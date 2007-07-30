North Finance Co Ltd
|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 August 3, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11465841
|2007.07.30 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:15
|1.3726
|0.00
|0.00
|0.22
|-101.00
|11469606
|2007.07.30 08:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:11
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.44
|-170.00
|11473974
|2007.07.30 10:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:11
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.88
|-276.00
|11506994
|2007.07.31 02:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:11
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11507000
|2007.07.31 02:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:11
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11507001
|2007.07.31 02:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:12
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11507009
|2007.07.31 02:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:12
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11507029
|2007.07.31 02:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:15
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11507097
|2007.07.31 02:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3724
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 02:15
|1.3728
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11507114
|2007.07.31 02:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 04:16
|1.3712
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|11507929
|2007.07.31 03:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 03:29
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11508701
|2007.07.31 03:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 04:00
|1.3712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11509125
|2007.07.31 04:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 06:09
|1.3725
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|11510801
|2007.07.31 06:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 07:10
|1.3712
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11511941
|2007.07.31 07:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 08:14
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11513430
|2007.07.31 08:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 15:30
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|11526295
|2007.07.31 15:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 15:30
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11526777
|2007.07.31 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 15:39
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11527736
|2007.07.31 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 17:10
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11531166
|2007.07.31 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 17:21
|1.3687
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11531934
|2007.07.31 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 00:18
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.22
|11.00
|11532871
|2007.07.31 17:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 17:43
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11534357
|2007.07.31 18:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 18:30
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11535621
|2007.07.31 18:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|2007.07.31 19:59
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11547185
|2007.08.01 00:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 03:55
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11552269
|2007.08.01 03:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 08:21
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11559941
|2007.08.01 08:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:25
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|11563198
|2007.08.01 09:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 09:12
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11567022
|2007.08.01 10:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 10:18
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11567331
|2007.08.01 10:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 10:48
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11573670
|2007.08.01 12:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 13:30
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11575916
|2007.08.01 13:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 14:03
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11577877
|2007.08.01 14:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 14:12
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11578805
|2007.08.01 14:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 14:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11581069
|2007.08.01 15:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:24
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|11582171
|2007.08.01 15:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 15:23
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11582587
|2007.08.01 15:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:23
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|11590759
|2007.08.01 17:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:24
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11590823
|2007.08.01 17:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:24
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11590828
|2007.08.01 17:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:25
|1.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11590837
|2007.08.01 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:54
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|11592083
|2007.08.01 17:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:54
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|11592521
|2007.08.01 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:54
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11592533
|2007.08.01 17:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 17:55
|1.3685
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11592550
|2007.08.01 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3684
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 18:01
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11593192
|2007.08.01 18:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 22:23
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11601722
|2007.08.01 22:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 19:05
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.66
|-40.00
|11604290
|2007.08.02 00:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 02:28
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11614442
|2007.08.02 09:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 10:01
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11620769
|2007.08.02 14:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 14:33
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11624697
|2007.08.02 16:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 16:10
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11628364
|2007.08.02 17:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 17:47
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11629445
|2007.08.02 18:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:33
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11630119
|2007.08.02 18:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:33
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|11630335
|2007.08.02 18:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:33
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11630362
|2007.08.02 18:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:33
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11630382
|2007.08.02 18:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 18:37
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11630607
|2007.08.02 18:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 19:05
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11632007
|2007.08.02 19:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 19:05
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11632022
|2007.08.02 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 20:03
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|11634087
|2007.08.02 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 20:32
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|11634692
|2007.08.02 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 20:49
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|11635255
|2007.08.02 20:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 21:00
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11635635
|2007.08.02 21:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 21:20
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|11636195
|2007.08.02 21:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 21:22
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|11636256
|2007.08.02 21:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 22:15
|1.3698
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|11637256
|2007.08.02 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 03:22
|1.3708
|0.00
|0.00
|-0.49
|10.00
|11642389
|2007.08.03 03:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 10:28
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|11647946
|2007.08.03 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 12:04
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11650599
|2007.08.03 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 12:49
|1.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11651352
|2007.08.03 12:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 15:30
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11654782
|2007.08.03 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 15:34
|1.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11655321
|2007.08.03 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 16:33
|1.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11656305
|2007.08.03 15:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 16:01
|1.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11660286
|2007.08.03 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 16:47
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11661433
|2007.08.03 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 17:22
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11664171
|2007.08.03 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 17:26
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|11664635
|2007.08.03 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 18:33
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11668073
|2007.08.03 18:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 21:46
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11673190
|2007.08.03 21:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 22:04
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|11674652
|2007.08.03 22:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.03 22:25
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|1.93
|-883.00
|Closed P/L:
|-881.07
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11674050
|2007.08.03 22:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|
|1.3772
|0.00
|0.00
|-0.49
|-48.00
|11675266
|2007.08.03 22:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|
|1.3772
|0.00
|0.00
|-0.98
|-64.00
|11675877
|2007.08.03 22:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|
|1.3772
|0.00
|0.00
|-1.96
|-68.00
|
|0.00
|0.00
|-3.43
|-180.00
|
|Floating P/L:
|-183.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-881.07
|Floating P/L:
|-183.43
|Margin:
|193.17
|Balance:
|52 214.77
|Equity:
|52 031.34
|Free Margin:
|51 838.17