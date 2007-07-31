|Account: 1472313
|Name: RB26_new settings
|Currency: USD
|2007 August 6, 12:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46102900
|2007.07.31 23:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3670
|1.3651
|1.3616
|2007.08.01 05:26
|1.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|46017997
|2007.07.31 14:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3698
|1.3878
|1.3673
|2007.07.31 21:17
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|45909278
|2007.07.30 23:06
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3714
|1.3534
|1.3739
|2007.07.31 12:37
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|45952369
|2007.07.31 05:17
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3696
|1.3715
|1.3750
|2007.07.31 12:37
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|45552389
|2007.07.27 10:11
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3653
|1.3833
|1.3628
|2007.07.29 22:01
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|45489715
|2007.07.27 07:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3698
|1.3665
|1.3630
|2007.07.27 08:48
|1.3665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|45451818
|2007.07.27 06:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3727
|1.3699
|1.3664
|2007.07.27 07:38
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|45198081
|2007.07.26 11:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3697
|1.3877
|1.3672
|2007.07.27 05:48
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.48
|45210696
|2007.07.26 12:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3715
|1.3877
|1.3690
|2007.07.27 05:48
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.60
|45256121
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3733
|1.3877
|1.3708
|2007.07.27 05:48
|1.3734
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.16
|45302747
|2007.07.26 16:27
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3755
|1.3881
|1.3730
|2007.07.27 05:48
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.17
|7.04
|45025680
|2007.07.25 14:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3708
|1.3888
|1.3683
|2007.07.26 11:32
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.06
|0.36
|45076798
|2007.07.25 21:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3726
|1.3700
|1.3665
|2007.07.26 11:32
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|44954485
|2007.07.25 10:17
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3733
|1.3913
|1.3708
|2007.07.25 13:51
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44979801
|2007.07.25 12:17
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3751
|1.3730
|1.3695
|2007.07.25 13:50
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|44906518
|2007.07.25 07:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3773
|1.3953
|1.3748
|2007.07.25 08:45
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|44726784
|2007.07.24 16:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3816
|1.3996
|1.3791
|2007.07.25 01:09
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.02
|0.36
|44774217
|2007.07.24 21:43
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3834
|1.3807
|1.3772
|2007.07.25 01:09
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|44548443
|2007.07.23 22:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3801
|1.3981
|1.3776
|2007.07.24 16:35
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|44564588
|2007.07.24 00:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3820
|1.3982
|1.3795
|2007.07.24 16:35
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|44668863
|2007.07.24 12:01
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3838
|1.3817
|1.3782
|2007.07.24 16:35
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|44427747
|2007.07.23 09:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3805
|1.3985
|1.3780
|2007.07.23 17:43
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|44460341
|2007.07.23 12:42
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3823
|1.3802
|1.3767
|2007.07.23 17:43
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|44395667
|2007.07.23 07:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3821
|1.3802
|1.3767
|2007.07.23 09:52
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|44245968
|2007.07.20 16:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3838
|1.3658
|1.3863
|2007.07.23 06:08
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|44248469
|2007.07.20 16:16
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3820
|1.3838
|1.3873
|2007.07.23 06:08
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.44
|44031039
|2007.07.19 19:42
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3795
|1.3823
|1.3858
|2007.07.20 14:23
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.12
|43926888
|2007.07.19 07:07
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3813
|1.3633
|1.3838
|2007.07.20 14:22
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|43701587
|2007.07.18 09:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3778
|1.3958
|1.3753
|2007.07.19 05:54
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.36
|43790813
|2007.07.18 14:23
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3796
|1.3958
|1.3771
|2007.07.19 05:54
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.13
|0.64
|43805641
|2007.07.18 14:47
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3814
|1.3793
|1.3758
|2007.07.19 05:54
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.26
|4.16
|43620221
|2007.07.18 06:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3808
|1.3988
|1.3783
|2007.07.18 07:54
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|43524912
|2007.07.17 23:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3797
|1.3817
|1.3852
|2007.07.18 00:24
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|43275010
|2007.07.16 09:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3803
|1.3623
|1.3828
|2007.07.17 23:28
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.36
|43286822
|2007.07.16 11:53
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3785
|1.3623
|1.3810
|2007.07.17 23:27
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.72
|43395393
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3766
|1.3788
|1.3823
|2007.07.17 23:27
|1.3793
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.32
|43158667
|2007.07.13 13:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3806
|1.3626
|1.3831
|2007.07.16 09:07
|1.3795
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.44
|43164863
|2007.07.13 14:02
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3788
|1.3626
|1.3813
|2007.07.16 09:06
|1.3796
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.64
|43252861
|2007.07.16 07:33
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3770
|1.3791
|1.3826
|2007.07.16 09:06
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|43047250
|2007.07.12 21:08
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3792
|1.3612
|1.3817
|2007.07.13 12:37
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|43094727
|2007.07.13 06:26
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3774
|1.3612
|1.3799
|2007.07.13 12:37
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|42936510
|2007.07.12 07:34
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3781
|1.3601
|1.3806
|2007.07.12 16:52
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|42990528
|2007.07.12 13:02
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3763
|1.3783
|1.3818
|2007.07.12 16:52
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|42781513
|2007.07.11 14:37
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3778
|1.3598
|1.3803
|2007.07.12 07:34
|1.3779
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.04
|42793204
|2007.07.11 15:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3760
|1.3779
|1.3814
|2007.07.12 07:34
|1.3779
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.52
|42682609
|2007.07.11 09:39
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3736
|1.3916
|1.3711
|2007.07.11 12:39
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|42689082
|2007.07.11 09:59
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3754
|1.3916
|1.3729
|2007.07.11 12:39
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|42718411
|2007.07.11 11:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3772
|1.3916
|1.3747
|2007.07.11 12:39
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|42576815
|2007.07.11 00:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3741
|1.3921
|1.3716
|2007.07.11 09:39
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|42632002
|2007.07.11 05:57
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3760
|1.3739
|1.3704
|2007.07.11 09:39
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|42373115
|2007.07.10 12:17
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3672
|1.3780
|1.3647
|2007.07.10 21:54
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.43
|-86.40
|42332536
|2007.07.10 08:35
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3654
|1.3780
|1.3629
|2007.07.10 21:54
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.22
|-50.40
|42320460
|2007.07.10 08:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3636
|1.3780
|1.3611
|2007.07.10 21:54
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.11
|-28.80
|42306475
|2007.07.10 07:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|1.3780
|1.3593
|2007.07.10 21:54
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.05
|-16.20
|42394043
|2007.07.10 13:19
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3690
|1.3780
|1.3665
|2007.07.10 21:54
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.86
|-144.00
|42283244
|2007.07.10 05:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3599
|1.3779
|1.3574
|2007.07.10 21:54
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.00
|42067635
|2007.07.08 23:33
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3624
|1.3804
|1.3599
|2007.07.10 05:03
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.03
|1.25
|41986899
|2007.07.06 14:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3610
|1.3635
|1.3670
|2007.07.06 14:27
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|41807830
|2007.07.05 14:59
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3600
|1.3780
|1.3575
|2007.07.06 12:34
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.03
|1.25
|41777139
|2007.07.05 13:46
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3607
|1.3787
|1.3582
|2007.07.05 14:32
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|41762982
|2007.07.05 13:03
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3629
|1.3609
|1.3574
|2007.07.05 13:46
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|41576467
|2007.07.04 06:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3623
|1.3443
|1.3648
|2007.07.05 08:15
|1.3648
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.25
|41451448
|2007.07.03 13:39
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3619
|1.3439
|1.3644
|2007.07.04 06:08
|1.3627
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.40
|41464712
|2007.07.03 14:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3601
|1.3439
|1.3626
|2007.07.04 06:07
|1.3626
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.50
|41188454
|2007.07.02 15:34
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3633
|1.3453
|1.3658
|2007.07.03 12:45
|1.3616
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.85
|41299015
|2007.07.03 01:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3615
|1.3453
|1.3640
|2007.07.03 12:45
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|41379062
|2007.07.03 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3597
|1.3615
|1.3650
|2007.07.03 12:45
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|40821544
|2007.06.29 10:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3501
|1.3609
|1.3476
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.43
|-86.40
|40866101
|2007.06.29 13:01
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3519
|1.3609
|1.3494
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.86
|-144.00
|40808846
|2007.06.29 09:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3483
|1.3609
|1.3458
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.22
|-50.40
|40799966
|2007.06.29 09:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3465
|1.3609
|1.3440
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.11
|-28.80
|40721031
|2007.06.28 19:19
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3429
|1.3609
|1.3404
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.06
|-9.00
|40730694
|2007.06.28 20:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3447
|1.3609
|1.3422
|2007.07.02 14:11
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.10
|-16.20
|40223521
|2007.06.27 06:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3437
|1.3617
|1.3412
|2007.06.28 19:19
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|40699285
|2007.06.28 17:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3455
|1.3617
|1.3430
|2007.06.28 19:18
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|40055070
|2007.06.26 14:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3458
|1.3440
|1.3405
|2007.06.27 06:05
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.03
|0.90
|39764621
|2007.06.25 07:42
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3444
|1.3624
|1.3419
|2007.06.26 07:21
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.03
|0.30
|39794760
|2007.06.25 10:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3462
|1.3624
|1.3437
|2007.06.26 07:21
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.05
|2.50
|39729726
|2007.06.25 03:55
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3465
|1.3446
|1.3411
|2007.06.25 07:42
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|38549168
|2007.06.15 17:30
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3382
|1.3472
|1.3357
|2007.06.24 22:00
|1.3472
|0.00
|0.00
|8.31
|-172.80
|38528163
|2007.06.15 15:10
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3364
|1.3472
|1.3339
|2007.06.24 22:00
|1.3472
|0.00
|0.00
|4.16
|-103.68
|38492579
|2007.06.15 13:16
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3346
|1.3472
|1.3321
|2007.06.24 22:00
|1.3472
|0.00
|0.00
|2.08
|-60.48
|38412547
|2007.06.15 02:19
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3327
|1.3471
|1.3302
|2007.06.24 22:00
|1.3471
|0.00
|0.00
|1.04
|-34.56
|38126445
|2007.06.13 18:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3309
|1.3471
|1.3284
|2007.06.24 22:00
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.74
|-19.44
|38103869
|2007.06.13 16:10
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3291
|1.3471
|1.3266
|2007.06.24 22:00
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.38
|-10.80
|37977991
|2007.06.13 07:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3284
|1.3464
|1.3259
|2007.06.13 13:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|38055764
|2007.06.13 12:43
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3302
|1.3283
|1.3248
|2007.06.13 13:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|37906632
|2007.06.13 00:50
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3292
|1.3472
|1.3267
|2007.06.13 07:33
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|37954611
|2007.06.13 05:42
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3310
|1.3472
|1.3285
|2007.06.13 07:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|37796234
|2007.06.12 13:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3322
|1.3294
|1.3259
|2007.06.13 00:50
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.03
|1.68
|37415912
|2007.06.11 06:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3340
|1.3520
|1.3315
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|37441589
|2007.06.11 08:20
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3358
|1.3340
|1.3305
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.06
|2.16
|37228847
|2007.06.08 10:14
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3330
|1.3510
|1.3305
|2007.06.11 06:40
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.84
|37240123
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3349
|1.3511
|1.3324
|2007.06.11 06:39
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.06
|0.72
|37276970
|2007.06.08 13:13
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3367
|1.3345
|1.3310
|2007.06.11 06:39
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.13
|6.24
|37217889
|2007.06.08 09:43
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3357
|1.3537
|1.3332
|2007.06.08 10:13
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|37197585
|2007.06.08 08:08
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3397
|1.3359
|1.3324
|2007.06.08 09:43
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|37106738
|2007.06.07 16:34
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3437
|1.3617
|1.3412
|2007.06.08 07:08
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.03
|1.50
|37071125
|2007.06.07 12:47
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3470
|1.3450
|1.3415
|2007.06.07 16:20
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|36980010
|2007.06.06 21:32
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3500
|1.3680
|1.3475
|2007.06.07 10:19
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36921057
|2007.06.06 12:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3514
|1.3694
|1.3489
|2007.06.06 15:49
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36820851
|2007.06.05 15:35
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3517
|1.3697
|1.3492
|2007.06.06 11:52
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.03
|0.54
|36885203
|2007.06.06 06:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3535
|1.3697
|1.3510
|2007.06.06 11:51
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|36754638
|2007.06.05 08:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3501
|1.3681
|1.3476
|2007.06.05 14:25
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|36763599
|2007.06.05 10:25
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3519
|1.3681
|1.3494
|2007.06.05 14:24
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36777136
|2007.06.05 12:17
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3538
|1.3682
|1.3513
|2007.06.05 14:22
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|36663244
|2007.06.04 12:11
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3483
|1.3507
|1.3542
|2007.06.05 07:27
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.44
|36592774
|2007.06.01 19:50
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3447
|1.3471
|1.3506
|2007.06.04 12:00
|1.3471
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.44
|36544733
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3423
|1.3603
|1.3398
|2007.06.01 14:10
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36481292
|2007.06.01 07:15
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3439
|1.3619
|1.3414
|2007.06.01 12:47
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|36518777
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3458
|1.3436
|1.3401
|2007.06.01 12:47
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|36407673
|2007.05.31 14:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3443
|1.3623
|1.3418
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.03
|0.06
|36425075
|2007.05.31 15:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3467
|1.3442
|1.3407
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.06
|3.00
|36290063
|2007.05.30 16:16
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3417
|1.3597
|1.3392
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.92
|36335280
|2007.05.31 05:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3435
|1.3597
|1.3410
|2007.05.31 14:01
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|36381627
|2007.05.31 12:00
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3453
|1.3597
|1.3428
|2007.05.31 14:00
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|36391047
|2007.05.31 12:30
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3471
|1.3597
|1.3446
|2007.05.31 14:00
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|36015612
|2007.05.29 12:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3511
|1.3331
|1.3536
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.44
|36041965
|2007.05.29 14:04
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3493
|1.3331
|1.3518
|2007.05.30 13:51
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.60
|36063276
|2007.05.29 16:19
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3473
|1.3329
|1.3498
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.15
|-8.64
|36076387
|2007.05.29 17:41
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3455
|1.3329
|1.3480
|2007.05.30 13:50
|1.3435
|0.00
|0.00
|-0.29
|-9.60
|36171375
|2007.05.30 06:44
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3437
|1.3329
|1.3462
|2007.05.30 13:50
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|36234274
|2007.05.30 11:43
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3416
|1.3326
|1.3441
|2007.05.30 13:50
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|35983482
|2007.05.29 08:59
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3480
|1.3300
|1.3505
|2007.05.29 12:07
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35812564
|2007.05.25 19:07
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3447
|1.3627
|1.3422
|2007.05.29 02:42
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.06
|1.50
|35681635
|2007.05.24 14:46
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3432
|1.3612
|1.3407
|2007.05.25 15:44
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.14
|35787217
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3450
|1.3612
|1.3425
|2007.05.25 15:43
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|35796480
|2007.05.25 14:08
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3472
|1.3452
|1.3417
|2007.05.25 15:43
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|35626235
|2007.05.24 08:11
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3430
|1.3610
|1.3405
|2007.05.24 14:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|35651600
|2007.05.24 12:15
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3448
|1.3610
|1.3423
|2007.05.24 14:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|35529579
|2007.05.23 17:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3463
|1.3643
|1.3438
|2007.05.24 07:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.10
|1.50
|35455804
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3469
|1.3289
|1.3494
|2007.05.23 12:03
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35107804
|2007.05.21 10:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3441
|1.3621
|1.3416
|2007.05.23 07:46
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.06
|0.78
|35160084
|2007.05.21 15:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3459
|1.3621
|1.3434
|2007.05.23 07:45
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.12
|3.00
|35098331
|2007.05.21 10:24
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3475
|1.3655
|1.3450
|2007.05.21 10:37
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35018593
|2007.05.21 01:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3514
|1.3488
|1.3453
|2007.05.21 09:55
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|34991247
|2007.05.18 20:23
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|20.70
|-914.86
|Closed P/L:
|-894.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-894.16
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 105.84
|Equity:
|2 105.84
|Free Margin:
|2 105.84
|Details:
|Gross Profit:
|200.42
|Gross Loss:
|1 094.58
|Total Net Profit:
|-894.16
|Profit Factor:
|0.18
|Expected Payoff:
|-6.57
|Absolute Drawdown:
|950.90
|Maximal Drawdown:
|1 030.61 (33.46%)
|Relative Drawdown:
|33.46% (1 030.61)
|Total Trades:
|136
|Short Positions (won %):
|100 (70.00%)
|Long Positions (won %):
|36 (72.22%)
|Profit Trades (% of total):
|96 (70.59%)
|Loss trades (% of total):
|40 (29.41%)
|Largest
|profit trade:
|38.40
|loss trade:
|-164.49
|Average
|profit trade:
|2.09
|loss trade:
|-27.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (20.23)
|consecutive losses ($):
|6 (-385.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|41.46 (3)
|consecutive loss (count):
|-385.05 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2