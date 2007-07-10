|Interbank FX, LLC
|
|
|Account:
xxxxxxxxxx
|Name: xxxxxxxxxxxxxxx
|Currency: USD
|2007 July 26, 17:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18740359
|22.07.2007 23:25
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9222
|0,0000
|0,9468
|26.07.2007 14:23
|0,9245
|0,00
|0,00
|0,04
|0,43
|
|
|
|
|18804912
|24.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9175
|0,0000
|0,9421
|26.07.2007 14:23
|0,9245
|0,00
|0,00
|0,03
|1,33
|
|
|
|
|18839413
|25.07.2007 08:35
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5574
|1,5529
|1,5029
|25.07.2007 14:33
|1,5529
|0,00
|0,00
|0,00
|0,80
|
|
|
|
|18788481
|24.07.2007 07:28
|buy
|0,02
|gbpchfm
|2,4876
|2,4938
|2,5654
|25.07.2007 14:25
|2,4938
|0,00
|0,00
|0,03
|1,02
|
|
|
|
|18756160
|23.07.2007 09:40
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5641
|1,5582
|1,5082
|25.07.2007 08:35
|1,5582
|0,00
|0,00
|0,04
|1,04
|
|
|
|
|18810983
|24.07.2007 20:00
|sell
|0,02
|eurcadm
|1,4333
|1,4292
|1,3702
|25.07.2007 07:21
|1,4292
|0,00
|0,00
|0,01
|0,79
|
|
|
|
|18499481
|16.07.2007 16:42
|sell
|0,02
|eurcadm
|1,4372
|0,0000
|1,3832
|24.07.2007 17:00
|1,4314
|0,00
|0,00
|0,07
|1,12
|
|
|
|
|18734583
|20.07.2007 18:00
|sell
|0,02
|eurcadm
|1,4483
|0,0000
|1,3943
|24.07.2007 17:00
|1,4314
|0,00
|0,00
|0,02
|3,26
|
|
|
|
|18694257
|20.07.2007 02:59
|buy
|0,02
|nzdjpym
|97,08
|97,49
|103,63
|24.07.2007 13:01
|97,49
|0,00
|0,00
|0,04
|0,68
|
|
|
|
|18765007
|23.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|gbpchfm
|2,4818
|2,4867
|2,5583
|24.07.2007 07:28
|2,4867
|0,00
|0,00
|0,03
|0,82
|
|
|
|
|18577285
|17.07.2007 16:42
|sell
|0,02
|eurgbpm
|0,6733
|0,0000
|0,6589
|23.07.2007 23:40
|0,6706
|0,00
|0,00
|0,07
|1,12
|
|
|
|
|18275699
|05.07.2007 15:48
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,0930
|0,0000
|1,0546
|23.07.2007 22:40
|1,0958
|0,00
|0,00
|0,02
|-0,45
|
|
|
|
|18321856
|09.07.2007 00:53
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,0995
|0,0000
|1,0611
|23.07.2007 22:40
|1,0958
|0,00
|0,00
|0,02
|0,60
|
|
|
|
|18345669
|10.07.2007 04:37
|sell
|0,04
|audnzdm
|1,1059
|0,0000
|1,0677
|23.07.2007 22:40
|1,0958
|0,00
|0,00
|0,12
|3,26
|
|
|
|
|18723395
|20.07.2007 14:24
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,7984
|0,0000
|0,8260
|23.07.2007 17:00
|0,8040
|0,00
|0,00
|0,01
|1,12
|
|
|
|
|18680721
|19.07.2007 18:42
|buy
|0,02
|eurchfm
|1,6614
|0,0000
|1,6860
|23.07.2007 15:00
|1,6662
|0,00
|0,00
|0,02
|0,79
|
|
|
|
|18610740
|18.07.2007 13:07
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5704
|1,5650
|1,5150
|23.07.2007 09:40
|1,5650
|0,00
|0,00
|0,09
|0,95
|
|
|
|
|18599619
|18.07.2007 05:05
|buy
|0,02
|audusdm
|0,8784
|0,0000
|0,9030
|23.07.2007 08:39
|0,8833
|0,00
|0,00
|0,01
|0,98
|
|
|
|
|18610492
|18.07.2007 12:56
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9169
|0,0000
|0,9415
|22.07.2007 23:25
|0,9214
|0,00
|0,00
|0,04
|0,86
|
|
|
|
|18661429
|19.07.2007 12:01
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,7929
|0,0000
|0,8205
|20.07.2007 14:24
|0,7980
|0,00
|0,00
|0,01
|1,02
|
|
|
|
|18575622
|17.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|gbpjpym
|250,36
|250,82
|260,68
|20.07.2007 10:18
|250,82
|0,00
|0,00
|0,20
|0,75
|
|
|
|
|18615632
|18.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|audjpym
|106,99
|107,45
|112,75
|20.07.2007 08:47
|107,45
|0,00
|0,00
|0,08
|0,76
|
|
|
|
|18566792
|17.07.2007 13:03
|buy
|0,02
|gbpchfm
|2,4610
|2,4652
|2,5368
|19.07.2007 20:54
|2,4652
|0,00
|0,00
|0,13
|0,69
|
|
|
|
|18499479
|16.07.2007 16:41
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5787
|1,5712
|1,5212
|18.07.2007 13:07
|1,5712
|0,00
|0,00
|0,04
|1,32
|
|
|
|
|18518175
|17.07.2007 00:00
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9109
|0,9161
|0,9457
|18.07.2007 12:56
|0,9161
|0,00
|0,00
|0,01
|1,00
|
|
|
|
|18499651
|16.07.2007 16:54
|buy
|0,02
|audusdm
|0,8732
|0,0000
|0,8978
|18.07.2007 05:05
|0,8778
|0,00
|0,00
|0,00
|0,92
|
|
|
|
|18428107
|12.07.2007 00:01
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9097
|0,0000
|0,9342
|13.07.2007 10:28
|0,9095
|0,00
|0,00
|0,01
|-0,04
|
|
|
|
|18447666
|12.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9049
|0,0000
|0,9295
|13.07.2007 10:28
|0,9095
|0,00
|0,00
|0,01
|0,88
|
|
|
|
|18326039
|09.07.2007 04:00
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5871
|0,0000
|1,5421
|12.07.2007 22:59
|1,5901
|0,00
|0,00
|0,11
|-0,52
|
|
|
|
|18390933
|10.07.2007 22:32
|sell
|0,02
|euraudm
|1,6015
|0,0000
|1,5565
|12.07.2007 22:59
|1,5901
|0,00
|0,00
|0,07
|1,98
|
|
|
|
|18259147
|05.07.2007 12:20
|buy
|0,02
|audusdm
|0,8598
|0,0000
|0,8843
|12.07.2007 16:24
|0,8644
|0,00
|0,00
|0,01
|0,92
|
|
|
|
|18182707
|02.07.2007 19:54
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,7829
|0,0000
|0,8105
|11.07.2007 21:11
|0,7829
|0,00
|0,00
|0,10
|0,00
|
|
|
|
|18344015
|10.07.2007 02:15
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,7783
|0,0000
|0,8059
|11.07.2007 21:11
|0,7832
|0,00
|0,00
|0,03
|0,98
|
|
|
|
|18325128
|09.07.2007 03:03
|buy
|0,02
|eurjpym
|168,39
|0,00
|173,91
|11.07.2007 20:08
|168,30
|0,00
|0,00
|0,04
|-0,14
|
|
|
|
|18386309
|10.07.2007 21:51
|buy
|0,02
|eurjpym
|167,19
|0,00
|172,71
|11.07.2007 20:08
|168,30
|0,00
|0,00
|0,00
|1,81
|
|
|
|
|18317934
|08.07.2007 22:05
|buy
|0,02
|audjpym
|105,97
|0,00
|110,77
|11.07.2007 20:08
|105,51
|0,00
|0,00
|0,04
|-0,75
|
|
|
|
|18390452
|10.07.2007 22:26
|buy
|0,02
|audjpym
|104,14
|0,00
|108,94
|11.07.2007 20:08
|105,51
|0,00
|0,00
|0,00
|2,24
|
|
|
|
|18318020
|08.07.2007 22:06
|buy
|0,02
|nzdjpym
|96,68
|0,00
|102,32
|11.07.2007 15:23
|95,16
|0,00
|0,00
|0,04
|-2,49
|
|
|
|
|18390207
|10.07.2007 22:25
|buy
|0,04
|nzdjpym
|93,65
|0,00
|99,29
|11.07.2007 15:23
|95,17
|0,00
|0,00
|0,00
|4,97
|
|
|
|
|18345986
|10.07.2007 04:52
|buy
|0,02
|nzdjpym
|95,64
|0,00
|101,28
|11.07.2007 15:23
|95,16
|0,00
|0,00
|0,02
|-0,79
|
|
|
|
|18317978
|08.07.2007 22:05
|buy
|0,02
|gbpjpym
|248,33
|0,00
|257,69
|11.07.2007 14:19
|248,13
|0,00
|0,00
|0,08
|-0,33
|
|
|
|
|18391571
|10.07.2007 22:40
|buy
|0,02
|gbpjpym
|246,22
|0,00
|255,58
|11.07.2007 14:19
|248,13
|0,00
|0,00
|0,00
|3,13
|
|
|
|
|18277967
|05.07.2007 20:00
|buy
|0,02
|eurjpym
|167,25
|168,17
|174,19
|09.07.2007 03:02
|168,35
|0,00
|0,00
|0,04
|1,78
|
|
|
|
|18181234
|02.07.2007 17:58
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,0983
|1,0941
|1,0507
|05.07.2007 15:48
|1,0941
|0,00
|0,00
|0,01
|0,66
|
|
|
|
|18181172
|02.07.2007 17:53
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,0978
|0,0000
|1,0594
|02.07.2007 17:59
|1,0993
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,23
|
|
|
|
|
|0,00
|0,00
|1,79
|41,04
|Closed P/L:
|42,83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18708659
|20.07.2007 08:47
|buy
|0,02
|audjpym
|107,53
|0,00
|112,33
|
|104,30
|0,00
|0,00
|0,12
|-5,43
|
|
|
|
|18734569
|20.07.2007 18:00
|buy
|0,02
|audjpym
|106,44
|0,00
|111,22
|
|104,30
|0,00
|0,00
|0,12
|-3,60
|
|
|
|
|18818088
|25.07.2007 00:54
|buy
|0,04
|audjpym
|105,63
|0,00
|110,43
|
|104,30
|0,00
|0,00
|0,13
|-4,48
|
|
|
|
|18772721
|23.07.2007 22:40
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,0946
|0,0000
|1,0562
|
|1,1115
|0,00
|0,00
|0,01
|-2,67
|
|
|
|
|18753724
|23.07.2007 08:39
|buy
|0,02
|audusdm
|0,8838
|0,0000
|0,9084
|
|0,8772
|0,00
|0,00
|0,01
|-1,32
|
|
|
|
|18318099
|08.07.2007 22:07
|buy
|0,02
|chfjpym
|101,40
|0,00
|105,00
|
|98,76
|0,00
|0,00
|0,03
|-4,44
|
|
|
|
|18757199
|23.07.2007 10:00
|buy
|0,02
|chfjpym
|100,77
|0,00
|104,37
|
|98,76
|0,00
|0,00
|0,01
|-3,39
|
|
|
|
|18778560
|24.07.2007 02:09
|buy
|0,04
|chfjpym
|100,16
|0,00
|103,76
|
|98,76
|0,00
|0,00
|0,03
|-4,71
|
|
|
|
|18852230
|25.07.2007 10:00
|buy
|0,06
|chfjpym
|99,26
|0,00
|102,86
|
|98,76
|0,00
|0,00
|0,03
|-2,53
|
|
|
|
|18877755
|25.07.2007 14:33
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5521
|0,0000
|1,5071
|
|1,5680
|0,00
|0,00
|0,05
|-2,79
|
|
|
|
|18832358
|25.07.2007 07:21
|sell
|0,02
|eurcadm
|1,4283
|0,0000
|1,3743
|
|1,4453
|0,00
|0,00
|0,02
|-3,24
|
|
|
|
|18763959
|23.07.2007 15:00
|buy
|0,02
|eurchfm
|1,6665
|0,0000
|1,6911
|
|1,6554
|0,00
|0,00
|0,05
|-1,85
|
|
|
|
|18822300
|25.07.2007 02:50
|buy
|0,02
|eurchfm
|1,6623
|0,0000
|1,6869
|
|1,6554
|0,00
|0,00
|0,03
|-1,15
|
|
|
|
|18773663
|23.07.2007 23:41
|sell
|0,02
|eurgbpm
|0,6702
|0,0000
|0,6558
|
|0,6705
|0,00
|0,00
|0,04
|-0,13
|
|
|
|
|18575619
|17.07.2007 16:00
|buy
|0,02
|eurjpym
|168,66
|0,00
|174,18
|
|163,53
|0,00
|0,00
|0,20
|-8,62
|
|
|
|
|18725933
|20.07.2007 14:43
|buy
|0,02
|eurjpym
|167,73
|0,00
|173,25
|
|163,53
|0,00
|0,00
|0,11
|-7,06
|
|
|
|
|18774738
|24.07.2007 00:19
|buy
|0,04
|eurjpym
|166,76
|0,00
|172,28
|
|163,53
|0,00
|0,00
|0,13
|-10,86
|
|
|
|
|18822609
|25.07.2007 03:00
|buy
|0,06
|eurjpym
|165,66
|0,00
|171,18
|
|163,53
|0,00
|0,00
|0,15
|-10,74
|
|
|
|
|18876146
|25.07.2007 14:25
|buy
|0,02
|gbpchfm
|2,4947
|0,0000
|2,5613
|
|2,4692
|0,00
|0,00
|0,10
|-4,24
|
|
|
|
|18800537
|24.07.2007 13:01
|buy
|0,02
|nzdjpym
|97,60
|0,00
|103,24
|
|93,86
|0,00
|0,00
|0,08
|-6,29
|
|
|
|
|18812921
|24.07.2007 21:16
|buy
|0,02
|nzdjpym
|96,65
|0,00
|102,29
|
|93,86
|0,00
|0,00
|0,06
|-4,70
|
|
|
|
|18766070
|23.07.2007 17:00
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,8046
|0,0000
|0,8322
|
|0,7895
|0,00
|0,00
|0,04
|-3,02
|
|
|
|
|18845683
|25.07.2007 09:01
|buy
|0,02
|usdchfm
|1,2135
|0,0000
|1,2561
|
|1,2037
|0,00
|0,00
|0,05
|-1,63
|
|
|
|
|18924587
|26.07.2007 01:00
|sell
|0,02
|audnzdm
|1,1031
|0,0000
|1,0647
|
|1,1115
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,33
|
|
|
|
|18934731
|26.07.2007 04:06
|buy
|0,02
|nzdusdm
|0,7994
|0,0000
|0,8270
|
|0,7895
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,98
|
|
|
|
|18951931
|26.07.2007 07:48
|sell
|0,04
|audnzdm
|1,1119
|0,0000
|1,0735
|
|1,1115
|0,00
|0,00
|0,00
|0,13
|
|
|
|
|18968905
|26.07.2007 11:01
|buy
|0,02
|gbpchfm
|2,4835
|0,0000
|2,5501
|
|2,4692
|0,00
|0,00
|0,00
|-2,38
|
|
|
|
|18984886
|26.07.2007 13:00
|sell
|0,02
|eurcadm
|1,4375
|0,0000
|1,3836
|
|1,4453
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,48
|
|
|
|
|18988269
|26.07.2007 13:22
|buy
|0,04
|gbpchfm
|2,4722
|0,0000
|2,5388
|
|2,4692
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,00
|
|
|
|
|18993474
|26.07.2007 14:00
|buy
|0,02
|audusdm
|0,8786
|0,0000
|0,9032
|
|0,8772
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,28
|
|
|
|
|18993485
|26.07.2007 14:00
|sell
|0,02
|euraudm
|1,5630
|0,0000
|1,5181
|
|1,5680
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,88
|
|
|
|
|18994558
|26.07.2007 14:03
|buy
|0,04
|nzdusdm
|0,7929
|0,0000
|0,8205
|
|0,7895
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,36
|
|
|
|
|18998753
|26.07.2007 14:23
|buy
|0,02
|audcadm
|0,9254
|0,0000
|0,9500
|
|0,9214
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,76
|
|
|
|
|19008024
|26.07.2007 15:44
|buy
|0,04
|eurchfm
|1,6575
|0,0000
|1,6821
|
|1,6554
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,70
|
|
|
|
|19010072
|26.07.2007 16:00
|buy
|0,10
|eurjpym
|163,60
|0,00
|169,12
|
|163,53
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,58
|
|
|
|
|19010108
|26.07.2007 16:00
|buy
|0,06
|audjpym
|104,65
|0,00
|109,45
|
|104,30
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,76
|
|
|
|
|19010149
|26.07.2007 16:00
|buy
|0,04
|nzdjpym
|94,30
|0,00
|99,94
|
|93,86
|0,00
|0,00
|0,00
|-1,48
|
|
|
|
|19023462
|26.07.2007 17:14
|buy
|0,02
|usdchfm
|1,2048
|0,0000
|1,2474
|
|1,2037
|0,00
|0,00
|0,00
|-0,18
|
|
|
|
|
|0,00
|0,00
|1,60
|-114,91
|
|Floating P/L:
|-113,31
|
|
|
|
|
|CurrBalance 2914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|