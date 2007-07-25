|Account: 1529754
|Name: Bliksem
|Currency: USD
|2007 July 26, 15:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44688778
|2007.07.25 07:17
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3789
|1.3739
|1.5789
|2007.07.25 08:50
|1.3739
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|44688770
|2007.07.25 07:17
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3795
|1.3745
|1.5795
|2007.07.25 08:50
|1.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|44688755
|2007.07.25 07:16
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3801
|1.3751
|1.5801
|2007.07.25 08:45
|1.3751
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|44688745
|2007.07.25 00:51
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3807
|1.3757
|1.5807
|2007.07.25 08:44
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|44688738
|2007.07.24 16:32
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3813
|1.3763
|1.5813
|2007.07.25 07:57
|1.3763
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|44688729
|2007.07.24 16:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3819
|1.3769
|1.5819
|2007.07.25 07:54
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.00
|44688719
|2007.07.24 15:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3825
|1.3775
|1.5825
|2007.07.25 07:54
|1.3775
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.00
|44688707
|2007.07.24 14:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3831
|1.3781
|1.5831
|2007.07.25 07:27
|1.3781
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.00
|44688674
|2007.07.24 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3837
|1.3787
|1.5837
|2007.07.25 07:17
|1.3787
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.50
|44324949
|2007.07.23 09:49
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3801
|1.3802
|1.4852
|2007.07.24 16:13
|1.3822
|0.00
|0.00
|-0.39
|13.44
|44324946
|2007.07.23 09:46
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3807
|1.3757
|1.5807
|2007.07.24 16:13
|1.3822
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.80
|44324943
|2007.07.23 09:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3813
|1.3763
|1.5813
|2007.07.24 16:13
|1.3822
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.44
|44324940
|2007.07.23 08:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3819
|1.3769
|1.5819
|2007.07.24 16:13
|1.3822
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.24
|44324936
|2007.07.23 06:47
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3825
|1.3775
|1.5825
|2007.07.24 16:13
|1.3823
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.08
|44324934
|2007.07.23 00:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3831
|1.3781
|1.5831
|2007.07.24 16:12
|1.3822
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|44324930
|2007.07.22 22:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3837
|1.3787
|1.5837
|2007.07.24 16:12
|1.3823
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|44324958
|2007.07.22 22:47
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.3789
|1.3739
|1.5789
|2007.07.24 12:35
|1.3851
|cancelled
|44324952
|2007.07.22 22:47
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.3795
|1.3745
|1.5795
|2007.07.24 12:35
|1.3850
|cancelled
|44229174
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.3788
|1.3738
|1.5788
|2007.07.22 22:27
|1.3835
|cancelled
|44229163
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.3794
|1.3744
|1.5794
|2007.07.22 22:27
|1.3836
|cancelled
|44229153
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.3800
|1.3750
|1.5800
|2007.07.22 22:27
|1.3836
|cancelled
|44229142
|2007.07.20 15:00
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.3806
|1.3756
|1.5806
|2007.07.22 22:27
|1.3836
|cancelled
|43844992
|2007.07.18 18:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3795
|1.3745
|1.5795
|2007.07.22 22:27
|1.3833
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.52
|43844990
|2007.07.18 18:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3801
|1.3751
|1.5801
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.62
|43844985
|2007.07.18 18:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3807
|1.3757
|1.5807
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.25
|43845000
|2007.07.19 05:54
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3789
|1.3793
|1.4843
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.44
|43845008
|2007.07.20 08:43
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3783
|1.3792
|1.4842
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.84
|44229079
|2007.07.20 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3836
|1.3786
|1.5836
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|44229092
|2007.07.20 15:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3830
|1.3780
|1.5830
|2007.07.22 22:26
|1.3832
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|44229105
|2007.07.20 16:16
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3824
|1.3774
|1.5824
|2007.07.22 22:26
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|44229121
|2007.07.20 16:48
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3818
|1.3768
|1.5818
|2007.07.22 22:26
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.28
|44229135
|2007.07.20 16:51
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3812
|1.3762
|1.5812
|2007.07.22 22:25
|1.3835
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.68
|43845039
|2007.07.18 18:06
|buy limit
|2.56
|eurusdm
|1.3759
|1.3709
|1.5759
|2007.07.20 14:23
|1.3837
|cancelled
|43845033
|2007.07.18 18:06
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.3765
|1.3715
|1.5765
|2007.07.20 14:22
|1.3835
|cancelled
|43845027
|2007.07.18 18:06
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.3771
|1.3721
|1.5771
|2007.07.20 14:22
|1.3835
|cancelled
|43845016
|2007.07.18 18:06
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.3777
|1.3727
|1.5777
|2007.07.20 14:22
|1.3838
|cancelled
|43531000
|2007.07.18 07:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3790
|1.3740
|1.5790
|2007.07.18 15:33
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|43531010
|2007.07.18 07:54
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3784
|1.3734
|1.5784
|2007.07.18 15:33
|1.3812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|43531026
|2007.07.18 08:44
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3778
|1.3728
|1.5778
|2007.07.18 15:32
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|43531037
|2007.07.18 11:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3772
|1.3722
|1.5772
|2007.07.18 15:32
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|43531051
|2007.07.18 12:39
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3766
|1.3767
|1.4817
|2007.07.18 15:32
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|43531060
|2007.07.18 12:40
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3760
|1.3767
|1.4817
|2007.07.18 15:32
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|43531073
|2007.07.18 12:44
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3754
|1.3767
|1.4817
|2007.07.18 15:32
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|78.08
|43530979
|2007.07.18 00:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3796
|1.3746
|1.5796
|2007.07.18 00:19
|1.3818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|43365341
|2007.07.17 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3795
|1.3745
|1.5795
|2007.07.17 13:35
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|43365354
|2007.07.17 07:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3789
|1.3739
|1.5789
|2007.07.17 13:34
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|43365360
|2007.07.17 09:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3783
|1.3733
|1.5783
|2007.07.17 13:34
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|43365376
|2007.07.17 09:02
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3777
|1.3727
|1.5777
|2007.07.17 13:34
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43365391
|2007.07.17 09:29
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3771
|1.3721
|1.5771
|2007.07.17 13:34
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|43365412
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3765
|1.3715
|1.5765
|2007.07.17 13:34
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|43365418
|2007.07.17 09:33
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3759
|1.3709
|1.5759
|2007.07.17 13:33
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|42943957
|2007.07.12 12:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3775
|1.3725
|1.5775
|2007.07.16 22:49
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.08
|42943946
|2007.07.12 08:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3781
|1.3731
|1.5781
|2007.07.16 22:49
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.16
|42943920
|2007.07.12 08:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3787
|1.3737
|1.5787
|2007.07.16 22:49
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.14
|42943970
|2007.07.12 12:52
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3769
|1.3719
|1.5769
|2007.07.16 22:49
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.32
|42943982
|2007.07.12 13:02
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3763
|1.3713
|1.5763
|2007.07.16 22:49
|1.3773
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.60
|42535255
|2007.07.10 22:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3771
|1.3721
|1.5771
|2007.07.12 15:28
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.02
|42535272
|2007.07.10 22:09
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3765
|1.3715
|1.5765
|2007.07.12 15:27
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.08
|42535293
|2007.07.10 22:32
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3759
|1.3709
|1.5759
|2007.07.12 15:27
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|42535310
|2007.07.10 22:39
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3753
|1.3703
|1.5753
|2007.07.12 15:27
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.28
|42535324
|2007.07.10 23:58
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3747
|1.3697
|1.5747
|2007.07.12 15:27
|1.3769
|0.00
|0.00
|-0.29
|3.52
|42535341
|2007.07.11 00:05
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3741
|1.3747
|1.4797
|2007.07.12 15:27
|1.3768
|0.00
|0.00
|-0.58
|8.64
|42535360
|2007.07.11 02:06
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3735
|1.3747
|1.4797
|2007.07.12 15:24
|1.3770
|0.00
|0.00
|-1.16
|22.40
|42424609
|2007.07.10 17:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3705
|1.3729
|1.4779
|2007.07.11 23:16
|1.3746
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.82
|42424586
|2007.07.10 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3711
|1.3730
|1.4780
|2007.07.11 23:16
|1.3746
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.35
|41257050
|2007.07.03 07:20
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3613
|1.3728
|1.4778
|2007.07.10 23:22
|1.3752
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.56
|42338448
|2007.07.10 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3648
|1.3720
|1.4770
|2007.07.10 23:22
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.02
|42010498
|2007.07.10 05:04
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3596
|1.3720
|1.4770
|2007.07.10 23:22
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.39
|98.56
|42010449
|2007.07.10 05:03
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3602
|1.3720
|1.4770
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.19
|47.36
|42010443
|2007.07.10 05:02
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3608
|1.3721
|1.4771
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.10
|22.72
|42010429
|2007.07.09 06:14
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3614
|1.3721
|1.4771
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.10
|10.88
|42010410
|2007.07.06 15:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3620
|1.3722
|1.4772
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.20
|42010377
|2007.07.06 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3632
|1.3723
|1.4773
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.18
|42010394
|2007.07.06 15:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3626
|1.3722
|1.4772
|2007.07.10 23:21
|1.3750
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.48
|41690398
|2007.07.05 13:41
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3607
|1.3557
|1.5607
|2007.07.06 13:25
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.39
|-3.84
|41690386
|2007.07.05 13:22
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3613
|1.3563
|1.5613
|2007.07.06 13:25
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.84
|41690411
|2007.07.05 14:01
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3601
|1.3551
|1.5601
|2007.07.06 13:23
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.77
|0.00
|41690424
|2007.07.05 14:05
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3595
|1.3545
|1.5595
|2007.07.06 13:22
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.55
|20.48
|41257047
|2007.07.02 23:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3619
|1.3569
|1.5619
|2007.07.06 12:34
|1.3569
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.00
|41690371
|2007.07.05 13:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3619
|1.3569
|1.5619
|2007.07.06 12:34
|1.3569
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|41257041
|2007.07.02 21:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3625
|1.3575
|1.5625
|2007.07.06 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.50
|41690353
|2007.07.05 13:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3625
|1.3575
|1.5625
|2007.07.06 12:31
|1.3575
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.00
|41690339
|2007.07.05 12:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3631
|1.3581
|1.5631
|2007.07.05 14:32
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|41690310
|2007.07.05 11:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3637
|1.3587
|1.5637
|2007.07.05 14:20
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|41690295
|2007.07.05 08:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3643
|1.3593
|1.5643
|2007.07.05 14:05
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|41257060
|2007.07.03 08:11
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3595
|1.3608
|1.4658
|2007.07.05 13:25
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.77
|4.16
|41257052
|2007.07.03 07:51
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3607
|1.3608
|1.4658
|2007.07.05 13:25
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.08
|41257056
|2007.07.03 07:55
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3601
|1.3608
|1.4658
|2007.07.05 13:25
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.39
|1.12
|41257062
|2007.07.03 10:39
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3589
|1.3608
|1.4658
|2007.07.05 13:25
|1.3608
|0.00
|0.00
|-1.55
|12.16
|41252768
|2007.07.02 20:41
|balance
|Deposit
|500.00
|
|0.00
|0.00
|-11.66
|184.90
|Closed P/L:
|173.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45205473
|2007.07.26 12:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3707
|1.3757
|1.1707
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|45205479
|2007.07.26 12:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3713
|1.3763
|1.1713
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|45205482
|2007.07.26 12:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3719
|1.3769
|1.1719
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|45205487
|2007.07.26 12:19
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3725
|1.3775
|1.1725
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|45205493
|2007.07.26 12:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3731
|1.3781
|1.1731
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|45205508
|2007.07.26 14:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3737
|1.3787
|1.1737
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|45205524
|2007.07.26 14:02
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3743
|1.3793
|1.1743
|
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|
|Floating P/L:
|16.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|45205536
|2007.07.26 12:00
|sell limit
|1.28
|eurusdm
|1.3749
|1.3799
|1.1749
|
|1.3722
|Bliksem2 EURUSDm 50 2358.7
|45205545
|2007.07.26 12:00
|sell limit
|2.56
|eurusdm
|1.3755
|1.3805
|1.1755
|
|1.3722
|Bliksem2 EURUSDm 50 2358.8
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|173.24
|Floating P/L:
|16.93
|Margin:
|63.50
|Balance:
|673.24
|Equity:
|690.17
|Free Margin:
|626.67
|
|Details:
|Gross Profit:
|457.08
|Gross Loss:
|283.84
|Total Net Profit:
|173.24
|Profit Factor:
|1.61
|Expected Payoff:
|2.19
|
|Absolute Drawdown:
|2.64
|Maximal Drawdown:
|255.69 (27.53%)
|Relative Drawdown:
|27.53% (255.69)
|
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|79 (60.76%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (60.76%)
|Loss trades (% of total):
|31 (39.24%)
|Largest
|profit trade:
|98.17
|loss trade:
|-128.00
|Average
|profit trade:
|9.52
|loss trade:
|-9.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (229.00)
|consecutive losses ($):
|9 (-255.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|229.00 (17)
|consecutive loss (count):
|-255.69 (9)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3