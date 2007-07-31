Interbank FX, LLC

Account: 1508694 Name: RB26DETT_UsdJpy Currency: USD 2007 August 6, 12:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
460864632007.07.31 21:12sell0.02usdjpym118.44119.72118.092007.08.01 03:57118.400.000.000.000.07
461212992007.08.01 01:44sell0.04usdjpym118.62118.40117.852007.08.01 03:57118.400.000.000.000.74
460664052007.07.31 18:42sell0.02usdjpym118.87118.68118.132007.07.31 19:48118.680.000.000.000.32
460356362007.07.31 15:00sell0.02usdjpym119.02120.30118.672007.07.31 18:42118.890.000.000.000.22
460533012007.07.31 16:58sell0.04usdjpym119.20118.89118.342007.07.31 18:42118.890.000.000.001.04
459929982007.07.31 11:19buy0.02usdjpym119.45118.17119.802007.07.31 14:02119.360.000.000.00-0.15
460051172007.07.31 12:36buy0.04usdjpym119.27118.17119.622007.07.31 14:02119.360.000.000.000.30
460092892007.07.31 13:00buy0.08usdjpym119.08119.28119.832007.07.31 14:02119.370.000.000.001.94
459761022007.07.31 08:51buy0.02usdjpym119.18117.90119.532007.07.31 11:07119.280.000.000.000.17
459832572007.07.31 09:21buy0.04usdjpym119.00119.28119.832007.07.31 11:07119.280.000.000.000.94
459042802007.07.30 22:28buy0.02usdjpym119.18117.90119.532007.07.31 07:03119.150.000.000.00-0.05
459210922007.07.31 00:14buy0.04usdjpym119.03117.89119.342007.07.31 07:03119.140.000.000.000.37
459481932007.07.31 05:09buy0.08usdjpym118.85119.03119.582007.07.31 07:03119.130.000.000.001.88
456638292007.07.27 16:20sell0.04usdjpym118.81119.91118.462007.07.29 22:00118.460.000.00-0.061.18
456623732007.07.27 16:17sell0.02usdjpym118.62119.90118.272007.07.29 22:00118.270.000.00-0.030.60
456278482007.07.27 14:04sell0.02usdjpym118.81120.09118.462007.07.27 14:56118.790.000.000.000.03
456298762007.07.27 14:11sell0.04usdjpym119.00118.79118.242007.07.27 14:56118.790.000.000.000.71
455690102007.07.27 11:01sell0.02usdjpym118.91118.72118.172007.07.27 11:40118.720.000.000.000.32
454547782007.07.27 06:09sell0.02usdjpym118.53119.81118.182007.07.27 09:31119.060.000.000.00-0.89
454624212007.07.27 06:19sell0.04usdjpym118.72119.82118.372007.07.27 09:31119.070.000.000.00-1.18
454934532007.07.27 07:46sell0.08usdjpym118.90119.82118.552007.07.27 09:31119.060.000.000.00-1.08
454975262007.07.27 08:00sell0.16usdjpym119.09119.83118.742007.07.27 09:31119.070.000.000.000.27
455246652007.07.27 08:55sell0.32usdjpym119.28119.84118.932007.07.27 09:31119.080.000.000.005.37
454422242007.07.27 05:30sell0.02usdjpym118.80118.56118.012007.07.27 06:09118.560.000.000.000.40
453814732007.07.26 21:34sell0.02usdjpym118.11119.39117.762007.07.27 05:30118.850.000.000.00-1.25
453866732007.07.26 21:49sell0.04usdjpym118.29119.39117.942007.07.27 05:30118.860.000.000.00-1.92
453957712007.07.26 22:44sell0.08usdjpym118.48119.40118.132007.07.27 05:29118.870.000.000.00-2.62
454083712007.07.26 23:57sell0.32usdjpym118.86119.42118.512007.07.27 05:29118.850.000.000.000.27
454016332007.07.26 23:18sell0.16usdjpym118.67119.41118.322007.07.27 05:29118.860.000.000.00-2.56
454175732007.07.27 01:11sell0.64usdjpym119.04119.42118.692007.07.27 05:29118.850.000.000.0010.23
453682372007.07.26 21:08sell0.02usdjpym118.59118.14117.592007.07.26 21:34118.140.000.000.000.76
453329992007.07.26 17:42sell0.02usdjpym118.82118.63118.082007.07.26 18:56118.630.000.000.000.32
452861132007.07.26 15:36sell0.02usdjpym119.05118.86118.312007.07.26 17:42118.860.000.000.000.32
452622902007.07.26 14:03sell0.02usdjpym119.22120.50118.872007.07.26 15:23119.190.000.000.000.05
452654952007.07.26 14:10sell0.04usdjpym119.40119.19118.642007.07.26 15:23119.190.000.000.000.70
452413032007.07.26 13:22sell0.02usdjpym119.32120.60118.972007.07.26 14:03119.250.000.000.000.12
452515022007.07.26 13:52sell0.04usdjpym119.50119.25118.702007.07.26 14:03119.250.000.000.000.84
452203232007.07.26 12:30sell0.02usdjpym119.82119.29118.742007.07.26 13:18119.290.000.000.000.89
450985262007.07.26 01:01buy0.02usdjpym120.74119.46121.092007.07.26 11:30119.930.000.000.00-1.35
451044342007.07.26 02:03buy0.04usdjpym120.55119.45120.902007.07.26 11:30119.940.000.000.00-2.03
451357412007.07.26 07:09buy0.08usdjpym120.36119.44120.712007.07.26 11:29119.960.000.000.00-2.67
451777802007.07.26 11:06buy0.16usdjpym120.17119.43120.522007.07.26 11:29119.970.000.000.00-2.67
451841682007.07.26 11:19buy0.32usdjpym119.99119.43120.342007.07.26 11:29119.980.000.000.00-0.27
451891852007.07.26 11:22buy0.64usdjpym119.80119.42120.152007.07.26 11:29119.990.000.000.0010.13
449583182007.07.25 10:36buy0.02usdjpym120.47119.19120.822007.07.25 19:18120.520.000.000.000.08
450151562007.07.25 14:37buy0.04usdjpym120.28120.52121.072007.07.25 19:18120.520.000.000.000.80
448441862007.07.25 03:57sell0.04usdjpym120.08121.18119.732007.07.25 06:56119.960.000.000.000.40
448110432007.07.25 01:09sell0.02usdjpym119.89121.17119.542007.07.25 06:56119.970.000.000.00-0.13
448533222007.07.25 04:55sell0.08usdjpym120.26120.06119.512007.07.25 06:56119.970.000.000.001.93
447477112007.07.24 19:16sell0.02usdjpym120.27119.93119.382007.07.25 01:09119.930.000.00-0.030.57
447384692007.07.24 18:32sell0.02usdjpym120.53120.31119.762007.07.24 19:16120.310.000.000.000.37
445972862007.07.24 02:59sell0.02usdjpym120.42121.70120.072007.07.24 13:18120.500.000.000.00-0.13
446104782007.07.24 05:13sell0.04usdjpym120.61121.71120.262007.07.24 13:18120.490.000.000.000.40
446426802007.07.24 09:21sell0.08usdjpym120.79120.58120.032007.07.24 13:18120.490.000.000.001.99
444349132007.07.23 10:23buy0.02usdjpym121.24119.96121.592007.07.24 02:01120.690.000.000.03-0.91
445345972007.07.23 20:24buy0.04usdjpym121.05119.95121.402007.07.24 02:00120.680.000.000.05-1.23
445569562007.07.24 00:13buy0.08usdjpym120.86119.94121.212007.07.24 02:00120.690.000.000.00-1.13
445573072007.07.24 00:14buy0.16usdjpym120.67119.93121.022007.07.24 02:00120.680.000.000.000.13
445758612007.07.24 00:59buy0.32usdjpym120.49119.93120.842007.07.24 02:00120.690.000.000.005.30
443437622007.07.23 01:20sell0.02usdjpym120.91122.19120.562007.07.23 10:23121.250.000.000.00-0.56
443531772007.07.23 02:35sell0.04usdjpym121.09122.19120.742007.07.23 10:23121.240.000.000.00-0.49
444187632007.07.23 09:33sell0.08usdjpym121.28122.20120.932007.07.23 10:23121.250.000.000.000.20
444301172007.07.23 10:02sell0.16usdjpym121.47122.21121.122007.07.23 10:23121.240.000.000.003.04
442088932007.07.20 14:33sell0.02usdjpym121.15120.94120.392007.07.23 01:20120.940.000.00-0.030.35
443120452007.07.22 22:01sell0.04usdjpym121.55120.94120.392007.07.23 01:20120.940.000.000.002.02
441607332007.07.20 11:34sell0.02usdjpym122.24121.44120.892007.07.20 14:23121.440.000.000.001.32
437969672007.07.18 14:33sell0.02usdjpym121.85123.13121.502007.07.20 08:59122.180.000.00-0.12-0.54
439530482007.07.19 09:48sell0.04usdjpym122.03123.13121.682007.07.20 08:59122.180.000.00-0.06-0.49
440636252007.07.20 00:56sell0.08usdjpym122.22123.14121.872007.07.20 08:59122.170.000.000.000.33
441160752007.07.20 07:34sell0.16usdjpym122.40123.14122.052007.07.20 08:59122.170.000.000.003.01
436327872007.07.18 06:51sell0.02usdjpym121.71122.99121.362007.07.18 13:22122.040.000.000.00-0.54
436528432007.07.18 07:45sell0.04usdjpym121.89122.99121.542007.07.18 13:22122.040.000.000.00-0.49
436802752007.07.18 08:44sell0.08usdjpym122.08123.00121.732007.07.18 13:22122.050.000.000.000.20
437515512007.07.18 12:40sell0.16usdjpym122.26123.00121.912007.07.18 13:21122.040.000.000.002.88
435127192007.07.17 22:40sell0.02usdjpym122.02121.72121.172007.07.18 04:40121.720.000.000.000.49
432718982007.07.16 09:21sell0.02usdjpym121.75123.03121.402007.07.17 22:40122.060.000.00-0.06-0.51
433039792007.07.16 14:39sell0.04usdjpym121.93123.03121.582007.07.17 22:40122.060.000.00-0.12-0.43
434302632007.07.17 12:32sell0.08usdjpym122.12123.04121.772007.07.17 22:40122.070.000.00-0.110.33
434449282007.07.17 13:28sell0.16usdjpym122.31123.05121.962007.07.17 22:40122.060.000.00-0.233.28
431876442007.07.13 16:21sell0.02usdjpym122.06121.78121.232007.07.16 09:21121.780.000.00-0.030.46
431391802007.07.13 12:31sell0.02usdjpym122.25122.05121.502007.07.13 13:32122.050.000.000.000.33
429308992007.07.12 07:07sell0.02usdjpym121.94123.22121.592007.07.13 08:28122.250.000.00-0.03-0.51
429388812007.07.12 07:44sell0.04usdjpym122.12123.22121.772007.07.13 08:28122.250.000.00-0.06-0.43
429827942007.07.12 12:51sell0.08usdjpym122.31123.23121.962007.07.13 08:28122.260.000.00-0.110.33
430021322007.07.12 14:01sell0.16usdjpym122.50123.24122.152007.07.13 08:28122.250.000.00-0.233.27
428806052007.07.12 00:38sell0.02usdjpym122.26121.97121.422007.07.12 07:07121.970.000.000.000.48
428251902007.07.11 17:30buy0.02usdjpym122.13122.41122.962007.07.11 21:02122.410.000.000.080.46
427242752007.07.11 11:51sell0.02usdjpym121.46122.74121.112007.07.11 13:14121.800.000.000.00-0.56
427305922007.07.11 12:10sell0.04usdjpym121.64122.74121.292007.07.11 13:14121.810.000.000.00-0.56
427395362007.07.11 12:36sell0.08usdjpym121.83122.75121.482007.07.11 13:14121.800.000.000.000.20
427525692007.07.11 13:02sell0.16usdjpym122.01122.75121.662007.07.11 13:14121.790.000.000.002.89
426242562007.07.11 05:37sell0.02usdjpym121.34122.62120.992007.07.11 11:38121.440.000.000.00-0.16
426734172007.07.11 08:56sell0.04usdjpym121.53122.63121.182007.07.11 11:38121.430.000.000.000.33
426925562007.07.11 10:05sell0.08usdjpym121.72121.53120.982007.07.11 11:38121.430.000.000.001.91
425391972007.07.10 22:11sell0.02usdjpym121.11122.39120.762007.07.11 01:09121.640.000.000.00-0.87
425497652007.07.10 22:32sell0.04usdjpym121.29122.39120.942007.07.11 01:09121.650.000.000.00-1.18
425571752007.07.10 22:52sell0.08usdjpym121.49122.41121.142007.07.11 01:09121.670.000.000.00-1.18
425687972007.07.10 23:36sell0.16usdjpym121.67122.41121.322007.07.11 01:09121.660.000.000.000.13
425840472007.07.11 00:42sell0.32usdjpym121.86122.42121.512007.07.11 01:09121.660.000.000.005.26
424956372007.07.10 19:09sell0.02usdjpym121.97121.24120.692007.07.10 22:11121.240.000.00-0.031.20
424208672007.07.10 13:52sell0.02usdjpym122.26122.01121.462007.07.10 14:53122.010.000.000.000.41
423925872007.07.10 13:15sell0.02usdjpym122.59122.28121.732007.07.10 13:52122.280.000.000.000.51
422303952007.07.09 18:30sell0.02usdjpym123.31122.81122.262007.07.10 12:22122.810.000.00-0.030.81
416933362007.07.05 08:13sell0.02usdjpym122.52123.80122.172007.07.09 14:44123.270.000.00-0.06-1.22
417957092007.07.05 14:31sell0.08usdjpym122.89123.81122.542007.07.09 14:44123.250.000.00-0.22-2.34
417634952007.07.05 13:05sell0.04usdjpym122.70123.80122.352007.07.09 14:44123.250.000.00-0.12-1.78
418714822007.07.06 04:00sell0.16usdjpym123.08123.82122.732007.07.09 14:44123.260.000.00-0.23-2.34
418843672007.07.06 05:55sell0.32usdjpym123.26123.82122.912007.07.09 14:43123.240.000.00-0.460.52
420605962007.07.08 22:30sell0.64usdjpym123.45123.83123.102007.07.09 14:43123.250.000.000.0010.39
414487182007.07.03 13:32sell0.02usdjpym122.25123.53121.902007.07.05 08:13122.540.000.00-0.12-0.47
414734472007.07.03 15:13sell0.04usdjpym122.43123.53122.082007.07.05 08:13122.530.000.00-0.23-0.33
416188702007.07.04 14:03sell0.08usdjpym122.62123.54122.272007.07.05 08:13122.540.000.00-0.340.52
416358882007.07.05 01:37sell0.16usdjpym122.81123.55122.462007.07.05 08:12122.550.000.000.003.39
412030972007.07.02 16:37sell0.02usdjpym122.20123.48121.852007.07.03 13:32122.280.000.00-0.03-0.13
412465722007.07.02 20:10sell0.04usdjpym122.39123.49122.042007.07.03 13:32122.280.000.00-0.060.36
413389642007.07.03 06:06sell0.08usdjpym122.58122.37121.822007.07.03 13:32122.280.000.000.001.96
410438142007.07.02 07:37sell0.02usdjpym122.70122.39121.842007.07.02 15:10122.390.000.000.000.51
409157072007.06.29 17:40sell0.02usdjpym123.18122.84122.292007.07.02 06:54122.840.000.00-0.030.55
404894192007.06.28 02:40sell0.02usdjpym122.87124.15122.522007.06.29 17:40123.200.000.00-0.03-0.54
405203692007.06.28 05:49sell0.04usdjpym123.06124.16122.712007.06.29 17:40123.210.000.00-0.06-0.49
407078652007.06.28 18:19sell0.08usdjpym123.26124.18122.912007.06.29 17:40123.200.000.00-0.110.39
407624132007.06.29 04:14sell0.16usdjpym123.45124.19123.102007.06.29 17:40123.210.000.000.003.12
404196142007.06.27 21:05buy0.02usdjpym122.88123.13123.682007.06.27 23:02123.130.000.000.000.41
402260202007.06.27 06:18sell0.02usdjpym122.65122.37121.822007.06.27 13:06122.370.000.000.000.46
401761182007.06.27 03:00sell0.02usdjpym123.04122.68122.132007.06.27 06:18122.680.000.000.000.59
401007162007.06.26 19:00sell0.02usdjpym123.23123.02122.472007.06.27 00:04123.020.000.00-0.030.34
398983382007.06.26 03:02sell0.02usdjpym123.46122.94122.392007.06.26 09:36122.940.000.000.000.85
397855572007.06.25 09:38sell0.02usdjpym123.40124.68123.052007.06.26 00:36123.460.000.00-0.03-0.10
398120602007.06.25 12:31sell0.04usdjpym123.59124.69123.242007.06.26 00:36123.470.000.00-0.060.39
398309292007.06.25 15:01sell0.08usdjpym123.78123.55123.002007.06.26 00:35123.460.000.00-0.112.07
397009482007.06.24 23:43sell0.02usdjpym123.79123.56123.012007.06.25 09:04123.560.000.000.000.37
395196742007.06.22 04:11sell0.02usdjpym123.84125.12123.492007.06.24 22:24123.860.000.00-0.03-0.03
395451732007.06.22 07:09sell0.04usdjpym124.05123.87123.322007.06.24 22:23123.870.000.00-0.060.58
391176172007.06.20 10:33buy0.02usdjpym123.59123.85124.402007.06.22 03:54123.850.000.000.110.42
387190242007.06.18 20:33buy0.02usdjpym123.69122.41124.042007.06.20 07:56123.320.000.000.06-0.60
388595862007.06.19 11:23buy0.04usdjpym123.50122.40123.852007.06.20 07:56123.320.000.000.05-0.58
390380362007.06.20 02:20buy0.08usdjpym123.31122.39123.662007.06.20 07:56123.320.000.000.000.06
390730732007.06.20 07:19buy0.16usdjpym123.13122.39123.482007.06.20 07:56123.350.000.000.002.85
385763312007.06.17 23:42buy0.02usdjpym123.56122.28123.912007.06.18 16:11123.650.000.000.000.15
386322322007.06.18 08:15buy0.04usdjpym123.38123.64124.192007.06.18 16:11123.640.000.000.000.84
385670472007.06.17 20:48balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -3.41 77.32
Closed P/L: 73.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 73.91 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 073.91 Equity: 1 073.91 Free Margin: 1 073.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 120.00 Gross Loss: 46.09 Total Net Profit: 73.91
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 0.53  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.99 (0.85%) Relative Drawdown: 0.85% (8.99)
 
Total Trades: 140 Short Positions (won %): 110 (67.27%) Long Positions (won %): 30 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 92 (65.71%) Loss trades (% of total): 48 (34.29%)
Largest profit trade: 10.39 loss trade: -2.67
Average profit trade: 1.30 loss trade: -0.96
Maximum consecutive wins ($): 10 (14.50) consecutive losses ($): 5 (-8.99)
Maximal consecutive profit (count): 14.50 (10) consecutive loss (count): -8.99 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2