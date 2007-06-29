Strategy Tester Report
39978d1185815025-emily_v8-emily_v12

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
Период15 Минути (M15) 2007.06.28 07:00 - 2007.07.30 23:14
МоделЦени на отваряне само (най-бързия метод за анализ на барове, който може да се изпълни)
ПараметриNote1="TF 15M";
Барове за тест2137Моделирани тикове4174Качество на моделиранеn/a
Начален депозит500.00
Обща нетна печалба-90.07Груба печалба356.89Груба загуба-446.96
Печеливш фактор0.80Очаквано възнаграждение-2.00
Абсолютна загуба102.87Максимално спадане на нивото %404.18 (50.44%)Relative drawdown50.44% (404.18)
Общо сделки45Къси позиции (спечелени %)9 (66.67%)Дълги позиции (спечелени %)36 (75.00%)
Печеливши сделки (% от всички)33 (73.33%)Загубени сделки (% от всички)12 (26.67%)
Най-голямаПечеливша търговия36.40Загубена търговия-265.18
СредноПечеливша търговия10.81Загубена търговия-37.25
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)12 (138.37)Последователни загубени сделки (загубата в пари)2 (-391.38)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)138.37 (12)Последователни загуби (брой загубени сделки)-391.38 (2)
СредноПоследователни печаливши сделки4Последователни загубени сделки2
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12007.06.29 08:00buy10.051.34440.00001.3484
22007.06.29 12:00close10.051.34610.00001.34848.50508.50
32007.06.29 12:15buy20.051.34600.00001.3500
42007.06.29 13:00modify20.051.34601.34631.3543
52007.06.29 13:15modify20.051.34601.34681.3548
62007.06.29 13:30modify20.051.34601.34741.3554
72007.06.29 13:45modify20.051.34601.34771.3557
82007.06.29 14:00close20.051.34951.34771.355717.50526.00
92007.06.29 14:15buy30.051.34970.00001.3537
102007.06.29 15:30close30.051.35110.00001.35377.00533.00
112007.06.29 15:45buy40.051.35080.00001.3548
122007.06.29 19:15close40.051.35250.00001.35488.50541.50
132007.06.29 19:30buy50.051.35310.00001.3571
142007.07.02 01:00close50.051.35430.00001.35715.67547.17
152007.07.02 01:15buy60.051.35490.00001.3589
162007.07.02 01:45buy70.111.35420.00001.3582
172007.07.02 02:45buy80.221.35370.00001.3577
182007.07.02 10:30close80.221.35440.00001.357715.40562.57
192007.07.02 10:45close70.111.35650.00001.358225.30587.87
202007.07.02 10:45close60.051.35650.00001.35898.00595.87
212007.07.02 11:00buy90.051.35650.00001.3605
222007.07.02 11:15buy100.121.35540.00001.3594
232007.07.02 11:30close100.121.35730.00001.359422.80618.67
242007.07.02 11:45close90.051.35730.00001.36054.00622.67
252007.07.02 12:00buy110.061.35740.00001.3614
262007.07.02 13:15close110.061.35850.00001.36146.60629.27
272007.07.02 13:30buy120.061.35880.00001.3628
282007.07.02 14:00buy130.131.35820.00001.3622
292007.07.02 15:00close130.131.35890.00001.36229.10638.37
302007.07.02 15:15close120.061.35860.00001.3628-1.20637.17
312007.07.02 15:30buy140.061.35960.00001.3636
322007.07.02 17:15close140.061.36070.00001.36366.60643.77
332007.07.02 17:30buy150.061.36190.00001.3659
342007.07.02 18:00close150.061.36300.00001.36596.60650.37
352007.07.02 18:15buy160.061.36230.00001.3663
362007.07.02 21:15buy170.131.36180.00001.3658
372007.07.03 00:30close170.131.36240.00001.36586.94657.31
382007.07.03 00:45close160.061.36260.00001.36631.40658.72
392007.07.03 01:00buy180.061.36340.00001.3674
402007.07.03 02:15buy190.131.36230.00001.3663
412007.07.03 02:30buy200.261.36180.00001.3658
422007.07.03 08:45close200.261.36260.00001.365820.80679.52
432007.07.03 09:00close190.131.36190.00001.3663-5.20674.32
442007.07.03 09:00close180.061.36190.00001.3674-9.00665.32
452007.07.03 09:15buy210.061.36290.00001.3669
462007.07.03 10:15buy220.131.36210.00001.3661
472007.07.03 10:45buy230.261.36140.00001.3654
482007.07.04 09:15close230.261.36210.00001.365416.48681.80
492007.07.04 09:30close220.131.36250.00001.36614.34686.14
502007.07.04 09:30close210.061.36250.00001.3669-2.80683.35
512007.07.04 09:45buy240.061.36260.00001.3666
522007.07.04 10:30buy250.141.36210.00001.3661
532007.07.04 11:30buy260.281.36150.00001.3655
542007.07.04 17:00close260.281.36200.00001.365514.00697.35
552007.07.04 17:15close250.141.36170.00001.3661-5.60691.75
562007.07.04 17:15close240.061.36170.00001.3666-5.40686.35
572007.07.04 17:30buy270.061.36220.00001.3662
582007.07.04 17:45buy280.141.36170.00001.3657
592007.07.04 18:00close280.141.36220.00001.36577.00693.35
602007.07.04 18:15close270.061.36220.00001.36620.00693.35
612007.07.04 18:30buy290.061.36230.00001.3663
622007.07.04 20:15buy300.141.36140.00001.3654
632007.07.05 04:00buy310.281.36070.00001.3647
642007.07.05 08:30close310.281.36130.00001.364716.80710.15
652007.07.05 08:45close300.141.36160.00001.36540.03710.17
662007.07.05 08:45close290.061.36160.00001.3663-5.39704.79
672007.07.05 09:15buy320.071.36200.00001.3660
682007.07.05 09:30buy330.141.36140.00001.3654
692007.07.05 11:00modify330.141.36141.36201.3700
702007.07.05 11:15modify330.141.36141.36261.3706
712007.07.05 11:30modify320.071.36201.36221.3702
722007.07.05 11:45close330.141.36401.36261.370636.40741.19
732007.07.05 12:00close320.071.36421.36221.370215.40756.59
742007.07.05 12:15buy340.071.36440.00001.3684
752007.07.05 14:45buy350.151.36390.00001.3679
762007.07.05 16:00buy360.301.36260.00001.3666
772007.07.09 10:30close360.301.36350.00001.366623.04779.63
782007.07.09 10:45close350.151.36330.00001.3679-10.98768.65
792007.07.09 10:45close340.071.36330.00001.3684-8.62760.02
802007.07.09 11:30sell370.071.36200.00001.3580
812007.07.09 11:45sell380.151.36290.00001.3589
822007.07.09 15:15close380.151.36220.00001.358910.50770.52
832007.07.09 15:30close370.071.36220.00001.3580-1.40769.12
842007.07.09 15:45sell390.071.36200.00001.3580
852007.07.09 17:45sell400.151.36280.00001.3588
862007.07.09 19:30close400.151.36210.00001.358810.50779.62
872007.07.09 19:45close390.071.36170.00001.35802.10781.72
882007.07.09 20:00sell410.071.36190.00001.3579
892007.07.10 00:15sell420.161.36260.00001.3586
902007.07.10 04:15close420.161.36200.00001.35869.60791.32
912007.07.10 04:30close410.071.36180.00001.35790.88792.20
922007.07.10 04:45sell430.071.36170.00001.3577
932007.07.10 08:15close430.071.36040.00001.35779.10801.30
942007.07.10 08:30sell440.081.36010.00001.3561
952007.07.10 09:45sell450.161.36090.00001.3569
962007.07.11 14:45close450.161.37750.00001.3569-265.18536.12
972007.07.11 15:00close440.081.37590.00001.3561-126.19409.93