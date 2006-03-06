|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.03.01 00:00 - 2007.07.12 00:00 (2006.03.01 - 2007.07.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=50; TakeProfit=100; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=30; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=32; FastMAType=3; FastMAPrice=0; FastMAshift=1; SlowMAPeriod=80; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=1; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=1; MaxLookUp=1; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=true; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=true; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=true; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=false; NumberOfTries=5; Slippage=3; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=3; MinPriceDistance=15; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.5; MM=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=false; Show_Settings=false;
|Bars in test
|16789
|Ticks modelled
|2439318
|Modelling quality
|43.32%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|13175.63
|Gross profit
|31752.63
|Gross loss
|-18577.00
|Profit factor
|1.71
|Expected payoff
|79.85
|Absolute drawdown
|3589.95
|Maximal drawdown
|3918.78 (47.54%)
|Relative drawdown
|72.02% (3629.95)
|Total trades
|165
|Short positions (won %)
|80 (65.00%)
|Long positions (won %)
|85 (74.12%)
|Profit trades (% of total)
|115 (69.70%)
|Loss trades (% of total)
|50 (30.30%)
|Largest
|profit trade
|1270.10
|loss trade
|-1585.30
|Average
|profit trade
|276.11
|loss trade
|-371.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (5491.82)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1938.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6955.82 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-2017.72 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.06 20:00
|buy
|1
|0.50
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.03.13 03:30
|close
|1
|0.50
|1.1943
|0.0000
|0.0000
|-396.18
|4603.82
|3
|2006.03.13 03:30
|sell
|2
|0.50
|1.1943
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.03.21 02:00
|close
|2
|0.50
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|-1023.40
|3580.42
|5
|2006.03.21 02:00
|buy
|3
|0.50
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.03.27 00:30
|close
|3
|0.50
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|-598.15
|2982.27
|7
|2006.03.27 00:30
|sell
|4
|0.50
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.03.27 21:30
|close
|4
|0.50
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|105.00
|3087.27
|9
|2006.03.27 21:30
|buy
|5
|0.50
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.03.28 10:30
|close
|5
|0.50
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|231.97
|3319.25
|11
|2006.03.28 10:30
|sell
|6
|0.50
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.03.29 02:30
|close
|6
|0.50
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|287.70
|3606.95
|13
|2006.03.29 02:30
|buy
|7
|0.50
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.04.03 04:00
|buy
|8
|0.50
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|15
|2006.04.03 20:00
|close
|8
|0.50
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|345.00
|3951.95
|16
|2006.04.03 20:00
|close
|7
|0.50
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|669.88
|4621.82
|17
|2006.04.03 20:00
|sell
|9
|0.50
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.04.06 18:30
|close
|9
|0.50
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|-371.50
|4250.32
|19
|2006.04.06 18:30
|buy
|10
|0.50
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.04.12 16:30
|buy
|11
|0.50
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|21
|2006.04.17 00:00
|close
|11
|0.50
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|119.88
|4370.20
|22
|2006.04.17 00:00
|close
|10
|0.50
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|-432.23
|3937.97
|23
|2006.04.17 00:00
|sell
|12
|0.50
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.04.20 19:30
|close
|12
|0.50
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|-896.50
|3041.47
|25
|2006.04.20 19:30
|buy
|13
|0.50
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.04.21 18:30
|close
|13
|0.50
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|111.97
|3153.45
|27
|2006.04.21 18:30
|sell
|14
|0.50
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.05.02 04:00
|close
|14
|0.50
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-1195.70
|1957.75
|29
|2006.05.02 04:00
|buy
|15
|0.50
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.05.02 11:30
|close
|15
|0.50
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|220.00
|2177.75
|31
|2006.05.02 11:30
|sell
|16
|0.50
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|32
|2006.05.04 08:30
|close
|16
|0.50
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|195.80
|2373.55
|33
|2006.05.04 08:30
|buy
|17
|0.50
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.05.04 16:30
|close
|17
|0.50
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|410.00
|2783.55
|35
|2006.05.04 16:30
|sell
|18
|0.50
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.05.09 00:00
|close
|18
|0.50
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|-121.90
|2661.65
|37
|2006.05.09 00:00
|buy
|19
|0.50
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.05.09 17:00
|close
|19
|0.50
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|275.00
|2936.65
|39
|2006.05.09 17:00
|sell
|20
|0.50
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.05.11 07:30
|close
|20
|0.50
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|270.80
|3207.45
|41
|2006.05.11 07:30
|buy
|21
|0.50
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.05.11 17:00
|close
|21
|0.50
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|790.00
|3997.45
|43
|2006.05.11 17:00
|sell
|22
|0.50
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.05.11 17:30
|sell
|23
|0.50
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.05.15 14:00
|close
|23
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|95.40
|4092.85
|46
|2006.05.15 14:00
|close
|22
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|175.40
|4268.25
|47
|2006.05.15 14:00
|buy
|24
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.05.16 21:00
|close
|24
|0.50
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|141.97
|4410.22
|49
|2006.05.16 21:00
|sell
|25
|0.50
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.05.17 17:30
|close
|25
|0.50
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|627.70
|5037.92
|51
|2006.05.17 17:30
|buy
|26
|0.50
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.05.18 20:00
|close
|26
|0.50
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|430.93
|5468.85
|53
|2006.05.18 20:00
|sell
|27
|0.50
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.05.19 12:00
|close
|27
|0.50
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|277.70
|5746.55
|55
|2006.05.19 12:00
|buy
|28
|0.50
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.05.19 12:30
|buy
|29
|0.50
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|57
|2006.05.22 17:00
|close
|29
|0.50
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|436.98
|6183.52
|58
|2006.05.22 17:00
|close
|28
|0.50
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|336.98
|6520.50
|59
|2006.05.22 17:00
|sell
|30
|0.50
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|60
|2006.05.24 01:30
|close
|30
|0.50
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|195.40
|6715.90
|61
|2006.05.24 01:30
|buy
|31
|0.50
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.05.24 13:30
|close
|31
|0.50
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|205.00
|6920.90
|63
|2006.05.24 13:30
|sell
|32
|0.50
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.05.24 16:30
|close
|32
|0.50
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|415.00
|7335.90
|65
|2006.05.24 16:30
|buy
|33
|0.50
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.05.25 23:30
|close
|33
|0.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|240.93
|7576.82
|67
|2006.05.25 23:30
|sell
|34
|0.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.05.26 15:30
|close
|34
|0.50
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|292.70
|7869.52
|69
|2006.05.26 15:30
|buy
|35
|0.50
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.05.30 04:30
|close
|35
|0.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|283.95
|8153.47
|71
|2006.05.30 04:30
|sell
|36
|0.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|72
|2006.05.31 21:30
|close
|36
|0.50
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-67.30
|8086.17
|73
|2006.05.31 21:30
|buy
|37
|0.50
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.06.02 03:30
|close
|37
|0.50
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-52.10
|8034.07
|75
|2006.06.02 03:30
|sell
|38
|0.50
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.06.06 05:30
|close
|38
|0.50
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|-414.60
|7619.47
|77
|2006.06.06 05:30
|buy
|39
|0.50
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.06.14 15:00
|close
|39
|0.50
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|-1404.20
|6215.27
|79
|2006.06.14 15:00
|sell
|40
|0.50
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.06.19 03:00
|close
|40
|0.50
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|183.50
|6398.77
|81
|2006.06.19 03:00
|buy
|41
|0.50
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.06.21 02:00
|close
|41
|0.50
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|133.95
|6532.72
|83
|2006.06.21 02:00
|sell
|42
|0.50
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.06.22 14:00
|close
|42
|0.50
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|228.10
|6760.82
|85
|2006.06.22 14:00
|buy
|43
|0.50
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.06.26 17:00
|close
|43
|0.50
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|-21.05
|6739.77
|87
|2006.06.26 17:00
|sell
|44
|0.50
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.06.29 20:00
|sell
|45
|0.50
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.07.05 11:00
|close
|45
|0.50
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-644.20
|6095.57
|90
|2006.07.05 11:00
|close
|44
|0.50
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-1035.70
|5059.87
|91
|2006.07.05 11:00
|buy
|46
|0.50
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|92
|2006.07.06 19:30
|close
|46
|0.50
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-14.07
|5045.80
|93
|2006.07.06 19:30
|sell
|47
|0.50
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.07.10 13:30
|close
|47
|0.50
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|190.40
|5236.20
|95
|2006.07.10 13:30
|buy
|48
|0.50
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.07.11 22:30
|close
|48
|0.50
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|161.97
|5398.17
|97
|2006.07.11 22:30
|sell
|49
|0.50
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.07.12 12:00
|close
|49
|0.50
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|257.70
|5655.87
|99
|2006.07.12 12:00
|buy
|50
|0.50
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.07.19 18:30
|close
|50
|0.50
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|-626.17
|5029.70
|101
|2006.07.19 18:30
|sell
|51
|0.50
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.07.24 11:30
|close
|51
|0.50
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|-136.50
|4893.20
|103
|2006.07.24 11:30
|buy
|52
|0.50
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.07.25 16:30
|buy
|53
|0.50
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.07.26 18:30
|close
|53
|0.50
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|601.98
|5495.17
|106
|2006.07.26 18:30
|close
|52
|0.50
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|298.95
|5794.12
|107
|2006.07.26 18:30
|sell
|54
|0.50
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.07.28 15:00
|sell
|55
|0.50
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|109
|2006.08.01 17:00
|sell
|56
|0.50
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.08.03 02:00
|close
|56
|0.50
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|290.80
|6084.92
|111
|2006.08.03 02:00
|close
|55
|0.50
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|41.20
|6126.12
|112
|2006.08.03 02:00
|close
|54
|0.50
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|-318.00
|5808.12
|113
|2006.08.03 02:00
|buy
|57
|0.50
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|114
|2006.08.03 18:30
|close
|57
|0.50
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|260.00
|6068.12
|115
|2006.08.03 18:30
|sell
|58
|0.50
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.08.07 23:30
|close
|58
|0.50
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-24.60
|6043.52
|117
|2006.08.07 23:30
|buy
|59
|0.50
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.08.08 23:00
|buy
|60
|0.50
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|119
|2006.08.09 12:00
|close
|60
|0.50
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|551.98
|6595.50
|120
|2006.08.09 12:00
|close
|59
|0.50
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|313.95
|6909.45
|121
|2006.08.09 12:00
|sell
|61
|0.50
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.08.10 15:30
|close
|61
|0.50
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|533.10
|7442.55
|123
|2006.08.10 15:30
|buy
|62
|0.50
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.08.15 16:00
|close
|62
|0.50
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|35.92
|7478.47
|125
|2006.08.15 16:00
|sell
|63
|0.50
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.08.18 03:30
|close
|63
|0.50
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|-196.50
|7281.97
|127
|2006.08.18 03:30
|buy
|64
|0.50
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|128
|2006.08.21 03:30
|close
|64
|0.50
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|231.97
|7513.95
|129
|2006.08.21 03:30
|sell
|65
|0.50
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.08.22 11:00
|close
|65
|0.50
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|172.70
|7686.65
|131
|2006.08.22 11:00
|buy
|66
|0.50
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|132
|2006.08.24 17:00
|buy
|67
|0.50
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|133
|2006.08.28 07:30
|close
|67
|0.50
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|188.95
|7875.60
|134
|2006.08.28 07:30
|close
|66
|0.50
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|-168.15
|7707.45
|135
|2006.08.28 07:30
|sell
|68
|0.50
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.08.29 18:30
|close
|68
|0.50
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-37.30
|7670.15
|137
|2006.08.29 18:30
|buy
|69
|0.50
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|138
|2006.09.03 23:00
|close
|69
|0.50
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|139.88
|7810.02
|139
|2006.09.03 23:00
|sell
|70
|0.50
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|140
|2006.09.05 08:30
|close
|70
|0.50
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|105.40
|7915.42
|141
|2006.09.05 08:30
|buy
|71
|0.50
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.09.07 06:30
|close
|71
|0.50
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-82.10
|7833.32
|143
|2006.09.07 06:30
|sell
|72
|0.50
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.09.07 10:30
|close
|72
|0.50
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|165.00
|7998.32
|145
|2006.09.07 10:30
|buy
|73
|0.50
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.09.12 17:30
|buy
|74
|0.50
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|147
|2006.09.14 12:00
|close
|74
|0.50
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|157.90
|8156.22
|148
|2006.09.14 12:00
|close
|73
|0.50
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-301.18
|7855.05
|149
|2006.09.14 12:00
|sell
|75
|0.50
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|150
|2006.09.15 13:00
|close
|75
|0.50
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|267.70
|8122.75
|151
|2006.09.15 13:00
|buy
|76
|0.50
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|152
|2006.09.18 20:30
|close
|76
|0.50
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|171.97
|8294.72
|153
|2006.09.18 20:30
|sell
|77
|0.50
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.09.19 17:00
|close
|77
|0.50
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|222.70
|8517.42
|155
|2006.09.19 17:00
|buy
|78
|0.50
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|156
|2006.09.25 15:30
|buy
|79
|0.50
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|157
|2006.09.28 04:00
|close
|79
|0.50
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|-170.13
|8347.30
|158
|2006.09.28 04:00
|close
|78
|0.50
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|236.73
|8584.02
|159
|2006.09.28 04:00
|sell
|80
|0.50
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|160
|2006.10.02 15:00
|sell
|81
|0.50
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|161
|2006.10.12 21:30
|sell
|82
|0.50
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.10.13 15:30
|close
|82
|0.50
|1.2496
|0.0000
|0.0000
|302.70
|8886.73
|163
|2006.10.13 15:30
|close
|81
|0.50
|1.2496
|0.0000
|0.0000
|1270.10
|10156.83
|164
|2006.10.13 15:30
|close
|80
|0.50
|1.2496
|0.0000
|0.0000
|1155.50
|11312.33
|165
|2006.10.13 15:30
|buy
|83
|0.50
|1.2496
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.10.16 23:30
|close
|83
|0.50
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|191.97
|11504.30
|167
|2006.10.16 23:30
|sell
|84
|0.50
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|168
|2006.10.18 16:00
|close
|84
|0.50
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|100.40
|11604.70
|169
|2006.10.18 16:00
|buy
|85
|0.50
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|170
|2006.10.23 10:00
|buy
|86
|0.50
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|171
|2006.10.31 10:30
|buy
|87
|0.50
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|172
|2006.10.31 17:00
|close
|87
|0.50
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|375.00
|11979.70
|173
|2006.10.31 17:00
|close
|86
|0.50
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1065.80
|13045.50
|174
|2006.10.31 17:00
|close
|85
|0.50
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1235.68
|14281.17
|175
|2006.10.31 17:00
|sell
|88
|0.50
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|176
|2006.11.03 15:30
|close
|88
|0.50
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|353.50
|14634.67
|177
|2006.11.03 15:30
|buy
|89
|0.50
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|178
|2006.11.07 04:30
|close
|89
|0.50
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|263.95
|14898.63
|179
|2006.11.07 04:30
|sell
|90
|0.50
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|180
|2006.11.09 00:30
|close
|90
|0.50
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|5.80
|14904.42
|181
|2006.11.09 00:30
|buy
|91
|0.50
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|182
|2006.11.13 17:00
|buy
|92
|0.50
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|183
|2006.11.16 02:30
|close
|92
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|64.88
|14969.30
|184
|2006.11.16 02:30
|close
|91
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|333.82
|15303.13
|185
|2006.11.16 02:30
|sell
|93
|0.50
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|186
|2006.11.29 21:30
|close
|93
|0.50
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|-1585.30
|13717.83
|187
|2006.11.29 21:30
|buy
|94
|0.50
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|188
|2006.12.06 10:30
|buy
|95
|0.50
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|189
|2006.12.08 17:00
|close
|95
|0.50
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|-277.10
|13440.73
|190
|2006.12.08 17:00
|close
|94
|0.50
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|281.73
|13722.45
|191
|2006.12.08 17:00
|sell
|96
|0.50
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|192
|2006.12.08 17:30
|close
|96
|0.50
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13707.45
|193
|2006.12.08 17:30
|buy
|97
|0.50
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|194
|2006.12.12 00:00
|close
|97
|0.50
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|148.95
|13856.40
|195
|2006.12.12 00:00
|sell
|98
|0.50
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|196
|2006.12.13 17:00
|close
|98
|0.50
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|172.70
|14029.10
|197
|2006.12.13 17:00
|buy
|99
|0.50
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|198
|2006.12.19 10:30
|close
|99
|0.50
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|-278.15
|13750.95
|199
|2006.12.19 10:30
|sell
|100
|0.50
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|200
|2006.12.21 02:00
|close
|100
|0.50
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|-114.20
|13636.75
|201
|2006.12.21 02:00
|buy
|101
|0.50
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|202
|2006.12.21 09:00
|close
|101
|0.50
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|95.00
|13731.75
|203
|2006.12.21 09:00
|sell
|102
|0.50
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.12.21 15:30
|close
|102
|0.50
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|260.00
|13991.75
|205
|2006.12.21 15:30
|buy
|103
|0.50
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.12.22 06:30
|close
|103
|0.50
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|186.97
|14178.73
|207
|2006.12.22 06:30
|sell
|104
|0.50
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|208
|2006.12.22 18:00
|close
|104
|0.50
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|375.00
|14553.73
|209
|2006.12.22 18:00
|buy
|105
|0.50
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.12.27 13:00
|close
|105
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|275.93
|14829.65
|211
|2006.12.27 13:00
|sell
|106
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.12.27 21:00
|close
|106
|0.50
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|260.00
|15089.65
|213
|2006.12.27 21:00
|buy
|107
|0.50
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|214
|2006.12.28 14:00
|close
|107
|0.50
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|310.93
|15400.58
|215
|2006.12.28 14:00
|sell
|108
|0.50
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.01.03 17:00
|close
|108
|0.50
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|90.80
|15491.38
|217
|2007.01.03 17:00
|buy
|109
|0.50
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.01.15 05:00
|close
|109
|0.50
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|-1211.30
|14280.08
|219
|2007.01.15 05:00
|sell
|110
|0.50
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.01.16 22:00
|close
|110
|0.50
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|87.70
|14367.78
|221
|2007.01.16 22:00
|buy
|111
|0.50
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.01.22 14:00
|buy
|112
|0.50
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.01.23 11:30
|close
|112
|0.50
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|336.98
|14704.75
|224
|2007.01.23 11:30
|close
|111
|0.50
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|433.82
|15138.58
|225
|2007.01.23 11:30
|sell
|113
|0.50
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.01.24 17:30
|close
|113
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|252.70
|15391.28
|227
|2007.01.24 17:30
|buy
|114
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.01.29 19:00
|close
|114
|0.50
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|-50.13
|15341.15
|229
|2007.01.29 19:00
|sell
|115
|0.50
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.01.31 12:30
|close
|115
|0.50
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|30.40
|15371.55
|231
|2007.01.31 12:30
|buy
|116
|0.50
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.01.31 17:00
|close
|116
|0.50
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|255.00
|15626.55
|233
|2007.01.31 17:00
|sell
|117
|0.50
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.02.02 17:00
|close
|117
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|205.80
|15832.35
|235
|2007.02.02 17:00
|buy
|118
|0.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.02.06 19:00
|close
|118
|0.50
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|93.95
|15926.30
|237
|2007.02.06 19:00
|sell
|119
|0.50
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.02.09 15:30
|close
|119
|0.50
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|-56.50
|15869.80
|239
|2007.02.09 15:30
|buy
|120
|0.50
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.02.12 07:30
|close
|120
|0.50
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|156.97
|16026.78
|241
|2007.02.12 07:30
|sell
|121
|0.50
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.02.12 11:00
|close
|121
|0.50
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|325.00
|16351.78
|243
|2007.02.12 11:00
|buy
|122
|0.50
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.02.13 14:00
|close
|122
|0.50
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|326.98
|16678.75
|245
|2007.02.13 14:00
|sell
|123
|0.50
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.02.20 18:30
|close
|123
|0.50
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-551.10
|16127.65
|247
|2007.02.20 18:30
|buy
|124
|0.50
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.02.23 16:00
|close
|124
|0.50
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|104.88
|16232.53
|249
|2007.02.23 16:00
|sell
|125
|0.50
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.03.01 17:00
|close
|125
|0.50
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|16208.73
|251
|2007.03.01 17:00
|buy
|126
|0.50
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.03.08 18:00
|buy
|127
|0.50
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.03.09 15:30
|buy
|128
|0.50
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.03.12 12:00
|close
|128
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|336.98
|16545.70
|255
|2007.03.12 12:00
|close
|127
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|218.95
|16764.65
|256
|2007.03.12 12:00
|close
|126
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|-17.22
|16747.42
|257
|2007.03.12 12:00
|sell
|129
|0.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.03.20 19:30
|sell
|130
|0.50
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.03.21 19:30
|sell
|131
|0.50
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.03.22 22:30
|close
|131
|0.50
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|273.10
|17020.52
|261
|2007.03.22 22:30
|close
|130
|0.50
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|-39.20
|16981.32
|262
|2007.03.22 22:30
|close
|129
|0.50
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|-727.60
|16253.72
|263
|2007.03.22 22:30
|buy
|132
|0.50
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.03.26 20:00
|close
|132
|0.50
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|16252.67
|265
|2007.03.26 20:00
|sell
|133
|0.50
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.03.28 21:00
|close
|133
|0.50
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|70.40
|16323.07
|267
|2007.03.28 21:00
|buy
|134
|0.50
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.03.30 18:00
|close
|134
|0.50
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|282.90
|16605.97
|269
|2007.03.30 18:00
|sell
|135
|0.50
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.04.03 20:00
|close
|135
|0.50
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|225.40
|16831.38
|271
|2007.04.03 20:00
|buy
|136
|0.50
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.04.04 15:30
|close
|136
|0.50
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|186.97
|17018.35
|273
|2007.04.04 15:30
|sell
|137
|0.50
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.04.06 17:30
|close
|137
|0.50
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|-14.20
|17004.15
|275
|2007.04.06 17:30
|buy
|138
|0.50
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.04.10 05:00
|close
|138
|0.50
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|213.95
|17218.10
|277
|2007.04.10 05:00
|sell
|139
|0.50
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.04.24 16:00
|sell
|140
|0.50
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.04.26 14:00
|close
|140
|0.50
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|80.80
|17298.90
|280
|2007.04.26 14:00
|close
|139
|0.50
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|-896.40
|16402.50
|281
|2007.04.26 14:00
|buy
|141
|0.50
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.04.27 14:00
|close
|141
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|301.98
|16704.47
|283
|2007.04.27 14:00
|sell
|142
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.04.30 11:00
|close
|142
|0.50
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|262.70
|16967.17
|285
|2007.04.30 11:00
|buy
|143
|0.50
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.04.30 17:00
|close
|143
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|260.00
|17227.17
|287
|2007.04.30 17:00
|sell
|144
|0.50
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.05.01 17:30
|close
|144
|0.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|347.70
|17574.87
|289
|2007.05.01 17:30
|buy
|145
|0.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.05.03 15:30
|buy
|146
|0.50
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.05.04 18:30
|close
|146
|0.50
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|151.97
|17726.85
|292
|2007.05.04 18:30
|close
|145
|0.50
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|-30.13
|17696.72
|293
|2007.05.04 18:30
|sell
|147
|0.50
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.05.08 11:00
|close
|147
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|210.40
|17907.12
|295
|2007.05.08 11:00
|buy
|148
|0.50
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.05.13 22:30
|close
|148
|0.50
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|-140.13
|17767.00
|297
|2007.05.13 22:30
|sell
|149
|0.50
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.05.16 18:30
|close
|149
|0.50
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|68.10
|17835.10
|299
|2007.05.16 18:30
|buy
|150
|0.50
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.05.21 02:00
|close
|150
|0.50
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|-15.13
|17819.97
|301
|2007.05.21 02:00
|sell
|151
|0.50
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.05.21 11:30
|close
|151
|0.50
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|365.00
|18184.97
|303
|2007.05.21 11:30
|buy
|152
|0.50
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.05.23 15:30
|close
|152
|0.50
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|183.95
|18368.92
|305
|2007.05.23 15:30
|sell
|153
|0.50
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.05.25 17:00
|sell
|154
|0.50
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.05.29 03:30
|close
|154
|0.50
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|115.40
|18484.32
|308
|2007.05.29 03:30
|close
|153
|0.50
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|281.20
|18765.52
|309
|2007.05.29 03:30
|buy
|155
|0.50
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.05.29 11:00
|close
|155
|0.50
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|285.00
|19050.52
|311
|2007.05.29 11:00
|sell
|156
|0.50
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.05.30 03:00
|close
|156
|0.50
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|152.70
|19203.22
|313
|2007.05.30 03:00
|buy
|157
|0.50
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.05.31 14:00
|close
|157
|0.50
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|-64.08
|19139.15
|315
|2007.05.31 14:00
|sell
|158
|0.50
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.06.20 23:30
|close
|158
|0.50
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|278.60
|19417.75
|317
|2007.06.20 23:30
|buy
|159
|0.50
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.06.22 10:30
|close
|159
|0.50
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|102.90
|19520.65
|319
|2007.06.22 10:30
|sell
|160
|0.50
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.06.27 04:30
|close
|160
|0.50
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|-81.90
|19438.75
|321
|2007.06.27 04:30
|buy
|161
|0.50
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.06.29 11:30
|close
|161
|0.50
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|272.90
|19711.65
|323
|2007.06.29 11:30
|sell
|162
|0.50
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.07.05 20:30
|close
|162
|0.50
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|-503.80
|19207.85
|325
|2007.07.05 20:30
|buy
|163
|0.50
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.07.06 18:00
|close
|163
|0.50
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|101.97
|19309.82
|327
|2007.07.06 18:00
|sell
|164
|0.50
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.07.10 09:30
|sell
|165
|0.50
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.07.11 23:59
|close at stop
|165
|0.50
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|-517.30
|18792.52
|330
|2007.07.11 23:59
|close at stop
|164
|0.50
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|-616.90
|18175.62