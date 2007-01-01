|
Data
|
EURUSD
|
Weekly
|
Total
|
YEAR
|
MONTH
|
WEEKS
|
pips
|
2006
|
January
|
1-8
|
50
|
50
|
8-15
|
0
|
50
|
15-22
|
-37
|
13
|
22-29
|
-2
|
11
|
February
|
29-05
|
0
|
11
|
5-12
|
0
|
11
|
12-19
|
0
|
11
|
19-26
|
12
|
23
|
March
|
26-05
|
0
|
23
|
5-12
|
40
|
63
|
12-19
|
0
|
63
|
19-26
|
0
|
63
|
April
|
26-02
|
31
|
94
|
2-9
|
2
|
96
|
9-16
|
0
|
96
|
16-23
|
17
|
113
|
23-30
|
0
|
113
|
May
|
30-07
|
-12
|
101
|
07-14
|
8
|
109
|
14-21
|
2
|
111
|
21-28
|
0
|
111
|
June
|
28-04
|
-19
|
92
|
04-11
|
9
|
101
|
11-18
|
-20
|
81
|
18-25
|
0
|
81
|
July
|
25-02
|
0
|
81
|
02-09
|
-25
|
56
|
09-16
|
12
|
68
|
16-23
|
8
|
76
|
23-30
|
0
|
76
|
August
|
30-06
|
0
|
76
|
06-13
|
0
|
76
|
13-20
|
0
|
76
|
20-27
|
4
|
80
|
September
|
27-03
|
0
|
80
|
03-10
|
-8
|
72
|
10-17
|
0
|
72
|
17-24
|
0
|
72
|
24-01
|
0
|
72
|
October
|
01-08
|
0
|
72
|
08-15
|
0
|
72
|
15-22
|
0
|
72
|
22-29
|
0
|
72
|
November
|
29-05
|
0
|
72
|
05-12
|
-5
|
67
|
12-19
|
0
|
67
|
19-26
|
2
|
69
|
December
|
26-03
|
0
|
69
|
03-10
|
0
|
69
|
10-17
|
7
|
76
|
17-24
|
17
|
93
|
24-31
|
0
|
93
|
2007
|
January
|
31-07
|
0
|
93
|
07-14
|
-42
|
51
|
14-21
|
0
|
51
|
21-28
|
0
|
51
|
February
|
28-04
|
-9
|
42
|
04-11
|
0
|
42
|
11-18
|
0
|
42
|
18-25
|
0
|
42
|
March
|
25-04
|
0
|
42
|
04-11
|
0
|
42
|
11-18
|
0
|
42
|
18-25
|
0
|
42
|
April
|
25-01
|
0
|
42
|
01-08
|
0
|
42
|
08-15
|
-5
|
37
|
15-22
|
0
|
37
|
2007
|
|
22-29
|
0
|
37
|
May
|
29-06
|
0
|
37
|
06-13
|
0
|
37
|
13-20
|
0
|
37
|
20-27
|
0
|
37
|
27-03
|
0
|
37
|
June
|
03-10
|
0
|
37
|
10-17
|
9
|
46
|
17-24
|
0
|
46
|
24-01
|
0
|
46
|
July
|
01-08
|
0
|
46
|
08-15
|
0
|
46
|
15-22
|
0
|
46
|
22-29
|
14
|
60
|
August
|
29-05
|
11
|
71
|
|
|
71
|
|
|
|
71
|
|
|
71