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|Details:
|Gross Profit:
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|Total Net Profit:
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|Profit Factor:
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|Absolute Drawdown:
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|Relative Drawdown:
|54.89% (589.00)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
|72 (67.92%)
|Loss trades (% of total):
|34 (32.08%)
|Largest
|profit trade:
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|-144.00
|Average
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|11.23
|loss trade:
|-25.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (96.54)
|consecutive losses ($):
|3 (-194.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
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|consecutive wins:
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|consecutive losses:
|1