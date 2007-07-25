Interbank FX, LLC

Account: 1557340 Name: Iulian Matache Currency: USD 2007 July 27, 06:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
448604272007.07.25 05:30balanceDeposit5 000.00
448608792007.07.25 05:32buy0.02eurjpy166.210.000.002007.07.25 06:24165.890.000.000.00-5.33
448621822007.07.25 05:36buy0.03eurjpy166.190.000.002007.07.25 06:24165.890.000.000.00-7.49
448623532007.07.25 05:37buy0.04eurjpy166.170.000.002007.07.25 06:24165.890.000.000.00-9.31
448630352007.07.25 05:42buy0.05eurjpy166.140.000.002007.07.25 06:53165.690.000.000.00-18.75
448631472007.07.25 05:43sell0.02eurjpy166.100.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.002.83
448662392007.07.25 05:56sell0.02eurjpy166.090.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.002.66
448664142007.07.25 05:57sell0.03eurjpy166.080.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.003.75
448676142007.07.25 06:00buy0.06eurjpy166.110.000.002007.07.25 06:53165.680.000.000.00-21.50
448676642007.07.25 06:01sell0.04eurjpy166.070.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.004.66
448684552007.07.25 06:03sell0.05eurjpy166.060.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.005.41
448684832007.07.25 06:04sell0.06eurjpy166.050.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.005.99
448688482007.07.25 06:05sell0.07eurjpy166.040.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.006.40
448689952007.07.25 06:06sell0.08eurjpy166.030.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.006.65
448691852007.07.25 06:07sell0.09eurjpy166.020.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.006.73
448693182007.07.25 06:08sell0.10eurjpy166.010.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.006.65
448695332007.07.25 06:09sell0.11eurjpy165.980.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.004.57
448697322007.07.25 06:10sell0.12eurjpy165.970.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.003.99
448699622007.07.25 06:11sell0.13eurjpy165.940.000.002007.07.25 06:24165.930.000.000.001.09
448702802007.07.25 06:12sell0.14eurjpy165.910.000.002007.07.25 06:54165.710.000.000.0023.33
448734932007.07.25 06:22sell0.15eurjpy165.900.000.002007.07.25 06:54165.700.000.000.0025.00
448742262007.07.25 06:24sell0.03eurjpy165.880.000.002007.07.25 06:54165.690.000.000.004.75
448748902007.07.25 06:25sell0.04eurjpy165.870.000.002007.07.25 06:54165.680.000.000.006.33
448750712007.07.25 06:26sell0.05eurjpy165.830.000.002007.07.25 06:54165.660.000.000.007.09
448755352007.07.25 06:27sell0.06eurjpy165.820.000.002007.07.25 06:54165.650.000.000.008.50
448757032007.07.25 06:28sell0.07eurjpy165.810.000.002007.07.25 06:54165.660.000.000.008.75
448760932007.07.25 06:29sell0.08eurjpy165.800.000.002007.07.25 06:54165.650.000.000.0010.01
448766632007.07.25 06:30sell0.09eurjpy165.750.000.002007.07.25 06:56165.630.000.000.009.01
448771332007.07.25 06:31sell0.10eurjpy165.740.000.002007.07.25 06:56165.610.000.000.0010.83
448775232007.07.25 06:32sell0.11eurjpy165.730.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.004.58
448821552007.07.25 06:52sell0.12eurjpy165.720.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.004.00
448823792007.07.25 06:53sell0.13eurjpy165.710.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.003.25
448827762007.07.25 06:54sell0.06eurjpy165.620.000.002007.07.25 07:26165.470.000.000.007.50
448832872007.07.25 06:55sell0.07eurjpy165.610.000.002007.07.25 07:26165.460.000.000.008.75
448833862007.07.25 06:56sell0.08eurjpy165.600.000.002007.07.25 07:28165.440.000.000.0010.66
448837342007.07.25 06:57sell0.07eurjpy165.590.000.002007.07.25 07:28165.410.000.000.0010.49
448840682007.07.25 06:58sell0.08eurjpy165.560.000.002007.07.25 07:57165.380.000.000.0011.98
448849882007.07.25 07:02sell0.10eurjpy165.750.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.005.82
448853362007.07.25 07:04sell0.11eurjpy165.770.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.008.24
448857752007.07.25 07:07sell0.12eurjpy165.810.000.002007.07.25 07:18165.680.000.000.0012.99
448920482007.07.25 07:19sell0.07eurjpy165.650.000.002007.07.25 07:26165.490.000.000.009.34
448936092007.07.25 07:24sell0.07eurjpy165.550.000.002007.07.25 08:35165.360.000.000.0011.08
448939292007.07.25 07:25sell0.08eurjpy165.540.000.002007.07.25 08:35165.350.000.000.0012.66
448945452007.07.25 07:26sell0.08eurjpy165.440.000.002007.07.25 08:44165.320.000.000.007.98
448963742007.07.25 07:27sell0.07eurjpy165.430.000.002007.07.25 08:45165.270.000.000.009.32
448985712007.07.25 07:28sell0.08eurjpy165.410.000.002007.07.25 08:45165.280.000.000.008.65
448992462007.07.25 07:29sell0.07eurjpy165.400.000.002007.07.25 08:45165.270.000.000.007.57
449026672007.07.25 07:41sell0.09eurjpy165.580.000.002007.07.25 07:54165.420.000.000.0011.99
449064352007.07.25 07:54sell0.09eurjpy165.390.000.002007.07.25 08:45165.260.000.000.009.73
449114362007.07.25 07:57sell0.09eurjpy165.380.000.002007.07.25 08:45165.270.000.000.008.23
449129252007.07.25 07:58sell0.09eurjpy165.370.000.002007.07.25 08:50165.250.000.000.008.98
449192032007.07.25 08:33sell0.10eurjpy165.360.000.002007.07.25 08:50165.230.000.000.0010.80
449193212007.07.25 08:34sell0.11eurjpy165.350.000.002007.07.25 08:50165.220.000.000.0011.89
449194132007.07.25 08:35sell0.12eurjpy165.340.000.002007.07.25 09:00165.190.000.000.0014.96
449197542007.07.25 08:36sell0.11eurjpy165.300.000.002007.07.25 09:00165.160.000.000.0012.80
449237622007.07.25 08:44sell0.12eurjpy165.290.000.002007.07.25 09:00165.120.000.000.0016.97
449255962007.07.25 08:45sell0.07eurjpy165.230.000.002007.07.25 09:15165.070.000.000.009.32
449302242007.07.25 08:50sell0.08eurjpy165.220.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.0010.66
449326192007.07.25 08:51sell0.06eurjpy165.210.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.007.49
449354752007.07.25 08:59sell0.07eurjpy165.200.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.008.16
449369502007.07.25 09:00sell0.08eurjpy165.160.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.006.66
449383042007.07.25 09:01sell0.06eurjpy165.100.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.002.00
449416802007.07.25 09:08sell0.07eurjpy165.090.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.001.75
449420632007.07.25 09:10sell0.08eurjpy165.080.000.002007.07.25 09:15165.060.000.000.001.33
449441052007.07.25 09:15sell0.02eurjpy165.030.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.00-4.98
449444182007.07.25 09:16sell0.03eurjpy165.060.000.002007.07.25 14:44164.900.000.000.003.99
449450252007.07.25 09:17sell0.04eurjpy165.080.000.002007.07.25 14:43164.910.000.000.005.66
449459092007.07.25 09:18sell0.04eurjpy165.020.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.00-14.28
449468112007.07.25 09:20sell0.06eurjpy165.110.000.002007.07.25 14:42164.930.000.000.008.98
449474922007.07.25 09:25sell0.07eurjpy165.140.000.002007.07.25 14:37164.960.000.000.0010.48
449483542007.07.25 09:34sell0.08eurjpy165.160.000.002007.07.25 14:33164.990.000.000.0011.31
449488012007.07.25 09:37sell0.09eurjpy165.180.000.002007.07.25 14:33165.020.000.000.0011.97
449494632007.07.25 09:42sell0.10eurjpy165.210.000.002007.07.25 14:22165.190.000.000.001.66
449498002007.07.25 09:45sell0.11eurjpy165.240.000.002007.07.25 14:22165.190.000.000.004.56
449499262007.07.25 09:46sell0.12eurjpy165.270.000.002007.07.25 14:22165.190.000.000.007.97
449533502007.07.25 10:10sell0.13eurjpy165.300.000.002007.07.25 14:22165.190.000.000.0011.87
449560302007.07.25 10:29sell0.14eurjpy165.330.000.002007.07.25 14:22165.190.000.000.0016.27
449566062007.07.25 10:34sell0.15eurjpy165.360.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.003.74
449634302007.07.25 10:52sell0.16eurjpy165.390.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.007.97
449653462007.07.25 11:02sell0.17eurjpy165.410.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.0011.29
449656802007.07.25 11:03sell0.18eurjpy165.430.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.0014.94
449660642007.07.25 11:04sell0.19eurjpy165.460.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.001.58
449680952007.07.25 11:18sell0.20eurjpy165.490.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.006.64
449684912007.07.25 11:19sell0.21eurjpy165.520.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.0012.20
449690412007.07.25 11:20sell0.22eurjpy165.560.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.0020.09
449719362007.07.25 11:27sell0.23eurjpy165.620.000.002007.07.25 12:59165.450.000.000.0032.46
449883512007.07.25 13:09sell0.18eurjpy165.460.000.002007.07.25 14:05165.330.000.000.0019.42
450115502007.07.25 14:25sell0.07eurjpy165.050.000.002007.07.25 14:44164.890.000.000.009.31
450120942007.07.25 14:27sell0.08eurjpy165.040.000.002007.07.25 14:44164.890.000.000.009.97
450122722007.07.25 14:28sell0.09eurjpy165.010.000.002007.07.25 14:44164.870.000.000.0010.48
450134482007.07.25 14:33sell0.10eurjpy165.000.000.002007.07.25 14:44164.850.000.000.0012.47
450140862007.07.25 14:34sell0.09eurjpy164.940.000.002007.07.25 14:44164.820.000.000.008.98
450152392007.07.25 14:37sell0.10eurjpy164.930.000.002007.07.25 14:44164.810.000.000.009.99
450163342007.07.25 14:41sell0.10eurjpy164.920.000.002007.07.25 14:45164.780.000.000.0011.65
450164022007.07.25 14:42sell0.11eurjpy164.910.000.002007.07.25 14:45164.740.000.000.0015.56
450167652007.07.25 14:43sell0.11eurjpy164.900.000.002007.07.25 15:15164.880.000.000.001.83
450170492007.07.25 14:44sell0.09eurjpy164.860.000.002007.07.25 17:30164.840.000.000.001.50
450185742007.07.25 14:45sell0.05eurjpy164.780.000.002007.07.26 11:22164.140.000.00-1.6826.71
450194512007.07.25 14:46sell0.04eurjpy164.730.000.002007.07.26 11:22164.150.000.00-1.3419.37
450205942007.07.25 14:50sell0.05eurjpy164.720.000.002007.07.26 11:22164.140.000.00-1.6824.21
450280282007.07.25 15:03sell0.07eurjpy164.930.000.002007.07.25 15:15164.880.000.000.002.91
450282362007.07.25 15:04sell0.08eurjpy165.000.000.002007.07.25 15:15164.880.000.000.007.98
450287472007.07.25 15:05sell0.09eurjpy165.020.000.002007.07.25 15:15164.880.000.000.0010.47
450291052007.07.25 15:07sell0.10eurjpy165.050.000.002007.07.25 15:15164.880.000.000.0014.13
450312132007.07.25 15:15sell0.05eurjpy164.710.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-1.684.16
450341702007.07.25 15:25sell0.07eurjpy164.890.000.002007.07.25 17:30164.840.000.000.002.91
450342892007.07.25 15:26sell0.08eurjpy164.930.000.002007.07.25 17:30164.840.000.000.005.98
450346042007.07.25 15:27sell0.09eurjpy164.960.000.002007.07.25 17:30164.840.000.000.008.98
450348312007.07.25 15:28sell0.10eurjpy165.030.000.002007.07.25 17:30164.840.000.000.0015.80
450488262007.07.25 17:30sell0.06eurjpy164.800.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-2.029.49
450499952007.07.25 17:41sell0.07eurjpy164.830.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-2.3512.83
450501792007.07.25 17:44sell0.08eurjpy164.860.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-2.6916.66
450502592007.07.25 17:45sell0.09eurjpy164.950.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-3.0225.49
450505432007.07.25 17:46sell0.10eurjpy164.970.000.002007.07.26 11:15164.610.000.00-3.3629.99
450506262007.07.25 17:47sell0.11eurjpy164.990.000.002007.07.26 11:14164.610.000.00-3.7034.82
450541152007.07.25 18:24sell0.12eurjpy165.020.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-4.034.99
450545032007.07.25 18:27sell0.13eurjpy165.050.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-4.378.64
450567672007.07.25 18:46sell0.14eurjpy165.140.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-4.7019.78
450568522007.07.25 18:47sell0.15eurjpy165.160.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-5.0423.68
450572852007.07.25 18:48sell0.16eurjpy165.190.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-5.3829.26
450582832007.07.25 19:00sell0.17eurjpy165.210.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-5.7133.91
450585092007.07.25 19:01buy0.02eurjpy165.290.000.002007.07.26 11:22164.130.000.000.51-19.36
450586372007.07.25 19:02buy0.02eurjpy165.330.000.002007.07.26 11:22164.140.000.000.51-19.87
450590472007.07.25 19:03buy0.03eurjpy165.360.000.002007.07.26 11:22164.110.000.000.77-31.31
450591392007.07.25 19:04buy0.04eurjpy165.370.000.002007.07.26 11:22164.120.000.001.02-41.75
450592992007.07.25 19:06buy0.05eurjpy165.380.000.002007.07.26 11:22164.130.000.001.28-52.17
450593832007.07.25 19:07buy0.06eurjpy165.390.000.002007.07.26 11:22164.120.000.001.53-63.61
450594602007.07.25 19:08buy0.07eurjpy165.400.000.002007.07.26 11:22164.110.000.001.79-75.38
450596242007.07.25 19:11buy0.08eurjpy165.410.000.002007.07.26 11:22164.110.000.002.04-86.83
450597512007.07.25 19:12buy0.09eurjpy165.430.000.002007.07.26 11:22164.090.000.002.30-100.70
450598332007.07.25 19:13buy0.10eurjpy165.450.000.002007.07.26 11:22164.140.000.002.55-109.38
450599462007.07.25 19:14buy0.11eurjpy165.460.000.002007.07.26 11:22164.150.000.002.81-120.30
450628842007.07.25 19:38sell0.18eurjpy165.260.000.002007.07.26 07:12164.970.000.00-6.0543.39
450679352007.07.25 20:31buy0.13eurjpy165.260.000.002007.07.26 11:22164.120.000.003.32-123.71
450975012007.07.26 00:59buy0.13eurjpy165.470.000.002007.07.26 11:14164.550.000.000.00-99.66
450982382007.07.26 01:01buy0.14eurjpy165.480.000.002007.07.26 11:00164.980.000.000.00-58.20
450985812007.07.26 01:02buy0.15eurjpy165.510.000.002007.07.26 07:12164.930.000.000.00-72.33
451372942007.07.26 07:15sell0.12eurjpy165.020.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.000.00
451386412007.07.26 07:22sell0.13eurjpy165.050.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.003.24
451388962007.07.26 07:23sell0.14eurjpy165.080.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.006.99
451396072007.07.26 07:31sell0.15eurjpy165.110.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.0011.22
451397972007.07.26 07:32sell0.16eurjpy165.140.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.0015.96
451443522007.07.26 08:08sell0.17eurjpy165.160.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.0019.79
451461992007.07.26 08:16buy0.16eurjpy165.220.000.002007.07.26 11:22164.090.000.000.00-150.94
451462652007.07.26 08:17sell0.18eurjpy165.190.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.0025.44
451465772007.07.26 08:18sell0.19eurjpy165.210.000.002007.07.26 11:00165.020.000.000.0030.01
451765702007.07.26 11:01sell0.12eurjpy165.020.000.002007.07.26 11:14164.610.000.000.0040.98
451800012007.07.26 11:12sell0.12eurjpy164.650.000.002007.07.26 11:14164.610.000.000.004.00
451804462007.07.26 11:13sell0.13eurjpy164.600.000.002007.07.26 11:22164.150.000.000.0048.84
451818272007.07.26 11:15sell0.05eurjpy164.550.000.002007.07.26 11:22164.140.000.000.0017.12
451826512007.07.26 11:16sell0.06eurjpy164.540.000.002007.07.26 11:22164.150.000.000.0019.53
451836132007.07.26 11:17sell0.07eurjpy164.530.000.002007.07.26 11:22164.130.000.000.0023.38
451849802007.07.26 11:20sell0.08eurjpy164.300.000.002007.07.26 11:22164.070.000.000.0015.36
451874652007.07.26 11:21sell0.09eurjpy164.250.000.002007.07.26 11:23164.010.000.000.0018.04
451888722007.07.26 11:22sell0.10eurjpy164.180.000.002007.07.26 13:08164.030.000.000.0012.55
451904832007.07.26 11:23sell0.03eurjpy163.970.000.002007.07.26 12:33164.450.000.000.00-12.02
451919592007.07.26 11:24sell0.04eurjpy164.210.000.002007.07.26 13:08164.040.000.000.005.69
451923892007.07.26 11:25sell0.05eurjpy164.280.000.002007.07.26 13:04164.070.000.000.008.78
451932272007.07.26 11:26sell0.06eurjpy164.350.000.002007.07.26 12:35164.340.000.000.000.51
451946172007.07.26 11:29sell0.07eurjpy164.370.000.002007.07.26 12:35164.340.000.000.001.76
452030072007.07.26 11:50sell0.08eurjpy164.400.000.002007.07.26 12:35164.340.000.000.004.01
452033292007.07.26 11:51sell0.09eurjpy164.440.000.002007.07.26 12:35164.340.000.000.007.52
452048912007.07.26 11:59sell0.10eurjpy164.460.000.002007.07.26 12:35164.340.000.000.0010.02
452088352007.07.26 12:08sell0.11eurjpy164.490.000.002007.07.26 12:35164.330.000.000.0014.70
452089732007.07.26 12:09sell0.12eurjpy164.530.000.002007.07.26 12:33164.450.000.000.008.02
452096852007.07.26 12:10sell0.13eurjpy164.550.000.002007.07.26 12:33164.450.000.000.0010.85
452137042007.07.26 12:19sell0.14eurjpy164.580.000.002007.07.26 12:33164.450.000.000.0015.20
452147222007.07.26 12:20sell0.15eurjpy164.650.000.002007.07.26 12:33164.450.000.000.0025.04
452229802007.07.26 12:35sell0.05eurjpy164.300.000.002007.07.26 13:04164.090.000.000.008.79
452232192007.07.26 12:36sell0.06eurjpy164.330.000.002007.07.26 13:02164.240.000.000.004.52
452246752007.07.26 12:38sell0.06eurjpy164.170.000.002007.07.26 13:08164.000.000.000.008.54
452254212007.07.26 12:39sell0.07eurjpy164.160.000.002007.07.26 13:10163.990.000.000.009.96
452256932007.07.26 12:40sell0.08eurjpy164.150.000.002007.07.26 13:11163.950.000.000.0013.39
452263612007.07.26 12:43sell0.10eurjpy164.360.000.002007.07.26 13:02164.240.000.000.0010.02
452265742007.07.26 12:44sell0.11eurjpy164.390.000.002007.07.26 13:02164.230.000.000.0014.71
452295922007.07.26 13:04sell0.08eurjpy164.140.000.002007.07.26 13:11163.950.000.000.0012.72
452305762007.07.26 13:05sell0.07eurjpy164.050.000.002007.07.26 13:12163.920.000.000.007.62
452310632007.07.26 13:06sell0.08eurjpy164.040.000.002007.07.26 13:12163.890.000.000.0010.05
452315882007.07.26 13:07sell0.09eurjpy164.030.000.002007.07.26 13:12163.880.000.000.0011.30
452318762007.07.26 13:08sell0.10eurjpy164.010.000.002007.07.26 13:13163.820.000.000.0015.91
452325082007.07.26 13:09sell0.08eurjpy164.000.000.002007.07.26 13:14163.820.000.000.0012.05
452328312007.07.26 13:10sell0.09eurjpy163.980.000.002007.07.26 13:15163.770.000.000.0015.84
452335082007.07.26 13:11sell0.08eurjpy163.940.000.002007.07.26 13:15163.650.000.000.0019.45
452339702007.07.26 13:12sell0.08eurjpy163.900.000.002007.07.26 13:15163.650.000.000.0016.76
452345972007.07.26 13:13sell0.06eurjpy163.840.000.002007.07.26 15:04163.650.000.000.009.56
452352972007.07.26 13:14sell0.06eurjpy163.810.000.002007.07.26 15:04163.650.000.000.008.05
452360642007.07.26 13:15sell0.05eurjpy163.710.000.002007.07.26 15:04163.650.000.000.002.51
452370442007.07.26 13:16sell0.04eurjpy163.600.000.002007.07.26 15:19163.380.000.000.007.39
452380462007.07.26 13:17sell0.05eurjpy163.590.000.002007.07.26 15:19163.370.000.000.009.23
452386402007.07.26 13:18sell0.06eurjpy163.580.000.002007.07.26 14:24163.810.000.000.00-11.57
452481402007.07.26 13:42sell0.07eurjpy163.570.000.002007.07.26 14:02163.780.000.000.00-12.33
452502272007.07.26 13:50sell0.09eurjpy163.860.000.002007.07.26 15:04163.650.000.000.0015.84
452509352007.07.26 13:51sell0.10eurjpy163.890.000.002007.07.26 14:02163.780.000.000.009.23
452512172007.07.26 13:52sell0.11eurjpy163.910.000.002007.07.26 14:02163.780.000.000.0012.00
452522282007.07.26 13:53sell0.12eurjpy163.940.000.002007.07.26 14:02163.780.000.000.0016.11
452537612007.07.26 13:57sell0.13eurjpy163.960.000.002007.07.26 14:02163.780.000.000.0019.63
452654732007.07.26 14:10sell0.09eurjpy163.890.000.002007.07.26 14:24163.800.000.000.006.79
452660472007.07.26 14:11sell0.10eurjpy163.970.000.002007.07.26 14:24163.800.000.000.0014.25
452671432007.07.26 14:12sell0.11eurjpy163.990.000.002007.07.26 14:24163.800.000.000.0017.51
452675112007.07.26 14:13sell0.12eurjpy164.020.000.002007.07.26 14:24163.800.000.000.0022.13
452774482007.07.26 15:04sell0.03eurjpy163.580.000.002007.07.26 15:19163.340.000.000.006.05
452776722007.07.26 15:05sell0.04eurjpy163.570.000.002007.07.26 15:19163.330.000.000.008.06
452780152007.07.26 15:06sell0.05eurjpy163.560.000.002007.07.26 15:33163.320.000.000.0010.08
452783762007.07.26 15:07sell0.06eurjpy163.470.000.002007.07.26 15:34163.290.000.000.009.07
452789862007.07.26 15:08sell0.07eurjpy163.420.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.003.53
452796042007.07.26 15:09sell0.08eurjpy163.410.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.003.37
452806442007.07.26 15:17sell0.09eurjpy163.400.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.003.03
452810302007.07.26 15:19sell0.10eurjpy163.390.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.002.53
452819502007.07.26 15:20sell0.07eurjpy163.340.000.002007.07.26 18:16163.150.000.000.0011.21
452823032007.07.26 15:21sell0.08eurjpy163.310.000.002007.07.26 18:16163.150.000.000.0010.79
452841472007.07.26 15:32sell0.09eurjpy163.300.000.002007.07.26 18:17163.120.000.000.0013.66
452842902007.07.26 15:33sell0.10eurjpy163.290.000.002007.07.26 17:20163.660.000.000.00-31.07
452847492007.07.26 15:34sell0.09eurjpy163.250.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.00-12.84
452866762007.07.26 15:36sell0.11eurjpy163.440.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.001.85
452868192007.07.26 15:37sell0.12eurjpy163.460.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.004.03
452878372007.07.26 15:38sell0.13eurjpy163.490.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.007.64
452882042007.07.26 15:40sell0.14eurjpy163.520.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.0011.76
452886192007.07.26 15:42sell0.15eurjpy163.550.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.0016.37
452890562007.07.26 15:43sell0.16eurjpy163.580.000.002007.07.26 15:49163.420.000.000.0021.49
452914512007.07.26 15:54sell0.10eurjpy163.450.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.007.58
452915952007.07.26 15:55sell0.11eurjpy163.470.000.002007.07.26 16:17163.450.000.000.001.85
452921382007.07.26 15:56sell0.12eurjpy163.520.000.002007.07.26 16:17163.450.000.000.007.05
452928172007.07.26 15:57sell0.13eurjpy163.550.000.002007.07.26 16:17163.450.000.000.0010.91
452932142007.07.26 15:58sell0.14eurjpy163.590.000.002007.07.26 16:17163.450.000.000.0016.46
452942602007.07.26 16:02sell0.15eurjpy163.620.000.002007.07.26 16:17163.450.000.000.0021.41
452957872007.07.26 16:18sell0.11eurjpy163.470.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.001.85
452960092007.07.26 16:19sell0.12eurjpy163.490.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.004.04
452965842007.07.26 16:20sell0.13eurjpy163.520.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.007.66
452985482007.07.26 16:22sell0.14eurjpy163.550.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.0011.78
453010842007.07.26 16:25sell0.15eurjpy163.580.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.0016.41
453011512007.07.26 16:26sell0.16eurjpy163.610.000.002007.07.26 17:37163.450.000.000.0021.54
453030602007.07.26 16:27sell0.17eurjpy163.680.000.002007.07.26 17:21163.660.000.000.002.86
453049692007.07.26 16:28sell0.18eurjpy163.710.000.002007.07.26 17:21163.660.000.000.007.55
453089542007.07.26 16:29sell0.19eurjpy163.790.000.002007.07.26 17:21163.660.000.000.0020.74
453213492007.07.26 16:56sell0.20eurjpy163.810.000.002007.07.26 17:21163.660.000.000.0025.19
453227612007.07.26 17:02sell0.21eurjpy163.830.000.002007.07.26 17:20163.660.000.000.0029.98
453331362007.07.26 17:43sell0.10eurjpy163.470.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.009.26
453334612007.07.26 17:47sell0.11eurjpy163.490.000.002007.07.26 18:02163.360.000.000.0012.03
453350952007.07.26 18:02sell0.05eurjpy163.360.000.002007.07.26 18:16163.160.000.000.008.43
453358882007.07.26 18:09sell0.05eurjpy163.260.000.002007.07.26 18:18163.070.000.000.008.01
453361362007.07.26 18:10sell0.06eurjpy163.250.000.002007.07.26 18:18163.070.000.000.009.11
453365192007.07.26 18:13sell0.07eurjpy163.240.000.002007.07.26 18:19163.050.000.000.0011.22
453366882007.07.26 18:14sell0.08eurjpy163.200.000.002007.07.26 18:47163.130.000.000.004.72
453372152007.07.26 18:15sell0.09eurjpy163.190.000.002007.07.26 18:47163.130.000.000.004.55
453380212007.07.26 18:16sell0.08eurjpy163.130.000.002007.07.26 18:55162.950.000.000.0012.14
453383902007.07.26 18:17sell0.07eurjpy163.080.000.002007.07.26 18:55162.920.000.000.009.45
453389472007.07.26 18:18sell0.08eurjpy163.070.000.002007.07.26 21:11162.860.000.00-0.9014.18
453394062007.07.26 18:19sell0.07eurjpy163.020.000.002007.07.26 21:11162.850.000.00-0.7810.05
453420242007.07.26 18:31sell0.08eurjpy163.220.000.002007.07.26 18:47163.130.000.000.006.07
453423012007.07.26 18:33sell0.09eurjpy163.240.000.002007.07.26 18:47163.130.000.000.008.34
453423962007.07.26 18:34sell0.10eurjpy163.270.000.002007.07.26 18:47163.120.000.000.0012.64
453452642007.07.26 18:51sell0.05eurjpy163.010.000.002007.07.26 21:12162.850.000.00-0.566.75
453458812007.07.26 18:52sell0.06eurjpy163.000.000.002007.07.26 21:12162.850.000.00-0.677.60
453465102007.07.26 18:53sell0.07eurjpy162.980.000.002007.07.26 21:12162.840.000.00-0.788.27
453470392007.07.26 18:54sell0.08eurjpy162.970.000.002007.07.26 21:12162.830.000.00-0.909.46
453474802007.07.26 18:55sell0.09eurjpy162.940.000.002007.07.26 20:50163.140.000.000.00-15.17
453485292007.07.26 18:56sell0.08eurjpy162.920.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.00-17.52
453522072007.07.26 19:01sell0.10eurjpy163.090.000.002007.07.26 21:10162.980.000.00-1.129.27
453530082007.07.26 19:03sell0.11eurjpy163.110.000.002007.07.26 21:10162.950.000.00-1.2314.85
453535592007.07.26 19:05sell0.12eurjpy163.140.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.001.01
453552782007.07.26 19:16sell0.13eurjpy163.160.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.003.29
453555652007.07.26 19:18sell0.14eurjpy163.190.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.001.18
453558122007.07.26 19:19sell0.15eurjpy163.220.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.005.06
453565262007.07.26 19:21sell0.16eurjpy163.240.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.008.09
453569452007.07.26 19:23sell0.17eurjpy163.270.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.0012.89
453574852007.07.26 19:25sell0.18eurjpy163.300.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.0018.19
453577212007.07.26 19:26sell0.19eurjpy163.330.000.002007.07.26 19:37163.180.000.000.0024.00
453597482007.07.26 19:38sell0.13eurjpy163.180.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.005.48
453613372007.07.26 19:49sell0.14eurjpy163.210.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.009.44
453614412007.07.26 19:50sell0.15eurjpy163.250.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.0015.16
453615322007.07.26 19:51sell0.16eurjpy163.270.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.0018.87
453651092007.07.26 20:32sell0.17eurjpy163.310.000.002007.07.26 20:50163.130.000.000.0025.79
453665502007.07.26 20:51sell0.10eurjpy163.140.000.002007.07.26 21:09162.970.000.00-1.1214.33
453682392007.07.26 21:08sell0.10eurjpy162.960.000.002007.07.26 21:12162.820.000.000.0011.82
453683382007.07.26 21:09sell0.11eurjpy162.950.000.002007.07.26 21:19162.790.000.000.0014.86
453685642007.07.26 21:10sell0.11eurjpy162.920.000.002007.07.26 21:21162.740.000.000.0016.72
453690832007.07.26 21:11sell0.10eurjpy162.910.000.002007.07.26 21:27162.690.000.000.0018.59
453696282007.07.26 21:12sell0.06eurjpy162.790.000.002007.07.26 21:30162.620.000.000.008.62
453704072007.07.26 21:13sell0.05eurjpy162.770.000.002007.07.26 21:30162.600.000.000.007.18
453722402007.07.26 21:19sell0.06eurjpy162.760.000.002007.07.26 21:30162.590.000.000.008.63
453724722007.07.26 21:20sell0.06eurjpy162.750.000.002007.07.26 21:30162.580.000.000.008.62
453731922007.07.26 21:21sell0.06eurjpy162.690.000.002007.07.26 21:30162.560.000.000.006.59
453746352007.07.26 21:25sell0.07eurjpy162.680.000.002007.07.26 21:30162.540.000.000.008.29
453751492007.07.26 21:26sell0.08eurjpy162.670.000.002007.07.26 21:31162.530.000.000.009.47
453753032007.07.26 21:27sell0.08eurjpy162.650.000.002007.07.26 21:31162.500.000.000.0010.15
453758762007.07.26 21:28sell0.09eurjpy162.640.000.002007.07.26 21:32162.480.000.000.0012.18
453760112007.07.26 21:29sell0.10eurjpy162.630.000.002007.07.26 21:32162.440.000.000.0016.09
453761832007.07.26 21:30sell0.11eurjpy162.620.000.002007.07.26 21:32162.390.000.000.0021.42
448607582007.07.25 05:31buy0.02eurusd1.38180.00000.00002007.07.25 07:541.37690.000.000.00-9.80
448608512007.07.25 05:32buy0.02eurusd1.38190.00000.00002007.07.25 07:541.37690.000.000.00-10.00
448611042007.07.25 05:33sell0.02eurusd1.38170.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.005.00
448613462007.07.25 05:34buy0.03eurusd1.38200.00000.00002007.07.25 07:541.37680.000.000.00-15.60
448614632007.07.25 05:35buy0.04eurusd1.38210.00000.00002007.07.25 07:541.37690.000.000.00-20.80
448626252007.07.25 05:39sell0.02eurusd1.38160.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.004.80
448633372007.07.25 05:44buy0.05eurusd1.38220.00000.00002007.07.25 07:541.37700.000.000.00-26.00
448636922007.07.25 05:45buy0.06eurusd1.38230.00000.00002007.07.25 07:541.37710.000.000.00-31.20
448639992007.07.25 05:46buy0.07eurusd1.38240.00000.00002007.07.25 07:541.37710.000.000.00-37.10
448656982007.07.25 05:53sell0.03eurusd1.38150.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.006.90
448670242007.07.25 05:59sell0.04eurusd1.38140.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.008.80
448671492007.07.25 06:00sell0.05eurusd1.38130.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0010.50
448676692007.07.25 06:01sell0.06eurusd1.38120.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0012.00
448692162007.07.25 06:08sell0.07eurusd1.38110.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0013.30
448698732007.07.25 06:10sell0.08eurusd1.38100.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0014.40
448709432007.07.25 06:15sell0.09eurusd1.38080.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0014.40
448714372007.07.25 06:16sell0.10eurusd1.38070.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0015.00
448716762007.07.25 06:17sell0.11eurusd1.38060.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0015.40
448728512007.07.25 06:21sell0.12eurusd1.38050.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0015.60
448732282007.07.25 06:22sell0.13eurusd1.38040.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0015.60
448738042007.07.25 06:24sell0.14eurusd1.38030.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.0015.40
448744652007.07.25 06:25sell0.15eurusd1.38010.00000.00002007.07.25 07:171.37940.000.000.0010.50
448876792007.07.25 07:15sell0.16eurusd1.38000.00000.00002007.07.25 07:171.37940.000.000.009.60
448900442007.07.25 07:17sell0.02eurusd1.37910.00000.00002007.07.25 07:551.37730.000.000.003.60
448906862007.07.25 07:18sell0.03eurusd1.37930.00000.00002007.07.25 07:551.37720.000.000.006.30
448920742007.07.25 07:19sell0.04eurusd1.37950.00000.00002007.07.25 07:541.37710.000.000.009.60
448928622007.07.25 07:22sell0.05eurusd1.37970.00000.00002007.07.25 07:541.37720.000.000.0012.50
448942652007.07.25 07:25sell0.05eurusd1.37900.00000.00002007.07.25 07:551.37720.000.000.009.00
448944992007.07.25 07:26sell0.06eurusd1.37870.00000.00002007.07.25 07:551.37720.000.000.009.00
448964182007.07.25 07:27sell0.07eurusd1.37830.00000.00002007.07.25 07:551.37710.000.000.008.40
448983682007.07.25 07:28sell0.08eurusd1.37810.00000.00002007.07.25 07:561.37710.000.000.008.00
449000242007.07.25 07:31sell0.09eurusd1.37800.00000.00002007.07.25 07:561.37700.000.000.009.00
449008722007.07.25 07:32sell0.10eurusd1.37790.00000.00002007.07.25 07:561.37680.000.000.0011.00
449044062007.07.25 07:52sell0.11eurusd1.37780.00000.00002007.07.25 07:571.37670.000.000.0012.10
449050632007.07.25 07:53sell0.12eurusd1.37770.00000.00002007.07.25 07:571.37650.000.000.0014.40
449054752007.07.25 07:54sell0.13eurusd1.37760.00000.00002007.07.25 08:431.37620.000.000.0018.20
449086212007.07.25 07:55sell0.07eurusd1.37700.00000.00002007.07.25 08:451.37540.000.000.0011.20
449097172007.07.25 07:56sell0.07eurusd1.37690.00000.00002007.07.25 08:451.37510.000.000.0012.60
449103602007.07.25 07:57sell0.06eurusd1.37660.00000.00002007.07.25 08:491.37490.000.000.0010.20
449127952007.07.25 07:58sell0.05eurusd1.37650.00000.00002007.07.25 08:501.37460.000.000.009.50
449161692007.07.25 08:06sell0.07eurusd1.37780.00000.00002007.07.25 08:431.37630.000.000.0010.50
449210902007.07.25 08:43sell0.07eurusd1.37640.00000.00002007.07.25 08:501.37440.000.000.0014.00
449224432007.07.25 08:44sell0.06eurusd1.37610.00000.00002007.07.25 08:501.37410.000.000.0012.00
449239202007.07.25 08:45sell0.07eurusd1.37550.00000.00002007.07.25 08:591.37390.000.000.0011.20
449268462007.07.25 08:46sell0.06eurusd1.37510.00000.00002007.07.25 08:591.37360.000.000.009.00
449283852007.07.25 08:48sell0.07eurusd1.37500.00000.00002007.07.25 09:011.37350.000.000.0010.50
449285232007.07.25 08:49sell0.08eurusd1.37490.00000.00002007.07.25 09:011.37330.000.000.0012.80
449294762007.07.25 08:50sell0.08eurusd1.37460.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.0010.40
449325362007.07.25 08:51sell0.06eurusd1.37410.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.004.80
449343422007.07.25 08:53sell0.07eurusd1.37400.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.004.90
449354962007.07.25 08:59sell0.08eurusd1.37380.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.004.00
449368922007.07.25 09:00sell0.07eurusd1.37340.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.000.70
449383792007.07.25 09:01sell0.07eurusd1.37330.00000.00002007.07.25 14:101.37170.000.000.0011.20
449402962007.07.25 09:02sell0.07eurusd1.37320.00000.00002007.07.25 14:191.37150.000.000.0011.90
449501602007.07.25 09:47sell0.09eurusd1.37480.00000.00002007.07.25 10:341.37330.000.000.0013.50
449570272007.07.25 10:35sell0.04eurusd1.37350.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.001.20
449572362007.07.25 10:36sell0.04eurusd1.37310.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.006.00
449584802007.07.25 10:37sell0.05eurusd1.37260.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.005.00
449600972007.07.25 10:38sell0.06eurusd1.37250.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.005.40
449628452007.07.25 10:50sell0.08eurusd1.37370.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.004.00
449658442007.07.25 11:04sell0.09eurusd1.37390.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.006.30
449663772007.07.25 11:05sell0.10eurusd1.37410.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.009.00
449764442007.07.25 12:03sell0.11eurusd1.37430.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.0012.10
449770742007.07.25 12:06sell0.12eurusd1.37450.00000.00002007.07.25 13:371.37320.000.000.0015.60
449968582007.07.25 13:47sell0.06eurusd1.37240.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.004.80
449999272007.07.25 13:59sell0.07eurusd1.37200.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.002.80
450044762007.07.25 14:08sell0.08eurusd1.37170.00000.00002007.07.25 14:191.37160.000.000.000.80
450061752007.07.25 14:10sell0.08eurusd1.37160.00000.00002007.07.25 14:551.37050.000.000.008.80
450063022007.07.25 14:11sell0.09eurusd1.37150.00000.00002007.07.25 14:561.37040.000.000.009.90
450083762007.07.25 14:15sell0.10eurusd1.37140.00000.00002007.07.25 15:151.37020.000.000.0012.00
450092442007.07.25 14:20sell0.04eurusd1.37130.00000.00002007.07.25 15:161.37000.000.000.005.20
450101612007.07.25 14:23sell0.05eurusd1.37120.00000.00002007.07.25 15:171.36990.000.000.006.50
450103302007.07.25 14:24sell0.06eurusd1.37110.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.000.972.40
450119752007.07.25 14:27sell0.08eurusd1.37180.00000.00002007.07.25 14:551.37060.000.000.009.60
450146022007.07.25 14:35sell0.09eurusd1.37200.00000.00002007.07.25 14:551.37080.000.000.0010.80
450171242007.07.25 14:44sell0.09eurusd1.37090.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.001.461.80
450186902007.07.25 14:45sell0.10eurusd1.37080.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.001.621.00
450218422007.07.25 14:54sell0.11eurusd1.37070.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.001.780.00
450225422007.07.25 14:55sell0.11eurusd1.37050.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.001.789.90
450246832007.07.25 14:56sell0.09eurusd1.37030.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.001.466.30
450302492007.07.25 15:14sell0.10eurusd1.37020.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.001.626.00
450307012007.07.25 15:15sell0.10eurusd1.36990.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.001.623.00
450320902007.07.25 15:17sell0.09eurusd1.36980.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.001.461.80
450393742007.07.25 16:04sell0.11eurusd1.37130.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.001.786.60
450400272007.07.25 16:05sell0.12eurusd1.37150.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.001.949.60
450619162007.07.25 19:31sell0.13eurusd1.37170.00000.00002007.07.26 02:521.37070.000.002.1113.00
451093842007.07.26 02:53sell0.07eurusd1.37070.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.000.007.70
451110092007.07.26 03:16sell0.08eurusd1.37090.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.000.0010.40
451112802007.07.26 03:18sell0.09eurusd1.37110.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.000.0013.50
451199442007.07.26 05:23buy0.02eurusd1.37150.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.004.00
451200812007.07.26 05:24buy0.02eurusd1.37160.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.003.80
451204582007.07.26 05:25buy0.03eurusd1.37170.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.005.40
451205842007.07.26 05:26buy0.04eurusd1.37180.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.006.80
451206262007.07.26 05:27sell0.10eurusd1.37140.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.000.0018.00
451216792007.07.26 05:36buy0.05eurusd1.37190.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.008.00
451219562007.07.26 05:37buy0.06eurusd1.37210.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.008.40
451228402007.07.26 05:40buy0.07eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 11:321.36940.000.000.00-19.60
451231112007.07.26 05:41buy0.08eurusd1.37230.00000.00002007.07.26 11:311.36950.000.000.00-22.40
451238342007.07.26 05:45buy0.09eurusd1.37240.00000.00002007.07.26 11:311.36950.000.000.00-26.10
451238702007.07.26 05:46buy0.10eurusd1.37250.00000.00002007.07.26 11:311.36940.000.000.00-31.00
451435622007.07.26 08:04buy0.11eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 11:311.36940.000.000.00-35.20
451445162007.07.26 08:09buy0.12eurusd1.37270.00000.00002007.07.26 11:301.36930.000.000.00-40.80
451955082007.07.26 11:30sell0.10eurusd1.36970.00000.00002007.07.26 11:321.36960.000.000.001.00
451976662007.07.26 11:32sell0.02eurusd1.36940.00000.00002007.07.26 14:011.37360.000.000.00-8.40
451981062007.07.26 11:33sell0.03eurusd1.36960.00000.00002007.07.26 14:011.37370.000.000.00-12.30
451996882007.07.26 11:38sell0.04eurusd1.36980.00000.00002007.07.26 14:011.37380.000.000.00-16.00
451998962007.07.26 11:39sell0.05eurusd1.37000.00000.00002007.07.26 14:011.37390.000.000.00-19.50
452001652007.07.26 11:40sell0.06eurusd1.37020.00000.00002007.07.26 14:011.37370.000.000.00-21.00
452008412007.07.26 11:42sell0.07eurusd1.37040.00000.00002007.07.26 14:011.37370.000.000.00-23.10
452040172007.07.26 11:55sell0.08eurusd1.37060.00000.00002007.07.26 16:221.37400.000.000.00-27.20
452056012007.07.26 12:00sell0.09eurusd1.37080.00000.00002007.07.26 16:271.37560.000.000.00-43.20
452063062007.07.26 12:03sell0.10eurusd1.37100.00000.00002007.07.26 16:271.37560.000.000.00-46.00
452068992007.07.26 12:04sell0.11eurusd1.37120.00000.00002007.07.26 16:271.37570.000.000.00-49.50
452086292007.07.26 12:08sell0.12eurusd1.37140.00000.00002007.07.26 16:271.37580.000.000.00-52.80
452114242007.07.26 12:13buy0.07eurusd1.37230.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.008.40
452122622007.07.26 12:15buy0.08eurusd1.37240.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.008.80
452138372007.07.26 12:19buy0.09eurusd1.37250.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.009.00
452149442007.07.26 12:20buy0.10eurusd1.37300.00000.00002007.07.26 14:021.37350.000.000.005.00
452160022007.07.26 12:21buy0.11eurusd1.37320.00000.00002007.07.26 14:011.37350.000.000.003.30
452167262007.07.26 12:22buy0.12eurusd1.37330.00000.00002007.07.26 14:011.37350.000.000.002.40
452196992007.07.26 12:30buy0.13eurusd1.37350.00000.00002007.07.26 16:271.37610.000.000.0033.80
452197702007.07.26 12:30buy0.14eurusd1.37370.00000.00002007.07.26 16:281.37610.000.000.0033.60
452454822007.07.26 13:36sell0.13eurusd1.37160.00000.00002007.07.26 16:271.37590.000.000.00-55.90
452545772007.07.26 14:00buy0.15eurusd1.37380.00000.00002007.07.26 16:281.37610.000.000.0034.50
452596462007.07.26 14:02buy0.04eurusd1.37390.00000.00002007.07.26 16:311.37670.000.000.0011.20
452608232007.07.26 14:03buy0.05eurusd1.37450.00000.00002007.07.26 23:541.37530.000.00-0.304.00
452636702007.07.26 14:05buy0.07eurusd1.37330.00000.00002007.07.26 16:271.37580.000.000.0017.50
452640922007.07.26 14:06buy0.08eurusd1.37280.00000.00002007.07.26 16:221.37380.000.000.008.00
452663432007.07.26 14:11buy0.09eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 16:221.37380.000.000.0010.80
452752572007.07.26 14:59buy0.10eurusd1.37240.00000.00002007.07.26 16:221.37380.000.000.0014.00
452760312007.07.26 15:00buy0.11eurusd1.37210.00000.00002007.07.26 16:221.37380.000.000.0018.70
452769032007.07.26 15:01buy0.12eurusd1.37190.00000.00002007.07.26 16:221.37380.000.000.0022.80
453016972007.07.26 16:27buy0.07eurusd1.37460.00000.00002007.07.26 23:541.37530.000.00-0.424.90
453483382007.07.26 18:55buy0.08eurusd1.37430.00000.00002007.07.26 23:541.37530.000.00-0.488.00
453487562007.07.26 18:56buy0.09eurusd1.37410.00000.00002007.07.26 23:541.37530.000.00-0.5410.80
453503082007.07.26 18:57buy0.10eurusd1.37390.00000.00002007.07.26 23:541.37530.000.00-0.6114.00
448609102007.07.25 05:32buy0.02usdchf1.20400.00000.00002007.07.25 07:181.20610.000.000.003.48
448612242007.07.25 05:33sell0.02usdchf1.20360.00000.00002007.07.25 07:521.20870.000.000.00-8.44
448612842007.07.25 05:34sell0.02usdchf1.20350.00000.00002007.07.25 07:521.20860.000.000.00-8.44
448622352007.07.25 05:36buy0.03usdchf1.20380.00000.00002007.07.25 07:181.20610.000.000.005.72
448626642007.07.25 05:39buy0.03usdchf1.20410.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.004.97
448631682007.07.25 05:43sell0.03usdchf1.20340.00000.00002007.07.25 07:521.20850.000.000.00-12.66
448635142007.07.25 05:44sell0.04usdchf1.20330.00000.00002007.07.25 07:171.20650.000.000.00-10.61
448641982007.07.25 05:46sell0.05usdchf1.20320.00000.00002007.07.25 07:171.20690.000.000.00-15.33
448669712007.07.25 05:59buy0.04usdchf1.20420.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.006.30
448672612007.07.25 06:00buy0.05usdchf1.20440.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.007.05
448676832007.07.25 06:01buy0.06usdchf1.20450.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.007.96
448691612007.07.25 06:07buy0.07usdchf1.20460.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.008.71
448692842007.07.25 06:08buy0.08usdchf1.20470.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.009.29
448696362007.07.25 06:09buy0.09usdchf1.20480.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.009.70
448699132007.07.25 06:10buy0.10usdchf1.20490.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.009.95
448703112007.07.25 06:12buy0.11usdchf1.20500.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.0010.03
448710502007.07.25 06:15buy0.12usdchf1.20510.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.009.95
448738452007.07.25 06:24buy0.13usdchf1.20520.00000.00002007.07.25 07:171.20610.000.000.009.70
448745022007.07.25 06:25buy0.14usdchf1.20560.00000.00002007.07.25 07:171.20650.000.000.0010.44
448905712007.07.25 07:18buy0.02usdchf1.20640.00000.00002007.07.25 07:521.20820.000.000.002.98
448919432007.07.25 07:19buy0.03usdchf1.20620.00000.00002007.07.25 07:521.20830.000.000.005.21
448925172007.07.25 07:20buy0.04usdchf1.20600.00000.00002007.07.25 07:521.20820.000.000.007.28
448930292007.07.25 07:22buy0.04usdchf1.20650.00000.00002007.07.25 07:521.20810.000.000.005.30
448944082007.07.25 07:25buy0.05usdchf1.20660.00000.00002007.07.25 07:521.20820.000.000.006.62
448945642007.07.25 07:26buy0.06usdchf1.20670.00000.00002007.07.25 07:531.20820.000.000.007.45
448963802007.07.25 07:27buy0.07usdchf1.20700.00000.00002007.07.25 07:541.20830.000.000.007.53
448983902007.07.25 07:28buy0.08usdchf1.20720.00000.00002007.07.25 07:541.20840.000.000.007.94
449000882007.07.25 07:31buy0.09usdchf1.20730.00000.00002007.07.25 07:541.20850.000.000.008.94
449008522007.07.25 07:32buy0.10usdchf1.20740.00000.00002007.07.25 07:541.20860.000.000.009.93
449030302007.07.25 07:45buy0.11usdchf1.20750.00000.00002007.07.25 07:541.20880.000.000.0011.83
449033102007.07.25 07:47buy0.12usdchf1.20760.00000.00002007.07.25 07:541.20890.000.000.0012.90
449035362007.07.25 07:48buy0.13usdchf1.20800.00000.00002007.07.25 07:541.20930.000.000.0013.98
449042792007.07.25 07:52buy0.14usdchf1.20810.00000.00002007.07.25 07:561.20960.000.000.0017.36
449050562007.07.25 07:53buy0.10usdchf1.20850.00000.00002007.07.25 08:451.21040.000.000.0015.70
449060002007.07.25 07:54buy0.10usdchf1.20860.00000.00002007.07.25 08:451.21090.000.000.0018.99
449082232007.07.25 07:55buy0.04usdchf1.20950.00000.00002007.07.25 08:501.21160.000.000.006.93
449094562007.07.25 07:56buy0.05usdchf1.20960.00000.00002007.07.25 08:501.21200.000.000.009.90
449104632007.07.25 07:57buy0.05usdchf1.21020.00000.00002007.07.25 08:501.21200.000.000.007.43
449127742007.07.25 07:58buy0.06usdchf1.21030.00000.00002007.07.25 08:591.21220.000.000.009.40
449218262007.07.25 08:43buy0.07usdchf1.21040.00000.00002007.07.25 08:591.21250.000.000.0012.12
449223702007.07.25 08:44buy0.08usdchf1.21050.00000.00002007.07.25 09:011.21270.000.000.0014.51
449247302007.07.25 08:45buy0.07usdchf1.21120.00000.00002007.07.25 10:361.21340.000.000.0012.69
449285742007.07.25 08:49buy0.08usdchf1.21130.00000.00002007.07.25 10:361.21370.000.000.0015.82
449312022007.07.25 08:50buy0.07usdchf1.21230.00000.00002007.07.25 13:371.21420.000.000.0010.95
449355842007.07.25 08:59buy0.07usdchf1.21250.00000.00002007.07.25 13:471.21520.000.000.0015.55
449369992007.07.25 09:00buy0.06usdchf1.21300.00000.00002007.07.25 13:371.21430.000.000.006.42
449386112007.07.25 09:01buy0.06usdchf1.21340.00000.00002007.07.25 13:371.21430.000.000.004.45
449567802007.07.25 10:34buy0.07usdchf1.21350.00000.00002007.07.25 13:371.21430.000.000.004.61
449571142007.07.25 10:35buy0.08usdchf1.21360.00000.00002007.07.25 13:371.21430.000.000.004.61
449573192007.07.25 10:36buy0.09usdchf1.21370.00000.00002007.07.25 13:371.21430.000.000.004.45
449584272007.07.25 10:37buy0.08usdchf1.21430.00000.00002007.07.25 14:021.21580.000.000.009.87
449648182007.07.25 11:00buy0.09usdchf1.21440.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.0011.10
449867832007.07.25 12:59buy0.10usdchf1.21450.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.0011.51
449928492007.07.25 13:37buy0.05usdchf1.21500.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.003.70
449962202007.07.25 13:46buy0.06usdchf1.21510.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.003.95
449966352007.07.25 13:47buy0.07usdchf1.21520.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.004.03
449976202007.07.25 13:48buy0.07usdchf1.21540.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.002.88
449990372007.07.25 13:56buy0.08usdchf1.21550.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.002.63
449998682007.07.25 13:59buy0.09usdchf1.21580.00000.00002007.07.25 14:201.21590.000.000.000.74
450017402007.07.25 14:02buy0.10usdchf1.21590.00000.00002007.07.26 12:201.20970.000.002.67-51.25
450024672007.07.25 14:03buy0.10usdchf1.21600.00000.00002007.07.25 14:091.21630.000.000.002.47
450057792007.07.25 14:10buy0.10usdchf1.21600.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.002.67-52.91
450065182007.07.25 14:11buy0.11usdchf1.21610.00000.00002007.07.26 12:201.20990.000.002.94-56.37
450085032007.07.25 14:16buy0.12usdchf1.21620.00000.00002007.07.26 12:061.21120.000.003.20-49.54
450097262007.07.25 14:22buy0.06usdchf1.21570.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.001.60-30.26
450103792007.07.25 14:24buy0.06usdchf1.21630.00000.00002007.07.26 12:041.21130.000.001.60-24.77
450116122007.07.25 14:25buy0.08usdchf1.21550.00000.00002007.07.26 12:201.20970.000.002.14-38.36
450117832007.07.25 14:26buy0.09usdchf1.21520.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.002.40-41.67
450129732007.07.25 14:30buy0.10usdchf1.21500.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.002.67-1.65
450144532007.07.25 14:34buy0.11usdchf1.21480.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.002.940.00
450148802007.07.25 14:36buy0.12usdchf1.21460.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.003.201.98
450152032007.07.25 14:37buy0.13usdchf1.21440.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.003.474.28
450156202007.07.25 14:38buy0.14usdchf1.21420.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.003.746.91
450399632007.07.25 16:05buy0.15usdchf1.21400.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.004.019.88
450403162007.07.25 16:06buy0.16usdchf1.21380.00000.00002007.07.26 06:081.21480.000.004.2713.17
451024702007.07.26 01:39sell0.02usdchf1.21330.00000.00002007.07.26 12:201.21010.000.000.005.29
451215882007.07.26 05:35sell0.03usdchf1.21360.00000.00002007.07.26 12:201.21030.000.000.008.18
451257892007.07.26 05:58sell0.03usdchf1.21320.00000.00002007.07.26 06:081.21520.000.000.00-4.94
451291412007.07.26 06:12buy0.10usdchf1.21500.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.000.00-44.64
451298732007.07.26 06:20buy0.11usdchf1.21480.00000.00002007.07.26 12:201.20970.000.000.00-46.38
451308482007.07.26 06:31buy0.12usdchf1.21460.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.000.00-49.60
451309912007.07.26 06:32buy0.13usdchf1.21440.00000.00002007.07.26 12:201.20970.000.000.00-50.51
451318412007.07.26 06:36buy0.14usdchf1.21420.00000.00002007.07.26 12:201.20960.000.000.00-53.24
451322272007.07.26 06:38buy0.15usdchf1.21400.00000.00002007.07.26 12:201.20970.000.000.00-53.32
451361472007.07.26 07:11buy0.16usdchf1.21380.00000.00002007.07.26 12:201.20980.000.000.00-52.90
451368372007.07.26 07:12sell0.03usdchf1.21320.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.003.96
451369422007.07.26 07:13sell0.04usdchf1.21310.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.004.95
451377202007.07.26 07:18sell0.05usdchf1.21300.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.005.78
451378802007.07.26 07:19sell0.06usdchf1.21290.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.006.44
451407182007.07.26 07:41sell0.07usdchf1.21280.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.006.93
451434952007.07.26 08:04sell0.08usdchf1.21270.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.007.26
451437802007.07.26 08:05sell0.09usdchf1.21260.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.007.43
451446932007.07.26 08:09sell0.10usdchf1.21250.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.007.43
451473012007.07.26 08:27sell0.11usdchf1.21240.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.007.26
451473782007.07.26 08:28sell0.12usdchf1.21230.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.006.93
451474832007.07.26 08:29sell0.13usdchf1.21220.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.006.44
451478332007.07.26 08:32sell0.14usdchf1.21210.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.005.78
451479602007.07.26 08:33sell0.15usdchf1.21200.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.004.95
451578412007.07.26 09:33sell0.16usdchf1.21190.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.003.96
451755762007.07.26 10:54sell0.17usdchf1.21180.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.002.81
451850552007.07.26 11:20buy0.17usdchf1.21350.00000.00002007.07.26 12:201.20980.000.000.00-51.99
452035842007.07.26 11:52sell0.18usdchf1.21170.00000.00002007.07.26 12:061.21160.000.000.001.49
452036912007.07.26 11:53sell0.19usdchf1.21160.00000.00002007.07.26 12:201.21020.000.000.0021.98
452040602007.07.26 11:55sell0.20usdchf1.21150.00000.00002007.07.26 12:201.21010.000.000.0023.14
452042112007.07.26 11:56sell0.21usdchf1.21140.00000.00002007.07.26 12:201.21020.000.000.0020.82
452066372007.07.26 12:04sell0.22usdchf1.21130.00000.00002007.07.26 12:201.21010.000.000.0021.82
452078032007.07.26 12:06sell0.07usdchf1.21110.00000.00002007.07.26 12:221.20990.000.000.006.94
452081892007.07.26 12:07sell0.08usdchf1.21100.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.007.27
452083742007.07.26 12:08sell0.09usdchf1.21080.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.006.69
452112152007.07.26 12:13sell0.10usdchf1.21070.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.006.61
452117712007.07.26 12:14sell0.11usdchf1.21060.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.006.36
452123822007.07.26 12:15sell0.12usdchf1.21050.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.005.95
452128252007.07.26 12:16sell0.13usdchf1.21040.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.005.37
452139312007.07.26 12:19sell0.14usdchf1.21030.00000.00002007.07.26 12:251.20990.000.000.004.63
452159282007.07.26 12:21sell0.09usdchf1.20980.00000.00002007.07.26 13:071.20850.000.000.009.68
452159482007.07.26 12:21sell0.10usdchf1.20970.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.009.10
452167132007.07.26 12:22sell0.11usdchf1.20960.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.009.10
452180652007.07.26 12:25sell0.04usdchf1.20950.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.002.98
452182202007.07.26 12:26sell0.05usdchf1.20940.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.003.31
452186962007.07.26 12:27sell0.06usdchf1.20920.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.002.98
452190692007.07.26 12:28sell0.07usdchf1.20910.00000.00002007.07.26 13:071.20860.000.000.002.90
452193152007.07.26 12:29sell0.08usdchf1.20850.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.003.97
452198802007.07.26 12:30sell0.09usdchf1.20820.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.002.24
452323102007.07.26 13:08sell0.03usdchf1.20800.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.000.25
452338602007.07.26 13:12sell0.05usdchf1.20870.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.003.31
452356192007.07.26 13:14sell0.06usdchf1.20890.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.004.97
452384102007.07.26 13:17sell0.06usdchf1.20790.00000.00002007.07.26 16:191.20620.000.000.008.46
452391082007.07.26 13:18sell0.07usdchf1.20780.00000.00002007.07.26 16:201.20610.000.000.009.87
452393892007.07.26 13:19sell0.08usdchf1.20750.00000.00002007.07.26 16:211.20580.000.000.0011.28
452445392007.07.26 13:32sell0.10usdchf1.20910.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.009.93
452468412007.07.26 13:38sell0.11usdchf1.20930.00000.00002007.07.26 14:021.20790.000.000.0012.75
452488312007.07.26 13:44sell0.12usdchf1.20950.00000.00002007.07.26 14:011.20820.000.000.0012.91
452550182007.07.26 14:00sell0.12usdchf1.20740.00000.00002007.07.26 16:221.20570.000.000.0016.92
452596912007.07.26 14:02sell0.05usdchf1.20730.00000.00002007.07.26 16:271.20510.000.000.009.13
452610772007.07.26 14:03sell0.06usdchf1.20650.00000.00002007.07.26 16:271.20470.000.000.008.96
452637872007.07.26 14:05sell0.08usdchf1.20810.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.001.32
452642482007.07.26 14:06sell0.09usdchf1.20830.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.002.98
452650682007.07.26 14:09sell0.10usdchf1.20850.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.004.97
452654902007.07.26 14:10sell0.11usdchf1.20870.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.007.29
452668172007.07.26 14:11sell0.12usdchf1.20890.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.009.93
452686882007.07.26 14:19sell0.13usdchf1.20910.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.0012.91
452690922007.07.26 14:20sell0.14usdchf1.20930.00000.00002007.07.26 15:281.20790.000.000.0016.23
452861692007.07.26 15:36sell0.07usdchf1.20640.00000.00002007.07.26 16:271.20460.000.000.0010.46
452868402007.07.26 15:37sell0.08usdchf1.20600.00000.00002007.07.26 16:271.20470.000.000.008.63
452958932007.07.26 16:19sell0.09usdchf1.20590.00000.00002007.07.26 16:271.20450.000.000.0010.46
452964882007.07.26 16:20sell0.08usdchf1.20580.00000.00002007.07.26 16:281.20400.000.000.0011.96
452967192007.07.26 16:21sell0.09usdchf1.20550.00000.00002007.07.26 16:281.20380.000.000.0012.71
452977232007.07.26 16:22sell0.09usdchf1.20540.00000.00002007.07.26 16:281.20370.000.000.0012.71
453000482007.07.26 16:23sell0.09usdchf1.20520.00000.00002007.07.26 16:311.20330.000.000.0014.21
453005352007.07.26 16:24sell0.10usdchf1.20490.00000.00002007.07.26 16:311.20300.000.000.0015.79
453021512007.07.26 16:27sell0.11usdchf1.20480.00000.00002007.07.26 16:461.20250.000.000.0021.04
453065582007.07.26 16:28sell0.04usdchf1.20340.00000.00002007.07.26 16:461.20250.000.000.002.99
453103842007.07.26 16:30sell0.05usdchf1.20330.00000.00002007.07.26 16:461.20250.000.000.003.33
453115662007.07.26 16:31sell0.05usdchf1.20280.00000.00002007.07.26 16:461.20250.000.000.001.25
453132162007.07.26 16:32sell0.05usdchf1.20260.00000.00002007.07.26 16:461.20250.000.000.000.42
453197442007.07.26 16:46sell0.04usdchf1.20200.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.00-6.64
453204542007.07.26 16:50sell0.07usdchf1.20290.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-0.661.75
453209872007.07.26 16:54sell0.08usdchf1.20310.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-0.753.33
453212422007.07.26 16:55sell0.09usdchf1.20330.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-0.855.24
453213602007.07.26 16:56sell0.10usdchf1.20350.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-0.947.48
453218212007.07.26 16:57sell0.11usdchf1.20380.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-1.0310.98
453225612007.07.26 17:01sell0.12usdchf1.20400.00000.00002007.07.26 22:341.20260.000.00-1.1313.97
453245252007.07.26 17:13sell0.13usdchf1.20420.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.002.16
453249442007.07.26 17:14sell0.14usdchf1.20440.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.004.65
453255562007.07.26 17:15sell0.15usdchf1.20460.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.007.48
453259782007.07.26 17:16sell0.16usdchf1.20480.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.0010.63
453266092007.07.26 17:17sell0.17usdchf1.20500.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.0014.12
453276772007.07.26 17:18sell0.18usdchf1.20520.00000.00002007.07.26 17:281.20400.000.000.0017.94
448607342007.07.25 05:30buy0.02usdjpy120.290.000.002007.07.25 06:45119.990.000.000.00-5.00
448614482007.07.25 05:35buy0.03usdjpy120.270.000.002007.07.25 06:45119.990.000.000.00-7.00
448623382007.07.25 05:37buy0.04usdjpy120.250.000.002007.07.25 06:54119.980.000.000.00-9.00
448629922007.07.25 05:42sell0.02usdjpy120.220.000.002007.07.25 06:54120.000.000.000.003.67
448631182007.07.25 05:43sell0.02usdjpy120.210.000.002007.07.25 06:54119.980.000.000.003.83
448633892007.07.25 05:44buy0.05usdjpy120.230.000.002007.07.25 06:54119.970.000.000.00-10.84
448639342007.07.25 05:45sell0.03usdjpy120.190.000.002007.07.25 06:54119.990.000.000.005.00
448683692007.07.25 06:03sell0.04usdjpy120.170.000.002007.07.25 06:54119.980.000.000.006.33
448685142007.07.25 06:04sell0.05usdjpy120.160.000.002007.07.25 06:54119.990.000.000.007.08
448700292007.07.25 06:11sell0.06usdjpy120.140.000.002007.07.25 06:54119.990.000.000.007.50
448702672007.07.25 06:12sell0.07usdjpy120.130.000.002007.07.25 06:54120.000.000.000.007.58
448754442007.07.25 06:26sell0.08usdjpy120.110.000.002007.07.25 06:55119.990.000.000.008.00
448756822007.07.25 06:28sell0.09usdjpy120.100.000.002007.07.25 06:55119.980.000.000.009.00
448758182007.07.25 06:28sell0.10usdjpy120.080.000.002007.07.25 06:55119.970.000.000.009.17
448762332007.07.25 06:29sell0.11usdjpy120.070.000.002007.07.25 06:56119.960.000.000.0010.09
448766392007.07.25 06:30sell0.12usdjpy120.040.000.002007.07.25 06:56119.940.000.000.0010.01
448772212007.07.25 06:31sell0.13usdjpy120.030.000.002007.07.26 11:22119.800.000.00-5.5824.96
448775092007.07.25 06:32sell0.14usdjpy120.020.000.002007.07.26 00:59120.670.000.00-6.01-75.41
448809832007.07.25 06:45sell0.15usdjpy120.000.000.002007.07.25 18:46120.450.000.000.00-56.04
448825182007.07.25 06:53sell0.16usdjpy119.990.000.002007.07.25 11:27120.660.000.000.00-88.84
448829802007.07.25 06:54sell0.10usdjpy119.970.000.002007.07.25 10:35120.450.000.000.00-39.85
448833302007.07.25 06:56sell0.08usdjpy119.940.000.002007.07.25 10:33120.440.000.000.00-33.21
448849752007.07.25 07:02sell0.08usdjpy120.050.000.002007.07.26 11:22119.820.000.00-3.4315.36
448852342007.07.25 07:04sell0.09usdjpy120.070.000.002007.07.26 11:22119.820.000.00-3.8618.78
448854692007.07.25 07:05sell0.10usdjpy120.090.000.002007.07.26 11:22119.810.000.00-4.2923.37
448859252007.07.25 07:08sell0.11usdjpy120.110.000.002007.07.26 11:22119.810.000.00-4.7227.54
449003162007.07.25 07:31sell0.12usdjpy120.130.000.002007.07.26 11:22119.800.000.00-5.1533.06
449081152007.07.25 07:55buy0.02usdjpy120.180.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.003.99
449083072007.07.25 07:55buy0.02usdjpy120.200.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.003.65
449093722007.07.25 07:56sell0.13usdjpy120.160.000.002007.07.26 11:22119.840.000.00-5.5834.71
449172482007.07.25 08:13buy0.03usdjpy120.230.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.004.73
449173412007.07.25 08:14buy0.04usdjpy120.250.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.005.65
449212112007.07.25 08:43buy0.06usdjpy120.160.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.0012.95
449274132007.07.25 08:46buy0.06usdjpy120.260.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.007.97
449305022007.07.25 08:50buy0.07usdjpy120.280.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.008.14
449334452007.07.25 08:51buy0.08usdjpy120.290.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.008.64
449340552007.07.25 08:52buy0.09usdjpy120.310.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.008.22
449530772007.07.25 10:09buy0.10usdjpy120.330.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.007.47
449533002007.07.25 10:10buy0.11usdjpy120.340.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.007.31
449535672007.07.25 10:11buy0.12usdjpy120.360.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.005.98
449548212007.07.25 10:19buy0.13usdjpy120.370.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.005.40
449556072007.07.25 10:26buy0.14usdjpy120.400.000.002007.07.25 10:35120.420.000.000.002.33
449559722007.07.25 10:29buy0.15usdjpy120.420.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.0026.11
449565282007.07.25 10:33buy0.16usdjpy120.430.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.0026.53
449571872007.07.25 10:36buy0.03usdjpy120.450.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.004.48
449589892007.07.25 10:37buy0.04usdjpy120.470.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.005.31
449614672007.07.25 10:42buy0.06usdjpy120.400.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.0011.44
449618292007.07.25 10:45buy0.07usdjpy120.380.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.0014.51
449635302007.07.25 10:52buy0.07usdjpy120.480.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.008.70
449681042007.07.25 11:18buy0.08usdjpy120.500.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.008.62
449684712007.07.25 11:19buy0.09usdjpy120.510.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.008.95
449688932007.07.25 11:20buy0.10usdjpy120.530.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.008.29
449694232007.07.25 11:21buy0.11usdjpy120.550.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.007.30
449704312007.07.25 11:22buy0.12usdjpy120.560.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.006.96
449705132007.07.25 11:23buy0.13usdjpy120.580.000.002007.07.25 11:27120.630.000.000.005.39
449718642007.07.25 11:27buy0.02usdjpy120.650.000.002007.07.26 11:20119.840.000.000.81-13.52
449722742007.07.25 11:29buy0.03usdjpy120.630.000.002007.07.26 11:20119.850.000.001.22-19.52
449734612007.07.25 11:41buy0.04usdjpy120.610.000.002007.07.26 11:20119.850.000.001.62-25.37
449735692007.07.25 11:42buy0.05usdjpy120.590.000.002007.07.26 11:20119.850.000.002.03-30.87
449737292007.07.25 11:43buy0.06usdjpy120.570.000.002007.07.26 00:59120.640.000.002.433.48
449738782007.07.25 11:44buy0.07usdjpy120.550.000.002007.07.26 00:59120.640.000.002.845.22
449746522007.07.25 11:52buy0.08usdjpy120.530.000.002007.07.26 00:59120.640.000.003.247.29
449750832007.07.25 11:54buy0.09usdjpy120.510.000.002007.07.26 00:59120.640.000.003.659.70
449761572007.07.25 12:02buy0.10usdjpy120.490.000.002007.07.26 00:59120.640.000.004.0512.43
449766502007.07.25 12:04buy0.11usdjpy120.470.000.002007.07.26 00:59120.640.000.004.4615.50
449769322007.07.25 12:05buy0.12usdjpy120.450.000.002007.07.26 00:59120.640.000.004.8618.90
449770432007.07.25 12:06buy0.13usdjpy120.430.000.002007.07.26 00:59120.640.000.005.2722.63
449775832007.07.25 12:08buy0.14usdjpy120.410.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.001.16
449892592007.07.25 13:16buy0.15usdjpy120.390.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.003.74
449897242007.07.25 13:19buy0.16usdjpy120.360.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.007.97
449899782007.07.25 13:20buy0.17usdjpy120.340.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.0011.29
450134972007.07.25 14:33buy0.18usdjpy120.320.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.0014.95
450140632007.07.25 14:34buy0.19usdjpy120.300.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.0018.93
450151592007.07.25 14:37buy0.20usdjpy120.280.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.0023.25
450154292007.07.25 14:38sell0.11usdjpy120.240.000.002007.07.26 11:20119.960.000.00-4.7225.68
450179972007.07.25 14:44buy0.21usdjpy120.260.000.002007.07.25 18:46120.420.000.000.0027.90
450405062007.07.25 16:06sell0.12usdjpy120.260.000.002007.07.26 11:19119.960.000.00-5.1530.01
450974602007.07.26 00:59buy0.05usdjpy120.700.000.002007.07.26 11:20119.850.000.000.00-35.46
450982232007.07.26 01:01buy0.06usdjpy120.720.000.002007.07.26 11:20119.860.000.000.00-43.05
450986052007.07.26 01:02buy0.07usdjpy120.740.000.002007.07.26 11:19119.940.000.000.00-46.69
451005342007.07.26 01:17buy0.09usdjpy120.570.000.002007.07.26 11:20119.850.000.000.00-54.07
451044332007.07.26 02:03buy0.10usdjpy120.550.000.002007.07.26 11:21119.840.000.000.00-59.25
451045162007.07.26 02:04buy0.11usdjpy120.530.000.002007.07.26 11:22119.830.000.000.00-64.26
451053312007.07.26 02:14buy0.12usdjpy120.510.000.002007.07.26 11:22119.830.000.000.00-68.10
451054152007.07.26 02:15buy0.13usdjpy120.490.000.002007.07.26 11:22119.820.000.000.00-72.69
451056182007.07.26 02:16buy0.14usdjpy120.470.000.002007.07.26 11:22119.810.000.000.00-77.12
451059422007.07.26 02:17sell0.11usdjpy120.430.000.002007.07.26 11:12120.040.000.000.0035.74
451199262007.07.26 05:23sell0.12usdjpy120.470.000.002007.07.26 11:12120.040.000.000.0042.99
451803702007.07.26 11:13sell0.10usdjpy120.020.000.002007.07.26 11:19119.960.000.000.005.00
451819992007.07.26 11:15sell0.11usdjpy120.000.000.002007.07.26 11:19119.960.000.000.003.67
451852232007.07.26 11:20sell0.08usdjpy119.900.000.002007.07.26 11:23119.700.000.000.0013.37
451874952007.07.26 11:21sell0.09usdjpy119.870.000.002007.07.26 12:38119.700.000.000.0012.78
451888422007.07.26 11:22sell0.10usdjpy119.840.000.002007.07.26 12:38119.670.000.000.0014.21
451905932007.07.26 11:23sell0.03usdjpy119.650.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.00-5.51
451923322007.07.26 11:24sell0.05usdjpy119.890.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.000.83
451925822007.07.26 11:25sell0.06usdjpy119.910.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.002.00
451931782007.07.26 11:26sell0.07usdjpy119.930.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.003.50
451945322007.07.26 11:29sell0.08usdjpy119.950.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.005.34
451974732007.07.26 11:31sell0.09usdjpy119.970.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.007.51
451975472007.07.26 11:32sell0.10usdjpy119.990.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.0010.01
452032952007.07.26 11:51sell0.11usdjpy120.010.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.0012.85
452094612007.07.26 12:09sell0.12usdjpy120.030.000.002007.07.26 12:22119.870.000.000.0016.02
452167472007.07.26 12:22sell0.03usdjpy119.820.000.002007.07.26 12:38119.620.000.000.005.02
452183582007.07.26 12:26sell0.05usdjpy119.890.000.002007.07.26 12:38119.700.000.000.007.94
452189142007.07.26 12:27sell0.06usdjpy119.910.000.002007.07.26 12:36119.730.000.000.009.02
452191242007.07.26 12:28sell0.07usdjpy119.930.000.002007.07.26 12:35119.750.000.000.0010.52
452199512007.07.26 12:30sell0.07usdjpy119.770.000.002007.07.26 12:38119.620.000.000.008.78
452227392007.07.26 12:35sell0.08usdjpy119.750.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.006.69
452227902007.07.26 12:35sell0.09usdjpy119.740.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.006.77
452232322007.07.26 12:36sell0.09usdjpy119.720.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.005.27
452237622007.07.26 12:37sell0.09usdjpy119.690.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.003.01
452242492007.07.26 12:38sell0.10usdjpy119.670.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.001.67
452252282007.07.26 12:39sell0.06usdjpy119.650.000.002007.07.26 13:12119.420.000.000.0011.56
452255402007.07.26 12:40sell0.07usdjpy119.580.000.002007.07.26 13:12119.410.000.000.009.97
452262552007.07.26 12:42sell0.09usdjpy119.770.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.009.03
452263682007.07.26 12:43sell0.10usdjpy119.790.000.002007.07.26 13:02119.650.000.000.0011.70
452295222007.07.26 13:03sell0.04usdjpy119.670.000.002007.07.26 13:11119.440.000.000.007.70
452296722007.07.26 13:04sell0.04usdjpy119.570.000.002007.07.26 13:13119.380.000.000.006.37
452305272007.07.26 13:05sell0.05usdjpy119.530.000.002007.07.26 13:13119.370.000.000.006.70
452310402007.07.26 13:06sell0.06usdjpy119.510.000.002007.07.26 13:15119.360.000.000.007.54
452313772007.07.26 13:07sell0.07usdjpy119.500.000.002007.07.26 13:15119.340.000.000.009.38
452318962007.07.26 13:08sell0.08usdjpy119.470.000.002007.07.26 13:15119.340.000.000.008.71
452325002007.07.26 13:09sell0.09usdjpy119.460.000.002007.07.26 13:15119.290.000.000.0012.83
452328532007.07.26 13:10sell0.10usdjpy119.440.000.002007.07.26 13:15119.290.000.000.0012.57
452335342007.07.26 13:11sell0.10usdjpy119.420.000.002007.07.26 13:15119.280.000.000.0011.74
452340472007.07.26 13:12sell0.11usdjpy119.410.000.002007.07.26 13:16119.250.000.000.0014.76
452346492007.07.26 13:13sell0.10usdjpy119.370.000.002007.07.26 13:17119.200.000.000.0014.26
452359302007.07.26 13:15sell0.09usdjpy119.360.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.002.26
452363442007.07.26 13:15sell0.08usdjpy119.330.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.000.00
452370682007.07.26 13:16sell0.05usdjpy119.260.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.002.94
452379862007.07.26 13:17sell0.05usdjpy119.250.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.002.52
452386532007.07.26 13:18sell0.05usdjpy119.200.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.000.42
452422732007.07.26 13:24sell0.07usdjpy119.380.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.002.93
452426572007.07.26 13:25sell0.08usdjpy119.400.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.004.69
452431322007.07.26 13:28sell0.09usdjpy119.420.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.006.79
452501602007.07.26 13:49sell0.10usdjpy119.440.000.002007.07.26 14:00119.330.000.000.009.22
452507892007.07.26 13:51sell0.11usdjpy119.460.000.002007.07.26 14:00119.320.000.000.0012.91
452511202007.07.26 13:52sell0.12usdjpy119.490.000.002007.07.26 14:00119.350.000.000.0014.08
452523172007.07.26 13:53sell0.13usdjpy119.510.000.002007.07.26 14:00119.350.000.000.0017.43
452559352007.07.26 14:00sell0.05usdjpy119.280.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.003.78
452569412007.07.26 14:01sell0.06usdjpy119.300.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.005.54
452601352007.07.26 14:02sell0.06usdjpy119.190.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.0010.08
452608602007.07.26 14:03sell0.07usdjpy119.130.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.008.24
452650142007.07.26 14:09sell0.09usdjpy119.320.000.002007.07.26 14:24119.300.000.000.001.51
452653222007.07.26 14:10sell0.10usdjpy119.360.000.002007.07.26 14:24119.300.000.000.005.03
452660282007.07.26 14:11sell0.11usdjpy119.480.000.002007.07.26 14:24119.300.000.000.0016.60
452675272007.07.26 14:13sell0.12usdjpy119.500.000.002007.07.26 14:24119.300.000.000.0020.12
452712572007.07.26 14:30sell0.09usdjpy119.320.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.009.82
452714792007.07.26 14:31sell0.10usdjpy119.360.000.002007.07.26 15:07119.190.000.000.0014.26
452799152007.07.26 15:10sell0.04usdjpy119.210.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.007.40
452813512007.07.26 15:19sell0.04usdjpy119.110.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.004.03
452819342007.07.26 15:20sell0.05usdjpy119.100.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.004.62
452823362007.07.26 15:21sell0.06usdjpy119.060.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.003.53
452840822007.07.26 15:32sell0.07usdjpy119.050.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.003.53
452843332007.07.26 15:33sell0.08usdjpy119.030.000.002007.07.26 16:28118.990.000.000.002.69
452847882007.07.26 15:34sell0.09usdjpy118.970.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.001.51
453071022007.07.26 16:28sell0.02usdjpy118.960.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.000.17
453089872007.07.26 16:29sell0.04usdjpy119.020.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.002.35
453112502007.07.26 16:31sell0.04usdjpy118.940.000.002007.07.26 17:39118.770.000.000.005.73
453138062007.07.26 16:32sell0.05usdjpy118.920.000.002007.07.26 17:39118.760.000.000.006.74
453173392007.07.26 16:37sell0.06usdjpy118.910.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.008.08
453192342007.07.26 16:44sell0.07usdjpy118.890.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.008.25
453194882007.07.26 16:46sell0.08usdjpy118.880.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.008.76
453211582007.07.26 16:55sell0.10usdjpy119.040.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.007.57
453213382007.07.26 16:56sell0.11usdjpy119.080.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.0012.02
453224652007.07.26 17:01sell0.12usdjpy119.100.000.002007.07.26 17:26118.950.000.000.0015.13
453300512007.07.26 17:28sell0.06usdjpy118.860.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.005.56
453313332007.07.26 17:36sell0.07usdjpy118.850.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.005.89
453316612007.07.26 17:37sell0.08usdjpy118.790.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.002.69
453320512007.07.26 17:38sell0.09usdjpy118.780.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.002.27
453323042007.07.26 17:39sell0.10usdjpy118.770.000.002007.07.26 18:09118.750.000.000.001.68
453325682007.07.26 17:40sell0.09usdjpy118.740.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.0013.66
453361322007.07.26 18:10sell0.02usdjpy118.720.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.002.70
453364092007.07.26 18:12sell0.03usdjpy118.710.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.003.80
453365932007.07.26 18:14sell0.04usdjpy118.690.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.004.39
453370882007.07.26 18:15sell0.05usdjpy118.670.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.004.64
453376542007.07.26 18:16sell0.06usdjpy118.630.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.003.54
453382982007.07.26 18:17sell0.07usdjpy118.600.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.002.36
453390562007.07.26 18:18sell0.08usdjpy118.580.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.001.35
453395262007.07.26 18:19sell0.09usdjpy118.570.000.002007.07.26 18:55118.560.000.000.000.76
453449212007.07.26 18:50sell0.10usdjpy118.550.000.002007.07.26 21:25118.390.000.00-1.4313.51
453479502007.07.26 18:55sell0.02usdjpy118.520.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.00-3.03
453485962007.07.26 18:56sell0.04usdjpy118.580.000.002007.07.26 21:23118.390.000.00-0.576.42
453502822007.07.26 18:57sell0.05usdjpy118.620.000.002007.07.26 21:23118.410.000.00-0.728.87
453512122007.07.26 18:58sell0.06usdjpy118.650.000.002007.07.26 21:12118.440.000.00-0.8610.64
453521492007.07.26 19:01sell0.07usdjpy118.670.000.002007.07.26 21:11118.470.000.00-1.0011.82
453526302007.07.26 19:02sell0.08usdjpy118.690.000.002007.07.26 21:11118.500.000.00-1.1412.83
453535102007.07.26 19:05sell0.09usdjpy118.710.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.000.76
453553662007.07.26 19:17sell0.10usdjpy118.730.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.002.53
453555972007.07.26 19:18sell0.11usdjpy118.750.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.004.63
453558032007.07.26 19:19sell0.12usdjpy118.770.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.007.08
453565522007.07.26 19:21sell0.13usdjpy118.790.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.009.86
453571142007.07.26 19:24sell0.14usdjpy118.810.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.0012.97
453578522007.07.26 19:26sell0.15usdjpy118.830.000.002007.07.26 20:16118.700.000.000.0016.43
453641382007.07.26 20:19sell0.08usdjpy118.710.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.000.67
453642472007.07.26 20:20sell0.09usdjpy118.730.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.002.27
453644532007.07.26 20:24sell0.10usdjpy118.750.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.004.21
453644982007.07.26 20:25sell0.11usdjpy118.770.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.006.49
453646592007.07.26 20:28sell0.12usdjpy118.790.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.009.10
453649302007.07.26 20:30sell0.13usdjpy118.810.000.002007.07.26 20:49118.700.000.000.0012.05
453650792007.07.26 20:32sell0.14usdjpy118.830.000.002007.07.26 20:49118.690.000.000.0016.51
453685472007.07.26 21:10sell0.07usdjpy118.530.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.0010.65
453685912007.07.26 21:10sell0.08usdjpy118.520.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.0011.49
453691072007.07.26 21:11sell0.09usdjpy118.500.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.0011.41
453697272007.07.26 21:12sell0.08usdjpy118.420.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.004.73
453731232007.07.26 21:21sell0.08usdjpy118.410.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.004.06
453738212007.07.26 21:23sell0.09usdjpy118.390.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.003.04
453741722007.07.26 21:24sell0.08usdjpy118.380.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.002.03
453746172007.07.26 21:25sell0.08usdjpy118.360.000.002007.07.26 21:30118.350.000.000.000.68
453752022007.07.26 21:27sell0.09usdjpy118.350.000.002007.07.26 21:33118.090.000.000.0019.82
  0.00 0.00 -8.75 3 022.56
Closed P/L: 3 013.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
453777092007.07.26 21:31sell0.06eurjpy162.500.000.00 162.680.000.000.00-9.12
453785322007.07.26 21:32sell0.05eurjpy162.470.000.00 162.680.000.000.00-8.86
453800402007.07.26 21:33sell0.03eurjpy162.280.000.00 162.680.000.000.00-10.13
453821822007.07.26 21:35sell0.04eurjpy162.270.000.00 162.680.000.000.00-13.84
453832332007.07.26 21:36sell0.05eurjpy162.260.000.00 162.680.000.000.00-17.72
453832922007.07.26 21:37sell0.06eurjpy162.240.000.00 162.680.000.000.00-22.28
453868492007.07.26 21:49sell0.08eurjpy162.520.000.00 162.680.000.000.00-10.80
453873212007.07.26 21:50sell0.09eurjpy162.580.000.00 162.680.000.000.00-7.60
453934082007.07.26 22:31sell0.10eurjpy162.610.000.00 162.680.000.000.00-5.91
453937002007.07.26 22:33sell0.11eurjpy162.640.000.00 162.680.000.000.00-3.71
453938132007.07.26 22:34sell0.12eurjpy162.660.000.00 162.680.000.000.00-2.02
453939522007.07.26 22:35sell0.13eurjpy162.690.000.00 162.680.000.000.001.09
453944182007.07.26 22:36sell0.14eurjpy162.790.000.00 162.680.000.000.0013.00
453953972007.07.26 22:42sell0.15eurjpy162.810.000.00 162.680.000.000.0016.46
453957932007.07.26 22:44sell0.16eurjpy162.830.000.00 162.680.000.000.0020.25
453977152007.07.26 23:00sell0.17eurjpy162.860.000.00 162.680.000.000.0025.82
453980102007.07.26 23:02sell0.18eurjpy162.890.000.00 162.680.000.000.0031.90
453986412007.07.26 23:04sell0.19eurjpy162.910.000.00 162.680.000.000.0036.89
453988862007.07.26 23:06sell0.20eurjpy162.930.000.00 162.680.000.000.0042.19
453990252007.07.26 23:07sell0.21eurjpy162.960.000.00 162.680.000.000.0049.62
453993822007.07.26 23:08sell0.22eurjpy162.990.000.00 162.680.000.000.0057.56
453996992007.07.26 23:09sell0.23eurjpy163.020.000.00 162.680.000.000.0065.99
453999152007.07.26 23:10sell0.24eurjpy163.050.000.00 162.680.000.000.0074.94
454012102007.07.26 23:17sell0.25eurjpy163.080.000.00 162.680.000.000.0084.40
453055422007.07.26 16:28buy0.04eurusd1.37640.00000.0000 1.37280.000.00-0.24-14.40
453107722007.07.26 16:30buy0.05eurusd1.37650.00000.0000 1.37280.000.00-0.30-18.50
453113182007.07.26 16:31buy0.06eurusd1.37680.00000.0000 1.37280.000.00-0.36-24.00
453198142007.07.26 16:46buy0.06eurusd1.37690.00000.0000 1.37280.000.00-0.36-24.60
453138882007.07.26 16:33sell0.06usdchf1.20250.00000.0000 1.20480.000.00-0.56-11.45
453187452007.07.26 16:42sell0.07usdchf1.20240.00000.0000 1.20480.000.00-0.66-13.94
453188222007.07.26 16:43sell0.08usdchf1.20220.00000.0000 1.20480.000.00-0.75-17.26
453201442007.07.26 16:47sell0.06usdchf1.20270.00000.0000 1.20480.000.00-0.56-10.46
453965132007.07.26 22:50sell0.06usdchf1.20290.00000.0000 1.20480.000.000.00-9.46
453967902007.07.26 22:52sell0.07usdchf1.20310.00000.0000 1.20480.000.000.00-9.88
453992292007.07.26 23:07sell0.08usdchf1.20330.00000.0000 1.20480.000.000.00-9.96
454024562007.07.26 23:27sell0.09usdchf1.20350.00000.0000 1.20480.000.000.00-9.71
454034362007.07.26 23:32sell0.10usdchf1.20370.00000.0000 1.20480.000.000.00-9.13
453764092007.07.26 21:30sell0.02usdjpy118.310.000.00 118.500.000.000.00-3.21
453776872007.07.26 21:31sell0.03usdjpy118.230.000.00 118.500.000.000.00-6.84
453785392007.07.26 21:32sell0.04usdjpy118.210.000.00 118.500.000.000.00-9.79
453800682007.07.26 21:33sell0.05usdjpy118.080.000.00 118.500.000.000.00-17.72
453821722007.07.26 21:35sell0.05usdjpy118.070.000.00 118.500.000.000.00-18.14
453869182007.07.26 21:49sell0.07usdjpy118.330.000.00 118.500.000.000.00-10.04
453873952007.07.26 21:51sell0.08usdjpy118.360.000.00 118.500.000.000.00-9.45
453942642007.07.26 22:35sell0.09usdjpy118.380.000.00 118.500.000.000.00-9.11
453944572007.07.26 22:36sell0.10usdjpy118.410.000.00 118.500.000.000.00-7.59
453953902007.07.26 22:42sell0.11usdjpy118.430.000.00 118.500.000.000.00-6.50
453956052007.07.26 22:43sell0.12usdjpy118.450.000.00 118.500.000.000.00-5.06
453957622007.07.26 22:44sell0.13usdjpy118.470.000.00 118.500.000.000.00-3.29
453977702007.07.26 23:01sell0.14usdjpy118.490.000.00 118.500.000.000.00-1.18
453980572007.07.26 23:02sell0.15usdjpy118.510.000.00 118.500.000.000.001.27
453986472007.07.26 23:04sell0.16usdjpy118.530.000.00 118.500.000.000.004.05
453989862007.07.26 23:07sell0.17usdjpy118.550.000.00 118.500.000.000.007.17
453992632007.07.26 23:08sell0.18usdjpy118.570.000.00 118.500.000.000.0010.63
453995832007.07.26 23:09sell0.19usdjpy118.590.000.00 118.500.000.000.0014.43
453998762007.07.26 23:10sell0.20usdjpy118.610.000.00 118.500.000.000.0018.57
454009832007.07.26 23:15sell0.21usdjpy118.630.000.00 118.500.000.000.0023.04
  0.00 0.00 -3.79 196.61
 Floating P/L: 192.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 013.81 Floating P/L: 192.82 Margin: 6 430.00
Balance: 8 013.81 Equity: 8 206.63 Free Margin: 1 823.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 853.12 Gross Loss: 3 839.31 Total Net Profit: 3 013.81
Profit Factor: 1.78 Expected Payoff: 3.76  
Absolute Drawdown: 22.13 Maximal Drawdown: 1 886.15 (25.94%) Relative Drawdown: 25.94% (1 886.15)
 
Total Trades: 801 Short Positions (won %): 602 (94.19%) Long Positions (won %): 199 (66.33%)
Profit Trades (% of total): 699 (87.27%) Loss trades (% of total): 102 (12.73%)
Largest profit trade: 48.84 loss trade: -150.94
Average profit trade: 9.80 loss trade: -37.64
Maximum consecutive wins ($): 72 (673.14) consecutive losses ($): 13 (-606.99)
Maximal consecutive profit (count): 673.14 (72) consecutive loss (count): -606.99 (13)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 2