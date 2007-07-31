Interbank FX, LLC

Account: 1472313 Name: RB26_new settings Currency: USD 2007 August 6, 12:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
461029002007.07.31 23:03sell0.04eurusdm1.36701.36511.36162007.08.01 05:261.36510.000.000.000.76
460179972007.07.31 14:00sell0.04eurusdm1.36981.38781.36732007.07.31 21:171.36730.000.000.021.00
459092782007.07.30 23:06buy0.04eurusdm1.37141.35341.37392007.07.31 12:371.37150.000.000.000.04
459523692007.07.31 05:17buy0.08eurusdm1.36961.37151.37502007.07.31 12:371.37150.000.000.001.52
455523892007.07.27 10:11sell0.04eurusdm1.36531.38331.36282007.07.29 22:011.36280.000.000.021.00
454897152007.07.27 07:38sell0.04eurusdm1.36981.36651.36302007.07.27 08:481.36650.000.000.001.32
454518182007.07.27 06:03sell0.04eurusdm1.37271.36991.36642007.07.27 07:381.36990.000.000.001.12
451980812007.07.26 11:32sell0.04eurusdm1.36971.38771.36722007.07.27 05:481.37340.000.000.02-1.48
452106962007.07.26 12:12sell0.08eurusdm1.37151.38771.36902007.07.27 05:481.37350.000.000.04-1.60
452561212007.07.26 14:00sell0.16eurusdm1.37331.38771.37082007.07.27 05:481.37340.000.000.09-0.16
453027472007.07.26 16:27sell0.32eurusdm1.37551.38811.37302007.07.27 05:481.37330.000.000.177.04
450256802007.07.25 14:56sell0.04eurusdm1.37081.38881.36832007.07.26 11:321.36990.000.000.060.36
450767982007.07.25 21:31sell0.08eurusdm1.37261.37001.36652007.07.26 11:321.37000.000.000.002.08
449544852007.07.25 10:17sell0.04eurusdm1.37331.39131.37082007.07.25 13:511.37290.000.000.000.16
449798012007.07.25 12:17sell0.08eurusdm1.37511.37301.36952007.07.25 13:501.37300.000.000.001.68
449065182007.07.25 07:54sell0.04eurusdm1.37731.39531.37482007.07.25 08:451.37480.000.000.001.00
447267842007.07.24 16:35sell0.04eurusdm1.38161.39961.37912007.07.25 01:091.38070.000.000.020.36
447742172007.07.24 21:43sell0.08eurusdm1.38341.38071.37722007.07.25 01:091.38070.000.000.002.16
445484432007.07.23 22:38sell0.04eurusdm1.38011.39811.37762007.07.24 16:351.38180.000.000.00-0.68
445645882007.07.24 00:31sell0.08eurusdm1.38201.39821.37952007.07.24 16:351.38170.000.000.000.24
446688632007.07.24 12:01sell0.16eurusdm1.38381.38171.37822007.07.24 16:351.38170.000.000.003.36
444277472007.07.23 09:56sell0.04eurusdm1.38051.39851.37802007.07.23 17:431.38020.000.000.000.12
444603412007.07.23 12:42sell0.08eurusdm1.38231.38021.37672007.07.23 17:431.38020.000.000.001.68
443956672007.07.23 07:32sell0.04eurusdm1.38211.38021.37672007.07.23 09:521.38020.000.000.000.76
442459682007.07.20 16:05buy0.04eurusdm1.38381.36581.38632007.07.23 06:081.38380.000.00-0.020.00
442484692007.07.20 16:16buy0.08eurusdm1.38201.38381.38732007.07.23 06:081.38380.000.00-0.051.44
440310392007.07.19 19:42buy0.08eurusdm1.37951.38231.38582007.07.20 14:231.38340.000.00-0.053.12
439268882007.07.19 07:07buy0.04eurusdm1.38131.36331.38382007.07.20 14:221.38380.000.00-0.021.00
437015872007.07.18 09:40sell0.04eurusdm1.37781.39581.37532007.07.19 05:541.37870.000.000.06-0.36
437908132007.07.18 14:23sell0.08eurusdm1.37961.39581.37712007.07.19 05:541.37880.000.000.130.64
438056412007.07.18 14:47sell0.16eurusdm1.38141.37931.37582007.07.19 05:541.37880.000.000.264.16
436202212007.07.18 06:01sell0.04eurusdm1.38081.39881.37832007.07.18 07:541.37830.000.000.001.00
435249122007.07.17 23:35buy0.04eurusdm1.37971.38171.38522007.07.18 00:241.38170.000.000.000.80
432750102007.07.16 09:35buy0.04eurusdm1.38031.36231.38282007.07.17 23:281.37940.000.00-0.04-0.36
432868222007.07.16 11:53buy0.08eurusdm1.37851.36231.38102007.07.17 23:271.37940.000.00-0.100.72
433953932007.07.17 09:33buy0.16eurusdm1.37661.37881.38232007.07.17 23:271.37930.000.00-0.104.32
431586672007.07.13 13:30buy0.04eurusdm1.38061.36261.38312007.07.16 09:071.37950.000.00-0.02-0.44
431648632007.07.13 14:02buy0.08eurusdm1.37881.36261.38132007.07.16 09:061.37960.000.00-0.050.64
432528612007.07.16 07:33buy0.16eurusdm1.37701.37911.38262007.07.16 09:061.37960.000.000.004.16
430472502007.07.12 21:08buy0.04eurusdm1.37921.36121.38172007.07.13 12:371.38080.000.000.000.64
430947272007.07.13 06:26buy0.08eurusdm1.37741.36121.37992007.07.13 12:371.37990.000.000.002.00
429365102007.07.12 07:34buy0.04eurusdm1.37811.36011.38062007.07.12 16:521.37830.000.000.000.08
429905282007.07.12 13:02buy0.08eurusdm1.37631.37831.38182007.07.12 16:521.37830.000.000.001.60
427815132007.07.11 14:37buy0.04eurusdm1.37781.35981.38032007.07.12 07:341.37790.000.00-0.070.04
427932042007.07.11 15:12buy0.08eurusdm1.37601.37791.38142007.07.12 07:341.37790.000.00-0.151.52
426826092007.07.11 09:39sell0.04eurusdm1.37361.39161.37112007.07.11 12:391.37470.000.000.00-0.44
426890822007.07.11 09:59sell0.08eurusdm1.37541.39161.37292007.07.11 12:391.37460.000.000.000.64
427184112007.07.11 11:38sell0.16eurusdm1.37721.39161.37472007.07.11 12:391.37470.000.000.004.00
425768152007.07.11 00:02sell0.04eurusdm1.37411.39211.37162007.07.11 09:391.37390.000.000.000.08
426320022007.07.11 05:57sell0.08eurusdm1.37601.37391.37042007.07.11 09:391.37390.000.000.001.68
423731152007.07.10 12:17sell0.80eurusdm1.36721.37801.36472007.07.10 21:541.37800.000.000.43-86.40
423325362007.07.10 08:35sell0.40eurusdm1.36541.37801.36292007.07.10 21:541.37800.000.000.22-50.40
423204602007.07.10 08:09sell0.20eurusdm1.36361.37801.36112007.07.10 21:541.37800.000.000.11-28.80
423064752007.07.10 07:06sell0.10eurusdm1.36181.37801.35932007.07.10 21:541.37800.000.000.05-16.20
423940432007.07.10 13:19sell1.60eurusdm1.36901.37801.36652007.07.10 21:541.37800.000.000.86-144.00
422832442007.07.10 05:05sell0.05eurusdm1.35991.37791.35742007.07.10 21:541.37790.000.000.03-9.00
420676352007.07.08 23:33sell0.05eurusdm1.36241.38041.35992007.07.10 05:031.35990.000.000.031.25
419868992007.07.06 14:00buy0.05eurusdm1.36101.36351.36702007.07.06 14:271.36350.000.000.001.25
418078302007.07.05 14:59sell0.05eurusdm1.36001.37801.35752007.07.06 12:341.35750.000.000.031.25
417771392007.07.05 13:46sell0.05eurusdm1.36071.37871.35822007.07.05 14:321.35820.000.000.001.25
417629822007.07.05 13:03sell0.05eurusdm1.36291.36091.35742007.07.05 13:461.36090.000.000.001.00
415764672007.07.04 06:47buy0.05eurusdm1.36231.34431.36482007.07.05 08:151.36480.000.00-0.091.25
414514482007.07.03 13:39buy0.05eurusdm1.36191.34391.36442007.07.04 06:081.36270.000.00-0.030.40
414647122007.07.03 14:29buy0.10eurusdm1.36011.34391.36262007.07.04 06:071.36260.000.00-0.062.50
411884542007.07.02 15:34buy0.05eurusdm1.36331.34531.36582007.07.03 12:451.36160.000.00-0.03-0.85
412990152007.07.03 01:18buy0.10eurusdm1.36151.34531.36402007.07.03 12:451.36170.000.000.000.20
413790622007.07.03 08:11buy0.20eurusdm1.35971.36151.36502007.07.03 12:451.36150.000.000.003.60
408215442007.06.29 10:04sell0.80eurusdm1.35011.36091.34762007.07.02 14:111.36090.000.000.43-86.40
408661012007.06.29 13:01sell1.60eurusdm1.35191.36091.34942007.07.02 14:111.36090.000.000.86-144.00
408088462007.06.29 09:53sell0.40eurusdm1.34831.36091.34582007.07.02 14:111.36090.000.000.22-50.40
407999662007.06.29 09:01sell0.20eurusdm1.34651.36091.34402007.07.02 14:111.36090.000.000.11-28.80
407210312007.06.28 19:19sell0.05eurusdm1.34291.36091.34042007.07.02 14:111.36090.000.000.06-9.00
407306942007.06.28 20:45sell0.10eurusdm1.34471.36091.34222007.07.02 14:111.36090.000.000.10-16.20
402235212007.06.27 06:05sell0.05eurusdm1.34371.36171.34122007.06.28 19:191.34300.000.000.000.35
406992852007.06.28 17:36sell0.10eurusdm1.34551.36171.34302007.06.28 19:181.34300.000.000.002.50
400550702007.06.26 14:36sell0.05eurusdm1.34581.34401.34052007.06.27 06:051.34400.000.000.030.90
397646212007.06.25 07:42sell0.05eurusdm1.34441.36241.34192007.06.26 07:211.34380.000.000.030.30
397947602007.06.25 10:21sell0.10eurusdm1.34621.36241.34372007.06.26 07:211.34370.000.000.052.50
397297262007.06.25 03:55sell0.05eurusdm1.34651.34461.34112007.06.25 07:421.34460.000.000.000.95
385491682007.06.15 17:30sell1.92eurusdm1.33821.34721.33572007.06.24 22:001.34720.000.008.31-172.80
385281632007.06.15 15:10sell0.96eurusdm1.33641.34721.33392007.06.24 22:001.34720.000.004.16-103.68
384925792007.06.15 13:16sell0.48eurusdm1.33461.34721.33212007.06.24 22:001.34720.000.002.08-60.48
384125472007.06.15 02:19sell0.24eurusdm1.33271.34711.33022007.06.24 22:001.34710.000.001.04-34.56
381264452007.06.13 18:57sell0.12eurusdm1.33091.34711.32842007.06.24 22:001.34710.000.000.74-19.44
381038692007.06.13 16:10sell0.06eurusdm1.32911.34711.32662007.06.24 22:001.34710.000.000.38-10.80
379779912007.06.13 07:33sell0.06eurusdm1.32841.34641.32592007.06.13 13:011.32830.000.000.000.06
380557642007.06.13 12:43sell0.12eurusdm1.33021.32831.32482007.06.13 13:011.32830.000.000.002.28
379066322007.06.13 00:50sell0.06eurusdm1.32921.34721.32672007.06.13 07:331.32870.000.000.000.30
379546112007.06.13 05:42sell0.12eurusdm1.33101.34721.32852007.06.13 07:331.32850.000.000.003.00
377962342007.06.12 13:57sell0.06eurusdm1.33221.32941.32592007.06.13 00:501.32940.000.000.031.68
374159122007.06.11 06:40sell0.06eurusdm1.33401.35201.33152007.06.12 11:231.33400.000.000.030.00
374415892007.06.11 08:20sell0.12eurusdm1.33581.33401.33052007.06.12 11:231.33400.000.000.062.16
372288472007.06.08 10:14sell0.06eurusdm1.33301.35101.33052007.06.11 06:401.33440.000.000.03-0.84
372401232007.06.08 10:49sell0.12eurusdm1.33491.35111.33242007.06.11 06:391.33430.000.000.060.72
372769702007.06.08 13:13sell0.24eurusdm1.33671.33451.33102007.06.11 06:391.33410.000.000.136.24
372178892007.06.08 09:43sell0.06eurusdm1.33571.35371.33322007.06.08 10:131.33320.000.000.001.50
371975852007.06.08 08:08sell0.06eurusdm1.33971.33591.33242007.06.08 09:431.33590.000.000.002.28
371067382007.06.07 16:34sell0.06eurusdm1.34371.36171.34122007.06.08 07:081.34120.000.000.031.50
370711252007.06.07 12:47sell0.06eurusdm1.34701.34501.34152007.06.07 16:201.34500.000.000.001.20
369800102007.06.06 21:32sell0.06eurusdm1.35001.36801.34752007.06.07 10:191.34750.000.000.001.50
369210572007.06.06 12:30sell0.06eurusdm1.35141.36941.34892007.06.06 15:491.34890.000.000.001.50
368208512007.06.05 15:35sell0.06eurusdm1.35171.36971.34922007.06.06 11:521.35080.000.000.030.54
368852032007.06.06 06:19sell0.12eurusdm1.35351.36971.35102007.06.06 11:511.35100.000.000.003.00
367546382007.06.05 08:31sell0.06eurusdm1.35011.36811.34762007.06.05 14:251.35140.000.000.00-0.78
367635992007.06.05 10:25sell0.12eurusdm1.35191.36811.34942007.06.05 14:241.35140.000.000.000.60
367771362007.06.05 12:17sell0.24eurusdm1.35381.36821.35132007.06.05 14:221.35130.000.000.006.00
366632442007.06.04 12:11buy0.06eurusdm1.34831.35071.35422007.06.05 07:271.35070.000.00-0.041.44
365927742007.06.01 19:50buy0.06eurusdm1.34471.34711.35062007.06.04 12:001.34710.000.00-0.041.44
365447332007.06.01 14:00sell0.06eurusdm1.34231.36031.33982007.06.01 14:101.33980.000.000.001.50
364812922007.06.01 07:15sell0.06eurusdm1.34391.36191.34142007.06.01 12:471.34360.000.000.000.18
365187772007.06.01 12:34sell0.12eurusdm1.34581.34361.34012007.06.01 12:471.34360.000.000.002.64
364076732007.05.31 14:01sell0.06eurusdm1.34431.36231.34182007.06.01 07:151.34420.000.000.030.06
364250752007.05.31 15:10sell0.12eurusdm1.34671.34421.34072007.06.01 07:151.34420.000.000.063.00
362900632007.05.30 16:16sell0.06eurusdm1.34171.35971.33922007.05.31 14:011.34490.000.000.10-1.92
363352802007.05.31 05:19sell0.12eurusdm1.34351.35971.34102007.05.31 14:011.34480.000.000.00-1.56
363816272007.05.31 12:00sell0.24eurusdm1.34531.35971.34282007.05.31 14:001.34500.000.000.000.72
363910472007.05.31 12:30sell0.48eurusdm1.34711.35971.34462007.05.31 14:001.34510.000.000.009.60
360156122007.05.29 12:09buy0.06eurusdm1.35111.33311.35362007.05.30 13:511.34370.000.00-0.04-4.44
360419652007.05.29 14:04buy0.12eurusdm1.34931.33311.35182007.05.30 13:511.34380.000.00-0.07-6.60
360632762007.05.29 16:19buy0.24eurusdm1.34731.33291.34982007.05.30 13:511.34370.000.00-0.15-8.64
360763872007.05.29 17:41buy0.48eurusdm1.34551.33291.34802007.05.30 13:501.34350.000.00-0.29-9.60
361713752007.05.30 06:44buy0.96eurusdm1.34371.33291.34622007.05.30 13:501.34360.000.000.00-0.96
362342742007.05.30 11:43buy1.92eurusdm1.34161.33261.34412007.05.30 13:501.34360.000.000.0038.40
359834822007.05.29 08:59buy0.06eurusdm1.34801.33001.35052007.05.29 12:071.35050.000.000.001.50
358125642007.05.25 19:07sell0.06eurusdm1.34471.36271.34222007.05.29 02:421.34220.000.000.061.50
356816352007.05.24 14:46sell0.06eurusdm1.34321.36121.34072007.05.25 15:441.34510.000.000.03-1.14
357872172007.05.25 12:21sell0.12eurusdm1.34501.36121.34252007.05.25 15:431.34520.000.000.00-0.24
357964802007.05.25 14:08sell0.24eurusdm1.34721.34521.34172007.05.25 15:431.34520.000.000.004.80
356262352007.05.24 08:11sell0.06eurusdm1.34301.36101.34052007.05.24 14:061.34230.000.000.000.42
356516002007.05.24 12:15sell0.12eurusdm1.34481.36101.34232007.05.24 14:061.34230.000.000.003.00
355295792007.05.23 17:33sell0.06eurusdm1.34631.36431.34382007.05.24 07:451.34380.000.000.101.50
354558042007.05.23 11:39buy0.06eurusdm1.34691.32891.34942007.05.23 12:031.34940.000.000.001.50
351078042007.05.21 10:39sell0.06eurusdm1.34411.36211.34162007.05.23 07:461.34280.000.000.060.78
351600842007.05.21 15:10sell0.12eurusdm1.34591.36211.34342007.05.23 07:451.34340.000.000.123.00
350983312007.05.21 10:24sell0.06eurusdm1.34751.36551.34502007.05.21 10:371.34500.000.000.001.50
350185932007.05.21 01:00sell0.06eurusdm1.35141.34881.34532007.05.21 09:551.34880.000.000.001.56
349912472007.05.18 20:23balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 20.70 -914.86
Closed P/L: -894.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -894.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 105.84 Equity: 2 105.84 Free Margin: 2 105.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 200.42 Gross Loss: 1 094.58 Total Net Profit: -894.16
Profit Factor: 0.18 Expected Payoff: -6.57  
Absolute Drawdown: 950.90 Maximal Drawdown: 1 030.61 (33.46%) Relative Drawdown: 33.46% (1 030.61)
 
Total Trades: 136 Short Positions (won %): 100 (70.00%) Long Positions (won %): 36 (72.22%)
Profit Trades (% of total): 96 (70.59%) Loss trades (% of total): 40 (29.41%)
Largest profit trade: 38.40 loss trade: -164.49
Average profit trade: 2.09 loss trade: -27.36
Maximum consecutive wins ($): 10 (20.23) consecutive losses ($): 6 (-385.05)
Maximal consecutive profit (count): 41.46 (3) consecutive loss (count): -385.05 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2