Strategy Tester Report
Multi_Lot_BOSS_BUY_V1
MIG-Demo (Build 208)

SymbolEURAUD (Euro Vs Australian Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.05.01 00:00 - 2007.07.31 00:00 (2007.05.01 - 2007.07.31)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersTakeProfit=20; Loturi=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=15; MarjaPip=3;
Bars in test2010Ticks modelled10490Modelling quality50.00%
Initial deposit500.00
Total net profit21590.93Gross profit36466.93Gross loss-14876.00
Profit factor2.45Expected payoff16.31
Absolute drawdown284.30Maximal drawdown2912.14 (20.67%)Relative drawdown77.86% (758.43)
Total trades1324Short positions (won %)1218 (68.72%)Long positions (won %)106 (69.81%)
Profit trades (% of total)911 (68.81%)Loss trades (% of total)413 (31.19%)
Largestprofit trade1090.56loss trade-380.00
Averageprofit trade40.03loss trade-36.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (429.42)consecutive losses (loss in money)5 (-834.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2112.96 (6)consecutive loss (count of losses)-834.77 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.05.01 00:00sell10.201.64350.00001.6415
22007.05.01 01:30sell20.201.64510.00001.6431
32007.05.01 05:40close20.201.64510.00001.64310.00500.00
42007.05.01 05:40close10.201.64510.00001.6415-27.26472.74
52007.05.01 05:40sell30.201.64450.00001.6425
62007.05.01 05:59sell40.201.64690.00001.6449
72007.05.01 07:20close40.201.64500.00001.644932.37505.11
82007.05.01 07:20close30.201.64500.00001.6425-8.52496.59
92007.05.01 07:20sell50.201.64440.00001.6424
102007.05.01 07:40sell60.201.64770.00001.6457
112007.05.01 08:10t/p60.201.64570.00001.645734.07530.66
122007.05.01 08:10close50.201.64550.00001.6424-18.74511.92
132007.05.01 08:10sell70.201.64490.00001.6429
142007.05.01 08:40sell80.201.64640.00001.6444
152007.05.01 09:10t/p80.201.64440.00001.644434.07545.99
162007.05.01 09:10close70.201.64310.00001.642930.67576.66
172007.05.01 09:10sell90.201.64250.00001.6405
182007.05.01 09:20sell100.201.64580.00001.6438
192007.05.01 10:30t/p100.201.64380.00001.643834.08610.74
202007.05.01 10:30close90.201.64370.00001.6405-20.44590.30
212007.05.01 10:30sell110.201.64310.00001.6411
222007.05.01 14:20close110.201.64140.00001.641128.97619.27
232007.05.01 14:20sell120.201.64080.00001.6388
242007.05.01 15:10sell130.201.64260.00001.6406
252007.05.01 15:40t/p130.201.64060.00001.640634.08653.35
262007.05.01 15:40close120.201.64060.00001.63883.41656.76
272007.05.01 15:40sell140.201.64000.00001.6380
282007.05.01 16:10sell150.201.64280.00001.6408
292007.05.01 16:40t/p150.201.64080.00001.640834.08690.84
302007.05.01 16:40close140.201.63960.00001.63806.82697.66
312007.05.01 16:40sell160.201.63900.00001.6370
322007.05.01 16:59sell170.201.64240.00001.6404
332007.05.01 18:20close170.201.64050.00001.640432.37730.03
342007.05.01 18:20close160.201.64050.00001.6370-25.56704.47
352007.05.01 18:20sell180.201.63990.00001.6379
362007.05.01 18:40sell190.201.64170.00001.6397
372007.05.01 20:20sell200.401.64350.00001.6415
382007.05.01 20:30t/p200.401.64150.00001.641568.16772.63
392007.05.01 20:30close190.201.64150.00001.63973.40776.03
402007.05.01 20:30close180.201.64150.00001.6379-27.26748.77
412007.05.01 20:30sell210.201.64090.00001.6389
422007.05.01 20:59sell220.201.64290.00001.6409
432007.05.01 23:40sell230.401.64450.00001.6425
442007.05.02 01:10close230.401.64260.00001.642566.20814.97
452007.05.02 01:10close220.201.64260.00001.64095.84820.82
462007.05.02 01:10close210.201.64260.00001.6389-28.24792.58
472007.05.02 01:10sell240.201.64200.00001.6400
482007.05.02 01:30sell250.201.64450.00001.6425
492007.05.02 03:30sell260.401.64890.00001.6469
502007.05.02 09:40t/p260.401.64690.00001.646968.16860.74
512007.05.02 09:40close250.201.64600.00001.6425-25.56835.18
522007.05.02 09:40close240.201.64600.00001.6400-68.15767.03
532007.05.02 09:40sell270.201.64540.00001.6434
542007.05.02 15:10sell280.201.64710.00001.6451
552007.05.02 15:20close280.201.64540.00001.645128.96795.99
562007.05.02 15:20close270.201.64540.00001.64340.00795.99
572007.05.02 15:20sell290.201.64480.00001.6428
582007.05.02 15:30sell300.201.64740.00001.6454
592007.05.02 17:40sell310.401.64930.00001.6473
602007.05.02 18:10close310.401.64750.00001.647361.34857.33
612007.05.02 18:10close300.201.64750.00001.6454-1.71855.62
622007.05.02 18:10close290.201.64750.00001.6428-46.01809.61
632007.05.02 18:10sell320.201.64690.00001.6449
642007.05.02 18:40sell330.201.64860.00001.6466
652007.05.02 20:10t/p330.201.64660.00001.646634.08843.69
662007.05.02 20:10close320.201.64610.00001.644913.63857.32
672007.05.02 20:10sell340.201.64550.00001.6435
682007.05.02 20:20sell350.201.64770.00001.6457
692007.05.03 06:20sell360.401.64940.00001.6474
702007.05.03 10:10close360.401.64830.00001.647437.48894.80
712007.05.03 10:10close350.201.64830.00001.6457-8.03886.76
722007.05.03 10:10close340.201.64830.00001.6435-45.51841.25
732007.05.03 10:10sell370.201.64770.00001.6457
742007.05.03 10:40sell380.201.65030.00001.6483
752007.05.03 11:10t/p380.201.64830.00001.648334.07875.32
762007.05.03 11:10close370.201.64810.00001.6457-6.82868.50
772007.05.03 11:10sell390.201.64750.00001.6455
782007.05.03 11:30sell400.201.64940.00001.6474
792007.05.03 16:20t/p400.201.64740.00001.647434.08902.58
802007.05.03 16:20close390.201.64660.00001.645515.34917.92
812007.05.03 16:20sell410.201.64600.00001.6440
822007.05.03 16:30sell420.201.64900.00001.6470
832007.05.03 17:00close420.201.64730.00001.647028.96946.88
842007.05.03 17:00close410.201.64730.00001.6440-22.15924.73
852007.05.03 17:00sell430.201.64670.00001.6447
862007.05.03 21:20t/p430.201.64470.00001.644734.07958.80
872007.05.03 21:20sell440.201.64360.00001.6416
882007.05.03 21:40sell450.201.64550.00001.6435
892007.05.04 02:40sell460.401.64760.00001.6456
902007.05.04 04:59close460.401.65450.00001.6456-235.12723.68
912007.05.04 04:59close450.201.65450.00001.6435-152.61571.07
922007.05.04 04:59close440.201.65450.00001.6416-184.98386.09
932007.05.04 04:59sell470.201.65390.00001.6519
942007.05.04 07:20sell480.201.65550.00001.6535
952007.05.04 13:20close480.201.65490.00001.653510.22396.31
962007.05.04 13:20close470.201.65490.00001.6519-17.04379.27
972007.05.04 13:20sell490.201.65430.00001.6523
982007.05.04 13:30sell500.201.65630.00001.6543
992007.05.04 15:10close500.201.65510.00001.654320.45399.72
1002007.05.04 15:10close490.201.65510.00001.6523-13.63386.09
1012007.05.04 15:10sell510.201.65450.00001.6525
1022007.05.04 15:20sell520.201.65670.00001.6547
1032007.05.04 18:10close520.201.65490.00001.654730.66416.75
1042007.05.04 18:10close510.201.65490.00001.6525-6.82409.93
1052007.05.04 18:10sell530.201.65430.00001.6523
1062007.05.04 18:20sell540.201.65600.00001.6540
1072007.05.04 21:20close540.201.65540.00001.654010.22420.15
1082007.05.04 21:20close530.201.65540.00001.6523-18.75401.40
1092007.05.04 21:20sell550.201.65480.00001.6528
1102007.05.04 21:30sell560.201.65640.00001.6544
1112007.05.04 22:10close560.201.65460.00001.654430.67432.07
1122007.05.04 22:10close550.201.65460.00001.65283.41435.48
1132007.05.04 22:10sell570.201.65400.00001.6520
1142007.05.04 22:20sell580.201.65550.00001.6535
1152007.05.07 02:20t/p580.201.65350.00001.653534.81470.29
1162007.05.07 02:20close570.201.65210.00001.652033.10503.40
1172007.05.07 02:20sell590.201.65150.00001.6495
1182007.05.07 02:30sell600.201.65490.00001.6529
1192007.05.07 02:59t/p600.201.65290.00001.652934.08537.48
1202007.05.07 02:59close590.201.65230.00001.6495-13.63523.85
1212007.05.07 02:59sell610.201.65170.00001.6497
1222007.05.07 04:40close610.201.65000.00001.649728.96552.81
1232007.05.07 04:40sell620.201.64940.00001.6474
1242007.05.07 07:10sell630.201.65100.00001.6490
1252007.05.07 12:20close630.201.64930.00001.649028.97581.78
1262007.05.07 12:20close620.201.64930.00001.64741.71583.49
1272007.05.07 12:20sell640.201.64870.00001.6467
1282007.05.07 17:10sell650.201.65060.00001.6486
1292007.05.07 20:20t/p650.201.64860.00001.648634.07617.56
1302007.05.07 20:20close640.201.64850.00001.64673.41620.97
1312007.05.07 20:20sell660.201.64790.00001.6459
1322007.05.07 20:40sell670.201.64990.00001.6479
1332007.05.08 02:10t/p670.201.64790.00001.647934.81655.78
1342007.05.08 02:10close660.201.64750.00001.64597.54663.32
1352007.05.08 02:10sell680.201.64690.00001.6449
1362007.05.08 02:20sell690.201.64880.00001.6468
1372007.05.08 03:20t/p690.201.64680.00001.646834.07697.39
1382007.05.08 03:20close680.201.64570.00001.644920.44717.83
1392007.05.08 03:20sell700.201.64510.00001.6431
1402007.05.08 03:40t/p700.201.64310.00001.643134.07751.90
1412007.05.08 03:40sell710.201.64170.00001.6397
1422007.05.08 04:40close710.201.63980.00001.639732.37784.27
1432007.05.08 04:40sell720.201.63920.00001.6372
1442007.05.08 05:10sell730.201.64170.00001.6397
1452007.05.08 05:40t/p730.201.63970.00001.639734.07818.34
1462007.05.08 05:40close720.201.63930.00001.6372-1.70816.64
1472007.05.08 05:40sell740.201.63870.00001.6367
1482007.05.08 08:10sell750.201.64100.00001.6390
1492007.05.08 08:30t/p750.201.63900.00001.639034.08850.72
1502007.05.08 08:30close740.201.63900.00001.6367-5.11845.61
1512007.05.08 08:30sell760.201.63840.00001.6364
1522007.05.08 09:10sell770.201.64050.00001.6385
1532007.05.08 10:10t/p770.201.63850.00001.638534.08879.69
1542007.05.08 10:10close760.201.63700.00001.636423.85903.54
1552007.05.08 10:10sell780.201.63640.00001.6344
1562007.05.08 10:20sell790.201.63990.00001.6379
1572007.05.08 10:30t/p790.201.63790.00001.637934.08937.62
1582007.05.08 10:30close780.201.63600.00001.63446.81944.43
1592007.05.08 10:30sell800.201.63540.00001.6334
1602007.05.08 10:40sell810.201.63690.00001.6349
1612007.05.08 14:20t/p810.201.63490.00001.634934.07978.50
1622007.05.08 14:20close800.201.63490.00001.63348.52987.02
1632007.05.08 14:20sell820.201.63430.00001.6323
1642007.05.08 17:20sell830.201.63620.00001.6342
1652007.05.08 17:30t/p830.201.63420.00001.634234.081021.10
1662007.05.08 17:30close820.201.63390.00001.63236.811027.91
1672007.05.08 17:30sell840.201.63330.00001.6313
1682007.05.08 17:59sell850.201.63490.00001.6329
1692007.05.08 20:30sell860.401.63640.00001.6344
1702007.05.08 21:10t/p860.401.63440.00001.634468.161096.07
1712007.05.08 21:10close850.201.63440.00001.63298.521104.59
1722007.05.08 21:10close840.201.63440.00001.6313-18.741085.85
1732007.05.08 21:10sell870.201.63380.00001.6318
1742007.05.08 21:20sell880.201.63580.00001.6338
1752007.05.08 22:20t/p880.201.63380.00001.633834.081119.93
1762007.05.08 22:20close870.201.63360.00001.63183.401123.33
1772007.05.08 22:20sell890.201.63300.00001.6310
1782007.05.08 22:40sell900.201.63490.00001.6329
1792007.05.09 01:10sell910.401.63760.00001.6356
1802007.05.09 01:30close910.401.63590.00001.635657.931181.26
1812007.05.09 01:30close900.201.63590.00001.6329-16.301164.96
1822007.05.09 01:30close890.201.63590.00001.6310-48.681116.28
1832007.05.09 01:30sell920.201.63530.00001.6333
1842007.05.09 01:40sell930.201.63760.00001.6356
1852007.05.09 02:20t/p930.201.63560.00001.635634.081150.36
1862007.05.09 02:20close920.201.63510.00001.63333.411153.77
1872007.05.09 02:20sell940.201.63450.00001.6325
1882007.05.09 02:30sell950.201.63640.00001.6344
1892007.05.09 06:20t/p950.201.63440.00001.634434.071187.84
1902007.05.09 06:20close940.201.63420.00001.63255.111192.95
1912007.05.09 06:20sell960.201.63360.00001.6316
1922007.05.09 11:10sell970.201.63570.00001.6337
1932007.05.09 12:30t/p970.201.63370.00001.633734.081227.03
1942007.05.09 12:30close960.201.63330.00001.63165.111232.14
1952007.05.09 12:30sell980.201.63270.00001.6307
1962007.05.09 12:40sell990.201.63470.00001.6327
1972007.05.09 13:20t/p990.201.63270.00001.632734.081266.22
1982007.05.09 13:20close980.201.63260.00001.63071.701267.92
1992007.05.09 13:20sell1000.201.63200.00001.6300
2002007.05.09 13:40sell1010.201.63350.00001.6315
2012007.05.09 16:10sell1020.401.63500.00001.6330
2022007.05.09 16:40t/p1020.401.63300.00001.633068.151336.07
2032007.05.09 16:40close1010.201.63240.00001.631518.741354.81
2042007.05.09 16:40close1000.201.63240.00001.6300-6.811348.00
2052007.05.09 16:40sell1030.201.63180.00001.6298
2062007.05.09 16:59sell1040.201.63460.00001.6326
2072007.05.10 03:10t/p1030.201.62980.00001.629836.281384.28
2082007.05.10 03:10t/p1040.201.63260.00001.632636.271420.54
2092007.05.10 03:10sell1050.201.62830.00001.6263
2102007.05.10 03:20sell1060.201.63260.00001.6306
2112007.05.10 03:30t/p1060.201.63060.00001.630634.081454.62
2122007.05.10 03:30close1050.201.62640.00001.626332.381487.00
2132007.05.10 03:30sell1070.201.62580.00001.6238
2142007.05.10 03:40sell1080.201.63340.00001.6314
2152007.05.10 03:59t/p1080.201.63140.00001.631434.081521.08
2162007.05.10 03:59close1070.201.62750.00001.6238-28.961492.12
2172007.05.10 03:59sell1090.201.62690.00001.6249
2182007.05.10 10:00sell1100.201.62840.00001.6264
2192007.05.10 10:10t/p1100.201.62640.00001.626434.081526.20
2202007.05.10 10:10close1090.201.62640.00001.62498.521534.72
2212007.05.10 10:10sell1110.201.62580.00001.6238
2222007.05.10 10:20sell1120.201.62740.00001.6254
2232007.05.10 11:10close1120.201.62560.00001.625430.671565.39
2242007.05.10 11:10close1110.201.62560.00001.62383.411568.80
2252007.05.10 11:10sell1130.201.62500.00001.6230
2262007.05.10 11:40sell1140.201.62710.00001.6251
2272007.05.10 12:40t/p1140.201.62510.00001.625134.081602.88
2282007.05.10 12:40close1130.201.62470.00001.62305.111607.99
2292007.05.10 12:40sell1150.201.62410.00001.6221
2302007.05.10 12:59sell1160.201.62640.00001.6244
2312007.05.10 14:20t/p1160.201.62440.00001.624434.081642.07
2322007.05.10 14:20close1150.201.62220.00001.622132.371674.44
2332007.05.10 14:20sell1170.201.62160.00001.6196
2342007.05.10 14:30sell1180.201.62340.00001.6214
2352007.05.10 18:10sell1190.401.62830.00001.6263
2362007.05.10 18:20t/p1190.401.62630.00001.626368.161742.60
2372007.05.10 18:20close1180.201.62420.00001.6214-13.631728.97
2382007.05.10 18:20close1170.201.62420.00001.6196-44.311684.66
2392007.05.10 18:20sell1200.201.62360.00001.6216
2402007.05.10 18:59sell1210.201.62660.00001.6246
2412007.05.10 22:20sell1220.401.63170.00001.6297
2422007.05.10 23:20close1220.401.63000.00001.629757.941742.60
2432007.05.10 23:20close1210.201.63000.00001.6246-57.941684.66
2442007.05.10 23:20close1200.201.63000.00001.6216-109.061575.60
2452007.05.10 23:20sell1230.201.62940.00001.6274
2462007.05.10 23:30sell1240.201.63110.00001.6291
2472007.05.10 23:40sell1250.401.63650.00001.6345
2482007.05.10 23:59t/p1250.401.63450.00001.634568.161643.76
2492007.05.10 23:59close1240.201.63320.00001.6291-35.791607.97
2502007.05.10 23:59close1230.201.63320.00001.6274-64.751543.22
2512007.05.10 23:59sell1260.201.63260.00001.6306
2522007.05.11 00:40sell1270.201.63680.00001.6348
2532007.05.11 00:59t/p1270.201.63480.00001.634834.081577.30
2542007.05.11 00:59close1260.201.63390.00001.6306-21.431555.88
2552007.05.11 00:59sell1280.201.63330.00001.6313
2562007.05.11 02:10t/p1280.201.63130.00001.631334.081589.96
2572007.05.11 02:10buy1290.201.63070.00001.6327
2582007.05.11 03:10buy1300.201.62790.00001.6299
2592007.05.11 03:30t/p1300.201.62990.00001.629934.081624.04
2602007.05.11 03:30close1290.201.63060.00001.6327-1.711622.33
2612007.05.11 03:40buy1310.201.62950.00001.6315
2622007.05.11 03:59buy1320.201.62840.00001.6304
2632007.05.11 04:40buy1330.401.62680.00001.6288
2642007.05.11 07:20buy1340.801.62390.00001.6259
2652007.05.11 08:10t/p1340.801.62590.00001.6259136.291758.62
2662007.05.11 08:10close1330.401.62660.00001.6288-6.811751.81
2672007.05.11 08:10close1320.201.62660.00001.6304-30.661721.15
2682007.05.11 08:10close1310.201.62660.00001.6315-49.401671.75
2692007.05.11 08:20buy1350.201.62640.00001.6284
2702007.05.11 08:30buy1360.201.62510.00001.6271
2712007.05.11 08:40buy1370.401.62370.00001.6257
2722007.05.11 09:10t/p1370.401.62570.00001.625768.141739.89
2732007.05.11 09:10close1360.201.62610.00001.627117.041756.93
2742007.05.11 09:10close1350.201.62610.00001.6284-5.111751.82
2752007.05.11 09:20buy1380.201.62650.00001.6285
2762007.05.11 09:40buy1390.201.62390.00001.6259
2772007.05.11 10:10t/p1390.201.62590.00001.625934.071785.89
2782007.05.11 10:10close1380.201.62720.00001.628511.931797.82
2792007.05.11 10:20buy1400.201.62750.00001.6295
2802007.05.11 10:30buy1410.201.62520.00001.6272
2812007.05.11 11:10t/p1410.201.62720.00001.627234.071831.89
2822007.05.11 11:10close1400.201.62790.00001.62956.811838.70
2832007.05.11 11:20buy1420.201.62660.00001.6286
2842007.05.11 12:10buy1430.201.62470.00001.6267
2852007.05.11 12:40t/p1430.201.62670.00001.626734.071872.77
2862007.05.11 12:40close1420.201.62670.00001.62861.701874.47
2872007.05.11 12:59buy1440.201.62540.00001.6274
2882007.05.11 13:10buy1450.201.62360.00001.6256
2892007.05.11 13:30t/p1450.201.62560.00001.625634.071908.54
2902007.05.11 13:30close1440.201.62580.00001.62746.821915.36
2912007.05.11 13:40buy1460.201.62600.00001.6280
2922007.05.11 13:59buy1470.201.62490.00001.6269
2932007.05.11 14:10buy1480.401.62390.00001.6259
2942007.05.11 15:40buy1490.801.62280.00001.6248
2952007.05.11 16:10t/p1490.801.62480.00001.6248136.292051.65
2962007.05.11 16:10close1480.401.62540.00001.625951.112102.76
2972007.05.11 16:10close1470.201.62540.00001.62698.512111.27
2982007.05.11 16:10close1460.201.62540.00001.6280-10.232101.04
2992007.05.11 16:20buy1500.201.62440.00001.6264
3002007.05.11 16:40buy1510.201.62270.00001.6247
3012007.05.11 16:59t/p1510.201.62470.00001.624734.072135.11
3022007.05.11 16:59close1500.201.62530.00001.626415.332150.44
3032007.05.11 17:00buy1520.201.62580.00001.6278
3042007.05.11 17:30buy1530.201.62370.00001.6257
3052007.05.11 20:20t/p1530.201.62570.00001.625734.082184.52
3062007.05.11 20:20close1520.201.62700.00001.627820.442204.96
3072007.05.11 20:30buy1540.201.62560.00001.6276
3082007.05.13 23:30t/p1540.201.62760.00001.627634.072239.03
3092007.05.13 23:30buy1550.201.62840.00001.6304
3102007.05.13 23:59buy1560.201.62680.00001.6288
3112007.05.14 00:10buy1570.401.62400.00001.6260
3122007.05.14 00:20t/p1570.401.62600.00001.626068.142307.17
3132007.05.14 00:20close1560.201.62600.00001.6288-15.712291.45
3142007.05.14 00:20close1550.201.62600.00001.6304-42.972248.48
3152007.05.14 00:30buy1580.201.62680.00001.6288
3162007.05.14 00:59buy1590.201.62450.00001.6265
3172007.05.14 01:30buy1600.401.62320.00001.6252
3182007.05.14 01:40buy1610.801.62190.00001.6239
3192007.05.14 02:00t/p1610.801.62390.00001.6239136.292384.77
3202007.05.14 02:00close1600.401.62390.00001.625223.852408.62
3212007.05.14 02:00close1590.201.62390.00001.6265-10.222398.40
3222007.05.14 02:00close1580.201.62390.00001.6288-49.402349.00
3232007.05.14 02:10buy1620.201.62590.00001.6279
3242007.05.14 02:40buy1630.201.62410.00001.6261
3252007.05.14 05:30t/p1630.201.62610.00001.626134.072383.07
3262007.05.14 05:30close1620.201.62640.00001.62798.522391.59
3272007.05.14 05:40buy1640.201.62540.00001.6274
3282007.05.14 08:10buy1650.201.62360.00001.6256
3292007.05.14 09:40buy1660.401.62210.00001.6241
3302007.05.14 11:10t/p1660.401.62410.00001.624168.152459.74
3312007.05.14 11:10close1650.201.62490.00001.625622.152481.89
3322007.05.14 11:10close1640.201.62490.00001.6274-8.512473.38
3332007.05.14 11:20buy1670.201.62510.00001.6271
3342007.05.14 11:40buy1680.201.62380.00001.6258
3352007.05.14 12:10t/p1680.201.62580.00001.625834.072507.45
3362007.05.14 12:10close1670.201.62600.00001.627115.342522.79
3372007.05.14 12:20buy1690.201.62580.00001.6278
3382007.05.14 13:20buy1700.201.62460.00001.6266
3392007.05.14 13:40t/p1700.201.62660.00001.626634.072556.86
3402007.05.14 13:40close1690.201.62660.00001.627813.632570.49
3412007.05.14 13:59buy1710.201.62660.00001.6286
3422007.05.14 15:10buy1720.201.62520.00001.6272
3432007.05.14 20:40t/p1720.201.62720.00001.627234.072604.56
3442007.05.14 20:40close1710.201.62730.00001.628611.922616.48
3452007.05.14 20:59buy1730.201.62710.00001.6291
3462007.05.15 07:30buy1740.201.62560.00001.6276
3472007.05.15 08:10t/p1740.201.62760.00001.627634.072650.55
3482007.05.15 08:10close1730.201.62870.00001.629125.162675.71
3492007.05.15 08:20sell1750.201.62530.00001.6233
3502007.05.15 08:30sell1760.201.62770.00001.6257
3512007.05.15 10:00sell1770.401.62920.00001.6272
3522007.05.15 11:10t/p1770.401.62720.00001.627268.162743.87
3532007.05.15 11:10close1760.201.62710.00001.625710.232754.10
3542007.05.15 11:10close1750.201.62710.00001.6233-30.672723.43
3552007.05.15 11:10sell1780.201.62650.00001.6245
3562007.05.15 11:40sell1790.201.62810.00001.6261
3572007.05.15 12:10t/p1790.201.62610.00001.626134.082757.51
3582007.05.15 12:10close1780.201.62600.00001.62458.522766.03
3592007.05.15 12:10sell1800.201.62540.00001.6234
3602007.05.15 12:20sell1810.201.62700.00001.6250
3612007.05.15 14:10sell1820.401.62850.00001.6265
3622007.05.15 14:40close1820.401.62670.00001.626561.342827.37
3632007.05.15 14:40close1810.201.62670.00001.62505.112832.48
3642007.05.15 14:40close1800.201.62670.00001.6234-22.152810.33
3652007.05.15 14:40sell1830.201.62610.00001.6241
3662007.05.15 15:10sell1840.201.63070.00001.6287
3672007.05.15 15:20close1840.201.62900.00001.628728.972839.30
3682007.05.15 15:20close1830.201.62900.00001.6241-49.422789.88
3692007.05.15 15:20sell1850.201.62840.00001.6264
3702007.05.15 15:40sell1860.201.63010.00001.6281
3712007.05.15 16:20t/p1860.201.62810.00001.628134.082823.96
3722007.05.15 16:20close1850.201.62810.00001.62645.122829.08
3732007.05.15 16:20sell1870.201.62750.00001.6255
3742007.05.15 16:30sell1880.201.63040.00001.6284
3752007.05.15 20:20sell1890.401.63230.00001.6303
3762007.05.15 20:30close1890.401.63040.00001.630364.752893.83
3772007.05.15 20:30close1880.201.63040.00001.62840.002893.83
3782007.05.15 20:30close1870.201.63040.00001.6255-49.422844.41
3792007.05.15 20:30sell1900.201.62980.00001.6278
3802007.05.15 20:59sell1910.201.63230.00001.6303
3812007.05.15 22:10t/p1910.201.63030.00001.630334.082878.49
3822007.05.15 22:10close1900.201.63000.00001.6278-3.412875.08
3832007.05.15 22:10sell1920.201.62940.00001.6274
3842007.05.15 22:40sell1930.201.63090.00001.6289
3852007.05.15 23:00close1930.201.62920.00001.628928.972904.05
3862007.05.15 23:00close1920.201.62920.00001.62743.412907.46
3872007.05.15 23:00sell1940.201.62860.00001.6266
3882007.05.15 23:30sell1950.201.63090.00001.6289
3892007.05.16 03:40sell1960.401.63460.00001.6326
3902007.05.16 05:10t/p1960.401.63260.00001.632668.162975.62
3912007.05.16 05:10close1950.201.63260.00001.6289-28.232947.39
3922007.05.16 05:10close1940.201.63260.00001.6266-67.432879.96
3932007.05.16 05:10sell1970.201.63200.00001.6300
3942007.05.16 05:40sell1980.201.63360.00001.6316
3952007.05.16 08:10sell1990.401.63610.00001.6341
3962007.05.16 08:30t/p1990.401.63410.00001.634168.162948.12
3972007.05.16 08:30close1980.201.63370.00001.6316-1.712946.41
3982007.05.16 08:30close1970.201.63370.00001.6300-28.972917.44
3992007.05.16 08:30sell2000.201.63310.00001.6311
4002007.05.16 08:59sell2010.201.63610.00001.6341
4012007.05.16 14:20sell2020.401.63780.00001.6358
4022007.05.16 15:10sell2030.801.64160.00001.6396
4032007.05.16 15:30t/p2030.801.63960.00001.6396136.323053.76
4042007.05.16 15:30close2020.401.63850.00001.6358-23.863029.90
4052007.05.16 15:30close2010.201.63850.00001.6341-40.902989.00
4062007.05.16 15:30close2000.201.63850.00001.6311-92.022896.98
4072007.05.16 15:30sell2040.201.63790.00001.6359
4082007.05.16 15:40sell2050.201.63990.00001.6379
4092007.05.16 15:59sell2060.401.64220.00001.6402
4102007.05.16 16:40sell2070.801.64420.00001.6422
4112007.05.16 17:10t/p2060.401.64020.00001.640268.162965.14
4122007.05.16 17:10t/p2070.801.64220.00001.6422136.323101.46
4132007.05.16 17:10close2050.201.63930.00001.637910.233111.69
4142007.05.16 17:10close2040.201.63930.00001.6359-23.853087.84
4152007.05.16 17:10sell2080.201.63870.00001.6367
4162007.05.16 17:30sell2090.201.64080.00001.6388
4172007.05.16 17:40sell2100.401.64420.00001.6422
4182007.05.16 17:59t/p2100.401.64220.00001.642268.163156.00
4192007.05.16 17:59close2090.201.63960.00001.638820.453176.45
4202007.05.16 17:59close2080.201.63960.00001.6367-15.333161.12
4212007.05.16 17:59sell2110.201.63900.00001.6370
4222007.05.16 18:40sell2120.201.64050.00001.6385
4232007.05.16 19:10close2120.201.63870.00001.638530.673191.79
4242007.05.16 19:10close2110.201.63870.00001.63705.113196.90
4252007.05.16 19:10sell2130.201.63810.00001.6361
4262007.05.16 19:30sell2140.201.63970.00001.6377
4272007.05.16 20:20sell2150.401.64130.00001.6393
4282007.05.16 20:30close2150.401.63950.00001.639361.343258.24
4292007.05.16 20:30close2140.201.63950.00001.63773.413261.65
4302007.05.16 20:30close2130.201.63950.00001.6361-23.863237.79
4312007.05.16 20:30sell2160.201.63890.00001.6369
4322007.05.16 20:59sell2170.201.64110.00001.6391
4332007.05.16 22:10close2170.201.63930.00001.639130.673268.46
4342007.05.16 22:10close2160.201.63930.00001.6369-6.813261.65
4352007.05.16 22:10sell2180.201.63870.00001.6367
4362007.05.16 22:40sell2190.201.64050.00001.6385
4372007.05.17 01:30t/p2190.201.63850.00001.638536.283297.93
4382007.05.17 01:30close2180.201.63780.00001.636717.543315.46
4392007.05.17 01:30sell2200.201.63720.00001.6352
4402007.05.17 07:30sell2210.201.63870.00001.6367
4412007.05.17 07:40t/p2210.201.63670.00001.636734.083349.54
4422007.05.17 07:40close2200.201.63580.00001.635223.863373.40
4432007.05.17 07:40sell2220.201.63520.00001.6332
4442007.05.17 07:59sell2230.201.63760.00001.6356
4452007.05.17 08:10sell2240.401.63980.00001.6378
4462007.05.17 08:40close2240.401.63800.00001.637861.343434.74
4472007.05.17 08:40close2230.201.63800.00001.6356-6.823427.92
4482007.05.17 08:40close2220.201.63800.00001.6332-47.713380.21
4492007.05.17 08:40sell2250.201.63740.00001.6354
4502007.05.17 08:59sell2260.201.63910.00001.6371
4512007.05.17 09:40sell2270.401.64110.00001.6391
4522007.05.17 09:59close2270.401.63940.00001.639157.943438.15
4532007.05.17 09:59close2260.201.63940.00001.6371-5.123433.03
4542007.05.17 09:59close2250.201.63940.00001.6354-34.083398.95
4552007.05.17 09:59sell2280.201.63880.00001.6368
4562007.05.17 13:10sell2290.201.64280.00001.6408
4572007.05.17 13:40t/p2290.201.64080.00001.640834.083433.03
4582007.05.17 13:40close2280.201.63840.00001.63686.813439.84
4592007.05.17 13:40sell2300.201.63780.00001.6358
4602007.05.17 13:59sell2310.201.64070.00001.6387
4612007.05.17 14:20sell2320.401.64230.00001.6403
4622007.05.17 14:30t/p2320.401.64030.00001.640368.163508.00
4632007.05.17 14:30close2310.201.63970.00001.638717.043525.04
4642007.05.17 14:30close2300.201.63970.00001.6358-32.383492.66
4652007.05.17 14:30sell2330.201.63910.00001.6371
4662007.05.17 14:40sell2340.201.64170.00001.6397
4672007.05.17 16:40sell2350.401.64330.00001.6413
4682007.05.17 17:10t/p2350.401.64130.00001.641368.163560.82
4692007.05.17 17:10close2340.201.64120.00001.63978.523569.34
4702007.05.17 17:10close2330.201.64120.00001.6371-35.793533.55
4712007.05.17 17:10sell2360.201.64060.00001.6386
4722007.05.17 17:30sell2370.201.64220.00001.6402
4732007.05.17 18:10close2370.201.64040.00001.640230.673564.22
4742007.05.17 18:10close2360.201.64040.00001.63863.403567.62
4752007.05.17 18:10sell2380.201.63980.00001.6378
4762007.05.17 18:30sell2390.201.64180.00001.6398
4772007.05.17 20:40t/p2390.201.63980.00001.639834.083601.70
4782007.05.17 20:40close2380.201.63870.00001.637818.743620.44
4792007.05.17 20:40sell2400.201.63810.00001.6361
4802007.05.17 23:20sell2410.201.63960.00001.6376
4812007.05.17 23:40close2410.201.63770.00001.637632.373652.81
4822007.05.17 23:40close2400.201.63770.00001.63616.813659.62
4832007.05.17 23:40sell2420.201.63710.00001.6351
4842007.05.17 23:59sell2430.201.63920.00001.6372
4852007.05.18 04:30sell2440.401.64090.00001.6389
4862007.05.18 08:20sell2450.801.64250.00001.6405
4872007.05.18 09:10close2450.801.64080.00001.6405115.873775.49
4882007.05.18 09:10close2440.401.64080.00001.63893.413778.90
4892007.05.18 09:10close2430.201.64080.00001.6372-26.533752.37
4902007.05.18 09:10close2420.201.64080.00001.6351-62.323690.05
4912007.05.18 09:10sell2460.201.64020.00001.6382
4922007.05.18 09:40sell2470.201.64230.00001.6403
4932007.05.18 10:10t/p2470.201.64030.00001.640334.083724.13
4942007.05.18 10:10close2460.201.63900.00001.638220.453744.58
4952007.05.18 10:10sell2480.201.63840.00001.6364
4962007.05.18 10:30sell2490.201.64090.00001.6389
4972007.05.18 11:10close2490.201.63900.00001.638932.383776.96
4982007.05.18 11:10close2480.201.63900.00001.6364-10.223766.74
4992007.05.18 11:10sell2500.201.63840.00001.6364
5002007.05.18 11:20sell2510.201.64100.00001.6390
5012007.05.18 11:40t/p2510.201.63900.00001.639034.083800.82
5022007.05.18 11:40close2500.201.63830.00001.63641.713802.53
5032007.05.18 11:40sell2520.201.63770.00001.6357
5042007.05.18 12:10sell2530.201.63970.00001.6377
5052007.05.18 12:30t/p2530.201.63770.00001.637734.083836.61
5062007.05.18 12:30close2520.201.63740.00001.63575.113841.72
5072007.05.18 12:30sell2540.201.63680.00001.6348
5082007.05.18 12:59sell2550.201.63870.00001.6367
5092007.05.18 13:10sell2560.401.64040.00001.6384
5102007.05.18 13:40t/p2560.401.63840.00001.638468.163909.88
5112007.05.18 13:40close2550.201.63830.00001.63676.823916.70
5122007.05.18 13:40close2540.201.63830.00001.6348-25.563891.14
5132007.05.18 13:40sell2570.201.63770.00001.6357
5142007.05.18 13:59sell2580.201.63950.00001.6375
5152007.05.18 14:10sell2590.401.64180.00001.6398
5162007.05.18 14:30t/p2590.401.63980.00001.639868.163959.30
5172007.05.18 14:30close2580.201.63980.00001.6375-5.113954.19
5182007.05.18 14:30close2570.201.63980.00001.6357-35.783918.41
5192007.05.18 14:30sell2600.201.63920.00001.6372
5202007.05.18 16:40sell2610.201.64080.00001.6388
5212007.05.18 16:59close2610.201.63890.00001.638832.373950.78
5222007.05.18 16:59close2600.201.63890.00001.63725.113955.89
5232007.05.18 16:59sell2620.201.63830.00001.6363
5242007.05.18 17:40sell2630.201.64030.00001.6383
5252007.05.18 17:59t/p2630.201.63830.00001.638334.083989.97
5262007.05.18 17:59close2620.201.63810.00001.63633.413993.38
5272007.05.18 17:59sell2640.201.63750.00001.6355
5282007.05.18 20:10sell2650.201.64010.00001.6381
5292007.05.18 20:30t/p2650.201.63810.00001.638134.084027.46
5302007.05.18 20:30close2640.201.63790.00001.6355-6.824020.64
5312007.05.18 20:30sell2660.201.63730.00001.6353
5322007.05.18 20:59sell2670.201.63930.00001.6373
5332007.05.18 23:59sell2680.401.64110.00001.6391
5342007.05.20 23:20t/p2680.401.63910.00001.639168.164088.80
5352007.05.20 23:20close2670.201.63900.00001.63735.114093.91
5362007.05.20 23:20close2660.201.63900.00001.6353-28.974064.94
5372007.05.20 23:20sell2690.201.63840.00001.6364
5382007.05.20 23:30sell2700.201.64080.00001.6388
5392007.05.21 02:20sell2710.401.64280.00001.6408
5402007.05.21 02:30t/p2710.401.64080.00001.640868.164133.10
5412007.05.21 02:30close2700.201.64080.00001.63880.734133.84
5422007.05.21 02:30close2690.201.64080.00001.6364-40.164093.68
5432007.05.21 02:30sell2720.201.64020.00001.6382
5442007.05.21 03:10sell2730.201.64190.00001.6399
5452007.05.21 11:40sell2740.401.64340.00001.6414
5462007.05.21 12:10t/p2730.201.63990.00001.639934.084127.76
5472007.05.21 12:10t/p2740.401.64140.00001.641468.164195.92
5482007.05.21 12:10close2720.201.63950.00001.638211.934207.85
5492007.05.21 12:10sell2750.201.63890.00001.6369
5502007.05.21 12:30sell2760.201.64220.00001.6402
5512007.05.21 13:10close2760.201.64030.00001.640232.384240.23
5522007.05.21 13:10close2750.201.64030.00001.6369-23.854216.38
5532007.05.21 13:10sell2770.201.63970.00001.6377
5542007.05.21 13:40sell2780.201.64140.00001.6394
5552007.05.21 16:10sell2790.401.64310.00001.6411
5562007.05.21 16:20close2790.401.64140.00001.641157.944274.32
5572007.05.21 16:20close2780.201.64140.00001.63940.004274.32
5582007.05.21 16:20close2770.201.64140.00001.6377-28.974245.35
5592007.05.21 16:20sell2800.201.64080.00001.6388
5602007.05.21 16:40sell2810.201.64250.00001.6405
5612007.05.21 17:10t/p2810.201.64050.00001.640534.084279.43
5622007.05.21 17:10close2800.201.64050.00001.63885.114284.54
5632007.05.21 17:10sell2820.201.63990.00001.6379
5642007.05.21 20:40close2820.201.63800.00001.637932.384316.92
5652007.05.21 20:40sell2830.201.63740.00001.6354
5662007.05.21 23:10sell2840.201.64010.00001.6381
5672007.05.21 23:30close2840.201.63840.00001.638128.964345.88
5682007.05.21 23:30close2830.201.63840.00001.6354-17.044328.84
5692007.05.21 23:30sell2850.201.63780.00001.6358
5702007.05.22 00:00sell2860.201.63930.00001.6373
5712007.05.22 00:20close2860.201.63750.00001.637330.674359.51
5722007.05.22 00:20close2850.201.63750.00001.63585.844365.35
5732007.05.22 00:20sell2870.201.63690.00001.6349
5742007.05.22 00:30sell2880.201.63880.00001.6368
5752007.05.22 03:20sell2890.401.64040.00001.6384
5762007.05.22 07:10close2890.401.63860.00001.638461.344426.69
5772007.05.22 07:10close2880.201.63860.00001.63683.414430.10
5782007.05.22 07:10close2870.201.63860.00001.6349-28.964401.14
5792007.05.22 07:10sell2900.201.63800.00001.6360
5802007.05.22 07:20sell2910.201.64010.00001.6381
5812007.05.22 08:10close2910.201.63840.00001.638128.964430.10
5822007.05.22 08:10close2900.201.63840.00001.6360-6.824423.28
5832007.05.22 08:10sell2920.201.63780.00001.6358
5842007.05.22 09:40t/p2920.201.63580.00001.635834.084457.36
5852007.05.22 09:40sell2930.201.63500.00001.6330
5862007.05.22 10:10sell2940.201.63770.00001.6357
5872007.05.22 12:30close2940.201.63590.00001.635730.674488.03
5882007.05.22 12:30close2930.201.63590.00001.6330-15.344472.69
5892007.05.22 12:30sell2950.201.63530.00001.6333
5902007.05.22 14:20sell2960.201.63700.00001.6350
5912007.05.22 16:10sell2970.401.63930.00001.6373
5922007.05.22 16:20close2970.401.63760.00001.637357.934530.62
5932007.05.22 16:20close2960.201.63760.00001.6350-10.224520.40
5942007.05.22 16:20close2950.201.63760.00001.6333-39.194481.21
5952007.05.22 16:20sell2980.201.63700.00001.6350
5962007.05.22 16:59sell2990.201.63910.00001.6371
5972007.05.22 19:40sell3000.401.64070.00001.6387
5982007.05.23 02:40t/p3000.401.63870.00001.638769.624550.83
5992007.05.23 02:40close2990.201.63870.00001.63717.544558.38
6002007.05.23 02:40close2980.201.63870.00001.6350-28.244530.14
6012007.05.23 02:40sell3010.201.63810.00001.6361
6022007.05.23 04:10sell3020.201.64160.00001.6396
6032007.05.23 04:40t/p3020.201.63960.00001.639634.084564.22
6042007.05.23 04:40close3010.201.63900.00001.6361-15.344548.88
6052007.05.23 04:40sell3030.201.63840.00001.6364
6062007.05.23 04:59sell3040.201.64120.00001.6392
6072007.05.23 05:30t/p3040.201.63920.00001.639234.084582.96
6082007.05.23 05:30close3030.201.63900.00001.6364-10.224572.74
6092007.05.23 05:30sell3050.201.63840.00001.6364
6102007.05.23 09:20t/p3050.201.63640.00001.636434.084606.82
6112007.05.23 09:20sell3060.201.63420.00001.6322
6122007.05.23 10:40t/p3060.201.63220.00001.632234.084640.90
6132007.05.23 10:40sell3070.201.63160.00001.6296
6142007.05.23 13:10sell3080.201.63550.00001.6335
6152007.05.23 13:20close3080.201.63380.00001.633528.974669.87
6162007.05.23 13:20close3070.201.63380.00001.6296-37.494632.38
6172007.05.23 13:20sell3090.201.63320.00001.6312
6182007.05.23 15:40sell3100.201.63480.00001.6328
6192007.05.23 16:10close3100.201.63300.00001.632830.674663.05
6202007.05.23 16:10close3090.201.63300.00001.63123.414666.46
6212007.05.23 16:10sell3110.201.63240.00001.6304
6222007.05.23 16:30sell3120.201.63420.00001.6322
6232007.05.24 01:40sell3130.401.63610.00001.6341
6242007.05.24 08:30t/p3130.401.63410.00001.634168.164734.62
6252007.05.24 08:30close3120.201.63370.00001.632210.724745.33
6262007.05.24 08:30close3110.201.63370.00001.6304-19.954725.38
6272007.05.24 08:30sell3140.201.63310.00001.6311
6282007.05.24 09:10sell3150.201.63460.00001.6326
6292007.05.24 11:30t/p3150.201.63260.00001.632634.084759.46
6302007.05.24 11:30close3140.201.63260.00001.63118.524767.98
6312007.05.24 11:30sell3160.201.63200.00001.6300
6322007.05.24 12:10sell3170.201.63510.00001.6331
6332007.05.24 15:40sell3180.401.63670.00001.6347
6342007.05.24 16:10t/p3180.401.63470.00001.634768.164836.14
6352007.05.24 16:10close3170.201.63470.00001.63316.814842.95
6362007.05.24 16:10close3160.201.63470.00001.6300-46.014796.94
6372007.05.24 16:10sell3190.201.63410.00001.6321
6382007.05.24 16:20sell3200.201.63640.00001.6344
6392007.05.24 20:10sell3210.401.63830.00001.6363
6402007.05.24 21:30sell3220.801.64010.00001.6381
6412007.05.25 00:30sell3231.601.64170.00001.6397
6422007.05.25 01:10t/p3231.601.63970.00001.6397272.645069.58
6432007.05.25 01:10close3220.801.63950.00001.638143.835113.41
6442007.05.25 01:10close3210.401.63950.00001.6363-39.445073.97
6452007.05.25 01:10close3200.201.63950.00001.6344-52.095021.88
6462007.05.25 01:10close3190.201.63950.00001.6321-91.294930.59
6472007.05.25 01:10sell3240.201.63890.00001.6369
6482007.05.25 01:20sell3250.201.64190.00001.6399
6492007.05.25 01:59t/p3250.201.63990.00001.639934.084964.67
6502007.05.25 01:59close3240.201.63950.00001.6369-10.224954.45
6512007.05.25 01:59sell3260.201.63890.00001.6369
6522007.05.25 04:40close3260.201.63720.00001.636928.974983.42
6532007.05.25 04:40sell3270.201.63660.00001.6346
6542007.05.25 08:30sell3280.201.63910.00001.6371
6552007.05.25 09:20sell3290.401.64160.00001.6396
6562007.05.25 09:40t/p3290.401.63960.00001.639668.165051.58
6572007.05.25 09:40close3280.201.63840.00001.637111.925063.50
6582007.05.25 09:40close3270.201.63840.00001.6346-30.685032.82
6592007.05.25 09:40sell3300.201.63780.00001.6358
6602007.05.25 09:59sell3310.201.64140.00001.6394
6612007.05.25 14:30t/p3310.201.63940.00001.639434.085066.90
6622007.05.25 14:30close3300.201.63850.00001.6358-11.935054.97
6632007.05.25 14:30sell3320.201.63790.00001.6359
6642007.05.25 15:10sell3330.201.63990.00001.6379
6652007.05.25 17:10sell3340.401.64230.00001.6403
6662007.05.25 17:30t/p3340.401.64030.00001.640368.165123.13
6672007.05.25 17:30close3330.201.63950.00001.63796.825129.95
6682007.05.25 17:30close3320.201.63950.00001.6359-27.265102.69
6692007.05.25 17:30sell3350.201.63890.00001.6369
6702007.05.25 17:59sell3360.201.64220.00001.6402
6712007.05.25 19:40sell3370.401.64380.00001.6418
6722007.05.28 12:10t/p3370.401.64180.00001.641869.625172.32
6732007.05.28 12:10close3360.201.64150.00001.640212.665184.98
6742007.05.28 12:10close3350.201.64150.00001.6369-43.575141.41
6752007.05.28 12:10sell3380.201.64090.00001.6389
6762007.05.29 00:30sell3390.201.64270.00001.6407
6772007.05.29 08:00sell3400.401.64420.00001.6422
6782007.05.29 09:10t/p3400.401.64220.00001.642268.165209.57
6792007.05.29 09:10close3390.201.64150.00001.640720.455230.02
6802007.05.29 09:10close3380.201.64150.00001.6389-9.495220.53
6812007.05.29 09:10sell3410.201.64090.00001.6389
6822007.05.29 09:40sell3420.201.64340.00001.6414
6832007.05.29 10:20t/p3420.201.64140.00001.641434.085254.61
6842007.05.29 10:20close3410.201.64130.00001.6389-6.815247.80
6852007.05.29 10:20sell3430.201.64070.00001.6387
6862007.05.29 10:30sell3440.201.64380.00001.6418
6872007.05.29 13:10sell3450.401.64590.00001.6439
6882007.05.29 13:20close3450.401.64410.00001.643961.345309.14
6892007.05.29 13:20close3440.201.64410.00001.6418-5.115304.03
6902007.05.29 13:20close3430.201.64410.00001.6387-57.935246.10
6912007.05.29 13:20sell3460.201.64350.00001.6415
6922007.05.29 13:30sell3470.201.64570.00001.6437
6932007.05.29 14:40sell3480.401.64770.00001.6457
6942007.05.29 15:10close3480.401.64600.00001.645757.945304.04
6952007.05.29 15:10close3470.201.64600.00001.6437-5.115298.93
6962007.05.29 15:10close3460.201.64600.00001.6415-42.605256.33
6972007.05.29 15:10sell3490.201.64540.00001.6434
6982007.05.29 15:59sell3500.201.64750.00001.6455
6992007.05.29 16:10t/p3500.201.64550.00001.645534.085290.41
7002007.05.29 16:10close3490.201.64470.00001.643411.935302.34
7012007.05.29 16:10sell3510.201.64410.00001.6421
7022007.05.29 16:30sell3520.201.64640.00001.6444
7032007.05.29 16:59close3520.201.64470.00001.644428.975331.31
7042007.05.29 16:59close3510.201.64470.00001.6421-10.235321.08
7052007.05.29 16:59sell3530.201.64410.00001.6421
7062007.05.30 08:00close3530.201.64240.00001.642129.695350.77
7072007.05.30 08:00sell3540.201.64180.00001.6398
7082007.05.30 08:20sell3550.201.64330.00001.6413
7092007.05.30 09:30t/p3550.201.64130.00001.641334.085384.85
7102007.05.30 09:30close3540.201.64130.00001.63988.525393.37
7112007.05.30 09:30sell3560.201.64070.00001.6387
7122007.05.30 13:10sell3570.201.64240.00001.6404
7132007.05.30 13:40t/p3570.201.64040.00001.640434.085427.45
7142007.05.30 13:40close3560.201.64030.00001.63876.825434.27
7152007.05.30 13:40sell3580.201.63970.00001.6377
7162007.05.30 14:10sell3590.201.64120.00001.6392
7172007.05.30 14:30t/p3580.201.63770.00001.637734.085468.35
7182007.05.30 14:30t/p3590.201.63920.00001.639234.085502.43
7192007.05.30 14:30sell3600.201.63600.00001.6340
7202007.05.30 14:40sell3610.201.63990.00001.6379
7212007.05.30 14:59t/p3610.201.63790.00001.637934.085536.51
7222007.05.30 14:59close3600.201.63780.00001.6340-30.675505.84
7232007.05.30 14:59sell3620.201.63720.00001.6352
7242007.05.30 15:20t/p3620.201.63520.00001.635234.085539.92
7252007.05.30 15:20sell3630.201.63360.00001.6316
7262007.05.30 15:30sell3640.201.63740.00001.6354
7272007.05.30 15:59t/p3640.201.63540.00001.635434.085574.00
7282007.05.30 15:59close3630.201.63460.00001.6316-17.045556.96
7292007.05.30 15:59sell3650.201.63400.00001.6320
7302007.05.30 20:30close3650.201.63220.00001.632030.675587.63
7312007.05.30 20:30sell3660.201.63160.00001.6296
7322007.05.30 21:00sell3670.201.63310.00001.6311
7332007.05.30 22:10t/p3670.201.63110.00001.631134.085621.71
7342007.05.30 22:10close3660.201.63080.00001.629613.635635.34
7352007.05.30 22:10sell3680.201.63020.00001.6282
7362007.05.30 22:20sell3690.201.63270.00001.6307
7372007.05.30 22:59close3690.201.63080.00001.630732.385667.72
7382007.05.30 22:59close3680.201.63080.00001.6282-10.225657.50
7392007.05.30 22:59sell3700.201.63020.00001.6282
7402007.05.31 00:10sell3710.201.63280.00001.6308
7412007.05.31 03:10t/p3710.201.63080.00001.630834.085691.58
7422007.05.31 03:10close3700.201.62930.00001.628217.545709.12
7432007.05.31 03:10sell3720.201.62870.00001.6267
7442007.05.31 03:20sell3730.201.63030.00001.6283
7452007.05.31 03:30sell3740.401.63270.00001.6307
7462007.05.31 05:10t/p3740.401.63070.00001.630768.165777.28
7472007.05.31 05:10close3730.201.63070.00001.6283-6.825770.46
7482007.05.31 05:10close3720.201.63070.00001.6267-34.085736.38
7492007.05.31 05:10sell3750.201.63010.00001.6281
7502007.05.31 05:40sell3760.201.63210.00001.6301
7512007.05.31 06:40t/p3760.201.63010.00001.630134.085770.46
7522007.05.31 06:40close3750.201.62990.00001.62813.405773.86
7532007.05.31 06:40sell3770.201.62930.00001.6273
7542007.05.31 09:30close3770.201.62740.00001.627332.375806.23
7552007.05.31 09:30sell3780.201.62680.00001.6248
7562007.05.31 10:10sell3790.201.62920.00001.6272
7572007.05.31 10:20close3790.201.62730.00001.627232.385838.61
7582007.05.31 10:20close3780.201.62730.00001.6248-8.525830.09
7592007.05.31 10:20sell3800.201.62670.00001.6247
7602007.05.31 10:59sell3810.201.62870.00001.6267
7612007.05.31 11:10sell3820.401.63110.00001.6291
7622007.05.31 11:40t/p3820.401.62910.00001.629168.165898.25
7632007.05.31 11:40close3810.201.62890.00001.6267-3.415894.84
7642007.05.31 11:40close3800.201.62890.00001.6247-37.495857.35
7652007.05.31 11:40sell3830.201.62830.00001.6263
7662007.05.31 12:10sell3840.201.62990.00001.6279
7672007.05.31 13:20t/p3840.201.62790.00001.627934.085891.43
7682007.05.31 13:20close3830.201.62640.00001.626332.375923.80
7692007.05.31 13:20sell3850.201.62580.00001.6238
7702007.05.31 13:30sell3860.201.62840.00001.6264
7712007.05.31 14:10t/p3860.201.62640.00001.626434.085957.88
7722007.05.31 14:10close3850.201.62500.00001.623813.635971.51
7732007.05.31 14:10sell3870.201.62440.00001.6224
7742007.05.31 14:20sell3880.201.62660.00001.6246
7752007.05.31 15:00close3880.201.62490.00001.624628.966000.47
7762007.05.31 15:00close3870.201.62490.00001.6224-8.525991.95
7772007.05.31 15:00sell3890.201.62430.00001.6223
7782007.05.31 15:20sell3900.201.62610.00001.6241
7792007.05.31 15:40close3900.201.62430.00001.624130.676022.62
7802007.05.31 15:40close3890.201.62430.00001.62230.006022.62
7812007.05.31 15:40sell3910.201.62370.00001.6217
7822007.05.31 16:10sell3920.201.62590.00001.6239
7832007.05.31 17:10sell3930.401.62740.00001.6254
7842007.05.31 17:30t/p3930.401.62540.00001.625468.166090.78
7852007.05.31 17:30close3920.201.62490.00001.623917.046107.82
7862007.05.31 17:30close3910.201.62490.00001.6217-20.456087.37
7872007.05.31 17:30sell3940.201.62430.00001.6223
7882007.05.31 17:59sell3950.201.62610.00001.6241
7892007.05.31 23:30t/p3950.201.62410.00001.624134.086121.45
7902007.05.31 23:30close3940.201.62410.00001.62233.416124.86
7912007.05.31 23:30sell3960.201.62350.00001.6215
7922007.05.31 23:59sell3970.201.62620.00001.6242
7932007.06.01 01:00close3970.201.62450.00001.624229.706154.56
7942007.06.01 01:00close3960.201.62450.00001.6215-16.316138.25
7952007.06.01 01:00sell3980.201.62390.00001.6219
7962007.06.01 06:20t/p3980.201.62190.00001.621934.086172.33
7972007.06.01 06:20sell3990.201.62130.00001.6193
7982007.06.01 06:30sell4000.201.62320.00001.6212
7992007.06.01 07:10t/p4000.201.62120.00001.621234.086206.41
8002007.06.01 07:10close3990.201.62110.00001.61933.416209.82
8012007.06.01 07:10sell4010.201.62050.00001.6185
8022007.06.01 07:20sell4020.201.62210.00001.6201
8032007.06.01 08:40close4020.201.62020.00001.620132.376242.19
8042007.06.01 08:40close4010.201.62020.00001.61855.116247.30
8052007.06.01 08:40sell4030.201.61960.00001.6176
8062007.06.01 08:59sell4040.201.62140.00001.6194
8072007.06.01 10:10sell4050.401.62320.00001.6212
8082007.06.01 11:20close4050.401.62140.00001.621261.356308.65
8092007.06.01 11:20close4040.201.62140.00001.61940.006308.65
8102007.06.01 11:20close4030.201.62140.00001.6176-30.686277.97
8112007.06.01 11:20sell4060.201.62080.00001.6188
8122007.06.01 14:20sell4070.201.62230.00001.6203
8132007.06.01 14:30t/p4060.201.61880.00001.618834.086312.05
8142007.06.01 14:30t/p4070.201.62030.00001.620334.086346.13
8152007.06.01 14:30sell4080.201.61700.00001.6150
8162007.06.01 14:40sell4090.201.62080.00001.6188
8172007.06.01 14:59t/p4090.201.61880.00001.618834.086380.21
8182007.06.01 14:59close4080.201.61780.00001.6150-13.636366.58
8192007.06.01 14:59sell4100.201.61720.00001.6152
8202007.06.01 16:40t/p4100.201.61520.00001.615234.086400.66
8212007.06.01 16:40sell4110.201.61370.00001.6117
8222007.06.01 17:10sell4120.201.61700.00001.6150
8232007.06.01 17:30t/p4120.201.61500.00001.615034.086434.74
8242007.06.01 17:30close4110.201.61410.00001.6117-6.816427.93
8252007.06.01 17:30sell4130.201.61350.00001.6115
8262007.06.01 17:59sell4140.201.61630.00001.6143
8272007.06.01 20:20t/p4140.201.61430.00001.614334.086462.01
8282007.06.01 20:20close4130.201.61410.00001.6115-10.226451.79
8292007.06.01 20:20sell4150.201.61350.00001.6115
8302007.06.01 21:20sell4160.201.61520.00001.6132
8312007.06.04 03:30sell4170.401.61680.00001.6148
8322007.06.04 07:40t/p4170.401.61480.00001.614868.166519.95
8332007.06.04 07:40close4160.201.61450.00001.613212.666532.62
8342007.06.04 07:40close4150.201.61450.00001.6115-16.316516.31
8352007.06.04 07:40sell4180.201.61390.00001.6119
8362007.06.04 11:00sell4190.201.61580.00001.6138
8372007.06.04 13:40sell4200.401.61810.00001.6161
8382007.06.04 18:10t/p4200.401.61610.00001.616168.166584.47
8392007.06.04 18:10close4190.201.61570.00001.61381.706586.17
8402007.06.04 18:10close4180.201.61570.00001.6119-30.676555.50
8412007.06.04 18:10sell4210.201.61510.00001.6131
8422007.06.04 18:20sell4220.201.61690.00001.6149
8432007.06.05 03:20close4220.201.61500.00001.614933.116588.61
8442007.06.05 03:20close4210.201.61500.00001.61312.436591.04
8452007.06.05 03:20sell4230.201.61440.00001.6124
8462007.06.05 03:40sell4240.201.61770.00001.6157
8472007.06.05 04:10close4240.201.61600.00001.615728.976620.01
8482007.06.05 04:10close4230.201.61600.00001.6124-27.266592.75
8492007.06.05 04:10sell4250.201.61540.00001.6134
8502007.06.05 09:40t/p4250.201.61340.00001.613434.086626.83
8512007.06.05 09:40sell4260.201.61270.00001.6107
8522007.06.05 10:10sell4270.201.61440.00001.6124
8532007.06.05 11:40t/p4270.201.61240.00001.612434.086660.91
8542007.06.05 11:40close4260.201.61210.00001.610710.236671.14
8552007.06.05 11:40sell4280.201.61150.00001.6095
8562007.06.05 14:10sell4290.201.61670.00001.6147
8572007.06.05 14:30t/p4290.201.61470.00001.614734.086705.22
8582007.06.05 14:30close4280.201.61140.00001.60951.706706.92
8592007.06.05 14:30sell4300.201.61080.00001.6088
8602007.06.05 14:59sell4310.201.61660.00001.6146
8612007.06.05 16:10t/p4310.201.61460.00001.614634.086741.00
8622007.06.05 16:10close4300.201.61440.00001.6088-61.356679.65
8632007.06.05 16:10sell4320.201.61380.00001.6118
8642007.06.05 16:40sell4330.201.61610.00001.6141
8652007.06.05 18:20sell4340.401.61900.00001.6170
8662007.06.05 19:30t/p4340.401.61700.00001.617068.166747.81
8672007.06.05 19:30close4330.201.61670.00001.6141-10.236737.58
8682007.06.05 19:30close4320.201.61670.00001.6118-49.426688.16
8692007.06.05 19:30sell4350.201.61610.00001.6141
8702007.06.05 21:10close4350.201.61430.00001.614130.676718.83
8712007.06.05 21:10sell4360.201.61370.00001.6117
8722007.06.05 22:20sell4370.201.61520.00001.6132
8732007.06.06 02:10t/p4370.201.61320.00001.613234.816753.64
8742007.06.06 02:10close4360.201.61240.00001.611722.886776.53
8752007.06.06 02:10sell4380.201.61180.00001.6098
8762007.06.06 02:20sell4390.201.61360.00001.6116
8772007.06.06 03:20t/p4390.201.61160.00001.611634.086810.61
8782007.06.06 03:20close4380.201.61010.00001.609828.976839.58
8792007.06.06 03:20sell4400.201.60950.00001.6075
8802007.06.06 03:30sell4410.201.61150.00001.6095
8812007.06.06 03:40t/p4400.201.60750.00001.607534.086873.66
8822007.06.06 03:40t/p4410.201.60950.00001.609534.086907.74
8832007.06.06 03:40sell4420.201.60570.00001.6037
8842007.06.06 04:20sell4430.201.60730.00001.6053
8852007.06.06 04:40t/p4430.201.60530.00001.605334.086941.82
8862007.06.06 04:40close4420.201.60440.00001.603722.156963.97
8872007.06.06 04:40sell4440.201.60380.00001.6018
8882007.06.06 08:10sell4450.201.60530.00001.6033
8892007.06.06 08:40close4450.201.60340.00001.603332.376996.34
8902007.06.06 08:40close4440.201.60340.00001.60186.817003.15
8912007.06.06 08:40sell4460.201.60280.00001.6008
8922007.06.06 08:59sell4470.201.60490.00001.6029
8932007.06.06 09:30t/p4470.201.60290.00001.602934.087037.23
8942007.06.06 09:30close4460.201.60280.00001.60080.007037.23
8952007.06.06 09:30sell4480.201.60220.00001.6002
8962007.06.06 10:10sell4490.201.60480.00001.6028
8972007.06.06 10:20close4490.201.60290.00001.602832.377069.60
8982007.06.06 10:20close4480.201.60290.00001.6002-11.937057.67
8992007.06.06 10:20sell4500.201.60230.00001.6003
9002007.06.06 10:40sell4510.201.60550.00001.6035
9012007.06.06 12:20sell4520.401.60790.00001.6059
9022007.06.06 12:30t/p4520.401.60590.00001.605968.167125.83
9032007.06.06 12:30close4510.201.60580.00001.6035-5.117120.72
9042007.06.06 12:30close4500.201.60580.00001.6003-59.647061.08
9052007.06.06 12:30sell4530.201.60520.00001.6032
9062007.06.06 12:40sell4540.201.60800.00001.6060
9072007.06.06 13:20t/p4540.201.60600.00001.606034.087095.16
9082007.06.06 13:20close4530.201.60580.00001.6032-10.227084.94
9092007.06.06 13:20sell4550.201.60520.00001.6032
9102007.06.06 13:30sell4560.201.60700.00001.6050
9112007.06.06 14:10t/p4560.201.60500.00001.605034.087119.02
9122007.06.06 14:10close4550.201.60400.00001.603220.457139.47
9132007.06.06 14:10sell4570.201.60340.00001.6014
9142007.06.06 14:20sell4580.201.60550.00001.6035
9152007.06.06 14:40sell4590.401.60700.00001.6050
9162007.06.06 14:59t/p4590.401.60500.00001.605068.167207.63
9172007.06.06 14:59close4580.201.60430.00001.603520.457228.08
9182007.06.06 14:59close4570.201.60430.00001.6014-15.337212.75
9192007.06.06 14:59sell4600.201.60370.00001.6017
9202007.06.06 15:10t/p4600.201.60170.00001.601734.087246.83
9212007.06.06 15:10sell4610.201.60110.00001.5991
9222007.06.06 15:20sell4620.201.60290.00001.6009
9232007.06.06 15:30sell4630.401.60450.00001.6025
9242007.06.06 15:59t/p4630.401.60250.00001.602568.167314.99
9252007.06.06 15:59close4620.201.60210.00001.600913.647328.63
9262007.06.06 15:59close4610.201.60210.00001.5991-17.047311.59
9272007.06.06 15:59sell4640.201.60150.00001.5995
9282007.06.06 16:20sell4650.201.60350.00001.6015
9292007.06.06 16:40t/p4650.201.60150.00001.601534.087345.67
9302007.06.06 16:40close4640.201.60090.00001.599510.227355.89
9312007.06.06 16:40sell4660.201.60030.00001.5983
9322007.06.06 16:59sell4670.201.60280.00001.6008
9332007.06.06 17:10sell4680.401.60490.00001.6029
9342007.06.06 17:40close4680.401.60310.00001.602961.347417.23
9352007.06.06 17:40close4670.201.60310.00001.6008-5.117412.12
9362007.06.06 17:40close4660.201.60310.00001.5983-47.717364.41
9372007.06.06 17:40sell4690.201.60250.00001.6005
9382007.06.06 17:59sell4700.201.60440.00001.6024
9392007.06.06 20:20sell4710.401.60600.00001.6040
9402007.06.06 23:10close4710.401.60410.00001.604064.757429.16
9412007.06.06 23:10close4700.201.60410.00001.60245.127434.28
9422007.06.06 23:10close4690.201.60410.00001.6005-27.267407.02
9432007.06.06 23:10sell4720.201.60350.00001.6015
9442007.06.06 23:30sell4730.201.60680.00001.6048
9452007.06.06 23:59close4730.201.60500.00001.604830.677437.69
9462007.06.06 23:59close4720.201.60500.00001.6015-25.567412.13
9472007.06.06 23:59sell4740.201.60440.00001.6024
9482007.06.07 00:30sell4750.201.60590.00001.6039
9492007.06.07 01:40t/p4750.201.60390.00001.603934.087446.21
9502007.06.07 01:40close4740.201.60340.00001.602419.247465.44
9512007.06.07 01:40sell4760.201.60280.00001.6008
9522007.06.07 02:10sell4770.201.60430.00001.6023
9532007.06.07 02:40close4770.201.60260.00001.602328.977494.41
9542007.06.07 02:40close4760.201.60260.00001.60083.417497.82
9552007.06.07 02:40sell4780.201.60200.00001.6000
9562007.06.07 03:30t/p4780.201.60000.00001.600034.087531.90
9572007.06.07 03:30sell4790.201.59790.00001.5959
9582007.06.07 03:40t/p4790.201.59590.00001.595934.087565.98
9592007.06.07 03:40sell4800.201.59310.00001.5911
9602007.06.07 03:59sell4810.201.59480.00001.5928
9612007.06.07 08:20sell4820.401.59650.00001.5945
9622007.06.07 08:40t/p4820.401.59450.00001.594568.167634.14
9632007.06.07 08:40close4810.201.59440.00001.59286.817640.95
9642007.06.07 08:40close4800.201.59440.00001.5911-22.167618.79
9652007.06.07 08:40sell4830.201.59380.00001.5918
9662007.06.07 08:59sell4840.201.59570.00001.5937
9672007.06.07 10:20t/p4840.201.59370.00001.593734.087652.87
9682007.06.07 10:20close4830.201.59270.00001.591818.747671.61
9692007.06.07 10:20sell4850.201.59210.00001.5901
9702007.06.07 10:30sell4860.201.59490.00001.5929
9712007.06.07 11:10t/p4860.201.59290.00001.592934.087705.69
9722007.06.07 11:10close4850.201.59250.00001.5901-6.827698.87
9732007.06.07 11:10sell4870.201.59190.00001.5899
9742007.06.07 11:20sell4880.201.59380.00001.5918
9752007.06.07 12:40t/p4880.201.59180.00001.591834.087732.95
9762007.06.07 12:40close4870.201.59000.00001.589932.387765.33
9772007.06.07 12:40sell4890.201.58940.00001.5874
9782007.06.07 12:59sell4900.201.59120.00001.5892
9792007.06.07 13:10sell4910.401.59360.00001.5916
9802007.06.07 13:30close4910.401.59170.00001.591664.757830.08
9812007.06.07 13:30close4900.201.59170.00001.5892-8.527821.56
9822007.06.07 13:30close4890.201.59170.00001.5874-39.197782.37
9832007.06.07 13:30sell4920.201.59110.00001.5891
9842007.06.07 14:10sell4930.201.59580.00001.5938
9852007.06.07 14:20close4930.201.59400.00001.593830.677813.04
9862007.06.07 14:20close4920.201.59400.00001.5891-49.427763.62
9872007.06.07 14:20sell4940.201.59340.00001.5914
9882007.06.07 14:40close4940.201.59150.00001.591432.387796.00
9892007.06.07 14:40sell4950.201.59090.00001.5889
9902007.06.07 14:59sell4960.201.59460.00001.5926
9912007.06.07 15:30t/p4960.201.59260.00001.592634.087830.08
9922007.06.07 15:30close4950.201.59220.00001.5889-22.157807.93
9932007.06.07 15:30sell4970.201.59160.00001.5896
9942007.06.07 17:30sell4980.201.59360.00001.5916
9952007.06.07 17:40close4980.201.59180.00001.591630.677838.60
9962007.06.07 17:40close4970.201.59180.00001.5896-3.417835.19
9972007.06.07 17:40sell4990.201.59120.00001.5892
9982007.06.07 17:59sell5000.201.59280.00001.5908
9992007.06.07 18:20sell5010.401.59560.00001.5936
10002007.06.07 18:30t/p5010.401.59360.00001.593668.167903.35
10012007.06.07 18:30close5000.201.59310.00001.5908-5.117898.24
10022007.06.07 18:30close4990.201.59310.00001.5892-32.377865.87
10032007.06.07 18:30sell5020.201.59250.00001.5905
10042007.06.07 18:59sell5030.201.59470.00001.5927
10052007.06.07 22:20sell5040.401.59770.00001.5957
10062007.06.07 23:20sell5050.801.60130.00001.5993
10072007.06.07 23:30t/p5050.801.59930.00001.5993136.328002.19
10082007.06.07 23:30close5040.401.59600.00001.595757.948060.13
10092007.06.07 23:30close5030.201.59600.00001.5927-22.158037.98
10102007.06.07 23:30close5020.201.59600.00001.5905-59.647978.34
10112007.06.07 23:30sell5060.201.59540.00001.5934
10122007.06.07 23:40sell5070.201.59920.00001.5972
10132007.06.07 23:59t/p5070.201.59720.00001.597234.088012.42
10142007.06.07 23:59close5060.201.59650.00001.5934-18.747993.68
10152007.06.07 23:59sell5080.201.59590.00001.5939
10162007.06.08 01:10t/p5080.201.59390.00001.593934.818028.49
10172007.06.08 01:10buy5090.201.59310.00001.5951
10182007.06.08 01:30t/p5090.201.59510.00001.595134.078062.56
10192007.06.08 01:30buy5100.201.59670.00001.5987
10202007.06.08 01:40buy5110.201.59450.00001.5965
10212007.06.08 01:59buy5120.401.59350.00001.5955
10222007.06.08 02:10buy5130.801.59180.00001.5938
10232007.06.08 02:20t/p5130.801.59380.00001.5938136.298198.85
10242007.06.08 02:20close5120.401.59410.00001.595520.458219.30
10252007.06.08 02:20close5110.201.59410.00001.5965-6.818212.49
10262007.06.08 02:20close5100.201.59410.00001.5987-44.298168.20
10272007.06.08 02:30buy5140.201.59270.00001.5947
10282007.06.08 03:40buy5150.201.59150.00001.5935
10292007.06.08 04:30buy5160.401.59010.00001.5921
10302007.06.08 05:10t/p5160.401.59210.00001.592168.148236.34
10312007.06.08 05:10close5150.201.59250.00001.593517.048253.38
10322007.06.08 05:10close5140.201.59250.00001.5947-3.418249.97
10332007.06.08 05:20buy5170.201.59140.00001.5934
10342007.06.08 07:10t/p5170.201.59340.00001.593434.078284.04
10352007.06.08 07:10buy5180.201.59470.00001.5967
10362007.06.08 07:20buy5190.201.59300.00001.5950
10372007.06.08 07:30buy5200.401.59160.00001.5936
10382007.06.08 07:59t/p5200.401.59360.00001.593668.148352.18
10392007.06.08 07:59close5190.201.59360.00001.595010.228362.40
10402007.06.08 07:59close5180.201.59360.00001.5967-18.748343.66
10412007.06.08 08:00buy5210.201.59410.00001.5961
10422007.06.08 08:20buy5220.201.59120.00001.5932
10432007.06.08 08:40t/p5220.201.59320.00001.593234.088377.74
10442007.06.08 08:40close5210.201.59380.00001.5961-5.118372.63
10452007.06.08 08:59buy5230.201.59170.00001.5937
10462007.06.08 09:10buy5240.201.59020.00001.5922
10472007.06.08 09:40t/p5230.201.59370.00001.593734.078406.70
10482007.06.08 09:40t/p5240.201.59220.00001.592234.078440.77
10492007.06.08 09:40buy5250.201.59460.00001.5966
10502007.06.08 10:20buy5260.201.59230.00001.5943
10512007.06.08 10:30t/p5260.201.59430.00001.594334.078474.84
10522007.06.08 10:30close5250.201.59630.00001.596628.968503.80
10532007.06.08 10:40sell5270.201.59020.00001.5882
10542007.06.08 11:20sell5280.201.59320.00001.5912
10552007.06.08 11:30t/p5280.201.59120.00001.591234.088537.88
10562007.06.08 11:30close5270.201.59000.00001.58823.418541.29
10572007.06.08 11:30sell5290.201.58940.00001.5874
10582007.06.08 11:40sell5300.201.59350.00001.5915
10592007.06.08 12:20t/p5300.201.59150.00001.591534.088575.37
10602007.06.08 12:20close5290.201.58950.00001.5874-1.708573.67
10612007.06.08 12:20sell5310.201.58890.00001.5869
10622007.06.08 12:30sell5320.201.59380.00001.5918
10632007.06.08 12:40t/p5320.201.59180.00001.591834.088607.75
10642007.06.08 12:40close5310.201.58840.00001.58698.528616.27
10652007.06.08 12:40sell5330.201.58780.00001.5858
10662007.06.08 13:20sell5340.201.59100.00001.5890
10672007.06.08 13:30t/p5340.201.58900.00001.589034.088650.35
10682007.06.08 13:30close5330.201.58710.00001.585811.938662.28
10692007.06.08 13:30sell5350.201.58650.00001.5845
10702007.06.08 13:40sell5360.201.58970.00001.5877
10712007.06.08 13:59t/p5360.201.58770.00001.587734.088696.36
10722007.06.08 13:59close5350.201.58720.00001.5845-11.938684.43
10732007.06.08 13:59sell5370.201.58660.00001.5846
10742007.06.08 14:59t/p5370.201.58460.00001.584634.088718.51
10752007.06.08 14:59sell5380.201.58250.00001.5805
10762007.06.08 15:10sell5390.201.58520.00001.5832
10772007.06.08 15:20sell5400.401.58700.00001.5850
10782007.06.08 15:30t/p5400.401.58500.00001.585068.168786.67
10792007.06.08 15:30close5390.201.58390.00001.583222.158808.82
10802007.06.08 15:30close5380.201.58390.00001.5805-23.868784.96
10812007.06.08 15:30sell5410.201.58330.00001.5813
10822007.06.08 17:10sell5420.201.58670.00001.5847
10832007.06.08 17:30t/p5420.201.58470.00001.584734.088819.04
10842007.06.08 17:30close5410.201.58360.00001.5813-5.118813.93
10852007.06.08 17:30sell5430.201.58300.00001.5810
10862007.06.08 17:59sell5440.201.58510.00001.5831
10872007.06.08 19:40sell5450.401.58690.00001.5849
10882007.06.08 19:59t/p5450.401.58490.00001.584968.168882.09
10892007.06.08 19:59close5440.201.58480.00001.58315.118887.20
10902007.06.08 19:59close5430.201.58480.00001.5810-30.678856.53
10912007.06.08 19:59sell5460.201.58420.00001.5822
10922007.06.08 22:30close5460.201.58250.00001.582228.978885.50
10932007.06.08 22:30sell5470.201.58190.00001.5799
10942007.06.10 23:10sell5480.201.58370.00001.5817
10952007.06.11 02:20close5480.201.58200.00001.581729.708915.20
10962007.06.11 02:20close5470.201.58200.00001.5799-0.978914.24
10972007.06.11 02:20sell5490.201.58140.00001.5794
10982007.06.11 02:40sell5500.201.58400.00001.5820
10992007.06.11 03:00close5500.201.58230.00001.582028.978943.21
11002007.06.11 03:00close5490.201.58230.00001.5794-15.338927.88
11012007.06.11 03:00sell5510.201.58170.00001.5797
11022007.06.11 03:30sell5520.201.58330.00001.5813
11032007.06.11 04:20sell5530.401.58930.00001.5873
11042007.06.11 04:40t/p5530.401.58730.00001.587368.168996.04
11052007.06.11 04:40close5520.201.58300.00001.58135.119001.15
11062007.06.11 04:40close5510.201.58300.00001.5797-22.158979.00
11072007.06.11 04:40sell5540.201.58240.00001.5804
11082007.06.11 04:59sell5550.201.58900.00001.5870
11092007.06.11 05:30t/p5550.201.58700.00001.587034.089013.08
11102007.06.11 05:30close5540.201.58660.00001.5804-71.568941.52
11112007.06.11 05:30sell5560.201.58600.00001.5840
11122007.06.11 05:40sell5570.201.58760.00001.5856
11132007.06.11 07:10close5570.201.58580.00001.585630.678972.19
11142007.06.11 07:10close5560.201.58580.00001.58403.418975.60
11152007.06.11 07:10sell5580.201.58520.00001.5832
11162007.06.11 07:30sell5590.201.58880.00001.5868
11172007.06.11 08:10t/p5590.201.58680.00001.586834.089009.68
11182007.06.11 08:10close5580.201.58440.00001.583213.639023.31
11192007.06.11 08:10sell5600.201.58380.00001.5818
11202007.06.11 08:20sell5610.201.58820.00001.5862
11212007.06.11 08:59t/p5610.201.58620.00001.586234.089057.39
11222007.06.11 08:59close5600.201.58550.00001.5818-28.979028.42
11232007.06.11 08:59sell5620.201.58490.00001.5829
11242007.06.11 09:30t/p5620.201.58290.00001.582934.089062.50
11252007.06.11 09:30sell5630.201.58160.00001.5796
11262007.06.11 09:40sell5640.201.58370.00001.5817
11272007.06.11 10:40t/p5640.201.58170.00001.581734.089096.58
11282007.06.11 10:40close5630.201.58150.00001.57961.709098.28
11292007.06.11 10:40sell5650.201.58090.00001.5789
11302007.06.11 12:10sell5660.201.58310.00001.5811
11312007.06.11 14:10sell5670.401.58500.00001.5830
11322007.06.11 16:40sell5680.801.58660.00001.5846
11332007.06.11 18:10t/p5680.801.58460.00001.5846136.329234.60
11342007.06.11 18:10close5670.401.58400.00001.583034.089268.68
11352007.06.11 18:10close5660.201.58400.00001.5811-15.349253.34
11362007.06.11 18:10close5650.201.58400.00001.5789-52.829200.52
11372007.06.11 18:10sell5690.201.58340.00001.5814
11382007.06.11 18:40sell5700.201.58550.00001.5835
11392007.06.11 19:20close5700.201.58370.00001.583530.679231.19
11402007.06.11 19:20close5690.201.58370.00001.5814-5.119226.08
11412007.06.11 19:20sell5710.201.58310.00001.5811
11422007.06.12 08:10sell5720.201.58460.00001.5826
11432007.06.12 08:40t/p5720.201.58260.00001.582634.089260.16
11442007.06.12 08:40close5710.201.58220.00001.581116.069276.22
11452007.06.12 08:40sell5730.201.58160.00001.5796
11462007.06.12 08:59sell5740.201.58340.00001.5814
11472007.06.12 09:40sell5750.401.58490.00001.5829
11482007.06.12 09:59t/p5750.401.58290.00001.582968.169344.38
11492007.06.12 09:59close5740.201.58250.00001.581415.349359.72
11502007.06.12 09:59close5730.201.58250.00001.5796-15.349344.38
11512007.06.12 09:59sell5760.201.58190.00001.5799
11522007.06.12 10:30sell5770.201.58490.00001.5829
11532007.06.12 12:30t/p5770.201.58290.00001.582934.089378.46
11542007.06.12 12:30close5760.201.58190.00001.57990.009378.46
11552007.06.12 12:30sell5780.201.58130.00001.5793
11562007.06.12 12:40sell5790.201.58390.00001.5819
11572007.06.12 16:20t/p5790.201.58190.00001.581934.089412.54
11582007.06.12 16:20close5780.201.58090.00001.57936.819419.35
11592007.06.12 16:20sell5800.201.58030.00001.5783
11602007.06.12 16:40sell5810.201.58280.00001.5808
11612007.06.12 17:10t/p5810.201.58080.00001.580834.089453.43
11622007.06.12 17:10close5800.201.57920.00001.578318.749472.17
11632007.06.12 17:10sell5820.201.57860.00001.5766
11642007.06.12 17:30sell5830.201.58140.00001.5794
11652007.06.12 17:59t/p5830.201.57940.00001.579434.089506.25
11662007.06.12 17:59close5820.201.57910.00001.5766-8.529497.73
11672007.06.12 17:59sell5840.201.57850.00001.5765
11682007.06.12 20:10sell5850.201.58030.00001.5783
11692007.06.12 21:10sell5860.401.58180.00001.5798
11702007.06.12 21:20close5860.401.58010.00001.579857.939555.66
11712007.06.12 21:20close5850.201.58010.00001.57833.419559.07
11722007.06.12 21:20close5840.201.58010.00001.5765-27.269531.81
11732007.06.12 21:20sell5870.201.57950.00001.5775
11742007.06.12 21:59sell5880.201.58130.00001.5793
11752007.06.12 23:00sell5890.401.58300.00001.5810
11762007.06.13 00:30sell5900.801.58460.00001.5826
11772007.06.13 01:10t/p5900.801.58260.00001.5826136.329668.13
11782007.06.13 01:10close5890.401.58230.00001.581025.329693.45
11792007.06.13 01:10close5880.201.58230.00001.5793-16.319677.14
11802007.06.13 01:10close5870.201.58230.00001.5775-46.989630.17
11812007.06.13 01:10sell5910.201.58170.00001.5797
11822007.06.13 01:40sell5920.201.58380.00001.5818
11832007.06.13 02:10t/p5920.201.58180.00001.581834.089664.25
11842007.06.13 02:10close5910.201.57990.00001.579730.679694.92
11852007.06.13 02:10sell5930.201.57930.00001.5773
11862007.06.13 02:30sell5940.201.58180.00001.5798
11872007.06.13 02:40sell5950.401.58350.00001.5815
11882007.06.13 02:59t/p5950.401.58150.00001.581568.169763.08
11892007.06.13 02:59close5940.201.58040.00001.579823.859786.93
11902007.06.13 02:59close5930.201.58040.00001.5773-18.759768.18
11912007.06.13 02:59sell5960.201.57980.00001.5778
11922007.06.13 06:10sell5970.201.58160.00001.5796
11932007.06.13 06:30close5970.201.57990.00001.579628.969797.14
11942007.06.13 06:30close5960.201.57990.00001.5778-1.719795.43
11952007.06.13 06:30sell5980.201.57930.00001.5773
11962007.06.13 06:59sell5990.201.58160.00001.5796
11972007.06.13 09:40sell6000.401.58320.00001.5812
11982007.06.13 10:10t/p6000.401.58120.00001.581268.169863.59
11992007.06.13 10:10close5990.201.58110.00001.57968.529872.11
12002007.06.13 10:10close5980.201.58110.00001.5773-30.679841.44
12012007.06.13 10:10sell6010.201.58050.00001.5785
12022007.06.13 10:20sell6020.201.58380.00001.5818
12032007.06.13 11:30sell6030.401.58600.00001.5840
12042007.06.13 11:40t/p6030.401.58400.00001.584068.169909.60
12052007.06.13 11:40close6020.201.58260.00001.581820.459930.05
12062007.06.13 11:40close6010.201.58260.00001.5785-35.789894.27
12072007.06.13 11:40sell6040.201.58200.00001.5800
12082007.06.13 11:59sell6050.201.58590.00001.5839
12092007.06.13 13:10close6050.201.58410.00001.583930.689924.95
12102007.06.13 13:10close6040.201.58410.00001.5800-35.789889.17
12112007.06.13 13:10sell6060.201.58350.00001.5815
12122007.06.13 14:10t/p6060.201.58150.00001.581534.089923.25
12132007.06.13 14:10sell6070.201.58060.00001.5786
12142007.06.13 14:20sell6080.201.58360.00001.5816
12152007.06.13 14:30sell6090.401.58520.00001.5832
12162007.06.13 15:10t/p6090.401.58320.00001.583268.169991.41
12172007.06.13 15:10close6080.201.58280.00001.581613.6310005.04
12182007.06.13 15:10close6070.201.58280.00001.5786-37.499967.55
12192007.06.13 15:10sell6100.201.58220.00001.5802
12202007.06.13 15:20sell6110.201.58400.00001.5820
12212007.06.13 15:40t/p6110.201.58200.00001.582034.0810001.63
12222007.06.13 15:40close6100.201.58180.00001.58026.8210008.45
12232007.06.13 15:40sell6120.201.58120.00001.5792
12242007.06.13 15:59sell6130.201.58280.00001.5808
12252007.06.13 18:30close6130.201.58090.00001.580832.3710040.82
12262007.06.13 18:30close6120.201.58090.00001.57925.1110045.93
12272007.06.13 18:30sell6140.201.58030.00001.5783
12282007.06.13 19:10sell6150.201.58230.00001.5803
12292007.06.13 20:10sell6160.401.58420.00001.5822
12302007.06.13 20:40t/p6160.401.58220.00001.582268.1610114.09
12312007.06.13 20:40close6150.201.58180.00001.58038.5210122.61
12322007.06.13 20:40close6140.201.58180.00001.5783-25.5610097.05
12332007.06.13 20:40sell6170.201.58120.00001.5792
12342007.06.13 20:59sell6180.201.58420.00001.5822
12352007.06.13 23:40sell6190.401.58580.00001.5838
12362007.06.14 00:10t/p6190.401.58380.00001.583872.5510169.60
12372007.06.14 00:10close6180.201.58370.00001.582210.7210180.31
12382007.06.14 00:10close6170.201.58370.00001.5792-40.4010139.91
12392007.06.14 00:10sell6200.201.58310.00001.5811
12402007.06.14 00:20sell6210.201.58470.00001.5827
12412007.06.14 04:10sell6220.401.58700.00001.5850
12422007.06.14 04:40t/p6220.401.58500.00001.585068.1610208.07
12432007.06.14 04:40close6210.201.58370.00001.582717.0410225.11
12442007.06.14 04:40close6200.201.58370.00001.5811-10.2310214.88
12452007.06.14 04:40sell6230.201.58310.00001.5811
12462007.06.14 04:59sell6240.201.58640.00001.5844
12472007.06.14 05:20sell6250.401.58880.00001.5868
12482007.06.14 05:30t/p6250.401.58680.00001.586868.1610283.04
12492007.06.14 05:30close6240.201.58610.00001.58445.1210288.16
12502007.06.14 05:30close6230.201.58610.00001.5811-51.1210237.04
12512007.06.14 05:30sell6260.201.58550.00001.5835
12522007.06.14 05:40sell6270.201.58740.00001.5854
12532007.06.14 10:10sell6280.401.58970.00001.5877
12542007.06.14 10:30t/p6280.401.58770.00001.587768.1610305.20
12552007.06.14 10:30close6270.201.58710.00001.58545.1210310.32
12562007.06.14 10:30close6260.201.58710.00001.5835-27.2610283.06
12572007.06.14 10:30sell6290.201.58650.00001.5845
12582007.06.14 10:59sell6300.201.58900.00001.5870
12592007.06.14 13:30sell6310.401.59390.00001.5919
12602007.06.14 13:40t/p6310.401.59190.00001.591968.1610351.22
12612007.06.14 13:40close6300.201.58910.00001.5870-1.7010349.52
12622007.06.14 13:40close6290.201.58910.00001.5845-44.3010305.22
12632007.06.14 13:40sell6320.201.58850.00001.5865
12642007.06.14 13:59sell6330.201.59280.00001.5908
12652007.06.14 18:10sell6340.401.59450.00001.5925
12662007.06.14 20:10t/p6340.401.59250.00001.592568.1610373.38
12672007.06.14 20:10close6330.201.59190.00001.590815.3310388.71
12682007.06.14 20:10close6320.201.59190.00001.5865-57.9410330.77
12692007.06.14 20:10sell6350.201.59130.00001.5893
12702007.06.14 20:40sell6360.201.59310.00001.5911
12712007.06.15 02:10close6360.201.59120.00001.591133.1010363.87
12722007.06.15 02:10close6350.201.59120.00001.58932.4310366.30
12732007.06.15 02:10sell6370.201.59060.00001.5886
12742007.06.15 02:30sell6380.201.59260.00001.5906
12752007.06.15 03:40close6380.201.59090.00001.590628.9610395.26
12762007.06.15 03:40close6370.201.59090.00001.5886-5.1210390.14
12772007.06.15 03:40sell6390.201.59030.00001.5883
12782007.06.15 04:10sell6400.201.59220.00001.5902
12792007.06.15 08:10close6400.201.59030.00001.590232.3810422.52
12802007.06.15 08:10close6390.201.59030.00001.58830.0010422.52
12812007.06.15 08:10sell6410.201.58970.00001.5877
12822007.06.15 08:20sell6420.201.59180.00001.5898
12832007.06.15 08:30close6420.201.59010.00001.589828.9710451.49
12842007.06.15 08:30close6410.201.59010.00001.5877-6.8110444.68
12852007.06.15 08:30sell6430.201.58950.00001.5875
12862007.06.15 09:10sell6440.201.59120.00001.5892
12872007.06.15 11:20sell6450.401.59300.00001.5910
12882007.06.15 11:30t/p6450.401.59100.00001.591068.1610512.84
12892007.06.15 11:30close6440.201.59060.00001.589210.2310523.07
12902007.06.15 11:30close6430.201.59060.00001.5875-18.7410504.33
12912007.06.15 11:30sell6460.201.59000.00001.5880
12922007.06.15 12:10sell6470.201.59200.00001.5900
12932007.06.15 14:10t/p6470.201.59000.00001.590034.0810538.41
12942007.06.15 14:10close6460.201.58870.00001.588022.1510560.56
12952007.06.15 14:10sell6480.201.58810.00001.5861
12962007.06.15 14:20sell6490.201.59350.00001.5915
12972007.06.15 14:30t/p6490.201.59150.00001.591534.0810594.64
12982007.06.15 14:30close6480.201.58750.00001.586110.2210604.86
12992007.06.15 14:30sell6500.201.58690.00001.5849
13002007.06.15 14:40sell6510.201.58980.00001.5878
13012007.06.15 15:00t/p6510.201.58780.00001.587834.0810638.94
13022007.06.15 15:00close6500.201.58770.00001.5849-13.6310625.31
13032007.06.15 15:00sell6520.201.58710.00001.5851
13042007.06.15 15:40sell6530.201.58910.00001.5871
13052007.06.15 16:30sell6540.401.59080.00001.5888
13062007.06.15 16:40t/p6540.401.58880.00001.588868.1610693.47
13072007.06.15 16:40close6530.201.58840.00001.587111.9210705.39
13082007.06.15 16:40close6520.201.58840.00001.5851-22.1610683.23
13092007.06.15 16:40sell6550.201.58780.00001.5858
13102007.06.15 17:00sell6560.201.58970.00001.5877
13112007.06.15 17:10sell6570.401.59150.00001.5895
13122007.06.15 17:30close6570.401.58980.00001.589557.9410741.17
13132007.06.15 17:30close6560.201.58980.00001.5877-1.7010739.47
13142007.06.15 17:30close6550.201.58980.00001.5858-34.0810705.39
13152007.06.15 17:30sell6580.201.58920.00001.5872
13162007.06.15 17:59sell6590.201.59080.00001.5888
13172007.06.15 19:40sell6600.401.59250.00001.5905
13182007.06.15 20:10t/p6600.401.59050.00001.590568.1610773.55
13192007.06.15 20:10close6590.201.58920.00001.588827.2610800.81
13202007.06.15 20:10close6580.201.58920.00001.58720.0010800.81
13212007.06.15 20:10sell6610.201.58860.00001.5866
13222007.06.15 20:30sell6620.201.59070.00001.5887
13232007.06.17 23:00sell6630.401.59240.00001.5904
13242007.06.17 23:30close6630.401.59070.00001.590457.9310858.74
13252007.06.17 23:30close6620.201.59070.00001.58870.0010858.74
13262007.06.17 23:30close6610.201.59070.00001.5866-35.7910822.95
13272007.06.17 23:30sell6640.201.59010.00001.5881
13282007.06.18 02:30sell6650.201.59260.00001.5906
13292007.06.18 02:40t/p6650.201.59060.00001.590634.0810857.03
13302007.06.18 02:40close6640.201.58910.00001.588117.7710874.80
13312007.06.18 02:40sell6660.201.58850.00001.5865
13322007.06.18 03:20sell6670.201.59000.00001.5880
13332007.06.18 08:10t/p6660.201.58650.00001.586534.0810908.88
13342007.06.18 08:10t/p6670.201.58800.00001.588034.0810942.96
13352007.06.18 08:10sell6680.201.58580.00001.5838
13362007.06.18 08:20sell6690.201.58840.00001.5864
13372007.06.18 09:30close6690.201.58660.00001.586430.6810973.64
13382007.06.18 09:30close6680.201.58660.00001.5838-13.6310960.01
13392007.06.18 09:30sell6700.201.58600.00001.5840
13402007.06.18 10:10sell6710.201.58830.00001.5863
13412007.06.18 10:40t/p6710.201.58630.00001.586334.0810994.09
13422007.06.18 10:40close6700.201.58550.00001.58408.5211002.61
13432007.06.18 10:40sell6720.201.58490.00001.5829
13442007.06.18 10:59sell6730.201.58780.00001.5858
13452007.06.18 11:10sell6740.401.59140.00001.5894
13462007.06.18 11:30close6740.401.58970.00001.589457.9311060.54
13472007.06.18 11:30close6730.201.58970.00001.5858-32.3811028.16
13482007.06.18 11:30close6720.201.58970.00001.5829-81.7910946.37
13492007.06.18 11:30sell6750.201.58910.00001.5871
13502007.06.18 11:59sell6760.201.59120.00001.5892
13512007.06.18 12:10sell6770.401.59400.00001.5920
13522007.06.18 12:30t/p6770.401.59200.00001.592068.1611014.53
13532007.06.18 12:30close6760.201.59120.00001.58920.0011014.53
13542007.06.18 12:30close6750.201.59120.00001.5871-35.7910978.74
13552007.06.18 12:30sell6780.201.59060.00001.5886
13562007.06.18 12:40sell6790.201.59350.00001.5915
13572007.06.18 16:10t/p6790.201.59150.00001.591534.0811012.82
13582007.06.18 16:10close6780.201.58980.00001.588613.6311026.45
13592007.06.18 16:10sell6800.201.58920.00001.5872
13602007.06.18 16:20sell6810.201.59400.00001.5920
13612007.06.18 16:59t/p6810.201.59200.00001.592034.0811060.53
13622007.06.18 16:59close6800.201.59000.00001.5872-13.6311046.90
13632007.06.18 16:59sell6820.201.58940.00001.5874
13642007.06.18 17:10sell6830.201.59100.00001.5890
13652007.06.18 18:10sell6840.401.59260.00001.5906
13662007.06.18 20:20t/p6840.401.59060.00001.590668.1611115.06
13672007.06.18 20:20close6830.201.58950.00001.589025.5611140.62
13682007.06.18 20:20close6820.201.58950.00001.5874-1.7011138.92
13692007.06.18 20:20sell6850.201.58890.00001.5869
13702007.06.18 20:30sell6860.201.59070.00001.5887
13712007.06.19 01:40sell6870.401.59250.00001.5905
13722007.06.19 09:10t/p6870.401.59050.00001.590568.1611207.08
13732007.06.19 09:10close6860.201.59020.00001.58879.2511216.34
13742007.06.19 09:10close6850.201.59020.00001.5869-21.4211194.92
13752007.06.19 09:10sell6880.201.58960.00001.5876
13762007.06.19 09:40sell6890.201.59130.00001.5893
13772007.06.19 10:20t/p6890.201.58930.00001.589334.0811229.00
13782007.06.19 10:20close6880.201.58860.00001.587617.0411246.04
13792007.06.19 10:20sell6900.201.58800.00001.5860
13802007.06.19 10:30sell6910.201.59000.00001.5880
13812007.06.19 11:40t/p6910.201.58800.00001.588034.0811280.12
13822007.06.19 11:40close6900.201.58800.00001.58600.0011280.12
13832007.06.19 11:40sell6920.201.58740.00001.5854
13842007.06.19 12:10sell6930.201.58950.00001.5875
13852007.06.19 12:40close6930.201.58780.00001.587528.9711309.09
13862007.06.19 12:40close6920.201.58780.00001.5854-6.8111302.28
13872007.06.19 12:40sell6940.201.58720.00001.5852
13882007.06.19 13:10sell6950.201.58870.00001.5867
13892007.06.19 16:30t/p6940.201.58520.00001.585234.0811336.36
13902007.06.19 16:30t/p6950.201.58670.00001.586734.0811370.44
13912007.06.19 16:30sell6960.201.58440.00001.5824
13922007.06.19 16:40sell6970.201.58730.00001.5853
13932007.06.19 18:40close6970.201.58560.00001.585328.9711399.41
13942007.06.19 18:40close6960.201.58560.00001.5824-20.4411378.97
13952007.06.19 18:40sell6980.201.58500.00001.5830
13962007.06.19 21:40sell6990.201.58680.00001.5848
13972007.06.20 03:10t/p6990.201.58480.00001.584834.8111413.78
13982007.06.20 03:10close6980.201.58480.00001.58304.1411417.92
13992007.06.20 03:10sell7000.201.58420.00001.5822
14002007.06.20 03:30sell7010.201.58590.00001.5839
14012007.06.20 08:10close7010.201.58410.00001.583930.6811448.60
14022007.06.20 08:10close7000.201.58410.00001.58221.7111450.31
14032007.06.20 08:10sell7020.201.58350.00001.5815
14042007.06.20 08:20sell7030.201.58540.00001.5834
14052007.06.20 15:20sell7040.401.58760.00001.5856
14062007.06.20 15:30sell7050.801.58940.00001.5874
14072007.06.20 16:10t/p7040.401.58560.00001.585668.1611518.47
14082007.06.20 16:10t/p7050.801.58740.00001.5874136.3211654.79
14092007.06.20 16:10close7030.201.58520.00001.58343.4111658.20
14102007.06.20 16:10close7020.201.58520.00001.5815-28.9711629.23
14112007.06.20 16:10sell7060.201.58460.00001.5826
14122007.06.20 16:20sell7070.201.58910.00001.5871
14132007.06.20 16:59t/p7070.201.58710.00001.587134.0811663.31
14142007.06.20 16:59close7060.201.58560.00001.5826-17.0411646.27
14152007.06.20 16:59sell7080.201.58500.00001.5830
14162007.06.20 17:40sell7090.201.58830.00001.5863
14172007.06.20 18:40close7090.201.58660.00001.586328.9711675.24
14182007.06.20 18:40close7080.201.58660.00001.5830-27.2611647.98
14192007.06.20 18:40sell7100.201.58600.00001.5840
14202007.06.20 19:20sell7110.201.58770.00001.5857
14212007.06.20 23:10sell7120.401.58940.00001.5874
14222007.06.20 23:30close7120.401.58760.00001.587461.3411709.32
14232007.06.20 23:30close7110.201.58760.00001.58571.7111711.03
14242007.06.20 23:30close7100.201.58760.00001.5840-27.2611683.77
14252007.06.20 23:30sell7130.201.58700.00001.5850
14262007.06.20 23:40sell7140.201.58900.00001.5870
14272007.06.21 01:10t/p7140.201.58700.00001.587036.2811720.05
14282007.06.21 01:10close7130.201.58700.00001.58502.2011722.24
14292007.06.21 01:10sell7150.201.58640.00001.5844
14302007.06.21 01:40sell7160.201.58850.00001.5865
14312007.06.21 02:10t/p7160.201.58650.00001.586534.0811756.32
14322007.06.21 02:10close7150.201.58620.00001.58443.4111759.73
14332007.06.21 02:10sell7170.201.58560.00001.5836
14342007.06.21 02:30sell7180.201.58730.00001.5853
14352007.06.21 03:10close7180.201.58550.00001.585330.6711790.40
14362007.06.21 03:10close7170.201.58550.00001.58361.7011792.10
14372007.06.21 03:10sell7190.201.58490.00001.5829
14382007.06.21 04:10sell7200.201.58660.00001.5846
14392007.06.21 07:40t/p7200.201.58460.00001.584634.0811826.18
14402007.06.21 07:40close7190.201.58400.00001.582915.3411841.52
14412007.06.21 07:40sell7210.201.58340.00001.5814
14422007.06.21 11:20t/p7210.201.58140.00001.581434.0811875.60
14432007.06.21 11:20sell7220.201.58080.00001.5788
14442007.06.21 14:10sell7230.201.58310.00001.5811
14452007.06.21 15:20close7230.201.58130.00001.581130.6711906.27
14462007.06.21 15:20close7220.201.58130.00001.5788-8.5211897.75
14472007.06.21 15:20sell7240.201.58070.00001.5787
14482007.06.21 16:40sell7250.201.58240.00001.5804
14492007.06.21 21:20t/p7250.201.58040.00001.580434.0811931.83
14502007.06.21 21:20close7240.201.58020.00001.57878.5211940.35
14512007.06.21 21:20sell7260.201.57960.00001.5776
14522007.06.22 00:10sell7270.201.58120.00001.5792
14532007.06.22 08:30sell7280.401.58330.00001.5813
14542007.06.22 09:10t/p7270.201.57920.00001.579234.0811974.43
14552007.06.22 09:10t/p7280.401.58130.00001.581368.1612042.59
14562007.06.22 09:10close7260.201.57900.00001.577610.9512053.54
14572007.06.22 09:10sell7290.201.57840.00001.5764
14582007.06.22 09:20sell7300.201.58160.00001.5796
14592007.06.22 09:40t/p7300.201.57960.00001.579634.0812087.62
14602007.06.22 09:40close7290.201.57960.00001.5764-20.4412067.18
14612007.06.22 09:40sell7310.201.57900.00001.5770
14622007.06.22 10:10sell7320.201.58120.00001.5792
14632007.06.22 10:30t/p7320.201.57920.00001.579234.0812101.26
14642007.06.22 10:30close7310.201.57870.00001.57705.1112106.37
14652007.06.22 10:30sell7330.201.57810.00001.5761
14662007.06.22 10:59sell7340.201.58110.00001.5791
14672007.06.22 11:10sell7350.401.58260.00001.5806
14682007.06.22 13:10sell7360.801.58450.00001.5825
14692007.06.22 13:20close7360.801.58270.00001.5825122.6912229.06
14702007.06.22 13:20close7350.401.58270.00001.5806-3.4112225.65
14712007.06.22 13:20close7340.201.58270.00001.5791-27.2712198.38
14722007.06.22 13:20close7330.201.58270.00001.5761-78.3912119.99
14732007.06.22 13:20sell7370.201.58210.00001.5801
14742007.06.22 13:30sell7380.201.58420.00001.5822
14752007.06.22 14:30sell7390.401.58590.00001.5839
14762007.06.22 16:10t/p7390.401.58390.00001.583968.1612188.15
14772007.06.22 16:10close7380.201.58270.00001.582225.5612213.71
14782007.06.22 16:10close7370.201.58270.00001.5801-10.2312203.48
14792007.06.22 16:10sell7400.201.58210.00001.5801
14802007.06.22 16:30sell7410.201.58420.00001.5822
14812007.06.22 16:40sell7420.401.58660.00001.5846
14822007.06.22 16:59t/p7420.401.58460.00001.584668.1612271.64
14832007.06.22 16:59close7410.201.58280.00001.582223.8612295.50
14842007.06.22 16:59close7400.201.58280.00001.5801-11.9312283.57
14852007.06.22 16:59sell7430.201.58220.00001.5802
14862007.06.22 17:30sell7440.201.58510.00001.5831
14872007.06.22 19:10sell7450.401.58980.00001.5878
14882007.06.22 19:30t/p7450.401.58780.00001.587868.1612351.73
14892007.06.22 19:30close7440.201.58620.00001.5831-18.7512332.98
14902007.06.22 19:30close7430.201.58620.00001.5802-68.1612264.82
14912007.06.22 19:30sell7460.201.58560.00001.5836
14922007.06.22 19:40sell7470.201.58790.00001.5859
14932007.06.22 20:40sell7480.401.58970.00001.5877
14942007.06.22 21:40sell7490.801.59190.00001.5899
14952007.06.22 22:10t/p7490.801.58990.00001.5899136.3212401.14
14962007.06.22 22:10close7480.401.58950.00001.58776.8212407.96
14972007.06.22 22:10close7470.201.58950.00001.5859-27.2612380.70
14982007.06.22 22:10close7460.201.58950.00001.5836-66.4612314.24
14992007.06.22 22:10sell7500.201.58890.00001.5869
15002007.06.22 22:30sell7510.201.59120.00001.5892
15012007.06.24 23:00close7510.201.58950.00001.589228.9712343.21
15022007.06.24 23:00close7500.201.58950.00001.5869-10.2212332.99
15032007.06.24 23:00sell7520.201.58890.00001.5869
15042007.06.25 01:40close7520.201.58720.00001.586929.7012362.70
15052007.06.25 01:40sell7530.201.58660.00001.5846
15062007.06.25 09:40t/p7530.201.58460.00001.584634.0812396.78
15072007.06.25 09:40sell7540.201.58380.00001.5818
15082007.06.25 10:10sell7550.201.58720.00001.5852
15092007.06.25 10:30t/p7550.201.58520.00001.585234.0812430.86
15102007.06.25 10:30close7540.201.58500.00001.5818-20.4512410.41
15112007.06.25 10:30sell7560.201.58440.00001.5824
15122007.06.25 10:40sell7570.201.58630.00001.5843
15132007.06.25 11:10sell7580.401.58790.00001.5859
15142007.06.25 11:40close7580.401.58610.00001.585961.3412471.75
15152007.06.25 11:40close7570.201.58610.00001.58433.4112475.16
15162007.06.25 11:40close7560.201.58610.00001.5824-28.9612446.20
15172007.06.25 11:40sell7590.201.58550.00001.5835
15182007.06.25 12:00sell7600.201.58700.00001.5850
15192007.06.25 12:40sell7610.401.58890.00001.5869
15202007.06.25 12:59t/p7610.401.58690.00001.586968.1612514.36
15212007.06.25 12:59close7600.201.58610.00001.585015.3412529.70
15222007.06.25 12:59close7590.201.58610.00001.5835-10.2212519.48
15232007.06.25 12:59sell7620.201.58550.00001.5835
15242007.06.25 15:10sell7630.201.58740.00001.5854
15252007.06.25 16:20close7630.201.58550.00001.585432.3812551.86
15262007.06.25 16:20close7620.201.58550.00001.58350.0012551.86
15272007.06.25 16:20sell7640.201.58490.00001.5829
15282007.06.25 18:20sell7650.201.58640.00001.5844
15292007.06.25 20:10sell7660.401.59010.00001.5881
15302007.06.25 20:20t/p7660.401.58810.00001.588168.1612620.02
15312007.06.25 20:20close7650.201.58800.00001.5844-27.2612592.76
15322007.06.25 20:20close7640.201.58800.00001.5829-52.8212539.94
15332007.06.25 20:20sell7670.201.58740.00001.5854
15342007.06.25 20:40sell7680.201.59060.00001.5886
15352007.06.25 22:10close7680.201.58870.00001.588632.3712572.31
15362007.06.25 22:10close7670.201.58870.00001.5854-22.1512550.16
15372007.06.25 22:10sell7690.201.58810.00001.5861
15382007.06.25 22:40sell7700.201.59060.00001.5886
15392007.06.25 22:59close7700.201.58890.00001.588628.9612579.12
15402007.06.25 22:59close7690.201.58890.00001.5861-13.6412565.48
15412007.06.25 22:59sell7710.201.58830.00001.5863
15422007.06.26 00:30sell7720.201.58990.00001.5879
15432007.06.26 02:10sell7730.401.59190.00001.5899
15442007.06.26 03:20t/p7730.401.58990.00001.589968.1612633.64
15452007.06.26 03:20close7720.201.58960.00001.58795.1212638.76
15462007.06.26 03:20close7710.201.58960.00001.5863-21.4212617.34
15472007.06.26 03:20sell7740.201.58900.00001.5870
15482007.06.26 03:30sell7750.201.59050.00001.5885
15492007.06.26 04:10t/p7750.201.58850.00001.588534.0812651.42
15502007.06.26 04:10close7740.201.58760.00001.587023.8612675.28
15512007.06.26 04:10sell7760.201.58700.00001.5850
15522007.06.26 04:20sell7770.201.58860.00001.5866
15532007.06.26 10:20t/p7770.201.58660.00001.586634.0812709.36
15542007.06.26 10:20close7760.201.58580.00001.585020.4512729.81
15552007.06.26 10:20sell7780.201.58520.00001.5832
15562007.06.26 10:40sell7790.201.58680.00001.5848
15572007.06.26 12:40t/p7780.201.58320.00001.583234.0812763.89
15582007.06.26 12:40t/p7790.201.58480.00001.584834.0812797.97
15592007.06.26 12:40sell7800.201.58230.00001.5803
15602007.06.26 13:10sell7810.201.58480.00001.5828
15612007.06.26 14:40close7810.201.58290.00001.582832.3712830.34
15622007.06.26 14:40close7800.201.58290.00001.5803-10.2312820.11
15632007.06.26 14:40sell7820.201.58230.00001.5803
15642007.06.26 15:10sell7830.201.58540.00001.5834
15652007.06.26 16:10sell7840.401.58730.00001.5853
15662007.06.26 16:20t/p7840.401.58530.00001.585368.1612888.27
15672007.06.26 16:20close7830.201.58500.00001.58346.8212895.09
15682007.06.26 16:20close7820.201.58500.00001.5803-46.0112849.08
15692007.06.26 16:20sell7850.201.58440.00001.5824
15702007.06.26 16:59sell7860.201.58690.00001.5849
15712007.06.26 17:40sell7870.401.58900.00001.5870
15722007.06.26 20:30sell7880.801.59070.00001.5887
15732007.06.27 01:10sell7891.601.59330.00001.5913
15742007.06.27 01:20t/p7891.601.59130.00001.5913272.6413121.72
15752007.06.27 01:20close7880.801.58950.00001.588784.7213206.44
15762007.06.27 01:20close7870.401.58950.00001.5870-15.5813190.86
15772007.06.27 01:20close7860.201.58950.00001.5849-43.5713147.29
15782007.06.27 01:20close7850.201.58950.00001.5824-86.1713061.12
15792007.06.27 01:20sell7900.201.58890.00001.5869
15802007.06.27 01:30sell7910.201.59120.00001.5892
15812007.06.27 01:40sell7920.401.59540.00001.5934
15822007.06.27 02:40t/p7920.401.59340.00001.593468.1613129.28
15832007.06.27 02:40close7910.201.59290.00001.5892-28.9713100.31
15842007.06.27 02:40close7900.201.59290.00001.5869-68.1613032.15
15852007.06.27 02:40sell7930.201.59230.00001.5903
15862007.06.27 05:20sell7940.201.59420.00001.5922
15872007.06.27 06:10sell7950.401.59650.00001.5945
15882007.06.27 06:20t/p7950.401.59450.00001.594568.1613100.31
15892007.06.27 06:20close7940.201.59280.00001.592223.8613124.17
15902007.06.27 06:20close7930.201.59280.00001.5903-8.5213115.65
15912007.06.27 06:20sell7960.201.59220.00001.5902
15922007.06.27 06:30sell7970.201.59400.00001.5920
15932007.06.27 06:59sell7980.401.59640.00001.5944
15942007.06.27 07:10t/p7980.401.59440.00001.594468.1613183.81
15952007.06.27 07:10close7970.201.59380.00001.59203.4113187.22
15962007.06.27 07:10close7960.201.59380.00001.5902-27.2613159.96
15972007.06.27 07:10sell7990.201.59320.00001.5912
15982007.06.27 07:20sell8000.201.59710.00001.5951
15992007.06.27 07:30t/p8000.201.59510.00001.595134.0813194.04
16002007.06.27 07:30close7990.201.59430.00001.5912-18.7413175.30
16012007.06.27 07:30sell8010.201.59370.00001.5917
16022007.06.27 07:40sell8020.201.59810.00001.5961
16032007.06.27 08:10t/p8020.201.59610.00001.596134.0813209.38
16042007.06.27 08:10close8010.201.59530.00001.5917-27.2613182.12
16052007.06.27 08:10sell8030.201.59470.00001.5927
16062007.06.27 08:40sell8040.201.59770.00001.5957
16072007.06.27 08:59t/p8040.201.59570.00001.595734.0813216.20
16082007.06.27 08:59close8030.201.59520.00001.5927-8.5213207.68
16092007.06.27 08:59sell8050.201.59460.00001.5926
16102007.06.27 09:30sell8060.201.59740.00001.5954
16112007.06.27 10:20sell8070.401.59910.00001.5971
16122007.06.27 11:10sell8080.801.60170.00001.5997
16132007.06.27 11:30t/p8080.801.59970.00001.5997136.3213344.00
16142007.06.27 11:30close8070.401.59900.00001.59713.4113347.41
16152007.06.27 11:30close8060.201.59900.00001.5954-27.2613320.15
16162007.06.27 11:30close8050.201.59900.00001.5926-74.9813245.17
16172007.06.27 11:30sell8090.201.59840.00001.5964
16182007.06.27 11:40sell8100.201.60310.00001.6011
16192007.06.27 11:59t/p8100.201.60110.00001.601134.0813279.25
16202007.06.27 11:59close8090.201.60100.00001.5964-44.3013234.95
16212007.06.27 11:59sell8110.201.60040.00001.5984
16222007.06.27 12:20t/p8110.201.59840.00001.598434.0813269.03
16232007.06.27 12:20sell8120.201.59650.00001.5945
16242007.06.27 12:30sell8130.201.59920.00001.5972
16252007.06.27 12:59close8130.201.59750.00001.597228.9713298.00
16262007.06.27 12:59close8120.201.59750.00001.5945-17.0413280.96
16272007.06.27 12:59sell8140.201.59690.00001.5949
16282007.06.27 15:20sell8150.201.59960.00001.5976
16292007.06.27 15:30t/p8150.201.59760.00001.597634.0813315.04
16302007.06.27 15:30close8140.201.59680.00001.59491.7113316.75
16312007.06.27 15:30sell8160.201.59620.00001.5942
16322007.06.27 15:59sell8170.201.59960.00001.5976
16332007.06.27 16:10sell8180.401.60400.00001.6020
16342007.06.27 16:20t/p8180.401.60200.00001.602068.1613384.91
16352007.06.27 16:20close8170.201.60070.00001.5976-18.7513366.16
16362007.06.27 16:20close8160.201.60070.00001.5942-76.6813289.48
16372007.06.27 16:20sell8190.201.60010.00001.5981
16382007.06.27 16:59sell8200.201.60340.00001.6014
16392007.06.27 18:40sell8210.401.60520.00001.6032
16402007.06.27 19:20sell8220.801.60670.00001.6047
16412007.06.27 19:30sell8231.601.60870.00001.6067
16422007.06.27 20:10t/p8231.601.60670.00001.6067272.6413562.12
16432007.06.27 20:10close8220.801.60610.00001.604740.8913603.01
16442007.06.27 20:10close8210.401.60610.00001.6032-30.6713572.34
16452007.06.27 20:10close8200.201.60610.00001.6014-46.0013526.34
16462007.06.27 20:10close8190.201.60610.00001.5981-102.2413424.10
16472007.06.27 20:10sell8240.201.60550.00001.6035
16482007.06.27 20:20sell8250.201.60730.00001.6053
16492007.06.27 21:10t/p8250.201.60530.00001.605334.0813458.18
16502007.06.27 21:10close8240.201.60500.00001.60358.5213466.70
16512007.06.27 21:10sell8260.201.60440.00001.6024
16522007.06.27 21:40sell8270.201.60680.00001.6048
16532007.06.27 22:10t/p8270.201.60480.00001.604834.0813500.78
16542007.06.27 22:10close8260.201.60400.00001.60246.8213507.60
16552007.06.27 22:10sell8280.201.60340.00001.6014
16562007.06.27 22:30sell8290.201.60530.00001.6033
16572007.06.28 00:30t/p8290.201.60330.00001.603336.2813543.88
16582007.06.28 00:30close8280.201.60310.00001.60147.3213551.19
16592007.06.28 00:30sell8300.201.60250.00001.6005
16602007.06.28 02:40t/p8300.201.60050.00001.600534.0813585.27
16612007.06.28 02:40sell8310.201.59940.00001.5974
16622007.06.28 02:59sell8320.201.60130.00001.5993
16632007.06.28 03:10sell8330.401.60310.00001.6011
16642007.06.28 03:40close8330.401.60130.00001.601161.3513646.62
16652007.06.28 03:40close8320.201.60130.00001.59930.0013646.62
16662007.06.28 03:40close8310.201.60130.00001.5974-32.3713614.25
16672007.06.28 03:40sell8340.201.60070.00001.5987
16682007.06.28 06:40t/p8340.201.59870.00001.598734.0813648.33
16692007.06.28 06:40sell8350.201.59810.00001.5961
16702007.06.28 08:40t/p8350.201.59610.00001.596134.0813682.41
16712007.06.28 08:40sell8360.201.59400.00001.5920
16722007.06.28 09:10sell8370.201.59670.00001.5947
16732007.06.28 09:30t/p8370.201.59470.00001.594734.0813716.49
16742007.06.28 09:30close8360.201.59400.00001.59200.0013716.49
16752007.06.28 09:30sell8380.201.59340.00001.5914
16762007.06.28 13:40t/p8380.201.59140.00001.591434.0813750.57
16772007.06.28 13:40sell8390.201.59060.00001.5886
16782007.06.28 19:20close8390.201.58890.00001.588628.9613779.53
16792007.06.28 19:20sell8400.201.58830.00001.5863
16802007.06.28 20:30sell8410.201.59030.00001.5883
16812007.06.28 20:40t/p8410.201.58830.00001.588334.0813813.61
16822007.06.28 20:40close8400.201.58810.00001.58633.4113817.02
16832007.06.28 20:40sell8420.201.58750.00001.5855
16842007.06.28 22:10sell8430.201.58950.00001.5875
16852007.06.28 22:40close8430.201.58780.00001.587528.9713845.99
16862007.06.28 22:40close8420.201.58780.00001.5855-5.1113840.88
16872007.06.28 22:40sell8440.201.58720.00001.5852
16882007.06.28 22:59sell8450.201.58940.00001.5874
16892007.06.28 23:30t/p8450.201.58740.00001.587434.0813874.96
16902007.06.28 23:30close8440.201.58720.00001.58520.0013874.96
16912007.06.28 23:30sell8460.201.58660.00001.5846
16922007.06.29 00:10sell8470.201.58810.00001.5861
16932007.06.29 02:10t/p8470.201.58610.00001.586134.0813909.04
16942007.06.29 02:10close8460.201.58610.00001.58469.2513918.30
16952007.06.29 02:10sell8480.201.58550.00001.5835
16962007.06.29 02:20sell8490.201.58710.00001.5851
16972007.06.29 02:30close8490.201.58540.00001.585128.9613947.26
16982007.06.29 02:30close8480.201.58540.00001.58351.7013948.96
16992007.06.29 02:30sell8500.201.58480.00001.5828
17002007.06.29 07:40t/p8500.201.58280.00001.582834.0813983.04
17012007.06.29 07:40sell8510.201.58190.00001.5799
17022007.06.29 07:59sell8520.201.58420.00001.5822
17032007.06.29 08:20t/p8520.201.58220.00001.582234.0814017.12
17042007.06.29 08:20close8510.201.58190.00001.57990.0014017.12
17052007.06.29 08:20sell8530.201.58130.00001.5793
17062007.06.29 09:10sell8540.201.58310.00001.5811
17072007.06.29 09:30close8540.201.58140.00001.581128.9614046.08
17082007.06.29 09:30close8530.201.58140.00001.5793-1.7114044.37
17092007.06.29 09:30sell8550.201.58080.00001.5788
17102007.06.29 10:20sell8560.201.58340.00001.5814
17112007.06.29 10:40close8560.201.58170.00001.581428.9714073.34
17122007.06.29 10:40close8550.201.58170.00001.5788-15.3414058.00
17132007.06.29 10:40sell8570.201.58110.00001.5791
17142007.06.29 10:59sell8580.201.58360.00001.5816
17152007.06.29 11:10sell8590.401.58610.00001.5841
17162007.06.29 11:30t/p8590.401.58410.00001.584168.1614126.16
17172007.06.29 11:30close8580.201.58390.00001.5816-5.1214121.04
17182007.06.29 11:30close8570.201.58390.00001.5791-47.7214073.32
17192007.06.29 11:30sell8600.201.58330.00001.5813
17202007.06.29 11:59sell8610.201.58600.00001.5840
17212007.06.29 12:20close8610.201.58420.00001.584030.6714103.99
17222007.06.29 12:20close8600.201.58420.00001.5813-15.3414088.65
17232007.06.29 12:20sell8620.201.58360.00001.5816
17242007.06.29 12:40sell8630.201.58610.00001.5841
17252007.06.29 13:40sell8640.401.58850.00001.5865
17262007.06.29 16:59sell8650.801.59080.00001.5888
17272007.06.29 17:40sell8661.601.59270.00001.5907
17282007.06.29 19:40sell8673.201.59420.00001.5922
17292007.06.29 20:30sell8686.401.59580.00001.5938
17302007.07.01 23:10t/p8640.401.58650.00001.586568.1614156.81
17312007.07.01 23:10t/p8650.801.58880.00001.5888136.3214293.13
17322007.07.01 23:10t/p8661.601.59070.00001.5907272.6414565.77
17332007.07.01 23:10t/p8673.201.59220.00001.5922545.2815111.05
17342007.07.01 23:10t/p8686.401.59380.00001.59381090.5616201.61
17352007.07.01 23:10close8630.201.58610.00001.58410.0016201.61
17362007.07.01 23:10close8620.201.58610.00001.5816-42.6016159.01
17372007.07.01 23:10sell8690.201.58550.00001.5835
17382007.07.01 23:20sell8700.201.58720.00001.5852
17392007.07.01 23:30sell8710.401.59450.00001.5925
17402007.07.01 23:59t/p8710.401.59250.00001.592568.1616227.17
17412007.07.01 23:59close8700.201.58890.00001.5852-28.9716198.20
17422007.07.01 23:59close8690.201.58890.00001.5835-57.9416140.26
17432007.07.01 23:59sell8720.201.58830.00001.5863
17442007.07.02 00:20sell8730.201.59060.00001.5886
17452007.07.02 01:20sell8740.401.59290.00001.5909
17462007.07.02 01:40t/p8740.401.59090.00001.590968.1616208.42
17472007.07.02 01:40close8730.201.59030.00001.58865.1116213.53
17482007.07.02 01:40close8720.201.59030.00001.5863-33.3516180.18
17492007.07.02 01:40sell8750.201.58970.00001.5877
17502007.07.02 01:59sell8760.201.59250.00001.5905
17512007.07.02 02:30t/p8760.201.59050.00001.590534.0816214.26
17522007.07.02 02:30close8750.201.58980.00001.5877-1.7016212.56
17532007.07.02 02:30sell8770.201.58920.00001.5872
17542007.07.02 07:20close8770.201.58730.00001.587232.3816244.94
17552007.07.02 07:20sell8780.201.58670.00001.5847
17562007.07.02 07:40sell8790.201.58850.00001.5865
17572007.07.02 08:00close8790.201.58670.00001.586530.6716275.61
17582007.07.02 08:00close8780.201.58670.00001.58470.0016275.61
17592007.07.02 08:00sell8800.201.58610.00001.5841
17602007.07.02 08:30sell8810.201.58890.00001.5869
17612007.07.02 08:59t/p8810.201.58690.00001.586934.0816309.69
17622007.07.02 08:59close8800.201.58670.00001.5841-10.2316299.46
17632007.07.02 08:59sell8820.201.58610.00001.5841
17642007.07.02 09:40close8820.201.58430.00001.584130.6716330.13
17652007.07.02 09:40sell8830.201.58370.00001.5817
17662007.07.02 09:59sell8840.201.58690.00001.5849
17672007.07.02 11:10sell8850.401.58910.00001.5871
17682007.07.02 11:30close8850.401.58740.00001.587157.9416388.07
17692007.07.02 11:30close8840.201.58740.00001.5849-8.5216379.55
17702007.07.02 11:30close8830.201.58740.00001.5817-63.0516316.50
17712007.07.02 11:30sell8860.201.58680.00001.5848
17722007.07.02 12:30sell8870.201.58900.00001.5870
17732007.07.02 13:10t/p8870.201.58700.00001.587034.0816350.58
17742007.07.02 13:10close8860.201.58620.00001.584810.2216360.80
17752007.07.02 13:10sell8880.201.58560.00001.5836
17762007.07.02 13:40sell8890.201.58750.00001.5855
17772007.07.02 17:20t/p8890.201.58550.00001.585534.0816394.88
17782007.07.02 17:20close8880.201.58530.00001.58365.1116399.99
17792007.07.02 17:20sell8900.201.58470.00001.5827
17802007.07.02 17:30sell8910.201.58830.00001.5863
17812007.07.02 17:59t/p8910.201.58630.00001.586334.0816434.07
17822007.07.02 17:59close8900.201.58560.00001.5827-15.3316418.74
17832007.07.02 17:59sell8920.201.58500.00001.5830
17842007.07.02 18:20sell8930.201.58810.00001.5861
17852007.07.02 19:40t/p8930.201.58610.00001.586134.0816452.82
17862007.07.02 19:40close8920.201.58480.00001.58303.4116456.23
17872007.07.02 19:40sell8940.201.58420.00001.5822
17882007.07.02 22:20sell8950.201.58670.00001.5847
17892007.07.03 03:10sell8960.401.58820.00001.5862
17902007.07.03 03:30t/p8960.401.58620.00001.586268.1616524.39
17912007.07.03 03:30close8950.201.58590.00001.584714.3616538.75
17922007.07.03 03:30close8940.201.58590.00001.5822-28.2416510.51
17932007.07.03 03:30sell8970.201.58530.00001.5833
17942007.07.03 03:59sell8980.201.59110.00001.5891
17952007.07.03 05:10t/p8980.201.58910.00001.589134.0816544.59
17962007.07.03 05:10close8970.201.58900.00001.5833-63.0516481.54
17972007.07.03 05:10sell8990.201.58840.00001.5864
17982007.07.03 05:40sell9000.201.58990.00001.5879
17992007.07.03 10:30t/p9000.201.58790.00001.587934.0816515.62
18002007.07.03 10:30close8990.201.58770.00001.586411.9316527.55
18012007.07.03 10:30sell9010.201.58710.00001.5851
18022007.07.03 11:10sell9020.201.58930.00001.5873
18032007.07.03 14:30sell9030.401.59190.00001.5899
18042007.07.03 14:40t/p9030.401.58990.00001.589968.1616595.71
18052007.07.03 14:40close9020.201.58960.00001.5873-5.1116590.60
18062007.07.03 14:40close9010.201.58960.00001.5851-42.6016548.00
18072007.07.03 14:40sell9040.201.58900.00001.5870
18082007.07.03 14:59sell9050.201.59190.00001.5899
18092007.07.03 16:20t/p9050.201.58990.00001.589934.0816582.08
18102007.07.03 16:20close9040.201.58990.00001.5870-15.3416566.74
18112007.07.03 16:20sell9060.201.58930.00001.5873
18122007.07.03 16:40sell9070.201.59240.00001.5904
18132007.07.04 01:10t/p9070.201.59040.00001.590434.8116601.55
18142007.07.04 01:10close9060.201.58990.00001.5873-9.5016592.06
18152007.07.04 01:10sell9080.201.58930.00001.5873
18162007.07.04 01:20sell9090.201.59090.00001.5889
18172007.07.04 03:30t/p9090.201.58890.00001.588934.0816626.14
18182007.07.04 03:30close9080.201.58860.00001.587311.9316638.07
18192007.07.04 03:30sell9100.201.58800.00001.5860
18202007.07.04 03:40sell9110.201.59070.00001.5887
18212007.07.04 04:20close9110.201.58900.00001.588728.9716667.04
18222007.07.04 04:20close9100.201.58900.00001.5860-17.0416650.00
18232007.07.04 04:20sell9120.201.58840.00001.5864
18242007.07.04 17:40close9120.201.58670.00001.586428.9716678.97
18252007.07.04 17:40sell9130.201.58610.00001.5841
18262007.07.04 17:59sell9140.201.58780.00001.5858
18272007.07.05 11:40sell9150.401.58990.00001.5879
18282007.07.05 13:10t/p9150.401.58790.00001.587968.1616747.13
18292007.07.05 13:10close9140.201.58630.00001.585827.7616774.88
18302007.07.05 13:10close9130.201.58630.00001.5841-1.2116773.67
18312007.07.05 13:10sell9160.201.58570.00001.5837
18322007.07.05 13:20sell9170.201.58780.00001.5858
18332007.07.05 14:10t/p9170.201.58580.00001.585834.0816807.75
18342007.07.05 14:10close9160.201.58480.00001.583715.3416823.09
18352007.07.05 14:10sell9180.201.58420.00001.5822
18362007.07.05 14:20sell9190.201.58900.00001.5870
18372007.07.05 15:40t/p9190.201.58700.00001.587034.0816857.17
18382007.07.05 15:40close9180.201.58650.00001.5822-39.1916817.98
18392007.07.05 15:40sell9200.201.58590.00001.5839
18402007.07.05 17:10sell9210.201.58770.00001.5857
18412007.07.05 17:40close9210.201.58590.00001.585730.6716848.65
18422007.07.05 17:40close9200.201.58590.00001.58390.0016848.65
18432007.07.05 17:40sell9220.201.58530.00001.5833
18442007.07.05 17:59sell9230.201.58720.00001.5852
18452007.07.05 18:20sell9240.401.58880.00001.5868
18462007.07.06 03:20t/p9240.401.58680.00001.586869.6216918.27
18472007.07.06 03:20close9230.201.58650.00001.585212.6616930.93
18482007.07.06 03:20close9220.201.58650.00001.5833-19.7216911.21
18492007.07.06 03:20sell9250.201.58590.00001.5839
18502007.07.06 14:20sell9260.201.58770.00001.5857
18512007.07.06 14:30t/p9260.201.58570.00001.585734.0816945.29
18522007.07.06 14:30close9250.201.58570.00001.58393.4116948.70
18532007.07.06 14:30sell9270.201.58510.00001.5831
18542007.07.06 14:40sell9280.201.58800.00001.5860
18552007.07.06 15:20close9280.201.58620.00001.586030.6716979.37
18562007.07.06 15:20close9270.201.58620.00001.5831-18.7516960.62
18572007.07.06 15:20sell9290.201.58560.00001.5836
18582007.07.06 15:30sell9300.201.58830.00001.5863
18592007.07.06 16:10t/p9300.201.58630.00001.586334.0816994.70
18602007.07.06 16:10close9290.201.58610.00001.5836-8.5216986.18
18612007.07.06 16:10sell9310.201.58550.00001.5835
18622007.07.06 16:20sell9320.201.58760.00001.5856
18632007.07.06 16:59sell9330.401.58940.00001.5874
18642007.07.09 05:15t/p9330.401.58740.00001.587469.6217055.81
18652007.07.09 05:15close9320.201.58720.00001.58567.5417063.35
18662007.07.09 05:15close9310.201.58720.00001.5835-28.2417035.11
18672007.07.09 05:15sell9340.201.58660.00001.5846
18682007.07.09 09:40t/p9340.201.58460.00001.584634.0817069.19
18692007.07.09 09:40sell9350.201.58380.00001.5818
18702007.07.10 06:10sell9360.201.58680.00001.5848
18712007.07.10 06:30t/p9360.201.58480.00001.584834.0817103.27
18722007.07.10 06:30close9350.201.58450.00001.5818-11.2017092.07
18732007.07.10 06:30sell9370.201.58390.00001.5819
18742007.07.10 06:40sell9380.201.58760.00001.5856
18752007.07.10 07:20t/p9380.201.58560.00001.585634.0817126.15
18762007.07.10 07:20close9370.201.58560.00001.5819-28.9617097.19
18772007.07.10 07:20sell9390.201.58500.00001.5830
18782007.07.10 07:30sell9400.201.58700.00001.5850
18792007.07.10 14:20sell9410.401.58850.00001.5865
18802007.07.10 15:10sell9420.801.59080.00001.5888
18812007.07.10 15:30t/p9420.801.58880.00001.5888136.3217233.51
18822007.07.10 15:30close9410.401.58820.00001.586510.2217243.73
18832007.07.10 15:30close9400.201.58820.00001.5850-20.4517223.28
18842007.07.10 15:30close9390.201.58820.00001.5830-54.5317168.75
18852007.07.10 15:30sell9430.201.58760.00001.5856
18862007.07.10 15:40sell9440.201.59370.00001.5917
18872007.07.10 17:10t/p9440.201.59170.00001.591734.0817202.83
18882007.07.10 17:10close9430.201.58880.00001.5856-20.4517182.38
18892007.07.10 17:10sell9450.201.58820.00001.5862
18902007.07.10 17:40sell9460.201.59250.00001.5905
18912007.07.10 18:10t/p9460.201.59050.00001.590534.0817216.46
18922007.07.10 18:10close9450.201.59020.00001.5862-34.0817182.38
18932007.07.10 18:10sell9470.201.58960.00001.5876
18942007.07.10 18:30sell9480.201.59160.00001.5896
18952007.07.10 19:10t/p9480.201.58960.00001.589634.0817216.46
18962007.07.10 19:10close9470.201.58930.00001.58765.1117221.57
18972007.07.10 19:10sell9490.201.58870.00001.5867
18982007.07.10 19:20sell9500.201.59080.00001.5888
18992007.07.10 21:10sell9510.401.59400.00001.5920
19002007.07.10 21:30close9510.401.59230.00001.592057.9417279.51
19012007.07.10 21:30close9500.201.59230.00001.5888-25.5617253.95
19022007.07.10 21:30close9490.201.59230.00001.5867-61.3417192.61
19032007.07.10 21:30sell9520.201.59170.00001.5897
19042007.07.10 21:59sell9530.201.59380.00001.5918
19052007.07.10 23:30sell9540.401.59650.00001.5945
19062007.07.10 23:40sell9550.801.59990.00001.5979
19072007.07.11 00:30sell9561.601.60430.00001.6023
19082007.07.11 00:59t/p9561.601.60230.00001.6023272.6417465.25
19092007.07.11 00:59close9550.801.60200.00001.5979-140.2117325.04
19102007.07.11 00:59close9540.401.60200.00001.5945-185.9817139.06
19112007.07.11 00:59close9530.201.60200.00001.5918-139.0017000.07
19122007.07.11 00:59close9520.201.60200.00001.5897-174.7816825.29
19132007.07.11 00:59sell9570.201.60140.00001.5994
19142007.07.11 01:10t/p9570.201.59940.00001.599434.0816859.37
19152007.07.11 01:10buy9580.201.59640.00001.5984
19162007.07.11 01:40t/p9580.201.59840.00001.598434.0716893.44
19172007.07.11 01:40buy9590.201.60210.00001.6041
19182007.07.11 01:59buy9600.201.59720.00001.5992
19192007.07.11 08:10t/p9600.201.59920.00001.599234.0716927.51
19202007.07.11 08:10close9590.201.59920.00001.6041-49.4116878.10
19212007.07.11 08:20sell9610.201.59620.00001.5942
19222007.07.11 08:30sell9620.201.60050.00001.5985
19232007.07.11 09:10t/p9620.201.59850.00001.598534.0816912.18
19242007.07.11 09:10close9610.201.59740.00001.5942-20.4516891.73
19252007.07.11 09:10sell9630.201.59680.00001.5948
19262007.07.11 09:20sell9640.201.60020.00001.5982
19272007.07.11 09:59t/p9640.201.59820.00001.598234.0816925.81
19282007.07.11 09:59close9630.201.59770.00001.5948-15.3416910.47
19292007.07.11 09:59sell9650.201.59710.00001.5951
19302007.07.11 12:40t/p9650.201.59510.00001.595134.0816944.55
19312007.07.11 12:40sell9660.201.59430.00001.5923
19322007.07.11 13:10sell9670.201.59850.00001.5965
19332007.07.11 13:30t/p9670.201.59650.00001.596534.0816978.63
19342007.07.11 13:30close9660.201.59620.00001.5923-32.3816946.25
19352007.07.11 13:30sell9680.201.59560.00001.5936
19362007.07.11 13:59sell9690.201.59790.00001.5959
19372007.07.11 14:20t/p9690.201.59590.00001.595934.0816980.33
19382007.07.11 14:20close9680.201.59440.00001.593620.4417000.77
19392007.07.11 14:20sell9700.201.59380.00001.5918
19402007.07.11 16:30sell9710.201.59610.00001.5941
19412007.07.11 16:40t/p9710.201.59410.00001.594134.0817034.85
19422007.07.11 16:40close9700.201.59380.00001.59180.0017034.85
19432007.07.11 16:40sell9720.201.59320.00001.5912
19442007.07.11 16:59sell9730.201.59540.00001.5934
19452007.07.11 17:20sell9740.401.59690.00001.5949
19462007.07.11 17:30t/p9740.401.59490.00001.594968.1617103.01
19472007.07.11 17:30close9730.201.59470.00001.593411.9317114.94
19482007.07.11 17:30close9720.201.59470.00001.5912-25.5617089.38
19492007.07.11 17:30sell9750.201.59410.00001.5921
19502007.07.11 17:59sell9760.201.59660.00001.5946
19512007.07.11 22:30t/p9760.201.59460.00001.594634.0817123.46
19522007.07.11 22:30close9750.201.59310.00001.592117.0417140.50
19532007.07.11 22:30sell9770.201.59250.00001.5905
19542007.07.11 22:40sell9780.201.59580.00001.5938
19552007.07.11 22:59t/p9780.201.59380.00001.593834.0817174.58
19562007.07.11 22:59close9770.201.59340.00001.5905-15.3417159.24
19572007.07.11 22:59sell9790.201.59280.00001.5908
19582007.07.11 23:20t/p9790.201.59080.00001.590834.0817193.32
19592007.07.11 23:20sell9800.201.59010.00001.5881
19602007.07.11 23:30sell9810.201.59290.00001.5909
19612007.07.11 23:40close9810.201.59110.00001.590930.6817224.00
19622007.07.11 23:40close9800.201.59110.00001.5881-17.0417206.96
19632007.07.11 23:40sell9820.201.59050.00001.5885
19642007.07.12 00:00sell9830.201.59200.00001.5900
19652007.07.12 00:20sell9840.401.59410.00001.5921
19662007.07.12 03:20t/p9840.401.59210.00001.592168.1617275.12
19672007.07.12 03:20close9830.201.59180.00001.59003.4117278.53
19682007.07.12 03:20close9820.201.59180.00001.5885-19.9517258.57
19692007.07.12 03:20sell9850.201.59120.00001.5892
19702007.07.12 03:40sell9860.201.59670.00001.5947
19712007.07.12 06:20close9860.201.59500.00001.594728.9717287.54
19722007.07.12 06:20close9850.201.59500.00001.5892-64.7517222.79
19732007.07.12 06:20sell9870.201.59440.00001.5924
19742007.07.12 07:20sell9880.201.59760.00001.5956
19752007.07.12 09:40sell9890.401.59970.00001.5977
19762007.07.12 10:10close9890.401.59800.00001.597757.9417280.73
19772007.07.12 10:10close9880.201.59800.00001.5956-6.8217273.91
19782007.07.12 10:10close9870.201.59800.00001.5924-61.3417212.57
19792007.07.12 10:10sell9900.201.59740.00001.5954
19802007.07.12 10:30sell9910.201.59890.00001.5969
19812007.07.12 11:10t/p9910.201.59690.00001.596934.0817246.65
19822007.07.12 11:10close9900.201.59660.00001.595413.6417260.29
19832007.07.12 11:10sell9920.201.59600.00001.5940
19842007.07.12 11:20sell9930.201.59860.00001.5966
19852007.07.12 14:10t/p9930.201.59660.00001.596634.0817294.37
19862007.07.12 14:10close9920.201.59590.00001.59401.7017296.07
19872007.07.12 14:10sell9940.201.59530.00001.5933
19882007.07.12 14:40sell9950.201.59840.00001.5964
19892007.07.12 14:59t/p9950.201.59640.00001.596434.0817330.15
19902007.07.12 14:59close9940.201.59550.00001.5933-3.4117326.74
19912007.07.12 14:59sell9960.201.59490.00001.5929
19922007.07.12 16:40close9960.201.59300.00001.592932.3817359.12
19932007.07.12 16:40sell9970.201.59240.00001.5904
19942007.07.12 17:10sell9980.201.59480.00001.5928
19952007.07.12 17:40t/p9980.201.59280.00001.592834.0817393.20
19962007.07.12 17:40close9970.201.59280.00001.5904-6.8117386.39
19972007.07.12 17:40sell9990.201.59220.00001.5902
19982007.07.12 17:59sell10000.201.59430.00001.5923
19992007.07.12 20:20t/p10000.201.59230.00001.592334.0817420.47
20002007.07.12 20:20close9990.201.59210.00001.59021.7117422.18
20012007.07.12 20:20sell10010.201.59150.00001.5895
20022007.07.12 20:30sell10020.201.59370.00001.5917
20032007.07.12 22:40t/p10020.201.59170.00001.591734.0817456.26
20042007.07.12 22:40close10010.201.59150.00001.58950.0017456.26
20052007.07.12 22:40sell10030.201.59090.00001.5889
20062007.07.13 00:59close10030.201.58920.00001.588929.7017485.97
20072007.07.13 00:59sell10040.201.58860.00001.5866
20082007.07.13 01:20sell10050.201.59010.00001.5881
20092007.07.13 02:10sell10060.401.59190.00001.5899
20102007.07.13 02:40close10060.401.59000.00001.589964.7517550.72
20112007.07.13 02:40close10050.201.59000.00001.58811.7017552.42
20122007.07.13 02:40close10040.201.59000.00001.5866-23.8617528.56
20132007.07.13 02:40sell10070.201.58940.00001.5874
20142007.07.13 08:20t/p10070.201.58740.00001.587434.0817562.64
20152007.07.13 08:20sell10080.201.58630.00001.5843
20162007.07.13 08:40sell10090.201.58870.00001.5867
20172007.07.13 09:10t/p10090.201.58670.00001.586734.0817596.72
20182007.07.13 09:10close10080.201.58610.00001.58433.4117600.13
20192007.07.13 09:10sell10100.201.58550.00001.5835
20202007.07.13 09:30sell10110.201.58750.00001.5855
20212007.07.13 12:40close10110.201.58570.00001.585530.6717630.80
20222007.07.13 12:40close10100.201.58570.00001.5835-3.4117627.39
20232007.07.13 12:40sell10120.201.58510.00001.5831
20242007.07.13 12:59sell10130.201.58720.00001.5852
20252007.07.13 14:40sell10140.401.58890.00001.5869
20262007.07.13 15:40sell10150.801.59080.00001.5888
20272007.07.13 16:10t/p10130.201.58520.00001.585234.0817661.47
20282007.07.13 16:10t/p10140.401.58690.00001.586968.1617729.63
20292007.07.13 16:10t/p10150.801.58880.00001.5888136.3217865.95
20302007.07.13 16:10close10120.201.58520.00001.5831-1.7117864.24
20312007.07.13 16:10sell10160.201.58460.00001.5826
20322007.07.13 16:20sell10170.201.58720.00001.5852
20332007.07.13 16:30sell10180.401.58960.00001.5876
20342007.07.13 16:59t/p10180.401.58760.00001.587668.1617932.40
20352007.07.13 16:59close10170.201.58640.00001.585213.6317946.03
20362007.07.13 16:59close10160.201.58640.00001.5826-30.6817915.35
20372007.07.13 16:59sell10190.201.58580.00001.5838
20382007.07.13 19:20sell10200.201.58770.00001.5857
20392007.07.13 20:20t/p10200.201.58570.00001.585734.0817949.43
20402007.07.13 20:20close10190.201.58530.00001.58388.5217957.95
20412007.07.13 20:20sell10210.201.58470.00001.5827
20422007.07.13 22:40t/p10210.201.58270.00001.582734.0817992.03
20432007.07.13 22:40sell10220.201.58060.00001.5786
20442007.07.15 23:00sell10230.201.58290.00001.5809
20452007.07.16 05:20t/p10230.201.58090.00001.580934.8118026.84
20462007.07.16 05:20close10220.201.58050.00001.57862.4318029.27
20472007.07.16 05:20sell10240.201.57990.00001.5779
20482007.07.16 08:30close10240.201.57820.00001.577928.9718058.24
20492007.07.16 08:30sell10250.201.57760.00001.5756
20502007.07.16 09:10sell10260.201.57940.00001.5774
20512007.07.16 09:30close10260.201.57760.00001.577430.6818088.92
20522007.07.16 09:30close10250.201.57760.00001.57560.0018088.92
20532007.07.16 09:30sell10270.201.57700.00001.5750
20542007.07.16 09:59sell10280.201.57900.00001.5770
20552007.07.16 10:10sell10290.401.58070.00001.5787
20562007.07.16 10:30t/p10290.401.57870.00001.578768.1618157.08
20572007.07.16 10:30close10280.201.57870.00001.57705.1118162.19
20582007.07.16 10:30close10270.201.57870.00001.5750-28.9718133.22
20592007.07.16 10:30sell10300.201.57810.00001.5761
20602007.07.16 13:00close10300.201.57640.00001.576128.9618162.18
20612007.07.16 13:00sell10310.201.57580.00001.5738
20622007.07.16 14:10sell10320.201.57790.00001.5759
20632007.07.16 16:40sell10330.401.58010.00001.5781
20642007.07.16 18:10close10330.401.57840.00001.578157.9418220.12
20652007.07.16 18:10close10320.201.57840.00001.5759-8.5218211.60
20662007.07.16 18:10close10310.201.57840.00001.5738-44.3118167.29
20672007.07.16 18:10sell10340.201.57780.00001.5758
20682007.07.16 18:30sell10350.201.58020.00001.5782
20692007.07.17 04:30t/p10350.201.57820.00001.578234.8118202.10
20702007.07.17 04:30close10340.201.57810.00001.5758-4.3818197.72
20712007.07.17 04:30sell10360.201.57750.00001.5755
20722007.07.17 04:40sell10370.201.57910.00001.5771
20732007.07.17 05:20t/p10370.201.57710.00001.577134.0818231.80
20742007.07.17 05:20close10360.201.57710.00001.57556.8218238.62
20752007.07.17 05:20sell10380.201.57650.00001.5745
20762007.07.17 05:30sell10390.201.57800.00001.5760
20772007.07.17 09:40close10390.201.57620.00001.576030.6718269.29
20782007.07.17 09:40close10380.201.57620.00001.57455.1118274.40
20792007.07.17 09:40sell10400.201.57560.00001.5736
20802007.07.17 09:59sell10410.201.57720.00001.5752
20812007.07.17 13:40t/p10410.201.57520.00001.575234.0818308.48
20822007.07.17 13:40close10400.201.57400.00001.573627.2618335.74
20832007.07.17 13:40sell10420.201.57340.00001.5714
20842007.07.17 14:10sell10430.201.57780.00001.5758
20852007.07.17 14:30t/p10430.201.57580.00001.575834.0818369.82
20862007.07.17 14:30close10420.201.57540.00001.5714-34.0818335.74
20872007.07.17 14:30sell10440.201.57480.00001.5728
20882007.07.17 14:59sell10450.201.57730.00001.5753
20892007.07.17 15:20sell10460.401.57900.00001.5770
20902007.07.17 15:40t/p10460.401.57700.00001.577068.1618403.90
20912007.07.17 15:40close10450.201.57700.00001.57535.1118409.01
20922007.07.17 15:40close10440.201.57700.00001.5728-37.4918371.52
20932007.07.17 15:40sell10470.201.57640.00001.5744
20942007.07.17 15:59sell10480.201.57880.00001.5768
20952007.07.17 16:30t/p10480.201.57680.00001.576834.0818405.60
20962007.07.17 16:30close10470.201.57650.00001.5744-1.7018403.90
20972007.07.17 16:30sell10490.201.57590.00001.5739
20982007.07.17 16:40sell10500.201.57910.00001.5771
20992007.07.17 17:20t/p10500.201.57710.00001.577134.0818437.98
21002007.07.17 17:20close10490.201.57690.00001.5739-17.0418420.94
21012007.07.17 17:20sell10510.201.57630.00001.5743
21022007.07.17 17:30sell10520.201.57780.00001.5758
21032007.07.17 20:10sell10530.401.57970.00001.5777
21042007.07.18 02:20close10530.401.57790.00001.577762.8118483.76
21052007.07.18 02:20close10520.201.57790.00001.5758-0.9818482.78
21062007.07.18 02:20close10510.201.57790.00001.5743-26.5418456.24
21072007.07.18 02:20sell10540.201.57730.00001.5753
21082007.07.18 02:40sell10550.201.58020.00001.5782
21092007.07.18 02:59close10550.201.57850.00001.578228.9718485.21
21102007.07.18 02:59close10540.201.57850.00001.5753-20.4518464.76
21112007.07.18 02:59sell10560.201.57790.00001.5759
21122007.07.18 05:20t/p10560.201.57590.00001.575934.0818498.84
21132007.07.18 05:20sell10570.201.57520.00001.5732
21142007.07.18 08:30close10570.201.57340.00001.573230.6718529.51
21152007.07.18 08:30sell10580.201.57280.00001.5708
21162007.07.18 09:10sell10590.201.57530.00001.5733
21172007.07.18 09:20close10590.201.57340.00001.573332.3718561.88
21182007.07.18 09:20close10580.201.57340.00001.5708-10.2318551.65
21192007.07.18 09:20sell10600.201.57280.00001.5708
21202007.07.18 10:20sell10610.201.57570.00001.5737
21212007.07.18 10:40t/p10610.201.57370.00001.573734.0818585.73
21222007.07.18 10:40close10600.201.57330.00001.5708-8.5218577.21
21232007.07.18 10:40sell10620.201.57270.00001.5707
21242007.07.18 10:59sell10630.201.57450.00001.5725
21252007.07.18 13:10t/p10630.201.57250.00001.572534.0818611.29
21262007.07.18 13:10close10620.201.57160.00001.570718.7518630.04
21272007.07.18 13:10sell10640.201.57100.00001.5690
21282007.07.18 13:30sell10650.201.57550.00001.5735
21292007.07.18 13:59t/p10650.201.57350.00001.573534.0818664.12
21302007.07.18 13:59close10640.201.57120.00001.5690-3.4118660.71
21312007.07.18 13:59sell10660.201.57060.00001.5686
21322007.07.18 14:10t/p10660.201.56860.00001.568634.0818694.79
21332007.07.18 14:10sell10670.201.56770.00001.5657
21342007.07.18 14:20sell10680.201.57030.00001.5683
21352007.07.18 16:20sell10690.401.57210.00001.5701
21362007.07.18 16:40t/p10690.401.57010.00001.570168.1618762.95
21372007.07.18 16:40close10680.201.57000.00001.56835.1118768.06
21382007.07.18 16:40close10670.201.57000.00001.5657-39.1918728.87
21392007.07.18 16:40sell10700.201.56940.00001.5674
21402007.07.18 16:59sell10710.201.57180.00001.5698
21412007.07.18 17:10sell10720.401.57390.00001.5719
21422007.07.18 17:30close10720.401.57210.00001.571961.3418790.21
21432007.07.18 17:30close10710.201.57210.00001.5698-5.1118785.10
21442007.07.18 17:30close10700.201.57210.00001.5674-46.0018739.10
21452007.07.18 17:30sell10730.201.57150.00001.5695
21462007.07.18 18:10sell10740.201.57310.00001.5711
21472007.07.19 07:40close10740.201.57120.00001.571134.5718773.67
21482007.07.19 07:40close10730.201.57120.00001.56957.3118780.97
21492007.07.19 07:40sell10750.201.57060.00001.5686
21502007.07.19 08:10sell10760.201.57250.00001.5705
21512007.07.19 09:30t/p10760.201.57050.00001.570534.0818815.05
21522007.07.19 09:30close10750.201.57050.00001.56861.7018816.75
21532007.07.19 09:30sell10770.201.56990.00001.5679
21542007.07.19 10:30close10770.201.56800.00001.567932.3818849.13
21552007.07.19 10:30sell10780.201.56740.00001.5654
21562007.07.19 10:59sell10790.201.56910.00001.5671
21572007.07.19 11:10sell10800.401.57140.00001.5694
21582007.07.19 11:40close10800.401.56970.00001.569457.9318907.06
21592007.07.19 11:40close10790.201.56970.00001.5671-10.2318896.83
21602007.07.19 11:40close10780.201.56970.00001.5654-39.1918857.64
21612007.07.19 11:40sell10810.201.56910.00001.5671
21622007.07.19 11:59sell10820.201.57090.00001.5689
21632007.07.19 14:30sell10830.401.57260.00001.5706
21642007.07.19 16:10t/p10830.401.57060.00001.570668.1618925.80
21652007.07.19 16:10close10820.201.56990.00001.568917.0418942.84
21662007.07.19 16:10close10810.201.56990.00001.5671-13.6418929.20
21672007.07.19 16:10sell10840.201.56930.00001.5673
21682007.07.19 16:40sell10850.201.57130.00001.5693
21692007.07.19 17:20close10850.201.56940.00001.569332.3718961.57
21702007.07.19 17:20close10840.201.56940.00001.5673-1.7118959.86
21712007.07.19 17:20sell10860.201.56880.00001.5668
21722007.07.19 17:30sell10870.201.57070.00001.5687
21732007.07.19 20:20close10870.201.56900.00001.568728.9718988.83
21742007.07.19 20:20close10860.201.56900.00001.5668-3.4118985.42
21752007.07.19 20:20sell10880.201.56840.00001.5664
21762007.07.19 20:40sell10890.201.57030.00001.5683
21772007.07.19 22:40close10890.201.56840.00001.568332.3719017.79
21782007.07.19 22:40close10880.201.56840.00001.56640.0019017.79
21792007.07.19 22:40sell10900.201.56780.00001.5658
21802007.07.20 05:40close10900.201.56610.00001.565829.7019047.49
21812007.07.20 05:40sell10910.201.56550.00001.5635
21822007.07.20 07:10sell10920.201.56740.00001.5654
21832007.07.20 10:40sell10930.401.56900.00001.5670
21842007.07.20 11:10t/p10930.401.56700.00001.567068.1619115.65
21852007.07.20 11:10close10920.201.56620.00001.565420.4519136.10
21862007.07.20 11:10close10910.201.56620.00001.5635-11.9319124.17
21872007.07.20 11:10sell10940.201.56560.00001.5636
21882007.07.20 11:30sell10950.201.56730.00001.5653
21892007.07.20 15:10sell10960.401.56900.00001.5670
21902007.07.20 16:10t/p10960.401.56700.00001.567068.1619192.33
21912007.07.20 16:10close10950.201.56580.00001.565325.5619217.89
21922007.07.20 16:10close10940.201.56580.00001.5636-3.4119214.48
21932007.07.20 16:10sell10970.201.56520.00001.5632
21942007.07.20 16:40sell10980.201.57080.00001.5688
21952007.07.20 17:40sell10990.401.57240.00001.5704
21962007.07.20 18:20sell11000.801.57560.00001.5736
21972007.07.20 18:40sell11011.601.57730.00001.5753
21982007.07.20 19:10t/p11000.801.57360.00001.5736136.3219350.80
21992007.07.20 19:10t/p11011.601.57530.00001.5753272.6419623.44
22002007.07.20 19:10close10990.401.57310.00001.5704-23.8619599.58
22012007.07.20 19:10close10980.201.57310.00001.5688-39.1919560.39
22022007.07.20 19:10close10970.201.57310.00001.5632-134.6119425.78
22032007.07.20 19:10sell11020.201.57250.00001.5705
22042007.07.20 19:40sell11030.201.57710.00001.5751
22052007.07.20 19:59t/p11030.201.57510.00001.575134.0819459.86
22062007.07.20 19:59close11020.201.57370.00001.5705-20.4519439.41
22072007.07.20 19:59sell11040.201.57310.00001.5711
22082007.07.20 22:10t/p11040.201.57110.00001.571134.0819473.49
22092007.07.20 22:10buy11050.201.57090.00001.5729
22102007.07.22 23:10t/p11050.201.57290.00001.572934.0719507.56
22112007.07.22 23:10buy11060.201.57440.00001.5764
22122007.07.22 23:20buy11070.201.57260.00001.5746
22132007.07.23 01:30buy11080.401.57160.00001.5736
22142007.07.23 02:20buy11090.801.56920.00001.5712
22152007.07.23 02:30t/p11090.801.57120.00001.5712136.2919643.85
22162007.07.23 02:30close11080.401.57180.00001.57366.8119650.66
22172007.07.23 02:30close11070.201.57180.00001.5746-15.7219634.94
22182007.07.23 02:30close11060.201.57180.00001.5764-46.3919588.55
22192007.07.23 02:40buy11100.201.57270.00001.5747
22202007.07.23 03:10buy11110.201.57010.00001.5721
22212007.07.23 03:20t/p11110.201.57210.00001.572134.0819622.63
22222007.07.23 03:20close11100.201.57250.00001.5747-3.4119619.22
22232007.07.23 03:30buy11120.201.57340.00001.5754
22242007.07.23 03:40buy11130.201.57100.00001.5730
22252007.07.23 04:30buy11140.401.56970.00001.5717
22262007.07.23 07:30buy11150.801.56810.00001.5701
22272007.07.23 09:40buy11161.601.56540.00001.5674
22282007.07.23 10:40buy11173.201.56330.00001.5653
22292007.07.23 19:10buy11186.401.56220.00001.5642
22302007.07.23 20:10t/p11186.401.56420.00001.56421090.3120709.53
22312007.07.23 20:10close11173.201.56440.00001.5653299.8321009.36
22322007.07.23 20:10close11161.601.56440.00001.5674-136.2920873.07
22332007.07.23 20:10close11150.801.56440.00001.5701-252.1420620.93
22342007.07.23 20:10close11140.401.56440.00001.5717-180.5820440.35
22352007.07.23 20:10close11130.201.56440.00001.5730-112.4420327.91
22362007.07.23 20:10close11120.201.56440.00001.5754-153.3220174.59
22372007.07.23 20:20sell11190.201.56160.00001.5596
22382007.07.23 20:59sell11200.201.56390.00001.5619
22392007.07.24 02:20close11200.201.56200.00001.561933.1120207.70
22402007.07.24 02:20close11190.201.56200.00001.5596-6.0920201.61
22412007.07.24 02:20sell11210.201.56140.00001.5594
22422007.07.24 02:30sell11220.201.56360.00001.5616
22432007.07.24 04:20t/p11220.201.56160.00001.561634.0820235.69
22442007.07.24 04:20close11210.201.56020.00001.559420.4520256.14
22452007.07.24 04:20sell11230.201.55960.00001.5576
22462007.07.24 04:40sell11240.201.56130.00001.5593
22472007.07.24 05:20sell11250.401.56310.00001.5611
22482007.07.24 10:20t/p11250.401.56110.00001.561168.1620324.30
22492007.07.24 10:20close11240.201.56020.00001.559318.7420343.04
22502007.07.24 10:20close11230.201.56020.00001.5576-10.2320332.81
22512007.07.24 10:20sell11260.201.55960.00001.5576
22522007.07.24 10:30sell11270.201.56140.00001.5594
22532007.07.24 13:10sell11280.401.56330.00001.5613
22542007.07.24 13:30t/p11280.401.56130.00001.561368.1620400.97
22552007.07.24 13:30close11270.201.56070.00001.559411.9320412.90
22562007.07.24 13:30close11260.201.56070.00001.5576-18.7520394.15
22572007.07.24 13:30sell11290.201.56010.00001.5581
22582007.07.24 13:59sell11300.201.56310.00001.5611
22592007.07.24 15:40sell11310.401.56470.00001.5627
22602007.07.24 17:10close11310.401.56300.00001.562757.9420452.09
22612007.07.24 17:10close11300.201.56300.00001.56111.7020453.79
22622007.07.24 17:10close11290.201.56300.00001.5581-49.4220404.37
22632007.07.24 17:10sell11320.201.56240.00001.5604
22642007.07.24 18:30sell11330.201.56410.00001.5621
22652007.07.24 21:20sell11340.401.56590.00001.5639
22662007.07.24 21:30sell11350.801.56840.00001.5664
22672007.07.24 22:10t/p11350.801.56640.00001.5664136.3220540.69
22682007.07.24 22:10close11340.401.56550.00001.563913.6320554.32
22692007.07.24 22:10close11330.201.56550.00001.5621-23.8620530.46
22702007.07.24 22:10close11320.201.56550.00001.5604-52.8220477.64
22712007.07.24 22:10sell11360.201.56490.00001.5629
22722007.07.24 22:20sell11370.201.56810.00001.5661
22732007.07.24 23:40sell11380.401.56960.00001.5676
22742007.07.25 00:10t/p11380.401.56760.00001.567669.6220547.26
22752007.07.25 00:10close11370.201.56620.00001.566133.1020580.37
22762007.07.25 00:10close11360.201.56620.00001.5629-21.4220558.95
22772007.07.25 00:10sell11390.201.56560.00001.5636
22782007.07.25 00:30sell11400.201.56860.00001.5666
22792007.07.25 00:59t/p11400.201.56660.00001.566634.0820593.03
22802007.07.25 00:59close11390.201.56630.00001.5636-11.9320581.10
22812007.07.25 00:59sell11410.201.56570.00001.5637
22822007.07.25 01:20sell11420.201.56730.00001.5653
22832007.07.25 03:10close11420.201.56550.00001.565330.6720611.77
22842007.07.25 03:10close11410.201.56550.00001.56373.4120615.18
22852007.07.25 03:10sell11430.201.56490.00001.5629
22862007.07.25 03:20sell11440.201.57030.00001.5683
22872007.07.25 03:30t/p11430.201.56290.00001.562934.0820649.26
22882007.07.25 03:30t/p11440.201.56830.00001.568334.0820683.34
22892007.07.25 03:30sell11450.201.56190.00001.5599
22902007.07.25 03:40sell11460.201.56400.00001.5620
22912007.07.25 04:20t/p11450.201.55990.00001.559934.0820717.42
22922007.07.25 04:20t/p11460.201.56200.00001.562034.0820751.50
22932007.07.25 04:20sell11470.201.55870.00001.5567
22942007.07.25 04:40sell11480.201.56110.00001.5591
22952007.07.25 05:40t/p11480.201.55910.00001.559134.0820785.58
22962007.07.25 05:40close11470.201.55810.00001.556710.2320795.81
22972007.07.25 05:40sell11490.201.55750.00001.5555
22982007.07.25 06:10sell11500.201.55920.00001.5572
22992007.07.25 08:20t/p11500.201.55720.00001.557234.0820829.89
23002007.07.25 08:20close11490.201.55710.00001.55556.8220836.71
23012007.07.25 08:20sell11510.201.55650.00001.5545
23022007.07.25 10:30t/p11510.201.55450.00001.554534.0820870.79
23032007.07.25 10:30sell11520.201.55300.00001.5510
23042007.07.25 12:10sell11530.201.55450.00001.5525
23052007.07.25 12:40t/p11530.201.55250.00001.552534.0820904.87
23062007.07.25 12:40close11520.201.55210.00001.551015.3420920.21
23072007.07.25 12:40sell11540.201.55150.00001.5495
23082007.07.25 12:59sell11550.201.55360.00001.5516
23092007.07.25 13:10sell11560.401.55610.00001.5541
23102007.07.25 13:30t/p11560.401.55410.00001.554168.1620988.37
23112007.07.25 13:30close11550.201.55230.00001.551622.1521010.52
23122007.07.25 13:30close11540.201.55230.00001.5495-13.6320996.89
23132007.07.25 13:30sell11570.201.55170.00001.5497
23142007.07.25 13:59sell11580.201.55450.00001.5525
23152007.07.25 14:20close11580.201.55260.00001.552532.3821029.27
23162007.07.25 14:20close11570.201.55260.00001.5497-15.3321013.94
23172007.07.25 14:20sell11590.201.55200.00001.5500
23182007.07.25 16:10t/p11590.201.55000.00001.550034.0821048.02
23192007.07.25 16:10sell11600.201.54940.00001.5474
23202007.07.25 16:20sell11610.201.55230.00001.5503
23212007.07.25 17:20sell11620.401.55380.00001.5518
23222007.07.25 23:20t/p11620.401.55180.00001.551868.1621116.18
23232007.07.25 23:20close11610.201.55120.00001.550318.7421134.92
23242007.07.25 23:20close11600.201.55120.00001.5474-30.6721104.25
23252007.07.25 23:20sell11630.201.55060.00001.5486
23262007.07.25 23:30sell11640.201.55470.00001.5527
23272007.07.25 23:40t/p11640.201.55270.00001.552734.0821138.33
23282007.07.25 23:40close11630.201.55060.00001.54860.0021138.33
23292007.07.25 23:40sell11650.201.55000.00001.5480
23302007.07.26 04:10sell11660.201.55280.00001.5508
23312007.07.26 04:30t/p11660.201.55080.00001.550834.0821172.41
23322007.07.26 04:30close11650.201.55040.00001.5480-4.6221167.78
23332007.07.26 04:30sell11670.201.54980.00001.5478
23342007.07.26 05:10sell11680.201.55150.00001.5495
23352007.07.26 06:10t/p11680.201.54950.00001.549534.0821201.86
23362007.07.26 06:10close11670.201.54930.00001.54788.5221210.38
23372007.07.26 06:10sell11690.201.54870.00001.5467
23382007.07.26 06:40sell11700.201.55020.00001.5482
23392007.07.26 08:20sell11710.401.55230.00001.5503
23402007.07.26 09:20t/p11710.401.55030.00001.550368.1621278.54
23412007.07.26 09:20close11700.201.54870.00001.548225.5621304.10
23422007.07.26 09:20close11690.201.54870.00001.54670.0021304.10
23432007.07.26 09:20sell11720.201.54810.00001.5461
23442007.07.26 09:40sell11730.201.55060.00001.5486
23452007.07.26 12:30t/p11730.201.54860.00001.548634.0821338.18
23462007.07.26 12:30close11720.201.54810.00001.54610.0021338.18
23472007.07.26 12:30sell11740.201.54750.00001.5455
23482007.07.26 12:59sell11750.201.55110.00001.5491
23492007.07.26 13:10sell11760.401.55650.00001.5545
23502007.07.26 13:20t/p11760.401.55450.00001.554568.1621406.34
23512007.07.26 13:20close11750.201.55280.00001.5491-28.9721377.37
23522007.07.26 13:20close11740.201.55280.00001.5455-90.3121287.06
23532007.07.26 13:20sell11770.201.55220.00001.5502
23542007.07.26 13:59sell11780.201.55540.00001.5534
23552007.07.26 14:40sell11790.401.56070.00001.5587
23562007.07.26 15:40sell11800.801.56570.00001.5637
23572007.07.26 15:59t/p11800.801.56370.00001.5637136.3221423.38
23582007.07.26 15:59close11790.401.56300.00001.5587-78.3821345.00
23592007.07.26 15:59close11780.201.56300.00001.5534-129.5021215.50
23602007.07.26 15:59close11770.201.56300.00001.5502-184.0321031.47
23612007.07.26 15:59sell11810.201.56240.00001.5604
23622007.07.26 16:40sell11820.201.56410.00001.5621
23632007.07.26 17:40sell11830.401.56630.00001.5643
23642007.07.26 17:59t/p11830.401.56430.00001.564368.1621099.63
23652007.07.26 17:59close11820.201.56390.00001.56213.4021103.03
23662007.07.26 17:59close11810.201.56390.00001.5604-25.5621077.47
23672007.07.26 17:59sell11840.201.56330.00001.5613
23682007.07.26 18:30sell11850.201.56650.00001.5645
23692007.07.26 19:30sell11860.401.56800.00001.5660
23702007.07.26 20:20sell11870.801.57140.00001.5694
23712007.07.26 20:40sell11881.601.57860.00001.5766
23722007.07.26 21:10t/p11881.601.57660.00001.5766272.6421350.11
23732007.07.26 21:10close11870.801.57300.00001.5694-109.0621241.05
23742007.07.26 21:10close11860.401.57300.00001.5660-170.4021070.65
23752007.07.26 21:10close11850.201.57300.00001.5645-110.7620959.89
23762007.07.26 21:10close11840.201.57300.00001.5613-165.2920794.60
23772007.07.26 21:10sell11890.201.57240.00001.5704
23782007.07.26 21:30sell11900.201.57480.00001.5728
23792007.07.26 21:40sell11910.401.57740.00001.5754
23802007.07.26 22:10t/p11910.401.57540.00001.575468.1620862.76
23812007.07.26 22:10close11900.201.57540.00001.5728-10.2320852.53
23822007.07.26 22:10close11890.201.57540.00001.5704-51.1220801.41
23832007.07.26 22:10sell11920.201.57480.00001.5728
23842007.07.26 22:40sell11930.201.57800.00001.5760
23852007.07.26 23:30sell11940.401.58570.00001.5837
23862007.07.26 23:59t/p11940.401.58370.00001.583768.1620869.57
23872007.07.26 23:59close11930.201.58240.00001.5760-74.9820794.59
23882007.07.26 23:59close11920.201.58240.00001.5728-129.5120665.08
23892007.07.26 23:59sell11950.201.58180.00001.5798
23902007.07.27 00:10t/p11950.201.57980.00001.579834.8120699.89
23912007.07.27 00:10buy11960.201.57630.00001.5783
23922007.07.27 00:20t/p11960.201.57830.00001.578334.0720733.96
23932007.07.27 00:20buy11970.201.58170.00001.5837
23942007.07.27 00:59buy11980.201.57780.00001.5798
23952007.07.27 01:10buy11990.401.57290.00001.5749
23962007.07.27 01:20buy12000.801.57180.00001.5738
23972007.07.27 01:40t/p11990.401.57490.00001.574968.1420802.10
23982007.07.27 01:40t/p12000.801.57380.00001.5738136.2920938.39
23992007.07.27 01:40close11980.201.57840.00001.579810.2220948.61
24002007.07.27 01:40close11970.201.57840.00001.5837-56.2220892.39
24012007.07.27 01:59buy12010.201.57270.00001.5747
24022007.07.27 02:10buy12020.201.56990.00001.5719
24032007.07.27 02:30t/p12020.201.57190.00001.571934.0720926.46
24042007.07.27 02:30close12010.201.57250.00001.5747-3.4120923.05
24052007.07.27 02:40sell12030.201.57000.00001.5680
24062007.07.27 03:40t/p12030.201.56800.00001.568034.0820957.13
24072007.07.27 03:40sell12040.201.56730.00001.5653
24082007.07.27 03:59sell12050.201.56920.00001.5672
24092007.07.27 04:40t/p12050.201.56720.00001.567234.0820991.21
24102007.07.27 04:40close12040.201.56720.00001.56531.7020992.91
24112007.07.27 04:40sell12060.201.56660.00001.5646
24122007.07.27 04:59sell12070.201.56950.00001.5675
24132007.07.27 06:10sell12080.401.57390.00001.5719
24142007.07.27 06:20t/p12080.401.57190.00001.571968.1621061.07
24152007.07.27 06:20close12070.201.57150.00001.5675-34.0821026.99
24162007.07.27 06:20close12060.201.57150.00001.5646-83.5020943.49
24172007.07.27 06:20sell12090.201.57090.00001.5689
24182007.07.27 06:30t/p12090.201.56890.00001.568934.0820977.57
24192007.07.27 06:30sell12100.201.56800.00001.5660
24202007.07.27 06:59sell12110.201.57370.00001.5717
24212007.07.27 07:10sell12120.401.57850.00001.5765
24222007.07.27 07:20t/p12120.401.57650.00001.576568.1621045.73
24232007.07.27 07:20close12110.201.57420.00001.5717-8.5221037.21
24242007.07.27 07:20close12100.201.57420.00001.5660-105.6520931.56
24252007.07.27 07:20sell12130.201.57360.00001.5716
24262007.07.27 07:59sell12140.201.57680.00001.5748
24272007.07.27 08:20sell12150.401.57930.00001.5773
24282007.07.27 08:30t/p12150.401.57730.00001.577368.1620999.72
24292007.07.27 08:30close12140.201.57720.00001.5748-6.8220992.90
24302007.07.27 08:30close12130.201.57720.00001.5716-61.3520931.55
24312007.07.27 08:30sell12160.201.57660.00001.5746
24322007.07.27 08:40sell12170.201.60240.00001.6004
24332007.07.27 08:59t/p12170.201.60040.00001.600434.0820965.63
24342007.07.27 08:59close12160.201.59890.00001.5746-380.0020585.63
24352007.07.27 08:59sell12180.201.59830.00001.5963
24362007.07.27 09:10t/p12180.201.59630.00001.596334.0820619.71
24372007.07.27 09:10buy12190.201.58990.00001.5919
24382007.07.27 09:30t/p12190.201.59190.00001.591934.0720653.78
24392007.07.27 09:30buy12200.201.59660.00001.5986
24402007.07.27 09:40t/p12200.201.59860.00001.598634.0720687.85
24412007.07.27 09:40buy12210.201.60150.00001.6035
24422007.07.27 09:59buy12220.201.59070.00001.5927
24432007.07.27 10:10buy12230.401.58320.00001.5852
24442007.07.27 10:30t/p12230.401.58520.00001.585268.1420755.99
24452007.07.27 10:30close12220.201.58580.00001.5927-83.4820672.51
24462007.07.27 10:30close12210.201.58580.00001.6035-267.4620405.05
24472007.07.27 10:40buy12240.201.59520.00001.5972
24482007.07.27 10:59buy12250.201.58440.00001.5864
24492007.07.27 11:10buy12260.401.58250.00001.5845
24502007.07.27 11:30t/p12250.201.58640.00001.586434.0720439.12
24512007.07.27 11:30t/p12260.401.58450.00001.584568.1420507.26
24522007.07.27 11:30close12240.201.58870.00001.5972-110.7420396.52
24532007.07.27 11:40buy12270.201.58700.00001.5890
24542007.07.27 12:10buy12280.201.58220.00001.5842
24552007.07.27 12:20t/p12270.201.58900.00001.589034.0720430.59
24562007.07.27 12:20t/p12280.201.58420.00001.584234.0720464.66
24572007.07.27 12:20buy12290.201.58970.00001.5917
24582007.07.27 12:30buy12300.201.58680.00001.5888
24592007.07.27 12:40buy12310.401.58460.00001.5866
24602007.07.27 12:59buy12320.801.58260.00001.5846
24612007.07.27 13:10t/p12300.201.58880.00001.588834.0820498.74
24622007.07.27 13:10t/p12310.401.58660.00001.586668.1520566.89
24632007.07.27 13:10t/p12320.801.58460.00001.5846136.2920703.18
24642007.07.27 13:10close12290.201.58950.00001.5917-3.4120699.77
24652007.07.27 13:20buy12330.201.58580.00001.5878
24662007.07.27 13:30buy12340.201.58250.00001.5845
24672007.07.27 13:59t/p12340.201.58450.00001.584534.0720733.84
24682007.07.27 13:59close12330.201.58640.00001.587810.2220744.06
24692007.07.27 14:00buy12350.201.58550.00001.5875
24702007.07.27 14:20buy12360.201.58060.00001.5826
24712007.07.27 14:30t/p12360.201.58260.00001.582634.0720778.13
24722007.07.27 14:30close12350.201.58380.00001.5875-28.9620749.17
24732007.07.27 14:40sell12370.201.57850.00001.5765
24742007.07.27 14:59sell12380.201.58120.00001.5792
24752007.07.27 15:10sell12390.401.58390.00001.5819
24762007.07.27 15:20sell12400.801.59220.00001.5902
24772007.07.27 15:30t/p12390.401.58190.00001.581968.1620817.33
24782007.07.27 15:30t/p12400.801.59020.00001.5902136.3220953.65
24792007.07.27 15:30close12380.201.58110.00001.57921.7120955.36
24802007.07.27 15:30close12370.201.58110.00001.5765-44.3020911.06
24812007.07.27 15:30sell12410.201.58050.00001.5785
24822007.07.27 15:40sell12420.201.58880.00001.5868
24832007.07.27 15:59sell12430.401.59180.00001.5898
24842007.07.27 16:10sell12440.801.59630.00001.5943
24852007.07.27 16:20t/p12440.801.59430.00001.5943136.3221047.38
24862007.07.27 16:20close12430.401.59050.00001.589844.3021091.68
24872007.07.27 16:20close12420.201.59050.00001.5868-28.9721062.71
24882007.07.27 16:20close12410.201.59050.00001.5785-170.4020892.31
24892007.07.27 16:20sell12450.201.58990.00001.5879
24902007.07.27 16:30sell12460.201.59450.00001.5925
24912007.07.27 16:40t/p12460.201.59250.00001.592534.0820926.39
24922007.07.27 16:40close12450.201.58970.00001.58793.4120929.80
24932007.07.27 16:40sell12470.201.58910.00001.5871
24942007.07.27 16:59sell12480.201.59470.00001.5927
24952007.07.27 17:40sell12490.401.59660.00001.5946
24962007.07.27 17:59t/p12490.401.59460.00001.594668.1620997.96
24972007.07.27 17:59close12480.201.59460.00001.59271.7120999.67
24982007.07.27 17:59close12470.201.59460.00001.5871-93.7220905.95
24992007.07.27 17:59sell12500.201.59400.00001.5920
25002007.07.27 18:30sell12510.201.59710.00001.5951
25012007.07.27 19:10close12510.201.59520.00001.595132.3720938.32
25022007.07.27 19:10close12500.201.59520.00001.5920-20.4520917.87
25032007.07.27 19:10sell12520.201.59460.00001.5926
25042007.07.27 19:20sell12530.201.59840.00001.5964
25052007.07.27 19:59t/p12530.201.59640.00001.596434.0820951.95
25062007.07.27 19:59close12520.201.59590.00001.5926-22.1620929.79
25072007.07.27 19:59sell12540.201.59530.00001.5933
25082007.07.27 20:20sell12550.201.59770.00001.5957
25092007.07.27 20:40sell12560.401.60070.00001.5987
25102007.07.27 21:10t/p12560.401.59870.00001.598768.1620997.95
25112007.07.27 21:10close12550.201.59850.00001.5957-13.6320984.32
25122007.07.27 21:10close12540.201.59850.00001.5933-54.5320929.79
25132007.07.27 21:10sell12570.201.59790.00001.5959
25142007.07.27 21:30sell12580.201.60020.00001.5982
25152007.07.29 23:10sell12590.401.60250.00001.6005
25162007.07.29 23:30sell12600.801.60520.00001.6032
25172007.07.30 00:10t/p12580.201.59820.00001.598234.8120964.61
25182007.07.30 00:10t/p12590.401.60050.00001.600569.6221034.23
25192007.07.30 00:10t/p12600.801.60320.00001.6032139.2521173.48
25202007.07.30 00:10close12570.201.59740.00001.59599.2521182.73
25212007.07.30 00:10sell12610.201.59680.00001.5948
25222007.07.30 00:20sell12620.201.60580.00001.6038
25232007.07.30 00:59t/p12620.201.60380.00001.603834.0821216.81
25242007.07.30 00:59close12610.201.59780.00001.5948-17.0421199.77
25252007.07.30 00:59sell12630.201.59720.00001.5952
25262007.07.30 01:40sell12640.201.60360.00001.6016
25272007.07.30 01:59t/p12640.201.60160.00001.601634.0821233.85
25282007.07.30 01:59close12630.201.60120.00001.5952-68.1621165.69
25292007.07.30 01:59sell12650.201.60060.00001.5986
25302007.07.30 02:30sell12660.201.60280.00001.6008
25312007.07.30 02:40t/p12660.201.60080.00001.600834.0821199.77
25322007.07.30 02:40close12650.201.59890.00001.598628.9621228.73
25332007.07.30 02:40sell12670.201.59830.00001.5963
25342007.07.30 02:59sell12680.201.60020.00001.5982
25352007.07.30 03:20sell12690.401.60320.00001.6012
25362007.07.30 03:30t/p12690.401.60120.00001.601268.1621296.89
25372007.07.30 03:30close12680.201.59990.00001.59825.1121302.00
25382007.07.30 03:30close12670.201.59990.00001.5963-27.2721274.73
25392007.07.30 03:30sell12700.201.59930.00001.5973
25402007.07.30 03:40sell12710.201.60130.00001.5993
25412007.07.30 05:20sell12720.401.60290.00001.6009
25422007.07.30 06:40sell12730.801.60600.00001.6040
25432007.07.30 07:30sell12741.601.60810.00001.6061
25442007.07.30 08:10t/p12741.601.60610.00001.6061272.6421547.37
25452007.07.30 08:10close12730.801.60570.00001.604020.4521567.82
25462007.07.30 08:10close12720.401.60570.00001.6009-95.4321472.39
25472007.07.30 08:10close12710.201.60570.00001.5993-74.9821397.41
25482007.07.30 08:10close12700.201.60570.00001.5973-109.0621288.35
25492007.07.30 08:10sell12750.201.60510.00001.6031
25502007.07.30 08:20sell12760.201.60670.00001.6047
25512007.07.30 08:40sell12770.401.60900.00001.6070
25522007.07.30 08:59t/p12770.401.60700.00001.607068.1621356.51
25532007.07.30 08:59close12760.201.60590.00001.604713.6321370.14
25542007.07.30 08:59close12750.201.60590.00001.6031-13.6421356.50
25552007.07.30 08:59sell12780.201.60530.00001.6033
25562007.07.30 09:10t/p12780.201.60330.00001.603334.0821390.58
25572007.07.30 09:10sell12790.201.60070.00001.5987
25582007.07.30 09:30sell12800.201.60670.00001.6047
25592007.07.30 09:40sell12810.401.60840.00001.6064
25602007.07.30 09:59t/p12800.201.60470.00001.604734.0821424.66
25612007.07.30 09:59t/p12810.401.60640.00001.606468.1621492.82
25622007.07.30 09:59close12790.201.60160.00001.5987-15.3321477.49
25632007.07.30 09:59sell12820.201.60100.00001.5990
25642007.07.30 10:10t/p12820.201.59900.00001.599034.0821511.57
25652007.07.30 10:10sell12830.201.59820.00001.5962
25662007.07.30 10:20sell12840.201.60170.00001.5997
25672007.07.30 11:10sell12850.401.60420.00001.6022
25682007.07.30 11:40close12850.401.60240.00001.602261.3521572.92
25692007.07.30 11:40close12840.201.60240.00001.5997-11.9321560.99
25702007.07.30 11:40close12830.201.60240.00001.5962-71.5721489.42
25712007.07.30 11:40sell12860.201.60180.00001.5998
25722007.07.30 11:59sell12870.201.60450.00001.6025
25732007.07.30 12:10sell12880.401.61350.00001.6115
25742007.07.30 12:30t/p12870.201.60250.00001.602534.0821523.50
25752007.07.30 12:30t/p12880.401.61150.00001.611568.1621591.66
25762007.07.30 12:30close12860.201.60250.00001.5998-11.9321579.73
25772007.07.30 12:30sell12890.201.60190.00001.5999
25782007.07.30 12:40sell12900.201.60390.00001.6019
25792007.07.30 12:59sell12910.401.60950.00001.6075
25802007.07.30 13:10sell12920.801.61330.00001.6113
25812007.07.30 13:20t/p12920.801.61130.00001.6113136.3221716.05
25822007.07.30 13:20close12910.401.60920.00001.607510.2221726.27
25832007.07.30 13:20close12900.201.60920.00001.6019-90.3121635.96
25842007.07.30 13:20close12890.201.60920.00001.5999-124.3921511.57
25852007.07.30 13:20sell12930.201.60860.00001.6066
25862007.07.30 13:40sell12940.201.61240.00001.6104
25872007.07.30 14:10t/p12930.201.60660.00001.606634.0821545.65
25882007.07.30 14:10t/p12940.201.61040.00001.610434.0821579.73
25892007.07.30 14:10sell12950.201.60600.00001.6040
25902007.07.30 14:30sell12960.201.60970.00001.6077
25912007.07.30 14:40sell12970.401.61500.00001.6130
25922007.07.30 14:59t/p12970.401.61300.00001.613068.1621647.89
25932007.07.30 14:59close12960.201.60780.00001.607732.3821680.27
25942007.07.30 14:59close12950.201.60780.00001.6040-30.6721649.60
25952007.07.30 14:59sell12980.201.60720.00001.6052
25962007.07.30 15:10t/p12980.201.60520.00001.605234.0821683.68
25972007.07.30 15:10sell12990.201.60120.00001.5992
25982007.07.30 15:30sell13000.201.60530.00001.6033
25992007.07.30 15:40sell13010.401.60730.00001.6053
26002007.07.30 15:59t/p13010.401.60530.00001.605368.1621751.84
26012007.07.30 15:59close13000.201.60440.00001.603315.3321767.17
26022007.07.30 15:59close12990.201.60440.00001.5992-54.5321712.64
26032007.07.30 15:59sell13020.201.60380.00001.6018
26042007.07.30 16:20sell13030.201.60640.00001.6044
26052007.07.30 16:30sell13040.401.60840.00001.6064
26062007.07.30 16:40t/p13040.401.60640.00001.606468.1621780.80
26072007.07.30 16:40close13030.201.60580.00001.604410.2321791.03
26082007.07.30 16:40close13020.201.60580.00001.6018-34.0821756.95
26092007.07.30 16:40sell13050.201.60520.00001.6032
26102007.07.30 16:59sell13060.201.60830.00001.6063
26112007.07.30 17:20sell13070.401.61000.00001.6080
26122007.07.30 17:30t/p13070.401.60800.00001.608068.1621825.11
26132007.07.30 17:30close13060.201.60750.00001.606313.6321838.74
26142007.07.30 17:30close13050.201.60750.00001.6032-39.1921799.55
26152007.07.30 17:30sell13080.201.60690.00001.6049
26162007.07.30 18:10sell13090.201.60910.00001.6071
26172007.07.30 18:30t/p13090.201.60710.00001.607134.0821833.63
26182007.07.30 18:30close13080.201.60620.00001.604911.9321845.56
26192007.07.30 18:30sell13100.201.60560.00001.6036
26202007.07.30 18:40sell13110.201.60730.00001.6053
26212007.07.30 19:10close13110.201.60550.00001.605330.6721876.23
26222007.07.30 19:10close13100.201.60550.00001.60361.7021877.93
26232007.07.30 19:10sell13120.201.60490.00001.6029
26242007.07.30 19:20t/p13120.201.60290.00001.602934.0821912.01
26252007.07.30 19:20sell13130.201.60170.00001.5997
26262007.07.30 19:30sell13140.201.60590.00001.6039
26272007.07.30 19:59t/p13140.201.60390.00001.603934.0821946.09
26282007.07.30 19:59close13130.201.60300.00001.5997-22.1521923.94
26292007.07.30 19:59sell13150.201.60240.00001.6004
26302007.07.30 20:20sell13160.201.60580.00001.6038
26312007.07.30 20:40t/p13160.201.60380.00001.603834.0821958.02
26322007.07.30 20:40close13150.201.60370.00001.6004-22.1521935.87
26332007.07.30 20:40sell13170.201.60310.00001.6011
26342007.07.30 20:59sell13180.201.60560.00001.6036
26352007.07.30 21:40t/p13180.201.60360.00001.603634.0821969.95
26362007.07.30 21:40close13170.201.60160.00001.601125.5621995.51
26372007.07.30 21:40sell13190.201.60100.00001.5990
26382007.07.30 22:30t/p13190.201.59900.00001.599034.0822029.59
26392007.07.30 22:30sell13200.201.59670.00001.5947
26402007.07.30 22:40sell13210.201.60050.00001.5985
26412007.07.30 23:20t/p13210.201.59850.00001.598534.0822063.67
26422007.07.30 23:20close13200.201.59610.00001.594710.2322073.90
26432007.07.30 23:20sell13220.201.59550.00001.5935
26442007.07.30 23:30sell13230.201.60040.00001.5984
26452007.07.30 23:59t/p13230.201.59840.00001.598434.0822107.98
26462007.07.30 23:59close13220.201.59590.00001.5935-6.8222101.16
26472007.07.30 23:59sell13240.201.59530.00001.5933
26482007.07.30 23:59close at stop13240.201.59590.00001.5933-10.2322090.93