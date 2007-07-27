FXDD

Account: 905339 Name: wwts Currency: USD 2007 July 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
102047662007.07.27 19:00sell0.10usdjpy118.54118.890.002007.07.27 20:57118.890.000.000.00-29.44
102040572007.07.27 18:45sell0.10gbpjpy240.84241.640.002007.07.27 20:55241.050.000.000.00-17.67
102040632007.07.27 18:45sell0.10eurjpy162.05162.480.002007.07.27 20:55162.220.000.000.00-14.30
101936472007.07.27 14:35sell0.10audcad0.91020.90860.00002007.07.27 20:410.90530.000.000.0046.19
101989392007.07.27 16:55sell0.10audjpy101.98101.740.002007.07.27 20:40101.400.000.000.0048.83
101987322007.07.27 16:50sell0.10audusd0.85950.85630.00002007.07.27 20:400.85360.000.000.0059.00
101989362007.07.27 16:55buy0.10euraud1.59091.59270.00002007.07.27 20:401.59830.000.000.0063.14
101987292007.07.27 16:50buy0.10audnzd1.11221.11400.00002007.07.27 19:571.11400.000.000.0013.77
101985342007.07.27 16:45sell0.10nzdusd0.77470.76690.00002007.07.27 19:270.76690.000.000.0078.00
101952242007.07.27 15:25sell0.10usdcad1.05751.06200.00002007.07.27 19:051.05950.000.000.00-18.88
101982742007.07.27 16:35buy0.10usdjpy119.08118.570.002007.07.27 18:54118.570.000.000.00-43.01
101963032007.07.27 15:45buy0.10gbpjpy242.03240.590.002007.07.27 18:45240.840.000.000.00-100.27
101933162007.07.27 14:25sell0.10eurchf1.65231.65560.00002007.07.27 17:201.65470.000.000.00-19.81
101989312007.07.27 16:55sell0.10usdchf1.20961.21230.00002007.07.27 17:191.21230.000.000.00-22.27
101820742007.07.27 10:55sell0.10eurcad1.44931.44670.00002007.07.27 17:021.44670.000.000.0024.55
101857402007.07.27 12:00sell0.10euraud1.58391.59500.00002007.07.27 16:551.59090.000.000.00-60.12
101963082007.07.27 15:45buy0.10audjpy102.82102.070.002007.07.27 16:52102.070.000.000.00-63.12
101762672007.07.27 09:25buy0.10usdchf1.20561.20950.00002007.07.27 16:511.20950.000.000.0032.24
101963142007.07.27 15:45buy0.10audusd0.86370.85980.00002007.07.27 16:420.85980.000.000.00-39.00
101963312007.07.27 15:45buy0.10nzdusd0.77930.77450.00002007.07.27 16:420.77450.000.000.00-48.00
101922532007.07.27 14:05sell0.10usdjpy118.86119.250.002007.07.27 16:35119.080.000.000.00-18.47
101889662007.07.27 13:00sell0.10nzdusd0.77600.78080.00002007.07.27 15:450.77930.000.000.00-33.00
101597802007.07.26 22:00sell0.10eurusd1.37381.36660.00002007.07.27 15:431.36660.000.000.3672.00
101930902007.07.27 14:20sell0.10audjpy102.06102.730.002007.07.27 15:33102.730.000.000.00-56.27
101874302007.07.27 12:35sell0.10eurjpy162.52162.390.002007.07.27 15:32162.390.000.000.0010.92
101716962007.07.27 07:30sell0.10chfjpy98.7698.210.002007.07.27 15:0598.210.000.000.0046.24
101820772007.07.27 10:55buy0.10eurchf1.65551.65180.00002007.07.27 14:251.65230.000.000.00-26.42
101855042007.07.27 11:55buy0.10audjpy102.78101.910.002007.07.27 14:20102.060.000.000.00-60.65
101920092007.07.27 14:00buy0.10audcad0.91530.91040.00002007.07.27 14:170.91040.000.000.00-46.25
101818562007.07.27 10:50buy0.10usdjpy118.99118.550.002007.07.27 14:05118.860.000.000.00-10.94
101852592007.07.27 11:50sell0.10eurgbp0.67110.67240.00002007.07.27 14:040.67240.000.000.00-26.40
101727652007.07.27 08:15sell0.10audcad0.91990.91450.00002007.07.27 13:590.91450.000.000.0050.92
101820732007.07.27 10:55sell0.10usdcad1.05741.06100.00002007.07.27 13:251.06050.000.000.00-29.23
101820712007.07.27 10:55buy0.10gbpjpy242.71241.580.002007.07.27 13:10242.030.000.000.00-57.13
101818502007.07.27 10:50buy0.10eurjpy163.14162.530.002007.07.27 12:33162.530.000.000.00-51.27
101722362007.07.27 07:55sell0.10audusd0.87420.86380.00002007.07.27 11:590.86380.000.000.00104.00
101722262007.07.27 07:55buy0.10euraud1.57241.58560.00002007.07.27 11:561.58560.000.000.00113.76
101704692007.07.27 06:25buy0.10eurgbp0.67160.67050.00002007.07.27 11:500.67110.000.000.00-10.18
101720892007.07.27 07:50sell0.10audjpy104.02102.650.002007.07.27 10:53102.650.000.000.00115.04
101720922007.07.27 07:50buy0.10usdcad1.05381.05740.00002007.07.27 10:511.05740.000.000.0034.05
101716832007.07.27 07:30sell0.10gbpjpy243.60242.590.002007.07.27 10:49242.590.000.000.0084.87
101715982007.07.27 07:25sell0.10eurjpy163.56163.070.002007.07.27 10:48163.070.000.000.0041.20
101701952007.07.27 06:05sell0.10nzdusd0.78440.77670.00002007.07.27 10:450.77670.000.000.0077.00
101716922007.07.27 07:30sell0.10usdjpy119.01118.830.002007.07.27 10:44118.830.000.000.0015.15
101731312007.07.27 08:35sell0.10eurchf1.65451.65440.00002007.07.27 10:371.65440.000.000.000.82
101722222007.07.27 07:55buy0.10eurcad1.44921.45000.00002007.07.27 10:361.45000.000.000.007.55
101669492007.07.27 03:21buy0.10usdchf1.20441.20260.00002007.07.27 08:351.20380.000.000.00-4.98
101674252007.07.27 03:50sell0.10eurcad1.44721.44940.00002007.07.27 07:551.44920.000.000.00-18.97
101586562007.07.26 21:05sell0.10audusd0.87500.87020.00002007.07.27 00:470.86880.000.00-0.3362.00
101595222007.07.26 21:55sell0.10gbpusd2.04892.04810.00002007.07.27 00:472.04540.000.00-0.3635.00
101589792007.07.26 21:20sell0.10chfjpy98.5598.500.002007.07.27 00:4798.240.000.00-0.3926.22
101587972007.07.26 21:15sell0.10audcad0.92050.91960.00002007.07.27 00:470.91820.000.00-0.5321.76
101584562007.07.26 20:45buy0.10usdcad1.05231.05340.00002007.07.27 00:471.05640.000.001.0038.81
101579122007.07.26 20:20buy0.10eurgbp0.67050.67090.00002007.07.27 00:470.67170.000.00-0.8424.54
101564382007.07.26 19:35buy0.10chfjpy98.9398.550.002007.07.26 21:1698.550.000.000.00-32.04
101559352007.07.26 19:30buy0.10gbpjpy244.51243.510.002007.07.26 21:14243.510.000.000.00-84.27
101559502007.07.26 19:30buy0.10audusd0.87980.87660.00002007.07.26 21:000.87660.000.000.00-32.00
101571992007.07.26 20:00sell0.10usdcad1.04911.05160.00002007.07.26 20:401.05160.000.000.00-23.77
101449182007.07.26 15:15buy0.10eurusd1.37221.36940.00002007.07.26 18:301.37160.000.000.00-6.00
101497732007.07.26 16:55buy0.10gbpusd2.04802.04300.00002007.07.26 18:302.04630.000.000.00-17.00
101497792007.07.26 16:55sell0.10eurgbp0.67020.67110.00002007.07.26 18:300.67050.000.000.00-6.14
101406352007.07.26 13:45sell0.10audusd0.88450.87870.00002007.07.26 18:280.87680.000.000.0077.00
101341872007.07.26 10:15sell0.10eurchf1.66391.65960.00002007.07.26 18:281.65670.000.000.0059.62
101341802007.07.26 10:15sell0.10usdchf1.21331.21030.00002007.07.26 18:281.20770.000.000.0046.37
101407222007.07.26 13:50sell0.10audjpy106.39104.860.002007.07.26 18:28104.460.000.000.00161.97
101350862007.07.26 10:50sell0.10gbpchf2.48630.00000.00002007.07.26 18:282.47230.000.000.00115.91
101170512007.07.25 17:50sell0.10gbpchf2.48972.49550.00002007.07.26 18:282.47250.000.00-5.95142.38
101477092007.07.26 16:15sell0.10audcad0.91940.92360.00002007.07.26 17:180.92360.000.000.00-39.98
101284202007.07.26 05:15sell0.10chfjpy99.2399.160.002007.07.26 15:1999.160.000.000.005.83
101322652007.07.26 09:05sell0.10gbpusd2.04942.04650.00002007.07.26 15:192.04650.000.000.0029.00
101415372007.07.26 14:15sell0.10eurusd1.37131.37290.00002007.07.26 15:151.37220.000.000.00-9.00
101312692007.07.26 08:25buy0.10eurusd1.37181.37030.00002007.07.26 14:151.37130.000.000.00-5.00
101376772007.07.26 12:15buy0.10nzdusd0.79800.79520.00002007.07.26 13:500.79640.000.000.00-16.00
101390792007.07.26 12:55sell0.10audnzd1.10841.11230.00002007.07.26 13:261.11230.000.000.00-31.08
101322602007.07.26 09:05buy0.10euraud1.55181.54800.00002007.07.26 13:161.54800.000.000.00-33.67
101322642007.07.26 09:05sell0.10audjpy106.44106.760.002007.07.26 12:50106.690.000.000.00-20.74
101371132007.07.26 11:55buy0.10usdjpy120.55120.290.002007.07.26 12:32120.290.000.000.00-21.61
101313622007.07.26 08:30sell0.10usdjpy120.46120.600.002007.07.26 11:55120.550.000.000.00-7.47
101284232007.07.26 05:15sell0.10audcad0.92050.92280.00002007.07.26 10:370.92280.000.000.00-22.06
101312592007.07.26 08:25buy0.10eurchf1.66561.66400.00002007.07.26 10:121.66400.000.000.00-13.19
101293962007.07.26 06:15sell0.10usdcad1.04171.04270.00002007.07.26 09:071.04270.000.000.00-9.59
101316812007.07.26 08:45buy0.10audusd0.88540.88390.00002007.07.26 09:040.88390.000.000.00-15.00
101268742007.07.26 04:00sell0.10audusd0.88460.88590.00002007.07.26 08:450.88540.000.000.00-8.00
101313742007.07.26 08:30sell0.10gbpjpy247.01247.420.002007.07.26 08:39247.420.000.000.00-34.00
101313652007.07.26 08:30sell0.10eurjpy165.16165.380.002007.07.26 08:38165.380.000.000.00-18.25
101302772007.07.26 07:20buy0.10eurjpy165.37165.180.002007.07.26 08:27165.180.000.000.00-15.77
101256962007.07.26 03:06sell0.10eurchf1.66451.66550.00002007.07.26 08:241.66550.000.000.00-8.24
101275092007.07.26 04:25buy0.10euraud1.55131.54780.00002007.07.26 07:301.54920.000.000.00-18.58
101274092007.07.26 04:20sell0.10audjpy106.58106.810.002007.07.26 07:20106.710.000.000.00-10.77
101259192007.07.26 03:20sell0.10gbpusd2.05232.05080.00002007.07.26 06:142.05080.000.000.0015.00
101276252007.07.26 04:30buy0.10eurcad1.43061.42760.00002007.07.26 06:001.42820.000.000.00-23.03
101211442007.07.25 21:25buy0.10gbpjpy247.06247.270.002007.07.26 04:58247.270.000.007.8617.42
101271072007.07.26 04:05buy0.10usdchf1.21431.21320.00002007.07.26 04:391.21320.000.000.00-9.07
101213422007.07.25 21:50buy0.10chfjpy99.2499.250.002007.07.26 04:1799.250.000.000.750.83
101214902007.07.25 22:00buy0.10audjpy106.38106.610.002007.07.26 04:14106.610.000.003.8819.07
101217142007.07.25 22:15buy0.10audusd0.88350.88470.00002007.07.26 03:550.88470.000.000.3312.00
101212022007.07.25 21:30buy0.10eurusd1.37161.37170.00002007.07.26 03:101.37170.000.00-1.681.00
101212002007.07.25 21:30buy0.10eurjpy165.07165.260.002007.07.26 03:09165.260.000.003.7515.77
101216172007.07.25 22:05buy0.10eurchf1.66561.66400.00002007.07.26 03:061.66450.000.001.49-9.07
101124872007.07.25 15:40buy0.10eurcad1.42881.42520.00002007.07.26 03:001.42820.000.00-0.56-5.77
101211492007.07.25 21:25buy0.10gbpusd2.05242.05280.00002007.07.26 01:052.05280.000.000.454.00
101217732007.07.25 22:20sell0.10usdcad1.04071.04180.00002007.07.25 23:191.04180.000.000.00-10.56
101127442007.07.25 15:50buy0.10usdcad1.04011.04090.00002007.07.25 22:121.04090.000.000.007.69
101163982007.07.25 17:35sell0.10audjpy106.24106.610.002007.07.25 22:00106.380.000.000.00-11.62
101164012007.07.25 17:35sell0.10audusd0.88330.88290.00002007.07.25 21:420.88290.000.000.004.00
101161632007.07.25 17:30sell0.10gbpjpy246.93246.920.002007.07.25 21:14246.920.000.000.000.83
101154342007.07.25 17:10sell0.10eurjpy165.22165.010.002007.07.25 20:45165.010.000.000.0017.44
101164052007.07.25 17:35sell0.10eurchf1.66581.66490.00002007.07.25 20:441.66490.000.000.007.41
101154562007.07.25 17:10sell0.10gbpusd2.05212.05180.00002007.07.25 19:052.05180.000.000.003.00
101121672007.07.25 15:25buy0.10audusd0.88530.88300.00002007.07.25 17:350.88330.000.000.00-20.00
101102842007.07.25 14:10buy0.10audjpy106.57106.220.002007.07.25 17:33106.220.000.000.00-29.10
101101512007.07.25 14:05buy0.10gbpjpy247.34246.700.002007.07.25 17:30246.930.000.000.00-34.06
101101572007.07.25 14:05buy0.10gbpusd2.05382.04950.00002007.07.25 17:102.05210.000.000.00-17.00
101098542007.07.25 13:55buy0.10euraud1.55481.55040.00002007.07.25 16:591.55040.000.000.00-38.93
100965512007.07.25 08:33sell0.10eurgbp0.67030.66950.00002007.07.25 15:390.66950.000.000.0016.43
100980842007.07.25 09:25sell0.10eurusd1.38031.37470.00002007.07.25 15:081.37470.000.000.0056.00
101098752007.07.25 13:55sell0.10audcad0.91710.91920.00002007.07.25 15:070.91920.000.000.00-20.21
101065012007.07.25 12:00buy0.10usdjpy120.27120.410.002007.07.25 15:05120.410.000.000.0011.63
100983192007.07.25 09:30sell0.10audjpy106.35106.660.002007.07.25 14:10106.570.000.000.00-18.26
101007712007.07.25 10:30sell0.10audusd0.88490.88490.00002007.07.25 14:070.88490.000.000.000.00
100980822007.07.25 09:25sell0.10eurjpy165.90165.460.002007.07.25 14:02165.460.000.000.0036.53
100980772007.07.25 09:25sell0.10gbpusd2.05812.05320.00002007.07.25 13:482.05320.000.000.0049.00
100980732007.07.25 09:25sell0.10gbpjpy247.38247.160.002007.07.25 13:48247.160.000.000.0018.28
101008192007.07.25 10:30sell0.10nzdusd0.80570.80820.00002007.07.25 12:150.80660.000.000.00-9.00
100983092007.07.25 09:30sell0.10usdjpy120.03120.270.002007.07.25 11:50120.270.000.000.00-19.96
100915942007.07.25 04:40buy0.10audcad0.91630.91680.00002007.07.25 10:050.91680.000.000.004.83
100948262007.07.25 07:10buy0.10chfjpy99.7999.550.002007.07.25 09:5499.550.000.000.00-20.01
100946352007.07.25 07:00buy0.10usdjpy120.14119.890.002007.07.25 09:30120.030.000.000.00-9.16
100945302007.07.25 06:55buy0.10gbpjpy247.16247.410.002007.07.25 09:22247.410.000.000.0020.80
100958082007.07.25 08:00buy0.10gbpusd2.05972.05850.00002007.07.25 09:222.05850.000.000.00-12.00
100964902007.07.25 08:30buy0.10eurusd1.38181.38050.00002007.07.25 09:211.38050.000.000.00-13.00
100945332007.07.25 06:55buy0.10eurjpy165.81165.940.002007.07.25 09:10165.940.000.000.0010.82
100930862007.07.25 05:37sell0.10usdcad1.03671.03660.00002007.07.25 08:571.03660.000.000.000.96
100889912007.07.25 03:43buy0.10eurgbp0.67110.67000.00002007.07.25 08:330.67030.000.000.00-16.49
100881602007.07.25 03:10sell0.10eurusd1.38181.38160.00002007.07.25 07:591.38160.000.000.002.00
100890892007.07.25 03:45sell0.10usdjpy120.03120.360.002007.07.25 07:00120.140.000.000.00-9.16
100888222007.07.25 03:35sell0.10chfjpy99.7699.720.002007.07.25 06:4399.720.000.000.003.33
100884792007.07.25 03:25sell0.10gbpjpy247.54247.080.002007.07.25 06:33247.080.000.000.0038.33
100890972007.07.25 03:45sell0.10audjpy105.80106.130.002007.07.25 04:40106.010.000.000.00-17.49
100903692007.07.25 04:05buy0.10euraud1.57031.56590.00002007.07.25 04:301.56590.000.000.00-38.75
100884772007.07.25 03:25sell0.10audusd0.88130.88090.00002007.07.25 04:100.88090.000.000.004.00
100579342007.07.24 13:15buy0.10eurgbp0.67050.66920.00002007.07.25 02:110.67030.000.00-0.85-4.12
100831692007.07.24 22:26sell0.10gbpusd2.06222.06210.00002007.07.25 02:002.06210.000.00-0.361.00
100823242007.07.24 21:35sell0.10gbpjpy248.60247.960.002007.07.25 01:53247.960.000.00-3.1453.21
100827752007.07.24 22:05sell0.10gbpchf2.48412.48080.00002007.07.25 01:502.48080.000.00-1.9927.42
100823272007.07.24 21:35sell0.10audjpy106.48106.010.002007.07.25 01:07106.010.000.00-1.4939.11
100833482007.07.24 22:35sell0.10audusd0.88260.88190.00002007.07.25 01:010.88190.000.00-0.337.00
100744092007.07.24 16:15sell0.10usdjpy120.53120.200.002007.07.25 00:58120.200.000.00-1.4127.45
100819752007.07.24 21:00sell0.10usdchf1.20491.20290.00002007.07.25 00:531.20290.000.00-0.8616.63
100821802007.07.24 21:20sell0.10eurchf1.66511.66310.00002007.07.25 00:381.66310.000.00-0.7016.64
100797632007.07.24 18:45sell0.10chfjpy100.0899.940.002007.07.25 00:3799.940.000.00-0.3911.65
100836642007.07.24 22:45sell0.10eurusd1.38181.38290.00002007.07.25 00:071.38290.000.000.36-11.00
100828582007.07.24 22:10buy0.10usdcad1.03651.03470.00002007.07.24 23:201.03540.000.000.00-10.62
100656682007.07.24 14:45buy0.10eurusd1.38341.38050.00002007.07.24 22:451.38180.000.000.00-16.00
100826062007.07.24 22:00buy0.10audusd0.88450.88270.00002007.07.24 22:320.88270.000.000.00-18.00
100821212007.07.24 21:15buy0.10gbpusd2.06392.06200.00002007.07.24 22:262.06220.000.000.00-17.00
100545612007.07.24 12:30buy0.10nzdusd0.80920.80610.00002007.07.24 22:150.80740.000.000.00-18.00
100805342007.07.24 19:30buy0.10gbpchf2.48782.48000.00002007.07.24 22:052.48410.000.000.00-30.74
100453462007.07.24 10:30sell0.10usdcad1.04531.03580.00002007.07.24 22:001.03580.000.000.0091.72
100809212007.07.24 19:45sell0.10audusd0.88290.88510.00002007.07.24 22:000.88450.000.000.00-16.00
100453312007.07.24 10:30sell0.10eurcad1.44331.43200.00002007.07.24 21:591.43200.000.000.00109.12
100453402007.07.24 10:30sell0.10audcad0.92340.91560.00002007.07.24 21:590.91560.000.000.0075.34
100671632007.07.24 15:00buy0.10gbpjpy249.39248.380.002007.07.24 21:35248.600.000.000.00-65.57
100809202007.07.24 19:45buy0.10usdchf1.20701.20310.00002007.07.24 21:001.20490.000.000.00-17.43
100767812007.07.24 16:45sell0.10audjpy106.55107.100.002007.07.24 20:05106.770.000.000.00-18.22
100579322007.07.24 13:15sell0.10gbpchf2.48292.48840.00002007.07.24 19:262.48840.000.000.00-45.58
100591752007.07.24 13:30buy0.10chfjpy100.2999.900.002007.07.24 18:45100.080.000.000.00-17.42
100671732007.07.24 15:00buy0.10audjpy107.01106.560.002007.07.24 16:19106.560.000.000.00-37.37
100579682007.07.24 13:17sell0.10gbpusd2.06102.06490.00002007.07.24 15:362.06490.000.000.00-39.00
100394612007.07.24 06:00buy0.10eurchf1.66571.66300.00002007.07.24 15:021.66300.000.000.00-22.47
100591832007.07.24 13:30sell0.10eurusd1.38081.38280.00002007.07.24 14:361.38280.000.000.00-20.00
100358952007.07.24 03:45buy0.10eurusd1.38221.37990.00002007.07.24 13:301.38080.000.000.00-14.00
100305222007.07.23 22:45sell0.10eurjpy167.30166.900.002007.07.24 12:21166.900.000.00-1.4633.11
100298202007.07.23 20:33balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -3.39 557.94
Closed P/L: 554.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
101963132007.07.27 15:45buy0.10chfjpy98.3597.810.00 98.250.000.000.25-8.42
102072432007.07.27 20:05buy0.10eurcad1.44781.44230.0000 1.44770.000.00-0.26-0.94
102013122007.07.27 18:00sell0.10eurchf1.65001.65000.0000 1.64880.000.00-0.709.92
101922812007.07.27 14:05buy0.10eurgbp0.67260.67280.0000 0.67330.000.00-0.8514.17
102082992007.07.27 20:55buy0.10eurjpy162.22161.770.00 162.030.000.001.26-15.99
102083002007.07.27 20:55buy0.10gbpjpy241.05240.310.00 240.610.000.002.61-37.03
102083742007.07.27 21:00buy0.10nzdusd0.76770.76310.0000 0.76520.000.000.48-25.00
102048822007.07.27 19:05buy0.10usdcad1.05951.05970.0000 1.06150.000.000.3318.84
102089872007.07.27 22:15buy0.10usdjpy118.89118.610.00 118.800.000.001.26-7.58
  0.00 0.00 4.38 -52.03
 Floating P/L: -47.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 554.55 Floating P/L: -47.65 Margin: 554.04
Balance: 3 554.55 Equity: 3 506.90 Free Margin: 2 952.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 890.30 Gross Loss: 2 335.75 Total Net Profit: 554.55
Profit Factor: 1.24 Expected Payoff: 3.21  
Absolute Drawdown: 265.41 Maximal Drawdown: 593.28 (15.21%) Relative Drawdown: 15.21% (593.28)
 
Total Trades: 173 Short Positions (won %): 99 (58.59%) Long Positions (won %): 74 (25.68%)
Profit Trades (% of total): 77 (44.51%) Loss trades (% of total): 96 (55.49%)
Largest profit trade: 161.97 loss trade: -100.27
Average profit trade: 37.54 loss trade: -24.33
Maximum consecutive wins ($): 9 (189.44) consecutive losses ($): 19 (-318.02)
Maximal consecutive profit (count): 597.30 (6) consecutive loss (count): -318.02 (19)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3