North Finance Co Ltd
|Account: 326946
|Name: Rick
|Currency: USD
|2007 July 26, 14:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11204089
|2007.07.20 17:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3838
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 15:35
|1.3848
|0.00
|0.00
|-0.98
|10.00
|11204391
|2007.07.20 17:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:16
|1.2037
|0.00
|0.00
|-0.64
|-44.86
|11224109
|2007.07.23 09:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:16
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.83
|11225993
|2007.07.23 10:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:42
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11228097
|2007.07.23 11:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.3827
|0.00
|0.00
|-0.98
|10.00
|11228124
|2007.07.23 11:45
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:15
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.84
|11229084
|2007.07.23 12:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:15
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.95
|11229094
|2007.07.23 12:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:16
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.27
|11229115
|2007.07.23 12:16
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:16
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.94
|11229130
|2007.07.23 12:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:16
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|11229147
|2007.07.23 12:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:50
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|11230383
|2007.07.23 12:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 13:21
|1.3809
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11230693
|2007.07.23 12:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 20:15
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|11232035
|2007.07.23 13:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 14:48
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|11233179
|2007.07.23 14:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 14:15
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11233971
|2007.07.23 14:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 15:01
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11234641
|2007.07.23 15:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 15:48
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|11241626
|2007.07.23 20:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 00:08
|1.3810
|0.00
|0.00
|-1.96
|12.00
|11241711
|2007.07.23 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.21
|-36.58
|11244397
|2007.07.23 23:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 23:28
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|11245310
|2007.07.24 00:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 01:49
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|11245605
|2007.07.24 01:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:20
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11246801
|2007.07.24 03:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.22
|11247482
|2007.07.24 03:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.25
|11247978
|2007.07.24 03:46
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.95
|11248002
|2007.07.24 03:46
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:46
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|11248009
|2007.07.24 03:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:47
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|11248028
|2007.07.24 03:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:00
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|11248632
|2007.07.24 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:01
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11248712
|2007.07.24 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:12
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11249029
|2007.07.24 04:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:12
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11249036
|2007.07.24 04:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:12
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11249057
|2007.07.24 04:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:15
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11249101
|2007.07.24 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:15
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|11249307
|2007.07.24 04:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 04:33
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|11249418
|2007.07.24 04:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 08:03
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|11249782
|2007.07.24 04:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 08:34
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11253040
|2007.07.24 08:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:37
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.28
|11254154
|2007.07.24 08:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:07
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|11254397
|2007.07.24 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:36
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11262839
|2007.07.24 14:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:36
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.63
|11262945
|2007.07.24 14:36
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:37
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|11262952
|2007.07.24 14:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:37
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|11263003
|2007.07.24 14:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:39
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|11263087
|2007.07.24 14:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 15:02
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|11264380
|2007.07.24 15:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 17:40
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|11264728
|2007.07.24 15:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 15:34
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|11265771
|2007.07.24 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3848
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:19
|1.3794
|0.00
|0.00
|-0.49
|-54.00
|11266802
|2007.07.24 15:53
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 17:40
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.61
|11268325
|2007.07.24 16:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 16:59
|1.3838
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11269563
|2007.07.24 17:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3797
|0.00
|0.00
|-0.98
|-72.00
|11270401
|2007.07.24 17:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 17:42
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|11270482
|2007.07.24 17:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 19:19
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|11273270
|2007.07.24 19:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 19:33
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|11273277
|2007.07.24 19:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 20:07
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11273814
|2007.07.24 19:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:09
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.74
|11275110
|2007.07.24 20:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:03
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.87
|11275623
|2007.07.24 20:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 20:58
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11276541
|2007.07.24 21:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.56
|11277603
|2007.07.24 22:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:03
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.30
|11277677
|2007.07.24 22:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:08
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|11277767
|2007.07.24 22:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:09
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|11277799
|2007.07.24 22:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:09
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|11277804
|2007.07.24 22:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 22:09
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|11277872
|2007.07.24 22:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 03:13
|1.2040
|0.00
|0.00
|-0.64
|-4.98
|11278863
|2007.07.24 22:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 23:18
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11283375
|2007.07.25 03:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:45
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11283719
|2007.07.25 03:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 04:25
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|11285728
|2007.07.25 04:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 06:24
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.79
|11287926
|2007.07.25 06:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:26
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|11290682
|2007.07.25 08:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:59
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|11291333
|2007.07.25 08:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3799
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|11291545
|2007.07.25 08:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:20
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|11294743
|2007.07.25 10:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:19
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|11294982
|2007.07.25 10:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:19
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11294985
|2007.07.25 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:31
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11295020
|2007.07.25 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:45
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|11295700
|2007.07.25 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:54
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11296411
|2007.07.25 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:54
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|11296862
|2007.07.25 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:45
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|11296868
|2007.07.25 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:45
|1.3757
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|11299406
|2007.07.25 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:06
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|11299425
|2007.07.25 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:05
|1.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|11301474
|2007.07.25 12:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 16:37
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|11302697
|2007.07.25 12:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:14
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|11304273
|2007.07.25 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3731
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:08
|1.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11308614
|2007.07.25 15:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:47
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11311415
|2007.07.25 16:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:09
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|11312886
|2007.07.25 17:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3716
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:55
|1.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11326786
|2007.07.26 03:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:00
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|11326799
|2007.07.26 03:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 03:44
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11331296
|2007.07.26 08:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:05
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11333307
|2007.07.26 09:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:48
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11335894
|2007.07.26 11:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:55
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11338065
|2007.07.26 12:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:40
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11340775
|2007.07.26 13:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:13
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-6.46
|-393.58
|Closed P/L:
|-400.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11315318
|2007.07.25 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|
|1.3716
|0.00
|0.00
|0.66
|-12.00
|11282888
|2007.07.25 03:09
|sell
|1.00
|gold
|680.18
|687.65
|670.37
|
|675.45
|0.00
|0.00
|15.00
|473.00
|11312992
|2007.07.25 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.62
|-35.47
|11314036
|2007.07.25 17:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|
|1.2122
|0.00
|0.00
|1.24
|-44.55
|11334411
|2007.07.26 10:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.60
|
|0.00
|0.00
|17.52
|341.38
|
|Floating P/L:
|358.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-400.04
|Floating P/L:
|358.90
|Margin:
|1 527.77
|Balance:
|52 385.95
|Equity:
|52 744.85
|Free Margin:
|51 212.08