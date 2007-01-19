Strategy Tester Report
Emily_v8_fxnewbie_v3

SimboloEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2007.01.19 00:00 - 2007.07.24 00:00 (2007.01.19 - 2007.07.24)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriNote1="TF 15M";
Barre sotto esame16083Ticks adoperati per il modello541527Qualita' del modello51.76%
Deposito iniziale1000.00
Profitto totale netto174.36Profitto lordo7914.86Perdita lorda-7740.51
Fattore di profitto (profit factor)1.02Ricompensa attesa1.03
Drawdown assoluto86.98Drawdown massimo5518.54 (82.45%)Drawdown relativo82.45% (5518.54)
Operazioni totali170Posizioni al ribasso (vincite %)44 (50.00%)Posizioni al rialzo (vincite %)126 (69.05%)
Operazioni con profitto (% del totale)109 (64.12%)Operazioni in perdita (% del totale)61 (35.88%)
Il piu' grandeoperazione con profito1303.97operazione in perdita-1060.13
Mediaoperazione con profito72.61operazione in perdita-126.89
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)14 (474.90)perdite consecutive (perdita in denaro)8 (-5511.76)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1936.28 (3)perdita consecutiva (numero delle perdite)-5511.76 (8)
Mediavincite consecutive4perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.01.19 00:00sell10.251.29590.00001.2919
22007.01.19 03:49sell20.501.29900.00001.2950
32007.01.19 13:52t/p20.501.29500.00001.295020.001020.00
42007.01.19 13:52close10.251.29500.00001.29192.251022.25
52007.01.19 13:52sell30.251.29490.00001.2909
62007.01.23 08:07sell40.501.29790.00001.2939
72007.01.23 10:07sell51.001.30100.00001.2970
82007.01.23 12:55sell62.001.30400.00001.3000
92007.01.23 17:46close62.001.30170.00001.300046.001068.25
102007.01.23 17:46close51.001.30180.00001.2970-8.001060.25
112007.01.23 17:46close40.501.30180.00001.2939-19.501040.75
122007.01.23 17:46close30.251.30180.00001.2909-16.981023.77
132007.01.23 17:46sell70.251.30150.00001.2975
142007.01.24 15:19t/p70.251.29750.00001.297510.141033.91
152007.01.24 15:19sell80.251.29730.00001.2933
162007.01.25 19:31t/p80.251.29330.00001.293310.401044.31
172007.01.25 19:31sell90.261.29310.00001.2891
182007.01.26 13:30t/p90.261.28910.00001.289110.541054.85
192007.01.26 13:30sell100.261.28890.00001.2849
202007.01.26 13:54sell110.501.29190.00001.2879
212007.01.26 15:09t/p110.501.28790.00001.287920.001074.85
222007.01.26 15:09close100.261.28790.00001.28492.601077.45
232007.01.26 15:09sell120.261.28760.00001.2836
242007.01.26 15:24sell130.501.29070.00001.2867
252007.01.29 14:52sell141.001.29370.00001.2897
262007.01.29 17:07sell152.001.29680.00001.2928
272007.01.31 08:07close152.001.29460.00001.292846.161123.61
282007.01.31 08:07close141.001.29470.00001.2897-8.921114.69
292007.01.31 08:07close130.501.29470.00001.2867-19.191095.50
302007.01.31 08:07close120.261.29470.00001.2836-18.041077.46
312007.01.31 08:08sell160.261.29440.00001.2904
322007.01.31 15:07sell170.501.29740.00001.2934
332007.01.31 15:39sell181.001.30050.00001.2965
342007.01.31 19:52sell192.001.30350.00001.2995
352007.02.01 09:40close192.001.30130.00001.299547.241124.70
362007.02.01 09:40close181.001.30140.00001.2965-7.381117.32
372007.02.01 09:40close170.501.30140.00001.2934-19.191098.13
382007.02.01 09:40close160.261.30140.00001.2904-17.781080.35
392007.02.01 09:40sell200.271.30110.00001.2971
402007.02.01 15:00sell210.501.30410.00001.3001
412007.02.02 14:09t/p210.501.30010.00001.300120.271100.62
422007.02.02 14:09close200.271.30010.00001.29712.851103.47
432007.02.02 14:09sell220.271.29980.00001.2958
442007.02.02 16:55t/p220.271.29580.00001.295810.801114.27
452007.02.02 16:55sell230.271.29560.00001.2916
462007.02.05 14:19t/p230.271.29160.00001.291610.951125.21
472007.02.05 14:19sell240.281.29140.00001.2874
482007.02.06 09:52sell250.601.29450.00001.2905
492007.02.06 18:16sell261.201.29750.00001.2935
502007.02.07 14:39sell272.401.30060.00001.2966
512007.02.08 08:45close272.401.29850.00001.296654.291179.50
522007.02.08 08:45close261.201.29860.00001.2935-10.611168.89
532007.02.08 08:45close250.601.29860.00001.2905-23.301145.59
542007.02.08 08:45close240.281.29860.00001.2874-19.401126.19
552007.02.08 08:46sell280.281.29820.00001.2942
562007.02.08 14:03sell290.601.30130.00001.2973
572007.02.08 22:00sell301.201.30430.00001.3003
582007.02.09 08:00t/p301.201.30030.00001.300348.651174.83
592007.02.09 08:00close290.601.30030.00001.29736.321181.16
602007.02.09 08:00close280.281.30030.00001.2942-5.731175.43
612007.02.09 08:00sell310.291.30020.00001.2962
622007.02.12 07:34sell320.601.30330.00001.2993
632007.02.12 09:25t/p320.601.29930.00001.299324.001199.43
642007.02.12 09:25close310.291.29930.00001.29622.771202.20
652007.02.12 09:25sell330.301.29920.00001.2952
662007.02.12 10:23t/p330.301.29520.00001.295212.001214.20
672007.02.12 10:23sell340.301.29500.00001.2910
682007.02.13 07:06sell350.601.29800.00001.2940
692007.02.13 10:18sell361.201.30110.00001.2971
702007.02.13 13:39sell372.401.30410.00001.3001
712007.02.13 14:25close372.401.30180.00001.300155.201269.40
722007.02.13 14:25close361.201.30190.00001.2971-9.601259.80
732007.02.13 14:25close350.601.30190.00001.2940-23.401236.40
742007.02.13 14:25close340.301.30190.00001.2910-20.541215.86
752007.02.13 14:39buy380.301.30230.00001.3063
762007.02.14 07:36t/p380.301.30630.00001.306311.821227.68
772007.02.14 07:36buy390.301.30660.00001.3106
782007.02.14 13:52t/p390.301.31060.00001.310612.001239.68
792007.02.14 13:52buy400.301.31080.00001.3148
802007.02.14 15:16t/p400.301.31480.00001.314812.001251.68
812007.02.14 15:16buy410.311.31500.00001.3190
822007.02.15 08:10buy420.601.31190.00001.3159
832007.02.15 14:09t/p420.601.31590.00001.315924.001275.68
842007.02.15 14:09close410.311.31590.00001.31902.231277.90
852007.02.15 14:09buy430.311.31620.00001.3202
862007.02.15 15:53buy440.601.31310.00001.3171
872007.02.16 14:12buy451.201.31000.00001.3140
882007.02.16 17:37t/p451.201.31400.00001.314048.001325.90
892007.02.16 17:37close440.601.31400.00001.31715.041330.94
902007.02.16 17:37close430.311.31400.00001.3202-7.011323.93
912007.02.16 17:38buy460.331.31410.00001.3181
922007.02.20 02:30t/p460.331.31810.00001.318112.801336.73
932007.02.20 02:30buy470.331.31830.00001.3223
942007.02.20 07:55buy480.701.31530.00001.3193
952007.02.21 11:39buy491.401.31220.00001.3162
962007.02.22 07:45buy502.801.30920.00001.3132
972007.02.22 15:33close502.801.31160.00001.313267.201403.93
982007.02.22 15:33close491.401.31150.00001.3162-12.341391.59
992007.02.22 15:33close480.701.31150.00001.3193-28.291363.30
1002007.02.22 15:33close470.331.31150.00001.3223-23.241340.06
1012007.02.22 15:33buy510.331.31180.00001.3158
1022007.02.23 14:37t/p510.331.31580.00001.315813.001353.06
1032007.02.23 14:37buy520.331.31600.00001.3200
1042007.02.27 00:31t/p520.331.32000.00001.320012.801365.86
1052007.02.27 00:31buy530.341.32020.00001.3242
1062007.02.27 06:52buy540.701.31720.00001.3212
1072007.02.27 08:19t/p540.701.32120.00001.321228.001393.86
1082007.02.27 08:19close530.341.32120.00001.32423.401397.26
1092007.02.27 08:19buy550.341.32130.00001.3253
1102007.02.27 17:06t/p550.341.32530.00001.325313.601410.86
1112007.02.27 17:06buy560.351.32550.00001.3295
1122007.02.28 00:55buy570.701.32240.00001.3264
1132007.02.28 08:22buy581.401.31940.00001.3234
1142007.02.28 16:55t/p581.401.32340.00001.323456.001466.86
1152007.02.28 16:55close570.701.32340.00001.32647.001473.86
1162007.02.28 16:55close560.351.32340.00001.3295-7.561466.30
1172007.02.28 16:55buy590.361.32350.00001.3275
1182007.03.01 15:01buy600.701.32040.00001.3244
1192007.03.01 15:24buy611.401.31740.00001.3214
1202007.03.05 01:37buy622.801.31430.00001.3183
1212007.03.05 05:25close622.801.31670.00001.318367.201533.50
1222007.03.05 05:25close611.401.31660.00001.3214-12.891520.61
1232007.03.05 05:25close600.701.31660.00001.3244-27.451493.16
1242007.03.05 05:25close590.361.31660.00001.3275-25.931467.23
1252007.03.05 05:25buy630.361.31690.00001.3209
1262007.03.05 07:09buy640.701.31380.00001.3178
1272007.03.05 11:22buy651.401.31080.00001.3148
1282007.03.05 13:09buy662.801.30770.00001.3117
1292007.03.05 14:55close662.801.31000.00001.311764.401531.63
1302007.03.05 14:55close651.401.30990.00001.3148-12.601519.03
1312007.03.05 14:55close640.701.30990.00001.3178-27.301491.73
1322007.03.05 14:55close630.361.30990.00001.3209-25.201466.53
1332007.03.05 15:06buy677.331.31080.00001.3148
1342007.03.07 15:18t/p677.331.31480.00001.3148284.331750.86
1352007.03.07 15:18buy680.431.31500.00001.3190
1362007.03.08 14:15buy690.901.31190.00001.3159
1372007.03.09 14:24buy701.801.30890.00001.3129
1382007.03.12 07:25t/p701.801.31290.00001.312970.911821.77
1392007.03.12 07:25close690.901.31290.00001.31597.911829.68
1402007.03.12 07:25close680.431.31290.00001.3190-10.331819.35
1412007.03.12 07:25buy710.451.31300.00001.3170
1422007.03.12 09:37t/p710.451.31700.00001.317018.001837.35
1432007.03.12 09:37buy720.451.31720.00001.3212
1442007.03.13 12:52t/p720.451.32120.00001.321217.731855.08
1452007.03.13 12:52buy730.461.32140.00001.3254
1462007.03.14 06:39buy740.901.31830.00001.3223
1472007.03.14 14:37t/p740.901.32230.00001.322336.001891.08
1482007.03.14 14:37close730.461.32230.00001.32543.861894.94
1492007.03.14 14:37buy750.471.32240.00001.3264
1502007.03.15 23:22t/p750.471.32640.00001.326417.951912.89
1512007.03.15 23:22buy760.471.32660.00001.3306
1522007.03.16 02:05t/p760.471.33060.00001.330618.521931.40
1532007.03.16 02:05buy770.481.33080.00001.3348
1542007.03.20 02:48buy781.001.32780.00001.3318
1552007.03.20 19:23t/p781.001.33180.00001.331840.001971.40
1562007.03.20 19:23close770.481.33180.00001.33484.221975.62
1572007.03.20 19:23buy790.491.33210.00001.3361
1582007.03.21 13:08buy801.001.32910.00001.3331
1592007.03.21 18:19t/p801.001.33310.00001.333140.002015.62
1602007.03.21 18:19close790.491.33310.00001.33614.602020.23
1612007.03.21 18:19buy810.501.33340.00001.3374
1622007.03.21 18:24t/p810.501.33740.00001.337420.002040.23
1632007.03.21 18:30buy820.511.33570.00001.3397
1642007.03.21 23:42t/p820.511.33970.00001.339720.402060.63
1652007.03.21 23:42buy830.511.33990.00001.3439
1662007.03.22 07:18buy841.001.33680.00001.3408
1672007.03.22 16:37buy852.001.33380.00001.3378
1682007.03.23 09:10buy864.001.33070.00001.3347
1692007.03.23 12:22close864.001.33310.00001.334796.002156.63
1702007.03.23 12:22close852.001.33300.00001.3378-17.212139.42
1712007.03.23 12:22close841.001.33300.00001.3408-38.602100.81
1722007.03.23 12:22close830.511.33300.00001.3439-36.422064.39
1732007.03.23 12:22buy870.511.33330.00001.3373
1742007.03.23 14:24buy881.001.33020.00001.3342
1752007.03.25 22:48buy892.001.32720.00001.3312
1762007.03.26 14:04t/p892.001.33120.00001.331278.792143.18
1772007.03.26 14:04close881.001.33120.00001.33429.392152.57
1782007.03.26 14:04close870.511.33120.00001.3373-11.022141.55
1792007.03.26 14:04buy900.531.33150.00001.3355
1802007.03.27 14:19t/p900.531.33550.00001.335520.882162.43
1812007.03.27 14:19buy910.541.33570.00001.3397
1822007.03.28 08:31buy921.101.33260.00001.3366
1832007.03.28 14:16t/p921.101.33660.00001.336644.002206.43
1842007.03.28 14:16close910.541.33660.00001.33974.532210.97
1852007.03.28 14:16buy930.551.33690.00001.3409
1862007.03.28 15:34buy941.101.33380.00001.3378
1872007.03.29 00:01buy952.201.33070.00001.3347
1882007.03.29 10:31t/p952.201.33470.00001.334788.002298.97
1892007.03.29 10:31close941.101.33470.00001.33787.902306.87
1902007.03.29 10:31close930.551.33470.00001.3409-13.102293.77
1912007.03.29 10:31buy960.571.33480.00001.3388
1922007.03.29 12:38buy971.101.33180.00001.3358
1932007.03.30 15:21t/p971.101.33580.00001.335843.332337.11
1942007.03.30 15:21close960.571.33580.00001.33885.362342.46
1952007.03.30 15:21buy980.581.33610.00001.3401
1962007.04.03 17:54buy991.201.33310.00001.3371
1972007.04.04 10:30t/p991.201.33710.00001.337147.272389.74
1982007.04.04 10:30close980.581.33710.00001.34014.752394.48
1992007.04.04 10:31buy1000.591.33740.00001.3414
2002007.04.04 11:04buy1011.201.33430.00001.3383
2012007.04.05 11:18t/p1011.201.33830.00001.338345.822440.30
2022007.04.05 11:18close1000.591.33830.00001.34144.242444.54
2032007.04.05 11:18buy1020.611.33840.00001.3424
2042007.04.05 13:22t/p1020.611.34240.00001.342424.402468.94
2052007.04.05 13:22buy1030.611.34260.00001.3466
2062007.04.06 12:36buy1041.201.33960.00001.3436
2072007.04.06 14:10buy1052.401.33650.00001.3405
2082007.04.10 02:22t/p1052.401.34050.00001.340593.102562.04
2092007.04.10 02:22close1041.201.34050.00001.34369.352571.39
2102007.04.10 02:22close1030.611.34050.00001.3466-13.922557.47
2112007.04.10 02:22buy1060.631.34060.00001.3446
2122007.04.10 14:38t/p1060.631.34460.00001.344625.202582.67
2132007.04.10 14:38buy1070.641.34480.00001.3488
2142007.04.11 01:22buy1081.301.34180.00001.3458
2152007.04.12 01:37t/p1081.301.34580.00001.345849.642632.31
2162007.04.12 01:37close1070.641.34580.00001.34884.852637.16
2172007.04.12 01:37buy1090.651.34590.00001.3499
2182007.04.12 14:39t/p1090.651.34990.00001.349926.002663.16
2192007.04.12 14:39buy1100.661.35010.00001.3541
2202007.04.13 10:22t/p1100.661.35410.00001.354126.002689.16
2212007.04.13 10:22buy1110.671.35430.00001.3583
2222007.04.13 14:52buy1121.301.35130.00001.3553
2232007.04.15 22:00t/p1121.301.35530.00001.355352.002741.16
2242007.04.15 22:00close1110.671.35640.00001.358314.072755.23
2252007.04.15 22:00buy1130.681.35640.00001.3604
2262007.04.16 20:23buy1141.401.35340.00001.3574
2272007.04.17 12:41t/p1141.401.35740.00001.357455.152810.39
2282007.04.17 12:41close1130.681.35740.00001.36045.982816.36
2292007.04.17 12:41buy1150.701.35750.00001.3615
2302007.04.18 08:55t/p1150.701.36150.00001.361527.582843.94
2312007.04.18 08:55buy1160.711.36170.00001.3657
2322007.04.18 12:01buy1171.401.35860.00001.3626
2332007.04.19 22:09t/p1171.401.36260.00001.362653.462897.40
2342007.04.19 22:09close1160.711.36260.00001.36575.102902.50
2352007.04.19 22:10buy1180.721.36290.00001.3669
2362007.04.20 12:52buy1191.501.35990.00001.3639
2372007.04.23 08:20buy1203.001.35680.00001.3608
2382007.04.24 14:07t/p1203.001.36080.00001.3608118.193020.69
2392007.04.24 14:07close1191.501.36080.00001.363911.693032.37
2402007.04.24 14:07close1180.721.36080.00001.3669-16.433015.94
2412007.04.24 14:07buy1210.751.36110.00001.3651
2422007.04.25 06:31t/p1210.751.36510.00001.365129.553045.49
2432007.04.25 06:31buy1220.761.36530.00001.3693
2442007.04.26 09:31buy1231.501.36220.00001.3662
2452007.04.26 12:21buy1243.001.35920.00001.3632
2462007.04.27 10:41t/p1243.001.36320.00001.3632118.193163.67
2472007.04.27 10:41close1231.501.36320.00001.366214.093177.77
2482007.04.27 10:41close1220.761.36320.00001.3693-17.803159.97
2492007.04.27 10:41buy1250.781.36330.00001.3673
2502007.04.27 12:32t/p1250.781.36730.00001.367331.203191.17
2512007.04.27 12:32buy1260.791.36750.00001.3715
2522007.04.27 15:04buy1271.601.36440.00001.3684
2532007.04.27 15:15buy1283.201.36140.00001.3654
2542007.04.30 15:07t/p1283.201.36540.00001.3654126.063317.23
2552007.04.30 15:07close1271.601.36540.00001.368415.033332.26
2562007.04.30 15:07close1260.791.36540.00001.3715-17.073315.20
2572007.04.30 15:07buy1290.821.36550.00001.3695
2582007.05.01 14:23buy1301.701.36240.00001.3664
2592007.05.01 15:03buy1313.401.35940.00001.3634
2602007.05.02 04:22buy1326.801.35630.00001.3603
2612007.05.02 05:42close1326.801.35860.00001.3603156.403471.60
2622007.05.02 05:42close1313.401.35850.00001.3634-32.663438.94
2632007.05.02 05:42close1301.701.35850.00001.3664-67.333371.61
2642007.05.02 05:42close1290.821.35850.00001.3695-58.393313.22
2652007.05.02 05:45buy13316.561.35880.00001.3628
2662007.05.03 14:02buy13433.101.35580.00001.3598
2672007.05.04 13:35t/p13433.101.35980.00001.35981303.974617.19
2682007.05.04 13:35close13316.561.35980.00001.3628125.524742.72
2692007.05.04 13:35buy1351.181.35990.00001.3639
2702007.05.08 10:08buy1362.401.35680.00001.3608
2712007.05.08 14:12buy1374.801.35380.00001.3578
2722007.05.10 12:53buy1389.601.35070.00001.3547
2732007.05.10 17:02buy13919.201.34770.00001.3517
2742007.05.11 13:25close13919.201.35040.00001.3517506.785249.50
2752007.05.11 13:26close1389.601.35030.00001.3547-44.215205.29
2762007.05.11 13:26close1374.801.35030.00001.3578-182.525022.77
2772007.05.11 13:26close1362.401.35030.00001.3608-163.264859.51
2782007.05.11 13:26close1351.181.35030.00001.3639-118.284741.24
2792007.05.11 13:26buy14023.701.35060.00001.3546
2802007.05.14 03:15t/p14023.701.35460.00001.3546933.665674.90
2812007.05.14 03:15buy1411.411.35480.00001.3588
2822007.05.15 14:40t/p1411.411.35880.00001.358855.555730.44
2832007.05.15 14:40buy1421.431.35900.00001.3630
2842007.05.16 15:08buy1432.901.35590.00001.3599
2852007.05.16 15:30buy1445.801.35270.00001.3567
2862007.05.17 12:32buy14511.601.34970.00001.3537
2872007.05.18 10:48buy14623.201.34660.00001.3506
2882007.05.18 14:28close14623.201.34930.00001.3506626.406356.84
2892007.05.18 14:28close14511.601.34950.00001.3537-30.226326.63
2902007.05.18 14:28close1445.801.34950.00001.3567-199.646126.99
2912007.05.18 14:28close1432.901.34950.00001.3599-192.625934.37
2922007.05.18 14:28close1421.431.34950.00001.3630-140.185794.20
2932007.05.18 14:28buy1471.441.34960.00001.3536
2942007.05.21 10:34buy1482.901.34650.00001.3505
2952007.05.23 07:45buy1495.801.34340.00001.3474
2962007.05.23 11:46t/p1495.801.34740.00001.3474232.006026.20
2972007.05.23 11:46close1482.901.34750.00001.350525.496051.69
2982007.05.23 11:46close1471.441.34750.00001.3536-32.856018.83
2992007.05.23 11:46buy1501.501.34790.00001.3519
3002007.05.24 06:37buy1513.001.34480.00001.3488
3012007.05.24 14:37buy1526.001.34180.00001.3458
3022007.05.25 14:00t/p1526.001.34580.00001.3458236.376255.20
3032007.05.25 14:00close1513.001.34580.00001.348828.186283.39
3042007.05.25 14:00close1501.501.34580.00001.3519-35.136248.26
3052007.05.25 14:00buy1531.561.34590.00001.3499
3062007.05.29 02:00buy1543.101.34280.00001.3468
3072007.05.29 08:18t/p1543.101.34680.00001.3468124.006372.26
3082007.05.29 08:18close1531.561.34680.00001.349912.156384.41
3092007.05.29 08:18buy1551.591.34690.00001.3509
3102007.05.29 12:07t/p1551.591.35090.00001.350963.606448.01
3112007.05.29 12:07buy1561.611.35110.00001.3551
3122007.05.29 16:00buy1573.201.34800.00001.3520
3132007.05.29 17:47buy1586.401.34490.00001.3489
3142007.05.30 11:42buy15912.801.34190.00001.3459
3152007.05.31 06:24close15912.801.34450.00001.3459309.576757.58
3162007.05.31 06:24close1586.401.34440.00001.3489-47.496710.09
3172007.05.31 06:24close1573.201.34440.00001.3520-122.946587.15
3182007.05.31 06:24close1561.611.34440.00001.3551-111.776475.38
3192007.05.31 06:24buy1601.611.34450.00001.3485
3202007.06.01 12:31buy1613.201.34150.00001.3455
3212007.06.01 12:35t/p1613.201.34550.00001.3455128.006603.38
3222007.06.01 12:35close1601.611.34560.00001.348516.746620.12
3232007.06.01 12:45sell1621.651.34320.00001.3392
3242007.06.01 14:11t/p1621.651.33920.00001.339266.006686.12
3252007.06.01 14:11sell1631.671.33900.00001.3350
3262007.06.01 14:54sell1643.301.34200.00001.3380
3272007.06.04 00:25sell1656.601.34510.00001.3411
3282007.06.04 12:11sell16613.201.34810.00001.3441
3292007.06.05 07:27sell16726.401.35120.00001.3472
3302007.06.05 12:20close16726.401.35520.00001.3472-1056.005630.12
3312007.06.05 12:20close16613.201.35510.00001.3441-916.874713.25
3322007.06.05 12:20close1656.601.35510.00001.3411-656.444056.81
3332007.06.05 12:20close1643.301.35510.00001.3380-428.743628.07
3342007.06.05 12:20close1631.671.35510.00001.3350-267.073361.01
3352007.06.05 12:20sell16822.401.35490.00001.3509
3362007.06.05 12:20close16822.401.35530.00001.3509-89.603271.41
3372007.06.05 12:30buy16916.351.35450.00001.3585
3382007.06.05 14:00buy17032.701.35140.00001.3554
3392007.06.07 10:14close at stop17032.701.34840.00001.3554-1060.132211.27
3402007.06.07 10:14close at stop16916.351.34840.00001.3585-1036.921174.36