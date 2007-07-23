|Account: 1548204
|Name: Marc Brown21
|Currency: USD
|2007 July 23, 12:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|44409399
|2007.07.23 08:54
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3817
|1.3637
|1.3842
|2007.07.23 12:14
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|V1+V2
|44326223
|2007.07.22 22:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3837
|1.3637
|1.3867
|2007.07.23 12:14
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|V1+V2
|44425653
|2007.07.23 09:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3797
|1.3637
|1.3822
|2007.07.23 12:14
|1.3822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2[tp]
|44408216
|2007.07.23 08:52
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2021
|1.1776
|1.2051
|2007.07.23 09:50
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44326113
|2007.07.22 22:58
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.37
|118.47
|121.67
|2007.07.23 09:49
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|44337675
|2007.07.23 00:56
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.07
|118.47
|121.37
|2007.07.23 09:49
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|V1+V2[tp]
|44325539
|2007.07.22 22:54
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3833
|1.4013
|1.3803
|2007.07.23 09:46
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|V1+V2
|44260190
|2007.07.20 16:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3812
|1.4012
|1.3782
|2007.07.23 09:46
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|V1+V2
|44326202
|2007.07.22 22:59
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2011
|1.1766
|1.2041
|2007.07.23 08:52
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|V1+V2
|44342652
|2007.07.23 01:17
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1986
|1.1766
|1.2016
|2007.07.23 08:50
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2[tp]
|44326152
|2007.07.22 22:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0553
|2.0263
|2.0583
|2007.07.23 03:00
|2.0583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|V1+V2[tp]
|44325656
|2007.07.22 22:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.38
|124.28
|121.08
|2007.07.23 00:56
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44326163
|2007.07.22 22:59
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.89
|164.99
|168.19
|2007.07.23 00:52
|167.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|V1+V2
|44256403
|2007.07.20 16:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|167.44
|170.34
|167.14
|2007.07.23 00:45
|167.65
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|V1+V2
|44325528
|2007.07.22 22:54
|sell
|0.02
|eurjpym
|167.92
|170.52
|167.62
|2007.07.23 00:45
|167.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|V1+V2
|44325526
|2007.07.22 22:54
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.96
|165.06
|168.26
|2007.07.22 22:59
|167.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|V1+V2
|44325778
|2007.07.22 22:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3836
|1.3636
|1.3866
|2007.07.22 22:59
|1.3834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|V1+V2
|44325680
|2007.07.22 22:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0554
|2.0264
|2.0584
|2007.07.22 22:58
|2.0546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|V1+V2
|44325672
|2007.07.22 22:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2012
|1.1767
|1.2042
|2007.07.22 22:58
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|V1+V2
|44325737
|2007.07.22 22:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.41
|118.51
|121.71
|2007.07.22 22:58
|121.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|V1+V2
|44258289
|2007.07.20 16:49
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3816
|1.3636
|1.3846
|2007.07.22 22:56
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.36
|V1+V2
|44202168
|2007.07.20 14:24
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.41
|119.41
|121.71
|2007.07.22 22:55
|121.37
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.26
|V1+V2
|44200929
|2007.07.20 14:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3836
|1.3636
|1.3866
|2007.07.22 22:55
|1.3834
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|V1+V2
|44165408
|2007.07.20 12:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|122.09
|119.49
|122.29
|2007.07.22 22:55
|121.38
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.17
|V1+V2
|44196884
|2007.07.20 14:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.78
|119.48
|122.08
|2007.07.22 22:55
|121.38
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.32
|V1+V2
|44115257
|2007.07.20 07:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.39
|119.49
|122.59
|2007.07.22 22:55
|121.38
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.83
|V1+V2
|44201862
|2007.07.20 14:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0563
|2.0273
|2.0593
|2007.07.22 22:55
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|V1+V2
|44192717
|2007.07.20 13:59
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2028
|1.1808
|1.2058
|2007.07.22 22:55
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.35
|V1+V2
|44208327
|2007.07.20 14:32
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2003
|1.1808
|1.2033
|2007.07.22 22:54
|1.2008
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|V1+V2
|44031619
|2007.07.19 19:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2053
|1.1808
|1.2073
|2007.07.22 22:54
|1.2008
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.37
|V1+V2
|44210505
|2007.07.20 14:34
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.05
|119.35
|121.35
|2007.07.22 22:00
|121.35
|0.00
|0.00
|0.22
|3.95
|V1+V2[tp]
|44256819
|2007.07.20 16:46
|buy
|0.02
|eurjpym
|167.45
|164.85
|167.75
|2007.07.22 22:00
|167.75
|0.00
|0.00
|0.02
|0.50
|V1+V2[tp]
|44219334
|2007.07.20 14:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|167.76
|164.86
|168.06
|2007.07.22 22:00
|168.06
|0.00
|0.00
|0.01
|0.24
|V1+V2[tp]
|44199645
|2007.07.20 14:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3823
|1.3983
|1.3793
|2007.07.20 16:50
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2
|44129570
|2007.07.20 08:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3783
|1.3983
|1.3763
|2007.07.20 16:50
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|V1+V2
|44168011
|2007.07.20 12:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3803
|1.3983
|1.3783
|2007.07.20 16:50
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|V1+V2
|44221296
|2007.07.20 14:44
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3843
|1.3983
|1.3813
|2007.07.20 16:50
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|V1+V2[tp]
|44210399
|2007.07.20 14:34
|sell
|0.01
|eurjpym
|167.46
|170.36
|167.16
|2007.07.20 16:45
|167.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|V1+V2
|44232337
|2007.07.20 15:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|167.77
|170.37
|167.47
|2007.07.20 16:45
|167.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2[tp]
|44207464
|2007.07.20 14:31
|buy
|0.08
|eurjpym
|167.73
|165.73
|168.03
|2007.07.20 14:42
|167.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|V1+V2
|44198454
|2007.07.20 14:18
|buy
|0.04
|eurjpym
|168.04
|165.74
|168.34
|2007.07.20 14:42
|167.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|V1+V2
|44193748
|2007.07.20 14:02
|buy
|0.02
|eurjpym
|168.35
|165.75
|168.65
|2007.07.20 14:42
|167.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|V1+V2
|43947061
|2007.07.19 09:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.65
|165.75
|168.92
|2007.07.20 14:42
|167.72
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.76
|V1+V2
|44213478
|2007.07.20 14:36
|buy
|0.16
|eurjpym
|167.42
|165.72
|167.72
|2007.07.20 14:42
|167.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|V1+V2[tp]
|44207534
|2007.07.20 14:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.28
|124.18
|120.98
|2007.07.20 14:36
|120.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44202533
|2007.07.20 14:24
|sell
|0.01
|eurjpym
|167.83
|170.73
|167.53
|2007.07.20 14:34
|167.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44198286
|2007.07.20 14:17
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.60
|124.50
|121.30
|2007.07.20 14:31
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44196891
|2007.07.20 14:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.17
|171.07
|167.87
|2007.07.20 14:24
|167.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|V1+V2[tp]
|43943008
|2007.07.19 08:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3818
|1.3618
|1.3838
|2007.07.20 14:22
|1.3838
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|V1+V2[tp]
|44146566
|2007.07.20 09:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0540
|2.0250
|2.0565
|2007.07.20 14:21
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44190861
|2007.07.20 13:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.93
|124.83
|121.63
|2007.07.20 14:17
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|44022057
|2007.07.19 18:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3798
|1.3618
|1.3818
|2007.07.20 14:17
|1.3818
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|V1+V2[tp]
|44169162
|2007.07.20 12:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2038
|1.2283
|1.2018
|2007.07.20 14:16
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43511187
|2007.07.17 22:34
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.24
|171.14
|167.97
|2007.07.20 14:15
|168.22
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.01
|V1+V2
|43946913
|2007.07.19 09:07
|sell
|0.02
|eurjpym
|168.55
|171.15
|168.28
|2007.07.20 14:03
|168.28
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.45
|V1+V2[tp]
|44133893
|2007.07.20 08:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.15
|125.05
|121.95
|2007.07.20 13:55
|121.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|V1+V2[tp]
|43968450
|2007.07.19 11:56
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2011
|1.2231
|1.1991
|2007.07.20 12:12
|1.2041
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.50
|V1+V2
|44169065
|2007.07.20 12:12
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2036
|1.2256
|1.2016
|2007.07.20 12:12
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|V1+V2
|43997748
|2007.07.19 15:38
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2036
|1.2231
|1.2016
|2007.07.20 12:12
|1.2041
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.17
|V1+V2
|43955865
|2007.07.19 10:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1986
|1.2231
|1.1966
|2007.07.20 12:12
|1.2041
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|V1+V2
|44140564
|2007.07.20 09:26
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2061
|1.2231
|1.2041
|2007.07.20 12:11
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|V1+V2[tp]
|44010507
|2007.07.19 16:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0511
|2.0221
|2.0536
|2007.07.20 09:50
|2.0536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43963332
|2007.07.19 11:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.08
|124.68
|121.88
|2007.07.20 08:59
|122.17
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.15
|V1+V2
|43802493
|2007.07.18 14:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.78
|124.68
|121.58
|2007.07.20 08:59
|122.17
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.32
|V1+V2
|44115774
|2007.07.20 07:34
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.38
|124.68
|122.18
|2007.07.20 08:59
|122.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|V1+V2[tp]
|43994688
|2007.07.19 15:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3805
|1.4005
|1.3785
|2007.07.20 08:42
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|V1+V2[tp]
|43979368
|2007.07.19 13:28
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.16
|119.26
|122.36
|2007.07.20 07:33
|122.36
|0.00
|0.00
|0.01
|0.16
|V1+V2[tp]
|43996471
|2007.07.19 15:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2031
|1.1786
|1.2051
|2007.07.19 19:45
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|44010434
|2007.07.19 16:52
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0509
|2.0249
|2.0534
|2007.07.19 16:52
|2.0506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|V1+V2
|43805383
|2007.07.18 14:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0544
|2.0254
|2.0569
|2007.07.19 16:52
|2.0505
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|V1+V2
|43939587
|2007.07.19 08:31
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0513
|2.0253
|2.0538
|2007.07.19 16:52
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|V1+V2
|43962263
|2007.07.19 11:07
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0481
|2.0251
|2.0506
|2007.07.19 16:52
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|V1+V2
|43732092
|2007.07.18 11:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2033
|1.1788
|1.2053
|2007.07.19 15:36
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.04
|V1+V2
|43793463
|2007.07.18 14:27
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2008
|1.1788
|1.2028
|2007.07.19 15:36
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.05
|0.33
|V1+V2[tp]
|43965959
|2007.07.19 11:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3807
|1.4007
|1.3787
|2007.07.19 15:32
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|43975460
|2007.07.19 12:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3827
|1.4007
|1.3807
|2007.07.19 15:32
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2[tp]
|43750007
|2007.07.18 12:39
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.24
|119.34
|122.44
|2007.07.19 13:28
|122.14
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.08
|V1+V2
|43794718
|2007.07.18 14:29
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.94
|119.34
|122.14
|2007.07.19 13:28
|122.14
|0.00
|0.00
|0.08
|0.33
|V1+V2[tp]
|43920726
|2007.07.19 06:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3808
|1.3988
|1.3788
|2007.07.19 11:29
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|43913467
|2007.07.19 05:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3788
|1.3988
|1.3768
|2007.07.19 11:29
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|V1+V2
|43949344
|2007.07.19 09:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3828
|1.3988
|1.3808
|2007.07.19 11:29
|1.3808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2[tp]
|43874439
|2007.07.18 22:13
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1986
|1.2231
|1.1966
|2007.07.19 10:15
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|V1+V2
|43894162
|2007.07.19 01:28
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2011
|1.2231
|1.1991
|2007.07.19 10:15
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|V1+V2[tp]
|43482076
|2007.07.17 20:38
|buy
|0.01
|eurjpym
|168.58
|166.40
|168.85
|2007.07.19 09:07
|168.59
|0.00
|0.00
|0.04
|0.01
|V1+V2
|43511189
|2007.07.17 22:34
|buy
|0.02
|eurjpym
|168.28
|165.68
|168.55
|2007.07.19 09:07
|168.55
|0.00
|0.00
|0.05
|0.44
|V1+V2[tp]
|43872104
|2007.07.18 22:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3814
|1.3614
|1.3834
|2007.07.19 08:53
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|43894452
|2007.07.19 01:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3794
|1.3614
|1.3814
|2007.07.19 08:53
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2[tp]
|43769541
|2007.07.18 13:22
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0490
|2.0750
|2.0465
|2007.07.19 08:45
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|V1+V2
|43755196
|2007.07.18 12:44
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0460
|2.0750
|2.0435
|2007.07.19 08:45
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|V1+V2
|43793309
|2007.07.18 14:27
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0520
|2.0750
|2.0495
|2007.07.19 08:45
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2[tp]
|43850563
|2007.07.18 18:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3789
|1.3989
|1.3769
|2007.07.19 05:54
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|V1+V2
|43871989
|2007.07.18 22:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3809
|1.3989
|1.3789
|2007.07.19 05:54
|1.3789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2[tp]
|43803452
|2007.07.18 14:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1988
|1.2233
|1.1968
|2007.07.18 22:13
|1.1992
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.03
|V1+V2
|43853353
|2007.07.18 19:11
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2013
|1.2233
|1.1993
|2007.07.18 22:13
|1.1993
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.33
|V1+V2[tp]
|43804711
|2007.07.18 14:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3812
|1.3612
|1.3832
|2007.07.18 22:02
|1.3811
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.01
|V1+V2
|43850599
|2007.07.18 18:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3791
|1.3611
|1.3811
|2007.07.18 22:02
|1.3811
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|V1+V2[tp]
|43787454
|2007.07.18 14:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3794
|1.3954
|1.3774
|2007.07.18 18:57
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|43768651
|2007.07.18 13:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3774
|1.3954
|1.3754
|2007.07.18 18:57
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|43755000
|2007.07.18 12:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3754
|1.3954
|1.3734
|2007.07.18 18:57
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|43805570
|2007.07.18 14:47
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3814
|1.3954
|1.3794
|2007.07.18 18:57
|1.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2[tp]
|43791044
|2007.07.18 14:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0515
|2.0225
|2.0540
|2007.07.18 14:47
|2.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43786154
|2007.07.18 14:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3791
|1.3591
|1.3811
|2007.07.18 14:46
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|V1+V2[tp]
|43786873
|2007.07.18 14:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2012
|1.2257
|1.1992
|2007.07.18 14:45
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43786892
|2007.07.18 14:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2012
|1.2257
|1.1992
|2007.07.18 14:45
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43769290
|2007.07.18 13:22
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.01
|124.91
|121.81
|2007.07.18 14:44
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|V1+V2[tp]
|43657408
|2007.07.18 07:51
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0517
|2.0257
|2.0542
|2007.07.18 14:23
|2.0512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|V1+V2
|43593486
|2007.07.18 04:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0548
|2.0258
|2.0573
|2007.07.18 14:23
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|V1+V2
|43726939
|2007.07.18 11:38
|buy
|0.04
|gbpusdm
|2.0486
|2.0256
|2.0511
|2007.07.18 14:22
|2.0511
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2[tp]
|43641368
|2007.07.18 07:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1987
|1.2207
|1.1967
|2007.07.18 14:12
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|V1+V2
|43659356
|2007.07.18 07:54
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2012
|1.2207
|1.1992
|2007.07.18 14:12
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|V1+V2
|43592021
|2007.07.18 04:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1962
|1.2207
|1.1942
|2007.07.18 14:12
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|V1+V2
|43750158
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2037
|1.2207
|1.2017
|2007.07.18 14:11
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|V1+V2[tp]
|43622039
|2007.07.18 06:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3809
|1.3629
|1.3829
|2007.07.18 14:11
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|V1+V2
|43654554
|2007.07.18 07:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3789
|1.3629
|1.3809
|2007.07.18 14:10
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|V1+V2
|43592167
|2007.07.18 04:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3829
|1.3629
|1.3849
|2007.07.18 14:10
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|V1+V2
|43732769
|2007.07.18 11:54
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3768
|1.3628
|1.3788
|2007.07.18 14:10
|1.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2[tp]
|43654679
|2007.07.18 07:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.95
|124.55
|121.75
|2007.07.18 13:21
|122.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|V1+V2
|43598780
|2007.07.18 04:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.65
|124.55
|121.45
|2007.07.18 13:21
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|V1+V2
|43751281
|2007.07.18 12:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.25
|124.55
|122.05
|2007.07.18 13:21
|122.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|V1+V2[tp]
|43680994
|2007.07.18 08:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3774
|1.3974
|1.3754
|2007.07.18 12:44
|1.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|V1+V2[tp]
|43717057
|2007.07.18 10:57
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0489
|2.0779
|2.0464
|2007.07.18 12:44
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43661263
|2007.07.18 07:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.01
|119.11
|122.21
|2007.07.18 12:39
|122.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|V1+V2[tp]
|43654414
|2007.07.18 07:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2008
|1.1763
|1.2028
|2007.07.18 11:54
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43676967
|2007.07.18 08:37
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0488
|2.0778
|2.0463
|2007.07.18 10:57
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|V1+V2
|43687674
|2007.07.18 08:54
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0518
|2.0778
|2.0493
|2007.07.18 10:57
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2[tp]
|43649373
|2007.07.18 07:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3796
|1.3996
|1.3776
|2007.07.18 08:44
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|V1+V2[tp]
|43524678
|2007.07.17 23:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0488
|2.0748
|2.0463
|2007.07.18 08:37
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|V1+V2
|43481204
|2007.07.17 20:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0458
|2.0748
|2.0433
|2007.07.18 08:37
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|V1+V2
|43579749
|2007.07.18 03:14
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0518
|2.0748
|2.0493
|2007.07.18 08:37
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2[tp]
|43511144
|2007.07.17 22:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|122.08
|119.48
|122.28
|2007.07.18 07:55
|121.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|V1+V2
|43481087
|2007.07.17 20:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.38
|119.48
|122.58
|2007.07.18 07:55
|121.98
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.33
|V1+V2
|43593166
|2007.07.18 04:06
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.78
|119.48
|121.98
|2007.07.18 07:55
|121.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|V1+V2[tp]
|43508348
|2007.07.17 22:24
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2013
|1.1793
|1.2033
|2007.07.18 07:46
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|V1+V2
|43480984
|2007.07.17 20:29
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2038
|1.1793
|1.2058
|2007.07.18 07:46
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.29
|V1+V2
|43536667
|2007.07.18 00:21
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1983
|1.1788
|1.2003
|2007.07.18 07:46
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|V1+V2[tp]
|43525102
|2007.07.17 23:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3797
|1.3977
|1.3777
|2007.07.18 07:39
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|V1+V2
|43481000
|2007.07.17 20:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3777
|1.3977
|1.3757
|2007.07.18 07:39
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|V1+V2
|43534000
|2007.07.18 00:19
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3817
|1.3977
|1.3797
|2007.07.18 07:38
|1.3797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2[tp]
|43541509
|2007.07.18 00:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.88
|124.78
|121.68
|2007.07.18 04:28
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|V1+V2[tp]
|43579304
|2007.07.18 03:13
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0520
|2.0230
|2.0545
|2007.07.18 04:07
|2.0545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43533673
|2007.07.18 00:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3807
|1.3607
|1.3827
|2007.07.18 04:05
|1.3827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|V1+V2[tp]
|43535718
|2007.07.18 00:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1986
|1.2231
|1.1966
|2007.07.18 04:05
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43524647
|2007.07.17 23:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0491
|2.0201
|2.0516
|2007.07.18 03:13
|2.0516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43505179
|2007.07.17 22:13
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.11
|125.01
|121.91
|2007.07.18 00:27
|121.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|V1+V2[tp]
|43508335
|2007.07.17 22:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2010
|1.2255
|1.1990
|2007.07.18 00:20
|1.1990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|V1+V2[tp]
|43480996
|2007.07.17 20:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3779
|1.3579
|1.3799
|2007.07.18 00:17
|1.3799
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|V1+V2[tp]
|43481202
|2007.07.17 20:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0462
|2.0172
|2.0487
|2007.07.17 23:34
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|V1+V2[tp]
|43482078
|2007.07.17 20:38
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.54
|170.72
|168.27
|2007.07.17 22:33
|168.27
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.22
|V1+V2[tp]
|43480986
|2007.07.17 20:29
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2034
|1.2279
|1.2014
|2007.07.17 22:24
|1.2014
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|V1+V2[tp]
|43481093
|2007.07.17 20:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.35
|125.25
|122.15
|2007.07.17 22:13
|122.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.16
|V1+V2[tp]
|43482079
|2007.07.17 20:38
|sell
|0.01
|eurjpym
|168.54
|170.72
|168.27
|2007.07.17 20:39
|168.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|V1+V2
|43481186
|2007.07.17 20:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0440
|1.0222
|1.0467
|2007.07.17 20:38
|1.0436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|V1+V2
|43481187
|2007.07.17 20:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0435
|1.0653
|1.0408
|2007.07.17 20:38
|1.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|V1+V2
|43480890
|2007.07.17 20:27
|balance
|Deposit
|300.00
|0.00
|0.00
|0.46
|24.97
|Closed P/L:
|25.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43942083
|2007.07.19 08:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0490
|2.0780
|2.0465
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|V1+V2
|44131158
|2007.07.20 08:47
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0520
|2.0780
|2.0495
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|V1+V2
|44201971
|2007.07.20 14:24
|sell
|0.04
|gbpusdm
|2.0559
|2.0789
|2.0529
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|V1+V2
|44197586
|2007.07.20 14:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2014
|1.2259
|1.1984
|1.2046
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.27
|V1+V2
|44337421
|2007.07.23 00:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.06
|123.96
|120.76
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|V1+V2
|44355960
|2007.07.23 03:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0587
|2.0297
|2.0617
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|V1+V2
|44372171
|2007.07.23 05:48
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0589
|2.0789
|2.0559
|2.0576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|V1+V2
|44417144
|2007.07.23 09:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2039
|1.2259
|1.2009
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|V1+V2
|44422758
|2007.07.23 09:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3803
|1.4003
|1.3778
|1.3819
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|V1+V2
|44423397
|2007.07.23 09:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.36
|123.96
|121.06
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|V1+V2
|44423876
|2007.07.23 09:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.39
|118.49
|121.69
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|V1+V2
|44425754
|2007.07.23 09:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2055
|1.1810
|1.2085
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|V1+V2
|44455010
|2007.07.23 12:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3823
|1.3623
|1.3848
|1.3817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|V1+V2
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.67
|Floating P/L:
|-2.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|25.43
|Floating P/L:
|-2.68
|Margin:
|11.00
|Balance:
|325.43
|Equity:
|322.75
|Free Margin:
|311.75
|Details:
|Gross Profit:
|42.61
|Gross Loss:
|17.18
|Total Net Profit:
|25.43
|Profit Factor:
|2.48
|Expected Payoff:
|0.17
|Absolute Drawdown:
|0.14
|Maximal Drawdown:
|4.01 (1.23%)
|Relative Drawdown:
|1.23% (4.01)
|Total Trades:
|153
|Short Positions (won %):
|77 (62.34%)
|Long Positions (won %):
|76 (53.95%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (58.17%)
|Loss trades (% of total):
|64 (41.83%)
|Largest
|profit trade:
|4.17
|loss trade:
|-1.27
|Average
|profit trade:
|0.48
|loss trade:
|-0.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (3.12)
|consecutive losses ($):
|7 (-3.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6.20 (10)
|consecutive loss (count):
|-3.87 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2