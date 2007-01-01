Data

EURUSD

Weekly

Total

YEAR

MONTH

WEEKS

pips

2006

January

1-8

50

50

8-15

0

50

15-22

-37

13

22-29

-2

11

February

29-05

0

11

5-12

0

11

12-19

0

11

19-26

12

23

March

26-05

0

23

5-12

40

63

12-19

0

63

19-26

0

63

April

26-02

31

94

2-9

2

96

9-16

0

96

16-23

17

113

23-30

0

113

May

30-07

-12

101

07-14

8

109

14-21

2

111

21-28

0

111

June

28-04

-19

92

04-11

9

101

11-18

-20

81

18-25

0

81

July

25-02

0

81

02-09

-25

56

09-16

12

68

16-23

8

76

23-30

0

76

August

30-06

0

76

06-13

0

76

13-20

0

76

20-27

4

80

September

27-03

0

80

03-10

-8

72

10-17

0

72

17-24

0

72

24-01

0

72

October

01-08

0

72

08-15

0

72

15-22

0

72

22-29

0

72

November

29-05

0

72

05-12

-5

67

12-19

0

67

19-26

2

69

December

26-03

0

69

03-10

0

69

10-17

7

76

17-24

17

93

24-31

0

93

2007

January

31-07

0

93

07-14

-42

51

14-21

0

51

21-28

0

51

February

28-04

-9

42

04-11

0

42

11-18

0

42

18-25

0

42

March

25-04

0

42

04-11

0

42

11-18

0

42

18-25

0

42

April

25-01

0

42

01-08

0

42

08-15

-5

37

15-22

0

37

2007

 

22-29

0

37

May

29-06

0

37

06-13

0

37

13-20

0

37

20-27

0

37

27-03

0

37

June

03-10

0

37

10-17

9

46

17-24

0

46

24-01

0

46

July

01-08

0

46

08-15

0

46

15-22

0

46

22-29

14

60

August

29-05

11

71

 

 

71

 

 

 

71

 

 

71

 