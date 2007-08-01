|Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 7777
|Name: NEO
|Currency: USD
|2007 August 2, 19:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12546554
|2007.08.01 02:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.88
|0.00
|0.00
|2007.08.01 10:17
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|83.17
|12560913
|2007.08.01 10:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.01
|161.07
|162.21
|2007.08.01 10:28
|161.07
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|12560931
|2007.08.01 10:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.93
|115.92
|119.12
|2007.08.01 11:17
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|12562523
|2007.08.01 11:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.77
|0.00
|0.00
|2007.08.01 12:00
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|12562900
|2007.08.01 11:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0669
|0.0000
|1.0618
|2007.08.01 14:49
|1.0647
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|12573690
|2007.08.01 15:29
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0622
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 15:49
|1.0621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|12580003
|2007.08.01 17:02
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0597
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 22:49
|1.0586
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|12590031
|2007.08.01 22:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 22:53
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|12590260
|2007.08.01 22:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 00:54
|1.3677
|0.00
|0.00
|-4.74
|16.00
|12590415
|2007.08.01 22:55
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 10:59
|1.0582
|0.00
|0.00
|0.85
|5.67
|12594600
|2007.08.02 03:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.85
|0.00
|0.00
|2007.08.02 14:38
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|12602273
|2007.08.02 11:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0588
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 13:39
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|12604869
|2007.08.02 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 14:22
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12605175
|2007.08.02 13:58
|balance
|DPST-WM-283697: WMZ 3.00
|300.00
|12605196
|2007.08.02 13:58
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0589
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 17:03
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.92
|12605202
|2007.08.02 13:58
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.31
|0.00
|0.00
|2007.08.02 14:15
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|12605347
|2007.08.02 14:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8550
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 14:30
|0.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12605750
|2007.08.02 14:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:46
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12606329
|2007.08.02 14:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.94
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:13
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|12607312
|2007.08.02 15:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.04
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:14
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|12609724
|2007.08.02 16:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.20
|0.00
|0.00
|2007.08.02 18:52
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|12609736
|2007.08.02 16:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.87
|0.00
|0.00
|2007.08.02 18:30
|162.96
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|12609745
|2007.08.02 16:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 16:44
|0.8578
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12609753
|2007.08.02 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 16:10
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12612816
|2007.08.02 17:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:25
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12612883
|2007.08.02 17:44
|buy
|0.20
|audusd
|0.8579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:23
|0.8584
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12613669
|2007.08.02 18:23
|buy
|0.20
|audusd
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:32
|0.8593
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|12613930
|2007.08.02 18:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0344
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:33
|2.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12614272
|2007.08.02 18:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.00
|0.00
|0.00
|2007.08.02 18:31
|163.08
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|12614654
|2007.08.02 18:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 19:06
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12615362
|2007.08.02 18:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0345
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 19:01
|2.0350
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12615706
|2007.08.02 18:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.30
|0.00
|0.00
|2007.08.02 18:54
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|0.00
|0.00
|-3.89
|239.02
|Closed P/L:
|235.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12616191
|2007.08.02 19:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.39
|0.00
|0.00
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|Floating P/L:
|-13.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|235.13
|Floating P/L:
|-13.41
|Margin:
|100.00
|Balance:
|641.45
|Equity:
|628.04
|Free Margin:
|528.04