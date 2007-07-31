|Account: 1508694
|Name: RB26DETT_UsdJpy
|Currency: USD
|2007 August 6, 12:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46086463
|2007.07.31 21:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.44
|119.72
|118.09
|2007.08.01 03:57
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|46121299
|2007.08.01 01:44
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.62
|118.40
|117.85
|2007.08.01 03:57
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|46066405
|2007.07.31 18:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.87
|118.68
|118.13
|2007.07.31 19:48
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|46035636
|2007.07.31 15:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.02
|120.30
|118.67
|2007.07.31 18:42
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|46053301
|2007.07.31 16:58
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.20
|118.89
|118.34
|2007.07.31 18:42
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|45992998
|2007.07.31 11:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.45
|118.17
|119.80
|2007.07.31 14:02
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|46005117
|2007.07.31 12:36
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.27
|118.17
|119.62
|2007.07.31 14:02
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|46009289
|2007.07.31 13:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.08
|119.28
|119.83
|2007.07.31 14:02
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|45976102
|2007.07.31 08:51
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.18
|117.90
|119.53
|2007.07.31 11:07
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45983257
|2007.07.31 09:21
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.00
|119.28
|119.83
|2007.07.31 11:07
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|45904280
|2007.07.30 22:28
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.18
|117.90
|119.53
|2007.07.31 07:03
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|45921092
|2007.07.31 00:14
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.03
|117.89
|119.34
|2007.07.31 07:03
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|45948193
|2007.07.31 05:09
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.85
|119.03
|119.58
|2007.07.31 07:03
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|45663829
|2007.07.27 16:20
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.81
|119.91
|118.46
|2007.07.29 22:00
|118.46
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|45662373
|2007.07.27 16:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.62
|119.90
|118.27
|2007.07.29 22:00
|118.27
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|45627848
|2007.07.27 14:04
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.81
|120.09
|118.46
|2007.07.27 14:56
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|45629876
|2007.07.27 14:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.00
|118.79
|118.24
|2007.07.27 14:56
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|45569010
|2007.07.27 11:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.91
|118.72
|118.17
|2007.07.27 11:40
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|45454778
|2007.07.27 06:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.53
|119.81
|118.18
|2007.07.27 09:31
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|45462421
|2007.07.27 06:19
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.72
|119.82
|118.37
|2007.07.27 09:31
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|45493453
|2007.07.27 07:46
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.90
|119.82
|118.55
|2007.07.27 09:31
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|45497526
|2007.07.27 08:00
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.09
|119.83
|118.74
|2007.07.27 09:31
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|45524665
|2007.07.27 08:55
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.28
|119.84
|118.93
|2007.07.27 09:31
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|45442224
|2007.07.27 05:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.80
|118.56
|118.01
|2007.07.27 06:09
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45381473
|2007.07.26 21:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.11
|119.39
|117.76
|2007.07.27 05:30
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|45386673
|2007.07.26 21:49
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.29
|119.39
|117.94
|2007.07.27 05:30
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|45395771
|2007.07.26 22:44
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.48
|119.40
|118.13
|2007.07.27 05:29
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|45408371
|2007.07.26 23:57
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.86
|119.42
|118.51
|2007.07.27 05:29
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|45401633
|2007.07.26 23:18
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.67
|119.41
|118.32
|2007.07.27 05:29
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|45417573
|2007.07.27 01:11
|sell
|0.64
|usdjpym
|119.04
|119.42
|118.69
|2007.07.27 05:29
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|45368237
|2007.07.26 21:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.59
|118.14
|117.59
|2007.07.26 21:34
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|45332999
|2007.07.26 17:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.82
|118.63
|118.08
|2007.07.26 18:56
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|45286113
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.05
|118.86
|118.31
|2007.07.26 17:42
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|45262290
|2007.07.26 14:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.22
|120.50
|118.87
|2007.07.26 15:23
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|45265495
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.40
|119.19
|118.64
|2007.07.26 15:23
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|45241303
|2007.07.26 13:22
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.32
|120.60
|118.97
|2007.07.26 14:03
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|45251502
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.50
|119.25
|118.70
|2007.07.26 14:03
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|45220323
|2007.07.26 12:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.82
|119.29
|118.74
|2007.07.26 13:18
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|45098526
|2007.07.26 01:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.74
|119.46
|121.09
|2007.07.26 11:30
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|45104434
|2007.07.26 02:03
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.55
|119.45
|120.90
|2007.07.26 11:30
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|45135741
|2007.07.26 07:09
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.36
|119.44
|120.71
|2007.07.26 11:29
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|45177780
|2007.07.26 11:06
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.17
|119.43
|120.52
|2007.07.26 11:29
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|45184168
|2007.07.26 11:19
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.99
|119.43
|120.34
|2007.07.26 11:29
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|45189185
|2007.07.26 11:22
|buy
|0.64
|usdjpym
|119.80
|119.42
|120.15
|2007.07.26 11:29
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|44958318
|2007.07.25 10:36
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.47
|119.19
|120.82
|2007.07.25 19:18
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45015156
|2007.07.25 14:37
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.28
|120.52
|121.07
|2007.07.25 19:18
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|44844186
|2007.07.25 03:57
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.08
|121.18
|119.73
|2007.07.25 06:56
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44811043
|2007.07.25 01:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.89
|121.17
|119.54
|2007.07.25 06:56
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|44853322
|2007.07.25 04:55
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.26
|120.06
|119.51
|2007.07.25 06:56
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|44747711
|2007.07.24 19:16
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.27
|119.93
|119.38
|2007.07.25 01:09
|119.93
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.57
|44738469
|2007.07.24 18:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.53
|120.31
|119.76
|2007.07.24 19:16
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|44597286
|2007.07.24 02:59
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.42
|121.70
|120.07
|2007.07.24 13:18
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|44610478
|2007.07.24 05:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.61
|121.71
|120.26
|2007.07.24 13:18
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|44642680
|2007.07.24 09:21
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.79
|120.58
|120.03
|2007.07.24 13:18
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|44434913
|2007.07.23 10:23
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.24
|119.96
|121.59
|2007.07.24 02:01
|120.69
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.91
|44534597
|2007.07.23 20:24
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.05
|119.95
|121.40
|2007.07.24 02:00
|120.68
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.23
|44556956
|2007.07.24 00:13
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.86
|119.94
|121.21
|2007.07.24 02:00
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|44557307
|2007.07.24 00:14
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.67
|119.93
|121.02
|2007.07.24 02:00
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|44575861
|2007.07.24 00:59
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.49
|119.93
|120.84
|2007.07.24 02:00
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|44343762
|2007.07.23 01:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.91
|122.19
|120.56
|2007.07.23 10:23
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|44353177
|2007.07.23 02:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.09
|122.19
|120.74
|2007.07.23 10:23
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|44418763
|2007.07.23 09:33
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.28
|122.20
|120.93
|2007.07.23 10:23
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|44430117
|2007.07.23 10:02
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.47
|122.21
|121.12
|2007.07.23 10:23
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|44208893
|2007.07.20 14:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.15
|120.94
|120.39
|2007.07.23 01:20
|120.94
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.35
|44312045
|2007.07.22 22:01
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.55
|120.94
|120.39
|2007.07.23 01:20
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|44160733
|2007.07.20 11:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.24
|121.44
|120.89
|2007.07.20 14:23
|121.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|43796967
|2007.07.18 14:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.85
|123.13
|121.50
|2007.07.20 08:59
|122.18
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.54
|43953048
|2007.07.19 09:48
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.03
|123.13
|121.68
|2007.07.20 08:59
|122.18
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.49
|44063625
|2007.07.20 00:56
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.22
|123.14
|121.87
|2007.07.20 08:59
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|44116075
|2007.07.20 07:34
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.40
|123.14
|122.05
|2007.07.20 08:59
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|43632787
|2007.07.18 06:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.71
|122.99
|121.36
|2007.07.18 13:22
|122.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|43652843
|2007.07.18 07:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.89
|122.99
|121.54
|2007.07.18 13:22
|122.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|43680275
|2007.07.18 08:44
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.08
|123.00
|121.73
|2007.07.18 13:22
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|43751551
|2007.07.18 12:40
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.26
|123.00
|121.91
|2007.07.18 13:21
|122.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|43512719
|2007.07.17 22:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.02
|121.72
|121.17
|2007.07.18 04:40
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|43271898
|2007.07.16 09:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.75
|123.03
|121.40
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.51
|43303979
|2007.07.16 14:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.93
|123.03
|121.58
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.43
|43430263
|2007.07.17 12:32
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.12
|123.04
|121.77
|2007.07.17 22:40
|122.07
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.33
|43444928
|2007.07.17 13:28
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.31
|123.05
|121.96
|2007.07.17 22:40
|122.06
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.28
|43187644
|2007.07.13 16:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.06
|121.78
|121.23
|2007.07.16 09:21
|121.78
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.46
|43139180
|2007.07.13 12:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.25
|122.05
|121.50
|2007.07.13 13:32
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|42930899
|2007.07.12 07:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.94
|123.22
|121.59
|2007.07.13 08:28
|122.25
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.51
|42938881
|2007.07.12 07:44
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.12
|123.22
|121.77
|2007.07.13 08:28
|122.25
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.43
|42982794
|2007.07.12 12:51
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.31
|123.23
|121.96
|2007.07.13 08:28
|122.26
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.33
|43002132
|2007.07.12 14:01
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.50
|123.24
|122.15
|2007.07.13 08:28
|122.25
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.27
|42880605
|2007.07.12 00:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.26
|121.97
|121.42
|2007.07.12 07:07
|121.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|42825190
|2007.07.11 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|122.13
|122.41
|122.96
|2007.07.11 21:02
|122.41
|0.00
|0.00
|0.08
|0.46
|42724275
|2007.07.11 11:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.46
|122.74
|121.11
|2007.07.11 13:14
|121.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|42730592
|2007.07.11 12:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.64
|122.74
|121.29
|2007.07.11 13:14
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|42739536
|2007.07.11 12:36
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.83
|122.75
|121.48
|2007.07.11 13:14
|121.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|42752569
|2007.07.11 13:02
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.01
|122.75
|121.66
|2007.07.11 13:14
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|42624256
|2007.07.11 05:37
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.34
|122.62
|120.99
|2007.07.11 11:38
|121.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|42673417
|2007.07.11 08:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.53
|122.63
|121.18
|2007.07.11 11:38
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|42692556
|2007.07.11 10:05
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.72
|121.53
|120.98
|2007.07.11 11:38
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|42539197
|2007.07.10 22:11
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.11
|122.39
|120.76
|2007.07.11 01:09
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|42549765
|2007.07.10 22:32
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.29
|122.39
|120.94
|2007.07.11 01:09
|121.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|42557175
|2007.07.10 22:52
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.49
|122.41
|121.14
|2007.07.11 01:09
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|42568797
|2007.07.10 23:36
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.67
|122.41
|121.32
|2007.07.11 01:09
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|42584047
|2007.07.11 00:42
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.86
|122.42
|121.51
|2007.07.11 01:09
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|42495637
|2007.07.10 19:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.97
|121.24
|120.69
|2007.07.10 22:11
|121.24
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.20
|42420867
|2007.07.10 13:52
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.26
|122.01
|121.46
|2007.07.10 14:53
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|42392587
|2007.07.10 13:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.59
|122.28
|121.73
|2007.07.10 13:52
|122.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|42230395
|2007.07.09 18:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.31
|122.81
|122.26
|2007.07.10 12:22
|122.81
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.81
|41693336
|2007.07.05 08:13
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.52
|123.80
|122.17
|2007.07.09 14:44
|123.27
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.22
|41795709
|2007.07.05 14:31
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.89
|123.81
|122.54
|2007.07.09 14:44
|123.25
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.34
|41763495
|2007.07.05 13:05
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.70
|123.80
|122.35
|2007.07.09 14:44
|123.25
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.78
|41871482
|2007.07.06 04:00
|sell
|0.16
|usdjpym
|123.08
|123.82
|122.73
|2007.07.09 14:44
|123.26
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.34
|41884367
|2007.07.06 05:55
|sell
|0.32
|usdjpym
|123.26
|123.82
|122.91
|2007.07.09 14:43
|123.24
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.52
|42060596
|2007.07.08 22:30
|sell
|0.64
|usdjpym
|123.45
|123.83
|123.10
|2007.07.09 14:43
|123.25
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|41448718
|2007.07.03 13:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.25
|123.53
|121.90
|2007.07.05 08:13
|122.54
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.47
|41473447
|2007.07.03 15:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.43
|123.53
|122.08
|2007.07.05 08:13
|122.53
|0.00
|0.00
|-0.23
|-0.33
|41618870
|2007.07.04 14:03
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.62
|123.54
|122.27
|2007.07.05 08:13
|122.54
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.52
|41635888
|2007.07.05 01:37
|sell
|0.16
|usdjpym
|122.81
|123.55
|122.46
|2007.07.05 08:12
|122.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|41203097
|2007.07.02 16:37
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.20
|123.48
|121.85
|2007.07.03 13:32
|122.28
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.13
|41246572
|2007.07.02 20:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.39
|123.49
|122.04
|2007.07.03 13:32
|122.28
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.36
|41338964
|2007.07.03 06:06
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.58
|122.37
|121.82
|2007.07.03 13:32
|122.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|41043814
|2007.07.02 07:37
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.70
|122.39
|121.84
|2007.07.02 15:10
|122.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|40915707
|2007.06.29 17:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.18
|122.84
|122.29
|2007.07.02 06:54
|122.84
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.55
|40489419
|2007.06.28 02:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.87
|124.15
|122.52
|2007.06.29 17:40
|123.20
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.54
|40520369
|2007.06.28 05:49
|sell
|0.04
|usdjpym
|123.06
|124.16
|122.71
|2007.06.29 17:40
|123.21
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.49
|40707865
|2007.06.28 18:19
|sell
|0.08
|usdjpym
|123.26
|124.18
|122.91
|2007.06.29 17:40
|123.20
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.39
|40762413
|2007.06.29 04:14
|sell
|0.16
|usdjpym
|123.45
|124.19
|123.10
|2007.06.29 17:40
|123.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|40419614
|2007.06.27 21:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|122.88
|123.13
|123.68
|2007.06.27 23:02
|123.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|40226020
|2007.06.27 06:18
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.65
|122.37
|121.82
|2007.06.27 13:06
|122.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|40176118
|2007.06.27 03:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.04
|122.68
|122.13
|2007.06.27 06:18
|122.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|40100716
|2007.06.26 19:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.23
|123.02
|122.47
|2007.06.27 00:04
|123.02
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.34
|39898338
|2007.06.26 03:02
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.46
|122.94
|122.39
|2007.06.26 09:36
|122.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|39785557
|2007.06.25 09:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.40
|124.68
|123.05
|2007.06.26 00:36
|123.46
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.10
|39812060
|2007.06.25 12:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|123.59
|124.69
|123.24
|2007.06.26 00:36
|123.47
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.39
|39830929
|2007.06.25 15:01
|sell
|0.08
|usdjpym
|123.78
|123.55
|123.00
|2007.06.26 00:35
|123.46
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.07
|39700948
|2007.06.24 23:43
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.79
|123.56
|123.01
|2007.06.25 09:04
|123.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|39519674
|2007.06.22 04:11
|sell
|0.02
|usdjpym
|123.84
|125.12
|123.49
|2007.06.24 22:24
|123.86
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.03
|39545173
|2007.06.22 07:09
|sell
|0.04
|usdjpym
|124.05
|123.87
|123.32
|2007.06.24 22:23
|123.87
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.58
|39117617
|2007.06.20 10:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|123.59
|123.85
|124.40
|2007.06.22 03:54
|123.85
|0.00
|0.00
|0.11
|0.42
|38719024
|2007.06.18 20:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|123.69
|122.41
|124.04
|2007.06.20 07:56
|123.32
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.60
|38859586
|2007.06.19 11:23
|buy
|0.04
|usdjpym
|123.50
|122.40
|123.85
|2007.06.20 07:56
|123.32
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.58
|39038036
|2007.06.20 02:20
|buy
|0.08
|usdjpym
|123.31
|122.39
|123.66
|2007.06.20 07:56
|123.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|39073073
|2007.06.20 07:19
|buy
|0.16
|usdjpym
|123.13
|122.39
|123.48
|2007.06.20 07:56
|123.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|38576331
|2007.06.17 23:42
|buy
|0.02
|usdjpym
|123.56
|122.28
|123.91
|2007.06.18 16:11
|123.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|38632232
|2007.06.18 08:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|123.38
|123.64
|124.19
|2007.06.18 16:11
|123.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|38567047
|2007.06.17 20:48
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|77.32
|Closed P/L:
|73.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|73.91
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 073.91
|Equity:
|1 073.91
|Free Margin:
|1 073.91
|Details:
|Gross Profit:
|120.00
|Gross Loss:
|46.09
|Total Net Profit:
|73.91
|Profit Factor:
|2.60
|Expected Payoff:
|0.53
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.99 (0.85%)
|Relative Drawdown:
|0.85% (8.99)
|Total Trades:
|140
|Short Positions (won %):
|110 (67.27%)
|Long Positions (won %):
|30 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (65.71%)
|Loss trades (% of total):
|48 (34.29%)
|Largest
|profit trade:
|10.39
|loss trade:
|-2.67
|Average
|profit trade:
|1.30
|loss trade:
|-0.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (14.50)
|consecutive losses ($):
|5 (-8.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|14.50 (10)
|consecutive loss (count):
|-8.99 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2