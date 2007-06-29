Strategy Tester Report
39978d1185815025-emily_v8-emily_v12
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
|Период
|15 Минути (M15) 2007.06.28 07:00 - 2007.07.30 23:14
|Модел
|Цени на отваряне само (най-бързия метод за анализ на барове, който може да се изпълни)
|Параметри
|Note1="TF 15M";
|Барове за тест
|2137
|Моделирани тикове
|4174
|Качество на моделиране
|n/a
|Начален депозит
|500.00
|Обща нетна печалба
|-90.07
|Груба печалба
|356.89
|Груба загуба
|-446.96
|Печеливш фактор
|0.80
|Очаквано възнаграждение
|-2.00
|Абсолютна загуба
|102.87
|Максимално спадане на нивото %
|404.18 (50.44%)
|Relative drawdown
|50.44% (404.18)
|Общо сделки
|45
|Къси позиции (спечелени %)
|9 (66.67%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|36 (75.00%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|33 (73.33%)
|Загубени сделки (% от всички)
|12 (26.67%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|36.40
|Загубена търговия
|-265.18
|Средно
|Печеливша търговия
|10.81
|Загубена търговия
|-37.25
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|12 (138.37)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|2 (-391.38)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|138.37 (12)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-391.38 (2)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|4
|Последователни загубени сделки
|2
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2007.06.29 08:00
|buy
|1
|0.05
|1.3444
|0.0000
|1.3484
|2
|2007.06.29 12:00
|close
|1
|0.05
|1.3461
|0.0000
|1.3484
|8.50
|508.50
|3
|2007.06.29 12:15
|buy
|2
|0.05
|1.3460
|0.0000
|1.3500
|4
|2007.06.29 13:00
|modify
|2
|0.05
|1.3460
|1.3463
|1.3543
|5
|2007.06.29 13:15
|modify
|2
|0.05
|1.3460
|1.3468
|1.3548
|6
|2007.06.29 13:30
|modify
|2
|0.05
|1.3460
|1.3474
|1.3554
|7
|2007.06.29 13:45
|modify
|2
|0.05
|1.3460
|1.3477
|1.3557
|8
|2007.06.29 14:00
|close
|2
|0.05
|1.3495
|1.3477
|1.3557
|17.50
|526.00
|9
|2007.06.29 14:15
|buy
|3
|0.05
|1.3497
|0.0000
|1.3537
|10
|2007.06.29 15:30
|close
|3
|0.05
|1.3511
|0.0000
|1.3537
|7.00
|533.00
|11
|2007.06.29 15:45
|buy
|4
|0.05
|1.3508
|0.0000
|1.3548
|12
|2007.06.29 19:15
|close
|4
|0.05
|1.3525
|0.0000
|1.3548
|8.50
|541.50
|13
|2007.06.29 19:30
|buy
|5
|0.05
|1.3531
|0.0000
|1.3571
|14
|2007.07.02 01:00
|close
|5
|0.05
|1.3543
|0.0000
|1.3571
|5.67
|547.17
|15
|2007.07.02 01:15
|buy
|6
|0.05
|1.3549
|0.0000
|1.3589
|16
|2007.07.02 01:45
|buy
|7
|0.11
|1.3542
|0.0000
|1.3582
|17
|2007.07.02 02:45
|buy
|8
|0.22
|1.3537
|0.0000
|1.3577
|18
|2007.07.02 10:30
|close
|8
|0.22
|1.3544
|0.0000
|1.3577
|15.40
|562.57
|19
|2007.07.02 10:45
|close
|7
|0.11
|1.3565
|0.0000
|1.3582
|25.30
|587.87
|20
|2007.07.02 10:45
|close
|6
|0.05
|1.3565
|0.0000
|1.3589
|8.00
|595.87
|21
|2007.07.02 11:00
|buy
|9
|0.05
|1.3565
|0.0000
|1.3605
|22
|2007.07.02 11:15
|buy
|10
|0.12
|1.3554
|0.0000
|1.3594
|23
|2007.07.02 11:30
|close
|10
|0.12
|1.3573
|0.0000
|1.3594
|22.80
|618.67
|24
|2007.07.02 11:45
|close
|9
|0.05
|1.3573
|0.0000
|1.3605
|4.00
|622.67
|25
|2007.07.02 12:00
|buy
|11
|0.06
|1.3574
|0.0000
|1.3614
|26
|2007.07.02 13:15
|close
|11
|0.06
|1.3585
|0.0000
|1.3614
|6.60
|629.27
|27
|2007.07.02 13:30
|buy
|12
|0.06
|1.3588
|0.0000
|1.3628
|28
|2007.07.02 14:00
|buy
|13
|0.13
|1.3582
|0.0000
|1.3622
|29
|2007.07.02 15:00
|close
|13
|0.13
|1.3589
|0.0000
|1.3622
|9.10
|638.37
|30
|2007.07.02 15:15
|close
|12
|0.06
|1.3586
|0.0000
|1.3628
|-1.20
|637.17
|31
|2007.07.02 15:30
|buy
|14
|0.06
|1.3596
|0.0000
|1.3636
|32
|2007.07.02 17:15
|close
|14
|0.06
|1.3607
|0.0000
|1.3636
|6.60
|643.77
|33
|2007.07.02 17:30
|buy
|15
|0.06
|1.3619
|0.0000
|1.3659
|34
|2007.07.02 18:00
|close
|15
|0.06
|1.3630
|0.0000
|1.3659
|6.60
|650.37
|35
|2007.07.02 18:15
|buy
|16
|0.06
|1.3623
|0.0000
|1.3663
|36
|2007.07.02 21:15
|buy
|17
|0.13
|1.3618
|0.0000
|1.3658
|37
|2007.07.03 00:30
|close
|17
|0.13
|1.3624
|0.0000
|1.3658
|6.94
|657.31
|38
|2007.07.03 00:45
|close
|16
|0.06
|1.3626
|0.0000
|1.3663
|1.40
|658.72
|39
|2007.07.03 01:00
|buy
|18
|0.06
|1.3634
|0.0000
|1.3674
|40
|2007.07.03 02:15
|buy
|19
|0.13
|1.3623
|0.0000
|1.3663
|41
|2007.07.03 02:30
|buy
|20
|0.26
|1.3618
|0.0000
|1.3658
|42
|2007.07.03 08:45
|close
|20
|0.26
|1.3626
|0.0000
|1.3658
|20.80
|679.52
|43
|2007.07.03 09:00
|close
|19
|0.13
|1.3619
|0.0000
|1.3663
|-5.20
|674.32
|44
|2007.07.03 09:00
|close
|18
|0.06
|1.3619
|0.0000
|1.3674
|-9.00
|665.32
|45
|2007.07.03 09:15
|buy
|21
|0.06
|1.3629
|0.0000
|1.3669
|46
|2007.07.03 10:15
|buy
|22
|0.13
|1.3621
|0.0000
|1.3661
|47
|2007.07.03 10:45
|buy
|23
|0.26
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|48
|2007.07.04 09:15
|close
|23
|0.26
|1.3621
|0.0000
|1.3654
|16.48
|681.80
|49
|2007.07.04 09:30
|close
|22
|0.13
|1.3625
|0.0000
|1.3661
|4.34
|686.14
|50
|2007.07.04 09:30
|close
|21
|0.06
|1.3625
|0.0000
|1.3669
|-2.80
|683.35
|51
|2007.07.04 09:45
|buy
|24
|0.06
|1.3626
|0.0000
|1.3666
|52
|2007.07.04 10:30
|buy
|25
|0.14
|1.3621
|0.0000
|1.3661
|53
|2007.07.04 11:30
|buy
|26
|0.28
|1.3615
|0.0000
|1.3655
|54
|2007.07.04 17:00
|close
|26
|0.28
|1.3620
|0.0000
|1.3655
|14.00
|697.35
|55
|2007.07.04 17:15
|close
|25
|0.14
|1.3617
|0.0000
|1.3661
|-5.60
|691.75
|56
|2007.07.04 17:15
|close
|24
|0.06
|1.3617
|0.0000
|1.3666
|-5.40
|686.35
|57
|2007.07.04 17:30
|buy
|27
|0.06
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|58
|2007.07.04 17:45
|buy
|28
|0.14
|1.3617
|0.0000
|1.3657
|59
|2007.07.04 18:00
|close
|28
|0.14
|1.3622
|0.0000
|1.3657
|7.00
|693.35
|60
|2007.07.04 18:15
|close
|27
|0.06
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|0.00
|693.35
|61
|2007.07.04 18:30
|buy
|29
|0.06
|1.3623
|0.0000
|1.3663
|62
|2007.07.04 20:15
|buy
|30
|0.14
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|63
|2007.07.05 04:00
|buy
|31
|0.28
|1.3607
|0.0000
|1.3647
|64
|2007.07.05 08:30
|close
|31
|0.28
|1.3613
|0.0000
|1.3647
|16.80
|710.15
|65
|2007.07.05 08:45
|close
|30
|0.14
|1.3616
|0.0000
|1.3654
|0.03
|710.17
|66
|2007.07.05 08:45
|close
|29
|0.06
|1.3616
|0.0000
|1.3663
|-5.39
|704.79
|67
|2007.07.05 09:15
|buy
|32
|0.07
|1.3620
|0.0000
|1.3660
|68
|2007.07.05 09:30
|buy
|33
|0.14
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|69
|2007.07.05 11:00
|modify
|33
|0.14
|1.3614
|1.3620
|1.3700
|70
|2007.07.05 11:15
|modify
|33
|0.14
|1.3614
|1.3626
|1.3706
|71
|2007.07.05 11:30
|modify
|32
|0.07
|1.3620
|1.3622
|1.3702
|72
|2007.07.05 11:45
|close
|33
|0.14
|1.3640
|1.3626
|1.3706
|36.40
|741.19
|73
|2007.07.05 12:00
|close
|32
|0.07
|1.3642
|1.3622
|1.3702
|15.40
|756.59
|74
|2007.07.05 12:15
|buy
|34
|0.07
|1.3644
|0.0000
|1.3684
|75
|2007.07.05 14:45
|buy
|35
|0.15
|1.3639
|0.0000
|1.3679
|76
|2007.07.05 16:00
|buy
|36
|0.30
|1.3626
|0.0000
|1.3666
|77
|2007.07.09 10:30
|close
|36
|0.30
|1.3635
|0.0000
|1.3666
|23.04
|779.63
|78
|2007.07.09 10:45
|close
|35
|0.15
|1.3633
|0.0000
|1.3679
|-10.98
|768.65
|79
|2007.07.09 10:45
|close
|34
|0.07
|1.3633
|0.0000
|1.3684
|-8.62
|760.02
|80
|2007.07.09 11:30
|sell
|37
|0.07
|1.3620
|0.0000
|1.3580
|81
|2007.07.09 11:45
|sell
|38
|0.15
|1.3629
|0.0000
|1.3589
|82
|2007.07.09 15:15
|close
|38
|0.15
|1.3622
|0.0000
|1.3589
|10.50
|770.52
|83
|2007.07.09 15:30
|close
|37
|0.07
|1.3622
|0.0000
|1.3580
|-1.40
|769.12
|84
|2007.07.09 15:45
|sell
|39
|0.07
|1.3620
|0.0000
|1.3580
|85
|2007.07.09 17:45
|sell
|40
|0.15
|1.3628
|0.0000
|1.3588
|86
|2007.07.09 19:30
|close
|40
|0.15
|1.3621
|0.0000
|1.3588
|10.50
|779.62
|87
|2007.07.09 19:45
|close
|39
|0.07
|1.3617
|0.0000
|1.3580
|2.10
|781.72
|88
|2007.07.09 20:00
|sell
|41
|0.07
|1.3619
|0.0000
|1.3579
|89
|2007.07.10 00:15
|sell
|42
|0.16
|1.3626
|0.0000
|1.3586
|90
|2007.07.10 04:15
|close
|42
|0.16
|1.3620
|0.0000
|1.3586
|9.60
|791.32
|91
|2007.07.10 04:30
|close
|41
|0.07
|1.3618
|0.0000
|1.3579
|0.88
|792.20
|92
|2007.07.10 04:45
|sell
|43
|0.07
|1.3617
|0.0000
|1.3577
|93
|2007.07.10 08:15
|close
|43
|0.07
|1.3604
|0.0000
|1.3577
|9.10
|801.30
|94
|2007.07.10 08:30
|sell
|44
|0.08
|1.3601
|0.0000
|1.3561
|95
|2007.07.10 09:45
|sell
|45
|0.16
|1.3609
|0.0000
|1.3569
|96
|2007.07.11 14:45
|close
|45
|0.16
|1.3775
|0.0000
|1.3569
|-265.18
|536.12
|97
|2007.07.11 15:00
|close
|44
|0.08
|1.3759
|0.0000
|1.3561
|-126.19
|409.93