|Account: 1507949
|Name: Frederick Whitlock
|Currency: USD
|2007 July 27, 14:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38566302
|2007.06.16 12:44
|balance
|Deposit
|3 051.32
|43154778
|2007.07.13 13:19
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.36
|0.00
|248.46
|2007.07.13 14:02
|248.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43154817
|2007.0713 13:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.03
|0.00
|121.93
|2007.07.13 14:25
|122.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|43155999
|2007.07.13 13:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3808
|0.0000
|1.3818
|2007.07.13 13:50
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|43156768
|2007.07.13 13:27
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1995
|2007.07.13 13:28
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|43156954
|2007.07.13 13:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0356
|0.0000
|2.0366
|2007.07.13 15:29
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|43157086
|2007.07.13 13:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|11986
|0.0000
|1.1981
|2007.07.13 15:35
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|43159717
|2007.07.13 13:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2002
|0.0000
|1.1992
|2007.07.13 15:35
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|43160424
|2007.07.13 13:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3803
|2007.07.13 13:50
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43160546
|2007.07.13 13:36
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.29
|0.00
|168.19
|2007.07.13 15:39
|168.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|43162940
|2007.07.13 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3803
|0.0000
|1.3813
|2007.07.13 14:20
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|43164247
|2007.07.13 14:01
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.45
|0.00
|168.35
|2007.07.13 15:39
|168.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43164581
|2007.07.13 14:02
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.45
|0.00
|248.35
|2007.07.13 14:59
|248.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|43164609
|2007.07.13 14:02
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.18
|0.00
|122.08
|2007.07.13 14:25
|122.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43164717
|2007.07.13 14:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0341
|0.0000
|2.0351
|2007.07.13 15:29
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43164819
|2007.07.13 14:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3788
|0.0000
|1.3798
|2007.07.13 14:20
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43164983
|2007.07.13 14:02
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2017
|0.0000
|1.2007
|2007.07.13 15:34
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|43167601
|2007.07.13 14:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3800
|0.0000
|1.3810
|2007.07.13 15:46
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|43167894
|2007.07.13 14:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.06
|0.00
|121.96
|2007.07.13 14:51
|122.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|43169534
|200707.13 14:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.22
|0.00
|122.12
|2007.07.13 14:50
|122.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43170328
|2007.07.13 14:39
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.60
|0.00
|248.50
|2007.07.13 14:59
|248.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43170482
|2007.07.13 14:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3784
|0.0000
|1.3794
|2007.07.13 15:46
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43171780
|2007.07.13 14:41
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.37
|0.00
|122.27
|2007.07.13 14:50
|122.27
|0.00
|000
|0.00
|0.33
|43171809
|2007.07.13 14:41
|sell
|008
|usdchfm
|1.2033
|0.0000
|1.2023
|2007.07.13 15:34
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|067
|43173489
|2007.07.13 14:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0326
|0.0000
|2.0336
|2007.07.13 15:28
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43175601
|2007.07.13 14:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.26
|0.00
|122.16
|2007.07.13 15:33
|122.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|43176961
|2007.07.13 14:59
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.41
|0.00
|248.31
|2007.07.13 15:39
|248.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|43179669
|2007.07.13 15:29
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0342
|00000
|2.0352
|2007.07.13 15:45
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|43179741
|2007.07.13 15:29
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.56
|0.00
|248.46
|2007.07.13 15:39
|248.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43181159
|2007.07.13 15:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.13
|0.00
|122.03
|2007.07.13 15:58
|122.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|43181716
|2007.0713 15:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2021
|0.0000
|1.2011
|2007.07.16 05:56
|1.2011
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|43182133
|2007.07.13 15:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.36
|0.00
|248.26
|2007.07.13 15:58
|248.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|43182287
|2007.07.13 15:39
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.31
|0.00
|168.21
|2007.07.13 15:58
|168.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|43182953
|2007.07.13 15:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0356
|0.0000
|2.0366
|2007.07.16 03:22
|2.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|43183744
|2007.07.13 15:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3797
|0.0000
|1.3807
|2007.07.16 07:58
|1.3787
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|43185310
|2007.07.13 15:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.01
|0.00
|121.91
|2007.07.15 22:00
|121.91
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|43185379
|2007.07.13 15:58
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.19
|0.00
|248.09
|2007.07.13 16:30
|248.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|43185492
|2007.07.13 15:58
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.16
|0.00
|168.06
|2007.07.15 22:00
|16806
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|43187643
|2007.07.13 16:21
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.34
|0.00
|248.24
|2007.07.13 16:30
|248.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43187979
|2007.07.13 16:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.31
|0.00
|168.21
|2007.07.15 22:00
|168.21
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|43188432
|2007.07.13 16:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.15
|0.00
|248.05
|2007.07.13 18:57
|248.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|43189368
|2007.07.13 16:43
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.30
|0.00
|248.20
|2007.07.13 17:34
|248.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43194100
|2007.07.13 18:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0340
|0.0000
|2.0350
|2007.07.16 03:22
|2.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43194217
|2007.07.13 18:09
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.30
|0.00
|248.20
|2007.07.13 18:57
|248.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43195792
|2007.07.13 18:57
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.12
|0.00
|248.02
|2007.07.15 22:00
|248.02
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.08
|43199072
|2007.07.15 22:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3781
|0.0000
|1.3801
|2007.07.16 07:58
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|43199199
|2007.07.15 22:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|12182
|0.00
|121.62
|2007.07.16 03:22
|121.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-009
|43199400
|2007.07.15 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.82
|0.00
|247.62
|2007.07.16 03:05
|248.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|43199590
|2007.07.15 22:01
|sell
|0.01
|eurjpym
|167.91
|0.00
|167.71
|2007.07.16 04:58
|168.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|43208830
|2007.07.15 22:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.97
|0.00
|121.77
|2007.07.16 03:22
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|43208902
|2007.07.15 22:51
|sell
|0.02
|gbpjpym
|247.97
|0.00
|247.77
|2007.07.16 03:05
|248.23
|000
|0.00
|0.00
|-0.43
|43209429
|2007.07.15 22:56
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.06
|0.00
|167.86
|200707.16 04:57
|168.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|43209472
|2007.07.15 22:56
|sell
|0.04
|gbpjpym
|248.12
|0.00
|247.92
|2007.07.16 03:05
|248.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|43210042
|2007.07.15 23:00
|sell
|0.08
|gbpjpym
|248.27
|0.00
|248.07
|2007.07.16 03:05
|248.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|43215610
|2007.07.16 00:53
|sell
|0.04
|eurjpym
|168.21
|0.00
|168.01
|2007.07.16 04:57
|168.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43218277
|2007.07.16 01:16
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.12
|0.00
|121.92
|2007.07.16 03:22
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43219253
|2007.07.16 01:21
|sell
|0.16
|gbpjpym
|248.43
|0.00
|248.23
|2007.07.16 03:04
|248.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|43227904
|2007.07.16 03:05
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.23
|0.00
|248.43
|2007.07.16 07:12
|248.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43229687
|2007.07.16 03:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.92
|0.00
|122.12
|2007.07.16 11:57
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|43229793
|2007.07.16 03:23
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0349
|0.0000
|2.0329
|2007.07.16 11:54
|2.0375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|43230442
|2007.07.16 03:27
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.07
|0.00
|248.27
|2007.07.16 07:12
|248.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|43236812
|2007.07.16 04:58
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.02
|0.00
|168.22
|2007.07.16 08:01
|168.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|43240530
|2007.07.16 05:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2007
|0.0000
|1.1987
|2007.07.16 09:06
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|43244305
|2007.07.16 06:44
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.92
|0.00
|248.12
|2007.07.16 07:11
|248.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43245596
|2007.07.16 06:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2023
|0.0000
|12003
|2007.07.16 09:06
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43249020
|2007.07.16 07:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.12
|0.00
|247.92
|2007.07.16 09:06
|248.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|43249761
|2007.07.16 07:14
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.87
|0.00
|168.07
|2007.07.16 08:01
|168.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43254163
|2007.07.16 07:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3766
|0.0000
|1.3786
|2007.07.16 07:58
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|43260230
|2007.07.16 07:58
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0364
|0.0000
|2.0344
|2007.07.16 11:54
|2.0376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|43260434
|2007.07.16 07:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3766
|2007.07.16 11:54
|1.3781
|0.00
|0.00
|000
|0.05
|43260563
|2007.07.16 07:58
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.27
|0.00
|248.07
|2007.07.16 09:06
|248.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43261637
|2007.07.16 08:01
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.12
|0.00
|168.32
|2007.07.16 14:42
|16802
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43265709
|2007.07.16 08:42
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.97
|0.00
|168.17
|2007.07.16 14:42
|168.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43267483
|2007.07.16 09:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0379
|0.0000
|2.0359
|2007.07.16 11:54
|2.0374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43268248
|2007.07.16 09:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.77
|0.00
|121.97
|2007.07.16 11:57
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43269768
|2007.07.16 09:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.05
|0.00
|248.25
|2007.07.16 13:59
|248.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43270160
|200707.16 09:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1998
|0.0000
|1.1978
|2007.07.17 06:43
|1.2009
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|43272294
|2007.07.16 09:25
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.82
|0.00
|168.02
|2007.07.16 14:42
|168.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43274060
|2007.07.16 09:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3801
|0.0000
|1.3781
|2007.07.16 11:54
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43276376
|2007.07.16 09:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0394
|0.0000
|2.0374
|2007.07.16 11:54
|2.0374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43276843
|2007.07.16 09:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.61
|0.00
|121.81
|2007.07.16 11:57
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43285393
|2007.07.16 11:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|2007.07.17 06:43
|1.2008
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.08
|43288048
|2007.07.16 11:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3782
|0.0000
|1.3802
|2007.07.17 12:43
|1.3787
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|43288498
|2007.07.16 11:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0375
|0.0000
|20395
|2007.07.17 06:44
|2.0379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|43289850
|2007.07.16 11:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.79
|0.00
|121.59
|2007.07.16 17:39
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|43299102
|2007.07.16 13:59
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.34
|0.00
|248.54
|2007.07.16 14:54
|248.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43303217
|2007.07.16 14:36
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|2007.07.17 06:43
|1.2008
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.67
|43304054
|2007.07.16 14:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.95
|0.00
|121.75
|2007.07.16 17:38
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43304556
|2007.07.16 14:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|16804
|0.00
|168.24
|2007.07.17 00:36
|168.08
|0.00
|0.00
|0.01
|0.03
|43306053
|2007.07.16 14:54
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.63
|0.00
|248.83
|2007.07.16 20:01
|248.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|43311677
|2007.07.16 15:47
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.48
|0.00
|248.68
|2007.07.16 20:01
|248.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|43312826
|2007.07.16 16:03
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.32
|0.00
|248.52
|2007.07.16 20:01
|248.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|43314380
|2007.07.16 16:27
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.89
|0.00
|168.09
|2007.07.17 00:36
|168.09
|0.00
|0.00
|0.02
|0.33
|43316373
|2007.07.16 17:10
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.17
|0.00
|248.37
|2007.07.16 20:01
|248.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|43317970
|2007.07.16 17:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.77
|0.00
|121.97
|2007.07.17 00:21
|121.97
|0.00
|0.00
|0.01
|0.16
|43318487
|2007.07.16 17:54
|buy
|0.16
|gbpjpym
|248.01
|0.00
|248.21
|2007.07.16 20:01
|248.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|43323139
|2007.07.16 20:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.29
|0.00
|248.49
|2007.07.17 00:32
|248.34
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|43328445
|2007.07.16 21:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.14
|0.00
|248.34
|2007.07.17 00:32
|248.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43329185
|2007.07.16 22:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0360
|0.0000
|2.0380
|2007.07.17 06:44
|2.0380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43335538
|2007.07.17 00:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.00
|0.00
|122.20
|2007.07.17 12:14
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|43336253
|2007.07.17 00:32
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.43
|0.00
|248.63
|2007.07.17 08:30
|248.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|43336772
|2007.0717 00:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.11
|0.00
|168.31
|2007.07.17 10:33
|168.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43340726
|2007.07.17 01:23
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.28
|000
|248.48
|2007.07.17 08:30
|248.28
|0.00
|0.00
|000
|0.00
|43359378
|2007.07.17 06:24
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.85
|0.00
|122.05
|2007.07.17 12:14
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43361184
|2007.07.17 06:31
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.96
|0.00
|168.16
|2007.07.17 10:33
|168.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43362379
|2007.07.17 06:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1985
|2007.07.17 07:16
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43362588
|2007.07.17 06:44
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0384
|0.0000
|20404
|2007.07.17 08:30
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43367824
|2007.07.17 07:17
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|2007.07.17 10:23
|1.2001
|0.00
|0.00
|0.00
|-023
|43368101
|2007.07.17 07:18
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1988
|0.0000
|1.1968
|2007.07.17 10:23
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|43369201
|2007.07.17 07:21
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.13
|0.00
|248.33
|2007.07.17 08:30
|248.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43371328
|2007.07.17 07:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2004
|0.0000
|1.1984
|200707.17 10:23
|1.2001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|43377446
|2007.07.17 08:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.30
|0.00
|248.10
|2007.07.22 22:28
|249.57
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.05
|43377947
|2007.07.17 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.46
|0.00
|248.26
|2007.07.22 22:28
|249.56
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.81
|43378311
|2007.07.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0413
|0.0000
|2.0433
|2007.07.17 08:49
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43379300
|2007.07.17 08:32
|sell
|0.04
|gbpjpym
|248.61
|0.00
|248.41
|2007.07.22 22:28
|249.57
|0.00
|0.00
|-0.65
|-3.16
|43383405
|2007.07.17 08:46
|sell
|0.08
|gbpjpym
|248.77
|0.00
|248.57
|2007.07.22 22:28
|249.57
|0.00
|0.00
|-1.27
|-5.27
|43384931
|2007.07.17 08:49
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0437
|0.0000
|2.0457
|2007.07.17 10:28
|2.0457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43388239
|2007.07.17 09:01
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.81
|0.00
|168.01
|2007.07.17 10:33
|168.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|43391534
|2007.07.17 09:15
|sell
|0.16
|gbpjpym
|248.93
|0.00
|248.73
|2007.07.20 14:36
|248.73
|0.00
|0.00
|-2.11
|2.64
|43395358
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3767
|0.0000
|1.3787
|2007.07.17 12:43
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43396010
|2007.07.17 09:33
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2020
|0.0000
|1.2000
|2007.07.17 10:23
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|43398923
|2007.07.17 09:45
|sell
|0.32
|gbpjpym
|249.08
|0.00
|248.88
|2007.07.20 14:36
|248.88
|0.00
|0.00
|-4.24
|5.29
|43407097
|2007.07.17 10:12
|sell
|0.64
|gbpjpym
|249.24
|0.00
|249.04
|2007.07.20 14:34
|249.04
|0.00
|0.00
|-8.49
|10.57
|43409277
|2007.07.17 10:23
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|2007.07.17 23:00
|1.2008
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|43410035
|2007.07.17 10:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0460
|0.0000
|2.0480
|2007.07.17 23:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43410858
|2007.07.17 10:33
|sell
|1.28
|gbpjpym
|249.40
|0.00
|249.20
|2007.07.20 14:34
|249.20
|0.00
|0.00
|-16.96
|21.13
|43410956
|2007.07.17 10:33
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.02
|0.00
|167.82
|2007.07.17 21:30
|168.45
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.35
|43417890
|2007.07.17 11:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|2007.07.17 23:00
|1.2008
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|43424557
|2007.07.17 12:04
|sell
|2.56
|gbpjpym
|249.55
|0.00
|249.35
|200707.20 14:32
|249.35
|0.00
|0.00
|-33.91
|42.23
|43426136
|2007.07.17 12:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.07
|0.00
|122.27
|2007.07.17 13:27
|122.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43427245
|2007.07.17 12:22
|sell
|5.12
|gbpjpym
|249.72
|0.00
|249.52
|2007.07.20 14:27
|249.52
|0.00
|0.00
|-67.84
|84.40
|43430550
|2007.0717 12:32
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.18
|0.00
|167.98
|2007.07.17 21:30
|168.46
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.45
|43434476
|2007.07.17 12:43
|sell
|0.04
|eurjpym
|168.34
|0.00
|168.14
|2007.07.17 21:30
|168.47
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.43
|43434587
|2007.07.17 12:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3786
|0.0000
|1.3766
|2007.07.18 06:03
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.26
|43440943
|2007.07.17 13:03
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2007
|2007.07.17 23:00
|1.2007
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.67
|43444870
|2007.07.17 13:27
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.34
|0.00
|122.50
|2007.07.18 07:45
|121.91
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.35
|43445054
|2007.07.17 13:28
|sell
|0.08
|eurjpym
|168.51
|0.00
|168.31
|2007.07.17 21:29
|168.46
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.33
|43459527
|2007.07.17 15:43
|sell
|0.16
|eurjpym
|168.66
|0.00
|168.46
|2007.07.17 21:29
|168.46
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.61
|43493116
|2007.07.17 21:29
|buy
|0.02
|usdjpym
|122.19
|0.00
|122.39
|2007.07.18 07:45
|121.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|43493229
|2007.07.17 21:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.43
|0.00
|168.23
|2007.07.17 22:40
|168.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43512860
|2007.07.17 22:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|122.03
|0.00
|122.23
|2007.07.18 07:45
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|43512882
|2007.07.17 22:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.20
|0.00
|168.00
|2007.07.18 04:31
|168.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|43517972
|2007.07.17 23:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|2007.07.18 00:21
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|43523170
|2007.07.17 23:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.35
|0.00
|168.15
|2007.07.18 04:31
|168.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43523967
|2007.07.17 23:33
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0485
|0.0000
|2.0505
|2007.07.18 02:58
|20505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43533613
|2007.07.18 00:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3801
|0.0000
|1.3781
|2007.07.18 06:03
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|43533999
|2007.07.18 00:19
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3817
|0.0000
|1.3797
|2007.07.18 06:03
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43536490
|2007.07.18 00:21
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1979
|0.0000
|1.1959
|2007.07.18 14:12
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|43562320
|2007.07.18 01:44
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.88
|0.00
|122.08
|2007.07.18 07:45
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|43575664
|2007.07.18 02:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0509
|0.0000
|2.0529
|2007.07.18 04:04
|2.0529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43590914
|2007.07.18 04:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0534
|0.0000
|2.0554
|2007.07.18 08:53
|2.0507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|43598472
|2007.07.18 04:26
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.72
|000
|121.92
|2007.07.18 07:45
|121.92
|0.00
|0.00
|000
|2.62
|43600299
|2007.07.18 04:31
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.13
|0.00
|167.93
|2007.07.18 06:28
|168.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|43605565
|2007.07.18 04:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3832
|0.0000
|1.3812
|2007.07.18 06:02
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43607409
|2007.07.18 04:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.28
|0.00
|168.08
|2007.07.18 06:28
|168.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43621290
|2007.07.18 06:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3809
|0.0000
|1.3789
|2007.07.18 07:46
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43627519
|2007.07.18 06:28
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.06
|0.00
|167.86
|2007.07.18 13:11
|168.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|43635556
|2007.07.18 07:01
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.21
|0.00
|168.01
|2007.07.18 13:11
|168.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|43651571
|2007.07.18 07:42
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1994
|0.0000
|1.1974
|2007.07.18 14:12
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|43653045
|2007.07.18 07:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.91
|0.00
|121.71
|2007.07.18 13:22
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|43654573
|2007.07.18 07:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3787
|0.0000
|1.3767
|2007.07.18 12:39
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43656752
|2007.07.18 07:49
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0519
|0.0000
|2.0539
|2007.07.18 08:53
|2.0507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|43659139
|2007.07.18 07:54
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2009
|0.0000
|1.1989
|2007.07.18 14:11
|1.2020
|0.00
|0.00
|000
|-0.37
|43674526
|2007.07.18 08:31
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0504
|0.0000
|2.0524
|2007.07.18 08:53
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43677405
|2007.07.18 08:38
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0488
|0.0000
|2.0508
|2007.07.18 08:53
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43680193
|2007.07.18 08:44
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.06
|0.00
|121.86
|2007.07.18 13:22
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43682706
|2007.07.18 08:45
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2005
|2007.07.18 14:11
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|43687116
|2007.07.18 08:54
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0507
|0.0000
|2.0487
|2007.07.18 11:36
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43719603
|2007.07.18 11:08
|sell
|0.04
|eurjpym
|168.36
|0.00
|168.16
|2007.07.18 13:11
|168.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|43726668
|2007.07.18 11:36
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0483
|0.0000
|2.0463
|2007.07.18 12:39
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|43739913
|2007.07.18 12:13
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0498
|0.0000
|2.0478
|2007.07.18 12:39
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43750084
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3765
|0.0000
|1.3745
|2007.07.18 18:57
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|43750374
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.22
|0.00
|122.02
|2007.07.18 13:22
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43750787
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|2007.07.18 14:11
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|43750862
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0475
|0.0000
|2.0455
|2007.07.19 00:54
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-041
|43765961
|2007.07.18 13:11
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.11
|0.00
|167.91
|2007.07.18 17:26
|168.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|43769535
|2007.07.18 13:22
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0490
|0.0000
|2.0470
|2007.07.19 00:54
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|43769547
|2007.07.18 13:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.03
|0.00
|122.23
|2007.07.18 19:13
|121.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|43773544
|2007.07.18 13:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3781
|0.0000
|1.3761
|2007.07.18 18:57
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|43780175
|200707.18 13:58
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.27
|0.00
|168.07
|2007.07.18 17:26
|168.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|43786715
|2007.07.18 14:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2015
|0.0000
|1.2035
|2007.07.18 18:55
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|43790619
|2007.07.18 14:22
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0505
|0.0000
|2.0485
|2007.07.19 00:54
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|43791699
|2007.07.18 14:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3797
|0.0000
|1.3777
|2007.07.18 18:57
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43793308
|2007.07.18 14:27
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0520
|0.0000
|2.0500
|2007.07.19 00:53
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.01
|0.32
|43796900
|2007.07.18 14:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.88
|0.00
|122.08
|2007.07.18 19:13
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43798516
|2007.07.18 14:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|2007.07.18 18:54
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|43803806
|2007.07.18 14:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|2.0535
|0.0000
|2.0515
|2007.07.19 00:53
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.01
|3.20
|43804815
|2007.07.18 14:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3812
|0.0000
|1.3792
|2007.07.18 18:57
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|43812215
|2007.07.18 15:04
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1985
|0.0000
|1.2005
|2007.07.18 18:54
|1.2005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|43830685
|2007.07.18 16:17
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.72
|0.00
|121.92
|2007.07.18 19:13
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|43841425
|2007.07.18 17:26
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.04
|0.00
|167.84
|2007.07.19 01:46
|168.15
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.09
|43843062
|2007.07.18 17:44
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.19
|0.00
|167.99
|2007.07.19 01:46
|168.14
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.08
|43848626
|2007.07.18 18:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1985
|2007.07.23 01:19
|1.1985
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.17
|43850811
|2007.07.18 18:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|1.3813
|2007.07.18 22:03
|1.3813
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|43853586
|2007.07.18 19:13
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.92
|0.00
|121.72
|2007.07.20 14:16
|121.72
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.16
|43872471
|2007.07.18 22:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3815
|0.0000
|1.3835
|2007.07.20 14:22
|1.3835
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|43875657
|2007.07.18 22:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3800
|0.0000
|1.3820
|2007.07.19 08:53
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43885738
|2007.07.18 23:52
|sell
|0.04
|eurjpym
|168.34
|0.00
|168.14
|2007.07.19 01:46
|168.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|43890422
|2007.07.19 00:54
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0513
|0.0000
|2.0493
|2007.07.19 10:23
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43897243
|2007.07.19 01:46
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.16
|0.00
|168.36
|2007.07.19 08:33
|168.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|43905509
|2007.07.19 03:42
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0528
|0.0000
|2.0508
|2007.07.19 08:31
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|43985529
|2007.07.19 14:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.65
|0.00
|168.85
|2007.07.20 07:00
|168.85
|0.00
|0.00
|0.01
|0.16
|44117991
|2007.07.20 07:41
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2054
|0.0000
|1.2034
|2007.07.20 13:56
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44117994
|2007.07.20 07:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.39
|0.00
|122.19
|2007.07.20 08:50
|122.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44117996
|2007.07.20 07:41
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.83
|000
|169.03
|2007.07.23 01:35
|167.35
|0.00
|0.00
|001
|-1.22
|44118013
|2007.07.20 07:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3792
|0.0000
|1.3812
|2007.07.20 13:54
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44292947
|2007.07.20 18:47
|sell
|0.16
|gbpjpym
|249.08
|0.00
|248.88
|2007.07.22 22:28
|249.59
|0.00
|0.00
|-0.42
|-6.72
|44292958
|2007.07.20 18:47
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.58
|0.00
|167.78
|2007.07.22 22:00
|167.78
|0.00
|0.00
|0.02
|0.33
|44292967
|2007.07.20 18:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.01
|2007.07.22 23:03
|121.35
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|44293009
|2007.07.20 18:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3825
|0.0000
|1.3845
|2007.07.24 00:48
|1.3829
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|44293249
|2007.07.20 18:48
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0554
|0.0000
|2.0574
|2007.07.23 01:14
|2.0574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44311576
|2007.07.22 22:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|168.25
|0.00
|168.45
|2007.07.23 01:35
|167.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|44311710
|2007.07.22 22:00
|sell
|0.32
|gbpjpym
|249.79
|0.00
|249.59
|2007.07.22 22:28
|249.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|44312050
|2007.07.22 22:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.55
|0.00
|121.35
|2007.07.22 23:03
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44319846
|2007.07.22 22:17
|buy
|0.04
|eurjpym
|168.10
|0.00
|168.30
|2007.07.23 01:35
|167.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|44322297
|2007.07.22 22:28
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.58
|0.00
|249.78
|2007.07.23 01:30
|248.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|44325312
|2007.07.22 22:52
|buy
|0.08
|eurjpym
|167.95
|0.00
|168.15
|2007.07.23 01:35
|167.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|44326221
|2007.07.22 22:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.43
|0.00
|249.63
|2007.07.23 01:30
|248.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|44326718
|2007.07.22 23:03
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.36
|0.00
|121.56
|2007.07.23 02:35
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|44332867
|2007.07.23 00:13
|buy
|0.16
|eurjpym
|167.79
|0.00
|167.99
|2007.07.23 01:35
|167.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|44333350
|2007.07.23 00:16
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.28
|0.00
|249.48
|2007.07.23 01:30
|248.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|44335891
|2007.07.23 00:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.41
|2007.07.23 02:35
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44335916
|2007.07.23 00:44
|buy
|0.32
|eurjpym
|167.64
|0.00
|167.84
|2007.07.23 01:35
|167.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|44336770
|2007.07.23 00:54
|buy
|0.08
|gbpjpym
|249.13
|0.00
|249.33
|2007.07.23 01:30
|248.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|44337372
|2007.07.23 00:56
|buy
|0.16
|gbpjpym
|248.98
|0.00
|249.18
|2007.07.23 01:30
|248.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|44337890
|2007.07.23 00:57
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.05
|0.00
|121.25
|2007.07.23 02:35
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|44338187
|2007.07.23 00:58
|buy
|0.64
|eurjpym
|167.48
|0.00
|167.68
|2007.07.23 01:35
|167.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|44341341
|2007.07.23 01:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0577
|0.0000
|2.0597
|2007.07.23 05:59
|2.0597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44342060
|2007.07.23 01:16
|buy
|1.28
|eurjpym
|167.32
|0.00
|167.52
|2007.07.23 01:35
|167.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|44342773
|2007.07.23 01:18
|buy
|0.32
|gbpjpym
|248.82
|0.00
|249.02
|2007.07.23 01:30
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44342880
|2007.07.23 01:18
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.89
|0.00
|121.09
|2007.07.23 02:35
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44343517
|2007.07.23 01:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1982
|0.0000
|1.1962
|2007.07.24 00:19
|1.2057
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.62
|44344386
|2007.0723 01:23
|buy
|0.64
|gbpjpym
|248.67
|0.00
|248.87
|2007.07.23 01:30
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|44345285
|2007.07.23 01:26
|buy
|2.56
|eurjpym
|167.17
|0.00
|167.37
|2007.07.23 01:35
|167.35
|0.00
|0.00
|0.00
|38.10
|44346131
|2007.07.23 01:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.98
|0.00
|249.18
|2007.07.23 02:29
|249.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44346732
|2007.07.23 01:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.39
|0.00
|167.59
|2007.07.23 02:30
|167.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44348336
|200707.23 01:52
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.82
|0.00
|249.02
|2007.07.23 02:29
|249.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44348825
|2007.07.23 01:57
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.23
|0.00
|167.43
|2007.07.23 02:30
|167.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44352020
|2007.07.23 02:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.10
|0.00
|249.30
|2007.07.23 02:36
|249.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44352323
|2007.07.23 02:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.46
|0.00
|167.66
|2007.07.23 06:54
|167.49
|0.00
|000
|0.00
|0.02
|44353265
|2007.07.23 02:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.13
|0.00
|121.33
|2007.07.23 09:29
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|44353406
|2007.07.23 02:36
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.38
|0.00
|249.58
|2007.07.23 06:20
|249.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|44354192
|2007.07.23 02:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.23
|0.00
|249.43
|2007.07.23 06:20
|249.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44357699
|2007.07.23 03:16
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1997
|0.0000
|1.1977
|2007.07.24 00:19
|1.2056
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.98
|44358418
|2007.07.23 03:24
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.07
|0.00
|249.27
|2007.07.23 06:20
|249.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|44359500
|2007.07.23 03:31
|buy
|002
|usdjpym
|120.97
|0.00
|121.17
|2007.07.23 09:29
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44367960
|2007.07.23 05:03
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.92
|0.00
|249.12
|2007.07.23 06:20
|249.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44367983
|2007.07.23 05:03
|buy
|0.02
|eurjpym
|16731
|0.00
|167.51
|2007.07.23 06:54
|167.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44375167
|2007.07.23 05:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0605
|0.0000
|2.0625
|2007.07.23 12:14
|2.0580
|0.00
|0.00
|0.00
|-025
|44378778
|2007.07.23 06:20
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.20
|0.00
|249.40
|2007.07.23 06:54
|249.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44381808
|2007.07.23 06:36
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.04
|0.00
|249.24
|2007.07.23 06:54
|249.24
|000
|0.00
|0.00
|0.33
|44381942
|2007.07.23 06:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0590
|0.0000
|2.0610
|2007.07.23 12:14
|2.0580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44384659
|2007.07.23 06:47
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0575
|0.0000
|2.0595
|2007.07.23 12:14
|2.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44386989
|2007.07.23 06:54
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.33
|0.00
|249.53
|2007.07.23 07:42
|249.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|44387031
|2007.07.23 06:54
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.54
|000
|167.74
|2007.07.23 09:30
|167.43
|0.00
|0.00
|000
|-0.09
|44387630
|2007.07.23 06:58
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.18
|0.00
|249.38
|2007.07.23 07:42
|249.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|44392042
|2007.07.23 07:18
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.39
|000
|167.59
|2007.07.23 09:30
|167.43
|0.00
|0.00
|000
|0.06
|44392312
|2007.0723 07:19
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.03
|0.00
|249.23
|2007.07.23 07:42
|249.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44393047
|2007.07.23 07:24
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.23
|0.00
|167.43
|2007.07.23 09:30
|16743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44393061
|2007.07.23 07:24
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.88
|0.00
|249.08
|2007.07.23 07:42
|249.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44398559
|2007.07.23 07:42
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.18
|0.00
|249.38
|2007.07.23 08:53
|249.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44400025
|2007.07.23 07:48
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.03
|0.00
|249.23
|2007.07.23 08:53
|249.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44405812
|200707.23 08:39
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2012
|0.0000
|1.1992
|2007.07.24 00:19
|1.2054
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.39
|44408766
|2007.07.23 08:53
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.32
|0.00
|249.52
|2007.07.23 09:30
|249.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44411995
|2007.07.23 09:08
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.17
|0.00
|249.37
|2007.07.23 09:30
|249.37
|0.00
|000
|0.00
|0.33
|44413213
|2007.07.23 09:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2007
|2007.07.24 00:19
|1.2054
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.79
|44416523
|2007.07.23 09:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.18
|0.00
|121.38
|2007.07.23 09:49
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44416859
|2007.07.23 09:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.48
|0.00
|167.68
|2007.07.23 10:02
|167.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44416953
|2007.07.23 09:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|24945
|0.00
|249.65
|2007.07.23 10:01
|249.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44420305
|2007.07.23 09:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3810
|0.0000
|1.3830
|2007.07.24 00:48
|1.3830
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|44422940
|2007.07.23 09:46
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2043
|0.0000
|1.2023
|2007.07.24 00:19
|1.2053
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.33
|44424365
|2007.07.23 09:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.41
|0.00
|121.61
|2007.07.23 13:20
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44424642
|2007.07.23 09:50
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0560
|0.0000
|2.0580
|2007.07.23 12:14
|2.0580
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|44429447
|2007.07.23 10:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.74
|0.00
|249.94
|2007.07.23 11:06
|249.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44430134
|2007.07.23 10:02
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.72
|0.00
|167.92
|2007.07.23 12:02
|167.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|44431860
|2007.07.23 10:08
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.57
|0.00
|167.77
|2007.07.23 12:02
|167.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44433278
|2007.07.23 10:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.59
|0.00
|249.79
|2007.07.23 11:06
|249.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|44434781
|2007.07.23 10:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.25
|0.00
|121.45
|2007.07.23 13:20
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44437521
|2007.07.23 10:36
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.44
|0.00
|249.64
|2007.07.23 11:06
|249.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|44438404
|2007.07.23 10:40
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.42
|0.00
|167.62
|2007.07.23 12:02
|167.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44439752
|2007.07.23 10:46
|buy
|0.08
|gbpjpym
|249.29
|0.00
|24949
|2007.07.23 11:06
|249.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44443221
|2007.07.23 11:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.60
|0.00
|249.80
|2007.07.23 12:49
|249.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44452474
|2007.07.23 12:02
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.65
|0.00
|167.85
|2007.07.24 05:19
|166.74
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.76
|44455051
|2007.07.23 12:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0584
|0.0000
|2.0604
|2007.07.24 00:20
|2.0604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44461752
|2007.07.23 12:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.89
|0.00
|250.09
|2007.07.24 00:22
|248.83
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.88
|44464255
|2007.07.23 13:02
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.73
|0.00
|249.93
|2007.07.24 00:22
|248.84
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.48
|44466551
|2007.07.23 13:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.46
|0.00
|121.66
|2007.07.24 08:40
|120.71
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.62
|44470500
|2007.07.23 13:38
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.30
|0.00
|121.50
|2007.07.24 08:40
|120.70
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.99
|44486754
|2007.07.23 14:57
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|2007.07.24 00:19
|1.2053
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.33
|44506880
|2007.07.23 17:13
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.50
|0.00
|167.70
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.27
|44508195
|2007.07.23 17:15
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|2007.07.24 00:18
|1.2053
|0.00
|0.00
|-0.60
|10.62
|44528826
|2007.07.23 19:43
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.57
|0.00
|249.77
|2007.07.24 00:22
|248.84
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.42
|44528864
|2007.07.23 19:43
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.35
|0.00
|167.55
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.05
|44530608
|2007.07.23 19:59
|buy
|0.08
|gbpjpym
|249.42
|0.00
|249.62
|2007.07.24 00:22
|248.85
|0.00
|0.00
|0.16
|-3.78
|44533080
|2007.07.23 20:18
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.14
|0.00
|121.34
|2007.07.24 08:40
|120.71
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.42
|44533318
|2007.07.23 20:18
|buy
|0.08
|eurjpym
|167.20
|0.00
|167.40
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.11
|44533688
|2007.07.23 20:19
|buy
|0.16
|gbpjpym
|249.26
|0.00
|249.46
|2007.07.24 00:22
|248.86
|0.00
|0.00
|0.33
|-5.30
|44535379
|2007.07.23 20:25
|buy
|0.32
|gbpjpym
|249.10
|0.00
|249.30
|2007.07.23 20:51
|249.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|44535424
|2007.07.23 20:25
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.99
|0.00
|121.19
|2007.07.24 08:40
|120.72
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.79
|44535571
|2007.0723 20:25
|buy
|0.16
|eurjpym
|167.04
|0.00
|167.24
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.11
|44551397
|2007.07.23 23:17
|buy
|0.32
|gbpjpym
|249.10
|000
|249.30
|2007.07.24 00:22
|248.86
|0.00
|0.00
|000
|-6.36
|44556498
|2007.07.24 00:12
|buy
|0.32
|eurjpym
|166.89
|0.00
|167.09
|2007.07.24 05:19
|166.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|44556695
|2007.07.24 00:12
|buy
|0.64
|gbpjpym
|248.95
|000
|249.15
|2007.07.24 00:22
|248.87
|0.00
|0.00
|000
|-4.24
|44557401
|2007.07.24 00:14
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.86
|2007.07.24 08:40
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|44557533
|2007.07.24 00:14
|buy
|0.64
|eurjpym
|166.68
|0.00
|166.88
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|44557594
|200707.24 00:14
|buy
|1.28
|gbpjpym
|248.68
|0.00
|248.88
|2007.07.24 00:22
|248.88
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|44559858
|2007.07.24 00:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2031
|2007.07.24 00:48
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44560435
|2007.07.24 00:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0618
|0.0000
|2.0633
|2007.07.24 00:47
|2.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|44561357
|2007.07.24 00:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.84
|0.00
|248.64
|2007.07.24 00:32
|248.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44567155
|2007.07.24 00:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.54
|0.00
|248.34
|2007.07.24 02:59
|248.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|44567756
|2007.07.24 00:34
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.69
|0.00
|248.49
|2007.07.24 02:59
|248.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44571948
|2007.07.24 00:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0638
|0.0000
|2.0658
|2007.07.24 11:36
|2.0625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|44572394
|2007.07.24 00:48
|sell
|0.04
|gbpjpym
|248.84
|0.00
|248.64
|2007.07.24 02:59
|248.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44572582
|2007.07.24 00:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2007
|2007.07.24 11:40
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|44572736
|2007.07.24 00:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3831
|0.0000
|1.3851
|2007.07.24 11:42
|1.3836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|44575800
|2007.0724 00:59
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.70
|2007.07.24 08:40
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|44589573
|2007.07.24 02:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2043
|0.0000
|1.2023
|2007.07.24 11:40
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44597351
|2007.07.24 02:59
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.52
|0.00
|248.32
|2007.07.24 04:37
|248.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|44597635
|2007.07.24 02:59
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.68
|0.00
|248.48
|2007.07.24 04:37
|248.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|44598381
|2007.07.24 03:03
|buy
|1.28
|eurjpym
|166.53
|0.00
|166.73
|2007.07.24 05:19
|166.73
|0.00
|0.00
|0.00
|21.22
|44601402
|2007.07.24 03:16
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3816
|0.0000
|1.3836
|2007.07.24 11:42
|1.3836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44603890
|2007.07.24 03:35
|sell
|0.04
|gbpjpym
|248.83
|0.00
|248.63
|2007.07.24 04:37
|248.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|44608136
|2007.07.24 04:37
|sell
|0.01
|gbpjpym
|248.55
|0.00
|248.35
|2007.07.24 06:22
|248.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|44609570
|2007.07.24 05:02
|sell
|0.02
|gbpjpym
|248.71
|0.00
|248.51
|2007.07.24 06:22
|248.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44610669
|2007.07.24 05:15
|sell
|0.04
|gbpjpym
|248.86
|0.00
|248.66
|2007.07.24 06:22
|248.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|44611309
|2007.07.24 05:19
|sell
|0.01
|eurjpym
|166.73
|0.00
|166.53
|2007.07.24 06:35
|166.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44613186
|2007.07.24 05:41
|sell
|0.08
|gbpjpym
|249.02
|0.00
|248.82
|2007.07.24 06:22
|248.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44618699
|2007.07.24 06:22
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.83
|0.00
|249.03
|2007.07.24 06:48
|249.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44620024
|2007.07.24 06:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|166.53
|0.00
|166.73
|2007.07.24 06:49
|166.73
|000
|0.00
|0.00
|0.17
|44621313
|2007.07.24 06:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.12
|0.00
|249.32
|2007.07.24 08:27
|248.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|44621382
|2007.07.24 06:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|166.77
|0.00
|166.97
|2007.07.24 08:39
|166.69
|000
|0.00
|0.00
|-0.06
|44622436
|2007.07.24 06:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.97
|0.00
|249.17
|2007.07.24 08:27
|248.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44625490
|2007.07.24 07:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|166.62
|0.00
|166.82
|2007.07.24 08:39
|166.67
|000
|0.00
|0.00
|0.08
|44625590
|2007.07.24 07:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|2007.07.24 11:40
|1.2038
|0.00
|0.00
|000
|0.66
|44628005
|2007.07.24 07:27
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.82
|0.00
|249.02
|2007.07.24 08:26
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44628104
|2007.07.24 07:27
|buy
|0.04
|eurjpym
|166.47
|0.00
|166.67
|2007.07.24 08:39
|166.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|44630757
|2007.07.24 07:49
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.67
|0.00
|248.87
|2007.07.24 08:26
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|44636536
|2007.0724 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.93
|0.00
|249.13
|2007.07.24 09:21
|249.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44638495
|2007.07.24 08:39
|buy
|0.01
|eurjpym
|166.73
|0.00
|166.93
|2007.07.24 10:26
|16693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44638809
|2007.07.24 08:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.93
|2007.07.24 11:55
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44639892
|2007.07.24 08:51
|buy
|0.01
|audjpym
|106.81
|0.00
|107.01
|2007.07.24 22:52
|106.07
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.62
|44639917
|2007.07.24 08:51
|sell
|0.01
|nzdjpym
|97.53
|0.00
|97.33
|2007.07.24 13:18
|97.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44642812
|2007.07.24 09:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.22
|0.00
|249.42
|2007.07.24 10:45
|249.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|44643276
|2007.07.24 09:25
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.07
|0.00
|249.27
|2007.07.24 10:45
|249.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44646143
|2007.07.24 10:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.89
|0.00
|249.09
|2007.07.24 10:45
|249.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44646186
|2007.07.24 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0618
|0.0000
|2.0638
|2007.07.24 11:36
|2.0623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|44650064
|2007.07.24 10:26
|buy
|0.01
|eurjpym
|166.96
|0.00
|167.16
|2007.07.24 11:36
|167.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44650566
|2007.07.24 10:27
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0603
|0.0000
|2.0623
|2007.07.24 11:36
|2.0623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|44651681
|2007.07.24 10:30
|sell
|002
|nzdjpym
|97.68
|0.00
|97.48
|2007.07.24 13:18
|97.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44653600
|2007.07.24 10:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.16
|0.00
|249.36
|2007.07.24 11:36
|249.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|44653832
|2007.07.24 10:48
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.01
|0.00
|249.21
|2007.07.24 11:36
|249.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|44655079
|2007.07.24 11:04
|buy
|0.04
|gbpjpym
|24885
|0.00
|249.05
|2007.07.24 11:36
|249.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44655110
|2007.07.24 11:04
|buy
|0.02
|eurjpym
|166.81
|0.00
|167.01
|2007.07.24 11:36
|167.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44659593
|2007.07.24 11:36
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0626
|0.0000
|2.0606
|2007.07.24 14:56
|2.0622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44659768
|2007.07.24 11:36
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.21
|0.00
|249.41
|2007.07.24 12:01
|249.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44659891
|2007.07.24 11:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.07
|0.00
|167.27
|2007.07.24 11:58
|167.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44661878
|2007.07.24 11:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|2007.07.24 19:02
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|44663525
|2007.07.24 11:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3837
|0.0000
|1.3857
|2007.07.25 12:17
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.87
|44666558
|2007.0724 11:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.96
|0.00
|121.16
|2007.07.24 14:40
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|44667849
|2007.07.24 11:58
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.31
|0.00
|167.51
|2007.07.24 14:38
|166.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|44669027
|2007.07.24 12:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.50
|0.00
|249.70
|2007.07.24 13:24
|248.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|44672120
|2007.07.24 12:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.35
|0.00
|249.55
|2007.07.24 13:24
|248.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|44678523
|2007.07.24 12:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.80
|0.00
|121.00
|2007.07.24 14:40
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|44679839
|2007.07.24 12:35
|buy
|0.04
|gbpjpym
|249.20
|0.00
|249.40
|2007.07.24 13:24
|248.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|44680287
|2007.07.24 12:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0642
|0.0000
|2.0622
|2007.07.24 14:56
|2.0622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44680614
|2007.07.24 12:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.16
|0.00
|167.36
|2007.07.24 14:38
|166.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|44684489
|2007.07.24 12:41
|buy
|0.08
|gbpjpym
|249.04
|0.00
|249.24
|2007.07.24 13:24
|248.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|44685271
|2007.07.24 12:44
|buy
|0.04
|eurjpym
|167.01
|0.00
|167.21
|2007.07.24 14:38
|166.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|44689892
|2007.07.24 13:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.84
|2007.07.24 14:39
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44690203
|2007.07.24 13:06
|buy
|0.16
|gbpjpym
|248.89
|0.00
|249.09
|2007.07.24 13:24
|248.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|44691740
|2007.07.24 13:15
|buy
|0.08
|eurjpym
|166.85
|0.00
|167.05
|2007.07.24 14:38
|166.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44692205
|2007.07.24 13:17
|buy
|0.32
|gbpjpym
|248.73
|0.00
|248.93
|2007.07.24 13:24
|248.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|44692681
|2007.07.24 13:18
|buy
|0.02
|audjpym
|106.66
|0.00
|106.86
|2007.07.24 22:52
|106.06
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|44692742
|2007.07.24 13:18
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.69
|2007.07.24 14:39
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44692909
|2007.07.24 13:18
|buy
|0.01
|nzdjpym
|97.49
|0.00
|97.69
|2007.07.24 16:33
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44693117
|2007.07.24 13:19
|buy
|0.16
|eurjpym
|166.70
|0.00
|166.90
|2007.07.24 14:38
|166.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|44693198
|2007.07.24 13:19
|buy
|0.64
|gbpjpym
|248.57
|0.00
|248.77
|2007.07.24 13:24
|248.77
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|44694106
|2007.07.24 13:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.83
|0.00
|249.03
|2007.07.24 14:04
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44697113
|2007.07.24 13:41
|buy
|002
|gbpjpym
|248.67
|0.00
|248.87
|2007.07.24 14:04
|248.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|44699975
|2007.07.24 14:04
|buy
|0.01
|gbpjpym
|24897
|0.00
|249.17
|2007.07.24 14:39
|249.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44700571
|2007.07.24 14:08
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.82
|0.00
|249.02
|2007.07.24 14:39
|249.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44703699
|2007.07.24 14:39
|buy
|0.01
|eurjpym
|166.92
|0.00
|167.12
|2007.07.24 20:37
|166.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|44703992
|2007.07.24 14:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|249.15
|0.00
|249.35
|2007.07.24 16:27
|248.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|44704072
|2007.07.24 14:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.92
|2007.07.24 16:33
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44705368
|2007.07.24 14:49
|buy
|0.02
|gbpjpym
|249.00
|0.00
|249.20
|2007.07.24 16:27
|248.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44707847
|2007.07.24 14:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0619
|0.0000
|2.0599
|2007.07.24 19:34
|2.0614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|44707925
|2007.07.24 14:57
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2026
|2007.07.24 19:02
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44708515
|2007.07.24 14:59
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.85
|0.00
|249.05
|2007.07.24 16:27
|248.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44710907
|2007.07.24 15:07
|buy
|0.02
|eurjpym
|166.76
|0.00
|166.96
|2007.07.24 20:37
|166.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|44711975
|2007.07.24 15:15
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.70
|000
|248.90
|2007.07.24 16:27
|248.90
|0.00
|0.00
|000
|1.33
|44714674
|2007.07.24 15:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.57
|0.00
|120.77
|2007.07.24 16:33
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44717784
|2007.07.24 16:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3821
|0.0000
|1.3841
|2007.07.25 12:17
|1.3751
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.40
|44721068
|2007.0724 16:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|2007.07.24 19:02
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44722864
|2007.07.24 16:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|248.96
|0.00
|249.16
|2007.07.24 20:07
|247.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|44724828
|2007.07.24 16:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.80
|0.00
|121.00
|2007.07.25 01:40
|120.04
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.63
|44725320
|2007.07.24 16:33
|buy
|0.01
|nzdjpym
|97.79
|0.00
|9799
|2007.07.24 19:51
|96.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|44734093
|2007.07.24 17:50
|buy
|0.02
|nzdjpym
|97.64
|0.00
|97.84
|2007.07.24 19:51
|96.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|44735937
|2007.07.24 18:08
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.84
|2007.07.25 01:39
|120.03
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.02
|44736741
|2007.07.24 18:14
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0634
|0.0000
|20614
|2007.07.24 19:34
|2.0614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44738439
|2007.07.24 18:32
|buy
|0.04
|nzdjpym
|97.49
|0.00
|97.69
|2007.07.24 19:51
|96.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|44738449
|2007.07.24 18:32
|buy
|0.02
|gbpjpym
|248.79
|0.00
|248.99
|2007.07.24 20:07
|247.71
|0.00
|000
|0.00
|-1.79
|44739189
|2007.07.24 18:38
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.69
|2007.07.25 01:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.47
|44739198
|2007.07.24 18:38
|buy
|0.04
|eurjpym
|166.60
|0.00
|166.80
|2007.07.24 20:37
|166.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|44739219
|2007.07.24 18:38
|buy
|0.04
|gbpjpym
|248.64
|0.00
|248.84
|2007.07.24 20:07
|247.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|44739620
|2007.07.24 18:41
|buy
|0.04
|audjpym
|106.50
|0.00
|106.70
|2007.07.24 22:51
|106.06
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.46
|44742257
|2007.07.24 19:01
|buy
|0.08
|gbpjpym
|248.48
|0.00
|248.68
|2007.07.24 20:07
|247.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|44742368
|2007.07.24 19:02
|buy
|0.08
|nzdjpym
|97.33
|0.00
|9753
|2007.07.24 19:51
|96.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|44742437
|2007.07.24 19:02
|buy
|0.08
|eurjpym
|166.44
|0.00
|166.64
|2007.07.24 20:37
|166.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|44742750
|2007.07.24 19:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2060
|2007.07.25 07:17
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.01
|0.17
|44743402
|2007.07.24 19:03
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.53
|2007.07.25 01:39
|120.04
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.93
|44744160
|2007.07.24 19:08
|buy
|0.16
|gbpjpym
|248.32
|0.00
|248.52
|2007.07.24 20:06
|247.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|44745328
|2007.07.24 19:14
|buy
|0.08
|audjpym
|106.35
|0.00
|106.55
|2007.07.24 22:51
|106.07
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.86
|44745516
|2007.07.24 19:14
|buy
|0.32
|gbpjpym
|248.16
|0.00
|248.36
|2007.07.24 20:06
|247.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.25
|44745946
|2007.07.24 19:14
|buy
|0.16
|nzdjpym
|97.17
|0.00
|97.37
|2007.07.24 19:51
|96.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-666
|44746034
|2007.07.24 19:14
|buy
|016
|eurjpym
|166.29
|0.00
|166.49
|2007.07.24 20:36
|166.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|44746233
|2007.07.24 19:15
|buy
|0.64
|gbpjpym
|24800
|0.00
|248.20
|2007.07.24 20:06
|247.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.51
|44749288
|2007.07.24 19:32
|buy
|0.32
|nzdjpym
|97.00
|0.00
|97.20
|2007.07.24 19:51
|96.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|44749365
|2007.07.24 19:32
|buy
|0.16
|audjpym
|10618
|0.00
|106.38
|2007.07.24 22:51
|106.06
|0.00
|0.00
|0.17
|-160
|44750294
|2007.07.24 19:34
|buy
|128
|gbpjpym
|247.81
|0.00
|248.01
|2007.07.24 20:06
|247.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.78
|44750321
|2007.07.24 19:34
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0609
|0.0000
|2.0589
|2007.07.25 00:19
|2.0606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44750356
|2007.07.24 19:34
|buy
|0.64
|nzdjpym
|96.85
|0.00
|97.05
|2007.07.24 19:51
|96.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|44750915
|2007.07.24 19:35
|buy
|0.32
|eurjpym
|166.14
|0.00
|166.34
|2007.07.24 20:36
|166.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44752160
|2007.07.24 19:37
|buy
|0.16
|usdjpym
|12017
|0.00
|120.37
|2007.07.25 01:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.22
|-160
|44752982
|2007.07.24 19:40
|buy
|2.56
|gbpjpym
|247.66
|0.00
|247.86
|2007.07.24 20:06
|247.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|44753361
|2007.07.24 19:40
|buy
|1.28
|nzdjpym
|96.69
|0.00
|96.89
|2007.07.24 19:51
|96.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|44754385
|2007.07.24 19:42
|buy
|0.32
|audjpym
|106.03
|0.00
|106.23
|2007.07.24 22:51
|106.07
|0.00
|0.00
|0.34
|1.06
|44754573
|2007.07.24 19:43
|buy
|0.64
|eurjpym
|16598
|0.00
|166.18
|2007.07.24 20:36
|166.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1065
|44755365
|2007.07.24 19:44
|buy
|0.64
|audjpym
|105.87
|0.00
|106.07
|2007.07.24 22:51
|106.07
|0.00
|0.00
|0.67
|10.64
|44755748
|2007.07.24 19:46
|buy
|5.12
|gbpjpym
|247.49
|0.00
|247.69
|2007.07.24 20:06
|247.69
|0.00
|0.00
|0.00
|85.22
|44755989
|2007.07.24 19:46
|buy
|2.56
|nzdjpym
|96.53
|0.00
|96.73
|2007.07.24 19:51
|96.73
|0.00
|0.00
|0.00
|42.61
|44758023
|2007.07.24 19:51
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.65
|0.00
|96.45
|2007.07.24 23:37
|96.63
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|44761760
|2007.07.24 20:07
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.74
|0.00
|247.54
|2007.07.24 21:25
|247.54
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.17
|44763749
|2007.07.24 20:22
|sell
|0.02
|gbpjpym
|247.92
|0.00
|247.72
|2007.07.24 21:15
|247.72
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.34
|44766010
|2007.07.24 20:36
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.86
|0.00
|96.66
|2007.07.24 21:16
|9666
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.33
|44766191
|2007.07.24 20:37
|sell
|0.01
|eurjpym
|166.21
|0.00
|166.01
|2007.07.24 21:24
|166.01
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|44767040
|2007.07.24 20:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0625
|0.0000
|2.0605
|2007.07.25 00:19
|2.0605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44771702
|2007.07.24 21:24
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.97
|0.00
|165.77
|2007.07.24 23:31
|166.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|44771960
|2007.07.24 21:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.45
|0.00
|247.25
|2007.07.24 23:26
|247.89
|0.00
|000
|0.00
|-0.37
|44773175
|2007.07.24 21:34
|sell
|0.02
|gbpjpym
|247.60
|0.00
|247.40
|2007.07.24 23:26
|247.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|44773460
|2007.07.24 21:37
|sell
|0.02
|eurjpym
|166.12
|0.00
|165.92
|2007.07.24 23:31
|166.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44774700
|2007.07.24 21:49
|sell
|0.04
|gbpjpym
|247.76
|0.00
|247.56
|2007.07.24 23:26
|247.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|44780040
|2007.07.24 22:52
|sell
|0.01
|audjpym
|106.09
|0.00
|105.89
|2007.07.25 00:43
|105.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44780250
|2007.07.24 22:53
|sell
|0.08
|gbpjpym
|247.91
|0.00
|247.71
|2007.07.24 23:26
|247.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44780723
|2007.07.24 22:59
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.82
|0.00
|96.62
|2007.07.24 23:37
|96.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44781199
|2007.07.24 23:02
|sell
|0.04
|eurjpym
|166.27
|0.00
|166.07
|2007.07.24 23:31
|166.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|44781775
|2007.07.24 23:08
|sell
|0.16
|gbpjpym
|248.06
|0.00
|247.86
|2007.07.24 23:26
|247.86
|0.00
|0.00
|0.00
|266
|44784260
|2007.07.24 23:26
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.81
|0.00
|247.61
|2007.07.25 00:24
|247.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44784935
|2007.07.24 23:31
|sell
|0.01
|eurjpym
|166.04
|0.00
|165.84
|2007.07.25 00:32
|166.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44785769
|2007.07.24 23:37
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.53
|0.00
|96.33
|2007.07.25 00:44
|96.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44788307
|2007.07.24 23:59
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.68
|0.00
|96.48
|2007.07.25 00:44
|96.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|44789193
|2007.07.25 00:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|16619
|0.00
|165.99
|2007.07.25 00:32
|165.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44792065
|2007.07.25 00:19
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0603
|0.0000
|2.0583
|2007.07.25 00:26
|2.0583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44792729
|2007.07.25 00:24
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.52
|0.00
|247.32
|2007.07.25 00:43
|247.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44793619
|2007.07.25 00:26
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0579
|0.0000
|2.0559
|2007.07.25 06:22
|2.0589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|44794939
|2007.07.25 00:32
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.95
|0.00
|165.75
|2007.07.25 00:44
|165.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44796131
|2007.07.25 00:43
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.23
|0.00
|247.03
|2007.07.25 00:48
|247.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44796620
|2007.07.25 00:43
|sell
|0.01
|audjpym
|105.81
|0.00
|105.61
|2007.07.25 00:54
|105.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44797119
|2007.07.25 00:44
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.71
|0.00
|165.51
|2007.07.25 00:59
|165.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44797247
|2007.07.25 00:44
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.02
|0.00
|120.22
|2007.07.25 01:39
|120.06
|0.00
|000
|0.00
|1.07
|44797365
|2007.07.25 00:44
|sell
|001
|nzdjpym
|96.39
|0.00
|96.19
|2007.07.25 01:01
|96.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44799603
|2007.07.25 00:48
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.94
|0.00
|246.74
|2007.07.25 00:51
|246.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44801894
|2007.07.25 00:51
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.66
|0.00
|246.46
|2007.07.25 01:01
|246.46
|0.00
|0.00
|0.00
|017
|44802507
|2007.07.25 00:51
|buy
|004
|eurusdm
|1.3806
|0.0000
|1.3826
|2007.07.25 12:17
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|44804126
|2007.07.25 00:54
|sell
|0.01
|audjpym
|105.53
|0.00
|105.33
|2007.0725 06:20
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|44805709
|2007.07.25 00:59
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.48
|0.00
|165.28
|2007.07.25 06:25
|165.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|44808268
|2007.07.25 01:01
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.09
|0.00
|95.89
|2007.07.25 01:32
|96.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|44808570
|2007.07.25 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.37
|0.00
|246.17
|2007.07.25 01:25
|246.65
|000
|0.00
|0.00
|-0.23
|44808786
|2007.07.25 01:02
|buy
|0.64
|usdjpym
|119.86
|0.00
|120.06
|2007.07.25 01:39
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|44811002
|2007.07.25 01:09
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.52
|0.00
|246.32
|2007.07.25 01:25
|246.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44811493
|2007.07.25 01:10
|sell
|0.04
|gbpjpym
|246.68
|0.00
|246.48
|2007.07.25 01:25
|246.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44811990
|2007.07.25 01:11
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.63
|0.00
|165.43
|2007.0725 06:25
|165.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|44812038
|2007.07.25 01:11
|sell
|0.08
|gbpjpym
|246.83
|0.00
|246.63
|2007.07.25 01:25
|246.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44812286
|2007.07.25 01:12
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.25
|0.00
|96.05
|2007.07.25 01:32
|96.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44815173
|2007.07.25 01:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.57
|0.00
|246.37
|2007.07.25 02:12
|246.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|44815649
|2007.07.25 01:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.72
|0.00
|246.52
|2007.07.25 02:12
|246.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|44815979
|2007.07.25 01:30
|sell
|0.02
|audjpym
|105.75
|0.00
|105.55
|2007.07.25 06:20
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|44816094
|2007.07.25 01:30
|sell
|0.04
|audjpym
|105.90
|0.00
|105.70
|2007.07.25 06:20
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|44816780
|2007.07.25 01:31
|sell
|0.04
|gbpjpym
|246.87
|0.00
|246.67
|2007.07.25 02:12
|246.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44817381
|2007.07.25 01:32
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.91
|0.00
|95.71
|2007.07.25 07:25
|96.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|44817731
|2007.0725 01:33
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.06
|0.00
|95.86
|2007.07.25 07:25
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|44818971
|2007.07.25 01:36
|sell
|0.04
|nzdjpym
|96.22
|000
|96.02
|2007.07.25 07:25
|96.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|44820034
|200707.25 01:39
|sell
|0.08
|gbpjpym
|247.02
|0.00
|246.82
|2007.07.25 02:12
|246.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44820254
|2007.07.25 01:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.04
|0.00
|119.84
|2007.07.25 06:54
|12000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44820581
|200707.25 01:41
|sell
|0.08
|nzdjpym
|96.37
|0.00
|96.17
|2007.07.25 07:25
|96.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|44826698
|2007.07.25 02:13
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.71
|0.00
|246.51
|2007.07.25 06:11
|247.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|44830983
|2007.07.25 02:38
|sell
|0.08
|audjpym
|106.06
|0.00
|105.86
|2007.07.25 06:20
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|44831697
|2007.07.25 02:41
|sell
|0.16
|audjpym
|106.22
|0.00
|106.02
|2007.07.25 06:20
|10650
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|44831822
|2007.07.25 02:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.86
|0.00
|246.66
|2007.07.25 06:11
|247.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|44841557
|2007.07.25 03:40
|sell
|0.04
|gbpjpym
|247.03
|0.00
|246.83
|2007.07.25 06:11
|247.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|44842113
|2007.07.25 03:43
|sell
|0.16
|nzdjpym
|96.53
|0.00
|96.33
|2007.07.25 07:25
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|44842794
|2007.07.25 03:48
|sell
|0.04
|eurjpym
|165.78
|0.00
|165.58
|2007.07.25 06:25
|165.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|44844235
|2007.07.25 03:57
|sell
|0.32
|audjpym
|106.37
|0.00
|106.17
|2007.07.25 06:20
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|44844371
|2007.07.25 03:57
|sell
|0.08
|gbpjpym
|247.18
|0.00
|246.98
|2007.07.25 06:11
|247.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|44845182
|2007.07.25 04:00
|sell
|0.32
|nzdjpym
|96.68
|0.00
|96.48
|2007.07.25 07:25
|96.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|44846576
|2007.07.25 04:10
|sell
|0.16
|gbpjpym
|247.33
|0.00
|247.13
|2007.07.25 06:11
|247.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|44846674
|2007.07.25 04:11
|sell
|0.08
|eurjpym
|165.96
|0.00
|165.76
|2007.07.25 06:25
|165.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|44850151
|2007.07.25 04:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.00
|2007.07.25 06:54
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44851380
|2007.07.25 04:43
|sell
|0.32
|gbpjpym
|247.49
|0.00
|247.29
|2007.07.25 06:11
|247.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|44853366
|2007.07.25 04:55
|sell
|0.64
|gbpjpym
|247.65
|0.00
|247.45
|2007.07.25 06:11
|247.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|44853380
|2007.07.25 04:55
|sell
|0.16
|eurjpym
|166.11
|0.00
|165.91
|2007.07.25 06:25
|165.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|44853474
|2007.07.25 04:55
|sell
|0.64
|nzdjpym
|96.85
|0.00
|96.65
|2007.07.25 07:25
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|44853586
|2007.07.25 04:55
|sell
|0.64
|audjpym
|106.53
|0.00
|106.33
|2007.07.25 06:20
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|44854272
|2007.07.25 04:59
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0594
|0.0000
|20574
|2007.07.25 06:22
|2.0590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44857323
|2007.07.25 05:20
|sell
|1.28
|nzdjpym
|96.99
|0.00
|96.83
|2007.07.25 07:25
|96.83
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|44857744
|2007.07.25 05:22
|sell
|1.28
|audjpym
|106.68
|0.00
|106.48
|2007.07.25 06:20
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|21.30
|44858401
|2007.07.25 05:24
|sell
|1.28
|gbpjpym
|247.80
|0.00
|247.60
|2007.07.25 06:11
|247.60
|0.00
|0.00
|0.00
|21.31
|44861650
|2007.07.25 05:35
|sell
|0.04
|gbpusdm
|20609
|0.0000
|2.0589
|2007.07.25 06:22
|2.0589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|44870171
|2007.07.25 06:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.58
|0.00
|247.78
|2007.07.25 07:04
|247.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|44872596
|2007.07.25 06:20
|buy
|0.01
|audjpym
|106.51
|0.00
|106.71
|2007.07.25 08:58
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|44873366
|2007.07.25 06:22
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0590
|0.0000
|2.0610
|2007.07.25 10:48
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|44874228
|2007.07.25 06:24
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.43
|0.00
|247.63
|2007.07.25 07:04
|247.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|44874973
|2007.07.25 06:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|165.89
|0.00
|166.09
|2007.07.25 09:46
|165.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|44880925
|2007.07.25 06:45
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.28
|0.00
|247.48
|2007.07.25 07:04
|247.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|44882333
|2007.07.25 06:53
|buy
|0.02
|eurjpym
|165.73
|0.00
|165.93
|2007.07.25 09:46
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|44882650
|2007.07.25 06:54
|buy
|0.08
|gbpjpym
|247.11
|0.00
|247.31
|2007.07.25 07:04
|247.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44882768
|2007.0725 06:54
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.99
|0.00
|120.19
|2007.07.25 08:13
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44883493
|2007.07.25 06:56
|buy
|0.02
|audjpym
|106.36
|0.00
|106.56
|2007.07.25 08:58
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|44885268
|2007.07.25 07:04
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.39
|0.00
|247.59
|2007.07.25 09:46
|246.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|44888339
|2007.07.25 07:17
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2064
|0.0000
|1.2084
|2007.07.25 07:54
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44891025
|2007.07.25 07:18
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.23
|0.00
|247.43
|2007.07.25 09:46
|246.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|44893823
|2007.07.25 07:24
|buy
|0.04
|eurjpym
|165.57
|0.00
|165.77
|2007.07.25 09:46
|165.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|44894282
|2007.07.25 07:25
|buy
|0.01
|nzdjpym
|96.80
|0.00
|97.00
|2007.07.25 11:20
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44894372
|2007.07.25 07:25
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3791
|0.0000
|1.3811
|2007.07.25 12:17
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|44894546
|2007.07.25 07:26
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.07
|0.00
|247.27
|2007.07.25 09:46
|246.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|44898722
|2007.07.25 07:28
|buy
|0.08
|eurjpym
|165.42
|0.00
|165.62
|2007.07.25 09:46
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|44898752
|2007.07.25 07:28
|buy
|0.04
|audjpym
|106.20
|0.00
|106.40
|2007.07.25 08:58
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|44900356
|2007.07.25 07:31
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0574
|0.0000
|2.0594
|2007.07.25 10:48
|2.0531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|44905819
|2007.07.25 07:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3776
|0.0000
|1.3796
|2007.07.25 12:17
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|44906134
|2007.07.25 07:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2108
|2007.07.25 08:45
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44906982
|2007.07.25 07:54
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0559
|0.0000
|2.0579
|2007.07.25 10:48
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|44913063
|2007.07.25 07:58
|buy
|0.08
|gbpjpym
|246.92
|0.00
|247.12
|2007.07.25 09:46
|246.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|44917218
|2007.07.25 08:13
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.42
|2007.07.25 08:51
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44919304
|2007.07.25 08:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.27
|2007.07.25 08:51
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44921419
|2007.07.25 08:43
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0544
|0.0000
|2.0564
|2007.07.25 10:48
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|44922691
|2007.07.25 08:44
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3760
|0.0000
|1.3780
|2007.07.25 12:16
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|44923706
|2007.07.25 08:44
|buy
|0.16
|gbpjpym
|246.76
|0.00
|246.96
|2007.07.25 09:46
|246.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|44924290
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2132
|2007.07.25 09:01
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44924439
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.16
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|2.0545
|2007.07.25 10:48
|2.0531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|44925531
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.16
|eurjpym
|165.26
|0.00
|165.46
|2007.07.25 09:46
|165.26
|000
|0.00
|0.00
|0.00
|44929735
|2007.07.25 08:50
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3744
|0.0000
|1.3764
|2007.07.25 12:16
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44933711
|2007.07.25 08:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.31
|0.00
|120.51
|2007.07.25 10:26
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44935328
|2007.07.25 08:58
|buy
|0.01
|audjpym
|106.48
|0.00
|106.68
|2007.07.25 11:12
|106.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44939630
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2156
|2007.07.25 11:28
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|44940075
|2007.0725 09:01
|buy
|0.32
|gbpusdm
|2.0510
|0.0000
|2.0530
|2007.07.25 10:48
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|44942221
|2007.07.25 09:10
|buy
|0.32
|gbpjpym
|246.60
|0.00
|246.80
|2007.07.25 09:46
|246.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|44942705
|2007.07.25 09:11
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2141
|2007.07.25 11:28
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44943930
|2007.07.25 09:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.36
|2007.07.25 10:26
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44943984
|2007.07.25 09:15
|buy
|0.32
|eurjpym
|165.07
|0.00
|165.27
|2007.07.25 09:45
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|44944006
|2007.07.25 09:15
|buy
|0.02
|audjpym
|106.33
|0.00
|106.53
|2007.07.25 11:12
|106.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|44949957
|2007.07.25 09:46
|sell
|0.01
|eurjpym
|16528
|0.00
|165.08
|2007.07.25 13:20
|165.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-008
|44950009
|2007.07.25 09:46
|buy
|0.01
|gbpjpym
|246.87
|0.00
|247.07
|2007.07.25 10:48
|247.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44955594
|2007.07.25 10:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.60
|2007.07.25 11:25
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44958034
|2007.07.25 10:36
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3729
|0.0000
|1.3749
|2007.07.25 12:16
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|24.32
|44962243
|2007.07.25 10:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.15
|0.00
|247.35
|2007.07.25 11:18
|247.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|44962519
|2007.07.25 10:48
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0530
|0.0000
|2.0510
|2007.07.25 14:08
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|44965682
|2007.07.25 11:03
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.43
|0.00
|165.23
|2007.07.25 13:20
|16538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|44967524
|2007.07.25 11:12
|buy
|0.01
|audjpym
|106.60
|0.00
|106.80
|2007.07.25 18:48
|106.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|44968142
|2007.07.25 11:18
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.44
|0.00
|247.64
|2007.07.25 13:42
|247.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|44969265
|2007.07.25 11:20
|sell
|0.04
|eurjpym
|165.58
|0.00
|165.38
|2007.07.25 13:20
|165.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|44969294
|2007.07.25 11:20
|buy
|0.01
|nzdjpym
|97.10
|0.00
|97.30
|2007.07.25 18:47
|9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|44971198
|2007.07.25 11:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.63
|0.00
|120.83
|2007.07.25 15:04
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|44972128
|2007.07.25 11:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2163
|2007.07.25 13:37
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|44976652
|2007.07.25 12:04
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.47
|0.00
|120.67
|2007.07.25 15:04
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44977514
|2007.07.25 12:08
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2147
|2007.07.25 13:37
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44978053
|2007.07.25 12:09
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0545
|0.0000
|2.0525
|2007.07.25 14:08
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44980059
|2007.07.25 12:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3751
|0.0000
|1.3731
|2007.07.25 13:40
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44989123
|2007.07.25 13:15
|buy
|0.02
|nzdjpym
|96.94
|0.00
|97.14
|2007.07.25 18:47
|96.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|44989542
|2007.07.25 13:18
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.29
|0.00
|247.49
|200707.25 13:42
|247.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44989894
|2007.07.25 13:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|165.39
|0.00
|165.59
|2007.07.25 15:03
|164.97
|000
|0.00
|0.00
|-0.34
|44993027
|2007.07.25 13:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2170
|2007.07.26 11:30
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.07
|44994867
|2007.07.25 13:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3729
|0.0000
|1.3709
|2007.07.25 14:54
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44995347
|2007.07.25 13:42
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.60
|0.00
|247.80
|2007.07.25 15:04
|246.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|44998153
|2007.07.25 13:51
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.45
|0.00
|247.65
|2007.07.25 15:04
|246.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|45003513
|2007.07.25 14:06
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.27
|0.00
|247.47
|2007.07.25 15:04
|246.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|45004134
|2007.07.25 14:08
|buy
|0.02
|eurjpym
|165.23
|0.00
|165.43
|2007.07.25 15:03
|164.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|45005391
|2007.07.25 14:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|2.0545
|2007.07.25 16:06
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|45011275
|200707.25 14:24
|buy
|0.08
|gbpjpym
|247.12
|0.00
|247.32
|2007.07.25 15:04
|246.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|45012169
|2007.07.25 14:27
|buy
|0.16
|gbpjpym
|246.97
|0.00
|247.17
|2007.07.25 15:04
|246.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|45012186
|200707.25 14:27
|buy
|0.04
|eurjpym
|165.06
|0.00
|165.26
|2007.07.25 15:03
|164.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|45013120
|2007.07.25 14:31
|buy
|0.02
|audjpym
|106.44
|0.00
|106.64
|2007.07.25 18:47
|106.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|45013345
|200707.25 14:32
|buy
|0.04
|nzdjpym
|96.78
|0.00
|96.98
|2007.07.25 18:47
|96.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|45013524
|2007.07.25 14:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.52
|2007.07.25 15:04
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|45013779
|2007.0725 14:33
|buy
|0.32
|gbpjpym
|246.82
|0.00
|247.02
|2007.07.25 15:04
|246.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|45015153
|2007.07.25 14:37
|buy
|0.04
|audjpym
|106.28
|0.00
|106.48
|2007.07.25 18:47
|106.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45015219
|2007.0725 14:37
|buy
|0.08
|nzdjpym
|96.63
|0.00
|96.83
|2007.07.25 18:47
|96.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45016847
|2007.07.25 14:43
|buy
|0.08
|eurjpym
|164.91
|0.00
|165.11
|2007.07.25 15:03
|164.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45018130
|2007.07.25 14:44
|buy
|0.64
|gbpjpym
|246.67
|0.00
|246.87
|2007.07.25 15:04
|246.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|45019207
|2007.07.25 14:45
|buy
|0.08
|audjpym
|106.13
|0.00
|106.33
|2007.07.25 18:47
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|45019271
|2007.07.25 14:45
|buy
|0.16
|eurjpym
|164.76
|0.00
|164.96
|2007.07.25 15:03
|164.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|45019306
|2007.07.25 14:45
|buy
|1.28
|gbpjpym
|246.51
|0.00
|246.71
|2007.07.25 15:04
|246.71
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|45019356
|2007.07.25 14:45
|buy
|0.16
|nzdjpym
|96.47
|0.00
|96.67
|2007.07.25 18:47
|96.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|45020603
|2007.07.25 14:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.36
|2007.07.25 15:04
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|45021123
|2007.07.25 14:53
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0510
|0.0000
|2.0530
|2007.07.25 16:06
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45021609
|2007.07.25 14:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3707
|0.0000
|1.3687
|2007.07.26 11:29
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.02
|0.05
|45028191
|2007.07.25 15:03
|sell
|0.01
|eurjpym
|16499
|0.00
|164.79
|2007.07.25 15:15
|164.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45028356
|2007.07.25 15:04
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.59
|2007.07.25 18:47
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45028445
|2007.07.25 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpym
|24678
|0.00
|246.98
|2007.07.25 15:26
|246.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-016
|45030155
|2007.07.25 15:14
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0495
|0.0000
|2.0515
|2007.07.25 16:05
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45030377
|2007.07.25 15:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|246.63
|0.00
|246.83
|2007.07.25 15:26
|246.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|45030706
|2007.07.25 15:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|164.75
|0.00
|164.55
|2007.07.26 06:06
|165.17
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.35
|45031175
|2007.07.25 15:15
|buy
|0.04
|gbpjpym
|246.38
|0.00
|246.58
|2007.07.25 15:26
|246.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45032732
|2007.07.25 15:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.44
|2007.07.25 18:47
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45034175
|2007.07.25 15:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.90
|000
|164.70
|2007.07.26 06:05
|165.16
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.43
|45034306
|2007.07.25 15:26
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.61
|0.00
|246.41
|2007.07.25 17:30
|246.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45034853
|2007.07.25 15:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.77
|0.00
|246.57
|2007.07.25 17:30
|246.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45040588
|2007.07.25 16:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0519
|0.0000
|2.0539
|2007.07.25 21:27
|2.0539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45048934
|2007.07.25 17:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.49
|0.00
|246.29
|2007.07.25 20:16
|247.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|45050079
|2007.07.25 17:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.65
|0.00
|246.45
|2007.07.25 20:16
|247.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|45050286
|2007.07.25 17:45
|sell
|0.04
|gbpjpym
|246.81
|0.00
|246.61
|2007.07.25 20:15
|247.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|45054077
|2007.07.25 18:24
|sell
|0.08
|gbpjpym
|246.96
|0.00
|246.76
|2007.07.25 20:15
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|45054504
|2007.07.25 18:27
|sell
|0.04
|eurjpym
|165.05
|0.00
|164.85
|2007.07.26 06:05
|165.17
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.40
|45056965
|2007.07.25 18:47
|sell
|0.16
|gbpjpym
|247.11
|0.00
|246.91
|2007.07.25 20:15
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|45056992
|2007.07.25 18:47
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.47
|0.00
|120.67
|2007.07.26 00:59
|120.67
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|45057165
|2007.07.25 18:47
|sell
|0.08
|eurjpym
|16521
|0.00
|165.01
|2007.07.26 06:05
|165.16
|0.00
|0.00
|-0.27
|033
|45057227
|2007.07.25 18:47
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.69
|0.00
|96.49
|2007.07.25 20:18
|96.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45057291
|2007.07.25 18:48
|sell
|0.01
|audjpym
|10629
|0.00
|106.09
|2007.07.26 01:21
|106.60
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.25
|45058266
|2007.07.25 19:00
|sell
|0.32
|gbpjpym
|247.27
|0.00
|247.07
|2007.07.25 20:15
|247.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45058812
|2007.07.25 19:02
|sell
|0.64
|gbpjpym
|247.43
|0.00
|247.23
|2007.07.25 20:15
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|45058832
|2007.07.25 19:02
|sell
|0.02
|audjpym
|10646
|0.00
|106.26
|2007.07.26 01:21
|106.61
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.25
|45059412
|2007.07.25 19:07
|sell
|0.16
|eurjpym
|165.36
|0.00
|165.16
|2007.07.26 06:05
|165.16
|0.00
|0.00
|-0.54
|2.65
|45060023
|2007.07.25 19:15
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.84
|0.00
|96.64
|2007.07.25 20:18
|96.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45066361
|2007.07.25 20:13
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2155
|2007.07.26 11:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.05
|0.08
|45066595
|2007.07.25 20:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.22
|0.00
|247.42
|2007.07.25 20:43
|247.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45066781
|2007.07.25 20:18
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.53
|0.00
|96.33
|2007.07.25 21:01
|9653
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|45068039
|2007.07.25 20:32
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.68
|000
|96.48
|2007.07.25 21:01
|96.48
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.33
|45072066
|2007.07.25 20:54
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.57
|0.00
|247.77
|2007.07.25 23:48
|247.47
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.09
|45072229
|2007.07.25 20:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3722
|0.0000
|1.3702
|2007.07.26 11:29
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.03
|0.40
|45072717
|2007.07.25 21:01
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.43
|0.00
|96.23
|2007.07.25 21:12
|96.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45072989
|2007.07.25 21:02
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.59
|0.00
|96.39
|2007.07.25 21:12
|96.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45074357
|2007.07.25 21:12
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.30
|0.00
|96.10
|2007.07.26 01:55
|96.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|45074532
|2007.07.25 21:14
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.42
|0.00
|247.62
|2007.07.25 23:48
|247.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|45075494
|2007.07.25 21:22
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.45
|0.00
|96.25
|2007.07.26 01:55
|96.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45075976
|2007.07.25 21:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0543
|0.0000
|2.0563
|2007.07.26 10:07
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|45077783
|2007.07.25 21:39
|sell
|0.04
|nzdjpym
|96.61
|0.00
|96.41
|2007.07.26 01:55
|96.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|45077800
|2007.07.25 21:39
|sell
|0.04
|audjpym
|106.61
|0.00
|106.41
|2007.07.26 01:21
|106.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45080070
|2007.07.25 22:07
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0528
|0.0000
|2.0548
|2007.07.26 10:07
|2.0497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|45082359
|2007.07.25 22:36
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.26
|0.00
|247.46
|2007.07.25 23:48
|247.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|45088244
|2007.07.25 23:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.58
|0.00
|247.78
|2007.07.26 00:59
|247.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45088264
|2007.07.25 23:48
|sell
|0.08
|audjpym
|106.79
|0.00
|106.59
|2007.07.26 01:21
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|45092278
|2007.07.26 00:10
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.43
|0.00
|247.63
|2007.07.26 00:59
|247.63
|000
|0.00
|0.00
|0.34
|45097512
|2007.07.26 00:59
|buy
|0.01
|gbpjpym
|247.71
|0.00
|247.91
|2007.07.26 04:14
|247.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|45097531
|2007.07.26 00:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.69
|0.00
|120.89
|2007.07.26 11:29
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|45099840
|2007.07.26 01:09
|buy
|0.02
|gbpjpym
|247.56
|0.00
|247.76
|2007.07.26 04:14
|247.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|45100513
|2007.07.26 01:16
|buy
|0.04
|gbpjpym
|247.41
|0.00
|247.61
|2007.07.26 04:13
|247.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|45101075
|2007.07.26 01:21
|buy
|0.01
|audjpym
|106.59
|0.00
|106.79
|2007.07.26 04:03
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45103812
|2007.07.26 01:55
|sell
|0.01
|nzdjpym
|96.29
|0.00
|96.09
|2007.07.26 02:15
|96.09
|000
|0.00
|0.00
|0.17
|45103904
|2007.07.26 01:57
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0513
|0.0000
|2.0533
|2007.07.26 10:07
|2.0499
|000
|0.00
|0.00
|-0.56
|45104517
|2007.07.26 02:04
|buy
|0.08
|gbpjpym
|247.26
|0.00
|247.46
|2007.07.26 04:13
|247.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|45104525
|2007.07.26 02:04
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.73
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|45105421
|2007.07.26 02:15
|buy
|0.02
|audjpym
|106.44
|0.00
|106.64
|2007.07.26 04:03
|106.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45105520
|2007.07.26 02:15
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.99
|0.00
|95.79
|2007.07.26 06:07
|96.02
|000
|0.00
|0.00
|-0.02
|45105715
|2007.07.26 02:16
|buy
|0.16
|gbpjpym
|247.10
|0.00
|247.30
|2007.07.26 04:13
|247.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|45112381
|2007.07.26 03:36
|sell
|0.02
|nzdjpym
|96.14
|0.00
|95.94
|2007.07.26 06:07
|96.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|45114357
|2007.07.26 04:03
|sell
|0.01
|audjpym
|106.64
|0.00
|106.44
|2007.07.26 06:27
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45114534
|2007.07.26 04:06
|sell
|0.04
|nzdjpym
|96.29
|0.00
|96.09
|2007.0726 06:06
|96.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|45115035
|2007.07.26 04:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.28
|0.00
|247.08
|2007.07.26 05:21
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45115382
|2007.07.26 04:17
|sell
|0.02
|gbpjpym
|247.43
|0.00
|247.23
|200707.26 05:21
|247.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45119734
|2007.07.26 05:21
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.16
|0.00
|246.96
|2007.07.26 05:52
|247.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45122612
|2007.07.26 05:39
|sell
|0.02
|gbpjpym
|247.32
|0.00
|247.12
|2007.07.26 05:52
|247.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45124645
|2007.07.26 05:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|247.02
|0.00
|246.82
|2007.07.26 06:06
|246.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45127130
|2007.07.26 06:05
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0498
|0.0000
|2.0518
|2007.07.26 10:07
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|45127670
|2007.07.26 06:06
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.12
|0.00
|164.92
|2007.07.26 07:09
|165.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45127939
|2007.07.26 06:06
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.73
|0.00
|246.53
|2007.07.26 07:11
|246.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45128220
|2007.07.26 06:07
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.90
|0.00
|95.70
|2007.07.26 07:24
|95.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45130355
|2007.07.26 06:25
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.88
|0.00
|246.68
|2007.07.26 07:11
|246.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45130498
|2007.07.26 06:27
|sell
|0.01
|audjpym
|106.37
|0.00
|106.17
|2007.07.26 11:10
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45132293
|2007.07.26 06:38
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.27
|0.00
|165.07
|2007.07.26 07:09
|165.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45135724
|2007.07.26 07:09
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.58
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|45135788
|2007.07.26 07:09
|sell
|0.01
|eurjpym
|165.04
|0.00
|164.84
|2007.07.26 11:06
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45136383
|2007.07.26 07:11
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.62
|0.00
|246.42
|2007.07.26 08:50
|246.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|45138778
|2007.07.26 07:23
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.77
|0.00
|246.57
|2007.07.26 08:50
|246.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45139021
|2007.07.26 07:24
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.59
|0.00
|95.39
|2007.07.26 10:47
|95.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45141013
|2007.07.26 07:44
|sell
|0.02
|audjpym
|106.53
|0.00
|106.33
|2007.07.26 11:05
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45141780
|2007.07.26 07:51
|sell
|0.02
|nzdjpym
|95.75
|0.00
|95.55
|2007.07.26 10:47
|95.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45146278
|2007.07.26 08:17
|sell
|0.02
|eurjpym
|165.19
|0.00
|164.99
|2007.07.26 11:03
|164.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45146546
|2007.07.26 08:18
|sell
|0.04
|gbpjpym
|246.93
|0.00
|246.73
|2007.07.26 08:50
|246.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45148289
|2007.07.26 08:34
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2140
|2007.07.26 11:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|45151593
|2007.07.26 08:50
|buy
|0.16
|gbpusdm
|2.0481
|0.0000
|2.0501
|2007.07.26 10:07
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|45151660
|2007.07.26 08:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.60
|0.00
|246.40
|2007.07.26 09:32
|246.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45152615
|2007.07.26 08:52
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.75
|0.00
|246.55
|2007.07.26 09:32
|246.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45153340
|2007.07.26 08:55
|sell
|0.04
|nzdjpym
|95.90
|0.00
|95.70
|2007.07.26 10:46
|95.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45156192
|2007.07.26 09:18
|sell
|0.08
|nzdjpym
|96.06
|0.00
|95.86
|2007.07.26 10:46
|95.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|45157755
|2007.07.26 09:33
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.44
|000
|246.24
|2007.07.26 10:15
|246.53
|0.00
|0.00
|000
|-0.08
|45160094
|2007.07.26 09:41
|sell
|0.02
|gbpjpym
|246.59
|0.00
|246.39
|2007.07.26 10:15
|246.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45161266
|2007.07.26 09:47
|sell
|0.04
|gbpjpym
|246.74
|0.00
|246.54
|2007.07.26 10:15
|246.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45165879
|2007.07.26 10:07
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0496
|0.0000
|2.0476
|2007.07.26 11:07
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45167999
|2007.07.26 10:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|246.43
|0.00
|246.23
|2007.07.26 11:04
|246.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45174599
|2007.07.26 10:47
|buy
|0.01
|nzdjpym
|95.83
|0.00
|96.03
|2007.07.26 11:57
|95.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|45189839
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0432
|0.0000
|2.0412
|2007.07.26 13:38
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|45189858
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.01
|eurjpym
|164.10
|0.00
|163.90
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45189870
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.68
|0.00
|244.48
|2007.07.26 11:35
|244.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|45189895
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.01
|audjpym
|10544
|0.00
|105.24
|2007.07.26 12:27
|105.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-008
|45189911
|2007.07.26 11:22
|buy
|0.02
|nzdjpym
|95.07
|0.00
|95.27
|2007.07.26 11:57
|95.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45189970
|2007.07.26 11:22
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.78
|0.00
|119.98
|2007.07.26 11:29
|119.98
|000
|0.00
|0.00
|1.33
|45191435
|2007.07.26 11:23
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.83
|0.00
|244.63
|2007.07.26 11:35
|244.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|45192099
|2007.07.26 11:24
|sell
|0.02
|audjpym
|105.59
|0.00
|105.39
|2007.07.26 12:27
|105.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45192181
|2007.07.26 11:24
|sell
|0.02
|eurjpym
|164.25
|0.00
|164.05
|2007.07.26 12:35
|164.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|45192789
|2007.07.26 11:25
|sell
|0.04
|gbpjpym
|245.00
|0.00
|244.80
|2007.07.26 11:35
|244.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45194606
|2007.07.26 11:29
|sell
|0.08
|gbpjpym
|245.15
|0.00
|244.95
|2007.07.26 11:35
|244.95
|0.00
|0.00
|0.00
|134
|45194845
|2007.07.26 11:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.96
|0.00
|119.76
|200707.26 12:35
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45194852
|2007.07.26 11:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3703
|0.0000
|1.3723
|2007.07.26 12:19
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45196028
|2007.07.26 11:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2122
|2007.07.26 11:51
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45198746
|2007.07.26 11:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.80
|0.00
|244.60
|2007.07.26 12:22
|245.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|45199355
|2007.07.26 11:36
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.96
|0.00
|244.76
|2007.07.26 12:22
|245.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|45200911
|2007.07.26 11:42
|sell
|0.04
|gbpjpym
|245.13
|0.00
|244.93
|2007.07.26 12:22
|245.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|45203014
|2007.07.26 11:50
|sell
|0.04
|eurjpym
|164.40
|0.00
|164.20
|2007.07.26 12:35
|164.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|45203170
|2007.07.26 11:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2118
|0.0000
|1.2098
|2007.07.26 12:26
|1.2098
|0.00
|000
|0.00
|0.17
|45204530
|2007.07.26 11:58
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.26
|0.00
|95.06
|2007.07.26 12:27
|95.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45206268
|2007.07.26 12:03
|sell
|0.04
|audjpym
|105.75
|0.00
|105.55
|2007.07.26 12:26
|105.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|45209098
|2007.07.26 12:09
|sell
|0.08
|gbpjpym
|245.28
|0.00
|245.08
|2007.07.26 12:22
|245.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45209295
|2007.07.26 12:09
|sell
|0.08
|eurjpym
|164.55
|0.00
|164.35
|2007.07.26 12:35
|164.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|45209331
|2007.07.26 12:09
|sell
|0.02
|nzdjpym
|9542
|0.00
|95.22
|2007.07.26 12:27
|95.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45210458
|2007.07.26 12:11
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0447
|0.0000
|2.0427
|2007.07.26 13:38
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45213899
|2007.07.26 12:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3725
|0.0000
|1.3745
|2007.07.26 14:00
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|45214459
|2007.07.26 12:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0463
|0.0000
|2.0443
|2007.07.26 13:38
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45214705
|2007.07.26 12:20
|sell
|0.16
|gbpjpym
|245.39
|0.00
|245.23
|2007.07.26 12:22
|245.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|45216891
|2007.07.26 12:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|245.15
|000
|244.95
|2007.07.26 12:33
|245.09
|0.00
|0.00
|000
|0.05
|45218241
|2007.07.26 12:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|2007.07.26 13:19
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45218709
|2007.07.26 12:27
|sell
|0.01
|audjpym
|105.47
|0.00
|105.27
|2007.07.26 12:38
|105.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45218755
|2007.07.26 12:27
|sell
|0.01
|nzdjpym
|95.10
|0.00
|94.90
|2007.07.26 12:38
|94.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45219132
|2007.07.26 12:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|245.30
|0.00
|24510
|2007.07.26 12:33
|245.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45222388
|2007.07.26 12:33
|sell
|0.01
|gbpjpym
|245.03
|0.00
|244.83
|2007.07.26 12:36
|244.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45222881
|2007.07.26 12:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.73
|0.00
|119.53
|2007.07.26 13:06
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45222893
|2007.07.26 12:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|164.30
|0.00
|164.10
|2007.07.26 13:04
|164.10
|0.00
|0.00
|0.00
|017
|45223502
|2007.07.26 12:36
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.72
|0.00
|244.52
|2007.07.26 13:04
|244.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|45224665
|2007.07.26 12:38
|sell
|0.01
|audjpym
|105.19
|0.00
|104.99
|2007.07.26 13:05
|105.14
|0.00
|0.00
|0.00
|004
|45224733
|2007.07.26 12:38
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.79
|0.00
|94.59
|2007.07.26 13:06
|94.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45226246
|2007.07.26 12:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.87
|0.00
|244.67
|2007.07.26 13:04
|244.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45226265
|2007.07.26 12:42
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.95
|0.00
|94.75
|2007.07.26 13:06
|94.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45226511
|2007.07.26 12:43
|sell
|0.02
|audjpym
|105.34
|0.00
|105.14
|2007.07.26 13:05
|105.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45229607
|2007.07.26 13:04
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.57
|0.00
|244.37
|2007.07.26 13:06
|244.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45230019
|2007.07.26 13:04
|sell
|0.01
|eurjpym
|164.06
|0.00
|163.86
|2007.07.26 13:13
|163.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45230742
|2007.07.26 13:05
|sell
|0.01
|audjpym
|105.04
|0.00
|104.84
|2007.07.26 13:13
|104.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45231117
|2007.07.26 13:06
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.50
|0.00
|119.30
|2007.07.26 13:15
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45231218
|2007.07.26 13:06
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.63
|0.00
|94.43
|2007.07.26 13:15
|94.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45231261
|2007.07.26 13:06
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.28
|0.00
|244.08
|2007.07.26 13:15
|244.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45234829
|2007.07.26 13:13
|sell
|0.01
|audjpym
|104.71
|0.00
|104.51
|2007.07.26 14:00
|104.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|45234880
|2007.07.26 13:13
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.81
|0.00
|163.61
|2007.07.26 13:16
|163.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45236084
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.99
|0.00
|243.79
|2007.07.26 13:17
|243.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45236234
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.33
|0.00
|94.13
|2007.07.26 13:33
|94.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45236505
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.27
|0.00
|119.07
|2007.07.26 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45237539
|2007.07.26 13:16
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.57
|0.00
|163.37
|2007.07.26 14:24
|163.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45238357
|2007.07.26 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.74
|0.00
|243.54
|2007.07.26 13:36
|244.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45239541
|2007.07.26 13:19
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|2007.07.26 15:36
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45239682
|2007.07.26 13:19
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.90
|0.00
|243.70
|2007.07.26 13:36
|244.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45239734
|2007.07.26 13:19
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.75
|0.00
|163.55
|2007.07.26 14:24
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|45241287
|2007.07.26 13:22
|sell
|0.04
|gbpjpym
|244.05
|0.00
|243.85
|2007.07.26 13:36
|244.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45241808
|2007.07.26 13:23
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|2007.07.26 15:36
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45243053
|2007.07.26 13:27
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.48
|0.00
|94.28
|2007.07.26 13:33
|94.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45243084
|2007.07.26 13:28
|sell
|0.08
|gbpjpym
|244.21
|0.00
|244.01
|2007.07.26 13:36
|244.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|45243121
|2007.07.26 13:28
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.22
|2007.07.26 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45244925
|2007.07.26 13:33
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.19
|0.00
|93.99
|2007.07.26 14:02
|94.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45245824
|2007.07.26 13:36
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.91
|0.00
|243.71
|2007.07.26 13:58
|244.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|45246812
|2007.07.26 13:38
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3710
|0.0000
|1.3730
|2007.07.26 14:00
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45246969
|2007.07.26 13:38
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0437
|0.0000
|2.0417
|2007.07.26 15:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|45248906
|2007.0726 13:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.06
|0.00
|243.86
|2007.07.26 13:58
|244.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|45249044
|2007.07.26 13:45
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.34
|000
|94.14
|2007.07.26 14:02
|94.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|45249436
|2007.07.26 13:48
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0452
|0.0000
|2.0432
|2007.07.26 15:10
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45249776
|2007.07.26 13:48
|sell
|0.04
|gbpjpym
|244.21
|0.00
|244.01
|2007.07.26 13:58
|244.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|45250204
|2007.07.26 13:50
|sell
|0.04
|nzdjpym
|94.51
|0.00
|94.31
|2007.07.26 14:02
|94.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|45250444
|2007.07.26 13:50
|sell
|0.02
|audjpym
|104.86
|0.00
|104.66
|2007.07.26 14:00
|104.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45250879
|2007.07.26 13:51
|sell
|0.08
|gbpjpym
|244.36
|0.00
|244.16
|2007.07.26 13:58
|244.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|45250999
|2007.07.26 13:51
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.90
|0.00
|163.70
|2007.07.26 14:24
|163.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45251402
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.16
|gbpjpym
|244.52
|0.00
|244.32
|2007.07.26 13:58
|244.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|45251704
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0467
|0.0000
|2.0447
|2007.07.26 15:10
|2.0462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45251830
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.04
|audjpym
|105.01
|0.00
|104.81
|2007.07.26 14:00
|104.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45251852
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.32
|gbpjpym
|244.70
|0.00
|244.50
|2007.07.26 13:58
|244.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|45252071
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.08
|nzdjpym
|9467
|0.00
|94.47
|2007.07.26 14:02
|94.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45253996
|2007.07.26 13:58
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.39
|0.00
|244.19
|2007.07.26 14:02
|244.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45255541
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0482
|0.0000
|2.0462
|200707.26 15:10
|2.0462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|45255876
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.01
|audjpym
|104.71
|0.00
|104.51
|2007.07.26 14:26
|104.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|45255905
|2007.07.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3732
|0.0000
|1.3752
|2007.07.26 16:22
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45260433
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.15
|0.00
|118.95
|2007.07.26 14:25
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45260600
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.03
|000
|243.83
|2007.07.26 14:21
|244.47
|0.00
|0.00
|000
|-0.37
|45260750
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.37
|0.00
|94.17
|2007.07.26 14:43
|94.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|45263103
|2007.07.26 14:04
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.19
|0.00
|243.99
|2007.07.26 14:21
|244.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|45264995
|2007.07.26 14:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.11
|2007.07.26 14:25
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45265100
|2007.07.26 14:09
|sell
|0.04
|gbpjpym
|244.34
|000
|244.14
|2007.07.26 14:21
|244.48
|0.00
|0.00
|000
|-0.47
|45265499
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.08
|gbpjpym
|244.49
|0.00
|244.29
|2007.07.26 14:21
|244.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45265592
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.53
|000
|94.33
|2007.07.26 14:43
|94.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|45265703
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.02
|audjpym
|104.86
|0.00
|104.66
|2007.07.26 14:25
|104.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|45265971
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.27
|2007.07.26 14:25
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45266081
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.16
|gbpjpym
|244.65
|0.00
|244.45
|2007.07.26 14:21
|244.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|45266639
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.04
|nzdjpym
|94.68
|0.00
|94.48
|2007.07.26 14:43
|94.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45267549
|2007.07.26 14:13
|sell
|0.04
|audjpym
|105.01
|0.00
|104.81
|2007.07.26 14:25
|104.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45267641
|2007.07.26 14:13
|sell
|0.08
|eurjpym
|164.05
|0.00
|163.85
|2007.07.26 14:24
|163.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45269349
|2007.07.26 14:21
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.37
|0.00
|244.17
|2007.07.26 14:25
|244.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45269935
|2007.07.26 14:24
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.76
|0.00
|163.56
|2007.07.26 15:06
|163.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45270309
|2007.07.26 14:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.09
|0.00
|243.89
|2007.07.26 15:06
|243.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|45270356
|2007.07.26 14:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.05
|2007.07.26 15:33
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45270462
|2007.07.26 14:26
|sell
|0.01
|audjpym
|104.73
|0.00
|104.53
|2007.07.26 15:01
|104.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45271273
|2007.07.26 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|244.24
|0.00
|244.04
|2007.07.26 15:06
|244.04
|0.00
|0.00
|0.00
|033
|45271485
|2007.07.26 14:31
|sell
|0.02
|audjpym
|104.89
|0.00
|104.69
|2007.07.26 15:01
|104.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45272647
|2007.07.26 14:44
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.36
|0.00
|94.16
|2007.07.26 15:19
|94.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45277006
|2007.07.26 15:01
|sell
|0.01
|audjpym
|104.61
|0.00
|104.41
|2007.07.26 15:19
|104.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45277434
|2007.07.26 15:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3717
|0.0000
|1.3737
|2007.07.26 16:22
|1.3737
|0.00
|0.00
|000
|0.40
|45278103
|2007.07.26 15:06
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.52
|0.00
|163.32
|2007.07.26 15:33
|163.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45278218
|2007.07.26 15:06
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.86
|0.00
|243.66
|2007.07.26 15:33
|243.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45279912
|2007.07.26 15:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0462
|0.0000
|2.0482
|2007.07.26 15:54
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45281473
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.01
|audjpym
|104.33
|0.00
|104.13
|2007.07.26 16:46
|104.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|45281603
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.01
|nzdjpym
|94.06
|0.00
|93.86
|2007.07.26 15:55
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45282882
|2007.07.26 15:23
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.22
|0.00
|94.02
|2007.07.26 15:55
|94.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45284405
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.28
|0.00
|163.08
|2007.07.26 15:49
|163.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|45284461
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.02
|0.00
|11882
|2007.07.26 16:31
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45284665
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.58
|0.00
|243.38
|2007.07.26 16:37
|244.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|45286325
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.43
|0.00
|163.23
|2007.07.26 15:49
|163.38
|0.00
|000
|0.00
|0.08
|45286447
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|2007.07.26 16:22
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45286645
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.02
|gbpjpym
|243.74
|0.00
|243.54
|2007.07.26 16:37
|244.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|45288206
|2007.07.26 15:40
|sell
|0.04
|gbpjpym
|243.90
|0.00
|243.70
|2007.07.26 16:37
|244.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|45288245
|2007.07.26 15:40
|sell
|0.02
|audjpym
|104.48
|0.00
|104.28
|2007.07.26 16:46
|104.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45288649
|2007.07.26 15:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.17
|0.00
|118.97
|2007.07.26 16:31
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45288693
|2007.07.26 15:43
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.58
|0.00
|163.38
|2007.07.26 15:49
|163.38
|0.00
|0.00
|0.00
|067
|45289192
|2007.07.26 15:44
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|2007.07.26 16:22
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45290529
|2007.07.26 15:49
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.31
|0.00
|163.11
|2007.07.26 17:25
|163.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|45291472
|2007.07.26 15:54
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.46
|0.00
|163.26
|2007.07.26 17:25
|163.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|45291499
|2007.07.26 15:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0486
|0.0000
|2.0506
|2007.07.26 16:21
|2.0506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45291675
|2007.07.26 15:55
|sell
|0.01
|nzdjpym
|93.97
|0.00
|93.77
|2007.07.26 17:28
|93.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45292674
|2007.07.26 15:56
|sell
|0.08
|gbpjpym
|244.05
|000
|243.85
|2007.07.26 16:37
|244.25
|0.00
|0.00
|000
|-1.35
|45292707
|2007.07.26 15:56
|sell
|0.02
|nzdjpym
|94.13
|0.00
|93.93
|2007.07.26 17:27
|93.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45293166
|2007.07.26 15:57
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.61
|0.00
|163.41
|2007.07.26 17:25
|163.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45296785
|2007.07.26 16:21
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0510
|00000
|2.0530
|2007.07.26 16:27
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45298057
|2007.07.26 16:22
|sell
|0.16
|gbpjpym
|244.21
|0.00
|244.01
|2007.07.26 16:37
|244.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|45298263
|2007.07.26 16:22
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2052
|0.0000
|1.2032
|2007.07.26 16:31
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45298291
|2007.07.26 16:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3741
|0.0000
|1.3761
|2007.07.26 16:27
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45302326
|2007.07.26 16:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0534
|0.0000
|2.0554
|2007.07.26 16:31
|2.0554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45302771
|2007.07.26 16:27
|sell
|0.32
|gbpjpym
|244.36
|0.00
|244.16
|2007.07.26 16:37
|244.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45304296
|2007.07.26 16:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|13763
|0.0000
|1.3783
|2007.07.27 12:35
|1.3657
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.06
|45307287
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.08
|eurjpym
|163.77
|0.00
|163.57
|2007.07.26 17:25
|163.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|45310161
|2007.07.26 16:29
|sell
|0.04
|audjpym
|104.66
|0.00
|104.46
|2007.07.26 16:46
|104.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45310838
|2007.07.26 16:30
|sell
|0.64
|gbpjpym
|244.52
|0.00
|244.32
|2007.07.26 16:36
|244.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|45311312
|2007.07.26 16:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.94
|0.00
|118.74
|2007.07.26 17:28
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45311581
|2007.07.26 16:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|2007.07.27 09:39
|1.2102
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.61
|45311911
|2007.07.26 16:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0558
|0.0000
|2.0578
|2007.07.26 17:47
|2.0534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45314279
|2007.07.26 16:33
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0543
|0.0000
|2.0563
|2007.07.26 17:47
|2.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45317364
|2007.07.26 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpym
|244.19
|0.00
|243.99
|2007.07.26 17:14
|244.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|45318192
|2007.07.26 16:41
|sell
|0.02
|gbpjpym
|24434
|0.00
|244.14
|2007.07.26 17:14
|244.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45319593
|2007.07.26 16:46
|sell
|001
|audjpym
|104.38
|0.00
|104.18
|2007.07.26 17:37
|104.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45321133
|2007.07.26 16:55
|sell
|0.02
|audjpym
|104.53
|0.00
|104.33
|2007.07.26 17:37
|104.33
|000
|0.00
|0.00
|0.33
|45322011
|2007.07.26 16:58
|sell
|0.04
|gbpjpym
|24449
|0.00
|244.29
|2007.07.26 17:13
|244.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45322383
|2007.07.26 17:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.09
|0.00
|118.89
|2007.07.26 17:28
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45323304
|2007.07.26 17:06
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0528
|0.0000
|2.0548
|2007.07.26 17:47
|2.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45324941
|2007.07.26 17:14
|buy
|0.01
|gbpjpym
|244.34
|0.00
|244.54
|2007.07.26 17:47
|244.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45324965
|2007.07.26 17:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2045
|0.0000
|1.2025
|2007.07.27 09:39
|1.2103
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.96
|45326322
|2007.07.26 17:16
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0513
|0.0000
|2.0533
|2007.07.26 17:47
|2.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|45326529
|2007.07.26 17:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|244.17
|0.00
|244.37
|2007.07.26 17:47
|244.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|45326638
|2007.07.26 17:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3747
|0.0000
|1.3767
|2007.07.27 12:35
|1.3656
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.82
|45329215
|2007.07.26 17:25
|buy
|0.04
|gbpjpym
|244.01
|0.00
|244.21
|2007.07.26 17:47
|244.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45329249
|2007.07.26 17:26
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.51
|0.00
|163.31
|2007.07.26 18:09
|163.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45329803
|2007.07.26 17:28
|sell
|0.01
|nzdjpym
|93.85
|0.00
|93.65
|2007.07.26 18:00
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45330071
|2007.07.26 17:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.65
|2007.07.26 18:16
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45331636
|2007.07.26 17:37
|buy
|008
|gbpjpym
|243.84
|0.00
|244.04
|2007.07.26 17:47
|244.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45331855
|2007.07.26 17:37
|sell
|0.01
|audjpym
|104.27
|0.00
|104.07
|2007.07.26 18:01
|104.07
|000
|0.00
|0.00
|0.17
|45333521
|2007.07.26 17:47
|sell
|0.01
|gbpjpym
|24404
|0.00
|243.84
|2007.07.26 17:56
|243.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45333549
|2007.07.26 17:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0537
|0.0000
|2.0557
|2007.07.26 23:02
|2.0481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|45334347
|2007.07.26 17:56
|sell
|0.01
|gbpjpym
|243.75
|0.00
|243.55
|200707.26 18:15
|243.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45334624
|2007.07.26 18:00
|sell
|0.01
|nzdjpym
|93.56
|000
|93.36
|2007.07.26 18:15
|93.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45334826
|2007.07.26 18:01
|sell
|0.01
|audjpym
|103.99
|0.00
|103.79
|2007.07.26 18:15
|103.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45335344
|2007.07.26 18:04
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0522
|0.0000
|2.0542
|2007.07.26 23:02
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|45335841
|2007.07.26 18:09
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.27
|0.00
|163.07
|2007.07.26 18:18
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45337272
|2007.07.26 18:15
|sell
|0.01
|audjpym
|103.72
|0.00
|103.52
|2007.07.26 18:17
|103.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45337329
|2007.07.26 18:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.52
|0.00
|243.72
|2007.07.26 18:31
|243.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|45337437
|2007.07.26 18:15
|sell
|0.01
|nzdjpym
|93.26
|0.00
|93.06
|2007.07.26 18:47
|93.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45337729
|2007.07.26 18:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.42
|2007.07.26 21:09
|118.59
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.03
|45337904
|2007.07.26 18:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.37
|0.00
|24357
|2007.07.26 18:31
|243.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45338323
|2007.07.26 18:17
|sell
|0.01
|audjpym
|103.44
|0.00
|103.24
|2007.07.26 18:47
|103.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|45339273
|2007.07.26 18:18
|sell
|0.01
|eurjpym
|163.04
|0.00
|162.84
|2007.07.26 18:53
|162.99
|0.00
|000
|0.00
|0.04
|45339480
|2007.07.26 18:19
|buy
|0.04
|gbpjpym
|243.21
|0.00
|243.41
|2007.07.26 18:31
|243.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45339676
|2007.07.26 18:19
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0507
|0.0000
|2.0527
|2007.07.26 23:02
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|45340758
|2007.07.26 18:26
|sell
|0.02
|audjpym
|103.59
|0.00
|103.39
|2007.07.26 18:47
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45341729
|2007.07.26 18:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.19
|0.00
|162.99
|2007.07.26 18:53
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|034
|45341966
|2007.07.26 18:31
|buy
|001
|gbpjpym
|243.53
|0.00
|243.73
|2007.07.26 18:57
|243.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|45341991
|2007.07.26 18:31
|sell
|0.04
|audjpym
|103.75
|0.00
|103.55
|2007.07.26 18:47
|103.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45344358
|2007.07.26 18:47
|sell
|0.01
|audjpym
|10345
|0.00
|103.25
|2007.07.26 18:55
|103.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45344429
|2007.07.26 18:47
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.38
|0.00
|243.58
|2007.07.26 18:57
|243.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|45344469
|2007.07.26 18:47
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.96
|0.00
|92.76
|2007.07.26 18:54
|92.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45344882
|2007.07.26 18:50
|buy
|0.04
|gbpjpym
|243.23
|0.00
|243.43
|2007.0726 18:57
|243.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|45346385
|2007.07.26 18:52
|buy
|0.08
|gbpjpym
|243.06
|0.00
|243.26
|2007.07.26 18:57
|243.10
|000
|0.00
|0.00
|0.26
|45346925
|2007.07.26 18:53
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.96
|0.00
|162.76
|2007.07.26 21:08
|163.07
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.09
|45347113
|2007.07.26 18:54
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.66
|0.00
|92.46
|2007.07.26 19:32
|93.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|45347224
|2007.07.26 18:54
|buy
|0.08
|gbpusdm
|2.0492
|0.0000
|2.0512
|2007.07.26 23:02
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|45347824
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.01
|audjpym
|103.17
|0.00
|102.97
|200707.26 19:35
|103.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|45347859
|2007.07.26 18:55
|buy
|0.16
|gbpjpym
|242.90
|000
|243.10
|2007.07.26 18:57
|243.10
|0.00
|0.00
|000
|2.69
|45349799
|2007.07.26 18:56
|sell
|0.02
|audjpym
|103.33
|0.00
|103.13
|2007.07.26 19:35
|103.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|45350970
|2007.07.26 18:57
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.81
|000
|92.61
|2007.07.26 19:32
|93.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|45351069
|2007.07.26 18:57
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.22
|0.00
|243.42
|2007.07.26 19:03
|243.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45351785
|2007.07.26 19:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.07
|0.00
|243.27
|2007.07.26 19:03
|243.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45352800
|2007.07.26 19:03
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.35
|0.00
|243.55
|2007.07.26 19:23
|243.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45352980
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.04
|audjpym
|103.49
|0.00
|103.29
|2007.07.26 19:35
|103.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|45352997
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.11
|0.00
|162.91
|2007.07.26 21:08
|163.07
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.07
|45353644
|2007.07.26 19:06
|sell
|0.04
|nzdjpym
|92.98
|0.00
|92.78
|2007.07.26 19:32
|93.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|45355496
|2007.07.26 19:18
|sell
|0.08
|audjpym
|103.64
|0.00
|103.44
|2007.07.26 19:35
|103.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45355543
|2007.07.26 19:18
|sell
|0.08
|nzdjpym
|93.14
|0.00
|92.94
|2007.07.26 19:32
|93.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45355838
|2007.07.26 19:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.58
|2007.07.26 21:09
|118.58
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.33
|45356928
|2007.07.26 19:23
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.27
|0.00
|163.07
|2007.07.26 21:08
|163.07
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.67
|45356942
|2007.07.26 19:23
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.64
|0.00
|243.84
|2007.07.26 20:27
|243.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45357249
|2007.07.26 19:25
|sell
|0.16
|nzdjpym
|93.29
|0.00
|93.09
|2007.07.26 19:32
|93.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45357633
|2007.07.26 19:25
|sell
|0.16
|audjpym
|103.79
|0.00
|103.59
|2007.07.26 19:35
|103.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|45359015
|2007.07.26 19:32
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.95
|0.00
|92.75
|2007.07.26 20:09
|92.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|45359572
|2007.07.26 19:36
|sell
|0.01
|audjpym
|103.50
|0.00
|10330
|2007.07.26 21:08
|103.30
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|45359604
|2007.07.26 19:36
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.48
|0.00
|243.68
|2007.07.26 20:27
|243.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|45359955
|2007.07.26 19:40
|buy
|0.04
|gbpjpym
|243.32
|0.00
|243.52
|2007.07.26 20:27
|243.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45360725
|2007.07.26 19:46
|buy
|008
|gbpjpym
|243.17
|0.00
|243.37
|2007.07.26 20:27
|243.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45360812
|2007.07.26 19:46
|buy
|0.16
|gbpusdm
|2.0476
|0.0000
|2.0496
|2007.07.26 23:02
|2.0481
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|45361509
|2007.07.26 19:50
|sell
|0.02
|nzdjpym
|93.12
|0.00
|92.92
|2007.07.26 20:09
|92.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45363525
|2007.07.26 20:09
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.81
|0.00
|92.61
|2007.07.26 21:09
|92.77
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.03
|45364216
|2007.07.26 20:20
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.97
|0.00
|92.77
|2007.07.26 21:09
|92.77
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.33
|45364579
|2007.07.26 20:26
|sell
|0.04
|nzdjpym
|93.12
|0.00
|92.92
|2007.07.26 20:49
|92.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45364646
|2007.07.26 20:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.48
|0.00
|243.68
|2007.07.26 22:34
|242.21
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.08
|45367338
|2007.07.26 21:01
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.27
|0.00
|243.43
|2007.07.26 22:34
|242.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|45368064
|2007.07.26 21:08
|buy
|0.04
|gbpjpym
|243.11
|0.00
|243.31
|2007.07.26 22:34
|242.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|45368086
|2007.07.26 21:08
|sell
|0.01
|eurjpym
|16301
|0.00
|162.81
|2007.07.26 21:12
|162.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45368167
|2007.07.26 21:08
|sell
|0.01
|audjpym
|103.22
|0.00
|103.02
|2007.07.26 21:11
|103.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45368356
|2007.07.26 21:09
|buy
|0.08
|gbpjpym
|242.92
|0.00
|243.12
|2007.07.26 22:34
|242.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|45368391
|2007.07.26 21:09
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.65
|0.00
|92.45
|2007.07.26 21:27
|92.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45368438
|2007.07.26 21:09
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.36
|2007.07.26 21:30
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45369170
|2007.07.26 21:11
|buy
|0.16
|gbpjpym
|242.76
|0.00
|242.96
|2007.07.26 22:34
|242.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.57
|45369299
|2007.07.26 21:11
|sell
|0.01
|audjpym
|102.94
|0.00
|102.74
|200707.26 21:30
|102.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45369967
|2007.07.26 21:12
|buy
|0.32
|gbpjpym
|242.60
|0.00
|242.80
|2007.07.26 22:34
|242.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|45370074
|2007.07.26 21:12
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.79
|0.00
|162.59
|2007.07.26 21:30
|162.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45373190
|2007.07.26 21:21
|buy
|0.64
|gbpjpym
|242.44
|0.00
|242.64
|2007.07.26 22:34
|242.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.52
|45375269
|2007.07.26 21:27
|buy
|1.28
|gbpjpym
|242.29
|0.00
|242.49
|2007.07.26 22:34
|242.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.99
|45375323
|2007.07.26 21:27
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.36
|0.00
|92.16
|2007.07.26 21:31
|92.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45376213
|2007.07.26 21:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.13
|2007.07.26 21:32
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45376664
|2007.07.26 21:30
|sell
|0.01
|audjpym
|102.67
|0.00
|102.47
|2007.07.26 21:32
|102.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45376740
|2007.07.26 21:30
|buy
|2.56
|gbpjpym
|242.13
|0.00
|242.33
|2007.07.26 22:34
|242.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|45376788
|2007.07.26 21:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.54
|0.00
|162.34
|2007.07.26 21:32
|162.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45377889
|2007.07.26 21:31
|sell
|0.01
|nzdjpym
|91.99
|0.00
|91.79
|2007.07.26 21:59
|92.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|45378053
|2007.07.26 21:31
|buy
|5.12
|gbpjpym
|241.98
|0.00
|242.18
|2007.07.26 22:34
|242.15
|0.00
|0.00
|0.00
|73.59
|45379265
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.10
|0.00
|117.90
|2007.07.27 04:40
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|45379770
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.01
|audjpym
|102.40
|0.00
|102.20
|2007.07.26 21:59
|102.68
|0.00
|000
|0.00
|-0.24
|45379842
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.27
|0.00
|162.07
|2007.07.27 01:45
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|45380230
|2007.07.26 21:33
|buy
|0.32
|gbpusdm
|2.0460
|0.0000
|2.0480
|2007.07.26 23:02
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|45382640
|2007.07.26 21:36
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.43
|0.00
|162.23
|2007.07.27 01:45
|163.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|45385412
|2007.07.26 21:44
|sell
|0.02
|audjpym
|102.56
|0.00
|102.36
|2007.07.26 21:59
|102.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|45385868
|2007.07.26 21:46
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.14
|0.00
|91.94
|2007.07.26 21:59
|92.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|45386188
|2007.07.26 21:47
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.05
|2007.07.27 04:40
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|45386381
|2007.07.26 21:48
|sell
|0.04
|nzdjpym
|92.30
|0.00
|92.10
|2007.07.26 21:59
|92.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45386457
|2007.07.26 21:48
|sell
|0.04
|audjpym
|10272
|0.00
|102.52
|2007.07.26 21:59
|102.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|45387279
|2007.07.26 21:50
|sell
|004
|eurjpym
|162.59
|0.00
|162.39
|2007.07.27 01:45
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|45387338
|2007.07.26 21:50
|sell
|0.08
|audjpym
|102.87
|0.00
|102.67
|2007.07.26 21:59
|102.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45389067
|2007.07.26 21:59
|sell
|0.01
|nzdjpym
|91.94
|0.00
|91.74
|2007.07.27 04:54
|93.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|45389188
|2007.07.26 21:59
|sell
|0.01
|audjpym
|102.61
|0.00
|102.41
|2007.07.27 04:59
|103.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|45390231
|2007.07.26 22:02
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.09
|0.00
|91.89
|2007.07.27 04:54
|93.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|45390594
|2007.07.26 22:05
|sell
|0.02
|audjpym
|102.76
|0.00
|102.56
|2007.07.27 04:59
|103.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|45391072
|2007.07.26 22:12
|sell
|0.04
|nzdjpym
|92.25
|0.00
|92.05
|2007.07.27 04:54
|93.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|45392276
|2007.07.26 22:22
|sell
|0.04
|audjpym
|102.92
|0.00
|102.72
|2007.07.27 04:59
|103.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|45393631
|2007.07.26 22:32
|sell
|0.08
|nzdjpym
|92.40
|0.00
|92.20
|2007.07.27 04:54
|93.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|45393907
|2007.07.26 22:34
|sell
|0.01
|gbpjpym
|24222
|0.00
|242.02
|2007.07.26 23:29
|242.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-048
|45393958
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.08
|audjpym
|103.09
|0.00
|102.89
|2007.07.27 04:59
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|45394083
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.16
|nzdjpym
|92.57
|0.00
|92.37
|2007.07.27 04:54
|93.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|45394169
|2007.07.26 22:35
|sell
|008
|eurjpym
|162.74
|0.00
|162.54
|2007.07.27 01:45
|163.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.17
|45394271
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.02
|gbpjpym
|242.37
|0.00
|242.17
|2007.07.26 23:29
|242.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|45394391
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.20
|2007.07.27 04:40
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|45395433
|2007.07.26 22:42
|sell
|0.04
|gbpjpym
|242.52
|0.00
|242.32
|2007.07.26 23:29
|242.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|45397179
|2007.07.26 22:56
|sell
|0.16
|audjpym
|103.25
|0.00
|103.05
|2007.07.27 04:59
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|45398095
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.08
|gbpjpym
|242.68
|0.00
|242.48
|2007.07.26 23:29
|242.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|45398142
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.16
|eurjpym
|162.90
|0.00
|162.70
|2007.07.27 01:45
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.06
|45398448
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0482
|0.0000
|2.0462
|2007.07.27 04:49
|2.0462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45398900
|2007.07.26 23:07
|sell
|0.16
|gbpjpym
|242.83
|0.00
|242.63
|2007.07.26 23:29
|242.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|45399159
|2007.07.26 23:07
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.36
|2007.07.27 04:40
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|45399340
|2007.07.26 23:08
|sell
|0.32
|audjpym
|103.40
|0.00
|103.20
|2007.07.27 04:59
|103.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.38
|45399851
|2007.07.26 23:10
|sell
|0.32
|gbpjpym
|242.99
|0.00
|242.79
|2007.07.26 23:29
|242.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|45399924
|2007.07.26 23:10
|sell
|0.32
|eurjpym
|163.05
|000
|162.85
|2007.07.27 01:45
|163.51
|0.00
|0.00
|000
|-12.37
|45402883
|2007.07.26 23:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|242.85
|0.00
|243.05
|2007.07.26 23:45
|243.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45403708
|2007.07.26 23:37
|sell
|0.32
|nzdjpym
|92.72
|0.00
|92.52
|2007.07.27 04:54
|9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.03
|45403911
|2007.07.26 23:38
|sell
|0.64
|audjpym
|103.56
|0.00
|103.36
|2007.07.27 04:58
|103.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.68
|45403960
|2007.07.26 23:39
|sell
|0.64
|nzdjpym
|92.87
|0.00
|92.67
|2007.07.27 04:54
|93.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.53
|45404716
|2007.07.26 23:45
|sell
|1.28
|audjpym
|103.72
|0.00
|103.52
|2007.07.27 04:58
|103.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.07
|45404815
|2007.07.26 23:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.13
|0.00
|243.33
|2007.07.26 23:48
|243.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45405038
|2007.07.26 23:46
|sell
|0.64
|eurjpym
|163.21
|0.00
|163.01
|2007.07.27 01:45
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|45405183
|2007.07.26 23:46
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.52
|2007.07.27 04:40
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|45405720
|2007.07.26 23:48
|sell
|2.56
|audjpym
|103.87
|0.00
|103.67
|2007.07.27 04:58
|103.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|45406158
|2007.07.26 23:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.42
|0.00
|243.62
|2007.07.27 00:43
|243.46
|0.00
|000
|0.00
|0.03
|45406878
|2007.07.26 23:51
|sell
|1.28
|eurjpym
|163.36
|0.00
|163.16
|2007.07.27 01:45
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.06
|45408174
|2007.07.26 23:56
|sell
|1.28
|nzdjpym
|93.03
|0.00
|92.83
|2007.07.27 04:54
|93.14
|0.00
|000
|0.00
|-11.84
|45408713
|2007.07.26 23:59
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.87
|0.00
|118.67
|2007.07.27 04:40
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|45410905
|2007.07.27 00:15
|sell
|2.56
|nzdjpym
|93.18
|0.00
|92.98
|2007.07.27 04:53
|93.17
|0.00
|000
|0.00
|2.15
|45411161
|2007.07.27 00:18
|sell
|5.12
|audjpym
|104.03
|0.00
|103.83
|2007.07.27 04:58
|103.86
|0.00
|0.00
|0.00
|73.22
|45411886
|2007.07.27 00:27
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.26
|0.00
|243.46
|2007.07.27 00:43
|243.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45413763
|2007.07.27 00:43
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.55
|0.00
|243.75
|2007.07.27 01:11
|243.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45415224
|2007.07.27 00:57
|sell
|2.56
|eurjpym
|163.52
|0.00
|163.32
|2007.07.27 01:45
|163.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|45415500
|2007.07.27 00:59
|sell
|5.12
|nzdjpym
|93.34
|0.00
|93.14
|2007.07.27 04:53
|93.17
|0.00
|0.00
|0.00
|73.18
|45416808
|2007.07.27 01:07
|sell
|0.64
|usdjpym
|119.03
|0.00
|118.83
|2007.07.27 04:40
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45417796
|2007.07.27 01:11
|sell
|5.12
|eurjpym
|163.68
|0.00
|163.48
|2007.07.27 01:45
|163.51
|0.00
|0.00
|0.00
|73.14
|45417855
|2007.07.27 01:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|243.86
|0.00
|244.06
|2007.07.27 02:09
|243.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45422020
|2007.07.27 01:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|16351
|0.00
|163.71
|2007.07.27 02:24
|163.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45422218
|2007.07.27 01:46
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.71
|0.00
|243.91
|2007.07.27 02:09
|243.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45424041
|2007.07.27 02:09
|buy
|0.01
|gbpjpym
|244.01
|0.00
|244.21
|2007.07.27 02:30
|244.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45425135
|2007.07.27 02:24
|buy
|0.01
|eurjpym
|163.75
|0.00
|163.95
|2007.07.27 06:19
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|45425689
|2007.07.27 02:29
|sell
|1.28
|usdjpym
|119.18
|0.00
|118.98
|2007.07.27 04:40
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|45425972
|2007.07.27 02:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|244.30
|0.00
|244.50
|2007.07.27 03:45
|244.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45429713
|2007.07.27 03:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|244.15
|0.00
|244.35
|2007.07.27 03:45
|244.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|45431266
|2007.07.27 03:24
|buy
|0.04
|gbpjpym
|244.00
|0.00
|244.20
|2007.07.27 03:45
|244.04
|0.00
|0.00
|0.00
|013
|45431955
|2007.07.27 03:31
|buy
|0.08
|gbpjpym
|243.85
|0.00
|244.05
|2007.07.27 03:45
|244.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|45433335
|2007.07.27 03:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|244.13
|0.00
|244.33
|2007.07.27 08:54
|242.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|45435341
|2007.07.27 04:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|243.98
|0.00
|244.18
|2007.07.27 08:54
|242.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|45435931
|2007.07.27 04:21
|buy
|0.04
|gbpjpym
|243.82
|0.00
|244.02
|2007.07.27 08:54
|242.87
|000
|0.00
|0.00
|-3.18
|45436023
|2007.07.27 04:22
|buy
|0.02
|eurjpym
|163.60
|0.00
|163.80
|2007.07.27 06:19
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|45436539
|2007.07.27 04:29
|buy
|0.08
|gbpjpym
|243.66
|0.00
|243.86
|2007.07.27 08:54
|242.88
|000
|0.00
|0.00
|-5.24
|45437531
|2007.07.27 04:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.96
|0.00
|119.16
|2007.07.27 06:17
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45437876
|2007.07.27 04:46
|buy
|0.16
|gbpjpym
|243.51
|0.00
|243.71
|2007.07.27 08:54
|242.87
|000
|0.00
|0.00
|-8.59
|45438184
|2007.07.27 04:48
|buy
|0.04
|eurjpym
|163.45
|0.00
|163.65
|2007.07.27 06:19
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|45438294
|2007.07.27 04:48
|buy
|0.32
|gbpjpym
|243.35
|0.00
|243.55
|2007.07.27 08:54
|242.89
|000
|0.00
|0.00
|-12.35
|45438551
|2007.07.27 04:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0459
|0.0000
|2.0439
|2007.07.27 05:41
|2.0439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45438950
|2007.07.27 04:54
|buy
|0.01
|nzdjpym
|93.16
|0.00
|93.36
|2007.07.27 06:18
|92.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|45439636
|2007.07.27 04:59
|buy
|0.01
|audjpym
|103.89
|0.00
|104.09
|2007.07.27 06:20
|102.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|45441406
|2007.07.27 05:21
|buy
|0.02
|audjpym
|103.74
|0.00
|103.94
|2007.07.27 06:20
|102.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|45441968
|2007.07.27 05:29
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.98
|0.00
|93.18
|2007.07.27 06:18
|92.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|45442128
|2007.07.27 05:30
|buy
|0.64
|gbpjpym
|243.20
|0.00
|243.40
|2007.07.27 08:54
|242.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.17
|45442330
|2007.07.27 05:31
|buy
|0.04
|audjpym
|103.58
|0.00
|103.78
|2007.07.27 06:20
|102.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|45442910
|2007.07.27 05:38
|buy
|0.08
|eurjpym
|163.29
|0.00
|163.49
|200707.27 06:19
|162.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|45442933
|2007.07.27 05:38
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|119.00
|2007.07.27 06:17
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45442999
|2007.07.27 05:38
|buy
|0.04
|nzdjpym
|92.83
|0.00
|93.03
|2007.07.27 06:18
|92.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|45443065
|2007.07.27 05:38
|buy
|1.28
|gbpjpym
|243.04
|0.00
|243.24
|2007.07.27 08:54
|242.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.17
|45443548
|2007.07.27 05:39
|buy
|2.56
|gbpjpym
|242.88
|0.00
|243.08
|2007.07.27 08:54
|242.90
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|45443780
|2007.07.27 05:40
|buy
|0.08
|audjpym
|103.42
|0.00
|103.62
|2007.07.27 06:20
|102.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|45443917
|2007.07.27 05:40
|buy
|0.16
|eurjpym
|163.14
|0.00
|163.34
|200707.27 06:19
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|45444075
|2007.07.27 05:40
|buy
|5.12
|gbpjpym
|242.73
|0.00
|242.93
|2007.07.27 08:54
|242.90
|0.00
|0.00
|0.00
|72.99
|45444116
|2007.07.27 05:40
|buy
|0.08
|nzdjpym
|92.67
|0.00
|92.87
|2007.07.27 06:18
|92.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|45444874
|2007.07.27 05:41
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0435
|0.0000
|2.0415
|2007.07.27 06:06
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45445227
|2007.07.27 05:42
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.64
|0.00
|118.84
|2007.07.27 06:17
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45447503
|2007.07.27 05:48
|buy
|0.32
|eurjpym
|162.98
|0.00
|163.18
|2007.07.27 06:19
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|45448607
|2007.07.27 05:53
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3732
|0.0000
|1.3752
|2007.07.27 12:35
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|45450579
|2007.07.27 06:02
|buy
|0.16
|audjpym
|103.27
|0.00
|103.47
|2007.07.27 06:20
|102.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|45451366
|2007.07.27 06:03
|buy
|0.16
|nzdjpym
|92.52
|0.00
|92.72
|2007.07.27 06:18
|92.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|45451615
|2007.07.27 06:03
|buy
|0.64
|eurjpym
|162.82
|0.00
|163.02
|2007.07.27 06:19
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45451821
|2007.0727 06:03
|buy
|0.32
|audjpym
|103.11
|0.00
|103.31
|2007.07.27 06:20
|102.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.75
|45452602
|2007.07.27 06:04
|buy
|0.32
|nzdjpym
|92.36
|0.00
|92.56
|2007.07.27 06:18
|92.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|45452630
|200707.27 06:04
|buy
|1.28
|eurjpym
|162.67
|0.00
|162.87
|2007.07.27 06:19
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|45452672
|2007.07.27 06:04
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.48
|0.00
|118.68
|2007.07.27 06:16
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45453132
|2007.07.27 06:05
|buy
|0.64
|audjpym
|102.96
|0.00
|103.16
|2007.07.27 06:20
|102.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.86
|45453905
|2007.07.27 06:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0411
|0.0000
|2.0391
|2007.07.27 06:16
|2.0391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45454105
|2007.07.27 06:07
|buy
|1.28
|audjpym
|102.79
|0.00
|102.99
|2007.07.27 06:20
|102.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|45454907
|2007.07.27 06:09
|buy
|0.64
|nzdjpym
|92.20
|0.00
|92.40
|2007.07.27 06:18
|92.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|45456147
|2007.07.27 06:11
|buy
|1.28
|nzdjpym
|92.04
|0.00
|92.24
|2007.07.27 06:18
|92.24
|0.00
|0.00
|0.00
|21.58
|45457146
|2007.07.27 06:12
|buy
|2.56
|audjpym
|102.64
|0.00
|102.84
|2007.07.27 06:20
|102.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45458000
|2007.07.27 06:13
|buy
|5.12
|audjpym
|102.49
|0.00
|102.69
|2007.07.27 06:20
|102.66
|0.00
|0.00
|0.00
|73.27
|45459461
|2007.07.27 06:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0386
|0.0000
|2.0366
|2007.07.27 06:38
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|-011
|45460509
|2007.07.27 06:17
|buy
|001
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.90
|2007.07.27 07:30
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45461988
|2007.07.27 06:18
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.35
|0.00
|92.55
|2007.07.27 06:41
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|45462087
|2007.07.27 06:19
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0402
|0.0000
|2.0382
|2007.07.27 06:38
|2.0398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45462522
|2007.07.27 06:19
|buy
|0.01
|eurjpym
|162.98
|0.00
|163.18
|2007.07.27 07:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45462787
|2007.07.27 06:20
|buy
|0.01
|audjpym
|10270
|0.00
|102.90
|2007.07.27 06:40
|101.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-085
|45462980
|2007.07.27 06:21
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.82
|0.00
|163.02
|2007.07.27 07:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|45463730
|2007.07.27 06:22
|buy
|0.08
|eurusdm
|13717
|0.0000
|1.3737
|2007.07.27 12:35
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|45465351
|2007.07.27 06:25
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0418
|0.0000
|2.0398
|2007.07.27 06:38
|2.0398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45466320
|2007.07.27 06:30
|buy
|0.02
|audjpym
|102.55
|0.00
|102.75
|2007.07.27 06:40
|101.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|45466429
|2007.0727 06:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.19
|0.00
|92.39
|2007.07.27 06:41
|91.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|45467549
|2007.07.27 06:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.55
|0.00
|118.75
|2007.07.27 07:30
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45467557
|2007.07.27 06:35
|buy
|0.04
|audjpym
|102.36
|0.00
|102.56
|2007.07.27 06:40
|101.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|45467640
|2007.0727 06:36
|buy
|0.04
|nzdjpym
|92.03
|0.00
|92.23
|2007.07.27 06:41
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|45467744
|2007.07.27 06:36
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.67
|0.00
|162.87
|2007.07.27 07:44
|162.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45467876
|2007.07.27 06:36
|buy
|0.08
|audjpym
|102.21
|0.00
|102.41
|2007.07.27 06:40
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|45468010
|2007.07.27 06:36
|buy
|0.08
|nzdjpym
|91.88
|0.00
|92.08
|2007.07.27 06:41
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45468295
|2007.07.27 06:37
|buy
|0.16
|audjpym
|101.99
|0.00
|102.19
|2007.07.27 06:40
|101.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|45468363
|2007.07.27 06:37
|buy
|0.16
|nzdjpym
|91.71
|0.00
|91.91
|2007.07.27 06:41
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|45468395
|2007.07.27 06:37
|buy
|0.32
|audjpym
|101.83
|0.00
|102.03
|2007.07.27 06:40
|101.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|45468625
|2007.07.27 06:38
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0391
|0.0000
|2.0371
|2007.07.27 07:22
|2.0386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45468896
|2007.07.27 06:38
|buy
|0.64
|audjpym
|101.67
|0.00
|101.87
|2007.07.27 06:40
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|45469016
|2007.07.27 06:38
|buy
|1.28
|audjpym
|101.52
|0.00
|101.72
|2007.07.27 06:40
|101.72
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|45469935
|2007.07.27 06:40
|sell
|0.01
|audjpym
|101.69
|0.00
|101.49
|2007.07.27 06:46
|101.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|45470282
|2007.07.27 06:41
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.00
|0.00
|92.20
|2007.07.27 07:44
|92.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45470283
|2007.07.27 06:41
|sell
|0.02
|audjpym
|101.85
|0.00
|101.65
|2007.07.27 06:46
|101.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45471183
|2007.07.27 06:44
|sell
|0.04
|audjpym
|102.00
|0.00
|101.80
|2007.07.27 06:46
|101.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45471717
|2007.07.27 06:46
|buy
|0.02
|nzdjpym
|91.85
|0.00
|92.05
|2007.07.27 07:44
|92.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45471761
|2007.07.27 06:47
|sell
|0.01
|audjpym
|101.70
|0.00
|101.50
|2007.07.27 06:58
|101.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|45473149
|2007.07.27 06:53
|sell
|0.02
|audjpym
|101.97
|0.00
|101.77
|2007.07.27 06:58
|101.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45474008
|2007.07.27 06:58
|sell
|0.01
|audjpym
|101.69
|0.00
|101.49
|2007.07.27 08:04
|102.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|45475128
|2007.07.27 07:01
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0406
|0.0000
|2.0386
|2007.07.27 07:22
|2.0386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45476225
|2007.07.27 07:08
|sell
|0.02
|audjpym
|101.84
|0.00
|101.64
|2007.07.27 08:04
|102.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|45479825
|2007.07.27 07:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0383
|0.0000
|2.0363
|2007.07.27 07:32
|2.0363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45480436
|2007.07.27 07:24
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|2007.07.27 09:39
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|45485270
|2007.07.27 07:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.99
|2007.07.27 07:49
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45485616
|2007.07.27 07:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0359
|0.0000
|2.0339
|2007.07.27 08:44
|2.0370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|45485859
|2007.07.27 07:32
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3701
|0.0000
|13721
|2007.07.27 12:35
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|45487502
|2007.07.27 07:36
|sell
|008
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2055
|2007.07.27 09:39
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|45490646
|2007.07.27 07:40
|sell
|0.04
|audjpym
|102.00
|0.00
|101.80
|2007.07.27 08:04
|102.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|45490848
|2007.07.27 07:41
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0374
|0.0000
|2.0354
|2007.07.27 08:44
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45492349
|2007.07.27 07:44
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.05
|0.00
|91.85
|2007.07.27 08:04
|92.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|45492351
|2007.07.27 07:44
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.86
|0.00
|162.66
|2007.07.27 08:07
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45492658
|2007.07.27 07:44
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.20
|0.00
|92.00
|2007.07.27 08:04
|92.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|45492824
|2007.07.27 07:45
|sell
|0.08
|audjpym
|102.15
|0.00
|101.95
|2007.07.27 08:04
|102.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|45493297
|2007.07.27 07:45
|sell
|0.04
|nzdjpym
|92.37
|0.00
|92.17
|2007.07.27 08:04
|92.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|45493379
|2007.07.27 07:45
|sell
|0.16
|audjpym
|102.31
|0.00
|102.11
|2007.07.27 08:04
|102.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|45494024
|2007.07.27 07:47
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.02
|0.00
|162.82
|2007.07.27 08:07
|162.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45494266
|2007.07.27 07:48
|sell
|0.08
|nzdjpym
|92.53
|0.00
|92.33
|2007.07.27 08:04
|92.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45494369
|2007.07.27 07:48
|sell
|0.32
|audjpym
|102.47
|0.00
|102.27
|2007.07.27 08:04
|102.42
|000
|0.00
|0.00
|1.34
|45494505
|2007.07.27 07:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.02
|0.00
|119.22
|2007.07.27 08:50
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45494621
|2007.07.27 07:49
|sell
|0.16
|nzdjpym
|92.68
|0.00
|92.48
|2007.07.27 08:04
|92.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45495627
|2007.07.27 07:53
|sell
|0.04
|eurjpym
|163.18
|0.00
|162.98
|2007.07.27 08:06
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45495876
|2007.07.27 07:53
|sell
|0.64
|audjpym
|102.62
|0.00
|102.42
|2007.07.27 08:04
|102.42
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|45498169
|2007.07.27 08:04
|sell
|0.01
|audjpym
|102.33
|0.00
|102.13
|2007.07.27 08:27
|102.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45498176
|2007.07.27 08:04
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.44
|0.00
|92.64
|2007.07.27 08:20
|92.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|45498690
|2007.07.27 08:07
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.26
|0.00
|92.46
|2007.07.27 08:20
|92.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45498775
|2007.07.27 08:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|162.97
|0.00
|163.17
|200707.27 08:20
|163.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45500581
|2007.07.27 08:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.82
|000
|163.02
|2007.07.27 08:20
|163.02
|0.00
|0.00
|000
|0.34
|45501119
|2007.07.27 08:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|163.04
|0.00
|163.24
|2007.07.27 09:43
|162.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45501188
|2007.07.27 08:20
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.57
|0.00
|92.77
|2007.07.27 08:41
|92.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45502017
|2007.07.27 08:23
|sell
|0.02
|audjpym
|102.48
|0.00
|102.28
|2007.07.27 08:27
|102.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45502844
|2007.07.27 08:27
|sell
|0.01
|audjpym
|102.20
|000
|102.00
|2007.07.27 09:24
|102.67
|0.00
|0.00
|000
|-0.39
|45503011
|2007.07.27 08:28
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.41
|0.00
|92.61
|2007.07.27 08:41
|92.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45503242
|2007.07.27 08:30
|sell
|0.02
|audjpym
|102.36
|0.00
|102.16
|2007.07.27 09:24
|102.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|45503536
|2007.07.27 08:32
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0389
|0.0000
|2.0369
|2007.07.27 08:44
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45504185
|2007.07.27 08:34
|sell
|0.04
|audjpym
|102.51
|0.00
|102.31
|2007.07.27 09:24
|102.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|45505871
|2007.07.27 08:41
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.72
|0.00
|92.92
|2007.07.27 08:57
|92.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45505975
|2007.07.27 08:41
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|12070
|2007.07.27 09:39
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|45507148
|2007.07.27 08:42
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3686
|0.0000
|1.3706
|2007.07.27 12:35
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|45511090
|2007.07.27 08:44
|buy
|002
|eurjpym
|162.89
|0.00
|163.09
|2007.07.27 09:43
|162.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45511103
|2007.07.27 08:44
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0367
|0.0000
|2.0347
|2007.07.27 09:31
|2.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45513141
|2007.07.27 08:46
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|2007.07.27 09:39
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|45513992
|2007.07.27 08:47
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3671
|0.0000
|1.3691
|2007.07.27 12:35
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|45521916
|2007.07.27 08:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.26
|0.00
|119.46
|2007.07.27 09:54
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45524036
|2007.07.27 08:54
|sell
|0.08
|audjpym
|102.67
|0.00
|102.47
|2007.07.27 09:24
|102.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|45524551
|2007.07.27 08:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|242.96
|0.00
|243.16
|2007.07.27 09:46
|242.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|45525356
|2007.07.27 08:56
|sell
|0.16
|audjpym
|102.84
|0.00
|102.64
|2007.07.27 09:24
|102.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|45526098
|2007.07.27 08:57
|buy
|0.01
|nzdjpym
|93.03
|0.00
|93.23
|2007.07.27 09:13
|93.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45527457
|2007.07.27 09:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.88
|0.00
|93.08
|2007.07.27 09:13
|93.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45528164
|2007.07.27 09:02
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0384
|0.0000
|2.0364
|2007.07.27 09:31
|2.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45531938
|2007.07.27 09:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|242.80
|0.00
|243.00
|2007.07.27 09:46
|242.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|45532017
|2007.07.27 09:13
|buy
|0.01
|nzdjpym
|93.16
|0.00
|93.36
|2007.07.27 12:05
|92.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|45535268
|2007.07.27 09:24
|sell
|0.01
|audjpym
|102.60
|0.00
|102.40
|2007.07.27 09:33
|102.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45535673
|2007.07.27 09:26
|buy
|0.02
|nzdjpym
|93.00
|0.00
|93.20
|2007.07.27 12:05
|92.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|45536751
|2007.07.27 09:28
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2101
|2007.07.27 09:39
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|45538111
|2007.07.27 09:31
|buy
|0.04
|gbpjpym
|242.65
|0.00
|242.85
|2007.07.27 09:46
|242.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|45538122
|2007.07.27 09:31
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.73
|0.00
|162.93
|2007.07.27 09:43
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|45538137
|2007.07.27 09:31
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.11
|0.00
|119.31
|2007.07.27 09:54
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45538193
|2007.07.27 09:31
|buy
|0.08
|gbpjpym
|242.50
|0.00
|242.70
|2007.07.27 09:46
|242.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|45538255
|2007.07.27 09:31
|buy
|0.04
|nzdjpym
|92.84
|0.00
|93.04
|2007.07.27 12:05
|92.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|45538346
|2007.07.27 09:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0359
|0.0000
|2.0339
|2007.07.27 09:54
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45538874
|2007.07.27 09:32
|buy
|0.16
|gbpjpym
|242.35
|0.00
|242.55
|2007.07.27 09:46
|242.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|45538902
|2007.07.27 09:33
|buy
|0.08
|nzdjpym
|92.69
|0.00
|92.89
|2007.07.27 12:05
|92.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|45539224
|2007.07.27 09:33
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.57
|0.00
|162.77
|2007.07.27 09:43
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|45539265
|2007.07.27 09:33
|sell
|0.01
|audjpym
|102.30
|0.00
|102.10
|2007.07.27 11:09
|102.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45540182
|2007.07.27 09:35
|buy
|0.32
|gbpjpym
|242.20
|0.00
|242.40
|2007.07.27 09:45
|242.40
|0.00
|0.00
|0.00
|537
|45540571
|2007.07.27 09:36
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.96
|0.00
|119.16
|2007.07.27 09:54
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45541955
|2007.07.27 09:39
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2103
|0.0000
|1.2123
|2007.07.27 10:07
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45543485
|2007.07.27 09:43
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.74
|0.00
|162.54
|2007.07.27 09:57
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45543569
|2007.07.27 09:43
|sell
|0.02
|audjpym
|102.45
|0.00
|102.25
|2007.07.27 11:09
|102.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45544536
|2007.07.27 09:46
|buy
|0.01
|gbpjpym
|242.56
|0.00
|242.76
|200707.27 09:59
|242.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45546315
|2007.07.27 09:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|242.39
|0.00
|242.59
|2007.07.27 09:59
|242.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|45546381
|2007.07.27 09:54
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0335
|0.0000
|2.0315
|2007.07.27 10:29
|2.0328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|45546669
|2007.07.27 09:54
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.16
|0.00
|119.36
|2007.07.27 12:02
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|45546871
|2007.07.27 09:55
|buy
|0.04
|gbpjpym
|242.23
|000
|242.43
|2007.07.27 09:59
|242.25
|0.00
|0.00
|000
|0.07
|45547485
|2007.0727 09:57
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.50
|0.00
|162.30
|2007.07.27 10:11
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|45547494
|2007.07.27 09:57
|buy
|0.08
|gbpjpym
|242.07
|0.00
|242.27
|2007.07.27 09:59
|242.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45547647
|2007.07.27 09:58
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.65
|0.00
|162.45
|2007.07.27 10:08
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45547772
|2007.07.27 09:59
|buy
|0.01
|gbpjpym
|242.34
|0.00
|242.54
|2007.07.27 10:49
|241.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|45547790
|2007.07.27 09:59
|buy
|0.16
|nzdjpym
|92.52
|0.00
|92.72
|2007.07.27 12:05
|92.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|45547846
|2007.07.27 09:59
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0351
|0.0000
|2.0331
|2007.07.27 10:29
|2.0331
|0.00
|000
|0.00
|0.40
|45548904
|2007.07.27 10:05
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|1.3676
|2007.07.27 12:35
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|45552624
|2007.07.27 10:11
|buy
|0.02
|gbpjpym
|242.17
|0.00
|242.37
|2007.07.27 10:49
|241.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|45552629
|2007.07.27 10:11
|sell
|0.01
|eurjpym
|16251
|0.00
|162.31
|2007.07.27 10:28
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45553239
|2007.07.27 10:14
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.66
|0.00
|162.46
|2007.07.27 10:27
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45556896
|2007.07.27 10:28
|buy
|0.04
|gbpjpym
|242.01
|0.00
|242.21
|2007.07.27 10:49
|241.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|45556959
|2007.07.27 10:28
|sell
|0.01
|eurjpym
|16240
|0.00
|162.20
|2007.07.27 11:06
|162.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45557469
|2007.07.27 10:29
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0321
|0.0000
|2.0301
|2007.07.27 11:06
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45560811
|2007.07.27 10:33
|buy
|0.08
|gbpjpym
|241.85
|0.00
|242.05
|2007.07.27 10:49
|241.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45561801
|2007.07.27 10:37
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|119.20
|2007.07.27 12:02
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|45561823
|2007.07.27 10:37
|buy
|0.16
|gbpjpym
|241.70
|0.00
|241.90
|2007.07.27 10:49
|241.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|45563465
|2007.07.27 10:41
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3640
|0.0000
|1.3660
|2007.07.27 12:35
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|46.08
|45565659
|2007.07.27 10:48
|sell
|0.04
|audjpym
|102.61
|0.00
|102.41
|2007.07.27 11:09
|102.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45565769
|2007.07.27 10:49
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.88
|0.00
|241.68
|2007.07.27 10:53
|241.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45566546
|2007.07.27 10:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.59
|0.00
|241.39
|2007.07.27 11:04
|241.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45569996
|2007.07.27 11:04
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.30
|0.00
|241.10
|2007.07.27 11:07
|241.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45571108
|2007.07.27 11:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|2.0277
|2007.07.27 12:59
|2.0322
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|45571276
|2007.07.27 11:06
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.16
|0.00
|161.96
|2007.07.27 11:21
|161.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45571476
|2007.07.27 11:06
|buy
|0.32
|nzdjpym
|92.36
|0.00
|92.56
|2007.07.27 12:05
|92.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|45571684
|2007.07.27 11:07
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.85
|0.00
|119.05
|2007.07.27 12:02
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|007
|45571904
|2007.07.27 11:07
|sell
|0.01
|gbpjpym
|240.96
|0.00
|240.76
|2007.07.27 11:17
|240.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45572775
|2007.07.27 11:09
|buy
|0.64
|nzdjpym
|92.21
|0.00
|92.41
|2007.07.27 12:05
|92.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|45572846
|2007.07.27 11:09
|sell
|0.01
|audjpym
|102.34
|0.00
|102.14
|2007.07.27 11:16
|102.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45573751
|2007.07.27 11:12
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.11
|0.00
|240.91
|2007.07.27 11:17
|240.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45575849
|2007.07.27 11:15
|buy
|1.28
|nzdjpym
|92.05
|0.00
|92.25
|2007.07.27 12:05
|92.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|45576997
|2007.07.27 11:16
|sell
|0.01
|audjpym
|102.06
|0.00
|101.86
|2007.07.27 11:34
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45577156
|2007.07.27 11:17
|sell
|0.01
|gbpjpym
|240.83
|0.00
|240.63
|2007.07.27 11:22
|240.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45577396
|2007.07.27 11:18
|sell
|0.02
|gbpjpym
|240.99
|0.00
|240.79
|2007.07.27 11:22
|240.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45578512
|2007.07.27 11:21
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.88
|2007.07.27 12:02
|118.88
|000
|0.00
|0.00
|1.35
|45578695
|2007.07.27 11:21
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.92
|0.00
|161.72
|2007.07.27 12:41
|162.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|45579291
|2007.07.27 11:22
|sell
|0.01
|gbpjpym
|240.69
|0.00
|240.49
|2007.07.27 12:15
|241.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|45580882
|2007.07.27 11:26
|buy
|2.56
|nzdjpym
|91.89
|0.00
|92.09
|2007.07.27 12:05
|92.07
|0.00
|0.00
|0.00
|38.75
|45581351
|2007.07.27 11:27
|buy
|5.12
|nzdjpym
|91.74
|0.00
|91.94
|2007.07.27 11:43
|91.94
|0.00
|0.00
|0.00
|86.26
|45583063
|2007.07.27 11:34
|sell
|0.01
|audjpym
|101.80
|0.00
|101.60
|2007.07.27 13:12
|102.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|45586288
|2007.07.27 11:48
|sell
|0.02
|audjpym
|101.99
|0.00
|101.79
|2007.07.27 13:12
|102.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|45586393
|2007.07.27 11:49
|sell
|0.02
|gbpjpym
|240.86
|0.00
|240.66
|2007.07.27 12:15
|241.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|45587372
|2007.07.27 11:54
|sell
|0.04
|gbpjpym
|241.02
|0.00
|240.82
|2007.07.27 12:15
|241.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|45588676
|2007.07.27 12:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.07
|0.00
|161.87
|2007.07.27 12:41
|162.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|45588910
|2007.07.27 12:01
|sell
|0.08
|gbpjpym
|241.18
|0.00
|240.98
|2007.07.27 12:15
|241.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|45589314
|2007.07.27 12:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.87
|000
|119.07
|2007.07.27 12:33
|119.07
|0.00
|0.00
|000
|0.17
|45589641
|2007.07.27 12:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0312
|0.0000
|2.0292
|2007.07.27 12:59
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|45589740
|2007.07.27 12:04
|sell
|0.16
|gbpjpym
|241.33
|0.00
|241.13
|2007.07.27 12:15
|241.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45589936
|2007.07.27 12:04
|sell
|0.04
|audjpym
|102.14
|0.00
|101.94
|2007.07.27 13:12
|102.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|45590326
|200707.27 12:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.22
|0.00
|162.02
|2007.07.27 12:41
|162.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|45590420
|2007.07.27 12:05
|sell
|0.32
|gbpjpym
|241.49
|0.00
|241.29
|2007.07.27 12:14
|241.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|45590607
|2007.07.27 12:05
|sell
|0.01
|nzdjpym
|92.07
|0.00
|91.87
|2007.07.27 13:00
|92.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|45590783
|2007.07.27 12:06
|sell
|0.08
|audjpym
|102.29
|0.00
|102.09
|2007.07.27 13:12
|102.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|45591908
|2007.07.27 12:13
|sell
|0.02
|nzdjpym
|92.22
|0.00
|92.02
|2007.07.27 13:00
|92.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|45592489
|2007.07.27 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.17
|0.00
|240.97
|2007.07.27 12:34
|241.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|45594568
|2007.07.27 12:24
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.32
|0.00
|241.12
|2007.07.27 12:34
|241.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|45596866
|2007.07.27 12:32
|sell
|0.04
|gbpjpym
|241.47
|0.00
|241.27
|2007.07.27 12:34
|241.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|45596910
|2007.07.27 12:32
|sell
|0.16
|audjpym
|102.45
|0.00
|102.25
|2007.07.27 13:12
|102.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|45596925
|2007.07.27 12:32
|sell
|0.04
|nzdjpym
|92.37
|0.00
|92.17
|2007.07.27 13:00
|92.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|45597048
|2007.07.27 12:32
|sell
|0.08
|gbpjpym
|241.62
|0.00
|241.42
|2007.07.27 12:34
|241.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|45597152
|2007.07.27 12:32
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.37
|0.00
|162.17
|2007.07.27 12:41
|162.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|45597306
|2007.07.27 12:33
|sell
|0.32
|audjpym
|102.61
|0.00
|102.41
|2007.07.27 13:12
|102.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45597352
|2007.07.27 12:33
|sell
|0.16
|gbpjpym
|241.77
|0.00
|241.57
|2007.07.27 12:34
|241.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45597465
|2007.07.27 12:33
|sell
|0.08
|nzdjpym
|92.53
|0.00
|92.33
|2007.07.27 13:00
|92.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|45597610
|2007.07.27 12:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.10
|0.00
|119.30
|2007.07.27 12:45
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45597666
|2007.07.27 12:33
|sell
|0.16
|eurjpym
|162.52
|0.00
|162.32
|2007.07.27 12:41
|162.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45597819
|2007.07.27 12:33
|sell
|0.32
|gbpjpym
|241.93
|0.00
|241.73
|2007.07.27 12:34
|241.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|45598782
|2007.07.27 12:34
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.65
|0.00
|241.45
|2007.07.27 12:41
|241.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45599015
|2007.07.27 12:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.14
|2007.07.27 12:45
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45600193
|2007.07.27 12:36
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0327
|0.0000
|2.0307
|2007.07.27 12:59
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45601221
|2007.07.27 12:37
|sell
|0.02
|gbpjpym
|24181
|0.00
|241.61
|2007.07.27 12:41
|241.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45602658
|2007.07.27 12:41
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.51
|0.00
|241.31
|2007.07.27 12:48
|241.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|45602786
|2007.07.27 12:41
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.33
|0.00
|162.13
|2007.07.27 12:48
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|45603246
|2007.07.27 12:43
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.73
|0.00
|241.53
|2007.07.27 12:48
|241.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|45603269
|2007.07.27 12:43
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.49
|0.00
|162.29
|2007.07.27 12:48
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45603558
|2007.07.27 12:43
|sell
|0.04
|gbpjpym
|241.91
|0.00
|241.71
|2007.07.27 12:48
|241.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45603937
|2007.07.27 12:44
|sell
|0.16
|nzdjpym
|92.68
|0.00
|92.48
|2007.07.27 13:00
|92.66
|000
|0.00
|0.00
|0.27
|45604438
|2007.07.27 12:44
|sell
|0.64
|audjpym
|102.76
|0.00
|102.56
|2007.07.27 13:12
|102.56
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|45604477
|2007.07.27 12:44
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.66
|0.00
|162.46
|2007.07.27 12:48
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45604913
|2007.07.27 12:45
|sell
|0.08
|gbpjpym
|242.06
|0.00
|241.86
|2007.07.27 12:48
|241.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45605105
|2007.07.27 12:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.18
|0.00
|119.38
|2007.07.27 13:32
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|45605140
|2007.07.27 12:45
|sell
|0.32
|nzdjpym
|92.86
|0.00
|92.66
|2007.07.27 13:00
|92.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|45605288
|2007.07.27 12:45
|sell
|0.16
|gbpjpym
|242.21
|0.00
|242.01
|2007.07.27 12:48
|242.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45605411
|2007.07.27 12:45
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.81
|0.00
|162.61
|2007.07.27 12:48
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45606336
|2007.07.27 12:48
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.03
|0.00
|119.23
|2007.07.27 13:32
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45606418
|2007.07.27 12:48
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.58
|0.00
|162.38
|2007.07.27 13:10
|162.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45606729
|2007.07.27 12:48
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.85
|000
|241.65
|2007.07.27 12:59
|241.80
|0.00
|0.00
|000
|0.04
|45607262
|2007.07.27 12:49
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0343
|0.0000
|2.0323
|2007.07.27 12:59
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|45607373
|2007.07.27 12:49
|sell
|0.02
|gbpjpym
|242.00
|0.00
|241.80
|2007.07.27 12:59
|241.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|45610541
|2007.07.27 12:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0317
|0.0000
|2.0297
|2007.07.27 13:55
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|45610713
|2007.07.27 12:59
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.69
|0.00
|241.49
|2007.07.27 13:14
|241.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45611497
|2007.07.27 13:00
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.66
|0.00
|92.86
|2007.07.27 13:29
|92.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|45614044
|2007.07.27 13:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.34
|0.00
|162.14
|2007.07.27 13:39
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|45614406
|2007.07.27 13:12
|buy
|0.01
|audjpym
|10259
|0.00
|102.79
|2007.07.27 14:11
|102.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-045
|45614760
|2007.07.27 13:14
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.88
|0.00
|119.08
|2007.07.27 13:32
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45614816
|2007.07.27 13:14
|buy
|0.02
|audjpym
|102.44
|0.00
|102.64
|2007.07.27 14:11
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|45614998
|2007.07.27 13:14
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.50
|0.00
|92.70
|2007.07.27 13:29
|92.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45615070
|2007.07.27 13:14
|sell
|0.01
|gbpjpym
|24140
|0.00
|241.20
|2007.07.27 13:38
|241.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-023
|45616246
|2007.07.27 13:20
|buy
|0.04
|nzdjpym
|92.35
|0.00
|92.55
|2007.07.27 13:29
|92.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45616660
|2007.07.27 13:23
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.56
|0.00
|241.36
|2007.07.27 13:38
|241.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|45617427
|2007.07.27 13:27
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.49
|0.00
|162.29
|2007.07.27 13:39
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45617761
|2007.07.27 13:29
|sell
|0.04
|gbpjpym
|241.73
|0.00
|241.53
|2007.07.27 13:38
|241.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|45617782
|2007.07.27 13:29
|buy
|0.01
|nzdjpym
|92.68
|0.00
|92.88
|2007.07.27 14:07
|91.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|45618547
|2007.07.27 13:32
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.66
|0.00
|162.46
|2007.07.27 13:39
|162.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45618566
|2007.07.27 13:32
|sell
|0.08
|gbpjpym
|24190
|0.00
|241.70
|2007.07.27 13:38
|241.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45618599
|2007.07.27 13:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.34
|2007.07.27 14:12
|119.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|45619952
|2007.07.27 13:37
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.99
|0.00
|119.19
|2007.07.27 14:12
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|007
|45619998
|2007.07.27 13:37
|buy
|0.02
|nzdjpym
|92.52
|0.00
|92.72
|2007.07.27 14:07
|91.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|45620087
|2007.07.27 13:38
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.58
|0.00
|241.38
|2007.07.27 13:49
|241.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45620222
|2007.07.27 13:39
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.40
|0.00
|162.20
|2007.07.27 14:01
|162.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45620648
|2007.07.27 13:40
|buy
|0.04
|nzdjpym
|92.36
|0.00
|92.56
|2007.07.27 14:07
|91.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|45621043
|2007.07.27 13:42
|buy
|0.08
|nzdjpym
|92.21
|0.00
|92.41
|2007.07.27 14:07
|91.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|45621101
|2007.07.27 13:42
|buy
|0.04
|audjpym
|102.28
|0.00
|102.48
|2007.07.27 14:11
|102.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|45621927
|2007.07.27 13:46
|buy
|0.16
|nzdjpym
|92.05
|0.00
|92.25
|200707.27 14:07
|91.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|45622420
|2007.07.27 13:49
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.30
|0.00
|241.10
|2007.07.27 14:01
|241.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45622473
|2007.07.27 13:49
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.83
|0.00
|119.03
|2007.07.27 14:11
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45623203
|2007.07.27 13:51
|buy
|0.32
|nzdjpym
|91.87
|0.00
|92.07
|2007.07.27 14:07
|91.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.27
|45623329
|2007.07.27 13:52
|buy
|0.08
|audjpym
|102.13
|0.00
|102.33
|2007.07.27 14:11
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|45624247
|2007.07.27 13:55
|buy
|0.64
|nzdjpym
|91.72
|0.00
|91.92
|2007.07.27 14:07
|91.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|45625368
|2007.07.27 13:58
|buy
|0.16
|audjpym
|101.97
|0.00
|102.17
|2007.07.27 14:11
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45626974
|2007.07.27 14:01
|buy
|0.32
|audjpym
|101.82
|0.00
|102.02
|2007.07.27 14:11
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|45627035
|2007.07.27 14:01
|buy
|1.28
|nzdjpym
|91.57
|0.00
|91.77
|2007.07.27 14:07
|91.62
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|45627328
|2007.07.27 14:02
|buy
|2.56
|nzdjpym
|91.40
|0.00
|91.60
|2007.07.27 14:06
|91.59
|0.00
|0.00
|0.00
|40.89
|0.00
|0.00
|-136.82
|817.93
|Closed P/L:
|681.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45549385
|2007.07.27 10:07
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2147
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|45578427
|2007.07.27 11:21
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2111
|0.0000
|1.2131
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45599356
|2007.07.27 12:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3638
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|45624521
|2007.07.27 13:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0294
|0.0000
|2.0274
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|45626953
|2007.07.27 14:01
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.16
|0.00
|161.96
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|45627069
|2007.07.27 14:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|241.01
|0.00
|240.81
|241.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|45628704
|2007.0727 14:06
|sell
|0.02
|gbpjpym
|241.27
|0.00
|241.07
|241.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|45628711
|2007.0727 14:06
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.34
|0.00
|162.14
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|45628905
|2007.07.27 14:07
|sell
|0.01
|nzdjpym
|91.55
|0.00
|91.35
|91.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|45630007
|2007.07.27 14:11
|sell
|0.01
|audjpym
|102.05
|0.00
|101.85
|102.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45630028
|2007.07.27 14:11
|sell
|0.02
|nzdjpym
|91.70
|0.00
|91.50
|91.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|45630061
|2007.07.27 14:11
|sell
|0.04
|gbpjpym
|241.43
|0.00
|241.23
|241.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|45630463
|2007.07.27 14:12
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.49
|0.00
|162.29
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45630481
|2007.07.27 14:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.09
|0.00
|119.29
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|45630498
|2007.07.27 14:12
|sell
|0.08
|gbpjpym
|241.61
|0.00
|241.41
|241.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|45630550
|2007.07.27 14:12
|sell
|0.02
|audjpym
|102.21
|0.00
|102.01
|102.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45631172
|2007.07.27 14:13
|sell
|0.04
|nzdjpym
|91.86
|0.00
|91.66
|91.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|Floating P/L:
|-3.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 051.32
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|681.11
|Floating P/L:
|-3.28
|Margin:
|19.00
|Balance:
|3 732.43
|Equity:
|3 729.15
|Free Margin:
|3 710.15
|Details:
|Gross Profit:
|1 624.80
|Gross Loss:
|943.69
|Total Net Profit:
|681.11
|Profit Factor:
|1.72
|Expected Payoff:
|0.54
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|70.60 (1.97%)
|Relative Drawdown:
|1.97% (70.60)
|Total Trades:
|1264
|Short Positions (won %):
|675 (64.59%)
|Long Positions (won %):
|589 (54.33%)
|Profit Trades (% of total):
|756 (59.81%)
|Loss trades (% of total):
|508 (40.19%)
|Largest
|profit trade:
|86.26
|loss trade:
|-18.86
|Average
|profit trade:
|2.15
|loss trade:
|-1.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (5.31)
|consecutive losses ($):
|8 (-70.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|91.61 (2)
|consecutive loss (count):
|-70.60 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3