|Account: 899358
|Name: MetaTrader BG1
|Currency: USD
|2007 July 27, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9884799
|2007.07.17 02:18
|balance
|Deposit
|10 000.00
|9941135
|2007.07.18 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 17:20
|2.0548
|0.00
|0.00
|0.61
|10.00
|9941144
|2007.07.18 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:15
|1.3829
|0.00
|0.00
|-1.74
|10.00
|9941147
|2007.07.18 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.75
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:33
|122.19
|0.00
|0.00
|-4.21
|-36.01
|9941534
|2007.07.18 18:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.90
|0.00
|0.00
|2007.07.18 18:19
|121.83
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|9944435
|2007.07.18 21:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 01:01
|1.3809
|0.00
|0.00
|-3.48
|12.00
|9944882
|2007.07.18 22:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.90
|0.00
|0.00
|2007.07.19 01:02
|121.82
|0.00
|0.00
|-8.42
|13.13
|9947443
|2007.07.19 01:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 01:38
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9947483
|2007.07.19 01:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.90
|0.00
|0.00
|2007.07.19 11:14
|121.83
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|9948078
|2007.07.19 02:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 03:14
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9949202
|2007.07.19 03:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 06:30
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9949772
|2007.07.19 04:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:30
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9952692
|2007.07.19 08:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:28
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9953077
|2007.07.19 08:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 09:00
|1.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9954274
|2007.07.19 09:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 10:02
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9955594
|2007.07.19 10:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 11:26
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9956371
|2007.07.19 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:30
|2.0522
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|9956626
|2007.07.19 11:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.90
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:33
|122.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.47
|9956802
|2007.07.19 11:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 11:41
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9957167
|2007.07.19 11:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 11:53
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9957786
|2007.07.19 11:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 12:19
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9958418
|2007.07.19 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3831
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 17:37
|1.3841
|0.00
|0.00
|-0.58
|10.00
|9959565
|2007.07.19 12:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 13:27
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9959700
|2007.07.19 12:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|122.06
|0.00
|0.00
|2007.07.19 12:52
|122.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.11
|9959726
|2007.07.19 12:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 13:06
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9960529
|2007.07.19 13:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 19:51
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9960787
|2007.07.19 13:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 15:20
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9961451
|2007.07.19 14:21
|sell
|0.40
|usdjpy
|122.06
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:32
|122.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.29
|9963200
|2007.07.19 15:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 15:38
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9964657
|2007.07.19 16:32
|sell
|0.40
|usdjpy
|122.14
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:33
|122.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.10
|9964674
|2007.07.19 16:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|122.16
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:33
|122.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|9964679
|2007.07.19 16:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.16
|0.00
|0.00
|2007.07.19 16:33
|122.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|9964681
|2007.07.19 16:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.19
|0.00
|0.00
|2007.07.19 17:01
|122.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.11
|9964729
|2007.07.19 16:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 16:39
|1.3821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9965227
|2007.07.19 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.02
|0.00
|0.00
|2007.07.19 22:53
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.28
|9965679
|2007.07.19 17:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 17:47
|1.3820
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9966787
|2007.07.19 18:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 17:19
|1.3821
|0.00
|0.00
|-1.16
|10.00
|9969139
|2007.07.19 20:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 10:10
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.61
|12.00
|9969610
|2007.07.19 21:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 21:30
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9970186
|2007.07.19 22:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.19 23:31
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9970544
|2007.07.19 22:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.17
|0.00
|0.00
|2007.07.20 00:00
|121.99
|0.00
|0.00
|1.23
|-14.76
|9971252
|2007.07.20 00:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.02
|0.00
|0.00
|2007.07.20 00:01
|121.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|9971678
|2007.07.20 00:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.99
|0.00
|0.00
|2007.07.20 01:39
|122.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|9972348
|2007.07.20 00:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 08:20
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9972965
|2007.07.20 01:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.16
|0.00
|0.00
|2007.07.20 04:05
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|9974159
|2007.07.20 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.12
|0.00
|0.00
|2007.07.20 04:53
|122.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.82
|9974635
|2007.07.20 04:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.24
|0.00
|0.00
|2007.07.20 09:34
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.01
|9977112
|2007.07.20 08:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 08:58
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9977629
|2007.07.20 09:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 09:41
|1.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9977680
|2007.07.20 09:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.12
|0.00
|0.00
|2007.07.20 09:40
|122.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.82
|9977740
|2007.07.20 09:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.25
|0.00
|0.00
|2007.07.20 10:34
|122.38
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|9978715
|2007.07.20 10:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:06
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9978718
|2007.07.20 10:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 15:10
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9979276
|2007.07.20 10:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.40
|0.00
|0.00
|2007.07.20 14:51
|122.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.93
|9980431
|2007.07.20 11:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:30
|2.0509
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9980583
|2007.07.20 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:00
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9980973
|2007.07.20 11:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 11:38
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9981412
|2007.07.20 11:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.25
|0.00
|0.00
|2007.07.20 12:26
|122.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|9982162
|2007.07.20 12:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:19
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9982543
|2007.07.20 12:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:36
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9983053
|2007.07.20 12:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 12:44
|2.0528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9983272
|2007.07.20 12:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.25
|0.00
|0.00
|2007.07.20 13:43
|122.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|9983572
|2007.07.20 12:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 14:33
|2.0529
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9985858
|2007.07.20 14:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.25
|0.00
|0.00
|2007.07.20 14:51
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.65
|9986351
|2007.07.20 14:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.17
|0.00
|0.00
|2007.07.20 14:51
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|9986362
|2007.07.20 14:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.15
|0.00
|0.00
|2007.07.20 14:51
|122.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|9986366
|2007.07.20 14:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.13
|0.00
|0.00
|2007.07.20 15:11
|122.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|9987119
|2007.07.20 15:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.99
|0.00
|0.00
|2007.07.20 16:01
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.73
|9988419
|2007.07.20 16:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.14
|0.00
|0.00
|2007.07.20 16:03
|122.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|9988470
|2007.07.20 16:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.17
|0.00
|0.00
|2007.07.20 16:12
|122.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|9988636
|2007.07.20 16:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.08
|0.00
|0.00
|2007.07.20 16:55
|121.94
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|9989652
|2007.07.20 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.92
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:15
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|9990515
|2007.07.20 17:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.74
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:17
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.69
|9990752
|2007.07.20 17:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.57
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:20
|121.44
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|9991091
|2007.07.20 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0553
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 17:21
|2.0563
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9991156
|2007.07.20 17:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.40
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:32
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|9991353
|2007.07.20 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0571
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 17:44
|2.0582
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|9992395
|2007.07.20 17:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.21
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:34
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|9992754
|2007.07.20 17:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.99
|0.00
|0.00
|2007.07.23 04:18
|120.85
|0.00
|0.00
|-1.40
|11.58
|9993322
|2007.07.20 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3795
|0.00
|0.00
|-1.70
|-47.00
|9993653
|2007.07.20 17:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.20 17:45
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|9994067
|2007.07.20 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0587
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 08:59
|2.0597
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|9994574
|2007.07.20 17:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.20 20:04
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|9994745
|2007.07.20 17:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 04:15
|2.0577
|0.00
|0.00
|0.30
|10.00
|9995119
|2007.07.20 17:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0557
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 18:44
|2.0561
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9995798
|2007.07.20 18:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.29
|0.00
|0.00
|2007.07.20 18:23
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|9996166
|2007.07.20 18:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 19:00
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9997775
|2007.07.20 19:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 00:01
|1.3832
|0.00
|0.00
|-1.16
|10.00
|9997898
|2007.07.20 19:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0557
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 00:35
|2.0582
|0.00
|0.00
|0.61
|100.00
|9998810
|2007.07.20 19:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.20 20:00
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9999808
|2007.07.20 20:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.23 03:56
|121.07
|0.00
|0.00
|-2.81
|11.56
|10001693
|2007.07.23 00:01
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.07.23 01:10
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|10003985
|2007.07.23 00:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 02:49
|2.0558
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10004836
|2007.07.23 01:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.52
|0.00
|0.00
|2007.07.23 01:17
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|13.17
|10004967
|2007.07.23 01:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.46
|0.00
|0.00
|2007.07.23 01:28
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|10005076
|2007.07.23 01:28
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.38
|0.00
|0.00
|2007.07.23 02:47
|121.34
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|10006092
|2007.07.23 02:47
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.29
|0.00
|0.00
|2007.07.23 03:16
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|10007882
|2007.07.23 04:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.83
|0.00
|0.00
|2007.07.24 03:13
|120.68
|0.00
|0.00
|-1.41
|12.43
|10008304
|2007.07.23 04:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.07.23 04:52
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|10009607
|2007.07.23 05:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.07.23 08:55
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|10011914
|2007.07.23 07:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 07:38
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10011947
|2007.07.23 07:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0566
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 07:38
|2.0571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10012047
|2007.07.23 07:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0567
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 07:47
|2.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10013259
|2007.07.23 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:21
|2.0613
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|10013839
|2007.07.23 09:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.07.23 10:28
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|10014381
|2007.07.23 09:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0587
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 17:13
|2.0592
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10014434
|2007.07.23 09:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:42
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10014736
|2007.07.23 09:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 09:51
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10014985
|2007.07.23 09:54
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.23 09:57
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|10015179
|2007.07.23 10:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 10:24
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10015216
|2007.07.23 10:02
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.23 10:11
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|10016781
|2007.07.23 10:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 08:52
|1.3832
|0.00
|0.00
|-1.13
|10.00
|10017361
|2007.07.23 11:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.07.24 03:12
|120.91
|0.00
|0.00
|-2.83
|11.58
|10017900
|2007.07.23 11:53
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:08
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|10018604
|2007.07.23 12:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:26
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10018788
|2007.07.23 12:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.07.23 23:19
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|10019042
|2007.07.23 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 13:09
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10019043
|2007.07.23 12:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 13:40
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10020999
|2007.07.23 13:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 13:23
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10021784
|2007.07.23 13:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 15:04
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10021808
|2007.07.23 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 15:07
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10026706
|2007.07.23 17:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0587
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 17:29
|2.0592
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10027615
|2007.07.23 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0587
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 23:50
|2.0592
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10028153
|2007.07.23 18:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 18:33
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10028769
|2007.07.23 19:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 19:24
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10028915
|2007.07.23 19:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:30
|1.3815
|0.00
|0.00
|-2.25
|12.00
|10034517
|2007.07.24 03:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.65
|0.00
|0.00
|2007.07.24 03:59
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|10034925
|2007.07.24 03:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:31
|2.0626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10035413
|2007.07.24 03:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 03:48
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10036129
|2007.07.24 03:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0644
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:50
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.15
|-131.00
|10036641
|2007.07.24 03:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.48
|0.00
|0.00
|2007.07.24 22:02
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|10037327
|2007.07.24 04:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 05:09
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10037844
|2007.07.24 04:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 05:05
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10041832
|2007.07.24 08:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 08:51
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10042922
|2007.07.24 08:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:40
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10043291
|2007.07.24 09:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 09:20
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10044095
|2007.07.24 09:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 10:27
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10044673
|2007.07.24 10:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:22
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10045223
|2007.07.24 10:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:33
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10045532
|2007.07.24 10:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:09
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10045541
|2007.07.24 10:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 10:41
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10046024
|2007.07.24 10:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 11:10
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10051039
|2007.07.24 11:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 16:11
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10052237
|2007.07.24 11:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 15:35
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10053725
|2007.07.24 12:21
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.07.24 12:25
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|10055500
|2007.07.24 12:40
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.07.24 12:48
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|10056761
|2007.07.24 13:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:30
|2.0617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10058313
|2007.07.24 13:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.07.24 15:35
|120.72
|0.00
|0.00
|0.00
|23.19
|10058844
|2007.07.24 13:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 13:39
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10060551
|2007.07.24 13:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:29
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10066540
|2007.07.24 14:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 14:58
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10072909
|2007.07.24 15:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 16:04
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10077869
|2007.07.24 17:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 18:46
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10078224
|2007.07.24 17:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 21:14
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10078384
|2007.07.24 17:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3796
|0.00
|0.00
|-1.13
|-62.00
|10078660
|2007.07.24 18:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 18:05
|2.0617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10080155
|2007.07.24 19:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.64
|0.00
|0.00
|2007.07.24 21:32
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|10080699
|2007.07.24 19:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.07.24 19:37
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|10082711
|2007.07.24 22:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.07.24 22:15
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|10082969
|2007.07.24 22:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:50
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.30
|-234.00
|10083010
|2007.07.24 22:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 00:24
|120.04
|0.00
|0.00
|-1.41
|10.00
|10083304
|2007.07.24 22:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.24 23:08
|2.0617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10085872
|2007.07.25 00:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.00
|0.00
|0.00
|2007.07.25 04:01
|119.88
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|10086389
|2007.07.25 00:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.15
|0.00
|0.00
|2007.07.25 03:43
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|10086987
|2007.07.25 01:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 02:00
|2.0617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10087391
|2007.07.25 02:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.31
|0.00
|0.00
|2007.07.25 02:24
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|10087783
|2007.07.25 02:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:50
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-404.00
|10088311
|2007.07.25 03:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.31
|0.00
|0.00
|2007.07.25 03:19
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|10089181
|2007.07.25 03:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 08:24
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10090152
|2007.07.25 04:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.86
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:22
|119.74
|0.00
|0.00
|-4.26
|10.02
|10091560
|2007.07.25 04:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.07.25 04:52
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10092112
|2007.07.25 04:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.07.25 05:03
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10094186
|2007.07.25 06:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:55
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10094840
|2007.07.25 07:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 07:16
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|10095110
|2007.07.25 07:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 09:26
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|10097507
|2007.07.25 09:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 09:44
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10098846
|2007.07.25 09:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3812
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10099212
|2007.07.25 10:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:19
|119.95
|0.00
|0.00
|-8.51
|10.00
|10099651
|2007.07.25 10:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10099674
|2007.07.25 10:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3796
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10099690
|2007.07.25 10:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:16
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10099744
|2007.07.25 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:26
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10100368
|2007.07.25 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 10:54
|1.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10102245
|2007.07.25 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:44
|1.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10102594
|2007.07.25 10:56
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 11:26
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|10104775
|2007.07.25 11:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:45
|1.3749
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10104809
|2007.07.25 11:44
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.25 12:15
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|10105008
|2007.07.25 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3745
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:59
|1.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10105521
|2007.07.25 11:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:50
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10105629
|2007.07.25 11:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:50
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10105667
|2007.07.25 11:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 11:51
|2.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10106356
|2007.07.25 11:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3732
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:02
|1.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10106402
|2007.07.25 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:02
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10106746
|2007.07.25 12:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:48
|2.0529
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10107524
|2007.07.25 12:19
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:07
|120.13
|0.00
|0.00
|-17.03
|13.32
|10108101
|2007.07.25 12:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 12:59
|1.3742
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10108173
|2007.07.25 12:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0532
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:14
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10108710
|2007.07.25 13:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:14
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10108719
|2007.07.25 13:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:16
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10108755
|2007.07.25 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:17
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10108786
|2007.07.25 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:25
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10108935
|2007.07.25 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:29
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10109001
|2007.07.25 13:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:33
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10109091
|2007.07.25 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:34
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10109107
|2007.07.25 13:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:43
|2.0519
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10109523
|2007.07.25 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 13:48
|2.0530
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10109645
|2007.07.25 13:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0534
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:10
|2.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10111760
|2007.07.25 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0548
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:44
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|10111825
|2007.07.25 15:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:40
|1.3741
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10112511
|2007.07.25 15:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 16:01
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10114839
|2007.07.25 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:54
|1.3709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10114852
|2007.07.25 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:09
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|10115357
|2007.07.25 17:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:09
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10115376
|2007.07.25 17:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:10
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10115496
|2007.07.25 17:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0528
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10116250
|2007.07.25 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116255
|2007.07.25 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116266
|2007.07.25 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116269
|2007.07.25 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116271
|2007.07.25 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:32
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116285
|2007.07.25 17:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:33
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116299
|2007.07.25 17:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:33
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116317
|2007.07.25 17:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:35
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116391
|2007.07.25 17:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:43
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116686
|2007.07.25 17:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:44
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10116691
|2007.07.25 17:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 17:56
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10117243
|2007.07.25 17:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:30
|1.3697
|0.00
|0.00
|1.07
|10.00
|10117411
|2007.07.25 17:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:24
|2.0521
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10119674
|2007.07.25 19:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 20:26
|2.0506
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10120916
|2007.07.25 20:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:24
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10121136
|2007.07.25 21:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:24
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10121138
|2007.07.25 21:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:47
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10121322
|2007.07.25 21:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:50
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10121350
|2007.07.25 21:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:55
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10121439
|2007.07.25 21:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 21:55
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10121440
|2007.07.25 21:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 22:00
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10121533
|2007.07.25 22:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 22:01
|2.0514
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10121559
|2007.07.25 22:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 22:13
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10121719
|2007.07.25 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 23:37
|2.0531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10122342
|2007.07.25 23:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:38
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.45
|-21.00
|10122397
|2007.07.25 23:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 03:42
|1.3717
|0.00
|0.00
|2.13
|10.00
|10126978
|2007.07.26 04:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:16
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127357
|2007.07.26 04:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:18
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127370
|2007.07.26 04:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:18
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127377
|2007.07.26 04:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:18
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127388
|2007.07.26 04:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:19
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127399
|2007.07.26 04:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:20
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127511
|2007.07.26 04:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:37
|2.0526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10127755
|2007.07.26 04:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:38
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10127757
|2007.07.26 04:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 04:38
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10127779
|2007.07.26 04:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 05:17
|2.0505
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10128534
|2007.07.26 05:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:37
|2.0522
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10131501
|2007.07.26 08:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:37
|2.0521
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10131528
|2007.07.26 08:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:37
|2.0523
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10131532
|2007.07.26 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:38
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10131595
|2007.07.26 08:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:51
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10131617
|2007.07.26 08:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:05
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10131805
|2007.07.26 08:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 08:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10131932
|2007.07.26 08:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:06
|2.0488
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10132392
|2007.07.26 09:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:58
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10133023
|2007.07.26 09:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:52
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10133228
|2007.07.26 09:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 09:47
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10133802
|2007.07.26 10:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 10:17
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10134401
|2007.07.26 10:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:44
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10135429
|2007.07.26 11:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 11:51
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10137213
|2007.07.26 11:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:15
|2.0462
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10137668
|2007.07.26 12:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:40
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10139379
|2007.07.26 13:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 13:57
|2.0482
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10140814
|2007.07.26 13:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:12
|1.3717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10141242
|2007.07.26 14:09
|sell
|0.40
|usdjpy
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.07.26 14:11
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|10141555
|2007.07.26 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:18
|2.0448
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10141775
|2007.07.26 14:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 14:20
|2.0435
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10142049
|2007.07.26 14:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:21
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|10142427
|2007.07.26 14:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.70
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:04
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|10142640
|2007.07.26 14:25
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.07.26 15:33
|119.81
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|10143027
|2007.07.26 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:43
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.36
|10.00
|10144315
|2007.07.26 15:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:28
|1.3705
|0.00
|0.00
|0.71
|12.00
|10144576
|2007.07.26 15:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:38
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10145107
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:31
|2.0458
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10145134
|2007.07.26 15:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:31
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10146188
|2007.07.26 15:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 15:39
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10147072
|2007.07.26 16:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:11
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|10147221
|2007.07.26 16:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:14
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10147469
|2007.07.26 16:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.39
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:15
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|10147782
|2007.07.26 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.25
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:02
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|10148087
|2007.07.26 16:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:23
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10148378
|2007.07.26 16:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 16:25
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10148519
|2007.07.26 16:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 16:30
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|10149068
|2007.07.26 16:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:21
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.00
|10149399
|2007.07.26 16:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.40
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:00
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|10149520
|2007.07.26 16:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:21
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|10149948
|2007.07.26 17:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:20
|1.3724
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10150431
|2007.07.26 17:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:34
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|10150707
|2007.07.26 17:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.26
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:07
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|10150961
|2007.07.26 17:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.42
|0.00
|0.00
|2007.07.26 17:19
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|10151386
|2007.07.26 17:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 17:59
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10153467
|2007.07.26 18:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.95
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:37
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|10153558
|2007.07.26 18:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:43
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10153814
|2007.07.26 18:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 18:49
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|10153986
|2007.07.26 18:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 18:47
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10154200
|2007.07.26 18:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 19:22
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|10154231
|2007.07.26 18:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:14
|1.3723
|0.00
|0.00
|1.42
|12.00
|10154936
|2007.07.26 19:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:21
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10154949
|2007.07.26 19:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:21
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10154998
|2007.07.26 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:22
|2.0525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10155084
|2007.07.26 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:27
|2.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10155600
|2007.07.26 19:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:30
|2.0552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10155997
|2007.07.26 19:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:16
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|10156420
|2007.07.26 19:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0539
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 19:44
|2.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10156939
|2007.07.26 19:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0540
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:16
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|10157311
|2007.07.26 20:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.07.26 20:13
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|10157580
|2007.07.26 20:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0524
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:15
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|10157700
|2007.07.26 20:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:16
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10157715
|2007.07.26 20:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:16
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10157719
|2007.07.26 20:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:47
|2.0538
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10158306
|2007.07.26 20:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:15
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|10158333
|2007.07.26 20:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:47
|2.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10158474
|2007.07.26 20:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0534
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 20:47
|2.0537
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10158478
|2007.07.26 20:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:17
|2.0510
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10158638
|2007.07.26 21:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:16
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10158803
|2007.07.26 21:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.65
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:55
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|10158871
|2007.07.26 21:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:17
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10158913
|2007.07.26 21:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:17
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10158934
|2007.07.26 21:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0509
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 21:52
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10159454
|2007.07.26 21:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.07.26 22:46
|2.0481
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10159586
|2007.07.26 21:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2007.07.27 00:23
|118.40
|0.00
|0.00
|-1.42
|10.14
|10159730
|2007.07.26 21:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.07.26 21:58
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|10159801
|2007.07.26 22:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.07.27 00:09
|118.61
|0.00
|0.00
|-2.84
|10.12
|10160105
|2007.07.26 22:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 22:29
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|10160327
|2007.07.26 22:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 00:32
|2.0465
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.00
|10160476
|2007.07.26 23:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 00:12
|2.0485
|0.00
|0.00
|-0.72
|10.00
|10160640
|2007.07.26 23:32
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.83
|0.00
|0.00
|2007.07.26 23:38
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|10161958
|2007.07.27 00:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 00:18
|2.0485
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10162172
|2007.07.27 00:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2007.07.27 00:31
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|10162354
|2007.07.27 00:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|0.00
|2007.07.27 00:32
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|10162398
|2007.07.27 00:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:40
|2.0452
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10162791
|2007.07.27 00:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.25
|0.00
|0.00
|2007.07.27 00:54
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|10162975
|2007.07.27 00:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.25
|0.00
|0.00
|2007.07.27 01:26
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|10163863
|2007.07.27 01:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.40
|0.00
|0.00
|2007.07.27 01:53
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|10164047
|2007.07.27 01:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 02:24
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10166171
|2007.07.27 02:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:31
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10166465
|2007.07.27 02:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 03:10
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10170927
|2007.07.27 06:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 07:29
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10171057
|2007.07.27 06:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 06:55
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10173318
|2007.07.27 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 08:41
|2.0439
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10173400
|2007.07.27 08:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:05
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10174437
|2007.07.27 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0422
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:08
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10174670
|2007.07.27 09:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:15
|2.0393
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10174903
|2007.07.27 09:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:12
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10175413
|2007.07.27 09:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:26
|2.0378
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10175783
|2007.07.27 09:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:19
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10175974
|2007.07.27 09:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:38
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10176344
|2007.07.27 09:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:25
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10176769
|2007.07.27 09:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:38
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10177135
|2007.07.27 09:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:39
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10177322
|2007.07.27 09:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:41
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10177511
|2007.07.27 09:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 09:46
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10177789
|2007.07.27 09:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:08
|1.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10178495
|2007.07.27 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:09
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10179801
|2007.07.27 10:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 10:30
|2.0364
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10180223
|2007.07.27 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:42
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10181384
|2007.07.27 10:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:15
|2.0372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10183291
|2007.07.27 11:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:44
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10183745
|2007.07.27 11:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:39
|2.0388
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10184247
|2007.07.27 11:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:47
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10184685
|2007.07.27 11:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 11:48
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10184955
|2007.07.27 11:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 13:08
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10185536
|2007.07.27 11:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:11
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10185994
|2007.07.27 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:18
|2.0371
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10188099
|2007.07.27 12:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:54
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10188299
|2007.07.27 12:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 12:53
|2.0357
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10188617
|2007.07.27 12:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0331
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 13:29
|2.0321
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10188912
|2007.07.27 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 13:07
|2.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10189446
|2007.07.27 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:17
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10190054
|2007.07.27 13:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 13:19
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10190643
|2007.07.27 13:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 14:05
|2.0303
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10192302
|2007.07.27 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 14:07
|2.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10192452
|2007.07.27 14:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:11
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10194237
|2007.07.27 14:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:00
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10194465
|2007.07.27 15:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:55
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10194618
|2007.07.27 15:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:11
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10195566
|2007.07.27 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:59
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10195806
|2007.07.27 15:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 15:59
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10197212
|2007.07.27 16:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:15
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10197547
|2007.07.27 16:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:42
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10197826
|2007.07.27 16:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:25
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10198013
|2007.07.27 16:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 16:42
|2.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10199132
|2007.07.27 17:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 17:03
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10199743
|2007.07.27 17:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:02
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10200387
|2007.07.27 17:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:02
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10200650
|2007.07.27 17:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 17:45
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10200955
|2007.07.27 17:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 17:56
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10203192
|2007.07.27 18:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:33
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10203763
|2007.07.27 18:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 18:42
|2.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10205045
|2007.07.27 19:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:13
|2.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10205935
|2007.07.27 19:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:37
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10206661
|2007.07.27 19:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 19:57
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10208154
|2007.07.27 20:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 22:45
|2.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10208186
|2007.07.27 20:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.07.27 22:56
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|-61.41
|813.31
|Closed P/L:
|751.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10205521
|2007.07.27 19:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.36
|-7.00
|10205252
|2007.07.27 19:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|2.0257
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.00
|10162441
|2007.07.27 00:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.10
|0.00
|0.00
|118.83
|0.00
|0.00
|-1.44
|-61.43
|10163481
|2007.07.27 01:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.25
|0.00
|0.00
|118.83
|0.00
|0.00
|-2.88
|-97.62
|10164395
|2007.07.27 01:55
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.40
|0.00
|0.00
|118.83
|0.00
|0.00
|-5.76
|-144.74
|0.00
|0.00
|-10.07
|-313.79
|Floating P/L:
|-323.86
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|751.90
|Floating P/L:
|-323.86
|Margin:
|1 038.86
|Balance:
|10 751.90
|Equity:
|10 428.04
|Free Margin:
|9 389.18
|Details:
|Gross Profit:
|3 377.36
|Gross Loss:
|2 625.46
|Total Net Profit:
|751.90
|Profit Factor:
|1.29
|Expected Payoff:
|1.89
|Absolute Drawdown:
|89.70
|Maximal Drawdown:
|1 555.54 (13.57%)
|Relative Drawdown:
|13.57% (1 555.54)
|Total Trades:
|398
|Short Positions (won %):
|229 (84.72%)
|Long Positions (won %):
|169 (63.31%)
|Profit Trades (% of total):
|301 (75.63%)
|Loss trades (% of total):
|97 (24.37%)
|Largest
|profit trade:
|100.61
|loss trade:
|-404.00
|Average
|profit trade:
|11.22
|loss trade:
|-27.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|103 (1 286.99)
|consecutive losses ($):
|12 (-163.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 286.99 (103)
|consecutive loss (count):
|-808.55 (5)
|Average
|consecutive wins:
|13
|consecutive losses:
|4