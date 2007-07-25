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|54.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
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|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|54.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 242.97
|Equity:
|5 242.97
|Free Margin:
|5 242.97
|Details:
|Gross Profit:
|106.00
|Gross Loss:
|52.00
|Total Net Profit:
|54.00
|Profit Factor:
|2.04
|Expected Payoff:
|3.86
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|39.00 (0.74%)
|Relative Drawdown:
|0.74% (39.00)
|Total Trades:
|14
|Short Positions (won %):
|10 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|4 (25.00%)
|Profit Trades (% of total):
|7 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|7 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|48.00
|loss trade:
|-16.00
|Average
|profit trade:
|15.14
|loss trade:
|-7.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (26.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-39.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|48.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-39.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2