Interbank FX, LLC

Account: xxxxxxx Name: xxxxxxx Currency: USD 2007 July 26, 16:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
375899622007.06.11 19:24balanceDeposit100 000.00
377964522007.06.12 13:58buy0.10eurusd1.33201.33211.34232007.06.15 12:341.33210.000.00-3.031.00
379858852007.06.13 08:00buy0.10eurusd1.32861.32891.34232007.06.13 12:471.32890.000.000.003.00
379860712007.06.13 08:00sell0.10usdjpy122.28123.43121.232007.06.15 08:30123.430.000.00-5.72-93.17
381279462007.06.13 18:59sell0.10usdjpy122.58123.43121.232007.06.15 08:30123.430.000.00-5.72-68.86
385825502007.06.18 00:34sell0.30usdcad1.06711.07500.99712007.06.18 12:451.07500.000.000.00-220.47
385825582007.06.18 00:34buy0.30audusd0.84120.84160.91122007.06.18 10:290.84160.000.000.0012.00
385825932007.06.18 00:34buy0.30gbpusd1.97611.97462.04612007.06.19 00:001.98360.000.00-0.12225.00
385827512007.06.18 00:36sell0.30audnzd1.11731.11691.04732007.06.19 20:431.11690.000.000.609.10
392216362007.06.20 21:16sell0.10usdjpy123.45123.80120.952007.06.20 21:20123.490.000.000.00-3.24
392914522007.06.21 04:36sell0.09eurgbp0.67230.00000.65792007.07.17 11:000.67380.000.009.24-27.61
392915122007.06.21 04:36buy0.09nzdjpy94.4294.91101.052007.06.22 14:3094.910.000.000.9535.60
392915782007.06.21 04:37buy0.09nzdusd0.76340.00000.79102007.06.28 08:340.76690.000.001.1631.50
392978782007.06.21 05:31sell0.09euraud1.58410.00001.53912007.06.28 21:291.58770.000.004.10-27.44
393026242007.06.21 06:00sell0.09audnzd1.10611.10041.05702007.06.27 23:031.10040.000.000.7239.17
393104662007.06.21 06:51buy0.09gbpchf2.47110.00002.53772007.07.18 08:002.46320.000.0033.00-59.20
394058002007.06.21 12:58buy0.09gbpjpy246.36247.19257.052007.06.22 06:55247.190.000.001.8560.27
394382492007.06.21 16:00buy0.09chfjpy99.74100.24104.342007.06.22 11:00100.440.000.000.1350.79
394410512007.06.21 16:10buy0.09usdcad1.07390.00001.10932007.06.29 15:001.06330.000.001.00-89.72
394697062007.06.21 20:00buy0.09audjpy104.790.00109.592007.06.29 00:27104.380.000.004.75-29.94
394697572007.06.21 20:00buy0.09audcad0.91070.00000.93532007.07.02 03:340.90430.000.001.56-54.25
394965582007.06.22 00:18buy0.09eurjpy165.78166.63172.652007.06.22 14:00166.820.000.000.0075.50
395309292007.06.22 06:13buy0.09audusd0.84840.00000.87302007.06.28 13:340.84650.000.000.30-17.10
395422812007.06.22 06:56buy0.09gbpjpy247.290.00256.652007.07.08 23:50248.180.000.0022.2064.90
395733712007.06.22 11:00buy0.09chfjpy100.510.00104.112007.06.29 16:29100.860.000.000.5225.55
396085702007.06.22 14:00buy0.10eurjpy166.870.00172.392007.06.29 11:00166.540.000.003.40-26.75
396136792007.06.22 14:30buy0.10nzdjpy95.010.00100.652007.06.28 16:1594.610.000.003.18-32.51
396143602007.06.22 14:34buy0.10gbpchf2.45850.00002.52512007.07.18 08:002.46320.000.0035.0339.14
396455162007.06.22 17:02buy0.10audcad0.90650.00000.93112007.07.02 03:340.90430.000.001.45-20.72
399661072007.06.26 09:29buy0.10gbpjpy245.470.00254.832007.07.08 23:50248.170.000.0020.58218.80
399729162007.06.26 10:00buy0.10eurjpy165.410.00170.932007.06.29 11:00166.540.000.001.7091.58
401435942007.06.26 23:12buy0.10audjpy103.920.00108.722007.06.29 00:27104.380.000.001.0537.33
401442252007.06.26 23:15sell0.10euraud1.59170.00001.54672007.06.28 21:291.58770.000.000.9233.89
401442872007.06.26 23:16buy0.10audusd0.84420.00000.86882007.06.28 13:340.84650.000.000.0023.00
401451982007.06.26 23:19buy0.20audcad0.90230.00000.92692007.07.02 03:340.90430.000.001.1637.67
401893582007.06.27 03:57buy0.10nzdjpy94.070.0099.712007.06.28 16:1594.610.000.000.0043.90
402437962007.06.27 07:00buy0.10chfjpy99.840.00103.442007.06.29 16:29100.860.000.000.1482.74
402493632007.06.27 07:18buy0.20audjpy103.110.00107.912007.06.29 00:27104.390.000.002.10207.70
402496632007.06.27 07:18buy0.20eurjpy164.480.00170.002007.06.29 11:00166.540.000.001.70333.90
402910452007.06.27 10:01buy0.20audusd0.83960.00000.86422007.06.28 13:340.84650.000.000.00138.00
402911122007.06.27 10:02sell0.20euraud1.59990.00001.55492007.06.28 21:291.58770.000.001.83206.72
402934742007.06.27 10:15buy0.20nzdjpy93.120.0098.762007.06.28 16:1594.610.000.000.00242.24
403958042007.06.27 18:14buy0.30audcad0.89630.00000.92092007.07.02 03:340.90430.000.001.74226.03
403960432007.06.27 18:14buy0.10nzdusd0.75810.00000.78572007.06.28 08:340.76690.000.000.0088.00
405195642007.06.28 05:47buy0.10usdcad1.06790.00001.09792007.06.29 15:001.06330.000.000.23-43.26
405299452007.06.28 06:16sell0.10audnzd1.10091.09641.05302007.07.04 01:301.09640.000.000.8035.18
406157482007.06.28 11:38buy0.20usdcad1.06290.00001.09292007.06.29 15:001.06340.000.000.459.40
406234762007.06.28 12:00sell0.10eurcad1.43071.42401.36502007.06.28 20:461.42400.000.000.0063.27
407333662007.06.28 20:51sell0.10eurcad1.42311.41571.35672007.06.29 10:021.41570.000.000.2870.51
407929672007.06.29 08:00buy0.30usdcad1.05770.00001.08772007.06.29 15:001.06350.000.000.00163.61
408183252007.06.29 10:02buy0.50usdcad1.04900.00001.07902007.06.29 15:001.06340.000.000.00677.07
408378562007.06.29 10:52sell0.10eurcad1.42180.00001.36782007.07.24 17:001.43140.000.006.44-92.68
408379492007.06.29 10:52buy0.10nzdusd0.77350.00000.80112007.07.02 13:210.77860.000.000.3351.00
408864702007.06.29 14:59sell0.10eurcad1.43660.00001.38262007.07.24 17:001.43130.000.006.4451.16
410320972007.07.02 07:05sell0.10euraud1.58570.00001.54072007.07.15 23:031.58380.000.0012.8516.54
411092272007.07.02 11:17buy0.20gbpchf2.44300.00002.50962007.07.18 08:002.46320.000.0053.28336.39
411208902007.07.02 12:00sell0.10eurgbp0.67560.00000.66122007.07.17 11:000.67380.000.007.3536.82
411872972007.07.02 15:32buy0.10nzdusd0.78290.00000.81052007.07.12 22:450.78580.000.004.2629.00
416102022007.07.04 12:22sell0.10audnzd1.09550.00001.05712007.07.23 18:221.09820.000.003.80-21.74
416267762007.07.05 01:00buy0.10nzdjpy95.9896.67102.812007.07.06 14:2396.670.000.001.0656.03
416683002007.07.05 06:44buy0.10audjpy105.41106.01111.312007.07.09 08:18106.010.000.002.1048.62
417505742007.07.05 12:18buy0.10audusd0.85980.00000.88442007.07.12 17:010.86440.000.000.8346.00
418375632007.07.05 20:00buy0.10eurjpy167.24168.24174.262007.07.09 04:02168.430.000.001.7096.24
419998112007.07.06 14:23buy0.10nzdjpy96.770.00102.412007.07.12 15:0095.770.000.006.35-81.67
420697262007.07.08 23:50buy0.10gbpjpy248.280.00257.642007.07.17 12:29249.580.000.0016.47106.56
421479572007.07.09 08:18buy0.10audjpy106.090.00110.892007.07.12 01:13105.540.000.005.25-44.96
422255572007.07.09 17:02sell0.10audnzd1.10190.00001.06352007.07.23 18:221.09820.000.002.8029.79
422649272007.07.10 02:19buy0.10nzdusd0.77830.00000.80592007.07.12 22:450.78580.000.001.6475.00
422705872007.07.10 03:51buy0.10nzdjpy95.820.00101.462007.07.12 15:0095.770.000.004.22-4.08
423967202007.07.10 13:21sell0.20eurgbp0.67800.00000.66362007.07.17 11:000.67380.000.006.86171.79
424508602007.07.10 15:00buy0.10audjpy105.210.00110.012007.07.12 01:13105.540.000.004.2026.97
425301012007.07.10 21:54sell0.20audnzd1.10880.00001.07042007.07.23 18:221.09830.000.004.80169.07
425455292007.07.10 22:24buy0.20nzdjpy93.610.0099.252007.07.12 15:0095.770.000.006.33352.79
425467742007.07.10 22:26buy0.20audjpy104.140.00108.942007.07.12 01:13105.560.000.006.30232.16
425469772007.07.10 22:27sell0.10euraud1.60180.00001.55682007.07.15 23:031.58380.000.004.59156.62
425517302007.07.10 22:35buy0.10gbpjpy246.000.00255.362007.07.17 12:29249.590.000.0012.35294.27
425598712007.07.10 23:00sell0.20eurcad1.45220.00001.39822007.07.24 17:001.43130.000.007.28403.52
428419512007.07.11 19:35buy0.10audcad0.90950.00000.93412007.07.16 02:320.91170.000.001.4521.02
430180722007.07.12 16:00buy0.10audcad0.90490.00000.92952007.07.16 02:320.91180.000.000.5865.91
430276442007.07.12 17:02buy0.10audusd0.86480.00000.88942007.07.15 23:000.86970.000.000.2449.00
432100792007.07.15 23:00buy0.10audusd0.87030.00000.89492007.07.16 11:030.87550.000.000.0052.00
432123112007.07.16 00:00sell0.10euraud1.58221.57731.52742007.07.16 12:031.57730.000.000.0042.85
432823702007.07.16 11:02buy0.10audcad0.91660.00000.94122007.07.19 07:350.91840.000.001.4517.21
432824192007.07.16 11:03buy0.10audusd0.87590.00000.90052007.07.19 07:450.87920.000.000.5933.00
432907772007.07.16 12:03sell0.10euraud1.57651.57121.52122007.07.18 13:071.57120.000.001.8446.45
433123962007.07.16 16:00buy0.10audcad0.91010.00000.93472007.07.19 07:350.91840.000.001.4579.39
433199572007.07.16 18:41buy0.10audusd0.87170.00000.89632007.07.19 07:450.87910.000.000.5974.00
434609542007.07.17 16:00buy0.10gbpjpy250.36250.82260.682007.07.20 10:18250.820.000.0010.2937.62
434641142007.07.17 16:42sell0.10eurgbp0.67330.00000.65892007.07.23 23:120.67060.000.003.4355.60
436630022007.07.18 08:00buy0.10gbpchf2.46422.47292.54452007.07.20 09:272.47290.000.006.6672.19
437644392007.07.18 13:07sell0.10euraud1.57041.56501.51502007.07.23 09:401.56500.000.004.5947.67
438271542007.07.18 16:00buy0.10audjpy106.98107.45112.752007.07.20 08:47107.450.000.004.2038.45
439306272007.07.19 07:36buy0.10audcad0.91910.00000.94372007.07.23 18:000.92400.000.000.5846.82
439319772007.07.19 07:45buy0.10audusd0.87970.00000.90432007.07.24 03:050.88470.000.000.3650.00
439690482007.07.19 12:00buy0.10nzdusd0.79290.00000.82052007.07.20 14:230.79810.000.000.3352.00
440249032007.07.19 18:35buy0.10eurchf1.66150.00001.68612007.07.23 15:001.66610.000.001.0238.15
440746622007.07.20 02:59buy0.10nzdjpy97.0697.47103.612007.07.23 20:2597.470.000.001.0633.89
442017982007.07.20 14:24buy0.10nzdusd0.79850.00000.82612007.07.23 17:000.80410.000.000.3356.00
444215372007.07.23 09:40sell0.10euraud1.56421.55821.50822007.07.25 08:351.55820.000.001.8453.07
444977062007.07.23 16:00buy0.10gbpchf2.48192.48672.55832007.07.24 07:282.48670.000.001.6739.83
  0.00 0.00 379.66 6 532.15
Closed P/L: 6 911.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
445174192007.07.23 18:00buy0.10audcad0.92490.00000.9495 0.92260.000.001.45-21.88
447161882007.07.24 16:00buy0.10audcad0.91750.00000.9421 0.92260.000.001.1648.51
441312702007.07.20 08:47buy0.10audjpy107.530.00112.33 104.480.000.006.30-256.15
442818252007.07.20 18:00buy0.10audjpy106.440.00111.24 104.480.000.006.30-164.61
445201972007.07.23 18:22sell0.10audnzd1.09690.00001.0585 1.11030.000.001.00-106.03
446669682007.07.24 11:56buy0.10audusd0.88480.00000.9094 0.87760.000.000.47-72.00
411155372007.07.02 11:50buy0.10chfjpy101.200.00104.80 98.740.000.003.82-206.60
445106542007.07.23 17:21buy0.10chfjpy100.550.00104.15 98.740.000.000.73-152.01
446318632007.07.24 07:52buy0.20chfjpy99.940.00103.54 98.740.000.001.16-201.56
449521972007.07.25 10:00buy0.30chfjpy99.260.00102.86 98.740.000.001.31-131.02
444878422007.07.23 15:00buy0.10eurchf1.66660.00001.6912 1.65540.000.002.54-92.91
448293882007.07.25 02:30buy0.10eurchf1.66240.00001.6870 1.65540.000.001.52-58.07
420994272007.07.09 04:02buy0.10eurjpy168.480.00174.00 163.520.000.0016.15-416.56
424832362007.07.10 17:49buy0.10eurjpy167.550.00173.07 163.520.000.0015.30-338.45
445915732007.07.24 02:26buy0.20eurjpy166.630.00172.15 163.520.000.006.80-522.38
448345752007.07.25 03:00buy0.30eurjpy165.650.00171.17 163.520.000.007.65-536.66
447247472007.07.24 16:33buy0.10gbpchf2.48990.00002.5565 2.47210.000.006.66-147.66
448120912007.07.25 01:11buy0.10gbpchf2.47830.00002.5449 2.47210.000.004.99-51.43
446664452007.07.24 11:55buy0.10nzdjpy97.760.00103.40 94.130.000.004.22-304.87
447695922007.07.24 21:08buy0.10nzdjpy96.810.00102.45 94.130.000.003.17-225.08
445053562007.07.23 17:00buy0.10nzdusd0.80450.00000.8321 0.79080.000.001.64-137.00
392910432007.06.21 04:32buy0.09usdjpy123.660.00128.76 119.070.000.0038.98-346.94
402428062007.06.27 06:58buy0.10usdjpy122.680.00127.78 119.070.000.0037.80-303.18
425343402007.07.10 22:00buy0.20usdjpy121.400.00126.50 119.070.000.0045.90-391.37
445998382007.07.24 03:12buy0.30usdjpy120.520.00125.62 119.070.000.0016.20-365.33
450990932007.07.26 01:03sell0.10audnzd1.10340.00001.0650 1.11030.000.000.00-54.60
451145312007.07.26 04:06buy0.10nzdusd0.79940.00000.8270 0.79080.000.000.00-86.00
451414582007.07.26 07:48sell0.20audnzd1.11190.00001.0735 1.11030.000.000.0025.32
451746012007.07.26 10:47buy0.20nzdjpy95.830.00101.47 94.130.000.000.00-285.54
452558972007.07.26 14:00buy0.10audusd0.87850.00000.9031 0.87760.000.000.00-9.00
452613812007.07.26 14:03buy0.20nzdusd0.79290.00000.8205 0.79080.000.000.00-42.00
452675402007.07.26 14:13buy0.20audjpy105.090.00109.89 104.480.000.000.00-102.46
452892482007.07.26 15:44buy0.20eurchf1.65750.00001.6821 1.65540.000.000.00-34.84
452936832007.07.26 16:00buy0.50eurjpy163.600.00169.12 163.520.000.000.00-33.59
452937392007.07.26 16:00buy0.50usdjpy119.180.00124.28 119.070.000.000.00-46.19
452938702007.07.26 16:00buy0.30nzdjpy94.310.0099.95 94.130.000.000.00-45.35
  0.00 0.00 233.22 -6 215.49
 Floating P/L: -5 982.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 911.81 Floating P/L: -5 982.27 Margin: 1 497.50
Balance: 106 911.81 Equity: 100 929.54 Free Margin: 99 432.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 896.52 Gross Loss: 984.71 Total Net Profit: 6 911.81
Profit Factor: 8.02 Expected Payoff: 69.82  
Absolute Drawdown: 380.97 Maximal Drawdown: 383.97 (0.38%) Relative Drawdown: 0.38% (383.97)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 28 (71.43%) Long Positions (won %): 71 (83.10%)
Profit Trades (% of total): 79 (79.80%) Loss trades (% of total): 20 (20.20%)
Largest profit trade: 677.07 loss trade: -220.47
Average profit trade: 99.96 loss trade: -49.24
Maximum consecutive wins ($): 16 (953.50) consecutive losses ($): 3 (-175.50)
Maximal consecutive profit (count): 953.50 (16) consecutive loss (count): -220.47 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1