North Finance Co Ltd

Account: 326946 Name: Rick Currency: USD 2007 July 26, 14:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
112040892007.07.20 17:34buy0.10eurusd1.38380.00000.00002007.07.24 15:351.38480.000.00-0.9810.00
112043912007.07.20 17:36sell0.10usdchf1.19830.00000.00002007.07.23 12:161.20370.000.00-0.64-44.86
112241092007.07.23 09:20sell0.20usdchf1.19980.00000.00002007.07.23 12:161.20340.000.000.00-59.83
112259932007.07.23 10:15buy0.20eurusd1.38220.00000.00002007.07.23 10:421.38270.000.000.0010.00
112280972007.07.23 11:45buy0.20eurusd1.38220.00000.00002007.07.24 03:461.38270.000.00-0.9810.00
112281242007.07.23 11:45sell0.40usdchf1.20140.00000.00002007.07.23 12:151.20320.000.000.00-59.84
112290842007.07.23 12:15sell0.40usdchf1.20260.00000.00002007.07.23 12:151.20320.000.000.00-19.95
112290942007.07.23 12:15sell0.40usdchf1.20260.00000.00002007.07.23 12:161.20330.000.000.00-23.27
112291152007.07.23 12:16sell0.40usdchf1.20300.00000.00002007.07.23 12:161.20360.000.000.00-19.94
112291302007.07.23 12:16sell0.20usdchf1.20330.00000.00002007.07.23 12:161.20340.000.000.00-1.66
112291472007.07.23 12:16buy0.10usdchf1.20360.00000.00002007.07.23 12:501.20500.000.000.0011.62
112303832007.07.23 12:46buy0.40eurusd1.38060.00000.00002007.07.23 13:211.38090.000.000.0012.00
112306932007.07.23 12:50buy0.10usdchf1.20540.00000.00002007.07.23 20:151.20680.000.000.0011.60
112320352007.07.23 13:23buy0.20usdchf1.20380.00000.00002007.07.23 14:481.20460.000.000.0013.28
112331792007.07.23 14:06buy0.40eurusd1.38070.00000.00002007.07.23 14:151.38100.000.000.0012.00
112339712007.07.23 14:47buy0.40eurusd1.38070.00000.00002007.07.23 15:011.38100.000.000.0012.00
112346412007.07.23 15:12buy0.20usdchf1.20380.00000.00002007.07.23 15:481.20460.000.000.0013.28
112416262007.07.23 20:13buy0.40eurusd1.38070.00000.00002007.07.24 00:081.38100.000.00-1.9612.00
112417112007.07.23 20:15buy0.10usdchf1.20730.00000.00002007.07.24 03:461.20290.000.000.21-36.58
112443972007.07.23 23:26buy0.20usdchf1.20580.00000.00002007.07.23 23:281.20650.000.000.0011.60
112453102007.07.24 00:29buy0.20usdchf1.20580.00000.00002007.07.24 01:491.20650.000.000.0011.60
112456052007.07.24 01:05buy0.40eurusd1.38070.00000.00002007.07.24 03:201.38110.000.000.0016.00
112468012007.07.24 03:13buy0.20usdchf1.20580.00000.00002007.07.24 03:461.20290.000.000.00-48.22
112474822007.07.24 03:31buy0.40usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 03:461.20300.000.000.00-33.25
112479782007.07.24 03:46buy0.40usdchf1.20360.00000.00002007.07.24 03:461.20300.000.000.00-19.95
112480022007.07.24 03:46buy0.40usdchf1.20330.00000.00002007.07.24 03:461.20300.000.000.00-9.98
112480092007.07.24 03:46buy0.20usdchf1.20330.00000.00002007.07.24 03:471.20290.000.000.00-6.65
112480282007.07.24 03:47sell0.10usdchf1.20300.00000.00002007.07.24 04:001.20360.000.000.00-4.99
112486322007.07.24 04:00buy0.10usdchf1.20360.00000.00002007.07.24 04:011.20290.000.000.00-5.82
112487122007.07.24 04:01buy0.10usdchf1.20360.00000.00002007.07.24 04:121.20290.000.000.00-5.82
112490292007.07.24 04:12buy0.10usdchf1.20360.00000.00002007.07.24 04:121.20290.000.000.00-5.82
112490362007.07.24 04:12sell0.10usdchf1.20290.00000.00002007.07.24 04:121.20360.000.000.00-5.82
112490572007.07.24 04:12sell0.10usdchf1.20290.00000.00002007.07.24 04:151.20360.000.000.00-5.82
112491012007.07.24 04:15buy0.10usdchf1.20360.00000.00002007.07.24 04:151.20290.000.000.00-5.82
112493072007.07.24 04:25sell0.10usdchf1.20290.00000.00002007.07.24 04:331.20370.000.000.00-6.65
112494182007.07.24 04:34buy0.10usdchf1.20380.00000.00002007.07.24 08:031.20510.000.000.0010.79
112497822007.07.24 04:57buy0.20eurusd1.38220.00000.00002007.07.24 08:341.38270.000.000.0010.00
112530402007.07.24 08:03buy0.10usdchf1.20550.00000.00002007.07.24 14:371.20330.000.000.00-18.28
112541542007.07.24 08:54buy0.20usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 10:071.20470.000.000.0011.62
112543972007.07.24 09:01buy0.20eurusd1.38220.00000.00002007.07.24 14:361.38270.000.000.0010.00
112628392007.07.24 14:36buy0.20usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 14:361.20330.000.000.00-11.63
112629452007.07.24 14:36buy0.20usdchf1.20380.00000.00002007.07.24 14:371.20330.000.000.00-8.31
112629522007.07.24 14:37buy0.20usdchf1.20380.00000.00002007.07.24 14:371.20330.000.000.00-8.31
112630032007.07.24 14:37buy0.20usdchf1.20370.00000.00002007.07.24 14:391.20330.000.000.00-6.65
112630872007.07.24 14:40sell0.10usdchf1.20330.00000.00002007.07.24 15:021.20180.000.000.0012.48
112643802007.07.24 15:02sell0.10usdchf1.20120.00000.00002007.07.24 17:401.20380.000.000.00-21.60
112647282007.07.24 15:10sell0.20usdchf1.20280.00000.00002007.07.24 15:341.20200.000.000.0013.31
112657712007.07.24 15:35buy0.10eurusd1.38480.00000.00002007.07.25 10:191.37940.000.00-0.49-54.00
112668022007.07.24 15:53sell0.20usdchf1.20280.00000.00002007.07.24 17:401.20380.000.000.00-16.61
112683252007.07.24 16:31buy0.20eurusd1.38330.00000.00002007.07.24 16:591.38380.000.000.0010.00
112695632007.07.24 17:10buy0.20eurusd1.38330.00000.00002007.07.25 10:161.37970.000.00-0.98-72.00
112704012007.07.24 17:40sell0.20usdchf1.20340.00000.00002007.07.24 17:421.20380.000.000.00-6.65
112704822007.07.24 17:43buy0.10usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 19:191.20540.000.000.0011.61
112732702007.07.24 19:20buy0.10usdchf1.20610.00000.00002007.07.24 19:331.20750.000.000.0011.59
112732772007.07.24 19:20buy0.40eurusd1.38180.00000.00002007.07.24 20:071.38210.000.000.0012.00
112738142007.07.24 19:33buy0.10usdchf1.20760.00000.00002007.07.24 22:091.20330.000.000.00-35.74
112751102007.07.24 20:18buy0.20usdchf1.20610.00000.00002007.07.24 22:031.20340.000.000.00-44.87
112756232007.07.24 20:45buy0.40eurusd1.38180.00000.00002007.07.24 20:581.38210.000.000.0012.00
112765412007.07.24 21:19buy0.40usdchf1.20450.00000.00002007.07.24 22:021.20340.000.000.00-36.56
112776032007.07.24 22:03buy0.40usdchf1.20380.00000.00002007.07.24 22:031.20340.000.000.00-13.30
112776772007.07.24 22:04buy0.20usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 22:081.20340.000.000.00-9.97
112777672007.07.24 22:08buy0.20usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 22:091.20340.000.000.00-9.97
112777992007.07.24 22:09buy0.20usdchf1.20400.00000.00002007.07.24 22:091.20340.000.000.00-9.97
112778042007.07.24 22:09buy0.20usdchf1.20370.00000.00002007.07.24 22:091.20340.000.000.00-4.99
112778722007.07.24 22:12sell0.10usdchf1.20340.00000.00002007.07.25 03:131.20400.000.00-0.64-4.98
112788632007.07.24 22:42buy0.40eurusd1.38180.00000.00002007.07.24 23:181.38210.000.000.0012.00
112833752007.07.25 03:02buy0.40eurusd1.38180.00000.00002007.07.25 08:451.38220.000.000.0016.00
112837192007.07.25 03:22buy0.10usdchf1.20400.00000.00002007.07.25 04:251.20340.000.000.00-4.99
112857282007.07.25 04:29sell0.10usdchf1.20340.00000.00002007.07.25 06:241.20470.000.000.00-10.79
112879262007.07.25 06:24buy0.10usdchf1.20470.00000.00002007.07.25 08:261.20340.000.000.00-10.80
112906822007.07.25 08:36sell0.10usdchf1.20340.00000.00002007.07.25 08:591.20430.000.000.00-7.47
112913332007.07.25 08:52buy0.40eurusd1.38180.00000.00002007.07.25 10:161.37990.000.000.00-76.00
112915452007.07.25 08:59buy0.10usdchf1.20430.00000.00002007.07.25 10:201.20570.000.000.0011.61
112947432007.07.25 10:16buy0.40eurusd1.37990.00000.00002007.07.25 10:191.37950.000.000.00-16.00
112949822007.07.25 10:19buy0.20eurusd1.37960.00000.00002007.07.25 10:191.37940.000.000.00-4.00
112949852007.07.25 10:20sell0.10eurusd1.37950.00000.00002007.07.25 10:311.37850.000.000.0010.00
112950202007.07.25 10:20buy0.10usdchf1.20590.00000.00002007.07.25 10:451.20720.000.000.0010.77
112957002007.07.25 10:31sell0.10eurusd1.37820.00000.00002007.07.25 10:541.37720.000.000.0010.00
112964112007.07.25 10:45buy0.10usdchf1.20720.00000.00002007.07.25 10:541.20860.000.000.0011.58
112968622007.07.25 10:54buy0.10usdchf1.20940.00000.00002007.07.25 11:451.21080.000.000.0011.56
112968682007.07.25 10:54sell0.10eurusd1.37680.00000.00002007.07.25 11:451.37570.000.000.0011.00
112994062007.07.25 11:45buy0.10usdchf1.21110.00000.00002007.07.25 12:061.21250.000.000.0011.55
112994252007.07.25 11:45sell0.10eurusd1.37510.00000.00002007.07.25 12:051.37370.000.000.0014.00
113014742007.07.25 12:17buy0.10usdchf1.21290.00000.00002007.07.25 16:371.21430.000.000.0011.53
113026972007.07.25 12:51buy0.20usdchf1.21130.00000.00002007.07.25 13:141.21200.000.000.0011.55
113042732007.07.25 13:34sell0.10eurusd1.37310.00000.00002007.07.25 17:081.37190.000.000.0012.00
113086142007.07.25 15:09sell0.20eurusd1.37460.00000.00002007.07.25 15:471.37410.000.000.0010.00
113114152007.07.25 16:37buy0.10usdchf1.21480.00000.00002007.07.25 17:091.21610.000.000.0010.69
113128862007.07.25 17:08sell0.10eurusd1.37160.00000.00002007.07.25 17:551.37060.000.000.0010.00
113267862007.07.26 03:25buy0.40usdchf1.21340.00000.00002007.07.26 04:001.21380.000.000.0013.18
113267992007.07.26 03:26sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 03:441.37150.000.000.0010.00
113312962007.07.26 08:40sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 09:051.37150.000.000.0010.00
113333072007.07.26 09:36sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 09:481.37150.000.000.0010.00
113358942007.07.26 11:03sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 11:551.37150.000.000.0010.00
113380652007.07.26 12:14sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 13:401.37150.000.000.0010.00
113407752007.07.26 13:54sell0.20eurusd1.37200.00000.00002007.07.26 14:131.37150.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -6.46 -393.58
Closed P/L: -400.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
113153182007.07.25 17:55sell0.10eurusd1.37040.00000.0000 1.37160.000.000.66-12.00
112828882007.07.25 03:09sell1.00gold680.18687.65670.37 675.450.000.0015.00473.00
113129922007.07.25 17:09buy0.10usdchf1.21650.00000.0000 1.21220.000.000.62-35.47
113140362007.07.25 17:30buy0.20usdchf1.21490.00000.0000 1.21220.000.001.24-44.55
113344112007.07.26 10:13buy0.40usdchf1.21340.00000.0000 1.21220.000.000.00-39.60
  0.00 0.00 17.52 341.38
 Floating P/L: 358.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -400.04 Floating P/L: 358.90 Margin: 1 527.77
Balance: 52 385.95 Equity: 52 744.85 Free Margin: 51 212.08