FXDD

Account: 899358 Name: MetaTrader BG1 Currency: USD 2007 July 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
98847992007.07.17 02:18balanceDeposit10 000.00
99411352007.07.18 18:04buy0.10gbpusd2.05380.00000.00002007.07.20 17:202.05480.000.000.6110.00
99411442007.07.18 18:04buy0.10eurusd1.38190.00000.00002007.07.19 12:151.38290.000.00-1.7410.00
99411472007.07.18 18:04sell0.10usdjpy121.750.000.002007.07.19 16:33122.190.000.00-4.21-36.01
99415342007.07.18 18:14sell0.20usdjpy121.900.000.002007.07.18 18:19121.830.000.000.0011.49
99444352007.07.18 21:39buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 01:011.38090.000.00-3.4812.00
99448822007.07.18 22:13sell0.20usdjpy121.900.000.002007.07.19 01:02121.820.000.00-8.4213.13
99474432007.07.19 01:19buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 01:381.38080.000.000.0010.00
99474832007.07.19 01:21sell0.20usdjpy121.900.000.002007.07.19 11:14121.830.000.000.0011.49
99480782007.07.19 02:19buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 03:141.38080.000.000.0010.00
99492022007.07.19 03:42buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.19 06:302.05280.000.000.0010.00
99497722007.07.19 04:15buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 09:301.38080.000.000.0010.00
99526922007.07.19 08:14buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.19 09:282.05280.000.000.0010.00
99530772007.07.19 08:54buy0.40eurusd1.37880.00000.00002007.07.19 09:001.37910.000.000.0012.00
99542742007.07.19 09:43buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 10:021.38080.000.000.0010.00
99555942007.07.19 10:54buy0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 11:261.38080.000.000.0010.00
99563712007.07.19 11:30buy0.20gbpusd2.05160.00000.00002007.07.20 11:302.05220.000.000.3012.00
99566262007.07.19 11:32sell0.20usdjpy121.900.000.002007.07.19 16:33122.190.000.000.00-47.47
99568022007.07.19 11:34buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.19 11:412.05040.000.000.0012.00
99571672007.07.19 11:45buy0.40gbpusd2.05000.00000.00002007.07.19 11:532.05030.000.000.0012.00
99577862007.07.19 11:59buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.19 12:192.05040.000.000.0012.00
99584182007.07.19 12:15buy0.10eurusd1.38310.00000.00002007.07.20 17:371.38410.000.00-0.5810.00
99595652007.07.19 12:43buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.19 13:272.05040.000.000.0012.00
99597002007.07.19 12:49sell0.40usdjpy122.060.000.002007.07.19 12:52122.020.000.000.0013.11
99597262007.07.19 12:49buy0.20eurusd1.38160.00000.00002007.07.19 13:061.38210.000.000.0010.00
99605292007.07.19 13:28buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.19 19:512.05040.000.000.0012.00
99607872007.07.19 13:41buy0.20eurusd1.38160.00000.00002007.07.19 15:201.38210.000.000.0010.00
99614512007.07.19 14:21sell0.40usdjpy122.060.000.002007.07.19 16:32122.180.000.000.00-39.29
99632002007.07.19 15:34buy0.20eurusd1.38160.00000.00002007.07.19 15:381.38210.000.000.0010.00
99646572007.07.19 16:32sell0.40usdjpy122.140.000.002007.07.19 16:33122.180.000.000.00-13.10
99646742007.07.19 16:33sell0.40usdjpy122.160.000.002007.07.19 16:33122.180.000.000.00-6.55
99646792007.07.19 16:33sell0.20usdjpy122.160.000.002007.07.19 16:33122.180.000.000.00-3.27
99646812007.07.19 16:33buy0.10usdjpy122.190.000.002007.07.19 17:01122.030.000.000.00-13.11
99647292007.07.19 16:35buy0.20eurusd1.38160.00000.00002007.07.19 16:391.38210.000.000.0010.00
99652272007.07.19 17:01sell0.10usdjpy122.020.000.002007.07.19 22:53122.170.000.000.00-12.28
99656792007.07.19 17:25buy0.20eurusd1.38150.00000.00002007.07.19 17:471.38200.000.000.0010.00
99667872007.07.19 18:22buy0.20eurusd1.38160.00000.00002007.07.20 17:191.38210.000.00-1.1610.00
99691392007.07.19 20:43buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.20 10:102.05040.000.000.6112.00
99696102007.07.19 21:28buy0.40eurusd1.38000.00000.00002007.07.19 21:301.38030.000.000.0012.00
99701862007.07.19 22:21buy0.40eurusd1.38000.00000.00002007.07.19 23:311.38030.000.000.0012.00
99705442007.07.19 22:53buy0.10usdjpy122.170.000.002007.07.20 00:00121.990.000.001.23-14.76
99712522007.07.20 00:00buy0.20usdjpy122.020.000.002007.07.20 00:01121.990.000.000.00-4.92
99716782007.07.20 00:01sell0.10usdjpy121.990.000.002007.07.20 01:39122.160.000.000.00-13.92
99723482007.07.20 00:31buy0.40eurusd1.38000.00000.00002007.07.20 08:201.38030.000.000.0012.00
99729652007.07.20 01:56buy0.10usdjpy122.160.000.002007.07.20 04:05122.130.000.000.00-2.46
99741592007.07.20 04:06sell0.10usdjpy122.120.000.002007.07.20 04:53122.240.000.000.00-9.82
99746352007.07.20 04:53buy0.10usdjpy122.240.000.002007.07.20 09:34122.130.000.000.00-9.01
99771122007.07.20 08:48buy0.40eurusd1.38000.00000.00002007.07.20 08:581.38030.000.000.0012.00
99776292007.07.20 09:31buy0.40eurusd1.38000.00000.00002007.07.20 09:411.38030.000.000.0012.00
99776802007.07.20 09:34sell0.10usdjpy122.120.000.002007.07.20 09:40122.240.000.000.00-9.82
99777402007.07.20 09:40buy0.10usdjpy122.250.000.002007.07.20 10:34122.380.000.000.0010.62
99787152007.07.20 10:17buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.20 11:062.05040.000.000.0012.00
99787182007.07.20 10:17buy0.40eurusd1.37990.00000.00002007.07.20 15:101.38020.000.000.0012.00
99792762007.07.20 10:34buy0.10usdjpy122.400.000.002007.07.20 14:51122.120.000.000.00-22.93
99804312007.07.20 11:26buy0.40gbpusd2.05010.00000.00002007.07.20 11:302.05090.000.000.0032.00
99805832007.07.20 11:30buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.20 12:002.05280.000.000.0010.00
99809732007.07.20 11:36buy0.40gbpusd2.05070.00000.00002007.07.20 11:382.05100.000.000.0012.00
99814122007.07.20 11:49buy0.20usdjpy122.250.000.002007.07.20 12:26122.320.000.000.0011.45
99821622007.07.20 12:14buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.20 12:192.05280.000.000.0010.00
99825432007.07.20 12:25buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.20 12:362.05280.000.000.0010.00
99830532007.07.20 12:42buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.20 12:442.05280.000.000.0010.00
99832722007.07.20 12:49buy0.20usdjpy122.250.000.002007.07.20 13:43122.320.000.000.0011.45
99835722007.07.20 12:59buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.20 14:332.05290.000.000.0012.00
99858582007.07.20 14:33buy0.20usdjpy122.250.000.002007.07.20 14:51122.130.000.000.00-19.65
99863512007.07.20 14:51buy0.20usdjpy122.170.000.002007.07.20 14:51122.130.000.000.00-6.55
99863622007.07.20 14:51buy0.20usdjpy122.150.000.002007.07.20 14:51122.120.000.000.00-4.91
99863662007.07.20 14:51sell0.10usdjpy122.130.000.002007.07.20 15:11122.000.000.000.0010.66
99871192007.07.20 15:11sell0.10usdjpy121.990.000.002007.07.20 16:01122.170.000.000.00-14.73
99884192007.07.20 16:01sell0.20usdjpy122.140.000.002007.07.20 16:03122.170.000.000.00-4.91
99884702007.07.20 16:03buy0.10usdjpy122.170.000.002007.07.20 16:12122.080.000.000.00-7.37
99886362007.07.20 16:12sell0.10usdjpy122.080.000.002007.07.20 16:55121.940.000.000.0011.48
99896522007.07.20 16:55sell0.10usdjpy121.920.000.002007.07.20 17:15121.790.000.000.0010.67
99905152007.07.20 17:15sell0.10usdjpy121.740.000.002007.07.20 17:17121.610.000.000.0010.69
99907522007.07.20 17:17sell0.10usdjpy121.570.000.002007.07.20 17:20121.440.000.000.0010.70
99910912007.07.20 17:20buy0.10gbpusd2.05530.00000.00002007.07.20 17:212.05630.000.000.0010.00
99911562007.07.20 17:20sell0.10usdjpy121.400.000.002007.07.20 17:32121.270.000.000.0010.72
99913532007.07.20 17:21buy0.10gbpusd2.05710.00000.00002007.07.20 17:442.05820.000.000.0011.00
99923952007.07.20 17:32sell0.10usdjpy121.210.000.002007.07.20 17:34121.080.000.000.0010.74
99927542007.07.20 17:34sell0.10usdjpy120.990.000.002007.07.23 04:18120.850.000.00-1.4011.58
99933222007.07.20 17:37buy0.10eurusd1.38420.00000.00002007.07.25 10:161.37950.000.00-1.70-47.00
99936532007.07.20 17:40sell0.20usdjpy121.140.000.002007.07.20 17:45121.070.000.000.0011.56
99940672007.07.20 17:44buy0.10gbpusd2.05870.00000.00002007.07.23 08:592.05970.000.000.1510.00
99945742007.07.20 17:50sell0.20usdjpy121.140.000.002007.07.20 20:04121.070.000.000.0011.56
99947452007.07.20 17:53buy0.20gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 04:152.05770.000.000.3010.00
99951192007.07.20 17:59buy0.40gbpusd2.05570.00000.00002007.07.20 18:442.05610.000.000.0016.00
99957982007.07.20 18:10sell0.40usdjpy121.290.000.002007.07.20 18:23121.250.000.000.0013.20
99961662007.07.20 18:15buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.20 19:001.38320.000.000.0010.00
99977752007.07.20 19:12buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.23 00:011.38320.000.00-1.1610.00
99978982007.07.20 19:16buy0.40gbpusd2.05570.00000.00002007.07.23 00:352.05820.000.000.61100.00
99988102007.07.20 19:51buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.20 20:001.38150.000.000.0012.00
99998082007.07.20 20:42sell0.20usdjpy121.140.000.002007.07.23 03:56121.070.000.00-2.8111.56
100016932007.07.23 00:01sell0.40usdjpy121.590.000.002007.07.23 01:10121.550.000.000.0013.16
100039852007.07.23 00:36buy0.40gbpusd2.05550.00000.00002007.07.23 02:492.05580.000.000.0012.00
100048362007.07.23 01:10sell0.40usdjpy121.520.000.002007.07.23 01:17121.480.000.000.0013.17
100049672007.07.23 01:17sell0.40usdjpy121.460.000.002007.07.23 01:28121.420.000.000.0013.18
100050762007.07.23 01:28sell0.40usdjpy121.380.000.002007.07.23 02:47121.340.000.000.0013.19
100060922007.07.23 02:47sell0.40usdjpy121.290.000.002007.07.23 03:16121.250.000.000.0013.20
100078822007.07.23 04:18sell0.10usdjpy120.830.000.002007.07.24 03:13120.680.000.00-1.4112.43
100083042007.07.23 04:30sell0.20usdjpy120.980.000.002007.07.23 04:52120.910.000.000.0011.58
100096072007.07.23 05:28sell0.20usdjpy120.980.000.002007.07.23 08:55120.910.000.000.0011.58
100119142007.07.23 07:37buy0.20gbpusd2.05670.00000.00002007.07.23 07:382.05750.000.000.0016.00
100119472007.07.23 07:38buy0.20gbpusd2.05660.00000.00002007.07.23 07:382.05710.000.000.0010.00
100120472007.07.23 07:44buy0.20gbpusd2.05670.00000.00002007.07.23 07:472.05790.000.000.0024.00
100132592007.07.23 08:59buy0.10gbpusd2.06030.00000.00002007.07.24 03:212.06130.000.000.1510.00
100138392007.07.23 09:21sell0.20usdjpy120.980.000.002007.07.23 10:28120.910.000.000.0011.58
100143812007.07.23 09:40buy0.20gbpusd2.05870.00000.00002007.07.23 17:132.05920.000.000.0010.00
100144342007.07.23 09:41buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.23 10:421.38320.000.000.0010.00
100147362007.07.23 09:48buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 09:512.05750.000.000.0012.00
100149852007.07.23 09:54sell0.40usdjpy121.140.000.002007.07.23 09:57121.100.000.000.0013.21
100151792007.07.23 10:01buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 10:242.05750.000.000.0012.00
100152162007.07.23 10:02sell0.40usdjpy121.140.000.002007.07.23 10:11121.100.000.000.0013.21
100167812007.07.23 10:56buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.24 08:521.38320.000.00-1.1310.00
100173612007.07.23 11:29sell0.20usdjpy120.980.000.002007.07.24 03:12120.910.000.00-2.8311.58
100179002007.07.23 11:53sell0.40usdjpy121.140.000.002007.07.23 12:08121.100.000.000.0013.21
100186042007.07.23 12:16buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 12:262.05750.000.000.0012.00
100187882007.07.23 12:23sell0.40usdjpy121.140.000.002007.07.23 23:19121.100.000.000.0013.21
100190422007.07.23 12:30buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 13:092.05750.000.000.0012.00
100190432007.07.23 12:30buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.23 13:401.38150.000.000.0012.00
100209992007.07.23 13:15buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 13:232.05750.000.000.0012.00
100217842007.07.23 13:53buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.23 15:041.38150.000.000.0012.00
100218082007.07.23 13:54buy0.40gbpusd2.05720.00000.00002007.07.23 15:072.05750.000.000.0012.00
100267062007.07.23 17:22buy0.20gbpusd2.05870.00000.00002007.07.23 17:292.05920.000.000.0010.00
100276152007.07.23 17:57buy0.20gbpusd2.05870.00000.00002007.07.23 23:502.05920.000.000.0010.00
100281532007.07.23 18:30buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.23 18:331.38150.000.000.0012.00
100287692007.07.23 19:15buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.23 19:241.38150.000.000.0012.00
100289152007.07.23 19:27buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 03:301.38150.000.00-2.2512.00
100345172007.07.24 03:13sell0.10usdjpy120.650.000.002007.07.24 03:59120.520.000.000.0010.79
100349252007.07.24 03:21buy0.10gbpusd2.06160.00000.00002007.07.24 03:312.06260.000.000.0010.00
100354132007.07.24 03:31buy0.10gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 03:482.06390.000.000.0010.00
100361292007.07.24 03:48buy0.10gbpusd2.06440.00000.00002007.07.25 11:502.05130.000.000.15-131.00
100366412007.07.24 03:59sell0.10usdjpy120.480.000.002007.07.24 22:02120.350.000.000.0010.80
100373272007.07.24 04:15sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 05:09120.570.000.000.0011.61
100378442007.07.24 04:38buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 05:052.06340.000.000.0010.00
100418322007.07.24 08:19sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 08:51120.570.000.000.0011.61
100429222007.07.24 08:57buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.24 14:401.38320.000.000.0010.00
100432912007.07.24 09:09sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 09:20120.570.000.000.0011.61
100440952007.07.24 09:50sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 10:27120.570.000.000.0011.61
100446732007.07.24 10:11buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 10:221.38150.000.000.0012.00
100452232007.07.24 10:26buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 10:331.38150.000.000.0012.00
100455322007.07.24 10:38buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 11:092.06340.000.000.0010.00
100455412007.07.24 10:39buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 10:411.38150.000.000.0012.00
100460242007.07.24 10:47buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 11:101.38150.000.000.0012.00
100510392007.07.24 11:39sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 16:11120.570.000.000.0011.61
100522372007.07.24 11:56buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 15:352.06340.000.000.0010.00
100537252007.07.24 12:21sell0.40usdjpy120.790.000.002007.07.24 12:25120.750.000.000.0013.25
100555002007.07.24 12:40sell0.40usdjpy120.790.000.002007.07.24 12:48120.750.000.000.0013.25
100567612007.07.24 13:00buy0.40gbpusd2.06140.00000.00002007.07.24 14:302.06170.000.000.0012.00
100583132007.07.24 13:23sell0.40usdjpy120.790.000.002007.07.24 15:35120.720.000.000.0023.19
100588442007.07.24 13:27buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 13:391.38150.000.000.0012.00
100605512007.07.24 13:47buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.24 14:291.38150.000.000.0012.00
100665402007.07.24 14:55buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.24 14:581.38320.000.000.0010.00
100729092007.07.24 15:57buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 16:042.06340.000.000.0010.00
100778692007.07.24 17:37sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 18:46120.570.000.000.0011.61
100782242007.07.24 17:50buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.24 21:142.06340.000.000.0010.00
100783842007.07.24 17:52buy0.20eurusd1.38270.00000.00002007.07.25 10:161.37960.000.00-1.13-62.00
100786602007.07.24 18:00buy0.40gbpusd2.06140.00000.00002007.07.24 18:052.06170.000.000.0012.00
100801552007.07.24 19:14sell0.20usdjpy120.640.000.002007.07.24 21:32120.570.000.000.0011.61
100806992007.07.24 19:33sell0.40usdjpy120.800.000.002007.07.24 19:37120.760.000.000.0013.25
100827112007.07.24 22:02sell0.10usdjpy120.340.000.002007.07.24 22:15120.200.000.000.0011.65
100829692007.07.24 22:15buy0.20gbpusd2.06290.00000.00002007.07.25 11:502.05120.000.000.30-234.00
100830102007.07.24 22:15sell0.10usdjpy120.160.000.002007.07.25 00:24120.040.000.00-1.4110.00
100833042007.07.24 22:34buy0.40gbpusd2.06140.00000.00002007.07.24 23:082.06170.000.000.0012.00
100858722007.07.25 00:25sell0.10usdjpy120.000.000.002007.07.25 04:01119.880.000.000.0010.01
100863892007.07.25 00:52sell0.20usdjpy120.150.000.002007.07.25 03:43120.080.000.000.0011.66
100869872007.07.25 01:41buy0.40gbpusd2.06140.00000.00002007.07.25 02:002.06170.000.000.0012.00
100873912007.07.25 02:10sell0.40usdjpy120.310.000.002007.07.25 02:24120.270.000.000.0013.30
100877832007.07.25 02:44buy0.40gbpusd2.06140.00000.00002007.07.25 11:502.05130.000.000.00-404.00
100883112007.07.25 03:17sell0.40usdjpy120.310.000.002007.07.25 03:19120.270.000.000.0013.30
100891812007.07.25 03:48buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.25 08:241.38150.000.000.0012.00
100901522007.07.25 04:01sell0.10usdjpy119.860.000.002007.07.26 14:22119.740.000.00-4.2610.02
100915602007.07.25 04:39sell0.20usdjpy120.010.000.002007.07.25 04:52119.950.000.000.0010.00
100921122007.07.25 04:58sell0.20usdjpy120.010.000.002007.07.25 05:03119.950.000.000.0010.00
100941862007.07.25 06:37sell0.20usdjpy120.010.000.002007.07.25 09:55119.950.000.000.0010.00
100948402007.07.25 07:10sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.25 07:16120.130.000.000.0013.32
100951102007.07.25 07:26sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.25 09:26120.130.000.000.0013.32
100975072007.07.25 09:10buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.25 09:441.38150.000.000.0012.00
100988462007.07.25 09:46buy0.40eurusd1.38120.00000.00002007.07.25 10:161.37980.000.000.00-56.00
100992122007.07.25 10:00sell0.20usdjpy120.010.000.002007.07.26 14:19119.950.000.00-8.5110.00
100996512007.07.25 10:16buy0.40eurusd1.37980.00000.00002007.07.25 10:161.37980.000.000.000.00
100996742007.07.25 10:16buy0.20eurusd1.38010.00000.00002007.07.25 10:161.37960.000.000.00-10.00
100996902007.07.25 10:16buy0.20eurusd1.37970.00000.00002007.07.25 10:161.37970.000.000.000.00
100997442007.07.25 10:16sell0.10eurusd1.37960.00000.00002007.07.25 10:261.37860.000.000.0010.00
101003682007.07.25 10:26sell0.10eurusd1.37830.00000.00002007.07.25 10:541.37730.000.000.0010.00
101022452007.07.25 10:54sell0.10eurusd1.37700.00000.00002007.07.25 11:441.37600.000.000.0010.00
101025942007.07.25 10:56sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.25 11:26120.130.000.000.0013.32
101047752007.07.25 11:44sell0.10eurusd1.37600.00000.00002007.07.25 11:451.37490.000.000.0011.00
101048092007.07.25 11:44sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.25 12:15120.130.000.000.0013.32
101050082007.07.25 11:45sell0.10eurusd1.37450.00000.00002007.07.25 11:591.37350.000.000.0010.00
101055212007.07.25 11:50buy0.40gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 11:502.05120.000.000.00-28.00
101056292007.07.25 11:50buy0.40gbpusd2.05160.00000.00002007.07.25 11:502.05130.000.000.00-12.00
101056672007.07.25 11:50buy0.20gbpusd2.05170.00000.00002007.07.25 11:512.05220.000.000.0010.00
101063562007.07.25 11:59sell0.10eurusd1.37320.00000.00002007.07.25 17:021.37220.000.000.0010.00
101064022007.07.25 12:00sell0.10gbpusd2.05130.00000.00002007.07.25 12:022.05190.000.000.00-6.00
101067462007.07.25 12:03buy0.10gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 12:482.05290.000.000.0010.00
101075242007.07.25 12:19sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.26 14:07120.130.000.00-17.0313.32
101081012007.07.25 12:47sell0.20eurusd1.37470.00000.00002007.07.25 12:591.37420.000.000.0010.00
101081732007.07.25 12:48buy0.10gbpusd2.05320.00000.00002007.07.25 13:142.05130.000.000.00-19.00
101087102007.07.25 13:14buy0.20gbpusd2.05170.00000.00002007.07.25 13:142.05120.000.000.00-10.00
101087192007.07.25 13:14sell0.10gbpusd2.05110.00000.00002007.07.25 13:162.05190.000.000.00-8.00
101087552007.07.25 13:16buy0.10gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 13:172.05130.000.000.00-6.00
101087862007.07.25 13:17sell0.10gbpusd2.05120.00000.00002007.07.25 13:252.05190.000.000.00-7.00
101089352007.07.25 13:26buy0.10gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 13:292.05120.000.000.00-7.00
101090012007.07.25 13:29sell0.10gbpusd2.05120.00000.00002007.07.25 13:332.05190.000.000.00-7.00
101090912007.07.25 13:33buy0.10gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 13:342.05130.000.000.00-6.00
101091072007.07.25 13:34sell0.10gbpusd2.05130.00000.00002007.07.25 13:432.05190.000.000.00-6.00
101095232007.07.25 13:43buy0.10gbpusd2.05200.00000.00002007.07.25 13:482.05300.000.000.0010.00
101096452007.07.25 13:48buy0.10gbpusd2.05340.00000.00002007.07.25 15:102.05440.000.000.0010.00
101117602007.07.25 15:10buy0.10gbpusd2.05480.00000.00002007.07.25 17:442.05130.000.000.00-35.00
101118252007.07.25 15:11sell0.20eurusd1.37470.00000.00002007.07.25 15:401.37410.000.000.0012.00
101125112007.07.25 15:40buy0.20gbpusd2.05330.00000.00002007.07.25 16:012.05380.000.000.0010.00
101148392007.07.25 17:02sell0.10eurusd1.37190.00000.00002007.07.25 17:541.37090.000.000.0010.00
101148522007.07.25 17:02buy0.20gbpusd2.05330.00000.00002007.07.25 17:092.05140.000.000.00-38.00
101153572007.07.25 17:09buy0.40gbpusd2.05180.00000.00002007.07.25 17:092.05140.000.000.00-16.00
101153762007.07.25 17:09buy0.20gbpusd2.05200.00000.00002007.07.25 17:102.05250.000.000.0010.00
101154962007.07.25 17:10buy0.20gbpusd2.05280.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-28.00
101162502007.07.25 17:32buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-10.00
101162552007.07.25 17:32buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-10.00
101162662007.07.25 17:32buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-10.00
101162692007.07.25 17:32buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-10.00
101162712007.07.25 17:32buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:322.05140.000.000.00-10.00
101162852007.07.25 17:33buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:332.05140.000.000.00-10.00
101162992007.07.25 17:33buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:332.05140.000.000.00-10.00
101163172007.07.25 17:33buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:352.05140.000.000.00-10.00
101163912007.07.25 17:35buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.25 17:432.05140.000.000.00-10.00
101166862007.07.25 17:44buy0.20gbpusd2.05170.00000.00002007.07.25 17:442.05120.000.000.00-10.00
101166912007.07.25 17:44sell0.10gbpusd2.05110.00000.00002007.07.25 17:562.05010.000.000.0010.00
101172432007.07.25 17:54sell0.10eurusd1.37070.00000.00002007.07.26 14:301.36970.000.001.0710.00
101174112007.07.25 17:56sell0.10gbpusd2.04960.00000.00002007.07.25 21:242.05210.000.000.00-25.00
101196742007.07.25 19:01sell0.20gbpusd2.05110.00000.00002007.07.25 20:262.05060.000.000.0010.00
101209162007.07.25 20:50sell0.20gbpusd2.05110.00000.00002007.07.25 21:242.05200.000.000.00-18.00
101211362007.07.25 21:24sell0.20gbpusd2.05170.00000.00002007.07.25 21:242.05200.000.000.00-6.00
101211382007.07.25 21:24buy0.10gbpusd2.05210.00000.00002007.07.25 21:472.05140.000.000.00-7.00
101213222007.07.25 21:48sell0.10gbpusd2.05140.00000.00002007.07.25 21:502.05200.000.000.00-6.00
101213502007.07.25 21:50buy0.10gbpusd2.05210.00000.00002007.07.25 21:552.05140.000.000.00-7.00
101214392007.07.25 21:55buy0.10gbpusd2.05200.00000.00002007.07.25 21:552.05140.000.000.00-6.00
101214402007.07.25 21:55sell0.10gbpusd2.05130.00000.00002007.07.25 22:002.05200.000.000.00-7.00
101215332007.07.25 22:01buy0.10gbpusd2.05200.00000.00002007.07.25 22:012.05140.000.000.00-6.00
101215592007.07.25 22:02sell0.10gbpusd2.05130.00000.00002007.07.25 22:132.05200.000.000.00-7.00
101217192007.07.25 22:15buy0.10gbpusd2.05210.00000.00002007.07.25 23:372.05310.000.000.0010.00
101223422007.07.25 23:37buy0.10gbpusd2.05360.00000.00002007.07.26 04:382.05150.000.000.45-21.00
101223972007.07.25 23:41sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 03:421.37170.000.002.1310.00
101269782007.07.26 04:01buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:162.05160.000.000.00-10.00
101273572007.07.26 04:18buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:182.05160.000.000.00-10.00
101273702007.07.26 04:18buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:182.05160.000.000.00-10.00
101273772007.07.26 04:18buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:182.05160.000.000.00-10.00
101273882007.07.26 04:19buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:192.05160.000.000.00-10.00
101273992007.07.26 04:19buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:202.05160.000.000.00-10.00
101275112007.07.26 04:25buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:372.05260.000.000.0010.00
101277552007.07.26 04:38buy0.20gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 04:382.05160.000.000.00-10.00
101277572007.07.26 04:38buy0.20gbpusd2.05190.00000.00002007.07.26 04:382.05160.000.000.00-6.00
101277792007.07.26 04:39sell0.10gbpusd2.05150.00000.00002007.07.26 05:172.05050.000.000.0010.00
101285342007.07.26 05:17sell0.10gbpusd2.05010.00000.00002007.07.26 08:372.05220.000.000.00-21.00
101315012007.07.26 08:36sell0.20gbpusd2.05160.00000.00002007.07.26 08:372.05210.000.000.00-10.00
101315282007.07.26 08:37sell0.20gbpusd2.05180.00000.00002007.07.26 08:372.05230.000.000.00-10.00
101315322007.07.26 08:37buy0.10gbpusd2.05220.00000.00002007.07.26 08:382.05130.000.000.00-9.00
101315952007.07.26 08:40buy0.10gbpusd2.05210.00000.00002007.07.26 08:512.05130.000.000.00-8.00
101316172007.07.26 08:40sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 09:051.37170.000.000.0010.00
101318052007.07.26 08:51sell0.10gbpusd2.05120.00000.00002007.07.26 08:552.05010.000.000.0011.00
101319322007.07.26 08:55sell0.10gbpusd2.04980.00000.00002007.07.26 09:062.04880.000.000.0010.00
101323922007.07.26 09:06sell0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.07.26 11:582.04750.000.000.0010.00
101330232007.07.26 09:32sell0.20gbpusd2.05010.00000.00002007.07.26 09:522.04950.000.000.0012.00
101332282007.07.26 09:38sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 09:471.37170.000.000.0010.00
101338022007.07.26 10:03sell0.20gbpusd2.05010.00000.00002007.07.26 10:172.04960.000.000.0010.00
101344012007.07.26 10:22sell0.20gbpusd2.05010.00000.00002007.07.26 11:442.04960.000.000.0010.00
101354292007.07.26 11:04sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 11:511.37170.000.000.0010.00
101372132007.07.26 11:58sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.07.26 14:152.04620.000.000.0010.00
101376682007.07.26 12:14sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 13:401.37170.000.000.0010.00
101393792007.07.26 13:04sell0.20gbpusd2.04870.00000.00002007.07.26 13:572.04820.000.000.0010.00
101408142007.07.26 13:54sell0.20eurusd1.37220.00000.00002007.07.26 14:121.37170.000.000.0010.00
101412422007.07.26 14:09sell0.40usdjpy120.170.000.002007.07.26 14:11120.130.000.000.0013.32
101415552007.07.26 14:15sell0.10gbpusd2.04590.00000.00002007.07.26 14:182.04480.000.000.0011.00
101417752007.07.26 14:18sell0.10gbpusd2.04450.00000.00002007.07.26 14:202.04350.000.000.0010.00
101420492007.07.26 14:20sell0.10gbpusd2.04300.00000.00002007.07.26 19:212.05160.000.000.00-86.00
101424272007.07.26 14:22sell0.10usdjpy119.700.000.002007.07.26 16:04119.580.000.000.0010.04
101426402007.07.26 14:25sell0.20usdjpy119.870.000.002007.07.26 15:33119.810.000.000.0010.02
101430272007.07.26 14:30sell0.10eurusd1.36960.00000.00002007.07.27 11:431.36860.000.000.3610.00
101443152007.07.26 15:04sell0.20eurusd1.37110.00000.00002007.07.27 10:281.37050.000.000.7112.00
101445762007.07.26 15:10sell0.20gbpusd2.04460.00000.00002007.07.26 16:382.04410.000.000.0010.00
101451072007.07.26 15:19sell0.40gbpusd2.04610.00000.00002007.07.26 15:312.04580.000.000.0012.00
101451342007.07.26 15:19sell0.40eurusd1.37270.00000.00002007.07.26 15:311.37240.000.000.0012.00
101461882007.07.26 15:38sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 15:391.37230.000.000.0012.00
101470722007.07.26 16:04sell0.10usdjpy119.550.000.002007.07.26 16:11119.430.000.000.0010.05
101472212007.07.26 16:06sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 16:141.37230.000.000.0012.00
101474692007.07.26 16:11sell0.10usdjpy119.390.000.002007.07.26 16:15119.270.000.000.0010.06
101477822007.07.26 16:15sell0.10usdjpy119.250.000.002007.07.26 17:02119.130.000.000.0010.07
101480872007.07.26 16:19sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 16:231.37230.000.000.0012.00
101483782007.07.26 16:24sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 16:251.37230.000.000.0012.00
101485192007.07.26 16:28sell0.20usdjpy119.400.000.002007.07.26 16:30119.340.000.000.0010.06
101490682007.07.26 16:40sell0.20gbpusd2.04450.00000.00002007.07.26 19:212.05160.000.000.00-142.00
101493992007.07.26 16:49sell0.20usdjpy119.400.000.002007.07.26 17:00119.340.000.000.0010.06
101495202007.07.26 16:52sell0.40gbpusd2.04610.00000.00002007.07.26 19:212.05150.000.000.00-216.00
101499482007.07.26 17:00sell0.40eurusd1.37270.00000.00002007.07.26 17:201.37240.000.000.0012.00
101504312007.07.26 17:02sell0.10usdjpy119.110.000.002007.07.26 18:34118.990.000.000.0010.08
101507072007.07.26 17:05sell0.20usdjpy119.260.000.002007.07.26 18:07119.190.000.000.0011.75
101509612007.07.26 17:10sell0.40usdjpy119.420.000.002007.07.26 17:19119.390.000.000.0010.05
101513862007.07.26 17:22sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 17:591.37230.000.000.0012.00
101534672007.07.26 18:34sell0.10usdjpy118.950.000.002007.07.26 20:37118.830.000.000.0010.10
101535582007.07.26 18:35sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 18:431.37230.000.000.0012.00
101538142007.07.26 18:40sell0.20usdjpy119.110.000.002007.07.26 18:49119.050.000.000.0010.08
101539862007.07.26 18:45sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.26 18:471.37230.000.000.0012.00
101542002007.07.26 18:54sell0.20usdjpy119.110.000.002007.07.26 19:22119.050.000.000.0010.08
101542312007.07.26 18:55sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 09:141.37230.000.001.4212.00
101549362007.07.26 19:21sell0.40gbpusd2.05120.00000.00002007.07.26 19:212.05150.000.000.00-12.00
101549492007.07.26 19:21sell0.20gbpusd2.05120.00000.00002007.07.26 19:212.05150.000.000.00-6.00
101549982007.07.26 19:22buy0.10gbpusd2.05150.00000.00002007.07.26 19:222.05250.000.000.0010.00
101550842007.07.26 19:22buy0.10gbpusd2.05270.00000.00002007.07.26 19:272.05370.000.000.0010.00
101556002007.07.26 19:27buy0.10gbpusd2.05420.00000.00002007.07.26 19:302.05520.000.000.0010.00
101559972007.07.26 19:30buy0.10gbpusd2.05550.00000.00002007.07.26 20:162.05100.000.000.00-45.00
101564202007.07.26 19:35buy0.20gbpusd2.05390.00000.00002007.07.26 19:442.05440.000.000.0010.00
101569392007.07.26 19:48buy0.20gbpusd2.05400.00000.00002007.07.26 20:162.05110.000.000.00-58.00
101573112007.07.26 20:02sell0.20usdjpy119.110.000.002007.07.26 20:13119.050.000.000.0010.08
101575802007.07.26 20:13buy0.40gbpusd2.05240.00000.00002007.07.26 20:152.05110.000.000.00-52.00
101577002007.07.26 20:16buy0.40gbpusd2.05150.00000.00002007.07.26 20:162.05110.000.000.00-16.00
101577152007.07.26 20:16buy0.20gbpusd2.05140.00000.00002007.07.26 20:162.05110.000.000.00-6.00
101577192007.07.26 20:16sell0.10gbpusd2.05100.00000.00002007.07.26 20:472.05380.000.000.00-28.00
101583062007.07.26 20:37sell0.10usdjpy118.790.000.002007.07.26 21:15118.670.000.000.0010.11
101583332007.07.26 20:38sell0.20gbpusd2.05250.00000.00002007.07.26 20:472.05370.000.000.00-24.00
101584742007.07.26 20:47sell0.20gbpusd2.05340.00000.00002007.07.26 20:472.05370.000.000.00-6.00
101584782007.07.26 20:47buy0.10gbpusd2.05380.00000.00002007.07.26 21:172.05100.000.000.00-28.00
101586382007.07.26 21:03buy0.20gbpusd2.05230.00000.00002007.07.26 21:162.05110.000.000.00-24.00
101588032007.07.26 21:15sell0.10usdjpy118.650.000.002007.07.26 21:55118.530.000.000.0010.12
101588712007.07.26 21:16buy0.20gbpusd2.05170.00000.00002007.07.26 21:172.05110.000.000.00-12.00
101589132007.07.26 21:17buy0.20gbpusd2.05140.00000.00002007.07.26 21:172.05110.000.000.00-6.00
101589342007.07.26 21:18sell0.10gbpusd2.05090.00000.00002007.07.26 21:522.04990.000.000.0010.00
101594542007.07.26 21:52sell0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.07.26 22:462.04810.000.000.0011.00
101595862007.07.26 21:55sell0.10usdjpy118.520.000.002007.07.27 00:23118.400.000.00-1.4210.14
101597302007.07.26 21:58sell0.20usdjpy118.670.000.002007.07.26 21:58118.610.000.000.0010.12
101598012007.07.26 22:01sell0.20usdjpy118.670.000.002007.07.27 00:09118.610.000.00-2.8410.12
101601052007.07.26 22:26sell0.40usdjpy118.830.000.002007.07.26 22:29118.800.000.000.0010.10
101603272007.07.26 22:46sell0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.07.27 00:322.04650.000.00-0.3610.00
101604762007.07.26 23:03sell0.20gbpusd2.04900.00000.00002007.07.27 00:122.04850.000.00-0.7210.00
101606402007.07.26 23:32sell0.40usdjpy118.830.000.002007.07.26 23:38118.800.000.000.0010.10
101619582007.07.27 00:13sell0.20gbpusd2.04900.00000.00002007.07.27 00:182.04850.000.000.0010.00
101621722007.07.27 00:23sell0.10usdjpy118.380.000.002007.07.27 00:31118.260.000.000.0010.15
101623542007.07.27 00:31sell0.10usdjpy118.240.000.002007.07.27 00:32118.120.000.000.0010.16
101623982007.07.27 00:32sell0.10gbpusd2.04620.00000.00002007.07.27 08:402.04520.000.000.0010.00
101627912007.07.27 00:47sell0.20usdjpy118.250.000.002007.07.27 00:54118.190.000.000.0010.15
101629752007.07.27 00:56sell0.20usdjpy118.250.000.002007.07.27 01:26118.190.000.000.0010.15
101638632007.07.27 01:35sell0.40usdjpy118.400.000.002007.07.27 01:53118.370.000.000.0010.14
101640472007.07.27 01:41sell0.20gbpusd2.04770.00000.00002007.07.27 02:242.04720.000.000.0010.00
101661712007.07.27 02:45sell0.20gbpusd2.04770.00000.00002007.07.27 06:312.04720.000.000.0010.00
101664652007.07.27 02:53sell0.40gbpusd2.04920.00000.00002007.07.27 03:102.04890.000.000.0012.00
101709272007.07.27 06:45sell0.20gbpusd2.04770.00000.00002007.07.27 07:292.04720.000.000.0010.00
101710572007.07.27 06:52sell0.40gbpusd2.04920.00000.00002007.07.27 06:552.04890.000.000.0012.00
101733182007.07.27 08:40sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.07.27 08:412.04390.000.000.0010.00
101734002007.07.27 08:41sell0.10gbpusd2.04360.00000.00002007.07.27 09:052.04260.000.000.0010.00
101744372007.07.27 09:05sell0.10gbpusd2.04220.00000.00002007.07.27 09:082.04110.000.000.0011.00
101746702007.07.27 09:08sell0.10gbpusd2.04030.00000.00002007.07.27 09:152.03930.000.000.0010.00
101749032007.07.27 09:11sell0.20gbpusd2.04180.00000.00002007.07.27 09:122.04130.000.000.0010.00
101754132007.07.27 09:16sell0.10gbpusd2.03880.00000.00002007.07.27 10:262.03780.000.000.0010.00
101757832007.07.27 09:19sell0.20gbpusd2.04040.00000.00002007.07.27 09:192.03990.000.000.0010.00
101759742007.07.27 09:21sell0.20gbpusd2.04040.00000.00002007.07.27 09:382.03990.000.000.0010.00
101763442007.07.27 09:25sell0.40gbpusd2.04190.00000.00002007.07.27 09:252.04160.000.000.0012.00
101767692007.07.27 09:33sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 09:381.37230.000.000.0012.00
101771352007.07.27 09:38sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 09:391.37230.000.000.0012.00
101773222007.07.27 09:40sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 09:411.37230.000.000.0012.00
101775112007.07.27 09:43sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 09:461.37230.000.000.0012.00
101777892007.07.27 09:48sell0.40eurusd1.37260.00000.00002007.07.27 10:081.37230.000.000.0012.00
101784952007.07.27 10:01sell0.20gbpusd2.04040.00000.00002007.07.27 10:092.03990.000.000.0010.00
101798012007.07.27 10:26sell0.10gbpusd2.03750.00000.00002007.07.27 10:302.03640.000.000.0011.00
101802232007.07.27 10:30sell0.10gbpusd2.03610.00000.00002007.07.27 12:422.03510.000.000.0010.00
101813842007.07.27 10:42sell0.20gbpusd2.03770.00000.00002007.07.27 11:152.03720.000.000.0010.00
101832912007.07.27 11:22sell0.20gbpusd2.03760.00000.00002007.07.27 11:442.03710.000.000.0010.00
101837452007.07.27 11:33sell0.40gbpusd2.03910.00000.00002007.07.27 11:392.03880.000.000.0012.00
101842472007.07.27 11:43sell0.10eurusd1.36830.00000.00002007.07.27 11:471.36730.000.000.0010.00
101846852007.07.27 11:47sell0.10eurusd1.36720.00000.00002007.07.27 11:481.36620.000.000.0010.00
101849552007.07.27 11:48sell0.10eurusd1.36580.00000.00002007.07.27 13:081.36480.000.000.0010.00
101855362007.07.27 11:55sell0.20eurusd1.36730.00000.00002007.07.27 12:111.36680.000.000.0010.00
101859942007.07.27 12:02sell0.20gbpusd2.03760.00000.00002007.07.27 12:182.03710.000.000.0010.00
101880992007.07.27 12:42sell0.10gbpusd2.03460.00000.00002007.07.27 12:542.03360.000.000.0010.00
101882992007.07.27 12:46sell0.20gbpusd2.03620.00000.00002007.07.27 12:532.03570.000.000.0010.00
101886172007.07.27 12:54sell0.10gbpusd2.03310.00000.00002007.07.27 13:292.03210.000.000.0010.00
101889122007.07.27 12:59sell0.20gbpusd2.03460.00000.00002007.07.27 13:072.03410.000.000.0010.00
101894462007.07.27 13:08sell0.10eurusd1.36450.00000.00002007.07.27 19:171.36350.000.000.0010.00
101900542007.07.27 13:16sell0.20eurusd1.36600.00000.00002007.07.27 13:191.36550.000.000.0010.00
101906432007.07.27 13:29sell0.10gbpusd2.03130.00000.00002007.07.27 14:052.03030.000.000.0010.00
101923022007.07.27 14:05sell0.10gbpusd2.02980.00000.00002007.07.27 14:072.02880.000.000.0010.00
101924522007.07.27 14:07sell0.10gbpusd2.02850.00000.00002007.07.27 19:112.02750.000.000.0010.00
101942372007.07.27 14:54sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 15:002.02960.000.000.0010.00
101944652007.07.27 15:03sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 16:552.02960.000.000.0010.00
101946182007.07.27 15:06sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 15:112.03130.000.000.0012.00
101955662007.07.27 15:33sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 15:592.03130.000.000.0012.00
101958062007.07.27 15:36sell0.20eurusd1.36600.00000.00002007.07.27 15:591.36550.000.000.0010.00
101972122007.07.27 16:03sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 16:152.03130.000.000.0012.00
101975472007.07.27 16:14sell0.20eurusd1.36600.00000.00002007.07.27 16:421.36550.000.000.0010.00
101978262007.07.27 16:22sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 16:252.03130.000.000.0012.00
101980132007.07.27 16:31sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 16:422.03120.000.000.0016.00
101991322007.07.27 17:00sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 17:032.02960.000.000.0010.00
101997432007.07.27 17:12sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 18:022.02960.000.000.0010.00
102003872007.07.27 17:31sell0.20eurusd1.36600.00000.00002007.07.27 18:021.36550.000.000.0010.00
102006502007.07.27 17:39sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 17:452.03130.000.000.0012.00
102009552007.07.27 17:51sell0.40gbpusd2.03160.00000.00002007.07.27 17:562.03130.000.000.0012.00
102031922007.07.27 18:24sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 18:332.02960.000.000.0010.00
102037632007.07.27 18:37sell0.20gbpusd2.03010.00000.00002007.07.27 18:422.02960.000.000.0010.00
102050452007.07.27 19:11sell0.10gbpusd2.02690.00000.00002007.07.27 19:132.02590.000.000.0010.00
102059352007.07.27 19:24sell0.20gbpusd2.02690.00000.00002007.07.27 19:372.02640.000.000.0010.00
102066612007.07.27 19:44sell0.20gbpusd2.02690.00000.00002007.07.27 19:572.02640.000.000.0010.00
102081542007.07.27 20:45sell0.20gbpusd2.02690.00000.00002007.07.27 22:452.02640.000.000.0010.00
102081862007.07.27 20:46sell0.20eurusd1.36470.00000.00002007.07.27 22:561.36420.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -61.41 813.31
Closed P/L: 751.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
102055212007.07.27 19:17sell0.10eurusd1.36320.00000.0000 1.36390.000.000.36-7.00
102052522007.07.27 19:13sell0.10gbpusd2.02540.00000.0000 2.02570.000.00-0.35-3.00
101624412007.07.27 00:32sell0.10usdjpy118.100.000.00 118.830.000.00-1.44-61.43
101634812007.07.27 01:29sell0.20usdjpy118.250.000.00 118.830.000.00-2.88-97.62
101643952007.07.27 01:55sell0.40usdjpy118.400.000.00 118.830.000.00-5.76-144.74
  0.00 0.00 -10.07 -313.79
 Floating P/L: -323.86
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 751.90 Floating P/L: -323.86 Margin: 1 038.86
Balance: 10 751.90 Equity: 10 428.04 Free Margin: 9 389.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 377.36 Gross Loss: 2 625.46 Total Net Profit: 751.90
Profit Factor: 1.29 Expected Payoff: 1.89  
Absolute Drawdown: 89.70 Maximal Drawdown: 1 555.54 (13.57%) Relative Drawdown: 13.57% (1 555.54)
 
Total Trades: 398 Short Positions (won %): 229 (84.72%) Long Positions (won %): 169 (63.31%)
Profit Trades (% of total): 301 (75.63%) Loss trades (% of total): 97 (24.37%)
Largest profit trade: 100.61 loss trade: -404.00
Average profit trade: 11.22 loss trade: -27.07
Maximum consecutive wins ($): 103 (1 286.99) consecutive losses ($): 12 (-163.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 286.99 (103) consecutive loss (count): -808.55 (5)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 4