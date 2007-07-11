RB26DETT_ClassifiedStat_05août.htm
|A/C No: 1420846
|Name: 10 points 3_DS
|2007.08.06 15:09 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|42365567
|772188
|2007.07.10 11:47
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2118
|1.2062
|1.2153
|2007.07.10 13:50
|1.2062
|0.00
|0.00
|-56.00
|2
|42374889
|772188
|2007.07.10 12:20
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2100
|1.2062
|1.2135
|2007.07.10 13:50
|1.2062
|0.00
|0.00
|-38.00
|3
|42680728
|772188
|2007.07.11 09:33
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2049
|1.1921
|1.2084
|2007.07.11 15:21
|1.2031
|0.00
|0.00
|-18.00
|4
|42688938
|772188
|2007.07.11 09:59
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2031
|1.1921
|1.2066
|2007.07.11 15:21
|1.2032
|0.00
|0.00
|1.00
|5
|42708844
|772188
|2007.07.11 11:13
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2013
|1.2032
|1.2087
|2007.07.11 15:20
|1.2032
|0.00
|0.00
|19.00
|6
|42894750
|772188
|2007.07.12 02:40
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2046
|1.2020
|1.1965
|2007.07.12 11:27
|1.2020
|0.00
|0.00
|26.00
|7
|42970993
|772188
|2007.07.12 11:27
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2017
|1.2145
|1.1982
|2007.07.13 12:42
|1.2018
|0.00
|0.00
|-1.00
|8
|42984483
|772188
|2007.07.12 12:52
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2035
|1.2145
|1.2000
|2007.07.13 12:42
|1.2018
|0.00
|0.00
|17.00
|9
|43102055
|772188
|2007.07.13 06:59
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2053
|1.2018
|1.1963
|2007.07.13 12:42
|1.2018
|0.00
|0.00
|35.00
|10
|43222522
|772188
|2007.07.16 02:02
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2024
|1.2001
|1.1946
|2007.07.17 07:28
|1.2001
|0.00
|0.00
|23.00
|11
|43375450
|772188
|2007.07.17 08:13
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1986
|1.2114
|1.1951
|2007.07.17 23:35
|1.2002
|0.00
|0.00
|-16.00
|12
|43392268
|772188
|2007.07.17 09:16
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2005
|1.2115
|1.1970
|2007.07.17 23:35
|1.2004
|0.00
|0.00
|1.00
|13
|43423276
|772188
|2007.07.17 11:56
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2023
|1.2115
|1.1988
|2007.07.17 23:35
|1.2004
|0.00
|0.00
|19.00
|14
|43567115
|772188
|2007.07.18 02:09
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1981
|1.2109
|1.1946
|2007.07.18 14:24
|1.2012
|0.00
|0.00
|-31.00
|15
|43653621
|772188
|2007.07.18 07:46
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.1999
|1.2109
|1.1964
|2007.07.18 14:24
|1.2013
|0.00
|0.00
|-14.00
|16
|43660438
|772188
|2007.07.18 07:54
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2017
|1.2109
|1.1982
|2007.07.18 14:24
|1.2011
|0.00
|0.00
|6.00
|17
|43736391
|772188
|2007.07.18 12:00
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2035
|1.2109
|1.2000
|2007.07.18 14:24
|1.2011
|0.00
|0.00
|24.00
|18
|43904617
|772188
|2007.07.19 03:26
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2014
|1.1886
|1.2049
|2007.07.19 15:40
|1.2026
|0.00
|0.00
|12.00
|19
|43948724
|772188
|2007.07.19 09:14
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.1996
|1.2026
|1.2081
|2007.07.19 15:40
|1.2026
|0.00
|0.00
|30.00
|20
|44068299
|772188
|2007.07.20 02:03
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2049
|1.1921
|1.2084
|2007.07.23 08:52
|1.2017
|0.00
|0.00
|-32.00
|21
|44192246
|772188
|2007.07.20 13:58
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2031
|1.1921
|1.2066
|2007.07.23 08:52
|1.2017
|0.00
|0.00
|-14.00
|22
|44197666
|772188
|2007.07.20 14:17
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2013
|1.1921
|1.2048
|2007.07.23 08:52
|1.2017
|0.00
|0.00
|4.00
|23
|44209453
|772188
|2007.07.20 14:33
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.1995
|1.1921
|1.2030
|2007.07.23 08:52
|1.2017
|0.00
|0.00
|22.00
|24
|44411078
|772188
|2007.07.23 09:01
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2026
|1.2054
|1.2109
|2007.07.23 15:48
|1.2054
|0.00
|0.00
|28.00
|25
|44612122
|772188
|2007.07.24 05:33
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2041
|1.2169
|1.2006
|2007.07.24 12:04
|1.2028
|0.00
|0.00
|13.00
|26
|44625631
|772188
|2007.07.24 07:15
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2059
|1.2028
|1.1973
|2007.07.24 12:04
|1.2028
|0.00
|0.00
|31.00
|27
|44806836
|772188
|2007.07.25 01:00
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2050
|1.2093
|1.2148
|2007.07.25 07:59
|1.2093
|0.00
|0.00
|43.00
|28
|44957947
|772188
|2007.07.25 10:36
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2141
|1.2013
|1.2176
|2007.07.25 13:59
|1.2142
|0.00
|0.00
|1.00
|29
|44978276
|772188
|2007.07.25 12:10
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2123
|1.2142
|1.2197
|2007.07.25 13:59
|1.2142
|0.00
|0.00
|19.00
|30
|45118513
|772188
|2007.07.26 05:00
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2138
|1.2103
|1.2048
|2007.07.26 12:59
|1.2103
|0.00
|0.00
|35.00
|31
|45425157
|772188
|2007.07.27 02:24
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2051
|1.2070
|1.2125
|2007.07.27 07:42
|1.2070
|0.00
|0.00
|19.00
|32
|45456024
|772188
|2007.07.27 06:11
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2033
|1.2070
|1.2125
|2007.07.27 07:42
|1.2070
|0.00
|0.00
|37.00
|33
|45551475
|772188
|2007.07.27 10:09
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2126
|1.1998
|1.2161
|2007.07.27 16:15
|1.2083
|0.00
|0.00
|-43.00
|34
|45606367
|772188
|2007.07.27 12:48
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2107
|1.1997
|1.2142
|2007.07.27 16:15
|1.2084
|0.00
|0.00
|-23.00
|35
|45639609
|772188
|2007.07.27 14:53
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2089
|1.1997
|1.2124
|2007.07.27 16:15
|1.2085
|0.00
|0.00
|-4.00
|36
|45652591
|772188
|2007.07.27 15:54
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2071
|1.1997
|1.2106
|2007.07.27 16:15
|1.2087
|0.00
|0.00
|16.00
|37
|45957887
|772188
|2007.07.31 05:46
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2037
|1.1909
|1.2072
|2007.08.01 06:48
|1.1999
|0.00
|0.00
|-38.00
|38
|46072671
|772188
|2007.07.31 19:41
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2019
|1.1909
|1.2054
|2007.08.01 06:46
|1.2006
|0.00
|0.00
|-13.00
|39
|46136923
|772188
|2007.08.01 03:50
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2001
|1.1909
|1.2036
|2007.08.01 06:46
|1.2005
|0.00
|0.00
|4.00
|40
|46176307
|772188
|2007.08.01 06:04
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.1983
|1.1909
|1.2018
|2007.08.01 06:46
|1.2004
|0.00
|0.00
|21.00
|0.00
|0.00
|165.00
|Summary P/L:
|165.00
|
|Winning trades:
|(26) 506.00
|Losing trades:
|(14) -341.00
|Max summary P/L:
|245.00
|Largest winning trade:
|43.00
|Largest losing trade:
|-56.00
|Max consecutive winners:
|11 (252.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-112.00)
|Max consecutive profit:
|252.00 (11)
|Max consecutive loss:
|-112.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|112.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.48
|Avg. profit factor:
|0.80
|Risk factor:
|1.47
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|42594671
|772188
|2007.07.11 02:02
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0254
|2.0382
|2.0219
|2007.07.11 11:55
|2.0329
|0.00
|0.00
|-75.00
|2
|42630642
|772188
|2007.07.11 05:54
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0272
|2.0382
|2.0237
|2007.07.11 11:55
|2.0330
|0.00
|0.00
|-58.00
|3
|42657559
|772188
|2007.07.11 07:39
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0291
|2.0383
|2.0256
|2007.07.11 11:55
|2.0331
|0.00
|0.00
|-40.00
|4
|42685266
|772188
|2007.07.11 09:46
|sell
|0.48
|gbpusdm
|2.0312
|2.0386
|2.0277
|2007.07.11 11:55
|2.0330
|0.00
|0.00
|-18.00
|5
|42717367
|772188
|2007.07.11 11:37
|sell
|0.96
|gbpusdm
|2.0331
|2.0387
|2.0296
|2007.07.11 11:55
|2.0329
|0.00
|0.00
|2.00
|6
|42722514
|772188
|2007.07.11 11:44
|sell
|1.92
|gbpusdm
|2.0350
|2.0388
|2.0315
|2007.07.11 11:55
|2.0330
|0.00
|0.00
|20.00
|7
|42726070
|772188
|2007.07.11 11:55
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0329
|2.0201
|2.0364
|2007.07.11 13:26
|2.0335
|0.00
|0.00
|6.00
|8
|42740913
|772188
|2007.07.11 12:37
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0311
|2.0335
|2.0390
|2007.07.11 13:26
|2.0335
|0.00
|0.00
|24.00
|9
|42885992
|772188
|2007.07.12 01:30
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0312
|2.0440
|2.0277
|2007.07.12 10:11
|2.0324
|0.00
|0.00
|-12.00
|10
|42899074
|772188
|2007.07.12 03:09
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0331
|2.0441
|2.0296
|2007.07.12 10:11
|2.0324
|0.00
|0.00
|7.00
|11
|42941301
|772188
|2007.07.12 07:58
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0350
|2.0442
|2.0315
|2007.07.12 10:11
|2.0324
|0.00
|0.00
|26.00
|12
|42960111
|772188
|2007.07.12 10:11
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0321
|2.0449
|2.0286
|2007.07.12 12:56
|2.0306
|0.00
|0.00
|15.00
|13
|42967923
|772188
|2007.07.12 11:04
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0339
|2.0306
|2.0251
|2007.07.12 12:55
|2.0306
|0.00
|0.00
|33.00
|14
|43095801
|772188
|2007.07.13 06:30
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0281
|2.0409
|2.0246
|2007.07.13 12:45
|2.0338
|0.00
|0.00
|-57.00
|15
|43108598
|772188
|2007.07.13 07:44
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0299
|2.0409
|2.0264
|2007.07.13 12:45
|2.0337
|0.00
|0.00
|-38.00
|16
|43116107
|772188
|2007.07.13 08:28
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0318
|2.0410
|2.0283
|2007.07.13 12:45
|2.0336
|0.00
|0.00
|-18.00
|17
|43138609
|772188
|2007.07.13 12:30
|sell
|0.48
|gbpusdm
|2.0337
|2.0411
|2.0302
|2007.07.13 12:45
|2.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|43143148
|772188
|2007.07.13 12:37
|sell
|0.96
|gbpusdm
|2.0359
|2.0415
|2.0324
|2007.07.13 12:45
|2.0338
|0.00
|0.00
|21.00
|19
|43232322
|772188
|2007.07.16 03:51
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0360
|2.0387
|2.0442
|2007.07.16 10:11
|2.0387
|0.00
|0.00
|27.00
|20
|43283477
|772188
|2007.07.16 11:19
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0404
|2.0276
|2.0439
|2007.07.17 06:45
|2.0383
|0.00
|0.00
|-21.00
|21
|43284474
|772188
|2007.07.16 11:29
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0385
|2.0275
|2.0420
|2007.07.17 06:45
|2.0384
|0.00
|0.00
|-1.00
|22
|43306791
|772188
|2007.07.16 14:57
|buy
|0.24
|gbpusdm
|2.0366
|2.0274
|2.0401
|2007.07.17 06:45
|2.0383
|0.00
|0.00
|17.00
|23
|43408918
|772188
|2007.07.17 10:22
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0459
|2.0481
|2.0536
|2007.07.18 00:16
|2.0481
|0.00
|0.00
|22.00
|24
|43577665
|772188
|2007.07.18 03:06
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0514
|2.0536
|2.0591
|2007.07.18 04:39
|2.0536
|0.00
|0.00
|22.00
|25
|43664114
|772188
|2007.07.18 08:02
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0506
|2.0488
|2.0433
|2007.07.18 11:46
|2.0488
|0.00
|0.00
|18.00
|26
|43896709
|772188
|2007.07.19 01:42
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0517
|2.0645
|2.0482
|2007.07.19 08:42
|2.0508
|0.00
|0.00
|9.00
|27
|43920302
|772188
|2007.07.19 06:31
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0535
|2.0509
|2.0454
|2007.07.19 08:42
|2.0509
|0.00
|0.00
|26.00
|28
|43943573
|772188
|2007.07.19 08:53
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0509
|2.0490
|2.0435
|2007.07.19 11:15
|2.0490
|0.00
|0.00
|19.00
|29
|43962950
|772188
|2007.07.19 11:15
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0485
|2.0613
|2.0450
|2007.07.20 14:58
|2.0558
|0.00
|0.00
|-73.00
|30
|44010249
|772188
|2007.07.19 16:51
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0504
|2.0614
|2.0469
|2007.07.20 14:58
|2.0559
|0.00
|0.00
|-55.00
|31
|44131233
|772188
|2007.07.20 08:47
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0522
|2.0614
|2.0487
|2007.07.20 14:58
|2.0559
|0.00
|0.00
|-37.00
|32
|44198762
|772188
|2007.07.20 14:18
|sell
|0.48
|gbpusdm
|2.0544
|2.0618
|2.0509
|2007.07.20 14:58
|2.0558
|0.00
|0.00
|-14.00
|33
|44200709
|772188
|2007.07.20 14:23
|sell
|0.96
|gbpusdm
|2.0563
|2.0619
|2.0528
|2007.07.20 14:58
|2.0560
|0.00
|0.00
|3.00
|34
|44220648
|772188
|2007.07.20 14:44
|sell
|1.92
|gbpusdm
|2.0583
|2.0621
|2.0548
|2007.07.20 14:58
|2.0561
|0.00
|0.00
|22.00
|35
|44339876
|772188
|2007.07.23 01:05
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0573
|2.0618
|2.0673
|2007.07.24 00:42
|2.0618
|0.00
|0.00
|45.00
|36
|44612768
|772188
|2007.07.24 05:36
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0643
|2.0515
|2.0678
|2007.07.24 12:38
|2.0640
|0.00
|0.00
|-3.00
|37
|44641299
|772188
|2007.07.24 09:04
|buy
|0.14
|gbpusdm
|2.0624
|2.0514
|2.0659
|2007.07.24 12:38
|2.0640
|0.00
|0.00
|16.00
|38
|44650425
|772188
|2007.07.24 10:27
|buy
|0.28
|gbpusdm
|2.0605
|2.0636
|2.0691
|2007.07.24 12:38
|2.0640
|0.00
|0.00
|35.00
|39
|44811873
|772188
|2007.07.25 01:11
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0575
|2.0703
|2.0540
|2007.07.25 06:29
|2.0592
|0.00
|0.00
|-17.00
|40
|44854269
|772188
|2007.07.25 04:59
|sell
|0.14
|gbpusdm
|2.0594
|2.0704
|2.0559
|2007.07.25 06:29
|2.0591
|0.00
|0.00
|3.00
|41
|44863796
|772188
|2007.07.25 05:45
|sell
|0.28
|gbpusdm
|2.0613
|2.0593
|2.0538
|2007.07.25 06:29
|2.0593
|0.00
|0.00
|20.00
|42
|44900637
|772188
|2007.07.25 07:31
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0572
|2.0526
|2.0471
|2007.07.25 08:51
|2.0526
|0.00
|0.00
|46.00
|43
|44960932
|772188
|2007.07.25 10:40
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0511
|2.0639
|2.0476
|2007.07.25 13:47
|2.0539
|0.00
|0.00
|-28.00
|44
|44962414
|772188
|2007.07.25 10:48
|sell
|0.14
|gbpusdm
|2.0529
|2.0639
|2.0494
|2007.07.25 13:47
|2.0539
|0.00
|0.00
|-10.00
|45
|44979454
|772188
|2007.07.25 12:16
|sell
|0.28
|gbpusdm
|2.0548
|2.0640
|2.0513
|2007.07.25 13:47
|2.0538
|0.00
|0.00
|10.00
|46
|45099676
|772188
|2007.07.26 01:08
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0516
|2.0489
|2.0434
|2007.07.26 08:52
|2.0489
|0.00
|0.00
|27.00
|47
|45431990
|772188
|2007.07.27 03:31
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0469
|2.0446
|2.0392
|2007.07.27 05:55
|2.0446
|0.00
|0.00
|23.00
|48
|45433862
|772188
|2007.07.27 03:51
|sell
|0.14
|gbpusdm
|2.0487
|2.0445
|2.0390
|2007.07.27 05:55
|2.0445
|0.00
|0.00
|42.00
|49
|45453017
|772188
|2007.07.27 06:05
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0425
|2.0400
|2.0345
|2007.07.27 06:17
|2.0400
|0.00
|0.00
|25.00
|50
|45460577
|772188
|2007.07.27 06:17
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0397
|2.0525
|2.0362
|2007.07.27 06:39
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|51
|45465218
|772188
|2007.07.27 06:25
|sell
|0.14
|gbpusdm
|2.0415
|2.0397
|2.0342
|2007.07.27 06:39
|2.0397
|0.00
|0.00
|18.00
|52
|45487075
|772188
|2007.07.27 07:34
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0352
|2.0480
|2.0317
|2007.07.27 08:50
|2.0369
|0.00
|0.00
|-17.00
|53
|45490392
|772188
|2007.07.27 07:40
|sell
|0.14
|gbpusdm
|2.0371
|2.0481
|2.0336
|2007.07.27 08:50
|2.0370
|0.00
|0.00
|1.00
|54
|45504414
|772188
|2007.07.27 08:35
|sell
|0.28
|gbpusdm
|2.0390
|2.0371
|2.0316
|2007.07.27 08:50
|2.0371
|0.00
|0.00
|19.00
|55
|45539447
|772188
|2007.07.27 09:34
|sell
|0.07
|gbpusdm
|2.0360
|2.0327
|2.0272
|2007.07.27 10:30
|2.0327
|0.00
|0.00
|33.00
|56
|45935791
|772188
|2007.07.31 02:51
|buy
|0.07
|gbpusdm
|2.0323
|2.0195
|2.0358
|2007.07.31 09:00
|2.0321
|0.00
|0.00
|-2.00
|57
|45948175
|772188
|2007.07.31 05:09
|buy
|0.14
|gbpusdm
|2.0304
|2.0194
|2.0339
|2007.07.31 09:00
|2.0321
|0.00
|0.00
|17.00
|58
|45954483
|772188
|2007.07.31 05:31
|buy
|0.28
|gbpusdm
|2.0286
|2.0311
|2.0366
|2007.07.31 09:00
|2.0321
|0.00
|0.00
|35.00
|59
|45986681
|772188
|2007.07.31 10:01
|buy
|0.07
|gbpusdm
|2.0332
|2.0204
|2.0367
|2007.07.31 15:04
|2.0325
|0.00
|0.00
|-7.00
|60
|45990847
|772188
|2007.07.31 10:58
|buy
|0.14
|gbpusdm
|2.0313
|2.0203
|2.0348
|2007.07.31 15:04
|2.0325
|0.00
|0.00
|12.00
|61
|46022720
|772188
|2007.07.31 14:15
|buy
|0.28
|gbpusdm
|2.0294
|2.0314
|2.0369
|2007.07.31 15:03
|2.0324
|0.00
|0.00
|30.00
|0.00
|0.00
|195.00
|Summary P/L:
|195.00
|
|Winning trades:
|(38) 796.00
|Losing trades:
|(21) -601.00
|Max summary P/L:
|195.00
|Largest winning trade:
|46.00
|Largest losing trade:
|-75.00
|Max consecutive winners:
|7 (133.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-191.00)
|Max consecutive profit:
|145.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-191.00 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|203.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.32
|Avg. profit factor:
|0.73
|Risk factor:
|0.96
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|42365134
|772188
|2007.07.10 11:46
|buy
|0.32
|usdjpym
|123.08
|122.16
|123.43
|2007.07.10 13:50
|122.16
|0.00
|0.00
|-92.00
|2
|42370625
|772188
|2007.07.10 12:13
|buy
|0.64
|usdjpym
|122.89
|122.15
|123.24
|2007.07.10 13:50
|122.17
|0.00
|0.00
|-72.00
|3
|42373698
|772188
|2007.07.10 12:19
|buy
|1.28
|usdjpym
|122.75
|122.15
|123.06
|2007.07.10 13:50
|122.18
|0.00
|0.00
|-57.00
|4
|42392829
|772188
|2007.07.10 13:16
|buy
|2.56
|usdjpym
|122.57
|122.19
|122.92
|2007.07.10 13:50
|122.19
|0.00
|0.00
|-38.00
|5
|42624253
|772188
|2007.07.11 05:37
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.34
|122.62
|120.99
|2007.07.11 11:51
|121.51
|0.00
|0.00
|-17.00
|6
|42673416
|772188
|2007.07.11 08:56
|sell
|0.12
|usdjpym
|121.53
|122.63
|121.18
|2007.07.11 11:51
|121.50
|0.00
|0.00
|3.00
|7
|42692546
|772188
|2007.07.11 10:05
|sell
|0.24
|usdjpym
|121.72
|121.49
|120.94
|2007.07.11 11:51
|121.49
|0.00
|0.00
|23.00
|8
|42724321
|772188
|2007.07.11 11:51
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.47
|122.75
|121.12
|2007.07.11 13:12
|121.83
|0.00
|0.00
|-36.00
|9
|42730608
|772188
|2007.07.11 12:10
|sell
|0.12
|usdjpym
|121.65
|122.75
|121.30
|2007.07.11 13:12
|121.82
|0.00
|0.00
|-17.00
|10
|42739638
|772188
|2007.07.11 12:36
|sell
|0.24
|usdjpym
|121.84
|122.76
|121.49
|2007.07.11 13:12
|121.83
|0.00
|0.00
|1.00
|11
|42752686
|772188
|2007.07.11 13:02
|sell
|0.48
|usdjpym
|122.03
|122.77
|121.68
|2007.07.11 13:12
|121.81
|0.00
|0.00
|22.00
|12
|42889805
|772188
|2007.07.12 02:02
|sell
|0.06
|usdjpym
|122.25
|121.97
|121.42
|2007.07.12 07:07
|121.97
|0.00
|0.00
|28.00
|13
|42930898
|772188
|2007.07.12 07:07
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.93
|123.21
|121.58
|2007.07.13 08:28
|122.26
|0.00
|0.00
|-33.00
|14
|42938882
|772188
|2007.07.12 07:44
|sell
|0.12
|usdjpym
|122.12
|123.22
|121.77
|2007.07.13 08:28
|122.25
|0.00
|0.00
|-13.00
|15
|42982919
|772188
|2007.07.12 12:51
|sell
|0.24
|usdjpym
|122.31
|123.23
|121.96
|2007.07.13 08:28
|122.23
|0.00
|0.00
|8.00
|16
|43002122
|772188
|2007.07.12 14:01
|sell
|0.48
|usdjpym
|122.50
|123.24
|122.15
|2007.07.13 08:28
|122.24
|0.00
|0.00
|26.00
|17
|43222612
|772188
|2007.07.16 02:02
|sell
|0.06
|usdjpym
|122.04
|121.78
|121.23
|2007.07.16 09:21
|121.78
|0.00
|0.00
|26.00
|18
|43271897
|772188
|2007.07.16 09:21
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.75
|123.03
|121.40
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|-31.00
|19
|43303976
|772188
|2007.07.16 14:39
|sell
|0.12
|usdjpym
|121.93
|123.03
|121.58
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|-13.00
|20
|43430264
|772188
|2007.07.17 12:32
|sell
|0.24
|usdjpym
|122.12
|123.04
|121.77
|2007.07.17 22:40
|122.07
|0.00
|0.00
|5.00
|21
|43444929
|772188
|2007.07.17 13:28
|sell
|0.48
|usdjpym
|122.31
|123.05
|121.96
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|25.00
|22
|43596840
|772188
|2007.07.18 04:21
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.74
|123.02
|121.39
|2007.07.18 14:50
|121.85
|0.00
|0.00
|-11.00
|23
|43652988
|772188
|2007.07.18 07:45
|sell
|0.12
|usdjpym
|121.92
|123.02
|121.57
|2007.07.18 14:50
|121.84
|0.00
|0.00
|8.00
|24
|43681094
|772188
|2007.07.18 08:44
|sell
|0.24
|usdjpym
|122.11
|121.85
|121.30
|2007.07.18 14:50
|121.85
|0.00
|0.00
|26.00
|25
|43906625
|772188
|2007.07.19 04:05
|sell
|0.06
|usdjpym
|121.93
|123.21
|121.58
|2007.07.20 12:19
|122.09
|0.00
|0.00
|-16.00
|26
|43974076
|772188
|2007.07.19 12:43
|sell
|0.12
|usdjpym
|122.12
|123.22
|121.77
|2007.07.20 12:19
|122.10
|0.00
|0.00
|2.00
|27
|44113892
|772188
|2007.07.20 07:31
|sell
|0.24
|usdjpym
|122.31
|122.10
|121.55
|2007.07.20 12:19
|122.10
|0.00
|0.00
|21.00
|28
|44341908
|772188
|2007.07.23 01:15
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.91
|122.19
|120.56
|2007.07.23 10:23
|121.25
|0.00
|0.00
|-34.00
|29
|44353178
|772188
|2007.07.23 02:35
|sell
|0.12
|usdjpym
|121.09
|122.19
|120.74
|2007.07.23 10:23
|121.24
|0.00
|0.00
|-15.00
|30
|44418750
|772188
|2007.07.23 09:33
|sell
|0.24
|usdjpym
|121.28
|122.20
|120.93
|2007.07.23 10:23
|121.25
|0.00
|0.00
|3.00
|31
|44430114
|772188
|2007.07.23 10:02
|sell
|0.48
|usdjpym
|121.47
|122.21
|121.12
|2007.07.23 10:23
|121.24
|0.00
|0.00
|23.00
|32
|44434914
|772188
|2007.07.23 10:23
|buy
|0.06
|usdjpym
|121.24
|119.96
|121.59
|2007.07.24 08:40
|120.71
|0.00
|0.00
|-53.00
|33
|44534599
|772188
|2007.07.23 20:24
|buy
|0.12
|usdjpym
|121.05
|119.95
|121.40
|2007.07.24 08:40
|120.70
|0.00
|0.00
|-35.00
|34
|44556957
|772188
|2007.07.24 00:13
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.86
|119.94
|121.21
|2007.07.24 08:40
|120.71
|0.00
|0.00
|-15.00
|35
|44557306
|772188
|2007.07.24 00:14
|buy
|0.48
|usdjpym
|120.67
|119.93
|121.02
|2007.07.24 08:40
|120.72
|0.00
|0.00
|5.00
|36
|44575865
|772188
|2007.07.24 00:59
|buy
|0.96
|usdjpym
|120.49
|119.93
|120.84
|2007.07.24 08:40
|120.70
|0.00
|0.00
|21.00
|37
|44808816
|772188
|2007.07.25 01:02
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.83
|121.11
|119.48
|2007.07.25 13:20
|120.36
|0.00
|0.00
|-53.00
|38
|44812257
|772188
|2007.07.25 01:12
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.01
|121.11
|119.66
|2007.07.25 13:20
|120.37
|0.00
|0.00
|-36.00
|39
|44850137
|772188
|2007.07.25 04:35
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.20
|121.12
|119.85
|2007.07.25 13:20
|120.36
|0.00
|0.00
|-16.00
|40
|44955936
|772188
|2007.07.25 10:29
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.39
|121.13
|120.04
|2007.07.25 13:19
|120.37
|0.00
|0.00
|2.00
|41
|44970974
|772188
|2007.07.25 11:25
|sell
|1.12
|usdjpym
|120.58
|121.14
|120.23
|2007.07.25 13:19
|120.36
|0.00
|0.00
|22.00
|42
|45098503
|772188
|2007.07.26 01:01
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.74
|119.46
|121.09
|2007.07.26 11:30
|119.93
|0.00
|0.00
|-81.00
|43
|45104431
|772188
|2007.07.26 02:03
|buy
|0.14
|usdjpym
|120.55
|119.45
|120.90
|2007.07.26 11:30
|119.94
|0.00
|0.00
|-61.00
|44
|45135742
|772188
|2007.07.26 07:09
|buy
|0.28
|usdjpym
|120.36
|119.44
|120.71
|2007.07.26 11:29
|119.96
|0.00
|0.00
|-40.00
|45
|45177783
|772188
|2007.07.26 11:06
|buy
|0.56
|usdjpym
|120.17
|119.43
|120.52
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|-19.00
|46
|45184167
|772188
|2007.07.26 11:19
|buy
|1.12
|usdjpym
|119.99
|119.43
|120.34
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|-1.00
|47
|45189182
|772188
|2007.07.26 11:22
|buy
|2.24
|usdjpym
|119.80
|119.42
|120.15
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|18.00
|48
|45416810
|772188
|2007.07.27 01:07
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.06
|117.78
|119.41
|2007.07.27 06:17
|118.68
|0.00
|0.00
|-38.00
|49
|45439484
|772188
|2007.07.27 04:58
|buy
|0.14
|usdjpym
|118.88
|117.78
|119.23
|2007.07.27 06:17
|118.67
|0.00
|0.00
|-21.00
|50
|45444010
|772188
|2007.07.27 05:40
|buy
|0.28
|usdjpym
|118.69
|117.77
|119.04
|2007.07.27 06:17
|118.68
|0.00
|0.00
|-1.00
|51
|45452583
|772188
|2007.07.27 06:04
|buy
|0.56
|usdjpym
|118.50
|117.76
|118.85
|2007.07.27 06:16
|118.68
|0.00
|0.00
|18.00
|52
|45460466
|772188
|2007.07.27 06:17
|sell
|0.07
|usdjpym
|118.67
|119.95
|118.32
|2007.07.27 09:35
|118.99
|0.00
|0.00
|-32.00
|53
|45492979
|772188
|2007.07.27 07:45
|sell
|0.14
|usdjpym
|118.86
|119.96
|118.51
|2007.07.27 09:35
|119.01
|0.00
|0.00
|-15.00
|54
|45495617
|772188
|2007.07.27 07:53
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.04
|119.96
|118.69
|2007.07.27 09:35
|119.00
|0.00
|0.00
|4.00
|55
|45521893
|772188
|2007.07.27 08:50
|sell
|0.56
|usdjpym
|119.23
|119.97
|118.88
|2007.07.27 09:35
|119.01
|0.00
|0.00
|22.00
|56
|45569011
|772188
|2007.07.27 11:01
|sell
|0.07
|usdjpym
|118.91
|118.73
|118.18
|2007.07.27 11:40
|118.73
|0.00
|0.00
|18.00
|57
|45931253
|772188
|2007.07.31 01:34
|sell
|0.07
|usdjpym
|118.87
|120.15
|118.52
|2007.07.31 12:27
|119.30
|0.00
|0.00
|-43.00
|58
|45965451
|772188
|2007.07.31 06:47
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.06
|120.16
|118.71
|2007.07.31 12:27
|119.30
|0.00
|0.00
|-24.00
|59
|45977123
|772188
|2007.07.31 08:55
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.25
|120.17
|118.90
|2007.07.31 12:26
|119.29
|0.00
|0.00
|-4.00
|60
|45992994
|772188
|2007.07.31 11:19
|sell
|0.56
|usdjpym
|119.43
|120.17
|119.08
|2007.07.31 12:26
|119.28
|0.00
|0.00
|15.00
|0.00
|0.00
|-688.00
|Summary P/L:
|-688.00
|
|Winning trades:
|(26) 395.00
|Losing trades:
|(34) -1083.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|28.00
|Largest losing trade:
|-92.00
|Max consecutive winners:
|3 (60.00)
|Max consecutive losers:
|5 (-276.00)
|Max consecutive profit:
|60.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-276.00 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|703.00 (0.00%)
|Profit factor:
|0.36
|Avg. profit factor:
|0.48
|Risk factor:
|-0.98
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|42373486
|772188
|2007.07.10 12:19
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3675
|1.3749
|1.3640
|2007.07.10 20:51
|1.3749
|0.00
|0.00
|-74.00
|2
|42395560
|772188
|2007.07.10 13:20
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3694
|1.3750
|1.3659
|2007.07.10 20:51
|1.3749
|0.00
|0.00
|-55.00
|3
|42417376
|772188
|2007.07.10 13:50
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3712
|1.3750
|1.3677
|2007.07.10 20:51
|1.3748
|0.00
|0.00
|-36.00
|4
|42594719
|772188
|2007.07.11 02:03
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3736
|1.3864
|1.3701
|2007.07.11 11:54
|1.3760
|0.00
|0.00
|-24.00
|5
|42625424
|772188
|2007.07.11 05:38
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3754
|1.3864
|1.3719
|2007.07.11 11:54
|1.3761
|0.00
|0.00
|-7.00
|6
|42718695
|772188
|2007.07.11 11:38
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3773
|1.3865
|1.3738
|2007.07.11 11:54
|1.3761
|0.00
|0.00
|12.00
|7
|42725831
|772188
|2007.07.11 11:54
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3761
|1.3633
|1.3796
|2007.07.12 07:38
|1.3774
|0.00
|0.00
|13.00
|8
|42853183
|772188
|2007.07.11 20:32
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3743
|1.3775
|1.3830
|2007.07.12 07:38
|1.3775
|0.00
|0.00
|32.00
|9
|42937764
|772188
|2007.07.12 07:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3776
|1.3798
|1.3853
|2007.07.13 12:44
|1.3798
|0.00
|0.00
|22.00
|10
|43227284
|772188
|2007.07.16 03:01
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3788
|1.3660
|1.3823
|2007.07.16 10:12
|1.3792
|0.00
|0.00
|4.00
|11
|43252860
|772188
|2007.07.16 07:33
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3770
|1.3792
|1.3847
|2007.07.16 10:11
|1.3792
|0.00
|0.00
|22.00
|12
|43284274
|772188
|2007.07.16 11:28
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3794
|1.3666
|1.3829
|2007.07.18 00:47
|1.3813
|0.00
|0.00
|19.00
|13
|43303216
|772188
|2007.07.16 14:36
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3776
|1.3812
|1.3867
|2007.07.18 00:47
|1.3812
|0.00
|0.00
|36.00
|14
|43620222
|772188
|2007.07.18 06:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3808
|1.3784
|1.3729
|2007.07.18 08:53
|1.3784
|0.00
|0.00
|24.00
|15
|43701375
|772188
|2007.07.18 09:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3778
|1.3906
|1.3743
|2007.07.19 05:54
|1.3788
|0.00
|0.00
|-10.00
|16
|43790816
|772188
|2007.07.18 14:23
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3796
|1.3906
|1.3761
|2007.07.19 05:54
|1.3788
|0.00
|0.00
|8.00
|17
|43805573
|772188
|2007.07.18 14:47
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3814
|1.3906
|1.3779
|2007.07.19 05:54
|1.3789
|0.00
|0.00
|25.00
|18
|43926863
|772188
|2007.07.19 07:07
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3812
|1.3684
|1.3847
|2007.07.20 14:39
|1.3831
|0.00
|0.00
|19.00
|19
|44068806
|772188
|2007.07.20 02:06
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3794
|1.3831
|1.3886
|2007.07.20 14:39
|1.3831
|0.00
|0.00
|37.00
|20
|44350000
|772188
|2007.07.23 02:09
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3831
|1.3807
|1.3752
|2007.07.23 09:55
|1.3807
|0.00
|0.00
|24.00
|21
|44428025
|772188
|2007.07.23 09:56
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3805
|1.3933
|1.3770
|2007.07.24 12:38
|1.3845
|0.00
|0.00
|-40.00
|22
|44460340
|772188
|2007.07.23 12:42
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3823
|1.3933
|1.3788
|2007.07.24 12:38
|1.3846
|0.00
|0.00
|-23.00
|23
|44670169
|772188
|2007.07.24 12:02
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3841
|1.3933
|1.3806
|2007.07.24 12:38
|1.3845
|0.00
|0.00
|-4.00
|24
|44901999
|772188
|2007.07.25 07:36
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3787
|1.3743
|1.3688
|2007.07.25 09:11
|1.3743
|0.00
|0.00
|44.00
|25
|44954487
|772188
|2007.07.25 10:17
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3733
|1.3861
|1.3698
|2007.07.25 14:30
|1.3721
|0.00
|0.00
|12.00
|26
|44979745
|772188
|2007.07.25 12:17
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3751
|1.3721
|1.3666
|2007.07.25 14:30
|1.3721
|0.00
|0.00
|30.00
|27
|45098408
|772188
|2007.07.26 01:01
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3706
|1.3834
|1.3671
|2007.07.26 11:42
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|45143606
|772188
|2007.07.26 08:04
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3724
|1.3705
|1.3650
|2007.07.26 11:41
|1.3705
|0.00
|0.00
|19.00
|29
|45200988
|772188
|2007.07.26 11:42
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3705
|1.3833
|1.3670
|2007.07.26 15:05
|1.3717
|0.00
|0.00
|-12.00
|30
|45213972
|772188
|2007.07.26 12:19
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3724
|1.3834
|1.3689
|2007.07.26 15:04
|1.3716
|0.00
|0.00
|8.00
|31
|45260187
|772188
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3742
|1.3834
|1.3707
|2007.07.26 15:04
|1.3718
|0.00
|0.00
|24.00
|32
|45451164
|772188
|2007.07.27 06:02
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3725
|1.3704
|1.3649
|2007.07.27 07:40
|1.3704
|0.00
|0.00
|21.00
|33
|45490516
|772188
|2007.07.27 07:40
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3703
|1.3670
|1.3615
|2007.07.27 08:50
|1.3670
|0.00
|0.00
|33.00
|34
|45549349
|772188
|2007.07.27 10:07
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3649
|1.3777
|1.3614
|2007.07.27 16:29
|1.3644
|0.00
|0.00
|5.00
|35
|45603999
|772188
|2007.07.27 12:44
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3667
|1.3643
|1.3588
|2007.07.27 16:29
|1.3643
|0.00
|0.00
|24.00
|36
|45936924
|772188
|2007.07.31 03:08
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3723
|1.3595
|1.3758
|2007.07.31 16:04
|1.3712
|0.00
|0.00
|-11.00
|37
|45950379
|772188
|2007.07.31 05:14
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3705
|1.3595
|1.3740
|2007.07.31 16:03
|1.3712
|0.00
|0.00
|7.00
|38
|46024622
|772188
|2007.07.31 14:21
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3687
|1.3595
|1.3722
|2007.07.31 16:03
|1.3713
|0.00
|0.00
|26.00
|0.00
|0.00
|254.00
|Summary P/L:
|254.00
|
|Winning trades:
|(26) 550.00
|Losing trades:
|(11) -296.00
|Max summary P/L:
|254.00
|Largest winning trade:
|44.00
|Largest losing trade:
|-74.00
|Max consecutive winners:
|9 (184.00)
|Max consecutive losers:
|5 (-196.00)
|Max consecutive profit:
|184.00 (9)
|Max consecutive loss:
|-196.00 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|196.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.86
|Avg. profit factor:
|0.79
|Risk factor:
|1.30
|
|Grand Total P/L:
|-74.00
* * *