Interbank FX, LLC

Account: 1530480 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 July 27, 19:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
421070192007.07.09 04:58buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 06:131.36150.000.000.00-0.90
421160492007.07.09 06:13sell0.10eurusdm1.36140.00000.00002007.07.09 06:351.36180.000.000.00-0.40
421219802007.07.09 06:35buy0.10eurusdm1.36180.00000.00002007.07.09 12:101.36210.000.000.000.30
421862302007.07.09 12:10sell0.10eurusdm1.36210.00000.00002007.07.09 12:311.36240.000.000.00-0.30
421907702007.07.09 12:31buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:431.36200.000.000.00-0.40
421920522007.07.09 12:44buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:541.36210.000.000.00-0.30
421933952007.07.09 12:55buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 12:581.36200.000.000.00-0.40
421939432007.07.09 12:59sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:001.36240.000.000.00-0.40
421941452007.07.09 13:00buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:041.36200.000.000.00-0.40
421949382007.07.09 13:07sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:111.36240.000.000.00-0.40
421956522007.07.09 13:12buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.09 13:151.36200.000.000.00-0.40
421960192007.07.09 13:15sell0.10eurusdm1.36200.00000.00002007.07.09 13:251.36240.000.000.00-0.40
422781682007.07.10 04:59buy0.20eurusdm1.36090.00000.00002007.07.10 09:571.36590.000.000.0010.00
422821292007.07.10 05:04buy0.20gbpusdm2.01360.00000.00002007.07.10 13:172.01860.000.000.0010.00
421984652007.07.09 13:25buy0.10eurusdm1.36240.00000.00002007.07.10 14:331.37240.000.00-0.0610.00
422002952007.07.09 13:36buy0.10gbpusdm2.01510.00000.00002007.07.10 14:452.02520.000.000.0010.10
424609632007.07.10 15:47buy0.20eurusdm1.37120.00000.00002007.07.10 21:511.37640.000.00-0.1210.40
424509662007.07.10 15:00buy0.20gbpusdm2.02390.00000.00002007.07.11 07:242.02890.000.00-0.0110.00
424416822007.07.10 14:45buy0.10gbpusdm2.02540.00000.00002007.07.11 14:322.03540.000.000.0010.00
427931082007.07.11 15:11buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.12 07:582.03620.000.00-0.0513.60
429584672007.07.12 09:52buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 12:362.03530.000.00-0.0210.00
431731522007.07.13 14:44buy0.40gbpusdm2.03280.00000.00002007.07.13 15:462.03530.000.000.0010.00
428081822007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:20122.040.000.001.24-2.45
428082592007.07.11 16:00buy0.23usdjpym122.17121.37122.972007.07.13 19:21122.040.000.001.24-2.45
428260702007.07.11 17:37sell0.23usdjpym122.15122.95121.352007.07.13 19:21122.070.000.00-1.321.51
427896592007.07.11 15:01buy0.20gbpusdm2.03430.00000.00002007.07.16 09:502.03930.000.00-0.0410.00
427792802007.07.11 14:32buy0.10gbpusdm2.03590.00000.00002007.07.17 12:212.04590.000.00-0.0110.00
434303392007.07.17 12:32buy0.20gbpusdm2.04530.00000.00002007.07.18 02:582.05030.000.00-0.0110.00
424327872007.07.10 14:33buy0.10eurusdm1.37270.00000.00002007.07.18 04:051.38270.000.00-0.4810.00
436483592007.07.18 07:38buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 15:011.38100.000.000.004.80
434274622007.07.17 12:22buy0.10gbpusdm2.04680.00000.00002007.07.18 15:012.05270.000.000.005.90
438488812007.07.18 18:55buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:001.38060.000.00-0.733.20
438759022007.07.18 22:18buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.18 22:381.38060.000.000.003.20
438931942007.07.19 01:23buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 06:261.38060.000.000.003.20
438892852007.07.19 00:42buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.19 06:302.05320.000.000.003.00
439341752007.07.19 07:56buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 08:161.38060.000.000.003.20
439406752007.07.19 08:34buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.19 08:532.05090.000.000.003.20
436208632007.07.18 06:02buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 09:151.38280.000.00-0.363.00
439536312007.07.19 09:50buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 10:281.38280.000.000.003.00
439636302007.07.19 11:22buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.19 12:551.38280.000.000.003.00
439464962007.07.19 09:03buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.19 16:532.05090.000.000.003.20
440220562007.07.19 18:28buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 18:311.38060.000.000.003.20
440303202007.07.19 19:41buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.19 20:331.38060.000.000.003.20
440449682007.07.19 21:30buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.20 06:541.38060.000.000.003.20
440166892007.07.19 17:43buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.20 07:102.05090.000.00-0.023.20
441101442007.07.20 07:17buy0.40gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.20 08:302.05090.000.000.003.20
439394532007.07.19 08:31buy0.20gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.20 09:202.05310.000.00-0.013.00
441508132007.07.20 10:16buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.20 11:492.05320.000.000.003.00
441115502007.07.20 07:21buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.20 12:261.38060.000.000.003.20
438108592007.07.18 15:02buy0.10gbpusdm2.05320.00000.00002007.07.20 14:222.05660.000.00-0.013.40
439920152007.07.19 15:26buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.20 14:231.38330.000.00-0.124.00
442337072007.07.20 15:15buy0.20gbpusdm2.05500.00000.00002007.07.20 15:442.05650.000.000.003.00
442601512007.07.20 16:50buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.22 22:001.38320.000.00-0.123.80
442544562007.07.20 16:40buy0.20gbpusdm2.05500.00000.00002007.07.23 00:572.05650.000.00-0.013.00
442010022007.07.20 14:23buy0.10gbpusdm2.05650.00000.00002007.07.23 05:592.05950.000.000.003.00
443915442007.07.23 07:15buy0.40gbpusdm2.05680.00000.00002007.07.23 07:262.05760.000.000.003.20
444255352007.07.23 09:50buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.23 10:111.38060.000.000.003.20
444203182007.07.23 09:37buy0.40gbpusdm2.05670.00000.00002007.07.23 10:232.05750.000.000.003.20
444410792007.07.23 10:54buy0.40gbpusdm2.05660.00000.00002007.07.23 12:052.05740.000.000.003.20
443835922007.07.23 06:44buy0.20gbpusdm2.05830.00000.00002007.07.23 14:312.05980.000.000.003.00
445110342007.07.23 17:22buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.23 20:241.38060.000.000.003.20
444877702007.07.23 14:59buy0.20gbpusdm2.05830.00000.00002007.07.24 00:192.05980.000.00-0.013.00
443749052007.07.23 05:59buy0.10gbpusdm2.05980.00000.00002007.07.24 00:312.06280.000.000.003.00
444132882007.07.23 09:15buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 00:461.38280.000.00-0.123.00
446506252007.07.24 10:27buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.24 10:382.06090.000.000.003.20
446541612007.07.24 10:51buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.24 11:182.06090.000.000.003.20
446240922007.07.24 07:11buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 11:361.38280.000.000.003.00
446462962007.07.24 10:00buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 12:312.06310.000.000.003.00
447087312007.07.24 14:59buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 18:082.06310.000.000.003.00
447243642007.07.24 16:33buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.24 18:181.38280.000.000.003.00
447501082007.07.24 19:34buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.24 20:562.06310.000.000.003.00
447923532007.07.25 00:22buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.25 05:352.06090.000.000.003.20
448881052007.07.25 07:16buy0.40eurusdm1.37980.00000.00002007.07.25 07:171.37920.000.000.00-2.40
447935742007.07.25 00:26buy0.20eurusdm1.38130.00000.00002007.07.25 07:171.37910.000.000.00-4.40
448895132007.07.25 07:17buy0.40eurusdm1.37930.00000.00002007.07.25 07:171.37900.000.000.00-1.20
435924532007.07.18 04:05buy0.10eurusdm1.38280.00000.00002007.07.25 07:171.37910.000.00-0.42-3.70
448900852007.07.25 07:17buy0.20eurusdm1.37930.00000.00002007.07.25 07:181.37920.000.000.00-0.20
448904842007.07.25 07:18sell0.10eurusdm1.37910.00000.00002007.07.25 08:441.37610.000.000.003.00
448708702007.07.25 06:15buy0.40gbpusdm2.06010.00000.00002007.07.25 08:502.05120.000.000.00-35.60
449314492007.07.25 08:50buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 08:592.05250.000.000.003.20
449354942007.07.25 08:59buy0.40gbpusdm2.05270.00000.00002007.07.25 09:002.05120.000.000.00-6.00
449381832007.07.25 09:00buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-2.00
449383082007.07.25 09:01buy0.40gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-2.00
447786952007.07.24 22:41buy0.20gbpusdm2.06160.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-20.80
449385902007.07.25 09:01buy0.40gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-1.60
445653642007.07.24 00:31buy0.10gbpusdm2.06310.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-11.90
449388132007.07.25 09:01buy0.20gbpusdm2.05170.00000.00002007.07.25 09:012.05120.000.000.00-1.00
449412672007.07.25 09:05sell0.20gbpusdm2.05250.00000.00002007.07.25 10:342.05100.000.000.003.00
449224602007.07.25 08:44sell0.10eurusdm1.37600.00000.00002007.07.25 10:361.37300.000.000.003.00
449622552007.07.25 10:48sell0.20gbpusdm2.05250.00000.00002007.07.25 12:002.05430.000.000.00-3.60
449389222007.07.25 09:01sell0.10gbpusdm2.05100.00000.00002007.07.25 12:002.05430.000.000.00-3.30
449758092007.07.25 12:00sell0.20gbpusdm2.05390.00000.00002007.07.25 12:002.05430.000.000.00-0.80
449661662007.07.25 11:04sell0.20eurusdm1.37410.00000.00002007.07.25 13:471.37260.000.000.003.00
450044012007.07.25 14:08buy0.20gbpusdm2.05250.00000.00002007.07.25 14:412.05130.000.000.00-2.40
449760482007.07.25 12:01buy0.10gbpusdm2.05430.00000.00002007.07.25 14:412.05120.000.000.00-3.10
450161292007.07.25 14:41buy0.20gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.25 14:412.05130.000.000.00-0.60
450162282007.07.25 14:41sell0.10gbpusdm2.05130.00000.00002007.07.25 16:052.05180.000.000.00-0.50
450400572007.07.25 16:05buy0.10gbpusdm2.05180.00000.00002007.07.25 16:142.05070.000.000.00-1.10
450421912007.07.25 16:14sell0.10gbpusdm2.05070.00000.00002007.07.25 16:382.05190.000.000.00-1.20
450447992007.07.25 16:38buy0.10gbpusdm2.05190.00000.00002007.07.25 17:212.05070.000.000.00-1.20
450481432007.07.25 17:21sell0.10gbpusdm2.05050.00000.00002007.07.25 18:122.05180.000.000.00-1.30
450537812007.07.25 18:23buy0.10gbpusdm2.05180.00000.00002007.07.26 01:162.05150.000.00-0.01-0.30
451004892007.07.26 01:16sell0.10gbpusdm2.05150.00000.00002007.07.26 04:462.05190.000.000.00-0.40
451176112007.07.26 04:46buy0.10gbpusdm2.05190.00000.00002007.07.26 05:542.05040.000.000.00-1.50
451249422007.07.26 05:54sell0.10gbpusdm2.05040.00000.00002007.07.26 18:002.05320.000.000.00-2.80
453345492007.07.26 18:00sell0.20gbpusdm2.05280.00000.00002007.07.26 18:002.05310.000.000.00-0.60
453378762007.07.26 18:16buy0.20gbpusdm2.05160.00000.00002007.07.26 18:552.04860.000.000.00-6.00
453346292007.07.26 18:00buy0.10gbpusdm2.05310.00000.00002007.07.26 18:552.04860.000.000.00-4.50
453531302007.07.26 19:03sell0.20gbpusdm2.05010.00000.00002007.07.26 21:252.04690.000.000.016.40
453483272007.07.26 18:55sell0.10gbpusdm2.04860.00000.00002007.07.26 21:252.04690.000.000.001.70
453983902007.07.26 23:02sell0.20gbpusdm2.04820.00000.00002007.07.27 03:312.04720.000.000.002.00
453346812007.07.26 18:00sell0.20eurusdm1.37560.00000.00002007.07.27 03:491.37450.000.000.112.20
454334092007.07.27 03:45sell0.20gbpusdm2.04820.00000.00002007.07.27 04:232.04720.000.000.002.00
453745252007.07.26 21:25sell0.10gbpusdm2.04660.00000.00002007.07.27 05:412.04400.000.000.002.60
454337942007.07.27 03:50sell0.20eurusdm1.37420.00000.00002007.07.27 05:531.37320.000.000.002.00
454449042007.07.27 05:41sell0.10gbpusdm2.04340.00000.00002007.07.27 06:072.04140.000.000.002.00
454561642007.07.27 06:11sell0.20eurusdm1.37410.00000.00002007.07.27 06:131.37310.000.000.002.00
454543222007.07.27 06:08sell0.10gbpusdm2.04100.00000.00002007.07.27 06:162.03900.000.000.002.00
454653562007.07.27 06:25sell0.40gbpusdm2.04180.00000.00002007.07.27 06:252.04130.000.000.002.00
454620962007.07.27 06:19sell0.20gbpusdm2.04020.00000.00002007.07.27 06:392.03910.000.000.002.20
454733962007.07.27 06:54sell0.20gbpusdm2.04020.00000.00002007.07.27 07:142.03920.000.000.002.00
449581782007.07.25 10:36sell0.10eurusdm1.37260.00000.00002007.07.27 07:281.37060.000.000.212.00
454599962007.07.27 06:16sell0.10gbpusdm2.03870.00000.00002007.07.27 07:302.03670.000.000.002.00
454911372007.07.27 07:42sell0.20gbpusdm2.03770.00000.00002007.07.27 08:152.03670.000.000.002.00
455037732007.07.27 08:33sell0.40gbpusdm2.03920.00000.00002007.07.27 08:412.03870.000.000.002.00
454831092007.07.27 07:28sell0.10eurusdm1.37020.00000.00002007.07.27 08:441.36820.000.000.002.00
455015652007.07.27 08:22sell0.20gbpusdm2.03770.00000.00002007.07.27 08:452.03670.000.000.002.00
455103692007.07.27 08:44sell0.10eurusdm1.36800.00000.00002007.07.27 08:481.36600.000.000.002.00
455280662007.07.27 09:02sell0.20gbpusdm2.03780.00000.00002007.07.27 09:232.03680.000.000.002.00
454848772007.07.27 07:30sell0.10gbpusdm2.03620.00000.00002007.07.27 09:542.03420.000.000.002.00
455477972007.07.27 09:59sell0.20gbpusdm2.03490.00000.00002007.07.27 10:082.03390.000.000.002.00
455464152007.07.27 09:54sell0.10gbpusdm2.03340.00000.00002007.07.27 10:372.03140.000.000.002.00
455175402007.07.27 08:48sell0.10eurusdm1.36600.00000.00002007.07.27 10:411.36400.000.000.002.00
455616422007.07.27 10:37sell0.10gbpusdm2.03110.00000.00002007.07.27 11:072.02910.000.000.002.00
455680292007.07.27 10:59sell0.20eurusdm1.36540.00000.00002007.07.27 11:131.36440.000.000.002.00
455776662007.07.27 11:18sell0.20gbpusdm2.02970.00000.00002007.07.27 11:232.02870.000.000.002.00
455838202007.07.27 11:36sell0.20gbpusdm2.02970.00000.00002007.07.27 11:442.02870.000.000.002.00
456067192007.07.27 12:48sell0.40eurusdm1.36690.00000.00002007.07.27 12:501.36640.000.000.002.00
455896342007.07.27 12:04sell0.40gbpusdm2.03120.00000.00002007.07.27 13:532.03070.000.000.002.00
455869702007.07.27 11:52sell0.20gbpusdm2.02970.00000.00002007.07.27 14:052.02870.000.000.002.00
456342782007.07.27 14:27sell0.40gbpusdm2.03120.00000.00002007.07.27 15:002.03070.000.000.002.00
456301652007.07.27 14:11sell0.20gbpusdm2.02970.00000.00002007.07.27 15:052.02870.000.000.002.00
456469032007.07.27 15:18sell0.20gbpusdm2.02970.00000.00002007.07.27 16:072.02870.000.000.002.00
455941752007.07.27 12:22sell0.20eurusdm1.36540.00000.00002007.07.27 16:121.36440.000.000.002.00
455718702007.07.27 11:07sell0.10gbpusdm2.02820.00000.00002007.07.27 16:132.02620.000.000.002.00
456807302007.07.27 18:20sell0.40gbpusdm2.02800.00000.00002007.07.27 18:392.02750.000.000.002.00
  0.00 0.00 -1.25 244.51
Closed P/L: 243.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
455635792007.07.27 10:41sell0.10eurusdm1.36390.00000.0000 1.36500.000.000.00-1.10
456580842007.07.27 16:13sell0.10gbpusdm2.02500.00000.0000 2.02770.000.000.00-2.70
456648692007.07.27 16:23sell0.20gbpusdm2.02650.00000.0000 2.02770.000.000.00-2.40
456848402007.07.27 18:55sell0.20eurusdm1.36540.00000.0000 1.36500.000.000.000.80
  0.00 0.00 0.00 -5.40
 Floating P/L: -5.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 243.26 Floating P/L: -5.40 Margin: 30.00
Balance: 473.91 Equity: 468.51 Free Margin: 438.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 378.81 Gross Loss: 135.55 Total Net Profit: 243.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 1.67  
Absolute Drawdown: 4.40 Maximal Drawdown: 113.23 (22.39%) Relative Drawdown: 22.39% (113.23)
 
Total Trades: 146 Short Positions (won %): 57 (75.44%) Long Positions (won %): 89 (66.29%)
Profit Trades (% of total): 102 (69.86%) Loss trades (% of total): 44 (30.14%)
Largest profit trade: 13.55 loss trade: -35.60
Average profit trade: 3.71 loss trade: -3.08
Maximum consecutive wins ($): 48 (178.04) consecutive losses ($): 15 (-27.51)
Maximal consecutive profit (count): 178.04 (48) consecutive loss (count): -45.30 (7)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 6