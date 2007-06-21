Interbank FX, LLC

Account: xxxxxxx Name: Terminator 4.11 Currency: USD 2007 July 26, 18:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
394679072007.06.21 19:41balanceDeposit10 000.00
394699182007.06.21 20:00buy0.10gbpjpym246.46247.18257.042007.06.22 06:56247.180.000.000.215.81
394757482007.06.21 20:55buy0.10chfjpym99.70100.23104.332007.06.22 10:11100.380.000.000.015.48
394966632007.06.22 00:19buy0.10eurjpym165.78166.63172.652007.06.22 14:00166.820.000.000.008.39
394697402007.06.21 20:00buy0.10nzdjpym94.4094.91101.052007.06.22 14:3094.910.000.000.114.11
394719042007.06.21 20:17buy0.10nzdusdm0.76330.00000.79092007.06.26 08:540.76840.000.000.095.10
394774692007.06.21 21:12sell0.10audnzdm1.10871.10381.06042007.06.26 23:341.10380.000.000.063.74
402498642007.06.27 07:19buy0.20eurjpym164.430.00169.952007.06.28 09:22165.700.000.000.0020.62
402934492007.06.27 10:15buy0.20nzdjpym93.120.0098.762007.06.28 09:2294.380.000.000.0020.46
402494292007.06.27 07:18buy0.20audjpym103.100.00107.902007.06.28 09:22103.930.000.000.0013.48
396085822007.06.22 14:00buy0.10eurjpym166.870.00172.392007.06.28 09:22165.710.000.000.27-9.41
402482122007.06.27 07:16buy0.20gbpchfm2.45230.00002.51892007.06.28 09:222.45850.000.000.0010.09
399729242007.06.26 10:00buy0.10eurjpym165.410.00170.932007.06.28 09:22165.710.000.000.092.44
395758042007.06.22 11:14buy0.10gbpchfm2.46350.00002.53012007.06.28 09:222.45850.000.000.51-4.07
394693352007.06.21 19:57buy0.10gbpchfm2.47470.00002.54132007.06.28 09:222.45850.000.000.68-13.18
401436072007.06.26 23:12buy0.10audjpym103.920.00108.722007.06.28 09:22103.940.000.000.000.16
394697792007.06.21 20:00buy0.10audjpym104.790.00109.592007.06.28 09:22103.930.000.000.44-6.99
401896072007.06.27 03:58buy0.10nzdjpym94.070.0099.712007.06.28 09:2394.380.000.000.002.52
396136812007.06.22 14:30buy0.10nzdjpym95.010.00100.652007.06.28 09:2394.380.000.000.33-5.12
402910522007.06.27 10:01buy0.20audusdm0.83960.00000.86422007.06.28 13:340.84650.000.000.0013.80
395310922007.06.22 06:13buy0.10audusdm0.84840.00000.87302007.06.28 13:340.84650.000.000.03-1.90
401443852007.06.26 23:16buy0.10audusdm0.84390.00000.86852007.06.28 13:340.84650.000.000.002.60
406481822007.06.28 13:13sell0.10eurcadm1.42981.42571.38472007.06.29 05:141.42320.000.000.036.24
394693502007.06.21 19:57sell0.10euraudm1.58030.00001.53532007.06.29 06:401.58180.000.000.45-1.28
396771532007.06.24 22:18sell0.10euraudm1.58780.00001.54282007.06.29 06:401.58180.000.000.275.10
402472812007.06.27 07:14sell0.20euraudm1.59540.00001.55042007.06.29 06:401.58180.000.000.1823.14
402438622007.06.27 07:00buy0.10nzdusdm0.76280.00000.79042007.06.29 09:230.77260.000.000.039.80
399938202007.06.26 11:16buy0.10nzdusdm0.76890.00000.79652007.06.29 09:230.77260.000.000.063.70
407677992007.06.29 05:14sell0.10eurcadm1.42251.41531.37432007.06.29 10:021.41400.000.000.008.11
402438772007.06.27 07:00buy0.10chfjpym99.840.00103.442007.06.29 14:50100.820.000.000.017.93
395697202007.06.22 10:11buy0.10chfjpym100.460.00104.062007.06.29 14:50100.820.000.000.042.91
408183382007.06.29 10:02buy0.50usdcadm1.04910.00001.07912007.06.29 15:001.06330.000.000.0066.77
406107292007.06.28 11:20buy0.20usdcadm1.06380.00001.09382007.06.29 15:001.06330.000.000.05-0.94
408030062007.06.29 09:23buy0.30usdcadm1.05500.00001.08502007.06.29 15:001.06330.000.000.0023.42
396451392007.06.22 17:00buy0.10usdcadm1.06890.00001.10432007.06.29 15:001.06330.000.000.08-5.27
394690752007.06.21 19:54buy0.10usdcadm1.07480.00001.11022007.06.29 15:001.06330.000.000.10-10.82
399662262007.06.26 09:29buy0.10gbpjpym245.480.00254.842007.07.01 22:59247.230.000.000.6314.21
395424332007.06.22 06:57buy0.10gbpjpym247.300.00256.662007.07.01 23:00247.230.000.001.05-0.57
401452212007.06.26 23:19buy0.20audcadm0.90220.00000.92682007.07.02 05:400.90510.000.000.125.46
396455172007.06.22 17:02buy0.10audcadm0.90650.00000.93112007.07.02 05:400.90510.000.000.15-1.32
408297172007.06.29 10:29buy0.30audcadm0.89710.00000.92172007.07.02 05:400.90500.000.000.0922.32
394697592007.06.21 20:00buy0.10audcadm0.91070.00000.93532007.07.02 05:400.90510.000.000.18-5.27
408052322007.06.29 09:33buy0.10nzdusdm0.77360.00000.80122007.07.02 13:230.77870.000.000.035.10
405984952007.06.28 10:32sell0.10audnzdm1.09921.09511.05172007.07.03 14:381.09510.000.000.063.21
411615152007.07.02 14:25buy0.10nzdusdm0.78080.00000.80842007.07.05 11:060.78630.000.000.165.50
415860822007.07.04 08:04buy0.10gbpjpym247.09247.49257.352007.07.06 08:52247.490.000.000.833.25
416316892007.07.05 01:07buy0.10nzdjpym95.9896.67102.812007.07.06 14:2396.670.000.000.115.60
418375762007.07.05 20:00buy0.10eurjpym167.24168.02174.042007.07.09 02:00168.260.000.000.188.26
414873082007.07.03 16:42sell0.20eurcadm1.44400.00001.39722007.07.09 04:281.42790.000.000.3530.72
408183042007.06.29 10:02sell0.10eurcadm1.41350.00001.37752007.07.09 04:281.42790.000.000.23-13.74
408865942007.06.29 14:59sell0.10eurcadm1.43610.00001.40012007.07.09 04:281.42790.000.000.237.82
416683182007.07.05 06:44buy0.10audjpym105.41106.01111.312007.07.09 08:18106.010.000.000.224.87
420049242007.07.06 14:36buy0.10gbpjpym248.10248.51258.372007.07.09 13:14248.510.000.000.213.32
414542992007.07.03 13:51buy0.10chfjpym100.600.00104.202007.07.10 11:24101.570.000.000.087.87
411155542007.07.02 11:50buy0.10chfjpym101.200.00104.802007.07.10 11:24101.570.000.000.093.00
426619522007.07.11 08:00buy0.20audjpym104.380.00109.182007.07.12 14:42105.710.000.000.6321.72
424508622007.07.10 15:00buy0.10audjpym105.220.00110.022007.07.12 14:42105.710.000.000.434.00
421479602007.07.09 08:18buy0.10audjpym106.090.00110.892007.07.12 14:42105.710.000.000.54-3.10
417505752007.07.05 12:18buy0.10audusdm0.85980.00000.88442007.07.12 17:010.86440.000.000.074.60
419997952007.07.06 14:23buy0.10nzdjpym96.780.00102.422007.07.12 22:4596.180.000.000.76-4.91
422705882007.07.10 03:51buy0.10nzdjpym95.820.00101.462007.07.12 22:4596.220.000.000.543.27
425851472007.07.11 00:49buy0.20nzdjpym94.480.00100.122007.07.12 22:4596.180.000.000.8427.78
422705912007.07.10 03:51buy0.20nzdusdm0.77740.00000.80502007.07.12 22:450.78580.000.000.3416.80
417307342007.07.05 11:06buy0.10nzdusdm0.78670.00000.81432007.07.12 22:450.78580.000.000.25-0.90
418392432007.07.05 20:12buy0.10nzdusdm0.78200.00000.80962007.07.12 22:450.78580.000.000.253.80
425851582007.07.11 00:49buy0.10eurjpym167.320.00172.842007.07.13 00:11168.880.000.000.3512.73
420823312007.07.09 02:00buy0.10eurjpym168.290.00173.812007.07.13 00:11168.890.000.000.534.90
429319032007.07.12 07:11buy0.10audcadm0.90820.00000.93282007.07.15 23:430.91140.000.000.063.05
427392392007.07.11 12:36buy0.10audcadm0.91260.00000.93722007.07.15 23:430.91140.000.000.15-1.15
430297862007.07.12 17:26buy0.20audcadm0.90400.00000.92862007.07.15 23:430.91130.000.000.1213.94
430276462007.07.12 17:02buy0.10audusdm0.86480.00000.88942007.07.16 01:280.87000.000.000.025.20
425851692007.07.11 00:49sell0.10euraudm1.59710.00001.55212007.07.16 02:001.58290.000.000.4512.37
410321142007.07.02 07:05sell0.10euraudm1.58570.00001.54072007.07.16 02:001.58290.000.001.262.44
432200442007.07.16 01:28buy0.10audusdm0.87050.00000.89512007.07.16 11:030.87550.000.000.005.00
432221622007.07.16 02:00sell0.10euraudm1.58211.57721.52732007.07.16 12:031.57720.000.000.004.28
424509042007.07.10 15:00buy0.10gbpjpym247.130.00256.492007.07.17 13:36250.030.000.001.4623.72
422036602007.07.09 13:54buy0.10gbpjpym248.720.00258.082007.07.17 13:36250.030.000.001.6710.72
432907792007.07.16 12:03sell0.10euraudm1.57651.57121.52122007.07.18 13:071.57120.000.000.184.64
411208922007.07.02 12:00sell0.10eurgbpm0.67560.00000.66122007.07.19 01:080.67280.000.000.955.75
423955512007.07.10 13:20sell0.20eurgbpm0.67800.00000.66362007.07.19 01:080.67280.000.001.0821.34
394950612007.06.22 00:00sell0.10eurgbpm0.67210.00000.65772007.07.19 01:080.67280.000.001.20-1.43
432113652007.07.15 23:43buy0.10audcadm0.91220.00000.93682007.07.19 04:370.91700.000.000.154.59
433199472007.07.16 18:41buy0.10audusdm0.87160.00000.89622007.07.19 07:450.87910.000.000.057.50
432824272007.07.16 11:03buy0.10audusdm0.87590.00000.90052007.07.19 07:450.87920.000.000.053.30
434441132007.07.17 13:21buy0.10gbpchfm2.46082.46532.53692007.07.19 20:532.46530.000.000.673.74
434609502007.07.17 16:00buy0.10gbpjpym250.36250.82260.682007.07.20 10:18250.820.000.001.043.76
438917162007.07.19 01:07buy0.10nzdusdm0.79280.00000.82042007.07.20 14:230.79810.000.000.035.30
439081382007.07.19 04:37buy0.10audcadm0.91770.00000.94232007.07.23 00:320.92230.000.000.064.40
437644612007.07.18 13:07sell0.10euraudm1.57041.56501.51502007.07.23 09:401.56500.000.000.454.77
440249062007.07.19 18:35buy0.10eurchfm1.66150.00001.68612007.07.23 15:001.66620.000.000.103.90
442017962007.07.20 14:24buy0.10nzdusdm0.79850.00000.82612007.07.23 17:000.80410.000.000.035.60
422785882007.07.10 05:02sell0.20audnzdm1.10690.00001.06852007.07.23 18:461.09660.000.000.5216.59
414669592007.07.03 14:38sell0.10audnzdm1.09390.00001.05552007.07.23 18:461.09660.000.000.40-2.17
421790772007.07.09 11:12sell0.10audnzdm1.10040.00001.06202007.07.23 18:461.09660.000.000.283.06
439753582007.07.19 12:54sell0.10eurgbpm0.67470.00000.66032007.07.23 20:010.67070.000.000.108.24
438952892007.07.19 01:31sell0.10eurgbpm0.67220.00000.65782007.07.23 20:010.67070.000.000.103.09
440746632007.07.20 02:59buy0.10nzdjpym97.0697.47103.612007.07.23 20:2597.470.000.000.113.39
439319952007.07.19 07:45buy0.10audusdm0.87980.00000.90442007.07.24 03:050.88470.000.000.034.90
433123302007.07.16 16:00sell0.10eurcadm1.43740.00001.39062007.07.25 05:001.43210.000.000.265.11
442765702007.07.20 17:41sell0.10eurcadm1.44770.00001.40092007.07.25 05:001.43210.000.000.0915.05
444215422007.07.23 09:41sell0.10euraudm1.56421.55821.50822007.07.25 08:351.55820.000.000.185.31
444977082007.07.23 16:00buy0.10gbpchfm2.48192.49002.56162007.07.25 11:472.49000.000.000.346.68
448004742007.07.25 00:49buy0.10audcadm0.91490.00000.93952007.07.26 12:000.92390.000.000.098.58
443347302007.07.23 00:33buy0.10audcadm0.92300.00000.94762007.07.26 12:000.92380.000.000.150.76
  0.00 0.00 28.54 652.56
Closed P/L: 681.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
438399662007.07.18 17:10buy0.10audjpym106.910.00111.71 103.540.000.001.08-28.42
445235182007.07.23 18:46sell0.10audnzdm1.09530.00001.0569 1.11200.000.000.10-13.12
445990292007.07.24 03:05buy0.10audusdm0.88510.00000.9097 0.87310.000.000.04-12.00
448041622007.07.25 00:54buy0.10audusdm0.88080.00000.9054 0.87310.000.000.03-7.70
423615882007.07.10 11:24buy0.10chfjpym101.620.00105.22 98.570.000.000.21-25.72
426495962007.07.11 07:04buy0.10chfjpym100.950.00104.55 98.570.000.000.20-20.07
445433142007.07.23 21:39buy0.20chfjpym100.350.00103.95 98.570.000.000.12-30.02
448345892007.07.25 03:00buy0.30chfjpym99.690.00103.29 98.570.000.000.13-28.33
450425732007.07.25 16:16buy0.50chfjpym99.080.00102.68 98.570.000.000.22-21.50
448576322007.07.25 05:21sell0.10eurcadm1.43070.00001.3839 1.44820.000.000.08-16.62
444879472007.07.23 15:00buy0.10eurchfm1.66660.00001.6912 1.65410.000.000.25-10.40
448293872007.07.25 02:30buy0.10eurchfm1.66240.00001.6870 1.65410.000.000.15-6.90
445309672007.07.23 20:01sell0.10eurgbpm0.67050.00000.6561 0.67070.000.000.25-0.41
434609092007.07.17 16:00buy0.10eurjpym168.660.00174.18 163.090.000.000.97-46.97
442191992007.07.20 14:42buy0.10eurjpym167.730.00173.25 163.090.000.000.53-39.13
445596722007.07.24 00:19buy0.20eurjpym166.760.00172.28 163.090.000.000.68-61.90
448345772007.07.25 03:00buy0.30eurjpym165.650.00171.17 163.090.000.000.77-64.76
445053632007.07.23 17:00buy0.10nzdusdm0.80450.00000.8321 0.78550.000.000.16-19.00
394697122007.06.21 20:00buy0.10usdjpym123.680.00128.78 118.580.000.004.41-43.01
402427782007.06.27 06:58buy0.10usdjpym122.680.00127.78 118.580.000.003.83-34.58
425851642007.07.11 00:49buy0.20usdjpym121.760.00126.86 118.580.000.004.59-53.63
443741282007.07.23 05:55buy0.30usdjpym120.910.00126.01 118.580.000.002.04-58.95
448004862007.07.25 00:49buy0.50usdjpym120.030.00125.13 118.580.000.002.03-61.14
450978782007.07.26 01:00sell0.10audnzdm1.10310.00001.0647 1.11200.000.000.00-6.99
451145332007.07.26 04:06buy0.10nzdusdm0.79940.00000.8270 0.78550.000.000.00-13.90
451414592007.07.26 07:48sell0.20audnzdm1.11190.00001.0735 1.11200.000.000.00-0.15
452613782007.07.26 14:03buy0.20nzdusdm0.79290.00000.8205 0.78550.000.000.00-14.80
452675392007.07.26 14:13buy0.10audjpym105.090.00109.89 103.540.000.000.00-13.07
452746652007.07.26 14:56sell0.10eurcadm1.44190.00001.3951 1.44820.000.000.00-5.98
452892462007.07.26 15:44buy0.20eurchfm1.65750.00001.6821 1.65410.000.000.00-5.66
452936802007.07.26 16:00buy0.50eurjpym163.600.00169.12 163.090.000.000.00-21.51
452940592007.07.26 16:01buy0.80usdjpym119.170.00124.27 118.580.000.000.00-39.80
453323172007.07.26 17:39buy0.20audjpym104.280.00109.08 103.540.000.000.00-12.48
453347152007.07.26 18:00buy0.20audusdm0.87660.00000.9012 0.87310.000.000.00-7.00
  0.00 0.00 22.87 -845.62
 Floating P/L: -822.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 681.10 Floating P/L: -822.75 Margin: 167.50
Balance: 10 681.10 Equity: 9 858.35 Free Margin: 9 690.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 767.27 Gross Loss: 86.17 Total Net Profit: 681.10
Profit Factor: 8.90 Expected Payoff: 6.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 24.72 (0.24%) Relative Drawdown: 0.24% (24.72)
 
Total Trades: 103 Short Positions (won %): 26 (84.62%) Long Positions (won %): 77 (80.52%)
Profit Trades (% of total): 84 (81.55%) Loss trades (% of total): 19 (18.45%)
Largest profit trade: 66.77 loss trade: -13.51
Average profit trade: 9.13 loss trade: -4.54
Maximum consecutive wins ($): 11 (66.60) consecutive losses ($): 2 (-16.06)
Maximal consecutive profit (count): 104.73 (7) consecutive loss (count): -16.06 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1