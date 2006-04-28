Strategy Tester Report
Moving Average
|
Symbol
|
EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
|
Period
|
4 Hours (H4) 2006.04.27 04:00 - 2007.08.03 20:00
|
Model
|
Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|
Parameters
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Bars in test
|
2103
|
Ticks modelled
|
1143441
|
Modelling quality
|
32.24%
|
|
Initial deposit
|
5000.00
|
|
|
|
|
Total net profit
|
50652.19
|
Gross profit
|
125496.85
|
Gross loss
|
-74844.66
|
Profit factor
|
1.68
|
Expected payoff
|
83.86
|
|
|
Absolute drawdown
|
1777.82
|
Maximal drawdown
|
29051.74 (54.75%)
|
Relative drawdown
|
54.75% (29051.74)
|
|
Total trades
|
604
|
Short positions (won %)
|
72 (59.72%)
|
Long positions (won %)
|
532 (92.67%)
|
|
Profit trades (% of total)
|
536 (88.74%)
|
Loss trades (% of total)
|
68 (11.26%)
|
Largest
|
profit trade
|
675.65
|
loss trade
|
-2336.70
|
Average
|
profit trade
|
234.14
|
loss trade
|
-1100.66
|
Maximum
|
consecutive wins (profit in money)
|
51 (2719.59)
|
consecutive losses (loss in money)
|
11 (-22915.45)
|
Maximal
|
consecutive profit (count of wins)
|
23878.53 (46)
|
consecutive loss (count of losses)
|
-22915.45 (11)
|
Average
|
consecutive wins
|
15
|
consecutive losses
|
2
|
#
|
Time
|
Type
|
Order
|
Lots
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Profit
|
Balance
|
1
|
2006.04.28 12:00
|
sell
|
1
|
0.10
|
1.5734
|
1.5934
|
1.5674
|
|
2
|
2006.04.28 17:52
|
t/p
|
1
|
0.10
|
1.5674
|
1.5934
|
1.5674
|
50.38
|
5050.38
|
3
|
2006.05.02 08:00
|
buy
|
2
|
0.10
|
1.5623
|
1.5423
|
1.5683
|
|
4
|
2006.05.03 08:00
|
buy
|
3
|
0.10
|
1.5618
|
1.5418
|
1.5678
|
|
5
|
2006.05.03 12:00
|
buy
|
4
|
0.10
|
1.5627
|
1.5427
|
1.5687
|
|
6
|
2006.05.04 00:00
|
buy
|
5
|
0.10
|
1.5620
|
1.5420
|
1.5680
|
|
7
|
2006.05.04 04:00
|
buy
|
6
|
0.10
|
1.5627
|
1.5427
|
1.5687
|
|
8
|
2006.05.05 12:00
|
buy
|
7
|
0.10
|
1.5614
|
1.5414
|
1.5674
|
|
9
|
2006.05.08 00:00
|
buy
|
8
|
0.10
|
1.5606
|
1.5406
|
1.5666
|
|
10
|
2006.05.08 20:00
|
buy
|
9
|
0.10
|
1.5616
|
1.5416
|
1.5676
|
|
11
|
2006.05.10 16:00
|
buy
|
10
|
0.10
|
1.5596
|
1.5396
|
1.5656
|
|
12
|
2006.05.11 04:00
|
buy
|
11
|
0.10
|
1.5583
|
1.5383
|
1.5643
|
|
13
|
2006.05.11 08:00
|
buy
|
12
|
0.10
|
1.5588
|
1.5388
|
1.5648
|
|
14
|
2006.05.11 12:00
|
buy
|
13
|
0.10
|
1.5625
|
1.5425
|
1.5685
|
|
15
|
2006.05.11 16:00
|
sell
|
14
|
0.10
|
1.5581
|
1.5781
|
1.5521
|
|
16
|
2006.05.12 12:26
|
t/p
|
14
|
0.10
|
1.5521
|
1.5781
|
1.5521
|
49.66
|
5100.04
|
17
|
2006.05.15 12:00
|
buy
|
15
|
0.10
|
1.5515
|
1.5315
|
1.5575
|
|
18
|
2006.05.16 00:00
|
buy
|
16
|
0.10
|
1.5509
|
1.5309
|
1.5569
|
|
19
|
2006.05.16 12:00
|
buy
|
17
|
0.10
|
1.5538
|
1.5338
|
1.5598
|
|
20
|
2006.05.16 20:00
|
buy
|
18
|
0.10
|
1.5537
|
1.5337
|
1.5597
|
|
21
|
2006.05.17 16:00
|
buy
|
19
|
0.10
|
1.5522
|
1.5322
|
1.5582
|
|
22
|
2006.05.17 20:00
|
sell
|
20
|
0.10
|
1.5481
|
1.5681
|
1.5421
|
|
23
|
2006.05.18 12:00
|
buy
|
21
|
0.10
|
1.5496
|
1.5296
|
1.5556
|
|
24
|
2006.05.18 16:00
|
buy
|
22
|
0.10
|
1.5513
|
1.5313
|
1.5573
|
|
25
|
2006.05.19 04:00
|
buy
|
23
|
0.10
|
1.5505
|
1.5305
|
1.5565
|
|
26
|
2006.05.19 08:00
|
buy
|
24
|
0.10
|
1.5509
|
1.5309
|
1.5569
|
|
27
|
2006.05.19 10:32
|
t/p
|
21
|
0.10
|
1.5556
|
1.5296
|
1.5556
|
50.66
|
5150.70
|
28
|
2006.05.19 12:00
|
buy
|
25
|
0.10
|
1.5559
|
1.5359
|
1.5619
|
|
29
|
2006.05.19 14:23
|
t/p
|
23
|
0.10
|
1.5565
|
1.5305
|
1.5565
|
50.39
|
5201.09
|
30
|
2006.05.19 14:35
|
t/p
|
16
|
0.10
|
1.5569
|
1.5309
|
1.5569
|
51.73
|
5252.83
|
31
|
2006.05.19 14:35
|
t/p
|
24
|
0.10
|
1.5569
|
1.5309
|
1.5569
|
50.39
|
5303.22
|
32
|
2006.05.22 16:00
|
sell
|
26
|
0.10
|
1.5505
|
1.5705
|
1.5445
|
|
33
|
2006.05.23 12:00
|
buy
|
27
|
0.10
|
1.5513
|
1.5313
|
1.5573
|
|
34
|
2006.05.24 12:00
|
buy
|
28
|
0.10
|
1.5510
|
1.5310
|
1.5570
|
|
35
|
2006.05.24 20:00
|
buy
|
29
|
0.10
|
1.5546
|
1.5346
|
1.5606
|
|
36
|
2006.05.25 08:00
|
buy
|
30
|
0.10
|
1.5533
|
1.5333
|
1.5593
|
|
37
|
2006.05.25 12:00
|
buy
|
31
|
0.10
|
1.5545
|
1.5345
|
1.5605
|
|
38
|
2006.05.25 16:00
|
buy
|
32
|
0.10
|
1.5562
|
1.5362
|
1.5622
|
|
39
|
2006.05.25 21:15
|
t/p
|
28
|
0.10
|
1.5570
|
1.5310
|
1.5570
|
51.20
|
5354.41
|
40
|
2006.05.25 21:50
|
t/p
|
22
|
0.10
|
1.5573
|
1.5313
|
1.5573
|
52.28
|
5406.70
|
41
|
2006.05.25 21:50
|
t/p
|
27
|
0.10
|
1.5573
|
1.5313
|
1.5573
|
51.48
|
5458.17
|
42
|
2006.05.25 21:56
|
t/p
|
15
|
0.10
|
1.5575
|
1.5315
|
1.5575
|
53.63
|
5511.80
|
43
|
2006.05.26 00:07
|
t/p
|
19
|
0.10
|
1.5582
|
1.5322
|
1.5582
|
53.36
|
5565.15
|
44
|
2006.05.26 06:35
|
t/p
|
30
|
0.10
|
1.5593
|
1.5333
|
1.5593
|
50.67
|
5615.82
|
45
|
2006.05.26 08:00
|
buy
|
33
|
0.10
|
1.5590
|
1.5390
|
1.5650
|
|
46
|
2006.05.26 16:00
|
buy
|
34
|
0.10
|
1.5595
|
1.5395
|
1.5655
|
|
47
|
2006.05.26 17:09
|
t/p
|
18
|
0.10
|
1.5597
|
1.5337
|
1.5597
|
53.63
|
5669.45
|
48
|
2006.05.26 17:10
|
t/p
|
17
|
0.10
|
1.5598
|
1.5338
|
1.5598
|
53.63
|
5723.07
|
49
|
2006.05.26 17:17
|
t/p
|
31
|
0.10
|
1.5605
|
1.5345
|
1.5605
|
50.67
|
5773.74
|
50
|
2006.05.26 17:18
|
t/p
|
29
|
0.10
|
1.5606
|
1.5346
|
1.5606
|
51.48
|
5825.22
|
51
|
2006.05.26 18:25
|
t/p
|
25
|
0.10
|
1.5619
|
1.5359
|
1.5619
|
52.28
|
5877.50
|
52
|
2006.05.26 18:29
|
t/p
|
32
|
0.10
|
1.5622
|
1.5362
|
1.5622
|
50.67
|
5928.17
|
53
|
2006.05.26 20:00
|
buy
|
35
|
0.10
|
1.5627
|
1.5427
|
1.5687
|
|
54
|
2006.05.29 16:00
|
buy
|
36
|
0.10
|
1.5617
|
1.5417
|
1.5677
|
|
55
|
2006.05.29 20:00
|
buy
|
37
|
0.10
|
1.5622
|
1.5422
|
1.5682
|
|
56
|
2006.05.30 12:00
|
sell
|
38
|
0.10
|
1.5591
|
1.5791
|
1.5531
|
|
57
|
2006.05.31 08:00
|
buy
|
39
|
0.10
|
1.5598
|
1.5398
|
1.5658
|
|
58
|
2006.05.31 16:00
|
buy
|
40
|
0.10
|
1.5609
|
1.5409
|
1.5669
|
|
59
|
2006.06.01 08:00
|
buy
|
41
|
0.10
|
1.5616
|
1.5416
|
1.5676
|
|
60
|
2006.06.01 16:00
|
buy
|
42
|
0.10
|
1.5637
|
1.5437
|
1.5697
|
|
61
|
2006.06.01 16:55
|
t/p
|
11
|
0.10
|
1.5643
|
1.5383
|
1.5643
|
56.03
|
5984.20
|
62
|
2006.06.02 00:00
|
buy
|
43
|
0.10
|
1.5642
|
1.5442
|
1.5702
|
|
63
|
2006.06.02 08:00
|
buy
|
44
|
0.10
|
1.5643
|
1.5443
|
1.5703
|
|
64
|
2006.06.02 08:14
|
t/p
|
12
|
0.10
|
1.5648
|
1.5388
|
1.5648
|
56.30
|
6040.51
|
65
|
2006.06.02 08:17
|
t/p
|
33
|
0.10
|
1.5650
|
1.5390
|
1.5650
|
52.27
|
6092.78
|
66
|
2006.06.02 20:00
|
sell
|
45
|
0.10
|
1.5602
|
1.5802
|
1.5542
|
|
67
|
2006.06.05 08:00
|
buy
|
46
|
0.10
|
1.5611
|
1.5411
|
1.5671
|
|
68
|
2006.06.05 12:00
|
buy
|
47
|
0.10
|
1.5615
|
1.5415
|
1.5675
|
|
69
|
2006.06.06 16:00
|
buy
|
48
|
0.10
|
1.5609
|
1.5409
|
1.5669
|
|
70
|
2006.06.07 12:00
|
buy
|
49
|
0.10
|
1.5614
|
1.5414
|
1.5674
|
|
71
|
2006.06.07 20:00
|
buy
|
50
|
0.10
|
1.5629
|
1.5429
|
1.5689
|
|
72
|
2006.06.08 04:00
|
buy
|
51
|
0.10
|
1.5624
|
1.5424
|
1.5684
|
|
73
|
2006.06.08 16:00
|
buy
|
52
|
0.10
|
1.5629
|
1.5429
|
1.5689
|
|
74
|
2006.06.08 20:00
|
sell
|
53
|
0.10
|
1.5585
|
1.5785
|
1.5525
|
|
75
|
2006.06.09 12:00
|
buy
|
54
|
0.10
|
1.5596
|
1.5396
|
1.5656
|
|
76
|
2006.06.12 10:36
|
t/p
|
45
|
0.10
|
1.5542
|
1.5802
|
1.5542
|
44.74
|
6137.51
|
77
|
2006.06.12 16:17
|
t/p
|
38
|
0.10
|
1.5531
|
1.5791
|
1.5531
|
41.21
|
6178.72
|
78
|
2006.06.13 02:32
|
t/p
|
53
|
0.10
|
1.5525
|
1.5785
|
1.5525
|
48.26
|
6226.98
|
79
|
2006.06.13 12:00
|
buy
|
55
|
0.10
|
1.5528
|
1.5328
|
1.5588
|
|
80
|
2006.06.13 20:00
|
buy
|
56
|
0.10
|
1.5546
|
1.5346
|
1.5606
|
|
81
|
2006.06.14 04:00
|
buy
|
57
|
0.10
|
1.5548
|
1.5348
|
1.5608
|
|
82
|
2006.06.14 08:00
|
buy
|
58
|
0.10
|
1.5558
|
1.5358
|
1.5618
|
|
83
|
2006.06.15 04:00
|
buy
|
59
|
0.10
|
1.5533
|
1.5333
|
1.5593
|
|
84
|
2006.06.15 20:00
|
buy
|
60
|
0.10
|
1.5542
|
1.5342
|
1.5602
|
|
85
|
2006.06.16 00:00
|
buy
|
61
|
0.10
|
1.5553
|
1.5353
|
1.5613
|
|
86
|
2006.06.16 04:00
|
sell
|
62
|
0.10
|
1.5541
|
1.5741
|
1.5481
|
|
87
|
2006.06.16 08:00
|
buy
|
63
|
0.10
|
1.5551
|
1.5351
|
1.5611
|
|
88
|
2006.06.16 12:00
|
buy
|
64
|
0.10
|
1.5560
|
1.5360
|
1.5620
|
|
89
|
2006.06.19 08:00
|
buy
|
65
|
0.10
|
1.5566
|
1.5366
|
1.5626
|
|
90
|
2006.06.19 12:00
|
buy
|
66
|
0.10
|
1.5578
|
1.5378
|
1.5638
|
|
91
|
2006.06.19 16:32
|
t/p
|
55
|
0.10
|
1.5588
|
1.5328
|
1.5588
|
52.01
|
6279.00
|
92
|
2006.06.19 17:12
|
t/p
|
59
|
0.10
|
1.5593
|
1.5333
|
1.5593
|
50.94
|
6329.93
|
93
|
2006.06.19 17:52
|
t/p
|
60
|
0.10
|
1.5602
|
1.5342
|
1.5602
|
50.94
|
6380.87
|
94
|
2006.06.19 18:24
|
t/p
|
56
|
0.10
|
1.5606
|
1.5346
|
1.5606
|
52.01
|
6432.88
|
95
|
2006.06.19 18:28
|
t/p
|
57
|
0.10
|
1.5608
|
1.5348
|
1.5608
|
51.74
|
6484.63
|
96
|
2006.06.19 18:32
|
t/p
|
63
|
0.10
|
1.5611
|
1.5351
|
1.5611
|
50.67
|
6535.30
|
97
|
2006.06.19 18:36
|
t/p
|
61
|
0.10
|
1.5613
|
1.5353
|
1.5613
|
50.67
|
6585.97
|
98
|
2006.06.19 20:00
|
buy
|
67
|
0.10
|
1.5616
|
1.5416
|
1.5676
|
|
99
|
2006.06.21 08:00
|
buy
|
68
|
0.10
|
1.5597
|
1.5397
|
1.5657
|
|
100
|
2006.06.21 12:00
|
buy
|
69
|
0.10
|
1.5606
|
1.5406
|
1.5666
|
|
101
|
2006.06.21 14:31
|
t/p
|
58
|
0.10
|
1.5618
|
1.5358
|
1.5618
|
52.28
|
6638.25
|
102
|
2006.06.21 14:35
|
t/p
|
64
|
0.10
|
1.5620
|
1.5360
|
1.5620
|
51.21
|
6689.45
|
103
|
2006.06.21 16:00
|
buy
|
70
|
0.10
|
1.5620
|
1.5420
|
1.5680
|
|
104
|
2006.06.22 09:51
|
t/p
|
65
|
0.10
|
1.5626
|
1.5366
|
1.5626
|
51.74
|
6741.20
|
105
|
2006.06.22 12:00
|
buy
|
71
|
0.10
|
1.5633
|
1.5433
|
1.5693
|
|
106
|
2006.06.22 12:17
|
t/p
|
66
|
0.10
|
1.5638
|
1.5378
|
1.5638
|
51.73
|
6792.93
|
107
|
2006.06.23 12:00
|
buy
|
72
|
0.10
|
1.5644
|
1.5444
|
1.5704
|
|
108
|
2006.06.23 20:00
|
sell
|
73
|
0.10
|
1.5617
|
1.5817
|
1.5557
|
|
109
|
2006.06.26 12:00
|
buy
|
74
|
0.10
|
1.5634
|
1.5434
|
1.5694
|
|
110
|
2006.06.27 04:00
|
buy
|
75
|
0.10
|
1.5648
|
1.5448
|
1.5708
|
|
111
|
2006.06.27 09:49
|
t/p
|
34
|
0.10
|
1.5655
|
1.5395
|
1.5655
|
58.45
|
6851.39
|
112
|
2006.06.27 09:52
|
t/p
|
10
|
0.10
|
1.5656
|
1.5396
|
1.5656
|
63.29
|
6914.68
|
113
|
2006.06.27 09:52
|
t/p
|
54
|
0.10
|
1.5656
|
1.5396
|
1.5656
|
54.69
|
6969.37
|
114
|
2006.06.27 09:54
|
t/p
|
68
|
0.10
|
1.5657
|
1.5397
|
1.5657
|
52.00
|
7021.37
|
115
|
2006.06.27 09:57
|
t/p
|
39
|
0.10
|
1.5658
|
1.5398
|
1.5658
|
57.65
|
7079.02
|
116
|
2006.06.27 12:00
|
buy
|
76
|
0.10
|
1.5661
|
1.5461
|
1.5721
|
|
117
|
2006.06.27 13:48
|
t/p
|
8
|
0.10
|
1.5666
|
1.5406
|
1.5666
|
63.83
|
7142.85
|
118
|
2006.06.27 13:48
|
t/p
|
69
|
0.10
|
1.5666
|
1.5406
|
1.5666
|
52.00
|
7194.85
|
119
|
2006.06.27 13:57
|
t/p
|
40
|
0.10
|
1.5669
|
1.5409
|
1.5669
|
57.65
|
7252.50
|
120
|
2006.06.27 13:57
|
t/p
|
48
|
0.10
|
1.5669
|
1.5409
|
1.5669
|
56.03
|
7308.53
|
121
|
2006.06.27 14:28
|
t/p
|
46
|
0.10
|
1.5671
|
1.5411
|
1.5671
|
56.30
|
7364.84
|
122
|
2006.06.27 14:37
|
t/p
|
7
|
0.10
|
1.5674
|
1.5414
|
1.5674
|
64.10
|
7428.94
|
123
|
2006.06.27 14:37
|
t/p
|
49
|
0.10
|
1.5674
|
1.5414
|
1.5674
|
55.77
|
7484.70
|
124
|
2006.06.28 08:00
|
sell
|
77
|
0.10
|
1.5632
|
1.5832
|
1.5572
|
|
125
|
2006.06.28 16:00
|
sell
|
78
|
0.10
|
1.5631
|
1.5831
|
1.5571
|
|
126
|
2006.06.28 20:00
|
buy
|
79
|
0.10
|
1.5646
|
1.5446
|
1.5706
|
|
127
|
2006.06.29 12:00
|
buy
|
80
|
0.10
|
1.5647
|
1.5447
|
1.5707
|
|
128
|
2006.06.29 20:00
|
buy
|
81
|
0.10
|
1.5658
|
1.5458
|
1.5718
|
|
129
|
2006.06.30 09:55
|
t/p
|
47
|
0.10
|
1.5675
|
1.5415
|
1.5675
|
57.65
|
7542.35
|
130
|
2006.06.30 09:56
|
t/p
|
9
|
0.10
|
1.5676
|
1.5416
|
1.5676
|
65.17
|
7607.52
|
131
|
2006.06.30 09:56
|
t/p
|
41
|
0.10
|
1.5676
|
1.5416
|
1.5676
|
58.19
|
7665.71
|
132
|
2006.06.30 09:56
|
t/p
|
67
|
0.10
|
1.5676
|
1.5416
|
1.5676
|
53.88
|
7719.59
|
133
|
2006.06.30 10:23
|
s/l
|
20
|
0.10
|
1.5681
|
1.5681
|
1.5421
|
-200.39
|
7519.21
|
134
|
2006.06.30 10:23
|
t/p
|
36
|
0.10
|
1.5677
|
1.5417
|
1.5677
|
59.53
|
7578.74
|
135
|
2006.06.30 10:25
|
t/p
|
3
|
0.10
|
1.5678
|
1.5418
|
1.5678
|
66.52
|
7645.25
|
136
|
2006.06.30 10:29
|
t/p
|
5
|
0.10
|
1.5680
|
1.5420
|
1.5680
|
65.71
|
7710.96
|
137
|
2006.06.30 10:29
|
t/p
|
70
|
0.10
|
1.5680
|
1.5420
|
1.5680
|
53.35
|
7764.31
|
138
|
2006.06.30 10:33
|
t/p
|
37
|
0.10
|
1.5682
|
1.5422
|
1.5682
|
59.53
|
7823.84
|
139
|
2006.06.30 10:35
|
t/p
|
2
|
0.10
|
1.5683
|
1.5423
|
1.5683
|
66.79
|
7890.63
|
140
|
2006.06.30 10:36
|
t/p
|
51
|
0.10
|
1.5684
|
1.5424
|
1.5684
|
56.30
|
7946.93
|
141
|
2006.07.03 00:00
|
sell
|
82
|
0.10
|
1.5641
|
1.5841
|
1.5581
|
|
142
|
2006.07.03 08:00
|
buy
|
83
|
0.10
|
1.5654
|
1.5454
|
1.5714
|
|
143
|
2006.07.03 12:00
|
buy
|
84
|
0.10
|
1.5664
|
1.5464
|
1.5724
|
|
144
|
2006.07.03 16:00
|
buy
|
85
|
0.10
|
1.5675
|
1.5475
|
1.5735
|
|
145
|
2006.07.04 08:00
|
buy
|
86
|
0.10
|
1.5677
|
1.5477
|
1.5737
|
|
146
|
2006.07.04 10:33
|
t/p
|
13
|
0.10
|
1.5685
|
1.5425
|
1.5685
|
64.37
|
8011.30
|
147
|
2006.07.04 12:00
|
buy
|
87
|
0.10
|
1.5685
|
1.5485
|
1.5745
|
|
148
|
2006.07.04 18:36
|
t/p
|
4
|
0.10
|
1.5687
|
1.5427
|
1.5687
|
67.07
|
8078.36
|
149
|
2006.07.04 18:36
|
t/p
|
6
|
0.10
|
1.5687
|
1.5427
|
1.5687
|
66.26
|
8144.62
|
150
|
2006.07.04 18:36
|
t/p
|
35
|
0.10
|
1.5687
|
1.5427
|
1.5687
|
60.35
|
8204.97
|
151
|
2006.07.04 20:00
|
buy
|
88
|
0.20
|
1.5682
|
1.5482
|
1.5742
|
|
152
|
2006.07.05 04:00
|
sell
|
89
|
0.10
|
1.5652
|
1.5852
|
1.5592
|
|
153
|
2006.07.05 12:00
|
buy
|
90
|
0.10
|
1.5674
|
1.5474
|
1.5734
|
|
154
|
2006.07.05 14:37
|
t/p
|
50
|
0.10
|
1.5689
|
1.5429
|
1.5689
|
57.93
|
8262.90
|
155
|
2006.07.05 14:37
|
t/p
|
52
|
0.10
|
1.5689
|
1.5429
|
1.5689
|
57.12
|
8320.02
|
156
|
2006.07.05 16:00
|
buy
|
91
|
0.20
|
1.5689
|
1.5489
|
1.5749
|
|
157
|
2006.07.05 17:47
|
t/p
|
71
|
0.10
|
1.5693
|
1.5433
|
1.5693
|
53.36
|
8373.37
|
158
|
2006.07.05 17:50
|
t/p
|
74
|
0.10
|
1.5694
|
1.5434
|
1.5694
|
52.82
|
8426.19
|
159
|
2006.07.05 17:57
|
t/p
|
42
|
0.10
|
1.5697
|
1.5437
|
1.5697
|
59.00
|
8485.19
|
160
|
2006.07.05 18:32
|
s/l
|
26
|
0.10
|
1.5705
|
1.5705
|
1.5445
|
-198.98
|
8286.22
|
161
|
2006.07.05 18:34
|
t/p
|
43
|
0.10
|
1.5702
|
1.5442
|
1.5702
|
58.73
|
8344.95
|
162
|
2006.07.05 18:37
|
t/p
|
44
|
0.10
|
1.5703
|
1.5443
|
1.5703
|
58.73
|
8403.68
|
163
|
2006.07.06 08:00
|
buy
|
92
|
0.20
|
1.5684
|
1.5484
|
1.5744
|
|
164
|
2006.07.06 12:00
|
buy
|
93
|
0.20
|
1.5684
|
1.5484
|
1.5744
|
|
165
|
2006.07.06 16:00
|
buy
|
94
|
0.20
|
1.5692
|
1.5492
|
1.5752
|
|
166
|
2006.07.07 08:00
|
buy
|
95
|
0.20
|
1.5701
|
1.5501
|
1.5761
|
|
167
|
2006.07.07 08:11
|
t/p
|
72
|
0.10
|
1.5704
|
1.5444
|
1.5704
|
54.16
|
8457.85
|
168
|
2006.07.07 08:15
|
t/p
|
79
|
0.10
|
1.5706
|
1.5446
|
1.5706
|
53.36
|
8511.20
|
169
|
2006.07.07 08:17
|
t/p
|
80
|
0.10
|
1.5707
|
1.5447
|
1.5707
|
52.55
|
8563.75
|
170
|
2006.07.07 08:49
|
t/p
|
75
|
0.10
|
1.5708
|
1.5448
|
1.5708
|
53.63
|
8617.38
|
171
|
2006.07.07 16:00
|
sell
|
96
|
0.10
|
1.5671
|
1.5871
|
1.5611
|
|
172
|
2006.07.10 16:00
|
buy
|
97
|
0.10
|
1.5672
|
1.5472
|
1.5732
|
|
173
|
2006.07.11 04:00
|
buy
|
98
|
0.10
|
1.5666
|
1.5466
|
1.5726
|
|
174
|
2006.07.11 20:00
|
buy
|
99
|
0.10
|
1.5671
|
1.5471
|
1.5731
|
|
175
|
2006.07.12 12:00
|
buy
|
100
|
0.10
|
1.5670
|
1.5470
|
1.5730
|
|
176
|
2006.07.12 20:00
|
buy
|
101
|
0.10
|
1.5682
|
1.5482
|
1.5742
|
|
177
|
2006.07.13 00:00
|
sell
|
102
|
0.10
|
1.5669
|
1.5869
|
1.5609
|
|
178
|
2006.07.13 04:00
|
buy
|
103
|
0.10
|
1.5680
|
1.5480
|
1.5740
|
|
179
|
2006.07.13 12:00
|
sell
|
104
|
0.10
|
1.5634
|
1.5834
|
1.5574
|
|
180
|
2006.07.13 22:24
|
t/p
|
96
|
0.10
|
1.5611
|
1.5871
|
1.5611
|
46.15
|
8663.52
|
181
|
2006.07.13 22:30
|
t/p
|
102
|
0.10
|
1.5609
|
1.5869
|
1.5609
|
50.38
|
8713.90
|
182
|
2006.07.14 12:00
|
buy
|
105
|
0.10
|
1.5623
|
1.5423
|
1.5683
|
|
183
|
2006.07.14 20:00
|
buy
|
106
|
0.10
|
1.5624
|
1.5424
|
1.5684
|
|
184
|
2006.07.17 08:54
|
t/p
|
89
|
0.10
|
1.5592
|
1.5852
|
1.5592
|
41.91
|
8755.82
|
185
|
2006.07.17 12:00
|
buy
|
107
|
0.10
|
1.5627
|
1.5427
|
1.5687
|
|
186
|
2006.07.18 04:00
|
buy
|
108
|
0.10
|
1.5633
|
1.5433
|
1.5693
|
|
187
|
2006.07.18 08:00
|
buy
|
109
|
0.10
|
1.5641
|
1.5441
|
1.5701
|
|
188
|
2006.07.18 16:00
|
buy
|
110
|
0.10
|
1.5646
|
1.5446
|
1.5706
|
|
189
|
2006.07.18 20:00
|
buy
|
111
|
0.10
|
1.5664
|
1.5464
|
1.5724
|
|
190
|
2006.07.19 08:00
|
buy
|
112
|
0.10
|
1.5671
|
1.5471
|
1.5731
|
|
191
|
2006.07.19 10:32
|
t/p
|
105
|
0.10
|
1.5683
|
1.5423
|
1.5683
|
51.20
|
8807.01
|
192
|
2006.07.19 10:35
|
t/p
|
106
|
0.10
|
1.5684
|
1.5424
|
1.5684
|
51.20
|
8858.21
|
193
|
2006.07.19 12:00
|
buy
|
113
|
0.20
|
1.5690
|
1.5490
|
1.5750
|
|
194
|
2006.07.19 13:15
|
t/p
|
107
|
0.10
|
1.5687
|
1.5427
|
1.5687
|
50.94
|
8909.15
|
195
|
2006.07.19 13:55
|
t/p
|
108
|
0.10
|
1.5693
|
1.5433
|
1.5693
|
50.67
|
8959.82
|
196
|
2006.07.19 18:36
|
t/p
|
109
|
0.10
|
1.5701
|
1.5441
|
1.5701
|
50.67
|
9010.49
|
197
|
2006.07.19 21:46
|
t/p
|
110
|
0.10
|
1.5706
|
1.5446
|
1.5706
|
50.67
|
9061.15
|
198
|
2006.07.19 22:27
|
t/p
|
83
|
0.10
|
1.5714
|
1.5454
|
1.5714
|
54.70
|
9115.86
|
199
|
2006.07.19 22:36
|
t/p
|
81
|
0.10
|
1.5718
|
1.5458
|
1.5718
|
55.24
|
9171.09
|
200
|
2006.07.20 00:00
|
buy
|
114
|
0.20
|
1.5719
|
1.5519
|
1.5779
|
|
201
|
2006.07.20 02:36
|
t/p
|
76
|
0.10
|
1.5721
|
1.5461
|
1.5721
|
57.12
|
9228.21
|
202
|
2006.07.20 20:00
|
buy
|
115
|
0.20
|
1.5723
|
1.5523
|
1.5783
|
|
203
|
2006.07.21 20:00
|
sell
|
116
|
0.20
|
1.5699
|
1.5899
|
1.5639
|
|
204
|
2006.07.24 04:00
|
buy
|
117
|
0.20
|
1.5706
|
1.5506
|
1.5766
|
|
205
|
2006.07.24 09:49
|
t/p
|
84
|
0.10
|
1.5724
|
1.5464
|
1.5724
|
56.04
|
9284.26
|
206
|
2006.07.24 09:49
|
t/p
|
111
|
0.10
|
1.5724
|
1.5464
|
1.5724
|
52.01
|
9336.27
|
207
|
2006.07.24 09:51
|
t/p
|
98
|
0.10
|
1.5726
|
1.5466
|
1.5726
|
53.89
|
9390.17
|
208
|
2006.07.24 09:55
|
t/p
|
100
|
0.10
|
1.5730
|
1.5470
|
1.5730
|
53.63
|
9443.79
|
209
|
2006.07.24 09:57
|
t/p
|
99
|
0.10
|
1.5731
|
1.5471
|
1.5731
|
53.89
|
9497.69
|
210
|
2006.07.24 09:57
|
t/p
|
112
|
0.10
|
1.5731
|
1.5471
|
1.5731
|
51.74
|
9549.43
|
211
|
2006.07.24 09:58
|
t/p
|
97
|
0.10
|
1.5732
|
1.5472
|
1.5732
|
54.16
|
9603.59
|
212
|
2006.07.24 10:25
|
t/p
|
90
|
0.10
|
1.5734
|
1.5474
|
1.5734
|
55.51
|
9659.10
|
213
|
2006.07.24 10:26
|
t/p
|
85
|
0.10
|
1.5735
|
1.5475
|
1.5735
|
56.04
|
9715.14
|
214
|
2006.07.24 10:28
|
s/l
|
62
|
0.10
|
1.5741
|
1.5741
|
1.5481
|
-193.32
|
9521.82
|
215
|
2006.07.24 10:28
|
t/p
|
86
|
0.10
|
1.5737
|
1.5477
|
1.5737
|
55.78
|
9577.60
|
216
|
2006.07.24 10:31
|
t/p
|
103
|
0.10
|
1.5740
|
1.5480
|
1.5740
|
52.82
|
9630.42
|
217
|
2006.07.24 10:34
|
t/p
|
88
|
0.20
|
1.5742
|
1.5482
|
1.5742
|
111.54
|
9741.96
|
218
|
2006.07.24 10:34
|
t/p
|
101
|
0.10
|
1.5742
|
1.5482
|
1.5742
|
53.62
|
9795.58
|
219
|
2006.07.24 10:35
|
t/p
|
92
|
0.20
|
1.5744
|
1.5484
|
1.5744
|
109.39
|
9904.97
|
220
|
2006.07.24 10:35
|
t/p
|
93
|
0.20
|
1.5744
|
1.5484
|
1.5744
|
109.39
|
10014.36
|
221
|
2006.07.24 10:37
|
t/p
|
87
|
0.10
|
1.5745
|
1.5485
|
1.5745
|
55.77
|
10070.13
|
222
|
2006.07.24 12:00
|
buy
|
118
|
0.20
|
1.5746
|
1.5546
|
1.5806
|
|
223
|
2006.07.24 12:50
|
t/p
|
91
|
0.20
|
1.5749
|
1.5489
|
1.5749
|
111.00
|
10181.13
|
224
|
2006.07.25 06:36
|
t/p
|
113
|
0.20
|
1.5750
|
1.5490
|
1.5750
|
104.02
|
10285.15
|
225
|
2006.07.25 08:53
|
t/p
|
94
|
0.20
|
1.5752
|
1.5492
|
1.5752
|
109.93
|
10395.07
|
226
|
2006.07.25 18:29
|
t/p
|
95
|
0.20
|
1.5761
|
1.5501
|
1.5761
|
109.39
|
10504.47
|
227
|
2006.07.25 18:38
|
t/p
|
117
|
0.20
|
1.5766
|
1.5506
|
1.5766
|
101.33
|
10605.79
|
228
|
2006.07.25 20:00
|
buy
|
119
|
0.20
|
1.5757
|
1.5557
|
1.5817
|
|
229
|
2006.07.26 00:00
|
buy
|
120
|
0.20
|
1.5772
|
1.5572
|
1.5832
|
|
230
|
2006.07.26 20:00
|
buy
|
121
|
0.20
|
1.5770
|
1.5570
|
1.5830
|
|
231
|
2006.07.26 22:28
|
t/p
|
114
|
0.20
|
1.5779
|
1.5519
|
1.5779
|
102.94
|
10708.73
|
232
|
2006.07.27 05:52
|
t/p
|
115
|
0.20
|
1.5783
|
1.5523
|
1.5783
|
104.55
|
10813.29
|
233
|
2006.07.27 12:00
|
sell
|
122
|
0.20
|
1.5753
|
1.5953
|
1.5693
|
|
234
|
2006.07.28 12:00
|
buy
|
123
|
0.20
|
1.5732
|
1.5532
|
1.5792
|
|
235
|
2006.07.28 20:00
|
buy
|
124
|
0.20
|
1.5726
|
1.5526
|
1.5786
|
|
236
|
2006.07.31 00:00
|
buy
|
125
|
0.20
|
1.5726
|
1.5526
|
1.5786
|
|
237
|
2006.07.31 20:00
|
buy
|
126
|
0.20
|
1.5722
|
1.5522
|
1.5782
|
|
238
|
2006.08.01 08:00
|
buy
|
127
|
0.20
|
1.5724
|
1.5524
|
1.5784
|
|
239
|
2006.08.01 16:00
|
buy
|
128
|
0.20
|
1.5730
|
1.5530
|
1.5790
|
|
240
|
2006.08.02 20:00
|
buy
|
129
|
0.20
|
1.5744
|
1.5544
|
1.5804
|
|
241
|
2006.08.03 12:00
|
buy
|
130
|
0.20
|
1.5747
|
1.5547
|
1.5807
|
|
242
|
2006.08.03 20:00
|
buy
|
131
|
0.20
|
1.5768
|
1.5568
|
1.5828
|
|
243
|
2006.08.04 10:37
|
t/p
|
126
|
0.20
|
1.5782
|
1.5522
|
1.5782
|
104.02
|
10917.30
|
244
|
2006.08.04 12:00
|
buy
|
132
|
0.20
|
1.5778
|
1.5578
|
1.5838
|
|
245
|
2006.08.04 12:17
|
t/p
|
127
|
0.20
|
1.5784
|
1.5524
|
1.5784
|
103.48
|
11020.78
|
246
|
2006.08.04 12:51
|
t/p
|
124
|
0.20
|
1.5786
|
1.5526
|
1.5786
|
104.55
|
11125.33
|
247
|
2006.08.04 12:51
|
t/p
|
125
|
0.20
|
1.5786
|
1.5526
|
1.5786
|
104.02
|
11229.35
|
248
|
2006.08.04 20:00
|
sell
|
133
|
0.20
|
1.5726
|
1.5926
|
1.5666
|
|
249
|
2006.08.08 00:00
|
buy
|
134
|
0.20
|
1.5738
|
1.5538
|
1.5798
|
|
250
|
2006.08.08 08:00
|
buy
|
135
|
0.20
|
1.5740
|
1.5540
|
1.5800
|
|
251
|
2006.08.08 16:00
|
buy
|
136
|
0.20
|
1.5738
|
1.5538
|
1.5798
|
|
252
|
2006.08.08 20:00
|
buy
|
137
|
0.20
|
1.5749
|
1.5549
|
1.5809
|
|
253
|
2006.08.09 04:00
|
buy
|
138
|
0.20
|
1.5743
|
1.5543
|
1.5803
|
|
254
|
2006.08.09 12:00
|
buy
|
139
|
0.20
|
1.5749
|
1.5549
|
1.5809
|
|
255
|
2006.08.09 20:00
|
buy
|
140
|
0.20
|
1.5768
|
1.5568
|
1.5828
|
|
256
|
2006.08.10 16:00
|
buy
|
141
|
0.20
|
1.5768
|
1.5568
|
1.5828
|
|
257
|
2006.08.10 18:28
|
t/p
|
128
|
0.20
|
1.5790
|
1.5530
|
1.5790
|
106.70
|
11336.05
|
258
|
2006.08.10 18:32
|
t/p
|
123
|
0.20
|
1.5792
|
1.5532
|
1.5792
|
107.78
|
11443.83
|
259
|
2006.08.10 20:00
|
buy
|
142
|
0.20
|
1.5797
|
1.5597
|
1.5857
|
|
260
|
2006.08.11 12:00
|
buy
|
143
|
0.20
|
1.5795
|
1.5595
|
1.5855
|
|
261
|
2006.08.11 13:57
|
t/p
|
134
|
0.20
|
1.5798
|
1.5538
|
1.5798
|
103.48
|
11547.31
|
262
|
2006.08.11 13:57
|
t/p
|
136
|
0.20
|
1.5798
|
1.5538
|
1.5798
|
103.48
|
11650.79
|
263
|
2006.08.11 14:28
|
t/p
|
135
|
0.20
|
1.5800
|
1.5540
|
1.5800
|
103.48
|
11754.27
|
264
|
2006.08.11 16:00
|
buy
|
144
|
0.20
|
1.5804
|
1.5604
|
1.5864
|
|
265
|
2006.08.11 17:54
|
t/p
|
138
|
0.20
|
1.5803
|
1.5543
|
1.5803
|
102.94
|
11857.21
|
266
|
2006.08.11 17:56
|
t/p
|
129
|
0.20
|
1.5804
|
1.5544
|
1.5804
|
106.70
|
11963.91
|
267
|
2006.08.11 18:26
|
t/p
|
118
|
0.20
|
1.5806
|
1.5546
|
1.5806
|
111.54
|
12075.45
|
268
|
2006.08.11 18:28
|
t/p
|
130
|
0.20
|
1.5807
|
1.5547
|
1.5807
|
105.09
|
12180.54
|
269
|
2006.08.11 18:31
|
t/p
|
137
|
0.20
|
1.5809
|
1.5549
|
1.5809
|
103.48
|
12284.02
|
270
|
2006.08.11 18:31
|
t/p
|
139
|
0.20
|
1.5809
|
1.5549
|
1.5809
|
102.94
|
12386.96
|
271
|
2006.08.11 21:54
|
s/l
|
73
|
0.10
|
1.5817
|
1.5817
|
1.5557
|
-202.50
|
12184.46
|
272
|
2006.08.14 12:00
|
buy
|
145
|
0.20
|
1.5814
|
1.5614
|
1.5874
|
|
273
|
2006.08.15 10:38
|
t/p
|
119
|
0.20
|
1.5817
|
1.5557
|
1.5817
|
112.08
|
12296.54
|
274
|
2006.08.15 12:00
|
buy
|
146
|
0.20
|
1.5818
|
1.5618
|
1.5878
|
|
275
|
2006.08.15 20:00
|
buy
|
147
|
0.20
|
1.5819
|
1.5619
|
1.5879
|
|
276
|
2006.08.16 08:58
|
s/l
|
78
|
0.10
|
1.5831
|
1.5831
|
1.5571
|
-202.49
|
12094.04
|
277
|
2006.08.16 12:00
|
sell
|
148
|
0.20
|
1.5790
|
1.5990
|
1.5730
|
|
278
|
2006.08.17 00:00
|
buy
|
149
|
0.20
|
1.5798
|
1.5598
|
1.5858
|
|
279
|
2006.08.17 20:00
|
buy
|
150
|
0.20
|
1.5810
|
1.5610
|
1.5870
|
|
280
|
2006.08.18 16:00
|
buy
|
151
|
0.20
|
1.5822
|
1.5622
|
1.5882
|
|
281
|
2006.08.21 00:00
|
buy
|
152
|
0.20
|
1.5817
|
1.5617
|
1.5877
|
|
282
|
2006.08.21 12:00
|
sell
|
153
|
0.20
|
1.5778
|
1.5978
|
1.5718
|
|
283
|
2006.08.22 08:00
|
buy
|
154
|
0.20
|
1.5791
|
1.5591
|
1.5851
|
|
284
|
2006.08.22 20:00
|
buy
|
155
|
0.20
|
1.5812
|
1.5612
|
1.5872
|
|
285
|
2006.08.23 20:00
|
buy
|
156
|
0.20
|
1.5810
|
1.5610
|
1.5870
|
|
286
|
2006.08.24 12:00
|
buy
|
157
|
0.20
|
1.5810
|
1.5610
|
1.5870
|
|
287
|
2006.08.24 20:00
|
buy
|
158
|
0.20
|
1.5810
|
1.5610
|
1.5870
|
|
288
|
2006.08.25 00:00
|
buy
|
159
|
0.20
|
1.5818
|
1.5618
|
1.5878
|
|
289
|
2006.08.25 12:00
|
sell
|
160
|
0.20
|
1.5803
|
1.6003
|
1.5743
|
|
290
|
2006.08.25 16:00
|
buy
|
161
|
0.20
|
1.5816
|
1.5616
|
1.5876
|
|
291
|
2006.08.25 20:00
|
sell
|
162
|
0.20
|
1.5799
|
1.5999
|
1.5739
|
|
292
|
2006.08.28 00:00
|
buy
|
163
|
0.20
|
1.5814
|
1.5614
|
1.5874
|
|
293
|
2006.08.29 00:00
|
buy
|
164
|
0.20
|
1.5814
|
1.5614
|
1.5874
|
|
294
|
2006.08.30 16:00
|
buy
|
165
|
0.20
|
1.5772
|
1.5572
|
1.5832
|
|
295
|
2006.08.31 04:00
|
buy
|
166
|
0.20
|
1.5760
|
1.5560
|
1.5820
|
|
296
|
2006.08.31 12:00
|
buy
|
167
|
0.20
|
1.5761
|
1.5561
|
1.5821
|
|
297
|
2006.08.31 20:00
|
buy
|
168
|
0.20
|
1.5780
|
1.5580
|
1.5840
|
|
298
|
2006.09.01 04:00
|
buy
|
169
|
0.20
|
1.5770
|
1.5570
|
1.5830
|
|
299
|
2006.09.01 12:00
|
buy
|
170
|
0.20
|
1.5778
|
1.5578
|
1.5838
|
|
300
|
2006.09.01 16:00
|
buy
|
171
|
0.20
|
1.5808
|
1.5608
|
1.5868
|
|
301
|
2006.09.04 04:00
|
buy
|
172
|
0.20
|
1.5797
|
1.5597
|
1.5857
|
|
302
|
2006.09.04 08:00
|
buy
|
173
|
0.20
|
1.5800
|
1.5600
|
1.5860
|
|
303
|
2006.09.04 12:00
|
buy
|
174
|
0.20
|
1.5811
|
1.5611
|
1.5871
|
|
304
|
2006.09.05 04:00
|
buy
|
175
|
0.20
|
1.5818
|
1.5618
|
1.5878
|
|
305
|
2006.09.05 10:32
|
t/p
|
166
|
0.20
|
1.5820
|
1.5560
|
1.5820
|
102.40
|
12196.44
|
306
|
2006.09.05 10:37
|
t/p
|
167
|
0.20
|
1.5821
|
1.5561
|
1.5821
|
102.40
|
12298.85
|
307
|
2006.09.05 12:00
|
buy
|
176
|
0.20
|
1.5822
|
1.5622
|
1.5882
|
|
308
|
2006.09.05 20:00
|
buy
|
177
|
0.20
|
1.5819
|
1.5619
|
1.5879
|
|
309
|
2006.09.06 12:00
|
buy
|
178
|
0.20
|
1.5822
|
1.5622
|
1.5882
|
|
310
|
2006.09.06 13:15
|
s/l
|
77
|
0.10
|
1.5832
|
1.5832
|
1.5572
|
-217.32
|
12081.53
|
311
|
2006.09.06 13:15
|
t/p
|
131
|
0.20
|
1.5828
|
1.5568
|
1.5828
|
117.98
|
12199.51
|
312
|
2006.09.06 13:15
|
t/p
|
140
|
0.20
|
1.5828
|
1.5568
|
1.5828
|
115.83
|
12315.34
|
313
|
2006.09.06 13:15
|
t/p
|
141
|
0.20
|
1.5828
|
1.5568
|
1.5828
|
114.22
|
12429.56
|
314
|
2006.09.06 13:18
|
s/l
|
104
|
0.10
|
1.5834
|
1.5834
|
1.5574
|
-205.33
|
12224.23
|
315
|
2006.09.06 13:18
|
t/p
|
121
|
0.20
|
1.5830
|
1.5570
|
1.5830
|
123.37
|
12347.60
|
316
|
2006.09.06 13:18
|
t/p
|
169
|
0.20
|
1.5830
|
1.5570
|
1.5830
|
102.40
|
12450.01
|
317
|
2006.09.06 13:47
|
t/p
|
120
|
0.20
|
1.5832
|
1.5572
|
1.5832
|
123.37
|
12573.38
|
318
|
2006.09.06 13:47
|
t/p
|
165
|
0.20
|
1.5832
|
1.5572
|
1.5832
|
104.55
|
12677.93
|
319
|
2006.09.06 13:55
|
s/l
|
82
|
0.10
|
1.5841
|
1.5841
|
1.5581
|
-213.79
|
12464.14
|
320
|
2006.09.06 13:57
|
t/p
|
132
|
0.20
|
1.5838
|
1.5578
|
1.5838
|
117.46
|
12581.59
|
321
|
2006.09.06 13:57
|
t/p
|
170
|
0.20
|
1.5838
|
1.5578
|
1.5838
|
102.40
|
12683.99
|
322
|
2006.09.06 14:27
|
t/p
|
168
|
0.20
|
1.5840
|
1.5580
|
1.5840
|
102.94
|
12786.93
|
323
|
2006.09.06 16:00
|
buy
|
179
|
0.20
|
1.5838
|
1.5638
|
1.5898
|
|
324
|
2006.09.07 16:00
|
buy
|
180
|
0.20
|
1.5838
|
1.5638
|
1.5898
|
|
325
|
2006.09.08 04:00
|
buy
|
181
|
0.20
|
1.5827
|
1.5627
|
1.5887
|
|
326
|
2006.09.11 08:00
|
buy
|
182
|
0.20
|
1.5819
|
1.5619
|
1.5879
|
|
327
|
2006.09.11 20:00
|
buy
|
183
|
0.20
|
1.5809
|
1.5609
|
1.5869
|
|
328
|
2006.09.12 00:00
|
buy
|
184
|
0.20
|
1.5814
|
1.5614
|
1.5874
|
|
329
|
2006.09.12 20:00
|
buy
|
185
|
0.20
|
1.5845
|
1.5645
|
1.5905
|
|
330
|
2006.09.12 21:13
|
t/p
|
154
|
0.20
|
1.5851
|
1.5591
|
1.5851
|
112.08
|
12899.01
|
331
|
2006.09.12 21:17
|
t/p
|
143
|
0.20
|
1.5855
|
1.5595
|
1.5855
|
116.92
|
13015.93
|
332
|
2006.09.12 21:45
|
t/p
|
142
|
0.20
|
1.5857
|
1.5597
|
1.5857
|
117.46
|
13133.39
|
333
|
2006.09.12 21:45
|
t/p
|
172
|
0.20
|
1.5857
|
1.5597
|
1.5857
|
105.09
|
13238.48
|
334
|
2006.09.12 21:47
|
t/p
|
149
|
0.20
|
1.5858
|
1.5598
|
1.5858
|
113.69
|
13352.17
|
335
|
2006.09.12 21:50
|
t/p
|
173
|
0.20
|
1.5860
|
1.5600
|
1.5860
|
105.09
|
13457.26
|
336
|
2006.09.12 21:55
|
t/p
|
144
|
0.20
|
1.5864
|
1.5604
|
1.5864
|
116.92
|
13574.18
|
337
|
2006.09.12 22:26
|
t/p
|
171
|
0.20
|
1.5868
|
1.5608
|
1.5868
|
105.63
|
13679.81
|
338
|
2006.09.12 22:27
|
t/p
|
183
|
0.20
|
1.5869
|
1.5609
|
1.5869
|
101.33
|
13781.14
|
339
|
2006.09.12 22:28
|
t/p
|
150
|
0.20
|
1.5870
|
1.5610
|
1.5870
|
113.69
|
13894.83
|
340
|
2006.09.12 22:28
|
t/p
|
156
|
0.20
|
1.5870
|
1.5610
|
1.5870
|
111.54
|
14006.37
|
341
|
2006.09.12 22:28
|
t/p
|
157
|
0.20
|
1.5870
|
1.5610
|
1.5870
|
109.93
|
14116.30
|
342
|
2006.09.12 22:28
|
t/p
|
158
|
0.20
|
1.5870
|
1.5610
|
1.5870
|
109.93
|
14226.23
|
343
|
2006.09.12 22:30
|
t/p
|
174
|
0.20
|
1.5871
|
1.5611
|
1.5871
|
105.09
|
14331.32
|
344
|
2006.09.12 22:31
|
t/p
|
155
|
0.20
|
1.5872
|
1.5612
|
1.5872
|
112.08
|
14443.40
|
345
|
2006.09.12 22:34
|
t/p
|
145
|
0.20
|
1.5874
|
1.5614
|
1.5874
|
116.38
|
14559.78
|
346
|
2006.09.12 22:34
|
t/p
|
163
|
0.20
|
1.5874
|
1.5614
|
1.5874
|
108.85
|
14668.63
|
347
|
2006.09.12 22:34
|
t/p
|
164
|
0.20
|
1.5874
|
1.5614
|
1.5874
|
108.32
|
14776.95
|
348
|
2006.09.12 22:34
|
t/p
|
184
|
0.20
|
1.5874
|
1.5614
|
1.5874
|
100.79
|
14877.74
|
349
|
2006.09.12 22:37
|
t/p
|
161
|
0.20
|
1.5876
|
1.5616
|
1.5876
|
109.39
|
14987.13
|
350
|
2006.09.12 22:40
|
t/p
|
152
|
0.20
|
1.5877
|
1.5617
|
1.5877
|
112.62
|
15099.75
|
351
|
2006.09.13 01:13
|
t/p
|
146
|
0.20
|
1.5878
|
1.5618
|
1.5878
|
116.38
|
15216.13
|
352
|
2006.09.13 01:13
|
t/p
|
159
|
0.20
|
1.5878
|
1.5618
|
1.5878
|
109.93
|
15326.06
|
353
|
2006.09.13 01:13
|
t/p
|
175
|
0.20
|
1.5878
|
1.5618
|
1.5878
|
105.09
|
15431.15
|
354
|
2006.09.13 01:15
|
t/p
|
147
|
0.20
|
1.5879
|
1.5619
|
1.5879
|
116.38
|
15547.53
|
355
|
2006.09.13 01:15
|
t/p
|
177
|
0.20
|
1.5879
|
1.5619
|
1.5879
|
105.09
|
15652.62
|
356
|
2006.09.13 01:15
|
t/p
|
182
|
0.20
|
1.5879
|
1.5619
|
1.5879
|
101.87
|
15754.48
|
357
|
2006.09.13 01:18
|
t/p
|
151
|
0.20
|
1.5882
|
1.5622
|
1.5882
|
113.69
|
15868.18
|
358
|
2006.09.13 01:18
|
t/p
|
176
|
0.20
|
1.5882
|
1.5622
|
1.5882
|
105.09
|
15973.27
|
359
|
2006.09.13 01:18
|
t/p
|
178
|
0.20
|
1.5882
|
1.5622
|
1.5882
|
104.55
|
16077.82
|
360
|
2006.09.13 01:48
|
t/p
|
181
|
0.20
|
1.5887
|
1.5627
|
1.5887
|
102.40
|
16180.22
|
361
|
2006.09.13 02:00
|
s/l
|
116
|
0.20
|
1.5899
|
1.5899
|
1.5639
|
-409.23
|
15770.99
|
362
|
2006.09.13 02:27
|
t/p
|
179
|
0.20
|
1.5898
|
1.5638
|
1.5898
|
104.55
|
15875.54
|
363
|
2006.09.13 02:27
|
t/p
|
180
|
0.20
|
1.5898
|
1.5638
|
1.5898
|
102.94
|
15978.49
|
364
|
2006.09.13 02:35
|
t/p
|
185
|
0.20
|
1.5905
|
1.5645
|
1.5905
|
101.33
|
16079.81
|
365
|
2006.09.13 16:00
|
buy
|
186
|
0.30
|
1.5896
|
1.5696
|
1.5956
|
|
366
|
2006.09.14 16:00
|
buy
|
187
|
0.30
|
1.5902
|
1.5702
|
1.5962
|
|
367
|
2006.09.14 21:12
|
s/l
|
133
|
0.20
|
1.5926
|
1.5926
|
1.5666
|
-393.71
|
15686.10
|
368
|
2006.09.15 09:51
|
s/l
|
122
|
0.20
|
1.5953
|
1.5953
|
1.5693
|
-406.41
|
15279.69
|
369
|
2006.09.15 10:25
|
t/p
|
186
|
0.30
|
1.5956
|
1.5696
|
1.5956
|
154.42
|
15434.11
|
370
|
2006.09.15 10:33
|
t/p
|
187
|
0.30
|
1.5962
|
1.5702
|
1.5962
|
152.00
|
15586.11
|
371
|
2006.09.15 12:00
|
buy
|
188
|
0.30
|
1.5964
|
1.5764
|
1.6024
|
|
372
|
2006.09.19 00:00
|
buy
|
189
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
373
|
2006.09.19 08:00
|
buy
|
190
|
0.30
|
1.5896
|
1.5696
|
1.5956
|
|
374
|
2006.09.19 12:00
|
buy
|
191
|
0.30
|
1.5914
|
1.5714
|
1.5974
|
|
375
|
2006.09.20 16:00
|
buy
|
192
|
0.30
|
1.5875
|
1.5675
|
1.5935
|
|
376
|
2006.09.21 00:00
|
buy
|
193
|
0.30
|
1.5882
|
1.5682
|
1.5942
|
|
377
|
2006.09.21 16:00
|
buy
|
194
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
378
|
2006.09.21 18:29
|
t/p
|
192
|
0.30
|
1.5935
|
1.5675
|
1.5935
|
153.60
|
15739.70
|
379
|
2006.09.21 18:35
|
t/p
|
193
|
0.30
|
1.5942
|
1.5682
|
1.5942
|
151.18
|
15890.88
|
380
|
2006.09.21 20:00
|
buy
|
195
|
0.30
|
1.5910
|
1.5710
|
1.5970
|
|
381
|
2006.09.22 00:00
|
sell
|
196
|
0.30
|
1.5876
|
1.6076
|
1.5816
|
|
382
|
2006.09.22 08:00
|
buy
|
197
|
0.30
|
1.5893
|
1.5693
|
1.5953
|
|
383
|
2006.09.22 12:00
|
sell
|
198
|
0.30
|
1.5834
|
1.6034
|
1.5774
|
|
384
|
2006.09.22 14:28
|
t/p
|
196
|
0.30
|
1.5816
|
1.6076
|
1.5816
|
151.13
|
16042.01
|
385
|
2006.09.25 06:27
|
t/p
|
198
|
0.30
|
1.5774
|
1.6034
|
1.5774
|
149.01
|
16191.03
|
386
|
2006.09.25 06:32
|
s/l
|
188
|
0.30
|
1.5764
|
1.5764
|
1.6024
|
-497.50
|
15693.53
|
387
|
2006.09.26 00:00
|
buy
|
199
|
0.30
|
1.5791
|
1.5591
|
1.5851
|
|
388
|
2006.09.27 04:00
|
buy
|
200
|
0.30
|
1.5785
|
1.5585
|
1.5845
|
|
389
|
2006.09.27 08:00
|
buy
|
201
|
0.30
|
1.5788
|
1.5588
|
1.5848
|
|
390
|
2006.09.27 12:00
|
buy
|
202
|
0.30
|
1.5794
|
1.5594
|
1.5854
|
|
391
|
2006.09.27 20:00
|
buy
|
203
|
0.30
|
1.5814
|
1.5614
|
1.5874
|
|
392
|
2006.09.28 04:00
|
buy
|
204
|
0.30
|
1.5811
|
1.5611
|
1.5871
|
|
393
|
2006.09.28 12:00
|
buy
|
205
|
0.30
|
1.5834
|
1.5634
|
1.5894
|
|
394
|
2006.09.28 14:34
|
t/p
|
200
|
0.30
|
1.5845
|
1.5585
|
1.5845
|
153.61
|
15847.14
|
395
|
2006.09.29 09:15
|
t/p
|
201
|
0.30
|
1.5848
|
1.5588
|
1.5848
|
154.42
|
16001.55
|
396
|
2006.09.29 09:18
|
t/p
|
199
|
0.30
|
1.5851
|
1.5591
|
1.5851
|
155.22
|
16156.78
|
397
|
2006.09.29 09:47
|
t/p
|
202
|
0.30
|
1.5854
|
1.5594
|
1.5854
|
154.42
|
16311.19
|
398
|
2006.09.29 10:36
|
t/p
|
204
|
0.30
|
1.5871
|
1.5611
|
1.5871
|
151.99
|
16463.18
|
399
|
2006.09.29 12:00
|
buy
|
206
|
0.30
|
1.5873
|
1.5673
|
1.5933
|
|
400
|
2006.09.29 13:08
|
t/p
|
203
|
0.30
|
1.5874
|
1.5614
|
1.5874
|
154.41
|
16617.58
|
401
|
2006.09.29 14:35
|
t/p
|
205
|
0.30
|
1.5894
|
1.5634
|
1.5894
|
151.99
|
16769.57
|
402
|
2006.10.02 20:00
|
sell
|
207
|
0.30
|
1.5833
|
1.6033
|
1.5773
|
|
403
|
2006.10.03 08:00
|
buy
|
208
|
0.30
|
1.5847
|
1.5647
|
1.5907
|
|
404
|
2006.10.03 16:00
|
buy
|
209
|
0.30
|
1.5851
|
1.5651
|
1.5911
|
|
405
|
2006.10.03 20:00
|
buy
|
210
|
0.30
|
1.5857
|
1.5657
|
1.5917
|
|
406
|
2006.10.04 04:00
|
buy
|
211
|
0.30
|
1.5861
|
1.5661
|
1.5921
|
|
407
|
2006.10.04 08:00
|
buy
|
212
|
0.30
|
1.5867
|
1.5667
|
1.5927
|
|
408
|
2006.10.04 16:00
|
buy
|
213
|
0.30
|
1.5886
|
1.5686
|
1.5946
|
|
409
|
2006.10.05 12:00
|
buy
|
214
|
0.30
|
1.5893
|
1.5693
|
1.5953
|
|
410
|
2006.10.05 14:29
|
t/p
|
208
|
0.30
|
1.5907
|
1.5647
|
1.5907
|
154.41
|
16923.98
|
411
|
2006.10.05 14:36
|
t/p
|
209
|
0.30
|
1.5911
|
1.5651
|
1.5911
|
154.41
|
17078.38
|
412
|
2006.10.06 12:00
|
buy
|
215
|
0.30
|
1.5901
|
1.5701
|
1.5961
|
|
413
|
2006.10.09 12:00
|
buy
|
216
|
0.30
|
1.5883
|
1.5683
|
1.5943
|
|
414
|
2006.10.09 16:00
|
buy
|
217
|
0.30
|
1.5891
|
1.5691
|
1.5951
|
|
415
|
2006.10.10 00:00
|
buy
|
218
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
416
|
2006.10.10 08:00
|
buy
|
219
|
0.30
|
1.5897
|
1.5697
|
1.5957
|
|
417
|
2006.10.10 12:00
|
buy
|
220
|
0.30
|
1.5904
|
1.5704
|
1.5964
|
|
418
|
2006.10.10 18:36
|
t/p
|
210
|
0.30
|
1.5917
|
1.5657
|
1.5917
|
156.83
|
17235.22
|
419
|
2006.10.10 22:32
|
t/p
|
211
|
0.30
|
1.5921
|
1.5661
|
1.5921
|
156.03
|
17391.24
|
420
|
2006.10.11 00:00
|
buy
|
221
|
0.30
|
1.5923
|
1.5723
|
1.5983
|
|
421
|
2006.10.11 01:47
|
t/p
|
212
|
0.30
|
1.5927
|
1.5667
|
1.5927
|
156.83
|
17548.08
|
422
|
2006.10.11 02:37
|
t/p
|
206
|
0.30
|
1.5933
|
1.5673
|
1.5933
|
159.24
|
17707.32
|
423
|
2006.10.11 10:32
|
t/p
|
216
|
0.30
|
1.5943
|
1.5683
|
1.5943
|
152.79
|
17860.12
|
424
|
2006.10.11 17:57
|
t/p
|
213
|
0.30
|
1.5946
|
1.5686
|
1.5946
|
156.82
|
18016.94
|
425
|
2006.10.11 18:37
|
t/p
|
217
|
0.30
|
1.5951
|
1.5691
|
1.5951
|
152.79
|
18169.73
|
426
|
2006.10.11 20:00
|
buy
|
222
|
0.30
|
1.5943
|
1.5743
|
1.6003
|
|
427
|
2006.10.12 16:00
|
buy
|
223
|
0.30
|
1.5938
|
1.5738
|
1.5998
|
|
428
|
2006.10.13 16:00
|
buy
|
224
|
0.30
|
1.5955
|
1.5755
|
1.6015
|
|
429
|
2006.10.13 16:00
|
t/p
|
189
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
172.15
|
18341.88
|
430
|
2006.10.13 16:00
|
t/p
|
194
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
168.92
|
18510.80
|
431
|
2006.10.13 16:00
|
t/p
|
218
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
155.21
|
18666.01
|
432
|
2006.10.13 16:01
|
t/p
|
197
|
0.30
|
1.5953
|
1.5693
|
1.5953
|
168.11
|
18834.13
|
433
|
2006.10.13 16:01
|
t/p
|
214
|
0.30
|
1.5953
|
1.5693
|
1.5953
|
157.63
|
18991.76
|
434
|
2006.10.13 16:08
|
t/p
|
190
|
0.30
|
1.5956
|
1.5696
|
1.5956
|
172.16
|
19163.91
|
435
|
2006.10.13 16:09
|
t/p
|
219
|
0.30
|
1.5957
|
1.5697
|
1.5957
|
155.22
|
19319.14
|
436
|
2006.10.13 16:17
|
t/p
|
215
|
0.30
|
1.5961
|
1.5701
|
1.5961
|
156.83
|
19475.97
|
437
|
2006.10.13 16:56
|
t/p
|
220
|
0.30
|
1.5964
|
1.5704
|
1.5964
|
155.22
|
19631.19
|
438
|
2006.10.13 20:00
|
sell
|
225
|
0.30
|
1.5938
|
1.6138
|
1.5878
|
|
439
|
2006.10.16 00:00
|
sell
|
226
|
0.30
|
1.5926
|
1.6126
|
1.5866
|
|
440
|
2006.10.18 00:00
|
buy
|
227
|
0.30
|
1.5909
|
1.5709
|
1.5969
|
|
441
|
2006.10.18 16:00
|
buy
|
228
|
0.30
|
1.5916
|
1.5716
|
1.5976
|
|
442
|
2006.10.18 20:00
|
buy
|
229
|
0.30
|
1.5925
|
1.5725
|
1.5985
|
|
443
|
2006.10.19 08:00
|
sell
|
230
|
0.30
|
1.5915
|
1.6115
|
1.5855
|
|
444
|
2006.10.19 12:00
|
sell
|
231
|
0.30
|
1.5899
|
1.6099
|
1.5839
|
|
445
|
2006.10.19 21:51
|
t/p
|
225
|
0.30
|
1.5878
|
1.6138
|
1.5878
|
138.44
|
19769.63
|
446
|
2006.10.19 22:33
|
t/p
|
226
|
0.30
|
1.5866
|
1.6126
|
1.5866
|
140.55
|
19910.18
|
447
|
2006.10.20 08:00
|
buy
|
232
|
0.30
|
1.5890
|
1.5690
|
1.5950
|
|
448
|
2006.10.20 20:00
|
buy
|
233
|
0.30
|
1.5885
|
1.5685
|
1.5945
|
|
449
|
2006.10.23 12:00
|
buy
|
234
|
0.30
|
1.5896
|
1.5696
|
1.5956
|
|
450
|
2006.10.23 16:00
|
buy
|
235
|
0.30
|
1.5908
|
1.5708
|
1.5968
|
|
451
|
2006.10.24 00:00
|
sell
|
236
|
0.30
|
1.5896
|
1.6096
|
1.5836
|
|
452
|
2006.10.24 04:00
|
buy
|
237
|
0.30
|
1.5903
|
1.5703
|
1.5963
|
|
453
|
2006.10.24 12:00
|
buy
|
238
|
0.30
|
1.5920
|
1.5720
|
1.5980
|
|
454
|
2006.10.25 08:00
|
buy
|
239
|
0.30
|
1.5917
|
1.5717
|
1.5977
|
|
455
|
2006.10.25 16:00
|
buy
|
240
|
0.30
|
1.5917
|
1.5717
|
1.5977
|
|
456
|
2006.10.25 20:00
|
buy
|
241
|
0.30
|
1.5938
|
1.5738
|
1.5998
|
|
457
|
2006.10.26 20:00
|
sell
|
242
|
0.30
|
1.5906
|
1.6106
|
1.5846
|
|
458
|
2006.10.27 04:00
|
buy
|
243
|
0.30
|
1.5921
|
1.5721
|
1.5981
|
|
459
|
2006.10.27 08:00
|
sell
|
244
|
0.30
|
1.5915
|
1.6115
|
1.5855
|
|
460
|
2006.10.31 08:00
|
buy
|
245
|
0.30
|
1.5893
|
1.5693
|
1.5953
|
|
461
|
2006.10.31 16:00
|
buy
|
246
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
462
|
2006.11.01 16:00
|
buy
|
247
|
0.30
|
1.5883
|
1.5683
|
1.5943
|
|
463
|
2006.11.02 00:00
|
buy
|
248
|
0.30
|
1.5889
|
1.5689
|
1.5949
|
|
464
|
2006.11.02 08:00
|
buy
|
249
|
0.30
|
1.5894
|
1.5694
|
1.5954
|
|
465
|
2006.11.02 12:00
|
buy
|
250
|
0.30
|
1.5902
|
1.5702
|
1.5962
|
|
466
|
2006.11.02 20:00
|
buy
|
251
|
0.30
|
1.5908
|
1.5708
|
1.5968
|
|
467
|
2006.11.03 16:00
|
buy
|
252
|
0.30
|
1.5944
|
1.5744
|
1.6004
|
|
468
|
2006.11.03 17:16
|
t/p
|
247
|
0.30
|
1.5943
|
1.5683
|
1.5943
|
154.41
|
20064.58
|
469
|
2006.11.03 17:46
|
t/p
|
233
|
0.30
|
1.5945
|
1.5685
|
1.5945
|
162.47
|
20227.05
|
470
|
2006.11.03 17:54
|
t/p
|
248
|
0.30
|
1.5949
|
1.5689
|
1.5949
|
151.99
|
20379.04
|
471
|
2006.11.03 17:56
|
t/p
|
232
|
0.30
|
1.5950
|
1.5690
|
1.5950
|
162.47
|
20541.51
|
472
|
2006.11.03 18:26
|
t/p
|
246
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
155.21
|
20696.72
|
473
|
2006.11.03 18:28
|
t/p
|
245
|
0.30
|
1.5953
|
1.5693
|
1.5953
|
155.21
|
20851.93
|
474
|
2006.11.03 18:30
|
t/p
|
249
|
0.30
|
1.5954
|
1.5694
|
1.5954
|
152.00
|
21003.93
|
475
|
2006.11.03 18:34
|
t/p
|
234
|
0.30
|
1.5956
|
1.5696
|
1.5956
|
161.67
|
21165.60
|
476
|
2006.11.06 12:00
|
buy
|
253
|
0.40
|
1.5962
|
1.5762
|
1.6022
|
|
477
|
2006.11.06 13:48
|
t/p
|
250
|
0.30
|
1.5962
|
1.5702
|
1.5962
|
152.80
|
21318.41
|
478
|
2006.11.06 13:50
|
t/p
|
237
|
0.30
|
1.5963
|
1.5703
|
1.5963
|
161.67
|
21480.08
|
479
|
2006.11.06 14:28
|
t/p
|
235
|
0.30
|
1.5968
|
1.5708
|
1.5968
|
162.48
|
21642.56
|
480
|
2006.11.06 14:28
|
t/p
|
251
|
0.30
|
1.5968
|
1.5708
|
1.5968
|
152.80
|
21795.36
|
481
|
2006.11.06 14:31
|
t/p
|
227
|
0.30
|
1.5969
|
1.5709
|
1.5969
|
166.51
|
21961.87
|
482
|
2006.11.06 14:34
|
t/p
|
195
|
0.30
|
1.5970
|
1.5710
|
1.5970
|
186.67
|
22148.55
|
483
|
2006.11.06 18:30
|
t/p
|
191
|
0.30
|
1.5974
|
1.5714
|
1.5974
|
189.89
|
22338.43
|
484
|
2006.11.06 18:33
|
s/l
|
153
|
0.20
|
1.5978
|
1.5978
|
1.5718
|
-444.51
|
21893.92
|
485
|
2006.11.06 18:36
|
t/p
|
228
|
0.30
|
1.5976
|
1.5716
|
1.5976
|
166.50
|
22060.42
|
486
|
2006.11.06 20:00
|
buy
|
254
|
0.40
|
1.5979
|
1.5779
|
1.6039
|
|
487
|
2006.11.06 20:20
|
t/p
|
239
|
0.30
|
1.5977
|
1.5717
|
1.5977
|
160.86
|
22221.28
|
488
|
2006.11.06 20:20
|
t/p
|
240
|
0.30
|
1.5977
|
1.5717
|
1.5977
|
160.86
|
22382.14
|
489
|
2006.11.07 10:34
|
t/p
|
238
|
0.30
|
1.5980
|
1.5720
|
1.5980
|
162.47
|
22544.60
|
490
|
2006.11.07 10:37
|
t/p
|
243
|
0.30
|
1.5981
|
1.5721
|
1.5981
|
158.44
|
22703.04
|
491
|
2006.11.07 12:00
|
buy
|
255
|
0.40
|
1.5974
|
1.5774
|
1.6034
|
|
492
|
2006.11.08 00:00
|
buy
|
256
|
0.40
|
1.5967
|
1.5767
|
1.6027
|
|
493
|
2006.11.08 16:00
|
buy
|
257
|
0.40
|
1.5960
|
1.5760
|
1.6020
|
|
494
|
2006.11.08 20:00
|
buy
|
258
|
0.40
|
1.5967
|
1.5767
|
1.6027
|
|
495
|
2006.11.09 08:00
|
buy
|
259
|
0.40
|
1.5964
|
1.5764
|
1.6024
|
|
496
|
2006.11.09 16:00
|
buy
|
260
|
0.40
|
1.5975
|
1.5775
|
1.6035
|
|
497
|
2006.11.09 20:00
|
sell
|
261
|
0.40
|
1.5935
|
1.6135
|
1.5875
|
|
498
|
2006.11.10 20:00
|
buy
|
262
|
0.40
|
1.5934
|
1.5734
|
1.5994
|
|
499
|
2006.11.13 12:00
|
buy
|
263
|
0.30
|
1.5937
|
1.5737
|
1.5997
|
|
500
|
2006.11.13 20:00
|
buy
|
264
|
0.40
|
1.5946
|
1.5746
|
1.6006
|
|
501
|
2006.11.14 12:00
|
buy
|
265
|
0.40
|
1.5950
|
1.5750
|
1.6010
|
|
502
|
2006.11.14 20:00
|
buy
|
266
|
0.40
|
1.5950
|
1.5750
|
1.6010
|
|
503
|
2006.11.15 08:00
|
buy
|
267
|
0.30
|
1.5943
|
1.5743
|
1.6003
|
|
504
|
2006.11.15 10:29
|
t/p
|
221
|
0.30
|
1.5983
|
1.5723
|
1.5983
|
179.40
|
22882.45
|
505
|
2006.11.15 10:31
|
t/p
|
229
|
0.30
|
1.5985
|
1.5725
|
1.5985
|
173.76
|
23056.21
|
506
|
2006.11.15 10:32
|
s/l
|
148
|
0.20
|
1.5990
|
1.5990
|
1.5730
|
-464.28
|
22591.93
|
507
|
2006.11.15 12:00
|
buy
|
268
|
0.40
|
1.5983
|
1.5783
|
1.6043
|
|
508
|
2006.11.15 14:36
|
t/p
|
262
|
0.40
|
1.5994
|
1.5734
|
1.5994
|
204.81
|
22796.73
|
509
|
2006.11.15 16:48
|
s/l
|
162
|
0.20
|
1.5999
|
1.5999
|
1.5739
|
-448.75
|
22347.99
|
510
|
2006.11.15 16:52
|
t/p
|
263
|
0.30
|
1.5997
|
1.5737
|
1.5997
|
152.80
|
22500.79
|
511
|
2006.11.15 16:55
|
t/p
|
223
|
0.30
|
1.5998
|
1.5738
|
1.5998
|
176.99
|
22677.78
|
512
|
2006.11.15 16:55
|
t/p
|
241
|
0.30
|
1.5998
|
1.5738
|
1.5998
|
168.12
|
22845.91
|
513
|
2006.11.16 08:00
|
buy
|
269
|
0.40
|
1.5985
|
1.5785
|
1.6045
|
|
514
|
2006.11.16 16:00
|
buy
|
270
|
0.40
|
1.5984
|
1.5784
|
1.6044
|
|
515
|
2006.11.17 08:00
|
buy
|
271
|
0.40
|
1.5972
|
1.5772
|
1.6032
|
|
516
|
2006.11.17 12:00
|
buy
|
272
|
0.40
|
1.5991
|
1.5791
|
1.6051
|
|
517
|
2006.11.17 13:49
|
s/l
|
160
|
0.20
|
1.6003
|
1.6003
|
1.5743
|
-454.40
|
22391.51
|
518
|
2006.11.17 13:56
|
t/p
|
222
|
0.30
|
1.6003
|
1.5743
|
1.6003
|
182.64
|
22574.15
|
519
|
2006.11.17 13:56
|
t/p
|
267
|
0.30
|
1.6003
|
1.5743
|
1.6003
|
154.42
|
22728.56
|
520
|
2006.11.17 14:24
|
t/p
|
252
|
0.30
|
1.6004
|
1.5744
|
1.6004
|
162.48
|
22891.04
|
521
|
2006.11.17 14:28
|
t/p
|
264
|
0.40
|
1.6006
|
1.5746
|
1.6006
|
208.03
|
23099.07
|
522
|
2006.11.17 14:36
|
t/p
|
265
|
0.40
|
1.6010
|
1.5750
|
1.6010
|
206.96
|
23306.03
|
523
|
2006.11.17 14:36
|
t/p
|
266
|
0.40
|
1.6010
|
1.5750
|
1.6010
|
206.96
|
23512.99
|
524
|
2006.11.17 20:00
|
sell
|
273
|
0.40
|
1.5951
|
1.6151
|
1.5891
|
|
525
|
2006.11.20 08:00
|
buy
|
274
|
0.40
|
1.5972
|
1.5772
|
1.6032
|
|
526
|
2006.11.22 00:00
|
buy
|
275
|
0.40
|
1.5944
|
1.5744
|
1.6004
|
|
527
|
2006.11.22 14:27
|
t/p
|
273
|
0.40
|
1.5891
|
1.6151
|
1.5891
|
193.04
|
23706.03
|
528
|
2006.11.22 18:25
|
t/p
|
261
|
0.40
|
1.5875
|
1.6135
|
1.5875
|
170.46
|
23876.49
|
529
|
2006.11.23 08:00
|
buy
|
276
|
0.30
|
1.5877
|
1.5677
|
1.5937
|
|
530
|
2006.11.23 13:48
|
t/p
|
230
|
0.30
|
1.5855
|
1.6115
|
1.5855
|
77.04
|
23953.53
|
531
|
2006.11.23 13:48
|
t/p
|
244
|
0.30
|
1.5855
|
1.6115
|
1.5855
|
93.98
|
24047.51
|
532
|
2006.11.23 14:28
|
t/p
|
242
|
0.30
|
1.5846
|
1.6106
|
1.5846
|
91.86
|
24139.37
|
533
|
2006.11.23 16:11
|
t/p
|
231
|
0.30
|
1.5839
|
1.6099
|
1.5839
|
77.04
|
24216.41
|
534
|
2006.11.23 16:14
|
t/p
|
236
|
0.30
|
1.5836
|
1.6096
|
1.5836
|
83.39
|
24299.80
|
535
|
2006.11.27 00:00
|
buy
|
277
|
0.30
|
1.5838
|
1.5638
|
1.5898
|
|
536
|
2006.11.27 12:00
|
buy
|
278
|
0.30
|
1.5853
|
1.5653
|
1.5913
|
|
537
|
2006.11.28 12:00
|
buy
|
279
|
0.30
|
1.5858
|
1.5658
|
1.5918
|
|
538
|
2006.11.28 20:00
|
buy
|
280
|
0.30
|
1.5876
|
1.5676
|
1.5936
|
|
539
|
2006.11.29 14:27
|
t/p
|
277
|
0.30
|
1.5898
|
1.5638
|
1.5898
|
152.79
|
24452.60
|
540
|
2006.11.29 16:00
|
buy
|
281
|
0.40
|
1.5894
|
1.5694
|
1.5954
|
|
541
|
2006.11.29 18:35
|
t/p
|
278
|
0.30
|
1.5913
|
1.5653
|
1.5913
|
152.79
|
24605.39
|
542
|
2006.11.29 20:00
|
buy
|
282
|
0.40
|
1.5916
|
1.5716
|
1.5976
|
|
543
|
2006.11.30 06:34
|
t/p
|
279
|
0.30
|
1.5918
|
1.5658
|
1.5918
|
154.42
|
24759.81
|
544
|
2006.11.30 08:00
|
buy
|
283
|
0.40
|
1.5917
|
1.5717
|
1.5977
|
|
545
|
2006.11.30 12:00
|
buy
|
284
|
0.40
|
1.5924
|
1.5724
|
1.5984
|
|
546
|
2006.11.30 20:00
|
sell
|
285
|
0.30
|
1.5872
|
1.6072
|
1.5812
|
|
547
|
2006.12.01 12:00
|
buy
|
286
|
0.30
|
1.5880
|
1.5680
|
1.5940
|
|
548
|
2006.12.01 20:00
|
buy
|
287
|
0.40
|
1.5902
|
1.5702
|
1.5962
|
|
549
|
2006.12.04 10:33
|
t/p
|
280
|
0.30
|
1.5936
|
1.5676
|
1.5936
|
156.02
|
24915.82
|
550
|
2006.12.04 10:35
|
t/p
|
276
|
0.30
|
1.5937
|
1.5677
|
1.5937
|
158.44
|
25074.26
|
551
|
2006.12.04 12:00
|
buy
|
288
|
0.40
|
1.5940
|
1.5740
|
1.6000
|
|
552
|
2006.12.05 04:00
|
buy
|
289
|
0.40
|
1.5925
|
1.5725
|
1.5985
|
|
553
|
2006.12.05 16:00
|
sell
|
290
|
0.30
|
1.5881
|
1.6081
|
1.5821
|
|
554
|
2006.12.06 08:00
|
buy
|
291
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
555
|
2006.12.06 16:00
|
buy
|
292
|
0.30
|
1.5889
|
1.5689
|
1.5949
|
|
556
|
2006.12.07 00:00
|
buy
|
293
|
0.30
|
1.5892
|
1.5692
|
1.5952
|
|
557
|
2006.12.07 20:00
|
buy
|
294
|
0.30
|
1.5894
|
1.5694
|
1.5954
|
|
558
|
2006.12.08 08:00
|
buy
|
295
|
0.30
|
1.5890
|
1.5690
|
1.5950
|
|
559
|
2006.12.08 16:00
|
buy
|
296
|
0.30
|
1.5898
|
1.5698
|
1.5958
|
|
560
|
2006.12.08 20:00
|
buy
|
297
|
0.40
|
1.5906
|
1.5706
|
1.5966
|
|
561
|
2006.12.11 12:00
|
buy
|
298
|
0.40
|
1.5903
|
1.5703
|
1.5963
|
|
562
|
2006.12.11 16:00
|
buy
|
299
|
0.40
|
1.5920
|
1.5720
|
1.5980
|
|
563
|
2006.12.12 00:00
|
buy
|
300
|
0.40
|
1.5925
|
1.5725
|
1.5985
|
|
564
|
2006.12.13 00:00
|
buy
|
301
|
0.40
|
1.5937
|
1.5737
|
1.5997
|
|
565
|
2006.12.13 10:28
|
t/p
|
286
|
0.30
|
1.5940
|
1.5680
|
1.5940
|
159.24
|
25233.51
|
566
|
2006.12.13 12:00
|
buy
|
302
|
0.40
|
1.5942
|
1.5742
|
1.6002
|
|
567
|
2006.12.13 13:52
|
t/p
|
292
|
0.30
|
1.5949
|
1.5689
|
1.5949
|
156.82
|
25390.33
|
568
|
2006.12.13 13:56
|
t/p
|
295
|
0.30
|
1.5950
|
1.5690
|
1.5950
|
153.60
|
25543.93
|
569
|
2006.12.13 14:27
|
t/p
|
291
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
156.82
|
25700.75
|
570
|
2006.12.13 14:27
|
t/p
|
293
|
0.30
|
1.5952
|
1.5692
|
1.5952
|
154.41
|
25855.16
|
571
|
2006.12.13 14:33
|
t/p
|
281
|
0.40
|
1.5954
|
1.5694
|
1.5954
|
216.63
|
26071.79
|
572
|
2006.12.13 14:33
|
t/p
|
294
|
0.30
|
1.5954
|
1.5694
|
1.5954
|
154.42
|
26226.21
|
573
|
2006.12.13 16:00
|
buy
|
303
|
0.50
|
1.5954
|
1.5754
|
1.6014
|
|
574
|
2006.12.14 09:51
|
t/p
|
296
|
0.30
|
1.5958
|
1.5698
|
1.5958
|
156.03
|
26382.24
|
575
|
2006.12.14 09:56
|
t/p
|
287
|
0.40
|
1.5962
|
1.5702
|
1.5962
|
215.56
|
26597.79
|
576
|
2006.12.14 09:57
|
t/p
|
298
|
0.40
|
1.5963
|
1.5703
|
1.5963
|
206.96
|
26804.75
|
577
|
2006.12.14 10:26
|
t/p
|
297
|
0.40
|
1.5966
|
1.5706
|
1.5966
|
208.03
|
27012.78
|
578
|
2006.12.14 10:37
|
t/p
|
282
|
0.40
|
1.5976
|
1.5716
|
1.5976
|
219.86
|
27232.64
|
579
|
2006.12.14 10:38
|
t/p
|
283
|
0.40
|
1.5977
|
1.5717
|
1.5977
|
216.63
|
27449.27
|
580
|
2006.12.14 12:00
|
buy
|
304
|
0.50
|
1.5973
|
1.5773
|
1.6033
|
|
581
|
2006.12.14 13:52
|
t/p
|
299
|
0.40
|
1.5980
|
1.5720
|
1.5980
|
206.96
|
27656.23
|
582
|
2006.12.14 14:26
|
t/p
|
284
|
0.40
|
1.5984
|
1.5724
|
1.5984
|
216.63
|
27872.86
|
583
|
2006.12.14 14:28
|
t/p
|
289
|
0.40
|
1.5985
|
1.5725
|
1.5985
|
213.40
|
28086.26
|
584
|
2006.12.14 14:28
|
t/p
|
300
|
0.40
|
1.5985
|
1.5725
|
1.5985
|
205.87
|
28292.13
|
585
|
2006.12.15 12:00
|
buy
|
305
|
0.50
|
1.5980
|
1.5780
|
1.6040
|
|
586
|
2006.12.15 18:36
|
t/p
|
301
|
0.40
|
1.5997
|
1.5737
|
1.5997
|
205.88
|
28498.01
|
587
|
2006.12.18 00:00
|
buy
|
306
|
0.50
|
1.5985
|
1.5785
|
1.6045
|
|
588
|
2006.12.18 12:00
|
buy
|
307
|
0.50
|
1.5999
|
1.5799
|
1.6059
|
|
589
|
2006.12.18 12:47
|
t/p
|
288
|
0.40
|
1.6000
|
1.5740
|
1.6000
|
216.63
|
28714.64
|
590
|
2006.12.18 17:45
|
t/p
|
302
|
0.40
|
1.6002
|
1.5742
|
1.6002
|
206.96
|
28921.60
|
591
|
2006.12.18 17:50
|
t/p
|
275
|
0.40
|
1.6004
|
1.5744
|
1.6004
|
229.54
|
29151.13
|
592
|
2006.12.18 20:00
|
buy
|
308
|
0.60
|
1.6011
|
1.5811
|
1.6071
|
|
593
|
2006.12.19 09:47
|
t/p
|
303
|
0.50
|
1.6014
|
1.5754
|
1.6014
|
260.04
|
29411.18
|
594
|
2006.12.19 09:47
|
t/p
|
224
|
0.30
|
1.6015
|
1.5755
|
1.6015
|
203.60
|
29614.77
|
595
|
2006.12.19 09:52
|
t/p
|
257
|
0.40
|
1.6020
|
1.5760
|
1.6020
|
245.66
|
29860.44
|
596
|
2006.12.19 09:54
|
t/p
|
253
|
0.40
|
1.6022
|
1.5762
|
1.6022
|
247.81
|
30108.25
|
597
|
2006.12.19 09:56
|
t/p
|
259
|
0.40
|
1.6024
|
1.5764
|
1.6024
|
242.44
|
30350.69
|
598
|
2006.12.19 10:25
|
t/p
|
256
|
0.40
|
1.6027
|
1.5767
|
1.6027
|
245.66
|
30596.35
|
599
|
2006.12.19 10:25
|
t/p
|
258
|
0.40
|
1.6027
|
1.5767
|
1.6027
|
245.66
|
30842.01
|
600
|
2006.12.19 10:27
|
s/l
|
207
|
0.30
|
1.6033
|
1.6033
|
1.5773
|
-668.89
|
30173.12
|
601
|
2006.12.19 10:30
|
t/p
|
271
|
0.40
|
1.6032
|
1.5772
|
1.6032
|
233.84
|
30406.96
|
602
|
2006.12.19 10:30
|
t/p
|
274
|
0.40
|
1.6032
|
1.5772
|
1.6032
|
232.76
|
30639.72
|
603
|
2006.12.19 10:31
|
t/p
|
304
|
0.50
|
1.6033
|
1.5773
|
1.6033
|
256.01
|
30895.73
|
604
|
2006.12.19 10:32
|
t/p
|
255
|
0.40
|
1.6034
|
1.5774
|
1.6034
|
246.74
|
31142.47
|
605
|
2006.12.19 10:33
|
t/p
|
260
|
0.40
|
1.6035
|
1.5775
|
1.6035
|
242.44
|
31384.91
|
606
|
2006.12.19 10:37
|
t/p
|
254
|
0.40
|
1.6039
|
1.5779
|
1.6039
|
247.81
|
31632.72
|
607
|
2006.12.19 10:38
|
t/p
|
305
|
0.50
|
1.6040
|
1.5780
|
1.6040
|
254.66
|
31887.38
|
608
|
2006.12.19 12:00
|
buy
|
309
|
0.60
|
1.6021
|
1.5821
|
1.6081
|
|
609
|
2006.12.20 00:00
|
buy
|
310
|
0.60
|
1.6022
|
1.5822
|
1.6082
|
|
610
|
2006.12.20 04:00
|
buy
|
311
|
0.60
|
1.6033
|
1.5833
|
1.6093
|
|
611
|
2006.12.20 08:00
|
buy
|
312
|
0.60
|
1.6041
|
1.5841
|
1.6101
|
|
612
|
2006.12.20 09:50
|
t/p
|
268
|
0.40
|
1.6043
|
1.5783
|
1.6043
|
239.20
|
32126.58
|
613
|
2006.12.20 09:55
|
t/p
|
270
|
0.40
|
1.6044
|
1.5784
|
1.6044
|
235.98
|
32362.56
|
614
|
2006.12.20 10:24
|
t/p
|
269
|
0.40
|
1.6045
|
1.5785
|
1.6045
|
235.99
|
32598.55
|
615
|
2006.12.20 10:24
|
t/p
|
306
|
0.50
|
1.6045
|
1.5785
|
1.6045
|
254.66
|
32853.20
|
616
|
2006.12.20 20:00
|
buy
|
313
|
0.60
|
1.6050
|
1.5850
|
1.6110
|
|
617
|
2006.12.21 20:00
|
sell
|
314
|
0.60
|
1.6024
|
1.6224
|
1.5964
|
|
618
|
2006.12.22 08:00
|
buy
|
315
|
0.60
|
1.6037
|
1.5837
|
1.6097
|
|
619
|
2006.12.22 20:00
|
buy
|
316
|
0.60
|
1.6031
|
1.5831
|
1.6091
|
|
620
|
2006.12.25 20:00
|
buy
|
317
|
0.60
|
1.6022
|
1.5822
|
1.6082
|
|
621
|
2006.12.26 12:00
|
buy
|
318
|
0.60
|
1.6020
|
1.5820
|
1.6080
|
|
622
|
2006.12.26 16:00
|
buy
|
319
|
0.60
|
1.6032
|
1.5832
|
1.6092
|
|
623
|
2006.12.27 00:00
|
buy
|
320
|
0.60
|
1.6025
|
1.5825
|
1.6085
|
|
624
|
2006.12.27 12:00
|
buy
|
321
|
0.60
|
1.6042
|
1.5842
|
1.6102
|
|
625
|
2006.12.27 13:12
|
t/p
|
272
|
0.40
|
1.6051
|
1.5791
|
1.6051
|
242.44
|
33095.64
|
626
|
2006.12.27 13:45
|
t/p
|
307
|
0.50
|
1.6059
|
1.5799
|
1.6059
|
264.08
|
33359.72
|
627
|
2006.12.27 13:55
|
s/l
|
285
|
0.30
|
1.6072
|
1.6072
|
1.5812
|
-556.70
|
32803.02
|
628
|
2006.12.27 14:25
|
t/p
|
308
|
0.60
|
1.6071
|
1.5811
|
1.6071
|
316.89
|
33119.90
|
629
|
2006.12.27 14:33
|
s/l
|
290
|
0.30
|
1.6081
|
1.6081
|
1.5821
|
-550.35
|
32569.55
|
630
|
2006.12.27 14:35
|
t/p
|
318
|
0.60
|
1.6080
|
1.5820
|
1.6080
|
303.98
|
32873.54
|
631
|
2006.12.27 14:36
|
t/p
|
309
|
0.60
|
1.6081
|
1.5821
|
1.6081
|
315.27
|
33188.81
|
632
|
2006.12.27 14:37
|
t/p
|
310
|
0.60
|
1.6082
|
1.5822
|
1.6082
|
313.66
|
33502.47
|
633
|
2006.12.27 14:37
|
t/p
|
317
|
0.60
|
1.6082
|
1.5822
|
1.6082
|
305.60
|
33808.06
|
634
|
2006.12.27 16:00
|
buy
|
322
|
0.70
|
1.6080
|
1.5880
|
1.6140
|
|
635
|
2006.12.27 18:35
|
t/p
|
320
|
0.60
|
1.6085
|
1.5825
|
1.6085
|
302.37
|
34110.43
|
636
|
2006.12.28 00:54
|
t/p
|
316
|
0.60
|
1.6091
|
1.5831
|
1.6091
|
312.05
|
34422.48
|
637
|
2006.12.28 09:50
|
t/p
|
319
|
0.60
|
1.6092
|
1.5832
|
1.6092
|
308.82
|
34731.30
|
638
|
2006.12.28 09:53
|
t/p
|
311
|
0.60
|
1.6093
|
1.5833
|
1.6093
|
318.50
|
35049.80
|
639
|
2006.12.28 10:26
|
t/p
|
315
|
0.60
|
1.6097
|
1.5837
|
1.6097
|
312.05
|
35361.85
|
640
|
2006.12.28 10:35
|
t/p
|
312
|
0.60
|
1.6101
|
1.5841
|
1.6101
|
318.50
|
35680.34
|
641
|
2006.12.28 10:37
|
t/p
|
321
|
0.60
|
1.6102
|
1.5842
|
1.6102
|
307.21
|
35987.55
|
642
|
2006.12.28 12:00
|
buy
|
323
|
0.70
|
1.6091
|
1.5891
|
1.6151
|
|
643
|
2006.12.29 08:00
|
buy
|
324
|
0.70
|
1.6075
|
1.5875
|
1.6135
|
|
644
|
2006.12.29 16:00
|
buy
|
325
|
0.70
|
1.6078
|
1.5878
|
1.6138
|
|
645
|
2006.12.29 20:00
|
buy
|
326
|
0.70
|
1.6094
|
1.5894
|
1.6154
|
|
646
|
2007.01.02 10:37
|
t/p
|
313
|
0.60
|
1.6110
|
1.5850
|
1.6110
|
323.34
|
36310.89
|
647
|
2007.01.02 12:00
|
buy
|
327
|
0.70
|
1.6113
|
1.5913
|
1.6173
|
|
648
|
2007.01.03 08:00
|
buy
|
328
|
0.70
|
1.6120
|
1.5920
|
1.6180
|
|
649
|
2007.01.03 09:50
|
t/p
|
324
|
0.70
|
1.6135
|
1.5875
|
1.6135
|
358.40
|
36669.29
|
650
|
2007.01.03 09:54
|
t/p
|
325
|
0.70
|
1.6138
|
1.5878
|
1.6138
|
358.40
|
37027.70
|
651
|
2007.01.03 09:57
|
t/p
|
322
|
0.70
|
1.6140
|
1.5880
|
1.6140
|
365.93
|
37393.63
|
652
|
2007.01.03 12:00
|
buy
|
329
|
0.70
|
1.6139
|
1.5939
|
1.6199
|
|
653
|
2007.01.03 12:55
|
t/p
|
323
|
0.70
|
1.6151
|
1.5891
|
1.6151
|
360.29
|
37753.92
|
654
|
2007.01.03 17:57
|
t/p
|
326
|
0.70
|
1.6154
|
1.5894
|
1.6154
|
358.40
|
38112.32
|
655
|
2007.01.03 20:00
|
buy
|
330
|
0.70
|
1.6166
|
1.5966
|
1.6226
|
|
656
|
2007.01.04 16:00
|
sell
|
331
|
0.70
|
1.6107
|
1.6307
|
1.6047
|
|
657
|
2007.01.04 20:00
|
buy
|
332
|
0.70
|
1.6142
|
1.5942
|
1.6202
|
|
658
|
2007.01.05 04:00
|
sell
|
333
|
0.70
|
1.6107
|
1.6307
|
1.6047
|
|
659
|
2007.01.08 12:00
|
buy
|
334
|
0.70
|
1.6082
|
1.5882
|
1.6142
|
|
660
|
2007.01.08 16:00
|
buy
|
335
|
0.70
|
1.6104
|
1.5904
|
1.6164
|
|
661
|
2007.01.09 00:00
|
buy
|
336
|
0.70
|
1.6106
|
1.5906
|
1.6166
|
|
662
|
2007.01.09 08:00
|
buy
|
337
|
0.70
|
1.6129
|
1.5929
|
1.6189
|
|
663
|
2007.01.09 14:34
|
t/p
|
334
|
0.70
|
1.6142
|
1.5882
|
1.6142
|
354.64
|
38466.96
|
664
|
2007.01.09 16:00
|
buy
|
338
|
0.70
|
1.6146
|
1.5946
|
1.6206
|
|
665
|
2007.01.10 12:00
|
buy
|
339
|
0.70
|
1.6139
|
1.5939
|
1.6199
|
|
666
|
2007.01.11 08:00
|
buy
|
340
|
0.70
|
1.6130
|
1.5930
|
1.6190
|
|
667
|
2007.01.11 10:36
|
t/p
|
335
|
0.70
|
1.6164
|
1.5904
|
1.6164
|
362.18
|
38829.14
|
668
|
2007.01.11 12:00
|
buy
|
341
|
0.70
|
1.6166
|
1.5966
|
1.6226
|
|
669
|
2007.01.11 12:51
|
t/p
|
336
|
0.70
|
1.6166
|
1.5906
|
1.6166
|
360.30
|
39189.44
|
670
|
2007.01.11 16:00
|
sell
|
342
|
0.70
|
1.6110
|
1.6310
|
1.6050
|
|
671
|
2007.01.12 12:00
|
buy
|
343
|
0.70
|
1.6127
|
1.5927
|
1.6187
|
|
672
|
2007.01.12 20:00
|
buy
|
344
|
0.70
|
1.6135
|
1.5935
|
1.6195
|
|
673
|
2007.01.15 08:00
|
buy
|
345
|
0.70
|
1.6132
|
1.5932
|
1.6192
|
|
674
|
2007.01.15 16:00
|
buy
|
346
|
0.70
|
1.6132
|
1.5932
|
1.6192
|
|
675
|
2007.01.15 20:00
|
buy
|
347
|
0.70
|
1.6157
|
1.5957
|
1.6217
|
|
676
|
2007.01.16 20:00
|
sell
|
348
|
0.70
|
1.6121
|
1.6321
|
1.6061
|
|
677
|
2007.01.17 08:00
|
buy
|
349
|
0.70
|
1.6140
|
1.5940
|
1.6200
|
|
678
|
2007.01.18 08:00
|
buy
|
350
|
0.70
|
1.6145
|
1.5945
|
1.6205
|
|
679
|
2007.01.18 09:53
|
t/p
|
327
|
0.70
|
1.6173
|
1.5913
|
1.6173
|
386.63
|
39576.07
|
680
|
2007.01.18 10:26
|
t/p
|
328
|
0.70
|
1.6180
|
1.5920
|
1.6180
|
384.76
|
39960.82
|
681
|
2007.01.18 10:33
|
t/p
|
343
|
0.70
|
1.6187
|
1.5927
|
1.6187
|
364.05
|
40324.87
|
682
|
2007.01.18 10:35
|
t/p
|
337
|
0.70
|
1.6189
|
1.5929
|
1.6189
|
373.46
|
40698.33
|
683
|
2007.01.18 10:36
|
t/p
|
340
|
0.70
|
1.6190
|
1.5930
|
1.6190
|
365.93
|
41064.26
|
684
|
2007.01.18 10:38
|
t/p
|
345
|
0.70
|
1.6192
|
1.5932
|
1.6192
|
362.17
|
41426.43
|
685
|
2007.01.18 10:38
|
t/p
|
346
|
0.70
|
1.6192
|
1.5932
|
1.6192
|
362.17
|
41788.60
|
686
|
2007.01.18 12:00
|
buy
|
351
|
0.80
|
1.6190
|
1.5990
|
1.6250
|
|
687
|
2007.01.18 12:54
|
t/p
|
344
|
0.70
|
1.6195
|
1.5935
|
1.6195
|
364.06
|
42152.66
|
688
|
2007.01.19 04:00
|
buy
|
352
|
0.80
|
1.6178
|
1.5978
|
1.6238
|
|
689
|
2007.01.19 08:00
|
buy
|
353
|
0.80
|
1.6188
|
1.5988
|
1.6248
|
|
690
|
2007.01.22 04:00
|
buy
|
354
|
0.80
|
1.6189
|
1.5989
|
1.6249
|
|
691
|
2007.01.22 20:00
|
sell
|
355
|
0.70
|
1.6171
|
1.6371
|
1.6111
|
|
692
|
2007.01.23 04:00
|
buy
|
356
|
0.70
|
1.6185
|
1.5985
|
1.6245
|
|
693
|
2007.01.23 12:00
|
buy
|
357
|
0.70
|
1.6184
|
1.5984
|
1.6244
|
|
694
|
2007.01.24 00:00
|
buy
|
358
|
0.70
|
1.6188
|
1.5988
|
1.6248
|
|
695
|
2007.01.24 05:49
|
t/p
|
329
|
0.70
|
1.6199
|
1.5939
|
1.6199
|
392.28
|
42544.94
|
696
|
2007.01.24 05:49
|
t/p
|
339
|
0.70
|
1.6199
|
1.5939
|
1.6199
|
379.11
|
42924.05
|
697
|
2007.01.24 05:53
|
t/p
|
349
|
0.70
|
1.6200
|
1.5940
|
1.6200
|
365.93
|
43289.98
|
698
|
2007.01.24 06:00
|
t/p
|
332
|
0.70
|
1.6202
|
1.5942
|
1.6202
|
386.63
|
43676.61
|
699
|
2007.01.24 06:32
|
t/p
|
350
|
0.70
|
1.6205
|
1.5945
|
1.6205
|
360.29
|
44036.90
|
700
|
2007.01.24 06:33
|
t/p
|
338
|
0.70
|
1.6206
|
1.5946
|
1.6206
|
380.98
|
44417.88
|
701
|
2007.01.24 12:00
|
sell
|
359
|
0.80
|
1.6186
|
1.6386
|
1.6126
|
|
702
|
2007.01.24 14:29
|
t/p
|
347
|
0.70
|
1.6217
|
1.5957
|
1.6217
|
369.69
|
44787.58
|
703
|
2007.01.24 14:34
|
s/l
|
314
|
0.60
|
1.6224
|
1.6224
|
1.5964
|
-1143.04
|
43644.54
|
704
|
2007.01.24 16:00
|
buy
|
360
|
0.80
|
1.6198
|
1.5998
|
1.6258
|
|
705
|
2007.01.24 20:00
|
sell
|
361
|
0.80
|
1.6186
|
1.6386
|
1.6126
|
|
706
|
2007.01.26 08:00
|
buy
|
362
|
0.70
|
1.6159
|
1.5959
|
1.6219
|
|
707
|
2007.01.26 12:00
|
buy
|
363
|
0.70
|
1.6169
|
1.5969
|
1.6229
|
|
708
|
2007.01.26 16:00
|
buy
|
364
|
0.80
|
1.6188
|
1.5988
|
1.6248
|
|
709
|
2007.01.29 08:00
|
buy
|
365
|
0.80
|
1.6194
|
1.5994
|
1.6254
|
|
710
|
2007.01.29 12:00
|
buy
|
366
|
0.80
|
1.6214
|
1.6014
|
1.6274
|
|
711
|
2007.01.29 17:14
|
t/p
|
362
|
0.70
|
1.6219
|
1.5959
|
1.6219
|
354.64
|
43999.18
|
712
|
2007.01.29 17:49
|
t/p
|
330
|
0.70
|
1.6226
|
1.5966
|
1.6226
|
401.68
|
44400.87
|
713
|
2007.01.29 17:49
|
t/p
|
341
|
0.70
|
1.6226
|
1.5966
|
1.6226
|
382.87
|
44783.73
|
714
|
2007.01.29 17:53
|
t/p
|
363
|
0.70
|
1.6229
|
1.5969
|
1.6229
|
354.65
|
45138.38
|
715
|
2007.01.29 18:32
|
t/p
|
352
|
0.80
|
1.6238
|
1.5978
|
1.6238
|
420.36
|
45558.75
|
716
|
2007.01.29 20:00
|
buy
|
367
|
0.80
|
1.6238
|
1.6038
|
1.6298
|
|
717
|
2007.01.30 08:00
|
buy
|
368
|
0.80
|
1.6243
|
1.6043
|
1.6303
|
|
718
|
2007.01.30 08:07
|
t/p
|
357
|
0.70
|
1.6244
|
1.5984
|
1.6244
|
365.94
|
45924.69
|
719
|
2007.01.30 08:08
|
t/p
|
356
|
0.70
|
1.6245
|
1.5985
|
1.6245
|
365.94
|
46290.63
|
720
|
2007.01.30 08:13
|
t/p
|
353
|
0.80
|
1.6248
|
1.5988
|
1.6248
|
422.51
|
46713.14
|
721
|
2007.01.30 08:13
|
t/p
|
358
|
0.70
|
1.6248
|
1.5988
|
1.6248
|
364.06
|
47077.20
|
722
|
2007.01.30 08:13
|
t/p
|
364
|
0.80
|
1.6248
|
1.5988
|
1.6248
|
407.46
|
47484.66
|
723
|
2007.01.30 08:15
|
t/p
|
354
|
0.80
|
1.6249
|
1.5989
|
1.6249
|
420.36
|
47905.03
|
724
|
2007.01.30 08:17
|
t/p
|
351
|
0.80
|
1.6250
|
1.5990
|
1.6250
|
424.65
|
48329.68
|
725
|
2007.01.31 08:00
|
buy
|
369
|
0.80
|
1.6244
|
1.6044
|
1.6304
|
|
726
|
2007.01.31 10:25
|
t/p
|
365
|
0.80
|
1.6254
|
1.5994
|
1.6254
|
407.46
|
48737.14
|
727
|
2007.01.31 10:33
|
t/p
|
360
|
0.80
|
1.6258
|
1.5998
|
1.6258
|
418.21
|
49155.35
|
728
|
2007.02.02 00:00
|
buy
|
370
|
0.90
|
1.6193
|
1.5993
|
1.6253
|
|
729
|
2007.02.02 04:00
|
buy
|
371
|
0.90
|
1.6195
|
1.5995
|
1.6255
|
|
730
|
2007.02.02 08:00
|
buy
|
372
|
0.80
|
1.6201
|
1.6001
|
1.6261
|
|
731
|
2007.02.06 12:20
|
t/p
|
359
|
0.80
|
1.6126
|
1.6386
|
1.6126
|
329.64
|
49484.99
|
732
|
2007.02.06 12:20
|
t/p
|
361
|
0.80
|
1.6126
|
1.6386
|
1.6126
|
329.64
|
49814.63
|
733
|
2007.02.06 13:57
|
t/p
|
355
|
0.70
|
1.6111
|
1.6371
|
1.6111
|
278.55
|
50093.18
|
734
|
2007.02.07 08:00
|
buy
|
373
|
0.80
|
1.6108
|
1.5908
|
1.6168
|
|
735
|
2007.02.07 12:00
|
buy
|
374
|
0.80
|
1.6121
|
1.5921
|
1.6181
|
|
736
|
2007.02.07 20:00
|
buy
|
375
|
0.90
|
1.6147
|
1.5947
|
1.6207
|
|
737
|
2007.02.08 02:40
|
t/p
|
373
|
0.80
|
1.6168
|
1.5908
|
1.6168
|
409.61
|
50502.79
|
738
|
2007.02.08 09:11
|
t/p
|
374
|
0.80
|
1.6181
|
1.5921
|
1.6181
|
409.61
|
50912.40
|
739
|
2007.02.08 09:58
|
t/p
|
375
|
0.90
|
1.6207
|
1.5947
|
1.6207
|
460.81
|
51373.21
|
740
|
2007.02.08 12:00
|
buy
|
376
|
0.90
|
1.6218
|
1.6018
|
1.6278
|
|
741
|
2007.02.08 18:31
|
t/p
|
370
|
0.90
|
1.6253
|
1.5993
|
1.6253
|
468.07
|
51841.28
|
742
|
2007.02.08 18:33
|
t/p
|
371
|
0.90
|
1.6255
|
1.5995
|
1.6255
|
468.07
|
52309.34
|
743
|
2007.02.09 05:46
|
t/p
|
372
|
0.80
|
1.6261
|
1.6001
|
1.6261
|
418.21
|
52727.55
|
744
|
2007.02.09 08:00
|
buy
|
377
|
1.00
|
1.6269
|
1.6069
|
1.6329
|
|
745
|
2007.02.12 04:00
|
buy
|
378
|
0.90
|
1.6242
|
1.6042
|
1.6302
|
|
746
|
2007.02.12 08:00
|
buy
|
379
|
0.90
|
1.6247
|
1.6047
|
1.6307
|
|
747
|
2007.02.12 20:00
|
buy
|
380
|
0.90
|
1.6245
|
1.6045
|
1.6305
|
|
748
|
2007.02.13 00:00
|
buy
|
381
|
0.90
|
1.6252
|
1.6052
|
1.6312
|
|
749
|
2007.02.13 20:00
|
buy
|
382
|
0.90
|
1.6266
|
1.6066
|
1.6326
|
|
750
|
2007.02.14 08:00
|
sell
|
383
|
0.90
|
1.6248
|
1.6448
|
1.6188
|
|
751
|
2007.02.14 10:31
|
t/p
|
366
|
0.80
|
1.6274
|
1.6014
|
1.6274
|
437.57
|
53165.12
|
752
|
2007.02.14 10:37
|
t/p
|
376
|
0.90
|
1.6278
|
1.6018
|
1.6278
|
463.23
|
53628.35
|
753
|
2007.02.14 12:00
|
buy
|
384
|
0.90
|
1.6278
|
1.6078
|
1.6338
|
|
754
|
2007.02.15 20:00
|
sell
|
385
|
0.90
|
1.6239
|
1.6439
|
1.6179
|
|
755
|
2007.02.19 00:00
|
buy
|
386
|
0.90
|
1.6214
|
1.6014
|
1.6274
|
|
756
|
2007.02.19 04:00
|
buy
|
387
|
0.90
|
1.6233
|
1.6033
|
1.6293
|
|
757
|
2007.02.19 20:00
|
buy
|
388
|
0.90
|
1.6218
|
1.6018
|
1.6278
|
|
758
|
2007.02.20 04:00
|
buy
|
389
|
0.90
|
1.6231
|
1.6031
|
1.6291
|
|
759
|
2007.02.20 08:00
|
buy
|
390
|
0.90
|
1.6256
|
1.6056
|
1.6316
|
|
760
|
2007.02.20 14:37
|
t/p
|
386
|
0.90
|
1.6274
|
1.6014
|
1.6274
|
455.98
|
54084.33
|
761
|
2007.02.21 08:00
|
buy
|
391
|
0.90
|
1.6254
|
1.6054
|
1.6314
|
|
762
|
2007.02.21 12:00
|
buy
|
392
|
0.90
|
1.6269
|
1.6069
|
1.6329
|
|
763
|
2007.02.21 13:55
|
t/p
|
388
|
0.90
|
1.6278
|
1.6018
|
1.6278
|
458.39
|
54542.71
|
764
|
2007.02.22 16:00
|
buy
|
393
|
0.90
|
1.6279
|
1.6079
|
1.6339
|
|
765
|
2007.02.23 00:00
|
sell
|
394
|
0.90
|
1.6249
|
1.6449
|
1.6189
|
|
766
|
2007.02.23 08:00
|
buy
|
395
|
0.90
|
1.6263
|
1.6063
|
1.6323
|
|
767
|
2007.02.26 20:00
|
buy
|
396
|
0.80
|
1.6217
|
1.6017
|
1.6277
|
|
768
|
2007.02.27 00:00
|
buy
|
397
|
0.80
|
1.6223
|
1.6023
|
1.6283
|
|
769
|
2007.02.27 09:37
|
t/p
|
394
|
0.90
|
1.6189
|
1.6449
|
1.6189
|
440.70
|
54983.41
|
770
|
2007.02.27 09:37
|
t/p
|
383
|
0.90
|
1.6188
|
1.6448
|
1.6188
|
370.84
|
55354.26
|
771
|
2007.02.27 10:01
|
t/p
|
385
|
0.90
|
1.6179
|
1.6439
|
1.6179
|
389.90
|
55744.15
|
772
|
2007.02.28 12:00
|
buy
|
398
|
0.60
|
1.6125
|
1.5925
|
1.6185
|
|
773
|
2007.02.28 16:00
|
buy
|
399
|
0.70
|
1.6137
|
1.5937
|
1.6197
|
|
774
|
2007.03.01 00:00
|
buy
|
400
|
0.70
|
1.6138
|
1.5938
|
1.6198
|
|
775
|
2007.03.01 12:00
|
buy
|
401
|
0.60
|
1.6131
|
1.5931
|
1.6191
|
|
776
|
2007.03.01 15:38
|
s/l
|
393
|
0.90
|
1.6079
|
1.6079
|
1.6339
|
-1494.91
|
54249.25
|
777
|
2007.03.01 15:38
|
s/l
|
384
|
0.90
|
1.6078
|
1.6078
|
1.6338
|
-1470.71
|
52778.54
|
778
|
2007.03.01 16:36
|
s/l
|
377
|
1.00
|
1.6069
|
1.6069
|
1.6329
|
-1626.07
|
51152.47
|
779
|
2007.03.01 16:36
|
s/l
|
392
|
0.90
|
1.6069
|
1.6069
|
1.6329
|
-1487.65
|
49664.82
|
780
|
2007.03.01 16:37
|
s/l
|
382
|
0.90
|
1.6066
|
1.6066
|
1.6326
|
-1468.29
|
48196.52
|
781
|
2007.03.01 16:38
|
s/l
|
395
|
0.90
|
1.6063
|
1.6063
|
1.6323
|
-1497.32
|
46699.20
|
782
|
2007.03.01 20:00
|
buy
|
402
|
0.10
|
1.6116
|
1.5916
|
1.6176
|
|
783
|
2007.03.02 04:00
|
buy
|
403
|
0.10
|
1.6117
|
1.5917
|
1.6177
|
|
784
|
2007.03.02 08:00
|
buy
|
404
|
0.10
|
1.6122
|
1.5922
|
1.6182
|
|
785
|
2007.03.02 18:28
|
t/p
|
348
|
0.70
|
1.6061
|
1.6321
|
1.6061
|
120.50
|
46819.70
|
786
|
2007.03.02 18:28
|
s/l
|
390
|
0.90
|
1.6056
|
1.6056
|
1.6316
|
-1482.81
|
45336.89
|
787
|
2007.03.02 18:29
|
s/l
|
391
|
0.90
|
1.6054
|
1.6054
|
1.6314
|
-1485.23
|
43851.66
|
788
|
2007.03.02 18:36
|
s/l
|
381
|
0.90
|
1.6052
|
1.6052
|
1.6312
|
-1465.88
|
42385.78
|
789
|
2007.03.02 18:38
|
s/l
|
379
|
0.90
|
1.6047
|
1.6047
|
1.6307
|
-1463.47
|
40922.32
|
790
|
2007.03.02 18:38
|
t/p
|
342
|
0.70
|
1.6050
|
1.6310
|
1.6050
|
105.69
|
41028.01
|
791
|
2007.03.02 18:39
|
s/l
|
380
|
0.90
|
1.6045
|
1.6045
|
1.6305
|
-1463.46
|
39564.55
|
792
|
2007.03.02 18:39
|
s/l
|
369
|
0.80
|
1.6044
|
1.6044
|
1.6304
|
-1275.05
|
38289.50
|
793
|
2007.03.02 19:19
|
t/p
|
331
|
0.70
|
1.6047
|
1.6307
|
1.6047
|
71.12
|
38360.62
|
794
|
2007.03.02 19:19
|
t/p
|
333
|
0.70
|
1.6047
|
1.6307
|
1.6047
|
76.05
|
38436.67
|
795
|
2007.03.02 19:19
|
s/l
|
368
|
0.80
|
1.6043
|
1.6043
|
1.6303
|
-1272.90
|
37163.78
|
796
|
2007.03.02 19:26
|
s/l
|
378
|
0.90
|
1.6042
|
1.6042
|
1.6302
|
-1463.46
|
35700.32
|
797
|
2007.03.02 19:28
|
s/l
|
367
|
0.80
|
1.6038
|
1.6038
|
1.6298
|
-1270.75
|
34429.57
|
798
|
2007.03.02 19:36
|
s/l
|
387
|
0.90
|
1.6033
|
1.6033
|
1.6293
|
-1480.39
|
32949.18
|
799
|
2007.03.02 19:37
|
s/l
|
389
|
0.90
|
1.6031
|
1.6031
|
1.6291
|
-1482.81
|
31466.37
|
800
|
2007.03.05 02:28
|
s/l
|
397
|
0.80
|
1.6023
|
1.6023
|
1.6283
|
-1330.96
|
30135.42
|
801
|
2007.03.05 02:38
|
s/l
|
396
|
0.80
|
1.6017
|
1.6017
|
1.6277
|
-1328.81
|
28806.61
|
802
|
2007.03.05 09:37
|
s/l
|
400
|
0.70
|
1.5938
|
1.5938
|
1.6198
|
-1172.12
|
27634.49
|
803
|
2007.03.05 09:37
|
s/l
|
399
|
0.70
|
1.5937
|
1.5937
|
1.6197
|
-1166.46
|
26468.03
|
804
|
2007.03.05 09:39
|
s/l
|
401
|
0.60
|
1.5931
|
1.5931
|
1.6191
|
-1004.67
|
25463.36
|
805
|
2007.03.05 20:00
|
buy
|
405
|
0.10
|
1.6001
|
1.5801
|
1.6061
|
|
806
|
2007.03.06 04:00
|
buy
|
406
|
0.10
|
1.5997
|
1.5797
|
1.6057
|
|
807
|
2007.03.06 08:00
|
buy
|
407
|
0.10
|
1.6027
|
1.5827
|
1.6087
|
|
808
|
2007.03.06 20:00
|
buy
|
408
|
0.10
|
1.6059
|
1.5859
|
1.6119
|
|
809
|
2007.03.06 20:02
|
t/p
|
406
|
0.10
|
1.6057
|
1.5797
|
1.6057
|
50.40
|
25513.76
|
810
|
2007.03.06 21:28
|
t/p
|
405
|
0.10
|
1.6061
|
1.5801
|
1.6061
|
50.67
|
25564.42
|
811
|
2007.03.07 20:00
|
buy
|
409
|
0.50
|
1.6056
|
1.5856
|
1.6116
|
|
812
|
2007.03.08 08:00
|
buy
|
410
|
0.50
|
1.6068
|
1.5868
|
1.6128
|
|
813
|
2007.03.08 16:00
|
buy
|
411
|
0.50
|
1.6075
|
1.5875
|
1.6135
|
|
814
|
2007.03.08 16:18
|
t/p
|
407
|
0.10
|
1.6087
|
1.5827
|
1.6087
|
51.47
|
25615.89
|
815
|
2007.03.08 16:37
|
t/p
|
409
|
0.50
|
1.6116
|
1.5856
|
1.6116
|
256.00
|
25871.89
|
816
|
2007.03.08 16:38
|
t/p
|
408
|
0.10
|
1.6119
|
1.5859
|
1.6119
|
51.47
|
25923.36
|
817
|
2007.03.08 17:01
|
t/p
|
410
|
0.50
|
1.6128
|
1.5868
|
1.6128
|
251.98
|
26175.34
|
818
|
2007.03.08 20:00
|
buy
|
412
|
0.50
|
1.6120
|
1.5920
|
1.6180
|
|
819
|
2007.03.09 03:00
|
t/p
|
411
|
0.50
|
1.6135
|
1.5875
|
1.6135
|
253.31
|
26428.65
|
820
|
2007.03.09 15:38
|
t/p
|
402
|
0.10
|
1.6176
|
1.5916
|
1.6176
|
52.55
|
26481.20
|
821
|
2007.03.09 15:38
|
t/p
|
403
|
0.10
|
1.6177
|
1.5917
|
1.6177
|
52.28
|
26533.48
|
822
|
2007.03.09 15:39
|
t/p
|
412
|
0.50
|
1.6180
|
1.5920
|
1.6180
|
253.31
|
26786.80
|
823
|
2007.03.09 16:00
|
buy
|
413
|
0.50
|
1.6173
|
1.5973
|
1.6233
|
|
824
|
2007.03.09 19:18
|
t/p
|
404
|
0.10
|
1.6182
|
1.5922
|
1.6182
|
52.28
|
26839.08
|
825
|
2007.03.09 19:27
|
t/p
|
398
|
0.60
|
1.6185
|
1.5925
|
1.6185
|
320.11
|
27159.19
|
826
|
2007.03.14 16:00
|
buy
|
414
|
0.50
|
1.6079
|
1.5879
|
1.6139
|
|
827
|
2007.03.15 00:00
|
buy
|
415
|
0.50
|
1.6107
|
1.5907
|
1.6167
|
|
828
|
2007.03.15 12:00
|
buy
|
416
|
0.50
|
1.6115
|
1.5915
|
1.6175
|
|
829
|
2007.03.15 20:00
|
buy
|
417
|
0.50
|
1.6114
|
1.5914
|
1.6174
|
|
830
|
2007.03.16 04:00
|
sell
|
418
|
0.50
|
1.6081
|
1.6281
|
1.6021
|
|
831
|
2007.03.16 08:00
|
buy
|
419
|
0.50
|
1.6105
|
1.5905
|
1.6165
|
|
832
|
2007.03.16 12:00
|
sell
|
420
|
0.50
|
1.6056
|
1.6256
|
1.5996
|
|
833
|
2007.03.19 04:00
|
buy
|
421
|
0.50
|
1.6084
|
1.5884
|
1.6144
|
|
834
|
2007.03.19 12:00
|
buy
|
422
|
0.50
|
1.6107
|
1.5907
|
1.6167
|
|
835
|
2007.03.20 05:06
|
t/p
|
414
|
0.50
|
1.6139
|
1.5879
|
1.6139
|
260.03
|
27419.22
|
836
|
2007.03.20 20:00
|
buy
|
423
|
0.50
|
1.6131
|
1.5931
|
1.6191
|
|
837
|
2007.03.21 00:00
|
buy
|
424
|
0.50
|
1.6145
|
1.5945
|
1.6205
|
|
838
|
2007.03.21 09:37
|
t/p
|
421
|
0.50
|
1.6144
|
1.5884
|
1.6144
|
254.66
|
27673.88
|
839
|
2007.03.21 12:00
|
buy
|
425
|
0.50
|
1.6143
|
1.5943
|
1.6203
|
|
840
|
2007.03.21 16:00
|
buy
|
426
|
0.50
|
1.6161
|
1.5961
|
1.6221
|
|
841
|
2007.03.21 17:40
|
t/p
|
419
|
0.50
|
1.6165
|
1.5905
|
1.6165
|
256.00
|
27929.88
|
842
|
2007.03.21 18:17
|
t/p
|
415
|
0.50
|
1.6167
|
1.5907
|
1.6167
|
257.35
|
28187.23
|
843
|
2007.03.21 18:17
|
t/p
|
422
|
0.50
|
1.6167
|
1.5907
|
1.6167
|
254.66
|
28441.89
|
844
|
2007.03.21 18:29
|
t/p
|
417
|
0.50
|
1.6174
|
1.5914
|
1.6174
|
257.36
|
28699.24
|
845
|
2007.03.21 18:36
|
t/p
|
416
|
0.50
|
1.6175
|
1.5915
|
1.6175
|
257.36
|
28956.60
|
846
|
2007.03.21 22:36
|
t/p
|
423
|
0.50
|
1.6191
|
1.5931
|
1.6191
|
253.32
|
29209.92
|
847
|
2007.03.22 16:00
|
buy
|
427
|
0.60
|
1.6190
|
1.5990
|
1.6250
|
|
848
|
2007.03.22 18:36
|
t/p
|
425
|
0.50
|
1.6203
|
1.5943
|
1.6203
|
256.00
|
29465.93
|
849
|
2007.03.22 18:36
|
t/p
|
424
|
0.50
|
1.6205
|
1.5945
|
1.6205
|
256.00
|
29721.93
|
850
|
2007.03.22 20:00
|
buy
|
428
|
0.60
|
1.6205
|
1.6005
|
1.6265
|
|
851
|
2007.03.23 08:00
|
buy
|
429
|
0.60
|
1.6195
|
1.5995
|
1.6255
|
|
852
|
2007.03.23 20:00
|
buy
|
430
|
0.60
|
1.6196
|
1.5996
|
1.6256
|
|
853
|
2007.03.26 04:00
|
sell
|
431
|
0.50
|
1.6179
|
1.6379
|
1.6119
|
|
854
|
2007.03.26 12:00
|
buy
|
432
|
0.50
|
1.6200
|
1.6000
|
1.6260
|
|
855
|
2007.03.26 20:00
|
sell
|
433
|
0.50
|
1.6196
|
1.6396
|
1.6136
|
|
856
|
2007.03.27 00:00
|
buy
|
434
|
0.50
|
1.6207
|
1.6007
|
1.6267
|
|
857
|
2007.03.27 16:00
|
buy
|
435
|
0.50
|
1.6212
|
1.6012
|
1.6272
|
|
858
|
2007.03.28 00:00
|
sell
|
436
|
0.50
|
1.6194
|
1.6394
|
1.6134
|
|
859
|
2007.03.28 20:00
|
buy
|
437
|
0.50
|
1.6209
|
1.6009
|
1.6269
|
|
860
|
2007.03.29 15:27
|
t/p
|
426
|
0.50
|
1.6221
|
1.5961
|
1.6221
|
265.42
|
29987.35
|
861
|
2007.03.29 15:38
|
t/p
|
413
|
0.50
|
1.6233
|
1.5973
|
1.6233
|
278.85
|
30266.20
|
862
|
2007.03.29 16:00
|
buy
|
438
|
0.50
|
1.6234
|
1.6034
|
1.6294
|
|
863
|
2007.03.30 11:37
|
t/p
|
427
|
0.60
|
1.6250
|
1.5990
|
1.6250
|
315.27
|
30581.47
|
864
|
2007.03.30 12:00
|
buy
|
439
|
0.60
|
1.6251
|
1.6051
|
1.6311
|
|
865
|
2007.03.30 15:18
|
s/l
|
420
|
0.50
|
1.6256
|
1.6256
|
1.5996
|
-889.02
|
29692.45
|
866
|
2007.03.30 15:26
|
t/p
|
429
|
0.60
|
1.6255
|
1.5995
|
1.6255
|
313.66
|
30006.11
|
867
|
2007.03.30 15:26
|
t/p
|
430
|
0.60
|
1.6256
|
1.5996
|
1.6256
|
313.66
|
30319.77
|
868
|
2007.03.30 15:36
|
t/p
|
432
|
0.50
|
1.6260
|
1.6000
|
1.6260
|
260.04
|
30579.81
|
869
|
2007.03.30 15:38
|
t/p
|
428
|
0.60
|
1.6265
|
1.6005
|
1.6265
|
315.27
|
30895.08
|
870
|
2007.04.01 23:00
|
buy
|
440
|
0.60
|
1.6230
|
1.6030
|
1.6290
|
|
871
|
2007.04.02 12:00
|
sell
|
441
|
0.60
|
1.6226
|
1.6426
|
1.6166
|
|
872
|
2007.04.02 16:00
|
buy
|
442
|
0.60
|
1.6238
|
1.6038
|
1.6298
|
|
873
|
2007.04.03 00:00
|
buy
|
443
|
0.60
|
1.6248
|
1.6048
|
1.6308
|
|
874
|
2007.04.03 08:00
|
buy
|
444
|
0.60
|
1.6248
|
1.6048
|
1.6308
|
|
875
|
2007.04.03 12:00
|
buy
|
445
|
0.60
|
1.6269
|
1.6069
|
1.6329
|
|
876
|
2007.04.03 12:05
|
t/p
|
434
|
0.50
|
1.6267
|
1.6007
|
1.6267
|
261.39
|
31156.47
|
877
|
2007.04.03 12:16
|
t/p
|
437
|
0.50
|
1.6269
|
1.6009
|
1.6269
|
260.03
|
31416.51
|
878
|
2007.04.03 12:18
|
t/p
|
435
|
0.50
|
1.6272
|
1.6012
|
1.6272
|
261.38
|
31677.88
|
879
|
2007.04.03 12:36
|
s/l
|
418
|
0.50
|
1.6281
|
1.6281
|
1.6021
|
-896.08
|
30781.81
|
880
|
2007.04.03 18:28
|
t/p
|
440
|
0.60
|
1.6290
|
1.6030
|
1.6290
|
305.60
|
31087.40
|
881
|
2007.04.03 18:37
|
t/p
|
438
|
0.50
|
1.6294
|
1.6034
|
1.6294
|
256.00
|
31343.40
|
882
|
2007.04.04 14:02
|
t/p
|
442
|
0.60
|
1.6298
|
1.6038
|
1.6298
|
305.60
|
31649.00
|
883
|
2007.04.04 16:00
|
buy
|
446
|
0.60
|
1.6298
|
1.6098
|
1.6358
|
|
884
|
2007.04.04 19:27
|
t/p
|
443
|
0.60
|
1.6308
|
1.6048
|
1.6308
|
303.98
|
31952.98
|
885
|
2007.04.04 19:27
|
t/p
|
444
|
0.60
|
1.6308
|
1.6048
|
1.6308
|
303.98
|
32256.96
|
886
|
2007.04.04 19:30
|
t/p
|
439
|
0.60
|
1.6311
|
1.6051
|
1.6311
|
307.21
|
32564.17
|
887
|
2007.04.04 20:00
|
buy
|
447
|
0.60
|
1.6305
|
1.6105
|
1.6365
|
|
888
|
2007.04.05 12:00
|
buy
|
448
|
0.60
|
1.6317
|
1.6117
|
1.6377
|
|
889
|
2007.04.06 00:00
|
buy
|
449
|
0.60
|
1.6321
|
1.6121
|
1.6381
|
|
890
|
2007.04.06 08:00
|
buy
|
450
|
0.60
|
1.6321
|
1.6121
|
1.6381
|
|
891
|
2007.04.06 15:19
|
t/p
|
445
|
0.60
|
1.6329
|
1.6069
|
1.6329
|
310.43
|
32874.61
|
892
|
2007.04.06 16:00
|
buy
|
451
|
0.60
|
1.6346
|
1.6146
|
1.6406
|
|
893
|
2007.04.08 23:00
|
buy
|
452
|
0.60
|
1.6351
|
1.6151
|
1.6411
|
|
894
|
2007.04.09 12:00
|
buy
|
453
|
0.60
|
1.6347
|
1.6147
|
1.6407
|
|
895
|
2007.04.09 16:00
|
buy
|
454
|
0.60
|
1.6358
|
1.6158
|
1.6418
|
|
896
|
2007.04.09 16:18
|
t/p
|
446
|
0.60
|
1.6358
|
1.6098
|
1.6358
|
310.43
|
33185.04
|
897
|
2007.04.09 16:28
|
t/p
|
447
|
0.60
|
1.6365
|
1.6105
|
1.6365
|
310.43
|
33495.47
|
898
|
2007.04.09 17:00
|
s/l
|
431
|
0.50
|
1.6379
|
1.6379
|
1.6119
|
-889.02
|
32606.45
|
899
|
2007.04.09 19:19
|
t/p
|
448
|
0.60
|
1.6377
|
1.6117
|
1.6377
|
305.60
|
32912.05
|
900
|
2007.04.09 19:28
|
t/p
|
449
|
0.60
|
1.6381
|
1.6121
|
1.6381
|
303.97
|
33216.02
|
901
|
2007.04.09 19:28
|
t/p
|
450
|
0.60
|
1.6381
|
1.6121
|
1.6381
|
303.97
|
33519.99
|
902
|
2007.04.09 20:00
|
buy
|
455
|
0.60
|
1.6389
|
1.6189
|
1.6449
|
|
903
|
2007.04.10 08:00
|
buy
|
456
|
0.60
|
1.6389
|
1.6189
|
1.6449
|
|
904
|
2007.04.10 20:00
|
sell
|
457
|
0.60
|
1.6343
|
1.6543
|
1.6283
|
|
905
|
2007.04.11 04:00
|
sell
|
458
|
0.60
|
1.6344
|
1.6544
|
1.6284
|
|
906
|
2007.04.11 12:00
|
buy
|
459
|
0.60
|
1.6370
|
1.6170
|
1.6430
|
|
907
|
2007.04.11 16:28
|
s/l
|
436
|
0.50
|
1.6394
|
1.6394
|
1.6134
|
-889.02
|
32630.97
|
908
|
2007.04.11 16:36
|
s/l
|
433
|
0.50
|
1.6396
|
1.6396
|
1.6136
|
-896.08
|
31734.89
|
909
|
2007.04.12 03:18
|
t/p
|
451
|
0.60
|
1.6406
|
1.6146
|
1.6406
|
312.05
|
32046.94
|
910
|
2007.04.12 03:18
|
t/p
|
453
|
0.60
|
1.6407
|
1.6147
|
1.6407
|
310.43
|
32357.37
|
911
|
2007.04.12 03:19
|
t/p
|
452
|
0.60
|
1.6411
|
1.6151
|
1.6411
|
312.05
|
32669.42
|
912
|
2007.04.12 03:28
|
t/p
|
454
|
0.60
|
1.6418
|
1.6158
|
1.6418
|
310.43
|
32979.86
|
913
|
2007.04.12 03:36
|
s/l
|
441
|
0.60
|
1.6426
|
1.6426
|
1.6166
|
-1058.36
|
31921.49
|
914
|
2007.04.12 03:39
|
t/p
|
459
|
0.60
|
1.6430
|
1.6170
|
1.6430
|
307.21
|
32228.70
|
915
|
2007.04.12 04:00
|
buy
|
460
|
0.60
|
1.6436
|
1.6236
|
1.6496
|
|
916
|
2007.04.12 04:05
|
t/p
|
455
|
0.60
|
1.6449
|
1.6189
|
1.6449
|
310.43
|
32539.13
|
917
|
2007.04.12 04:05
|
t/p
|
456
|
0.60
|
1.6449
|
1.6189
|
1.6449
|
308.82
|
32847.96
|
918
|
2007.04.13 04:00
|
buy
|
461
|
0.60
|
1.6415
|
1.6215
|
1.6475
|
|
919
|
2007.04.13 12:00
|
sell
|
462
|
0.60
|
1.6362
|
1.6562
|
1.6302
|
|
920
|
2007.04.13 20:00
|
buy
|
463
|
0.60
|
1.6437
|
1.6237
|
1.6497
|
|
921
|
2007.04.17 12:00
|
sell
|
464
|
0.60
|
1.6408
|
1.6608
|
1.6348
|
|
922
|
2007.04.19 00:00
|
buy
|
465
|
0.60
|
1.6387
|
1.6187
|
1.6447
|
|
923
|
2007.04.19 06:26
|
t/p
|
464
|
0.60
|
1.6348
|
1.6608
|
1.6348
|
285.34
|
33133.29
|
924
|
2007.04.19 16:00
|
buy
|
466
|
0.60
|
1.6362
|
1.6162
|
1.6422
|
|
925
|
2007.04.19 20:00
|
buy
|
467
|
0.60
|
1.6397
|
1.6197
|
1.6457
|
|
926
|
2007.04.20 00:39
|
t/p
|
466
|
0.60
|
1.6422
|
1.6162
|
1.6422
|
303.98
|
33437.27
|
927
|
2007.04.23 00:00
|
buy
|
468
|
0.60
|
1.6428
|
1.6228
|
1.6488
|
|
928
|
2007.04.23 16:00
|
buy
|
469
|
0.60
|
1.6426
|
1.6226
|
1.6486
|
|
929
|
2007.04.24 00:00
|
buy
|
470
|
0.60
|
1.6422
|
1.6222
|
1.6482
|
|
930
|
2007.04.24 04:00
|
sell
|
471
|
0.60
|
1.6409
|
1.6609
|
1.6349
|
|
931
|
2007.04.25 08:00
|
buy
|
472
|
0.60
|
1.6389
|
1.6189
|
1.6449
|
|
932
|
2007.04.25 12:00
|
buy
|
473
|
0.60
|
1.6424
|
1.6224
|
1.6484
|
|
933
|
2007.04.26 01:40
|
t/p
|
465
|
0.60
|
1.6447
|
1.6187
|
1.6447
|
313.66
|
33750.93
|
934
|
2007.04.26 04:00
|
buy
|
474
|
0.60
|
1.6446
|
1.6246
|
1.6506
|
|
935
|
2007.04.27 00:00
|
buy
|
475
|
0.60
|
1.6439
|
1.6239
|
1.6499
|
|
936
|
2007.04.27 16:00
|
buy
|
476
|
0.60
|
1.6437
|
1.6237
|
1.6497
|
|
937
|
2007.04.27 18:18
|
t/p
|
472
|
0.60
|
1.6449
|
1.6189
|
1.6449
|
308.82
|
34059.76
|
938
|
2007.04.27 18:36
|
t/p
|
467
|
0.60
|
1.6457
|
1.6197
|
1.6457
|
315.26
|
34375.02
|
939
|
2007.04.27 20:00
|
buy
|
477
|
0.60
|
1.6466
|
1.6266
|
1.6526
|
|
940
|
2007.04.30 12:00
|
buy
|
478
|
0.60
|
1.6445
|
1.6245
|
1.6505
|
|
941
|
2007.04.30 16:00
|
buy
|
479
|
0.60
|
1.6457
|
1.6257
|
1.6517
|
|
942
|
2007.04.30 18:27
|
t/p
|
461
|
0.60
|
1.6475
|
1.6215
|
1.6475
|
326.56
|
34701.58
|
943
|
2007.04.30 19:05
|
t/p
|
470
|
0.60
|
1.6482
|
1.6222
|
1.6482
|
312.05
|
35013.63
|
944
|
2007.04.30 20:00
|
buy
|
480
|
0.60
|
1.6480
|
1.6280
|
1.6540
|
|
945
|
2007.04.30 21:37
|
t/p
|
473
|
0.60
|
1.6484
|
1.6224
|
1.6484
|
310.43
|
35324.06
|
946
|
2007.05.01 08:00
|
buy
|
481
|
0.60
|
1.6484
|
1.6284
|
1.6544
|
|
947
|
2007.05.01 09:26
|
t/p
|
469
|
0.60
|
1.6486
|
1.6226
|
1.6486
|
315.27
|
35639.33
|
948
|
2007.05.01 09:30
|
t/p
|
468
|
0.60
|
1.6488
|
1.6228
|
1.6488
|
315.27
|
35954.61
|
949
|
2007.05.01 15:26
|
t/p
|
460
|
0.60
|
1.6496
|
1.6236
|
1.6496
|
329.78
|
36284.38
|
950
|
2007.05.01 15:28
|
t/p
|
463
|
0.60
|
1.6497
|
1.6237
|
1.6497
|
328.16
|
36612.55
|
951
|
2007.05.01 15:28
|
t/p
|
476
|
0.60
|
1.6497
|
1.6237
|
1.6497
|
305.59
|
36918.13
|
952
|
2007.05.01 15:36
|
t/p
|
475
|
0.60
|
1.6499
|
1.6239
|
1.6499
|
305.60
|
37223.73
|
953
|
2007.05.01 16:00
|
buy
|
482
|
0.70
|
1.6500
|
1.6300
|
1.6560
|
|
954
|
2007.05.01 17:36
|
t/p
|
478
|
0.60
|
1.6505
|
1.6245
|
1.6505
|
303.98
|
37527.71
|
955
|
2007.05.01 17:36
|
t/p
|
474
|
0.60
|
1.6506
|
1.6246
|
1.6506
|
307.21
|
37834.92
|
956
|
2007.05.01 18:20
|
t/p
|
479
|
0.60
|
1.6517
|
1.6257
|
1.6517
|
303.98
|
38138.90
|
957
|
2007.05.01 18:36
|
t/p
|
477
|
0.60
|
1.6526
|
1.6266
|
1.6526
|
305.60
|
38444.50
|
958
|
2007.05.01 20:00
|
buy
|
483
|
0.70
|
1.6530
|
1.6330
|
1.6590
|
|
959
|
2007.05.02 16:00
|
buy
|
484
|
0.70
|
1.6519
|
1.6319
|
1.6579
|
|
960
|
2007.05.03 08:00
|
buy
|
485
|
0.70
|
1.6511
|
1.6311
|
1.6571
|
|
961
|
2007.05.03 12:00
|
sell
|
486
|
0.70
|
1.6480
|
1.6680
|
1.6420
|
|
962
|
2007.05.04 12:00
|
buy
|
487
|
0.70
|
1.6481
|
1.6281
|
1.6541
|
|
963
|
2007.05.06 23:00
|
buy
|
488
|
0.60
|
1.6461
|
1.6261
|
1.6521
|
|
964
|
2007.05.07 12:00
|
buy
|
489
|
0.60
|
1.6463
|
1.6263
|
1.6523
|
|
965
|
2007.05.07 16:00
|
buy
|
490
|
0.60
|
1.6475
|
1.6275
|
1.6535
|
|
966
|
2007.05.08 04:00
|
buy
|
491
|
0.70
|
1.6493
|
1.6293
|
1.6553
|
|
967
|
2007.05.08 20:00
|
buy
|
492
|
0.60
|
1.6492
|
1.6292
|
1.6552
|
|
968
|
2007.05.09 00:00
|
buy
|
493
|
0.70
|
1.6503
|
1.6303
|
1.6563
|
|
969
|
2007.05.10 04:00
|
buy
|
494
|
0.60
|
1.6491
|
1.6291
|
1.6551
|
|
970
|
2007.05.11 12:37
|
t/p
|
486
|
0.70
|
1.6420
|
1.6680
|
1.6420
|
313.13
|
38757.62
|
971
|
2007.05.11 16:00
|
buy
|
495
|
0.60
|
1.6449
|
1.6249
|
1.6509
|
|
972
|
2007.05.11 20:00
|
buy
|
496
|
0.60
|
1.6480
|
1.6280
|
1.6540
|
|
973
|
2007.05.14 10:27
|
t/p
|
495
|
0.60
|
1.6509
|
1.6249
|
1.6509
|
303.98
|
39061.61
|
974
|
2007.05.14 12:00
|
buy
|
497
|
0.70
|
1.6517
|
1.6317
|
1.6577
|
|
975
|
2007.05.14 12:39
|
t/p
|
488
|
0.60
|
1.6521
|
1.6261
|
1.6521
|
315.27
|
39376.88
|
976
|
2007.05.15 15:36
|
t/p
|
489
|
0.60
|
1.6523
|
1.6263
|
1.6523
|
315.27
|
39692.15
|
977
|
2007.05.15 16:00
|
buy
|
498
|
0.70
|
1.6525
|
1.6325
|
1.6585
|
|
978
|
2007.05.16 12:00
|
buy
|
499
|
0.70
|
1.6523
|
1.6323
|
1.6583
|
|
979
|
2007.05.16 12:38
|
t/p
|
490
|
0.60
|
1.6535
|
1.6275
|
1.6535
|
316.88
|
40009.03
|
980
|
2007.05.16 14:37
|
s/l
|
457
|
0.60
|
1.6543
|
1.6543
|
1.6283
|
-1159.97
|
38849.06
|
981
|
2007.05.16 14:37
|
t/p
|
480
|
0.60
|
1.6540
|
1.6280
|
1.6540
|
328.17
|
39177.23
|
982
|
2007.05.16 14:37
|
t/p
|
496
|
0.60
|
1.6540
|
1.6280
|
1.6540
|
307.21
|
39484.44
|
983
|
2007.05.16 14:38
|
s/l
|
458
|
0.60
|
1.6544
|
1.6544
|
1.6284
|
-1155.74
|
38328.71
|
984
|
2007.05.16 14:38
|
t/p
|
487
|
0.70
|
1.6541
|
1.6281
|
1.6541
|
371.59
|
38700.29
|
985
|
2007.05.16 15:28
|
t/p
|
481
|
0.60
|
1.6544
|
1.6284
|
1.6544
|
326.56
|
39026.85
|
986
|
2007.05.16 16:00
|
buy
|
500
|
0.70
|
1.6547
|
1.6347
|
1.6607
|
|
987
|
2007.05.16 16:11
|
t/p
|
494
|
0.60
|
1.6551
|
1.6291
|
1.6551
|
308.82
|
39335.67
|
988
|
2007.05.16 16:13
|
t/p
|
492
|
0.60
|
1.6552
|
1.6292
|
1.6552
|
315.27
|
39650.95
|
989
|
2007.05.17 08:00
|
buy
|
501
|
0.70
|
1.6543
|
1.6343
|
1.6603
|
|
990
|
2007.05.17 13:14
|
t/p
|
491
|
0.70
|
1.6553
|
1.6293
|
1.6553
|
373.46
|
40024.40
|
991
|
2007.05.17 13:20
|
s/l
|
462
|
0.60
|
1.6562
|
1.6562
|
1.6302
|
-1151.50
|
38872.90
|
992
|
2007.05.17 15:19
|
t/p
|
482
|
0.70
|
1.6560
|
1.6300
|
1.6560
|
386.63
|
39259.53
|
993
|
2007.05.17 16:00
|
buy
|
502
|
0.80
|
1.6550
|
1.6350
|
1.6610
|
|
994
|
2007.05.17 20:00
|
buy
|
503
|
0.80
|
1.6561
|
1.6361
|
1.6621
|
|
995
|
2007.05.17 20:02
|
t/p
|
493
|
0.70
|
1.6563
|
1.6303
|
1.6563
|
371.58
|
39631.11
|
996
|
2007.05.18 16:00
|
sell
|
504
|
0.70
|
1.6530
|
1.6730
|
1.6470
|
|
997
|
2007.05.18 18:43
|
t/p
|
485
|
0.70
|
1.6571
|
1.6311
|
1.6571
|
380.99
|
40012.10
|
998
|
2007.05.18 18:49
|
t/p
|
497
|
0.70
|
1.6577
|
1.6317
|
1.6577
|
364.05
|
40376.15
|
999
|
2007.05.18 18:50
|
t/p
|
484
|
0.70
|
1.6579
|
1.6319
|
1.6579
|
386.63
|
40762.78
|
1000
|
2007.05.18 20:00
|
buy
|
505
|
0.80
|
1.6577
|
1.6377
|
1.6637
|
|
1001
|
2007.05.21 00:02
|
t/p
|
499
|
0.70
|
1.6583
|
1.6323
|
1.6583
|
362.17
|
41124.95
|
1002
|
2007.05.21 00:08
|
t/p
|
498
|
0.70
|
1.6585
|
1.6325
|
1.6585
|
364.05
|
41489.00
|
1003
|
2007.05.21 00:09
|
t/p
|
483
|
0.70
|
1.6590
|
1.6330
|
1.6590
|
390.40
|
41879.40
|
1004
|
2007.05.21 00:18
|
t/p
|
501
|
0.70
|
1.6603
|
1.6343
|
1.6603
|
356.53
|
42235.93
|
1005
|
2007.05.21 00:19
|
s/l
|
471
|
0.60
|
1.6609
|
1.6609
|
1.6349
|
-1121.86
|
41114.07
|
1006
|
2007.05.21 00:19
|
t/p
|
500
|
0.70
|
1.6607
|
1.6347
|
1.6607
|
362.18
|
41476.25
|
1007
|
2007.05.21 01:45
|
t/p
|
502
|
0.80
|
1.6610
|
1.6350
|
1.6610
|
407.46
|
41883.71
|
1008
|
2007.05.21 04:00
|
buy
|
506
|
0.80
|
1.6599
|
1.6399
|
1.6659
|
|
1009
|
2007.05.21 16:00
|
sell
|
507
|
0.80
|
1.6554
|
1.6754
|
1.6494
|
|
1010
|
2007.05.22 00:00
|
buy
|
508
|
0.80
|
1.6578
|
1.6378
|
1.6638
|
|
1011
|
2007.05.22 04:00
|
sell
|
509
|
0.80
|
1.6554
|
1.6754
|
1.6494
|
|
1012
|
2007.05.23 08:00
|
buy
|
510
|
0.80
|
1.6546
|
1.6346
|
1.6606
|
|
1013
|
2007.05.23 16:00
|
buy
|
511
|
0.80
|
1.6536
|
1.6336
|
1.6596
|
|
1014
|
2007.05.24 16:00
|
buy
|
512
|
0.80
|
1.6519
|
1.6319
|
1.6579
|
|
1015
|
2007.05.24 21:44
|
t/p
|
507
|
0.80
|
1.6494
|
1.6754
|
1.6494
|
374.80
|
42258.51
|
1016
|
2007.05.24 21:44
|
t/p
|
509
|
0.80
|
1.6494
|
1.6754
|
1.6494
|
380.44
|
42638.95
|
1017
|
2007.05.25 16:00
|
buy
|
513
|
0.80
|
1.6509
|
1.6309
|
1.6569
|
|
1018
|
2007.05.28 12:00
|
buy
|
514
|
0.80
|
1.6521
|
1.6321
|
1.6581
|
|
1019
|
2007.05.29 12:00
|
sell
|
515
|
0.80
|
1.6503
|
1.6703
|
1.6443
|
|
1020
|
2007.05.29 21:49
|
t/p
|
504
|
0.70
|
1.6470
|
1.6730
|
1.6470
|
308.19
|
42947.14
|
1021
|
2007.05.31 12:00
|
buy
|
516
|
0.70
|
1.6476
|
1.6276
|
1.6536
|
|
1022
|
2007.06.01 12:00
|
buy
|
517
|
0.80
|
1.6509
|
1.6309
|
1.6569
|
|
1023
|
2007.06.01 16:00
|
buy
|
518
|
0.80
|
1.6528
|
1.6328
|
1.6588
|
|
1024
|
2007.06.01 20:45
|
t/p
|
516
|
0.70
|
1.6536
|
1.6276
|
1.6536
|
354.64
|
43301.78
|
1025
|
2007.06.04 04:00
|
buy
|
519
|
0.80
|
1.6550
|
1.6350
|
1.6610
|
|
1026
|
2007.06.05 04:00
|
sell
|
520
|
0.70
|
1.6498
|
1.6698
|
1.6438
|
|
1027
|
2007.06.05 08:00
|
buy
|
521
|
0.70
|
1.6512
|
1.6312
|
1.6572
|
|
1028
|
2007.06.06 08:00
|
buy
|
522
|
0.70
|
1.6479
|
1.6279
|
1.6539
|
|
1029
|
2007.06.06 15:14
|
t/p
|
515
|
0.80
|
1.6443
|
1.6703
|
1.6443
|
357.87
|
43659.65
|
1030
|
2007.06.06 15:18
|
t/p
|
520
|
0.70
|
1.6438
|
1.6698
|
1.6438
|
347.71
|
44007.36
|
1031
|
2007.06.07 08:00
|
buy
|
523
|
0.60
|
1.6439
|
1.6239
|
1.6499
|
|
1032
|
2007.06.07 12:00
|
buy
|
524
|
0.70
|
1.6478
|
1.6278
|
1.6538
|
|
1033
|
2007.06.08 08:00
|
buy
|
525
|
0.70
|
1.6462
|
1.6262
|
1.6522
|
|
1034
|
2007.06.08 16:00
|
buy
|
526
|
0.70
|
1.6486
|
1.6286
|
1.6546
|
|
1035
|
2007.06.08 16:18
|
t/p
|
523
|
0.60
|
1.6499
|
1.6239
|
1.6499
|
303.98
|
44311.34
|
1036
|
2007.06.08 20:00
|
buy
|
527
|
0.80
|
1.6510
|
1.6310
|
1.6570
|
|
1037
|
2007.06.08 22:50
|
t/p
|
525
|
0.70
|
1.6522
|
1.6262
|
1.6522
|
352.77
|
44664.11
|
1038
|
2007.06.11 12:00
|
buy
|
528
|
0.80
|
1.6518
|
1.6318
|
1.6578
|
|
1039
|
2007.06.11 16:00
|
buy
|
529
|
0.80
|
1.6535
|
1.6335
|
1.6595
|
|
1040
|
2007.06.11 17:45
|
t/p
|
524
|
0.70
|
1.6538
|
1.6278
|
1.6538
|
356.53
|
45020.65
|
1041
|
2007.06.11 17:48
|
t/p
|
522
|
0.70
|
1.6539
|
1.6279
|
1.6539
|
362.18
|
45382.83
|
1042
|
2007.06.11 18:49
|
t/p
|
526
|
0.70
|
1.6546
|
1.6286
|
1.6546
|
354.64
|
45737.47
|
1043
|
2007.06.12 12:00
|
buy
|
530
|
0.90
|
1.6565
|
1.6365
|
1.6625
|
|
1044
|
2007.06.12 20:00
|
buy
|
531
|
0.90
|
1.6556
|
1.6356
|
1.6616
|
|
1045
|
2007.06.13 08:00
|
buy
|
532
|
0.80
|
1.6547
|
1.6347
|
1.6607
|
|
1046
|
2007.06.13 16:00
|
buy
|
533
|
0.80
|
1.6542
|
1.6342
|
1.6602
|
|
1047
|
2007.06.13 20:00
|
buy
|
534
|
0.90
|
1.6556
|
1.6356
|
1.6616
|
|
1048
|
2007.06.13 22:45
|
t/p
|
513
|
0.80
|
1.6569
|
1.6309
|
1.6569
|
439.72
|
46177.18
|
1049
|
2007.06.13 22:45
|
t/p
|
517
|
0.80
|
1.6569
|
1.6309
|
1.6569
|
424.66
|
46601.85
|
1050
|
2007.06.13 22:48
|
t/p
|
527
|
0.80
|
1.6570
|
1.6310
|
1.6570
|
409.61
|
47011.46
|
1051
|
2007.06.13 22:49
|
t/p
|
521
|
0.70
|
1.6572
|
1.6312
|
1.6572
|
367.82
|
47379.28
|
1052
|
2007.06.14 11:06
|
t/p
|
528
|
0.80
|
1.6578
|
1.6318
|
1.6578
|
413.91
|
47793.19
|
1053
|
2007.06.14 12:00
|
buy
|
535
|
0.90
|
1.6561
|
1.6361
|
1.6621
|
|
1054
|
2007.06.14 17:14
|
t/p
|
512
|
0.80
|
1.6579
|
1.6319
|
1.6579
|
448.31
|
48241.50
|
1055
|
2007.06.14 17:18
|
t/p
|
514
|
0.80
|
1.6581
|
1.6321
|
1.6581
|
444.01
|
48685.51
|
1056
|
2007.06.14 19:48
|
t/p
|
518
|
0.80
|
1.6588
|
1.6328
|
1.6588
|
431.12
|
49116.63
|
1057
|
2007.06.14 20:00
|
buy
|
536
|
1.00
|
1.6592
|
1.6392
|
1.6652
|
|
1058
|
2007.06.14 20:45
|
t/p
|
529
|
0.80
|
1.6595
|
1.6335
|
1.6595
|
413.90
|
49530.53
|
1059
|
2007.06.14 20:48
|
t/p
|
511
|
0.80
|
1.6596
|
1.6336
|
1.6596
|
454.77
|
49985.30
|
1060
|
2007.06.15 08:00
|
buy
|
537
|
1.00
|
1.6595
|
1.6395
|
1.6655
|
|
1061
|
2007.06.15 16:00
|
buy
|
538
|
1.00
|
1.6596
|
1.6396
|
1.6656
|
|
1062
|
2007.06.15 16:14
|
t/p
|
533
|
0.80
|
1.6602
|
1.6342
|
1.6602
|
411.76
|
50397.06
|
1063
|
2007.06.15 16:19
|
t/p
|
510
|
0.80
|
1.6606
|
1.6346
|
1.6606
|
456.92
|
50853.98
|
1064
|
2007.06.15 16:19
|
t/p
|
532
|
0.80
|
1.6607
|
1.6347
|
1.6607
|
411.75
|
51265.73
|
1065
|
2007.06.15 18:02
|
t/p
|
519
|
0.80
|
1.6610
|
1.6350
|
1.6610
|
431.12
|
51696.85
|
1066
|
2007.06.15 19:18
|
t/p
|
531
|
0.90
|
1.6616
|
1.6356
|
1.6616
|
465.66
|
52162.50
|
1067
|
2007.06.15 19:18
|
t/p
|
534
|
0.90
|
1.6616
|
1.6356
|
1.6616
|
463.24
|
52625.74
|
1068
|
2007.06.15 20:00
|
buy
|
539
|
1.10
|
1.6620
|
1.6420
|
1.6680
|
|
1069
|
2007.06.15 21:43
|
t/p
|
503
|
0.80
|
1.6621
|
1.6361
|
1.6621
|
465.52
|
53091.26
|
1070
|
2007.06.15 21:43
|
t/p
|
535
|
0.90
|
1.6621
|
1.6361
|
1.6621
|
455.97
|
53547.23
|
1071
|
2007.06.15 21:49
|
t/p
|
530
|
0.90
|
1.6625
|
1.6365
|
1.6625
|
465.65
|
54012.87
|
1072
|
2007.06.18 16:00
|
buy
|
540
|
1.10
|
1.6625
|
1.6425
|
1.6685
|
|
1073
|
2007.06.18 20:00
|
buy
|
541
|
1.10
|
1.6636
|
1.6436
|
1.6696
|
|
1074
|
2007.06.18 20:30
|
t/p
|
505
|
0.80
|
1.6637
|
1.6377
|
1.6637
|
465.51
|
54478.39
|
1075
|
2007.06.18 20:39
|
t/p
|
508
|
0.80
|
1.6638
|
1.6378
|
1.6638
|
461.21
|
54939.60
|
1076
|
2007.06.18 21:44
|
t/p
|
536
|
1.00
|
1.6652
|
1.6392
|
1.6652
|
509.32
|
55448.91
|
1077
|
2007.06.18 21:48
|
t/p
|
537
|
1.00
|
1.6655
|
1.6395
|
1.6655
|
506.64
|
55955.55
|
1078
|
2007.06.18 21:49
|
t/p
|
538
|
1.00
|
1.6656
|
1.6396
|
1.6656
|
506.64
|
56462.19
|
1079
|
2007.06.18 22:01
|
t/p
|
506
|
0.80
|
1.6659
|
1.6399
|
1.6659
|
463.37
|
56925.56
|
1080
|
2007.06.19 00:00
|
buy
|
542
|
1.10
|
1.6666
|
1.6466
|
1.6726
|
|
1081
|
2007.06.19 20:00
|
buy
|
543
|
1.10
|
1.6651
|
1.6451
|
1.6711
|
|
1082
|
2007.06.20 08:00
|
buy
|
544
|
1.10
|
1.6654
|
1.6454
|
1.6714
|
|
1083
|
2007.06.21 08:00
|
buy
|
545
|
1.10
|
1.6604
|
1.6404
|
1.6664
|
|
1084
|
2007.06.21 12:00
|
buy
|
546
|
1.10
|
1.6614
|
1.6414
|
1.6674
|
|
1085
|
2007.06.21 16:00
|
buy
|
547
|
1.10
|
1.6629
|
1.6429
|
1.6689
|
|
1086
|
2007.06.25 08:00
|
buy
|
548
|
1.00
|
1.6556
|
1.6356
|
1.6616
|
|
1087
|
2007.06.25 20:00
|
buy
|
549
|
0.90
|
1.6550
|
1.6350
|
1.6610
|
|
1088
|
2007.06.26 12:00
|
buy
|
550
|
0.90
|
1.6545
|
1.6345
|
1.6605
|
|
1089
|
2007.06.27 20:00
|
buy
|
551
|
0.90
|
1.6516
|
1.6316
|
1.6576
|
|
1090
|
2007.06.28 00:00
|
buy
|
552
|
0.90
|
1.6541
|
1.6341
|
1.6601
|
|
1091
|
2007.06.28 12:00
|
buy
|
553
|
0.90
|
1.6540
|
1.6340
|
1.6600
|
|
1092
|
2007.06.28 16:00
|
buy
|
554
|
0.90
|
1.6544
|
1.6344
|
1.6604
|
|
1093
|
2007.06.28 20:00
|
buy
|
555
|
0.90
|
1.6560
|
1.6360
|
1.6620
|
|
1094
|
2007.06.29 08:00
|
buy
|
556
|
1.00
|
1.6575
|
1.6375
|
1.6635
|
|
1095
|
2007.07.02 04:00
|
sell
|
557
|
0.90
|
1.6536
|
1.6736
|
1.6476
|
|
1096
|
2007.07.02 08:00
|
buy
|
558
|
0.90
|
1.6547
|
1.6347
|
1.6607
|
|
1097
|
2007.07.02 15:39
|
t/p
|
557
|
0.90
|
1.6476
|
1.6736
|
1.6476
|
453.40
|
57378.96
|
1098
|
2007.07.02 15:52
|
s/l
|
542
|
1.10
|
1.6466
|
1.6466
|
1.6726
|
-1809.37
|
55569.59
|
1099
|
2007.07.03 08:00
|
buy
|
559
|
0.70
|
1.6502
|
1.6302
|
1.6562
|
|
1100
|
2007.07.03 12:00
|
buy
|
560
|
0.90
|
1.6542
|
1.6342
|
1.6602
|
|
1101
|
2007.07.04 09:54
|
t/p
|
559
|
0.70
|
1.6562
|
1.6302
|
1.6562
|
354.64
|
55924.23
|
1102
|
2007.07.04 12:00
|
buy
|
561
|
1.00
|
1.6567
|
1.6367
|
1.6627
|
|
1103
|
2007.07.04 20:00
|
buy
|
562
|
0.90
|
1.6567
|
1.6367
|
1.6627
|
|
1104
|
2007.07.05 08:00
|
buy
|
563
|
0.90
|
1.6568
|
1.6368
|
1.6628
|
|
1105
|
2007.07.05 16:00
|
buy
|
564
|
0.90
|
1.6568
|
1.6368
|
1.6628
|
|
1106
|
2007.07.06 00:00
|
buy
|
565
|
0.90
|
1.6556
|
1.6356
|
1.6616
|
|
1107
|
2007.07.06 04:00
|
buy
|
566
|
0.90
|
1.6560
|
1.6360
|
1.6620
|
|
1108
|
2007.07.06 08:00
|
buy
|
567
|
0.90
|
1.6569
|
1.6369
|
1.6629
|
|
1109
|
2007.07.06 11:09
|
t/p
|
551
|
0.90
|
1.6576
|
1.6316
|
1.6576
|
480.16
|
56404.39
|
1110
|
2007.07.06 12:00
|
buy
|
568
|
1.00
|
1.6582
|
1.6382
|
1.6642
|
|
1111
|
2007.07.06 15:48
|
t/p
|
553
|
0.90
|
1.6600
|
1.6340
|
1.6600
|
472.90
|
56877.30
|
1112
|
2007.07.06 18:00
|
t/p
|
552
|
0.90
|
1.6601
|
1.6341
|
1.6601
|
472.90
|
57350.20
|
1113
|
2007.07.06 18:16
|
t/p
|
560
|
0.90
|
1.6602
|
1.6342
|
1.6602
|
465.65
|
57815.84
|
1114
|
2007.07.08 23:16
|
t/p
|
550
|
0.90
|
1.6605
|
1.6345
|
1.6605
|
482.59
|
58298.44
|
1115
|
2007.07.08 23:16
|
t/p
|
554
|
0.90
|
1.6604
|
1.6344
|
1.6604
|
472.91
|
58771.35
|
1116
|
2007.07.10 04:00
|
sell
|
569
|
1.00
|
1.6569
|
1.6769
|
1.6509
|
|
1117
|
2007.07.11 12:00
|
buy
|
570
|
0.90
|
1.6546
|
1.6346
|
1.6606
|
|
1118
|
2007.07.11 20:00
|
buy
|
571
|
1.00
|
1.6570
|
1.6370
|
1.6630
|
|
1119
|
2007.07.12 12:00
|
buy
|
572
|
1.00
|
1.6577
|
1.6377
|
1.6637
|
|
1120
|
2007.07.12 16:00
|
sell
|
573
|
1.00
|
1.6569
|
1.6769
|
1.6509
|
|
1121
|
2007.07.12 20:00
|
buy
|
574
|
1.00
|
1.6584
|
1.6384
|
1.6644
|
|
1122
|
2007.07.13 20:00
|
buy
|
575
|
1.00
|
1.6586
|
1.6386
|
1.6646
|
|
1123
|
2007.07.16 04:00
|
buy
|
576
|
1.00
|
1.6581
|
1.6381
|
1.6641
|
|
1124
|
2007.07.16 20:00
|
buy
|
577
|
1.00
|
1.6573
|
1.6373
|
1.6633
|
|
1125
|
2007.07.17 00:00
|
buy
|
578
|
1.00
|
1.6580
|
1.6380
|
1.6640
|
|
1126
|
2007.07.17 08:00
|
buy
|
579
|
0.90
|
1.6575
|
1.6375
|
1.6635
|
|
1127
|
2007.07.17 20:00
|
buy
|
580
|
1.00
|
1.6580
|
1.6380
|
1.6640
|
|
1128
|
2007.07.18 16:00
|
buy
|
581
|
1.00
|
1.6580
|
1.6380
|
1.6640
|
|
1129
|
2007.07.18 20:00
|
sell
|
582
|
0.90
|
1.6565
|
1.6765
|
1.6505
|
|
1130
|
2007.07.19 00:00
|
buy
|
583
|
0.90
|
1.6579
|
1.6379
|
1.6639
|
|
1131
|
2007.07.19 12:00
|
buy
|
584
|
1.00
|
1.6594
|
1.6394
|
1.6654
|
|
1132
|
2007.07.19 18:30
|
t/p
|
570
|
0.90
|
1.6606
|
1.6346
|
1.6606
|
477.75
|
59249.10
|
1133
|
2007.07.19 18:30
|
t/p
|
558
|
0.90
|
1.6607
|
1.6347
|
1.6607
|
499.51
|
59748.62
|
1134
|
2007.07.19 18:31
|
t/p
|
549
|
0.90
|
1.6610
|
1.6350
|
1.6610
|
516.45
|
60265.06
|
1135
|
2007.07.19 20:00
|
buy
|
585
|
1.10
|
1.6613
|
1.6413
|
1.6673
|
|
1136
|
2007.07.19 21:22
|
t/p
|
548
|
1.00
|
1.6616
|
1.6356
|
1.6616
|
573.84
|
60838.90
|
1137
|
2007.07.19 21:22
|
t/p
|
565
|
0.90
|
1.6616
|
1.6356
|
1.6616
|
485.01
|
61323.91
|
1138
|
2007.07.19 21:24
|
t/p
|
555
|
0.90
|
1.6620
|
1.6360
|
1.6620
|
504.35
|
61828.27
|
1139
|
2007.07.19 21:24
|
t/p
|
566
|
0.90
|
1.6620
|
1.6360
|
1.6620
|
485.00
|
62313.27
|
1140
|
2007.07.20 08:00
|
buy
|
586
|
1.20
|
1.6615
|
1.6415
|
1.6675
|
|
1141
|
2007.07.20 10:22
|
t/p
|
561
|
1.00
|
1.6627
|
1.6367
|
1.6627
|
552.33
|
62865.60
|
1142
|
2007.07.20 10:22
|
t/p
|
562
|
0.90
|
1.6627
|
1.6367
|
1.6627
|
497.10
|
63362.69
|
1143
|
2007.07.20 10:24
|
t/p
|
563
|
0.90
|
1.6628
|
1.6368
|
1.6628
|
489.85
|
63852.54
|
1144
|
2007.07.20 10:24
|
t/p
|
564
|
0.90
|
1.6628
|
1.6368
|
1.6628
|
489.85
|
64342.39
|
1145
|
2007.07.20 10:24
|
t/p
|
567
|
0.90
|
1.6629
|
1.6369
|
1.6629
|
487.43
|
64829.82
|
1146
|
2007.07.20 10:24
|
t/p
|
571
|
1.00
|
1.6630
|
1.6370
|
1.6630
|
533.51
|
65363.33
|
1147
|
2007.07.20 12:00
|
buy
|
587
|
1.20
|
1.6624
|
1.6424
|
1.6684
|
|
1148
|
2007.07.23 08:00
|
sell
|
588
|
1.10
|
1.6592
|
1.6792
|
1.6532
|
|
1149
|
2007.07.23 12:00
|
buy
|
589
|
1.20
|
1.6611
|
1.6411
|
1.6671
|
|
1150
|
2007.07.23 14:46
|
t/p
|
577
|
1.00
|
1.6633
|
1.6373
|
1.6633
|
522.77
|
65886.09
|
1151
|
2007.07.23 15:00
|
t/p
|
556
|
1.00
|
1.6635
|
1.6375
|
1.6635
|
563.09
|
66449.18
|
1152
|
2007.07.23 15:00
|
t/p
|
579
|
0.90
|
1.6635
|
1.6375
|
1.6635
|
468.07
|
66917.24
|
1153
|
2007.07.23 15:01
|
t/p
|
572
|
1.00
|
1.6637
|
1.6377
|
1.6637
|
528.14
|
67445.39
|
1154
|
2007.07.23 15:21
|
t/p
|
583
|
0.90
|
1.6639
|
1.6379
|
1.6639
|
458.39
|
67903.78
|
1155
|
2007.07.23 15:22
|
t/p
|
578
|
1.00
|
1.6640
|
1.6380
|
1.6640
|
520.07
|
68423.84
|
1156
|
2007.07.23 15:22
|
t/p
|
580
|
1.00
|
1.6640
|
1.6380
|
1.6640
|
520.07
|
68943.91
|
1157
|
2007.07.23 15:22
|
t/p
|
581
|
1.00
|
1.6640
|
1.6380
|
1.6640
|
517.38
|
69461.29
|
1158
|
2007.07.23 15:22
|
t/p
|
576
|
1.00
|
1.6641
|
1.6381
|
1.6641
|
522.76
|
69984.05
|
1159
|
2007.07.23 15:24
|
t/p
|
568
|
1.00
|
1.6642
|
1.6382
|
1.6642
|
544.26
|
70528.31
|
1160
|
2007.07.23 15:24
|
t/p
|
574
|
1.00
|
1.6644
|
1.6384
|
1.6644
|
528.14
|
71056.45
|
1161
|
2007.07.23 15:30
|
t/p
|
575
|
1.00
|
1.6646
|
1.6386
|
1.6646
|
525.45
|
71581.90
|
1162
|
2007.07.23 16:00
|
buy
|
590
|
1.30
|
1.6650
|
1.6450
|
1.6710
|
|
1163
|
2007.07.23 16:55
|
t/p
|
584
|
1.00
|
1.6654
|
1.6394
|
1.6654
|
509.33
|
72091.23
|
1164
|
2007.07.23 17:54
|
t/p
|
545
|
1.10
|
1.6664
|
1.6404
|
1.6664
|
643.04
|
72734.27
|
1165
|
2007.07.24 08:00
|
buy
|
591
|
1.40
|
1.6655
|
1.6455
|
1.6715
|
|
1166
|
2007.07.24 12:00
|
buy
|
592
|
1.40
|
1.6661
|
1.6461
|
1.6721
|
|
1167
|
2007.07.24 19:59
|
t/p
|
585
|
1.10
|
1.6673
|
1.6413
|
1.6673
|
563.21
|
73297.48
|
1168
|
2007.07.24 19:59
|
t/p
|
589
|
1.20
|
1.6671
|
1.6411
|
1.6671
|
607.97
|
73905.45
|
1169
|
2007.07.24 20:00
|
buy
|
593
|
1.40
|
1.6676
|
1.6476
|
1.6736
|
|
1170
|
2007.07.25 12:00
|
buy
|
594
|
1.40
|
1.6654
|
1.6454
|
1.6714
|
|
1171
|
2007.07.25 14:31
|
t/p
|
546
|
1.10
|
1.6674
|
1.6414
|
1.6674
|
648.96
|
74554.41
|
1172
|
2007.07.25 14:32
|
t/p
|
586
|
1.20
|
1.6675
|
1.6415
|
1.6675
|
614.42
|
75168.82
|
1173
|
2007.07.25 16:00
|
buy
|
595
|
1.40
|
1.6680
|
1.6480
|
1.6740
|
|
1174
|
2007.07.25 16:10
|
t/p
|
539
|
1.10
|
1.6680
|
1.6420
|
1.6680
|
666.70
|
75835.52
|
1175
|
2007.07.25 16:53
|
t/p
|
587
|
1.20
|
1.6684
|
1.6424
|
1.6684
|
614.42
|
76449.94
|
1176
|
2007.07.25 16:55
|
t/p
|
540
|
1.10
|
1.6685
|
1.6425
|
1.6685
|
663.74
|
77113.68
|
1177
|
2007.07.25 20:00
|
sell
|
596
|
1.40
|
1.6644
|
1.6844
|
1.6584
|
|
1178
|
2007.07.26 17:16
|
t/p
|
596
|
1.40
|
1.6584
|
1.6844
|
1.6584
|
675.65
|
77789.34
|
1179
|
2007.07.27 08:11
|
t/p
|
588
|
1.10
|
1.6532
|
1.6792
|
1.6532
|
507.58
|
78296.92
|
1180
|
2007.07.27 12:00
|
buy
|
597
|
1.30
|
1.6558
|
1.6358
|
1.6618
|
|
1181
|
2007.07.27 17:53
|
t/p
|
569
|
1.00
|
1.6509
|
1.6769
|
1.6509
|
369.72
|
78666.63
|
1182
|
2007.07.27 17:53
|
t/p
|
573
|
1.00
|
1.6509
|
1.6769
|
1.6509
|
397.94
|
79064.57
|
1183
|
2007.07.27 17:56
|
t/p
|
582
|
0.90
|
1.6505
|
1.6765
|
1.6505
|
383.55
|
79448.12
|
1184
|
2007.07.27 18:34
|
s/l
|
595
|
1.40
|
1.6480
|
1.6480
|
1.6740
|
-2336.70
|
77111.42
|
1185
|
2007.07.27 18:36
|
s/l
|
593
|
1.40
|
1.6476
|
1.6476
|
1.6736
|
-2332.94
|
74778.48
|
1186
|
2007.07.29 23:02
|
s/l
|
592
|
1.40
|
1.6461
|
1.6461
|
1.6721
|
-2332.94
|
72445.53
|
1187
|
2007.07.30 02:27
|
s/l
|
591
|
1.40
|
1.6455
|
1.6455
|
1.6715
|
-2329.17
|
70116.36
|
1188
|
2007.07.30 02:29
|
s/l
|
544
|
1.10
|
1.6454
|
1.6454
|
1.6714
|
-1729.54
|
68386.82
|
1189
|
2007.07.30 02:29
|
s/l
|
594
|
1.40
|
1.6454
|
1.6454
|
1.6714
|
-2332.93
|
66053.89
|
1190
|
2007.07.30 02:34
|
s/l
|
543
|
1.10
|
1.6451
|
1.6451
|
1.6711
|
-1726.58
|
64327.31
|
1191
|
2007.07.30 02:36
|
s/l
|
590
|
1.30
|
1.6450
|
1.6450
|
1.6710
|
-2159.31
|
62168.00
|
1192
|
2007.07.30 13:53
|
s/l
|
541
|
1.10
|
1.6436
|
1.6436
|
1.6696
|
-1723.62
|
60444.37
|
1193
|
2007.07.30 14:25
|
s/l
|
547
|
1.10
|
1.6429
|
1.6429
|
1.6689
|
-1738.41
|
58705.97
|
1194
|
2007.07.31 00:00
|
buy
|
598
|
0.10
|
1.6481
|
1.6281
|
1.6541
|
|
1195
|
2007.07.31 08:00
|
buy
|
599
|
0.10
|
1.6504
|
1.6304
|
1.6564
|
|
1196
|
2007.08.01 10:28
|
s/l
|
597
|
1.30
|
1.6358
|
1.6358
|
1.6618
|
-2173.30
|
56532.67
|
1197
|
2007.08.01 16:00
|
buy
|
600
|
0.10
|
1.6454
|
1.6254
|
1.6514
|
|
1198
|
2007.08.02 12:00
|
buy
|
601
|
0.10
|
1.6456
|
1.6256
|
1.6516
|
|
1199
|
2007.08.02 16:00
|
buy
|
602
|
0.10
|
1.6505
|
1.6305
|
1.6565
|
|
1200
|
2007.08.02 16:53
|
t/p
|
600
|
0.10
|
1.6514
|
1.6254
|
1.6514
|
51.21
|
56583.88
|
1201
|
2007.08.03 09:55
|
t/p
|
601
|
0.10
|
1.6516
|
1.6256
|
1.6516
|
50.67
|
56634.54
|
1202
|
2007.08.03 12:00
|
buy
|
603
|
1.10
|
1.6512
|
1.6312
|
1.6572
|
|
1203
|
2007.08.03 20:00
|
sell
|
604
|
1.10
|
1.6436
|
1.6636
|
1.6376
|
|
1204
|
2007.08.03 23:59
|
close at stop
|
604
|
1.10
|
1.6403
|
1.6636
|
1.6376
|
304.79
|
56939.33
|
1205
|
2007.08.03 23:59
|
close at stop
|
603
|
1.10
|
1.6399
|
1.6312
|
1.6572
|
-1044.01
|
55895.32
|
1206
|
2007.08.03 23:59
|
close at stop
|
602
|
0.10
|
1.6399
|
1.6305
|
1.6565
|
-88.76
|
55806.56
|
1207
|
2007.08.03 23:59
|
close at stop
|
599
|
0.10
|
1.6399
|
1.6304
|
1.6564
|
-86.85
|
55719.72
|
1208
|
2007.08.03 23:59
|
close at stop
|
598
|
0.10
|
1.6399
|
1.6281
|
1.6541
|
-67.53
|
55652.19