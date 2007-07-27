|Account: 905339
|Name: wwts
|Currency: USD
|2007 July 27, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10204766
|2007.07.27 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|118.89
|0.00
|2007.07.27 20:57
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.44
|10204057
|2007.07.27 18:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|240.84
|241.64
|0.00
|2007.07.27 20:55
|241.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.67
|10204063
|2007.07.27 18:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.05
|162.48
|0.00
|2007.07.27 20:55
|162.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.30
|10193647
|2007.07.27 14:35
|sell
|0.10
|audcad
|0.9102
|0.9086
|0.0000
|2007.07.27 20:41
|0.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|46.19
|10198939
|2007.07.27 16:55
|sell
|0.10
|audjpy
|101.98
|101.74
|0.00
|2007.07.27 20:40
|101.40
|0.00
|0.00
|0.00
|48.83
|10198732
|2007.07.27 16:50
|sell
|0.10
|audusd
|0.8595
|0.8563
|0.0000
|2007.07.27 20:40
|0.8536
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|10198936
|2007.07.27 16:55
|buy
|0.10
|euraud
|1.5909
|1.5927
|0.0000
|2007.07.27 20:40
|1.5983
|0.00
|0.00
|0.00
|63.14
|10198729
|2007.07.27 16:50
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1122
|1.1140
|0.0000
|2007.07.27 19:57
|1.1140
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|10198534
|2007.07.27 16:45
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7747
|0.7669
|0.0000
|2007.07.27 19:27
|0.7669
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|10195224
|2007.07.27 15:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0575
|1.0620
|0.0000
|2007.07.27 19:05
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.88
|10198274
|2007.07.27 16:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.08
|118.57
|0.00
|2007.07.27 18:54
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.01
|10196303
|2007.07.27 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|242.03
|240.59
|0.00
|2007.07.27 18:45
|240.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.27
|10193316
|2007.07.27 14:25
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6523
|1.6556
|0.0000
|2007.07.27 17:20
|1.6547
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.81
|10198931
|2007.07.27 16:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2096
|1.2123
|0.0000
|2007.07.27 17:19
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.27
|10182074
|2007.07.27 10:55
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4493
|1.4467
|0.0000
|2007.07.27 17:02
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|24.55
|10185740
|2007.07.27 12:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.5839
|1.5950
|0.0000
|2007.07.27 16:55
|1.5909
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.12
|10196308
|2007.07.27 15:45
|buy
|0.10
|audjpy
|102.82
|102.07
|0.00
|2007.07.27 16:52
|102.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.12
|10176267
|2007.07.27 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2095
|0.0000
|2007.07.27 16:51
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|32.24
|10196314
|2007.07.27 15:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8637
|0.8598
|0.0000
|2007.07.27 16:42
|0.8598
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|10196331
|2007.07.27 15:45
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7793
|0.7745
|0.0000
|2007.07.27 16:42
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10192253
|2007.07.27 14:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.86
|119.25
|0.00
|2007.07.27 16:35
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.47
|10188966
|2007.07.27 13:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7760
|0.7808
|0.0000
|2007.07.27 15:45
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10159780
|2007.07.26 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3738
|1.3666
|0.0000
|2007.07.27 15:43
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.36
|72.00
|10193090
|2007.07.27 14:20
|sell
|0.10
|audjpy
|102.06
|102.73
|0.00
|2007.07.27 15:33
|102.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.27
|10187430
|2007.07.27 12:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.52
|162.39
|0.00
|2007.07.27 15:32
|162.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|10171696
|2007.07.27 07:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.76
|98.21
|0.00
|2007.07.27 15:05
|98.21
|0.00
|0.00
|0.00
|46.24
|10182077
|2007.07.27 10:55
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6555
|1.6518
|0.0000
|2007.07.27 14:25
|1.6523
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.42
|10185504
|2007.07.27 11:55
|buy
|0.10
|audjpy
|102.78
|101.91
|0.00
|2007.07.27 14:20
|102.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.65
|10192009
|2007.07.27 14:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9153
|0.9104
|0.0000
|2007.07.27 14:17
|0.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.25
|10181856
|2007.07.27 10:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.99
|118.55
|0.00
|2007.07.27 14:05
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.94
|10185259
|2007.07.27 11:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6711
|0.6724
|0.0000
|2007.07.27 14:04
|0.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|10172765
|2007.07.27 08:15
|sell
|0.10
|audcad
|0.9199
|0.9145
|0.0000
|2007.07.27 13:59
|0.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|50.92
|10182073
|2007.07.27 10:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0574
|1.0610
|0.0000
|2007.07.27 13:25
|1.0605
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.23
|10182071
|2007.07.27 10:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|242.71
|241.58
|0.00
|2007.07.27 13:10
|242.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.13
|10181850
|2007.07.27 10:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.14
|162.53
|0.00
|2007.07.27 12:33
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.27
|10172236
|2007.07.27 07:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.8742
|0.8638
|0.0000
|2007.07.27 11:59
|0.8638
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10172226
|2007.07.27 07:55
|buy
|0.10
|euraud
|1.5724
|1.5856
|0.0000
|2007.07.27 11:56
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|113.76
|10170469
|2007.07.27 06:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6716
|0.6705
|0.0000
|2007.07.27 11:50
|0.6711
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.18
|10172089
|2007.07.27 07:50
|sell
|0.10
|audjpy
|104.02
|102.65
|0.00
|2007.07.27 10:53
|102.65
|0.00
|0.00
|0.00
|115.04
|10172092
|2007.07.27 07:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0538
|1.0574
|0.0000
|2007.07.27 10:51
|1.0574
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|10171683
|2007.07.27 07:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|243.60
|242.59
|0.00
|2007.07.27 10:49
|242.59
|0.00
|0.00
|0.00
|84.87
|10171598
|2007.07.27 07:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.56
|163.07
|0.00
|2007.07.27 10:48
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|41.20
|10170195
|2007.07.27 06:05
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7844
|0.7767
|0.0000
|2007.07.27 10:45
|0.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|10171692
|2007.07.27 07:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.01
|118.83
|0.00
|2007.07.27 10:44
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|10173131
|2007.07.27 08:35
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6545
|1.6544
|0.0000
|2007.07.27 10:37
|1.6544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|10172222
|2007.07.27 07:55
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4492
|1.4500
|0.0000
|2007.07.27 10:36
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|10166949
|2007.07.27 03:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2044
|1.2026
|0.0000
|2007.07.27 08:35
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|10167425
|2007.07.27 03:50
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4472
|1.4494
|0.0000
|2007.07.27 07:55
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.97
|10158656
|2007.07.26 21:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.8750
|0.8702
|0.0000
|2007.07.27 00:47
|0.8688
|0.00
|0.00
|-0.33
|62.00
|10159522
|2007.07.26 21:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0489
|2.0481
|0.0000
|2007.07.27 00:47
|2.0454
|0.00
|0.00
|-0.36
|35.00
|10158979
|2007.07.26 21:20
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.55
|98.50
|0.00
|2007.07.27 00:47
|98.24
|0.00
|0.00
|-0.39
|26.22
|10158797
|2007.07.26 21:15
|sell
|0.10
|audcad
|0.9205
|0.9196
|0.0000
|2007.07.27 00:47
|0.9182
|0.00
|0.00
|-0.53
|21.76
|10158456
|2007.07.26 20:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0523
|1.0534
|0.0000
|2007.07.27 00:47
|1.0564
|0.00
|0.00
|1.00
|38.81
|10157912
|2007.07.26 20:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6705
|0.6709
|0.0000
|2007.07.27 00:47
|0.6717
|0.00
|0.00
|-0.84
|24.54
|10156438
|2007.07.26 19:35
|buy
|0.10
|chfjpy
|98.93
|98.55
|0.00
|2007.07.26 21:16
|98.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.04
|10155935
|2007.07.26 19:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|244.51
|243.51
|0.00
|2007.07.26 21:14
|243.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.27
|10155950
|2007.07.26 19:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.8798
|0.8766
|0.0000
|2007.07.26 21:00
|0.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10157199
|2007.07.26 20:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0491
|1.0516
|0.0000
|2007.07.26 20:40
|1.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.77
|10144918
|2007.07.26 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3722
|1.3694
|0.0000
|2007.07.26 18:30
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10149773
|2007.07.26 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|2.0430
|0.0000
|2007.07.26 18:30
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|10149779
|2007.07.26 16:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6702
|0.6711
|0.0000
|2007.07.26 18:30
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|10140635
|2007.07.26 13:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.8845
|0.8787
|0.0000
|2007.07.26 18:28
|0.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|10134187
|2007.07.26 10:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6639
|1.6596
|0.0000
|2007.07.26 18:28
|1.6567
|0.00
|0.00
|0.00
|59.62
|10134180
|2007.07.26 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2103
|0.0000
|2007.07.26 18:28
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|46.37
|10140722
|2007.07.26 13:50
|sell
|0.10
|audjpy
|106.39
|104.86
|0.00
|2007.07.26 18:28
|104.46
|0.00
|0.00
|0.00
|161.97
|10135086
|2007.07.26 10:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.4863
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:28
|2.4723
|0.00
|0.00
|0.00
|115.91
|10117051
|2007.07.25 17:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.4897
|2.4955
|0.0000
|2007.07.26 18:28
|2.4725
|0.00
|0.00
|-5.95
|142.38
|10147709
|2007.07.26 16:15
|sell
|0.10
|audcad
|0.9194
|0.9236
|0.0000
|2007.07.26 17:18
|0.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.98
|10128420
|2007.07.26 05:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.23
|99.16
|0.00
|2007.07.26 15:19
|99.16
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|10132265
|2007.07.26 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0494
|2.0465
|0.0000
|2007.07.26 15:19
|2.0465
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|10141537
|2007.07.26 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3713
|1.3729
|0.0000
|2007.07.26 15:15
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10131269
|2007.07.26 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3718
|1.3703
|0.0000
|2007.07.26 14:15
|1.3713
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10137677
|2007.07.26 12:15
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7980
|0.7952
|0.0000
|2007.07.26 13:50
|0.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10139079
|2007.07.26 12:55
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1084
|1.1123
|0.0000
|2007.07.26 13:26
|1.1123
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.08
|10132260
|2007.07.26 09:05
|buy
|0.10
|euraud
|1.5518
|1.5480
|0.0000
|2007.07.26 13:16
|1.5480
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.67
|10132264
|2007.07.26 09:05
|sell
|0.10
|audjpy
|106.44
|106.76
|0.00
|2007.07.26 12:50
|106.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.74
|10137113
|2007.07.26 11:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.55
|120.29
|0.00
|2007.07.26 12:32
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.61
|10131362
|2007.07.26 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.46
|120.60
|0.00
|2007.07.26 11:55
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|10128423
|2007.07.26 05:15
|sell
|0.10
|audcad
|0.9205
|0.9228
|0.0000
|2007.07.26 10:37
|0.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.06
|10131259
|2007.07.26 08:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6656
|1.6640
|0.0000
|2007.07.26 10:12
|1.6640
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.19
|10129396
|2007.07.26 06:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0417
|1.0427
|0.0000
|2007.07.26 09:07
|1.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.59
|10131681
|2007.07.26 08:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8854
|0.8839
|0.0000
|2007.07.26 09:04
|0.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10126874
|2007.07.26 04:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8846
|0.8859
|0.0000
|2007.07.26 08:45
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10131374
|2007.07.26 08:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|247.01
|247.42
|0.00
|2007.07.26 08:39
|247.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10131365
|2007.07.26 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.16
|165.38
|0.00
|2007.07.26 08:38
|165.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.25
|10130277
|2007.07.26 07:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.37
|165.18
|0.00
|2007.07.26 08:27
|165.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|10125696
|2007.07.26 03:06
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6645
|1.6655
|0.0000
|2007.07.26 08:24
|1.6655
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.24
|10127509
|2007.07.26 04:25
|buy
|0.10
|euraud
|1.5513
|1.5478
|0.0000
|2007.07.26 07:30
|1.5492
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.58
|10127409
|2007.07.26 04:20
|sell
|0.10
|audjpy
|106.58
|106.81
|0.00
|2007.07.26 07:20
|106.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.77
|10125919
|2007.07.26 03:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0523
|2.0508
|0.0000
|2007.07.26 06:14
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10127625
|2007.07.26 04:30
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4306
|1.4276
|0.0000
|2007.07.26 06:00
|1.4282
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.03
|10121144
|2007.07.25 21:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|247.06
|247.27
|0.00
|2007.07.26 04:58
|247.27
|0.00
|0.00
|7.86
|17.42
|10127107
|2007.07.26 04:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2132
|0.0000
|2007.07.26 04:39
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|10121342
|2007.07.25 21:50
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.24
|99.25
|0.00
|2007.07.26 04:17
|99.25
|0.00
|0.00
|0.75
|0.83
|10121490
|2007.07.25 22:00
|buy
|0.10
|audjpy
|106.38
|106.61
|0.00
|2007.07.26 04:14
|106.61
|0.00
|0.00
|3.88
|19.07
|10121714
|2007.07.25 22:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.8835
|0.8847
|0.0000
|2007.07.26 03:55
|0.8847
|0.00
|0.00
|0.33
|12.00
|10121202
|2007.07.25 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3716
|1.3717
|0.0000
|2007.07.26 03:10
|1.3717
|0.00
|0.00
|-1.68
|1.00
|10121200
|2007.07.25 21:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.07
|165.26
|0.00
|2007.07.26 03:09
|165.26
|0.00
|0.00
|3.75
|15.77
|10121617
|2007.07.25 22:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6656
|1.6640
|0.0000
|2007.07.26 03:06
|1.6645
|0.00
|0.00
|1.49
|-9.07
|10112487
|2007.07.25 15:40
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4288
|1.4252
|0.0000
|2007.07.26 03:00
|1.4282
|0.00
|0.00
|-0.56
|-5.77
|10121149
|2007.07.25 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0524
|2.0528
|0.0000
|2007.07.26 01:05
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.45
|4.00
|10121773
|2007.07.25 22:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0407
|1.0418
|0.0000
|2007.07.25 23:19
|1.0418
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|10112744
|2007.07.25 15:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0401
|1.0409
|0.0000
|2007.07.25 22:12
|1.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|10116398
|2007.07.25 17:35
|sell
|0.10
|audjpy
|106.24
|106.61
|0.00
|2007.07.25 22:00
|106.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.62
|10116401
|2007.07.25 17:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8833
|0.8829
|0.0000
|2007.07.25 21:42
|0.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10116163
|2007.07.25 17:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|246.93
|246.92
|0.00
|2007.07.25 21:14
|246.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|10115434
|2007.07.25 17:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.22
|165.01
|0.00
|2007.07.25 20:45
|165.01
|0.00
|0.00
|0.00
|17.44
|10116405
|2007.07.25 17:35
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6658
|1.6649
|0.0000
|2007.07.25 20:44
|1.6649
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|10115456
|2007.07.25 17:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|2.0518
|0.0000
|2007.07.25 19:05
|2.0518
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10112167
|2007.07.25 15:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.8853
|0.8830
|0.0000
|2007.07.25 17:35
|0.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10110284
|2007.07.25 14:10
|buy
|0.10
|audjpy
|106.57
|106.22
|0.00
|2007.07.25 17:33
|106.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.10
|10110151
|2007.07.25 14:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|247.34
|246.70
|0.00
|2007.07.25 17:30
|246.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.06
|10110157
|2007.07.25 14:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0538
|2.0495
|0.0000
|2007.07.25 17:10
|2.0521
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|10109854
|2007.07.25 13:55
|buy
|0.10
|euraud
|1.5548
|1.5504
|0.0000
|2007.07.25 16:59
|1.5504
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.93
|10096551
|2007.07.25 08:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.6695
|0.0000
|2007.07.25 15:39
|0.6695
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|10098084
|2007.07.25 09:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3803
|1.3747
|0.0000
|2007.07.25 15:08
|1.3747
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10109875
|2007.07.25 13:55
|sell
|0.10
|audcad
|0.9171
|0.9192
|0.0000
|2007.07.25 15:07
|0.9192
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.21
|10106501
|2007.07.25 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.27
|120.41
|0.00
|2007.07.25 15:05
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|10098319
|2007.07.25 09:30
|sell
|0.10
|audjpy
|106.35
|106.66
|0.00
|2007.07.25 14:10
|106.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.26
|10100771
|2007.07.25 10:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8849
|0.8849
|0.0000
|2007.07.25 14:07
|0.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10098082
|2007.07.25 09:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.90
|165.46
|0.00
|2007.07.25 14:02
|165.46
|0.00
|0.00
|0.00
|36.53
|10098077
|2007.07.25 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0581
|2.0532
|0.0000
|2007.07.25 13:48
|2.0532
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|10098073
|2007.07.25 09:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|247.38
|247.16
|0.00
|2007.07.25 13:48
|247.16
|0.00
|0.00
|0.00
|18.28
|10100819
|2007.07.25 10:30
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.8057
|0.8082
|0.0000
|2007.07.25 12:15
|0.8066
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10098309
|2007.07.25 09:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.03
|120.27
|0.00
|2007.07.25 11:50
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.96
|10091594
|2007.07.25 04:40
|buy
|0.10
|audcad
|0.9163
|0.9168
|0.0000
|2007.07.25 10:05
|0.9168
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|10094826
|2007.07.25 07:10
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.79
|99.55
|0.00
|2007.07.25 09:54
|99.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.01
|10094635
|2007.07.25 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.14
|119.89
|0.00
|2007.07.25 09:30
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.16
|10094530
|2007.07.25 06:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|247.16
|247.41
|0.00
|2007.07.25 09:22
|247.41
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|10095808
|2007.07.25 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0597
|2.0585
|0.0000
|2007.07.25 09:22
|2.0585
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10096490
|2007.07.25 08:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3818
|1.3805
|0.0000
|2007.07.25 09:21
|1.3805
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10094533
|2007.07.25 06:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.81
|165.94
|0.00
|2007.07.25 09:10
|165.94
|0.00
|0.00
|0.00
|10.82
|10093086
|2007.07.25 05:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0367
|1.0366
|0.0000
|2007.07.25 08:57
|1.0366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|10088991
|2007.07.25 03:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6711
|0.6700
|0.0000
|2007.07.25 08:33
|0.6703
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.49
|10088160
|2007.07.25 03:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3818
|1.3816
|0.0000
|2007.07.25 07:59
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10089089
|2007.07.25 03:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.03
|120.36
|0.00
|2007.07.25 07:00
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.16
|10088822
|2007.07.25 03:35
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.76
|99.72
|0.00
|2007.07.25 06:43
|99.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|10088479
|2007.07.25 03:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|247.54
|247.08
|0.00
|2007.07.25 06:33
|247.08
|0.00
|0.00
|0.00
|38.33
|10089097
|2007.07.25 03:45
|sell
|0.10
|audjpy
|105.80
|106.13
|0.00
|2007.07.25 04:40
|106.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.49
|10090369
|2007.07.25 04:05
|buy
|0.10
|euraud
|1.5703
|1.5659
|0.0000
|2007.07.25 04:30
|1.5659
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.75
|10088477
|2007.07.25 03:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.8813
|0.8809
|0.0000
|2007.07.25 04:10
|0.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10057934
|2007.07.24 13:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6705
|0.6692
|0.0000
|2007.07.25 02:11
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.85
|-4.12
|10083169
|2007.07.24 22:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0622
|2.0621
|0.0000
|2007.07.25 02:00
|2.0621
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.00
|10082324
|2007.07.24 21:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|248.60
|247.96
|0.00
|2007.07.25 01:53
|247.96
|0.00
|0.00
|-3.14
|53.21
|10082775
|2007.07.24 22:05
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.4841
|2.4808
|0.0000
|2007.07.25 01:50
|2.4808
|0.00
|0.00
|-1.99
|27.42
|10082327
|2007.07.24 21:35
|sell
|0.10
|audjpy
|106.48
|106.01
|0.00
|2007.07.25 01:07
|106.01
|0.00
|0.00
|-1.49
|39.11
|10083348
|2007.07.24 22:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.8826
|0.8819
|0.0000
|2007.07.25 01:01
|0.8819
|0.00
|0.00
|-0.33
|7.00
|10074409
|2007.07.24 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.53
|120.20
|0.00
|2007.07.25 00:58
|120.20
|0.00
|0.00
|-1.41
|27.45
|10081975
|2007.07.24 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2049
|1.2029
|0.0000
|2007.07.25 00:53
|1.2029
|0.00
|0.00
|-0.86
|16.63
|10082180
|2007.07.24 21:20
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6651
|1.6631
|0.0000
|2007.07.25 00:38
|1.6631
|0.00
|0.00
|-0.70
|16.64
|10079763
|2007.07.24 18:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.08
|99.94
|0.00
|2007.07.25 00:37
|99.94
|0.00
|0.00
|-0.39
|11.65
|10083664
|2007.07.24 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3818
|1.3829
|0.0000
|2007.07.25 00:07
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.36
|-11.00
|10082858
|2007.07.24 22:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0365
|1.0347
|0.0000
|2007.07.24 23:20
|1.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|10065668
|2007.07.24 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3834
|1.3805
|0.0000
|2007.07.24 22:45
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10082606
|2007.07.24 22:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8845
|0.8827
|0.0000
|2007.07.24 22:32
|0.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10082121
|2007.07.24 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0639
|2.0620
|0.0000
|2007.07.24 22:26
|2.0622
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|10054561
|2007.07.24 12:30
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.8092
|0.8061
|0.0000
|2007.07.24 22:15
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10080534
|2007.07.24 19:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4878
|2.4800
|0.0000
|2007.07.24 22:05
|2.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|10045346
|2007.07.24 10:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0453
|1.0358
|0.0000
|2007.07.24 22:00
|1.0358
|0.00
|0.00
|0.00
|91.72
|10080921
|2007.07.24 19:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.8829
|0.8851
|0.0000
|2007.07.24 22:00
|0.8845
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10045331
|2007.07.24 10:30
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4433
|1.4320
|0.0000
|2007.07.24 21:59
|1.4320
|0.00
|0.00
|0.00
|109.12
|10045340
|2007.07.24 10:30
|sell
|0.10
|audcad
|0.9234
|0.9156
|0.0000
|2007.07.24 21:59
|0.9156
|0.00
|0.00
|0.00
|75.34
|10067163
|2007.07.24 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|249.39
|248.38
|0.00
|2007.07.24 21:35
|248.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.57
|10080920
|2007.07.24 19:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.2031
|0.0000
|2007.07.24 21:00
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.43
|10076781
|2007.07.24 16:45
|sell
|0.10
|audjpy
|106.55
|107.10
|0.00
|2007.07.24 20:05
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.22
|10057932
|2007.07.24 13:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.4829
|2.4884
|0.0000
|2007.07.24 19:26
|2.4884
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.58
|10059175
|2007.07.24 13:30
|buy
|0.10
|chfjpy
|100.29
|99.90
|0.00
|2007.07.24 18:45
|100.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.42
|10067173
|2007.07.24 15:00
|buy
|0.10
|audjpy
|107.01
|106.56
|0.00
|2007.07.24 16:19
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.37
|10057968
|2007.07.24 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0610
|2.0649
|0.0000
|2007.07.24 15:36
|2.0649
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|10039461
|2007.07.24 06:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6657
|1.6630
|0.0000
|2007.07.24 15:02
|1.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.47
|10059183
|2007.07.24 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3808
|1.3828
|0.0000
|2007.07.24 14:36
|1.3828
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10035895
|2007.07.24 03:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3822
|1.3799
|0.0000
|2007.07.24 13:30
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10030522
|2007.07.23 22:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|167.30
|166.90
|0.00
|2007.07.24 12:21
|166.90
|0.00
|0.00
|-1.46
|33.11
|10029820
|2007.07.23 20:33
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|557.94
|Closed P/L:
|554.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10196313
|2007.07.27 15:45
|buy
|0.10
|chfjpy
|98.35
|97.81
|0.00
|98.25
|0.00
|0.00
|0.25
|-8.42
|10207243
|2007.07.27 20:05
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4478
|1.4423
|0.0000
|1.4477
|0.00
|0.00
|-0.26
|-0.94
|10201312
|2007.07.27 18:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6500
|1.6500
|0.0000
|1.6488
|0.00
|0.00
|-0.70
|9.92
|10192281
|2007.07.27 14:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6726
|0.6728
|0.0000
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.85
|14.17
|10208299
|2007.07.27 20:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.22
|161.77
|0.00
|162.03
|0.00
|0.00
|1.26
|-15.99
|10208300
|2007.07.27 20:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|241.05
|240.31
|0.00
|240.61
|0.00
|0.00
|2.61
|-37.03
|10208374
|2007.07.27 21:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7677
|0.7631
|0.0000
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.48
|-25.00
|10204882
|2007.07.27 19:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0595
|1.0597
|0.0000
|1.0615
|0.00
|0.00
|0.33
|18.84
|10208987
|2007.07.27 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.89
|118.61
|0.00
|118.80
|0.00
|0.00
|1.26
|-7.58
|0.00
|0.00
|4.38
|-52.03
|Floating P/L:
|-47.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|554.55
|Floating P/L:
|-47.65
|Margin:
|554.04
|Balance:
|3 554.55
|Equity:
|3 506.90
|Free Margin:
|2 952.86
|Details:
|Gross Profit:
|2 890.30
|Gross Loss:
|2 335.75
|Total Net Profit:
|554.55
|Profit Factor:
|1.24
|Expected Payoff:
|3.21
|Absolute Drawdown:
|265.41
|Maximal Drawdown:
|593.28 (15.21%)
|Relative Drawdown:
|15.21% (593.28)
|Total Trades:
|173
|Short Positions (won %):
|99 (58.59%)
|Long Positions (won %):
|74 (25.68%)
|Profit Trades (% of total):
|77 (44.51%)
|Loss trades (% of total):
|96 (55.49%)
|Largest
|profit trade:
|161.97
|loss trade:
|-100.27
|Average
|profit trade:
|37.54
|loss trade:
|-24.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (189.44)
|consecutive losses ($):
|19 (-318.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|597.30 (6)
|consecutive loss (count):
|-318.02 (19)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3