Interbank FX, LLC

Account: 1450828 Name: RB26_Eurusd_15-25 Currency: USD 2007 August 6, 12:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
460642932007.07.31 18:37sell0.02eurusdm1.36841.36641.36092007.08.01 01:401.36640.000.000.010.40
456883882007.07.27 19:33sell0.02eurusdm1.36451.37551.36102007.07.31 14:341.36970.000.000.02-1.04
459038292007.07.30 22:28sell0.04eurusdm1.37131.36961.36412007.07.31 14:341.36960.000.000.000.68
455493472007.07.27 10:07sell0.02eurusdm1.36491.37591.36142007.07.27 11:141.36480.000.000.000.02
455542762007.07.27 10:16sell0.04eurusdm1.36641.36491.35942007.07.27 11:141.36490.000.000.000.60
454874822007.07.27 07:36sell0.02eurusdm1.36951.36701.36152007.07.27 08:501.36700.000.000.000.50
454940922007.07.27 07:48sell0.04eurusdm1.37101.36701.36152007.07.27 08:501.36700.000.000.001.60
454030032007.07.26 23:30sell0.02eurusdm1.37431.37231.36682007.07.27 06:251.37230.000.000.000.40
452009872007.07.26 11:42sell0.02eurusdm1.37051.38151.36702007.07.26 17:161.37500.000.000.00-0.90
452113542007.07.26 12:13sell0.04eurusdm1.37201.38151.36852007.07.26 17:151.37500.000.000.00-1.20
452563462007.07.26 14:01sell0.08eurusdm1.37361.38161.37012007.07.26 17:151.37490.000.000.00-1.04
453022882007.07.26 16:27sell0.16eurusdm1.37521.38171.37172007.07.26 17:151.37510.000.000.000.16
453074152007.07.26 16:28sell0.32eurusdm1.37671.38171.37322007.07.26 17:151.37500.000.000.005.44
450256832007.07.25 14:56sell0.02eurusdm1.37081.38181.36732007.07.26 11:421.37060.000.000.030.04
450700782007.07.25 20:42sell0.04eurusdm1.37231.37051.36502007.07.26 11:411.37050.000.000.060.72
449544862007.07.25 10:17sell0.02eurusdm1.37331.38431.36982007.07.25 14:301.37210.000.000.000.24
449792872007.07.25 12:16sell0.04eurusdm1.37481.37211.36662007.07.25 14:301.37210.000.000.001.08
449020002007.07.25 07:36sell0.02eurusdm1.37871.37431.36882007.07.25 09:111.37430.000.000.000.88
447246312007.07.24 16:33sell0.02eurusdm1.38111.37891.37342007.07.25 07:351.37870.000.000.010.48
447366912007.07.24 18:14sell0.04eurusdm1.38261.37881.37332007.07.25 07:341.37880.000.000.021.52
444283092007.07.23 09:57sell0.02eurusdm1.38051.39151.37702007.07.24 16:331.38130.000.000.01-0.16
444545682007.07.23 12:13sell0.04eurusdm1.38211.39161.37862007.07.24 16:331.38140.000.000.020.28
446687962007.07.24 12:01sell0.08eurusdm1.38371.39171.38022007.07.24 16:331.38130.000.000.001.92
442740512007.07.20 17:32sell0.02eurusdm1.38131.39231.37782007.07.23 09:561.38070.000.000.010.12
443119212007.07.22 22:01sell0.04eurusdm1.38321.38071.37522007.07.23 09:551.38070.000.000.001.00
441142492007.07.20 07:32sell0.02eurusdm1.37891.38991.37542007.07.20 16:491.38160.000.000.00-0.54
441681502007.07.20 12:11sell0.04eurusdm1.38041.38991.37692007.07.20 16:491.38170.000.000.00-0.52
441988292007.07.20 14:18sell0.08eurusdm1.38201.39001.37852007.07.20 16:491.38180.000.000.000.16
442002102007.07.20 14:22sell0.16eurusdm1.38351.39001.38002007.07.20 16:481.38170.000.000.002.88
439970402007.07.19 15:37sell0.02eurusdm1.38021.39121.37672007.07.20 04:301.38010.000.000.010.02
440116202007.07.19 16:56sell0.04eurusdm1.38181.38021.37472007.07.20 04:301.38020.000.000.020.64
437013762007.07.18 09:39sell0.02eurusdm1.37781.38881.37432007.07.19 15:371.38040.000.000.03-0.52
437864612007.07.18 14:11sell0.04eurusdm1.37931.38881.37582007.07.19 15:371.38050.000.000.06-0.48
438032612007.07.18 14:45sell0.08eurusdm1.38081.38881.37732007.07.19 15:371.38060.000.000.130.16
439470462007.07.19 09:07sell0.16eurusdm1.38231.38881.37882007.07.19 15:361.38060.000.000.002.72
436213632007.07.18 06:03sell0.02eurusdm1.38091.37931.37382007.07.18 08:101.37930.000.000.000.32
433982652007.07.17 09:41sell0.02eurusdm1.37671.38771.37322007.07.18 06:031.38120.000.000.01-0.90
434332352007.07.17 12:41sell0.04eurusdm1.37821.38771.37472007.07.18 06:031.38110.000.000.02-1.16
435335752007.07.18 00:17sell0.08eurusdm1.37981.38781.37632007.07.18 06:031.38120.000.000.00-1.12
435338232007.07.18 00:18sell0.16eurusdm1.38131.38781.37782007.07.18 06:031.38110.000.000.000.32
435929862007.07.18 04:06sell0.32eurusdm1.38281.38781.37932007.07.18 06:031.38120.000.000.005.12
431996012007.07.15 22:01sell0.02eurusdm1.37771.38871.37422007.07.17 09:401.37700.000.000.010.14
432684752007.07.16 09:01sell0.04eurusdm1.37921.37701.37152007.07.17 09:401.37700.000.000.020.88
430993202007.07.13 06:45sell0.02eurusdm1.37691.38791.37342007.07.13 14:411.37770.000.000.00-0.16
431091582007.07.13 07:45sell0.04eurusdm1.37841.38791.37492007.07.13 14:401.37780.000.000.000.24
431432382007.07.13 12:37sell0.08eurusdm1.38081.37871.37322007.07.13 14:401.37780.000.000.002.40
429905152007.07.12 13:02sell0.02eurusdm1.37611.38711.37262007.07.13 06:401.37690.000.000.01-0.16
429958322007.07.12 13:23sell0.04eurusdm1.37771.38721.37422007.07.13 06:401.37690.000.000.020.32
430474942007.07.12 21:09sell0.08eurusdm1.37921.38721.37572007.07.13 06:391.37690.000.000.001.84
428258512007.07.11 17:35sell0.02eurusdm1.37621.38721.37272007.07.12 12:521.37710.000.000.03-0.18
429339852007.07.12 07:28sell0.04eurusdm1.37781.38731.37432007.07.12 12:521.37710.000.000.000.28
429516742007.07.12 08:53sell0.08eurusdm1.37931.38731.37582007.07.12 12:521.37700.000.000.001.84
427809002007.07.11 14:37buy0.02eurusdm1.37801.36701.38152007.07.11 16:461.37720.000.000.00-0.16
427913942007.07.11 15:04buy0.04eurusdm1.37641.36691.37992007.07.11 16:461.37700.000.000.000.24
428022362007.07.11 15:38buy0.08eurusdm1.37491.36691.37842007.07.11 16:461.37720.000.000.001.84
425821052007.07.11 00:33sell0.02eurusdm1.37401.38501.37052007.07.11 12:391.37470.000.000.00-0.14
426260292007.07.11 05:38sell0.04eurusdm1.37561.38511.37212007.07.11 12:391.37460.000.000.000.40
427184052007.07.11 11:38sell0.08eurusdm1.37711.38511.37362007.07.11 12:391.37480.000.000.001.84
424874012007.07.10 18:12buy0.02eurusdm1.37211.37701.38252007.07.10 21:561.37700.000.00-0.010.98
424181842007.07.10 13:50buy0.02eurusdm1.37131.37291.37842007.07.10 14:541.37290.000.000.000.32
423071742007.07.10 07:07sell0.04eurusdm1.36211.37161.35862007.07.10 13:501.37140.000.000.00-3.72
423206302007.07.10 08:10sell0.08eurusdm1.36371.37171.36022007.07.10 13:501.37140.000.000.00-6.16
423308462007.07.10 08:33sell0.16eurusdm1.36521.37171.36172007.07.10 13:501.37140.000.000.00-9.92
423720392007.07.10 12:15sell0.32eurusdm1.36671.37171.36322007.07.10 13:501.37140.000.000.00-15.04
423932642007.07.10 13:17sell0.64eurusdm1.36881.37231.36532007.07.10 13:501.37150.000.000.00-17.28
422792092007.07.10 05:02sell0.02eurusdm1.36051.37151.35702007.07.10 13:501.37150.000.000.00-2.20
417858482007.07.05 14:10sell0.02eurusdm1.36021.37121.35672007.07.10 04:561.36100.000.000.03-0.16
419895712007.07.06 14:09sell0.04eurusdm1.36181.37131.35832007.07.10 04:561.36110.000.000.040.28
419923442007.07.06 14:13sell0.08eurusdm1.36331.37131.35982007.07.10 04:561.36100.000.000.081.84
417645642007.07.05 13:08sell0.02eurusdm1.36201.36041.35492007.07.05 14:091.36040.000.000.000.32
415900492007.07.04 08:34sell0.02eurusdm1.36171.37271.35822007.07.05 13:081.36220.000.000.03-0.10
416827312007.07.05 07:49sell0.04eurusdm1.36321.37271.35972007.07.05 13:071.36230.000.000.000.36
416936472007.07.05 08:15sell0.08eurusdm1.36471.37271.36122007.07.05 13:071.36240.000.000.001.84
414486642007.07.03 13:32buy0.02eurusdm1.36181.35081.36532007.07.04 06:531.36200.000.00-0.010.04
414609902007.07.03 14:09buy0.04eurusdm1.36021.36201.36752007.07.04 06:531.36200.000.00-0.020.72
411879002007.07.02 15:32buy0.02eurusdm1.36351.35251.36702007.07.03 12:201.36100.000.00-0.01-0.50
412267412007.07.02 18:12buy0.04eurusdm1.36191.35241.36542007.07.03 12:201.36090.000.00-0.02-0.40
413713962007.07.03 07:54buy0.08eurusdm1.36041.35241.36392007.07.03 12:201.36080.000.000.000.32
414083122007.07.03 10:39buy0.16eurusdm1.35891.35241.36242007.07.03 12:191.36070.000.000.002.88
411124222007.07.02 11:34buy0.02eurusdm1.35871.36211.36762007.07.02 15:101.36210.000.000.000.68
409081842007.06.29 16:58buy0.02eurusdm1.35391.35591.36142007.07.02 07:491.35590.000.00-0.010.40
408080162007.06.29 09:52sell0.16eurusdm1.34761.35411.34412007.06.29 16:581.35380.000.000.00-9.92
408188652007.06.29 10:03sell0.32eurusdm1.34911.35411.34562007.06.29 16:571.35390.000.000.00-15.36
408316832007.06.29 10:34sell0.64eurusdm1.35061.35411.34712007.06.29 16:571.35400.000.000.00-21.76
402856922007.06.27 09:45sell0.04eurusdm1.34451.35401.34102007.06.29 16:571.35400.000.000.02-3.80
402402822007.06.27 06:52sell0.02eurusdm1.34301.35401.33952007.06.29 16:571.35400.000.000.01-2.20
407984552007.06.29 08:58sell0.08eurusdm1.34601.35401.34252007.06.29 16:571.35400.000.000.00-6.40
400544172007.06.26 14:34sell0.02eurusdm1.34561.34321.33772007.06.27 06:521.34320.000.000.010.48
396466212007.06.22 17:12buy0.02eurusdm1.34551.33451.34902007.06.26 11:341.34580.000.00-0.020.06
399281922007.06.26 07:20buy0.04eurusdm1.34391.34571.35122007.06.26 11:341.34570.000.000.000.72
395641172007.06.22 09:31buy0.02eurusdm1.34271.34571.35122007.06.22 13:091.34570.000.000.000.60
393987202007.06.21 12:34sell0.04eurusdm1.34061.35011.33712007.06.22 08:001.34000.000.000.020.24
392969872007.06.21 05:23sell0.02eurusdm1.33911.35011.33562007.06.22 08:001.34000.000.000.01-0.18
395366752007.06.22 06:31sell0.08eurusdm1.34211.35011.33862007.06.22 08:001.33970.000.000.001.92
388142722007.06.19 08:04sell0.02eurusdm1.34061.35161.33712007.06.21 01:561.33940.000.000.040.24
389412182007.06.19 16:29sell0.04eurusdm1.34211.33941.33392007.06.21 01:561.33940.000.000.081.08
386545912007.06.18 11:44buy0.02eurusdm1.34181.33081.34532007.06.19 06:171.34260.000.00-0.010.16
386723982007.06.18 13:47buy0.04eurusdm1.34031.34251.34802007.06.19 06:171.34250.000.00-0.020.88
385256992007.06.15 14:57buy0.02eurusdm1.33641.33951.34502007.06.18 07:211.33950.000.00-0.010.62
382572982007.06.14 07:27sell0.02eurusdm1.32911.34011.32562007.06.15 13:551.33300.000.000.01-0.78
382675482007.06.14 08:02sell0.04eurusdm1.33061.34011.32712007.06.15 13:551.33310.000.000.02-1.00
383265632007.06.14 14:05sell0.08eurusdm1.33211.34011.32862007.06.15 13:551.33320.000.000.04-0.88
384803732007.06.15 12:49sell0.16eurusdm1.33371.34021.33022007.06.15 13:551.33340.000.000.000.48
384938152007.06.15 13:19sell0.32eurusdm1.33551.34051.33202007.06.15 13:541.33360.000.000.006.08
379831872007.06.13 07:45sell0.02eurusdm1.32851.33951.32502007.06.14 07:271.32920.000.000.03-0.14
380548722007.06.13 12:42sell0.04eurusdm1.33001.33951.32652007.06.14 07:271.32930.000.000.060.28
382009182007.06.14 02:35sell0.08eurusdm1.33161.33961.32812007.06.14 07:251.32920.000.000.001.92
378622022007.06.12 19:06sell0.02eurusdm1.33131.32861.32312007.06.13 07:451.32860.000.000.010.54
374159162007.06.11 06:40sell0.02eurusdm1.33401.34501.33052007.06.12 14:371.33230.000.000.010.34
374419462007.06.11 08:20sell0.04eurusdm1.33561.33241.32692007.06.12 14:371.33240.000.000.021.28
372316452007.06.08 10:18sell0.02eurusdm1.33331.34431.32982007.06.11 06:391.33430.000.000.01-0.20
372401512007.06.08 10:49sell0.04eurusdm1.33491.34441.33142007.06.11 06:391.33410.000.000.020.32
372607352007.06.08 12:24sell0.08eurusdm1.33641.34441.33292007.06.11 06:391.33400.000.000.041.92
372182422007.06.08 09:44sell0.02eurusdm1.33621.33351.32802007.06.08 10:181.33350.000.000.000.54
371937202007.06.08 08:03sell0.02eurusdm1.33901.33641.33092007.06.08 09:441.33640.000.000.000.52
371548622007.06.08 01:11sell0.02eurusdm1.34211.34041.33492007.06.08 07:301.34040.000.000.000.34
370711552007.06.07 12:47sell0.02eurusdm1.34711.34341.33792007.06.07 18:371.34340.000.000.000.74
367721682007.06.05 12:03buy0.02eurusdm1.35271.34171.35622007.06.07 11:271.34800.000.00-0.05-0.94
368133702007.06.05 14:26buy0.04eurusdm1.35121.34171.35472007.06.07 11:271.34810.000.00-0.09-1.24
369354252007.06.06 13:09buy0.08eurusdm1.34971.34171.35322007.06.07 11:261.34820.000.00-0.15-1.20
370398092007.06.07 10:16buy0.16eurusdm1.34811.34161.35162007.06.07 11:261.34810.000.000.000.00
370473072007.06.07 10:27buy0.32eurusdm1.34641.34141.34992007.06.07 11:261.34820.000.000.005.76
366826692007.06.04 13:48buy0.02eurusdm1.34901.35111.35662007.06.05 11:401.35110.000.00-0.010.42
365919082007.06.01 19:26buy0.02eurusdm1.34431.34881.35432007.06.04 13:481.34880.000.00-0.010.90
365446972007.06.01 14:00sell0.02eurusdm1.34201.34041.33492007.06.01 14:181.34040.000.000.000.32
364435842007.05.31 17:03sell0.02eurusdm1.34441.34281.33732007.06.01 12:301.34280.000.000.010.32
363829432007.05.31 12:03buy0.02eurusdm1.34581.33481.34932007.05.31 15:191.34580.000.000.000.00
364141082007.05.31 14:20buy0.04eurusdm1.34431.34601.35152007.05.31 15:191.34600.000.000.000.68
360156112007.05.29 12:09buy0.02eurusdm1.35111.34011.35462007.05.31 12:021.34550.000.00-0.05-1.12
360407182007.05.29 14:02buy0.04eurusdm1.34961.34011.35312007.05.31 12:021.34560.000.00-0.09-1.60
360600862007.05.29 16:01buy0.08eurusdm1.34801.34001.35152007.05.31 12:021.34550.000.00-0.20-2.00
360732062007.05.29 17:31buy0.16eurusdm1.34651.34001.35002007.05.31 12:011.34540.000.00-0.39-1.76
360792762007.05.29 17:47buy0.32eurusdm1.34501.34001.34852007.05.31 12:011.34530.000.00-0.770.96
361719732007.05.30 06:45buy0.64eurusdm1.34351.34001.34702007.05.31 12:001.34530.000.00-1.1611.52
359827012007.05.29 08:58buy0.02eurusdm1.34781.33681.35132007.05.29 12:081.35130.000.000.000.70
358125652007.05.25 19:07sell0.02eurusdm1.34471.34311.33762007.05.29 03:411.34310.000.000.020.32
357432282007.05.25 01:12sell0.02eurusdm1.34201.35301.33852007.05.25 15:391.34480.000.000.00-0.56
357614172007.05.25 06:28sell0.04eurusdm1.34361.35311.34012007.05.25 15:391.34490.000.000.00-0.52
357873902007.05.25 12:21sell0.08eurusdm1.34511.35311.34162007.05.25 15:391.34500.000.000.000.08
357965482007.05.25 14:08sell0.16eurusdm1.34721.35371.34372007.05.25 15:381.34510.000.000.003.36
356804742007.05.24 14:40sell0.02eurusdm1.34281.35381.33932007.05.25 01:111.34220.000.000.010.12
357005202007.05.24 17:21sell0.04eurusdm1.34431.34231.33682007.05.25 01:111.34230.000.000.020.80
356281872007.05.24 08:20sell0.02eurusdm1.34341.35441.33992007.05.24 14:391.34290.000.000.000.10
356518442007.05.24 12:15sell0.04eurusdm1.34491.34281.33732007.05.24 14:391.34280.000.000.000.84
355272482007.05.23 17:29sell0.02eurusdm1.34651.34371.33822007.05.24 08:201.34370.000.000.030.56
354555182007.05.23 11:39buy0.02eurusdm1.34681.34911.35462007.05.23 12:381.34910.000.000.000.46
351807582007.05.21 18:08buy0.02eurusdm1.34701.33601.35052007.05.23 11:261.34630.000.00-0.02-0.14
352210892007.05.22 01:22buy0.04eurusdm1.34551.33601.34902007.05.23 11:261.34620.000.00-0.020.28
354002972007.05.23 07:46buy0.08eurusdm1.34291.34521.35072007.05.23 11:261.34610.000.000.002.56
350971912007.05.21 10:21sell0.02eurusdm1.34771.34511.33962007.05.21 11:051.34510.000.000.000.52
349206542007.05.18 10:31sell0.02eurusdm1.34801.35901.34452007.05.21 09:481.34840.000.000.01-0.08
349605652007.05.18 14:28sell0.04eurusdm1.34961.35911.34612007.05.21 09:481.34840.000.000.020.48
349695362007.05.18 15:08sell0.08eurusdm1.35111.35911.34762007.05.21 09:481.34870.000.000.041.92
347893252007.05.17 07:31buy0.02eurusdm1.35451.34351.35802007.05.18 08:141.35090.000.00-0.01-0.72
347968662007.05.17 09:27buy0.04eurusdm1.35301.34351.35652007.05.18 08:131.35080.000.00-0.02-0.88
348058442007.05.17 11:07buy0.08eurusdm1.35151.34351.35502007.05.18 08:131.35090.000.00-0.05-0.48
348197022007.05.17 12:32buy0.16eurusdm1.34991.34341.35342007.05.18 08:131.35080.000.00-0.101.44
348261162007.05.17 12:47buy0.32eurusdm1.34841.34341.35192007.05.18 08:121.35010.000.00-0.195.44
346180252007.05.15 15:07buy0.02eurusdm1.36011.34911.36362007.05.17 07:311.35420.000.00-0.05-1.18
346815892007.05.16 11:39buy0.04eurusdm1.35861.34911.36212007.05.17 07:311.35430.000.00-0.07-1.72
346895582007.05.16 12:03buy0.08eurusdm1.35711.34911.36062007.05.17 07:311.35420.000.00-0.15-2.32
347133202007.05.16 15:09buy0.16eurusdm1.35561.34911.35912007.05.17 07:311.35430.000.00-0.29-2.08
347157252007.05.16 15:13buy0.32eurusdm1.35401.34901.35752007.05.17 07:311.35430.000.00-0.580.96
347225412007.05.16 15:30buy0.64eurusdm1.35251.34901.35602007.05.17 07:311.35430.000.00-1.1611.52
346014352007.05.15 14:30buy0.02eurusdm1.35581.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.000.000.80
345122022007.05.14 12:38sell0.02eurusdm1.35421.36521.35072007.05.15 11:131.35380.000.000.010.08
345538492007.05.15 06:35sell0.04eurusdm1.35581.35381.34832007.05.15 11:131.35380.000.000.000.80
344747652007.05.14 02:07buy0.02eurusdm1.35431.34331.35782007.05.14 12:131.35470.000.000.000.08
344919962007.05.14 07:26buy0.04eurusdm1.35281.35471.36022007.05.14 12:131.35470.000.000.000.76
344249462007.05.11 13:35buy0.02eurusdm1.35091.35341.35892007.05.14 00:491.35340.000.00-0.010.50
342200892007.05.10 06:11buy0.02eurusdm1.35621.34521.35872007.05.11 13:001.35000.000.00-0.01-1.24
342310892007.05.10 08:09buy0.04eurusdm1.35471.34521.35722007.05.11 13:001.34990.000.00-0.02-1.92
342390302007.05.10 09:14buy0.08eurusdm1.35321.34521.35572007.05.11 13:001.34980.000.00-0.05-2.72
342685602007.05.10 12:50buy0.16eurusdm1.35171.34521.35422007.05.11 13:001.34970.000.00-0.10-3.20
342796772007.05.10 13:20buy0.32eurusdm1.35011.34511.35262007.05.11 13:001.34980.000.00-0.19-0.96
343196272007.05.10 18:22buy0.64eurusdm1.34801.34451.35052007.05.11 13:001.34990.000.00-0.3912.16
341642352007.05.09 13:35buy0.02eurusdm1.35631.34531.35882007.05.10 06:111.35590.000.00-0.04-0.08
341692492007.05.09 14:35buy0.04eurusdm1.35481.34531.35732007.05.10 06:111.35580.000.00-0.070.40
341839432007.05.09 18:18buy0.08eurusdm1.35331.34531.35582007.05.10 06:111.35580.000.00-0.152.00
339753262007.05.07 12:32buy0.02eurusdm1.36231.35131.36482007.05.09 13:341.35620.000.00-0.02-1.22
339884712007.05.07 17:31buy0.04eurusdm1.36081.35131.36332007.05.09 13:341.35630.000.00-0.04-1.80
340460072007.05.08 08:12buy0.08eurusdm1.35931.35131.36182007.05.09 13:341.35640.000.00-0.05-2.32
340504462007.05.08 08:37buy0.16eurusdm1.35781.35131.36032007.05.09 13:331.35650.000.00-0.10-2.08
340568742007.05.08 10:11buy0.32eurusdm1.35621.35121.35872007.05.09 13:331.35640.000.00-0.190.64
340745062007.05.08 14:13buy0.64eurusdm1.35461.35111.35712007.05.09 13:331.35630.000.00-0.3910.88
339108842007.05.04 16:45buy0.02eurusdm1.35941.34841.36192007.05.07 12:311.36190.000.00-0.010.50
338720182007.05.04 12:30sell0.02eurusdm1.35591.36691.35342007.05.04 14:071.35880.000.000.00-0.58
338731152007.05.04 12:30sell0.04eurusdm1.35771.36721.35522007.05.04 14:071.35890.000.000.00-0.48
338868952007.05.04 12:58sell0.08eurusdm1.35941.36741.35692007.05.04 14:071.35900.000.000.000.32
338929852007.05.04 13:38sell0.16eurusdm1.36091.36741.35842007.05.04 14:071.35900.000.000.003.04
338214962007.05.04 02:59sell0.02eurusdm1.35441.36541.35192007.05.04 07:381.35510.000.000.00-0.14
338322032007.05.04 06:04sell0.04eurusdm1.35591.36541.35342007.05.04 07:381.35500.000.000.000.36
338374302007.05.04 07:04sell0.08eurusdm1.35751.36551.35502007.05.04 07:381.35500.000.000.002.00
337620752007.05.03 14:01sell0.02eurusdm1.35561.36661.35312007.05.04 01:361.35450.000.000.010.22
337801122007.05.03 16:14sell0.04eurusdm1.35711.36661.35462007.05.04 01:361.35460.000.000.021.00
337524402007.05.03 13:02sell0.02eurusdm1.35871.36971.35622007.05.03 14:011.35620.000.000.000.50
336963352007.05.02 21:50sell0.02eurusdm1.35841.36941.35592007.05.03 13:011.35910.000.000.00-0.14
337110232007.05.03 03:54sell0.04eurusdm1.35991.36941.35742007.05.03 13:011.35920.000.000.000.28
337191162007.05.03 06:02sell0.08eurusdm1.36151.36951.35902007.05.03 13:011.35910.000.000.001.92
332678572007.04.30 07:15balanceDeposit1 008.30
  0.00 0.00 -6.25 0.64
Closed P/L: -5.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 008.30 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -5.61 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 002.69 Equity: 1 002.69 Free Margin: 1 002.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 164.21 Gross Loss: 169.82 Total Net Profit: -5.61
Profit Factor: 0.97 Expected Payoff: -0.03  
Absolute Drawdown: 39.76 Maximal Drawdown: 105.10 (9.79%) Relative Drawdown: 9.79% (105.10)
 
Total Trades: 199 Short Positions (won %): 129 (66.67%) Long Positions (won %): 70 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 128 (64.32%) Loss trades (% of total): 71 (35.68%)
Largest profit trade: 11.77 loss trade: -21.76
Average profit trade: 1.28 loss trade: -2.39
Maximum consecutive wins ($): 9 (10.68) consecutive losses ($): 7 (-54.45)
Maximal consecutive profit (count): 13.76 (8) consecutive loss (count): -59.41 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2