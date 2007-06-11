|Account: xxxxxxx
|Name: xxxxxxx
|Currency: USD
|2007 July 26, 16:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37589962
|2007.06.11 19:24
|balance
|Deposit
|100 000.00
|37796452
|2007.06.12 13:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3320
|1.3321
|1.3423
|2007.06.15 12:34
|1.3321
|0.00
|0.00
|-3.03
|1.00
|37985885
|2007.06.13 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|1.3289
|1.3423
|2007.06.13 12:47
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|37986071
|2007.06.13 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.28
|123.43
|121.23
|2007.06.15 08:30
|123.43
|0.00
|0.00
|-5.72
|-93.17
|38127946
|2007.06.13 18:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.58
|123.43
|121.23
|2007.06.15 08:30
|123.43
|0.00
|0.00
|-5.72
|-68.86
|38582550
|2007.06.18 00:34
|sell
|0.30
|usdcad
|1.0671
|1.0750
|0.9971
|2007.06.18 12:45
|1.0750
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.47
|38582558
|2007.06.18 00:34
|buy
|0.30
|audusd
|0.8412
|0.8416
|0.9112
|2007.06.18 10:29
|0.8416
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|38582593
|2007.06.18 00:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9761
|1.9746
|2.0461
|2007.06.19 00:00
|1.9836
|0.00
|0.00
|-0.12
|225.00
|38582751
|2007.06.18 00:36
|sell
|0.30
|audnzd
|1.1173
|1.1169
|1.0473
|2007.06.19 20:43
|1.1169
|0.00
|0.00
|0.60
|9.10
|39221636
|2007.06.20 21:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|123.45
|123.80
|120.95
|2007.06.20 21:20
|123.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|39291452
|2007.06.21 04:36
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.6723
|0.0000
|0.6579
|2007.07.17 11:00
|0.6738
|0.00
|0.00
|9.24
|-27.61
|39291512
|2007.06.21 04:36
|buy
|0.09
|nzdjpy
|94.42
|94.91
|101.05
|2007.06.22 14:30
|94.91
|0.00
|0.00
|0.95
|35.60
|39291578
|2007.06.21 04:37
|buy
|0.09
|nzdusd
|0.7634
|0.0000
|0.7910
|2007.06.28 08:34
|0.7669
|0.00
|0.00
|1.16
|31.50
|39297878
|2007.06.21 05:31
|sell
|0.09
|euraud
|1.5841
|0.0000
|1.5391
|2007.06.28 21:29
|1.5877
|0.00
|0.00
|4.10
|-27.44
|39302624
|2007.06.21 06:00
|sell
|0.09
|audnzd
|1.1061
|1.1004
|1.0570
|2007.06.27 23:03
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.72
|39.17
|39310466
|2007.06.21 06:51
|buy
|0.09
|gbpchf
|2.4711
|0.0000
|2.5377
|2007.07.18 08:00
|2.4632
|0.00
|0.00
|33.00
|-59.20
|39405800
|2007.06.21 12:58
|buy
|0.09
|gbpjpy
|246.36
|247.19
|257.05
|2007.06.22 06:55
|247.19
|0.00
|0.00
|1.85
|60.27
|39438249
|2007.06.21 16:00
|buy
|0.09
|chfjpy
|99.74
|100.24
|104.34
|2007.06.22 11:00
|100.44
|0.00
|0.00
|0.13
|50.79
|39441051
|2007.06.21 16:10
|buy
|0.09
|usdcad
|1.0739
|0.0000
|1.1093
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|1.00
|-89.72
|39469706
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.09
|audjpy
|104.79
|0.00
|109.59
|2007.06.29 00:27
|104.38
|0.00
|0.00
|4.75
|-29.94
|39469757
|2007.06.21 20:00
|buy
|0.09
|audcad
|0.9107
|0.0000
|0.9353
|2007.07.02 03:34
|0.9043
|0.00
|0.00
|1.56
|-54.25
|39496558
|2007.06.22 00:18
|buy
|0.09
|eurjpy
|165.78
|166.63
|172.65
|2007.06.22 14:00
|166.82
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|39530929
|2007.06.22 06:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.8484
|0.0000
|0.8730
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.30
|-17.10
|39542281
|2007.06.22 06:56
|buy
|0.09
|gbpjpy
|247.29
|0.00
|256.65
|2007.07.08 23:50
|248.18
|0.00
|0.00
|22.20
|64.90
|39573371
|2007.06.22 11:00
|buy
|0.09
|chfjpy
|100.51
|0.00
|104.11
|2007.06.29 16:29
|100.86
|0.00
|0.00
|0.52
|25.55
|39608570
|2007.06.22 14:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.87
|0.00
|172.39
|2007.06.29 11:00
|166.54
|0.00
|0.00
|3.40
|-26.75
|39613679
|2007.06.22 14:30
|buy
|0.10
|nzdjpy
|95.01
|0.00
|100.65
|2007.06.28 16:15
|94.61
|0.00
|0.00
|3.18
|-32.51
|39614360
|2007.06.22 14:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4585
|0.0000
|2.5251
|2007.07.18 08:00
|2.4632
|0.00
|0.00
|35.03
|39.14
|39645516
|2007.06.22 17:02
|buy
|0.10
|audcad
|0.9065
|0.0000
|0.9311
|2007.07.02 03:34
|0.9043
|0.00
|0.00
|1.45
|-20.72
|39966107
|2007.06.26 09:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|245.47
|0.00
|254.83
|2007.07.08 23:50
|248.17
|0.00
|0.00
|20.58
|218.80
|39972916
|2007.06.26 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.41
|0.00
|170.93
|2007.06.29 11:00
|166.54
|0.00
|0.00
|1.70
|91.58
|40143594
|2007.06.26 23:12
|buy
|0.10
|audjpy
|103.92
|0.00
|108.72
|2007.06.29 00:27
|104.38
|0.00
|0.00
|1.05
|37.33
|40144225
|2007.06.26 23:15
|sell
|0.10
|euraud
|1.5917
|0.0000
|1.5467
|2007.06.28 21:29
|1.5877
|0.00
|0.00
|0.92
|33.89
|40144287
|2007.06.26 23:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.8442
|0.0000
|0.8688
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|40145198
|2007.06.26 23:19
|buy
|0.20
|audcad
|0.9023
|0.0000
|0.9269
|2007.07.02 03:34
|0.9043
|0.00
|0.00
|1.16
|37.67
|40189358
|2007.06.27 03:57
|buy
|0.10
|nzdjpy
|94.07
|0.00
|99.71
|2007.06.28 16:15
|94.61
|0.00
|0.00
|0.00
|43.90
|40243796
|2007.06.27 07:00
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.84
|0.00
|103.44
|2007.06.29 16:29
|100.86
|0.00
|0.00
|0.14
|82.74
|40249363
|2007.06.27 07:18
|buy
|0.20
|audjpy
|103.11
|0.00
|107.91
|2007.06.29 00:27
|104.39
|0.00
|0.00
|2.10
|207.70
|40249663
|2007.06.27 07:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.48
|0.00
|170.00
|2007.06.29 11:00
|166.54
|0.00
|0.00
|1.70
|333.90
|40291045
|2007.06.27 10:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.8396
|0.0000
|0.8642
|2007.06.28 13:34
|0.8465
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|40291112
|2007.06.27 10:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.5999
|0.0000
|1.5549
|2007.06.28 21:29
|1.5877
|0.00
|0.00
|1.83
|206.72
|40293474
|2007.06.27 10:15
|buy
|0.20
|nzdjpy
|93.12
|0.00
|98.76
|2007.06.28 16:15
|94.61
|0.00
|0.00
|0.00
|242.24
|40395804
|2007.06.27 18:14
|buy
|0.30
|audcad
|0.8963
|0.0000
|0.9209
|2007.07.02 03:34
|0.9043
|0.00
|0.00
|1.74
|226.03
|40396043
|2007.06.27 18:14
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7581
|0.0000
|0.7857
|2007.06.28 08:34
|0.7669
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|40519564
|2007.06.28 05:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0679
|0.0000
|1.0979
|2007.06.29 15:00
|1.0633
|0.00
|0.00
|0.23
|-43.26
|40529945
|2007.06.28 06:16
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1009
|1.0964
|1.0530
|2007.07.04 01:30
|1.0964
|0.00
|0.00
|0.80
|35.18
|40615748
|2007.06.28 11:38
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0629
|0.0000
|1.0929
|2007.06.29 15:00
|1.0634
|0.00
|0.00
|0.45
|9.40
|40623476
|2007.06.28 12:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4307
|1.4240
|1.3650
|2007.06.28 20:46
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|63.27
|40733366
|2007.06.28 20:51
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4231
|1.4157
|1.3567
|2007.06.29 10:02
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.28
|70.51
|40792967
|2007.06.29 08:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.0577
|0.0000
|1.0877
|2007.06.29 15:00
|1.0635
|0.00
|0.00
|0.00
|163.61
|40818325
|2007.06.29 10:02
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0490
|0.0000
|1.0790
|2007.06.29 15:00
|1.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|677.07
|40837856
|2007.06.29 10:52
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4218
|0.0000
|1.3678
|2007.07.24 17:00
|1.4314
|0.00
|0.00
|6.44
|-92.68
|40837949
|2007.06.29 10:52
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7735
|0.0000
|0.8011
|2007.07.02 13:21
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.33
|51.00
|40886470
|2007.06.29 14:59
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4366
|0.0000
|1.3826
|2007.07.24 17:00
|1.4313
|0.00
|0.00
|6.44
|51.16
|41032097
|2007.07.02 07:05
|sell
|0.10
|euraud
|1.5857
|0.0000
|1.5407
|2007.07.15 23:03
|1.5838
|0.00
|0.00
|12.85
|16.54
|41109227
|2007.07.02 11:17
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4430
|0.0000
|2.5096
|2007.07.18 08:00
|2.4632
|0.00
|0.00
|53.28
|336.39
|41120890
|2007.07.02 12:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6756
|0.0000
|0.6612
|2007.07.17 11:00
|0.6738
|0.00
|0.00
|7.35
|36.82
|41187297
|2007.07.02 15:32
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7829
|0.0000
|0.8105
|2007.07.12 22:45
|0.7858
|0.00
|0.00
|4.26
|29.00
|41610202
|2007.07.04 12:22
|sell
|0.10
|audnzd
|1.0955
|0.0000
|1.0571
|2007.07.23 18:22
|1.0982
|0.00
|0.00
|3.80
|-21.74
|41626776
|2007.07.05 01:00
|buy
|0.10
|nzdjpy
|95.98
|96.67
|102.81
|2007.07.06 14:23
|96.67
|0.00
|0.00
|1.06
|56.03
|41668300
|2007.07.05 06:44
|buy
|0.10
|audjpy
|105.41
|106.01
|111.31
|2007.07.09 08:18
|106.01
|0.00
|0.00
|2.10
|48.62
|41750574
|2007.07.05 12:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.8598
|0.0000
|0.8844
|2007.07.12 17:01
|0.8644
|0.00
|0.00
|0.83
|46.00
|41837563
|2007.07.05 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|167.24
|168.24
|174.26
|2007.07.09 04:02
|168.43
|0.00
|0.00
|1.70
|96.24
|41999811
|2007.07.06 14:23
|buy
|0.10
|nzdjpy
|96.77
|0.00
|102.41
|2007.07.12 15:00
|95.77
|0.00
|0.00
|6.35
|-81.67
|42069726
|2007.07.08 23:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|248.28
|0.00
|257.64
|2007.07.17 12:29
|249.58
|0.00
|0.00
|16.47
|106.56
|42147957
|2007.07.09 08:18
|buy
|0.10
|audjpy
|106.09
|0.00
|110.89
|2007.07.12 01:13
|105.54
|0.00
|0.00
|5.25
|-44.96
|42225557
|2007.07.09 17:02
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1019
|0.0000
|1.0635
|2007.07.23 18:22
|1.0982
|0.00
|0.00
|2.80
|29.79
|42264927
|2007.07.10 02:19
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7783
|0.0000
|0.8059
|2007.07.12 22:45
|0.7858
|0.00
|0.00
|1.64
|75.00
|42270587
|2007.07.10 03:51
|buy
|0.10
|nzdjpy
|95.82
|0.00
|101.46
|2007.07.12 15:00
|95.77
|0.00
|0.00
|4.22
|-4.08
|42396720
|2007.07.10 13:21
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6636
|2007.07.17 11:00
|0.6738
|0.00
|0.00
|6.86
|171.79
|42450860
|2007.07.10 15:00
|buy
|0.10
|audjpy
|105.21
|0.00
|110.01
|2007.07.12 01:13
|105.54
|0.00
|0.00
|4.20
|26.97
|42530101
|2007.07.10 21:54
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1088
|0.0000
|1.0704
|2007.07.23 18:22
|1.0983
|0.00
|0.00
|4.80
|169.07
|42545529
|2007.07.10 22:24
|buy
|0.20
|nzdjpy
|93.61
|0.00
|99.25
|2007.07.12 15:00
|95.77
|0.00
|0.00
|6.33
|352.79
|42546774
|2007.07.10 22:26
|buy
|0.20
|audjpy
|104.14
|0.00
|108.94
|2007.07.12 01:13
|105.56
|0.00
|0.00
|6.30
|232.16
|42546977
|2007.07.10 22:27
|sell
|0.10
|euraud
|1.6018
|0.0000
|1.5568
|2007.07.15 23:03
|1.5838
|0.00
|0.00
|4.59
|156.62
|42551730
|2007.07.10 22:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|246.00
|0.00
|255.36
|2007.07.17 12:29
|249.59
|0.00
|0.00
|12.35
|294.27
|42559871
|2007.07.10 23:00
|sell
|0.20
|eurcad
|1.4522
|0.0000
|1.3982
|2007.07.24 17:00
|1.4313
|0.00
|0.00
|7.28
|403.52
|42841951
|2007.07.11 19:35
|buy
|0.10
|audcad
|0.9095
|0.0000
|0.9341
|2007.07.16 02:32
|0.9117
|0.00
|0.00
|1.45
|21.02
|43018072
|2007.07.12 16:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9049
|0.0000
|0.9295
|2007.07.16 02:32
|0.9118
|0.00
|0.00
|0.58
|65.91
|43027644
|2007.07.12 17:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.8648
|0.0000
|0.8894
|2007.07.15 23:00
|0.8697
|0.00
|0.00
|0.24
|49.00
|43210079
|2007.07.15 23:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8703
|0.0000
|0.8949
|2007.07.16 11:03
|0.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|43212311
|2007.07.16 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.5822
|1.5773
|1.5274
|2007.07.16 12:03
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|42.85
|43282370
|2007.07.16 11:02
|buy
|0.10
|audcad
|0.9166
|0.0000
|0.9412
|2007.07.19 07:35
|0.9184
|0.00
|0.00
|1.45
|17.21
|43282419
|2007.07.16 11:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.8759
|0.0000
|0.9005
|2007.07.19 07:45
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.59
|33.00
|43290777
|2007.07.16 12:03
|sell
|0.10
|euraud
|1.5765
|1.5712
|1.5212
|2007.07.18 13:07
|1.5712
|0.00
|0.00
|1.84
|46.45
|43312396
|2007.07.16 16:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9101
|0.0000
|0.9347
|2007.07.19 07:35
|0.9184
|0.00
|0.00
|1.45
|79.39
|43319957
|2007.07.16 18:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.8717
|0.0000
|0.8963
|2007.07.19 07:45
|0.8791
|0.00
|0.00
|0.59
|74.00
|43460954
|2007.07.17 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|250.36
|250.82
|260.68
|2007.07.20 10:18
|250.82
|0.00
|0.00
|10.29
|37.62
|43464114
|2007.07.17 16:42
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6733
|0.0000
|0.6589
|2007.07.23 23:12
|0.6706
|0.00
|0.00
|3.43
|55.60
|43663002
|2007.07.18 08:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4642
|2.4729
|2.5445
|2007.07.20 09:27
|2.4729
|0.00
|0.00
|6.66
|72.19
|43764439
|2007.07.18 13:07
|sell
|0.10
|euraud
|1.5704
|1.5650
|1.5150
|2007.07.23 09:40
|1.5650
|0.00
|0.00
|4.59
|47.67
|43827154
|2007.07.18 16:00
|buy
|0.10
|audjpy
|106.98
|107.45
|112.75
|2007.07.20 08:47
|107.45
|0.00
|0.00
|4.20
|38.45
|43930627
|2007.07.19 07:36
|buy
|0.10
|audcad
|0.9191
|0.0000
|0.9437
|2007.07.23 18:00
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.58
|46.82
|43931977
|2007.07.19 07:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8797
|0.0000
|0.9043
|2007.07.24 03:05
|0.8847
|0.00
|0.00
|0.36
|50.00
|43969048
|2007.07.19 12:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7929
|0.0000
|0.8205
|2007.07.20 14:23
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.33
|52.00
|44024903
|2007.07.19 18:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6615
|0.0000
|1.6861
|2007.07.23 15:00
|1.6661
|0.00
|0.00
|1.02
|38.15
|44074662
|2007.07.20 02:59
|buy
|0.10
|nzdjpy
|97.06
|97.47
|103.61
|2007.07.23 20:25
|97.47
|0.00
|0.00
|1.06
|33.89
|44201798
|2007.07.20 14:24
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7985
|0.0000
|0.8261
|2007.07.23 17:00
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.33
|56.00
|44421537
|2007.07.23 09:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.5642
|1.5582
|1.5082
|2007.07.25 08:35
|1.5582
|0.00
|0.00
|1.84
|53.07
|44497706
|2007.07.23 16:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4819
|2.4867
|2.5583
|2007.07.24 07:28
|2.4867
|0.00
|0.00
|1.67
|39.83
|0.00
|0.00
|379.66
|6 532.15
|Closed P/L:
|6 911.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44517419
|2007.07.23 18:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9249
|0.0000
|0.9495
|0.9226
|0.00
|0.00
|1.45
|-21.88
|44716188
|2007.07.24 16:00
|buy
|0.10
|audcad
|0.9175
|0.0000
|0.9421
|0.9226
|0.00
|0.00
|1.16
|48.51
|44131270
|2007.07.20 08:47
|buy
|0.10
|audjpy
|107.53
|0.00
|112.33
|104.48
|0.00
|0.00
|6.30
|-256.15
|44281825
|2007.07.20 18:00
|buy
|0.10
|audjpy
|106.44
|0.00
|111.24
|104.48
|0.00
|0.00
|6.30
|-164.61
|44520197
|2007.07.23 18:22
|sell
|0.10
|audnzd
|1.0969
|0.0000
|1.0585
|1.1103
|0.00
|0.00
|1.00
|-106.03
|44666968
|2007.07.24 11:56
|buy
|0.10
|audusd
|0.8848
|0.0000
|0.9094
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.47
|-72.00
|41115537
|2007.07.02 11:50
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.20
|0.00
|104.80
|98.74
|0.00
|0.00
|3.82
|-206.60
|44510654
|2007.07.23 17:21
|buy
|0.10
|chfjpy
|100.55
|0.00
|104.15
|98.74
|0.00
|0.00
|0.73
|-152.01
|44631863
|2007.07.24 07:52
|buy
|0.20
|chfjpy
|99.94
|0.00
|103.54
|98.74
|0.00
|0.00
|1.16
|-201.56
|44952197
|2007.07.25 10:00
|buy
|0.30
|chfjpy
|99.26
|0.00
|102.86
|98.74
|0.00
|0.00
|1.31
|-131.02
|44487842
|2007.07.23 15:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6666
|0.0000
|1.6912
|1.6554
|0.00
|0.00
|2.54
|-92.91
|44829388
|2007.07.25 02:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6624
|0.0000
|1.6870
|1.6554
|0.00
|0.00
|1.52
|-58.07
|42099427
|2007.07.09 04:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|168.48
|0.00
|174.00
|163.52
|0.00
|0.00
|16.15
|-416.56
|42483236
|2007.07.10 17:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|167.55
|0.00
|173.07
|163.52
|0.00
|0.00
|15.30
|-338.45
|44591573
|2007.07.24 02:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|166.63
|0.00
|172.15
|163.52
|0.00
|0.00
|6.80
|-522.38
|44834575
|2007.07.25 03:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|165.65
|0.00
|171.17
|163.52
|0.00
|0.00
|7.65
|-536.66
|44724747
|2007.07.24 16:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4899
|0.0000
|2.5565
|2.4721
|0.00
|0.00
|6.66
|-147.66
|44812091
|2007.07.25 01:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4783
|0.0000
|2.5449
|2.4721
|0.00
|0.00
|4.99
|-51.43
|44666445
|2007.07.24 11:55
|buy
|0.10
|nzdjpy
|97.76
|0.00
|103.40
|94.13
|0.00
|0.00
|4.22
|-304.87
|44769592
|2007.07.24 21:08
|buy
|0.10
|nzdjpy
|96.81
|0.00
|102.45
|94.13
|0.00
|0.00
|3.17
|-225.08
|44505356
|2007.07.23 17:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.8045
|0.0000
|0.8321
|0.7908
|0.00
|0.00
|1.64
|-137.00
|39291043
|2007.06.21 04:32
|buy
|0.09
|usdjpy
|123.66
|0.00
|128.76
|119.07
|0.00
|0.00
|38.98
|-346.94
|40242806
|2007.06.27 06:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.68
|0.00
|127.78
|119.07
|0.00
|0.00
|37.80
|-303.18
|42534340
|2007.07.10 22:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.40
|0.00
|126.50
|119.07
|0.00
|0.00
|45.90
|-391.37
|44599838
|2007.07.24 03:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.52
|0.00
|125.62
|119.07
|0.00
|0.00
|16.20
|-365.33
|45099093
|2007.07.26 01:03
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1034
|0.0000
|1.0650
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.60
|45114531
|2007.07.26 04:06
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7994
|0.0000
|0.8270
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|45141458
|2007.07.26 07:48
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1119
|0.0000
|1.0735
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|25.32
|45174601
|2007.07.26 10:47
|buy
|0.20
|nzdjpy
|95.83
|0.00
|101.47
|94.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.54
|45255897
|2007.07.26 14:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.8785
|0.0000
|0.9031
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|45261381
|2007.07.26 14:03
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7929
|0.0000
|0.8205
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|45267540
|2007.07.26 14:13
|buy
|0.20
|audjpy
|105.09
|0.00
|109.89
|104.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.46
|45289248
|2007.07.26 15:44
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6575
|0.0000
|1.6821
|1.6554
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.84
|45293683
|2007.07.26 16:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|163.60
|0.00
|169.12
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.59
|45293739
|2007.07.26 16:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|119.18
|0.00
|124.28
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.19
|45293870
|2007.07.26 16:00
|buy
|0.30
|nzdjpy
|94.31
|0.00
|99.95
|94.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.35
|0.00
|0.00
|233.22
|-6 215.49
|Floating P/L:
|-5 982.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 911.81
|Floating P/L:
|-5 982.27
|Margin:
|1 497.50
|Balance:
|106 911.81
|Equity:
|100 929.54
|Free Margin:
|99 432.04
|Details:
|Gross Profit:
|7 896.52
|Gross Loss:
|984.71
|Total Net Profit:
|6 911.81
|Profit Factor:
|8.02
|Expected Payoff:
|69.82
|Absolute Drawdown:
|380.97
|Maximal Drawdown:
|383.97 (0.38%)
|Relative Drawdown:
|0.38% (383.97)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|28 (71.43%)
|Long Positions (won %):
|71 (83.10%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (79.80%)
|Loss trades (% of total):
|20 (20.20%)
|Largest
|profit trade:
|677.07
|loss trade:
|-220.47
|Average
|profit trade:
|99.96
|loss trade:
|-49.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (953.50)
|consecutive losses ($):
|3 (-175.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|953.50 (16)
|consecutive loss (count):
|-220.47 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1