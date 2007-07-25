FXLite LLC

Account: 561475 Name: 10.3_DS_RMI(3) Currency: USD 2007 July 26, 04:05
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Closed P/L: 54.00
Open Trades:
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No transactions
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 54.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 242.97 Equity: 5 242.97 Free Margin: 5 242.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 106.00 Gross Loss: 52.00 Total Net Profit: 54.00
Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 3.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 39.00 (0.74%) Relative Drawdown: 0.74% (39.00)
 
Total Trades: 14 Short Positions (won %): 10 (60.00%) Long Positions (won %): 4 (25.00%)
Profit Trades (% of total): 7 (50.00%) Loss trades (% of total): 7 (50.00%)
Largest profit trade: 48.00 loss trade: -16.00
Average profit trade: 15.14 loss trade: -7.43
Maximum consecutive wins ($): 3 (26.00) consecutive losses ($): 3 (-39.00)
Maximal consecutive profit (count): 48.00 (1) consecutive loss (count): -39.00 (3)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2