|Account: 1450828
|Name: RB26_Eurusd_15-25
|Currency: USD
|2007 August 6, 12:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|46064293
|2007.07.31 18:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3684
|1.3664
|1.3609
|2007.08.01 01:40
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|45688388
|2007.07.27 19:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3645
|1.3755
|1.3610
|2007.07.31 14:34
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.04
|45903829
|2007.07.30 22:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3713
|1.3696
|1.3641
|2007.07.31 14:34
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45549347
|2007.07.27 10:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3649
|1.3759
|1.3614
|2007.07.27 11:14
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|45554276
|2007.07.27 10:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3664
|1.3649
|1.3594
|2007.07.27 11:14
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|45487482
|2007.07.27 07:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3695
|1.3670
|1.3615
|2007.07.27 08:50
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|45494092
|2007.07.27 07:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3710
|1.3670
|1.3615
|2007.07.27 08:50
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|45403003
|2007.07.26 23:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3743
|1.3723
|1.3668
|2007.07.27 06:25
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|45200987
|2007.07.26 11:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3705
|1.3815
|1.3670
|2007.07.26 17:16
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|45211354
|2007.07.26 12:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3720
|1.3815
|1.3685
|2007.07.26 17:15
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|45256346
|2007.07.26 14:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3736
|1.3816
|1.3701
|2007.07.26 17:15
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|45302288
|2007.07.26 16:27
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3752
|1.3817
|1.3717
|2007.07.26 17:15
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|45307415
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3767
|1.3817
|1.3732
|2007.07.26 17:15
|1.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|45025683
|2007.07.25 14:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3708
|1.3818
|1.3673
|2007.07.26 11:42
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.03
|0.04
|45070078
|2007.07.25 20:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3723
|1.3705
|1.3650
|2007.07.26 11:41
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.06
|0.72
|44954486
|2007.07.25 10:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3733
|1.3843
|1.3698
|2007.07.25 14:30
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|44979287
|2007.07.25 12:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3748
|1.3721
|1.3666
|2007.07.25 14:30
|1.3721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|44902000
|2007.07.25 07:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3787
|1.3743
|1.3688
|2007.07.25 09:11
|1.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|44724631
|2007.07.24 16:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3811
|1.3789
|1.3734
|2007.07.25 07:35
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.01
|0.48
|44736691
|2007.07.24 18:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3826
|1.3788
|1.3733
|2007.07.25 07:34
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.02
|1.52
|44428309
|2007.07.23 09:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3805
|1.3915
|1.3770
|2007.07.24 16:33
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|44454568
|2007.07.23 12:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3821
|1.3916
|1.3786
|2007.07.24 16:33
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|44668796
|2007.07.24 12:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3837
|1.3917
|1.3802
|2007.07.24 16:33
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|44274051
|2007.07.20 17:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3813
|1.3923
|1.3778
|2007.07.23 09:56
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|44311921
|2007.07.22 22:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3832
|1.3807
|1.3752
|2007.07.23 09:55
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|44114249
|2007.07.20 07:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3789
|1.3899
|1.3754
|2007.07.20 16:49
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|44168150
|2007.07.20 12:11
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3804
|1.3899
|1.3769
|2007.07.20 16:49
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|44198829
|2007.07.20 14:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3820
|1.3900
|1.3785
|2007.07.20 16:49
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|44200210
|2007.07.20 14:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3835
|1.3900
|1.3800
|2007.07.20 16:48
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|43997040
|2007.07.19 15:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3802
|1.3912
|1.3767
|2007.07.20 04:30
|1.3801
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|44011620
|2007.07.19 16:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3818
|1.3802
|1.3747
|2007.07.20 04:30
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.02
|0.64
|43701376
|2007.07.18 09:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3778
|1.3888
|1.3743
|2007.07.19 15:37
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.52
|43786461
|2007.07.18 14:11
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3793
|1.3888
|1.3758
|2007.07.19 15:37
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.48
|43803261
|2007.07.18 14:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3808
|1.3888
|1.3773
|2007.07.19 15:37
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.13
|0.16
|43947046
|2007.07.19 09:07
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3823
|1.3888
|1.3788
|2007.07.19 15:36
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|43621363
|2007.07.18 06:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3809
|1.3793
|1.3738
|2007.07.18 08:10
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|43398265
|2007.07.17 09:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3767
|1.3877
|1.3732
|2007.07.18 06:03
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.90
|43433235
|2007.07.17 12:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3782
|1.3877
|1.3747
|2007.07.18 06:03
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.16
|43533575
|2007.07.18 00:17
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3798
|1.3878
|1.3763
|2007.07.18 06:03
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|43533823
|2007.07.18 00:18
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3813
|1.3878
|1.3778
|2007.07.18 06:03
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|43592986
|2007.07.18 04:06
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3828
|1.3878
|1.3793
|2007.07.18 06:03
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|43199601
|2007.07.15 22:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3777
|1.3887
|1.3742
|2007.07.17 09:40
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|43268475
|2007.07.16 09:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3792
|1.3770
|1.3715
|2007.07.17 09:40
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.02
|0.88
|43099320
|2007.07.13 06:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3769
|1.3879
|1.3734
|2007.07.13 14:41
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|43109158
|2007.07.13 07:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3784
|1.3879
|1.3749
|2007.07.13 14:40
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|43143238
|2007.07.13 12:37
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3808
|1.3787
|1.3732
|2007.07.13 14:40
|1.3778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|42990515
|2007.07.12 13:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3761
|1.3871
|1.3726
|2007.07.13 06:40
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|42995832
|2007.07.12 13:23
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3777
|1.3872
|1.3742
|2007.07.13 06:40
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|43047494
|2007.07.12 21:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3792
|1.3872
|1.3757
|2007.07.13 06:39
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|42825851
|2007.07.11 17:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3762
|1.3872
|1.3727
|2007.07.12 12:52
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.18
|42933985
|2007.07.12 07:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3778
|1.3873
|1.3743
|2007.07.12 12:52
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|42951674
|2007.07.12 08:53
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3793
|1.3873
|1.3758
|2007.07.12 12:52
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|42780900
|2007.07.11 14:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3780
|1.3670
|1.3815
|2007.07.11 16:46
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|42791394
|2007.07.11 15:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3764
|1.3669
|1.3799
|2007.07.11 16:46
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|42802236
|2007.07.11 15:38
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3749
|1.3669
|1.3784
|2007.07.11 16:46
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|42582105
|2007.07.11 00:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3740
|1.3850
|1.3705
|2007.07.11 12:39
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|42626029
|2007.07.11 05:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3756
|1.3851
|1.3721
|2007.07.11 12:39
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|42718405
|2007.07.11 11:38
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3771
|1.3851
|1.3736
|2007.07.11 12:39
|1.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|42487401
|2007.07.10 18:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3721
|1.3770
|1.3825
|2007.07.10 21:56
|1.3770
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.98
|42418184
|2007.07.10 13:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3713
|1.3729
|1.3784
|2007.07.10 14:54
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|42307174
|2007.07.10 07:07
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3621
|1.3716
|1.3586
|2007.07.10 13:50
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|42320630
|2007.07.10 08:10
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3637
|1.3717
|1.3602
|2007.07.10 13:50
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|42330846
|2007.07.10 08:33
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3652
|1.3717
|1.3617
|2007.07.10 13:50
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|42372039
|2007.07.10 12:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3667
|1.3717
|1.3632
|2007.07.10 13:50
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.04
|42393264
|2007.07.10 13:17
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3688
|1.3723
|1.3653
|2007.07.10 13:50
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.28
|42279209
|2007.07.10 05:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3605
|1.3715
|1.3570
|2007.07.10 13:50
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|41785848
|2007.07.05 14:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3602
|1.3712
|1.3567
|2007.07.10 04:56
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.16
|41989571
|2007.07.06 14:09
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3618
|1.3713
|1.3583
|2007.07.10 04:56
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.04
|0.28
|41992344
|2007.07.06 14:13
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3633
|1.3713
|1.3598
|2007.07.10 04:56
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.08
|1.84
|41764564
|2007.07.05 13:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3620
|1.3604
|1.3549
|2007.07.05 14:09
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|41590049
|2007.07.04 08:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3617
|1.3727
|1.3582
|2007.07.05 13:08
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.10
|41682731
|2007.07.05 07:49
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3632
|1.3727
|1.3597
|2007.07.05 13:07
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|41693647
|2007.07.05 08:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3647
|1.3727
|1.3612
|2007.07.05 13:07
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|41448664
|2007.07.03 13:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3618
|1.3508
|1.3653
|2007.07.04 06:53
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|41460990
|2007.07.03 14:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3602
|1.3620
|1.3675
|2007.07.04 06:53
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.72
|41187900
|2007.07.02 15:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3635
|1.3525
|1.3670
|2007.07.03 12:20
|1.3610
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.50
|41226741
|2007.07.02 18:12
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3619
|1.3524
|1.3654
|2007.07.03 12:20
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|41371396
|2007.07.03 07:54
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3604
|1.3524
|1.3639
|2007.07.03 12:20
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|41408312
|2007.07.03 10:39
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3589
|1.3524
|1.3624
|2007.07.03 12:19
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|41112422
|2007.07.02 11:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.3621
|1.3676
|2007.07.02 15:10
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|40908184
|2007.06.29 16:58
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3539
|1.3559
|1.3614
|2007.07.02 07:49
|1.3559
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|40808016
|2007.06.29 09:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3476
|1.3541
|1.3441
|2007.06.29 16:58
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|40818865
|2007.06.29 10:03
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3491
|1.3541
|1.3456
|2007.06.29 16:57
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|40831683
|2007.06.29 10:34
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3506
|1.3541
|1.3471
|2007.06.29 16:57
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.76
|40285692
|2007.06.27 09:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3445
|1.3540
|1.3410
|2007.06.29 16:57
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.80
|40240282
|2007.06.27 06:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3430
|1.3540
|1.3395
|2007.06.29 16:57
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.20
|40798455
|2007.06.29 08:58
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|1.3540
|1.3425
|2007.06.29 16:57
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|40054417
|2007.06.26 14:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3456
|1.3432
|1.3377
|2007.06.27 06:52
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.01
|0.48
|39646621
|2007.06.22 17:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3455
|1.3345
|1.3490
|2007.06.26 11:34
|1.3458
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.06
|39928192
|2007.06.26 07:20
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3439
|1.3457
|1.3512
|2007.06.26 11:34
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|39564117
|2007.06.22 09:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3427
|1.3457
|1.3512
|2007.06.22 13:09
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39398720
|2007.06.21 12:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3406
|1.3501
|1.3371
|2007.06.22 08:00
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.02
|0.24
|39296987
|2007.06.21 05:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3391
|1.3501
|1.3356
|2007.06.22 08:00
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|39536675
|2007.06.22 06:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3421
|1.3501
|1.3386
|2007.06.22 08:00
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|38814272
|2007.06.19 08:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3406
|1.3516
|1.3371
|2007.06.21 01:56
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.04
|0.24
|38941218
|2007.06.19 16:29
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3421
|1.3394
|1.3339
|2007.06.21 01:56
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.08
|1.08
|38654591
|2007.06.18 11:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3418
|1.3308
|1.3453
|2007.06.19 06:17
|1.3426
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.16
|38672398
|2007.06.18 13:47
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3403
|1.3425
|1.3480
|2007.06.19 06:17
|1.3425
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.88
|38525699
|2007.06.15 14:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3364
|1.3395
|1.3450
|2007.06.18 07:21
|1.3395
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.62
|38257298
|2007.06.14 07:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3291
|1.3401
|1.3256
|2007.06.15 13:55
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|38267548
|2007.06.14 08:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3306
|1.3401
|1.3271
|2007.06.15 13:55
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|38326563
|2007.06.14 14:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3321
|1.3401
|1.3286
|2007.06.15 13:55
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.88
|38480373
|2007.06.15 12:49
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3337
|1.3402
|1.3302
|2007.06.15 13:55
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|38493815
|2007.06.15 13:19
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3355
|1.3405
|1.3320
|2007.06.15 13:54
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|37983187
|2007.06.13 07:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3285
|1.3395
|1.3250
|2007.06.14 07:27
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.14
|38054872
|2007.06.13 12:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3300
|1.3395
|1.3265
|2007.06.14 07:27
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.06
|0.28
|38200918
|2007.06.14 02:35
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3316
|1.3396
|1.3281
|2007.06.14 07:25
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|37862202
|2007.06.12 19:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3313
|1.3286
|1.3231
|2007.06.13 07:45
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|37415916
|2007.06.11 06:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3340
|1.3450
|1.3305
|2007.06.12 14:37
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.01
|0.34
|37441946
|2007.06.11 08:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3356
|1.3324
|1.3269
|2007.06.12 14:37
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.02
|1.28
|37231645
|2007.06.08 10:18
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3333
|1.3443
|1.3298
|2007.06.11 06:39
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|37240151
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3349
|1.3444
|1.3314
|2007.06.11 06:39
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|37260735
|2007.06.08 12:24
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3364
|1.3444
|1.3329
|2007.06.11 06:39
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.04
|1.92
|37218242
|2007.06.08 09:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3362
|1.3335
|1.3280
|2007.06.08 10:18
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|37193720
|2007.06.08 08:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3390
|1.3364
|1.3309
|2007.06.08 09:44
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|37154862
|2007.06.08 01:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3421
|1.3404
|1.3349
|2007.06.08 07:30
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|37071155
|2007.06.07 12:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3471
|1.3434
|1.3379
|2007.06.07 18:37
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36772168
|2007.06.05 12:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3527
|1.3417
|1.3562
|2007.06.07 11:27
|1.3480
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.94
|36813370
|2007.06.05 14:26
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3512
|1.3417
|1.3547
|2007.06.07 11:27
|1.3481
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.24
|36935425
|2007.06.06 13:09
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3497
|1.3417
|1.3532
|2007.06.07 11:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.20
|37039809
|2007.06.07 10:16
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3481
|1.3416
|1.3516
|2007.06.07 11:26
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37047307
|2007.06.07 10:27
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3464
|1.3414
|1.3499
|2007.06.07 11:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|36682669
|2007.06.04 13:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3490
|1.3511
|1.3566
|2007.06.05 11:40
|1.3511
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.42
|36591908
|2007.06.01 19:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3443
|1.3488
|1.3543
|2007.06.04 13:48
|1.3488
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.90
|36544697
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3404
|1.3349
|2007.06.01 14:18
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|36443584
|2007.05.31 17:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3444
|1.3428
|1.3373
|2007.06.01 12:30
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.01
|0.32
|36382943
|2007.05.31 12:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3458
|1.3348
|1.3493
|2007.05.31 15:19
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36414108
|2007.05.31 14:20
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3460
|1.3515
|2007.05.31 15:19
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|36015611
|2007.05.29 12:09
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3511
|1.3401
|1.3546
|2007.05.31 12:02
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.12
|36040718
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3496
|1.3401
|1.3531
|2007.05.31 12:02
|1.3456
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.60
|36060086
|2007.05.29 16:01
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3480
|1.3400
|1.3515
|2007.05.31 12:02
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.00
|36073206
|2007.05.29 17:31
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3465
|1.3400
|1.3500
|2007.05.31 12:01
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.39
|-1.76
|36079276
|2007.05.29 17:47
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3450
|1.3400
|1.3485
|2007.05.31 12:01
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.77
|0.96
|36171973
|2007.05.30 06:45
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3435
|1.3400
|1.3470
|2007.05.31 12:00
|1.3453
|0.00
|0.00
|-1.16
|11.52
|35982701
|2007.05.29 08:58
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3478
|1.3368
|1.3513
|2007.05.29 12:08
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35812565
|2007.05.25 19:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3447
|1.3431
|1.3376
|2007.05.29 03:41
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|35743228
|2007.05.25 01:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3530
|1.3385
|2007.05.25 15:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35761417
|2007.05.25 06:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3436
|1.3531
|1.3401
|2007.05.25 15:39
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|35787390
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3451
|1.3531
|1.3416
|2007.05.25 15:39
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35796548
|2007.05.25 14:08
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3472
|1.3537
|1.3437
|2007.05.25 15:38
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|35680474
|2007.05.24 14:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3428
|1.3538
|1.3393
|2007.05.25 01:11
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|35700520
|2007.05.24 17:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3423
|1.3368
|2007.05.25 01:11
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.02
|0.80
|35628187
|2007.05.24 08:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3434
|1.3544
|1.3399
|2007.05.24 14:39
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35651844
|2007.05.24 12:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3449
|1.3428
|1.3373
|2007.05.24 14:39
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|35527248
|2007.05.23 17:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3465
|1.3437
|1.3382
|2007.05.24 08:20
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.03
|0.56
|35455518
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3468
|1.3491
|1.3546
|2007.05.23 12:38
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|35180758
|2007.05.21 18:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3470
|1.3360
|1.3505
|2007.05.23 11:26
|1.3463
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.14
|35221089
|2007.05.22 01:22
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3455
|1.3360
|1.3490
|2007.05.23 11:26
|1.3462
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.28
|35400297
|2007.05.23 07:46
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3429
|1.3452
|1.3507
|2007.05.23 11:26
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|35097191
|2007.05.21 10:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3477
|1.3451
|1.3396
|2007.05.21 11:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34920654
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3480
|1.3590
|1.3445
|2007.05.21 09:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|34960565
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3496
|1.3591
|1.3461
|2007.05.21 09:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.02
|0.48
|34969536
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3511
|1.3591
|1.3476
|2007.05.21 09:48
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.04
|1.92
|34789325
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3545
|1.3435
|1.3580
|2007.05.18 08:14
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|34796866
|2007.05.17 09:27
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3530
|1.3435
|1.3565
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.88
|34805844
|2007.05.17 11:07
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3515
|1.3435
|1.3550
|2007.05.18 08:13
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.48
|34819702
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3499
|1.3434
|1.3534
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.44
|34826116
|2007.05.17 12:47
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3484
|1.3434
|1.3519
|2007.05.18 08:12
|1.3501
|0.00
|0.00
|-0.19
|5.44
|34618025
|2007.05.15 15:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|1.3491
|1.3636
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.18
|34681589
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3586
|1.3491
|1.3621
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.72
|34689558
|2007.05.16 12:03
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3571
|1.3491
|1.3606
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.32
|34713320
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3556
|1.3491
|1.3591
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.08
|34715725
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3540
|1.3490
|1.3575
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.58
|0.96
|34722541
|2007.05.16 15:30
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3525
|1.3490
|1.3560
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-1.16
|11.52
|34601435
|2007.05.15 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3558
|1.3598
|1.3653
|2007.05.15 15:07
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34512202
|2007.05.14 12:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3542
|1.3652
|1.3507
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|34553849
|2007.05.15 06:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3558
|1.3538
|1.3483
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34474765
|2007.05.14 02:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|1.3433
|1.3578
|2007.05.14 12:13
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34491996
|2007.05.14 07:26
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3528
|1.3547
|1.3602
|2007.05.14 12:13
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|34424946
|2007.05.11 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3509
|1.3534
|1.3589
|2007.05.14 00:49
|1.3534
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|34220089
|2007.05.10 06:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3562
|1.3452
|1.3587
|2007.05.11 13:00
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.24
|34231089
|2007.05.10 08:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3547
|1.3452
|1.3572
|2007.05.11 13:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.92
|34239030
|2007.05.10 09:14
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3532
|1.3452
|1.3557
|2007.05.11 13:00
|1.3498
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.72
|34268560
|2007.05.10 12:50
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3517
|1.3452
|1.3542
|2007.05.11 13:00
|1.3497
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.20
|34279677
|2007.05.10 13:20
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3501
|1.3451
|1.3526
|2007.05.11 13:00
|1.3498
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.96
|34319627
|2007.05.10 18:22
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3480
|1.3445
|1.3505
|2007.05.11 13:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|-0.39
|12.16
|34164235
|2007.05.09 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3563
|1.3453
|1.3588
|2007.05.10 06:11
|1.3559
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.08
|34169249
|2007.05.09 14:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3548
|1.3453
|1.3573
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|34183943
|2007.05.09 18:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3533
|1.3453
|1.3558
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.00
|33975326
|2007.05.07 12:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3623
|1.3513
|1.3648
|2007.05.09 13:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.22
|33988471
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3608
|1.3513
|1.3633
|2007.05.09 13:34
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|34046007
|2007.05.08 08:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3593
|1.3513
|1.3618
|2007.05.09 13:34
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.32
|34050446
|2007.05.08 08:37
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3578
|1.3513
|1.3603
|2007.05.09 13:33
|1.3565
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.08
|34056874
|2007.05.08 10:11
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3562
|1.3512
|1.3587
|2007.05.09 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.64
|34074506
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3546
|1.3511
|1.3571
|2007.05.09 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.88
|33910884
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|1.3484
|1.3619
|2007.05.07 12:31
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|33872018
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3559
|1.3669
|1.3534
|2007.05.04 14:07
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|33873115
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3577
|1.3672
|1.3552
|2007.05.04 14:07
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33886895
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3594
|1.3674
|1.3569
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33892985
|2007.05.04 13:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3609
|1.3674
|1.3584
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|33821496
|2007.05.04 02:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3544
|1.3654
|1.3519
|2007.05.04 07:38
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33832203
|2007.05.04 06:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3559
|1.3654
|1.3534
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33837430
|2007.05.04 07:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3575
|1.3655
|1.3550
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33762075
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3556
|1.3666
|1.3531
|2007.05.04 01:36
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|33780112
|2007.05.03 16:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3571
|1.3666
|1.3546
|2007.05.04 01:36
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|33752440
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.3697
|1.3562
|2007.05.03 14:01
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33696335
|2007.05.02 21:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3584
|1.3694
|1.3559
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33711023
|2007.05.03 03:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3599
|1.3694
|1.3574
|2007.05.03 13:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|33719116
|2007.05.03 06:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3615
|1.3695
|1.3590
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|33267857
|2007.04.30 07:15
|balance
|Deposit
|1 008.30
|0.00
|0.00
|-6.25
|0.64
|Closed P/L:
|-5.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 008.30
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-5.61
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 002.69
|Equity:
|1 002.69
|Free Margin:
|1 002.69
|Details:
|Gross Profit:
|164.21
|Gross Loss:
|169.82
|Total Net Profit:
|-5.61
|Profit Factor:
|0.97
|Expected Payoff:
|-0.03
|Absolute Drawdown:
|39.76
|Maximal Drawdown:
|105.10 (9.79%)
|Relative Drawdown:
|9.79% (105.10)
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|129 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|70 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|128 (64.32%)
|Loss trades (% of total):
|71 (35.68%)
|Largest
|profit trade:
|11.77
|loss trade:
|-21.76
|Average
|profit trade:
|1.28
|loss trade:
|-2.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (10.68)
|consecutive losses ($):
|7 (-54.45)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13.76 (8)
|consecutive loss (count):
|-59.41 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2