|Simbolo
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periodo
|5 Minuti (M5) 2007.07.23 00:00 - 2007.07.27 23:00 (2007.07.23 - 2007.07.29)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Expert_Name="TrendStrengthExpert_v1"; Magic=24242; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=1; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingMode=2; TrailingStop=0; StopDeviation=0; MoneyRisk=1; BreakEven=0; ProfitLock=0; ExitMode=2; SignalMail=false; Time_Inputs=" Timing parameters "; StartHour=0; StartMinute=0; EndHour=23; EndMinute=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; ProcessTime=5; VS_Inputs=" VoltyChannel_Stop parameters"; VS_TimeFrame=0; VS_Price=0; VS_MALength=1; VS_MAMode=0; VS_ATRLength=10; VS_Kv=4; VS_CurBar=1; VS_Mode=2; TE_Inputs=" TrendEnvelope parameters"; TE_TimeFrame=0; TE_MAPeriod=10; TE_MAMode=0; TE_CurBar=1; TE_Mode=0; TS_Inputs=" TrendStrength parameters"; TS_TimeFrame=0; TS_Length=14; TS_Smooth=5; TS_K=4.236; TS_CurBar=1; TS_Mode=1; Add_Inputs=" Additional parameters"; Add_TimeFrame=0; haMA1_Period=5; haMA1_Mode=3; haMA2_Period=10; haMA2_Mode=2; MACD_Fast=8; MACD_Slow=21; MACD_Signal=5; MACD_MAMode=1; RSI_Period=4; Add_CurBar=1; Add_Mode=1; AS_Inputs=" AbsoluteStrength parameters"; AS_TimeFrame=0; AS_MathMode=0; AS_Length=10; AS_Smooth=5; AS_Signal=5; AS_Price=0; AS_ModeMA=3; AS_CurBar=1; AS_Mode=1; MM_inputs=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MaxRisk=0.05; MaxLoss=1000;
|Barre sotto esame
|6202
|Ticks adoperati per il modello
|33721
|Qualita' del modello
|90.00%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|47.09
|Profitto lordo
|234.09
|Perdita lorda
|-187.00
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.25
|Ricompensa attesa
|1.96
|Drawdown assoluto
|40.00
|Drawdown massimo
|118.00 (1.17%)
|Drawdown relativo
|1.17% (118.00)
|Operazioni totali
|24
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|13 (69.23%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|11 (63.64%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|16 (66.67%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|8 (33.33%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|58.00
|operazione in perdita
|-59.00
|Media
|operazione con profito
|14.63
|operazione in perdita
|-23.38
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|6 (50.45)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|2 (-46.00)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|90.64 (4)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-59.00 (1)
|Media
|vincite consecutive
|3
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.07.23 02:54
|buy
|1
|0.10
|2.0564
|2.0548
|0.0000
|2
|2007.07.23 04:31
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0565
|0.0000
|3
|2007.07.23 04:36
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0566
|0.0000
|4
|2007.07.23 04:40
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0568
|0.0000
|5
|2007.07.23 04:45
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0570
|0.0000
|6
|2007.07.23 04:50
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0571
|0.0000
|7
|2007.07.23 05:03
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0573
|0.0000
|8
|2007.07.23 05:06
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0574
|0.0000
|9
|2007.07.23 05:18
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0575
|0.0000
|10
|2007.07.23 05:27
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0576
|0.0000
|11
|2007.07.23 05:30
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0577
|0.0000
|12
|2007.07.23 06:00
|modify
|1
|0.10
|2.0564
|2.0579
|0.0000
|13
|2007.07.23 06:15
|s/l
|1
|0.10
|2.0579
|2.0579
|0.0000
|15.00
|10015.00
|14
|2007.07.23 15:15
|buy
|2
|0.10
|2.0584
|2.0563
|0.0000
|15
|2007.07.23 17:40
|modify
|2
|0.10
|2.0584
|2.0584
|0.0000
|16
|2007.07.23 17:45
|modify
|2
|0.10
|2.0584
|2.0586
|0.0000
|17
|2007.07.23 17:50
|modify
|2
|0.10
|2.0584
|2.0587
|0.0000
|18
|2007.07.23 17:56
|s/l
|2
|0.10
|2.0587
|2.0587
|0.0000
|3.00
|10018.00
|19
|2007.07.23 21:25
|sell
|3
|0.10
|2.0571
|2.0584
|0.0000
|20
|2007.07.23 22:30
|s/l
|3
|0.10
|2.0584
|2.0584
|0.0000
|-13.00
|10005.00
|21
|2007.07.24 10:40
|sell
|4
|0.10
|2.0625
|2.0655
|0.0000
|22
|2007.07.24 13:00
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0625
|0.0000
|23
|2007.07.24 13:10
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0623
|0.0000
|24
|2007.07.24 13:17
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0622
|0.0000
|25
|2007.07.24 13:20
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0621
|0.0000
|26
|2007.07.24 13:25
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0619
|0.0000
|27
|2007.07.24 13:30
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0617
|0.0000
|28
|2007.07.24 13:35
|modify
|4
|0.10
|2.0625
|2.0615
|0.0000
|29
|2007.07.24 13:38
|s/l
|4
|0.10
|2.0615
|2.0615
|0.0000
|10.00
|10015.00
|30
|2007.07.24 14:40
|buy
|5
|0.10
|2.0629
|2.0599
|0.0000
|31
|2007.07.24 16:21
|modify
|5
|0.10
|2.0629
|2.0629
|0.0000
|32
|2007.07.24 16:26
|modify
|5
|0.10
|2.0629
|2.0631
|0.0000
|33
|2007.07.24 16:31
|s/l
|5
|0.10
|2.0631
|2.0631
|0.0000
|2.00
|10017.00
|34
|2007.07.24 18:00
|sell
|6
|0.10
|2.0610
|2.0634
|0.0000
|35
|2007.07.24 21:08
|s/l
|6
|0.10
|2.0634
|2.0634
|0.0000
|-24.00
|9993.00
|36
|2007.07.24 21:15
|buy
|7
|0.10
|2.0639
|2.0620
|0.0000
|37
|2007.07.24 22:25
|close
|7
|0.10
|2.0622
|2.0620
|0.0000
|-17.00
|9976.00
|38
|2007.07.24 22:25
|sell
|8
|0.10
|2.0622
|2.0640
|0.0000
|39
|2007.07.24 22:55
|modify
|8
|0.10
|2.0622
|2.0621
|0.0000
|40
|2007.07.24 23:00
|modify
|8
|0.10
|2.0622
|2.0618
|0.0000
|41
|2007.07.24 23:07
|s/l
|8
|0.10
|2.0618
|2.0618
|0.0000
|4.00
|9980.00
|42
|2007.07.25 08:00
|buy
|9
|0.10
|2.0597
|2.0585
|0.0000
|43
|2007.07.25 08:55
|modify
|9
|0.10
|2.0597
|2.0598
|0.0000
|44
|2007.07.25 09:00
|modify
|9
|0.10
|2.0597
|2.0600
|0.0000
|45
|2007.07.25 09:05
|modify
|9
|0.10
|2.0597
|2.0602
|0.0000
|46
|2007.07.25 09:09
|s/l
|9
|0.10
|2.0602
|2.0602
|0.0000
|5.00
|9985.00
|47
|2007.07.25 09:25
|sell
|10
|0.10
|2.0581
|2.0610
|0.0000
|48
|2007.07.25 11:05
|modify
|10
|0.10
|2.0581
|2.0579
|0.0000
|49
|2007.07.25 11:10
|modify
|10
|0.10
|2.0581
|2.0575
|0.0000
|50
|2007.07.25 11:15
|modify
|10
|0.10
|2.0581
|2.0572
|0.0000
|51
|2007.07.25 11:20
|modify
|10
|0.10
|2.0581
|2.0569
|0.0000
|52
|2007.07.25 11:25
|modify
|10
|0.10
|2.0581
|2.0567
|0.0000
|53
|2007.07.25 11:30
|s/l
|10
|0.10
|2.0567
|2.0567
|0.0000
|14.00
|9999.00
|54
|2007.07.25 14:05
|buy
|11
|0.10
|2.0536
|2.0496
|0.0000
|55
|2007.07.25 15:35
|modify
|11
|0.10
|2.0536
|2.0536
|0.0000
|56
|2007.07.25 15:38
|s/l
|11
|0.10
|2.0536
|2.0536
|0.0000
|0.00
|9999.00
|57
|2007.07.25 17:10
|sell
|12
|0.10
|2.0521
|2.0559
|0.0000
|58
|2007.07.25 18:00
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0518
|0.0000
|59
|2007.07.25 18:05
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0516
|0.0000
|60
|2007.07.25 18:10
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0514
|0.0000
|61
|2007.07.25 18:15
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0511
|0.0000
|62
|2007.07.25 18:20
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0508
|0.0000
|63
|2007.07.25 18:25
|modify
|12
|0.10
|2.0521
|2.0505
|0.0000
|64
|2007.07.25 18:31
|s/l
|12
|0.10
|2.0505
|2.0505
|0.0000
|16.00
|10015.00
|65
|2007.07.25 21:25
|buy
|13
|0.10
|2.0524
|2.0501
|0.0000
|66
|2007.07.25 23:45
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0524
|0.0000
|67
|2007.07.25 23:52
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0525
|0.0000
|68
|2007.07.25 23:55
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0526
|0.0000
|69
|2007.07.26 00:00
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0528
|0.0000
|70
|2007.07.26 00:05
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0529
|0.0000
|71
|2007.07.26 00:10
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0530
|0.0000
|72
|2007.07.26 00:17
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0531
|0.0000
|73
|2007.07.26 00:20
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0532
|0.0000
|74
|2007.07.26 00:26
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0533
|0.0000
|75
|2007.07.26 00:35
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0534
|0.0000
|76
|2007.07.26 00:40
|modify
|13
|0.10
|2.0524
|2.0535
|0.0000
|77
|2007.07.26 00:54
|s/l
|13
|0.10
|2.0535
|2.0535
|0.0000
|11.45
|10026.45
|78
|2007.07.26 01:10
|sell
|14
|0.10
|2.0526
|2.0544
|0.0000
|79
|2007.07.26 02:35
|close
|14
|0.10
|2.0541
|2.0544
|0.0000
|-15.00
|10011.45
|80
|2007.07.26 02:35
|buy
|15
|0.10
|2.0541
|2.0528
|0.0000
|81
|2007.07.26 03:19
|s/l
|15
|0.10
|2.0528
|2.0528
|0.0000
|-13.00
|9998.45
|82
|2007.07.26 03:20
|sell
|16
|0.10
|2.0522
|2.0539
|0.0000
|83
|2007.07.26 04:40
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0522
|0.0000
|84
|2007.07.26 04:51
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0520
|0.0000
|85
|2007.07.26 04:56
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0519
|0.0000
|86
|2007.07.26 05:12
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0517
|0.0000
|87
|2007.07.26 05:20
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0516
|0.0000
|88
|2007.07.26 05:25
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0513
|0.0000
|89
|2007.07.26 05:30
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0511
|0.0000
|90
|2007.07.26 05:35
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0510
|0.0000
|91
|2007.07.26 05:45
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0507
|0.0000
|92
|2007.07.26 05:50
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0506
|0.0000
|93
|2007.07.26 05:57
|modify
|16
|0.10
|2.0522
|2.0505
|0.0000
|94
|2007.07.26 06:12
|s/l
|16
|0.10
|2.0505
|2.0505
|0.0000
|17.00
|10015.45
|95
|2007.07.26 09:05
|sell
|17
|0.10
|2.0496
|2.0523
|0.0000
|96
|2007.07.26 12:10
|modify
|17
|0.10
|2.0496
|2.0494
|0.0000
|97
|2007.07.26 12:15
|modify
|17
|0.10
|2.0496
|2.0492
|0.0000
|98
|2007.07.26 12:20
|modify
|17
|0.10
|2.0496
|2.0489
|0.0000
|99
|2007.07.26 12:24
|s/l
|17
|0.10
|2.0489
|2.0489
|0.0000
|7.00
|10022.45
|100
|2007.07.26 16:55
|buy
|18
|0.10
|2.0481
|2.0430
|0.0000
|101
|2007.07.26 19:30
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0483
|0.0000
|102
|2007.07.26 19:35
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0490
|0.0000
|103
|2007.07.26 19:40
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0496
|0.0000
|104
|2007.07.26 19:45
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0502
|0.0000
|105
|2007.07.26 19:50
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0508
|0.0000
|106
|2007.07.26 19:55
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0513
|0.0000
|107
|2007.07.26 20:00
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0517
|0.0000
|108
|2007.07.26 20:05
|modify
|18
|0.10
|2.0481
|2.0522
|0.0000
|109
|2007.07.26 20:06
|s/l
|18
|0.10
|2.0522
|2.0522
|0.0000
|41.00
|10063.45
|110
|2007.07.26 21:55
|sell
|19
|0.10
|2.0489
|2.0532
|0.0000
|111
|2007.07.27 00:25
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0489
|0.0000
|112
|2007.07.27 00:30
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0486
|0.0000
|113
|2007.07.27 00:35
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0483
|0.0000
|114
|2007.07.27 00:40
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0480
|0.0000
|115
|2007.07.27 00:45
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0477
|0.0000
|116
|2007.07.27 00:50
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0473
|0.0000
|117
|2007.07.27 00:55
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0470
|0.0000
|118
|2007.07.27 01:00
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0467
|0.0000
|119
|2007.07.27 01:05
|modify
|19
|0.10
|2.0489
|2.0463
|0.0000
|120
|2007.07.27 01:16
|s/l
|19
|0.10
|2.0463
|2.0463
|0.0000
|25.64
|10089.09
|121
|2007.07.27 06:24
|sell
|20
|0.10
|2.0472
|2.0492
|0.0000
|122
|2007.07.27 06:50
|s/l
|20
|0.10
|2.0492
|2.0492
|0.0000
|-20.00
|10069.09
|123
|2007.07.27 06:55
|buy
|21
|0.10
|2.0492
|2.0466
|0.0000
|124
|2007.07.27 07:29
|s/l
|21
|0.10
|2.0466
|2.0466
|0.0000
|-26.00
|10043.09
|125
|2007.07.27 07:35
|sell
|22
|0.10
|2.0464
|2.0489
|0.0000
|126
|2007.07.27 08:39
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0463
|0.0000
|127
|2007.07.27 08:40
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0462
|0.0000
|128
|2007.07.27 08:50
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0459
|0.0000
|129
|2007.07.27 08:55
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0457
|0.0000
|130
|2007.07.27 09:00
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0455
|0.0000
|131
|2007.07.27 09:05
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0453
|0.0000
|132
|2007.07.27 09:10
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0450
|0.0000
|133
|2007.07.27 09:15
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0446
|0.0000
|134
|2007.07.27 09:20
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0439
|0.0000
|135
|2007.07.27 09:25
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0434
|0.0000
|136
|2007.07.27 09:30
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0430
|0.0000
|137
|2007.07.27 09:35
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0426
|0.0000
|138
|2007.07.27 09:40
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0422
|0.0000
|139
|2007.07.27 09:45
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0418
|0.0000
|140
|2007.07.27 09:50
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0413
|0.0000
|141
|2007.07.27 09:55
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0409
|0.0000
|142
|2007.07.27 10:00
|modify
|22
|0.10
|2.0464
|2.0406
|0.0000
|143
|2007.07.27 10:01
|s/l
|22
|0.10
|2.0406
|2.0406
|0.0000
|58.00
|10101.09
|144
|2007.07.27 15:50
|buy
|23
|0.10
|2.0343
|2.0284
|0.0000
|145
|2007.07.27 17:05
|s/l
|23
|0.10
|2.0284
|2.0284
|0.0000
|-59.00
|10042.09
|146
|2007.07.27 17:10
|sell
|24
|0.10
|2.0285
|2.0323
|0.0000
|147
|2007.07.27 19:30
|modify
|24
|0.10
|2.0285
|2.0285
|0.0000
|148
|2007.07.27 19:35
|modify
|24
|0.10
|2.0285
|2.0283
|0.0000
|149
|2007.07.27 19:40
|modify
|24
|0.10
|2.0285
|2.0280
|0.0000
|150
|2007.07.27 19:45
|s/l
|24
|0.10
|2.0280
|2.0280
|0.0000
|5.00
|10047.09