Strategy Tester Report

Moving Average

 

Symbol

EURCHF (Euro vs Swiss Franc)

Period

4 Hours (H4) 2006.04.27 04:00 - 2007.08.03 20:00

Model

Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)

Parameters

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

 

 

 

 

Bars in test

2103

Ticks modelled

1143441

Modelling quality

32.24%

 

Initial deposit

5000.00

 

 

 

 

Total net profit

50652.19

Gross profit

125496.85

Gross loss

-74844.66

Profit factor

1.68

Expected payoff

83.86

 

 

Absolute drawdown

1777.82

Maximal drawdown

29051.74 (54.75%)

Relative drawdown

54.75% (29051.74)

 

Total trades

604

Short positions (won %)

72 (59.72%)

Long positions (won %)

532 (92.67%)

 

Profit trades (% of total)

536 (88.74%)

Loss trades (% of total)

68 (11.26%)

Largest

profit trade

675.65

loss trade

-2336.70

Average

profit trade

234.14

loss trade

-1100.66

Maximum

consecutive wins (profit in money)

51 (2719.59)

consecutive losses (loss in money)

11 (-22915.45)

Maximal

consecutive profit (count of wins)

23878.53 (46)

consecutive loss (count of losses)

-22915.45 (11)

Average

consecutive wins

15

consecutive losses

2

Graph

#

Time

Type

Order

Lots

Price

S / L

T / P

Profit

Balance

1

2006.04.28 12:00

sell

1

0.10

1.5734

1.5934

1.5674

 

2

2006.04.28 17:52

t/p

1

0.10

1.5674

1.5934

1.5674

50.38

5050.38

3

2006.05.02 08:00

buy

2

0.10

1.5623

1.5423

1.5683

 

4

2006.05.03 08:00

buy

3

0.10

1.5618

1.5418

1.5678

 

5

2006.05.03 12:00

buy

4

0.10

1.5627

1.5427

1.5687

 

6

2006.05.04 00:00

buy

5

0.10

1.5620

1.5420

1.5680

 

7

2006.05.04 04:00

buy

6

0.10

1.5627

1.5427

1.5687

 

8

2006.05.05 12:00

buy

7

0.10

1.5614

1.5414

1.5674

 

9

2006.05.08 00:00

buy

8

0.10

1.5606

1.5406

1.5666

 

10

2006.05.08 20:00

buy

9

0.10

1.5616

1.5416

1.5676

 

11

2006.05.10 16:00

buy

10

0.10

1.5596

1.5396

1.5656

 

12

2006.05.11 04:00

buy

11

0.10

1.5583

1.5383

1.5643

 

13

2006.05.11 08:00

buy

12

0.10

1.5588

1.5388

1.5648

 

14

2006.05.11 12:00

buy

13

0.10

1.5625

1.5425

1.5685

 

15

2006.05.11 16:00

sell

14

0.10

1.5581

1.5781

1.5521

 

16

2006.05.12 12:26

t/p

14

0.10

1.5521

1.5781

1.5521

49.66

5100.04

17

2006.05.15 12:00

buy

15

0.10

1.5515

1.5315

1.5575

 

18

2006.05.16 00:00

buy

16

0.10

1.5509

1.5309

1.5569

 

19

2006.05.16 12:00

buy

17

0.10

1.5538

1.5338

1.5598

 

20

2006.05.16 20:00

buy

18

0.10

1.5537

1.5337

1.5597

 

21

2006.05.17 16:00

buy

19

0.10

1.5522

1.5322

1.5582

 

22

2006.05.17 20:00

sell

20

0.10

1.5481

1.5681

1.5421

 

23

2006.05.18 12:00

buy

21

0.10

1.5496

1.5296

1.5556

 

24

2006.05.18 16:00

buy

22

0.10

1.5513

1.5313

1.5573

 

25

2006.05.19 04:00

buy

23

0.10

1.5505

1.5305

1.5565

 

26

2006.05.19 08:00

buy

24

0.10

1.5509

1.5309

1.5569

 

27

2006.05.19 10:32

t/p

21

0.10

1.5556

1.5296

1.5556

50.66

5150.70

28

2006.05.19 12:00

buy

25

0.10

1.5559

1.5359

1.5619

 

29

2006.05.19 14:23

t/p

23

0.10

1.5565

1.5305

1.5565

50.39

5201.09

30

2006.05.19 14:35

t/p

16

0.10

1.5569

1.5309

1.5569

51.73

5252.83

31

2006.05.19 14:35

t/p

24

0.10

1.5569

1.5309

1.5569

50.39

5303.22

32

2006.05.22 16:00

sell

26

0.10

1.5505

1.5705

1.5445

 

33

2006.05.23 12:00

buy

27

0.10

1.5513

1.5313

1.5573

 

34

2006.05.24 12:00

buy

28

0.10

1.5510

1.5310

1.5570

 

35

2006.05.24 20:00

buy

29

0.10

1.5546

1.5346

1.5606

 

36

2006.05.25 08:00

buy

30

0.10

1.5533

1.5333

1.5593

 

37

2006.05.25 12:00

buy

31

0.10

1.5545

1.5345

1.5605

 

38

2006.05.25 16:00

buy

32

0.10

1.5562

1.5362

1.5622

 

39

2006.05.25 21:15

t/p

28

0.10

1.5570

1.5310

1.5570

51.20

5354.41

40

2006.05.25 21:50

t/p

22

0.10

1.5573

1.5313

1.5573

52.28

5406.70

41

2006.05.25 21:50

t/p

27

0.10

1.5573

1.5313

1.5573

51.48

5458.17

42

2006.05.25 21:56

t/p

15

0.10

1.5575

1.5315

1.5575

53.63

5511.80

43

2006.05.26 00:07

t/p

19

0.10

1.5582

1.5322

1.5582

53.36

5565.15

44

2006.05.26 06:35

t/p

30

0.10

1.5593

1.5333

1.5593

50.67

5615.82

45

2006.05.26 08:00

buy

33

0.10

1.5590

1.5390

1.5650

 

46

2006.05.26 16:00

buy

34

0.10

1.5595

1.5395

1.5655

 

47

2006.05.26 17:09

t/p

18

0.10

1.5597

1.5337

1.5597

53.63

5669.45

48

2006.05.26 17:10

t/p

17

0.10

1.5598

1.5338

1.5598

53.63

5723.07

49

2006.05.26 17:17

t/p

31

0.10

1.5605

1.5345

1.5605

50.67

5773.74

50

2006.05.26 17:18

t/p

29

0.10

1.5606

1.5346

1.5606

51.48

5825.22

51

2006.05.26 18:25

t/p

25

0.10

1.5619

1.5359

1.5619

52.28

5877.50

52

2006.05.26 18:29

t/p

32

0.10

1.5622

1.5362

1.5622

50.67

5928.17

53

2006.05.26 20:00

buy

35

0.10

1.5627

1.5427

1.5687

 

54

2006.05.29 16:00

buy

36

0.10

1.5617

1.5417

1.5677

 

55

2006.05.29 20:00

buy

37

0.10

1.5622

1.5422

1.5682

 

56

2006.05.30 12:00

sell

38

0.10

1.5591

1.5791

1.5531

 

57

2006.05.31 08:00

buy

39

0.10

1.5598

1.5398

1.5658

 

58

2006.05.31 16:00

buy

40

0.10

1.5609

1.5409

1.5669

 

59

2006.06.01 08:00

buy

41

0.10

1.5616

1.5416

1.5676

 

60

2006.06.01 16:00

buy

42

0.10

1.5637

1.5437

1.5697

 

61

2006.06.01 16:55

t/p

11

0.10

1.5643

1.5383

1.5643

56.03

5984.20

62

2006.06.02 00:00

buy

43

0.10

1.5642

1.5442

1.5702

 

63

2006.06.02 08:00

buy

44

0.10

1.5643

1.5443

1.5703

 

64

2006.06.02 08:14

t/p

12

0.10

1.5648

1.5388

1.5648

56.30

6040.51

65

2006.06.02 08:17

t/p

33

0.10

1.5650

1.5390

1.5650

52.27

6092.78

66

2006.06.02 20:00

sell

45

0.10

1.5602

1.5802

1.5542

 

67

2006.06.05 08:00

buy

46

0.10

1.5611

1.5411

1.5671

 

68

2006.06.05 12:00

buy

47

0.10

1.5615

1.5415

1.5675

 

69

2006.06.06 16:00

buy

48

0.10

1.5609

1.5409

1.5669

 

70

2006.06.07 12:00

buy

49

0.10

1.5614

1.5414

1.5674

 

71

2006.06.07 20:00

buy

50

0.10

1.5629

1.5429

1.5689

 

72

2006.06.08 04:00

buy

51

0.10

1.5624

1.5424

1.5684

 

73

2006.06.08 16:00

buy

52

0.10

1.5629

1.5429

1.5689

 

74

2006.06.08 20:00

sell

53

0.10

1.5585

1.5785

1.5525

 

75

2006.06.09 12:00

buy

54

0.10

1.5596

1.5396

1.5656

 

76

2006.06.12 10:36

t/p

45

0.10

1.5542

1.5802

1.5542

44.74

6137.51

77

2006.06.12 16:17

t/p

38

0.10

1.5531

1.5791

1.5531

41.21

6178.72

78

2006.06.13 02:32

t/p

53

0.10

1.5525

1.5785

1.5525

48.26

6226.98

79

2006.06.13 12:00

buy

55

0.10

1.5528

1.5328

1.5588

 

80

2006.06.13 20:00

buy

56

0.10

1.5546

1.5346

1.5606

 

81

2006.06.14 04:00

buy

57

0.10

1.5548

1.5348

1.5608

 

82

2006.06.14 08:00

buy

58

0.10

1.5558

1.5358

1.5618

 

83

2006.06.15 04:00

buy

59

0.10

1.5533

1.5333

1.5593

 

84

2006.06.15 20:00

buy

60

0.10

1.5542

1.5342

1.5602

 

85

2006.06.16 00:00

buy

61

0.10

1.5553

1.5353

1.5613

 

86

2006.06.16 04:00

sell

62

0.10

1.5541

1.5741

1.5481

 

87

2006.06.16 08:00

buy

63

0.10

1.5551

1.5351

1.5611

 

88

2006.06.16 12:00

buy

64

0.10

1.5560

1.5360

1.5620

 

89

2006.06.19 08:00

buy

65

0.10

1.5566

1.5366

1.5626

 

90

2006.06.19 12:00

buy

66

0.10

1.5578

1.5378

1.5638

 

91

2006.06.19 16:32

t/p

55

0.10

1.5588

1.5328

1.5588

52.01

6279.00

92

2006.06.19 17:12

t/p

59

0.10

1.5593

1.5333

1.5593

50.94

6329.93

93

2006.06.19 17:52

t/p

60

0.10

1.5602

1.5342

1.5602

50.94

6380.87

94

2006.06.19 18:24

t/p

56

0.10

1.5606

1.5346

1.5606

52.01

6432.88

95

2006.06.19 18:28

t/p

57

0.10

1.5608

1.5348

1.5608

51.74

6484.63

96

2006.06.19 18:32

t/p

63

0.10

1.5611

1.5351

1.5611

50.67

6535.30

97

2006.06.19 18:36

t/p

61

0.10

1.5613

1.5353

1.5613

50.67

6585.97

98

2006.06.19 20:00

buy

67

0.10

1.5616

1.5416

1.5676

 

99

2006.06.21 08:00

buy

68

0.10

1.5597

1.5397

1.5657

 

100

2006.06.21 12:00

buy

69

0.10

1.5606

1.5406

1.5666

 

101

2006.06.21 14:31

t/p

58

0.10

1.5618

1.5358

1.5618

52.28

6638.25

102

2006.06.21 14:35

t/p

64

0.10

1.5620

1.5360

1.5620

51.21

6689.45

103

2006.06.21 16:00

buy

70

0.10

1.5620

1.5420

1.5680

 

104

2006.06.22 09:51

t/p

65

0.10

1.5626

1.5366

1.5626

51.74

6741.20

105

2006.06.22 12:00

buy

71

0.10

1.5633

1.5433

1.5693

 

106

2006.06.22 12:17

t/p

66

0.10

1.5638

1.5378

1.5638

51.73

6792.93

107

2006.06.23 12:00

buy

72

0.10

1.5644

1.5444

1.5704

 

108

2006.06.23 20:00

sell

73

0.10

1.5617

1.5817

1.5557

 

109

2006.06.26 12:00

buy

74

0.10

1.5634

1.5434

1.5694

 

110

2006.06.27 04:00

buy

75

0.10

1.5648

1.5448

1.5708

 

111

2006.06.27 09:49

t/p

34

0.10

1.5655

1.5395

1.5655

58.45

6851.39

112

2006.06.27 09:52

t/p

10

0.10

1.5656

1.5396

1.5656

63.29

6914.68

113

2006.06.27 09:52

t/p

54

0.10

1.5656

1.5396

1.5656

54.69

6969.37

114

2006.06.27 09:54

t/p

68

0.10

1.5657

1.5397

1.5657

52.00

7021.37

115

2006.06.27 09:57

t/p

39

0.10

1.5658

1.5398

1.5658

57.65

7079.02

116

2006.06.27 12:00

buy

76

0.10

1.5661

1.5461

1.5721

 

117

2006.06.27 13:48

t/p

8

0.10

1.5666

1.5406

1.5666

63.83

7142.85

118

2006.06.27 13:48

t/p

69

0.10

1.5666

1.5406

1.5666

52.00

7194.85

119

2006.06.27 13:57

t/p

40

0.10

1.5669

1.5409

1.5669

57.65

7252.50

120

2006.06.27 13:57

t/p

48

0.10

1.5669

1.5409

1.5669

56.03

7308.53

121

2006.06.27 14:28

t/p

46

0.10

1.5671

1.5411

1.5671

56.30

7364.84

122

2006.06.27 14:37

t/p

7

0.10

1.5674

1.5414

1.5674

64.10

7428.94

123

2006.06.27 14:37

t/p

49

0.10

1.5674

1.5414

1.5674

55.77

7484.70

124

2006.06.28 08:00

sell

77

0.10

1.5632

1.5832

1.5572

 

125

2006.06.28 16:00

sell

78

0.10

1.5631

1.5831

1.5571

 

126

2006.06.28 20:00

buy

79

0.10

1.5646

1.5446

1.5706

 

127

2006.06.29 12:00

buy

80

0.10

1.5647

1.5447

1.5707

 

128

2006.06.29 20:00

buy

81

0.10

1.5658

1.5458

1.5718

 

129

2006.06.30 09:55

t/p

47

0.10

1.5675

1.5415

1.5675

57.65

7542.35

130

2006.06.30 09:56

t/p

9

0.10

1.5676

1.5416

1.5676

65.17

7607.52

131

2006.06.30 09:56

t/p

41

0.10

1.5676

1.5416

1.5676

58.19

7665.71

132

2006.06.30 09:56

t/p

67

0.10

1.5676

1.5416

1.5676

53.88

7719.59

133

2006.06.30 10:23

s/l

20

0.10

1.5681

1.5681

1.5421

-200.39

7519.21

134

2006.06.30 10:23

t/p

36

0.10

1.5677

1.5417

1.5677

59.53

7578.74

135

2006.06.30 10:25

t/p

3

0.10

1.5678

1.5418

1.5678

66.52

7645.25

136

2006.06.30 10:29

t/p

5

0.10

1.5680

1.5420

1.5680

65.71

7710.96

137

2006.06.30 10:29

t/p

70

0.10

1.5680

1.5420

1.5680

53.35

7764.31

138

2006.06.30 10:33

t/p

37

0.10

1.5682

1.5422

1.5682

59.53

7823.84

139

2006.06.30 10:35

t/p

2

0.10

1.5683

1.5423

1.5683

66.79

7890.63

140

2006.06.30 10:36

t/p

51

0.10

1.5684

1.5424

1.5684

56.30

7946.93

141

2006.07.03 00:00

sell

82

0.10

1.5641

1.5841

1.5581

 

142

2006.07.03 08:00

buy

83

0.10

1.5654

1.5454

1.5714

 

143

2006.07.03 12:00

buy

84

0.10

1.5664

1.5464

1.5724

 

144

2006.07.03 16:00

buy

85

0.10

1.5675

1.5475

1.5735

 

145

2006.07.04 08:00

buy

86

0.10

1.5677

1.5477

1.5737

 

146

2006.07.04 10:33

t/p

13

0.10

1.5685

1.5425

1.5685

64.37

8011.30

147

2006.07.04 12:00

buy

87

0.10

1.5685

1.5485

1.5745

 

148

2006.07.04 18:36

t/p

4

0.10

1.5687

1.5427

1.5687

67.07

8078.36

149

2006.07.04 18:36

t/p

6

0.10

1.5687

1.5427

1.5687

66.26

8144.62

150

2006.07.04 18:36

t/p

35

0.10

1.5687

1.5427

1.5687

60.35

8204.97

151

2006.07.04 20:00

buy

88

0.20

1.5682

1.5482

1.5742

 

152

2006.07.05 04:00

sell

89

0.10

1.5652

1.5852

1.5592

 

153

2006.07.05 12:00

buy

90

0.10

1.5674

1.5474

1.5734

 

154

2006.07.05 14:37

t/p

50

0.10

1.5689

1.5429

1.5689

57.93

8262.90

155

2006.07.05 14:37

t/p

52

0.10

1.5689

1.5429

1.5689

57.12

8320.02

156

2006.07.05 16:00

buy

91

0.20

1.5689

1.5489

1.5749

 

157

2006.07.05 17:47

t/p

71

0.10

1.5693

1.5433

1.5693

53.36

8373.37

158

2006.07.05 17:50

t/p

74

0.10

1.5694

1.5434

1.5694

52.82

8426.19

159

2006.07.05 17:57

t/p

42

0.10

1.5697

1.5437

1.5697

59.00

8485.19

160

2006.07.05 18:32

s/l

26

0.10

1.5705

1.5705

1.5445

-198.98

8286.22

161

2006.07.05 18:34

t/p

43

0.10

1.5702

1.5442

1.5702

58.73

8344.95

162

2006.07.05 18:37

t/p

44

0.10

1.5703

1.5443

1.5703

58.73

8403.68

163

2006.07.06 08:00

buy

92

0.20

1.5684

1.5484

1.5744

 

164

2006.07.06 12:00

buy

93

0.20

1.5684

1.5484

1.5744

 

165

2006.07.06 16:00

buy

94

0.20

1.5692

1.5492

1.5752

 

166

2006.07.07 08:00

buy

95

0.20

1.5701

1.5501

1.5761

 

167

2006.07.07 08:11

t/p

72

0.10

1.5704

1.5444

1.5704

54.16

8457.85

168

2006.07.07 08:15

t/p

79

0.10

1.5706

1.5446

1.5706

53.36

8511.20

169

2006.07.07 08:17

t/p

80

0.10

1.5707

1.5447

1.5707

52.55

8563.75

170

2006.07.07 08:49

t/p

75

0.10

1.5708

1.5448

1.5708

53.63

8617.38

171

2006.07.07 16:00

sell

96

0.10

1.5671

1.5871

1.5611

 

172

2006.07.10 16:00

buy

97

0.10

1.5672

1.5472

1.5732

 

173

2006.07.11 04:00

buy

98

0.10

1.5666

1.5466

1.5726

 

174

2006.07.11 20:00

buy

99

0.10

1.5671

1.5471

1.5731

 

175

2006.07.12 12:00

buy

100

0.10

1.5670

1.5470

1.5730

 

176

2006.07.12 20:00

buy

101

0.10

1.5682

1.5482

1.5742

 

177

2006.07.13 00:00

sell

102

0.10

1.5669

1.5869

1.5609

 

178

2006.07.13 04:00

buy

103

0.10

1.5680

1.5480

1.5740

 

179

2006.07.13 12:00

sell

104

0.10

1.5634

1.5834

1.5574

 

180

2006.07.13 22:24

t/p

96

0.10

1.5611

1.5871

1.5611

46.15

8663.52

181

2006.07.13 22:30

t/p

102

0.10

1.5609

1.5869

1.5609

50.38

8713.90

182

2006.07.14 12:00

buy

105

0.10

1.5623

1.5423

1.5683

 

183

2006.07.14 20:00

buy

106

0.10

1.5624

1.5424

1.5684

 

184

2006.07.17 08:54

t/p

89

0.10

1.5592

1.5852

1.5592

41.91

8755.82

185

2006.07.17 12:00

buy

107

0.10

1.5627

1.5427

1.5687

 

186

2006.07.18 04:00

buy

108

0.10

1.5633

1.5433

1.5693

 

187

2006.07.18 08:00

buy

109

0.10

1.5641

1.5441

1.5701

 

188

2006.07.18 16:00

buy

110

0.10

1.5646

1.5446

1.5706

 

189

2006.07.18 20:00

buy

111

0.10

1.5664

1.5464

1.5724

 

190

2006.07.19 08:00

buy

112

0.10

1.5671

1.5471

1.5731

 

191

2006.07.19 10:32

t/p

105

0.10

1.5683

1.5423

1.5683

51.20

8807.01

192

2006.07.19 10:35

t/p

106

0.10

1.5684

1.5424

1.5684

51.20

8858.21

193

2006.07.19 12:00

buy

113

0.20

1.5690

1.5490

1.5750

 

194

2006.07.19 13:15

t/p

107

0.10

1.5687

1.5427

1.5687

50.94

8909.15

195

2006.07.19 13:55

t/p

108

0.10

1.5693

1.5433

1.5693

50.67

8959.82

196

2006.07.19 18:36

t/p

109

0.10

1.5701

1.5441

1.5701

50.67

9010.49

197

2006.07.19 21:46

t/p

110

0.10

1.5706

1.5446

1.5706

50.67

9061.15

198

2006.07.19 22:27

t/p

83

0.10

1.5714

1.5454

1.5714

54.70

9115.86

199

2006.07.19 22:36

t/p

81

0.10

1.5718

1.5458

1.5718

55.24

9171.09

200

2006.07.20 00:00

buy

114

0.20

1.5719

1.5519

1.5779

 

201

2006.07.20 02:36

t/p

76

0.10

1.5721

1.5461

1.5721

57.12

9228.21

202

2006.07.20 20:00

buy

115

0.20

1.5723

1.5523

1.5783

 

203

2006.07.21 20:00

sell

116

0.20

1.5699

1.5899

1.5639

 

204

2006.07.24 04:00

buy

117

0.20

1.5706

1.5506

1.5766

 

205

2006.07.24 09:49

t/p

84

0.10

1.5724

1.5464

1.5724

56.04

9284.26

206

2006.07.24 09:49

t/p

111

0.10

1.5724

1.5464

1.5724

52.01

9336.27

207

2006.07.24 09:51

t/p

98

0.10

1.5726

1.5466

1.5726

53.89

9390.17

208

2006.07.24 09:55

t/p

100

0.10

1.5730

1.5470

1.5730

53.63

9443.79

209

2006.07.24 09:57

t/p

99

0.10

1.5731

1.5471

1.5731

53.89

9497.69

210

2006.07.24 09:57

t/p

112

0.10

1.5731

1.5471

1.5731

51.74

9549.43

211

2006.07.24 09:58

t/p

97

0.10

1.5732

1.5472

1.5732

54.16

9603.59

212

2006.07.24 10:25

t/p

90

0.10

1.5734

1.5474

1.5734

55.51

9659.10

213

2006.07.24 10:26

t/p

85

0.10

1.5735

1.5475

1.5735

56.04

9715.14

214

2006.07.24 10:28

s/l

62

0.10

1.5741

1.5741

1.5481

-193.32

9521.82

215

2006.07.24 10:28

t/p

86

0.10

1.5737

1.5477

1.5737

55.78

9577.60

216

2006.07.24 10:31

t/p

103

0.10

1.5740

1.5480

1.5740

52.82

9630.42

217

2006.07.24 10:34

t/p

88

0.20

1.5742

1.5482

1.5742

111.54

9741.96

218

2006.07.24 10:34

t/p

101

0.10

1.5742

1.5482

1.5742

53.62

9795.58

219

2006.07.24 10:35

t/p

92

0.20

1.5744

1.5484

1.5744

109.39

9904.97

220

2006.07.24 10:35

t/p

93

0.20

1.5744

1.5484

1.5744

109.39

10014.36

221

2006.07.24 10:37

t/p

87

0.10

1.5745

1.5485

1.5745

55.77

10070.13

222

2006.07.24 12:00

buy

118

0.20

1.5746

1.5546

1.5806

 

223

2006.07.24 12:50

t/p

91

0.20

1.5749

1.5489

1.5749

111.00

10181.13

224

2006.07.25 06:36

t/p

113

0.20

1.5750

1.5490

1.5750

104.02

10285.15

225

2006.07.25 08:53

t/p

94

0.20

1.5752

1.5492

1.5752

109.93

10395.07

226

2006.07.25 18:29

t/p

95

0.20

1.5761

1.5501

1.5761

109.39

10504.47

227

2006.07.25 18:38

t/p

117

0.20

1.5766

1.5506

1.5766

101.33

10605.79

228

2006.07.25 20:00

buy

119

0.20

1.5757

1.5557

1.5817

 

229

2006.07.26 00:00

buy

120

0.20

1.5772

1.5572

1.5832

 

230

2006.07.26 20:00

buy

121

0.20

1.5770

1.5570

1.5830

 

231

2006.07.26 22:28

t/p

114

0.20

1.5779

1.5519

1.5779

102.94

10708.73

232

2006.07.27 05:52

t/p

115

0.20

1.5783

1.5523

1.5783

104.55

10813.29

233

2006.07.27 12:00

sell

122

0.20

1.5753

1.5953

1.5693

 

234

2006.07.28 12:00

buy

123

0.20

1.5732

1.5532

1.5792

 

235

2006.07.28 20:00

buy

124

0.20

1.5726

1.5526

1.5786

 

236

2006.07.31 00:00

buy

125

0.20

1.5726

1.5526

1.5786

 

237

2006.07.31 20:00

buy

126

0.20

1.5722

1.5522

1.5782

 

238

2006.08.01 08:00

buy

127

0.20

1.5724

1.5524

1.5784

 

239

2006.08.01 16:00

buy

128

0.20

1.5730

1.5530

1.5790

 

240

2006.08.02 20:00

buy

129

0.20

1.5744

1.5544

1.5804

 

241

2006.08.03 12:00

buy

130

0.20

1.5747

1.5547

1.5807

 

242

2006.08.03 20:00

buy

131

0.20

1.5768

1.5568

1.5828

 

243

2006.08.04 10:37

t/p

126

0.20

1.5782

1.5522

1.5782

104.02

10917.30

244

2006.08.04 12:00

buy

132

0.20

1.5778

1.5578

1.5838

 

245

2006.08.04 12:17

t/p

127

0.20

1.5784

1.5524

1.5784

103.48

11020.78

246

2006.08.04 12:51

t/p

124

0.20

1.5786

1.5526

1.5786

104.55

11125.33

247

2006.08.04 12:51

t/p

125

0.20

1.5786

1.5526

1.5786

104.02

11229.35

248

2006.08.04 20:00

sell

133

0.20

1.5726

1.5926

1.5666

 

249

2006.08.08 00:00

buy

134

0.20

1.5738

1.5538

1.5798

 

250

2006.08.08 08:00

buy

135

0.20

1.5740

1.5540

1.5800

 

251

2006.08.08 16:00

buy

136

0.20

1.5738

1.5538

1.5798

 

252

2006.08.08 20:00

buy

137

0.20

1.5749

1.5549

1.5809

 

253

2006.08.09 04:00

buy

138

0.20

1.5743

1.5543

1.5803

 

254

2006.08.09 12:00

buy

139

0.20

1.5749

1.5549

1.5809

 

255

2006.08.09 20:00

buy

140

0.20

1.5768

1.5568

1.5828

 

256

2006.08.10 16:00

buy

141

0.20

1.5768

1.5568

1.5828

 

257

2006.08.10 18:28

t/p

128

0.20

1.5790

1.5530

1.5790

106.70

11336.05

258

2006.08.10 18:32

t/p

123

0.20

1.5792

1.5532

1.5792

107.78

11443.83

259

2006.08.10 20:00

buy

142

0.20

1.5797

1.5597

1.5857

 

260

2006.08.11 12:00

buy

143

0.20

1.5795

1.5595

1.5855

 

261

2006.08.11 13:57

t/p

134

0.20

1.5798

1.5538

1.5798

103.48

11547.31

262

2006.08.11 13:57

t/p

136

0.20

1.5798

1.5538

1.5798

103.48

11650.79

263

2006.08.11 14:28

t/p

135

0.20

1.5800

1.5540

1.5800

103.48

11754.27

264

2006.08.11 16:00

buy

144

0.20

1.5804

1.5604

1.5864

 

265

2006.08.11 17:54

t/p

138

0.20

1.5803

1.5543

1.5803

102.94

11857.21

266

2006.08.11 17:56

t/p

129

0.20

1.5804

1.5544

1.5804

106.70

11963.91

267

2006.08.11 18:26

t/p

118

0.20

1.5806

1.5546

1.5806

111.54

12075.45

268

2006.08.11 18:28

t/p

130

0.20

1.5807

1.5547

1.5807

105.09

12180.54

269

2006.08.11 18:31

t/p

137

0.20

1.5809

1.5549

1.5809

103.48

12284.02

270

2006.08.11 18:31

t/p

139

0.20

1.5809

1.5549

1.5809

102.94

12386.96

271

2006.08.11 21:54

s/l

73

0.10

1.5817

1.5817

1.5557

-202.50

12184.46

272

2006.08.14 12:00

buy

145

0.20

1.5814

1.5614

1.5874

 

273

2006.08.15 10:38

t/p

119

0.20

1.5817

1.5557

1.5817

112.08

12296.54

274

2006.08.15 12:00

buy

146

0.20

1.5818

1.5618

1.5878

 

275

2006.08.15 20:00

buy

147

0.20

1.5819

1.5619

1.5879

 

276

2006.08.16 08:58

s/l

78

0.10

1.5831

1.5831

1.5571

-202.49

12094.04

277

2006.08.16 12:00

sell

148

0.20

1.5790

1.5990

1.5730

 

278

2006.08.17 00:00

buy

149

0.20

1.5798

1.5598

1.5858

 

279

2006.08.17 20:00

buy

150

0.20

1.5810

1.5610

1.5870

 

280

2006.08.18 16:00

buy

151

0.20

1.5822

1.5622

1.5882

 

281

2006.08.21 00:00

buy

152

0.20

1.5817

1.5617

1.5877

 

282

2006.08.21 12:00

sell

153

0.20

1.5778

1.5978

1.5718

 

283

2006.08.22 08:00

buy

154

0.20

1.5791

1.5591

1.5851

 

284

2006.08.22 20:00

buy

155

0.20

1.5812

1.5612

1.5872

 

285

2006.08.23 20:00

buy

156

0.20

1.5810

1.5610

1.5870

 

286

2006.08.24 12:00

buy

157

0.20

1.5810

1.5610

1.5870

 

287

2006.08.24 20:00

buy

158

0.20

1.5810

1.5610

1.5870

 

288

2006.08.25 00:00

buy

159

0.20

1.5818

1.5618

1.5878

 

289

2006.08.25 12:00

sell

160

0.20

1.5803

1.6003

1.5743

 

290

2006.08.25 16:00

buy

161

0.20

1.5816

1.5616

1.5876

 

291

2006.08.25 20:00

sell

162

0.20

1.5799

1.5999

1.5739

 

292

2006.08.28 00:00

buy

163

0.20

1.5814

1.5614

1.5874

 

293

2006.08.29 00:00

buy

164

0.20

1.5814

1.5614

1.5874

 

294

2006.08.30 16:00

buy

165

0.20

1.5772

1.5572

1.5832

 

295

2006.08.31 04:00

buy

166

0.20

1.5760

1.5560

1.5820

 

296

2006.08.31 12:00

buy

167

0.20

1.5761

1.5561

1.5821

 

297

2006.08.31 20:00

buy

168

0.20

1.5780

1.5580

1.5840

 

298

2006.09.01 04:00

buy

169

0.20

1.5770

1.5570

1.5830

 

299

2006.09.01 12:00

buy

170

0.20

1.5778

1.5578

1.5838

 

300

2006.09.01 16:00

buy

171

0.20

1.5808

1.5608

1.5868

 

301

2006.09.04 04:00

buy

172

0.20

1.5797

1.5597

1.5857

 

302

2006.09.04 08:00

buy

173

0.20

1.5800

1.5600

1.5860

 

303

2006.09.04 12:00

buy

174

0.20

1.5811

1.5611

1.5871

 

304

2006.09.05 04:00

buy

175

0.20

1.5818

1.5618

1.5878

 

305

2006.09.05 10:32

t/p

166

0.20

1.5820

1.5560

1.5820

102.40

12196.44

306

2006.09.05 10:37

t/p

167

0.20

1.5821

1.5561

1.5821

102.40

12298.85

307

2006.09.05 12:00

buy

176

0.20

1.5822

1.5622

1.5882

 

308

2006.09.05 20:00

buy

177

0.20

1.5819

1.5619

1.5879

 

309

2006.09.06 12:00

buy

178

0.20

1.5822

1.5622

1.5882

 

310

2006.09.06 13:15

s/l

77

0.10

1.5832

1.5832

1.5572

-217.32

12081.53

311

2006.09.06 13:15

t/p

131

0.20

1.5828

1.5568

1.5828

117.98

12199.51

312

2006.09.06 13:15

t/p

140

0.20

1.5828

1.5568

1.5828

115.83

12315.34

313

2006.09.06 13:15

t/p

141

0.20

1.5828

1.5568

1.5828

114.22

12429.56

314

2006.09.06 13:18

s/l

104

0.10

1.5834

1.5834

1.5574

-205.33

12224.23

315

2006.09.06 13:18

t/p

121

0.20

1.5830

1.5570

1.5830

123.37

12347.60

316

2006.09.06 13:18

t/p

169

0.20

1.5830

1.5570

1.5830

102.40

12450.01

317

2006.09.06 13:47

t/p

120

0.20

1.5832

1.5572

1.5832

123.37

12573.38

318

2006.09.06 13:47

t/p

165

0.20

1.5832

1.5572

1.5832

104.55

12677.93

319

2006.09.06 13:55

s/l

82

0.10

1.5841

1.5841

1.5581

-213.79

12464.14

320

2006.09.06 13:57

t/p

132

0.20

1.5838

1.5578

1.5838

117.46

12581.59

321

2006.09.06 13:57

t/p

170

0.20

1.5838

1.5578

1.5838

102.40

12683.99

322

2006.09.06 14:27

t/p

168

0.20

1.5840

1.5580

1.5840

102.94

12786.93

323

2006.09.06 16:00

buy

179

0.20

1.5838

1.5638

1.5898

 

324

2006.09.07 16:00

buy

180

0.20

1.5838

1.5638

1.5898

 

325

2006.09.08 04:00

buy

181

0.20

1.5827

1.5627

1.5887

 

326

2006.09.11 08:00

buy

182

0.20

1.5819

1.5619

1.5879

 

327

2006.09.11 20:00

buy

183

0.20

1.5809

1.5609

1.5869

 

328

2006.09.12 00:00

buy

184

0.20

1.5814

1.5614

1.5874

 

329

2006.09.12 20:00

buy

185

0.20

1.5845

1.5645

1.5905

 

330

2006.09.12 21:13

t/p

154

0.20

1.5851

1.5591

1.5851

112.08

12899.01

331

2006.09.12 21:17

t/p

143

0.20

1.5855

1.5595

1.5855

116.92

13015.93

332

2006.09.12 21:45

t/p

142

0.20

1.5857

1.5597

1.5857

117.46

13133.39

333

2006.09.12 21:45

t/p

172

0.20

1.5857

1.5597

1.5857

105.09

13238.48

334

2006.09.12 21:47

t/p

149

0.20

1.5858

1.5598

1.5858

113.69

13352.17

335

2006.09.12 21:50

t/p

173

0.20

1.5860

1.5600

1.5860

105.09

13457.26

336

2006.09.12 21:55

t/p

144

0.20

1.5864

1.5604

1.5864

116.92

13574.18

337

2006.09.12 22:26

t/p

171

0.20

1.5868

1.5608

1.5868

105.63

13679.81

338

2006.09.12 22:27

t/p

183

0.20

1.5869

1.5609

1.5869

101.33

13781.14

339

2006.09.12 22:28

t/p

150

0.20

1.5870

1.5610

1.5870

113.69

13894.83

340

2006.09.12 22:28

t/p

156

0.20

1.5870

1.5610

1.5870

111.54

14006.37

341

2006.09.12 22:28

t/p

157

0.20

1.5870

1.5610

1.5870

109.93

14116.30

342

2006.09.12 22:28

t/p

158

0.20

1.5870

1.5610

1.5870

109.93

14226.23

343

2006.09.12 22:30

t/p

174

0.20

1.5871

1.5611

1.5871

105.09

14331.32

344

2006.09.12 22:31

t/p

155

0.20

1.5872

1.5612

1.5872

112.08

14443.40

345

2006.09.12 22:34

t/p

145

0.20

1.5874

1.5614

1.5874

116.38

14559.78

346

2006.09.12 22:34

t/p

163

0.20

1.5874

1.5614

1.5874

108.85

14668.63

347

2006.09.12 22:34

t/p

164

0.20

1.5874

1.5614

1.5874

108.32

14776.95

348

2006.09.12 22:34

t/p

184

0.20

1.5874

1.5614

1.5874

100.79

14877.74

349

2006.09.12 22:37

t/p

161

0.20

1.5876

1.5616

1.5876

109.39

14987.13

350

2006.09.12 22:40

t/p

152

0.20

1.5877

1.5617

1.5877

112.62

15099.75

351

2006.09.13 01:13

t/p

146

0.20

1.5878

1.5618

1.5878

116.38

15216.13

352

2006.09.13 01:13

t/p

159

0.20

1.5878

1.5618

1.5878

109.93

15326.06

353

2006.09.13 01:13

t/p

175

0.20

1.5878

1.5618

1.5878

105.09

15431.15

354

2006.09.13 01:15

t/p

147

0.20

1.5879

1.5619

1.5879

116.38

15547.53

355

2006.09.13 01:15

t/p

177

0.20

1.5879

1.5619

1.5879

105.09

15652.62

356

2006.09.13 01:15

t/p

182

0.20

1.5879

1.5619

1.5879

101.87

15754.48

357

2006.09.13 01:18

t/p

151

0.20

1.5882

1.5622

1.5882

113.69

15868.18

358

2006.09.13 01:18

t/p

176

0.20

1.5882

1.5622

1.5882

105.09

15973.27

359

2006.09.13 01:18

t/p

178

0.20

1.5882

1.5622

1.5882

104.55

16077.82

360

2006.09.13 01:48

t/p

181

0.20

1.5887

1.5627

1.5887

102.40

16180.22

361

2006.09.13 02:00

s/l

116

0.20

1.5899

1.5899

1.5639

-409.23

15770.99

362

2006.09.13 02:27

t/p

179

0.20

1.5898

1.5638

1.5898

104.55

15875.54

363

2006.09.13 02:27

t/p

180

0.20

1.5898

1.5638

1.5898

102.94

15978.49

364

2006.09.13 02:35

t/p

185

0.20

1.5905

1.5645

1.5905

101.33

16079.81

365

2006.09.13 16:00

buy

186

0.30

1.5896

1.5696

1.5956

 

366

2006.09.14 16:00

buy

187

0.30

1.5902

1.5702

1.5962

 

367

2006.09.14 21:12

s/l

133

0.20

1.5926

1.5926

1.5666

-393.71

15686.10

368

2006.09.15 09:51

s/l

122

0.20

1.5953

1.5953

1.5693

-406.41

15279.69

369

2006.09.15 10:25

t/p

186

0.30

1.5956

1.5696

1.5956

154.42

15434.11

370

2006.09.15 10:33

t/p

187

0.30

1.5962

1.5702

1.5962

152.00

15586.11

371

2006.09.15 12:00

buy

188

0.30

1.5964

1.5764

1.6024

 

372

2006.09.19 00:00

buy

189

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

373

2006.09.19 08:00

buy

190

0.30

1.5896

1.5696

1.5956

 

374

2006.09.19 12:00

buy

191

0.30

1.5914

1.5714

1.5974

 

375

2006.09.20 16:00

buy

192

0.30

1.5875

1.5675

1.5935

 

376

2006.09.21 00:00

buy

193

0.30

1.5882

1.5682

1.5942

 

377

2006.09.21 16:00

buy

194

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

378

2006.09.21 18:29

t/p

192

0.30

1.5935

1.5675

1.5935

153.60

15739.70

379

2006.09.21 18:35

t/p

193

0.30

1.5942

1.5682

1.5942

151.18

15890.88

380

2006.09.21 20:00

buy

195

0.30

1.5910

1.5710

1.5970

 

381

2006.09.22 00:00

sell

196

0.30

1.5876

1.6076

1.5816

 

382

2006.09.22 08:00

buy

197

0.30

1.5893

1.5693

1.5953

 

383

2006.09.22 12:00

sell

198

0.30

1.5834

1.6034

1.5774

 

384

2006.09.22 14:28

t/p

196

0.30

1.5816

1.6076

1.5816

151.13

16042.01

385

2006.09.25 06:27

t/p

198

0.30

1.5774

1.6034

1.5774

149.01

16191.03

386

2006.09.25 06:32

s/l

188

0.30

1.5764

1.5764

1.6024

-497.50

15693.53

387

2006.09.26 00:00

buy

199

0.30

1.5791

1.5591

1.5851

 

388

2006.09.27 04:00

buy

200

0.30

1.5785

1.5585

1.5845

 

389

2006.09.27 08:00

buy

201

0.30

1.5788

1.5588

1.5848

 

390

2006.09.27 12:00

buy

202

0.30

1.5794

1.5594

1.5854

 

391

2006.09.27 20:00

buy

203

0.30

1.5814

1.5614

1.5874

 

392

2006.09.28 04:00

buy

204

0.30

1.5811

1.5611

1.5871

 

393

2006.09.28 12:00

buy

205

0.30

1.5834

1.5634

1.5894

 

394

2006.09.28 14:34

t/p

200

0.30

1.5845

1.5585

1.5845

153.61

15847.14

395

2006.09.29 09:15

t/p

201

0.30

1.5848

1.5588

1.5848

154.42

16001.55

396

2006.09.29 09:18

t/p

199

0.30

1.5851

1.5591

1.5851

155.22

16156.78

397

2006.09.29 09:47

t/p

202

0.30

1.5854

1.5594

1.5854

154.42

16311.19

398

2006.09.29 10:36

t/p

204

0.30

1.5871

1.5611

1.5871

151.99

16463.18

399

2006.09.29 12:00

buy

206

0.30

1.5873

1.5673

1.5933

 

400

2006.09.29 13:08

t/p

203

0.30

1.5874

1.5614

1.5874

154.41

16617.58

401

2006.09.29 14:35

t/p

205

0.30

1.5894

1.5634

1.5894

151.99

16769.57

402

2006.10.02 20:00

sell

207

0.30

1.5833

1.6033

1.5773

 

403

2006.10.03 08:00

buy

208

0.30

1.5847

1.5647

1.5907

 

404

2006.10.03 16:00

buy

209

0.30

1.5851

1.5651

1.5911

 

405

2006.10.03 20:00

buy

210

0.30

1.5857

1.5657

1.5917

 

406

2006.10.04 04:00

buy

211

0.30

1.5861

1.5661

1.5921

 

407

2006.10.04 08:00

buy

212

0.30

1.5867

1.5667

1.5927

 

408

2006.10.04 16:00

buy

213

0.30

1.5886

1.5686

1.5946

 

409

2006.10.05 12:00

buy

214

0.30

1.5893

1.5693

1.5953

 

410

2006.10.05 14:29

t/p

208

0.30

1.5907

1.5647

1.5907

154.41

16923.98

411

2006.10.05 14:36

t/p

209

0.30

1.5911

1.5651

1.5911

154.41

17078.38

412

2006.10.06 12:00

buy

215

0.30

1.5901

1.5701

1.5961

 

413

2006.10.09 12:00

buy

216

0.30

1.5883

1.5683

1.5943

 

414

2006.10.09 16:00

buy

217

0.30

1.5891

1.5691

1.5951

 

415

2006.10.10 00:00

buy

218

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

416

2006.10.10 08:00

buy

219

0.30

1.5897

1.5697

1.5957

 

417

2006.10.10 12:00

buy

220

0.30

1.5904

1.5704

1.5964

 

418

2006.10.10 18:36

t/p

210

0.30

1.5917

1.5657

1.5917

156.83

17235.22

419

2006.10.10 22:32

t/p

211

0.30

1.5921

1.5661

1.5921

156.03

17391.24

420

2006.10.11 00:00

buy

221

0.30

1.5923

1.5723

1.5983

 

421

2006.10.11 01:47

t/p

212

0.30

1.5927

1.5667

1.5927

156.83

17548.08

422

2006.10.11 02:37

t/p

206

0.30

1.5933

1.5673

1.5933

159.24

17707.32

423

2006.10.11 10:32

t/p

216

0.30

1.5943

1.5683

1.5943

152.79

17860.12

424

2006.10.11 17:57

t/p

213

0.30

1.5946

1.5686

1.5946

156.82

18016.94

425

2006.10.11 18:37

t/p

217

0.30

1.5951

1.5691

1.5951

152.79

18169.73

426

2006.10.11 20:00

buy

222

0.30

1.5943

1.5743

1.6003

 

427

2006.10.12 16:00

buy

223

0.30

1.5938

1.5738

1.5998

 

428

2006.10.13 16:00

buy

224

0.30

1.5955

1.5755

1.6015

 

429

2006.10.13 16:00

t/p

189

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

172.15

18341.88

430

2006.10.13 16:00

t/p

194

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

168.92

18510.80

431

2006.10.13 16:00

t/p

218

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

155.21

18666.01

432

2006.10.13 16:01

t/p

197

0.30

1.5953

1.5693

1.5953

168.11

18834.13

433

2006.10.13 16:01

t/p

214

0.30

1.5953

1.5693

1.5953

157.63

18991.76

434

2006.10.13 16:08

t/p

190

0.30

1.5956

1.5696

1.5956

172.16

19163.91

435

2006.10.13 16:09

t/p

219

0.30

1.5957

1.5697

1.5957

155.22

19319.14

436

2006.10.13 16:17

t/p

215

0.30

1.5961

1.5701

1.5961

156.83

19475.97

437

2006.10.13 16:56

t/p

220

0.30

1.5964

1.5704

1.5964

155.22

19631.19

438

2006.10.13 20:00

sell

225

0.30

1.5938

1.6138

1.5878

 

439

2006.10.16 00:00

sell

226

0.30

1.5926

1.6126

1.5866

 

440

2006.10.18 00:00

buy

227

0.30

1.5909

1.5709

1.5969

 

441

2006.10.18 16:00

buy

228

0.30

1.5916

1.5716

1.5976

 

442

2006.10.18 20:00

buy

229

0.30

1.5925

1.5725

1.5985

 

443

2006.10.19 08:00

sell

230

0.30

1.5915

1.6115

1.5855

 

444

2006.10.19 12:00

sell

231

0.30

1.5899

1.6099

1.5839

 

445

2006.10.19 21:51

t/p

225

0.30

1.5878

1.6138

1.5878

138.44

19769.63

446

2006.10.19 22:33

t/p

226

0.30

1.5866

1.6126

1.5866

140.55

19910.18

447

2006.10.20 08:00

buy

232

0.30

1.5890

1.5690

1.5950

 

448

2006.10.20 20:00

buy

233

0.30

1.5885

1.5685

1.5945

 

449

2006.10.23 12:00

buy

234

0.30

1.5896

1.5696

1.5956

 

450

2006.10.23 16:00

buy

235

0.30

1.5908

1.5708

1.5968

 

451

2006.10.24 00:00

sell

236

0.30

1.5896

1.6096

1.5836

 

452

2006.10.24 04:00

buy

237

0.30

1.5903

1.5703

1.5963

 

453

2006.10.24 12:00

buy

238

0.30

1.5920

1.5720

1.5980

 

454

2006.10.25 08:00

buy

239

0.30

1.5917

1.5717

1.5977

 

455

2006.10.25 16:00

buy

240

0.30

1.5917

1.5717

1.5977

 

456

2006.10.25 20:00

buy

241

0.30

1.5938

1.5738

1.5998

 

457

2006.10.26 20:00

sell

242

0.30

1.5906

1.6106

1.5846

 

458

2006.10.27 04:00

buy

243

0.30

1.5921

1.5721

1.5981

 

459

2006.10.27 08:00

sell

244

0.30

1.5915

1.6115

1.5855

 

460

2006.10.31 08:00

buy

245

0.30

1.5893

1.5693

1.5953

 

461

2006.10.31 16:00

buy

246

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

462

2006.11.01 16:00

buy

247

0.30

1.5883

1.5683

1.5943

 

463

2006.11.02 00:00

buy

248

0.30

1.5889

1.5689

1.5949

 

464

2006.11.02 08:00

buy

249

0.30

1.5894

1.5694

1.5954

 

465

2006.11.02 12:00

buy

250

0.30

1.5902

1.5702

1.5962

 

466

2006.11.02 20:00

buy

251

0.30

1.5908

1.5708

1.5968

 

467

2006.11.03 16:00

buy

252

0.30

1.5944

1.5744

1.6004

 

468

2006.11.03 17:16

t/p

247

0.30

1.5943

1.5683

1.5943

154.41

20064.58

469

2006.11.03 17:46

t/p

233

0.30

1.5945

1.5685

1.5945

162.47

20227.05

470

2006.11.03 17:54

t/p

248

0.30

1.5949

1.5689

1.5949

151.99

20379.04

471

2006.11.03 17:56

t/p

232

0.30

1.5950

1.5690

1.5950

162.47

20541.51

472

2006.11.03 18:26

t/p

246

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

155.21

20696.72

473

2006.11.03 18:28

t/p

245

0.30

1.5953

1.5693

1.5953

155.21

20851.93

474

2006.11.03 18:30

t/p

249

0.30

1.5954

1.5694

1.5954

152.00

21003.93

475

2006.11.03 18:34

t/p

234

0.30

1.5956

1.5696

1.5956

161.67

21165.60

476

2006.11.06 12:00

buy

253

0.40

1.5962

1.5762

1.6022

 

477

2006.11.06 13:48

t/p

250

0.30

1.5962

1.5702

1.5962

152.80

21318.41

478

2006.11.06 13:50

t/p

237

0.30

1.5963

1.5703

1.5963

161.67

21480.08

479

2006.11.06 14:28

t/p

235

0.30

1.5968

1.5708

1.5968

162.48

21642.56

480

2006.11.06 14:28

t/p

251

0.30

1.5968

1.5708

1.5968

152.80

21795.36

481

2006.11.06 14:31

t/p

227

0.30

1.5969

1.5709

1.5969

166.51

21961.87

482

2006.11.06 14:34

t/p

195

0.30

1.5970

1.5710

1.5970

186.67

22148.55

483

2006.11.06 18:30

t/p

191

0.30

1.5974

1.5714

1.5974

189.89

22338.43

484

2006.11.06 18:33

s/l

153

0.20

1.5978

1.5978

1.5718

-444.51

21893.92

485

2006.11.06 18:36

t/p

228

0.30

1.5976

1.5716

1.5976

166.50

22060.42

486

2006.11.06 20:00

buy

254

0.40

1.5979

1.5779

1.6039

 

487

2006.11.06 20:20

t/p

239

0.30

1.5977

1.5717

1.5977

160.86

22221.28

488

2006.11.06 20:20

t/p

240

0.30

1.5977

1.5717

1.5977

160.86

22382.14

489

2006.11.07 10:34

t/p

238

0.30

1.5980

1.5720

1.5980

162.47

22544.60

490

2006.11.07 10:37

t/p

243

0.30

1.5981

1.5721

1.5981

158.44

22703.04

491

2006.11.07 12:00

buy

255

0.40

1.5974

1.5774

1.6034

 

492

2006.11.08 00:00

buy

256

0.40

1.5967

1.5767

1.6027

 

493

2006.11.08 16:00

buy

257

0.40

1.5960

1.5760

1.6020

 

494

2006.11.08 20:00

buy

258

0.40

1.5967

1.5767

1.6027

 

495

2006.11.09 08:00

buy

259

0.40

1.5964

1.5764

1.6024

 

496

2006.11.09 16:00

buy

260

0.40

1.5975

1.5775

1.6035

 

497

2006.11.09 20:00

sell

261

0.40

1.5935

1.6135

1.5875

 

498

2006.11.10 20:00

buy

262

0.40

1.5934

1.5734

1.5994

 

499

2006.11.13 12:00

buy

263

0.30

1.5937

1.5737

1.5997

 

500

2006.11.13 20:00

buy

264

0.40

1.5946

1.5746

1.6006

 

501

2006.11.14 12:00

buy

265

0.40

1.5950

1.5750

1.6010

 

502

2006.11.14 20:00

buy

266

0.40

1.5950

1.5750

1.6010

 

503

2006.11.15 08:00

buy

267

0.30

1.5943

1.5743

1.6003

 

504

2006.11.15 10:29

t/p

221

0.30

1.5983

1.5723

1.5983

179.40

22882.45

505

2006.11.15 10:31

t/p

229

0.30

1.5985

1.5725

1.5985

173.76

23056.21

506

2006.11.15 10:32

s/l

148

0.20

1.5990

1.5990

1.5730

-464.28

22591.93

507

2006.11.15 12:00

buy

268

0.40

1.5983

1.5783

1.6043

 

508

2006.11.15 14:36

t/p

262

0.40

1.5994

1.5734

1.5994

204.81

22796.73

509

2006.11.15 16:48

s/l

162

0.20

1.5999

1.5999

1.5739

-448.75

22347.99

510

2006.11.15 16:52

t/p

263

0.30

1.5997

1.5737

1.5997

152.80

22500.79

511

2006.11.15 16:55

t/p

223

0.30

1.5998

1.5738

1.5998

176.99

22677.78

512

2006.11.15 16:55

t/p

241

0.30

1.5998

1.5738

1.5998

168.12

22845.91

513

2006.11.16 08:00

buy

269

0.40

1.5985

1.5785

1.6045

 

514

2006.11.16 16:00

buy

270

0.40

1.5984

1.5784

1.6044

 

515

2006.11.17 08:00

buy

271

0.40

1.5972

1.5772

1.6032

 

516

2006.11.17 12:00

buy

272

0.40

1.5991

1.5791

1.6051

 

517

2006.11.17 13:49

s/l

160

0.20

1.6003

1.6003

1.5743

-454.40

22391.51

518

2006.11.17 13:56

t/p

222

0.30

1.6003

1.5743

1.6003

182.64

22574.15

519

2006.11.17 13:56

t/p

267

0.30

1.6003

1.5743

1.6003

154.42

22728.56

520

2006.11.17 14:24

t/p

252

0.30

1.6004

1.5744

1.6004

162.48

22891.04

521

2006.11.17 14:28

t/p

264

0.40

1.6006

1.5746

1.6006

208.03

23099.07

522

2006.11.17 14:36

t/p

265

0.40

1.6010

1.5750

1.6010

206.96

23306.03

523

2006.11.17 14:36

t/p

266

0.40

1.6010

1.5750

1.6010

206.96

23512.99

524

2006.11.17 20:00

sell

273

0.40

1.5951

1.6151

1.5891

 

525

2006.11.20 08:00

buy

274

0.40

1.5972

1.5772

1.6032

 

526

2006.11.22 00:00

buy

275

0.40

1.5944

1.5744

1.6004

 

527

2006.11.22 14:27

t/p

273

0.40

1.5891

1.6151

1.5891

193.04

23706.03

528

2006.11.22 18:25

t/p

261

0.40

1.5875

1.6135

1.5875

170.46

23876.49

529

2006.11.23 08:00

buy

276

0.30

1.5877

1.5677

1.5937

 

530

2006.11.23 13:48

t/p

230

0.30

1.5855

1.6115

1.5855

77.04

23953.53

531

2006.11.23 13:48

t/p

244

0.30

1.5855

1.6115

1.5855

93.98

24047.51

532

2006.11.23 14:28

t/p

242

0.30

1.5846

1.6106

1.5846

91.86

24139.37

533

2006.11.23 16:11

t/p

231

0.30

1.5839

1.6099

1.5839

77.04

24216.41

534

2006.11.23 16:14

t/p

236

0.30

1.5836

1.6096

1.5836

83.39

24299.80

535

2006.11.27 00:00

buy

277

0.30

1.5838

1.5638

1.5898

 

536

2006.11.27 12:00

buy

278

0.30

1.5853

1.5653

1.5913

 

537

2006.11.28 12:00

buy

279

0.30

1.5858

1.5658

1.5918

 

538

2006.11.28 20:00

buy

280

0.30

1.5876

1.5676

1.5936

 

539

2006.11.29 14:27

t/p

277

0.30

1.5898

1.5638

1.5898

152.79

24452.60

540

2006.11.29 16:00

buy

281

0.40

1.5894

1.5694

1.5954

 

541

2006.11.29 18:35

t/p

278

0.30

1.5913

1.5653

1.5913

152.79

24605.39

542

2006.11.29 20:00

buy

282

0.40

1.5916

1.5716

1.5976

 

543

2006.11.30 06:34

t/p

279

0.30

1.5918

1.5658

1.5918

154.42

24759.81

544

2006.11.30 08:00

buy

283

0.40

1.5917

1.5717

1.5977

 

545

2006.11.30 12:00

buy

284

0.40

1.5924

1.5724

1.5984

 

546

2006.11.30 20:00

sell

285

0.30

1.5872

1.6072

1.5812

 

547

2006.12.01 12:00

buy

286

0.30

1.5880

1.5680

1.5940

 

548

2006.12.01 20:00

buy

287

0.40

1.5902

1.5702

1.5962

 

549

2006.12.04 10:33

t/p

280

0.30

1.5936

1.5676

1.5936

156.02

24915.82

550

2006.12.04 10:35

t/p

276

0.30

1.5937

1.5677

1.5937

158.44

25074.26

551

2006.12.04 12:00

buy

288

0.40

1.5940

1.5740

1.6000

 

552

2006.12.05 04:00

buy

289

0.40

1.5925

1.5725

1.5985

 

553

2006.12.05 16:00

sell

290

0.30

1.5881

1.6081

1.5821

 

554

2006.12.06 08:00

buy

291

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

555

2006.12.06 16:00

buy

292

0.30

1.5889

1.5689

1.5949

 

556

2006.12.07 00:00

buy

293

0.30

1.5892

1.5692

1.5952

 

557

2006.12.07 20:00

buy

294

0.30

1.5894

1.5694

1.5954

 

558

2006.12.08 08:00

buy

295

0.30

1.5890

1.5690

1.5950

 

559

2006.12.08 16:00

buy

296

0.30

1.5898

1.5698

1.5958

 

560

2006.12.08 20:00

buy

297

0.40

1.5906

1.5706

1.5966

 

561

2006.12.11 12:00

buy

298

0.40

1.5903

1.5703

1.5963

 

562

2006.12.11 16:00

buy

299

0.40

1.5920

1.5720

1.5980

 

563

2006.12.12 00:00

buy

300

0.40

1.5925

1.5725

1.5985

 

564

2006.12.13 00:00

buy

301

0.40

1.5937

1.5737

1.5997

 

565

2006.12.13 10:28

t/p

286

0.30

1.5940

1.5680

1.5940

159.24

25233.51

566

2006.12.13 12:00

buy

302

0.40

1.5942

1.5742

1.6002

 

567

2006.12.13 13:52

t/p

292

0.30

1.5949

1.5689

1.5949

156.82

25390.33

568

2006.12.13 13:56

t/p

295

0.30

1.5950

1.5690

1.5950

153.60

25543.93

569

2006.12.13 14:27

t/p

291

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

156.82

25700.75

570

2006.12.13 14:27

t/p

293

0.30

1.5952

1.5692

1.5952

154.41

25855.16

571

2006.12.13 14:33

t/p

281

0.40

1.5954

1.5694

1.5954

216.63

26071.79

572

2006.12.13 14:33

t/p

294

0.30

1.5954

1.5694

1.5954

154.42

26226.21

573

2006.12.13 16:00

buy

303

0.50

1.5954

1.5754

1.6014

 

574

2006.12.14 09:51

t/p

296

0.30

1.5958

1.5698

1.5958

156.03

26382.24

575

2006.12.14 09:56

t/p

287

0.40

1.5962

1.5702

1.5962

215.56

26597.79

576

2006.12.14 09:57

t/p

298

0.40

1.5963

1.5703

1.5963

206.96

26804.75

577

2006.12.14 10:26

t/p

297

0.40

1.5966

1.5706

1.5966

208.03

27012.78

578

2006.12.14 10:37

t/p

282

0.40

1.5976

1.5716

1.5976

219.86

27232.64

579

2006.12.14 10:38

t/p

283

0.40

1.5977

1.5717

1.5977

216.63

27449.27

580

2006.12.14 12:00

buy

304

0.50

1.5973

1.5773

1.6033

 

581

2006.12.14 13:52

t/p

299

0.40

1.5980

1.5720

1.5980

206.96

27656.23

582

2006.12.14 14:26

t/p

284

0.40

1.5984

1.5724

1.5984

216.63

27872.86

583

2006.12.14 14:28

t/p

289

0.40

1.5985

1.5725

1.5985

213.40

28086.26

584

2006.12.14 14:28

t/p

300

0.40

1.5985

1.5725

1.5985

205.87

28292.13

585

2006.12.15 12:00

buy

305

0.50

1.5980

1.5780

1.6040

 

586

2006.12.15 18:36

t/p

301

0.40

1.5997

1.5737

1.5997

205.88

28498.01

587

2006.12.18 00:00

buy

306

0.50

1.5985

1.5785

1.6045

 

588

2006.12.18 12:00

buy

307

0.50

1.5999

1.5799

1.6059

 

589

2006.12.18 12:47

t/p

288

0.40

1.6000

1.5740

1.6000

216.63

28714.64

590

2006.12.18 17:45

t/p

302

0.40

1.6002

1.5742

1.6002

206.96

28921.60

591

2006.12.18 17:50

t/p

275

0.40

1.6004

1.5744

1.6004

229.54

29151.13

592

2006.12.18 20:00

buy

308

0.60

1.6011

1.5811

1.6071

 

593

2006.12.19 09:47

t/p

303

0.50

1.6014

1.5754

1.6014

260.04

29411.18

594

2006.12.19 09:47

t/p

224

0.30

1.6015

1.5755

1.6015

203.60

29614.77

595

2006.12.19 09:52

t/p

257

0.40

1.6020

1.5760

1.6020

245.66

29860.44

596

2006.12.19 09:54

t/p

253

0.40

1.6022

1.5762

1.6022

247.81

30108.25

597

2006.12.19 09:56

t/p

259

0.40

1.6024

1.5764

1.6024

242.44

30350.69

598

2006.12.19 10:25

t/p

256

0.40

1.6027

1.5767

1.6027

245.66

30596.35

599

2006.12.19 10:25

t/p

258

0.40

1.6027

1.5767

1.6027

245.66

30842.01

600

2006.12.19 10:27

s/l

207

0.30

1.6033

1.6033

1.5773

-668.89

30173.12

601

2006.12.19 10:30

t/p

271

0.40

1.6032

1.5772

1.6032

233.84

30406.96

602

2006.12.19 10:30

t/p

274

0.40

1.6032

1.5772

1.6032

232.76

30639.72

603

2006.12.19 10:31

t/p

304

0.50

1.6033

1.5773

1.6033

256.01

30895.73

604

2006.12.19 10:32

t/p

255

0.40

1.6034

1.5774

1.6034

246.74

31142.47

605

2006.12.19 10:33

t/p

260

0.40

1.6035

1.5775

1.6035

242.44

31384.91

606

2006.12.19 10:37

t/p

254

0.40

1.6039

1.5779

1.6039

247.81

31632.72

607

2006.12.19 10:38

t/p

305

0.50

1.6040

1.5780

1.6040

254.66

31887.38

608

2006.12.19 12:00

buy

309

0.60

1.6021

1.5821

1.6081

 

609

2006.12.20 00:00

buy

310

0.60

1.6022

1.5822

1.6082

 

610

2006.12.20 04:00

buy

311

0.60

1.6033

1.5833

1.6093

 

611

2006.12.20 08:00

buy

312

0.60

1.6041

1.5841

1.6101

 

612

2006.12.20 09:50

t/p

268

0.40

1.6043

1.5783

1.6043

239.20

32126.58

613

2006.12.20 09:55

t/p

270

0.40

1.6044

1.5784

1.6044

235.98

32362.56

614

2006.12.20 10:24

t/p

269

0.40

1.6045

1.5785

1.6045

235.99

32598.55

615

2006.12.20 10:24

t/p

306

0.50

1.6045

1.5785

1.6045

254.66

32853.20

616

2006.12.20 20:00

buy

313

0.60

1.6050

1.5850

1.6110

 

617

2006.12.21 20:00

sell

314

0.60

1.6024

1.6224

1.5964

 

618

2006.12.22 08:00

buy

315

0.60

1.6037

1.5837

1.6097

 

619

2006.12.22 20:00

buy

316

0.60

1.6031

1.5831

1.6091

 

620

2006.12.25 20:00

buy

317

0.60

1.6022

1.5822

1.6082

 

621

2006.12.26 12:00

buy

318

0.60

1.6020

1.5820

1.6080

 

622

2006.12.26 16:00

buy

319

0.60

1.6032

1.5832

1.6092

 

623

2006.12.27 00:00

buy

320

0.60

1.6025

1.5825

1.6085

 

624

2006.12.27 12:00

buy

321

0.60

1.6042

1.5842

1.6102

 

625

2006.12.27 13:12

t/p

272

0.40

1.6051

1.5791

1.6051

242.44

33095.64

626

2006.12.27 13:45

t/p

307

0.50

1.6059

1.5799

1.6059

264.08

33359.72

627

2006.12.27 13:55

s/l

285

0.30

1.6072

1.6072

1.5812

-556.70

32803.02

628

2006.12.27 14:25

t/p

308

0.60

1.6071

1.5811

1.6071

316.89

33119.90

629

2006.12.27 14:33

s/l

290

0.30

1.6081

1.6081

1.5821

-550.35

32569.55

630

2006.12.27 14:35

t/p

318

0.60

1.6080

1.5820

1.6080

303.98

32873.54

631

2006.12.27 14:36

t/p

309

0.60

1.6081

1.5821

1.6081

315.27

33188.81

632

2006.12.27 14:37

t/p

310

0.60

1.6082

1.5822

1.6082

313.66

33502.47

633

2006.12.27 14:37

t/p

317

0.60

1.6082

1.5822

1.6082

305.60

33808.06

634

2006.12.27 16:00

buy

322

0.70

1.6080

1.5880

1.6140

 

635

2006.12.27 18:35

t/p

320

0.60

1.6085

1.5825

1.6085

302.37

34110.43

636

2006.12.28 00:54

t/p

316

0.60

1.6091

1.5831

1.6091

312.05

34422.48

637

2006.12.28 09:50

t/p

319

0.60

1.6092

1.5832

1.6092

308.82

34731.30

638

2006.12.28 09:53

t/p

311

0.60

1.6093

1.5833

1.6093

318.50

35049.80

639

2006.12.28 10:26

t/p

315

0.60

1.6097

1.5837

1.6097

312.05

35361.85

640

2006.12.28 10:35

t/p

312

0.60

1.6101

1.5841

1.6101

318.50

35680.34

641

2006.12.28 10:37

t/p

321

0.60

1.6102

1.5842

1.6102

307.21

35987.55

642

2006.12.28 12:00

buy

323

0.70

1.6091

1.5891

1.6151

 

643

2006.12.29 08:00

buy

324

0.70

1.6075

1.5875

1.6135

 

644

2006.12.29 16:00

buy

325

0.70

1.6078

1.5878

1.6138

 

645

2006.12.29 20:00

buy

326

0.70

1.6094

1.5894

1.6154

 

646

2007.01.02 10:37

t/p

313

0.60

1.6110

1.5850

1.6110

323.34

36310.89

647

2007.01.02 12:00

buy

327

0.70

1.6113

1.5913

1.6173

 

648

2007.01.03 08:00

buy

328

0.70

1.6120

1.5920

1.6180

 

649

2007.01.03 09:50

t/p

324

0.70

1.6135

1.5875

1.6135

358.40

36669.29

650

2007.01.03 09:54

t/p

325

0.70

1.6138

1.5878

1.6138

358.40

37027.70

651

2007.01.03 09:57

t/p

322

0.70

1.6140

1.5880

1.6140

365.93

37393.63

652

2007.01.03 12:00

buy

329

0.70

1.6139

1.5939

1.6199

 

653

2007.01.03 12:55

t/p

323

0.70

1.6151

1.5891

1.6151

360.29

37753.92

654

2007.01.03 17:57

t/p

326

0.70

1.6154

1.5894

1.6154

358.40

38112.32

655

2007.01.03 20:00

buy

330

0.70

1.6166

1.5966

1.6226

 

656

2007.01.04 16:00

sell

331

0.70

1.6107

1.6307

1.6047

 

657

2007.01.04 20:00

buy

332

0.70

1.6142

1.5942

1.6202

 

658

2007.01.05 04:00

sell

333

0.70

1.6107

1.6307

1.6047

 

659

2007.01.08 12:00

buy

334

0.70

1.6082

1.5882

1.6142

 

660

2007.01.08 16:00

buy

335

0.70

1.6104

1.5904

1.6164

 

661

2007.01.09 00:00

buy

336

0.70

1.6106

1.5906

1.6166

 

662

2007.01.09 08:00

buy

337

0.70

1.6129

1.5929

1.6189

 

663

2007.01.09 14:34

t/p

334

0.70

1.6142

1.5882

1.6142

354.64

38466.96

664

2007.01.09 16:00

buy

338

0.70

1.6146

1.5946

1.6206

 

665

2007.01.10 12:00

buy

339

0.70

1.6139

1.5939

1.6199

 

666

2007.01.11 08:00

buy

340

0.70

1.6130

1.5930

1.6190

 

667

2007.01.11 10:36

t/p

335

0.70

1.6164

1.5904

1.6164

362.18

38829.14

668

2007.01.11 12:00

buy

341

0.70

1.6166

1.5966

1.6226

 

669

2007.01.11 12:51

t/p

336

0.70

1.6166

1.5906

1.6166

360.30

39189.44

670

2007.01.11 16:00

sell

342

0.70

1.6110

1.6310

1.6050

 

671

2007.01.12 12:00

buy

343

0.70

1.6127

1.5927

1.6187

 

672

2007.01.12 20:00

buy

344

0.70

1.6135

1.5935

1.6195

 

673

2007.01.15 08:00

buy

345

0.70

1.6132

1.5932

1.6192

 

674

2007.01.15 16:00

buy

346

0.70

1.6132

1.5932

1.6192

 

675

2007.01.15 20:00

buy

347

0.70

1.6157

1.5957

1.6217

 

676

2007.01.16 20:00

sell

348

0.70

1.6121

1.6321

1.6061

 

677

2007.01.17 08:00

buy

349

0.70

1.6140

1.5940

1.6200

 

678

2007.01.18 08:00

buy

350

0.70

1.6145

1.5945

1.6205

 

679

2007.01.18 09:53

t/p

327

0.70

1.6173

1.5913

1.6173

386.63

39576.07

680

2007.01.18 10:26

t/p

328

0.70

1.6180

1.5920

1.6180

384.76

39960.82

681

2007.01.18 10:33

t/p

343

0.70

1.6187

1.5927

1.6187

364.05

40324.87

682

2007.01.18 10:35

t/p

337

0.70

1.6189

1.5929

1.6189

373.46

40698.33

683

2007.01.18 10:36

t/p

340

0.70

1.6190

1.5930

1.6190

365.93

41064.26

684

2007.01.18 10:38

t/p

345

0.70

1.6192

1.5932

1.6192

362.17

41426.43

685

2007.01.18 10:38

t/p

346

0.70

1.6192

1.5932

1.6192

362.17

41788.60

686

2007.01.18 12:00

buy

351

0.80

1.6190

1.5990

1.6250

 

687

2007.01.18 12:54

t/p

344

0.70

1.6195

1.5935

1.6195

364.06

42152.66

688

2007.01.19 04:00

buy

352

0.80

1.6178

1.5978

1.6238

 

689

2007.01.19 08:00

buy

353

0.80

1.6188

1.5988

1.6248

 

690

2007.01.22 04:00

buy

354

0.80

1.6189

1.5989

1.6249

 

691

2007.01.22 20:00

sell

355

0.70

1.6171

1.6371

1.6111

 

692

2007.01.23 04:00

buy

356

0.70

1.6185

1.5985

1.6245

 

693

2007.01.23 12:00

buy

357

0.70

1.6184

1.5984

1.6244

 

694

2007.01.24 00:00

buy

358

0.70

1.6188

1.5988

1.6248

 

695

2007.01.24 05:49

t/p

329

0.70

1.6199

1.5939

1.6199

392.28

42544.94

696

2007.01.24 05:49

t/p

339

0.70

1.6199

1.5939

1.6199

379.11

42924.05

697

2007.01.24 05:53

t/p

349

0.70

1.6200

1.5940

1.6200

365.93

43289.98

698

2007.01.24 06:00

t/p

332

0.70

1.6202

1.5942

1.6202

386.63

43676.61

699

2007.01.24 06:32

t/p

350

0.70

1.6205

1.5945

1.6205

360.29

44036.90

700

2007.01.24 06:33

t/p

338

0.70

1.6206

1.5946

1.6206

380.98

44417.88

701

2007.01.24 12:00

sell

359

0.80

1.6186

1.6386

1.6126

 

702

2007.01.24 14:29

t/p

347

0.70

1.6217

1.5957

1.6217

369.69

44787.58

703

2007.01.24 14:34

s/l

314

0.60

1.6224

1.6224

1.5964

-1143.04

43644.54

704

2007.01.24 16:00

buy

360

0.80

1.6198

1.5998

1.6258

 

705

2007.01.24 20:00

sell

361

0.80

1.6186

1.6386

1.6126

 

706

2007.01.26 08:00

buy

362

0.70

1.6159

1.5959

1.6219

 

707

2007.01.26 12:00

buy

363

0.70

1.6169

1.5969

1.6229

 

708

2007.01.26 16:00

buy

364

0.80

1.6188

1.5988

1.6248

 

709

2007.01.29 08:00

buy

365

0.80

1.6194

1.5994

1.6254

 

710

2007.01.29 12:00

buy

366

0.80

1.6214

1.6014

1.6274

 

711

2007.01.29 17:14

t/p

362

0.70

1.6219

1.5959

1.6219

354.64

43999.18

712

2007.01.29 17:49

t/p

330

0.70

1.6226

1.5966

1.6226

401.68

44400.87

713

2007.01.29 17:49

t/p

341

0.70

1.6226

1.5966

1.6226

382.87

44783.73

714

2007.01.29 17:53

t/p

363

0.70

1.6229

1.5969

1.6229

354.65

45138.38

715

2007.01.29 18:32

t/p

352

0.80

1.6238

1.5978

1.6238

420.36

45558.75

716

2007.01.29 20:00

buy

367

0.80

1.6238

1.6038

1.6298

 

717

2007.01.30 08:00

buy

368

0.80

1.6243

1.6043

1.6303

 

718

2007.01.30 08:07

t/p

357

0.70

1.6244

1.5984

1.6244

365.94

45924.69

719

2007.01.30 08:08

t/p

356

0.70

1.6245

1.5985

1.6245

365.94

46290.63

720

2007.01.30 08:13

t/p

353

0.80

1.6248

1.5988

1.6248

422.51

46713.14

721

2007.01.30 08:13

t/p

358

0.70

1.6248

1.5988

1.6248

364.06

47077.20

722

2007.01.30 08:13

t/p

364

0.80

1.6248

1.5988

1.6248

407.46

47484.66

723

2007.01.30 08:15

t/p

354

0.80

1.6249

1.5989

1.6249

420.36

47905.03

724

2007.01.30 08:17

t/p

351

0.80

1.6250

1.5990

1.6250

424.65

48329.68

725

2007.01.31 08:00

buy

369

0.80

1.6244

1.6044

1.6304

 

726

2007.01.31 10:25

t/p

365

0.80

1.6254

1.5994

1.6254

407.46

48737.14

727

2007.01.31 10:33

t/p

360

0.80

1.6258

1.5998

1.6258

418.21

49155.35

728

2007.02.02 00:00

buy

370

0.90

1.6193

1.5993

1.6253

 

729

2007.02.02 04:00

buy

371

0.90

1.6195

1.5995

1.6255

 

730

2007.02.02 08:00

buy

372

0.80

1.6201

1.6001

1.6261

 

731

2007.02.06 12:20

t/p

359

0.80

1.6126

1.6386

1.6126

329.64

49484.99

732

2007.02.06 12:20

t/p

361

0.80

1.6126

1.6386

1.6126

329.64

49814.63

733

2007.02.06 13:57

t/p

355

0.70

1.6111

1.6371

1.6111

278.55

50093.18

734

2007.02.07 08:00

buy

373

0.80

1.6108

1.5908

1.6168

 

735

2007.02.07 12:00

buy

374

0.80

1.6121

1.5921

1.6181

 

736

2007.02.07 20:00

buy

375

0.90

1.6147

1.5947

1.6207

 

737

2007.02.08 02:40

t/p

373

0.80

1.6168

1.5908

1.6168

409.61

50502.79

738

2007.02.08 09:11

t/p

374

0.80

1.6181

1.5921

1.6181

409.61

50912.40

739

2007.02.08 09:58

t/p

375

0.90

1.6207

1.5947

1.6207

460.81

51373.21

740

2007.02.08 12:00

buy

376

0.90

1.6218

1.6018

1.6278

 

741

2007.02.08 18:31

t/p

370

0.90

1.6253

1.5993

1.6253

468.07

51841.28

742

2007.02.08 18:33

t/p

371

0.90

1.6255

1.5995

1.6255

468.07

52309.34

743

2007.02.09 05:46

t/p

372

0.80

1.6261

1.6001

1.6261

418.21

52727.55

744

2007.02.09 08:00

buy

377

1.00

1.6269

1.6069

1.6329

 

745

2007.02.12 04:00

buy

378

0.90

1.6242

1.6042

1.6302

 

746

2007.02.12 08:00

buy

379

0.90

1.6247

1.6047

1.6307

 

747

2007.02.12 20:00

buy

380

0.90

1.6245

1.6045

1.6305

 

748

2007.02.13 00:00

buy

381

0.90

1.6252

1.6052

1.6312

 

749

2007.02.13 20:00

buy

382

0.90

1.6266

1.6066

1.6326

 

750

2007.02.14 08:00

sell

383

0.90

1.6248

1.6448

1.6188

 

751

2007.02.14 10:31

t/p

366

0.80

1.6274

1.6014

1.6274

437.57

53165.12

752

2007.02.14 10:37

t/p

376

0.90

1.6278

1.6018

1.6278

463.23

53628.35

753

2007.02.14 12:00

buy

384

0.90

1.6278

1.6078

1.6338

 

754

2007.02.15 20:00

sell

385

0.90

1.6239

1.6439

1.6179

 

755

2007.02.19 00:00

buy

386

0.90

1.6214

1.6014

1.6274

 

756

2007.02.19 04:00

buy

387

0.90

1.6233

1.6033

1.6293

 

757

2007.02.19 20:00

buy

388

0.90

1.6218

1.6018

1.6278

 

758

2007.02.20 04:00

buy

389

0.90

1.6231

1.6031

1.6291

 

759

2007.02.20 08:00

buy

390

0.90

1.6256

1.6056

1.6316

 

760

2007.02.20 14:37

t/p

386

0.90

1.6274

1.6014

1.6274

455.98

54084.33

761

2007.02.21 08:00

buy

391

0.90

1.6254

1.6054

1.6314

 

762

2007.02.21 12:00

buy

392

0.90

1.6269

1.6069

1.6329

 

763

2007.02.21 13:55

t/p

388

0.90

1.6278

1.6018

1.6278

458.39

54542.71

764

2007.02.22 16:00

buy

393

0.90

1.6279

1.6079

1.6339

 

765

2007.02.23 00:00

sell

394

0.90

1.6249

1.6449

1.6189

 

766

2007.02.23 08:00

buy

395

0.90

1.6263

1.6063

1.6323

 

767

2007.02.26 20:00

buy

396

0.80

1.6217

1.6017

1.6277

 

768

2007.02.27 00:00

buy

397

0.80

1.6223

1.6023

1.6283

 

769

2007.02.27 09:37

t/p

394

0.90

1.6189

1.6449

1.6189

440.70

54983.41

770

2007.02.27 09:37

t/p

383

0.90

1.6188

1.6448

1.6188

370.84

55354.26

771

2007.02.27 10:01

t/p

385

0.90

1.6179

1.6439

1.6179

389.90

55744.15

772

2007.02.28 12:00

buy

398

0.60

1.6125

1.5925

1.6185

 

773

2007.02.28 16:00

buy

399

0.70

1.6137

1.5937

1.6197

 

774

2007.03.01 00:00

buy

400

0.70

1.6138

1.5938

1.6198

 

775

2007.03.01 12:00

buy

401

0.60

1.6131

1.5931

1.6191

 

776

2007.03.01 15:38

s/l

393

0.90

1.6079

1.6079

1.6339

-1494.91

54249.25

777

2007.03.01 15:38

s/l

384

0.90

1.6078

1.6078

1.6338

-1470.71

52778.54

778

2007.03.01 16:36

s/l

377

1.00

1.6069

1.6069

1.6329

-1626.07

51152.47

779

2007.03.01 16:36

s/l

392

0.90

1.6069

1.6069

1.6329

-1487.65

49664.82

780

2007.03.01 16:37

s/l

382

0.90

1.6066

1.6066

1.6326

-1468.29

48196.52

781

2007.03.01 16:38

s/l

395

0.90

1.6063

1.6063

1.6323

-1497.32

46699.20

782

2007.03.01 20:00

buy

402

0.10

1.6116

1.5916

1.6176

 

783

2007.03.02 04:00

buy

403

0.10

1.6117

1.5917

1.6177

 

784

2007.03.02 08:00

buy

404

0.10

1.6122

1.5922

1.6182

 

785

2007.03.02 18:28

t/p

348

0.70

1.6061

1.6321

1.6061

120.50

46819.70

786

2007.03.02 18:28

s/l

390

0.90

1.6056

1.6056

1.6316

-1482.81

45336.89

787

2007.03.02 18:29

s/l

391

0.90

1.6054

1.6054

1.6314

-1485.23

43851.66

788

2007.03.02 18:36

s/l

381

0.90

1.6052

1.6052

1.6312

-1465.88

42385.78

789

2007.03.02 18:38

s/l

379

0.90

1.6047

1.6047

1.6307

-1463.47

40922.32

790

2007.03.02 18:38

t/p

342

0.70

1.6050

1.6310

1.6050

105.69

41028.01

791

2007.03.02 18:39

s/l

380

0.90

1.6045

1.6045

1.6305

-1463.46

39564.55

792

2007.03.02 18:39

s/l

369

0.80

1.6044

1.6044

1.6304

-1275.05

38289.50

793

2007.03.02 19:19

t/p

331

0.70

1.6047

1.6307

1.6047

71.12

38360.62

794

2007.03.02 19:19

t/p

333

0.70

1.6047

1.6307

1.6047

76.05

38436.67

795

2007.03.02 19:19

s/l

368

0.80

1.6043

1.6043

1.6303

-1272.90

37163.78

796

2007.03.02 19:26

s/l

378

0.90

1.6042

1.6042

1.6302

-1463.46

35700.32

797

2007.03.02 19:28

s/l

367

0.80

1.6038

1.6038

1.6298

-1270.75

34429.57

798

2007.03.02 19:36

s/l

387

0.90

1.6033

1.6033

1.6293

-1480.39

32949.18

799

2007.03.02 19:37

s/l

389

0.90

1.6031

1.6031

1.6291

-1482.81

31466.37

800

2007.03.05 02:28

s/l

397

0.80

1.6023

1.6023

1.6283

-1330.96

30135.42

801

2007.03.05 02:38

s/l

396

0.80

1.6017

1.6017

1.6277

-1328.81

28806.61

802

2007.03.05 09:37

s/l

400

0.70

1.5938

1.5938

1.6198

-1172.12

27634.49

803

2007.03.05 09:37

s/l

399

0.70

1.5937

1.5937

1.6197

-1166.46

26468.03

804

2007.03.05 09:39

s/l

401

0.60

1.5931

1.5931

1.6191

-1004.67

25463.36

805

2007.03.05 20:00

buy

405

0.10

1.6001

1.5801

1.6061

 

806

2007.03.06 04:00

buy

406

0.10

1.5997

1.5797

1.6057

 

807

2007.03.06 08:00

buy

407

0.10

1.6027

1.5827

1.6087

 

808

2007.03.06 20:00

buy

408

0.10

1.6059

1.5859

1.6119

 

809

2007.03.06 20:02

t/p

406

0.10

1.6057

1.5797

1.6057

50.40

25513.76

810

2007.03.06 21:28

t/p

405

0.10

1.6061

1.5801

1.6061

50.67

25564.42

811

2007.03.07 20:00

buy

409

0.50

1.6056

1.5856

1.6116

 

812

2007.03.08 08:00

buy

410

0.50

1.6068

1.5868

1.6128

 

813

2007.03.08 16:00

buy

411

0.50

1.6075

1.5875

1.6135

 

814

2007.03.08 16:18

t/p

407

0.10

1.6087

1.5827

1.6087

51.47

25615.89

815

2007.03.08 16:37

t/p

409

0.50

1.6116

1.5856

1.6116

256.00

25871.89

816

2007.03.08 16:38

t/p

408

0.10

1.6119

1.5859

1.6119

51.47

25923.36

817

2007.03.08 17:01

t/p

410

0.50

1.6128

1.5868

1.6128

251.98

26175.34

818

2007.03.08 20:00

buy

412

0.50

1.6120

1.5920

1.6180

 

819

2007.03.09 03:00

t/p

411

0.50

1.6135

1.5875

1.6135

253.31

26428.65

820

2007.03.09 15:38

t/p

402

0.10

1.6176

1.5916

1.6176

52.55

26481.20

821

2007.03.09 15:38

t/p

403

0.10

1.6177

1.5917

1.6177

52.28

26533.48

822

2007.03.09 15:39

t/p

412

0.50

1.6180

1.5920

1.6180

253.31

26786.80

823

2007.03.09 16:00

buy

413

0.50

1.6173

1.5973

1.6233

 

824

2007.03.09 19:18

t/p

404

0.10

1.6182

1.5922

1.6182

52.28

26839.08

825

2007.03.09 19:27

t/p

398

0.60

1.6185

1.5925

1.6185

320.11

27159.19

826

2007.03.14 16:00

buy

414

0.50

1.6079

1.5879

1.6139

 

827

2007.03.15 00:00

buy

415

0.50

1.6107

1.5907

1.6167

 

828

2007.03.15 12:00

buy

416

0.50

1.6115

1.5915

1.6175

 

829

2007.03.15 20:00

buy

417

0.50

1.6114

1.5914

1.6174

 

830

2007.03.16 04:00

sell

418

0.50

1.6081

1.6281

1.6021

 

831

2007.03.16 08:00

buy

419

0.50

1.6105

1.5905

1.6165

 

832

2007.03.16 12:00

sell

420

0.50

1.6056

1.6256

1.5996

 

833

2007.03.19 04:00

buy

421

0.50

1.6084

1.5884

1.6144

 

834

2007.03.19 12:00

buy

422

0.50

1.6107

1.5907

1.6167

 

835

2007.03.20 05:06

t/p

414

0.50

1.6139

1.5879

1.6139

260.03

27419.22

836

2007.03.20 20:00

buy

423

0.50

1.6131

1.5931

1.6191

 

837

2007.03.21 00:00

buy

424

0.50

1.6145

1.5945

1.6205

 

838

2007.03.21 09:37

t/p

421

0.50

1.6144

1.5884

1.6144

254.66

27673.88

839

2007.03.21 12:00

buy

425

0.50

1.6143

1.5943

1.6203

 

840

2007.03.21 16:00

buy

426

0.50

1.6161

1.5961

1.6221

 

841

2007.03.21 17:40

t/p

419

0.50

1.6165

1.5905

1.6165

256.00

27929.88

842

2007.03.21 18:17

t/p

415

0.50

1.6167

1.5907

1.6167

257.35

28187.23

843

2007.03.21 18:17

t/p

422

0.50

1.6167

1.5907

1.6167

254.66

28441.89

844

2007.03.21 18:29

t/p

417

0.50

1.6174

1.5914

1.6174

257.36

28699.24

845

2007.03.21 18:36

t/p

416

0.50

1.6175

1.5915

1.6175

257.36

28956.60

846

2007.03.21 22:36

t/p

423

0.50

1.6191

1.5931

1.6191

253.32

29209.92

847

2007.03.22 16:00

buy

427

0.60

1.6190

1.5990

1.6250

 

848

2007.03.22 18:36

t/p

425

0.50

1.6203

1.5943

1.6203

256.00

29465.93

849

2007.03.22 18:36

t/p

424

0.50

1.6205

1.5945

1.6205

256.00

29721.93

850

2007.03.22 20:00

buy

428

0.60

1.6205

1.6005

1.6265

 

851

2007.03.23 08:00

buy

429

0.60

1.6195

1.5995

1.6255

 

852

2007.03.23 20:00

buy

430

0.60

1.6196

1.5996

1.6256

 

853

2007.03.26 04:00

sell

431

0.50

1.6179

1.6379

1.6119

 

854

2007.03.26 12:00

buy

432

0.50

1.6200

1.6000

1.6260

 

855

2007.03.26 20:00

sell

433

0.50

1.6196

1.6396

1.6136

 

856

2007.03.27 00:00

buy

434

0.50

1.6207

1.6007

1.6267

 

857

2007.03.27 16:00

buy

435

0.50

1.6212

1.6012

1.6272

 

858

2007.03.28 00:00

sell

436

0.50

1.6194

1.6394

1.6134

 

859

2007.03.28 20:00

buy

437

0.50

1.6209

1.6009

1.6269

 

860

2007.03.29 15:27

t/p

426

0.50

1.6221

1.5961

1.6221

265.42

29987.35

861

2007.03.29 15:38

t/p

413

0.50

1.6233

1.5973

1.6233

278.85

30266.20

862

2007.03.29 16:00

buy

438

0.50

1.6234

1.6034

1.6294

 

863

2007.03.30 11:37

t/p

427

0.60

1.6250

1.5990

1.6250

315.27

30581.47

864

2007.03.30 12:00

buy

439

0.60

1.6251

1.6051

1.6311

 

865

2007.03.30 15:18

s/l

420

0.50

1.6256

1.6256

1.5996

-889.02

29692.45

866

2007.03.30 15:26

t/p

429

0.60

1.6255

1.5995

1.6255

313.66

30006.11

867

2007.03.30 15:26

t/p

430

0.60

1.6256

1.5996

1.6256

313.66

30319.77

868

2007.03.30 15:36

t/p

432

0.50

1.6260

1.6000

1.6260

260.04

30579.81

869

2007.03.30 15:38

t/p

428

0.60

1.6265

1.6005

1.6265

315.27

30895.08

870

2007.04.01 23:00

buy

440

0.60

1.6230

1.6030

1.6290

 

871

2007.04.02 12:00

sell

441

0.60

1.6226

1.6426

1.6166

 

872

2007.04.02 16:00

buy

442

0.60

1.6238

1.6038

1.6298

 

873

2007.04.03 00:00

buy

443

0.60

1.6248

1.6048

1.6308

 

874

2007.04.03 08:00

buy

444

0.60

1.6248

1.6048

1.6308

 

875

2007.04.03 12:00

buy

445

0.60

1.6269

1.6069

1.6329

 

876

2007.04.03 12:05

t/p

434

0.50

1.6267

1.6007

1.6267

261.39

31156.47

877

2007.04.03 12:16

t/p

437

0.50

1.6269

1.6009

1.6269

260.03

31416.51

878

2007.04.03 12:18

t/p

435

0.50

1.6272

1.6012

1.6272

261.38

31677.88

879

2007.04.03 12:36

s/l

418

0.50

1.6281

1.6281

1.6021

-896.08

30781.81

880

2007.04.03 18:28

t/p

440

0.60

1.6290

1.6030

1.6290

305.60

31087.40

881

2007.04.03 18:37

t/p

438

0.50

1.6294

1.6034

1.6294

256.00

31343.40

882

2007.04.04 14:02

t/p

442

0.60

1.6298

1.6038

1.6298

305.60

31649.00

883

2007.04.04 16:00

buy

446

0.60

1.6298

1.6098

1.6358

 

884

2007.04.04 19:27

t/p

443

0.60

1.6308

1.6048

1.6308

303.98

31952.98

885

2007.04.04 19:27

t/p

444

0.60

1.6308

1.6048

1.6308

303.98

32256.96

886

2007.04.04 19:30

t/p

439

0.60

1.6311

1.6051

1.6311

307.21

32564.17

887

2007.04.04 20:00

buy

447

0.60

1.6305

1.6105

1.6365

 

888

2007.04.05 12:00

buy

448

0.60

1.6317

1.6117

1.6377

 

889

2007.04.06 00:00

buy

449

0.60

1.6321

1.6121

1.6381

 

890

2007.04.06 08:00

buy

450

0.60

1.6321

1.6121

1.6381

 

891

2007.04.06 15:19

t/p

445

0.60

1.6329

1.6069

1.6329

310.43

32874.61

892

2007.04.06 16:00

buy

451

0.60

1.6346

1.6146

1.6406

 

893

2007.04.08 23:00

buy

452

0.60

1.6351

1.6151

1.6411

 

894

2007.04.09 12:00

buy

453

0.60

1.6347

1.6147

1.6407

 

895

2007.04.09 16:00

buy

454

0.60

1.6358

1.6158

1.6418

 

896

2007.04.09 16:18

t/p

446

0.60

1.6358

1.6098

1.6358

310.43

33185.04

897

2007.04.09 16:28

t/p

447

0.60

1.6365

1.6105

1.6365

310.43

33495.47

898

2007.04.09 17:00

s/l

431

0.50

1.6379

1.6379

1.6119

-889.02

32606.45

899

2007.04.09 19:19

t/p

448

0.60

1.6377

1.6117

1.6377

305.60

32912.05

900

2007.04.09 19:28

t/p

449

0.60

1.6381

1.6121

1.6381

303.97

33216.02

901

2007.04.09 19:28

t/p

450

0.60

1.6381

1.6121

1.6381

303.97

33519.99

902

2007.04.09 20:00

buy

455

0.60

1.6389

1.6189

1.6449

 

903

2007.04.10 08:00

buy

456

0.60

1.6389

1.6189

1.6449

 

904

2007.04.10 20:00

sell

457

0.60

1.6343

1.6543

1.6283

 

905

2007.04.11 04:00

sell

458

0.60

1.6344

1.6544

1.6284

 

906

2007.04.11 12:00

buy

459

0.60

1.6370

1.6170

1.6430

 

907

2007.04.11 16:28

s/l

436

0.50

1.6394

1.6394

1.6134

-889.02

32630.97

908

2007.04.11 16:36

s/l

433

0.50

1.6396

1.6396

1.6136

-896.08

31734.89

909

2007.04.12 03:18

t/p

451

0.60

1.6406

1.6146

1.6406

312.05

32046.94

910

2007.04.12 03:18

t/p

453

0.60

1.6407

1.6147

1.6407

310.43

32357.37

911

2007.04.12 03:19

t/p

452

0.60

1.6411

1.6151

1.6411

312.05

32669.42

912

2007.04.12 03:28

t/p

454

0.60

1.6418

1.6158

1.6418

310.43

32979.86

913

2007.04.12 03:36

s/l

441

0.60

1.6426

1.6426

1.6166

-1058.36

31921.49

914

2007.04.12 03:39

t/p

459

0.60

1.6430

1.6170

1.6430

307.21

32228.70

915

2007.04.12 04:00

buy

460

0.60

1.6436

1.6236

1.6496

 

916

2007.04.12 04:05

t/p

455

0.60

1.6449

1.6189

1.6449

310.43

32539.13

917

2007.04.12 04:05

t/p

456

0.60

1.6449

1.6189

1.6449

308.82

32847.96

918

2007.04.13 04:00

buy

461

0.60

1.6415

1.6215

1.6475

 

919

2007.04.13 12:00

sell

462

0.60

1.6362

1.6562

1.6302

 

920

2007.04.13 20:00

buy

463

0.60

1.6437

1.6237

1.6497

 

921

2007.04.17 12:00

sell

464

0.60

1.6408

1.6608

1.6348

 

922

2007.04.19 00:00

buy

465

0.60

1.6387

1.6187

1.6447

 

923

2007.04.19 06:26

t/p

464

0.60

1.6348

1.6608

1.6348

285.34

33133.29

924

2007.04.19 16:00

buy

466

0.60

1.6362

1.6162

1.6422

 

925

2007.04.19 20:00

buy

467

0.60

1.6397

1.6197

1.6457

 

926

2007.04.20 00:39

t/p

466

0.60

1.6422

1.6162

1.6422

303.98

33437.27

927

2007.04.23 00:00

buy

468

0.60

1.6428

1.6228

1.6488

 

928

2007.04.23 16:00

buy

469

0.60

1.6426

1.6226

1.6486

 

929

2007.04.24 00:00

buy

470

0.60

1.6422

1.6222

1.6482

 

930

2007.04.24 04:00

sell

471

0.60

1.6409

1.6609

1.6349

 

931

2007.04.25 08:00

buy

472

0.60

1.6389

1.6189

1.6449

 

932

2007.04.25 12:00

buy

473

0.60

1.6424

1.6224

1.6484

 

933

2007.04.26 01:40

t/p

465

0.60

1.6447

1.6187

1.6447

313.66

33750.93

934

2007.04.26 04:00

buy

474

0.60

1.6446

1.6246

1.6506

 

935

2007.04.27 00:00

buy

475

0.60

1.6439

1.6239

1.6499

 

936

2007.04.27 16:00

buy

476

0.60

1.6437

1.6237

1.6497

 

937

2007.04.27 18:18

t/p

472

0.60

1.6449

1.6189

1.6449

308.82

34059.76

938

2007.04.27 18:36

t/p

467

0.60

1.6457

1.6197

1.6457

315.26

34375.02

939

2007.04.27 20:00

buy

477

0.60

1.6466

1.6266

1.6526

 

940

2007.04.30 12:00

buy

478

0.60

1.6445

1.6245

1.6505

 

941

2007.04.30 16:00

buy

479

0.60

1.6457

1.6257

1.6517

 

942

2007.04.30 18:27

t/p

461

0.60

1.6475

1.6215

1.6475

326.56

34701.58

943

2007.04.30 19:05

t/p

470

0.60

1.6482

1.6222

1.6482

312.05

35013.63

944

2007.04.30 20:00

buy

480

0.60

1.6480

1.6280

1.6540

 

945

2007.04.30 21:37

t/p

473

0.60

1.6484

1.6224

1.6484

310.43

35324.06

946

2007.05.01 08:00

buy

481

0.60

1.6484

1.6284

1.6544

 

947

2007.05.01 09:26

t/p

469

0.60

1.6486

1.6226

1.6486

315.27

35639.33

948

2007.05.01 09:30

t/p

468

0.60

1.6488

1.6228

1.6488

315.27

35954.61

949

2007.05.01 15:26

t/p

460

0.60

1.6496

1.6236

1.6496

329.78

36284.38

950

2007.05.01 15:28

t/p

463

0.60

1.6497

1.6237

1.6497

328.16

36612.55

951

2007.05.01 15:28

t/p

476

0.60

1.6497

1.6237

1.6497

305.59

36918.13

952

2007.05.01 15:36

t/p

475

0.60

1.6499

1.6239

1.6499

305.60

37223.73

953

2007.05.01 16:00

buy

482

0.70

1.6500

1.6300

1.6560

 

954

2007.05.01 17:36

t/p

478

0.60

1.6505

1.6245

1.6505

303.98

37527.71

955

2007.05.01 17:36

t/p

474

0.60

1.6506

1.6246

1.6506

307.21

37834.92

956

2007.05.01 18:20

t/p

479

0.60

1.6517

1.6257

1.6517

303.98

38138.90

957

2007.05.01 18:36

t/p

477

0.60

1.6526

1.6266

1.6526

305.60

38444.50

958

2007.05.01 20:00

buy

483

0.70

1.6530

1.6330

1.6590

 

959

2007.05.02 16:00

buy

484

0.70

1.6519

1.6319

1.6579

 

960

2007.05.03 08:00

buy

485

0.70

1.6511

1.6311

1.6571

 

961

2007.05.03 12:00

sell

486

0.70

1.6480

1.6680

1.6420

 

962

2007.05.04 12:00

buy

487

0.70

1.6481

1.6281

1.6541

 

963

2007.05.06 23:00

buy

488

0.60

1.6461

1.6261

1.6521

 

964

2007.05.07 12:00

buy

489

0.60

1.6463

1.6263

1.6523

 

965

2007.05.07 16:00

buy

490

0.60

1.6475

1.6275

1.6535

 

966

2007.05.08 04:00

buy

491

0.70

1.6493

1.6293

1.6553

 

967

2007.05.08 20:00

buy

492

0.60

1.6492

1.6292

1.6552

 

968

2007.05.09 00:00

buy

493

0.70

1.6503

1.6303

1.6563

 

969

2007.05.10 04:00

buy

494

0.60

1.6491

1.6291

1.6551

 

970

2007.05.11 12:37

t/p

486

0.70

1.6420

1.6680

1.6420

313.13

38757.62

971

2007.05.11 16:00

buy

495

0.60

1.6449

1.6249

1.6509

 

972

2007.05.11 20:00

buy

496

0.60

1.6480

1.6280

1.6540

 

973

2007.05.14 10:27

t/p

495

0.60

1.6509

1.6249

1.6509

303.98

39061.61

974

2007.05.14 12:00

buy

497

0.70

1.6517

1.6317

1.6577

 

975

2007.05.14 12:39

t/p

488

0.60

1.6521

1.6261

1.6521

315.27

39376.88

976

2007.05.15 15:36

t/p

489

0.60

1.6523

1.6263

1.6523

315.27

39692.15

977

2007.05.15 16:00

buy

498

0.70

1.6525

1.6325

1.6585

 

978

2007.05.16 12:00

buy

499

0.70

1.6523

1.6323

1.6583

 

979

2007.05.16 12:38

t/p

490

0.60

1.6535

1.6275

1.6535

316.88

40009.03

980

2007.05.16 14:37

s/l

457

0.60

1.6543

1.6543

1.6283

-1159.97

38849.06

981

2007.05.16 14:37

t/p

480

0.60

1.6540

1.6280

1.6540

328.17

39177.23

982

2007.05.16 14:37

t/p

496

0.60

1.6540

1.6280

1.6540

307.21

39484.44

983

2007.05.16 14:38

s/l

458

0.60

1.6544

1.6544

1.6284

-1155.74

38328.71

984

2007.05.16 14:38

t/p

487

0.70

1.6541

1.6281

1.6541

371.59

38700.29

985

2007.05.16 15:28

t/p

481

0.60

1.6544

1.6284

1.6544

326.56

39026.85

986

2007.05.16 16:00

buy

500

0.70

1.6547

1.6347

1.6607

 

987

2007.05.16 16:11

t/p

494

0.60

1.6551

1.6291

1.6551

308.82

39335.67

988

2007.05.16 16:13

t/p

492

0.60

1.6552

1.6292

1.6552

315.27

39650.95

989

2007.05.17 08:00

buy

501

0.70

1.6543

1.6343

1.6603

 

990

2007.05.17 13:14

t/p

491

0.70

1.6553

1.6293

1.6553

373.46

40024.40

991

2007.05.17 13:20

s/l

462

0.60

1.6562

1.6562

1.6302

-1151.50

38872.90

992

2007.05.17 15:19

t/p

482

0.70

1.6560

1.6300

1.6560

386.63

39259.53

993

2007.05.17 16:00

buy

502

0.80

1.6550

1.6350

1.6610

 

994

2007.05.17 20:00

buy

503

0.80

1.6561

1.6361

1.6621

 

995

2007.05.17 20:02

t/p

493

0.70

1.6563

1.6303

1.6563

371.58

39631.11

996

2007.05.18 16:00

sell

504

0.70

1.6530

1.6730

1.6470

 

997

2007.05.18 18:43

t/p

485

0.70

1.6571

1.6311

1.6571

380.99

40012.10

998

2007.05.18 18:49

t/p

497

0.70

1.6577

1.6317

1.6577

364.05

40376.15

999

2007.05.18 18:50

t/p

484

0.70

1.6579

1.6319

1.6579

386.63

40762.78

1000

2007.05.18 20:00

buy

505

0.80

1.6577

1.6377

1.6637

 

1001

2007.05.21 00:02

t/p

499

0.70

1.6583

1.6323

1.6583

362.17

41124.95

1002

2007.05.21 00:08

t/p

498

0.70

1.6585

1.6325

1.6585

364.05

41489.00

1003

2007.05.21 00:09

t/p

483

0.70

1.6590

1.6330

1.6590

390.40

41879.40

1004

2007.05.21 00:18

t/p

501

0.70

1.6603

1.6343

1.6603

356.53

42235.93

1005

2007.05.21 00:19

s/l

471

0.60

1.6609

1.6609

1.6349

-1121.86

41114.07

1006

2007.05.21 00:19

t/p

500

0.70

1.6607

1.6347

1.6607

362.18

41476.25

1007

2007.05.21 01:45

t/p

502

0.80

1.6610

1.6350

1.6610

407.46

41883.71

1008

2007.05.21 04:00

buy

506

0.80

1.6599

1.6399

1.6659

 

1009

2007.05.21 16:00

sell

507

0.80

1.6554

1.6754

1.6494

 

1010

2007.05.22 00:00

buy

508

0.80

1.6578

1.6378

1.6638

 

1011

2007.05.22 04:00

sell

509

0.80

1.6554

1.6754

1.6494

 

1012

2007.05.23 08:00

buy

510

0.80

1.6546

1.6346

1.6606

 

1013

2007.05.23 16:00

buy

511

0.80

1.6536

1.6336

1.6596

 

1014

2007.05.24 16:00

buy

512

0.80

1.6519

1.6319

1.6579

 

1015

2007.05.24 21:44

t/p

507

0.80

1.6494

1.6754

1.6494

374.80

42258.51

1016

2007.05.24 21:44

t/p

509

0.80

1.6494

1.6754

1.6494

380.44

42638.95

1017

2007.05.25 16:00

buy

513

0.80

1.6509

1.6309

1.6569

 

1018

2007.05.28 12:00

buy

514

0.80

1.6521

1.6321

1.6581

 

1019

2007.05.29 12:00

sell

515

0.80

1.6503

1.6703

1.6443

 

1020

2007.05.29 21:49

t/p

504

0.70

1.6470

1.6730

1.6470

308.19

42947.14

1021

2007.05.31 12:00

buy

516

0.70

1.6476

1.6276

1.6536

 

1022

2007.06.01 12:00

buy

517

0.80

1.6509

1.6309

1.6569

 

1023

2007.06.01 16:00

buy

518

0.80

1.6528

1.6328

1.6588

 

1024

2007.06.01 20:45

t/p

516

0.70

1.6536

1.6276

1.6536

354.64

43301.78

1025

2007.06.04 04:00

buy

519

0.80

1.6550

1.6350

1.6610

 

1026

2007.06.05 04:00

sell

520

0.70

1.6498

1.6698

1.6438

 

1027

2007.06.05 08:00

buy

521

0.70

1.6512

1.6312

1.6572

 

1028

2007.06.06 08:00

buy

522

0.70

1.6479

1.6279

1.6539

 

1029

2007.06.06 15:14

t/p

515

0.80

1.6443

1.6703

1.6443

357.87

43659.65

1030

2007.06.06 15:18

t/p

520

0.70

1.6438

1.6698

1.6438

347.71

44007.36

1031

2007.06.07 08:00

buy

523

0.60

1.6439

1.6239

1.6499

 

1032

2007.06.07 12:00

buy

524

0.70

1.6478

1.6278

1.6538

 

1033

2007.06.08 08:00

buy

525

0.70

1.6462

1.6262

1.6522

 

1034

2007.06.08 16:00

buy

526

0.70

1.6486

1.6286

1.6546

 

1035

2007.06.08 16:18

t/p

523

0.60

1.6499

1.6239

1.6499

303.98

44311.34

1036

2007.06.08 20:00

buy

527

0.80

1.6510

1.6310

1.6570

 

1037

2007.06.08 22:50

t/p

525

0.70

1.6522

1.6262

1.6522

352.77

44664.11

1038

2007.06.11 12:00

buy

528

0.80

1.6518

1.6318

1.6578

 

1039

2007.06.11 16:00

buy

529

0.80

1.6535

1.6335

1.6595

 

1040

2007.06.11 17:45

t/p

524

0.70

1.6538

1.6278

1.6538

356.53

45020.65

1041

2007.06.11 17:48

t/p

522

0.70

1.6539

1.6279

1.6539

362.18

45382.83

1042

2007.06.11 18:49

t/p

526

0.70

1.6546

1.6286

1.6546

354.64

45737.47

1043

2007.06.12 12:00

buy

530

0.90

1.6565

1.6365

1.6625

 

1044

2007.06.12 20:00

buy

531

0.90

1.6556

1.6356

1.6616

 

1045

2007.06.13 08:00

buy

532

0.80

1.6547

1.6347

1.6607

 

1046

2007.06.13 16:00

buy

533

0.80

1.6542

1.6342

1.6602

 

1047

2007.06.13 20:00

buy

534

0.90

1.6556

1.6356

1.6616

 

1048

2007.06.13 22:45

t/p

513

0.80

1.6569

1.6309

1.6569

439.72

46177.18

1049

2007.06.13 22:45

t/p

517

0.80

1.6569

1.6309

1.6569

424.66

46601.85

1050

2007.06.13 22:48

t/p

527

0.80

1.6570

1.6310

1.6570

409.61

47011.46

1051

2007.06.13 22:49

t/p

521

0.70

1.6572

1.6312

1.6572

367.82

47379.28

1052

2007.06.14 11:06

t/p

528

0.80

1.6578

1.6318

1.6578

413.91

47793.19

1053

2007.06.14 12:00

buy

535

0.90

1.6561

1.6361

1.6621

 

1054

2007.06.14 17:14

t/p

512

0.80

1.6579

1.6319

1.6579

448.31

48241.50

1055

2007.06.14 17:18

t/p

514

0.80

1.6581

1.6321

1.6581

444.01

48685.51

1056

2007.06.14 19:48

t/p

518

0.80

1.6588

1.6328

1.6588

431.12

49116.63

1057

2007.06.14 20:00

buy

536

1.00

1.6592

1.6392

1.6652

 

1058

2007.06.14 20:45

t/p

529

0.80

1.6595

1.6335

1.6595

413.90

49530.53

1059

2007.06.14 20:48

t/p

511

0.80

1.6596

1.6336

1.6596

454.77

49985.30

1060

2007.06.15 08:00

buy

537

1.00

1.6595

1.6395

1.6655

 

1061

2007.06.15 16:00

buy

538

1.00

1.6596

1.6396

1.6656

 

1062

2007.06.15 16:14

t/p

533

0.80

1.6602

1.6342

1.6602

411.76

50397.06

1063

2007.06.15 16:19

t/p

510

0.80

1.6606

1.6346

1.6606

456.92

50853.98

1064

2007.06.15 16:19

t/p

532

0.80

1.6607

1.6347

1.6607

411.75

51265.73

1065

2007.06.15 18:02

t/p

519

0.80

1.6610

1.6350

1.6610

431.12

51696.85

1066

2007.06.15 19:18

t/p

531

0.90

1.6616

1.6356

1.6616

465.66

52162.50

1067

2007.06.15 19:18

t/p

534

0.90

1.6616

1.6356

1.6616

463.24

52625.74

1068

2007.06.15 20:00

buy

539

1.10

1.6620

1.6420

1.6680

 

1069

2007.06.15 21:43

t/p

503

0.80

1.6621

1.6361

1.6621

465.52

53091.26

1070

2007.06.15 21:43

t/p

535

0.90

1.6621

1.6361

1.6621

455.97

53547.23

1071

2007.06.15 21:49

t/p

530

0.90

1.6625

1.6365

1.6625

465.65

54012.87

1072

2007.06.18 16:00

buy

540

1.10

1.6625

1.6425

1.6685

 

1073

2007.06.18 20:00

buy

541

1.10

1.6636

1.6436

1.6696

 

1074

2007.06.18 20:30

t/p

505

0.80

1.6637

1.6377

1.6637

465.51

54478.39

1075

2007.06.18 20:39

t/p

508

0.80

1.6638

1.6378

1.6638

461.21

54939.60

1076

2007.06.18 21:44

t/p

536

1.00

1.6652

1.6392

1.6652

509.32

55448.91

1077

2007.06.18 21:48

t/p

537

1.00

1.6655

1.6395

1.6655

506.64

55955.55

1078

2007.06.18 21:49

t/p

538

1.00

1.6656

1.6396

1.6656

506.64

56462.19

1079

2007.06.18 22:01

t/p

506

0.80

1.6659

1.6399

1.6659

463.37

56925.56

1080

2007.06.19 00:00

buy

542

1.10

1.6666

1.6466

1.6726

 

1081

2007.06.19 20:00

buy

543

1.10

1.6651

1.6451

1.6711

 

1082

2007.06.20 08:00

buy

544

1.10

1.6654

1.6454

1.6714

 

1083

2007.06.21 08:00

buy

545

1.10

1.6604

1.6404

1.6664

 

1084

2007.06.21 12:00

buy

546

1.10

1.6614

1.6414

1.6674

 

1085

2007.06.21 16:00

buy

547

1.10

1.6629

1.6429

1.6689

 

1086

2007.06.25 08:00

buy

548

1.00

1.6556

1.6356

1.6616

 

1087

2007.06.25 20:00

buy

549

0.90

1.6550

1.6350

1.6610

 

1088

2007.06.26 12:00

buy

550

0.90

1.6545

1.6345

1.6605

 

1089

2007.06.27 20:00

buy

551

0.90

1.6516

1.6316

1.6576

 

1090

2007.06.28 00:00

buy

552

0.90

1.6541

1.6341

1.6601

 

1091

2007.06.28 12:00

buy

553

0.90

1.6540

1.6340

1.6600

 

1092

2007.06.28 16:00

buy

554

0.90

1.6544

1.6344

1.6604

 

1093

2007.06.28 20:00

buy

555

0.90

1.6560

1.6360

1.6620

 

1094

2007.06.29 08:00

buy

556

1.00

1.6575

1.6375

1.6635

 

1095

2007.07.02 04:00

sell

557

0.90

1.6536

1.6736

1.6476

 

1096

2007.07.02 08:00

buy

558

0.90

1.6547

1.6347

1.6607

 

1097

2007.07.02 15:39

t/p

557

0.90

1.6476

1.6736

1.6476

453.40

57378.96

1098

2007.07.02 15:52

s/l

542

1.10

1.6466

1.6466

1.6726

-1809.37

55569.59

1099

2007.07.03 08:00

buy

559

0.70

1.6502

1.6302

1.6562

 

1100

2007.07.03 12:00

buy

560

0.90

1.6542

1.6342

1.6602

 

1101

2007.07.04 09:54

t/p

559

0.70

1.6562

1.6302

1.6562

354.64

55924.23

1102

2007.07.04 12:00

buy

561

1.00

1.6567

1.6367

1.6627

 

1103

2007.07.04 20:00

buy

562

0.90

1.6567

1.6367

1.6627

 

1104

2007.07.05 08:00

buy

563

0.90

1.6568

1.6368

1.6628

 

1105

2007.07.05 16:00

buy

564

0.90

1.6568

1.6368

1.6628

 

1106

2007.07.06 00:00

buy

565

0.90

1.6556

1.6356

1.6616

 

1107

2007.07.06 04:00

buy

566

0.90

1.6560

1.6360

1.6620

 

1108

2007.07.06 08:00

buy

567

0.90

1.6569

1.6369

1.6629

 

1109

2007.07.06 11:09

t/p

551

0.90

1.6576

1.6316

1.6576

480.16

56404.39

1110

2007.07.06 12:00

buy

568

1.00

1.6582

1.6382

1.6642

 

1111

2007.07.06 15:48

t/p

553

0.90

1.6600

1.6340

1.6600

472.90

56877.30

1112

2007.07.06 18:00

t/p

552

0.90

1.6601

1.6341

1.6601

472.90

57350.20

1113

2007.07.06 18:16

t/p

560

0.90

1.6602

1.6342

1.6602

465.65

57815.84

1114

2007.07.08 23:16

t/p

550

0.90

1.6605

1.6345

1.6605

482.59

58298.44

1115

2007.07.08 23:16

t/p

554

0.90

1.6604

1.6344

1.6604

472.91

58771.35

1116

2007.07.10 04:00

sell

569

1.00

1.6569

1.6769

1.6509

 

1117

2007.07.11 12:00

buy

570

0.90

1.6546

1.6346

1.6606

 

1118

2007.07.11 20:00

buy

571

1.00

1.6570

1.6370

1.6630

 

1119

2007.07.12 12:00

buy

572

1.00

1.6577

1.6377

1.6637

 

1120

2007.07.12 16:00

sell

573

1.00

1.6569

1.6769

1.6509

 

1121

2007.07.12 20:00

buy

574

1.00

1.6584

1.6384

1.6644

 

1122

2007.07.13 20:00

buy

575

1.00

1.6586

1.6386

1.6646

 

1123

2007.07.16 04:00

buy

576

1.00

1.6581

1.6381

1.6641

 

1124

2007.07.16 20:00

buy

577

1.00

1.6573

1.6373

1.6633

 

1125

2007.07.17 00:00

buy

578

1.00

1.6580

1.6380

1.6640

 

1126

2007.07.17 08:00

buy

579

0.90

1.6575

1.6375

1.6635

 

1127

2007.07.17 20:00

buy

580

1.00

1.6580

1.6380

1.6640

 

1128

2007.07.18 16:00

buy

581

1.00

1.6580

1.6380

1.6640

 

1129

2007.07.18 20:00

sell

582

0.90

1.6565

1.6765

1.6505

 

1130

2007.07.19 00:00

buy

583

0.90

1.6579

1.6379

1.6639

 

1131

2007.07.19 12:00

buy

584

1.00

1.6594

1.6394

1.6654

 

1132

2007.07.19 18:30

t/p

570

0.90

1.6606

1.6346

1.6606

477.75

59249.10

1133

2007.07.19 18:30

t/p

558

0.90

1.6607

1.6347

1.6607

499.51

59748.62

1134

2007.07.19 18:31

t/p

549

0.90

1.6610

1.6350

1.6610

516.45

60265.06

1135

2007.07.19 20:00

buy

585

1.10

1.6613

1.6413

1.6673

 

1136

2007.07.19 21:22

t/p

548

1.00

1.6616

1.6356

1.6616

573.84

60838.90

1137

2007.07.19 21:22

t/p

565

0.90

1.6616

1.6356

1.6616

485.01

61323.91

1138

2007.07.19 21:24

t/p

555

0.90

1.6620

1.6360

1.6620

504.35

61828.27

1139

2007.07.19 21:24

t/p

566

0.90

1.6620

1.6360

1.6620

485.00

62313.27

1140

2007.07.20 08:00

buy

586

1.20

1.6615

1.6415

1.6675

 

1141

2007.07.20 10:22

t/p

561

1.00

1.6627

1.6367

1.6627

552.33

62865.60

1142

2007.07.20 10:22

t/p

562

0.90

1.6627

1.6367

1.6627

497.10

63362.69

1143

2007.07.20 10:24

t/p

563

0.90

1.6628

1.6368

1.6628

489.85

63852.54

1144

2007.07.20 10:24

t/p

564

0.90

1.6628

1.6368

1.6628

489.85

64342.39

1145

2007.07.20 10:24

t/p

567

0.90

1.6629

1.6369

1.6629

487.43

64829.82

1146

2007.07.20 10:24

t/p

571

1.00

1.6630

1.6370

1.6630

533.51

65363.33

1147

2007.07.20 12:00

buy

587

1.20

1.6624

1.6424

1.6684

 

1148

2007.07.23 08:00

sell

588

1.10

1.6592

1.6792

1.6532

 

1149

2007.07.23 12:00

buy

589

1.20

1.6611

1.6411

1.6671

 

1150

2007.07.23 14:46

t/p

577

1.00

1.6633

1.6373

1.6633

522.77

65886.09

1151

2007.07.23 15:00

t/p

556

1.00

1.6635

1.6375

1.6635

563.09

66449.18

1152

2007.07.23 15:00

t/p

579

0.90

1.6635

1.6375

1.6635

468.07

66917.24

1153

2007.07.23 15:01

t/p

572

1.00

1.6637

1.6377

1.6637

528.14

67445.39

1154

2007.07.23 15:21

t/p

583

0.90

1.6639

1.6379

1.6639

458.39

67903.78

1155

2007.07.23 15:22

t/p

578

1.00

1.6640

1.6380

1.6640

520.07

68423.84

1156

2007.07.23 15:22

t/p

580

1.00

1.6640

1.6380

1.6640

520.07

68943.91

1157

2007.07.23 15:22

t/p

581

1.00

1.6640

1.6380

1.6640

517.38

69461.29

1158

2007.07.23 15:22

t/p

576

1.00

1.6641

1.6381

1.6641

522.76

69984.05

1159

2007.07.23 15:24

t/p

568

1.00

1.6642

1.6382

1.6642

544.26

70528.31

1160

2007.07.23 15:24

t/p

574

1.00

1.6644

1.6384

1.6644

528.14

71056.45

1161

2007.07.23 15:30

t/p

575

1.00

1.6646

1.6386

1.6646

525.45

71581.90

1162

2007.07.23 16:00

buy

590

1.30

1.6650

1.6450

1.6710

 

1163

2007.07.23 16:55

t/p

584

1.00

1.6654

1.6394

1.6654

509.33

72091.23

1164

2007.07.23 17:54

t/p

545

1.10

1.6664

1.6404

1.6664

643.04

72734.27

1165

2007.07.24 08:00

buy

591

1.40

1.6655

1.6455

1.6715

 

1166

2007.07.24 12:00

buy

592

1.40

1.6661

1.6461

1.6721

 

1167

2007.07.24 19:59

t/p

585

1.10

1.6673

1.6413

1.6673

563.21

73297.48

1168

2007.07.24 19:59

t/p

589

1.20

1.6671

1.6411

1.6671

607.97

73905.45

1169

2007.07.24 20:00

buy

593

1.40

1.6676

1.6476

1.6736

 

1170

2007.07.25 12:00

buy

594

1.40

1.6654

1.6454

1.6714

 

1171

2007.07.25 14:31

t/p

546

1.10

1.6674

1.6414

1.6674

648.96

74554.41

1172

2007.07.25 14:32

t/p

586

1.20

1.6675

1.6415

1.6675

614.42

75168.82

1173

2007.07.25 16:00

buy

595

1.40

1.6680

1.6480

1.6740

 

1174

2007.07.25 16:10

t/p

539

1.10

1.6680

1.6420

1.6680

666.70

75835.52

1175

2007.07.25 16:53

t/p

587

1.20

1.6684

1.6424

1.6684

614.42

76449.94

1176

2007.07.25 16:55

t/p

540

1.10

1.6685

1.6425

1.6685

663.74

77113.68

1177

2007.07.25 20:00

sell

596

1.40

1.6644

1.6844

1.6584

 

1178

2007.07.26 17:16

t/p

596

1.40

1.6584

1.6844

1.6584

675.65

77789.34

1179

2007.07.27 08:11

t/p

588

1.10

1.6532

1.6792

1.6532

507.58

78296.92

1180

2007.07.27 12:00

buy

597

1.30

1.6558

1.6358

1.6618

 

1181

2007.07.27 17:53

t/p

569

1.00

1.6509

1.6769

1.6509

369.72

78666.63

1182

2007.07.27 17:53

t/p

573

1.00

1.6509

1.6769

1.6509

397.94

79064.57

1183

2007.07.27 17:56

t/p

582

0.90

1.6505

1.6765

1.6505

383.55

79448.12

1184

2007.07.27 18:34

s/l

595

1.40

1.6480

1.6480

1.6740

-2336.70

77111.42

1185

2007.07.27 18:36

s/l

593

1.40

1.6476

1.6476

1.6736

-2332.94

74778.48

1186

2007.07.29 23:02

s/l

592

1.40

1.6461

1.6461

1.6721

-2332.94

72445.53

1187

2007.07.30 02:27

s/l

591

1.40

1.6455

1.6455

1.6715

-2329.17

70116.36

1188

2007.07.30 02:29

s/l

544

1.10

1.6454

1.6454

1.6714

-1729.54

68386.82

1189

2007.07.30 02:29

s/l

594

1.40

1.6454

1.6454

1.6714

-2332.93

66053.89

1190

2007.07.30 02:34

s/l

543

1.10

1.6451

1.6451

1.6711

-1726.58

64327.31

1191

2007.07.30 02:36

s/l

590

1.30

1.6450

1.6450

1.6710

-2159.31

62168.00

1192

2007.07.30 13:53

s/l

541

1.10

1.6436

1.6436

1.6696

-1723.62

60444.37

1193

2007.07.30 14:25

s/l

547

1.10

1.6429

1.6429

1.6689

-1738.41

58705.97

1194

2007.07.31 00:00

buy

598

0.10

1.6481

1.6281

1.6541

 

1195

2007.07.31 08:00

buy

599

0.10

1.6504

1.6304

1.6564

 

1196

2007.08.01 10:28

s/l

597

1.30

1.6358

1.6358

1.6618

-2173.30

56532.67

1197

2007.08.01 16:00

buy

600

0.10

1.6454

1.6254

1.6514

 

1198

2007.08.02 12:00

buy

601

0.10

1.6456

1.6256

1.6516

 

1199

2007.08.02 16:00

buy

602

0.10

1.6505

1.6305

1.6565

 

1200

2007.08.02 16:53

t/p

600

0.10

1.6514

1.6254

1.6514

51.21

56583.88

1201

2007.08.03 09:55

t/p

601

0.10

1.6516

1.6256

1.6516

50.67

56634.54

1202

2007.08.03 12:00

buy

603

1.10

1.6512

1.6312

1.6572

 

1203

2007.08.03 20:00

sell

604

1.10

1.6436

1.6636

1.6376

 

1204

2007.08.03 23:59

close at stop

604

1.10

1.6403

1.6636

1.6376

304.79

56939.33

1205

2007.08.03 23:59

close at stop

603

1.10

1.6399

1.6312

1.6572

-1044.01

55895.32

1206

2007.08.03 23:59

close at stop

602

0.10

1.6399

1.6305

1.6565

-88.76

55806.56

1207

2007.08.03 23:59

close at stop

599

0.10

1.6399

1.6304

1.6564

-86.85

55719.72

1208

2007.08.03 23:59

close at stop

598

0.10

1.6399

1.6281

1.6541

-67.53

55652.19

 