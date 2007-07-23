Interbank FX, LLC

Account: 1548204 Name: Marc Brown21 Currency: USD 2007 July 23, 12:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
444093992007.07.23 08:54buy0.02eurusdm1.38171.36371.38422007.07.23 12:141.38220.000.000.000.10
  V1+V2
443262232007.07.22 22:59buy0.01eurusdm1.38371.36371.38672007.07.23 12:141.38220.000.000.00-0.15
  V1+V2
444256532007.07.23 09:50buy0.04eurusdm1.37971.36371.38222007.07.23 12:141.38220.000.000.001.00
  V1+V2[tp]
444082162007.07.23 08:52buy0.01usdchfm1.20211.17761.20512007.07.23 09:501.20510.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
443261132007.07.22 22:58buy0.01usdjpym121.37118.47121.672007.07.23 09:49121.370.000.000.000.00
  V1+V2
443376752007.07.23 00:56buy0.02usdjpym121.07118.47121.372007.07.23 09:49121.370.000.000.000.49
  V1+V2[tp]
443255392007.07.22 22:54sell0.02eurusdm1.38331.40131.38032007.07.23 09:461.38070.000.000.000.52
  V1+V2
442601902007.07.20 16:50sell0.01eurusdm1.38121.40121.37822007.07.23 09:461.38080.000.000.010.04
  V1+V2
443262022007.07.22 22:59buy0.01usdchfm1.20111.17661.20412007.07.23 08:521.20160.000.000.000.04
  V1+V2
443426522007.07.23 01:17buy0.02usdchfm1.19861.17661.20162007.07.23 08:501.20160.000.000.000.50
  V1+V2[tp]
443261522007.07.22 22:59buy0.01gbpusdm2.05532.02632.05832007.07.23 03:002.05830.000.000.000.30
  V1+V2[tp]
443256562007.07.22 22:55sell0.01usdjpym121.38124.28121.082007.07.23 00:56121.080.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
443261632007.07.22 22:59buy0.01eurjpym167.89164.99168.192007.07.23 00:52167.630.000.000.00-0.22
  V1+V2
442564032007.07.20 16:45sell0.01eurjpym167.44170.34167.142007.07.23 00:45167.650.000.00-0.01-0.17
  V1+V2
443255282007.07.22 22:54sell0.02eurjpym167.92170.52167.622007.07.23 00:45167.650.000.000.000.44
  V1+V2
443255262007.07.22 22:54buy0.01eurjpym167.96165.06168.262007.07.22 22:59167.850.000.000.00-0.09
  V1+V2
443257782007.07.22 22:57buy0.01eurusdm1.38361.36361.38662007.07.22 22:591.38340.000.000.00-0.02
  V1+V2
443256802007.07.22 22:55buy0.01gbpusdm2.05542.02642.05842007.07.22 22:582.05460.000.000.00-0.08
  V1+V2
443256722007.07.22 22:55buy0.01usdchfm1.20121.17671.20422007.07.22 22:581.20070.000.000.00-0.04
  V1+V2
443257372007.07.22 22:56buy0.01usdjpym121.41118.51121.712007.07.22 22:58121.340.000.000.00-0.06
  V1+V2
442582892007.07.20 16:49buy0.02eurusdm1.38161.36361.38462007.07.22 22:561.38340.000.00-0.010.36
  V1+V2
442021682007.07.20 14:24buy0.08usdjpym121.41119.41121.712007.07.22 22:55121.370.000.000.11-0.26
  V1+V2
442009292007.07.20 14:23buy0.01eurusdm1.38361.36361.38662007.07.22 22:551.38340.000.00-0.01-0.02
  V1+V2
441654082007.07.20 12:01buy0.02usdjpym122.09119.49122.292007.07.22 22:55121.380.000.000.03-1.17
  V1+V2
441968842007.07.20 14:15buy0.04usdjpym121.78119.48122.082007.07.22 22:55121.380.000.000.05-1.32
  V1+V2
441152572007.07.20 07:33buy0.01usdjpym122.39119.49122.592007.07.22 22:55121.380.000.000.01-0.83
  V1+V2
442018622007.07.20 14:24buy0.01gbpusdm2.05632.02732.05932007.07.22 22:552.05500.000.000.00-0.13
  V1+V2
441927172007.07.20 13:59buy0.02usdchfm1.20281.18081.20582007.07.22 22:551.20070.000.000.02-0.35
  V1+V2
442083272007.07.20 14:32buy0.04usdchfm1.20031.18081.20332007.07.22 22:541.20080.000.000.040.17
  V1+V2
440316192007.07.19 19:45buy0.01usdchfm1.20531.18081.20732007.07.22 22:541.20080.000.000.02-0.37
  V1+V2
442105052007.07.20 14:34buy0.16usdjpym121.05119.35121.352007.07.22 22:00121.350.000.000.223.95
  V1+V2[tp]
442568192007.07.20 16:46buy0.02eurjpym167.45164.85167.752007.07.22 22:00167.750.000.000.020.50
  V1+V2[tp]
442193342007.07.20 14:42buy0.01eurjpym167.76164.86168.062007.07.22 22:00168.060.000.000.010.24
  V1+V2[tp]
441996452007.07.20 14:20sell0.04eurusdm1.38231.39831.37932007.07.20 16:501.38130.000.000.000.40
  V1+V2
441295702007.07.20 08:42sell0.01eurusdm1.37831.39831.37632007.07.20 16:501.38130.000.000.00-0.30
  V1+V2
441680112007.07.20 12:11sell0.02eurusdm1.38031.39831.37832007.07.20 16:501.38130.000.000.00-0.20
  V1+V2
442212962007.07.20 14:44sell0.08eurusdm1.38431.39831.38132007.07.20 16:501.38130.000.000.002.40
  V1+V2[tp]
442103992007.07.20 14:34sell0.01eurjpym167.46170.36167.162007.07.20 16:45167.470.000.000.00-0.01
  V1+V2
442323372007.07.20 15:10sell0.02eurjpym167.77170.37167.472007.07.20 16:45167.470.000.000.000.50
  V1+V2[tp]
442074642007.07.20 14:31buy0.08eurjpym167.73165.73168.032007.07.20 14:42167.720.000.000.00-0.06
  V1+V2
441984542007.07.20 14:18buy0.04eurjpym168.04165.74168.342007.07.20 14:42167.720.000.000.00-1.06
  V1+V2
441937482007.07.20 14:02buy0.02eurjpym168.35165.75168.652007.07.20 14:42167.720.000.000.00-1.04
  V1+V2
439470612007.07.19 09:07buy0.01eurjpym168.65165.75168.922007.07.20 14:42167.720.000.000.01-0.76
  V1+V2
442134782007.07.20 14:36buy0.16eurjpym167.42165.72167.722007.07.20 14:42167.720.000.000.003.96
  V1+V2[tp]
442075342007.07.20 14:31sell0.01usdjpym121.28124.18120.982007.07.20 14:36120.980.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
442025332007.07.20 14:24sell0.01eurjpym167.83170.73167.532007.07.20 14:34167.530.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
441982862007.07.20 14:17sell0.01usdjpym121.60124.50121.302007.07.20 14:31121.300.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
441968912007.07.20 14:15sell0.01eurjpym168.17171.07167.872007.07.20 14:24167.870.000.000.000.24
  V1+V2[tp]
439430082007.07.19 08:53buy0.01eurusdm1.38181.36181.38382007.07.20 14:221.38380.000.00-0.010.20
  V1+V2[tp]
441465662007.07.20 09:50buy0.01gbpusdm2.05402.02502.05652007.07.20 14:212.05650.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
441908612007.07.20 13:55sell0.01usdjpym121.93124.83121.632007.07.20 14:17121.630.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
440220572007.07.19 18:28buy0.02eurusdm1.37981.36181.38182007.07.20 14:171.38180.000.00-0.010.40
  V1+V2[tp]
441691622007.07.20 12:12sell0.01usdchfm1.20381.22831.20182007.07.20 14:161.20180.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
435111872007.07.17 22:34sell0.01eurjpym168.24171.14167.972007.07.20 14:15168.220.000.00-0.040.01
  V1+V2
439469132007.07.19 09:07sell0.02eurjpym168.55171.15168.282007.07.20 14:03168.280.000.00-0.020.45
  V1+V2[tp]
441338932007.07.20 08:59sell0.01usdjpym122.15125.05121.952007.07.20 13:55121.950.000.000.000.16
  V1+V2[tp]
439684502007.07.19 11:56sell0.02usdchfm1.20111.22311.19912007.07.20 12:121.20410.000.00-0.02-0.50
  V1+V2
441690652007.07.20 12:12sell0.02usdchfm1.20361.22561.20162007.07.20 12:121.20410.000.000.00-0.08
  V1+V2
439977482007.07.19 15:38sell0.04usdchfm1.20361.22311.20162007.07.20 12:121.20410.000.00-0.04-0.17
  V1+V2
439558652007.07.19 10:16sell0.01usdchfm1.19861.22311.19662007.07.20 12:121.20410.000.00-0.01-0.46
  V1+V2
441405642007.07.20 09:26sell0.08usdchfm1.20611.22311.20412007.07.20 12:111.20410.000.000.001.33
  V1+V2[tp]
440105072007.07.19 16:52buy0.01gbpusdm2.05112.02212.05362007.07.20 09:502.05360.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
439633322007.07.19 11:21sell0.02usdjpym122.08124.68121.882007.07.20 08:59122.170.000.00-0.03-0.15
  V1+V2
438024932007.07.18 14:44sell0.01usdjpym121.78124.68121.582007.07.20 08:59122.170.000.00-0.05-0.32
  V1+V2
441157742007.07.20 07:34sell0.04usdjpym122.38124.68122.182007.07.20 08:59122.180.000.000.000.65
  V1+V2[tp]
439946882007.07.19 15:32sell0.01eurusdm1.38051.40051.37852007.07.20 08:421.37850.000.000.010.20
  V1+V2[tp]
439793682007.07.19 13:28buy0.01usdjpym122.16119.26122.362007.07.20 07:33122.360.000.000.010.16
  V1+V2[tp]
439964712007.07.19 15:36buy0.01usdchfm1.20311.17861.20512007.07.19 19:451.20510.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
440104342007.07.19 16:52buy0.02gbpusdm2.05092.02492.05342007.07.19 16:522.05060.000.000.00-0.06
  V1+V2
438053832007.07.18 14:47buy0.01gbpusdm2.05442.02542.05692007.07.19 16:522.05050.000.000.00-0.39
  V1+V2
439395872007.07.19 08:31buy0.02gbpusdm2.05132.02532.05382007.07.19 16:522.05040.000.000.00-0.18
  V1+V2
439622632007.07.19 11:07buy0.04gbpusdm2.04812.02512.05062007.07.19 16:522.05040.000.000.000.92
  V1+V2
437320922007.07.18 11:54buy0.01usdchfm1.20331.17881.20532007.07.19 15:361.20280.000.000.03-0.04
  V1+V2
437934632007.07.18 14:27buy0.02usdchfm1.20081.17881.20282007.07.19 15:361.20280.000.000.050.33
  V1+V2[tp]
439659592007.07.19 11:29sell0.01eurusdm1.38071.40071.37872007.07.19 15:321.38070.000.000.000.00
  V1+V2
439754602007.07.19 12:55sell0.02eurusdm1.38271.40071.38072007.07.19 15:321.38070.000.000.000.40
  V1+V2[tp]
437500072007.07.18 12:39buy0.01usdjpym122.24119.34122.442007.07.19 13:28122.140.000.000.04-0.08
  V1+V2
437947182007.07.18 14:29buy0.02usdjpym121.94119.34122.142007.07.19 13:28122.140.000.000.080.33
  V1+V2[tp]
439207262007.07.19 06:32sell0.02eurusdm1.38081.39881.37882007.07.19 11:291.38080.000.000.000.00
  V1+V2
439134672007.07.19 05:54sell0.01eurusdm1.37881.39881.37682007.07.19 11:291.38080.000.000.00-0.20
  V1+V2
439493442007.07.19 09:15sell0.04eurusdm1.38281.39881.38082007.07.19 11:291.38080.000.000.000.80
  V1+V2[tp]
438744392007.07.18 22:13sell0.01usdchfm1.19861.22311.19662007.07.19 10:151.19910.000.000.00-0.04
  V1+V2
438941622007.07.19 01:28sell0.02usdchfm1.20111.22311.19912007.07.19 10:151.19910.000.000.000.33
  V1+V2[tp]
434820762007.07.17 20:38buy0.01eurjpym168.58166.40168.852007.07.19 09:07168.590.000.000.040.01
  V1+V2
435111892007.07.17 22:34buy0.02eurjpym168.28165.68168.552007.07.19 09:07168.550.000.000.050.44
  V1+V2[tp]
438721042007.07.18 22:02buy0.01eurusdm1.38141.36141.38342007.07.19 08:531.38140.000.000.000.00
  V1+V2
438944522007.07.19 01:29buy0.02eurusdm1.37941.36141.38142007.07.19 08:531.38140.000.000.000.40
  V1+V2[tp]
437695412007.07.18 13:22sell0.02gbpusdm2.04902.07502.04652007.07.19 08:452.04940.000.000.00-0.08
  V1+V2
437551962007.07.18 12:44sell0.01gbpusdm2.04602.07502.04352007.07.19 08:452.04950.000.000.00-0.35
  V1+V2
437933092007.07.18 14:27sell0.04gbpusdm2.05202.07502.04952007.07.19 08:452.04950.000.000.001.00
  V1+V2[tp]
438505632007.07.18 18:57sell0.01eurusdm1.37891.39891.37692007.07.19 05:541.37890.000.000.020.00
  V1+V2
438719892007.07.18 22:02sell0.02eurusdm1.38091.39891.37892007.07.19 05:541.37890.000.000.000.40
  V1+V2[tp]
438034522007.07.18 14:45sell0.01usdchfm1.19881.22331.19682007.07.18 22:131.19920.000.00-0.03-0.03
  V1+V2
438533532007.07.18 19:11sell0.02usdchfm1.20131.22331.19932007.07.18 22:131.19930.000.00-0.060.33
  V1+V2[tp]
438047112007.07.18 14:46buy0.01eurusdm1.38121.36121.38322007.07.18 22:021.38110.000.00-0.02-0.01
  V1+V2
438505992007.07.18 18:57buy0.02eurusdm1.37911.36111.38112007.07.18 22:021.38110.000.00-0.040.40
  V1+V2[tp]
437874542007.07.18 14:13sell0.04eurusdm1.37941.39541.37742007.07.18 18:571.37940.000.000.000.00
  V1+V2
437686512007.07.18 13:20sell0.02eurusdm1.37741.39541.37542007.07.18 18:571.37940.000.000.00-0.40
  V1+V2
437550002007.07.18 12:44sell0.01eurusdm1.37541.39541.37342007.07.18 18:571.37940.000.000.00-0.40
  V1+V2
438055702007.07.18 14:47sell0.08eurusdm1.38141.39541.37942007.07.18 18:571.37940.000.000.001.60
  V1+V2[tp]
437910442007.07.18 14:23buy0.01gbpusdm2.05152.02252.05402007.07.18 14:472.05400.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
437861542007.07.18 14:11buy0.01eurusdm1.37911.35911.38112007.07.18 14:461.38110.000.000.000.20
  V1+V2[tp]
437868732007.07.18 14:12sell0.01usdchfm1.20121.22571.19922007.07.18 14:451.19920.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
437868922007.07.18 14:12sell0.01usdchfm1.20121.22571.19922007.07.18 14:451.19920.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
437692902007.07.18 13:22sell0.01usdjpym122.01124.91121.812007.07.18 14:44121.810.000.000.000.16
  V1+V2[tp]
436574082007.07.18 07:51buy0.02gbpusdm2.05172.02572.05422007.07.18 14:232.05120.000.000.00-0.10
  V1+V2
435934862007.07.18 04:07buy0.01gbpusdm2.05482.02582.05732007.07.18 14:232.05110.000.000.00-0.37
  V1+V2
437269392007.07.18 11:38buy0.04gbpusdm2.04862.02562.05112007.07.18 14:222.05110.000.000.001.00
  V1+V2[tp]
436413682007.07.18 07:19sell0.02usdchfm1.19871.22071.19672007.07.18 14:121.20150.000.000.00-0.47
  V1+V2
436593562007.07.18 07:54sell0.04usdchfm1.20121.22071.19922007.07.18 14:121.20160.000.000.00-0.13
  V1+V2
435920212007.07.18 04:05sell0.01usdchfm1.19621.22071.19422007.07.18 14:121.20160.000.000.00-0.45
  V1+V2
437501582007.07.18 12:39sell0.08usdchfm1.20371.22071.20172007.07.18 14:111.20170.000.000.001.33
  V1+V2[tp]
436220392007.07.18 06:04buy0.02eurusdm1.38091.36291.38292007.07.18 14:111.37880.000.000.00-0.42
  V1+V2
436545542007.07.18 07:46buy0.04eurusdm1.37891.36291.38092007.07.18 14:101.37880.000.000.00-0.04
  V1+V2
435921672007.07.18 04:05buy0.01eurusdm1.38291.36291.38492007.07.18 14:101.37880.000.000.00-0.41
  V1+V2
437327692007.07.18 11:54buy0.08eurusdm1.37681.36281.37882007.07.18 14:101.37880.000.000.001.60
  V1+V2[tp]
436546792007.07.18 07:46sell0.02usdjpym121.95124.55121.752007.07.18 13:21122.040.000.000.00-0.15
  V1+V2
435987802007.07.18 04:28sell0.01usdjpym121.65124.55121.452007.07.18 13:21122.050.000.000.00-0.33
  V1+V2
437512812007.07.18 12:39sell0.04usdjpym122.25124.55122.052007.07.18 13:21122.050.000.000.000.66
  V1+V2[tp]
436809942007.07.18 08:44sell0.01eurusdm1.37741.39741.37542007.07.18 12:441.37540.000.000.000.20
  V1+V2[tp]
437170572007.07.18 10:57sell0.01gbpusdm2.04892.07792.04642007.07.18 12:442.04640.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
436612632007.07.18 07:55buy0.01usdjpym122.01119.11122.212007.07.18 12:39122.210.000.000.000.16
  V1+V2[tp]
436544142007.07.18 07:46buy0.01usdchfm1.20081.17631.20282007.07.18 11:541.20280.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
436769672007.07.18 08:37sell0.01gbpusdm2.04882.07782.04632007.07.18 10:572.04930.000.000.00-0.05
  V1+V2
436876742007.07.18 08:54sell0.02gbpusdm2.05182.07782.04932007.07.18 10:572.04930.000.000.000.50
  V1+V2[tp]
436493732007.07.18 07:39sell0.01eurusdm1.37961.39961.37762007.07.18 08:441.37760.000.000.000.20
  V1+V2[tp]
435246782007.07.17 23:34sell0.02gbpusdm2.04882.07482.04632007.07.18 08:372.04930.000.000.00-0.10
  V1+V2
434812042007.07.17 20:31sell0.01gbpusdm2.04582.07482.04332007.07.18 08:372.04930.000.000.00-0.35
  V1+V2
435797492007.07.18 03:14sell0.04gbpusdm2.05182.07482.04932007.07.18 08:372.04930.000.000.001.00
  V1+V2[tp]
435111442007.07.17 22:33buy0.02usdjpym122.08119.48122.282007.07.18 07:55121.990.000.000.00-0.15
  V1+V2
434810872007.07.17 20:29buy0.01usdjpym122.38119.48122.582007.07.18 07:55121.980.000.000.01-0.33
  V1+V2
435931662007.07.18 04:06buy0.04usdjpym121.78119.48121.982007.07.18 07:55121.980.000.000.000.66
  V1+V2[tp]
435083482007.07.17 22:24buy0.02usdchfm1.20131.17931.20332007.07.18 07:461.20040.000.000.00-0.15
  V1+V2
434809842007.07.17 20:29buy0.01usdchfm1.20381.17931.20582007.07.18 07:461.20030.000.000.01-0.29
  V1+V2
435366672007.07.18 00:21buy0.04usdchfm1.19831.17881.20032007.07.18 07:461.20030.000.000.000.67
  V1+V2[tp]
435251022007.07.17 23:35sell0.02eurusdm1.37971.39771.37772007.07.18 07:391.37970.000.000.000.00
  V1+V2
434810002007.07.17 20:29sell0.01eurusdm1.37771.39771.37572007.07.18 07:391.37970.000.000.01-0.20
  V1+V2
435340002007.07.18 00:19sell0.04eurusdm1.38171.39771.37972007.07.18 07:381.37970.000.000.000.80
  V1+V2[tp]
435415092007.07.18 00:27sell0.01usdjpym121.88124.78121.682007.07.18 04:28121.680.000.000.000.16
  V1+V2[tp]
435793042007.07.18 03:13buy0.01gbpusdm2.05202.02302.05452007.07.18 04:072.05450.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
435336732007.07.18 00:17buy0.01eurusdm1.38071.36071.38272007.07.18 04:051.38270.000.000.000.20
  V1+V2[tp]
435357182007.07.18 00:20sell0.01usdchfm1.19861.22311.19662007.07.18 04:051.19660.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
435246472007.07.17 23:34buy0.01gbpusdm2.04912.02012.05162007.07.18 03:132.05160.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
435051792007.07.17 22:13sell0.01usdjpym122.11125.01121.912007.07.18 00:27121.910.000.000.000.16
  V1+V2[tp]
435083352007.07.17 22:24sell0.01usdchfm1.20101.22551.19902007.07.18 00:201.19900.000.000.000.17
  V1+V2[tp]
434809962007.07.17 20:29buy0.01eurusdm1.37791.35791.37992007.07.18 00:171.37990.000.00-0.010.20
  V1+V2[tp]
434812022007.07.17 20:31buy0.01gbpusdm2.04622.01722.04872007.07.17 23:342.04870.000.000.000.25
  V1+V2[tp]
434820782007.07.17 20:38sell0.01eurjpym168.54170.72168.272007.07.17 22:33168.270.000.00-0.010.22
  V1+V2[tp]
434809862007.07.17 20:29sell0.01usdchfm1.20341.22791.20142007.07.17 22:241.20140.000.00-0.010.17
  V1+V2[tp]
434810932007.07.17 20:29sell0.01usdjpym122.35125.25122.152007.07.17 22:13122.150.000.00-0.010.16
  V1+V2[tp]
434820792007.07.17 20:38sell0.01eurjpym168.54170.72168.272007.07.17 20:39168.590.000.000.00-0.04
  V1+V2
434811862007.07.17 20:30buy0.01usdcadm1.04401.02221.04672007.07.17 20:381.04360.000.000.00-0.04
  V1+V2
434811872007.07.17 20:30sell0.01usdcadm1.04351.06531.04082007.07.17 20:381.04410.000.000.00-0.06
  V1+V2
434808902007.07.17 20:27balanceDeposit300.00
  0.00 0.00 0.46 24.97
Closed P/L: 25.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
439420832007.07.19 08:45sell0.01gbpusdm2.04902.07802.0465 2.05760.000.000.00-0.86
  V1+V2
441311582007.07.20 08:47sell0.02gbpusdm2.05202.07802.0495 2.05760.000.000.00-1.12
  V1+V2
442019712007.07.20 14:24sell0.04gbpusdm2.05592.07892.0529 2.05760.000.000.00-0.68
  V1+V2
441975862007.07.20 14:16sell0.01usdchfm1.20141.22591.1984 1.20460.000.00-0.01-0.27
  V1+V2
443374212007.07.23 00:56sell0.01usdjpym121.06123.96120.76 121.290.000.000.00-0.19
  V1+V2
443559602007.07.23 03:00buy0.01gbpusdm2.05872.02972.0617 2.05720.000.000.00-0.15
  V1+V2
443721712007.07.23 05:48sell0.08gbpusdm2.05892.07892.0559 2.05760.000.000.001.04
  V1+V2
444171442007.07.23 09:30sell0.02usdchfm1.20391.22591.2009 1.20460.000.000.00-0.12
  V1+V2
444227582007.07.23 09:46sell0.01eurusdm1.38031.40031.3778 1.38190.000.000.00-0.16
  V1+V2
444233972007.07.23 09:46sell0.02usdjpym121.36123.96121.06 121.290.000.000.000.12
  V1+V2
444238762007.07.23 09:49buy0.01usdjpym121.39118.49121.69 121.260.000.000.00-0.11
  V1+V2
444257542007.07.23 09:50buy0.01usdchfm1.20551.18101.2085 1.20420.000.000.00-0.11
  V1+V2
444550102007.07.23 12:14buy0.01eurusdm1.38231.36231.3848 1.38170.000.000.00-0.06
  V1+V2
  0.00 0.00 -0.01 -2.67
 Floating P/L: -2.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 25.43 Floating P/L: -2.68 Margin: 11.00
Balance: 325.43 Equity: 322.75 Free Margin: 311.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 42.61 Gross Loss: 17.18 Total Net Profit: 25.43
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 0.17  
Absolute Drawdown: 0.14 Maximal Drawdown: 4.01 (1.23%) Relative Drawdown: 1.23% (4.01)
 
Total Trades: 153 Short Positions (won %): 77 (62.34%) Long Positions (won %): 76 (53.95%)
Profit Trades (% of total): 89 (58.17%) Loss trades (% of total): 64 (41.83%)
Largest profit trade: 4.17 loss trade: -1.27
Average profit trade: 0.48 loss trade: -0.27
Maximum consecutive wins ($): 13 (3.12) consecutive losses ($): 7 (-3.87)
Maximal consecutive profit (count): 6.20 (10) consecutive loss (count): -3.87 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2