Interbank FX, LLC

Account: 1558622 Name: Adam Richter Currency: USD 2007 July 27, 15:08

Closed Transactions:

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45546293 sell 0.10 gbpusd 2.0338 0.0000 0.0000 2.0330 0.00 0.00 0.00 8.00

45547856 sell 0.20 gbpusd 2.0353 0.0000 0.0000 2.0345 0.00 0.00 0.00 16.00

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45561552 sell 0.10 gbpusd 2.0312 0.0000 0.0000 2.0304 0.00 0.00 0.00 8.00

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45587397 sell 0.20 gbpusd 2.0303 0.0000 0.0000 2.0295 0.00 0.00 0.00 16.00

45599035 sell 0.20 eurusd 1.3656 0.0000 0.0000 1.3648 0.00 0.00 0.00 16.00

45627995 sell 0.10 gbpusd 2.0291 0.0000 0.0000 2.0298 0.00 0.00 0.00 -7.00

45630968 sell 0.20 gbpusd 2.0306 0.0000 0.0000 2.0298 0.00 0.00 0.00 16.00

45642955 sell 0.10 gbpusd 2.0293 0.0000 0.0000 2.0285 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.63 -49.00

Closed P/L: -48.37

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

45644621 sell 0.10 gbpusd 2.0280 0.0000 0.0000 2.0294 0.00 0.00 0.00 -14.00

0.00 0.00 0.00 -14.00

Floating P/L: -14.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -48.37 Floating P/L: -14.00 Margin: 50.00

Balance: 951.63 Equity: 937.63 Free Margin: 887.63

Details:

Gross Profit: 808.60 Gross Loss: 856.97 Total Net Profit: -48.37

Profit Factor: 0.94 Expected Payoff: -0.46

Absolute Drawdown: 516.00 Maximal Drawdown: 589.00 (54.89%) Relative Drawdown: 54.89% (589.00)

Total Trades: 106 Short Positions (won %): 96 (70.83%) Long Positions (won %): 10 (40.00%)

Profit Trades (% of total): 72 (67.92%) Loss trades (% of total): 34 (32.08%)

Largest profit trade: 22.00 loss trade: -144.00

Average profit trade: 11.23 loss trade: -25.21

Maximum consecutive wins ($): 9 (96.54) consecutive losses ($): 3 (-194.00)

Maximal consecutive profit (count): 96.54 (9) consecutive loss (count): -231.00 (2)