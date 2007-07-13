Interbank FX, LLC

Account: 1507949 Name: Frederick Whitlock Currency: USD 2007 July 27, 14:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
385663022007.06.16 12:44balanceDeposit3 051.32
431547782007.07.13 13:19buy0.04gbpjpym248.360.00248.462007.07.13 14:02248.460.000.000.000.33
431548172007.0713 13:19sell0.01usdjpym122.030.00121.932007.07.13 14:25122.080.000.000.00-0.04
431559992007.07.13 13:22buy0.01eurusdm1.38080.00001.38182007.07.13 13:501.38020.000.000.00-0.06
431567682007.07.13 13:27sell0.01usdchfm1.20050.00001.19952007.07.13 13:281.19950.000.000.000.08
431569542007.07.13 13:28buy0.01gbpusdm2.03560.00002.03662007.07.13 15:292.03370.000.000.00-0.19
431570862007.07.13 13:28sell0.01usdchfm119860.00001.19812007.07.13 15:351.20240.000.000.00-0.32
431597172007.07.13 13:34sell0.02usdchfm1.20020.00001.19922007.07.13 15:351.20230.000.000.00-0.35
431604242007.07.13 13:36buy0.02eurusdm1.37930.00001.38032007.07.13 13:501.38030.000.000.000.20
431605462007.07.13 13:36sell0.01eurjpym168.290.00168.192007.07.13 15:39168.360.000.000.00-0.06
431629402007.07.13 13:50buy0.01eurusdm1.38030.00001.38132007.07.13 14:201.37980.000.000.00-0.05
431642472007.07.13 14:01sell0.02eurjpym168.450.00168.352007.07.13 15:39168.350.000.000.000.17
431645812007.07.13 14:02sell0.01gbpjpym248.450.00248.352007.07.13 14:59248.500.000.000.00-0.04
431646092007.07.13 14:02sell0.02usdjpym122.180.00122.082007.07.13 14:25122.080.000.000.000.16
431647172007.07.13 14:02buy0.02gbpusdm2.03410.00002.03512007.07.13 15:292.03370.000.000.00-0.08
431648192007.07.13 14:02buy0.02eurusdm1.37880.00001.37982007.07.13 14:201.37980.000.000.000.20
431649832007.07.13 14:02sell0.04usdchfm1.20170.00001.20072007.07.13 15:341.20240.000.000.00-0.23
431676012007.07.13 14:21buy0.01eurusdm1.38000.00001.38102007.07.13 15:461.37940.000.000.00-0.06
431678942007.07.13 14:25sell0.01usdjpym122.060.00121.962007.07.13 14:51122.280.000.000.00-0.18
43169534200707.13 14:36sell0.02usdjpym122.220.00122.122007.07.13 14:50122.270.000.000.00-0.08
431703282007.07.13 14:39sell0.02gbpjpym248.600.00248.502007.07.13 14:59248.500.000.000.000.16
431704822007.07.13 14:40buy0.02eurusdm1.37840.00001.37942007.07.13 15:461.37940.000.000.000.20
431717802007.07.13 14:41sell0.04usdjpym122.370.00122.272007.07.13 14:50122.270.000000.000.33
431718092007.07.13 14:41sell008usdchfm1.20330.00001.20232007.07.13 15:341.20230.000.000.00067
431734892007.07.13 14:45buy0.04gbpusdm2.03260.00002.03362007.07.13 15:282.03360.000.000.000.40
431756012007.07.13 14:51sell0.01usdjpym122.260.00122.162007.07.13 15:33122.160.000.000.000.08
431769612007.07.13 14:59sell0.01gbpjpym248.410.00248.312007.07.13 15:39248.460.000.000.00-0.04
431796692007.07.13 15:29buy0.01gbpusdm2.0342000002.03522007.07.13 15:452.03520.000.000.000.10
431797412007.07.13 15:29sell0.02gbpjpym248.560.00248.462007.07.13 15:39248.460.000.000.000.16
431811592007.07.13 15:33sell0.01usdjpym122.130.00122.032007.07.13 15:58122.030.000.000.000.08
431817162007.0713 15:35sell0.01usdchfm1.20210.00001.20112007.07.16 05:561.20110.000.00-0.010.08
431821332007.07.13 15:39sell0.01gbpjpym248.360.00248.262007.07.13 15:58248.260.000.000.000.08
431822872007.07.13 15:39sell0.01eurjpym168.310.00168.212007.07.13 15:58168.210.000.000.000.09
431829532007.07.13 15:45buy0.01gbpusdm2.03560.00002.03662007.07.16 03:222.03490.000.000.00-0.07
431837442007.07.13 15:47buy0.01eurusdm1.37970.00001.38072007.07.16 07:581.37870.000.00-0.01-0.10
431853102007.07.13 15:58sell0.01usdjpym122.010.00121.912007.07.15 22:00121.910.000.00-0.010.08
431853792007.07.13 15:58sell0.01gbpjpym248.190.00248.092007.07.13 16:30248.230.000.000.00-0.03
431854922007.07.13 15:58sell0.01eurjpym168.160.00168.062007.07.15 22:00168060.000.00-0.010.08
431876432007.07.13 16:21sell0.02gbpjpym248.340.00248.242007.07.13 16:30248.240.000.000.000.16
431879792007.07.13 16:25sell0.02eurjpym168.310.00168.212007.07.15 22:00168.210.000.00-0.020.17
431884322007.07.13 16:30sell0.01gbpjpym248.150.00248.052007.07.13 18:57248.210.000.000.00-0.05
431893682007.07.13 16:43sell0.02gbpjpym248.300.00248.202007.07.13 17:34248.200.000.000.000.17
431941002007.07.13 18:05buy0.02gbpusdm2.03400.00002.03502007.07.16 03:222.03500.000.000.000.20
431942172007.07.13 18:09sell0.02gbpjpym248.300.00248.202007.07.13 18:57248.200.000.000.000.16
431957922007.07.13 18:57sell0.01gbpjpym248.120.00248.022007.07.15 22:00248.020.000.00-0.030.08
431990722007.07.15 22:00buy0.02eurusdm1.37810.00001.38012007.07.16 07:581.37860.000.000.000.10
431991992007.07.15 22:00sell0.01usdjpym121820.00121.622007.07.16 03:22121.930.000.000.00-009
431994002007.07.15 22:00sell0.01gbpjpym247.820.00247.622007.07.16 03:05248.240.000.000.00-0.34
431995902007.07.15 22:01sell0.01eurjpym167.910.00167.712007.07.16 04:58168.030.000.000.00-0.10
432088302007.07.15 22:50sell0.02usdjpym121.970.00121.772007.07.16 03:22121.920.000.000.000.08
432089022007.07.15 22:51sell0.02gbpjpym247.970.00247.772007.07.16 03:05248.230000.000.00-0.43
432094292007.07.15 22:56sell0.02eurjpym168.060.00167.86200707.16 04:57168.020.000.000.000.06
432094722007.07.15 22:56sell0.04gbpjpym248.120.00247.922007.07.16 03:05248.220.000.000.00-0.33
432100422007.07.15 23:00sell0.08gbpjpym248.270.00248.072007.07.16 03:05248.230.000.000.000.26
432156102007.07.16 00:53sell0.04eurjpym168.210.00168.012007.07.16 04:57168.010.000.000.000.66
432182772007.07.16 01:16sell0.04usdjpym122.120.00121.922007.07.16 03:22121.920.000.000.000.66
432192532007.07.16 01:21sell0.16gbpjpym248.430.00248.232007.07.16 03:04248.230.000.000.002.62
432279042007.07.16 03:05buy0.01gbpjpym248.230.00248.432007.07.16 07:12248.130.000.000.00-0.08
432296872007.07.16 03:22buy0.01usdjpym121.920.00122.122007.07.16 11:57121.810.000.000.00-0.09
432297932007.07.16 03:23sell0.01gbpusdm2.03490.00002.03292007.07.16 11:542.03750.000.000.00-0.26
432304422007.07.16 03:27buy0.02gbpjpym248.070.00248.272007.07.16 07:12248.130.000.000.000.10
432368122007.07.16 04:58buy0.01eurjpym168.020.00168.222007.07.16 08:01168.070.000.000.000.04
432405302007.07.16 05:57sell0.01usdchfm1.20070.00001.19872007.07.16 09:061.20030.000.000.000.03
432443052007.07.16 06:44buy0.04gbpjpym247.920.00248.122007.07.16 07:11248.120.000.000.000.66
432455962007.07.16 06:50sell0.02usdchfm1.20230.0000120032007.07.16 09:061.20030.000.000.000.33
432490202007.07.16 07:12sell0.01gbpjpym248.120.00247.922007.07.16 09:06248.070.000.000.000.05
432497612007.07.16 07:14buy0.02eurjpym167.870.00168.072007.07.16 08:01168.070.000.000.000.33
432541632007.07.16 07:35buy0.04eurusdm1.37660.00001.37862007.07.16 07:581.37860.000.000.000.80
432602302007.07.16 07:58sell0.02gbpusdm2.03640.00002.03442007.07.16 11:542.03760.000.000.00-0.24
432604342007.07.16 07:58sell0.01eurusdm1.37860.00001.37662007.07.16 11:541.37810.000.000000.05
432605632007.07.16 07:58sell0.02gbpjpym248.270.00248.072007.07.16 09:06248.070.000.000.000.33
432616372007.07.16 08:01buy0.01eurjpym168.120.00168.322007.07.16 14:42168020.000.000.00-0.08
432657092007.07.16 08:42buy0.02eurjpym167.970.00168.172007.07.16 14:42168.010.000.000.000.07
432674832007.07.16 09:00sell0.04gbpusdm2.03790.00002.03592007.07.16 11:542.03740.000.000.000.20
432682482007.07.16 09:00buy0.02usdjpym121.770.00121.972007.07.16 11:57121.810.000.000.000.07
432697682007.07.16 09:06buy0.01gbpjpym248.050.00248.252007.07.16 13:59248.250.000.000.000.17
43270160200707.16 09:07sell0.01usdchfm1.19980.00001.19782007.07.17 06:431.20090.000.00-0.01-0.09
432722942007.07.16 09:25buy0.04eurjpym167.820.00168.022007.07.16 14:42168.020.000.000.000.66
432740602007.07.16 09:30sell0.02eurusdm1.38010.00001.37812007.07.16 11:541.37810.000.000.000.40
432763762007.07.16 09:50sell0.08gbpusdm2.03940.00002.03742007.07.16 11:542.03740.000.000.001.60
432768432007.07.16 09:55buy0.04usdjpym121.610.00121.812007.07.16 11:57121.810.000.000.000.66
432853932007.07.16 11:39sell0.02usdchfm1.20130.00001.19932007.07.17 06:431.20080.000.00-0.020.08
432880482007.07.16 11:54buy0.01eurusdm1.37820.00001.38022007.07.17 12:431.37870.000.00-0.010.05
432884982007.07.16 11:54buy0.01gbpusdm2.03750.0000203952007.07.17 06:442.03790.000.000.000.04
432898502007.07.16 11:57sell0.01usdjpym121.790.00121.592007.07.16 17:39121.770.000.000.000.02
432991022007.07.16 13:59buy0.01gbpjpym248.340.00248.542007.07.16 14:54248.540.000.000.000.17
433032172007.07.16 14:36sell0.04usdchfm1.20280.00001.20082007.07.17 06:431.20080.000.00-0.040.67
433040542007.07.16 14:40sell0.02usdjpym121.950.00121.752007.07.16 17:38121.750.000.000.000.33
433045562007.07.16 14:42buy0.01eurjpym168040.00168.242007.07.17 00:36168.080.000.000.010.03
433060532007.07.16 14:54buy0.01gbpjpym248.630.00248.832007.07.16 20:01248.200.000.000.00-0.36
433116772007.07.16 15:47buy0.02gbpjpym248.480.00248.682007.07.16 20:01248.210.000.000.00-0.45
433128262007.07.16 16:03buy0.04gbpjpym248.320.00248.522007.07.16 20:01248.200.000.000.00-0.40
433143802007.07.16 16:27buy0.02eurjpym167.890.00168.092007.07.17 00:36168.090.000.000.020.33
433163732007.07.16 17:10buy0.08gbpjpym248.170.00248.372007.07.16 20:01248.210.000.000.000.26
433179702007.07.16 17:40buy0.01usdjpym121.770.00121.972007.07.17 00:21121.970.000.000.010.16
433184872007.07.16 17:54buy0.16gbpjpym248.010.00248.212007.07.16 20:01248.210.000.000.002.63
433231392007.07.16 20:02buy0.01gbpjpym248.290.00248.492007.07.17 00:32248.340.000.000.020.04
433284452007.07.16 21:45buy0.02gbpjpym248.140.00248.342007.07.17 00:32248.340.000.000.000.33
433291852007.07.16 22:10buy0.02gbpusdm2.03600.00002.03802007.07.17 06:442.03800.000.000.000.40
433355382007.07.17 00:21buy0.01usdjpym122.000.00122.202007.07.17 12:14122.050.000.000.000.04
433362532007.07.17 00:32buy0.01gbpjpym248.430.00248.632007.07.17 08:30248.270.000.000.00-0.13
433367722007.0717 00:36buy0.01eurjpym168.110.00168.312007.07.17 10:33168.010.000.000.00-0.08
433407262007.07.17 01:23buy0.02gbpjpym248.28000248.482007.07.17 08:30248.280.000.000000.00
433593782007.07.17 06:24buy0.02usdjpym121.850.00122.052007.07.17 12:14122.050.000.000.000.33
433611842007.07.17 06:31buy0.02eurjpym167.960.00168.162007.07.17 10:33168.000.000.000.000.07
433623792007.07.17 06:43sell0.01usdchfm1.20050.00001.19852007.07.17 07:161.19850.000.000.000.17
433625882007.07.17 06:44buy0.01gbpusdm2.03840.0000204042007.07.17 08:302.04040.000.000.000.20
433678242007.07.17 07:17sell0.01usdchfm1.19730.00001.19532007.07.17 10:231.20010.000.000.00-023
433681012007.07.17 07:18sell0.02usdchfm1.19880.00001.19682007.07.17 10:231.20000.000.000.00-0.20
433692012007.07.17 07:21buy0.04gbpjpym248.130.00248.332007.07.17 08:30248.330.000.000.000.66
433713282007.07.17 07:30sell0.04usdchfm1.20040.00001.1984200707.17 10:231.20010.000.000.000.10
433774462007.07.17 08:30sell0.01gbpjpym248.300.00248.102007.07.22 22:28249.570.000.00-0.17-1.05
433779472007.07.17 08:30sell0.02gbpjpym248.460.00248.262007.07.22 22:28249.560.000.00-0.31-1.81
433783112007.07.17 08:30buy0.01gbpusdm2.04130.00002.04332007.07.17 08:492.04330.000.000.000.20
433793002007.07.17 08:32sell0.04gbpjpym248.610.00248.412007.07.22 22:28249.570.000.00-0.65-3.16
433834052007.07.17 08:46sell0.08gbpjpym248.770.00248.572007.07.22 22:28249.570.000.00-1.27-5.27
433849312007.07.17 08:49buy0.01gbpusdm2.04370.00002.04572007.07.17 10:282.04570.000.000.000.20
433882392007.07.17 09:01buy0.04eurjpym167.810.00168.012007.07.17 10:33168.010.000.000.000.65
433915342007.07.17 09:15sell0.16gbpjpym248.930.00248.732007.07.20 14:36248.730.000.00-2.112.64
433953582007.07.17 09:33buy0.02eurusdm1.37670.00001.37872007.07.17 12:431.37870.000.000.000.40
433960102007.07.17 09:33sell0.08usdchfm1.20200.00001.20002007.07.17 10:231.20000.000.000.001.33
433989232007.07.17 09:45sell0.32gbpjpym249.080.00248.882007.07.20 14:36248.880.000.00-4.245.29
434070972007.07.17 10:12sell0.64gbpjpym249.240.00249.042007.07.20 14:34249.040.000.00-8.4910.57
434092772007.07.17 10:23sell0.01usdchfm1.19960.00001.19762007.07.17 23:001.20080.000.00-0.01-0.10
434100352007.07.17 10:28buy0.01gbpusdm2.04600.00002.04802007.07.17 23:332.04800.000.000.000.20
434108582007.07.17 10:33sell1.28gbpjpym249.400.00249.202007.07.20 14:34249.200.000.00-16.9621.13
434109562007.07.17 10:33sell0.01eurjpym168.020.00167.822007.07.17 21:30168.450.000.00-0.01-0.35
434178902007.07.17 11:19sell0.02usdchfm1.20110.00001.19912007.07.17 23:001.20080.000.00-0.020.05
434245572007.07.17 12:04sell2.56gbpjpym249.550.00249.35200707.20 14:32249.350.000.00-33.9142.23
434261362007.07.17 12:14buy0.01usdjpym122.070.00122.272007.07.17 13:27122.270.000.000.000.16
434272452007.07.17 12:22sell5.12gbpjpym249.720.00249.522007.07.20 14:27249.520.000.00-67.8484.40
434305502007.0717 12:32sell0.02eurjpym168.180.00167.982007.07.17 21:30168.460.000.00-0.02-0.45
434344762007.07.17 12:43sell0.04eurjpym168.340.00168.142007.07.17 21:30168.470.000.00-0.04-0.43
434345872007.07.17 12:43sell0.01eurusdm1.37860.00001.37662007.07.18 06:031.38120.000.000.01-0.26
434409432007.07.17 13:03sell0.04usdchfm1.20270.00001.20072007.07.17 23:001.20070.000.00-0.040.67
434448702007.07.17 13:27buy0.01usdjpym122.340.00122.502007.07.18 07:45121.910.000.000.01-0.35
434450542007.07.17 13:28sell0.08eurjpym168.510.00168.312007.07.17 21:29168.460.000.00-0.090.33
434595272007.07.17 15:43sell0.16eurjpym168.660.00168.462007.07.17 21:29168.460.000.00-0.182.61
434931162007.07.17 21:29buy0.02usdjpym122.190.00122.392007.07.18 07:45121.910.000.000.00-0.46
434932292007.07.17 21:30sell0.01eurjpym168.430.00168.232007.07.17 22:40168.230.000.000.000.16
435128602007.07.17 22:40buy0.04usdjpym122.030.00122.232007.07.18 07:45121.920.000.000.00-0.36
435128822007.07.17 22:40sell0.01eurjpym168.200.00168.002007.07.18 04:31168.160.000.000.000.03
435179722007.07.17 23:00sell0.01usdchfm1.20030.00001.19832007.07.18 00:211.19830.000.000.000.17
435231702007.07.17 23:30sell0.02eurjpym168.350.00168.152007.07.18 04:31168.150.000.000.000.33
435239672007.07.17 23:33buy0.01gbpusdm2.04850.00002.05052007.07.18 02:58205050.000.000.000.20
435336132007.07.18 00:17sell0.02eurusdm1.38010.00001.37812007.07.18 06:031.38110.000.000.00-0.20
435339992007.07.18 00:19sell0.04eurusdm1.38170.00001.37972007.07.18 06:031.38120.000.000.000.20
435364902007.07.18 00:21sell0.01usdchfm1.19790.00001.19592007.07.18 14:121.20150.000.000.00-0.30
435623202007.07.18 01:44buy0.08usdjpym121.880.00122.082007.07.18 07:45121.920.000.000.000.26
435756642007.07.18 02:58buy0.01gbpusdm2.05090.00002.05292007.07.18 04:042.05290.000.000.000.20
435909142007.07.18 04:04buy0.01gbpusdm2.05340.00002.05542007.07.18 08:532.05070.000.000.00-0.27
435984722007.07.18 04:26buy0.16usdjpym121.72000121.922007.07.18 07:45121.920.000.000002.62
436002992007.07.18 04:31sell0.01eurjpym168.130.00167.932007.07.18 06:28168.080.000.000.000.05
436055652007.07.18 04:46sell0.08eurusdm1.38320.00001.38122007.07.18 06:021.38120.000.000.001.60
436074092007.07.18 04:55sell0.02eurjpym168.280.00168.082007.07.18 06:28168.080.000.000.000.33
436212902007.07.18 06:03sell0.01eurusdm1.38090.00001.37892007.07.18 07:461.37890.000.000.000.20
436275192007.07.18 06:28sell0.01eurjpym168.060.00167.862007.07.18 13:11168.150.000.000.00-0.07
436355562007.07.18 07:01sell0.02eurjpym168.210.00168.012007.07.18 13:11168.160.000.000.000.09
436515712007.07.18 07:42sell0.02usdchfm1.19940.00001.19742007.07.18 14:121.20160.000.000.00-0.37
436530452007.07.18 07:45sell0.01usdjpym121.910.00121.712007.07.18 13:22122.020.000.000.00-0.09
436545732007.07.18 07:46sell0.01eurusdm1.37870.00001.37672007.07.18 12:391.37670.000.000.000.20
436567522007.07.18 07:49buy0.02gbpusdm2.05190.00002.05392007.07.18 08:532.05070.000.000.00-0.24
436591392007.07.18 07:54sell0.04usdchfm1.20090.00001.19892007.07.18 14:111.20200.000.00000-0.37
436745262007.07.18 08:31buy0.04gbpusdm2.05040.00002.05242007.07.18 08:532.05080.000.000.000.16
436774052007.07.18 08:38buy0.08gbpusdm2.04880.00002.05082007.07.18 08:532.05080.000.000.001.60
436801932007.07.18 08:44sell0.02usdjpym122.060.00121.862007.07.18 13:22122.020.000.000.000.07
436827062007.07.18 08:45sell0.08usdchfm1.20250.00001.20052007.07.18 14:111.20210.000.000.000.27
436871162007.07.18 08:54sell0.01gbpusdm2.05070.00002.04872007.07.18 11:362.04870.000.000.000.20
437196032007.07.18 11:08sell0.04eurjpym168.360.00168.162007.07.18 13:11168.160.000.000.000.65
437266682007.07.18 11:36sell0.01gbpusdm2.04830.00002.04632007.07.18 12:392.04780.000.000.000.05
437399132007.07.18 12:13sell0.02gbpusdm2.04980.00002.04782007.07.18 12:392.04780.000.000.000.40
437500842007.07.18 12:39sell0.01eurusdm1.37650.00001.37452007.07.18 18:571.37920.000.000.00-0.27
437503742007.07.18 12:39sell0.04usdjpym122.220.00122.022007.07.18 13:22122.020.000.000.000.66
437507872007.07.18 12:39sell0.16usdchfm1.20400.00001.20202007.07.18 14:111.20200.000.000.002.66
437508622007.07.18 12:39sell0.01gbpusdm2.04750.00002.04552007.07.19 00:542.05160.000.000.00-041
437659612007.07.18 13:11sell0.01eurjpym168.110.00167.912007.07.18 17:26168.070.000.000.000.04
437695352007.07.18 13:22sell0.02gbpusdm2.04900.00002.04702007.07.19 00:542.05160.000.000.00-0.52
437695472007.07.18 13:22buy0.01usdjpym122.030.00122.232007.07.18 19:13121.930.000.000.00-0.08
437735442007.07.18 13:35sell0.02eurusdm1.37810.00001.37612007.07.18 18:571.37920.000.000.00-0.22
43780175200707.18 13:58sell0.02eurjpym168.270.00168.072007.07.18 17:26168.070.000.000.000.33
437867152007.07.18 14:12buy0.01usdchfm1.20150.00001.20352007.07.18 18:551.20040.000.000.00-0.09
437906192007.07.18 14:22sell0.04gbpusdm2.05050.00002.04852007.07.19 00:542.05150.000.000.00-0.40
437916992007.07.18 14:24sell0.04eurusdm1.37970.00001.37772007.07.18 18:571.37920.000.000.000.20
437933082007.07.18 14:27sell0.08gbpusdm2.05200.00002.05002007.07.19 00:532.05160.000.000.010.32
437969002007.07.18 14:33buy0.02usdjpym121.880.00122.082007.07.18 19:13121.920.000.000.000.07
437985162007.07.18 14:35buy0.02usdchfm1.20000.00001.20202007.07.18 18:541.20040.000.000.000.07
438038062007.07.18 14:45sell0.16gbpusdm2.05350.00002.05152007.07.19 00:532.05150.000.000.013.20
438048152007.07.18 14:46sell0.08eurusdm1.38120.00001.37922007.07.18 18:571.37920.000.000.001.60
438122152007.07.18 15:04buy0.04usdchfm1.19850.00001.20052007.07.18 18:541.20050.000.000.000.67
438306852007.07.18 16:17buy0.04usdjpym121.720.00121.922007.07.18 19:13121.920.000.000.000.66
438414252007.07.18 17:26sell0.01eurjpym168.040.00167.842007.07.19 01:46168.150.000.00-0.03-0.09
438430622007.07.18 17:44sell0.02eurjpym168.190.00167.992007.07.19 01:46168.140.000.00-0.070.08
438486262007.07.18 18:55sell0.01usdchfm1.20050.00001.19852007.07.23 01:191.19850.000.00-0.050.17
438508112007.07.18 18:57buy0.01eurusdm1.37930.00001.38132007.07.18 22:031.38130.000.00-0.020.20
438535862007.07.18 19:13sell0.01usdjpym121.920.00121.722007.07.20 14:16121.720.000.00-0.050.16
438724712007.07.18 22:03buy0.01eurusdm1.38150.00001.38352007.07.20 14:221.38350.000.00-0.010.20
438756572007.07.18 22:17buy0.02eurusdm1.38000.00001.38202007.07.19 08:531.38200.000.000.000.40
438857382007.07.18 23:52sell0.04eurjpym168.340.00168.142007.07.19 01:46168.140.000.000.000.65
438904222007.07.19 00:54sell0.01gbpusdm2.05130.00002.04932007.07.19 10:232.04930.000.000.000.20
438972432007.07.19 01:46buy0.01eurjpym168.160.00168.362007.07.19 08:33168.360.000.000.000.16
439055092007.07.19 03:42sell0.02gbpusdm2.05280.00002.05082007.07.19 08:312.05080.000.000.000.40
439855292007.07.19 14:36buy0.01eurjpym168.650.00168.852007.07.20 07:00168.850.000.000.010.16
441179912007.07.20 07:41sell0.02usdchfm1.20540.00001.20342007.07.20 13:561.20340.000.000.000.33
441179942007.07.20 07:41sell0.02usdjpym122.390.00122.192007.07.20 08:50122.190.000.000.000.33
441179962007.07.20 07:41buy0.01eurjpym168.83000169.032007.07.23 01:35167.350.000.00001-1.22
441180132007.07.20 07:42buy0.02eurusdm1.37920.00001.38122007.07.20 13:541.38120.000.000.000.40
442929472007.07.20 18:47sell0.16gbpjpym249.080.00248.882007.07.22 22:28249.590.000.00-0.42-6.72
442929582007.07.20 18:47buy0.02eurjpym167.580.00167.782007.07.22 22:00167.780.000.000.020.33
442929672007.07.20 18:47sell0.01usdjpym121.210.00121.012007.07.22 23:03121.350.000.00-0.01-0.12
442930092007.07.20 18:47buy0.01eurusdm1.38250.00001.38452007.07.24 00:481.38290.000.00-0.020.04
442932492007.07.20 18:48buy0.01gbpusdm2.05540.00002.05742007.07.23 01:142.05740.000.000.000.20
443115762007.07.22 22:00buy0.02eurjpym168.250.00168.452007.07.23 01:35167.360.000.000.00-1.48
443117102007.07.22 22:00sell0.32gbpjpym249.790.00249.592007.07.22 22:28249.590.000.000.005.28
443120502007.07.22 22:01sell0.02usdjpym121.550.00121.352007.07.22 23:03121.350.000.000.000.33
443198462007.07.22 22:17buy0.04eurjpym168.100.00168.302007.07.23 01:35167.350.000.000.00-2.48
443222972007.07.22 22:28buy0.01gbpjpym249.580.00249.782007.07.23 01:30248.900.000.000.00-0.56
443253122007.07.22 22:52buy0.08eurjpym167.950.00168.152007.07.23 01:35167.360.000.000.00-3.90
443262212007.07.22 22:59buy0.02gbpjpym249.430.00249.632007.07.23 01:30248.890.000.000.00-0.89
443267182007.07.22 23:03buy0.01usdjpym121.360.00121.562007.07.23 02:35121.090.000.000.00-0.22
443328672007.07.23 00:13buy0.16eurjpym167.790.00167.992007.07.23 01:35167.350.000.000.00-5.82
443333502007.07.23 00:16buy0.04gbpjpym249.280.00249.482007.07.23 01:30248.900.000.000.00-1.26
443358912007.07.23 00:44buy0.02usdjpym121.210.00121.412007.07.23 02:35121.100.000.000.00-0.18
443359162007.07.23 00:44buy0.32eurjpym167.640.00167.842007.07.23 01:35167.360.000.000.00-7.40
443367702007.07.23 00:54buy0.08gbpjpym249.130.00249.332007.07.23 01:30248.890.000.000.00-1.58
443373722007.07.23 00:56buy0.16gbpjpym248.980.00249.182007.07.23 01:30248.860.000.000.00-1.58
443378902007.07.23 00:57buy0.04usdjpym121.050.00121.252007.07.23 02:35121.080.000.000.000.10
443381872007.07.23 00:58buy0.64eurjpym167.480.00167.682007.07.23 01:35167.350.000.000.00-6.87
443413412007.07.23 01:14buy0.01gbpusdm2.05770.00002.05972007.07.23 05:592.05970.000.000.000.20
443420602007.07.23 01:16buy1.28eurjpym167.320.00167.522007.07.23 01:35167.360.000.000.004.23
443427732007.07.23 01:18buy0.32gbpjpym248.820.00249.022007.07.23 01:30248.870.000.000.001.32
443428802007.07.23 01:18buy0.08usdjpym120.890.00121.092007.07.23 02:35121.090.000.000.001.32
443435172007.07.23 01:19sell0.01usdchfm1.19820.00001.19622007.07.24 00:191.20570.000.00-0.01-0.62
443443862007.0723 01:23buy0.64gbpjpym248.670.00248.872007.07.23 01:30248.870.000.000.0010.58
443452852007.07.23 01:26buy2.56eurjpym167.170.00167.372007.07.23 01:35167.350.000.000.0038.10
443461312007.07.23 01:30buy0.01gbpjpym248.980.00249.182007.07.23 02:29249.020.000.000.000.03
443467322007.07.23 01:35buy0.01eurjpym167.390.00167.592007.07.23 02:30167.430.000.000.000.03
44348336200707.23 01:52buy0.02gbpjpym248.820.00249.022007.07.23 02:29249.020.000.000.000.33
443488252007.07.23 01:57buy0.02eurjpym167.230.00167.432007.07.23 02:30167.430.000.000.000.33
443520202007.07.23 02:29buy0.01gbpjpym249.100.00249.302007.07.23 02:36249.300.000.000.000.17
443523232007.07.23 02:30buy0.01eurjpym167.460.00167.662007.07.23 06:54167.490.000000.000.02
443532652007.07.23 02:35buy0.01usdjpym121.130.00121.332007.07.23 09:29121.160.000.000.000.02
443534062007.07.23 02:36buy0.01gbpjpym249.380.00249.582007.07.23 06:20249.110.000.000.00-0.22
443541922007.07.23 02:42buy0.02gbpjpym249.230.00249.432007.07.23 06:20249.120.000.000.00-0.18
443576992007.07.23 03:16sell0.02usdchfm1.19970.00001.19772007.07.24 00:191.20560.000.00-0.02-0.98
443584182007.07.23 03:24buy0.04gbpjpym249.070.00249.272007.07.23 06:20249.110.000.000.000.13
443595002007.07.23 03:31buy002usdjpym120.970.00121.172007.07.23 09:29121.170.000.000.000.33
443679602007.07.23 05:03buy0.08gbpjpym248.920.00249.122007.07.23 06:20249.120.000.000.001.32
443679832007.07.23 05:03buy0.02eurjpym167310.00167.512007.07.23 06:54167.510.000.000.000.33
443751672007.07.23 05:59buy0.01gbpusdm2.06050.00002.06252007.07.23 12:142.05800.000.000.00-025
443787782007.07.23 06:20buy0.01gbpjpym249.200.00249.402007.07.23 06:54249.250.000.000.000.04
443818082007.07.23 06:36buy0.02gbpjpym249.040.00249.242007.07.23 06:54249.240000.000.000.33
443819422007.07.23 06:37buy0.02gbpusdm2.05900.00002.06102007.07.23 12:142.05800.000.000.00-0.20
443846592007.07.23 06:47buy0.04gbpusdm2.05750.00002.05952007.07.23 12:142.05790.000.000.000.16
443869892007.07.23 06:54buy0.01gbpjpym249.330.00249.532007.07.23 07:42249.100.000.000.00-0.19
443870312007.07.23 06:54buy0.01eurjpym167.54000167.742007.07.23 09:30167.430.000.00000-0.09
443876302007.07.23 06:58buy0.02gbpjpym249.180.00249.382007.07.23 07:42249.090.000.000.00-0.15
443920422007.07.23 07:18buy0.02eurjpym167.39000167.592007.07.23 09:30167.430.000.000000.06
443923122007.0723 07:19buy0.04gbpjpym249.030.00249.232007.07.23 07:42249.080.000.000.000.17
443930472007.07.23 07:24buy0.04eurjpym167.230.00167.432007.07.23 09:30167430.000.000.000.66
443930612007.07.23 07:24buy0.08gbpjpym248.880.00249.082007.07.23 07:42249.080.000.000.001.32
443985592007.07.23 07:42buy0.01gbpjpym249.180.00249.382007.07.23 08:53249.230.000.000.000.04
444000252007.07.23 07:48buy0.02gbpjpym249.030.00249.232007.07.23 08:53249.230.000.000.000.33
44405812200707.23 08:39sell0.04usdchfm1.20120.00001.19922007.07.24 00:191.20540.000.00-0.04-1.39
444087662007.07.23 08:53buy0.01gbpjpym249.320.00249.522007.07.23 09:30249.370.000.000.000.04
444119952007.07.23 09:08buy0.02gbpjpym249.170.00249.372007.07.23 09:30249.370.000000.000.33
444132132007.07.23 09:15sell0.08usdchfm1.20270.00001.20072007.07.24 00:191.20540.000.00-0.08-1.79
444165232007.07.23 09:29buy0.01usdjpym121.180.00121.382007.07.23 09:49121.380.000.000.000.16
444168592007.07.23 09:30buy0.01eurjpym167.480.00167.682007.07.23 10:02167.680.000.000.000.16
444169532007.07.23 09:30buy0.01gbpjpym249450.00249.652007.07.23 10:01249.650.000.000.000.17
444203052007.07.23 09:37buy0.02eurusdm1.38100.00001.38302007.07.24 00:481.38300.000.00-0.010.40
444229402007.07.23 09:46sell0.16usdchfm1.20430.00001.20232007.07.24 00:191.20530.000.00-0.15-1.33
444243652007.07.23 09:49buy0.01usdjpym121.410.00121.612007.07.23 13:20121.450.000.000.000.03
444246422007.07.23 09:50buy0.08gbpusdm2.05600.00002.05802007.07.23 12:142.05800.000.000.001.60
444294472007.07.23 10:01buy0.01gbpjpym249.740.00249.942007.07.23 11:06249.500.000.000.00-0.20
444301342007.07.23 10:02buy0.01eurjpym167.720.00167.922007.07.23 12:02167.600.000.000.00-0.10
444318602007.07.23 10:08buy0.02eurjpym167.570.00167.772007.07.23 12:02167.620.000.000.000.08
444332782007.07.23 10:16buy0.02gbpjpym249.590.00249.792007.07.23 11:06249.490.000.000.00-0.17
444347812007.07.23 10:23buy0.02usdjpym121.250.00121.452007.07.23 13:20121.450.000.000.000.33
444375212007.07.23 10:36buy0.04gbpjpym249.440.00249.642007.07.23 11:06249.480.000.000.000.14
444384042007.07.23 10:40buy0.04eurjpym167.420.00167.622007.07.23 12:02167.620.000.000.000.66
444397522007.07.23 10:46buy0.08gbpjpym249.290.00249492007.07.23 11:06249.490.000.000.001.32
444432212007.07.23 11:06buy0.01gbpjpym249.600.00249.802007.07.23 12:49249.800.000.000.000.16
444524742007.07.23 12:02buy0.01eurjpym167.650.00167.852007.07.24 05:19166.740.000.000.01-0.76
444550512007.07.23 12:14buy0.01gbpusdm2.05840.00002.06042007.07.24 00:202.06040.000.000.000.20
444617522007.07.23 12:49buy0.01gbpjpym249.890.00250.092007.07.24 00:22248.830.000.000.02-0.88
444642552007.07.23 13:02buy0.02gbpjpym249.730.00249.932007.07.24 00:22248.840.000.000.04-1.48
444665512007.07.23 13:20buy0.01usdjpym121.460.00121.662007.07.24 08:40120.710.000.000.01-0.62
444705002007.07.23 13:38buy0.02usdjpym121.300.00121.502007.07.24 08:40120.700.000.000.03-0.99
444867542007.07.23 14:57sell0.32usdchfm1.20580.00001.20382007.07.24 00:191.20530.000.00-0.301.33
445068802007.07.23 17:13buy0.02eurjpym167.500.00167.702007.07.24 05:19166.730.000.000.02-1.27
445081952007.07.23 17:15sell0.64usdchfm1.20730.00001.20532007.07.24 00:181.20530.000.00-0.6010.62
445288262007.07.23 19:43buy0.04gbpjpym249.570.00249.772007.07.24 00:22248.840.000.000.08-2.42
445288642007.07.23 19:43buy0.04eurjpym167.350.00167.552007.07.24 05:19166.730.000.000.03-2.05
445306082007.07.23 19:59buy0.08gbpjpym249.420.00249.622007.07.24 00:22248.850.000.000.16-3.78
445330802007.07.23 20:18buy0.04usdjpym121.140.00121.342007.07.24 08:40120.710.000.000.05-1.42
445333182007.07.23 20:18buy0.08eurjpym167.200.00167.402007.07.24 05:19166.730.000.000.07-3.11
445336882007.07.23 20:19buy0.16gbpjpym249.260.00249.462007.07.24 00:22248.860.000.000.33-5.30
445353792007.07.23 20:25buy0.32gbpjpym249.100.00249.302007.07.23 20:51249.300.000.000.005.29
445354242007.07.23 20:25buy0.08usdjpym120.990.00121.192007.07.24 08:40120.720.000.000.11-1.79
445355712007.0723 20:25buy0.16eurjpym167.040.00167.242007.07.24 05:19166.730.000.000.14-4.11
445513972007.07.23 23:17buy0.32gbpjpym249.10000249.302007.07.24 00:22248.860.000.00000-6.36
445564982007.07.24 00:12buy0.32eurjpym166.890.00167.092007.07.24 05:19166.740.000.000.00-3.98
445566952007.07.24 00:12buy0.64gbpjpym248.95000249.152007.07.24 00:22248.870.000.00000-4.24
445574012007.07.24 00:14buy0.16usdjpym120.660.00120.862007.07.24 08:40120.700.000.000.000.53
445575332007.07.24 00:14buy0.64eurjpym166.680.00166.882007.07.24 05:19166.730.000.000.002.66
44557594200707.24 00:14buy1.28gbpjpym248.680.00248.882007.07.24 00:22248.880.000.000.0021.20
445598582007.07.24 00:20sell0.01usdchfm1.20510.00001.20312007.07.24 00:481.20310.000.000.000.17
445604352007.07.24 00:21buy0.01gbpusdm2.06180.00002.06332007.07.24 00:472.06330.000.000.000.15
445613572007.07.24 00:22sell0.01gbpjpym248.840.00248.642007.07.24 00:32248.640.000.000.000.17
445671552007.07.24 00:32sell0.01gbpjpym248.540.00248.342007.07.24 02:59248.620.000.000.00-0.07
445677562007.07.24 00:34sell0.02gbpjpym248.690.00248.492007.07.24 02:59248.640.000.000.000.08
445719482007.07.24 00:47buy0.01gbpusdm2.06380.00002.06582007.07.24 11:362.06250.000.000.00-0.13
445723942007.07.24 00:48sell0.04gbpjpym248.840.00248.642007.07.24 02:59248.640.000.000.000.66
445725822007.07.24 00:48sell0.01usdchfm1.20270.00001.20072007.07.24 11:401.20400.000.000.00-0.11
445727362007.07.24 00:48buy0.01eurusdm1.38310.00001.38512007.07.24 11:421.38360.000.000.000.05
445758002007.0724 00:59buy0.32usdjpym120.500.00120.702007.07.24 08:40120.700.000.000.005.30
445895732007.07.24 02:14sell0.02usdchfm1.20430.00001.20232007.07.24 11:401.20380.000.000.000.08
445973512007.07.24 02:59sell0.01gbpjpym248.520.00248.322007.07.24 04:37248.640.000.000.00-0.10
445976352007.07.24 02:59sell0.02gbpjpym248.680.00248.482007.07.24 04:37248.630.000.000.000.09
445983812007.07.24 03:03buy1.28eurjpym166.530.00166.732007.07.24 05:19166.730.000.000.0021.22
446014022007.07.24 03:16buy0.02eurusdm1.38160.00001.38362007.07.24 11:421.38360.000.000.000.40
446038902007.07.24 03:35sell0.04gbpjpym248.830.00248.632007.07.24 04:37248.630.000.000.000.67
446081362007.07.24 04:37sell0.01gbpjpym248.550.00248.352007.07.24 06:22248.820.000.000.00-0.23
446095702007.07.24 05:02sell0.02gbpjpym248.710.00248.512007.07.24 06:22248.820.000.000.00-0.18
446106692007.07.24 05:15sell0.04gbpjpym248.860.00248.662007.07.24 06:22248.830.000.000.000.10
446113092007.07.24 05:19sell0.01eurjpym166.730.00166.532007.07.24 06:35166.530.000.000.000.16
446131862007.07.24 05:41sell0.08gbpjpym249.020.00248.822007.07.24 06:22248.820.000.000.001.33
446186992007.07.24 06:22buy0.01gbpjpym248.830.00249.032007.07.24 06:48249.030.000.000.000.17
446200242007.07.24 06:35buy0.01eurjpym166.530.00166.732007.07.24 06:49166.730000.000.000.17
446213132007.07.24 06:48buy0.01gbpjpym249.120.00249.322007.07.24 08:27248.850.000.000.00-0.22
446213822007.07.24 06:49buy0.01eurjpym166.770.00166.972007.07.24 08:39166.690000.000.00-0.06
446224362007.07.24 06:59buy0.02gbpjpym248.970.00249.172007.07.24 08:27248.860.000.000.00-0.18
446254902007.07.24 07:15buy0.02eurjpym166.620.00166.822007.07.24 08:39166.670000.000.000.08
446255902007.07.24 07:15sell0.04usdchfm1.20580.00001.20382007.07.24 11:401.20380.000.000000.66
446280052007.07.24 07:27buy0.04gbpjpym248.820.00249.022007.07.24 08:26248.870.000.000.000.16
446281042007.07.24 07:27buy0.04eurjpym166.470.00166.672007.07.24 08:39166.670.000.000.000.67
446307572007.07.24 07:49buy0.08gbpjpym248.670.00248.872007.07.24 08:26248.870.000.000.001.32
446365362007.0724 08:27buy0.01gbpjpym248.930.00249.132007.07.24 09:21249.130.000.000.000.17
446384952007.07.24 08:39buy0.01eurjpym166.730.00166.932007.07.24 10:26166930.000.000.000.17
446388092007.07.24 08:40buy0.01usdjpym120.730.00120.932007.07.24 11:55120.930.000.000.000.17
446398922007.07.24 08:51buy0.01audjpym106.810.00107.012007.07.24 22:52106.070.000.000.01-0.62
446399172007.07.24 08:51sell0.01nzdjpym97.530.0097.332007.07.24 13:1897.480.000.000.000.04
446428122007.07.24 09:21buy0.01gbpjpym249.220.00249.422007.07.24 10:45249.060.000.000.00-0.13
446432762007.07.24 09:25buy0.02gbpjpym249.070.00249.272007.07.24 10:45249.090.000.000.000.03
446461432007.07.24 10:00buy0.04gbpjpym248.890.00249.092007.07.24 10:45249.090.000.000.000.66
446461862007.07.24 10:00buy0.02gbpusdm2.06180.00002.06382007.07.24 11:362.06230.000.000.000.10
446500642007.07.24 10:26buy0.01eurjpym166.960.00167.162007.07.24 11:36167.010.000.000.000.04
446505662007.07.24 10:27buy0.04gbpusdm2.06030.00002.06232007.07.24 11:362.06230.000.000.000.80
446516812007.07.24 10:30sell002nzdjpym97.680.0097.482007.07.24 13:1897.480.000.000.000.33
446536002007.07.24 10:45buy0.01gbpjpym249.160.00249.362007.07.24 11:36249.110.000.000.00-0.04
446538322007.07.24 10:48buy0.02gbpjpym249.010.00249.212007.07.24 11:36249.090.000.000.000.13
446550792007.07.24 11:04buy0.04gbpjpym248850.00249.052007.07.24 11:36249.050.000.000.000.66
446551102007.07.24 11:04buy0.02eurjpym166.810.00167.012007.07.24 11:36167.010.000.000.000.33
446595932007.07.24 11:36sell0.01gbpusdm2.06260.00002.06062007.07.24 14:562.06220.000.000.000.04
446597682007.07.24 11:36buy0.01gbpjpym249.210.00249.412007.07.24 12:01249.410.000.000.000.16
446598912007.07.24 11:36buy0.01eurjpym167.070.00167.272007.07.24 11:58167.270.000.000.000.16
446618782007.07.24 11:40sell0.01usdchfm1.20300.00001.20102007.07.24 19:021.20410.000.000.00-0.09
446635252007.07.24 11:42buy0.01eurusdm1.38370.00001.38572007.07.25 12:171.37500.000.00-0.01-0.87
446665582007.0724 11:55buy0.01usdjpym120.960.00121.162007.07.24 14:40120.690.000.000.00-0.22
446678492007.07.24 11:58buy0.01eurjpym167.310.00167.512007.07.24 14:38166.890.000.000.00-0.35
446690272007.07.24 12:01buy0.01gbpjpym249.500.00249.702007.07.24 13:24248.750.000.000.00-0.62
446721202007.07.24 12:05buy0.02gbpjpym249.350.00249.552007.07.24 13:24248.760.000.000.00-0.98
446785232007.07.24 12:34buy0.02usdjpym120.800.00121.002007.07.24 14:40120.700.000.000.00-0.17
446798392007.07.24 12:35buy0.04gbpjpym249.200.00249.402007.07.24 13:24248.770.000.000.00-1.43
446802872007.07.24 12:35sell0.02gbpusdm2.06420.00002.06222007.07.24 14:562.06220.000.000.000.40
446806142007.07.24 12:35buy0.02eurjpym167.160.00167.362007.07.24 14:38166.900.000.000.00-0.43
446844892007.07.24 12:41buy0.08gbpjpym249.040.00249.242007.07.24 13:24248.770.000.000.00-1.79
446852712007.07.24 12:44buy0.04eurjpym167.010.00167.212007.07.24 14:38166.910.000.000.00-0.33
446898922007.07.24 13:05buy0.04usdjpym120.640.00120.842007.07.24 14:39120.690.000.000.000.17
446902032007.07.24 13:06buy0.16gbpjpym248.890.00249.092007.07.24 13:24248.770.000.000.00-1.59
446917402007.07.24 13:15buy0.08eurjpym166.850.00167.052007.07.24 14:38166.900.000.000.000.33
446922052007.07.24 13:17buy0.32gbpjpym248.730.00248.932007.07.24 13:24248.770.000.000.001.06
446926812007.07.24 13:18buy0.02audjpym106.660.00106.862007.07.24 22:52106.060.000.000.02-1.00
446927422007.07.24 13:18buy0.08usdjpym120.490.00120.692007.07.24 14:39120.690.000.000.001.33
446929092007.07.24 13:18buy0.01nzdjpym97.490.0097.692007.07.24 16:3397.690.000.000.000.17
446931172007.07.24 13:19buy0.16eurjpym166.700.00166.902007.07.24 14:38166.900.000.000.002.65
446931982007.07.24 13:19buy0.64gbpjpym248.570.00248.772007.07.24 13:24248.770.000.000.0010.62
446941062007.07.24 13:24buy0.01gbpjpym248.830.00249.032007.07.24 14:04248.870.000.000.000.04
446971132007.07.24 13:41buy002gbpjpym248.670.00248.872007.07.24 14:04248.870.000.000.000.34
446999752007.07.24 14:04buy0.01gbpjpym248970.00249.172007.07.24 14:39249.020.000.000.000.04
447005712007.07.24 14:08buy0.02gbpjpym248.820.00249.022007.07.24 14:39249.020.000.000.000.33
447036992007.07.24 14:39buy0.01eurjpym166.920.00167.122007.07.24 20:37166.190.000.000.00-0.61
447039922007.07.24 14:40buy0.01gbpjpym249.150.00249.352007.07.24 16:27248.880.000.000.00-0.23
447040722007.07.24 14:40buy0.01usdjpym120.720.00120.922007.07.24 16:33120.770.000.000.000.04
447053682007.07.24 14:49buy0.02gbpjpym249.000.00249.202007.07.24 16:27248.890.000.000.00-0.18
447078472007.07.24 14:56sell0.01gbpusdm2.06190.00002.05992007.07.24 19:342.06140.000.000.000.05
447079252007.07.24 14:57sell0.02usdchfm1.20460.00001.20262007.07.24 19:021.20410.000.000.000.08
447085152007.07.24 14:59buy0.04gbpjpym248.850.00249.052007.07.24 16:27248.900.000.000.000.16
447109072007.07.24 15:07buy0.02eurjpym166.760.00166.962007.07.24 20:37166.180.000.000.00-0.96
447119752007.07.24 15:15buy0.08gbpjpym248.70000248.902007.07.24 16:27248.900.000.000001.33
447146742007.07.24 15:46buy0.02usdjpym120.570.00120.772007.07.24 16:33120.770.000.000.000.33
447177842007.07.24 16:15buy0.02eurusdm1.38210.00001.38412007.07.25 12:171.37510.000.00-0.01-1.40
447210682007.0724 16:25sell0.04usdchfm1.20610.00001.20412007.07.24 19:021.20410.000.000.000.66
447228642007.07.24 16:27buy0.01gbpjpym248.960.00249.162007.07.24 20:07247.720.000.000.00-1.03
447248282007.07.24 16:33buy0.01usdjpym120.800.00121.002007.07.25 01:40120.040.000.000.01-0.63
447253202007.07.24 16:33buy0.01nzdjpym97.790.0097992007.07.24 19:5196.680.000.000.00-0.93
447340932007.07.24 17:50buy0.02nzdjpym97.640.0097.842007.07.24 19:5196.670.000.000.00-1.61
447359372007.07.24 18:08buy0.02usdjpym120.640.00120.842007.07.25 01:39120.030.000.000.03-1.02
447367412007.07.24 18:14sell0.02gbpusdm2.06340.0000206142007.07.24 19:342.06140.000.000.000.40
447384392007.07.24 18:32buy0.04nzdjpym97.490.0097.692007.07.24 19:5196.650.000.000.00-2.80
447384492007.07.24 18:32buy0.02gbpjpym248.790.00248.992007.07.24 20:07247.710.000000.00-1.79
447391892007.07.24 18:38buy0.04usdjpym120.490.00120.692007.07.25 01:39120.050.000.000.05-1.47
447391982007.07.24 18:38buy0.04eurjpym166.600.00166.802007.07.24 20:37166.180.000.000.00-1.40
447392192007.07.24 18:38buy0.04gbpjpym248.640.00248.842007.07.24 20:07247.720.000.000.00-3.06
447396202007.07.24 18:41buy0.04audjpym106.500.00106.702007.07.24 22:51106.060.000.000.04-1.46
447422572007.07.24 19:01buy0.08gbpjpym248.480.00248.682007.07.24 20:07247.710.000.000.00-5.13
447423682007.07.24 19:02buy0.08nzdjpym97.330.0097532007.07.24 19:5196.650.000.000.00-4.53
447424372007.07.24 19:02buy0.08eurjpym166.440.00166.642007.07.24 20:37166.170.000.000.00-1.79
447427502007.07.24 19:02buy0.01usdchfm1.20400.00001.20602007.07.25 07:171.20600.000.000.010.17
447434022007.07.24 19:03buy0.08usdjpym120.330.00120.532007.07.25 01:39120.040.000.000.11-1.93
447441602007.07.24 19:08buy0.16gbpjpym248.320.00248.522007.07.24 20:06247.710.000.000.00-8.12
447453282007.07.24 19:14buy0.08audjpym106.350.00106.552007.07.24 22:51106.070.000.000.08-1.86
447455162007.07.24 19:14buy0.32gbpjpym248.160.00248.362007.07.24 20:06247.700.000.000.00-12.25
447459462007.07.24 19:14buy0.16nzdjpym97.170.0097.372007.07.24 19:5196.670.000.000.00-666
447460342007.07.24 19:14buy016eurjpym166.290.00166.492007.07.24 20:36166.180.000.000.00-1.47
447462332007.07.24 19:15buy0.64gbpjpym248000.00248.202007.07.24 20:06247.690.000.000.00-16.51
447492882007.07.24 19:32buy0.32nzdjpym97.000.0097.202007.07.24 19:5196.620.000.000.00-10.12
447493652007.07.24 19:32buy0.16audjpym106180.00106.382007.07.24 22:51106.060.000.000.17-160
447502942007.07.24 19:34buy128gbpjpym247.810.00248.012007.07.24 20:06247.690.000.000.00-12.78
447503212007.07.24 19:34sell0.01gbpusdm2.06090.00002.05892007.07.25 00:192.06060.000.000.000.03
447503562007.07.24 19:34buy0.64nzdjpym96.850.0097.052007.07.24 19:5196.700.000.000.00-7.99
447509152007.07.24 19:35buy0.32eurjpym166.140.00166.342007.07.24 20:36166.190.000.000.001.33
447521602007.07.24 19:37buy0.16usdjpym120170.00120.372007.07.25 01:39120.050.000.000.22-160
447529822007.07.24 19:40buy2.56gbpjpym247.660.00247.862007.07.24 20:06247.690.000.000.006.39
447533612007.07.24 19:40buy1.28nzdjpym96.690.0096.892007.07.24 19:5196.710.000.000.002.13
447543852007.07.24 19:42buy0.32audjpym106.030.00106.232007.07.24 22:51106.070.000.000.341.06
447545732007.07.24 19:43buy0.64eurjpym165980.00166.182007.07.24 20:36166.180.000.000.001065
447553652007.07.24 19:44buy0.64audjpym105.870.00106.072007.07.24 22:51106.070.000.000.6710.64
447557482007.07.24 19:46buy5.12gbpjpym247.490.00247.692007.07.24 20:06247.690.000.000.0085.22
447559892007.07.24 19:46buy2.56nzdjpym96.530.0096.732007.07.24 19:5196.730.000.000.0042.61
447580232007.07.24 19:51sell0.01nzdjpym96.650.0096.452007.07.24 23:3796.630.000.00-0.010.01
447617602007.07.24 20:07sell0.01gbpjpym247.740.00247.542007.07.24 21:25247.540.000.00-0.030.17
447637492007.07.24 20:22sell0.02gbpjpym247.920.00247.722007.07.24 21:15247.720.000.00-0.050.34
447660102007.07.24 20:36sell0.02nzdjpym96.860.0096.662007.07.24 21:1696660.000.00-0.030.33
447661912007.07.24 20:37sell0.01eurjpym166.210.00166.012007.07.24 21:24166.010.000.00-0.010.17
447670402007.07.24 20:45sell0.02gbpusdm2.06250.00002.06052007.07.25 00:192.06050.000.000.000.40
447717022007.07.24 21:24sell0.01eurjpym165.970.00165.772007.07.24 23:31166.080.000.000.00-0.10
447719602007.07.24 21:25sell0.01gbpjpym247.450.00247.252007.07.24 23:26247.890.000000.00-0.37
447731752007.07.24 21:34sell0.02gbpjpym247.600.00247.402007.07.24 23:26247.890.000.000.00-0.48
447734602007.07.24 21:37sell0.02eurjpym166.120.00165.922007.07.24 23:31166.070.000.000.000.08
447747002007.07.24 21:49sell0.04gbpjpym247.760.00247.562007.07.24 23:26247.880.000.000.00-0.39
447800402007.07.24 22:52sell0.01audjpym106.090.00105.892007.07.25 00:43105.890.000.000.000.17
447802502007.07.24 22:53sell0.08gbpjpym247.910.00247.712007.07.24 23:26247.860.000.000.000.33
447807232007.07.24 22:59sell0.02nzdjpym96.820.0096.622007.07.24 23:3796.620.000.000.000.33
447811992007.07.24 23:02sell0.04eurjpym166.270.00166.072007.07.24 23:31166.070.000.000.000.67
447817752007.07.24 23:08sell0.16gbpjpym248.060.00247.862007.07.24 23:26247.860.000.000.00266
447842602007.07.24 23:26sell0.01gbpjpym247.810.00247.612007.07.25 00:24247.610.000.000.000.17
447849352007.07.24 23:31sell0.01eurjpym166.040.00165.842007.07.25 00:32166.000.000.000.000.03
447857692007.07.24 23:37sell0.01nzdjpym96.530.0096.332007.07.25 00:4496.490.000.000.000.04
447883072007.07.24 23:59sell0.02nzdjpym96.680.0096.482007.07.25 00:4496.480.000.000.000.34
447891932007.07.25 00:00sell0.02eurjpym166190.00165.992007.07.25 00:32165.990.000.000.000.33
447920652007.07.25 00:19sell0.01gbpusdm2.06030.00002.05832007.07.25 00:262.05830.000.000.000.20
447927292007.07.25 00:24sell0.01gbpjpym247.520.00247.322007.07.25 00:43247.320.000.000.000.16
447936192007.07.25 00:26sell0.01gbpusdm2.05790.00002.05592007.07.25 06:222.05890.000.000.00-0.10
447949392007.07.25 00:32sell0.01eurjpym165.950.00165.752007.07.25 00:44165.750.000.000.000.17
447961312007.07.25 00:43sell0.01gbpjpym247.230.00247.032007.07.25 00:48247.030.000.000.000.17
447966202007.07.25 00:43sell0.01audjpym105.810.00105.612007.07.25 00:54105.610.000.000.000.16
447971192007.07.25 00:44sell0.01eurjpym165.710.00165.512007.07.25 00:59165.510.000.000.000.16
447972472007.07.25 00:44buy0.32usdjpym120.020.00120.222007.07.25 01:39120.060.000000.001.07
447973652007.07.25 00:44sell001nzdjpym96.390.0096.192007.07.25 01:0196.190.000.000.000.17
447996032007.07.25 00:48sell0.01gbpjpym246.940.00246.742007.07.25 00:51246.740.000.000.000.17
448018942007.07.25 00:51sell0.01gbpjpym246.660.00246.462007.07.25 01:01246.460.000.000.00017
448025072007.07.25 00:51buy004eurusdm1.38060.00001.38262007.07.25 12:171.37500.000.000.00-2.24
448041262007.07.25 00:54sell0.01audjpym105.530.00105.332007.0725 06:20106.500.000.000.00-0.80
448057092007.07.25 00:59sell0.01eurjpym165.480.00165.282007.07.25 06:25165.880.000.000.00-0.33
448082682007.07.25 01:01sell0.01nzdjpym96.090.0095.892007.07.25 01:3296.020.000.000.000.06
448085702007.07.25 01:01sell0.01gbpjpym246.370.00246.172007.07.25 01:25246.650000.000.00-0.23
448087862007.07.25 01:02buy0.64usdjpym119.860.00120.062007.07.25 01:39120.060.000.000.0010.66
448110022007.07.25 01:09sell0.02gbpjpym246.520.00246.322007.07.25 01:25246.640.000.000.00-0.20
448114932007.07.25 01:10sell0.04gbpjpym246.680.00246.482007.07.25 01:25246.630.000.000.000.17
448119902007.07.25 01:11sell0.02eurjpym165.630.00165.432007.0725 06:25165.880.000.000.00-0.42
448120382007.07.25 01:11sell0.08gbpjpym246.830.00246.632007.07.25 01:25246.630.000.000.001.33
448122862007.07.25 01:12sell0.02nzdjpym96.250.0096.052007.07.25 01:3296.050.000.000.000.33
448151732007.07.25 01:25sell0.01gbpjpym246.570.00246.372007.07.25 02:12246.810.000.000.00-0.21
448156492007.07.25 01:28sell0.02gbpjpym246.720.00246.522007.07.25 02:12246.830.000.000.00-0.18
448159792007.07.25 01:30sell0.02audjpym105.750.00105.552007.07.25 06:20106.500.000.000.00-1.24
448160942007.07.25 01:30sell0.04audjpym105.900.00105.702007.07.25 06:20106.510.000.000.00-2.03
448167802007.07.25 01:31sell0.04gbpjpym246.870.00246.672007.07.25 02:12246.820.000.000.000.17
448173812007.07.25 01:32sell0.01nzdjpym95.910.0095.712007.07.25 07:2596.820.000.000.00-0.76
448177312007.0725 01:33sell0.02nzdjpym96.060.0095.862007.07.25 07:2596.830.000.000.00-1.28
448189712007.07.25 01:36sell0.04nzdjpym96.2200096.022007.07.25 07:2596.810.000.000.00-1.96
44820034200707.25 01:39sell0.08gbpjpym247.020.00246.822007.07.25 02:12246.820.000.000.001.33
448202542007.07.25 01:40sell0.01usdjpym120.040.00119.842007.07.25 06:54120000.000.000.000.03
44820581200707.25 01:41sell0.08nzdjpym96.370.0096.172007.07.25 07:2596.810.000.000.00-2.93
448266982007.07.25 02:13sell0.01gbpjpym246.710.00246.512007.07.25 06:11247.580.000.000.00-0.72
448309832007.07.25 02:38sell0.08audjpym106.060.00105.862007.07.25 06:20106.500.000.000.00-2.93
448316972007.07.25 02:41sell0.16audjpym106.220.00106.022007.07.25 06:20106500.000.000.00-3.73
448318222007.07.25 02:42sell0.02gbpjpym246.860.00246.662007.07.25 06:11247.580.000.000.00-1.19
448415572007.07.25 03:40sell0.04gbpjpym247.030.00246.832007.07.25 06:11247.600.000.000.00-1.89
448421132007.07.25 03:43sell0.16nzdjpym96.530.0096.332007.07.25 07:2596.830.000.000.00-4.00
448427942007.07.25 03:48sell0.04eurjpym165.780.00165.582007.07.25 06:25165.890.000.000.00-0.37
448442352007.07.25 03:57sell0.32audjpym106.370.00106.172007.07.25 06:20106.500.000.000.00-3.46
448443712007.07.25 03:57sell0.08gbpjpym247.180.00246.982007.07.25 06:11247.570.000.000.00-2.59
448451822007.07.25 04:00sell0.32nzdjpym96.680.0096.482007.07.25 07:2596.810.000.000.00-3.47
448465762007.07.25 04:10sell0.16gbpjpym247.330.00247.132007.07.25 06:11247.580.000.000.00-3.33
448466742007.07.25 04:11sell0.08eurjpym165.960.00165.762007.07.25 06:25165.910.000.000.000.34
448501512007.07.25 04:35sell0.02usdjpym120.200.00120.002007.07.25 06:54120.000.000.000.000.33
448513802007.07.25 04:43sell0.32gbpjpym247.490.00247.292007.07.25 06:11247.600.000.000.00-2.92
448533662007.07.25 04:55sell0.64gbpjpym247.650.00247.452007.07.25 06:11247.600.000.000.002.66
448533802007.07.25 04:55sell0.16eurjpym166.110.00165.912007.07.25 06:25165.910.000.000.002.66
448534742007.07.25 04:55sell0.64nzdjpym96.850.0096.652007.07.25 07:2596.830.000.000.001.06
448535862007.07.25 04:55sell0.64audjpym106.530.00106.332007.07.25 06:20106.480.000.000.002.67
448542722007.07.25 04:59sell0.02gbpusdm2.05940.0000205742007.07.25 06:222.05900.000.000.000.08
448573232007.07.25 05:20sell1.28nzdjpym96.990.0096.832007.07.25 07:2596.830.000.000.0017.06
448577442007.07.25 05:22sell1.28audjpym106.680.00106.482007.07.25 06:20106.480.000.000.0021.30
448584012007.07.25 05:24sell1.28gbpjpym247.800.00247.602007.07.25 06:11247.600.000.000.0021.31
448616502007.07.25 05:35sell0.04gbpusdm206090.00002.05892007.07.25 06:222.05890.000.000.000.80
448701712007.07.25 06:11buy0.01gbpjpym247.580.00247.782007.07.25 07:04247.290.000.000.00-0.24
448725962007.07.25 06:20buy0.01audjpym106.510.00106.712007.07.25 08:58106.420.000.000.00-0.07
448733662007.07.25 06:22buy0.01gbpusdm2.05900.00002.06102007.07.25 10:482.05300.000.000.00-0.60
448742282007.07.25 06:24buy0.02gbpjpym247.430.00247.632007.07.25 07:04247.300.000.000.00-0.21
448749732007.07.25 06:25buy0.01eurjpym165.890.00166.092007.07.25 09:46165.280.000.000.00-0.50
448809252007.07.25 06:45buy0.04gbpjpym247.280.00247.482007.07.25 07:04247.310.000.000.000.10
448823332007.07.25 06:53buy0.02eurjpym165.730.00165.932007.07.25 09:46165.270.000.000.00-0.76
448826502007.07.25 06:54buy0.08gbpjpym247.110.00247.312007.07.25 07:04247.310.000.000.001.33
448827682007.0725 06:54buy0.01usdjpym119.990.00120.192007.07.25 08:13120.190.000.000.000.17
448834932007.07.25 06:56buy0.02audjpym106.360.00106.562007.07.25 08:58106.400.000.000.000.06
448852682007.07.25 07:04buy0.01gbpjpym247.390.00247.592007.07.25 09:46246.790.000.000.00-0.50
448883392007.07.25 07:17buy0.01usdchfm1.20640.00001.20842007.07.25 07:541.20840.000.000.000.17
448910252007.07.25 07:18buy0.02gbpjpym247.230.00247.432007.07.25 09:46246.800.000.000.00-0.71
448938232007.07.25 07:24buy0.04eurjpym165.570.00165.772007.07.25 09:46165.260.000.000.00-1.03
448942822007.07.25 07:25buy0.01nzdjpym96.800.0097.002007.07.25 11:2097.000.000.000.000.16
448943722007.07.25 07:25buy0.08eurusdm1.37910.00001.38112007.07.25 12:171.37510.000.000.00-3.20
448945462007.07.25 07:26buy0.04gbpjpym247.070.00247.272007.07.25 09:46246.810.000.000.00-0.87
448987222007.07.25 07:28buy0.08eurjpym165.420.00165.622007.07.25 09:46165.270.000.000.00-1.00
448987522007.07.25 07:28buy0.04audjpym106.200.00106.402007.07.25 08:58106.400.000.000.000.67
449003562007.07.25 07:31buy0.02gbpusdm2.05740.00002.05942007.07.25 10:482.05310.000.000.00-0.86
449058192007.07.25 07:54buy0.16eurusdm1.37760.00001.37962007.07.25 12:171.37490.000.000.00-4.32
449061342007.07.25 07:54buy0.01usdchfm1.20880.00001.21082007.07.25 08:451.21080.000.000.000.17
449069822007.07.25 07:54buy0.04gbpusdm2.05590.00002.05792007.07.25 10:482.05300.000.000.00-1.16
449130632007.07.25 07:58buy0.08gbpjpym246.920.00247.122007.07.25 09:46246.820.000.000.00-0.66
449172182007.07.25 08:13buy0.01usdjpym120.220.00120.422007.07.25 08:51120.270.000.000.000.04
449193042007.07.25 08:33buy0.02usdjpym120.070.00120.272007.07.25 08:51120.270.000.000.000.33
449214192007.07.25 08:43buy0.08gbpusdm2.05440.00002.05642007.07.25 10:482.05300.000.000.00-1.12
449226912007.07.25 08:44buy0.32eurusdm1.37600.00001.37802007.07.25 12:161.37490.000.000.00-3.52
449237062007.07.25 08:44buy0.16gbpjpym246.760.00246.962007.07.25 09:46246.800.000.000.000.53
449242902007.07.25 08:45buy0.01usdchfm1.21120.00001.21322007.07.25 09:011.21320.000.000.000.16
449244392007.07.25 08:45buy0.16gbpusdm2.05250.00002.05452007.07.25 10:482.05310.000.000.000.96
449255312007.07.25 08:45buy0.16eurjpym165.260.00165.462007.07.25 09:46165.260000.000.000.00
449297352007.07.25 08:50buy0.64eurusdm1.37440.00001.37642007.07.25 12:161.37490.000.000.003.20
449337112007.07.25 08:51buy0.01usdjpym120.310.00120.512007.07.25 10:26120.360.000.000.000.04
449353282007.07.25 08:58buy0.01audjpym106.480.00106.682007.07.25 11:12106.530.000.000.000.04
449396302007.07.25 09:01buy0.01usdchfm1.21360.00001.21562007.07.25 11:281.21400.000.000.000.03
449400752007.0725 09:01buy0.32gbpusdm2.05100.00002.05302007.07.25 10:482.05300.000.000.006.40
449422212007.07.25 09:10buy0.32gbpjpym246.600.00246.802007.07.25 09:46246.800.000.000.005.32
449427052007.07.25 09:11buy0.02usdchfm1.21210.00001.21412007.07.25 11:281.21410.000.000.000.33
449439302007.07.25 09:15buy0.02usdjpym120.160.00120.362007.07.25 10:26120.360.000.000.000.33
449439842007.07.25 09:15buy0.32eurjpym165.070.00165.272007.07.25 09:45165.270.000.000.005.32
449440062007.07.25 09:15buy0.02audjpym106.330.00106.532007.07.25 11:12106.530.000.000.000.34
449499572007.07.25 09:46sell0.01eurjpym165280.00165.082007.07.25 13:20165.380.000.000.00-008
449500092007.07.25 09:46buy0.01gbpjpym246.870.00247.072007.07.25 10:48247.070.000.000.000.16
449555942007.07.25 10:26buy0.01usdjpym120.400.00120.602007.07.25 11:25120.600.000.000.000.17
449580342007.07.25 10:36buy1.28eurusdm1.37290.00001.37492007.07.25 12:161.37480.000.000.0024.32
449622432007.07.25 10:48buy0.01gbpjpym247.150.00247.352007.07.25 11:18247.350.000.000.000.17
449625192007.07.25 10:48sell0.01gbpusdm2.05300.00002.05102007.07.25 14:082.05250.000.000.000.05
449656822007.07.25 11:03sell0.02eurjpym165.430.00165.232007.07.25 13:20165380.000.000.000.08
449675242007.07.25 11:12buy0.01audjpym106.600.00106.802007.07.25 18:48106.300.000.000.00-0.24
449681422007.07.25 11:18buy0.01gbpjpym247.440.00247.642007.07.25 13:42247.490.000.000.000.04
449692652007.07.25 11:20sell0.04eurjpym165.580.00165.382007.07.25 13:20165.380.000.000.000.66
449692942007.07.25 11:20buy0.01nzdjpym97.100.0097.302007.07.25 18:4796670.000.000.00-0.36
449711982007.07.25 11:25buy0.01usdjpym120.630.00120.832007.07.25 15:04120.360.000.000.00-0.22
449721282007.07.25 11:28buy0.01usdchfm1.21430.00001.21632007.07.25 13:371.21460.000.000.000.02
449766522007.07.25 12:04buy0.02usdjpym120.470.00120.672007.07.25 15:04120.350.000.000.00-0.20
449775142007.07.25 12:08buy0.02usdchfm1.21270.00001.21472007.07.25 13:371.21470.000.000.000.33
449780532007.07.25 12:09sell0.02gbpusdm2.05450.00002.05252007.07.25 14:082.05250.000.000.000.40
449800592007.07.25 12:17sell0.01eurusdm1.37510.00001.37312007.07.25 13:401.37310.000.000.000.20
449891232007.07.25 13:15buy0.02nzdjpym96.940.0097.142007.07.25 18:4796.680.000.000.00-0.43
449895422007.07.25 13:18buy0.02gbpjpym247.290.00247.49200707.25 13:42247.490.000.000.000.33
449898942007.07.25 13:20buy0.01eurjpym165.390.00165.592007.07.25 15:03164.970000.000.00-0.34
449930272007.07.25 13:37buy0.01usdchfm1.21500.00001.21702007.07.26 11:301.21410.000.000.03-0.07
449948672007.07.25 13:40sell0.01eurusdm1.37290.00001.37092007.07.25 14:541.37090.000.000.000.20
449953472007.07.25 13:42buy0.01gbpjpym247.600.00247.802007.07.25 15:04246.700.000.000.00-0.74
449981532007.07.25 13:51buy0.02gbpjpym247.450.00247.652007.07.25 15:04246.720.000.000.00-1.22
450035132007.07.25 14:06buy0.04gbpjpym247.270.00247.472007.07.25 15:04246.700.000.000.00-1.90
450041342007.07.25 14:08buy0.02eurjpym165.230.00165.432007.07.25 15:03164.970.000.000.00-0.44
450053912007.07.25 14:10buy0.01gbpusdm2.05250.00002.05452007.07.25 16:062.05140.000.000.00-0.11
45011275200707.25 14:24buy0.08gbpjpym247.120.00247.322007.07.25 15:04246.710.000.000.00-2.73
450121692007.07.25 14:27buy0.16gbpjpym246.970.00247.172007.07.25 15:04246.700.000.000.00-3.59
45012186200707.25 14:27buy0.04eurjpym165.060.00165.262007.07.25 15:03164.960.000.000.00-0.33
450131202007.07.25 14:31buy0.02audjpym106.440.00106.642007.07.25 18:47106.310.000.000.00-0.21
45013345200707.25 14:32buy0.04nzdjpym96.780.0096.982007.07.25 18:4796.670.000.000.00-0.36
450135242007.07.25 14:33buy0.04usdjpym120.320.00120.522007.07.25 15:04120.360.000.000.000.13
450137792007.0725 14:33buy0.32gbpjpym246.820.00247.022007.07.25 15:04246.700.000.000.00-3.20
450151532007.07.25 14:37buy0.04audjpym106.280.00106.482007.07.25 18:47106.310.000.000.000.10
450152192007.0725 14:37buy0.08nzdjpym96.630.0096.832007.07.25 18:4796.680.000.000.000.33
450168472007.07.25 14:43buy0.08eurjpym164.910.00165.112007.07.25 15:03164.960.000.000.000.34
450181302007.07.25 14:44buy0.64gbpjpym246.670.00246.872007.07.25 15:04246.700.000.000.001.60
450192072007.07.25 14:45buy0.08audjpym106.130.00106.332007.07.25 18:47106.330.000.000.001.33
450192712007.07.25 14:45buy0.16eurjpym164.760.00164.962007.07.25 15:03164.960.000.000.002.65
450193062007.07.25 14:45buy1.28gbpjpym246.510.00246.712007.07.25 15:04246.710.000.000.0021.27
450193562007.07.25 14:45buy0.16nzdjpym96.470.0096.672007.07.25 18:4796.670.000.000.002.66
450206032007.07.25 14:50buy0.08usdjpym120.160.00120.362007.07.25 15:04120.360.000.000.001.33
450211232007.07.25 14:53buy0.02gbpusdm2.05100.00002.05302007.07.25 16:062.05150.000.000.000.10
450216092007.07.25 14:54sell0.01eurusdm1.37070.00001.36872007.07.26 11:291.37020.000.000.020.05
450281912007.07.25 15:03sell0.01eurjpym164990.00164.792007.07.25 15:15164.790.000.000.000.17
450283562007.07.25 15:04buy0.01usdjpym120.390.00120.592007.07.25 18:47120.450.000.000.000.05
450284452007.07.25 15:04buy0.01gbpjpym246780.00246.982007.07.25 15:26246.590.000.000.00-016
450301552007.07.25 15:14buy0.04gbpusdm2.04950.00002.05152007.07.25 16:052.05150.000.000.000.80
450303772007.07.25 15:15buy0.02gbpjpym246.630.00246.832007.07.25 15:26246.590.000.000.00-0.07
450307062007.07.25 15:15sell0.01eurjpym164.750.00164.552007.07.26 06:06165.170.000.00-0.03-0.35
450311752007.07.25 15:15buy0.04gbpjpym246.380.00246.582007.07.25 15:26246.580.000.000.000.67
450327322007.07.25 15:17buy0.02usdjpym120.240.00120.442007.07.25 18:47120.440.000.000.000.33
450341752007.07.25 15:25sell0.02eurjpym164.90000164.702007.07.26 06:05165.160.000.00-0.07-0.43
450343062007.07.25 15:26sell0.01gbpjpym246.610.00246.412007.07.25 17:30246.570.000.000.000.04
450348532007.07.25 15:28sell0.02gbpjpym246.770.00246.572007.07.25 17:30246.570.000.000.000.34
450405882007.07.25 16:07buy0.01gbpusdm2.05190.00002.05392007.07.25 21:272.05390.000.000.000.20
450489342007.07.25 17:30sell0.01gbpjpym246.490.00246.292007.07.25 20:16247.210.000.000.00-0.60
450500792007.07.25 17:42sell0.02gbpjpym246.650.00246.452007.07.25 20:16247.220.000.000.00-0.94
450502862007.07.25 17:45sell0.04gbpjpym246.810.00246.612007.07.25 20:15247.240.000.000.00-1.43
450540772007.07.25 18:24sell0.08gbpjpym246.960.00246.762007.07.25 20:15247.230.000.000.00-1.79
450545042007.07.25 18:27sell0.04eurjpym165.050.00164.852007.07.26 06:05165.170.000.00-0.13-0.40
450569652007.07.25 18:47sell0.16gbpjpym247.110.00246.912007.07.25 20:15247.230.000.000.00-1.60
450569922007.07.25 18:47buy0.01usdjpym120.470.00120.672007.07.26 00:59120.670.000.000.040.17
450571652007.07.25 18:47sell0.08eurjpym165210.00165.012007.07.26 06:05165.160.000.00-0.27033
450572272007.07.25 18:47sell0.01nzdjpym96.690.0096.492007.07.25 20:1896.630.000.000.000.05
450572912007.07.25 18:48sell0.01audjpym106290.00106.092007.07.26 01:21106.600.000.00-0.04-0.25
450582662007.07.25 19:00sell0.32gbpjpym247.270.00247.072007.07.25 20:15247.240.000.000.000.80
450588122007.07.25 19:02sell0.64gbpjpym247.430.00247.232007.07.25 20:15247.230.000.000.0010.63
450588322007.07.25 19:02sell0.02audjpym106460.00106.262007.07.26 01:21106.610.000.00-0.08-0.25
450594122007.07.25 19:07sell0.16eurjpym165.360.00165.162007.07.26 06:05165.160.000.00-0.542.65
450600232007.07.25 19:15sell0.02nzdjpym96.840.0096.642007.07.25 20:1896.640.000.000.000.33
450663612007.07.25 20:13buy0.02usdchfm1.21350.00001.21552007.07.26 11:301.21400.000.000.050.08
450665952007.07.25 20:16buy0.01gbpjpym247.220.00247.422007.07.25 20:43247.420.000.000.000.16
450667812007.07.25 20:18sell0.01nzdjpym96.530.0096.332007.07.25 21:0196530.000.00-0.040.00
450680392007.07.25 20:32sell0.02nzdjpym96.6800096.482007.07.25 21:0196.480.000.00-0.080.33
450720662007.07.25 20:54buy0.01gbpjpym247.570.00247.772007.07.25 23:48247.470.000.000.06-0.09
450722292007.07.25 20:56sell0.02eurusdm1.37220.00001.37022007.07.26 11:291.37020.000.000.030.40
450727172007.07.25 21:01sell0.01nzdjpym96.430.0096.232007.07.25 21:1296.390.000.000.000.03
450729892007.07.25 21:02sell0.02nzdjpym96.590.0096.392007.07.25 21:1296.390.000.000.000.33
450743572007.07.25 21:12sell0.01nzdjpym96.300.0096.102007.07.26 01:5596.400.000.000.00-0.08
450745322007.07.25 21:14buy0.02gbpjpym247.420.00247.622007.07.25 23:48247.460.000.000.000.06
450754942007.07.25 21:22sell0.02nzdjpym96.450.0096.252007.07.26 01:5596.410.000.000.000.07
450759762007.07.25 21:27buy0.01gbpusdm2.05430.00002.05632007.07.26 10:072.04960.000.000.00-0.47
450777832007.07.25 21:39sell0.04nzdjpym96.610.0096.412007.07.26 01:5596.410.000.000.000.66
450778002007.07.25 21:39sell0.04audjpym106.610.00106.412007.07.26 01:21106.610.000.000.000.00
450800702007.07.25 22:07buy0.02gbpusdm2.05280.00002.05482007.07.26 10:072.04970.000.000.00-0.62
450823592007.07.25 22:36buy0.04gbpjpym247.260.00247.462007.07.25 23:48247.460.000.000.000.66
450882442007.07.25 23:48buy0.01gbpjpym247.580.00247.782007.07.26 00:59247.630.000.000.000.04
450882642007.07.25 23:48sell0.08audjpym106.790.00106.592007.07.26 01:21106.590.000.000.001.33
450922782007.07.26 00:10buy0.02gbpjpym247.430.00247.632007.07.26 00:59247.630000.000.000.34
450975122007.07.26 00:59buy0.01gbpjpym247.710.00247.912007.07.26 04:14247.280.000.000.00-0.35
450975312007.07.26 00:59buy0.01usdjpym120.690.00120.892007.07.26 11:29119.970.000.000.00-0.60
450998402007.07.26 01:09buy0.02gbpjpym247.560.00247.762007.07.26 04:14247.280.000.000.00-0.46
451005132007.07.26 01:16buy0.04gbpjpym247.410.00247.612007.07.26 04:13247.290.000.000.00-0.40
451010752007.07.26 01:21buy0.01audjpym106.590.00106.792007.07.26 04:03106.650.000.000.000.04
451038122007.07.26 01:55sell0.01nzdjpym96.290.0096.092007.07.26 02:1596.090000.000.000.17
451039042007.07.26 01:57buy0.04gbpusdm2.05130.00002.05332007.07.26 10:072.04990000.000.00-0.56
451045172007.07.26 02:04buy0.08gbpjpym247.260.00247.462007.07.26 04:13247.300.000.000.000.26
451045252007.07.26 02:04buy0.02usdjpym120.530.00120.732007.07.26 11:29119.980.000.000.00-0.92
451054212007.07.26 02:15buy0.02audjpym106.440.00106.642007.07.26 04:03106.640.000.000.000.33
451055202007.07.26 02:15sell0.01nzdjpym95.990.0095.792007.07.26 06:0796.020000.000.00-0.02
451057152007.07.26 02:16buy0.16gbpjpym247.100.00247.302007.07.26 04:13247.300.000.000.002.65
451123812007.07.26 03:36sell0.02nzdjpym96.140.0095.942007.07.26 06:0796.030.000.000.000.18
451143572007.07.26 04:03sell0.01audjpym106.640.00106.442007.07.26 06:27106.440.000.000.000.17
451145342007.07.26 04:06sell0.04nzdjpym96.290.0096.092007.0726 06:0696.090.000.000.000.66
451150352007.07.26 04:14sell0.01gbpjpym247.280.00247.082007.07.26 05:21247.230.000.000.000.04
451153822007.07.26 04:17sell0.02gbpjpym247.430.00247.23200707.26 05:21247.230.000.000.000.33
451197342007.07.26 05:21sell0.01gbpjpym247.160.00246.962007.07.26 05:52247.110.000.000.000.04
451226122007.07.26 05:39sell0.02gbpjpym247.320.00247.122007.07.26 05:52247.120.000.000.000.33
451246452007.07.26 05:52sell0.01gbpjpym247.020.00246.822007.07.26 06:06246.820.000.000.000.16
451271302007.07.26 06:05buy0.08gbpusdm2.04980.00002.05182007.07.26 10:072.05010.000.000.000.24
451276702007.07.26 06:06sell0.01eurjpym165.120.00164.922007.07.26 07:09165.080.000.000.000.04
451279392007.07.26 06:06sell0.01gbpjpym246.730.00246.532007.07.26 07:11246.680.000.000.000.04
451282202007.07.26 06:07sell0.01nzdjpym95.900.0095.702007.07.26 07:2495.700.000.000.000.16
451303552007.07.26 06:25sell0.02gbpjpym246.880.00246.682007.07.26 07:11246.680.000.000.000.33
451304982007.07.26 06:27sell0.01audjpym106.370.00106.172007.07.26 11:10106.170.000.000.000.16
451322932007.07.26 06:38sell0.02eurjpym165.270.00165.072007.07.26 07:09165.070.000.000.000.33
451357242007.07.26 07:09buy0.04usdjpym120.380.00120.582007.07.26 11:29119.980.000.000.00-1.33
451357882007.07.26 07:09sell0.01eurjpym165.040.00164.842007.07.26 11:06164.840.000.000.000.17
451363832007.07.26 07:11sell0.01gbpjpym246.620.00246.422007.07.26 08:50246.670.000.000.00-0.04
451387782007.07.26 07:23sell0.02gbpjpym246.770.00246.572007.07.26 08:50246.670.000.000.000.16
451390212007.07.26 07:24sell0.01nzdjpym95.590.0095.392007.07.26 10:4795.880.000.000.00-0.24
451410132007.07.26 07:44sell0.02audjpym106.530.00106.332007.07.26 11:05106.330.000.000.000.33
451417802007.07.26 07:51sell0.02nzdjpym95.750.0095.552007.07.26 10:4795.870.000.000.00-0.20
451462782007.07.26 08:17sell0.02eurjpym165.190.00164.992007.07.26 11:03164.990.000.000.000.33
451465462007.07.26 08:18sell0.04gbpjpym246.930.00246.732007.07.26 08:50246.730.000.000.000.67
451482892007.07.26 08:34buy0.04usdchfm1.21200.00001.21402007.07.26 11:301.21400.000.000.000.66
451515932007.07.26 08:50buy0.16gbpusdm2.04810.00002.05012007.07.26 10:072.05010.000.000.003.20
451516602007.07.26 08:50sell0.01gbpjpym246.600.00246.402007.07.26 09:32246.550.000.000.000.04
451526152007.07.26 08:52sell0.02gbpjpym246.750.00246.552007.07.26 09:32246.550.000.000.000.33
451533402007.07.26 08:55sell0.04nzdjpym95.900.0095.702007.07.26 10:4695.870.000.000.000.10
451561922007.07.26 09:18sell0.08nzdjpym96.060.0095.862007.07.26 10:4695.860.000.000.001.32
451577552007.07.26 09:33sell0.01gbpjpym246.44000246.242007.07.26 10:15246.530.000.00000-0.08
451600942007.07.26 09:41sell0.02gbpjpym246.590.00246.392007.07.26 10:15246.530.000.000.000.10
451612662007.07.26 09:47sell0.04gbpjpym246.740.00246.542007.07.26 10:15246.540.000.000.000.67
451658792007.07.26 10:07sell0.01gbpusdm2.04960.00002.04762007.07.26 11:072.04760.000.000.000.20
451679992007.07.26 10:15sell0.01gbpjpym246.430.00246.232007.07.26 11:04246.230.000.000.000.17
451745992007.07.26 10:47buy0.01nzdjpym95.830.0096.032007.07.26 11:5795.270.000.000.00-0.47
451898392007.07.26 11:22sell0.01gbpusdm2.04320.00002.04122007.07.26 13:382.04430.000.000.00-0.11
451898582007.07.26 11:22sell0.01eurjpym164.100.00163.902007.07.26 12:35164.340.000.000.00-0.20
451898702007.07.26 11:22sell0.01gbpjpym244.680.00244.482007.07.26 11:35244.910.000.000.00-0.19
451898952007.07.26 11:22sell0.01audjpym105440.00105.242007.07.26 12:27105.530.000.000.00-008
451899112007.07.26 11:22buy0.02nzdjpym95.070.0095.272007.07.26 11:5795.270.000.000.000.33
451899702007.07.26 11:22buy0.08usdjpym119.780.00119.982007.07.26 11:29119.980000.000.001.33
451914352007.07.26 11:23sell0.02gbpjpym244.830.00244.632007.07.26 11:35244.920.000.000.00-0.15
451920992007.07.26 11:24sell0.02audjpym105.590.00105.392007.07.26 12:27105.560.000.000.000.05
451921812007.07.26 11:24sell0.02eurjpym164.250.00164.052007.07.26 12:35164.350.000.000.00-0.16
451927892007.07.26 11:25sell0.04gbpjpym245.000.00244.802007.07.26 11:35244.950.000.000.000.17
451946062007.07.26 11:29sell0.08gbpjpym245.150.00244.952007.07.26 11:35244.950.000.000.00134
451948452007.07.26 11:29sell0.01usdjpym119.960.00119.76200707.26 12:35119.760.000.000.000.17
451948522007.07.26 11:29buy0.01eurusdm1.37030.00001.37232007.07.26 12:191.37230.000.000.000.20
451960282007.07.26 11:30sell0.01usdchfm1.21420.00001.21222007.07.26 11:511.21220.000.000.000.16
451987462007.07.26 11:35sell0.01gbpjpym244.800.00244.602007.07.26 12:22245.250.000.000.00-0.37
451993552007.07.26 11:36sell0.02gbpjpym244.960.00244.762007.07.26 12:22245.240.000.000.00-0.46
452009112007.07.26 11:42sell0.04gbpjpym245.130.00244.932007.07.26 12:22245.230.000.000.00-0.34
452030142007.07.26 11:50sell0.04eurjpym164.400.00164.202007.07.26 12:35164.360.000.000.000.14
452031702007.07.26 11:51sell0.01usdchfm1.21180.00001.20982007.07.26 12:261.20980.000000.000.17
452045302007.07.26 11:58sell0.01nzdjpym95.260.0095.062007.07.26 12:2795.200.000.000.000.05
452062682007.07.26 12:03sell0.04audjpym105.750.00105.552007.07.26 12:26105.550.000.000.000.66
452090982007.07.26 12:09sell0.08gbpjpym245.280.00245.082007.07.26 12:22245.230.000.000.000.34
452092952007.07.26 12:09sell0.08eurjpym164.550.00164.352007.07.26 12:35164.350.000.000.001.33
452093312007.07.26 12:09sell0.02nzdjpym95420.0095.222007.07.26 12:2795.220.000.000.000.33
452104582007.07.26 12:11sell0.02gbpusdm2.04470.00002.04272007.07.26 13:382.04430.000.000.000.08
452138992007.07.26 12:19buy0.01eurusdm1.37250.00001.37452007.07.26 14:001.37310.000.000.000.06
452144592007.07.26 12:20sell0.04gbpusdm2.04630.00002.04432007.07.26 13:382.04430.000.000.000.80
452147052007.07.26 12:20sell0.16gbpjpym245.390.00245.232007.07.26 12:22245.230.000.000.002.13
452168912007.07.26 12:22sell0.01gbpjpym245.15000244.952007.07.26 12:33245.090.000.000000.05
452182412007.07.26 12:26sell0.01usdchfm1.20940.00001.20742007.07.26 13:191.20740.000.000.000.17
452187092007.07.26 12:27sell0.01audjpym105.470.00105.272007.07.26 12:38105.270.000.000.000.16
452187552007.07.26 12:27sell0.01nzdjpym95.100.0094.902007.07.26 12:3894.900.000.000.000.17
452191322007.07.26 12:28sell0.02gbpjpym245.300.00245102007.07.26 12:33245.100.000.000.000.33
452223882007.07.26 12:33sell0.01gbpjpym245.030.00244.832007.07.26 12:36244.830.000.000.000.17
452228812007.07.26 12:35sell0.01usdjpym119.730.00119.532007.07.26 13:06119.530.000.000.000.17
452228932007.07.26 12:35sell0.01eurjpym164.300.00164.102007.07.26 13:04164.100.000.000.00017
452235022007.07.26 12:36sell0.01gbpjpym244.720.00244.522007.07.26 13:04244.700.000.000.000.01
452246652007.07.26 12:38sell0.01audjpym105.190.00104.992007.07.26 13:05105.140.000.000.00004
452247332007.07.26 12:38sell0.01nzdjpym94.790.0094.592007.07.26 13:0694.750.000.000.000.03
452262462007.07.26 12:42sell0.02gbpjpym244.870.00244.672007.07.26 13:04244.670.000.000.000.33
452262652007.07.26 12:42sell0.02nzdjpym94.950.0094.752007.07.26 13:0694.750.000.000.000.33
452265112007.07.26 12:43sell0.02audjpym105.340.00105.142007.07.26 13:05105.140.000.000.000.33
452296072007.07.26 13:04sell0.01gbpjpym244.570.00244.372007.07.26 13:06244.370.000.000.000.17
452300192007.07.26 13:04sell0.01eurjpym164.060.00163.862007.07.26 13:13163.860.000.000.000.16
452307422007.07.26 13:05sell0.01audjpym105.040.00104.842007.07.26 13:13104.840.000.000.000.17
452311172007.07.26 13:06sell0.01usdjpym119.500.00119.302007.07.26 13:15119.300.000.000.000.17
452312182007.07.26 13:06sell0.01nzdjpym94.630.0094.432007.07.26 13:1594.430.000.000.000.17
452312612007.07.26 13:06sell0.01gbpjpym244.280.00244.082007.07.26 13:15244.080.000.000.000.17
452348292007.07.26 13:13sell0.01audjpym104.710.00104.512007.07.26 14:00104.800.000.000.00-0.07
452348802007.07.26 13:13sell0.01eurjpym163.810.00163.612007.07.26 13:16163.610.000.000.000.17
452360842007.07.26 13:15sell0.01gbpjpym243.990.00243.792007.07.26 13:17243.790.000.000.000.17
452362342007.07.26 13:15sell0.01nzdjpym94.330.0094.132007.07.26 13:3394.290.000.000.000.04
452365052007.07.26 13:15sell0.01usdjpym119.270.00119.072007.07.26 14:02119.220.000.000.000.04
452375392007.07.26 13:16sell0.01eurjpym163.570.00163.372007.07.26 14:24163.810.000.000.00-0.20
452383572007.07.26 13:17sell0.01gbpjpym243.740.00243.542007.07.26 13:36244.020.000.000.00-0.24
452395412007.07.26 13:19sell0.01usdchfm1.20700.00001.20502007.07.26 15:361.20660.000.000.000.03
452396822007.07.26 13:19sell0.02gbpjpym243.900.00243.702007.07.26 13:36244.030.000.000.00-0.22
452397342007.07.26 13:19sell0.02eurjpym163.750.00163.552007.07.26 14:24163.820.000.000.00-0.12
452412872007.07.26 13:22sell0.04gbpjpym244.050.00243.852007.07.26 13:36244.000.000.000.000.17
452418082007.07.26 13:23sell0.02usdchfm1.20860.00001.20662007.07.26 15:361.20660.000.000.000.33
452430532007.07.26 13:27sell0.02nzdjpym94.480.0094.282007.07.26 13:3394.280.000.000.000.33
452430842007.07.26 13:28sell0.08gbpjpym244.210.00244.012007.07.26 13:36244.010.000.000.001.34
452431212007.07.26 13:28sell0.02usdjpym119.420.00119.222007.07.26 14:02119.220.000.000.000.34
452449252007.07.26 13:33sell0.01nzdjpym94.190.0093.992007.07.26 14:0294.460.000.000.00-0.22
452458242007.07.26 13:36sell0.01gbpjpym243.910.00243.712007.07.26 13:58244.490.000.000.00-0.48
452468122007.07.26 13:38buy0.02eurusdm1.37100.00001.37302007.07.26 14:001.37300.000.000.000.40
452469692007.07.26 13:38sell0.01gbpusdm2.04370.00002.04172007.07.26 15:102.04640.000.000.00-0.27
452489062007.0726 13:45sell0.02gbpjpym244.060.00243.862007.07.26 13:58244.480.000.000.00-0.70
452490442007.07.26 13:45sell0.02nzdjpym94.3400094.142007.07.26 14:0294.450.000.000.00-0.19
452494362007.07.26 13:48sell0.02gbpusdm2.04520.00002.04322007.07.26 15:102.04630.000.000.00-0.22
452497762007.07.26 13:48sell0.04gbpjpym244.210.00244.012007.07.26 13:58244.490.000.000.00-0.94
452502042007.07.26 13:50sell0.04nzdjpym94.510.0094.312007.07.26 14:0294.470.000.000.000.13
452504442007.07.26 13:50sell0.02audjpym104.860.00104.662007.07.26 14:00104.810.000.000.000.08
452508792007.07.26 13:51sell0.08gbpjpym244.360.00244.162007.07.26 13:58244.490.000.000.00-0.87
452509992007.07.26 13:51sell0.04eurjpym163.900.00163.702007.07.26 14:24163.840.000.000.000.20
452514022007.07.26 13:52sell0.16gbpjpym244.520.00244.322007.07.26 13:58244.500.000.000.000.27
452517042007.07.26 13:52sell0.04gbpusdm2.04670.00002.04472007.07.26 15:102.04620.000.000.000.20
452518302007.07.26 13:52sell0.04audjpym105.010.00104.812007.07.26 14:00104.810.000.000.000.67
452518522007.07.26 13:52sell0.32gbpjpym244.700.00244.502007.07.26 13:58244.500.000.000.005.36
452520712007.07.26 13:52sell0.08nzdjpym94670.0094.472007.07.26 14:0294.470.000.000.001.35
452539962007.07.26 13:58sell0.01gbpjpym244.390.00244.192007.07.26 14:02244.190.000.000.000.17
452555412007.07.26 14:00sell0.08gbpusdm2.04820.00002.0462200707.26 15:102.04620.000.000.001.60
452558762007.07.26 14:00sell0.01audjpym104.710.00104.512007.07.26 14:26104.800.000.000.00-0.08
452559052007.07.26 14:00buy0.01eurusdm1.37320.00001.37522007.07.26 16:221.37370.000.000.000.05
452604332007.07.26 14:02sell0.01usdjpym119.150.00118.952007.07.26 14:25119.270.000.000.00-0.10
452606002007.07.26 14:02sell0.01gbpjpym244.03000243.832007.07.26 14:21244.470.000.00000-0.37
452607502007.07.26 14:02sell0.01nzdjpym94.370.0094.172007.07.26 14:4394.470.000.000.00-0.09
452631032007.07.26 14:04sell0.02gbpjpym244.190.00243.992007.07.26 14:21244.460.000.000.00-0.45
452649952007.07.26 14:09sell0.02usdjpym119.310.00119.112007.07.26 14:25119.270.000.000.000.07
452651002007.07.26 14:09sell0.04gbpjpym244.34000244.142007.07.26 14:21244.480.000.00000-0.47
452654992007.07.26 14:10sell0.08gbpjpym244.490.00244.292007.07.26 14:21244.490.000.000.000.00
452655922007.07.26 14:10sell0.02nzdjpym94.5300094.332007.07.26 14:4394.480.000.000.000.09
452657032007.07.26 14:10sell0.02audjpym104.860.00104.662007.07.26 14:25104.810.000.000.000.09
452659712007.07.26 14:11sell0.04usdjpym119.470.00119.272007.07.26 14:25119.270.000.000.000.67
452660812007.07.26 14:11sell0.16gbpjpym244.650.00244.452007.07.26 14:21244.450.000.000.002.68
452666392007.07.26 14:11sell0.04nzdjpym94.680.0094.482007.07.26 14:4394.480.000.000.000.67
452675492007.07.26 14:13sell0.04audjpym105.010.00104.812007.07.26 14:25104.810.000.000.000.67
452676412007.07.26 14:13sell0.08eurjpym164.050.00163.852007.07.26 14:24163.850.000.000.001.35
452693492007.07.26 14:21sell0.01gbpjpym244.370.00244.172007.07.26 14:25244.170.000.000.000.17
452699352007.07.26 14:24sell0.01eurjpym163.760.00163.562007.07.26 15:06163.560.000.000.000.17
452703092007.07.26 14:25sell0.01gbpjpym244.090.00243.892007.07.26 15:06243.960.000.000.000.11
452703562007.07.26 14:25sell0.01usdjpym119.250.00119.052007.07.26 15:33119.050.000.000.000.17
452704622007.07.26 14:26sell0.01audjpym104.730.00104.532007.07.26 15:01104.690.000.000.000.03
452712732007.07.26 14:30sell0.02gbpjpym244.240.00244.042007.07.26 15:06244.040.000.000.00033
452714852007.07.26 14:31sell0.02audjpym104.890.00104.692007.07.26 15:01104.690.000.000.000.34
452726472007.07.26 14:44sell0.01nzdjpym94.360.0094.162007.07.26 15:1994.160.000.000.000.17
452770062007.07.26 15:01sell0.01audjpym104.610.00104.412007.07.26 15:19104.410.000.000.000.17
452774342007.07.26 15:04buy0.02eurusdm1.37170.00001.37372007.07.26 16:221.37370.000.000000.40
452781032007.07.26 15:06sell0.01eurjpym163.520.00163.322007.07.26 15:33163.320.000.000.000.17
452782182007.07.26 15:06sell0.01gbpjpym243.860.00243.662007.07.26 15:33243.660.000.000.000.17
452799122007.07.26 15:10buy0.01gbpusdm2.04620.00002.04822007.07.26 15:542.04820.000.000.000.20
452814732007.07.26 15:19sell0.01audjpym104.330.00104.132007.07.26 16:46104.460.000.000.00-0.11
452816032007.07.26 15:19sell0.01nzdjpym94.060.0093.862007.07.26 15:5594.060.000.000.000.00
452828822007.07.26 15:23sell0.02nzdjpym94.220.0094.022007.07.26 15:5594.020.000.000.000.34
452844052007.07.26 15:33sell0.01eurjpym163.280.00163.082007.07.26 15:49163.370.000.000.00-0.07
452844612007.07.26 15:33sell0.01usdjpym119.020.00118822007.07.26 16:31118.980.000.000.000.03
452846652007.07.26 15:33sell0.01gbpjpym243.580.00243.382007.07.26 16:37244.270.000.000.00-0.58
452863252007.07.26 15:36sell0.02eurjpym163.430.00163.232007.07.26 15:49163.380.000000.000.08
452864472007.07.26 15:36sell0.01usdchfm1.20610.00001.20412007.07.26 16:221.20550.000.000.000.05
452866452007.07.26 15:36sell0.02gbpjpym243.740.00243.542007.07.26 16:37244.280.000.000.00-0.91
452882062007.07.26 15:40sell0.04gbpjpym243.900.00243.702007.07.26 16:37244.270.000.000.00-1.24
452882452007.07.26 15:40sell0.02audjpym104.480.00104.282007.07.26 16:46104.460.000.000.000.03
452886492007.07.26 15:42sell0.02usdjpym119.170.00118.972007.07.26 16:31118.970.000.000.000.34
452886932007.07.26 15:43sell0.04eurjpym163.580.00163.382007.07.26 15:49163.380.000.000.00067
452891922007.07.26 15:44sell0.02usdchfm1.20760.00001.20562007.07.26 16:221.20560.000.000.000.33
452905292007.07.26 15:49sell0.01eurjpym163.310.00163.112007.07.26 17:25163.540.000.000.00-0.19
452914722007.07.26 15:54sell0.02eurjpym163.460.00163.262007.07.26 17:25163.550.000.000.00-0.15
452914992007.07.26 15:54buy0.01gbpusdm2.04860.00002.05062007.07.26 16:212.05060.000.000.000.20
452916752007.07.26 15:55sell0.01nzdjpym93.970.0093.772007.07.26 17:2893.940.000.000.000.03
452926742007.07.26 15:56sell0.08gbpjpym244.05000243.852007.07.26 16:37244.250.000.00000-1.35
452927072007.07.26 15:56sell0.02nzdjpym94.130.0093.932007.07.26 17:2793.930.000.000.000.33
452931662007.07.26 15:57sell0.04eurjpym163.610.00163.412007.07.26 17:25163.560.000.000.000.17
452967852007.07.26 16:21buy0.01gbpusdm2.0510000002.05302007.07.26 16:272.05300.000.000.000.20
452980572007.07.26 16:22sell0.16gbpjpym244.210.00244.012007.07.26 16:37244.250.000.000.00-0.54
452982632007.07.26 16:22sell0.01usdchfm1.20520.00001.20322007.07.26 16:311.20320.000.000.000.17
452982912007.07.26 16:22buy0.01eurusdm1.37410.00001.37612007.07.26 16:271.37610.000.000.000.20
453023262007.07.26 16:27buy0.01gbpusdm2.05340.00002.05542007.07.26 16:312.05540.000.000.000.20
453027712007.07.26 16:27sell0.32gbpjpym244.360.00244.162007.07.26 16:37244.260.000.000.002.69
453042962007.07.26 16:27buy0.01eurusdm137630.00001.37832007.07.27 12:351.36570.000.00-0.01-1.06
453072872007.07.26 16:28sell0.08eurjpym163.770.00163.572007.07.26 17:25163.570.000.000.001.34
453101612007.07.26 16:29sell0.04audjpym104.660.00104.462007.07.26 16:46104.460.000.000.000.67
453108382007.07.26 16:30sell0.64gbpjpym244.520.00244.322007.07.26 16:36244.320.000.000.0010.76
453113122007.07.26 16:31sell0.01usdjpym118.940.00118.742007.07.26 17:28118.890.000.000.000.04
453115812007.07.26 16:31sell0.01usdchfm1.20280.00001.20082007.07.27 09:391.21020.000.00-0.01-0.61
453119112007.07.26 16:31buy0.01gbpusdm2.05580.00002.05782007.07.26 17:472.05340.000.000.00-0.24
453142792007.07.26 16:33buy0.02gbpusdm2.05430.00002.05632007.07.26 17:472.05330.000.000.00-0.20
453173642007.07.26 16:37sell0.01gbpjpym244.190.00243.992007.07.26 17:14244.320.000.000.00-0.11
453181922007.07.26 16:41sell0.02gbpjpym244340.00244.142007.07.26 17:14244.290.000.000.000.08
453195932007.07.26 16:46sell001audjpym104.380.00104.182007.07.26 17:37104.330.000.000.000.04
453211332007.07.26 16:55sell0.02audjpym104.530.00104.332007.07.26 17:37104.330000.000.000.33
453220112007.07.26 16:58sell0.04gbpjpym244490.00244.292007.07.26 17:13244.290.000.000.000.67
453223832007.07.26 17:00sell0.02usdjpym119.090.00118.892007.07.26 17:28118.890.000.000.000.34
453233042007.07.26 17:06buy0.04gbpusdm2.05280.00002.05482007.07.26 17:472.05330.000.000.000.20
453249412007.07.26 17:14buy0.01gbpjpym244.340.00244.542007.07.26 17:47244.050.000.000.00-0.24
453249652007.07.26 17:14sell0.02usdchfm1.20450.00001.20252007.07.27 09:391.21030.000.00-0.02-0.96
453263222007.07.26 17:16buy0.08gbpusdm2.05130.00002.05332007.07.26 17:472.05330.000.000.001.60
453265292007.07.26 17:16buy0.02gbpjpym244.170.00244.372007.07.26 17:47244.060.000.000.00-0.19
453266382007.07.26 17:17buy0.02eurusdm1.37470.00001.37672007.07.27 12:351.36560.000.00-0.01-1.82
453292152007.07.26 17:25buy0.04gbpjpym244.010.00244.212007.07.26 17:47244.070.000.000.000.20
453292492007.07.26 17:26sell0.01eurjpym163.510.00163.312007.07.26 18:09163.310.000.000.000.17
453298032007.07.26 17:28sell0.01nzdjpym93.850.0093.652007.07.26 18:0093.650.000.000.000.17
453300712007.07.26 17:28sell0.01usdjpym118.850.00118.652007.07.26 18:16118.650.000.000.000.17
453316362007.07.26 17:37buy008gbpjpym243.840.00244.042007.07.26 17:47244.040.000.000.001.35
453318552007.07.26 17:37sell0.01audjpym104.270.00104.072007.07.26 18:01104.070000.000.000.17
453335212007.07.26 17:47sell0.01gbpjpym244040.00243.842007.07.26 17:56243.840.000.000.000.17
453335492007.07.26 17:47buy0.01gbpusdm2.05370.00002.05572007.07.26 23:022.04810.000.000.00-0.56
453343472007.07.26 17:56sell0.01gbpjpym243.750.00243.55200707.26 18:15243.550.000.000.000.17
453346242007.07.26 18:00sell0.01nzdjpym93.5600093.362007.07.26 18:1593.360.000.000.000.17
453348262007.07.26 18:01sell0.01audjpym103.990.00103.792007.07.26 18:15103.790.000.000.000.17
453353442007.07.26 18:04buy0.02gbpusdm2.05220.00002.05422007.07.26 23:022.04820.000.000.00-0.80
453358412007.07.26 18:09sell0.01eurjpym163.270.00163.072007.07.26 18:18163.070.000.000.000.17
453372722007.07.26 18:15sell0.01audjpym103.720.00103.522007.07.26 18:17103.520.000.000.000.17
453373292007.07.26 18:15buy0.01gbpjpym243.520.00243.722007.07.26 18:31243.380.000.000.00-0.12
453374372007.07.26 18:15sell0.01nzdjpym93.260.0093.062007.07.26 18:4793.060.000.000.000.17
453377292007.07.26 18:16sell0.01usdjpym118.620.00118.422007.07.26 21:09118.590.000.00-0.010.03
453379042007.07.26 18:16buy0.02gbpjpym243.370.00243572007.07.26 18:31243.410.000.000.000.07
453383232007.07.26 18:17sell0.01audjpym103.440.00103.242007.07.26 18:47103.540.000.000.00-0.08
453392732007.07.26 18:18sell0.01eurjpym163.040.00162.842007.07.26 18:53162.990.000000.000.04
453394802007.07.26 18:19buy0.04gbpjpym243.210.00243.412007.07.26 18:31243.410.000.000.000.67
453396762007.07.26 18:19buy0.04gbpusdm2.05070.00002.05272007.07.26 23:022.04820.000.000.00-1.00
453407582007.07.26 18:26sell0.02audjpym103.590.00103.392007.07.26 18:47103.550.000.000.000.07
453417292007.07.26 18:30sell0.02eurjpym163.190.00162.992007.07.26 18:53162.990.000.000.00034
453419662007.07.26 18:31buy001gbpjpym243.530.00243.732007.07.26 18:57243.140.000.000.00-0.33
453419912007.07.26 18:31sell0.04audjpym103.750.00103.552007.07.26 18:47103.550.000.000.000.67
453443582007.07.26 18:47sell0.01audjpym103450.00103.252007.07.26 18:55103.250.000.000.000.17
453444292007.07.26 18:47buy0.02gbpjpym243.380.00243.582007.07.26 18:57243.130.000.000.00-0.42
453444692007.07.26 18:47sell0.01nzdjpym92.960.0092.762007.07.26 18:5492.760.000.000.000.17
453448822007.07.26 18:50buy0.04gbpjpym243.230.00243.432007.0726 18:57243.110.000.000.00-0.40
453463852007.07.26 18:52buy0.08gbpjpym243.060.00243.262007.07.26 18:57243.100000.000.000.26
453469252007.07.26 18:53sell0.01eurjpym162.960.00162.762007.07.26 21:08163.070.000.00-0.01-0.09
453471132007.07.26 18:54sell0.01nzdjpym92.660.0092.462007.07.26 19:3293.060.000.000.00-0.34
453472242007.07.26 18:54buy0.08gbpusdm2.04920.00002.05122007.07.26 23:022.04820.000.000.00-0.80
453478242007.07.26 18:55sell0.01audjpym103.170.00102.97200707.26 19:35103.590.000.000.00-0.35
453478592007.07.26 18:55buy0.16gbpjpym242.90000243.102007.07.26 18:57243.100.000.000002.69
453497992007.07.26 18:56sell0.02audjpym103.330.00103.132007.07.26 19:35103.600.000.000.00-0.45
453509702007.07.26 18:57sell0.02nzdjpym92.8100092.612007.07.26 19:3293.050.000.000.00-0.40
453510692007.07.26 18:57buy0.01gbpjpym243.220.00243.422007.07.26 19:03243.270.000.000.000.05
453517852007.07.26 19:00buy0.02gbpjpym243.070.00243.272007.07.26 19:03243.270.000.000.000.34
453528002007.07.26 19:03buy0.01gbpjpym243.350.00243.552007.07.26 19:23243.550.000.000.000.17
453529802007.07.26 19:03sell0.04audjpym103.490.00103.292007.07.26 19:35103.580.000.000.00-0.30
453529972007.07.26 19:03sell0.02eurjpym163.110.00162.912007.07.26 21:08163.070.000.00-0.020.07
453536442007.07.26 19:06sell0.04nzdjpym92.980.0092.782007.07.26 19:3293.070.000.000.00-0.30
453554962007.07.26 19:18sell0.08audjpym103.640.00103.442007.07.26 19:35103.590.000.000.000.34
453555432007.07.26 19:18sell0.08nzdjpym93.140.0092.942007.07.26 19:3293.090.000.000.000.33
453558382007.07.26 19:19sell0.02usdjpym118.780.00118.582007.07.26 21:09118.580.000.00-0.030.33
453569282007.07.26 19:23sell0.04eurjpym163.270.00163.072007.07.26 21:08163.070.000.00-0.040.67
453569422007.07.26 19:23buy0.01gbpjpym243.640.00243.842007.07.26 20:27243.400.000.000.00-0.20
453572492007.07.26 19:25sell0.16nzdjpym93.290.0093.092007.07.26 19:3293.090.000.000.002.69
453576332007.07.26 19:25sell0.16audjpym103.790.00103.592007.07.26 19:35103.590.000.000.002.70
453590152007.07.26 19:32sell0.01nzdjpym92.950.0092.752007.07.26 20:0992.920.000.000.000.02
453595722007.07.26 19:36sell0.01audjpym103.500.00103302007.07.26 21:08103.300.000.00-0.010.17
453596042007.07.26 19:36buy0.02gbpjpym243.480.00243.682007.07.26 20:27243.390.000.000.00-0.15
453599552007.07.26 19:40buy0.04gbpjpym243.320.00243.522007.07.26 20:27243.370.000.000.000.16
453607252007.07.26 19:46buy008gbpjpym243.170.00243.372007.07.26 20:27243.370.000.000.001.35
453608122007.07.26 19:46buy0.16gbpusdm2.04760.00002.04962007.07.26 23:022.04810.000.00-0.010.80
453615092007.07.26 19:50sell0.02nzdjpym93.120.0092.922007.07.26 20:0992.920.000.000.000.33
453635252007.07.26 20:09sell0.01nzdjpym92.810.0092.612007.07.26 21:0992.770.000.00-0.010.03
453642162007.07.26 20:20sell0.02nzdjpym92.970.0092.772007.07.26 21:0992.770.000.00-0.030.33
453645792007.07.26 20:26sell0.04nzdjpym93.120.0092.922007.07.26 20:4992.920.000.000.000.67
453646462007.07.26 20:27buy0.01gbpjpym243.480.00243.682007.07.26 22:34242.210.000.000.02-1.08
453673382007.07.26 21:01buy0.02gbpjpym243.270.00243.432007.07.26 22:34242.210.000.000.00-1.79
453680642007.07.26 21:08buy0.04gbpjpym243.110.00243.312007.07.26 22:34242.200.000.000.00-3.07
453680862007.07.26 21:08sell0.01eurjpym163010.00162.812007.07.26 21:12162.810.000.000.000.17
453681672007.07.26 21:08sell0.01audjpym103.220.00103.022007.07.26 21:11103.020.000.000.000.16
453683562007.07.26 21:09buy0.08gbpjpym242.920.00243.122007.07.26 22:34242.190.000.000.00-4.94
453683912007.07.26 21:09sell0.01nzdjpym92.650.0092.452007.07.26 21:2792.450.000.000.000.16
453684382007.07.26 21:09sell0.01usdjpym118.560.00118.362007.07.26 21:30118.360.000.000.000.17
453691702007.07.26 21:11buy0.16gbpjpym242.760.00242.962007.07.26 22:34242.200.000.000.00-7.57
453692992007.07.26 21:11sell0.01audjpym102.940.00102.74200707.26 21:30102.740.000.000.000.17
453699672007.07.26 21:12buy0.32gbpjpym242.600.00242.802007.07.26 22:34242.190.000.000.00-11.09
453700742007.07.26 21:12sell0.01eurjpym162.790.00162.592007.07.26 21:30162.590.000.000.000.17
453731902007.07.26 21:21buy0.64gbpjpym242.440.00242.642007.07.26 22:34242.190.000.000.00-13.52
453752692007.07.26 21:27buy1.28gbpjpym242.290.00242.492007.07.26 22:34242.170.000.000.00-12.99
453753232007.07.26 21:27sell0.01nzdjpym92.360.0092.162007.07.26 21:3192.160.000.000.000.17
453762132007.07.26 21:30sell0.01usdjpym118.330.00118.132007.07.26 21:32118.130.000.000.000.17
453766642007.07.26 21:30sell0.01audjpym102.670.00102.472007.07.26 21:32102.470.000.000.000.17
453767402007.07.26 21:30buy2.56gbpjpym242.130.00242.332007.07.26 22:34242.160.000.000.006.49
453767882007.07.26 21:30sell0.01eurjpym162.540.00162.342007.07.26 21:32162.340.000.000.000.17
453778892007.07.26 21:31sell0.01nzdjpym91.990.0091.792007.07.26 21:5992.130.000.000.00-0.12
453780532007.07.26 21:31buy5.12gbpjpym241.980.00242.182007.07.26 22:34242.150.000.000.0073.59
453792652007.07.26 21:32sell0.01usdjpym118.100.00117.902007.07.27 04:40118.970.000.000.00-0.73
453797702007.07.26 21:32sell0.01audjpym102.400.00102.202007.07.26 21:59102.680.000000.00-0.24
453798422007.07.26 21:32sell0.01eurjpym162.270.00162.072007.07.27 01:45163.500.000.000.00-1.03
453802302007.07.26 21:33buy0.32gbpusdm2.04600.00002.04802007.07.26 23:022.04800.000.000.006.40
453826402007.07.26 21:36sell0.02eurjpym162.430.00162.232007.07.27 01:45163.510.000.000.00-1.81
453854122007.07.26 21:44sell0.02audjpym102.560.00102.362007.07.26 21:59102.670.000.000.00-0.18
453858682007.07.26 21:46sell0.02nzdjpym92.140.0091.942007.07.26 21:5992.090.000.000.000.09
453861882007.07.26 21:47sell0.02usdjpym118.250.00118.052007.07.27 04:40118.970.000.000.00-1.21
453863812007.07.26 21:48sell0.04nzdjpym92.300.0092.102007.07.26 21:5992.100.000.000.000.68
453864572007.07.26 21:48sell0.04audjpym102720.00102.522007.07.26 21:59102.680.000.000.000.13
453872792007.07.26 21:50sell004eurjpym162.590.00162.392007.07.27 01:45163.500.000.000.00-3.05
453873382007.07.26 21:50sell0.08audjpym102.870.00102.672007.07.26 21:59102.670.000.000.001.35
453890672007.07.26 21:59sell0.01nzdjpym91.940.0091.742007.07.27 04:5493.150.000.000.00-1.01
453891882007.07.26 21:59sell0.01audjpym102.610.00102.412007.07.27 04:59103.880.000.000.00-1.07
453902312007.07.26 22:02sell0.02nzdjpym92.090.0091.892007.07.27 04:5493.160.000.000.00-1.80
453905942007.07.26 22:05sell0.02audjpym102.760.00102.562007.07.27 04:59103.890.000.000.00-1.90
453910722007.07.26 22:12sell0.04nzdjpym92.250.0092.052007.07.27 04:5493.140.000.000.00-2.99
453922762007.07.26 22:22sell0.04audjpym102.920.00102.722007.07.27 04:59103.880.000.000.00-3.23
453936312007.07.26 22:32sell0.08nzdjpym92.400.0092.202007.07.27 04:5493.120.000.000.00-4.85
453939072007.07.26 22:34sell0.01gbpjpym242220.00242.022007.07.26 23:29242.790.000.000.00-048
453939582007.07.26 22:35sell0.08audjpym103.090.00102.892007.07.27 04:59103.870.000.000.00-5.24
453940832007.07.26 22:35sell0.16nzdjpym92.570.0092.372007.07.27 04:5493.120.000.000.00-7.40
453941692007.07.26 22:35sell008eurjpym162.740.00162.542007.07.27 01:45163.510.000.000.00-5.17
453942712007.07.26 22:35sell0.02gbpjpym242.370.00242.172007.07.26 23:29242.780.000.000.00-0.69
453943912007.07.26 22:35sell0.04usdjpym118.400.00118.202007.07.27 04:40118.960.000.000.00-1.88
453954332007.07.26 22:42sell0.04gbpjpym242.520.00242.322007.07.26 23:29242.780.000.000.00-0.88
453971792007.07.26 22:56sell0.16audjpym103.250.00103.052007.07.27 04:59103.870.000.000.00-8.35
453980952007.07.26 23:02sell0.08gbpjpym242.680.00242.482007.07.26 23:29242.790.000.000.00-0.74
453981422007.07.26 23:02sell0.16eurjpym162.900.00162.702007.07.27 01:45163.500.000.000.00-8.06
453984482007.07.26 23:02sell0.01gbpusdm2.04820.00002.04622007.07.27 04:492.04620.000.000.000.20
453989002007.07.26 23:07sell0.16gbpjpym242.830.00242.632007.07.26 23:29242.790.000.000.000.54
453991592007.07.26 23:07sell0.08usdjpym118.560.00118.362007.07.27 04:40118.970.000.000.00-2.76
453993402007.07.26 23:08sell0.32audjpym103.400.00103.202007.07.27 04:59103.860.000.000.00-12.38
453998512007.07.26 23:10sell0.32gbpjpym242.990.00242.792007.07.26 23:29242.790.000.000.005.40
453999242007.07.26 23:10sell0.32eurjpym163.05000162.852007.07.27 01:45163.510.000.00000-12.37
454028832007.07.26 23:29buy0.01gbpjpym242.850.00243.052007.07.26 23:45243.050.000.000.000.17
454037082007.07.26 23:37sell0.32nzdjpym92.720.0092.522007.07.27 04:5493130.000.000.00-11.03
454039112007.07.26 23:38sell0.64audjpym103.560.00103.362007.07.27 04:58103.870.000.000.00-16.68
454039602007.07.26 23:39sell0.64nzdjpym92.870.0092.672007.07.27 04:5493.140.000.000.00-14.53
454047162007.07.26 23:45sell1.28audjpym103.720.00103.522007.07.27 04:58103.860.000.000.00-15.07
454048152007.07.26 23:45buy0.01gbpjpym243.130.00243.332007.07.26 23:48243.330.000.000.000.16
454050382007.07.26 23:46sell0.64eurjpym163.210.00163.012007.07.27 01:45163.500.000.000.00-15.60
454051832007.07.26 23:46sell0.16usdjpym118.720.00118.522007.07.27 04:40118.980.000.000.00-3.50
454057202007.07.26 23:48sell2.56audjpym103.870.00103.672007.07.27 04:58103.850.000.000.004.31
454061582007.07.26 23:48buy0.01gbpjpym243.420.00243.622007.07.27 00:43243.460.000000.000.03
454068782007.07.26 23:51sell1.28eurjpym163.360.00163.162007.07.27 01:45163.500.000.000.00-15.06
454081742007.07.26 23:56sell1.28nzdjpym93.030.0092.832007.07.27 04:5493.140.000000.00-11.84
454087132007.07.26 23:59sell0.32usdjpym118.870.00118.672007.07.27 04:40118.990.000.000.00-3.23
454109052007.07.27 00:15sell2.56nzdjpym93.180.0092.982007.07.27 04:5393.170.000000.002.15
454111612007.07.27 00:18sell5.12audjpym104.030.00103.832007.07.27 04:58103.860.000.000.0073.22
454118862007.07.27 00:27buy0.02gbpjpym243.260.00243.462007.07.27 00:43243.460.000.000.000.34
454137632007.07.27 00:43buy0.01gbpjpym243.550.00243.752007.07.27 01:11243.750.000.000.000.17
454152242007.07.27 00:57sell2.56eurjpym163.520.00163.322007.07.27 01:45163.510.000.000.002.16
454155002007.07.27 00:59sell5.12nzdjpym93.340.0093.142007.07.27 04:5393.170.000.000.0073.18
454168082007.07.27 01:07sell0.64usdjpym119.030.00118.832007.07.27 04:40118.980.000.000.002.69
454177962007.07.27 01:11sell5.12eurjpym163.680.00163.482007.07.27 01:45163.510.000.000.0073.14
454178552007.07.27 01:11buy0.01gbpjpym243.860.00244.062007.07.27 02:09243.910.000.000.000.04
454220202007.07.27 01:45buy0.01eurjpym163510.00163.712007.07.27 02:24163.710.000.000.000.17
454222182007.07.27 01:46buy0.02gbpjpym243.710.00243.912007.07.27 02:09243.910.000.000.000.34
454240412007.07.27 02:09buy0.01gbpjpym244.010.00244.212007.07.27 02:30244.210.000.000.000.17
454251352007.07.27 02:24buy0.01eurjpym163.750.00163.952007.07.27 06:19162.920.000.000.00-0.70
454256892007.07.27 02:29sell1.28usdjpym119.180.00118.982007.07.27 04:40118.980.000.000.0021.52
454259722007.07.27 02:30buy0.01gbpjpym244.300.00244.502007.07.27 03:45244.030.000.000.00-0.22
454297132007.07.27 03:00buy0.02gbpjpym244.150.00244.352007.07.27 03:45244.050.000.000.00-0.17
454312662007.07.27 03:24buy0.04gbpjpym244.000.00244.202007.07.27 03:45244.040.000.000.00013
454319552007.07.27 03:31buy0.08gbpjpym243.850.00244.052007.07.27 03:45244.050.000.000.001.34
454333352007.07.27 03:45buy0.01gbpjpym244.130.00244.332007.07.27 08:54242.870.000.000.00-1.06
454353412007.07.27 04:15buy0.02gbpjpym243.980.00244.182007.07.27 08:54242.860.000.000.00-1.88
454359312007.07.27 04:21buy0.04gbpjpym243.820.00244.022007.07.27 08:54242.870000.000.00-3.18
454360232007.07.27 04:22buy0.02eurjpym163.600.00163.802007.07.27 06:19162.910.000.000.00-1.16
454365392007.07.27 04:29buy0.08gbpjpym243.660.00243.862007.07.27 08:54242.880000.000.00-5.24
454375312007.07.27 04:40buy0.01usdjpym118.960.00119.162007.07.27 06:17118.680.000.000.00-0.24
454378762007.07.27 04:46buy0.16gbpjpym243.510.00243.712007.07.27 08:54242.870000.000.00-8.59
454381842007.07.27 04:48buy0.04eurjpym163.450.00163.652007.07.27 06:19162.910.000.000.00-1.81
454382942007.07.27 04:48buy0.32gbpjpym243.350.00243.552007.07.27 08:54242.890000.000.00-12.35
454385512007.07.27 04:50sell0.01gbpusdm2.04590.00002.04392007.07.27 05:412.04390.000.000.000.20
454389502007.07.27 04:54buy0.01nzdjpym93.160.0093.362007.07.27 06:1892.190.000.000.00-0.82
454396362007.07.27 04:59buy0.01audjpym103.890.00104.092007.07.27 06:20102.620.000.000.00-1.07
454414062007.07.27 05:21buy0.02audjpym103.740.00103.942007.07.27 06:20102.610.000.000.00-1.90
454419682007.07.27 05:29buy0.02nzdjpym92.980.0093.182007.07.27 06:1892.200.000.000.00-1.31
454421282007.07.27 05:30buy0.64gbpjpym243.200.00243.402007.07.27 08:54242.880.000.000.00-17.17
454423302007.07.27 05:31buy0.04audjpym103.580.00103.782007.07.27 06:20102.600.000.000.00-3.30
454429102007.07.27 05:38buy0.08eurjpym163.290.00163.49200707.27 06:19162.900.000.000.00-2.62
454429332007.07.27 05:38buy0.02usdjpym118.800.00119.002007.07.27 06:17118.670.000.000.00-0.22
454429992007.07.27 05:38buy0.04nzdjpym92.830.0093.032007.07.27 06:1892.220.000.000.00-2.06
454430652007.07.27 05:38buy1.28gbpjpym243.040.00243.242007.07.27 08:54242.880.000.000.00-17.17
454435482007.07.27 05:39buy2.56gbpjpym242.880.00243.082007.07.27 08:54242.900.000.000.004.30
454437802007.07.27 05:40buy0.08audjpym103.420.00103.622007.07.27 06:20102.610.000.000.00-5.45
454439172007.07.27 05:40buy0.16eurjpym163.140.00163.34200707.27 06:19162.880.000.000.00-3.51
454440752007.07.27 05:40buy5.12gbpjpym242.730.00242.932007.07.27 08:54242.900.000.000.0072.99
454441162007.07.27 05:40buy0.08nzdjpym92.670.0092.872007.07.27 06:1892.210.000.000.00-3.10
454448742007.07.27 05:41sell0.01gbpusdm2.04350.00002.04152007.07.27 06:062.04150.000.000.000.20
454452272007.07.27 05:42buy0.04usdjpym118.640.00118.842007.07.27 06:17118.670.000.000.000.10
454475032007.07.27 05:48buy0.32eurjpym162.980.00163.182007.07.27 06:19162.870.000.000.00-2.96
454486072007.07.27 05:53buy0.04eurusdm1.37320.00001.37522007.07.27 12:351.36550.000.000.00-3.08
454505792007.07.27 06:02buy0.16audjpym103.270.00103.472007.07.27 06:20102.600.000.000.00-9.02
454513662007.07.27 06:03buy0.16nzdjpym92.520.0092.722007.07.27 06:1892.210.000.000.00-4.18
454516152007.07.27 06:03buy0.64eurjpym162.820.00163.022007.07.27 06:19162.870.000.000.002.69
454518212007.0727 06:03buy0.32audjpym103.110.00103.312007.07.27 06:20102.600.000.000.00-13.75
454526022007.07.27 06:04buy0.32nzdjpym92.360.0092.562007.07.27 06:1892.220.000.000.00-3.78
45452630200707.27 06:04buy1.28eurjpym162.670.00162.872007.07.27 06:19162.870.000.000.0021.57
454526722007.07.27 06:04buy0.08usdjpym118.480.00118.682007.07.27 06:16118.680.000.000.001.35
454531322007.07.27 06:05buy0.64audjpym102.960.00103.162007.07.27 06:20102.610.000.000.00-18.86
454539052007.07.27 06:06sell0.01gbpusdm2.04110.00002.03912007.07.27 06:162.03910.000.000.000.20
454541052007.07.27 06:07buy1.28audjpym102.790.00102.992007.07.27 06:20102.630.000.000.00-17.25
454549072007.07.27 06:09buy0.64nzdjpym92.200.0092.402007.07.27 06:1892.240.000.000.002.16
454561472007.07.27 06:11buy1.28nzdjpym92.040.0092.242007.07.27 06:1892.240.000.000.0021.58
454571462007.07.27 06:12buy2.56audjpym102.640.00102.842007.07.27 06:20102.640.000.000.000.00
454580002007.07.27 06:13buy5.12audjpym102.490.00102.692007.07.27 06:20102.660.000.000.0073.27
454594612007.07.27 06:16sell0.01gbpusdm2.03860.00002.03662007.07.27 06:382.03970.000.000.00-011
454605092007.07.27 06:17buy001usdjpym118.700.00118.902007.07.27 07:30118.750.000.000.000.04
454619882007.07.27 06:18buy0.01nzdjpym92.350.0092.552007.07.27 06:4191.910.000.000.00-0.38
454620872007.07.27 06:19sell0.02gbpusdm2.04020.00002.03822007.07.27 06:382.03980.000.000.000.08
454625222007.07.27 06:19buy0.01eurjpym162.980.00163.182007.07.27 07:44162.870.000.000.00-0.10
454627872007.07.27 06:20buy0.01audjpym102700.00102.902007.07.27 06:40101.690.000.000.00-085
454629802007.07.27 06:21buy0.02eurjpym162.820.00163.022007.07.27 07:44162.870.000.000.000.09
454637302007.07.27 06:22buy0.08eurusdm137170.00001.37372007.07.27 12:351.36560.000.000.00-4.88
454653512007.07.27 06:25sell0.04gbpusdm2.04180.00002.03982007.07.27 06:382.03980.000.000.000.80
454663202007.07.27 06:30buy0.02audjpym102.550.00102.752007.07.27 06:40101.700.000.000.00-1.44
454664292007.0727 06:30buy0.02nzdjpym92.190.0092.392007.07.27 06:4191.900.000.000.00-0.49
454675492007.07.27 06:35buy0.02usdjpym118.550.00118.752007.07.27 07:30118.750.000.000.000.34
454675572007.07.27 06:35buy0.04audjpym102.360.00102.562007.07.27 06:40101.720.000.000.00-2.16
454676402007.0727 06:36buy0.04nzdjpym92.030.0092.232007.07.27 06:4191.910.000.000.00-0.41
454677442007.07.27 06:36buy0.04eurjpym162.670.00162.872007.07.27 07:44162.870.000.000.000.68
454678762007.07.27 06:36buy0.08audjpym102.210.00102.412007.07.27 06:40101.730.000.000.00-3.24
454680102007.07.27 06:36buy0.08nzdjpym91.880.0092.082007.07.27 06:4191.910.000.000.000.20
454682952007.07.27 06:37buy0.16audjpym101.990.00102.192007.07.27 06:40101.710.000.000.00-3.78
454683632007.07.27 06:37buy0.16nzdjpym91.710.0091.912007.07.27 06:4191.910.000.000.002.70
454683952007.07.27 06:37buy0.32audjpym101.830.00102.032007.07.27 06:40101.720.000.000.00-2.97
454686252007.07.27 06:38sell0.01gbpusdm2.03910.00002.03712007.07.27 07:222.03860.000.000.000.05
454688962007.07.27 06:38buy0.64audjpym101.670.00101.872007.07.27 06:40101.730.000.000.003.24
454690162007.07.27 06:38buy1.28audjpym101.520.00101.722007.07.27 06:40101.720.000.000.0021.60
454699352007.07.27 06:40sell0.01audjpym101.690.00101.492007.07.27 06:46101.800.000.000.00-0.09
454702822007.07.27 06:41buy0.01nzdjpym92.000.0092.202007.07.27 07:4492.050.000.000.000.05
454702832007.07.27 06:41sell0.02audjpym101.850.00101.652007.07.27 06:46101.810.000.000.000.07
454711832007.07.27 06:44sell0.04audjpym102.000.00101.802007.07.27 06:46101.800.000.000.000.68
454717172007.07.27 06:46buy0.02nzdjpym91.850.0092.052007.07.27 07:4492.050.000.000.000.33
454717612007.07.27 06:47sell0.01audjpym101.700.00101.502007.07.27 06:58101.760.000.000.00-0.05
454731492007.07.27 06:53sell0.02audjpym101.970.00101.772007.07.27 06:58101.770.000.000.000.34
454740082007.07.27 06:58sell0.01audjpym101.690.00101.492007.07.27 08:04102.420.000.000.00-0.61
454751282007.07.27 07:01sell0.02gbpusdm2.04060.00002.03862007.07.27 07:222.03860.000.000.000.40
454762252007.07.27 07:08sell0.02audjpym101.840.00101.642007.07.27 08:04102.410.000.000.00-0.96
454798252007.07.27 07:22sell0.01gbpusdm2.03830.00002.03632007.07.27 07:322.03630.000.000.000.20
454804362007.07.27 07:24sell0.04usdchfm1.20600.00001.20402007.07.27 09:391.21020.000.000.00-1.39
454852702007.07.27 07:30buy0.01usdjpym118.790.00118.992007.07.27 07:49118.990.000.000.000.17
454856162007.07.27 07:32sell0.01gbpusdm2.03590.00002.03392007.07.27 08:442.03700.000.000.00-0.11
454858592007.07.27 07:32buy0.16eurusdm1.37010.0000137212007.07.27 12:351.36560.000.000.00-7.20
454875022007.07.27 07:36sell008usdchfm1.20750.00001.20552007.07.27 09:391.21020.000.000.00-1.78
454906462007.07.27 07:40sell0.04audjpym102.000.00101.802007.07.27 08:04102.400.000.000.00-1.34
454908482007.07.27 07:41sell0.02gbpusdm2.03740.00002.03542007.07.27 08:442.03690.000.000.000.10
454923492007.07.27 07:44sell0.01nzdjpym92.050.0091.852007.07.27 08:0492.450.000.000.00-0.34
454923512007.07.27 07:44sell0.01eurjpym162.860.00162.662007.07.27 08:07162.980.000.000.00-0.10
454926582007.07.27 07:44sell0.02nzdjpym92.200.0092.002007.07.27 08:0492.460.000.000.00-0.43
454928242007.07.27 07:45sell0.08audjpym102.150.00101.952007.07.27 08:04102.420.000.000.00-1.82
454932972007.07.27 07:45sell0.04nzdjpym92.370.0092.172007.07.27 08:0492.470.000.000.00-0.33
454933792007.07.27 07:45sell0.16audjpym102.310.00102.112007.07.27 08:04102.430.000.000.00-1.61
454940242007.07.27 07:47sell0.02eurjpym163.020.00162.822007.07.27 08:07162.970.000.000.000.08
454942662007.07.27 07:48sell0.08nzdjpym92.530.0092.332007.07.27 08:0492.480.000.000.000.34
454943692007.07.27 07:48sell0.32audjpym102.470.00102.272007.07.27 08:04102.420000.000.001.34
454945052007.07.27 07:49buy0.01usdjpym119.020.00119.222007.07.27 08:50119.220.000.000.000.17
454946212007.07.27 07:49sell0.16nzdjpym92.680.0092.482007.07.27 08:0492.480.000.000.002.69
454956272007.07.27 07:53sell0.04eurjpym163.180.00162.982007.07.27 08:06162.980.000.000.000.68
454958762007.07.27 07:53sell0.64audjpym102.620.00102.422007.07.27 08:04102.420.000.000.0010.76
454981692007.07.27 08:04sell0.01audjpym102.330.00102.132007.07.27 08:27102.290.000.000.000.03
454981762007.07.27 08:04buy0.01nzdjpym92.440.0092.642007.07.27 08:2092.460.000.000.000.02
454986902007.07.27 08:07buy0.02nzdjpym92.260.0092.462007.07.27 08:2092.460.000.000.000.34
454987752007.07.27 08:07buy0.01eurjpym162.970.00163.17200707.27 08:20163.020.000.000.000.04
455005812007.07.27 08:16buy0.02eurjpym162.82000163.022007.07.27 08:20163.020.000.000000.34
455011192007.07.27 08:20buy0.01eurjpym163.040.00163.242007.07.27 09:43162.750.000.000.00-0.24
455011882007.07.27 08:20buy0.01nzdjpym92.570.0092.772007.07.27 08:4192.610.000.000.000.03
455020172007.07.27 08:23sell0.02audjpym102.480.00102.282007.07.27 08:27102.280.000.000.000.34
455028442007.07.27 08:27sell0.01audjpym102.20000102.002007.07.27 09:24102.670.000.00000-0.39
455030112007.07.27 08:28buy0.02nzdjpym92.410.0092.612007.07.27 08:4192.610.000.000.000.33
455032422007.07.27 08:30sell0.02audjpym102.360.00102.162007.07.27 09:24102.650.000.000.00-0.48
455035362007.07.27 08:32sell0.04gbpusdm2.03890.00002.03692007.07.27 08:442.03690.000.000.000.80
455041852007.07.27 08:34sell0.04audjpym102.510.00102.312007.07.27 09:24102.650.000.000.00-0.47
455058712007.07.27 08:41buy0.01nzdjpym92.720.0092.922007.07.27 08:5792.920.000.000.000.17
455059752007.07.27 08:41sell0.16usdchfm1.20900.0000120702007.07.27 09:391.21030.000.000.00-1.72
455071482007.07.27 08:42buy0.32eurusdm1.36860.00001.37062007.07.27 12:351.36570.000.000.00-9.28
455110902007.07.27 08:44buy002eurjpym162.890.00163.092007.07.27 09:43162.760.000.000.00-0.22
455111032007.07.27 08:44sell0.01gbpusdm2.03670.00002.03472007.07.27 09:312.03640.000.000.000.03
455131412007.07.27 08:46sell0.32usdchfm1.21060.00001.20862007.07.27 09:391.21010.000.000.001.32
455139922007.07.27 08:47buy0.64eurusdm1.36710.00001.36912007.07.27 12:351.36560.000.000.00-9.60
455219162007.07.27 08:50buy0.01usdjpym119.260.00119.462007.07.27 09:54119.140.000.000.00-0.10
455240362007.07.27 08:54sell0.08audjpym102.670.00102.472007.07.27 09:24102.630.000.000.000.27
455245512007.07.27 08:55buy0.01gbpjpym242.960.00243.162007.07.27 09:46242.470.000.000.00-0.41
455253562007.07.27 08:56sell0.16audjpym102.840.00102.642007.07.27 09:24102.640.000.000.002.68
455260982007.07.27 08:57buy0.01nzdjpym93.030.0093.232007.07.27 09:1393.080.000.000.000.04
455274572007.07.27 09:00buy0.02nzdjpym92.880.0093.082007.07.27 09:1393.080.000.000.000.34
455281642007.07.27 09:02sell0.02gbpusdm2.03840.00002.03642007.07.27 09:312.03640.000.000.000.40
455319382007.07.27 09:13buy0.02gbpjpym242.800.00243.002007.07.27 09:46242.470.000.000.00-0.55
455320172007.07.27 09:13buy0.01nzdjpym93.160.0093.362007.07.27 12:0592.080.000.000.00-0.91
455352682007.07.27 09:24sell0.01audjpym102.600.00102.402007.07.27 09:33102.400.000.000.000.17
455356732007.07.27 09:26buy0.02nzdjpym93.000.0093.202007.07.27 12:0592.070.000.000.00-1.56
455367512007.07.27 09:28sell0.64usdchfm1.21210.00001.21012007.07.27 09:391.21010.000.000.0010.58
455381112007.07.27 09:31buy0.04gbpjpym242.650.00242.852007.07.27 09:46242.450.000.000.00-0.67
455381222007.07.27 09:31buy0.04eurjpym162.730.00162.932007.07.27 09:43162.770.000.000.000.13
455381372007.07.27 09:31buy0.02usdjpym119.110.00119.312007.07.27 09:54119.160.000.000.000.08
455381932007.07.27 09:31buy0.08gbpjpym242.500.00242.702007.07.27 09:46242.440.000.000.00-0.41
455382552007.07.27 09:31buy0.04nzdjpym92.840.0093.042007.07.27 12:0592.080.000.000.00-2.56
455383462007.07.27 09:31sell0.01gbpusdm2.03590.00002.03392007.07.27 09:542.03390.000.000.000.20
455388742007.07.27 09:32buy0.16gbpjpym242.350.00242.552007.07.27 09:46242.410.000.000.000.81
455389022007.07.27 09:33buy0.08nzdjpym92.690.0092.892007.07.27 12:0592.070.000.000.00-4.17
455392242007.07.27 09:33buy0.08eurjpym162.570.00162.772007.07.27 09:43162.770.000.000.001.34
455392652007.07.27 09:33sell0.01audjpym102.300.00102.102007.07.27 11:09102.410.000.000.00-0.10
455401822007.07.27 09:35buy0.32gbpjpym242.200.00242.402007.07.27 09:45242.400.000.000.00537
455405712007.07.27 09:36buy0.04usdjpym118.960.00119.162007.07.27 09:54119.160.000.000.000.67
455419552007.07.27 09:39buy0.01usdchfm1.21030.00001.21232007.07.27 10:071.21230.000.000.000.16
455434852007.07.27 09:43sell0.01eurjpym162.740.00162.542007.07.27 09:57162.540.000.000.000.16
455435692007.07.27 09:43sell0.02audjpym102.450.00102.252007.07.27 11:09102.430.000.000.000.03
455445362007.07.27 09:46buy0.01gbpjpym242.560.00242.76200707.27 09:59242.270.000.000.00-0.24
455463152007.07.27 09:54buy0.02gbpjpym242.390.00242.592007.07.27 09:59242.260.000.000.00-0.21
455463812007.07.27 09:54sell0.01gbpusdm2.03350.00002.03152007.07.27 10:292.03280.000.000.000.07
455466692007.07.27 09:54buy0.01usdjpym119.160.00119.362007.07.27 12:02118.850.000.000.00-0.26
455468712007.07.27 09:55buy0.04gbpjpym242.23000242.432007.07.27 09:59242.250.000.000000.07
455474852007.0727 09:57sell0.01eurjpym162.500.00162.302007.07.27 10:11162.540.000.000.00-0.03
455474942007.07.27 09:57buy0.08gbpjpym242.070.00242.272007.07.27 09:59242.270.000.000.001.35
455476472007.07.27 09:58sell0.02eurjpym162.650.00162.452007.07.27 10:08162.450.000.000.000.33
455477722007.07.27 09:59buy0.01gbpjpym242.340.00242.542007.07.27 10:49241.870.000.000.00-0.39
455477902007.07.27 09:59buy0.16nzdjpym92.520.0092.722007.07.27 12:0592.080.000.000.00-5.92
455478462007.07.27 09:59sell0.02gbpusdm2.03510.00002.03312007.07.27 10:292.03310.000000.000.40
455489042007.07.27 10:05buy1.28eurusdm1.36560.00001.36762007.07.27 12:351.36570.000.000.001.28
455526242007.07.27 10:11buy0.02gbpjpym242.170.00242.372007.07.27 10:49241.870.000.000.00-0.50
455526292007.07.27 10:11sell0.01eurjpym162510.00162.312007.07.27 10:28162.460.000.000.000.04
455532392007.07.27 10:14sell0.02eurjpym162.660.00162.462007.07.27 10:27162.460.000.000.000.34
455568962007.07.27 10:28buy0.04gbpjpym242.010.00242.212007.07.27 10:49241.910.000.000.00-0.34
455569592007.07.27 10:28sell0.01eurjpym162400.00162.202007.07.27 11:06162.200.000.000.000.17
455574692007.07.27 10:29sell0.01gbpusdm2.03210.00002.03012007.07.27 11:062.03010.000.000.000.20
455608112007.07.27 10:33buy0.08gbpjpym241.850.00242.052007.07.27 10:49241.900.000.000.000.34
455618012007.07.27 10:37buy0.02usdjpym119.000.00119.202007.07.27 12:02118.860.000.000.00-0.24
455618232007.07.27 10:37buy0.16gbpjpym241.700.00241.902007.07.27 10:49241.900.000.000.002.68
455634652007.07.27 10:41buy2.56eurusdm1.36400.00001.36602007.07.27 12:351.36580.000.000.0046.08
455656592007.07.27 10:48sell0.04audjpym102.610.00102.412007.07.27 11:09102.410.000.000.000.67
455657692007.07.27 10:49sell0.01gbpjpym241.880.00241.682007.07.27 10:53241.680.000.000.000.17
455665462007.07.27 10:53sell0.01gbpjpym241.590.00241.392007.07.27 11:04241.390.000.000.000.16
455699962007.07.27 11:04sell0.01gbpjpym241.300.00241.102007.07.27 11:07241.100.000.000.000.17
455711082007.07.27 11:06sell0.01gbpusdm2.02970.00002.02772007.07.27 12:592.03220.000.000.00-0.25
455712762007.07.27 11:06sell0.01eurjpym162.160.00161.962007.07.27 11:21161.960.000.000.000.16
455714762007.07.27 11:06buy0.32nzdjpym92.360.0092.562007.07.27 12:0592.070.000.000.00-7.81
455716842007.07.27 11:07buy0.04usdjpym118.850.00119.052007.07.27 12:02118.870.000.000.00007
455719042007.07.27 11:07sell0.01gbpjpym240.960.00240.762007.07.27 11:17240.910.000.000.000.04
455727752007.07.27 11:09buy0.64nzdjpym92.210.0092.412007.07.27 12:0592.070.000.000.00-7.54
455728462007.07.27 11:09sell0.01audjpym102.340.00102.142007.07.27 11:16102.140.000.000.000.17
455737512007.07.27 11:12sell0.02gbpjpym241.110.00240.912007.07.27 11:17240.910.000.000.000.34
455758492007.07.27 11:15buy1.28nzdjpym92.050.0092.252007.07.27 12:0592.080.000.000.003.23
455769972007.07.27 11:16sell0.01audjpym102.060.00101.862007.07.27 11:34101.860.000.000.000.16
455771562007.07.27 11:17sell0.01gbpjpym240.830.00240.632007.07.27 11:22240.790.000.000.000.04
455773962007.07.27 11:18sell0.02gbpjpym240.990.00240.792007.07.27 11:22240.790.000.000.000.34
455785122007.07.27 11:21buy0.08usdjpym118.680.00118.882007.07.27 12:02118.880000.000.001.35
455786952007.07.27 11:21sell0.01eurjpym161.920.00161.722007.07.27 12:41162.350.000.000.00-0.36
455792912007.07.27 11:22sell0.01gbpjpym240.690.00240.492007.07.27 12:15241.290.000.000.00-0.51
455808822007.07.27 11:26buy2.56nzdjpym91.890.0092.092007.07.27 12:0592.070.000.000.0038.75
455813512007.07.27 11:27buy5.12nzdjpym91.740.0091.942007.07.27 11:4391.940.000.000.0086.26
455830632007.07.27 11:34sell0.01audjpym101.800.00101.602007.07.27 13:12102.590.000.000.00-0.67
455862882007.07.27 11:48sell0.02audjpym101.990.00101.792007.07.27 13:12102.600.000.000.00-1.02
455863932007.07.27 11:49sell0.02gbpjpym240.860.00240.662007.07.27 12:15241.270.000.000.00-0.69
455873722007.07.27 11:54sell0.04gbpjpym241.020.00240.822007.07.27 12:15241.290.000.000.00-0.91
455886762007.07.27 12:00sell0.02eurjpym162.070.00161.872007.07.27 12:41162.330.000.000.00-0.44
455889102007.07.27 12:01sell0.08gbpjpym241.180.00240.982007.07.27 12:15241.300.000.000.00-0.81
455893142007.07.27 12:02buy0.01usdjpym118.87000119.072007.07.27 12:33119.070.000.000000.17
455896412007.07.27 12:04sell0.02gbpusdm2.03120.00002.02922007.07.27 12:592.03210.000.000.00-0.18
455897402007.07.27 12:04sell0.16gbpjpym241.330.00241.132007.07.27 12:15241.300.000.000.000.40
455899362007.07.27 12:04sell0.04audjpym102.140.00101.942007.07.27 13:12102.590.000.000.00-1.52
45590326200707.27 12:05sell0.04eurjpym162.220.00162.022007.07.27 12:41162.330.000.000.00-0.37
455904202007.07.27 12:05sell0.32gbpjpym241.490.00241.292007.07.27 12:14241.290.000.000.005.39
455906072007.07.27 12:05sell0.01nzdjpym92.070.0091.872007.07.27 13:0092.660.000.000.00-0.50
455907832007.07.27 12:06sell0.08audjpym102.290.00102.092007.07.27 13:12102.580.000.000.00-1.95
455919082007.07.27 12:13sell0.02nzdjpym92.220.0092.022007.07.27 13:0092.640.000.000.00-0.70
455924892007.07.27 12:15sell0.01gbpjpym241.170.00240.972007.07.27 12:34241.740.000.000.00-0.48
455945682007.07.27 12:24sell0.02gbpjpym241.320.00241.122007.07.27 12:34241.730.000.000.00-0.69
455968662007.07.27 12:32sell0.04gbpjpym241.470.00241.272007.07.27 12:34241.720.000.000.00-0.84
455969102007.07.27 12:32sell0.16audjpym102.450.00102.252007.07.27 13:12102.570.000.000.00-1.61
455969252007.07.27 12:32sell0.04nzdjpym92.370.0092.172007.07.27 13:0092.650.000.000.00-0.94
455970482007.07.27 12:32sell0.08gbpjpym241.620.00241.422007.07.27 12:34241.730.000.000.00-0.74
455971522007.07.27 12:32sell0.08eurjpym162.370.00162.172007.07.27 12:41162.320.000.000.000.33
455973062007.07.27 12:33sell0.32audjpym102.610.00102.412007.07.27 13:12102.560.000.000.001.35
455973522007.07.27 12:33sell0.16gbpjpym241.770.00241.572007.07.27 12:34241.740.000.000.000.40
455974652007.07.27 12:33sell0.08nzdjpym92.530.0092.332007.07.27 13:0092.660.000.000.00-0.88
455976102007.07.27 12:33buy0.01usdjpym119.100.00119.302007.07.27 12:45119.140.000.000.000.03
455976662007.07.27 12:33sell0.16eurjpym162.520.00162.322007.07.27 12:41162.320.000.000.002.69
455978192007.07.27 12:33sell0.32gbpjpym241.930.00241.732007.07.27 12:34241.730.000.000.005.38
455987822007.07.27 12:34sell0.01gbpjpym241.650.00241.452007.07.27 12:41241.610.000.000.000.04
455990152007.07.27 12:35buy0.02usdjpym118.940.00119.142007.07.27 12:45119.140.000.000.000.34
456001932007.07.27 12:36sell0.04gbpusdm2.03270.00002.03072007.07.27 12:592.03230.000.000.000.16
456012212007.07.27 12:37sell0.02gbpjpym241810.00241.612007.07.27 12:41241.610.000.000.000.34
456026582007.07.27 12:41sell0.01gbpjpym241.510.00241.312007.07.27 12:48241.930.000.000.00-0.35
456027862007.07.27 12:41sell0.01eurjpym162.330.00162.132007.07.27 12:48162.610.000.000.00-0.23
456032462007.07.27 12:43sell0.02gbpjpym241.730.00241.532007.07.27 12:48241.950.000.000.00-0.37
456032692007.07.27 12:43sell0.02eurjpym162.490.00162.292007.07.27 12:48162.620.000.000.00-0.22
456035582007.07.27 12:43sell0.04gbpjpym241.910.00241.712007.07.27 12:48241.940.000.000.00-0.10
456039372007.07.27 12:44sell0.16nzdjpym92.680.0092.482007.07.27 13:0092.660000.000.000.27
456044382007.07.27 12:44sell0.64audjpym102.760.00102.562007.07.27 13:12102.560.000.000.0010.77
456044772007.07.27 12:44sell0.04eurjpym162.660.00162.462007.07.27 12:48162.610.000.000.000.17
456049132007.07.27 12:45sell0.08gbpjpym242.060.00241.862007.07.27 12:48241.940.000.000.000.80
456051052007.07.27 12:45buy0.01usdjpym119.180.00119.382007.07.27 13:32119.100.000.000.00-0.07
456051402007.07.27 12:45sell0.32nzdjpym92.860.0092.662007.07.27 13:0092.660.000.000.005.38
456052882007.07.27 12:45sell0.16gbpjpym242.210.00242.012007.07.27 12:48242.010.000.000.002.69
456054112007.07.27 12:45sell0.08eurjpym162.810.00162.612007.07.27 12:48162.610.000.000.001.35
456063362007.07.27 12:48buy0.02usdjpym119.030.00119.232007.07.27 13:32119.080.000.000.000.08
456064182007.07.27 12:48sell0.01eurjpym162.580.00162.382007.07.27 13:10162.380.000.000.000.17
456067292007.07.27 12:48sell0.01gbpjpym241.85000241.652007.07.27 12:59241.800.000.000000.04
456072622007.07.27 12:49sell0.08gbpusdm2.03430.00002.03232007.07.27 12:592.03230.000.000.001.60
456073732007.07.27 12:49sell0.02gbpjpym242.000.00241.802007.07.27 12:59241.800.000.000.000.34
456105412007.07.27 12:59sell0.01gbpusdm2.03170.00002.02972007.07.27 13:552.02970.000.000.000.20
456107132007.07.27 12:59sell0.01gbpjpym241.690.00241.492007.07.27 13:14241.490.000.000.000.17
456114972007.07.27 13:00buy0.01nzdjpym92.660.0092.862007.07.27 13:2992.560.000.000.00-0.09
456140442007.07.27 13:10sell0.01eurjpym162.340.00162.142007.07.27 13:39162.450.000.000.00-0.09
456144062007.07.27 13:12buy0.01audjpym102590.00102.792007.07.27 14:11102.060.000.000.00-045
456147602007.07.27 13:14buy0.04usdjpym118.880.00119.082007.07.27 13:32119.080.000.000.000.67
456148162007.07.27 13:14buy0.02audjpym102.440.00102.642007.07.27 14:11102.050.000.000.00-0.65
456149982007.07.27 13:14buy0.02nzdjpym92.500.0092.702007.07.27 13:2992.550.000.000.000.08
456150702007.07.27 13:14sell0.01gbpjpym241400.00241.202007.07.27 13:38241.680.000.000.00-023
456162462007.07.27 13:20buy0.04nzdjpym92.350.0092.552007.07.27 13:2992.550.000.000.000.67
456166602007.07.27 13:23sell0.02gbpjpym241.560.00241.362007.07.27 13:38241.710.000.000.00-0.25
456174272007.07.27 13:27sell0.02eurjpym162.490.00162.292007.07.27 13:39162.460.000.000.000.05
456177612007.07.27 13:29sell0.04gbpjpym241.730.00241.532007.07.27 13:38241.700.000.000.000.10
456177822007.07.27 13:29buy0.01nzdjpym92.680.0092.882007.07.27 14:0791.550.000.000.00-0.95
456185472007.07.27 13:32sell0.04eurjpym162.660.00162.462007.07.27 13:39162.460.000.000.000.67
456185662007.07.27 13:32sell0.08gbpjpym241900.00241.702007.07.27 13:38241.700.000.000.001.35
456185992007.07.27 13:32buy0.01usdjpym119.140.00119.342007.07.27 14:12119.040.000.000.00-0.08
456199522007.07.27 13:37buy0.02usdjpym118.990.00119.192007.07.27 14:12119.030.000.000.00007
456199982007.07.27 13:37buy0.02nzdjpym92.520.0092.722007.07.27 14:0791.550.000.000.00-1.64
456200872007.07.27 13:38sell0.01gbpjpym241.580.00241.382007.07.27 13:49241.380.000.000.000.16
456202222007.07.27 13:39sell0.01eurjpym162.400.00162.202007.07.27 14:01162.200.000.000.000.17
456206482007.07.27 13:40buy0.04nzdjpym92.360.0092.562007.07.27 14:0791.560.000.000.00-2.69
456210432007.07.27 13:42buy0.08nzdjpym92.210.0092.412007.07.27 14:0791.590.000.000.00-4.17
456211012007.07.27 13:42buy0.04audjpym102.280.00102.482007.07.27 14:11102.040.000.000.00-0.81
456219272007.07.27 13:46buy0.16nzdjpym92.050.0092.25200707.27 14:0791.600.000.000.00-6.05
456224202007.07.27 13:49sell0.01gbpjpym241.300.00241.102007.07.27 14:01241.100.000.000.000.17
456224732007.07.27 13:49buy0.04usdjpym118.830.00119.032007.07.27 14:11119.030.000.000.000.67
456232032007.07.27 13:51buy0.32nzdjpym91.870.0092.072007.07.27 14:0791.600.000.000.00-7.27
456233292007.07.27 13:52buy0.08audjpym102.130.00102.332007.07.27 14:11102.020.000.000.00-0.74
456242472007.07.27 13:55buy0.64nzdjpym91.720.0091.922007.07.27 14:0791.610.000.000.00-5.92
456253682007.07.27 13:58buy0.16audjpym101.970.00102.172007.07.27 14:11102.020.000.000.000.67
456269742007.07.27 14:01buy0.32audjpym101.820.00102.022007.07.27 14:11102.020.000.000.005.38
456270352007.07.27 14:01buy1.28nzdjpym91.570.0091.772007.07.27 14:0791.620.000.000.005.38
456273282007.07.27 14:02buy2.56nzdjpym91.400.0091.602007.07.27 14:0691.590.000.000.0040.89
  0.00 0.00 -136.82 817.93
Closed P/L: 681.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
455493852007.07.27 10:07buy0.01usdchfm1.21270.00001.2147 1.21110.000.000.00-0.13
455784272007.07.27 11:21buy0.02usdchfm1.21110.00001.2131 1.21110.000.000.000.00
455993562007.07.27 12:35sell0.01eurusdm1.36580.00001.3638 1.36570.000.000.000.01
456245212007.07.27 13:55sell0.01gbpusdm2.02940.00002.0274 2.03020.000.000.00-0.08
456269532007.07.27 14:01sell0.01eurjpym162.160.00161.96 162.550.000.000.00-0.33
456270692007.07.27 14:01sell0.01gbpjpym241.010.00240.81 241.650.000.000.00-0.53
456287042007.0727 14:06sell0.02gbpjpym241.270.00241.07 241.650.000.000.00-0.64
456287112007.0727 14:06sell0.02eurjpym162.340.00162.14 162.550.000.000.00-0.36
456289052007.07.27 14:07sell0.01nzdjpym91.550.0091.35 91.760.000.000.00-0.18
456300072007.07.27 14:11sell0.01audjpym102.050.00101.85 102.160.000.000.00-0.10
456300282007.07.27 14:11sell0.02nzdjpym91.700.0091.50 91.760.000.000.00-0.10
456300612007.07.27 14:11sell0.04gbpjpym241.430.00241.23 241.650.000.000.00-0.74
456304632007.07.27 14:12sell0.04eurjpym162.490.00162.29 162.550.000.000.00-0.20
456304812007.07.27 14:12buy0.01usdjpym119.090.00119.29 119.030.000.000.00-0.05
456304982007.07.27 14:12sell0.08gbpjpym241.610.00241.41 241.650.000.000.00-0.27
456305502007.07.27 14:12sell0.02audjpym102.210.00102.01 102.160.000.000.000.08
456311722007.07.27 14:13sell0.04nzdjpym91.860.0091.66 91.760.000.000.000.34
  0.00 0.00 0.00 -3.28
 Floating P/L: -3.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 051.32 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 681.11 Floating P/L: -3.28 Margin: 19.00
Balance: 3 732.43 Equity: 3 729.15 Free Margin: 3 710.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 624.80 Gross Loss: 943.69 Total Net Profit: 681.11
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 0.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 70.60 (1.97%) Relative Drawdown: 1.97% (70.60)
 
Total Trades: 1264 Short Positions (won %): 675 (64.59%) Long Positions (won %): 589 (54.33%)
Profit Trades (% of total): 756 (59.81%) Loss trades (% of total): 508 (40.19%)
Largest profit trade: 86.26 loss trade: -18.86
Average profit trade: 2.15 loss trade: -1.86
Maximum consecutive wins ($): 24 (5.31) consecutive losses ($): 8 (-70.60)
Maximal consecutive profit (count): 91.61 (2) consecutive loss (count): -70.60 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3