Interbank FX, LLC
|Account: 1438343
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 July 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45190990
|2007.07.26 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:00
|2.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|45196056
|2007.07.26 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:32
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.54
|-7.00
|45206085
|2007.07.26 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:32
|1.3701
|0.00
|0.00
|1.08
|16.00
|45209939
|2007.07.26 12:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:00
|2.0533
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|45334625
|2007.07.26 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0531
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:55
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|45337878
|2007.07.26 18:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:55
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|45348328
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:40
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45353120
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:40
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45360129
|2007.07.26 19:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:46
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45360798
|2007.07.26 19:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:20
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.00
|45361672
|2007.07.26 19:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:20
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.06
|22.00
|45372636
|2007.07.26 21:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:32
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45378774
|2007.07.26 21:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 04:33
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45394287
|2007.07.26 22:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 04:33
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45436860
|2007.07.27 04:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 05:40
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45443877
|2007.07.27 05:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 05:41
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45444811
|2007.07.27 05:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:05
|2.0428
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45453001
|2007.07.27 06:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:06
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45453915
|2007.07.27 06:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:08
|2.0403
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45454632
|2007.07.27 06:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:14
|2.0393
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45456040
|2007.07.27 06:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:12
|2.0408
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45458842
|2007.07.27 06:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:37
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45465086
|2007.07.27 06:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:37
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45468573
|2007.07.27 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:39
|2.0387
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45469378
|2007.07.27 06:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:14
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|45472459
|2007.07.27 06:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:14
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45477244
|2007.07.27 07:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:26
|2.0380
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45481798
|2007.07.27 07:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:30
|2.0367
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45484863
|2007.07.27 07:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:44
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45486066
|2007.07.27 07:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:41
|1.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45491109
|2007.07.27 07:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:15
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45501556
|2007.07.27 08:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:44
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45505869
|2007.07.27 08:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3686
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:46
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45511069
|2007.07.27 08:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:18
|2.0373
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45512297
|2007.07.27 08:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:47
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45515808
|2007.07.27 08:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:28
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45528090
|2007.07.27 09:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:18
|2.0373
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45533470
|2007.07.27 09:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:31
|2.0362
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45536515
|2007.07.27 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:51
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45538373
|2007.07.27 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:42
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45543056
|2007.07.27 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:53
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|45543969
|2007.07.27 09:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:51
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45544489
|2007.07.27 09:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:53
|2.0354
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|45545585
|2007.07.27 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:07
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45546041
|2007.07.27 09:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:54
|2.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45546292
|2007.07.27 09:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:29
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|45547858
|2007.07.27 09:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:08
|2.0345
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45549596
|2007.07.27 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:24
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45554144
|2007.07.27 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:24
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|45555813
|2007.07.27 10:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:29
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45557381
|2007.07.27 10:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0323
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:37
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45558270
|2007.07.27 10:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45561555
|2007.07.27 10:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:05
|2.0304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45570666
|2007.07.27 11:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:07
|2.0291
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45571871
|2007.07.27 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0283
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:23
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|45578019
|2007.07.27 11:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:23
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|45579800
|2007.07.27 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:00
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|45587409
|2007.07.27 11:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:00
|2.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|45599563
|2007.07.27 12:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|45678392
|2007.07.27 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:44
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|0.00
|0.00
|1.71
|62.00
|Closed P/L:
|63.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45680154
|2007.07.27 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.54
|6.00
|45688802
|2007.07.27 19:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|
|0.00
|0.00
|0.57
|7.00
|
|Floating P/L:
|7.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|63.71
|Floating P/L:
|7.57
|Margin:
|100.00
|Balance:
|1 531.68
|Equity:
|1 539.25
|Free Margin:
|1 439.25