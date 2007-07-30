North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 August 3, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
114658412007.07.30 05:00sell0.10eurusd1.36250.00000.00002007.07.31 02:151.37260.000.000.22-101.00
114696062007.07.30 08:12sell0.20eurusd1.36400.00000.00002007.07.31 02:111.37250.000.000.44-170.00
114739742007.07.30 10:20sell0.40eurusd1.36560.00000.00002007.07.31 02:111.37250.000.000.88-276.00
115069942007.07.31 02:11sell0.40eurusd1.37230.00000.00002007.07.31 02:111.37250.000.000.00-8.00
115070002007.07.31 02:11sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.31 02:111.37250.000.000.00-6.00
115070012007.07.31 02:11sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.31 02:121.37250.000.000.00-6.00
115070092007.07.31 02:12sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.31 02:121.37250.000.000.00-6.00
115070292007.07.31 02:12sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.31 02:151.37250.000.000.00-6.00
115070972007.07.31 02:15sell0.20eurusd1.37240.00000.00002007.07.31 02:151.37280.000.000.00-8.00
115071142007.07.31 02:15buy0.10eurusd1.37270.00000.00002007.07.31 04:161.37120.000.000.00-15.00
115079292007.07.31 03:08buy0.20eurusd1.37120.00000.00002007.07.31 03:291.37170.000.000.0010.00
115087012007.07.31 03:55buy0.20eurusd1.37120.00000.00002007.07.31 04:001.37120.000.000.000.00
115091252007.07.31 04:16sell0.10eurusd1.37120.00000.00002007.07.31 06:091.37250.000.000.00-13.00
115108012007.07.31 06:10buy0.10eurusd1.37260.00000.00002007.07.31 07:101.37120.000.000.00-14.00
115119412007.07.31 07:11sell0.10eurusd1.37120.00000.00002007.07.31 08:141.37020.000.000.0010.00
115134302007.07.31 08:14sell0.10eurusd1.36980.00000.00002007.07.31 15:301.37230.000.000.00-25.00
115262952007.07.31 15:19sell0.20eurusd1.37130.00000.00002007.07.31 15:301.37230.000.000.00-20.00
115267772007.07.31 15:30sell0.20eurusd1.37210.00000.00002007.07.31 15:391.37160.000.000.0010.00
115277362007.07.31 15:50sell0.10eurusd1.37070.00000.00002007.07.31 17:101.36970.000.000.0010.00
115311662007.07.31 17:10sell0.10eurusd1.36970.00000.00002007.07.31 17:211.36870.000.000.0010.00
115319342007.07.31 17:21sell0.10eurusd1.36860.00000.00002007.08.01 00:181.36750.000.000.2211.00
115328712007.07.31 17:40sell0.20eurusd1.37010.00000.00002007.07.31 17:431.36960.000.000.0010.00
115343572007.07.31 18:08sell0.20eurusd1.37010.00000.00002007.07.31 18:301.36960.000.000.0010.00
115356212007.07.31 18:46sell0.20eurusd1.37010.00000.00002007.07.31 19:591.36960.000.000.0010.00
115471852007.08.01 00:18sell0.10eurusd1.36720.00000.00002007.08.01 03:551.36620.000.000.0010.00
115522692007.08.01 03:55sell0.10eurusd1.36570.00000.00002007.08.01 08:211.36470.000.000.0010.00
115599412007.08.01 08:22sell0.10eurusd1.36460.00000.00002007.08.01 17:251.37110.000.000.00-65.00
115631982007.08.01 09:11sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 09:121.36560.000.000.0010.00
115670222007.08.01 10:17sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 10:181.36560.000.000.0010.00
115673312007.08.01 10:25sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 10:481.36550.000.000.0012.00
115736702007.08.01 12:50sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 13:301.36560.000.000.0010.00
115759162007.08.01 13:32sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 14:031.36560.000.000.0010.00
115778772007.08.01 14:11sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 14:121.36560.000.000.0010.00
115788052007.08.01 14:25sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 14:541.36560.000.000.0010.00
115810692007.08.01 15:01sell0.20eurusd1.36610.00000.00002007.08.01 17:241.37100.000.000.00-98.00
115821712007.08.01 15:22sell0.40eurusd1.36770.00000.00002007.08.01 15:231.36740.000.000.0012.00
115825872007.08.01 15:28sell0.40eurusd1.36770.00000.00002007.08.01 17:231.37100.000.000.00-132.00
115907592007.08.01 17:24sell0.40eurusd1.37080.00000.00002007.08.01 17:241.37100.000.000.00-8.00
115908232007.08.01 17:24sell0.20eurusd1.37070.00000.00002007.08.01 17:241.37100.000.000.00-6.00
115908282007.08.01 17:25sell0.20eurusd1.37090.00000.00002007.08.01 17:251.37100.000.000.00-2.00
115908372007.08.01 17:25buy0.10eurusd1.37110.00000.00002007.08.01 17:541.36840.000.000.00-27.00
115920832007.08.01 17:48buy0.20eurusd1.36960.00000.00002007.08.01 17:541.36850.000.000.00-22.00
115925212007.08.01 17:54buy0.20eurusd1.36880.00000.00002007.08.01 17:541.36850.000.000.00-6.00
115925332007.08.01 17:54buy0.20eurusd1.36860.00000.00002007.08.01 17:551.36850.000.000.00-2.00
115925502007.08.01 17:55sell0.10eurusd1.36840.00000.00002007.08.01 18:011.36740.000.000.0010.00
115931922007.08.01 18:01sell0.10eurusd1.36720.00000.00002007.08.01 22:231.36600.000.000.0012.00
116017222007.08.01 22:25sell0.10eurusd1.36590.00000.00002007.08.02 19:051.36990.000.000.66-40.00
116042902007.08.02 00:30sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 02:281.36680.000.000.0012.00
116144422007.08.02 09:49sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 10:011.36690.000.000.0010.00
116207692007.08.02 14:27sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 14:331.36690.000.000.0010.00
116246972007.08.02 16:10sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 16:101.36690.000.000.0010.00
116283642007.08.02 17:43sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 17:471.36690.000.000.0010.00
116294452007.08.02 18:21sell0.20eurusd1.36740.00000.00002007.08.02 18:331.36980.000.000.00-48.00
116301192007.08.02 18:32sell0.40eurusd1.36890.00000.00002007.08.02 18:331.36980.000.000.00-36.00
116303352007.08.02 18:33sell0.40eurusd1.36960.00000.00002007.08.02 18:331.36980.000.000.00-8.00
116303622007.08.02 18:33sell0.20eurusd1.36950.00000.00002007.08.02 18:331.36980.000.000.00-6.00
116303822007.08.02 18:33sell0.20eurusd1.36950.00000.00002007.08.02 18:371.36900.000.000.0010.00
116306072007.08.02 18:37sell0.20eurusd1.36880.00000.00002007.08.02 19:051.36980.000.000.00-20.00
116320072007.08.02 19:05sell0.20eurusd1.36970.00000.00002007.08.02 19:051.36980.000.000.00-2.00
116320222007.08.02 19:05buy0.10eurusd1.37000.00000.00002007.08.02 20:031.36930.000.000.00-7.00
116340872007.08.02 20:04sell0.10eurusd1.36930.00000.00002007.08.02 20:321.36980.000.000.00-5.00
116346922007.08.02 20:33buy0.10eurusd1.37000.00000.00002007.08.02 20:491.36930.000.000.00-7.00
116352552007.08.02 20:50sell0.10eurusd1.36920.00000.00002007.08.02 21:001.36980.000.000.00-6.00
116356352007.08.02 21:00buy0.10eurusd1.36980.00000.00002007.08.02 21:201.36930.000.000.00-5.00
116361952007.08.02 21:21sell0.10eurusd1.36930.00000.00002007.08.02 21:221.36980.000.000.00-5.00
116362562007.08.02 21:25sell0.10eurusd1.36930.00000.00002007.08.02 22:151.36980.000.000.00-5.00
116372562007.08.02 22:15buy0.10eurusd1.36980.00000.00002007.08.03 03:221.37080.000.00-0.4910.00
116423892007.08.03 03:22buy0.10eurusd1.37110.00000.00002007.08.03 10:281.36960.000.000.00-15.00
116479462007.08.03 10:28sell0.10eurusd1.36950.00000.00002007.08.03 12:041.36990.000.000.00-4.00
116505992007.08.03 12:06buy0.10eurusd1.36990.00000.00002007.08.03 12:491.36950.000.000.00-4.00
116513522007.08.03 12:50sell0.10eurusd1.36940.00000.00002007.08.03 15:301.37060.000.000.00-12.00
116547822007.08.03 15:30buy0.10eurusd1.37040.00000.00002007.08.03 15:341.37140.000.000.0010.00
116553212007.08.03 15:34buy0.10eurusd1.37210.00000.00002007.08.03 16:331.37310.000.000.0010.00
116563052007.08.03 15:43buy0.20eurusd1.37060.00000.00002007.08.03 16:011.37110.000.000.0010.00
116602862007.08.03 16:33buy0.10eurusd1.37340.00000.00002007.08.03 16:471.37440.000.000.0010.00
116614332007.08.03 16:47buy0.10eurusd1.37470.00000.00002007.08.03 17:221.37570.000.000.0010.00
116641712007.08.03 17:23buy0.10eurusd1.37580.00000.00002007.08.03 17:261.37690.000.000.0011.00
116646352007.08.03 17:27buy0.10eurusd1.37740.00000.00002007.08.03 18:331.37840.000.000.0010.00
116680732007.08.03 18:34buy0.10eurusd1.37850.00000.00002007.08.03 21:461.37950.000.000.0010.00
116731902007.08.03 21:47buy0.10eurusd1.37990.00000.00002007.08.03 22:041.38130.000.000.0014.00
116746522007.08.03 22:20buy0.20eurusd1.38040.00000.00002007.08.03 22:251.38090.000.000.0010.00
  0.00 0.00 1.93 -883.00
Closed P/L: -881.07
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
116740502007.08.03 22:04buy0.10eurusd1.38200.00000.0000 1.37720.000.00-0.49-48.00
116752662007.08.03 22:39buy0.20eurusd1.38040.00000.0000 1.37720.000.00-0.98-64.00
116758772007.08.03 22:53buy0.40eurusd1.37890.00000.0000 1.37720.000.00-1.96-68.00
  0.00 0.00 -3.43 -180.00
 Floating P/L: -183.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -881.07 Floating P/L: -183.43 Margin: 193.17
Balance: 52 214.77 Equity: 52 031.34 Free Margin: 51 838.17