350.00001.6635169.0846787.18
11672007.02.21 12:40sell5841.001.66290.00001.6609
11682007.02.21 17:30close5841.001.66110.00001.6609152.1846939.36
11692007.02.21 17:30sell5851.001.66050.00001.6585
11702007.02.22 08:30t/p5851.001.65850.00001.6585179.9847119.34
11712007.02.22 08:30sell5861.001.65750.00001.6555
11722007.02.22 09:10sell5871.001.66220.00001.6602
11732007.02.22 09:20t/p5871.001.66020.00001.6602169.0847288.42
11742007.02.22 09:20close5861.001.65880.00001.6555-109.9047178.52
11752007.02.22 09:20sell5881.001.65820.00001.6562
11762007.02.22 09:59sell5891.001.66150.00001.6595
11772007.02.22 10:40close5891.001.65960.00001.6595160.6347339.15
11782007.02.22 10:40close5881.001.65960.00001.6562-118.3547220.80
11792007.02.22 10:40sell5901.001.65900.00001.6570
11802007.02.22 11:40sell5911.001.66110.00001.6591
11812007.02.22 15:10t/p5911.001.65910.00001.6591169.0847389.88
11822007.02.22 15:10close5901.001.65900.00001.65700.0047389.88
11832007.02.22 15:10sell5921.001.65840.00001.6564
11842007.02.22 15:20sell5931.001.66040.00001.6584
11852007.02.22 17:20sell5942.001.66320.00001.6612
11862007.02.22 17:40t/p5942.001.66120.00001.6612338.1647728.04
11872007.02.22 17:40close5931.001.66040.00001.65840.0047728.04
11882007.02.22 17:40close5921.001.66040.00001.6564-169.0847558.96
11892007.02.22 17:40sell5951.001.65980.00001.6578
11902007.02.22 17:59sell5961.001.66300.00001.6610
11912007.02.23 11:20t/p5961.001.66100.00001.6610172.7147731.67
11922007.02.23 11:20close5951.001.66080.00001.6578-80.9147650.76
11932007.02.23 11:20sell5971.001.66020.00001.6582
11942007.02.23 13:10sell5981.001.66260.00001.6606
11952007.02.23 16:30sell5992.001.66510.00001.6631
11962007.02.23 17:10t/p5992.001.66310.00001.6631338.1647988.92
11972007.02.23 17:10close5981.001.66200.00001.660650.7248039.64
11982007.02.23 17:10close5971.001.66200.00001.6582-152.1747887.47
11992007.02.23 17:10sell6001.001.66140.00001.6594
12002007.02.23 17:40sell6011.001.66430.00001.6623
12012007.02.23 17:59close6011.001.66250.00001.6623152.1748039.64
12022007.02.23 17:59close6001.001.66250.00001.6594-92.9947946.65
12032007.02.23 17:59sell6021.001.66190.00001.6599
12042007.02.23 22:30sell6031.001.66390.00001.6619
12052007.02.26 10:30close6031.001.66210.00001.6619155.8148102.47
12062007.02.26 10:30close6021.001.66210.00001.6599-13.2748089.20
12072007.02.26 10:30sell6041.001.66150.00001.6595
12082007.02.26 15:30t/p6041.001.65950.00001.6595169.0848258.28
12092007.02.26 15:30sell6051.001.65880.00001.6568
12102007.02.26 18:10sell6061.001.66140.00001.6594
12112007.02.26 18:20close6061.001.65950.00001.6594160.6348418.91
12122007.02.26 18:20close6051.001.65950.00001.6568-59.1848359.73
12132007.02.26 18:20sell6071.001.65890.00001.6569
12142007.02.26 18:59sell6081.001.66110.00001.6591
12152007.02.27 06:30close6081.001.65920.00001.6591164.2548523.98
12162007.02.27 06:30close6071.001.65920.00001.6569-21.7348502.26
12172007.02.27 06:30sell6091.001.65860.00001.6566
12182007.02.27 08:10sell6101.001.66400.00001.6620
12192007.02.27 08:40t/p6101.001.66200.00001.6620169.0848671.34
12202007.02.27 08:40close6091.001.65920.00001.6566-50.7348620.61
12212007.02.27 08:40sell6111.001.65860.00001.6566
12222007.02.27 08:59sell6121.001.66220.00001.6602
12232007.02.27 09:20sell6132.001.66620.00001.6642
12242007.02.27 09:30t/p6132.001.66420.00001.6642338.1648958.77
12252007.02.27 09:30close6121.001.66300.00001.6602-67.6348891.14
12262007.02.27 09:30close6111.001.66300.00001.6566-371.9848519.16
12272007.02.27 09:30sell6141.001.66240.00001.6604
12282007.02.27 09:59sell6151.001.66560.00001.6636
12292007.02.27 10:40sell6162.001.66830.00001.6663
12302007.02.27 10:59close6162.001.66650.00001.6663304.3448823.50
12312007.02.27 10:59close6151.001.66650.00001.6636-76.0948747.41
12322007.02.27 10:59close6141.001.66650.00001.6604-346.6148400.80
12332007.02.27 10:59sell6171.001.66590.00001.6639
12342007.02.27 12:30sell6181.001.66840.00001.6664
12352007.02.27 14:40sell6192.001.67100.00001.6690
12362007.02.27 15:40sell6204.001.67330.00001.6713
12372007.02.27 16:10t/p6204.001.67130.00001.6713676.3249077.12
12382007.02.27 16:10close6192.001.66940.00001.6690270.5349347.65
12392007.02.27 16:10close6181.001.66940.00001.6664-84.5449263.11
12402007.02.27 16:10close6171.001.66940.00001.6639-295.8948967.22
12412007.02.27 16:10sell6211.001.66880.00001.6668
12422007.02.27 16:30sell6221.001.67100.00001.6690
12432007.02.27 20:10sell6232.001.67520.00001.6732
12442007.02.27 20:30t/p6232.001.67320.00001.6732338.1649305.38
12452007.02.27 20:30close6221.001.67170.00001.6690-59.1849246.20
12462007.02.27 20:30close6211.001.67170.00001.6668-245.1749001.03
12472007.02.27 20:30sell6241.001.67110.00001.6691
12482007.02.27 20:59sell6251.001.67420.00001.6722
12492007.02.27 21:10sell6262.001.67930.00001.6773
12502007.02.27 21:20t/p6262.001.67730.00001.6773338.1649339.19
12512007.02.27 21:20close6251.001.67440.00001.6722-16.9149322.28
12522007.02.27 21:20close6241.001.67440.00001.6691-278.9949043.29
12532007.02.27 21:20sell6271.001.67380.00001.6718
12542007.02.27 21:30sell6281.001.67670.00001.6747
12552007.02.27 21:40sell6292.001.68220.00001.6802
12562007.02.27 21:59t/p6292.001.68020.00001.6802338.1649381.45
12572007.02.27 21:59close6281.001.68000.00001.6747-278.9849102.47
12582007.02.27 21:59close6271.001.68000.00001.6718-524.1548578.32
12592007.02.27 21:59sell6301.001.67940.00001.6774
12602007.02.27 22:40sell6311.001.68140.00001.6794
12612007.02.27 23:10t/p6311.001.67940.00001.6794169.0848747.40
12622007.02.27 23:10close6301.001.67860.00001.677467.6448815.04
12632007.02.27 23:10sell6321.001.67800.00001.6760
12642007.02.27 23:40sell6331.001.68120.00001.6792
12652007.02.28 00:30sell6342.001.68350.00001.6815
12662007.02.28 01:10t/p6342.001.68150.00001.6815338.1649153.20
12672007.02.28 01:10close6331.001.68060.00001.679254.3649207.56
12682007.02.28 01:10close6321.001.68060.00001.6760-216.1748991.39
12692007.02.28 01:10sell6351.001.68000.00001.6780
12702007.02.28 01:20sell6361.001.68260.00001.6806
12712007.02.28 02:10t/p6351.001.67800.00001.6780169.0849160.47
12722007.02.28 02:10t/p6361.001.68060.00001.6806169.0849329.55
12732007.02.28 02:10buy6371.001.67770.00001.6797
12742007.02.28 02:40t/p6371.001.67970.00001.6797169.0449498.59
12752007.02.28 02:40buy6381.001.68180.00001.6838
12762007.02.28 02:59buy6391.001.67870.00001.6807
12772007.02.28 05:30buy6402.001.67680.00001.6788
12782007.02.28 06:10t/p6402.001.67880.00001.6788338.0849836.67
12792007.02.28 06:10close6391.001.67880.00001.68078.4649845.13
12802007.02.28 06:10close6381.001.67880.00001.6838-253.5649591.57
12812007.02.28 06:20sell6411.001.67670.00001.6747
12822007.02.28 07:20sell6421.001.67960.00001.6776
12832007.02.28 07:30t/p6421.001.67760.00001.6776169.0849760.65
12842007.02.28 07:30close6411.001.67700.00001.6747-25.3649735.29
12852007.02.28 07:30sell6431.001.67640.00001.6744
12862007.02.28 07:59sell6441.001.67840.00001.6764
12872007.02.28 08:40t/p6441.001.67640.00001.6764169.0849904.37
12882007.02.28 08:40close6431.001.67590.00001.674442.2749946.64
12892007.02.28 08:40sell6451.001.67530.00001.6733
12902007.02.28 10:40t/p6451.001.67330.00001.6733169.0850115.72
12912007.02.28 10:40sell6461.001.67150.00001.6695
12922007.02.28 11:20sell6471.001.67470.00001.6727
12932007.02.28 11:30t/p6471.001.67270.00001.6727169.0850284.80
12942007.02.28 11:30close6461.001.67210.00001.6695-50.7250234.08
12952007.02.28 11:30sell6481.001.67150.00001.6695
12962007.02.28 11:59sell6491.001.67360.00001.6716
12972007.02.28 13:10sell6502.001.67750.00001.6755
12982007.02.28 13:30t/p6502.001.67550.00001.6755338.1650572.24
12992007.02.28 13:30close6491.001.67500.00001.6716-118.3650453.88
13002007.02.28 13:30close6481.001.67500.00001.6695-295.8950157.99
13012007.02.28 13:30sell6511.001.67440.00001.6724
13022007.02.28 13:59sell6521.001.67720.00001.6752
13032007.02.28 14:20t/p6521.001.67520.00001.6752169.0850327.07
13042007.02.28 14:20close6511.001.67510.00001.6724-59.1750267.90
13052007.02.28 14:20sell6531.001.67450.00001.6725
13062007.02.28 14:40sell6541.001.67670.00001.6747
13072007.02.28 15:10t/p6541.001.67470.00001.6747169.0850436.98
13082007.02.28 15:10close6531.001.67440.00001.67258.4550445.43
13092007.02.28 15:10sell6551.001.67380.00001.6718
13102007.02.28 15:40sell6561.001.67650.00001.6745
13112007.02.28 16:10t/p6561.001.67450.00001.6745169.0850614.51
13122007.02.28 16:10close6551.001.67420.00001.6718-33.8250580.69
13132007.02.28 16:10sell6571.001.67360.00001.6716
13142007.02.28 16:30sell6581.001.67840.00001.6764
13152007.02.28 16:40t/p6581.001.67640.00001.6764169.0850749.77
13162007.02.28 16:40close6571.001.67640.00001.6716-236.7250513.05
13172007.02.28 16:40sell6591.001.67580.00001.6738
13182007.02.28 19:30sell6601.001.67810.00001.6761
13192007.03.01 00:20sell6612.001.68090.00001.6789
13202007.03.01 03:30sell6624.001.68310.00001.6811
13212007.03.01 04:10close6624.001.68140.00001.6811574.8851087.93
13222007.03.01 04:10close6612.001.68140.00001.6789-84.5451003.39
13232007.03.01 04:10close6601.001.68140.00001.6761-268.0950735.30
13242007.03.01 04:10close6591.001.68140.00001.6738-462.5350272.77
13252007.03.01 04:10sell6631.001.68080.00001.6788
13262007.03.01 07:40sell6641.001.68300.00001.6810
13272007.03.01 08:40t/p6641.001.68100.00001.6810169.0850441.85
13282007.03.01 08:40close6631.001.67890.00001.6788160.6250602.47
13292007.03.01 08:40sell6651.001.67830.00001.6763
13302007.03.01 08:59sell6661.001.68060.00001.6786
13312007.03.01 10:20t/p6661.001.67860.00001.6786169.0850771.55
13322007.03.01 10:20close6651.001.67760.00001.676359.1850830.73
13332007.03.01 10:20sell6671.001.67700.00001.6750
13342007.03.01 11:20sell6681.001.67930.00001.6773
13352007.03.01 13:10sell6692.001.68320.00001.6812
13362007.03.01 13:30t/p6692.001.68120.00001.6812338.1651168.89
13372007.03.01 13:30close6681.001.67950.00001.6773-16.9151151.98
13382007.03.01 13:30close6671.001.67950.00001.6750-211.3550940.63
13392007.03.01 13:30sell6701.001.67890.00001.6769
13402007.03.01 13:40sell6711.001.68110.00001.6791
13412007.03.01 14:10sell6722.001.68390.00001.6819
13422007.03.01 14:20t/p6722.001.68190.00001.6819338.1651278.79
13432007.03.01 14:20close6711.001.67970.00001.6791118.3551397.14
13442007.03.01 14:20close6701.001.67970.00001.6769-67.6351329.51
13452007.03.01 14:20sell6731.001.67910.00001.6771
13462007.03.01 14:30sell6741.001.68170.00001.6797
13472007.03.01 15:40sell6752.001.68530.00001.6833
13482007.03.01 15:59t/p6752.001.68330.00001.6833338.1651667.67
13492007.03.01 15:59close6741.001.68260.00001.6797-76.0851591.59
13502007.03.01 15:59close6731.001.68260.00001.6771-295.8951295.70
13512007.03.01 15:59sell6761.001.68200.00001.6800
13522007.03.01 16:10t/p6761.001.68000.00001.6800169.0851464.78
13532007.03.01 16:10sell6771.001.67480.00001.6728
13542007.03.01 16:30sell6781.001.68220.00001.6802
13552007.03.01 16:40t/p6781.001.68020.00001.6802169.0851633.86
13562007.03.01 16:40close6771.001.67670.00001.6728-160.6351473.23
13572007.03.01 16:40sell6791.001.67610.00001.6741
13582007.03.01 17:20sell6801.001.67830.00001.6763
13592007.03.01 17:30t/p6801.001.67630.00001.6763169.0851642.31
13602007.03.01 17:30close6791.001.67560.00001.674142.2751684.58
13612007.03.01 17:30sell6811.001.67500.00001.6730
13622007.03.01 17:40sell6821.001.67730.00001.6753
13632007.03.01 17:59close6821.001.67560.00001.6753143.7251828.30
13642007.03.01 17:59close6811.001.67560.00001.6730-50.7251777.58
13652007.03.01 17:59sell6831.001.67500.00001.6730
13662007.03.01 18:10sell6841.001.67830.00001.6763
13672007.03.01 18:40t/p6841.001.67630.00001.6763169.0851946.66
13682007.03.01 18:40close6831.001.67510.00001.6730-8.4551938.21
13692007.03.01 18:40sell6851.001.67450.00001.6725
13702007.03.01 18:59sell6861.001.67740.00001.6754
13712007.03.01 19:20sell6872.001.67940.00001.6774
13722007.03.01 19:40close6872.001.67760.00001.6774304.3452242.55
13732007.03.01 19:40close6861.001.67760.00001.6754-16.9052225.65
13742007.03.01 19:40close6851.001.67760.00001.6725-262.0751963.58
13752007.03.01 19:40sell6881.001.67700.00001.6750
13762007.03.01 20:10sell6891.001.68090.00001.6789
13772007.03.01 20:20t/p6891.001.67890.00001.6789169.0852132.66
13782007.03.01 20:20close6881.001.67890.00001.6750-160.6351972.03
13792007.03.01 20:20sell6901.001.67830.00001.6763
13802007.03.01 22:40sell6911.001.68060.00001.6786
13812007.03.02 00:10t/p6911.001.67860.00001.6786172.7152144.75
13822007.03.02 00:10close6901.001.67750.00001.676371.2652216.01
13832007.03.02 00:10sell6921.001.67690.00001.6749
13842007.03.02 00:20sell6931.001.67920.00001.6772
13852007.03.02 01:10close6931.001.67740.00001.6772152.1752368.18
13862007.03.02 01:10close6921.001.67740.00001.6749-42.2752325.91
13872007.03.02 01:10sell6941.001.67680.00001.6748
13882007.03.02 01:20close6941.001.67500.00001.6748152.1752478.08
13892007.03.02 01:20sell6951.001.67440.00001.6724
13902007.03.02 01:30sell6961.001.67790.00001.6759
13912007.03.02 01:40t/p6961.001.67590.00001.6759169.0852647.16
13922007.03.02 01:40close6951.001.67560.00001.6724-101.4452545.72
13932007.03.02 01:40sell6971.001.67500.00001.6730
13942007.03.02 02:20sell6981.001.67760.00001.6756
13952007.03.02 07:20sell6992.001.68130.00001.6793
13962007.03.02 07:30t/p6992.001.67930.00001.6793338.1652883.88
13972007.03.02 07:30close6981.001.67920.00001.6756-135.2752748.61
13982007.03.02 07:30close6971.001.67920.00001.6730-355.0752393.54
13992007.03.02 07:30sell7001.001.67860.00001.6766
14002007.03.02 07:59sell7011.001.68070.00001.6787
14012007.03.02 10:10close7011.001.67880.00001.6787160.6352554.17
14022007.03.02 10:10close7001.001.67880.00001.6766-16.9152537.26
14032007.03.02 10:10sell7021.001.67820.00001.6762
14042007.03.02 10:30sell7031.001.68110.00001.6791
14052007.03.02 11:10close7031.001.67930.00001.6791152.1752689.43
14062007.03.02 11:10close7021.001.67930.00001.6762-92.9952596.44
14072007.03.02 11:10sell7041.001.67870.00001.6767
14082007.03.02 12:10sell7051.001.68160.00001.6796
14092007.03.02 12:40close7051.001.67990.00001.6796143.7152740.15
14102007.03.02 12:40close7041.001.67990.00001.6767-101.4552638.70
14112007.03.02 12:40sell7061.001.67930.00001.6773
14122007.03.02 12:59sell7071.001.68140.00001.6794
14132007.03.02 13:20sell7082.001.68390.00001.6819
14142007.03.02 13:30t/p7082.001.68190.00001.6819338.1652976.86
14152007.03.02 13:30close7071.001.68020.00001.6794101.4553078.31
14162007.03.02 13:30close7061.001.68020.00001.6773-76.0953002.22
14172007.03.02 13:30sell7091.001.67960.00001.6776
14182007.03.02 14:10sell7101.001.68320.00001.6812
14192007.03.02 14:20t/p7101.001.68120.00001.6812169.0853171.30
14202007.03.02 14:20close7091.001.68070.00001.6776-93.0053078.30
14212007.03.02 14:20sell7111.001.68010.00001.6781
14222007.03.02 14:40sell7121.001.68440.00001.6824
14232007.03.02 15:10t/p7121.001.68240.00001.6824169.0853247.38
14242007.03.02 15:10close7111.001.68030.00001.6781-16.9153230.47
14252007.03.02 15:10sell7131.001.67970.00001.6777
14262007.03.02 15:30sell7141.001.68370.00001.6817
14272007.03.02 15:40t/p7141.001.68170.00001.6817169.0853399.55
14282007.03.02 15:40close7131.001.68150.00001.6777-152.1753247.38
14292007.03.02 15:40sell7151.001.68090.00001.6789
14302007.03.02 18:20sell7161.001.68370.00001.6817
14312007.03.02 20:30sell7172.001.68580.00001.6838
14322007.03.02 22:40sell7184.001.68810.00001.6861
14332007.03.05 00:30sell7198.001.69030.00001.6883
14342007.03.05 01:40sell72016.001.69440.00001.6924
14352007.03.05 01:59close72016.001.69250.00001.69242570.0255817.40
14362007.03.05 01:59close7198.001.69250.00001.6883-1487.9054329.50
14372007.03.05 01:59close7184.001.69250.00001.6861-1473.3752856.14
14382007.03.05 01:59close7172.001.69250.00001.6838-1125.5751730.56
14392007.03.05 01:59close7161.001.69250.00001.6817-740.3250990.25
14402007.03.05 01:59close7151.001.69250.00001.6789-977.0350013.22
14412007.03.05 01:59sell7211.001.69190.00001.6899
14422007.03.05 02:40sell7221.001.69450.00001.6925
14432007.03.05 02:59t/p7221.001.69250.00001.6925169.0850182.30
14442007.03.05 02:59close7211.001.69180.00001.68998.4650190.76
14452007.03.05 02:59sell7231.001.69120.00001.6892
14462007.03.05 04:30sell7241.001.69360.00001.6916
14472007.03.05 04:59close7241.001.69180.00001.6916152.1750342.93
14482007.03.05 04:59close7231.001.69180.00001.6892-50.7250292.21
14492007.03.05 04:59sell7251.001.69120.00001.6892
14502007.03.05 05:20sell7261.001.69320.00001.6912
14512007.03.05 06:10sell7272.001.69610.00001.6941
14522007.03.05 06:20t/p7272.001.69410.00001.6941338.1650630.37
14532007.03.05 06:20close7261.001.69210.00001.691293.0050723.37
14542007.03.05 06:20close7251.001.69210.00001.6892-76.0850647.29
14552007.03.05 06:20sell7281.001.69150.00001.6895
14562007.03.05 06:30sell7291.001.69540.00001.6934
14572007.03.05 06:40t/p7291.001.69340.00001.6934169.0850816.37
14582007.03.05 06:40close7281.001.69210.00001.6895-50.7250765.65
14592007.03.05 06:40sell7301.001.69150.00001.6895
14602007.03.05 06:59sell7311.001.69430.00001.6923
14612007.03.05 07:40sell7322.001.69630.00001.6943
14622007.03.05 08:00close7322.001.69460.00001.6943287.4351053.08
14632007.03.05 08:00close7311.001.69460.00001.6923-25.3651027.72
14642007.03.05 08:00close7301.001.69460.00001.6895-262.0750765.65
14652007.03.05 08:00sell7331.001.69400.00001.6920
14662007.03.05 08:40sell7341.001.69660.00001.6946
14672007.03.05 08:59t/p7341.001.69460.00001.6946169.0850934.73
14682007.03.05 08:59close7331.001.69440.00001.6920-33.8250900.91
14692007.03.05 08:59sell7351.001.69380.00001.6918
14702007.03.05 09:30sell7361.001.69690.00001.6949
14712007.03.05 09:59t/p7361.001.69490.00001.6949169.0851069.99
14722007.03.05 09:59close7351.001.69370.00001.69188.4551078.44
14732007.03.05 09:59sell7371.001.69310.00001.6911
14742007.03.05 11:10sell7381.001.69770.00001.6957
14752007.03.05 11:30t/p7381.001.69570.00001.6957169.0851247.52
14762007.03.05 11:30close7371.001.69560.00001.6911-211.3551036.17
14772007.03.05 11:30sell7391.001.69500.00001.6930
14782007.03.05 11:40t/p7391.001.69300.00001.6930169.0851205.25
14792007.03.05 11:40sell7401.001.69140.00001.6894
14802007.03.05 11:59sell7411.001.69380.00001.6918
14812007.03.05 12:40t/p7411.001.69180.00001.6918169.0851374.33
14822007.03.05 12:40close7401.001.69080.00001.689450.7351425.06
14832007.03.05 12:40sell7421.001.69020.00001.6882
14842007.03.05 13:30t/p7421.001.68820.00001.6882169.0851594.14
14852007.03.05 13:30sell7431.001.68750.00001.6855
14862007.03.05 13:40sell7441.001.69110.00001.6891
14872007.03.05 13:59t/p7441.001.68910.00001.6891169.0851763.22
14882007.03.05 13:59close7431.001.68910.00001.6855-135.2651627.96
14892007.03.05 13:59sell7451.001.68850.00001.6865
14902007.03.05 14:20sell7461.001.69110.00001.6891
14912007.03.05 14:40t/p7461.001.68910.00001.6891169.0851797.04
14922007.03.05 14:40close7451.001.68890.00001.6865-33.8251763.22
14932007.03.05 14:40sell7471.001.68830.00001.6863
14942007.03.05 14:59sell7481.001.69130.00001.6893
14952007.03.05 15:10sell7492.001.69440.00001.6924
14962007.03.05 15:40t/p7492.001.69240.00001.6924338.1652101.38
14972007.03.05 15:40close7481.001.69210.00001.6893-67.6352033.75
14982007.03.05 15:40close7471.001.69210.00001.6863-321.2551712.50
14992007.03.05 15:40sell7501.001.69150.00001.6895
15002007.03.05 15:59sell7511.001.69450.00001.6925
15012007.03.05 16:30t/p7511.001.69250.00001.6925169.0851881.58
15022007.03.05 16:30close7501.001.69190.00001.6895-33.8251847.76
15032007.03.05 16:30sell7521.001.69130.00001.6893
15042007.03.05 16:40sell7531.001.69360.00001.6916
15052007.03.05 18:30sell7542.001.69630.00001.6943
15062007.03.05 20:40sell7554.001.69990.00001.6979
15072007.03.05 22:10close7554.001.69800.00001.6979642.5052490.26
15082007.03.05 22:10close7542.001.69800.00001.6943-287.4452202.82
15092007.03.05 22:10close7531.001.69800.00001.6916-371.9851830.84
15102007.03.05 22:10close7521.001.69800.00001.6893-566.4251264.42
15112007.03.05 22:10sell7561.001.69740.00001.6954
15122007.03.05 23:30sell7571.001.70240.00001.7004
15132007.03.06 00:10close7571.001.70060.00001.7004155.8151420.23
15142007.03.06 00:10close7561.001.70060.00001.6954-266.8951153.35
15152007.03.06 00:10sell7581.001.70000.00001.6980
15162007.03.06 00:20sell7591.001.70290.00001.7009
15172007.03.06 00:59t/p7591.001.70090.00001.7009169.0851322.43
15182007.03.06 00:59close7581.001.70080.00001.6980-67.6351254.80
15192007.03.06 00:59sell7601.001.70020.00001.6982
15202007.03.06 01:10t/p7601.001.69820.00001.6982169.0851423.88
15212007.03.06 01:10sell7611.001.69690.00001.6949
15222007.03.06 01:20t/p7611.001.69490.00001.6949169.0851592.96
15232007.03.06 01:20sell7621.001.69430.00001.6923
15242007.03.06 01:40sell7631.001.70070.00001.6987
15252007.03.06 01:59t/p7631.001.69870.00001.6987169.0851762.04
15262007.03.06 01:59close7621.001.69660.00001.6923-194.4451567.60
15272007.03.06 01:59sell7641.001.69600.00001.6940
15282007.03.06 02:10t/p7641.001.69400.00001.6940169.0851736.68
15292007.03.06 02:10sell7651.001.69320.00001.6912
15302007.03.06 02:30sell7661.001.69650.00001.6945
15312007.03.06 03:00close7661.001.69470.00001.6945152.1751888.85
15322007.03.06 03:00close7651.001.69470.00001.6912-126.8151762.04
15332007.03.06 03:00sell7671.001.69410.00001.6921
15342007.03.06 03:40t/p7671.001.69210.00001.6921169.0851931.12
15352007.03.06 03:40sell7681.001.69100.00001.6890
15362007.03.06 04:10sell7691.001.69330.00001.6913
15372007.03.06 10:10sell7702.001.69640.00001.6944
15382007.03.06 10:30t/p7702.001.69440.00001.6944338.1652269.28
15392007.03.06 10:30close7691.001.69350.00001.6913-16.9152252.37
15402007.03.06 10:30close7681.001.69350.00001.6890-211.3552041.02
15412007.03.06 10:30sell7711.001.69290.00001.6909
15422007.03.06 11:40sell7721.001.69520.00001.6932
15432007.03.06 13:10close7721.001.69330.00001.6932160.6352201.65
15442007.03.06 13:10close7711.001.69330.00001.6909-33.8152167.84
15452007.03.06 13:10sell7731.001.69270.00001.6907
15462007.03.06 13:40sell7741.001.69470.00001.6927
15472007.03.07 01:10t/p7731.001.69070.00001.6907172.7152340.55
15482007.03.07 01:10t/p7741.001.69270.00001.6927172.7152513.26
15492007.03.07 01:10sell7751.001.68860.00001.6866
15502007.03.07 01:40sell7761.001.69590.00001.6939
15512007.03.07 01:59t/p7761.001.69390.00001.6939169.0852682.34
15522007.03.07 01:59close7751.001.69100.00001.6866-202.9052479.44
15532007.03.07 01:59sell7771.001.69040.00001.6884
15542007.03.07 02:40sell7781.001.69390.00001.6919
15552007.03.07 04:30close7781.001.69210.00001.6919152.1852631.62
15562007.03.07 04:30close7771.001.69210.00001.6884-143.7152487.91
15572007.03.07 04:30sell7791.001.69150.00001.6895
15582007.03.07 08:30t/p7791.001.68950.00001.6895169.0852656.99
15592007.03.07 08:30sell7801.001.68870.00001.6867
15602007.03.07 10:40close7801.001.68690.00001.6867152.1752809.16
15612007.03.07 10:40sell7811.001.68630.00001.6843
15622007.03.07 14:10sell7821.001.68910.00001.6871
15632007.03.07 14:30t/p7821.001.68710.00001.6871169.0852978.24
15642007.03.07 14:30close7811.001.68680.00001.6843-42.2752935.97
15652007.03.07 14:30sell7831.001.68620.00001.6842
15662007.03.07 14:40sell7841.001.68910.00001.6871
15672007.03.07 15:00close7841.001.68740.00001.6871143.7153079.68
15682007.03.07 15:00close7831.001.68740.00001.6842-101.4552978.23
15692007.03.07 15:00sell7851.001.68680.00001.6848
15702007.03.07 15:30sell7861.001.69120.00001.6892
15712007.03.07 16:20sell7872.001.69410.00001.6921
15722007.03.07 17:30t/p7872.001.69210.00001.6921338.1653316.39
15732007.03.07 17:30close7861.001.69210.00001.6892-76.0853240.31
15742007.03.07 17:30close7851.001.69210.00001.6848-448.0652792.25
15752007.03.07 17:30sell7881.001.69150.00001.6895
15762007.03.07 17:40sell7891.001.69410.00001.6921
15772007.03.07 18:10t/p7891.001.69210.00001.6921169.0852961.33
15782007.03.07 18:10close7881.001.69210.00001.6895-50.7252910.61
15792007.03.07 18:10sell7901.001.69150.00001.6895
15802007.03.07 18:40sell7911.001.69350.00001.6915
15812007.03.07 19:10t/p7911.001.69150.00001.6915169.0853079.69
15822007.03.07 19:10close7901.001.69100.00001.689542.2753121.96
15832007.03.07 19:10sell7921.001.69040.00001.6884
15842007.03.07 20:30sell7931.001.69270.00001.6907
15852007.03.07 21:40close7931.001.69100.00001.6907143.7253265.68
15862007.03.07 21:40close7921.001.69100.00001.6884-50.7253214.96
15872007.03.07 21:40sell7941.001.69040.00001.6884
15882007.03.07 21:59sell7951.001.69370.00001.6917
15892007.03.07 22:10sell7962.001.69610.00001.6941
15902007.03.07 22:30t/p7962.001.69410.00001.6941338.1653553.12
15912007.03.07 22:30close7951.001.69360.00001.69178.4653561.58
15922007.03.07 22:30close7941.001.69360.00001.6884-270.5253291.06
15932007.03.07 22:30sell7971.001.69300.00001.6910
15942007.03.07 22:59sell7981.001.69520.00001.6932
15952007.03.08 00:30sell7992.001.69740.00001.6954
15962007.03.08 05:20close7992.001.69560.00001.6954304.3453595.40
15972007.03.08 05:20close7981.001.69560.00001.6932-22.9153572.49
15982007.03.08 05:20close7971.001.69560.00001.6910-208.9053363.59
15992007.03.08 05:20sell8001.001.69500.00001.6930
16002007.03.08 08:30close8001.001.69330.00001.6930143.7253507.31
16012007.03.08 08:30sell8011.001.69270.00001.6907
16022007.03.08 11:30close8011.001.69090.00001.6907152.1753659.48
16032007.03.08 11:30sell8021.001.69030.00001.6883
16042007.03.08 15:30t/p8021.001.68830.00001.6883169.0853828.56
16052007.03.08 15:30sell8031.001.68680.00001.6848
16062007.03.08 15:59sell8041.001.69020.00001.6882
16072007.03.08 17:10sell8052.001.69250.00001.6905
16082007.03.08 19:10t/p8052.001.69050.00001.6905338.1654166.72
16092007.03.08 19:10close8041.001.68870.00001.6882126.8154293.53
16102007.03.08 19:10close8031.001.68870.00001.6848-160.6354132.90
16112007.03.08 19:10sell8061.001.68810.00001.6861
16122007.03.08 19:30sell8071.001.69030.00001.6883
16132007.03.08 20:10t/p8071.001.68830.00001.6883169.0854301.98
16142007.03.08 20:10close8061.001.68790.00001.686116.9054318.88
16152007.03.08 20:10sell8081.001.68730.00001.6853
16162007.03.08 20:30sell8091.001.69070.00001.6887
16172007.03.08 22:30t/p8091.001.68870.00001.6887169.0854487.96
16182007.03.08 22:30close8081.001.68870.00001.6853-118.3654369.60
16192007.03.08 22:30sell8101.001.68810.00001.6861
16202007.03.09 01:30t/p8101.001.68610.00001.6861172.7154542.32
16212007.03.09 01:30sell8111.001.68530.00001.6833
16222007.03.09 03:10sell8121.001.68760.00001.6856
16232007.03.09 07:10t/p8121.001.68560.00001.6856169.0854711.40
16242007.03.09 07:10close8111.001.68540.00001.6833-8.4654702.94
16252007.03.09 07:10sell8131.001.68480.00001.6828
16262007.03.09 07:30sell8141.001.68750.00001.6855
16272007.03.09 10:10sell8152.001.68950.00001.6875
16282007.03.09 10:20t/p8152.001.68750.00001.6875338.1655041.10
16292007.03.09 10:20close8141.001.68710.00001.685533.8255074.92
16302007.03.09 10:20close8131.001.68710.00001.6828-194.4454880.48
16312007.03.09 10:20sell8161.001.68650.00001.6845
16322007.03.09 10:59sell8171.001.68870.00001.6867
16332007.03.09 11:10close8171.001.68700.00001.6867143.7255024.20
16342007.03.09 11:10close8161.001.68700.00001.6845-42.2754981.93
16352007.03.09 11:10sell8181.001.68640.00001.6844
16362007.03.09 11:40sell8191.001.68880.00001.6868
16372007.03.09 12:10t/p8191.001.68680.00001.6868169.0855151.01
16382007.03.09 12:10close8181.001.68600.00001.684433.8255184.83
16392007.03.09 12:10sell8201.001.68540.00001.6834
16402007.03.09 12:30sell8211.001.68760.00001.6856
16412007.03.09 14:30t/p8201.001.68340.00001.6834169.0855353.91
16422007.03.09 14:30t/p8211.001.68560.00001.6856169.0855522.99
16432007.03.09 14:30sell8221.001.67810.00001.6761
16442007.03.09 14:40sell8231.001.68010.00001.6781
16452007.03.09 15:20t/p8231.001.67810.00001.6781169.0855692.07
16462007.03.09 15:20close8221.001.67690.00001.6761101.4455793.51
16472007.03.09 15:20sell8241.001.67630.00001.6743
16482007.03.09 15:40sell8251.001.67970.00001.6777
16492007.03.09 16:20sell8262.001.68170.00001.6797
16502007.03.09 16:40close8262.001.68000.00001.6797287.4456080.95
16512007.03.09 16:40close8251.001.68000.00001.6777-25.3656055.59
16522007.03.09 16:40close8241.001.68000.00001.6743-312.8055742.79
16532007.03.09 16:40sell8271.001.67940.00001.6774
16542007.03.09 17:10sell8281.001.68150.00001.6795
16552007.03.09 17:30close8281.001.67970.00001.6795152.1755894.96
16562007.03.09 17:30close8271.001.67970.00001.6774-25.3655869.60
16572007.03.09 17:30sell8291.001.67910.00001.6771
16582007.03.09 20:20sell8301.001.68180.00001.6798
16592007.03.09 21:30t/p8301.001.67980.00001.6798169.0856038.68
16602007.03.09 21:30close8291.001.67980.00001.6771-59.1855979.50
16612007.03.09 21:30sell8311.001.67920.00001.6772
16622007.03.09 22:30sell8321.001.68120.00001.6792
16632007.03.11 23:00t/p8321.001.67920.00001.6792169.0856148.58
16642007.03.11 23:00close8311.001.67900.00001.677216.9156165.49
16652007.03.11 23:00sell8331.001.67840.00001.6764
16662007.03.11 23:30sell8341.001.68050.00001.6785
16672007.03.12 02:40close8341.001.67870.00001.6785155.8056321.29
16682007.03.12 02:40close8331.001.67870.00001.6764-21.7356299.57
16692007.03.12 02:40sell8351.001.67810.00001.6761
16702007.03.12 07:40t/p8351.001.67610.00001.6761169.0856468.65
16712007.03.12 07:40sell8361.001.67540.00001.6734
16722007.03.12 08:40sell8371.001.67800.00001.6760
16732007.03.12 11:10sell8382.001.68070.00001.6787
16742007.03.12 11:30close8382.001.67900.00001.6787287.4456756.09
16752007.03.12 11:30close8371.001.67900.00001.6760-84.5456671.55
16762007.03.12 11:30close8361.001.67900.00001.6734-304.3456367.21
16772007.03.12 11:30sell8391.001.67840.00001.6764
16782007.03.12 12:00sell8401.001.68040.00001.6784
16792007.03.12 13:30sell8412.001.68450.00001.6825
16802007.03.12 14:10t/p8412.001.68250.00001.6825338.1656705.37
16812007.03.12 14:10close8401.001.68210.00001.6784-143.7156561.66
16822007.03.12 14:10close8391.001.68210.00001.6764-312.7956248.87
16832007.03.12 14:10sell8421.001.68150.00001.6795
16842007.03.12 14:20sell8431.001.68380.00001.6818
16852007.03.12 15:10close8431.001.68210.00001.6818143.7256392.59
16862007.03.12 15:10close8421.001.68210.00001.6795-50.7256341.87
16872007.03.12 15:10sell8441.001.68150.00001.6795
16882007.03.12 15:40sell8451.001.68550.00001.6835
16892007.03.12 15:59close8451.001.68370.00001.6835152.1756494.04
16902007.03.12 15:59close8441.001.68370.00001.6795-185.9956308.05
16912007.03.12 15:59sell8461.001.68310.00001.6811
16922007.03.12 17:10t/p8461.001.68110.00001.6811169.0856477.13
16932007.03.12 17:10buy8471.001.68080.00001.6828
16942007.03.12 20:20buy8481.001.67800.00001.6800
16952007.03.12 23:30buy8492.001.67570.00001.6777
16962007.03.13 00:10t/p8492.001.67770.00001.6777317.2956794.42
16972007.03.13 00:10close8481.001.67830.00001.680014.9756809.38
16982007.03.13 00:10close8471.001.67830.00001.6828-221.6956587.69
16992007.03.13 00:20sell8501.001.67450.00001.6725
17002007.03.13 00:59sell8511.001.67760.00001.6756
17012007.03.13 07:10sell8522.001.68270.00001.6807
17022007.03.13 07:20t/p8522.001.68070.00001.6807338.1656925.85
17032007.03.13 07:20close8511.001.68000.00001.6756-202.9056722.95
17042007.03.13 07:20close8501.001.68000.00001.6725-464.9756257.98
17052007.03.13 07:20sell8531.001.67940.00001.6774
17062007.03.13 09:30sell8541.001.68140.00001.6794
17072007.03.13 10:10t/p8541.001.67940.00001.6794169.0856427.06
17082007.03.13 10:10close8531.001.67780.00001.6774135.2756562.33
17092007.03.13 10:10sell8551.001.67720.00001.6752
17102007.03.13 10:20sell8561.001.68080.00001.6788
17112007.03.13 10:59t/p8561.001.67880.00001.6788169.0856731.41
17122007.03.13 10:59close8551.001.67820.00001.6752-84.5456646.87
17132007.03.13 10:59sell8571.001.67760.00001.6756
17142007.03.13 12:10sell8581.001.67970.00001.6777
17152007.03.13 13:10close8581.001.67780.00001.6777160.6356807.50
17162007.03.13 13:10close8571.001.67780.00001.6756-16.9156790.59
17172007.03.13 13:10sell8591.001.67720.00001.6752
17182007.03.13 13:20sell8601.001.68030.00001.6783
17192007.03.13 13:30t/p8601.001.67830.00001.6783169.0856959.67
17202007.03.13 13:30close8591.001.67530.00001.6752160.6357120.30
17212007.03.13 13:30sell8611.001.67470.00001.6727
17222007.03.13 13:40sell8621.001.67670.00001.6747
17232007.03.13 14:10sell8632.001.67990.00001.6779
17242007.03.13 14:20t/p8632.001.67790.00001.6779338.1657458.46
17252007.03.13 14:20close8621.001.67560.00001.674793.0057551.46
17262007.03.13 14:20close8611.001.67560.00001.6727-76.0857475.38
17272007.03.13 14:20sell8641.001.67500.00001.6730
17282007.03.13 14:40sell8651.001.67800.00001.6760
17292007.03.13 14:59t/p8651.001.67600.00001.6760169.0857644.46
17302007.03.13 14:59close8641.001.67580.00001.6730-67.6357576.83
17312007.03.13 14:59sell8661.001.67520.00001.6732
17322007.03.13 17:10sell8671.001.67980.00001.6778
17332007.03.13 17:30t/p8671.001.67780.00001.6778169.0857745.91
17342007.03.13 17:30close8661.001.67600.00001.6732-67.6357678.28
17352007.03.13 17:30sell8681.001.67540.00001.6734
17362007.03.13 17:59sell8691.001.67750.00001.6755
17372007.03.13 18:10sell8702.001.68160.00001.6796
17382007.03.13 18:20t/p8702.001.67960.00001.6796338.1658016.44
17392007.03.13 18:20close8691.001.67780.00001.6755-25.3657991.08
17402007.03.13 18:20close8681.001.67780.00001.6734-202.8957788.19
17412007.03.13 18:20sell8711.001.67720.00001.6752
17422007.03.13 18:59sell8721.001.68130.00001.6793
17432007.03.13 19:30sell8732.001.68380.00001.6818
17442007.03.13 21:30sell8744.001.68820.00001.6862
17452007.03.13 22:30sell8758.001.69040.00001.6884
17462007.03.14 00:10t/p8758.001.68840.00001.68841381.7159169.90
17472007.03.14 00:10close8744.001.68720.00001.6862352.6959522.59
17482007.03.14 00:10close8732.001.68720.00001.6818-567.6158954.98
17492007.03.14 00:10close8721.001.68720.00001.6793-495.1658459.82
17502007.03.14 00:10close8711.001.68720.00001.6752-841.7757618.06
17512007.03.14 00:10sell8761.001.68660.00001.6846
17522007.03.14 00:30sell8771.001.68970.00001.6877
17532007.03.14 00:59close8771.001.68780.00001.6877160.6357778.69
17542007.03.14 00:59close8761.001.68780.00001.6846-101.4557677.24
17552007.03.14 00:59sell8781.001.68720.00001.6852
17562007.03.14 02:40close8781.001.68540.00001.6852152.1757829.41
17572007.03.14 02:40sell8791.001.68480.00001.6828
17582007.03.14 03:00sell8801.001.68680.00001.6848
17592007.03.14 08:10sell8812.001.68900.00001.6870
17602007.03.14 09:10t/p8812.001.68700.00001.6870338.1658167.57
17612007.03.14 09:10close8801.001.68610.00001.684859.1858226.75
17622007.03.14 09:10close8791.001.68610.00001.6828-109.9058116.85
17632007.03.14 09:10sell8821.001.68550.00001.6835
17642007.03.14 09:40sell8831.001.68900.00001.6870
17652007.03.14 09:59t/p8831.001.68700.00001.6870169.0858285.93
17662007.03.14 09:59close8821.001.68640.00001.6835-76.0958209.84
17672007.03.14 09:59sell8841.001.68580.00001.6838
17682007.03.14 10:10t/p8841.001.68380.00001.6838169.0858378.92
17692007.03.14 10:10sell8851.001.68260.00001.6806
17702007.03.14 10:30sell8861.001.68580.00001.6838
17712007.03.14 11:40t/p8861.001.68380.00001.6838169.0858548.00
17722007.03.14 11:40close8851.001.68320.00001.6806-50.7358497.27
17732007.03.14 11:40sell8871.001.68260.00001.6806
17742007.03.14 11:59sell8881.001.68620.00001.6842
17752007.03.14 13:30close8881.001.68440.00001.6842152.1758649.44
17762007.03.14 13:30close8871.001.68440.00001.6806-152.1858497.26
17772007.03.14 13:30sell8891.001.68380.00001.6818
17782007.03.14 14:20t/p8891.001.68180.00001.6818169.0858666.34
17792007.03.14 14:20sell8901.001.68070.00001.6787
17802007.03.14 14:30sell8911.001.68380.00001.6818
17812007.03.14 14:59t/p8911.001.68180.00001.6818169.0858835.42
17822007.03.14 14:59close8901.001.68140.00001.6787-59.1858776.24
17832007.03.14 14:59sell8921.001.68080.00001.6788
17842007.03.14 15:30sell8931.001.68380.00001.6818
17852007.03.14 15:40t/p8931.001.68180.00001.6818169.0858945.32
17862007.03.14 15:40close8921.001.68050.00001.678825.3658970.68
17872007.03.14 15:40sell8941.001.67990.00001.6779
17882007.03.14 16:10sell8951.001.68270.00001.6807
17892007.03.14 16:40t/p8951.001.68070.00001.6807169.0859139.76
17902007.03.14 16:40close8941.001.67940.00001.677942.2759182.03
17912007.03.14 16:40sell8961.001.67880.00001.6768
17922007.03.14 16:59sell8971.001.68240.00001.6804
17932007.03.14 17:10sell8982.001.68800.00001.6860
17942007.03.14 17:30t/p8982.001.68600.00001.6860338.1659520.19
17952007.03.14 17:30close8971.001.68380.00001.6804-118.3559401.84
17962007.03.14 17:30close8961.001.68380.00001.6768-422.7058979.14
17972007.03.14 17:30sell8991.001.68320.00001.6812
17982007.03.14 17:59sell9001.001.68570.00001.6837
17992007.03.14 18:20t/p9001.001.68370.00001.6837169.0859148.22
18002007.03.14 18:20close8991.001.68340.00001.6812-16.9159131.31
18012007.03.14 18:20sell9011.001.68280.00001.6808
18022007.03.14 19:59sell9021.001.68520.00001.6832
18032007.03.14 20:10t/p9021.001.68320.00001.6832169.0859300.39
18042007.03.14 20:10close9011.001.68150.00001.6808109.9059410.29
18052007.03.14 20:10sell9031.001.68090.00001.6789
18062007.03.14 20:20sell9041.001.68290.00001.6809
18072007.03.14 20:30sell9052.001.68520.00001.6832
18082007.03.14 21:10t/p9041.001.68090.00001.6809169.0859579.37
18092007.03.14 21:10t/p9052.001.68320.00001.6832338.1659917.53
18102007.03.14 21:10close9031.001.67990.00001.678984.5460002.07
18112007.03.14 21:10sell9061.001.67930.00001.6773
18122007.03.14 21:20sell9071.001.68350.00001.6815
18132007.03.14 21:30t/p9071.001.68150.00001.6815169.0860171.15
18142007.03.14 21:30close9061.001.68120.00001.6773-160.6360010.52
18152007.03.14 21:30sell9081.001.68060.00001.6786
18162007.03.14 21:40sell9091.001.68290.00001.6809
18172007.03.14 21:59t/p9091.001.68090.00001.6809169.0860179.60
18182007.03.14 21:59close9081.001.68090.00001.6786-25.3760154.23
18192007.03.14 21:59sell9101.001.68030.00001.6783
18202007.03.15 01:10sell9111.001.68360.00001.6816
18212007.03.15 01:20close9111.001.68190.00001.6816143.7160297.94
18222007.03.15 01:20close9101.001.68190.00001.6783-124.3760173.57
18232007.03.15 01:20sell9121.001.68130.00001.6793
18242007.03.15 02:40sell9131.001.68340.00001.6814
18252007.03.15 03:20close9131.001.68150.00001.6814160.6360334.20
18262007.03.15 03:20close9121.001.68150.00001.6793-16.9160317.29
18272007.03.15 03:20sell9141.001.68090.00001.6789
18282007.03.15 06:10sell9151.001.68440.00001.6824
18292007.03.15 06:30t/p9151.001.68240.00001.6824169.0860486.37
18302007.03.15 06:30close9141.001.68200.00001.6789-92.9960393.38
18312007.03.15 06:30sell9161.001.68140.00001.6794
18322007.03.15 07:30sell9171.001.68440.00001.6824
18332007.03.15 08:10t/p9171.001.68240.00001.6824169.0860562.46
18342007.03.15 08:10close9161.001.68080.00001.679450.7360613.19
18352007.03.15 08:10sell9181.001.68020.00001.6782
18362007.03.15 08:20sell9191.001.68270.00001.6807
18372007.03.15 09:10t/p9191.001.68070.00001.6807169.0860782.27
18382007.03.15 09:10close9181.001.67900.00001.6782101.4560883.72
18392007.03.15 09:10sell9201.001.67840.00001.6764
18402007.03.15 09:40sell9211.001.68060.00001.6786
18412007.03.15 10:00close9211.001.67880.00001.6786152.1761035.89
18422007.03.15 10:00close9201.001.67880.00001.6764-33.8161002.08
18432007.03.15 10:00sell9221.001.67820.00001.6762
18442007.03.15 10:10t/p9221.001.67620.00001.6762169.0861171.16
18452007.03.15 10:10sell9231.001.67520.00001.6732
18462007.03.15 10:30sell9241.001.67870.00001.6767
18472007.03.15 10:40t/p9231.001.67320.00001.6732169.0861340.24
18482007.03.15 10:40t/p9241.001.67670.00001.6767169.0861509.32
18492007.03.15 10:40sell9251.001.67240.00001.6704
18502007.03.15 10:59sell9261.001.67470.00001.6727
18512007.03.15 12:10sell9272.001.68090.00001.6789
18522007.03.15 12:30t/p9272.001.67890.00001.6789338.1661847.48
18532007.03.15 12:30close9261.001.67820.00001.6727-295.8961551.59
18542007.03.15 12:30close9251.001.67820.00001.6704-490.3361061.26
18552007.03.15 12:30sell9281.001.67760.00001.6756
18562007.03.15 12:40close9281.001.67570.00001.6756160.6261221.88
18572007.03.15 12:40sell9291.001.67510.00001.6731
18582007.03.15 12:59sell9301.001.68040.00001.6784
18592007.03.15 13:30close9301.001.67850.00001.6784160.6361382.51
18602007.03.15 13:30close9291.001.67850.00001.6731-287.4461095.07
18612007.03.15 13:30sell9311.001.67790.00001.6759
18622007.03.15 16:20sell9321.001.68040.00001.6784
18632007.03.15 16:40close9321.001.67850.00001.6784160.6361255.70
18642007.03.15 16:40close9311.001.67850.00001.6759-50.7261204.98
18652007.03.15 16:40sell9331.001.67790.00001.6759
18662007.03.15 16:59sell9341.001.68000.00001.6780
18672007.03.15 17:30t/p9341.001.67800.00001.6780169.0861374.06
18682007.03.15 17:30close9331.001.67800.00001.6759-8.4561365.61
18692007.03.15 17:30sell9351.001.67740.00001.6754
18702007.03.15 18:00sell9361.001.67940.00001.6774
18712007.03.15 19:10t/p9361.001.67740.00001.6774169.0861534.69
18722007.03.15 19:10close9351.001.67640.00001.675484.5461619.23
18732007.03.15 19:10sell9371.001.67580.00001.6738
18742007.03.15 19:30sell9381.001.67940.00001.6774
18752007.03.15 19:59t/p9381.001.67740.00001.6774169.0861788.31
18762007.03.15 19:59close9371.001.67640.00001.6738-50.7361737.58
18772007.03.15 19:59sell9391.001.67580.00001.6738
18782007.03.15 23:10sell9401.001.67950.00001.6775
18792007.03.15 23:20t/p9401.001.67750.00001.6775169.0861906.66
18802007.03.15 23:20close9391.001.67740.00001.6738-135.2761771.39
18812007.03.15 23:20sell9411.001.67680.00001.6748
18822007.03.15 23:59sell9421.001.67950.00001.6775
18832007.03.16 00:40sell9432.001.68370.00001.6817
18842007.03.16 01:20t/p9432.001.68170.00001.6817338.1662109.55
18852007.03.16 01:20close9421.001.67970.00001.6775-13.2862096.27
18862007.03.16 01:20close9411.001.67970.00001.6748-241.5461854.73
18872007.03.16 01:20sell9441.001.67910.00001.6771
18882007.03.16 01:40sell9451.001.68490.00001.6829
18892007.03.16 01:59t/p9451.001.68290.00001.6829169.0862023.81
18902007.03.16 01:59close9441.001.68280.00001.6771-312.8061711.01
18912007.03.16 01:59sell9461.001.68220.00001.6802
18922007.03.16 04:10t/p9461.001.68020.00001.6802169.0861880.09
18932007.03.16 04:10sell9471.001.67870.00001.6767
18942007.03.16 04:20sell9481.001.68230.00001.6803
18952007.03.16 04:59t/p9481.001.68030.00001.6803169.0862049.17
18962007.03.16 04:59close9471.001.68030.00001.6767-135.2661913.91
18972007.03.16 04:59sell9491.001.67970.00001.6777
18982007.03.16 06:40close9491.001.67790.00001.6777152.1762066.08
18992007.03.16 06:40sell9501.001.67730.00001.6753
19002007.03.16 08:10sell9511.001.67970.00001.6777
19012007.03.16 08:30t/p9511.001.67770.00001.6777169.0862235.16
19022007.03.16 08:30close9501.001.67720.00001.67538.4562243.61
19032007.03.16 08:30sell9521.001.67660.00001.6746
19042007.03.16 09:10sell9531.001.67930.00001.6773
19052007.03.16 09:20t/p9531.001.67730.00001.6773169.0862412.69
19062007.03.16 09:20close9521.001.67610.00001.674642.2762454.96
19072007.03.16 09:20sell9541.001.67550.00001.6735
19082007.03.16 09:59sell9551.001.67780.00001.6758
19092007.03.16 10:10t/p9551.001.67580.00001.6758169.0862624.04
19102007.03.16 10:10close9541.001.67510.00001.673533.8262657.86
19112007.03.16 10:10sell9561.001.67450.00001.6725
19122007.03.16 10:20sell9571.001.67760.00001.6756
19132007.03.16 10:40t/p9571.001.67560.00001.6756169.0862826.94
19142007.03.16 10:40close9561.001.67470.00001.6725-16.9162810.03
19152007.03.16 10:40sell9581.001.67410.00001.6721
19162007.03.16 11:10sell9591.001.67650.00001.6745
19172007.03.16 11:30close9591.001.67480.00001.6745143.7262953.75
19182007.03.16 11:30close9581.001.67480.00001.6721-59.1862894.57
19192007.03.16 11:30sell9601.001.67420.00001.6722
19202007.03.16 11:59sell9611.001.67640.00001.6744
19212007.03.16 14:20t/p9601.001.67220.00001.6722169.0863063.65
19222007.03.16 14:20t/p9611.001.67440.00001.6744169.0863232.73
19232007.03.16 14:20sell9621.001.67060.00001.6686
19242007.03.16 14:30sell9631.001.67350.00001.6715
19252007.03.16 14:59t/p9631.001.67150.00001.6715169.0863401.81
19262007.03.16 14:59close9621.001.67140.00001.6686-67.6463334.17
19272007.03.16 14:59sell9641.001.67080.00001.6688
19282007.03.16 15:20sell9651.001.67300.00001.6710
19292007.03.16 15:40close9651.001.67120.00001.6710152.1763486.34
19302007.03.16 15:40close9641.001.67120.00001.6688-33.8263452.52
19312007.03.16 15:40sell9661.001.67060.00001.6686
19322007.03.16 15:59sell9671.001.67270.00001.6707
19332007.03.18 23:10sell9682.001.67640.00001.6744
19342007.03.18 23:20t/p9682.001.67440.00001.6744338.1663790.68
19352007.03.18 23:20close9671.001.67360.00001.6707-76.0863714.60
19362007.03.18 23:20close9661.001.67360.00001.6686-253.6263460.98
19372007.03.18 23:20sell9691.001.67300.00001.6710
19382007.03.18 23:40sell9701.001.67540.00001.6734
19392007.03.19 00:10t/p9701.001.67340.00001.6734172.7163633.70
19402007.03.19 00:10close9691.001.67320.00001.6710-13.2863620.42
19412007.03.19 00:10sell9711.001.67260.00001.6706
19422007.03.19 00:20sell9721.001.67470.00001.6727
19432007.03.19 00:30sell9732.001.67780.00001.6758
19442007.03.19 00:59t/p9732.001.67580.00001.6758338.1663958.58
19452007.03.19 00:59close9721.001.67390.00001.672767.6364026.21
19462007.03.19 00:59close9711.001.67390.00001.6706-109.9163916.30
19472007.03.19 00:59sell9741.001.67330.00001.6713
19482007.03.19 02:30sell9751.001.67570.00001.6737
19492007.03.19 02:40t/p9751.001.67370.00001.6737169.0864085.38
19502007.03.19 02:40close9741.001.67310.00001.671316.9164102.29
19512007.03.19 02:40sell9761.001.67250.00001.6705
19522007.03.19 02:59sell9771.001.67460.00001.6726
19532007.03.19 03:10close9771.001.67270.00001.6726160.6264262.91
19542007.03.19 03:10close9761.001.67270.00001.6705-16.9164246.00
19552007.03.19 03:10sell9781.001.67210.00001.6701
19562007.03.19 03:20sell9791.001.67520.00001.6732
19572007.03.19 03:30close9791.001.67340.00001.6732152.1764398.17
19582007.03.19 03:30close9781.001.67340.00001.6701-109.9164288.26
19592007.03.19 03:30sell9801.001.67280.00001.6708
19602007.03.19 03:59sell9811.001.67520.00001.6732
19612007.03.19 04:30t/p9811.001.67320.00001.6732169.0864457.34
19622007.03.19 04:30close9801.001.67300.00001.6708-16.9164440.43
19632007.03.19 04:30sell9821.001.67240.00001.6704
19642007.03.19 07:40t/p9821.001.67040.00001.6704169.0864609.51
19652007.03.19 07:40sell9831.001.66960.00001.6676
19662007.03.19 08:10sell9841.001.67240.00001.6704
19672007.03.19 08:30t/p9841.001.67040.00001.6704169.0864778.59
19682007.03.19 08:30close9831.001.67010.00001.6676-42.2764736.32
19692007.03.19 08:30sell9851.001.66950.00001.6675
19702007.03.19 08:59sell9861.001.67180.00001.6698
19712007.03.19 09:10sell9872.001.67390.00001.6719
19722007.03.19 09:20close9872.001.67200.00001.6719321.2565057.57
19732007.03.19 09:20close9861.001.67200.00001.6698-16.9165040.66
19742007.03.19 09:20close9851.001.67200.00001.6675-211.3564829.31
19752007.03.19 09:20sell9881.001.67140.00001.6694
19762007.03.19 09:40t/p9881.001.66940.00001.6694169.0864998.39
19772007.03.19 09:40sell9891.001.66830.00001.6663
19782007.03.19 11:20t/p9891.001.66630.00001.6663169.0865167.47
19792007.03.19 11:20sell9901.001.66550.00001.6635
19802007.03.19 13:30t/p9901.001.66350.00001.6635169.0865336.55
19812007.03.19 13:30sell9911.001.66230.00001.6603
19822007.03.19 14:10sell9921.001.66630.00001.6643
19832007.03.19 14:30t/p9921.001.66430.00001.6643169.0865505.63
19842007.03.19 14:30close9911.001.66420.00001.6603-160.6365345.00
19852007.03.19 14:30sell9931.001.66360.00001.6616
19862007.03.19 15:10sell9941.001.66680.00001.6648
19872007.03.19 15:40t/p9941.001.66480.00001.6648169.0865514.08
19882007.03.19 15:40close9931.001.66400.00001.6616-33.8265480.26
19892007.03.19 15:40sell9951.001.66340.00001.6614
19902007.03.19 18:30sell9961.001.66550.00001.6635
19912007.03.19 20:20t/p9961.001.66350.00001.6635169.0865649.34
19922007.03.19 20:20close9951.001.66320.00001.661416.9165666.25
19932007.03.19 20:20sell9971.001.66260.00001.6606
19942007.03.19 22:40t/p9971.001.66060.00001.6606169.0865835.33
19952007.03.19 22:40sell9981.001.65820.00001.6562
19962007.03.19 22:59sell9991.001.66070.00001.6587
19972007.03.19 23:30t/p9991.001.65870.00001.6587169.0866004.41
19982007.03.19 23:30close9981.001.65760.00001.656250.7366055.14
19992007.03.19 23:30sell10001.001.65700.00001.6550
20002007.03.20 00:10sell10011.001.66100.00001.6590
20012007.03.20 00:40t/p10011.001.65900.00001.6590169.0866224.22
20022007.03.20 00:40close10001.001.65800.00001.6550-80.9166143.32
20032007.03.20 00:40sell10021.001.65740.00001.6554
20042007.03.20 00:59sell10031.001.66070.00001.6587
20052007.03.20 02:10sell10042.001.66880.00001.6668
20062007.03.20 02:20t/p10042.001.66680.00001.6668338.1666481.48
20072007.03.20 02:20close10031.001.66600.00001.6587-448.0666033.42
20082007.03.20 02:20close10021.001.66600.00001.6554-727.0465306.38
20092007.03.20 02:20sell10051.001.66540.00001.6634
20102007.03.20 02:30t/p10051.001.66340.00001.6634169.0865475.46
20112007.03.20 02:30buy10061.001.66180.00001.6638
20122007.03.20 02:40t/p10061.001.66380.00001.6638169.0465644.50
20132007.03.20 02:40buy10071.001.66600.00001.6680
20142007.03.20 03:20buy10081.001.66440.00001.6664
20152007.03.20 03:40t/p10081.001.66640.00001.6664169.0465813.54
20162007.03.20 03:40close10071.001.66710.00001.668092.9765906.51
20172007.03.20 03:59buy10091.001.66610.00001.6681
20182007.03.20 04:10buy10101.001.66430.00001.6663
20192007.03.20 05:10buy10112.001.66150.00001.6635
20202007.03.20 05:30t/p10112.001.66350.00001.6635338.0866244.59
20212007.03.20 05:30close10101.001.66490.00001.666350.7166295.30
20222007.03.20 05:30close10091.001.66490.00001.6681-101.4266193.88
20232007.03.20 05:40buy10121.001.66460.00001.6666
20242007.03.20 06:10buy10131.001.66170.00001.6637
20252007.03.20 06:20t/p10131.001.66370.00001.6637169.0466362.92
20262007.03.20 06:20close10121.001.66420.00001.6666-33.8166329.11
20272007.03.20 06:30buy10141.001.66400.00001.6660
20282007.03.20 08:40buy10151.001.66230.00001.6643
20292007.03.20 09:30buy10162.001.66040.00001.6624
20302007.03.20 12:40buy10174.001.65840.00001.6604
20312007.03.20 13:10t/p10162.001.66240.00001.6624338.0866667.19
20322007.03.20 13:10t/p10174.001.66040.00001.6604676.1667343.35
20332007.03.20 13:10close10151.001.66290.00001.664350.7167394.06
20342007.03.20 13:10close10141.001.66290.00001.6660-92.9767301.09
20352007.03.20 13:30sell10181.001.65930.00001.6573
20362007.03.20 14:00sell10191.001.66140.00001.6594
20372007.03.20 16:10t/p10191.001.65940.00001.6594169.0867470.17
20382007.03.20 16:10close10181.001.65870.00001.657350.7267520.89
20392007.03.20 16:10sell10201.001.65810.00001.6561
20402007.03.20 16:30sell10211.001.66010.00001.6581
20412007.03.20 16:59close10211.001.65840.00001.6581143.7167664.60
20422007.03.20 16:59close10201.001.65840.00001.6561-25.3767639.23
20432007.03.20 16:59sell10221.001.65780.00001.6558
20442007.03.21 00:30close10221.001.65610.00001.6558147.3567786.58
20452007.03.21 00:30sell10231.001.65550.00001.6535
20462007.03.21 00:40sell10241.001.65830.00001.6563
20472007.03.21 00:59close10241.001.65660.00001.6563143.7267930.30
20482007.03.21 00:59close10231.001.65660.00001.6535-92.9967837.31
20492007.03.21 00:59sell10251.001.65600.00001.6540
20502007.03.21 02:20sell10261.001.65830.00001.6563
20512007.03.21 02:40close10261.001.65650.00001.6563152.1767989.48
20522007.03.21 02:40close10251.001.65650.00001.6540-42.2767947.21
20532007.03.21 02:40sell10271.001.65590.00001.6539
20542007.03.21 03:10sell10281.001.65850.00001.6565
20552007.03.21 06:59sell10292.001.66130.00001.6593
20562007.03.21 07:10t/p10292.001.65930.00001.6593338.1668285.37
20572007.03.21 07:10close10281.001.65910.00001.6565-50.7268234.65
20582007.03.21 07:10close10271.001.65910.00001.6539-270.5267964.13
20592007.03.21 07:10sell10301.001.65850.00001.6565
20602007.03.21 07:30sell10311.001.66120.00001.6592
20612007.03.21 07:59close10311.001.65950.00001.6592143.7268107.85
20622007.03.21 07:59close10301.001.65950.00001.6565-84.5468023.31
20632007.03.21 07:59sell10321.001.65890.00001.6569
20642007.03.21 08:30sell10331.001.66090.00001.6589
20652007.03.21 09:30sell10342.001.66300.00001.6610
20662007.03.21 10:10t/p10342.001.66100.00001.6610338.1668361.47
20672007.03.21 10:10close10331.001.65940.00001.6589126.8168488.28
20682007.03.21 10:10close10321.001.65940.00001.6569-42.2768446.01
20692007.03.21 10:10sell10351.001.65880.00001.6568
20702007.03.21 10:20sell10361.001.66200.00001.6600
20712007.03.21 10:30t/p10361.001.66000.00001.6600169.0868615.09
20722007.03.21 10:30close10351.001.65780.00001.656884.5468699.63
20732007.03.21 10:30sell10371.001.65720.00001.6552
20742007.03.21 10:40sell10381.001.66270.00001.6607
20752007.03.21 10:59t/p10381.001.66070.00001.6607169.0868868.71
20762007.03.21 10:59close10371.001.65840.00001.6552-101.4568767.26
20772007.03.21 10:59sell10391.001.65780.00001.6558
20782007.03.21 11:40sell10401.001.65990.00001.6579
20792007.03.21 12:59t/p10401.001.65790.00001.6579169.0868936.34
20802007.03.21 12:59close10391.001.65790.00001.6558-8.4668927.88
20812007.03.21 12:59sell10411.001.65730.00001.6553
20822007.03.21 14:10sell10421.001.65930.00001.6573
20832007.03.21 19:10t/p10421.001.65730.00001.6573169.0869096.96
20842007.03.21 19:10close10411.001.65560.00001.6553143.7269240.68
20852007.03.21 19:10sell10431.001.65500.00001.6530
20862007.03.21 19:20sell10441.001.66100.00001.6590
20872007.03.21 19:59t/p10441.001.65900.00001.6590169.0869409.76
20882007.03.21 19:59close10431.001.65620.00001.6530-101.4569308.31
20892007.03.21 19:59sell10451.001.65560.00001.6536
20902007.03.22 00:20sell10461.001.65860.00001.6566
20912007.03.22 01:40t/p10461.001.65660.00001.6566169.0869477.39
20922007.03.22 01:40close10451.001.65660.00001.6536-73.6469403.75
20932007.03.22 01:40sell10471.001.65600.00001.6540
20942007.03.22 01:59sell10481.001.65950.00001.6575
20952007.03.22 08:10t/p10481.001.65750.00001.6575169.0869572.83
20962007.03.22 08:10close10471.001.65660.00001.6540-50.7269522.11
20972007.03.22 08:10sell10491.001.65600.00001.6540
20982007.03.22 08:30sell10501.001.65910.00001.6571
20992007.03.22 09:10t/p10501.001.65710.00001.6571169.0869691.19
21002007.03.22 09:10close10491.001.65500.00001.654084.5469775.73
21012007.03.22 09:10sell10511.001.65440.00001.6524
21022007.03.22 09:20sell10521.001.65800.00001.6560
21032007.03.22 09:40t/p10521.001.65600.00001.6560169.0869944.81
21042007.03.22 09:40close10511.001.65460.00001.6524-16.9069927.91
21052007.03.22 09:40sell10531.001.65400.00001.6520
21062007.03.22 12:10sell10541.001.65680.00001.6548
21072007.03.22 13:20t/p10541.001.65480.00001.6548169.0870096.99
21082007.03.22 13:20close10531.001.65390.00001.65208.4570105.44
21092007.03.22 13:20sell10551.001.65330.00001.6513
21102007.03.22 14:00sell10561.001.65540.00001.6534
21112007.03.22 14:20t/p10561.001.65340.00001.6534169.0870274.52
21122007.03.22 14:20close10551.001.65290.00001.651333.8170308.33
21132007.03.22 14:20sell10571.001.65230.00001.6503
21142007.03.22 14:30sell10581.001.65540.00001.6534
21152007.03.22 14:59t/p10581.001.65340.00001.6534169.0870477.41
21162007.03.22 14:59close10571.001.65330.00001.6503-84.5470392.87
21172007.03.22 14:59sell10591.001.65270.00001.6507
21182007.03.23 03:30t/p10591.001.65070.00001.6507172.7170565.58
21192007.03.23 03:30sell10601.001.64990.00001.6479
21202007.03.23 04:10sell10611.001.65460.00001.6526
21212007.03.23 04:40t/p10611.001.65260.00001.6526169.0870734.66
21222007.03.23 04:40close10601.001.65070.00001.6479-67.6370667.03
21232007.03.23 04:40sell10621.001.65010.00001.6481
21242007.03.23 04:59sell10631.001.65370.00001.6517
21252007.03.23 07:30sell10642.001.65580.00001.6538
21262007.03.23 08:10t/p10642.001.65380.00001.6538338.1671005.19
21272007.03.23 08:10close10631.001.65310.00001.651750.7371055.92
21282007.03.23 08:10close10621.001.65310.00001.6481-253.6270802.30
21292007.03.23 08:10sell10651.001.65250.00001.6505
21302007.03.23 08:20sell10661.001.65530.00001.6533
21312007.03.23 09:10t/p10661.001.65330.00001.6533169.0870971.38
21322007.03.23 09:10close10651.001.65210.00001.650533.8271005.20
21332007.03.23 09:10sell10671.001.65150.00001.6495
21342007.03.23 09:40sell10681.001.65400.00001.6520
21352007.03.23 10:10t/p10681.001.65200.00001.6520169.0871174.28
21362007.03.23 10:10close10671.001.65120.00001.649525.3671199.64
21372007.03.23 10:10sell10691.001.65060.00001.6486
21382007.03.23 10:30sell10701.001.65310.00001.6511
21392007.03.23 11:40t/p10701.001.65110.00001.6511169.0871368.72
21402007.03.23 11:40close10691.001.65040.00001.648616.9071385.62
21412007.03.23 11:40sell10711.001.64980.00001.6478
21422007.03.23 13:10sell10721.001.65220.00001.6502
21432007.03.23 13:40t/p10721.001.65020.00001.6502169.0871554.70
21442007.03.23 13:40close10711.001.65000.00001.6478-16.9171537.79
21452007.03.23 13:40sell10731.001.64940.00001.6474
21462007.03.23 13:59sell10741.001.65170.00001.6497
21472007.03.23 14:30close10741.001.65000.00001.6497143.7271681.51
21482007.03.23 14:30close10731.001.65000.00001.6474-50.7271630.79
21492007.03.23 14:30sell10751.001.64940.00001.6474
21502007.03.23 15:10sell10761.001.65220.00001.6502
21512007.03.23 15:20t/p10761.001.65020.00001.6502169.0871799.87
21522007.03.23 15:20close10751.001.64850.00001.647476.0971875.96
21532007.03.23 15:20sell10771.001.64790.00001.6459
21542007.03.23 15:40sell10781.001.65140.00001.6494
21552007.03.23 17:30t/p10781.001.64940.00001.6494169.0872045.04
21562007.03.23 17:30close10771.001.64890.00001.6459-84.5471960.50
21572007.03.23 17:30sell10791.001.64830.00001.6463
21582007.03.23 18:10sell10801.001.65030.00001.6483
21592007.03.23 22:30t/p10801.001.64830.00001.6483169.0872129.58
21602007.03.23 22:30close10791.001.64810.00001.646316.9172146.49
21612007.03.23 22:30sell10811.001.64750.00001.6455
21622007.03.23 22:40sell10821.001.64990.00001.6479
21632007.03.26 00:40t/p10821.001.64790.00001.6479172.7172319.21
21642007.03.26 00:40close10811.001.64750.00001.64553.6372322.84
21652007.03.26 00:40sell10831.001.64690.00001.6449
21662007.03.26 01:40sell10841.001.64900.00001.6470
21672007.03.26 04:10sell10852.001.65150.00001.6495
21682007.03.26 04:20t/p10852.001.64950.00001.6495338.1672661.00
21692007.03.26 04:20close10841.001.64950.00001.6470-42.2772618.73
21702007.03.26 04:20close10831.001.64950.00001.6449-219.8072398.93
21712007.03.26 04:20sell10861.001.64890.00001.6469
21722007.03.26 05:30sell10871.001.65090.00001.6489
21732007.03.26 06:10t/p10871.001.64890.00001.6489169.0872568.01
21742007.03.26 06:10close10861.001.64840.00001.646942.2772610.28
21752007.03.26 06:10sell10881.001.64780.00001.6458
21762007.03.26 06:20sell10891.001.64980.00001.6478
21772007.03.26 08:10t/p10891.001.64780.00001.6478169.0872779.36
21782007.03.26 08:10close10881.001.64740.00001.645833.8172813.17
21792007.03.26 08:10sell10901.001.64680.00001.6448
21802007.03.26 08:20sell10911.001.64970.00001.6477
21812007.03.26 09:40t/p10911.001.64770.00001.6477169.0872982.25
21822007.03.26 09:40close10901.001.64770.00001.6448-76.0972906.16
21832007.03.26 09:40sell10921.001.64710.00001.6451
21842007.03.26 11:10sell10931.001.64960.00001.6476
21852007.03.26 11:40t/p10931.001.64760.00001.6476169.0873075.24
21862007.03.26 11:40close10921.001.64670.00001.645133.8173109.05
21872007.03.26 11:40sell10941.001.64610.00001.6441
21882007.03.26 12:20sell10951.001.64820.00001.6462
21892007.03.26 12:30t/p10951.001.64620.00001.6462169.0873278.13
21902007.03.26 12:30close10941.001.64620.00001.6441-8.4673269.67
21912007.03.26 12:30sell10961.001.64560.00001.6436
21922007.03.26 14:40t/p10961.001.64360.00001.6436169.0873438.75
21932007.03.26 14:40sell10971.001.64280.00001.6408
21942007.03.26 15:20sell10981.001.64590.00001.6439
21952007.03.26 15:30t/p10981.001.64390.00001.6439169.0873607.83
21962007.03.26 15:30close10971.001.64370.00001.6408-76.0973531.74
21972007.03.26 15:30sell10991.001.64310.00001.6411
21982007.03.26 16:10sell11001.001.64730.00001.6453
21992007.03.26 16:40t/p11001.001.64530.00001.6453169.0873700.82
22002007.03.26 16:40close10991.001.64450.00001.6411-118.3673582.46
22012007.03.26 16:40sell11011.001.64390.00001.6419
22022007.03.26 17:10sell11021.001.64700.00001.6450
22032007.03.26 17:30close11021.001.64530.00001.6450143.7273726.18
22042007.03.26 17:30close11011.001.64530.00001.6419-118.3573607.83
22052007.03.26 17:30sell11031.001.64470.00001.6427
22062007.03.26 18:00sell11041.001.64680.00001.6448
22072007.03.26 20:10t/p11041.001.64480.00001.6448169.0873776.91
22082007.03.26 20:10close11031.001.64480.00001.6427-8.4573768.46
22092007.03.26 20:10sell11051.001.64420.00001.6422
22102007.03.26 22:20sell11061.001.64630.00001.6443
22112007.03.27 00:20t/p11061.001.64430.00001.6443172.7173941.17
22122007.03.27 00:20close11051.001.64430.00001.6422-4.8273936.36
22132007.03.27 00:20sell11071.001.64370.00001.6417
22142007.03.27 00:30sell11081.001.64580.00001.6438
22152007.03.27 01:40sell11092.001.64790.00001.6459
22162007.03.27 05:10t/p11092.001.64590.00001.6459338.1674274.52
22172007.03.27 05:10close11081.001.64540.00001.643833.8174308.33
22182007.03.27 05:10close11071.001.64540.00001.6417-143.7274164.61
22192007.03.27 05:10sell11101.001.64480.00001.6428
22202007.03.27 05:20sell11111.001.64720.00001.6452
22212007.03.27 05:59close11111.001.64540.00001.6452152.1774316.78
22222007.03.27 05:59close11101.001.64540.00001.6428-50.7374266.05
22232007.03.27 05:59sell11121.001.64480.00001.6428
22242007.03.27 06:10sell11131.001.64690.00001.6449
22252007.03.27 06:20t/p11131.001.64490.00001.6449169.0874435.13
22262007.03.27 06:20close11121.001.64420.00001.642850.7274485.85
22272007.03.27 06:20sell11141.001.64360.00001.6416
22282007.03.27 06:30sell11151.001.64750.00001.6455
22292007.03.27 10:20sell11162.001.65470.00001.6527
22302007.03.27 10:59close11162.001.65290.00001.6527304.3574790.20
22312007.03.27 10:59close11151.001.65290.00001.6455-456.5274333.68
22322007.03.27 10:59close11141.001.65290.00001.6416-786.2373547.45
22332007.03.27 10:59sell11171.001.65230.00001.6503
22342007.03.27 12:10t/p11171.001.65030.00001.6503169.0873716.53
22352007.03.27 12:10buy11181.001.64980.00001.6518
22362007.03.27 15:40buy11191.001.64820.00001.6502
22372007.03.27 16:10t/p11191.001.65020.00001.6502169.0473885.57
22382007.03.27 16:10close11181.001.65100.00001.6518101.4273986.99
22392007.03.27 16:20buy11201.001.64910.00001.6511
22402007.03.27 17:10t/p11201.001.65110.00001.6511169.0474156.03
22412007.03.27 17:10buy11211.001.65190.00001.6539
22422007.03.27 17:40buy11221.001.64960.00001.6516
22432007.03.27 23:10t/p11221.001.65160.00001.6516169.0474325.07
22442007.03.27 23:10close11211.001.65230.00001.653933.8174358.88
22452007.03.27 23:20buy11231.001.65130.00001.6533
22462007.03.28 00:00t/p11231.001.65330.00001.6533158.6574517.52
22472007.03.28 00:00buy11241.001.65390.00001.6559
22482007.03.28 06:30t/p11241.001.65590.00001.6559169.0474686.56
22492007.03.28 06:30buy11251.001.65840.00001.6604
22502007.03.28 06:40buy11261.001.65480.00001.6568
22512007.03.28 07:20t/p11261.001.65680.00001.6568169.0474855.60
22522007.03.28 07:20close11251.001.65900.00001.660450.7174906.31
22532007.03.28 07:30buy11271.001.65660.00001.6586
22542007.03.28 08:40t/p11271.001.65860.00001.6586169.0475075.35
22552007.03.28 08:40buy11281.001.66050.00001.6625
22562007.03.28 09:10buy11291.001.65710.00001.6591
22572007.03.28 09:30t/p11291.001.65910.00001.6591169.0475244.39
22582007.03.28 09:30close11281.001.65950.00001.6625-84.5275159.87
22592007.03.28 09:40buy11301.001.66160.00001.6636
22602007.03.28 09:59buy11311.001.65840.00001.6604
22612007.03.28 10:10buy11322.001.65590.00001.6579
22622007.03.28 10:40t/p11322.001.65790.00001.6579338.0875497.95
22632007.03.28 10:40close11311.001.65790.00001.6604-42.2675455.69
22642007.03.28 10:40close11301.001.65790.00001.6636-312.7275142.97
22652007.03.28 10:59buy11331.001.65670.00001.6587
22662007.03.28 11:10buy11341.001.65470.00001.6567
22672007.03.28 13:40buy11352.001.65290.00001.6549
22682007.03.28 14:10t/p11352.001.65490.00001.6549338.0875481.05
22692007.03.28 14:10close11341.001.65500.00001.656725.3675506.41
22702007.03.28 14:10close11331.001.65500.00001.6587-143.6875362.73
22712007.03.28 14:20sell11361.001.65400.00001.6520
22722007.03.28 15:10sell11371.001.65820.00001.6562
22732007.03.28 15:30t/p11371.001.65620.00001.6562169.0875531.81
22742007.03.28 15:30close11361.001.65400.00001.65200.0075531.81
22752007.03.28 15:30sell11381.001.65340.00001.6514
22762007.03.28 15:59sell11391.001.65680.00001.6548
22772007.03.28 17:10t/p11391.001.65480.00001.6548169.0875700.89
22782007.03.28 17:10close11381.001.65340.00001.65140.0075700.89
22792007.03.28 17:10sell11401.001.65280.00001.6508
22802007.03.28 17:40sell11411.001.65700.00001.6550
22812007.03.28 17:59t/p11411.001.65500.00001.6550169.0875869.97
22822007.03.28 17:59close11401.001.65350.00001.6508-59.1875810.79
22832007.03.28 17:59sell11421.001.65290.00001.6509
22842007.03.29 01:30t/p11421.001.65090.00001.6509179.9875990.77
22852007.03.29 01:30sell11431.001.65030.00001.6483
22862007.03.29 05:10sell11441.001.65270.00001.6507
22872007.03.29 05:30close11441.001.65100.00001.6507143.7276134.49
22882007.03.29 05:30close11431.001.65100.00001.6483-59.1876075.31
22892007.03.29 05:30sell11451.001.65040.00001.6484
22902007.03.29 08:20t/p11451.001.64840.00001.6484169.0876244.39
22912007.03.29 08:20sell11461.001.64770.00001.6457
22922007.03.29 08:30sell11471.001.65060.00001.6486
22932007.03.29 08:40t/p11471.001.64860.00001.6486169.0876413.47
22942007.03.29 08:40close11461.001.64660.00001.645793.0076506.47
22952007.03.29 08:40sell11481.001.64600.00001.6440
22962007.03.29 11:10sell11491.001.64900.00001.6470
22972007.03.29 16:40sell11502.001.65150.00001.6495
22982007.03.29 20:20sell11514.001.65370.00001.6517
22992007.03.29 23:10t/p11514.001.65170.00001.6517676.3277182.79
23002007.03.29 23:10close11502.001.65000.00001.6495253.6277436.41
23012007.03.29 23:10close11491.001.65000.00001.6470-84.5477351.87
23022007.03.29 23:10close11481.001.65000.00001.6440-338.1677013.71
23032007.03.29 23:10sell11521.001.64940.00001.6474
23042007.03.29 23:30sell11531.001.65260.00001.6506
23052007.03.30 00:10t/p11531.001.65060.00001.6506172.7177186.43
23062007.03.30 00:10close11521.001.65040.00001.6474-80.9177105.52
23072007.03.30 00:10sell11541.001.64980.00001.6478
23082007.03.30 00:20sell11551.001.65240.00001.6504
23092007.03.30 01:40close11551.001.65060.00001.6504152.1877257.70
23102007.03.30 01:40close11541.001.65060.00001.6478-67.6377190.07
23112007.03.30 01:40sell11561.001.65000.00001.6480
23122007.03.30 03:10sell11571.001.65330.00001.6513
23132007.03.30 03:20t/p11571.001.65130.00001.6513169.0877359.15
23142007.03.30 03:20close11561.001.65090.00001.6480-76.0977283.06
23152007.03.30 03:20sell11581.001.65030.00001.6483
23162007.03.30 03:30sell11591.001.65290.00001.6509
23172007.03.30 03:40t/p11591.001.65090.00001.6509169.0877452.14
23182007.03.30 03:40close11581.001.65030.00001.64830.0077452.14
23192007.03.30 03:40sell11601.001.64970.00001.6477
23202007.03.30 04:20sell11611.001.65240.00001.6504
23212007.03.30 04:40t/p11611.001.65040.00001.6504169.0877621.22
23222007.03.30 04:40close11601.001.65040.00001.6477-59.1877562.04
23232007.03.30 04:40sell11621.001.64980.00001.6478
23242007.03.30 05:10sell11631.001.65210.00001.6501
23252007.03.30 09:10t/p11631.001.65010.00001.6501169.0877731.12
23262007.03.30 09:10close11621.001.64990.00001.6478-8.4677722.66
23272007.03.30 09:10sell11641.001.64930.00001.6473
23282007.03.30 09:30sell11651.001.65220.00001.6502
23292007.03.30 10:10t/p11651.001.65020.00001.6502169.0877891.74
23302007.03.30 10:10close11641.001.64860.00001.647359.1877950.92
23312007.03.30 10:10sell11661.001.64800.00001.6460
23322007.03.30 10:20sell11671.001.65080.00001.6488
23332007.03.30 10:59close11671.001.64890.00001.6488160.6278111.54
23342007.03.30 10:59close11661.001.64890.00001.6460-76.0978035.45
23352007.03.30 10:59sell11681.001.64830.00001.6463
23362007.03.30 15:30t/p11681.001.64630.00001.6463169.0878204.53
23372007.03.30 15:30sell11691.001.64450.00001.6425
23382007.03.30 15:40sell11701.001.64850.00001.6465
23392007.03.30 15:59t/p11701.001.64650.00001.6465169.0878373.61
23402007.03.30 15:59close11691.001.64630.00001.6425-152.1778221.44
23412007.03.30 15:59sell11711.001.64570.00001.6437
23422007.03.30 16:30sell11721.001.64800.00001.6460
23432007.03.30 16:40t/p11721.001.64600.00001.6460169.0878390.52
23442007.03.30 16:40close11711.001.64560.00001.64378.4678398.98
23452007.03.30 16:40sell11731.001.64500.00001.6430
23462007.03.30 16:59sell11741.001.64760.00001.6456
23472007.03.30 17:20sell11752.001.65160.00001.6496
23482007.03.30 17:30t/p11752.001.64960.00001.6496338.1678737.14
23492007.03.30 17:30close11741.001.64960.00001.6456-169.0878568.06
23502007.03.30 17:30close11731.001.64960.00001.6430-388.8878179.18
23512007.03.30 17:30sell11761.001.64900.00001.6470
23522007.03.30 17:40t/p11761.001.64700.00001.6470169.0878348.26
23532007.03.30 17:40sell11771.001.64530.00001.6433
23542007.03.30 17:59sell11781.001.65020.00001.6482
23552007.04.02 00:40sell11792.001.65290.00001.6509
23562007.04.02 00:59t/p11792.001.65090.00001.6509338.1678686.42
23572007.04.02 00:59close11781.001.64950.00001.648262.8178749.23
23582007.04.02 00:59close11771.001.64950.00001.6433-351.4478397.80
23592007.04.02 00:59sell11801.001.64890.00001.6469
23602007.04.02 03:40t/p11801.001.64690.00001.6469169.0878566.88
23612007.04.02 03:40sell11811.001.64050.00001.6385
23622007.04.02 04:10sell11821.001.64320.00001.6412
23632007.04.02 04:30close11821.001.64150.00001.6412143.7278710.60
23642007.04.02 04:30close11811.001.64150.00001.6385-84.5478626.06
23652007.04.02 04:30sell11831.001.64090.00001.6389
23662007.04.02 04:59sell11841.001.64310.00001.6411
23672007.04.02 07:20t/p11841.001.64110.00001.6411169.0878795.14
23682007.04.02 07:20close11831.001.64060.00001.638925.3778820.51
23692007.04.02 07:20sell11851.001.64000.00001.6380
23702007.04.02 13:30close11851.001.63830.00001.6380143.7278964.23
23712007.04.02 13:30sell11861.001.63770.00001.6357
23722007.04.02 14:40close11861.001.63600.00001.6357143.7279107.95
23732007.04.02 14:40sell11871.001.63540.00001.6334
23742007.04.02 16:10sell11881.001.63860.00001.6366
23752007.04.02 16:40t/p11881.001.63660.00001.6366169.0879277.03
23762007.04.02 16:40close11871.001.63490.00001.633442.2779319.30
23772007.04.02 16:40sell11891.001.63430.00001.6323
23782007.04.02 16:59sell11901.001.63690.00001.6349
23792007.04.03 05:20sell11912.001.64120.00001.6392
23802007.04.03 06:20t/p11912.001.63920.00001.6392338.1679657.46
23812007.04.03 06:20close11901.001.63840.00001.6349-123.1879534.28
23822007.04.03 06:20close11891.001.63840.00001.6323-342.9979191.29
23832007.04.03 06:20sell11921.001.63780.00001.6358
23842007.04.03 06:40sell11931.001.64110.00001.6391
23852007.04.03 06:59close11931.001.63940.00001.6391143.7179335.00
23862007.04.03 06:59close11921.001.63940.00001.6358-135.2779199.73
23872007.04.03 06:59sell11941.001.63880.00001.6368
23882007.04.03 09:00sell11951.001.64080.00001.6388
23892007.04.03 09:20sell11962.001.64380.00001.6418
23902007.04.03 09:30t/p11962.001.64180.00001.6418338.1679537.89
23912007.04.03 09:30close11951.001.64110.00001.6388-25.3679512.53
23922007.04.03 09:30close11941.001.64110.00001.6368-194.4479318.09
23932007.04.03 09:30sell11971.001.64050.00001.6385
23942007.04.03 10:00sell11981.001.64250.00001.6405
23952007.04.03 12:40sell11992.001.64460.00001.6426
23962007.04.03 13:10t/p11992.001.64260.00001.6426338.1679656.25
23972007.04.03 13:10close11981.001.64140.00001.640592.9979749.24
23982007.04.03 13:10close11971.001.64140.00001.6385-76.0979673.15
23992007.04.03 13:10sell12001.001.64080.00001.6388
24002007.04.03 15:10sell12011.001.64420.00001.6422
24012007.04.03 15:40t/p12011.001.64220.00001.6422169.0879842.23
24022007.04.03 15:40close12001.001.64170.00001.6388-76.0979766.14
24032007.04.03 15:40sell12021.001.64110.00001.6391
24042007.04.03 15:59sell12031.001.64320.00001.6412
24052007.04.03 19:10close12031.001.64140.00001.6412152.1779918.31
24062007.04.03 19:10close12021.001.64140.00001.6391-25.3779892.94
24072007.04.03 19:10sell12041.001.64080.00001.6388
24082007.04.03 19:20sell12051.001.64360.00001.6416
24092007.04.03 19:59close12051.001.64190.00001.6416143.7180036.65
24102007.04.03 19:59close12041.001.64190.00001.6388-93.0079943.65
24112007.04.03 19:59sell12061.001.64130.00001.6393
24122007.04.03 21:40close12061.001.63960.00001.6393143.7280087.37
24132007.04.03 21:40sell12071.001.63900.00001.6370
24142007.04.04 01:20sell12081.001.65140.00001.6494
24152007.04.04 01:30t/p12081.001.64940.00001.6494169.0880256.45
24162007.04.04 01:30close12071.001.64020.00001.6370-97.8280158.64
24172007.04.04 01:30sell12091.001.63960.00001.6376
24182007.04.04 01:40sell12101.001.64340.00001.6414
24192007.04.04 01:59sell12112.001.64830.00001.6463
24202007.04.04 02:40sell12124.001.65040.00001.6484
24212007.04.04 03:10t/p12124.001.64840.00001.6484676.3280834.96
24222007.04.04 03:10close12112.001.64760.00001.6463118.3580953.31
24232007.04.04 03:10close12101.001.64760.00001.6414-355.0680598.25
24242007.04.04 03:10close12091.001.64760.00001.6376-676.3279921.93
24252007.04.04 03:10sell12131.001.64700.00001.6450
24262007.04.04 03:40sell12141.001.64970.00001.6477
24272007.04.04 03:59close12141.001.64780.00001.6477160.6380082.56
24282007.04.04 03:59close12131.001.64780.00001.6450-67.6380014.93
24292007.04.04 03:59sell12151.001.64720.00001.6452
24302007.04.04 05:10t/p12151.001.64520.00001.6452169.0880184.01
24312007.04.04 05:10sell12161.001.64290.00001.6409
24322007.04.04 05:20sell12171.001.64680.00001.6448
24332007.04.04 05:59t/p12171.001.64480.00001.6448169.0880353.09
24342007.04.04 05:59close12161.001.64400.00001.6409-92.9980260.10
24352007.04.04 05:59sell12181.001.64340.00001.6414
24362007.04.04 06:30t/p12181.001.64140.00001.6414169.0880429.18
24372007.04.04 06:30sell12191.001.64060.00001.6386
24382007.04.04 08:20sell12201.001.64260.00001.6406
24392007.04.04 08:40close12201.001.64090.00001.6406143.7180572.89
24402007.04.04 08:40close12191.001.64090.00001.6386-25.3780547.52
24412007.04.04 08:40sell12211.001.64030.00001.6383
24422007.04.04 10:10sell12221.001.64260.00001.6406
24432007.04.04 10:20t/p12221.001.64060.00001.6406169.0880716.60
24442007.04.04 10:20close12211.001.64040.00001.6383-8.4680708.14
24452007.04.04 10:20sell12231.001.63980.00001.6378
24462007.04.04 11:20sell12241.001.64190.00001.6399
24472007.04.04 12:10sell12252.001.64400.00001.6420
24482007.04.04 12:20close12252.001.64220.00001.6420304.3481012.48
24492007.04.04 12:20close12241.001.64220.00001.6399-25.3680987.12
24502007.04.04 12:20close12231.001.64220.00001.6378-202.9080784.22
24512007.04.04 12:20sell12261.001.64160.00001.6396
24522007.04.04 12:30sell12271.001.64370.00001.6417
24532007.04.04 13:10close12271.001.64180.00001.6417160.6380944.85
24542007.04.04 13:10close12261.001.64180.00001.6396-16.9180927.94
24552007.04.04 13:10sell12281.001.64120.00001.6392
24562007.04.04 15:10t/p12281.001.63920.00001.6392169.0881097.02
24572007.04.04 15:10sell12291.001.63820.00001.6362
24582007.04.04 15:30sell12301.001.64080.00001.6388
24592007.04.04 16:10t/p12301.001.63880.00001.6388169.0881266.10
24602007.04.04 16:10close12291.001.63850.00001.6362-25.3681240.74
24612007.04.04 16:10sell12311.001.63790.00001.6359
24622007.04.04 16:20sell12321.001.64010.00001.6381
24632007.04.04 16:30t/p12321.001.63810.00001.6381169.0881409.82
24642007.04.04 16:30close12311.001.63800.00001.6359-8.4581401.37
24652007.04.04 16:30sell12331.001.63740.00001.6354
24662007.04.04 16:40t/p12331.001.63540.00001.6354169.0881570.45
24672007.04.04 16:40sell12341.001.63450.00001.6325
24682007.04.04 17:40t/p12341.001.63250.00001.6325169.0881739.53
24692007.04.04 17:40sell12351.001.63130.00001.6293
24702007.04.04 17:59sell12361.001.63330.00001.6313
24712007.04.05 01:30t/p12351.001.62930.00001.6293179.9881919.51
24722007.04.05 01:30t/p12361.001.63130.00001.6313179.9882099.49
24732007.04.05 01:30sell12371.001.62860.00001.6266
24742007.04.05 01:40sell12381.001.63260.00001.6306
24752007.04.05 04:10sell12392.001.63460.00001.6326
24762007.04.05 04:40t/p12392.001.63260.00001.6326338.1682437.65
24772007.04.05 04:40close12381.001.63210.00001.630642.2782479.92
24782007.04.05 04:40close12371.001.63210.00001.6266-295.8982184.03
24792007.04.05 04:40sell12401.001.63150.00001.6295
24802007.04.05 06:10sell12411.001.63460.00001.6326
24812007.04.05 09:10t/p12411.001.63260.00001.6326169.0882353.11
24822007.04.05 09:10close12401.001.63160.00001.6295-8.4582344.66
24832007.04.05 09:10sell12421.001.63100.00001.6290
24842007.04.05 09:30sell12431.001.63510.00001.6331
24852007.04.05 09:59t/p12431.001.63310.00001.6331169.0882513.74
24862007.04.05 09:59close12421.001.63280.00001.6290-152.1782361.57
24872007.04.05 09:59sell12441.001.63220.00001.6302
24882007.04.05 10:20sell12451.001.63430.00001.6323
24892007.04.05 13:20t/p12451.001.63230.00001.6323169.0882530.65
24902007.04.05 13:20close12441.001.63230.00001.6302-8.4582522.20
24912007.04.05 13:20sell12461.001.63170.00001.6297
24922007.04.05 13:40sell12471.001.63400.00001.6320
24932007.04.05 14:30sell12482.001.63620.00001.6342
24942007.04.05 15:40sell12494.001.64070.00001.6387
24952007.04.05 15:59t/p12494.001.63870.00001.6387676.3283198.52
24962007.04.05 15:59close12482.001.63850.00001.6342-388.8882809.64
24972007.04.05 15:59close12471.001.63850.00001.6320-380.4382429.21
24982007.04.05 15:59close12461.001.63850.00001.6297-574.8781854.34
24992007.04.05 15:59sell12501.001.63790.00001.6359
25002007.04.05 16:40sell12511.001.63990.00001.6379
25012007.04.05 17:10close12511.001.63800.00001.6379160.6382014.97
25022007.04.05 17:10close12501.001.63800.00001.6359-8.4582006.52
25032007.04.05 17:10sell12521.001.63740.00001.6354
25042007.04.05 17:40sell12531.001.63940.00001.6374
25052007.04.05 22:10close12531.001.63750.00001.6374160.6382167.15
25062007.04.05 22:10close12521.001.63750.00001.6354-8.4582158.70
25072007.04.05 22:10sell12541.001.63690.00001.6349
25082007.04.05 23:20sell12551.001.63890.00001.6369
25092007.04.05 23:40close12551.001.63720.00001.6369143.7282302.42
25102007.04.05 23:40close12541.001.63720.00001.6349-25.3682277.06
25112007.04.05 23:40sell12561.001.63660.00001.6346
25122007.04.06 00:10sell12571.001.63870.00001.6367
25132007.04.06 14:40t/p12571.001.63670.00001.6367169.0882446.14
25142007.04.06 14:40close12561.001.63530.00001.6346113.5382559.67
25152007.04.06 14:40sell12581.001.63470.00001.6327
25162007.04.06 14:59sell12591.001.63670.00001.6347
25172007.04.06 16:10sell12602.001.63980.00001.6378
25182007.04.06 16:40t/p12602.001.63780.00001.6378338.1682897.83
25192007.04.06 16:40close12591.001.63780.00001.6347-92.9982804.84
25202007.04.06 16:40close12581.001.63780.00001.6327-262.0782542.77
25212007.04.06 16:40sell12611.001.63720.00001.6352
25222007.04.09 01:20sell12621.001.63960.00001.6376
25232007.04.09 01:40t/p12621.001.63760.00001.6376169.0882711.85
25242007.04.09 01:40close12611.001.63740.00001.6352-13.2882698.58
25252007.04.09 01:40sell12631.001.63680.00001.6348
25262007.04.09 01:59sell12641.001.63920.00001.6372
25272007.04.09 02:40close12641.001.63730.00001.6372160.6382859.21
25282007.04.09 02:40close12631.001.63730.00001.6348-42.2782816.94
25292007.04.09 02:40sell12651.001.63670.00001.6347
25302007.04.09 18:20close12651.001.63500.00001.6347143.7282960.66
25312007.04.09 18:20sell12661.001.63440.00001.6324
25322007.04.09 18:40sell12671.001.63690.00001.6349
25332007.04.09 22:20close12671.001.63510.00001.6349152.1883112.84
25342007.04.09 22:20close12661.001.63510.00001.6324-59.1783053.67
25352007.04.09 22:20sell12681.001.63450.00001.6325
25362007.04.10 00:10sell12691.001.63690.00001.6349
25372007.04.10 01:20t/p12691.001.63490.00001.6349169.0883222.75
25382007.04.10 01:20close12681.001.63470.00001.6325-13.2883209.47
25392007.04.10 01:20sell12701.001.63410.00001.6321
25402007.04.10 02:10t/p12701.001.63210.00001.6321169.0883378.55
25412007.04.10 02:10sell12711.001.63070.00001.6287
25422007.04.10 02:40sell12721.001.63460.00001.6326
25432007.04.10 02:59t/p12721.001.63260.00001.6326169.0883547.63
25442007.04.10 02:59close12711.001.63170.00001.6287-84.5483463.09
25452007.04.10 02:59sell12731.001.63110.00001.6291
25462007.04.10 03:20t/p12731.001.62910.00001.6291169.0883632.17
25472007.04.10 03:20sell12741.001.62640.00001.6244
25482007.04.10 03:30sell12751.001.63260.00001.6306
25492007.04.10 03:40t/p12741.001.62440.00001.6244169.0883801.25
25502007.04.10 03:40t/p12751.001.63060.00001.6306169.0883970.33
25512007.04.10 03:40sell12761.001.62280.00001.6208
25522007.04.10 03:59sell12771.001.62940.00001.6274
25532007.04.10 04:20sell12782.001.63150.00001.6295
25542007.04.10 04:40t/p12782.001.62950.00001.6295338.1684308.49
25552007.04.10 04:40close12771.001.62880.00001.627450.7384359.22
25562007.04.10 04:40close12761.001.62880.00001.6208-507.2483851.98
25572007.04.10 04:40sell12791.001.62820.00001.6262
25582007.04.10 04:59sell12801.001.63080.00001.6288
25592007.04.10 06:30close12801.001.62890.00001.6288160.6284012.60
25602007.04.10 06:30close12791.001.62890.00001.6262-59.1883953.42
25612007.04.10 06:30sell12811.001.62830.00001.6263
25622007.04.10 07:10sell12821.001.63100.00001.6290
25632007.04.10 08:10close12821.001.62920.00001.6290152.1784105.59
25642007.04.10 08:10close12811.001.62920.00001.6263-76.0984029.50
25652007.04.10 08:10sell12831.001.62860.00001.6266
25662007.04.10 08:20sell12841.001.63070.00001.6287
25672007.04.10 08:40close12841.001.62890.00001.6287152.1784181.67
25682007.04.10 08:40close12831.001.62890.00001.6266-25.3784156.30
25692007.04.10 08:40sell12851.001.62830.00001.6263
25702007.04.10 09:10sell12861.001.63030.00001.6283
25712007.04.10 09:30t/p12861.001.62830.00001.6283169.0884325.38
25722007.04.10 09:30close12851.001.62830.00001.62630.0084325.38
25732007.04.10 09:30sell12871.001.62770.00001.6257
25742007.04.10 14:10sell12881.001.63040.00001.6284
25752007.04.10 14:20t/p12881.001.62840.00001.6284169.0884494.46
25762007.04.10 14:20close12871.001.62830.00001.6257-50.7284443.74
25772007.04.10 14:20sell12891.001.62770.00001.6257
25782007.04.10 14:59sell12901.001.63040.00001.6284
25792007.04.10 15:30sell12912.001.63260.00001.6306
25802007.04.10 15:59t/p12912.001.63060.00001.6306338.1684781.90
25812007.04.10 15:59close12901.001.63040.00001.62840.0084781.90
25822007.04.10 15:59close12891.001.63040.00001.6257-228.2684553.64
25832007.04.10 15:59sell12921.001.62980.00001.6278
25842007.04.10 16:10t/p12921.001.62780.00001.6278169.0884722.72
25852007.04.10 16:10sell12931.001.62660.00001.6246
25862007.04.10 16:40sell12941.001.63030.00001.6283
25872007.04.10 17:10close12941.001.62850.00001.6283152.1784874.89
25882007.04.10 17:10close12931.001.62850.00001.6246-160.6384714.26
25892007.04.10 17:10sell12951.001.62790.00001.6259
25902007.04.10 17:30sell12961.001.63030.00001.6283
25912007.04.10 18:10t/p12961.001.62830.00001.6283169.0884883.34
25922007.04.10 18:10close12951.001.62680.00001.625993.0084976.34
25932007.04.10 18:10sell12971.001.62620.00001.6242
25942007.04.10 18:20sell12981.001.62860.00001.6266
25952007.04.10 19:30close12981.001.62690.00001.6266143.7185120.05
25962007.04.10 19:30close12971.001.62690.00001.6242-59.1885060.87
25972007.04.10 19:30sell12991.001.62630.00001.6243
25982007.04.10 21:40close12991.001.62460.00001.6243143.7285204.59
25992007.04.10 21:40sell13001.001.62400.00001.6220
26002007.04.10 23:10sell13011.001.62700.00001.6250
26012007.04.11 00:30close13011.001.62530.00001.6250147.3585351.94
26022007.04.11 00:30close13001.001.62530.00001.6220-106.2785245.68
26032007.04.11 00:30sell13021.001.62470.00001.6227
26042007.04.11 01:40sell13031.001.62670.00001.6247
26052007.04.11 03:20sell13042.001.62880.00001.6268
26062007.04.11 04:20close13042.001.62710.00001.6268287.4385533.11
26072007.04.11 04:20close13031.001.62710.00001.6247-33.8185499.30
26082007.04.11 04:20close13021.001.62710.00001.6227-202.8985296.41
26092007.04.11 04:20sell13051.001.62650.00001.6245
26102007.04.11 05:30sell13061.001.62870.00001.6267
26112007.04.11 07:10t/p13061.001.62670.00001.6267169.0885465.49
26122007.04.11 07:10close13051.001.62670.00001.6245-16.9185448.58
26132007.04.11 07:10sell13071.001.62610.00001.6241
26142007.04.11 07:40sell13081.001.62880.00001.6268
26152007.04.11 11:30close13081.001.62700.00001.6268152.1785600.75
26162007.04.11 11:30close13071.001.62700.00001.6241-76.0985524.66
26172007.04.11 11:30sell13091.001.62640.00001.6244
26182007.04.11 11:40sell13101.001.62870.00001.6267
26192007.04.11 12:20t/p13101.001.62670.00001.6267169.0885693.74
26202007.04.11 12:20close13091.001.62610.00001.624425.3785719.11
26212007.04.11 12:20sell13111.001.62550.00001.6235
26222007.04.11 12:40sell13121.001.62760.00001.6256
26232007.04.11 13:10t/p13121.001.62560.00001.6256169.0885888.19
26242007.04.11 13:10close13111.001.62540.00001.62358.4585896.64
26252007.04.11 13:10sell13131.001.62480.00001.6228
26262007.04.11 13:20sell13141.001.62680.00001.6248
26272007.04.11 15:40t/p13141.001.62480.00001.6248169.0886065.72
26282007.04.11 15:40close13131.001.62480.00001.62280.0086065.72
26292007.04.11 15:40sell13151.001.62420.00001.6222
26302007.04.11 15:59sell13161.001.62740.00001.6254
26312007.04.12 01:30sell13172.001.63060.00001.6286
26322007.04.12 01:40t/p13172.001.62860.00001.6286338.1686403.88
26332007.04.12 01:40close13161.001.62640.00001.625495.4486499.32
26342007.04.12 01:40close13151.001.62640.00001.6222-175.0986324.23
26352007.04.12 01:40sell13181.001.62580.00001.6238
26362007.04.12 01:59sell13191.001.62860.00001.6266
26372007.04.12 03:10sell13202.001.63110.00001.6291
26382007.04.12 03:20t/p13202.001.62910.00001.6291338.1686662.39
26392007.04.12 03:20close13191.001.62670.00001.6266160.6286823.01
26402007.04.12 03:20close13181.001.62670.00001.6238-76.0986746.92
26412007.04.12 03:20sell13211.001.62610.00001.6241
26422007.04.12 03:40sell13221.001.63080.00001.6288
26432007.04.12 03:59t/p13221.001.62880.00001.6288169.0886916.00
26442007.04.12 03:59close13211.001.62880.00001.6241-228.2686687.74
26452007.04.12 03:59sell13231.001.62820.00001.6262
26462007.04.12 04:40sell13241.001.63070.00001.6287
26472007.04.12 12:40t/p13241.001.62870.00001.6287169.0886856.82
26482007.04.12 12:40close13231.001.62860.00001.6262-33.8186823.01
26492007.04.12 12:40sell13251.001.62800.00001.6260
26502007.04.12 14:10sell13261.001.63100.00001.6290
26512007.04.12 16:20t/p13261.001.62900.00001.6290169.0886992.09
26522007.04.12 16:20close13251.001.62840.00001.6260-33.8286958.27
26532007.04.12 16:20sell13271.001.62780.00001.6258
26542007.04.12 16:40sell13281.001.63180.00001.6298
26552007.04.12 17:10t/p13281.001.62980.00001.6298169.0887127.35
26562007.04.12 17:10close13271.001.62920.00001.6258-118.3687008.99
26572007.04.12 17:10sell13291.001.62860.00001.6266
26582007.04.12 17:40sell13301.001.63070.00001.6287
26592007.04.12 18:10t/p13301.001.62870.00001.6287169.0887178.07
26602007.04.12 18:10close13291.001.62730.00001.6266109.9087287.97
26612007.04.12 18:10sell13311.001.62670.00001.6247
26622007.04.12 18:30sell13321.001.62940.00001.6274
26632007.04.12 19:10close13321.001.62760.00001.6274152.1887440.15
26642007.04.12 19:10close13311.001.62760.00001.6247-76.0887364.07
26652007.04.12 19:10sell13331.001.62700.00001.6250
26662007.04.13 00:10t/p13331.001.62500.00001.6250172.7187536.78
26672007.04.13 00:10sell13341.001.62430.00001.6223
26682007.04.13 00:20sell13351.001.62630.00001.6243
26692007.04.13 00:30t/p13351.001.62430.00001.6243169.0887705.86
26702007.04.13 00:30close13341.001.62270.00001.6223135.2687841.12
26712007.04.13 00:30sell13361.001.62210.00001.6201
26722007.04.13 03:10sell13371.001.62520.00001.6232
26732007.04.13 03:30t/p13371.001.62320.00001.6232169.0888010.20
26742007.04.13 03:30close13361.001.62320.00001.6201-93.0087917.20
26752007.04.13 03:30sell13381.001.62260.00001.6206
26762007.04.13 09:20sell13391.001.62500.00001.6230
26772007.04.13 09:40close13391.001.62310.00001.6230160.6388077.83
26782007.04.13 09:40close13381.001.62310.00001.6206-42.2788035.56
26792007.04.13 09:40sell13401.001.62250.00001.6205
26802007.04.13 10:10sell13411.001.62570.00001.6237
26812007.04.13 10:30t/p13411.001.62370.00001.6237169.0888204.64
26822007.04.13 10:30close13401.001.62350.00001.6205-84.5488120.10
26832007.04.13 10:30sell13421.001.62290.00001.6209
26842007.04.13 11:00sell13431.001.62500.00001.6230
26852007.04.13 12:40sell13442.001.62760.00001.6256
26862007.04.13 12:59t/p13442.001.62560.00001.6256338.1688458.26
26872007.04.13 12:59close13431.001.62550.00001.6230-42.2788415.99
26882007.04.13 12:59close13421.001.62550.00001.6209-219.8088196.19
26892007.04.13 12:59sell13451.001.62490.00001.6229
26902007.04.13 14:30sell13461.001.62710.00001.6251
26912007.04.13 16:20t/p13461.001.62510.00001.6251169.0888365.27
26922007.04.13 16:20close13451.001.62350.00001.6229118.3688483.63
26932007.04.13 16:20sell13471.001.62290.00001.6209
26942007.04.13 16:40sell13481.001.62560.00001.6236
26952007.04.13 17:10t/p13481.001.62360.00001.6236169.0888652.71
26962007.04.13 17:10close13471.001.62110.00001.6209152.1888804.89
26972007.04.13 17:10sell13491.001.62050.00001.6185
26982007.04.13 17:30sell13501.001.62490.00001.6229
26992007.04.13 18:40t/p13501.001.62290.00001.6229169.0888973.97
27002007.04.13 18:40close13491.001.62260.00001.6185-177.5388796.44
27012007.04.13 18:40sell13511.001.62200.00001.6200
27022007.04.13 19:10sell13521.001.62550.00001.6235
27032007.04.13 19:40t/p13521.001.62350.00001.6235169.0888965.52
27042007.04.13 19:40close13511.001.62340.00001.6200-118.3688847.16
27052007.04.13 19:40sell13531.001.62280.00001.6208
27062007.04.13 19:59sell13541.001.62510.00001.6231
27072007.04.13 22:20t/p13541.001.62310.00001.6231169.0889016.24
27082007.04.13 22:20close13531.001.62290.00001.6208-8.4689007.78
27092007.04.13 22:20sell13551.001.62230.00001.6203
27102007.04.15 23:00sell13561.001.62560.00001.6236
27112007.04.16 00:40close13561.001.62380.00001.6236155.8089163.58
27122007.04.16 00:40close13551.001.62380.00001.6203-123.1889040.41
27132007.04.16 00:40sell13571.001.62320.00001.6212
27142007.04.16 01:10sell13581.001.62530.00001.6233
27152007.04.16 02:20close13581.001.62360.00001.6233143.7289184.13
27162007.04.16 02:20close13571.001.62360.00001.6212-33.8189150.32
27172007.04.16 02:20sell13591.001.62300.00001.6210
27182007.04.16 02:30sell13601.001.62650.00001.6245
27192007.04.16 07:30sell13612.001.62860.00001.6266
27202007.04.16 08:10close13612.001.62670.00001.6266321.2589471.57
27212007.04.16 08:10close13601.001.62670.00001.6245-16.9189454.66
27222007.04.16 08:10close13591.001.62670.00001.6210-312.8089141.86
27232007.04.16 08:10sell13621.001.62610.00001.6241
27242007.04.16 08:30sell13631.001.62930.00001.6273
27252007.04.16 08:59t/p13631.001.62730.00001.6273169.0889310.94
27262007.04.16 08:59close13621.001.62690.00001.6241-67.6489243.30
27272007.04.16 08:59sell13641.001.62630.00001.6243
27282007.04.16 14:30t/p13641.001.62430.00001.6243169.0889412.38
27292007.04.16 14:30sell13651.001.62320.00001.6212
27302007.04.16 15:30sell13661.001.62540.00001.6234
27312007.04.16 15:40t/p13661.001.62340.00001.6234169.0889581.46
27322007.04.16 15:40close13651.001.62340.00001.6212-16.9189564.55
27332007.04.16 15:40sell13671.001.62280.00001.6208
27342007.04.16 16:20sell13681.001.62640.00001.6244
27352007.04.16 16:30close13681.001.62460.00001.6244152.1889716.73
27362007.04.16 16:30close13671.001.62460.00001.6208-152.1789564.56
27372007.04.16 16:30sell13691.001.62400.00001.6220
27382007.04.16 16:59sell13701.001.62640.00001.6244
27392007.04.16 19:30sell13712.001.62870.00001.6267
27402007.04.16 21:10t/p13712.001.62670.00001.6267338.1689902.72
27412007.04.16 21:10close13701.001.62630.00001.62448.4689911.18
27422007.04.16 21:10close13691.001.62630.00001.6220-194.4489716.74
27432007.04.16 21:10sell13721.001.62570.00001.6237
27442007.04.16 21:40sell13731.001.62810.00001.6261
27452007.04.16 22:10t/p13731.001.62610.00001.6261169.0889885.82
27462007.04.16 22:10close13721.001.62460.00001.623793.0089978.82
27472007.04.16 22:10sell13741.001.62400.00001.6220
27482007.04.16 22:30sell13751.001.62640.00001.6244
27492007.04.16 23:40close13751.001.62460.00001.6244152.1890131.00
27502007.04.16 23:40close13741.001.62460.00001.6220-50.7290080.28
27512007.04.16 23:40sell13761.001.62400.00001.6220
27522007.04.17 01:10sell13771.001.62620.00001.6242
27532007.04.17 12:40t/p13771.001.62420.00001.6242169.0890249.36
27542007.04.17 12:40close13761.001.62420.00001.6220-13.2890236.08
27552007.04.17 12:40sell13781.001.62360.00001.6216
27562007.04.17 14:40t/p13781.001.62160.00001.6216169.0890405.16
27572007.04.17 14:40sell13791.001.61920.00001.6172
27582007.04.17 15:10sell13801.001.62210.00001.6201
27592007.04.17 16:40t/p13801.001.62010.00001.6201169.0890574.24
27602007.04.17 16:40close13791.001.61990.00001.6172-59.1890515.06
27612007.04.17 16:40sell13811.001.61930.00001.6173
27622007.04.17 17:10sell13821.001.62240.00001.6204
27632007.04.17 17:30close13821.001.62050.00001.6204160.6390675.69
27642007.04.17 17:30close13811.001.62050.00001.6173-101.4590574.24
27652007.04.17 17:30sell13831.001.61990.00001.6179
27662007.04.17 18:10sell13841.001.62220.00001.6202
27672007.04.18 03:20sell13852.001.62450.00001.6225
27682007.04.18 05:10close13852.001.62260.00001.6225321.2590895.49
27692007.04.18 05:10close13841.001.62260.00001.6202-30.1890865.32
27702007.04.18 05:10close13831.001.62260.00001.6179-224.6290640.70
27712007.04.18 05:10sell13861.001.62200.00001.6200
27722007.04.18 06:20sell13871.001.62410.00001.6221
27732007.04.18 10:40sell13882.001.62660.00001.6246
27742007.04.18 14:20sell13894.001.63090.00001.6289
27752007.04.18 15:10t/p13894.001.62890.00001.6289676.3291317.02
27762007.04.18 15:10close13882.001.62800.00001.6246-236.7191080.31
27772007.04.18 15:10close13871.001.62800.00001.6221-329.7190750.60
27782007.04.18 15:10close13861.001.62800.00001.6200-507.2490243.36
27792007.04.18 15:10sell13901.001.62740.00001.6254
27802007.04.18 15:40sell13911.001.62940.00001.6274
27812007.04.18 16:10t/p13901.001.62540.00001.6254169.0890412.44
27822007.04.18 16:10t/p13911.001.62740.00001.6274169.0890581.52
27832007.04.18 16:10sell13921.001.62380.00001.6218
27842007.04.18 16:30sell13931.001.62590.00001.6239
27852007.04.18 16:40sell13942.001.62810.00001.6261
27862007.04.18 16:59t/p13942.001.62610.00001.6261338.1690919.68
27872007.04.18 16:59close13931.001.62510.00001.623967.6490987.32
27882007.04.18 16:59close13921.001.62510.00001.6218-109.9090877.42
27892007.04.18 16:59sell13951.001.62450.00001.6225
27902007.04.18 22:40t/p13951.001.62250.00001.6225169.0891046.50
27912007.04.18 22:40sell13961.001.62150.00001.6195
27922007.04.19 01:10sell13971.001.62370.00001.6217
27932007.04.19 02:10sell13982.001.62650.00001.6245
27942007.04.19 02:20sell13994.001.63040.00001.6284
27952007.04.19 02:30t/p13982.001.62450.00001.6245338.1691384.66
27962007.04.19 02:30t/p13994.001.62840.00001.6284676.3292060.98
27972007.04.19 02:30close13971.001.62310.00001.621750.7392111.71
27982007.04.19 02:30close13961.001.62310.00001.6195-124.3691987.35
27992007.04.19 02:30sell14001.001.62250.00001.6205
28002007.04.19 02:40sell14011.001.62760.00001.6256
28012007.04.19 03:10sell14022.001.62960.00001.6276
28022007.04.19 03:20t/p14022.001.62760.00001.6276338.1692325.51
28032007.04.19 03:20close14011.001.62720.00001.625633.8192359.32
28042007.04.19 03:20close14001.001.62720.00001.6205-397.3491961.98
28052007.04.19 03:20sell14031.001.62660.00001.6246
28062007.04.19 03:40sell14041.001.62890.00001.6269
28072007.04.19 04:40sell14052.001.63140.00001.6294
28082007.04.19 05:30sell14064.001.63340.00001.6314
28092007.04.19 06:10t/p14064.001.63140.00001.6314676.3292638.30
28102007.04.19 06:10close14052.001.63110.00001.629450.7292689.02
28112007.04.19 06:10close14041.001.63110.00001.6269-185.9892503.04
28122007.04.19 06:10close14031.001.63110.00001.6246-380.4392122.61
28132007.04.19 06:10sell14071.001.63050.00001.6285
28142007.04.19 06:40sell14081.001.63280.00001.6308
28152007.04.19 07:20close14081.001.63100.00001.6308152.1792274.78
28162007.04.19 07:20close14071.001.63100.00001.6285-42.2792232.51
28172007.04.19 07:20sell14091.001.63040.00001.6284
28182007.04.19 07:30sell14101.001.63260.00001.6306
28192007.04.19 08:20sell14112.001.63740.00001.6354
28202007.04.19 09:10t/p14112.001.63540.00001.6354338.1692570.67
28212007.04.19 09:10close14101.001.63160.00001.630684.5492655.21
28222007.04.19 09:10close14091.001.63160.00001.6284-101.4492553.77
28232007.04.19 09:10sell14121.001.63100.00001.6290
28242007.04.19 09:20sell14131.001.63300.00001.6310
28252007.04.19 09:40sell14142.001.63620.00001.6342
28262007.04.19 09:59t/p14142.001.63420.00001.6342338.1692891.93
28272007.04.19 09:59close14131.001.63380.00001.6310-67.6392824.30
28282007.04.19 09:59close14121.001.63380.00001.6290-236.7192587.59
28292007.04.19 09:59sell14151.001.63320.00001.6312
28302007.04.19 10:40sell14161.001.63570.00001.6337
28312007.04.19 10:59close14161.001.63390.00001.6337152.1792739.76
28322007.04.19 10:59close14151.001.63390.00001.6312-59.1892680.58
28332007.04.19 10:59sell14171.001.63330.00001.6313
28342007.04.19 11:10t/p14171.001.63130.00001.6313169.0892849.66
28352007.04.19 11:10buy14181.001.62980.00001.6318
28362007.04.19 11:30t/p14181.001.63180.00001.6318169.0493018.70
28372007.04.19 11:30buy14191.001.63410.00001.6361
28382007.04.19 11:40buy14201.001.63140.00001.6334
28392007.04.19 14:20t/p14201.001.63340.00001.6334169.0493187.74
28402007.04.19 14:20close14191.001.63340.00001.6361-59.1693128.58
28412007.04.19 14:30sell14211.001.62910.00001.6271
28422007.04.19 15:20t/p14211.001.62710.00001.6271169.0893297.66
28432007.04.19 15:20sell14221.001.62490.00001.6229
28442007.04.19 16:10sell14231.001.62820.00001.6262
28452007.04.19 16:40t/p14231.001.62620.00001.6262169.0893466.74
28462007.04.19 16:40close14221.001.62580.00001.6229-76.0893390.66
28472007.04.19 16:40sell14241.001.62520.00001.6232
28482007.04.19 16:59sell14251.001.62920.00001.6272
28492007.04.20 01:20sell14262.001.63160.00001.6296
28502007.04.20 01:30close14262.001.62980.00001.6296304.3593695.01
28512007.04.20 01:30close14251.001.62980.00001.6272-47.0993647.92
28522007.04.20 01:30close14241.001.62980.00001.6232-385.2593262.68
28532007.04.20 01:30sell14271.001.62920.00001.6272
28542007.04.20 01:59sell14281.001.63130.00001.6293
28552007.04.20 02:20close14281.001.62960.00001.6293143.7293406.40
28562007.04.20 02:20close14271.001.62960.00001.6272-33.8193372.59
28572007.04.20 02:20sell14291.001.62900.00001.6270
28582007.04.20 03:40sell14301.001.63210.00001.6301
28592007.04.20 05:10close14301.001.63020.00001.6301160.6293533.21
28602007.04.20 05:10close14291.001.63020.00001.6270-101.4593431.76
28612007.04.20 05:10sell14311.001.62960.00001.6276
28622007.04.20 05:40sell14321.001.63210.00001.6301
28632007.04.20 06:20close14321.001.63030.00001.6301152.1793583.93
28642007.04.20 06:20close14311.001.63030.00001.6276-59.1893524.75
28652007.04.20 06:20sell14331.001.62970.00001.6277
28662007.04.20 07:20sell14341.001.63180.00001.6298
28672007.04.20 10:10t/p14341.001.62980.00001.6298169.0893693.83
28682007.04.20 10:10close14331.001.62950.00001.627716.9193710.74
28692007.04.20 10:10sell14351.001.62890.00001.6269
28702007.04.20 10:40sell14361.001.63120.00001.6292
28712007.04.20 12:40close14361.001.62940.00001.6292152.1793862.91
28722007.04.20 12:40close14351.001.62940.00001.6269-42.2793820.64
28732007.04.20 12:40sell14371.001.62880.00001.6268
28742007.04.20 15:20t/p14371.001.62680.00001.6268169.0893989.72
28752007.04.20 15:20sell14381.001.62530.00001.6233
28762007.04.20 15:30sell14391.001.62870.00001.6267
28772007.04.20 15:59t/p14391.001.62670.00001.6267169.0894158.80
28782007.04.20 15:59close14381.001.62590.00001.6233-50.7394108.07
28792007.04.20 15:59sell14401.001.62530.00001.6233
28802007.04.20 16:10sell14411.001.62730.00001.6253
28812007.04.20 16:40t/p14411.001.62530.00001.6253169.0894277.15
28822007.04.20 16:40close14401.001.62510.00001.623316.9194294.06
28832007.04.20 16:40sell14421.001.62450.00001.6225
28842007.04.20 16:59sell14431.001.62650.00001.6245
28852007.04.20 20:10t/p14431.001.62450.00001.6245169.0894463.14
28862007.04.20 20:10close14421.001.62390.00001.622550.7294513.86
28872007.04.20 20:10sell14441.001.62330.00001.6213
28882007.04.23 01:40sell14451.001.62600.00001.6240
28892007.04.23 03:40sell14462.001.62800.00001.6260
28902007.04.23 19:10sell14474.001.63110.00001.6291
28912007.04.23 19:30close14474.001.62940.00001.6291574.8895088.74
28922007.04.23 19:30close14462.001.62940.00001.6260-236.7194852.03
28932007.04.23 19:30close14451.001.62940.00001.6240-287.4494564.59
28942007.04.23 19:30close14441.001.62940.00001.6213-512.0794052.52
28952007.04.23 19:30sell14481.001.62880.00001.6268
28962007.04.23 19:40sell14491.001.63110.00001.6291
28972007.04.24 02:10t/p14491.001.62910.00001.6291172.7194225.23
28982007.04.24 02:10close14481.001.62820.00001.626854.3594279.59
28992007.04.24 02:10sell14501.001.62760.00001.6256
29002007.04.24 02:20sell14511.001.63070.00001.6287
29012007.04.24 02:40t/p14511.001.62870.00001.6287169.0894448.67
29022007.04.24 02:40close14501.001.62820.00001.6256-50.7394397.94
29032007.04.24 02:40sell14521.001.62760.00001.6256
29042007.04.24 02:59sell14531.001.62960.00001.6276
29052007.04.24 03:10sell14542.001.64190.00001.6399
29062007.04.24 03:20t/p14542.001.63990.00001.6399338.1694736.10
29072007.04.24 03:20close14531.001.63800.00001.6276-710.1494025.96
29082007.04.24 03:20close14521.001.63800.00001.6256-879.2293146.74
29092007.04.24 03:20sell14551.001.63740.00001.6354
29102007.04.24 03:30t/p14551.001.63540.00001.6354169.0893315.82
29112007.04.24 03:30buy14561.001.63490.00001.6369
29122007.04.24 03:40buy14571.001.62890.00001.6309
29132007.04.24 03:59t/p14561.001.63690.00001.6369169.0493484.86
29142007.04.24 03:59t/p14571.001.63090.00001.6309169.0493653.90
29152007.04.24 03:59buy14581.001.64230.00001.6443
29162007.04.24 04:10t/p14581.001.64430.00001.6443169.0493822.94
29172007.04.24 04:10buy14591.001.64500.00001.6470
29182007.04.24 04:30buy14601.001.64110.00001.6431
29192007.04.24 06:30t/p14601.001.64310.00001.6431169.0493991.98
29202007.04.24 06:30close14591.001.64350.00001.6470-126.7893865.20
29212007.04.24 06:40buy14611.001.64420.00001.6462
29222007.04.24 08:40t/p14611.001.64620.00001.6462169.0494034.24
29232007.04.24 08:40buy14621.001.64680.00001.6488
29242007.04.24 09:10buy14631.001.64200.00001.6440
29252007.04.24 09:30t/p14631.001.64400.00001.6440169.0494203.28
29262007.04.24 09:30close14621.001.64490.00001.6488-160.5994042.69
29272007.04.24 09:40buy14641.001.64650.00001.6485
29282007.04.24 09:59buy14651.001.64270.00001.6447
29292007.04.24 10:10buy14662.001.64110.00001.6431
29302007.04.24 11:30t/p14662.001.64310.00001.6431338.0894380.77
29312007.04.24 11:30close14651.001.64360.00001.644776.0794456.84
29322007.04.24 11:30close14641.001.64360.00001.6485-245.1194211.73
29332007.04.24 11:40buy14671.001.64160.00001.6436
29342007.04.24 15:20t/p14671.001.64360.00001.6436169.0494380.77
29352007.04.24 15:20buy14681.001.64460.00001.6466
29362007.04.24 15:40buy14691.001.64280.00001.6448
29372007.04.24 15:59t/p14691.001.64480.00001.6448169.0494549.81
29382007.04.24 15:59close14681.001.64500.00001.646633.8194583.62
29392007.04.24 16:00sell14701.001.64490.00001.6429
29402007.04.24 16:30t/p14701.001.64290.00001.6429169.0894752.70
29412007.04.24 16:30sell14711.001.64210.00001.6401
29422007.04.24 16:40sell14721.001.64630.00001.6443
29432007.04.24 17:10t/p14721.001.64430.00001.6443169.0894921.78
29442007.04.24 17:10close14711.001.64380.00001.6401-143.7294778.06
29452007.04.24 17:10sell14731.001.64320.00001.6412
29462007.04.24 18:30sell14741.001.64620.00001.6442
29472007.04.24 21:30sell14752.001.64830.00001.6463
29482007.04.25 01:10t/p14741.001.64420.00001.6442172.7194950.77
29492007.04.25 01:10t/p14752.001.64630.00001.6463345.4395296.20
29502007.04.25 01:10close14731.001.64250.00001.641262.8195359.01
29512007.04.25 01:10sell14761.001.64190.00001.6399
29522007.04.25 01:20sell14771.001.64670.00001.6447
29532007.04.25 01:40t/p14771.001.64470.00001.6447169.0895528.09
29542007.04.25 01:40close14761.001.64140.00001.639942.2795570.36
29552007.04.25 01:40sell14781.001.64080.00001.6388
29562007.04.25 02:10sell14791.001.64370.00001.6417
29572007.04.25 03:40t/p14791.001.64170.00001.6417169.0895739.44
29582007.04.25 03:40close14781.001.64120.00001.6388-33.8295705.62
29592007.04.25 03:40sell14801.001.64060.00001.6386
29602007.04.25 04:10sell14811.001.64290.00001.6409
29612007.04.25 08:10t/p14811.001.64090.00001.6409169.0895874.70
29622007.04.25 08:10close14801.001.63890.00001.6386143.7196018.41
29632007.04.25 08:10sell14821.001.63830.00001.6363
29642007.04.25 08:30sell14831.001.64310.00001.6411
29652007.04.25 08:59t/p14831.001.64110.00001.6411169.0896187.49
29662007.04.25 08:59close14821.001.63820.00001.63638.4596195.94
29672007.04.25 08:59sell14841.001.63760.00001.6356
29682007.04.25 09:30close14841.001.63570.00001.6356160.6296356.56
29692007.04.25 09:30sell14851.001.63510.00001.6331
29702007.04.25 10:10sell14861.001.63810.00001.6361
29712007.04.25 10:40t/p14861.001.63610.00001.6361169.0896525.64
29722007.04.25 10:40close14851.001.63530.00001.6331-16.9196508.73
29732007.04.25 10:40sell14871.001.63470.00001.6327
29742007.04.25 11:10sell14881.001.63780.00001.6358
29752007.04.25 12:30t/p14881.001.63580.00001.6358169.0896677.81
29762007.04.25 12:30close14871.001.63580.00001.6327-92.9996584.82
29772007.04.25 12:30sell14891.001.63520.00001.6332
29782007.04.25 12:59sell14901.001.63800.00001.6360
29792007.04.25 13:10sell14912.001.64030.00001.6383
29802007.04.25 13:20t/p14912.001.63830.00001.6383338.1696922.98
29812007.04.25 13:20close14901.001.63800.00001.63600.0096922.98
29822007.04.25 13:20close14891.001.63800.00001.6332-236.7196686.27
29832007.04.25 13:20sell14921.001.63740.00001.6354
29842007.04.25 13:40sell14931.001.63970.00001.6377
29852007.04.25 14:10t/p14931.001.63770.00001.6377169.0896855.35
29862007.04.25 14:10close14921.001.63720.00001.635416.9196872.26
29872007.04.25 14:10sell14941.001.63660.00001.6346
29882007.04.25 14:30sell14951.001.63980.00001.6378
29892007.04.25 15:00close14951.001.63810.00001.6378143.7297015.98
29902007.04.25 15:00close14941.001.63810.00001.6346-126.8196889.17
29912007.04.25 15:00sell14961.001.63750.00001.6355
29922007.04.25 21:59close14961.001.63580.00001.6355143.7297032.89
29932007.04.25 21:59sell14971.001.63520.00001.6332
29942007.04.25 23:40t/p14971.001.63320.00001.6332169.0897201.97
29952007.04.25 23:40sell14981.001.63090.00001.6289
29962007.04.25 23:59sell14991.001.63290.00001.6309
29972007.04.26 00:20sell15002.001.63600.00001.6340
29982007.04.26 00:30t/p15002.001.63400.00001.6340338.1697540.13
29992007.04.26 00:30close14991.001.63330.00001.6309-22.9197517.22
30002007.04.26 00:30close14981.001.63330.00001.6289-191.9997325.23
30012007.04.26 00:30sell15011.001.63270.00001.6307
30022007.04.26 01:10sell15021.001.63650.00001.6345
30032007.04.26 04:10close15021.001.63480.00001.6345143.7297468.95
30042007.04.26 04:10close15011.001.63480.00001.6307-177.5397291.42
30052007.04.26 04:10sell15031.001.63420.00001.6322
30062007.04.26 04:40sell15041.001.63650.00001.6345
30072007.04.26 08:10sell15052.001.63920.00001.6372
30082007.04.26 14:30sell15064.001.64140.00001.6394
30092007.04.26 14:40close15064.001.63960.00001.6394608.6897900.10
30102007.04.26 14:40close15052.001.63960.00001.6372-67.6397832.47
30112007.04.26 14:40close15041.001.63960.00001.6345-262.0797570.40
30122007.04.26 14:40close15031.001.63960.00001.6322-456.5197113.89
30132007.04.26 14:40sell15071.001.63900.00001.6370
30142007.04.26 15:10sell15081.001.64310.00001.6411
30152007.04.26 15:30t/p15081.001.64110.00001.6411169.0897282.97
30162007.04.26 15:30close15071.001.64090.00001.6370-160.6397122.34
30172007.04.26 15:30sell15091.001.64030.00001.6383
30182007.04.26 15:40sell15101.001.64310.00001.6411
30192007.04.26 16:10sell15112.001.64590.00001.6439
30202007.04.26 23:10close15112.001.64410.00001.6439304.3497426.68
30212007.04.26 23:10close15101.001.64410.00001.6411-84.5497342.14
30222007.04.26 23:10close15091.001.64410.00001.6383-321.2597020.89
30232007.04.26 23:10sell15121.001.64350.00001.6415
30242007.04.26 23:40sell15131.001.64550.00001.6435
30252007.04.27 01:40close15131.001.64370.00001.6435155.8097176.70
30262007.04.27 01:40close15121.001.64370.00001.6415-13.2897163.42
30272007.04.27 01:40sell15141.001.64310.00001.6411
30282007.04.27 02:10sell15151.001.64660.00001.6446
30292007.04.27 02:30close15151.001.64490.00001.6446143.7197307.13
30302007.04.27 02:30close15141.001.64490.00001.6411-152.1897154.95
30312007.04.27 02:30sell15161.001.64430.00001.6423
30322007.04.27 03:10sell15171.001.64650.00001.6445
30332007.04.27 03:30t/p15171.001.64450.00001.6445169.0897324.03
30342007.04.27 03:30close15161.001.64450.00001.6423-16.9197307.12
30352007.04.27 03:30sell15181.001.64390.00001.6419
30362007.04.27 05:30sell15191.001.64690.00001.6449
30372007.04.27 08:40sell15202.001.64930.00001.6473
30382007.04.27 09:10t/p15202.001.64730.00001.6473338.1697645.28
30392007.04.27 09:10close15191.001.64680.00001.64498.4697653.74
30402007.04.27 09:10close15181.001.64680.00001.6419-245.1697408.58
30412007.04.27 09:10sell15211.001.64620.00001.6442
30422007.04.27 09:30sell15221.001.64840.00001.6464
30432007.04.27 10:20t/p15221.001.64640.00001.6464169.0897577.66
30442007.04.27 10:20close15211.001.64570.00001.644242.2797619.93
30452007.04.27 10:20sell15231.001.64510.00001.6431
30462007.04.27 10:40sell15241.001.64760.00001.6456
30472007.04.27 12:10t/p15241.001.64560.00001.6456169.0897789.01
30482007.04.27 12:10close15231.001.64530.00001.6431-16.9197772.10
30492007.04.27 12:10sell15251.001.64470.00001.6427
30502007.04.27 12:20sell15261.001.64700.00001.6450
30512007.04.27 12:40t/p15261.001.64500.00001.6450169.0897941.18
30522007.04.27 12:40close15251.001.64410.00001.642750.7397991.91
30532007.04.27 12:40sell15271.001.64350.00001.6415
30542007.04.27 13:30t/p15271.001.64150.00001.6415169.0898160.99
30552007.04.27 13:30sell15281.001.64040.00001.6384
30562007.04.27 14:10sell15291.001.64420.00001.6422
30572007.04.27 14:40t/p15291.001.64220.00001.6422169.0898330.07
30582007.04.27 14:40close15281.001.64190.00001.6384-126.8198203.26
30592007.04.27 14:40sell15301.001.64130.00001.6393
30602007.04.27 15:20sell15311.001.64330.00001.6413
30612007.04.27 15:30t/p15311.001.64130.00001.6413169.0898372.34
30622007.04.27 15:30close15301.001.64100.00001.639325.3698397.70
30632007.04.27 15:30sell15321.001.64040.00001.6384
30642007.04.27 17:10sell15331.001.64240.00001.6404
30652007.04.27 17:40t/p15331.001.64040.00001.6404169.0898566.78
30662007.04.27 17:40close15321.001.63930.00001.638493.0098659.78
30672007.04.27 17:40sell15341.001.63870.00001.6367
30682007.04.27 18:10sell15351.001.64110.00001.6391
30692007.04.27 18:30close15351.001.63930.00001.6391152.1798811.95
30702007.04.27 18:30close15341.001.63930.00001.6367-50.7298761.23
30712007.04.27 18:30sell15361.001.63870.00001.6367
30722007.04.27 18:59sell15371.001.64100.00001.6390
30732007.04.27 21:10sell15382.001.64430.00001.6423
30742007.04.27 22:40sell15394.001.64650.00001.6445
30752007.04.29 23:10t/p15394.001.64450.00001.6445676.3299437.55
30762007.04.29 23:10close15382.001.64450.00001.6423-33.8299403.73
30772007.04.29 23:10close15371.001.64450.00001.6390-295.8999107.84
30782007.04.29 23:10close15361.001.64450.00001.6367-490.3398617.51
30792007.04.29 23:10sell15401.001.64390.00001.6419
30802007.04.30 00:30sell15411.001.64620.00001.6442
30812007.04.30 01:30sell15422.001.64820.00001.6462
30822007.04.30 08:20t/p15422.001.64620.00001.6462338.1698955.67
30832007.04.30 08:20close15411.001.64530.00001.644276.0999031.76
30842007.04.30 08:20close15401.001.64530.00001.6419-114.7298917.04
30852007.04.30 08:20sell15431.001.64470.00001.6427
30862007.04.30 08:40sell15441.001.64840.00001.6464
30872007.04.30 08:59t/p15441.001.64640.00001.6464169.0899086.12
30882007.04.30 08:59close15431.001.64560.00001.6427-76.0899010.04
30892007.04.30 08:59sell15451.001.64500.00001.6430
30902007.04.30 13:40t/p15451.001.64300.00001.6430169.0899179.12
30912007.04.30 13:40sell15461.001.64180.00001.6398
30922007.04.30 14:10sell15471.001.64430.00001.6423
30932007.04.30 14:30t/p15471.001.64230.00001.6423169.0899348.20
30942007.04.30 14:30close15461.001.64190.00001.6398-8.4699339.74
30952007.04.30 14:30sell15481.001.64130.00001.6393
30962007.04.30 16:40close15481.001.63950.00001.6393152.1799491.91
30972007.04.30 16:40sell15491.001.63890.00001.6369
30982007.04.30 17:10sell15501.001.64230.00001.6403
30992007.04.30 17:40t/p15501.001.64030.00001.6403169.0899660.99
31002007.04.30 17:40close15491.001.63930.00001.6369-33.8199627.18
31012007.04.30 17:40sell15511.001.63870.00001.6367
31022007.04.30 18:10sell15521.001.64260.00001.6406
31032007.04.30 18:40close15521.001.64070.00001.6406160.6299787.80
31042007.04.30 18:40close15511.001.64070.00001.6367-169.0899618.72
31052007.04.30 18:40sell15531.001.64010.00001.6381
31062007.04.30 18:59sell15541.001.64230.00001.6403
31072007.04.30 22:40sell15552.001.64470.00001.6427
31082007.04.30 23:20t/p15552.001.64270.00001.6427338.1699956.88
31092007.04.30 23:20close15541.001.64160.00001.640359.18100016.06
31102007.04.30 23:20close15531.001.64160.00001.6381-126.8199889.25
31112007.04.30 23:20sell15561.001.64100.00001.6390
31122007.04.30 23:30sell15571.001.64480.00001.6428
31132007.04.30 23:40close15571.001.64290.00001.6428160.62100049.87
31142007.04.30 23:40close15561.001.64290.00001.6390-160.6399889.24
31152007.04.30 23:40sell15581.001.64230.00001.6403
31162007.05.01 00:40sell15591.001.64450.00001.6425
31172007.05.01 05:20sell15602.001.64710.00001.6451
31182007.05.01 05:40t/p15602.001.64510.00001.6451338.16100227.40
31192007.05.01 05:40close15591.001.64510.00001.6425-50.72100176.68
31202007.05.01 05:40close15581.001.64510.00001.6403-233.0899943.61
31212007.05.01 05:40sell15611.001.64450.00001.6425
31222007.05.01 05:59sell15621.001.64690.00001.6449
31232007.05.01 07:20close15621.001.64500.00001.6449160.63100104.24
31242007.05.01 07:20close15611.001.64500.00001.6425-42.27100061.97
31252007.05.01 07:20sell15631.001.64440.00001.6424
31262007.05.01 07:40sell15641.001.64770.00001.6457
31272007.05.01 08:10t/p15641.001.64570.00001.6457169.08100231.05
31282007.05.01 08:10close15631.001.64550.00001.6424-92.99100138.06
31292007.05.01 08:10sell15651.001.64490.00001.6429
31302007.05.01 09:10close15651.001.64310.00001.6429152.18100290.24
31312007.05.01 09:10sell15661.001.64250.00001.6405
31322007.05.01 09:20sell15671.001.64580.00001.6438
31332007.05.01 10:30t/p15671.001.64380.00001.6438169.08100459.32
31342007.05.01 10:30close15661.001.64370.00001.6405-101.45100357.87
31352007.05.01 10:30sell15681.001.64310.00001.6411
31362007.05.01 14:20close15681.001.64140.00001.6411143.71100501.58
31372007.05.01 14:20sell15691.001.64080.00001.6388
31382007.05.01 16:10sell15701.001.64280.00001.6408
31392007.05.01 16:40t/p15701.001.64080.00001.6408169.08100670.66
31402007.05.01 16:40close15691.001.63960.00001.6388101.45100772.11
31412007.05.01 16:40sell15711.001.63900.00001.6370
31422007.05.01 16:59sell15721.001.64240.00001.6404
31432007.05.01 18:20close15721.001.64050.00001.6404160.63100932.74
31442007.05.01 18:20close15711.001.64050.00001.6370-126.81100805.93
31452007.05.01 18:20sell15731.001.63990.00001.6379
31462007.05.01 19:30sell15741.001.64220.00001.6402
31472007.05.01 22:40sell15752.001.64430.00001.6423
31482007.05.02 01:10close15752.001.64260.00001.6423294.70101100.62
31492007.05.02 01:10close15741.001.64260.00001.6402-30.18101070.45
31502007.05.02 01:10close15731.001.64260.00001.6379-224.62100845.83
31512007.05.02 01:10sell15761.001.64200.00001.6400
31522007.05.02 01:30sell15771.001.64450.00001.6425
31532007.05.02 03:30sell15782.001.64890.00001.6469
31542007.05.02 09:40t/p15782.001.64690.00001.6469338.16101183.99
31552007.05.02 09:40close15771.001.64600.00001.6425-126.81101057.18
31562007.05.02 09:40close15761.001.64600.00001.6400-338.16100719.02
31572007.05.02 09:40sell15791.001.64540.00001.6434
31582007.05.02 15:30sell15801.001.64740.00001.6454
31592007.05.03 06:20sell15812.001.64940.00001.6474
31602007.05.03 08:40sell15824.001.65250.00001.6505
31612007.05.03 09:10t/p15824.001.65050.00001.6505676.32101395.34
31622007.05.03 09:10close15812.001.64970.00001.6474-50.73101344.61
31632007.05.03 09:10close15801.001.64970.00001.6454-183.54101161.07
31642007.05.03 09:10close15791.001.64970.00001.6434-352.62100808.45
31652007.05.03 09:10sell15831.001.64910.00001.6471
31662007.05.03 09:40sell15841.001.65220.00001.6502
31672007.05.03 10:10t/p15841.001.65020.00001.6502169.08100977.53
31682007.05.03 10:10close15831.001.64830.00001.647167.63101045.16
31692007.05.03 10:10sell15851.001.64770.00001.6457
31702007.05.03 10:40sell15861.001.65030.00001.6483
31712007.05.03 11:10t/p15861.001.64830.00001.6483169.08101214.24
31722007.05.03 11:10close15851.001.64810.00001.6457-33.81101180.43
31732007.05.03 11:10sell15871.001.64750.00001.6455
31742007.05.03 14:10sell15881.001.65070.00001.6487
31752007.05.03 14:40close15881.001.64880.00001.6487160.63101341.06
31762007.05.03 14:40close15871.001.64880.00001.6455-109.90101231.16
31772007.05.03 14:40sell15891.001.64820.00001.6462
31782007.05.03 17:10t/p15891.001.64620.00001.6462169.08101400.24
31792007.05.03 17:10sell15901.001.64560.00001.6436
31802007.05.04 02:40sell15911.001.64760.00001.6456
31812007.05.04 03:20sell15922.001.65170.00001.6497
31822007.05.04 03:30sell15934.001.65380.00001.6518
31832007.05.04 04:40sell15948.001.65640.00001.6544
31842007.05.04 04:59close15948.001.65450.00001.65441285.01102685.25
31852007.05.04 04:59close15934.001.65450.00001.6518-236.71102448.54
31862007.05.04 04:59close15922.001.65450.00001.6497-473.42101975.12
31872007.05.04 04:59close15911.001.65450.00001.6456-583.33101391.79
31882007.05.04 04:59close15901.001.65450.00001.6436-748.78100643.01
31892007.05.04 04:59sell15951.001.65390.00001.6519
31902007.05.04 07:30sell15961.001.65630.00001.6543
31912007.05.04 08:10close15961.001.65460.00001.6543143.72100786.73
31922007.05.04 08:10close15951.001.65460.00001.6519-59.17100727.56
31932007.05.04 08:10sell15971.001.65400.00001.6520
31942007.05.04 08:20sell15981.001.65640.00001.6544
31952007.05.04 09:30t/p15981.001.65440.00001.6544169.08100896.64
31962007.05.04 09:30close15971.001.65400.00001.65200.00100896.64
31972007.05.04 09:30sell15991.001.65340.00001.6514
31982007.05.04 09:40sell16001.001.65600.00001.6540
31992007.05.04 09:59close16001.001.65410.00001.6540160.63101057.27
32002007.05.04 09:59close15991.001.65410.00001.6514-59.17100998.10
32012007.05.04 09:59sell16011.001.65350.00001.6515
32022007.05.04 10:30sell16021.001.65630.00001.6543
32032007.05.04 14:30sell16032.001.65860.00001.6566
32042007.05.04 15:00close16032.001.65690.00001.6566287.44101285.54
32052007.05.04 15:00close16021.001.65690.00001.6543-50.73101234.81
32062007.05.04 15:00close16011.001.65690.00001.6515-287.44100947.37
32072007.05.04 15:00sell16041.001.65630.00001.6543
32082007.05.04 22:10close16041.001.65460.00001.6543143.72101091.09
32092007.05.04 22:10sell16051.001.65400.00001.6520
32102007.05.07 00:10sell16061.001.65690.00001.6549
32112007.05.07 02:10t/p16061.001.65490.00001.6549169.08101260.17
32122007.05.07 02:10close16051.001.65390.00001.652012.08101272.26
32132007.05.07 02:10sell16071.001.65330.00001.6513
32142007.05.07 02:40sell16081.001.65580.00001.6538
32152007.05.07 02:59t/p16081.001.65380.00001.6538169.08101441.34
32162007.05.07 02:59close16071.001.65230.00001.651384.54101525.88
32172007.05.07 02:59sell16091.001.65170.00001.6497
32182007.05.07 04:40close16091.001.65000.00001.6497143.72101669.60
32192007.05.07 04:40sell16101.001.64940.00001.6474
32202007.05.08 02:10close16101.001.64750.00001.6474164.26101833.86
32212007.05.08 02:10sell16111.001.64690.00001.6449
32222007.05.08 03:30t/p16111.001.64490.00001.6449169.08102002.94
32232007.05.08 03:30sell16121.001.64370.00001.6417
32242007.05.08 04:30t/p16121.001.64170.00001.6417169.08102172.02
32252007.05.08 04:30sell16131.001.64100.00001.6390
32262007.05.08 05:40close16131.001.63930.00001.6390143.72102315.74
32272007.05.08 05:40sell16141.001.63870.00001.6367
32282007.05.08 08:10sell16151.001.64100.00001.6390
32292007.05.08 08:30t/p16151.001.63900.00001.6390169.08102484.82
32302007.05.08 08:30close16141.001.63900.00001.6367-25.36102459.46
32312007.05.08 08:30sell16161.001.63840.00001.6364
32322007.05.08 09:10sell16171.001.64050.00001.6385
32332007.05.08 10:10t/p16171.001.63850.00001.6385169.08102628.54
32342007.05.08 10:10close16161.001.63700.00001.6364118.36102746.90
32352007.05.08 10:10sell16181.001.63640.00001.6344
32362007.05.08 10:20sell16191.001.63990.00001.6379
32372007.05.08 10:30t/p16191.001.63790.00001.6379169.08102915.98
32382007.05.08 10:30close16181.001.63600.00001.634433.82102949.80
32392007.05.08 10:30sell16201.001.63540.00001.6334
32402007.05.08 11:10sell16211.001.63780.00001.6358
32412007.05.08 11:20t/p16211.001.63580.00001.6358169.08103118.88
32422007.05.08 11:20close16201.001.63560.00001.6334-16.90103101.98
32432007.05.08 11:20sell16221.001.63500.00001.6330
32442007.05.08 11:40sell16231.001.63720.00001.6352
32452007.05.08 14:20t/p16231.001.63520.00001.6352169.08103271.06
32462007.05.08 14:20close16221.001.63490.00001.63308.45103279.51
32472007.05.08 14:20sell16241.001.63430.00001.6323
32482007.05.08 20:10sell16251.001.63630.00001.6343
32492007.05.08 21:10close16251.001.63440.00001.6343160.62103440.13
32502007.05.08 21:10close16241.001.63440.00001.6323-8.46103431.67
32512007.05.08 21:10sell16261.001.63380.00001.6318
32522007.05.08 21:20sell16271.001.63580.00001.6338
32532007.05.08 22:20t/p16271.001.63380.00001.6338169.08103600.75
32542007.05.08 22:20close16261.001.63360.00001.631816.91103617.66
32552007.05.08 22:20sell16281.001.63300.00001.6310
32562007.05.08 23:30sell16291.001.63600.00001.6340
32572007.05.08 23:40t/p16291.001.63400.00001.6340169.08103786.74
32582007.05.08 23:40close16281.001.63380.00001.6310-67.63103719.11
32592007.05.08 23:40sell16301.001.63320.00001.6312
32602007.05.09 00:10sell16311.001.63560.00001.6336
32612007.05.09 01:10sell16322.001.63760.00001.6356
32622007.05.09 01:30close16322.001.63590.00001.6356287.44104006.55
32632007.05.09 01:30close16311.001.63590.00001.6336-25.37103981.18
32642007.05.09 01:30close16301.001.63590.00001.6312-224.63103756.55
32652007.05.09 01:30sell16331.001.63530.00001.6333
32662007.05.09 01:40sell16341.001.63760.00001.6356
32672007.05.09 02:20t/p16341.001.63560.00001.6356169.08103925.63
32682007.05.09 02:20close16331.001.63510.00001.633316.91103942.54
32692007.05.09 02:20sell16351.001.63450.00001.6325
32702007.05.09 02:40sell16361.001.63710.00001.6351
32712007.05.09 05:10t/p16361.001.63510.00001.6351169.08104111.62
32722007.05.09 05:10close16351.001.63500.00001.6325-42.27104069.35
32732007.05.09 05:10sell16371.001.63440.00001.6324
32742007.05.09 13:20close16371.001.63260.00001.6324152.18104221.53
32752007.05.09 13:20sell16381.001.63200.00001.6300
32762007.05.09 16:10sell16391.001.63500.00001.6330
32772007.05.09 16:40t/p16391.001.63300.00001.6330169.08104390.61
32782007.05.09 16:40close16381.001.63240.00001.6300-33.82104356.79
32792007.05.09 16:40sell16401.001.63180.00001.6298
32802007.05.09 16:59sell16411.001.63460.00001.6326
32812007.05.10 03:10t/p16401.001.62980.00001.6298179.98104536.78
32822007.05.10 03:10t/p16411.001.63260.00001.6326179.98104716.76
32832007.05.10 03:10sell16421.001.62830.00001.6263
32842007.05.10 03:20sell16431.001.63260.00001.6306
32852007.05.10 03:30t/p16431.001.63060.00001.6306169.08104885.84
32862007.05.10 03:30close16421.001.62640.00001.6263160.62105046.46
32872007.05.10 03:30sell16441.001.62580.00001.6238
32882007.05.10 03:40sell16451.001.63340.00001.6314
32892007.05.10 03:59t/p16451.001.63140.00001.6314169.08105215.54
32902007.05.10 03:59close16441.001.62750.00001.6238-143.72105071.82
32912007.05.10 03:59sell16461.001.62690.00001.6249
32922007.05.10 12:40t/p16461.001.62490.00001.6249169.08105240.90
32932007.05.10 12:40sell16471.001.62410.00001.6221
32942007.05.10 12:59sell16481.001.62640.00001.6244
32952007.05.10 14:20t/p16481.001.62440.00001.6244169.08105409.98
32962007.05.10 14:20close16471.001.62220.00001.6221160.62105570.60
32972007.05.10 14:20sell16491.001.62160.00001.6196
32982007.05.10 14:40sell16501.001.62370.00001.6217
32992007.05.10 18:10sell16512.001.62830.00001.6263
33002007.05.10 18:20t/p16512.001.62630.00001.6263338.16105908.76
33012007.05.10 18:20close16501.001.62420.00001.6217-42.27105866.49
33022007.05.10 18:20close16491.001.62420.00001.6196-219.81105646.68
33032007.05.10 18:20sell16521.001.62360.00001.6216
33042007.05.10 18:59sell16531.001.62660.00001.6246
33052007.05.10 22:20sell16542.001.63170.00001.6297
33062007.05.10 23:20close16542.001.63000.00001.6297287.44105934.12
33072007.05.10 23:20close16531.001.63000.00001.6246-287.44105646.68
33082007.05.10 23:20close16521.001.63000.00001.6216-541.06105105.62
33092007.05.10 23:20sell16551.001.62940.00001.6274
33102007.05.10 23:40sell16561.001.63650.00001.6345
33112007.05.10 23:59t/p16561.001.63450.00001.6345169.08105274.70
33122007.05.10 23:59close16551.001.63320.00001.6274-321.25104953.45
33132007.05.10 23:59sell16571.001.63260.00001.6306
33142007.05.11 00:40sell16581.001.63680.00001.6348
33152007.05.11 00:59t/p16581.001.63480.00001.6348169.08105122.53
33162007.05.11 00:59close16571.001.63390.00001.6306-106.28105016.25
33172007.05.11 00:59sell16591.001.63330.00001.6313
33182007.05.11 02:10t/p16591.001.63130.00001.6313169.08105185.33
33192007.05.11 02:10buy16601.001.63070.00001.6327
33202007.05.11 03:10buy16611.001.62790.00001.6299
33212007.05.11 03:30t/p16611.001.62990.00001.6299169.04105354.37
33222007.05.11 03:30close16601.001.63060.00001.6327-8.45105345.92
33232007.05.11 03:40buy16621.001.62950.00001.6315
33242007.05.11 04:00buy16631.001.62790.00001.6299
33252007.05.11 07:20buy16642.001.62390.00001.6259
33262007.05.11 08:10t/p16642.001.62590.00001.6259338.08105684.00
33272007.05.11 08:10close16631.001.62660.00001.6299-109.88105574.12
33282007.05.11 08:10close16621.001.62660.00001.6315-245.11105329.01
33292007.05.11 08:20buy16651.001.62640.00001.6284
33302007.05.11 08:40buy16661.001.62370.00001.6257
33312007.05.11 09:10t/p16661.001.62570.00001.6257169.04105498.05
33322007.05.11 09:10close16651.001.62610.00001.6284-25.36105472.69
33332007.05.11 09:20buy16671.001.62650.00001.6285
33342007.05.11 09:40buy16681.001.62390.00001.6259
33352007.05.11 10:10t/p16681.001.62590.00001.6259169.04105641.73
33362007.05.11 10:10close16671.001.62720.00001.628559.16105700.89
33372007.05.11 10:20buy16691.001.62750.00001.6295
33382007.05.11 10:30buy16701.001.62520.00001.6272
33392007.05.11 11:10t/p16701.001.62720.00001.6272169.04105869.93
33402007.05.11 11:10close16691.001.62790.00001.629533.81105903.74
33412007.05.11 11:20buy16711.001.62660.00001.6286
33422007.05.11 12:10buy16721.001.62470.00001.6267
33432007.05.11 12:40t/p16721.001.62670.00001.6267169.04106072.78
33442007.05.11 12:40close16711.001.62670.00001.62868.45106081.23
33452007.05.11 12:59buy16731.001.62540.00001.6274
33462007.05.11 13:10buy16741.001.62360.00001.6256
33472007.05.11 13:30t/p16741.001.62560.00001.6256169.04106250.27
33482007.05.11 13:30close16731.001.62580.00001.627433.81106284.08
33492007.05.11 13:40buy16751.001.62600.00001.6280
33502007.05.11 14:10buy16761.001.62390.00001.6259
33512007.05.11 20:20t/p16761.001.62590.00001.6259169.04106453.12
33522007.05.11 20:20close16751.001.62700.00001.628084.52106537.64
33532007.05.11 20:30buy16771.001.62560.00001.6276
33542007.05.13 23:30t/p16771.001.62760.00001.6276169.04106706.68
33552007.05.13 23:30buy16781.001.62840.00001.6304
33562007.05.13 23:59buy16791.001.62680.00001.6288
33572007.05.14 00:10buy16802.001.62400.00001.6260
33582007.05.14 00:20t/p16802.001.62600.00001.6260338.08107044.76
33592007.05.14 00:20close16791.001.62600.00001.6288-78.01106966.75
33602007.05.14 00:20close16781.001.62600.00001.6304-213.24106753.50
33612007.05.14 00:30buy16811.001.62680.00001.6288
33622007.05.14 00:59buy16821.001.62450.00001.6265
33632007.05.14 01:40buy16832.001.62190.00001.6239
33642007.05.14 02:00t/p16832.001.62390.00001.6239338.08107091.58
33652007.05.14 02:00close16821.001.62390.00001.6265-50.71107040.87
33662007.05.14 02:00close16811.001.62390.00001.6288-245.11106795.76
33672007.05.14 02:10buy16841.001.62590.00001.6279
33682007.05.14 02:40buy16851.001.62410.00001.6261
33692007.05.14 05:30t/p16851.001.62610.00001.6261169.04106964.80
33702007.05.14 05:30close16841.001.62640.00001.627942.26107007.06
33712007.05.14 05:40buy16861.001.62540.00001.6274
33722007.05.14 08:10buy16871.001.62360.00001.6256
33732007.05.14 09:40buy16882.001.62210.00001.6241
33742007.05.14 11:10t/p16882.001.62410.00001.6241338.08107345.14
33752007.05.14 11:10close16871.001.62490.00001.6256109.88107455.02
33762007.05.14 11:10close16861.001.62490.00001.6274-42.26107412.76
33772007.05.14 11:20buy16891.001.62510.00001.6271
33782007.05.14 14:40t/p16891.001.62710.00001.6271169.04107581.80
33792007.05.14 14:40buy16901.001.62830.00001.6303
33802007.05.14 14:59buy16911.001.62640.00001.6284
33812007.05.15 08:10t/p16911.001.62840.00001.6284158.65107740.45
33822007.05.15 08:10close16901.001.62870.00001.630323.41107763.86
33832007.05.15 08:20sell16921.001.62530.00001.6233
33842007.05.15 08:30sell16931.001.62770.00001.6257
33852007.05.15 12:10close16931.001.62600.00001.6257143.72107907.58
33862007.05.15 12:10close16921.001.62600.00001.6233-59.18107848.40
33872007.05.15 12:10sell16941.001.62540.00001.6234
33882007.05.15 13:20sell16951.001.62750.00001.6255
33892007.05.15 15:10sell16962.001.63070.00001.6287
33902007.05.15 15:20close16962.001.62900.00001.6287287.44108135.84
33912007.05.15 15:20close16951.001.62900.00001.6255-126.81108009.03
33922007.05.15 15:20close16941.001.62900.00001.6234-304.34107704.69
33932007.05.15 15:20sell16971.001.62840.00001.6264
33942007.05.15 16:30sell16981.001.63040.00001.6284
33952007.05.16 03:40sell16992.001.63460.00001.6326
33962007.05.16 05:10t/p16992.001.63260.00001.6326338.16108042.85
33972007.05.16 05:10close16981.001.63260.00001.6284-182.35107860.50
33982007.05.16 05:10close16971.001.63260.00001.6264-351.43107509.07
33992007.05.16 05:10sell17001.001.63200.00001.6300
34002007.05.16 07:20sell17011.001.63410.00001.6321
34012007.05.16 08:10sell17022.001.63610.00001.6341
34022007.05.16 08:30t/p17022.001.63410.00001.6341338.16107847.23
34032007.05.16 08:30close17011.001.63370.00001.632133.81107881.04
34042007.05.16 08:30close17001.001.63370.00001.6300-143.72107737.32
34052007.05.16 08:30sell17031.001.63310.00001.6311
34062007.05.16 08:59sell17041.001.63610.00001.6341
34072007.05.16 15:00sell17052.001.63820.00001.6362
34082007.05.16 15:10sell17064.001.64160.00001.6396
34092007.05.16 15:30t/p17064.001.63960.00001.6396676.32108413.64
34102007.05.16 15:30close17052.001.63850.00001.6362-50.72108362.92
34112007.05.16 15:30close17041.001.63850.00001.6341-202.90108160.02
34122007.05.16 15:30close17031.001.63850.00001.6311-456.52107703.50
34132007.05.16 15:30sell17071.001.63790.00001.6359
34142007.05.16 15:40sell17081.001.63990.00001.6379
34152007.05.16 15:59sell17092.001.64220.00001.6402
34162007.05.16 16:40sell17104.001.64420.00001.6422
34172007.05.16 17:10t/p17092.001.64020.00001.6402338.16108041.66
34182007.05.16 17:10t/p17104.001.64220.00001.6422676.32108717.98
34192007.05.16 17:10close17081.001.63930.00001.637950.73108768.71
34202007.05.16 17:10close17071.001.63930.00001.6359-118.35108650.36
34212007.05.16 17:10sell17111.001.63870.00001.6367
34222007.05.16 17:30sell17121.001.64080.00001.6388
34232007.05.16 17:40sell17132.001.64420.00001.6422
34242007.05.16 17:59t/p17132.001.64220.00001.6422338.16108988.52
34252007.05.16 17:59close17121.001.63960.00001.6388101.45109089.97
34262007.05.16 17:59close17111.001.63960.00001.6367-76.08109013.89
34272007.05.16 17:59sell17141.001.63900.00001.6370
34282007.05.16 20:20sell17151.001.64130.00001.6393
34292007.05.16 20:30close17151.001.63950.00001.6393152.17109166.06
34302007.05.16 20:30close17141.001.63950.00001.6370-42.27109123.79
34312007.05.16 20:30sell17161.001.63890.00001.6369
34322007.05.16 20:59sell17171.001.64110.00001.6391
34332007.05.16 22:10close17171.001.63930.00001.6391152.17109275.96
34342007.05.16 22:10close17161.001.63930.00001.6369-33.81109242.15
34352007.05.16 22:10sell17181.001.63870.00001.6367
34362007.05.16 23:30sell17191.001.64140.00001.6394
34372007.05.17 00:10t/p17191.001.63940.00001.6394179.98109422.13
34382007.05.17 00:10close17181.001.63900.00001.6367-14.46109407.67
34392007.05.17 00:10sell17201.001.63840.00001.6364
34402007.05.17 00:20sell17211.001.64070.00001.6387
34412007.05.17 00:40close17211.001.63890.00001.6387152.17109559.84
34422007.05.17 00:40close17201.001.63890.00001.6364-42.27109517.57
34432007.05.17 00:40sell17221.001.63830.00001.6363
34442007.05.17 03:40t/p17221.001.63630.00001.6363169.08109686.65
34452007.05.17 03:40sell17231.001.63570.00001.6337
34462007.05.17 05:10sell17241.001.63780.00001.6358
34472007.05.17 07:40t/p17241.001.63580.00001.6358169.08109855.73
34482007.05.17 07:40close17231.001.63580.00001.6337-8.45109847.28
34492007.05.17 07:40sell17251.001.63520.00001.6332
34502007.05.17 07:59sell17261.001.63760.00001.6356
34512007.05.17 08:10sell17272.001.63980.00001.6378
34522007.05.17 08:40close17272.001.63800.00001.6378304.34110151.62
34532007.05.17 08:40close17261.001.63800.00001.6356-33.82110117.80
34542007.05.17 08:40close17251.001.63800.00001.6332-236.71109881.09
34552007.05.17 08:40sell17281.001.63740.00001.6354
34562007.05.17 09:10sell17291.001.64020.00001.6382
34572007.05.17 10:10close17291.001.63830.00001.6382160.63110041.72
34582007.05.17 10:10close17281.001.63830.00001.6354-76.08109965.64
34592007.05.17 10:10sell17301.001.63770.00001.6357
34602007.05.17 13:10sell17311.001.64280.00001.6408
34612007.05.17 13:40t/p17311.001.64080.00001.6408169.08110134.72
34622007.05.17 13:40close17301.001.63840.00001.6357-59.18110075.54
34632007.05.17 13:40sell17321.001.63780.00001.6358
34642007.05.17 13:59sell17331.001.64070.00001.6387
34652007.05.17 15:40sell17342.001.64290.00001.6409
34662007.05.17 17:10close17342.001.64120.00001.6409287.43110362.97
34672007.05.17 17:10close17331.001.64120.00001.6387-42.27110320.70
34682007.05.17 17:10close17321.001.64120.00001.6358-287.44110033.26
34692007.05.17 17:10sell17351.001.64060.00001.6386
34702007.05.17 20:40close17351.001.63870.00001.6386160.62110193.88
34712007.05.17 20:40sell17361.001.63810.00001.6361
34722007.05.18 01:40sell17371.001.64010.00001.6381
34732007.05.18 07:30sell17382.001.64230.00001.6403
34742007.05.18 09:20t/p17382.001.64030.00001.6403338.16110532.04
34752007.05.18 09:20close17371.001.64030.00001.6381-16.91110515.13
34762007.05.18 09:20close17361.001.64030.00001.6361-182.36110332.78
34772007.05.18 09:20sell17391.001.63970.00001.6377
34782007.05.18 09:40sell17401.001.64230.00001.6403
34792007.05.18 10:10t/p17401.001.64030.00001.6403169.08110501.86
34802007.05.18 10:10close17391.001.63900.00001.637759.18110561.04
34812007.05.18 10:10sell17411.001.63840.00001.6364
34822007.05.18 10:30sell17421.001.64090.00001.6389
34832007.05.18 11:10close17421.001.63900.00001.6389160.63110721.67
34842007.05.18 11:10close17411.001.63900.00001.6364-50.72110670.95
34852007.05.18 11:10sell17431.001.63840.00001.6364
34862007.05.18 11:20sell17441.001.64100.00001.6390
34872007.05.18 11:40t/p17441.001.63900.00001.6390169.08110840.03
34882007.05.18 11:40close17431.001.63830.00001.63648.46110848.49
34892007.05.18 11:40sell17451.001.63770.00001.6357
34902007.05.18 12:10sell17461.001.63970.00001.6377
34912007.05.18 12:30t/p17461.001.63770.00001.6377169.08111017.57
34922007.05.18 12:30close17451.001.63740.00001.635725.36111042.93
34932007.05.18 12:30sell17471.001.63680.00001.6348
34942007.05.18 13:00sell17481.001.63890.00001.6369
34952007.05.18 14:10sell17492.001.64180.00001.6398
34962007.05.18 14:30t/p17492.001.63980.00001.6398338.16111381.09
34972007.05.18 14:30close17481.001.63980.00001.6369-76.08111305.01
34982007.05.18 14:30close17471.001.63980.00001.6348-253.62111051.39
34992007.05.18 14:30sell17501.001.63920.00001.6372
35002007.05.18 17:10close17501.001.63740.00001.6372152.17111203.56
35012007.05.18 17:10sell17511.001.63680.00001.6348
35022007.05.18 17:40sell17521.001.64030.00001.6383
35032007.05.18 17:59t/p17521.001.63830.00001.6383169.08111372.64
35042007.05.18 17:59close17511.001.63810.00001.6348-109.90111262.74
35052007.05.18 17:59sell17531.001.63750.00001.6355
35062007.05.18 20:10sell17541.001.64010.00001.6381
35072007.05.18 20:30t/p17541.001.63810.00001.6381169.08111431.82
35082007.05.18 20:30close17531.001.63790.00001.6355-33.82111398.00
35092007.05.18 20:30sell17551.001.63730.00001.6353
35102007.05.18 20:59sell17561.001.63930.00001.6373
35112007.05.20 23:40sell17572.001.64170.00001.6397
35122007.05.21 00:10t/p17572.001.63970.00001.6397345.43111743.42
35132007.05.21 00:10close17561.001.63950.00001.6373-13.28111730.15
35142007.05.21 00:10close17551.001.63950.00001.6353-182.36111547.79
35152007.05.21 00:10sell17581.001.63890.00001.6369
35162007.05.21 00:40sell17591.001.64110.00001.6391
35172007.05.21 11:40sell17602.001.64340.00001.6414
35182007.05.21 12:10t/p17602.001.64140.00001.6414338.16111885.95
35192007.05.21 12:10close17591.001.63950.00001.6391135.26112021.21
35202007.05.21 12:10close17581.001.63950.00001.6369-50.72111970.49
35212007.05.21 12:10sell17611.001.63890.00001.6369
35222007.05.21 12:30sell17621.001.64220.00001.6402
35232007.05.21 13:10close17621.001.64030.00001.6402160.63112131.12
35242007.05.21 13:10close17611.001.64030.00001.6369-118.35112012.77
35252007.05.21 13:10sell17631.001.63970.00001.6377
35262007.05.21 14:10sell17641.001.64180.00001.6398
35272007.05.21 19:30t/p17641.001.63980.00001.6398169.08112181.85
35282007.05.21 19:30close17631.001.63910.00001.637750.73112232.58
35292007.05.21 19:30sell17651.001.63850.00001.6365
35302007.05.22 09:40t/p17651.001.63650.00001.6365172.71112405.29
35312007.05.22 09:40sell17661.001.63500.00001.6330
35322007.05.22 10:10sell17671.001.63770.00001.6357
35332007.05.22 12:30close17671.001.63590.00001.6357152.17112557.46
35342007.05.22 12:30close17661.001.63590.00001.6330-76.09112481.37
35352007.05.22 12:30sell17681.001.63530.00001.6333
35362007.05.22 15:10sell17691.001.63730.00001.6353
35372007.05.22 16:10sell17702.001.63930.00001.6373
35382007.05.22 16:20close17702.001.63760.00001.6373287.43112768.80
35392007.05.22 16:20close17691.001.63760.00001.6353-25.36112743.44
35402007.05.22 16:20close17681.001.63760.00001.6333-194.44112549.00
35412007.05.22 16:20sell17711.001.63700.00001.6350
35422007.05.22 16:59sell17721.001.63910.00001.6371
35432007.05.22 21:40sell17732.001.64150.00001.6395
35442007.05.23 02:40t/p17732.001.63950.00001.6395345.43112894.43
35452007.05.23 02:40close17721.001.63870.00001.637137.44112931.87
35462007.05.23 02:40close17711.001.63870.00001.6350-140.09112791.79
35472007.05.23 02:40sell17741.001.63810.00001.6361
35482007.05.23 04:10sell17751.001.64160.00001.6396
35492007.05.23 04:40t/p17751.001.63960.00001.6396169.08112960.87
35502007.05.23 04:40close17741.001.63900.00001.6361-76.09112884.78
35512007.05.23 04:40sell17761.001.63840.00001.6364
35522007.05.23 04:59sell17771.001.64120.00001.6392
35532007.05.23 05:30t/p17771.001.63920.00001.6392169.08113053.86
35542007.05.23 05:30close17761.001.63900.00001.6364-50.72113003.14
35552007.05.23 05:30sell17781.001.63840.00001.6364
35562007.05.23 09:20t/p17781.001.63640.00001.6364169.08113172.22
35572007.05.23 09:20sell17791.001.63420.00001.6322
35582007.05.23 10:40t/p17791.001.63220.00001.6322169.08113341.30
35592007.05.23 10:40sell17801.001.63160.00001.6296
35602007.05.23 13:10sell17811.001.63550.00001.6335
35612007.05.23 13:20close17811.001.63380.00001.6335143.72113485.02
35622007.05.23 13:20close17801.001.63380.00001.6296-185.99113299.03
35632007.05.23 13:20sell17821.001.63320.00001.6312
35642007.05.23 23:10sell17831.001.63540.00001.6334
35652007.05.23 23:20close17831.001.63360.00001.6334152.18113451.21
35662007.05.23 23:20close17821.001.63360.00001.6312-33.81113417.40
35672007.05.23 23:20sell17841.001.63300.00001.6310
35682007.05.23 23:40sell17851.001.63540.00001.6334
35692007.05.24 08:30close17851.001.63370.00001.6334154.62113572.02
35702007.05.24 08:30close17841.001.63370.00001.6310-48.28113523.74
35712007.05.24 08:30sell17861.001.63310.00001.6311
35722007.05.24 12:10sell17871.001.63510.00001.6331
35732007.05.24 16:40sell17882.001.63710.00001.6351
35742007.05.24 17:10t/p17882.001.63510.00001.6351338.16113861.90
35752007.05.24 17:10close17871.001.63510.00001.63310.00113861.90
35762007.05.24 17:10close17861.001.63510.00001.6311-169.08113692.82
35772007.05.24 17:10sell17891.001.63450.00001.6325
35782007.05.24 18:30sell17901.001.63730.00001.6353
35792007.05.24 20:40sell17912.001.63970.00001.6377
35802007.05.25 00:30sell17924.001.64170.00001.6397
35812007.05.25 01:10t/p17924.001.63970.00001.6397676.32114369.14
35822007.05.25 01:10close17912.001.63950.00001.637741.09114410.23
35832007.05.25 01:10close17901.001.63950.00001.6353-182.36114227.87
35842007.05.25 01:10close17891.001.63950.00001.6325-419.07113808.80
35852007.05.25 01:10sell17931.001.63890.00001.6369
35862007.05.25 01:20sell17941.001.64190.00001.6399
35872007.05.25 01:59t/p17941.001.63990.00001.6399169.08113977.88
35882007.05.25 01:59close17931.001.63950.00001.6369-50.72113927.16
35892007.05.25 01:59sell17951.001.63890.00001.6369
35902007.05.25 04:40close17951.001.63720.00001.6369143.72114070.88
35912007.05.25 04:40sell17961.001.63660.00001.6346
35922007.05.25 08:30sell17971.001.63910.00001.6371
35932007.05.25 09:20sell17982.001.64160.00001.6396
35942007.05.25 09:40t/p17982.001.63960.00001.6396338.16114409.04
35952007.05.25 09:40close17971.001.63840.00001.637159.17114468.21
35962007.05.25 09:40close17961.001.63840.00001.6346-152.18114316.03
35972007.05.25 09:40sell17991.001.63780.00001.6358
35982007.05.25 09:59sell18001.001.64140.00001.6394
35992007.05.25 14:30t/p18001.001.63940.00001.6394169.08114485.11
36002007.05.25 14:30close17991.001.63850.00001.6358-59.18114425.93
36012007.05.25 14:30sell18011.001.63790.00001.6359
36022007.05.25 15:10sell18021.001.63990.00001.6379
36032007.05.25 17:10sell18032.001.64230.00001.6403
36042007.05.25 17:30t/p18032.001.64030.00001.6403338.16114764.09
36052007.05.25 17:30close18021.001.63950.00001.637933.82114797.91
36062007.05.25 17:30close18011.001.63950.00001.6359-135.26114662.65
36072007.05.25 17:30sell18041.001.63890.00001.6369
36082007.05.25 17:59sell18051.001.64220.00001.6402
36092007.05.29 08:00sell18062.001.64420.00001.6422
36102007.05.29 09:10t/p18062.001.64220.00001.6422338.16115000.81
36112007.05.29 09:10close18051.001.64150.00001.640266.45115067.26
36122007.05.29 09:10close18041.001.64150.00001.6369-212.53114854.73
36132007.05.29 09:10sell18071.001.64090.00001.6389
36142007.05.29 09:40sell18081.001.64340.00001.6414
36152007.05.29 10:20t/p18081.001.64140.00001.6414169.08115023.81
36162007.05.29 10:20close18071.001.64130.00001.6389-33.81114990.00
36172007.05.29 10:20sell18091.001.64070.00001.6387
36182007.05.29 10:30sell18101.001.64380.00001.6418
36192007.05.29 13:10sell18112.001.64590.00001.6439
36202007.05.29 13:20close18112.001.64410.00001.6439304.34115294.34
36212007.05.29 13:20close18101.001.64410.00001.6418-25.36115268.98
36222007.05.29 13:20close18091.001.64410.00001.6387-287.43114981.55
36232007.05.29 13:20sell18121.001.64350.00001.6415
36242007.05.29 13:30sell18131.001.64570.00001.6437
36252007.05.29 14:40sell18142.001.64770.00001.6457
36262007.05.29 15:10close18142.001.64600.00001.6457287.44115268.99
36272007.05.29 15:10close18131.001.64600.00001.6437-25.36115243.63
36282007.05.29 15:10close18121.001.64600.00001.6415-211.35115032.28
36292007.05.29 15:10sell18151.001.64540.00001.6434
36302007.05.29 15:59sell18161.001.64750.00001.6455
36312007.05.29 16:10t/p18161.001.64550.00001.6455169.08115201.36
36322007.05.29 16:10close18151.001.64470.00001.643459.18115260.54
36332007.05.29 16:10sell18171.001.64410.00001.6421
36342007.05.29 16:30sell18181.001.64640.00001.6444
36352007.05.29 16:59close18181.001.64470.00001.6444143.72115404.26
36362007.05.29 16:59close18171.001.64470.00001.6421-50.73115353.53
36372007.05.29 16:59sell18191.001.64410.00001.6421
36382007.05.30 08:00close18191.001.64240.00001.6421147.34115500.87
36392007.05.30 08:00sell18201.001.64180.00001.6398
36402007.05.30 14:30t/p18201.001.63980.00001.6398169.08115669.95
36412007.05.30 14:30sell18211.001.63600.00001.6340
36422007.05.30 14:40sell18221.001.63990.00001.6379
36432007.05.30 14:59t/p18221.001.63790.00001.6379169.08115839.03
36442007.05.30 14:59close18211.001.63780.00001.6340-152.17115686.86
36452007.05.30 14:59sell18231.001.63720.00001.6352
36462007.05.30 15:20t/p18231.001.63520.00001.6352169.08115855.94
36472007.05.30 15:20sell18241.001.63360.00001.6316
36482007.05.30 15:30sell18251.001.63740.00001.6354
36492007.05.30 15:59t/p18251.001.63540.00001.6354169.08116025.02
36502007.05.30 15:59close18241.001.63460.00001.6316-84.54115940.48
36512007.05.30 15:59sell18261.001.63400.00001.6320
36522007.05.30 20:30close18261.001.63220.00001.6320152.17116092.65
36532007.05.30 20:30sell18271.001.63160.00001.6296
36542007.05.30 21:10sell18281.001.63370.00001.6317
36552007.05.30 22:10t/p18281.001.63170.00001.6317169.08116261.73
36562007.05.30 22:10close18271.001.63080.00001.629667.63116329.36
36572007.05.30 22:10sell18291.001.63020.00001.6282
36582007.05.30 22:20sell18301.001.63270.00001.6307
36592007.05.30 22:59close18301.001.63080.00001.6307160.63116489.99
36602007.05.30 22:59close18291.001.63080.00001.6282-50.72116439.27
36612007.05.30 22:59sell18311.001.63020.00001.6282
36622007.05.31 00:10sell18321.001.63280.00001.6308
36632007.05.31 03:10t/p18321.001.63080.00001.6308169.08116608.35
36642007.05.31 03:10close18311.001.62930.00001.628286.99116695.34
36652007.05.31 03:10sell18331.001.62870.00001.6267
36662007.05.31 03:30sell18341.001.63270.00001.6307
36672007.05.31 05:10t/p18341.001.63070.00001.6307169.08116864.42
36682007.05.31 05:10close18331.001.63070.00001.6267-169.08116695.34
36692007.05.31 05:10sell18351.001.63010.00001.6281
36702007.05.31 05:40sell18361.001.63210.00001.6301
36712007.05.31 06:40t/p18361.001.63010.00001.6301169.08116864.42
36722007.05.31 06:40close18351.001.62990.00001.628116.90116881.32
36732007.05.31 06:40sell18371.001.62930.00001.6273
36742007.05.31 09:30close18371.001.62740.00001.6273160.62117041.94
36752007.05.31 09:30sell18381.001.62680.00001.6248
36762007.05.31 10:10sell18391.001.62920.00001.6272
36772007.05.31 10:20close18391.001.62730.00001.6272160.63117202.57
36782007.05.31 10:20close18381.001.62730.00001.6248-42.27117160.30
36792007.05.31 10:20sell18401.001.62670.00001.6247
36802007.05.31 10:59sell18411.001.62870.00001.6267
36812007.05.31 11:10sell18422.001.63110.00001.6291
36822007.05.31 11:40t/p18422.001.62910.00001.6291338.16117498.46
36832007.05.31 11:40close18411.001.62890.00001.6267-16.91117481.55
36842007.05.31 11:40close18401.001.62890.00001.6247-185.99117295.56
36852007.05.31 11:40sell18431.001.62830.00001.6263
36862007.05.31 12:20sell18441.001.63040.00001.6284
36872007.05.31 12:30close18441.001.62870.00001.6284143.72117439.28
36882007.05.31 12:30close18431.001.62870.00001.6263-33.82117405.46
36892007.05.31 12:30sell18451.001.62810.00001.6261
36902007.05.31 13:20close18451.001.62640.00001.6261143.71117549.17
36912007.05.31 13:20sell18461.001.62580.00001.6238
36922007.05.31 13:30sell18471.001.62840.00001.6264
36932007.05.31 14:10t/p18471.001.62640.00001.6264169.08117718.25
36942007.05.31 14:10close18461.001.62500.00001.623867.63117785.88
36952007.05.31 14:10sell18481.001.62440.00001.6224
36962007.05.31 14:20sell18491.001.62660.00001.6246
36972007.05.31 15:00close18491.001.62490.00001.6246143.71117929.59
36982007.05.31 15:00close18481.001.62490.00001.6224-42.27117887.32
36992007.05.31 15:00sell18501.001.62430.00001.6223
37002007.05.31 17:10sell18511.001.62740.00001.6254
37012007.05.31 17:30t/p18511.001.62540.00001.6254169.08118056.40
37022007.05.31 17:30close18501.001.62490.00001.6223-50.73118005.67
37032007.05.31 17:30sell18521.001.62430.00001.6223
37042007.05.31 18:10sell18531.001.62700.00001.6250
37052007.05.31 20:10t/p18531.001.62500.00001.6250169.08118174.75
37062007.05.31 20:10close18521.001.62460.00001.6223-25.36118149.39
37072007.05.31 20:10sell18541.001.62400.00001.6220
37082007.05.31 20:40sell18551.001.62630.00001.6243
37092007.05.31 21:10close18551.001.62460.00001.6243143.72118293.11
37102007.05.31 21:10close18541.001.62460.00001.6220-50.72118242.39
37112007.05.31 21:10sell18561.001.62400.00001.6220
37122007.05.31 23:10sell18571.001.62640.00001.6244
37132007.05.31 23:30t/p18571.001.62440.00001.6244169.08118411.47
37142007.05.31 23:30close18561.001.62410.00001.6220-8.45118403.02
37152007.05.31 23:30sell18581.001.62350.00001.6215
37162007.05.31 23:59sell18591.001.62620.00001.6242
37172007.06.01 01:00close18591.001.62450.00001.6242147.35118550.37
37182007.06.01 01:00close18581.001.62450.00001.6215-80.91118469.47
37192007.06.01 01:00sell18601.001.62390.00001.6219
37202007.06.01 06:20t/p18601.001.62190.00001.6219169.08118638.55
37212007.06.01 06:20sell18611.001.62130.00001.6193
37222007.06.01 14:30t/p18611.001.61930.00001.6193169.08118807.63
37232007.06.01 14:30sell18621.001.61700.00001.6150
37242007.06.01 14:40sell18631.001.62080.00001.6188
37252007.06.01 14:59t/p18631.001.61880.00001.6188169.08118976.71
37262007.06.01 14:59close18621.001.61780.00001.6150-67.63118909.08
37272007.06.01 14:59sell18641.001.61720.00001.6152
37282007.06.01 16:40t/p18641.001.61520.00001.6152169.08119078.16
37292007.06.01 16:40sell18651.001.61370.00001.6117
37302007.06.01 17:10sell18661.001.61700.00001.6150
37312007.06.01 17:30t/p18661.001.61500.00001.6150169.08119247.24
37322007.06.01 17:30close18651.001.61410.00001.6117-33.81119213.43
37332007.06.01 17:30sell18671.001.61350.00001.6115
37342007.06.01 17:59sell18681.001.61630.00001.6143
37352007.06.01 20:20t/p18681.001.61430.00001.6143169.08119382.51
37362007.06.01 20:20close18671.001.61410.00001.6115-50.72119331.79
37372007.06.01 20:20sell18691.001.61350.00001.6115
37382007.06.04 00:10sell18701.001.61570.00001.6137
37392007.06.04 03:40sell18712.001.61810.00001.6161
37402007.06.04 05:10t/p18712.001.61610.00001.6161338.16119669.95
37412007.06.04 05:10close18701.001.61560.00001.61378.46119678.41
37422007.06.04 05:10close18691.001.61560.00001.6115-173.90119504.51
37432007.06.04 05:10sell18721.001.61500.00001.6130
37442007.06.04 08:30close18721.001.61320.00001.6130152.17119656.68
37452007.06.04 08:30sell18731.001.61260.00001.6106
37462007.06.04 09:10sell18741.001.61510.00001.6131
37472007.06.04 13:30sell18752.001.61710.00001.6151
37482007.06.04 14:30sell18764.001.61920.00001.6172
37492007.06.04 17:10t/p18764.001.61720.00001.6172676.32120333.00
37502007.06.04 17:10close18752.001.61690.00001.615133.82120366.82
37512007.06.04 17:10close18741.001.61690.00001.6131-152.18120214.64
37522007.06.04 17:10close18731.001.61690.00001.6106-363.53119851.11
37532007.06.04 17:10sell18771.001.61630.00001.6143
37542007.06.04 17:30sell18781.001.61880.00001.6168
37552007.06.04 18:10t/p18781.001.61680.00001.6168169.08120020.19
37562007.06.04 18:10close18771.001.61570.00001.614350.72120070.91
37572007.06.04 18:10sell18791.001.61510.00001.6131
37582007.06.04 20:10sell18801.001.61720.00001.6152
37592007.06.05 03:20t/p18801.001.61520.00001.6152172.71120243.63
37602007.06.05 03:20close18791.001.61500.00001.613112.08120255.71
37612007.06.05 03:20sell18811.001.61440.00001.6124
37622007.06.05 03:40sell18821.001.61770.00001.6157
37632007.06.05 04:10close18821.001.61600.00001.6157143.72120399.43
37642007.06.05 04:10close18811.001.61600.00001.6124-135.26120264.17
37652007.06.05 04:10sell18831.001.61540.00001.6134
37662007.06.05 09:40t/p18831.001.61340.00001.6134169.08120433.25
37672007.06.05 09:40sell18841.001.61270.00001.6107
37682007.06.05 13:40close18841.001.61100.00001.6107143.72120576.97
37692007.06.05 13:40sell18851.001.61040.00001.6084
37702007.06.05 14:10sell18861.001.61670.00001.6147
37712007.06.05 14:30t/p18861.001.61470.00001.6147169.08120746.05
37722007.06.05 14:30close18851.001.61140.00001.6084-84.54120661.51
37732007.06.05 14:30sell18871.001.61080.00001.6088
37742007.06.05 14:59sell18881.001.61660.00001.6146
37752007.06.05 16:10t/p18881.001.61460.00001.6146169.08120830.59
37762007.06.05 16:10close18871.001.61440.00001.6088-304.35120526.24
37772007.06.05 16:10sell18891.001.61380.00001.6118
37782007.06.05 16:40sell18901.001.61610.00001.6141
37792007.06.05 18:20sell18912.001.61900.00001.6170
37802007.06.05 19:30t/p18912.001.61700.00001.6170338.16120864.40
37812007.06.05 19:30close18901.001.61670.00001.6141-50.73120813.67
37822007.06.05 19:30close18891.001.61670.00001.6118-245.17120568.50
37832007.06.05 19:30sell18921.001.61610.00001.6141
37842007.06.05 21:10close18921.001.61430.00001.6141152.17120720.67
37852007.06.05 21:10sell18931.001.61370.00001.6117
37862007.06.06 03:20t/p18931.001.61170.00001.6117172.71120893.38
37872007.06.06 03:20sell18941.001.60950.00001.6075
37882007.06.06 03:30sell18951.001.61150.00001.6095
37892007.06.06 03:40t/p18941.001.60750.00001.6075169.08121062.46
37902007.06.06 03:40t/p18951.001.60950.00001.6095169.08121231.54
37912007.06.06 03:40sell18961.001.60570.00001.6037
37922007.06.06 06:30t/p18961.001.60370.00001.6037169.08121400.62
37932007.06.06 06:30sell18971.001.60310.00001.6011
37942007.06.06 08:10sell18981.001.60530.00001.6033
37952007.06.06 08:40close18981.001.60340.00001.6033160.62121561.24
37962007.06.06 08:40close18971.001.60340.00001.6011-25.37121535.87
37972007.06.06 08:40sell18991.001.60280.00001.6008
37982007.06.06 08:59sell19001.001.60490.00001.6029
37992007.06.06 09:30t/p19001.001.60290.00001.6029169.08121704.95
38002007.06.06 09:30close18991.001.60280.00001.60080.00121704.95
38012007.06.06 09:30sell19011.001.60220.00001.6002
38022007.06.06 10:10sell19021.001.60480.00001.6028
38032007.06.06 10:20close19021.001.60290.00001.6028160.62121865.57
38042007.06.06 10:20close19011.001.60290.00001.6002-59.18121806.39
38052007.06.06 10:20sell19031.001.60230.00001.6003
38062007.06.06 10:40sell19041.001.60550.00001.6035
38072007.06.06 12:20sell19052.001.60790.00001.6059
38082007.06.06 12:30t/p19052.001.60590.00001.6059338.16122144.55
38092007.06.06 12:30close19041.001.60580.00001.6035-25.36122119.19
38102007.06.06 12:30close19031.001.60580.00001.6003-295.89121823.30
38112007.06.06 12:30sell19061.001.60520.00001.6032
38122007.06.06 12:40sell19071.001.60800.00001.6060
38132007.06.06 13:20t/p19071.001.60600.00001.6060169.08121992.38
38142007.06.06 13:20close19061.001.60580.00001.6032-50.72121941.66
38152007.06.06 13:20sell19081.001.60520.00001.6032
38162007.06.06 13:40sell19091.001.60760.00001.6056
38172007.06.06 14:10t/p19091.001.60560.00001.6056169.08122110.74
38182007.06.06 14:10close19081.001.60400.00001.6032101.45122212.19
38192007.06.06 14:10sell19101.001.60340.00001.6014
38202007.06.06 14:20sell19111.001.60550.00001.6035
38212007.06.06 15:10t/p19111.001.60350.00001.6035169.08122381.27
38222007.06.06 15:10close19101.001.60170.00001.6014143.72122524.99
38232007.06.06 15:10sell19121.001.60110.00001.5991
38242007.06.06 15:30sell19131.001.60450.00001.6025
38252007.06.06 15:59t/p19131.001.60250.00001.6025169.08122694.07
38262007.06.06 15:59close19121.001.60210.00001.5991-84.54122609.53
38272007.06.06 15:59sell19141.001.60150.00001.5995
38282007.06.06 16:20sell19151.001.60350.00001.6015
38292007.06.06 16:40t/p19151.001.60150.00001.6015169.08122778.61
38302007.06.06 16:40close19141.001.60090.00001.599550.72122829.33
38312007.06.06 16:40sell19161.001.60030.00001.5983
38322007.06.06 16:59sell19171.001.60280.00001.6008
38332007.06.06 17:10sell19182.001.60490.00001.6029
38342007.06.06 17:40close19182.001.60310.00001.6029304.34123133.67
38352007.06.06 17:40close19171.001.60310.00001.6008-25.36123108.31
38362007.06.06 17:40close19161.001.60310.00001.5983-236.71122871.60
38372007.06.06 17:40sell19191.001.60250.00001.6005
38382007.06.06 18:10sell19201.001.60500.00001.6030
38392007.06.06 20:30sell19212.001.60740.00001.6054
38402007.06.06 23:10t/p19212.001.60540.00001.6054338.16123209.76
38412007.06.06 23:10close19201.001.60410.00001.603076.09123285.85
38422007.06.06 23:10close19191.001.60410.00001.6005-135.26123150.59
38432007.06.06 23:10sell19221.001.60350.00001.6015
38442007.06.06 23:30sell19231.001.60680.00001.6048
38452007.06.06 23:59close19231.001.60500.00001.6048152.17123302.76
38462007.06.06 23:59close19221.001.60500.00001.6015-126.81123175.95
38472007.06.06 23:59sell19241.001.60440.00001.6024
38482007.06.07 02:40close19241.001.60260.00001.6024163.08123339.03
38492007.06.07 02:40sell19251.001.60200.00001.6000
38502007.06.07 03:30t/p19251.001.60000.00001.6000169.08123508.11
38512007.06.07 03:30sell19261.001.59790.00001.5959
38522007.06.07 03:40t/p19261.001.59590.00001.5959169.08123677.19
38532007.06.07 03:40sell19271.001.59310.00001.5911
38542007.06.07 04:20sell19281.001.59530.00001.5933
38552007.06.07 10:20t/p19281.001.59330.00001.5933169.08123846.27
38562007.06.07 10:20close19271.001.59270.00001.591133.81123880.08
38572007.06.07 10:20sell19291.001.59210.00001.5901
38582007.06.07 10:30sell19301.001.59490.00001.5929
38592007.06.07 11:10t/p19301.001.59290.00001.5929169.08124049.16
38602007.06.07 11:10close19291.001.59250.00001.5901-33.82124015.34
38612007.06.07 11:10sell19311.001.59190.00001.5899
38622007.06.07 11:30sell19321.001.59470.00001.5927
38632007.06.07 12:10t/p19321.001.59270.00001.5927169.08124184.42
38642007.06.07 12:10close19311.001.59270.00001.5899-67.63124116.79
38652007.06.07 12:10sell19331.001.59210.00001.5901
38662007.06.07 12:40t/p19331.001.59010.00001.5901169.08124285.87
38672007.06.07 12:40sell19341.001.58940.00001.5874
38682007.06.07 13:10sell19351.001.59360.00001.5916
38692007.06.07 13:30close19351.001.59170.00001.5916160.62124446.49
38702007.06.07 13:30close19341.001.59170.00001.5874-194.44124252.05
38712007.06.07 13:30sell19361.001.59110.00001.5891
38722007.06.07 14:10sell19371.001.59580.00001.5938
38732007.06.07 14:20close19371.001.59400.00001.5938152.17124404.22
38742007.06.07 14:20close19361.001.59400.00001.5891-245.17124159.05
38752007.06.07 14:20sell19381.001.59340.00001.5914
38762007.06.07 14:40close19381.001.59150.00001.5914160.63124319.68
38772007.06.07 14:40sell19391.001.59090.00001.5889
38782007.06.07 14:59sell19401.001.59460.00001.5926
38792007.06.07 15:30t/p19401.001.59260.00001.5926169.08124488.76
38802007.06.07 15:30close19391.001.59220.00001.5889-109.90124378.86
38812007.06.07 15:30sell19411.001.59160.00001.5896
38822007.06.07 17:30sell19421.001.59360.00001.5916
38832007.06.07 17:40close19421.001.59180.00001.5916152.17124531.03
38842007.06.07 17:40close19411.001.59180.00001.5896-16.91124514.12
38852007.06.07 17:40sell19431.001.59120.00001.5892
38862007.06.07 18:20sell19441.001.59560.00001.5936
38872007.06.07 18:30t/p19441.001.59360.00001.5936169.08124683.20
38882007.06.07 18:30close19431.001.59310.00001.5892-160.62124522.58
38892007.06.07 18:30sell19451.001.59250.00001.5905
38902007.06.07 18:59sell19461.001.59470.00001.5927
38912007.06.07 22:20sell19472.001.59770.00001.5957
38922007.06.07 23:20sell19484.001.60130.00001.5993
38932007.06.07 23:30t/p19484.001.59930.00001.5993676.32125198.90
38942007.06.07 23:30close19472.001.59600.00001.5957287.44125486.34
38952007.06.07 23:30close19461.001.59600.00001.5927-109.90125376.44
38962007.06.07 23:30close19451.001.59600.00001.5905-295.89125080.55
38972007.06.07 23:30sell19491.001.59540.00001.5934
38982007.06.07 23:40sell19501.001.59920.00001.5972
38992007.06.07 23:59t/p19501.001.59720.00001.5972169.08125249.63
39002007.06.07 23:59close19491.001.59650.00001.5934-92.99125156.64
39012007.06.07 23:59sell19511.001.59590.00001.5939
39022007.06.08 01:10t/p19511.001.59390.00001.5939172.71125329.36
39032007.06.08 01:10buy19521.001.59310.00001.5951
39042007.06.08 01:30t/p19521.001.59510.00001.5951169.04125498.40
39052007.06.08 01:30buy19531.001.59670.00001.5987
39062007.06.08 01:40buy19541.001.59450.00001.5965
39072007.06.08 02:10buy19552.001.59180.00001.5938
39082007.06.08 02:20t/p19552.001.59380.00001.5938338.08125836.48
39092007.06.08 02:20close19541.001.59410.00001.5965-33.81125802.67
39102007.06.08 02:20close19531.001.59410.00001.5987-219.75125582.92
39112007.06.08 02:30buy19561.001.59270.00001.5947
39122007.06.08 04:30buy19571.001.59010.00001.5921
39132007.06.08 05:10t/p19571.001.59210.00001.5921169.04125751.96
39142007.06.08 05:10close19561.001.59250.00001.5947-16.90125735.06
39152007.06.08 05:20buy19581.001.59140.00001.5934
39162007.06.08 07:10t/p19581.001.59340.00001.5934169.04125904.10
39172007.06.08 07:10buy19591.001.59470.00001.5967
39182007.06.08 07:20buy19601.001.59300.00001.5950
39192007.06.08 08:20buy19612.001.59120.00001.5932
39202007.06.08 08:40t/p19612.001.59320.00001.5932338.08126242.18
39212007.06.08 08:40close19601.001.59380.00001.595067.62126309.80
39222007.06.08 08:40close19591.001.59380.00001.5967-76.06126233.74
39232007.06.08 08:59buy19621.001.59170.00001.5937
39242007.06.08 09:10buy19631.001.59020.00001.5922
39252007.06.08 09:40t/p19621.001.59370.00001.5937169.04126402.78
39262007.06.08 09:40t/p19631.001.59220.00001.5922169.04126571.82
39272007.06.08 09:40buy19641.001.59460.00001.5966
39282007.06.08 10:20buy19651.001.59230.00001.5943
39292007.06.08 10:30t/p19651.001.59430.00001.5943169.04126740.86
39302007.06.08 10:30close19641.001.59630.00001.5966143.69126884.55
39312007.06.08 10:40sell19661.001.59020.00001.5882
39322007.06.08 11:20sell19671.001.59320.00001.5912
39332007.06.08 11:30t/p19671.001.59120.00001.5912169.08127053.63
39342007.06.08 11:30close19661.001.59000.00001.588216.91127070.54
39352007.06.08 11:30sell19681.001.58940.00001.5874
39362007.06.08 11:40sell19691.001.59350.00001.5915
39372007.06.08 12:20t/p19691.001.59150.00001.5915169.08127239.62
39382007.06.08 12:20close19681.001.58950.00001.5874-8.45127231.17
39392007.06.08 12:20sell19701.001.58890.00001.5869
39402007.06.08 12:30sell19711.001.59380.00001.5918
39412007.06.08 12:40t/p19711.001.59180.00001.5918169.08127400.25
39422007.06.08 12:40close19701.001.58840.00001.586942.27127442.52
39432007.06.08 12:40sell19721.001.58780.00001.5858
39442007.06.08 13:20sell19731.001.59100.00001.5890
39452007.06.08 13:30t/p19731.001.58900.00001.5890169.08127611.60
39462007.06.08 13:30close19721.001.58710.00001.585859.18127670.78
39472007.06.08 13:30sell19741.001.58650.00001.5845
39482007.06.08 13:40sell19751.001.58970.00001.5877
39492007.06.08 13:59t/p19751.001.58770.00001.5877169.08127839.86
39502007.06.08 13:59close19741.001.58720.00001.5845-59.18127780.68
39512007.06.08 13:59sell19761.001.58660.00001.5846
39522007.06.08 14:59t/p19761.001.58460.00001.5846169.08127949.76
39532007.06.08 14:59sell19771.001.58250.00001.5805
39542007.06.08 15:10sell19781.001.58520.00001.5832
39552007.06.08 15:40t/p19781.001.58320.00001.5832169.08128118.84
39562007.06.08 15:40close19771.001.58270.00001.5805-16.91128101.93
39572007.06.08 15:40sell19791.001.58210.00001.5801
39582007.06.08 15:59sell19801.001.58410.00001.5821
39592007.06.08 17:10sell19812.001.58670.00001.5847
39602007.06.08 17:30t/p19812.001.58470.00001.5847338.16128440.09
39612007.06.08 17:30close19801.001.58360.00001.582142.27128482.36
39622007.06.08 17:30close19791.001.58360.00001.5801-126.81128355.55
39632007.06.08 17:30sell19821.001.58300.00001.5810
39642007.06.08 17:59sell19831.001.58510.00001.5831
39652007.06.08 20:20t/p19831.001.58310.00001.5831169.08128524.63
39662007.06.08 20:20close19821.001.58290.00001.58108.45128533.08
39672007.06.08 20:20sell19841.001.58230.00001.5803
39682007.06.08 20:30sell19851.001.58430.00001.5823
39692007.06.08 22:30close19851.001.58250.00001.5823152.17128685.25
39702007.06.08 22:30close19841.001.58250.00001.5803-16.91128668.34
39712007.06.08 22:30sell19861.001.58190.00001.5799
39722007.06.11 00:10sell19871.001.58390.00001.5819
39732007.06.11 02:20close19871.001.58200.00001.5819160.63128828.97
39742007.06.11 02:20close19861.001.58200.00001.5799-4.82128824.15
39752007.06.11 02:20sell19881.001.58140.00001.5794
39762007.06.11 02:40sell19891.001.58400.00001.5820
39772007.06.11 03:00close19891.001.58230.00001.5820143.72128967.87
39782007.06.11 03:00close19881.001.58230.00001.5794-76.08128891.79
39792007.06.11 03:00sell19901.001.58170.00001.5797
39802007.06.11 04:10sell19911.001.58460.00001.5826
39812007.06.11 04:20sell19922.001.58930.00001.5873
39822007.06.11 04:40t/p19922.001.58730.00001.5873338.16129229.95
39832007.06.11 04:40close19911.001.58300.00001.5826135.26129365.21
39842007.06.11 04:40close19901.001.58300.00001.5797-109.90129255.31
39852007.06.11 04:40sell19931.001.58240.00001.5804
39862007.06.11 04:59sell19941.001.58900.00001.5870
39872007.06.11 05:30t/p19941.001.58700.00001.5870169.08129424.39
39882007.06.11 05:30close19931.001.58660.00001.5804-355.06129069.33
39892007.06.11 05:30sell19951.001.58600.00001.5840
39902007.06.11 05:59sell19961.001.58880.00001.5868
39912007.06.11 06:20close19961.001.58690.00001.5868160.62129229.95
39922007.06.11 06:20close19951.001.58690.00001.5840-76.09129153.86
39932007.06.11 06:20sell19971.001.58630.00001.5843
39942007.06.11 06:40sell19981.001.58900.00001.5870
39952007.06.11 06:59close19981.001.58730.00001.5870143.72129297.58
39962007.06.11 06:59close19971.001.58730.00001.5843-84.54129213.04
39972007.06.11 06:59sell19991.001.58670.00001.5847
39982007.06.11 07:30sell20001.001.58880.00001.5868
39992007.06.11 08:10t/p19991.001.58470.00001.5847169.08129382.12
40002007.06.11 08:10t/p20001.001.58680.00001.5868169.08129551.20
40012007.06.11 08:10buy20011.001.58440.00001.5864
40022007.06.11 08:20t/p20011.001.58640.00001.5864169.04129720.24
40032007.06.11 08:20buy20021.001.58880.00001.5908
40042007.06.11 08:40buy20031.001.58710.00001.5891
40052007.06.11 08:59buy20042.001.58550.00001.5875
40062007.06.11 09:30buy20054.001.58220.00001.5842
40072007.06.11 14:10t/p20054.001.58420.00001.5842676.16130396.40
40082007.06.11 14:10close20042.001.58500.00001.5875-84.52130311.88
40092007.06.11 14:10close20031.001.58500.00001.5891-177.49130134.39
40102007.06.11 14:10close20021.001.58500.00001.5908-321.18129813.21
40112007.06.11 14:20buy20061.001.58440.00001.5864
40122007.06.11 16:40t/p20061.001.58640.00001.5864169.04129982.25
40132007.06.11 16:40buy20071.001.58720.00001.5892
40142007.06.11 17:10buy20081.001.58520.00001.5872
40152007.06.11 19:20buy20092.001.58370.00001.5857
40162007.06.12 02:10buy20104.001.58170.00001.5837
40172007.06.12 03:30t/p20104.001.58370.00001.5837676.16130658.41
40182007.06.12 03:30close20092.001.58400.00001.585729.92130688.33
40192007.06.12 03:30close20081.001.58400.00001.5872-111.81130576.52
40202007.06.12 03:30close20071.001.58400.00001.5892-280.85130295.67
40212007.06.12 03:40sell20111.001.58160.00001.5796
40222007.06.12 03:59sell20121.001.58360.00001.5816
40232007.06.12 09:30close20121.001.58190.00001.5816143.71130439.38
40242007.06.12 09:30close20111.001.58190.00001.5796-25.37130414.01
40252007.06.12 09:30sell20131.001.58130.00001.5793
40262007.06.12 09:40sell20141.001.58490.00001.5829
40272007.06.12 09:59t/p20141.001.58290.00001.5829169.08130583.09
40282007.06.12 09:59close20131.001.58250.00001.5793-101.45130481.64
40292007.06.12 09:59sell20151.001.58190.00001.5799
40302007.06.12 10:30sell20161.001.58490.00001.5829
40312007.06.12 12:30t/p20161.001.58290.00001.5829169.08130650.72
40322007.06.12 12:30close20151.001.58190.00001.57990.00130650.72
40332007.06.12 12:30sell20171.001.58130.00001.5793
40342007.06.12 12:40sell20181.001.58390.00001.5819
40352007.06.12 16:20t/p20181.001.58190.00001.5819169.08130819.80
40362007.06.12 16:20close20171.001.58090.00001.579333.81130853.61
40372007.06.12 16:20sell20191.001.58030.00001.5783
40382007.06.12 16:40sell20201.001.58280.00001.5808
40392007.06.12 17:10t/p20201.001.58080.00001.5808169.08131022.69
40402007.06.12 17:10close20191.001.57920.00001.578392.99131115.68
40412007.06.12 17:10sell20211.001.57860.00001.5766
40422007.06.12 17:30sell20221.001.58140.00001.5794
40432007.06.12 17:59t/p20221.001.57940.00001.5794169.08131284.76
40442007.06.12 17:59close20211.001.57910.00001.5766-42.27131242.49
40452007.06.12 17:59sell20231.001.57850.00001.5765
40462007.06.12 21:10sell20241.001.58180.00001.5798
40472007.06.12 21:20close20241.001.58010.00001.5798143.72131386.21
40482007.06.12 21:20close20231.001.58010.00001.5765-135.26131250.95
40492007.06.12 21:20sell20251.001.57950.00001.5775
40502007.06.12 22:00sell20261.001.58150.00001.5795
40512007.06.12 23:40sell20272.001.58430.00001.5823
40522007.06.13 01:10t/p20272.001.58230.00001.5823345.43131596.37
40532007.06.13 01:10close20261.001.58230.00001.5795-64.00131532.38
40542007.06.13 01:10close20251.001.58230.00001.5775-233.08131299.30
40552007.06.13 01:10sell20281.001.58170.00001.5797
40562007.06.13 01:40sell20291.001.58380.00001.5818
40572007.06.13 02:10t/p20291.001.58180.00001.5818169.08131468.38
40582007.06.13 02:10close20281.001.57990.00001.5797152.17131620.55
40592007.06.13 02:10sell20301.001.57930.00001.5773
40602007.06.13 02:30sell20311.001.58180.00001.5798
40612007.06.13 03:20t/p20311.001.57980.00001.5798169.08131789.63
40622007.06.13 03:20close20301.001.57840.00001.577376.08131865.71
40632007.06.13 03:20sell20321.001.57780.00001.5758
40642007.06.13 03:30sell20331.001.58040.00001.5784
40652007.06.13 03:40t/p20331.001.57840.00001.5784169.08132034.79
40662007.06.13 03:40close20321.001.57840.00001.5758-50.73131984.06
40672007.06.13 03:40sell20341.001.57780.00001.5758
40682007.06.13 04:10sell20351.001.57990.00001.5779
40692007.06.13 07:10sell20362.001.58270.00001.5807
40702007.06.13 08:10t/p20362.001.58070.00001.5807338.16132322.22
40712007.06.13 08:10close20351.001.58000.00001.5779-8.45132313.77
40722007.06.13 08:10close20341.001.58000.00001.5758-185.99132127.78
40732007.06.13 08:10sell20371.001.57940.00001.5774
40742007.06.13 08:40sell20381.001.58240.00001.5804
40752007.06.13 10:40sell20392.001.58460.00001.5826
40762007.06.13 11:40t/p20392.001.58260.00001.5826338.16132465.94
40772007.06.13 11:40close20381.001.58260.00001.5804-16.90132449.04
40782007.06.13 11:40close20371.001.58260.00001.5774-270.52132178.52
40792007.06.13 11:40sell20401.001.58200.00001.5800
40802007.06.13 11:59sell20411.001.58590.00001.5839
40812007.06.13 13:10close20411.001.58410.00001.5839152.18132330.70
40822007.06.13 13:10close20401.001.58410.00001.5800-177.53132153.17
40832007.06.13 13:10sell20421.001.58350.00001.5815
40842007.06.13 14:10t/p20421.001.58150.00001.5815169.08132322.25
40852007.06.13 14:10sell20431.001.58060.00001.5786
40862007.06.13 14:20sell20441.001.58360.00001.5816
40872007.06.13 15:40close20441.001.58180.00001.5816152.17132474.42
40882007.06.13 15:40close20431.001.58180.00001.5786-101.45132372.97
40892007.06.13 15:40sell20451.001.58120.00001.5792
40902007.06.13 16:10sell20461.001.58330.00001.5813
40912007.06.13 18:30t/p20461.001.58130.00001.5813169.08132542.05
40922007.06.13 18:30close20451.001.58090.00001.579225.36132567.41
40932007.06.13 18:30sell20471.001.58030.00001.5783
40942007.06.13 19:10sell20481.001.58230.00001.5803
40952007.06.13 20:20sell20492.001.58470.00001.5827
40962007.06.13 20:40t/p20492.001.58270.00001.5827338.16132905.57
40972007.06.13 20:40close20481.001.58180.00001.580342.27132947.84
40982007.06.13 20:40close20471.001.58180.00001.5783-126.81132821.03
40992007.06.13 20:40sell20501.001.58120.00001.5792
41002007.06.13 20:59sell20511.001.58420.00001.5822
41012007.06.14 04:10sell20522.001.58700.00001.5850
41022007.06.14 04:40t/p20522.001.58500.00001.5850338.16133159.19
41032007.06.14 04:40close20511.001.58370.00001.582253.17133212.36
41042007.06.14 04:40close20501.001.58370.00001.5792-200.45133011.91
41052007.06.14 04:40sell20531.001.58310.00001.5811
41062007.06.14 04:59sell20541.001.58640.00001.5844
41072007.06.14 05:20sell20552.001.58880.00001.5868
41082007.06.14 05:30t/p20552.001.58680.00001.5868338.16133350.07
41092007.06.14 05:30close20541.001.58610.00001.584425.37133375.44
41102007.06.14 05:30close20531.001.58610.00001.5811-253.62133121.82
41112007.06.14 05:30sell20561.001.58550.00001.5835
41122007.06.14 05:59sell20571.001.58820.00001.5862
41132007.06.14 08:10close20571.001.58650.00001.5862143.72133265.54
41142007.06.14 08:10close20561.001.58650.00001.5835-84.54133181.00
41152007.06.14 08:10sell20581.001.58590.00001.5839
41162007.06.14 09:20sell20591.001.58820.00001.5862
41172007.06.14 13:30sell20602.001.59390.00001.5919
41182007.06.14 13:40t/p20602.001.59190.00001.5919338.16133519.16
41192007.06.14 13:40close20591.001.58910.00001.5862-76.08133443.08
41202007.06.14 13:40close20581.001.58910.00001.5839-270.52133172.56
41212007.06.14 13:40sell20611.001.58850.00001.5865
41222007.06.14 13:59sell20621.001.59280.00001.5908
41232007.06.15 03:40close20621.001.59090.00001.5908164.25133336.81
41242007.06.15 03:40close20611.001.59090.00001.5865-199.27133137.55
41252007.06.15 03:40sell20631.001.59030.00001.5883
41262007.06.15 11:10sell20641.001.59250.00001.5905
41272007.06.15 11:30close20641.001.59060.00001.5905160.63133298.18
41282007.06.15 11:30close20631.001.59060.00001.5883-25.36133272.82
41292007.06.15 11:30sell20651.001.59000.00001.5880
41302007.06.15 12:10sell20661.001.59200.00001.5900
41312007.06.15 14:10t/p20661.001.59000.00001.5900169.08133441.90
41322007.06.15 14:10close20651.001.58870.00001.5880109.90133551.80
41332007.06.15 14:10sell20671.001.58810.00001.5861
41342007.06.15 14:20sell20681.001.59350.00001.5915
41352007.06.15 14:30t/p20681.001.59150.00001.5915169.08133720.88
41362007.06.15 14:30close20671.001.58750.00001.586150.72133771.60
41372007.06.15 14:30sell20691.001.58690.00001.5849
41382007.06.15 14:40sell20701.001.58980.00001.5878
41392007.06.15 15:00t/p20701.001.58780.00001.5878169.08133940.68
41402007.06.15 15:00close20691.001.58770.00001.5849-67.63133873.05
41412007.06.15 15:00sell20711.001.58710.00001.5851
41422007.06.15 15:40sell20721.001.58910.00001.5871
41432007.06.15 17:10sell20732.001.59150.00001.5895
41442007.06.15 17:30close20732.001.58980.00001.5895287.44134160.49
41452007.06.15 17:30close20721.001.58980.00001.5871-59.18134101.31
41462007.06.15 17:30close20711.001.58980.00001.5851-228.26133873.05
41472007.06.15 17:30sell20741.001.58920.00001.5872
41482007.06.15 18:10sell20751.001.59170.00001.5897
41492007.06.15 20:10t/p20751.001.58970.00001.5897169.08134042.13
41502007.06.15 20:10close20741.001.58920.00001.58720.00134042.13
41512007.06.15 20:10sell20761.001.58860.00001.5866
41522007.06.15 20:30sell20771.001.59070.00001.5887
41532007.06.18 01:20t/p20771.001.58870.00001.5887172.71134214.84
41542007.06.18 01:20close20761.001.58860.00001.58663.63134218.47
41552007.06.18 01:20sell20781.001.58800.00001.5860
41562007.06.18 02:20sell20791.001.59110.00001.5891
41572007.06.18 02:40t/p20791.001.58910.00001.5891169.08134387.55
41582007.06.18 02:40close20781.001.58910.00001.5860-92.99134294.56
41592007.06.18 02:40sell20801.001.58850.00001.5865
41602007.06.18 05:00sell20811.001.59050.00001.5885
41612007.06.18 07:20t/p20811.001.58850.00001.5885169.08134463.64
41622007.06.18 07:20close20801.001.58840.00001.58658.45134472.09
41632007.06.18 07:20sell20821.001.58780.00001.5858
41642007.06.18 07:30sell20831.001.59030.00001.5883
41652007.06.18 08:10t/p20831.001.58830.00001.5883169.08134641.17
41662007.06.18 08:10close20821.001.58640.00001.5858118.35134759.52
41672007.06.18 08:10sell20841.001.58580.00001.5838
41682007.06.18 08:20sell20851.001.58840.00001.5864
41692007.06.18 09:30close20851.001.58660.00001.5864152.18134911.70
41702007.06.18 09:30close20841.001.58660.00001.5838-67.63134844.07
41712007.06.18 09:30sell20861.001.58600.00001.5840
41722007.06.18 10:10sell20871.001.58830.00001.5863
41732007.06.18 10:40t/p20871.001.58630.00001.5863169.08135013.15
41742007.06.18 10:40close20861.001.58550.00001.584042.27135055.42
41752007.06.18 10:40sell20881.001.58490.00001.5829
41762007.06.18 10:59sell20891.001.58780.00001.5858
41772007.06.18 11:10sell20902.001.59140.00001.5894
41782007.06.18 11:30close20902.001.58970.00001.5894287.43135342.85
41792007.06.18 11:30close20891.001.58970.00001.5858-160.63135182.22
41802007.06.18 11:30close20881.001.58970.00001.5829-405.79134776.43
41812007.06.18 11:30sell20911.001.58910.00001.5871
41822007.06.18 11:59sell20921.001.59120.00001.5892
41832007.06.18 12:10sell20932.001.59400.00001.5920
41842007.06.18 12:30t/p20932.001.59200.00001.5920338.16135114.59
41852007.06.18 12:30close20921.001.59120.00001.58920.00135114.59
41862007.06.18 12:30close20911.001.59120.00001.5871-177.54134937.05
41872007.06.18 12:30sell20941.001.59060.00001.5886
41882007.06.18 12:40sell20951.001.59350.00001.5915
41892007.06.18 16:10t/p20951.001.59150.00001.5915169.08135106.13
41902007.06.18 16:10close20941.001.58980.00001.588667.63135173.76
41912007.06.18 16:10sell20961.001.58920.00001.5872
41922007.06.18 16:20sell20971.001.59400.00001.5920
41932007.06.18 16:59t/p20971.001.59200.00001.5920169.08135342.84
41942007.06.18 16:59close20961.001.59000.00001.5872-67.63135275.21
41952007.06.18 16:59sell20981.001.58940.00001.5874
41962007.06.18 18:10sell20991.001.59260.00001.5906
41972007.06.18 20:20t/p20991.001.59060.00001.5906169.08135444.29
41982007.06.18 20:20close20981.001.58950.00001.5874-8.45135435.84
41992007.06.18 20:20sell21001.001.58890.00001.5869
42002007.06.18 20:40sell21011.001.59200.00001.5900
42012007.06.18 20:59t/p21011.001.59000.00001.5900169.08135604.92
42022007.06.18 20:59close21001.001.58990.00001.5869-84.54135520.38
42032007.06.18 20:59sell21021.001.58930.00001.5873
42042007.06.18 22:20sell21031.001.59130.00001.5893
42052007.06.19 09:30close21031.001.58950.00001.5893155.80135676.19
42062007.06.19 09:30close21021.001.58950.00001.5873-13.28135662.91
42072007.06.19 09:30sell21041.001.58890.00001.5869
42082007.06.19 09:40sell21051.001.59130.00001.5893
42092007.06.19 10:20t/p21051.001.58930.00001.5893169.08135831.99
42102007.06.19 10:20close21041.001.58860.00001.586925.37135857.36
42112007.06.19 10:20sell21061.001.58800.00001.5860
42122007.06.19 10:30sell21071.001.59000.00001.5880
42132007.06.19 11:40t/p21071.001.58800.00001.5880169.08136026.44
42142007.06.19 11:40close21061.001.58800.00001.58600.00136026.44
42152007.06.19 11:40sell21081.001.58740.00001.5854
42162007.06.19 12:10sell21091.001.58950.00001.5875
42172007.06.19 12:40close21091.001.58780.00001.5875143.72136170.16
42182007.06.19 12:40close21081.001.58780.00001.5854-33.81136136.35
42192007.06.19 12:40sell21101.001.58720.00001.5852
42202007.06.19 16:30t/p21101.001.58520.00001.5852169.08136305.43
42212007.06.19 16:30sell21111.001.58440.00001.5824
42222007.06.19 16:40sell21121.001.58730.00001.5853
42232007.06.19 18:40close21121.001.58560.00001.5853143.72136449.15
42242007.06.19 18:40close21111.001.58560.00001.5824-101.44136347.71
42252007.06.19 18:40sell21131.001.58500.00001.5830
42262007.06.20 00:30sell21141.001.58700.00001.5850
42272007.06.20 03:10t/p21141.001.58500.00001.5850169.08136516.79
42282007.06.20 03:10close21131.001.58480.00001.583020.54136537.34
42292007.06.20 03:10sell21151.001.58420.00001.5822
42302007.06.20 04:20sell21161.001.58690.00001.5849
42312007.06.20 08:10t/p21161.001.58490.00001.5849169.08136706.42
42322007.06.20 08:10close21151.001.58410.00001.58228.46136714.88
42332007.06.20 08:10sell21171.001.58350.00001.5815
42342007.06.20 10:10sell21181.001.58670.00001.5847
42352007.06.20 10:40t/p21181.001.58470.00001.5847169.08136883.96
42362007.06.20 10:40close21171.001.58420.00001.5815-59.18136824.78
42372007.06.20 10:40sell21191.001.58360.00001.5816
42382007.06.20 12:10sell21201.001.58670.00001.5847
42392007.06.20 12:40close21201.001.58500.00001.5847143.72136968.50
42402007.06.20 12:40close21191.001.58500.00001.5816-118.36136850.14
42412007.06.20 12:40sell21211.001.58440.00001.5824
42422007.06.20 12:59sell21221.001.58660.00001.5846
42432007.06.20 15:30sell21232.001.58940.00001.5874
42442007.06.20 16:10t/p21232.001.58740.00001.5874338.16137188.30
42452007.06.20 16:10close21221.001.58520.00001.5846118.35137306.65
42462007.06.20 16:10close21211.001.58520.00001.5824-67.63137239.02
42472007.06.20 16:10sell21241.001.58460.00001.5826
42482007.06.20 16:20sell21251.001.58910.00001.5871
42492007.06.20 16:59t/p21251.001.58710.00001.5871169.08137408.10
42502007.06.20 16:59close21241.001.58560.00001.5826-84.54137323.56
42512007.06.20 16:59sell21261.001.58500.00001.5830
42522007.06.20 17:40sell21271.001.58830.00001.5863
42532007.06.20 18:40close21271.001.58660.00001.5863143.72137467.28
42542007.06.20 18:40close21261.001.58660.00001.5830-135.26137332.02
42552007.06.20 18:40sell21281.001.58600.00001.5840
42562007.06.20 22:10sell21291.001.58810.00001.5861
42572007.06.20 22:40t/p21291.001.58610.00001.5861169.08137501.10
42582007.06.20 22:40close21281.001.58610.00001.5840-8.45137492.65
42592007.06.20 22:40sell21301.001.58550.00001.5835
42602007.06.20 23:10sell21311.001.58940.00001.5874
42612007.06.20 23:30close21311.001.58760.00001.5874152.18137644.83
42622007.06.20 23:30close21301.001.58760.00001.5835-177.53137467.30
42632007.06.20 23:30sell21321.001.58700.00001.5850
42642007.06.20 23:40sell21331.001.58900.00001.5870
42652007.06.21 01:10t/p21331.001.58700.00001.5870179.98137647.28
42662007.06.21 01:10close21321.001.58700.00001.585010.90137658.18
42672007.06.21 01:10sell21341.001.58640.00001.5844
42682007.06.21 01:40sell21351.001.58850.00001.5865
42692007.06.21 02:10t/p21351.001.58650.00001.5865169.08137827.26
42702007.06.21 02:10close21341.001.58620.00001.584416.91137844.17
42712007.06.21 02:10sell21361.001.58560.00001.5836
42722007.06.21 08:40t/p21361.001.58360.00001.5836169.08138013.25
42732007.06.21 08:40sell21371.001.58210.00001.5801
42742007.06.21 09:10sell21381.001.58480.00001.5828
42752007.06.21 09:40close21381.001.58290.00001.5828160.62138173.87
42762007.06.21 09:40close21371.001.58290.00001.5801-67.64138106.23
42772007.06.21 09:40sell21391.001.58230.00001.5803
42782007.06.21 11:30close21391.001.58060.00001.5803143.72138249.95
42792007.06.21 11:30sell21401.001.58000.00001.5780
42802007.06.21 14:10sell21411.001.58310.00001.5811
42812007.06.21 15:20close21411.001.58130.00001.5811152.17138402.12
42822007.06.21 15:20close21401.001.58130.00001.5780-109.90138292.22
42832007.06.21 15:20sell21421.001.58070.00001.5787
42842007.06.21 17:30sell21431.001.58270.00001.5807
42852007.06.21 20:30close21431.001.58080.00001.5807160.63138452.85
42862007.06.21 20:30close21421.001.58080.00001.5787-8.45138444.40
42872007.06.21 20:30sell21441.001.58020.00001.5782
42882007.06.22 05:10sell21451.001.58260.00001.5806
42892007.06.22 08:10t/p21451.001.58060.00001.5806169.08138613.48
42902007.06.22 08:10close21441.001.58030.00001.5782-4.82138608.66
42912007.06.22 08:10sell21461.001.57970.00001.5777
42922007.06.22 08:30sell21471.001.58330.00001.5813
42932007.06.22 09:10t/p21471.001.58130.00001.5813169.08138777.74
42942007.06.22 09:10close21461.001.57900.00001.577759.18138836.92
42952007.06.22 09:10sell21481.001.57840.00001.5764
42962007.06.22 09:20sell21491.001.58160.00001.5796
42972007.06.22 09:40t/p21491.001.57960.00001.5796169.08139006.00
42982007.06.22 09:40close21481.001.57960.00001.5764-101.44138904.56
42992007.06.22 09:40sell21501.001.57900.00001.5770
43002007.06.22 10:10sell21511.001.58120.00001.5792
43012007.06.22 10:30t/p21511.001.57920.00001.5792169.08139073.64
43022007.06.22 10:30close21501.001.57870.00001.577025.36139099.00
43032007.06.22 10:30sell21521.001.57810.00001.5761
43042007.06.22 10:59sell21531.001.58110.00001.5791
43052007.06.22 12:10sell21542.001.58380.00001.5818
43062007.06.22 12:30close21542.001.58210.00001.5818287.43139386.43
43072007.06.22 12:30close21531.001.58210.00001.5791-84.54139301.89
43082007.06.22 12:30close21521.001.58210.00001.5761-338.16138963.73
43092007.06.22 12:30sell21551.001.58150.00001.5795
43102007.06.22 12:40sell21561.001.58360.00001.5816
43112007.06.22 14:30sell21572.001.58590.00001.5839
43122007.06.22 16:10t/p21572.001.58390.00001.5839338.16139301.89
43132007.06.22 16:10close21561.001.58270.00001.581676.08139377.97
43142007.06.22 16:10close21551.001.58270.00001.5795-101.45139276.52
43152007.06.22 16:10sell21581.001.58210.00001.5801
43162007.06.22 16:30sell21591.001.58420.00001.5822
43172007.06.22 16:40sell21602.001.58660.00001.5846
43182007.06.22 16:59t/p21602.001.58460.00001.5846338.16139614.68
43192007.06.22 16:59close21591.001.58280.00001.5822118.36139733.04
43202007.06.22 16:59close21581.001.58280.00001.5801-59.18139673.86
43212007.06.22 16:59sell21611.001.58220.00001.5802
43222007.06.22 17:30sell21621.001.58510.00001.5831
43232007.06.22 19:10sell21632.001.58980.00001.5878
43242007.06.22 19:30t/p21632.001.58780.00001.5878338.16140012.02
43252007.06.22 19:30close21621.001.58620.00001.5831-93.00139919.02
43262007.06.22 19:30close21611.001.58620.00001.5802-338.16139580.86
43272007.06.22 19:30sell21641.001.58560.00001.5836
43282007.06.22 19:40sell21651.001.58790.00001.5859
43292007.06.22 21:30sell21662.001.59050.00001.5885
43302007.06.24 23:10t/p21662.001.58850.00001.5885338.16139919.02
43312007.06.24 23:10close21651.001.58780.00001.58598.46139927.48
43322007.06.24 23:10close21641.001.58780.00001.5836-185.99139741.49
43332007.06.24 23:10sell21671.001.58720.00001.5852
43342007.06.25 04:40t/p21671.001.58520.00001.5852172.71139914.20
43352007.06.25 04:40sell21681.001.58440.00001.5824
43362007.06.25 07:40sell21691.001.58670.00001.5847
43372007.06.25 09:40t/p21691.001.58470.00001.5847169.08140083.28
43382007.06.25 09:40close21681.001.58440.00001.58240.00140083.28
43392007.06.25 09:40sell21701.001.58380.00001.5818
43402007.06.25 10:10sell21711.001.58720.00001.5852
43412007.06.25 10:30t/p21711.001.58520.00001.5852169.08140252.36
43422007.06.25 10:30close21701.001.58500.00001.5818-101.45140150.91
43432007.06.25 10:30sell21721.001.58440.00001.5824
43442007.06.25 10:59sell21731.001.58710.00001.5851
43452007.06.25 13:10close21731.001.58520.00001.5851160.62140311.53
43462007.06.25 13:10close21721.001.58520.00001.5824-67.63140243.90
43472007.06.25 13:10sell21741.001.58460.00001.5826
43482007.06.25 15:10sell21751.001.58740.00001.5854
43492007.06.25 16:20close21751.001.58550.00001.5854160.63140404.53
43502007.06.25 16:20close21741.001.58550.00001.5826-76.09140328.44
43512007.06.25 16:20sell21761.001.58490.00001.5829
43522007.06.25 18:30sell21771.001.58730.00001.5853
43532007.06.25 20:10sell21782.001.59010.00001.5881
43542007.06.25 20:20t/p21782.001.58810.00001.5881338.16140666.60
43552007.06.25 20:20close21771.001.58800.00001.5853-59.18140607.42
43562007.06.25 20:20close21761.001.58800.00001.5829-262.07140345.35
43572007.06.25 20:20sell21791.001.58740.00001.5854
43582007.06.25 20:40sell21801.001.59060.00001.5886
43592007.06.25 22:10close21801.001.58870.00001.5886160.62140505.97
43602007.06.25 22:10close21791.001.58870.00001.5854-109.90140396.07
43612007.06.25 22:10sell21811.001.58810.00001.5861
43622007.06.25 22:40sell21821.001.59060.00001.5886
43632007.06.25 22:59close21821.001.58890.00001.5886143.71140539.78
43642007.06.25 22:59close21811.001.58890.00001.5861-67.64140472.14
43652007.06.25 22:59sell21831.001.58830.00001.5863
43662007.06.26 01:10sell21841.001.59040.00001.5884
43672007.06.26 04:10t/p21841.001.58840.00001.5884169.08140641.22
43682007.06.26 04:10close21831.001.58760.00001.586362.81140704.04
43692007.06.26 04:10sell21851.001.58700.00001.5850
43702007.06.26 04:30sell21861.001.58930.00001.5873
43712007.06.26 07:30t/p21861.001.58730.00001.5873169.08140873.12
43722007.06.26 07:30close21851.001.58730.00001.5850-25.36140847.76
43732007.06.26 07:30sell21871.001.58670.00001.5847
43742007.06.26 08:10sell21881.001.58980.00001.5878
43752007.06.26 09:10t/p21881.001.58780.00001.5878169.08141016.84
43762007.06.26 09:10close21871.001.58700.00001.5847-25.36140991.48
43772007.06.26 09:10sell21891.001.58640.00001.5844
43782007.06.26 09:20sell21901.001.58870.00001.5867
43792007.06.26 10:20t/p21901.001.58670.00001.5867169.08141160.56
43802007.06.26 10:20close21891.001.58580.00001.584450.73141211.29
43812007.06.26 10:20sell21911.001.58520.00001.5832
43822007.06.26 12:40t/p21911.001.58320.00001.5832169.08141380.37
43832007.06.26 12:40sell21921.001.58230.00001.5803
43842007.06.26 13:10sell21931.001.58480.00001.5828
43852007.06.26 14:40close21931.001.58290.00001.5828160.62141540.99
43862007.06.26 14:40close21921.001.58290.00001.5803-50.73141490.26
43872007.06.26 14:40sell21941.001.58230.00001.5803
43882007.06.26 15:10sell21951.001.58540.00001.5834
43892007.06.26 17:30sell21962.001.58750.00001.5855
43902007.06.26 18:40sell21974.001.58990.00001.5879
43912007.06.27 01:10sell21988.001.59330.00001.5913
43922007.06.27 01:20t/p21988.001.59130.00001.59131352.64142842.90
43932007.06.27 01:20close21974.001.58950.00001.5879149.79142992.69
43942007.06.27 01:20close21962.001.58950.00001.5855-330.89142661.80
43952007.06.27 01:20close21951.001.58950.00001.5834-342.98142318.82
43962007.06.27 01:20close21941.001.58950.00001.5803-605.06141713.76
43972007.06.27 01:20sell21991.001.58890.00001.5869
43982007.06.27 01:30sell22001.001.59120.00001.5892
43992007.06.27 01:40sell22012.001.59540.00001.5934
44002007.06.27 02:40t/p22012.001.59340.00001.5934338.16142051.92
44012007.06.27 02:40close22001.001.59290.00001.5892-143.72141908.20
44022007.06.27 02:40close21991.001.59290.00001.5869-338.16141570.04
44032007.06.27 02:40sell22021.001.59230.00001.5903
44042007.06.27 06:10sell22031.001.59650.00001.5945
44052007.06.27 06:20t/p22031.001.59450.00001.5945169.08141739.12
44062007.06.27 06:20close22021.001.59280.00001.5903-42.27141696.85
44072007.06.27 06:20sell22041.001.59220.00001.5902
44082007.06.27 06:59sell22051.001.59640.00001.5944
44092007.06.27 07:10t/p22051.001.59440.00001.5944169.08141865.93
44102007.06.27 07:10close22041.001.59380.00001.5902-135.26141730.67
44112007.06.27 07:10sell22061.001.59320.00001.5912
44122007.06.27 07:20sell22071.001.59710.00001.5951
44132007.06.27 07:30t/p22071.001.59510.00001.5951169.08141899.75
44142007.06.27 07:30close22061.001.59430.00001.5912-92.99141806.76
44152007.06.27 07:30sell22081.001.59370.00001.5917
44162007.06.27 07:40sell22091.001.59810.00001.5961
44172007.06.27 08:10t/p22091.001.59610.00001.5961169.08141975.84
44182007.06.27 08:10close22081.001.59530.00001.5917-135.26141840.58
44192007.06.27 08:10sell22101.001.59470.00001.5927
44202007.06.27 08:40sell22111.001.59770.00001.5957
44212007.06.27 08:59t/p22111.001.59570.00001.5957169.08142009.66
44222007.06.27 08:59close22101.001.59520.00001.5927-42.27141967.39
44232007.06.27 08:59sell22121.001.59460.00001.5926
44242007.06.27 09:30sell22131.001.59740.00001.5954
44252007.06.27 10:30sell22142.001.59970.00001.5977
44262007.06.27 11:10sell22154.001.60170.00001.5997
44272007.06.27 11:30t/p22154.001.59970.00001.5997676.32142643.71
44282007.06.27 11:30close22142.001.59900.00001.5977118.36142762.07
44292007.06.27 11:30close22131.001.59900.00001.5954-135.26142626.81
44302007.06.27 11:30close22121.001.59900.00001.5926-371.98142254.83
44312007.06.27 11:30sell22161.001.59840.00001.5964
44322007.06.27 11:40sell22171.001.60310.00001.6011
44332007.06.27 11:59t/p22171.001.60110.00001.6011169.08142423.91
44342007.06.27 11:59close22161.001.60100.00001.5964-219.80142204.11
44352007.06.27 11:59sell22181.001.60040.00001.5984
44362007.06.27 12:20t/p22181.001.59840.00001.5984169.08142373.19
44372007.06.27 12:20sell22191.001.59650.00001.5945
44382007.06.27 12:30sell22201.001.59920.00001.5972
44392007.06.27 12:59close22201.001.59750.00001.5972143.72142516.91
44402007.06.27 12:59close22191.001.59750.00001.5945-84.54142432.37
44412007.06.27 12:59sell22211.001.59690.00001.5949
44422007.06.27 15:20sell22221.001.59960.00001.5976
44432007.06.27 15:30t/p22221.001.59760.00001.5976169.08142601.45
44442007.06.27 15:30close22211.001.59680.00001.59498.46142609.91
44452007.06.27 15:30sell22231.001.59620.00001.5942
44462007.06.27 15:59sell22241.001.59960.00001.5976
44472007.06.27 16:10sell22252.001.60400.00001.6020
44482007.06.27 16:20t/p22252.001.60200.00001.6020338.16142948.07
44492007.06.27 16:20close22241.001.60070.00001.5976-93.00142855.07
44502007.06.27 16:20close22231.001.60070.00001.5942-380.43142474.64
44512007.06.27 16:20sell22261.001.60010.00001.5981
44522007.06.27 16:59sell22271.001.60340.00001.6014
44532007.06.27 19:20sell22282.001.60670.00001.6047
44542007.06.27 19:30sell22294.001.60870.00001.6067
44552007.06.27 20:10t/p22294.001.60670.00001.6067676.32143150.96
44562007.06.27 20:10close22282.001.60610.00001.6047101.45143252.41
44572007.06.27 20:10close22271.001.60610.00001.6014-228.25143024.16
44582007.06.27 20:10close22261.001.60610.00001.5981-507.24142516.92
44592007.06.27 20:10sell22301.001.60550.00001.6035
44602007.06.27 20:40sell22311.001.60800.00001.6060
44612007.06.27 21:10t/p22311.001.60600.00001.6060169.08142686.00
44622007.06.27 21:10close22301.001.60500.00001.603542.27142728.27
44632007.06.27 21:10sell22321.001.60440.00001.6024
44642007.06.27 21:40sell22331.001.60680.00001.6048
44652007.06.27 22:10t/p22331.001.60480.00001.6048169.08142897.35
44662007.06.27 22:10close22321.001.60400.00001.602433.82142931.17
44672007.06.27 22:10sell22341.001.60340.00001.6014
44682007.06.28 01:30t/p22341.001.60140.00001.6014179.98143111.16
44692007.06.28 01:30sell22351.001.60070.00001.5987
44702007.06.28 02:10sell22361.001.60320.00001.6012
44712007.06.28 02:40t/p22361.001.60120.00001.6012169.08143280.24
44722007.06.28 02:40close22351.001.60000.00001.598759.18143339.42
44732007.06.28 02:40sell22371.001.59940.00001.5974
44742007.06.28 03:10sell22381.001.60310.00001.6011
44752007.06.28 03:40close22381.001.60130.00001.6011152.17143491.59
44762007.06.28 03:40close22371.001.60130.00001.5974-160.62143330.97
44772007.06.28 03:40sell22391.001.60070.00001.5987
44782007.06.28 06:40t/p22391.001.59870.00001.5987169.08143500.05
44792007.06.28 06:40sell22401.001.59810.00001.5961
44802007.06.28 08:40t/p22401.001.59610.00001.5961169.08143669.13
44812007.06.28 08:40sell22411.001.59400.00001.5920
44822007.06.28 09:10sell22421.001.59670.00001.5947
44832007.06.28 09:30t/p22421.001.59470.00001.5947169.08143838.21
44842007.06.28 09:30close22411.001.59400.00001.59200.00143838.21
44852007.06.28 09:30sell22431.001.59340.00001.5914
44862007.06.28 13:40t/p22431.001.59140.00001.5914169.08144007.29
44872007.06.28 13:40sell22441.001.59060.00001.5886
44882007.06.28 19:20close22441.001.58890.00001.5886143.71144151.00
44892007.06.28 19:20sell22451.001.58830.00001.5863
44902007.06.28 20:30sell22461.001.59030.00001.5883
44912007.06.28 20:40t/p22461.001.58830.00001.5883169.08144320.08
44922007.06.28 20:40close22451.001.58810.00001.586316.91144336.99
44932007.06.28 20:40sell22471.001.58750.00001.5855
44942007.06.28 22:10sell22481.001.58950.00001.5875
44952007.06.28 22:40close22481.001.58780.00001.5875143.72144480.71
44962007.06.28 22:40close22471.001.58780.00001.5855-25.36144455.35
44972007.06.28 22:40sell22491.001.58720.00001.5852
44982007.06.28 22:59sell22501.001.58940.00001.5874
44992007.06.28 23:30t/p22501.001.58740.00001.5874169.08144624.43
45002007.06.28 23:30close22491.001.58720.00001.58520.00144624.43
45012007.06.28 23:30sell22511.001.58660.00001.5846
45022007.06.29 00:40sell22521.001.58860.00001.5866
45032007.06.29 02:10t/p22521.001.58660.00001.5866169.08144793.51
45042007.06.29 02:10close22511.001.58610.00001.584645.90144839.41
45052007.06.29 02:10sell22531.001.58550.00001.5835
45062007.06.29 04:40t/p22531.001.58350.00001.5835169.08145008.49
45072007.06.29 04:40sell22541.001.58290.00001.5809
45082007.06.29 06:10sell22551.001.58500.00001.5830
45092007.06.29 07:40t/p22551.001.58300.00001.5830169.08145177.57
45102007.06.29 07:40close22541.001.58250.00001.580933.82145211.39
45112007.06.29 07:40sell22561.001.58190.00001.5799
45122007.06.29 07:59sell22571.001.58420.00001.5822
45132007.06.29 08:20t/p22571.001.58220.00001.5822169.08145380.47
45142007.06.29 08:20close22561.001.58190.00001.57990.00145380.47
45152007.06.29 08:20sell22581.001.58130.00001.5793
45162007.06.29 10:20sell22591.001.58340.00001.5814
45172007.06.29 10:40close22591.001.58170.00001.5814143.72145524.19
45182007.06.29 10:40close22581.001.58170.00001.5793-33.82145490.37
45192007.06.29 10:40sell22601.001.58110.00001.5791
45202007.06.29 10:59sell22611.001.58360.00001.5816
45212007.06.29 11:10sell22622.001.58610.00001.5841
45222007.06.29 11:30t/p22622.001.58410.00001.5841338.16145828.53
45232007.06.29 11:30close22611.001.58390.00001.5816-25.37145803.16
45242007.06.29 11:30close22601.001.58390.00001.5791-236.72145566.44
45252007.06.29 11:30sell22631.001.58330.00001.5813
45262007.06.29 11:59sell22641.001.58600.00001.5840
45272007.06.29 12:20close22641.001.58420.00001.5840152.17145718.61
45282007.06.29 12:20close22631.001.58420.00001.5813-76.09145642.52
45292007.06.29 12:20sell22651.001.58360.00001.5816
45302007.06.29 12:40sell22661.001.58610.00001.5841
45312007.06.29 13:40sell22672.001.58850.00001.5865
45322007.06.29 16:59sell22684.001.59080.00001.5888
45332007.06.29 19:20sell22698.001.59290.00001.5909
45342007.06.29 20:30sell227016.001.59580.00001.5938
45352007.07.01 23:10t/p22672.001.58650.00001.5865338.16145980.68
45362007.07.01 23:10t/p22684.001.58880.00001.5888676.32146657.00
45372007.07.01 23:10t/p22698.001.59090.00001.59091352.64148009.64
45382007.07.01 23:10t/p227016.001.59380.00001.59382705.28150714.92
45392007.07.01 23:10close22661.001.58610.00001.58410.00150714.92
45402007.07.01 23:10close22651.001.58610.00001.5816-211.35150503.57
45412007.07.01 23:10sell22711.001.58550.00001.5835
45422007.07.01 23:30sell22721.001.59450.00001.5925
45432007.07.01 23:59t/p22721.001.59250.00001.5925169.08150672.65
45442007.07.01 23:59close22711.001.58890.00001.5835-287.44150385.21
45452007.07.01 23:59sell22731.001.58830.00001.5863
45462007.07.02 00:20sell22741.001.59060.00001.5886
45472007.07.02 01:20sell22752.001.59290.00001.5909
45482007.07.02 01:40t/p22752.001.59090.00001.5909338.16150723.37
45492007.07.02 01:40close22741.001.59030.00001.588625.36150748.73
45502007.07.02 01:40close22731.001.59030.00001.5863-165.45150583.28
45512007.07.02 01:40sell22761.001.58970.00001.5877
45522007.07.02 01:59sell22771.001.59250.00001.5905
45532007.07.02 02:30t/p22771.001.59050.00001.5905169.08150752.36
45542007.07.02 02:30close22761.001.58980.00001.5877-8.45150743.91
45552007.07.02 02:30sell22781.001.58920.00001.5872
45562007.07.02 07:20close22781.001.58730.00001.5872160.63150904.54
45572007.07.02 07:20sell22791.001.58670.00001.5847
45582007.07.02 08:30sell22801.001.58890.00001.5869
45592007.07.02 08:59t/p22801.001.58690.00001.5869169.08151073.62
45602007.07.02 08:59close22791.001.58670.00001.58470.00151073.62
45612007.07.02 08:59sell22811.001.58610.00001.5841
45622007.07.02 09:40close22811.001.58430.00001.5841152.17151225.79
45632007.07.02 09:40sell22821.001.58370.00001.5817
45642007.07.02 09:59sell22831.001.58690.00001.5849
45652007.07.02 11:10sell22842.001.58910.00001.5871
45662007.07.02 11:30close22842.001.58740.00001.5871287.44151513.23
45672007.07.02 11:30close22831.001.58740.00001.5849-42.27151470.96
45682007.07.02 11:30close22821.001.58740.00001.5817-312.80151158.16
45692007.07.02 11:30sell22851.001.58680.00001.5848
45702007.07.02 12:30sell22861.001.58900.00001.5870
45712007.07.02 13:10t/p22861.001.58700.00001.5870169.08151327.24
45722007.07.02 13:10close22851.001.58620.00001.584850.72151377.96
45732007.07.02 13:10sell22871.001.58560.00001.5836
45742007.07.02 14:30sell22881.001.58840.00001.5864
45752007.07.02 14:40t/p22881.001.58640.00001.5864169.08151547.04
45762007.07.02 14:40close22871.001.58590.00001.5836-25.37151521.67
45772007.07.02 14:40sell22891.001.58530.00001.5833
45782007.07.02 14:59sell22901.001.58830.00001.5863
45792007.07.02 15:40t/p22901.001.58630.00001.5863169.08151690.75
45802007.07.02 15:40close22891.001.58610.00001.5833-67.63151623.12
45812007.07.02 15:40sell22911.001.58550.00001.5835
45822007.07.02 16:40sell22921.001.58800.00001.5860
45832007.07.02 17:10close22921.001.58620.00001.5860152.17151775.29
45842007.07.02 17:10close22911.001.58620.00001.5835-59.18151716.11
45852007.07.02 17:10sell22931.001.58560.00001.5836
45862007.07.02 17:30sell22941.001.58830.00001.5863
45872007.07.02 17:59t/p22941.001.58630.00001.5863169.08151885.19
45882007.07.02 17:59close22931.001.58560.00001.58360.00151885.19
45892007.07.02 17:59sell22951.001.58500.00001.5830
45902007.07.02 18:20sell22961.001.58810.00001.5861
45912007.07.02 19:40t/p22961.001.58610.00001.5861169.08152054.27
45922007.07.02 19:40close22951.001.58480.00001.583016.91152071.18
45932007.07.02 19:40sell22971.001.58420.00001.5822
45942007.07.02 22:20sell22981.001.58670.00001.5847
45952007.07.03 03:59sell22992.001.59110.00001.5891
45962007.07.03 05:10t/p22992.001.58910.00001.5891338.16152409.34
45972007.07.03 05:10close22981.001.58900.00001.5847-190.81152218.54
45982007.07.03 05:10close22971.001.58900.00001.5822-402.16151816.38
45992007.07.03 05:10sell23001.001.58840.00001.5864
46002007.07.03 06:30sell23011.001.59100.00001.5890
46012007.07.03 08:30close23011.001.58920.00001.5890152.17151968.55
46022007.07.03 08:30close23001.001.58920.00001.5864-67.63151900.92
46032007.07.03 08:30sell23021.001.58860.00001.5866
46042007.07.03 09:30sell23031.001.59090.00001.5889
46052007.07.03 09:40t/p23031.001.58890.00001.5889169.08152070.00
46062007.07.03 09:40close23021.001.58840.00001.586616.90152086.90
46072007.07.03 09:40sell23041.001.58780.00001.5858
46082007.07.03 14:30sell23051.001.59190.00001.5899
46092007.07.03 14:40t/p23051.001.58990.00001.5899169.08152255.98
46102007.07.03 14:40close23041.001.58960.00001.5858-152.17152103.81
46112007.07.03 14:40sell23061.001.58900.00001.5870
46122007.07.03 14:59sell23071.001.59190.00001.5899
46132007.07.03 16:20t/p23071.001.58990.00001.5899169.08152272.89
46142007.07.03 16:20close23061.001.58990.00001.5870-76.09152196.80
46152007.07.03 16:20sell23081.001.58930.00001.5873
46162007.07.03 16:40sell23091.001.59240.00001.5904
46172007.07.04 01:10t/p23091.001.59040.00001.5904172.71152369.51
46182007.07.04 01:10close23081.001.58990.00001.5873-47.10152322.42
46192007.07.04 01:10sell23101.001.58930.00001.5873
46202007.07.04 01:30sell23111.001.59200.00001.5900
46212007.07.04 03:30t/p23111.001.59000.00001.5900169.08152491.50
46222007.07.04 03:30close23101.001.58860.00001.587359.18152550.68
46232007.07.04 03:30sell23121.001.58800.00001.5860
46242007.07.04 03:40sell23131.001.59070.00001.5887
46252007.07.04 04:20close23131.001.58900.00001.5887143.72152694.40
46262007.07.04 04:20close23121.001.58900.00001.5860-84.54152609.86
46272007.07.04 04:20sell23141.001.58840.00001.5864
46282007.07.04 17:40close23141.001.58670.00001.5864143.72152753.58
46292007.07.04 17:40sell23151.001.58610.00001.5841
46302007.07.04 18:10sell23161.001.58820.00001.5862
46312007.07.05 00:10close23161.001.58630.00001.5862171.53152925.11
46322007.07.05 00:10close23151.001.58630.00001.5841-6.01152919.10
46332007.07.05 00:10sell23171.001.58570.00001.5837
46342007.07.05 01:10sell23181.001.58810.00001.5861
46352007.07.05 13:10close23181.001.58630.00001.5861152.17153071.27
46362007.07.05 13:10close23171.001.58630.00001.5837-50.72153020.55
46372007.07.05 13:10sell23191.001.58570.00001.5837
46382007.07.05 13:20sell23201.001.58780.00001.5858
46392007.07.05 14:10t/p23201.001.58580.00001.5858169.08153189.63
46402007.07.05 14:10close23191.001.58480.00001.583776.09153265.72
46412007.07.05 14:10sell23211.001.58420.00001.5822
46422007.07.05 14:20sell23221.001.58900.00001.5870
46432007.07.05 15:40t/p23221.001.58700.00001.5870169.08153434.80
46442007.07.05 15:40close23211.001.58650.00001.5822-194.44153240.36
46452007.07.05 15:40sell23231.001.58590.00001.5839
46462007.07.05 18:10sell23241.001.58800.00001.5860
46472007.07.06 03:30close23241.001.58620.00001.5860155.80153396.16
46482007.07.06 03:30close23231.001.58620.00001.5839-21.73153374.43
46492007.07.06 03:30sell23251.001.58560.00001.5836
46502007.07.06 14:20sell23261.001.58770.00001.5857
46512007.07.06 14:30t/p23261.001.58570.00001.5857169.08153543.51
46522007.07.06 14:30close23251.001.58570.00001.5836-8.46153535.05
46532007.07.06 14:30sell23271.001.58510.00001.5831
46542007.07.06 14:40sell23281.001.58800.00001.5860
46552007.07.06 15:20close23281.001.58620.00001.5860152.17153687.22
46562007.07.06 15:20close23271.001.58620.00001.5831-93.00153594.22
46572007.07.06 15:20sell23291.001.58560.00001.5836
46582007.07.06 15:30sell23301.001.58830.00001.5863
46592007.07.06 16:10t/p23301.001.58630.00001.5863169.08153763.30
46602007.07.06 16:10close23291.001.58610.00001.5836-42.27153721.03
46612007.07.06 16:10sell23311.001.58550.00001.5835
46622007.07.06 16:20sell23321.001.58760.00001.5856
46632007.07.06 17:30sell23332.001.59020.00001.5882
46642007.07.06 21:40t/p23332.001.58820.00001.5882338.16154059.19
46652007.07.06 21:40close23321.001.58820.00001.5856-50.73154008.46
46662007.07.06 21:40close23311.001.58820.00001.5835-228.26153780.20
46672007.07.06 21:40sell23341.001.58760.00001.5856
46682007.07.09 07:59t/p23341.001.58560.00001.5856172.71153952.92
46692007.07.09 07:59sell23351.001.58480.00001.5828
46702007.07.09 08:20sell23361.001.58770.00001.5857
46712007.07.09 08:40t/p23361.001.58570.00001.5857169.08154122.00
46722007.07.09 08:40close23351.001.58510.00001.5828-25.36154096.64
46732007.07.09 08:40sell23371.001.58450.00001.5825
46742007.07.09 11:40close23371.001.58270.00001.5825152.17154248.81
46752007.07.09 11:40sell23381.001.58210.00001.5801
46762007.07.09 15:30sell23391.001.58460.00001.5826
46772007.07.10 02:30close23391.001.58290.00001.5826147.34154396.15
46782007.07.10 02:30close23381.001.58290.00001.5801-64.01154332.14
46792007.07.10 02:30sell23401.001.58230.00001.5803
46802007.07.10 05:20sell23411.001.58470.00001.5827
46812007.07.10 06:10sell23422.001.58680.00001.5848
46822007.07.10 06:30t/p23422.001.58480.00001.5848338.16154670.30
46832007.07.10 06:30close23411.001.58450.00001.582716.91154687.21
46842007.07.10 06:30close23401.001.58450.00001.5803-185.99154501.22
46852007.07.10 06:30sell23431.001.58390.00001.5819
46862007.07.10 06:40sell23441.001.58760.00001.5856
46872007.07.10 07:20t/p23441.001.58560.00001.5856169.08154670.30
46882007.07.10 07:20close23431.001.58560.00001.5819-143.71154526.59
46892007.07.10 07:20sell23451.001.58500.00001.5830
46902007.07.10 07:30sell23461.001.58700.00001.5850
46912007.07.10 15:10sell23472.001.59080.00001.5888
46922007.07.10 15:30t/p23472.001.58880.00001.5888338.16154864.75
46932007.07.10 15:30close23461.001.58820.00001.5850-101.45154763.30
46942007.07.10 15:30close23451.001.58820.00001.5830-270.53154492.77
46952007.07.10 15:30sell23481.001.58760.00001.5856
46962007.07.10 15:40sell23491.001.59370.00001.5917
46972007.07.10 17:10t/p23491.001.59170.00001.5917169.08154661.85
46982007.07.10 17:10close23481.001.58880.00001.5856-101.45154560.40
46992007.07.10 17:10sell23501.001.58820.00001.5862
47002007.07.10 17:40sell23511.001.59250.00001.5905
47012007.07.10 18:10t/p23511.001.59050.00001.5905169.08154729.48
47022007.07.10 18:10close23501.001.59020.00001.5862-169.08154560.40
47032007.07.10 18:10sell23521.001.58960.00001.5876
47042007.07.10 18:30sell23531.001.59160.00001.5896
47052007.07.10 19:10t/p23531.001.58960.00001.5896169.08154729.48
47062007.07.10 19:10close23521.001.58930.00001.587625.36154754.84
47072007.07.10 19:10sell23541.001.58870.00001.5867
47082007.07.10 19:20sell23551.001.59080.00001.5888
47092007.07.10 21:10sell23562.001.59400.00001.5920
47102007.07.10 21:30close23562.001.59230.00001.5920287.44155042.28
47112007.07.10 21:30close23551.001.59230.00001.5888-126.81154915.47
47122007.07.10 21:30close23541.001.59230.00001.5867-304.34154611.13
47132007.07.10 21:30sell23571.001.59170.00001.5897
47142007.07.10 21:59sell23581.001.59380.00001.5918
47152007.07.10 23:30sell23592.001.59650.00001.5945
47162007.07.10 23:40sell23604.001.59990.00001.5979
47172007.07.11 00:30sell23618.001.60430.00001.6023
47182007.07.11 00:59t/p23618.001.60230.00001.60231352.64155963.77
47192007.07.11 00:59close23604.001.60200.00001.5979-695.61155268.17
47202007.07.11 00:59close23592.001.60200.00001.5945-922.67154345.50
47212007.07.11 00:59close23581.001.60200.00001.5918-689.60153655.90
47222007.07.11 00:59close23571.001.60200.00001.5897-867.13152788.77
47232007.07.11 00:59sell23621.001.60140.00001.5994
47242007.07.11 01:10t/p23621.001.59940.00001.5994169.08152957.85
47252007.07.11 01:10buy23631.001.59640.00001.5984
47262007.07.11 01:40t/p23631.001.59840.00001.5984169.04153126.89
47272007.07.11 01:40buy23641.001.60210.00001.6041
47282007.07.11 01:59buy23651.001.59720.00001.5992
47292007.07.11 08:10t/p23651.001.59920.00001.5992169.04153295.93
47302007.07.11 08:10close23641.001.59920.00001.6041-245.11153050.82
47312007.07.11 08:20sell23661.001.59620.00001.5942
47322007.07.11 08:30sell23671.001.60050.00001.5985
47332007.07.11 09:10t/p23671.001.59850.00001.5985169.08153219.90
47342007.07.11 09:10close23661.001.59740.00001.5942-101.45153118.45
47352007.07.11 09:10sell23681.001.59680.00001.5948
47362007.07.11 09:20sell23691.001.60020.00001.5982
47372007.07.11 09:59t/p23691.001.59820.00001.5982169.08153287.53
47382007.07.11 09:59close23681.001.59770.00001.5948-76.09153211.44
47392007.07.11 09:59sell23701.001.59710.00001.5951
47402007.07.11 12:40t/p23701.001.59510.00001.5951169.08153380.52
47412007.07.11 12:40sell23711.001.59430.00001.5923
47422007.07.11 13:10sell23721.001.59850.00001.5965
47432007.07.11 13:30t/p23721.001.59650.00001.5965169.08153549.60
47442007.07.11 13:30close23711.001.59620.00001.5923-160.63153388.97
47452007.07.11 13:30sell23731.001.59560.00001.5936
47462007.07.11 13:59sell23741.001.59790.00001.5959
47472007.07.11 14:20t/p23741.001.59590.00001.5959169.08153558.05
47482007.07.11 14:20close23731.001.59440.00001.5936101.44153659.49
47492007.07.11 14:20sell23751.001.59380.00001.5918
47502007.07.11 16:30sell23761.001.59610.00001.5941
47512007.07.11 16:40t/p23761.001.59410.00001.5941169.08153828.57
47522007.07.11 16:40close23751.001.59380.00001.59180.00153828.57
47532007.07.11 16:40sell23771.001.59320.00001.5912
47542007.07.11 16:59sell23781.001.59540.00001.5934
47552007.07.11 18:10sell23792.001.59800.00001.5960
47562007.07.11 18:20close23792.001.59620.00001.5960304.34154132.91
47572007.07.11 18:20close23781.001.59620.00001.5934-67.63154065.28
47582007.07.11 18:20close23771.001.59620.00001.5912-253.62153811.66
47592007.07.11 18:20sell23801.001.59560.00001.5936
47602007.07.11 20:40sell23811.001.59780.00001.5958
47612007.07.11 21:10t/p23811.001.59580.00001.5958169.08153980.74
47622007.07.11 21:10close23801.001.59550.00001.59368.45153989.19
47632007.07.11 21:10sell23821.001.59490.00001.5929
47642007.07.11 21:20sell23831.001.59700.00001.5950
47652007.07.11 22:10t/p23831.001.59500.00001.5950169.08154158.27
47662007.07.11 22:10close23821.001.59500.00001.5929-8.45154149.82
47672007.07.11 22:10sell23841.001.59440.00001.5924
47682007.07.11 23:20t/p23841.001.59240.00001.5924169.08154318.90
47692007.07.11 23:20sell23851.001.59010.00001.5881
47702007.07.11 23:30sell23861.001.59290.00001.5909
47712007.07.11 23:40close23861.001.59110.00001.5909152.18154471.08
47722007.07.11 23:40close23851.001.59110.00001.5881-84.54154386.54
47732007.07.11 23:40sell23871.001.59050.00001.5885
47742007.07.12 00:10sell23881.001.59320.00001.5912
47752007.07.12 01:10sell23892.001.59520.00001.5932
47762007.07.12 02:30t/p23892.001.59320.00001.5932338.16154724.70
47772007.07.12 02:30close23881.001.59320.00001.59120.00154724.70
47782007.07.12 02:30close23871.001.59320.00001.5885-217.36154507.34
47792007.07.12 02:30sell23901.001.59260.00001.5906
47802007.07.12 03:40sell23911.001.59670.00001.5947
47812007.07.12 06:20close23911.001.59500.00001.5947143.72154651.06
47822007.07.12 06:20close23901.001.59500.00001.5906-202.90154448.16
47832007.07.12 06:20sell23921.001.59440.00001.5924
47842007.07.12 07:20sell23931.001.59760.00001.5956
47852007.07.12 09:40sell23942.001.59970.00001.5977
47862007.07.12 10:10close23942.001.59800.00001.5977287.44154735.60
47872007.07.12 10:10close23931.001.59800.00001.5956-33.82154701.78
47882007.07.12 10:10close23921.001.59800.00001.5924-304.34154397.44
47892007.07.12 10:10sell23951.001.59740.00001.5954
47902007.07.12 14:30t/p23951.001.59540.00001.5954169.08154566.52
47912007.07.12 14:30sell23961.001.59480.00001.5928
47922007.07.12 14:40sell23971.001.59840.00001.5964
47932007.07.12 14:59t/p23971.001.59640.00001.5964169.08154735.60
47942007.07.12 14:59close23961.001.59550.00001.5928-59.18154676.42
47952007.07.12 14:59sell23981.001.59490.00001.5929
47962007.07.12 16:40close23981.001.59300.00001.5929160.63154837.05
47972007.07.12 16:40sell23991.001.59240.00001.5904
47982007.07.12 17:10sell24001.001.59480.00001.5928
47992007.07.12 17:40t/p24001.001.59280.00001.5928169.08155006.13
48002007.07.12 17:40close23991.001.59280.00001.5904-33.81154972.32
48012007.07.12 17:40sell24011.001.59220.00001.5902
48022007.07.12 17:59sell24021.001.59430.00001.5923
48032007.07.12 20:20t/p24021.001.59230.00001.5923169.08155141.40
48042007.07.12 20:20close24011.001.59210.00001.59028.46155149.86
48052007.07.12 20:20sell24031.001.59150.00001.5895
48062007.07.12 20:30sell24041.001.59370.00001.5917
48072007.07.12 22:40t/p24041.001.59170.00001.5917169.08155318.94
48082007.07.12 22:40close24031.001.59150.00001.58950.00155318.94
48092007.07.12 22:40sell24051.001.59090.00001.5889
48102007.07.13 00:59close24051.001.58920.00001.5889147.35155466.30
48112007.07.13 00:59sell24061.001.58860.00001.5866
48122007.07.13 02:10sell24071.001.59190.00001.5899
48132007.07.13 02:40close24071.001.59000.00001.5899160.63155626.93
48142007.07.13 02:40close24061.001.59000.00001.5866-118.36155508.57
48152007.07.13 02:40sell24081.001.58940.00001.5874
48162007.07.13 08:20t/p24081.001.58740.00001.5874169.08155677.65
48172007.07.13 08:20sell24091.001.58630.00001.5843
48182007.07.13 08:40sell24101.001.58870.00001.5867
48192007.07.13 09:10t/p24101.001.58670.00001.5867169.08155846.73
48202007.07.13 09:10close24091.001.58610.00001.584316.91155863.64
48212007.07.13 09:10sell24111.001.58550.00001.5835
48222007.07.13 09:30sell24121.001.58750.00001.5855
48232007.07.13 12:40close24121.001.58570.00001.5855152.17156015.81
48242007.07.13 12:40close24111.001.58570.00001.5835-16.91155998.90
48252007.07.13 12:40sell24131.001.58510.00001.5831
48262007.07.13 12:59sell24141.001.58720.00001.5852
48272007.07.13 15:30sell24152.001.58970.00001.5877
48282007.07.13 16:10t/p24141.001.58520.00001.5852169.08156167.98
48292007.07.13 16:10t/p24152.001.58770.00001.5877338.16156506.14
48302007.07.13 16:10close24131.001.58520.00001.5831-8.46156497.68
48312007.07.13 16:10sell24161.001.58460.00001.5826
48322007.07.13 16:20sell24171.001.58720.00001.5852
48332007.07.13 16:30sell24182.001.58960.00001.5876
48342007.07.13 16:59t/p24182.001.58760.00001.5876338.16156835.84
48352007.07.13 16:59close24171.001.58640.00001.585267.63156903.47
48362007.07.13 16:59close24161.001.58640.00001.5826-152.18156751.29
48372007.07.13 16:59sell24191.001.58580.00001.5838
48382007.07.13 22:20t/p24191.001.58380.00001.5838169.08156920.37
48392007.07.13 22:20sell24201.001.58320.00001.5812
48402007.07.13 22:30sell24211.001.58540.00001.5834
48412007.07.13 22:40t/p24201.001.58120.00001.5812169.08157089.45
48422007.07.13 22:40t/p24211.001.58340.00001.5834169.08157258.53
48432007.07.13 22:40sell24221.001.58060.00001.5786
48442007.07.15 23:00sell24231.001.58290.00001.5809
48452007.07.16 05:20t/p24231.001.58090.00001.5809172.71157431.24
48462007.07.16 05:20close24221.001.58050.00001.578612.08157443.32
48472007.07.16 05:20sell24241.001.57990.00001.5779
48482007.07.16 08:30close24241.001.57820.00001.5779143.72157587.04
48492007.07.16 08:30sell24251.001.57760.00001.5756
48502007.07.16 10:10sell24261.001.58070.00001.5787
48512007.07.16 10:30t/p24261.001.57870.00001.5787169.08157756.12
48522007.07.16 10:30close24251.001.57870.00001.5756-93.00157663.12
48532007.07.16 10:30sell24271.001.57810.00001.5761
48542007.07.16 13:00close24271.001.57640.00001.5761143.71157806.83
48552007.07.16 13:00sell24281.001.57580.00001.5738
48562007.07.16 14:10sell24291.001.57790.00001.5759
48572007.07.16 16:40sell24302.001.58010.00001.5781
48582007.07.16 18:10close24302.001.57840.00001.5781287.44158094.27
48592007.07.16 18:10close24291.001.57840.00001.5759-42.27158052.00
48602007.07.16 18:10close24281.001.57840.00001.5738-219.81157832.19
48612007.07.16 18:10sell24311.001.57780.00001.5758
48622007.07.16 18:30sell24321.001.58020.00001.5782
48632007.07.17 04:30t/p24321.001.57820.00001.5782172.71158004.91
48642007.07.17 04:30close24311.001.57810.00001.5758-21.73157983.18
48652007.07.17 04:30sell24331.001.57750.00001.5755
48662007.07.17 11:40close24331.001.57570.00001.5755152.17158135.35
48672007.07.17 11:40sell24341.001.57510.00001.5731
48682007.07.17 12:20sell24351.001.57710.00001.5751
48692007.07.17 13:40t/p24351.001.57510.00001.5751169.08158304.43
48702007.07.17 13:40close24341.001.57400.00001.573192.99158397.42
48712007.07.17 13:40sell24361.001.57340.00001.5714
48722007.07.17 14:10sell24371.001.57780.00001.5758
48732007.07.17 14:30t/p24371.001.57580.00001.5758169.08158566.50
48742007.07.17 14:30close24361.001.57540.00001.5714-169.08158397.42
48752007.07.17 14:30sell24381.001.57480.00001.5728
48762007.07.17 14:59sell24391.001.57730.00001.5753
48772007.07.17 20:10sell24402.001.57970.00001.5777
48782007.07.18 02:20close24402.001.57790.00001.5777311.62158709.04
48792007.07.18 02:20close24391.001.57790.00001.5753-47.10158661.94
48802007.07.18 02:20close24381.001.57790.00001.5728-258.45158403.49
48812007.07.18 02:20sell24411.001.57730.00001.5753
48822007.07.18 02:40sell24421.001.58020.00001.5782
48832007.07.18 02:59close24421.001.57850.00001.5782143.72158547.21
48842007.07.18 02:59close24411.001.57850.00001.5753-101.45158445.76
48852007.07.18 02:59sell24431.001.57790.00001.5759
48862007.07.18 05:20t/p24431.001.57590.00001.5759169.08158614.84
48872007.07.18 05:20sell24441.001.57520.00001.5732
48882007.07.18 08:30close24441.001.57340.00001.5732152.17158767.01
48892007.07.18 08:30sell24451.001.57280.00001.5708
48902007.07.18 09:10sell24461.001.57530.00001.5733
48912007.07.18 09:20close24461.001.57340.00001.5733160.62158927.63
48922007.07.18 09:20close24451.001.57340.00001.5708-50.73158876.90
48932007.07.18 09:20sell24471.001.57280.00001.5708
48942007.07.18 10:20sell24481.001.57570.00001.5737
48952007.07.18 10:40t/p24481.001.57370.00001.5737169.08159045.98
48962007.07.18 10:40close24471.001.57330.00001.5708-42.27159003.71
48972007.07.18 10:40sell24491.001.57270.00001.5707
48982007.07.18 11:10sell24501.001.57500.00001.5730
48992007.07.18 13:10t/p24501.001.57300.00001.5730169.08159172.79
49002007.07.18 13:10close24491.001.57160.00001.570793.00159265.79
49012007.07.18 13:10sell24511.001.57100.00001.5690
49022007.07.18 13:30sell24521.001.57550.00001.5735
49032007.07.18 13:59t/p24521.001.57350.00001.5735169.08159434.87
49042007.07.18 13:59close24511.001.57120.00001.5690-16.91159417.96
49052007.07.18 13:59sell24531.001.57060.00001.5686
49062007.07.18 14:10t/p24531.001.56860.00001.5686169.08159587.04
49072007.07.18 14:10sell24541.001.56770.00001.5657
49082007.07.18 14:20sell24551.001.57030.00001.5683
49092007.07.18 17:10sell24562.001.57390.00001.5719
49102007.07.18 17:30close24562.001.57210.00001.5719304.34159891.38
49112007.07.18 17:30close24551.001.57210.00001.5683-152.17159739.21
49122007.07.18 17:30close24541.001.57210.00001.5657-371.97159367.24
49132007.07.18 17:30sell24571.001.57150.00001.5695
49142007.07.18 18:40sell24581.001.57410.00001.5721
49152007.07.18 22:10t/p24581.001.57210.00001.5721169.08159536.32
49162007.07.18 22:10close24571.001.57210.00001.5695-50.72159485.60
49172007.07.18 22:10sell24591.001.57150.00001.5695
49182007.07.19 00:00sell24601.001.57350.00001.5715
49192007.07.19 07:30close24601.001.57160.00001.5715160.63159646.23
49202007.07.19 07:30close24591.001.57160.00001.56952.45159648.68
49212007.07.19 07:30sell24611.001.57100.00001.5690
49222007.07.19 09:40close24611.001.56910.00001.5690160.63159809.31
49232007.07.19 09:40sell24621.001.56850.00001.5665
49242007.07.19 11:10sell24631.001.57140.00001.5694
49252007.07.19 11:40close24631.001.56970.00001.5694143.72159953.03
49262007.07.19 11:40close24621.001.56970.00001.5665-101.45159851.58
49272007.07.19 11:40sell24641.001.56910.00001.5671
49282007.07.19 12:10sell24651.001.57170.00001.5697
49292007.07.19 16:10close24651.001.56990.00001.5697152.17160003.75
49302007.07.19 16:10close24641.001.56990.00001.5671-67.64159936.11
49312007.07.19 16:10sell24661.001.56930.00001.5673
49322007.07.19 16:40sell24671.001.57130.00001.5693
49332007.07.19 17:20close24671.001.56940.00001.5693160.62160096.73
49342007.07.19 17:20close24661.001.56940.00001.5673-8.46160088.27
49352007.07.19 17:20sell24681.001.56880.00001.5668
49362007.07.19 18:20sell24691.001.57120.00001.5692
49372007.07.19 20:20t/p24691.001.56920.00001.5692169.08160257.35
49382007.07.19 20:20close24681.001.56900.00001.5668-16.91160240.44
49392007.07.19 20:20sell24701.001.56840.00001.5664
49402007.07.20 04:30close24701.001.56660.00001.5664155.81160396.26
49412007.07.20 04:30sell24711.001.56600.00001.5640
49422007.07.20 09:10sell24721.001.56850.00001.5665
49432007.07.20 09:20close24721.001.56670.00001.5665152.17160548.43
49442007.07.20 09:20close24711.001.56670.00001.5640-59.18160489.25
49452007.07.20 09:20sell24731.001.56610.00001.5641
49462007.07.20 09:59sell24741.001.56840.00001.5664
49472007.07.20 11:10t/p24741.001.56640.00001.5664169.08160658.33
49482007.07.20 11:10close24731.001.56620.00001.5641-8.46160649.87
49492007.07.20 11:10sell24751.001.56560.00001.5636
49502007.07.20 11:40sell24761.001.56830.00001.5663
49512007.07.20 12:10close24761.001.56660.00001.5663143.72160793.59
49522007.07.20 12:10close24751.001.56660.00001.5636-84.54160709.05
49532007.07.20 12:10sell24771.001.56600.00001.5640
49542007.07.20 14:10sell24781.001.56840.00001.5664
49552007.07.20 16:10t/p24781.001.56640.00001.5664169.08160878.13
49562007.07.20 16:10close24771.001.56580.00001.564016.91160895.04
49572007.07.20 16:10sell24791.001.56520.00001.5632
49582007.07.20 16:40sell24801.001.57080.00001.5688
49592007.07.20 18:20sell24812.001.57560.00001.5736
49602007.07.20 19:10t/p24812.001.57360.00001.5736338.16161233.20
49612007.07.20 19:10close24801.001.57310.00001.5688-194.44161038.76
49622007.07.20 19:10close24791.001.57310.00001.5632-667.86160370.90
49632007.07.20 19:10sell24821.001.57250.00001.5705
49642007.07.20 19:40sell24831.001.57710.00001.5751
49652007.07.20 19:59t/p24831.001.57510.00001.5751169.08160539.98
49662007.07.20 19:59close24821.001.57370.00001.5705-101.45160438.53
49672007.07.20 19:59sell24841.001.57310.00001.5711
49682007.07.20 22:10t/p24841.001.57110.00001.5711169.08160607.61
49692007.07.20 22:10buy24851.001.57090.00001.5729
49702007.07.22 23:10t/p24851.001.57290.00001.5729169.04160776.65
49712007.07.22 23:10buy24861.001.57440.00001.5764
49722007.07.22 23:20buy24871.001.57260.00001.5746
49732007.07.23 02:10buy24882.001.57110.00001.5731
49742007.07.23 02:20buy24894.001.56920.00001.5712
49752007.07.23 02:30t/p24894.001.57120.00001.5712676.16161452.81
49762007.07.23 02:30close24882.001.57180.00001.5731118.33161571.14
49772007.07.23 02:30close24871.001.57180.00001.5746-78.00161493.13
49782007.07.23 02:30close24861.001.57180.00001.5764-230.14161262.99
49792007.07.23 02:40buy24901.001.57270.00001.5747
49802007.07.23 03:10buy24911.001.57010.00001.5721
49812007.07.23 03:20t/p24911.001.57210.00001.5721169.04161432.03
49822007.07.23 03:20close24901.001.57250.00001.5747-16.90161415.13
49832007.07.23 03:30buy24921.001.57340.00001.5754
49842007.07.23 03:40buy24931.001.57100.00001.5730
49852007.07.23 05:20buy24942.001.56950.00001.5715
49862007.07.23 08:20buy24954.001.56780.00001.5698
49872007.07.23 09:40buy24968.001.56540.00001.5674
49882007.07.23 10:40buy249716.001.56330.00001.5653
49892007.07.24 04:20buy249832.001.56020.00001.5622
49902007.07.24 05:20t/p249832.001.56220.00001.56225409.28166824.41
49912007.07.24 05:20close249716.001.56310.00001.5653-436.77166387.65
49922007.07.24 05:20close24968.001.56310.00001.5674-1638.31164749.34
49932007.07.24 05:20close24954.001.56310.00001.5698-1630.54163118.79
49942007.07.24 05:20close24942.001.56310.00001.5715-1102.65162016.15
49952007.07.24 05:20close24931.001.56310.00001.5730-678.10161338.04
49962007.07.24 05:20close24921.001.56310.00001.5754-880.95160457.09
49972007.07.24 05:30buy24991.001.56420.00001.5662
49982007.07.24 05:40buy25001.001.56160.00001.5636
49992007.07.24 14:10t/p25001.001.56360.00001.5636169.04160626.13
50002007.07.24 14:10close24991.001.56410.00001.5662-8.45160617.68
50012007.07.24 14:20buy25011.001.56240.00001.5644
50022007.07.24 15:40t/p25011.001.56440.00001.5644169.04160786.72
50032007.07.24 15:40buy25021.001.56530.00001.5673
50042007.07.24 16:10buy25031.001.56330.00001.5653
50052007.07.24 21:20t/p25031.001.56530.00001.5653169.04160955.76
50062007.07.24 21:20close25021.001.56590.00001.567350.71161006.47
50072007.07.24 21:30buy25041.001.56900.00001.5710
50082007.07.24 22:10buy25051.001.56550.00001.5675
50092007.07.24 22:20t/p25051.001.56750.00001.5675169.04161175.51
50102007.07.24 22:20close25041.001.56810.00001.5710-76.07161099.44
50112007.07.24 22:30buy25061.001.56800.00001.5700
50122007.07.25 00:10buy25071.001.56620.00001.5682
50132007.07.25 00:30t/p25071.001.56820.00001.5682169.04161268.48
50142007.07.25 00:30close25061.001.56860.00001.570040.32161308.80
50152007.07.25 00:40buy25081.001.56850.00001.5705
50162007.07.25 00:59buy25091.001.56630.00001.5683
50172007.07.25 03:20t/p25091.001.56830.00001.5683169.04161477.84
50182007.07.25 03:20close25081.001.57030.00001.5705152.14161629.98
50192007.07.25 03:30sell25101.001.56190.00001.5599
50202007.07.25 03:40sell25111.001.56400.00001.5620
50212007.07.25 04:20t/p25101.001.55990.00001.5599169.08161799.06
50222007.07.25 04:20t/p25111.001.56200.00001.5620169.08161968.14
50232007.07.25 04:20sell25121.001.55870.00001.5567
50242007.07.25 04:40sell25131.001.56110.00001.5591
50252007.07.25 05:40t/p25131.001.55910.00001.5591169.08162137.22
50262007.07.25 05:40close25121.001.55810.00001.556750.73162187.95
50272007.07.25 05:40sell25141.001.55750.00001.5555
50282007.07.25 09:40t/p25141.001.55550.00001.5555169.08162357.03
50292007.07.25 09:40sell25151.001.55480.00001.5528
50302007.07.25 10:20sell25161.001.55740.00001.5554
50312007.07.25 10:30t/p25161.001.55540.00001.5554169.08162526.11
50322007.07.25 10:30close25151.001.55360.00001.5528101.45162627.56
50332007.07.25 10:30sell25171.001.55300.00001.5510
50342007.07.25 13:10sell25181.001.55610.00001.5541
50352007.07.25 13:30t/p25181.001.55410.00001.5541169.08162796.64
50362007.07.25 13:30close25171.001.55230.00001.551059.18162855.82
50372007.07.25 13:30sell25191.001.55170.00001.5497
50382007.07.25 13:59sell25201.001.55450.00001.5525
50392007.07.25 14:20close25201.001.55260.00001.5525160.63163016.45
50402007.07.25 14:20close25191.001.55260.00001.5497-76.08162940.37
50412007.07.25 14:20sell25211.001.55200.00001.5500
50422007.07.25 16:10t/p25211.001.55000.00001.5500169.08163109.45
50432007.07.25 16:10sell25221.001.54940.00001.5474
50442007.07.25 16:20sell25231.001.55230.00001.5503
50452007.07.25 23:30sell25242.001.55470.00001.5527
50462007.07.25 23:40t/p25242.001.55270.00001.5527338.16163447.61
50472007.07.25 23:40close25231.001.55060.00001.5503143.72163591.33
50482007.07.25 23:40close25221.001.55060.00001.5474-101.44163489.89
50492007.07.25 23:40sell25251.001.55000.00001.5480
50502007.07.26 04:10sell25261.001.55280.00001.5508
50512007.07.26 04:30t/p25261.001.55080.00001.5508169.08163658.97
50522007.07.26 04:30close25251.001.55040.00001.5480-22.92163636.05
50532007.07.26 04:30sell25271.001.54980.00001.5478
50542007.07.26 08:20sell25281.001.55230.00001.5503
50552007.07.26 09:20t/p25281.001.55030.00001.5503169.08163805.13
50562007.07.26 09:20close25271.001.54870.00001.547892.99163898.12
50572007.07.26 09:20sell25291.001.54810.00001.5461
50582007.07.26 09:40sell25301.001.55060.00001.5486
50592007.07.26 12:30t/p25301.001.54860.00001.5486169.08164067.20
50602007.07.26 12:30close25291.001.54810.00001.54610.00164067.20
50612007.07.26 12:30sell25311.001.54750.00001.5455
50622007.07.26 12:59sell25321.001.55110.00001.5491
50632007.07.26 13:10sell25332.001.55650.00001.5545
50642007.07.26 13:20t/p25332.001.55450.00001.5545338.16164405.36
50652007.07.26 13:20close25321.001.55280.00001.5491-143.72164261.64
50662007.07.26 13:20close25311.001.55280.00001.5455-448.06163813.58
50672007.07.26 13:20sell25341.001.55220.00001.5502
50682007.07.26 13:59sell25351.001.55540.00001.5534
50692007.07.26 14:40sell25362.001.56070.00001.5587
50702007.07.26 15:40sell25374.001.56570.00001.5637
50712007.07.26 15:59t/p25374.001.56370.00001.5637676.32164489.90
50722007.07.26 15:59close25362.001.56300.00001.5587-388.88164101.02
50732007.07.26 15:59close25351.001.56300.00001.5534-642.50163458.52
50742007.07.26 15:59close25341.001.56300.00001.5502-913.03162545.49
50752007.07.26 15:59sell25381.001.56240.00001.5604
50762007.07.26 17:30sell25391.001.56510.00001.5631
50772007.07.26 18:10close25391.001.56330.00001.5631152.17162697.66
50782007.07.26 18:10close25381.001.56330.00001.5604-76.08162621.58
50792007.07.26 18:10sell25401.001.56270.00001.5607
50802007.07.26 18:30sell25411.001.56650.00001.5645
50812007.07.26 20:20sell25422.001.57140.00001.5694
50822007.07.26 20:40sell25434.001.57860.00001.5766
50832007.07.26 21:10t/p25434.001.57660.00001.5766676.32163297.90
50842007.07.26 21:10close25422.001.57300.00001.5694-270.53163027.37
50852007.07.26 21:10close25411.001.57300.00001.5645-549.51162477.86
50862007.07.26 21:10close25401.001.57300.00001.5607-870.76161607.10
50872007.07.26 21:10sell25441.001.57240.00001.5704
50882007.07.26 21:30sell25451.001.57480.00001.5728
50892007.07.26 21:40sell25462.001.57740.00001.5754
50902007.07.26 22:10t/p25462.001.57540.00001.5754338.16161945.26
50912007.07.26 22:10close25451.001.57540.00001.5728-50.73161894.53
50922007.07.26 22:10close25441.001.57540.00001.5704-253.62161640.91
50932007.07.26 22:10sell25471.001.57480.00001.5728
50942007.07.26 22:40sell25481.001.57800.00001.5760
50952007.07.26 23:30sell25492.001.58570.00001.5837
50962007.07.26 23:59t/p25492.001.58370.00001.5837338.16161979.07
50972007.07.26 23:59close25481.001.58240.00001.5760-371.98161607.09
50982007.07.26 23:59close25471.001.58240.00001.5728-642.51160964.58
50992007.07.26 23:59sell25501.001.58180.00001.5798
51002007.07.27 00:10t/p25501.001.57980.00001.5798172.71161137.29
51012007.07.27 00:10buy25511.001.57630.00001.5783
51022007.07.27 00:20t/p25511.001.57830.00001.5783169.04161306.33
51032007.07.27 00:20buy25521.001.58170.00001.5837
51042007.07.27 00:59buy25531.001.57780.00001.5798
51052007.07.27 01:10buy25542.001.57290.00001.5749
51062007.07.27 01:40t/p25542.001.57490.00001.5749338.08161644.41
51072007.07.27 01:40close25531.001.57840.00001.579850.71161695.12
51082007.07.27 01:40close25521.001.57840.00001.5837-278.91161416.21
51092007.07.27 01:59buy25551.001.57270.00001.5747
51102007.07.27 02:10buy25561.001.56990.00001.5719
51112007.07.27 02:30t/p25561.001.57190.00001.5719169.04161585.25
51122007.07.27 02:30close25551.001.57250.00001.5747-16.90161568.35
51132007.07.27 02:40sell25571.001.57000.00001.5680
51142007.07.27 03:40t/p25571.001.56800.00001.5680169.08161737.43
51152007.07.27 03:40sell25581.001.56730.00001.5653
51162007.07.27 04:10sell25591.001.56950.00001.5675
51172007.07.27 04:30close25591.001.56760.00001.5675160.63161898.06
51182007.07.27 04:30close25581.001.56760.00001.5653-25.36161872.70
51192007.07.27 04:30sell25601.001.56700.00001.5650
51202007.07.27 04:59sell25611.001.56950.00001.5675
51212007.07.27 06:10sell25622.001.57390.00001.5719
51222007.07.27 06:20t/p25622.001.57190.00001.5719338.16162210.86
51232007.07.27 06:20close25611.001.57150.00001.5675-169.08162041.78
51242007.07.27 06:20close25601.001.57150.00001.5650-380.43161661.35
51252007.07.27 06:20sell25631.001.57090.00001.5689
51262007.07.27 06:30t/p25631.001.56890.00001.5689169.08161830.43
51272007.07.27 06:30sell25641.001.56800.00001.5660
51282007.07.27 06:59sell25651.001.57370.00001.5717
51292007.07.27 07:10sell25662.001.57850.00001.5765
51302007.07.27 07:20t/p25662.001.57650.00001.5765338.16162168.59
51312007.07.27 07:20close25651.001.57420.00001.5717-42.27162126.32
51322007.07.27 07:20close25641.001.57420.00001.5660-524.15161602.17
51332007.07.27 07:20sell25671.001.57360.00001.5716
51342007.07.27 07:59sell25681.001.57680.00001.5748
51352007.07.27 08:20sell25692.001.57930.00001.5773
51362007.07.27 08:30t/p25692.001.57730.00001.5773338.16161940.33
51372007.07.27 08:30close25681.001.57720.00001.5748-33.82161906.51
51382007.07.27 08:30close25671.001.57720.00001.5716-304.35161602.16
51392007.07.27 08:30sell25701.001.57660.00001.5746
51402007.07.27 08:40sell25711.001.60240.00001.6004
51412007.07.27 08:59t/p25711.001.60040.00001.6004169.08161771.24
51422007.07.27 08:59close25701.001.59890.00001.5746-1885.25159885.99
51432007.07.27 08:59sell25721.001.59830.00001.5963
51442007.07.27 09:10t/p25721.001.59630.00001.5963169.08160055.07
51452007.07.27 09:10buy25731.001.58990.00001.5919
51462007.07.27 09:30t/p25731.001.59190.00001.5919169.04160224.11
51472007.07.27 09:30buy25741.001.59660.00001.5986
51482007.07.27 09:40t/p25741.001.59860.00001.5986169.04160393.15
51492007.07.27 09:40buy25751.001.60150.00001.6035
51502007.07.27 09:59buy25761.001.59070.00001.5927
51512007.07.27 10:10buy25772.001.58320.00001.5852
51522007.07.27 10:30t/p25772.001.58520.00001.5852338.08160731.23
51532007.07.27 10:30close25761.001.58580.00001.5927-414.14160317.09
51542007.07.27 10:30close25751.001.58580.00001.6035-1326.96158990.13
51552007.07.27 10:40buy25781.001.59520.00001.5972
51562007.07.27 10:59buy25791.001.58440.00001.5864
51572007.07.27 11:10buy25802.001.58250.00001.5845
51582007.07.27 11:30t/p25791.001.58640.00001.5864169.04159159.17
51592007.07.27 11:30t/p25802.001.58450.00001.5845338.08159497.25
51602007.07.27 11:30close25781.001.58870.00001.5972-549.38158947.87
51612007.07.27 11:40buy25811.001.58700.00001.5890
51622007.07.27 12:10buy25821.001.58220.00001.5842
51632007.07.27 12:20t/p25811.001.58900.00001.5890169.04159116.91
51642007.07.27 12:20t/p25821.001.58420.00001.5842169.04159285.95
51652007.07.27 12:20buy25831.001.58970.00001.5917
51662007.07.27 12:30buy25841.001.58680.00001.5888
51672007.07.27 12:40buy25852.001.58460.00001.5866
51682007.07.27 12:59buy25864.001.58260.00001.5846
51692007.07.27 13:10t/p25841.001.58880.00001.5888169.04159454.99
51702007.07.27 13:10t/p25852.001.58660.00001.5866338.08159793.07
51712007.07.27 13:10t/p25864.001.58460.00001.5846676.16160469.23
51722007.07.27 13:10close25831.001.58950.00001.5917-16.90160452.33
51732007.07.27 13:20buy25871.001.58580.00001.5878
51742007.07.27 13:30buy25881.001.58250.00001.5845
51752007.07.27 13:59t/p25881.001.58450.00001.5845169.04160621.37
51762007.07.27 13:59close25871.001.58640.00001.587850.71160672.08
51772007.07.27 14:00buy25891.001.58550.00001.5875
51782007.07.27 14:20buy25901.001.58060.00001.5826
51792007.07.27 14:30t/p25901.001.58260.00001.5826169.04160841.12
51802007.07.27 14:30close25891.001.58380.00001.5875-143.68160697.44
51812007.07.27 14:40sell25911.001.57850.00001.5765
51822007.07.27 14:59sell25921.001.58120.00001.5792
51832007.07.27 15:10sell25932.001.58390.00001.5819
51842007.07.27 15:20sell25944.001.59220.00001.5902
51852007.07.27 15:30t/p25932.001.58190.00001.5819338.16161035.60
51862007.07.27 15:30t/p25944.001.59020.00001.5902676.32161711.92
51872007.07.27 15:30close25921.001.58110.00001.57928.46161720.38
51882007.07.27 15:30close25911.001.58110.00001.5765-219.80161500.58
51892007.07.27 15:30sell25951.001.58050.00001.5785
51902007.07.27 15:40sell25961.001.58880.00001.5868
51912007.07.27 15:59sell25972.001.59180.00001.5898
51922007.07.27 16:10sell25984.001.59630.00001.5943
51932007.07.27 16:20t/p25984.001.59430.00001.5943676.32162176.90
51942007.07.27 16:20close25972.001.59050.00001.5898219.80162396.70
51952007.07.27 16:20close25961.001.59050.00001.5868-143.72162252.98
51962007.07.27 16:20close25951.001.59050.00001.5785-845.40161407.58
51972007.07.27 16:20sell25991.001.58990.00001.5879
51982007.07.27 16:30sell26001.001.59450.00001.5925
51992007.07.27 16:40t/p26001.001.59250.00001.5925169.08161576.66
52002007.07.27 16:40close25991.001.58970.00001.587916.91161593.57
52012007.07.27 16:40sell26011.001.58910.00001.5871
52022007.07.27 16:59sell26021.001.59470.00001.5927
52032007.07.27 18:30sell26032.001.59710.00001.5951
52042007.07.27 19:10close26032.001.59520.00001.5951321.25161914.82
52052007.07.27 19:10close26021.001.59520.00001.5927-42.27161872.55
52062007.07.27 19:10close26011.001.59520.00001.5871-515.70161356.85
52072007.07.27 19:10sell26041.001.59460.00001.5926
52082007.07.27 19:20sell26051.001.59840.00001.5964
52092007.07.27 19:59t/p26051.001.59640.00001.5964169.08161525.93
52102007.07.27 19:59close26041.001.59590.00001.5926-109.91161416.02
52112007.07.27 19:59sell26061.001.59530.00001.5933
52122007.07.27 20:20sell26071.001.59770.00001.5957
52132007.07.27 20:40sell26082.001.60070.00001.5987
52142007.07.27 21:10t/p26082.001.59870.00001.5987338.16161754.18
52152007.07.27 21:10close26071.001.59850.00001.5957-67.63161686.55
52162007.07.27 21:10close26061.001.59850.00001.5933-270.53161416.02
52172007.07.27 21:10sell26091.001.59790.00001.5959
52182007.07.27 21:30sell26101.001.60020.00001.5982
52192007.07.29 23:10sell26112.001.60250.00001.6005
52202007.07.29 23:30sell26124.001.60520.00001.6032
52212007.07.30 00:10t/p26101.001.59820.00001.5982172.71161588.73
52222007.07.30 00:10t/p26112.001.60050.00001.6005345.43161934.16
52232007.07.30 00:10t/p26124.001.60320.00001.6032690.85162625.01
52242007.07.30 00:10close26091.001.59740.00001.595945.90162670.92
52252007.07.30 00:10sell26131.001.59680.00001.5948
52262007.07.30 00:20sell26141.001.60580.00001.6038
52272007.07.30 00:59t/p26141.001.60380.00001.6038169.08162840.00
52282007.07.30 00:59close26131.001.59780.00001.5948-84.54162755.46
52292007.07.30 00:59sell26151.001.59720.00001.5952
52302007.07.30 01:40sell26161.001.60360.00001.6016
52312007.07.30 01:59t/p26161.001.60160.00001.6016169.08162924.54
52322007.07.30 01:59close26151.001.60120.00001.5952-338.16162586.38
52332007.07.30 01:59sell26171.001.60060.00001.5986
52342007.07.30 02:30sell26181.001.60280.00001.6008
52352007.07.30 02:40t/p26181.001.60080.00001.6008169.08162755.46
52362007.07.30 02:40close26171.001.59890.00001.5986143.71162899.17
52372007.07.30 02:40sell26191.001.59830.00001.5963
52382007.07.30 03:10sell26201.001.60120.00001.5992
52392007.07.30 03:20sell26212.001.60320.00001.6012
52402007.07.30 03:30t/p26212.001.60120.00001.6012338.16163237.33
52412007.07.30 03:30close26201.001.59990.00001.5992109.90163347.23
52422007.07.30 03:30close26191.001.59990.00001.5963-135.27163211.96
52432007.07.30 03:30sell26221.001.59930.00001.5973
52442007.07.30 03:40sell26231.001.60130.00001.5993
52452007.07.30 06:40sell26242.001.60600.00001.6040
52462007.07.30 07:30sell26254.001.60810.00001.6061
52472007.07.30 08:10t/p26254.001.60610.00001.6061676.32163888.28
52482007.07.30 08:10close26242.001.60570.00001.604050.72163939.00
52492007.07.30 08:10close26231.001.60570.00001.5993-371.98163567.02
52502007.07.30 08:10close26221.001.60570.00001.5973-541.06163025.96
52512007.07.30 08:10sell26261.001.60510.00001.6031
52522007.07.30 08:40sell26271.001.60900.00001.6070
52532007.07.30 08:59t/p26271.001.60700.00001.6070169.08163195.04
52542007.07.30 08:59close26261.001.60590.00001.6031-67.64163127.40
52552007.07.30 08:59sell26281.001.60530.00001.6033
52562007.07.30 09:10t/p26281.001.60330.00001.6033169.08163296.48
52572007.07.30 09:10sell26291.001.60070.00001.5987
52582007.07.30 09:30sell26301.001.60670.00001.6047
52592007.07.30 09:59t/p26301.001.60470.00001.6047169.08163465.56
52602007.07.30 09:59close26291.001.60160.00001.5987-76.08163389.48
52612007.07.30 09:59sell26311.001.60100.00001.5990
52622007.07.30 10:10t/p26311.001.59900.00001.5990169.08163558.56
52632007.07.30 10:10sell26321.001.59820.00001.5962
52642007.07.30 10:20sell26331.001.60170.00001.5997
52652007.07.30 11:10sell26342.001.60420.00001.6022
52662007.07.30 11:40close26342.001.60240.00001.6022304.35163862.91
52672007.07.30 11:40close26331.001.60240.00001.5997-59.18163803.73
52682007.07.30 11:40close26321.001.60240.00001.5962-355.07163448.66
52692007.07.30 11:40sell26351.001.60180.00001.5998
52702007.07.30 11:59sell26361.001.60450.00001.6025
52712007.07.30 12:10sell26372.001.61350.00001.6115
52722007.07.30 12:30t/p26361.001.60250.00001.6025169.08163617.74
52732007.07.30 12:30t/p26372.001.61150.00001.6115338.16163955.90
52742007.07.30 12:30close26351.001.60250.00001.5998-59.18163896.72
52752007.07.30 12:30sell26381.001.60190.00001.5999
52762007.07.30 12:40sell26391.001.60390.00001.6019
52772007.07.30 12:59sell26402.001.60950.00001.6075
52782007.07.30 13:10sell26414.001.61330.00001.6113
52792007.07.30 13:20t/p26414.001.61130.00001.6113676.32164573.04
52802007.07.30 13:20close26402.001.60920.00001.607550.72164623.76
52812007.07.30 13:20close26391.001.60920.00001.6019-448.06164175.70
52822007.07.30 13:20close26381.001.60920.00001.5999-617.14163558.56
52832007.07.30 13:20sell26421.001.60860.00001.6066
52842007.07.30 13:40sell26431.001.61240.00001.6104
52852007.07.30 14:10t/p26421.001.60660.00001.6066169.08163727.64
52862007.07.30 14:10t/p26431.001.61040.00001.6104169.08163896.72
52872007.07.30 14:10sell26441.001.60600.00001.6040
52882007.07.30 14:30sell26451.001.60970.00001.6077
52892007.07.30 14:40sell26462.001.61500.00001.6130
52902007.07.30 14:59t/p26462.001.61300.00001.6130338.16164234.88
52912007.07.30 14:59close26451.001.60780.00001.6077160.63164395.51
52922007.07.30 14:59close26441.001.60780.00001.6040-152.17164243.34
52932007.07.30 14:59sell26471.001.60720.00001.6052
52942007.07.30 15:10t/p26471.001.60520.00001.6052169.08164412.42
52952007.07.30 15:10sell26481.001.60120.00001.5992
52962007.07.30 15:30sell26491.001.60530.00001.6033
52972007.07.30 15:40sell26502.001.60730.00001.6053
52982007.07.30 15:59t/p26502.001.60530.00001.6053338.16164750.58
52992007.07.30 15:59close26491.001.60440.00001.603376.08164826.66
53002007.07.30 15:59close26481.001.60440.00001.5992-270.53164556.13
53012007.07.30 15:59sell26511.001.60380.00001.6018
53022007.07.30 16:20sell26521.001.60640.00001.6044
53032007.07.30 16:30sell26532.001.60840.00001.6064
53042007.07.30 16:40t/p26532.001.60640.00001.6064338.16164894.29
53052007.07.30 16:40close26521.001.60580.00001.604450.73164945.02
53062007.07.30 16:40close26511.001.60580.00001.6018-169.08164775.94
53072007.07.30 16:40sell26541.001.60520.00001.6032
53082007.07.30 16:59sell26551.001.60830.00001.6063
53092007.07.30 17:40t/p26551.001.60630.00001.6063169.08164945.02
53102007.07.30 17:40close26541.001.60570.00001.6032-42.27164902.75
53112007.07.30 17:40sell26561.001.60510.00001.6031
53122007.07.30 17:59sell26571.001.60720.00001.6052
53132007.07.30 19:10close26571.001.60550.00001.6052143.72165046.47
53142007.07.30 19:10close26561.001.60550.00001.6031-33.82165012.65
53152007.07.30 19:10sell26581.001.60490.00001.6029
53162007.07.30 19:20t/p26581.001.60290.00001.6029169.08165181.73
53172007.07.30 19:20sell26591.001.60170.00001.5997
53182007.07.30 19:30sell26601.001.60590.00001.6039
53192007.07.30 19:59t/p26601.001.60390.00001.6039169.08165350.81
53202007.07.30 19:59close26591.001.60300.00001.5997-109.90165240.91
53212007.07.30 19:59sell26611.001.60240.00001.6004
53222007.07.30 20:20sell26621.001.60580.00001.6038
53232007.07.30 20:40t/p26621.001.60380.00001.6038169.08165409.99
53242007.07.30 20:40close26611.001.60370.00001.6004-109.90165300.09
53252007.07.30 20:40sell26631.001.60310.00001.6011
53262007.07.30 20:59sell26641.001.60560.00001.6036
53272007.07.30 21:40t/p26641.001.60360.00001.6036169.08165469.17
53282007.07.30 21:40close26631.001.60160.00001.6011126.81165595.98
53292007.07.30 21:40sell26651.001.60100.00001.5990
53302007.07.30 22:30t/p26651.001.59900.00001.5990169.08165765.06
53312007.07.30 22:30sell26661.001.59670.00001.5947
53322007.07.30 22:40sell26671.001.60050.00001.5985
53332007.07.30 23:20t/p26671.001.59850.00001.5985169.08165934.14
53342007.07.30 23:20close26661.001.59610.00001.594750.73165984.87
53352007.07.30 23:20sell26681.001.59550.00001.5935
53362007.07.30 23:30sell26691.001.60040.00001.5984
53372007.07.30 23:59t/p26691.001.59840.00001.5984169.08166153.95
53382007.07.30 23:59close26681.001.59590.00001.5935-33.82166120.13
53392007.07.30 23:59sell26701.001.59530.00001.5933
53402007.07.31 00:20sell26711.001.59790.00001.5959
53412007.07.31 00:40t/p26711.001.59590.00001.5959169.08166289.21
53422007.07.31 00:40close26701.001.59430.00001.593388.17166377.38
53432007.07.31 00:40sell26721.001.59370.00001.5917
53442007.07.31 00:59sell26731.001.59670.00001.5947
53452007.07.31 01:40t/p26731.001.59470.00001.5947169.08166546.46
53462007.07.31 01:40close26721.001.59470.00001.5917-84.54166461.92
53472007.07.31 01:40sell26741.001.59410.00001.5921
53482007.07.31 02:10sell26751.001.59710.00001.5951
53492007.07.31 02:30t/p26751.001.59510.00001.5951169.08166631.00
53502007.07.31 02:30close26741.001.59420.00001.5921-8.46166622.54
53512007.07.31 02:30sell26761.001.59360.00001.5916
53522007.07.31 02:59sell26771.001.59620.00001.5942
53532007.07.31 03:10sell26782.001.59890.00001.5969
53542007.07.31 03:20t/p26771.001.59420.00001.5942169.08166791.62
53552007.07.31 03:20t/p26782.001.59690.00001.5969338.16167129.78
53562007.07.31 03:20close26761.001.59380.00001.5916-16.91167112.87
53572007.07.31 03:20sell26791.001.59320.00001.5912
53582007.07.31 03:30sell26801.001.59540.00001.5934
53592007.07.31 04:00close26801.001.59370.00001.5934143.72167256.59
53602007.07.31 04:00close26791.001.59370.00001.5912-42.27167214.32
53612007.07.31 04:00sell26811.001.59310.00001.5911
53622007.07.31 04:20sell26821.001.59530.00001.5933
53632007.07.31 04:30t/p26821.001.59330.00001.5933169.08167383.40
53642007.07.31 04:30close26811.001.59270.00001.591133.81167417.21
53652007.07.31 04:30sell26831.001.59210.00001.5901
53662007.07.31 04:59sell26841.001.59440.00001.5924
53672007.07.31 06:30close26841.001.59250.00001.5924160.63167577.84
53682007.07.31 06:30close26831.001.59250.00001.5901-33.82167544.02
53692007.07.31 06:30sell26851.001.59190.00001.5899
53702007.07.31 06:59sell26861.001.59390.00001.5919
53712007.07.31 07:10sell26872.001.59840.00001.5964
53722007.07.31 07:20t/p26872.001.59640.00001.5964338.16167882.18
53732007.07.31 07:20close26861.001.59440.00001.5919-42.27167839.91
53742007.07.31 07:20close26851.001.59440.00001.5899-211.35167628.56
53752007.07.31 07:20sell26881.001.59380.00001.5918
53762007.07.31 07:59sell26891.001.59760.00001.5956
53772007.07.31 08:10t/p26891.001.59560.00001.5956169.08167797.64
53782007.07.31 08:10close26881.001.59360.00001.591816.91167814.55
53792007.07.31 08:10sell26901.001.59300.00001.5910
53802007.07.31 08:20sell26911.001.59850.00001.5965
53812007.07.31 08:30t/p26911.001.59650.00001.5965169.08167983.63
53822007.07.31 08:30close26901.001.59270.00001.591025.36168008.99
53832007.07.31 08:30sell26921.001.59210.00001.5901
53842007.07.31 08:40sell26931.001.59620.00001.5942
53852007.07.31 08:59t/p26931.001.59420.00001.5942169.08168178.07
53862007.07.31 08:59close26921.001.59320.00001.5901-93.00168085.07
53872007.07.31 08:59sell26941.001.59260.00001.5906
53882007.07.31 09:40sell26951.001.59500.00001.5930
53892007.07.31 09:59close26951.001.59310.00001.5930160.63168245.70
53902007.07.31 09:59close26941.001.59310.00001.5906-42.27168203.43
53912007.07.31 09:59sell26961.001.59250.00001.5905
53922007.07.31 11:20sell26971.001.59610.00001.5941
53932007.07.31 11:30t/p26971.001.59410.00001.5941169.08168372.51
53942007.07.31 11:30close26961.001.59240.00001.59058.45168380.96
53952007.07.31 11:30sell26981.001.59180.00001.5898
53962007.07.31 11:59sell26991.001.59480.00001.5928
53972007.07.31 12:20t/p26991.001.59280.00001.5928169.08168550.04
53982007.07.31 12:20close26981.001.59270.00001.5898-76.09168473.95
53992007.07.31 12:20sell27001.001.59210.00001.5901
54002007.07.31 13:40sell27011.001.59410.00001.5921
54012007.07.31 14:30sell27022.001.59650.00001.5945
54022007.07.31 15:10t/p27022.001.59450.00001.5945338.16168812.11
54032007.07.31 15:10close27011.001.59440.00001.5921-25.37168786.74
54042007.07.31 15:10close27001.001.59440.00001.5901-194.45168592.29
54052007.07.31 15:10sell27031.001.59380.00001.5918
54062007.07.31 15:20sell27041.001.59710.00001.5951
54072007.07.31 15:40close27041.001.59520.00001.5951160.62168752.91
54082007.07.31 15:40close27031.001.59520.00001.5918-118.36168634.55
54092007.07.31 15:40sell27051.001.59460.00001.5926
54102007.07.31 16:40sell27061.001.59800.00001.5960
54112007.07.31 17:10t/p27061.001.59600.00001.5960169.08168803.63
54122007.07.31 17:10close27051.001.59520.00001.5926-50.73168752.90
54132007.07.31 17:10sell27071.001.59460.00001.5926
54142007.07.31 17:30sell27081.001.59700.00001.5950
54152007.07.31 18:10t/p27081.001.59500.00001.5950169.08168921.98
54162007.07.31 18:10close27071.001.59460.00001.59260.00168921.98
54172007.07.31 18:10sell27091.001.59400.00001.5920
54182007.07.31 18:30sell27101.001.59620.00001.5942
54192007.07.31 19:00close27101.001.59450.00001.5942143.72169065.70
54202007.07.31 19:00close27091.001.59450.00001.5920-42.27169023.43
54212007.07.31 19:00sell27111.001.59390.00001.5919
54222007.07.31 19:30sell27121.001.59630.00001.5943
54232007.07.31 19:40t/p27121.001.59430.00001.5943169.08169192.51
54242007.07.31 19:40close27111.001.59410.00001.5919-16.90169175.61
54252007.07.31 19:40sell27131.001.59350.00001.5915
54262007.07.31 19:59sell27141.001.59570.00001.5937
54272007.07.31 20:20sell27152.001.59890.00001.5969
54282007.07.31 20:30t/p27152.001.59690.00001.5969338.16169513.77
54292007.07.31 20:30close27141.001.59670.00001.5937-84.54169429.23
54302007.07.31 20:30close27131.001.59670.00001.5915-270.53169158.70
54312007.07.31 20:30sell27161.001.59610.00001.5941
54322007.07.31 20:59sell27171.001.59830.00001.5963
54332007.07.31 21:10sell27182.001.60680.00001.6048
54342007.07.31 21:20t/p27182.001.60480.00001.6048338.16169496.86
54352007.07.31 21:20close27171.001.60060.00001.5963-194.44169302.42
54362007.07.31 21:20close27161.001.60060.00001.5941-380.43168921.99
54372007.07.31 21:20sell27191.001.60000.00001.5980
54382007.07.31 21:30t/p27191.001.59800.00001.5980169.08169091.07
54392007.07.31 21:30sell27201.001.59660.00001.5946
54402007.07.31 21:40sell27211.001.60150.00001.5995
54412007.07.31 21:59sell27222.001.60470.00001.6027
54422007.07.31 22:40sell27234.001.60740.00001.6054
54432007.08.01 00:00sell27248.001.60950.00001.6075
54442007.08.01 00:10t/p27234.001.60540.00001.6054690.85169781.93
54452007.08.01 00:10t/p27248.001.60750.00001.60751352.64171134.57
54462007.08.01 00:10close27222.001.60420.00001.602791.81171226.37
54472007.08.01 00:10close27211.001.60420.00001.5995-224.63171001.75
54482007.08.01 00:10close27201.001.60420.00001.5946-638.88170362.87
54492007.08.01 00:10sell27251.001.60360.00001.6016
54502007.08.01 00:30sell27261.001.60880.00001.6068
54512007.08.01 00:59t/p27261.001.60680.00001.6068169.08170531.95
54522007.08.01 00:59close27251.001.60580.00001.6016-185.99170345.96
54532007.08.01 00:59sell27271.001.60520.00001.6032
54542007.08.01 01:10t/p27271.001.60320.00001.6032169.08170515.04
54552007.08.01 01:10sell27281.001.60170.00001.5997
54562007.08.01 01:20sell27291.001.60390.00001.6019
54572007.08.01 02:10t/p27291.001.60190.00001.6019169.08170684.12
54582007.08.01 02:10close27281.001.60180.00001.5997-8.45170675.67
54592007.08.01 02:10sell27301.001.60120.00001.5992
54602007.08.01 02:30sell27311.001.60460.00001.6026
54612007.08.01 02:40t/p27311.001.60260.00001.6026169.08170844.75
54622007.08.01 02:40close27301.001.60220.00001.5992-84.54170760.21
54632007.08.01 02:40sell27321.001.60160.00001.5996
54642007.08.01 03:20sell27331.001.60420.00001.6022
54652007.08.01 03:30t/p27331.001.60220.00001.6022169.08170929.29
54662007.08.01 03:30close27321.001.60160.00001.59960.00170929.29
54672007.08.01 03:30sell27341.001.60100.00001.5990
54682007.08.01 03:40close27341.001.59920.00001.5990152.17171081.46
54692007.08.01 03:40sell27351.001.59860.00001.5966
54702007.08.01 03:59sell27361.001.60130.00001.5993
54712007.08.01 04:10sell27372.001.60340.00001.6014
54722007.08.01 04:30t/p27372.001.60140.00001.6014338.16171419.62
54732007.08.01 04:30close27361.001.60130.00001.59930.00171419.62
54742007.08.01 04:30close27351.001.60130.00001.5966-228.26171191.36
54752007.08.01 04:30sell27381.001.60070.00001.5987
54762007.08.01 04:59sell27391.001.60330.00001.6013
54772007.08.01 05:10sell27402.001.60640.00001.6044
54782007.08.01 05:20t/p27402.001.60440.00001.6044338.16171529.52
54792007.08.01 05:20close27391.001.60430.00001.6013-84.54171444.98
54802007.08.01 05:20close27381.001.60430.00001.5987-304.34171140.64
54812007.08.01 05:20sell27411.001.60370.00001.6017
54822007.08.01 06:10sell27421.001.60730.00001.6053
54832007.08.01 06:20t/p27421.001.60530.00001.6053169.08171309.72
54842007.08.01 06:20close27411.001.60530.00001.6017-135.26171174.46
54852007.08.01 06:20sell27431.001.60470.00001.6027
54862007.08.01 06:40sell27441.001.61140.00001.6094
54872007.08.01 06:59t/p27441.001.60940.00001.6094169.08171343.54
54882007.08.01 06:59close27431.001.60880.00001.6027-346.61170996.93
54892007.08.01 06:59sell27451.001.60820.00001.6062
54902007.08.01 07:30sell27461.001.61180.00001.6098
54912007.08.01 07:59sell27472.001.61440.00001.6124
54922007.08.01 08:10t/p27461.001.60980.00001.6098169.08171166.01
54932007.08.01 08:10t/p27472.001.61240.00001.6124338.16171504.17
54942007.08.01 08:10close27451.001.60740.00001.606267.63171571.80
54952007.08.01 08:10sell27481.001.60680.00001.6048
54962007.08.01 08:20sell27491.001.60960.00001.6076
54972007.08.01 08:30sell27502.001.61170.00001.6097
54982007.08.01 08:40sell27514.001.61630.00001.6143
54992007.08.01 08:59t/p27502.001.60970.00001.6097338.16171909.96
55002007.08.01 08:59t/p27514.001.61430.00001.6143676.32172586.28
55012007.08.01 08:59close27491.001.60920.00001.607633.81172620.09
55022007.08.01 08:59close27481.001.60920.00001.6048-202.90172417.19
55032007.08.01 08:59sell27521.001.60860.00001.6066
55042007.08.01 09:40sell27531.001.61180.00001.6098
55052007.08.01 10:30sell27542.001.61440.00001.6124
55062007.08.01 10:40t/p27542.001.61240.00001.6124338.16172755.35
55072007.08.01 10:40close27531.001.61230.00001.6098-42.27172713.08
55082007.08.01 10:40close27521.001.61230.00001.6066-312.80172400.28
55092007.08.01 10:40sell27551.001.61170.00001.6097
55102007.08.01 11:10t/p27551.001.60970.00001.6097169.08172569.36
55112007.08.01 11:10sell27561.001.60600.00001.6040
55122007.08.01 11:20sell27571.001.61110.00001.6091
55132007.08.01 11:30t/p27571.001.60910.00001.6091169.08172738.44
55142007.08.01 11:30close27561.001.60690.00001.6040-76.09172662.35
55152007.08.01 11:30sell27581.001.60630.00001.6043
55162007.08.01 11:40sell27591.001.60840.00001.6064
55172007.08.01 12:20t/p27591.001.60640.00001.6064169.08172831.43
55182007.08.01 12:20close27581.001.60530.00001.604384.54172915.97
55192007.08.01 12:20sell27601.001.60470.00001.6027
55202007.08.01 12:30sell27611.001.60700.00001.6050
55212007.08.01 13:10t/p27611.001.60500.00001.6050169.08173085.05
55222007.08.01 13:10close27601.001.60310.00001.6027135.27173220.32
55232007.08.01 13:10sell27621.001.60250.00001.6005
55242007.08.01 13:20sell27631.001.60700.00001.6050
55252007.08.01 13:40t/p27631.001.60500.00001.6050169.08173389.40
55262007.08.01 13:40close27621.001.60290.00001.6005-33.82173355.58
55272007.08.01 13:40sell27641.001.60230.00001.6003
55282007.08.01 14:10sell27651.001.60780.00001.6058
55292007.08.01 14:30t/p27651.001.60580.00001.6058169.08173524.66
55302007.08.01 14:30close27641.001.60540.00001.6003-262.08173262.58
55312007.08.01 14:30sell27661.001.60480.00001.6028
55322007.08.01 14:40t/p27661.001.60280.00001.6028169.08173431.66
55332007.08.01 14:40sell27671.001.60040.00001.5984
55342007.08.01 14:59sell27681.001.60520.00001.6032
55352007.08.01 15:10sell27692.001.61350.00001.6115
55362007.08.01 15:20t/p27692.001.61150.00001.6115338.16173769.82
55372007.08.01 15:20close27681.001.61120.00001.6032-507.24173262.58
55382007.08.01 15:20close27671.001.61120.00001.5984-913.03172349.55
55392007.08.01 15:20sell27701.001.61060.00001.6086
55402007.08.01 15:30t/p27701.001.60860.00001.6086169.08172518.63
55412007.08.01 15:30sell27711.001.60380.00001.6018
55422007.08.01 15:59sell27721.001.60900.00001.6070
55432007.08.01 16:20t/p27721.001.60700.00001.6070169.08172687.71
55442007.08.01 16:20close27711.001.60650.00001.6018-228.26172459.45
55452007.08.01 16:20sell27731.001.60590.00001.6039
55462007.08.01 17:10t/p27731.001.60390.00001.6039169.08172628.53
55472007.08.01 17:10sell27741.001.60300.00001.6010
55482007.08.01 17:40sell27751.001.60630.00001.6043
55492007.08.01 17:59t/p27751.001.60430.00001.6043169.08172797.61
55502007.08.01 17:59close27741.001.60300.00001.60100.00172797.61
55512007.08.01 17:59sell27761.001.60240.00001.6004
55522007.08.01 18:30sell27771.001.60520.00001.6032
55532007.08.01 18:40t/p27771.001.60320.00001.6032169.08172966.69
55542007.08.01 18:40close27761.001.60290.00001.6004-42.27172924.42
55552007.08.01 18:40sell27781.001.60230.00001.6003
55562007.08.01 18:59sell27791.001.60470.00001.6027
55572007.08.01 20:10sell27802.001.60890.00001.6069
55582007.08.01 20:20t/p27802.001.60690.00001.6069338.16173262.58
55592007.08.01 20:20close27791.001.60680.00001.6027-177.53173085.05
55602007.08.01 20:20close27781.001.60680.00001.6003-380.43172704.62
55612007.08.01 20:20sell27811.001.60620.00001.6042
55622007.08.01 20:59sell27821.001.60880.00001.6068
55632007.08.01 21:20t/p27811.001.60420.00001.6042169.08172873.70
55642007.08.01 21:20t/p27821.001.60680.00001.6068169.08173042.78
55652007.08.01 21:20sell27831.001.60240.00001.6004
55662007.08.01 21:30sell27841.001.60820.00001.6062
55672007.08.01 21:59t/p27841.001.60620.00001.6062169.08173211.86
55682007.08.01 21:59close27831.001.60420.00001.6004-152.17173059.69
55692007.08.01 21:59sell27851.001.60360.00001.6016
55702007.08.01 22:10t/p27851.001.60160.00001.6016169.08173228.77
55712007.08.01 22:10sell27861.001.59670.00001.5947
55722007.08.01 22:20sell27871.001.59920.00001.5972
55732007.08.01 22:40sell27882.001.60360.00001.6016
55742007.08.01 22:59t/p27882.001.60160.00001.6016338.16173566.93
55752007.08.01 22:59close27871.001.59740.00001.5972152.17173719.10
55762007.08.01 22:59close27861.001.59740.00001.5947-59.18173659.92
55772007.08.01 22:59sell27891.001.59680.00001.5948
55782007.08.01 23:59close at stop27891.001.59720.00001.5948-33.82173626.10