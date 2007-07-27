Forex Best

Account: 9732 Name: ForexBest 2000 Currency: USD 2007 July 27, 10:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18388762007.07.27 09:11sell0.04gbpjpy241.98241.94231.742007.07.27 09:28241.940.000.000.001.35
18388822007.07.27 09:00sell limit2.56gbpjpy243.06244.58223.062007.07.27 09:16241.74cancelled
18388812007.07.27 09:00sell limit1.28gbpjpy242.88244.36222.882007.07.27 09:16241.73cancelled
18388802007.07.27 09:00sell limit0.64gbpjpy242.70244.14222.702007.07.27 09:16241.70cancelled
18388792007.07.27 09:00sell limit0.32gbpjpy242.52243.92222.522007.07.27 09:16241.70cancelled
18388782007.07.27 09:00sell limit0.16gbpjpy242.34243.70222.342007.07.27 09:16241.70cancelled
18388772007.07.27 09:00sell limit0.08gbpjpy242.16243.48222.162007.07.27 09:16241.70cancelled
18387722007.07.27 08:02sell0.01gbpjpy242.43242.00231.802007.07.27 08:09242.000.000.000.003.62
18387542007.07.27 08:01sell0.01gbpjpy242.46241.98231.782007.07.27 08:09241.980.000.000.004.05
18387632007.07.27 08:01sell0.01gbpjpy242.47241.98231.782007.07.27 08:09241.980.000.000.004.13
18387342007.07.27 08:01sell0.01gbpjpy242.51241.96231.762007.07.27 08:09241.960.000.000.004.64
18387442007.07.27 08:01sell0.01gbpjpy242.43241.97231.772007.07.27 08:09241.970.000.000.003.87
18387242007.07.27 08:00sell0.01gbpjpy242.44241.95231.752007.07.27 08:09241.950.000.000.004.13
18387152007.07.27 08:00sell0.01gbpjpy242.44241.94231.742007.07.27 08:09241.940.000.000.004.22
18386642007.07.27 07:00sell0.01gbpjpy243.30241.93231.732007.07.27 08:09241.930.000.000.0011.56
18387802007.07.27 08:02sell limit2.56gbpjpy243.87245.39223.872007.07.27 08:02242.41cancelled
18387782007.07.27 08:02sell limit0.64gbpjpy243.51244.95223.512007.07.27 08:02242.41cancelled
18387772007.07.27 08:02sell limit0.32gbpjpy243.33244.73223.332007.07.27 08:02242.41cancelled
18387762007.07.27 08:02sell limit0.16gbpjpy243.15244.51223.152007.07.27 08:02242.41cancelled
18387792007.07.27 08:02sell limit1.28gbpjpy243.69245.17223.692007.07.27 08:02242.41cancelled
18387752007.07.27 08:02sell limit0.08gbpjpy242.97244.29222.972007.07.27 08:02242.41cancelled
18387742007.07.27 08:02sell limit0.04gbpjpy242.79244.07222.792007.07.27 08:02242.41cancelled
18387732007.07.27 08:02sell limit0.02gbpjpy242.61243.85222.612007.07.27 08:02242.41cancelled
18387672007.07.27 08:01sell limit0.16gbpjpy243.19244.55223.192007.07.27 08:02242.43cancelled
18387682007.07.27 08:01sell limit0.32gbpjpy243.37244.77223.372007.07.27 08:02242.43cancelled
18387712007.07.27 08:01sell limit2.56gbpjpy243.91245.43223.912007.07.27 08:02242.43cancelled
18387702007.07.27 08:01sell limit1.28gbpjpy243.73245.21223.732007.07.27 08:02242.43cancelled
18387692007.07.27 08:01sell limit0.64gbpjpy243.55244.99223.552007.07.27 08:02242.43cancelled
18387652007.07.27 08:01sell limit0.04gbpjpy242.83244.11222.832007.07.27 08:02242.43cancelled
18387642007.07.27 08:01sell limit0.02gbpjpy242.65243.89222.652007.07.27 08:02242.43cancelled
18387662007.07.27 08:01sell limit0.08gbpjpy243.01244.33223.012007.07.27 08:02242.44cancelled
18387622007.07.27 08:01sell limit2.56gbpjpy243.90245.42223.902007.07.27 08:01242.43cancelled
18387612007.07.27 08:01sell limit1.28gbpjpy243.72245.20223.722007.07.27 08:01242.43cancelled
18387592007.07.27 08:01sell limit0.32gbpjpy243.36244.76223.362007.07.27 08:01242.43cancelled
18387602007.07.27 08:01sell limit0.64gbpjpy243.54244.98223.542007.07.27 08:01242.43cancelled
18387562007.07.27 08:01sell limit0.04gbpjpy242.82244.10222.822007.07.27 08:01242.42cancelled
18387582007.07.27 08:01sell limit0.16gbpjpy243.18244.54223.182007.07.27 08:01242.42cancelled
18387552007.07.27 08:01sell limit0.02gbpjpy242.64243.88222.642007.07.27 08:01242.42cancelled
18387572007.07.27 08:01sell limit0.08gbpjpy243.00244.32223.002007.07.27 08:01242.42cancelled
18387522007.07.27 08:01sell limit2.56gbpjpy243.87245.39223.872007.07.27 08:01242.45cancelled
18387492007.07.27 08:01sell limit0.32gbpjpy243.33244.73223.332007.07.27 08:01242.45cancelled
18387472007.07.27 08:01sell limit0.08gbpjpy242.97244.29222.972007.07.27 08:01242.45cancelled
18387482007.07.27 08:01sell limit0.16gbpjpy243.15244.51223.152007.07.27 08:01242.45cancelled
18387502007.07.27 08:01sell limit0.64gbpjpy243.51244.95223.512007.07.27 08:01242.45cancelled
18387512007.07.27 08:01sell limit1.28gbpjpy243.69245.17223.692007.07.27 08:01242.45cancelled
18387462007.07.27 08:01sell limit0.04gbpjpy242.79244.07222.792007.07.27 08:01242.45cancelled
18387452007.07.27 08:01sell limit0.02gbpjpy242.61243.85222.612007.07.27 08:01242.45cancelled
18387422007.07.27 08:01sell limit2.56gbpjpy243.95245.47223.952007.07.27 08:01242.45cancelled
18387412007.07.27 08:01sell limit1.28gbpjpy243.77245.25223.772007.07.27 08:01242.45cancelled
18387402007.07.27 08:01sell limit0.64gbpjpy243.59245.03223.592007.07.27 08:01242.45cancelled
18387372007.07.27 08:01sell limit0.08gbpjpy243.05244.37223.052007.07.27 08:01242.45cancelled
18387392007.07.27 08:01sell limit0.32gbpjpy243.41244.81223.412007.07.27 08:01242.45cancelled
18387382007.07.27 08:01sell limit0.16gbpjpy243.23244.59223.232007.07.27 08:01242.45cancelled
18387362007.07.27 08:01sell limit0.04gbpjpy242.87244.15222.872007.07.27 08:01242.45cancelled
18387352007.07.27 08:01sell limit0.02gbpjpy242.69243.93222.692007.07.27 08:01242.44cancelled
18387292007.07.27 08:00sell limit0.32gbpjpy243.34244.74223.342007.07.27 08:00242.48cancelled
18387302007.07.27 08:00sell limit0.64gbpjpy243.52244.96223.522007.07.27 08:00242.48cancelled
18387312007.07.27 08:00sell limit1.28gbpjpy243.70245.18223.702007.07.27 08:00242.48cancelled
18387322007.07.27 08:00sell limit2.56gbpjpy243.88245.40223.882007.07.27 08:00242.48cancelled
18387262007.07.27 08:00sell limit0.04gbpjpy242.80244.08222.802007.07.27 08:00242.49cancelled
18387282007.07.27 08:00sell limit0.16gbpjpy243.16244.52223.162007.07.27 08:00242.48cancelled
18387272007.07.27 08:00sell limit0.08gbpjpy242.98244.30222.982007.07.27 08:00242.48cancelled
18387252007.07.27 08:00sell limit0.02gbpjpy242.62243.86222.622007.07.27 08:00242.49cancelled
18387232007.07.27 08:00sell limit2.56gbpjpy243.88245.40223.882007.07.27 08:00242.45cancelled
18387212007.07.27 08:00sell limit0.64gbpjpy243.52244.96223.522007.07.27 08:00242.45cancelled
18387202007.07.27 08:00sell limit0.32gbpjpy243.34244.74223.342007.07.27 08:00242.45cancelled
18387222007.07.27 08:00sell limit1.28gbpjpy243.70245.18223.702007.07.27 08:00242.45cancelled
18387172007.07.27 08:00sell limit0.04gbpjpy242.80244.08222.802007.07.27 08:00242.44cancelled
18387182007.07.27 08:00sell limit0.08gbpjpy242.98244.30222.982007.07.27 08:00242.45cancelled
18387192007.07.27 08:00sell limit0.16gbpjpy243.16244.52223.162007.07.27 08:00242.45cancelled
18387162007.07.27 08:00sell limit0.02gbpjpy242.62243.86222.622007.07.27 08:00242.44cancelled
18386792007.07.27 07:00sell limit2.56gbpjpy244.74246.26224.742007.07.27 08:00242.47cancelled
18386772007.07.27 07:00sell limit1.28gbpjpy244.56246.04224.562007.07.27 08:00242.47cancelled
18386752007.07.27 07:00sell limit0.64gbpjpy244.38245.82224.382007.07.27 08:00242.47cancelled
18386732007.07.27 07:00sell limit0.32gbpjpy244.20245.60224.202007.07.27 08:00242.47cancelled
18386682007.07.27 07:00sell limit0.08gbpjpy243.84245.16223.842007.07.27 08:00242.45cancelled
18386702007.07.27 07:00sell limit0.16gbpjpy244.02245.38224.022007.07.27 08:00242.45cancelled
18386652007.07.27 07:00sell limit0.02gbpjpy243.48244.72223.482007.07.27 08:00242.45cancelled
18386662007.07.27 07:00sell limit0.04gbpjpy243.66244.94223.662007.07.27 08:00242.45cancelled
18381352007.07.26 20:00sell0.01gbpjpy243.81245.02223.822007.07.27 07:53242.560.000.00-0.2810.53
18380092007.07.26 18:36sell0.01gbpjpy244.23245.43224.232007.07.27 07:53242.570.000.00-0.2813.98
18378492007.07.26 16:21sell0.01gbpjpy244.37245.57224.372007.07.27 07:53242.570.000.00-0.2815.16
18378342007.07.26 16:09sell0.01gbpjpy244.32245.52224.322007.07.27 07:53242.590.000.00-0.2814.57
18381362007.07.27 03:15sell0.02gbpjpy243.97243.85233.652007.07.27 03:54243.850.000.000.002.01
18381432007.07.26 20:00sell limit2.56gbpjpy245.02246.54225.022007.07.27 03:45243.72cancelled
18381382007.07.26 20:00sell limit0.08gbpjpy244.27245.59224.272007.07.27 03:45243.68cancelled
18381372007.07.26 20:00sell limit0.04gbpjpy244.12245.40224.122007.07.27 03:45243.68cancelled
18381392007.07.26 20:00sell limit0.16gbpjpy244.42245.78224.422007.07.27 03:45243.68cancelled
18381402007.07.26 20:00sell limit0.32gbpjpy244.57245.97224.572007.07.27 03:45243.72cancelled
18381412007.07.26 20:00sell limit0.64gbpjpy244.72246.16224.722007.07.27 03:45243.72cancelled
18381422007.07.26 20:00sell limit1.28gbpjpy244.87246.35224.872007.07.27 03:45243.72cancelled
18380102007.07.26 18:41sell0.02gbpjpy244.38244.02233.822007.07.26 19:32244.020.000.000.006.05
18380112007.07.26 19:01sell0.04gbpjpy244.53244.02233.822007.07.26 19:32244.020.000.000.0017.15
18380172007.07.26 18:36sell limit2.56gbpjpy245.43246.95225.432007.07.26 19:13244.22cancelled
18380152007.07.26 18:36sell limit0.64gbpjpy245.13246.57225.132007.07.26 19:13244.22cancelled
18380162007.07.26 18:36sell limit1.28gbpjpy245.28246.76225.282007.07.26 19:13244.22cancelled
18380122007.07.26 18:36sell limit0.08gbpjpy244.68246.00224.682007.07.26 19:13244.24cancelled
18380142007.07.26 18:36sell limit0.32gbpjpy244.98246.38224.982007.07.26 19:13244.23cancelled
18380132007.07.26 18:36sell limit0.16gbpjpy244.83246.19224.832007.07.26 19:13244.23cancelled
18378502007.07.26 18:30sell0.02gbpjpy244.52244.44234.242007.07.26 18:41244.440.000.000.001.34
18378572007.07.26 16:21sell limit2.56gbpjpy245.57247.09225.572007.07.26 18:36244.24cancelled
18378552007.07.26 16:21sell limit0.64gbpjpy245.27246.71225.272007.07.26 18:36244.24cancelled
18378562007.07.26 16:21sell limit1.28gbpjpy245.42246.90225.422007.07.26 18:36244.24cancelled
18378542007.07.26 16:21sell limit0.32gbpjpy245.12246.52225.122007.07.26 18:36244.24cancelled
18378522007.07.26 16:21sell limit0.08gbpjpy244.82246.14224.822007.07.26 18:36244.24cancelled
18378532007.07.26 16:21sell limit0.16gbpjpy244.97246.33224.972007.07.26 18:36244.24cancelled
18378512007.07.26 16:21sell limit0.04gbpjpy244.67245.95224.672007.07.26 18:36244.24cancelled
18378352007.07.26 16:10sell0.02gbpjpy244.47244.26234.062007.07.26 16:29244.260.000.000.003.52
18378362007.07.26 16:10sell0.04gbpjpy244.62244.26234.062007.07.26 16:29244.260.000.000.0012.07
18378422007.07.26 16:09sell limit2.56gbpjpy245.52247.04225.522007.07.26 16:21244.38cancelled
18378382007.07.26 16:09sell limit0.16gbpjpy244.92246.28224.922007.07.26 16:21244.36cancelled
18378372007.07.26 16:09sell limit0.08gbpjpy244.77246.09224.772007.07.26 16:21244.36cancelled
18378392007.07.26 16:09sell limit0.32gbpjpy245.07246.47225.072007.07.26 16:21244.38cancelled
18378402007.07.26 16:09sell limit0.64gbpjpy245.22246.66225.222007.07.26 16:21244.38cancelled
18378412007.07.26 16:09sell limit1.28gbpjpy245.37246.85225.372007.07.26 16:21244.38cancelled
18378172007.07.26 16:01sell limit2.56gbpjpy245.51246.01225.512007.07.26 16:04244.01cancelled
18378162007.07.26 16:01sell limit1.28gbpjpy245.36245.86225.362007.07.26 16:04244.01cancelled
18378152007.07.26 16:01sell limit0.64gbpjpy245.21245.71225.212007.07.26 16:04244.01cancelled
18378142007.07.26 16:01sell limit0.32gbpjpy245.06245.56225.062007.07.26 16:04244.02cancelled
18378132007.07.26 16:01sell limit0.16gbpjpy244.91245.41224.912007.07.26 16:04244.02cancelled
18378122007.07.26 16:01sell limit0.08gbpjpy244.76245.26224.762007.07.26 16:04244.02cancelled
18378112007.07.26 16:01sell limit0.04gbpjpy244.61245.11224.612007.07.26 16:04244.02cancelled
18378102007.07.26 16:01sell limit0.02gbpjpy244.46244.96224.462007.07.26 16:04244.02cancelled
18378092007.07.26 16:01sell0.01gbpjpy244.31244.81224.312007.07.26 16:03244.220.000.000.000.75
18375252007.07.26 11:10sell limit2.56gbpjpy247.92250.08227.922007.07.26 16:00244.24cancelled
18375242007.07.26 11:10sell limit1.28gbpjpy247.77249.81227.772007.07.26 16:00244.24cancelled
18375232007.07.26 11:10sell limit0.64gbpjpy247.62249.54227.622007.07.26 16:00244.24cancelled
18375222007.07.26 11:10sell limit0.32gbpjpy247.47249.27227.472007.07.26 16:00244.25cancelled
18375212007.07.26 11:10sell limit0.16gbpjpy247.32249.00227.322007.07.26 16:00244.27cancelled
18375202007.07.26 11:10sell limit0.08gbpjpy247.17248.73227.172007.07.26 16:00244.27cancelled
18375192007.07.26 11:10sell limit0.04gbpjpy247.02248.46227.022007.07.26 16:00244.27cancelled
18375182007.07.26 11:10sell limit0.02gbpjpy246.87248.19226.872007.07.26 16:00244.27cancelled
18375172007.07.26 11:10sell0.01gbpjpy246.72244.50226.722007.07.26 15:44244.060.000.000.0022.28
18351442007.07.23 08:48sell0.18eurusd1.38230.00001.37832007.07.23 10:401.38230.000.000.000.00
18344372007.07.20 10:15sell0.01eurusd1.37970.00001.37572007.07.23 08:471.38250.000.000.04-2.80
18346902007.07.20 16:20sell0.40eurusd1.38270.00001.37872007.07.23 08:471.38240.000.001.6012.00
  0.00 0.00 0.52 170.18
Closed P/L: 170.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18388732007.07.27 09:00sell0.01gbpjpy241.63242.82221.62 242.320.000.000.00-5.80
18388752007.07.27 09:02sell0.02gbpjpy241.80243.04221.80 242.320.000.000.00-8.75
18389002007.07.27 09:16sell0.01gbpjpy241.75242.95221.75 242.320.000.000.00-4.79
18389012007.07.27 09:41sell0.02gbpjpy241.93243.17221.93 242.320.000.000.00-6.56
18389022007.07.27 09:43sell0.04gbpjpy242.11243.39222.11 242.320.000.000.00-7.06
18389032007.07.27 09:47sell0.08gbpjpy242.29243.61222.29 242.320.000.000.00-2.02
18389042007.07.27 09:49sell0.16gbpjpy242.47243.83222.47 242.320.000.000.0020.17
18389052007.07.27 09:53sell0.32gbpjpy242.65244.05222.65 242.320.000.000.0088.78
  0.00 0.00 0.00 73.97
 Floating P/L: 73.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
18389062007.07.27 09:16sell limit0.64gbpjpy242.83244.27222.83 242.25Bliksem3 GBPJPY 144 2346.6
18389072007.07.27 09:16sell limit1.28gbpjpy243.01244.49223.01 242.25Bliksem3 GBPJPY 148 2346.7
18389082007.07.27 09:16sell limit2.56gbpjpy243.19244.71223.19 242.25Bliksem3 GBPJPY 152 2346.8
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 170.70 Floating P/L: 73.97 Margin: 1 345.30
Balance: 2 047.70 Equity: 2 121.67 Free Margin: 776.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 173.46 Gross Loss: 2.76 Total Net Profit: 170.70
Profit Factor: 62.85 Expected Payoff: 7.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.76 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (2.76)
 
Total Trades: 24 Short Positions (won %): 24 (95.83%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 23 (95.83%) Loss trades (% of total): 1 (4.17%)
Largest profit trade: 22.28 loss trade: -2.76
Average profit trade: 7.54 loss trade: -2.76
Maximum consecutive wins ($): 22 (159.86) consecutive losses ($): 1 (-2.76)
Maximal consecutive profit (count): 159.86 (22) consecutive loss (count): -2.76 (1)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 1