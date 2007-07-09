North Finance Co Ltd

Account: 539212 Name: Hoosain Currency: USD 2007 July 27, 11:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
109134812007.07.09 14:05balanceDeposit1 000.00
109136582007.07.09 14:13buy0.10gbpusd2.01462.00962.21462007.07.10 12:252.01550.000.000.089.00
109136602007.07.10 08:04buy0.40gbpusd2.01342.00842.21342007.07.10 12:252.01550.000.000.0084.00
109136612007.07.10 08:19buy0.80gbpusd2.01282.01292.11792007.07.10 12:252.01550.000.000.00216.00
109136622007.07.09 14:13buy limit1.60gbpusd2.01222.00722.21222007.07.10 11:352.0180cancelled
109136632007.07.09 14:13buy limit3.20gbpusd2.01162.00662.21162007.07.10 11:352.0180cancelled
109136642007.07.09 14:13buy limit6.40gbpusd2.01102.00602.21102007.07.10 11:352.0180cancelled
109136652007.07.09 14:13buy limit12.80gbpusd2.01042.00542.21042007.07.10 11:352.0180cancelled
109136662007.07.09 14:13buy limit25.60gbpusd2.00982.00482.20982007.07.10 11:352.0180cancelled
109376312007.07.10 12:00buy0.10gbpusd2.01612.01112.21612007.07.10 15:542.01720.000.000.0011.00
109376322007.07.10 13:38buy0.40gbpusd2.01492.00992.21492007.07.10 15:542.01710.000.000.0088.00
109376342007.07.10 12:00buy limit0.80gbpusd2.01432.00932.21432007.07.10 17:082.0230cancelled
109376362007.07.10 12:00buy limit1.60gbpusd2.01372.00872.21372007.07.10 17:082.0229cancelled
109376372007.07.10 12:00buy limit3.20gbpusd2.01312.00812.21312007.07.10 17:082.0227cancelled
109376422007.07.10 12:00buy limit6.40gbpusd2.01252.00752.21252007.07.10 17:082.0227cancelled
109376432007.07.10 12:00buy limit12.80gbpusd2.01192.00692.21192007.07.10 17:082.0226cancelled
109376452007.07.10 12:00buy limit25.60gbpusd2.01132.00632.21132007.07.10 17:082.0227cancelled
109541472007.07.10 18:16buy0.10gbpusd2.02422.01922.22422007.07.11 09:572.02750.000.000.0833.00
109541482007.07.10 20:08buy0.40gbpusd2.02302.01802.22302007.07.11 09:572.02740.000.000.32176.00
109541492007.07.10 18:16buy limit0.80gbpusd2.02242.01742.22242007.07.11 09:572.0278cancelled
109541512007.07.10 18:16buy limit1.60gbpusd2.02182.01682.22182007.07.11 09:572.0278cancelled
109541532007.07.10 18:16buy limit3.20gbpusd2.02122.01622.22122007.07.11 09:572.0278cancelled
109541542007.07.10 18:16buy limit6.40gbpusd2.02062.01562.22062007.07.11 09:572.0279cancelled
109541552007.07.10 18:16buy limit12.80gbpusd2.02002.01502.22002007.07.11 09:582.0279cancelled
109541562007.07.10 18:16buy limit25.60gbpusd2.01942.01442.21942007.07.11 09:582.0279cancelled
109789932007.07.11 09:58buy0.10gbpusd2.02782.03002.13502007.07.11 14:502.03360.000.000.0058.00
109789952007.07.11 10:13buy0.40gbpusd2.02662.02992.13492007.07.11 14:512.03360.000.000.00280.00
109800052007.07.11 10:30buy0.10gbpusd2.02822.02982.13482007.07.11 14:512.03360.000.000.0054.00
109800062007.07.11 10:30buy limit0.40gbpusd2.02702.02202.22702007.07.11 14:372.0335cancelled
109800072007.07.11 10:30buy limit0.80gbpusd2.02642.02142.22642007.07.11 14:372.0335cancelled
109800082007.07.11 10:30buy limit1.60gbpusd2.02582.02082.22582007.07.11 14:372.0335cancelled
109800092007.07.11 10:30buy limit3.20gbpusd2.02522.02022.22522007.07.11 14:372.0335cancelled
109800102007.07.11 10:30buy limit6.40gbpusd2.02462.01962.22462007.07.11 14:372.0335cancelled
109800122007.07.11 10:30buy limit12.80gbpusd2.02402.01902.22402007.07.11 14:372.0335cancelled
109800142007.07.11 10:30buy limit25.60gbpusd2.02342.01842.22342007.07.11 14:372.0334cancelled
110169502007.07.12 12:19buy0.10gbpusd2.03382.03082.03402007.07.12 14:052.03400.000.000.002.00
110169512007.07.12 12:19buy limit0.40gbpusd2.03262.02962.23262007.07.12 12:532.0331cancelled
110169522007.07.12 12:19buy limit0.80gbpusd2.03202.02902.23202007.07.12 12:542.0331cancelled
110169532007.07.12 12:19buy limit1.60gbpusd2.03142.02842.23142007.07.12 12:542.0331cancelled
110169542007.07.12 12:19buy limit3.20gbpusd2.03082.02782.23082007.07.12 12:542.0331cancelled
110169552007.07.12 12:19buy limit6.40gbpusd2.03022.02722.23022007.07.12 12:542.0331cancelled
110169562007.07.12 12:19buy limit12.80gbpusd2.02962.02662.22962007.07.12 12:542.0331cancelled
110169572007.07.12 12:19buy limit25.60gbpusd2.02902.02602.22902007.07.12 12:542.0331cancelled
110177152007.07.12 12:56buy0.10gbpusd2.03332.03032.03362007.07.12 15:332.03360.000.000.003.00
110177162007.07.12 13:12buy0.40gbpusd2.03212.02912.23212007.07.12 14:422.03230.000.000.008.00
110177172007.07.12 13:13buy0.80gbpusd2.03152.02852.23152007.07.12 14:422.03240.000.000.0072.00
110177182007.07.12 12:56buy limit1.60gbpusd2.03092.02792.23092007.07.12 14:422.0327cancelled
110177192007.07.12 12:56buy limit3.20gbpusd2.03032.02732.23032007.07.12 14:422.0328cancelled
110177212007.07.12 12:56buy limit6.40gbpusd2.02972.02672.22972007.07.12 14:422.0328cancelled
110177222007.07.12 12:56buy limit12.80gbpusd2.02912.02612.22912007.07.12 14:432.0328cancelled
110177242007.07.12 12:56buy limit25.60gbpusd2.02852.02552.22852007.07.12 14:432.0328cancelled
110448472007.07.13 14:00buy0.10gbpusd2.03232.03342.13642007.07.13 15:452.03340.000.000.0011.00
110448482007.07.13 14:01buy limit0.40gbpusd2.03112.02812.23112007.07.13 15:382.0361cancelled
110448492007.07.13 14:01buy limit0.80gbpusd2.03052.02752.23052007.07.13 15:382.0361cancelled
110448512007.07.13 14:01buy limit1.60gbpusd2.02992.02692.22992007.07.13 15:382.0361cancelled
110448522007.07.13 14:01buy limit3.20gbpusd2.02932.02632.22932007.07.13 15:382.0361cancelled
110448532007.07.13 14:01buy limit6.40gbpusd2.02872.02572.22872007.07.13 15:382.0364cancelled
110448542007.07.13 14:01buy limit12.80gbpusd2.02812.02512.22812007.07.13 15:382.0363cancelled
110448552007.07.13 14:01buy limit25.60gbpusd2.02752.02452.22752007.07.13 15:382.0361cancelled
110494842007.07.13 16:00buy0.10gbpusd2.03532.03232.23532007.07.13 17:452.03230.000.000.00-30.00
110494852007.07.13 16:11buy0.40gbpusd2.03412.03112.23412007.07.16 10:032.03430.000.000.328.00
110494922007.07.13 17:32buy0.80gbpusd2.03352.03052.23352007.07.16 10:032.03430.000.000.6464.00
110494972007.07.13 17:45buy1.60gbpusd2.03292.02992.23292007.07.16 10:032.03430.000.001.28224.00
110495012007.07.13 16:00buy limit3.20gbpusd2.03232.02932.23232007.07.13 17:462.0323deleted [no money]
110495062007.07.13 16:00buy limit6.40gbpusd2.03172.02872.23172007.07.16 10:232.0356cancelled
110495092007.07.13 16:00buy limit12.80gbpusd2.03112.02812.23112007.07.16 10:232.0356cancelled
110495102007.07.13 16:00buy limit25.60gbpusd2.03052.02752.23052007.07.16 10:232.0356cancelled
110923942007.07.17 07:06buy0.10gbpusd2.03712.03212.23712007.07.17 11:322.04130.000.000.0042.00
110923952007.07.17 07:06buy limit0.40gbpusd2.03592.03092.23592007.07.17 11:322.0419cancelled
110923982007.07.17 07:06buy limit0.80gbpusd2.03532.03032.23532007.07.17 11:332.0419cancelled
110923992007.07.17 07:06buy limit1.60gbpusd2.03472.02972.23472007.07.17 11:332.0419cancelled
111178852007.07.17 20:29buy0.10gbpusd2.04662.04962.15462007.07.18 08:552.05340.000.000.0868.00
111178862007.07.17 20:29buy limit0.40gbpusd2.04542.04042.24542007.07.18 06:132.0521cancelled
111178872007.07.17 20:29buy limit0.80gbpusd2.04482.03982.24482007.07.18 06:132.0521cancelled
111178882007.07.17 20:29buy limit1.60gbpusd2.04422.03922.24422007.07.18 06:132.0521cancelled
111178892007.07.17 20:29buy limit3.20gbpusd2.04362.03862.24362007.07.18 06:132.0521cancelled
111178902007.07.17 20:29buy limit6.40gbpusd2.04302.03802.24302007.07.18 06:132.0521cancelled
111178912007.07.17 20:29buy limit12.80gbpusd2.04242.03742.24242007.07.18 06:132.0521cancelled
111178922007.07.17 20:30buy limit25.60gbpusd2.04182.03682.24182007.07.18 06:132.0521cancelled
111270312007.07.18 07:01buy0.10gbpusd2.05262.04762.25262007.07.18 08:552.05340.000.000.008.00
111270332007.07.18 07:01buy limit0.40gbpusd2.05142.04642.25142007.07.18 08:562.0536cancelled
111270372007.07.18 07:01buy limit0.80gbpusd2.05082.04582.25082007.07.18 08:562.0536cancelled
111270382007.07.18 07:01buy limit1.60gbpusd2.05022.04522.25022007.07.18 08:562.0538cancelled
111270392007.07.18 07:01buy limit3.20gbpusd2.04962.04462.24962007.07.18 08:562.0538cancelled
111270402007.07.18 07:01buy limit6.40gbpusd2.04902.04402.24902007.07.18 08:562.0538cancelled
111270412007.07.18 07:01buy limit12.80gbpusd2.04842.04342.24842007.07.18 08:562.0538cancelled
111270422007.07.18 07:01buy limit25.60gbpusd2.04782.04282.24782007.07.18 08:562.0538cancelled
111497902007.07.18 18:00buy0.20gbpusd2.05252.04752.05482007.07.19 14:292.04750.000.000.48-100.00
111497942007.07.19 11:30buy0.80gbpusd2.05132.04432.05212007.07.20 11:302.05210.000.000.6464.00
111497982007.07.19 11:31buy1.60gbpusd2.05072.04572.25072007.07.19 11:562.05080.000.000.0016.00
111498012007.07.18 18:00buy limit3.20gbpusd2.05012.04512.25012007.07.19 11:342.0500deleted [no money]
111498052007.07.18 18:00buy limit6.40gbpusd2.04952.04452.24952007.07.19 11:452.0495deleted [no money]
111498092007.07.18 18:00buy limit12.80gbpusd2.04892.04392.24892007.07.19 11:562.0512cancelled
111498122007.07.18 18:00buy limit25.60gbpusd2.04832.04332.24832007.07.19 11:562.0512cancelled
111498162007.07.18 18:00buy limit51.20gbpusd2.04772.04272.24772007.07.19 11:562.0512cancelled
111906282007.07.20 10:27buy0.20gbpusd2.04962.04462.05052007.07.20 11:062.05050.000.000.0018.00
111906292007.07.20 10:27buy limit0.80gbpusd2.04842.04342.24842007.07.20 10:292.0495cancelled
111906302007.07.20 10:27buy limit1.60gbpusd2.04782.04282.24782007.07.20 10:292.0495cancelled
111906322007.07.20 10:27buy limit3.20gbpusd2.04722.04222.24722007.07.20 10:292.0495cancelled
111906352007.07.20 10:27buy limit6.40gbpusd2.04662.04162.24662007.07.20 10:292.0495cancelled
111906372007.07.20 10:27buy limit12.80gbpusd2.04602.04102.24602007.07.20 10:292.0493cancelled
111906402007.07.20 10:27buy limit25.60gbpusd2.04542.04042.24542007.07.20 10:292.0492cancelled
111906422007.07.20 10:27buy limit51.20gbpusd2.04482.03982.24482007.07.20 10:292.0491cancelled
112234712007.07.23 09:00buy0.10gbpusd2.06052.05552.26102007.07.24 09:362.06360.000.000.0831.00
112234752007.07.23 09:33buy0.20gbpusd2.05932.06022.16522007.07.24 09:362.06360.000.000.1686.00
112234792007.07.23 09:45buy0.40gbpusd2.05812.06022.16522007.07.24 09:372.06360.000.000.32220.00
112234832007.07.23 10:15buy0.80gbpusd2.05692.05192.06002007.07.24 03:192.06000.000.000.64248.00
112234872007.07.23 09:00buy limit1.60gbpusd2.05572.05072.25572007.07.23 16:452.0585cancelled
112234892007.07.23 09:00buy limit3.20gbpusd2.05452.04952.25452007.07.23 16:452.0585cancelled
112234902007.07.23 09:00buy limit6.40gbpusd2.05332.04832.25332007.07.23 16:452.0585cancelled
112234922007.07.23 09:00buy limit12.80gbpusd2.05212.04712.25212007.07.23 16:452.0585cancelled
112234932007.07.23 09:00buy limit25.60gbpusd2.05092.04592.25092007.07.23 16:452.0585cancelled
112374052007.07.23 16:46buy0.10gbpusd2.05862.06022.16522007.07.24 09:372.06360.000.000.0850.00
112374062007.07.23 16:46buy limit0.20gbpusd2.05742.05242.25742007.07.24 03:492.0642cancelled
112374072007.07.23 16:46buy limit0.40gbpusd2.05622.05122.25622007.07.24 03:492.0642cancelled
112374082007.07.23 16:46buy limit0.80gbpusd2.05502.05002.25502007.07.24 03:492.0642cancelled
112374092007.07.23 16:46buy limit1.60gbpusd2.05382.04882.25382007.07.24 03:492.0642cancelled
112374102007.07.23 16:46buy limit3.20gbpusd2.05262.04762.25262007.07.24 03:492.0642cancelled
112374112007.07.23 16:46buy limit6.40gbpusd2.05142.04642.25142007.07.24 03:492.0642cancelled
112374122007.07.23 16:46buy limit12.80gbpusd2.05022.04522.25022007.07.24 03:492.0642cancelled
112374132007.07.23 16:46buy limit25.60gbpusd2.04902.04402.24902007.07.24 03:492.0642cancelled
112486332007.07.24 04:00buy0.10gbpusd2.06372.05872.26372007.07.24 09:382.06400.000.000.003.00
112486362007.07.24 04:00buy limit0.20gbpusd2.06252.05752.26252007.07.24 09:372.0640cancelled
112486392007.07.24 04:00buy limit0.40gbpusd2.06132.05632.26132007.07.24 09:372.0640cancelled
112486442007.07.24 04:00buy limit0.80gbpusd2.06012.05512.26012007.07.24 09:372.0640cancelled
112486462007.07.24 04:00buy limit1.60gbpusd2.05892.05392.25892007.07.24 09:372.0640cancelled
112486522007.07.24 04:00buy limit3.20gbpusd2.05772.05272.25772007.07.24 09:372.0640cancelled
112486572007.07.24 04:00buy limit6.40gbpusd2.05652.05152.25652007.07.24 09:372.0640cancelled
112486612007.07.24 04:00buy limit12.80gbpusd2.05532.05032.25532007.07.24 09:372.0640cancelled
112486632007.07.24 04:00buy limit25.60gbpusd2.05412.04912.25412007.07.24 09:372.0640cancelled
  0.00 0.00 5.20 2 125.00
Closed P/L: 2 130.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 130.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 130.20 Equity: 3 130.20 Free Margin: 3 130.20