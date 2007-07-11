RB26DETT_ClassifiedStat_05août.htm
A/C No: 1420846Name: 10 points 3_DS2007.08.06 15:09 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1423655677721882007.07.10 11:47buy1.28usdchfm1.21181.20621.21532007.07.10 13:501.20620.000.00-56.00
2423748897721882007.07.10 12:20buy2.56usdchfm1.21001.20621.21352007.07.10 13:501.20620.000.00-38.00
3426807287721882007.07.11 09:33buy0.06usdchfm1.20491.19211.20842007.07.11 15:211.20310.000.00-18.00
4426889387721882007.07.11 09:59buy0.12usdchfm1.20311.19211.20662007.07.11 15:211.20320.000.001.00
5427088447721882007.07.11 11:13buy0.24usdchfm1.20131.20321.20872007.07.11 15:201.20320.000.0019.00
6428947507721882007.07.12 02:40sell0.06usdchfm1.20461.20201.19652007.07.12 11:271.20200.000.0026.00
7429709937721882007.07.12 11:27sell0.06usdchfm1.20171.21451.19822007.07.13 12:421.20180.000.00-1.00
8429844837721882007.07.12 12:52sell0.12usdchfm1.20351.21451.20002007.07.13 12:421.20180.000.0017.00
9431020557721882007.07.13 06:59sell0.24usdchfm1.20531.20181.19632007.07.13 12:421.20180.000.0035.00
10432225227721882007.07.16 02:02sell0.06usdchfm1.20241.20011.19462007.07.17 07:281.20010.000.0023.00
11433754507721882007.07.17 08:13sell0.06usdchfm1.19861.21141.19512007.07.17 23:351.20020.000.00-16.00
12433922687721882007.07.17 09:16sell0.12usdchfm1.20051.21151.19702007.07.17 23:351.20040.000.001.00
13434232767721882007.07.17 11:56sell0.24usdchfm1.20231.21151.19882007.07.17 23:351.20040.000.0019.00
14435671157721882007.07.18 02:09sell0.06usdchfm1.19811.21091.19462007.07.18 14:241.20120.000.00-31.00
15436536217721882007.07.18 07:46sell0.12usdchfm1.19991.21091.19642007.07.18 14:241.20130.000.00-14.00
16436604387721882007.07.18 07:54sell0.24usdchfm1.20171.21091.19822007.07.18 14:241.20110.000.006.00
17437363917721882007.07.18 12:00sell0.48usdchfm1.20351.21091.20002007.07.18 14:241.20110.000.0024.00
18439046177721882007.07.19 03:26buy0.06usdchfm1.20141.18861.20492007.07.19 15:401.20260.000.0012.00
19439487247721882007.07.19 09:14buy0.12usdchfm1.19961.20261.20812007.07.19 15:401.20260.000.0030.00
20440682997721882007.07.20 02:03buy0.06usdchfm1.20491.19211.20842007.07.23 08:521.20170.000.00-32.00
21441922467721882007.07.20 13:58buy0.12usdchfm1.20311.19211.20662007.07.23 08:521.20170.000.00-14.00
22441976667721882007.07.20 14:17buy0.24usdchfm1.20131.19211.20482007.07.23 08:521.20170.000.004.00
23442094537721882007.07.20 14:33buy0.48usdchfm1.19951.19211.20302007.07.23 08:521.20170.000.0022.00
24444110787721882007.07.23 09:01buy0.06usdchfm1.20261.20541.21092007.07.23 15:481.20540.000.0028.00
25446121227721882007.07.24 05:33sell0.06usdchfm1.20411.21691.20062007.07.24 12:041.20280.000.0013.00
26446256317721882007.07.24 07:15sell0.12usdchfm1.20591.20281.19732007.07.24 12:041.20280.000.0031.00
27448068367721882007.07.25 01:00buy0.07usdchfm1.20501.20931.21482007.07.25 07:591.20930.000.0043.00
28449579477721882007.07.25 10:36buy0.07usdchfm1.21411.20131.21762007.07.25 13:591.21420.000.001.00
29449782767721882007.07.25 12:10buy0.14usdchfm1.21231.21421.21972007.07.25 13:591.21420.000.0019.00
30451185137721882007.07.26 05:00sell0.07usdchfm1.21381.21031.20482007.07.26 12:591.21030.000.0035.00
31454251577721882007.07.27 02:24buy0.07usdchfm1.20511.20701.21252007.07.27 07:421.20700.000.0019.00
32454560247721882007.07.27 06:11buy0.14usdchfm1.20331.20701.21252007.07.27 07:421.20700.000.0037.00
33455514757721882007.07.27 10:09buy0.07usdchfm1.21261.19981.21612007.07.27 16:151.20830.000.00-43.00
34456063677721882007.07.27 12:48buy0.14usdchfm1.21071.19971.21422007.07.27 16:151.20840.000.00-23.00
35456396097721882007.07.27 14:53buy0.28usdchfm1.20891.19971.21242007.07.27 16:151.20850.000.00-4.00
36456525917721882007.07.27 15:54buy0.56usdchfm1.20711.19971.21062007.07.27 16:151.20870.000.0016.00
37459578877721882007.07.31 05:46buy0.07usdchfm1.20371.19091.20722007.08.01 06:481.19990.000.00-38.00
38460726717721882007.07.31 19:41buy0.14usdchfm1.20191.19091.20542007.08.01 06:461.20060.000.00-13.00
39461369237721882007.08.01 03:50buy0.28usdchfm1.20011.19091.20362007.08.01 06:461.20050.000.004.00
40461763077721882007.08.01 06:04buy0.56usdchfm1.19831.19091.20182007.08.01 06:461.20040.000.0021.00
0.000.00165.00
Summary P/L:165.00
 
Winning trades:(26) 506.00
Losing trades:(14) -341.00
Max summary P/L:245.00
Largest winning trade:43.00
Largest losing trade:-56.00
Max consecutive winners:11 (252.00)
Max consecutive losers:3 (-112.00)
Max consecutive profit:252.00 (11)
Max consecutive loss:-112.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:112.00 (0.00%)
Profit factor:1.48
Avg. profit factor:0.80
Risk factor:1.47
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1425946717721882007.07.11 02:02sell0.06gbpusdm2.02542.03822.02192007.07.11 11:552.03290.000.00-75.00
2426306427721882007.07.11 05:54sell0.12gbpusdm2.02722.03822.02372007.07.11 11:552.03300.000.00-58.00
3426575597721882007.07.11 07:39sell0.24gbpusdm2.02912.03832.02562007.07.11 11:552.03310.000.00-40.00
4426852667721882007.07.11 09:46sell0.48gbpusdm2.03122.03862.02772007.07.11 11:552.03300.000.00-18.00
5427173677721882007.07.11 11:37sell0.96gbpusdm2.03312.03872.02962007.07.11 11:552.03290.000.002.00
6427225147721882007.07.11 11:44sell1.92gbpusdm2.03502.03882.03152007.07.11 11:552.03300.000.0020.00
7427260707721882007.07.11 11:55buy0.06gbpusdm2.03292.02012.03642007.07.11 13:262.03350.000.006.00
8427409137721882007.07.11 12:37buy0.12gbpusdm2.03112.03352.03902007.07.11 13:262.03350.000.0024.00
9428859927721882007.07.12 01:30sell0.06gbpusdm2.03122.04402.02772007.07.12 10:112.03240.000.00-12.00
10428990747721882007.07.12 03:09sell0.12gbpusdm2.03312.04412.02962007.07.12 10:112.03240.000.007.00
11429413017721882007.07.12 07:58sell0.24gbpusdm2.03502.04422.03152007.07.12 10:112.03240.000.0026.00
12429601117721882007.07.12 10:11sell0.06gbpusdm2.03212.04492.02862007.07.12 12:562.03060.000.0015.00
13429679237721882007.07.12 11:04sell0.12gbpusdm2.03392.03062.02512007.07.12 12:552.03060.000.0033.00
14430958017721882007.07.13 06:30sell0.06gbpusdm2.02812.04092.02462007.07.13 12:452.03380.000.00-57.00
15431085987721882007.07.13 07:44sell0.12gbpusdm2.02992.04092.02642007.07.13 12:452.03370.000.00-38.00
16431161077721882007.07.13 08:28sell0.24gbpusdm2.03182.04102.02832007.07.13 12:452.03360.000.00-18.00
17431386097721882007.07.13 12:30sell0.48gbpusdm2.03372.04112.03022007.07.13 12:452.03370.000.000.00
18431431487721882007.07.13 12:37sell0.96gbpusdm2.03592.04152.03242007.07.13 12:452.03380.000.0021.00
19432323227721882007.07.16 03:51buy0.06gbpusdm2.03602.03872.04422007.07.16 10:112.03870.000.0027.00
20432834777721882007.07.16 11:19buy0.06gbpusdm2.04042.02762.04392007.07.17 06:452.03830.000.00-21.00
21432844747721882007.07.16 11:29buy0.12gbpusdm2.03852.02752.04202007.07.17 06:452.03840.000.00-1.00
22433067917721882007.07.16 14:57buy0.24gbpusdm2.03662.02742.04012007.07.17 06:452.03830.000.0017.00
23434089187721882007.07.17 10:22buy0.06gbpusdm2.04592.04812.05362007.07.18 00:162.04810.000.0022.00
24435776657721882007.07.18 03:06buy0.06gbpusdm2.05142.05362.05912007.07.18 04:392.05360.000.0022.00
25436641147721882007.07.18 08:02sell0.06gbpusdm2.05062.04882.04332007.07.18 11:462.04880.000.0018.00
26438967097721882007.07.19 01:42sell0.06gbpusdm2.05172.06452.04822007.07.19 08:422.05080.000.009.00
27439203027721882007.07.19 06:31sell0.12gbpusdm2.05352.05092.04542007.07.19 08:422.05090.000.0026.00
28439435737721882007.07.19 08:53sell0.06gbpusdm2.05092.04902.04352007.07.19 11:152.04900.000.0019.00
29439629507721882007.07.19 11:15sell0.06gbpusdm2.04852.06132.04502007.07.20 14:582.05580.000.00-73.00
30440102497721882007.07.19 16:51sell0.12gbpusdm2.05042.06142.04692007.07.20 14:582.05590.000.00-55.00
31441312337721882007.07.20 08:47sell0.24gbpusdm2.05222.06142.04872007.07.20 14:582.05590.000.00-37.00
32441987627721882007.07.20 14:18sell0.48gbpusdm2.05442.06182.05092007.07.20 14:582.05580.000.00-14.00
33442007097721882007.07.20 14:23sell0.96gbpusdm2.05632.06192.05282007.07.20 14:582.05600.000.003.00
34442206487721882007.07.20 14:44sell1.92gbpusdm2.05832.06212.05482007.07.20 14:582.05610.000.0022.00
35443398767721882007.07.23 01:05buy0.06gbpusdm2.05732.06182.06732007.07.24 00:422.06180.000.0045.00
36446127687721882007.07.24 05:36buy0.06gbpusdm2.06432.05152.06782007.07.24 12:382.06400.000.00-3.00
37446412997721882007.07.24 09:04buy0.14gbpusdm2.06242.05142.06592007.07.24 12:382.06400.000.0016.00
38446504257721882007.07.24 10:27buy0.28gbpusdm2.06052.06362.06912007.07.24 12:382.06400.000.0035.00
39448118737721882007.07.25 01:11sell0.07gbpusdm2.05752.07032.05402007.07.25 06:292.05920.000.00-17.00
40448542697721882007.07.25 04:59sell0.14gbpusdm2.05942.07042.05592007.07.25 06:292.05910.000.003.00
41448637967721882007.07.25 05:45sell0.28gbpusdm2.06132.05932.05382007.07.25 06:292.05930.000.0020.00
42449006377721882007.07.25 07:31sell0.07gbpusdm2.05722.05262.04712007.07.25 08:512.05260.000.0046.00
43449609327721882007.07.25 10:40sell0.07gbpusdm2.05112.06392.04762007.07.25 13:472.05390.000.00-28.00
44449624147721882007.07.25 10:48sell0.14gbpusdm2.05292.06392.04942007.07.25 13:472.05390.000.00-10.00
45449794547721882007.07.25 12:16sell0.28gbpusdm2.05482.06402.05132007.07.25 13:472.05380.000.0010.00
46450996767721882007.07.26 01:08sell0.07gbpusdm2.05162.04892.04342007.07.26 08:522.04890.000.0027.00
47454319907721882007.07.27 03:31sell0.07gbpusdm2.04692.04462.03922007.07.27 05:552.04460.000.0023.00
48454338627721882007.07.27 03:51sell0.14gbpusdm2.04872.04452.03902007.07.27 05:552.04450.000.0042.00
49454530177721882007.07.27 06:05sell0.07gbpusdm2.04252.04002.03452007.07.27 06:172.04000.000.0025.00
50454605777721882007.07.27 06:17sell0.07gbpusdm2.03972.05252.03622007.07.27 06:392.03970.000.000.00
51454652187721882007.07.27 06:25sell0.14gbpusdm2.04152.03972.03422007.07.27 06:392.03970.000.0018.00
52454870757721882007.07.27 07:34sell0.07gbpusdm2.03522.04802.03172007.07.27 08:502.03690.000.00-17.00
53454903927721882007.07.27 07:40sell0.14gbpusdm2.03712.04812.03362007.07.27 08:502.03700.000.001.00
54455044147721882007.07.27 08:35sell0.28gbpusdm2.03902.03712.03162007.07.27 08:502.03710.000.0019.00
55455394477721882007.07.27 09:34sell0.07gbpusdm2.03602.03272.02722007.07.27 10:302.03270.000.0033.00
56459357917721882007.07.31 02:51buy0.07gbpusdm2.03232.01952.03582007.07.31 09:002.03210.000.00-2.00
57459481757721882007.07.31 05:09buy0.14gbpusdm2.03042.01942.03392007.07.31 09:002.03210.000.0017.00
58459544837721882007.07.31 05:31buy0.28gbpusdm2.02862.03112.03662007.07.31 09:002.03210.000.0035.00
59459866817721882007.07.31 10:01buy0.07gbpusdm2.03322.02042.03672007.07.31 15:042.03250.000.00-7.00
60459908477721882007.07.31 10:58buy0.14gbpusdm2.03132.02032.03482007.07.31 15:042.03250.000.0012.00
61460227207721882007.07.31 14:15buy0.28gbpusdm2.02942.03142.03692007.07.31 15:032.03240.000.0030.00
0.000.00195.00
Summary P/L:195.00
 
Winning trades:(38) 796.00
Losing trades:(21) -601.00
Max summary P/L:195.00
Largest winning trade:46.00
Largest losing trade:-75.00
Max consecutive winners:7 (133.00)
Max consecutive losers:4 (-191.00)
Max consecutive profit:145.00 (6)
Max consecutive loss:-191.00 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:203.00 (0.00%)
Profit factor:1.32
Avg. profit factor:0.73
Risk factor:0.96
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1423651347721882007.07.10 11:46buy0.32usdjpym123.08122.16123.432007.07.10 13:50122.160.000.00-92.00
2423706257721882007.07.10 12:13buy0.64usdjpym122.89122.15123.242007.07.10 13:50122.170.000.00-72.00
3423736987721882007.07.10 12:19buy1.28usdjpym122.75122.15123.062007.07.10 13:50122.180.000.00-57.00
4423928297721882007.07.10 13:16buy2.56usdjpym122.57122.19122.922007.07.10 13:50122.190.000.00-38.00
5426242537721882007.07.11 05:37sell0.06usdjpym121.34122.62120.992007.07.11 11:51121.510.000.00-17.00
6426734167721882007.07.11 08:56sell0.12usdjpym121.53122.63121.182007.07.11 11:51121.500.000.003.00
7426925467721882007.07.11 10:05sell0.24usdjpym121.72121.49120.942007.07.11 11:51121.490.000.0023.00
8427243217721882007.07.11 11:51sell0.06usdjpym121.47122.75121.122007.07.11 13:12121.830.000.00-36.00
9427306087721882007.07.11 12:10sell0.12usdjpym121.65122.75121.302007.07.11 13:12121.820.000.00-17.00
10427396387721882007.07.11 12:36sell0.24usdjpym121.84122.76121.492007.07.11 13:12121.830.000.001.00
11427526867721882007.07.11 13:02sell0.48usdjpym122.03122.77121.682007.07.11 13:12121.810.000.0022.00
12428898057721882007.07.12 02:02sell0.06usdjpym122.25121.97121.422007.07.12 07:07121.970.000.0028.00
13429308987721882007.07.12 07:07sell0.06usdjpym121.93123.21121.582007.07.13 08:28122.260.000.00-33.00
14429388827721882007.07.12 07:44sell0.12usdjpym122.12123.22121.772007.07.13 08:28122.250.000.00-13.00
15429829197721882007.07.12 12:51sell0.24usdjpym122.31123.23121.962007.07.13 08:28122.230.000.008.00
16430021227721882007.07.12 14:01sell0.48usdjpym122.50123.24122.152007.07.13 08:28122.240.000.0026.00
17432226127721882007.07.16 02:02sell0.06usdjpym122.04121.78121.232007.07.16 09:21121.780.000.0026.00
18432718977721882007.07.16 09:21sell0.06usdjpym121.75123.03121.402007.07.17 22:40122.060.000.00-31.00
19433039767721882007.07.16 14:39sell0.12usdjpym121.93123.03121.582007.07.17 22:40122.060.000.00-13.00
20434302647721882007.07.17 12:32sell0.24usdjpym122.12123.04121.772007.07.17 22:40122.070.000.005.00
21434449297721882007.07.17 13:28sell0.48usdjpym122.31123.05121.962007.07.17 22:40122.060.000.0025.00
22435968407721882007.07.18 04:21sell0.06usdjpym121.74123.02121.392007.07.18 14:50121.850.000.00-11.00
23436529887721882007.07.18 07:45sell0.12usdjpym121.92123.02121.572007.07.18 14:50121.840.000.008.00
24436810947721882007.07.18 08:44sell0.24usdjpym122.11121.85121.302007.07.18 14:50121.850.000.0026.00
25439066257721882007.07.19 04:05sell0.06usdjpym121.93123.21121.582007.07.20 12:19122.090.000.00-16.00
26439740767721882007.07.19 12:43sell0.12usdjpym122.12123.22121.772007.07.20 12:19122.100.000.002.00
27441138927721882007.07.20 07:31sell0.24usdjpym122.31122.10121.552007.07.20 12:19122.100.000.0021.00
28443419087721882007.07.23 01:15sell0.06usdjpym120.91122.19120.562007.07.23 10:23121.250.000.00-34.00
29443531787721882007.07.23 02:35sell0.12usdjpym121.09122.19120.742007.07.23 10:23121.240.000.00-15.00
30444187507721882007.07.23 09:33sell0.24usdjpym121.28122.20120.932007.07.23 10:23121.250.000.003.00
31444301147721882007.07.23 10:02sell0.48usdjpym121.47122.21121.122007.07.23 10:23121.240.000.0023.00
32444349147721882007.07.23 10:23buy0.06usdjpym121.24119.96121.592007.07.24 08:40120.710.000.00-53.00
33445345997721882007.07.23 20:24buy0.12usdjpym121.05119.95121.402007.07.24 08:40120.700.000.00-35.00
34445569577721882007.07.24 00:13buy0.24usdjpym120.86119.94121.212007.07.24 08:40120.710.000.00-15.00
35445573067721882007.07.24 00:14buy0.48usdjpym120.67119.93121.022007.07.24 08:40120.720.000.005.00
36445758657721882007.07.24 00:59buy0.96usdjpym120.49119.93120.842007.07.24 08:40120.700.000.0021.00
37448088167721882007.07.25 01:02sell0.07usdjpym119.83121.11119.482007.07.25 13:20120.360.000.00-53.00
38448122577721882007.07.25 01:12sell0.14usdjpym120.01121.11119.662007.07.25 13:20120.370.000.00-36.00
39448501377721882007.07.25 04:35sell0.28usdjpym120.20121.12119.852007.07.25 13:20120.360.000.00-16.00
40449559367721882007.07.25 10:29sell0.56usdjpym120.39121.13120.042007.07.25 13:19120.370.000.002.00
41449709747721882007.07.25 11:25sell1.12usdjpym120.58121.14120.232007.07.25 13:19120.360.000.0022.00
42450985037721882007.07.26 01:01buy0.07usdjpym120.74119.46121.092007.07.26 11:30119.930.000.00-81.00
43451044317721882007.07.26 02:03buy0.14usdjpym120.55119.45120.902007.07.26 11:30119.940.000.00-61.00
44451357427721882007.07.26 07:09buy0.28usdjpym120.36119.44120.712007.07.26 11:29119.960.000.00-40.00
45451777837721882007.07.26 11:06buy0.56usdjpym120.17119.43120.522007.07.26 11:29119.980.000.00-19.00
46451841677721882007.07.26 11:19buy1.12usdjpym119.99119.43120.342007.07.26 11:29119.980.000.00-1.00
47451891827721882007.07.26 11:22buy2.24usdjpym119.80119.42120.152007.07.26 11:29119.980.000.0018.00
48454168107721882007.07.27 01:07buy0.07usdjpym119.06117.78119.412007.07.27 06:17118.680.000.00-38.00
49454394847721882007.07.27 04:58buy0.14usdjpym118.88117.78119.232007.07.27 06:17118.670.000.00-21.00
50454440107721882007.07.27 05:40buy0.28usdjpym118.69117.77119.042007.07.27 06:17118.680.000.00-1.00
51454525837721882007.07.27 06:04buy0.56usdjpym118.50117.76118.852007.07.27 06:16118.680.000.0018.00
52454604667721882007.07.27 06:17sell0.07usdjpym118.67119.95118.322007.07.27 09:35118.990.000.00-32.00
53454929797721882007.07.27 07:45sell0.14usdjpym118.86119.96118.512007.07.27 09:35119.010.000.00-15.00
54454956177721882007.07.27 07:53sell0.28usdjpym119.04119.96118.692007.07.27 09:35119.000.000.004.00
55455218937721882007.07.27 08:50sell0.56usdjpym119.23119.97118.882007.07.27 09:35119.010.000.0022.00
56455690117721882007.07.27 11:01sell0.07usdjpym118.91118.73118.182007.07.27 11:40118.730.000.0018.00
57459312537721882007.07.31 01:34sell0.07usdjpym118.87120.15118.522007.07.31 12:27119.300.000.00-43.00
58459654517721882007.07.31 06:47sell0.14usdjpym119.06120.16118.712007.07.31 12:27119.300.000.00-24.00
59459771237721882007.07.31 08:55sell0.28usdjpym119.25120.17118.902007.07.31 12:26119.290.000.00-4.00
60459929947721882007.07.31 11:19sell0.56usdjpym119.43120.17119.082007.07.31 12:26119.280.000.0015.00
0.000.00-688.00
Summary P/L:-688.00
 
Winning trades:(26) 395.00
Losing trades:(34) -1083.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:28.00
Largest losing trade:-92.00
Max consecutive winners:3 (60.00)
Max consecutive losers:5 (-276.00)
Max consecutive profit:60.00 (3)
Max consecutive loss:-276.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:703.00 (0.00%)
Profit factor:0.36
Avg. profit factor:0.48
Risk factor:-0.98
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1423734867721882007.07.10 12:19sell0.64eurusdm1.36751.37491.36402007.07.10 20:511.37490.000.00-74.00
2423955607721882007.07.10 13:20sell1.28eurusdm1.36941.37501.36592007.07.10 20:511.37490.000.00-55.00
3424173767721882007.07.10 13:50sell2.56eurusdm1.37121.37501.36772007.07.10 20:511.37480.000.00-36.00
4425947197721882007.07.11 02:03sell0.06eurusdm1.37361.38641.37012007.07.11 11:541.37600.000.00-24.00
5426254247721882007.07.11 05:38sell0.12eurusdm1.37541.38641.37192007.07.11 11:541.37610.000.00-7.00
6427186957721882007.07.11 11:38sell0.24eurusdm1.37731.38651.37382007.07.11 11:541.37610.000.0012.00
7427258317721882007.07.11 11:54buy0.06eurusdm1.37611.36331.37962007.07.12 07:381.37740.000.0013.00
8428531837721882007.07.11 20:32buy0.12eurusdm1.37431.37751.38302007.07.12 07:381.37750.000.0032.00
9429377647721882007.07.12 07:38buy0.06eurusdm1.37761.37981.38532007.07.13 12:441.37980.000.0022.00
10432272847721882007.07.16 03:01buy0.06eurusdm1.37881.36601.38232007.07.16 10:121.37920.000.004.00
11432528607721882007.07.16 07:33buy0.12eurusdm1.37701.37921.38472007.07.16 10:111.37920.000.0022.00
12432842747721882007.07.16 11:28buy0.06eurusdm1.37941.36661.38292007.07.18 00:471.38130.000.0019.00
13433032167721882007.07.16 14:36buy0.12eurusdm1.37761.38121.38672007.07.18 00:471.38120.000.0036.00
14436202227721882007.07.18 06:01sell0.06eurusdm1.38081.37841.37292007.07.18 08:531.37840.000.0024.00
15437013757721882007.07.18 09:39sell0.06eurusdm1.37781.39061.37432007.07.19 05:541.37880.000.00-10.00
16437908167721882007.07.18 14:23sell0.12eurusdm1.37961.39061.37612007.07.19 05:541.37880.000.008.00
17438055737721882007.07.18 14:47sell0.24eurusdm1.38141.39061.37792007.07.19 05:541.37890.000.0025.00
18439268637721882007.07.19 07:07buy0.06eurusdm1.38121.36841.38472007.07.20 14:391.38310.000.0019.00
19440688067721882007.07.20 02:06buy0.12eurusdm1.37941.38311.38862007.07.20 14:391.38310.000.0037.00
20443500007721882007.07.23 02:09sell0.06eurusdm1.38311.38071.37522007.07.23 09:551.38070.000.0024.00
21444280257721882007.07.23 09:56sell0.06eurusdm1.38051.39331.37702007.07.24 12:381.38450.000.00-40.00
22444603407721882007.07.23 12:42sell0.12eurusdm1.38231.39331.37882007.07.24 12:381.38460.000.00-23.00
23446701697721882007.07.24 12:02sell0.28eurusdm1.38411.39331.38062007.07.24 12:381.38450.000.00-4.00
24449019997721882007.07.25 07:36sell0.07eurusdm1.37871.37431.36882007.07.25 09:111.37430.000.0044.00
25449544877721882007.07.25 10:17sell0.07eurusdm1.37331.38611.36982007.07.25 14:301.37210.000.0012.00
26449797457721882007.07.25 12:17sell0.14eurusdm1.37511.37211.36662007.07.25 14:301.37210.000.0030.00
27450984087721882007.07.26 01:01sell0.07eurusdm1.37061.38341.36712007.07.26 11:421.37060.000.000.00
28451436067721882007.07.26 08:04sell0.14eurusdm1.37241.37051.36502007.07.26 11:411.37050.000.0019.00
29452009887721882007.07.26 11:42sell0.07eurusdm1.37051.38331.36702007.07.26 15:051.37170.000.00-12.00
30452139727721882007.07.26 12:19sell0.14eurusdm1.37241.38341.36892007.07.26 15:041.37160.000.008.00
31452601877721882007.07.26 14:02sell0.28eurusdm1.37421.38341.37072007.07.26 15:041.37180.000.0024.00
32454511647721882007.07.27 06:02sell0.07eurusdm1.37251.37041.36492007.07.27 07:401.37040.000.0021.00
33454905167721882007.07.27 07:40sell0.07eurusdm1.37031.36701.36152007.07.27 08:501.36700.000.0033.00
34455493497721882007.07.27 10:07sell0.07eurusdm1.36491.37771.36142007.07.27 16:291.36440.000.005.00
35456039997721882007.07.27 12:44sell0.14eurusdm1.36671.36431.35882007.07.27 16:291.36430.000.0024.00
36459369247721882007.07.31 03:08buy0.07eurusdm1.37231.35951.37582007.07.31 16:041.37120.000.00-11.00
37459503797721882007.07.31 05:14buy0.14eurusdm1.37051.35951.37402007.07.31 16:031.37120.000.007.00
38460246227721882007.07.31 14:21buy0.28eurusdm1.36871.35951.37222007.07.31 16:031.37130.000.0026.00
0.000.00254.00
Summary P/L:254.00
 
Winning trades:(26) 550.00
Losing trades:(11) -296.00
Max summary P/L:254.00
Largest winning trade:44.00
Largest losing trade:-74.00
Max consecutive winners:9 (184.00)
Max consecutive losers:5 (-196.00)
Max consecutive profit:184.00 (9)
Max consecutive loss:-196.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:196.00 (0.00%)
Profit factor:1.86
Avg. profit factor:0.79
Risk factor:1.30
 
Grand Total P/L:-74.00
* * *