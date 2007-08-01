Straighthold Investment Group, Inc.
Account: 7777 Name: NEO Currency: USD 2007 August 2, 19:13
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12546554 2007.08.01 02:24 sell 0.10 eurjpy 161.88 0.00 0.00 2007.08.01 10:17 160.90 0.00 0.00 0.00 83.17
12560913 2007.08.01 10:22 buy 0.10 eurjpy 161.01 161.07 162.21 2007.08.01 10:28 161.07 0.00 0.00 0.00 5.09
12560931 2007.08.01 10:22 buy 0.10 usdjpy 117.93 115.92 119.12 2007.08.01 11:17 117.79 0.00 0.00 0.00 -11.89
12562523 2007.08.01 11:18 sell 0.10 usdjpy 117.77 0.00 0.00 2007.08.01 12:00 117.73 0.00 0.00 0.00 3.40
12562900 2007.08.01 11:29 sell 0.10 usdcad 1.0669 0.0000 1.0618 2007.08.01 14:49 1.0647 0.00 0.00 0.00 20.66
12573690 2007.08.01 15:29 sell 0.20 usdcad 1.0622 0.0000 0.0000 2007.08.01 15:49 1.0621 0.00 0.00 0.00 1.88
12580003 2007.08.01 17:02 sell 0.20 usdcad 1.0597 0.0000 0.0000 2007.08.01 22:49 1.0586 0.00 0.00 0.00 20.78
12590031 2007.08.01 22:51 buy 0.20 gbpusd 2.0288 0.0000 0.0000 2007.08.01 22:53 2.0301 0.00 0.00 0.00 26.00
12590260 2007.08.01 22:53 buy 0.20 eurusd 1.3669 0.0000 0.0000 2007.08.02 00:54 1.3677 0.00 0.00 -4.74 16.00
12590415 2007.08.01 22:55 buy 0.20 usdcad 1.0579 0.0000 0.0000 2007.08.02 10:59 1.0582 0.00 0.00 0.85 5.67
12594600 2007.08.02 03:05 buy 0.20 usdjpy 118.85 0.00 0.00 2007.08.02 14:38 118.90 0.00 0.00 0.00 8.41
12602273 2007.08.02 11:00 buy 0.20 usdcad 1.0588 0.0000 0.0000 2007.08.02 13:39 1.0595 0.00 0.00 0.00 13.21
12604869 2007.08.02 13:39 buy 0.20 eurusd 1.3666 0.0000 0.0000 2007.08.02 14:22 1.3671 0.00 0.00 0.00 10.00
12605175 2007.08.02 13:58 balance DPST-WM-283697: WMZ 3.00 300.00
12605196 2007.08.02 13:58 buy 0.20 usdcad 1.0589 0.0000 0.0000 2007.08.02 17:03 1.0517 0.00 0.00 0.00 -136.92
12605202 2007.08.02 13:58 buy 0.20 eurjpy 162.31 0.00 0.00 2007.08.02 14:15 162.36 0.00 0.00 0.00 8.42
12605347 2007.08.02 14:00 buy 0.20 audusd 0.8550 0.0000 0.0000 2007.08.02 14:30 0.8555 0.00 0.00 0.00 10.00
12605750 2007.08.02 14:22 buy 0.20 gbpusd 2.0303 0.0000 0.0000 2007.08.02 15:46 2.0308 0.00 0.00 0.00 10.00
12606329 2007.08.02 14:38 buy 0.20 usdjpy 118.94 0.00 0.00 2007.08.02 15:13 119.00 0.00 0.00 0.00 10.08
12607312 2007.08.02 15:13 buy 0.20 usdjpy 119.04 0.00 0.00 2007.08.02 15:14 119.10 0.00 0.00 0.00 10.08
12609724 2007.08.02 16:00 buy 0.20 usdjpy 119.20 0.00 0.00 2007.08.02 18:52 119.27 0.00 0.00 0.00 11.74
12609736 2007.08.02 16:00 buy 0.20 eurjpy 162.87 0.00 0.00 2007.08.02 18:30 162.96 0.00 0.00 0.00 15.11
12609745 2007.08.02 16:00 buy 0.20 audusd 0.8572 0.0000 0.0000 2007.08.02 16:44 0.8578 0.00 0.00 0.00 12.00
12609753 2007.08.02 16:00 buy 0.20 eurusd 1.3669 0.0000 0.0000 2007.08.02 16:10 1.3671 0.00 0.00 0.00 4.00
12612816 2007.08.02 17:43 buy 0.20 eurusd 1.3674 0.0000 0.0000 2007.08.02 18:25 1.3679 0.00 0.00 0.00 10.00
12612883 2007.08.02 17:44 buy 0.20 audusd 0.8579 0.0000 0.0000 2007.08.02 18:23 0.8584 0.00 0.00 0.00 10.00
12613669 2007.08.02 18:23 buy 0.20 audusd 0.8587 0.0000 0.0000 2007.08.02 18:32 0.8593 0.00 0.00 0.00 12.00
12613930 2007.08.02 18:25 buy 0.20 gbpusd 2.0344 0.0000 0.0000 2007.08.02 18:33 2.0349 0.00 0.00 0.00 10.00
12614272 2007.08.02 18:30 buy 0.20 eurjpy 163.00 0.00 0.00 2007.08.02 18:31 163.08 0.00 0.00 0.00 13.43
12614654 2007.08.02 18:32 buy 0.20 eurusd 1.3695 0.0000 0.0000 2007.08.02 19:06 1.3700 0.00 0.00 0.00 10.00
12615362 2007.08.02 18:44 buy 0.20 gbpusd 2.0345 0.0000 0.0000 2007.08.02 19:01 2.0350 0.00 0.00 0.00 10.00
12615706 2007.08.02 18:52 buy 0.20 usdjpy 119.30 0.00 0.00 2007.08.02 18:54 119.34 0.00 0.00 0.00 6.70
0.00 0.00 -3.89 239.02
Closed P/L: 235.13
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
12616191 2007.08.02 19:00 buy 0.20 usdjpy 119.39 0.00 0.00 119.31 0.00 0.00 0.00 -13.41
0.00 0.00 0.00 -13.41
Floating P/L: -13.41
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 235.13 Floating P/L: -13.41 Margin: 100.00
Balance: 641.45 Equity: 628.04 Free Margin: 528.04