Interbank FX, LLC

Account: 1438343 Name: Rick Currency: USD 2007 July 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
451909902007.07.26 11:23sell0.10gbpusd2.04310.00000.00002007.07.26 18:002.05330.000.000.00-102.00
451960562007.07.26 11:30sell0.10eurusd1.36940.00000.00002007.07.27 07:321.37010.000.000.54-7.00
452060852007.07.26 12:02sell0.20eurusd1.37090.00000.00002007.07.27 07:321.37010.000.001.0816.00
452099392007.07.26 12:10sell0.20gbpusd2.04460.00000.00002007.07.26 18:002.05330.000.000.00-174.00
453346252007.07.26 18:00buy0.10gbpusd2.05310.00000.00002007.07.26 18:552.04860.000.000.00-45.00
453378782007.07.26 18:16buy0.20gbpusd2.05160.00000.00002007.07.26 18:552.04860.000.000.00-60.00
453483282007.07.26 18:55sell0.10gbpusd2.04860.00000.00002007.07.26 19:402.04930.000.000.00-7.00
453531202007.07.26 19:03sell0.20gbpusd2.05010.00000.00002007.07.26 19:402.04930.000.000.0016.00
453601292007.07.26 19:41sell0.10gbpusd2.04860.00000.00002007.07.26 19:462.04780.000.000.008.00
453607982007.07.26 19:46sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.07.26 21:202.04760.000.000.03-4.00
453616722007.07.26 19:53sell0.20gbpusd2.04870.00000.00002007.07.26 21:202.04760.000.000.0622.00
453726362007.07.26 21:20sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.07.26 21:322.04640.000.000.008.00
453787742007.07.26 21:32sell0.10gbpusd2.04600.00000.00002007.07.27 04:332.04670.000.000.00-7.00
453942872007.07.26 22:35sell0.20gbpusd2.04750.00000.00002007.07.27 04:332.04670.000.000.0016.00
454368602007.07.27 04:33sell0.10gbpusd2.04620.00000.00002007.07.27 05:402.04540.000.000.008.00
454438772007.07.27 05:40sell0.10gbpusd2.04500.00000.00002007.07.27 05:412.04420.000.000.008.00
454448112007.07.27 05:41sell0.10gbpusd2.04360.00000.00002007.07.27 06:052.04280.000.000.008.00
454530012007.07.27 06:05sell0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.07.27 06:062.04160.000.000.008.00
454539152007.07.27 06:06sell0.10gbpusd2.04110.00000.00002007.07.27 06:082.04030.000.000.008.00
454546322007.07.27 06:08sell0.10gbpusd2.04010.00000.00002007.07.27 06:142.03930.000.000.008.00
454560402007.07.27 06:11sell0.20gbpusd2.04160.00000.00002007.07.27 06:122.04080.000.000.0016.00
454588422007.07.27 06:15sell0.10gbpusd2.03930.00000.00002007.07.27 06:372.04000.000.000.00-7.00
454650862007.07.27 06:25sell0.20gbpusd2.04080.00000.00002007.07.27 06:372.04000.000.000.0016.00
454685732007.07.27 06:38sell0.10gbpusd2.03950.00000.00002007.07.27 06:392.03870.000.000.008.00
454693782007.07.27 06:39sell0.10gbpusd2.03840.00000.00002007.07.27 07:142.03920.000.000.00-8.00
454724592007.07.27 06:51sell0.20gbpusd2.04000.00000.00002007.07.27 07:142.03920.000.000.0016.00
454772442007.07.27 07:14sell0.10gbpusd2.03880.00000.00002007.07.27 07:262.03800.000.000.008.00
454817982007.07.27 07:26sell0.10gbpusd2.03750.00000.00002007.07.27 07:302.03670.000.000.008.00
454848632007.07.27 07:30sell0.10gbpusd2.03620.00000.00002007.07.27 08:442.03690.000.000.00-7.00
454860662007.07.27 07:32sell0.10eurusd1.36980.00000.00002007.07.27 08:411.36900.000.000.008.00
454911092007.07.27 07:42sell0.20gbpusd2.03770.00000.00002007.07.27 08:152.03690.000.000.0016.00
455015562007.07.27 08:22sell0.20gbpusd2.03770.00000.00002007.07.27 08:442.03690.000.000.0016.00
455058692007.07.27 08:41sell0.10eurusd1.36860.00000.00002007.07.27 08:461.36780.000.000.008.00
455110692007.07.27 08:44sell0.10gbpusd2.03660.00000.00002007.07.27 09:182.03730.000.000.00-7.00
455122972007.07.27 08:46sell0.10eurusd1.36750.00000.00002007.07.27 08:471.36670.000.000.008.00
455158082007.07.27 08:47sell0.10eurusd1.36650.00000.00002007.07.27 09:281.36570.000.000.008.00
455280902007.07.27 09:02sell0.20gbpusd2.03810.00000.00002007.07.27 09:182.03730.000.000.0016.00
455334702007.07.27 09:18sell0.10gbpusd2.03700.00000.00002007.07.27 09:312.03620.000.000.008.00
455365152007.07.27 09:28sell0.10eurusd1.36560.00000.00002007.07.27 09:511.36630.000.000.00-7.00
455383732007.07.27 09:31sell0.10gbpusd2.03590.00000.00002007.07.27 09:422.03510.000.000.008.00
455430562007.07.27 09:42sell0.10gbpusd2.03480.00000.00002007.07.27 09:532.03540.000.000.00-6.00
455439692007.07.27 09:44sell0.20eurusd1.36710.00000.00002007.07.27 09:511.36630.000.000.0016.00
455444892007.07.27 09:45sell0.20gbpusd2.03630.00000.00002007.07.27 09:532.03540.000.000.0018.00
455455852007.07.27 09:51sell0.10eurusd1.36600.00000.00002007.07.27 10:071.36520.000.000.008.00
455460412007.07.27 09:53sell0.10gbpusd2.03510.00000.00002007.07.27 09:542.03430.000.000.008.00
455462922007.07.27 09:54sell0.10gbpusd2.03380.00000.00002007.07.27 10:292.03290.000.000.009.00
455478582007.07.27 09:59sell0.20gbpusd2.03530.00000.00002007.07.27 10:082.03450.000.000.0016.00
455495962007.07.27 10:07sell0.10eurusd1.36480.00000.00002007.07.27 10:241.36550.000.000.00-7.00
455541442007.07.27 10:16sell0.20eurusd1.36630.00000.00002007.07.27 10:241.36550.000.000.0016.00
455558132007.07.27 10:24sell0.10eurusd1.36520.00000.00002007.07.27 10:291.36440.000.000.008.00
455573812007.07.27 10:29sell0.10gbpusd2.03230.00000.00002007.07.27 10:372.03150.000.000.008.00
455582702007.07.27 10:29sell0.10eurusd1.36430.00000.00002007.07.27 18:001.36500.000.000.00-7.00
455615552007.07.27 10:37sell0.10gbpusd2.03120.00000.00002007.07.27 11:052.03040.000.000.008.00
455706662007.07.27 11:05sell0.10gbpusd2.02990.00000.00002007.07.27 11:072.02910.000.000.008.00
455718712007.07.27 11:07sell0.10gbpusd2.02830.00000.00002007.07.27 11:232.02900.000.000.00-7.00
455780192007.07.27 11:19sell0.20gbpusd2.02990.00000.00002007.07.27 11:232.02900.000.000.0018.00
455798002007.07.27 11:23sell0.10gbpusd2.02870.00000.00002007.07.27 18:002.02770.000.000.0010.00
455874092007.07.27 11:54sell0.20gbpusd2.03030.00000.00002007.07.27 18:002.02770.000.000.0052.00
455995632007.07.27 12:36sell0.20eurusd1.36590.00000.00002007.07.27 18:001.36500.000.000.0018.00
456783922007.07.27 18:00sell0.10gbpusd2.02730.00000.00002007.07.27 19:442.02650.000.000.008.00
  0.00 0.00 1.71 62.00
Closed P/L: 63.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
456801542007.07.27 18:16sell0.10eurusd1.36460.00000.0000 1.36400.000.000.546.00
456888022007.07.27 19:44sell0.10gbpusd2.02620.00000.0000 2.02610.000.000.031.00
  0.00 0.00 0.57 7.00
 Floating P/L: 7.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63.71 Floating P/L: 7.57 Margin: 100.00
Balance: 1 531.68 Equity: 1 539.25 Free Margin: 1 439.25