Interbank FX, LLC
Account: xxxxxxxxxx Name: xxxxxxxxxxxxxxx Currency: USD 2007 July 26, 17:32
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
18740359 22.07.2007 23:25 buy 0,02 audcadm 0,9222 0,0000 0,9468 26.07.2007 14:23 0,9245 0,00 0,00 0,04 0,43
18804912 24.07.2007 16:00 buy 0,02 audcadm 0,9175 0,0000 0,9421 26.07.2007 14:23 0,9245 0,00 0,00 0,03 1,33
     
18839413 25.07.2007 08:35 sell 0,02 euraudm 1,5574 1,5529 1,5029 25.07.2007 14:33 1,5529 0,00 0,00 0,00 0,80
18788481 24.07.2007 07:28 buy 0,02 gbpchfm 2,4876 2,4938 2,5654 25.07.2007 14:25 2,4938 0,00 0,00 0,03 1,02
18756160 23.07.2007 09:40 sell 0,02 euraudm 1,5641 1,5582 1,5082 25.07.2007 08:35 1,5582 0,00 0,00 0,04 1,04
     
18810983 24.07.2007 20:00 sell 0,02 eurcadm 1,4333 1,4292 1,3702 25.07.2007 07:21 1,4292 0,00 0,00 0,01 0,79
18499481 16.07.2007 16:42 sell 0,02 eurcadm 1,4372 0,0000 1,3832 24.07.2007 17:00 1,4314 0,00 0,00 0,07 1,12
     
18734583 20.07.2007 18:00 sell 0,02 eurcadm 1,4483 0,0000 1,3943 24.07.2007 17:00 1,4314 0,00 0,00 0,02 3,26
18694257 20.07.2007 02:59 buy 0,02 nzdjpym 97,08 97,49 103,63 24.07.2007 13:01 97,49 0,00 0,00 0,04 0,68
     
18765007 23.07.2007 16:00 buy 0,02 gbpchfm 2,4818 2,4867 2,5583 24.07.2007 07:28 2,4867 0,00 0,00 0,03 0,82
18577285 17.07.2007 16:42 sell 0,02 eurgbpm 0,6733 0,0000 0,6589 23.07.2007 23:40 0,6706 0,00 0,00 0,07 1,12
     
18275699 05.07.2007 15:48 sell 0,02 audnzdm 1,0930 0,0000 1,0546 23.07.2007 22:40 1,0958 0,00 0,00 0,02 -0,45
18321856 09.07.2007 00:53 sell 0,02 audnzdm 1,0995 0,0000 1,0611 23.07.2007 22:40 1,0958 0,00 0,00 0,02 0,60
     
18345669 10.07.2007 04:37 sell 0,04 audnzdm 1,1059 0,0000 1,0677 23.07.2007 22:40 1,0958 0,00 0,00 0,12 3,26
18723395 20.07.2007 14:24 buy 0,02 nzdusdm 0,7984 0,0000 0,8260 23.07.2007 17:00 0,8040 0,00 0,00 0,01 1,12
     
18680721 19.07.2007 18:42 buy 0,02 eurchfm 1,6614 0,0000 1,6860 23.07.2007 15:00 1,6662 0,00 0,00 0,02 0,79
18610740 18.07.2007 13:07 sell 0,02 euraudm 1,5704 1,5650 1,5150 23.07.2007 09:40 1,5650 0,00 0,00 0,09 0,95
     
18599619 18.07.2007 05:05 buy 0,02 audusdm 0,8784 0,0000 0,9030 23.07.2007 08:39 0,8833 0,00 0,00 0,01 0,98
18610492 18.07.2007 12:56 buy 0,02 audcadm 0,9169 0,0000 0,9415 22.07.2007 23:25 0,9214 0,00 0,00 0,04 0,86
     
18661429 19.07.2007 12:01 buy 0,02 nzdusdm 0,7929 0,0000 0,8205 20.07.2007 14:24 0,7980 0,00 0,00 0,01 1,02
18575622 17.07.2007 16:00 buy 0,02 gbpjpym 250,36 250,82 260,68 20.07.2007 10:18 250,82 0,00 0,00 0,20 0,75
     
18615632 18.07.2007 16:00 buy 0,02 audjpym 106,99 107,45 112,75 20.07.2007 08:47 107,45 0,00 0,00 0,08 0,76
18566792 17.07.2007 13:03 buy 0,02 gbpchfm 2,4610 2,4652 2,5368 19.07.2007 20:54 2,4652 0,00 0,00 0,13 0,69
     
18499479 16.07.2007 16:41 sell 0,02 euraudm 1,5787 1,5712 1,5212 18.07.2007 13:07 1,5712 0,00 0,00 0,04 1,32
18518175 17.07.2007 00:00 buy 0,02 audcadm 0,9109 0,9161 0,9457 18.07.2007 12:56 0,9161 0,00 0,00 0,01 1,00
     
18499651 16.07.2007 16:54 buy 0,02 audusdm 0,8732 0,0000 0,8978 18.07.2007 05:05 0,8778 0,00 0,00 0,00 0,92
18428107 12.07.2007 00:01 buy 0,02 audcadm 0,9097 0,0000 0,9342 13.07.2007 10:28 0,9095 0,00 0,00 0,01 -0,04
     
18447666 12.07.2007 16:00 buy 0,02 audcadm 0,9049 0,0000 0,9295 13.07.2007 10:28 0,9095 0,00 0,00 0,01 0,88
18326039 09.07.2007 04:00 sell 0,02 euraudm 1,5871 0,0000 1,5421 12.07.2007 22:59 1,5901 0,00 0,00 0,11 -0,52
     
18390933 10.07.2007 22:32 sell 0,02 euraudm 1,6015 0,0000 1,5565 12.07.2007 22:59 1,5901 0,00 0,00 0,07 1,98
18259147 05.07.2007 12:20 buy 0,02 audusdm 0,8598 0,0000 0,8843 12.07.2007 16:24 0,8644 0,00 0,00 0,01 0,92
     
18182707 02.07.2007 19:54 buy 0,02 nzdusdm 0,7829 0,0000 0,8105 11.07.2007 21:11 0,7829 0,00 0,00 0,10 0,00
18344015 10.07.2007 02:15 buy 0,02 nzdusdm 0,7783 0,0000 0,8059 11.07.2007 21:11 0,7832 0,00 0,00 0,03 0,98
     
18325128 09.07.2007 03:03 buy 0,02 eurjpym 168,39 0,00 173,91 11.07.2007 20:08 168,30 0,00 0,00 0,04 -0,14
18386309 10.07.2007 21:51 buy 0,02 eurjpym 167,19 0,00 172,71 11.07.2007 20:08 168,30 0,00 0,00 0,00 1,81
     
18317934 08.07.2007 22:05 buy 0,02 audjpym 105,97 0,00 110,77 11.07.2007 20:08 105,51 0,00 0,00 0,04 -0,75
18390452 10.07.2007 22:26 buy 0,02 audjpym 104,14 0,00 108,94 11.07.2007 20:08 105,51 0,00 0,00 0,00 2,24
     
18318020 08.07.2007 22:06 buy 0,02 nzdjpym 96,68 0,00 102,32 11.07.2007 15:23 95,16 0,00 0,00 0,04 -2,49
18390207 10.07.2007 22:25 buy 0,04 nzdjpym 93,65 0,00 99,29 11.07.2007 15:23 95,17 0,00 0,00 0,00 4,97
     
18345986 10.07.2007 04:52 buy 0,02 nzdjpym 95,64 0,00 101,28 11.07.2007 15:23 95,16 0,00 0,00 0,02 -0,79
18317978 08.07.2007 22:05 buy 0,02 gbpjpym 248,33 0,00 257,69 11.07.2007 14:19 248,13 0,00 0,00 0,08 -0,33
     
18391571 10.07.2007 22:40 buy 0,02 gbpjpym 246,22 0,00 255,58 11.07.2007 14:19 248,13 0,00 0,00 0,00 3,13
18277967 05.07.2007 20:00 buy 0,02 eurjpym 167,25 168,17 174,19 09.07.2007 03:02 168,35 0,00 0,00 0,04 1,78
     
18181234 02.07.2007 17:58 sell 0,02 audnzdm 1,0983 1,0941 1,0507 05.07.2007 15:48 1,0941 0,00 0,00 0,01 0,66
18181172 02.07.2007 17:53 sell 0,02 audnzdm 1,0978 0,0000 1,0594 02.07.2007 17:59 1,0993 0,00 0,00 0,00 -0,23
     
0,00 0,00 1,79 41,04
Closed P/L: 42,83
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
18708659 20.07.2007 08:47 buy 0,02 audjpym 107,53 0,00 112,33 104,30 0,00 0,00 0,12 -5,43
18734569 20.07.2007 18:00 buy 0,02 audjpym 106,44 0,00 111,22   104,30 0,00 0,00 0,12 -3,60
     
18818088 25.07.2007 00:54 buy 0,04 audjpym 105,63 0,00 110,43 104,30 0,00 0,00 0,13 -4,48
18772721 23.07.2007 22:40 sell 0,02 audnzdm 1,0946 0,0000 1,0562   1,1115 0,00 0,00 0,01 -2,67
     
18753724 23.07.2007 08:39 buy 0,02 audusdm 0,8838 0,0000 0,9084 0,8772 0,00 0,00 0,01 -1,32
18318099 08.07.2007 22:07 buy 0,02 chfjpym 101,40 0,00 105,00   98,76 0,00 0,00 0,03 -4,44
     
18757199 23.07.2007 10:00 buy 0,02 chfjpym 100,77 0,00 104,37 98,76 0,00 0,00 0,01 -3,39
18778560 24.07.2007 02:09 buy 0,04 chfjpym 100,16 0,00 103,76   98,76 0,00 0,00 0,03 -4,71
     
18852230 25.07.2007 10:00 buy 0,06 chfjpym 99,26 0,00 102,86 98,76 0,00 0,00 0,03 -2,53
18877755 25.07.2007 14:33 sell 0,02 euraudm 1,5521 0,0000 1,5071   1,5680 0,00 0,00 0,05 -2,79
     
18832358 25.07.2007 07:21 sell 0,02 eurcadm 1,4283 0,0000 1,3743 1,4453 0,00 0,00 0,02 -3,24
18763959 23.07.2007 15:00 buy 0,02 eurchfm 1,6665 0,0000 1,6911   1,6554 0,00 0,00 0,05 -1,85
     
18822300 25.07.2007 02:50 buy 0,02 eurchfm 1,6623 0,0000 1,6869 1,6554 0,00 0,00 0,03 -1,15
18773663 23.07.2007 23:41 sell 0,02 eurgbpm 0,6702 0,0000 0,6558   0,6705 0,00 0,00 0,04 -0,13
     
18575619 17.07.2007 16:00 buy 0,02 eurjpym 168,66 0,00 174,18 163,53 0,00 0,00 0,20 -8,62
18725933 20.07.2007 14:43 buy 0,02 eurjpym 167,73 0,00 173,25   163,53 0,00 0,00 0,11 -7,06
     
18774738 24.07.2007 00:19 buy 0,04 eurjpym 166,76 0,00 172,28 163,53 0,00 0,00 0,13 -10,86
18822609 25.07.2007 03:00 buy 0,06 eurjpym 165,66 0,00 171,18   163,53 0,00 0,00 0,15 -10,74
     
18876146 25.07.2007 14:25 buy 0,02 gbpchfm 2,4947 0,0000 2,5613   2,4692 0,00 0,00 0,10 -4,24
     
18800537 24.07.2007 13:01 buy 0,02 nzdjpym 97,60 0,00 103,24 93,86 0,00 0,00 0,08 -6,29
18812921 24.07.2007 21:16 buy 0,02 nzdjpym 96,65 0,00 102,29   93,86 0,00 0,00 0,06 -4,70
     
18766070 23.07.2007 17:00 buy 0,02 nzdusdm 0,8046 0,0000 0,8322 0,7895 0,00 0,00 0,04 -3,02
18845683 25.07.2007 09:01 buy 0,02 usdchfm 1,2135 0,0000 1,2561 1,2037 0,00 0,00 0,05 -1,63
18924587 26.07.2007 01:00 sell 0,02 audnzdm 1,1031 0,0000 1,0647   1,1115 0,00 0,00 0,00 -1,33
     
18934731 26.07.2007 04:06 buy 0,02 nzdusdm 0,7994 0,0000 0,8270 0,7895 0,00 0,00 0,00 -1,98
18951931 26.07.2007 07:48 sell 0,04 audnzdm 1,1119 0,0000 1,0735   1,1115 0,00 0,00 0,00 0,13
     
18968905 26.07.2007 11:01 buy 0,02 gbpchfm 2,4835 0,0000 2,5501 2,4692 0,00 0,00 0,00 -2,38
18984886 26.07.2007 13:00 sell 0,02 eurcadm 1,4375 0,0000 1,3836   1,4453 0,00 0,00 0,00 -1,48
     
18988269 26.07.2007 13:22 buy 0,04 gbpchfm 2,4722 0,0000 2,5388 2,4692 0,00 0,00 0,00 -1,00
18993474 26.07.2007 14:00 buy 0,02 audusdm 0,8786 0,0000 0,9032   0,8772 0,00 0,00 0,00 -0,28
     
18993485 26.07.2007 14:00 sell 0,02 euraudm 1,5630 0,0000 1,5181 1,5680 0,00 0,00 0,00 -0,88
18994558 26.07.2007 14:03 buy 0,04 nzdusdm 0,7929 0,0000 0,8205   0,7895 0,00 0,00 0,00 -1,36
     
18998753 26.07.2007 14:23 buy 0,02 audcadm 0,9254 0,0000 0,9500 0,9214 0,00 0,00 0,00 -0,76
19008024 26.07.2007 15:44 buy 0,04 eurchfm 1,6575 0,0000 1,6821   1,6554 0,00 0,00 0,00 -0,70
     
19010072 26.07.2007 16:00 buy 0,10 eurjpym 163,60 0,00 169,12 163,53 0,00 0,00 0,00 -0,58
19010108 26.07.2007 16:00 buy 0,06 audjpym 104,65 0,00 109,45   104,30 0,00 0,00 0,00 -1,76
     
19010149 26.07.2007 16:00 buy 0,04 nzdjpym 94,30 0,00 99,94 93,86 0,00 0,00 0,00 -1,48
19023462 26.07.2007 17:14 buy 0,02 usdchfm 1,2048 0,0000 1,2474   1,2037 0,00 0,00 0,00 -0,18
     
0,00 0,00 1,60 -114,91
Floating P/L: -113,31
        CurrBalance 2914