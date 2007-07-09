|Account: 1530480
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 July 27, 19:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42107019
|2007.07.09 04:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:13
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|42116049
|2007.07.09 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 06:35
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42121980
|2007.07.09 06:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:10
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|42186230
|2007.07.09 12:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:31
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|42190770
|2007.07.09 12:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:43
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42192052
|2007.07.09 12:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:54
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|42193395
|2007.07.09 12:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 12:58
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42193943
|2007.07.09 12:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:00
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42194145
|2007.07.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:04
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42194938
|2007.07.09 13:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:11
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42195652
|2007.07.09 13:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:15
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42196019
|2007.07.09 13:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.07.09 13:25
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42278168
|2007.07.10 04:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 09:57
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|42282129
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 13:17
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|42198465
|2007.07.09 13:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:33
|1.3724
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|42200295
|2007.07.09 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 14:45
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|42460963
|2007.07.10 15:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.10 21:51
|1.3764
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.40
|42450966
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 07:24
|2.0289
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|42441682
|2007.07.10 14:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|2007.07.11 14:32
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|42793108
|2007.07.11 15:11
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.12 07:58
|2.0362
|0.00
|0.00
|-0.05
|13.60
|42958467
|2007.07.12 09:52
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 12:36
|2.0353
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.00
|43173152
|2007.07.13 14:44
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2007.07.13 15:46
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|42808182
|2007.07.11 16:00
|buy
|0.23
|usdjpym
|122.17
|121.37
|122.97
|2007.07.13 19:20
|122.04
|0.00
|0.00
|1.24
|-2.45
|42808259
|2007.07.11 16:00
|buy
|0.23
|usdjpym
|122.17
|121.37
|122.97
|2007.07.13 19:21
|122.04
|0.00
|0.00
|1.24
|-2.45
|42826070
|2007.07.11 17:37
|sell
|0.23
|usdjpym
|122.15
|122.95
|121.35
|2007.07.13 19:21
|122.07
|0.00
|0.00
|-1.32
|1.51
|42789659
|2007.07.11 15:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 09:50
|2.0393
|0.00
|0.00
|-0.04
|10.00
|42779280
|2007.07.11 14:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 12:21
|2.0459
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|43430339
|2007.07.17 12:32
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 02:58
|2.0503
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.00
|42432787
|2007.07.10 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 04:05
|1.3827
|0.00
|0.00
|-0.48
|10.00
|43648359
|2007.07.18 07:38
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:01
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|43427462
|2007.07.17 12:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 15:01
|2.0527
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|43848881
|2007.07.18 18:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 22:00
|1.3806
|0.00
|0.00
|-0.73
|3.20
|43875902
|2007.07.18 22:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.18 22:38
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43893194
|2007.07.19 01:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:26
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43889285
|2007.07.19 00:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:30
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|43934175
|2007.07.19 07:56
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 08:16
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43940675
|2007.07.19 08:34
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 08:53
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43620863
|2007.07.18 06:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:15
|1.3828
|0.00
|0.00
|-0.36
|3.00
|43953631
|2007.07.19 09:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 10:28
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|43963630
|2007.07.19 11:22
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:55
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|43946496
|2007.07.19 09:03
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:53
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44022056
|2007.07.19 18:28
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 18:31
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44030320
|2007.07.19 19:41
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 20:33
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44044968
|2007.07.19 21:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 06:54
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44016689
|2007.07.19 17:43
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 07:10
|2.0509
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.20
|44110144
|2007.07.20 07:17
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 08:30
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43939453
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 09:20
|2.0531
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|44150813
|2007.07.20 10:16
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:49
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44111550
|2007.07.20 07:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:26
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|43810859
|2007.07.18 15:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0532
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 14:22
|2.0566
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.40
|43992015
|2007.07.19 15:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 14:23
|1.3833
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|44233707
|2007.07.20 15:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 15:44
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44260151
|2007.07.20 16:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.22 22:00
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.80
|44254456
|2007.07.20 16:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 00:57
|2.0565
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|44201002
|2007.07.20 14:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0565
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 05:59
|2.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44391544
|2007.07.23 07:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0568
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 07:26
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44425535
|2007.07.23 09:50
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:11
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44420318
|2007.07.23 09:37
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:23
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44441079
|2007.07.23 10:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0566
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:05
|2.0574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44383592
|2007.07.23 06:44
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0583
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 14:31
|2.0598
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44511034
|2007.07.23 17:22
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 20:24
|1.3806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44487770
|2007.07.23 14:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0583
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:19
|2.0598
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.00
|44374905
|2007.07.23 05:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:31
|2.0628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44413288
|2007.07.23 09:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:46
|1.3828
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.00
|44650625
|2007.07.24 10:27
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:38
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44654161
|2007.07.24 10:51
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:18
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44624092
|2007.07.24 07:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:36
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44646296
|2007.07.24 10:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 12:31
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44708731
|2007.07.24 14:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 18:08
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44724364
|2007.07.24 16:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 18:18
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44750108
|2007.07.24 19:34
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 20:56
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44792353
|2007.07.25 00:22
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 05:35
|2.0609
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44888105
|2007.07.25 07:16
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|44793574
|2007.07.25 00:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3813
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|44889513
|2007.07.25 07:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|43592453
|2007.07.18 04:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:17
|1.3791
|0.00
|0.00
|-0.42
|-3.70
|44890085
|2007.07.25 07:17
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 07:18
|1.3792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44890484
|2007.07.25 07:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:44
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44870870
|2007.07.25 06:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:50
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.60
|44931449
|2007.07.25 08:50
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|44935494
|2007.07.25 08:59
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:00
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|44938183
|2007.07.25 09:00
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|44938308
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|44778695
|2007.07.24 22:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|44938590
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|44565364
|2007.07.24 00:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0631
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|44938813
|2007.07.25 09:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:01
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|44941267
|2007.07.25 09:05
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:34
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44922460
|2007.07.25 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:36
|1.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|44962255
|2007.07.25 10:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:00
|2.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|44938922
|2007.07.25 09:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:00
|2.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|44975809
|2007.07.25 12:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0539
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:00
|2.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|44966166
|2007.07.25 11:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:47
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|45004401
|2007.07.25 14:08
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:41
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|44976048
|2007.07.25 12:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:41
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|45016129
|2007.07.25 14:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 14:41
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|45016228
|2007.07.25 14:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 16:05
|2.0518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|45040057
|2007.07.25 16:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 16:14
|2.0507
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|45042191
|2007.07.25 16:14
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 16:38
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|45044799
|2007.07.25 16:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:21
|2.0507
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|45048143
|2007.07.25 17:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 18:12
|2.0518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|45053781
|2007.07.25 18:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 01:16
|2.0515
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.30
|45100489
|2007.07.26 01:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:46
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|45117611
|2007.07.26 04:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 05:54
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|45124942
|2007.07.26 05:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:00
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|45334549
|2007.07.26 18:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0528
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:00
|2.0531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|45337876
|2007.07.26 18:16
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:55
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|45334629
|2007.07.26 18:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0531
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:55
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|45353130
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:25
|2.0469
|0.00
|0.00
|0.01
|6.40
|45348327
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:25
|2.0469
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|45398390
|2007.07.26 23:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0482
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 03:31
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45334681
|2007.07.26 18:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3756
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 03:49
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.11
|2.20
|45433409
|2007.07.27 03:45
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0482
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 04:23
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45374525
|2007.07.26 21:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 05:41
|2.0440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|45433794
|2007.07.27 03:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 05:53
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45444904
|2007.07.27 05:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:07
|2.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45456164
|2007.07.27 06:11
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:13
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45454322
|2007.07.27 06:08
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:16
|2.0390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45465356
|2007.07.27 06:25
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:25
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45462096
|2007.07.27 06:19
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:39
|2.0391
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|45473396
|2007.07.27 06:54
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:14
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|44958178
|2007.07.25 10:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:28
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.21
|2.00
|45459996
|2007.07.27 06:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:30
|2.0367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45491137
|2007.07.27 07:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:15
|2.0367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45503773
|2007.07.27 08:33
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:41
|2.0387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45483109
|2007.07.27 07:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:44
|1.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45501565
|2007.07.27 08:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:45
|2.0367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45510369
|2007.07.27 08:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:48
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45528066
|2007.07.27 09:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:23
|2.0368
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45484877
|2007.07.27 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:54
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45547797
|2007.07.27 09:59
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:08
|2.0339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45546415
|2007.07.27 09:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:37
|2.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45517540
|2007.07.27 08:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:41
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45561642
|2007.07.27 10:37
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:07
|2.0291
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45568029
|2007.07.27 10:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:13
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45577666
|2007.07.27 11:18
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:23
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45583820
|2007.07.27 11:36
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:44
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45606719
|2007.07.27 12:48
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:50
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45589634
|2007.07.27 12:04
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 13:53
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45586970
|2007.07.27 11:52
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 14:05
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45634278
|2007.07.27 14:27
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:00
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45630165
|2007.07.27 14:11
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:05
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45646903
|2007.07.27 15:18
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0297
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:07
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45594175
|2007.07.27 12:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:12
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45571870
|2007.07.27 11:07
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:13
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45680730
|2007.07.27 18:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0280
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:39
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|244.51
|Closed P/L:
|243.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45563579
|2007.07.27 10:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|45658084
|2007.07.27 16:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|45664869
|2007.07.27 16:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|45684840
|2007.07.27 18:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|Floating P/L:
|-5.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|243.26
|Floating P/L:
|-5.40
|Margin:
|30.00
|Balance:
|473.91
|Equity:
|468.51
|Free Margin:
|438.51
|Details:
|Gross Profit:
|378.81
|Gross Loss:
|135.55
|Total Net Profit:
|243.26
|Profit Factor:
|2.79
|Expected Payoff:
|1.67
|Absolute Drawdown:
|4.40
|Maximal Drawdown:
|113.23 (22.39%)
|Relative Drawdown:
|22.39% (113.23)
|Total Trades:
|146
|Short Positions (won %):
|57 (75.44%)
|Long Positions (won %):
|89 (66.29%)
|Profit Trades (% of total):
|102 (69.86%)
|Loss trades (% of total):
|44 (30.14%)
|Largest
|profit trade:
|13.55
|loss trade:
|-35.60
|Average
|profit trade:
|3.71
|loss trade:
|-3.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|48 (178.04)
|consecutive losses ($):
|15 (-27.51)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.04 (48)
|consecutive loss (count):
|-45.30 (7)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|6