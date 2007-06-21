|Account: xxxxxxx
|Name: Terminator 4.11
|Currency: USD
|2007 July 26, 18:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39467907
|2007.06.21 19:41
|balance
|Deposit
|10 000.00
|39469918
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|246.46
|247.18
|257.04
|2007.06.22 06:56
|247.18
|0.00
|0.00
|0.21
|5.81
|39475748
|2007.06.21 20:55
|buy
|0.10
|chfjpym
|99.70
|100.23
|104.33
|2007.06.22 10:11
|100.38
|0.00
|0.00
|0.01
|5.48
|39496663
|2007.06.22 00:19
|buy
|0.10
|eurjpym
|165.78
|166.63
|172.65
|2007.06.22 14:00
|166.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|39469740
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|94.40
|94.91
|101.05
|2007.06.22 14:30
|94.91
|0.00
|0.00
|0.11
|4.11
|39471904
|2007.06.21 20:17
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7633
|0.0000
|0.7909
|2007.06.26 08:54
|0.7684
|0.00
|0.00
|0.09
|5.10
|39477469
|2007.06.21 21:12
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1087
|1.1038
|1.0604
|2007.06.26 23:34
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.06
|3.74
|40249864
|2007.06.27 07:19
|buy
|0.20
|eurjpym
|164.43
|0.00
|169.95
|2007.06.28 09:22
|165.70
|0.00
|0.00
|0.00
|20.62
|40293449
|2007.06.27 10:15
|buy
|0.20
|nzdjpym
|93.12
|0.00
|98.76
|2007.06.28 09:22
|94.38
|0.00
|0.00
|0.00
|20.46
|40249429
|2007.06.27 07:18
|buy
|0.20
|audjpym
|103.10
|0.00
|107.90
|2007.06.28 09:22
|103.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|39608582
|2007.06.22 14:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|166.87
|0.00
|172.39
|2007.06.28 09:22
|165.71
|0.00
|0.00
|0.27
|-9.41
|40248212
|2007.06.27 07:16
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.4523
|0.0000
|2.5189
|2007.06.28 09:22
|2.4585
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|39972924
|2007.06.26 10:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|165.41
|0.00
|170.93
|2007.06.28 09:22
|165.71
|0.00
|0.00
|0.09
|2.44
|39575804
|2007.06.22 11:14
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4635
|0.0000
|2.5301
|2007.06.28 09:22
|2.4585
|0.00
|0.00
|0.51
|-4.07
|39469335
|2007.06.21 19:57
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4747
|0.0000
|2.5413
|2007.06.28 09:22
|2.4585
|0.00
|0.00
|0.68
|-13.18
|40143607
|2007.06.26 23:12
|buy
|0.10
|audjpym
|103.92
|0.00
|108.72
|2007.06.28 09:22
|103.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|39469779
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.10
|audjpym
|104.79
|0.00
|109.59
|2007.06.28 09:22
|103.93
|0.00
|0.00
|0.44
|-6.99
|40189607
|2007.06.27 03:58
|buy
|0.10
|nzdjpym
|94.07
|0.00
|99.71
|2007.06.28 09:23
|94.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|39613681
|2007.06.22 14:30
|buy
|0.10
|nzdjpym
|95.01
|0.00
|100.65
|2007.06.28 09:23
|94.38
|0.00
|0.00
|0.33
|-5.12
|40291052
|2007.06.27 10:01
|buy
|0.20
|audusdm
|0.8396
|0.0000
|0.8642
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|39531092
|2007.06.22 06:13
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8484
|0.0000
|0.8730
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.90
|40144385
|2007.06.26 23:16
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8439
|0.0000
|0.8685
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|40648182
|2007.06.28 13:13
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4298
|1.4257
|1.3847
|2007.06.29 05:14
|1.4232
|0.00
|0.00
|0.03
|6.24
|39469350
|2007.06.21 19:57
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5803
|0.0000
|1.5353
|2007.06.29 06:40
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.45
|-1.28
|39677153
|2007.06.24 22:18
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5878
|0.0000
|1.5428
|2007.06.29 06:40
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.27
|5.10
|40247281
|2007.06.27 07:14
|sell
|0.20
|euraudm
|1.5954
|0.0000
|1.5504
|2007.06.29 06:40
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.18
|23.14
|40243862
|2007.06.27 07:00
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7628
|0.0000
|0.7904
|2007.06.29 09:23
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.03
|9.80
|39993820
|2007.06.26 11:16
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7689
|0.0000
|0.7965
|2007.06.29 09:23
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.06
|3.70
|40767799
|2007.06.29 05:14
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4225
|1.4153
|1.3743
|2007.06.29 10:02
|1.4140
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|40243877
|2007.06.27 07:00
|buy
|0.10
|chfjpym
|99.84
|0.00
|103.44
|2007.06.29 14:50
|100.82
|0.00
|0.00
|0.01
|7.93
|39569720
|2007.06.22 10:11
|buy
|0.10
|chfjpym
|100.46
|0.00
|104.06
|2007.06.29 14:50
|100.82
|0.00
|0.00
|0.04
|2.91
|40818338
|2007.06.29 10:02
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.0491
|0.0000
|1.0791
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|66.77
|40610729
|2007.06.28 11:20
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.0638
|0.0000
|1.0938
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.94
|40803006
|2007.06.29 09:23
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.0550
|0.0000
|1.0850
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|39645139
|2007.06.22 17:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0689
|0.0000
|1.1043
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.27
|39469075
|2007.06.21 19:54
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.0748
|0.0000
|1.1102
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.10
|-10.82
|39966226
|2007.06.26 09:29
|buy
|0.10
|gbpjpym
|245.48
|0.00
|254.84
|2007.07.01 22:59
|247.23
|0.00
|0.00
|0.63
|14.21
|39542433
|2007.06.22 06:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|247.30
|0.00
|256.66
|2007.07.01 23:00
|247.23
|0.00
|0.00
|1.05
|-0.57
|40145221
|2007.06.26 23:19
|buy
|0.20
|audcadm
|0.9022
|0.0000
|0.9268
|2007.07.02 05:40
|0.9051
|0.00
|0.00
|0.12
|5.46
|39645517
|2007.06.22 17:02
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9065
|0.0000
|0.9311
|2007.07.02 05:40
|0.9051
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.32
|40829717
|2007.06.29 10:29
|buy
|0.30
|audcadm
|0.8971
|0.0000
|0.9217
|2007.07.02 05:40
|0.9050
|0.00
|0.00
|0.09
|22.32
|39469759
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9107
|0.0000
|0.9353
|2007.07.02 05:40
|0.9051
|0.00
|0.00
|0.18
|-5.27
|40805232
|2007.06.29 09:33
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7736
|0.0000
|0.8012
|2007.07.02 13:23
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.03
|5.10
|40598495
|2007.06.28 10:32
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.0992
|1.0951
|1.0517
|2007.07.03 14:38
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.06
|3.21
|41161515
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7808
|0.0000
|0.8084
|2007.07.05 11:06
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.16
|5.50
|41586082
|2007.07.04 08:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|247.09
|247.49
|257.35
|2007.07.06 08:52
|247.49
|0.00
|0.00
|0.83
|3.25
|41631689
|2007.07.05 01:07
|buy
|0.10
|nzdjpym
|95.98
|96.67
|102.81
|2007.07.06 14:23
|96.67
|0.00
|0.00
|0.11
|5.60
|41837576
|2007.07.05 20:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|167.24
|168.02
|174.04
|2007.07.09 02:00
|168.26
|0.00
|0.00
|0.18
|8.26
|41487308
|2007.07.03 16:42
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4440
|0.0000
|1.3972
|2007.07.09 04:28
|1.4279
|0.00
|0.00
|0.35
|30.72
|40818304
|2007.06.29 10:02
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4135
|0.0000
|1.3775
|2007.07.09 04:28
|1.4279
|0.00
|0.00
|0.23
|-13.74
|40886594
|2007.06.29 14:59
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4361
|0.0000
|1.4001
|2007.07.09 04:28
|1.4279
|0.00
|0.00
|0.23
|7.82
|41668318
|2007.07.05 06:44
|buy
|0.10
|audjpym
|105.41
|106.01
|111.31
|2007.07.09 08:18
|106.01
|0.00
|0.00
|0.22
|4.87
|42004924
|2007.07.06 14:36
|buy
|0.10
|gbpjpym
|248.10
|248.51
|258.37
|2007.07.09 13:14
|248.51
|0.00
|0.00
|0.21
|3.32
|41454299
|2007.07.03 13:51
|buy
|0.10
|chfjpym
|100.60
|0.00
|104.20
|2007.07.10 11:24
|101.57
|0.00
|0.00
|0.08
|7.87
|41115554
|2007.07.02 11:50
|buy
|0.10
|chfjpym
|101.20
|0.00
|104.80
|2007.07.10 11:24
|101.57
|0.00
|0.00
|0.09
|3.00
|42661952
|2007.07.11 08:00
|buy
|0.20
|audjpym
|104.38
|0.00
|109.18
|2007.07.12 14:42
|105.71
|0.00
|0.00
|0.63
|21.72
|42450862
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.10
|audjpym
|105.22
|0.00
|110.02
|2007.07.12 14:42
|105.71
|0.00
|0.00
|0.43
|4.00
|42147960
|2007.07.09 08:18
|buy
|0.10
|audjpym
|106.09
|0.00
|110.89
|2007.07.12 14:42
|105.71
|0.00
|0.00
|0.54
|-3.10
|41750575
|2007.07.05 12:18
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8598
|0.0000
|0.8844
|2007.07.12 17:01
|0.8644
|0.00
|0.00
|0.07
|4.60
|41999795
|2007.07.06 14:23
|buy
|0.10
|nzdjpym
|96.78
|0.00
|102.42
|2007.07.12 22:45
|96.18
|0.00
|0.00
|0.76
|-4.91
|42270588
|2007.07.10 03:51
|buy
|0.10
|nzdjpym
|95.82
|0.00
|101.46
|2007.07.12 22:45
|96.22
|0.00
|0.00
|0.54
|3.27
|42585147
|2007.07.11 00:49
|buy
|0.20
|nzdjpym
|94.48
|0.00
|100.12
|2007.07.12 22:45
|96.18
|0.00
|0.00
|0.84
|27.78
|42270591
|2007.07.10 03:51
|buy
|0.20
|nzdusdm
|0.7774
|0.0000
|0.8050
|2007.07.12 22:45
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.34
|16.80
|41730734
|2007.07.05 11:06
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7867
|0.0000
|0.8143
|2007.07.12 22:45
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.25
|-0.90
|41839243
|2007.07.05 20:12
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7820
|0.0000
|0.8096
|2007.07.12 22:45
|0.7858
|0.00
|0.00
|0.25
|3.80
|42585158
|2007.07.11 00:49
|buy
|0.10
|eurjpym
|167.32
|0.00
|172.84
|2007.07.13 00:11
|168.88
|0.00
|0.00
|0.35
|12.73
|42082331
|2007.07.09 02:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|168.29
|0.00
|173.81
|2007.07.13 00:11
|168.89
|0.00
|0.00
|0.53
|4.90
|42931903
|2007.07.12 07:11
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9082
|0.0000
|0.9328
|2007.07.15 23:43
|0.9114
|0.00
|0.00
|0.06
|3.05
|42739239
|2007.07.11 12:36
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9126
|0.0000
|0.9372
|2007.07.15 23:43
|0.9114
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.15
|43029786
|2007.07.12 17:26
|buy
|0.20
|audcadm
|0.9040
|0.0000
|0.9286
|2007.07.15 23:43
|0.9113
|0.00
|0.00
|0.12
|13.94
|43027646
|2007.07.12 17:02
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8648
|0.0000
|0.8894
|2007.07.16 01:28
|0.8700
|0.00
|0.00
|0.02
|5.20
|42585169
|2007.07.11 00:49
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5971
|0.0000
|1.5521
|2007.07.16 02:00
|1.5829
|0.00
|0.00
|0.45
|12.37
|41032114
|2007.07.02 07:05
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5857
|0.0000
|1.5407
|2007.07.16 02:00
|1.5829
|0.00
|0.00
|1.26
|2.44
|43220044
|2007.07.16 01:28
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8705
|0.0000
|0.8951
|2007.07.16 11:03
|0.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|43222162
|2007.07.16 02:00
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5821
|1.5772
|1.5273
|2007.07.16 12:03
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|42450904
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|247.13
|0.00
|256.49
|2007.07.17 13:36
|250.03
|0.00
|0.00
|1.46
|23.72
|42203660
|2007.07.09 13:54
|buy
|0.10
|gbpjpym
|248.72
|0.00
|258.08
|2007.07.17 13:36
|250.03
|0.00
|0.00
|1.67
|10.72
|43290779
|2007.07.16 12:03
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5765
|1.5712
|1.5212
|2007.07.18 13:07
|1.5712
|0.00
|0.00
|0.18
|4.64
|41120892
|2007.07.02 12:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6756
|0.0000
|0.6612
|2007.07.19 01:08
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.95
|5.75
|42395551
|2007.07.10 13:20
|sell
|0.20
|eurgbpm
|0.6780
|0.0000
|0.6636
|2007.07.19 01:08
|0.6728
|0.00
|0.00
|1.08
|21.34
|39495061
|2007.06.22 00:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6721
|0.0000
|0.6577
|2007.07.19 01:08
|0.6728
|0.00
|0.00
|1.20
|-1.43
|43211365
|2007.07.15 23:43
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9122
|0.0000
|0.9368
|2007.07.19 04:37
|0.9170
|0.00
|0.00
|0.15
|4.59
|43319947
|2007.07.16 18:41
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8716
|0.0000
|0.8962
|2007.07.19 07:45
|0.8791
|0.00
|0.00
|0.05
|7.50
|43282427
|2007.07.16 11:03
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8759
|0.0000
|0.9005
|2007.07.19 07:45
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.05
|3.30
|43444113
|2007.07.17 13:21
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4608
|2.4653
|2.5369
|2007.07.19 20:53
|2.4653
|0.00
|0.00
|0.67
|3.74
|43460950
|2007.07.17 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|250.36
|250.82
|260.68
|2007.07.20 10:18
|250.82
|0.00
|0.00
|1.04
|3.76
|43891716
|2007.07.19 01:07
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7928
|0.0000
|0.8204
|2007.07.20 14:23
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.03
|5.30
|43908138
|2007.07.19 04:37
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9177
|0.0000
|0.9423
|2007.07.23 00:32
|0.9223
|0.00
|0.00
|0.06
|4.40
|43764461
|2007.07.18 13:07
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5704
|1.5650
|1.5150
|2007.07.23 09:40
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.45
|4.77
|44024906
|2007.07.19 18:35
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6615
|0.0000
|1.6861
|2007.07.23 15:00
|1.6662
|0.00
|0.00
|0.10
|3.90
|44201796
|2007.07.20 14:24
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7985
|0.0000
|0.8261
|2007.07.23 17:00
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.03
|5.60
|42278588
|2007.07.10 05:02
|sell
|0.20
|audnzdm
|1.1069
|0.0000
|1.0685
|2007.07.23 18:46
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.52
|16.59
|41466959
|2007.07.03 14:38
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.0939
|0.0000
|1.0555
|2007.07.23 18:46
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.40
|-2.17
|42179077
|2007.07.09 11:12
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1004
|0.0000
|1.0620
|2007.07.23 18:46
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.28
|3.06
|43975358
|2007.07.19 12:54
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6747
|0.0000
|0.6603
|2007.07.23 20:01
|0.6707
|0.00
|0.00
|0.10
|8.24
|43895289
|2007.07.19 01:31
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6722
|0.0000
|0.6578
|2007.07.23 20:01
|0.6707
|0.00
|0.00
|0.10
|3.09
|44074663
|2007.07.20 02:59
|buy
|0.10
|nzdjpym
|97.06
|97.47
|103.61
|2007.07.23 20:25
|97.47
|0.00
|0.00
|0.11
|3.39
|43931995
|2007.07.19 07:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8798
|0.0000
|0.9044
|2007.07.24 03:05
|0.8847
|0.00
|0.00
|0.03
|4.90
|43312330
|2007.07.16 16:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4374
|0.0000
|1.3906
|2007.07.25 05:00
|1.4321
|0.00
|0.00
|0.26
|5.11
|44276570
|2007.07.20 17:41
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4477
|0.0000
|1.4009
|2007.07.25 05:00
|1.4321
|0.00
|0.00
|0.09
|15.05
|44421542
|2007.07.23 09:41
|sell
|0.10
|euraudm
|1.5642
|1.5582
|1.5082
|2007.07.25 08:35
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.18
|5.31
|44497708
|2007.07.23 16:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4819
|2.4900
|2.5616
|2007.07.25 11:47
|2.4900
|0.00
|0.00
|0.34
|6.68
|44800474
|2007.07.25 00:49
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9149
|0.0000
|0.9395
|2007.07.26 12:00
|0.9239
|0.00
|0.00
|0.09
|8.58
|44334730
|2007.07.23 00:33
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9230
|0.0000
|0.9476
|2007.07.26 12:00
|0.9238
|0.00
|0.00
|0.15
|0.76
|0.00
|0.00
|28.54
|652.56
|Closed P/L:
|681.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43839966
|2007.07.18 17:10
|buy
|0.10
|audjpym
|106.91
|0.00
|111.71
|103.54
|0.00
|0.00
|1.08
|-28.42
|44523518
|2007.07.23 18:46
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.0953
|0.0000
|1.0569
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.10
|-13.12
|44599029
|2007.07.24 03:05
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8851
|0.0000
|0.9097
|0.8731
|0.00
|0.00
|0.04
|-12.00
|44804162
|2007.07.25 00:54
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8808
|0.0000
|0.9054
|0.8731
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.70
|42361588
|2007.07.10 11:24
|buy
|0.10
|chfjpym
|101.62
|0.00
|105.22
|98.57
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.72
|42649596
|2007.07.11 07:04
|buy
|0.10
|chfjpym
|100.95
|0.00
|104.55
|98.57
|0.00
|0.00
|0.20
|-20.07
|44543314
|2007.07.23 21:39
|buy
|0.20
|chfjpym
|100.35
|0.00
|103.95
|98.57
|0.00
|0.00
|0.12
|-30.02
|44834589
|2007.07.25 03:00
|buy
|0.30
|chfjpym
|99.69
|0.00
|103.29
|98.57
|0.00
|0.00
|0.13
|-28.33
|45042573
|2007.07.25 16:16
|buy
|0.50
|chfjpym
|99.08
|0.00
|102.68
|98.57
|0.00
|0.00
|0.22
|-21.50
|44857632
|2007.07.25 05:21
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4307
|0.0000
|1.3839
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.08
|-16.62
|44487947
|2007.07.23 15:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6666
|0.0000
|1.6912
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.25
|-10.40
|44829387
|2007.07.25 02:30
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6624
|0.0000
|1.6870
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.15
|-6.90
|44530967
|2007.07.23 20:01
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6705
|0.0000
|0.6561
|0.6707
|0.00
|0.00
|0.25
|-0.41
|43460909
|2007.07.17 16:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|168.66
|0.00
|174.18
|163.09
|0.00
|0.00
|0.97
|-46.97
|44219199
|2007.07.20 14:42
|buy
|0.10
|eurjpym
|167.73
|0.00
|173.25
|163.09
|0.00
|0.00
|0.53
|-39.13
|44559672
|2007.07.24 00:19
|buy
|0.20
|eurjpym
|166.76
|0.00
|172.28
|163.09
|0.00
|0.00
|0.68
|-61.90
|44834577
|2007.07.25 03:00
|buy
|0.30
|eurjpym
|165.65
|0.00
|171.17
|163.09
|0.00
|0.00
|0.77
|-64.76
|44505363
|2007.07.23 17:00
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.8045
|0.0000
|0.8321
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.16
|-19.00
|39469712
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|123.68
|0.00
|128.78
|118.58
|0.00
|0.00
|4.41
|-43.01
|40242778
|2007.06.27 06:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|122.68
|0.00
|127.78
|118.58
|0.00
|0.00
|3.83
|-34.58
|42585164
|2007.07.11 00:49
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.76
|0.00
|126.86
|118.58
|0.00
|0.00
|4.59
|-53.63
|44374128
|2007.07.23 05:55
|buy
|0.30
|usdjpym
|120.91
|0.00
|126.01
|118.58
|0.00
|0.00
|2.04
|-58.95
|44800486
|2007.07.25 00:49
|buy
|0.50
|usdjpym
|120.03
|0.00
|125.13
|118.58
|0.00
|0.00
|2.03
|-61.14
|45097878
|2007.07.26 01:00
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1031
|0.0000
|1.0647
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|45114533
|2007.07.26 04:06
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7994
|0.0000
|0.8270
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.90
|45141459
|2007.07.26 07:48
|sell
|0.20
|audnzdm
|1.1119
|0.0000
|1.0735
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|45261378
|2007.07.26 14:03
|buy
|0.20
|nzdusdm
|0.7929
|0.0000
|0.8205
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|45267539
|2007.07.26 14:13
|buy
|0.10
|audjpym
|105.09
|0.00
|109.89
|103.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|45274665
|2007.07.26 14:56
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4419
|0.0000
|1.3951
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|45289246
|2007.07.26 15:44
|buy
|0.20
|eurchfm
|1.6575
|0.0000
|1.6821
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.66
|45293680
|2007.07.26 16:00
|buy
|0.50
|eurjpym
|163.60
|0.00
|169.12
|163.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.51
|45294059
|2007.07.26 16:01
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.17
|0.00
|124.27
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.80
|45332317
|2007.07.26 17:39
|buy
|0.20
|audjpym
|104.28
|0.00
|109.08
|103.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.48
|45334715
|2007.07.26 18:00
|buy
|0.20
|audusdm
|0.8766
|0.0000
|0.9012
|0.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|22.87
|-845.62
|Floating P/L:
|-822.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|681.10
|Floating P/L:
|-822.75
|Margin:
|167.50
|Balance:
|10 681.10
|Equity:
|9 858.35
|Free Margin:
|9 690.85
|Details:
|Gross Profit:
|767.27
|Gross Loss:
|86.17
|Total Net Profit:
|681.10
|Profit Factor:
|8.90
|Expected Payoff:
|6.61
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|24.72 (0.24%)
|Relative Drawdown:
|0.24% (24.72)
|Total Trades:
|103
|Short Positions (won %):
|26 (84.62%)
|Long Positions (won %):
|77 (80.52%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (81.55%)
|Loss trades (% of total):
|19 (18.45%)
|Largest
|profit trade:
|66.77
|loss trade:
|-13.51
|Average
|profit trade:
|9.13
|loss trade:
|-4.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (66.60)
|consecutive losses ($):
|2 (-16.06)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|104.73 (7)
|consecutive loss (count):
|-16.06 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1