|Symbol
|EURAUD (Euro Vs Australian Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.05.01 00:00 - 2007.07.31 00:00 (2007.05.01 - 2007.07.31)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|TakeProfit=20; Loturi=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=15; MarjaPip=3;
|Bars in test
|2010
|Ticks modelled
|10490
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|21590.93
|Gross profit
|36466.93
|Gross loss
|-14876.00
|Profit factor
|2.45
|Expected payoff
|16.31
|Absolute drawdown
|284.30
|Maximal drawdown
|2912.14 (20.67%)
|Relative drawdown
|77.86% (758.43)
|Total trades
|1324
|Short positions (won %)
|1218 (68.72%)
|Long positions (won %)
|106 (69.81%)
|Profit trades (% of total)
|911 (68.81%)
|Loss trades (% of total)
|413 (31.19%)
|Largest
|profit trade
|1090.56
|loss trade
|-380.00
|Average
|profit trade
|40.03
|loss trade
|-36.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (429.42)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-834.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2112.96 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-834.77 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.05.01 00:00
|sell
|1
|0.20
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|2
|2007.05.01 01:30
|sell
|2
|0.20
|1.6451
|0.0000
|1.6431
|3
|2007.05.01 05:40
|close
|2
|0.20
|1.6451
|0.0000
|1.6431
|0.00
|500.00
|4
|2007.05.01 05:40
|close
|1
|0.20
|1.6451
|0.0000
|1.6415
|-27.26
|472.74
|5
|2007.05.01 05:40
|sell
|3
|0.20
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|6
|2007.05.01 05:59
|sell
|4
|0.20
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|7
|2007.05.01 07:20
|close
|4
|0.20
|1.6450
|0.0000
|1.6449
|32.37
|505.11
|8
|2007.05.01 07:20
|close
|3
|0.20
|1.6450
|0.0000
|1.6425
|-8.52
|496.59
|9
|2007.05.01 07:20
|sell
|5
|0.20
|1.6444
|0.0000
|1.6424
|10
|2007.05.01 07:40
|sell
|6
|0.20
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|11
|2007.05.01 08:10
|t/p
|6
|0.20
|1.6457
|0.0000
|1.6457
|34.07
|530.66
|12
|2007.05.01 08:10
|close
|5
|0.20
|1.6455
|0.0000
|1.6424
|-18.74
|511.92
|13
|2007.05.01 08:10
|sell
|7
|0.20
|1.6449
|0.0000
|1.6429
|14
|2007.05.01 08:40
|sell
|8
|0.20
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|15
|2007.05.01 09:10
|t/p
|8
|0.20
|1.6444
|0.0000
|1.6444
|34.07
|545.99
|16
|2007.05.01 09:10
|close
|7
|0.20
|1.6431
|0.0000
|1.6429
|30.67
|576.66
|17
|2007.05.01 09:10
|sell
|9
|0.20
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|18
|2007.05.01 09:20
|sell
|10
|0.20
|1.6458
|0.0000
|1.6438
|19
|2007.05.01 10:30
|t/p
|10
|0.20
|1.6438
|0.0000
|1.6438
|34.08
|610.74
|20
|2007.05.01 10:30
|close
|9
|0.20
|1.6437
|0.0000
|1.6405
|-20.44
|590.30
|21
|2007.05.01 10:30
|sell
|11
|0.20
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|22
|2007.05.01 14:20
|close
|11
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6411
|28.97
|619.27
|23
|2007.05.01 14:20
|sell
|12
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|24
|2007.05.01 15:10
|sell
|13
|0.20
|1.6426
|0.0000
|1.6406
|25
|2007.05.01 15:40
|t/p
|13
|0.20
|1.6406
|0.0000
|1.6406
|34.08
|653.35
|26
|2007.05.01 15:40
|close
|12
|0.20
|1.6406
|0.0000
|1.6388
|3.41
|656.76
|27
|2007.05.01 15:40
|sell
|14
|0.20
|1.6400
|0.0000
|1.6380
|28
|2007.05.01 16:10
|sell
|15
|0.20
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|29
|2007.05.01 16:40
|t/p
|15
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6408
|34.08
|690.84
|30
|2007.05.01 16:40
|close
|14
|0.20
|1.6396
|0.0000
|1.6380
|6.82
|697.66
|31
|2007.05.01 16:40
|sell
|16
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|32
|2007.05.01 16:59
|sell
|17
|0.20
|1.6424
|0.0000
|1.6404
|33
|2007.05.01 18:20
|close
|17
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6404
|32.37
|730.03
|34
|2007.05.01 18:20
|close
|16
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6370
|-25.56
|704.47
|35
|2007.05.01 18:20
|sell
|18
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|36
|2007.05.01 18:40
|sell
|19
|0.20
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|37
|2007.05.01 20:20
|sell
|20
|0.40
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|38
|2007.05.01 20:30
|t/p
|20
|0.40
|1.6415
|0.0000
|1.6415
|68.16
|772.63
|39
|2007.05.01 20:30
|close
|19
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6397
|3.40
|776.03
|40
|2007.05.01 20:30
|close
|18
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6379
|-27.26
|748.77
|41
|2007.05.01 20:30
|sell
|21
|0.20
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|42
|2007.05.01 20:59
|sell
|22
|0.20
|1.6429
|0.0000
|1.6409
|43
|2007.05.01 23:40
|sell
|23
|0.40
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|44
|2007.05.02 01:10
|close
|23
|0.40
|1.6426
|0.0000
|1.6425
|66.20
|814.97
|45
|2007.05.02 01:10
|close
|22
|0.20
|1.6426
|0.0000
|1.6409
|5.84
|820.82
|46
|2007.05.02 01:10
|close
|21
|0.20
|1.6426
|0.0000
|1.6389
|-28.24
|792.58
|47
|2007.05.02 01:10
|sell
|24
|0.20
|1.6420
|0.0000
|1.6400
|48
|2007.05.02 01:30
|sell
|25
|0.20
|1.6445
|0.0000
|1.6425
|49
|2007.05.02 03:30
|sell
|26
|0.40
|1.6489
|0.0000
|1.6469
|50
|2007.05.02 09:40
|t/p
|26
|0.40
|1.6469
|0.0000
|1.6469
|68.16
|860.74
|51
|2007.05.02 09:40
|close
|25
|0.20
|1.6460
|0.0000
|1.6425
|-25.56
|835.18
|52
|2007.05.02 09:40
|close
|24
|0.20
|1.6460
|0.0000
|1.6400
|-68.15
|767.03
|53
|2007.05.02 09:40
|sell
|27
|0.20
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|54
|2007.05.02 15:10
|sell
|28
|0.20
|1.6471
|0.0000
|1.6451
|55
|2007.05.02 15:20
|close
|28
|0.20
|1.6454
|0.0000
|1.6451
|28.96
|795.99
|56
|2007.05.02 15:20
|close
|27
|0.20
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|0.00
|795.99
|57
|2007.05.02 15:20
|sell
|29
|0.20
|1.6448
|0.0000
|1.6428
|58
|2007.05.02 15:30
|sell
|30
|0.20
|1.6474
|0.0000
|1.6454
|59
|2007.05.02 17:40
|sell
|31
|0.40
|1.6493
|0.0000
|1.6473
|60
|2007.05.02 18:10
|close
|31
|0.40
|1.6475
|0.0000
|1.6473
|61.34
|857.33
|61
|2007.05.02 18:10
|close
|30
|0.20
|1.6475
|0.0000
|1.6454
|-1.71
|855.62
|62
|2007.05.02 18:10
|close
|29
|0.20
|1.6475
|0.0000
|1.6428
|-46.01
|809.61
|63
|2007.05.02 18:10
|sell
|32
|0.20
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|64
|2007.05.02 18:40
|sell
|33
|0.20
|1.6486
|0.0000
|1.6466
|65
|2007.05.02 20:10
|t/p
|33
|0.20
|1.6466
|0.0000
|1.6466
|34.08
|843.69
|66
|2007.05.02 20:10
|close
|32
|0.20
|1.6461
|0.0000
|1.6449
|13.63
|857.32
|67
|2007.05.02 20:10
|sell
|34
|0.20
|1.6455
|0.0000
|1.6435
|68
|2007.05.02 20:20
|sell
|35
|0.20
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|69
|2007.05.03 06:20
|sell
|36
|0.40
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|70
|2007.05.03 10:10
|close
|36
|0.40
|1.6483
|0.0000
|1.6474
|37.48
|894.80
|71
|2007.05.03 10:10
|close
|35
|0.20
|1.6483
|0.0000
|1.6457
|-8.03
|886.76
|72
|2007.05.03 10:10
|close
|34
|0.20
|1.6483
|0.0000
|1.6435
|-45.51
|841.25
|73
|2007.05.03 10:10
|sell
|37
|0.20
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|74
|2007.05.03 10:40
|sell
|38
|0.20
|1.6503
|0.0000
|1.6483
|75
|2007.05.03 11:10
|t/p
|38
|0.20
|1.6483
|0.0000
|1.6483
|34.07
|875.32
|76
|2007.05.03 11:10
|close
|37
|0.20
|1.6481
|0.0000
|1.6457
|-6.82
|868.50
|77
|2007.05.03 11:10
|sell
|39
|0.20
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|78
|2007.05.03 11:30
|sell
|40
|0.20
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|79
|2007.05.03 16:20
|t/p
|40
|0.20
|1.6474
|0.0000
|1.6474
|34.08
|902.58
|80
|2007.05.03 16:20
|close
|39
|0.20
|1.6466
|0.0000
|1.6455
|15.34
|917.92
|81
|2007.05.03 16:20
|sell
|41
|0.20
|1.6460
|0.0000
|1.6440
|82
|2007.05.03 16:30
|sell
|42
|0.20
|1.6490
|0.0000
|1.6470
|83
|2007.05.03 17:00
|close
|42
|0.20
|1.6473
|0.0000
|1.6470
|28.96
|946.88
|84
|2007.05.03 17:00
|close
|41
|0.20
|1.6473
|0.0000
|1.6440
|-22.15
|924.73
|85
|2007.05.03 17:00
|sell
|43
|0.20
|1.6467
|0.0000
|1.6447
|86
|2007.05.03 21:20
|t/p
|43
|0.20
|1.6447
|0.0000
|1.6447
|34.07
|958.80
|87
|2007.05.03 21:20
|sell
|44
|0.20
|1.6436
|0.0000
|1.6416
|88
|2007.05.03 21:40
|sell
|45
|0.20
|1.6455
|0.0000
|1.6435
|89
|2007.05.04 02:40
|sell
|46
|0.40
|1.6476
|0.0000
|1.6456
|90
|2007.05.04 04:59
|close
|46
|0.40
|1.6545
|0.0000
|1.6456
|-235.12
|723.68
|91
|2007.05.04 04:59
|close
|45
|0.20
|1.6545
|0.0000
|1.6435
|-152.61
|571.07
|92
|2007.05.04 04:59
|close
|44
|0.20
|1.6545
|0.0000
|1.6416
|-184.98
|386.09
|93
|2007.05.04 04:59
|sell
|47
|0.20
|1.6539
|0.0000
|1.6519
|94
|2007.05.04 07:20
|sell
|48
|0.20
|1.6555
|0.0000
|1.6535
|95
|2007.05.04 13:20
|close
|48
|0.20
|1.6549
|0.0000
|1.6535
|10.22
|396.31
|96
|2007.05.04 13:20
|close
|47
|0.20
|1.6549
|0.0000
|1.6519
|-17.04
|379.27
|97
|2007.05.04 13:20
|sell
|49
|0.20
|1.6543
|0.0000
|1.6523
|98
|2007.05.04 13:30
|sell
|50
|0.20
|1.6563
|0.0000
|1.6543
|99
|2007.05.04 15:10
|close
|50
|0.20
|1.6551
|0.0000
|1.6543
|20.45
|399.72
|100
|2007.05.04 15:10
|close
|49
|0.20
|1.6551
|0.0000
|1.6523
|-13.63
|386.09
|101
|2007.05.04 15:10
|sell
|51
|0.20
|1.6545
|0.0000
|1.6525
|102
|2007.05.04 15:20
|sell
|52
|0.20
|1.6567
|0.0000
|1.6547
|103
|2007.05.04 18:10
|close
|52
|0.20
|1.6549
|0.0000
|1.6547
|30.66
|416.75
|104
|2007.05.04 18:10
|close
|51
|0.20
|1.6549
|0.0000
|1.6525
|-6.82
|409.93
|105
|2007.05.04 18:10
|sell
|53
|0.20
|1.6543
|0.0000
|1.6523
|106
|2007.05.04 18:20
|sell
|54
|0.20
|1.6560
|0.0000
|1.6540
|107
|2007.05.04 21:20
|close
|54
|0.20
|1.6554
|0.0000
|1.6540
|10.22
|420.15
|108
|2007.05.04 21:20
|close
|53
|0.20
|1.6554
|0.0000
|1.6523
|-18.75
|401.40
|109
|2007.05.04 21:20
|sell
|55
|0.20
|1.6548
|0.0000
|1.6528
|110
|2007.05.04 21:30
|sell
|56
|0.20
|1.6564
|0.0000
|1.6544
|111
|2007.05.04 22:10
|close
|56
|0.20
|1.6546
|0.0000
|1.6544
|30.67
|432.07
|112
|2007.05.04 22:10
|close
|55
|0.20
|1.6546
|0.0000
|1.6528
|3.41
|435.48
|113
|2007.05.04 22:10
|sell
|57
|0.20
|1.6540
|0.0000
|1.6520
|114
|2007.05.04 22:20
|sell
|58
|0.20
|1.6555
|0.0000
|1.6535
|115
|2007.05.07 02:20
|t/p
|58
|0.20
|1.6535
|0.0000
|1.6535
|34.81
|470.29
|116
|2007.05.07 02:20
|close
|57
|0.20
|1.6521
|0.0000
|1.6520
|33.10
|503.40
|117
|2007.05.07 02:20
|sell
|59
|0.20
|1.6515
|0.0000
|1.6495
|118
|2007.05.07 02:30
|sell
|60
|0.20
|1.6549
|0.0000
|1.6529
|119
|2007.05.07 02:59
|t/p
|60
|0.20
|1.6529
|0.0000
|1.6529
|34.08
|537.48
|120
|2007.05.07 02:59
|close
|59
|0.20
|1.6523
|0.0000
|1.6495
|-13.63
|523.85
|121
|2007.05.07 02:59
|sell
|61
|0.20
|1.6517
|0.0000
|1.6497
|122
|2007.05.07 04:40
|close
|61
|0.20
|1.6500
|0.0000
|1.6497
|28.96
|552.81
|123
|2007.05.07 04:40
|sell
|62
|0.20
|1.6494
|0.0000
|1.6474
|124
|2007.05.07 07:10
|sell
|63
|0.20
|1.6510
|0.0000
|1.6490
|125
|2007.05.07 12:20
|close
|63
|0.20
|1.6493
|0.0000
|1.6490
|28.97
|581.78
|126
|2007.05.07 12:20
|close
|62
|0.20
|1.6493
|0.0000
|1.6474
|1.71
|583.49
|127
|2007.05.07 12:20
|sell
|64
|0.20
|1.6487
|0.0000
|1.6467
|128
|2007.05.07 17:10
|sell
|65
|0.20
|1.6506
|0.0000
|1.6486
|129
|2007.05.07 20:20
|t/p
|65
|0.20
|1.6486
|0.0000
|1.6486
|34.07
|617.56
|130
|2007.05.07 20:20
|close
|64
|0.20
|1.6485
|0.0000
|1.6467
|3.41
|620.97
|131
|2007.05.07 20:20
|sell
|66
|0.20
|1.6479
|0.0000
|1.6459
|132
|2007.05.07 20:40
|sell
|67
|0.20
|1.6499
|0.0000
|1.6479
|133
|2007.05.08 02:10
|t/p
|67
|0.20
|1.6479
|0.0000
|1.6479
|34.81
|655.78
|134
|2007.05.08 02:10
|close
|66
|0.20
|1.6475
|0.0000
|1.6459
|7.54
|663.32
|135
|2007.05.08 02:10
|sell
|68
|0.20
|1.6469
|0.0000
|1.6449
|136
|2007.05.08 02:20
|sell
|69
|0.20
|1.6488
|0.0000
|1.6468
|137
|2007.05.08 03:20
|t/p
|69
|0.20
|1.6468
|0.0000
|1.6468
|34.07
|697.39
|138
|2007.05.08 03:20
|close
|68
|0.20
|1.6457
|0.0000
|1.6449
|20.44
|717.83
|139
|2007.05.08 03:20
|sell
|70
|0.20
|1.6451
|0.0000
|1.6431
|140
|2007.05.08 03:40
|t/p
|70
|0.20
|1.6431
|0.0000
|1.6431
|34.07
|751.90
|141
|2007.05.08 03:40
|sell
|71
|0.20
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|142
|2007.05.08 04:40
|close
|71
|0.20
|1.6398
|0.0000
|1.6397
|32.37
|784.27
|143
|2007.05.08 04:40
|sell
|72
|0.20
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|144
|2007.05.08 05:10
|sell
|73
|0.20
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|145
|2007.05.08 05:40
|t/p
|73
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6397
|34.07
|818.34
|146
|2007.05.08 05:40
|close
|72
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6372
|-1.70
|816.64
|147
|2007.05.08 05:40
|sell
|74
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|148
|2007.05.08 08:10
|sell
|75
|0.20
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|149
|2007.05.08 08:30
|t/p
|75
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6390
|34.08
|850.72
|150
|2007.05.08 08:30
|close
|74
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6367
|-5.11
|845.61
|151
|2007.05.08 08:30
|sell
|76
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|152
|2007.05.08 09:10
|sell
|77
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|153
|2007.05.08 10:10
|t/p
|77
|0.20
|1.6385
|0.0000
|1.6385
|34.08
|879.69
|154
|2007.05.08 10:10
|close
|76
|0.20
|1.6370
|0.0000
|1.6364
|23.85
|903.54
|155
|2007.05.08 10:10
|sell
|78
|0.20
|1.6364
|0.0000
|1.6344
|156
|2007.05.08 10:20
|sell
|79
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|157
|2007.05.08 10:30
|t/p
|79
|0.20
|1.6379
|0.0000
|1.6379
|34.08
|937.62
|158
|2007.05.08 10:30
|close
|78
|0.20
|1.6360
|0.0000
|1.6344
|6.81
|944.43
|159
|2007.05.08 10:30
|sell
|80
|0.20
|1.6354
|0.0000
|1.6334
|160
|2007.05.08 10:40
|sell
|81
|0.20
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|161
|2007.05.08 14:20
|t/p
|81
|0.20
|1.6349
|0.0000
|1.6349
|34.07
|978.50
|162
|2007.05.08 14:20
|close
|80
|0.20
|1.6349
|0.0000
|1.6334
|8.52
|987.02
|163
|2007.05.08 14:20
|sell
|82
|0.20
|1.6343
|0.0000
|1.6323
|164
|2007.05.08 17:20
|sell
|83
|0.20
|1.6362
|0.0000
|1.6342
|165
|2007.05.08 17:30
|t/p
|83
|0.20
|1.6342
|0.0000
|1.6342
|34.08
|1021.10
|166
|2007.05.08 17:30
|close
|82
|0.20
|1.6339
|0.0000
|1.6323
|6.81
|1027.91
|167
|2007.05.08 17:30
|sell
|84
|0.20
|1.6333
|0.0000
|1.6313
|168
|2007.05.08 17:59
|sell
|85
|0.20
|1.6349
|0.0000
|1.6329
|169
|2007.05.08 20:30
|sell
|86
|0.40
|1.6364
|0.0000
|1.6344
|170
|2007.05.08 21:10
|t/p
|86
|0.40
|1.6344
|0.0000
|1.6344
|68.16
|1096.07
|171
|2007.05.08 21:10
|close
|85
|0.20
|1.6344
|0.0000
|1.6329
|8.52
|1104.59
|172
|2007.05.08 21:10
|close
|84
|0.20
|1.6344
|0.0000
|1.6313
|-18.74
|1085.85
|173
|2007.05.08 21:10
|sell
|87
|0.20
|1.6338
|0.0000
|1.6318
|174
|2007.05.08 21:20
|sell
|88
|0.20
|1.6358
|0.0000
|1.6338
|175
|2007.05.08 22:20
|t/p
|88
|0.20
|1.6338
|0.0000
|1.6338
|34.08
|1119.93
|176
|2007.05.08 22:20
|close
|87
|0.20
|1.6336
|0.0000
|1.6318
|3.40
|1123.33
|177
|2007.05.08 22:20
|sell
|89
|0.20
|1.6330
|0.0000
|1.6310
|178
|2007.05.08 22:40
|sell
|90
|0.20
|1.6349
|0.0000
|1.6329
|179
|2007.05.09 01:10
|sell
|91
|0.40
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|180
|2007.05.09 01:30
|close
|91
|0.40
|1.6359
|0.0000
|1.6356
|57.93
|1181.26
|181
|2007.05.09 01:30
|close
|90
|0.20
|1.6359
|0.0000
|1.6329
|-16.30
|1164.96
|182
|2007.05.09 01:30
|close
|89
|0.20
|1.6359
|0.0000
|1.6310
|-48.68
|1116.28
|183
|2007.05.09 01:30
|sell
|92
|0.20
|1.6353
|0.0000
|1.6333
|184
|2007.05.09 01:40
|sell
|93
|0.20
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|185
|2007.05.09 02:20
|t/p
|93
|0.20
|1.6356
|0.0000
|1.6356
|34.08
|1150.36
|186
|2007.05.09 02:20
|close
|92
|0.20
|1.6351
|0.0000
|1.6333
|3.41
|1153.77
|187
|2007.05.09 02:20
|sell
|94
|0.20
|1.6345
|0.0000
|1.6325
|188
|2007.05.09 02:30
|sell
|95
|0.20
|1.6364
|0.0000
|1.6344
|189
|2007.05.09 06:20
|t/p
|95
|0.20
|1.6344
|0.0000
|1.6344
|34.07
|1187.84
|190
|2007.05.09 06:20
|close
|94
|0.20
|1.6342
|0.0000
|1.6325
|5.11
|1192.95
|191
|2007.05.09 06:20
|sell
|96
|0.20
|1.6336
|0.0000
|1.6316
|192
|2007.05.09 11:10
|sell
|97
|0.20
|1.6357
|0.0000
|1.6337
|193
|2007.05.09 12:30
|t/p
|97
|0.20
|1.6337
|0.0000
|1.6337
|34.08
|1227.03
|194
|2007.05.09 12:30
|close
|96
|0.20
|1.6333
|0.0000
|1.6316
|5.11
|1232.14
|195
|2007.05.09 12:30
|sell
|98
|0.20
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|196
|2007.05.09 12:40
|sell
|99
|0.20
|1.6347
|0.0000
|1.6327
|197
|2007.05.09 13:20
|t/p
|99
|0.20
|1.6327
|0.0000
|1.6327
|34.08
|1266.22
|198
|2007.05.09 13:20
|close
|98
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6307
|1.70
|1267.92
|199
|2007.05.09 13:20
|sell
|100
|0.20
|1.6320
|0.0000
|1.6300
|200
|2007.05.09 13:40
|sell
|101
|0.20
|1.6335
|0.0000
|1.6315
|201
|2007.05.09 16:10
|sell
|102
|0.40
|1.6350
|0.0000
|1.6330
|202
|2007.05.09 16:40
|t/p
|102
|0.40
|1.6330
|0.0000
|1.6330
|68.15
|1336.07
|203
|2007.05.09 16:40
|close
|101
|0.20
|1.6324
|0.0000
|1.6315
|18.74
|1354.81
|204
|2007.05.09 16:40
|close
|100
|0.20
|1.6324
|0.0000
|1.6300
|-6.81
|1348.00
|205
|2007.05.09 16:40
|sell
|103
|0.20
|1.6318
|0.0000
|1.6298
|206
|2007.05.09 16:59
|sell
|104
|0.20
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|207
|2007.05.10 03:10
|t/p
|103
|0.20
|1.6298
|0.0000
|1.6298
|36.28
|1384.28
|208
|2007.05.10 03:10
|t/p
|104
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|36.27
|1420.54
|209
|2007.05.10 03:10
|sell
|105
|0.20
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|210
|2007.05.10 03:20
|sell
|106
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|211
|2007.05.10 03:30
|t/p
|106
|0.20
|1.6306
|0.0000
|1.6306
|34.08
|1454.62
|212
|2007.05.10 03:30
|close
|105
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6263
|32.38
|1487.00
|213
|2007.05.10 03:30
|sell
|107
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|214
|2007.05.10 03:40
|sell
|108
|0.20
|1.6334
|0.0000
|1.6314
|215
|2007.05.10 03:59
|t/p
|108
|0.20
|1.6314
|0.0000
|1.6314
|34.08
|1521.08
|216
|2007.05.10 03:59
|close
|107
|0.20
|1.6275
|0.0000
|1.6238
|-28.96
|1492.12
|217
|2007.05.10 03:59
|sell
|109
|0.20
|1.6269
|0.0000
|1.6249
|218
|2007.05.10 10:00
|sell
|110
|0.20
|1.6284
|0.0000
|1.6264
|219
|2007.05.10 10:10
|t/p
|110
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6264
|34.08
|1526.20
|220
|2007.05.10 10:10
|close
|109
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6249
|8.52
|1534.72
|221
|2007.05.10 10:10
|sell
|111
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|222
|2007.05.10 10:20
|sell
|112
|0.20
|1.6274
|0.0000
|1.6254
|223
|2007.05.10 11:10
|close
|112
|0.20
|1.6256
|0.0000
|1.6254
|30.67
|1565.39
|224
|2007.05.10 11:10
|close
|111
|0.20
|1.6256
|0.0000
|1.6238
|3.41
|1568.80
|225
|2007.05.10 11:10
|sell
|113
|0.20
|1.6250
|0.0000
|1.6230
|226
|2007.05.10 11:40
|sell
|114
|0.20
|1.6271
|0.0000
|1.6251
|227
|2007.05.10 12:40
|t/p
|114
|0.20
|1.6251
|0.0000
|1.6251
|34.08
|1602.88
|228
|2007.05.10 12:40
|close
|113
|0.20
|1.6247
|0.0000
|1.6230
|5.11
|1607.99
|229
|2007.05.10 12:40
|sell
|115
|0.20
|1.6241
|0.0000
|1.6221
|230
|2007.05.10 12:59
|sell
|116
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6244
|231
|2007.05.10 14:20
|t/p
|116
|0.20
|1.6244
|0.0000
|1.6244
|34.08
|1642.07
|232
|2007.05.10 14:20
|close
|115
|0.20
|1.6222
|0.0000
|1.6221
|32.37
|1674.44
|233
|2007.05.10 14:20
|sell
|117
|0.20
|1.6216
|0.0000
|1.6196
|234
|2007.05.10 14:30
|sell
|118
|0.20
|1.6234
|0.0000
|1.6214
|235
|2007.05.10 18:10
|sell
|119
|0.40
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|236
|2007.05.10 18:20
|t/p
|119
|0.40
|1.6263
|0.0000
|1.6263
|68.16
|1742.60
|237
|2007.05.10 18:20
|close
|118
|0.20
|1.6242
|0.0000
|1.6214
|-13.63
|1728.97
|238
|2007.05.10 18:20
|close
|117
|0.20
|1.6242
|0.0000
|1.6196
|-44.31
|1684.66
|239
|2007.05.10 18:20
|sell
|120
|0.20
|1.6236
|0.0000
|1.6216
|240
|2007.05.10 18:59
|sell
|121
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|241
|2007.05.10 22:20
|sell
|122
|0.40
|1.6317
|0.0000
|1.6297
|242
|2007.05.10 23:20
|close
|122
|0.40
|1.6300
|0.0000
|1.6297
|57.94
|1742.60
|243
|2007.05.10 23:20
|close
|121
|0.20
|1.6300
|0.0000
|1.6246
|-57.94
|1684.66
|244
|2007.05.10 23:20
|close
|120
|0.20
|1.6300
|0.0000
|1.6216
|-109.06
|1575.60
|245
|2007.05.10 23:20
|sell
|123
|0.20
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|246
|2007.05.10 23:30
|sell
|124
|0.20
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|247
|2007.05.10 23:40
|sell
|125
|0.40
|1.6365
|0.0000
|1.6345
|248
|2007.05.10 23:59
|t/p
|125
|0.40
|1.6345
|0.0000
|1.6345
|68.16
|1643.76
|249
|2007.05.10 23:59
|close
|124
|0.20
|1.6332
|0.0000
|1.6291
|-35.79
|1607.97
|250
|2007.05.10 23:59
|close
|123
|0.20
|1.6332
|0.0000
|1.6274
|-64.75
|1543.22
|251
|2007.05.10 23:59
|sell
|126
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6306
|252
|2007.05.11 00:40
|sell
|127
|0.20
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|253
|2007.05.11 00:59
|t/p
|127
|0.20
|1.6348
|0.0000
|1.6348
|34.08
|1577.30
|254
|2007.05.11 00:59
|close
|126
|0.20
|1.6339
|0.0000
|1.6306
|-21.43
|1555.88
|255
|2007.05.11 00:59
|sell
|128
|0.20
|1.6333
|0.0000
|1.6313
|256
|2007.05.11 02:10
|t/p
|128
|0.20
|1.6313
|0.0000
|1.6313
|34.08
|1589.96
|257
|2007.05.11 02:10
|buy
|129
|0.20
|1.6307
|0.0000
|1.6327
|258
|2007.05.11 03:10
|buy
|130
|0.20
|1.6279
|0.0000
|1.6299
|259
|2007.05.11 03:30
|t/p
|130
|0.20
|1.6299
|0.0000
|1.6299
|34.08
|1624.04
|260
|2007.05.11 03:30
|close
|129
|0.20
|1.6306
|0.0000
|1.6327
|-1.71
|1622.33
|261
|2007.05.11 03:40
|buy
|131
|0.20
|1.6295
|0.0000
|1.6315
|262
|2007.05.11 03:59
|buy
|132
|0.20
|1.6284
|0.0000
|1.6304
|263
|2007.05.11 04:40
|buy
|133
|0.40
|1.6268
|0.0000
|1.6288
|264
|2007.05.11 07:20
|buy
|134
|0.80
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|265
|2007.05.11 08:10
|t/p
|134
|0.80
|1.6259
|0.0000
|1.6259
|136.29
|1758.62
|266
|2007.05.11 08:10
|close
|133
|0.40
|1.6266
|0.0000
|1.6288
|-6.81
|1751.81
|267
|2007.05.11 08:10
|close
|132
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6304
|-30.66
|1721.15
|268
|2007.05.11 08:10
|close
|131
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6315
|-49.40
|1671.75
|269
|2007.05.11 08:20
|buy
|135
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6284
|270
|2007.05.11 08:30
|buy
|136
|0.20
|1.6251
|0.0000
|1.6271
|271
|2007.05.11 08:40
|buy
|137
|0.40
|1.6237
|0.0000
|1.6257
|272
|2007.05.11 09:10
|t/p
|137
|0.40
|1.6257
|0.0000
|1.6257
|68.14
|1739.89
|273
|2007.05.11 09:10
|close
|136
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6271
|17.04
|1756.93
|274
|2007.05.11 09:10
|close
|135
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6284
|-5.11
|1751.82
|275
|2007.05.11 09:20
|buy
|138
|0.20
|1.6265
|0.0000
|1.6285
|276
|2007.05.11 09:40
|buy
|139
|0.20
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|277
|2007.05.11 10:10
|t/p
|139
|0.20
|1.6259
|0.0000
|1.6259
|34.07
|1785.89
|278
|2007.05.11 10:10
|close
|138
|0.20
|1.6272
|0.0000
|1.6285
|11.93
|1797.82
|279
|2007.05.11 10:20
|buy
|140
|0.20
|1.6275
|0.0000
|1.6295
|280
|2007.05.11 10:30
|buy
|141
|0.20
|1.6252
|0.0000
|1.6272
|281
|2007.05.11 11:10
|t/p
|141
|0.20
|1.6272
|0.0000
|1.6272
|34.07
|1831.89
|282
|2007.05.11 11:10
|close
|140
|0.20
|1.6279
|0.0000
|1.6295
|6.81
|1838.70
|283
|2007.05.11 11:20
|buy
|142
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6286
|284
|2007.05.11 12:10
|buy
|143
|0.20
|1.6247
|0.0000
|1.6267
|285
|2007.05.11 12:40
|t/p
|143
|0.20
|1.6267
|0.0000
|1.6267
|34.07
|1872.77
|286
|2007.05.11 12:40
|close
|142
|0.20
|1.6267
|0.0000
|1.6286
|1.70
|1874.47
|287
|2007.05.11 12:59
|buy
|144
|0.20
|1.6254
|0.0000
|1.6274
|288
|2007.05.11 13:10
|buy
|145
|0.20
|1.6236
|0.0000
|1.6256
|289
|2007.05.11 13:30
|t/p
|145
|0.20
|1.6256
|0.0000
|1.6256
|34.07
|1908.54
|290
|2007.05.11 13:30
|close
|144
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6274
|6.82
|1915.36
|291
|2007.05.11 13:40
|buy
|146
|0.20
|1.6260
|0.0000
|1.6280
|292
|2007.05.11 13:59
|buy
|147
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6269
|293
|2007.05.11 14:10
|buy
|148
|0.40
|1.6239
|0.0000
|1.6259
|294
|2007.05.11 15:40
|buy
|149
|0.80
|1.6228
|0.0000
|1.6248
|295
|2007.05.11 16:10
|t/p
|149
|0.80
|1.6248
|0.0000
|1.6248
|136.29
|2051.65
|296
|2007.05.11 16:10
|close
|148
|0.40
|1.6254
|0.0000
|1.6259
|51.11
|2102.76
|297
|2007.05.11 16:10
|close
|147
|0.20
|1.6254
|0.0000
|1.6269
|8.51
|2111.27
|298
|2007.05.11 16:10
|close
|146
|0.20
|1.6254
|0.0000
|1.6280
|-10.23
|2101.04
|299
|2007.05.11 16:20
|buy
|150
|0.20
|1.6244
|0.0000
|1.6264
|300
|2007.05.11 16:40
|buy
|151
|0.20
|1.6227
|0.0000
|1.6247
|301
|2007.05.11 16:59
|t/p
|151
|0.20
|1.6247
|0.0000
|1.6247
|34.07
|2135.11
|302
|2007.05.11 16:59
|close
|150
|0.20
|1.6253
|0.0000
|1.6264
|15.33
|2150.44
|303
|2007.05.11 17:00
|buy
|152
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6278
|304
|2007.05.11 17:30
|buy
|153
|0.20
|1.6237
|0.0000
|1.6257
|305
|2007.05.11 20:20
|t/p
|153
|0.20
|1.6257
|0.0000
|1.6257
|34.08
|2184.52
|306
|2007.05.11 20:20
|close
|152
|0.20
|1.6270
|0.0000
|1.6278
|20.44
|2204.96
|307
|2007.05.11 20:30
|buy
|154
|0.20
|1.6256
|0.0000
|1.6276
|308
|2007.05.13 23:30
|t/p
|154
|0.20
|1.6276
|0.0000
|1.6276
|34.07
|2239.03
|309
|2007.05.13 23:30
|buy
|155
|0.20
|1.6284
|0.0000
|1.6304
|310
|2007.05.13 23:59
|buy
|156
|0.20
|1.6268
|0.0000
|1.6288
|311
|2007.05.14 00:10
|buy
|157
|0.40
|1.6240
|0.0000
|1.6260
|312
|2007.05.14 00:20
|t/p
|157
|0.40
|1.6260
|0.0000
|1.6260
|68.14
|2307.17
|313
|2007.05.14 00:20
|close
|156
|0.20
|1.6260
|0.0000
|1.6288
|-15.71
|2291.45
|314
|2007.05.14 00:20
|close
|155
|0.20
|1.6260
|0.0000
|1.6304
|-42.97
|2248.48
|315
|2007.05.14 00:30
|buy
|158
|0.20
|1.6268
|0.0000
|1.6288
|316
|2007.05.14 00:59
|buy
|159
|0.20
|1.6245
|0.0000
|1.6265
|317
|2007.05.14 01:30
|buy
|160
|0.40
|1.6232
|0.0000
|1.6252
|318
|2007.05.14 01:40
|buy
|161
|0.80
|1.6219
|0.0000
|1.6239
|319
|2007.05.14 02:00
|t/p
|161
|0.80
|1.6239
|0.0000
|1.6239
|136.29
|2384.77
|320
|2007.05.14 02:00
|close
|160
|0.40
|1.6239
|0.0000
|1.6252
|23.85
|2408.62
|321
|2007.05.14 02:00
|close
|159
|0.20
|1.6239
|0.0000
|1.6265
|-10.22
|2398.40
|322
|2007.05.14 02:00
|close
|158
|0.20
|1.6239
|0.0000
|1.6288
|-49.40
|2349.00
|323
|2007.05.14 02:10
|buy
|162
|0.20
|1.6259
|0.0000
|1.6279
|324
|2007.05.14 02:40
|buy
|163
|0.20
|1.6241
|0.0000
|1.6261
|325
|2007.05.14 05:30
|t/p
|163
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|34.07
|2383.07
|326
|2007.05.14 05:30
|close
|162
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6279
|8.52
|2391.59
|327
|2007.05.14 05:40
|buy
|164
|0.20
|1.6254
|0.0000
|1.6274
|328
|2007.05.14 08:10
|buy
|165
|0.20
|1.6236
|0.0000
|1.6256
|329
|2007.05.14 09:40
|buy
|166
|0.40
|1.6221
|0.0000
|1.6241
|330
|2007.05.14 11:10
|t/p
|166
|0.40
|1.6241
|0.0000
|1.6241
|68.15
|2459.74
|331
|2007.05.14 11:10
|close
|165
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6256
|22.15
|2481.89
|332
|2007.05.14 11:10
|close
|164
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6274
|-8.51
|2473.38
|333
|2007.05.14 11:20
|buy
|167
|0.20
|1.6251
|0.0000
|1.6271
|334
|2007.05.14 11:40
|buy
|168
|0.20
|1.6238
|0.0000
|1.6258
|335
|2007.05.14 12:10
|t/p
|168
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6258
|34.07
|2507.45
|336
|2007.05.14 12:10
|close
|167
|0.20
|1.6260
|0.0000
|1.6271
|15.34
|2522.79
|337
|2007.05.14 12:20
|buy
|169
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6278
|338
|2007.05.14 13:20
|buy
|170
|0.20
|1.6246
|0.0000
|1.6266
|339
|2007.05.14 13:40
|t/p
|170
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6266
|34.07
|2556.86
|340
|2007.05.14 13:40
|close
|169
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6278
|13.63
|2570.49
|341
|2007.05.14 13:59
|buy
|171
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6286
|342
|2007.05.14 15:10
|buy
|172
|0.20
|1.6252
|0.0000
|1.6272
|343
|2007.05.14 20:40
|t/p
|172
|0.20
|1.6272
|0.0000
|1.6272
|34.07
|2604.56
|344
|2007.05.14 20:40
|close
|171
|0.20
|1.6273
|0.0000
|1.6286
|11.92
|2616.48
|345
|2007.05.14 20:59
|buy
|173
|0.20
|1.6271
|0.0000
|1.6291
|346
|2007.05.15 07:30
|buy
|174
|0.20
|1.6256
|0.0000
|1.6276
|347
|2007.05.15 08:10
|t/p
|174
|0.20
|1.6276
|0.0000
|1.6276
|34.07
|2650.55
|348
|2007.05.15 08:10
|close
|173
|0.20
|1.6287
|0.0000
|1.6291
|25.16
|2675.71
|349
|2007.05.15 08:20
|sell
|175
|0.20
|1.6253
|0.0000
|1.6233
|350
|2007.05.15 08:30
|sell
|176
|0.20
|1.6277
|0.0000
|1.6257
|351
|2007.05.15 10:00
|sell
|177
|0.40
|1.6292
|0.0000
|1.6272
|352
|2007.05.15 11:10
|t/p
|177
|0.40
|1.6272
|0.0000
|1.6272
|68.16
|2743.87
|353
|2007.05.15 11:10
|close
|176
|0.20
|1.6271
|0.0000
|1.6257
|10.23
|2754.10
|354
|2007.05.15 11:10
|close
|175
|0.20
|1.6271
|0.0000
|1.6233
|-30.67
|2723.43
|355
|2007.05.15 11:10
|sell
|178
|0.20
|1.6265
|0.0000
|1.6245
|356
|2007.05.15 11:40
|sell
|179
|0.20
|1.6281
|0.0000
|1.6261
|357
|2007.05.15 12:10
|t/p
|179
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6261
|34.08
|2757.51
|358
|2007.05.15 12:10
|close
|178
|0.20
|1.6260
|0.0000
|1.6245
|8.52
|2766.03
|359
|2007.05.15 12:10
|sell
|180
|0.20
|1.6254
|0.0000
|1.6234
|360
|2007.05.15 12:20
|sell
|181
|0.20
|1.6270
|0.0000
|1.6250
|361
|2007.05.15 14:10
|sell
|182
|0.40
|1.6285
|0.0000
|1.6265
|362
|2007.05.15 14:40
|close
|182
|0.40
|1.6267
|0.0000
|1.6265
|61.34
|2827.37
|363
|2007.05.15 14:40
|close
|181
|0.20
|1.6267
|0.0000
|1.6250
|5.11
|2832.48
|364
|2007.05.15 14:40
|close
|180
|0.20
|1.6267
|0.0000
|1.6234
|-22.15
|2810.33
|365
|2007.05.15 14:40
|sell
|183
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|366
|2007.05.15 15:10
|sell
|184
|0.20
|1.6307
|0.0000
|1.6287
|367
|2007.05.15 15:20
|close
|184
|0.20
|1.6290
|0.0000
|1.6287
|28.97
|2839.30
|368
|2007.05.15 15:20
|close
|183
|0.20
|1.6290
|0.0000
|1.6241
|-49.42
|2789.88
|369
|2007.05.15 15:20
|sell
|185
|0.20
|1.6284
|0.0000
|1.6264
|370
|2007.05.15 15:40
|sell
|186
|0.20
|1.6301
|0.0000
|1.6281
|371
|2007.05.15 16:20
|t/p
|186
|0.20
|1.6281
|0.0000
|1.6281
|34.08
|2823.96
|372
|2007.05.15 16:20
|close
|185
|0.20
|1.6281
|0.0000
|1.6264
|5.12
|2829.08
|373
|2007.05.15 16:20
|sell
|187
|0.20
|1.6275
|0.0000
|1.6255
|374
|2007.05.15 16:30
|sell
|188
|0.20
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|375
|2007.05.15 20:20
|sell
|189
|0.40
|1.6323
|0.0000
|1.6303
|376
|2007.05.15 20:30
|close
|189
|0.40
|1.6304
|0.0000
|1.6303
|64.75
|2893.83
|377
|2007.05.15 20:30
|close
|188
|0.20
|1.6304
|0.0000
|1.6284
|0.00
|2893.83
|378
|2007.05.15 20:30
|close
|187
|0.20
|1.6304
|0.0000
|1.6255
|-49.42
|2844.41
|379
|2007.05.15 20:30
|sell
|190
|0.20
|1.6298
|0.0000
|1.6278
|380
|2007.05.15 20:59
|sell
|191
|0.20
|1.6323
|0.0000
|1.6303
|381
|2007.05.15 22:10
|t/p
|191
|0.20
|1.6303
|0.0000
|1.6303
|34.08
|2878.49
|382
|2007.05.15 22:10
|close
|190
|0.20
|1.6300
|0.0000
|1.6278
|-3.41
|2875.08
|383
|2007.05.15 22:10
|sell
|192
|0.20
|1.6294
|0.0000
|1.6274
|384
|2007.05.15 22:40
|sell
|193
|0.20
|1.6309
|0.0000
|1.6289
|385
|2007.05.15 23:00
|close
|193
|0.20
|1.6292
|0.0000
|1.6289
|28.97
|2904.05
|386
|2007.05.15 23:00
|close
|192
|0.20
|1.6292
|0.0000
|1.6274
|3.41
|2907.46
|387
|2007.05.15 23:00
|sell
|194
|0.20
|1.6286
|0.0000
|1.6266
|388
|2007.05.15 23:30
|sell
|195
|0.20
|1.6309
|0.0000
|1.6289
|389
|2007.05.16 03:40
|sell
|196
|0.40
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|390
|2007.05.16 05:10
|t/p
|196
|0.40
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|68.16
|2975.62
|391
|2007.05.16 05:10
|close
|195
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6289
|-28.23
|2947.39
|392
|2007.05.16 05:10
|close
|194
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6266
|-67.43
|2879.96
|393
|2007.05.16 05:10
|sell
|197
|0.20
|1.6320
|0.0000
|1.6300
|394
|2007.05.16 05:40
|sell
|198
|0.20
|1.6336
|0.0000
|1.6316
|395
|2007.05.16 08:10
|sell
|199
|0.40
|1.6361
|0.0000
|1.6341
|396
|2007.05.16 08:30
|t/p
|199
|0.40
|1.6341
|0.0000
|1.6341
|68.16
|2948.12
|397
|2007.05.16 08:30
|close
|198
|0.20
|1.6337
|0.0000
|1.6316
|-1.71
|2946.41
|398
|2007.05.16 08:30
|close
|197
|0.20
|1.6337
|0.0000
|1.6300
|-28.97
|2917.44
|399
|2007.05.16 08:30
|sell
|200
|0.20
|1.6331
|0.0000
|1.6311
|400
|2007.05.16 08:59
|sell
|201
|0.20
|1.6361
|0.0000
|1.6341
|401
|2007.05.16 14:20
|sell
|202
|0.40
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|402
|2007.05.16 15:10
|sell
|203
|0.80
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|403
|2007.05.16 15:30
|t/p
|203
|0.80
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|136.32
|3053.76
|404
|2007.05.16 15:30
|close
|202
|0.40
|1.6385
|0.0000
|1.6358
|-23.86
|3029.90
|405
|2007.05.16 15:30
|close
|201
|0.20
|1.6385
|0.0000
|1.6341
|-40.90
|2989.00
|406
|2007.05.16 15:30
|close
|200
|0.20
|1.6385
|0.0000
|1.6311
|-92.02
|2896.98
|407
|2007.05.16 15:30
|sell
|204
|0.20
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|408
|2007.05.16 15:40
|sell
|205
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|409
|2007.05.16 15:59
|sell
|206
|0.40
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|410
|2007.05.16 16:40
|sell
|207
|0.80
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|411
|2007.05.16 17:10
|t/p
|206
|0.40
|1.6402
|0.0000
|1.6402
|68.16
|2965.14
|412
|2007.05.16 17:10
|t/p
|207
|0.80
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|136.32
|3101.46
|413
|2007.05.16 17:10
|close
|205
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6379
|10.23
|3111.69
|414
|2007.05.16 17:10
|close
|204
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6359
|-23.85
|3087.84
|415
|2007.05.16 17:10
|sell
|208
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|416
|2007.05.16 17:30
|sell
|209
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|417
|2007.05.16 17:40
|sell
|210
|0.40
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|418
|2007.05.16 17:59
|t/p
|210
|0.40
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|68.16
|3156.00
|419
|2007.05.16 17:59
|close
|209
|0.20
|1.6396
|0.0000
|1.6388
|20.45
|3176.45
|420
|2007.05.16 17:59
|close
|208
|0.20
|1.6396
|0.0000
|1.6367
|-15.33
|3161.12
|421
|2007.05.16 17:59
|sell
|211
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6370
|422
|2007.05.16 18:40
|sell
|212
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|423
|2007.05.16 19:10
|close
|212
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6385
|30.67
|3191.79
|424
|2007.05.16 19:10
|close
|211
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6370
|5.11
|3196.90
|425
|2007.05.16 19:10
|sell
|213
|0.20
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|426
|2007.05.16 19:30
|sell
|214
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|427
|2007.05.16 20:20
|sell
|215
|0.40
|1.6413
|0.0000
|1.6393
|428
|2007.05.16 20:30
|close
|215
|0.40
|1.6395
|0.0000
|1.6393
|61.34
|3258.24
|429
|2007.05.16 20:30
|close
|214
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6377
|3.41
|3261.65
|430
|2007.05.16 20:30
|close
|213
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6361
|-23.86
|3237.79
|431
|2007.05.16 20:30
|sell
|216
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|432
|2007.05.16 20:59
|sell
|217
|0.20
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|433
|2007.05.16 22:10
|close
|217
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6391
|30.67
|3268.46
|434
|2007.05.16 22:10
|close
|216
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6369
|-6.81
|3261.65
|435
|2007.05.16 22:10
|sell
|218
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|436
|2007.05.16 22:40
|sell
|219
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6385
|437
|2007.05.17 01:30
|t/p
|219
|0.20
|1.6385
|0.0000
|1.6385
|36.28
|3297.93
|438
|2007.05.17 01:30
|close
|218
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6367
|17.54
|3315.46
|439
|2007.05.17 01:30
|sell
|220
|0.20
|1.6372
|0.0000
|1.6352
|440
|2007.05.17 07:30
|sell
|221
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|441
|2007.05.17 07:40
|t/p
|221
|0.20
|1.6367
|0.0000
|1.6367
|34.08
|3349.54
|442
|2007.05.17 07:40
|close
|220
|0.20
|1.6358
|0.0000
|1.6352
|23.86
|3373.40
|443
|2007.05.17 07:40
|sell
|222
|0.20
|1.6352
|0.0000
|1.6332
|444
|2007.05.17 07:59
|sell
|223
|0.20
|1.6376
|0.0000
|1.6356
|445
|2007.05.17 08:10
|sell
|224
|0.40
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|446
|2007.05.17 08:40
|close
|224
|0.40
|1.6380
|0.0000
|1.6378
|61.34
|3434.74
|447
|2007.05.17 08:40
|close
|223
|0.20
|1.6380
|0.0000
|1.6356
|-6.82
|3427.92
|448
|2007.05.17 08:40
|close
|222
|0.20
|1.6380
|0.0000
|1.6332
|-47.71
|3380.21
|449
|2007.05.17 08:40
|sell
|225
|0.20
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|450
|2007.05.17 08:59
|sell
|226
|0.20
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|451
|2007.05.17 09:40
|sell
|227
|0.40
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|452
|2007.05.17 09:59
|close
|227
|0.40
|1.6394
|0.0000
|1.6391
|57.94
|3438.15
|453
|2007.05.17 09:59
|close
|226
|0.20
|1.6394
|0.0000
|1.6371
|-5.12
|3433.03
|454
|2007.05.17 09:59
|close
|225
|0.20
|1.6394
|0.0000
|1.6354
|-34.08
|3398.95
|455
|2007.05.17 09:59
|sell
|228
|0.20
|1.6388
|0.0000
|1.6368
|456
|2007.05.17 13:10
|sell
|229
|0.20
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|457
|2007.05.17 13:40
|t/p
|229
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6408
|34.08
|3433.03
|458
|2007.05.17 13:40
|close
|228
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6368
|6.81
|3439.84
|459
|2007.05.17 13:40
|sell
|230
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|460
|2007.05.17 13:59
|sell
|231
|0.20
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|461
|2007.05.17 14:20
|sell
|232
|0.40
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|462
|2007.05.17 14:30
|t/p
|232
|0.40
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|68.16
|3508.00
|463
|2007.05.17 14:30
|close
|231
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6387
|17.04
|3525.04
|464
|2007.05.17 14:30
|close
|230
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6358
|-32.38
|3492.66
|465
|2007.05.17 14:30
|sell
|233
|0.20
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|466
|2007.05.17 14:40
|sell
|234
|0.20
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|467
|2007.05.17 16:40
|sell
|235
|0.40
|1.6433
|0.0000
|1.6413
|468
|2007.05.17 17:10
|t/p
|235
|0.40
|1.6413
|0.0000
|1.6413
|68.16
|3560.82
|469
|2007.05.17 17:10
|close
|234
|0.20
|1.6412
|0.0000
|1.6397
|8.52
|3569.34
|470
|2007.05.17 17:10
|close
|233
|0.20
|1.6412
|0.0000
|1.6371
|-35.79
|3533.55
|471
|2007.05.17 17:10
|sell
|236
|0.20
|1.6406
|0.0000
|1.6386
|472
|2007.05.17 17:30
|sell
|237
|0.20
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|473
|2007.05.17 18:10
|close
|237
|0.20
|1.6404
|0.0000
|1.6402
|30.67
|3564.22
|474
|2007.05.17 18:10
|close
|236
|0.20
|1.6404
|0.0000
|1.6386
|3.40
|3567.62
|475
|2007.05.17 18:10
|sell
|238
|0.20
|1.6398
|0.0000
|1.6378
|476
|2007.05.17 18:30
|sell
|239
|0.20
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|477
|2007.05.17 20:40
|t/p
|239
|0.20
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|34.08
|3601.70
|478
|2007.05.17 20:40
|close
|238
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6378
|18.74
|3620.44
|479
|2007.05.17 20:40
|sell
|240
|0.20
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|480
|2007.05.17 23:20
|sell
|241
|0.20
|1.6396
|0.0000
|1.6376
|481
|2007.05.17 23:40
|close
|241
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6376
|32.37
|3652.81
|482
|2007.05.17 23:40
|close
|240
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6361
|6.81
|3659.62
|483
|2007.05.17 23:40
|sell
|242
|0.20
|1.6371
|0.0000
|1.6351
|484
|2007.05.17 23:59
|sell
|243
|0.20
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|485
|2007.05.18 04:30
|sell
|244
|0.40
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|486
|2007.05.18 08:20
|sell
|245
|0.80
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|487
|2007.05.18 09:10
|close
|245
|0.80
|1.6408
|0.0000
|1.6405
|115.87
|3775.49
|488
|2007.05.18 09:10
|close
|244
|0.40
|1.6408
|0.0000
|1.6389
|3.41
|3778.90
|489
|2007.05.18 09:10
|close
|243
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6372
|-26.53
|3752.37
|490
|2007.05.18 09:10
|close
|242
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6351
|-62.32
|3690.05
|491
|2007.05.18 09:10
|sell
|246
|0.20
|1.6402
|0.0000
|1.6382
|492
|2007.05.18 09:40
|sell
|247
|0.20
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|493
|2007.05.18 10:10
|t/p
|247
|0.20
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|34.08
|3724.13
|494
|2007.05.18 10:10
|close
|246
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6382
|20.45
|3744.58
|495
|2007.05.18 10:10
|sell
|248
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|496
|2007.05.18 10:30
|sell
|249
|0.20
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|497
|2007.05.18 11:10
|close
|249
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6389
|32.38
|3776.96
|498
|2007.05.18 11:10
|close
|248
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6364
|-10.22
|3766.74
|499
|2007.05.18 11:10
|sell
|250
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|500
|2007.05.18 11:20
|sell
|251
|0.20
|1.6410
|0.0000
|1.6390
|501
|2007.05.18 11:40
|t/p
|251
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6390
|34.08
|3800.82
|502
|2007.05.18 11:40
|close
|250
|0.20
|1.6383
|0.0000
|1.6364
|1.71
|3802.53
|503
|2007.05.18 11:40
|sell
|252
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|504
|2007.05.18 12:10
|sell
|253
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|505
|2007.05.18 12:30
|t/p
|253
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6377
|34.08
|3836.61
|506
|2007.05.18 12:30
|close
|252
|0.20
|1.6374
|0.0000
|1.6357
|5.11
|3841.72
|507
|2007.05.18 12:30
|sell
|254
|0.20
|1.6368
|0.0000
|1.6348
|508
|2007.05.18 12:59
|sell
|255
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6367
|509
|2007.05.18 13:10
|sell
|256
|0.40
|1.6404
|0.0000
|1.6384
|510
|2007.05.18 13:40
|t/p
|256
|0.40
|1.6384
|0.0000
|1.6384
|68.16
|3909.88
|511
|2007.05.18 13:40
|close
|255
|0.20
|1.6383
|0.0000
|1.6367
|6.82
|3916.70
|512
|2007.05.18 13:40
|close
|254
|0.20
|1.6383
|0.0000
|1.6348
|-25.56
|3891.14
|513
|2007.05.18 13:40
|sell
|257
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|514
|2007.05.18 13:59
|sell
|258
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6375
|515
|2007.05.18 14:10
|sell
|259
|0.40
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|516
|2007.05.18 14:30
|t/p
|259
|0.40
|1.6398
|0.0000
|1.6398
|68.16
|3959.30
|517
|2007.05.18 14:30
|close
|258
|0.20
|1.6398
|0.0000
|1.6375
|-5.11
|3954.19
|518
|2007.05.18 14:30
|close
|257
|0.20
|1.6398
|0.0000
|1.6357
|-35.78
|3918.41
|519
|2007.05.18 14:30
|sell
|260
|0.20
|1.6392
|0.0000
|1.6372
|520
|2007.05.18 16:40
|sell
|261
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|521
|2007.05.18 16:59
|close
|261
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6388
|32.37
|3950.78
|522
|2007.05.18 16:59
|close
|260
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6372
|5.11
|3955.89
|523
|2007.05.18 16:59
|sell
|262
|0.20
|1.6383
|0.0000
|1.6363
|524
|2007.05.18 17:40
|sell
|263
|0.20
|1.6403
|0.0000
|1.6383
|525
|2007.05.18 17:59
|t/p
|263
|0.20
|1.6383
|0.0000
|1.6383
|34.08
|3989.97
|526
|2007.05.18 17:59
|close
|262
|0.20
|1.6381
|0.0000
|1.6363
|3.41
|3993.38
|527
|2007.05.18 17:59
|sell
|264
|0.20
|1.6375
|0.0000
|1.6355
|528
|2007.05.18 20:10
|sell
|265
|0.20
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|529
|2007.05.18 20:30
|t/p
|265
|0.20
|1.6381
|0.0000
|1.6381
|34.08
|4027.46
|530
|2007.05.18 20:30
|close
|264
|0.20
|1.6379
|0.0000
|1.6355
|-6.82
|4020.64
|531
|2007.05.18 20:30
|sell
|266
|0.20
|1.6373
|0.0000
|1.6353
|532
|2007.05.18 20:59
|sell
|267
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6373
|533
|2007.05.18 23:59
|sell
|268
|0.40
|1.6411
|0.0000
|1.6391
|534
|2007.05.20 23:20
|t/p
|268
|0.40
|1.6391
|0.0000
|1.6391
|68.16
|4088.80
|535
|2007.05.20 23:20
|close
|267
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6373
|5.11
|4093.91
|536
|2007.05.20 23:20
|close
|266
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6353
|-28.97
|4064.94
|537
|2007.05.20 23:20
|sell
|269
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|538
|2007.05.20 23:30
|sell
|270
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|539
|2007.05.21 02:20
|sell
|271
|0.40
|1.6428
|0.0000
|1.6408
|540
|2007.05.21 02:30
|t/p
|271
|0.40
|1.6408
|0.0000
|1.6408
|68.16
|4133.10
|541
|2007.05.21 02:30
|close
|270
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|0.73
|4133.84
|542
|2007.05.21 02:30
|close
|269
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6364
|-40.16
|4093.68
|543
|2007.05.21 02:30
|sell
|272
|0.20
|1.6402
|0.0000
|1.6382
|544
|2007.05.21 03:10
|sell
|273
|0.20
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|545
|2007.05.21 11:40
|sell
|274
|0.40
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|546
|2007.05.21 12:10
|t/p
|273
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6399
|34.08
|4127.76
|547
|2007.05.21 12:10
|t/p
|274
|0.40
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|68.16
|4195.92
|548
|2007.05.21 12:10
|close
|272
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6382
|11.93
|4207.85
|549
|2007.05.21 12:10
|sell
|275
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|550
|2007.05.21 12:30
|sell
|276
|0.20
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|551
|2007.05.21 13:10
|close
|276
|0.20
|1.6403
|0.0000
|1.6402
|32.38
|4240.23
|552
|2007.05.21 13:10
|close
|275
|0.20
|1.6403
|0.0000
|1.6369
|-23.85
|4216.38
|553
|2007.05.21 13:10
|sell
|277
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|554
|2007.05.21 13:40
|sell
|278
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|555
|2007.05.21 16:10
|sell
|279
|0.40
|1.6431
|0.0000
|1.6411
|556
|2007.05.21 16:20
|close
|279
|0.40
|1.6414
|0.0000
|1.6411
|57.94
|4274.32
|557
|2007.05.21 16:20
|close
|278
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|0.00
|4274.32
|558
|2007.05.21 16:20
|close
|277
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6377
|-28.97
|4245.35
|559
|2007.05.21 16:20
|sell
|280
|0.20
|1.6408
|0.0000
|1.6388
|560
|2007.05.21 16:40
|sell
|281
|0.20
|1.6425
|0.0000
|1.6405
|561
|2007.05.21 17:10
|t/p
|281
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6405
|34.08
|4279.43
|562
|2007.05.21 17:10
|close
|280
|0.20
|1.6405
|0.0000
|1.6388
|5.11
|4284.54
|563
|2007.05.21 17:10
|sell
|282
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|564
|2007.05.21 20:40
|close
|282
|0.20
|1.6380
|0.0000
|1.6379
|32.38
|4316.92
|565
|2007.05.21 20:40
|sell
|283
|0.20
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|566
|2007.05.21 23:10
|sell
|284
|0.20
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|567
|2007.05.21 23:30
|close
|284
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6381
|28.96
|4345.88
|568
|2007.05.21 23:30
|close
|283
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6354
|-17.04
|4328.84
|569
|2007.05.21 23:30
|sell
|285
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|570
|2007.05.22 00:00
|sell
|286
|0.20
|1.6393
|0.0000
|1.6373
|571
|2007.05.22 00:20
|close
|286
|0.20
|1.6375
|0.0000
|1.6373
|30.67
|4359.51
|572
|2007.05.22 00:20
|close
|285
|0.20
|1.6375
|0.0000
|1.6358
|5.84
|4365.35
|573
|2007.05.22 00:20
|sell
|287
|0.20
|1.6369
|0.0000
|1.6349
|574
|2007.05.22 00:30
|sell
|288
|0.20
|1.6388
|0.0000
|1.6368
|575
|2007.05.22 03:20
|sell
|289
|0.40
|1.6404
|0.0000
|1.6384
|576
|2007.05.22 07:10
|close
|289
|0.40
|1.6386
|0.0000
|1.6384
|61.34
|4426.69
|577
|2007.05.22 07:10
|close
|288
|0.20
|1.6386
|0.0000
|1.6368
|3.41
|4430.10
|578
|2007.05.22 07:10
|close
|287
|0.20
|1.6386
|0.0000
|1.6349
|-28.96
|4401.14
|579
|2007.05.22 07:10
|sell
|290
|0.20
|1.6380
|0.0000
|1.6360
|580
|2007.05.22 07:20
|sell
|291
|0.20
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|581
|2007.05.22 08:10
|close
|291
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6381
|28.96
|4430.10
|582
|2007.05.22 08:10
|close
|290
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6360
|-6.82
|4423.28
|583
|2007.05.22 08:10
|sell
|292
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|584
|2007.05.22 09:40
|t/p
|292
|0.20
|1.6358
|0.0000
|1.6358
|34.08
|4457.36
|585
|2007.05.22 09:40
|sell
|293
|0.20
|1.6350
|0.0000
|1.6330
|586
|2007.05.22 10:10
|sell
|294
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6357
|587
|2007.05.22 12:30
|close
|294
|0.20
|1.6359
|0.0000
|1.6357
|30.67
|4488.03
|588
|2007.05.22 12:30
|close
|293
|0.20
|1.6359
|0.0000
|1.6330
|-15.34
|4472.69
|589
|2007.05.22 12:30
|sell
|295
|0.20
|1.6353
|0.0000
|1.6333
|590
|2007.05.22 14:20
|sell
|296
|0.20
|1.6370
|0.0000
|1.6350
|591
|2007.05.22 16:10
|sell
|297
|0.40
|1.6393
|0.0000
|1.6373
|592
|2007.05.22 16:20
|close
|297
|0.40
|1.6376
|0.0000
|1.6373
|57.93
|4530.62
|593
|2007.05.22 16:20
|close
|296
|0.20
|1.6376
|0.0000
|1.6350
|-10.22
|4520.40
|594
|2007.05.22 16:20
|close
|295
|0.20
|1.6376
|0.0000
|1.6333
|-39.19
|4481.21
|595
|2007.05.22 16:20
|sell
|298
|0.20
|1.6370
|0.0000
|1.6350
|596
|2007.05.22 16:59
|sell
|299
|0.20
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|597
|2007.05.22 19:40
|sell
|300
|0.40
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|598
|2007.05.23 02:40
|t/p
|300
|0.40
|1.6387
|0.0000
|1.6387
|69.62
|4550.83
|599
|2007.05.23 02:40
|close
|299
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6371
|7.54
|4558.38
|600
|2007.05.23 02:40
|close
|298
|0.20
|1.6387
|0.0000
|1.6350
|-28.24
|4530.14
|601
|2007.05.23 02:40
|sell
|301
|0.20
|1.6381
|0.0000
|1.6361
|602
|2007.05.23 04:10
|sell
|302
|0.20
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|603
|2007.05.23 04:40
|t/p
|302
|0.20
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|34.08
|4564.22
|604
|2007.05.23 04:40
|close
|301
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6361
|-15.34
|4548.88
|605
|2007.05.23 04:40
|sell
|303
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|606
|2007.05.23 04:59
|sell
|304
|0.20
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|607
|2007.05.23 05:30
|t/p
|304
|0.20
|1.6392
|0.0000
|1.6392
|34.08
|4582.96
|608
|2007.05.23 05:30
|close
|303
|0.20
|1.6390
|0.0000
|1.6364
|-10.22
|4572.74
|609
|2007.05.23 05:30
|sell
|305
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6364
|610
|2007.05.23 09:20
|t/p
|305
|0.20
|1.6364
|0.0000
|1.6364
|34.08
|4606.82
|611
|2007.05.23 09:20
|sell
|306
|0.20
|1.6342
|0.0000
|1.6322
|612
|2007.05.23 10:40
|t/p
|306
|0.20
|1.6322
|0.0000
|1.6322
|34.08
|4640.90
|613
|2007.05.23 10:40
|sell
|307
|0.20
|1.6316
|0.0000
|1.6296
|614
|2007.05.23 13:10
|sell
|308
|0.20
|1.6355
|0.0000
|1.6335
|615
|2007.05.23 13:20
|close
|308
|0.20
|1.6338
|0.0000
|1.6335
|28.97
|4669.87
|616
|2007.05.23 13:20
|close
|307
|0.20
|1.6338
|0.0000
|1.6296
|-37.49
|4632.38
|617
|2007.05.23 13:20
|sell
|309
|0.20
|1.6332
|0.0000
|1.6312
|618
|2007.05.23 15:40
|sell
|310
|0.20
|1.6348
|0.0000
|1.6328
|619
|2007.05.23 16:10
|close
|310
|0.20
|1.6330
|0.0000
|1.6328
|30.67
|4663.05
|620
|2007.05.23 16:10
|close
|309
|0.20
|1.6330
|0.0000
|1.6312
|3.41
|4666.46
|621
|2007.05.23 16:10
|sell
|311
|0.20
|1.6324
|0.0000
|1.6304
|622
|2007.05.23 16:30
|sell
|312
|0.20
|1.6342
|0.0000
|1.6322
|623
|2007.05.24 01:40
|sell
|313
|0.40
|1.6361
|0.0000
|1.6341
|624
|2007.05.24 08:30
|t/p
|313
|0.40
|1.6341
|0.0000
|1.6341
|68.16
|4734.62
|625
|2007.05.24 08:30
|close
|312
|0.20
|1.6337
|0.0000
|1.6322
|10.72
|4745.33
|626
|2007.05.24 08:30
|close
|311
|0.20
|1.6337
|0.0000
|1.6304
|-19.95
|4725.38
|627
|2007.05.24 08:30
|sell
|314
|0.20
|1.6331
|0.0000
|1.6311
|628
|2007.05.24 09:10
|sell
|315
|0.20
|1.6346
|0.0000
|1.6326
|629
|2007.05.24 11:30
|t/p
|315
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6326
|34.08
|4759.46
|630
|2007.05.24 11:30
|close
|314
|0.20
|1.6326
|0.0000
|1.6311
|8.52
|4767.98
|631
|2007.05.24 11:30
|sell
|316
|0.20
|1.6320
|0.0000
|1.6300
|632
|2007.05.24 12:10
|sell
|317
|0.20
|1.6351
|0.0000
|1.6331
|633
|2007.05.24 15:40
|sell
|318
|0.40
|1.6367
|0.0000
|1.6347
|634
|2007.05.24 16:10
|t/p
|318
|0.40
|1.6347
|0.0000
|1.6347
|68.16
|4836.14
|635
|2007.05.24 16:10
|close
|317
|0.20
|1.6347
|0.0000
|1.6331
|6.81
|4842.95
|636
|2007.05.24 16:10
|close
|316
|0.20
|1.6347
|0.0000
|1.6300
|-46.01
|4796.94
|637
|2007.05.24 16:10
|sell
|319
|0.20
|1.6341
|0.0000
|1.6321
|638
|2007.05.24 16:20
|sell
|320
|0.20
|1.6364
|0.0000
|1.6344
|639
|2007.05.24 20:10
|sell
|321
|0.40
|1.6383
|0.0000
|1.6363
|640
|2007.05.24 21:30
|sell
|322
|0.80
|1.6401
|0.0000
|1.6381
|641
|2007.05.25 00:30
|sell
|323
|1.60
|1.6417
|0.0000
|1.6397
|642
|2007.05.25 01:10
|t/p
|323
|1.60
|1.6397
|0.0000
|1.6397
|272.64
|5069.58
|643
|2007.05.25 01:10
|close
|322
|0.80
|1.6395
|0.0000
|1.6381
|43.83
|5113.41
|644
|2007.05.25 01:10
|close
|321
|0.40
|1.6395
|0.0000
|1.6363
|-39.44
|5073.97
|645
|2007.05.25 01:10
|close
|320
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6344
|-52.09
|5021.88
|646
|2007.05.25 01:10
|close
|319
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6321
|-91.29
|4930.59
|647
|2007.05.25 01:10
|sell
|324
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|648
|2007.05.25 01:20
|sell
|325
|0.20
|1.6419
|0.0000
|1.6399
|649
|2007.05.25 01:59
|t/p
|325
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6399
|34.08
|4964.67
|650
|2007.05.25 01:59
|close
|324
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6369
|-10.22
|4954.45
|651
|2007.05.25 01:59
|sell
|326
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|652
|2007.05.25 04:40
|close
|326
|0.20
|1.6372
|0.0000
|1.6369
|28.97
|4983.42
|653
|2007.05.25 04:40
|sell
|327
|0.20
|1.6366
|0.0000
|1.6346
|654
|2007.05.25 08:30
|sell
|328
|0.20
|1.6391
|0.0000
|1.6371
|655
|2007.05.25 09:20
|sell
|329
|0.40
|1.6416
|0.0000
|1.6396
|656
|2007.05.25 09:40
|t/p
|329
|0.40
|1.6396
|0.0000
|1.6396
|68.16
|5051.58
|657
|2007.05.25 09:40
|close
|328
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6371
|11.92
|5063.50
|658
|2007.05.25 09:40
|close
|327
|0.20
|1.6384
|0.0000
|1.6346
|-30.68
|5032.82
|659
|2007.05.25 09:40
|sell
|330
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6358
|660
|2007.05.25 09:59
|sell
|331
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6394
|661
|2007.05.25 14:30
|t/p
|331
|0.20
|1.6394
|0.0000
|1.6394
|34.08
|5066.90
|662
|2007.05.25 14:30
|close
|330
|0.20
|1.6385
|0.0000
|1.6358
|-11.93
|5054.97
|663
|2007.05.25 14:30
|sell
|332
|0.20
|1.6379
|0.0000
|1.6359
|664
|2007.05.25 15:10
|sell
|333
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|665
|2007.05.25 17:10
|sell
|334
|0.40
|1.6423
|0.0000
|1.6403
|666
|2007.05.25 17:30
|t/p
|334
|0.40
|1.6403
|0.0000
|1.6403
|68.16
|5123.13
|667
|2007.05.25 17:30
|close
|333
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6379
|6.82
|5129.95
|668
|2007.05.25 17:30
|close
|332
|0.20
|1.6395
|0.0000
|1.6359
|-27.26
|5102.69
|669
|2007.05.25 17:30
|sell
|335
|0.20
|1.6389
|0.0000
|1.6369
|670
|2007.05.25 17:59
|sell
|336
|0.20
|1.6422
|0.0000
|1.6402
|671
|2007.05.25 19:40
|sell
|337
|0.40
|1.6438
|0.0000
|1.6418
|672
|2007.05.28 12:10
|t/p
|337
|0.40
|1.6418
|0.0000
|1.6418
|69.62
|5172.32
|673
|2007.05.28 12:10
|close
|336
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6402
|12.66
|5184.98
|674
|2007.05.28 12:10
|close
|335
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6369
|-43.57
|5141.41
|675
|2007.05.28 12:10
|sell
|338
|0.20
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|676
|2007.05.29 00:30
|sell
|339
|0.20
|1.6427
|0.0000
|1.6407
|677
|2007.05.29 08:00
|sell
|340
|0.40
|1.6442
|0.0000
|1.6422
|678
|2007.05.29 09:10
|t/p
|340
|0.40
|1.6422
|0.0000
|1.6422
|68.16
|5209.57
|679
|2007.05.29 09:10
|close
|339
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6407
|20.45
|5230.02
|680
|2007.05.29 09:10
|close
|338
|0.20
|1.6415
|0.0000
|1.6389
|-9.49
|5220.53
|681
|2007.05.29 09:10
|sell
|341
|0.20
|1.6409
|0.0000
|1.6389
|682
|2007.05.29 09:40
|sell
|342
|0.20
|1.6434
|0.0000
|1.6414
|683
|2007.05.29 10:20
|t/p
|342
|0.20
|1.6414
|0.0000
|1.6414
|34.08
|5254.61
|684
|2007.05.29 10:20
|close
|341
|0.20
|1.6413
|0.0000
|1.6389
|-6.81
|5247.80
|685
|2007.05.29 10:20
|sell
|343
|0.20
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|686
|2007.05.29 10:30
|sell
|344
|0.20
|1.6438
|0.0000
|1.6418
|687
|2007.05.29 13:10
|sell
|345
|0.40
|1.6459
|0.0000
|1.6439
|688
|2007.05.29 13:20
|close
|345
|0.40
|1.6441
|0.0000
|1.6439
|61.34
|5309.14
|689
|2007.05.29 13:20
|close
|344
|0.20
|1.6441
|0.0000
|1.6418
|-5.11
|5304.03
|690
|2007.05.29 13:20
|close
|343
|0.20
|1.6441
|0.0000
|1.6387
|-57.93
|5246.10
|691
|2007.05.29 13:20
|sell
|346
|0.20
|1.6435
|0.0000
|1.6415
|692
|2007.05.29 13:30
|sell
|347
|0.20
|1.6457
|0.0000
|1.6437
|693
|2007.05.29 14:40
|sell
|348
|0.40
|1.6477
|0.0000
|1.6457
|694
|2007.05.29 15:10
|close
|348
|0.40
|1.6460
|0.0000
|1.6457
|57.94
|5304.04
|695
|2007.05.29 15:10
|close
|347
|0.20
|1.6460
|0.0000
|1.6437
|-5.11
|5298.93
|696
|2007.05.29 15:10
|close
|346
|0.20
|1.6460
|0.0000
|1.6415
|-42.60
|5256.33
|697
|2007.05.29 15:10
|sell
|349
|0.20
|1.6454
|0.0000
|1.6434
|698
|2007.05.29 15:59
|sell
|350
|0.20
|1.6475
|0.0000
|1.6455
|699
|2007.05.29 16:10
|t/p
|350
|0.20
|1.6455
|0.0000
|1.6455
|34.08
|5290.41
|700
|2007.05.29 16:10
|close
|349
|0.20
|1.6447
|0.0000
|1.6434
|11.93
|5302.34
|701
|2007.05.29 16:10
|sell
|351
|0.20
|1.6441
|0.0000
|1.6421
|702
|2007.05.29 16:30
|sell
|352
|0.20
|1.6464
|0.0000
|1.6444
|703
|2007.05.29 16:59
|close
|352
|0.20
|1.6447
|0.0000
|1.6444
|28.97
|5331.31
|704
|2007.05.29 16:59
|close
|351
|0.20
|1.6447
|0.0000
|1.6421
|-10.23
|5321.08
|705
|2007.05.29 16:59
|sell
|353
|0.20
|1.6441
|0.0000
|1.6421
|706
|2007.05.30 08:00
|close
|353
|0.20
|1.6424
|0.0000
|1.6421
|29.69
|5350.77
|707
|2007.05.30 08:00
|sell
|354
|0.20
|1.6418
|0.0000
|1.6398
|708
|2007.05.30 08:20
|sell
|355
|0.20
|1.6433
|0.0000
|1.6413
|709
|2007.05.30 09:30
|t/p
|355
|0.20
|1.6413
|0.0000
|1.6413
|34.08
|5384.85
|710
|2007.05.30 09:30
|close
|354
|0.20
|1.6413
|0.0000
|1.6398
|8.52
|5393.37
|711
|2007.05.30 09:30
|sell
|356
|0.20
|1.6407
|0.0000
|1.6387
|712
|2007.05.30 13:10
|sell
|357
|0.20
|1.6424
|0.0000
|1.6404
|713
|2007.05.30 13:40
|t/p
|357
|0.20
|1.6404
|0.0000
|1.6404
|34.08
|5427.45
|714
|2007.05.30 13:40
|close
|356
|0.20
|1.6403
|0.0000
|1.6387
|6.82
|5434.27
|715
|2007.05.30 13:40
|sell
|358
|0.20
|1.6397
|0.0000
|1.6377
|716
|2007.05.30 14:10
|sell
|359
|0.20
|1.6412
|0.0000
|1.6392
|717
|2007.05.30 14:30
|t/p
|358
|0.20
|1.6377
|0.0000
|1.6377
|34.08
|5468.35
|718
|2007.05.30 14:30
|t/p
|359
|0.20
|1.6392
|0.0000
|1.6392
|34.08
|5502.43
|719
|2007.05.30 14:30
|sell
|360
|0.20
|1.6360
|0.0000
|1.6340
|720
|2007.05.30 14:40
|sell
|361
|0.20
|1.6399
|0.0000
|1.6379
|721
|2007.05.30 14:59
|t/p
|361
|0.20
|1.6379
|0.0000
|1.6379
|34.08
|5536.51
|722
|2007.05.30 14:59
|close
|360
|0.20
|1.6378
|0.0000
|1.6340
|-30.67
|5505.84
|723
|2007.05.30 14:59
|sell
|362
|0.20
|1.6372
|0.0000
|1.6352
|724
|2007.05.30 15:20
|t/p
|362
|0.20
|1.6352
|0.0000
|1.6352
|34.08
|5539.92
|725
|2007.05.30 15:20
|sell
|363
|0.20
|1.6336
|0.0000
|1.6316
|726
|2007.05.30 15:30
|sell
|364
|0.20
|1.6374
|0.0000
|1.6354
|727
|2007.05.30 15:59
|t/p
|364
|0.20
|1.6354
|0.0000
|1.6354
|34.08
|5574.00
|728
|2007.05.30 15:59
|close
|363
|0.20
|1.6346
|0.0000
|1.6316
|-17.04
|5556.96
|729
|2007.05.30 15:59
|sell
|365
|0.20
|1.6340
|0.0000
|1.6320
|730
|2007.05.30 20:30
|close
|365
|0.20
|1.6322
|0.0000
|1.6320
|30.67
|5587.63
|731
|2007.05.30 20:30
|sell
|366
|0.20
|1.6316
|0.0000
|1.6296
|732
|2007.05.30 21:00
|sell
|367
|0.20
|1.6331
|0.0000
|1.6311
|733
|2007.05.30 22:10
|t/p
|367
|0.20
|1.6311
|0.0000
|1.6311
|34.08
|5621.71
|734
|2007.05.30 22:10
|close
|366
|0.20
|1.6308
|0.0000
|1.6296
|13.63
|5635.34
|735
|2007.05.30 22:10
|sell
|368
|0.20
|1.6302
|0.0000
|1.6282
|736
|2007.05.30 22:20
|sell
|369
|0.20
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|737
|2007.05.30 22:59
|close
|369
|0.20
|1.6308
|0.0000
|1.6307
|32.38
|5667.72
|738
|2007.05.30 22:59
|close
|368
|0.20
|1.6308
|0.0000
|1.6282
|-10.22
|5657.50
|739
|2007.05.30 22:59
|sell
|370
|0.20
|1.6302
|0.0000
|1.6282
|740
|2007.05.31 00:10
|sell
|371
|0.20
|1.6328
|0.0000
|1.6308
|741
|2007.05.31 03:10
|t/p
|371
|0.20
|1.6308
|0.0000
|1.6308
|34.08
|5691.58
|742
|2007.05.31 03:10
|close
|370
|0.20
|1.6293
|0.0000
|1.6282
|17.54
|5709.12
|743
|2007.05.31 03:10
|sell
|372
|0.20
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|744
|2007.05.31 03:20
|sell
|373
|0.20
|1.6303
|0.0000
|1.6283
|745
|2007.05.31 03:30
|sell
|374
|0.40
|1.6327
|0.0000
|1.6307
|746
|2007.05.31 05:10
|t/p
|374
|0.40
|1.6307
|0.0000
|1.6307
|68.16
|5777.28
|747
|2007.05.31 05:10
|close
|373
|0.20
|1.6307
|0.0000
|1.6283
|-6.82
|5770.46
|748
|2007.05.31 05:10
|close
|372
|0.20
|1.6307
|0.0000
|1.6267
|-34.08
|5736.38
|749
|2007.05.31 05:10
|sell
|375
|0.20
|1.6301
|0.0000
|1.6281
|750
|2007.05.31 05:40
|sell
|376
|0.20
|1.6321
|0.0000
|1.6301
|751
|2007.05.31 06:40
|t/p
|376
|0.20
|1.6301
|0.0000
|1.6301
|34.08
|5770.46
|752
|2007.05.31 06:40
|close
|375
|0.20
|1.6299
|0.0000
|1.6281
|3.40
|5773.86
|753
|2007.05.31 06:40
|sell
|377
|0.20
|1.6293
|0.0000
|1.6273
|754
|2007.05.31 09:30
|close
|377
|0.20
|1.6274
|0.0000
|1.6273
|32.37
|5806.23
|755
|2007.05.31 09:30
|sell
|378
|0.20
|1.6268
|0.0000
|1.6248
|756
|2007.05.31 10:10
|sell
|379
|0.20
|1.6292
|0.0000
|1.6272
|757
|2007.05.31 10:20
|close
|379
|0.20
|1.6273
|0.0000
|1.6272
|32.38
|5838.61
|758
|2007.05.31 10:20
|close
|378
|0.20
|1.6273
|0.0000
|1.6248
|-8.52
|5830.09
|759
|2007.05.31 10:20
|sell
|380
|0.20
|1.6267
|0.0000
|1.6247
|760
|2007.05.31 10:59
|sell
|381
|0.20
|1.6287
|0.0000
|1.6267
|761
|2007.05.31 11:10
|sell
|382
|0.40
|1.6311
|0.0000
|1.6291
|762
|2007.05.31 11:40
|t/p
|382
|0.40
|1.6291
|0.0000
|1.6291
|68.16
|5898.25
|763
|2007.05.31 11:40
|close
|381
|0.20
|1.6289
|0.0000
|1.6267
|-3.41
|5894.84
|764
|2007.05.31 11:40
|close
|380
|0.20
|1.6289
|0.0000
|1.6247
|-37.49
|5857.35
|765
|2007.05.31 11:40
|sell
|383
|0.20
|1.6283
|0.0000
|1.6263
|766
|2007.05.31 12:10
|sell
|384
|0.20
|1.6299
|0.0000
|1.6279
|767
|2007.05.31 13:20
|t/p
|384
|0.20
|1.6279
|0.0000
|1.6279
|34.08
|5891.43
|768
|2007.05.31 13:20
|close
|383
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6263
|32.37
|5923.80
|769
|2007.05.31 13:20
|sell
|385
|0.20
|1.6258
|0.0000
|1.6238
|770
|2007.05.31 13:30
|sell
|386
|0.20
|1.6284
|0.0000
|1.6264
|771
|2007.05.31 14:10
|t/p
|386
|0.20
|1.6264
|0.0000
|1.6264
|34.08
|5957.88
|772
|2007.05.31 14:10
|close
|385
|0.20
|1.6250
|0.0000
|1.6238
|13.63
|5971.51
|773
|2007.05.31 14:10
|sell
|387
|0.20
|1.6244
|0.0000
|1.6224
|774
|2007.05.31 14:20
|sell
|388
|0.20
|1.6266
|0.0000
|1.6246
|775
|2007.05.31 15:00
|close
|388
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6246
|28.96
|6000.47
|776
|2007.05.31 15:00
|close
|387
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6224
|-8.52
|5991.95
|777
|2007.05.31 15:00
|sell
|389
|0.20
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|778
|2007.05.31 15:20
|sell
|390
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|779
|2007.05.31 15:40
|close
|390
|0.20
|1.6243
|0.0000
|1.6241
|30.67
|6022.62
|780
|2007.05.31 15:40
|close
|389
|0.20
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|0.00
|6022.62
|781
|2007.05.31 15:40
|sell
|391
|0.20
|1.6237
|0.0000
|1.6217
|782
|2007.05.31 16:10
|sell
|392
|0.20
|1.6259
|0.0000
|1.6239
|783
|2007.05.31 17:10
|sell
|393
|0.40
|1.6274
|0.0000
|1.6254
|784
|2007.05.31 17:30
|t/p
|393
|0.40
|1.6254
|0.0000
|1.6254
|68.16
|6090.78
|785
|2007.05.31 17:30
|close
|392
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6239
|17.04
|6107.82
|786
|2007.05.31 17:30
|close
|391
|0.20
|1.6249
|0.0000
|1.6217
|-20.45
|6087.37
|787
|2007.05.31 17:30
|sell
|394
|0.20
|1.6243
|0.0000
|1.6223
|788
|2007.05.31 17:59
|sell
|395
|0.20
|1.6261
|0.0000
|1.6241
|789
|2007.05.31 23:30
|t/p
|395
|0.20
|1.6241
|0.0000
|1.6241
|34.08
|6121.45
|790
|2007.05.31 23:30
|close
|394
|0.20
|1.6241
|0.0000
|1.6223
|3.41
|6124.86
|791
|2007.05.31 23:30
|sell
|396
|0.20
|1.6235
|0.0000
|1.6215
|792
|2007.05.31 23:59
|sell
|397
|0.20
|1.6262
|0.0000
|1.6242
|793
|2007.06.01 01:00
|close
|397
|0.20
|1.6245
|0.0000
|1.6242
|29.70
|6154.56
|794
|2007.06.01 01:00
|close
|396
|0.20
|1.6245
|0.0000
|1.6215
|-16.31
|6138.25
|795
|2007.06.01 01:00
|sell
|398
|0.20
|1.6239
|0.0000
|1.6219
|796
|2007.06.01 06:20
|t/p
|398
|0.20
|1.6219
|0.0000
|1.6219
|34.08
|6172.33
|797
|2007.06.01 06:20
|sell
|399
|0.20
|1.6213
|0.0000
|1.6193
|798
|2007.06.01 06:30
|sell
|400
|0.20
|1.6232
|0.0000
|1.6212
|799
|2007.06.01 07:10
|t/p
|400
|0.20
|1.6212
|0.0000
|1.6212
|34.08
|6206.41
|800
|2007.06.01 07:10
|close
|399
|0.20
|1.6211
|0.0000
|1.6193
|3.41
|6209.82
|801
|2007.06.01 07:10
|sell
|401
|0.20
|1.6205
|0.0000
|1.6185
|802
|2007.06.01 07:20
|sell
|402
|0.20
|1.6221
|0.0000
|1.6201
|803
|2007.06.01 08:40
|close
|402
|0.20
|1.6202
|0.0000
|1.6201
|32.37
|6242.19
|804
|2007.06.01 08:40
|close
|401
|0.20
|1.6202
|0.0000
|1.6185
|5.11
|6247.30
|805
|2007.06.01 08:40
|sell
|403
|0.20
|1.6196
|0.0000
|1.6176
|806
|2007.06.01 08:59
|sell
|404
|0.20
|1.6214
|0.0000
|1.6194
|807
|2007.06.01 10:10
|sell
|405
|0.40
|1.6232
|0.0000
|1.6212
|808
|2007.06.01 11:20
|close
|405
|0.40
|1.6214
|0.0000
|1.6212
|61.35
|6308.65
|809
|2007.06.01 11:20
|close
|404
|0.20
|1.6214
|0.0000
|1.6194
|0.00
|6308.65
|810
|2007.06.01 11:20
|close
|403
|0.20
|1.6214
|0.0000
|1.6176
|-30.68
|6277.97
|811
|2007.06.01 11:20
|sell
|406
|0.20
|1.6208
|0.0000
|1.6188
|812
|2007.06.01 14:20
|sell
|407
|0.20
|1.6223
|0.0000
|1.6203
|813
|2007.06.01 14:30
|t/p
|406
|0.20
|1.6188
|0.0000
|1.6188
|34.08
|6312.05
|814
|2007.06.01 14:30
|t/p
|407
|0.20
|1.6203
|0.0000
|1.6203
|34.08
|6346.13
|815
|2007.06.01 14:30
|sell
|408
|0.20
|1.6170
|0.0000
|1.6150
|816
|2007.06.01 14:40
|sell
|409
|0.20
|1.6208
|0.0000
|1.6188
|817
|2007.06.01 14:59
|t/p
|409
|0.20
|1.6188
|0.0000
|1.6188
|34.08
|6380.21
|818
|2007.06.01 14:59
|close
|408
|0.20
|1.6178
|0.0000
|1.6150
|-13.63
|6366.58
|819
|2007.06.01 14:59
|sell
|410
|0.20
|1.6172
|0.0000
|1.6152
|820
|2007.06.01 16:40
|t/p
|410
|0.20
|1.6152
|0.0000
|1.6152
|34.08
|6400.66
|821
|2007.06.01 16:40
|sell
|411
|0.20
|1.6137
|0.0000
|1.6117
|822
|2007.06.01 17:10
|sell
|412
|0.20
|1.6170
|0.0000
|1.6150
|823
|2007.06.01 17:30
|t/p
|412
|0.20
|1.6150
|0.0000
|1.6150
|34.08
|6434.74
|824
|2007.06.01 17:30
|close
|411
|0.20
|1.6141
|0.0000
|1.6117
|-6.81
|6427.93
|825
|2007.06.01 17:30
|sell
|413
|0.20
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|826
|2007.06.01 17:59
|sell
|414
|0.20
|1.6163
|0.0000
|1.6143
|827
|2007.06.01 20:20
|t/p
|414
|0.20
|1.6143
|0.0000
|1.6143
|34.08
|6462.01
|828
|2007.06.01 20:20
|close
|413
|0.20
|1.6141
|0.0000
|1.6115
|-10.22
|6451.79
|829
|2007.06.01 20:20
|sell
|415
|0.20
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|830
|2007.06.01 21:20
|sell
|416
|0.20
|1.6152
|0.0000
|1.6132
|831
|2007.06.04 03:30
|sell
|417
|0.40
|1.6168
|0.0000
|1.6148
|832
|2007.06.04 07:40
|t/p
|417
|0.40
|1.6148
|0.0000
|1.6148
|68.16
|6519.95
|833
|2007.06.04 07:40
|close
|416
|0.20
|1.6145
|0.0000
|1.6132
|12.66
|6532.62
|834
|2007.06.04 07:40
|close
|415
|0.20
|1.6145
|0.0000
|1.6115
|-16.31
|6516.31
|835
|2007.06.04 07:40
|sell
|418
|0.20
|1.6139
|0.0000
|1.6119
|836
|2007.06.04 11:00
|sell
|419
|0.20
|1.6158
|0.0000
|1.6138
|837
|2007.06.04 13:40
|sell
|420
|0.40
|1.6181
|0.0000
|1.6161
|838
|2007.06.04 18:10
|t/p
|420
|0.40
|1.6161
|0.0000
|1.6161
|68.16
|6584.47
|839
|2007.06.04 18:10
|close
|419
|0.20
|1.6157
|0.0000
|1.6138
|1.70
|6586.17
|840
|2007.06.04 18:10
|close
|418
|0.20
|1.6157
|0.0000
|1.6119
|-30.67
|6555.50
|841
|2007.06.04 18:10
|sell
|421
|0.20
|1.6151
|0.0000
|1.6131
|842
|2007.06.04 18:20
|sell
|422
|0.20
|1.6169
|0.0000
|1.6149
|843
|2007.06.05 03:20
|close
|422
|0.20
|1.6150
|0.0000
|1.6149
|33.11
|6588.61
|844
|2007.06.05 03:20
|close
|421
|0.20
|1.6150
|0.0000
|1.6131
|2.43
|6591.04
|845
|2007.06.05 03:20
|sell
|423
|0.20
|1.6144
|0.0000
|1.6124
|846
|2007.06.05 03:40
|sell
|424
|0.20
|1.6177
|0.0000
|1.6157
|847
|2007.06.05 04:10
|close
|424
|0.20
|1.6160
|0.0000
|1.6157
|28.97
|6620.01
|848
|2007.06.05 04:10
|close
|423
|0.20
|1.6160
|0.0000
|1.6124
|-27.26
|6592.75
|849
|2007.06.05 04:10
|sell
|425
|0.20
|1.6154
|0.0000
|1.6134
|850
|2007.06.05 09:40
|t/p
|425
|0.20
|1.6134
|0.0000
|1.6134
|34.08
|6626.83
|851
|2007.06.05 09:40
|sell
|426
|0.20
|1.6127
|0.0000
|1.6107
|852
|2007.06.05 10:10
|sell
|427
|0.20
|1.6144
|0.0000
|1.6124
|853
|2007.06.05 11:40
|t/p
|427
|0.20
|1.6124
|0.0000
|1.6124
|34.08
|6660.91
|854
|2007.06.05 11:40
|close
|426
|0.20
|1.6121
|0.0000
|1.6107
|10.23
|6671.14
|855
|2007.06.05 11:40
|sell
|428
|0.20
|1.6115
|0.0000
|1.6095
|856
|2007.06.05 14:10
|sell
|429
|0.20
|1.6167
|0.0000
|1.6147
|857
|2007.06.05 14:30
|t/p
|429
|0.20
|1.6147
|0.0000
|1.6147
|34.08
|6705.22
|858
|2007.06.05 14:30
|close
|428
|0.20
|1.6114
|0.0000
|1.6095
|1.70
|6706.92
|859
|2007.06.05 14:30
|sell
|430
|0.20
|1.6108
|0.0000
|1.6088
|860
|2007.06.05 14:59
|sell
|431
|0.20
|1.6166
|0.0000
|1.6146
|861
|2007.06.05 16:10
|t/p
|431
|0.20
|1.6146
|0.0000
|1.6146
|34.08
|6741.00
|862
|2007.06.05 16:10
|close
|430
|0.20
|1.6144
|0.0000
|1.6088
|-61.35
|6679.65
|863
|2007.06.05 16:10
|sell
|432
|0.20
|1.6138
|0.0000
|1.6118
|864
|2007.06.05 16:40
|sell
|433
|0.20
|1.6161
|0.0000
|1.6141
|865
|2007.06.05 18:20
|sell
|434
|0.40
|1.6190
|0.0000
|1.6170
|866
|2007.06.05 19:30
|t/p
|434
|0.40
|1.6170
|0.0000
|1.6170
|68.16
|6747.81
|867
|2007.06.05 19:30
|close
|433
|0.20
|1.6167
|0.0000
|1.6141
|-10.23
|6737.58
|868
|2007.06.05 19:30
|close
|432
|0.20
|1.6167
|0.0000
|1.6118
|-49.42
|6688.16
|869
|2007.06.05 19:30
|sell
|435
|0.20
|1.6161
|0.0000
|1.6141
|870
|2007.06.05 21:10
|close
|435
|0.20
|1.6143
|0.0000
|1.6141
|30.67
|6718.83
|871
|2007.06.05 21:10
|sell
|436
|0.20
|1.6137
|0.0000
|1.6117
|872
|2007.06.05 22:20
|sell
|437
|0.20
|1.6152
|0.0000
|1.6132
|873
|2007.06.06 02:10
|t/p
|437
|0.20
|1.6132
|0.0000
|1.6132
|34.81
|6753.64
|874
|2007.06.06 02:10
|close
|436
|0.20
|1.6124
|0.0000
|1.6117
|22.88
|6776.53
|875
|2007.06.06 02:10
|sell
|438
|0.20
|1.6118
|0.0000
|1.6098
|876
|2007.06.06 02:20
|sell
|439
|0.20
|1.6136
|0.0000
|1.6116
|877
|2007.06.06 03:20
|t/p
|439
|0.20
|1.6116
|0.0000
|1.6116
|34.08
|6810.61
|878
|2007.06.06 03:20
|close
|438
|0.20
|1.6101
|0.0000
|1.6098
|28.97
|6839.58
|879
|2007.06.06 03:20
|sell
|440
|0.20
|1.6095
|0.0000
|1.6075
|880
|2007.06.06 03:30
|sell
|441
|0.20
|1.6115
|0.0000
|1.6095
|881
|2007.06.06 03:40
|t/p
|440
|0.20
|1.6075
|0.0000
|1.6075
|34.08
|6873.66
|882
|2007.06.06 03:40
|t/p
|441
|0.20
|1.6095
|0.0000
|1.6095
|34.08
|6907.74
|883
|2007.06.06 03:40
|sell
|442
|0.20
|1.6057
|0.0000
|1.6037
|884
|2007.06.06 04:20
|sell
|443
|0.20
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|885
|2007.06.06 04:40
|t/p
|443
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6053
|34.08
|6941.82
|886
|2007.06.06 04:40
|close
|442
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.6037
|22.15
|6963.97
|887
|2007.06.06 04:40
|sell
|444
|0.20
|1.6038
|0.0000
|1.6018
|888
|2007.06.06 08:10
|sell
|445
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|889
|2007.06.06 08:40
|close
|445
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6033
|32.37
|6996.34
|890
|2007.06.06 08:40
|close
|444
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6018
|6.81
|7003.15
|891
|2007.06.06 08:40
|sell
|446
|0.20
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|892
|2007.06.06 08:59
|sell
|447
|0.20
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|893
|2007.06.06 09:30
|t/p
|447
|0.20
|1.6029
|0.0000
|1.6029
|34.08
|7037.23
|894
|2007.06.06 09:30
|close
|446
|0.20
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|0.00
|7037.23
|895
|2007.06.06 09:30
|sell
|448
|0.20
|1.6022
|0.0000
|1.6002
|896
|2007.06.06 10:10
|sell
|449
|0.20
|1.6048
|0.0000
|1.6028
|897
|2007.06.06 10:20
|close
|449
|0.20
|1.6029
|0.0000
|1.6028
|32.37
|7069.60
|898
|2007.06.06 10:20
|close
|448
|0.20
|1.6029
|0.0000
|1.6002
|-11.93
|7057.67
|899
|2007.06.06 10:20
|sell
|450
|0.20
|1.6023
|0.0000
|1.6003
|900
|2007.06.06 10:40
|sell
|451
|0.20
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|901
|2007.06.06 12:20
|sell
|452
|0.40
|1.6079
|0.0000
|1.6059
|902
|2007.06.06 12:30
|t/p
|452
|0.40
|1.6059
|0.0000
|1.6059
|68.16
|7125.83
|903
|2007.06.06 12:30
|close
|451
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6035
|-5.11
|7120.72
|904
|2007.06.06 12:30
|close
|450
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6003
|-59.64
|7061.08
|905
|2007.06.06 12:30
|sell
|453
|0.20
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|906
|2007.06.06 12:40
|sell
|454
|0.20
|1.6080
|0.0000
|1.6060
|907
|2007.06.06 13:20
|t/p
|454
|0.20
|1.6060
|0.0000
|1.6060
|34.08
|7095.16
|908
|2007.06.06 13:20
|close
|453
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6032
|-10.22
|7084.94
|909
|2007.06.06 13:20
|sell
|455
|0.20
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|910
|2007.06.06 13:30
|sell
|456
|0.20
|1.6070
|0.0000
|1.6050
|911
|2007.06.06 14:10
|t/p
|456
|0.20
|1.6050
|0.0000
|1.6050
|34.08
|7119.02
|912
|2007.06.06 14:10
|close
|455
|0.20
|1.6040
|0.0000
|1.6032
|20.45
|7139.47
|913
|2007.06.06 14:10
|sell
|457
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|914
|2007.06.06 14:20
|sell
|458
|0.20
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|915
|2007.06.06 14:40
|sell
|459
|0.40
|1.6070
|0.0000
|1.6050
|916
|2007.06.06 14:59
|t/p
|459
|0.40
|1.6050
|0.0000
|1.6050
|68.16
|7207.63
|917
|2007.06.06 14:59
|close
|458
|0.20
|1.6043
|0.0000
|1.6035
|20.45
|7228.08
|918
|2007.06.06 14:59
|close
|457
|0.20
|1.6043
|0.0000
|1.6014
|-15.33
|7212.75
|919
|2007.06.06 14:59
|sell
|460
|0.20
|1.6037
|0.0000
|1.6017
|920
|2007.06.06 15:10
|t/p
|460
|0.20
|1.6017
|0.0000
|1.6017
|34.08
|7246.83
|921
|2007.06.06 15:10
|sell
|461
|0.20
|1.6011
|0.0000
|1.5991
|922
|2007.06.06 15:20
|sell
|462
|0.20
|1.6029
|0.0000
|1.6009
|923
|2007.06.06 15:30
|sell
|463
|0.40
|1.6045
|0.0000
|1.6025
|924
|2007.06.06 15:59
|t/p
|463
|0.40
|1.6025
|0.0000
|1.6025
|68.16
|7314.99
|925
|2007.06.06 15:59
|close
|462
|0.20
|1.6021
|0.0000
|1.6009
|13.64
|7328.63
|926
|2007.06.06 15:59
|close
|461
|0.20
|1.6021
|0.0000
|1.5991
|-17.04
|7311.59
|927
|2007.06.06 15:59
|sell
|464
|0.20
|1.6015
|0.0000
|1.5995
|928
|2007.06.06 16:20
|sell
|465
|0.20
|1.6035
|0.0000
|1.6015
|929
|2007.06.06 16:40
|t/p
|465
|0.20
|1.6015
|0.0000
|1.6015
|34.08
|7345.67
|930
|2007.06.06 16:40
|close
|464
|0.20
|1.6009
|0.0000
|1.5995
|10.22
|7355.89
|931
|2007.06.06 16:40
|sell
|466
|0.20
|1.6003
|0.0000
|1.5983
|932
|2007.06.06 16:59
|sell
|467
|0.20
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|933
|2007.06.06 17:10
|sell
|468
|0.40
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|934
|2007.06.06 17:40
|close
|468
|0.40
|1.6031
|0.0000
|1.6029
|61.34
|7417.23
|935
|2007.06.06 17:40
|close
|467
|0.20
|1.6031
|0.0000
|1.6008
|-5.11
|7412.12
|936
|2007.06.06 17:40
|close
|466
|0.20
|1.6031
|0.0000
|1.5983
|-47.71
|7364.41
|937
|2007.06.06 17:40
|sell
|469
|0.20
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|938
|2007.06.06 17:59
|sell
|470
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.6024
|939
|2007.06.06 20:20
|sell
|471
|0.40
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|940
|2007.06.06 23:10
|close
|471
|0.40
|1.6041
|0.0000
|1.6040
|64.75
|7429.16
|941
|2007.06.06 23:10
|close
|470
|0.20
|1.6041
|0.0000
|1.6024
|5.12
|7434.28
|942
|2007.06.06 23:10
|close
|469
|0.20
|1.6041
|0.0000
|1.6005
|-27.26
|7407.02
|943
|2007.06.06 23:10
|sell
|472
|0.20
|1.6035
|0.0000
|1.6015
|944
|2007.06.06 23:30
|sell
|473
|0.20
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|945
|2007.06.06 23:59
|close
|473
|0.20
|1.6050
|0.0000
|1.6048
|30.67
|7437.69
|946
|2007.06.06 23:59
|close
|472
|0.20
|1.6050
|0.0000
|1.6015
|-25.56
|7412.13
|947
|2007.06.06 23:59
|sell
|474
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.6024
|948
|2007.06.07 00:30
|sell
|475
|0.20
|1.6059
|0.0000
|1.6039
|949
|2007.06.07 01:40
|t/p
|475
|0.20
|1.6039
|0.0000
|1.6039
|34.08
|7446.21
|950
|2007.06.07 01:40
|close
|474
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6024
|19.24
|7465.44
|951
|2007.06.07 01:40
|sell
|476
|0.20
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|952
|2007.06.07 02:10
|sell
|477
|0.20
|1.6043
|0.0000
|1.6023
|953
|2007.06.07 02:40
|close
|477
|0.20
|1.6026
|0.0000
|1.6023
|28.97
|7494.41
|954
|2007.06.07 02:40
|close
|476
|0.20
|1.6026
|0.0000
|1.6008
|3.41
|7497.82
|955
|2007.06.07 02:40
|sell
|478
|0.20
|1.6020
|0.0000
|1.6000
|956
|2007.06.07 03:30
|t/p
|478
|0.20
|1.6000
|0.0000
|1.6000
|34.08
|7531.90
|957
|2007.06.07 03:30
|sell
|479
|0.20
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|958
|2007.06.07 03:40
|t/p
|479
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5959
|34.08
|7565.98
|959
|2007.06.07 03:40
|sell
|480
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5911
|960
|2007.06.07 03:59
|sell
|481
|0.20
|1.5948
|0.0000
|1.5928
|961
|2007.06.07 08:20
|sell
|482
|0.40
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|962
|2007.06.07 08:40
|t/p
|482
|0.40
|1.5945
|0.0000
|1.5945
|68.16
|7634.14
|963
|2007.06.07 08:40
|close
|481
|0.20
|1.5944
|0.0000
|1.5928
|6.81
|7640.95
|964
|2007.06.07 08:40
|close
|480
|0.20
|1.5944
|0.0000
|1.5911
|-22.16
|7618.79
|965
|2007.06.07 08:40
|sell
|483
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|966
|2007.06.07 08:59
|sell
|484
|0.20
|1.5957
|0.0000
|1.5937
|967
|2007.06.07 10:20
|t/p
|484
|0.20
|1.5937
|0.0000
|1.5937
|34.08
|7652.87
|968
|2007.06.07 10:20
|close
|483
|0.20
|1.5927
|0.0000
|1.5918
|18.74
|7671.61
|969
|2007.06.07 10:20
|sell
|485
|0.20
|1.5921
|0.0000
|1.5901
|970
|2007.06.07 10:30
|sell
|486
|0.20
|1.5949
|0.0000
|1.5929
|971
|2007.06.07 11:10
|t/p
|486
|0.20
|1.5929
|0.0000
|1.5929
|34.08
|7705.69
|972
|2007.06.07 11:10
|close
|485
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5901
|-6.82
|7698.87
|973
|2007.06.07 11:10
|sell
|487
|0.20
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|974
|2007.06.07 11:20
|sell
|488
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|975
|2007.06.07 12:40
|t/p
|488
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5918
|34.08
|7732.95
|976
|2007.06.07 12:40
|close
|487
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5899
|32.38
|7765.33
|977
|2007.06.07 12:40
|sell
|489
|0.20
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|978
|2007.06.07 12:59
|sell
|490
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|979
|2007.06.07 13:10
|sell
|491
|0.40
|1.5936
|0.0000
|1.5916
|980
|2007.06.07 13:30
|close
|491
|0.40
|1.5917
|0.0000
|1.5916
|64.75
|7830.08
|981
|2007.06.07 13:30
|close
|490
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5892
|-8.52
|7821.56
|982
|2007.06.07 13:30
|close
|489
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5874
|-39.19
|7782.37
|983
|2007.06.07 13:30
|sell
|492
|0.20
|1.5911
|0.0000
|1.5891
|984
|2007.06.07 14:10
|sell
|493
|0.20
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|985
|2007.06.07 14:20
|close
|493
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5938
|30.67
|7813.04
|986
|2007.06.07 14:20
|close
|492
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5891
|-49.42
|7763.62
|987
|2007.06.07 14:20
|sell
|494
|0.20
|1.5934
|0.0000
|1.5914
|988
|2007.06.07 14:40
|close
|494
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5914
|32.38
|7796.00
|989
|2007.06.07 14:40
|sell
|495
|0.20
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|990
|2007.06.07 14:59
|sell
|496
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|991
|2007.06.07 15:30
|t/p
|496
|0.20
|1.5926
|0.0000
|1.5926
|34.08
|7830.08
|992
|2007.06.07 15:30
|close
|495
|0.20
|1.5922
|0.0000
|1.5889
|-22.15
|7807.93
|993
|2007.06.07 15:30
|sell
|497
|0.20
|1.5916
|0.0000
|1.5896
|994
|2007.06.07 17:30
|sell
|498
|0.20
|1.5936
|0.0000
|1.5916
|995
|2007.06.07 17:40
|close
|498
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5916
|30.67
|7838.60
|996
|2007.06.07 17:40
|close
|497
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5896
|-3.41
|7835.19
|997
|2007.06.07 17:40
|sell
|499
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|998
|2007.06.07 17:59
|sell
|500
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5908
|999
|2007.06.07 18:20
|sell
|501
|0.40
|1.5956
|0.0000
|1.5936
|1000
|2007.06.07 18:30
|t/p
|501
|0.40
|1.5936
|0.0000
|1.5936
|68.16
|7903.35
|1001
|2007.06.07 18:30
|close
|500
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5908
|-5.11
|7898.24
|1002
|2007.06.07 18:30
|close
|499
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5892
|-32.37
|7865.87
|1003
|2007.06.07 18:30
|sell
|502
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1004
|2007.06.07 18:59
|sell
|503
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|1005
|2007.06.07 22:20
|sell
|504
|0.40
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|1006
|2007.06.07 23:20
|sell
|505
|0.80
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|1007
|2007.06.07 23:30
|t/p
|505
|0.80
|1.5993
|0.0000
|1.5993
|136.32
|8002.19
|1008
|2007.06.07 23:30
|close
|504
|0.40
|1.5960
|0.0000
|1.5957
|57.94
|8060.13
|1009
|2007.06.07 23:30
|close
|503
|0.20
|1.5960
|0.0000
|1.5927
|-22.15
|8037.98
|1010
|2007.06.07 23:30
|close
|502
|0.20
|1.5960
|0.0000
|1.5905
|-59.64
|7978.34
|1011
|2007.06.07 23:30
|sell
|506
|0.20
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|1012
|2007.06.07 23:40
|sell
|507
|0.20
|1.5992
|0.0000
|1.5972
|1013
|2007.06.07 23:59
|t/p
|507
|0.20
|1.5972
|0.0000
|1.5972
|34.08
|8012.42
|1014
|2007.06.07 23:59
|close
|506
|0.20
|1.5965
|0.0000
|1.5934
|-18.74
|7993.68
|1015
|2007.06.07 23:59
|sell
|508
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5939
|1016
|2007.06.08 01:10
|t/p
|508
|0.20
|1.5939
|0.0000
|1.5939
|34.81
|8028.49
|1017
|2007.06.08 01:10
|buy
|509
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5951
|1018
|2007.06.08 01:30
|t/p
|509
|0.20
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|34.07
|8062.56
|1019
|2007.06.08 01:30
|buy
|510
|0.20
|1.5967
|0.0000
|1.5987
|1020
|2007.06.08 01:40
|buy
|511
|0.20
|1.5945
|0.0000
|1.5965
|1021
|2007.06.08 01:59
|buy
|512
|0.40
|1.5935
|0.0000
|1.5955
|1022
|2007.06.08 02:10
|buy
|513
|0.80
|1.5918
|0.0000
|1.5938
|1023
|2007.06.08 02:20
|t/p
|513
|0.80
|1.5938
|0.0000
|1.5938
|136.29
|8198.85
|1024
|2007.06.08 02:20
|close
|512
|0.40
|1.5941
|0.0000
|1.5955
|20.45
|8219.30
|1025
|2007.06.08 02:20
|close
|511
|0.20
|1.5941
|0.0000
|1.5965
|-6.81
|8212.49
|1026
|2007.06.08 02:20
|close
|510
|0.20
|1.5941
|0.0000
|1.5987
|-44.29
|8168.20
|1027
|2007.06.08 02:30
|buy
|514
|0.20
|1.5927
|0.0000
|1.5947
|1028
|2007.06.08 03:40
|buy
|515
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5935
|1029
|2007.06.08 04:30
|buy
|516
|0.40
|1.5901
|0.0000
|1.5921
|1030
|2007.06.08 05:10
|t/p
|516
|0.40
|1.5921
|0.0000
|1.5921
|68.14
|8236.34
|1031
|2007.06.08 05:10
|close
|515
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5935
|17.04
|8253.38
|1032
|2007.06.08 05:10
|close
|514
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5947
|-3.41
|8249.97
|1033
|2007.06.08 05:20
|buy
|517
|0.20
|1.5914
|0.0000
|1.5934
|1034
|2007.06.08 07:10
|t/p
|517
|0.20
|1.5934
|0.0000
|1.5934
|34.07
|8284.04
|1035
|2007.06.08 07:10
|buy
|518
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5967
|1036
|2007.06.08 07:20
|buy
|519
|0.20
|1.5930
|0.0000
|1.5950
|1037
|2007.06.08 07:30
|buy
|520
|0.40
|1.5916
|0.0000
|1.5936
|1038
|2007.06.08 07:59
|t/p
|520
|0.40
|1.5936
|0.0000
|1.5936
|68.14
|8352.18
|1039
|2007.06.08 07:59
|close
|519
|0.20
|1.5936
|0.0000
|1.5950
|10.22
|8362.40
|1040
|2007.06.08 07:59
|close
|518
|0.20
|1.5936
|0.0000
|1.5967
|-18.74
|8343.66
|1041
|2007.06.08 08:00
|buy
|521
|0.20
|1.5941
|0.0000
|1.5961
|1042
|2007.06.08 08:20
|buy
|522
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5932
|1043
|2007.06.08 08:40
|t/p
|522
|0.20
|1.5932
|0.0000
|1.5932
|34.08
|8377.74
|1044
|2007.06.08 08:40
|close
|521
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5961
|-5.11
|8372.63
|1045
|2007.06.08 08:59
|buy
|523
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5937
|1046
|2007.06.08 09:10
|buy
|524
|0.20
|1.5902
|0.0000
|1.5922
|1047
|2007.06.08 09:40
|t/p
|523
|0.20
|1.5937
|0.0000
|1.5937
|34.07
|8406.70
|1048
|2007.06.08 09:40
|t/p
|524
|0.20
|1.5922
|0.0000
|1.5922
|34.07
|8440.77
|1049
|2007.06.08 09:40
|buy
|525
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5966
|1050
|2007.06.08 10:20
|buy
|526
|0.20
|1.5923
|0.0000
|1.5943
|1051
|2007.06.08 10:30
|t/p
|526
|0.20
|1.5943
|0.0000
|1.5943
|34.07
|8474.84
|1052
|2007.06.08 10:30
|close
|525
|0.20
|1.5963
|0.0000
|1.5966
|28.96
|8503.80
|1053
|2007.06.08 10:40
|sell
|527
|0.20
|1.5902
|0.0000
|1.5882
|1054
|2007.06.08 11:20
|sell
|528
|0.20
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|1055
|2007.06.08 11:30
|t/p
|528
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5912
|34.08
|8537.88
|1056
|2007.06.08 11:30
|close
|527
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5882
|3.41
|8541.29
|1057
|2007.06.08 11:30
|sell
|529
|0.20
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1058
|2007.06.08 11:40
|sell
|530
|0.20
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|1059
|2007.06.08 12:20
|t/p
|530
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|34.08
|8575.37
|1060
|2007.06.08 12:20
|close
|529
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5874
|-1.70
|8573.67
|1061
|2007.06.08 12:20
|sell
|531
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1062
|2007.06.08 12:30
|sell
|532
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|1063
|2007.06.08 12:40
|t/p
|532
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5918
|34.08
|8607.75
|1064
|2007.06.08 12:40
|close
|531
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5869
|8.52
|8616.27
|1065
|2007.06.08 12:40
|sell
|533
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|1066
|2007.06.08 13:20
|sell
|534
|0.20
|1.5910
|0.0000
|1.5890
|1067
|2007.06.08 13:30
|t/p
|534
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5890
|34.08
|8650.35
|1068
|2007.06.08 13:30
|close
|533
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5858
|11.93
|8662.28
|1069
|2007.06.08 13:30
|sell
|535
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5845
|1070
|2007.06.08 13:40
|sell
|536
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1071
|2007.06.08 13:59
|t/p
|536
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5877
|34.08
|8696.36
|1072
|2007.06.08 13:59
|close
|535
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5845
|-11.93
|8684.43
|1073
|2007.06.08 13:59
|sell
|537
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1074
|2007.06.08 14:59
|t/p
|537
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|34.08
|8718.51
|1075
|2007.06.08 14:59
|sell
|538
|0.20
|1.5825
|0.0000
|1.5805
|1076
|2007.06.08 15:10
|sell
|539
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|1077
|2007.06.08 15:20
|sell
|540
|0.40
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1078
|2007.06.08 15:30
|t/p
|540
|0.40
|1.5850
|0.0000
|1.5850
|68.16
|8786.67
|1079
|2007.06.08 15:30
|close
|539
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5832
|22.15
|8808.82
|1080
|2007.06.08 15:30
|close
|538
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5805
|-23.86
|8784.96
|1081
|2007.06.08 15:30
|sell
|541
|0.20
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|1082
|2007.06.08 17:10
|sell
|542
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|1083
|2007.06.08 17:30
|t/p
|542
|0.20
|1.5847
|0.0000
|1.5847
|34.08
|8819.04
|1084
|2007.06.08 17:30
|close
|541
|0.20
|1.5836
|0.0000
|1.5813
|-5.11
|8813.93
|1085
|2007.06.08 17:30
|sell
|543
|0.20
|1.5830
|0.0000
|1.5810
|1086
|2007.06.08 17:59
|sell
|544
|0.20
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|1087
|2007.06.08 19:40
|sell
|545
|0.40
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|1088
|2007.06.08 19:59
|t/p
|545
|0.40
|1.5849
|0.0000
|1.5849
|68.16
|8882.09
|1089
|2007.06.08 19:59
|close
|544
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5831
|5.11
|8887.20
|1090
|2007.06.08 19:59
|close
|543
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5810
|-30.67
|8856.53
|1091
|2007.06.08 19:59
|sell
|546
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1092
|2007.06.08 22:30
|close
|546
|0.20
|1.5825
|0.0000
|1.5822
|28.97
|8885.50
|1093
|2007.06.08 22:30
|sell
|547
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|1094
|2007.06.10 23:10
|sell
|548
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5817
|1095
|2007.06.11 02:20
|close
|548
|0.20
|1.5820
|0.0000
|1.5817
|29.70
|8915.20
|1096
|2007.06.11 02:20
|close
|547
|0.20
|1.5820
|0.0000
|1.5799
|-0.97
|8914.24
|1097
|2007.06.11 02:20
|sell
|549
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5794
|1098
|2007.06.11 02:40
|sell
|550
|0.20
|1.5840
|0.0000
|1.5820
|1099
|2007.06.11 03:00
|close
|550
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5820
|28.97
|8943.21
|1100
|2007.06.11 03:00
|close
|549
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5794
|-15.33
|8927.88
|1101
|2007.06.11 03:00
|sell
|551
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5797
|1102
|2007.06.11 03:30
|sell
|552
|0.20
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|1103
|2007.06.11 04:20
|sell
|553
|0.40
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|1104
|2007.06.11 04:40
|t/p
|553
|0.40
|1.5873
|0.0000
|1.5873
|68.16
|8996.04
|1105
|2007.06.11 04:40
|close
|552
|0.20
|1.5830
|0.0000
|1.5813
|5.11
|9001.15
|1106
|2007.06.11 04:40
|close
|551
|0.20
|1.5830
|0.0000
|1.5797
|-22.15
|8979.00
|1107
|2007.06.11 04:40
|sell
|554
|0.20
|1.5824
|0.0000
|1.5804
|1108
|2007.06.11 04:59
|sell
|555
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1109
|2007.06.11 05:30
|t/p
|555
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|34.08
|9013.08
|1110
|2007.06.11 05:30
|close
|554
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5804
|-71.56
|8941.52
|1111
|2007.06.11 05:30
|sell
|556
|0.20
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|1112
|2007.06.11 05:40
|sell
|557
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|1113
|2007.06.11 07:10
|close
|557
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5856
|30.67
|8972.19
|1114
|2007.06.11 07:10
|close
|556
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5840
|3.41
|8975.60
|1115
|2007.06.11 07:10
|sell
|558
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|1116
|2007.06.11 07:30
|sell
|559
|0.20
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|1117
|2007.06.11 08:10
|t/p
|559
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|34.08
|9009.68
|1118
|2007.06.11 08:10
|close
|558
|0.20
|1.5844
|0.0000
|1.5832
|13.63
|9023.31
|1119
|2007.06.11 08:10
|sell
|560
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|1120
|2007.06.11 08:20
|sell
|561
|0.20
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|1121
|2007.06.11 08:59
|t/p
|561
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5862
|34.08
|9057.39
|1122
|2007.06.11 08:59
|close
|560
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5818
|-28.97
|9028.42
|1123
|2007.06.11 08:59
|sell
|562
|0.20
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1124
|2007.06.11 09:30
|t/p
|562
|0.20
|1.5829
|0.0000
|1.5829
|34.08
|9062.50
|1125
|2007.06.11 09:30
|sell
|563
|0.20
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|1126
|2007.06.11 09:40
|sell
|564
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5817
|1127
|2007.06.11 10:40
|t/p
|564
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5817
|34.08
|9096.58
|1128
|2007.06.11 10:40
|close
|563
|0.20
|1.5815
|0.0000
|1.5796
|1.70
|9098.28
|1129
|2007.06.11 10:40
|sell
|565
|0.20
|1.5809
|0.0000
|1.5789
|1130
|2007.06.11 12:10
|sell
|566
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1131
|2007.06.11 14:10
|sell
|567
|0.40
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|1132
|2007.06.11 16:40
|sell
|568
|0.80
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1133
|2007.06.11 18:10
|t/p
|568
|0.80
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|136.32
|9234.60
|1134
|2007.06.11 18:10
|close
|567
|0.40
|1.5840
|0.0000
|1.5830
|34.08
|9268.68
|1135
|2007.06.11 18:10
|close
|566
|0.20
|1.5840
|0.0000
|1.5811
|-15.34
|9253.34
|1136
|2007.06.11 18:10
|close
|565
|0.20
|1.5840
|0.0000
|1.5789
|-52.82
|9200.52
|1137
|2007.06.11 18:10
|sell
|569
|0.20
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|1138
|2007.06.11 18:40
|sell
|570
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1139
|2007.06.11 19:20
|close
|570
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5835
|30.67
|9231.19
|1140
|2007.06.11 19:20
|close
|569
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5814
|-5.11
|9226.08
|1141
|2007.06.11 19:20
|sell
|571
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1142
|2007.06.12 08:10
|sell
|572
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|1143
|2007.06.12 08:40
|t/p
|572
|0.20
|1.5826
|0.0000
|1.5826
|34.08
|9260.16
|1144
|2007.06.12 08:40
|close
|571
|0.20
|1.5822
|0.0000
|1.5811
|16.06
|9276.22
|1145
|2007.06.12 08:40
|sell
|573
|0.20
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|1146
|2007.06.12 08:59
|sell
|574
|0.20
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|1147
|2007.06.12 09:40
|sell
|575
|0.40
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1148
|2007.06.12 09:59
|t/p
|575
|0.40
|1.5829
|0.0000
|1.5829
|68.16
|9344.38
|1149
|2007.06.12 09:59
|close
|574
|0.20
|1.5825
|0.0000
|1.5814
|15.34
|9359.72
|1150
|2007.06.12 09:59
|close
|573
|0.20
|1.5825
|0.0000
|1.5796
|-15.34
|9344.38
|1151
|2007.06.12 09:59
|sell
|576
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|1152
|2007.06.12 10:30
|sell
|577
|0.20
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1153
|2007.06.12 12:30
|t/p
|577
|0.20
|1.5829
|0.0000
|1.5829
|34.08
|9378.46
|1154
|2007.06.12 12:30
|close
|576
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|0.00
|9378.46
|1155
|2007.06.12 12:30
|sell
|578
|0.20
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|1156
|2007.06.12 12:40
|sell
|579
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|1157
|2007.06.12 16:20
|t/p
|579
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5819
|34.08
|9412.54
|1158
|2007.06.12 16:20
|close
|578
|0.20
|1.5809
|0.0000
|1.5793
|6.81
|9419.35
|1159
|2007.06.12 16:20
|sell
|580
|0.20
|1.5803
|0.0000
|1.5783
|1160
|2007.06.12 16:40
|sell
|581
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5808
|1161
|2007.06.12 17:10
|t/p
|581
|0.20
|1.5808
|0.0000
|1.5808
|34.08
|9453.43
|1162
|2007.06.12 17:10
|close
|580
|0.20
|1.5792
|0.0000
|1.5783
|18.74
|9472.17
|1163
|2007.06.12 17:10
|sell
|582
|0.20
|1.5786
|0.0000
|1.5766
|1164
|2007.06.12 17:30
|sell
|583
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5794
|1165
|2007.06.12 17:59
|t/p
|583
|0.20
|1.5794
|0.0000
|1.5794
|34.08
|9506.25
|1166
|2007.06.12 17:59
|close
|582
|0.20
|1.5791
|0.0000
|1.5766
|-8.52
|9497.73
|1167
|2007.06.12 17:59
|sell
|584
|0.20
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|1168
|2007.06.12 20:10
|sell
|585
|0.20
|1.5803
|0.0000
|1.5783
|1169
|2007.06.12 21:10
|sell
|586
|0.40
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|1170
|2007.06.12 21:20
|close
|586
|0.40
|1.5801
|0.0000
|1.5798
|57.93
|9555.66
|1171
|2007.06.12 21:20
|close
|585
|0.20
|1.5801
|0.0000
|1.5783
|3.41
|9559.07
|1172
|2007.06.12 21:20
|close
|584
|0.20
|1.5801
|0.0000
|1.5765
|-27.26
|9531.81
|1173
|2007.06.12 21:20
|sell
|587
|0.20
|1.5795
|0.0000
|1.5775
|1174
|2007.06.12 21:59
|sell
|588
|0.20
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|1175
|2007.06.12 23:00
|sell
|589
|0.40
|1.5830
|0.0000
|1.5810
|1176
|2007.06.13 00:30
|sell
|590
|0.80
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|1177
|2007.06.13 01:10
|t/p
|590
|0.80
|1.5826
|0.0000
|1.5826
|136.32
|9668.13
|1178
|2007.06.13 01:10
|close
|589
|0.40
|1.5823
|0.0000
|1.5810
|25.32
|9693.45
|1179
|2007.06.13 01:10
|close
|588
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5793
|-16.31
|9677.14
|1180
|2007.06.13 01:10
|close
|587
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5775
|-46.98
|9630.17
|1181
|2007.06.13 01:10
|sell
|591
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5797
|1182
|2007.06.13 01:40
|sell
|592
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|1183
|2007.06.13 02:10
|t/p
|592
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5818
|34.08
|9664.25
|1184
|2007.06.13 02:10
|close
|591
|0.20
|1.5799
|0.0000
|1.5797
|30.67
|9694.92
|1185
|2007.06.13 02:10
|sell
|593
|0.20
|1.5793
|0.0000
|1.5773
|1186
|2007.06.13 02:30
|sell
|594
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|1187
|2007.06.13 02:40
|sell
|595
|0.40
|1.5835
|0.0000
|1.5815
|1188
|2007.06.13 02:59
|t/p
|595
|0.40
|1.5815
|0.0000
|1.5815
|68.16
|9763.08
|1189
|2007.06.13 02:59
|close
|594
|0.20
|1.5804
|0.0000
|1.5798
|23.85
|9786.93
|1190
|2007.06.13 02:59
|close
|593
|0.20
|1.5804
|0.0000
|1.5773
|-18.75
|9768.18
|1191
|2007.06.13 02:59
|sell
|596
|0.20
|1.5798
|0.0000
|1.5778
|1192
|2007.06.13 06:10
|sell
|597
|0.20
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|1193
|2007.06.13 06:30
|close
|597
|0.20
|1.5799
|0.0000
|1.5796
|28.96
|9797.14
|1194
|2007.06.13 06:30
|close
|596
|0.20
|1.5799
|0.0000
|1.5778
|-1.71
|9795.43
|1195
|2007.06.13 06:30
|sell
|598
|0.20
|1.5793
|0.0000
|1.5773
|1196
|2007.06.13 06:59
|sell
|599
|0.20
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|1197
|2007.06.13 09:40
|sell
|600
|0.40
|1.5832
|0.0000
|1.5812
|1198
|2007.06.13 10:10
|t/p
|600
|0.40
|1.5812
|0.0000
|1.5812
|68.16
|9863.59
|1199
|2007.06.13 10:10
|close
|599
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5796
|8.52
|9872.11
|1200
|2007.06.13 10:10
|close
|598
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5773
|-30.67
|9841.44
|1201
|2007.06.13 10:10
|sell
|601
|0.20
|1.5805
|0.0000
|1.5785
|1202
|2007.06.13 10:20
|sell
|602
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|1203
|2007.06.13 11:30
|sell
|603
|0.40
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|1204
|2007.06.13 11:40
|t/p
|603
|0.40
|1.5840
|0.0000
|1.5840
|68.16
|9909.60
|1205
|2007.06.13 11:40
|close
|602
|0.20
|1.5826
|0.0000
|1.5818
|20.45
|9930.05
|1206
|2007.06.13 11:40
|close
|601
|0.20
|1.5826
|0.0000
|1.5785
|-35.78
|9894.27
|1207
|2007.06.13 11:40
|sell
|604
|0.20
|1.5820
|0.0000
|1.5800
|1208
|2007.06.13 11:59
|sell
|605
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|1209
|2007.06.13 13:10
|close
|605
|0.20
|1.5841
|0.0000
|1.5839
|30.68
|9924.95
|1210
|2007.06.13 13:10
|close
|604
|0.20
|1.5841
|0.0000
|1.5800
|-35.78
|9889.17
|1211
|2007.06.13 13:10
|sell
|606
|0.20
|1.5835
|0.0000
|1.5815
|1212
|2007.06.13 14:10
|t/p
|606
|0.20
|1.5815
|0.0000
|1.5815
|34.08
|9923.25
|1213
|2007.06.13 14:10
|sell
|607
|0.20
|1.5806
|0.0000
|1.5786
|1214
|2007.06.13 14:20
|sell
|608
|0.20
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|1215
|2007.06.13 14:30
|sell
|609
|0.40
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|1216
|2007.06.13 15:10
|t/p
|609
|0.40
|1.5832
|0.0000
|1.5832
|68.16
|9991.41
|1217
|2007.06.13 15:10
|close
|608
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5816
|13.63
|10005.04
|1218
|2007.06.13 15:10
|close
|607
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5786
|-37.49
|9967.55
|1219
|2007.06.13 15:10
|sell
|610
|0.20
|1.5822
|0.0000
|1.5802
|1220
|2007.06.13 15:20
|sell
|611
|0.20
|1.5840
|0.0000
|1.5820
|1221
|2007.06.13 15:40
|t/p
|611
|0.20
|1.5820
|0.0000
|1.5820
|34.08
|10001.63
|1222
|2007.06.13 15:40
|close
|610
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5802
|6.82
|10008.45
|1223
|2007.06.13 15:40
|sell
|612
|0.20
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|1224
|2007.06.13 15:59
|sell
|613
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5808
|1225
|2007.06.13 18:30
|close
|613
|0.20
|1.5809
|0.0000
|1.5808
|32.37
|10040.82
|1226
|2007.06.13 18:30
|close
|612
|0.20
|1.5809
|0.0000
|1.5792
|5.11
|10045.93
|1227
|2007.06.13 18:30
|sell
|614
|0.20
|1.5803
|0.0000
|1.5783
|1228
|2007.06.13 19:10
|sell
|615
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|1229
|2007.06.13 20:10
|sell
|616
|0.40
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1230
|2007.06.13 20:40
|t/p
|616
|0.40
|1.5822
|0.0000
|1.5822
|68.16
|10114.09
|1231
|2007.06.13 20:40
|close
|615
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5803
|8.52
|10122.61
|1232
|2007.06.13 20:40
|close
|614
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5783
|-25.56
|10097.05
|1233
|2007.06.13 20:40
|sell
|617
|0.20
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|1234
|2007.06.13 20:59
|sell
|618
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1235
|2007.06.13 23:40
|sell
|619
|0.40
|1.5858
|0.0000
|1.5838
|1236
|2007.06.14 00:10
|t/p
|619
|0.40
|1.5838
|0.0000
|1.5838
|72.55
|10169.60
|1237
|2007.06.14 00:10
|close
|618
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5822
|10.72
|10180.31
|1238
|2007.06.14 00:10
|close
|617
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5792
|-40.40
|10139.91
|1239
|2007.06.14 00:10
|sell
|620
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1240
|2007.06.14 00:20
|sell
|621
|0.20
|1.5847
|0.0000
|1.5827
|1241
|2007.06.14 04:10
|sell
|622
|0.40
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1242
|2007.06.14 04:40
|t/p
|622
|0.40
|1.5850
|0.0000
|1.5850
|68.16
|10208.07
|1243
|2007.06.14 04:40
|close
|621
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5827
|17.04
|10225.11
|1244
|2007.06.14 04:40
|close
|620
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5811
|-10.23
|10214.88
|1245
|2007.06.14 04:40
|sell
|623
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1246
|2007.06.14 04:59
|sell
|624
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|1247
|2007.06.14 05:20
|sell
|625
|0.40
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|1248
|2007.06.14 05:30
|t/p
|625
|0.40
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|68.16
|10283.04
|1249
|2007.06.14 05:30
|close
|624
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5844
|5.12
|10288.16
|1250
|2007.06.14 05:30
|close
|623
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5811
|-51.12
|10237.04
|1251
|2007.06.14 05:30
|sell
|626
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1252
|2007.06.14 05:40
|sell
|627
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|1253
|2007.06.14 10:10
|sell
|628
|0.40
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1254
|2007.06.14 10:30
|t/p
|628
|0.40
|1.5877
|0.0000
|1.5877
|68.16
|10305.20
|1255
|2007.06.14 10:30
|close
|627
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5854
|5.12
|10310.32
|1256
|2007.06.14 10:30
|close
|626
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5835
|-27.26
|10283.06
|1257
|2007.06.14 10:30
|sell
|629
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5845
|1258
|2007.06.14 10:59
|sell
|630
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1259
|2007.06.14 13:30
|sell
|631
|0.40
|1.5939
|0.0000
|1.5919
|1260
|2007.06.14 13:40
|t/p
|631
|0.40
|1.5919
|0.0000
|1.5919
|68.16
|10351.22
|1261
|2007.06.14 13:40
|close
|630
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5870
|-1.70
|10349.52
|1262
|2007.06.14 13:40
|close
|629
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5845
|-44.30
|10305.22
|1263
|2007.06.14 13:40
|sell
|632
|0.20
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1264
|2007.06.14 13:59
|sell
|633
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5908
|1265
|2007.06.14 18:10
|sell
|634
|0.40
|1.5945
|0.0000
|1.5925
|1266
|2007.06.14 20:10
|t/p
|634
|0.40
|1.5925
|0.0000
|1.5925
|68.16
|10373.38
|1267
|2007.06.14 20:10
|close
|633
|0.20
|1.5919
|0.0000
|1.5908
|15.33
|10388.71
|1268
|2007.06.14 20:10
|close
|632
|0.20
|1.5919
|0.0000
|1.5865
|-57.94
|10330.77
|1269
|2007.06.14 20:10
|sell
|635
|0.20
|1.5913
|0.0000
|1.5893
|1270
|2007.06.14 20:40
|sell
|636
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5911
|1271
|2007.06.15 02:10
|close
|636
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5911
|33.10
|10363.87
|1272
|2007.06.15 02:10
|close
|635
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5893
|2.43
|10366.30
|1273
|2007.06.15 02:10
|sell
|637
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1274
|2007.06.15 02:30
|sell
|638
|0.20
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|1275
|2007.06.15 03:40
|close
|638
|0.20
|1.5909
|0.0000
|1.5906
|28.96
|10395.26
|1276
|2007.06.15 03:40
|close
|637
|0.20
|1.5909
|0.0000
|1.5886
|-5.12
|10390.14
|1277
|2007.06.15 03:40
|sell
|639
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|1278
|2007.06.15 04:10
|sell
|640
|0.20
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|1279
|2007.06.15 08:10
|close
|640
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5902
|32.38
|10422.52
|1280
|2007.06.15 08:10
|close
|639
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|0.00
|10422.52
|1281
|2007.06.15 08:10
|sell
|641
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1282
|2007.06.15 08:20
|sell
|642
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5898
|1283
|2007.06.15 08:30
|close
|642
|0.20
|1.5901
|0.0000
|1.5898
|28.97
|10451.49
|1284
|2007.06.15 08:30
|close
|641
|0.20
|1.5901
|0.0000
|1.5877
|-6.81
|10444.68
|1285
|2007.06.15 08:30
|sell
|643
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5875
|1286
|2007.06.15 09:10
|sell
|644
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|1287
|2007.06.15 11:20
|sell
|645
|0.40
|1.5930
|0.0000
|1.5910
|1288
|2007.06.15 11:30
|t/p
|645
|0.40
|1.5910
|0.0000
|1.5910
|68.16
|10512.84
|1289
|2007.06.15 11:30
|close
|644
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5892
|10.23
|10523.07
|1290
|2007.06.15 11:30
|close
|643
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5875
|-18.74
|10504.33
|1291
|2007.06.15 11:30
|sell
|646
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5880
|1292
|2007.06.15 12:10
|sell
|647
|0.20
|1.5920
|0.0000
|1.5900
|1293
|2007.06.15 14:10
|t/p
|647
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5900
|34.08
|10538.41
|1294
|2007.06.15 14:10
|close
|646
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5880
|22.15
|10560.56
|1295
|2007.06.15 14:10
|sell
|648
|0.20
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|1296
|2007.06.15 14:20
|sell
|649
|0.20
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|1297
|2007.06.15 14:30
|t/p
|649
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|34.08
|10594.64
|1298
|2007.06.15 14:30
|close
|648
|0.20
|1.5875
|0.0000
|1.5861
|10.22
|10604.86
|1299
|2007.06.15 14:30
|sell
|650
|0.20
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|1300
|2007.06.15 14:40
|sell
|651
|0.20
|1.5898
|0.0000
|1.5878
|1301
|2007.06.15 15:00
|t/p
|651
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5878
|34.08
|10638.94
|1302
|2007.06.15 15:00
|close
|650
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5849
|-13.63
|10625.31
|1303
|2007.06.15 15:00
|sell
|652
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5851
|1304
|2007.06.15 15:40
|sell
|653
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|1305
|2007.06.15 16:30
|sell
|654
|0.40
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|1306
|2007.06.15 16:40
|t/p
|654
|0.40
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|68.16
|10693.47
|1307
|2007.06.15 16:40
|close
|653
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5871
|11.92
|10705.39
|1308
|2007.06.15 16:40
|close
|652
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5851
|-22.16
|10683.23
|1309
|2007.06.15 16:40
|sell
|655
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|1310
|2007.06.15 17:00
|sell
|656
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1311
|2007.06.15 17:10
|sell
|657
|0.40
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|1312
|2007.06.15 17:30
|close
|657
|0.40
|1.5898
|0.0000
|1.5895
|57.94
|10741.17
|1313
|2007.06.15 17:30
|close
|656
|0.20
|1.5898
|0.0000
|1.5877
|-1.70
|10739.47
|1314
|2007.06.15 17:30
|close
|655
|0.20
|1.5898
|0.0000
|1.5858
|-34.08
|10705.39
|1315
|2007.06.15 17:30
|sell
|658
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|1316
|2007.06.15 17:59
|sell
|659
|0.20
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|1317
|2007.06.15 19:40
|sell
|660
|0.40
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1318
|2007.06.15 20:10
|t/p
|660
|0.40
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|68.16
|10773.55
|1319
|2007.06.15 20:10
|close
|659
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5888
|27.26
|10800.81
|1320
|2007.06.15 20:10
|close
|658
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|0.00
|10800.81
|1321
|2007.06.15 20:10
|sell
|661
|0.20
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|1322
|2007.06.15 20:30
|sell
|662
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|1323
|2007.06.17 23:00
|sell
|663
|0.40
|1.5924
|0.0000
|1.5904
|1324
|2007.06.17 23:30
|close
|663
|0.40
|1.5907
|0.0000
|1.5904
|57.93
|10858.74
|1325
|2007.06.17 23:30
|close
|662
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|0.00
|10858.74
|1326
|2007.06.17 23:30
|close
|661
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5866
|-35.79
|10822.95
|1327
|2007.06.17 23:30
|sell
|664
|0.20
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|1328
|2007.06.18 02:30
|sell
|665
|0.20
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|1329
|2007.06.18 02:40
|t/p
|665
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5906
|34.08
|10857.03
|1330
|2007.06.18 02:40
|close
|664
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5881
|17.77
|10874.80
|1331
|2007.06.18 02:40
|sell
|666
|0.20
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1332
|2007.06.18 03:20
|sell
|667
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5880
|1333
|2007.06.18 08:10
|t/p
|666
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5865
|34.08
|10908.88
|1334
|2007.06.18 08:10
|t/p
|667
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5880
|34.08
|10942.96
|1335
|2007.06.18 08:10
|sell
|668
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5838
|1336
|2007.06.18 08:20
|sell
|669
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|1337
|2007.06.18 09:30
|close
|669
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5864
|30.68
|10973.64
|1338
|2007.06.18 09:30
|close
|668
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5838
|-13.63
|10960.01
|1339
|2007.06.18 09:30
|sell
|670
|0.20
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|1340
|2007.06.18 10:10
|sell
|671
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1341
|2007.06.18 10:40
|t/p
|671
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|34.08
|10994.09
|1342
|2007.06.18 10:40
|close
|670
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5840
|8.52
|11002.61
|1343
|2007.06.18 10:40
|sell
|672
|0.20
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1344
|2007.06.18 10:59
|sell
|673
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|1345
|2007.06.18 11:10
|sell
|674
|0.40
|1.5914
|0.0000
|1.5894
|1346
|2007.06.18 11:30
|close
|674
|0.40
|1.5897
|0.0000
|1.5894
|57.93
|11060.54
|1347
|2007.06.18 11:30
|close
|673
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5858
|-32.38
|11028.16
|1348
|2007.06.18 11:30
|close
|672
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5829
|-81.79
|10946.37
|1349
|2007.06.18 11:30
|sell
|675
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|1350
|2007.06.18 11:59
|sell
|676
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|1351
|2007.06.18 12:10
|sell
|677
|0.40
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|1352
|2007.06.18 12:30
|t/p
|677
|0.40
|1.5920
|0.0000
|1.5920
|68.16
|11014.53
|1353
|2007.06.18 12:30
|close
|676
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|0.00
|11014.53
|1354
|2007.06.18 12:30
|close
|675
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5871
|-35.79
|10978.74
|1355
|2007.06.18 12:30
|sell
|678
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1356
|2007.06.18 12:40
|sell
|679
|0.20
|1.5935
|0.0000
|1.5915
|1357
|2007.06.18 16:10
|t/p
|679
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5915
|34.08
|11012.82
|1358
|2007.06.18 16:10
|close
|678
|0.20
|1.5898
|0.0000
|1.5886
|13.63
|11026.45
|1359
|2007.06.18 16:10
|sell
|680
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|1360
|2007.06.18 16:20
|sell
|681
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|1361
|2007.06.18 16:59
|t/p
|681
|0.20
|1.5920
|0.0000
|1.5920
|34.08
|11060.53
|1362
|2007.06.18 16:59
|close
|680
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5872
|-13.63
|11046.90
|1363
|2007.06.18 16:59
|sell
|682
|0.20
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1364
|2007.06.18 17:10
|sell
|683
|0.20
|1.5910
|0.0000
|1.5890
|1365
|2007.06.18 18:10
|sell
|684
|0.40
|1.5926
|0.0000
|1.5906
|1366
|2007.06.18 20:20
|t/p
|684
|0.40
|1.5906
|0.0000
|1.5906
|68.16
|11115.06
|1367
|2007.06.18 20:20
|close
|683
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5890
|25.56
|11140.62
|1368
|2007.06.18 20:20
|close
|682
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5874
|-1.70
|11138.92
|1369
|2007.06.18 20:20
|sell
|685
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1370
|2007.06.18 20:30
|sell
|686
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|1371
|2007.06.19 01:40
|sell
|687
|0.40
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1372
|2007.06.19 09:10
|t/p
|687
|0.40
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|68.16
|11207.08
|1373
|2007.06.19 09:10
|close
|686
|0.20
|1.5902
|0.0000
|1.5887
|9.25
|11216.34
|1374
|2007.06.19 09:10
|close
|685
|0.20
|1.5902
|0.0000
|1.5869
|-21.42
|11194.92
|1375
|2007.06.19 09:10
|sell
|688
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5876
|1376
|2007.06.19 09:40
|sell
|689
|0.20
|1.5913
|0.0000
|1.5893
|1377
|2007.06.19 10:20
|t/p
|689
|0.20
|1.5893
|0.0000
|1.5893
|34.08
|11229.00
|1378
|2007.06.19 10:20
|close
|688
|0.20
|1.5886
|0.0000
|1.5876
|17.04
|11246.04
|1379
|2007.06.19 10:20
|sell
|690
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|1380
|2007.06.19 10:30
|sell
|691
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5880
|1381
|2007.06.19 11:40
|t/p
|691
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5880
|34.08
|11280.12
|1382
|2007.06.19 11:40
|close
|690
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|0.00
|11280.12
|1383
|2007.06.19 11:40
|sell
|692
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|1384
|2007.06.19 12:10
|sell
|693
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5875
|1385
|2007.06.19 12:40
|close
|693
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5875
|28.97
|11309.09
|1386
|2007.06.19 12:40
|close
|692
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5854
|-6.81
|11302.28
|1387
|2007.06.19 12:40
|sell
|694
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|1388
|2007.06.19 13:10
|sell
|695
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|1389
|2007.06.19 16:30
|t/p
|694
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|34.08
|11336.36
|1390
|2007.06.19 16:30
|t/p
|695
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5867
|34.08
|11370.44
|1391
|2007.06.19 16:30
|sell
|696
|0.20
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|1392
|2007.06.19 16:40
|sell
|697
|0.20
|1.5873
|0.0000
|1.5853
|1393
|2007.06.19 18:40
|close
|697
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5853
|28.97
|11399.41
|1394
|2007.06.19 18:40
|close
|696
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5824
|-20.44
|11378.97
|1395
|2007.06.19 18:40
|sell
|698
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|1396
|2007.06.19 21:40
|sell
|699
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|1397
|2007.06.20 03:10
|t/p
|699
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5848
|34.81
|11413.78
|1398
|2007.06.20 03:10
|close
|698
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5830
|4.14
|11417.92
|1399
|2007.06.20 03:10
|sell
|700
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1400
|2007.06.20 03:30
|sell
|701
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|1401
|2007.06.20 08:10
|close
|701
|0.20
|1.5841
|0.0000
|1.5839
|30.68
|11448.60
|1402
|2007.06.20 08:10
|close
|700
|0.20
|1.5841
|0.0000
|1.5822
|1.71
|11450.31
|1403
|2007.06.20 08:10
|sell
|702
|0.20
|1.5835
|0.0000
|1.5815
|1404
|2007.06.20 08:20
|sell
|703
|0.20
|1.5854
|0.0000
|1.5834
|1405
|2007.06.20 15:20
|sell
|704
|0.40
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|1406
|2007.06.20 15:30
|sell
|705
|0.80
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1407
|2007.06.20 16:10
|t/p
|704
|0.40
|1.5856
|0.0000
|1.5856
|68.16
|11518.47
|1408
|2007.06.20 16:10
|t/p
|705
|0.80
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|136.32
|11654.79
|1409
|2007.06.20 16:10
|close
|703
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5834
|3.41
|11658.20
|1410
|2007.06.20 16:10
|close
|702
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5815
|-28.97
|11629.23
|1411
|2007.06.20 16:10
|sell
|706
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|1412
|2007.06.20 16:20
|sell
|707
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|1413
|2007.06.20 16:59
|t/p
|707
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5871
|34.08
|11663.31
|1414
|2007.06.20 16:59
|close
|706
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5826
|-17.04
|11646.27
|1415
|2007.06.20 16:59
|sell
|708
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|1416
|2007.06.20 17:40
|sell
|709
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1417
|2007.06.20 18:40
|close
|709
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5863
|28.97
|11675.24
|1418
|2007.06.20 18:40
|close
|708
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5830
|-27.26
|11647.98
|1419
|2007.06.20 18:40
|sell
|710
|0.20
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|1420
|2007.06.20 19:20
|sell
|711
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|1421
|2007.06.20 23:10
|sell
|712
|0.40
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1422
|2007.06.20 23:30
|close
|712
|0.40
|1.5876
|0.0000
|1.5874
|61.34
|11709.32
|1423
|2007.06.20 23:30
|close
|711
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5857
|1.71
|11711.03
|1424
|2007.06.20 23:30
|close
|710
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5840
|-27.26
|11683.77
|1425
|2007.06.20 23:30
|sell
|713
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1426
|2007.06.20 23:40
|sell
|714
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1427
|2007.06.21 01:10
|t/p
|714
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|36.28
|11720.05
|1428
|2007.06.21 01:10
|close
|713
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|2.20
|11722.24
|1429
|2007.06.21 01:10
|sell
|715
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|1430
|2007.06.21 01:40
|sell
|716
|0.20
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1431
|2007.06.21 02:10
|t/p
|716
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5865
|34.08
|11756.32
|1432
|2007.06.21 02:10
|close
|715
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5844
|3.41
|11759.73
|1433
|2007.06.21 02:10
|sell
|717
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|1434
|2007.06.21 02:30
|sell
|718
|0.20
|1.5873
|0.0000
|1.5853
|1435
|2007.06.21 03:10
|close
|718
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5853
|30.67
|11790.40
|1436
|2007.06.21 03:10
|close
|717
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5836
|1.70
|11792.10
|1437
|2007.06.21 03:10
|sell
|719
|0.20
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1438
|2007.06.21 04:10
|sell
|720
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1439
|2007.06.21 07:40
|t/p
|720
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|34.08
|11826.18
|1440
|2007.06.21 07:40
|close
|719
|0.20
|1.5840
|0.0000
|1.5829
|15.34
|11841.52
|1441
|2007.06.21 07:40
|sell
|721
|0.20
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|1442
|2007.06.21 11:20
|t/p
|721
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5814
|34.08
|11875.60
|1443
|2007.06.21 11:20
|sell
|722
|0.20
|1.5808
|0.0000
|1.5788
|1444
|2007.06.21 14:10
|sell
|723
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1445
|2007.06.21 15:20
|close
|723
|0.20
|1.5813
|0.0000
|1.5811
|30.67
|11906.27
|1446
|2007.06.21 15:20
|close
|722
|0.20
|1.5813
|0.0000
|1.5788
|-8.52
|11897.75
|1447
|2007.06.21 15:20
|sell
|724
|0.20
|1.5807
|0.0000
|1.5787
|1448
|2007.06.21 16:40
|sell
|725
|0.20
|1.5824
|0.0000
|1.5804
|1449
|2007.06.21 21:20
|t/p
|725
|0.20
|1.5804
|0.0000
|1.5804
|34.08
|11931.83
|1450
|2007.06.21 21:20
|close
|724
|0.20
|1.5802
|0.0000
|1.5787
|8.52
|11940.35
|1451
|2007.06.21 21:20
|sell
|726
|0.20
|1.5796
|0.0000
|1.5776
|1452
|2007.06.22 00:10
|sell
|727
|0.20
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|1453
|2007.06.22 08:30
|sell
|728
|0.40
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|1454
|2007.06.22 09:10
|t/p
|727
|0.20
|1.5792
|0.0000
|1.5792
|34.08
|11974.43
|1455
|2007.06.22 09:10
|t/p
|728
|0.40
|1.5813
|0.0000
|1.5813
|68.16
|12042.59
|1456
|2007.06.22 09:10
|close
|726
|0.20
|1.5790
|0.0000
|1.5776
|10.95
|12053.54
|1457
|2007.06.22 09:10
|sell
|729
|0.20
|1.5784
|0.0000
|1.5764
|1458
|2007.06.22 09:20
|sell
|730
|0.20
|1.5816
|0.0000
|1.5796
|1459
|2007.06.22 09:40
|t/p
|730
|0.20
|1.5796
|0.0000
|1.5796
|34.08
|12087.62
|1460
|2007.06.22 09:40
|close
|729
|0.20
|1.5796
|0.0000
|1.5764
|-20.44
|12067.18
|1461
|2007.06.22 09:40
|sell
|731
|0.20
|1.5790
|0.0000
|1.5770
|1462
|2007.06.22 10:10
|sell
|732
|0.20
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|1463
|2007.06.22 10:30
|t/p
|732
|0.20
|1.5792
|0.0000
|1.5792
|34.08
|12101.26
|1464
|2007.06.22 10:30
|close
|731
|0.20
|1.5787
|0.0000
|1.5770
|5.11
|12106.37
|1465
|2007.06.22 10:30
|sell
|733
|0.20
|1.5781
|0.0000
|1.5761
|1466
|2007.06.22 10:59
|sell
|734
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5791
|1467
|2007.06.22 11:10
|sell
|735
|0.40
|1.5826
|0.0000
|1.5806
|1468
|2007.06.22 13:10
|sell
|736
|0.80
|1.5845
|0.0000
|1.5825
|1469
|2007.06.22 13:20
|close
|736
|0.80
|1.5827
|0.0000
|1.5825
|122.69
|12229.06
|1470
|2007.06.22 13:20
|close
|735
|0.40
|1.5827
|0.0000
|1.5806
|-3.41
|12225.65
|1471
|2007.06.22 13:20
|close
|734
|0.20
|1.5827
|0.0000
|1.5791
|-27.27
|12198.38
|1472
|2007.06.22 13:20
|close
|733
|0.20
|1.5827
|0.0000
|1.5761
|-78.39
|12119.99
|1473
|2007.06.22 13:20
|sell
|737
|0.20
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|1474
|2007.06.22 13:30
|sell
|738
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1475
|2007.06.22 14:30
|sell
|739
|0.40
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|1476
|2007.06.22 16:10
|t/p
|739
|0.40
|1.5839
|0.0000
|1.5839
|68.16
|12188.15
|1477
|2007.06.22 16:10
|close
|738
|0.20
|1.5827
|0.0000
|1.5822
|25.56
|12213.71
|1478
|2007.06.22 16:10
|close
|737
|0.20
|1.5827
|0.0000
|1.5801
|-10.23
|12203.48
|1479
|2007.06.22 16:10
|sell
|740
|0.20
|1.5821
|0.0000
|1.5801
|1480
|2007.06.22 16:30
|sell
|741
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1481
|2007.06.22 16:40
|sell
|742
|0.40
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1482
|2007.06.22 16:59
|t/p
|742
|0.40
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|68.16
|12271.64
|1483
|2007.06.22 16:59
|close
|741
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5822
|23.86
|12295.50
|1484
|2007.06.22 16:59
|close
|740
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5801
|-11.93
|12283.57
|1485
|2007.06.22 16:59
|sell
|743
|0.20
|1.5822
|0.0000
|1.5802
|1486
|2007.06.22 17:30
|sell
|744
|0.20
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|1487
|2007.06.22 19:10
|sell
|745
|0.40
|1.5898
|0.0000
|1.5878
|1488
|2007.06.22 19:30
|t/p
|745
|0.40
|1.5878
|0.0000
|1.5878
|68.16
|12351.73
|1489
|2007.06.22 19:30
|close
|744
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5831
|-18.75
|12332.98
|1490
|2007.06.22 19:30
|close
|743
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5802
|-68.16
|12264.82
|1491
|2007.06.22 19:30
|sell
|746
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|1492
|2007.06.22 19:40
|sell
|747
|0.20
|1.5879
|0.0000
|1.5859
|1493
|2007.06.22 20:40
|sell
|748
|0.40
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1494
|2007.06.22 21:40
|sell
|749
|0.80
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|1495
|2007.06.22 22:10
|t/p
|749
|0.80
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|136.32
|12401.14
|1496
|2007.06.22 22:10
|close
|748
|0.40
|1.5895
|0.0000
|1.5877
|6.82
|12407.96
|1497
|2007.06.22 22:10
|close
|747
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5859
|-27.26
|12380.70
|1498
|2007.06.22 22:10
|close
|746
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5836
|-66.46
|12314.24
|1499
|2007.06.22 22:10
|sell
|750
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1500
|2007.06.22 22:30
|sell
|751
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|1501
|2007.06.24 23:00
|close
|751
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5892
|28.97
|12343.21
|1502
|2007.06.24 23:00
|close
|750
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5869
|-10.22
|12332.99
|1503
|2007.06.24 23:00
|sell
|752
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1504
|2007.06.25 01:40
|close
|752
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5869
|29.70
|12362.70
|1505
|2007.06.25 01:40
|sell
|753
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1506
|2007.06.25 09:40
|t/p
|753
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|34.08
|12396.78
|1507
|2007.06.25 09:40
|sell
|754
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|1508
|2007.06.25 10:10
|sell
|755
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|1509
|2007.06.25 10:30
|t/p
|755
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|34.08
|12430.86
|1510
|2007.06.25 10:30
|close
|754
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5818
|-20.45
|12410.41
|1511
|2007.06.25 10:30
|sell
|756
|0.20
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|1512
|2007.06.25 10:40
|sell
|757
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5843
|1513
|2007.06.25 11:10
|sell
|758
|0.40
|1.5879
|0.0000
|1.5859
|1514
|2007.06.25 11:40
|close
|758
|0.40
|1.5861
|0.0000
|1.5859
|61.34
|12471.75
|1515
|2007.06.25 11:40
|close
|757
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5843
|3.41
|12475.16
|1516
|2007.06.25 11:40
|close
|756
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5824
|-28.96
|12446.20
|1517
|2007.06.25 11:40
|sell
|759
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1518
|2007.06.25 12:00
|sell
|760
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1519
|2007.06.25 12:40
|sell
|761
|0.40
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1520
|2007.06.25 12:59
|t/p
|761
|0.40
|1.5869
|0.0000
|1.5869
|68.16
|12514.36
|1521
|2007.06.25 12:59
|close
|760
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5850
|15.34
|12529.70
|1522
|2007.06.25 12:59
|close
|759
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5835
|-10.22
|12519.48
|1523
|2007.06.25 12:59
|sell
|762
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1524
|2007.06.25 15:10
|sell
|763
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|1525
|2007.06.25 16:20
|close
|763
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5854
|32.38
|12551.86
|1526
|2007.06.25 16:20
|close
|762
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|0.00
|12551.86
|1527
|2007.06.25 16:20
|sell
|764
|0.20
|1.5849
|0.0000
|1.5829
|1528
|2007.06.25 18:20
|sell
|765
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5844
|1529
|2007.06.25 20:10
|sell
|766
|0.40
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|1530
|2007.06.25 20:20
|t/p
|766
|0.40
|1.5881
|0.0000
|1.5881
|68.16
|12620.02
|1531
|2007.06.25 20:20
|close
|765
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5844
|-27.26
|12592.76
|1532
|2007.06.25 20:20
|close
|764
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5829
|-52.82
|12539.94
|1533
|2007.06.25 20:20
|sell
|767
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5854
|1534
|2007.06.25 20:40
|sell
|768
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1535
|2007.06.25 22:10
|close
|768
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5886
|32.37
|12572.31
|1536
|2007.06.25 22:10
|close
|767
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5854
|-22.15
|12550.16
|1537
|2007.06.25 22:10
|sell
|769
|0.20
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|1538
|2007.06.25 22:40
|sell
|770
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1539
|2007.06.25 22:59
|close
|770
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5886
|28.96
|12579.12
|1540
|2007.06.25 22:59
|close
|769
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5861
|-13.64
|12565.48
|1541
|2007.06.25 22:59
|sell
|771
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1542
|2007.06.26 00:30
|sell
|772
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|1543
|2007.06.26 02:10
|sell
|773
|0.40
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|1544
|2007.06.26 03:20
|t/p
|773
|0.40
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|68.16
|12633.64
|1545
|2007.06.26 03:20
|close
|772
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5879
|5.12
|12638.76
|1546
|2007.06.26 03:20
|close
|771
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5863
|-21.42
|12617.34
|1547
|2007.06.26 03:20
|sell
|774
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1548
|2007.06.26 03:30
|sell
|775
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5885
|1549
|2007.06.26 04:10
|t/p
|775
|0.20
|1.5885
|0.0000
|1.5885
|34.08
|12651.42
|1550
|2007.06.26 04:10
|close
|774
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5870
|23.86
|12675.28
|1551
|2007.06.26 04:10
|sell
|776
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1552
|2007.06.26 04:20
|sell
|777
|0.20
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|1553
|2007.06.26 10:20
|t/p
|777
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5866
|34.08
|12709.36
|1554
|2007.06.26 10:20
|close
|776
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5850
|20.45
|12729.81
|1555
|2007.06.26 10:20
|sell
|778
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5832
|1556
|2007.06.26 10:40
|sell
|779
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|1557
|2007.06.26 12:40
|t/p
|778
|0.20
|1.5832
|0.0000
|1.5832
|34.08
|12763.89
|1558
|2007.06.26 12:40
|t/p
|779
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5848
|34.08
|12797.97
|1559
|2007.06.26 12:40
|sell
|780
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|1560
|2007.06.26 13:10
|sell
|781
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5828
|1561
|2007.06.26 14:40
|close
|781
|0.20
|1.5829
|0.0000
|1.5828
|32.37
|12830.34
|1562
|2007.06.26 14:40
|close
|780
|0.20
|1.5829
|0.0000
|1.5803
|-10.23
|12820.11
|1563
|2007.06.26 14:40
|sell
|782
|0.20
|1.5823
|0.0000
|1.5803
|1564
|2007.06.26 15:10
|sell
|783
|0.20
|1.5854
|0.0000
|1.5834
|1565
|2007.06.26 16:10
|sell
|784
|0.40
|1.5873
|0.0000
|1.5853
|1566
|2007.06.26 16:20
|t/p
|784
|0.40
|1.5853
|0.0000
|1.5853
|68.16
|12888.27
|1567
|2007.06.26 16:20
|close
|783
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5834
|6.82
|12895.09
|1568
|2007.06.26 16:20
|close
|782
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5803
|-46.01
|12849.08
|1569
|2007.06.26 16:20
|sell
|785
|0.20
|1.5844
|0.0000
|1.5824
|1570
|2007.06.26 16:59
|sell
|786
|0.20
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|1571
|2007.06.26 17:40
|sell
|787
|0.40
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1572
|2007.06.26 20:30
|sell
|788
|0.80
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|1573
|2007.06.27 01:10
|sell
|789
|1.60
|1.5933
|0.0000
|1.5913
|1574
|2007.06.27 01:20
|t/p
|789
|1.60
|1.5913
|0.0000
|1.5913
|272.64
|13121.72
|1575
|2007.06.27 01:20
|close
|788
|0.80
|1.5895
|0.0000
|1.5887
|84.72
|13206.44
|1576
|2007.06.27 01:20
|close
|787
|0.40
|1.5895
|0.0000
|1.5870
|-15.58
|13190.86
|1577
|2007.06.27 01:20
|close
|786
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5849
|-43.57
|13147.29
|1578
|2007.06.27 01:20
|close
|785
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5824
|-86.17
|13061.12
|1579
|2007.06.27 01:20
|sell
|790
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1580
|2007.06.27 01:30
|sell
|791
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|1581
|2007.06.27 01:40
|sell
|792
|0.40
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|1582
|2007.06.27 02:40
|t/p
|792
|0.40
|1.5934
|0.0000
|1.5934
|68.16
|13129.28
|1583
|2007.06.27 02:40
|close
|791
|0.20
|1.5929
|0.0000
|1.5892
|-28.97
|13100.31
|1584
|2007.06.27 02:40
|close
|790
|0.20
|1.5929
|0.0000
|1.5869
|-68.16
|13032.15
|1585
|2007.06.27 02:40
|sell
|793
|0.20
|1.5923
|0.0000
|1.5903
|1586
|2007.06.27 05:20
|sell
|794
|0.20
|1.5942
|0.0000
|1.5922
|1587
|2007.06.27 06:10
|sell
|795
|0.40
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|1588
|2007.06.27 06:20
|t/p
|795
|0.40
|1.5945
|0.0000
|1.5945
|68.16
|13100.31
|1589
|2007.06.27 06:20
|close
|794
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5922
|23.86
|13124.17
|1590
|2007.06.27 06:20
|close
|793
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5903
|-8.52
|13115.65
|1591
|2007.06.27 06:20
|sell
|796
|0.20
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|1592
|2007.06.27 06:30
|sell
|797
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|1593
|2007.06.27 06:59
|sell
|798
|0.40
|1.5964
|0.0000
|1.5944
|1594
|2007.06.27 07:10
|t/p
|798
|0.40
|1.5944
|0.0000
|1.5944
|68.16
|13183.81
|1595
|2007.06.27 07:10
|close
|797
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5920
|3.41
|13187.22
|1596
|2007.06.27 07:10
|close
|796
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5902
|-27.26
|13159.96
|1597
|2007.06.27 07:10
|sell
|799
|0.20
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|1598
|2007.06.27 07:20
|sell
|800
|0.20
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|1599
|2007.06.27 07:30
|t/p
|800
|0.20
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|34.08
|13194.04
|1600
|2007.06.27 07:30
|close
|799
|0.20
|1.5943
|0.0000
|1.5912
|-18.74
|13175.30
|1601
|2007.06.27 07:30
|sell
|801
|0.20
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|1602
|2007.06.27 07:40
|sell
|802
|0.20
|1.5981
|0.0000
|1.5961
|1603
|2007.06.27 08:10
|t/p
|802
|0.20
|1.5961
|0.0000
|1.5961
|34.08
|13209.38
|1604
|2007.06.27 08:10
|close
|801
|0.20
|1.5953
|0.0000
|1.5917
|-27.26
|13182.12
|1605
|2007.06.27 08:10
|sell
|803
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|1606
|2007.06.27 08:40
|sell
|804
|0.20
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|1607
|2007.06.27 08:59
|t/p
|804
|0.20
|1.5957
|0.0000
|1.5957
|34.08
|13216.20
|1608
|2007.06.27 08:59
|close
|803
|0.20
|1.5952
|0.0000
|1.5927
|-8.52
|13207.68
|1609
|2007.06.27 08:59
|sell
|805
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|1610
|2007.06.27 09:30
|sell
|806
|0.20
|1.5974
|0.0000
|1.5954
|1611
|2007.06.27 10:20
|sell
|807
|0.40
|1.5991
|0.0000
|1.5971
|1612
|2007.06.27 11:10
|sell
|808
|0.80
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|1613
|2007.06.27 11:30
|t/p
|808
|0.80
|1.5997
|0.0000
|1.5997
|136.32
|13344.00
|1614
|2007.06.27 11:30
|close
|807
|0.40
|1.5990
|0.0000
|1.5971
|3.41
|13347.41
|1615
|2007.06.27 11:30
|close
|806
|0.20
|1.5990
|0.0000
|1.5954
|-27.26
|13320.15
|1616
|2007.06.27 11:30
|close
|805
|0.20
|1.5990
|0.0000
|1.5926
|-74.98
|13245.17
|1617
|2007.06.27 11:30
|sell
|809
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|1618
|2007.06.27 11:40
|sell
|810
|0.20
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|1619
|2007.06.27 11:59
|t/p
|810
|0.20
|1.6011
|0.0000
|1.6011
|34.08
|13279.25
|1620
|2007.06.27 11:59
|close
|809
|0.20
|1.6010
|0.0000
|1.5964
|-44.30
|13234.95
|1621
|2007.06.27 11:59
|sell
|811
|0.20
|1.6004
|0.0000
|1.5984
|1622
|2007.06.27 12:20
|t/p
|811
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|34.08
|13269.03
|1623
|2007.06.27 12:20
|sell
|812
|0.20
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|1624
|2007.06.27 12:30
|sell
|813
|0.20
|1.5992
|0.0000
|1.5972
|1625
|2007.06.27 12:59
|close
|813
|0.20
|1.5975
|0.0000
|1.5972
|28.97
|13298.00
|1626
|2007.06.27 12:59
|close
|812
|0.20
|1.5975
|0.0000
|1.5945
|-17.04
|13280.96
|1627
|2007.06.27 12:59
|sell
|814
|0.20
|1.5969
|0.0000
|1.5949
|1628
|2007.06.27 15:20
|sell
|815
|0.20
|1.5996
|0.0000
|1.5976
|1629
|2007.06.27 15:30
|t/p
|815
|0.20
|1.5976
|0.0000
|1.5976
|34.08
|13315.04
|1630
|2007.06.27 15:30
|close
|814
|0.20
|1.5968
|0.0000
|1.5949
|1.71
|13316.75
|1631
|2007.06.27 15:30
|sell
|816
|0.20
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|1632
|2007.06.27 15:59
|sell
|817
|0.20
|1.5996
|0.0000
|1.5976
|1633
|2007.06.27 16:10
|sell
|818
|0.40
|1.6040
|0.0000
|1.6020
|1634
|2007.06.27 16:20
|t/p
|818
|0.40
|1.6020
|0.0000
|1.6020
|68.16
|13384.91
|1635
|2007.06.27 16:20
|close
|817
|0.20
|1.6007
|0.0000
|1.5976
|-18.75
|13366.16
|1636
|2007.06.27 16:20
|close
|816
|0.20
|1.6007
|0.0000
|1.5942
|-76.68
|13289.48
|1637
|2007.06.27 16:20
|sell
|819
|0.20
|1.6001
|0.0000
|1.5981
|1638
|2007.06.27 16:59
|sell
|820
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|1639
|2007.06.27 18:40
|sell
|821
|0.40
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|1640
|2007.06.27 19:20
|sell
|822
|0.80
|1.6067
|0.0000
|1.6047
|1641
|2007.06.27 19:30
|sell
|823
|1.60
|1.6087
|0.0000
|1.6067
|1642
|2007.06.27 20:10
|t/p
|823
|1.60
|1.6067
|0.0000
|1.6067
|272.64
|13562.12
|1643
|2007.06.27 20:10
|close
|822
|0.80
|1.6061
|0.0000
|1.6047
|40.89
|13603.01
|1644
|2007.06.27 20:10
|close
|821
|0.40
|1.6061
|0.0000
|1.6032
|-30.67
|13572.34
|1645
|2007.06.27 20:10
|close
|820
|0.20
|1.6061
|0.0000
|1.6014
|-46.00
|13526.34
|1646
|2007.06.27 20:10
|close
|819
|0.20
|1.6061
|0.0000
|1.5981
|-102.24
|13424.10
|1647
|2007.06.27 20:10
|sell
|824
|0.20
|1.6055
|0.0000
|1.6035
|1648
|2007.06.27 20:20
|sell
|825
|0.20
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|1649
|2007.06.27 21:10
|t/p
|825
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6053
|34.08
|13458.18
|1650
|2007.06.27 21:10
|close
|824
|0.20
|1.6050
|0.0000
|1.6035
|8.52
|13466.70
|1651
|2007.06.27 21:10
|sell
|826
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.6024
|1652
|2007.06.27 21:40
|sell
|827
|0.20
|1.6068
|0.0000
|1.6048
|1653
|2007.06.27 22:10
|t/p
|827
|0.20
|1.6048
|0.0000
|1.6048
|34.08
|13500.78
|1654
|2007.06.27 22:10
|close
|826
|0.20
|1.6040
|0.0000
|1.6024
|6.82
|13507.60
|1655
|2007.06.27 22:10
|sell
|828
|0.20
|1.6034
|0.0000
|1.6014
|1656
|2007.06.27 22:30
|sell
|829
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|1657
|2007.06.28 00:30
|t/p
|829
|0.20
|1.6033
|0.0000
|1.6033
|36.28
|13543.88
|1658
|2007.06.28 00:30
|close
|828
|0.20
|1.6031
|0.0000
|1.6014
|7.32
|13551.19
|1659
|2007.06.28 00:30
|sell
|830
|0.20
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|1660
|2007.06.28 02:40
|t/p
|830
|0.20
|1.6005
|0.0000
|1.6005
|34.08
|13585.27
|1661
|2007.06.28 02:40
|sell
|831
|0.20
|1.5994
|0.0000
|1.5974
|1662
|2007.06.28 02:59
|sell
|832
|0.20
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|1663
|2007.06.28 03:10
|sell
|833
|0.40
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|1664
|2007.06.28 03:40
|close
|833
|0.40
|1.6013
|0.0000
|1.6011
|61.35
|13646.62
|1665
|2007.06.28 03:40
|close
|832
|0.20
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|0.00
|13646.62
|1666
|2007.06.28 03:40
|close
|831
|0.20
|1.6013
|0.0000
|1.5974
|-32.37
|13614.25
|1667
|2007.06.28 03:40
|sell
|834
|0.20
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|1668
|2007.06.28 06:40
|t/p
|834
|0.20
|1.5987
|0.0000
|1.5987
|34.08
|13648.33
|1669
|2007.06.28 06:40
|sell
|835
|0.20
|1.5981
|0.0000
|1.5961
|1670
|2007.06.28 08:40
|t/p
|835
|0.20
|1.5961
|0.0000
|1.5961
|34.08
|13682.41
|1671
|2007.06.28 08:40
|sell
|836
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|1672
|2007.06.28 09:10
|sell
|837
|0.20
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|1673
|2007.06.28 09:30
|t/p
|837
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5947
|34.08
|13716.49
|1674
|2007.06.28 09:30
|close
|836
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|0.00
|13716.49
|1675
|2007.06.28 09:30
|sell
|838
|0.20
|1.5934
|0.0000
|1.5914
|1676
|2007.06.28 13:40
|t/p
|838
|0.20
|1.5914
|0.0000
|1.5914
|34.08
|13750.57
|1677
|2007.06.28 13:40
|sell
|839
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1678
|2007.06.28 19:20
|close
|839
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5886
|28.96
|13779.53
|1679
|2007.06.28 19:20
|sell
|840
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1680
|2007.06.28 20:30
|sell
|841
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5883
|1681
|2007.06.28 20:40
|t/p
|841
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5883
|34.08
|13813.61
|1682
|2007.06.28 20:40
|close
|840
|0.20
|1.5881
|0.0000
|1.5863
|3.41
|13817.02
|1683
|2007.06.28 20:40
|sell
|842
|0.20
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|1684
|2007.06.28 22:10
|sell
|843
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5875
|1685
|2007.06.28 22:40
|close
|843
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5875
|28.97
|13845.99
|1686
|2007.06.28 22:40
|close
|842
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5855
|-5.11
|13840.88
|1687
|2007.06.28 22:40
|sell
|844
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|1688
|2007.06.28 22:59
|sell
|845
|0.20
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1689
|2007.06.28 23:30
|t/p
|845
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|34.08
|13874.96
|1690
|2007.06.28 23:30
|close
|844
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|0.00
|13874.96
|1691
|2007.06.28 23:30
|sell
|846
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1692
|2007.06.29 00:10
|sell
|847
|0.20
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|1693
|2007.06.29 02:10
|t/p
|847
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5861
|34.08
|13909.04
|1694
|2007.06.29 02:10
|close
|846
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5846
|9.25
|13918.30
|1695
|2007.06.29 02:10
|sell
|848
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1696
|2007.06.29 02:20
|sell
|849
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5851
|1697
|2007.06.29 02:30
|close
|849
|0.20
|1.5854
|0.0000
|1.5851
|28.96
|13947.26
|1698
|2007.06.29 02:30
|close
|848
|0.20
|1.5854
|0.0000
|1.5835
|1.70
|13948.96
|1699
|2007.06.29 02:30
|sell
|850
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5828
|1700
|2007.06.29 07:40
|t/p
|850
|0.20
|1.5828
|0.0000
|1.5828
|34.08
|13983.04
|1701
|2007.06.29 07:40
|sell
|851
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|1702
|2007.06.29 07:59
|sell
|852
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1703
|2007.06.29 08:20
|t/p
|852
|0.20
|1.5822
|0.0000
|1.5822
|34.08
|14017.12
|1704
|2007.06.29 08:20
|close
|851
|0.20
|1.5819
|0.0000
|1.5799
|0.00
|14017.12
|1705
|2007.06.29 08:20
|sell
|853
|0.20
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|1706
|2007.06.29 09:10
|sell
|854
|0.20
|1.5831
|0.0000
|1.5811
|1707
|2007.06.29 09:30
|close
|854
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5811
|28.96
|14046.08
|1708
|2007.06.29 09:30
|close
|853
|0.20
|1.5814
|0.0000
|1.5793
|-1.71
|14044.37
|1709
|2007.06.29 09:30
|sell
|855
|0.20
|1.5808
|0.0000
|1.5788
|1710
|2007.06.29 10:20
|sell
|856
|0.20
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|1711
|2007.06.29 10:40
|close
|856
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5814
|28.97
|14073.34
|1712
|2007.06.29 10:40
|close
|855
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5788
|-15.34
|14058.00
|1713
|2007.06.29 10:40
|sell
|857
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5791
|1714
|2007.06.29 10:59
|sell
|858
|0.20
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|1715
|2007.06.29 11:10
|sell
|859
|0.40
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|1716
|2007.06.29 11:30
|t/p
|859
|0.40
|1.5841
|0.0000
|1.5841
|68.16
|14126.16
|1717
|2007.06.29 11:30
|close
|858
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5816
|-5.12
|14121.04
|1718
|2007.06.29 11:30
|close
|857
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5791
|-47.72
|14073.32
|1719
|2007.06.29 11:30
|sell
|860
|0.20
|1.5833
|0.0000
|1.5813
|1720
|2007.06.29 11:59
|sell
|861
|0.20
|1.5860
|0.0000
|1.5840
|1721
|2007.06.29 12:20
|close
|861
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5840
|30.67
|14103.99
|1722
|2007.06.29 12:20
|close
|860
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5813
|-15.34
|14088.65
|1723
|2007.06.29 12:20
|sell
|862
|0.20
|1.5836
|0.0000
|1.5816
|1724
|2007.06.29 12:40
|sell
|863
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|1725
|2007.06.29 13:40
|sell
|864
|0.40
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1726
|2007.06.29 16:59
|sell
|865
|0.80
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|1727
|2007.06.29 17:40
|sell
|866
|1.60
|1.5927
|0.0000
|1.5907
|1728
|2007.06.29 19:40
|sell
|867
|3.20
|1.5942
|0.0000
|1.5922
|1729
|2007.06.29 20:30
|sell
|868
|6.40
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|1730
|2007.07.01 23:10
|t/p
|864
|0.40
|1.5865
|0.0000
|1.5865
|68.16
|14156.81
|1731
|2007.07.01 23:10
|t/p
|865
|0.80
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|136.32
|14293.13
|1732
|2007.07.01 23:10
|t/p
|866
|1.60
|1.5907
|0.0000
|1.5907
|272.64
|14565.77
|1733
|2007.07.01 23:10
|t/p
|867
|3.20
|1.5922
|0.0000
|1.5922
|545.28
|15111.05
|1734
|2007.07.01 23:10
|t/p
|868
|6.40
|1.5938
|0.0000
|1.5938
|1090.56
|16201.61
|1735
|2007.07.01 23:10
|close
|863
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|0.00
|16201.61
|1736
|2007.07.01 23:10
|close
|862
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5816
|-42.60
|16159.01
|1737
|2007.07.01 23:10
|sell
|869
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1738
|2007.07.01 23:20
|sell
|870
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|1739
|2007.07.01 23:30
|sell
|871
|0.40
|1.5945
|0.0000
|1.5925
|1740
|2007.07.01 23:59
|t/p
|871
|0.40
|1.5925
|0.0000
|1.5925
|68.16
|16227.17
|1741
|2007.07.01 23:59
|close
|870
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5852
|-28.97
|16198.20
|1742
|2007.07.01 23:59
|close
|869
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5835
|-57.94
|16140.26
|1743
|2007.07.01 23:59
|sell
|872
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1744
|2007.07.02 00:20
|sell
|873
|0.20
|1.5906
|0.0000
|1.5886
|1745
|2007.07.02 01:20
|sell
|874
|0.40
|1.5929
|0.0000
|1.5909
|1746
|2007.07.02 01:40
|t/p
|874
|0.40
|1.5909
|0.0000
|1.5909
|68.16
|16208.42
|1747
|2007.07.02 01:40
|close
|873
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5886
|5.11
|16213.53
|1748
|2007.07.02 01:40
|close
|872
|0.20
|1.5903
|0.0000
|1.5863
|-33.35
|16180.18
|1749
|2007.07.02 01:40
|sell
|875
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5877
|1750
|2007.07.02 01:59
|sell
|876
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1751
|2007.07.02 02:30
|t/p
|876
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|34.08
|16214.26
|1752
|2007.07.02 02:30
|close
|875
|0.20
|1.5898
|0.0000
|1.5877
|-1.70
|16212.56
|1753
|2007.07.02 02:30
|sell
|877
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5872
|1754
|2007.07.02 07:20
|close
|877
|0.20
|1.5873
|0.0000
|1.5872
|32.38
|16244.94
|1755
|2007.07.02 07:20
|sell
|878
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|1756
|2007.07.02 07:40
|sell
|879
|0.20
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1757
|2007.07.02 08:00
|close
|879
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5865
|30.67
|16275.61
|1758
|2007.07.02 08:00
|close
|878
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|0.00
|16275.61
|1759
|2007.07.02 08:00
|sell
|880
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|1760
|2007.07.02 08:30
|sell
|881
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|1761
|2007.07.02 08:59
|t/p
|881
|0.20
|1.5869
|0.0000
|1.5869
|34.08
|16309.69
|1762
|2007.07.02 08:59
|close
|880
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5841
|-10.23
|16299.46
|1763
|2007.07.02 08:59
|sell
|882
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|1764
|2007.07.02 09:40
|close
|882
|0.20
|1.5843
|0.0000
|1.5841
|30.67
|16330.13
|1765
|2007.07.02 09:40
|sell
|883
|0.20
|1.5837
|0.0000
|1.5817
|1766
|2007.07.02 09:59
|sell
|884
|0.20
|1.5869
|0.0000
|1.5849
|1767
|2007.07.02 11:10
|sell
|885
|0.40
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|1768
|2007.07.02 11:30
|close
|885
|0.40
|1.5874
|0.0000
|1.5871
|57.94
|16388.07
|1769
|2007.07.02 11:30
|close
|884
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5849
|-8.52
|16379.55
|1770
|2007.07.02 11:30
|close
|883
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5817
|-63.05
|16316.50
|1771
|2007.07.02 11:30
|sell
|886
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|1772
|2007.07.02 12:30
|sell
|887
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1773
|2007.07.02 13:10
|t/p
|887
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|34.08
|16350.58
|1774
|2007.07.02 13:10
|close
|886
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5848
|10.22
|16360.80
|1775
|2007.07.02 13:10
|sell
|888
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|1776
|2007.07.02 13:40
|sell
|889
|0.20
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|1777
|2007.07.02 17:20
|t/p
|889
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5855
|34.08
|16394.88
|1778
|2007.07.02 17:20
|close
|888
|0.20
|1.5853
|0.0000
|1.5836
|5.11
|16399.99
|1779
|2007.07.02 17:20
|sell
|890
|0.20
|1.5847
|0.0000
|1.5827
|1780
|2007.07.02 17:30
|sell
|891
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1781
|2007.07.02 17:59
|t/p
|891
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|34.08
|16434.07
|1782
|2007.07.02 17:59
|close
|890
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5827
|-15.33
|16418.74
|1783
|2007.07.02 17:59
|sell
|892
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|1784
|2007.07.02 18:20
|sell
|893
|0.20
|1.5881
|0.0000
|1.5861
|1785
|2007.07.02 19:40
|t/p
|893
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5861
|34.08
|16452.82
|1786
|2007.07.02 19:40
|close
|892
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5830
|3.41
|16456.23
|1787
|2007.07.02 19:40
|sell
|894
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1788
|2007.07.02 22:20
|sell
|895
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5847
|1789
|2007.07.03 03:10
|sell
|896
|0.40
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|1790
|2007.07.03 03:30
|t/p
|896
|0.40
|1.5862
|0.0000
|1.5862
|68.16
|16524.39
|1791
|2007.07.03 03:30
|close
|895
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5847
|14.36
|16538.75
|1792
|2007.07.03 03:30
|close
|894
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5822
|-28.24
|16510.51
|1793
|2007.07.03 03:30
|sell
|897
|0.20
|1.5853
|0.0000
|1.5833
|1794
|2007.07.03 03:59
|sell
|898
|0.20
|1.5911
|0.0000
|1.5891
|1795
|2007.07.03 05:10
|t/p
|898
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5891
|34.08
|16544.59
|1796
|2007.07.03 05:10
|close
|897
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5833
|-63.05
|16481.54
|1797
|2007.07.03 05:10
|sell
|899
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|1798
|2007.07.03 05:40
|sell
|900
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|1799
|2007.07.03 10:30
|t/p
|900
|0.20
|1.5879
|0.0000
|1.5879
|34.08
|16515.62
|1800
|2007.07.03 10:30
|close
|899
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5864
|11.93
|16527.55
|1801
|2007.07.03 10:30
|sell
|901
|0.20
|1.5871
|0.0000
|1.5851
|1802
|2007.07.03 11:10
|sell
|902
|0.20
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|1803
|2007.07.03 14:30
|sell
|903
|0.40
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|1804
|2007.07.03 14:40
|t/p
|903
|0.40
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|68.16
|16595.71
|1805
|2007.07.03 14:40
|close
|902
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5873
|-5.11
|16590.60
|1806
|2007.07.03 14:40
|close
|901
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5851
|-42.60
|16548.00
|1807
|2007.07.03 14:40
|sell
|904
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1808
|2007.07.03 14:59
|sell
|905
|0.20
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|1809
|2007.07.03 16:20
|t/p
|905
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5899
|34.08
|16582.08
|1810
|2007.07.03 16:20
|close
|904
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5870
|-15.34
|16566.74
|1811
|2007.07.03 16:20
|sell
|906
|0.20
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|1812
|2007.07.03 16:40
|sell
|907
|0.20
|1.5924
|0.0000
|1.5904
|1813
|2007.07.04 01:10
|t/p
|907
|0.20
|1.5904
|0.0000
|1.5904
|34.81
|16601.55
|1814
|2007.07.04 01:10
|close
|906
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5873
|-9.50
|16592.06
|1815
|2007.07.04 01:10
|sell
|908
|0.20
|1.5893
|0.0000
|1.5873
|1816
|2007.07.04 01:20
|sell
|909
|0.20
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|1817
|2007.07.04 03:30
|t/p
|909
|0.20
|1.5889
|0.0000
|1.5889
|34.08
|16626.14
|1818
|2007.07.04 03:30
|close
|908
|0.20
|1.5886
|0.0000
|1.5873
|11.93
|16638.07
|1819
|2007.07.04 03:30
|sell
|910
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|1820
|2007.07.04 03:40
|sell
|911
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5887
|1821
|2007.07.04 04:20
|close
|911
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5887
|28.97
|16667.04
|1822
|2007.07.04 04:20
|close
|910
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5860
|-17.04
|16650.00
|1823
|2007.07.04 04:20
|sell
|912
|0.20
|1.5884
|0.0000
|1.5864
|1824
|2007.07.04 17:40
|close
|912
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5864
|28.97
|16678.97
|1825
|2007.07.04 17:40
|sell
|913
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5841
|1826
|2007.07.04 17:59
|sell
|914
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|1827
|2007.07.05 11:40
|sell
|915
|0.40
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|1828
|2007.07.05 13:10
|t/p
|915
|0.40
|1.5879
|0.0000
|1.5879
|68.16
|16747.13
|1829
|2007.07.05 13:10
|close
|914
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5858
|27.76
|16774.88
|1830
|2007.07.05 13:10
|close
|913
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5841
|-1.21
|16773.67
|1831
|2007.07.05 13:10
|sell
|916
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|1832
|2007.07.05 13:20
|sell
|917
|0.20
|1.5878
|0.0000
|1.5858
|1833
|2007.07.05 14:10
|t/p
|917
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5858
|34.08
|16807.75
|1834
|2007.07.05 14:10
|close
|916
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5837
|15.34
|16823.09
|1835
|2007.07.05 14:10
|sell
|918
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|1836
|2007.07.05 14:20
|sell
|919
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5870
|1837
|2007.07.05 15:40
|t/p
|919
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5870
|34.08
|16857.17
|1838
|2007.07.05 15:40
|close
|918
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5822
|-39.19
|16817.98
|1839
|2007.07.05 15:40
|sell
|920
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|1840
|2007.07.05 17:10
|sell
|921
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|1841
|2007.07.05 17:40
|close
|921
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5857
|30.67
|16848.65
|1842
|2007.07.05 17:40
|close
|920
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|0.00
|16848.65
|1843
|2007.07.05 17:40
|sell
|922
|0.20
|1.5853
|0.0000
|1.5833
|1844
|2007.07.05 17:59
|sell
|923
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|1845
|2007.07.05 18:20
|sell
|924
|0.40
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|1846
|2007.07.06 03:20
|t/p
|924
|0.40
|1.5868
|0.0000
|1.5868
|69.62
|16918.27
|1847
|2007.07.06 03:20
|close
|923
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5852
|12.66
|16930.93
|1848
|2007.07.06 03:20
|close
|922
|0.20
|1.5865
|0.0000
|1.5833
|-19.72
|16911.21
|1849
|2007.07.06 03:20
|sell
|925
|0.20
|1.5859
|0.0000
|1.5839
|1850
|2007.07.06 14:20
|sell
|926
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|1851
|2007.07.06 14:30
|t/p
|926
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5857
|34.08
|16945.29
|1852
|2007.07.06 14:30
|close
|925
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5839
|3.41
|16948.70
|1853
|2007.07.06 14:30
|sell
|927
|0.20
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|1854
|2007.07.06 14:40
|sell
|928
|0.20
|1.5880
|0.0000
|1.5860
|1855
|2007.07.06 15:20
|close
|928
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5860
|30.67
|16979.37
|1856
|2007.07.06 15:20
|close
|927
|0.20
|1.5862
|0.0000
|1.5831
|-18.75
|16960.62
|1857
|2007.07.06 15:20
|sell
|929
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5836
|1858
|2007.07.06 15:30
|sell
|930
|0.20
|1.5883
|0.0000
|1.5863
|1859
|2007.07.06 16:10
|t/p
|930
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5863
|34.08
|16994.70
|1860
|2007.07.06 16:10
|close
|929
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5836
|-8.52
|16986.18
|1861
|2007.07.06 16:10
|sell
|931
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|1862
|2007.07.06 16:20
|sell
|932
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|1863
|2007.07.06 16:59
|sell
|933
|0.40
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|1864
|2007.07.09 05:15
|t/p
|933
|0.40
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|69.62
|17055.81
|1865
|2007.07.09 05:15
|close
|932
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5856
|7.54
|17063.35
|1866
|2007.07.09 05:15
|close
|931
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5835
|-28.24
|17035.11
|1867
|2007.07.09 05:15
|sell
|934
|0.20
|1.5866
|0.0000
|1.5846
|1868
|2007.07.09 09:40
|t/p
|934
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|34.08
|17069.19
|1869
|2007.07.09 09:40
|sell
|935
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5818
|1870
|2007.07.10 06:10
|sell
|936
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5848
|1871
|2007.07.10 06:30
|t/p
|936
|0.20
|1.5848
|0.0000
|1.5848
|34.08
|17103.27
|1872
|2007.07.10 06:30
|close
|935
|0.20
|1.5845
|0.0000
|1.5818
|-11.20
|17092.07
|1873
|2007.07.10 06:30
|sell
|937
|0.20
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|1874
|2007.07.10 06:40
|sell
|938
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|1875
|2007.07.10 07:20
|t/p
|938
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5856
|34.08
|17126.15
|1876
|2007.07.10 07:20
|close
|937
|0.20
|1.5856
|0.0000
|1.5819
|-28.96
|17097.19
|1877
|2007.07.10 07:20
|sell
|939
|0.20
|1.5850
|0.0000
|1.5830
|1878
|2007.07.10 07:30
|sell
|940
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5850
|1879
|2007.07.10 14:20
|sell
|941
|0.40
|1.5885
|0.0000
|1.5865
|1880
|2007.07.10 15:10
|sell
|942
|0.80
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|1881
|2007.07.10 15:30
|t/p
|942
|0.80
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|136.32
|17233.51
|1882
|2007.07.10 15:30
|close
|941
|0.40
|1.5882
|0.0000
|1.5865
|10.22
|17243.73
|1883
|2007.07.10 15:30
|close
|940
|0.20
|1.5882
|0.0000
|1.5850
|-20.45
|17223.28
|1884
|2007.07.10 15:30
|close
|939
|0.20
|1.5882
|0.0000
|1.5830
|-54.53
|17168.75
|1885
|2007.07.10 15:30
|sell
|943
|0.20
|1.5876
|0.0000
|1.5856
|1886
|2007.07.10 15:40
|sell
|944
|0.20
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|1887
|2007.07.10 17:10
|t/p
|944
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5917
|34.08
|17202.83
|1888
|2007.07.10 17:10
|close
|943
|0.20
|1.5888
|0.0000
|1.5856
|-20.45
|17182.38
|1889
|2007.07.10 17:10
|sell
|945
|0.20
|1.5882
|0.0000
|1.5862
|1890
|2007.07.10 17:40
|sell
|946
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1891
|2007.07.10 18:10
|t/p
|946
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5905
|34.08
|17216.46
|1892
|2007.07.10 18:10
|close
|945
|0.20
|1.5902
|0.0000
|1.5862
|-34.08
|17182.38
|1893
|2007.07.10 18:10
|sell
|947
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5876
|1894
|2007.07.10 18:30
|sell
|948
|0.20
|1.5916
|0.0000
|1.5896
|1895
|2007.07.10 19:10
|t/p
|948
|0.20
|1.5896
|0.0000
|1.5896
|34.08
|17216.46
|1896
|2007.07.10 19:10
|close
|947
|0.20
|1.5893
|0.0000
|1.5876
|5.11
|17221.57
|1897
|2007.07.10 19:10
|sell
|949
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|1898
|2007.07.10 19:20
|sell
|950
|0.20
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|1899
|2007.07.10 21:10
|sell
|951
|0.40
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|1900
|2007.07.10 21:30
|close
|951
|0.40
|1.5923
|0.0000
|1.5920
|57.94
|17279.51
|1901
|2007.07.10 21:30
|close
|950
|0.20
|1.5923
|0.0000
|1.5888
|-25.56
|17253.95
|1902
|2007.07.10 21:30
|close
|949
|0.20
|1.5923
|0.0000
|1.5867
|-61.34
|17192.61
|1903
|2007.07.10 21:30
|sell
|952
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5897
|1904
|2007.07.10 21:59
|sell
|953
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|1905
|2007.07.10 23:30
|sell
|954
|0.40
|1.5965
|0.0000
|1.5945
|1906
|2007.07.10 23:40
|sell
|955
|0.80
|1.5999
|0.0000
|1.5979
|1907
|2007.07.11 00:30
|sell
|956
|1.60
|1.6043
|0.0000
|1.6023
|1908
|2007.07.11 00:59
|t/p
|956
|1.60
|1.6023
|0.0000
|1.6023
|272.64
|17465.25
|1909
|2007.07.11 00:59
|close
|955
|0.80
|1.6020
|0.0000
|1.5979
|-140.21
|17325.04
|1910
|2007.07.11 00:59
|close
|954
|0.40
|1.6020
|0.0000
|1.5945
|-185.98
|17139.06
|1911
|2007.07.11 00:59
|close
|953
|0.20
|1.6020
|0.0000
|1.5918
|-139.00
|17000.07
|1912
|2007.07.11 00:59
|close
|952
|0.20
|1.6020
|0.0000
|1.5897
|-174.78
|16825.29
|1913
|2007.07.11 00:59
|sell
|957
|0.20
|1.6014
|0.0000
|1.5994
|1914
|2007.07.11 01:10
|t/p
|957
|0.20
|1.5994
|0.0000
|1.5994
|34.08
|16859.37
|1915
|2007.07.11 01:10
|buy
|958
|0.20
|1.5964
|0.0000
|1.5984
|1916
|2007.07.11 01:40
|t/p
|958
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|34.07
|16893.44
|1917
|2007.07.11 01:40
|buy
|959
|0.20
|1.6021
|0.0000
|1.6041
|1918
|2007.07.11 01:59
|buy
|960
|0.20
|1.5972
|0.0000
|1.5992
|1919
|2007.07.11 08:10
|t/p
|960
|0.20
|1.5992
|0.0000
|1.5992
|34.07
|16927.51
|1920
|2007.07.11 08:10
|close
|959
|0.20
|1.5992
|0.0000
|1.6041
|-49.41
|16878.10
|1921
|2007.07.11 08:20
|sell
|961
|0.20
|1.5962
|0.0000
|1.5942
|1922
|2007.07.11 08:30
|sell
|962
|0.20
|1.6005
|0.0000
|1.5985
|1923
|2007.07.11 09:10
|t/p
|962
|0.20
|1.5985
|0.0000
|1.5985
|34.08
|16912.18
|1924
|2007.07.11 09:10
|close
|961
|0.20
|1.5974
|0.0000
|1.5942
|-20.45
|16891.73
|1925
|2007.07.11 09:10
|sell
|963
|0.20
|1.5968
|0.0000
|1.5948
|1926
|2007.07.11 09:20
|sell
|964
|0.20
|1.6002
|0.0000
|1.5982
|1927
|2007.07.11 09:59
|t/p
|964
|0.20
|1.5982
|0.0000
|1.5982
|34.08
|16925.81
|1928
|2007.07.11 09:59
|close
|963
|0.20
|1.5977
|0.0000
|1.5948
|-15.34
|16910.47
|1929
|2007.07.11 09:59
|sell
|965
|0.20
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|1930
|2007.07.11 12:40
|t/p
|965
|0.20
|1.5951
|0.0000
|1.5951
|34.08
|16944.55
|1931
|2007.07.11 12:40
|sell
|966
|0.20
|1.5943
|0.0000
|1.5923
|1932
|2007.07.11 13:10
|sell
|967
|0.20
|1.5985
|0.0000
|1.5965
|1933
|2007.07.11 13:30
|t/p
|967
|0.20
|1.5965
|0.0000
|1.5965
|34.08
|16978.63
|1934
|2007.07.11 13:30
|close
|966
|0.20
|1.5962
|0.0000
|1.5923
|-32.38
|16946.25
|1935
|2007.07.11 13:30
|sell
|968
|0.20
|1.5956
|0.0000
|1.5936
|1936
|2007.07.11 13:59
|sell
|969
|0.20
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|1937
|2007.07.11 14:20
|t/p
|969
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5959
|34.08
|16980.33
|1938
|2007.07.11 14:20
|close
|968
|0.20
|1.5944
|0.0000
|1.5936
|20.44
|17000.77
|1939
|2007.07.11 14:20
|sell
|970
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|1940
|2007.07.11 16:30
|sell
|971
|0.20
|1.5961
|0.0000
|1.5941
|1941
|2007.07.11 16:40
|t/p
|971
|0.20
|1.5941
|0.0000
|1.5941
|34.08
|17034.85
|1942
|2007.07.11 16:40
|close
|970
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5918
|0.00
|17034.85
|1943
|2007.07.11 16:40
|sell
|972
|0.20
|1.5932
|0.0000
|1.5912
|1944
|2007.07.11 16:59
|sell
|973
|0.20
|1.5954
|0.0000
|1.5934
|1945
|2007.07.11 17:20
|sell
|974
|0.40
|1.5969
|0.0000
|1.5949
|1946
|2007.07.11 17:30
|t/p
|974
|0.40
|1.5949
|0.0000
|1.5949
|68.16
|17103.01
|1947
|2007.07.11 17:30
|close
|973
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5934
|11.93
|17114.94
|1948
|2007.07.11 17:30
|close
|972
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5912
|-25.56
|17089.38
|1949
|2007.07.11 17:30
|sell
|975
|0.20
|1.5941
|0.0000
|1.5921
|1950
|2007.07.11 17:59
|sell
|976
|0.20
|1.5966
|0.0000
|1.5946
|1951
|2007.07.11 22:30
|t/p
|976
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5946
|34.08
|17123.46
|1952
|2007.07.11 22:30
|close
|975
|0.20
|1.5931
|0.0000
|1.5921
|17.04
|17140.50
|1953
|2007.07.11 22:30
|sell
|977
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5905
|1954
|2007.07.11 22:40
|sell
|978
|0.20
|1.5958
|0.0000
|1.5938
|1955
|2007.07.11 22:59
|t/p
|978
|0.20
|1.5938
|0.0000
|1.5938
|34.08
|17174.58
|1956
|2007.07.11 22:59
|close
|977
|0.20
|1.5934
|0.0000
|1.5905
|-15.34
|17159.24
|1957
|2007.07.11 22:59
|sell
|979
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5908
|1958
|2007.07.11 23:20
|t/p
|979
|0.20
|1.5908
|0.0000
|1.5908
|34.08
|17193.32
|1959
|2007.07.11 23:20
|sell
|980
|0.20
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|1960
|2007.07.11 23:30
|sell
|981
|0.20
|1.5929
|0.0000
|1.5909
|1961
|2007.07.11 23:40
|close
|981
|0.20
|1.5911
|0.0000
|1.5909
|30.68
|17224.00
|1962
|2007.07.11 23:40
|close
|980
|0.20
|1.5911
|0.0000
|1.5881
|-17.04
|17206.96
|1963
|2007.07.11 23:40
|sell
|982
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5885
|1964
|2007.07.12 00:00
|sell
|983
|0.20
|1.5920
|0.0000
|1.5900
|1965
|2007.07.12 00:20
|sell
|984
|0.40
|1.5941
|0.0000
|1.5921
|1966
|2007.07.12 03:20
|t/p
|984
|0.40
|1.5921
|0.0000
|1.5921
|68.16
|17275.12
|1967
|2007.07.12 03:20
|close
|983
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5900
|3.41
|17278.53
|1968
|2007.07.12 03:20
|close
|982
|0.20
|1.5918
|0.0000
|1.5885
|-19.95
|17258.57
|1969
|2007.07.12 03:20
|sell
|985
|0.20
|1.5912
|0.0000
|1.5892
|1970
|2007.07.12 03:40
|sell
|986
|0.20
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|1971
|2007.07.12 06:20
|close
|986
|0.20
|1.5950
|0.0000
|1.5947
|28.97
|17287.54
|1972
|2007.07.12 06:20
|close
|985
|0.20
|1.5950
|0.0000
|1.5892
|-64.75
|17222.79
|1973
|2007.07.12 06:20
|sell
|987
|0.20
|1.5944
|0.0000
|1.5924
|1974
|2007.07.12 07:20
|sell
|988
|0.20
|1.5976
|0.0000
|1.5956
|1975
|2007.07.12 09:40
|sell
|989
|0.40
|1.5997
|0.0000
|1.5977
|1976
|2007.07.12 10:10
|close
|989
|0.40
|1.5980
|0.0000
|1.5977
|57.94
|17280.73
|1977
|2007.07.12 10:10
|close
|988
|0.20
|1.5980
|0.0000
|1.5956
|-6.82
|17273.91
|1978
|2007.07.12 10:10
|close
|987
|0.20
|1.5980
|0.0000
|1.5924
|-61.34
|17212.57
|1979
|2007.07.12 10:10
|sell
|990
|0.20
|1.5974
|0.0000
|1.5954
|1980
|2007.07.12 10:30
|sell
|991
|0.20
|1.5989
|0.0000
|1.5969
|1981
|2007.07.12 11:10
|t/p
|991
|0.20
|1.5969
|0.0000
|1.5969
|34.08
|17246.65
|1982
|2007.07.12 11:10
|close
|990
|0.20
|1.5966
|0.0000
|1.5954
|13.64
|17260.29
|1983
|2007.07.12 11:10
|sell
|992
|0.20
|1.5960
|0.0000
|1.5940
|1984
|2007.07.12 11:20
|sell
|993
|0.20
|1.5986
|0.0000
|1.5966
|1985
|2007.07.12 14:10
|t/p
|993
|0.20
|1.5966
|0.0000
|1.5966
|34.08
|17294.37
|1986
|2007.07.12 14:10
|close
|992
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5940
|1.70
|17296.07
|1987
|2007.07.12 14:10
|sell
|994
|0.20
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|1988
|2007.07.12 14:40
|sell
|995
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|1989
|2007.07.12 14:59
|t/p
|995
|0.20
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|34.08
|17330.15
|1990
|2007.07.12 14:59
|close
|994
|0.20
|1.5955
|0.0000
|1.5933
|-3.41
|17326.74
|1991
|2007.07.12 14:59
|sell
|996
|0.20
|1.5949
|0.0000
|1.5929
|1992
|2007.07.12 16:40
|close
|996
|0.20
|1.5930
|0.0000
|1.5929
|32.38
|17359.12
|1993
|2007.07.12 16:40
|sell
|997
|0.20
|1.5924
|0.0000
|1.5904
|1994
|2007.07.12 17:10
|sell
|998
|0.20
|1.5948
|0.0000
|1.5928
|1995
|2007.07.12 17:40
|t/p
|998
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5928
|34.08
|17393.20
|1996
|2007.07.12 17:40
|close
|997
|0.20
|1.5928
|0.0000
|1.5904
|-6.81
|17386.39
|1997
|2007.07.12 17:40
|sell
|999
|0.20
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|1998
|2007.07.12 17:59
|sell
|1000
|0.20
|1.5943
|0.0000
|1.5923
|1999
|2007.07.12 20:20
|t/p
|1000
|0.20
|1.5923
|0.0000
|1.5923
|34.08
|17420.47
|2000
|2007.07.12 20:20
|close
|999
|0.20
|1.5921
|0.0000
|1.5902
|1.71
|17422.18
|2001
|2007.07.12 20:20
|sell
|1001
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|2002
|2007.07.12 20:30
|sell
|1002
|0.20
|1.5937
|0.0000
|1.5917
|2003
|2007.07.12 22:40
|t/p
|1002
|0.20
|1.5917
|0.0000
|1.5917
|34.08
|17456.26
|2004
|2007.07.12 22:40
|close
|1001
|0.20
|1.5915
|0.0000
|1.5895
|0.00
|17456.26
|2005
|2007.07.12 22:40
|sell
|1003
|0.20
|1.5909
|0.0000
|1.5889
|2006
|2007.07.13 00:59
|close
|1003
|0.20
|1.5892
|0.0000
|1.5889
|29.70
|17485.97
|2007
|2007.07.13 00:59
|sell
|1004
|0.20
|1.5886
|0.0000
|1.5866
|2008
|2007.07.13 01:20
|sell
|1005
|0.20
|1.5901
|0.0000
|1.5881
|2009
|2007.07.13 02:10
|sell
|1006
|0.40
|1.5919
|0.0000
|1.5899
|2010
|2007.07.13 02:40
|close
|1006
|0.40
|1.5900
|0.0000
|1.5899
|64.75
|17550.72
|2011
|2007.07.13 02:40
|close
|1005
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5881
|1.70
|17552.42
|2012
|2007.07.13 02:40
|close
|1004
|0.20
|1.5900
|0.0000
|1.5866
|-23.86
|17528.56
|2013
|2007.07.13 02:40
|sell
|1007
|0.20
|1.5894
|0.0000
|1.5874
|2014
|2007.07.13 08:20
|t/p
|1007
|0.20
|1.5874
|0.0000
|1.5874
|34.08
|17562.64
|2015
|2007.07.13 08:20
|sell
|1008
|0.20
|1.5863
|0.0000
|1.5843
|2016
|2007.07.13 08:40
|sell
|1009
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5867
|2017
|2007.07.13 09:10
|t/p
|1009
|0.20
|1.5867
|0.0000
|1.5867
|34.08
|17596.72
|2018
|2007.07.13 09:10
|close
|1008
|0.20
|1.5861
|0.0000
|1.5843
|3.41
|17600.13
|2019
|2007.07.13 09:10
|sell
|1010
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5835
|2020
|2007.07.13 09:30
|sell
|1011
|0.20
|1.5875
|0.0000
|1.5855
|2021
|2007.07.13 12:40
|close
|1011
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5855
|30.67
|17630.80
|2022
|2007.07.13 12:40
|close
|1010
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5835
|-3.41
|17627.39
|2023
|2007.07.13 12:40
|sell
|1012
|0.20
|1.5851
|0.0000
|1.5831
|2024
|2007.07.13 12:59
|sell
|1013
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|2025
|2007.07.13 14:40
|sell
|1014
|0.40
|1.5889
|0.0000
|1.5869
|2026
|2007.07.13 15:40
|sell
|1015
|0.80
|1.5908
|0.0000
|1.5888
|2027
|2007.07.13 16:10
|t/p
|1013
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|34.08
|17661.47
|2028
|2007.07.13 16:10
|t/p
|1014
|0.40
|1.5869
|0.0000
|1.5869
|68.16
|17729.63
|2029
|2007.07.13 16:10
|t/p
|1015
|0.80
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|136.32
|17865.95
|2030
|2007.07.13 16:10
|close
|1012
|0.20
|1.5852
|0.0000
|1.5831
|-1.71
|17864.24
|2031
|2007.07.13 16:10
|sell
|1016
|0.20
|1.5846
|0.0000
|1.5826
|2032
|2007.07.13 16:20
|sell
|1017
|0.20
|1.5872
|0.0000
|1.5852
|2033
|2007.07.13 16:30
|sell
|1018
|0.40
|1.5896
|0.0000
|1.5876
|2034
|2007.07.13 16:59
|t/p
|1018
|0.40
|1.5876
|0.0000
|1.5876
|68.16
|17932.40
|2035
|2007.07.13 16:59
|close
|1017
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5852
|13.63
|17946.03
|2036
|2007.07.13 16:59
|close
|1016
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5826
|-30.68
|17915.35
|2037
|2007.07.13 16:59
|sell
|1019
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5838
|2038
|2007.07.13 19:20
|sell
|1020
|0.20
|1.5877
|0.0000
|1.5857
|2039
|2007.07.13 20:20
|t/p
|1020
|0.20
|1.5857
|0.0000
|1.5857
|34.08
|17949.43
|2040
|2007.07.13 20:20
|close
|1019
|0.20
|1.5853
|0.0000
|1.5838
|8.52
|17957.95
|2041
|2007.07.13 20:20
|sell
|1021
|0.20
|1.5847
|0.0000
|1.5827
|2042
|2007.07.13 22:40
|t/p
|1021
|0.20
|1.5827
|0.0000
|1.5827
|34.08
|17992.03
|2043
|2007.07.13 22:40
|sell
|1022
|0.20
|1.5806
|0.0000
|1.5786
|2044
|2007.07.15 23:00
|sell
|1023
|0.20
|1.5829
|0.0000
|1.5809
|2045
|2007.07.16 05:20
|t/p
|1023
|0.20
|1.5809
|0.0000
|1.5809
|34.81
|18026.84
|2046
|2007.07.16 05:20
|close
|1022
|0.20
|1.5805
|0.0000
|1.5786
|2.43
|18029.27
|2047
|2007.07.16 05:20
|sell
|1024
|0.20
|1.5799
|0.0000
|1.5779
|2048
|2007.07.16 08:30
|close
|1024
|0.20
|1.5782
|0.0000
|1.5779
|28.97
|18058.24
|2049
|2007.07.16 08:30
|sell
|1025
|0.20
|1.5776
|0.0000
|1.5756
|2050
|2007.07.16 09:10
|sell
|1026
|0.20
|1.5794
|0.0000
|1.5774
|2051
|2007.07.16 09:30
|close
|1026
|0.20
|1.5776
|0.0000
|1.5774
|30.68
|18088.92
|2052
|2007.07.16 09:30
|close
|1025
|0.20
|1.5776
|0.0000
|1.5756
|0.00
|18088.92
|2053
|2007.07.16 09:30
|sell
|1027
|0.20
|1.5770
|0.0000
|1.5750
|2054
|2007.07.16 09:59
|sell
|1028
|0.20
|1.5790
|0.0000
|1.5770
|2055
|2007.07.16 10:10
|sell
|1029
|0.40
|1.5807
|0.0000
|1.5787
|2056
|2007.07.16 10:30
|t/p
|1029
|0.40
|1.5787
|0.0000
|1.5787
|68.16
|18157.08
|2057
|2007.07.16 10:30
|close
|1028
|0.20
|1.5787
|0.0000
|1.5770
|5.11
|18162.19
|2058
|2007.07.16 10:30
|close
|1027
|0.20
|1.5787
|0.0000
|1.5750
|-28.97
|18133.22
|2059
|2007.07.16 10:30
|sell
|1030
|0.20
|1.5781
|0.0000
|1.5761
|2060
|2007.07.16 13:00
|close
|1030
|0.20
|1.5764
|0.0000
|1.5761
|28.96
|18162.18
|2061
|2007.07.16 13:00
|sell
|1031
|0.20
|1.5758
|0.0000
|1.5738
|2062
|2007.07.16 14:10
|sell
|1032
|0.20
|1.5779
|0.0000
|1.5759
|2063
|2007.07.16 16:40
|sell
|1033
|0.40
|1.5801
|0.0000
|1.5781
|2064
|2007.07.16 18:10
|close
|1033
|0.40
|1.5784
|0.0000
|1.5781
|57.94
|18220.12
|2065
|2007.07.16 18:10
|close
|1032
|0.20
|1.5784
|0.0000
|1.5759
|-8.52
|18211.60
|2066
|2007.07.16 18:10
|close
|1031
|0.20
|1.5784
|0.0000
|1.5738
|-44.31
|18167.29
|2067
|2007.07.16 18:10
|sell
|1034
|0.20
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|2068
|2007.07.16 18:30
|sell
|1035
|0.20
|1.5802
|0.0000
|1.5782
|2069
|2007.07.17 04:30
|t/p
|1035
|0.20
|1.5782
|0.0000
|1.5782
|34.81
|18202.10
|2070
|2007.07.17 04:30
|close
|1034
|0.20
|1.5781
|0.0000
|1.5758
|-4.38
|18197.72
|2071
|2007.07.17 04:30
|sell
|1036
|0.20
|1.5775
|0.0000
|1.5755
|2072
|2007.07.17 04:40
|sell
|1037
|0.20
|1.5791
|0.0000
|1.5771
|2073
|2007.07.17 05:20
|t/p
|1037
|0.20
|1.5771
|0.0000
|1.5771
|34.08
|18231.80
|2074
|2007.07.17 05:20
|close
|1036
|0.20
|1.5771
|0.0000
|1.5755
|6.82
|18238.62
|2075
|2007.07.17 05:20
|sell
|1038
|0.20
|1.5765
|0.0000
|1.5745
|2076
|2007.07.17 05:30
|sell
|1039
|0.20
|1.5780
|0.0000
|1.5760
|2077
|2007.07.17 09:40
|close
|1039
|0.20
|1.5762
|0.0000
|1.5760
|30.67
|18269.29
|2078
|2007.07.17 09:40
|close
|1038
|0.20
|1.5762
|0.0000
|1.5745
|5.11
|18274.40
|2079
|2007.07.17 09:40
|sell
|1040
|0.20
|1.5756
|0.0000
|1.5736
|2080
|2007.07.17 09:59
|sell
|1041
|0.20
|1.5772
|0.0000
|1.5752
|2081
|2007.07.17 13:40
|t/p
|1041
|0.20
|1.5752
|0.0000
|1.5752
|34.08
|18308.48
|2082
|2007.07.17 13:40
|close
|1040
|0.20
|1.5740
|0.0000
|1.5736
|27.26
|18335.74
|2083
|2007.07.17 13:40
|sell
|1042
|0.20
|1.5734
|0.0000
|1.5714
|2084
|2007.07.17 14:10
|sell
|1043
|0.20
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|2085
|2007.07.17 14:30
|t/p
|1043
|0.20
|1.5758
|0.0000
|1.5758
|34.08
|18369.82
|2086
|2007.07.17 14:30
|close
|1042
|0.20
|1.5754
|0.0000
|1.5714
|-34.08
|18335.74
|2087
|2007.07.17 14:30
|sell
|1044
|0.20
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|2088
|2007.07.17 14:59
|sell
|1045
|0.20
|1.5773
|0.0000
|1.5753
|2089
|2007.07.17 15:20
|sell
|1046
|0.40
|1.5790
|0.0000
|1.5770
|2090
|2007.07.17 15:40
|t/p
|1046
|0.40
|1.5770
|0.0000
|1.5770
|68.16
|18403.90
|2091
|2007.07.17 15:40
|close
|1045
|0.20
|1.5770
|0.0000
|1.5753
|5.11
|18409.01
|2092
|2007.07.17 15:40
|close
|1044
|0.20
|1.5770
|0.0000
|1.5728
|-37.49
|18371.52
|2093
|2007.07.17 15:40
|sell
|1047
|0.20
|1.5764
|0.0000
|1.5744
|2094
|2007.07.17 15:59
|sell
|1048
|0.20
|1.5788
|0.0000
|1.5768
|2095
|2007.07.17 16:30
|t/p
|1048
|0.20
|1.5768
|0.0000
|1.5768
|34.08
|18405.60
|2096
|2007.07.17 16:30
|close
|1047
|0.20
|1.5765
|0.0000
|1.5744
|-1.70
|18403.90
|2097
|2007.07.17 16:30
|sell
|1049
|0.20
|1.5759
|0.0000
|1.5739
|2098
|2007.07.17 16:40
|sell
|1050
|0.20
|1.5791
|0.0000
|1.5771
|2099
|2007.07.17 17:20
|t/p
|1050
|0.20
|1.5771
|0.0000
|1.5771
|34.08
|18437.98
|2100
|2007.07.17 17:20
|close
|1049
|0.20
|1.5769
|0.0000
|1.5739
|-17.04
|18420.94
|2101
|2007.07.17 17:20
|sell
|1051
|0.20
|1.5763
|0.0000
|1.5743
|2102
|2007.07.17 17:30
|sell
|1052
|0.20
|1.5778
|0.0000
|1.5758
|2103
|2007.07.17 20:10
|sell
|1053
|0.40
|1.5797
|0.0000
|1.5777
|2104
|2007.07.18 02:20
|close
|1053
|0.40
|1.5779
|0.0000
|1.5777
|62.81
|18483.76
|2105
|2007.07.18 02:20
|close
|1052
|0.20
|1.5779
|0.0000
|1.5758
|-0.98
|18482.78
|2106
|2007.07.18 02:20
|close
|1051
|0.20
|1.5779
|0.0000
|1.5743
|-26.54
|18456.24
|2107
|2007.07.18 02:20
|sell
|1054
|0.20
|1.5773
|0.0000
|1.5753
|2108
|2007.07.18 02:40
|sell
|1055
|0.20
|1.5802
|0.0000
|1.5782
|2109
|2007.07.18 02:59
|close
|1055
|0.20
|1.5785
|0.0000
|1.5782
|28.97
|18485.21
|2110
|2007.07.18 02:59
|close
|1054
|0.20
|1.5785
|0.0000
|1.5753
|-20.45
|18464.76
|2111
|2007.07.18 02:59
|sell
|1056
|0.20
|1.5779
|0.0000
|1.5759
|2112
|2007.07.18 05:20
|t/p
|1056
|0.20
|1.5759
|0.0000
|1.5759
|34.08
|18498.84
|2113
|2007.07.18 05:20
|sell
|1057
|0.20
|1.5752
|0.0000
|1.5732
|2114
|2007.07.18 08:30
|close
|1057
|0.20
|1.5734
|0.0000
|1.5732
|30.67
|18529.51
|2115
|2007.07.18 08:30
|sell
|1058
|0.20
|1.5728
|0.0000
|1.5708
|2116
|2007.07.18 09:10
|sell
|1059
|0.20
|1.5753
|0.0000
|1.5733
|2117
|2007.07.18 09:20
|close
|1059
|0.20
|1.5734
|0.0000
|1.5733
|32.37
|18561.88
|2118
|2007.07.18 09:20
|close
|1058
|0.20
|1.5734
|0.0000
|1.5708
|-10.23
|18551.65
|2119
|2007.07.18 09:20
|sell
|1060
|0.20
|1.5728
|0.0000
|1.5708
|2120
|2007.07.18 10:20
|sell
|1061
|0.20
|1.5757
|0.0000
|1.5737
|2121
|2007.07.18 10:40
|t/p
|1061
|0.20
|1.5737
|0.0000
|1.5737
|34.08
|18585.73
|2122
|2007.07.18 10:40
|close
|1060
|0.20
|1.5733
|0.0000
|1.5708
|-8.52
|18577.21
|2123
|2007.07.18 10:40
|sell
|1062
|0.20
|1.5727
|0.0000
|1.5707
|2124
|2007.07.18 10:59
|sell
|1063
|0.20
|1.5745
|0.0000
|1.5725
|2125
|2007.07.18 13:10
|t/p
|1063
|0.20
|1.5725
|0.0000
|1.5725
|34.08
|18611.29
|2126
|2007.07.18 13:10
|close
|1062
|0.20
|1.5716
|0.0000
|1.5707
|18.75
|18630.04
|2127
|2007.07.18 13:10
|sell
|1064
|0.20
|1.5710
|0.0000
|1.5690
|2128
|2007.07.18 13:30
|sell
|1065
|0.20
|1.5755
|0.0000
|1.5735
|2129
|2007.07.18 13:59
|t/p
|1065
|0.20
|1.5735
|0.0000
|1.5735
|34.08
|18664.12
|2130
|2007.07.18 13:59
|close
|1064
|0.20
|1.5712
|0.0000
|1.5690
|-3.41
|18660.71
|2131
|2007.07.18 13:59
|sell
|1066
|0.20
|1.5706
|0.0000
|1.5686
|2132
|2007.07.18 14:10
|t/p
|1066
|0.20
|1.5686
|0.0000
|1.5686
|34.08
|18694.79
|2133
|2007.07.18 14:10
|sell
|1067
|0.20
|1.5677
|0.0000
|1.5657
|2134
|2007.07.18 14:20
|sell
|1068
|0.20
|1.5703
|0.0000
|1.5683
|2135
|2007.07.18 16:20
|sell
|1069
|0.40
|1.5721
|0.0000
|1.5701
|2136
|2007.07.18 16:40
|t/p
|1069
|0.40
|1.5701
|0.0000
|1.5701
|68.16
|18762.95
|2137
|2007.07.18 16:40
|close
|1068
|0.20
|1.5700
|0.0000
|1.5683
|5.11
|18768.06
|2138
|2007.07.18 16:40
|close
|1067
|0.20
|1.5700
|0.0000
|1.5657
|-39.19
|18728.87
|2139
|2007.07.18 16:40
|sell
|1070
|0.20
|1.5694
|0.0000
|1.5674
|2140
|2007.07.18 16:59
|sell
|1071
|0.20
|1.5718
|0.0000
|1.5698
|2141
|2007.07.18 17:10
|sell
|1072
|0.40
|1.5739
|0.0000
|1.5719
|2142
|2007.07.18 17:30
|close
|1072
|0.40
|1.5721
|0.0000
|1.5719
|61.34
|18790.21
|2143
|2007.07.18 17:30
|close
|1071
|0.20
|1.5721
|0.0000
|1.5698
|-5.11
|18785.10
|2144
|2007.07.18 17:30
|close
|1070
|0.20
|1.5721
|0.0000
|1.5674
|-46.00
|18739.10
|2145
|2007.07.18 17:30
|sell
|1073
|0.20
|1.5715
|0.0000
|1.5695
|2146
|2007.07.18 18:10
|sell
|1074
|0.20
|1.5731
|0.0000
|1.5711
|2147
|2007.07.19 07:40
|close
|1074
|0.20
|1.5712
|0.0000
|1.5711
|34.57
|18773.67
|2148
|2007.07.19 07:40
|close
|1073
|0.20
|1.5712
|0.0000
|1.5695
|7.31
|18780.97
|2149
|2007.07.19 07:40
|sell
|1075
|0.20
|1.5706
|0.0000
|1.5686
|2150
|2007.07.19 08:10
|sell
|1076
|0.20
|1.5725
|0.0000
|1.5705
|2151
|2007.07.19 09:30
|t/p
|1076
|0.20
|1.5705
|0.0000
|1.5705
|34.08
|18815.05
|2152
|2007.07.19 09:30
|close
|1075
|0.20
|1.5705
|0.0000
|1.5686
|1.70
|18816.75
|2153
|2007.07.19 09:30
|sell
|1077
|0.20
|1.5699
|0.0000
|1.5679
|2154
|2007.07.19 10:30
|close
|1077
|0.20
|1.5680
|0.0000
|1.5679
|32.38
|18849.13
|2155
|2007.07.19 10:30
|sell
|1078
|0.20
|1.5674
|0.0000
|1.5654
|2156
|2007.07.19 10:59
|sell
|1079
|0.20
|1.5691
|0.0000
|1.5671
|2157
|2007.07.19 11:10
|sell
|1080
|0.40
|1.5714
|0.0000
|1.5694
|2158
|2007.07.19 11:40
|close
|1080
|0.40
|1.5697
|0.0000
|1.5694
|57.93
|18907.06
|2159
|2007.07.19 11:40
|close
|1079
|0.20
|1.5697
|0.0000
|1.5671
|-10.23
|18896.83
|2160
|2007.07.19 11:40
|close
|1078
|0.20
|1.5697
|0.0000
|1.5654
|-39.19
|18857.64
|2161
|2007.07.19 11:40
|sell
|1081
|0.20
|1.5691
|0.0000
|1.5671
|2162
|2007.07.19 11:59
|sell
|1082
|0.20
|1.5709
|0.0000
|1.5689
|2163
|2007.07.19 14:30
|sell
|1083
|0.40
|1.5726
|0.0000
|1.5706
|2164
|2007.07.19 16:10
|t/p
|1083
|0.40
|1.5706
|0.0000
|1.5706
|68.16
|18925.80
|2165
|2007.07.19 16:10
|close
|1082
|0.20
|1.5699
|0.0000
|1.5689
|17.04
|18942.84
|2166
|2007.07.19 16:10
|close
|1081
|0.20
|1.5699
|0.0000
|1.5671
|-13.64
|18929.20
|2167
|2007.07.19 16:10
|sell
|1084
|0.20
|1.5693
|0.0000
|1.5673
|2168
|2007.07.19 16:40
|sell
|1085
|0.20
|1.5713
|0.0000
|1.5693
|2169
|2007.07.19 17:20
|close
|1085
|0.20
|1.5694
|0.0000
|1.5693
|32.37
|18961.57
|2170
|2007.07.19 17:20
|close
|1084
|0.20
|1.5694
|0.0000
|1.5673
|-1.71
|18959.86
|2171
|2007.07.19 17:20
|sell
|1086
|0.20
|1.5688
|0.0000
|1.5668
|2172
|2007.07.19 17:30
|sell
|1087
|0.20
|1.5707
|0.0000
|1.5687
|2173
|2007.07.19 20:20
|close
|1087
|0.20
|1.5690
|0.0000
|1.5687
|28.97
|18988.83
|2174
|2007.07.19 20:20
|close
|1086
|0.20
|1.5690
|0.0000
|1.5668
|-3.41
|18985.42
|2175
|2007.07.19 20:20
|sell
|1088
|0.20
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|2176
|2007.07.19 20:40
|sell
|1089
|0.20
|1.5703
|0.0000
|1.5683
|2177
|2007.07.19 22:40
|close
|1089
|0.20
|1.5684
|0.0000
|1.5683
|32.37
|19017.79
|2178
|2007.07.19 22:40
|close
|1088
|0.20
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|0.00
|19017.79
|2179
|2007.07.19 22:40
|sell
|1090
|0.20
|1.5678
|0.0000
|1.5658
|2180
|2007.07.20 05:40
|close
|1090
|0.20
|1.5661
|0.0000
|1.5658
|29.70
|19047.49
|2181
|2007.07.20 05:40
|sell
|1091
|0.20
|1.5655
|0.0000
|1.5635
|2182
|2007.07.20 07:10
|sell
|1092
|0.20
|1.5674
|0.0000
|1.5654
|2183
|2007.07.20 10:40
|sell
|1093
|0.40
|1.5690
|0.0000
|1.5670
|2184
|2007.07.20 11:10
|t/p
|1093
|0.40
|1.5670
|0.0000
|1.5670
|68.16
|19115.65
|2185
|2007.07.20 11:10
|close
|1092
|0.20
|1.5662
|0.0000
|1.5654
|20.45
|19136.10
|2186
|2007.07.20 11:10
|close
|1091
|0.20
|1.5662
|0.0000
|1.5635
|-11.93
|19124.17
|2187
|2007.07.20 11:10
|sell
|1094
|0.20
|1.5656
|0.0000
|1.5636
|2188
|2007.07.20 11:30
|sell
|1095
|0.20
|1.5673
|0.0000
|1.5653
|2189
|2007.07.20 15:10
|sell
|1096
|0.40
|1.5690
|0.0000
|1.5670
|2190
|2007.07.20 16:10
|t/p
|1096
|0.40
|1.5670
|0.0000
|1.5670
|68.16
|19192.33
|2191
|2007.07.20 16:10
|close
|1095
|0.20
|1.5658
|0.0000
|1.5653
|25.56
|19217.89
|2192
|2007.07.20 16:10
|close
|1094
|0.20
|1.5658
|0.0000
|1.5636
|-3.41
|19214.48
|2193
|2007.07.20 16:10
|sell
|1097
|0.20
|1.5652
|0.0000
|1.5632
|2194
|2007.07.20 16:40
|sell
|1098
|0.20
|1.5708
|0.0000
|1.5688
|2195
|2007.07.20 17:40
|sell
|1099
|0.40
|1.5724
|0.0000
|1.5704
|2196
|2007.07.20 18:20
|sell
|1100
|0.80
|1.5756
|0.0000
|1.5736
|2197
|2007.07.20 18:40
|sell
|1101
|1.60
|1.5773
|0.0000
|1.5753
|2198
|2007.07.20 19:10
|t/p
|1100
|0.80
|1.5736
|0.0000
|1.5736
|136.32
|19350.80
|2199
|2007.07.20 19:10
|t/p
|1101
|1.60
|1.5753
|0.0000
|1.5753
|272.64
|19623.44
|2200
|2007.07.20 19:10
|close
|1099
|0.40
|1.5731
|0.0000
|1.5704
|-23.86
|19599.58
|2201
|2007.07.20 19:10
|close
|1098
|0.20
|1.5731
|0.0000
|1.5688
|-39.19
|19560.39
|2202
|2007.07.20 19:10
|close
|1097
|0.20
|1.5731
|0.0000
|1.5632
|-134.61
|19425.78
|2203
|2007.07.20 19:10
|sell
|1102
|0.20
|1.5725
|0.0000
|1.5705
|2204
|2007.07.20 19:40
|sell
|1103
|0.20
|1.5771
|0.0000
|1.5751
|2205
|2007.07.20 19:59
|t/p
|1103
|0.20
|1.5751
|0.0000
|1.5751
|34.08
|19459.86
|2206
|2007.07.20 19:59
|close
|1102
|0.20
|1.5737
|0.0000
|1.5705
|-20.45
|19439.41
|2207
|2007.07.20 19:59
|sell
|1104
|0.20
|1.5731
|0.0000
|1.5711
|2208
|2007.07.20 22:10
|t/p
|1104
|0.20
|1.5711
|0.0000
|1.5711
|34.08
|19473.49
|2209
|2007.07.20 22:10
|buy
|1105
|0.20
|1.5709
|0.0000
|1.5729
|2210
|2007.07.22 23:10
|t/p
|1105
|0.20
|1.5729
|0.0000
|1.5729
|34.07
|19507.56
|2211
|2007.07.22 23:10
|buy
|1106
|0.20
|1.5744
|0.0000
|1.5764
|2212
|2007.07.22 23:20
|buy
|1107
|0.20
|1.5726
|0.0000
|1.5746
|2213
|2007.07.23 01:30
|buy
|1108
|0.40
|1.5716
|0.0000
|1.5736
|2214
|2007.07.23 02:20
|buy
|1109
|0.80
|1.5692
|0.0000
|1.5712
|2215
|2007.07.23 02:30
|t/p
|1109
|0.80
|1.5712
|0.0000
|1.5712
|136.29
|19643.85
|2216
|2007.07.23 02:30
|close
|1108
|0.40
|1.5718
|0.0000
|1.5736
|6.81
|19650.66
|2217
|2007.07.23 02:30
|close
|1107
|0.20
|1.5718
|0.0000
|1.5746
|-15.72
|19634.94
|2218
|2007.07.23 02:30
|close
|1106
|0.20
|1.5718
|0.0000
|1.5764
|-46.39
|19588.55
|2219
|2007.07.23 02:40
|buy
|1110
|0.20
|1.5727
|0.0000
|1.5747
|2220
|2007.07.23 03:10
|buy
|1111
|0.20
|1.5701
|0.0000
|1.5721
|2221
|2007.07.23 03:20
|t/p
|1111
|0.20
|1.5721
|0.0000
|1.5721
|34.08
|19622.63
|2222
|2007.07.23 03:20
|close
|1110
|0.20
|1.5725
|0.0000
|1.5747
|-3.41
|19619.22
|2223
|2007.07.23 03:30
|buy
|1112
|0.20
|1.5734
|0.0000
|1.5754
|2224
|2007.07.23 03:40
|buy
|1113
|0.20
|1.5710
|0.0000
|1.5730
|2225
|2007.07.23 04:30
|buy
|1114
|0.40
|1.5697
|0.0000
|1.5717
|2226
|2007.07.23 07:30
|buy
|1115
|0.80
|1.5681
|0.0000
|1.5701
|2227
|2007.07.23 09:40
|buy
|1116
|1.60
|1.5654
|0.0000
|1.5674
|2228
|2007.07.23 10:40
|buy
|1117
|3.20
|1.5633
|0.0000
|1.5653
|2229
|2007.07.23 19:10
|buy
|1118
|6.40
|1.5622
|0.0000
|1.5642
|2230
|2007.07.23 20:10
|t/p
|1118
|6.40
|1.5642
|0.0000
|1.5642
|1090.31
|20709.53
|2231
|2007.07.23 20:10
|close
|1117
|3.20
|1.5644
|0.0000
|1.5653
|299.83
|21009.36
|2232
|2007.07.23 20:10
|close
|1116
|1.60
|1.5644
|0.0000
|1.5674
|-136.29
|20873.07
|2233
|2007.07.23 20:10
|close
|1115
|0.80
|1.5644
|0.0000
|1.5701
|-252.14
|20620.93
|2234
|2007.07.23 20:10
|close
|1114
|0.40
|1.5644
|0.0000
|1.5717
|-180.58
|20440.35
|2235
|2007.07.23 20:10
|close
|1113
|0.20
|1.5644
|0.0000
|1.5730
|-112.44
|20327.91
|2236
|2007.07.23 20:10
|close
|1112
|0.20
|1.5644
|0.0000
|1.5754
|-153.32
|20174.59
|2237
|2007.07.23 20:20
|sell
|1119
|0.20
|1.5616
|0.0000
|1.5596
|2238
|2007.07.23 20:59
|sell
|1120
|0.20
|1.5639
|0.0000
|1.5619
|2239
|2007.07.24 02:20
|close
|1120
|0.20
|1.5620
|0.0000
|1.5619
|33.11
|20207.70
|2240
|2007.07.24 02:20
|close
|1119
|0.20
|1.5620
|0.0000
|1.5596
|-6.09
|20201.61
|2241
|2007.07.24 02:20
|sell
|1121
|0.20
|1.5614
|0.0000
|1.5594
|2242
|2007.07.24 02:30
|sell
|1122
|0.20
|1.5636
|0.0000
|1.5616
|2243
|2007.07.24 04:20
|t/p
|1122
|0.20
|1.5616
|0.0000
|1.5616
|34.08
|20235.69
|2244
|2007.07.24 04:20
|close
|1121
|0.20
|1.5602
|0.0000
|1.5594
|20.45
|20256.14
|2245
|2007.07.24 04:20
|sell
|1123
|0.20
|1.5596
|0.0000
|1.5576
|2246
|2007.07.24 04:40
|sell
|1124
|0.20
|1.5613
|0.0000
|1.5593
|2247
|2007.07.24 05:20
|sell
|1125
|0.40
|1.5631
|0.0000
|1.5611
|2248
|2007.07.24 10:20
|t/p
|1125
|0.40
|1.5611
|0.0000
|1.5611
|68.16
|20324.30
|2249
|2007.07.24 10:20
|close
|1124
|0.20
|1.5602
|0.0000
|1.5593
|18.74
|20343.04
|2250
|2007.07.24 10:20
|close
|1123
|0.20
|1.5602
|0.0000
|1.5576
|-10.23
|20332.81
|2251
|2007.07.24 10:20
|sell
|1126
|0.20
|1.5596
|0.0000
|1.5576
|2252
|2007.07.24 10:30
|sell
|1127
|0.20
|1.5614
|0.0000
|1.5594
|2253
|2007.07.24 13:10
|sell
|1128
|0.40
|1.5633
|0.0000
|1.5613
|2254
|2007.07.24 13:30
|t/p
|1128
|0.40
|1.5613
|0.0000
|1.5613
|68.16
|20400.97
|2255
|2007.07.24 13:30
|close
|1127
|0.20
|1.5607
|0.0000
|1.5594
|11.93
|20412.90
|2256
|2007.07.24 13:30
|close
|1126
|0.20
|1.5607
|0.0000
|1.5576
|-18.75
|20394.15
|2257
|2007.07.24 13:30
|sell
|1129
|0.20
|1.5601
|0.0000
|1.5581
|2258
|2007.07.24 13:59
|sell
|1130
|0.20
|1.5631
|0.0000
|1.5611
|2259
|2007.07.24 15:40
|sell
|1131
|0.40
|1.5647
|0.0000
|1.5627
|2260
|2007.07.24 17:10
|close
|1131
|0.40
|1.5630
|0.0000
|1.5627
|57.94
|20452.09
|2261
|2007.07.24 17:10
|close
|1130
|0.20
|1.5630
|0.0000
|1.5611
|1.70
|20453.79
|2262
|2007.07.24 17:10
|close
|1129
|0.20
|1.5630
|0.0000
|1.5581
|-49.42
|20404.37
|2263
|2007.07.24 17:10
|sell
|1132
|0.20
|1.5624
|0.0000
|1.5604
|2264
|2007.07.24 18:30
|sell
|1133
|0.20
|1.5641
|0.0000
|1.5621
|2265
|2007.07.24 21:20
|sell
|1134
|0.40
|1.5659
|0.0000
|1.5639
|2266
|2007.07.24 21:30
|sell
|1135
|0.80
|1.5684
|0.0000
|1.5664
|2267
|2007.07.24 22:10
|t/p
|1135
|0.80
|1.5664
|0.0000
|1.5664
|136.32
|20540.69
|2268
|2007.07.24 22:10
|close
|1134
|0.40
|1.5655
|0.0000
|1.5639
|13.63
|20554.32
|2269
|2007.07.24 22:10
|close
|1133
|0.20
|1.5655
|0.0000
|1.5621
|-23.86
|20530.46
|2270
|2007.07.24 22:10
|close
|1132
|0.20
|1.5655
|0.0000
|1.5604
|-52.82
|20477.64
|2271
|2007.07.24 22:10
|sell
|1136
|0.20
|1.5649
|0.0000
|1.5629
|2272
|2007.07.24 22:20
|sell
|1137
|0.20
|1.5681
|0.0000
|1.5661
|2273
|2007.07.24 23:40
|sell
|1138
|0.40
|1.5696
|0.0000
|1.5676
|2274
|2007.07.25 00:10
|t/p
|1138
|0.40
|1.5676
|0.0000
|1.5676
|69.62
|20547.26
|2275
|2007.07.25 00:10
|close
|1137
|0.20
|1.5662
|0.0000
|1.5661
|33.10
|20580.37
|2276
|2007.07.25 00:10
|close
|1136
|0.20
|1.5662
|0.0000
|1.5629
|-21.42
|20558.95
|2277
|2007.07.25 00:10
|sell
|1139
|0.20
|1.5656
|0.0000
|1.5636
|2278
|2007.07.25 00:30
|sell
|1140
|0.20
|1.5686
|0.0000
|1.5666
|2279
|2007.07.25 00:59
|t/p
|1140
|0.20
|1.5666
|0.0000
|1.5666
|34.08
|20593.03
|2280
|2007.07.25 00:59
|close
|1139
|0.20
|1.5663
|0.0000
|1.5636
|-11.93
|20581.10
|2281
|2007.07.25 00:59
|sell
|1141
|0.20
|1.5657
|0.0000
|1.5637
|2282
|2007.07.25 01:20
|sell
|1142
|0.20
|1.5673
|0.0000
|1.5653
|2283
|2007.07.25 03:10
|close
|1142
|0.20
|1.5655
|0.0000
|1.5653
|30.67
|20611.77
|2284
|2007.07.25 03:10
|close
|1141
|0.20
|1.5655
|0.0000
|1.5637
|3.41
|20615.18
|2285
|2007.07.25 03:10
|sell
|1143
|0.20
|1.5649
|0.0000
|1.5629
|2286
|2007.07.25 03:20
|sell
|1144
|0.20
|1.5703
|0.0000
|1.5683
|2287
|2007.07.25 03:30
|t/p
|1143
|0.20
|1.5629
|0.0000
|1.5629
|34.08
|20649.26
|2288
|2007.07.25 03:30
|t/p
|1144
|0.20
|1.5683
|0.0000
|1.5683
|34.08
|20683.34
|2289
|2007.07.25 03:30
|sell
|1145
|0.20
|1.5619
|0.0000
|1.5599
|2290
|2007.07.25 03:40
|sell
|1146
|0.20
|1.5640
|0.0000
|1.5620
|2291
|2007.07.25 04:20
|t/p
|1145
|0.20
|1.5599
|0.0000
|1.5599
|34.08
|20717.42
|2292
|2007.07.25 04:20
|t/p
|1146
|0.20
|1.5620
|0.0000
|1.5620
|34.08
|20751.50
|2293
|2007.07.25 04:20
|sell
|1147
|0.20
|1.5587
|0.0000
|1.5567
|2294
|2007.07.25 04:40
|sell
|1148
|0.20
|1.5611
|0.0000
|1.5591
|2295
|2007.07.25 05:40
|t/p
|1148
|0.20
|1.5591
|0.0000
|1.5591
|34.08
|20785.58
|2296
|2007.07.25 05:40
|close
|1147
|0.20
|1.5581
|0.0000
|1.5567
|10.23
|20795.81
|2297
|2007.07.25 05:40
|sell
|1149
|0.20
|1.5575
|0.0000
|1.5555
|2298
|2007.07.25 06:10
|sell
|1150
|0.20
|1.5592
|0.0000
|1.5572
|2299
|2007.07.25 08:20
|t/p
|1150
|0.20
|1.5572
|0.0000
|1.5572
|34.08
|20829.89
|2300
|2007.07.25 08:20
|close
|1149
|0.20
|1.5571
|0.0000
|1.5555
|6.82
|20836.71
|2301
|2007.07.25 08:20
|sell
|1151
|0.20
|1.5565
|0.0000
|1.5545
|2302
|2007.07.25 10:30
|t/p
|1151
|0.20
|1.5545
|0.0000
|1.5545
|34.08
|20870.79
|2303
|2007.07.25 10:30
|sell
|1152
|0.20
|1.5530
|0.0000
|1.5510
|2304
|2007.07.25 12:10
|sell
|1153
|0.20
|1.5545
|0.0000
|1.5525
|2305
|2007.07.25 12:40
|t/p
|1153
|0.20
|1.5525
|0.0000
|1.5525
|34.08
|20904.87
|2306
|2007.07.25 12:40
|close
|1152
|0.20
|1.5521
|0.0000
|1.5510
|15.34
|20920.21
|2307
|2007.07.25 12:40
|sell
|1154
|0.20
|1.5515
|0.0000
|1.5495
|2308
|2007.07.25 12:59
|sell
|1155
|0.20
|1.5536
|0.0000
|1.5516
|2309
|2007.07.25 13:10
|sell
|1156
|0.40
|1.5561
|0.0000
|1.5541
|2310
|2007.07.25 13:30
|t/p
|1156
|0.40
|1.5541
|0.0000
|1.5541
|68.16
|20988.37
|2311
|2007.07.25 13:30
|close
|1155
|0.20
|1.5523
|0.0000
|1.5516
|22.15
|21010.52
|2312
|2007.07.25 13:30
|close
|1154
|0.20
|1.5523
|0.0000
|1.5495
|-13.63
|20996.89
|2313
|2007.07.25 13:30
|sell
|1157
|0.20
|1.5517
|0.0000
|1.5497
|2314
|2007.07.25 13:59
|sell
|1158
|0.20
|1.5545
|0.0000
|1.5525
|2315
|2007.07.25 14:20
|close
|1158
|0.20
|1.5526
|0.0000
|1.5525
|32.38
|21029.27
|2316
|2007.07.25 14:20
|close
|1157
|0.20
|1.5526
|0.0000
|1.5497
|-15.33
|21013.94
|2317
|2007.07.25 14:20
|sell
|1159
|0.20
|1.5520
|0.0000
|1.5500
|2318
|2007.07.25 16:10
|t/p
|1159
|0.20
|1.5500
|0.0000
|1.5500
|34.08
|21048.02
|2319
|2007.07.25 16:10
|sell
|1160
|0.20
|1.5494
|0.0000
|1.5474
|2320
|2007.07.25 16:20
|sell
|1161
|0.20
|1.5523
|0.0000
|1.5503
|2321
|2007.07.25 17:20
|sell
|1162
|0.40
|1.5538
|0.0000
|1.5518
|2322
|2007.07.25 23:20
|t/p
|1162
|0.40
|1.5518
|0.0000
|1.5518
|68.16
|21116.18
|2323
|2007.07.25 23:20
|close
|1161
|0.20
|1.5512
|0.0000
|1.5503
|18.74
|21134.92
|2324
|2007.07.25 23:20
|close
|1160
|0.20
|1.5512
|0.0000
|1.5474
|-30.67
|21104.25
|2325
|2007.07.25 23:20
|sell
|1163
|0.20
|1.5506
|0.0000
|1.5486
|2326
|2007.07.25 23:30
|sell
|1164
|0.20
|1.5547
|0.0000
|1.5527
|2327
|2007.07.25 23:40
|t/p
|1164
|0.20
|1.5527
|0.0000
|1.5527
|34.08
|21138.33
|2328
|2007.07.25 23:40
|close
|1163
|0.20
|1.5506
|0.0000
|1.5486
|0.00
|21138.33
|2329
|2007.07.25 23:40
|sell
|1165
|0.20
|1.5500
|0.0000
|1.5480
|2330
|2007.07.26 04:10
|sell
|1166
|0.20
|1.5528
|0.0000
|1.5508
|2331
|2007.07.26 04:30
|t/p
|1166
|0.20
|1.5508
|0.0000
|1.5508
|34.08
|21172.41
|2332
|2007.07.26 04:30
|close
|1165
|0.20
|1.5504
|0.0000
|1.5480
|-4.62
|21167.78
|2333
|2007.07.26 04:30
|sell
|1167
|0.20
|1.5498
|0.0000
|1.5478
|2334
|2007.07.26 05:10
|sell
|1168
|0.20
|1.5515
|0.0000
|1.5495
|2335
|2007.07.26 06:10
|t/p
|1168
|0.20
|1.5495
|0.0000
|1.5495
|34.08
|21201.86
|2336
|2007.07.26 06:10
|close
|1167
|0.20
|1.5493
|0.0000
|1.5478
|8.52
|21210.38
|2337
|2007.07.26 06:10
|sell
|1169
|0.20
|1.5487
|0.0000
|1.5467
|2338
|2007.07.26 06:40
|sell
|1170
|0.20
|1.5502
|0.0000
|1.5482
|2339
|2007.07.26 08:20
|sell
|1171
|0.40
|1.5523
|0.0000
|1.5503
|2340
|2007.07.26 09:20
|t/p
|1171
|0.40
|1.5503
|0.0000
|1.5503
|68.16
|21278.54
|2341
|2007.07.26 09:20
|close
|1170
|0.20
|1.5487
|0.0000
|1.5482
|25.56
|21304.10
|2342
|2007.07.26 09:20
|close
|1169
|0.20
|1.5487
|0.0000
|1.5467
|0.00
|21304.10
|2343
|2007.07.26 09:20
|sell
|1172
|0.20
|1.5481
|0.0000
|1.5461
|2344
|2007.07.26 09:40
|sell
|1173
|0.20
|1.5506
|0.0000
|1.5486
|2345
|2007.07.26 12:30
|t/p
|1173
|0.20
|1.5486
|0.0000
|1.5486
|34.08
|21338.18
|2346
|2007.07.26 12:30
|close
|1172
|0.20
|1.5481
|0.0000
|1.5461
|0.00
|21338.18
|2347
|2007.07.26 12:30
|sell
|1174
|0.20
|1.5475
|0.0000
|1.5455
|2348
|2007.07.26 12:59
|sell
|1175
|0.20
|1.5511
|0.0000
|1.5491
|2349
|2007.07.26 13:10
|sell
|1176
|0.40
|1.5565
|0.0000
|1.5545
|2350
|2007.07.26 13:20
|t/p
|1176
|0.40
|1.5545
|0.0000
|1.5545
|68.16
|21406.34
|2351
|2007.07.26 13:20
|close
|1175
|0.20
|1.5528
|0.0000
|1.5491
|-28.97
|21377.37
|2352
|2007.07.26 13:20
|close
|1174
|0.20
|1.5528
|0.0000
|1.5455
|-90.31
|21287.06
|2353
|2007.07.26 13:20
|sell
|1177
|0.20
|1.5522
|0.0000
|1.5502
|2354
|2007.07.26 13:59
|sell
|1178
|0.20
|1.5554
|0.0000
|1.5534
|2355
|2007.07.26 14:40
|sell
|1179
|0.40
|1.5607
|0.0000
|1.5587
|2356
|2007.07.26 15:40
|sell
|1180
|0.80
|1.5657
|0.0000
|1.5637
|2357
|2007.07.26 15:59
|t/p
|1180
|0.80
|1.5637
|0.0000
|1.5637
|136.32
|21423.38
|2358
|2007.07.26 15:59
|close
|1179
|0.40
|1.5630
|0.0000
|1.5587
|-78.38
|21345.00
|2359
|2007.07.26 15:59
|close
|1178
|0.20
|1.5630
|0.0000
|1.5534
|-129.50
|21215.50
|2360
|2007.07.26 15:59
|close
|1177
|0.20
|1.5630
|0.0000
|1.5502
|-184.03
|21031.47
|2361
|2007.07.26 15:59
|sell
|1181
|0.20
|1.5624
|0.0000
|1.5604
|2362
|2007.07.26 16:40
|sell
|1182
|0.20
|1.5641
|0.0000
|1.5621
|2363
|2007.07.26 17:40
|sell
|1183
|0.40
|1.5663
|0.0000
|1.5643
|2364
|2007.07.26 17:59
|t/p
|1183
|0.40
|1.5643
|0.0000
|1.5643
|68.16
|21099.63
|2365
|2007.07.26 17:59
|close
|1182
|0.20
|1.5639
|0.0000
|1.5621
|3.40
|21103.03
|2366
|2007.07.26 17:59
|close
|1181
|0.20
|1.5639
|0.0000
|1.5604
|-25.56
|21077.47
|2367
|2007.07.26 17:59
|sell
|1184
|0.20
|1.5633
|0.0000
|1.5613
|2368
|2007.07.26 18:30
|sell
|1185
|0.20
|1.5665
|0.0000
|1.5645
|2369
|2007.07.26 19:30
|sell
|1186
|0.40
|1.5680
|0.0000
|1.5660
|2370
|2007.07.26 20:20
|sell
|1187
|0.80
|1.5714
|0.0000
|1.5694
|2371
|2007.07.26 20:40
|sell
|1188
|1.60
|1.5786
|0.0000
|1.5766
|2372
|2007.07.26 21:10
|t/p
|1188
|1.60
|1.5766
|0.0000
|1.5766
|272.64
|21350.11
|2373
|2007.07.26 21:10
|close
|1187
|0.80
|1.5730
|0.0000
|1.5694
|-109.06
|21241.05
|2374
|2007.07.26 21:10
|close
|1186
|0.40
|1.5730
|0.0000
|1.5660
|-170.40
|21070.65
|2375
|2007.07.26 21:10
|close
|1185
|0.20
|1.5730
|0.0000
|1.5645
|-110.76
|20959.89
|2376
|2007.07.26 21:10
|close
|1184
|0.20
|1.5730
|0.0000
|1.5613
|-165.29
|20794.60
|2377
|2007.07.26 21:10
|sell
|1189
|0.20
|1.5724
|0.0000
|1.5704
|2378
|2007.07.26 21:30
|sell
|1190
|0.20
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|2379
|2007.07.26 21:40
|sell
|1191
|0.40
|1.5774
|0.0000
|1.5754
|2380
|2007.07.26 22:10
|t/p
|1191
|0.40
|1.5754
|0.0000
|1.5754
|68.16
|20862.76
|2381
|2007.07.26 22:10
|close
|1190
|0.20
|1.5754
|0.0000
|1.5728
|-10.23
|20852.53
|2382
|2007.07.26 22:10
|close
|1189
|0.20
|1.5754
|0.0000
|1.5704
|-51.12
|20801.41
|2383
|2007.07.26 22:10
|sell
|1192
|0.20
|1.5748
|0.0000
|1.5728
|2384
|2007.07.26 22:40
|sell
|1193
|0.20
|1.5780
|0.0000
|1.5760
|2385
|2007.07.26 23:30
|sell
|1194
|0.40
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|2386
|2007.07.26 23:59
|t/p
|1194
|0.40
|1.5837
|0.0000
|1.5837
|68.16
|20869.57
|2387
|2007.07.26 23:59
|close
|1193
|0.20
|1.5824
|0.0000
|1.5760
|-74.98
|20794.59
|2388
|2007.07.26 23:59
|close
|1192
|0.20
|1.5824
|0.0000
|1.5728
|-129.51
|20665.08
|2389
|2007.07.26 23:59
|sell
|1195
|0.20
|1.5818
|0.0000
|1.5798
|2390
|2007.07.27 00:10
|t/p
|1195
|0.20
|1.5798
|0.0000
|1.5798
|34.81
|20699.89
|2391
|2007.07.27 00:10
|buy
|1196
|0.20
|1.5763
|0.0000
|1.5783
|2392
|2007.07.27 00:20
|t/p
|1196
|0.20
|1.5783
|0.0000
|1.5783
|34.07
|20733.96
|2393
|2007.07.27 00:20
|buy
|1197
|0.20
|1.5817
|0.0000
|1.5837
|2394
|2007.07.27 00:59
|buy
|1198
|0.20
|1.5778
|0.0000
|1.5798
|2395
|2007.07.27 01:10
|buy
|1199
|0.40
|1.5729
|0.0000
|1.5749
|2396
|2007.07.27 01:20
|buy
|1200
|0.80
|1.5718
|0.0000
|1.5738
|2397
|2007.07.27 01:40
|t/p
|1199
|0.40
|1.5749
|0.0000
|1.5749
|68.14
|20802.10
|2398
|2007.07.27 01:40
|t/p
|1200
|0.80
|1.5738
|0.0000
|1.5738
|136.29
|20938.39
|2399
|2007.07.27 01:40
|close
|1198
|0.20
|1.5784
|0.0000
|1.5798
|10.22
|20948.61
|2400
|2007.07.27 01:40
|close
|1197
|0.20
|1.5784
|0.0000
|1.5837
|-56.22
|20892.39
|2401
|2007.07.27 01:59
|buy
|1201
|0.20
|1.5727
|0.0000
|1.5747
|2402
|2007.07.27 02:10
|buy
|1202
|0.20
|1.5699
|0.0000
|1.5719
|2403
|2007.07.27 02:30
|t/p
|1202
|0.20
|1.5719
|0.0000
|1.5719
|34.07
|20926.46
|2404
|2007.07.27 02:30
|close
|1201
|0.20
|1.5725
|0.0000
|1.5747
|-3.41
|20923.05
|2405
|2007.07.27 02:40
|sell
|1203
|0.20
|1.5700
|0.0000
|1.5680
|2406
|2007.07.27 03:40
|t/p
|1203
|0.20
|1.5680
|0.0000
|1.5680
|34.08
|20957.13
|2407
|2007.07.27 03:40
|sell
|1204
|0.20
|1.5673
|0.0000
|1.5653
|2408
|2007.07.27 03:59
|sell
|1205
|0.20
|1.5692
|0.0000
|1.5672
|2409
|2007.07.27 04:40
|t/p
|1205
|0.20
|1.5672
|0.0000
|1.5672
|34.08
|20991.21
|2410
|2007.07.27 04:40
|close
|1204
|0.20
|1.5672
|0.0000
|1.5653
|1.70
|20992.91
|2411
|2007.07.27 04:40
|sell
|1206
|0.20
|1.5666
|0.0000
|1.5646
|2412
|2007.07.27 04:59
|sell
|1207
|0.20
|1.5695
|0.0000
|1.5675
|2413
|2007.07.27 06:10
|sell
|1208
|0.40
|1.5739
|0.0000
|1.5719
|2414
|2007.07.27 06:20
|t/p
|1208
|0.40
|1.5719
|0.0000
|1.5719
|68.16
|21061.07
|2415
|2007.07.27 06:20
|close
|1207
|0.20
|1.5715
|0.0000
|1.5675
|-34.08
|21026.99
|2416
|2007.07.27 06:20
|close
|1206
|0.20
|1.5715
|0.0000
|1.5646
|-83.50
|20943.49
|2417
|2007.07.27 06:20
|sell
|1209
|0.20
|1.5709
|0.0000
|1.5689
|2418
|2007.07.27 06:30
|t/p
|1209
|0.20
|1.5689
|0.0000
|1.5689
|34.08
|20977.57
|2419
|2007.07.27 06:30
|sell
|1210
|0.20
|1.5680
|0.0000
|1.5660
|2420
|2007.07.27 06:59
|sell
|1211
|0.20
|1.5737
|0.0000
|1.5717
|2421
|2007.07.27 07:10
|sell
|1212
|0.40
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|2422
|2007.07.27 07:20
|t/p
|1212
|0.40
|1.5765
|0.0000
|1.5765
|68.16
|21045.73
|2423
|2007.07.27 07:20
|close
|1211
|0.20
|1.5742
|0.0000
|1.5717
|-8.52
|21037.21
|2424
|2007.07.27 07:20
|close
|1210
|0.20
|1.5742
|0.0000
|1.5660
|-105.65
|20931.56
|2425
|2007.07.27 07:20
|sell
|1213
|0.20
|1.5736
|0.0000
|1.5716
|2426
|2007.07.27 07:59
|sell
|1214
|0.20
|1.5768
|0.0000
|1.5748
|2427
|2007.07.27 08:20
|sell
|1215
|0.40
|1.5793
|0.0000
|1.5773
|2428
|2007.07.27 08:30
|t/p
|1215
|0.40
|1.5773
|0.0000
|1.5773
|68.16
|20999.72
|2429
|2007.07.27 08:30
|close
|1214
|0.20
|1.5772
|0.0000
|1.5748
|-6.82
|20992.90
|2430
|2007.07.27 08:30
|close
|1213
|0.20
|1.5772
|0.0000
|1.5716
|-61.35
|20931.55
|2431
|2007.07.27 08:30
|sell
|1216
|0.20
|1.5766
|0.0000
|1.5746
|2432
|2007.07.27 08:40
|sell
|1217
|0.20
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|2433
|2007.07.27 08:59
|t/p
|1217
|0.20
|1.6004
|0.0000
|1.6004
|34.08
|20965.63
|2434
|2007.07.27 08:59
|close
|1216
|0.20
|1.5989
|0.0000
|1.5746
|-380.00
|20585.63
|2435
|2007.07.27 08:59
|sell
|1218
|0.20
|1.5983
|0.0000
|1.5963
|2436
|2007.07.27 09:10
|t/p
|1218
|0.20
|1.5963
|0.0000
|1.5963
|34.08
|20619.71
|2437
|2007.07.27 09:10
|buy
|1219
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5919
|2438
|2007.07.27 09:30
|t/p
|1219
|0.20
|1.5919
|0.0000
|1.5919
|34.07
|20653.78
|2439
|2007.07.27 09:30
|buy
|1220
|0.20
|1.5966
|0.0000
|1.5986
|2440
|2007.07.27 09:40
|t/p
|1220
|0.20
|1.5986
|0.0000
|1.5986
|34.07
|20687.85
|2441
|2007.07.27 09:40
|buy
|1221
|0.20
|1.6015
|0.0000
|1.6035
|2442
|2007.07.27 09:59
|buy
|1222
|0.20
|1.5907
|0.0000
|1.5927
|2443
|2007.07.27 10:10
|buy
|1223
|0.40
|1.5832
|0.0000
|1.5852
|2444
|2007.07.27 10:30
|t/p
|1223
|0.40
|1.5852
|0.0000
|1.5852
|68.14
|20755.99
|2445
|2007.07.27 10:30
|close
|1222
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5927
|-83.48
|20672.51
|2446
|2007.07.27 10:30
|close
|1221
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.6035
|-267.46
|20405.05
|2447
|2007.07.27 10:40
|buy
|1224
|0.20
|1.5952
|0.0000
|1.5972
|2448
|2007.07.27 10:59
|buy
|1225
|0.20
|1.5844
|0.0000
|1.5864
|2449
|2007.07.27 11:10
|buy
|1226
|0.40
|1.5825
|0.0000
|1.5845
|2450
|2007.07.27 11:30
|t/p
|1225
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5864
|34.07
|20439.12
|2451
|2007.07.27 11:30
|t/p
|1226
|0.40
|1.5845
|0.0000
|1.5845
|68.14
|20507.26
|2452
|2007.07.27 11:30
|close
|1224
|0.20
|1.5887
|0.0000
|1.5972
|-110.74
|20396.52
|2453
|2007.07.27 11:40
|buy
|1227
|0.20
|1.5870
|0.0000
|1.5890
|2454
|2007.07.27 12:10
|buy
|1228
|0.20
|1.5822
|0.0000
|1.5842
|2455
|2007.07.27 12:20
|t/p
|1227
|0.20
|1.5890
|0.0000
|1.5890
|34.07
|20430.59
|2456
|2007.07.27 12:20
|t/p
|1228
|0.20
|1.5842
|0.0000
|1.5842
|34.07
|20464.66
|2457
|2007.07.27 12:20
|buy
|1229
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5917
|2458
|2007.07.27 12:30
|buy
|1230
|0.20
|1.5868
|0.0000
|1.5888
|2459
|2007.07.27 12:40
|buy
|1231
|0.40
|1.5846
|0.0000
|1.5866
|2460
|2007.07.27 12:59
|buy
|1232
|0.80
|1.5826
|0.0000
|1.5846
|2461
|2007.07.27 13:10
|t/p
|1230
|0.20
|1.5888
|0.0000
|1.5888
|34.08
|20498.74
|2462
|2007.07.27 13:10
|t/p
|1231
|0.40
|1.5866
|0.0000
|1.5866
|68.15
|20566.89
|2463
|2007.07.27 13:10
|t/p
|1232
|0.80
|1.5846
|0.0000
|1.5846
|136.29
|20703.18
|2464
|2007.07.27 13:10
|close
|1229
|0.20
|1.5895
|0.0000
|1.5917
|-3.41
|20699.77
|2465
|2007.07.27 13:20
|buy
|1233
|0.20
|1.5858
|0.0000
|1.5878
|2466
|2007.07.27 13:30
|buy
|1234
|0.20
|1.5825
|0.0000
|1.5845
|2467
|2007.07.27 13:59
|t/p
|1234
|0.20
|1.5845
|0.0000
|1.5845
|34.07
|20733.84
|2468
|2007.07.27 13:59
|close
|1233
|0.20
|1.5864
|0.0000
|1.5878
|10.22
|20744.06
|2469
|2007.07.27 14:00
|buy
|1235
|0.20
|1.5855
|0.0000
|1.5875
|2470
|2007.07.27 14:20
|buy
|1236
|0.20
|1.5806
|0.0000
|1.5826
|2471
|2007.07.27 14:30
|t/p
|1236
|0.20
|1.5826
|0.0000
|1.5826
|34.07
|20778.13
|2472
|2007.07.27 14:30
|close
|1235
|0.20
|1.5838
|0.0000
|1.5875
|-28.96
|20749.17
|2473
|2007.07.27 14:40
|sell
|1237
|0.20
|1.5785
|0.0000
|1.5765
|2474
|2007.07.27 14:59
|sell
|1238
|0.20
|1.5812
|0.0000
|1.5792
|2475
|2007.07.27 15:10
|sell
|1239
|0.40
|1.5839
|0.0000
|1.5819
|2476
|2007.07.27 15:20
|sell
|1240
|0.80
|1.5922
|0.0000
|1.5902
|2477
|2007.07.27 15:30
|t/p
|1239
|0.40
|1.5819
|0.0000
|1.5819
|68.16
|20817.33
|2478
|2007.07.27 15:30
|t/p
|1240
|0.80
|1.5902
|0.0000
|1.5902
|136.32
|20953.65
|2479
|2007.07.27 15:30
|close
|1238
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5792
|1.71
|20955.36
|2480
|2007.07.27 15:30
|close
|1237
|0.20
|1.5811
|0.0000
|1.5765
|-44.30
|20911.06
|2481
|2007.07.27 15:30
|sell
|1241
|0.20
|1.5805
|0.0000
|1.5785
|2482
|2007.07.27 15:40
|sell
|1242
|0.20
|1.5888
|0.0000
|1.5868
|2483
|2007.07.27 15:59
|sell
|1243
|0.40
|1.5918
|0.0000
|1.5898
|2484
|2007.07.27 16:10
|sell
|1244
|0.80
|1.5963
|0.0000
|1.5943
|2485
|2007.07.27 16:20
|t/p
|1244
|0.80
|1.5943
|0.0000
|1.5943
|136.32
|21047.38
|2486
|2007.07.27 16:20
|close
|1243
|0.40
|1.5905
|0.0000
|1.5898
|44.30
|21091.68
|2487
|2007.07.27 16:20
|close
|1242
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5868
|-28.97
|21062.71
|2488
|2007.07.27 16:20
|close
|1241
|0.20
|1.5905
|0.0000
|1.5785
|-170.40
|20892.31
|2489
|2007.07.27 16:20
|sell
|1245
|0.20
|1.5899
|0.0000
|1.5879
|2490
|2007.07.27 16:30
|sell
|1246
|0.20
|1.5945
|0.0000
|1.5925
|2491
|2007.07.27 16:40
|t/p
|1246
|0.20
|1.5925
|0.0000
|1.5925
|34.08
|20926.39
|2492
|2007.07.27 16:40
|close
|1245
|0.20
|1.5897
|0.0000
|1.5879
|3.41
|20929.80
|2493
|2007.07.27 16:40
|sell
|1247
|0.20
|1.5891
|0.0000
|1.5871
|2494
|2007.07.27 16:59
|sell
|1248
|0.20
|1.5947
|0.0000
|1.5927
|2495
|2007.07.27 17:40
|sell
|1249
|0.40
|1.5966
|0.0000
|1.5946
|2496
|2007.07.27 17:59
|t/p
|1249
|0.40
|1.5946
|0.0000
|1.5946
|68.16
|20997.96
|2497
|2007.07.27 17:59
|close
|1248
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5927
|1.71
|20999.67
|2498
|2007.07.27 17:59
|close
|1247
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5871
|-93.72
|20905.95
|2499
|2007.07.27 17:59
|sell
|1250
|0.20
|1.5940
|0.0000
|1.5920
|2500
|2007.07.27 18:30
|sell
|1251
|0.20
|1.5971
|0.0000
|1.5951
|2501
|2007.07.27 19:10
|close
|1251
|0.20
|1.5952
|0.0000
|1.5951
|32.37
|20938.32
|2502
|2007.07.27 19:10
|close
|1250
|0.20
|1.5952
|0.0000
|1.5920
|-20.45
|20917.87
|2503
|2007.07.27 19:10
|sell
|1252
|0.20
|1.5946
|0.0000
|1.5926
|2504
|2007.07.27 19:20
|sell
|1253
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5964
|2505
|2007.07.27 19:59
|t/p
|1253
|0.20
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|34.08
|20951.95
|2506
|2007.07.27 19:59
|close
|1252
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5926
|-22.16
|20929.79
|2507
|2007.07.27 19:59
|sell
|1254
|0.20
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|2508
|2007.07.27 20:20
|sell
|1255
|0.20
|1.5977
|0.0000
|1.5957
|2509
|2007.07.27 20:40
|sell
|1256
|0.40
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|2510
|2007.07.27 21:10
|t/p
|1256
|0.40
|1.5987
|0.0000
|1.5987
|68.16
|20997.95
|2511
|2007.07.27 21:10
|close
|1255
|0.20
|1.5985
|0.0000
|1.5957
|-13.63
|20984.32
|2512
|2007.07.27 21:10
|close
|1254
|0.20
|1.5985
|0.0000
|1.5933
|-54.53
|20929.79
|2513
|2007.07.27 21:10
|sell
|1257
|0.20
|1.5979
|0.0000
|1.5959
|2514
|2007.07.27 21:30
|sell
|1258
|0.20
|1.6002
|0.0000
|1.5982
|2515
|2007.07.29 23:10
|sell
|1259
|0.40
|1.6025
|0.0000
|1.6005
|2516
|2007.07.29 23:30
|sell
|1260
|0.80
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|2517
|2007.07.30 00:10
|t/p
|1258
|0.20
|1.5982
|0.0000
|1.5982
|34.81
|20964.61
|2518
|2007.07.30 00:10
|t/p
|1259
|0.40
|1.6005
|0.0000
|1.6005
|69.62
|21034.23
|2519
|2007.07.30 00:10
|t/p
|1260
|0.80
|1.6032
|0.0000
|1.6032
|139.25
|21173.48
|2520
|2007.07.30 00:10
|close
|1257
|0.20
|1.5974
|0.0000
|1.5959
|9.25
|21182.73
|2521
|2007.07.30 00:10
|sell
|1261
|0.20
|1.5968
|0.0000
|1.5948
|2522
|2007.07.30 00:20
|sell
|1262
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6038
|2523
|2007.07.30 00:59
|t/p
|1262
|0.20
|1.6038
|0.0000
|1.6038
|34.08
|21216.81
|2524
|2007.07.30 00:59
|close
|1261
|0.20
|1.5978
|0.0000
|1.5948
|-17.04
|21199.77
|2525
|2007.07.30 00:59
|sell
|1263
|0.20
|1.5972
|0.0000
|1.5952
|2526
|2007.07.30 01:40
|sell
|1264
|0.20
|1.6036
|0.0000
|1.6016
|2527
|2007.07.30 01:59
|t/p
|1264
|0.20
|1.6016
|0.0000
|1.6016
|34.08
|21233.85
|2528
|2007.07.30 01:59
|close
|1263
|0.20
|1.6012
|0.0000
|1.5952
|-68.16
|21165.69
|2529
|2007.07.30 01:59
|sell
|1265
|0.20
|1.6006
|0.0000
|1.5986
|2530
|2007.07.30 02:30
|sell
|1266
|0.20
|1.6028
|0.0000
|1.6008
|2531
|2007.07.30 02:40
|t/p
|1266
|0.20
|1.6008
|0.0000
|1.6008
|34.08
|21199.77
|2532
|2007.07.30 02:40
|close
|1265
|0.20
|1.5989
|0.0000
|1.5986
|28.96
|21228.73
|2533
|2007.07.30 02:40
|sell
|1267
|0.20
|1.5983
|0.0000
|1.5963
|2534
|2007.07.30 02:59
|sell
|1268
|0.20
|1.6002
|0.0000
|1.5982
|2535
|2007.07.30 03:20
|sell
|1269
|0.40
|1.6032
|0.0000
|1.6012
|2536
|2007.07.30 03:30
|t/p
|1269
|0.40
|1.6012
|0.0000
|1.6012
|68.16
|21296.89
|2537
|2007.07.30 03:30
|close
|1268
|0.20
|1.5999
|0.0000
|1.5982
|5.11
|21302.00
|2538
|2007.07.30 03:30
|close
|1267
|0.20
|1.5999
|0.0000
|1.5963
|-27.27
|21274.73
|2539
|2007.07.30 03:30
|sell
|1270
|0.20
|1.5993
|0.0000
|1.5973
|2540
|2007.07.30 03:40
|sell
|1271
|0.20
|1.6013
|0.0000
|1.5993
|2541
|2007.07.30 05:20
|sell
|1272
|0.40
|1.6029
|0.0000
|1.6009
|2542
|2007.07.30 06:40
|sell
|1273
|0.80
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|2543
|2007.07.30 07:30
|sell
|1274
|1.60
|1.6081
|0.0000
|1.6061
|2544
|2007.07.30 08:10
|t/p
|1274
|1.60
|1.6061
|0.0000
|1.6061
|272.64
|21547.37
|2545
|2007.07.30 08:10
|close
|1273
|0.80
|1.6057
|0.0000
|1.6040
|20.45
|21567.82
|2546
|2007.07.30 08:10
|close
|1272
|0.40
|1.6057
|0.0000
|1.6009
|-95.43
|21472.39
|2547
|2007.07.30 08:10
|close
|1271
|0.20
|1.6057
|0.0000
|1.5993
|-74.98
|21397.41
|2548
|2007.07.30 08:10
|close
|1270
|0.20
|1.6057
|0.0000
|1.5973
|-109.06
|21288.35
|2549
|2007.07.30 08:10
|sell
|1275
|0.20
|1.6051
|0.0000
|1.6031
|2550
|2007.07.30 08:20
|sell
|1276
|0.20
|1.6067
|0.0000
|1.6047
|2551
|2007.07.30 08:40
|sell
|1277
|0.40
|1.6090
|0.0000
|1.6070
|2552
|2007.07.30 08:59
|t/p
|1277
|0.40
|1.6070
|0.0000
|1.6070
|68.16
|21356.51
|2553
|2007.07.30 08:59
|close
|1276
|0.20
|1.6059
|0.0000
|1.6047
|13.63
|21370.14
|2554
|2007.07.30 08:59
|close
|1275
|0.20
|1.6059
|0.0000
|1.6031
|-13.64
|21356.50
|2555
|2007.07.30 08:59
|sell
|1278
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|2556
|2007.07.30 09:10
|t/p
|1278
|0.20
|1.6033
|0.0000
|1.6033
|34.08
|21390.58
|2557
|2007.07.30 09:10
|sell
|1279
|0.20
|1.6007
|0.0000
|1.5987
|2558
|2007.07.30 09:30
|sell
|1280
|0.20
|1.6067
|0.0000
|1.6047
|2559
|2007.07.30 09:40
|sell
|1281
|0.40
|1.6084
|0.0000
|1.6064
|2560
|2007.07.30 09:59
|t/p
|1280
|0.20
|1.6047
|0.0000
|1.6047
|34.08
|21424.66
|2561
|2007.07.30 09:59
|t/p
|1281
|0.40
|1.6064
|0.0000
|1.6064
|68.16
|21492.82
|2562
|2007.07.30 09:59
|close
|1279
|0.20
|1.6016
|0.0000
|1.5987
|-15.33
|21477.49
|2563
|2007.07.30 09:59
|sell
|1282
|0.20
|1.6010
|0.0000
|1.5990
|2564
|2007.07.30 10:10
|t/p
|1282
|0.20
|1.5990
|0.0000
|1.5990
|34.08
|21511.57
|2565
|2007.07.30 10:10
|sell
|1283
|0.20
|1.5982
|0.0000
|1.5962
|2566
|2007.07.30 10:20
|sell
|1284
|0.20
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|2567
|2007.07.30 11:10
|sell
|1285
|0.40
|1.6042
|0.0000
|1.6022
|2568
|2007.07.30 11:40
|close
|1285
|0.40
|1.6024
|0.0000
|1.6022
|61.35
|21572.92
|2569
|2007.07.30 11:40
|close
|1284
|0.20
|1.6024
|0.0000
|1.5997
|-11.93
|21560.99
|2570
|2007.07.30 11:40
|close
|1283
|0.20
|1.6024
|0.0000
|1.5962
|-71.57
|21489.42
|2571
|2007.07.30 11:40
|sell
|1286
|0.20
|1.6018
|0.0000
|1.5998
|2572
|2007.07.30 11:59
|sell
|1287
|0.20
|1.6045
|0.0000
|1.6025
|2573
|2007.07.30 12:10
|sell
|1288
|0.40
|1.6135
|0.0000
|1.6115
|2574
|2007.07.30 12:30
|t/p
|1287
|0.20
|1.6025
|0.0000
|1.6025
|34.08
|21523.50
|2575
|2007.07.30 12:30
|t/p
|1288
|0.40
|1.6115
|0.0000
|1.6115
|68.16
|21591.66
|2576
|2007.07.30 12:30
|close
|1286
|0.20
|1.6025
|0.0000
|1.5998
|-11.93
|21579.73
|2577
|2007.07.30 12:30
|sell
|1289
|0.20
|1.6019
|0.0000
|1.5999
|2578
|2007.07.30 12:40
|sell
|1290
|0.20
|1.6039
|0.0000
|1.6019
|2579
|2007.07.30 12:59
|sell
|1291
|0.40
|1.6095
|0.0000
|1.6075
|2580
|2007.07.30 13:10
|sell
|1292
|0.80
|1.6133
|0.0000
|1.6113
|2581
|2007.07.30 13:20
|t/p
|1292
|0.80
|1.6113
|0.0000
|1.6113
|136.32
|21716.05
|2582
|2007.07.30 13:20
|close
|1291
|0.40
|1.6092
|0.0000
|1.6075
|10.22
|21726.27
|2583
|2007.07.30 13:20
|close
|1290
|0.20
|1.6092
|0.0000
|1.6019
|-90.31
|21635.96
|2584
|2007.07.30 13:20
|close
|1289
|0.20
|1.6092
|0.0000
|1.5999
|-124.39
|21511.57
|2585
|2007.07.30 13:20
|sell
|1293
|0.20
|1.6086
|0.0000
|1.6066
|2586
|2007.07.30 13:40
|sell
|1294
|0.20
|1.6124
|0.0000
|1.6104
|2587
|2007.07.30 14:10
|t/p
|1293
|0.20
|1.6066
|0.0000
|1.6066
|34.08
|21545.65
|2588
|2007.07.30 14:10
|t/p
|1294
|0.20
|1.6104
|0.0000
|1.6104
|34.08
|21579.73
|2589
|2007.07.30 14:10
|sell
|1295
|0.20
|1.6060
|0.0000
|1.6040
|2590
|2007.07.30 14:30
|sell
|1296
|0.20
|1.6097
|0.0000
|1.6077
|2591
|2007.07.30 14:40
|sell
|1297
|0.40
|1.6150
|0.0000
|1.6130
|2592
|2007.07.30 14:59
|t/p
|1297
|0.40
|1.6130
|0.0000
|1.6130
|68.16
|21647.89
|2593
|2007.07.30 14:59
|close
|1296
|0.20
|1.6078
|0.0000
|1.6077
|32.38
|21680.27
|2594
|2007.07.30 14:59
|close
|1295
|0.20
|1.6078
|0.0000
|1.6040
|-30.67
|21649.60
|2595
|2007.07.30 14:59
|sell
|1298
|0.20
|1.6072
|0.0000
|1.6052
|2596
|2007.07.30 15:10
|t/p
|1298
|0.20
|1.6052
|0.0000
|1.6052
|34.08
|21683.68
|2597
|2007.07.30 15:10
|sell
|1299
|0.20
|1.6012
|0.0000
|1.5992
|2598
|2007.07.30 15:30
|sell
|1300
|0.20
|1.6053
|0.0000
|1.6033
|2599
|2007.07.30 15:40
|sell
|1301
|0.40
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|2600
|2007.07.30 15:59
|t/p
|1301
|0.40
|1.6053
|0.0000
|1.6053
|68.16
|21751.84
|2601
|2007.07.30 15:59
|close
|1300
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.6033
|15.33
|21767.17
|2602
|2007.07.30 15:59
|close
|1299
|0.20
|1.6044
|0.0000
|1.5992
|-54.53
|21712.64
|2603
|2007.07.30 15:59
|sell
|1302
|0.20
|1.6038
|0.0000
|1.6018
|2604
|2007.07.30 16:20
|sell
|1303
|0.20
|1.6064
|0.0000
|1.6044
|2605
|2007.07.30 16:30
|sell
|1304
|0.40
|1.6084
|0.0000
|1.6064
|2606
|2007.07.30 16:40
|t/p
|1304
|0.40
|1.6064
|0.0000
|1.6064
|68.16
|21780.80
|2607
|2007.07.30 16:40
|close
|1303
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6044
|10.23
|21791.03
|2608
|2007.07.30 16:40
|close
|1302
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6018
|-34.08
|21756.95
|2609
|2007.07.30 16:40
|sell
|1305
|0.20
|1.6052
|0.0000
|1.6032
|2610
|2007.07.30 16:59
|sell
|1306
|0.20
|1.6083
|0.0000
|1.6063
|2611
|2007.07.30 17:20
|sell
|1307
|0.40
|1.6100
|0.0000
|1.6080
|2612
|2007.07.30 17:30
|t/p
|1307
|0.40
|1.6080
|0.0000
|1.6080
|68.16
|21825.11
|2613
|2007.07.30 17:30
|close
|1306
|0.20
|1.6075
|0.0000
|1.6063
|13.63
|21838.74
|2614
|2007.07.30 17:30
|close
|1305
|0.20
|1.6075
|0.0000
|1.6032
|-39.19
|21799.55
|2615
|2007.07.30 17:30
|sell
|1308
|0.20
|1.6069
|0.0000
|1.6049
|2616
|2007.07.30 18:10
|sell
|1309
|0.20
|1.6091
|0.0000
|1.6071
|2617
|2007.07.30 18:30
|t/p
|1309
|0.20
|1.6071
|0.0000
|1.6071
|34.08
|21833.63
|2618
|2007.07.30 18:30
|close
|1308
|0.20
|1.6062
|0.0000
|1.6049
|11.93
|21845.56
|2619
|2007.07.30 18:30
|sell
|1310
|0.20
|1.6056
|0.0000
|1.6036
|2620
|2007.07.30 18:40
|sell
|1311
|0.20
|1.6073
|0.0000
|1.6053
|2621
|2007.07.30 19:10
|close
|1311
|0.20
|1.6055
|0.0000
|1.6053
|30.67
|21876.23
|2622
|2007.07.30 19:10
|close
|1310
|0.20
|1.6055
|0.0000
|1.6036
|1.70
|21877.93
|2623
|2007.07.30 19:10
|sell
|1312
|0.20
|1.6049
|0.0000
|1.6029
|2624
|2007.07.30 19:20
|t/p
|1312
|0.20
|1.6029
|0.0000
|1.6029
|34.08
|21912.01
|2625
|2007.07.30 19:20
|sell
|1313
|0.20
|1.6017
|0.0000
|1.5997
|2626
|2007.07.30 19:30
|sell
|1314
|0.20
|1.6059
|0.0000
|1.6039
|2627
|2007.07.30 19:59
|t/p
|1314
|0.20
|1.6039
|0.0000
|1.6039
|34.08
|21946.09
|2628
|2007.07.30 19:59
|close
|1313
|0.20
|1.6030
|0.0000
|1.5997
|-22.15
|21923.94
|2629
|2007.07.30 19:59
|sell
|1315
|0.20
|1.6024
|0.0000
|1.6004
|2630
|2007.07.30 20:20
|sell
|1316
|0.20
|1.6058
|0.0000
|1.6038
|2631
|2007.07.30 20:40
|t/p
|1316
|0.20
|1.6038
|0.0000
|1.6038
|34.08
|21958.02
|2632
|2007.07.30 20:40
|close
|1315
|0.20
|1.6037
|0.0000
|1.6004
|-22.15
|21935.87
|2633
|2007.07.30 20:40
|sell
|1317
|0.20
|1.6031
|0.0000
|1.6011
|2634
|2007.07.30 20:59
|sell
|1318
|0.20
|1.6056
|0.0000
|1.6036
|2635
|2007.07.30 21:40
|t/p
|1318
|0.20
|1.6036
|0.0000
|1.6036
|34.08
|21969.95
|2636
|2007.07.30 21:40
|close
|1317
|0.20
|1.6016
|0.0000
|1.6011
|25.56
|21995.51
|2637
|2007.07.30 21:40
|sell
|1319
|0.20
|1.6010
|0.0000
|1.5990
|2638
|2007.07.30 22:30
|t/p
|1319
|0.20
|1.5990
|0.0000
|1.5990
|34.08
|22029.59
|2639
|2007.07.30 22:30
|sell
|1320
|0.20
|1.5967
|0.0000
|1.5947
|2640
|2007.07.30 22:40
|sell
|1321
|0.20
|1.6005
|0.0000
|1.5985
|2641
|2007.07.30 23:20
|t/p
|1321
|0.20
|1.5985
|0.0000
|1.5985
|34.08
|22063.67
|2642
|2007.07.30 23:20
|close
|1320
|0.20
|1.5961
|0.0000
|1.5947
|10.23
|22073.90
|2643
|2007.07.30 23:20
|sell
|1322
|0.20
|1.5955
|0.0000
|1.5935
|2644
|2007.07.30 23:30
|sell
|1323
|0.20
|1.6004
|0.0000
|1.5984
|2645
|2007.07.30 23:59
|t/p
|1323
|0.20
|1.5984
|0.0000
|1.5984
|34.08
|22107.98
|2646
|2007.07.30 23:59
|close
|1322
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5935
|-6.82
|22101.16
|2647
|2007.07.30 23:59
|sell
|1324
|0.20
|1.5953
|0.0000
|1.5933
|2648
|2007.07.30 23:59
|close at stop
|1324
|0.20
|1.5959
|0.0000
|1.5933
|-10.23
|22090.93