|Account: 561475
|Name: 10.3_DS_RMI(3)
|Currency: USD
|2007 July 20, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9996075
|2007.07.20 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3834
|0.0000
|1.3844
|2007.07.20 18:25
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9996169
|2007.07.20 18:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|1.3837
|2007.07.20 18:25
|1.3830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9993980
|2007.07.20 17:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3836
|0.0000
|1.3846
|2007.07.20 18:13
|1.3831
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9995817
|2007.07.20 18:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3829
|0.0000
|1.3839
|2007.07.20 18:13
|1.3832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9992727
|2007.07.20 17:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3839
|0.0000
|1.3849
|2007.07.20 17:43
|1.3834
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9993603
|2007.07.20 17:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3832
|0.0000
|1.3842
|2007.07.20 17:43
|1.3835
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9992350
|2007.07.20 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3827
|0.0000
|1.3837
|2007.07.20 17:34
|1.3837
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9991276
|2007.07.20 17:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3831
|0.0000
|1.3841
|2007.07.20 17:31
|1.3826
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9992188
|2007.07.20 17:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3824
|0.0000
|1.3834
|2007.07.20 17:31
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9990629
|2007.07.20 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3819
|0.0000
|1.3829
|2007.07.20 17:20
|1.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9988438
|2007.07.20 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3806
|0.0000
|1.3816
|2007.07.20 17:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9982746
|2007.07.20 12:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3773
|2007.07.20 14:44
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9983103
|2007.07.20 12:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|1.3780
|2007.07.20 14:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9981969
|2007.07.20 12:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3773
|2007.07.20 12:29
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9982689
|2007.07.20 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|1.3780
|2007.07.20 12:28
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9981192
|2007.07.20 11:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.20 12:07
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9981539
|2007.07.20 11:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.07.20 12:07
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9935463
|2007.07.18 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3764
|0.0000
|1.3754
|2007.07.20 11:43
|1.3785
|0.00
|0.00
|1.44
|-21.00
|9935883
|2007.07.18 16:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.20 11:43
|1.3784
|0.00
|0.00
|2.88
|-26.00
|9937127
|2007.07.18 16:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|1.3768
|2007.07.20 11:43
|1.3785
|0.00
|0.00
|5.76
|-28.00
|9938082
|2007.07.18 17:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3784
|0.0000
|1.3774
|2007.07.20 11:42
|1.3784
|0.00
|0.00
|11.53
|0.00
|9938315
|2007.07.18 17:11
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3791
|0.0000
|1.3781
|2007.07.20 11:42
|1.3785
|0.00
|0.00
|23.05
|96.00
|9934657
|2007.07.18 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3756
|0.0000
|1.3746
|2007.07.18 15:59
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9934947
|2007.07.18 15:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3762
|0.0000
|1.3752
|2007.07.18 15:59
|1.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9935315
|2007.07.18 15:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|1.3760
|2007.07.18 15:59
|1.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9934321
|2007.07.18 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3759
|0.0000
|1.3749
|2007.07.18 15:44
|1.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9934494
|2007.07.18 15:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3765
|0.0000
|1.3755
|2007.07.18 15:44
|1.3762
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9913298
|2007.07.18 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3813
|0.0000
|1.3823
|2007.07.18 06:55
|1.3823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9913035
|2007.07.18 03:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3809
|0.0000
|1.3816
|2007.07.18 03:17
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9912175
|2007.07.18 02:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3794
|0.0000
|1.3804
|2007.07.18 03:16
|1.3804
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9902579
|2007.07.17 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3786
|0.0000
|1.3796
|2007.07.17 16:07
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9902733
|2007.07.17 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3780
|0.0000
|1.3790
|2007.07.17 16:07
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9898094
|2007.07.17 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|1.3763
|2007.07.17 15:32
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9901130
|2007.07.17 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3780
|0.0000
|1.3770
|2007.07.17 15:31
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9897348
|2007.07.17 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.17 13:33
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9897905
|2007.07.17 13:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|1.3768
|2007.07.17 13:33
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9896781
|2007.07.17 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3766
|0.0000
|1.3756
|2007.07.17 12:52
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|9896956
|2007.07.17 12:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|1.3763
|2007.07.17 12:52
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9897074
|2007.07.17 12:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3780
|0.0000
|1.3770
|2007.07.17 12:52
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9896681
|2007.07.17 12:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|1.3760
|2007.07.17 12:43
|1.3767
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9896282
|2007.07.17 12:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3763
|0.0000
|1.3753
|2007.07.17 12:43
|1.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9890017
|2007.07.17 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3794
|0.0000
|1.3804
|2007.07.17 10:44
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9891856
|2007.07.17 10:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3787
|0.0000
|1.3797
|2007.07.17 10:44
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9886703
|2007.07.17 05:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3775
|0.0000
|1.3765
|2007.07.17 08:05
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9887296
|2007.07.17 05:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3781
|0.0000
|1.3771
|2007.07.17 08:05
|1.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9888305
|2007.07.17 07:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3788
|0.0000
|1.3778
|2007.07.17 08:05
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9883968
|2007.07.17 00:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3770
|0.0000
|1.3760
|2007.07.17 03:52
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9885028
|2007.07.17 02:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|1.3767
|2007.07.17 03:52
|1.3774
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9882260
|2007.07.16 22:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.17 00:38
|1.3772
|0.00
|0.00
|0.36
|10.00
|9878852
|2007.07.16 17:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.16 19:26
|1.3779
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9880054
|2007.07.16 18:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|0.0000
|1.3774
|2007.07.16 19:26
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9879746
|2007.07.16 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|1.3768
|2007.07.16 19:26
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9867994
|2007.07.16 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3769
|0.0000
|1.3759
|2007.07.16 14:35
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9868563
|2007.07.16 10:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3776
|0.0000
|1.3766
|2007.07.16 14:35
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|9868937
|2007.07.16 10:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3782
|0.0000
|1.3772
|2007.07.16 14:34
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|9870420
|2007.07.16 11:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3789
|0.0000
|1.3779
|2007.07.16 14:34
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9870888
|2007.07.16 12:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3796
|0.0000
|1.3786
|2007.07.16 14:34
|1.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9867045
|2007.07.16 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3779
|0.0000
|1.3769
|2007.07.16 10:33
|1.3769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9859488
|2007.07.16 01:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3777
|0.0000
|1.3767
|2007.07.16 09:44
|1.3787
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9862292
|2007.07.16 05:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3783
|0.0000
|1.3773
|2007.07.16 09:44
|1.3786
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9863609
|2007.07.16 06:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|1.3780
|2007.07.16 09:44
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9843496
|2007.07.13 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3771
|0.0000
|1.3761
|2007.07.13 15:21
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9845141
|2007.07.13 14:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3778
|0.0000
|1.3768
|2007.07.13 15:21
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9846023
|2007.07.13 15:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3784
|0.0000
|1.3774
|2007.07.13 15:21
|1.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9837885
|2007.07.13 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3767
|0.0000
|1.3757
|2007.07.13 11:34
|1.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9839456
|2007.07.13 10:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3774
|0.0000
|1.3764
|2007.07.13 11:34
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9839842
|2007.07.13 10:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3781
|0.0000
|1.3771
|2007.07.13 11:34
|1.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9841354
|2007.07.13 11:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3788
|0.0000
|1.3778
|2007.07.13 11:34
|1.3782
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9809099
|2007.07.12 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3751
|0.0000
|1.3741
|2007.07.12 09:04
|1.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9809411
|2007.07.12 08:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3758
|0.0000
|1.3748
|2007.07.12 09:04
|1.3755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9732059
|2007.07.10 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3650
|0.0000
|1.3660
|2007.07.10 13:01
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9725924
|2007.07.10 08:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3595
|2007.07.10 08:59
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9726533
|2007.07.10 08:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2007.07.10 08:59
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9724758
|2007.07.10 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.07.10 08:03
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9719982
|2007.07.10 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3616
|2007.07.10 07:03
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9717250
|2007.07.09 20:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2007.07.10 01:00
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.36
|-8.00
|9718456
|2007.07.09 23:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3616
|2007.07.10 01:00
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.72
|0.00
|9719746
|2007.07.10 00:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3633
|0.0000
|1.3623
|2007.07.10 01:00
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9707417
|2007.07.09 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.07.09 16:35
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9711180
|2007.07.09 15:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3631
|2007.07.09 16:35
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9704646
|2007.07.09 10:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3650
|2007.07.09 11:44
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9704867
|2007.07.09 10:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|1.3644
|2007.07.09 11:44
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9705421
|2007.07.09 10:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3637
|2007.07.09 11:44
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9690439
|2007.07.06 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|1.3645
|2007.07.06 18:55
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9690914
|2007.07.06 18:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3638
|2007.07.06 18:55
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9691118
|2007.07.06 18:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3621
|0.0000
|1.3631
|2007.07.06 18:55
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9689238
|2007.07.06 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3642
|0.0000
|1.3652
|2007.07.06 18:09
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9689539
|2007.07.06 17:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3646
|2007.07.06 18:09
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9689801
|2007.07.06 17:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3639
|2007.07.06 18:08
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9688456
|2007.07.06 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3640
|2007.07.06 17:25
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9688086
|2007.07.06 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3628
|2007.07.06 17:12
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9687122
|2007.07.06 16:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.07.06 17:04
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9685512
|2007.07.06 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.07.06 16:07
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9680791
|2007.07.06 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3579
|2007.07.06 15:31
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9681799
|2007.07.06 15:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3586
|2007.07.06 15:30
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9682169
|2007.07.06 15:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3592
|2007.07.06 15:30
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9674474
|2007.07.06 08:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3585
|0.0000
|1.3575
|2007.07.06 10:16
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9676206
|2007.07.06 09:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3582
|2007.07.06 10:16
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9667770
|2007.07.06 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3588
|2007.07.06 08:47
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9664593
|2007.07.05 18:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2007.07.05 22:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9665150
|2007.07.05 19:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3584
|2007.07.05 22:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9665459
|2007.07.05 19:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3590
|2007.07.05 22:09
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9663963
|2007.07.05 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3589
|2007.07.05 18:48
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9662429
|2007.07.05 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3574
|2007.07.05 18:15
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|9663016
|2007.07.05 17:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3581
|2007.07.05 18:14
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9663241
|2007.07.05 17:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3588
|2007.07.05 18:13
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9663607
|2007.07.05 18:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3594
|2007.07.05 18:13
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9662126
|2007.07.05 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3572
|2007.07.05 17:37
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9662352
|2007.07.05 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3579
|2007.07.05 17:37
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9661118
|2007.07.05 17:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3583
|2007.07.05 17:32
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9660658
|2007.07.05 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3585
|2007.07.05 17:16
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9660905
|2007.07.05 17:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.07.05 17:15
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9660321
|2007.07.05 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3604
|0.0000
|1.3599
|2007.07.05 17:05
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9647716
|2007.07.05 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2007.07.05 14:37
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|9647817
|2007.07.05 10:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2007.07.05 14:37
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|9648760
|2007.07.05 10:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3616
|2007.07.05 14:37
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|9648865
|2007.07.05 10:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3633
|0.0000
|1.3623
|2007.07.05 14:37
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9649060
|2007.07.05 10:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2007.07.05 14:37
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9642556
|2007.07.05 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3630
|2007.07.05 08:12
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9642688
|2007.07.05 03:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3624
|2007.07.05 08:11
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9633191
|2007.07.04 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3632
|2007.07.05 02:59
|1.3618
|0.00
|0.00
|-1.77
|-4.00
|9637696
|2007.07.04 20:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3626
|2007.07.05 02:59
|1.3619
|0.00
|0.00
|-3.54
|6.00
|9628679
|2007.07.04 09:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3626
|0.0000
|1.3636
|2007.07.04 10:49
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9629616
|2007.07.04 10:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3629
|2007.07.04 10:49
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9626533
|2007.07.04 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2007.07.04 09:47
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9626648
|2007.07.04 08:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2007.07.04 09:47
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9627248
|2007.07.04 09:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3623
|0.0000
|1.3613
|2007.07.04 09:47
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9628241
|2007.07.04 09:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|1.3620
|2007.07.04 09:46
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9619597
|2007.07.03 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3592
|2007.07.04 08:13
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.36
|-9.00
|9619986
|2007.07.03 22:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.07.04 08:12
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.72
|-2.00
|9624436
|2007.07.04 05:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3606
|2007.07.04 08:11
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9616430
|2007.07.03 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3600
|2007.07.03 20:10
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9617613
|2007.07.03 19:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3617
|0.0000
|1.3607
|2007.07.03 20:09
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9609580
|2007.07.03 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3583
|2007.07.03 16:51
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|9610622
|2007.07.03 14:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3589
|2007.07.03 16:51
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|9612052
|2007.07.03 15:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3596
|2007.07.03 16:50
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9612339
|2007.07.03 15:24
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3603
|2007.07.03 16:50
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9612880
|2007.07.03 15:36
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3609
|2007.07.03 16:50
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9608305
|2007.07.03 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3595
|2007.07.03 13:36
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9607458
|2007.07.03 11:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.07.03 12:30
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9607757
|2007.07.03 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3598
|2007.07.03 12:25
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9605845
|2007.07.03 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.07.03 11:51
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9606731
|2007.07.03 11:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3598
|2007.07.03 11:51
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9541704
|2007.06.29 12:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3481
|0.0000
|1.3491
|2007.06.29 13:03
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9541040
|2007.06.29 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.06.29 12:52
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9531628
|2007.06.29 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|1.3428
|2007.06.29 09:21
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9535464
|2007.06.29 08:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3445
|0.0000
|1.3435
|2007.06.29 09:21
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9535905
|2007.06.29 08:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3442
|2007.06.29 09:21
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9527441
|2007.06.28 22:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.06.29 02:50
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.34
|-11.00
|9527885
|2007.06.28 22:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.06.29 02:50
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.68
|-10.00
|9528345
|2007.06.28 23:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|1.3430
|2007.06.29 02:50
|1.3440
|0.00
|0.00
|1.36
|0.00
|9528536
|2007.06.28 23:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.06.29 02:49
|1.3441
|0.00
|0.00
|2.72
|48.00
|9526887
|2007.06.28 21:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.06.28 22:17
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9525977
|2007.06.28 21:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|1.3441
|2007.06.28 21:50
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9518252
|2007.06.28 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3476
|2007.06.28 21:16
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|9524853
|2007.06.28 20:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3455
|0.0000
|1.3465
|2007.06.28 21:16
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9525790
|2007.06.28 21:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|1.3458
|2007.06.28 21:16
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9525909
|2007.06.28 21:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3454
|2007.06.28 21:15
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9517403
|2007.06.28 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3476
|2007.06.28 14:00
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9517710
|2007.06.28 13:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3469
|2007.06.28 13:59
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9499963
|2007.06.28 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3455
|0.0000
|1.3465
|2007.06.28 09:05
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9497445
|2007.06.27 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3454
|2007.06.27 23:51
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9456584
|2007.06.26 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|1.3480
|2007.06.27 02:54
|1.3449
|0.00
|0.00
|-0.66
|-21.00
|9458480
|2007.06.26 22:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3473
|2007.06.27 02:54
|1.3448
|0.00
|0.00
|-1.33
|-30.00
|9459051
|2007.06.26 23:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.27 02:53
|1.3449
|0.00
|0.00
|-2.65
|-32.00
|9462058
|2007.06.27 01:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.06.27 02:53
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9462463
|2007.06.27 02:08
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|1.3453
|2007.06.27 02:51
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9452310
|2007.06.26 17:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3476
|2007.06.26 17:09
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9451418
|2007.06.26 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3473
|0.0000
|1.3483
|2007.06.26 17:09
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9452596
|2007.06.26 17:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3469
|2007.06.26 17:09
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9449926
|2007.06.26 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3479
|0.0000
|1.3489
|2007.06.26 16:25
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9450502
|2007.06.26 15:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3473
|0.0000
|1.3483
|2007.06.26 16:25
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9451047
|2007.06.26 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|1.3476
|2007.06.26 16:25
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9444113
|2007.06.26 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3445
|0.0000
|1.3435
|2007.06.26 11:48
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9444466
|2007.06.26 11:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3442
|2007.06.26 11:48
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9442472
|2007.06.26 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.06.26 11:13
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9443528
|2007.06.26 10:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3436
|2007.06.26 11:13
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9443830
|2007.06.26 10:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.06.26 11:13
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9440821
|2007.06.26 09:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|1.3441
|2007.06.26 10:19
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9434334
|2007.06.26 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3453
|2007.06.26 09:32
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9429875
|2007.06.25 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.06.25 23:50
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9430235
|2007.06.25 19:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3455
|0.0000
|1.3445
|2007.06.25 23:50
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9431414
|2007.06.25 21:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3461
|0.0000
|1.3451
|2007.06.25 23:50
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9431671
|2007.06.25 22:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3468
|0.0000
|1.3458
|2007.06.25 23:47
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9418381
|2007.06.25 11:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3434
|2007.06.25 17:49
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9418529
|2007.06.25 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|1.3441
|2007.06.25 17:49
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9419737
|2007.06.25 12:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.06.25 17:49
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9424225
|2007.06.25 15:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|1.3455
|2007.06.25 17:49
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9416304
|2007.06.25 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3436
|2007.06.25 11:27
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9418145
|2007.06.25 11:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.06.25 11:27
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9386254
|2007.06.22 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|1.3429
|2007.06.22 10:09
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9388146
|2007.06.22 09:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3413
|0.0000
|1.3423
|2007.06.22 10:09
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9388591
|2007.06.22 10:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3406
|0.0000
|1.3416
|2007.06.22 10:08
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9385686
|2007.06.22 09:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3407
|0.0000
|1.3417
|2007.06.22 09:10
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9383134
|2007.06.22 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3396
|0.0000
|1.3406
|2007.06.22 09:04
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9378679
|2007.06.21 22:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|1.3401
|2007.06.22 05:35
|1.3386
|0.00
|0.00
|-0.66
|-5.00
|9381289
|2007.06.22 03:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|1.3394
|2007.06.22 05:34
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9374530
|2007.06.21 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3410
|2007.06.21 19:01
|1.3395
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|9376508
|2007.06.21 19:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3393
|0.0000
|1.3403
|2007.06.21 19:01
|1.3396
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9373226
|2007.06.21 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|1.3414
|2007.06.21 16:33
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9373676
|2007.06.21 16:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|1.3407
|2007.06.21 16:33
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9354216
|2007.06.20 22:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3406
|0.0000
|1.3396
|2007.06.21 01:52
|1.3396
|0.00
|0.00
|1.37
|10.00
|9347850
|2007.06.20 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|1.3418
|2007.06.20 16:05
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9348227
|2007.06.20 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3425
|2007.06.20 16:04
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9343823
|2007.06.20 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|1.3406
|2007.06.20 15:25
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|9344101
|2007.06.20 12:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|1.3413
|2007.06.20 15:24
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9345331
|2007.06.20 13:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|1.3420
|2007.06.20 15:24
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9341026
|2007.06.20 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3414
|0.0000
|1.3404
|2007.06.20 11:32
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9341329
|2007.06.20 10:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3410
|2007.06.20 11:32
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9341856
|2007.06.20 11:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.06.20 11:31
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9341971
|2007.06.20 11:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.06.20 11:31
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9338820
|2007.06.20 09:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.06.20 10:28
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9333876
|2007.06.20 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|1.3440
|2007.06.20 09:18
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9338183
|2007.06.20 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|1.3433
|2007.06.20 09:17
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9323580
|2007.06.19 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3408
|0.0000
|1.3398
|2007.06.20 02:08
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.46
|-15.00
|9325958
|2007.06.19 18:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|1.3405
|2007.06.20 02:08
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.91
|-14.00
|9326869
|2007.06.19 19:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|1.3411
|2007.06.20 02:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|1.83
|-8.00
|9330291
|2007.06.20 00:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|1.3418
|2007.06.20 02:05
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9322591
|2007.06.19 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3405
|0.0000
|1.3395
|2007.06.19 17:04
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9322749
|2007.06.19 17:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3413
|0.0000
|1.3403
|2007.06.19 17:03
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9314469
|2007.06.19 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3389
|0.0000
|1.3379
|2007.06.19 15:16
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9316455
|2007.06.19 13:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3396
|0.0000
|1.3386
|2007.06.19 15:16
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|9317123
|2007.06.19 13:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3402
|0.0000
|1.3392
|2007.06.19 15:15
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9319497
|2007.06.19 15:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|1.3399
|2007.06.19 15:15
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9313793
|2007.06.19 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3386
|0.0000
|1.3376
|2007.06.19 12:20
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9314094
|2007.06.19 12:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3393
|0.0000
|1.3383
|2007.06.19 12:20
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9312705
|2007.06.19 11:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3399
|0.0000
|1.3389
|2007.06.19 12:03
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9264906
|2007.06.15 16:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3358
|0.0000
|1.3368
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|9265246
|2007.06.15 16:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3352
|0.0000
|1.3362
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|9265705
|2007.06.15 16:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3344
|0.0000
|1.3354
|2007.06.15 17:00
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|9266348
|2007.06.15 16:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|1.3347
|2007.06.15 17:00
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9266444
|2007.06.15 16:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3341
|2007.06.15 17:00
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9264347
|2007.06.15 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3346
|0.0000
|1.3356
|2007.06.15 16:18
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9263819
|2007.06.15 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3357
|2007.06.15 16:15
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9263915
|2007.06.15 16:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3350
|2007.06.15 16:15
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9262559
|2007.06.15 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|1.3344
|2007.06.15 16:01
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9262355
|2007.06.15 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3343
|2007.06.15 15:42
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9262406
|2007.06.15 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3336
|2007.06.15 15:42
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9260998
|2007.06.15 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|1.3343
|2007.06.15 15:38
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9261506
|2007.06.15 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3341
|2007.06.15 15:38
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9261908
|2007.06.15 15:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3334
|2007.06.15 15:38
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9182802
|2007.06.12 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3344
|0.0000
|1.3334
|2007.06.12 16:19
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9173906
|2007.06.12 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3370
|2007.06.12 11:27
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9179457
|2007.06.12 10:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3364
|2007.06.12 11:27
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9180713
|2007.06.12 10:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3357
|2007.06.12 11:27
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9171025
|2007.06.12 01:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3370
|2007.06.12 03:40
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9171349
|2007.06.12 02:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3364
|2007.06.12 03:39
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9168409
|2007.06.11 19:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3361
|0.0000
|1.3371
|2007.06.11 21:51
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9168866
|2007.06.11 20:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3355
|0.0000
|1.3365
|2007.06.11 21:51
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9167606
|2007.06.11 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3361
|0.0000
|1.3371
|2007.06.11 19:54
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9168266
|2007.06.11 19:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3355
|0.0000
|1.3365
|2007.06.11 19:53
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9085653
|2007.06.07 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3472
|0.0000
|1.3462
|2007.06.07 14:37
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9087014
|2007.06.07 14:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3479
|0.0000
|1.3469
|2007.06.07 14:36
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9084298
|2007.06.07 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3479
|0.0000
|1.3469
|2007.06.07 13:26
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9083017
|2007.06.07 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3490
|0.0000
|1.3480
|2007.06.07 13:15
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9076784
|2007.06.07 06:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3518
|2007.06.07 10:18
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|9079814
|2007.06.07 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|1.3511
|2007.06.07 10:18
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9079956
|2007.06.07 10:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3505
|2007.06.07 10:18
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9072152
|2007.06.07 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3493
|2007.06.07 01:57
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9066774
|2007.06.06 17:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3485
|2007.06.06 18:40
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9068074
|2007.06.06 18:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|1.3491
|2007.06.06 18:40
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9064879
|2007.06.06 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3495
|2007.06.06 17:05
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9065087
|2007.06.06 17:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3502
|2007.06.06 17:05
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9062742
|2007.06.06 15:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3485
|2007.06.06 16:09
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9062794
|2007.06.06 15:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|1.3491
|2007.06.06 16:09
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9060233
|2007.06.06 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3511
|0.0000
|1.3501
|2007.06.06 15:14
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9060390
|2007.06.06 15:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3508
|2007.06.06 15:14
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9057598
|2007.06.06 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3509
|2007.06.06 14:51
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9048393
|2007.06.06 03:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3503
|2007.06.06 05:21
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9049234
|2007.06.06 04:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3509
|2007.06.06 05:21
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9050042
|2007.06.06 05:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3516
|2007.06.06 05:21
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9003641
|2007.06.04 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3463
|0.0000
|1.3473
|2007.06.04 14:54
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9002915
|2007.06.04 12:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3451
|0.0000
|1.3461
|2007.06.04 12:17
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8994955
|2007.06.04 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3458
|2007.06.04 10:28
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9000907
|2007.06.04 10:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3441
|0.0000
|1.3451
|2007.06.04 10:28
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9001072
|2007.06.04 10:24
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3445
|2007.06.04 10:28
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8993529
|2007.06.04 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3437
|0.0000
|1.3427
|2007.06.04 03:55
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8993814
|2007.06.04 02:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|1.3433
|2007.06.04 03:55
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8994386
|2007.06.04 03:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3440
|2007.06.04 03:55
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8968780
|2007.06.01 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|1.3421
|2007.06.01 15:30
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8970398
|2007.06.01 15:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|1.3428
|2007.06.01 15:30
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8966433
|2007.06.01 10:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3432
|2007.06.01 13:22
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8965341
|2007.06.01 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|1.3430
|2007.06.01 10:53
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8966254
|2007.06.01 10:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.06.01 10:53
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8962793
|2007.06.01 06:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3442
|2007.06.01 10:05
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8944993
|2007.05.31 14:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3457
|2007.05.31 15:03
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8940607
|2007.05.31 09:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3454
|2007.05.31 10:19
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8941692
|2007.05.31 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3437
|0.0000
|1.3447
|2007.05.31 10:19
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8937055
|2007.05.31 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|1.3441
|2007.05.31 09:21
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8917578
|2007.05.30 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|1.3426
|2007.05.30 11:58
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8919930
|2007.05.30 11:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3432
|2007.05.30 11:58
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8920701
|2007.05.30 11:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|1.3439
|2007.05.30 11:58
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8914302
|2007.05.30 07:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|1.3439
|2007.05.30 09:42
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8911119
|2007.05.30 04:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|1.3433
|2007.05.30 04:45
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8911921
|2007.05.30 04:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3440
|2007.05.30 04:45
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8907093
|2007.05.29 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3436
|2007.05.29 22:03
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8907430
|2007.05.29 21:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.05.29 22:03
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8894231
|2007.05.29 11:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3481
|0.0000
|1.3491
|2007.05.29 12:09
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8892842
|2007.05.29 11:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.05.29 11:59
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8892211
|2007.05.29 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.05.29 11:18
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8885704
|2007.05.29 04:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|1.3421
|2007.05.29 05:44
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8885138
|2007.05.29 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3432
|2007.05.29 04:38
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8881879
|2007.05.28 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.05.29 04:17
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.44
|10.00
|8866255
|2007.05.25 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.65
|-14.00
|8868328
|2007.05.25 17:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-1.29
|-14.00
|8868636
|2007.05.25 18:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|1.3466
|2007.05.28 14:25
|1.3455
|0.00
|0.00
|-2.58
|-4.00
|8869513
|2007.05.25 18:39
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|1.3459
|2007.05.28 14:23
|1.3455
|0.00
|0.00
|-5.16
|48.00
|8871179
|2007.05.25 22:19
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3452
|2007.05.28 01:29
|1.3452
|0.00
|0.00
|-10.33
|160.00
|8865844
|2007.05.25 17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.25 17:06
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8864762
|2007.05.25 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.05.25 17:00
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8865067
|2007.05.25 16:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.25 17:00
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8863689
|2007.05.25 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3468
|2007.05.25 16:39
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8864144
|2007.05.25 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3462
|2007.05.25 16:38
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8862224
|2007.05.25 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3456
|2007.05.25 15:56
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8857884
|2007.05.25 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3449
|2007.05.25 13:12
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8858989
|2007.05.25 12:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3443
|2007.05.25 13:11
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8843075
|2007.05.24 18:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.05.24 19:48
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8844467
|2007.05.24 19:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3423
|2007.05.24 19:48
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8844785
|2007.05.24 19:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.05.24 19:48
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8841655
|2007.05.24 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|1.3405
|2007.05.24 18:14
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|8841746
|2007.05.24 17:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|1.3411
|2007.05.24 18:14
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8841887
|2007.05.24 17:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|1.3418
|2007.05.24 18:14
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8842523
|2007.05.24 17:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3425
|2007.05.24 18:14
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8839145
|2007.05.24 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.05.24 17:37
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8831490
|2007.05.24 12:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.05.24 15:35
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8831739
|2007.05.24 12:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|1.3423
|2007.05.24 15:35
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8832161
|2007.05.24 12:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.05.24 15:35
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8834668
|2007.05.24 15:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|1.3436
|2007.05.24 15:35
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8828305
|2007.05.24 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|1.3426
|2007.05.24 12:09
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8827175
|2007.05.24 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.05.24 10:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8822393
|2007.05.24 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3442
|2007.05.24 09:19
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8825443
|2007.05.24 08:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.05.24 09:19
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8810985
|2007.05.23 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|1.3502
|2007.05.23 16:30
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8811906
|2007.05.23 16:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3485
|0.0000
|1.3495
|2007.05.23 16:29
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8809177
|2007.05.23 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.05.23 15:53
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8810699
|2007.05.23 15:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|1.3497
|2007.05.23 15:53
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8807444
|2007.05.23 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.23 15:08
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8806646
|2007.05.23 14:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3488
|2007.05.23 14:53
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8805498
|2007.05.23 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|1.3477
|2007.05.23 14:46
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8797813
|2007.05.23 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3410
|2007.05.23 12:41
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8800238
|2007.05.23 11:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|1.3417
|2007.05.23 12:41
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8800745
|2007.05.23 12:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.05.23 12:41
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8801409
|2007.05.23 12:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.05.23 12:40
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8801614
|2007.05.23 12:28
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.05.23 12:40
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8796994
|2007.05.23 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3432
|0.0000
|1.3422
|2007.05.23 10:52
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8796654
|2007.05.23 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|1.3434
|2007.05.23 10:45
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8792238
|2007.05.23 03:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3452
|0.0000
|1.3462
|2007.05.23 09:05
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8789602
|2007.05.22 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.05.23 03:18
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.64
|-4.00
|8790098
|2007.05.22 23:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3450
|0.0000
|1.3460
|2007.05.23 03:17
|1.3453
|0.00
|0.00
|-1.29
|6.00
|8772720
|2007.05.22 03:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.05.22 09:15
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|8776059
|2007.05.22 08:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|1.3455
|2007.05.22 09:14
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8776710
|2007.05.22 09:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3472
|0.0000
|1.3462
|2007.05.22 09:14
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8756848
|2007.05.21 13:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.05.21 18:46
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8766367
|2007.05.21 17:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|1.3444
|2007.05.21 18:46
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8756242
|2007.05.21 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3449
|2007.05.21 13:37
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8755972
|2007.05.21 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3461
|2007.05.21 13:34
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8755301
|2007.05.21 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3483
|0.0000
|1.3473
|2007.05.21 13:33
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8754819
|2007.05.21 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3481
|0.0000
|1.3471
|2007.05.21 13:11
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8755021
|2007.05.21 12:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3488
|0.0000
|1.3478
|2007.05.21 13:11
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8754318
|2007.05.21 12:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3483
|2007.05.21 12:49
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8751263
|2007.05.21 09:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3496
|2007.05.21 12:41
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8746101
|2007.05.21 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3532
|2007.05.21 04:47
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8747492
|2007.05.21 04:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3516
|0.0000
|1.3526
|2007.05.21 04:47
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8741644
|2007.05.18 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3522
|2007.05.21 00:11
|1.3522
|0.00
|0.00
|-0.65
|10.00
|8740121
|2007.05.18 18:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3529
|2007.05.18 19:37
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8740800
|2007.05.18 18:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3523
|2007.05.18 19:33
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8741338
|2007.05.18 19:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|1.3516
|2007.05.18 19:32
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8739600
|2007.05.18 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3519
|0.0000
|1.3529
|2007.05.18 18:24
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8739774
|2007.05.18 18:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|1.3523
|2007.05.18 18:24
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8739263
|2007.05.18 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3517
|2007.05.18 18:09
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8738637
|2007.05.18 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3505
|2007.05.18 18:07
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8731719
|2007.05.18 13:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3472
|0.0000
|1.3462
|2007.05.18 14:05
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8732572
|2007.05.18 14:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|1.3468
|2007.05.18 14:05
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8730783
|2007.05.18 13:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3482
|0.0000
|1.3472
|2007.05.18 13:46
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8728356
|2007.05.18 11:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3504
|0.0000
|1.3514
|2007.05.18 12:06
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8728842
|2007.05.18 11:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 12:06
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8726616
|2007.05.18 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3515
|2007.05.18 11:43
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8728019
|2007.05.18 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|1.3508
|2007.05.18 11:43
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8726198
|2007.05.18 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3513
|2007.05.18 11:11
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8726579
|2007.05.18 11:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|1.3507
|2007.05.18 11:11
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8705442
|2007.05.17 12:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3547
|2007.05.17 14:39
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|8706025
|2007.05.17 12:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|2007.05.17 14:38
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8707081
|2007.05.17 13:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|1.3533
|2007.05.17 14:38
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8707544
|2007.05.17 13:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|1.3527
|2007.05.17 14:38
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8708401
|2007.05.17 14:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|2007.05.17 14:37
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8690468
|2007.05.16 18:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|1.3516
|2007.05.16 19:03
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8689864
|2007.05.16 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3514
|2007.05.16 18:46
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8690094
|2007.05.16 18:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3531
|0.0000
|1.3521
|2007.05.16 18:46
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8689215
|2007.05.16 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3526
|2007.05.16 18:30
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8688772
|2007.05.16 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|1.3523
|2007.05.16 18:16
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8689001
|2007.05.16 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|1.3529
|2007.05.16 18:16
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8688434
|2007.05.16 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3535
|2007.05.16 18:12
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8687851
|2007.05.16 18:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.16 18:11
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8686504
|2007.05.16 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|1.3561
|2007.05.16 18:08
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8686302
|2007.05.16 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.16 17:04
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8686370
|2007.05.16 17:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2007.05.16 17:04
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8683667
|2007.05.16 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.16 16:15
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8684309
|2007.05.16 15:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.16 16:15
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8684410
|2007.05.16 15:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3569
|2007.05.16 16:15
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8684608
|2007.05.16 16:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3577
|2007.05.16 16:15
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8681868
|2007.05.16 14:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3568
|2007.05.16 15:42
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8664869
|2007.05.15 17:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.15 18:04
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8664350
|2007.05.15 17:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.15 17:58
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8664803
|2007.05.15 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3603
|2007.05.15 17:58
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8663082
|2007.05.15 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3598
|2007.05.15 17:51
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8662102
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3586
|2007.05.15 17:40
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8661924
|2007.05.15 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3564
|0.0000
|1.3574
|2007.05.15 17:32
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8654256
|2007.05.15 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3520
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8655132
|2007.05.15 14:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3527
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8656598
|2007.05.15 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8656849
|2007.05.15 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3540
|2007.05.15 16:04
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8657039
|2007.05.15 15:33
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.15 16:04
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8650571
|2007.05.15 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3542
|0.0000
|1.3532
|2007.05.15 13:11
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8645934
|2007.05.15 07:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3533
|2007.05.15 09:45
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|8647681
|2007.05.15 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3540
|2007.05.15 09:45
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8648030
|2007.05.15 09:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3547
|2007.05.15 09:45
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8641620
|2007.05.14 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|1.3531
|2007.05.15 06:37
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.44
|-5.00
|8644767
|2007.05.15 04:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3548
|0.0000
|1.3538
|2007.05.15 06:37
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8617097
|2007.05.11 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|1.3535
|2007.05.11 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8617731
|2007.05.11 18:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.11 19:18
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8615369
|2007.05.11 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|1.3535
|2007.05.11 18:12
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8616718
|2007.05.11 18:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3528
|2007.05.11 18:12
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8613596
|2007.05.11 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|1.3522
|2007.05.11 17:30
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8612717
|2007.05.11 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3510
|2007.05.11 16:34
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8612349
|2007.05.11 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 16:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8611701
|2007.05.11 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.05.11 15:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8611867
|2007.05.11 15:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|1.3503
|2007.05.11 15:47
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8611923
|2007.05.11 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|1.3496
|2007.05.11 15:47
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8612092
|2007.05.11 15:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3479
|0.0000
|1.3489
|2007.05.11 15:47
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8611150
|2007.05.11 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|1.3513
|2007.05.11 15:34
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8611393
|2007.05.11 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3496
|0.0000
|1.3506
|2007.05.11 15:34
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8611549
|2007.05.11 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 15:34
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8610294
|2007.05.11 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3499
|2007.05.11 15:30
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8587012
|2007.05.10 16:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3502
|0.0000
|1.3492
|2007.05.10 17:03
|1.3507
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8587309
|2007.05.10 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3509
|0.0000
|1.3499
|2007.05.10 17:03
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8586532
|2007.05.10 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3490
|2007.05.10 16:41
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8586705
|2007.05.10 16:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|1.3497
|2007.05.10 16:41
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8586128
|2007.05.10 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|1.3488
|2007.05.10 16:27
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8586296
|2007.05.10 16:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|1.3495
|2007.05.10 16:27
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8585457
|2007.05.10 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|1.3500
|2007.05.10 16:20
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8584825
|2007.05.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3498
|2007.05.10 16:14
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8585075
|2007.05.10 16:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3515
|0.0000
|1.3505
|2007.05.10 16:14
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8571369
|2007.05.10 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3557
|0.0000
|1.3567
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8573669
|2007.05.10 11:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|1.3560
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8573925
|2007.05.10 11:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3543
|0.0000
|1.3553
|2007.05.10 12:44
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8575790
|2007.05.10 12:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|1.3547
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8576106
|2007.05.10 12:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|2007.05.10 12:44
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8568152
|2007.05.10 04:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3533
|0.0000
|1.3543
|2007.05.10 08:45
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8567652
|2007.05.10 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|1.3544
|2007.05.10 04:24
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8567801
|2007.05.10 04:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3527
|0.0000
|1.3537
|2007.05.10 04:21
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8560759
|2007.05.09 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3564
|2007.05.09 19:41
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8561685
|2007.05.09 19:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3557
|2007.05.09 19:41
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8558554
|2007.05.09 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3567
|0.0000
|1.3577
|2007.05.09 18:04
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8558810
|2007.05.09 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|1.3570
|2007.05.09 18:03
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8559648
|2007.05.09 17:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3554
|0.0000
|1.3564
|2007.05.09 18:03
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8560443
|2007.05.09 17:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3557
|2007.05.09 18:03
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8557354
|2007.05.09 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.09 16:33
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8549565
|2007.05.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|1.3561
|2007.05.09 10:33
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8550764
|2007.05.09 09:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|1.3554
|2007.05.09 10:32
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8551417
|2007.05.09 10:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3538
|0.0000
|1.3548
|2007.05.09 10:32
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8532216
|2007.05.08 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3553
|2007.05.08 13:49
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8529857
|2007.05.08 11:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3566
|2007.05.08 13:07
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8527177
|2007.05.08 11:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|1.3578
|2007.05.08 11:36
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8526745
|2007.05.08 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.05.08 11:12
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8516904
|2007.05.07 21:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3592
|2007.05.08 05:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.44
|-5.00
|8521277
|2007.05.08 05:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3599
|2007.05.08 05:32
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8490533
|2007.05.04 16:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3622
|2007.05.04 19:27
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8490829
|2007.05.04 16:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.05.04 19:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8491208
|2007.05.04 16:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.04 19:24
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8491660
|2007.05.04 17:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3601
|2007.05.04 19:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8493789
|2007.05.04 18:29
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.05.04 19:23
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8490231
|2007.05.04 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3609
|2007.05.04 16:37
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8489128
|2007.05.04 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3594
|0.0000
|1.3604
|2007.05.04 16:34
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8488979
|2007.05.04 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3610
|2007.05.04 16:34
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8488425
|2007.05.04 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3597
|2007.05.04 15:59
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8487886
|2007.05.04 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.04 15:52
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8488035
|2007.05.04 15:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.04 15:52
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8487348
|2007.05.04 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|1.3586
|2007.05.04 15:46
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8486013
|2007.05.04 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3602
|2007.05.04 15:38
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8486109
|2007.05.04 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3584
|0.0000
|1.3594
|2007.05.04 15:38
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8486382
|2007.05.04 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3587
|2007.05.04 15:38
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8486466
|2007.05.04 15:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3580
|2007.05.04 15:38
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8486750
|2007.05.04 15:35
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.05.04 15:38
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8484410
|2007.05.04 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3563
|0.0000
|1.3573
|2007.05.04 15:30
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8485454
|2007.05.04 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3555
|0.0000
|1.3565
|2007.05.04 15:30
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8481197
|2007.05.04 11:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3545
|0.0000
|1.3535
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|8481231
|2007.05.04 11:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3552
|0.0000
|1.3542
|2007.05.04 11:50
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8481422
|2007.05.04 11:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8481650
|2007.05.04 11:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.04 11:50
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8481846
|2007.05.04 11:41
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.04 11:50
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8469692
|2007.05.03 18:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.03 20:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8470326
|2007.05.03 19:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 20:02
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8470646
|2007.05.03 19:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.03 20:02
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8468230
|2007.05.03 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3553
|0.0000
|1.3543
|2007.05.03 18:13
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8468858
|2007.05.03 17:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|1.3549
|2007.05.03 18:13
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8469199
|2007.05.03 17:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 18:12
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8466590
|2007.05.03 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3566
|0.0000
|1.3556
|2007.05.03 17:24
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8466110
|2007.05.03 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3563
|2007.05.03 17:00
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8466376
|2007.05.03 16:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3577
|0.0000
|1.3569
|2007.05.03 17:00
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8462683
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3619
|2007.05.03 15:29
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8458573
|2007.05.03 09:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3628
|2007.05.03 10:03
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8459468
|2007.05.03 09:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3621
|2007.05.03 10:03
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8458301
|2007.05.03 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3618
|0.0000
|1.3628
|2007.05.03 09:11
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8458460
|2007.05.03 09:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3611
|0.0000
|1.3621
|2007.05.03 09:11
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8458082
|2007.05.03 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3606
|0.0000
|1.3616
|2007.05.03 09:02
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8456891
|2007.05.03 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3602
|0.0000
|1.3612
|2007.05.03 08:51
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8457781
|2007.05.03 08:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.05.03 08:50
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8454522
|2007.05.03 02:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.03 06:54
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8449171
|2007.05.02 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.02 19:12
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8450020
|2007.05.02 19:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3607
|2007.05.02 19:12
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8447957
|2007.05.02 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3615
|2007.05.02 18:12
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8448807
|2007.05.02 17:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|1.3608
|2007.05.02 18:12
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8447647
|2007.05.02 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3600
|2007.05.02 17:25
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8446763
|2007.05.02 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3606
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8446829
|2007.05.02 17:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3599
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8446968
|2007.05.02 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3582
|0.0000
|1.3592
|2007.05.02 17:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8424042
|2007.05.01 18:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3585
|2007.05.01 19:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8424313
|2007.05.01 18:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3591
|2007.05.01 19:40
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8424765
|2007.05.01 19:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|1.3598
|2007.05.01 19:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8417345
|2007.05.01 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3670
|0.0000
|1.3680
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|8418336
|2007.05.01 16:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3662
|0.0000
|1.3672
|2007.05.01 18:24
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|8419630
|2007.05.01 17:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3644
|0.0000
|1.3654
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|8421368
|2007.05.01 17:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3620
|2007.05.01 18:24
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8421646
|2007.05.01 17:47
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3613
|2007.05.01 18:20
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|8416727
|2007.05.01 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|1.3669
|2007.05.01 16:15
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8415537
|2007.05.01 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|1.3659
|2007.05.01 15:31
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8412827
|2007.05.01 12:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|1.3624
|2007.05.01 13:30
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8413480
|2007.05.01 13:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3630
|2007.05.01 13:30
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8408690
|2007.05.01 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3653
|0.0000
|1.3663
|2007.05.01 10:54
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8410313
|2007.05.01 10:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3656
|2007.05.01 10:52
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8410424
|2007.05.01 10:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3639
|0.0000
|1.3649
|2007.05.01 10:52
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8410599
|2007.05.01 10:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|1.3642
|2007.05.01 10:52
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8403569
|2007.05.01 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3646
|0.0000
|1.3636
|2007.05.01 03:54
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8404461
|2007.05.01 01:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3653
|0.0000
|1.3643
|2007.05.01 03:53
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8388105
|2007.04.30 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3590
|2007.04.30 15:10
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8391067
|2007.04.30 12:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3597
|2007.04.30 15:10
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8391848
|2007.04.30 13:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2007.04.30 15:10
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8386258
|2007.04.30 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|1.3602
|2007.04.30 10:17
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8384509
|2007.04.30 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3626
|2007.04.30 09:03
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8359677
|2007.04.27 13:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3646
|2007.04.27 15:05
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8358568
|2007.04.27 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|1.3634
|2007.04.27 13:43
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8355866
|2007.04.27 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|1.3623
|2007.04.27 13:07
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8355180
|2007.04.27 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3601
|0.0000
|1.3611
|2007.04.27 11:12
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8342900
|2007.04.26 22:24
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|24.97
|2 098.00
|Closed P/L:
|2 122.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 122.97
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 122.97
|Equity:
|5 122.97
|Free Margin:
|5 122.97
|Details:
|Gross Profit:
|4 936.58
|Gross Loss:
|2 813.61
|Total Net Profit:
|2 122.97
|Profit Factor:
|1.75
|Expected Payoff:
|3.91
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|277.00 (8.45%)
|Relative Drawdown:
|8.45% (277.00)
|Total Trades:
|543
|Short Positions (won %):
|297 (52.86%)
|Long Positions (won %):
|246 (54.88%)
|Profit Trades (% of total):
|292 (53.78%)
|Loss trades (% of total):
|251 (46.22%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-124.00
|Average
|profit trade:
|16.91
|loss trade:
|-11.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (130.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-102.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-277.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2