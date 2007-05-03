Interbank FX, LLC

 

Account: 137xx

Name: Thierry Blanchard

Currency: USD

2007 August 6, 13:29

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

17987240

2007.07.31 18:37

sell

0.02

eurusdm

1.3683

1.3664

1.3609

2007.08.01 01:40

1.3664

0.00

0.00

0.01

0.38

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17926000

2007.07.27 19:33

sell

0.02

eurusdm

1.3645

1.3755

1.3610

2007.07.31 14:34

1.3696

0.00

0.00

0.02

-1.02

 

772188

RB26DETT

 

17948778

2007.07.30 22:24

sell

0.04

eurusdm

1.3712

1.3696

1.3641

2007.07.31 14:34

1.3696

0.00

0.00

0.00

0.64

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17917486

2007.07.27 10:07

sell

0.02

eurusdm

1.3648

1.3759

1.3614

2007.07.27 12:04

1.3647

0.00

0.00

0.00

0.02

 

772188

RB26DETT

 

17917709

2007.07.27 10:16

sell

0.04

eurusdm

1.3663

1.3647

1.3592

2007.07.27 12:04

1.3647

0.00

0.00

0.00

0.64

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17913867

2007.07.27 07:48

sell

0.04

eurusdm

1.3709

1.3670

1.3615

2007.07.27 08:50

1.3670

0.00

0.00

0.00

1.56

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17913527

2007.07.27 07:36

sell

0.02

eurusdm

1.3695

1.3670

1.3615

2007.07.27 08:50

1.3670

0.00

0.00

0.00

0.50

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17906127

2007.07.26 23:30

sell

0.02

eurusdm

1.3742

1.3723

1.3668

2007.07.27 06:25

1.3723

0.00

0.00

0.00

0.38

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17892122

2007.07.26 11:42

sell

0.02

eurusdm

1.3704

1.3814

1.3669

2007.07.26 15:17

1.3715

0.00

0.00

0.00

-0.22

 

772188

RB26DETT

 

17892724

2007.07.26 12:13

sell

0.04

eurusdm

1.3720

1.3815

1.3685

2007.07.26 15:17

1.3716

0.00

0.00

0.00

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17895464

2007.07.26 14:01

sell

0.08

eurusdm

1.3736

1.3816

1.3701

2007.07.26 15:17

1.3715

0.00

0.00

0.00

1.68

 

772188

RB26DETT

 

17880204

2007.07.25 14:56

sell

0.02

eurusdm

1.3706

1.3816

1.3671

2007.07.26 11:41

1.3705

0.00

0.00

0.03

0.02

 

772188

RB26DETT

 

17882975

2007.07.25 20:41

sell

0.04

eurusdm

1.3721

1.3705

1.3650

2007.07.26 11:41

1.3705

0.00

0.00

0.06

0.64

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17875355

2007.07.25 10:17

sell

0.02

eurusdm

1.3732

1.3842

1.3697

2007.07.25 14:14

1.3721

0.00

0.00

0.00

0.22

 

772188

RB26DETT

 

17877009

2007.07.25 12:09

sell

0.04

eurusdm

1.3747

1.3722

1.3667

2007.07.25 14:14

1.3722

0.00

0.00

0.00

1.00

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17870941

2007.07.25 07:36

sell

0.02

eurusdm

1.3787

1.3743

1.3688

2007.07.25 09:11

1.3743

0.00

0.00

0.00

0.88

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17857809

2007.07.24 13:30

buy

0.04

eurusdm

1.3834

1.3739

1.3869

2007.07.25 05:45

1.3822

0.00

0.00

-0.02

-0.48

 

772188

RB26DETT

 

17856639

2007.07.24 12:35

buy

0.02

eurusdm

1.3849

1.3739

1.3884

2007.07.25 05:45

1.3821

0.00

0.00

-0.01

-0.56

 

772188

RB26DETT

 

17859253

2007.07.24 16:15

buy

0.08

eurusdm

1.3819

1.3739

1.3854

2007.07.25 05:45

1.3821

0.00

0.00

-0.05

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17864706

2007.07.25 00:59

buy

0.16

eurusdm

1.3803

1.3738

1.3838

2007.07.25 05:44

1.3821

0.00

0.00

0.00

2.88

 

772188

RB26DETT

 

17848660

2007.07.24 02:34

buy

0.02

eurusdm

1.3830

1.3720

1.3865

2007.07.24 12:14

1.3833

0.00

0.00

0.00

0.06

 

772188

RB26DETT

 

17849111

2007.07.24 03:16

buy

0.04

eurusdm

1.3815

1.3833

1.3888

2007.07.24 12:14

1.3833

0.00

0.00

0.00

0.72

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17826549

2007.07.20 16:05

buy

0.02

eurusdm

1.3838

1.3728

1.3873

2007.07.24 00:46

1.3828

0.00

0.00

-0.02

-0.20

 

772188

RB26DETT

 

17826724

2007.07.20 16:16

buy

0.04

eurusdm

1.3822

1.3727

1.3857

2007.07.24 00:46

1.3829

0.00

0.00

-0.04

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17838488

2007.07.23 09:46

buy

0.08

eurusdm

1.3807

1.3727

1.3842

2007.07.24 00:46

1.3828

0.00

0.00

-0.05

1.68

 

772188

RB26DETT

 

17816465

2007.07.19 21:30

sell

0.02

eurusdm

1.3798

1.3908

1.3763

2007.07.20 15:21

1.3826

0.00

0.00

0.00

-0.56

 

772188

RB26DETT

 

17823446

2007.07.20 13:55

sell

0.04

eurusdm

1.3812

1.3908

1.3778

2007.07.20 15:21

1.3825

0.00

0.00

0.00

-0.52

 

772188

RB26DETT

 

17824165

2007.07.20 14:20

sell

0.08

eurusdm

1.3827

1.3907

1.3792

2007.07.20 15:21

1.3826

0.00

0.00

0.00

0.08

 

772188

RB26DETT

 

17825286

2007.07.20 14:44

sell

0.16

eurusdm

1.3842

1.3907

1.3807

2007.07.20 15:21

1.3825

0.00

0.00

0.00

2.72

 

772188

RB26DETT

 

17811540

2007.07.19 11:30

sell

0.02

eurusdm

1.3805

1.3915

1.3770

2007.07.19 20:31

1.3806

0.00

0.00

0.00

-0.02

 

772188

RB26DETT

 

17812070

2007.07.19 12:24

sell

0.04

eurusdm

1.3821

1.3805

1.3750

2007.07.19 20:30

1.3805

0.00

0.00

0.00

0.64

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17808048

2007.07.19 07:07

buy

0.02

eurusdm

1.3813

1.3702

1.3847

2007.07.19 09:43

1.3819

0.00

0.00

0.00

0.12

 

772188

RB26DETT

 

17808327

2007.07.19 07:56

buy

0.04

eurusdm

1.3798

1.3819

1.3874

2007.07.19 09:43

1.3819

0.00

0.00

0.00

0.84

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17796617

2007.07.18 09:39

sell

0.02

eurusdm

1.3778

1.3888

1.3743

2007.07.19 05:54

1.3788

0.00

0.00

0.03

-0.20

 

772188

RB26DETT

 

17800112

2007.07.18 14:11

sell

0.04

eurusdm

1.3793

1.3888

1.3758

2007.07.19 05:54

1.3788

0.00

0.00

0.06

0.20

 

772188

RB26DETT

 

17800971

2007.07.18 14:45

sell

0.08

eurusdm

1.3808

1.3888

1.3773

2007.07.19 05:54

1.3789

0.00

0.00

0.13

1.52

 

772188

RB26DETT

 

17793116

2007.07.18 06:03

sell

0.02

eurusdm

1.3809

1.3793

1.3738

2007.07.18 08:10

1.3793

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17779992

2007.07.17 09:38

sell

0.02

eurusdm

1.3767

1.3877

1.3732

2007.07.18 06:03

1.3812

0.00

0.00

0.01

-0.90

 

772188

RB26DETT

 

17783262

2007.07.17 12:42

sell

0.04

eurusdm

1.3782

1.3877

1.3747

2007.07.18 06:03

1.3811

0.00

0.00

0.02

-1.16

 

772188

RB26DETT

 

17788226

2007.07.18 00:14

sell

0.08

eurusdm

1.3798

1.3878

1.3763

2007.07.18 06:03

1.3812

0.00

0.00

0.00

-1.12

 

772188

RB26DETT

 

17788364

2007.07.18 00:17

sell

0.16

eurusdm

1.3813

1.3878

1.3778

2007.07.18 06:03

1.3811

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17791785

2007.07.18 04:06

sell

0.32

eurusdm

1.3828

1.3878

1.3793

2007.07.18 06:02

1.3812

0.00

0.00

0.00

5.12

 

772188

RB26DETT

 

17774074

2007.07.16 20:07

sell

0.02

eurusdm

1.3775

1.3886

1.3741

2007.07.17 09:38

1.3768

0.00

0.00

0.01

0.14

 

772188

RB26DETT

 

17776769

2007.07.17 06:23

sell

0.04

eurusdm

1.3790

1.3769

1.3714

2007.07.17 09:38

1.3769

0.00

0.00

0.00

0.84

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17763582

2007.07.13 16:00

sell

0.02

eurusdm

1.3786

1.3896

1.3751

2007.07.16 15:29

1.3782

0.00

0.00

0.01

0.08

 

772188

RB26DETT

 

17769650

2007.07.16 09:30

sell

0.04

eurusdm

1.3800

1.3782

1.3727

2007.07.16 15:29

1.3782

0.00

0.00

0.00

0.72

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17756971

2007.07.13 06:45

sell

0.02

eurusdm

1.3769

1.3879

1.3734

2007.07.13 14:40

1.3778

0.00

0.00

0.00

-0.18

 

772188

RB26DETT

 

17757522

2007.07.13 07:46

sell

0.04

eurusdm

1.3783

1.3879

1.3749

2007.07.13 14:40

1.3779

0.00

0.00

0.00

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17759835

2007.07.13 12:37

sell

0.08

eurusdm

1.3803

1.3883

1.3768

2007.07.13 14:40

1.3781

0.00

0.00

0.00

1.76

 

772188

RB26DETT

 

17750867

2007.07.12 13:03

sell

0.02

eurusdm

1.3761

1.3871

1.3726

2007.07.13 06:37

1.3773

0.00

0.00

0.01

-0.24

 

772188

RB26DETT

 

17751225

2007.07.12 13:23

sell

0.04

eurusdm

1.3777

1.3872

1.3742

2007.07.13 06:37

1.3774

0.00

0.00

0.02

0.12

 

772188

RB26DETT

 

17754605

2007.07.12 21:09

sell

0.08

eurusdm

1.3792

1.3872

1.3757

2007.07.13 06:37

1.3773

0.00

0.00

0.00

1.52

 

772188

RB26DETT

 

17741949

2007.07.11 17:35

sell

0.02

eurusdm

1.3762

1.3872

1.3727

2007.07.12 12:52

1.3773

0.00

0.00

0.03

-0.22

 

772188

RB26DETT

 

17747222

2007.07.12 07:28

sell

0.04

eurusdm

1.3778

1.3873

1.3743

2007.07.12 12:52

1.3774

0.00

0.00

0.00

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17748540

2007.07.12 08:53

sell

0.08

eurusdm

1.3793

1.3873

1.3758

2007.07.12 12:52

1.3773

0.00

0.00

0.00

1.60

 

772188

RB26DETT

 

17740301

2007.07.11 15:04

buy

0.04

eurusdm

1.3764

1.3669

1.3799

2007.07.11 16:45

1.3771

0.00

0.00

0.00

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17739863

2007.07.11 14:37

buy

0.02

eurusdm

1.3780

1.3670

1.3815

2007.07.11 16:45

1.3771

0.00

0.00

0.00

-0.18

 

772188

RB26DETT

 

17740976

2007.07.11 15:38

buy

0.08

eurusdm

1.3750

1.3669

1.3784

2007.07.11 16:45

1.3770

0.00

0.00

0.00

1.60

 

772188

RB26DETT

 

17731706

2007.07.11 00:33

sell

0.02

eurusdm

1.3740

1.3850

1.3705

2007.07.11 12:37

1.3750

0.00

0.00

0.00

-0.20

 

772188

RB26DETT

 

17733775

2007.07.11 05:38

sell

0.04

eurusdm

1.3755

1.3851

1.3721

2007.07.11 12:37

1.3751

0.00

0.00

0.00

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17737308

2007.07.11 11:38

sell

0.08

eurusdm

1.3770

1.3850

1.3735

2007.07.11 12:37

1.3750

0.00

0.00

0.00

1.60

 

772188

RB26DETT

 

17722488

2007.07.10 14:59

buy

0.02

eurusdm

1.3723

1.3773

1.3828

2007.07.10 21:54

1.3773

0.00

0.00

-0.01

1.00

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17720243

2007.07.10 13:49

buy

0.02

eurusdm

1.3708

1.3725

1.3780

2007.07.10 14:36

1.3725

0.00

0.00

0.00

0.34

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17714477

2007.07.10 08:09

sell

0.08

eurusdm

1.3635

1.3715

1.3600

2007.07.10 13:49

1.3709

0.00

0.00

0.00

-5.92

 

772188

RB26DETT

 

17714955

2007.07.10 08:26

sell

0.16

eurusdm

1.3649

1.3715

1.3615

2007.07.10 13:49

1.3709

0.00

0.00

0.00

-9.60

 

772188

RB26DETT

 

17718715

2007.07.10 13:15

sell

0.64

eurusdm

1.3680

1.3715

1.3645

2007.07.10 13:49

1.3712

0.00

0.00

0.00

-20.48

 

772188

RB26DETT

 

17713620

2007.07.10 07:06

sell

0.04

eurusdm

1.3619

1.3714

1.3584

2007.07.10 13:49

1.3714

0.00

0.00

0.00

-3.80

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17712194

2007.07.10 05:07

sell

0.02

eurusdm

1.3603

1.3714

1.3569

2007.07.10 13:49

1.3714

0.00

0.00

0.00

-2.22

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17717221

2007.07.10 12:10

sell

0.32

eurusdm

1.3664

1.3714

1.3629

2007.07.10 13:49

1.3714

0.00

0.00

0.00

-16.00

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17701770

2007.07.09 08:03

sell

0.02

eurusdm

1.3622

1.3606

1.3551

2007.07.10 05:07

1.3606

0.00

0.00

0.01

0.32

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17674252

2007.07.05 15:48

sell

0.02

eurusdm

1.3588

1.3698

1.3553

2007.07.09 06:13

1.3615

0.00

0.00

0.02

-0.54

 

772188

RB26DETT

 

17687121

2007.07.06 12:21

sell

0.04

eurusdm

1.3602

1.3698

1.3568

2007.07.09 06:13

1.3616

0.00

0.00

0.02

-0.56

 

772188

RB26DETT

 

17691046

2007.07.06 14:08

sell

0.08

eurusdm

1.3618

1.3698

1.3583

2007.07.09 06:13

1.3615

0.00

0.00

0.04

0.24

 

772188

RB26DETT

 

17691373

2007.07.06 14:12

sell

0.16

eurusdm

1.3633

1.3698

1.3598

2007.07.09 06:13

1.3616

0.00

0.00

0.09

2.72

 

772188

RB26DETT

 

17667931

2007.07.05 09:55

buy

0.02

eurusdm

1.3650

1.3540

1.3685

2007.07.05 15:10

1.3605

0.00

0.00

0.00

-0.90

 

772188

RB26DETT

 

17669002

2007.07.05 11:18

buy

0.04

eurusdm

1.3635

1.3540

1.3670

2007.07.05 15:09

1.3604

0.00

0.00

0.00

-1.24

 

772188

RB26DETT

 

17670680

2007.07.05 13:09

buy

0.08

eurusdm

1.3619

1.3539

1.3654

2007.07.05 15:09

1.3605

0.00

0.00

0.00

-1.12

 

772188

RB26DETT

 

17671396

2007.07.05 13:43

buy

0.16

eurusdm

1.3604

1.3539

1.3639

2007.07.05 15:08

1.3606

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17672375

2007.07.05 14:20

buy

0.32

eurusdm

1.3589

1.3539

1.3624

2007.07.05 15:08

1.3605

0.00

0.00

0.00

5.12

 

772188

RB26DETT

 

17656767

2007.07.03 13:32

buy

0.02

eurusdm

1.3619

1.3638

1.3693

2007.07.05 08:40

1.3640

0.00

0.00

-0.05

0.42

 

772188

RB26DETT

 

17657167

2007.07.03 14:08

buy

0.04

eurusdm

1.3605

1.3639

1.3694

2007.07.05 08:40

1.3639

0.00

0.00

-0.09

1.36

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17649445

2007.07.02 21:34

buy

0.02

eurusdm

1.3628

1.3518

1.3663

2007.07.03 12:36

1.3619

0.00

0.00

0.00

-0.18

 

772188

RB26DETT

 

17652958

2007.07.03 07:20

buy

0.04

eurusdm

1.3613

1.3518

1.3648

2007.07.03 12:36

1.3620

0.00

0.00

0.00

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17653760

2007.07.03 08:05

buy

0.08

eurusdm

1.3598

1.3518

1.3633

2007.07.03 12:36

1.3619

0.00

0.00

0.00

1.68

 

772188

RB26DETT

 

17638085

2007.07.02 08:28

sell

0.16

eurusdm

1.3576

1.3641

1.3541

2007.07.02 16:42

1.3638

0.00

0.00

0.00

-9.92

 

772188

RB26DETT

 

17640940

2007.07.02 11:52

sell

0.32

eurusdm

1.3591

1.3641

1.3556

2007.07.02 16:42

1.3639

0.00

0.00

0.00

-15.36

 

772188

RB26DETT

 

17643704

2007.07.02 14:11

sell

0.64

eurusdm

1.3606

1.3641

1.3571

2007.07.02 16:41

1.3639

0.00

0.00

0.00

-21.12

 

772188

RB26DETT

 

17635865

2007.07.02 07:37

sell

0.08

eurusdm

1.3560

1.3640

1.3525

2007.07.02 16:41

1.3640

0.00

0.00

0.00

-6.40

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17634267

2007.07.02 06:03

sell

0.04

eurusdm

1.3545

1.3640

1.3510

2007.07.02 16:41

1.3640

0.00

0.00

0.00

-3.80

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17632587

2007.07.02 01:02

sell

0.02

eurusdm

1.3530

1.3640

1.3495

2007.07.02 16:41

1.3640

0.00

0.00

0.00

-2.20

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17624825

2007.06.29 13:28

buy

0.02

eurusdm

1.3518

1.3535

1.3590

2007.07.01 23:33

1.3535

0.00

0.00

-0.01

0.34

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17620988

2007.06.29 10:09

buy

0.02

eurusdm

1.3494

1.3515

1.3570

2007.06.29 13:28

1.3515

0.00

0.00

0.00

0.42

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17618795

2007.06.29 09:01

buy

0.02

eurusdm

1.3466

1.3491

1.3546

2007.06.29 10:09

1.3491

0.00

0.00

0.00

0.50

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17606674

2007.06.28 13:50

buy

0.02

eurusdm

1.3471

1.3360

1.3505

2007.06.29 09:01

1.3465

0.00

0.00

-0.01

-0.12

 

772188

RB26DETT

 

17608756

2007.06.28 17:28

buy

0.04

eurusdm

1.3456

1.3361

1.3491

2007.06.29 09:00

1.3465

0.00

0.00

-0.02

0.36

 

772188

RB26DETT

 

17610823

2007.06.28 18:57

buy

0.08

eurusdm

1.3440

1.3360

1.3475

2007.06.29 09:00

1.3464

0.00

0.00

-0.05

1.92

 

772188

RB26DETT

 

17585820

2007.06.27 06:52

sell

0.02

eurusdm

1.3429

1.3539

1.3394

2007.06.28 07:23

1.3454

0.00

0.00

0.03

-0.50

 

772188

RB26DETT

 

17588063

2007.06.27 09:44

sell

0.04

eurusdm

1.3443

1.3539

1.3409

2007.06.28 07:23

1.3453

0.00

0.00

0.06

-0.40

 

772188

RB26DETT

 

17597500

2007.06.28 02:13

sell

0.08

eurusdm

1.3457

1.3538

1.3423

2007.06.28 07:23

1.3453

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17599663

2007.06.28 06:23

sell

0.16

eurusdm

1.3471

1.3537

1.3437

2007.06.28 07:23

1.3454

0.00

0.00

0.00

2.72

 

772188

RB26DETT

 

17576393

2007.06.26 14:34

sell

0.02

eurusdm

1.3456

1.3432

1.3377

2007.06.27 06:52

1.3432

0.00

0.00

0.01

0.48

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17550115

2007.06.22 17:12

buy

0.02

eurusdm

1.3455

1.3345

1.3490

2007.06.26 11:25

1.3459

0.00

0.00

-0.02

0.08

 

772188

RB26DETT

 

17570474

2007.06.26 07:20

buy

0.04

eurusdm

1.3439

1.3459

1.3514

2007.06.26 11:25

1.3459

0.00

0.00

0.00

0.80

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17529289

2007.06.21 11:00

sell

0.02

eurusdm

1.3379

1.3489

1.3344

2007.06.22 14:44

1.3440

0.00

0.00

0.01

-1.22

 

772188

RB26DETT

 

17530042

2007.06.21 12:03

sell

0.04

eurusdm

1.3395

1.3490

1.3360

2007.06.22 14:44

1.3441

0.00

0.00

0.02

-1.84

 

772188

RB26DETT

 

17538325

2007.06.22 06:06

sell

0.08

eurusdm

1.3410

1.3490

1.3375

2007.06.22 14:44

1.3440

0.00

0.00

0.00

-2.40

 

772188

RB26DETT

 

17542740

2007.06.22 09:31

sell

0.16

eurusdm

1.3425

1.3490

1.3390

2007.06.22 14:44

1.3441

0.00

0.00

0.00

-2.56

 

772188

RB26DETT

 

17544201

2007.06.22 11:55

sell

0.32

eurusdm

1.3441

1.3491

1.3406

2007.06.22 14:44

1.3441

0.00

0.00

0.00

0.00

 

772188

RB26DETT

 

17544956

2007.06.22 12:20

sell

0.64

eurusdm

1.3457

1.3492

1.3422

2007.06.22 14:43

1.3441

0.00

0.00

0.00

10.24

 

772188

RB26DETT

 

17518282

2007.06.20 21:39

sell

0.02

eurusdm

1.3401

1.3384

1.3329

2007.06.21 07:22

1.3384

0.00

0.00

0.00

0.34

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17497623

2007.06.19 08:02

sell

0.02

eurusdm

1.3405

1.3516

1.3371

2007.06.20 19:24

1.3412

0.00

0.00

0.01

-0.14

 

772188

RB26DETT

 

17503060

2007.06.19 16:27

sell

0.04

eurusdm

1.3420

1.3515

1.3385

2007.06.20 19:24

1.3413

0.00

0.00

0.02

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17506287

2007.06.20 03:22

sell

0.08

eurusdm

1.3436

1.3516

1.3401

2007.06.20 19:24

1.3413

0.00

0.00

0.00

1.84

 

772188

RB26DETT

 

17482603

2007.06.18 14:02

sell

0.02

eurusdm

1.3399

1.3509

1.3364

2007.06.19 08:00

1.3407

0.00

0.00

0.01

-0.16

 

772188

RB26DETT

 

17487366

2007.06.18 20:48

sell

0.04

eurusdm

1.3414

1.3510

1.3380

2007.06.19 08:00

1.3406

0.00

0.00

0.02

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17492334

2007.06.19 05:52

sell

0.08

eurusdm

1.3429

1.3509

1.3394

2007.06.19 08:00

1.3407

0.00

0.00

0.00

1.76

 

772188

RB26DETT

 

17465871

2007.06.18 00:00

buy

0.02

eurusdm

1.3389

1.3407

1.3462

2007.06.18 12:03

1.3407

0.00

0.00

0.00

0.36

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17460877

2007.06.15 14:57

buy

0.02

eurusdm

1.3364

1.3254

1.3399

2007.06.15 18:59

1.3378

0.00

0.00

0.00

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17441181

2007.06.14 12:36

sell

0.02

eurusdm

1.3288

1.3398

1.3253

2007.06.15 13:55

1.3333

0.00

0.00

0.01

-0.90

 

772188

RB26DETT

 

17441473

2007.06.14 12:42

sell

0.04

eurusdm

1.3303

1.3398

1.3268

2007.06.15 13:55

1.3332

0.00

0.00

0.02

-1.16

 

772188

RB26DETT

 

17442965

2007.06.14 14:04

sell

0.08

eurusdm

1.3318

1.3398

1.3283

2007.06.15 13:55

1.3331

0.00

0.00

0.04

-1.04

 

772188

RB26DETT

 

17455803

2007.06.15 12:30

sell

0.16

eurusdm

1.3335

1.3400

1.3300

2007.06.15 13:55

1.3330

0.00

0.00

0.00

0.80

 

772188

RB26DETT

 

17458031

2007.06.15 13:18

sell

0.32

eurusdm

1.3350

1.3400

1.3315

2007.06.15 13:55

1.3334

0.00

0.00

0.00

5.12

 

772188

RB26DETT

 

17435664

2007.06.14 07:16

sell

0.02

eurusdm

1.3293

1.3403

1.3258

2007.06.14 12:36

1.3291

0.00

0.00

0.00

0.04

 

772188

RB26DETT

 

17438017

2007.06.14 08:03

sell

0.04

eurusdm

1.3308

1.3291

1.3236

2007.06.14 12:36

1.3291

0.00

0.00

0.00

0.68

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17422787

2007.06.13 07:45

sell

0.02

eurusdm

1.3284

1.3394

1.3249

2007.06.14 07:15

1.3294

0.00

0.00

0.03

-0.20

 

772188

RB26DETT

 

17427234

2007.06.13 12:42

sell

0.04

eurusdm

1.3299

1.3394

1.3264

2007.06.14 07:14

1.3295

0.00

0.00

0.06

0.16

 

772188

RB26DETT

 

17431653

2007.06.13 19:40

sell

0.08

eurusdm

1.3315

1.3395

1.3280

2007.06.14 07:14

1.3294

0.00

0.00

0.13

1.68

 

772188

RB26DETT

 

17414798

2007.06.12 19:06

sell

0.02

eurusdm

1.3313

1.3285

1.3230

2007.06.13 07:45

1.3285

0.00

0.00

0.01

0.56

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17403131

2007.06.12 08:11

sell

0.02

eurusdm

1.3341

1.3324

1.3269

2007.06.12 14:37

1.3324

0.00

0.00

0.00

0.34

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17374626

2007.06.11 07:33

sell

0.02

eurusdm

1.3335

1.3445

1.3300

2007.06.12 08:11

1.3343

0.00

0.00

0.01

-0.16

 

772188

RB26DETT

 

17374746

2007.06.11 07:42

sell

0.04

eurusdm

1.3351

1.3446

1.3316

2007.06.12 08:11

1.3344

0.00

0.00

0.02

0.28

 

772188

RB26DETT

 

17395505

2007.06.12 03:39

sell

0.08

eurusdm

1.3365

1.3446

1.3331

2007.06.12 08:11

1.3343

0.00

0.00

0.00

1.76

 

772188

RB26DETT

 

17358503

2007.06.08 10:17

sell

0.02

eurusdm

1.3329

1.3439

1.3294

2007.06.11 07:29

1.3338

0.00

0.00

0.01

-0.18

 

772188

RB26DETT

 

17361131

2007.06.08 12:21

sell

0.08

eurusdm

1.3359

1.3439

1.3324

2007.06.11 07:29

1.3337

0.00

0.00

0.04

1.76

 

772188

RB26DETT

 

17359080

2007.06.08 10:37

sell

0.04

eurusdm

1.3344

1.3439

1.3309

2007.06.11 07:29

1.3336

0.00

0.00

0.02

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17355847

2007.06.08 09:44

sell

0.02

eurusdm

1.3360

1.3332

1.3277

2007.06.08 10:17

1.3332

0.00

0.00

0.00

0.56

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17349495

2007.06.08 08:04

sell

0.02

eurusdm

1.3390

1.3363

1.3308

2007.06.08 09:44

1.3363

0.00

0.00

0.00

0.54

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17341749

2007.06.08 01:29

sell

0.02

eurusdm

1.3419

1.3402

1.3347

2007.06.08 07:30

1.3402

0.00

0.00

0.00

0.34

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17330650

2007.06.07 14:51

buy

0.64

eurusdm

1.3453

1.3418

1.3488

2007.06.08 01:29

1.3420

0.00

0.00

-0.39

-21.12

 

772188

RB26DETT

 

17324022

2007.06.07 10:26

buy

0.32

eurusdm

1.3469

1.3419

1.3504

2007.06.08 01:29

1.3419

0.00

0.00

-0.19

-16.00

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17322695

2007.06.07 10:15

buy

0.16

eurusdm

1.3484

1.3419

1.3519

2007.06.08 01:29

1.3419

0.00

0.00

-0.10

-10.40

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17300677

2007.06.06 12:40

buy

0.08

eurusdm

1.3499

1.3419

1.3534

2007.06.08 01:29

1.3419

0.00

0.00

-0.20

-6.40

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17271528

2007.06.05 14:21

buy

0.04

eurusdm

1.3515

1.3419

1.3549

2007.06.08 01:29

1.3419

0.00

0.00

-0.11

-3.84

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17265058

2007.06.05 12:04

buy

0.02

eurusdm

1.3529

1.3419

1.3564

2007.06.08 01:29

1.3419

0.00

0.00

-0.06

-2.20

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17248943

2007.06.04 13:49

buy

0.02

eurusdm

1.3491

1.3512

1.3567

2007.06.05 10:42

1.3512

0.00

0.00

-0.01

0.42

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17228890

2007.06.01 19:27

buy

0.02

eurusdm

1.3443

1.3488

1.3543

2007.06.04 13:48

1.3488

0.00

0.00

-0.01

0.90

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17209302

2007.06.01 14:00

sell

0.02

eurusdm

1.3420

1.3404

1.3349

2007.06.01 14:19

1.3404

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17164468

2007.05.31 14:01

sell

0.02

eurusdm

1.3442

1.3553

1.3408

2007.06.01 12:06

1.3441

0.00

0.00

0.00

0.02

 

772188

RB26DETT

 

17169351

2007.05.31 15:01

sell

0.04

eurusdm

1.3458

1.3441

1.3386

2007.06.01 12:06

1.3441

0.00

0.00

0.00

0.68

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17113845

2007.05.30 10:54

sell

0.02

eurusdm

1.3423

1.3533

1.3388

2007.05.31 14:01

1.3448

0.00

0.00

0.03

-0.50

 

772188

RB26DETT

 

17124327

2007.05.30 13:51

sell

0.04

eurusdm

1.3437

1.3533

1.3403

2007.05.31 14:01

1.3449

0.00

0.00

0.06

-0.48

 

772188

RB26DETT

 

17155691

2007.05.31 12:00

sell

0.08

eurusdm

1.3452

1.3532

1.3417

2007.05.31 14:01

1.3448

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT

 

17158958

2007.05.31 12:30

sell

0.16

eurusdm

1.3467

1.3532

1.3432

2007.05.31 14:01

1.3449

0.00

0.00

0.00

2.88

 

772188

RB26DETT

 

17089087

2007.05.29 20:53

sell

0.02

eurusdm

1.3448

1.3432

1.3377

2007.05.30 10:18

1.3432

0.00

0.00

0.01

0.32

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17071930

2007.05.29 14:56

sell

0.02

eurusdm

1.3486

1.3454

1.3399

2007.05.29 18:29

1.3454

0.00

0.00

0.00

0.64

 

772188

RB26DETT[sl]

 

17018368

2007.05.25 19:27

sell

0.02

eurusdm

1.3443

1.3553

1.3408

2007.05.29 13:17

1.3504

0.00

0.00

0.02

-1.22

 

772188

RB26DETT

 

17050504

2007.05.29 08:08

sell

0.04

eurusdm

1.3458

1.3553

1.3423

2007.05.29 13:17

1.3505

0.00

0.00

0.00

-1.88

 

772188

RB26DETT

 

17053728

2007.05.29 08:57

sell

0.08

eurusdm

1.3474

1.3554

1.3439

2007.05.29 13:16

1.3504

0.00

0.00

0.00

-2.40

 

772188

RB26DETT

 

17062494

2007.05.29 12:06

sell

0.32

eurusdm

1.3504

1.3554

1.3469

2007.05.29 13:16

1.3504

0.00

0.00

0.00

0.00

 

772188

RB26DETT

 

17056072

2007.05.29 09:09

sell

0.16

eurusdm

1.3489

1.3554

1.3454

2007.05.29 13:16

1.3503

0.00

0.00

0.00

-2.24

 

772188

RB26DETT

 

17065188

2007.05.29 12:25

sell

0.64

eurusdm

1.3519

1.3554

1.3484

2007.05.29 13:16

1.3503

0.00

0.00

0.00

10.24

 

772188

RB26DETT

 

16991168

2007.05.25 01:12

sell

0.02

eurusdm

1.3420

1.3530

1.3385

2007.05.25 19:18

1.3444

0.00

0.00

0.00

-0.48

 

772188

RB26DETT

 

16997022

2007.05.25 06:28

sell

0.04

eurusdm

1.3435

1.3531

1.3401

2007.05.25 19:17

1.3445

0.00

0.00

0.00

-0.40

 

772188

RB26DETT

 

17006206

2007.05.25 12:21

sell

0.08

eurusdm

1.3450

1.3530

1.3415

2007.05.25 19:17

1.3445

0.00

0.00

0.00

0.40

 

772188

RB26DETT

 

17010182

2007.05.25 14:07

sell

0.16

eurusdm

1.3464

1.3530

1.3430

2007.05.25 19:17

1.3446

0.00

0.00

0.00

2.88

 

772188

RB26DETT

 

16973996

2007.05.24 14:40

sell

0.02

eurusdm

1.3428

1.3538

1.3393

2007.05.25 01:11

1.3422

0.00

0.00

0.01

0.12

 

772188

RB26DETT

 

16979807

2007.05.24 17:21

sell

0.04

eurusdm

1.3442

1.3423

1.3368

2007.05.25 01:11

1.3423

0.00

0.00

0.02

0.76

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16957495

2007.05.24 08:20

sell

0.02

eurusdm

1.3435

1.3545

1.3400

2007.05.24 14:39

1.3429

0.00

0.00

0.00

0.12

 

772188

RB26DETT

 

16964916

2007.05.24 12:23

sell

0.04

eurusdm

1.3450

1.3427

1.3372

2007.05.24 14:39

1.3427

0.00

0.00

0.00

0.92

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16932426

2007.05.23 17:29

sell

0.02

eurusdm

1.3465

1.3437

1.3382

2007.05.24 08:20

1.3437

0.00

0.00

0.03

0.56

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16914251

2007.05.23 11:38

buy

0.02

eurusdm

1.3468

1.3491

1.3546

2007.05.23 12:38

1.3491

0.00

0.00

0.00

0.46

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16794581

2007.05.21 16:06

sell

0.04

eurusdm

1.3461

1.3428

1.3373

2007.05.23 08:51

1.3428

0.00

0.00

0.04

1.32

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16778633

2007.05.21 10:41

sell

0.02

eurusdm

1.3446

1.3428

1.3373

2007.05.23 08:51

1.3428

0.00

0.00

0.02

0.36

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16763327

2007.05.21 07:28

sell

0.02

eurusdm

1.3502

1.3448

1.3393

2007.05.21 10:41

1.3448

0.00

0.00

0.00

1.08

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16703107

2007.05.18 10:31

sell

0.02

eurusdm

1.3477

1.3587

1.3442

2007.05.21 07:27

1.3503

0.00

0.00

0.01

-0.52

 

772188

RB26DETT

 

16717949

2007.05.18 14:13

sell

0.04

eurusdm

1.3492

1.3587

1.3457

2007.05.21 07:27

1.3504

0.00

0.00

0.02

-0.48

 

772188

RB26DETT

 

16723995

2007.05.18 15:07

sell

0.08

eurusdm

1.3507

1.3587

1.3472

2007.05.21 07:27

1.3503

0.00

0.00

0.04

0.32

 

772188

RB26DETT

 

16738909

2007.05.20 22:23

sell

0.16

eurusdm

1.3521

1.3587

1.3487

2007.05.21 07:26

1.3504

0.00

0.00

0.00

2.72

 

772188

RB26DETT

 

16642185

2007.05.17 07:31

buy

0.02

eurusdm

1.3545

1.3435

1.3580

2007.05.18 08:14

1.3509

0.00

0.00

-0.01

-0.72

 

772188

RB26DETT

 

16645251

2007.05.17 09:27

buy

0.04

eurusdm

1.3530

1.3435

1.3565

2007.05.18 08:13

1.3508

0.00

0.00

-0.02

-0.88

 

772188

RB26DETT

 

16648177

2007.05.17 11:07

buy

0.08

eurusdm

1.3516

1.3435

1.3550

2007.05.18 08:13

1.3507

0.00

0.00

-0.05

-0.72

 

772188

RB26DETT

 

16652425

2007.05.17 12:32

buy

0.16

eurusdm

1.3501

1.3435

1.3535

2007.05.18 08:11

1.3504

0.00

0.00

-0.10

0.48

 

772188

RB26DETT

 

16654447

2007.05.17 12:47

buy

0.32

eurusdm

1.3486

1.3436

1.3521

2007.05.18 08:11

1.3503

0.00

0.00

-0.19

5.44

 

772188

RB26DETT

 

16578591

2007.05.15 15:07

buy

0.02

eurusdm

1.3601

1.3490

1.3635

2007.05.17 07:31

1.3542

0.00

0.00

-0.05

-1.18

 

772188

RB26DETT

 

16599223

2007.05.16 11:38

buy

0.04

eurusdm

1.3586

1.3491

1.3621

2007.05.17 07:31

1.3543

0.00

0.00

-0.07

-1.72

 

772188

RB26DETT

 

16603271

2007.05.16 12:03

buy

0.08

eurusdm

1.3572

1.3491

1.3606

2007.05.17 07:31

1.3542

0.00

0.00

-0.15

-2.40

 

772188

RB26DETT

 

16617687

2007.05.16 15:09

buy

0.16

eurusdm

1.3557

1.3492

1.3592

2007.05.17 07:31

1.3543

0.00

0.00

-0.29

-2.24

 

772188

RB26DETT

 

16619454

2007.05.16 15:13

buy

0.32

eurusdm

1.3540

1.3490

1.3575

2007.05.17 07:31

1.3542

0.00

0.00

-0.58

0.64

 

772188

RB26DETT

 

16622020

2007.05.16 15:30

buy

0.64

eurusdm

1.3526

1.3490

1.3560

2007.05.17 07:31

1.3543

0.00

0.00

-1.16

10.88

 

772188

RB26DETT

 

16571705

2007.05.15 14:30

buy

0.02

eurusdm

1.3558

1.3598

1.3653

2007.05.15 15:07

1.3598

0.00

0.00

0.00

0.80

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16492222

2007.05.11 00:29

sell

0.02

eurusdm

1.3474

1.3584

1.3439

2007.05.15 09:49

1.3536

0.00

0.00

0.02

-1.24

 

772188

RB26DETT

 

16504928

2007.05.11 12:03

sell

0.04

eurusdm

1.3489

1.3584

1.3454

2007.05.15 09:49

1.3537

0.00

0.00

0.04

-1.92

 

772188

RB26DETT

 

16509332

2007.05.11 13:26

sell

0.08

eurusdm

1.3504

1.3584

1.3469

2007.05.15 09:49

1.3538

0.00

0.00

0.08

-2.72

 

772188

RB26DETT

 

16514182

2007.05.11 14:30

sell

0.16

eurusdm

1.3519

1.3584

1.3484

2007.05.15 09:49

1.3537

0.00

0.00

0.18

-2.88

 

772188

RB26DETT

 

16523991

2007.05.13 22:54

sell

0.32

eurusdm

1.3535

1.3585

1.3500

2007.05.15 09:49

1.3536

0.00

0.00

0.17

-0.32

 

772188

RB26DETT

 

16537156

2007.05.14 10:31

sell

0.64

eurusdm

1.3550

1.3585

1.3515

2007.05.15 09:48

1.3535

0.00

0.00

0.35

9.60

 

772188

RB26DETT

 

16463138

2007.05.10 10:22

sell

0.02

eurusdm

1.3527

1.3637

1.3492

2007.05.10 13:03

1.3515

0.00

0.00

0.00

0.24

 

772188

RB26DETT

 

16467784

2007.05.10 12:34

sell

0.04

eurusdm

1.3542

1.3515

1.3460

2007.05.10 13:03

1.3515

0.00

0.00

0.00

1.08

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16442270

2007.05.09 18:47

sell

0.02

eurusdm

1.3525

1.3635

1.3490

2007.05.10 09:14

1.3533

0.00

0.00

0.03

-0.16

 

772188

RB26DETT

 

16453421

2007.05.10 05:45

sell

0.04

eurusdm

1.3540

1.3635

1.3505

2007.05.10 09:14

1.3532

0.00

0.00

0.00

0.32

 

772188

RB26DETT

 

16454820

2007.05.10 06:11

sell

0.08

eurusdm

1.3556

1.3636

1.3521

2007.05.10 09:14

1.3533

0.00

0.00

0.00

1.84

 

772188

RB26DETT

 

16414843

2007.05.09 00:03

sell

0.02

eurusdm

1.3537

1.3647

1.3502

2007.05.09 18:35

1.3535

0.00

0.00

0.00

0.04

 

772188

RB26DETT

 

16420805

2007.05.09 06:16

sell

0.04

eurusdm

1.3552

1.3534

1.3479

2007.05.09 18:35

1.3534

0.00

0.00

0.00

0.72

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16343122

2007.05.07 15:31

sell

0.02

eurusdm

1.3612

1.3563

1.3508

2007.05.08 12:10

1.3563

0.00

0.00

0.01

0.98

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16269701

2007.05.04 16:45

buy

0.01

eurusdm

1.3594

1.3616

1.3671

2007.05.07 13:08

1.3616

0.00

0.00

-0.01

0.22

 

772188

RB26DETT[sl]

 

16171467

2007.05.03 18:31

sell

0.01

eurusdm

1.3550

1.3678

1.3515

2007.05.04 15:30

1.3584

0.00

0.00

0.01

-0.34

 

772188

RB26DETT

 

16199197

2007.05.04 06:58

sell

0.02

eurusdm

1.3568

1.3678

1.3533

2007.05.04 15:30

1.3583

0.00

0.00

0.00

-0.30

 

772188

RB26DETT

 

16232998

2007.05.04 12:46

sell

0.04

eurusdm

1.3586

1.3678

1.3551

2007.05.04 15:30

1.3584

0.00

0.00

0.00

0.08

 

772188

RB26DETT

 

16242782

2007.05.04 13:37

sell

0.08

eurusdm

1.3603

1.3678

1.3569

2007.05.04 15:30

1.3583

0.00

0.00

0.00

1.60

 

772188

RB26DETT

 

 

0.00

0.00

-1.78

-79.68

Closed P/L:

-81.46

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

-81.46

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

410.38

Equity:

410.38

Free Margin:

410.38

 

Details:

Graph

Gross Profit:

151.82

Gross Loss:

233.28

Total Net Profit:

-81.46

Profit Factor:

0.65

Expected Payoff:

-0.39

 

Absolute Drawdown:

112.19

Maximal Drawdown:

146.19 (27.80%)

Relative Drawdown:

27.80% (146.19)

 

Total Trades:

210

Short Positions (won %):

152 (61.18%)

Long Positions (won %):

58 (62.07%)

Profit Trades (% of total):

129 (61.43%)

Loss trades (% of total):

81 (38.57%)

Largest

profit trade:

10.24

loss trade:

-21.51

Average

profit trade:

1.18

loss trade:

-2.88

Maximum

consecutive wins ($):

11 (9.10)

consecutive losses ($):

6 (-61.01)

Maximal

consecutive profit (count):

11.27 (3)

consecutive loss (count):

-61.01 (6)

Average

consecutive wins:

3

consecutive losses:

2

 