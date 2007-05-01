FXLite LLC

Account: 561475 Name: 10.3_DS_RMI(3) Currency: USD 2007 July 20, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
99960752007.07.20 18:14buy0.10eurusd1.38340.00001.38442007.07.20 18:251.38290.000.000.00-5.00
99961692007.07.20 18:15buy0.20eurusd1.38270.00001.38372007.07.20 18:251.38300.000.000.006.00
99939802007.07.20 17:43buy0.10eurusd1.38360.00001.38462007.07.20 18:131.38310.000.000.00-5.00
99958172007.07.20 18:10buy0.20eurusd1.38290.00001.38392007.07.20 18:131.38320.000.000.006.00
99927272007.07.20 17:34buy0.10eurusd1.38390.00001.38492007.07.20 17:431.38340.000.000.00-5.00
99936032007.07.20 17:39buy0.20eurusd1.38320.00001.38422007.07.20 17:431.38350.000.000.006.00
99923502007.07.20 17:32buy0.10eurusd1.38270.00001.38372007.07.20 17:341.38370.000.000.0010.00
99912762007.07.20 17:20buy0.10eurusd1.38310.00001.38412007.07.20 17:311.38260.000.000.00-5.00
99921882007.07.20 17:29buy0.20eurusd1.38240.00001.38342007.07.20 17:311.38270.000.000.006.00
99906292007.07.20 17:17buy0.10eurusd1.38190.00001.38292007.07.20 17:201.38290.000.000.0010.00
99884382007.07.20 16:01buy0.10eurusd1.38060.00001.38162007.07.20 17:171.38160.000.000.0010.00
99827462007.07.20 12:29sell0.10eurusd1.37830.00001.37732007.07.20 14:441.37880.000.000.00-5.00
99831032007.07.20 12:44sell0.20eurusd1.37900.00001.37802007.07.20 14:441.37870.000.000.006.00
99819692007.07.20 12:07sell0.10eurusd1.37830.00001.37732007.07.20 12:291.37860.000.000.00-3.00
99826892007.07.20 12:27sell0.20eurusd1.37900.00001.37802007.07.20 12:281.37870.000.000.006.00
99811922007.07.20 11:43sell0.10eurusd1.37820.00001.37722007.07.20 12:071.37860.000.000.00-4.00
99815392007.07.20 11:52sell0.20eurusd1.37890.00001.37792007.07.20 12:071.37860.000.000.006.00
99354632007.07.18 15:59sell0.10eurusd1.37640.00001.37542007.07.20 11:431.37850.000.001.44-21.00
99358832007.07.18 16:10sell0.20eurusd1.37710.00001.37612007.07.20 11:431.37840.000.002.88-26.00
99371272007.07.18 16:35sell0.40eurusd1.37780.00001.37682007.07.20 11:431.37850.000.005.76-28.00
99380822007.07.18 17:06sell0.80eurusd1.37840.00001.37742007.07.20 11:421.37840.000.0011.530.00
99383152007.07.18 17:11sell1.60eurusd1.37910.00001.37812007.07.20 11:421.37850.000.0023.0596.00
99346572007.07.18 15:44sell0.10eurusd1.37560.00001.37462007.07.18 15:591.37650.000.000.00-9.00
99349472007.07.18 15:46sell0.20eurusd1.37620.00001.37522007.07.18 15:591.37660.000.000.00-8.00
99353152007.07.18 15:56sell0.40eurusd1.37700.00001.37602007.07.18 15:591.37650.000.000.0020.00
99343212007.07.18 15:40sell0.10eurusd1.37590.00001.37492007.07.18 15:441.37610.000.000.00-2.00
99344942007.07.18 15:41sell0.20eurusd1.37650.00001.37552007.07.18 15:441.37620.000.000.006.00
99132982007.07.18 03:18buy0.10eurusd1.38130.00001.38232007.07.18 06:551.38230.000.000.0010.00
99130352007.07.18 03:16buy0.10eurusd1.38090.00001.38162007.07.18 03:171.38160.000.000.007.00
99121752007.07.18 02:34buy0.10eurusd1.37940.00001.38042007.07.18 03:161.38040.000.000.0010.00
99025792007.07.17 16:00buy0.10eurusd1.37860.00001.37962007.07.17 16:071.37830.000.000.00-3.00
99027332007.07.17 16:00buy0.20eurusd1.37800.00001.37902007.07.17 16:071.37830.000.000.006.00
98980942007.07.17 13:33sell0.10eurusd1.37730.00001.37632007.07.17 15:321.37770.000.000.00-4.00
99011302007.07.17 15:30sell0.20eurusd1.37800.00001.37702007.07.17 15:311.37770.000.000.006.00
98973482007.07.17 13:00sell0.10eurusd1.37710.00001.37612007.07.17 13:331.37760.000.000.00-5.00
98979052007.07.17 13:22sell0.20eurusd1.37780.00001.37682007.07.17 13:331.37750.000.000.006.00
98967812007.07.17 12:45sell0.10eurusd1.37660.00001.37562007.07.17 12:521.37770.000.000.00-11.00
98969562007.07.17 12:48sell0.20eurusd1.37730.00001.37632007.07.17 12:521.37760.000.000.00-6.00
98970742007.07.17 12:50sell0.40eurusd1.37800.00001.37702007.07.17 12:521.37750.000.000.0020.00
98966812007.07.17 12:41sell0.20eurusd1.37700.00001.37602007.07.17 12:431.37670.000.000.006.00
98962822007.07.17 12:33sell0.10eurusd1.37630.00001.37532007.07.17 12:431.37680.000.000.00-5.00
98900172007.07.17 09:23buy0.10eurusd1.37940.00001.38042007.07.17 10:441.37900.000.000.00-4.00
98918562007.07.17 10:29buy0.20eurusd1.37870.00001.37972007.07.17 10:441.37900.000.000.006.00
98867032007.07.17 05:02sell0.10eurusd1.37750.00001.37652007.07.17 08:051.37830.000.000.00-8.00
98872962007.07.17 05:58sell0.20eurusd1.37810.00001.37712007.07.17 08:051.37840.000.000.00-6.00
98883052007.07.17 07:24sell0.40eurusd1.37880.00001.37782007.07.17 08:051.37830.000.000.0020.00
98839682007.07.17 00:38sell0.10eurusd1.37700.00001.37602007.07.17 03:521.37750.000.000.00-5.00
98850282007.07.17 02:47sell0.20eurusd1.37770.00001.37672007.07.17 03:521.37740.000.000.006.00
98822602007.07.16 22:32sell0.10eurusd1.37820.00001.37722007.07.17 00:381.37720.000.000.3610.00
98788522007.07.16 17:49sell0.10eurusd1.37710.00001.37612007.07.16 19:261.37790.000.000.00-8.00
98800542007.07.16 18:35sell0.40eurusd1.37840.00001.37742007.07.16 19:261.37800.000.000.0016.00
98797462007.07.16 18:22sell0.20eurusd1.37780.00001.37682007.07.16 19:261.37800.000.000.00-4.00
98679942007.07.16 10:33sell0.10eurusd1.37690.00001.37592007.07.16 14:351.37890.000.000.00-20.00
98685632007.07.16 10:44sell0.20eurusd1.37760.00001.37662007.07.16 14:351.37900.000.000.00-28.00
98689372007.07.16 10:58sell0.40eurusd1.37820.00001.37722007.07.16 14:341.37890.000.000.00-28.00
98704202007.07.16 11:59sell0.80eurusd1.37890.00001.37792007.07.16 14:341.37890.000.000.000.00
98708882007.07.16 12:06sell1.60eurusd1.37960.00001.37862007.07.16 14:341.37900.000.000.0096.00
98670452007.07.16 10:00sell0.10eurusd1.37790.00001.37692007.07.16 10:331.37690.000.000.0010.00
98594882007.07.16 01:05sell0.10eurusd1.37770.00001.37672007.07.16 09:441.37870.000.000.00-10.00
98622922007.07.16 05:02sell0.20eurusd1.37830.00001.37732007.07.16 09:441.37860.000.000.00-6.00
98636092007.07.16 06:27sell0.40eurusd1.37900.00001.37802007.07.16 09:441.37850.000.000.0020.00
98434962007.07.13 13:00sell0.10eurusd1.37710.00001.37612007.07.13 15:211.37810.000.000.00-10.00
98451412007.07.13 14:22sell0.20eurusd1.37780.00001.37682007.07.13 15:211.37800.000.000.00-4.00
98460232007.07.13 15:01sell0.40eurusd1.37840.00001.37742007.07.13 15:211.37800.000.000.0016.00
98378852007.07.13 09:40sell0.10eurusd1.37670.00001.37572007.07.13 11:341.37830.000.000.00-16.00
98394562007.07.13 10:32sell0.20eurusd1.37740.00001.37642007.07.13 11:341.37820.000.000.00-16.00
98398422007.07.13 10:44sell0.40eurusd1.37810.00001.37712007.07.13 11:341.37810.000.000.000.00
98413542007.07.13 11:28sell0.80eurusd1.37880.00001.37782007.07.13 11:341.37820.000.000.0048.00
98090992007.07.12 08:02sell0.10eurusd1.37510.00001.37412007.07.12 09:041.37560.000.000.00-5.00
98094112007.07.12 08:27sell0.20eurusd1.37580.00001.37482007.07.12 09:041.37550.000.000.006.00
97320592007.07.10 12:03buy0.10eurusd1.36500.00001.36602007.07.10 13:011.36600.000.000.0010.00
97259242007.07.10 08:28sell0.10eurusd1.36050.00001.35952007.07.10 08:591.36090.000.000.00-4.00
97265332007.07.10 08:50sell0.20eurusd1.36120.00001.36022007.07.10 08:591.36090.000.000.006.00
97247582007.07.10 08:00sell0.10eurusd1.36090.00001.35992007.07.10 08:031.35990.000.000.0010.00
97199822007.07.10 01:00sell0.10eurusd1.36260.00001.36162007.07.10 07:031.36160.000.000.0010.00
97172502007.07.09 20:48sell0.10eurusd1.36190.00001.36092007.07.10 01:001.36270.000.000.36-8.00
97184562007.07.09 23:52sell0.20eurusd1.36260.00001.36162007.07.10 01:001.36260.000.000.720.00
97197462007.07.10 00:34sell0.40eurusd1.36330.00001.36232007.07.10 01:001.36270.000.000.0024.00
97074172007.07.09 11:53buy0.10eurusd1.36280.00001.36382007.07.09 16:351.36230.000.000.00-5.00
97111802007.07.09 15:15buy0.20eurusd1.36210.00001.36312007.07.09 16:351.36240.000.000.006.00
97046462007.07.09 10:29buy0.10eurusd1.36400.00001.36502007.07.09 11:441.36320.000.000.00-8.00
97048672007.07.09 10:35buy0.20eurusd1.36340.00001.36442007.07.09 11:441.36310.000.000.00-6.00
97054212007.07.09 10:53buy0.40eurusd1.36270.00001.36372007.07.09 11:441.36320.000.000.0020.00
96904392007.07.06 18:09buy0.10eurusd1.36350.00001.36452007.07.06 18:551.36260.000.000.00-9.00
96909142007.07.06 18:45buy0.20eurusd1.36280.00001.36382007.07.06 18:551.36250.000.000.00-6.00
96911182007.07.06 18:50buy0.40eurusd1.36210.00001.36312007.07.06 18:551.36260.000.000.0020.00
96892382007.07.06 17:25buy0.10eurusd1.36420.00001.36522007.07.06 18:091.36320.000.000.00-10.00
96895392007.07.06 17:34buy0.20eurusd1.36360.00001.36462007.07.06 18:091.36330.000.000.00-6.00
96898012007.07.06 17:41buy0.40eurusd1.36290.00001.36392007.07.06 18:081.36340.000.000.0020.00
96884562007.07.06 17:12buy0.10eurusd1.36300.00001.36402007.07.06 17:251.36400.000.000.0010.00
96880862007.07.06 17:04buy0.10eurusd1.36180.00001.36282007.07.06 17:121.36280.000.000.0010.00
96871222007.07.06 16:28buy0.10eurusd1.36050.00001.36152007.07.06 17:041.36150.000.000.0010.00
96855122007.07.06 16:02buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.07.06 16:071.36090.000.000.0010.00
96807912007.07.06 14:21sell0.10eurusd1.35890.00001.35792007.07.06 15:311.35790.000.000.0010.00
96817992007.07.06 15:08sell0.20eurusd1.35960.00001.35862007.07.06 15:301.35860.000.000.0020.00
96821692007.07.06 15:21sell0.40eurusd1.36020.00001.35922007.07.06 15:301.35920.000.000.0040.00
96744742007.07.06 08:47sell0.10eurusd1.35850.00001.35752007.07.06 10:161.35880.000.000.00-3.00
96762062007.07.06 09:59sell0.20eurusd1.35920.00001.35822007.07.06 10:161.35890.000.000.006.00
96677702007.07.06 00:01sell0.10eurusd1.35980.00001.35882007.07.06 08:471.35880.000.000.0010.00
96645932007.07.05 18:48sell0.10eurusd1.35870.00001.35772007.07.05 22:101.35970.000.000.00-10.00
96651502007.07.05 19:30sell0.20eurusd1.35940.00001.35842007.07.05 22:101.35970.000.000.00-6.00
96654592007.07.05 19:48sell0.40eurusd1.36000.00001.35902007.07.05 22:091.35960.000.000.0016.00
96639632007.07.05 18:15sell0.10eurusd1.35990.00001.35892007.07.05 18:481.35890.000.000.0010.00
96624292007.07.05 17:37sell0.10eurusd1.35840.00001.35742007.07.05 18:151.36020.000.000.00-18.00
96630162007.07.05 17:50sell0.20eurusd1.35910.00001.35812007.07.05 18:141.36010.000.000.00-20.00
96632412007.07.05 17:57sell0.40eurusd1.35980.00001.35882007.07.05 18:131.36000.000.000.00-8.00
96636072007.07.05 18:05sell0.80eurusd1.36040.00001.35942007.07.05 18:131.35990.000.000.0040.00
96621262007.07.05 17:32sell0.10eurusd1.35820.00001.35722007.07.05 17:371.35870.000.000.00-5.00
96623522007.07.05 17:35sell0.20eurusd1.35890.00001.35792007.07.05 17:371.35860.000.000.006.00
96611182007.07.05 17:16sell0.10eurusd1.35930.00001.35832007.07.05 17:321.35830.000.000.0010.00
96606582007.07.05 17:05sell0.10eurusd1.35950.00001.35852007.07.05 17:161.35970.000.000.00-2.00
96609052007.07.05 17:09sell0.20eurusd1.36010.00001.35912007.07.05 17:151.35980.000.000.006.00
96603212007.07.05 17:00sell0.10eurusd1.36040.00001.35992007.07.05 17:051.35990.000.000.005.00
96477162007.07.05 10:00sell0.10eurusd1.36120.00001.36022007.07.05 14:371.36350.000.000.00-23.00
96478172007.07.05 10:03sell0.20eurusd1.36190.00001.36092007.07.05 14:371.36360.000.000.00-34.00
96487602007.07.05 10:48sell0.40eurusd1.36260.00001.36162007.07.05 14:371.36360.000.000.00-40.00
96488652007.07.05 10:49sell0.80eurusd1.36330.00001.36232007.07.05 14:371.36350.000.000.00-16.00
96490602007.07.05 10:51sell1.60eurusd1.36400.00001.36302007.07.05 14:371.36340.000.000.0096.00
96425562007.07.05 03:00buy0.10eurusd1.36200.00001.36302007.07.05 08:121.36170.000.000.00-3.00
96426882007.07.05 03:05buy0.20eurusd1.36140.00001.36242007.07.05 08:111.36170.000.000.006.00
96331912007.07.04 15:00buy0.10eurusd1.36220.00001.36322007.07.05 02:591.36180.000.00-1.77-4.00
96376962007.07.04 20:10buy0.20eurusd1.36160.00001.36262007.07.05 02:591.36190.000.00-3.546.00
96286792007.07.04 09:48buy0.10eurusd1.36260.00001.36362007.07.04 10:491.36220.000.000.00-4.00
96296162007.07.04 10:32buy0.20eurusd1.36190.00001.36292007.07.04 10:491.36220.000.000.006.00
96265332007.07.04 08:20sell0.10eurusd1.36100.00001.36002007.07.04 09:471.36250.000.000.00-15.00
96266482007.07.04 08:29sell0.20eurusd1.36170.00001.36072007.07.04 09:471.36240.000.000.00-14.00
96272482007.07.04 09:00sell0.40eurusd1.36230.00001.36132007.07.04 09:471.36230.000.000.000.00
96282412007.07.04 09:31sell0.80eurusd1.36300.00001.36202007.07.04 09:461.36240.000.000.0048.00
96195972007.07.03 22:00sell0.10eurusd1.36020.00001.35922007.07.04 08:131.36110.000.000.36-9.00
96199862007.07.03 22:44sell0.20eurusd1.36090.00001.35992007.07.04 08:121.36100.000.000.72-2.00
96244362007.07.04 05:18sell0.40eurusd1.36160.00001.36062007.07.04 08:111.36110.000.000.0020.00
96164302007.07.03 18:00sell0.10eurusd1.36100.00001.36002007.07.03 20:101.36150.000.000.00-5.00
96176132007.07.03 19:13sell0.20eurusd1.36170.00001.36072007.07.03 20:091.36140.000.000.006.00
96095802007.07.03 13:36sell0.10eurusd1.35930.00001.35832007.07.03 16:511.36120.000.000.00-19.00
96106222007.07.03 14:05sell0.20eurusd1.35990.00001.35892007.07.03 16:511.36130.000.000.00-28.00
96120522007.07.03 15:19sell0.40eurusd1.36060.00001.35962007.07.03 16:501.36120.000.000.00-24.00
96123392007.07.03 15:24sell0.80eurusd1.36130.00001.36032007.07.03 16:501.36110.000.000.0016.00
96128802007.07.03 15:36sell1.60eurusd1.36190.00001.36092007.07.03 16:501.36130.000.000.0096.00
96083052007.07.03 12:30sell0.10eurusd1.36050.00001.35952007.07.03 13:361.35950.000.000.0010.00
96074582007.07.03 11:54sell0.10eurusd1.36010.00001.35912007.07.03 12:301.36060.000.000.00-5.00
96077572007.07.03 12:04sell0.20eurusd1.36080.00001.35982007.07.03 12:251.36050.000.000.006.00
96058452007.07.03 11:00sell0.10eurusd1.36010.00001.35912007.07.03 11:511.36060.000.000.00-5.00
96067312007.07.03 11:27sell0.20eurusd1.36080.00001.35982007.07.03 11:511.36050.000.000.006.00
95417042007.06.29 12:52buy0.10eurusd1.34810.00001.34912007.06.29 13:031.34910.000.000.0010.00
95410402007.06.29 12:30buy0.10eurusd1.34690.00001.34792007.06.29 12:521.34790.000.000.0010.00
95316282007.06.29 03:06sell0.10eurusd1.34380.00001.34282007.06.29 09:211.34470.000.000.00-9.00
95354642007.06.29 08:19sell0.20eurusd1.34450.00001.34352007.06.29 09:211.34460.000.000.00-2.00
95359052007.06.29 08:38sell0.40eurusd1.34520.00001.34422007.06.29 09:211.34470.000.000.0020.00
95274412007.06.28 22:18sell0.10eurusd1.34270.00001.34172007.06.29 02:501.34380.000.000.34-11.00
95278852007.06.28 22:36sell0.20eurusd1.34340.00001.34242007.06.29 02:501.34390.000.000.68-10.00
95283452007.06.28 23:31sell0.40eurusd1.34400.00001.34302007.06.29 02:501.34400.000.001.360.00
95285362007.06.28 23:41sell0.80eurusd1.34470.00001.34372007.06.29 02:491.34410.000.002.7248.00
95268872007.06.28 21:50sell0.10eurusd1.34390.00001.34292007.06.28 22:171.34290.000.000.0010.00
95259772007.06.28 21:16sell0.10eurusd1.34510.00001.34412007.06.28 21:501.34410.000.000.0010.00
95182522007.06.28 14:00buy0.10eurusd1.34660.00001.34762007.06.28 21:161.34530.000.000.00-13.00
95248532007.06.28 20:29buy0.20eurusd1.34550.00001.34652007.06.28 21:161.34520.000.000.00-6.00
95257902007.06.28 21:14buy0.40eurusd1.34510.00001.34582007.06.28 21:161.34520.000.000.004.00
95259092007.06.28 21:15buy0.80eurusd1.34440.00001.34542007.06.28 21:151.34490.000.000.0040.00
95174032007.06.28 13:00buy0.10eurusd1.34660.00001.34762007.06.28 14:001.34640.000.000.00-2.00
95177102007.06.28 13:20buy0.20eurusd1.34590.00001.34692007.06.28 13:591.34620.000.000.006.00
94999632007.06.28 00:00buy0.10eurusd1.34550.00001.34652007.06.28 09:051.34650.000.000.0010.00
94974452007.06.27 20:00buy0.10eurusd1.34440.00001.34542007.06.27 23:511.34540.000.000.0010.00
94565842007.06.26 20:50buy0.10eurusd1.34700.00001.34802007.06.27 02:541.34490.000.00-0.66-21.00
94584802007.06.26 22:44buy0.20eurusd1.34630.00001.34732007.06.27 02:541.34480.000.00-1.33-30.00
94590512007.06.26 23:49buy0.40eurusd1.34570.00001.34672007.06.27 02:531.34490.000.00-2.65-32.00
94620582007.06.27 01:51buy0.80eurusd1.34500.00001.34602007.06.27 02:531.34480.000.000.00-16.00
94624632007.06.27 02:08buy1.60eurusd1.34430.00001.34532007.06.27 02:511.34490.000.000.0096.00
94523102007.06.26 17:03buy0.20eurusd1.34660.00001.34762007.06.26 17:091.34630.000.000.00-6.00
94514182007.06.26 16:25buy0.10eurusd1.34730.00001.34832007.06.26 17:091.34640.000.000.00-9.00
94525962007.06.26 17:08buy0.40eurusd1.34590.00001.34692007.06.26 17:091.34640.000.000.0020.00
94499262007.06.26 15:40buy0.10eurusd1.34790.00001.34892007.06.26 16:251.34720.000.000.00-7.00
94505022007.06.26 15:52buy0.20eurusd1.34730.00001.34832007.06.26 16:251.34720.000.000.00-2.00
94510472007.06.26 16:08buy0.40eurusd1.34660.00001.34762007.06.26 16:251.34710.000.000.0020.00
94441132007.06.26 11:13sell0.10eurusd1.34450.00001.34352007.06.26 11:481.34500.000.000.00-5.00
94444662007.06.26 11:42sell0.20eurusd1.34520.00001.34422007.06.26 11:481.34490.000.000.006.00
94424722007.06.26 10:19sell0.10eurusd1.34390.00001.34292007.06.26 11:131.34480.000.000.00-9.00
94435282007.06.26 10:47sell0.20eurusd1.34460.00001.34362007.06.26 11:131.34470.000.000.00-2.00
94438302007.06.26 10:59sell0.40eurusd1.34530.00001.34432007.06.26 11:131.34480.000.000.0020.00
94408212007.06.26 09:32sell0.10eurusd1.34510.00001.34412007.06.26 10:191.34410.000.000.0010.00
94343342007.06.26 02:00sell0.10eurusd1.34630.00001.34532007.06.26 09:321.34530.000.000.0010.00
94298752007.06.25 19:00sell0.10eurusd1.34480.00001.34382007.06.25 23:501.34630.000.000.00-15.00
94302352007.06.25 19:27sell0.20eurusd1.34550.00001.34452007.06.25 23:501.34620.000.000.00-14.00
94314142007.06.25 21:49sell0.40eurusd1.34610.00001.34512007.06.25 23:501.34630.000.000.00-8.00
94316712007.06.25 22:03sell0.80eurusd1.34680.00001.34582007.06.25 23:471.34620.000.000.0048.00
94183812007.06.25 11:31sell0.10eurusd1.34440.00001.34342007.06.25 17:491.34600.000.000.00-16.00
94185292007.06.25 11:38sell0.20eurusd1.34510.00001.34412007.06.25 17:491.34590.000.000.00-16.00
94197372007.06.25 12:28sell0.40eurusd1.34580.00001.34482007.06.25 17:491.34580.000.000.000.00
94242252007.06.25 15:58sell0.80eurusd1.34650.00001.34552007.06.25 17:491.34590.000.000.0048.00
94163042007.06.25 10:16sell0.10eurusd1.34460.00001.34362007.06.25 11:271.34510.000.000.00-5.00
94181452007.06.25 11:24sell0.20eurusd1.34530.00001.34432007.06.25 11:271.34500.000.000.006.00
93862542007.06.22 09:10buy0.10eurusd1.34190.00001.34292007.06.22 10:091.34090.000.000.00-10.00
93881462007.06.22 09:53buy0.20eurusd1.34130.00001.34232007.06.22 10:091.34100.000.000.00-6.00
93885912007.06.22 10:03buy0.40eurusd1.34060.00001.34162007.06.22 10:081.34110.000.000.0020.00
93856862007.06.22 09:04buy0.10eurusd1.34070.00001.34172007.06.22 09:101.34170.000.000.0010.00
93831342007.06.22 06:13buy0.10eurusd1.33960.00001.34062007.06.22 09:041.34060.000.000.0010.00
93786792007.06.21 22:46buy0.10eurusd1.33910.00001.34012007.06.22 05:351.33860.000.00-0.66-5.00
93812892007.06.22 03:26buy0.20eurusd1.33840.00001.33942007.06.22 05:341.33870.000.000.006.00
93745302007.06.21 17:00buy0.10eurusd1.34000.00001.34102007.06.21 19:011.33950.000.000.00-5.00
93765082007.06.21 19:00buy0.20eurusd1.33930.00001.34032007.06.21 19:011.33960.000.000.006.00
93732262007.06.21 16:00buy0.10eurusd1.34040.00001.34142007.06.21 16:331.33980.000.000.00-6.00
93736762007.06.21 16:18buy0.20eurusd1.33970.00001.34072007.06.21 16:331.34000.000.000.006.00
93542162007.06.20 22:24sell0.10eurusd1.34060.00001.33962007.06.21 01:521.33960.000.001.3710.00
93478502007.06.20 15:37sell0.10eurusd1.34280.00001.34182007.06.20 16:051.34320.000.000.00-4.00
93482272007.06.20 15:56sell0.20eurusd1.34350.00001.34252007.06.20 16:041.34320.000.000.006.00
93438232007.06.20 12:00sell0.10eurusd1.34160.00001.34062007.06.20 15:251.34270.000.000.00-11.00
93441012007.06.20 12:06sell0.20eurusd1.34230.00001.34132007.06.20 15:241.34260.000.000.00-6.00
93453312007.06.20 13:08sell0.40eurusd1.34300.00001.34202007.06.20 15:241.34250.000.000.0020.00
93410262007.06.20 10:28sell0.10eurusd1.34140.00001.34042007.06.20 11:321.34300.000.000.00-16.00
93413292007.06.20 10:41sell0.20eurusd1.34200.00001.34102007.06.20 11:321.34300.000.000.00-20.00
93418562007.06.20 11:02sell0.40eurusd1.34270.00001.34172007.06.20 11:311.34290.000.000.00-8.00
93419712007.06.20 11:08sell0.80eurusd1.34340.00001.34242007.06.20 11:311.34280.000.000.0048.00
93388202007.06.20 09:18sell0.10eurusd1.34260.00001.34162007.06.20 10:281.34160.000.000.0010.00
93338762007.06.20 04:00buy0.10eurusd1.34300.00001.34402007.06.20 09:181.34270.000.000.00-3.00
93381832007.06.20 09:00buy0.20eurusd1.34230.00001.34332007.06.20 09:171.34260.000.000.006.00
93235802007.06.19 17:30sell0.10eurusd1.34080.00001.33982007.06.20 02:081.34230.000.000.46-15.00
93259582007.06.19 18:55sell0.20eurusd1.34150.00001.34052007.06.20 02:081.34220.000.000.91-14.00
93268692007.06.19 19:27sell0.40eurusd1.34210.00001.34112007.06.20 02:061.34230.000.001.83-8.00
93302912007.06.20 00:01sell0.80eurusd1.34280.00001.34182007.06.20 02:051.34220.000.000.0048.00
93225912007.06.19 17:00sell0.10eurusd1.34050.00001.33952007.06.19 17:041.34110.000.000.00-6.00
93227492007.06.19 17:02sell0.20eurusd1.34130.00001.34032007.06.19 17:031.34090.000.000.008.00
93144692007.06.19 12:20sell0.10eurusd1.33890.00001.33792007.06.19 15:161.34040.000.000.00-15.00
93164552007.06.19 13:19sell0.20eurusd1.33960.00001.33862007.06.19 15:161.34050.000.000.00-18.00
93171232007.06.19 13:40sell0.40eurusd1.34020.00001.33922007.06.19 15:151.34040.000.000.00-8.00
93194972007.06.19 15:02sell0.80eurusd1.34090.00001.33992007.06.19 15:151.34030.000.000.0048.00
93137932007.06.19 12:03sell0.10eurusd1.33860.00001.33762007.06.19 12:201.33900.000.000.00-4.00
93140942007.06.19 12:10sell0.20eurusd1.33930.00001.33832007.06.19 12:201.33900.000.000.006.00
93127052007.06.19 11:46sell0.10eurusd1.33990.00001.33892007.06.19 12:031.33890.000.000.0010.00
92649062007.06.15 16:18buy0.10eurusd1.33580.00001.33682007.06.15 17:001.33360.000.000.00-22.00
92652462007.06.15 16:22buy0.20eurusd1.33520.00001.33622007.06.15 17:001.33360.000.000.00-32.00
92657052007.06.15 16:37buy0.40eurusd1.33440.00001.33542007.06.15 17:001.33370.000.000.00-28.00
92663482007.06.15 16:54buy0.80eurusd1.33370.00001.33472007.06.15 17:001.33360.000.000.00-8.00
92664442007.06.15 16:55buy1.60eurusd1.33310.00001.33412007.06.15 17:001.33370.000.000.0096.00
92643472007.06.15 16:15buy0.10eurusd1.33460.00001.33562007.06.15 16:181.33560.000.000.0010.00
92638192007.06.15 16:01buy0.10eurusd1.33470.00001.33572007.06.15 16:151.33440.000.000.00-3.00
92639152007.06.15 16:03buy0.20eurusd1.33400.00001.33502007.06.15 16:151.33430.000.000.006.00
92625592007.06.15 15:42buy0.10eurusd1.33340.00001.33442007.06.15 16:011.33440.000.000.0010.00
92623552007.06.15 15:39buy0.10eurusd1.33330.00001.33432007.06.15 15:421.33310.000.000.00-2.00
92624062007.06.15 15:39buy0.20eurusd1.33260.00001.33362007.06.15 15:421.33290.000.000.006.00
92609982007.06.15 15:30buy0.10eurusd1.33370.00001.33432007.06.15 15:381.33290.000.000.00-8.00
92615062007.06.15 15:30buy0.20eurusd1.33310.00001.33412007.06.15 15:381.33290.000.000.00-4.00
92619082007.06.15 15:34buy0.40eurusd1.33240.00001.33342007.06.15 15:381.33290.000.000.0020.00
91828022007.06.12 12:00sell0.10eurusd1.33440.00001.33342007.06.12 16:191.33340.000.000.0010.00
91739062007.06.12 04:00buy0.10eurusd1.33600.00001.33702007.06.12 11:271.33520.000.000.00-8.00
91794572007.06.12 10:04buy0.20eurusd1.33540.00001.33642007.06.12 11:271.33530.000.000.00-2.00
91807132007.06.12 10:54buy0.40eurusd1.33470.00001.33572007.06.12 11:271.33520.000.000.0020.00
91710252007.06.12 01:03buy0.10eurusd1.33600.00001.33702007.06.12 03:401.33570.000.000.00-3.00
91713492007.06.12 02:00buy0.20eurusd1.33540.00001.33642007.06.12 03:391.33580.000.000.008.00
91684092007.06.11 19:59buy0.10eurusd1.33610.00001.33712007.06.11 21:511.33570.000.000.00-4.00
91688662007.06.11 20:23buy0.20eurusd1.33550.00001.33652007.06.11 21:511.33580.000.000.006.00
91676062007.06.11 19:00buy0.10eurusd1.33610.00001.33712007.06.11 19:541.33570.000.000.00-4.00
91682662007.06.11 19:45buy0.20eurusd1.33550.00001.33652007.06.11 19:531.33580.000.000.006.00
90856532007.06.07 13:36sell0.10eurusd1.34720.00001.34622007.06.07 14:371.34750.000.000.00-3.00
90870142007.06.07 14:20sell0.20eurusd1.34790.00001.34692007.06.07 14:361.34760.000.000.006.00
90842982007.06.07 13:15sell0.10eurusd1.34790.00001.34692007.06.07 13:261.34690.000.000.0010.00
90830172007.06.07 12:20sell0.10eurusd1.34900.00001.34802007.06.07 13:151.34800.000.000.0010.00
90767842007.06.07 06:09buy0.10eurusd1.35080.00001.35182007.06.07 10:181.34970.000.000.00-11.00
90798142007.06.07 10:03buy0.20eurusd1.35010.00001.35112007.06.07 10:181.34980.000.000.00-6.00
90799562007.06.07 10:06buy0.40eurusd1.34950.00001.35052007.06.07 10:181.34990.000.000.0016.00
90721522007.06.07 00:01sell0.10eurusd1.35030.00001.34932007.06.07 01:571.34930.000.000.0010.00
90667742007.06.06 17:58sell0.10eurusd1.34950.00001.34852007.06.06 18:401.34990.000.000.00-4.00
90680742007.06.06 18:26sell0.20eurusd1.35010.00001.34912007.06.06 18:401.34980.000.000.006.00
90648792007.06.06 17:00sell0.10eurusd1.35050.00001.34952007.06.06 17:051.35080.000.000.00-3.00
90650872007.06.06 17:04sell0.20eurusd1.35120.00001.35022007.06.06 17:051.35090.000.000.006.00
90627422007.06.06 15:56sell0.10eurusd1.34950.00001.34852007.06.06 16:091.34960.000.000.00-1.00
90627942007.06.06 15:56sell0.20eurusd1.35010.00001.34912007.06.06 16:091.34980.000.000.006.00
90602332007.06.06 15:00sell0.10eurusd1.35110.00001.35012007.06.06 15:141.35140.000.000.00-3.00
90603902007.06.06 15:04sell0.20eurusd1.35180.00001.35082007.06.06 15:141.35150.000.000.006.00
90575982007.06.06 13:01sell0.10eurusd1.35190.00001.35092007.06.06 14:511.35090.000.000.0010.00
90483932007.06.06 03:25sell0.10eurusd1.35130.00001.35032007.06.06 05:211.35210.000.000.00-8.00
90492342007.06.06 04:33sell0.20eurusd1.35190.00001.35092007.06.06 05:211.35220.000.000.00-6.00
90500422007.06.06 05:13sell0.40eurusd1.35260.00001.35162007.06.06 05:211.35210.000.000.0020.00
90036412007.06.04 12:17buy0.10eurusd1.34630.00001.34732007.06.04 14:541.34730.000.000.0010.00
90029152007.06.04 12:01buy0.10eurusd1.34510.00001.34612007.06.04 12:171.34610.000.000.0010.00
89949552007.06.04 04:00buy0.10eurusd1.34480.00001.34582007.06.04 10:281.34390.000.000.00-9.00
90009072007.06.04 10:23buy0.20eurusd1.34410.00001.34512007.06.04 10:281.34380.000.000.00-6.00
90010722007.06.04 10:24buy0.40eurusd1.34350.00001.34452007.06.04 10:281.34390.000.000.0016.00
89935292007.06.04 02:01sell0.10eurusd1.34370.00001.34272007.06.04 03:551.34450.000.000.00-8.00
89938142007.06.04 02:44sell0.20eurusd1.34430.00001.34332007.06.04 03:551.34460.000.000.00-6.00
89943862007.06.04 03:21sell0.40eurusd1.34500.00001.34402007.06.04 03:551.34450.000.000.0020.00
89687802007.06.01 13:30sell0.10eurusd1.34310.00001.34212007.06.01 15:301.34250.000.000.006.00
89703982007.06.01 15:06sell0.20eurusd1.34380.00001.34282007.06.01 15:301.34280.000.000.0020.00
89664332007.06.01 10:53sell0.10eurusd1.34420.00001.34322007.06.01 13:221.34320.000.000.0010.00
89653412007.06.01 10:05sell0.10eurusd1.34400.00001.34302007.06.01 10:531.34450.000.000.00-5.00
89662542007.06.01 10:45sell0.20eurusd1.34470.00001.34372007.06.01 10:531.34440.000.000.006.00
89627932007.06.01 06:10sell0.10eurusd1.34520.00001.34422007.06.01 10:051.34420.000.000.0010.00
89449932007.05.31 14:22buy0.10eurusd1.34470.00001.34572007.05.31 15:031.34570.000.000.0010.00
89406072007.05.31 09:21buy0.10eurusd1.34440.00001.34542007.05.31 10:191.34390.000.000.00-5.00
89416922007.05.31 10:10buy0.20eurusd1.34370.00001.34472007.05.31 10:191.34400.000.000.006.00
89370552007.05.31 04:00buy0.10eurusd1.34310.00001.34412007.05.31 09:211.34410.000.000.0010.00
89175782007.05.30 10:00sell0.10eurusd1.34360.00001.34262007.05.30 11:581.34430.000.000.00-7.00
89199302007.05.30 11:18sell0.20eurusd1.34420.00001.34322007.05.30 11:581.34440.000.000.00-4.00
89207012007.05.30 11:41sell0.40eurusd1.34490.00001.34392007.05.30 11:581.34440.000.000.0020.00
89143022007.05.30 07:04sell0.10eurusd1.34490.00001.34392007.05.30 09:421.34390.000.000.0010.00
89111192007.05.30 04:03sell0.10eurusd1.34430.00001.34332007.05.30 04:451.34480.000.000.00-5.00
89119212007.05.30 04:33sell0.20eurusd1.34500.00001.34402007.05.30 04:451.34470.000.000.006.00
89070932007.05.29 21:00sell0.10eurusd1.34460.00001.34362007.05.29 22:031.34510.000.000.00-5.00
89074302007.05.29 21:30sell0.20eurusd1.34530.00001.34432007.05.29 22:031.34500.000.000.006.00
88942312007.05.29 11:59buy0.10eurusd1.34810.00001.34912007.05.29 12:091.34910.000.000.0010.00
88928422007.05.29 11:18buy0.10eurusd1.34690.00001.34792007.05.29 11:591.34790.000.000.0010.00
88922112007.05.29 11:05buy0.10eurusd1.34570.00001.34672007.05.29 11:181.34670.000.000.0010.00
88857042007.05.29 04:38sell0.10eurusd1.34310.00001.34212007.05.29 05:441.34210.000.000.0010.00
88851382007.05.29 04:17sell0.10eurusd1.34420.00001.34322007.05.29 04:381.34320.000.000.0010.00
88818792007.05.28 18:00sell0.10eurusd1.34530.00001.34432007.05.29 04:171.34430.000.000.4410.00
88662552007.05.25 17:07buy0.10eurusd1.34690.00001.34792007.05.28 14:251.34550.000.00-0.65-14.00
88683282007.05.25 17:55buy0.20eurusd1.34620.00001.34722007.05.28 14:251.34550.000.00-1.29-14.00
88686362007.05.25 18:04buy0.40eurusd1.34560.00001.34662007.05.28 14:251.34550.000.00-2.58-4.00
88695132007.05.25 18:39buy0.80eurusd1.34490.00001.34592007.05.28 14:231.34550.000.00-5.1648.00
88711792007.05.25 22:19buy1.60eurusd1.34420.00001.34522007.05.28 01:291.34520.000.00-10.33160.00
88658442007.05.25 17:05buy0.10eurusd1.34500.00001.34602007.05.25 17:061.34600.000.000.0010.00
88647622007.05.25 16:39buy0.10eurusd1.34570.00001.34672007.05.25 17:001.34550.000.000.00-2.00
88650672007.05.25 16:53buy0.20eurusd1.34500.00001.34602007.05.25 17:001.34530.000.000.006.00
88636892007.05.25 15:56buy0.10eurusd1.34580.00001.34682007.05.25 16:391.34560.000.000.00-2.00
88641442007.05.25 16:11buy0.20eurusd1.34520.00001.34622007.05.25 16:381.34550.000.000.006.00
88622242007.05.25 15:10buy0.10eurusd1.34460.00001.34562007.05.25 15:561.34560.000.000.0010.00
88578842007.05.25 11:00buy0.10eurusd1.34390.00001.34492007.05.25 13:121.34360.000.000.00-3.00
88589892007.05.25 12:01buy0.20eurusd1.34330.00001.34432007.05.25 13:111.34360.000.000.006.00
88430752007.05.24 18:14sell0.10eurusd1.34260.00001.34162007.05.24 19:481.34350.000.000.00-9.00
88444672007.05.24 19:06sell0.20eurusd1.34330.00001.34232007.05.24 19:481.34340.000.000.00-2.00
88447852007.05.24 19:22sell0.40eurusd1.34390.00001.34292007.05.24 19:481.34350.000.000.0016.00
88416552007.05.24 17:37sell0.10eurusd1.34150.00001.34052007.05.24 18:141.34280.000.000.00-13.00
88417462007.05.24 17:37sell0.20eurusd1.34210.00001.34112007.05.24 18:141.34270.000.000.00-12.00
88418872007.05.24 17:40sell0.40eurusd1.34280.00001.34182007.05.24 18:141.34280.000.000.000.00
88425232007.05.24 17:56sell0.80eurusd1.34350.00001.34252007.05.24 18:141.34290.000.000.0048.00
88391452007.05.24 17:01sell0.10eurusd1.34270.00001.34172007.05.24 17:371.34170.000.000.0010.00
88314902007.05.24 12:09sell0.10eurusd1.34260.00001.34162007.05.24 15:351.34380.000.000.00-12.00
88317392007.05.24 12:18sell0.20eurusd1.34330.00001.34232007.05.24 15:351.34380.000.000.00-10.00
88321612007.05.24 12:42sell0.40eurusd1.34390.00001.34292007.05.24 15:351.34390.000.000.000.00
88346682007.05.24 15:09sell0.80eurusd1.34460.00001.34362007.05.24 15:351.34400.000.000.0048.00
88283052007.05.24 10:45sell0.10eurusd1.34360.00001.34262007.05.24 12:091.34260.000.000.0010.00
88271752007.05.24 10:00sell0.10eurusd1.34480.00001.34382007.05.24 10:451.34380.000.000.0010.00
88223932007.05.24 04:00sell0.10eurusd1.34520.00001.34422007.05.24 09:191.34540.000.000.00-2.00
88254432007.05.24 08:59sell0.20eurusd1.34580.00001.34482007.05.24 09:191.34550.000.000.006.00
88109852007.05.23 15:54buy0.10eurusd1.34920.00001.35022007.05.23 16:301.34870.000.000.00-5.00
88119062007.05.23 16:24buy0.20eurusd1.34850.00001.34952007.05.23 16:291.34880.000.000.006.00
88091772007.05.23 15:13buy0.10eurusd1.34940.00001.35042007.05.23 15:531.34890.000.000.00-5.00
88106992007.05.23 15:46buy0.20eurusd1.34870.00001.34972007.05.23 15:531.34900.000.000.006.00
88074442007.05.23 14:53buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.23 15:081.34990.000.000.0010.00
88066462007.05.23 14:46buy0.10eurusd1.34780.00001.34882007.05.23 14:531.34880.000.000.0010.00
88054982007.05.23 14:26buy0.10eurusd1.34670.00001.34772007.05.23 14:461.34770.000.000.0010.00
87978132007.05.23 10:52sell0.10eurusd1.34200.00001.34102007.05.23 12:411.34400.000.000.00-20.00
88002382007.05.23 11:51sell0.20eurusd1.34270.00001.34172007.05.23 12:411.34410.000.000.00-28.00
88007452007.05.23 12:09sell0.40eurusd1.34340.00001.34242007.05.23 12:411.34420.000.000.00-32.00
88014092007.05.23 12:28sell0.80eurusd1.34410.00001.34312007.05.23 12:401.34420.000.000.00-8.00
88016142007.05.23 12:28sell1.60eurusd1.34480.00001.34382007.05.23 12:401.34420.000.000.0096.00
87969942007.05.23 10:45sell0.10eurusd1.34320.00001.34222007.05.23 10:521.34220.000.000.0010.00
87966542007.05.23 10:33sell0.10eurusd1.34440.00001.34342007.05.23 10:451.34340.000.000.0010.00
87922382007.05.23 03:50buy0.10eurusd1.34520.00001.34622007.05.23 09:051.34620.000.000.0010.00
87896022007.05.22 22:00buy0.10eurusd1.34570.00001.34672007.05.23 03:181.34530.000.00-0.64-4.00
87900982007.05.22 23:37buy0.20eurusd1.34500.00001.34602007.05.23 03:171.34530.000.00-1.296.00
87727202007.05.22 03:13sell0.10eurusd1.34580.00001.34482007.05.22 09:151.34690.000.000.00-11.00
87760592007.05.22 08:40sell0.20eurusd1.34650.00001.34552007.05.22 09:141.34680.000.000.00-6.00
87767102007.05.22 09:10sell0.40eurusd1.34720.00001.34622007.05.22 09:141.34670.000.000.0020.00
87568482007.05.21 13:37sell0.10eurusd1.34470.00001.34372007.05.21 18:461.34520.000.000.00-5.00
87663672007.05.21 17:53sell0.20eurusd1.34540.00001.34442007.05.21 18:461.34510.000.000.006.00
87562422007.05.21 13:34sell0.10eurusd1.34590.00001.34492007.05.21 13:371.34490.000.000.0010.00
87559722007.05.21 13:33sell0.10eurusd1.34710.00001.34612007.05.21 13:341.34610.000.000.0010.00
87553012007.05.21 13:12sell0.10eurusd1.34830.00001.34732007.05.21 13:331.34730.000.000.0010.00
87548192007.05.21 12:49sell0.10eurusd1.34810.00001.34712007.05.21 13:111.34840.000.000.00-3.00
87550212007.05.21 12:57sell0.20eurusd1.34880.00001.34782007.05.21 13:111.34850.000.000.006.00
87543182007.05.21 12:41sell0.10eurusd1.34930.00001.34832007.05.21 12:491.34830.000.000.0010.00
87512632007.05.21 09:54sell0.10eurusd1.35060.00001.34962007.05.21 12:411.34960.000.000.0010.00
87461012007.05.21 02:00buy0.10eurusd1.35220.00001.35322007.05.21 04:471.35200.000.000.00-2.00
87474922007.05.21 04:00buy0.20eurusd1.35160.00001.35262007.05.21 04:471.35190.000.000.006.00
87416442007.05.18 19:37buy0.10eurusd1.35120.00001.35222007.05.21 00:111.35220.000.00-0.6510.00
87401212007.05.18 18:24buy0.10eurusd1.35190.00001.35292007.05.18 19:371.35110.000.000.00-8.00
87408002007.05.18 18:46buy0.20eurusd1.35130.00001.35232007.05.18 19:331.35110.000.000.00-4.00
87413382007.05.18 19:07buy0.40eurusd1.35060.00001.35162007.05.18 19:321.35110.000.000.0020.00
87396002007.05.18 18:09buy0.10eurusd1.35190.00001.35292007.05.18 18:241.35160.000.000.00-3.00
87397742007.05.18 18:12buy0.20eurusd1.35130.00001.35232007.05.18 18:241.35170.000.000.008.00
87392632007.05.18 18:07buy0.10eurusd1.35070.00001.35172007.05.18 18:091.35170.000.000.0010.00
87386372007.05.18 18:00buy0.10eurusd1.34950.00001.35052007.05.18 18:071.35050.000.000.0010.00
87317192007.05.18 13:49sell0.10eurusd1.34720.00001.34622007.05.18 14:051.34740.000.000.00-2.00
87325722007.05.18 14:03sell0.20eurusd1.34780.00001.34682007.05.18 14:051.34750.000.000.006.00
87307832007.05.18 13:31sell0.10eurusd1.34820.00001.34722007.05.18 13:461.34720.000.000.0010.00
87283562007.05.18 11:43buy0.10eurusd1.35040.00001.35142007.05.18 12:061.35000.000.000.00-4.00
87288422007.05.18 11:59buy0.20eurusd1.34970.00001.35072007.05.18 12:061.35000.000.000.006.00
87266162007.05.18 11:11buy0.10eurusd1.35050.00001.35152007.05.18 11:431.35010.000.000.00-4.00
87280192007.05.18 11:35buy0.20eurusd1.34980.00001.35082007.05.18 11:431.35010.000.000.006.00
87261982007.05.18 10:52buy0.10eurusd1.35030.00001.35132007.05.18 11:111.35010.000.000.00-2.00
87265792007.05.18 11:10buy0.20eurusd1.34970.00001.35072007.05.18 11:111.35000.000.000.006.00
87054422007.05.17 12:01buy0.10eurusd1.35370.00001.35472007.05.17 14:391.35150.000.000.00-22.00
87060252007.05.17 12:27buy0.20eurusd1.35300.00001.35402007.05.17 14:381.35140.000.000.00-32.00
87070812007.05.17 13:40buy0.40eurusd1.35230.00001.35332007.05.17 14:381.35140.000.000.00-36.00
87075442007.05.17 13:54buy0.80eurusd1.35170.00001.35272007.05.17 14:381.35150.000.000.00-16.00
87084012007.05.17 14:16buy1.60eurusd1.35100.00001.35202007.05.17 14:371.35160.000.000.0096.00
86904682007.05.16 18:46sell0.10eurusd1.35260.00001.35162007.05.16 19:031.35160.000.000.0010.00
86898642007.05.16 18:30sell0.10eurusd1.35240.00001.35142007.05.16 18:461.35270.000.000.00-3.00
86900942007.05.16 18:32sell0.20eurusd1.35310.00001.35212007.05.16 18:461.35280.000.000.006.00
86892152007.05.16 18:16sell0.10eurusd1.35360.00001.35262007.05.16 18:301.35260.000.000.0010.00
86887722007.05.16 18:12sell0.10eurusd1.35330.00001.35232007.05.16 18:161.35370.000.000.00-4.00
86890012007.05.16 18:14sell0.20eurusd1.35390.00001.35292007.05.16 18:161.35360.000.000.006.00
86884342007.05.16 18:12sell0.10eurusd1.35450.00001.35352007.05.16 18:121.35350.000.000.0010.00
86878512007.05.16 18:08sell0.10eurusd1.35570.00001.35472007.05.16 18:111.35470.000.000.0010.00
86865042007.05.16 17:06sell0.10eurusd1.35710.00001.35612007.05.16 18:081.35610.000.000.0010.00
86863022007.05.16 17:00sell0.10eurusd1.35730.00001.35632007.05.16 17:041.35770.000.000.00-4.00
86863702007.05.16 17:02sell0.20eurusd1.35790.00001.35692007.05.16 17:041.35760.000.000.006.00
86836672007.05.16 15:42sell0.10eurusd1.35660.00001.35562007.05.16 16:151.35800.000.000.00-14.00
86843092007.05.16 15:57sell0.20eurusd1.35730.00001.35632007.05.16 16:151.35790.000.000.00-12.00
86844102007.05.16 15:59sell0.40eurusd1.35790.00001.35692007.05.16 16:151.35770.000.000.008.00
86846082007.05.16 16:00sell0.80eurusd1.35870.00001.35772007.05.16 16:151.35770.000.000.0080.00
86818682007.05.16 14:50sell0.10eurusd1.35780.00001.35682007.05.16 15:421.35680.000.000.0010.00
86648692007.05.15 17:58buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.15 18:041.36090.000.000.0010.00
86643502007.05.15 17:51buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.15 17:581.35980.000.000.00-1.00
86648032007.05.15 17:58buy0.20eurusd1.35930.00001.36032007.05.15 17:581.35960.000.000.006.00
86630822007.05.15 17:40buy0.10eurusd1.35880.00001.35982007.05.15 17:511.35980.000.000.0010.00
86621022007.05.15 17:32buy0.10eurusd1.35760.00001.35862007.05.15 17:401.35860.000.000.0010.00
86619242007.05.15 17:32buy0.10eurusd1.35640.00001.35742007.05.15 17:321.35740.000.000.0010.00
86542562007.05.15 13:11sell0.10eurusd1.35300.00001.35202007.05.15 16:041.35510.000.000.00-21.00
86551322007.05.15 14:13sell0.20eurusd1.35370.00001.35272007.05.15 16:041.35510.000.000.00-28.00
86565982007.05.15 15:30sell0.40eurusd1.35430.00001.35332007.05.15 16:041.35510.000.000.00-32.00
86568492007.05.15 15:32sell0.80eurusd1.35500.00001.35402007.05.15 16:041.35500.000.000.000.00
86570392007.05.15 15:33sell1.60eurusd1.35570.00001.35472007.05.15 16:041.35510.000.000.0096.00
86505712007.05.15 11:00sell0.10eurusd1.35420.00001.35322007.05.15 13:111.35320.000.000.0010.00
86459342007.05.15 07:02sell0.10eurusd1.35430.00001.35332007.05.15 09:451.35540.000.000.00-11.00
86476812007.05.15 09:28sell0.20eurusd1.35500.00001.35402007.05.15 09:451.35530.000.000.00-6.00
86480302007.05.15 09:35sell0.40eurusd1.35570.00001.35472007.05.15 09:451.35520.000.000.0020.00
86416202007.05.14 22:00sell0.10eurusd1.35410.00001.35312007.05.15 06:371.35460.000.000.44-5.00
86447672007.05.15 04:46sell0.20eurusd1.35480.00001.35382007.05.15 06:371.35450.000.000.006.00
86170972007.05.11 18:13buy0.10eurusd1.35250.00001.35352007.05.11 19:181.35230.000.000.00-2.00
86177312007.05.11 18:58buy0.20eurusd1.35180.00001.35282007.05.11 19:181.35210.000.000.006.00
86153692007.05.11 17:31buy0.10eurusd1.35250.00001.35352007.05.11 18:121.35220.000.000.00-3.00
86167182007.05.11 18:02buy0.20eurusd1.35180.00001.35282007.05.11 18:121.35210.000.000.006.00
86135962007.05.11 16:35buy0.10eurusd1.35120.00001.35222007.05.11 17:301.35220.000.000.0010.00
86127172007.05.11 16:00buy0.10eurusd1.35000.00001.35102007.05.11 16:341.35100.000.000.0010.00
86123492007.05.11 15:49buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 16:001.34990.000.000.0010.00
86117012007.05.11 15:34buy0.10eurusd1.34990.00001.35092007.05.11 15:481.34840.000.000.00-15.00
86118672007.05.11 15:38buy0.20eurusd1.34930.00001.35032007.05.11 15:471.34850.000.000.00-16.00
86119232007.05.11 15:39buy0.40eurusd1.34860.00001.34962007.05.11 15:471.34840.000.000.00-8.00
86120922007.05.11 15:40buy0.80eurusd1.34790.00001.34892007.05.11 15:471.34850.000.000.0048.00
86111502007.05.11 15:30buy0.10eurusd1.35030.00001.35132007.05.11 15:341.34940.000.000.00-9.00
86113932007.05.11 15:30buy0.20eurusd1.34960.00001.35062007.05.11 15:341.34930.000.000.00-6.00
86115492007.05.11 15:32buy0.40eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 15:341.34940.000.000.0020.00
86102942007.05.11 15:03buy0.10eurusd1.34890.00001.34992007.05.11 15:301.34990.000.000.0010.00
85870122007.05.10 16:41sell0.10eurusd1.35020.00001.34922007.05.10 17:031.35070.000.000.00-5.00
85873092007.05.10 16:52sell0.20eurusd1.35090.00001.34992007.05.10 17:031.35060.000.000.006.00
85865322007.05.10 16:27sell0.10eurusd1.35000.00001.34902007.05.10 16:411.35040.000.000.00-4.00
85867052007.05.10 16:31sell0.20eurusd1.35070.00001.34972007.05.10 16:411.35040.000.000.006.00
85861282007.05.10 16:20sell0.10eurusd1.34980.00001.34882007.05.10 16:271.35030.000.000.00-5.00
85862962007.05.10 16:22sell0.20eurusd1.35050.00001.34952007.05.10 16:271.35020.000.000.006.00
85854572007.05.10 16:14sell0.10eurusd1.35100.00001.35002007.05.10 16:201.35000.000.000.0010.00
85848252007.05.10 16:00sell0.10eurusd1.35080.00001.34982007.05.10 16:141.35110.000.000.00-3.00
85850752007.05.10 16:04sell0.20eurusd1.35150.00001.35052007.05.10 16:141.35120.000.000.006.00
85713692007.05.10 09:10buy0.10eurusd1.35570.00001.35672007.05.10 12:441.35360.000.000.00-21.00
85736692007.05.10 11:07buy0.20eurusd1.35500.00001.35602007.05.10 12:441.35360.000.000.00-28.00
85739252007.05.10 11:14buy0.40eurusd1.35430.00001.35532007.05.10 12:441.35370.000.000.00-24.00
85757902007.05.10 12:08buy0.80eurusd1.35370.00001.35472007.05.10 12:441.35360.000.000.00-8.00
85761062007.05.10 12:15buy1.60eurusd1.35300.00001.35402007.05.10 12:441.35360.000.000.0096.00
85681522007.05.10 04:30buy0.10eurusd1.35330.00001.35432007.05.10 08:451.35430.000.000.0010.00
85676522007.05.10 04:00buy0.10eurusd1.35340.00001.35442007.05.10 04:241.35300.000.000.00-4.00
85678012007.05.10 04:08buy0.20eurusd1.35270.00001.35372007.05.10 04:211.35300.000.000.006.00
85607592007.05.09 18:04buy0.10eurusd1.35540.00001.35642007.05.09 19:411.35490.000.000.00-5.00
85616852007.05.09 19:05buy0.20eurusd1.35470.00001.35572007.05.09 19:411.35500.000.000.006.00
85585542007.05.09 16:33buy0.10eurusd1.35670.00001.35772007.05.09 18:041.35520.000.000.00-15.00
85588102007.05.09 16:37buy0.20eurusd1.35600.00001.35702007.05.09 18:031.35530.000.000.00-14.00
85596482007.05.09 17:17buy0.40eurusd1.35540.00001.35642007.05.09 18:031.35520.000.000.00-8.00
85604432007.05.09 17:46buy0.80eurusd1.35470.00001.35572007.05.09 18:031.35530.000.000.0048.00
85573542007.05.09 16:15buy0.10eurusd1.35550.00001.35652007.05.09 16:331.35650.000.000.0010.00
85495652007.05.09 09:00buy0.10eurusd1.35510.00001.35612007.05.09 10:331.35430.000.000.00-8.00
85507642007.05.09 09:46buy0.20eurusd1.35440.00001.35542007.05.09 10:321.35420.000.000.00-4.00
85514172007.05.09 10:17buy0.40eurusd1.35380.00001.35482007.05.09 10:321.35420.000.000.0016.00
85322162007.05.08 13:07sell0.10eurusd1.35630.00001.35532007.05.08 13:491.35530.000.000.0010.00
85298572007.05.08 11:36sell0.10eurusd1.35760.00001.35662007.05.08 13:071.35660.000.000.0010.00
85271772007.05.08 11:12sell0.10eurusd1.35880.00001.35782007.05.08 11:361.35780.000.000.0010.00
85267452007.05.08 11:00sell0.10eurusd1.36010.00001.35912007.05.08 11:121.35910.000.000.0010.00
85169042007.05.07 21:56sell0.10eurusd1.36020.00001.35922007.05.08 05:321.36070.000.000.44-5.00
85212772007.05.08 05:02sell0.20eurusd1.36090.00001.35992007.05.08 05:321.36060.000.000.006.00
84905332007.05.04 16:37buy0.10eurusd1.36120.00001.36222007.05.04 19:271.35920.000.000.00-20.00
84908292007.05.04 16:42buy0.20eurusd1.36050.00001.36152007.05.04 19:241.35910.000.000.00-28.00
84912082007.05.04 16:53buy0.40eurusd1.35980.00001.36082007.05.04 19:241.35900.000.000.00-32.00
84916602007.05.04 17:06buy0.80eurusd1.35910.00001.36012007.05.04 19:241.35910.000.000.000.00
84937892007.05.04 18:29buy1.60eurusd1.35840.00001.35942007.05.04 19:231.35900.000.000.0096.00
84902312007.05.04 16:35buy0.10eurusd1.35990.00001.36092007.05.04 16:371.36090.000.000.0010.00
84891282007.05.04 16:00buy0.20eurusd1.35940.00001.36042007.05.04 16:341.35970.000.000.006.00
84889792007.05.04 15:59buy0.10eurusd1.36000.00001.36102007.05.04 16:341.35960.000.000.00-4.00
84884252007.05.04 15:52buy0.10eurusd1.35870.00001.35972007.05.04 15:591.35970.000.000.0010.00
84878862007.05.04 15:46buy0.10eurusd1.35890.00001.35992007.05.04 15:521.35840.000.000.00-5.00
84880352007.05.04 15:47buy0.20eurusd1.35820.00001.35922007.05.04 15:521.35850.000.000.006.00
84873482007.05.04 15:39buy0.10eurusd1.35760.00001.35862007.05.04 15:461.35860.000.000.0010.00
84860132007.05.04 15:31buy0.10eurusd1.35920.00001.36022007.05.04 15:381.35710.000.000.00-21.00
84861092007.05.04 15:31buy0.20eurusd1.35840.00001.35942007.05.04 15:381.35700.000.000.00-28.00
84863822007.05.04 15:32buy0.40eurusd1.35770.00001.35872007.05.04 15:381.35690.000.000.00-32.00
84864662007.05.04 15:33buy0.80eurusd1.35700.00001.35802007.05.04 15:381.35700.000.000.000.00
84867502007.05.04 15:35buy1.60eurusd1.35630.00001.35732007.05.04 15:381.35690.000.000.0096.00
84844102007.05.04 15:00buy0.10eurusd1.35630.00001.35732007.05.04 15:301.35730.000.000.0010.00
84854542007.05.04 15:30buy0.20eurusd1.35550.00001.35652007.05.04 15:301.35650.000.000.0020.00
84811972007.05.04 11:11sell0.10eurusd1.35450.00001.35352007.05.04 11:501.35670.000.000.00-22.00
84812312007.05.04 11:13sell0.20eurusd1.35520.00001.35422007.05.04 11:501.35680.000.000.00-32.00
84814222007.05.04 11:25sell0.40eurusd1.35590.00001.35492007.05.04 11:501.35670.000.000.00-32.00
84816502007.05.04 11:36sell0.80eurusd1.35660.00001.35562007.05.04 11:501.35680.000.000.00-16.00
84818462007.05.04 11:41sell1.60eurusd1.35730.00001.35632007.05.04 11:501.35670.000.000.0096.00
84696922007.05.03 18:13sell0.10eurusd1.35590.00001.35492007.05.03 20:021.35680.000.000.00-9.00
84703262007.05.03 19:02sell0.20eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 20:021.35690.000.000.00-6.00
84706462007.05.03 19:19sell0.40eurusd1.35730.00001.35632007.05.03 20:021.35680.000.000.0020.00
84682302007.05.03 17:24sell0.10eurusd1.35530.00001.35432007.05.03 18:131.35620.000.000.00-9.00
84688582007.05.03 17:37sell0.20eurusd1.35590.00001.35492007.05.03 18:131.35610.000.000.00-4.00
84691992007.05.03 17:52sell0.40eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 18:121.35610.000.000.0020.00
84665902007.05.03 17:00sell0.10eurusd1.35660.00001.35562007.05.03 17:241.35560.000.000.0010.00
84661102007.05.03 16:46sell0.10eurusd1.35730.00001.35632007.05.03 17:001.35710.000.000.002.00
84663762007.05.03 16:57sell0.20eurusd1.35770.00001.35692007.05.03 17:001.35750.000.000.004.00
84626832007.05.03 14:00buy0.10eurusd1.36090.00001.36192007.05.03 15:291.36190.000.000.0010.00
84585732007.05.03 09:11buy0.10eurusd1.36180.00001.36282007.05.03 10:031.36130.000.000.00-5.00
84594682007.05.03 09:52buy0.20eurusd1.36110.00001.36212007.05.03 10:031.36140.000.000.006.00
84583012007.05.03 09:02buy0.10eurusd1.36180.00001.36282007.05.03 09:111.36150.000.000.00-3.00
84584602007.05.03 09:05buy0.20eurusd1.36110.00001.36212007.05.03 09:111.36140.000.000.006.00
84580822007.05.03 09:00buy0.10eurusd1.36060.00001.36162007.05.03 09:021.36160.000.000.0010.00
84568912007.05.03 07:00buy0.10eurusd1.36020.00001.36122007.05.03 08:511.35990.000.000.00-3.00
84577812007.05.03 08:44buy0.20eurusd1.35960.00001.36062007.05.03 08:501.35990.000.000.006.00
84545222007.05.03 02:09buy0.10eurusd1.35890.00001.35992007.05.03 06:541.35990.000.000.0010.00
84491712007.05.02 18:12buy0.10eurusd1.36030.00001.36132007.05.02 19:121.35990.000.000.00-4.00
84500202007.05.02 19:01buy0.20eurusd1.35970.00001.36072007.05.02 19:121.36000.000.000.006.00
84479572007.05.02 17:25buy0.10eurusd1.36050.00001.36152007.05.02 18:121.36020.000.000.00-3.00
84488072007.05.02 17:53buy0.20eurusd1.35980.00001.36082007.05.02 18:121.36010.000.000.006.00
84476472007.05.02 17:15buy0.10eurusd1.35900.00001.36002007.05.02 17:251.36000.000.000.0010.00
84467632007.05.02 17:00buy0.10eurusd1.35960.00001.36062007.05.02 17:151.35870.000.000.00-9.00
84468292007.05.02 17:01buy0.20eurusd1.35890.00001.35992007.05.02 17:151.35870.000.000.00-4.00
84469682007.05.02 17:02buy0.40eurusd1.35820.00001.35922007.05.02 17:151.35870.000.000.0020.00
84240422007.05.01 18:42sell0.10eurusd1.35950.00001.35852007.05.01 19:401.36030.000.000.00-8.00
84243132007.05.01 18:48sell0.20eurusd1.36010.00001.35912007.05.01 19:401.36040.000.000.00-6.00
84247652007.05.01 19:11sell0.40eurusd1.36080.00001.35982007.05.01 19:401.36030.000.000.0020.00
84173452007.05.01 16:15buy0.10eurusd1.36700.00001.36802007.05.01 18:241.36130.000.000.00-57.00
84183362007.05.01 16:59buy0.20eurusd1.36620.00001.36722007.05.01 18:241.36140.000.000.00-96.00
84196302007.05.01 17:11buy0.40eurusd1.36440.00001.36542007.05.01 18:241.36130.000.000.00-124.00
84213682007.05.01 17:44buy0.80eurusd1.36100.00001.36202007.05.01 18:241.36130.000.000.0024.00
84216462007.05.01 17:47buy1.60eurusd1.36030.00001.36132007.05.01 18:201.36130.000.000.00160.00
84167272007.05.01 16:01buy0.10eurusd1.36590.00001.36692007.05.01 16:151.36690.000.000.0010.00
84155372007.05.01 15:00buy0.10eurusd1.36490.00001.36592007.05.01 15:311.36590.000.000.0010.00
84128272007.05.01 12:32sell0.10eurusd1.36340.00001.36242007.05.01 13:301.36380.000.000.00-4.00
84134802007.05.01 13:11sell0.20eurusd1.36400.00001.36302007.05.01 13:301.36370.000.000.006.00
84086902007.05.01 08:44buy0.10eurusd1.36530.00001.36632007.05.01 10:541.36370.000.000.00-16.00
84103132007.05.01 10:27buy0.20eurusd1.36460.00001.36562007.05.01 10:521.36360.000.000.00-20.00
84104242007.05.01 10:29buy0.40eurusd1.36390.00001.36492007.05.01 10:521.36370.000.000.00-8.00
84105992007.05.01 10:30buy0.80eurusd1.36320.00001.36422007.05.01 10:521.36380.000.000.0048.00
84035692007.05.01 00:01sell0.10eurusd1.36460.00001.36362007.05.01 03:541.36480.000.000.00-2.00
84044612007.05.01 01:40sell0.20eurusd1.36530.00001.36432007.05.01 03:531.36500.000.000.006.00
83881052007.04.30 10:17sell0.10eurusd1.36000.00001.35902007.04.30 15:101.36090.000.000.00-9.00
83910672007.04.30 12:21sell0.20eurusd1.36070.00001.35972007.04.30 15:101.36100.000.000.00-6.00
83918482007.04.30 13:02sell0.40eurusd1.36140.00001.36042007.04.30 15:101.36090.000.000.0020.00
83862582007.04.30 09:16sell0.10eurusd1.36120.00001.36022007.04.30 10:171.36020.000.000.0010.00
83845092007.04.30 08:07sell0.10eurusd1.36360.00001.36262007.04.30 09:031.36260.000.000.0010.00
83596772007.04.27 13:43buy0.10eurusd1.36360.00001.36462007.04.27 15:051.36460.000.000.0010.00
83585682007.04.27 13:08buy0.10eurusd1.36240.00001.36342007.04.27 13:431.36340.000.000.0010.00
83558662007.04.27 11:12buy0.10eurusd1.36130.00001.36232007.04.27 13:071.36230.000.000.0010.00
83551802007.04.27 11:00buy0.10eurusd1.36010.00001.36112007.04.27 11:121.36110.000.000.0010.00
83429002007.04.26 22:24balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 24.97 2 098.00
Closed P/L: 2 122.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 122.97 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 122.97 Equity: 5 122.97 Free Margin: 5 122.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 936.58 Gross Loss: 2 813.61 Total Net Profit: 2 122.97
Profit Factor: 1.75 Expected Payoff: 3.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 277.00 (8.45%) Relative Drawdown: 8.45% (277.00)
 
Total Trades: 543 Short Positions (won %): 297 (52.86%) Long Positions (won %): 246 (54.88%)
Profit Trades (% of total): 292 (53.78%) Loss trades (% of total): 251 (46.22%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -124.00
Average profit trade: 16.91 loss trade: -11.21
Maximum consecutive wins ($): 8 (130.00) consecutive losses ($): 4 (-102.00)
Maximal consecutive profit (count): 204.00 (4) consecutive loss (count): -277.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2