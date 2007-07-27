|Account: 9732
|Name: ForexBest 2000
|Currency: USD
|2007 July 27, 10:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1838876
|2007.07.27 09:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|241.98
|241.94
|231.74
|2007.07.27 09:28
|241.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|1838882
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.06
|244.58
|223.06
|2007.07.27 09:16
|241.74
|cancelled
|1838881
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|242.88
|244.36
|222.88
|2007.07.27 09:16
|241.73
|cancelled
|1838880
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|242.70
|244.14
|222.70
|2007.07.27 09:16
|241.70
|cancelled
|1838879
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|242.52
|243.92
|222.52
|2007.07.27 09:16
|241.70
|cancelled
|1838878
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|242.34
|243.70
|222.34
|2007.07.27 09:16
|241.70
|cancelled
|1838877
|2007.07.27 09:00
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|242.16
|243.48
|222.16
|2007.07.27 09:16
|241.70
|cancelled
|1838772
|2007.07.27 08:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.43
|242.00
|231.80
|2007.07.27 08:09
|242.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|1838754
|2007.07.27 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.46
|241.98
|231.78
|2007.07.27 08:09
|241.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|1838763
|2007.07.27 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.47
|241.98
|231.78
|2007.07.27 08:09
|241.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|1838734
|2007.07.27 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.51
|241.96
|231.76
|2007.07.27 08:09
|241.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|1838744
|2007.07.27 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.43
|241.97
|231.77
|2007.07.27 08:09
|241.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|1838724
|2007.07.27 08:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.44
|241.95
|231.75
|2007.07.27 08:09
|241.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|1838715
|2007.07.27 08:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|242.44
|241.94
|231.74
|2007.07.27 08:09
|241.94
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|1838664
|2007.07.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|243.30
|241.93
|231.73
|2007.07.27 08:09
|241.93
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|1838780
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.87
|245.39
|223.87
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838778
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.51
|244.95
|223.51
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838777
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.33
|244.73
|223.33
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838776
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.15
|244.51
|223.15
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838779
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.69
|245.17
|223.69
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838775
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|242.97
|244.29
|222.97
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838774
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.79
|244.07
|222.79
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838773
|2007.07.27 08:02
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.61
|243.85
|222.61
|2007.07.27 08:02
|242.41
|cancelled
|1838767
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.19
|244.55
|223.19
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838768
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.37
|244.77
|223.37
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838771
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.91
|245.43
|223.91
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838770
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.73
|245.21
|223.73
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838769
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.55
|244.99
|223.55
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838765
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.83
|244.11
|222.83
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838764
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.65
|243.89
|222.65
|2007.07.27 08:02
|242.43
|cancelled
|1838766
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|243.01
|244.33
|223.01
|2007.07.27 08:02
|242.44
|cancelled
|1838762
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.90
|245.42
|223.90
|2007.07.27 08:01
|242.43
|cancelled
|1838761
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.72
|245.20
|223.72
|2007.07.27 08:01
|242.43
|cancelled
|1838759
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.36
|244.76
|223.36
|2007.07.27 08:01
|242.43
|cancelled
|1838760
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.54
|244.98
|223.54
|2007.07.27 08:01
|242.43
|cancelled
|1838756
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.82
|244.10
|222.82
|2007.07.27 08:01
|242.42
|cancelled
|1838758
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.18
|244.54
|223.18
|2007.07.27 08:01
|242.42
|cancelled
|1838755
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.64
|243.88
|222.64
|2007.07.27 08:01
|242.42
|cancelled
|1838757
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|243.00
|244.32
|223.00
|2007.07.27 08:01
|242.42
|cancelled
|1838752
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.87
|245.39
|223.87
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838749
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.33
|244.73
|223.33
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838747
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|242.97
|244.29
|222.97
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838748
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.15
|244.51
|223.15
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838750
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.51
|244.95
|223.51
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838751
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.69
|245.17
|223.69
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838746
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.79
|244.07
|222.79
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838745
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.61
|243.85
|222.61
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838742
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.95
|245.47
|223.95
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838741
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.77
|245.25
|223.77
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838740
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.59
|245.03
|223.59
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838737
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|243.05
|244.37
|223.05
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838739
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.41
|244.81
|223.41
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838738
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.23
|244.59
|223.23
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838736
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.87
|244.15
|222.87
|2007.07.27 08:01
|242.45
|cancelled
|1838735
|2007.07.27 08:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.69
|243.93
|222.69
|2007.07.27 08:01
|242.44
|cancelled
|1838729
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.34
|244.74
|223.34
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838730
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.52
|244.96
|223.52
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838731
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.70
|245.18
|223.70
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838732
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.88
|245.40
|223.88
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838726
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.80
|244.08
|222.80
|2007.07.27 08:00
|242.49
|cancelled
|1838728
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.16
|244.52
|223.16
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838727
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|242.98
|244.30
|222.98
|2007.07.27 08:00
|242.48
|cancelled
|1838725
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.62
|243.86
|222.62
|2007.07.27 08:00
|242.49
|cancelled
|1838723
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.88
|245.40
|223.88
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838721
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|243.52
|244.96
|223.52
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838720
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|243.34
|244.74
|223.34
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838722
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.70
|245.18
|223.70
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838717
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|242.80
|244.08
|222.80
|2007.07.27 08:00
|242.44
|cancelled
|1838718
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|242.98
|244.30
|222.98
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838719
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|243.16
|244.52
|223.16
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838716
|2007.07.27 08:00
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|242.62
|243.86
|222.62
|2007.07.27 08:00
|242.44
|cancelled
|1838679
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|244.74
|246.26
|224.74
|2007.07.27 08:00
|242.47
|cancelled
|1838677
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|244.56
|246.04
|224.56
|2007.07.27 08:00
|242.47
|cancelled
|1838675
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|244.38
|245.82
|224.38
|2007.07.27 08:00
|242.47
|cancelled
|1838673
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|244.20
|245.60
|224.20
|2007.07.27 08:00
|242.47
|cancelled
|1838668
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|243.84
|245.16
|223.84
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838670
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.02
|245.38
|224.02
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838665
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|243.48
|244.72
|223.48
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838666
|2007.07.27 07:00
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|243.66
|244.94
|223.66
|2007.07.27 08:00
|242.45
|cancelled
|1838135
|2007.07.26 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|243.81
|245.02
|223.82
|2007.07.27 07:53
|242.56
|0.00
|0.00
|-0.28
|10.53
|1838009
|2007.07.26 18:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|244.23
|245.43
|224.23
|2007.07.27 07:53
|242.57
|0.00
|0.00
|-0.28
|13.98
|1837849
|2007.07.26 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|244.37
|245.57
|224.37
|2007.07.27 07:53
|242.57
|0.00
|0.00
|-0.28
|15.16
|1837834
|2007.07.26 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|244.32
|245.52
|224.32
|2007.07.27 07:53
|242.59
|0.00
|0.00
|-0.28
|14.57
|1838136
|2007.07.27 03:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|243.97
|243.85
|233.65
|2007.07.27 03:54
|243.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|1838143
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|245.02
|246.54
|225.02
|2007.07.27 03:45
|243.72
|cancelled
|1838138
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|244.27
|245.59
|224.27
|2007.07.27 03:45
|243.68
|cancelled
|1838137
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|244.12
|245.40
|224.12
|2007.07.27 03:45
|243.68
|cancelled
|1838139
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.42
|245.78
|224.42
|2007.07.27 03:45
|243.68
|cancelled
|1838140
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|244.57
|245.97
|224.57
|2007.07.27 03:45
|243.72
|cancelled
|1838141
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|244.72
|246.16
|224.72
|2007.07.27 03:45
|243.72
|cancelled
|1838142
|2007.07.26 20:00
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|244.87
|246.35
|224.87
|2007.07.27 03:45
|243.72
|cancelled
|1838010
|2007.07.26 18:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|244.38
|244.02
|233.82
|2007.07.26 19:32
|244.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|1838011
|2007.07.26 19:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|244.53
|244.02
|233.82
|2007.07.26 19:32
|244.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1838017
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|245.43
|246.95
|225.43
|2007.07.26 19:13
|244.22
|cancelled
|1838015
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|245.13
|246.57
|225.13
|2007.07.26 19:13
|244.22
|cancelled
|1838016
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|245.28
|246.76
|225.28
|2007.07.26 19:13
|244.22
|cancelled
|1838012
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|244.68
|246.00
|224.68
|2007.07.26 19:13
|244.24
|cancelled
|1838014
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|244.98
|246.38
|224.98
|2007.07.26 19:13
|244.23
|cancelled
|1838013
|2007.07.26 18:36
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.83
|246.19
|224.83
|2007.07.26 19:13
|244.23
|cancelled
|1837850
|2007.07.26 18:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|244.52
|244.44
|234.24
|2007.07.26 18:41
|244.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|1837857
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|245.57
|247.09
|225.57
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837855
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|245.27
|246.71
|225.27
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837856
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|245.42
|246.90
|225.42
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837854
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|245.12
|246.52
|225.12
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837852
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|244.82
|246.14
|224.82
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837853
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.97
|246.33
|224.97
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837851
|2007.07.26 16:21
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|244.67
|245.95
|224.67
|2007.07.26 18:36
|244.24
|cancelled
|1837835
|2007.07.26 16:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|244.47
|244.26
|234.06
|2007.07.26 16:29
|244.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|1837836
|2007.07.26 16:10
|sell
|0.04
|gbpjpy
|244.62
|244.26
|234.06
|2007.07.26 16:29
|244.26
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|1837842
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|245.52
|247.04
|225.52
|2007.07.26 16:21
|244.38
|cancelled
|1837838
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.92
|246.28
|224.92
|2007.07.26 16:21
|244.36
|cancelled
|1837837
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|244.77
|246.09
|224.77
|2007.07.26 16:21
|244.36
|cancelled
|1837839
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|245.07
|246.47
|225.07
|2007.07.26 16:21
|244.38
|cancelled
|1837840
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|245.22
|246.66
|225.22
|2007.07.26 16:21
|244.38
|cancelled
|1837841
|2007.07.26 16:09
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|245.37
|246.85
|225.37
|2007.07.26 16:21
|244.38
|cancelled
|1837817
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|245.51
|246.01
|225.51
|2007.07.26 16:04
|244.01
|cancelled
|1837816
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|245.36
|245.86
|225.36
|2007.07.26 16:04
|244.01
|cancelled
|1837815
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|245.21
|245.71
|225.21
|2007.07.26 16:04
|244.01
|cancelled
|1837814
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|245.06
|245.56
|225.06
|2007.07.26 16:04
|244.02
|cancelled
|1837813
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|244.91
|245.41
|224.91
|2007.07.26 16:04
|244.02
|cancelled
|1837812
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|244.76
|245.26
|224.76
|2007.07.26 16:04
|244.02
|cancelled
|1837811
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|244.61
|245.11
|224.61
|2007.07.26 16:04
|244.02
|cancelled
|1837810
|2007.07.26 16:01
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|244.46
|244.96
|224.46
|2007.07.26 16:04
|244.02
|cancelled
|1837809
|2007.07.26 16:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|244.31
|244.81
|224.31
|2007.07.26 16:03
|244.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|1837525
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|247.92
|250.08
|227.92
|2007.07.26 16:00
|244.24
|cancelled
|1837524
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|247.77
|249.81
|227.77
|2007.07.26 16:00
|244.24
|cancelled
|1837523
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|247.62
|249.54
|227.62
|2007.07.26 16:00
|244.24
|cancelled
|1837522
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|247.47
|249.27
|227.47
|2007.07.26 16:00
|244.25
|cancelled
|1837521
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|247.32
|249.00
|227.32
|2007.07.26 16:00
|244.27
|cancelled
|1837520
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|247.17
|248.73
|227.17
|2007.07.26 16:00
|244.27
|cancelled
|1837519
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|247.02
|248.46
|227.02
|2007.07.26 16:00
|244.27
|cancelled
|1837518
|2007.07.26 11:10
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|246.87
|248.19
|226.87
|2007.07.26 16:00
|244.27
|cancelled
|1837517
|2007.07.26 11:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|246.72
|244.50
|226.72
|2007.07.26 15:44
|244.06
|0.00
|0.00
|0.00
|22.28
|1835144
|2007.07.23 08:48
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3823
|0.0000
|1.3783
|2007.07.23 10:40
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1834437
|2007.07.20 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|1.3757
|2007.07.23 08:47
|1.3825
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.80
|1834690
|2007.07.20 16:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|1.3787
|2007.07.23 08:47
|1.3824
|0.00
|0.00
|1.60
|12.00
|
|0.00
|0.00
|0.52
|170.18
|Closed P/L:
|170.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1838873
|2007.07.27 09:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|241.63
|242.82
|221.62
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|1838875
|2007.07.27 09:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|241.80
|243.04
|221.80
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|1838900
|2007.07.27 09:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|241.75
|242.95
|221.75
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|1838901
|2007.07.27 09:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|241.93
|243.17
|221.93
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|1838902
|2007.07.27 09:43
|sell
|0.04
|gbpjpy
|242.11
|243.39
|222.11
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|1838903
|2007.07.27 09:47
|sell
|0.08
|gbpjpy
|242.29
|243.61
|222.29
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|1838904
|2007.07.27 09:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|242.47
|243.83
|222.47
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|1838905
|2007.07.27 09:53
|sell
|0.32
|gbpjpy
|242.65
|244.05
|222.65
|
|242.32
|0.00
|0.00
|0.00
|88.78
|
|0.00
|0.00
|0.00
|73.97
|
|Floating P/L:
|73.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|1838906
|2007.07.27 09:16
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|242.83
|244.27
|222.83
|
|242.25
|Bliksem3 GBPJPY 144 2346.6
|1838907
|2007.07.27 09:16
|sell limit
|1.28
|gbpjpy
|243.01
|244.49
|223.01
|
|242.25
|Bliksem3 GBPJPY 148 2346.7
|1838908
|2007.07.27 09:16
|sell limit
|2.56
|gbpjpy
|243.19
|244.71
|223.19
|
|242.25
|Bliksem3 GBPJPY 152 2346.8
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|170.70
|Floating P/L:
|73.97
|Margin:
|1 345.30
|Balance:
|2 047.70
|Equity:
|2 121.67
|Free Margin:
|776.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|173.46
|Gross Loss:
|2.76
|Total Net Profit:
|170.70
|Profit Factor:
|62.85
|Expected Payoff:
|7.11
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.76 (0.15%)
|Relative Drawdown:
|0.15% (2.76)
|
|Total Trades:
|24
|Short Positions (won %):
|24 (95.83%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (95.83%)
|Loss trades (% of total):
|1 (4.17%)
|Largest
|profit trade:
|22.28
|loss trade:
|-2.76
|Average
|profit trade:
|7.54
|loss trade:
|-2.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (159.86)
|consecutive losses ($):
|1 (-2.76)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|159.86 (22)
|consecutive loss (count):
|-2.76 (1)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|1