FXLite LLC

Account: 561475 Name: 10.3_DS_RMI(3) Currency: USD 2007 July 26, 04:05

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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10100860 sell 0.10 eurusd 1.3779 0.0000 1.3769 1.3781 0.00 0.00 0.00 -2.00

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10101148 sell 0.20 eurusd 1.3785 0.0000 1.3775 1.3782 0.00 0.00 0.00 6.00

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10100518 sell 0.10 eurusd 1.3780 0.0000 1.3770 1.3782 0.00 0.00 0.00 -2.00

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10100739 sell 0.20 eurusd 1.3786 0.0000 1.3776 1.3783 0.00 0.00 0.00 6.00

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10099770 sell 0.10 eurusd 1.3792 0.0000 1.3782 1.3782 0.00 0.00 0.00 10.00

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10099180 sell 0.10 eurusd 1.3805 0.0000 1.3795 1.3795 0.00 0.00 0.00 10.00

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10092202 sell 0.10 eurusd 1.3810 0.0000 1.3800 1.3817 0.00 0.00 0.00 -7.00

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10096320 sell 0.20 eurusd 1.3817 0.0000 1.3807 1.3818 0.00 0.00 0.00 -2.00

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10096902 sell 0.40 eurusd 1.3823 0.0000 1.3813 1.3819 0.00 0.00 0.00 16.00

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10085612 buy 0.10 eurusd 1.3826 0.0000 1.3836 1.3811 0.00 0.00 0.00 -15.00

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10088029 buy 0.20 eurusd 1.3820 0.0000 1.3830 1.3812 0.00 0.00 0.00 -16.00

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10088556 buy 0.40 eurusd 1.3813 0.0000 1.3823 1.3811 0.00 0.00 0.00 -8.00

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10089885 buy 0.80 eurusd 1.3806 0.0000 1.3816 1.3812 0.00 0.00 0.00 48.00

10201 RF1

0.00 0.00 0.00 54.00

Closed P/L: 54.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 54.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 242.97 Equity: 5 242.97 Free Margin: 5 242.97

Details:

Gross Profit: 106.00 Gross Loss: 52.00 Total Net Profit: 54.00

Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 3.86

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 39.00 (0.74%) Relative Drawdown: 0.74% (39.00)

Total Trades: 14 Short Positions (won %): 10 (60.00%) Long Positions (won %): 4 (25.00%)

Profit Trades (% of total): 7 (50.00%) Loss trades (% of total): 7 (50.00%)

Largest profit trade: 48.00 loss trade: -16.00

Average profit trade: 15.14 loss trade: -7.43

Maximum consecutive wins ($): 3 (26.00) consecutive losses ($): 3 (-39.00)

Maximal consecutive profit (count): 48.00 (1) consecutive loss (count): -39.00 (3)