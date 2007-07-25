Interbank FX, LLC

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Closed P/L: -48.37
Open Trades:
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 Floating P/L: -14.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -48.37 Floating P/L: -14.00 Margin: 50.00
Balance: 951.63 Equity: 937.63 Free Margin: 887.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 808.60 Gross Loss: 856.97 Total Net Profit: -48.37
Profit Factor: 0.94 Expected Payoff: -0.46  
Absolute Drawdown: 516.00 Maximal Drawdown: 589.00 (54.89%) Relative Drawdown: 54.89% (589.00)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 96 (70.83%) Long Positions (won %): 10 (40.00%)
Profit Trades (% of total): 72 (67.92%) Loss trades (% of total): 34 (32.08%)
Largest profit trade: 22.00 loss trade: -144.00
Average profit trade: 11.23 loss trade: -25.21
Maximum consecutive wins ($): 9 (96.54) consecutive losses ($): 3 (-194.00)
Maximal consecutive profit (count): 96.54 (9) consecutive loss (count): -231.00 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1