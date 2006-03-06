Strategy Tester Report
universalMACrossEA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.03.01 00:00 - 2007.07.12 00:00 (2006.03.01 - 2007.07.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=50; TakeProfit=100; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=30; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=32; FastMAType=3; FastMAPrice=0; FastMAshift=1; SlowMAPeriod=80; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=1; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=1; MaxLookUp=1; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=true; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=true; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=true; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=false; NumberOfTries=5; Slippage=3; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=3; MinPriceDistance=15; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.5; MM=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=false; Show_Settings=false;
Bars in test16789Ticks modelled2439318Modelling quality43.32%
Initial deposit5000.00
Total net profit13175.63Gross profit31752.63Gross loss-18577.00
Profit factor1.71Expected payoff79.85
Absolute drawdown3589.95Maximal drawdown3918.78 (47.54%)Relative drawdown72.02% (3629.95)
Total trades165Short positions (won %)80 (65.00%)Long positions (won %)85 (74.12%)
Profit trades (% of total)115 (69.70%)Loss trades (% of total)50 (30.30%)
Largestprofit trade1270.10loss trade-1585.30
Averageprofit trade276.11loss trade-371.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (5491.82)consecutive losses (loss in money)4 (-1938.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6955.82 (14)consecutive loss (count of losses)-2017.72 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.06 20:00buy10.501.20180.00000.0000
22006.03.13 03:30close10.501.19430.00000.0000-396.184603.82
32006.03.13 03:30sell20.501.19430.00000.0000
42006.03.21 02:00close20.501.21520.00000.0000-1023.403580.42
52006.03.21 02:00buy30.501.21520.00000.0000
62006.03.27 00:30close30.501.20360.00000.0000-598.152982.27
72006.03.27 00:30sell40.501.20360.00000.0000
82006.03.27 21:30close40.501.20150.00000.0000105.003087.27
92006.03.27 21:30buy50.501.20150.00000.0000
102006.03.28 10:30close50.501.20620.00000.0000231.973319.25
112006.03.28 10:30sell60.501.20620.00000.0000
122006.03.29 02:30close60.501.20050.00000.0000287.703606.95
132006.03.29 02:30buy70.501.20050.00000.0000
142006.04.03 04:00buy80.501.20730.00000.0000
152006.04.03 20:00close80.501.21420.00000.0000345.003951.95
162006.04.03 20:00close70.501.21420.00000.0000669.884621.82
172006.04.03 20:00sell90.501.21420.00000.0000
182006.04.06 18:30close90.501.22190.00000.0000-371.504250.32
192006.04.06 18:30buy100.501.22190.00000.0000
202006.04.12 16:30buy110.501.21110.00000.0000
212006.04.17 00:00close110.501.21380.00000.0000119.884370.20
222006.04.17 00:00close100.501.21380.00000.0000-432.233937.97
232006.04.17 00:00sell120.501.21380.00000.0000
242006.04.20 19:30close120.501.23200.00000.0000-896.503041.47
252006.04.20 19:30buy130.501.23200.00000.0000
262006.04.21 18:30close130.501.23430.00000.0000111.973153.45
272006.04.21 18:30sell140.501.23430.00000.0000
282006.05.02 04:00close140.501.25870.00000.0000-1195.701957.75
292006.05.02 04:00buy150.501.25870.00000.0000
302006.05.02 11:30close150.501.26310.00000.0000220.002177.75
312006.05.02 11:30sell160.501.26310.00000.0000
322006.05.04 08:30close160.501.25940.00000.0000195.802373.55
332006.05.04 08:30buy170.501.25940.00000.0000
342006.05.04 16:30close170.501.26760.00000.0000410.002783.55
352006.05.04 16:30sell180.501.26760.00000.0000
362006.05.09 00:00close180.501.27020.00000.0000-121.902661.65
372006.05.09 00:00buy190.501.27020.00000.0000
382006.05.09 17:00close190.501.27570.00000.0000275.002936.65
392006.05.09 17:00sell200.501.27570.00000.0000
402006.05.11 07:30close200.501.27050.00000.0000270.803207.45
412006.05.11 07:30buy210.501.27050.00000.0000
422006.05.11 17:00close210.501.28630.00000.0000790.003997.45
432006.05.11 17:00sell220.501.28630.00000.0000
442006.05.11 17:30sell230.501.28470.00000.0000
452006.05.15 14:00close230.501.28290.00000.000095.404092.85
462006.05.15 14:00close220.501.28290.00000.0000175.404268.25
472006.05.15 14:00buy240.501.28290.00000.0000
482006.05.16 21:00close240.501.28580.00000.0000141.974410.22
492006.05.16 21:00sell250.501.28580.00000.0000
502006.05.17 17:30close250.501.27330.00000.0000627.705037.92
512006.05.17 17:30buy260.501.27330.00000.0000
522006.05.18 20:00close260.501.28210.00000.0000430.935468.85
532006.05.18 20:00sell270.501.28210.00000.0000
542006.05.19 12:00close270.501.27660.00000.0000277.705746.55
552006.05.19 12:00buy280.501.27660.00000.0000
562006.05.19 12:30buy290.501.27460.00000.0000
572006.05.22 17:00close290.501.28340.00000.0000436.986183.52
582006.05.22 17:00close280.501.28340.00000.0000336.986520.50
592006.05.22 17:00sell300.501.28340.00000.0000
602006.05.24 01:30close300.501.27960.00000.0000195.406715.90
612006.05.24 01:30buy310.501.27960.00000.0000
622006.05.24 13:30close310.501.28370.00000.0000205.006920.90
632006.05.24 13:30sell320.501.28370.00000.0000
642006.05.24 16:30close320.501.27540.00000.0000415.007335.90
652006.05.24 16:30buy330.501.27540.00000.0000
662006.05.25 23:30close330.501.28040.00000.0000240.937576.82
672006.05.25 23:30sell340.501.28040.00000.0000
682006.05.26 15:30close340.501.27460.00000.0000292.707869.52
692006.05.26 15:30buy350.501.27460.00000.0000
702006.05.30 04:30close350.501.28040.00000.0000283.958153.47
712006.05.30 04:30sell360.501.28040.00000.0000
722006.05.31 21:30close360.501.28180.00000.0000-67.308086.17
732006.05.31 21:30buy370.501.28180.00000.0000
742006.06.02 03:30close370.501.28100.00000.0000-52.108034.07
752006.06.02 03:30sell380.501.28100.00000.0000
762006.06.06 05:30close380.501.28940.00000.0000-414.607619.47
772006.06.06 05:30buy390.501.28940.00000.0000
782006.06.14 15:00close390.501.26180.00000.0000-1404.206215.27
792006.06.14 15:00sell400.501.26180.00000.0000
802006.06.19 03:00close400.501.25840.00000.0000183.506398.77
812006.06.19 03:00buy410.501.25840.00000.0000
822006.06.21 02:00close410.501.26120.00000.0000133.956532.72
832006.06.21 02:00sell420.501.26120.00000.0000
842006.06.22 14:00close420.501.25680.00000.0000228.106760.82
852006.06.22 14:00buy430.501.25680.00000.0000
862006.06.26 17:00close430.501.25650.00000.0000-21.056739.77
872006.06.26 17:00sell440.501.25650.00000.0000
882006.06.29 20:00sell450.501.26460.00000.0000
892006.07.05 11:00close450.501.27770.00000.0000-644.206095.57
902006.07.05 11:00close440.501.27770.00000.0000-1035.705059.87
912006.07.05 11:00buy460.501.27770.00000.0000
922006.07.06 19:30close460.501.27760.00000.0000-14.075045.80
932006.07.06 19:30sell470.501.27760.00000.0000
942006.07.10 13:30close470.501.27390.00000.0000190.405236.20
952006.07.10 13:30buy480.501.27390.00000.0000
962006.07.11 22:30close480.501.27720.00000.0000161.975398.17
972006.07.11 22:30sell490.501.27720.00000.0000
982006.07.12 12:00close490.501.27210.00000.0000257.705655.87
992006.07.12 12:00buy500.501.27210.00000.0000
1002006.07.19 18:30close500.501.26000.00000.0000-626.175029.70
1012006.07.19 18:30sell510.501.26000.00000.0000
1022006.07.24 11:30close510.501.26300.00000.0000-136.504893.20
1032006.07.24 11:30buy520.501.26300.00000.0000
1042006.07.25 16:30buy530.501.25700.00000.0000
1052006.07.26 18:30close530.501.26910.00000.0000601.985495.17
1062006.07.26 18:30close520.501.26910.00000.0000298.955794.12
1072006.07.26 18:30sell540.501.26910.00000.0000
1082006.07.28 15:00sell550.501.27650.00000.0000
1092006.08.01 17:00sell560.501.28160.00000.0000
1102006.08.03 02:00close560.501.27600.00000.0000290.806084.92
1112006.08.03 02:00close550.501.27600.00000.000041.206126.12
1122006.08.03 02:00close540.501.27600.00000.0000-318.005808.12
1132006.08.03 02:00buy570.501.27600.00000.0000
1142006.08.03 18:30close570.501.28120.00000.0000260.006068.12
1152006.08.03 18:30sell580.501.28120.00000.0000
1162006.08.07 23:30close580.501.28180.00000.0000-24.606043.52
1172006.08.07 23:30buy590.501.28180.00000.0000
1182006.08.08 23:00buy600.501.27710.00000.0000
1192006.08.09 12:00close600.501.28820.00000.0000551.986595.50
1202006.08.09 12:00close590.501.28820.00000.0000313.956909.45
1212006.08.09 12:00sell610.501.28820.00000.0000
1222006.08.10 15:30close610.501.27770.00000.0000533.107442.55
1232006.08.10 15:30buy620.501.27770.00000.0000
1242006.08.15 16:00close620.501.27860.00000.000035.927478.47
1252006.08.15 16:00sell630.501.27860.00000.0000
1262006.08.18 03:30close630.501.28280.00000.0000-196.507281.97
1272006.08.18 03:30buy640.501.28280.00000.0000
1282006.08.21 03:30close640.501.28750.00000.0000231.977513.95
1292006.08.21 03:30sell650.501.28750.00000.0000
1302006.08.22 11:00close650.501.28410.00000.0000172.707686.65
1312006.08.22 11:00buy660.501.28410.00000.0000
1322006.08.24 17:00buy670.501.27720.00000.0000
1332006.08.28 07:30close670.501.28110.00000.0000188.957875.60
1342006.08.28 07:30close660.501.28110.00000.0000-168.157707.45
1352006.08.28 07:30sell680.501.28110.00000.0000
1362006.08.29 18:30close680.501.28190.00000.0000-37.307670.15
1372006.08.29 18:30buy690.501.28190.00000.0000
1382006.09.03 23:00close690.501.28500.00000.0000139.887810.02
1392006.09.03 23:00sell700.501.28500.00000.0000
1402006.09.05 08:30close700.501.28300.00000.0000105.407915.42
1412006.09.05 08:30buy710.501.28300.00000.0000
1422006.09.07 06:30close710.501.28160.00000.0000-82.107833.32
1432006.09.07 06:30sell720.501.28160.00000.0000
1442006.09.07 10:30close720.501.27830.00000.0000165.007998.32
1452006.09.07 10:30buy730.501.27830.00000.0000
1462006.09.12 17:30buy740.501.26930.00000.0000
1472006.09.14 12:00close740.501.27270.00000.0000157.908156.22
1482006.09.14 12:00close730.501.27270.00000.0000-301.187855.05
1492006.09.14 12:00sell750.501.27270.00000.0000
1502006.09.15 13:00close750.501.26740.00000.0000267.708122.75
1512006.09.15 13:00buy760.501.26740.00000.0000
1522006.09.18 20:30close760.501.27090.00000.0000171.978294.72
1532006.09.18 20:30sell770.501.27090.00000.0000
1542006.09.19 17:00close770.501.26650.00000.0000222.708517.42
1552006.09.19 17:00buy780.501.26650.00000.0000
1562006.09.25 15:30buy790.501.27500.00000.0000
1572006.09.28 04:00close790.501.27190.00000.0000-170.138347.30
1582006.09.28 04:00close780.501.27190.00000.0000236.738584.02
1592006.09.28 04:00sell800.501.27190.00000.0000
1602006.10.02 15:00sell810.501.27430.00000.0000
1612006.10.12 21:30sell820.501.25560.00000.0000
1622006.10.13 15:30close820.501.24960.00000.0000302.708886.73
1632006.10.13 15:30close810.501.24960.00000.00001270.1010156.83
1642006.10.13 15:30close800.501.24960.00000.00001155.5011312.33
1652006.10.13 15:30buy830.501.24960.00000.0000
1662006.10.16 23:30close830.501.25350.00000.0000191.9711504.30
1672006.10.16 23:30sell840.501.25350.00000.0000
1682006.10.18 16:00close840.501.25160.00000.0000100.4011604.70
1692006.10.18 16:00buy850.501.25160.00000.0000
1702006.10.23 10:00buy860.501.25530.00000.0000
1712006.10.31 10:30buy870.501.26960.00000.0000
1722006.10.31 17:00close870.501.27710.00000.0000375.0011979.70
1732006.10.31 17:00close860.501.27710.00000.00001065.8013045.50
1742006.10.31 17:00close850.501.27710.00000.00001235.6814281.17
1752006.10.31 17:00sell880.501.27710.00000.0000
1762006.11.03 15:30close880.501.27030.00000.0000353.5014634.67
1772006.11.03 15:30buy890.501.27030.00000.0000
1782006.11.07 04:30close890.501.27570.00000.0000263.9514898.63
1792006.11.07 04:30sell900.501.27570.00000.0000
1802006.11.09 00:30close900.501.27580.00000.00005.8014904.42
1812006.11.09 00:30buy910.501.27580.00000.0000
1822006.11.13 17:00buy920.501.28130.00000.0000
1832006.11.16 02:30close920.501.28290.00000.000064.8814969.30
1842006.11.16 02:30close910.501.28290.00000.0000333.8215303.13
1852006.11.16 02:30sell930.501.28290.00000.0000
1862006.11.29 21:30close930.501.31520.00000.0000-1585.3013717.83
1872006.11.29 21:30buy940.501.31520.00000.0000
1882006.12.06 10:30buy950.501.32680.00000.0000
1892006.12.08 17:00close950.501.32150.00000.0000-277.1013440.73
1902006.12.08 17:00close940.501.32150.00000.0000281.7313722.45
1912006.12.08 17:00sell960.501.32150.00000.0000
1922006.12.08 17:30close960.501.32180.00000.0000-15.0013707.45
1932006.12.08 17:30buy970.501.32180.00000.0000
1942006.12.12 00:00close970.501.32490.00000.0000148.9513856.40
1952006.12.12 00:00sell980.501.32490.00000.0000
1962006.12.13 17:00close980.501.32150.00000.0000172.7014029.10
1972006.12.13 17:00buy990.501.32150.00000.0000
1982006.12.19 10:30close990.501.31630.00000.0000-278.1513750.95
1992006.12.19 10:30sell1000.501.31630.00000.0000
2002006.12.21 02:00close1000.501.31880.00000.0000-114.2013636.75
2012006.12.21 02:00buy1010.501.31880.00000.0000
2022006.12.21 09:00close1010.501.32070.00000.000095.0013731.75
2032006.12.21 09:00sell1020.501.32070.00000.0000
2042006.12.21 15:30close1020.501.31550.00000.0000260.0013991.75
2052006.12.21 15:30buy1030.501.31550.00000.0000
2062006.12.22 06:30close1030.501.31930.00000.0000186.9714178.73
2072006.12.22 06:30sell1040.501.31930.00000.0000
2082006.12.22 18:00close1040.501.31180.00000.0000375.0014553.73
2092006.12.22 18:00buy1050.501.31180.00000.0000
2102006.12.27 13:00close1050.501.31750.00000.0000275.9314829.65
2112006.12.27 13:00sell1060.501.31750.00000.0000
2122006.12.27 21:00close1060.501.31230.00000.0000260.0015089.65
2132006.12.27 21:00buy1070.501.31230.00000.0000
2142006.12.28 14:00close1070.501.31870.00000.0000310.9315400.58
2152006.12.28 14:00sell1080.501.31870.00000.0000
2162007.01.03 17:00close1080.501.31710.00000.000090.8015491.38
2172007.01.03 17:00buy1090.501.31710.00000.0000
2182007.01.15 05:00close1090.501.29360.00000.0000-1211.3014280.08
2192007.01.15 05:00sell1100.501.29360.00000.0000
2202007.01.16 22:00close1100.501.29190.00000.000087.7014367.78
2212007.01.16 22:00buy1110.501.29190.00000.0000
2222007.01.22 14:00buy1120.501.29420.00000.0000
2232007.01.23 11:30close1120.501.30100.00000.0000336.9814704.75
2242007.01.23 11:30close1110.501.30100.00000.0000433.8215138.58
2252007.01.23 11:30sell1130.501.30100.00000.0000
2262007.01.24 17:30close1130.501.29600.00000.0000252.7015391.28
2272007.01.24 17:30buy1140.501.29600.00000.0000
2282007.01.29 19:00close1140.501.29530.00000.0000-50.1315341.15
2292007.01.29 19:00sell1150.501.29530.00000.0000
2302007.01.31 12:30close1150.501.29480.00000.000030.4015371.55
2312007.01.31 12:30buy1160.501.29480.00000.0000
2322007.01.31 17:00close1160.501.29990.00000.0000255.0015626.55
2332007.01.31 17:00sell1170.501.29990.00000.0000
2342007.02.02 17:00close1170.501.29600.00000.0000205.8015832.35
2352007.02.02 17:00buy1180.501.29600.00000.0000
2362007.02.06 19:00close1180.501.29800.00000.000093.9515926.30
2372007.02.06 19:00sell1190.501.29800.00000.0000
2382007.02.09 15:30close1190.501.29940.00000.0000-56.5015869.80
2392007.02.09 15:30buy1200.501.29940.00000.0000
2402007.02.12 07:30close1200.501.30260.00000.0000156.9716026.78
2412007.02.12 07:30sell1210.501.30260.00000.0000
2422007.02.12 11:00close1210.501.29610.00000.0000325.0016351.78
2432007.02.12 11:00buy1220.501.29610.00000.0000
2442007.02.13 14:00close1220.501.30270.00000.0000326.9816678.75
2452007.02.13 14:00sell1230.501.30270.00000.0000
2462007.02.20 18:30close1230.501.31410.00000.0000-551.1016127.65
2472007.02.20 18:30buy1240.501.31410.00000.0000
2482007.02.23 16:00close1240.501.31650.00000.0000104.8816232.53
2492007.02.23 16:00sell1250.501.31650.00000.0000
2502007.03.01 17:00close1250.501.31730.00000.0000-23.8016208.73
2512007.03.01 17:00buy1260.501.31730.00000.0000
2522007.03.08 18:00buy1270.501.31300.00000.0000
2532007.03.09 15:30buy1280.501.31070.00000.0000
2542007.03.12 12:00close1280.501.31750.00000.0000336.9816545.70
2552007.03.12 12:00close1270.501.31750.00000.0000218.9516764.65
2562007.03.12 12:00close1260.501.31750.00000.0000-17.2216747.42
2572007.03.12 12:00sell1290.501.31750.00000.0000
2582007.03.20 19:30sell1300.501.33170.00000.0000
2592007.03.21 19:30sell1310.501.33800.00000.0000
2602007.03.22 22:30close1310.501.33270.00000.0000273.1017020.52
2612007.03.22 22:30close1300.501.33270.00000.0000-39.2016981.32
2622007.03.22 22:30close1290.501.33270.00000.0000-727.6016253.72
2632007.03.22 22:30buy1320.501.33270.00000.0000
2642007.03.26 20:00close1320.501.33280.00000.0000-1.0516252.67
2652007.03.26 20:00sell1330.501.33280.00000.0000
2662007.03.28 21:00close1330.501.33150.00000.000070.4016323.07
2672007.03.28 21:00buy1340.501.33150.00000.0000
2682007.03.30 18:00close1340.501.33740.00000.0000282.9016605.97
2692007.03.30 18:00sell1350.501.33740.00000.0000
2702007.04.03 20:00close1350.501.33300.00000.0000225.4016831.38
2712007.04.03 20:00buy1360.501.33300.00000.0000
2722007.04.04 15:30close1360.501.33680.00000.0000186.9717018.35
2732007.04.04 15:30sell1370.501.33680.00000.0000
2742007.04.06 17:30close1370.501.33730.00000.0000-14.2017004.15
2752007.04.06 17:30buy1380.501.33730.00000.0000
2762007.04.10 05:00close1380.501.34170.00000.0000213.9517218.10
2772007.04.10 05:00sell1390.501.34170.00000.0000
2782007.04.24 16:00sell1400.501.36200.00000.0000
2792007.04.26 14:00close1400.501.36060.00000.000080.8017298.90
2802007.04.26 14:00close1390.501.36060.00000.0000-896.4016402.50
2812007.04.26 14:00buy1410.501.36060.00000.0000
2822007.04.27 14:00close1410.501.36670.00000.0000301.9816704.47
2832007.04.27 14:00sell1420.501.36670.00000.0000
2842007.04.30 11:00close1420.501.36150.00000.0000262.7016967.17
2852007.04.30 11:00buy1430.501.36150.00000.0000
2862007.04.30 17:00close1430.501.36670.00000.0000260.0017227.17
2872007.04.30 17:00sell1440.501.36670.00000.0000
2882007.05.01 17:30close1440.501.35980.00000.0000347.7017574.87
2892007.05.01 17:30buy1450.501.35980.00000.0000
2902007.05.03 15:30buy1460.501.35640.00000.0000
2912007.05.04 18:30close1460.501.35950.00000.0000151.9717726.85
2922007.05.04 18:30close1450.501.35950.00000.0000-30.1317696.72
2932007.05.04 18:30sell1470.501.35950.00000.0000
2942007.05.08 11:00close1470.501.35540.00000.0000210.4017907.12
2952007.05.08 11:00buy1480.501.35540.00000.0000
2962007.05.13 22:30close1480.501.35290.00000.0000-140.1317767.00
2972007.05.13 22:30sell1490.501.35290.00000.0000
2982007.05.16 18:30close1490.501.35170.00000.000068.1017835.10
2992007.05.16 18:30buy1500.501.35170.00000.0000
3002007.05.21 02:00close1500.501.35170.00000.0000-15.1317819.97
3012007.05.21 02:00sell1510.501.35170.00000.0000
3022007.05.21 11:30close1510.501.34440.00000.0000365.0018184.97
3032007.05.21 11:30buy1520.501.34440.00000.0000
3042007.05.23 15:30close1520.501.34820.00000.0000183.9518368.92
3052007.05.23 15:30sell1530.501.34820.00000.0000
3062007.05.25 17:00sell1540.501.34510.00000.0000
3072007.05.29 03:30close1540.501.34290.00000.0000115.4018484.32
3082007.05.29 03:30close1530.501.34290.00000.0000281.2018765.52
3092007.05.29 03:30buy1550.501.34290.00000.0000
3102007.05.29 11:00close1550.501.34860.00000.0000285.0019050.52
3112007.05.29 11:00sell1560.501.34860.00000.0000
3122007.05.30 03:00close1560.501.34560.00000.0000152.7019203.22
3132007.05.30 03:00buy1570.501.34560.00000.0000
3142007.05.31 14:00close1570.501.34450.00000.0000-64.0819139.15
3152007.05.31 14:00sell1580.501.34450.00000.0000
3162007.06.20 23:30close1580.501.33990.00000.0000278.6019417.75
3172007.06.20 23:30buy1590.501.33990.00000.0000
3182007.06.22 10:30close1590.501.34220.00000.0000102.9019520.65
3192007.06.22 10:30sell1600.501.34220.00000.0000
3202007.06.27 04:30close1600.501.34400.00000.0000-81.9019438.75
3212007.06.27 04:30buy1610.501.34400.00000.0000
3222007.06.29 11:30close1610.501.34970.00000.0000272.9019711.65
3232007.06.29 11:30sell1620.501.34970.00000.0000
3242007.07.05 20:30close1620.501.36010.00000.0000-503.8019207.85
3252007.07.05 20:30buy1630.501.36010.00000.0000
3262007.07.06 18:00close1630.501.36220.00000.0000101.9719309.82
3272007.07.06 18:00sell1640.501.36220.00000.0000
3282007.07.10 09:30sell1650.501.36430.00000.0000
3292007.07.11 23:59close at stop1650.501.37470.00000.0000-517.3018792.52
3302007.07.11 23:59close at stop1640.501.37470.00000.0000-616.9018175.62