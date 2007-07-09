North Finance Co Ltd
|Account: 539212
|Name: Hoosain
|Currency: USD
|2007 July 27, 11:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10913481
|2007.07.09 14:05
|balance
|Deposit
|1 000.00
|10913658
|2007.07.09 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0146
|2.0096
|2.2146
|2007.07.10 12:25
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.08
|9.00
|10913660
|2007.07.10 08:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0134
|2.0084
|2.2134
|2007.07.10 12:25
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|10913661
|2007.07.10 08:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0128
|2.0129
|2.1179
|2007.07.10 12:25
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|10913662
|2007.07.09 14:13
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0122
|2.0072
|2.2122
|2007.07.10 11:35
|2.0180
|cancelled
|10913663
|2007.07.09 14:13
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0116
|2.0066
|2.2116
|2007.07.10 11:35
|2.0180
|cancelled
|10913664
|2007.07.09 14:13
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0110
|2.0060
|2.2110
|2007.07.10 11:35
|2.0180
|cancelled
|10913665
|2007.07.09 14:13
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0104
|2.0054
|2.2104
|2007.07.10 11:35
|2.0180
|cancelled
|10913666
|2007.07.09 14:13
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0098
|2.0048
|2.2098
|2007.07.10 11:35
|2.0180
|cancelled
|10937631
|2007.07.10 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|2.0111
|2.2161
|2007.07.10 15:54
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10937632
|2007.07.10 13:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0149
|2.0099
|2.2149
|2007.07.10 15:54
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|10937634
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0143
|2.0093
|2.2143
|2007.07.10 17:08
|2.0230
|cancelled
|10937636
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0137
|2.0087
|2.2137
|2007.07.10 17:08
|2.0229
|cancelled
|10937637
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0131
|2.0081
|2.2131
|2007.07.10 17:08
|2.0227
|cancelled
|10937642
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0125
|2.0075
|2.2125
|2007.07.10 17:08
|2.0227
|cancelled
|10937643
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0119
|2.0069
|2.2119
|2007.07.10 17:08
|2.0226
|cancelled
|10937645
|2007.07.10 12:00
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0113
|2.0063
|2.2113
|2007.07.10 17:08
|2.0227
|cancelled
|10954147
|2007.07.10 18:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0242
|2.0192
|2.2242
|2007.07.11 09:57
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.08
|33.00
|10954148
|2007.07.10 20:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0230
|2.0180
|2.2230
|2007.07.11 09:57
|2.0274
|0.00
|0.00
|0.32
|176.00
|10954149
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0224
|2.0174
|2.2224
|2007.07.11 09:57
|2.0278
|cancelled
|10954151
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0218
|2.0168
|2.2218
|2007.07.11 09:57
|2.0278
|cancelled
|10954153
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0212
|2.0162
|2.2212
|2007.07.11 09:57
|2.0278
|cancelled
|10954154
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0206
|2.0156
|2.2206
|2007.07.11 09:57
|2.0279
|cancelled
|10954155
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0200
|2.0150
|2.2200
|2007.07.11 09:58
|2.0279
|cancelled
|10954156
|2007.07.10 18:16
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0194
|2.0144
|2.2194
|2007.07.11 09:58
|2.0279
|cancelled
|10978993
|2007.07.11 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0278
|2.0300
|2.1350
|2007.07.11 14:50
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|10978995
|2007.07.11 10:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0266
|2.0299
|2.1349
|2007.07.11 14:51
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|10980005
|2007.07.11 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|2.0298
|2.1348
|2007.07.11 14:51
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|10980006
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0270
|2.0220
|2.2270
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980007
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0264
|2.0214
|2.2264
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980008
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0258
|2.0208
|2.2258
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980009
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0252
|2.0202
|2.2252
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980010
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0246
|2.0196
|2.2246
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980012
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0240
|2.0190
|2.2240
|2007.07.11 14:37
|2.0335
|cancelled
|10980014
|2007.07.11 10:30
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0234
|2.0184
|2.2234
|2007.07.11 14:37
|2.0334
|cancelled
|11016950
|2007.07.12 12:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|2.0308
|2.0340
|2007.07.12 14:05
|2.0340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11016951
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0326
|2.0296
|2.2326
|2007.07.12 12:53
|2.0331
|cancelled
|11016952
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0320
|2.0290
|2.2320
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11016953
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0314
|2.0284
|2.2314
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11016954
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0308
|2.0278
|2.2308
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11016955
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0302
|2.0272
|2.2302
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11016956
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0296
|2.0266
|2.2296
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11016957
|2007.07.12 12:19
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0290
|2.0260
|2.2290
|2007.07.12 12:54
|2.0331
|cancelled
|11017715
|2007.07.12 12:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0333
|2.0303
|2.0336
|2007.07.12 15:33
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|11017716
|2007.07.12 13:12
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0321
|2.0291
|2.2321
|2007.07.12 14:42
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11017717
|2007.07.12 13:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0315
|2.0285
|2.2315
|2007.07.12 14:42
|2.0324
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|11017718
|2007.07.12 12:56
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0309
|2.0279
|2.2309
|2007.07.12 14:42
|2.0327
|cancelled
|11017719
|2007.07.12 12:56
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0303
|2.0273
|2.2303
|2007.07.12 14:42
|2.0328
|cancelled
|11017721
|2007.07.12 12:56
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0297
|2.0267
|2.2297
|2007.07.12 14:42
|2.0328
|cancelled
|11017722
|2007.07.12 12:56
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0291
|2.0261
|2.2291
|2007.07.12 14:43
|2.0328
|cancelled
|11017724
|2007.07.12 12:56
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0285
|2.0255
|2.2285
|2007.07.12 14:43
|2.0328
|cancelled
|11044847
|2007.07.13 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|2.0334
|2.1364
|2007.07.13 15:45
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|11044848
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0311
|2.0281
|2.2311
|2007.07.13 15:38
|2.0361
|cancelled
|11044849
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0305
|2.0275
|2.2305
|2007.07.13 15:38
|2.0361
|cancelled
|11044851
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0299
|2.0269
|2.2299
|2007.07.13 15:38
|2.0361
|cancelled
|11044852
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0293
|2.0263
|2.2293
|2007.07.13 15:38
|2.0361
|cancelled
|11044853
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0287
|2.0257
|2.2287
|2007.07.13 15:38
|2.0364
|cancelled
|11044854
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0281
|2.0251
|2.2281
|2007.07.13 15:38
|2.0363
|cancelled
|11044855
|2007.07.13 14:01
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0275
|2.0245
|2.2275
|2007.07.13 15:38
|2.0361
|cancelled
|11049484
|2007.07.13 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0353
|2.0323
|2.2353
|2007.07.13 17:45
|2.0323
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|11049485
|2007.07.13 16:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0341
|2.0311
|2.2341
|2007.07.16 10:03
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.32
|8.00
|11049492
|2007.07.13 17:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0335
|2.0305
|2.2335
|2007.07.16 10:03
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.64
|64.00
|11049497
|2007.07.13 17:45
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0329
|2.0299
|2.2329
|2007.07.16 10:03
|2.0343
|0.00
|0.00
|1.28
|224.00
|11049501
|2007.07.13 16:00
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0323
|2.0293
|2.2323
|2007.07.13 17:46
|2.0323
|deleted [no money]
|11049506
|2007.07.13 16:00
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0317
|2.0287
|2.2317
|2007.07.16 10:23
|2.0356
|cancelled
|11049509
|2007.07.13 16:00
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0311
|2.0281
|2.2311
|2007.07.16 10:23
|2.0356
|cancelled
|11049510
|2007.07.13 16:00
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0305
|2.0275
|2.2305
|2007.07.16 10:23
|2.0356
|cancelled
|11092394
|2007.07.17 07:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0371
|2.0321
|2.2371
|2007.07.17 11:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|11092395
|2007.07.17 07:06
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0359
|2.0309
|2.2359
|2007.07.17 11:32
|2.0419
|cancelled
|11092398
|2007.07.17 07:06
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0353
|2.0303
|2.2353
|2007.07.17 11:33
|2.0419
|cancelled
|11092399
|2007.07.17 07:06
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0347
|2.0297
|2.2347
|2007.07.17 11:33
|2.0419
|cancelled
|11117885
|2007.07.17 20:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|2.0496
|2.1546
|2007.07.18 08:55
|2.0534
|0.00
|0.00
|0.08
|68.00
|11117886
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0454
|2.0404
|2.2454
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117887
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0448
|2.0398
|2.2448
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117888
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0442
|2.0392
|2.2442
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117889
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0436
|2.0386
|2.2436
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117890
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0430
|2.0380
|2.2430
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117891
|2007.07.17 20:29
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0424
|2.0374
|2.2424
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11117892
|2007.07.17 20:30
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0418
|2.0368
|2.2418
|2007.07.18 06:13
|2.0521
|cancelled
|11127031
|2007.07.18 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0526
|2.0476
|2.2526
|2007.07.18 08:55
|2.0534
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11127033
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0514
|2.0464
|2.2514
|2007.07.18 08:56
|2.0536
|cancelled
|11127037
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0508
|2.0458
|2.2508
|2007.07.18 08:56
|2.0536
|cancelled
|11127038
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0502
|2.0452
|2.2502
|2007.07.18 08:56
|2.0538
|cancelled
|11127039
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0496
|2.0446
|2.2496
|2007.07.18 08:56
|2.0538
|cancelled
|11127040
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0490
|2.0440
|2.2490
|2007.07.18 08:56
|2.0538
|cancelled
|11127041
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0484
|2.0434
|2.2484
|2007.07.18 08:56
|2.0538
|cancelled
|11127042
|2007.07.18 07:01
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0478
|2.0428
|2.2478
|2007.07.18 08:56
|2.0538
|cancelled
|11149790
|2007.07.18 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0525
|2.0475
|2.0548
|2007.07.19 14:29
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.48
|-100.00
|11149794
|2007.07.19 11:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0513
|2.0443
|2.0521
|2007.07.20 11:30
|2.0521
|0.00
|0.00
|0.64
|64.00
|11149798
|2007.07.19 11:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0507
|2.0457
|2.2507
|2007.07.19 11:56
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11149801
|2007.07.18 18:00
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0501
|2.0451
|2.2501
|2007.07.19 11:34
|2.0500
|deleted [no money]
|11149805
|2007.07.18 18:00
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0495
|2.0445
|2.2495
|2007.07.19 11:45
|2.0495
|deleted [no money]
|11149809
|2007.07.18 18:00
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0489
|2.0439
|2.2489
|2007.07.19 11:56
|2.0512
|cancelled
|11149812
|2007.07.18 18:00
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0483
|2.0433
|2.2483
|2007.07.19 11:56
|2.0512
|cancelled
|11149816
|2007.07.18 18:00
|buy limit
|51.20
|gbpusd
|2.0477
|2.0427
|2.2477
|2007.07.19 11:56
|2.0512
|cancelled
|11190628
|2007.07.20 10:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0496
|2.0446
|2.0505
|2007.07.20 11:06
|2.0505
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|11190629
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0484
|2.0434
|2.2484
|2007.07.20 10:29
|2.0495
|cancelled
|11190630
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0478
|2.0428
|2.2478
|2007.07.20 10:29
|2.0495
|cancelled
|11190632
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0472
|2.0422
|2.2472
|2007.07.20 10:29
|2.0495
|cancelled
|11190635
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0466
|2.0416
|2.2466
|2007.07.20 10:29
|2.0495
|cancelled
|11190637
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0460
|2.0410
|2.2460
|2007.07.20 10:29
|2.0493
|cancelled
|11190640
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0454
|2.0404
|2.2454
|2007.07.20 10:29
|2.0492
|cancelled
|11190642
|2007.07.20 10:27
|buy limit
|51.20
|gbpusd
|2.0448
|2.0398
|2.2448
|2007.07.20 10:29
|2.0491
|cancelled
|11223471
|2007.07.23 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0605
|2.0555
|2.2610
|2007.07.24 09:36
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.08
|31.00
|11223475
|2007.07.23 09:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0593
|2.0602
|2.1652
|2007.07.24 09:36
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.16
|86.00
|11223479
|2007.07.23 09:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0581
|2.0602
|2.1652
|2007.07.24 09:37
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.32
|220.00
|11223483
|2007.07.23 10:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0569
|2.0519
|2.0600
|2007.07.24 03:19
|2.0600
|0.00
|0.00
|0.64
|248.00
|11223487
|2007.07.23 09:00
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0557
|2.0507
|2.2557
|2007.07.23 16:45
|2.0585
|cancelled
|11223489
|2007.07.23 09:00
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0545
|2.0495
|2.2545
|2007.07.23 16:45
|2.0585
|cancelled
|11223490
|2007.07.23 09:00
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0533
|2.0483
|2.2533
|2007.07.23 16:45
|2.0585
|cancelled
|11223492
|2007.07.23 09:00
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0521
|2.0471
|2.2521
|2007.07.23 16:45
|2.0585
|cancelled
|11223493
|2007.07.23 09:00
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0509
|2.0459
|2.2509
|2007.07.23 16:45
|2.0585
|cancelled
|11237405
|2007.07.23 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0586
|2.0602
|2.1652
|2007.07.24 09:37
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.08
|50.00
|11237406
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|2.0574
|2.0524
|2.2574
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237407
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0562
|2.0512
|2.2562
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237408
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0550
|2.0500
|2.2550
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237409
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0538
|2.0488
|2.2538
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237410
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0526
|2.0476
|2.2526
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237411
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0514
|2.0464
|2.2514
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237412
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0502
|2.0452
|2.2502
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11237413
|2007.07.23 16:46
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0490
|2.0440
|2.2490
|2007.07.24 03:49
|2.0642
|cancelled
|11248633
|2007.07.24 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0637
|2.0587
|2.2637
|2007.07.24 09:38
|2.0640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|11248636
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|0.20
|gbpusd
|2.0625
|2.0575
|2.2625
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248639
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|0.40
|gbpusd
|2.0613
|2.0563
|2.2613
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248644
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|0.80
|gbpusd
|2.0601
|2.0551
|2.2601
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248646
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|1.60
|gbpusd
|2.0589
|2.0539
|2.2589
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248652
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|3.20
|gbpusd
|2.0577
|2.0527
|2.2577
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248657
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|6.40
|gbpusd
|2.0565
|2.0515
|2.2565
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248661
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|12.80
|gbpusd
|2.0553
|2.0503
|2.2553
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|11248663
|2007.07.24 04:00
|buy limit
|25.60
|gbpusd
|2.0541
|2.0491
|2.2541
|2007.07.24 09:37
|2.0640
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|5.20
|2 125.00
|Closed P/L:
|2 130.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 130.20
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 130.20
|Equity:
|3 130.20
|Free Margin:
|3 130.20