Interbank FX, LLC

Account: 1529754 Name: Bliksem Currency: USD 2007 July 26, 15:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
446887782007.07.25 07:17buy2.56eurusdm1.37891.37391.57892007.07.25 08:501.37390.000.000.00-128.00
446887702007.07.25 07:17buy1.28eurusdm1.37951.37451.57952007.07.25 08:501.37450.000.000.00-64.00
446887552007.07.25 07:16buy0.64eurusdm1.38011.37511.58012007.07.25 08:451.37510.000.000.00-32.00
446887452007.07.25 00:51buy0.32eurusdm1.38071.37571.58072007.07.25 08:441.37570.000.000.00-16.00
446887382007.07.24 16:32buy0.16eurusdm1.38131.37631.58132007.07.25 07:571.37630.000.00-0.10-8.00
446887292007.07.24 16:15buy0.08eurusdm1.38191.37691.58192007.07.25 07:541.37690.000.00-0.05-4.00
446887192007.07.24 15:00buy0.04eurusdm1.38251.37751.58252007.07.25 07:541.37750.000.00-0.02-2.00
446887072007.07.24 14:45buy0.02eurusdm1.38311.37811.58312007.07.25 07:271.37810.000.00-0.01-1.00
446886742007.07.24 13:00buy0.01eurusdm1.38371.37871.58372007.07.25 07:171.37870.000.00-0.01-0.50
443249492007.07.23 09:49buy0.64eurusdm1.38011.38021.48522007.07.24 16:131.38220.000.00-0.3913.44
443249462007.07.23 09:46buy0.32eurusdm1.38071.37571.58072007.07.24 16:131.38220.000.00-0.194.80
443249432007.07.23 09:15buy0.16eurusdm1.38131.37631.58132007.07.24 16:131.38220.000.00-0.101.44
443249402007.07.23 08:45buy0.08eurusdm1.38191.37691.58192007.07.24 16:131.38220.000.00-0.050.24
443249362007.07.23 06:47buy0.04eurusdm1.38251.37751.58252007.07.24 16:131.38230.000.00-0.02-0.08
443249342007.07.23 00:45buy0.02eurusdm1.38311.37811.58312007.07.24 16:121.38220.000.00-0.01-0.18
443249302007.07.22 22:47buy0.01eurusdm1.38371.37871.58372007.07.24 16:121.38230.000.00-0.01-0.14
443249582007.07.22 22:47buy limit2.56eurusdm1.37891.37391.57892007.07.24 12:351.3851cancelled
443249522007.07.22 22:47buy limit1.28eurusdm1.37951.37451.57952007.07.24 12:351.3850cancelled
442291742007.07.20 15:00buy limit2.56eurusdm1.37881.37381.57882007.07.22 22:271.3835cancelled
442291632007.07.20 15:00buy limit1.28eurusdm1.37941.37441.57942007.07.22 22:271.3836cancelled
442291532007.07.20 15:00buy limit0.64eurusdm1.38001.37501.58002007.07.22 22:271.3836cancelled
442291422007.07.20 15:00buy limit0.32eurusdm1.38061.37561.58062007.07.22 22:271.3836cancelled
438449922007.07.18 18:55buy0.04eurusdm1.37951.37451.57952007.07.22 22:271.38330.000.00-0.111.52
438449902007.07.18 18:39buy0.02eurusdm1.38011.37511.58012007.07.22 22:261.38320.000.00-0.060.62
438449852007.07.18 18:06buy0.01eurusdm1.38071.37571.58072007.07.22 22:261.38320.000.00-0.040.25
438450002007.07.19 05:54buy0.08eurusdm1.37891.37931.48432007.07.22 22:261.38320.000.00-0.103.44
438450082007.07.20 08:43buy0.16eurusdm1.37831.37921.48422007.07.22 22:261.38320.000.00-0.107.84
442290792007.07.20 15:00buy0.01eurusdm1.38361.37861.58362007.07.22 22:261.38320.000.00-0.01-0.04
442290922007.07.20 15:10buy0.02eurusdm1.38301.37801.58302007.07.22 22:261.38320.000.00-0.010.04
442291052007.07.20 16:16buy0.04eurusdm1.38241.37741.58242007.07.22 22:261.38340.000.00-0.020.40
442291212007.07.20 16:48buy0.08eurusdm1.38181.37681.58182007.07.22 22:261.38340.000.00-0.051.28
442291352007.07.20 16:51buy0.16eurusdm1.38121.37621.58122007.07.22 22:251.38350.000.00-0.103.68
438450392007.07.18 18:06buy limit2.56eurusdm1.37591.37091.57592007.07.20 14:231.3837cancelled
438450332007.07.18 18:06buy limit1.28eurusdm1.37651.37151.57652007.07.20 14:221.3835cancelled
438450272007.07.18 18:06buy limit0.64eurusdm1.37711.37211.57712007.07.20 14:221.3835cancelled
438450162007.07.18 18:06buy limit0.32eurusdm1.37771.37271.57772007.07.20 14:221.3838cancelled
435310002007.07.18 07:46buy0.02eurusdm1.37901.37401.57902007.07.18 15:331.38110.000.000.000.42
435310102007.07.18 07:54buy0.04eurusdm1.37841.37341.57842007.07.18 15:331.38120.000.000.001.12
435310262007.07.18 08:44buy0.08eurusdm1.37781.37281.57782007.07.18 15:321.38110.000.000.002.64
435310372007.07.18 11:54buy0.16eurusdm1.37721.37221.57722007.07.18 15:321.38110.000.000.006.24
435310512007.07.18 12:39buy0.32eurusdm1.37661.37671.48172007.07.18 15:321.38130.000.000.0015.04
435310602007.07.18 12:40buy0.64eurusdm1.37601.37671.48172007.07.18 15:321.38150.000.000.0035.20
435310732007.07.18 12:44buy1.28eurusdm1.37541.37671.48172007.07.18 15:321.38150.000.000.0078.08
435309792007.07.18 00:00buy0.01eurusdm1.37961.37461.57962007.07.18 00:191.38180.000.000.000.22
433653412007.07.17 07:00buy0.01eurusdm1.37951.37451.57952007.07.17 13:351.37770.000.000.00-0.18
433653542007.07.17 07:28buy0.02eurusdm1.37891.37391.57892007.07.17 13:341.37760.000.000.00-0.26
433653602007.07.17 09:00buy0.04eurusdm1.37831.37331.57832007.07.17 13:341.37760.000.000.00-0.28
433653762007.07.17 09:02buy0.08eurusdm1.37771.37271.57772007.07.17 13:341.37770.000.000.000.00
433653912007.07.17 09:29buy0.16eurusdm1.37711.37211.57712007.07.17 13:341.37770.000.000.000.96
433654122007.07.17 09:33buy0.32eurusdm1.37651.37151.57652007.07.17 13:341.37770.000.000.003.84
433654182007.07.17 09:33buy0.64eurusdm1.37591.37091.57592007.07.17 13:331.37770.000.000.0011.52
429439572007.07.12 12:51buy0.04eurusdm1.37751.37251.57752007.07.16 22:491.37730.000.00-0.06-0.08
429439462007.07.12 08:26buy0.02eurusdm1.37811.37311.57812007.07.16 22:491.37730.000.00-0.03-0.16
429439202007.07.12 08:00buy0.01eurusdm1.37871.37371.57872007.07.16 22:491.37730.000.00-0.03-0.14
429439702007.07.12 12:52buy0.08eurusdm1.37691.37191.57692007.07.16 22:491.37730.000.00-0.150.32
429439822007.07.12 13:02buy0.16eurusdm1.37631.37131.57632007.07.16 22:491.37730.000.00-0.301.60
425352552007.07.10 22:01buy0.01eurusdm1.37711.37211.57712007.07.12 15:281.37690.000.00-0.02-0.02
425352722007.07.10 22:09buy0.02eurusdm1.37651.37151.57652007.07.12 15:271.37690.000.00-0.040.08
425352932007.07.10 22:32buy0.04eurusdm1.37591.37091.57592007.07.12 15:271.37690.000.00-0.070.40
425353102007.07.10 22:39buy0.08eurusdm1.37531.37031.57532007.07.12 15:271.37690.000.00-0.151.28
425353242007.07.10 23:58buy0.16eurusdm1.37471.36971.57472007.07.12 15:271.37690.000.00-0.293.52
425353412007.07.11 00:05buy0.32eurusdm1.37411.37471.47972007.07.12 15:271.37680.000.00-0.588.64
425353602007.07.11 02:06buy0.64eurusdm1.37351.37471.47972007.07.12 15:241.37700.000.00-1.1622.40
424246092007.07.10 17:08buy0.02eurusdm1.37051.37291.47792007.07.11 23:161.37460.000.00-0.050.82
424245862007.07.10 14:00buy0.01eurusdm1.37111.37301.47802007.07.11 23:161.37460.000.00-0.030.35
412570502007.07.03 07:20buy0.04eurusdm1.36131.37281.47782007.07.10 23:221.37520.000.00-0.175.56
423384482007.07.10 09:00buy0.01eurusdm1.36481.37201.47702007.07.10 23:221.37500.000.00-0.011.02
420104982007.07.10 05:04buy0.64eurusdm1.35961.37201.47702007.07.10 23:221.37500.000.00-0.3998.56
420104492007.07.10 05:03buy0.32eurusdm1.36021.37201.47702007.07.10 23:211.37500.000.00-0.1947.36
420104432007.07.10 05:02buy0.16eurusdm1.36081.37211.47712007.07.10 23:211.37500.000.00-0.1022.72
420104292007.07.09 06:14buy0.08eurusdm1.36141.37211.47712007.07.10 23:211.37500.000.00-0.1010.88
420104102007.07.06 15:50buy0.04eurusdm1.36201.37221.47722007.07.10 23:211.37500.000.00-0.065.20
420103772007.07.06 15:00buy0.01eurusdm1.36321.37231.47732007.07.10 23:211.37500.000.00-0.031.18
420103942007.07.06 15:45buy0.02eurusdm1.36261.37221.47722007.07.10 23:211.37500.000.00-0.032.48
416903982007.07.05 13:41buy0.64eurusdm1.36071.35571.56072007.07.06 13:251.36010.000.00-0.39-3.84
416903862007.07.05 13:22buy0.32eurusdm1.36131.35631.56132007.07.06 13:251.36010.000.00-0.19-3.84
416904112007.07.05 14:01buy1.28eurusdm1.36011.35511.56012007.07.06 13:231.36010.000.00-0.770.00
416904242007.07.05 14:05buy2.56eurusdm1.35951.35451.55952007.07.06 13:221.36030.000.00-1.5520.48
412570472007.07.02 23:26buy0.02eurusdm1.36191.35691.56192007.07.06 12:341.35690.000.00-0.06-1.00
416903712007.07.05 13:09buy0.16eurusdm1.36191.35691.56192007.07.06 12:341.35690.000.00-0.10-8.00
412570412007.07.02 21:04buy0.01eurusdm1.36251.35751.56252007.07.06 12:311.35750.000.00-0.04-0.50
416903532007.07.05 13:00buy0.08eurusdm1.36251.35751.56252007.07.06 12:311.35750.000.00-0.05-4.00
416903392007.07.05 12:35buy0.04eurusdm1.36311.35811.56312007.07.05 14:321.35810.000.000.00-2.00
416903102007.07.05 11:17buy0.02eurusdm1.36371.35871.56372007.07.05 14:201.35870.000.000.00-1.00
416902952007.07.05 08:00buy0.01eurusdm1.36431.35931.56432007.07.05 14:051.35930.000.000.00-0.50
412570602007.07.03 08:11buy0.32eurusdm1.35951.36081.46582007.07.05 13:251.36080.000.00-0.774.16
412570522007.07.03 07:51buy0.08eurusdm1.36071.36081.46582007.07.05 13:251.36080.000.00-0.200.08
412570562007.07.03 07:55buy0.16eurusdm1.36011.36081.46582007.07.05 13:251.36080.000.00-0.391.12
412570622007.07.03 10:39buy0.64eurusdm1.35891.36081.46582007.07.05 13:251.36080.000.00-1.5512.16
412527682007.07.02 20:41balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 -11.66 184.90
Closed P/L: 173.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
452054732007.07.26 12:00sell0.01eurusdm1.37071.37571.1707 1.37240.000.000.00-0.17
452054792007.07.26 12:07sell0.02eurusdm1.37131.37631.1713 1.37240.000.000.00-0.22
452054822007.07.26 12:13sell0.04eurusdm1.37191.37691.1719 1.37240.000.000.00-0.20
452054872007.07.26 12:19sell0.08eurusdm1.37251.37751.1725 1.37240.000.000.000.08
452054932007.07.26 12:22sell0.16eurusdm1.37311.37811.1731 1.37240.000.000.001.12
452055082007.07.26 14:01sell0.32eurusdm1.37371.37871.1737 1.37240.000.000.004.16
452055242007.07.26 14:02sell0.64eurusdm1.37431.37931.1743 1.37240.000.000.0012.16
  0.00 0.00 0.00 16.93
 Floating P/L: 16.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
452055362007.07.26 12:00sell limit1.28eurusdm1.37491.37991.1749 1.3722Bliksem2 EURUSDm 50 2358.7
452055452007.07.26 12:00sell limit2.56eurusdm1.37551.38051.1755 1.3722Bliksem2 EURUSDm 50 2358.8
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 173.24 Floating P/L: 16.93 Margin: 63.50
Balance: 673.24 Equity: 690.17 Free Margin: 626.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 457.08 Gross Loss: 283.84 Total Net Profit: 173.24
Profit Factor: 1.61 Expected Payoff: 2.19  
Absolute Drawdown: 2.64 Maximal Drawdown: 255.69 (27.53%) Relative Drawdown: 27.53% (255.69)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 79 (60.76%)
Profit Trades (% of total): 48 (60.76%) Loss trades (% of total): 31 (39.24%)
Largest profit trade: 98.17 loss trade: -128.00
Average profit trade: 9.52 loss trade: -9.16
Maximum consecutive wins ($): 17 (229.00) consecutive losses ($): 9 (-255.69)
Maximal consecutive profit (count): 229.00 (17) consecutive loss (count): -255.69 (9)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3