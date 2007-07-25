|Account: 1557340
|Name: Iulian Matache
|Currency: USD
|2007 July 27, 06:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44860427
|2007.07.25 05:30
|balance
|Deposit
|5 000.00
|44860879
|2007.07.25 05:32
|buy
|0.02
|eurjpy
|166.21
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|44862182
|2007.07.25 05:36
|buy
|0.03
|eurjpy
|166.19
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|44862353
|2007.07.25 05:37
|buy
|0.04
|eurjpy
|166.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|44863035
|2007.07.25 05:42
|buy
|0.05
|eurjpy
|166.14
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:53
|165.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|44863147
|2007.07.25 05:43
|sell
|0.02
|eurjpy
|166.10
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|44866239
|2007.07.25 05:56
|sell
|0.02
|eurjpy
|166.09
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|44866414
|2007.07.25 05:57
|sell
|0.03
|eurjpy
|166.08
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|44867614
|2007.07.25 06:00
|buy
|0.06
|eurjpy
|166.11
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:53
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|44867664
|2007.07.25 06:01
|sell
|0.04
|eurjpy
|166.07
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|44868455
|2007.07.25 06:03
|sell
|0.05
|eurjpy
|166.06
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|44868483
|2007.07.25 06:04
|sell
|0.06
|eurjpy
|166.05
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|44868848
|2007.07.25 06:05
|sell
|0.07
|eurjpy
|166.04
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|44868995
|2007.07.25 06:06
|sell
|0.08
|eurjpy
|166.03
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|44869185
|2007.07.25 06:07
|sell
|0.09
|eurjpy
|166.02
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|44869318
|2007.07.25 06:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.01
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|44869533
|2007.07.25 06:09
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.98
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|44869732
|2007.07.25 06:10
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.97
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|44869962
|2007.07.25 06:11
|sell
|0.13
|eurjpy
|165.94
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:24
|165.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|44870280
|2007.07.25 06:12
|sell
|0.14
|eurjpy
|165.91
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.71
|0.00
|0.00
|0.00
|23.33
|44873493
|2007.07.25 06:22
|sell
|0.15
|eurjpy
|165.90
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.70
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|44874226
|2007.07.25 06:24
|sell
|0.03
|eurjpy
|165.88
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|44874890
|2007.07.25 06:25
|sell
|0.04
|eurjpy
|165.87
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|44875071
|2007.07.25 06:26
|sell
|0.05
|eurjpy
|165.83
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|44875535
|2007.07.25 06:27
|sell
|0.06
|eurjpy
|165.82
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|44875703
|2007.07.25 06:28
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.81
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.75
|44876093
|2007.07.25 06:29
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.80
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|165.65
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|44876663
|2007.07.25 06:30
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.75
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:56
|165.63
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|44877133
|2007.07.25 06:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.74
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:56
|165.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.83
|44877523
|2007.07.25 06:32
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.73
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|44882155
|2007.07.25 06:52
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.72
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|44882379
|2007.07.25 06:53
|sell
|0.13
|eurjpy
|165.71
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|44882776
|2007.07.25 06:54
|sell
|0.06
|eurjpy
|165.62
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:26
|165.47
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|44883287
|2007.07.25 06:55
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.61
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:26
|165.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.75
|44883386
|2007.07.25 06:56
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.60
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:28
|165.44
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|44883734
|2007.07.25 06:57
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.59
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:28
|165.41
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|44884068
|2007.07.25 06:58
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.56
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:57
|165.38
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|44884988
|2007.07.25 07:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.75
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|44885336
|2007.07.25 07:04
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.77
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|44885775
|2007.07.25 07:07
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.81
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:18
|165.68
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|44892048
|2007.07.25 07:19
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.65
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:26
|165.49
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|44893609
|2007.07.25 07:24
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.55
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:35
|165.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|44893929
|2007.07.25 07:25
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.54
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:35
|165.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|44894545
|2007.07.25 07:26
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.44
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:44
|165.32
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|44896374
|2007.07.25 07:27
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.43
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:45
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|44898571
|2007.07.25 07:28
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.41
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:45
|165.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|44899246
|2007.07.25 07:29
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.40
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:45
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|44902667
|2007.07.25 07:41
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.58
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:54
|165.42
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|44906435
|2007.07.25 07:54
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.39
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:45
|165.26
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|44911436
|2007.07.25 07:57
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.38
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:45
|165.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|44912925
|2007.07.25 07:58
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.37
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:50
|165.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|44919203
|2007.07.25 08:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.36
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:50
|165.23
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|44919321
|2007.07.25 08:34
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.35
|0.00
|0.00
|2007.07.25 08:50
|165.22
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|44919413
|2007.07.25 08:35
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.34
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:00
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|44919754
|2007.07.25 08:36
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.30
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:00
|165.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|44923762
|2007.07.25 08:44
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.29
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:00
|165.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|44925596
|2007.07.25 08:45
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.23
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.07
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|44930224
|2007.07.25 08:50
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.22
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|44932619
|2007.07.25 08:51
|sell
|0.06
|eurjpy
|165.21
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|44935475
|2007.07.25 08:59
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.20
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|44936950
|2007.07.25 09:00
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|44938304
|2007.07.25 09:01
|sell
|0.06
|eurjpy
|165.10
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|44941680
|2007.07.25 09:08
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.09
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|44942063
|2007.07.25 09:10
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.08
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:15
|165.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|44944105
|2007.07.25 09:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|165.03
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|44944418
|2007.07.25 09:16
|sell
|0.03
|eurjpy
|165.06
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|44945025
|2007.07.25 09:17
|sell
|0.04
|eurjpy
|165.08
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:43
|164.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|44945909
|2007.07.25 09:18
|sell
|0.04
|eurjpy
|165.02
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|44946811
|2007.07.25 09:20
|sell
|0.06
|eurjpy
|165.11
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:42
|164.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|44947492
|2007.07.25 09:25
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.14
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:37
|164.96
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|44948354
|2007.07.25 09:34
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:33
|164.99
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|44948801
|2007.07.25 09:37
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.18
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:33
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|44949463
|2007.07.25 09:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.21
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:22
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|44949800
|2007.07.25 09:45
|sell
|0.11
|eurjpy
|165.24
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:22
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|44949926
|2007.07.25 09:46
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.27
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:22
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|44953350
|2007.07.25 10:10
|sell
|0.13
|eurjpy
|165.30
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:22
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|44956030
|2007.07.25 10:29
|sell
|0.14
|eurjpy
|165.33
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:22
|165.19
|0.00
|0.00
|0.00
|16.27
|44956606
|2007.07.25 10:34
|sell
|0.15
|eurjpy
|165.36
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|44963430
|2007.07.25 10:52
|sell
|0.16
|eurjpy
|165.39
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|44965346
|2007.07.25 11:02
|sell
|0.17
|eurjpy
|165.41
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|44965680
|2007.07.25 11:03
|sell
|0.18
|eurjpy
|165.43
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|44966064
|2007.07.25 11:04
|sell
|0.19
|eurjpy
|165.46
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|44968095
|2007.07.25 11:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|165.49
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|44968491
|2007.07.25 11:19
|sell
|0.21
|eurjpy
|165.52
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|44969041
|2007.07.25 11:20
|sell
|0.22
|eurjpy
|165.56
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.09
|44971936
|2007.07.25 11:27
|sell
|0.23
|eurjpy
|165.62
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:59
|165.45
|0.00
|0.00
|0.00
|32.46
|44988351
|2007.07.25 13:09
|sell
|0.18
|eurjpy
|165.46
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:05
|165.33
|0.00
|0.00
|0.00
|19.42
|45011550
|2007.07.25 14:25
|sell
|0.07
|eurjpy
|165.05
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.89
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|45012094
|2007.07.25 14:27
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.04
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.89
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|45012272
|2007.07.25 14:28
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.01
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.87
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|45013448
|2007.07.25 14:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.00
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.47
|45014086
|2007.07.25 14:34
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.94
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|45015239
|2007.07.25 14:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.93
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:44
|164.81
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|45016334
|2007.07.25 14:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.92
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:45
|164.78
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|45016402
|2007.07.25 14:42
|sell
|0.11
|eurjpy
|164.91
|0.00
|0.00
|2007.07.25 14:45
|164.74
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|45016765
|2007.07.25 14:43
|sell
|0.11
|eurjpy
|164.90
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|164.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|45017049
|2007.07.25 14:44
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.86
|0.00
|0.00
|2007.07.25 17:30
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|45018574
|2007.07.25 14:45
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.78
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.14
|0.00
|0.00
|-1.68
|26.71
|45019451
|2007.07.25 14:46
|sell
|0.04
|eurjpy
|164.73
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.15
|0.00
|0.00
|-1.34
|19.37
|45020594
|2007.07.25 14:50
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.72
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.14
|0.00
|0.00
|-1.68
|24.21
|45028028
|2007.07.25 15:03
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.93
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|164.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|45028236
|2007.07.25 15:04
|sell
|0.08
|eurjpy
|165.00
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|164.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|45028747
|2007.07.25 15:05
|sell
|0.09
|eurjpy
|165.02
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|164.88
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|45029105
|2007.07.25 15:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.05
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|164.88
|0.00
|0.00
|0.00
|14.13
|45031213
|2007.07.25 15:15
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-1.68
|4.16
|45034170
|2007.07.25 15:25
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.89
|0.00
|0.00
|2007.07.25 17:30
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|45034289
|2007.07.25 15:26
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.93
|0.00
|0.00
|2007.07.25 17:30
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|45034604
|2007.07.25 15:27
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.96
|0.00
|0.00
|2007.07.25 17:30
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|45034831
|2007.07.25 15:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.03
|0.00
|0.00
|2007.07.25 17:30
|164.84
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|45048826
|2007.07.25 17:30
|sell
|0.06
|eurjpy
|164.80
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-2.02
|9.49
|45049995
|2007.07.25 17:41
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-2.35
|12.83
|45050179
|2007.07.25 17:44
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.86
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-2.69
|16.66
|45050259
|2007.07.25 17:45
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.95
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-3.02
|25.49
|45050543
|2007.07.25 17:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:15
|164.61
|0.00
|0.00
|-3.36
|29.99
|45050626
|2007.07.25 17:47
|sell
|0.11
|eurjpy
|164.99
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:14
|164.61
|0.00
|0.00
|-3.70
|34.82
|45054115
|2007.07.25 18:24
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-4.03
|4.99
|45054503
|2007.07.25 18:27
|sell
|0.13
|eurjpy
|165.05
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-4.37
|8.64
|45056767
|2007.07.25 18:46
|sell
|0.14
|eurjpy
|165.14
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-4.70
|19.78
|45056852
|2007.07.25 18:47
|sell
|0.15
|eurjpy
|165.16
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-5.04
|23.68
|45057285
|2007.07.25 18:48
|sell
|0.16
|eurjpy
|165.19
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-5.38
|29.26
|45058283
|2007.07.25 19:00
|sell
|0.17
|eurjpy
|165.21
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-5.71
|33.91
|45058509
|2007.07.25 19:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|165.29
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.13
|0.00
|0.00
|0.51
|-19.36
|45058637
|2007.07.25 19:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|165.33
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.14
|0.00
|0.00
|0.51
|-19.87
|45059047
|2007.07.25 19:03
|buy
|0.03
|eurjpy
|165.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.11
|0.00
|0.00
|0.77
|-31.31
|45059139
|2007.07.25 19:04
|buy
|0.04
|eurjpy
|165.37
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.12
|0.00
|0.00
|1.02
|-41.75
|45059299
|2007.07.25 19:06
|buy
|0.05
|eurjpy
|165.38
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.13
|0.00
|0.00
|1.28
|-52.17
|45059383
|2007.07.25 19:07
|buy
|0.06
|eurjpy
|165.39
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.12
|0.00
|0.00
|1.53
|-63.61
|45059460
|2007.07.25 19:08
|buy
|0.07
|eurjpy
|165.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.11
|0.00
|0.00
|1.79
|-75.38
|45059624
|2007.07.25 19:11
|buy
|0.08
|eurjpy
|165.41
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.11
|0.00
|0.00
|2.04
|-86.83
|45059751
|2007.07.25 19:12
|buy
|0.09
|eurjpy
|165.43
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.09
|0.00
|0.00
|2.30
|-100.70
|45059833
|2007.07.25 19:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.45
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.14
|0.00
|0.00
|2.55
|-109.38
|45059946
|2007.07.25 19:14
|buy
|0.11
|eurjpy
|165.46
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.15
|0.00
|0.00
|2.81
|-120.30
|45062884
|2007.07.25 19:38
|sell
|0.18
|eurjpy
|165.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.97
|0.00
|0.00
|-6.05
|43.39
|45067935
|2007.07.25 20:31
|buy
|0.13
|eurjpy
|165.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.12
|0.00
|0.00
|3.32
|-123.71
|45097501
|2007.07.26 00:59
|buy
|0.13
|eurjpy
|165.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:14
|164.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.66
|45098238
|2007.07.26 01:01
|buy
|0.14
|eurjpy
|165.48
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|164.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.20
|45098581
|2007.07.26 01:02
|buy
|0.15
|eurjpy
|165.51
|0.00
|0.00
|2007.07.26 07:12
|164.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.33
|45137294
|2007.07.26 07:15
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45138641
|2007.07.26 07:22
|sell
|0.13
|eurjpy
|165.05
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|45138896
|2007.07.26 07:23
|sell
|0.14
|eurjpy
|165.08
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|45139607
|2007.07.26 07:31
|sell
|0.15
|eurjpy
|165.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|45139797
|2007.07.26 07:32
|sell
|0.16
|eurjpy
|165.14
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|15.96
|45144352
|2007.07.26 08:08
|sell
|0.17
|eurjpy
|165.16
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|19.79
|45146199
|2007.07.26 08:16
|buy
|0.16
|eurjpy
|165.22
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.94
|45146265
|2007.07.26 08:17
|sell
|0.18
|eurjpy
|165.19
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|25.44
|45146577
|2007.07.26 08:18
|sell
|0.19
|eurjpy
|165.21
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:00
|165.02
|0.00
|0.00
|0.00
|30.01
|45176570
|2007.07.26 11:01
|sell
|0.12
|eurjpy
|165.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:14
|164.61
|0.00
|0.00
|0.00
|40.98
|45180001
|2007.07.26 11:12
|sell
|0.12
|eurjpy
|164.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:14
|164.61
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|45180446
|2007.07.26 11:13
|sell
|0.13
|eurjpy
|164.60
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.15
|0.00
|0.00
|0.00
|48.84
|45181827
|2007.07.26 11:15
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|45182651
|2007.07.26 11:16
|sell
|0.06
|eurjpy
|164.54
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.15
|0.00
|0.00
|0.00
|19.53
|45183613
|2007.07.26 11:17
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.13
|0.00
|0.00
|0.00
|23.38
|45184980
|2007.07.26 11:20
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.30
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|164.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|45187465
|2007.07.26 11:21
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:23
|164.01
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|45188872
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.18
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:08
|164.03
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|45190483
|2007.07.26 11:23
|sell
|0.03
|eurjpy
|163.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:33
|164.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.02
|45191959
|2007.07.26 11:24
|sell
|0.04
|eurjpy
|164.21
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:08
|164.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|45192389
|2007.07.26 11:25
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.28
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:04
|164.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|45193227
|2007.07.26 11:26
|sell
|0.06
|eurjpy
|164.35
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|45194617
|2007.07.26 11:29
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.37
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|45203007
|2007.07.26 11:50
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|45203329
|2007.07.26 11:51
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.44
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|45204891
|2007.07.26 11:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.46
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.34
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|45208835
|2007.07.26 12:08
|sell
|0.11
|eurjpy
|164.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|164.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|45208973
|2007.07.26 12:09
|sell
|0.12
|eurjpy
|164.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:33
|164.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|45209685
|2007.07.26 12:10
|sell
|0.13
|eurjpy
|164.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:33
|164.45
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|45213704
|2007.07.26 12:19
|sell
|0.14
|eurjpy
|164.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:33
|164.45
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|45214722
|2007.07.26 12:20
|sell
|0.15
|eurjpy
|164.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:33
|164.45
|0.00
|0.00
|0.00
|25.04
|45222980
|2007.07.26 12:35
|sell
|0.05
|eurjpy
|164.30
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:04
|164.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|45223219
|2007.07.26 12:36
|sell
|0.06
|eurjpy
|164.33
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|164.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|45224675
|2007.07.26 12:38
|sell
|0.06
|eurjpy
|164.17
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:08
|164.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|45225421
|2007.07.26 12:39
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.16
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:10
|163.99
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|45225693
|2007.07.26 12:40
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.15
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:11
|163.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|45226361
|2007.07.26 12:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|164.24
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|45226574
|2007.07.26 12:44
|sell
|0.11
|eurjpy
|164.39
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|164.23
|0.00
|0.00
|0.00
|14.71
|45229592
|2007.07.26 13:04
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.14
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:11
|163.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|45230576
|2007.07.26 13:05
|sell
|0.07
|eurjpy
|164.05
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:12
|163.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|45231063
|2007.07.26 13:06
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.04
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:12
|163.89
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|45231588
|2007.07.26 13:07
|sell
|0.09
|eurjpy
|164.03
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:12
|163.88
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|45231876
|2007.07.26 13:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.01
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:13
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|45232508
|2007.07.26 13:09
|sell
|0.08
|eurjpy
|164.00
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:14
|163.82
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|45232831
|2007.07.26 13:10
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.98
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|163.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|45233508
|2007.07.26 13:11
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.94
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|19.45
|45233970
|2007.07.26 13:12
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.90
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|45234597
|2007.07.26 13:13
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.84
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:04
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|45235297
|2007.07.26 13:14
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.81
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:04
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|45236064
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:04
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|45237044
|2007.07.26 13:16
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.60
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:19
|163.38
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|45238046
|2007.07.26 13:17
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.59
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:19
|163.37
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|45238640
|2007.07.26 13:18
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|163.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.57
|45248140
|2007.07.26 13:42
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:02
|163.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.33
|45250227
|2007.07.26 13:50
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.86
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:04
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|45250935
|2007.07.26 13:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.89
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:02
|163.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|45251217
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.91
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:02
|163.78
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|45252228
|2007.07.26 13:53
|sell
|0.12
|eurjpy
|163.94
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:02
|163.78
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|45253761
|2007.07.26 13:57
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.96
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:02
|163.78
|0.00
|0.00
|0.00
|19.63
|45265473
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.89
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|45266047
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|14.25
|45267143
|2007.07.26 14:12
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.99
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|45267511
|2007.07.26 14:13
|sell
|0.12
|eurjpy
|164.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|163.80
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|45277448
|2007.07.26 15:04
|sell
|0.03
|eurjpy
|163.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:19
|163.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|45277672
|2007.07.26 15:05
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:19
|163.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|45278015
|2007.07.26 15:06
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.56
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:33
|163.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|45278376
|2007.07.26 15:07
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:34
|163.29
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|45278986
|2007.07.26 15:08
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.42
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|45279604
|2007.07.26 15:09
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.41
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|45280644
|2007.07.26 15:17
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|45281030
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.39
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|45281950
|2007.07.26 15:20
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.34
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:16
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|45282303
|2007.07.26 15:21
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.31
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:16
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|45284147
|2007.07.26 15:32
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.30
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:17
|163.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|45284290
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.29
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:20
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.07
|45284749
|2007.07.26 15:34
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|45286676
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.44
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|45286819
|2007.07.26 15:37
|sell
|0.12
|eurjpy
|163.46
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|45287837
|2007.07.26 15:38
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|45288204
|2007.07.26 15:40
|sell
|0.14
|eurjpy
|163.52
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|45288619
|2007.07.26 15:42
|sell
|0.15
|eurjpy
|163.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|16.37
|45289056
|2007.07.26 15:43
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:49
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|21.49
|45291451
|2007.07.26 15:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.45
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|45291595
|2007.07.26 15:55
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:17
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|45292138
|2007.07.26 15:56
|sell
|0.12
|eurjpy
|163.52
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:17
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|45292817
|2007.07.26 15:57
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:17
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|45293214
|2007.07.26 15:58
|sell
|0.14
|eurjpy
|163.59
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:17
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|45294260
|2007.07.26 16:02
|sell
|0.15
|eurjpy
|163.62
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:17
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|45295787
|2007.07.26 16:18
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|45296009
|2007.07.26 16:19
|sell
|0.12
|eurjpy
|163.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|45296584
|2007.07.26 16:20
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.52
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|45298548
|2007.07.26 16:22
|sell
|0.14
|eurjpy
|163.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|45301084
|2007.07.26 16:25
|sell
|0.15
|eurjpy
|163.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|16.41
|45301151
|2007.07.26 16:26
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.61
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:37
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|21.54
|45303060
|2007.07.26 16:27
|sell
|0.17
|eurjpy
|163.68
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:21
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|45304969
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.18
|eurjpy
|163.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:21
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|45308954
|2007.07.26 16:29
|sell
|0.19
|eurjpy
|163.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:21
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|45321349
|2007.07.26 16:56
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.81
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:21
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|45322761
|2007.07.26 17:02
|sell
|0.21
|eurjpy
|163.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:20
|163.66
|0.00
|0.00
|0.00
|29.98
|45333136
|2007.07.26 17:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|45333461
|2007.07.26 17:47
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:02
|163.36
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|45335095
|2007.07.26 18:02
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:16
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|45335888
|2007.07.26 18:09
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:18
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|45336136
|2007.07.26 18:10
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:18
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|45336519
|2007.07.26 18:13
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.24
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:19
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|45336688
|2007.07.26 18:14
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.20
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:47
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|45337215
|2007.07.26 18:15
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.19
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:47
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|45338021
|2007.07.26 18:16
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.13
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|45338390
|2007.07.26 18:17
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.08
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.45
|45338947
|2007.07.26 18:18
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.07
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:11
|162.86
|0.00
|0.00
|-0.90
|14.18
|45339406
|2007.07.26 18:19
|sell
|0.07
|eurjpy
|163.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:11
|162.85
|0.00
|0.00
|-0.78
|10.05
|45342024
|2007.07.26 18:31
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.22
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:47
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|45342301
|2007.07.26 18:33
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.24
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:47
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|45342396
|2007.07.26 18:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.27
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:47
|163.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|45345264
|2007.07.26 18:51
|sell
|0.05
|eurjpy
|163.01
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|162.85
|0.00
|0.00
|-0.56
|6.75
|45345881
|2007.07.26 18:52
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.00
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|162.85
|0.00
|0.00
|-0.67
|7.60
|45346510
|2007.07.26 18:53
|sell
|0.07
|eurjpy
|162.98
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|162.84
|0.00
|0.00
|-0.78
|8.27
|45347039
|2007.07.26 18:54
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|162.83
|0.00
|0.00
|-0.90
|9.46
|45347480
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.09
|eurjpy
|162.94
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|45348529
|2007.07.26 18:56
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.92
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.52
|45352207
|2007.07.26 19:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.09
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:10
|162.98
|0.00
|0.00
|-1.12
|9.27
|45353008
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.11
|eurjpy
|163.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:10
|162.95
|0.00
|0.00
|-1.23
|14.85
|45353559
|2007.07.26 19:05
|sell
|0.12
|eurjpy
|163.14
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|45355278
|2007.07.26 19:16
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.16
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|45355565
|2007.07.26 19:18
|sell
|0.14
|eurjpy
|163.19
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|45355812
|2007.07.26 19:19
|sell
|0.15
|eurjpy
|163.22
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|45356526
|2007.07.26 19:21
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.24
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|45356945
|2007.07.26 19:23
|sell
|0.17
|eurjpy
|163.27
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|45357485
|2007.07.26 19:25
|sell
|0.18
|eurjpy
|163.30
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|18.19
|45357721
|2007.07.26 19:26
|sell
|0.19
|eurjpy
|163.33
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:37
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|45359748
|2007.07.26 19:38
|sell
|0.13
|eurjpy
|163.18
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|45361337
|2007.07.26 19:49
|sell
|0.14
|eurjpy
|163.21
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|45361441
|2007.07.26 19:50
|sell
|0.15
|eurjpy
|163.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|45361532
|2007.07.26 19:51
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.27
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|45365109
|2007.07.26 20:32
|sell
|0.17
|eurjpy
|163.31
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:50
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|25.79
|45366550
|2007.07.26 20:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.14
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:09
|162.97
|0.00
|0.00
|-1.12
|14.33
|45368239
|2007.07.26 21:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.96
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|162.82
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|45368338
|2007.07.26 21:09
|sell
|0.11
|eurjpy
|162.95
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:19
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|14.86
|45368564
|2007.07.26 21:10
|sell
|0.11
|eurjpy
|162.92
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:21
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|45369083
|2007.07.26 21:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.91
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:27
|162.69
|0.00
|0.00
|0.00
|18.59
|45369628
|2007.07.26 21:12
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|45370407
|2007.07.26 21:13
|sell
|0.05
|eurjpy
|162.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|45372240
|2007.07.26 21:19
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.76
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|45372472
|2007.07.26 21:20
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.75
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|45373192
|2007.07.26 21:21
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.69
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.56
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|45374635
|2007.07.26 21:25
|sell
|0.07
|eurjpy
|162.68
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|162.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|45375149
|2007.07.26 21:26
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:31
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|45375303
|2007.07.26 21:27
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:31
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|45375876
|2007.07.26 21:28
|sell
|0.09
|eurjpy
|162.64
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:32
|162.48
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|45376011
|2007.07.26 21:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.63
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:32
|162.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|45376183
|2007.07.26 21:30
|sell
|0.11
|eurjpy
|162.62
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:32
|162.39
|0.00
|0.00
|0.00
|21.42
|44860758
|2007.07.25 05:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|44860851
|2007.07.25 05:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|44861104
|2007.07.25 05:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|44861346
|2007.07.25 05:34
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|44861463
|2007.07.25 05:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|44862625
|2007.07.25 05:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|44863337
|2007.07.25 05:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|44863692
|2007.07.25 05:45
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|44863999
|2007.07.25 05:46
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.10
|44865698
|2007.07.25 05:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|44867024
|2007.07.25 05:59
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|44867149
|2007.07.25 06:00
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|44867669
|2007.07.25 06:01
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|44869216
|2007.07.25 06:08
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|44869873
|2007.07.25 06:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|44870943
|2007.07.25 06:15
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|44871437
|2007.07.25 06:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|44871676
|2007.07.25 06:17
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|44872851
|2007.07.25 06:21
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|44873228
|2007.07.25 06:22
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|44873804
|2007.07.25 06:24
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|44874465
|2007.07.25 06:25
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|44887679
|2007.07.25 07:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|44890044
|2007.07.25 07:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:55
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|44890686
|2007.07.25 07:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:55
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|44892074
|2007.07.25 07:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|44892862
|2007.07.25 07:22
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|44894265
|2007.07.25 07:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:55
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44894499
|2007.07.25 07:26
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:55
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44896418
|2007.07.25 07:27
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:55
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|44898368
|2007.07.25 07:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:56
|1.3771
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|44900024
|2007.07.25 07:31
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:56
|1.3770
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44900872
|2007.07.25 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:56
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|44904406
|2007.07.25 07:52
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:57
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|44905063
|2007.07.25 07:53
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:57
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|44905475
|2007.07.25 07:54
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:43
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|44908621
|2007.07.25 07:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:45
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|44909717
|2007.07.25 07:56
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:45
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|44910360
|2007.07.25 07:57
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:49
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|44912795
|2007.07.25 07:58
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.3746
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|44916169
|2007.07.25 08:06
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:43
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|44921090
|2007.07.25 08:43
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|44922443
|2007.07.25 08:44
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3761
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|44923920
|2007.07.25 08:45
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|44926846
|2007.07.25 08:46
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44928385
|2007.07.25 08:48
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|44928523
|2007.07.25 08:49
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|44929476
|2007.07.25 08:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|44932536
|2007.07.25 08:51
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|44934342
|2007.07.25 08:53
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|44935496
|2007.07.25 08:59
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|44936892
|2007.07.25 09:00
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|44938379
|2007.07.25 09:01
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:10
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|44940296
|2007.07.25 09:02
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|44950160
|2007.07.25 09:47
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|1.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|44957027
|2007.07.25 10:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|44957236
|2007.07.25 10:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|44958480
|2007.07.25 10:37
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|44960097
|2007.07.25 10:38
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|44962845
|2007.07.25 10:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|44965844
|2007.07.25 11:04
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|44966377
|2007.07.25 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44976444
|2007.07.25 12:03
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|44977074
|2007.07.25 12:06
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|44996858
|2007.07.25 13:47
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|44999927
|2007.07.25 13:59
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|45004476
|2007.07.25 14:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:19
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|45006175
|2007.07.25 14:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:55
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|45006302
|2007.07.25 14:11
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:56
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|45008376
|2007.07.25 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:15
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|45009244
|2007.07.25 14:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|1.3700
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|45010161
|2007.07.25 14:23
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:17
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|45010330
|2007.07.25 14:24
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|0.97
|2.40
|45011975
|2007.07.25 14:27
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:55
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|45014602
|2007.07.25 14:35
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:55
|1.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|45017124
|2007.07.25 14:44
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|1.46
|1.80
|45018690
|2007.07.25 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|1.62
|1.00
|45021842
|2007.07.25 14:54
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|1.78
|0.00
|45022542
|2007.07.25 14:55
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3705
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|1.78
|9.90
|45024683
|2007.07.25 14:56
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|1.46
|6.30
|45030249
|2007.07.25 15:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|1.62
|6.00
|45030701
|2007.07.25 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|1.62
|3.00
|45032090
|2007.07.25 15:17
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|1.46
|1.80
|45039374
|2007.07.25 16:04
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|1.78
|6.60
|45040027
|2007.07.25 16:05
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|1.94
|9.60
|45061916
|2007.07.25 19:31
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 02:52
|1.3707
|0.00
|0.00
|2.11
|13.00
|45109384
|2007.07.26 02:53
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|45111009
|2007.07.26 03:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|45111280
|2007.07.26 03:18
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|45119944
|2007.07.26 05:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|45120081
|2007.07.26 05:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|45120458
|2007.07.26 05:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|45120584
|2007.07.26 05:26
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|45120626
|2007.07.26 05:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|45121679
|2007.07.26 05:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45121956
|2007.07.26 05:37
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|45122840
|2007.07.26 05:40
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|45123111
|2007.07.26 05:41
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:31
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|45123834
|2007.07.26 05:45
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:31
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|45123870
|2007.07.26 05:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:31
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|45143562
|2007.07.26 08:04
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:31
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|45144516
|2007.07.26 08:09
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:30
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.80
|45195508
|2007.07.26 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|45197666
|2007.07.26 11:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|45198106
|2007.07.26 11:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|45199688
|2007.07.26 11:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|45199896
|2007.07.26 11:39
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|45200165
|2007.07.26 11:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|45200841
|2007.07.26 11:42
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|45204017
|2007.07.26 11:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|45205601
|2007.07.26 12:00
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|45206306
|2007.07.26 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3710
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|45206899
|2007.07.26 12:04
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|45208629
|2007.07.26 12:08
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|45211424
|2007.07.26 12:13
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|45212262
|2007.07.26 12:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|45213837
|2007.07.26 12:19
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|45214944
|2007.07.26 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|45216002
|2007.07.26 12:21
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|45216726
|2007.07.26 12:22
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|45219699
|2007.07.26 12:30
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|33.80
|45219770
|2007.07.26 12:30
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:28
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|45245482
|2007.07.26 13:36
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.90
|45254577
|2007.07.26 14:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:28
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|34.50
|45259646
|2007.07.26 14:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:31
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|45260823
|2007.07.26 14:03
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 23:54
|1.3753
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.00
|45263670
|2007.07.26 14:05
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3733
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.3758
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|45264092
|2007.07.26 14:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3728
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45266343
|2007.07.26 14:11
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|45275257
|2007.07.26 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|45276031
|2007.07.26 15:00
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|45276903
|2007.07.26 15:01
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|45301697
|2007.07.26 16:27
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 23:54
|1.3753
|0.00
|0.00
|-0.42
|4.90
|45348338
|2007.07.26 18:55
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 23:54
|1.3753
|0.00
|0.00
|-0.48
|8.00
|45348756
|2007.07.26 18:56
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 23:54
|1.3753
|0.00
|0.00
|-0.54
|10.80
|45350308
|2007.07.26 18:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 23:54
|1.3753
|0.00
|0.00
|-0.61
|14.00
|44860910
|2007.07.25 05:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:18
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|44861224
|2007.07.25 05:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|44861284
|2007.07.25 05:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|44862235
|2007.07.25 05:36
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:18
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|44862664
|2007.07.25 05:39
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|44863168
|2007.07.25 05:43
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.66
|44863514
|2007.07.25 05:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.61
|44864198
|2007.07.25 05:46
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|44866971
|2007.07.25 05:59
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|44867261
|2007.07.25 06:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|44867683
|2007.07.25 06:01
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|44869161
|2007.07.25 06:07
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|44869284
|2007.07.25 06:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.29
|44869636
|2007.07.25 06:09
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|44869913
|2007.07.25 06:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|44870311
|2007.07.25 06:12
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|44871050
|2007.07.25 06:15
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|44873845
|2007.07.25 06:24
|buy
|0.13
|usdchf
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|44874502
|2007.07.25 06:25
|buy
|0.14
|usdchf
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|44890571
|2007.07.25 07:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|44891943
|2007.07.25 07:19
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|44892517
|2007.07.25 07:20
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|44893029
|2007.07.25 07:22
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|44894408
|2007.07.25 07:25
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:52
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|44894564
|2007.07.25 07:26
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:53
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|44896380
|2007.07.25 07:27
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|44898390
|2007.07.25 07:28
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|44900088
|2007.07.25 07:31
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|44900852
|2007.07.25 07:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|44903030
|2007.07.25 07:45
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|11.83
|44903310
|2007.07.25 07:47
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|44903536
|2007.07.25 07:48
|buy
|0.13
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:54
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|13.98
|44904279
|2007.07.25 07:52
|buy
|0.14
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:56
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|44905056
|2007.07.25 07:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:45
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|44906000
|2007.07.25 07:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:45
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|44908223
|2007.07.25 07:55
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|44909456
|2007.07.25 07:56
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|44910463
|2007.07.25 07:57
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|44912774
|2007.07.25 07:58
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|44921826
|2007.07.25 08:43
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|44922370
|2007.07.25 08:44
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|14.51
|44924730
|2007.07.25 08:45
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:36
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|44928574
|2007.07.25 08:49
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:36
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|15.82
|44931202
|2007.07.25 08:50
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|44935584
|2007.07.25 08:59
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:47
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|15.55
|44936999
|2007.07.25 09:00
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|44938611
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|44956780
|2007.07.25 10:34
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|44957114
|2007.07.25 10:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|44957319
|2007.07.25 10:36
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|44958427
|2007.07.25 10:37
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2143
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:02
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|44964818
|2007.07.25 11:00
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|44986783
|2007.07.25 12:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|11.51
|44992849
|2007.07.25 13:37
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|44996220
|2007.07.25 13:46
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|44996635
|2007.07.25 13:47
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|44997620
|2007.07.25 13:48
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|44999037
|2007.07.25 13:56
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|44999868
|2007.07.25 13:59
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2158
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|45001740
|2007.07.25 14:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2159
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2097
|0.00
|0.00
|2.67
|-51.25
|45002467
|2007.07.25 14:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:09
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|45005779
|2007.07.25 14:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|2.67
|-52.91
|45006518
|2007.07.25 14:11
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2099
|0.00
|0.00
|2.94
|-56.37
|45008503
|2007.07.25 14:16
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2112
|0.00
|0.00
|3.20
|-49.54
|45009726
|2007.07.25 14:22
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2157
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|1.60
|-30.26
|45010379
|2007.07.25 14:24
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:04
|1.2113
|0.00
|0.00
|1.60
|-24.77
|45011612
|2007.07.25 14:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2097
|0.00
|0.00
|2.14
|-38.36
|45011783
|2007.07.25 14:26
|buy
|0.09
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|2.40
|-41.67
|45012973
|2007.07.25 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|2.67
|-1.65
|45014453
|2007.07.25 14:34
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|2.94
|0.00
|45014880
|2007.07.25 14:36
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|3.20
|1.98
|45015203
|2007.07.25 14:37
|buy
|0.13
|usdchf
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|3.47
|4.28
|45015620
|2007.07.25 14:38
|buy
|0.14
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|3.74
|6.91
|45039963
|2007.07.25 16:05
|buy
|0.15
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|4.01
|9.88
|45040316
|2007.07.25 16:06
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2148
|0.00
|0.00
|4.27
|13.17
|45102470
|2007.07.26 01:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|45121588
|2007.07.26 05:35
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|45125789
|2007.07.26 05:58
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 06:08
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|45129141
|2007.07.26 06:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.64
|45129873
|2007.07.26 06:20
|buy
|0.11
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.38
|45130848
|2007.07.26 06:31
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|45130991
|2007.07.26 06:32
|buy
|0.13
|usdchf
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.51
|45131841
|2007.07.26 06:36
|buy
|0.14
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.24
|45132227
|2007.07.26 06:38
|buy
|0.15
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.32
|45136147
|2007.07.26 07:11
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.90
|45136837
|2007.07.26 07:12
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|45136942
|2007.07.26 07:13
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|45137720
|2007.07.26 07:18
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|45137880
|2007.07.26 07:19
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|45140718
|2007.07.26 07:41
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2128
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|45143495
|2007.07.26 08:04
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|45143780
|2007.07.26 08:05
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|45144693
|2007.07.26 08:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|45147301
|2007.07.26 08:27
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|45147378
|2007.07.26 08:28
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|45147483
|2007.07.26 08:29
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|45147833
|2007.07.26 08:32
|sell
|0.14
|usdchf
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|45147960
|2007.07.26 08:33
|sell
|0.15
|usdchf
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|45157841
|2007.07.26 09:33
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|45175576
|2007.07.26 10:54
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|45185055
|2007.07.26 11:20
|buy
|0.17
|usdchf
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.99
|45203584
|2007.07.26 11:52
|sell
|0.18
|usdchf
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:06
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|45203691
|2007.07.26 11:53
|sell
|0.19
|usdchf
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|21.98
|45204060
|2007.07.26 11:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2115
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|23.14
|45204211
|2007.07.26 11:56
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|45206637
|2007.07.26 12:04
|sell
|0.22
|usdchf
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:20
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|21.82
|45207803
|2007.07.26 12:06
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:22
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|45208189
|2007.07.26 12:07
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|45208374
|2007.07.26 12:08
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|45211215
|2007.07.26 12:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|45211771
|2007.07.26 12:14
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|45212382
|2007.07.26 12:15
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|45212825
|2007.07.26 12:16
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|45213931
|2007.07.26 12:19
|sell
|0.14
|usdchf
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 12:25
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|45215928
|2007.07.26 12:21
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|45215948
|2007.07.26 12:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|45216713
|2007.07.26 12:22
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|45218065
|2007.07.26 12:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|45218220
|2007.07.26 12:26
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|45218696
|2007.07.26 12:27
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|45219069
|2007.07.26 12:28
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:07
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|45219315
|2007.07.26 12:29
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|45219880
|2007.07.26 12:30
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|45232310
|2007.07.26 13:08
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|45233860
|2007.07.26 13:12
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|45235619
|2007.07.26 13:14
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|45238410
|2007.07.26 13:17
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:19
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|45239108
|2007.07.26 13:18
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:20
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|45239389
|2007.07.26 13:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:21
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|45244539
|2007.07.26 13:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|45246841
|2007.07.26 13:38
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|45248831
|2007.07.26 13:44
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:01
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|45255018
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:22
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|45259691
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|45261077
|2007.07.26 14:03
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|45263787
|2007.07.26 14:05
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|45264248
|2007.07.26 14:06
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|45265068
|2007.07.26 14:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|45265490
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|45266817
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|45268688
|2007.07.26 14:19
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|45269092
|2007.07.26 14:20
|sell
|0.14
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:28
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|45286169
|2007.07.26 15:36
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|45286840
|2007.07.26 15:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|45295893
|2007.07.26 16:19
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:27
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|45296488
|2007.07.26 16:20
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|45296719
|2007.07.26 16:21
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:28
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|45297723
|2007.07.26 16:22
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:28
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|45300048
|2007.07.26 16:23
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:31
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|14.21
|45300535
|2007.07.26 16:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:31
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|45302151
|2007.07.26 16:27
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|45306558
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|45310384
|2007.07.26 16:30
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|45311566
|2007.07.26 16:31
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|45313216
|2007.07.26 16:32
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:46
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|45319744
|2007.07.26 16:46
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2020
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|45320454
|2007.07.26 16:50
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.66
|1.75
|45320987
|2007.07.26 16:54
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.75
|3.33
|45321242
|2007.07.26 16:55
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.85
|5.24
|45321360
|2007.07.26 16:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.94
|7.48
|45321821
|2007.07.26 16:57
|sell
|0.11
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-1.03
|10.98
|45322561
|2007.07.26 17:01
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:34
|1.2026
|0.00
|0.00
|-1.13
|13.97
|45324525
|2007.07.26 17:13
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|45324944
|2007.07.26 17:14
|sell
|0.14
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|45325556
|2007.07.26 17:15
|sell
|0.15
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|45325978
|2007.07.26 17:16
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|45326609
|2007.07.26 17:17
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|14.12
|45327677
|2007.07.26 17:18
|sell
|0.18
|usdchf
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:28
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|17.94
|44860734
|2007.07.25 05:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.29
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:45
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|44861448
|2007.07.25 05:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|120.27
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:45
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|44862338
|2007.07.25 05:37
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.25
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|44862992
|2007.07.25 05:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.22
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|44863118
|2007.07.25 05:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|44863389
|2007.07.25 05:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|120.23
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.84
|44863934
|2007.07.25 05:45
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.19
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|44868369
|2007.07.25 06:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|44868514
|2007.07.25 06:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|120.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|44870029
|2007.07.25 06:11
|sell
|0.06
|usdjpy
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|44870267
|2007.07.25 06:12
|sell
|0.07
|usdjpy
|120.13
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:54
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|44875444
|2007.07.25 06:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:55
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|44875682
|2007.07.25 06:28
|sell
|0.09
|usdjpy
|120.10
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:55
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|44875818
|2007.07.25 06:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.08
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:55
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|44876233
|2007.07.25 06:29
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:56
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|44876639
|2007.07.25 06:30
|sell
|0.12
|usdjpy
|120.04
|0.00
|0.00
|2007.07.25 06:56
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|44877221
|2007.07.25 06:31
|sell
|0.13
|usdjpy
|120.03
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.80
|0.00
|0.00
|-5.58
|24.96
|44877509
|2007.07.25 06:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|120.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.67
|0.00
|0.00
|-6.01
|-75.41
|44880983
|2007.07.25 06:45
|sell
|0.15
|usdjpy
|120.00
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.04
|44882518
|2007.07.25 06:53
|sell
|0.16
|usdjpy
|119.99
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.84
|44882980
|2007.07.25 06:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.85
|44883330
|2007.07.25 06:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:33
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.21
|44884975
|2007.07.25 07:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.05
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.82
|0.00
|0.00
|-3.43
|15.36
|44885234
|2007.07.25 07:04
|sell
|0.09
|usdjpy
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.82
|0.00
|0.00
|-3.86
|18.78
|44885469
|2007.07.25 07:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.09
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.81
|0.00
|0.00
|-4.29
|23.37
|44885925
|2007.07.25 07:08
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.81
|0.00
|0.00
|-4.72
|27.54
|44900316
|2007.07.25 07:31
|sell
|0.12
|usdjpy
|120.13
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.80
|0.00
|0.00
|-5.15
|33.06
|44908115
|2007.07.25 07:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.18
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|44908307
|2007.07.25 07:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.20
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|44909372
|2007.07.25 07:56
|sell
|0.13
|usdjpy
|120.16
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.84
|0.00
|0.00
|-5.58
|34.71
|44917248
|2007.07.25 08:13
|buy
|0.03
|usdjpy
|120.23
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|44917341
|2007.07.25 08:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.25
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|44921211
|2007.07.25 08:43
|buy
|0.06
|usdjpy
|120.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|12.95
|44927413
|2007.07.25 08:46
|buy
|0.06
|usdjpy
|120.26
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|44930502
|2007.07.25 08:50
|buy
|0.07
|usdjpy
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|44933445
|2007.07.25 08:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.29
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|44934055
|2007.07.25 08:52
|buy
|0.09
|usdjpy
|120.31
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|44953077
|2007.07.25 10:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.33
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|44953300
|2007.07.25 10:10
|buy
|0.11
|usdjpy
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|44953567
|2007.07.25 10:11
|buy
|0.12
|usdjpy
|120.36
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|44954821
|2007.07.25 10:19
|buy
|0.13
|usdjpy
|120.37
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|44955607
|2007.07.25 10:26
|buy
|0.14
|usdjpy
|120.40
|0.00
|0.00
|2007.07.25 10:35
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|44955972
|2007.07.25 10:29
|buy
|0.15
|usdjpy
|120.42
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|26.11
|44956528
|2007.07.25 10:33
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.43
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|26.53
|44957187
|2007.07.25 10:36
|buy
|0.03
|usdjpy
|120.45
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|44958989
|2007.07.25 10:37
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.47
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|44961467
|2007.07.25 10:42
|buy
|0.06
|usdjpy
|120.40
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|44961829
|2007.07.25 10:45
|buy
|0.07
|usdjpy
|120.38
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|14.51
|44963530
|2007.07.25 10:52
|buy
|0.07
|usdjpy
|120.48
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|44968104
|2007.07.25 11:18
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.50
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|44968471
|2007.07.25 11:19
|buy
|0.09
|usdjpy
|120.51
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|44968893
|2007.07.25 11:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.53
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|44969423
|2007.07.25 11:21
|buy
|0.11
|usdjpy
|120.55
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|44970431
|2007.07.25 11:22
|buy
|0.12
|usdjpy
|120.56
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|44970513
|2007.07.25 11:23
|buy
|0.13
|usdjpy
|120.58
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:27
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|44971864
|2007.07.25 11:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.84
|0.00
|0.00
|0.81
|-13.52
|44972274
|2007.07.25 11:29
|buy
|0.03
|usdjpy
|120.63
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.85
|0.00
|0.00
|1.22
|-19.52
|44973461
|2007.07.25 11:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.61
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.85
|0.00
|0.00
|1.62
|-25.37
|44973569
|2007.07.25 11:42
|buy
|0.05
|usdjpy
|120.59
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.85
|0.00
|0.00
|2.03
|-30.87
|44973729
|2007.07.25 11:43
|buy
|0.06
|usdjpy
|120.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|2.43
|3.48
|44973878
|2007.07.25 11:44
|buy
|0.07
|usdjpy
|120.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|2.84
|5.22
|44974652
|2007.07.25 11:52
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|3.24
|7.29
|44975083
|2007.07.25 11:54
|buy
|0.09
|usdjpy
|120.51
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|3.65
|9.70
|44976157
|2007.07.25 12:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|4.05
|12.43
|44976650
|2007.07.25 12:04
|buy
|0.11
|usdjpy
|120.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|4.46
|15.50
|44976932
|2007.07.25 12:05
|buy
|0.12
|usdjpy
|120.45
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|4.86
|18.90
|44977043
|2007.07.25 12:06
|buy
|0.13
|usdjpy
|120.43
|0.00
|0.00
|2007.07.26 00:59
|120.64
|0.00
|0.00
|5.27
|22.63
|44977583
|2007.07.25 12:08
|buy
|0.14
|usdjpy
|120.41
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|44989259
|2007.07.25 13:16
|buy
|0.15
|usdjpy
|120.39
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|44989724
|2007.07.25 13:19
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.36
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|44989978
|2007.07.25 13:20
|buy
|0.17
|usdjpy
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|45013497
|2007.07.25 14:33
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.32
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|45014063
|2007.07.25 14:34
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.30
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|45015159
|2007.07.25 14:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|45015429
|2007.07.25 14:38
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.96
|0.00
|0.00
|-4.72
|25.68
|45017997
|2007.07.25 14:44
|buy
|0.21
|usdjpy
|120.26
|0.00
|0.00
|2007.07.25 18:46
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|45040506
|2007.07.25 16:06
|sell
|0.12
|usdjpy
|120.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:19
|119.96
|0.00
|0.00
|-5.15
|30.01
|45097460
|2007.07.26 00:59
|buy
|0.05
|usdjpy
|120.70
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.46
|45098223
|2007.07.26 01:01
|buy
|0.06
|usdjpy
|120.72
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.05
|45098605
|2007.07.26 01:02
|buy
|0.07
|usdjpy
|120.74
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:19
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.69
|45100534
|2007.07.26 01:17
|buy
|0.09
|usdjpy
|120.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:20
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.07
|45104433
|2007.07.26 02:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:21
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.25
|45104516
|2007.07.26 02:04
|buy
|0.11
|usdjpy
|120.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.26
|45105331
|2007.07.26 02:14
|buy
|0.12
|usdjpy
|120.51
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.10
|45105415
|2007.07.26 02:15
|buy
|0.13
|usdjpy
|120.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.69
|45105618
|2007.07.26 02:16
|buy
|0.14
|usdjpy
|120.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:22
|119.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.12
|45105942
|2007.07.26 02:17
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.43
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:12
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|35.74
|45119926
|2007.07.26 05:23
|sell
|0.12
|usdjpy
|120.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:12
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|42.99
|45180370
|2007.07.26 11:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:19
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|45181999
|2007.07.26 11:15
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.00
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:19
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|45185223
|2007.07.26 11:20
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.90
|0.00
|0.00
|2007.07.26 11:23
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|45187495
|2007.07.26 11:21
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:38
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|45188842
|2007.07.26 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.84
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:38
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|14.21
|45190593
|2007.07.26 11:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|45192332
|2007.07.26 11:24
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.89
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|45192582
|2007.07.26 11:25
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.91
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45193178
|2007.07.26 11:26
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|45194532
|2007.07.26 11:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|45197473
|2007.07.26 11:31
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.51
|45197547
|2007.07.26 11:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.99
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|45203295
|2007.07.26 11:51
|sell
|0.11
|usdjpy
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|45209461
|2007.07.26 12:09
|sell
|0.12
|usdjpy
|120.03
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:22
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|45216747
|2007.07.26 12:22
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.82
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:38
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|45218358
|2007.07.26 12:26
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.89
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:38
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|45218914
|2007.07.26 12:27
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.91
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:36
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|45219124
|2007.07.26 12:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:35
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|45219951
|2007.07.26 12:30
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 12:38
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|45222739
|2007.07.26 12:35
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.75
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|45222790
|2007.07.26 12:35
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.74
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|45223232
|2007.07.26 12:36
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.72
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|45223762
|2007.07.26 12:37
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.69
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|45224249
|2007.07.26 12:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|45225228
|2007.07.26 12:39
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:12
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|45225540
|2007.07.26 12:40
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:12
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|45226255
|2007.07.26 12:42
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|45226368
|2007.07.26 12:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:02
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|45229522
|2007.07.26 13:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:11
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|45229672
|2007.07.26 13:04
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:13
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|45230527
|2007.07.26 13:05
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:13
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|45231040
|2007.07.26 13:06
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.51
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|45231377
|2007.07.26 13:07
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|45231896
|2007.07.26 13:08
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.47
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|45232500
|2007.07.26 13:09
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.46
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|45232853
|2007.07.26 13:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.44
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|45233534
|2007.07.26 13:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.42
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|45234047
|2007.07.26 13:12
|sell
|0.11
|usdjpy
|119.41
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:16
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|45234649
|2007.07.26 13:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|0.00
|0.00
|2007.07.26 13:17
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|14.26
|45235930
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|45236344
|2007.07.26 13:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.33
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45237068
|2007.07.26 13:16
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|45237986
|2007.07.26 13:17
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|45238653
|2007.07.26 13:18
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.20
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|45242273
|2007.07.26 13:24
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.38
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|45242657
|2007.07.26 13:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|45243132
|2007.07.26 13:28
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.42
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|45250160
|2007.07.26 13:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.44
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|45250789
|2007.07.26 13:51
|sell
|0.11
|usdjpy
|119.46
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|45251120
|2007.07.26 13:52
|sell
|0.12
|usdjpy
|119.49
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|45252317
|2007.07.26 13:53
|sell
|0.13
|usdjpy
|119.51
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:00
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|45255935
|2007.07.26 14:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.28
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|45256941
|2007.07.26 14:01
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.30
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|45260135
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.19
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|45260860
|2007.07.26 14:03
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.13
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|45265014
|2007.07.26 14:09
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.32
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|45265322
|2007.07.26 14:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|45266028
|2007.07.26 14:11
|sell
|0.11
|usdjpy
|119.48
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|45267527
|2007.07.26 14:13
|sell
|0.12
|usdjpy
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:24
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|45271257
|2007.07.26 14:30
|sell
|0.09
|usdjpy
|119.32
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|45271479
|2007.07.26 14:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|14.26
|45279915
|2007.07.26 15:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.21
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|45281351
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|45281934
|2007.07.26 15:20
|sell
|0.05
|usdjpy
|119.10
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|45282336
|2007.07.26 15:21
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.06
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|45284082
|2007.07.26 15:32
|sell
|0.07
|usdjpy
|119.05
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|45284333
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.03
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:28
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45284788
|2007.07.26 15:34
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.97
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|45307102
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.96
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|45308987
|2007.07.26 16:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.02
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|45311250
|2007.07.26 16:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.94
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:39
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|45313806
|2007.07.26 16:32
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.92
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:39
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|45317339
|2007.07.26 16:37
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.91
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|45319234
|2007.07.26 16:44
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.89
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|45319488
|2007.07.26 16:46
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.88
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|45321158
|2007.07.26 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.04
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|45321338
|2007.07.26 16:56
|sell
|0.11
|usdjpy
|119.08
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|45322465
|2007.07.26 17:01
|sell
|0.12
|usdjpy
|119.10
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:26
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|45330051
|2007.07.26 17:28
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.86
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|45331333
|2007.07.26 17:36
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.85
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|45331661
|2007.07.26 17:37
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|45332051
|2007.07.26 17:38
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.78
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|45332304
|2007.07.26 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:09
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|45332568
|2007.07.26 17:40
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.74
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|45336132
|2007.07.26 18:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.72
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|45336409
|2007.07.26 18:12
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|45336593
|2007.07.26 18:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.69
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|45337088
|2007.07.26 18:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|45337654
|2007.07.26 18:16
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.63
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|45338298
|2007.07.26 18:17
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.60
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|45339056
|2007.07.26 18:18
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|45339526
|2007.07.26 18:19
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:55
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|45344921
|2007.07.26 18:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:25
|118.39
|0.00
|0.00
|-1.43
|13.51
|45347950
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|45348596
|2007.07.26 18:56
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.58
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:23
|118.39
|0.00
|0.00
|-0.57
|6.42
|45350282
|2007.07.26 18:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.62
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:23
|118.41
|0.00
|0.00
|-0.72
|8.87
|45351212
|2007.07.26 18:58
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:12
|118.44
|0.00
|0.00
|-0.86
|10.64
|45352149
|2007.07.26 19:01
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:11
|118.47
|0.00
|0.00
|-1.00
|11.82
|45352630
|2007.07.26 19:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.69
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:11
|118.50
|0.00
|0.00
|-1.14
|12.83
|45353510
|2007.07.26 19:05
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|45355366
|2007.07.26 19:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.73
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|45355597
|2007.07.26 19:18
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|45355803
|2007.07.26 19:19
|sell
|0.12
|usdjpy
|118.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|45356552
|2007.07.26 19:21
|sell
|0.13
|usdjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|45357114
|2007.07.26 19:24
|sell
|0.14
|usdjpy
|118.81
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|45357852
|2007.07.26 19:26
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:16
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|45364138
|2007.07.26 20:19
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.71
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|45364247
|2007.07.26 20:20
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.73
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|45364453
|2007.07.26 20:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|45364498
|2007.07.26 20:25
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.77
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|45364659
|2007.07.26 20:28
|sell
|0.12
|usdjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|45364930
|2007.07.26 20:30
|sell
|0.13
|usdjpy
|118.81
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|45365079
|2007.07.26 20:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|118.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:49
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|45368547
|2007.07.26 21:10
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.53
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|45368591
|2007.07.26 21:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|45369107
|2007.07.26 21:11
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.50
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|45369727
|2007.07.26 21:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.42
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|45373123
|2007.07.26 21:21
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|45373821
|2007.07.26 21:23
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|45374172
|2007.07.26 21:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|45374617
|2007.07.26 21:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.36
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:30
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|45375202
|2007.07.26 21:27
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.35
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:33
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|0.00
|0.00
|-8.75
|3 022.56
|Closed P/L:
|3 013.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45377709
|2007.07.26 21:31
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.50
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.12
|45378532
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.05
|eurjpy
|162.47
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.86
|45380040
|2007.07.26 21:33
|sell
|0.03
|eurjpy
|162.28
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.13
|45382182
|2007.07.26 21:35
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.27
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.84
|45383233
|2007.07.26 21:36
|sell
|0.05
|eurjpy
|162.26
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.72
|45383292
|2007.07.26 21:37
|sell
|0.06
|eurjpy
|162.24
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.28
|45386849
|2007.07.26 21:49
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.52
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|45387321
|2007.07.26 21:50
|sell
|0.09
|eurjpy
|162.58
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|45393408
|2007.07.26 22:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.61
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|45393700
|2007.07.26 22:33
|sell
|0.11
|eurjpy
|162.64
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|45393813
|2007.07.26 22:34
|sell
|0.12
|eurjpy
|162.66
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|45393952
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.13
|eurjpy
|162.69
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|45394418
|2007.07.26 22:36
|sell
|0.14
|eurjpy
|162.79
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|45395397
|2007.07.26 22:42
|sell
|0.15
|eurjpy
|162.81
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|45395793
|2007.07.26 22:44
|sell
|0.16
|eurjpy
|162.83
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|45397715
|2007.07.26 23:00
|sell
|0.17
|eurjpy
|162.86
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|25.82
|45398010
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.18
|eurjpy
|162.89
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|31.90
|45398641
|2007.07.26 23:04
|sell
|0.19
|eurjpy
|162.91
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|36.89
|45398886
|2007.07.26 23:06
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.93
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|45399025
|2007.07.26 23:07
|sell
|0.21
|eurjpy
|162.96
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|49.62
|45399382
|2007.07.26 23:08
|sell
|0.22
|eurjpy
|162.99
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|57.56
|45399699
|2007.07.26 23:09
|sell
|0.23
|eurjpy
|163.02
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|65.99
|45399915
|2007.07.26 23:10
|sell
|0.24
|eurjpy
|163.05
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|74.94
|45401210
|2007.07.26 23:17
|sell
|0.25
|eurjpy
|163.08
|0.00
|0.00
|162.68
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|45305542
|2007.07.26 16:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|1.3728
|0.00
|0.00
|-0.24
|-14.40
|45310772
|2007.07.26 16:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|1.3728
|0.00
|0.00
|-0.30
|-18.50
|45311318
|2007.07.26 16:31
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|1.3728
|0.00
|0.00
|-0.36
|-24.00
|45319814
|2007.07.26 16:46
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|1.3728
|0.00
|0.00
|-0.36
|-24.60
|45313888
|2007.07.26 16:33
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.56
|-11.45
|45318745
|2007.07.26 16:42
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.66
|-13.94
|45318822
|2007.07.26 16:43
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2022
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.75
|-17.26
|45320144
|2007.07.26 16:47
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.56
|-10.46
|45396513
|2007.07.26 22:50
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.46
|45396790
|2007.07.26 22:52
|sell
|0.07
|usdchf
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|45399229
|2007.07.26 23:07
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|45402456
|2007.07.26 23:27
|sell
|0.09
|usdchf
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|45403436
|2007.07.26 23:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.13
|45376409
|2007.07.26 21:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.31
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|45377687
|2007.07.26 21:31
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.23
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|45378539
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.21
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.79
|45380068
|2007.07.26 21:33
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.08
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.72
|45382172
|2007.07.26 21:35
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.07
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.14
|45386918
|2007.07.26 21:49
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.33
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.04
|45387395
|2007.07.26 21:51
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.36
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|45394264
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.11
|45394457
|2007.07.26 22:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|45395390
|2007.07.26 22:42
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.43
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|45395605
|2007.07.26 22:43
|sell
|0.12
|usdjpy
|118.45
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|45395762
|2007.07.26 22:44
|sell
|0.13
|usdjpy
|118.47
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|45397770
|2007.07.26 23:01
|sell
|0.14
|usdjpy
|118.49
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|45398057
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|45398647
|2007.07.26 23:04
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.53
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|45398986
|2007.07.26 23:07
|sell
|0.17
|usdjpy
|118.55
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|45399263
|2007.07.26 23:08
|sell
|0.18
|usdjpy
|118.57
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|45399583
|2007.07.26 23:09
|sell
|0.19
|usdjpy
|118.59
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|45399876
|2007.07.26 23:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.61
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|45400983
|2007.07.26 23:15
|sell
|0.21
|usdjpy
|118.63
|0.00
|0.00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|23.04
|0.00
|0.00
|-3.79
|196.61
|Floating P/L:
|192.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 013.81
|Floating P/L:
|192.82
|Margin:
|6 430.00
|Balance:
|8 013.81
|Equity:
|8 206.63
|Free Margin:
|1 823.46
|Details:
|Gross Profit:
|6 853.12
|Gross Loss:
|3 839.31
|Total Net Profit:
|3 013.81
|Profit Factor:
|1.78
|Expected Payoff:
|3.76
|Absolute Drawdown:
|22.13
|Maximal Drawdown:
|1 886.15 (25.94%)
|Relative Drawdown:
|25.94% (1 886.15)
|Total Trades:
|801
|Short Positions (won %):
|602 (94.19%)
|Long Positions (won %):
|199 (66.33%)
|Profit Trades (% of total):
|699 (87.27%)
|Loss trades (% of total):
|102 (12.73%)
|Largest
|profit trade:
|48.84
|loss trade:
|-150.94
|Average
|profit trade:
|9.80
|loss trade:
|-37.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|72 (673.14)
|consecutive losses ($):
|13 (-606.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|673.14 (72)
|consecutive loss (count):
|-606.99 (13)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|2