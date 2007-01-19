|Simbolo
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2007.01.19 00:00 - 2007.07.24 00:00 (2007.01.19 - 2007.07.24)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Note1="TF 15M";
|Barre sotto esame
|16083
|Ticks adoperati per il modello
|541527
|Qualita' del modello
|51.76%
|Deposito iniziale
|1000.00
|Profitto totale netto
|174.36
|Profitto lordo
|7914.86
|Perdita lorda
|-7740.51
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.02
|Ricompensa attesa
|1.03
|Drawdown assoluto
|86.98
|Drawdown massimo
|5518.54 (82.45%)
|Drawdown relativo
|82.45% (5518.54)
|Operazioni totali
|170
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|44 (50.00%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|126 (69.05%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|109 (64.12%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|61 (35.88%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|1303.97
|operazione in perdita
|-1060.13
|Media
|operazione con profito
|72.61
|operazione in perdita
|-126.89
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|14 (474.90)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|8 (-5511.76)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1936.28 (3)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-5511.76 (8)
|Media
|vincite consecutive
|4
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.01.19 00:00
|sell
|1
|0.25
|1.2959
|0.0000
|1.2919
|2
|2007.01.19 03:49
|sell
|2
|0.50
|1.2990
|0.0000
|1.2950
|3
|2007.01.19 13:52
|t/p
|2
|0.50
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|20.00
|1020.00
|4
|2007.01.19 13:52
|close
|1
|0.25
|1.2950
|0.0000
|1.2919
|2.25
|1022.25
|5
|2007.01.19 13:52
|sell
|3
|0.25
|1.2949
|0.0000
|1.2909
|6
|2007.01.23 08:07
|sell
|4
|0.50
|1.2979
|0.0000
|1.2939
|7
|2007.01.23 10:07
|sell
|5
|1.00
|1.3010
|0.0000
|1.2970
|8
|2007.01.23 12:55
|sell
|6
|2.00
|1.3040
|0.0000
|1.3000
|9
|2007.01.23 17:46
|close
|6
|2.00
|1.3017
|0.0000
|1.3000
|46.00
|1068.25
|10
|2007.01.23 17:46
|close
|5
|1.00
|1.3018
|0.0000
|1.2970
|-8.00
|1060.25
|11
|2007.01.23 17:46
|close
|4
|0.50
|1.3018
|0.0000
|1.2939
|-19.50
|1040.75
|12
|2007.01.23 17:46
|close
|3
|0.25
|1.3018
|0.0000
|1.2909
|-16.98
|1023.77
|13
|2007.01.23 17:46
|sell
|7
|0.25
|1.3015
|0.0000
|1.2975
|14
|2007.01.24 15:19
|t/p
|7
|0.25
|1.2975
|0.0000
|1.2975
|10.14
|1033.91
|15
|2007.01.24 15:19
|sell
|8
|0.25
|1.2973
|0.0000
|1.2933
|16
|2007.01.25 19:31
|t/p
|8
|0.25
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|10.40
|1044.31
|17
|2007.01.25 19:31
|sell
|9
|0.26
|1.2931
|0.0000
|1.2891
|18
|2007.01.26 13:30
|t/p
|9
|0.26
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|10.54
|1054.85
|19
|2007.01.26 13:30
|sell
|10
|0.26
|1.2889
|0.0000
|1.2849
|20
|2007.01.26 13:54
|sell
|11
|0.50
|1.2919
|0.0000
|1.2879
|21
|2007.01.26 15:09
|t/p
|11
|0.50
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|20.00
|1074.85
|22
|2007.01.26 15:09
|close
|10
|0.26
|1.2879
|0.0000
|1.2849
|2.60
|1077.45
|23
|2007.01.26 15:09
|sell
|12
|0.26
|1.2876
|0.0000
|1.2836
|24
|2007.01.26 15:24
|sell
|13
|0.50
|1.2907
|0.0000
|1.2867
|25
|2007.01.29 14:52
|sell
|14
|1.00
|1.2937
|0.0000
|1.2897
|26
|2007.01.29 17:07
|sell
|15
|2.00
|1.2968
|0.0000
|1.2928
|27
|2007.01.31 08:07
|close
|15
|2.00
|1.2946
|0.0000
|1.2928
|46.16
|1123.61
|28
|2007.01.31 08:07
|close
|14
|1.00
|1.2947
|0.0000
|1.2897
|-8.92
|1114.69
|29
|2007.01.31 08:07
|close
|13
|0.50
|1.2947
|0.0000
|1.2867
|-19.19
|1095.50
|30
|2007.01.31 08:07
|close
|12
|0.26
|1.2947
|0.0000
|1.2836
|-18.04
|1077.46
|31
|2007.01.31 08:08
|sell
|16
|0.26
|1.2944
|0.0000
|1.2904
|32
|2007.01.31 15:07
|sell
|17
|0.50
|1.2974
|0.0000
|1.2934
|33
|2007.01.31 15:39
|sell
|18
|1.00
|1.3005
|0.0000
|1.2965
|34
|2007.01.31 19:52
|sell
|19
|2.00
|1.3035
|0.0000
|1.2995
|35
|2007.02.01 09:40
|close
|19
|2.00
|1.3013
|0.0000
|1.2995
|47.24
|1124.70
|36
|2007.02.01 09:40
|close
|18
|1.00
|1.3014
|0.0000
|1.2965
|-7.38
|1117.32
|37
|2007.02.01 09:40
|close
|17
|0.50
|1.3014
|0.0000
|1.2934
|-19.19
|1098.13
|38
|2007.02.01 09:40
|close
|16
|0.26
|1.3014
|0.0000
|1.2904
|-17.78
|1080.35
|39
|2007.02.01 09:40
|sell
|20
|0.27
|1.3011
|0.0000
|1.2971
|40
|2007.02.01 15:00
|sell
|21
|0.50
|1.3041
|0.0000
|1.3001
|41
|2007.02.02 14:09
|t/p
|21
|0.50
|1.3001
|0.0000
|1.3001
|20.27
|1100.62
|42
|2007.02.02 14:09
|close
|20
|0.27
|1.3001
|0.0000
|1.2971
|2.85
|1103.47
|43
|2007.02.02 14:09
|sell
|22
|0.27
|1.2998
|0.0000
|1.2958
|44
|2007.02.02 16:55
|t/p
|22
|0.27
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|10.80
|1114.27
|45
|2007.02.02 16:55
|sell
|23
|0.27
|1.2956
|0.0000
|1.2916
|46
|2007.02.05 14:19
|t/p
|23
|0.27
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|10.95
|1125.21
|47
|2007.02.05 14:19
|sell
|24
|0.28
|1.2914
|0.0000
|1.2874
|48
|2007.02.06 09:52
|sell
|25
|0.60
|1.2945
|0.0000
|1.2905
|49
|2007.02.06 18:16
|sell
|26
|1.20
|1.2975
|0.0000
|1.2935
|50
|2007.02.07 14:39
|sell
|27
|2.40
|1.3006
|0.0000
|1.2966
|51
|2007.02.08 08:45
|close
|27
|2.40
|1.2985
|0.0000
|1.2966
|54.29
|1179.50
|52
|2007.02.08 08:45
|close
|26
|1.20
|1.2986
|0.0000
|1.2935
|-10.61
|1168.89
|53
|2007.02.08 08:45
|close
|25
|0.60
|1.2986
|0.0000
|1.2905
|-23.30
|1145.59
|54
|2007.02.08 08:45
|close
|24
|0.28
|1.2986
|0.0000
|1.2874
|-19.40
|1126.19
|55
|2007.02.08 08:46
|sell
|28
|0.28
|1.2982
|0.0000
|1.2942
|56
|2007.02.08 14:03
|sell
|29
|0.60
|1.3013
|0.0000
|1.2973
|57
|2007.02.08 22:00
|sell
|30
|1.20
|1.3043
|0.0000
|1.3003
|58
|2007.02.09 08:00
|t/p
|30
|1.20
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|48.65
|1174.83
|59
|2007.02.09 08:00
|close
|29
|0.60
|1.3003
|0.0000
|1.2973
|6.32
|1181.16
|60
|2007.02.09 08:00
|close
|28
|0.28
|1.3003
|0.0000
|1.2942
|-5.73
|1175.43
|61
|2007.02.09 08:00
|sell
|31
|0.29
|1.3002
|0.0000
|1.2962
|62
|2007.02.12 07:34
|sell
|32
|0.60
|1.3033
|0.0000
|1.2993
|63
|2007.02.12 09:25
|t/p
|32
|0.60
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|24.00
|1199.43
|64
|2007.02.12 09:25
|close
|31
|0.29
|1.2993
|0.0000
|1.2962
|2.77
|1202.20
|65
|2007.02.12 09:25
|sell
|33
|0.30
|1.2992
|0.0000
|1.2952
|66
|2007.02.12 10:23
|t/p
|33
|0.30
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|12.00
|1214.20
|67
|2007.02.12 10:23
|sell
|34
|0.30
|1.2950
|0.0000
|1.2910
|68
|2007.02.13 07:06
|sell
|35
|0.60
|1.2980
|0.0000
|1.2940
|69
|2007.02.13 10:18
|sell
|36
|1.20
|1.3011
|0.0000
|1.2971
|70
|2007.02.13 13:39
|sell
|37
|2.40
|1.3041
|0.0000
|1.3001
|71
|2007.02.13 14:25
|close
|37
|2.40
|1.3018
|0.0000
|1.3001
|55.20
|1269.40
|72
|2007.02.13 14:25
|close
|36
|1.20
|1.3019
|0.0000
|1.2971
|-9.60
|1259.80
|73
|2007.02.13 14:25
|close
|35
|0.60
|1.3019
|0.0000
|1.2940
|-23.40
|1236.40
|74
|2007.02.13 14:25
|close
|34
|0.30
|1.3019
|0.0000
|1.2910
|-20.54
|1215.86
|75
|2007.02.13 14:39
|buy
|38
|0.30
|1.3023
|0.0000
|1.3063
|76
|2007.02.14 07:36
|t/p
|38
|0.30
|1.3063
|0.0000
|1.3063
|11.82
|1227.68
|77
|2007.02.14 07:36
|buy
|39
|0.30
|1.3066
|0.0000
|1.3106
|78
|2007.02.14 13:52
|t/p
|39
|0.30
|1.3106
|0.0000
|1.3106
|12.00
|1239.68
|79
|2007.02.14 13:52
|buy
|40
|0.30
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|80
|2007.02.14 15:16
|t/p
|40
|0.30
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|12.00
|1251.68
|81
|2007.02.14 15:16
|buy
|41
|0.31
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|82
|2007.02.15 08:10
|buy
|42
|0.60
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|83
|2007.02.15 14:09
|t/p
|42
|0.60
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|24.00
|1275.68
|84
|2007.02.15 14:09
|close
|41
|0.31
|1.3159
|0.0000
|1.3190
|2.23
|1277.90
|85
|2007.02.15 14:09
|buy
|43
|0.31
|1.3162
|0.0000
|1.3202
|86
|2007.02.15 15:53
|buy
|44
|0.60
|1.3131
|0.0000
|1.3171
|87
|2007.02.16 14:12
|buy
|45
|1.20
|1.3100
|0.0000
|1.3140
|88
|2007.02.16 17:37
|t/p
|45
|1.20
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|48.00
|1325.90
|89
|2007.02.16 17:37
|close
|44
|0.60
|1.3140
|0.0000
|1.3171
|5.04
|1330.94
|90
|2007.02.16 17:37
|close
|43
|0.31
|1.3140
|0.0000
|1.3202
|-7.01
|1323.93
|91
|2007.02.16 17:38
|buy
|46
|0.33
|1.3141
|0.0000
|1.3181
|92
|2007.02.20 02:30
|t/p
|46
|0.33
|1.3181
|0.0000
|1.3181
|12.80
|1336.73
|93
|2007.02.20 02:30
|buy
|47
|0.33
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|94
|2007.02.20 07:55
|buy
|48
|0.70
|1.3153
|0.0000
|1.3193
|95
|2007.02.21 11:39
|buy
|49
|1.40
|1.3122
|0.0000
|1.3162
|96
|2007.02.22 07:45
|buy
|50
|2.80
|1.3092
|0.0000
|1.3132
|97
|2007.02.22 15:33
|close
|50
|2.80
|1.3116
|0.0000
|1.3132
|67.20
|1403.93
|98
|2007.02.22 15:33
|close
|49
|1.40
|1.3115
|0.0000
|1.3162
|-12.34
|1391.59
|99
|2007.02.22 15:33
|close
|48
|0.70
|1.3115
|0.0000
|1.3193
|-28.29
|1363.30
|100
|2007.02.22 15:33
|close
|47
|0.33
|1.3115
|0.0000
|1.3223
|-23.24
|1340.06
|101
|2007.02.22 15:33
|buy
|51
|0.33
|1.3118
|0.0000
|1.3158
|102
|2007.02.23 14:37
|t/p
|51
|0.33
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|13.00
|1353.06
|103
|2007.02.23 14:37
|buy
|52
|0.33
|1.3160
|0.0000
|1.3200
|104
|2007.02.27 00:31
|t/p
|52
|0.33
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|12.80
|1365.86
|105
|2007.02.27 00:31
|buy
|53
|0.34
|1.3202
|0.0000
|1.3242
|106
|2007.02.27 06:52
|buy
|54
|0.70
|1.3172
|0.0000
|1.3212
|107
|2007.02.27 08:19
|t/p
|54
|0.70
|1.3212
|0.0000
|1.3212
|28.00
|1393.86
|108
|2007.02.27 08:19
|close
|53
|0.34
|1.3212
|0.0000
|1.3242
|3.40
|1397.26
|109
|2007.02.27 08:19
|buy
|55
|0.34
|1.3213
|0.0000
|1.3253
|110
|2007.02.27 17:06
|t/p
|55
|0.34
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|13.60
|1410.86
|111
|2007.02.27 17:06
|buy
|56
|0.35
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|112
|2007.02.28 00:55
|buy
|57
|0.70
|1.3224
|0.0000
|1.3264
|113
|2007.02.28 08:22
|buy
|58
|1.40
|1.3194
|0.0000
|1.3234
|114
|2007.02.28 16:55
|t/p
|58
|1.40
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|56.00
|1466.86
|115
|2007.02.28 16:55
|close
|57
|0.70
|1.3234
|0.0000
|1.3264
|7.00
|1473.86
|116
|2007.02.28 16:55
|close
|56
|0.35
|1.3234
|0.0000
|1.3295
|-7.56
|1466.30
|117
|2007.02.28 16:55
|buy
|59
|0.36
|1.3235
|0.0000
|1.3275
|118
|2007.03.01 15:01
|buy
|60
|0.70
|1.3204
|0.0000
|1.3244
|119
|2007.03.01 15:24
|buy
|61
|1.40
|1.3174
|0.0000
|1.3214
|120
|2007.03.05 01:37
|buy
|62
|2.80
|1.3143
|0.0000
|1.3183
|121
|2007.03.05 05:25
|close
|62
|2.80
|1.3167
|0.0000
|1.3183
|67.20
|1533.50
|122
|2007.03.05 05:25
|close
|61
|1.40
|1.3166
|0.0000
|1.3214
|-12.89
|1520.61
|123
|2007.03.05 05:25
|close
|60
|0.70
|1.3166
|0.0000
|1.3244
|-27.45
|1493.16
|124
|2007.03.05 05:25
|close
|59
|0.36
|1.3166
|0.0000
|1.3275
|-25.93
|1467.23
|125
|2007.03.05 05:25
|buy
|63
|0.36
|1.3169
|0.0000
|1.3209
|126
|2007.03.05 07:09
|buy
|64
|0.70
|1.3138
|0.0000
|1.3178
|127
|2007.03.05 11:22
|buy
|65
|1.40
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|128
|2007.03.05 13:09
|buy
|66
|2.80
|1.3077
|0.0000
|1.3117
|129
|2007.03.05 14:55
|close
|66
|2.80
|1.3100
|0.0000
|1.3117
|64.40
|1531.63
|130
|2007.03.05 14:55
|close
|65
|1.40
|1.3099
|0.0000
|1.3148
|-12.60
|1519.03
|131
|2007.03.05 14:55
|close
|64
|0.70
|1.3099
|0.0000
|1.3178
|-27.30
|1491.73
|132
|2007.03.05 14:55
|close
|63
|0.36
|1.3099
|0.0000
|1.3209
|-25.20
|1466.53
|133
|2007.03.05 15:06
|buy
|67
|7.33
|1.3108
|0.0000
|1.3148
|134
|2007.03.07 15:18
|t/p
|67
|7.33
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|284.33
|1750.86
|135
|2007.03.07 15:18
|buy
|68
|0.43
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|136
|2007.03.08 14:15
|buy
|69
|0.90
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|137
|2007.03.09 14:24
|buy
|70
|1.80
|1.3089
|0.0000
|1.3129
|138
|2007.03.12 07:25
|t/p
|70
|1.80
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|70.91
|1821.77
|139
|2007.03.12 07:25
|close
|69
|0.90
|1.3129
|0.0000
|1.3159
|7.91
|1829.68
|140
|2007.03.12 07:25
|close
|68
|0.43
|1.3129
|0.0000
|1.3190
|-10.33
|1819.35
|141
|2007.03.12 07:25
|buy
|71
|0.45
|1.3130
|0.0000
|1.3170
|142
|2007.03.12 09:37
|t/p
|71
|0.45
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|18.00
|1837.35
|143
|2007.03.12 09:37
|buy
|72
|0.45
|1.3172
|0.0000
|1.3212
|144
|2007.03.13 12:52
|t/p
|72
|0.45
|1.3212
|0.0000
|1.3212
|17.73
|1855.08
|145
|2007.03.13 12:52
|buy
|73
|0.46
|1.3214
|0.0000
|1.3254
|146
|2007.03.14 06:39
|buy
|74
|0.90
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|147
|2007.03.14 14:37
|t/p
|74
|0.90
|1.3223
|0.0000
|1.3223
|36.00
|1891.08
|148
|2007.03.14 14:37
|close
|73
|0.46
|1.3223
|0.0000
|1.3254
|3.86
|1894.94
|149
|2007.03.14 14:37
|buy
|75
|0.47
|1.3224
|0.0000
|1.3264
|150
|2007.03.15 23:22
|t/p
|75
|0.47
|1.3264
|0.0000
|1.3264
|17.95
|1912.89
|151
|2007.03.15 23:22
|buy
|76
|0.47
|1.3266
|0.0000
|1.3306
|152
|2007.03.16 02:05
|t/p
|76
|0.47
|1.3306
|0.0000
|1.3306
|18.52
|1931.40
|153
|2007.03.16 02:05
|buy
|77
|0.48
|1.3308
|0.0000
|1.3348
|154
|2007.03.20 02:48
|buy
|78
|1.00
|1.3278
|0.0000
|1.3318
|155
|2007.03.20 19:23
|t/p
|78
|1.00
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|40.00
|1971.40
|156
|2007.03.20 19:23
|close
|77
|0.48
|1.3318
|0.0000
|1.3348
|4.22
|1975.62
|157
|2007.03.20 19:23
|buy
|79
|0.49
|1.3321
|0.0000
|1.3361
|158
|2007.03.21 13:08
|buy
|80
|1.00
|1.3291
|0.0000
|1.3331
|159
|2007.03.21 18:19
|t/p
|80
|1.00
|1.3331
|0.0000
|1.3331
|40.00
|2015.62
|160
|2007.03.21 18:19
|close
|79
|0.49
|1.3331
|0.0000
|1.3361
|4.60
|2020.23
|161
|2007.03.21 18:19
|buy
|81
|0.50
|1.3334
|0.0000
|1.3374
|162
|2007.03.21 18:24
|t/p
|81
|0.50
|1.3374
|0.0000
|1.3374
|20.00
|2040.23
|163
|2007.03.21 18:30
|buy
|82
|0.51
|1.3357
|0.0000
|1.3397
|164
|2007.03.21 23:42
|t/p
|82
|0.51
|1.3397
|0.0000
|1.3397
|20.40
|2060.63
|165
|2007.03.21 23:42
|buy
|83
|0.51
|1.3399
|0.0000
|1.3439
|166
|2007.03.22 07:18
|buy
|84
|1.00
|1.3368
|0.0000
|1.3408
|167
|2007.03.22 16:37
|buy
|85
|2.00
|1.3338
|0.0000
|1.3378
|168
|2007.03.23 09:10
|buy
|86
|4.00
|1.3307
|0.0000
|1.3347
|169
|2007.03.23 12:22
|close
|86
|4.00
|1.3331
|0.0000
|1.3347
|96.00
|2156.63
|170
|2007.03.23 12:22
|close
|85
|2.00
|1.3330
|0.0000
|1.3378
|-17.21
|2139.42
|171
|2007.03.23 12:22
|close
|84
|1.00
|1.3330
|0.0000
|1.3408
|-38.60
|2100.81
|172
|2007.03.23 12:22
|close
|83
|0.51
|1.3330
|0.0000
|1.3439
|-36.42
|2064.39
|173
|2007.03.23 12:22
|buy
|87
|0.51
|1.3333
|0.0000
|1.3373
|174
|2007.03.23 14:24
|buy
|88
|1.00
|1.3302
|0.0000
|1.3342
|175
|2007.03.25 22:48
|buy
|89
|2.00
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|176
|2007.03.26 14:04
|t/p
|89
|2.00
|1.3312
|0.0000
|1.3312
|78.79
|2143.18
|177
|2007.03.26 14:04
|close
|88
|1.00
|1.3312
|0.0000
|1.3342
|9.39
|2152.57
|178
|2007.03.26 14:04
|close
|87
|0.51
|1.3312
|0.0000
|1.3373
|-11.02
|2141.55
|179
|2007.03.26 14:04
|buy
|90
|0.53
|1.3315
|0.0000
|1.3355
|180
|2007.03.27 14:19
|t/p
|90
|0.53
|1.3355
|0.0000
|1.3355
|20.88
|2162.43
|181
|2007.03.27 14:19
|buy
|91
|0.54
|1.3357
|0.0000
|1.3397
|182
|2007.03.28 08:31
|buy
|92
|1.10
|1.3326
|0.0000
|1.3366
|183
|2007.03.28 14:16
|t/p
|92
|1.10
|1.3366
|0.0000
|1.3366
|44.00
|2206.43
|184
|2007.03.28 14:16
|close
|91
|0.54
|1.3366
|0.0000
|1.3397
|4.53
|2210.97
|185
|2007.03.28 14:16
|buy
|93
|0.55
|1.3369
|0.0000
|1.3409
|186
|2007.03.28 15:34
|buy
|94
|1.10
|1.3338
|0.0000
|1.3378
|187
|2007.03.29 00:01
|buy
|95
|2.20
|1.3307
|0.0000
|1.3347
|188
|2007.03.29 10:31
|t/p
|95
|2.20
|1.3347
|0.0000
|1.3347
|88.00
|2298.97
|189
|2007.03.29 10:31
|close
|94
|1.10
|1.3347
|0.0000
|1.3378
|7.90
|2306.87
|190
|2007.03.29 10:31
|close
|93
|0.55
|1.3347
|0.0000
|1.3409
|-13.10
|2293.77
|191
|2007.03.29 10:31
|buy
|96
|0.57
|1.3348
|0.0000
|1.3388
|192
|2007.03.29 12:38
|buy
|97
|1.10
|1.3318
|0.0000
|1.3358
|193
|2007.03.30 15:21
|t/p
|97
|1.10
|1.3358
|0.0000
|1.3358
|43.33
|2337.11
|194
|2007.03.30 15:21
|close
|96
|0.57
|1.3358
|0.0000
|1.3388
|5.36
|2342.46
|195
|2007.03.30 15:21
|buy
|98
|0.58
|1.3361
|0.0000
|1.3401
|196
|2007.04.03 17:54
|buy
|99
|1.20
|1.3331
|0.0000
|1.3371
|197
|2007.04.04 10:30
|t/p
|99
|1.20
|1.3371
|0.0000
|1.3371
|47.27
|2389.74
|198
|2007.04.04 10:30
|close
|98
|0.58
|1.3371
|0.0000
|1.3401
|4.75
|2394.48
|199
|2007.04.04 10:31
|buy
|100
|0.59
|1.3374
|0.0000
|1.3414
|200
|2007.04.04 11:04
|buy
|101
|1.20
|1.3343
|0.0000
|1.3383
|201
|2007.04.05 11:18
|t/p
|101
|1.20
|1.3383
|0.0000
|1.3383
|45.82
|2440.30
|202
|2007.04.05 11:18
|close
|100
|0.59
|1.3383
|0.0000
|1.3414
|4.24
|2444.54
|203
|2007.04.05 11:18
|buy
|102
|0.61
|1.3384
|0.0000
|1.3424
|204
|2007.04.05 13:22
|t/p
|102
|0.61
|1.3424
|0.0000
|1.3424
|24.40
|2468.94
|205
|2007.04.05 13:22
|buy
|103
|0.61
|1.3426
|0.0000
|1.3466
|206
|2007.04.06 12:36
|buy
|104
|1.20
|1.3396
|0.0000
|1.3436
|207
|2007.04.06 14:10
|buy
|105
|2.40
|1.3365
|0.0000
|1.3405
|208
|2007.04.10 02:22
|t/p
|105
|2.40
|1.3405
|0.0000
|1.3405
|93.10
|2562.04
|209
|2007.04.10 02:22
|close
|104
|1.20
|1.3405
|0.0000
|1.3436
|9.35
|2571.39
|210
|2007.04.10 02:22
|close
|103
|0.61
|1.3405
|0.0000
|1.3466
|-13.92
|2557.47
|211
|2007.04.10 02:22
|buy
|106
|0.63
|1.3406
|0.0000
|1.3446
|212
|2007.04.10 14:38
|t/p
|106
|0.63
|1.3446
|0.0000
|1.3446
|25.20
|2582.67
|213
|2007.04.10 14:38
|buy
|107
|0.64
|1.3448
|0.0000
|1.3488
|214
|2007.04.11 01:22
|buy
|108
|1.30
|1.3418
|0.0000
|1.3458
|215
|2007.04.12 01:37
|t/p
|108
|1.30
|1.3458
|0.0000
|1.3458
|49.64
|2632.31
|216
|2007.04.12 01:37
|close
|107
|0.64
|1.3458
|0.0000
|1.3488
|4.85
|2637.16
|217
|2007.04.12 01:37
|buy
|109
|0.65
|1.3459
|0.0000
|1.3499
|218
|2007.04.12 14:39
|t/p
|109
|0.65
|1.3499
|0.0000
|1.3499
|26.00
|2663.16
|219
|2007.04.12 14:39
|buy
|110
|0.66
|1.3501
|0.0000
|1.3541
|220
|2007.04.13 10:22
|t/p
|110
|0.66
|1.3541
|0.0000
|1.3541
|26.00
|2689.16
|221
|2007.04.13 10:22
|buy
|111
|0.67
|1.3543
|0.0000
|1.3583
|222
|2007.04.13 14:52
|buy
|112
|1.30
|1.3513
|0.0000
|1.3553
|223
|2007.04.15 22:00
|t/p
|112
|1.30
|1.3553
|0.0000
|1.3553
|52.00
|2741.16
|224
|2007.04.15 22:00
|close
|111
|0.67
|1.3564
|0.0000
|1.3583
|14.07
|2755.23
|225
|2007.04.15 22:00
|buy
|113
|0.68
|1.3564
|0.0000
|1.3604
|226
|2007.04.16 20:23
|buy
|114
|1.40
|1.3534
|0.0000
|1.3574
|227
|2007.04.17 12:41
|t/p
|114
|1.40
|1.3574
|0.0000
|1.3574
|55.15
|2810.39
|228
|2007.04.17 12:41
|close
|113
|0.68
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|5.98
|2816.36
|229
|2007.04.17 12:41
|buy
|115
|0.70
|1.3575
|0.0000
|1.3615
|230
|2007.04.18 08:55
|t/p
|115
|0.70
|1.3615
|0.0000
|1.3615
|27.58
|2843.94
|231
|2007.04.18 08:55
|buy
|116
|0.71
|1.3617
|0.0000
|1.3657
|232
|2007.04.18 12:01
|buy
|117
|1.40
|1.3586
|0.0000
|1.3626
|233
|2007.04.19 22:09
|t/p
|117
|1.40
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|53.46
|2897.40
|234
|2007.04.19 22:09
|close
|116
|0.71
|1.3626
|0.0000
|1.3657
|5.10
|2902.50
|235
|2007.04.19 22:10
|buy
|118
|0.72
|1.3629
|0.0000
|1.3669
|236
|2007.04.20 12:52
|buy
|119
|1.50
|1.3599
|0.0000
|1.3639
|237
|2007.04.23 08:20
|buy
|120
|3.00
|1.3568
|0.0000
|1.3608
|238
|2007.04.24 14:07
|t/p
|120
|3.00
|1.3608
|0.0000
|1.3608
|118.19
|3020.69
|239
|2007.04.24 14:07
|close
|119
|1.50
|1.3608
|0.0000
|1.3639
|11.69
|3032.37
|240
|2007.04.24 14:07
|close
|118
|0.72
|1.3608
|0.0000
|1.3669
|-16.43
|3015.94
|241
|2007.04.24 14:07
|buy
|121
|0.75
|1.3611
|0.0000
|1.3651
|242
|2007.04.25 06:31
|t/p
|121
|0.75
|1.3651
|0.0000
|1.3651
|29.55
|3045.49
|243
|2007.04.25 06:31
|buy
|122
|0.76
|1.3653
|0.0000
|1.3693
|244
|2007.04.26 09:31
|buy
|123
|1.50
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|245
|2007.04.26 12:21
|buy
|124
|3.00
|1.3592
|0.0000
|1.3632
|246
|2007.04.27 10:41
|t/p
|124
|3.00
|1.3632
|0.0000
|1.3632
|118.19
|3163.67
|247
|2007.04.27 10:41
|close
|123
|1.50
|1.3632
|0.0000
|1.3662
|14.09
|3177.77
|248
|2007.04.27 10:41
|close
|122
|0.76
|1.3632
|0.0000
|1.3693
|-17.80
|3159.97
|249
|2007.04.27 10:41
|buy
|125
|0.78
|1.3633
|0.0000
|1.3673
|250
|2007.04.27 12:32
|t/p
|125
|0.78
|1.3673
|0.0000
|1.3673
|31.20
|3191.17
|251
|2007.04.27 12:32
|buy
|126
|0.79
|1.3675
|0.0000
|1.3715
|252
|2007.04.27 15:04
|buy
|127
|1.60
|1.3644
|0.0000
|1.3684
|253
|2007.04.27 15:15
|buy
|128
|3.20
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|254
|2007.04.30 15:07
|t/p
|128
|3.20
|1.3654
|0.0000
|1.3654
|126.06
|3317.23
|255
|2007.04.30 15:07
|close
|127
|1.60
|1.3654
|0.0000
|1.3684
|15.03
|3332.26
|256
|2007.04.30 15:07
|close
|126
|0.79
|1.3654
|0.0000
|1.3715
|-17.07
|3315.20
|257
|2007.04.30 15:07
|buy
|129
|0.82
|1.3655
|0.0000
|1.3695
|258
|2007.05.01 14:23
|buy
|130
|1.70
|1.3624
|0.0000
|1.3664
|259
|2007.05.01 15:03
|buy
|131
|3.40
|1.3594
|0.0000
|1.3634
|260
|2007.05.02 04:22
|buy
|132
|6.80
|1.3563
|0.0000
|1.3603
|261
|2007.05.02 05:42
|close
|132
|6.80
|1.3586
|0.0000
|1.3603
|156.40
|3471.60
|262
|2007.05.02 05:42
|close
|131
|3.40
|1.3585
|0.0000
|1.3634
|-32.66
|3438.94
|263
|2007.05.02 05:42
|close
|130
|1.70
|1.3585
|0.0000
|1.3664
|-67.33
|3371.61
|264
|2007.05.02 05:42
|close
|129
|0.82
|1.3585
|0.0000
|1.3695
|-58.39
|3313.22
|265
|2007.05.02 05:45
|buy
|133
|16.56
|1.3588
|0.0000
|1.3628
|266
|2007.05.03 14:02
|buy
|134
|33.10
|1.3558
|0.0000
|1.3598
|267
|2007.05.04 13:35
|t/p
|134
|33.10
|1.3598
|0.0000
|1.3598
|1303.97
|4617.19
|268
|2007.05.04 13:35
|close
|133
|16.56
|1.3598
|0.0000
|1.3628
|125.52
|4742.72
|269
|2007.05.04 13:35
|buy
|135
|1.18
|1.3599
|0.0000
|1.3639
|270
|2007.05.08 10:08
|buy
|136
|2.40
|1.3568
|0.0000
|1.3608
|271
|2007.05.08 14:12
|buy
|137
|4.80
|1.3538
|0.0000
|1.3578
|272
|2007.05.10 12:53
|buy
|138
|9.60
|1.3507
|0.0000
|1.3547
|273
|2007.05.10 17:02
|buy
|139
|19.20
|1.3477
|0.0000
|1.3517
|274
|2007.05.11 13:25
|close
|139
|19.20
|1.3504
|0.0000
|1.3517
|506.78
|5249.50
|275
|2007.05.11 13:26
|close
|138
|9.60
|1.3503
|0.0000
|1.3547
|-44.21
|5205.29
|276
|2007.05.11 13:26
|close
|137
|4.80
|1.3503
|0.0000
|1.3578
|-182.52
|5022.77
|277
|2007.05.11 13:26
|close
|136
|2.40
|1.3503
|0.0000
|1.3608
|-163.26
|4859.51
|278
|2007.05.11 13:26
|close
|135
|1.18
|1.3503
|0.0000
|1.3639
|-118.28
|4741.24
|279
|2007.05.11 13:26
|buy
|140
|23.70
|1.3506
|0.0000
|1.3546
|280
|2007.05.14 03:15
|t/p
|140
|23.70
|1.3546
|0.0000
|1.3546
|933.66
|5674.90
|281
|2007.05.14 03:15
|buy
|141
|1.41
|1.3548
|0.0000
|1.3588
|282
|2007.05.15 14:40
|t/p
|141
|1.41
|1.3588
|0.0000
|1.3588
|55.55
|5730.44
|283
|2007.05.15 14:40
|buy
|142
|1.43
|1.3590
|0.0000
|1.3630
|284
|2007.05.16 15:08
|buy
|143
|2.90
|1.3559
|0.0000
|1.3599
|285
|2007.05.16 15:30
|buy
|144
|5.80
|1.3527
|0.0000
|1.3567
|286
|2007.05.17 12:32
|buy
|145
|11.60
|1.3497
|0.0000
|1.3537
|287
|2007.05.18 10:48
|buy
|146
|23.20
|1.3466
|0.0000
|1.3506
|288
|2007.05.18 14:28
|close
|146
|23.20
|1.3493
|0.0000
|1.3506
|626.40
|6356.84
|289
|2007.05.18 14:28
|close
|145
|11.60
|1.3495
|0.0000
|1.3537
|-30.22
|6326.63
|290
|2007.05.18 14:28
|close
|144
|5.80
|1.3495
|0.0000
|1.3567
|-199.64
|6126.99
|291
|2007.05.18 14:28
|close
|143
|2.90
|1.3495
|0.0000
|1.3599
|-192.62
|5934.37
|292
|2007.05.18 14:28
|close
|142
|1.43
|1.3495
|0.0000
|1.3630
|-140.18
|5794.20
|293
|2007.05.18 14:28
|buy
|147
|1.44
|1.3496
|0.0000
|1.3536
|294
|2007.05.21 10:34
|buy
|148
|2.90
|1.3465
|0.0000
|1.3505
|295
|2007.05.23 07:45
|buy
|149
|5.80
|1.3434
|0.0000
|1.3474
|296
|2007.05.23 11:46
|t/p
|149
|5.80
|1.3474
|0.0000
|1.3474
|232.00
|6026.20
|297
|2007.05.23 11:46
|close
|148
|2.90
|1.3475
|0.0000
|1.3505
|25.49
|6051.69
|298
|2007.05.23 11:46
|close
|147
|1.44
|1.3475
|0.0000
|1.3536
|-32.85
|6018.83
|299
|2007.05.23 11:46
|buy
|150
|1.50
|1.3479
|0.0000
|1.3519
|300
|2007.05.24 06:37
|buy
|151
|3.00
|1.3448
|0.0000
|1.3488
|301
|2007.05.24 14:37
|buy
|152
|6.00
|1.3418
|0.0000
|1.3458
|302
|2007.05.25 14:00
|t/p
|152
|6.00
|1.3458
|0.0000
|1.3458
|236.37
|6255.20
|303
|2007.05.25 14:00
|close
|151
|3.00
|1.3458
|0.0000
|1.3488
|28.18
|6283.39
|304
|2007.05.25 14:00
|close
|150
|1.50
|1.3458
|0.0000
|1.3519
|-35.13
|6248.26
|305
|2007.05.25 14:00
|buy
|153
|1.56
|1.3459
|0.0000
|1.3499
|306
|2007.05.29 02:00
|buy
|154
|3.10
|1.3428
|0.0000
|1.3468
|307
|2007.05.29 08:18
|t/p
|154
|3.10
|1.3468
|0.0000
|1.3468
|124.00
|6372.26
|308
|2007.05.29 08:18
|close
|153
|1.56
|1.3468
|0.0000
|1.3499
|12.15
|6384.41
|309
|2007.05.29 08:18
|buy
|155
|1.59
|1.3469
|0.0000
|1.3509
|310
|2007.05.29 12:07
|t/p
|155
|1.59
|1.3509
|0.0000
|1.3509
|63.60
|6448.01
|311
|2007.05.29 12:07
|buy
|156
|1.61
|1.3511
|0.0000
|1.3551
|312
|2007.05.29 16:00
|buy
|157
|3.20
|1.3480
|0.0000
|1.3520
|313
|2007.05.29 17:47
|buy
|158
|6.40
|1.3449
|0.0000
|1.3489
|314
|2007.05.30 11:42
|buy
|159
|12.80
|1.3419
|0.0000
|1.3459
|315
|2007.05.31 06:24
|close
|159
|12.80
|1.3445
|0.0000
|1.3459
|309.57
|6757.58
|316
|2007.05.31 06:24
|close
|158
|6.40
|1.3444
|0.0000
|1.3489
|-47.49
|6710.09
|317
|2007.05.31 06:24
|close
|157
|3.20
|1.3444
|0.0000
|1.3520
|-122.94
|6587.15
|318
|2007.05.31 06:24
|close
|156
|1.61
|1.3444
|0.0000
|1.3551
|-111.77
|6475.38
|319
|2007.05.31 06:24
|buy
|160
|1.61
|1.3445
|0.0000
|1.3485
|320
|2007.06.01 12:31
|buy
|161
|3.20
|1.3415
|0.0000
|1.3455
|321
|2007.06.01 12:35
|t/p
|161
|3.20
|1.3455
|0.0000
|1.3455
|128.00
|6603.38
|322
|2007.06.01 12:35
|close
|160
|1.61
|1.3456
|0.0000
|1.3485
|16.74
|6620.12
|323
|2007.06.01 12:45
|sell
|162
|1.65
|1.3432
|0.0000
|1.3392
|324
|2007.06.01 14:11
|t/p
|162
|1.65
|1.3392
|0.0000
|1.3392
|66.00
|6686.12
|325
|2007.06.01 14:11
|sell
|163
|1.67
|1.3390
|0.0000
|1.3350
|326
|2007.06.01 14:54
|sell
|164
|3.30
|1.3420
|0.0000
|1.3380
|327
|2007.06.04 00:25
|sell
|165
|6.60
|1.3451
|0.0000
|1.3411
|328
|2007.06.04 12:11
|sell
|166
|13.20
|1.3481
|0.0000
|1.3441
|329
|2007.06.05 07:27
|sell
|167
|26.40
|1.3512
|0.0000
|1.3472
|330
|2007.06.05 12:20
|close
|167
|26.40
|1.3552
|0.0000
|1.3472
|-1056.00
|5630.12
|331
|2007.06.05 12:20
|close
|166
|13.20
|1.3551
|0.0000
|1.3441
|-916.87
|4713.25
|332
|2007.06.05 12:20
|close
|165
|6.60
|1.3551
|0.0000
|1.3411
|-656.44
|4056.81
|333
|2007.06.05 12:20
|close
|164
|3.30
|1.3551
|0.0000
|1.3380
|-428.74
|3628.07
|334
|2007.06.05 12:20
|close
|163
|1.67
|1.3551
|0.0000
|1.3350
|-267.07
|3361.01
|335
|2007.06.05 12:20
|sell
|168
|22.40
|1.3549
|0.0000
|1.3509
|336
|2007.06.05 12:20
|close
|168
|22.40
|1.3553
|0.0000
|1.3509
|-89.60
|3271.41
|337
|2007.06.05 12:30
|buy
|169
|16.35
|1.3545
|0.0000
|1.3585
|338
|2007.06.05 14:00
|buy
|170
|32.70
|1.3514
|0.0000
|1.3554
|339
|2007.06.07 10:14
|close at stop
|170
|32.70
|1.3484
|0.0000
|1.3554
|-1060.13
|2211.27
|340
|2007.06.07 10:14
|close at stop
|169
|16.35
|1.3484
|0.0000
|1.3585
|-1036.92
|1174.36