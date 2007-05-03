Interbank FX, LLC
|
Account: 137xx
|
Name: Thierry Blanchard
|
Currency: USD
|
2007 August 6, 13:29
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
17987240
|
2007.07.31 18:37
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3683
|
1.3664
|
1.3609
|
2007.08.01 01:40
|
1.3664
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.38
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17926000
|
2007.07.27 19:33
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3645
|
1.3755
|
1.3610
|
2007.07.31 14:34
|
1.3696
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.02
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17948778
|
2007.07.30 22:24
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3712
|
1.3696
|
1.3641
|
2007.07.31 14:34
|
1.3696
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17917486
|
2007.07.27 10:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3648
|
1.3759
|
1.3614
|
2007.07.27 12:04
|
1.3647
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17917709
|
2007.07.27 10:16
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3663
|
1.3647
|
1.3592
|
2007.07.27 12:04
|
1.3647
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17913867
|
2007.07.27 07:48
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3709
|
1.3670
|
1.3615
|
2007.07.27 08:50
|
1.3670
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.56
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17913527
|
2007.07.27 07:36
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3695
|
1.3670
|
1.3615
|
2007.07.27 08:50
|
1.3670
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17906127
|
2007.07.26 23:30
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3742
|
1.3723
|
1.3668
|
2007.07.27 06:25
|
1.3723
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.38
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17892122
|
2007.07.26 11:42
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3704
|
1.3814
|
1.3669
|
2007.07.26 15:17
|
1.3715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.22
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17892724
|
2007.07.26 12:13
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3720
|
1.3815
|
1.3685
|
2007.07.26 15:17
|
1.3716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17895464
|
2007.07.26 14:01
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3736
|
1.3816
|
1.3701
|
2007.07.26 15:17
|
1.3715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17880204
|
2007.07.25 14:56
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3706
|
1.3816
|
1.3671
|
2007.07.26 11:41
|
1.3705
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17882975
|
2007.07.25 20:41
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3721
|
1.3705
|
1.3650
|
2007.07.26 11:41
|
1.3705
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17875355
|
2007.07.25 10:17
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3732
|
1.3842
|
1.3697
|
2007.07.25 14:14
|
1.3721
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17877009
|
2007.07.25 12:09
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3747
|
1.3722
|
1.3667
|
2007.07.25 14:14
|
1.3722
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17870941
|
2007.07.25 07:36
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3787
|
1.3743
|
1.3688
|
2007.07.25 09:11
|
1.3743
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.88
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17857809
|
2007.07.24 13:30
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3834
|
1.3739
|
1.3869
|
2007.07.25 05:45
|
1.3822
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17856639
|
2007.07.24 12:35
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3849
|
1.3739
|
1.3884
|
2007.07.25 05:45
|
1.3821
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.56
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17859253
|
2007.07.24 16:15
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3819
|
1.3739
|
1.3854
|
2007.07.25 05:45
|
1.3821
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17864706
|
2007.07.25 00:59
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3803
|
1.3738
|
1.3838
|
2007.07.25 05:44
|
1.3821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17848660
|
2007.07.24 02:34
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3830
|
1.3720
|
1.3865
|
2007.07.24 12:14
|
1.3833
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17849111
|
2007.07.24 03:16
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3815
|
1.3833
|
1.3888
|
2007.07.24 12:14
|
1.3833
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17826549
|
2007.07.20 16:05
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3838
|
1.3728
|
1.3873
|
2007.07.24 00:46
|
1.3828
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.20
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17826724
|
2007.07.20 16:16
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3822
|
1.3727
|
1.3857
|
2007.07.24 00:46
|
1.3829
|
0.00
|
0.00
|
-0.04
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17838488
|
2007.07.23 09:46
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3807
|
1.3727
|
1.3842
|
2007.07.24 00:46
|
1.3828
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
1.68
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17816465
|
2007.07.19 21:30
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3798
|
1.3908
|
1.3763
|
2007.07.20 15:21
|
1.3826
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.56
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17823446
|
2007.07.20 13:55
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3812
|
1.3908
|
1.3778
|
2007.07.20 15:21
|
1.3825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17824165
|
2007.07.20 14:20
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3827
|
1.3907
|
1.3792
|
2007.07.20 15:21
|
1.3826
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17825286
|
2007.07.20 14:44
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3842
|
1.3907
|
1.3807
|
2007.07.20 15:21
|
1.3825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17811540
|
2007.07.19 11:30
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3805
|
1.3915
|
1.3770
|
2007.07.19 20:31
|
1.3806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17812070
|
2007.07.19 12:24
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3821
|
1.3805
|
1.3750
|
2007.07.19 20:30
|
1.3805
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17808048
|
2007.07.19 07:07
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3813
|
1.3702
|
1.3847
|
2007.07.19 09:43
|
1.3819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17808327
|
2007.07.19 07:56
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3798
|
1.3819
|
1.3874
|
2007.07.19 09:43
|
1.3819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17796617
|
2007.07.18 09:39
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3778
|
1.3888
|
1.3743
|
2007.07.19 05:54
|
1.3788
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.20
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17800112
|
2007.07.18 14:11
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3793
|
1.3888
|
1.3758
|
2007.07.19 05:54
|
1.3788
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
0.20
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17800971
|
2007.07.18 14:45
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3808
|
1.3888
|
1.3773
|
2007.07.19 05:54
|
1.3789
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
1.52
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17793116
|
2007.07.18 06:03
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3809
|
1.3793
|
1.3738
|
2007.07.18 08:10
|
1.3793
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17779992
|
2007.07.17 09:38
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3767
|
1.3877
|
1.3732
|
2007.07.18 06:03
|
1.3812
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.90
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17783262
|
2007.07.17 12:42
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3782
|
1.3877
|
1.3747
|
2007.07.18 06:03
|
1.3811
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17788226
|
2007.07.18 00:14
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3798
|
1.3878
|
1.3763
|
2007.07.18 06:03
|
1.3812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17788364
|
2007.07.18 00:17
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3813
|
1.3878
|
1.3778
|
2007.07.18 06:03
|
1.3811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17791785
|
2007.07.18 04:06
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3828
|
1.3878
|
1.3793
|
2007.07.18 06:02
|
1.3812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17774074
|
2007.07.16 20:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3775
|
1.3886
|
1.3741
|
2007.07.17 09:38
|
1.3768
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.14
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17776769
|
2007.07.17 06:23
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3790
|
1.3769
|
1.3714
|
2007.07.17 09:38
|
1.3769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.84
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17763582
|
2007.07.13 16:00
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3786
|
1.3896
|
1.3751
|
2007.07.16 15:29
|
1.3782
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.08
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17769650
|
2007.07.16 09:30
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3800
|
1.3782
|
1.3727
|
2007.07.16 15:29
|
1.3782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17756971
|
2007.07.13 06:45
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3769
|
1.3879
|
1.3734
|
2007.07.13 14:40
|
1.3778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17757522
|
2007.07.13 07:46
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3783
|
1.3879
|
1.3749
|
2007.07.13 14:40
|
1.3779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17759835
|
2007.07.13 12:37
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3803
|
1.3883
|
1.3768
|
2007.07.13 14:40
|
1.3781
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17750867
|
2007.07.12 13:03
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3761
|
1.3871
|
1.3726
|
2007.07.13 06:37
|
1.3773
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17751225
|
2007.07.12 13:23
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3777
|
1.3872
|
1.3742
|
2007.07.13 06:37
|
1.3774
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17754605
|
2007.07.12 21:09
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3792
|
1.3872
|
1.3757
|
2007.07.13 06:37
|
1.3773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.52
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17741949
|
2007.07.11 17:35
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3762
|
1.3872
|
1.3727
|
2007.07.12 12:52
|
1.3773
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.22
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17747222
|
2007.07.12 07:28
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3778
|
1.3873
|
1.3743
|
2007.07.12 12:52
|
1.3774
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17748540
|
2007.07.12 08:53
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3793
|
1.3873
|
1.3758
|
2007.07.12 12:52
|
1.3773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17740301
|
2007.07.11 15:04
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3764
|
1.3669
|
1.3799
|
2007.07.11 16:45
|
1.3771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17739863
|
2007.07.11 14:37
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3780
|
1.3670
|
1.3815
|
2007.07.11 16:45
|
1.3771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17740976
|
2007.07.11 15:38
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3750
|
1.3669
|
1.3784
|
2007.07.11 16:45
|
1.3770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17731706
|
2007.07.11 00:33
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3740
|
1.3850
|
1.3705
|
2007.07.11 12:37
|
1.3750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17733775
|
2007.07.11 05:38
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3755
|
1.3851
|
1.3721
|
2007.07.11 12:37
|
1.3751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17737308
|
2007.07.11 11:38
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3770
|
1.3850
|
1.3735
|
2007.07.11 12:37
|
1.3750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17722488
|
2007.07.10 14:59
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3723
|
1.3773
|
1.3828
|
2007.07.10 21:54
|
1.3773
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
1.00
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17720243
|
2007.07.10 13:49
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3708
|
1.3725
|
1.3780
|
2007.07.10 14:36
|
1.3725
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17714477
|
2007.07.10 08:09
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3635
|
1.3715
|
1.3600
|
2007.07.10 13:49
|
1.3709
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.92
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17714955
|
2007.07.10 08:26
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3649
|
1.3715
|
1.3615
|
2007.07.10 13:49
|
1.3709
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17718715
|
2007.07.10 13:15
|
sell
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3680
|
1.3715
|
1.3645
|
2007.07.10 13:49
|
1.3712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17713620
|
2007.07.10 07:06
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3619
|
1.3714
|
1.3584
|
2007.07.10 13:49
|
1.3714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.80
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17712194
|
2007.07.10 05:07
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3603
|
1.3714
|
1.3569
|
2007.07.10 13:49
|
1.3714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.22
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17717221
|
2007.07.10 12:10
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3664
|
1.3714
|
1.3629
|
2007.07.10 13:49
|
1.3714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.00
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17701770
|
2007.07.09 08:03
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3622
|
1.3606
|
1.3551
|
2007.07.10 05:07
|
1.3606
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17674252
|
2007.07.05 15:48
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3588
|
1.3698
|
1.3553
|
2007.07.09 06:13
|
1.3615
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-0.54
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17687121
|
2007.07.06 12:21
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3602
|
1.3698
|
1.3568
|
2007.07.09 06:13
|
1.3616
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-0.56
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17691046
|
2007.07.06 14:08
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3618
|
1.3698
|
1.3583
|
2007.07.09 06:13
|
1.3615
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
0.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17691373
|
2007.07.06 14:12
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3633
|
1.3698
|
1.3598
|
2007.07.09 06:13
|
1.3616
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
2.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17667931
|
2007.07.05 09:55
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3650
|
1.3540
|
1.3685
|
2007.07.05 15:10
|
1.3605
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17669002
|
2007.07.05 11:18
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3635
|
1.3540
|
1.3670
|
2007.07.05 15:09
|
1.3604
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17670680
|
2007.07.05 13:09
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3619
|
1.3539
|
1.3654
|
2007.07.05 15:09
|
1.3605
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17671396
|
2007.07.05 13:43
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3604
|
1.3539
|
1.3639
|
2007.07.05 15:08
|
1.3606
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17672375
|
2007.07.05 14:20
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3589
|
1.3539
|
1.3624
|
2007.07.05 15:08
|
1.3605
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17656767
|
2007.07.03 13:32
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3619
|
1.3638
|
1.3693
|
2007.07.05 08:40
|
1.3640
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
0.42
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17657167
|
2007.07.03 14:08
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3605
|
1.3639
|
1.3694
|
2007.07.05 08:40
|
1.3639
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
1.36
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17649445
|
2007.07.02 21:34
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3628
|
1.3518
|
1.3663
|
2007.07.03 12:36
|
1.3619
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17652958
|
2007.07.03 07:20
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3613
|
1.3518
|
1.3648
|
2007.07.03 12:36
|
1.3620
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17653760
|
2007.07.03 08:05
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3598
|
1.3518
|
1.3633
|
2007.07.03 12:36
|
1.3619
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17638085
|
2007.07.02 08:28
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3576
|
1.3641
|
1.3541
|
2007.07.02 16:42
|
1.3638
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.92
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17640940
|
2007.07.02 11:52
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3591
|
1.3641
|
1.3556
|
2007.07.02 16:42
|
1.3639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-15.36
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17643704
|
2007.07.02 14:11
|
sell
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3606
|
1.3641
|
1.3571
|
2007.07.02 16:41
|
1.3639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-21.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17635865
|
2007.07.02 07:37
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3560
|
1.3640
|
1.3525
|
2007.07.02 16:41
|
1.3640
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.40
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17634267
|
2007.07.02 06:03
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3545
|
1.3640
|
1.3510
|
2007.07.02 16:41
|
1.3640
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.80
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17632587
|
2007.07.02 01:02
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3530
|
1.3640
|
1.3495
|
2007.07.02 16:41
|
1.3640
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.20
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17624825
|
2007.06.29 13:28
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3518
|
1.3535
|
1.3590
|
2007.07.01 23:33
|
1.3535
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.34
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17620988
|
2007.06.29 10:09
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3494
|
1.3515
|
1.3570
|
2007.06.29 13:28
|
1.3515
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.42
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17618795
|
2007.06.29 09:01
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3466
|
1.3491
|
1.3546
|
2007.06.29 10:09
|
1.3491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17606674
|
2007.06.28 13:50
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3471
|
1.3360
|
1.3505
|
2007.06.29 09:01
|
1.3465
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17608756
|
2007.06.28 17:28
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3456
|
1.3361
|
1.3491
|
2007.06.29 09:00
|
1.3465
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
0.36
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17610823
|
2007.06.28 18:57
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3440
|
1.3360
|
1.3475
|
2007.06.29 09:00
|
1.3464
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
1.92
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17585820
|
2007.06.27 06:52
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3429
|
1.3539
|
1.3394
|
2007.06.28 07:23
|
1.3454
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.50
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17588063
|
2007.06.27 09:44
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3443
|
1.3539
|
1.3409
|
2007.06.28 07:23
|
1.3453
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-0.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17597500
|
2007.06.28 02:13
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3538
|
1.3423
|
2007.06.28 07:23
|
1.3453
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17599663
|
2007.06.28 06:23
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3471
|
1.3537
|
1.3437
|
2007.06.28 07:23
|
1.3454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17576393
|
2007.06.26 14:34
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3456
|
1.3432
|
1.3377
|
2007.06.27 06:52
|
1.3432
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.48
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17550115
|
2007.06.22 17:12
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3455
|
1.3345
|
1.3490
|
2007.06.26 11:25
|
1.3459
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
0.08
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17570474
|
2007.06.26 07:20
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3439
|
1.3459
|
1.3514
|
2007.06.26 11:25
|
1.3459
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17529289
|
2007.06.21 11:00
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3379
|
1.3489
|
1.3344
|
2007.06.22 14:44
|
1.3440
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-1.22
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17530042
|
2007.06.21 12:03
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3395
|
1.3490
|
1.3360
|
2007.06.22 14:44
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.84
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17538325
|
2007.06.22 06:06
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3410
|
1.3490
|
1.3375
|
2007.06.22 14:44
|
1.3440
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17542740
|
2007.06.22 09:31
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3425
|
1.3490
|
1.3390
|
2007.06.22 14:44
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.56
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17544201
|
2007.06.22 11:55
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3441
|
1.3491
|
1.3406
|
2007.06.22 14:44
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17544956
|
2007.06.22 12:20
|
sell
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3457
|
1.3492
|
1.3422
|
2007.06.22 14:43
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17518282
|
2007.06.20 21:39
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3401
|
1.3384
|
1.3329
|
2007.06.21 07:22
|
1.3384
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17497623
|
2007.06.19 08:02
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3405
|
1.3516
|
1.3371
|
2007.06.20 19:24
|
1.3412
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.14
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17503060
|
2007.06.19 16:27
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3420
|
1.3515
|
1.3385
|
2007.06.20 19:24
|
1.3413
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17506287
|
2007.06.20 03:22
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3436
|
1.3516
|
1.3401
|
2007.06.20 19:24
|
1.3413
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.84
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17482603
|
2007.06.18 14:02
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3399
|
1.3509
|
1.3364
|
2007.06.19 08:00
|
1.3407
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17487366
|
2007.06.18 20:48
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3414
|
1.3510
|
1.3380
|
2007.06.19 08:00
|
1.3406
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17492334
|
2007.06.19 05:52
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3429
|
1.3509
|
1.3394
|
2007.06.19 08:00
|
1.3407
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17465871
|
2007.06.18 00:00
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3389
|
1.3407
|
1.3462
|
2007.06.18 12:03
|
1.3407
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17460877
|
2007.06.15 14:57
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3364
|
1.3254
|
1.3399
|
2007.06.15 18:59
|
1.3378
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17441181
|
2007.06.14 12:36
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3288
|
1.3398
|
1.3253
|
2007.06.15 13:55
|
1.3333
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.90
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17441473
|
2007.06.14 12:42
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3303
|
1.3398
|
1.3268
|
2007.06.15 13:55
|
1.3332
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17442965
|
2007.06.14 14:04
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3318
|
1.3398
|
1.3283
|
2007.06.15 13:55
|
1.3331
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-1.04
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17455803
|
2007.06.15 12:30
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3335
|
1.3400
|
1.3300
|
2007.06.15 13:55
|
1.3330
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17458031
|
2007.06.15 13:18
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3350
|
1.3400
|
1.3315
|
2007.06.15 13:55
|
1.3334
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17435664
|
2007.06.14 07:16
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3293
|
1.3403
|
1.3258
|
2007.06.14 12:36
|
1.3291
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17438017
|
2007.06.14 08:03
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3308
|
1.3291
|
1.3236
|
2007.06.14 12:36
|
1.3291
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.68
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17422787
|
2007.06.13 07:45
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3284
|
1.3394
|
1.3249
|
2007.06.14 07:15
|
1.3294
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.20
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17427234
|
2007.06.13 12:42
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3299
|
1.3394
|
1.3264
|
2007.06.14 07:14
|
1.3295
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17431653
|
2007.06.13 19:40
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3315
|
1.3395
|
1.3280
|
2007.06.14 07:14
|
1.3294
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
1.68
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17414798
|
2007.06.12 19:06
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3313
|
1.3285
|
1.3230
|
2007.06.13 07:45
|
1.3285
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.56
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17403131
|
2007.06.12 08:11
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3341
|
1.3324
|
1.3269
|
2007.06.12 14:37
|
1.3324
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17374626
|
2007.06.11 07:33
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3335
|
1.3445
|
1.3300
|
2007.06.12 08:11
|
1.3343
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17374746
|
2007.06.11 07:42
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3351
|
1.3446
|
1.3316
|
2007.06.12 08:11
|
1.3344
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.28
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17395505
|
2007.06.12 03:39
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3365
|
1.3446
|
1.3331
|
2007.06.12 08:11
|
1.3343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17358503
|
2007.06.08 10:17
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3329
|
1.3439
|
1.3294
|
2007.06.11 07:29
|
1.3338
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.18
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17361131
|
2007.06.08 12:21
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3359
|
1.3439
|
1.3324
|
2007.06.11 07:29
|
1.3337
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
1.76
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17359080
|
2007.06.08 10:37
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3344
|
1.3439
|
1.3309
|
2007.06.11 07:29
|
1.3336
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17355847
|
2007.06.08 09:44
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3360
|
1.3332
|
1.3277
|
2007.06.08 10:17
|
1.3332
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17349495
|
2007.06.08 08:04
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3390
|
1.3363
|
1.3308
|
2007.06.08 09:44
|
1.3363
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17341749
|
2007.06.08 01:29
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3419
|
1.3402
|
1.3347
|
2007.06.08 07:30
|
1.3402
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17330650
|
2007.06.07 14:51
|
buy
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3453
|
1.3418
|
1.3488
|
2007.06.08 01:29
|
1.3420
|
0.00
|
0.00
|
-0.39
|
-21.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17324022
|
2007.06.07 10:26
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3469
|
1.3419
|
1.3504
|
2007.06.08 01:29
|
1.3419
|
0.00
|
0.00
|
-0.19
|
-16.00
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17322695
|
2007.06.07 10:15
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3484
|
1.3419
|
1.3519
|
2007.06.08 01:29
|
1.3419
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-10.40
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17300677
|
2007.06.06 12:40
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3499
|
1.3419
|
1.3534
|
2007.06.08 01:29
|
1.3419
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
-6.40
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17271528
|
2007.06.05 14:21
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3515
|
1.3419
|
1.3549
|
2007.06.08 01:29
|
1.3419
|
0.00
|
0.00
|
-0.11
|
-3.84
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17265058
|
2007.06.05 12:04
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3529
|
1.3419
|
1.3564
|
2007.06.08 01:29
|
1.3419
|
0.00
|
0.00
|
-0.06
|
-2.20
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17248943
|
2007.06.04 13:49
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3491
|
1.3512
|
1.3567
|
2007.06.05 10:42
|
1.3512
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.42
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17228890
|
2007.06.01 19:27
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3443
|
1.3488
|
1.3543
|
2007.06.04 13:48
|
1.3488
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.90
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17209302
|
2007.06.01 14:00
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3420
|
1.3404
|
1.3349
|
2007.06.01 14:19
|
1.3404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17164468
|
2007.05.31 14:01
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3442
|
1.3553
|
1.3408
|
2007.06.01 12:06
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17169351
|
2007.05.31 15:01
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3458
|
1.3441
|
1.3386
|
2007.06.01 12:06
|
1.3441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.68
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17113845
|
2007.05.30 10:54
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3423
|
1.3533
|
1.3388
|
2007.05.31 14:01
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.50
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17124327
|
2007.05.30 13:51
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3437
|
1.3533
|
1.3403
|
2007.05.31 14:01
|
1.3449
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-0.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17155691
|
2007.05.31 12:00
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3452
|
1.3532
|
1.3417
|
2007.05.31 14:01
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17158958
|
2007.05.31 12:30
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3467
|
1.3532
|
1.3432
|
2007.05.31 14:01
|
1.3449
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17089087
|
2007.05.29 20:53
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3448
|
1.3432
|
1.3377
|
2007.05.30 10:18
|
1.3432
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17071930
|
2007.05.29 14:56
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3486
|
1.3454
|
1.3399
|
2007.05.29 18:29
|
1.3454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
17018368
|
2007.05.25 19:27
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3443
|
1.3553
|
1.3408
|
2007.05.29 13:17
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.22
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17050504
|
2007.05.29 08:08
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3458
|
1.3553
|
1.3423
|
2007.05.29 13:17
|
1.3505
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17053728
|
2007.05.29 08:57
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3474
|
1.3554
|
1.3439
|
2007.05.29 13:16
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17062494
|
2007.05.29 12:06
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3504
|
1.3554
|
1.3469
|
2007.05.29 13:16
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17056072
|
2007.05.29 09:09
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3489
|
1.3554
|
1.3454
|
2007.05.29 13:16
|
1.3503
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17065188
|
2007.05.29 12:25
|
sell
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3519
|
1.3554
|
1.3484
|
2007.05.29 13:16
|
1.3503
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16991168
|
2007.05.25 01:12
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3420
|
1.3530
|
1.3385
|
2007.05.25 19:18
|
1.3444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16997022
|
2007.05.25 06:28
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3435
|
1.3531
|
1.3401
|
2007.05.25 19:17
|
1.3445
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17006206
|
2007.05.25 12:21
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3450
|
1.3530
|
1.3415
|
2007.05.25 19:17
|
1.3445
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
17010182
|
2007.05.25 14:07
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3464
|
1.3530
|
1.3430
|
2007.05.25 19:17
|
1.3446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16973996
|
2007.05.24 14:40
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3428
|
1.3538
|
1.3393
|
2007.05.25 01:11
|
1.3422
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16979807
|
2007.05.24 17:21
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3442
|
1.3423
|
1.3368
|
2007.05.25 01:11
|
1.3423
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.76
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16957495
|
2007.05.24 08:20
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3435
|
1.3545
|
1.3400
|
2007.05.24 14:39
|
1.3429
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16964916
|
2007.05.24 12:23
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3450
|
1.3427
|
1.3372
|
2007.05.24 14:39
|
1.3427
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.92
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16932426
|
2007.05.23 17:29
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3465
|
1.3437
|
1.3382
|
2007.05.24 08:20
|
1.3437
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.56
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16914251
|
2007.05.23 11:38
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3468
|
1.3491
|
1.3546
|
2007.05.23 12:38
|
1.3491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.46
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16794581
|
2007.05.21 16:06
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3461
|
1.3428
|
1.3373
|
2007.05.23 08:51
|
1.3428
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
1.32
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16778633
|
2007.05.21 10:41
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3446
|
1.3428
|
1.3373
|
2007.05.23 08:51
|
1.3428
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.36
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16763327
|
2007.05.21 07:28
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3502
|
1.3448
|
1.3393
|
2007.05.21 10:41
|
1.3448
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.08
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16703107
|
2007.05.18 10:31
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3477
|
1.3587
|
1.3442
|
2007.05.21 07:27
|
1.3503
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.52
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16717949
|
2007.05.18 14:13
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3492
|
1.3587
|
1.3457
|
2007.05.21 07:27
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-0.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16723995
|
2007.05.18 15:07
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3507
|
1.3587
|
1.3472
|
2007.05.21 07:27
|
1.3503
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16738909
|
2007.05.20 22:23
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3521
|
1.3587
|
1.3487
|
2007.05.21 07:26
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16642185
|
2007.05.17 07:31
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3545
|
1.3435
|
1.3580
|
2007.05.18 08:14
|
1.3509
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
-0.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16645251
|
2007.05.17 09:27
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3530
|
1.3435
|
1.3565
|
2007.05.18 08:13
|
1.3508
|
0.00
|
0.00
|
-0.02
|
-0.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16648177
|
2007.05.17 11:07
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3516
|
1.3435
|
1.3550
|
2007.05.18 08:13
|
1.3507
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-0.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16652425
|
2007.05.17 12:32
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3501
|
1.3435
|
1.3535
|
2007.05.18 08:11
|
1.3504
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
0.48
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16654447
|
2007.05.17 12:47
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3486
|
1.3436
|
1.3521
|
2007.05.18 08:11
|
1.3503
|
0.00
|
0.00
|
-0.19
|
5.44
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16578591
|
2007.05.15 15:07
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3601
|
1.3490
|
1.3635
|
2007.05.17 07:31
|
1.3542
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
-1.18
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16599223
|
2007.05.16 11:38
|
buy
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3586
|
1.3491
|
1.3621
|
2007.05.17 07:31
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
-1.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16603271
|
2007.05.16 12:03
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3572
|
1.3491
|
1.3606
|
2007.05.17 07:31
|
1.3542
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
-2.40
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16617687
|
2007.05.16 15:09
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3557
|
1.3492
|
1.3592
|
2007.05.17 07:31
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
-0.29
|
-2.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16619454
|
2007.05.16 15:13
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3540
|
1.3490
|
1.3575
|
2007.05.17 07:31
|
1.3542
|
0.00
|
0.00
|
-0.58
|
0.64
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16622020
|
2007.05.16 15:30
|
buy
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3526
|
1.3490
|
1.3560
|
2007.05.17 07:31
|
1.3543
|
0.00
|
0.00
|
-1.16
|
10.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16571705
|
2007.05.15 14:30
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3558
|
1.3598
|
1.3653
|
2007.05.15 15:07
|
1.3598
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16492222
|
2007.05.11 00:29
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3474
|
1.3584
|
1.3439
|
2007.05.15 09:49
|
1.3536
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
-1.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16504928
|
2007.05.11 12:03
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3489
|
1.3584
|
1.3454
|
2007.05.15 09:49
|
1.3537
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
-1.92
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16509332
|
2007.05.11 13:26
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3504
|
1.3584
|
1.3469
|
2007.05.15 09:49
|
1.3538
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
-2.72
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16514182
|
2007.05.11 14:30
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.3519
|
1.3584
|
1.3484
|
2007.05.15 09:49
|
1.3537
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
-2.88
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16523991
|
2007.05.13 22:54
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.3535
|
1.3585
|
1.3500
|
2007.05.15 09:49
|
1.3536
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
-0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16537156
|
2007.05.14 10:31
|
sell
|
0.64
|
eurusdm
|
1.3550
|
1.3585
|
1.3515
|
2007.05.15 09:48
|
1.3535
|
0.00
|
0.00
|
0.35
|
9.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16463138
|
2007.05.10 10:22
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3527
|
1.3637
|
1.3492
|
2007.05.10 13:03
|
1.3515
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16467784
|
2007.05.10 12:34
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3542
|
1.3515
|
1.3460
|
2007.05.10 13:03
|
1.3515
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.08
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16442270
|
2007.05.09 18:47
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3525
|
1.3635
|
1.3490
|
2007.05.10 09:14
|
1.3533
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.16
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16453421
|
2007.05.10 05:45
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3540
|
1.3635
|
1.3505
|
2007.05.10 09:14
|
1.3532
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16454820
|
2007.05.10 06:11
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3556
|
1.3636
|
1.3521
|
2007.05.10 09:14
|
1.3533
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.84
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16414843
|
2007.05.09 00:03
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3537
|
1.3647
|
1.3502
|
2007.05.09 18:35
|
1.3535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16420805
|
2007.05.09 06:16
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3552
|
1.3534
|
1.3479
|
2007.05.09 18:35
|
1.3534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16343122
|
2007.05.07 15:31
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3612
|
1.3563
|
1.3508
|
2007.05.08 12:10
|
1.3563
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.98
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16269701
|
2007.05.04 16:45
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.3594
|
1.3616
|
1.3671
|
2007.05.07 13:08
|
1.3616
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.22
|
|
772188
|
RB26DETT[sl]
|
|
16171467
|
2007.05.03 18:31
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.3550
|
1.3678
|
1.3515
|
2007.05.04 15:30
|
1.3584
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.34
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16199197
|
2007.05.04 06:58
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.3568
|
1.3678
|
1.3533
|
2007.05.04 15:30
|
1.3583
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16232998
|
2007.05.04 12:46
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.3586
|
1.3678
|
1.3551
|
2007.05.04 15:30
|
1.3584
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
16242782
|
2007.05.04 13:37
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.3603
|
1.3678
|
1.3569
|
2007.05.04 15:30
|
1.3583
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
|
772188
|
RB26DETT
|
|
|
0.00
|
0.00
|
-1.78
|
-79.68
|
Closed P/L:
|
-81.46
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
-81.46
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
410.38
|
Equity:
|
410.38
|
Free Margin:
|
410.38
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
151.82
|
Gross Loss:
|
233.28
|
Total Net Profit:
|
-81.46
|
Profit Factor:
|
0.65
|
Expected Payoff:
|
-0.39
|
|
Absolute Drawdown:
|
112.19
|
Maximal Drawdown:
|
146.19 (27.80%)
|
Relative Drawdown:
|
27.80% (146.19)
|
|
Total Trades:
|
210
|
Short Positions (won %):
|
152 (61.18%)
|
Long Positions (won %):
|
58 (62.07%)
|
Profit Trades (% of total):
|
129 (61.43%)
|
Loss trades (% of total):
|
81 (38.57%)
|
Largest
|
profit trade:
|
10.24
|
loss trade:
|
-21.51
|
Average
|
profit trade:
|
1.18
|
loss trade:
|
-2.88
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
11 (9.10)
|
consecutive losses ($):
|
6 (-61.01)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
11.27 (3)
|
consecutive loss (count):
|
-61.01 (6)
|
Average
|
consecutive wins:
|
3
|
consecutive losses:
|
2